San Diegos bostadsmarknad 2025: Miljonvillor, skyhöga hyror och en marknad i förändring

San Diegos bostadsmarknad 2025 genomgår en märkbar förändring efter år av kraftig tillväxt. Bostadspriserna ligger fortfarande nära rekordnivåer – runt 1 miljon dollar för en genomsnittlig bostad – men den snabba prisökningen under pandemin har planat ut zillow.com alliedschools.com. Utbudet av bostäder till salu förbättras gradvis från historiskt låga nivåer, vilket ger köpare lite mer förhandlingsutrymme än de senaste åren alliedschools.com. Samtidigt möter hyresgäster rekordhöga hyror på i genomsnitt omkring 2 500 dollar per månad, där hyresökningarna äntligen avtar tack vare en våg av nya lägenheter på marknaden obrag.org. Nedan följer en omfattande genomgång av San Diegos bostads- och kommersiella fastighetstrender, områdesprestationer, köpar-/hyresgästprofiler, investeringsutsikter, prognoser, utvecklingsprojekt, nya lagar, utmaningar kring överkomlighet och de viktigaste ekonomiska faktorerna – från räntor till migration – som formar marknadens framtid.

Trender på bostadsmarknaden 2025

Bostadspriser: San Diegos bostadsvärden har planat ut 2025 efter den meteorlika uppgången de senaste åren. Det genomsnittliga försäljningspriset i mitten av 2025 ligger runt 950 000 till 1 000 000 dollar, ungefär 1–3 % lägre än ett år tidigare zillow.com alliedschools.com. Zillows Home Value Index för San Diego var cirka 998 000 dollar i juli 2025, en minskning med 3,4 % jämfört med året innan zillow.com. På liknande sätt rapporterade California Association of Realtors att det genomsnittliga priset för en fristående villa i San Diego County var 1,025 miljoner dollar i juni 2025, en liten minskning med 2–3 % från juni 2024 patch.com. Sammanfattningsvis har priserna krupit neråt från sin topp men är fortfarande historiskt höga – nästan 60 % högre än för fem år sedan i början av 2020-talet luxurysocalrealty.com. Denna utplaning av priserna markerar en avmattning från den hetsiga pandemiboomen och speglar köparnas motstånd mot bristande överkomlighet och högre finansieringskostnader.

Försäljningsvolym och lager: Aktiviteten på bostadsmarknaden har avtagit något. Fram till mitten av 2025 är antalet genomförda försäljningar något under fjolårets nivåer (bostadsförsäljningen i San Diego County i juni 2025 var cirka 2 % lägre än i juni 2024) sdhousingmarket.com. En viktig faktor är en brist på objekt – även om utbudet förbättras är det fortfarande lågt. I mitten av 2025 fanns det ungefär 3 500 bostäder på marknaden i San Diego-området zillow.com, vilket motsvarar endast cirka 3,2 månaders utbud, upp från ~2,4 månader ett år tidigare alliedschools.com. Denna ökning av utbudet med 33 % har gett köparna fler alternativ än de hade under pandemins hets alliedschools.com. Dock är det totala utbudet fortfarande långt under nivåerna före 2020, eftersom många bostadsägare är “inlåsta” av extremt låga bolåneräntor och ovilliga att sälja (över 80 % av bostadsägarna i Kalifornien har en bolåneränta under 5 %, vilket avskräcker dem från att byta upp sig till ett lån på 7 %) lao.ca.gov lao.ca.gov. Nya objekt i San Diego var faktiskt ned tvåsiffrigt år-till-år tidigare under 2025 calmatters.org, vilket bidrar till en marknad som, även om den är svalare, fortfarande är relativt stram sett till historiska mått.

Marknadshastighet och konkurrens: Hus tar i genomsnitt lite längre tid att sälja, men attraktiva objekt säljs fortfarande snabbt. Den genomsnittliga tiden på marknaden har smugit upp till cirka 24–27 dagar (ungefär 3–4 veckor) i mitten av 2025, vilket är en ~15–17 % längre tidsram än för ett år sedan sdhousingmarket.com alliedschools.com. Köpare har blivit mer eftertänksamma eftersom stigande räntor pressar budgetarna, och budgivningarna är mindre hetsiga än 2021–2022. Ändå säljs mer än en tredjedel av objekten fortfarande över utgångspris zillow.com, och ungefär 37 % av försäljningarna stängdes över listpris i början av sommaren zillow.com – ett tecken på att inflyttningsklara hem i populära områden fortfarande kan skapa konkurrens. Samtidigt sker nu nästan hälften av alla försäljningar under utgångspris zillow.com, vilket speglar ökad förhandlingsstyrka för köpare jämfört med den hyperkonkurrensutsatta pandemimarknaden. I huvudsak har San Diegos bostadsmarknad 2025 förskjutits mot ett mer balanserat läge: köpare får andrum och förhandlingsutrymme när utbudet växer och priserna planar ut, men säljare gynnas fortfarande av historiskt höga värderingar och en ihållande bostadsbrist.

Räntepåverkan: Förhöjda bolåneräntor i spannet 6,5–7 % har varit en nyckelfaktor som bromsat marknadens tempo. Efter att räntorna steg från cirka 3 % till cirka 7 % mellan 2021 och 2023, försämrades köparnas köpkraft lao.ca.gov. Resultatet har blivit färre kvalificerade köpare i toppsegmentet och mer försiktiga budgivningar. Många potentiella move-up buyers stannar kvar för att behålla sina lån med låg ränta, ett fenomen som begränsar utbudet av bostäder till salu lao.ca.gov lao.ca.gov. Förstagångsköpare står samtidigt inför månatliga bolånebetalningar som är nästan 80 % högre än för bara några år sedan – ett hus i mellanklassen i Kalifornien kräver nu en betalning på cirka 5 900 dollar, en ökning med 82 % sedan 2020 lao.ca.gov. Dessa höga räntor har i praktiken satt ett tak för bostadspriserna 2025 och satt stopp för den skenande prisuppgången. Branschprognoser förutspår att bolåneräntorna kan moderera något senare under 2025 (möjligen sjunka till mitten av 6 %-spannet) themortgagereports.com, vilket kan frigöra viss uppdämd efterfrågan. För tillfället har dyr finansiering lett till en period av prisstabilisering och minskad omsättning på bostadsmarknaden i San Diego.

Trender inom kommersiella fastigheter

Medan bostadsmarknaden svalnar försiktigt, står kommersiella fastigheter i San Diego inför mer dramatiska förändringar efter pandemin. Olika sektorer presterar ojämnt:

Kontorsutrymme: Kontorsmarknaden förblir svag då distans- och hybridarbete fortsätter. Kontorsvakanser har nått rekordnivåer under 2025. Kontorsvakanserna i hela länet låg på 14,5 % under Q2 2025, upp från cirka 14,2 % året innan cushmanwakefield.com. Många företag har minskat sina ytor, hyrt ut överskottsutrymme i andra hand eller valt coworking-lösningar. Särskilt klass A-kontor är underutnyttjade (till exempel har höghus i centrum vakanser långt upp i tonåren) avisonyoung.us. Hyresvärdar erbjuder incitament och hyresrabatter för att locka hyresgäster i denna hyresgästvänliga marknad. Milken Institute rankade San Diegos metroekonomi lägre 2025, delvis på grund av dessa jobb- och kontorstrender, och noterade att den kortsiktiga jobbtillväxten bara var ~0,5 % under 2024 – vilket är betydligt lägre än nationen axios.com. På den positiva sidan ger San Diegos diversifierade ekonomi (med life science, försvar och tekniksektorer) viss motståndskraft – men kontorsutsikterna beror på återgången till kontoret och om tillväxten inom teknik/bioteknik återhämtar sig.

Kontorsmarknaden förblir svag då distans- och hybridarbete fortsätter. har nått rekordnivåer under 2025. Kontorsvakanserna i hela länet låg på under Q2 2025, upp från cirka 14,2 % året innan cushmanwakefield.com. Många företag har minskat sina ytor, hyrt ut överskottsutrymme i andra hand eller valt coworking-lösningar. Särskilt klass A-kontor är underutnyttjade (till exempel har höghus i centrum vakanser långt upp i tonåren) avisonyoung.us. Hyresvärdar erbjuder incitament och hyresrabatter för att locka hyresgäster i denna hyresgästvänliga marknad. rankade San Diegos metroekonomi lägre 2025, delvis på grund av dessa jobb- och kontorstrender, och noterade att den kortsiktiga jobbtillväxten bara var ~0,5 % under 2024 – vilket är betydligt lägre än nationen axios.com. På den positiva sidan ger San Diegos diversifierade ekonomi (med life science, försvar och tekniksektorer) viss motståndskraft – men kontorsutsikterna beror på återgången till kontoret och om tillväxten inom teknik/bioteknik återhämtar sig. Industri och logistik: Efter en stark tillväxt ser industrifastighetssektorn nu att vakanserna ökar från historiskt låga nivåer. Länets industrivakanser låg på cirka 7,7 % i mitten av 2025, en kraftig ökning (+2,3 procentenheter på årsbasis) när nya lager togs i bruk och e-handelns tillväxt normaliserades cushmanwakefield.com. SoCals lagermarknad har haft en intensiv expansion, och San Diego är inget undantag – hyresgäster har nu fler valmöjligheter och hyrestillväxten har avtagit. Trots det är industrivakanser runt 7 % fortfarande sunda enligt historiska mått, och efterfrågan på distributionscentraler och bioteknisk tillverkningsyta i kärnområden (Otay Mesa, Miramar, Sorrento Valley, etc.) kvarstår. Hyresnivåerna har sjunkit något från toppen när hyresvärdar konkurrerar om färre aktiva hyresgäster latimes.com. Analytiker förväntar sig att industrimarknaden återfår jämvikt till 2026 när regionens ekonomi och varuflöden anpassar sig till post-pandemiska normer jpmorgan.com.

Efter en stark tillväxt ser industrifastighetssektorn nu att vakanserna ökar från historiskt låga nivåer. Länets låg på cirka i mitten av 2025, en kraftig ökning (+2,3 procentenheter på årsbasis) när nya lager togs i bruk och e-handelns tillväxt normaliserades cushmanwakefield.com. SoCals lagermarknad har haft en intensiv expansion, och San Diego är inget undantag – hyresgäster har nu fler valmöjligheter och hyrestillväxten har avtagit. Trots det är industrivakanser runt fortfarande sunda enligt historiska mått, och efterfrågan på distributionscentraler och bioteknisk tillverkningsyta i kärnområden (Otay Mesa, Miramar, Sorrento Valley, etc.) kvarstår. har sjunkit något från toppen när hyresvärdar konkurrerar om färre aktiva hyresgäster latimes.com. Analytiker förväntar sig att industrimarknaden återfår jämvikt till 2026 när regionens ekonomi och varuflöden anpassar sig till post-pandemiska normer jpmorgan.com. Life Sciences Labs: San Diegos fastighetsmarknad för life sciences – en underkategori av kontor specialiserade för biotekniklabb – har upplevt en byggboom de senaste åren som nu lett till ett överflöd av tomma labblokaler. Vakansgraden för life science steg till 26,3 % i mitten av 2025, upp från endast 16,5 % ett år tidigare cushmanwakefield.com. Riskkapitalfinansieringen för bioteknik har svalnat från toppnivåerna 2021, och vissa startups har lagt ner eller minskat sin verksamhet, vilket lämnar nybyggda labbbyggnader på jakt efter hyresgäster. Viktiga kluster som Torrey Pines, UTC och Sorrento Mesa har hög tillgänglighet på labblokaler. Detta överskott sätter press nedåt på hyrorna på labbmarknaden. San Diego förblir dock ett av landets främsta biotekniknav, och branschexperter förutspår att när nya läkemedels- och medtech-startups bildas (och storbolag fortsätter samarbeta lokalt), kommer dessa tomma labblokaler gradvis att fyllas. Under tiden erbjuder hyresvärdar eftergifter och incitament för utbyggnad för att locka life science-hyresgäster. Den höga labbvakanser är en kortsiktig risk för kommersiella investerare men understryker hur mycket ny yta som levererades för att möta bioteknikboomens efterfrågan.

San Diegos fastighetsmarknad för life sciences – en underkategori av kontor specialiserade för biotekniklabb – har upplevt en de senaste åren som nu lett till ett överflöd av tomma labblokaler. Vakansgraden för life science steg till i mitten av 2025, upp från endast 16,5 % ett år tidigare cushmanwakefield.com. Riskkapitalfinansieringen för bioteknik har svalnat från toppnivåerna 2021, och vissa startups har lagt ner eller minskat sin verksamhet, vilket lämnar nybyggda labbbyggnader på jakt efter hyresgäster. Viktiga kluster som Torrey Pines, UTC och Sorrento Mesa har hög tillgänglighet på labblokaler. Detta överskott sätter press nedåt på hyrorna på labbmarknaden. San Diego förblir dock ett av landets främsta biotekniknav, och branschexperter förutspår att när nya läkemedels- och medtech-startups bildas (och storbolag fortsätter samarbeta lokalt), kommer dessa tomma labblokaler gradvis att fyllas. Under tiden och incitament för utbyggnad för att locka life science-hyresgäster. Den höga labbvakanser är en kortsiktig risk för kommersiella investerare men understryker hur mycket ny yta som levererades för att möta bioteknikboomens efterfrågan. Detaljhandel och hotell: Fastighetsmarknaden för detaljhandel i San Diego är relativt stabil. Vakansgraden för detaljhandel ligger på cirka 5,1 % (Q2 2025), bara marginellt högre än förra året cushmanwakefield.com. Konsumenterna har till stor del återvänt till fysisk shopping och restaurangbesök; både turistområden och lokala centrum har gynnats av 2025 års starka återhämtning inom turismen. San Diegos hotellmarknad återhämtar sig starkt – hotellbeläggning och rumspriser har förbättrats i takt med att konferenser och fritidsresor återvänt axios.com. Detta har positiva spridningseffekter för butiks- och restauranglokaler. Även om e-handeln fortsätter växa har de flesta välbelägna butiker (särskilt utomhuscentrum) klarat sig bra, och vissa tomma stormarknader omvandlas till gym, nöjeslokaler eller till och med bostadsprojekt. Hyresbostäder, som ofta klassas som kommersiella tillgångar, presterar stabilt (låga vakanser kring 4–5 % och endast minimal hyrestillväxt i år) obrag.org. Sammantaget är San Diegos kommersiella fastighetsmarknad 2025 en blandad kompott: kontor och specialiserade labbsektorer möter motvind, industrin normaliseras efter en het period, och detaljhandel/hotell är försiktigt optimistiska.

Marknadens utveckling i olika stadsdelar

San Diegos fastighetsmarknad är mycket lokaliserad, med betydande variation mellan stadsdelar och delmarknader. Kustnära lyxområden, trendiga urbana stadsdelar och förorter inåt landet visar alla olika trender under 2025:

Lyxiga kustmarknader: Exklusiva kustsamhällen (La Jolla, Del Mar, Coronado, Rancho Santa Fe, etc.) har generellt behållit sitt värde eller till och med sett ökningar, tack vare brist på utbud och förmögna köpare. Till exempel var Del Mar s medianpris för bostäder omkring $3,0 miljoner i början av 2025 – hela 55 % högre än ett år tidigare sofi.com sofi.com. (Ett så stort hopp speglar troligen några få extremt exklusiva försäljningar som drar upp medianen, snarare än en generell värdeökning.) Kustfastigheter är fortsatt eftertraktade för sina havsutsikter och livsstil, och många ägare i dessa områden har ekonomiska möjligheter att rida ut marknadens svängningar istället för att sälja till underpris. Med det sagt har även lyxmarknader svalnat från budgivningskrigen 2021 – i Del Mar låg bostäder ute i genomsnitt ~57 dagar och såldes cirka 4 % under utgångspris i snitt sofi.com sofi.com, vilket visar att även förmögna köpare förhandlar i detta klimat.

Exklusiva kustsamhällen (La Jolla, Del Mar, Coronado, Rancho Santa Fe, etc.) har generellt behållit sitt värde eller till och med sett ökningar, tack vare brist på utbud och förmögna köpare. Till exempel var s medianpris för bostäder omkring i början av 2025 – hela än ett år tidigare sofi.com sofi.com. (Ett så stort hopp speglar troligen några få extremt exklusiva försäljningar som drar upp medianen, snarare än en generell värdeökning.) Kustfastigheter är fortsatt eftertraktade för sina havsutsikter och livsstil, och många ägare i dessa områden har ekonomiska möjligheter att rida ut marknadens svängningar istället för att sälja till underpris. Med det sagt har även lyxmarknader svalnat från budgivningskrigen 2021 – i Del Mar låg bostäder ute i genomsnitt ~57 dagar och såldes cirka 4 % under utgångspris i snitt sofi.com sofi.com, vilket visar att även förmögna köpare förhandlar i detta klimat. Centrala urbana områden: Några av de trendiga, historiskt konkurrensutsatta stadsdelarna närmare centrum har på sistone sett priskorrigeringar . North Park , till exempel – ett trendigt område för unga yrkesverksamma – upplevde ett nästan 20 % prisfall på bostäder från början av 2024 till början av 2025 sofi.com. Medianpriset i North Park sjönk till cirka $900 000 sofi.com då högre räntor uteslöt vissa förstagångsköpare och pandemins rusning efter enfamiljshus svalnade. På liknande sätt har delar av Downtown San Diego och Hillcrest sett att priserna på bostadsrätter planat ut eller sjunkit, särskilt för enheter utan unika egenskaper. Dessa områden hade rusat 2021–2022, så en måttlig tillbakagång 2023–2025 innebär en marknads normalisering . Efterfrågan finns dock fortfarande på centralt belägna bostäder – North Parks marknad anses vara ”mycket konkurrensutsatt”, med objekt som ofta säljs på bara två veckor , ibland över utgångspris för de mest eftertraktade objekten sofi.com sofi.com. I princip har avmattningen i urbana områden återinfört vissa relativa fynd (priser under toppnivåer), som smarta köpare snabbt slår till på.

Några av de trendiga, historiskt konkurrensutsatta stadsdelarna närmare centrum har på sistone sett . , till exempel – ett trendigt område för unga yrkesverksamma – upplevde ett nästan på bostäder från början av 2024 till början av 2025 sofi.com. Medianpriset i North Park sjönk till cirka sofi.com då högre räntor uteslöt vissa förstagångsköpare och pandemins rusning efter enfamiljshus svalnade. På liknande sätt har delar av och sett att priserna på bostadsrätter planat ut eller sjunkit, särskilt för enheter utan unika egenskaper. Dessa områden hade rusat 2021–2022, så en måttlig tillbakagång 2023–2025 innebär en marknads . Efterfrågan finns dock fortfarande på centralt belägna bostäder – North Parks marknad anses vara ”mycket konkurrensutsatt”, med objekt som ofta säljs på bara , ibland över utgångspris för de mest eftertraktade objekten sofi.com sofi.com. I princip har avmattningen i urbana områden återinfört vissa relativa fynd (priser under toppnivåer), som smarta köpare snabbt slår till på. Inlands- och förortsområden: Mer prisvärda förorter och inlandsområden har blivit heta områden då köpare söker valuta för pengarna. Regioner som East County och North County Inland ser en god försäljningsvolym. I juni 2025 var postnumren med flest bostadsförsäljningar till stor del inlandsområden: områden som Fallbrook (92028) , Rancho Bernardo (92128) , Spring Valley (91977) och San Marcos (92078) ledde länet i transaktioner sdhousingmarket.com. Dessa områden erbjuder större tomter eller mer utrymme till ett jämförelsevis rimligt pris per kvadratmeter, vilket har lockat familjer och distansarbetare som inte behöver vara nära kusten sdhousingmarket.com. Till exempel har Rancho Bernardo (ett planerat samhälle inåt landet) och San Marcos medelpriser på bostäder som ligger avsevärt under medelpriset vid kusten, men erbjuder ändå bra skolor och bekvämligheter – vilket gör dem attraktiva som “värdealternativ.” Mäklaranalyser noterar att inlandsområden ger köpare “mer hus för pengarna” tillsammans med god tillgång till parker, butiker och motorvägar sdhousingmarket.com. Som ett resultat är konkurrensen fortsatt hård i många av dessa värdeområden; vissa bostäder får flera bud och blir snabbt sålda om de är rätt prissatta. Däremot hade några dyrare kustnära områden i North County (Encinitas, Del Mar) långsammare försäljning, helt enkelt på grund av brist på utbud och extremt höga priser. Sammantaget presterar förorterna i San Diego stabilt, med måttlig prisökning i vissa områden och endast små nedgångar i andra. Förändringen är att efterfrågan har roterat mer mot exurbana områden och förorter då köpare söker relativ prisvärdhet under denna högräntemiljö alliedschools.com alliedschools.com.

Mer prisvärda förorter och inlandsområden har blivit då köpare söker valuta för pengarna. Regioner som och ser en god försäljningsvolym. I juni 2025 var postnumren med flest bostadsförsäljningar till stor del inlandsområden: områden som , , och ledde länet i transaktioner sdhousingmarket.com. Dessa områden erbjuder större tomter eller mer utrymme till ett jämförelsevis rimligt pris per kvadratmeter, vilket har lockat familjer och distansarbetare som inte behöver vara nära kusten sdhousingmarket.com. Till exempel har (ett planerat samhälle inåt landet) och medelpriser på bostäder som ligger avsevärt under medelpriset vid kusten, men erbjuder ändå bra skolor och bekvämligheter – vilket gör dem attraktiva som “värdealternativ.” Mäklaranalyser noterar att inlandsområden ger köpare “mer hus för pengarna” tillsammans med god tillgång till parker, butiker och motorvägar sdhousingmarket.com. Som ett resultat är konkurrensen fortsatt i många av dessa värdeområden; vissa bostäder får flera bud och blir snabbt sålda om de är rätt prissatta. Däremot hade några dyrare kustnära områden i North County (Encinitas, Del Mar) långsammare försäljning, helt enkelt på grund av brist på utbud och extremt höga priser. Sammantaget presterar stabilt, med måttlig prisökning i vissa områden och endast små nedgångar i andra. Förändringen är att efterfrågan har roterat mer mot då köpare söker relativ prisvärdhet under denna högräntemiljö alliedschools.com alliedschools.com. Södra Bay och gränsområden: I South County (t.ex. Chula Vista, National City, Imperial Beach) har efterfrågan på bostäder också varit stark. Chula Vista har särskilt varit en ledare inom nybyggnation av bostäder och har tillåtit betydligt fler bostäder per capita än de flesta städer i länet planetizen.com planetizen.com. Denna byggnation har ökat utbudet och hållit prisökningarna i schack. Ett hus i mellanklassen i östra Chula Vista eller Otay Ranch är generellt billigare än ett jämförbart hus längre norrut, vilket lockar förstagångsköpare och militärfamiljer. I början av 2025 låg medianpriset för enfamiljshus i National City på cirka $600,000s, ned från en topp på $700Ks dawnsellssandiego.com, vilket visar på en viss korrigering i instegssegmentet. Södra Bays områden är fortfarande relativt prisvärda och är centrala för regionens arbete med att hantera bristen på bostäder.

Sammanfattningsvis är San Diegos områdesprestation uppdelad: de exklusiva kustmarknaderna och vissa attraktiva enklaver håller sig starka eller når till och med nya toppnivåer, medan många områden i mellanklassen har sett måttliga nedgångar från pandemitopparna. Samtidigt upplever perifera förorter med lägre prisnivåer en stadig efterfrågan och bättre försäljningsvolymer när köpare som söker prisvärdhet söker sig dit. Denna mosaik av trender belyser vikten av läge – även på en bredare avkyld marknad kan mikromarknader bete sig mycket olika.

Köpar- och hyresgästernas demografi & beteende

Vem köper 2025: San Diegos pool av bostadsköpare har krympt till de med högre inkomster, eget kapital eller externt kapital, med tanke på de höga priserna och lånekostnaderna. Uppgraderingsköpare (befintliga husägare) och par med dubbla inkomster inom professionella yrken utgör en stor andel av köparna, ofta genom att använda eget kapital från en tidigare bostadsförsäljning. Den typiska köparen i San Diego idag tenderar att vara i 30- eller 40-årsåldern (äldre millennials och Gen X), ofta anställd inom branscher som teknik, bioteknik, sjukvård eller militären. Förstagångsköpare har inte försvunnit, men de möter betydande hinder: med ett genomsnittligt pris på cirka 1 miljon dollar behöver ett hushåll en inkomst på omkring $250,000+ för att bekvämt kunna köpa en genomsnittlig bostad offthe56.com. Det är ungefär tre gånger den faktiska medianhushållsinkomsten i regionen, vilket innebär att endast cirka 15% av hushållen i San Diego har råd med en bostad till medianpris med dagens räntor offthe56.com. Denna verklighet har tvingat många yngre familjer och köpare med medelinkomst ut från marknaden eller in i bostadsrätter, renoveringsobjekt eller områden längre bort. Vi ser också fortsatt relokalisationsköpare som flyttar till San Diego – vissa från dyrare marknader i Kalifornien (som San Francisco eller Orange County) på jakt efter relativt bättre priser, och vissa från andra delstater som lockas av klimatet och livsstilen. Faktum är att San Diego har inbound migration av personer som söker en bättre livskvalitet, även om staden samtidigt förlorar vissa invånare på grund av de höga kostnaderna definesdre.com. Resultatet är ett visst ombyte: nyinflyttade med eget kapital eller kontanter ersätter ofta lokalbor som säljer och flyttar till billigare delstater.

Vem hyr: Med tanke på hindren för att äga bostad, förblir en stor andel av San Diegoborna hyresgäster. Endast cirka 49 % av hushållen i San Diego-området äger sitt hem (jämfört med ~65 % nationellt) kpbs.org. Hyresgästerna utgörs av en bred blandning av unga yrkesverksamma, studenter (med flera universitet i området), militär personal och låginkomsttagare inom service- och turistsektorn. Anmärkningsvärt är att många medelklassfamiljer som tidigare skulle ha köpt en första bostad nu fortsätter att hyra långt upp i 30-årsåldern på grund av utmaningar med överkomlighet. Hyresgästernas demografi sträcker sig alltså från nyutexaminerade i urbana lägenheter till familjer i radhus i förorten. Höginkomsttagare som hyr är också en faktor – vissa välbetalda individer väljer att hyra lyxlägenheter eller enfamiljshus (och betalar $3 000+ i månaden) eftersom de antingen är utestängda från att köpa eller föredrar flexibilitet. Medianhyran i San Diego County nådde ungefär $2 500 i början av 2025 obrag.org, så även att hyra kräver en stabil inkomst. Ändå är det betydligt mer genomförbart att hyra än att köpa för de flesta: den månatliga kostnaden för att köpa en medianbostad är ~70 % högre än att hyra en motsvarande bostad, en skillnad nära rekordnivåer lao.ca.gov lao.ca.gov. Denna skillnad håller många kvar på hyresmarknaden.

Köparbeteende: Dagens köpare agerar mer försiktigt och beräknande än under köpruschen för några år sedan. Med höga räntor och ekonomisk osäkerhet i luften har vissa köpare tryckt på paus-knappen – många skjuter upp köp eller är mycket kräsna och väntar på rätt affär. Undersökningar visar att oro för inflation och recession har gjort vissa konsumenter försiktiga med stora ekonomiska beslut alliedschools.com. De som är aktiva på marknaden söker ofta säljarförmåner (som hjälp med stängningskostnader eller räntenedköp) och är mer benägna att dra sig ur om en bostad inte värderas tillräckligt eller om besiktningar avslöjar problem. Vi ser också att köpare förhandlar hårdare om priset; skambud är inte längre ovanliga i vissa segment, särskilt om en bostad legat ute länge. Med det sagt kan välprissatta bostäder i utmärkt skick fortfarande skapa budgivning – seriösa köpare vet att inflyttningsklara hem i attraktiva områden fortfarande är eftertraktade. Kontantköpare och investerare fortsätter också att spela en roll (ungefär 20 % av försäljningarna i Kalifornien är kontantköp de senaste kvartalen), vilket hjälper till att hålla efterfrågan uppe i det övre segmentet och för problem- eller undervärderade fastigheter.

Intressant nog påverkarvem som köper: San Diego County upplever ett netto av inhemsk utvandring (tusentals lokala invånare lämnar varje år för mer prisvärda regioner), men detta kompenseras avoch viss inflyttning från andra dyra storstadsområden kpbs.org kpbs.org . Mellan mitten av 2023 och mitten av 2024 lämnade cirkaSan Diego för andra delar av USA, men ungefär samma antal personer flyttade in till San Diego från utlandet, vilket resulterade i en oförändrad befolkningsförändring kpbs.org . De som lämnar är ofta medelinkomstfamiljer eller pensionärer som söker billigare boende (bostadskostnad angavs som den främsta orsaken) kpbs.org . Inflyttande immigranter och överflyttade tenderar att vara arbetstagare som fyller jobb inom branscher som bioteknik, sjukvård, akademi eller kvalificerade yrken – vilket skapar ny efterfrågan på bostäder, ofta initialt som hyresgäster. I huvudsak upprätthålls San Diegos efterfrågan på bostäder av dess arbetsmarknad och attraktiva livsstil, även om de höga kostnaderna gör att vissa långvariga invånare flyttar från området.

Hyresgästers beteende: På hyressidan har hyresgäster fått viss lättnad under 2025. Efter år av kraftiga hyreshöjningar har hyrestillväxten stannat av till omkring 0–1 % årligen obrag.org. Vakansgraden har ökat till cirka 5 % (från rekordlåga nivåer nära 3 % år 2021), på grund av en tillströmning av nya lägenhetsbyggnader obrag.org obrag.org. Som ett resultat ser hyresgäster fler erbjudanden och förmåner – det har blivit vanligt att nya lyxkomplex erbjuder “en månad gratis” eller andra erbjudanden för att locka hyresgäster obrag.org. Hyresgäster har nu lite mer förhandlingsutrymme, särskilt inom segmentet för exklusiva lägenheter. Många utnyttjar detta genom att förnya hyresavtal med mindre höjningar eller förhandla med hyresvärdar, med vetskapen om att en tom lägenhet är kostsam för ägaren. Trots detta ligger hyrorna totalt sett kvar på historiskt höga nivåer, så kostnadsbördan är stor: en stor andel hyresgäster betalar långt över de rekommenderade 30 % av inkomsten på boende. Vissa hyresgäster har flyttat ihop med rumskamrater eller utökad familj för att klara sig. Vi ser också fortsatt efterfrågan på uthyrning av enfamiljshus – familjer som inte kan köpa söker ofta ett hus att hyra i ett bra skolområde, en trend som har hållit hyrorna för fristående hus på en hög nivå. Institutionella investerare har viss närvaro på San Diegos hyresmarknad, dock mindre än i billigare Sunbelt-städer – ändå behåller aktörer som köpt enfamiljshus för uthyrning dessa, eftersom hyrestillväxten, även om den är långsammare, förväntas bestå på grund av bostadsbristen.

Sammanfattningsvis domineras San Diegos köpargrupp 2025 av mer välbärgade och riskmedvetna personer, medan hyresgästpopulationen är bred och växande, och tar emot dem som inte kan köpa. Båda grupperna påverkas av regionens höga levnadskostnader och anpassar sig – köpare genom att bli mer selektiva eller flytta utåt, och hyresgäster genom att söka erbjudanden eller dela boende. Den övergripande utmaningen är att bostadskostnaderna har ökat mycket mer än inkomsterna, vilket tvingar fram svåra val om vem som kan stanna kvar i San Diego och i vilken roll (ägare eller hyresgäst).

Investeringsmöjligheter och risker

San Diegos fastighetsmarknad fortsätter att locka investerare – från små privata hyresvärdar till stora företag – men 2025 innebär en mer nyanserad marknad med möjligheter och risker för investeringar:

Möjligheter:

Stark efterfrågan på hyresbostäder: Eftersom ägande av bostad är ouppnåeligt för många är efterfrågan på hyresbostäder stark, vilket driver investerarnas avkastning på hyresmarknaden alliedschools.com. Hyrorna är på rekordhöga nivåer (median ca 2 500 USD) och även om tillväxten har planat ut, är vakanserna (~5 %) fortfarande låga jämfört med historiska normer obrag.org. Detta gör välbelägna flerfamiljsfastigheter och enfamiljshus attraktiva för investerare som söker inkomster. Höga hyror och låga vakanser innebär att hyresvärdar kan uppnå stabilt kassaflöde, särskilt i områden som är populära bland unga yrkesverksamma eller nära arbetsplatser. Till exempel kan investering i ett parhus eller fyrbostadshus i områden som North Park eller Golden Hill ge stadig beläggning, eftersom många hyresgäster föredrar dessa centrala områden och har få alternativ till ägande. Dessutom är efterfrågan på korttidsuthyrning (för semesterbostäder) i San Diegos turistområden fortsatt stark året runt, även om den nu är begränsad av reglering (diskuteras nedan).

Eftersom ägande av bostad är ouppnåeligt för många är efterfrågan på hyresbostäder stark, på hyresmarknaden alliedschools.com. Hyrorna är på rekordhöga nivåer (median ca 2 500 USD) och även om tillväxten har planat ut, är vakanserna (~5 %) fortfarande låga jämfört med historiska normer obrag.org. Detta gör välbelägna och enfamiljshus attraktiva för investerare som söker inkomster. Höga hyror och låga vakanser innebär att hyresvärdar kan uppnå stabilt kassaflöde, särskilt i områden som är populära bland unga yrkesverksamma eller nära arbetsplatser. Till exempel kan investering i ett parhus eller fyrbostadshus i områden som North Park eller Golden Hill ge stadig beläggning, eftersom många hyresgäster föredrar dessa centrala områden och har få alternativ till ägande. Dessutom är efterfrågan på (för semesterbostäder) i San Diegos turistområden fortsatt stark året runt, även om den nu är begränsad av reglering (diskuteras nedan). “Prisvärda” områden och värdeökning: Relativt prisvärda delmarknader har tillväxtpotential. Marknader som Chula Vista, Escondido, San Marcos och delar av East County har lägre inträdespriser men ser befolkningstillväxt och fler arbetstillfällen. Investerare riktar in sig på dessa områden där bostadspriser och hyror har utrymme att stiga mot länets median. Enligt branschprognoser kommer omgivande städer med goda kommunikationer (som Chula Vista eller Escondido) fortsätta att locka både hyresgäster och köpare, och erbjuda investerare högre avkastning än de främsta kustområdena alliedschools.com. Det finns också möjligheter i renoveringsobjekt eller äldre hus: investerare som satsar på värdeökning kan renovera äldre fastigheter för att sälja vidare eller hyra ut till ett högre pris. Eftersom mycket av San Diegos bostadsbestånd är åldrande (många hus från 1960–1980-talet), kan uppdatering av fastigheter frigöra värde. Nyckeln är att rikta in sig på områden på uppgång – t.ex. Vista eller Lemon Grove – där förbättringar möter en växande köparefterfrågan.

Relativt prisvärda delmarknader har tillväxtpotential. Marknader som och delar av har lägre inträdespriser men ser befolkningstillväxt och fler arbetstillfällen. Investerare riktar in sig på dessa områden där bostadspriser och hyror har utrymme att stiga mot länets median. Enligt branschprognoser kommer omgivande städer med goda kommunikationer (som Chula Vista eller Escondido) fortsätta att locka både hyresgäster och köpare, än de främsta kustområdena alliedschools.com. Det finns också möjligheter i eller äldre hus: investerare som satsar på värdeökning kan renovera äldre fastigheter för att sälja vidare eller hyra ut till ett högre pris. Eftersom mycket av San Diegos bostadsbestånd är åldrande (många hus från 1960–1980-talet), kan uppdatering av fastigheter frigöra värde. Nyckeln är att rikta in sig på områden på uppgång – t.ex. Vista eller Lemon Grove – där förbättringar möter en växande köparefterfrågan. Komplementbostäder (ADUs): Kaliforniens pro-bostadslagar har gjort det enklare att lägga till ADUs (attefallshus) på enfamiljstomter, och San Diego County har tagit till sig detta som ett sätt att öka bostadsutbudet. Både investerare och husägare drar nytta av detta genom att bygga ADUs för hyresintäkter. Att lägga till en ADU kan avsevärt öka avkastningen på en investeringsfastighet – en stuga på bakgården kan hyras ut för $1 500–$2 500 beroende på läge, vilket stärker kassaflödet. Staden har till och med skapat förgodkända ADU-ritningar och incitament. Detta är ett utmärkt tillfälle för småskaliga investerare: köp ett hus med stor tomt i ett centralt område och lägg till en eller två ADUs. Med tanke på de höga hyresnivåerna kan avkastningen bli stark, och efterfrågan från hyresgäster på dessa enheter (ofta i attraktiva bostadsområden) är hög. ADUs gynnas också av förmånliga regler (inget separat parkeringskrav nära kollektivtrafik och förenklade tillstånd) definesdre.com.

Kaliforniens pro-bostadslagar har gjort det enklare att lägga till (attefallshus) på enfamiljstomter, och San Diego County har tagit till sig detta som ett sätt att öka bostadsutbudet. Både investerare och husägare drar nytta av detta genom att bygga ADUs för hyresintäkter. Att lägga till en ADU kan avsevärt öka avkastningen på en investeringsfastighet – en stuga på bakgården kan hyras ut för $1 500–$2 500 beroende på läge, vilket stärker kassaflödet. Staden har till och med skapat förgodkända ADU-ritningar och incitament. Detta är ett utmärkt tillfälle för småskaliga investerare: köp ett hus med stor tomt i ett centralt område och lägg till en eller två ADUs. Med tanke på de höga hyresnivåerna kan avkastningen bli stark, och efterfrågan från hyresgäster på dessa enheter (ofta i attraktiva bostadsområden) är hög. ADUs gynnas också av (inget separat parkeringskrav nära kollektivtrafik och förenklade tillstånd) definesdre.com. Långsiktig värdeökning: Trots kortsiktiga svängningar har fastigheter i San Diego historiskt sett ökat kraftigt i värde på lång sikt på grund av begränsad mark och ständig efterfrågan. Investerare med långsiktigt perspektiv räknar med fortsatt kapitaltillväxt. Regionens attraktivitet – klimat, kustlinje, diversifierad ekonomi – tyder på att fastighetsvärden sannolikt kommer att stiga över tid, om än i en mer måttlig takt än de senaste åren. Nuvarande prognoser pekar på 3–5 % årlig prisökning på bostäder de kommande åren alliedschools.com, snarare än de tvåsiffriga ökningarna som nyligen setts. Denna stadiga tillväxt, kombinerat med hyresintäkter, kan ge en attraktiv totalavkastning för investerare som köper och behåller. Dessutom är San Diegos marknad mindre volatil än vissa teknikfokuserade områden; den tenderar att sakta ner snarare än att krascha, vilket ger viss trygghet för långsiktiga ägare.

Risker:

Höga inträdeskostnader & räntor: Det största hindret för investerare nu är de höga kostnaderna för köp och finansiering. Huspriser nära $1 miljon innebär stora kontantinsatser och bolån. Med lån för investeringsfastigheter ofta till ännu högre räntor (och utan de låga räntor som många husägare låste in), kan kalkylen bli svår. Finansieringskostnader runt 7 % eller mer urholkar kassaflödet avsevärt – många fastigheter går inte ihop ekonomiskt om de inte köps med mycket kontanter eller till rabatt. Denna ränterisk är avgörande: om räntorna stiger ytterligare eller förblir höga kan högt belånade investerare få låga eller negativa kassaflöden. Dessutom ökar de höga priserna risken för en prisjustering – även om en kraftig krasch verkar osannolik med tanke på bristsituationen, är det tänkbart att värden kan sjunka ytterligare om en lågkonjunktur slår till. Investerare måste vara beredda att hålla ut genom eventuella kortsiktiga värdeminskningar.

Det största hindret för investerare nu är de höga kostnaderna för köp och finansiering. Huspriser nära $1 miljon innebär stora kontantinsatser och bolån. Med lån för investeringsfastigheter ofta till ännu högre räntor (och utan de låga räntor som många husägare låste in), kan kalkylen bli svår. runt 7 % eller mer urholkar kassaflödet avsevärt – många fastigheter går inte ihop ekonomiskt om de inte köps med mycket kontanter eller till rabatt. Denna ränterisk är avgörande: om räntorna stiger ytterligare eller förblir höga kan högt belånade investerare få låga eller negativa kassaflöden. Dessutom ökar de höga priserna risken för en – även om en kraftig krasch verkar osannolik med tanke på bristsituationen, är det tänkbart att värden kan sjunka ytterligare om en lågkonjunktur slår till. Investerare måste vara beredda att hålla ut genom eventuella kortsiktiga värdeminskningar. Regulatoriska och lagstiftningsmässiga risker: Den regulatoriska miljön är en blandad kompott för investerare. Å ena sidan kan pro-bostadslagar (ADU-regler, SB 9 som tillåter omvandling av enfamiljstomter till tvåbostadshus) skapa möjligheter. Å andra sidan finns det nya begränsningar: San Diegos short-term rental ordinance trädde i kraft 2023 och begränsar semesteruthyrning av hela bostäder till cirka 1% av stadens bostäder (ungefär 5 400 enheter) och kräver en licens baserad på lotteri truvi.com. Detta har dramatiskt minskat investeringar av Airbnb-typ – många tidigare lönsamma semesterbostäder (särskilt i Mission Beach och kustområden) förlorade sina tillstånd, vilket har impacted property values i dessa områden för investerare som räknade med kortsiktiga inkomster truvi.com truvi.com. Dessutom begränsar Kaliforniens hyresgästvänliga lagar (regler om saklig grund för uppsägning, hyreshöjningstak på ~10% per år enligt AB 1482) aggressiva hyreshöjningar. Även om det statliga hyrestaket (5% plus KPI, max ~10%) inte har varit alltför restriktivt i en miljö med 0,8% hyrestillväxt obrag.org, kan det påverka avkastningen om inflationen skjuter i höjden eller om en investerare försöker höja en underprissatt hyra till marknadsnivå. Future legislation är också en risk – det pågår ständiga diskussioner i Kalifornien om striktare hyresreglering, vakansskatter på tomma enheter eller nya bostadsskatter. Investerare måste vara vaksamma på policyförändringar som kan påverka lönsamheten.

Den regulatoriska miljön är en blandad kompott för investerare. Å ena sidan kan pro-bostadslagar (ADU-regler, SB 9 som tillåter omvandling av enfamiljstomter till tvåbostadshus) skapa möjligheter. Å andra sidan finns det nya begränsningar: San Diegos trädde i kraft 2023 och begränsar semesteruthyrning av hela bostäder till cirka (ungefär 5 400 enheter) och kräver en licens baserad på lotteri truvi.com. Detta har dramatiskt minskat investeringar av Airbnb-typ – många tidigare lönsamma semesterbostäder (särskilt i Mission Beach och kustområden) förlorade sina tillstånd, vilket har impacted property values i dessa områden för investerare som räknade med kortsiktiga inkomster truvi.com truvi.com. Dessutom begränsar Kaliforniens hyresgästvänliga lagar (regler om saklig grund för uppsägning, hyreshöjningstak på ~10% per år enligt AB 1482) aggressiva hyreshöjningar. Även om det statliga hyrestaket (5% plus KPI, max ~10%) inte har varit alltför restriktivt i en miljö med 0,8% hyrestillväxt obrag.org, kan det påverka avkastningen om inflationen skjuter i höjden eller om en investerare försöker höja en underprissatt hyra till marknadsnivå. Future legislation är också en risk – det pågår ständiga diskussioner i Kalifornien om striktare hyresreglering, vakansskatter på tomma enheter eller nya bostadsskatter. Investerare måste vara vaksamma på policyförändringar som kan påverka lönsamheten. Ekonomiska och marknadscykler: San Diegos ekonomi är diversifierad, men inte immun mot lågkonjunktur. En bredare ekonomisk nedgång – särskilt om den drabbar turism, försvarsutgifter eller teknik-/biotekniksektorerna – kan öka arbetslösheten och minska efterfrågan på bostäder. Redan nu har jobbtillväxten saktat in (endast +0,5 % under 2024, enligt EDC-data) axios.com, och vissa lokala högavlönade branscher (som life science och tillverkning) såg jobbförluster i slutet av 2024 axios.com. Om en lågkonjunktur inträffar 2025–2026 kan hyrorna sjunka ytterligare och vakanserna öka när vissa hyresgäster flyttar ihop eller lämnar regionen. Kommersiella fastighetsägare, särskilt inom kontor och detaljhandel, står inför risken för längre vakanser och press på hyrorna om företag fortsätter att minska sin verksamhet. Fastighetsinvesterare måste ta hänsyn till dessa cykliska risker och inte räkna med oavbruten tillväxt. Till exempel är överskottet av life science-kontor som nämnts tidigare en varningssignal: utvecklare byggde för mycket i tron på oändlig biotekniktillväxt, och nu är vakanserna höga. En investerare i en laboratoriebyggnad eller ett kontorskondominium just nu kan få svårt att hitta hyresgäster och betala skulder. Försiktighet i dessa segment är motiverad tills marknaden återbalanseras.

San Diegos ekonomi är diversifierad, men inte immun mot lågkonjunktur. En bredare ekonomisk nedgång – särskilt om den drabbar turism, försvarsutgifter eller teknik-/biotekniksektorerna – kan öka arbetslösheten och minska efterfrågan på bostäder. Redan nu har (endast +0,5 % under 2024, enligt EDC-data) axios.com, och vissa lokala högavlönade branscher (som life science och tillverkning) såg jobbförluster i slutet av 2024 axios.com. Om en lågkonjunktur inträffar 2025–2026 kan hyrorna sjunka ytterligare och vakanserna öka när vissa hyresgäster flyttar ihop eller lämnar regionen. Kommersiella fastighetsägare, särskilt inom kontor och detaljhandel, står inför risken för och press på hyrorna om företag fortsätter att minska sin verksamhet. Fastighetsinvesterare måste ta hänsyn till dessa cykliska risker och inte räkna med oavbruten tillväxt. Till exempel är överskottet av life science-kontor som nämnts tidigare en varningssignal: utvecklare byggde för mycket i tron på oändlig biotekniktillväxt, och nu är vakanserna höga. En investerare i en laboratoriebyggnad eller ett kontorskondominium just nu kan få svårt att hitta hyresgäster och betala skulder. Försiktighet i dessa segment är motiverad tills marknaden återbalanseras. Klimat- och miljörisker: En mer subtil långsiktig risk är klimatförändringar och miljöreglering. San Diegos kust- och ravinområden innebär risker från skogsbränder, översvämningar (särskilt med stigande havsnivåer) och seismisk aktivitet. Fastigheter i skogsbrandsdrabbade inlandszoner kan få se försäkringskostnaderna skjuta i höjden eller att tillgången på försäkring minskar – Kaliforniens försäkringsbolag har blivit försiktiga efter de senaste skogsbrandsförlusterna. Kustnära fastigheter kan drabbas av erosion eller striktare byggregler. Även om dessa risker ännu inte har påverkat värdena nämnvärt, bör investerare ta hänsyn till dem vid due diligence (t.ex. kontrollera brandzoner, skaffa rätt försäkring och överväga framtida upplysningskrav).

I grund och botten förblir San Diego en “investerarmarknad” på många sätt, med stabila hyresförutsättningar och långsiktiga tillväxtfaktorer. Men till skillnad från den vilda marknaden i början av 2020-talet kräver 2025 års marknad mer noggrannhet och selektivitet. Investerare måste säkerställa att affärer går ihop med högre räntor, hålla sig uppdaterade om nya regler (som begränsningen av korttidsuthyrning) och vara beredda på måttlig kortsiktig prisvolatilitet. De som köper klokt – med fokus på eftertraktade lägen eller värdehöjande åtgärder (ADU:er, renoveringar) – kan fortfarande hitta starka möjligheter i San Diego. Regionens ständiga attraktionskraft och begränsade utbud innebär att väl valda fastighetsinvesteringar sannolikt ger avkastning på lång sikt, förutsatt att man navigerar de nuvarande riskerna klokt.

Prognoser för priser och utbud

Framåt spår de flesta analytiker att San Diegos bostadsmarknad kommer att förbli stabil till växande under de kommande åren, såvida inga större ekonomiska chocker inträffar. Här är de viktigaste prognoserna och förväntningarna för priser, utbud och övergripande marknadsförhållanden:

Prognos för bostadspriser: Istället för berg- och dalbanan de senaste åren förväntas bostadspriserna i San Diego uppleva måttlig, stadig tillväxt . Fastighetsmäklare och ekonomers samlade prognoser pekar på en årlig värdeökning på omkring 3 % till 5 % under 2025 och 2026 alliedschools.com. Detta speglar att marknaden hittar en ny jämvikt – förbättrat utbud och höga bolåneräntor håller priserna i schack, men ihållande efterfrågan och otillräckligt långsiktigt byggande förhindrar någon större nedgång. Zillows modeller förutspår till exempel att San Diego kommer att vara en av landets mer ”konkurrenskraftiga” marknader 2025, och sannolikt överträffa det amerikanska genomsnittet i prisökning axios.com. Dock är eran med tvåsiffriga årliga ökningar troligen över för tillfället. Om räntorna gradvis sjunker mot slutet av 2025 och 2026 (många förväntar sig att 30-åriga bolåneräntor sjunker till 5–6 % till 2026), kan det faktiskt återuppliva viss prisökning när köpkraften förbättras. Omvänt, om räntorna förblir höga längre, kan prisökningen hamna i den lägre delen av prognoserna eller tillfälligt plana ut. Noterbart är att inga trovärdiga prognosmakare förutspår en pris-krasch i San Diego – den allvarliga bostadsbristen fungerar som ett golv för priserna. Även om de ekonomiska förutsättningarna skulle försämras, förväntas eventuella prisnedgångar bli måttliga (några procent) och kortvariga, med tanke på Kaliforniens pågående bostadsbrist.

Istället för berg- och dalbanan de senaste åren förväntas bostadspriserna i San Diego uppleva . Fastighetsmäklare och ekonomers samlade prognoser pekar på en årlig värdeökning på omkring under 2025 och 2026 alliedschools.com. Detta speglar att marknaden hittar en ny jämvikt – förbättrat utbud och höga bolåneräntor håller priserna i schack, men ihållande efterfrågan och otillräckligt långsiktigt byggande förhindrar någon större nedgång. Zillows modeller förutspår till exempel att San Diego kommer att vara en av landets mer ”konkurrenskraftiga” marknader 2025, och sannolikt överträffa det amerikanska genomsnittet i prisökning axios.com. Dock är eran med tvåsiffriga årliga ökningar troligen över för tillfället. Om räntorna gradvis sjunker mot slutet av 2025 och 2026 (många förväntar sig att 30-åriga bolåneräntor sjunker till 5–6 % till 2026), kan det faktiskt återuppliva viss prisökning när köpkraften förbättras. Omvänt, om räntorna förblir höga längre, kan prisökningen hamna i den lägre delen av prognoserna eller tillfälligt plana ut. Noterbart är att i San Diego – den allvarliga bostadsbristen fungerar som ett golv för priserna. Även om de ekonomiska förutsättningarna skulle försämras, förväntas eventuella prisnedgångar bli måttliga (några procent) och kortvariga, med tanke på Kaliforniens pågående bostadsbrist. Lager och nyproduktion: Lagret förväntas gradvis öka under de kommande åren, även om det troligen kommer att ligga under idealnivåer. San Diego började öka bostadsbyggandet 2022–2024 och den trenden fortsätter in i 2025: staden San Diego gav tillstånd för cirka 8 500 nya bostäder 2024, utöver nästan 10 000 under 2023 insidesandiego.org – några av de högsta siffrorna på decennier. Det uppskattas finnas 3 500 bostadsenheter i pipelinen under särskilda snabbspårade program, enligt borgmästarens kontor insidesandiego.org. Dessutom planeras omkring 4 000 nya lägenheter att öppna i hela länet under 2025 (liknande tilläggen 2024) obrag.org. Denna kontinuerliga tillförsel av utbud – särskilt flerfamiljshus – bör hjälpa till att dämpa extrema pris- och hyreshöjningar. Dock kommer det att ta tid att nå en verkligt balanserad marknad. Analytiker förväntar sig inte att lagret når nivåerna före pandemin (2018-2019) förrän tidigast slutet av 2026 alliedschools.com. Då kan vissa större utvecklingsprojekt (möjlig ombyggnad av Sports Arena/Midway District, SDSU Mission Valley campusbostäder, etc.) också bidra med nya enheter. Byggpipelinen i San Diego är fortsatt full, men utmaningar som brist på arbetskraft, höga materialkostnader och NIMBY-motstånd innebär att inte alla planerade projekt kommer att slutföras enligt tidsplan. Sammantaget kan man förvänta sig att lagret ökar något, vilket lindrar viss press, men inte till den grad att det blir ett överutbud.

Lagret förväntas under de kommande åren, även om det troligen kommer att ligga under idealnivåer. San Diego började öka bostadsbyggandet 2022–2024 och den trenden fortsätter in i 2025: staden San Diego gav tillstånd för cirka 8 500 nya bostäder 2024, utöver nästan 10 000 under 2023 insidesandiego.org – några av de högsta siffrorna på decennier. Det uppskattas finnas under särskilda snabbspårade program, enligt borgmästarens kontor insidesandiego.org. Dessutom planeras omkring att öppna i hela länet under 2025 (liknande tilläggen 2024) obrag.org. Denna kontinuerliga tillförsel av utbud – särskilt flerfamiljshus – bör hjälpa till att dämpa extrema pris- och hyreshöjningar. Dock kommer det att ta tid att nå en verkligt balanserad marknad. Analytiker förväntar sig inte att lagret når nivåerna före pandemin (2018-2019) förrän tidigast alliedschools.com. Då kan vissa större utvecklingsprojekt (möjlig ombyggnad av Sports Arena/Midway District, SDSU Mission Valley campusbostäder, etc.) också bidra med nya enheter. i San Diego är fortsatt full, men utmaningar som brist på arbetskraft, höga materialkostnader och NIMBY-motstånd innebär att inte alla planerade projekt kommer att slutföras enligt tidsplan. Sammantaget kan man förvänta sig att lagret ökar något, vilket lindrar viss press, men inte till den grad att det blir ett överutbud. Försäljningsvolym och marknadsbalans: Bostadsförsäljningsvolymer förväntas öka något under andra halvan av 2025 och in i 2026 i takt med att marknaden anpassar sig. California Association of Realtors noterade en förbättrad bostadssentiment till mitten av 2025 och föreslog att försäljningen kan återhämta sig under årets andra hälft patch.com. Många potentiella köpare har avstått det senaste året; om räntorna sjunker eller till och med stabiliseras psykologiskt, kommer en del av den efterfrågan att återvända. På samma sätt kan vissa husägare som skjutit upp försäljningen till slut lägga ut sina bostäder till försäljning, särskilt om de ser att priserna håller sig stabila. Detta pekar på en gradvis ökning av transaktionsaktivitet . Vi rör oss troligen mot en mer balanserad marknad: varken en stark säljares marknad eller en köpares marknad, utan något däremellan. I praktiken innebär det att 2025 och 2026 kan kännetecknas av längre listningstider (månader, inte veckor, för mer exklusiva bostäder), fler prissänkningar på osålda objekt, men fortsatt snabba försäljningar för välprissatta bostäder i attraktiva områden. Mäklarna beskriver detta som en hälsosam normalisering – efter hysterin beter sig marknaden på ett mer typiskt säsongs- och cykelmässigt sätt. Köpare kommer att ha fler valmöjligheter och säljare måste vara realistiska med prissättningen. Market Action Index för San Diego i augusti 2025 låg på cirka 42 (enligt lokal data) youtube.com redfin.com, vilket indikerar en svagt säljarvänlig marknad (ett neutralt index är ofta ~30). Vi förväntar oss att detta index kommer att ligga kvar i intervallet 40±5 framöver, vilket speglar den milda säljarfördelen på grund av lågt utbud, men mycket mindre extremt än 2021 års nivå (som låg över 80 vissa månader).

Bostadsförsäljningsvolymer förväntas öka något under andra halvan av 2025 och in i 2026 i takt med att marknaden anpassar sig. California Association of Realtors noterade en förbättrad bostadssentiment till mitten av 2025 och föreslog att försäljningen kan under årets andra hälft patch.com. Många potentiella köpare har avstått det senaste året; om räntorna sjunker eller till och med stabiliseras psykologiskt, kommer en del av den efterfrågan att återvända. På samma sätt kan vissa husägare som skjutit upp försäljningen till slut lägga ut sina bostäder till försäljning, särskilt om de ser att priserna håller sig stabila. Detta pekar på en gradvis ökning av . Vi rör oss troligen mot en mer balanserad marknad: varken en stark säljares marknad eller en köpares marknad, utan något däremellan. I praktiken innebär det att 2025 och 2026 kan kännetecknas av (månader, inte veckor, för mer exklusiva bostäder), fler prissänkningar på osålda objekt, men fortsatt snabba försäljningar för välprissatta bostäder i attraktiva områden. Mäklarna beskriver detta som en – efter hysterin beter sig marknaden på ett mer typiskt säsongs- och cykelmässigt sätt. Köpare kommer att ha fler valmöjligheter och säljare måste vara realistiska med prissättningen. för San Diego i augusti 2025 låg på cirka 42 (enligt lokal data) youtube.com redfin.com, vilket indikerar en svagt säljarvänlig marknad (ett neutralt index är ofta ~30). Vi förväntar oss att detta index kommer att ligga kvar i intervallet 40±5 framöver, vilket speglar den milda säljarfördelen på grund av lågt utbud, men mycket mindre extremt än 2021 års nivå (som låg över 80 vissa månader). Hyror och hyresmarknad: Utsikterna för hyror är försiktigt optimistiska för hyresgäster. Med tusentals nya lägenheter som tillkommer och en något ökad vakansgrad har hyreshöjningarna avstannat. CoStar förutspår att hyrorna i San Diego kommer att återuppta måttliga ökningar till 2026, ungefär i linje med historiska normer (~3–4 % årligen) obrag.org. Under 2024–2025 kan hyrestillväxten förbli mycket låg (0–2 %) medan marknaden tar in det nya utbudet. Noterbart är att utvecklare har dragit tillbaka på att starta nya flerfamiljsprojekt under 2025 på grund av högre finansieringskostnader och den nuvarande avmattningen i hyresutvecklingen obrag.org obrag.org. Detta tyder på att det efter leveranserna 2025 kan bli en paus i nytt utbud till 2027, vilket potentiellt kan strama åt marknaden igen. Därför har hyresgäster nu ett fönster med större förhandlingsstyrka, men den långsiktiga hyrestrenden i eftertraktade San Diego är fortfarande uppåtgående. För hyresvärdar/investerare är den kortsiktiga risken att behöva erbjuda rabatter och möta stillastående hyror, men den långsiktiga prognosen är fortsatt stark efterfrågan på hyresrätter och tillväxt när det nuvarande tillskottet av nya enheter har absorberats.

Utsikterna för hyror är försiktigt optimistiska för hyresgäster. Med tusentals nya lägenheter som tillkommer och en något ökad vakansgrad har hyreshöjningarna avstannat. CoStar förutspår att hyrorna i San Diego kommer att återuppta måttliga ökningar till 2026, ungefär i linje med historiska normer (~3–4 % årligen) obrag.org. Under 2024–2025 kan hyrestillväxten förbli mycket låg (0–2 %) medan marknaden tar in det nya utbudet. Noterbart är att utvecklare har dragit tillbaka på att starta nya flerfamiljsprojekt under 2025 på grund av högre finansieringskostnader och den nuvarande avmattningen i hyresutvecklingen obrag.org obrag.org. Detta tyder på att det efter leveranserna 2025 kan bli en paus i nytt utbud till 2027, vilket potentiellt kan strama åt marknaden igen. Därför har hyresgäster nu ett fönster med större förhandlingsstyrka, men den i eftertraktade San Diego är fortfarande uppåtgående. För hyresvärdar/investerare är den kortsiktiga risken att behöva erbjuda rabatter och möta stillastående hyror, men den långsiktiga prognosen är fortsatt stark efterfrågan på hyresrätter och tillväxt när det nuvarande tillskottet av nya enheter har absorberats. Ekonomiska osäkerhetsfaktorer: Alla prognoser förutsätter att inga större chocker inträffar. En osäkerhetsfaktor är den bredare ekonomin – om USA går in i en recession i slutet av 2025 kan efterfrågan på bostäder tillfälligt försvagas. San Diegos arbetslöshet steg till cirka 4,9 % i mitten av 2025 kpbs.org, och ytterligare jobbförluster (särskilt inom högavlönade sektorer) skulle minska köpkraften och konsumentförtroendet. En annan osäkerhetsfaktor är räntepolitiken: om inflationen tar fart igen och bolåneräntorna pressas över 7,5 % under en längre tid kan det dämpa efterfrågan mer än väntat och sätta ett visst nedåttryck på priserna. Å andra sidan, om Federal Reserve sänker räntorna snabbare än väntat under 2024–25 kan bolåneräntorna sjunka, vilket potentiellt kan återaktivera köpare i stor skala och orsaka en ny prisuppgång. Mest sannolikt får vi se en medelväg: gradvis förbättrad överkomlighet i takt med att inkomsterna stiger och räntorna sjunker, vilket leder till en hållbar nivå av försäljning och prisökning.

Sammanfattningsvis kan du förvänta dig att San Diegos fastighetsmarknad under de kommande åren kommer att präglas av stabilitet och gradvis anpassning: måttlig prisökning (snarare än kraftiga upp- eller nedgångar), långsamt ökande utbud och valmöjligheter, samt en hyresmarknad som förblir dyr men inte skenar okontrollerat. Den grundläggande obalansen – många som vill bo i San Diego jämfört med begränsat bostadsutbud – kommer fortsätta att sätta en botten i marknaden. Som en bostadsprognos uttryckte det, innebär San Diegos höga attraktivitet och begränsade mark att staden sannolikt kommer att prestera bättre än många andra marknader, även om tillväxten inte längre är skyhög axios.com axios.com. Om ingen oförutsedd kris inträffar, är det “nya normala” en svalare, mer balanserad marknad som fortfarande gynnar de som redan är inne (bostadsägare) samtidigt som man gradvis försöker välkomna fler nykomlingar med ökat utbud.

Byggnation och utvecklingspipeline

Byggboom (till viss del): Som svar på bostadskrisen har San Diego ökat takten i byggandet av nya bostäder – särskilt lägenheter och radhus. Under 2018–2024 tillkom ett betydande antal enheter i regionen, och den trenden fortsätter in i 2025. Staden San Diego ledde med det största absoluta antalet nya bostäder som beviljats bygglov i länet planetizen.com, delvis tack vare policyförändringar som uppmuntrar utveckling (diskuteras i nästa avsnitt). Imponerande nog har Chula Vista varit en stjärnspelare inom nybyggnation, med bygglov för cirka 38 nya bostäder per 1 000 invånare från 2018 till 2024 – flest per capita i länet planetizen.com planetizen.com. Detta står i kontrast till mindre städer som El Cajon, som endast beviljade ~10 enheter per 1 000 invånare och ligger efter planetizen.com planetizen.com. Slutsatsen är att byggandet är starkt koncentrerat till vissa tillväxtvänliga jurisdiktioner (Chula Vista, San Diego stad, delar av North County) medan andra bidrar lite.

Typer av bostäder: Majoriteten av de nya bostäder som byggs är flerfamiljshus. Ungefär 60 % av alla nya bostäder som byggts i länet de senaste åren var lägenheter eller bostadsrätter voiceofsandiego.org. Till exempel, i Chula Vistas sammanställning var 56 % av deras nya enheter i komplex med 5+ enheter (lägenheter/bostadsrätter), ~9 % var ADU:er och ~24 % enfamiljshus planetizen.com. Denna lutning mot byggande av flerbostadshus är avsiktlig – det är det mest effektiva sättet att lägga till bostäder i en region med begränsad mark. Stora projekt som färdigställs 2025 inkluderar Alexan Camellia (531-enhetskomplex i Kearny Mesas Convoy District) obrag.org, samt olika medelhöga bostadshus i centrum, Mission Valley och längs kollektivtrafikkorridorer. I slutet av 2025 förväntas omkring 3 500–4 000 nya lägenheter öppna i hela San Diego County obrag.org obrag.org, i nivå med de årliga totalsiffrorna för 2022–2024. Det finns också en märkbar utbyggnad av militärbostäder nära baser, studentbostäder nära UCSD och SDSU, samt några planerade bostadsområden som tillför bostäder i Otay Ranch, San Marcos och andra utkanter.

Prisvärda vs marknadsprissatta bostäder: Ett ihållande problem är att de flesta nya bostäder prissätts på marknadsnivå eller som lyxbostäder, och är inte verkligt “prisvärda” för hushåll med medel- eller låg inkomst. En analys visade att cirka 78 % av alla nya bostäder som nyligen byggts i San Diego County riktade sig till köpare/hyresgäster med högre än medelhög inkomst planetizen.com. Endast en liten andel är prisreglerade, prisvärda enheter. Till exempel, av cirka 1 894 nya bostäder som byggdes i centrala San Diego 2024, var endast 174 (9 %) prisvärda enheter för hushåll med låg inkomst 10news.com. Höga byggkostnader (arbetskraft, material, mark) och avgifter innebär att utvecklare vanligtvis måste ta ut höga hyror/priser för att projekten ska gå ihop ekonomiskt. Därför öppnar nya lyxlägenheter ofta med hyror över $3 000 för en etta, vilket, som observatörer noterar, “inte direkt hjälper bostadskrisen” obrag.org. För att hantera detta har staden och länet program för att subventionera prisvärda bostäder – t.ex. “Bridge to Home”-programmet investerade 90 miljoner dollar för att skapa nästan 2 000 prisvärda enheter genom partnerskap insidesandiego.org. Flera projekt med 100 % prisvärda bostäder (ofta av ideella organisationer eller San Diego Housing Commission) är på gång, men dessa tenderar att vara i mindre skala (dussintals, inte hundratals, enheter åt gången).

Stora projekt och infrastruktur: Utöver bostäder finns det betydande utvecklingsprojekt som kommer att forma San Diegos fastighetslandskap:

Naval Information Warfare (NAVWAR) Revitalization nära Old Town är ett stort projekt som kan inkludera tusentals nya enheter med blandad användning (väntar på federalt godkännande).

nära Old Town är ett stort projekt som kan inkludera tusentals nya enheter med blandad användning (väntar på federalt godkännande). Sports Arena/Midway District-omvandlingen är i planeringsstadiet, efter att väljarna tagit bort höjdbegränsningen på 30 fot för området. Konkurrerande förslag föreställer sig en ny arena plus upp till 4 000 bostäder, butiker och parker. Om tillstånd ges 2025 kan byggstart ske 2026–27.

är i planeringsstadiet, efter att väljarna tagit bort höjdbegränsningen på 30 fot för området. Konkurrerande förslag föreställer sig en ny arena plus upp till 4 000 bostäder, butiker och parker. Om tillstånd ges 2025 kan byggstart ske 2026–27. SDSU Mission Valley : San Diego State Universitys expansion på Mission Valley-stadionområdet är under uppbyggnad – inklusive en flodpark, campusbyggnader och 4 600 bostäder (blandning av student-, prisvärda och marknadsprissatta enheter) som levereras i etapper under slutet av 2020-talet. Detta kommer att skapa en ny urban by och minska trycket på studentbostäder.

: San Diego State Universitys expansion på Mission Valley-stadionområdet är under uppbyggnad – inklusive en flodpark, campusbyggnader och 4 600 bostäder (blandning av student-, prisvärda och marknadsprissatta enheter) som levereras i etapper under slutet av 2020-talet. Detta kommer att skapa en ny urban by och minska trycket på studentbostäder. University City/UTC-omvandling : Med utbyggnaden av spårvagnen (Mid-Coast-linjen) till UTC finns det flera projekt nära stationerna – höghuslägenheter, nya laboratoriebyggnader – vilket i praktiken skapar en tät “andra innerstad” i UTC-området. Uppdateringar av samhällsplanen för University City 2024 ökade den tillåtna tätheten avsevärt insidesandiego.org.

: Med utbyggnaden av spårvagnen (Mid-Coast-linjen) till UTC finns det flera projekt nära stationerna – höghuslägenheter, nya laboratoriebyggnader – vilket i praktiken skapar en tät “andra innerstad” i UTC-området. Uppdateringar av samhällsplanen för University City 2024 ökade den tillåtna tätheten avsevärt insidesandiego.org. Infrastruktur över gränsen: Den länge planerade gränsöverskridande flygplatsterminalen i Tijuana (CBX) har lett till utveckling av hotell och parkering i närheten. Dessutom är Otay Mesas andra gränsövergång under uppbyggnad, vilket kan öka industrins och logistikens fastighetsmarknad när den är klar (och potentiellt möjliggöra mer arbetskraftsbostäder i området för gränspendlare).

Byggprognosen: Byggare i San Diego är försiktigt optimistiska men möter också motvind. Stigande räntor gör bygglån dyrare och kan försena projekt. Materialkostnaderna är fortsatt höga (och tullar på stål/trä har ökat utgifterna) obrag.org obrag.org. Brist på arbetskraft inom hantverksyrken är också en begränsning – det finns mer arbete än arbetare, vilket kan förlänga tidsplanerna. Ändå vet utvecklarna att det finns uppdämd efterfrågan. Vissa samlar på markprojekt tills ekonomin förbättras, men många går vidare tack vare offentligt tryck för bostäder och incitament (som Kaliforniens täthetsbonuslag, som tillåter extra enheter om vissa är prisvärda). Särskilt regionens bostadsmål (från statliga krav) för 2021-2029 är ambitiöst, och enligt vissa rapporter är San Diego County faktiskt på väg att överträffa sitt statliga bostadsmål med cirka 4 500 bostäder till 2029 om nuvarande tillståndstakt fortsätter timesofsandiego.com. Det skulle vara en positiv milstolpe, även om målet i sig fortfarande kan vara otillräckligt i förhållande till efterfrågan.

Sammanfattningsvis är San Diegos utvecklingspipeline robust, särskilt för flerfamiljsbostäder. Nya bostäder tas i bruk i snabbare takt än på många år, vilket gradvis lindrar bristen. Dock är de flesta nya enheter marknadsprissatta och inte billiga, så krisen kring bostadspriser löses inte enbart av utbudet. Fortsatta insatser – från politiska reformer till offentlig-privata partnerskap – syftar till att ytterligare öka byggandet, inklusive fler prisvärda och “saknade mellanklass”-bostäder (som radhus, ADU:er och parhus). Om dessa insatser fortsätter kan San Diego gradvis minska gapet mellan bostadsutbud och efterfrågan, en avgörande faktor för långsiktig marknadsstabilitet.

Politiska och regulatoriska förändringar som påverkar fastighetsmarknaden

Under de senaste åren har lagstiftnings- och regleringsändringar på både delstats- och lokal nivå påverkat San Diegos fastighetslandskap avsevärt. Beslutsfattare försöker hantera bostadskrisen, uppmuntra utveckling, skydda hyresgäster och balansera samhällsintressen. Här är de viktigaste förändringarna och deras effekter:

Förändringar i bostadstäthet och zonindelning: Kalifornien har infört flera lagar för att åsidosätta exkluderande zonindelning och stimulera bostadsbyggande. SB 9 , som trädde i kraft 2022, tillåter att de flesta enfamiljstomter delas eller bebyggs med upp till 4 enheter (duplex/triplex) med automatik. Detta innebär i praktiken en uppzonering av områden som tidigare var begränsade till ett hus per tomt. San Diego har tagit till sig SB 9 – staden har till och med avskaffat vissa avgifter för att uppmuntra användning – även om effekten hittills är blygsam (några hundra SB 9-projekt). På liknande sätt har lagar om komplementbostäder (ADU) stärkts (AB 68 och andra), vilket kräver att städer godkänner attefallshus och garageomvandlingar med minimal byråkrati. San Diego har uppdaterat lokala föreskrifter för att följa detta, och som nämnts har tillståndsgivningen för ADU ökat kraftigt (ADU stod för ~9 % av nya bostäder de senaste åren) planetizen.com. Staden har också lanserat innovativa program som “Complete Communities” och “Housing Action Package 2.0” insidesandiego.org, som ger täthetsbonusar och förenklade tillstånd för projekt nära kollektivtrafik eller med prisvärda bostäder. Till exempel tillåter Complete Communities att utvecklare bygger fler enheter än normalt om de inkluderar vissa låginkomstbostäder och bidrar till lokala bekvämligheter insidesandiego.org. Dessa zonreformer börjar ge resultat i form av fler småskaliga förtätningar och förslag på lägenhetsbyggen i kollektivtrafiknära områden. Ett konkret exempel: Encinitas (norr om San Diego) tvingades av delstaten att lätta på zonindelningen efter långvarigt motstånd; staden har sedan dess godkänt projekt med högre täthet för att uppfylla delstatens bostadskrav planetizen.com.

Kalifornien har infört flera lagar för att åsidosätta exkluderande zonindelning och stimulera bostadsbyggande. , som trädde i kraft 2022, tillåter att de flesta enfamiljstomter delas eller bebyggs med upp till 4 enheter (duplex/triplex) med automatik. Detta innebär i praktiken en uppzonering av områden som tidigare var begränsade till ett hus per tomt. San Diego har tagit till sig SB 9 – staden har till och med avskaffat vissa avgifter för att uppmuntra användning – även om effekten hittills är blygsam (några hundra SB 9-projekt). På liknande sätt har lagar om stärkts (AB 68 och andra), vilket kräver att städer godkänner attefallshus och garageomvandlingar med minimal byråkrati. San Diego har uppdaterat lokala föreskrifter för att följa detta, och som nämnts har tillståndsgivningen för ADU ökat kraftigt (ADU stod för ~9 % av nya bostäder de senaste åren) planetizen.com. Staden har också lanserat innovativa program som och insidesandiego.org, som ger täthetsbonusar och förenklade tillstånd för projekt nära kollektivtrafik eller med prisvärda bostäder. Till exempel tillåter Complete Communities att utvecklare bygger fler enheter än normalt om de inkluderar vissa låginkomstbostäder och bidrar till lokala bekvämligheter insidesandiego.org. Dessa zonreformer börjar ge resultat i form av fler småskaliga förtätningar och förslag på lägenhetsbyggen i kollektivtrafiknära områden. Ett konkret exempel: (norr om San Diego) tvingades av delstaten att lätta på zonindelningen efter långvarigt motstånd; staden har sedan dess godkänt projekt med högre täthet för att uppfylla delstatens bostadskrav planetizen.com. Förenkling av tillståndsprocessen: San Diegos stadsförvaltning, under borgmästare Todd Gloria, har gjort förenkling av bostadsgodkännanden till en prioritet. Affordable Housing Expedite Program och initiativ som “Permit Now” har påskyndat handläggningen för kvalificerade projekt insidesandiego.org. Staden har till och med inrättat ett program för att granska any bostadsprojekt nära kollektivtrafik inom 30 dagar (“Complete Communities Now”) insidesandiego.org. Dessutom erbjuder staden rapid review och till och med självcertifiering för vissa byggplaner insidesandiego.org. Dessa åtgärder minskar de ökända förseningarna i att få bostäder byggda. Även delstaten har bidragit: CEQA (California Environmental Quality Act) undantag har utökats för urbana bostäder, och AB 2011 (träder i kraft 2023) tillåter ministeriellt godkännande av bostäder på kommersiellt zonad mark. Vi kan snart få se gamla köpcentrum eller kontorsparker i San Diego omvandlas till bostäder enligt AB 2011:s bestämmelser, som kringgår viss lokal kontroll till förmån för byggrätt med arbetsvillkor. Tillsammans försöker dessa regulatoriska förändringar att flytta balansen från NIMBY-obstruktion till en pro-bostadspolitik.

San Diegos stadsförvaltning, under borgmästare Todd Gloria, har gjort förenkling av bostadsgodkännanden till en prioritet. och initiativ som “Permit Now” har påskyndat handläggningen för kvalificerade projekt insidesandiego.org. Staden har till och med inrättat ett program för att granska any bostadsprojekt nära kollektivtrafik inom 30 dagar (“Complete Communities Now”) insidesandiego.org. Dessutom erbjuder staden rapid review och till och med självcertifiering för vissa byggplaner insidesandiego.org. Dessa åtgärder minskar de ökända förseningarna i att få bostäder byggda. Även delstaten har bidragit: (California Environmental Quality Act) undantag har utökats för urbana bostäder, och (träder i kraft 2023) tillåter ministeriellt godkännande av bostäder på kommersiellt zonad mark. Vi kan snart få se gamla köpcentrum eller kontorsparker i San Diego omvandlas till bostäder enligt AB 2011:s bestämmelser, som kringgår viss lokal kontroll till förmån för byggrätt med arbetsvillkor. Tillsammans försöker dessa regulatoriska förändringar att flytta balansen från NIMBY-obstruktion till en pro-bostadspolitik. Regler för korttidsuthyrning: Som nämnts tidigare var en viktig lokal regeländring San Diegos nedslag mot korttidssemesteruthyrningar. Från och med maj 2023 kräver Short-Term Residential Occupancy (STRO) ordinance att alla som hyr ut en hel bostad korttid (under 30 dagar) måste ha en stadens licens. Avgörande är att staden begränsade dessa licenser till 1 % av bostadsbeståndet (ungefär 5 400 enheter) för större delen av staden, plus lite extra (~0,75 % av bostäderna) specifikt i Mission Beach truvi.com. Detta minskade omedelbart marknaden för korttidsuthyrning – i slutet av 2023 hade staden tagit bort över 7 000 olagliga semesterbostäder som saknade licens lajolla.ca nbcsandiego.com. Effekten: vissa investerare som sysslade med Airbnb har gått över till långtidsuthyrning eller sålt sina fastigheter. Mission Beach, som tidigare dominerades av semesteruthyrningar, såg att fastighetsvärden och försäljningsaktivitet justerades när många tidigare uthyrningar kom ut på marknaden. Att licenserna inte kan överföras (en ny ägare kan inte ärva STR-licensen från en säljare) har också gjort STR-tunga fastigheter mindre attraktiva att köpa truvi.com. Denna förordning kom som svar på klagomål från samhället om festhus och känslan av att Airbnbs minskar bostadsutbudet. För den bredare marknaden frigjorde det troligen en del lägenheter och hus som återgick till långtidsuthyrning eller ägande, en mindre lättnad för bostadstillgången. Investerare vet nu San Diegos inställning: korttidsuthyrning är tillåten men strikt begränsad – en faktor som styr nya investeringar mer mot traditionell uthyrning.

Som nämnts tidigare var en viktig lokal regeländring San Diegos nedslag mot korttidssemesteruthyrningar. Från och med maj 2023 kräver att alla som hyr ut en hel bostad korttid (under 30 dagar) måste ha en stadens licens. Avgörande är att staden begränsade dessa licenser till (ungefär 5 400 enheter) för större delen av staden, plus lite extra (~0,75 % av bostäderna) specifikt i Mission Beach truvi.com. Detta minskade omedelbart marknaden för korttidsuthyrning – i slutet av 2023 hade staden tagit bort över som saknade licens lajolla.ca nbcsandiego.com. Effekten: vissa investerare som sysslade med Airbnb har gått över till långtidsuthyrning eller sålt sina fastigheter. Mission Beach, som tidigare dominerades av semesteruthyrningar, såg att fastighetsvärden och försäljningsaktivitet justerades när många tidigare uthyrningar kom ut på marknaden. Att licenserna inte kan överföras (en ny ägare kan inte ärva STR-licensen från en säljare) har också gjort STR-tunga fastigheter mindre attraktiva att köpa truvi.com. Denna förordning kom som svar på klagomål från samhället om festhus och känslan av att Airbnbs minskar bostadsutbudet. För den bredare marknaden frigjorde det troligen en del lägenheter och hus som återgick till långtidsuthyrning eller ägande, en mindre lättnad för bostadstillgången. Investerare vet nu San Diegos inställning: korttidsuthyrning är tillåten men strikt begränsad – en faktor som styr nya investeringar mer mot traditionell uthyrning. Hyresgästskydd och hyrestak: Kalifornien införde AB 1482 på delstatsnivå 2020, vilket begränsar hyreshöjningar för de flesta äldre (15+ år) flerfamiljsfastigheter till 5 % plus KPI (ungefär 8–10 % under de senaste åren med hög inflation) och kräver saklig grund för uppsägning. San Diego följer detta; även om San Diego själv inte har striktare lokal hyresreglering, har delstatslagen i praktiken satt ett tak för hur mycket hyresvärdar kan höja hyrorna årligen på berörda enheter. Eftersom marknadshyrorna bara steg ~0–3 % under 2023–2025 har detta tak inte varit bindande på sistone obrag.org. Men det ger hyresgäster trygghet mot extrema höjningar. Under 2022–2023, när hyrorna steg kraftigt, skyddades många hyresgäster i San Diego faktiskt av denna lag från höjningar över ~10 %. Dessutom förstärktes skyddet mot uppsägning under COVID och vissa har förlängts – till exempel kräver uppsägning utan egen skuld nu flyttersättning. Staden och länet har diskuterat ännu starkare hyresgästskydd (som rätt till juridiskt ombud eller striktare regler för saklig grund), men inga har införts utöver delstatslagen för närvarande. Investerare och fastighetsförvaltare har fått anpassa sig till dessa regler, som innebär mer efterlevnad och begränsar aggressiva hyresstrategier.

Kalifornien införde på delstatsnivå 2020, vilket begränsar hyreshöjningar för de flesta äldre (15+ år) flerfamiljsfastigheter till 5 % plus KPI (ungefär 8–10 % under de senaste åren med hög inflation) och kräver saklig grund för uppsägning. San Diego följer detta; även om San Diego själv inte har striktare lokal hyresreglering, har delstatslagen i praktiken satt ett tak för hur mycket hyresvärdar kan höja hyrorna årligen på berörda enheter. Eftersom marknadshyrorna bara steg ~0–3 % under 2023–2025 har detta tak inte varit bindande på sistone obrag.org. Men det ger hyresgäster trygghet mot extrema höjningar. Under 2022–2023, när hyrorna steg kraftigt, skyddades många hyresgäster i San Diego faktiskt av denna lag från höjningar över ~10 %. Dessutom förstärktes skyddet mot uppsägning under COVID och vissa har förlängts – till exempel kräver uppsägning utan egen skuld nu flyttersättning. Staden och länet har diskuterat ännu starkare hyresgästskydd (som rätt till juridiskt ombud eller striktare regler för saklig grund), men inga har införts utöver delstatslagen för närvarande. Investerare och fastighetsförvaltare har fått anpassa sig till dessa regler, som innebär mer efterlevnad och begränsar aggressiva hyresstrategier. Utvecklingsavgifter och incitament: San Diego har försökt balansera avgifter för att finansiera infrastruktur utan att avskräcka byggande. Staden uppdaterade sina krav på inkluderande bostäder 2020, vilket kräver att de flesta nya bostadsprojekt antingen inkluderar minst 10 % prisvärda enheter eller betalar en avgift istället. Vissa utvecklare väljer att inkludera enheter för att få täthetsbonusar. Det finns också reducerade avgifter för ADU:er och vissa små projekt. I Housing Action Package 2.0 tittade staden på att minska parkeringskrav och lätta på höjdbegränsningar nära kollektivtrafik, vilket sänker byggkostnaden per enhet insidesandiego.org. Delstatens ”builder’s remedy” (för städer utan godkända bostadsplaner) har inte testats i San Diego City eftersom staden har hållit sig à jour med sina bostadsmål (till skillnad från vissa städer i LA, till exempel). Däremot kan några mindre städer i SD County som släpar efter med bostadsplaneringen möta builder’s remedy-projekt (som låter utvecklare kringgå lokal zonindelning om prisvärdhetskrav uppfylls). Detta hot får städer att följa reglerna för mer bostadsbyggande.

San Diego har försökt balansera avgifter för att finansiera infrastruktur utan att avskräcka byggande. Staden uppdaterade sina krav på 2020, vilket kräver att de flesta nya bostadsprojekt antingen inkluderar minst 10 % prisvärda enheter eller betalar en avgift istället. Vissa utvecklare väljer att inkludera enheter för att få täthetsbonusar. Det finns också reducerade avgifter för ADU:er och vissa små projekt. I Housing Action Package 2.0 tittade staden på att minska parkeringskrav och lätta på höjdbegränsningar nära kollektivtrafik, vilket sänker byggkostnaden per enhet insidesandiego.org. Delstatens ”builder’s remedy” (för städer utan godkända bostadsplaner) har inte testats i San Diego City eftersom staden har hållit sig à jour med sina bostadsmål (till skillnad från vissa städer i LA, till exempel). Däremot kan några mindre städer i SD County som släpar efter med bostadsplaneringen möta builder’s remedy-projekt (som låter utvecklare kringgå lokal zonindelning om prisvärdhetskrav uppfylls). Detta hot får städer att följa reglerna för mer bostadsbyggande. Överföring av fastighetsskatt: Proposition 19 (2021) i Kalifornien tillät äldre husägare (55+) att överföra sin låga fastighetsskattebas till en ny bostad var som helst i delstaten upp till 3 gånger. Detta har hjälpt vissa äldre hushåll i San Diego att byta till mindre bostäder utan stor skattechock, och potentiellt frigjort viss tillgång på större bostäder för yngre familjer. Det är svårt att kvantifiera, men Prop 19 har troligen bidragit till en viss ökning av utbudet 2022–2025 från äldre som annars känt sig “inlåsta” av Prop 13-skatter på en ny bostad. Det är en liten men positiv faktor för rörligheten.

Proposition 19 (2021) i Kalifornien tillät äldre husägare (55+) att överföra sin låga fastighetsskattebas till en ny bostad var som helst i delstaten upp till 3 gånger. Detta har hjälpt vissa äldre hushåll i San Diego att byta till mindre bostäder utan stor skattechock, och potentiellt på större bostäder för yngre familjer. Det är svårt att kvantifiera, men Prop 19 har troligen bidragit till en viss ökning av utbudet 2022–2025 från äldre som annars känt sig “inlåsta” av Prop 13-skatter på en ny bostad. Det är en liten men positiv faktor för rörligheten. Infrastruktur- och kollektivtrafikinvesteringar: Politik handlar inte bara om bostadslagar – infrastruktur­beslut påverkar också fastighetsmarknaden. San Diegos pågående satsning på transit­orienterad utveckling stöds av Mid-Coast Trolley-förlängningen (öppnad 2021) och SANDAG:s regionala transportplan från 2021 som föreställer sig fler kollektivtrafiklinjer (även om finansieringen är omstridd). Staden har också investerat i saker som Pure Water-projektet (förbättring av vatteninfrastrukturen) universitycitynews.org och parkförbättringar. Bättre kollektivtrafik och bekvämligheter kan göra vissa områden mer attraktiva för utveckling (t.ex. nya lägenheter som växer upp längs de nya spårvagnsstationerna från Old Town till UTC).

Sammanfattningsvis är politiska förändringar i San Diego numera generellt pro-bostäder och pro-förtätning, en förändring från det historiskt långsamma tillväxtperspektivet. Delstatliga lagar har satt tonen genom att åsidosätta vissa lokala begränsningar, och staden har svarat med egna paket för att uppmuntra byggande. Detta börjar ge resultat i form av fler byggda enheter och en viss lindring av krisen. Å andra sidan har regleringar som taket för korttidsuthyrning och hyreskontroll införts för att skydda bostadstillgången och hyresgäster, och de begränsar delvis vissa vinstmöjligheter för ägare. Balansen som beslutsfattarna försöker uppnå är att stimulera tillräckligt med ny tillgång och skydda invånarna, utan att driva bort utvecklare eller hyresvärdar. San Diego blev till och med berömt av delstatsledare för sina ansträngningar att effektivisera bostadsbyggandet, och lyftes fram som en modell i Kalifornien insidesandiego.org i mitten av 2025. Om dessa lagstiftningstrender fortsätter (och det är troligt, med tanke på bostadsbristens allvar), kan vi förvänta oss ytterligare åtgärder som upzoning längs nya kollektivtrafiklinjer, fler incitament för prisvärda bostäder och kanske nya stöd till hyresgäster. Fastighetsaktörer i San Diego måste vara flexibla och informerade i takt med att det regulatoriska landskapet förändras – det har blivit lika avgörande som marknadskrafterna för att forma resultaten.

Utmaningar med överkomlighet och bostadsutbud

Trots viss nylig avmattning och politiska åtgärder är bostads­överkomlighet fortfarande San Diegos mest akuta fastighetsutmaning. Regionen rankas konsekvent som en av de minst överkomliga bostadsmarknaderna i USA. Viktiga aspekter av denna utmaning inkluderar:

Skyhöga bostadskostnader: I mitten av 2025 kräver det genomsnittliga huspriset (~1 miljon dollar) en årsinkomst på omkring 200 000–250 000 dollar för att kunna köpas bekvämt offthe56.com lao.ca.gov. Ändå är medianhushållsinkomsten i San Diego bara runt 90 000 dollar. Denna skillnad innebär att endast cirka 15 % av hushållen har råd med det genomsnittligt prissatta huset offthe56.com. Detta index för överkomlighet (15 %) är extremt lågt – som jämförelse kan nationellt ~50 % av hushållen ha råd med det nationella medianhuset. Även jämfört med Kaliforniens generellt dåliga överkomlighet (17 % av hushållen i hela delstaten kunde ha råd med medianhuset i början av 2025) homes.com, är San Diego i en kris. Höga bostadskostnader drar också ner regionens placeringar i ekonomisk konkurrenskraft; bostäder var en faktor till att San Diego sjönk i Milken’s Best-Performing Cities-rapporten axios.com axios.com.

På hyressidan pressar medianhyror på runt 2 500 dollar också hushållsbudgetarna. Ett hushåll behöver ungefär 100 000 dollar i inkomst (vid 30 % av inkomsten på hyra) för att ha råd med det – långt över vad många hyresgäster tjänar. Nästan hälften av San Diegos hyreshushåll anses vara “kostnadsbelastade” (betalar mer än 30 % av inkomsten på hyra). Äganderättsgraden som ligger kvar runt 55 % i staden (och ~60 % i länet) speglar hur svårt det är att ta steget från att hyra till att äga kpbs.org. Många yrken i medelinkomst – lärare, sjuksköterskor, statligt anställda, hotellchefer – finner det praktiskt taget omöjligt att köpa ett hem i det samhälle de tjänar. Denna överkomlighetskris handlar inte bara om statistik; den omformar det sociala sammanhanget, som diskuteras nedan.

Otillräckligt bostadsutbud: Den grundläggande orsaken till dålig överkomlighet är en klassisk obalans mellan utbud och efterfrågan. I årtionden har San Diego (liksom större delen av kustnära Kalifornien) inte byggt tillräckligt med bostäder för sin växande befolkning och arbetsmarknad. Restriktiv zonindelning (stora områden begränsade till enfamiljshus), motstånd mot förtätning från lokalsamhället (NIMBYism), höga avgifter och långa tillståndsprocesser har alla hållit bostadsproduktionen låg. Som en rapport uttryckte det: “årtionden av trög bostadsbyggnation har satt San Diego i en allvarlig bostadsbrist” axios.com. När teknik- och pandemiboomen på bostadsmarknaden slog till på 2020-talet ledde det begränsade utbudet till budgivningskrig och skenande priser.

För att komma ikapp behöver regionen tiotusentals nya bostäder. Staten har satt ett Regional Housing Needs Allocation (RHNA) på cirka 171 000 nya hem för San Diego County för 2021–2029. Halvvägs in är länet inte riktigt på rätt spår för alla inkomstnivåer (även om det totala målet kan överskridas om nuvarande trender håller i sig) timesofsandiego.com. Bristen är särskilt akut inom prisvärda bostäder: cirka 41 000 låginkomstbostäder har tilldelats, men bara några tusen är på gång planetizen.com. Så även om det totala byggandet ökar, släpar utbudet för medel- och låginkomsttagare dramatiskt efter. Tills utbudet påtagligt överstiger efterfrågan kommer överkomligheten att förbli ouppnåelig.

Effekt på människor och ekonomi: Den mänskliga effekten av icke överkomliga bostäder är betydande. Unga vuxna bor kvar längre hos föräldrar eller delar bostad med rumskamrater. Familjer skjuter upp eller avstår från att köpa bostad; vissa skjuter till och med upp att skaffa barn på grund av bostadskostnader. Viktiga yrkesgrupper lämnar – det har förekommit berättelser om lärare, sjuksköterskor, poliser och andra som flyttar till platser som Arizona eller Texas eftersom de inte har råd att stanna i San Diego. Faktum är att regionens blygsamma befolkningstillväxt nu helt kommer från invandring; fler flyttar ut inrikes än in, och bostadskostnaden anges som den främsta orsaken till dessa utflyttningar kpbs.org. Denna “brain drain” och förlust av arbetskraft kan på sikt skada lokala företag och offentliga tjänster.

Dessutom innebär höga bostadskostnader mer pendling från kringliggande områden (till exempel har Temecula/Murrieta i Riverside County sett människor köra över 10 mil enkel väg till jobb i San Diego för att ha råd med en bostad). Detta bidrar till trafikstockningar och föroreningar och minskar livskvaliteten. När bara de välbärgade har råd att köpa in sig i många områden leder det till ekonomisk segregation. San Diego riskerar att bli en plats där bara de mycket rika eller de som köpte för länge sedan kan ha stabilt boende, medan yngre och mindre bemedlade invånare möter osäkerhet och trängs undan. Aktivister i samhället påpekar att detta undergräver stadens mångfald och karaktär.

Hemlöshet och bostadsosäkerhet: Den extrema änden av prisvärdhetskrisen syns i San Diegos hemlösa befolkning, som har ökat under de senaste åren. Många arbetande fattiga som drabbas av hyreshöjningar eller vräkning har ingenstans att ta vägen på en så dyr marknad och slutar med att bo i bilar eller härbärgen. Bristen på billiga bostäder förvärrar hemlösheten – även när staden öppnar nya härbärgen eller säkra campingplatser, hamnar människor i hemlöshet snabbare än de kan få nya bostäder. San Diegos klimat lockar också hemlösa från andra platser. Det uppskattas att tusentals San Diegobor upplever hemlöshet under en given natt, en situation som är direkt kopplad till de höga kostnaderna och bristen på bostäder (tillsammans med psykisk ohälsa och missbruksfaktorer). Staden och länet har erkänt att utan betydligt fler prisvärda/subventionerade bostäder kommer det vara omöjligt att minska hemlösheten i någon större utsträckning.

Åtgärder som vidtas: Vi har beskrivit många av de politiska åtgärderna (täthetsbonusar, förenklade godkännanden, etc.) som syftar till att öka utbudet. San Diegos Housing Commission och ideella organisationer försöker också aktivt skapa prisvärda bostäder genom förvärv och nybyggnation (t.ex. omvandla motell till lägenheter för hemlösa, använda statliga HomeKey-medel). Det finns en satsning på “missing middle” housing – parhus, radhus, innergårdslägenheter – som kan vara mer prisvärda i sin utformning. Regionen utforskar också innovativa idéer som community land trusts (för att hålla bostäder permanent prisvärda) och att utöka offentliga bostadsvouchers, men dessa är fortfarande småskaliga i förhållande till behovet.

Värt att notera är att den allmänna attityden sakta förändras. Även om NIMBY-motstånd mot utveckling fortfarande finns, ökar medvetenheten om att viss ökad täthet är nödvändig för att förbättra prisvärdheten. Yngre invånare och påverkansgrupper uttrycker YIMBY (“Yes In My Backyard”)-åsikter. Till och med vissa långvariga husägare inser att deras egna barn inte kommer kunna bo i San Diego utan förändringar. Detta har hjälpt initiativ som upzoning i Hillcrest och University City att gå igenom insidesandiego.org. Det är dock fortfarande en utmaning – varje projekt kan bli en strid på grannskapsnivå.

Prisvärdhet i prognosen: På kort sikt kan prisvärdheten förbättras något bara för att priserna har stabiliserats och inkomsterna långsamt ökar. Till exempel kan CAR:s index för bostadsprisvärdhet i San Diego County stiga några punkter från sin bottennivå i slutet av 2024. Men i grunden kommer bostäder fortfarande vara mycket dyra i förhållande till inkomsterna. Legislative Analyst’s Office noterade att i mitten av 2025 var inkomsten som krävdes för att ha råd med ett typiskt kaliforniskt hem (~$237K) mer än dubbelt så hög som medianinkomsten lao.ca.gov – en situation som inte har någon snabb lösning. Endast en kombination av betydligt mer bostadsbyggande (särskilt i de lägre prisklasserna) och/eller högre inkomsttillväxt kan överbrygga det gapet. San Diego arbetar med det förstnämnda, men det kommer att ta år innan det ger stor effekt.

Slutsats: Utmaningen med bostadspriser och utbud i San Diego är ett långsiktigt problem som har sitt ursprung i underskott och hög efterfrågan. Det visar sig i familjers dagliga kamp för att betala hyran, i att viktiga samhällsarbetare inte kan bo i de områden de arbetar i, och i de svåra beslut människor fattar om att lämna regionen. Även om 2025 års svalare marknadsläge och politiska åtgärder har något lindrat trycket (med fler bostäder på väg ut på marknaden och en pausad prisökning), är bostäder i San Diego fortfarande oöverkomliga för majoriteten av invånarna offthe56.com. Detta är kanske det enskilt största hotet mot regionens framtida välstånd och inkludering. Att lösa detta kräver ett långsiktigt arbete: att fortsätta öka utbudet på alla nivåer, bevara och skapa prisvärda bostäder, samt hitta kreativa lösningar för att sänka byggkostnaderna. San Diegos förmåga att förbli en levande, mångsidig storstadsregion hänger på framsteg inom detta område.

Effekten av räntor, migration och makroekonomiska faktorer

Slutligen tittar vi på de bredare makroekonomiska faktorer som påverkar San Diegos fastighetsmarknad: främst räntor, migrationsmönster och det övergripande ekonomiska klimatet. Dessa övergripande krafter styr ofta upp- och nedgångar på bostadsmarknaden.

Stigande räntor: Den snabba ökningen av bolåneräntor sedan 2022 har utan tvekan varit den enskilt största faktorn som kylt av San Diegos bostadsmarknad 2024–2025. Som nämnts steg den typiska 30-åriga fasta bolåneräntan från cirka 3 % i slutet av 2021 till över 7 % år 2023, vilket dramatiskt ökade lånekostnaderna lao.ca.gov. I praktiken är den månatliga betalningen på en genomsnittlig bostad nu ungefär 80 % högre än den skulle ha varit med 2020 års räntor lao.ca.gov. Denna räntechock utestängde många marginalköpare och tvingade andra att sänka sin budget, vilket dämpade efterfrågan och plattade ut priserna. Det skapade också en “gyllene handbojor”-effekt för säljare – eftersom 80 % av Kaliforniens bostadsägare har lån med ränta under 5 %, är de ovilliga att sälja och förlora den låga räntan lao.ca.gov. San Diegos brist på utbud är delvis ett resultat av denna inlåsning, som nämnts ovan.

Framöver kommer räntans utveckling att ha stor påverkan på marknadsaktiviteten. Från och med mitten av 2025 har räntorna visat tecken på att stabiliseras kring mitten av 6%-spannet, och till och med sjunkit till runt 6,5 % i augusti 2025 – den lägsta nivån på cirka 10 månader kyma.com money.com. Bolåneanalytiker förutspår att räntorna kommer att sjunka gradvis under 2025; Fannie Mae och MBA:s prognoser placerar den genomsnittliga 30-årsräntan på cirka 6,4 % under 2025 och potentiellt under 6 % till 2026 themortgagereports.com fortune.com. Om dessa prognoser håller kan San Diego få se en återhämtning i köparaktivitet när finansieringen blir något mer överkomlig. Även en procentenhets nedgång i bolåneräntan ökar köpkraften avsevärt (eller alternativt, gör det möjligt för fler husägare att refinansiera eller flytta utan betalningschock). Därför är ränterelaterad lättnad en viktig positiv faktor för bostadsmarknaden. Omvänt, om inflationen överraskar på uppsidan eller andra ekonomiska faktorer tvingar upp räntorna igen, kan marknaden stanna av ytterligare. I nuläget förväntar sig de flesta att vi har sett räntetoppen, och att trenden kommer vara platt eller nedåtgående – ett positivt tecken för fastighetsmarknaden.

Migration och befolkningsförändringar: San Diegos befolkningsdynamik är komplex. Å ena sidan har området, som är dyrt, upplevt nettoinrikes utflyttning – det vill säga, fler amerikanska invånare flyttar ut från San Diego till andra delstater eller län än tvärtom. Denna trend accelererade under slutet av 2010-talet och början av 2020-talet när distansarbete gjorde det möjligt för vissa att flytta och när bostadskostnaderna drev bort andra. Populära destinationer för före detta San Diego-bor är billigare inlandslägen (till exempel Riverside County) eller utanför delstaten (Nevada, Arizona, Texas, etc.). Som nämnts tidigare registrerades nästan 24 000 nettoinrikes utflyttare under perioden 2023–2024 kpbs.org. Detta flöde minskar visserligen något av bostadsefterfrågan, särskilt i instegssegmentet.

Dock har har San Diego överlag lyckats behålla en ungefär stabil befolkning (cirka 3,3 miljoner i länet) tack vare naturlig ökning (födslar minus dödsfall) och internationell immigration. Faktum är att från 2023 till 2024 berodde länets lilla befolkningstillväxt helt på ett inflöde av cirka 24 000 internationella immigranter som balanserade ut de som lämnade kpbs.org. Många av dessa immigranter kommer för jobb (tänk H1-B-visum-arbetare inom teknik/bioteknik, eller militära allierade, eller gränsöverskridande migration med tanke på Tijuanas närhet). De ökar efterfrågan på bostäder, ofta genom att hyra till en början. Så nettoeffekten är att San Diegos bostadsmarknad fortfarande måste hantera en växande (eller åtminstone inte minskande) befolkning, även om enbart amerikanska migrationstrender skulle antyda en minskning.

En annan faktor är intern migration inom södra Kalifornien: till exempel identifierade Zillow Riverside County som en “tryckventil” för San Diegos prisvärdhetskris axios.com. Vissa San Diegobor, som blivit utprissatta lokalt, köper i sydvästra Riverside (Temecula/Murrieta) och står ut med långa pendlingar. Omvänt flyttar ett fåtal höginkomsttagare från Los Angeles eller Orange County till San Diego för dess relativt lägre bostadspriser (jämfört med LAs Westside eller Orange Countys kust) eller av livsstilsskäl. Dessutom innebär San Diegos stora militära närvaro att tusentals militärfamiljer roterar in och ut varje år, vilket påverkar hyres- och bostadsköpsmönster särskilt runt Camp Pendleton, MCAS Miramar och Naval Base San Diego.

Framåt är makromigrationsutsikterna att Kalifornien överlag har saktat ner sin befolkningsminskning och kan stabiliseras (statens befolkning ökade faktiskt något 2024) gov.ca.gov. San Diego förväntas enligt SANDAG växa måttligt (med ~113 000 personer från 2022 till 2050, cirka +3,5 %) sandag.org – långsammare tillväxt än historiskt, vilket speglar dessa motvindar. För bostäder gäller att om utflyttningen fortsätter på nuvarande nivåer fungerar det som en tryckventil som förhindrar extrem trångboddhet. Men om San Diego på något sätt skulle stoppa utflyttningen (genom bättre prisvärdhet eller fler jobb) skulle efterfrågan öka. Omvänt, om fler lämnar än väntat (till exempel om distansarbete förblir vanligt och fler bestämmer sig för att sälja och flytta), kan det dämpa bostadsefterfrågan. Hittills har nettoeffekten varit liten – tillräckligt med immigration och födslar för att hålla ett litet positivt tryck på bostadsmarknaden.

Makroekonomisk miljö: San Diegos fastighetsmarknad kan inte undkomma bredare ekonomiska trender:

Arbetsmarknad: San Diegos ekonomi 2025 är relativt stark men har vissa svaga punkter. Arbetslösheten i länet ligger på 4–5 % kpbs.org, bättre än Kaliforniens 5,4 %. Dock, som Axios rapporterade, saktade jobbtillväxten ner till ~0,5 % under 2024 axios.com. Sektorer som teknik och life science såg uppsägningar eller anställningsstopp (del av en global nedgång inom teknik), vilket dämpade efterfrågan på exklusiva bostäder något. Den goda nyheten är att turism och gästfrihet återhämtade sig helt efter COVID axios.com, vilket gynnar hyresmarknaden och enklare bostäder (servicearbetare hittar jobb). Dessutom är försvarsutgifter fortsatt en ryggrad – militär anställning och upphandling i San Diego ger stabilitet (och ofta veteraner som köper bostad med VA-lån). Om den nationella teknikindustrin återhämtar sig i slutet av 2025 som vissa förutspår axios.com, kan San Diegos betydande tekniksektor (Qualcomm, bioteknik-startups, etc.) börja anställa igen, vilket leder till ökad efterfrågan på både hyres- och köpbostäder, särskilt i mellan- och övre prisklasser.

San Diegos ekonomi 2025 är relativt stark men har vissa svaga punkter. Arbetslösheten i länet ligger på 4–5 % kpbs.org, bättre än Kaliforniens 5,4 %. Dock, som Axios rapporterade, saktade jobbtillväxten ner till ~0,5 % under 2024 axios.com. Sektorer som teknik och life science såg uppsägningar eller anställningsstopp (del av en global nedgång inom teknik), vilket dämpade efterfrågan på exklusiva bostäder något. Den goda nyheten är att turism och gästfrihet återhämtade sig helt efter COVID axios.com, vilket gynnar hyresmarknaden och enklare bostäder (servicearbetare hittar jobb). Dessutom är försvarsutgifter fortsatt en ryggrad – militär anställning och upphandling i San Diego ger stabilitet (och ofta veteraner som köper bostad med VA-lån). Om i slutet av 2025 som vissa förutspår axios.com, kan San Diegos betydande tekniksektor (Qualcomm, bioteknik-startups, etc.) börja anställa igen, vilket leder till ökad efterfrågan på både hyres- och köpbostäder, särskilt i mellan- och övre prisklasser. Inflation och inkomst: Den höga inflationen 2021–2023 urholkade reella inkomster och drev upp räntorna. Vid mitten av 2025 hade inflationen sjunkit avsevärt, men priserna (inklusive för byggmaterial och mark) är fortfarande höga. Lönerna i San Diego har ökat (genomsnittlig timlön upp ~23 % sedan 2020) lao.ca.gov, men inte alls lika snabbt som bostadskostnaderna (boendekostnader upp 82 %) lao.ca.gov. Om inflationen förblir måttlig och löneökningarna fortsätter, kommer det med tiden att förbättra överkomligheten något. Om en lågkonjunktur slår till och arbetslösheten stiger, kan vissa hushåll flytta ihop eller lämna, vilket minskar efterfrågan på kort sikt. Men det scenariot leder ofta till räntesänkningar, vilket faktiskt kan stimulera bostadsmarknaden. Så det finns motverkande krafter.

Den höga inflationen 2021–2023 urholkade reella inkomster och drev upp räntorna. Vid mitten av 2025 hade inflationen sjunkit avsevärt, men priserna (inklusive för byggmaterial och mark) är fortfarande höga. Lönerna i San Diego har ökat (genomsnittlig timlön upp ~23 % sedan 2020) lao.ca.gov, men inte alls lika snabbt som bostadskostnaderna (boendekostnader upp 82 %) lao.ca.gov. Om inflationen förblir måttlig och löneökningarna fortsätter, kommer det med tiden att förbättra överkomligheten något. Om en lågkonjunktur slår till och arbetslösheten stiger, kan vissa hushåll flytta ihop eller lämna, vilket minskar efterfrågan på kort sikt. Men det scenariot leder ofta till räntesänkningar, vilket faktiskt kan stimulera bostadsmarknaden. Så det finns motverkande krafter. Investerarklimat: Globalt och nationellt har investerare blivit mer försiktiga med fastigheter på grund av ökade finansieringskostnader. I San Diego har vi sett färre budgivningskrig från institutionella investerare på enfamiljshus jämfört med 2021. Om aktiemarknaden är stark (som den varit 2023–25) har köpare i de högre segmenten mer resurser till kontantinsats. Om den vacklar kan lyxmarknaden se en nedgång. San Diego har inte lika mycket andrahandsmarknadsdynamik som till exempel ett renodlat semesterområde, men vissa förmögna köpare från andra regioner köper här; deras aptit påverkas av bredare ekonomiskt självförtroende.

Globalt och nationellt har investerare blivit mer försiktiga med fastigheter på grund av ökade finansieringskostnader. I San Diego har vi sett färre budgivningskrig från institutionella investerare på enfamiljshus jämfört med 2021. Om aktiemarknaden är stark (som den varit 2023–25) har köpare i de högre segmenten mer resurser till kontantinsats. Om den vacklar kan lyxmarknaden se en nedgång. San Diego har inte lika mycket andrahandsmarknadsdynamik som till exempel ett renodlat semesterområde, men vissa förmögna köpare från andra regioner köper här; deras aptit påverkas av bredare ekonomiskt självförtroende. Geopolitiska faktorer: Som gränsstad påverkas San Diegos fastighetsmarknad även av förhållanden i närliggande Tijuana och Baja California. Familjer och investerare över gränsen spelar en roll (vissa mexikanska medborgare köper fastigheter i San Diego som en stabil investering, och vissa amerikaner bor i Tijuana för billigare hyra och pendlar). Förändringar i gränspolitik eller säkerhet kan ge mindre svallvågor på bostadsmarknaden. Dessutom kan stora utplaceringar eller förändringar i militär strategi tillfälligt påverka bostäder nära baserna (till exempel, när ett marinfartyg ligger i hamn vs. är utplacerat, varierar uthyrningsgraden runt basen).

Sammanfattningsvis är räntor, migration och makroekonomi bakgrundsmusiken till vilken San Diegos bostadsmarknad dansar. Ränteuppgången saktade ner tempot på marknaden avsevärt; nu är alla blickar riktade mot när Fed lättar på trycket, eftersom det sannolikt kommer att återuppliva bostadsefterfrågan. Migration ger en mild dragkamp – så länge San Diego förblir en mycket eftertraktad plats kommer folk att komma, men om det förblir extremt dyrt kommer vissa att lämna. Makroekonomin kommer under tiden att påverka jobb och inkomster – nyckelfaktorer för hur många som kan delta på bostadsmarknaden. För närvarande (mitten av 2025) pekar indikatorerna på försiktig optimism: inflationen ner, räntorna planar ut, sysselsättningen stabil och konsumentförtroendet förbättras. Om dessa trender håller i sig kan San Diegos fastighetsmarknad gå in i en period av hållbar aktivitet – varken överhettad eller kollapsande, utan växande i takt med den bredare ekonomin. Att hålla ett öga på Federal Reserve, migrationsstatistik och lokala jobb-rapporter kommer att ge ledtrådar om vart marknaden är på väg härnäst i denna dynamiska stad i södra Kalifornien.

