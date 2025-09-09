Miljardboomar och bostadskriser: Globala fastighetsmarknadens vilda vecka (6–7 september 2025)

Nordamerika: De amerikanska bolåneräntorna föll till den lägsta nivån på 11 månader (~6,3 % för 30-åriga lån) mitt i ökade förhoppningar om räntesänkning från Fed, vilket gav nytt hopp bland köpare ainvest.com. I Kanada föll bostadsförsäljningen i Toronto i augusti för första gången på fem månader (–1,8 % m/m) då prisnivåerna fortfarande är höga reuters.com, trots att Bank of Canada tagit paus.

De amerikanska till den lägsta nivån på 11 månader (~6,3 % för 30-åriga lån) mitt i ökade förhoppningar om räntesänkning från Fed, vilket gav nytt hopp bland köpare ainvest.com. I Kanada i augusti för första gången på fem månader (–1,8 % m/m) då prisnivåerna fortfarande är höga reuters.com, trots att Bank of Canada tagit paus. Europa: Bostadspriserna i Storbritannien steg med 0,3 % i augusti – tredje månaden i rad, och nådde ett rekord på £299,331 i snitt reuters.com reuters.com – men i övriga Europa stagnation på marknaden för kommersiella fastigheter . Investeringsvolymerna under första halvåret 2025 är knappt hälften av nivåerna före 2022, med gränsöverskridande affärer på den lägsta nivån på tio år på grund av höga räntor m24sunshine.com m24sunshine.com.

med 0,3 % i augusti – tredje månaden i rad, och nådde ett rekord på £299,331 i snitt reuters.com reuters.com – men i övriga Europa . Investeringsvolymerna under första halvåret 2025 är knappt hälften av nivåerna före 2022, med på grund av höga räntor m24sunshine.com m24sunshine.com. Asien-Stillahavsområdet: Kinas fastighetskris fördjupades när jättelika utvecklare vacklade – Evergrande avnoterades och rivalen Country Gardens bostadsleveranser sjönk med ~50 %, vilket antyder en förlust på ¥18–21 miljarder reuters.com reuters.com. Peking överväger räddningsåtgärder (som att statliga företag köper osålda bostäder) för att hantera överskottet reuters.com reuters.com. Ändå finns det ljuspunkter: i Japan har Tysklands Patrizia förvärvat 14 lägenhetsbyggnader i Tokyo (800 enheter) för en global investerare, med en satsning på motståndskraftig efterfrågan på hyresbostäder patrizia.ag patrizia.ag.

när jättelika utvecklare vacklade – Evergrande avnoterades och rivalen Country Gardens bostadsleveranser sjönk med ~50 %, vilket antyder en förlust på ¥18–21 miljarder reuters.com reuters.com. Peking överväger räddningsåtgärder (som att statliga företag köper osålda bostäder) för att hantera överskottet reuters.com reuters.com. Ändå finns det ljuspunkter: i Japan har Tysklands Patrizia (800 enheter) för en global investerare, med en satsning på motståndskraftig efterfrågan på hyresbostäder patrizia.ag patrizia.ag. Mellanöstern: Dubais fastighetsboom slog nya rekord – 51 000 bostäder sålda under Q2 2025 , en ny toppnotering bloomberg.com – vilket driver årets försäljning hittills till svindlande AED 441 miljarder (~$120 miljarder) instagram.com. Skjutande priser och en 13 % ökning av försäljningen i augusti får vissa analytiker att varna för en upprepning av kraschen 2009 bloomberg.com. Samtidigt har Saudiarabien öppnat sin fastighetsmarknad för utländska investerare med en ny lag (gäller från 2026) som tillåter utländska köpare i utvalda zoner som Riyadh och Jeddah natlawreview.com – ett drag inom Vision 2030 för att locka kapital och öka utvecklingen natlawreview.com.

slog nya rekord – , en ny toppnotering bloomberg.com – vilket driver årets försäljning hittills till svindlande AED 441 miljarder (~$120 miljarder) instagram.com. Skjutande priser och en får vissa analytiker att varna för en upprepning av kraschen 2009 bloomberg.com. Samtidigt har för utländska investerare med en ny lag (gäller från 2026) som tillåter utländska köpare i utvalda zoner som Riyadh och Jeddah natlawreview.com – ett drag inom Vision 2030 för att locka kapital och öka utvecklingen natlawreview.com. Latinamerika: Höga räntor och politiska förändringar präglar regionen. Brasiliens centralbank (Selic 14,75 %) presenterade en “bryggfinansieringsplan” för att stötta bostadskrediter när sparinsättningar sinar reuters.com reuters.com. I Mexiko förväntas fastighetsinvesteringarna stiga till ₱652 miljarder ($38 miljarder) till 2025 , drivet av nearshoring och en plan att bygga en miljon bostäder under den nya administrationen riotimesonline.com riotimesonline.com.

präglar regionen. Brasiliens för att stötta bostadskrediter när sparinsättningar sinar reuters.com reuters.com. I Mexiko förväntas fastighetsinvesteringarna , drivet av nearshoring och en plan att bygga en miljon bostäder under den nya administrationen riotimesonline.com riotimesonline.com. Afrika: Inhemska investerare omformar marknaderna. Nigerias pensionsfonder ökade fastighetstilldelningen med ~418 % under första halvåret 2025 (till ~$51 miljoner) propertywheel.co.za, vilket markerar en övergång till lokalt långsiktigt kapital. Sydafrika, däremot, kämpar fortfarande med en svag bostadsmarknad – hämmad av hög arbetslöshet och låg efterfrågan globalpropertyguide.com – även om centralbankens räntesänkningar (reporäntan ned till 7,00 % i augusti) privateproperty.co.za syftar till att ge en blygsam återhämtning.

Nordamerika: Avsvalnande räntor, försiktiga köpare

USA – Tecken på lättnad: Den amerikanska bostadsmarknaden visade de första tecknen på lättnad för köpare denna vecka. Bolåneräntorna föll till sin lägsta nivå sedan oktober 2024 – den fasta 30-årsräntan sjönk med 16 punkter till cirka 6,29 % ainvest.com. Detta kraftiga endagsfall, drivet av svaga jobbsiffror och förhoppningar om räntesänkningar från Federal Reserve, har lett till konkreta besparingar (cirka 169 dollar mindre per månad på ett lån på 450 000 dollar) och ökat köparnas optimism ainvest.com ainvest.com. “Momentumet vänder” till köparnas fördel efter år av stigande kostnader, som Fortune noterade, med en ökning av överkomligheten med 3,1 % jämfört med föregående år newslink.mba.org. Bostadsutvecklare och bolåneinstitut steg på nyheten, vilket speglar förväntningar om att lägre finansieringskostnader kommer att öka efterfrågan ainvest.com. Osäkerheten på marknaden kvarstår dock: en undersökning från Bank of America visade att 60 % av amerikanerna fortfarande är osäkra på om det är rätt tid att köpa, den högsta siffran sedan 2023 reuters.com reuters.com. Höga priser och ekonomisk oro gör att många “väntar… på att räntor och priser ska sjunka” ytterligare reuters.com.

Kanada – Marknaden på helspänn: I Kanada har nedkylningen av bostadsmarknaden drabbat en nyckelmarknad: Toronto. Försäljningen i Greater Toronto Area sjönk med 1,8 % i augusti jämfört med juli (säsongsjusterat), vilket markerar den första nedgången sedan mars reuters.com. Priserna sjönk också – benchmarkindexet föll till 978 100 kanadensiska dollar, vilket förlänger en platt till nedåtgående trend som setts sedan förra november reuters.com. Toronto Regional Real Estate Board skyller på “utmanande” prisnivåer: “Ett hushåll med genomsnittlig inkomst… har fortfarande svårt att ha råd med den månatliga bolånebetalningen för ett genomsnittsprissatt hem,” sade TRREB:s Jason Mercer reuters.com. Lånekostnaderna är fortsatt straffande, även om Kanadas centralbank har pausat räntehöjningarna vid 5 %. Mercer noterade att med även en blygsam lättnad i bolåneräntorna, “skulle ett ökat antal köpare [kunna] lämna sidlinjen för att dra nytta av dagens välförsedda marknad” reuters.com. Faktum är att nya bostadsannonser har ökat med 9,4 % på årsbasis, vilket ger köparna fler valmöjligheter reuters.com. Nu riktas blickarna mot Bank of Canadas kommande möte den 17 september – marknaden förväntar sig försiktigt den första räntesänkningen (efter att ha legat kvar på 5 % sedan mars) reuters.com för att förhindra en djupare nedgång på bostadsmarknaden.

Kommersiell försiktighet: Nordamerikas kommersiella fastighetssektor förblir tudelad. De amerikanska kontorsmarknaderna är i en djup nedgång – den nationella vakansgraden för kontor nådde rekordhöga 20,7 % under Q2 2025, ett aldrig tidigare skådat överskott av tomma ytor reuters.com. Storstadsområden är värre: San Franciscos vakansgrad har skjutit i höjden till ~27,7 % (jämfört med ~8,6 % före pandemin) reuters.com, medan Manhattan och Charlotte ligger runt 23 % reuters.com. Ihållande distansarbete och företagens åtstramningar har lett till det som Moody’s Analytics kallar en ”strukturell störning” inom kontorssektorn reuters.com. Fastighetsvärden urholkas, vilket pressar fastighetsägare och regionala banker med 290 miljarder dollar i kontorslån som förfaller till 2027 reuters.com. Som svar ställer utvecklare om – från att konvertera kontor till lägenheter (över 149 miljoner kvadratfot planeras för återanvändning) reuters.com till att föredra hetare segment som industri/logistik och flerbostadshus. Däremot är den amerikanska industri- och flerbostadsfastighetsmarknaden relativt motståndskraftig, uppbackad av låg vakansgrad och stabil hyrestillväxt m24sunshine.com. Och i Kanada har kommersiella investeringar saktat in men inte kollapsat; vakansgraden för kontor i städer som Toronto och Vancouver är förhöjd (~15 %) men under de amerikanska toppnivåerna, medan efterfrågan på industrilokaler består tack vare e-handelns tillväxt. Sammantaget förbättras marknadssentimentet i Nordamerika försiktigt för bostäder i takt med att räntorna sjunker, även om kommersiella segment genomgår en smärtsam anpassning till post-pandemiska realiteter.

Europa: Bostadsuppgångar kontra kommersiell smärta

Storbritannien – Motståndskraftiga priser: Den brittiska bostadsmarknaden visade förvånansvärd motståndskraft inför hösten. Bolåneinstitutet Halifax rapporterade att huspriserna steg med 0,3 % i augusti, den tredje månaden i rad med uppgång reuters.com. Detta innebär att priserna är 2,2 % högre än för ett år sedan reuters.com, och överträffar till och med analytikernas prognoser (som bara väntade sig en +0,1 % ökning per månad) reuters.com. Det genomsnittliga hemmet kostar nu rekordhöga £299 331 reuters.com. Halifax tillskriver detta förbättrad överkomlighet och stabil efterfrågan: efter en kraftig korrigering 2024 har lönerna ökat och bolåneräntorna stabiliserats, vilket gjort att köpare kunnat återvända. ”Bostadsmarknaden har visat att den kan hantera dessa utmaningar,” sade Halifax bolånedirektör, och noterade en ”långsam men stadig uppgång” i priser som bör fortsätta om de ekonomiska förutsättningarna består reuters.com. Dock pekar inte alla mått åt samma håll: konkurrenten Nationwide noterade en prisnedgång på 0,1 % i augusti reuters.com, och antalet transaktioner ligger fortfarande under nivåerna före pandemin. Köpbeteendet har förändrats – Rightmove-data visar att säljare tvingades sänka utgångspriserna mer än vanligt i sommar för att få till affärer reuters.com. Och med ett eventuellt regeringsskifte i sikte, råder osäkerhet kring skattepolitiken på de dyrare marknaderna: branschundersökningar visar att vissa köpare avvaktar, oroliga för att nästa budget (väntas i november) kan höja fastighetsskatterna på lyxbostäder reuters.com. För tillfället, dock, utmanar den brittiska bostadsmarknaden tyngdlagen, hjälpt av fallande inflation och Bank of Englands räntepaus, vilket har stärkt konsumentförtroendet.

Kontinentaleuropa – Investeringarna störtdyker: På andra sidan kanalen kämpar Europas fastighetsmarknader sig igenom en nedgång, särskilt på den kommersiella sidan. Transaktionsvolymerna har rasat under 2025. Under första kvartalet uppgick de totala investeringarna i europeiska kommersiella fastigheter till endast 47,8 miljarder euro – mindre än hälften av nivån för tre år sedan m24sunshine.com. Preliminära siffror för andra kvartalet är ännu dystrare: gränsöverskridande investeringar föll med cirka 20 % jämfört med året innan till endast 17,2 miljarder euro, en lägstanivå på ett decennium som visar på en kraftig tillbakagång från internationella investerare m24sunshine.com. Orsakerna: skjutande räntor och ekonomisk osäkerhet. Med Europeiska centralbanken som håller räntan på cykelns högsta nivå, 4,25 % (för att bekämpa en kärninflation nära 5 %), har finansieringskostnaderna skjutit i höjden och en mismatch i prisförväntningar har fryst affärerna m24sunshine.com. Potentiella köpare kräver stora rabatter, men många säljare vägrar att ge med sig – vilket resulterar i dödläge och “låg likviditet” på hela marknaden m24sunshine.com.

Sektorskillnader: Europas fastighetsnedgång är ojämn mellan olika sektorer. Kontorsbyggnader och äldre köpcentrum ser efterfrågan och värden falla m24sunshine.com. Ihållande distansarbete och tillväxten inom e-handel har gjort att kontor och sekundära gallerior har svårt att locka hyresgäster. Till exempel föll Tysklands kommersiella försäljning ytterligare 2 % under första halvåret 2025, vilket förlängde fjolårets nedgång m24sunshine.com. Dock finns det ljuspunkter kvar: logistiklager, hyresbostäder och hotell runt om i Europa fortsätter att “behålla investeringsattraktivitet” m24sunshine.com. Dessa segment gynnas av strukturella medvindar – logistik av omstrukturering av leveranskedjor och e-handel, bostäder av kronisk bostadsbrist och hotell av en återhämtning inom resesektorn. Faktum är att stora investerare som riskkapitalbolag har svängt mot att köpa lager och bostadsportföljer, då de ser dem som mer inflationssäkra inkomstkällor. Analytiker på Cushman & Wakefield noterar att kapitalvärden inom förstklassig logistik och flerbostadshus redan bottnar ur och kan stabiliseras under andra halvåret 2025 i takt med att prissättningen justeras cushmanwakefield.com.

Utsikter: Europas fastighetsstämning är försiktigt hoppfull att det värsta är över. Med minskad rädsla för recession (eurozonens BNP växer fortfarande måttligt) och ECB troligen på toppnivåer för räntan, letar vissa opportunistiska fonder efter fynd i översålda marknader. Prognoser från CBRE pekar på en gradvis återhämtning under 2025, där totalavkastningen för alla fastighetstyper kan bli positiv (~7 % under 2025) mediaassets.cbre.com. Men riskerna är fortsatt höga – geopolitiska spänningar och fortsatt höga finansieringskostnader kan fördröja en återhämtning. På kort sikt drabbas fastighetsägare: refinansiering är dyrt och värdena på kontorstorn i städer som Frankfurt och Amsterdam har fallit tvåsiffrigt från topparna 2021. De kommande kvartalen kommer att pröva tungt skuldsatta europeiska fastighetsägare (t.ex. flera tyska och svenska fastighetsbolag) när de försöker refinansiera eller sälja tillgångar på en deprimerad marknad. Sammanfattningsvis är Europas fastighetsmarknad splittrad – motståndskraftiga bostadsmarknader som Storbritannien och delar av Frankrike stiger sakta igen reuters.com, men investerings- och kommersiella sektorer befinner sig i vänteläge och inväntar tydligare ekonomiska signaler och en vändning i räntecykeln.

Asien-Stillahavsområdet: Turbulens i Kina, riktad optimism på andra håll

Kina – Kris och intervention: Kinas kolossala fastighetssektor – länge en tillväxtmotor – befinner sig fortfarande i djup kris. Under de senaste dagarna har fastighetsförsäljningen och priserna i hela landet fortsatt att stagnera, och problemen för stora utvecklare förvärras. Evergrande Group, tidigare Kinas största utvecklare, har formellt avnoterats från Hongkongs börs (från och med 25 aug) efter att inte ha lyckats lösa sin skuld på 300 miljarder dollar thediplomat.com. En annan jätte, Country Garden, varnade för att de kommer att redovisa en ännu större förlust för första halvan av räkenskapsåret 2025, med vinster som utraderats av ett 50-procentigt ras i leveranser av bostadsprojekt reuters.com reuters.com. De levererade endast cirka 74 000 bostäder under första halvåret, knappt hälften av förra årets takt reuters.com, vilket belyser hur fastighetsnedgången har strypt kassaflödet. Country Garden har redan ställt in betalningarna på 11 miljarder dollar i utländska obligationer i slutet av 2023, och dess skuldrekonstruktion på 14,1 miljarder dollar pågår fortfarande reuters.com. Med utvecklare som saknar likvida medel förblir otaliga projekt ofärdiga, vilket undergräver köparnas förtroende och får priserna på nya bostäder att falla i många städer.

Som svar trappar Peking upp politiskt stödfrån problemtyngda byggbolag reuters.com . Inom detta system skulle stora statliga företag och kapitalförvaltare (som China Cinda) kunna använda en centralbankfond på 300 miljarder yuan för att köpa överskottslager reuters.com . Detta skulle minska överskottet och tillföra likviditet till byggbolagen. Det bygger vidare på ett initiativ från 2022 där lokala myndigheter och statliga företag uppmuntrades att köpa bostadsbestånd med hjälp av PBOC:s återutlåningsfaciliteter reuters.com . Även om dessa åtgärder hjälper i marginalen,: fastighetsinvesteringarna har minskat med cirka 8 % hittills i år ochi alla utom de största städerna i Tier-1. Analytiker varnar för att Kinas fastighetsproblem – som har sitt ursprung i en nedbrytning av byggbolagens skulder 2021 – är en långsiktig belastning. ”Detta är en strukturell nedgång, inte en cyklisk svacka,” sade en ekonom till Reuters, och påpekade att den urbana befolkningstillväxten avtar och att spekulativ iver sannolikt inte kommer tillbaka. Regeringen står inför en svår balansgång för att stabilisera bostadsmarknaden (som är avgörande för ekonomin) utan att helt rädda vårdslösa byggbolag.

Bredare Asien – Blandade framgångar: Utanför Kina är fastighetstrenderna i Asien-Stillahavsområdet mer optimistiska. Japan utmärker sig som en magnet för investeringar. Denna vecka meddelade den europeiska kapitalförvaltaren PATRIZIA ett större förvärv i Japan – en bostadsportfölj med 14 fastigheter i Tokyo, totalt cirka 800 lägenheter patrizia.ag patrizia.ag. Med en beläggning på 97 % och hyror som anses ligga 10 % under marknadsnivå ser Patrizia stark “inkomststabilitet och… möjlighet att öka inkomsterna genom aktiv förvaltning”, enligt Japanschefen Masami Takizawa patrizia.ag patrizia.ag. Affären (en av Patrizias största någonsin i Japan) belyser utländska investerares förtroende för Tokyos hyresbostäder, som gynnas av urbanisering och begränsat utbud. Japans extremt låga räntor och stigande hyror gör det attraktivt jämfört med andra marknader där lånekostnaderna är höga. På liknande sätt har Singapore och Sydkorea sett ett stabilt intresse för logistik- och datacenterfastigheter, även om höga räntor har dämpat volymerna något.

Australien & Indien: I Australien skiftar berättelsen från boom till policystyrd avmattning. Efter snabb tillväxt i början av 2025 sänkte Reserve Bank of Australia räntan tre gånger (vilket tog styrräntan till 3,60 % vid mitten av året afr.com) för att stödja ekonomin i en tid av låg inflation. Bostadsmarknaderna i Sydney och Melbourne har därefter stabiliserats med måttliga prisökningar, då lägre räntor väger upp för köparnas försiktighet. Samtidigt återhämtar sig Indiens kommersiella fastighetsmarknad tack vare stark kontorsuthyrning (särskilt IT-nav som Bangalore), och bostadsförsäljningen nådde rekordnivåer i de största städerna tack vare stark ekonomisk tillväxt.

Framväxande politiska åtgärder: Regionala regeringar är också aktiva. Sydkorea förbereder åtgärder för att öka bostadsutbudet, med målet att dämpa priserna och hjälpa unga köpare (även om detaljerna ännu inte är klara) menafn.com menafn.com. Och i Vietnam har regeringen lättat på krediten för fastighetsbolag och bostadsköpare, i syfte att avvärja en kreditkris inom fastighetssektorn. Sammantaget är fastighetsutsikterna i Asien-Stillahavsregionen tudelade: Kinas utdragna nedgång tynger den regionala tillväxten och efterfrågan på råvaror, men andra marknader (Japan, Indien, Sydostasien) visar sig vara relativt motståndskraftiga tack vare riktade stimulansåtgärder och fortsatt urban efterfrågan. Investerare blir alltmer selektiva – de föredrar marknader med tydligare fundamenta eller politiskt stöd, och undviker de med hög skuldsättning och överutbud.

Mellanöstern: Glödheta Gulfmarknader och nya reformer

Gulfbom – Dubais rekorduppgång: Fastighetsfokus i Mellanöstern ligger på Gulfens extraordinära fastighetsboom, särskilt Dubai. Emiratets fastighetsmarknad slår rekord 2025, drivet av ett inflöde av förmögenhet och investerare. Under de första åtta månaderna (jan–aug) noterade Dubai cirka AED 441,2 miljarder i fastighetsförsäljning (~120 miljarder dollar) instagram.com – en siffra som överträffar hela årsvolymer från tidigare år. Enbart Q2 2025 såg 51 000 bostadsförsäljningar, den högsta kvartalsvolymen någonsin enligt Knight Frank bloomberg.com. Efterfrågan är bred – ultralyxiga villor på Palm Jumeirah, eleganta lägenheter och till och med försäljning av lägenheter på ritning blomstrar. Uppgången har drivit upp priserna med tvåsiffriga tal år för år i attraktiva områden. Till exempel är villapriserna cirka 16 % högre än för ett år sedan, enligt fastighetskonsulter, och transaktionsvolymerna har ökat med cirka 30 % hittills i år.

Denna ystra stämning ”väcker farhågor om en ny krasch”, skriver Bloomberg bloomberg.com . Erfarna bedömare ser paralleller till 2009, då Dubais senaste fastighetsbubbla sprack.: en villa på Palm Jumeirah såldes nyligen för rekordhöga 170 miljoner AED (~46 miljoner dollar), och spekulation i nyproducerade bostäder har återvänt. Marknaden har dock vissa nya stöd – ett inflöde av långsiktiga utländska invånare (som flyr instabilitet på andra håll) och relativt begränsat nytillskott i attraktiva områden. Utvecklare fasar också in lanseringar för att hantera utbudet.men förutser ingen omedelbar krasch: ”Den här cykeln är annorlunda – fler slutanvändare, mindre belåning,” noterar en lokal mäklarfirma, även om de medger att om globala räntor förblir höga och oljepriset sjunker kan Dubais fastighetsmarknad svalna. För närvarande är momentumet starkt: försäljningen i augusti nådde 10,9 miljarder dollar (13 % högre än förra året) under en sommarpräglad köprusch therealestatereports.com . Hyresavkastningen är fortfarande attraktiv (~6–8 %), vilket lockar institutionella investerare. Ändå hartagit fasta på den spekulativa febern och överväger möjliga åtgärder som högre transaktionsavgifter eller justeringar av uppehållsregler för att förhindra överhettning.

Saudiarabien – Öppnar upp: I Saudiarabien är den stora nyheten regulatorisk omvandling. Den 8 juli godkände regeringen en banbrytande Lag om fastighetsägande och investering för icke-saudier, vilket dramatiskt liberaliserar utländsk tillgång till kungadömets fastighetsmarknad natlawreview.com. Från och med januari 2026 kommer lagen att tillåta utländska individer och företag att äga och investera i fastigheter i utpekade zoner (som ska specificeras av den nya General Real Estate Authority) natlawreview.com. Inledningsvis kommer dessa zoner att omfatta områden med hög efterfrågan i Riyadh, Jeddah och andra större städer. Vissa villkor gäller – till exempel måste utländska kommersiella investeringar vara utvecklingsprojekt med minst 30 miljoner SAR (~8 miljoner USD) i kapital och slutföras inom 5 år natlawreview.com. Men förändringen är betydande: den ersätter ett två decennier gammalt restriktivt ramverk och ligger i linje med Saudi Vision 2030-målen att attrahera utländskt kapital och expertis natlawreview.com. Regeringens mål är att öka utbudet av fastigheter och modernisera sektorn samtidigt som man skyddar lokala intressen. Till exempel kommer utlänningar fortfarande till stor del vara utestängda från att äga i de heliga städerna Mecka och Medina natlawreview.com, och enskilda expats kan bara köpa en bostad om de har uppehållstillstånd och får godkännande från inrikesministeriet natlawreview.com. Införandet kommer att ske stegvis, med tillsynsmyndigheter som övervakar effekterna på priser och saudisk bostadspriser natlawreview.com. Reaktion: Fastighetsutvecklare och globala investerare har välkomnat lagen och kallat den för en “game-changer” för att fördjupa marknaden. Analytiker förväntar sig en våg av utländska investeringar i saudiska kommersiella projekt (hotell, kontor, köpcentrum) när zonerna tillkännages, även om den fulla effekten kommer att utvecklas över flera år.

Andra regionala trender: I hela Gulfen driver starka oljeintäkter och ekonomisk tillväxt fastighetsboomar. Qatar och Abu Dhabi ser också prisökningar, om än mer måttliga än i Dubai. Riyadh genomgår en byggboom då Saudiarabiens huvudstad lockar företag genom sitt initiativ för företagsflytt. Lyxsegmentet blomstrar i hela regionen – Dubai leder med ultraprima försäljningar (Knight Frank rankade det som den främsta marknaden för bostadsförsäljningar över 10 miljoner dollar år 2025), och Riyadhs diplomatiska kvarter och kustnära NEOM-projekt lockar intresse. Samtidigt står Egypten inför en motsatt situation: en valutakris och IMF-reformer har dämpat dess fastighetsmarknad, med lokala bostadspriser som skjutit i höjden i egyptiska pund men investeringarna avtagit. I Israel har bostadspriserna svalnat för första gången på flera år, ned cirka 2 % från topparna 2024, då högre räntor slår och politisk osäkerhet tynger köparnas förtroende. Övergripande är Mellanösterns fastighetsberättelse i slutet av 2025 en av tillväxt och möjligheter i Gulfen, uppbackad av reformer och ekonomisk diversifiering, ställd mot utmaningar i ekonomier under press.

Latinamerika: Höga räntor, stora planer och motståndskraftig efterfrågan

Brasilien – Navigera genom en kreditåtstramning: Brasilien, Latinamerikas största ekonomi, kämpar med effekterna av höga räntor på sin bostadssektor. Med centralbankens styrränta Selic på 14,75 % – den högsta nivån på nästan 20 år reuters.com – har lånekostnaderna för bolån skjutit i höjden, vilket dämpar bostadsförsäljning och byggande. Problemet förvärras av att brasilianare har tagit ut pengar från traditionella sparkonton (den främsta källan till bostadsfinansiering) för att jaga investeringar med högre avkastning reuters.com. Detta har lett till ett finansieringsgap för fastighetslån. Som svar har centralbankschefen Gabriel Galipolo signalerat en snar lösning: ett “bryggfinansieringsprogram” för att övergå till en ny modell för bostadsfinansiering reuters.com. I ett uttalande den 5 september förklarade han att planen – framtagen tillsammans med stora banker som statliga långivaren Caixa – ska hitta alternativa finansieringskällor för att ersätta de minskande sparinsättningarna reuters.com reuters.com. Tanken är att använda andra instrument (möjligen säkerställda obligationer eller mer värdepapperisering) för att säkerställa att byggare och bostadsköpare kan få tillgång till krediter tills räntorna sjunker. “Vi måste migrera till ett nytt system,” noterade Galipolo, eftersom finansiell utbildning och bättre investeringsalternativ permanent har förändrat sparbeteendet reuters.com. Glädjande nog har inflationen i Brasilien sjunkit till ensiffriga nivåer, och centralbanken har äntligen börjat sänka räntorna (en sänkning med 50 punkter i augusti, med fler väntade). Fastighetssektorn väntar ivrigt på dessa räntesänkningar för att få fart på aktiviteten. Fastighetsutvecklare rapporterar att mitten av 2025 såg en svacka i nya projekt, men de hoppas att lägre finansieringskostnader vid årets slut kommer att frigöra uppdämd bostadsefterfrågan – Brasilien har en stor ung befolkning och ett bostadsunderskott på flera miljoner.

Mexiko – Investeringsboom och nearshoring: Utsikterna för Mexikos fastighetsmarknad är tydligt optimistiska. En färsk analys förutspår att fastighetsinvesteringarna kommer att nå 652 miljarder pesos (38 miljarder dollar) till 2025, vilket speglar en robust årlig tillväxt på cirka 15 % riotimesonline.com. Flera faktorer driver denna optimism. För det första har nearshoring av tillverkning – när amerikanska företag flyttar leverantörskedjor närmare – ökat efterfrågan på industriella fastigheter längs Mexikos gräns mot USA och viktiga logistikhubbar. Vakansgraden för industrilokaler i heta områden som Monterrey och Tijuana är under 3 %, och hyrorna når nya toppnivåer, vilket har lett till en våg av utveckling av lager- och fabriksparker. För det andra har Mexikos regering under president Claudia Sheinbaum (installerad i slutet av 2024) lanserat en ambitiös bostadssatsning. Målet är att bygga 1 miljon nya bostäder under hennes mandatperiod riotimesonline.com, med fokus på prisvärda enheter, vilket har ökat aktiviteten bland bostadsutvecklare. Statliga bostadsmyndigheter (Infonavit och Fovissste) ökar utlåningen, och nya subventioner för låginköpsköpare har införts i budgeten för 2025. Som ett resultat förväntas bostadsbyggandet öka med cirka 50 %: från ₱241 miljarder 2024 till ₱364 miljarder 2025 riotimesonline.com. “Resiliens” är ett ord analytiker använder för Mexikos marknad – trots globala utmaningar hålls den uppe av inhemsk efterfrågan och utländska investeringar mexlaw.com. Med det sagt står Mexiko inför motvind: höga räntor (Banxicos ränta är cirka 11,25 %) gör bolån dyra, och politiska övergångar kan fördröja lokala tillståndsprocesser (bostadsmarknaden i Mexico City har varit trög på grund av byråkratiska förseningar riotimesonline.com). Dessutom har begränsningar i energiinfrastrukturen dämpat tillväxten i vissa industriella korridorer riotimesonline.com. Ändå är den övergripande berättelsen positiv: internationella investerare pumpar in kapital i mexikanska fastighetsfonder och utvecklare, i tron på fortsatt efterfrågan från tillverkningsindustrin och en växande medelklass. Pesons relativa stabilitet och Mexikos närhet till den amerikanska marknaden ökar dess attraktionskraft.

Anderna & södra konen: På andra håll i Latinamerika är trenderna mer lokala. Chile och Colombia har sett en avmattning på bostadsmarknaden på grund av högre räntor och inflation, men har nu passerat den högsta inflationen, vilket kan återuppliva deras marknader 2025. Argentina, mitt i ekonomisk oro och över 100 % inflation, har en frusen formell fastighetsmarknad – transaktioner sker kontant eller inte alls – i väntan på utgången av kommande val och eventuell dollarisering. Peru står inför en avmattning i byggandet kopplat till politisk osäkerhet. På den ljusa sidan rapporterar Panama en återhämtning efter pandemin inom kommersiella fastigheter (kontor och detaljhandel) tack vare sin roll som regionalt affärsnav, och karibiska marknader (som Dominikanska republiken och Costa Rica) gynnas av turism och fastighetsköp från utlandsboende, särskilt i resort- och kustområden. Sammanfattningsvis är Latinamerikas fastighetslandskap tudelat: ekonomier med högre räntor befinner sig i vänteläge, medan Mexiko (och till viss del Brasilien, när räntorna sjunker) utmärker sig som tillväxthistorier som drar nytta av strukturella trender.

Afrika: Inhemskt kapital ökar trots ekonomiska påfrestningar

Pan-afrikansk förändring – Lokala investerare kliver fram: En anmärkningsvärd trend inom Afrikas fastighetsmarknad i år är ökningen av inhemska institutionella investeringar. Historiskt sett har afrikansk fastighetsutveckling varit starkt beroende av utländskt kapital eller utvecklingsfinansiering, men det håller på att förändras. “Pensionsfonder och lokala kapitalförvaltare ger sig äntligen in i leken,” förklarade Niyi Adeleye från Standard Bank propertywheel.co.za. Till exempel ökade nigerianska pensionsfonder sin fastighetsallokering med cirka 418 % under H1 2025 jämfört med H1 2024 propertywheel.co.za. Även om det är från en låg nivå (ungefär 9 miljoner dollar till 51 miljoner dollar), är det ett betydande hopp som speglar ett nytt förtroende för fastigheter som en stabil, inkomstgenererande tillgångsklass. Denna injektion av långsiktigt lokalt kapital hjälper till att starta projekt och kan minska beroendet av volatila utländska finansieringar propertywheel.co.za. På liknande sätt, i Östafrika, undersöker kenyanska och rwandiska pensionssystem fastighetsinvesteringar såsom prisvärda bostäder och kommersiella utvecklingar. Den kommande Africa Property Investment Summit (18–19 september i Kapstaden) kommer att belysa denna trend och visa hur lokalt kapital “driver hållbar tillväxt” och till och med ersätter vissa internationella investerare propertywheel.co.za propertywheel.co.za. Denna mognad av investeringssystemet – där lokala banker och fonder tillhandahåller permanent kapital – bådar gott för att skapa mer motståndskraftiga fastighetsmarknader på kontinenten propertywheel.co.za.

Sydafrika – Räntelättnader, Långsam Återhämtning: Sydafrika, kontinentens mest utvecklade marknad, ser en försiktig vändning tack vare lättnader i räntan. Sydafrikas centralbank har sänkt reporäntan med 100 punkter sedan slutet av 2024 (från 8,25 % till 7,25 % till mitten av 2025, och till 7,00 % i september) privateproperty.co.za. Den primära utlåningsräntan ligger nu på 10,5 %, ned från 11,75 % ooba.co.za. Dessa sänkningar – möjliga tack vare att inflationen återgått till målet på 3–6 % – har börjat sippra in i fastighetssektorn. Bolåneräntorna sjunker något, vilket marginellt förbättrar bostadsaffordabiliteten. Trots detta är bostadsmarknaden fortsatt pressad. Som Global Property Guide noterar är efterfrågan dämpad på grund av ”ihållande hög arbetslöshet och en trög ekonomi,” och bostadspriserna i reala termer är oförändrade eller sjunker globalpropertyguide.com. Sydafrikanska konsumenter är ekonomiskt pressade, och bankerna har skärpt utlåningskraven efter den tidigare räntehöjningscykeln. Bostadsförsäljningsvolymer förbättras endast marginellt från 2024 års svaga nivåer, och utvecklare rapporterar svårigheter att starta nya projekt (särskilt inom det prisvärda segmentet) på grund av fortsatt höga finansieringskostnader och brister i kommunal service. En förändring är en växande preferens för mindre, energieffektiva hem när infrastrukturen sviktar – elavbrott (load-shedding) har gjort funktioner som solpaneler och växelriktare mycket eftertraktade på bostadsmarknaden, vilket påverkar priser och efterfrågan.

På den kommersiella arenan speglar Sydafrika globala trender: kontorsvakanser i stadskärnor (t.ex. Johannesburg CBD) är höga (15–20 %), med fortsatt neddragning från företag, medan logistik- och industrifastigheter blomstrar tack vare e-handel och handel. En färsk konsultationsrapport noterade lagerbeläggning på över 83 % i viktiga afrikanska marknader, där Sydafrika har bland de högsta industriräntorna och avkastningarna (~8 % direktavkastning) på kontinenten consultancy.africa. Handelsfastigheter är delade: förstklassiga köpcentrum har återhämtat sig efter COVID med ökad kundtrafik, men sekundära handelscentra har det svårt när konsumenterna minskar sina utgifter.

Framväxande marknader och möjligheter: Över hela Afrika pekas vissa städer ut som ”värda att hålla ögonen på” för fastighetsinvesteringar 2025. En undersökning av Estate Intel nämnde Nairobi, Lagos, Accra, Kigali och Johannesburg som toppval tack vare urbanisering och tillväxtutsikter estateintel.com. Till exempel ser Nairobi en efterfrågan på moderna logistikparker och bostäder för medelklassen, Lagos har en blomstrande pipeline för detaljhandel och blandade projekt, och Kigalis stabilitet lockar utländska investerare inom prisvärda bostäder. Bostadsefterfrågan är fortsatt enorm i Afrika – en kontinent med ett uppskattat underskott på 50 miljoner bostäder. Regeringar uppmärksammar detta: Kenya har precis lanserat en kontroversiell bostadsskatt för att finansiera nya prisvärda hem (även om den mött motstånd), och Nigerias nya administration prioriterar reform av bostadsfinansiering för att möjliggöra fler bolån. I Nigeria rapporterar Real Estate Developers Association ökad aktivitet när den nya regeringen försöker dämpa inflationen och stabilisera valutan, vilket om det lyckas kan frigöra bostadsfinansiering. Dessutom växer REITs (Real Estate Investment Trusts) långsamt – Nigerias REIT-marknad nådde ~$600 miljoner i tillgångar, Afrikas näst största efter Sydafrika instagram.com, och erbjuder ett nytt investeringsalternativ.

Utmaningar: Trots positiva tecken kvarstår utmaningar som valutavolatilitet, politiska risker och bristande infrastruktur i många afrikanska fastighetsmarknader. Finansieringskostnaderna är höga (lokala räntor i Nigeria och Ghana överstiger 20% för utvecklare), och investerarförtroendet kan vara skört. Ändå signalerar den ökade rollen för inhemskt kapital och gradvisa ekonomiska reformer en mognad. Som en expert uttryckte det, pensionsfonders inträde och lokala institutioner ”signalerar ett mognande investerings-ekosystem”, vilket sannolikt ger mer stabilitet, bättre styrning och längre tidshorisonter till afrikanska fastighetsmarknader propertywheel.co.za. Framöver är intressenter försiktigt optimistiska om att 2025 kan bli en vändpunkt där Afrikas fastighetsmarknader börjar utnyttja sin enorma potential med större självständighet och motståndskraft.

Källor:

Reuters – USA:s bolåneränta sjunker & bostadsmarknadens sentiment ainvest.com reuters.com; Toronto marknadsdata reuters.com reuters.com

Reuters – UK Halifax-index & analys reuters.com reuters.com; Europeisk CRE-investeringsnedgång m24sunshine.com m24sunshine.com

Reuters – Vinstvarning för Country Garden, kinesiska fastighetsutvecklare reuters.com reuters.com; Bloomberg – Försäljningsboom och kraschrädsla i Dubai bloomberg.com bloomberg.com; Saudisk lag om utländskt ägande natlawreview.com natlawreview.com

Reuters – Kommentarer om bostadsfinansiering i Brasilien reuters.com reuters.com; Rio Times – Investeringsprognoser för Mexiko riotimesonline.com riotimesonline.com

PropertyWheel (Afrika) – Nigerianska pensioner & lokalt kapital propertywheel.co.za; GlobalPropertyGuide – Marknadsvillkor i Sydafrika globalpropertyguide.com; SARB:s räntesänkningar privateproperty.co.za.