Global omvälvning på fastighetsmarknaden: stigande vinster, nedgångar och politiska förändringar (30–31 aug 2025)

Nordamerika: Höga räntor slår mot bostadsmarknaden

Nedkylning av bostadsmarknaden: Den amerikanska bostadsmarknaden kämpar med effekten av höga räntor. Den genomsnittliga 30-åriga bolåneräntan ligger kvar runt 6,7 %, den högsta på över två decennier, vilket drastiskt minskar överkomligheten investopedia.com. Färska siffror visar att bostadspriserna bara ökar med cirka 1,9 % årligen (per juni) – långt under inflationstakten på 2,7 % investopedia.com. I praktiken sjunker de verkliga bostadsvärdena för första gången på flera år. ”För första gången på flera år lyckas inte bostadspriserna hålla jämna steg med den bredare inflationen… det amerikanska bostadskapitalet har faktiskt minskat i inflationsjusterade termer,” noterade Nicholas Godec från S&P Dow Jones Indices investopedia.com. Detta markerar en tydlig vändning från pandemiboomen, då tvåsiffriga årliga prisökningar var norm.

Utbud och efterfrågan: Till skillnad från köpruschen 2021 är dagens marknad välfylld. Nybyggnation har lett till ett utbud på 9,2 månader av nya bostäder till salu – nära ett historiskt rekord investopedia.com – då byggare färdigställer projekt men köpare håller igen. Även utbudet av befintliga bostäder ökar (4,6 månaders utbud jämfört med 4,0 för ett år sedan) investopedia.com. Detta växande utbud, särskilt i tidigare heta Sun Belt-marknader, pressar priserna nedåt. Case-Shiller Index-data bekräftar prisnedgångar i vissa boomstäder: t.ex. Tampa har minskat med 2,4 % på årsbasis, San Francisco -2,0 %, vilket speglar ett överskott i dessa regioner investopedia.com. Däremot är Nordost och Mellanvästern relativt starka – priserna i New York City är +7 % på årsbasis, Chicago +6 %, tack vare ett stramare utbud investopedia.com.

Utsikter och policy: Den amerikanska centralbankens snabba räntehöjningar har lett till ett ras i bolåneaktiviteten – ansökningarna nådde nyligen den lägsta nivån på 28 år reuters.com – men bostadsmarknaden har ändå inte kraschat helt. Priserna nationellt har sjunkit mindre än 3 % från toppen 2022 reuters.com, vilket trotsar förutsägelser om en större korrigering. Analytiker tror nu att det värsta är över: ”det värsta av korrigeringen verkar vara förbi och vi förväntar oss inga ytterligare långvariga nedgångar,” säger Andrew Burrell, chefsekonom för fastigheter på Capital Economics reuters.com. Konsensus är att det blir prisstillestånd under 2024, även om Fed börjar sänka räntorna, eftersom eventuell ny efterfrågan kan balanseras av fler säljare som återvänder till marknaden reuters.com. En kvarstående utmaning är överkomligheten för förstagångsköpare – även om bostadspriserna slutar stiga, innebär bolåneräntor nära 7 % att de månatliga betalningarna förblir betungande. Omkring hälften av de fastighetsexperter som tillfrågats säger att förstagångsköpares överkomlighet kommer att försämras under det kommande året, trots stillastående priser reuters.com.

Kanada & gränsöverskridande flöden: I Kanada pågår en liknande avmattning. Stora marknader som Toronto och Vancouver ser långsammare försäljning och måttliga prisfall när bolåneräntor på 5–6 % pressar köparna. Trots detta fortsätter Nordamerika att locka globalt fastighetskapital. Särskilt märks att latinamerikanska investerare är allt mer aktiva på den amerikanska fastighetsmarknaden: nästan hälften av nya lägenhetsförsäljningar i Miami i år går till latinamerikanska köpare, som ser amerikanska fastigheter som en trygg hamn i politisk och ekonomisk osäkerhet på hemmaplan miamiherald.com. Denna internationella efterfrågan ger styrka på vissa håll även när inhemska köpare drar sig undan.

Stora affärer och REITs: Trots en tuff miljö har några uppmärksammade fastighetsaffärer och initiativ fått rubriker:

Carlyles fastighetsfond på 9 miljarder dollar: Private equity-jätten Carlyle Group har stängt en amerikansk fastighetsfond på 9 miljarder dollar – deras största någonsin reuters.com – vilket signalerar att institutionella investerare fortfarande ser möjligheter inom utvalda sektorer. “Investerare satsade pengar under “en av de svåraste kapitalanskaffningsmiljöerna… i modern tid,” sade Rob Stuckey, chef för Carlyles amerikanska fastighetsverksamhet reuters.com. Fonden undviker medvetet kontor, hotell och köpcentrum , och fokuserar istället på bostäder, lager och self-storage där “fundamenta förbättras” reuters.com. Stuckey påpekade att bristen på köpare på dagens marknad faktiskt ger välkapitaliserade aktörer ett övertag vid förhandlingar om affärer reuters.com.

Private equity-jätten Carlyle Group har stängt en amerikansk fastighetsfond på 9 miljarder dollar – deras största någonsin reuters.com – vilket signalerar att institutionella investerare fortfarande ser möjligheter inom utvalda sektorer. “Investerare satsade pengar under “en av de svåraste kapitalanskaffningsmiljöerna… i modern tid,” sade Rob Stuckey, chef för Carlyles amerikanska fastighetsverksamhet reuters.com. Fonden undviker medvetet , och fokuserar istället på bostäder, lager och self-storage där “fundamenta förbättras” reuters.com. Stuckey påpekade att bristen på köpare på dagens marknad faktiskt ger välkapitaliserade aktörer ett övertag vid förhandlingar om affärer reuters.com. REIT-återhämtning?: Amerikanska Real Estate Investment Trusts hade en volatil vecka. FTSE Nareit All-REIT-indexet var oförändrat under perioden 30–31 augusti efter att en sommaruppgång svalnat. Industri-/logistik-REITs fortsätter att överprestera tack vare e-handelsefterfrågan, medan kontors-REITs förblir djupt i björnterritorium med hög vakansgrad och förestående skuldmognader. I företagsnyheter rapporterade Blackstones BREIT (icke-noterad REIT) en kraftig ökning av inlösendeförfrågningar i augusti då privatinvesterare söker likviditet, vilket fick fonden att återigen begränsa uttag – ett tecken på kvarvarande investerarförsiktighet inom kommersiella fastigheter reuters.com.

Amerikanska Real Estate Investment Trusts hade en volatil vecka. FTSE Nareit All-REIT-indexet var oförändrat under perioden 30–31 augusti efter att en sommaruppgång svalnat. Industri-/logistik-REITs fortsätter att överprestera tack vare e-handelsefterfrågan, medan kontors-REITs förblir djupt i björnterritorium med hög vakansgrad och förestående skuldmognader. I företagsnyheter rapporterade Blackstones BREIT (icke-noterad REIT) en kraftig ökning av inlösendeförfrågningar i augusti då privatinvesterare söker likviditet, vilket fick fonden att återigen begränsa uttag – ett tecken på kvarvarande investerarförsiktighet inom kommersiella fastigheter reuters.com. Anmärkningsvärda transaktioner: Inga megasamgåenden rapporterades den 30–31 augusti, men några regionala affärer dök upp. I New York rapporteras Brookfield ha återupptagit samtal om att sälja en del av One Manhattan West-kontorstornet till kraftig rabatt, vilket testar investerarnas aptit för förstklassiga kontor. Och i Silicon Valley slutförde Google en sale-leaseback-affär på 300 miljoner dollar av en kontorscampus till en private equity-köpare – en del av deras pågående fastighetskonsolidering i takt med hybridarbete (källor uppger att Google säljer kontorsfastigheter för cirka 1,5 miljarder dollar i år för att minska kostnaderna).

Expertutlåtande: Ekonomer är oeniga om Nordamerikas utveckling. Optimister pekar på stark amerikansk jobbtillväxt och uppdämd efterfrågan bland millennials som kan ge nytt liv åt bostadsmarknaden om bolåneräntorna sjunker något. Pessimister menar att ”högre under längre tid” räntor kommer att hålla bostäder oöverkomliga för många, vilket pressar priserna försiktigt nedåt i reala termer. Bank of Americas senaste undersökning visade att amerikanska konsumenter är mer pessimistiska om bostadsmarknaden än de varit sedan 2023, med en majoritet som förväntar sig att priserna antingen stagnerar eller faller då lånekostnader och ekonomisk osäkerhet avskräcker köpare reuters.com. Marknadens öde kan vila på Federal Reserves nästa drag – en snabbare övergång till räntesänkningar under 2024 kan ge en mild återhämtning, medan en fortsatt bolåneränta på över 7 % in i nästa år riskerar ytterligare prisfall och minskad byggaktivitet.

Europa: Fast i ”Zombieland” men fickor av hopp

Nedgång för kommersiella fastigheter: Europas fastighetsmarknader, särskilt de kommersiella sektorerna, kämpar sig igenom en utdragen nedgång. Transaktionsvolymerna har rasat till nivåer nära decennielägsta då höga finansieringskostnader och ekonomisk oro håller investerare borta. Under första kvartalet 2025 uppgick försäljningen av kommersiella fastigheter i Europa till endast 47,8 miljarder euro – mindre än hälften av nivån i början av 2022 reuters.com. Gränsöverskridande investeringar har torkat ut: Q2 såg en nedgång på 20 % år-till-år i EMEA:s inkommande fastighetsinvesteringar, det sämsta april–juni på tio år enligt data från Knight Frank reuters.com. Potentiella köpare kräver stora rabatter, men många säljare (ofta välkapitaliserade eller i ”förläng-och-förneka”-läge med långivare) vägrar att sänka priset, vilket leder till ett dödläge.

‘Zombieland’-marknad: Stämningen är markant annorlunda jämfört med början av 2025, då vissa optimistiskt förutspådde en återhämtning efter pandemin. Istället, “Vi har ‘zombieland’… ingen återhämtning, strandade tillgångar, ingen likviditet som kommer tillbaka,” beklagar Sebastiano Ferrante, chef för europeiska fastigheter på PGIM reuters.com . Han noterar att till och med opportunistiska investerare är försiktiga med tanke på den. Problem börjar dyka upp: vissa banker och fonder börjar sälja av eller omstrukturera problemtyngda tillgångar istället för att förlänga lån i all oändlighet reuters.com . Till exempel försökte Kanadas Brookfield omstrukturera en obligation på sitt London CityPoint-torn efter att hanär buden kom in långt under bokfört värde reuters.com . Och i Tyskland har den ikoniska Trianon-skyskrapan i Frankfurt – vars ägare gick i konkurs – lagts ut till försäljning av en förvaltare, ett sällsynt test av prisupptäckt på den sköra marknaden reuters.com

Sektorskillnader: Smärtan är inte jämnt fördelad:

Kontor & detaljhandel: Missgynnade segment som sekundära kontor och gamla köpcentrum är i princip illikvida – få köpare vill röra dem även vid kraftiga rabatter reuters.com. Vakansgraden för kontor är på eller nära rekordnivåer i finansiella nav som Frankfurt, London och Amsterdam då hybridarbete består. Fastigheter inom detaljhandeln möter motvind från e-handel och svag konsumtion; många sekundära köpcentrum är “strandade tillgångar” som söker omvandling.

Missgynnade segment som sekundära kontor och gamla köpcentrum är i princip illikvida – få köpare vill röra dem även vid kraftiga rabatter reuters.com. Vakansgraden för kontor är på eller nära rekordnivåer i finansiella nav som Frankfurt, London och Amsterdam då hybridarbete består. Fastigheter inom detaljhandeln möter motvind från e-handel och svag konsumtion; många sekundära köpcentrum är “strandade tillgångar” som söker omvandling. Bostäder & logistik: Ljuspunkter finns kvar inom flerfamiljsbostäder , där Europas bostadsbrist håller investerarintresset högt (understruket av senaste affärer i Tyskland och Nederländerna för hyresbostadsportföljer). Moderna logistiklager hittar också fortfarande köpare tack vare e-handelsboomen, även om även den sektorn har svalnat från toppnivåerna 2021. Som Ferrante noterar, “logistik och hotell [utgör] köpmöjligheter” även när andra kategorier kämpar reuters.com. Faktum är att vissa private equity-bolag tyst samlar på sig lagerfastigheter i väntan på en eventuell återhämtning i efterfrågan.

Ljuspunkter finns kvar inom , där Europas bostadsbrist håller investerarintresset högt (understruket av senaste affärer i Tyskland och Nederländerna för hyresbostadsportföljer). Moderna hittar också fortfarande köpare tack vare e-handelsboomen, även om även den sektorn har svalnat från toppnivåerna 2021. Som Ferrante noterar, “logistik och hotell [utgör] köpmöjligheter” även när andra kategorier kämpar reuters.com. Faktum är att vissa private equity-bolag tyst samlar på sig lagerfastigheter i väntan på en eventuell återhämtning i efterfrågan. Hotell: Hotellbranschen återhämtar sig i takt med att turismen tar fart igen. I toppdestinationer (Paris, Rom, Dubai) ökar hotellbeläggningen och rumspriserna, vilket ökar intresset för förvärv av exklusiva hotell. Dock innebär stigande avkastningskrav att köpare fortfarande är försiktiga, och vissa planerade hotellförsäljningar har lagts på is.

Investerarsentiment & finansiering: Investerarsentimentet i Europa är det svagaste på över ett år reuters.com, vilket speglar USA där förtroendet också försämrades 2025. Enligt INREV (European Association for Investors in Non-Listed Real Estate Vehicles) nådde investerarförtroendeindexet för mitten av 2025 de lägsta nivåerna på flera år reuters.com. En viktig faktor är finansieringskostnader: med ECB:s räntor på flernivåers högsta nivåer har fastighetsavkastningen ännu inte justerats tillräckligt för att locka köpare. Många affärer går helt enkelt inte ihop när skuldfinansiering kan överstiga 5 % men prime office-avkastningen fortfarande bara är ~4 % i städer som Paris eller München. Tills denna avkastningsskillnad löses (antingen genom lägre räntor eller lägre tillgångspriser) kan transaktionsaktiviteten förbli dämpad.

Policy och regleringar: Europeiska regeringar balanserar mellan bostadsprisernas överkomlighet och finansiell stabilitet:

Hyresreglering & bostadspolitik: Flera länder brottas med hur man ska kyla av hyrorna och öka bostadsutbudet. I Berlin trädde en ny regel i kraft i somras som begränsar hyreshöjningar, med syfte att lätta bördan för hyresgäster (även om kritiker menar att det avskräcker investeringar i nya bostäder). Storbritannien debatterar reformer av sina hyresregler och planbestämmelser då bostadspriserna blir en politisk stridsfråga inför valet 2026. Samtidigt står hela EU inför vad Barcelonas borgmästare kallade “the housing crisis [being] now as big a threat to the EU as Russia”, vilket understryker behovet av lösningar theguardian.com.

Flera länder brottas med hur man ska kyla av hyrorna och öka bostadsutbudet. I Berlin trädde en ny regel i kraft i somras som begränsar hyreshöjningar, med syfte att lätta bördan för hyresgäster (även om kritiker menar att det avskräcker investeringar i nya bostäder). Storbritannien debatterar reformer av sina hyresregler och planbestämmelser då bostadspriserna blir en politisk stridsfråga inför valet 2026. Samtidigt står hela EU inför vad Barcelonas borgmästare kallade “the housing crisis [being] now as big a threat to the EU as Russia”, vilket understryker behovet av lösningar theguardian.com. Grönt byggande: Hållbarhetsregler påverkar också fastighetssektorn. EU:s föreslagna Energy Performance Directive kan tvinga fram kostsamma uppgraderingar av ineffektiva äldre byggnader till 2030, vilket sätter press på ägare av äldre kontor och lägenheter. Detta förväntas påskynda föråldringen av icke-gröna byggnader (en faktor i frågan om “strandade tillgångar”) och styra investeringar mot renoveringar och gröna projekt.

Tecken på liv: Trots det dystra läget har vissa opportunistiska drag och positiva tecken dykt upp:

Nödlidande affärer: Några modiga investerare bottenfiskar. London såg private equity-bud på flera nödlidande kontorsfastigheter med 30–40 % rabatt jämfört med värderingarna före pandemin. I Sverige, som haft en av de kraftigaste fastighetsnedgångarna, har inhemska institutioner tyst börjat samla på sig högkvalitativa kommersiella fastigheter från överbelånade hyresvärdar till fyndpriser. Dessa tidiga drag kan bana väg för en bredare återhämtning om finansieringen förbättras.

Några modiga investerare bottenfiskar. London såg private equity-bud på flera nödlidande kontorsfastigheter med 30–40 % rabatt jämfört med värderingarna före pandemin. I Sverige, som haft en av de kraftigaste fastighetsnedgångarna, har inhemska institutioner tyst börjat samla på sig högkvalitativa kommersiella fastigheter från överbelånade hyresvärdar till fyndpriser. Dessa tidiga drag kan bana väg för en bredare återhämtning om finansieringen förbättras. Marknadsjusteringar: På delar av marknaden är återhämtningen igång. Cecile Retaureau från Phoenix Group noterar, ”på vissa delar av marknaden är återhämtningen i full gång… men det finns ogillade tillgångar där det nästan inte finns någon likviditet och mer smärta väntar.” reuters.com Detta tyder på att välbelägna, framtidssäkrade tillgångar (tänk: förstklassiga kontor med höga ESG-betyg, nya logistikcenter, projekt för prisvärda bostäder) har hittat en botten, även om äldre och belånade tillgångar kämpar.

På delar av marknaden är återhämtningen igång. Cecile Retaureau från Phoenix Group noterar, ”på vissa delar av marknaden är återhämtningen i full gång… men det finns ogillade tillgångar där det nästan inte finns någon likviditet och mer smärta väntar.” reuters.com Detta tyder på att välbelägna, framtidssäkrade tillgångar (tänk: förstklassiga kontor med höga ESG-betyg, nya logistikcenter, projekt för prisvärda bostäder) har hittat en botten, även om äldre och belånade tillgångar kämpar. Ränteutsikter: Räntebanan blir avgörande. Med inflationen i eurozonen som äntligen är på väg ner (strax över 3 % nyligen), förväntar sig många att Europeiska centralbanken börjar sänka räntorna 2026, om inte tidigare. Varje tydlig signal om räntelättnad kan bli en vändpunkt, sänka avkastningskraven och locka tillbaka köpare. Tills dess kan Europas fastighetsmarknad förbli en berättelse om två marknader – en spirande återhämtning för de bästa tillgångarna och en fortsatt nedgång för resten.

Asien: Kinas kris, Japans möjlighet

Kina – Kris och stimulans: Kinas en gång så mäktiga fastighetssektor fortsätter att kämpa med en aldrig tidigare skådad nedgång. Fastighetsutvecklare är i kris, nyförsäljningen av bostäder rasar och förtroendet hos bostadsköpare är krossat. Country Garden, som tidigare sålde fler bostäder än någon annan utvecklare globalt, varnade den 22 aug för en massiv förlust första halvåret då leveranserna av bostadsprojekt föll med 50 % jämfört med förra året reuters.com reuters.com. Företaget ställde in betalningarna på utländska obligationer i slutet av 2023, och dess problem är typiska för den ”sektorsövergripande krisen” som redan fällt jättar som Evergrande reuters.com. När utvecklare stoppar projekt och försöker omstrukturera skulder håller köparna tillbaka – förhandsförsäljningen har torkat ut och vissa köpare vägrar betala bolån på ofärdiga enheter i protest.

Peking svarar med en rad stödåtgärder för att stoppa fallet:

I slutet av augusti sänkte kinesiska tillsynsmyndigheter kraven på kontantinsats för bolån i större städer. För förstagångsköpare i stora städer som Peking och Shanghai sänktes enligt uppgift minsta kontantinsats från 30 % till 20 %, och för andrabostäder från 60–70 % ner till cirka 30–40 %. Syftet är att stimulera efterfrågan genom att sänka startkostnaderna. Folkbanken i Kina sänkte viktiga räntor (1-åriga Loan Prime Rate sänktes tidigare i augusti) och instruerade banker att sänka befintliga bolåneräntor för berättigade låntagare. Många kinesiska husägare som lånade till över 5 % under boomen kan nu få sina låneräntor sänkta för att öka disponibel inkomst och bostadsöverkomlighet.

för berättigade låntagare. Många kinesiska husägare som lånade till över 5 % under boomen kan nu få sina låneräntor sänkta för att öka disponibel inkomst och bostadsöverkomlighet. Städer monterar ner tidigare åtstramande åtgärder: Flera kommuner har lättat på restriktioner för bostadsköp (till exempel genom att tillåta icke-residenter att köpa eller genom att ta bort begränsningar för köp av flera fastigheter). Megastaden Guangzhou tog enligt uppgift bort alla begränsningar för bostadsköp den 1 september. Andra städer erbjuder subventioner och skattelättnader till bostadsköpare.

Trots dessa insatser är siffrorna fortsatt dystra. Nya bostadspriser har sjunkit i över ett år; i juli var priserna ner 2,8 % på årsbasis, även om nedgången mattades av från junis 3,2 % fall tradingeconomics.com. Fastighetsinvesteringarna minskar med tvåsiffriga tal. Kanske mest oroande är att hushållen är ovilliga att låna – i juli sågs den första nettomässiga minskningen av utestående bolån på 20 år reuters.com, vilket belyser en förtroendekris. Som Pinpoint Asset Managements chefsekonom Zhiwei Zhang konstaterade: ”Kinas ekonomiska momentum har avtagit under Q3 på grund av fortsatt svag inhemsk efterfrågan och en avsvalnande fastighetsmarknad.” reuters.com Om fastighetsnedgången inte hejdas hotar det Pekings BNP-mål (~5 % för 2025) genom att minska konsumtionen (eftersom bostadsförmögenhet är en viktig drivkraft för kinesisk konsumtion) reuters.com reuters.com.

Större Asien och Stillahavsregionen: Utanför Kina visar andra asiatiska fastighetsmarknader en blandad bild:

Japan – Hett egendom: Japan håller på att bli en oväntad investeringshotspot . Med ultralåga räntor (Bank of Japan har fortfarande negativa/0% styrräntor) och en ekonomi som äntligen skakar av sig deflationen, strömmar globala investerare in på den japanska fastighetsmarknaden. Ett uppmärksammat exempel: Sapporo Holdings säljer sin fastighetsverksamhet (inklusive en värdefull portfölj av bryggerier, kontor och hotell), och minst tre stora utlandsledda grupper förbereder bud på runt 400 miljarder yen (2,7 miljarder dollar) reuters.com. Amerikanska riskkapitalbolagen Bain Capital och KKR leder konsortier som tittar på tillgångarna reuters.com. Fastigheter har blivit ett “populärt mål för investerare i Japan när landet lämnar deflationen bakom sig och räntorna är låga” reuters.com. Utöver denna affär är Japans totala fastighetsinvesteringar 2025 starka – J-REITs (japanska REITs) handlas uppåt, och hyresbostäder, logistik samt till och med köpcentrum i förorter ser ökad efterfrågan. Den enda varningen: om BOJ skulle strama åt politiken eller om yenen fluktuerar kraftigt, kan det dämpa det utländska intresset. Men för tillfället gör Japans stabila direktavkastning och billiga finansiering landet till en sällsynt sweet spot globalt.

Japan håller på att bli en oväntad . Med ultralåga räntor (Bank of Japan har fortfarande negativa/0% styrräntor) och en ekonomi som äntligen skakar av sig deflationen, strömmar globala investerare in på den japanska fastighetsmarknaden. Ett uppmärksammat exempel: Sapporo Holdings säljer sin fastighetsverksamhet (inklusive en värdefull portfölj av bryggerier, kontor och hotell), och minst förbereder bud på runt 400 miljarder yen (2,7 miljarder dollar) reuters.com. Amerikanska riskkapitalbolagen och leder konsortier som tittar på tillgångarna reuters.com. Fastigheter har blivit ett “populärt mål för investerare i Japan när landet lämnar deflationen bakom sig och räntorna är låga” reuters.com. Utöver denna affär är Japans totala fastighetsinvesteringar 2025 starka – J-REITs (japanska REITs) handlas uppåt, och hyresbostäder, logistik samt till och med köpcentrum i förorter ser ökad efterfrågan. Den enda varningen: om BOJ skulle strama åt politiken eller om yenen fluktuerar kraftigt, kan det dämpa det utländska intresset. Men för tillfället gör Japans stabila direktavkastning och billiga finansiering landet till en sällsynt globalt. Indien – Reform och tillväxt: Indiens fastighetsmarknad gynnas av en stark ekonomi (Q2 BNP +7,8% hindustantimes.com) och statliga reformer. Den 30 augusti riktade Indiens minister för bostäder och stadsutveckling, Hardeep Singh Puri, skarp kritik mot den långsamma lösningen av stalled housing projects inom landets konkurs-system (NCLT) och efterlyste akuta reformer hindustantimes.com hindustantimes.com. Vid en fastighetskonferens påpekade han att om ett försenat projekt hamnar i NCLT, ”är det säkert att det aldrig kommer att slutföras” hindustantimes.com – en rak bedömning av behovet att reformera hur utvecklares obestånd hanteras. Puri uppmanade utvecklare att begränsa cash transactions (”ett stort problem” som bidrar till svarta pengar i fastighetsbranschen) och att anpassa deklarerade fastighetsvärden (circle rates) till marknadsrealiteten för att öka transparensen hindustantimes.com hindustantimes.com. Han framhöll att fastighetssektorn bidrar med 8–10 % av Indiens BNP och satte upp ett ambitiöst mål att öka detta till 18 % till 2047 hindustantimes.com, vilket understryker sektorns betydelse. Samtidigt förblir Indiens bostadsförsäljning stabil 2025, med stark efterfrågan från slutanvändare i storstäder; dock pressas utvecklarnas marginaler av stigande byggkostnader och höga räntor (bolån ~9 %). Centralbanken har ännu inte sänkt räntorna 2025, men låg inflation kan möjliggöra lättnader snart, vilket ytterligare skulle stödja fastighetsmarknaden.

Indiens fastighetsmarknad gynnas av en stark ekonomi (Q2 BNP +7,8% hindustantimes.com) och statliga reformer. Den 30 augusti riktade Indiens minister för bostäder och stadsutveckling, Hardeep Singh Puri, skarp kritik mot den långsamma lösningen av inom landets konkurs-system (NCLT) och efterlyste akuta reformer hindustantimes.com hindustantimes.com. Vid en fastighetskonferens påpekade han att om ett försenat projekt hamnar i NCLT, ”är det säkert att det aldrig kommer att slutföras” hindustantimes.com – en rak bedömning av behovet att reformera hur utvecklares obestånd hanteras. Puri uppmanade utvecklare att begränsa (”ett stort problem” som bidrar till svarta pengar i fastighetsbranschen) och att anpassa deklarerade fastighetsvärden (circle rates) till marknadsrealiteten för att öka transparensen hindustantimes.com hindustantimes.com. Han framhöll att fastighetssektorn bidrar med 8–10 % av Indiens BNP och satte upp ett ambitiöst mål att öka detta till 18 % till 2047 hindustantimes.com, vilket understryker sektorns betydelse. Samtidigt förblir Indiens bostadsförsäljning stabil 2025, med stark efterfrågan från slutanvändare i storstäder; dock pressas utvecklarnas marginaler av stigande byggkostnader och höga räntor (bolån ~9 %). Centralbanken har ännu inte sänkt räntorna 2025, men låg inflation kan möjliggöra lättnader snart, vilket ytterligare skulle stödja fastighetsmarknaden. Sydostasien: Stora ASEAN-huvudstäder som Singapore, Bangkok och Jakarta hade relativt lugna fastighetsmarknader under helgen. Singapore fortsätter att uppleva en avmattning på bostadsmarknaden efter regeringens kraftiga höjning av stämpelskatten för utlänningar tidigare under 2025; priserna är ungefär oförändrade från kvartal till kvartal och försäljningsvolymerna är dämpade. Indonesien drar till sig regionalt investerarintresse – en rapport har kommit fram om att dussintals fastighets- och investeringsfonder användes av en brottssyndikat (PCC) för att tvätta pengar i Brasilien, vilket belyser behovet av bättre tillsyn på tillväxtmarknader boz.substack.com. På en ljusare not, Vietnam meddelade planer på att lätta på krediter för fastighetsutvecklare och förlänga banklån, då dess fastighetssektor (särskilt bostadsrätter) navigerar en likviditetskris.

Expertutlåtanden: Ekonomer varnar för att Asiens utsikter är starkt beroende av Kinas utveckling. Om Kinas fastighetsproblem förvärras kan det dra ner den regionala tillväxten genom minskad efterfrågan på råvaror, maskiner och konsumtionsvaror från grannländer. Redan nu krymper Kinas tillverknings-PMI (49,4 i augusti) reuters.com och ekonomer oroar sig för att ”den långvariga fastighetsnedgången fortfarande hämmar konsumtionen” reuters.com. Å andra sidan noterar James MacGregor från APAC Realty att Sydostasiatiska och indiska fastigheter kan tjäna på om investerare roterar ut från Kina: ”Globala fonder som dragit sig ur Kina omallokerar nu en del kapital till marknader som Indien, Vietnam och Indonesien, där demografi och urbanisering förblir starka.”

Sammanfattningsvis är Asiens fastighetsbild tudelad: Kina gör allt för att stabilisera sin bostadssektor mitt i en förtroendekris, Japan lockar avkastningshungrigt utländskt kapital, och tillväxtmarknader i Asien växer stadigt men med vaksamhet på globala motvindar. De kommande månaderna kommer att pröva om Kinas åtgärder slutligen kan sätta golv för dess fastighetsmarknad – en avgörande faktor inte bara för Asien utan för fastighetsklimatet globalt.

Mellanöstern: Glödheta marknader & omvälvande reformer

Gulfens boomstäder: Mellanösterns främsta fastighetsmarknader går på högvarv, drivna av höga oljeintäkter, tillväxtvänliga politiska åtgärder och ett inflöde av internationella investerare. Ingenstans är detta tydligare än i Dubai, där en fastighetsboom efter pandemin fortsätter utan avbrott. Dubais största utvecklare, Emaar Properties, rapporterade en ökning av nettovinsten med 33 % under första halvåret 2025 reuters.com tack vare stark försäljning av exklusiva bostäder. Emaars fastighetsförsäljning ökade med 46 % jämfört med föregående år till 46 miljarder AED under H1 reuters.com – en häpnadsväckande siffra – då en våg av utländska köpare (från Europa, Asien och Ryssland) har köpt lyxvillor och lägenheter. ”Dubais fastighetsmarknad är glödhet just nu,” noterade Reuters, med regulatoriska förändringar och exklusiva projekt som lockar globalt kapital reuters.com. Regeringens åtgärder – som att erbjuda långsiktiga ”gyllene” visum för stora fastighetsköp och att lätta på regler för lyxutvecklingar – har verkligen cementerat Dubai som ett investeringsparadis för fastigheter. Bostadspriserna i Dubai har stigit med cirka 20 % på årsbasis, och till och med den länge svaga lägenhetssektorn har återhämtat sig starkt. Yran har även spridit sig till superexklusiva tillgångar (villor på Palm Jumeirah, etc.), där vissa når rekordpriser. Marknadsobservatörer varnar för boendekostnader för invånare och risk för överhettning, men hittills visar efterfrågan inga tecken på att avta.

Saudiarabien – djärva reformer: Om Dubais historia handlar om marknadsdriven tillväxt, så är Saudiarabiens en toppstyrd omvandling. Kungadömet genomför omfattande reformer för att modernisera och expandera sin fastighetssektor som en del av kronprins Mohammed bin Salmans Vision 2030-initiativ. Två särskilt historiska förändringar presenterades 2025:

Lag om utländskt ägande: I juli godkände Saudiarabien en ny ”Lag om fastighetsägande och investeringar av icke-saudier” , som träder i kraft den 1 januari 2026 gfmag.com. Detta kommer att tillåta utländska individer och företag att köpa och äga fastigheter i utvalda zoner i större städer (Riyadh, Jeddah, Dammam, etc.) gfmag.com. Det upphäver årtionden av strikta restriktioner som i stort sett hindrat icke-GCC-utlänningar från att äga saudiska fastigheter. Målet är att locka globala investerare och expertis till Saudiarabiens megaprojekt – t.ex. den 500 miljarder dollar stora NEOM-staden (med sin avantgardistiska ”The Line”), den historiska omvandlingen av Diriyah i Riyadh, Röda havets resorts och mer gfmag.com. Observatörer jämför detta drag med Dubais friköp av fastigheter 2002, vilket utlöste en tsunami av utländska investeringar gfmag.com. ”Det utgör en ny kanal för exponering mot en växande ekonomi… men marknaden är fortfarande i sin linda med ett regelverk under utveckling,” noterar Osama Al Saifi från Traze, och varnar för att genomförandet blir avgörande gfmag.com. Regeringen utarbetar genomförandeföreskrifter (förväntas inom 180 dagar efter lagens godkännande) för att säkerställa en ”investerarvänlig” lansering gfmag.com. Denna öppning av marknaden är en omvälvande förändring – till 2026 kommer globala fastighetsbolag och fonder att kunna äga saudiska fastigheter direkt, något som var otänkbart för bara några år sedan.

I juli godkände Saudiarabien en ny , som träder i kraft den 1 januari 2026 gfmag.com. Detta kommer att i utvalda zoner i större städer (Riyadh, Jeddah, Dammam, etc.) gfmag.com. Det upphäver årtionden av strikta restriktioner som i stort sett hindrat icke-GCC-utlänningar från att äga saudiska fastigheter. Målet är att locka globala investerare och expertis till Saudiarabiens megaprojekt – t.ex. den 500 miljarder dollar stora NEOM-staden (med sin avantgardistiska ”The Line”), den historiska omvandlingen av Diriyah i Riyadh, Röda havets resorts och mer gfmag.com. Observatörer jämför detta drag med Dubais friköp av fastigheter 2002, vilket utlöste en tsunami av utländska investeringar gfmag.com. ”Det utgör en ny kanal för exponering mot en växande ekonomi… men marknaden är fortfarande i sin linda med ett regelverk under utveckling,” noterar Osama Al Saifi från Traze, och varnar för att genomförandet blir avgörande gfmag.com. Regeringen utarbetar genomförandeföreskrifter (förväntas inom 180 dagar efter lagens godkännande) för att säkerställa en ”investerarvänlig” lansering gfmag.com. Denna öppning av marknaden är en omvälvande förändring – till 2026 kommer globala fastighetsbolag och fonder att kunna äga saudiska fastigheter direkt, något som var otänkbart för bara några år sedan. Utvidgning av White Land Tax: Från och med augusti 2025 har saudiska myndigheter omarbetat White Land Tax-programmet – en skatt på obebyggd stadsmark – för att kraftigt stimulera utveckling. Enligt de nya reglerna riskerar ägare av stora tomma tomter (≥5 000 m² i städer) en årlig skatt på upp till 10 % av markvärdet topluxuryproperty.com (upp från endast 2,5 % tidigare). Dessutom kommer en ny årlig avgift på 5–10 % att gälla för länge obebodda bostadsbyggnader topluxuryproperty.com. Detta är ett djärvt försök att få ett slut på markhamstring och spekulation som bidragit till skyhöga markpriser. Som jämförelse har några få rika aktörer historiskt hållit stora markområden obebyggda i städer som Riyadh; regeringen har identifierat över 5 500 tomma tomter (411 miljoner m²) i större städer som omfattas av den nya skatten topluxuryproperty.com. Den omarbetade skatten ger redan resultat: ”Det blir mycket dyrare att låta bra mark stå tom. [Ägarna] kommer antingen att bygga… eller sälja till någon som gör det,” förklarar en analytiker på Savills Middle East topluxuryproperty.com topluxuryproperty.com. Tidiga tecken visar att många berörda markägare snabbt söker samriskföretag eller säljer tomter för att undvika avgiften topluxuryproperty.com. White Land-reformerna bör frigöra en våg av ny bostadsutveckling under de kommande åren, vilket adresserar Saudiarabiens bostadsbrist och, som Knight Franks Faisal Durrani säger, leder till ”bostäder inom de flesta saudiska medborgares ekonomiska räckvidd” topluxuryproperty.com (mycket behövligt, då två tredjedelar av saudierna har en budget under 1,5 miljoner SAR för ett hem).

Andra GCC-marknader: På andra håll i Gulfen är Qatar och Abu Dhabi också fortsatt starka. Abu Dhabi såg rekordförsäljning av villor i somras, och statliga utvecklare lanserar nya strandnära projekt för att möta efterfrågan. Qatar hade, efter VM, en mild avmattning men marknadsför nu nya frizoner för utlänningar, och drar nytta av landets höga inkomster och utmärkta infrastruktur. Bahrain och Oman är lugnare men stabila, och använder konkurrenskraftiga uppehållstillstånd genom investeringar för att locka köpare från Asien och Afrika.

Nordafrika & Levanten: Egyptens fastighetsmarknad står inför motvind på grund av en volatil valuta – det egyptiska pundets kraftiga depreciering (och 30 % inflation) har gjort byggmaterial dyrt, och utvecklare kämpar med kassaflödet. Ändå kvarstår efterfrågan på hårda tillgångar när egyptier investerar i fastigheter som ett skydd mot inflation. I Kairo har priserna på nya enheter i attraktiva områden stigit i lokala termer men är faktiskt billigare i USD än för ett år sedan på grund av valutafallet. Den egyptiska regeringen driver vidare sitt projekt med den nya administrativa huvudstaden och marknadsför det som en fastighetsinvesteringsmöjlighet. Samtidigt har Israels politiska osäkerhet och höga räntor kylt av en tidigare glödhet bostadsmarknad – bostadspriserna har sjunkit något 2025 efter att ha stigit ~70 % under det föregående decenniet. Den kommersiella marknaden i Tel Aviv är också på paus till följd av uppsägningar inom tekniksektorn och räntehöjningar.

Investerar- & expertutlåtande: Fastighetsmarknaden i Mellanöstern är nu ett tvåfartssystem: å ena sidan Gulfens internationella nav, å andra sidan resten av regionen. Institutionella investerare är främst intresserade av GCC-marknaderna (Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, Qatar) där den ekonomiska tillväxten är stark och regeringar är partners i utvecklingen. Som Global SWF rapporterade, investerar Gulfens statliga investeringsfonder själva stora summor i inhemska projekt – t.ex. Förenade Arabemiratens ADIA och Mubadala som ökar sina tilldelningar till lokal fastighet – vilket speglar förtroende på hemmaplan. Särskilt reformerna i Saudiarabien hyllas som ”game-changers” för att skapa en mer likvid och transparent marknad. Experter varnar dock för att framgången kommer att bero på detaljer i genomförandet och investerarskydd. ”Om Saudiarabien erbjuder en tydlig rättslig ram och möjlighet till vinsthemtagning kan vi se ett inflöde av utländskt kapital liknande det Dubai upplevde,” noterar en fastighetsekonom vid gfmag.com.

Sammanfattningsvis är Mellanösterns fastighetsberättelse för 30–31 aug 2025 en av boomar och djärva drag: boomande marknader i Gulfen och djärva statliga insatser för att öppna och expandera dessa marknader ytterligare. Det står i kontrast till försiktigheten på andra håll i världen – och understryker regionens växande betydelse inom global fastighet.

Afrika: Navigera höga räntor och nya investeringar

Ekonomisk bakgrund: Afrikanska fastighetsmarknader hanterar en utmanande makromiljö. Många länder har kämpat med hög inflation och höga räntor de senaste åren, vilket har ökat finansieringskostnaderna och dämpat fastighetsaktiviteten. Men i takt med att inflationen stabiliseras i vissa ekonomier skiftar centralbankerna försiktigt sin hållning – vilket ger en strimma av lättnad för fastighetssektorn.

Sydafrika – lättnad genom räntesänkning: Sydafrika, kontinentens mest utvecklade fastighetsmarknad, levererade en efterlängtad räntesänkning i början av augusti 2025. Sydafrikas centralbank sänkte reporäntan från 7,25 % till 7,00 %, vilket sänkte den primära utlåningsräntan till 10,50 % privateproperty.co.za. Detta var den första sänkningen efter en lång period av åtstramning, och det sänker bolåneräntorna något för konsumenterna (de flesta bolån i Sydafrika har rörlig ränta på prime plus ett påslag). Fastighetsproffs välkomnade åtgärden: ”En lägre primränta ger mycket välbehövlig lättnad för konsumenter och husägare… denna sänkning kommer att ytterligare vitalisera bostadsmarknaden,” sade Bradd Bendall, försäljningschef på BetterBond privateproperty.co.za privateproperty.co.za. Faktum är att antalet bolåneansökningar i Sydafrika redan hade ökat med cirka 7 % år-till-år i mitten av 2025, vilket antyder att köpare är på väg tillbaka privateproperty.co.za.

Dock är räntesänkningen blygsam och ekonomiska motvindar kvarstår. Yael Geffen, VD för Lew Geffen Sotheby’s Realty, noterade att lättnaden är liten – på ett bolån på 2 miljoner rand sparar sänkningen cirka 340 rand (18 dollar) per månad privateproperty.co.za – samtidigt som hon varnade för att sydafrikanska konsumenter är under hård press. ”Vi står på randen till en ekonomisk katastrof… hushållen lägger alarmerande två tredjedelar av sin inkomst på att betala skulder,” varnade Geffen privateproperty.co.za. Hög arbetslöshet och stigande kostnader för el (elpriserna har skjutit i höjden) gör att många potentiella bostadsköpare fortfarande tvekar. Bostadsmarknaden i stora städer som Johannesburg och Kapstaden är stillastående, med priser som bara stiger marginellt i nominella termer. Ändå kan förväntan om ytterligare räntesänkningar under 2025 gradvis förbättra både köpkraft och marknadssentiment.

Nigeria & Västafrika: Nigerias fastighetssektor har upplevt turbulens till följd av valutadevalvering och politiska förändringar. Regeringens avskaffande av bränslesubventioner 2025 ledde till ökade transport- och byggkostnader. Räntorna i Nigeria är fortsatt extremt höga (centralbankens ränta är 18,75 %), vilket gör formella bolån mycket ovanliga (de flesta bostadsköp sker kontant). Trots detta är det stor aktivitet på lyxmarknaden, drivet av förmögna individer som vill skydda sig mot inflation, samt inom diasporasegmentet (nigerianer utomlands som investerar i lägenheter och mark i hemlandet). En anmärkningsvärd utveckling: Dangote Group, en av Afrikas största konglomerat, signalerade planer på att investera i fastigheter i Etiopien som en del av en bredare expansion. Den 30 augusti skrev Dangote på ett avtal värt 2,5 miljarder dollar för att bygga en gödselfabrik i Etiopien reuters.com, och rapporter tyder på att de även tittar på fastighetsutvecklingsmöjligheter där facebook.com. Detta drag understryker de växande panafrikanska investeringsflödena – nigerianska och sydafrikanska investerare tittar i allt högre grad på snabbväxande marknader i Östafrika (Etiopien, Kenya, Rwanda) för fastighetsprojekt. Sådana gränsöverskridande investeringar för med sig kapital och expertis, vilket potentiellt kan påskynda utvecklingen i värdländerna.

Östafrika: Kenya, Östafrikas ekonomiska nav, har en livlig fastighetsmarknad som saktade in något 2023–2024 på grund av valosäkerhet och höga räntor, men är redo för återhämtning. Kenyas centralbank behöll räntan på 10,5 %, och inflationen är måttlig (~6,7 %), vilket kan möjliggöra räntesänkningar snart. Nairobi ser fortsatt efterfrågan på prisvärda bostäder och logistik-/lagerutrymmen (särskilt i takt med att den regionala handeln växer). Anmärkningsvärt är att en fastighetsmässa från Dubai hölls i Nairobi den 30 augusti, med syfte att sälja fastigheter i Förenade Arabemiraten till afrikanska investerare research8020.com – ett tecken på fördjupade band mellan Afrika och Mellanöstern. Dessutom har Kenyas regering nyligen lanserat ett ambitiöst program för prisvärda bostäder, där tusentals enheter upphandlas till utvecklare med incitament, vilket om det lyckas både kan minska bostadsunderskottet och öppna en ny investeringsmöjlighet.

Nordafrika: I Egypten, som nämnts, dominerar valutaproblem. Ändå har utländska investerare från Gulfen köpt upp lyxfastigheter i Kairo till rabatterade priser (i dollar räknat). Egyptens regering för samtal om att eventuellt låta Gulfens statliga fonder ta andelar i nya stadsutvecklingsprojekt för att stärka finansieringen. Samtidigt har Marockos turistfastigheter (riader, hotell) fått ett uppsving av en ökning i turismen efter pandemin, även om den tragiska jordbävningen i slutet av 2025 nära Marrakech kan leda till att fokus flyttas till återuppbyggnad och strukturella säkerhetsuppgraderingar för äldre byggnader.

Övergripande trender: I stora delar av Afrika är bostadsbrist och snabb urbanisering fortsatt de drivande krafterna inom fastighetssektorn. Även under tuffare ekonomiska tider växer befolkningen och städerna behöver fler bostäder och kontor. Detta ligger till grund för en generellt positiv långsiktig prognos, förutsatt att finansiering kan göras mer tillgänglig. Lokala banker i länder som Ghana och Uganda har börjat undersöka bolåneprodukter till subventionerade räntor för förstagångsköpare, ofta med stöd av statliga eller utvecklingsbanksprogram, för att stimulera bostadsägande.

REITs och kapitalmarknader: Real Estate Investment Trusts är fortfarande i sin linda i Afrika men expanderar långsamt. Sydafrika har en mogen REIT-sektor (vissa sydafrikanska REITs, som Growthpoint, investerar till och med på andra håll på kontinenten). Nigeria lanserade sin andra REIT någonsin 2025 med fokus på kommersiella fastigheter i Lagos och Abuja. Kenya och Rwanda uppdaterar regelverken för att göra REITs mer attraktiva för investerare. Dessa instrument kan på sikt låsa upp mer institutionellt kapital till afrikanska fastigheter.

Expertinsikt: ”Afrikas fastighetsberättelse handlar i grunden om otillfredsställd efterfrågan och outnyttjat kapital,” säger en analytiker på Estate Intel (ett forskningsföretag baserat i Lagos). Höga avkastningar (ofta 8–10 % eller mer i hyresavkastning) kan hittas, men utmaningen är att minska riskerna i investeringarna. Politisk stabilitet, valutarisken och likviditet är nyckelfrågor för utländska investerare. Glädjande nog genomför flera afrikanska länder reformer – digitaliserar fastighetsregister, stärker äganderätten, erbjuder skattebefrielser för utveckling, etc. – för att locka mer investeringar. Andra halvan av 2025 kommer att pröva dessa insatser, men många bedömare är fortsatt optimistiska om att Afrikas unga demografi och urbana tillväxt gör det till en fastighetsmarknad att hålla ögonen på.

Oceanien: Australien återhämtar sig, Nya Zeeland når botten

Australien – återgår till tillväxt: Australiens fastighetsmarknad, efter en kraftig korrigering 2022–23, har återgått till långsam tillväxt under 2024–25. Fram till mitten av 2025 har huspriserna åter börjat stiga i alla huvudstäder business.nab.com.au. Bara under juli månad (senaste tillgängliga data) steg de nationella bostadsvärdena med cirka 1,8 % cotality.com, drivet av starka ökningar i mindre städer som Darwin (+2,2 % MoM) och stadiga uppgångar i Sydney och Melbourne business.nab.com.au. Vändningen tillskrivs flera faktorer:

Australiens centralbank pausade sina räntehöjningar tidigare under året, och marknaden förväntar sig till och med räntesänkningar 2026 om inflationen fortsätter att avta. Utsikten om toppade räntor har stärkt köparnas förtroende.

om inflationen fortsätter att avta. Utsikten om toppade räntor har stärkt köparnas förtroende. Australien står inför en bostadsbrist . Nybyggnationen har släpat efter efterfrågan, och befolkningen växer snabbt igen tack vare en post-Covid-återhämtning i invandringen. Detta har satt ett golv för priserna trots högre bolåneräntor än för ett par år sedan.

. Nybyggnationen har släpat efter efterfrågan, och befolkningen växer snabbt igen tack vare en post-Covid-återhämtning i invandringen. Detta har satt ett golv för priserna trots högre bolåneräntor än för ett par år sedan. Investerare återvänder, särskilt på lägenhetsmarknaden, och satsar på att hyrorna kommer att förbli höga. Hyrorna i Australien har stigit i rekordfart (tvåsiffrig årlig tillväxt i vissa städer) på grund av låg vakansgrad, vilket gör hyresfastigheter attraktiva igen.

Sydney och Melbourne, Australiens största marknader, såg nyligen blygsamma prisökningar per kvartal (~1–3 %), och andelen lyckade auktioner har förbättrats, vilket tyder på ökat köparintresse. Perth och Brisbane har också ökat på årsbasis, delvis tack vare starka lokala ekonomier (gruvdrift i Perths fall och inflyttning från andra delstater som driver på Brisbane).

Analytikers prognos: KPMG:s senaste prognos antyder att australiensiska huspriser kommer att stiga med ~5,5 % under 2025 nationellt abc.net.au, och återhämta större delen av den tidigare nedgången till 2026. ”De nationella fastighetsvärdena visar stadig tillväxt, drivet av lågt utbud och förväntade räntesänkningar,” noterar en fastighetsuppdatering propertyupdate.com.au. Det finns dock begränsningar: bostadspriserna är fortfarande höga i förhållande till inkomster (medelpriset för ett hus i Sydney ligger fortfarande runt 1,3 miljoner australiska dollar). Den australiensiska regeringen inför incitament för förstagångsköpare och pressar delstaterna att snabba på planprocesser för att få fler bostäder byggda. Hur stark återhämtningen blir kan bero på dessa åtgärder på utbudssidan och det globala ekonomiska läget, men för närvarande är momentumet positivt.

Nya Zeeland – letar efter en botten: Grannlandet Nya Zeeland har genomgått en av de brantaste nedgångarna på bostadsmarknaden bland avancerade ekonomier, och marknaden letar fortfarande efter en botten. I juli 2025 ligger genomsnittliga bostadsvärden i NZ omkring 13 % under toppen från slutet av 2021 qv.co.nz qv.co.nz. Större städer har sett ännu större fall från toppen: Auckland ligger ~19,6 % under sin topp qv.co.nz, och Wellington City hela 27 % under toppen qv.co.nz. Den goda nyheten är att nedgångstakten har saktat in rejält och verkar bottna ur:

Under de senaste 3 månaderna (maj–juli) var priserna nationellt sett nästan oförändrade (-0,5 % kvartalsvis) qv.co.nz. På årsbasis är värdena i princip oförändrade jämfört med juli 2024 qv.co.nz, vilket tyder på att nedgången har avstannat. Vissa områden har redan börjat återhämta sig: sekundära städer som Tauranga (+1,7 % K/K) och Queenstown (+2,4 % K/K) noterade tydliga kvartalsvisa ökningar qv.co.nz, och till och med delar av Auckland (de centrala förorterna) såg stabiliserade priser qv.co.nz. Detta tyder på att i områden där efterfrågan är stark (eller där priserna föll tidigt och kraftigt) återvänder köparna.

och noterade tydliga kvartalsvisa ökningar qv.co.nz, och till och med delar av Auckland (de centrala förorterna) såg stabiliserade priser qv.co.nz. Detta tyder på att i områden där efterfrågan är stark (eller där priserna föll tidigt och kraftigt) återvänder köparna. Bolåneräntorna i Nya Zeeland har planat ut. Reserve Bank of New Zealand behöll styrräntan på 5,5 % fram till augusti, och med inflationen som sjunker till cirka 4,9 % förväntar sig många att RBNZ:s nästa drag kan bli en sänkning 2026. Bankerna har nyligen sänkt de fasta bolåneräntorna något i förväntan på detta, vilket har förbättrat sentimentet.

Marknadssentimentet är dock fortsatt försiktigt. ”Den övergripande marknaden är fortsatt dämpad… återhämtningen är ojämn och skör,” säger QV:s Andrea Rush qv.co.nz. Hon noterar att köpare är priskänsliga och har förhandlingsstyrka tack vare gott om utbud i vissa områden qv.co.nz. Säljare har fått justera sina förväntningar – realistisk prissättning är avgörande för att få till en försäljning, vilket märks på att bostäder ligger längre ute till försäljning om de är prissatta efter förra årets nivåer. Förstahandsköpare och ägare som bor i sina bostäder är för närvarande de mest aktiva, särskilt i den nedre delen av marknaden, hjälpta av stabila räntor och något förbättrad kreditåtkomst qv.co.nz qv.co.nz. Det finns också en ökning av investerare som letar efter fynd, men många står fortfarande vid sidan av på grund av Nya Zeelands strängare regler för hyresvärdar och borttagandet av vissa ränteavdrag.

Policyuppdatering: Nya Zeelands regering, som står inför ett val i slutet av 2025, har föreslagit potentiella åtgärder för att stimulera bostadsmarknaden om det behövs – såsom att återinföra avdragsrätt för fastighetsskatt eller justera invandringen för att öka efterfrågan. Oppositionen har drivit kampanj för att minska byråkratin för utveckling för att öka utbudet. Beroende på valutgången kan Nya Zeelands bostadspolitik skifta och påverka marknadens utveckling.

Oceanien i stort: De skilda förutsättningarna i Australien och Nya Zeeland visar hur räntor och politik har format utfallen. Australiens mindre kraftiga åtstramningscykel och fortsatt befolkningstillväxt begränsade nedgången, medan Nya Zeelands aggressiva räntehöjningar (och kanske tidigare överdrivna prisuppgångar) ledde till en kraftigare korrigering. Nu blickar båda marknaderna framåt mot en eventuell penningpolitisk lättnad som medvind.

På andra håll i Oceanien, notera att Stillahavsö-nationer ser unika fastighetstrender – till exempel har Fiji och Vanuatu resort- och bostadsprojekt riktade mot utländska köpare som söker omlokalisering eller ett andra medborgarskap, och klimatanpassning blir en faktor (kustnära fastigheter som hanterar stigande havsnivåer). Dessa är nischade men växande segment i regionen.

Slutsats: I slutet av augusti 2025 är det globala fastighetslandskapet en studie i kontraster:

Hög-räntebaksmälla i Nordamerika och Europa, där marknaderna är dämpade och selektiva, i väntan på tydligare ekonomiska signaler.

i Nordamerika och Europa, där marknaderna är dämpade och selektiva, i väntan på tydligare ekonomiska signaler. Policydrivna återhämtningar i delar av Asien och Mellanöstern – vare sig det gäller Kinas stimulans eller Saudiarabiens öppning – vilket kan omforma dessa marknader.

i delar av Asien och Mellanöstern – vare sig det gäller Kinas stimulans eller Saudiarabiens öppning – vilket kan omforma dessa marknader. Motståndskraft och återhämtning i regioner som Mellanösterns Gulf och delar av Oceanien, vilket visar att fastigheter förblir en lokal angelägenhet även i motvind globalt.

Som en expert uttryckte det väl, är 2025 ”ett år av anpassning” inom fastigheter – där investerare och bostadsägare omkalibrerar sig till en ny normal med högre räntekostnader, men också tar tillvara på möjligheter som uppstår ur varje marknads unika dynamik. De kommande månaderna (och räntebesluten) avgör vilka regioner som leder nästa fas i fastighetscykeln. Fortsättning följer.

Källor: Reuters reuters.com reuters.com reuters.com reuters.com reuters.com topluxuryproperty.com gfmag.com privateproperty.co.za qv.co.nz och andra som länkats ovan.