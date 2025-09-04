Scottsdale fastighetsmarknad 2025: Överraskande trender, heta områden och vad som väntar

Bostadspriserna svalnar: Medianpriset för bostäder i Scottsdale ligger runt mitten av $800 000 under 2025 – ned ungefär 5–9 % från förra årets topp – när hysterin från 2021–2022 har lagt sig redfin.com mileszimbaluk.com. Det typiska bostadsvärdet är cirka $832 000 (juli 2025), en liten nedgång på 1 % jämfört med året innan zillow.com, vilket speglar en marknad i korrigering snarare än fritt fall.

Medianpriset för bostäder i Scottsdale ligger runt mitten av $800 000 under 2025 – ned ungefär 5–9 % från förra årets topp – när hysterin från 2021–2022 har lagt sig redfin.com mileszimbaluk.com. Det typiska bostadsvärdet är cirka $832 000 (juli 2025), en liten nedgång på 1 % jämfört med året innan zillow.com, vilket speglar en snarare än fritt fall. Utbud & marknadsbalans: Bostadsutbudet har ökat, med ungefär 2 400–2 900 bostäder på marknaden mitten av 2025 scottsdalerealtors.org zillow.com. Scottsdale har nu cirka 7 månaders utbud – en förskjutning mot en köparmarknad scottsdalerealtors.org scottsdalerealtors.org. Bostäder ligger ute i median 70–80 dagar (jämfört med ~60 dagar förra året) då säljare möter hårdare konkurrens redfin.com scottsdalerealtors.org. Köpare får övertaget och köper ofta för ~3–4 % under utgångspris i genomsnitt redfin.com.

Bostadsutbudet har ökat, med ungefär 2 400–2 900 bostäder på marknaden mitten av 2025 scottsdalerealtors.org zillow.com. Scottsdale har nu cirka 7 månaders utbud – en förskjutning mot en scottsdalerealtors.org scottsdalerealtors.org. Bostäder ligger ute i median 70–80 dagar (jämfört med ~60 dagar förra året) då säljare möter hårdare konkurrens redfin.com scottsdalerealtors.org. Köpare får övertaget och köper ofta för ~3–4 % under utgångspris i genomsnitt redfin.com. Efterfrågan på hyresrätter: Hyresmarknaden är fortsatt stark. Genomsnittshyran ligger runt $2 070, upp ~1–2 % jämfört med året innan zillow.com. Höga bostadspriser (median ~$900 000) och räntor gör att potentiella köpare väljer att hyra, vilket håller beläggningen hög . Endast en tredjedel av Scottsdales invånare hyr (inkomsterna är höga och ägande vanligt), så välbelägna hyresrätter har låg vakans och stabil avkastning mileszimbaluk.com.

är fortsatt stark. Genomsnittshyran ligger runt $2 070, upp ~1–2 % jämfört med året innan zillow.com. Höga bostadspriser (median ~$900 000) och räntor gör att potentiella köpare väljer att hyra, vilket håller . Endast en tredjedel av Scottsdales invånare hyr (inkomsterna är höga och ägande vanligt), så välbelägna hyresrätter har låg vakans och stabil avkastning mileszimbaluk.com. Hotspots & nya utvecklingar: North Scottsdales lyxområden (t.ex. Silverleaf i DC Ranch, Troon North) har medianpriser långt över 1 miljon dollar och såg tvåsiffrig prisökning fram till 2024 mileszimbaluk.com. I kontrast erbjuder South Scottsdale och Old Town (85251) relativt prisvärda alternativ och trendiga bostadsrättsprojekt, vilket driver efterfrågan från förstagångsköpare och unga yrkesverksamma. Stora projekt – från Optima McDowell Mountain Village lyxlägenheter till One Scottsdales blandade centrum – kommer att tillföra hundratals exklusiva bostäder till 2026 mileszimbaluk.com. Techmiljardären George Kurtz leder en utveckling på 1 miljard dollar med 1 200 bostäder plus ett hotell-/kontorscampus i North Scottsdale mileszimbaluk.com. Dessa megautvecklingar lovar nya bostäder och bekvämligheter under de kommande åren.

(t.ex. Silverleaf i DC Ranch, Troon North) har medianpriser långt över 1 miljon dollar och såg tvåsiffrig prisökning fram till 2024 mileszimbaluk.com. I kontrast erbjuder och Old Town (85251) relativt prisvärda alternativ och trendiga bostadsrättsprojekt, vilket driver efterfrågan från förstagångsköpare och unga yrkesverksamma. Stora projekt – från lyxlägenheter till One Scottsdales blandade centrum – kommer att tillföra hundratals exklusiva bostäder till 2026 mileszimbaluk.com. Techmiljardären George Kurtz leder en utveckling på 1 miljard dollar med 1 200 bostäder plus ett hotell-/kontorscampus i North Scottsdale mileszimbaluk.com. Dessa lovar nya bostäder och bekvämligheter under de kommande åren. Kommersiell sektor blandad: Kontorsvakanser är höga (~18–20 % i Scottsdale jämfört med 25 % i centrala Phoenix) på grund av distansarbete williamsluxuryhomes.com. Premiumkontor lockar fortfarande hyresgäster till topphyror ($34–35/kvm) williamsluxuryhomes.com, men äldre byggnader har det svårt och hyresvärdar lockar med förmåner (fri hyra, byggbudgetar) williamsluxuryhomes.com williamsluxuryhomes.com. Handelsfastigheter står på stadig grund – detaljhandelsvakanser i storstadsområdet Phoenix ligger på cirka 5 % cushmanwakefield.com cushmanwakefield.com. Scottsdales shoppingcentrum (t.ex. Scottsdale Quarter, Fashion Square) gynnas av välbärgade kunder och över 11 miljoner årliga turister citizenportal.ai, vilket håller butikernas beläggning god. Industrilokaler är fortsatt starkt efterfrågade i regionen – massiv lagerbyggnation har drivit upp Phoenix industrivakans till cirka 13,3 % i mitten av 2025 cushmanwakefield.com, men Scottsdale, med begränsad industrimark, ser nya projekt som “The Loop” i norra Scottsdale för att möta efterfrågan mileszimbaluk.com. Sammantaget är efterfrågan på kommersiella lokaler starkast för industri och logistik, stabil för välbelägna handelsfastigheter och återhämtar sig långsamt för kontor.

är höga (~18–20 % i Scottsdale jämfört med 25 % i centrala Phoenix) på grund av distansarbete williamsluxuryhomes.com. Premiumkontor lockar fortfarande hyresgäster till topphyror ($34–35/kvm) williamsluxuryhomes.com, men äldre byggnader har det svårt och hyresvärdar lockar med förmåner (fri hyra, byggbudgetar) williamsluxuryhomes.com williamsluxuryhomes.com. står på stadig grund – detaljhandelsvakanser i storstadsområdet Phoenix ligger på cirka 5 % cushmanwakefield.com cushmanwakefield.com. Scottsdales shoppingcentrum (t.ex. Scottsdale Quarter, Fashion Square) gynnas av välbärgade kunder och över 11 miljoner årliga turister citizenportal.ai, vilket håller butikernas beläggning god. är fortsatt starkt efterfrågade i regionen – massiv lagerbyggnation har drivit upp Phoenix industrivakans till cirka 13,3 % i mitten av 2025 cushmanwakefield.com, men Scottsdale, med begränsad industrimark, ser nya projekt som “The Loop” i norra Scottsdale för att möta efterfrågan mileszimbaluk.com. Sammantaget är starkast för industri och logistik, stabil för välbelägna handelsfastigheter och återhämtar sig långsamt för kontor. Ekonomisk tillväxt driver bostadsmarknaden: Scottsdales ekonomi är blomstrande . Befolkningstillväxten (~1,4 % årligen) överstiger den i USA, arbetslösheten ligger på låga 2,7 % citizenportal.ai, och medianhushållsinkomsterna överstiger både delstatens och landets genomsnitt citizenportal.ai. Staden lockar högavlönade branscher – fem nyckelsektorer (som bioteknik och medicinteknik) växer snabbare i Scottsdale än i hela delstaten. Stora arbetsgivare expanderar: till exempel bygger ASM , ett halvledarföretag, sitt amerikanska huvudkontor, och Mac Innovation Park samt det nya Banna Health campus kommer att skapa jobb citizenportal.ai. En blomstrande arbetsmarknad och fortsatt inflyttning (många köpare flyttar från Chicago, Seattle, Kalifornien, etc. redfin.com redfin.com) upprätthåller efterfrågan på bostäder. Denna ekonomiska vitalitet – tillsammans med Scottsdales resortlivsstil – ligger till grund för långsiktig tilltro till fastighetsmarknaden.

Scottsdales ekonomi är . Befolkningstillväxten (~1,4 % årligen) överstiger den i USA, arbetslösheten ligger på låga 2,7 % citizenportal.ai, och medianhushållsinkomsterna överstiger både delstatens och landets genomsnitt citizenportal.ai. Staden lockar högavlönade branscher – fem nyckelsektorer (som bioteknik och medicinteknik) växer snabbare i Scottsdale än i hela delstaten. Stora arbetsgivare expanderar: till exempel bygger , ett halvledarföretag, sitt amerikanska huvudkontor, och samt det nya kommer att skapa jobb citizenportal.ai. En blomstrande arbetsmarknad och fortsatt inflyttning (många köpare flyttar från Chicago, Seattle, Kalifornien, etc. redfin.com redfin.com) upprätthåller efterfrågan på bostäder. Denna ekonomiska vitalitet – tillsammans med Scottsdales resortlivsstil – ligger till grund för långsiktig tilltro till fastighetsmarknaden. Politiska förändringar inom bostadsområdet: Nya ändringar i zonindelning och regleringar kan försiktigt påverka Scottsdales marknad. I slutet av 2024, under press från delstatslagstiftning, legaliserade Scottsdale tillbehörsbostäder (ADU:er eller casitas) i områden för enfamiljshus (enligt Arizonas HB2720) kjzz.org kjzz.org. Staden motsatte sig, av rädsla för att ADU:er skulle bli fler korttidsuthyrningar, men antog till slut en nedbantad förordning för att följa lagen kjzz.org kjzz.org. På samma sätt uppmuntrar en ny lag i Arizona att upp till 10 % av kommersiella byggnader omvandlas till bostäder; Scottsdale satte motvilligt ett symboliskt mål på 1 %, vilket ledde till kritik från delstaten kjzz.org kjzz.org. Samtidigt har Scottsdale slagit ner på korttidsuthyrningar : från och med 2023 måste alla STR vara licensierade, ha försäkring, meddela grannar och följa striktare regler avalara.com. År 2024 införde staden hårdare straff för “stökiga festhus”, och gav till och med polisen befogenhet att avhysa icke-boende vid stökiga sammankomster avalara.com avalara.com. Dessa åtgärder kan begränsa spridningen av investerarägda festuthyrningar och bevara lugnet i bostadsområden – vilket potentiellt kan styra vissa investeringar mot långtidsuthyrning istället.

Nya kan försiktigt påverka Scottsdales marknad. I slutet av 2024, under press från delstatslagstiftning, legaliserade Scottsdale tillbehörsbostäder (ADU:er eller casitas) i områden för enfamiljshus (enligt Arizonas HB2720) kjzz.org kjzz.org. Staden motsatte sig, av rädsla för att ADU:er skulle bli fler korttidsuthyrningar, men antog till slut en nedbantad förordning för att följa lagen kjzz.org kjzz.org. På samma sätt uppmuntrar en ny lag i Arizona att upp till 10 % av kommersiella byggnader omvandlas till bostäder; Scottsdale satte motvilligt ett symboliskt mål på 1 %, vilket ledde till kritik från delstaten kjzz.org kjzz.org. Samtidigt har Scottsdale slagit ner på : från och med 2023 måste alla STR vara licensierade, ha försäkring, meddela grannar och följa striktare regler avalara.com. År 2024 införde staden hårdare straff för “stökiga festhus”, och gav till och med polisen befogenhet att avhysa icke-boende vid stökiga sammankomster avalara.com avalara.com. Dessa åtgärder kan begränsa spridningen av investerarägda festuthyrningar och bevara lugnet i bostadsområden – vilket potentiellt kan styra vissa investeringar mot långtidsuthyrning istället. Möjligheter och risker för investerare: Investeringsmöjligheter är många, men selektivitet är avgörande. Den starka hyresmarknaden och begränsad nyproduktion gör Scottsdale attraktivt för köp-och-behåll-hyresfastigheter (särskilt i prisvärda områden och bostadsrätter som riktar sig till unga yrkesverksamma). Höginkomsttagare som hyresgäster och låg vakansgrad bidrar till stabila kassaflöden, även om hyrestillväxten är måttlig (2–3 % årligen) på kort sikt realwealth.com. Nya lyxprojekt (t.ex. FENDI Private Residences, boutique-bostadsrätter i Old Town) ger möjligheter att köpa på förhandsmarknaden i vad som kan bli landmärkesfastigheter. Risker inkluderar ränteläget – finansieringskostnaderna är fortsatt höga, med 30-åriga bolåneräntor runt 6,5–7 % år 2025, och väntas först sjunka under 6 % till 2027–2028 realwealth.com realwealth.com. Höga räntor dämpar prisuppgången; experter förutspår att bostadsvärdena i Scottsdale kommer att öka i en måttlig, hållbar takt (~2–4 % per år) fram till 2028, i linje med inflationen mileszimbaluk.com realwealth.com. Utmaningar kring överkomlighet är en oro: med ett medianpris på 900 000 dollar är Scottsdale oåtkomligt för många köpare, vilket potentiellt kan begränsa efterfrågan. Dessutom är Arizonas vattensäkerhet en långsiktig faktor – delstaten har infört striktare krav på att nya projekt ska säkra vattentillgång för 100 år, och har till och med pausat vissa utbyggnader i utkanten tills vatten är garanterat circleofblue.org azgovernor.gov. Även om Scottsdale har investerat i vatteninfrastruktur och bevarande, måste framtida tillväxt i regionen hantera torka och resursbegränsningar. Slutligen kan makroekonomiska eller demografiska förändringar innebära risker: om jobbtillväxten avtar eller pensionärer väljer billigare marknader kan den nu starka efterfrågan mattas av.

Trender för bostadsfastigheter 2025

Bostadspriser och försäljning: Efter en meteoritartad uppgång 2020–2022 har bostadspriserna i Scottsdale planat ut och till och med sjunkit något. Det genomsnittliga försäljningspriset i mitten av 2025 ligger på cirka $820,000–$870,000, vilket är en minskning med ensiffriga procenttal jämfört med året innan redfin.com zillow.com. Faktum är att medianpriset i juli 2025 på cirka $820K är ungefär 8,9 % lägre år över år redfin.com. Denna milda korrigering speglar köparnas motstånd mot rekordhöga priser och effekten av högre räntor. Även Scottsdales lyxsegment har sett en viss normalisering: bostadsvärdena totalt sett är ungefär 6–7 % under toppen som nåddes våren 2022 mileszimbaluk.com.

Lager och dagar på marknaden: Köpare har nu mer valmöjligheter och större förhandlingsstyrka. Aktivt till salu-lager i Scottsdale ökade till ungefär 2 400–2 900 bostäder till sommaren 2025 scottsdalerealtors.org zillow.com – en betydande ökning från de fåtaliga listningarna under pandemiboomen. Månader av utbud, som låg under 2 månader vid höjdpunkten av säljarens marknadsrusning, har ökat till cirka 7 månader i mitten av 2025 scottsdalerealtors.org. (Ett sex månaders utbud anses vanligtvis vara en balanserad marknad.) Bostäder försvinner inte längre på några dagar med budgivningskrig; istället tar det ungefär 47–80 dagar för en typisk listning att gå under kontrakt nu zillow.com redfin.com. Till exempel var medianen för dagar på marknaden 79 dagar i juli 2025, jämfört med bara 63 dagar i juli 2024 redfin.com. Med större utbud och försiktig efterfrågan måste säljare justera sina förväntningar: prissänkningar är vanliga, och 79 % av försäljningarna i mitten av 2025 stängdes under utgångspriset zillow.com zillow.com. Det genomsnittliga försäljnings-till-listningsförhållandet i Scottsdale är ~97 %, vilket betyder att bostäder i genomsnitt säljs för cirka 3 % under utgångspriset zillow.com – en märkbar förändring från de överprisaffärer som sågs under 2021 års rusning.

Köpare kontra säljare: Dessa trender signalerar att Scottsdale har gått från en stark säljarens marknad till en mer neutral eller köparvänlig marknad under 2025. Högre bolåneräntor (kring 6,5–7 %) har minskat antalet köpare, särskilt förstagångsköpare och de som vill byta upp sig, som är mer känsliga för räntor. Samtidigt håller många säljare kvar sina bostäder istället för att sälja till ett lägre pris, vilket hindrar utbudet från att öka ytterligare. Resultatet är ett slags dödläge: rätt prissatta bostäder säljs fortfarande, men ofta först efter viss förhandling och tålamod. Korrekt prissättning är avgörande – så många som ”rätt prissatta bostäder står osålda med färre visningar,” enligt lokala mäklare i Scottsdale mileszimbaluk.com. Marknaden är inte längre en hets, men den kraschar inte; den hittar en ny jämvikt. Välprissatta bostäder i attraktiva områden får fortfarande intresse (ibland till och med flera bud), men tiden med dussintals bud är i stort sett förbi. Köpare kan nu vara mer kräsna, ofta inspektera noggrant och förhandla om reparationer eller krediter vid tillträde, medan de under boomen kanske avstod från villkor.

Områdesfokus: Fastighetsmarknaden i Scottsdale är mycket områdesberoende. Eftertraktade områden har behållit sitt värde bättre och ser fortfarande snabba försäljningar om bostaden är inflyttningsklar. Till exempel områden som North Scottsdale – inklusive Silverleaf, DC Ranch, Troon North och Desert Mountain – är fortsatt eftertraktade bland lyxköpare. I februari 2025 nådde North Scottsdales medianpris $1,2 miljoner, en ökning med 6,5 % jämfört med året innan, även när volymen ökade, vilket tyder på fortsatt stark efterfrågan på exklusiva bostäder mileszimbaluk.com. Dessa lyxområden erbjuder stora tomter, golfbanor, bergsutsikt och bevakade områden, vilket fortsätter att locka förmögna köpare från andra delstater och de som söker fritidshus. Silverleaf (en exklusiv del av DC Ranch) är ett exempel på denna styrka: dess specialbyggda villor säljs rutinmässigt för mångmiljonbelopp, och områdets medianpris ökade med cirka 15 % år-till-år våren 2024 mileszimbaluk.com.

I motsats till detta utgöroch områdetingångspunkten för många köpare. Postnummer 85251 (Old Town) är känt för en mer urban, promenadvänlig livsstil med bostadsrätter och radhus nära Scottsdales restauranger, nattliv och shopping. Det är fortfarande relativt prisvärt enligt Scottsdales standard och har utsetts till en toppplats för unga yrkesverksamma. Bostadsrätter i Old Town, inklusive exklusiva projekt som Optima Camelview och Envy, har haft stark efterfrågan – många säljs i spannet $500K–$1M+ beroende på storlek och lyxnivå mileszimbaluk.com . South Scottsdale, som gränsar till Tempe, erbjuder ranchhus från mitten av 1900-talet och nya radhus där priserna (ofta i spannet $400K–$700K för mindre hus) lockar förstagångsköpare som tycker att grannstäder som Phoenix eller Tempe är lika dyra men saknar Scottsdales status. Dessa områden sereftersom de är de mest tillgängliga segmenten i en stad med höga kostnader. Scottsdales medianpris ($900K) är faktiskt långt över det i större Phoenix eller städer som Gilbert ($550K) – vilket gör att många köpare söker mer prisvärda områden inom eller utanför Scottsdale mileszimbaluk.com . Dennahåller efterfrågan hög på de lägre prissegmenten: allt under $600K i Scottsdale tenderar att ryckas upp snabbt, ofta av investerare eller förstagångsköpare, vilket upprätthåller något av en säljarens marknad i det lägsta segmentet.

Trender på lyxmarknaden: Scottsdale har länge varit synonymt med lyx, och även om marknaden överlag har svalnat, är segmentet för ultra-exklusiva bostäder fortfarande aktivt. Unika, spektakulära fastigheter fortsätter att nå hisnande priser. Till exempel listades en av Arizonas dyraste lägenheter någonsin på Scottsdale-marknaden 2025 – en 575 kvm stor penthouse i Ascent’s Summit Residences med ett pris på 10,3 miljoner dollar mileszimbaluk.com. I det exklusiva området Desert Mountain lades en 1 950 kvm stor specialbyggd villa ut till försäljning för 25 miljoner dollar mileszimbaluk.com. Även kändishem har bytt ägare, såsom golfproffset Pat Perez 1,9 hektar stora egendom som listades för 12,75 miljoner dollar mileszimbaluk.com. Dessa uppmärksammade affärer visar att efterfrågan från ultra-förmögna köpare består; Scottsdale konkurrerar med platser som Beverly Hills eller Miami om lyxköpare som vill ha varmt väder och förstklassiga bekvämligheter. Lyxmarknaden såg en kort paus 2022–2023 när börsvolatilitet och räntehöjningar fick förmögna köpare att tveka, men till 2024–2025 har den återfått fart. Kontantköpare dominerar detta segment, vilket gör räntor mindre relevanta. Många lyxhem säljs fortfarande nära utgångspris, om inte över, särskilt om de har unika egenskaper (t.ex. en villa för 23,5 miljoner dollar känd för sitt “Air Jordan sneaker vault” exemplifierade den nischade attraktionskraften hos skräddarsydd lyx) mileszimbaluk.com. Försäljnings-/listpriskvoten för lyxobjekt ligger i genomsnitt något under 100 % mileszimbaluk.com, vilket betyder att köpare förhandlar, men inflyttningsklara lyxhem i attraktiva områden kan ändå ge ett premiumpris. Noterbart är att försäljningsvolymen för lyx i North Scottsdale faktiskt ökade: i början av 2025 såldes 408 hem i North Scottsdale hittills under året jämfört med 303 året innan mileszimbaluk.com, vilket tyder på att köpare i det högre segmentet återvände till marknaden även när köpare i mellanklassen drog sig tillbaka.

Sammantaget kan bostadsmarknaden i Scottsdale 2025 bäst beskrivas som på väg från frenesi till stabilitet. Det är en sundare miljö på många sätt: köpare har tid att fundera och villkor är tillbaka, medan säljare som sätter realistiska priser fortfarande hittar villiga köpare lockade av Scottsdales bestående attraktionskraft. Stadens grundläggande styrkor – trygga områden, toppskolor, exklusiv livsstil – fortsätter att göra den till en magnet, även om tiden med skenande prisökningar är förbi för tillfället.

Bostadspriser, utbud & hyrestrender

Nuvarande bostadspriser: Det genomsnittliga bostadspriset i Scottsdale (alla typer av fastigheter) ligger ungefär på mitten av $800 000 i mitten av 2025 redfin.com. Det är cirka 84 % högre än det amerikanska medianpriset – ett tecken på Scottsdales rykte som en exklusiv marknad redfin.com. Genomsnittspriserna för fristående enfamiljshus är ännu högre (ofta över $1 miljon), medan bostadsrätter och radhus drar ner medianen något. Pristillväxten har bromsat in kraftigt från de tvåsiffriga årliga ökningarna under 2020–2022. Faktum är att värdeökningen blev något negativ år 2024–2025. Zillows Home Value Index för Scottsdale var ned ~1 % år-till-år fram till juli 2025 zillow.com. Lokala mäklardata visade att medianpriset för sålda bostäder i juni 2025 var cirka $920 000, ungefär oförändrat (–2 % YoY) jämfört med juni 2024 noradarealestate.com. I princip har bostadsvärdena varit oförändrade till något nedåt det senaste året, efter en exceptionell uppgång tidigare. Detta ligger i linje med bredare trender i Phoenix-området: Priserna i Phoenix-området svalnade 2023 och har visat små ensiffriga förändringar sedan dess. Framöver förutspår bostadsekonomer måttliga prisökningar nationellt (~3–5 % årligen under 2025–2027) realwealth.com, och Scottsdale förväntas följa en liknande ”långsam tillväxt”-bana om inga större förändringar sker. En lokal prognos förutspår faktiskt att bostadspriserna i Scottsdale stiger med omkring 2–3 % per år på kort sikt – i princip i takt med inflationen snarare än att överträffa den kraftigt mileszimbaluk.com. Detta scenario skulle innebära att medianpriset i Scottsdale kanske når mitten av $900 000 till 2028, istället för ännu en meteoritliknande ökning. Viktigt är att ingen prisnedgång förväntas av etablerade analytiker; utbud-efterfrågan-förhållandena är fortfarande för starka. Men de höga priserna har i princip nått en gräns för vad som är överkomligt, vilket kommer att ta tid (och inkomstökningar) att övervinna.

Till salu-inventarier: Inventarier har varit en avgörande faktor. Antalet aktiva annonser i Scottsdale mer än fördubblades från den låga nivån 2021 till mitten av 2023, och fortsätter att öka. Som nämnts fanns det ungefär 2 420 aktiva annonser i juli 2025 enligt statistik från Scottsdale REALTORS® scottsdalerealtors.org, vilket var upp ~22 % jämfört med året innan (det aktiva utbudet i mitten av 2024 låg närmare 2 000). Nya annonser har också kommit in i en stadig takt – cirka 550–570 nya annonser per månad kom ut på marknaden sommaren 2025 zillow.com scottsdalerealtors.org. Säljare som tidigare stått vid sidan av testar nu marknaden, även om många sänker priset om köparna inte nappar. Siffran för månaders utbud (som tar hänsyn till både inventarier och försäljningstakt) nådde ~7,0 månader i juli scottsdalerealtors.org. Intressant nog var detta en minskning från ännu högre 8+ månader under vintern – inventarierna ökade kraftigt i slutet av 2024 när försäljningen saktade in, men minskade något till mitten av 2025 när vissa annonser gick ut eller säljare drog sig tillbaka. Men överlag finns det nu betydligt fler bostäder till salu i Scottsdale än under pandemins period av lågt utbud. Som jämförelse ligger en normalt balanserad marknad på cirka 4–6 månaders utbud, så Scottsdale ligger precis över den gränsen, vilket pekar på en något mjukare marknad. Köpare kan nu hitta alternativ i alla prisklasser och fastighetstyper – från enrummare (det segmentet såg en ökning på 7,3 % i inventarier under våren 2025) till stora femrummare (upp ~1,3 %) mileszimbaluk.com. Ökningen av annonser ger köpare större förhandlingsutrymme, men innebär också att säljarna konkurrerar med varandra, ofta genom prisjusteringar eller att fräscha upp bostäder för att sticka ut. En positiv bieffekt är att köpare som tidigare frustrerades av budgivningskrig för ett par år sedan nu äntligen kan köpa med besiktning och kanske till och med ett villkorat köp av sin gamla bostad. De som byter upp sig i Scottsdale, och ofta har en bostad att sälja, tycker att det är lättare att hantera processen nu.

Översikt över hyresmarknaden: På hyressidan förblir Scottsdales marknad stark och hyresvärdsvänlig, men inte överhettad. Enligt Zillows Observed Rent Index var den genomsnittliga hyran i Scottsdale cirka $2,071 i juli 2025 zillow.com. Det är faktiskt nästan identiskt med den genomsnittliga hyran i USA (~$2,072) zillow.com, vilket är anmärkningsvärt med tanke på att bostadspriserna i Scottsdale är mycket högre – det speglar hur den nationella hyrestillväxten i många städer har hunnit ikapp. År-till-år har hyrorna i Scottsdale ökat med ungefär 1–2% zillow.com, vilket är en avmattning jämfört med de årliga hyresökningarna på över 10% som sågs 2021. I princip har hyrestillväxten normaliserats till låga ensiffriga nivåer i och med att nya lägenheter tillkommit och vissa hyresgäster blivit köpare under 2021–2022. Trots detta är efterfrågan på hyresbostäder fortfarande mycket god. Endast cirka 33% av hushållen i Scottsdale hyr (de flesta äger sina bostäder), så hyresbeståndet är begränsat och tenderar att vara uthyrt mileszimbaluk.com. Med en medianinkomst i Scottsdale på över $100 000 (och $73 000 i median även för det bredare området) mileszimbaluk.com, har många hyresgäster god ekonomi, vilket gör att hyresvärdar kan hålla relativt höga hyror.

Typer av hyresfastigheter: Scottsdales hyresutbud sträcker sig från lyxlägenheter och företagsbostäder i centrum till enfamiljshus och bostadsrätter utspridda över hela staden. Lyxiga lägenhetskomplex i Scottsdale (med pooler, gym, etc.) har höga hyror och riktar sig till unga yrkesverksamma och förmögna personer som vill bo mindre. Samtidigt hyrs många enfamiljshus i familjevänliga områden av familjer som kanske tillfälligt bor i Phoenix eller ännu inte har råd att köpa i Scottsdale. Ett enfamiljshus med tre sovrum i Scottsdale kan hyras för $3,000–$4,000+ per månad beroende på läge och standard. Investerare har också varit aktiva inom korttidsuthyrning tack vare Scottsdales attraktionskraft för turister – Airbnb-liknande uthyrning av semesterbostäder har ökat kraftigt de senaste åren. Dock kan nya kommunala regler (licenskrav, åtgärder mot festhus) kyla av STR-marknaden något (mer om det senare), vilket eventuellt kan leda till att vissa av dessa bostäder blir långtidsuthyrda. Överlag är vakansgraden låg – i storstadsområdet Phoenix låg hyresvakansen nyligen på cirka 5–6 %, och i Scottsdale troligen ännu lägre med tanke på attraktiviteten. Denna strama hyresmarknad gynnar hyresvärdar men bidrar också till Scottsdales utmaning med överkomliga hyror: många lokalbor som arbetar i staden (inom hotell, service, etc.) har svårt att klara hyror som har ökat snabbare än lönerna.

Investerarintresse: För fastighetsinvesterare har hyresmarknaden i Scottsdale varit attraktiv på grund av hög efterfrågan på hyresbostäder och stark avkastning jämfört med vissa kustmarknader. Även med avmattade hyror tyder kombinationen av begränsat bostadsutbud och befolkningstillväxt på att uthyrning kommer att förbli en bra strategi. Hyresavkastningen (direktavkastning) på investeringsfastigheter i Scottsdale kan ligga runt 4–5 % för långtidsuthyrning, vilket är bra för en exklusiv marknad. Och om man kan dra nytta av inkomster från semesteruthyrning (till exempel en möblerad bostad nära Old Town eller golfbanor), kan de säsongsbetonade höga hyrorna öka avkastningen – men med mer reglering stramas den vilda västern för korttidsuthyrningar åt. Anmärkningsvärt är att andelen hyresgäster i Scottsdale (33 %) är högre än i vissa närliggande förorter (”områdets genomsnitt” kan vara runt 20–25 % hyresgäster) mileszimbaluk.com, delvis för att många förmögna pensionärer äger sina bostäder utan lån i Scottsdale, och också för att servicearbetare ofta pendlar från billigare områden. Detta innebär att det finns en konstant hyresgästbas av unga yrkesverksamma, säsongsboende och lokala invånare i övergångsfas som behöver hyresbostäder. Så länge det är så dyrt att äga bostad kommer efterfrågan på hyresrätter att vara stark. En brasklapp: Phoenixområdet har sett en byggboom av lägenheter, med tusentals nya enheter färdigställda i Tempe, Phoenix och Scottsdale under 2021–2024. Detta nya utbud har bidragit till att stabilisera hyrorna. Hyrestillväxten framöver förväntas bli måttlig (~2–3 % årligen) realwealth.com realwealth.com snarare än att skjuta i höjden, särskilt eftersom höga bolåneräntor gör att fler hyr (ökar efterfrågan) men också motiverar byggherrar att fortsätta bygga flerfamiljshus (ökar utbudet). För investerare innebär det att stadigt kassaflöde är det viktigaste, inte snabb värdestegring på fastigheter eller hyror. Uthyrning av enfamiljshus i Scottsdale kan faktiskt prestera bättre än nya lyxlägenheter när det gäller beläggning, eftersom många familjer och inflyttade yrkesverksamma föredrar ett hem med trädgård.

Bostadspriser och överkomlighet: Det är viktigt att lyfta fram problemet med överkomlighet. Med ett genomsnittligt huspris nära 900 000 dollar är bostäder i Scottsdale utom räckhåll för de flesta medelklassfamiljer utan betydande eget kapital eller inkomst. Även bostadsrätter kostar ofta över 400 000 dollar. Detta sätter press på hyresmarknaden eftersom de som kanske hade köpt ett första hem för ett decennium sedan nu hyr längre. Det leder också till att vissa potentiella köpare i Scottsdale söker sig till mer prisvärda städer (Gilbert, Peoria, etc.), eller till och med utanför delstaten. Utmaningen med överkomlighet har uppmärksammats av beslutsfattare – därav statliga initiativ för ADU:er och omvandling av befintliga byggnader till bostäder – men framstegen går långsamt. För närvarande är höga bostadspriser helt enkelt en del av Scottsdales identitet, och de bidrar till dess exklusivitet. Fördelen är att invånarna tenderar att ha höga inkomster, vilket upprätthåller lyxbutiker och restauranger. Nackdelen är att det råder brist på personalbostäder; många som arbetar på Scottsdales hotell, restauranger och sjukhus bor i avlägsna förorter och har långa pendlingar. Om detta inte åtgärdas kan det så småningom begränsa Scottsdales tillväxt (företag behöver arbetare, och arbetare behöver bostäder). På kort sikt håller dock stadens prestige och bekvämligheter efterfrågan hög även till premiumpriser.

Viktiga områden och utvecklingsprojekt att hålla ögonen på

Trots att Scottsdale är en ganska utbyggd stad, sjuder det 2025 av betydande nya utvecklingsprojekt och omvandlingar av stadsdelar. Dessa projekt kommer att forma marknaden under de kommande åren, tillföra nytt utbud och ibland skapa nya kommersiella nav. Här är några av de viktigaste områdena och projekten att hålla koll på:

1. North Scottsdales lyxkorridorer: De norra delarna av Scottsdale (öster om Loop 101 och norr om Shea Blvd) är fortfarande epicentrum för lyxutveckling. Områden som Silverleaf at DC Ranch, Troon North, Desert Mountain och Estancia har pågående byggnation av skräddarsydda villor och exklusiva spekulationshus. Silverleaf, till exempel, fortsätter att släppa nya tomter i sin kanjonmiljö – där bara marken kostar flera miljoner dollar. Området kring Pinnacle Peak ser ytterligare småskaliga bostadsområden och en fortsättning på den framgångsrika DC Ranch-masterplanen. Enligt lokala rapporter översteg North Scottsdales genomsnittliga försäljningspris 1,2 miljoner dollar i början av 2025, en ökning med 6,5 % på årsbasis mileszimbaluk.com, vilket understryker styrkan här. Viktiga bekvämligheter (privata golfklubbar, Four Seasons Resort, etc.) säkerställer områdets attraktionskraft. Köpare som söker inhägnade, nyare lyxhus med bergsutsikt kommer att hitta ingen brist på projekt, även om utbudet ofta är skräddarsytt och i liten skala.

2. One Scottsdale & blandade användningsnav: På det nordöstra hörnet av Scottsdale Road och Loop 101 är One Scottsdale-utvecklingen på väg att bli en stor destination med blandad användning. Med sina 75 tunnland är det planerat att inkludera exklusiv shopping, restauranger, kontor, hotell och bostäder – likt ett nytt urbant centrum. En anmärkningsvärd bostadskomponent är Atavia, ett lyxigt bostadsrättsprojekt med 88 enheter av Belgravia Group inom One Scottsdale. Från och med 2025 är Atavia redan ~45 % reserverat inför färdigställandet hösten 2026 mileszimbaluk.com. Dessa bostadsrätter kommer att låta invånarna bo, arbeta och roa sig i samma område, vilket speglar trenden mot promenadvänliga miljöer med blandad användning. Med 2,8 miljoner kvadratfot utrymme kommer One Scottsdale att kunna mäta sig med platser som Kierland/Scottsdale Quarter i storlek mileszimbaluk.com. Dess utveckling är värd att följa eftersom den kan flytta “tyngdpunkten” för North Scottsdales sociala scen och potentiellt öka fastighetsvärdena i närheten (i områden som Grayhawk och DC Ranch) när området blir ännu mer levande.

3. Old Town Scottsdale (centrum): Old Town-området (ungefär kring Scottsdale Road söder om Chaparral) genomgår en vertikal utveckling. Långt känt för sina låga konstgallerier, barer och sydvästra charm, ser Old Town nu en rad lyxiga bostadsrättstorn och hotellmärkta bostäder växa fram. Projekt som Optima Camelview (för några år sedan) banade väg med sina gröna hängande trädgårdar. Nu är kommande projekt bland annat FENDI Private Residences Scottsdale, som för in ultralyxiga märkeskondos till centrum mileszimbaluk.com. Även på gång är The Parque, ett modernt hållbart bostadsrättsprojekt med fokus på gröna egenskaper mileszimbaluk.com. Staden har uppdaterat sin zonplan för Old Town för att tillåta högre byggnader (i vissa zoner) för att uppmuntra förnyelse – även om höjd och täthet fortfarande är omdebatterat. Trots det är utvecklarna optimistiska om Old Town: försäljningen av lyxiga bostadsrätter här har varit stark, med många enheter prissatta långt över 1 miljon dollar mileszimbaluk.com. Köpare – ofta “empty-nesters” och ägare av andrabostäder – lockas av tanken att kunna promenera till restauranger i världsklass, Scottsdale’s Museum of the West och basebollmatcher under vårträningen. Old Towns bostadsbestånd förändras från äldre lägenheter och småhus till dessa lyxiga bostadsrätter, vilket markerar en mer kosmopolitisk stadskärna. Håll koll på hur Old Town balanserar tillväxt med att bevara sin kulturella charm; eventuella ytterligare ändringar i zonindelning eller debatter om byggnadshöjder kan påverka utvecklingstidslinjer.

4. Revitalisering av South Scottsdale: South Scottsdale (generellt söder om Indian Bend Rd, exklusive Old Town) har historiskt sett varit mer blygsamt, men området livar nu upp med förtätning och nya projekt. Omvandlingen av Papago Plaza vid McDowell & Scottsdale Road är ett exempel – där ett föråldrat köpcentrum förvandlas till en modern blandad stadsdel med lägenheter, hotell och butiker. Längs McDowell Road (tidigare kallad “Motor Mile”) har flera nya hyreskomplex vuxit fram, som drar nytta av närheten till Phoenix Sky Harbor Airport och centrala Scottsdale. Dessutom får etablerade områden som Hy-View eller Village Grove i söder uppmärksamhet från husrenoverare och specialbyggare, som förvandlar 60-talets ranchhus till stilrena moderna bostäder. När priserna skjuter i höjden på andra håll erbjuder South Scottsdale ett “prisvärt Scottsdale” – något som är relativt men ändå verkligt, med många hus i prisklassen $500 000–$700 000. Dessa områden kommer sannolikt att se fortsatt gentrifiering, med nya restauranger och bryggerier som följer med inflyttningen av yngre invånare. Den planerade utbyggnaden av Tempe streetcar eller andra kollektivtrafikförbättringar kan ytterligare integrera South Scottsdale med storstadsområdet och öka dess attraktionskraft.

5. Stora företagscampusprojekt: Stora arbetsgivare omformar också delar av Scottsdale med omfattande campus, ofta med en blandning av kontor och bostäder. Det mest uppmärksammade är Axon Headquarters expansion längst i norr (nära Hayden Rd & Loop 101). Taser-tillverkaren Axon bygger ett futuristiskt huvudkontor som staden godkände med särskilda planändringar 2023 whsv.com azfamily.com. Planerna omfattar inte bara kontor för tusentals anställda utan även bostäder och bekvämligheter på plats, vilket i praktiken skapar ett mini-samhälle för boende och arbete. Detta speglar en trend där bostäder integreras i företagsutvecklingar – något som delstatslagen (HB2297) faktiskt uppmuntrar städer att tillåta mer av kjzz.org. Ett annat uppseendeväckande projekt leds av George Kurtz, VD för CrowdStrike: han leder ett projekt på 1 miljard dollar på 30 tunnland i North Scottsdale med 1 200 bostäder samt hotell och kontorskomplex mileszimbaluk.com. Sådana storskaliga projekt kommer att tillföra betydande bostadsutbud (inklusive eventuellt hyreslägenheter, bostadsrätter och enfamiljshus) till marknaden under de kommande åren. De kommer i praktiken att skapa nya mini-bostadsområden. Till exempel kan Kurtz projekt, även om det fortfarande är i ett tidigt skede, bli ett helt nytt bostadsdistrikt om det förverkligas, med tanke på dess storlek.

6. Loop 101-korridoren (North Gateway): Sträckan av Loop 101 runt Scottsdale Rd och Hayden Rd ser flera projekt som tillsammans omvandlar området. Förutom One Scottsdale och Axon som nämnts ovan, finns det Cavasson (precis på andra sidan i Phoenix) där Nationwide Insurance öppnade ett enormt regionalt huvudkontor och lägenheter, samt North Sky (föreslagen blandad utveckling nära Scottsdale Rd & Thompson Peak). Dessutom är en industriell utveckling kallad The Loop av Creation på gång, vilket tillför nya lager-/FoU-utrymmen nära Scottsdale Airpark mileszimbaluk.com. Själva Scottsdale Airpark (runt Scottsdale Airport) har i årtionden varit ett blomstrande affärscentrum med låga kontorsbyggnader, flexibla industrilokaler och detaljhandel. Nu förtätas det med projekt som Scottsdale Quarter (detaljhandel/kontor) och nya lägenheter på alla återstående tomter. Airpark-området har över 50 000 jobb och kallas ibland för “Scottsdales andra centrum.” Tillskottet av projekt längs Loop 101 kommer bara att befästa områdets status. Bostadsområden intill (Grayhawk, Windgate Ranch, etc.) kommer att dra nytta av nya närliggande bekvämligheter, även om de också kan få hantera ökad trafik.7. Hållbara och nischade projekt: Några unika projekt speglar framväxande trender. Paloma i norra Scottsdale är ett nischprojekt som utmärker sig för sitt fokus på hållbarhet – byggt på en före detta borgmästares egendom, med miljövänliga lyxhus med solpaneler, energieffektiv konstruktion, etc. mileszimbaluk.com. Detta tilltalar en växande grupp köpare som vill ha exklusivt boende med mindre klimatavtryck. En annan trend är extended-stay-hotell och condo-hotell: Calibers partnerskap med Hyatt för att bygga ett Hyatt Studios extended-stay-hotell (byggstart 2026) kommer att tillföra hotellkapacitet för långtidsbesökare och digitala nomader mileszimbaluk.com. Sådana projekt suddar ofta ut gränsen mellan bostad och hotell, och kan vara attraktiva investeringsmöjligheter (t.ex. att köpa en condo-hotell-enhet). Scottsdales starka turism stödjer dessa hybridmodeller.8. Framtida transporter och infrastruktur: Även om det inte är en “utveckling” i sig, kan alla förändringar i infrastrukturen påverka områden att hålla ögonen på. Scottsdale saknar som bekant motorvägar genom centrala staden (förutom 101 längs ytterkanten) och har ingen spårväg, vilket har begränsat transitnära utveckling. Det pågår dock regionala diskussioner om att utöka kollektivtrafiken. Om Scottsdale någon gång skulle satsa på något som bus rapid transit eller en utbyggnad av spårvägen in till centrum, kan områden längs dessa rutter få ett uppsving av medelhöga lägenheter. Dessutom kommer den pågående utbyggnaden av Loop 101 och andra vägförbättringar att påverka tillgängligheten. Till exempel kan nya motorvägsavfarter eller breddningar plötsligt göra ett tidigare avlägset område mer lättillgängligt, vilket ökar dess attraktionskraft på fastighetsmarknaden.

Sammanfattningsvis är Scottsdales utvecklingspipeline robust även när marken blir knapp. Förvänta dig att se projekt som förändrar silhuetten i centrum (med högre lyxlägenheter), nya masterplanerade enklaver i norr (som tillför bostadsutbud i det övre segmentet), och kreativ återanvändning av äldre kommersiella områden (som tillför blandad livskraft i söder och längs större leder). Dessa utvecklingsprojekt kommer att vara avgörande för att möta bostadsefterfrågan de kommande åren, och de erbjuder spännande möjligheter för köpare som vill ha nya, moderna fastigheter i Scottsdale.

Kommersiella fastigheter: Trender inom kontor, detaljhandel & industri

Scottsdales kommersiella fastighetsmarknad 2025 är en berättelse om tre sektorer – kontor, detaljhandel och industri – som alla har olika dynamik efter pandemin och in i framtiden. Här är en översikt över hur varje segment klarar sig och vad utsikterna är:

Kontorsmarknaden – Höga vakanser, hyresgästens marknad: Kontorssektorn i Scottsdale (och i Phoenixområdet generellt) har varit det svagaste segmentet och brottas med kvarstående pandemieffekter. Även i denna exklusiva stad står många kontor tomma eller underutnyttjade på grund av distans- och hybridarbete. Vakansgraden för kontor i Scottsdale ligger på cirka 18–19 % i slutet av 2024/början av 2025 williamsluxuryhomes.com. Det betyder att nästan var femte kvadratfot kontorsyta står tom – en historiskt hög siffra. Scottsdales vakans är dock något bättre än genomsnittet för Phoenixområdet (~21–25 % vakans) williamsluxuryhomes.com, eftersom områden som centrala Phoenix och Tempe har drabbats ännu hårdare (där har vakanserna ökat till ~25 % med stora ytor mörka) williamsluxuryhomes.com. Scottsdale har cirka 24,6 miljoner kvadratfot kontorsyta, så ungefär 3,8 miljoner kvadratfot står tomma williamsluxuryhomes.com. De flesta av dessa tomma ytor finns i äldre byggnader av klass B eller mindre optimalt belägna kontor.

Påhar Scottsdale faktiskt några av de högsta kontorshyrorna i Arizona. Genomsnittlig begärd hyra är cirka, nästan i nivå med Phoenix dyraste delmarknad (Camelback Corridor i Biltmore) williamsluxuryhomes.com . Detta beror på att Scottsdales rykte och miljö fortsätter att vara attraktiva – chefer och företag gillar prestigen med en Scottsdale-adress, och många kontorslokaler i klass A (t.ex. vid Gainey Ranch, Kierland-området, Scottsdale Airpark) är nyare och har många bekvämligheter. Men för att uppnå dessa hyror i dagens klimat erbjuder hyresvärdarna. Rapporter visar att hyresvärdar erbjuder upp tillför att anpassa lokalerna samt flera månaders fri hyra för att locka hyresgäster williamsluxuryhomes.com . De faktiska hyrorna (efter avdrag för gratiserbjudanden) har därför sjunkit även om listpriserna ser stabila ut.

Hyresgästernas förhandlingsstyrka är hög. Företag som letar kontorslokaler kan förhandla fram avtal som inte setts sedan finanskrisen. Andrahandsutrymmen är också gott om – Phoenixområdet hade över 4 miljoner kvadratfot tillgängligt för andrahandsuthyrning 2023, även om det minskade till 4,2 miljoner under Q2 2025 (lägsta sedan 2022, vilket tyder på en viss förbättring) cushmanwakefield.com. Scottsdale förlorade cirka 483 000 kvadratfot uthyrd kontorsyta under ett år nyligen då fler företag minskade eller lämnade än flyttade in williamsluxuryhomes.com (negativ nettoabsorption) – ett tydligt tecken på överkapacitet.

Det är dock inte bara mörka moln: flight-to-quality sker. De bästa kontoren i klass A på attraktiva platser (som runt Scottsdale Quarter/Kierland, längs vattnet i centrum eller vid Cavasson) fortsätter att locka hyresgäster. Dessa byggnader har ofta hög beläggning och i vissa fall väntelistor, då företag samlar sig i finare lokaler för att locka tillbaka anställda. Till exempel såldes en fullt uthyrd byggnad på 366 000 kvadratfot i klass A på Shea Blvd nyligen för $71,5M – ett tecken på att investerare fortfarande ser långsiktigt värde i kvalitetskontor i Scottsdale williamsluxuryhomes.com. Däremot har äldre kontorskomplex med färre bekvämligheter det tufft.

Utsikterna för kontor är försiktigt optimistiska om att det värsta är över. Marknadsanalytiker förväntar sig att vakansgraden gradvis kommer att minska i takt med att ekonomin växer och vissa företag börjar expandera igen. Cushman & Wakefield noterade att vakansgraden för kontor i Phoenix sjönk till 27,8 % under Q1 2025 från över 28 % tidigare, vilket markerar en vändpunkt när utrymme långsamt absorberas assets.cushmanwakefield.com assets.cushmanwakefield.com. I Scottsdale specifikt kan hyrestillväxten förbli oförändrad till 1 % årligen på kort sikt williamsluxuryhomes.com – i princip hyresstabilitet – eftersom hyresvärdar fokuserar på att fylla lokaler snarare än att höja hyrorna. Om räntorna sjunker 2026 som vissa förutspår, kan företag bli mer benägna att teckna hyresavtal (eftersom deras framtidsutsikter förbättras), vilket potentiellt kan öka efterfrågan williamsluxuryhomes.com. Dessutom kan jobbtillväxten i Scottsdale – särskilt inom sektorer som finans, teknik, sjukvård – så småningom kräva fler kontorsanställda och därmed mer utrymme. Men realistiskt sett, med distansarbete som är här för att stanna, kommer återhämtningen för kontorsmarknaden i Scottsdale att gå långsamt. Förvänta dig en hyresgästvänlig marknad åtminstone till 2025–2026, med gott om valmöjligheter och erbjudanden för alla som behöver kontor. För investerare kan äldre kontorsfastigheter bli aktuella för omvandling (till bostäder eller laboratorielokaler) om uthyrningen inte förbättras.

Detaljhandel & Hotell – Motståndskraftiga och blomstrande: Scottsdales detaljhandelsfastigheter har klarat sig betydligt bättre. Staden är ett detaljhandelsmecka – från lyxgallerior som Scottsdale Fashion Square till charmiga butikskvarter i Old Town och handelsplatser som betjänar förorter. Från och med Q2 2025 var vakansgraden för detaljhandel i Phoenix-området endast 5,1 %, knappt upp från 5,0 % ett år tidigare cushmanwakefield.com cushmanwakefield.com. I princip är efterfrågan på butikslokaler hög, och Scottsdale är inget undantag. Faktum är att de bästa butiksgatorna i Scottsdale ofta har väntelistor på hyresgäster och mycket låg vakans (under 5 %). Detaljhandeln har gynnats av Arizonas befolkningstillväxt och konsumenter som ivrigt återvänder till butiker och restauranger efter pandemin. Dessutom har nybyggnationen av butiker varit begränsad (få stora köpcentrum har byggts nyligen), så utbudet är snävt.

Scottsdales turism och välstånd ger staden ett övertag: staden lockar över 11 miljoner besökare per år citizenportal.ai, varav många shoppar och äter ute, vilket stärker detaljhandelns försäljning. Områden som Scottsdale Waterfront och Old Town har förvandlats till livliga områden med blandad användning där trendiga restauranger, konstgallerier och nattliv blomstrar. Under 2025 ser Scottsdale en trend med upplevelsebaserad detaljhandel – t.ex. exklusiva träningsstudior, nöjesarenor och uppslukande konstinstallationer – som tar över tidigare traditionella butikslokaler. Hyresvärdar arbetar aktivt med att kurera hyresgästmixen för att hålla köpcentrum relevanta.

Butikshyror stiger måttligt på grund av efterfrågan. Bra butikslägen i Scottsdale kan kosta $40–$60 per kvadratfot i triple-net-hyra beroende på fottrafik. Det enda som gör vissa återförsäljare försiktiga är ekonomin (inflation och arbetskostnader) samt konkurrens från e-handel. Men många återförsäljare riktar sig specifikt mot Scottsdale på grund av dess demografi (höginkomsttagare och turister). Därför ser vi expansioner som Nobu öppnar en restaurang, nya lyxbilshandlare och exklusiva matbutiker som etablerar sig på marknaden.

Sektorn för gästfrihet (hotell, resorter) i Scottsdale återhämtade sig också starkt 2021–2023 och är fortsatt stabil 2025. Beläggning och rumspriser på resorter nådde rekordnivåer när amerikaner reste mer inom landet. Flera hotell i Scottsdale har renoverats och nya planeras (till exempel kommer Hyatt Studios för längre vistelser som nämnts tidigare att öka utbudet). En potentiell motvind är att en våg av hotellbyggen i storstadsområdet Phoenix kan öka konkurrensen till 2026. Men Scottsdales varumärke som en ledande destination för fritid och möten bör hålla dess hotell bland de bästa i regionen.

Industri & Flex – Hög efterfrågan, Nytt utbud: Industriella fastigheter är favoriten på marknaden i storstadsområdet Phoenix tack vare e-handel, tillverkning och befolkningstillväxt. Även om Scottsdale inte är ett industriellt nav på samma sätt som delar av Phoenix West Valley, spelar staden ändå en roll, särskilt för flexibla ytor och småskalig industri som betjänar lokala företag. Mycket av Scottsdales industriella bestånd finns runt Airpark, där lätt tillverkning, lager och showroom samsas med kontor. Historiskt sett har industriella vakanser i Scottsdale varit extremt låga (ofta under 5 %), eftersom markbrist begränsat nyproduktion och efterfrågan varit stark på all yta nära välbärgade Scottsdale för logistik (tänk leverantörer av köksrenoveringar, montering av medicinteknik, lyxbilsförvaring, etc.).

Regionalt sett kommer dock mycket ny industriförsörjning ut på marknaden – Phoenix hade över 30 miljoner kvadratfot under uppförande 2022–2024, en av de mest aktiva marknaderna i USA. Detta ledde till att den industriella vakanserna i hela storstadsområdet steg till cirka 13,3 % under Q2 2025 cushmanwakefield.com från ensiffriga nivåer tidigare, helt enkelt för att så många helt nya lager kom ut på marknaden samtidigt. Phoenix västra sida med mega-lager (i Goodyear, Buckeye, etc.) bidrog till denna ökning. Men dessa är stora lådor på över 500 000 kvadratfot; Scottsdales industriella lokaler tenderar att vara mindre enheter och nischade anläggningar, som fortfarande är ganska väl uthyrda. Faktum är att den lokala utvecklaren Creation lanserar “The Loop” industriprojekt i norra Scottsdale för att möta efterfrågan på moderna industrilokaler i området mileszimbaluk.com. Det är något ovanligt att se nya industrilokaler i Scottsdale (med tanke på de höga markvärdena), så detta tyder på en specifik efterfrågan, kanske för last mile-distribution eller högteknologiska tillverkningslokaler som vill ha en adress i Scottsdale.

Industrirhyror i regionen har stigit snabbt (tvåsiffriga procentuella ökningar under ett par år) på grund av efterfrågan. Ett litet lager i Scottsdale kan hyras ut för $15+ per kvadratfot triple-net, vilket är högt jämfört med $6–$8 i många städer i Mellanvästern. Många företag är villiga att betala ett premium för att vara nära Scottsdales kundbas.

Utsikterna för industrin förblir mycket positiva på lång sikt. Phoenix läge och tillväxt gör det till en växande distributions- och tillverkningsnod (särskilt när leveranskedjor diversifieras från kusthamnar). Scottsdale kan själv dra nytta av spillover-effekter – t.ex. kan vissa högteknologiska företag eller flyg- och rymdföretag etablera mindre anläggningar nära Scottsdale för att locka kvalificerad arbetskraft som bor i området. Om något är risken inom industrin på kort sikt överskott: som nämnts, har en våg av nybyggnation tillfälligt ökat vakanserna. Men experter förväntar sig att dessa ytor kommer att absorberas under de kommande åren med tanke på Phoenix starka industriella uthyrning (efterfrågan överträffade fortfarande de flesta städer). Till 2026–2027 kan den industriella vakanserna i storstadsområdet återigen minska, och hyrorna fortsätta sin uppåtgående trend (om än i en långsammare, sund takt). I Scottsdale kommer begränsningen att vara mark – det finns inte mycket utrymme att bygga nya industrilokaler förutom några få områden. Så äldre industrifastigheter kan öka i värde när användare konkurrerar om sällsynta platser i east-valley. Den nya Loop-utvecklingen är värd att hålla ögonen på; om den hyrs ut snabbt signalerar det att mer industri-/flexutveckling kan vara möjlig i Scottsdale.

Övergripande kommersiellt investeringsklimat: Investerare ser på kommersiella fastigheter i Scottsdale som relativt säkra investeringar tack vare områdets demografi. Avkastningskraven (cap rates) för strip malls eller kontorsbyggnader i Scottsdale är bland de lägsta (vilket betyder högsta priser) i Arizona, vilket speglar den upplevda stabiliteten. Till exempel kan ett fullt uthyrt detaljhandelscenter i Scottsdale säljas till en avkastning på 5–6 %, medan ett liknande center i ett mindre välbärgat område i Phoenix kan ligga på 7 % eller mer. De nuvarande högre räntorna sätter press uppåt på avkastningskraven, vilket mjukar upp vissa kommersiella värden, men kvalitetsobjekt i Scottsdale har fortfarande starkt köparintresse. Vissa lokala aktörer utforskar också adaptive re-use – t.ex. om en föråldrad kontorsbyggnad kan konverteras till bostäder? Den nya delstatslagen som driver på att 10 % av kommersiella fastigheter ska bli bostäder kan uppmuntra kreativa projekt, särskilt om kontorsvakanserna består kjzz.org. Scottsdales zonindelning och motstånd från samhället kan vara ett hinder för ombyggnation, men vi kan komma att se fler förslag de kommande åren om att omvandla underpresterande kommersiella platser till blandad användning eller bostäder.

Sammanfattningsvis visar Scottsdales kommersiella fastighetsmarknad en blandad bild: Detaljhandel och besöksnäring är livskraftiga, stödda av konsumtion och turism; industrin är stark, även om det finns ny tillgång att ta upp; och kontor släpar efter, och återhämtar sig fortfarande från en omvälvande förändring i arbetsvanor. Ändå finns det ljuspunkter även på kontorsmarknaden, och överlag anpassar sig den kommersiella aktiviteten i Scottsdale till nya trender med motståndskraft.

Lokala ekonomiska faktorer: Jobb, befolkning & migrationspåverkan

Flera lokala ekonomiska trender ligger till grund för Scottsdales fastighetsmarknad och ger kontext till både nuvarande förhållanden och framtidsutsikter. På många sätt är Scottsdales starka ekonomi den grund som har hållit fastighetsmarknaden relativt motståndskraftig trots högre räntor.

Robust jobbtillväxt: Scottsdale har lagt till jobb i en stadig takt och överträffar nationella genomsnitt. Stadens team för ekonomisk utveckling nämner ofta att Scottsdales befolkningstillväxt (~1,4 % årligen) och jobbtillväxt är 2-3 gånger högre än i USA citizenportal.ai. Nyckelbranscher som driver denna tillväxt inkluderar teknik, finans, sjukvård, biomedicin, turism och företagsledningar/backoffice-verksamhet. Faktum är att fem branscher i Scottsdale – såsom bioteknik, medicinteknik och affärstjänster – har vuxit snabbare än genomsnittet i Arizona, vilket understryker Scottsdales roll som en magnet för högteknologiska och högkvalificerade jobb. Arbetslösheten i Scottsdale är extremt låg, omkring 2,7 % i början av 2025 citizenportal.ai, vilket är betydligt bättre än till och med Arizonas genomsnitt (~4-5 %). I princip råder det nästan full sysselsättning i Scottsdale; företag har ofta fler lediga jobb än kvalificerade kandidater lokalt.

Stora arbetsgivare i området inkluderar bland annat HonorHealth (sjukvårdssystem), CVS Health (med ett stort kontor för apoteksförmåner), Vanguard (investeringsförvaltning med en stor campus), Nationwide Insurance, samt ett kluster av teknikföretag och startups. Och tillväxten fortsätter: staden har lyft fram flera stora projekt som kommer att skapa nya jobb, såsom Mac Innovation Park (en företagspark som troligen ger nya kontors-/FoU-lokaler), ASM Americas nya halvledarhuvudkontor, och Banna Health & Wellness Campus citizenportal.ai. Var och en av dessa projekt utlovar hundratals, om inte tusentals, jobb de kommande åren, vilket i sin tur skapar efterfrågan på bostäder för dessa arbetstagare och deras familjer. Till exempel lockar halvledarföretag (som ASM, TSMC i närliggande Phoenix) högavlönade ingenjörer som ofta söker kvalitetsboende i områden som Scottsdale.

Dessutom gynnas Scottsdale av den bredare tillväxten i Phoenix storstadsområde. Stor-Phoenix har konsekvent rankats bland de bästa storstadsområdena för jobbtillväxt. År 2025 slog Arizona rekord i jobbtillväxt, med över 24 000 nya jobb som tillkännagavs bara under årets första halva azbigmedia.com. Många av dessa finns i East Valley och norra Phoenix – områden som är tillgängliga för invånare i Scottsdale. Även om ett jobb finns i Tempe eller Phoenix väljer många att bo i Scottsdale för livsstilen och pendlar till arbetet. Så Scottsdales bostadsmarknad gynnas indirekt även av jobbtillväxten i angränsande städer.

Befolkning och migration: Storstadsområdet Phoenix har varit ett av de snabbast växande i landet, och Scottsdale har delat denna tillväxt. Scottsdales officiella befolkning är cirka 243 000 (2025 års uppskattning) och ökar. Anmärkningsvärt är att medan vissa solbältesstäder förlitar sig på inrikes migration av främst medelklassfamiljer, lockar Scottsdale också många förmögna migranter, såsom chefer, pensionärer och distansarbetare som kan bo var som helst. Nettoinflyttningen till Maricopa County (Phoenixområdet) har varit starkt positiv varje år, drivet av människor som flyttar från delstater med högre levnadskostnader som Kalifornien, Illinois, Washington och andra. Redfin-data visar att bland de som söker bostad online och vill flytta till Scottsdale 2025, var de vanligaste ursprungsstäderna Chicago, Seattle, Los Angeles, Dallas och Bay Area redfin.com redfin.com. Detta stämmer överens med anekdotisk bevisning: Kalifornier som säljer dyra hus och köper i Scottsdale, medborgare från Mellanvästern som söker solsken, etc.

Inom Arizona är Scottsdale ofta en flyttdestination för chefer och yrkesverksamma som flyttar för att ta jobb i Phoenix/Scottsdale. Det är också en populär plats för säsongsboende (”snowbirds”) – personer från kallare klimat som tillbringar vintrarna här – och vissa av dessa blir så småningom permanentboende (särskilt vid pensionering). Internationell migration är en mindre men inte obetydlig faktor; kanadensare, till exempel, älskar Scottsdale (det finns till och med ett stort kanadensiskt vinterbesökarcommunity), och vissa européer investerar i semesterbostäder här.

Demografi: Scottsdales befolkning är äldre (medianålder runt 47) och rikare (medianhushållsinkomst cirka 115 000 USD, jämfört med cirka 65 000 USD i USA) – i princip ett höginkomst- och delvis pensionärssamhälle. Detta påverkar fastighetsmarknaden genom att det finns en konstant efterfrågan på lyx- och fritidshus, samt på vårdinrättningar och bekvämligheter för äldre. Men Scottsdale lockar också allt fler unga yrkesverksamma som dras till den livliga livsstilen, så områden som Old Town har en yngre känsla. Stadens utmärkta skolor och låga brottslighet lockar familjer (som har råd), vilket håller efterfrågan på enfamiljshus i bra skolområden uppe.

Turismens påverkan: En enorm ekonomisk drivkraft för Scottsdale är dess turistsektor. Över 11 miljoner besökare per år kommer för det soliga vädret, golfbanor, resorter och evenemang (som Barrett-Jacksons bilauktion, Phoenix Open golf, Scottsdale hästshower) citizenportal.ai. Turismen genererar betydande intäkter (jobb inom besöksnäringen, skatter från hotellvistelser, etc.) och driver också en del av bostadsmarknaden – många turister bestämmer sig till slut för att köpa ett fritidshus eller flytta hit permanent efter att ha upplevt livsstilen. Den starka turistindustrin ligger också till grund för marknaden för korttidsuthyrning och håller efterfrågan på resortliknande fastigheter hög.

Hur detta påverkar fastighetsmarknaden: Alla dessa faktorer – jobbtillväxt, migration, förmögenhet – påverkar direkt efterfrågan på fastigheter:

Hög jobbtillväxt + låg arbetslöshet = fler människor med inkomster att köpa eller hyra bostäder. Det betyder också oftast att lönerna stiger (arbetsgivare konkurrerar om talanger), vilket hjälper människor att ha råd med högre bostadspriser.

= fler människor med inkomster att köpa eller hyra bostäder. Det betyder också oftast att lönerna stiger (arbetsgivare konkurrerar om talanger), vilket hjälper människor att ha råd med högre bostadspriser. Befolkningstillväxt ~1–2 % per år verkar lite, men i en stad med ~240 000 invånare innebär det att några tusen nya invånare tillkommer varje år. Varje nytt hushåll behöver bostad, så det håller trycket uppe på utbudet.

verkar lite, men i en stad med ~240 000 invånare innebär det att några tusen nya invånare tillkommer varje år. Varje nytt hushåll behöver bostad, så det håller trycket uppe på utbudet. Förmögna inflyttare innebär att många köpare som kommer in har betydande kontanter eller eget kapital. Detta förklarar delvis varför Scottsdales marknad förblev stark – många köpare behöver inte bolån eller kan lägga stora kontantinsatser, vilket mildrar effekten av höga räntor. Kontantköpare (vanligt på Scottsdales lyxmarknad) var fortsatt aktiva; som en lokal expert noterade, kontantaffärer är fortfarande vanliga bland Scottsdales förmögna köpare, vilket ger dem ett övertag i förhandlingar mileszimbaluk.com. År 2023 var cirka 30–35 % av försäljningarna i vissa postnummerområden i Scottsdale kontantaffärer.

innebär att många köpare som kommer in har betydande kontanter eller eget kapital. Detta förklarar delvis varför Scottsdales marknad förblev stark – många köpare behöver inte bolån eller kan lägga stora kontantinsatser, vilket mildrar effekten av höga räntor. Kontantköpare (vanligt på Scottsdales lyxmarknad) var fortsatt aktiva; som en lokal expert noterade, i förhandlingar mileszimbaluk.com. År 2023 var cirka 30–35 % av försäljningarna i vissa postnummerområden i Scottsdale kontantaffärer. Mångsidig ekonomi (teknik, sjukvård, finans, turism) ger Scottsdale motståndskraft. Även om en sektor saktar ner, tar andra vid. Till exempel, om en nationell tekniknedgång inträffar, kan Scottsdales turism eller sjukvård fortfarande vara stark, vilket balanserar sysselsättningen. Denna stabilitet är attraktiv för fastighetsinvesterare eftersom det minskar risken för stora nedgångar.

Det finns dock vissa utmaningar:

Arbetskraftsbrist: Ironiskt nog indikerar Scottsdales mycket låga arbetslöshet att det kan vara svårt för företag att hitta arbetskraft, särskilt lågavlönade arbetare, eftersom bostäder är så dyra för dem. Detta kan begränsa företagsutvidgning om det inte åtgärdas, eller leda till fler pendlare utifrån (vilket ökar trafiken).

Ironiskt nog indikerar Scottsdales mycket låga arbetslöshet att det kan vara svårt för företag att hitta arbetskraft, särskilt lågavlönade arbetare, eftersom bostäder är så dyra för dem. Detta kan begränsa företagsutvidgning om det inte åtgärdas, eller leda till fler pendlare utifrån (vilket ökar trafiken). Inomstorstadsförändringar: Vissa yngre techarbetare föredrar centrala Phoenix eller Tempes urbana känsla, vilket kan innebära att Scottsdale behöver fortsätta anpassa sig (med centrala lägenheter, etc.) för att locka den demografin. Scottsdale har historiskt haft en ”resortförort”-profil, men preferenser förändras och staden vill förbli konkurrenskraftig för talanger som annars kanske väljer ett trendigt urbant område någon annanstans.

Vissa yngre techarbetare föredrar centrala Phoenix eller Tempes urbana känsla, vilket kan innebära att Scottsdale behöver fortsätta anpassa sig (med centrala lägenheter, etc.) för att locka den demografin. Scottsdale har historiskt haft en ”resortförort”-profil, men preferenser förändras och staden vill förbli konkurrenskraftig för talanger som annars kanske väljer ett trendigt urbant område någon annanstans. Åldrande befolkning: När babyboomers åldras kan vissa välja att flytta från Scottsdale (t.ex. för att vara närmare vuxna barn på annan ort eller på grund av hälsa). Detta kan gradvis frigöra vissa bostäder (bra för utbudet) men innebär också att Scottsdale behöver fortsätta diversifiera sin ekonomi bortom bara pensionärstjänster.

Migrationsmönster: Det är också intressant att notera vart invånarna i Scottsdale flyttar när de lämnar. Redfins data visade att cirka 30 % av bostadsköparna i Scottsdale söker att flytta ut från Scottsdale (70 % stannar i området) redfin.com. Populära destinationer för de som lämnar inkluderar mindre orter i Arizona som Prescott Valley, Show Low och Flagstaff redfin.com redfin.com – ofta svalare eller mer lantliga områden dit pensionärer kan flytta för omväxling, eller personer som säljer och söker billigare boende. Detta tyder på en cykel: vissa långvariga ägare säljer och flyttar till lugnare trakter, medan nya inflyttare kommer in. Denna omsättning kan faktiskt öka utbudet i det övre segmentet (t.ex. pensionärer som säljer lyxhus) men säkerställer också ett ständigt inflöde av efterfrågan.

Sammanfattningsvis är Scottsdales ekonomiska fundamenta mycket starka – en växande, förmögen befolkning och gott om arbetstillfällen. Detta stödjer fastighetsvärden och hjälper till att skydda marknaden mot kraftiga nedgångar. Så länge människor finner Scottsdale attraktivt att arbeta, bo och leva i, kommer det att finnas en underliggande efterfrågan på dess fastigheter. Lokal politik försöker nu säkerställa att den ekonomiska tillväxten inte hämmas av bostadsbrist (därav de nya bostadslagarna), vilket är ett erkännande av att ekonomi och bostadsutbud måste växa hand i hand. För överskådlig framtid ser Scottsdales ekonomi ut att fortsätta på en uppåtgående bana, vilket bådar gott för fastighetsägare.

Regulatoriska & zonindelningsförändringar som påverkar fastighetsmarknaden

Under de senaste åren har ett antal regulatoriska och zonindelningsrelaterade utvecklingar på både delstats- och stadsnivå tillkommit som kan forma Scottsdales fastighetslandskap. Dessa policyförändringar är svar på den snabba tillväxten, problem med bostadspriser och påverkan på bostadsområden som ses över hela Arizona. Här är viktiga områden att notera:

1. Arizonas pro-bostadslagstiftning (2023): År 2023 antog Arizonas lagstiftande församling ett antal tvåpartsbillagda lagar som syftar till att lindra bostadsbristen i hela delstaten. Två av de mest betydelsefulla för Scottsdale var:

HB 2720 – Komplementbostäder (ADUs): Denna lag åsidosätter i princip stadsförbud mot ADUs (även kallade casitas eller mormorsstugor). Den kräver att städer tillåter husägare i områden med enfamiljshus att bygga eller omvandla en ADU på sin fastighet, under rimliga regleringar. Specifikt förhindrar lagen kommuner från att införa alltför restriktiva krav (som stora tomtstorlekar eller överdrivna avstånd till tomtgräns) på ADUs rsnlawaz.com yourvalley.net. Målet är att försiktigt öka bostadsutbudet genom att möjliggöra små uthyrningar eller generationsboenden i befintliga bostadsområden.

Denna lag åsidosätter i princip stadsförbud mot ADUs (även kallade casitas eller mormorsstugor). Den kräver att städer tillåter husägare i områden med enfamiljshus att bygga eller omvandla en ADU på sin fastighet, under rimliga regleringar. Specifikt förhindrar lagen kommuner från att införa alltför restriktiva krav (som stora tomtstorlekar eller överdrivna avstånd till tomtgräns) på ADUs rsnlawaz.com yourvalley.net. Målet är att försiktigt öka bostadsutbudet genom att möjliggöra små uthyrningar eller generationsboenden i befintliga bostadsområden. HB 2297 – Anpassad återanvändning av kommersiella lokaler: Denna lag kräver att städer tillåter att en viss andel av kommersiella eller blandade byggnader omvandlas till bostäder. Formuleringen är lite komplex – den säger att städer måste tillåta att “högst 10 %” av en kommersiell byggnads yta blir bostäder, förmodligen för att uppmuntra kreativ återanvändning av underutnyttjade kontor/butiker till lägenheter eller bostadsrätter kjzz.org kjzz.org.

Scottsdales svar: Scottsdales stadsfullmäktige var tveksamma till dessa delstatslagar och såg dem som ett intrång i den lokala planeringskontrollen. I slutet av 2024, inför en tidsfrist för att följa lagen, antog fullmäktige förordningar för att införa ADU:er och adaptiv återanvändning men “med justeringar för att begränsa effekterna” kjzz.org kjzz.org. För ADU:er utformade Scottsdale regler som tillåter sammanbyggda, fristående och begränsat prisvärda ADU:er (enligt en informationssida) scottsdaleaz.gov, men inkluderade troligen strikta designkrav och krav på ägarboende för att bevara områdets karaktär. Vissa stadsledare uttryckte oro för att ADU:er skulle kunna användas som korttidsuthyrning (vilket skulle förstärka problem med festhus) och att delstatslagen var ett “angrepp på våra bostadsområden” kjzz.org kjzz.org. Trots detta kan Scottsdale-husägare från och med 2025 kan bygga ADU:er friare än tidigare, vilket gradvis kan tillföra fler hyresenheter i staden. Vi kan få se fler garage som byggs om eller casitas som dyker upp i trädgårdar – fördelaktigt för flera generationer som bor tillsammans eller för hyresintäkter.

För lagen om kommersiell återanvändning försökte Scottsdale i praktiken tolka “högst 10%” som “kan vara så lågt som 1%”. De antog en förordning som begränsar möjlig omvandling till endast 1% av en byggnad kjzz.org, vilket ledde till en varning från lagförslagets initiativtagare att Scottsdale bröt mot lagen kjzz.org kjzz.org. Denna dragkamp kan fortsätta, men om lagen upprätthålls kan upp till 10% av golvytan i vissa köpcentrum eller kontorsbyggnader omvandlas till lägenheter (till exempel att göra om en andra våning i ett kontor till bostäder). Hittills har inga större projekt enligt denna lag offentliggjorts i Scottsdale, men det är något att hålla ögonen på. Om kontorsvakanserna förblir höga kan fastighetsägare komma att driva på för mer bostadsomvandling.

2. Regler för korttidsuthyrning: Arizona har historiskt sett haft en tillbakadragen hållning till korttidsuthyrningar (STR) på grund av en delstatslag från 2016 som förhindrar städer från att förbjuda dem. Scottsdale, som är ett turistparadis, såg en explosion av Airbnbs – några av dessa förvandlades till “partyhus” i lugna bostadsområden. Invånarna blev missnöjda med buller, skräp och säkerhetsproblem. Från och med 2022 lättade delstaten något på sin hållning och tillät städer viss regleringsfrihet. Scottsdale utnyttjade detta fullt ut:

År 2023 krävde Scottsdale att alla STR-ägare skulle skaffa en årlig stadstillstånd ($250) och följa regler: meddela grannar om uthyrningen, ha ansvarsförsäkring och genomföra bakgrundskontroller för sexualbrottslingar på gäster avalara.com avalara.com. Detta skapade ett register över STR, vilket förbättrade tillsynen.

och följa regler: meddela grannar om uthyrningen, ha ansvarsförsäkring och genomföra bakgrundskontroller för sexualbrottslingar på gäster avalara.com avalara.com. Detta skapade ett register över STR, vilket förbättrade tillsynen. I maj 2024 antog Scottsdale en förordning specifikt för att slå ner på STR “störningsfester”. De nya reglerna (gäller från 6 juni 2024) gjorde några viktiga saker: hålla evenemangsarrangörer ansvariga för att anordna stora störande fester i STR, gav polisen befogenhet att avlägsna gäster som inte är boende från en fastighet när en störning har konstaterats, och förbjöd uthyrning till minderåriga under 21 år helt och hållet avalara.com avalara.com. Dessa åtgärder syftar till att avskräcka affärsmodellen med “partyvillor”.

Stadens ledning har uttalat att de kommer att använda “alla möjliga verktyg” för att kontrollera STR:s påverkan inom ramen för delstatslagen avalara.com avalara.com. I praktiken är klimatet för STR-investerare i Scottsdale nu mer restriktivt: böter för överträdelser finns och återkommande överträdare kan förlora sitt tillstånd. För köpare som överväger en Airbnb-investering är det viktigt att följa reglerna noggrant, annars riskerar man påföljder. Med tiden kan striktare tillsyn minska antalet problematiska STR, men det kommer troligen inte att eliminera STR-marknaden – Scottsdale är alltför populärt för det. Istället kan man förvänta sig en mer professionaliserad STR-sektor med ansvarsfulla värdar (och eventuellt högre kostnader som överförs till turister).

3. Zonändringar & utvecklingsgodkännanden: Från fall till fall hanterar Scottsdales stadsfullmäktige och planeringsnämnd regelbundet omzoningsförslag som kan påverka den lokala utvecklingen:

Höjd och täthet i Old Town: Scottsdale har uppdaterat sin Old Town Character Area Plan de senaste åren, vilket tillåter högre byggnader i vissa distrikt (upp till 150 fot i Goldwater Blvd-området, till exempel). Men det pågår en ständig debatt och motstånd från samhället mot höghus i centrum. Under 2023–2024 sökte vissa projekt höjd-/täthetsbonusar, vilket ledde till offentliga utfrågningar. Resultatet av dessa beslut påverkar hur många enheter som kan byggas. Om till exempel ett föreslaget bostadstorn minskas i storlek på grund av invånarnas invändningar, innebär det färre nya bostäder. Hittills har Scottsdale försökt uppmuntra tillväxt i centrum samtidigt som man bevarar sin “Southwest charm”, en känslig balans.

Scottsdale har uppdaterat sin Old Town Character Area Plan de senaste åren, vilket tillåter högre byggnader i vissa distrikt (upp till 150 fot i Goldwater Blvd-området, till exempel). Men det pågår en ständig debatt och motstånd från samhället mot höghus i centrum. Under 2023–2024 sökte vissa projekt höjd-/täthetsbonusar, vilket ledde till offentliga utfrågningar. Resultatet av dessa beslut påverkar hur många enheter som kan byggas. Om till exempel ett föreslaget bostadstorn minskas i storlek på grund av invånarnas invändningar, innebär det färre nya bostäder. Hittills har Scottsdale försökt uppmuntra tillväxt i centrum samtidigt som man bevarar sin “Southwest charm”, en känslig balans. Omzoningar i norra Scottsdale: Ibland kommer stora områden (som statliga markreservat eller golfbanor) upp för utveckling. Ett exempel som nämndes var en plan som inkluderade 1 975 lägenheter plus ett hotell på statlig mark som krävde omzonering från “ingen bostadsbebyggelse” till bostadsanvändning coalitionofgreaterscottsdale.org. Staden brukar granska sådana stora förändringar noggrant och förhandlar ofta om saker som grönområden eller trafikförbättringar i utbyte. Investerare som siktar på stora utvecklingsprojekt måste navigera denna noggranna process.

Ibland kommer stora områden (som statliga markreservat eller golfbanor) upp för utveckling. Ett exempel som nämndes var en plan som inkluderade 1 975 lägenheter plus ett hotell på statlig mark som krävde omzonering från “ingen bostadsbebyggelse” till bostadsanvändning coalitionofgreaterscottsdale.org. Staden brukar granska sådana stora förändringar noggrant och förhandlar ofta om saker som grönområden eller trafikförbättringar i utbyte. Investerare som siktar på stora utvecklingsprojekt måste navigera denna noggranna process. Infrastruktur & zonindelning för stora arbetsgivare: Zonändringen för Axon-campus 2023 var typisk – Scottsdale ändrade sin zonindelning för att möjliggöra Axons plan (som inkluderade viss bostadsbebyggelse för anställda) whsv.com azfamily.com. Staden är generellt positiv till ekonomisk utveckling, så den kan vara flexibel med zonindelning för att säkra stora arbetsgivare. På liknande sätt uppdateras zonindelningen för områden som Scottsdale Airpark periodvis för att tillåta högre kontorsbyggnader eller parkeringshus vid behov.

4. Vattenpolitik och utvecklingsbegränsningar: Även om det inte är en fråga om zonindelning påverkar Arizonas vattenregler direkt fastighetsutvecklingens kapacitet. År 2023 inträffade en uppmärksammad situation: det icke-inkorporerade samhället Rio Verde Foothills (precis utanför Scottsdale) fick sin vattentillförsel avskuren av Scottsdale stad, som hade kört dit vatten med lastbil, på grund av oro för torka azgovernor.gov. Detta ledde till en nödlösning från staten 2023 för att få vatten levererat, men det underströk att vattenbrist är verklig. Staten har en regel om 100-årig garanterad vattentillgång för nya bostadsområden – utvecklare måste bevisa att vatten finns tillgängligt i ett sekel. I juni 2023 meddelade tjänstemän i Arizona att delar av Maricopa County (Phoenixområdet) inte har tillräckligt med grundvatten för all planerad bostadsbebyggelse, vilket i praktiken pausar viss framtida utbredning om inte alternativt vatten hittas. För Scottsdale, som till stor del använder Coloradoflodens vatten via Central Arizona Project (nu under Tier 1-bristtilldelningar) cap-az.com, kan fortsatt torka innebära minskad tillgång de kommande åren. Staden har lagrat vatten och använder återvunnet vatten för bevattning i många fall, vilket ger den en bättre position än nya samhällen längre ut. Men allvarliga nedskärningar kan tvinga Scottsdale att begränsa nya anslutningar eller avråda från vattenkrävande utveckling (som stora gräsmattor, golfbanor).

I grund och botten möter Arizonas era av obegränsad tillväxt verkligheten av begränsat vatten. Utvecklare svarar till exempel genom att köpa vattenrättigheter från bönder (en ny lag om ”från jordbruk till stad”-överföring har antagits) kjzz.org. Fastighetsmarknaden i Scottsdale har hittills inte stoppats direkt av vattenfrågor (förutom fallet med att neka Rio Verde vatten, för att prioritera stadens invånare), men smarta investerare håller koll på vattenpolitiken. Förvänta dig regler för trädgårdsanläggning som uppmuntrar xeriscaping och eventuellt högre avgifter för vatteninfrastruktur vid nybyggnation. Det diskuteras också att kräva mer vatteneffektiva hem och apparater i nyproduktion.

5. Andra anmärkningsvärda regleringar:

Skatter på korttidsuthyrning: Arizona kräver att STR-värdar betalar logiskatt (via ett TPT-licens) precis som hotell avalara.com. Plattformar som Airbnb samlar nu automatiskt in dessa. Detta begränsar inte STR:er men minskar den fördel de tidigare hade under bordet.

Arizona kräver att STR-värdar betalar logiskatt (via ett TPT-licens) precis som hotell avalara.com. Plattformar som Airbnb samlar nu automatiskt in dessa. Detta begränsar inte STR:er men minskar den fördel de tidigare hade under bordet. Miljö- och designstandarder: Scottsdale har ett rykte om sig att ha strikt designgranskning – t.ex. regler om byggnaders färgpaletter, höjder, ökenbevarande osv. Dessa gäller fortfarande för att bevara estetiken (särskilt i de natursköna norra områdena). Staden har också en “Dark Sky”-förordning som begränsar ljusföroreningar i vissa områden. Sådana regler, även om de inte är nya, påverkar utvecklingskostnader och tidsramar.

Scottsdale har ett rykte om sig att ha strikt designgranskning – t.ex. regler om byggnaders färgpaletter, höjder, ökenbevarande osv. Dessa gäller fortfarande för att bevara estetiken (särskilt i de natursköna norra områdena). Staden har också en som begränsar ljusföroreningar i vissa områden. Sådana regler, även om de inte är nya, påverkar utvecklingskostnader och tidsramar. Incitament för prisvärda bostäder: Scottsdale har historiskt sett inte haft stora krav på prisvärda bostäder, men det pågår en växande diskussion om detta. Vissa nyligen godkända lägenhetsprojekt har inkluderat frivilliga prisvärda enheter. Om bostadspriserna fortsätter att stiga kan staden eller delstaten införa inkluderande zonindelning eller fler incitament för prisvärda projekt, vilket kan förändra utvecklingsmixen något.

Sammanfattningsvis lättar policyförändringar i Scottsdale och Arizona gradvis på vissa utvecklingsbegränsningar (ADU:er, omvandlingar till blandad användning) i hopp om att lindra bostadsbristen, samtidigt som de skärps på andra områden (korttidsuthyrning, vattenanvändning) för att hantera negativa externa effekter. Fastighetsaktörer bör hålla sig uppdaterade om dessa förändringar. En investerare kan till exempel dra nytta av de nya ADU-reglerna genom att lägga till en casita för hyresintäkter, men bör också vara medveten om att köpa ett hus enbart för att använda det som en party-Airbnb kan möta regulatoriska motvindar. I slutändan syftar dessa regler till att styra tillväxten på ett mer hållbart och samhällsvänligt sätt – hur effektivt de lyckas med det kommer att visa sig under de kommande åren.

Prognos 2026–2028: Vad väntar för fastighetsmarknaden i Scottsdale

Med blicken mot framtiden förväntas fastighetsmarknaden i Scottsdale uppleva stabila, måttliga trender snarare än kraftiga svängningar. Flera prognoser och expertutlåtanden pekar på en period av hållbar tillväxt – en liten andningspaus efter berg-och-dalbanan under tidiga 2020-talet. Här är vad du kan förvänta dig under 2026, 2027 och 2028:

Prognoser för bostadspriser: Konsensus är att bostadspriserna i Scottsdale kommer att stiga gradvis under de kommande åren, ungefär i takt med inflationen. Lokala fastighetsexperter förutspår en årlig värdeökning på omkring 2 % till 4 % per år i Scottsdale mileszimbaluk.com. Med andra ord är det osannolikt att vi ser ytterligare en ökning på 20 % under ett enda år, men en uppgång på ett par procent varje år är trolig med tanke på den fortsatta efterfrågan och det begränsade nya utbudet. Till 2028 kan detta ackumuleras till kanske en total ökning på 10–15 % av bostadsvärdena från dagens nivåer. Som jämförelse ligger nationella prognoser från källor som NAR och Fannie Mae i linje med denna långsamma tillväxt – de förutser att amerikanska bostadsvärden stiger med cirka 3–5 % årligen under mitten av 2020-talet realwealth.com realwealth.com, och Scottsdale bör ligga i det intervallet, kanske på den högre sidan tack vare sin attraktionskraft. En brasklapp: lyxsegmentet kan prestera något bättre. Vissa Arizona-experter tror att lyxmarknaden kommer att “njuta av uppsving” även om den bredare marknaden förblir stabil fhtimes.com. Scottsdales exklusiva segment kan se något högre värdeökning (eftersom förmögna köpare är mindre känsliga för räntor), medan mellansegmentet kan vara mer stillastående på grund av begränsad köpkraft.

Försäljningsvolym och marknadsbalans: Försäljningsaktiviteten förväntas öka något till 2026 när folk vänjer sig vid det nya normala ränteläget. Under det senaste året har försäljningen minskat (Scottsdale-försäljningen var ned ~7–10 % år-till-år i mitten av 2025) redfin.com, men om räntorna stabiliseras eller sjunker kommer fler köpare och säljare att återvända. Ekonomer förutspår att försäljningen av befintliga bostäder i USA ökar med måttliga 2 % till 5 % under 2025 azbigmedia.com, och att trenden kan fortsätta, vilket tyder på att även Scottsdale kommer att se en gradvis ökning av transaktioner. I princip kan uppdämd efterfrågan från dem som skjutit upp flytt mellan 2022–2024 släppas lös när förutsättningarna blir mer gynnsamma. Till 2026–27 kan vi också se att vissa Millennials når sina bästa år för att byta upp sig, vilket ökar efterfrågan på familjebostäder i Scottsdale.

Marknaden kommer sannolikt att förbli. De dagar med extrem säljarens marknad (med mindre än 1 månads utbud) är förbi för tillfället. Omvänt förväntas inte heller en djup köparens marknad (prisras) eftersom befolknings- och jobbtillväxt kommer att stödja efterfrågan. Istället kan Scottsdale ligga kvar i ett neutralt intervall – kanske 4–6 månaders utbud – under de kommande åren. Köpare kommer att ha möjligheter utan panik, och säljare som prissätter realistiskt kommer att lyckas. Om bolåneräntorna sjunker avsevärt till 2027 (vissa prognoser tror att räntorna kan gå under 5,5 % till 2028) realwealth.com , kan det bli en kortvarig köprusch som gynnar säljarna något, men det skulle troligen också leda till fler listningar på marknaden, vilket håller balansen.

Räntor och överkomlighet: En stor påverkansfaktor är utvecklingen för bolåneräntor. På kort sikt (2025–2026) förutser de flesta analytiker att räntorna stannar i det övre 6 %-intervallet realwealth.com. Detta är en motvind för överkomlighet och kommer att hålla prisökningarna i schack. Till 2027 eller 2028, om inflationen dämpas, kan Federal Reserve låta räntorna sjunka. Vissa optimistiska scenarier har 30-åriga bolåneräntor tillbaka på 5 %-nivån till 2028 realwealth.com. Om det sker skulle det öka köpkraften och kunna driva på starkare prisuppgångar (kanske årliga ökningar på 5–6 % under de senare åren). Detta är dock inte garanterat – räntorna kan också ligga kvar runt 6 % om ekonomin går starkt. Så för planering, anta att räntorna gradvis sjunker och ger ett visst medvindseffekt till 2027.

Nyproduktion och utbudsprognos: Scottsdale kommer troligen inte att se stora mängder ny bostadsproduktion på grund av begränsad mark och relativt strikt zonindelning. Men de projekt som nu är på gång (Optimas bostadsrätter, One Scottsdale, George Kurtz 1 200-husprojekt, etc.) kommer att börja leverera bostäder under 2026–2028. Dessa kommer att tillföra visst utbud: t.ex. 420 lyxlägenheter och 970 hyresrätter vid Optima McDowell Mountain Village planeras till omkring 2026 (detta flerfasprojekt blir definitivt ett betydande tillskott om det slutförs). One Scottsdales bostäder och de 1 200 husen i norr kan komma sent under decenniet. Lägenhetsbyggandet i storområdet är fortsatt högt – i Phoenixområdet byggs tiotusentals enheter. Många öppnar 2025–2027, vilket kan dämpa hyresökningarna ytterligare. För enfamiljshus är Scottsdale i stort sett färdigbyggt förutom små delområden; de flesta större enfamiljsprojekt sker i förorter som Queen Creek eller West Phoenix. Därför kommer utbudet av bostäder i Scottsdale bara att öka måttligt. Det, i kombination med stabil efterfrågan, stödjer de förväntade försiktiga prisökningarna.

Prognos för viktiga marknadssegment:

Lyxbostäder ($1M+): Sannolikt att förbli starka. Många lyxköpare betalade kontant eller har förmögenhet som inte är beroende av räntor. När aktiemarknaden återhämtar sig (förutsatt att den gör det), tenderar lyxfastigheter att följa efter. Scottsdales lyxsegment kan se kanske 3–5 % årlig värdestegring, och volymerna kan öka när Boomers fortsätter att gå i pension till livsstilsmarknader. Förbehållet är globala ekonomiska förhållanden – men Scottsdales lyxattraktion är bestående.

Sannolikt att förbli starka. Många lyxköpare betalade kontant eller har förmögenhet som inte är beroende av räntor. När aktiemarknaden återhämtar sig (förutsatt att den gör det), tenderar lyxfastigheter att följa efter. Scottsdales lyxsegment kan se kanske 3–5 % årlig värdestegring, och volymerna kan öka när Boomers fortsätter att gå i pension till livsstilsmarknader. Förbehållet är globala ekonomiska förhållanden – men Scottsdales lyxattraktion är bestående. Mellansegmentet ($500K–$1M): Detta segment är mest kopplat till lokala inkomster och räntor. Pristillväxten kan vara långsammast här, kanske ~2 %/år, vilket bara håller jämna steg med löneökningarna. Om räntorna sjunker kan detta segment öka snabbt när fler vill byta upp sig. Men om räntorna förblir höga, förvänta dig att det blir mer eller mindre oförändrat i inflationsjusterade termer, vilket innebär små nominella vinster.

Detta segment är mest kopplat till lokala inkomster och räntor. Pristillväxten kan vara långsammast här, kanske ~2 %/år, vilket bara håller jämna steg med löneökningarna. Om räntorna sjunker kan detta segment öka snabbt när fler vill byta upp sig. Men om räntorna förblir höga, förvänta dig att det blir mer eller mindre oförändrat i inflationsjusterade termer, vilket innebär små nominella vinster. Instegsnivå & Bostadsrätter (under $500K): Det finns relativt få alternativ under $500K i Scottsdale, men bostadsrätter och äldre radhus fyller detta utrymme. Dessa kan faktiskt se högre efterfrågan på grund av sin relativa prisvärdhet, så de kan stiga lite snabbare i värde (kanske 4 %/år) helt enkelt på grund av bristen på något “prisvärt” i Scottsdale.

Det finns relativt få alternativ under $500K i Scottsdale, men bostadsrätter och äldre radhus fyller detta utrymme. Dessa kan faktiskt se högre efterfrågan på grund av sin relativa prisvärdhet, så de kan stiga lite snabbare i värde (kanske 4 %/år) helt enkelt på grund av bristen på något “prisvärt” i Scottsdale. Hyresmarknaden: Hyrestillväxten regionalt förväntas ligga på ~2–3 % årligen fram till 2028 realwealth.com realwealth.com, som nämnts. I Scottsdale kan hyrorna stiga i den lägre delen av det intervallet eftersom så många lägenheter har byggts. Däremot kan hyrorna för enfamiljshus i Scottsdale (där det inte byggs några nya) stiga snabbare än lägenhetshyrorna. Sammantaget bör hyresgäster inte förvänta sig någon stor lättnad; hyrorna kommer sannolikt att fortsätta stiga gradvis, men massiva hopp som 2021 är osannolika. Vakansgraden kan öka något när fler lägenheter öppnar, men i attraktiva delmarknader som Scottsdale kommer de att förbli relativt låga (5 % eller lägre).

Hyrestillväxten regionalt förväntas ligga på ~2–3 % årligen fram till 2028 realwealth.com realwealth.com, som nämnts. I Scottsdale kan hyrorna stiga i den lägre delen av det intervallet eftersom så många lägenheter har byggts. Däremot kan hyrorna för enfamiljshus i Scottsdale (där det inte byggs några nya) stiga snabbare än lägenhetshyrorna. Sammantaget bör hyresgäster inte förvänta sig någon stor lättnad; hyrorna kommer sannolikt att fortsätta stiga gradvis, men massiva hopp som 2021 är osannolika. Vakansgraden kan öka något när fler lägenheter öppnar, men i attraktiva delmarknader som Scottsdale kommer de att förbli relativt låga (5 % eller lägre). Kommersiella fastigheter: Till 2026–2028, bör kontorsvakanser långsamt minska om jobbtillväxten fortsätter. Kanske kan Scottsdales kontorsvakanser sjunka från ~19 % till säg 15 % till 2028 – fortfarande högt, men på väg mot bättre hälsa. Förvänta dig inte en återgång till under 10 % kontorsvakanser om inte trenden med distansarbete vänder dramatiskt. Detaljhandel kommer troligen att förbli robust; det tillkommer inte mycket ny butiksyta och efterfrågan på detaljhandel växer med befolkning och turism, så butikshyrorna bör stiga något och vakanserna förbli runt 5 % eller lägre. Industri i regionen kan stramas åt igen när de nya lagren fylls upp. Till 2028 kan industrivakanserna i Phoenix gå tillbaka till under 8–10 % om absorptionen förblir stark, och hyrorna skulle vara högre. All industrilokal i Scottsdale kommer att vara guld värd med tanke på dess brist.

Ekonomiska antaganden: Dessa prognoser förutsätter inga större ekonomiska chocker. Om en recession inträffar 2025 eller 2026 kan Scottsdale se en tillfällig avmattning – försäljningen minskar, priserna planar ut eller sjunker något under ett år. Men med tanke på hur många som vill bo där skulle det sannolikt återhämta sig snabbt. Dessutom, om inflationen tar fart igen och räntorna stiger ännu mer, skulle det vara ett negativt scenario för bostadsefterfrågan. Omvänt kan ett starkare än väntat inflöde av människor (t.ex. om distansarbete utlöser en ny våg av flyttar till Arizona) driva upp efterfrågan mer än nuvarande prognoser.

Investerarutsikter: Fastighetsinvesterare kan förvänta sig stabila, om än inte spektakulära, avkastningar i Scottsdale fram till 2028. Prisuppgångar på ensiffriga procenttal plus stabila hyresintäkter är ett bra spel. Tiden då man enkelt kunde vända bostäder för 20 % vinst på ett år är troligen förbi för tillfället. Istället kan investerare fokusera på långsiktiga innehav, och eventuellt dra nytta av:

Att köpa 2025 när marknaden är svalare, och sedan rida på prisuppgången fram till 2028.

Fokusera på segment med hög efterfrågan, som prisvärda bostadsrätter eller välbelägna hyresbostäder, vilka bör ha stabil beläggning.

Hålla utkik efter eventuella nödlägen – om vissa bostadsägare som köpte på toppen 2022 behöver sälja i en miljö med högre räntor, kan det dyka upp bra affärer.

Jokrar: Några oförutsägbara faktorer kan ändra utvecklingen:

Teknologi & distansarbete: Om ett stort teknikföretag skulle flytta eller öppna ett campus i Scottsdale kan bostadsefterfrågan skjuta i höjden. Eller om distansarbete gör att ännu fler kan välja Scottsdale framför L.A./SF, kan det öka efterfrågan. Scottsdale marknadsför sig som en företagsvänlig stad, så detta är inte långsökt.

Om ett stort teknikföretag skulle flytta eller öppna ett campus i Scottsdale kan bostadsefterfrågan skjuta i höjden. Eller om distansarbete gör att ännu fler kan välja Scottsdale framför L.A./SF, kan det öka efterfrågan. Scottsdale marknadsför sig som en företagsvänlig stad, så detta är inte långsökt. Klimat och livskvalitet: Ökad frekvens av extrem värme (Phoenix hade rekordvärmeböljor) och vattenrestriktioner kan på lång sikt dämpa efterfrågan om folk uppfattar området som mindre beboeligt. Hittills har det inte avsevärt minskat inflyttningen, men det är något att hålla koll på när vi närmar oss 2030.

Ökad frekvens av extrem värme (Phoenix hade rekordvärmeböljor) och vattenrestriktioner kan på lång sikt dämpa efterfrågan om folk uppfattar området som mindre beboeligt. Hittills har det inte avsevärt minskat inflyttningen, men det är något att hålla koll på när vi närmar oss 2030. Politiska/skatteförändringar: Arizona har relativt låga skatter vilket lockar folk. Om några skatteregler ändras (statlig inkomstskatt, fastighetsskatt) kan det påverka migrationen.

Sammanfattningsvis är utsikterna för 2026–2028 i Scottsdale positiva men inte explosiva: tänk på det som ett maraton, inte en sprint. Marknaden kommer troligen att växa i en lugn takt. Det är faktiskt hälsosamt – det undviker bubblor och krascher. För bostadsägare bör deras eget kapital öka gradvis. För köpare kommer det inte att vara panik över att ”köpa nu eller bli utprisad för alltid”, eftersom utbudet bör finnas, men att vänta för länge innebär ändå att man får betala lite mer när priserna smyger uppåt. I princip är Scottsdales fastighetsmarknad redo att förbli en sund långsiktig investering, tack vare stadens bestående attraktionskraft och starka ekonomi, utan några drastiska omvälvningar i sikte enligt nuvarande prognoser mileszimbaluk.com realwealth.com.

Investeringsmöjligheter och risker

För investerare – både lokala och från andra delstater – erbjuder Scottsdale en lockande men nyanserad marknad. Med sin starka ekonomi och höga livskvalitet kommer staden troligen fortsätta ge avkastning, men det finns utmaningar. Här är en översikt över möjliga möjligheter och risker vid fastighetsinvesteringar i Scottsdale:

Möjligheter:

Starka avkastningar på hyresmarknaden: Investerare som söker hyresfastigheter kan hitta goda möjligheter i Scottsdale. Kombinationen av höga hyror och stabil efterfrågan ger attraktivt kassaflöde. Till exempel kan en välbelägen lägenhet med två sovrum som kostar cirka 400 000 dollar hyras ut för runt 2 000+ dollar i månaden, vilket ungefär motsvarar den nationella genomsnittshyran zillow.com. Friliggande hus ger ännu mer. Även om avkastningen (cap rate) i Scottsdale inte är hög (på grund av höga inköpspriser), är de relativt säkra. Dessutom har friliggande hyresbostäder en fördel: både nationellt och lokalt förväntas friliggande hus för uthyrning överträffa lägenheter när det gäller beläggning och hyrestillväxt fram till slutet av 2020-talet realwealth.com. Investerare kan rikta in sig på enklare hus i södra Scottsdale eller små flerfamiljsfastigheter, som gynnas av en oändlig pool av hyresgäster som vill in i Scottsdale skolområde eller livsstil. Dessutom hyr cirka 33 % av Scottsdales invånare mileszimbaluk.com, vilket visar på en betydande hyresmarknad i en stad som ofta uppfattas som ägardominerad.

Investerare som söker hyresfastigheter kan hitta goda möjligheter i Scottsdale. Kombinationen av höga hyror och stabil efterfrågan ger attraktivt kassaflöde. Till exempel kan en välbelägen lägenhet med två sovrum som kostar cirka 400 000 dollar hyras ut för runt 2 000+ dollar i månaden, vilket ungefär motsvarar den nationella genomsnittshyran zillow.com. Friliggande hus ger ännu mer. Även om avkastningen (cap rate) i Scottsdale inte är hög (på grund av höga inköpspriser), är de relativt säkra. Dessutom har en fördel: både nationellt och lokalt förväntas friliggande hus för uthyrning överträffa lägenheter när det gäller beläggning och hyrestillväxt fram till slutet av 2020-talet realwealth.com. Investerare kan rikta in sig på enklare hus i södra Scottsdale eller små flerfamiljsfastigheter, som gynnas av en oändlig pool av hyresgäster som vill in i Scottsdale skolområde eller livsstil. Dessutom hyr cirka mileszimbaluk.com, vilket visar på en betydande hyresmarknad i en stad som ofta uppfattas som ägardominerad. Värdeökning och renoveringar: Många hus i Scottsdale, särskilt i centrala och södra delarna, byggdes under mitten av 1900-talet och kan behöva moderniseras. Det finns möjligheter att köpa ett äldre hus (till exempel en ranch från 1960-talet), uppdatera det med moderna ytskikt och antingen sälja det vidare eller hyra ut det till ett högre pris. Scottsdales köpare uppskattar inflyttningsklara, stilrena hem – renoverade fastigheter säljs ofta till ett högt pris per kvadratmeter. Investerare med byggkunskap kan dra nytta av detta genom att lyfta omoderna fastigheter till lyxstandard. Tänk dock på Scottsdales designgranskning om du ändrar exteriören.

Många hus i Scottsdale, särskilt i centrala och södra delarna, byggdes under mitten av 1900-talet och kan behöva moderniseras. Det finns möjligheter att köpa ett äldre hus (till exempel en ranch från 1960-talet), uppdatera det med moderna ytskikt och antingen sälja det vidare eller hyra ut det till ett högre pris. Scottsdales köpare uppskattar inflyttningsklara, stilrena hem – renoverade fastigheter säljs ofta till ett högt pris per kvadratmeter. Investerare med byggkunskap kan dra nytta av detta genom att lyfta omoderna fastigheter till lyxstandard. Tänk dock på Scottsdales designgranskning om du ändrar exteriören. Nya projekt & förhandsförsäljning: Scottsdale har flera nya lyxprojekt (både lägenheter och hus) där utvecklare erbjuder förhandspriser. Tidiga investerare i dessa projekt kan dra nytta om värdena stiger till färdigställandet. Till exempel kan det ge omedelbar värdeökning att säkra en enhet i Atavia condos at One Scottsdale innan färdigställandet 2026, om området utvecklas som förväntat. På liknande sätt kan investering i projekt som Optima McDowell Mountain Village eller Portico (ett lyxigt lägenhetsområde med stark försäljning) mileszimbaluk.com löna sig när dessa områden etableras och andrahandsvärdena stiger. Det är dock avgörande att välja rätt projekt – leta efter de med starkt rykte hos utvecklaren och bra läge.

Scottsdale har flera nya lyxprojekt (både lägenheter och hus) där utvecklare erbjuder förhandspriser. Tidiga investerare i dessa projekt kan dra nytta om värdena stiger till färdigställandet. Till exempel kan det ge omedelbar värdeökning att säkra en enhet i innan färdigställandet 2026, om området utvecklas som förväntat. På liknande sätt kan investering i projekt som (ett lyxigt lägenhetsområde med stark försäljning) mileszimbaluk.com löna sig när dessa områden etableras och andrahandsvärdena stiger. Det är dock avgörande att välja rätt projekt – leta efter de med starkt rykte hos utvecklaren och bra läge. Kommersiella fastighetsinvesteringar: Även om kontor är riskabelt just nu, kan närbutikscentrum eller fastigheter med blandad användning i Scottsdale vara utmärkta investeringar. Scottsdales välbärgade befolkning stödjer exklusiv detaljhandel och restauranger. Att äga ett stripcenter i Scottsdale (med hyresgäster som trendiga restauranger eller butiker) kan ge stabilt kassaflöde och fastighetsvärdestegring. Dessutom, med så låg vakansgrad inom detaljhandeln (~5 %) cushmanwakefield.com, kan hyresnivåerna höjas över tid. Industri-/flexfastigheter är ett annat alternativ: om du kan förvärva ett äldre lager i Airpark-området och uppgradera det, får du tillgång till hög efterfrågan från småföretag som vill ha Scottsdale-adress.

Även om kontor är riskabelt just nu, kan i Scottsdale vara utmärkta investeringar. Scottsdales välbärgade befolkning stödjer exklusiv detaljhandel och restauranger. Att äga ett stripcenter i Scottsdale (med hyresgäster som trendiga restauranger eller butiker) kan ge stabilt kassaflöde och fastighetsvärdestegring. Dessutom, med så låg vakansgrad inom detaljhandeln (~5 %) cushmanwakefield.com, kan hyresnivåerna höjas över tid. Industri-/flexfastigheter är ett annat alternativ: om du kan förvärva ett äldre lager i Airpark-området och uppgradera det, får du tillgång till hög efterfrågan från småföretag som vill ha Scottsdale-adress. Ombyggnad & ADU: Den nya ADU-lagen ger mikroinvesteringsmöjligheter. Till exempel kan en investerare köpa en fastighet med stor tomt i Scottsdale, bygga en fristående casita (ADU) och hyra ut den separat för extra inkomst. Dessutom kan kreativa investerare titta på underpresterande små kontorsbyggnader eller butiker och fundera på omvandling till bostäder eller blandad användning, och dra nytta av statens satsning på sådana omvandlingar. Även om det inte är enkelt kan en lyckad omvandling avsevärt öka fastighetens värde om det görs på en plats där bostäder värderas högre än kontor (till exempel Old Town).

Den nya ADU-lagen ger mikroinvesteringsmöjligheter. Till exempel kan en investerare köpa en fastighet med stor tomt i Scottsdale, bygga en fristående och hyra ut den separat för extra inkomst. Dessutom kan kreativa investerare titta på underpresterande små kontorsbyggnader eller butiker och fundera på omvandling till bostäder eller blandad användning, och dra nytta av statens satsning på sådana omvandlingar. Även om det inte är enkelt kan en lyckad omvandling avsevärt öka fastighetens värde om det görs på en plats där bostäder värderas högre än kontor (till exempel Old Town). Klimatmigration & lyxiga andrabostäder: På makronivå kan Scottsdale gynnas av den pågående migrationen av välbärgade individer från dyra eller mindre behagliga klimat. Förmögna köpare från platser som Kalifornien fortsätter att titta på Scottsdale för andrabostäder (eller permanentboende, om de jobbar på distans). Att investera i exklusiva fastigheter för lyxuthyrning (månadshyra, möblerat, etc.) eller framtida försäljning till denna målgrupp kan vara lönsamt. Till exempel kan en lyxvilla med bekvämligheter (pool, utsikt, etc.) hyras ut för tiotusentals per månad under högsäsong till idrottare, kändisar eller chefer, och sedan säljas med vinst längre fram. Risken här är smal efterfrågan och höga löpande kostnader, men avkastningen kan bli stor om tajmingen är rätt.

Risker:

Ränterisk: Vi har nämnt det flera gånger – höga räntor är det största hindret på marknaden just nu. För investerare som använder belåning äter bolåneräntor på 7 % eller mer kraftigt upp vinstmarginalerna. Positivt kassaflöde är svårare att uppnå med sådana finansieringskostnader. Om räntorna oväntat stiger ytterligare (till exempel på grund av seg inflation) kan fastighetsvärden stagnera eller sjunka, och refinansiering eller försäljning blir svårare. Många investerare väljer nu kortare rörliga lån eller köper fastigheter kontant för att minska risken, men det binder kapital.

Vi har nämnt det flera gånger – höga räntor är det största hindret på marknaden just nu. För investerare som använder belåning äter bolåneräntor på 7 % eller mer kraftigt upp vinstmarginalerna. Positivt kassaflöde är svårare att uppnå med sådana finansieringskostnader. Om räntorna oväntat stiger ytterligare (till exempel på grund av seg inflation) kan fastighetsvärden stagnera eller sjunka, och refinansiering eller försäljning blir svårare. Många investerare väljer nu kortare rörliga lån eller köper fastigheter kontant för att minska risken, men det binder kapital. Begränsad köpkraft och efterfrågan: Scottsdales höga priser innebär att köparbasen är något begränsad. Om priserna stiger snabbare än inkomsterna (vilket de har gjort) kan efterfrågan till slut plana ut – marknaden kan i princip prisa ut lokalbefolkningen. Vi har sett en del av detta 2023–2025: försäljningen minskade eftersom många familjer helt enkelt inte kunde byta upp sig eller flytta till Scottsdale till nuvarande priser. Om räntorna inte sjunker kan efterfrågan förbli svag särskilt i mellanklassen, vilket kan begränsa värdestegringen eller till och med tvinga fram mindre prisnedgångar i dessa segment. Investerare som räknar med snabb värdestegring kan bli besvikna. Det är mer ett långsiktigt spel nu.

Scottsdales höga priser innebär att köparbasen är något begränsad. Om priserna stiger snabbare än inkomsterna (vilket de har gjort) kan efterfrågan till slut plana ut – marknaden kan i princip prisa ut lokalbefolkningen. Vi har sett en del av detta 2023–2025: försäljningen minskade eftersom många familjer helt enkelt inte kunde byta upp sig eller flytta till Scottsdale till nuvarande priser. Om räntorna inte sjunker kan särskilt i mellanklassen, vilket kan begränsa värdestegringen eller till och med tvinga fram mindre prisnedgångar i dessa segment. Investerare som räknar med snabb värdestegring kan bli besvikna. Det är mer ett långsiktigt spel nu. Regulatoriska risker: Även om Scottsdales nya STR-regler inte förbjuder korttidsuthyrning, kan en särskilt allvarlig incident eller politisk förändring leda till ännu striktare åtgärder (till exempel att begränsa antalet STR-licenser eller införa begränsningar för antal boende). För närvarande förhindrar Arizonas delstatslag ett totalförbud, men lagar kan ändras. Om din investeringsplan är beroende av Airbnb-intäkter, håll dig uppdaterad om regeländringar. Dessutom kan delstaten ta bort mer lokal kontroll för att driva på bostadsbyggandet – om Scottsdale motsätter sig fler bostäder kan lagstiftaren i framtiden införa ännu bredare upzoning. Det kan innebära mer konkurrens (utbud) i villaområden om till exempel parhus eller fler ADU:er blir lagliga i större utsträckning.

Även om Scottsdales nya STR-regler inte förbjuder korttidsuthyrning, kan en särskilt allvarlig incident eller politisk förändring leda till ännu striktare åtgärder (till exempel att begränsa antalet STR-licenser eller införa begränsningar för antal boende). För närvarande förhindrar Arizonas delstatslag ett totalförbud, men lagar kan ändras. Om din investeringsplan är beroende av Airbnb-intäkter, håll dig uppdaterad om regeländringar. Dessutom kan delstaten ta bort mer lokal kontroll för att driva på bostadsbyggandet – om Scottsdale motsätter sig fler bostäder kan lagstiftaren i framtiden införa ännu bredare upzoning. Det kan innebära mer konkurrens (utbud) i villaområden om till exempel parhus eller fler ADU:er blir lagliga i större utsträckning. Vatten- och miljörelaterade risker: Som nämnts är långvarig vattenbrist en överhängande risk. Det kan visa sig som ökade kostnader (högre vattenpriser gör pooler och gräsmattor dyrare att underhålla, vilket kanske gör vissa hem mindre attraktiva) eller till och med byggstopp (osannolikt inom Scottsdale som har garanterad tillgång, men inte omöjligt i ett allvarligt scenario). Dessutom är extrem värme en miljörisk – 2023 såg rekordvarma värmeböljor i Phoenix. Om sådana klimatproblem förvärras kan vissa potentiella invånare undvika Arizona, eller nuvarande invånare (särskilt pensionärer) kanske inte stannar lika länge varje år. Det har ännu inte påverkat fastighetsmarknaden på ett mätbart sätt, men om somrarna blir nästintill outhärdliga är det en risk för Scottsdales attraktionskraft.

Som nämnts är långvarig vattenbrist en överhängande risk. Det kan visa sig som ökade kostnader (högre vattenpriser gör pooler och gräsmattor dyrare att underhålla, vilket kanske gör vissa hem mindre attraktiva) eller till och med byggstopp (osannolikt inom Scottsdale som har garanterad tillgång, men inte omöjligt i ett allvarligt scenario). Dessutom är en miljörisk – 2023 såg rekordvarma värmeböljor i Phoenix. Om sådana klimatproblem förvärras kan vissa potentiella invånare undvika Arizona, eller nuvarande invånare (särskilt pensionärer) kanske inte stannar lika länge varje år. Det har ännu inte påverkat fastighetsmarknaden på ett mätbart sätt, men om somrarna blir nästintill outhärdliga är det en risk för Scottsdales attraktionskraft. Överetablering inom lyxlägenhetssegmentet: Det finns en hel del exklusiva lägenhetsprojekt på gång (FENDI Residences, Optima, etc.). Scottsdales marknad för lyxlägenheter har historiskt sett varit relativt liten. Om alla dessa projekt färdigställs ungefär samtidigt finns det risk för en kortsiktig översvämning av lyxlägenheter . Vi har sett något liknande i Miami under tidigare cykler. Utvecklare kommer att testa efterfrågans djup; om ekonomin vacklar kan vissa enheter förbli osålda längre, vilket kan tvinga fram prisjusteringar och skada investerare som vill sälja snabbt. Så även om nya projekt är spännande möjligheter innebär de också risk om du spekulerar i värdeökning vid färdigställande.

Det finns en hel del exklusiva lägenhetsprojekt på gång (FENDI Residences, Optima, etc.). Scottsdales marknad för lyxlägenheter har historiskt sett varit relativt liten. Om alla dessa projekt färdigställs ungefär samtidigt finns det risk för en kortsiktig . Vi har sett något liknande i Miami under tidigare cykler. Utvecklare kommer att testa efterfrågans djup; om ekonomin vacklar kan vissa enheter förbli osålda längre, vilket kan tvinga fram prisjusteringar och skada investerare som vill sälja snabbt. Så även om nya projekt är spännande möjligheter innebär de också risk om du spekulerar i värdeökning vid färdigställande. Ekonomisk nedgång eller förändring: Scottsdales ekonomi är diversifierad, men inte osårbar. En nationell lågkonjunktur kan tillfälligt minska turism och företagsflyttar, vilket dämpar efterfrågan på både bostäder och kommersiella lokaler. Eller om en av Scottsdales större arbetsgivare drar ner (till exempel om ett stort företag som Vanguard flyttar jobb), kan det påverka vissa delmarknader. Det finns också geopolitisk risk – om börser kraschar eller om det kommer en ny pandemi kan lyxkonsumtion och köp av andrabostäder torka ut under en period.

Scottsdales ekonomi är diversifierad, men inte osårbar. En nationell lågkonjunktur kan tillfälligt minska turism och företagsflyttar, vilket dämpar efterfrågan på både bostäder och kommersiella lokaler. Eller om en av Scottsdales större arbetsgivare drar ner (till exempel om ett stort företag som Vanguard flyttar jobb), kan det påverka vissa delmarknader. Det finns också – om börser kraschar eller om det kommer en ny pandemi kan lyxkonsumtion och köp av andrabostäder torka ut under en period. Högre kostnader och skatter: Byggkostnaderna är fortsatt höga, vilket pressar marginalerna för nyproduktion eller renoveringar. Fastighetsskatterna i Arizona är måttliga, men om värderingarna fortsätter att stiga gör skattebeloppen det också (även om det finns begränsade årliga ökningar för permanentboende, har sekundära/investeringsfastigheter inte samma tak). Investerare måste också räkna med stigande försäkringskostnader – intressant nog har Arizona inga orkaner, men det förekommer översvämningar, skogsbränder i omgivande områden, etc., och försäkringskostnaderna ökar nationellt.

Strategier för investerare: Med tanke på ovanstående kommer kloka investerare i Scottsdale att:

Fokusera på kassaflöde och inte bara spekulation. Säkerställ att en fastighet kan bära sina egna kostnader med hyresintäkter på nuvarande nivåer, så att du kan behålla den genom marknadscykler.

och inte bara spekulation. Säkerställ att en fastighet kan bära sina egna kostnader med hyresintäkter på nuvarande nivåer, så att du kan behålla den genom marknadscykler. Möjligen partnera eller slå ihop resurser för att köpa med mindre belåning eller kontant, och sedan refinansiera när räntorna förbättras.

för att köpa med mindre belåning eller kontant, och sedan refinansiera när räntorna förbättras. Diversifiera fastighetstyper – kanske en mix av en hyresbostad, en liten kommersiell fastighet, etc., för att sprida riskerna.

Håll dig uppdaterad om lokalpolitik (till exempel, om nya stadsfullmäktigeledamöter väljs på plattformar för långsam tillväxt eller tillväxt, kan det signalera förändringar).

Leta efter unika fastigheter som kommer att behålla sitt värde – t.ex. ett hus med en sällsynt utsiktstomt eller en historisk fastighet i Old Town – unikhet ger en buffert i nedåtgående marknader.

som kommer att behålla sitt värde – t.ex. ett hus med en sällsynt utsiktstomt eller en historisk fastighet i Old Town – unikhet ger en buffert i nedåtgående marknader. Planera för längre innehavstider. Snabba flippar är svårare nu, så var beredd att äga fastigheten minst 5+ år för att realisera vinster.

I huvudsak förblir Scottsdale en förstklassig plats för fastighetsinvesteringar tack vare sina bestående efterfrågedrivare: sol, jobb, prestige och begränsad mark. Investerare kan hitta gott om potential, från höginkomsthyresgäster till värdestegring och ombyggnadsmöjligheter. Men framgång kräver att man navigerar det nya normalläget med högre finansieringskostnader, är uppmärksam på regleringsströmmar och väljer fastigheter som kan klara både soliga och regniga dagar (kanske bokstavligen och bildligt). Med en noggrann strategi bör investeringar i Scottsdale fram till 2028 ge givande resultat – bara utan de skyhöga avkastningarna från boomperioden, vilket faktiskt är ett tecken på en mognande, stabiliserande marknad mileszimbaluk.com realwealth.com.