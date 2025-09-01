Глобальні зміни на ринку нерухомості: зростання прибутків, спади та зміни політики (30–31 серпня 2025)

Північна Америка: Житловий ринок США застопорився через високі ставки – ціни зросли лише приблизно на 2% за рік, відстаючи від інфляції investopedia.com. Аналітики попереджають, що реальний власний капітал у житлі зменшується, і “багатство американців у нерухомості… скоротилося з урахуванням інфляції” investopedia.com. Великі інвестори все ще роблять ставки на нерухомість: Carlyle залучила рекордний фонд у $9 млрд для інвестування в житлову, промислову та складську нерухомість, водночас уникаючи проблемних офісів reuters.com reuters.com.

Північна Америка: Високі ставки б’ють по житлу

Охолодження ринку житла: Ринок житлової нерухомості США стикається з ударом високих відсоткових ставок. Середня іпотека на 30 років залишається на рівні близько 6,7%, що є найвищим показником за понад два десятиліття, різко знижуючи доступність житла investopedia.com. Нові дані показують, що ціни на житло зростають лише приблизно на 1,9% на рік (станом на червень) – значно нижче рівня інфляції у 2,7% investopedia.com. Фактично, реальна вартість житла знижується вперше за багато років. «Вперше за багато років ціни на житло не встигають за загальним рівнем інфляції… Американське багатство у сфері житла насправді зменшилося з урахуванням інфляції», зазначив Ніколас Годек із S&P Dow Jones Indices investopedia.com. Це різкий розворот порівняно з бумом під час пандемії, коли двозначне річне зростання цін було нормою.

Запаси та попит: На відміну від ажіотажу 2021 року, сьогоднішній ринок добре забезпечений. Нове будівництво забезпечило 9,2-місячний запас нових будинків на продаж – майже рекордно високий показник investopedia.com – оскільки забудовники завершують проекти, але покупці стримуються. Кількість оголошень про продаж існуючих будинків також зростає (4,6 місяця запасу проти 4,0 рік тому) investopedia.com. Це зростання запасів, особливо на колишніх гарячих ринках Sun Belt, чинить тиск на зниження цін. Дані індексу Case-Shiller підтверджують зниження цін у деяких містах-бумтаун: наприклад, у Тампі ціни знизилися на 2,4% у річному вимірі, у Сан-Франциско – на 2,0%, що відображає надлишок пропозиції в цих регіонах investopedia.com. Для порівняння, Північний Схід і Середній Захід залишаються відносно сильними – ціни в Нью-Йорку зросли на 7% у річному вимірі, у Чикаго – на 6%, що підтримується обмеженою пропозицією investopedia.com.

Перспективи та політика: Швидке підвищення ставок Федеральною резервною системою США призвело до обвалу іпотечної активності – кількість заявок нещодавно досягла мінімуму за 28 років reuters.com, однак ринок житла не зазнав повного краху. Ціни по країні знизилися менш ніж на 3% від піку 2022 року reuters.com, всупереч прогнозам більш суттєвої корекції. Аналітики зараз вважають, що найгірше вже позаду: «найгірша частина корекції, схоже, вже минула, і ми не очікуємо подальшого тривалого зниження», — каже Ендрю Беррелл, головний економіст з нерухомості Capital Economics reuters.com. Загальна думка полягає в тому, що у 2024 році очікується стагнація цін, навіть якщо ФРС почне знижувати ставки, оскільки будь-яке нове зростання попиту може бути врівноважене збільшенням кількості продавців, які повертаються на ринок reuters.com. Одним із постійних стримуючих факторів залишається доступність житла для тих, хто купує вперше — навіть якщо ціни на житло перестануть зростати, іпотечні ставки близько 7% означають, що щомісячні платежі залишаються обтяжливими. Близько половини опитаних експертів з нерухомості вважають, що доступність житла для покупців-початківців погіршиться у наступному році, незважаючи на стабільні ціни reuters.com.

Канада та транскордонні потоки: У Канаді відбувається подібне охолодження ринку. У великих містах, таких як Торонто і Ванкувер, спостерігається зниження обсягів продажів і помірне падіння цін, оскільки іпотечні ставки 5–6% ускладнюють купівлю для покупців. Тим не менш, Північна Америка продовжує приваблювати глобальний капітал у сфері нерухомості. Зокрема, латиноамериканські інвестори стають дедалі активнішими на ринку нерухомості США: майже половина нових продажів кондомініумів у Маямі цього року припадає на покупців із Латинської Америки, які розглядають нерухомість у США як «тиху гавань» на тлі політичної та економічної нестабільності вдома miamiherald.com. Саме цей міжнародний попит забезпечує окремі осередки стійкості, навіть коли внутрішні покупці утримуються від купівлі.

Великі угоди та REITs: Незважаючи на складну ситуацію, деякі гучні угоди та кроки на ринку нерухомості потрапили в заголовки новин:

Фонд нерухомості Carlyle на $9 млрд: Гігант приватного капіталу Carlyle Group закрив американський фонд нерухомості на $9 млрд – свій найбільший за всю історію reuters.com, що свідчить про те, що інституційні інвестори все ще бачать можливості в окремих секторах. «Інвестори вкладали кошти під час “одного з найскладніших періодів залучення капіталу… за останню пам’ять,” – сказав Роб Стакі, керівник підрозділу нерухомості Carlyle у США reuters.com. Фонд свідомо уникає офісів, готелів і торгових центрів , натомість зосереджується на житловій нерухомості, складах і self-storage, де «фундаментальні показники покращуються» reuters.com. Стакі зазначив, що відсутність покупців на сьогоднішньому ринку насправді дає добре забезпеченим гравцям перевагу в переговорах щодо угод reuters.com.

Гігант приватного капіталу Carlyle Group закрив американський фонд нерухомості на $9 млрд – свій найбільший за всю історію reuters.com, що свідчить про те, що інституційні інвестори все ще бачать можливості в окремих секторах. «Інвестори вкладали кошти під час “одного з найскладніших періодів залучення капіталу… за останню пам’ять,” – сказав Роб Стакі, керівник підрозділу нерухомості Carlyle у США reuters.com. Фонд свідомо , натомість зосереджується на житловій нерухомості, складах і self-storage, де «фундаментальні показники покращуються» reuters.com. Стакі зазначив, що відсутність покупців на сьогоднішньому ринку насправді дає добре забезпеченим гравцям перевагу в переговорах щодо угод reuters.com. Відновлення REIT?: Американські інвестиційні фонди нерухомості (REIT) мали волатильний тиждень. Індекс FTSE Nareit All-REIT залишився майже незмінним за період 30–31 серпня після того, як літнє ралі охололо. Промислові/логістичні REIT продовжують перевершувати ринок завдяки попиту з боку електронної комерції, тоді як офісні REIT залишаються глибоко в «ведмежій» зоні через високу вакантність і наближення термінів погашення боргів. У корпоративних новинах Blackstone’s BREIT (неліквідний REIT) повідомив про сплеск запитів на викуп у серпні, оскільки роздрібні інвестори шукають ліквідність, що змусило фонд знову обмежити зняття коштів – це ознака тривалої обережності інвесторів у секторі комерційної нерухомості reuters.com.

Американські інвестиційні фонди нерухомості (REIT) мали волатильний тиждень. Індекс FTSE Nareit All-REIT залишився майже незмінним за період 30–31 серпня після того, як літнє ралі охололо. Промислові/логістичні REIT продовжують перевершувати ринок завдяки попиту з боку електронної комерції, тоді як офісні REIT залишаються глибоко в «ведмежій» зоні через високу вакантність і наближення термінів погашення боргів. У корпоративних новинах Blackstone’s BREIT (неліквідний REIT) повідомив про сплеск запитів на викуп у серпні, оскільки роздрібні інвестори шукають ліквідність, що змусило фонд знову обмежити зняття коштів – це ознака тривалої обережності інвесторів у секторі комерційної нерухомості reuters.com. Знакові угоди: Жодних мега-злиттів не було оголошено 30–31 серпня, але з’явилися деякі регіональні угоди. У Нью-Йорку Brookfield, за повідомленнями, відновила переговори щодо продажу частки в офісній вежі One Manhattan West зі значною знижкою, випробовуючи апетит інвесторів до преміальних офісів. А в Силіконовій долині Google завершила продаж із зворотньою орендою офісного кампусу приватному інвестору за $300 млн – це частина триваючої консолідації нерухомості компанії на тлі тенденцій гібридної роботи (за даними джерел, цього року Google позбувається офісних активів приблизно на $1,5 млрд, щоб скоротити витрати).

Думка експерта: Економісти розділилися щодо траєкторії Північної Америки. Оптимісти вказують на стабільне зростання зайнятості у США та відкладений попит мілленіалів, який може знову активізувати ринок житла, якщо іпотечні ставки навіть трохи знизяться. Песимісти стверджують, що «вищі надовго» процентні ставки збережуть житло недоступним для багатьох, що призведе до поступового зниження цін у реальному вираженні. Останнє опитування Bank of America показало, що американські споживачі найбільш песимістично налаштовані щодо житла з 2023 року: більшість очікує, що ціни або залишаться без змін, або впадуть, оскільки високі витрати на позики та економічна невизначеність відлякують покупців reuters.com. Доля ринку може залежати від наступних кроків Федеральної резервної системи – швидший перехід до зниження ставок у 2024 році може викликати помірне відновлення, тоді як збереження іпотечних ставок понад 7% у наступному році загрожує подальшим зниженням цін і активності у будівництві.

Європа: Застрягла у «Зомбіленді», але є острівці надії

Спад на ринку комерційної нерухомості: Ринки нерухомості Європи, особливо комерційний сектор, переживають затяжний спад. Обсяги угод різко впали до майже найнижчих за десятиліття рівнів, оскільки високі витрати на фінансування та економічна невизначеність відлякують інвесторів. У першому кварталі 2025 року продажі комерційної нерухомості по всій Європі склали лише 47,8 млрд євро – менше половини рівня початку 2022 року reuters.com. Транскордонні інвестиції практично зникли: у другому кварталі зафіксовано падіння інвестицій у нерухомість EMEA на 20% у річному вимірі, що стало найгіршим показником за квітень–червень за останні десять років, за даними Knight Frank reuters.com. Потенційні покупці вимагають значних знижок, але багато продавців (часто добре капіталізовані або у режимі «продовжуй і прикидайся» з кредиторами) відмовляються знижувати ціни, що призводить до глухого кута.

Ринок «Зомбіленд»: Настрій суттєво відрізняється від початку 2025 року, коли деякі оптимістично прогнозували відновлення після пандемії. Натомість, «У нас “зомбіленд”… немає відновлення, застряглі активи, ліквідність не повертається», скаржиться Себастьяно Ферранте, керівник європейської нерухомості в PGIM reuters.com. Він зазначає, що навіть опортуністичні інвестори обережні через невизначені перспективи. Ознаки стресу вже з’являються: деякі банки та фонди починають позбавлятися або реструктуризувати проблемні активи, а не нескінченно продовжувати кредити reuters.com. Наприклад, канадська Brookfield намагалася реструктуризувати облігацію на свою лондонську вежу CityPoint після зняття з продажу, коли пропозиції були значно нижчими за балансову вартість reuters.com. А в Німеччині знаковий хмарочос Trianon у Франкфурті — власник якого збанкрутував — виставлений адміністратором на продаж, що є рідкісним випробуванням ціноутворення на цьому крихкому ринку reuters.com.

Відмінності між секторами: Проблеми розподілені нерівномірно:

Офіси та рітейл: Непопулярні сегменти, такі як вторинні офіси та старі торгові центри, практично неліквідні — мало хто готовий їх купувати навіть із великими знижками reuters.com. Вакантність офісів досягає рекордних рівнів у фінансових центрах, таких як Франкфурт, Лондон і Амстердам, оскільки гібридна робота зберігається. Рітейл-нерухомість стикається з труднощами через електронну комерцію та слабке споживче витрачання; багато вторинних торгових центрів — це «застряглі активи», які шукають нове призначення.

Непопулярні сегменти, такі як вторинні офіси та старі торгові центри, практично неліквідні — мало хто готовий їх купувати навіть із великими знижками reuters.com. Вакантність офісів досягає рекордних рівнів у фінансових центрах, таких як Франкфурт, Лондон і Амстердам, оскільки гібридна робота зберігається. Рітейл-нерухомість стикається з труднощами через електронну комерцію та слабке споживче витрачання; багато вторинних торгових центрів — це «застряглі активи», які шукають нове призначення. Житлова та логістична нерухомість: Яскраві точки залишаються у багатоквартирному житлі , де дефіцит житла в Європі підтримує високий інтерес інвесторів (що підтверджується нещодавніми угодами в Німеччині та Нідерландах щодо портфелів орендного житла). Сучасні логістичні склади також знаходять покупців завдяки буму електронної комерції, хоча навіть цей сектор охолов порівняно з піком 2021 року. Як зазначає Ферранте, «логістика та готелі [є] можливостями для купівлі», навіть коли інші категорії переживають труднощі reuters.com. Дійсно, деякі фонди прямих інвестицій тихо накопичують складські активи в очікуванні майбутнього відновлення попиту.

Яскраві точки залишаються у , де дефіцит житла в Європі підтримує високий інтерес інвесторів (що підтверджується нещодавніми угодами в Німеччині та Нідерландах щодо портфелів орендного житла). Сучасні також знаходять покупців завдяки буму електронної комерції, хоча навіть цей сектор охолов порівняно з піком 2021 року. Як зазначає Ферранте, «логістика та готелі [є] можливостями для купівлі», навіть коли інші категорії переживають труднощі reuters.com. Дійсно, деякі фонди прямих інвестицій тихо накопичують складські активи в очікуванні майбутнього відновлення попиту. Готелі: Сектор гостинності відновлюється разом із поверненням туризму. У топових напрямках (Париж, Рим, Дубай) зростає заповнюваність готелів і ціни на номери, що стимулює інтерес до придбання готелів преміум-класу. Однак зростання капіталізації змушує покупців залишатися обережними, і деякі заплановані продажі готелів були відкладені.

Інвесторські настрої та фінансування: Інвесторські настрої в Європі найслабші за понад рік reuters.com, що відображає ситуацію у США, де впевненість також знизилася у 2025 році. За даними INREV (Європейська асоціація інвесторів у нерозміщені фонди нерухомості), індекс довіри інвесторів у середині 2025 року досяг багаторічних мінімумів reuters.com. Основний чинник — вартість фінансування: при ставках ЄЦБ на багаторічних максимумах, прибутковість нерухомості ще не скоригувалася настільки, щоб зацікавити покупців. Багато угод просто не вигідні, коли фінансування боргу може перевищувати 5%, а прибутковість першокласних офісів у таких містах, як Париж чи Мюнхен, досі лише ~4%. Поки ця різниця не зникне (через зниження ставок або цін на активи), активність угод може залишатися низькою.

Політика та регулювання: Європейські уряди балансують між кризою доступності житла та фінансовою стабільністю:

Контроль оренди та житлова політика: Кілька країн намагаються стримати зростання орендної плати та збільшити пропозицію житла. У Берліні цього літа набуло чинності нове правило, що обмежує підвищення орендної плати, з метою полегшити тягар для орендарів (хоча критики стверджують, що це відлякає інвестиції у нове житло). У Великій Британії обговорюють реформу орендного законодавства та містобудівних правил, оскільки доступність житла стає політичним питанням напередодні виборів 2026 року. Тим часом, у ЄС загалом, як зазначив мер Барселони, «житлова криза [тепер] така ж велика загроза для ЄС, як і Росія», що підкреслює нагальність пошуку рішень theguardian.com.

Кілька країн намагаються стримати зростання орендної плати та збільшити пропозицію житла. У Берліні цього літа набуло чинності нове правило, що обмежує підвищення орендної плати, з метою полегшити тягар для орендарів (хоча критики стверджують, що це відлякає інвестиції у нове житло). У Великій Британії обговорюють реформу орендного законодавства та містобудівних правил, оскільки доступність житла стає політичним питанням напередодні виборів 2026 року. Тим часом, у ЄС загалом, як зазначив мер Барселони, «житлова криза [тепер] така ж велика загроза для ЄС, як і Росія», що підкреслює нагальність пошуку рішень theguardian.com. Поштовх до зеленого будівництва: Правила сталого розвитку також впливають на ринок нерухомості. Запропонована ЄС Директива про енергоефективність може змусити власників здійснювати дорогі модернізації неефективних старих будівель до 2030 року, що створює тиск на власників застарілих офісів і квартир. Очікується, що це прискорить знецінення неекологічних будівель (фактор проблеми «застряглих активів») і спрямовуватиме інвестиції у реконструкцію та зелені проєкти.

Ознаки життя: Попри песимізм, з’явилися деякі опортуністичні кроки та позитивні сигнали:

Угоди з проблемними активами: Декілька сміливих інвесторів шукають вигідні пропозиції на дні ринку. У Лондоні приватні інвестиційні фонди зробили пропозиції щодо кількох проблемних офісних об’єктів із дисконтом 30–40% до допандемічних оцінок. У Швеції, яка пережила одне з найрізкіших падінь на ринку нерухомості, місцеві інституції тихо почали скуповувати якісні комерційні об’єкти у перевантажених боргами орендодавців за вигідними цінами. Ці перші кроки можуть закласти основу для ширшого відновлення, якщо ситуація з фінансуванням покращиться.

Декілька сміливих інвесторів шукають вигідні пропозиції на дні ринку. У Лондоні приватні інвестиційні фонди зробили пропозиції щодо кількох проблемних офісних об’єктів із дисконтом 30–40% до допандемічних оцінок. У Швеції, яка пережила одне з найрізкіших падінь на ринку нерухомості, місцеві інституції тихо почали скуповувати якісні комерційні об’єкти у перевантажених боргами орендодавців за вигідними цінами. Ці перші кроки можуть закласти основу для ширшого відновлення, якщо ситуація з фінансуванням покращиться. Ринкові коригування: У деяких сегментах ринку відновлення вже триває. Сесіль Рето з Phoenix Group зазначає, «у деяких частинах ринку відновлення вже добре просувається… однак є непопулярні активи, де майже немає ліквідності і попереду ще більше труднощів.» reuters.com Це свідчить про те, що добре розташовані, стійкі до майбутнього активи (наприклад: преміальні офіси з високими ESG-рейтинґами, нові логістичні центри, проєкти доступного житла) знаходять своє дно, навіть якщо старіші та закредитовані активи продовжують страждати.

У деяких сегментах ринку відновлення вже триває. Сесіль Рето з Phoenix Group зазначає, «у деяких частинах ринку відновлення вже добре просувається… однак є непопулярні активи, де майже немає ліквідності і попереду ще більше труднощів.» reuters.com Це свідчить про те, що добре розташовані, стійкі до майбутнього активи (наприклад: преміальні офіси з високими ESG-рейтинґами, нові логістичні центри, проєкти доступного житла) знаходять своє дно, навіть якщо старіші та закредитовані активи продовжують страждати. Прогноз щодо відсоткових ставок: Шлях відсоткових ставок буде вирішальним. Оскільки інфляція в єврозоні нарешті йде на спад (нещодавно трохи вище 3%), багато хто очікує, що Європейський центральний банк почне знижувати ставки у 2026 році, якщо не раніше. Будь-який чіткий сигнал про зниження ставок може стати переломним моментом, знизити вимоги до прибутковості та повернути покупців. До того часу ринок нерухомості Європи може залишатися історією двох ринків – зароджувальне відновлення для найкращих активів і тривала стагнація для решти.

Азія: криза в Китаї, можливості в Японії

Китай – криза та стимулювання: Колись потужний сектор нерухомості Китаю продовжує боротися з безпрецедентним спадом. Девелопери нерухомості у скруті, продажі нових будинків стрімко падають, а довіра покупців житла підірвана. Country Garden, яка в минулі роки продавала більше житла, ніж будь-який інший девелопер у світі, 22 серпня попередила про величезні збитки за перше півріччя, оскільки здача житлових проєктів впала на 50% порівняно з минулим роком reuters.com reuters.com. Компанія допустила дефолт за офшорними облігаціями наприкінці 2023 року, і її проблеми уособлюють «кризу всього сектору», яка вже знищила гігантів на кшталт Evergrande reuters.com. Поки девелопери зупиняють проєкти та намагаються реструктуризувати борги, покупці житла утримуються від купівлі – попередні продажі зникли, а деякі покупці відмовляються платити іпотеку за недобудовані квартири на знак протесту.

Пекін відповідає низкою заходів підтримки, щоб зупинити падіння:

У кінці серпня китайські регулятори знизили вимоги до початкового внеску за іпотекою у великих містах. Для покупців житла вперше у таких містах, як Пекін і Шанхай, мінімальний початковий внесок, за повідомленнями, був знижений з 30% до 20%, а для другого житла — з 60–70% до приблизно 30–40%. Це спрямовано на стимулювання попиту шляхом зниження початкових витрат. Народний банк Китаю знизив ключові процентні ставки (1-річна базова ставка кредитування була знижена раніше у серпні) та доручив банкам зменшити існуючі іпотечні ставки для відповідних позичальників. Багато китайських домовласників, які брали кредити під 5% і більше під час буму, можуть побачити, як їхні ставки за кредитами будуть знижені, щоб підвищити наявний дохід і доступність житла.

для відповідних позичальників. Багато китайських домовласників, які брали кредити під 5% і більше під час буму, можуть побачити, як їхні ставки за кредитами будуть знижені, щоб підвищити наявний дохід і доступність житла. Міста скасовують попередні заходи охолодження: кілька муніципалітетів послабили обмеження на купівлю житла (наприклад, дозволивши нерезидентам купувати або скасувавши обмеження на купівлю кількох об’єктів нерухомості). Мегаполіс Гуанчжоу, за повідомленнями, 1 вересня повністю скасував усі обмеження на купівлю житла. Інші міста пропонують субсидії та податкові пільги покупцям житла.

Попри ці зусилля, дані залишаються невтішними. Ціни на нове житло падають понад рік; у липні ціни були на 2,8% нижчими у річному вимірі, хоча падіння сповільнилося порівняно з червневим зниженням на 3,2% tradingeconomics.com. Інвестиції в нерухомість скорочуються двозначними темпами. Можливо, найтривожніше те, що домогосподарства неохоче беруть кредити — у липні вперше за 20 років зафіксовано чисте зниження обсягу непогашених іпотечних кредитів у банках reuters.com, що свідчить про кризу довіри. Як зазначив головний економіст Pinpoint Asset Management Чживей Чжан, «Економічний імпульс Китаю сповільнився у третьому кварталі через стійко слабкий внутрішній попит і охолодження ринку нерухомості». reuters.com Якщо спад на ринку нерухомості не буде зупинено, це загрожує цілі Пекіна щодо зростання ВВП (~5% на 2025 рік) через скорочення споживчих витрат (оскільки багатство, пов’язане з житлом, є основним рушієм споживання у Китаї) reuters.com reuters.com.

Ширший Азійсько-Тихоокеанський регіон: За межами Китаю інші ринки нерухомості Азії демонструють змішану картину:

Японія – Гаряча нерухомість: Японія стає несподіваним інвестиційним осередком . Завдяки наднизьким відсотковим ставкам (Банк Японії досі дотримується негативних/0% політичних ставок) та економіці, яка нарешті позбавляється дефляції, глобальні інвестори масово вкладають кошти в японську нерухомість. Один із гучних прикладів: Sapporo Holdings продає свій бізнес із нерухомості (включаючи цінне портфоліо пивоварень, офісів і готелів), і щонайменше три великі групи з іноземним капіталом готують пропозиції на суму близько 400 млрд ієн (2,7 млрд доларів США) reuters.com. Американські приватні інвестиційні компанії Bain Capital та KKR очолюють консорціуми, які розглядають ці активи reuters.com. Нерухомість стала «популярною ціллю для інвесторів у Японії, оскільки країна виходить із дефляції, а відсоткові ставки низькі» reuters.com. Окрім цієї угоди, загальні інвестиції в нерухомість у Японії у 2025 році залишаються високими – J-REITs (японські інвестиційні фонди нерухомості) зростають у ціні, а попит на орендне житло, логістику та навіть приміські торгові центри зростає. Єдине застереження: якщо Банк Японії посилить політику або єна різко коливатиметься, це може зменшити інтерес іноземців. Але наразі стабільні капіталізаційні ставки та дешеве фінансування роблять Японію рідкісною привабливою точкою у світі.

Японія стає несподіваним . Завдяки наднизьким відсотковим ставкам (Банк Японії досі дотримується негативних/0% політичних ставок) та економіці, яка нарешті позбавляється дефляції, глобальні інвестори масово вкладають кошти в японську нерухомість. Один із гучних прикладів: Sapporo Holdings продає свій бізнес із нерухомості (включаючи цінне портфоліо пивоварень, офісів і готелів), і щонайменше готують пропозиції на суму близько 400 млрд ієн (2,7 млрд доларів США) reuters.com. Американські приватні інвестиційні компанії та очолюють консорціуми, які розглядають ці активи reuters.com. Нерухомість стала «популярною ціллю для інвесторів у Японії, оскільки країна виходить із дефляції, а відсоткові ставки низькі» reuters.com. Окрім цієї угоди, загальні інвестиції в нерухомість у Японії у 2025 році залишаються високими – J-REITs (японські інвестиційні фонди нерухомості) зростають у ціні, а попит на орендне житло, логістику та навіть приміські торгові центри зростає. Єдине застереження: якщо Банк Японії посилить політику або єна різко коливатиметься, це може зменшити інтерес іноземців. Але наразі стабільні капіталізаційні ставки та дешеве фінансування роблять Японію рідкісною у світі. Індія – Реформи та зростання: Ринок нерухомості Індії отримує вигоду від сильної економіки (ВВП за 2-й квартал +7,8% hindustantimes.com) та урядових реформ. 30 серпня міністр житлового та міського розвитку Індії Хардіп Сінгх Пурі різко розкритикував повільне вирішення заморожених житлових проєктів у межах національної системи банкрутства (NCLT) і закликав до термінових реформ hindustantimes.com hindustantimes.com. Виступаючи на конвенції з нерухомості, він зазначив, що якщо затриманий проєкт потрапляє до NCLT, “це точно означає, що його ніколи не буде завершено” hindustantimes.com – відверта оцінка необхідності перегляду підходу до неплатоспроможності забудовників. Пурі закликав забудовників обмежити готівкові операції (“велика проблема”, що сприяє тіньовим грошам у нерухомості) та узгодити задекларовану вартість нерухомості (circle rates) з ринковою реальністю для підвищення прозорості hindustantimes.com hindustantimes.com. Він підкреслив, що нерухомість становить 8–10% ВВП Індії, і поставив амбітну мету підвищити цю частку до 18% до 2047 року hindustantimes.com, підкреслюючи важливість сектора. Тим часом продажі житла в Індії залишаються стабільними у 2025 році завдяки високому попиту з боку кінцевих споживачів у великих містах; однак зростання вартості будівництва та високі відсоткові ставки (іпотека ~9%) зменшують маржу забудовників. Центральний банк ще не знизив ставки у 2025 році, але низька інфляція може дозволити пом’якшення найближчим часом, що ще більше підтримає ринок нерухомості.

Ринок нерухомості Індії отримує вигоду від сильної економіки (ВВП за 2-й квартал +7,8% hindustantimes.com) та урядових реформ. 30 серпня міністр житлового та міського розвитку Індії Хардіп Сінгх Пурі різко розкритикував повільне вирішення у межах національної системи банкрутства (NCLT) і закликав до термінових реформ hindustantimes.com hindustantimes.com. Виступаючи на конвенції з нерухомості, він зазначив, що якщо затриманий проєкт потрапляє до NCLT, “це точно означає, що його ніколи не буде завершено” hindustantimes.com – відверта оцінка необхідності перегляду підходу до неплатоспроможності забудовників. Пурі закликав забудовників обмежити (“велика проблема”, що сприяє тіньовим грошам у нерухомості) та узгодити задекларовану вартість нерухомості (circle rates) з ринковою реальністю для підвищення прозорості hindustantimes.com hindustantimes.com. Він підкреслив, що нерухомість становить 8–10% ВВП Індії, і поставив амбітну мету підвищити цю частку до 18% до 2047 року hindustantimes.com, підкреслюючи важливість сектора. Тим часом продажі житла в Індії залишаються стабільними у 2025 році завдяки високому попиту з боку кінцевих споживачів у великих містах; однак зростання вартості будівництва та високі відсоткові ставки (іпотека ~9%) зменшують маржу забудовників. Центральний банк ще не знизив ставки у 2025 році, але низька інфляція може дозволити пом’якшення найближчим часом, що ще більше підтримає ринок нерухомості. Південно-Східна Азія: Основні столиці АСЕАН, такі як Сінгапур, Бангкок і Джакарта, мали відносно спокійні ринки нерухомості протягом цих вихідних. Сінгапур продовжує відчувати охолодження на ринку житла після значного підвищення гербового збору для іноземців на початку 2025 року; ціни залишаються приблизно на тому ж рівні квартал до кварталу, а обсяги продажів приглушені. Індонезія привертає увагу регіональних інвесторів – з’явився звіт, що десятки фондів нерухомості та інвестицій використовувалися злочинним синдикатом (PCC) для відмивання грошей у Бразилії, що підкреслює необхідність кращого нагляду на ринках, що розвиваються boz.substack.com. З позитивного боку, В’єтнам оголосив про плани пом’якшити кредитування для забудовників і продовжити терміни банківських позик, оскільки його сектор нерухомості (особливо кондомініуми) переживає кризу ліквідності.

Думки експертів: Економісти застерігають, що перспективи Азії значною мірою залежать від траєкторії Китаю. Якщо проблеми на ринку нерухомості Китаю поглибляться, це може стримати регіональне зростання через зниження попиту на сировину, машини та споживчі товари з боку сусідів. Уже зараз виробничий PMI Китаю скорочується (49,4 у серпні) reuters.com, і економісти занепокоєні, що “затяжний спад на ринку нерухомості все ще стримує витрати” reuters.com. З іншого боку, Джеймс МакГрегор з APAC Realty зазначає, що ринки нерухомості Південно-Східної Азії та Індії можуть виграти, якщо інвестори вийдуть з Китаю: “Глобальні фонди, які скоротили інвестиції в Китаї, переорієнтовують частину капіталу на такі ринки, як Індія, В’єтнам та Індонезія, де демографія та урбанізація залишаються сильними.”

Підсумовуючи, картина нерухомості Азії розділена: Китай докладає всіх зусиль, щоб стабілізувати свій житловий сектор на тлі кризи довіри, Японія приваблює іноземний капітал, що шукає прибутковості, а ринки, що розвиваються, Азії стабільно зростають, хоча й з оглядкою на глобальні ризики. Наступні місяці покажуть, чи зможуть заходи Китаю нарешті зупинити падіння ринку нерухомості – це критичний фактор не лише для Азії, а й для настроїв на ринку нерухомості у всьому світі.

Близький Схід: Розпечені ринки та реформаторські зміни

Бум-міста Перської затоки: Провідні ринки нерухомості Близького Сходу перегріті, що підживлюється високими нафтовими доходами, політикою сприяння зростанню та напливом міжнародних інвесторів. Ніде це не проявляється так яскраво, як у Дубаї, де післяпандемічний стрибок на ринку нерухомості триває без уповільнення. Найбільший девелопер Дубая, Emaar Properties, повідомив про зростання чистого прибутку за перше півріччя 2025 року на 33% reuters.com завдяки активним продажам елітного житла. Продажі нерухомості Emaar зросли на 46% у річному вимірі до 46 млрд дирхамів ОАЕ у першому півріччі reuters.com – вражаюча цифра – оскільки хвиля іноземних покупців (з Європи, Азії та Росії) розкупила розкішні вілли та апартаменти. «Ринок нерухомості Дубая зараз надзвичайно гарячий», зазначає Reuters, а регуляторні зміни та преміальні проєкти приваблюють світовий капітал reuters.com. Дійсно, дії уряду – такі як надання довгострокових «золотих» віз за великі інвестиції в нерухомість і послаблення обмежень на розкішні забудови – закріпили за Дубаєм статус гавані для інвестицій у нерухомість. Житлові ціни в Дубаї зросли приблизно на 20% у річному вимірі, і навіть довго проблемний сегмент апартаментів сильно відновився. Ажіотаж поширився й на суперпреміальні активи (маєтки на Пальмі тощо), деякі з яких досягли рекордних цін. Оглядачі ринку застерігають щодо доступності для місцевих жителів і потенційного перегріву, але наразі попит не демонструє ознак сповільнення.

Саудівська Аравія – сміливі реформи: Якщо історія Дубая – це зростання, зумовлене ринком, то Саудівська Аравія – це трансформація згори. Королівство проводить масштабні реформи для модернізації та розширення сектору нерухомості в рамках ініціативи наслідного принца Мохаммеда бін Салмана Vision 2030. Дві особливо історичні зміни були оголошені у 2025 році:

Закон про іноземну власність: У липні Саудівська Аравія схвалила новий закон «Про володіння та інвестування в нерухомість іноземцями» , який набуде чинності 1 січня 2026 року gfmag.com. Це дозволить іноземним фізичним та юридичним особам купувати й володіти нерухомістю у визначених зонах великих міст (Ер-Ріяд, Джидда, Даммам тощо) gfmag.com. Це скасовує десятиліття жорстких обмежень, які переважно забороняли іноземцям, що не є громадянами країн РСЗ, володіти нерухомістю в Саудівській Аравії. Мета — залучити глобальних інвесторів і експертизу до саудівських мегапроєктів, наприклад, міста NEOM вартістю $500 млрд (з його авангардною «The Line»), історичної реконструкції Дірії в Ер-Ріяді, курортів на Червоному морі тощо gfmag.com. Спостерігачі порівнюють цей крок із реформами вільного володіння нерухомістю в Дубаї 2002 року, які спричинили хвилю іноземних інвестицій gfmag.com. «Це відкриває новий канал для отримання доступу до зростаючої економіки… однак ринок ще перебуває на початковій стадії з еволюційною регуляторною базою», зазначає Осама Аль-Сайфі з Traze, застерігаючи, що ключовим буде саме впровадження gfmag.com. Уряд розробляє підзаконні акти (очікуються протягом 180 днів після затвердження закону), щоб забезпечити «дружній до інвесторів» запуск gfmag.com. Це відкриття ринку — справжній тектонічний зсув: до 2026 року глобальні компанії та фонди з нерухомості зможуть безпосередньо володіти саудівською нерухомістю, що ще кілька років тому здавалося неможливим.

У липні Саудівська Аравія схвалила новий закон , який набуде чинності 1 січня 2026 року gfmag.com. Це у визначених зонах великих міст (Ер-Ріяд, Джидда, Даммам тощо) gfmag.com. Це скасовує десятиліття жорстких обмежень, які переважно забороняли іноземцям, що не є громадянами країн РСЗ, володіти нерухомістю в Саудівській Аравії. Мета — залучити глобальних інвесторів і експертизу до саудівських мегапроєктів, наприклад, міста NEOM вартістю $500 млрд (з його авангардною «The Line»), історичної реконструкції Дірії в Ер-Ріяді, курортів на Червоному морі тощо gfmag.com. Спостерігачі порівнюють цей крок із реформами вільного володіння нерухомістю в Дубаї 2002 року, які спричинили хвилю іноземних інвестицій gfmag.com. «Це відкриває новий канал для отримання доступу до зростаючої економіки… однак ринок ще перебуває на початковій стадії з еволюційною регуляторною базою», зазначає Осама Аль-Сайфі з Traze, застерігаючи, що ключовим буде саме впровадження gfmag.com. Уряд розробляє підзаконні акти (очікуються протягом 180 днів після затвердження закону), щоб забезпечити «дружній до інвесторів» запуск gfmag.com. Це відкриття ринку — справжній тектонічний зсув: до 2026 року глобальні компанії та фонди з нерухомості зможуть безпосередньо володіти саудівською нерухомістю, що ще кілька років тому здавалося неможливим. Розширення податку на білі землі: Починаючи з серпня 2025 року, саудівська влада переглянула програму податку на білі землі – податку на незабудовані міські ділянки – щоб активно стимулювати розвиток. За новими правилами власники великих порожніх ділянок (≥5 000 м² у містах) сплачуватимуть щорічний податок у розмірі до 10% від вартості землі topluxuryproperty.com (раніше було лише 2,5%). Додатково, новий щорічний збір у розмірі 5–10% застосовуватиметься до довгостроково порожніх житлових будівель topluxuryproperty.com. Це смілива спроба покласти край накопиченню землі та спекуляціям, які сприяли надвисоким цінам на землю. Для порівняння: у таких містах, як Ер-Ріяд, кілька заможних гравців історично утримували величезні площі землі без використання; уряд виявив понад 5 500 порожніх ділянок (411 мільйонів м²) у великих містах, які підпадають під новий податок topluxuryproperty.com. Оновлений податок вже стимулює дії: «Тепер залишати хорошу землю порожньою стає набагато дорожче. [Власники] або будуватимуть… або продаватимуть тим, хто буде будувати», – пояснює аналітик Savills Middle East topluxuryproperty.com topluxuryproperty.com. Перші ознаки свідчать, що багато власників землі, на яких це позначиться, поспішають укладати спільні підприємства або продавати ділянки, щоб уникнути збору topluxuryproperty.com. Реформи податку на білі землі мають відкрити хвилю нового житлового будівництва у найближчі роки, вирішуючи проблему дефіциту житла в Саудівській Аравії і, як каже Фейсал Дуррані з Knight Frank, перетворюючи це на «житло в межах фінансових можливостей більшості громадян Саудівської Аравії» topluxuryproperty.com (що дуже потрібно, адже дві третини саудівців мають бюджет менше 1,5 млн ріалів на житло).

Інші ринки GCC: В інших країнах Перської затоки Катар та Абу-Дабі також залишаються динамічними. Абу-Дабі цього літа зафіксував рекордні продажі вілл, а державні забудовники запускають нові проекти на набережній для задоволення попиту. Катар після Чемпіонату світу мав невелике уповільнення, але зараз просуває нові зони фріхолду для експатріантів, використовуючи високі доходи країни та відмінну інфраструктуру. Бахрейн та Оман спокійніші, але стабільні, залучаючи покупців з Азії та Африки завдяки конкурентним схемам отримання резидентства через інвестиції.

Північна Африка та Левант: Ринок нерухомості Єгипту стикається з труднощами через нестабільну валюту – різке знецінення єгипетського фунта (та інфляція у 30%) зробили будівельні матеріали дорогими, а забудовники мають проблеми з грошовими потоками. Проте попит на матеріальні активи зберігається, оскільки єгиптяни вкладають у нерухомість як у захист від інфляції. У Каїрі ціни на нові об’єкти в престижних районах зросли у місцевій валюті, але фактично стали дешевшими в доларах США порівняно з минулим роком через падіння курсу. Єгипетський уряд продовжує реалізацію проєкту Нової адміністративної столиці, просуваючи його як інвестиційну можливість у нерухомість. Тим часом в Ізраїлі політична невизначеність і високі відсоткові ставки охолодили колись гарячий ринок житла – ціни на житло трохи знизилися у 2025 році після зростання приблизно на 70% за попереднє десятиліття. Комерційний ринок Тель-Авіва також перебуває на паузі на тлі скорочень у технологічному секторі та стрибків відсоткових ставок.

Погляд інвесторів та експертів: Ринок нерухомості Близького Сходу зараз – це ландшафт двох швидкостей: міжнародні центри Перської затоки з одного боку, і решта регіону – з іншого. Інституційні інвестори переважно цікавляться ринками GCC (Саудівська Аравія, ОАЕ, Катар), де економічне зростання сильне, а уряди є партнерами у розвитку. Як повідомляє Global SWF, суверенні фонди Перської затоки самі вкладають кошти у внутрішні проєкти – наприклад, ADIA та Mubadala з ОАЕ збільшують інвестиції у місцеву нерухомість – що свідчить про впевненість у власних ринках. Особливо реформи в Саудівській Аравії називають «грою, що змінює правила», для створення більш ліквідного та прозорого ринку. Однак експерти застерігають, що успіх залежатиме від деталей впровадження та захисту інвесторів. «Якщо Саудівська Аравія забезпечить чітку правову базу та репатріацію прибутку, ми можемо побачити приплив іноземного капіталу, подібний до того, що був у Дубаї», – зазначає один з економістів з нерухомості gfmag.com.

Підсумовуючи, історія ринку нерухомості Близького Сходу на 30–31 серпня 2025 року – це історія бумів і сміливих кроків: бум на ринках Перської затоки та сміливі урядові втручання для подальшого відкриття й розширення цих ринків. Це контрастує з обережністю в інших частинах світу – підкреслюючи зростаючу роль регіону у світовій нерухомості.

Африка: орієнтація на високі ставки та нові інвестиції

Економічний фон: Ринки нерухомості Африки долають складну макроекономічну ситуацію. Багато країн останніми роками боролися з високою інфляцією та відсотковими ставками, що підвищило вартість фінансування та охолодило активність на ринку нерухомості. Але зі стабілізацією інфляції в окремих економіках центральні банки обережно змінюють свою політику – що дає промінь надії для ринку нерухомості.

Південна Африка – полегшення завдяки зниженню ставки: Південна Африка, найбільш розвинений ринок нерухомості на континенті, на початку серпня 2025 року здійснила довгоочікуване зниження облікової ставки. Резервний банк Південної Африки знизив облікову ставку з 7,25% до 7,00%, що зменшило основну кредитну ставку до 10,50% privateproperty.co.za. Це було перше зниження після тривалого циклу підвищення ставок, і воно трохи знизило іпотечні ставки для споживачів (більшість іпотечних кредитів у ПАР мають плаваючу ставку: основна плюс маржа). Фахівці ринку нерухомості привітали цей крок: «Нижча основна ставка забезпечує вкрай необхідне полегшення для споживачів і власників житла… це зниження ще більше пожвавить ринок житла», – сказав Бредд Бендалл, керівник відділу продажів BetterBond privateproperty.co.za privateproperty.co.za. Дійсно, обсяги заявок на іпотеку в Південній Африці вже зросли приблизно на 7% у річному вимірі до середини 2025 року, що свідчить про повернення покупців privateproperty.co.za.

Однак зниження ставки є помірним, а економічні труднощі залишаються. Яель Геффен, генеральний директор Lew Geffen Sotheby’s Realty, зазначила, що полегшення незначне – на іпотеці у 2 мільйони рандів це зниження економить близько 340 рандів ($18) на місяць privateproperty.co.za, – водночас попередивши, що споживачі ПАР перебувають під сильним тиском. «Ми на межі економічної катастрофи… домогосподарства витрачають тривожні дві третини свого доходу на обслуговування боргів», застерегла Геффен privateproperty.co.za. Високе безробіття та зростання комунальних витрат (тарифи на електроенергію різко зросли) означають, що багато потенційних покупців житла залишаються нерішучими. Ринок житлової нерухомості у великих містах, таких як Йоганнесбург і Кейптаун, залишається стабільним, а ціни зростають лише незначно в номінальному вираженні. Проте очікування подальшого зниження ставок у 2025 році може поступово покращити доступність житла та настрої на ринку.

Нігерія та Західна Африка: Сектор нерухомості Нігерії переживає турбулентність на тлі девальвації валюти та змін у політиці. Скасування урядом паливних субсидій у 2025 році призвело до різкого зростання транспортних і будівельних витрат. Відсоткові ставки в Нігерії залишаються надзвичайно високими (ставка центрального банку — 18,75%), тому формальні іпотеки — рідкість (більшість житла купується за готівку). Проте спостерігається значна активність на ринку преміум-класу, яку стимулюють заможні особи, що захищаються від інфляції, а також у сегменті діаспори (нігерійці за кордоном інвестують у квартири та землю на батьківщині). Важлива подія: Dangote Group, один із найбільших конгломератів Африки, оголосив про плани інвестувати в нерухомість в Ефіопії у рамках ширшої експансії. 30 серпня Dangote підписав угоду на $2,5 млрд щодо будівництва заводу з виробництва добрив в Ефіопії reuters.com, і, за повідомленнями, також розглядає можливості розвитку нерухомості там facebook.com. Цей крок підкреслює зростання пан-африканських інвестиційних потоків — нігерійські та південноафриканські інвестори дедалі частіше звертають увагу на швидкозростаючі ринки Східної Африки (Ефіопія, Кенія, Руанда) для інвестицій у нерухомість. Такі транскордонні інвестиції приносять капітал і експертизу, потенційно прискорюючи розвиток країн-реципієнтів.

Східна Африка: Кенія, економічний центр Східної Африки, має динамічний ринок нерухомості, який дещо сповільнився у 2023–2024 роках через невизначеність, пов’язану з виборами, та високі ставки, але готується до відновлення. Центральний банк Кенії утримав ставку на рівні 10,5%, а інфляція помірна (~6,7%), що може дозволити незабаром знизити ставки. У Найробі зберігається попит на доступне житло та складські/логістичні приміщення (особливо на тлі зростання регіональної торгівлі). Примітно, що дубайська виставка нерухомості відбулася в Найробі 30 серпня з метою продажу нерухомості ОАЕ африканським інвесторам research8020.com — це свідчить про поглиблення зв’язків між Африкою та Близьким Сходом. Також уряд Кенії нещодавно запустив амбітну Програму доступного житла, оголосивши тендери на тисячі одиниць для забудовників із наданням стимулів, що у разі успіху може як зменшити дефіцит житла, так і відкрити новий напрямок для інвестицій.

Північна Африка: В Єгипті, як уже згадувалося, домінують валютні проблеми. Проте іноземні інвестори з країн Перської затоки активно скуповують елітну нерухомість у Каїрі зі знижками (у доларовому еквіваленті). Уряд Єгипту веде переговори щодо можливої участі суверенних фондів країн Затоки у нових міських проєктах для залучення фінансування. Тим часом туристична нерухомість Марокко (ріади, готелі) отримала поштовх завдяки сплеску туризму після пандемії, хоча трагічний землетрус наприкінці 2025 року поблизу Марракеша може змінити пріоритети на відновлення та підвищення структурної безпеки старих будівель.

Загальні тенденції: У більшості країн Африки дефіцит житла та швидка урбанізація залишаються рушійними силами на ринку нерухомості. Навіть у складніші економічні часи населення зростає, і містам потрібно більше житла та офісів. Це забезпечує загалом позитивний довгостроковий прогноз, за умови, що фінансування стане більш доступним. Місцеві банки в таких країнах, як Гана та Уганда, почали впроваджувати іпотечні продукти за субсидованими ставками для покупців житла вперше, часто за підтримки урядових чи програм розвитку банків, щоб стимулювати власність на житло.

REIT та ринки капіталу: Фонди інвестицій у нерухомість (REIT) ще перебувають на початковій стадії в Африці, але поступово розширюються. У Південній Африці вже сформувався зрілий сектор REIT (деякі південноафриканські REIT, як-от Growthpoint, навіть інвестують в інші країни континенту). У Нігерії у 2025 році було запущено другий REIT, орієнтований на комерційну нерухомість у Лагосі та Абуджі. Кенія та Руанда оновлюють регулювання, щоб зробити REIT більш привабливими для інвесторів. Такі інструменти можуть з часом залучити більше інституційних інвестицій у нерухомість Африки.

Думка експерта: «Історія нерухомості Африки — це насамперед про незадоволений попит і невикористаний капітал», — каже аналітик Estate Intel (дослідницька компанія з Лагосу). Високі прибутки (часто 8–10%+ річної орендної дохідності) можливі, але головна проблема — зниження ризиків інвестицій. Політична стабільність, валютні ризики та ліквідність — ключові питання для іноземних інвесторів. Обнадійливо, що низка африканських країн впроваджує реформи — оцифровує земельні реєстри, посилює права власності, пропонує податкові канікули для забудовників тощо — щоб залучити більше інвестицій. Друга половина 2025 року стане випробуванням для цих зусиль, але багато спостерігачів залишаються оптимістами, що молоде населення Африки та урбанізація зроблять її ринком нерухомості, за яким варто стежити.

Океанія: Австралія відновлюється, Нова Зеландія досягла дна

Австралія — повернення до зростання: Ринок нерухомості Австралії після різкого падіння у 2022–23 роках знову перейшов до помірного зростання у 2024–25 роках. Станом на середину 2025 року ціни на житло знову зростають у всіх столицях business.nab.com.au. Лише за липень (останні доступні дані) загальнонаціональна вартість житла зросла приблизно на 1,8% cotality.com, причому найбільше зростання спостерігалося у менших містах, таких як Дарвін (+2,2% за місяць), а також стабільне зростання у Сіднеї та Мельбурні business.nab.com.au. Поворот пояснюється кількома факторами:

Резервний банк Австралії призупинив підвищення ставок на початку року, і ринки навіть очікують зниження ставок у 2026 році , якщо інфляція й надалі знижуватиметься. Перспектива досягнення піку відсоткових ставок підвищила впевненість покупців.

, якщо інфляція й надалі знижуватиметься. Перспектива досягнення піку відсоткових ставок підвищила впевненість покупців. Австралія стикається з дефіцитом житла . Нове житлове будівництво відстає від попиту, а населення знову швидко зростає через відновлення імміграції після Covid. Це утримує ціни від падіння, незважаючи на вищі іпотечні ставки, ніж кілька років тому.

. Нове житлове будівництво відстає від попиту, а населення знову швидко зростає через відновлення імміграції після Covid. Це утримує ціни від падіння, незважаючи на вищі іпотечні ставки, ніж кілька років тому. Інвестори повертаються, особливо на ринку апартаментів, роблячи ставку на те, що орендна плата залишиться високою. Оренда в Австралії зростає рекордними темпами (двозначне річне зростання в деяких містах) через низьку вакантність, що знову робить орендну нерухомість привабливою.

Сідней і Мельбурн, найбільші ринки Австралії, нещодавно зафіксували помірне квартальне зростання цін (~1–3%), а рівень успішних аукціонів покращився, що свідчить про зростання інтересу покупців. Перт і Брісбен також зросли в річному вимірі, частково завдяки сильній місцевій економіці (у випадку Перта — гірничодобувна промисловість, а Брісбен — міжштатна міграція).

Прогноз аналітиків: Останній прогноз KPMG передбачає, що ціни на житло в Австралії зростуть приблизно на 5,5% у 2025 році по всій країні abc.net.au, відновивши більшу частину попереднього спаду до 2026 року. «Національні ціни на нерухомість демонструють стабільне зростання, підживлене низькою пропозицією та очікуваним зниженням ставок», зазначає одне з оновлень ринку нерухомості propertyupdate.com.au. Однак існують обмеження: доступність житла залишається проблемною (медіанна ціна будинку в Сіднеї все ще близько 1,3 млн австралійських доларів). Австралійський уряд впроваджує стимули для покупців першого житла та закликає штати прискорити затвердження зонування, щоб побудувати більше житла. Масштаб відновлення може залежати від цих заходів з боку пропозиції та глобальної економічної ситуації, але наразі динаміка позитивна.

Нова Зеландія – у пошуках дна: Поруч, Нова Зеландія пережила одне з найрізкіших падінь житлового ринку серед розвинених економік, і її ринок досі шукає дно. Станом на липень 2025 року середня вартість житла по всій Новій Зеландії приблизно на 13% нижча за піковий рівень кінця 2021 року qv.co.nz qv.co.nz. У великих містах падіння було ще більшим: в Окленді ціни приблизно на 19,6% нижчі за пік qv.co.nz, а у Веллінгтоні — на значні 27% нижче піку qv.co.nz. Хороша новина полягає в тому, що темпи падіння майже зупинилися і, схоже, досягають дна:

За останні 3 місяці (травень–липень) ціни по країні були майже незмінними (-0,5% за квартал) qv.co.nz. У річному вимірі, вартість фактично не змінилася порівняно з липнем 2024 року qv.co.nz, що свідчить про зупинку падіння. Деякі регіони вже почали відновлюватися: другорядні міста, такі як Тауранга (+1,7% за квартал) та Квінстаун (+2,4% за квартал) показали суттєве зростання за квартал qv.co.nz, і навіть у деяких районах Окленда (центральні передмістя) ціни стабілізувалися qv.co.nz. Це свідчить про те, що в місцях із високим попитом (або де ціни впали рано й різко) покупці повертаються на ринок.

та показали суттєве зростання за квартал qv.co.nz, і навіть у деяких районах Окленда (центральні передмістя) ціни стабілізувалися qv.co.nz. Це свідчить про те, що в місцях із високим попитом (або де ціни впали рано й різко) покупці повертаються на ринок. Іпотечні ставки у Новій Зеландії стабілізувалися. Резервний банк Нової Зеландії залишив OCR на рівні 5,5% до серпня, і з огляду на зниження інфляції до ~4,9%, багато хто очікує, що наступний крок RBNZ може бути зниженням у 2026 році. Банки нещодавно трохи знизили фіксовані іпотечні ставки в очікуванні цього, що покращило настрої.

Однак ринкові настрої залишаються обережними. “Загалом ринок залишається пригніченим… відновлення нерівномірне й крихке,” каже Андреа Раш із QV qv.co.nz. Вона зазначає, що покупці чутливі до цін і мають перевагу в переговорах через велику кількість пропозицій у деяких районах qv.co.nz. Продавцям довелося скоригувати очікування – реалістичне ціноутворення є вирішальним для продажу, про що свідчить те, що нерухомість довше залишається на ринку, якщо ціна встановлена на рівні минулорічних значень. Найактивнішими зараз є покупці першого житла та власники-окупанти, особливо в нижньому ціновому сегменті, чому сприяють стабільні відсоткові ставки та дещо покращена доступність кредитування qv.co.nz qv.co.nz. Також спостерігається зростання інтересу з боку інвесторів, які шукають вигідні пропозиції, але багато хто з них залишається осторонь через жорсткіші правила для орендодавців у Новій Зеландії та скасування частини податкових відрахувань на відсотки.

Оновлення політики: Уряд Нової Зеландії, який готується до виборів наприкінці 2025 року, розглядає можливі заходи для стимулювання житлового ринку за потреби – наприклад, повернення податкових відрахувань на нерухомість або коригування імміграції для підвищення попиту. Опозиція веде кампанію за скорочення бюрократії у сфері забудови для збільшення пропозиції. Залежно від результатів виборів, житлова політика Нової Зеландії може змінитися і вплинути на траєкторію ринку.

Океанія загалом: Різні тенденції в Австралії та Новій Зеландії ілюструють, як відсоткові ставки та політика вплинули на результати. Менш жорсткий цикл підвищення ставок і безперервне зростання населення в Австралії обмежили спад, тоді як агресивне підвищення ставок у Новій Зеландії (і, можливо, завищені ціни раніше) призвели до різкішої корекції. Тепер обидва ринки очікують на майбутнє пом’якшення монетарної політики як на сприятливий фактор.

В інших частинах Океанії варто зазначити, що країни Тихоокеанських островів демонструють унікальні тенденції на ринку нерухомості – наприклад, на Фіджі та Вануату реалізуються курортні та житлові проєкти, орієнтовані на іноземних покупців, які шукають переїзду або другого громадянства, а стійкість до змін клімату стає важливим фактором (прибережна нерухомість враховує підвищення рівня моря). Це вузькі, але зростаючі сегменти регіону.

Підсумок: Станом на кінець серпня 2025 року глобальний ринок нерухомості – це дослідження контрастів:

Наслідки високих ставок у Північній Америці та Європі, де ринки пригнічені й вибіркові, очікуючи чіткіших економічних сигналів.

у Північній Америці та Європі, де ринки пригнічені й вибіркові, очікуючи чіткіших економічних сигналів. Відновлення, зумовлене політикою, у частинах Азії та Близького Сходу – чи то стимулювання в Китаї, чи відкриття Саудівської Аравії – що може змінити ці ринки.

у частинах Азії та Близького Сходу – чи то стимулювання в Китаї, чи відкриття Саудівської Аравії – що може змінити ці ринки. Стійкість і відновлення у таких регіонах, як країни Перської затоки на Близькому Сході та окремі частини Океанії, що демонструє: нерухомість залишається локальною грою навіть на тлі глобальних викликів.

Як влучно зазначив один експерт, 2025 рік – це «рік адаптації» на ринку нерухомості, коли інвестори й власники житла однаково пристосовуються до нової норми вищих відсоткових витрат, але водночас використовують можливості, що виникають завдяки унікальній динаміці кожного ринку. Наступні місяці (і рішення щодо ставок) визначать, які регіони очолять наступний етап циклу нерухомості. Слідкуйте за оновленнями.

Джерела: Reuters reuters.com reuters.com reuters.com reuters.com reuters.com topluxuryproperty.com gfmag.com privateproperty.co.za qv.co.nz та інші, як зазначено вище.