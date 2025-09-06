Global fastighetsberg-och-dalbana: Bolåneräntor rasar, Kina vacklar, Dubai blomstrar (4–5 sept 2025)

Viktiga fakta

Amerikansk bolånelättnad: Den genomsnittliga 30-åriga fasta bolåneräntan nådde en 11-månaders lägsta (~6,5 %) realestatenews.com, vilket lättade på de månatliga betalningarna något. Dock förblir efterfrågan från köpare dämpad – ansökningarna föll med 1,2 % i slutet av augusti trots räntenedgången realestatenews.com realestatenews.com. “Husjägare bevakar räntorna och hoppas att [räntorna] sjunker under 6 %,” noterade en mäklare i Seattle realestatenews.com.

Nordamerika

Bostads- & fastighetsmarknader

Bolåneräntor och köparsentiment: De amerikanska bolånekostnaderna har sjunkit sju veckor i rad, vilket ger viss lättnad för köpare. Den fasta 30-årsräntan ligger nu i snitt på 6,5 % – den lägsta på 11 månader realestatenews.com, tack vare avtagande inflation och förväntningar om räntesänkningar från Federal Reserve. ”Historiskt sett ger en svagare arbetsmarknadsrapport än väntat optimism om Fed-sänkningar och kan sänka obligationsräntorna, vilket i sin tur pressar bolåneräntorna nedåt,” förklarade Hannah Jones, analytiker på Realtor.com realestatenews.com. Omvänt kan starka jobbsiffror få räntorna att stiga igen, noterade hon, och betonade ”osäkerhet framöver” realestatenews.com. Med en avgörande amerikansk jobbrapport på gång är marknadsbevakare beredda på ränterörelser.

Köparefterfrågan och priser: Även med lägre räntor förblir efterfrågan från bostadsköpare ljummen. “Bostadsköpare…bör inte försöka tajma räntorna,” råder Bright MLS chefsekonom Lisa Sturtevant, och uppmanar köpare att istället dra nytta av det ökande utbudet och mer flexibla säljare realestatenews.com. Faktum är att antalet aktiva bostadsannonser i USA har ökat med cirka 11 % jämfört med förra året när fler ägare säljer och prisökningarna avtar realestatenews.com. Många säljare har börjat sänka priserna eller erbjuda eftergifter för att få till affärer realestatenews.com. Som ett resultat sjönk den genomsnittliga månatliga betalningen till sin lägsta nivå sedan januari (≈2 593 USD) realestatenews.com. Men det är fortfarande 5 % högre än för ett år sedan och dubbelt så högt som före pandemin realestatenews.com, vilket belyser utmaningar med överkomlighet. “Bolåneräntorna har inte sjunkit tillräckligt mycket för att locka tillbaka en ström av köpare. Bostadsspekulanter…hoppas att de ska sjunka under 6 %,” säger Mariah O’Keefe, Redfin-mäklare i Seattle realestatenews.com. När det gäller priser är den amerikanska bostadsmarknaden överlag fortsatt motståndskraftig – de nationella medianpriserna är ungefär oförändrade jämfört med förra året, utan tecken på en krasch 2025 forbes.com – men de regionala skillnaderna ökar. Dyrbara marknader på västkusten har sett små nedgångar, medan vissa städer i Mellanvästern och nordöstra USA fortfarande noterar blygsamma ökningar tack vare starka lokala ekonomier.

Marknadsrisker och regionala skillnader: En nyfrån ATTOM rankade delar avför en nedgång i år worldpropertyjournal.com . Dessa marknader står inför en perfekt storm av worldpropertyjournal.com . “Sommarens bostadspriser var verkligen iögonfallande, men…nyckelindikatorer utöver bara försäljningspriset [erbjuder] en barometer för vart marknaden är på väg,” sade ATTOM:s VD Rob Barber worldpropertyjournal.com . Däremot ser många bostadsmarknader i Texas och Mellanvästern friskare ut, med lägre arbetslöshet och få lån som är “under vattnet” worldpropertyjournal.com befinner sig samtidigt vid en vändpunkt: efter en långvarig frysning förbättras köparnas sentiment försiktigt.har stabiliserats kring ~5,5 % för 5-åriga bundna lån fortune.com , och det är allmänt förväntat att Bank of Canada kommer attvid sitt möte den 17 september för att stimulera tillväxt ca.finance.yahoo.com . Torontos bostadsstyrelse rapporterade en liten ökning i augustiförsäljningen (+2,3 % YoY) när priserna mjuknar, vilket signalerar att en “avstannad återhämtning” kan vara på väg att vända trreb.ca . Fortfarande är, med genomsnittliga bostadspriser (~673 000 CAD) upp ~0,6 % från ett år sedan stats.crea.ca och hushåll nära rekordhög skuldsättning.nivåer.

Flerfamiljshus och hyror: Den amerikanska hyresmarknaden för lägenheter mjuknar efter flera års expansion. Den nationella beläggningen sjönk till 95,4 % i augusti och de faktiska hyrorna föll med 0,2 % jämfört med året innan, den första årliga hyressänkningen sedan början av 2021 credaily.com credaily.com. Denna milda nedgång speglar en våg av nya bostäder i Sun Belt-städer och hyresgäster som pressas av inflationen. Hyressänkningar är koncentrerade till överbyggda storstadsområden som Austin, Phoenix och Orlando, samt i turistberoende marknader (t.ex. Las Vegas) där hyresvärdar rapporterar svagare efterfrågan credaily.com credaily.com. Däremot ser vissa dyra kuststäder fortfarande hyrorna stiga med 3–7 % på årsbasis – San Francisco, New York, San Jose – då begränsat utbud och starka arbetsmarknader håller trycket uppe credaily.com. Den övergripande avmattningen är goda nyheter för hyresgäster, men experter påpekar att det är en ombalansering snarare än en krasch. ”Även om den månatliga hyrestillväxten har varit begränsad i över ett år, markerar detta ett skifte till negativt territorium,” observerade RealPage-analytiker i en marknadsuppdatering credaily.com. Med fler lägenhetsprojekt som färdigställs fram till 2026 kan hyresgästerna äntligen återfå viss förhandlingsstyrka.

Kommersiella & industriella fastigheter

Kontorssektorn och kommersiella affärer: Nordamerikas kontorsmarknader fortsätter att utsättas för påfrestningar från höga vakanser och refinansieringsutmaningar. I USA ligger kontorsvakanser på omkring 18–20 % i många innerstäder bisnow.com, och fastighetsägare tvingas till stora rabatter eller att omvandla byggnader. Den här veckan sågs ett exempel på nödförsäljning av kontor: den privata investeraren Savanna förvärvade ett kontorstorn i Midtown Manhattan (444 Madison Ave) via kortförsäljning för 50 miljoner dollar crenews.com – en kraftig rabatt som speglar sänkta värden. På västkusten köptes en kontorsfastighet i San Francisco för omvandling till bostäder, då investerare ser kreativa återanvändningar för underfyllda torn crenews.com. “Närvaron på kontoren är fortsatt låg,” varnade en branschprognos, vilket tvingar fastighetsägare att finansiera kostsamma uppgraderingar och eftergifter för att locka hyresgäster realestatenews.com. Uthyrningsaktiviteten är dämpad, även om vissa mäklare hävdar att det värsta kan vara över. I Los Angeles, till exempel, fördubblades kontorsinvesteringarna från en låg nivå under andra kvartalet, och lokala mäklare säger att marknaden “har nått botten” med opportunistiska köpare som träder fram bisnow.com. Ändå förväntas en återhämtning för kontorsmarknaden bli långsam och ojämn fram till 2025.

Industri och logistik: Däremot förblir industrifastigheter en stark kraft. Datacenter i Nordamerika har just nått en ”historiskt låg” vakansgrad då efterfrågan på molntjänster ökar crenews.com. Lager- och logistikytor är också fortsatt begränsade – den nationella vakansgraden för industrifastigheter ligger runt 4 % och hyrorna stiger, särskilt nära hamnar och stora städer wam.ae wam.ae. Investerare satsade över 33 miljarder dollar på industrifastigheter under första halvåret 2025 credaily.com, med tanke på det bestående behovet av e-handel och tillverkning. Till exempel i Kalifornien säkrade en investerare ett lån på 67 miljoner dollar för en fullt uthyrd industripark i Sacramento, vilket understryker förtroendet för sektorn crenews.com crenews.com. Utvecklare ökar takten på nya projekt där de kan: i Dallas såldes ett modernt lager, bara ett år gammalt, till en REIT till högt värde crenews.com, och byggandet av megadistributionscenter fortsätter i Sun Belt-städer. ”Industrisektorn fortsätter att locka internationella investerare,” noterar CBRE:s rapport för Q2, som nämner ”stark hyrestillväxt i viktiga logistikfastigheter” på marknader som Atlanta och Toronto wam.ae. En möjlig motvind: om konsumtionen eller handelsvolymerna minskar kan den snabba hyrestillväxten avta. Men för tillfället är industrifastigheter en utmärkande vinnare globalt.

Detaljhandel och blandad användning: Bilden av detaljhandelsfastigheter är nyanserad. Butiksvakanser i USA ligger nära rekordlåga nivåer (~5,3 % tillgänglighet) trots vågor av kedjestängningar marketsgroup.org. Välbelägna köpcentrum och butiker på huvudgator har till stor del fyllt igen pandemins vakanser, och fottrafiken återhämtar sig i många gallerior. Dock visar en ny rapport från Newmark att volymen av detaljhandelsuthyrningar sjönk med 29 % år över år under Q2 2025 marketsgroup.org. Endast 31,7 miljoner kvadratfot hyrdes ut nationellt – 23 % under det långsiktiga genomsnittet – då återförsäljare blev försiktiga i osäkra ekonomiska tider och på grund av en brist på attraktiva lokaler marketsgroup.org. Butiksstängningar översteg nyöppningar, vilket ledde till negativ nettoabsorption förra kvartalet marketsgroup.org. Uppmärksammade konkurser (Joann, Rite Aid, Forever 21) och kostnadsbesparingar hos stora kedjor bidrog till tillbakadragandet marketsgroup.org. “Många detaljhandelsoperatörer effektiviserar sina butiksnät… och fokuserar på underpresterande lägen,” noterade rapporten, och förutspådde mer konsolidering fram till 2026 marketsgroup.org. Ändå, även när stora butiker krymper, är detaljhandelns fundamenta långt ifrån kollaps – tillgängligheten är fortfarande lägre än det historiska genomsnittet på 6,6 % marketsgroup.org och begärda hyror håller sig stabila överlag. Köpcentrum med livsmedelsbutiker som ankare och lyxiga butiksgator presterar särskilt bra, medan sekundära gallerior har det tufft. I Kanada rapporterar på liknande sätt toppgallerior i Toronto och Vancouver höga beläggningsgrader och hyrestillväxt, även om vissa mellanklassbutiker drar sig tillbaka. Blandade utvecklingsprojekt som kombinerar detaljhandel, restauranger och underhållning framträder som en räddning för åldrande gallerior, med flera stora amerikanska projekt där köpcentrum byggs om till bostäder som tillkännagivits det senaste året för att återuppliva fottrafiken.

Mark & Utveckling

Byggnation och markförsäljning: Byggverksamheten är uppdelad över Nordamerika. Bostadsbyggandet i USA har saktat ner från toppnivåerna 2022 – påbörjade enfamiljshus har minskat måttligt, och byggare uppger att det är svårt att hitta prisvärd mark. I en NAHB-undersökning uppgav 38 % av byggarna att tillgången på tomter var ”låg” på deras marknader eyeonhousing.org. Dock är försäljningen av nya bostäder endast cirka 3 % lägre hittills i år kitchenbathdesign.com, vilket tyder på att byggarna lyckas sälja bostäder, om än med incitament. Markpriserna är fortsatt höga i många regioner, vilket tillsammans med höga materialkostnader fortsätter att pressa upp priserna på nya bostäder. I Kanada återupptar utvecklare försiktigt projekt efter en paus, hjälpta av statliga åtgärder som Vancouvers reformer för bygglov och ett nytt initiativ i Toronto för att omvandla underutnyttjade kontor till bostäder. Infrastruktur och markutveckling kopplad till industriella ändamål – som förberedelser av megasiter för batterifabriker i södra USA, eller lagerparker i norra Mexiko – är heta områden som lockar institutionellt kapital. Till exempel marknadsför Mexiko nya industriområden nära den amerikanska gränsen för att dra nytta av reshoring, även om lokala infrastrukturbrister kvarstår. Jordbruksmark och skogsmark, som alternativa reala tillgångar, har också fått ökat investerarintresse 2025 i takt med volatila aktiemarknader, med flera stora markportföljförsäljningar rapporterade under sommaren. Sammantaget har Nordamerikas utvecklingspipeline tunnats ut jämfört med boomen efter COVID, men strategiska projekt (särskilt inom prisvärda bostäder och logistik) fortsätter att gå framåt, ofta med stöd av offentlig-privata partnerskap och kreativa finansieringslösningar.

Europa

Bostadsfastigheter

Bostadspriser och politik: Europas bostadsmarknader visar tecken på avmattning efter flera års tillväxt. I Storbritannien chockade Nationwides senaste index observatörer genom att visa en nedgång på 0,1 % i huspriserna i augusti (jämfört med juli) reuters.com – den tredje månatliga nedgången sedan april. Den årliga prisökningen saktade in till endast 2,1 %, den svagaste sedan mitten av 2024 reuters.com. ”Den relativt dämpade takten i husprisökningen är förståelig med tanke på att överkomligheten fortfarande är ansträngd,” sade Nationwides chefsekonom Robert Gardner reuters.com. Trots att Bank of England sänkte sin styrränta till 4,0 % i augusti reuters.com (den första sänkningen i cykeln), är lånekostnaderna fortfarande höga jämfört med de senaste åren och den genomsnittliga köparens bolån slukar nu cirka 35 % av nettolönen reuters.com. Potentiella köpare står också inför osäkerhet kring möjliga skatteändringar – spekulationer om en ny ”mansion tax” i nästa budget har minskat köparnas förtroende i det övre segmentet. ”Risken är att spekulationer om fastighetsskatt… ytterligare påverkar köparnas sentiment,” varnade Ashley Webb från Capital Economics reuters.com. På kontinenten har husprisökningen i stort sett avstannat i många länder. Tyskland ser små nominella prisnedgångar i vissa städer när en era av extremt billiga bolån tar slut. Sverige och Danmark såg kraftigare korrigeringar tidigare (10–15 % från toppnivåerna) men verkar nu stabiliseras i takt med att räntorna planar ut. I Frankrike är priserna överlag oförändrade men antalet transaktioner har minskat, vilket fått regeringen att överväga köparincitament för nya miljövänliga bostäder. Polen och Centraleuropa har områden med tillväxt (drivet av starka löneökningar och ukrainsk immigration i Polens fall), men höga eurozonräntor begränsar finansieringen. Generellt går Europas bostadsmarknad in i en period av prisstagnation – en lättnad för förstagångsköpare, men en utmaning för utvecklare och nya ägare som räknat med ständig värdeökning.

Hyror och överkomlighet: Hyresgäster över hela Europa känner av pressen. I många huvudstäder – London, Dublin, Paris, Berlin – har hyrorna nått rekordnivåer i år, drivet av begränsat utbud och högre kostnader för hyresvärdar. Till exempel översteg Londons genomsnittliga hyra £2 200/månad, upp ~12 % årligen, då högre bolåneräntor fick vissa hyresvärdar att sälja eller höja hyrorna. Vissa regeringar ingriper: Irland förlängde sitt hyrestak och vräkningsförbud på känsliga marknader, medan Skottland behåller tillfälliga hyresfrysningar för befintliga hyresgäster. Tyskland utökar sin budget för socialt boende efter att undersökningar visat en drastisk brist på prisvärda bostäder. Å andra sidan står några städer inför överskottsproblem: Dubai-liknande byggboomar i delar av Spaniens Costa del Sol och Portugals Algarve (populära bland expats) har faktiskt börjat sänka lyxhyrorna något där, ett undantag i Europa. Den övergripande europeiska bostadsägandegraden har sjunkit då yngre hushåll hyr längre, en trend som beslutsfattare följer noga. I Storbritannien är den privata hyreskomponenten i KPI cirka 5 % högre år för år, den snabbaste ökningen på över ett decennium, vilket bidrar till inflationen. Detta har lett till debatter om starkare hyresreglering kontra åtgärder för att öka hyresutbudet. Anmärkningsvärt är att Polen nyligen infört incitament för byggande av hyresbostäder och Österrike kanaliserar pensionsfonder till obligationer för prisvärda bostäder – innovativa tillvägagångssätt för att lindra Europas hyresbostadskris.

Kommersiella & industriella fastigheter

Bygg- och utvecklingsnedgång: Europas bygg- och utvecklingssektor är tydligt på defensiven. Eurozonens bygg-PMI sjönk djupare under 50-strecket i augusti, vilket signalerar tillbakagång: Tysklands index föll till 46,0, Italiens till 47,7 och Frankrike låg kvar på 46,7 riotimesonline.com. Detta markerar en ihållande nedgång i byggaktiviteten. Höga finansieringskostnader, brist på arbetskraft och ekonomisk osäkerhet gör att många projekt skjuts upp eller ställs in. Från kontor i Frankfurt till bostadsprojekt i Madrid rapporterar utvecklare svårigheter att säkra lönsam avkastning med ECB:s ränta på 4 %. Även om kostnader för insatsvaror (som virke och stål) har minskat från topparna 2022, är utvecklarnas sentiment fortsatt svagt. I Tyskland minskade bygglov för bostäder med ~27 % under första halvåret 2025 jämfört med året innan, och branschorganisationer varnar för en ”utvecklarkris” om inte lånekostnaderna sjunker. Sveriges byggkris är akut – flera stora byggföretag har ansökt om konkursskydd i år på grund av ett överskott av osålda enheter och dyr skuld. Infrastruktur- och industriprojekt är dock en relativt ljus punkt: EU-finansierade gröna energianläggningar och halvledarfabriker (i Tyskland och Frankrike) samt vindkraftsprojekt (Nordsjön) går vidare och ger vissa byggjobb. Men överlag är Europas utvecklare på reträtt. Denna nedgång i byggandet är både ett symptom och en orsak till ekonomisk bräcklighet i Europa – färre byggkranar på horisonten idag kan innebära stramare bostadsutbud (och högre hyror) om några år om och när efterfrågan återhämtar sig.

Kontors- och detaljhandelsmarknader: Europeiska kontorsmarknader förblir tudelade. Förstklassiga, moderna kontorslokaler i städer som London och Paris behåller sitt värde när företag söker hög kvalitet, men äldre, mindre effektiva byggnader har svårt att hitta hyresgäster. Kontorsvakanserna i London har smugit sig upp till omkring 9 %, och hyresvärdar erbjuder hyresfria perioder på 12–18 månader för att locka till sig hyresavtal, särskilt i City. Paris har klarat sig bättre (vakanser ~7 %) tack vare begränsat nytillskott och en preferens för arbete på plats, men även där ökar andrahandsuthyrningarna. En stor fransk hyresvärd, Gecina, noterade ”hyresgäster tar längre tid på sig att skriva på och har större förhandlingsstyrka”. Kontorsnav i Centraleuropa (Warszawa, Prag) pressas av distansarbete och överskott; vakanserna i Warszawa nådde 13 %, den högsta siffran på ett decennium. Samtidigt är detaljhandelsfastigheter i Europa försiktiga. Detaljhandelsförsäljningen i Spanien föll med 0,5 % den senaste månaden riotimesonline.com och kundflödet i tysk detaljhandel är under nivåerna före Covid. Detaljhandelshyrorna är oförändrade och vissa svagare köpcentrum i sekundära städer ser avkastningsökningar (när värdena sjunker). Däremot rapporterar förstklassiga shoppinggator (t.ex. Paris Champs-Élysées, Milano Via Montenapoleone) stark lyxförsäljning och till och med rekordhyror under 2025, drivet av internationell turism och begränsat utbud. Europeiska detaljhandlare ändrar också format – med större fokus på mindre butiker i stadskärnor och upplevelsebaserad handel – vilket förändrar efterfrågan på yta. Till exempel öppnade IKEA sin första butik i centrala Paris och andra stora detaljhandelskedjor följer efter för att anpassa sig till förändrat konsumentbeteende.

Industri och logistik: Europeiska industri- och logistikfastigheter förblir relativt motståndskraftiga. Pan-europeiska logistikvakanser är låga (runt 4–5 %), och hyrestillväxten fortsätter, om än i en långsammare takt än 2022 års frenesi. Efterfrågan på lagerutrymme nära hamnar (Rotterdam, Antwerpen) och större städer förblir stark tack vare e-handel. En ny Savills-rapport noterade att 380 miljarder euro investerades globalt i fastigheter under H1 2025, med logistik- och äldreboendesektorer som såg tillväxt marketsgroup.org. I Europa föredrar investerare lagerlokaler eftersom de erbjuder stabila inkomster; dock har transaktionsvolymerna minskat då köpare och säljare tvistar om prissättning. Avkastningskraven (yield) för förstklassig logistik i Västeuropa har ökat med cirka 50 baspunkter det senaste året, vilket speglar högre finansieringskostnader, men ligger fortfarande inom historiska normer invesco.com perenews.com. En trend är ökningen av flervåningslager i marknader med begränsad mark som London och Paris, samt omvandling av tomma detaljhandelslokaler till distributionsnav. Utsikterna för industrin är försiktigt optimistiska: “Även i Europa, där avkastningsspreadarna har normaliserats, förblir transaktionsvolymerna långsamma att återhämta sig” på grund av finansieringsvillkor invesco.com. Om ECB signalerar räntesänkningar för 2026, som många förväntar sig, kan det frigöra en våg av uppdämd industriell investering i regionen.

Detaljhandel & Hotell

Turism och detaljhandel återhämtar sig: Europas berömda stadskärnor upplever en återhämtning inom turismen som gynnar hotell och butiker på huvudgatorna. Hotellbeläggningen i Europa denna sommar återgick till nivåerna från 2019, där Sydeuropa drog nytta av en rekordsäsong. Detta har positiva effekter för detaljhandel och restauranger. Till exempel rapporterade Italien att utländska turisters utgifter ökade med 8 % jämfört med förra året, vilket gynnade lyxbutiker i Rom och Florens. Fastighetsinvesterare inom hotellbranschen är aktiva igen: i början av september förvärvade en mellanösternfond en portfölj av spanska semesteranläggningar för 500 miljoner euro, i tron på fortsatt resande. Mindre hotelloperatörer står dock inför stigande löner och energikostnader, vilket pressar marginalerna. Stämningen inom detaljhandelsfastigheter är försiktig. Sköra trender inom detaljhandeln kvarstår i ekonomier som Tyskland, där konsumentförtroendet är lågt – tyska detaljhandelsvarumärken skjuter upp expansionsplaner, vilket bidrar till en inbromsning i uthyrningen. Ändå går livsmedelsanknutna butiker och handelsplatser bra. I Storbritannien nådde vakanser i handelsparker den lägsta nivån på 15 år då prismedvetna kunder ofta besöker stora lågprisbutiker. Tillväxten inom e-handel har stabiliserats på cirka 15 % av den totala detaljhandelsförsäljningen i Europa, vilket minskar pressen på fysiska butiker. Därför har talet om en ”detaljhandelsapokalyps” i Europa avtagit; istället står sektorn inför en långsam anpassning och selektiv tillväxt. Fastighetsägare inom detaljhandeln investerar i renoveringar och lägger till attraktioner (från mathallar till minilager för click-and-collect) för att hålla köpcentrum relevanta. I Frankrike genomgår till exempel flera äldre köpcentrum renoveringar med stöd av statliga stadsförnyelsefonder.

Politiskt klimat: Europeiska regeringar ingriper alltmer på fastighetsmarknaderna. Förutom de bostadspolitiska åtgärder som nämnts, försöker vissa städer motverka spekulation. I Tokyo, Japan (ofta grupperat med Asien-Stillahavsområdet men relevant här för policydelning), har ett intressant initiativ varit att en lokal stadsdel bad utvecklare att förbjuda andrahandsförsäljning av lägenheter i 5 år för att motverka spekulanter asahi.com. Även om detta är utanför Europa har det väckt intresse hos globala beslutsfattare som vill kyla av spekulativa bubblor. Ingen europeisk stad har gått så långt, men platser som Berlin fortsätter att debattera hyrestak (efter att en domstol upphävde Berlins tidigare tak) och Amsterdam har förbjudit investerare att köpa billigare bostäder för att hyra ut. EU inför också hållbarhetsregler (ESG) som påverkar fastigheter – från och med 2025 måste stora byggnader rapportera energianvändning, och ineffektiva byggnader kan förbjudas att hyras ut från 2030. Detta påverkar redan värderingar: en färsk studie visade att kontor med energiklass under ”C” handlas med 5–10 % rabatt i Europas storstäder. Dessa regleringsförändringar, tillsammans med ekonomiska krafter, innebär att Europas fastighetsmarknad blir mer hyresgästvänlig och konkurrensutsatt efter år av ägardominans. När 2025 fortskrider riktas allas blickar mot Europeiska centralbanken – marknaderna räknar med ungefär 200 punkters räntesänkningar till slutet av 2025 perenews.com för att rädda tillväxten. Om och när penningpolitisk lättnad inleds kan det bli en vändpunkt för att ”blåsa upp” fastighetsmarknaderna igen, men för närvarande befinner sig Europa i en känslig balansgång mellan att tygla inflationen utan att slå ut fastighetssektorn.

Asien-Stillahavsregionen

Bostadsmarknader

Kina: Världens näst största ekonomi är fortfarande fast i en långvarig fastighetskris. En Reuters-enkät bland ekonomer bekräftar att Kinas nyproduktionspriser förväntas falla med cirka 3,8 % under 2025, ett något mildare fall än tidigare prognoser tack vare senaste stödåtgärder reuters.com. Dock försämras försäljning och investeringar: fastighetsförsäljningen väntas sjunka med 7,5 % under 2025 (sämre än de –5 % som tidigare förutspåtts) och fastighetsinvesteringarna kan minska med 11 % reuters.com. De grundläggande problemen – utvecklares skuldinställelser, överskott av osålda bostäder och svagt köparförtroende – är fortfarande olösta. Trots dussintals politiska justeringar från Peking (från lägre bolåneräntor till lättade kontantinsatsregler) har marknaden ännu inte nått botten reuters.com. “Fitch anser att fastighetssektorn fortsatt kommer att möta många strukturella utmaningar på medellång sikt, inklusive demografiska förändringar, låg bostadsöverkomlighet och högt osålt lager,” sade Lulu Shi, direktör på Fitch Ratings reuters.com. Många analytiker förväntar sig nu inte att kinesiska bostadspriser stabiliseras förrän sent 2026 eller 2027 reuters.com. Kraven ökar på mer drastiska åtgärder: “Att stabilisera marknaden kan kräva…direkt ingripande från centralregeringen,” menade Gao Yuhong från kreditvärderingsinstitutet Pengyuan, och föreslog att statliga fonder köper upp osålda bostäder och obebyggd mark för att minska överskottet reuters.com. Faktum är att lagerminskning är en enorm uppgift – ungefär 600–700 miljoner kvm bostäder (cirka 5+ miljoner hem) behöver köpare, vilket motsvarar över 12 månaders försäljning, och Gao uppskattar att 5 biljoner ¥ (699 miljarder USD) skulle krävas för att rensa detta överskott reuters.com. På marken navigerar stora utvecklare som Country Garden och Evergrande omstruktureringar, medan köparnas förtroende är svagast i mindre städer. Kinas centralregering har signalerat mer stöd: bara denna vecka sänkte lokala banker bolåneräntor för förstagångsköpare med ytterligare 10–20 punkter och flera städer lättade på restriktioner för bostadsköp. Men hittills har dessa stegvisa åtgärder yatt stimulera en vändning i det som har kallats Kinas Lehman-ögonblick för fastighetsmarknaden.

Hongkong: I skarp kontrast till fastlandet, börjar Hongkongs bostadsmarknad återhämta sig efter en lång nedgång. Hongkongs största fastighetsutvecklare, Sun Hung Kai Properties, rapporterade sin första vinstökning på tre år och hänvisade till ”tecken på stabilisering” på fastighetsmarknaden chinadailyhk.com. Underliggande vinst för året som slutade 30 juni ökade med 0,5 % till 21,9 miljarder HK$ chinadailyhk.com. ”Hongkongs bostadsmarknad visade ytterligare tecken på stabilisering tack vare lättade bolånebegränsningar och lägre lokala bolåneräntor,” noterade företaget chinadailyhk.com. Faktum är att regeringen nyligen lättade på bolånetaken för förstagångsköpare, och de lokala räntorna har sjunkit något då Hongkongs monetära myndighet följde Fed:s paus. Bostadspriserna i Hongkong har stigit sedan april, och analytiker förutspår en återhämtning på 8 % i priserna till slutet av 2025 chinadailyhk.com efter en kumulativ korrigering på cirka 15 % från toppnivåerna 2019. Ett inflöde av talanger och studenter från fastlandet, samt stigande hyror, stödjer efterfrågan chinadailyhk.com. Stadens lyxsegment noterade också en uppmärksammad försäljning: en herrgård på The Peak såldes för runt 1 miljard HK$, vilket gör det till en av de dyraste bostadsaffärerna 2025 timeout.com. Däremot är Hongkongs kommersiella fastighetssektor fortfarande en svag punkt – Sun Hung Kai såg sina hyresintäkter från kontor och köpcentrum sjunka med 2 % under perioden chinadailyhk.com. Höga vakanser i kontor (för närvarande cirka 14 %) och fallande butikshyror i vissa distrikt speglar den eftersläpande återhämtningen i företagsutgifter. Sammantaget verkar Hongkong nå botten, hjälpt av återöppningen och närmare integration med fastlandets Greater Bay Area-plan. Marknaden är inte ur fara, men stämningen har förbättrats avsevärt jämfört med för ett år sedan då räntehöjningar och oro för emigration kastade en mörk skugga.

Japan: Japans fastighetsmarknad är relativt stabil och till och med optimistisk i vissa områden. Den inhemska ekonomiska drivkraften – den årliga konsumtionen ökade med 2,2 % i juli, lönerna steg med 3,0 % riotimesonline.com – ger viss optimism till fastighetssektorn. Bostadspriserna i Tokyo har stadigt ökat; genomsnittspriset för en ny lägenhet i Tokyos 23 stadsdelar nådde ¥135,3 miljoner (~$920 000) i juli, en ökning med 24 % jämfört med året innan asahi.com. Detta häpnadsväckande hopp speglar både ökade byggkostnader och stark efterfrågan. Så pass att myndigheterna börjar oroa sig för spekulation. Tokyos Chiyoda-stadsdel väckte uppmärksamhet genom att be byggherrar inkludera klausuler som förbjuder vidareförsäljning av nya enheter i 5 år i vissa ombyggnadsprojekt, i syfte att stoppa bostadsspekulanter och kyla av priserna asahi.com. Fastighetsbranschen slog tillbaka kraftigt och ifrågasatte lagligheten och klokheten i en sådan begäran asahi.com. ”Vi anser också att kortsiktig vidareförsäljning är olämplig… Men vi anser att stadsdelens begäran saknar en solid grund,” sade en hög tjänsteman vid Japans fastighetsbolagsförening asahi.com. Trots dessa debatter har Japans låga räntor (BoJ:s styrränta är fortfarande negativ) och den akuta efterfrågan på bostäder i storstäderna hållit marknaden livlig. Regionala Japan är en annan historia – många landsbygdsområden fortsätter att avfolkas och har tomma hus. Regeringen främjar initiativ för att återanvända eller riva de 8 miljoner ”akiya” (tomma hus) runt om i Japan, vilket kan öppna möjligheter för ombyggnad. Kontorsmarknaden i Tokyo är relativt stark med en vakansgrad på ~6 %, långt under andra globala huvudstäder, delvis tack vare att teknik- och finansbolag expanderar och begränsat nyutbud. Sammanfattningsvis gynnas Japans fastighetsmarknad av dess unika makromiljö (låga räntor, återhämtande ekonomi) och utmärker sig som en vinnare i Asien i år.

Andra marknader i Asien-Stillahavsområdet: I Australien har bostadsmarknaden oväntat återfått fart under 2025. Efter en nedgång 2024 stiger bostadspriserna i Sydney och Melbourne igen (Sydney +5 % hittills i år) då Australiens centralbank avslutade sin åtstramningscykel och köpare snabbt återvände. Australiens kroniska underskott, särskilt på hyresmarknaden, innebär att varje lättnad i räntan snabbt leder till högre priser. RBA höll räntan på 4,35 % denna vecka, och vissa analytiker förutspår att räntesänkningar kan börja redan i början av 2026 om inflationen fortsätter att sjunka. Nya Zeeland såg på liknande sätt att bostadsmarknaden vände; huspriserna i Auckland har stigit tre månader i rad, vilket fick centralbanken att varna för att ”finansiella stabilitetsrisker kvarstår”. I Indien är fastighetssektorn stark men med vissa orosmoln. En Reuters-undersökning i juni visade att indiska bostadspriser väntas stiga med cirka 6 % under 2025 reuters.com, drivet av urbanisering och inkomsttillväxt. Samtidigt syns ”sprickor från en avmattning i efterfrågan”, särskilt inom lyxbostäder. ”Efterfrågan från de superrika har definitivt nått sin topp… den där galna rusningen efter covid är över,” konstaterade Pankaj Kapoor, chef för analysföretaget Liases Foras reuters.com. Byggare i Mumbai och Delhi sitter på osålda lyxlägenheter, och analytiker varnar för en möjlig översvämning av premiumlägenheter om den ekonomiska tillväxten vacklar reuters.com. Indiens bostäder för medelklassen säljer dock fortsatt snabbt, hjälpt av senaste tidens räntesänkningar (RBI sänkte oväntat räntan med 50 punkter i juni reuters.com) och statliga subventioner för förstagångsköpare. Sydostasiatiska marknader som Singapore och Indonesien är generellt stabila. Singapores bostadspriser är nära rekordnivåer, även om regeringen infört nya åtgärder för att kyla marknaden (högre stämpelskatt för utlänningar) vilket har minskat försäljningsvolymerna. Vietnam står inför en kreditkris som drabbat fastighetsutvecklare, men direkt statlig intervention (inklusive en räddningsfond för fastfrusna projekt) har börjat stabilisera situationen. I hela Asien-Stillahavsområdet är den övergripande trenden divergens – marknader kopplade till Kinas avmattande ekonomi har det tufft, medan andra som drar nytta av inhemsk efterfrågan eller utvecklade ekonomiers dynamik klarar sig bättre.

Kommersiella & investerings­trender

Kinesiska kommersiella fastigheter: Kinas kommersiella fastighetsmarknad – kontor, detaljhandel, hotell – är under betydande press. Vakansgraden för kontor i stora kinesiska städer som Peking och Shanghai har stigit till cirka 20 % eller högre när nya lokaler tillkommer och företag minskar sina ytor i takt med långsammare tillväxt. Hyresvärdar sänker hyrorna; hyrorna för kontor av högsta klass i Shanghai har sjunkit med cirka 5 % på årsbasis. Detaljhandelsfastigheter klarar sig något bättre tack vare Kinas begynnande återhämtning bland konsumenterna – köpcentrum i städer av första rang rapporterar gradvis ökande besöksantal, och lyxdetaljister ser fortfarande Kina som en tillväxtmarknad. Men i mindre städer är många köpcentrum fortfarande halvtomma. Investeringsmarknaden i Kina är mycket lugn: utländska investerare har till stor del pausat sina förvärv, och inhemska investerare hämmas av stram kredit. Vissa opportunistiska fonder sneglar på nödlidande tillgångar – till exempel ryktas det att några amerikanska private equity-bolag undersöker ofärdiga bostadsprojekt i Guangzhou till kraftiga rabatter. Men generellt sett kommer förtroendet för Kinas fastighetsmarknad att ta tid att återuppbygga, och det kräver troligen tydligare statligt stöd eller en makroekonomisk uppgång.

Asien-Stillahavsområdets kontor och detaljhandel: Kontorsmarknaderna i Asien-Stillahavsområdet visar en blandad bild. Bangalore och Mumbai har stark IT-driven efterfrågan på kontor och ensiffriga vakanser, medan Seoul och Sydney ser högre vakanser (cirka 12 %) när teknikuppsägningar och hybridarbete får genomslag. Singapores kontorshyror nådde en toppnotering på tio år i början av 2025 (drivet av expansion inom finans och teknik), men ökningstakten avtar nu. Sydney och Melbournes kontor genomgår en omställning där vissa företag minskar sina ytor – Australiens kontorsvakanser ligger på cirka 14 % – men institutionella investerare från Singapore och Mellanöstern har aktivt lagt bud på högkvalitativa australiska kontorstorn och ser varje nedgång som ett tillfälle att gå in på marknaden. Detaljhandeln i Asien återhämtar sig i takt med regionens konsumenter. Japans detaljhandelsfastigheter upplever en boom tack vare uppdämt konsumtionsbehov – huvudgatorna i Tokyo och Osaka rapporterar nära noll vakanser och stigande hyror. Thailands detaljhandelssektor får draghjälp av turismen; Bangkoks köpcentrum har återfått sina besökare, och ett nytt megaköpcentrum öppnade i slutet av 2024 med stark efterfrågan från hyresgäster. Å andra sidan är återförsäljarna i Malaysia och Hongkong mer försiktiga, särskilt i Hongkong där många kinesiska fastlandskunder fortfarande inte har återvänt till nivåerna före covid. E-handels tillväxt (från Alibaba, Tokopedia, etc.) fortsätter att påverka detaljhandelsfastigheter: många asiatiska städer har ett överskott av äldre köpcentrum som kan behöva ompositioneras eller omvandlas till andra användningsområden (såsom sista milen-logistik eller till och med skolor och kontor).

Investeringsflöden och citat: Institutionella investerare är selektivt optimistiska om fastigheter i APAC. “2025 markerar en vändpunkt för kapitalvärden; sentimentet förbättras, men likviditeten är fortsatt begränsad,” noterade en CBRE Asia-Pacific-rapport sg.news.yahoo.com. Gränsöverskridande investeringar ökar – särskilt asiatiskt kapital är nu en stor kraft globalt, med pensions- och statliga fonder från Singapore, Japan och Korea som placerar pengar i utländska fastigheter (inklusive Europa och USA) till attraktiva avkastningar perenews.com. Inom Asien-Stillahavsområdet har Japan blivit en favoritdestination tack vare sina låga räntor – flera globala fonder har förvärvat portföljer av flerfamiljshus i Tokyo som obligationsersättare. Australien ser också inflöden av investeringar i logistik och hyresbostäder. En färsk undersökning från Knight Frank visade att 83 % av världens förmögna privatpersoner är intresserade av att köpa fastigheter i Dubai, men närmare hemmaplan planerar också ett betydande antal investeringar i asiatiska städer (Singapore, Sydney) till 2025 knightfrank.ae. En framstående affär denna period: i Singapore gick ett konsortium lett av GIC (den statliga fonden) med på att investera 1 miljard dollar i en trust som äger förstklassiga detaljhandels- och kontorsfastigheter – ett förtroendevotum för stadsstatens stabilitet. Samtidigt håller myndighetspersoner i Asien-Stillahavsområdet ett öga på fastighetsmarknaden som en barometer för ekonomisk hälsa. “Fastighetssektorn är nyckeln till vår ekonomiska återhämtning,” sade en tjänsteman vid det kinesiska bostadsministeriet och betonade de senaste åtgärderna för att stödja bostadsköpare (denna kommentar gjordes vid en pressbriefing i Peking den 4 september). Analytiker förväntar sig mer stimulans om förhållandena inte förbättras; som en uttryckte det, “Peking har verktygen – frågan är om de kommer att användas för att direkt rädda fastighetssektorn eller för att dämpa ekonomin mer generellt”. I hela Asien-Stillahavsområdet blir de kommande månaderna avgörande för att se om marknader som Kina kan stabiliseras och om motståndskraften i andra (Japan, Australien) håller mot globala motvindar.

Mellanöstern

Bostäder & Mark

Gulfens bostadsboom: Fastighetsmarknaden i Mellanöstern, särskilt i Gulfstaternas samarbetsråd (GCC)-länderna, är glödhet. I Förenade Arabemiraten upplever både Dubai och Abu Dhabi en kraftigt ökad efterfrågan inom bostads-, kommersiella och industriella segment wam.ae wam.ae. Dubai utmärker sig med rekordförsäljning: fastighetstransaktionerna uppgick till 326,6 miljarder AED under första halvåret 2025, upp 40 % från H1 2024 wam.ae. Denna heta tillväxt drivs av en samverkan av faktorer – en motståndskraftig ekonomi (stärkt av oljeintäkter och diversifieringsinsatser), en ökning av utländska investerare (som söker stabilitet och dollarkopplade tillgångar) samt ett inflöde av kvalificerade expats lockade av Dubais företagsvänliga politik. ”Fastighetstransaktioner i alla emirater visar betydande tillväxt… vissa projekt som är planerade för leverans inom tre år säljer slut på bara en eller två veckor, något som sällan ses någon annanstans i världen,” konstaterade Ismail Al Hammadi, VD för Al Ruwad Real Estate, och lyfte fram den nästan febriga köparaptiten i Förenade Arabemiraten wam.ae. Markutvecklare lanserar nya bostadsområden i snabb takt och försäljningen av off-plan (köp innan byggstart) ökar kraftigt. Abu Dhabi har också märkbar fart – efterfrågan är stark både på lyxvillor på Saadiyat Island och mer prisvärda bostäder i framväxande förorter, stödd av statliga bostadsprogram för emiratiska medborgare. I hela Förenade Arabemiraten ökar beläggning och hyror i alla segment, från lägenheter till lagerlokaler wam.ae.

Saudiarabien: Kungariket Saudiarabien befinner sig mitt i en transformativ fastighetssatsning under Vision 2030. Regeringens satsning på att öka bostadsägandet till 70 % till 2030 (från cirka 64 % nu) ger resultat – enorma nya bostadsprojekt pågår i Riyadh, Jeddah och planerade nya städer. En rapport från Knight Frank visar att saudiska privata köpare beräknas spendera 1,22 miljarder dollar på bostäder 2025, där flaggskeppet NEOM-megaprojektet framträder som det mest attraktiva resmålet english.aawsat.com. NEOM, The Line och andra gigaprojekt syftar till att skapa helt nya marknader för bostäder, vilket lockar både medborgare och utländska arbetstagare. Enligt rapporten planerar saudier att investera cirka 2,75 miljarder SAR (733 miljoner dollar) av eget kapital i Vision 2030-relaterade bostadsutvecklingar english.aawsat.com. Regeringen tillhandahåller också aktivt mark och finansiering: enbart under 2024 godkändes över 205 000 bostäder på ritning och 165 000 bostadstomter gjordes tillgängliga via Sakani-programmet english.aawsat.com. På lyxmarknaden riktar sig saudiska utvecklare till förmögna köpare med varumärkesbostäder (ofta kopplade till lyxhotelloperatörer) i Riyadhs diplomatiska kvarter och längs Röda havets kust. Samtidigt är efterfrågan på hyresbostäder i Saudiarabien fortsatt hög i takt med att den unga befolkningen växer; hyrorna i Riyadh har stigit kraftigt (upp cirka 10 % i år) på grund av inflyttning av utländska arbetstagare och en eftersläpning i nyproduktion. Saudiska tjänstemän betonar den bredare ekonomiska nyttan: ”Gulfekonomin uppnår en tillväxt som överstiger det globala genomsnittet, tack vare ambitiösa utvecklingsvisioner,” sade GCC:s generalsekreterare Jasem Albudaiwi den 4 september english.aawsat.com, och understryker hur fastighetsutveckling är central för GCC:s ekonomiska strategier.

Större Mellanöstern & Nordafrika (MENA): Utanför Gulfen är bostadsmarknaderna mer blandade. Egypten hanterar en inflationsdriven kris kring överkomliga priser – fastighetspriserna i Kairo har skjutit i höjden (fördubblats i EGP-termer på två år), men en kraftig valutadevalvering innebär att utvecklare står inför högre kostnader och många köpare har blivit utestängda. Den egyptiska regeringen försöker få igång bostadsbyggandet genom att erbjuda mark till utvecklare till reducerade priser om de bygger prisvärda bostäder, samt genom att utöka sitt bolånefinansieringsfond. Israels bostadsmarknad, efter flera år av kraftiga prisökningar, har svalnat 2025 till följd av högre räntor och politisk osäkerhet; bostadspriserna har sjunkit med cirka 2 % från förra årets topp och försäljningen har bromsat in, även om efterfrågegrunderna förblir starka tack vare befolkningstillväxt. Den turkiska fastighetsmarknaden är volatil – årlig tillväxt av huspriser översteg 50 % (delvis på grund av inflation) och utländska köp (särskilt ryssar) har ökat kraftigt i städer som Istanbul och Antalya. Turkiets centralbank har sent omsider höjt räntorna för att dämpa inflationen, vilket slutligen kan dämpa bostadsaktiviteten senare i år. I hela Mellanöstern är en trend att regeringar kliver in som huvudutvecklare: t.ex. har Oman och Bahrain lanserat statligt ledda bostadsområden med överkomliga priser, och Qatar investerar i nya städer inför framtida evenemang (post-VM-momentum). Markförsäljning för utveckling i regionen är stark – i Dubai har värdet på marktransaktioner ökat markant när utvecklare samlar på sig mark för framtida projekt; i Saudiarabien köps råmark utanför Riyadh upp i väntan på ny infrastruktur. Höga oljeintäkter för GCC-staterna de senaste åren har lett till fortsatt offentliga investeringar i bostäder och infrastruktur, vilket håller byggsektorn sysselsatt och fastighetscykeln i en uppgångsfas i stora delar av Mellanöstern.

Kommersiella & Megaprojekt

Kommersiella fastigheter: Den kommersiella fastighetssektorn i Mellanöstern är överlag positiv, särskilt i Gulfen. Kontorsmarknaderna i Dubai och Abu Dhabi är ansträngda: Beläggningen för kontor av högsta klass i Dubai är över 90 %, och hyrorna har stigit tvåsiffrigt år för år i attraktiva områden som DIFC och Downtown wam.ae. Multinationella företag expanderar sina regionala nav, lockade av Gulfens tillväxtutsikter. I Riyadh överstiger efterfrågan på kvalitetskontor utbudet med råge – hyran för toppkontor har ökat med cirka 18 % det senaste året, och nya torn förhandsuthyrs snabbt. Även sekundära Gulfstäder (Sharjah, Dammam, Manama) ser förbättrad kontorsupptagning tack vare ekonomisk diversifiering (t.ex. finans, turism, logistik). Detaljhandelsfastigheter i Gulfen blomstrar också: detaljhandelsförsäljningen i Förenade Arabemiraten förväntas växa med cirka 5 % i år, och köpcentrum i Dubai rapporterar försäljning över nivåerna före pandemin, förstärkt av återvändande turister från Ryssland, Kina och Europa. Lyxgallerior som Dubai Mall och Mall of the Emirates har nära 100 % beläggning, och nya detaljhandels- och nöjesprojekt (såsom Dubais Expo City retail district och Abu Dhabis Reem Mall) öppnar med starka hyresgästsammansättningar. Dock finns en viss försiktighet: ökande utbud av butiksyta innebär att äldre centra måste förnya sig eller riskera högre vakanser. Hotell- och besöksnäringen är en annan ljuspunkt – hotellinvesteringarna i Mellanöstern ökar, och Saudiarabien bygger särskilt snabbt hotell för sin turismsatsning (Red Sea-projektet har sett flera resortöppningar i år).

Industri och logistik: Segmentet industri/logistik blomstrar tack vare e-handel och satsningar på tillverkning. Dubais Jebel Ali-hamn och frizon fortsätter att expandera, och hyrorna för lagerlokaler i Dubai har stigit med cirka 10 % på årsbasis. Saudiarabiens industriella marknad expanderar också när kungadömet lokaliserar tillverkning; regeringen utvecklar stora industristäder (t.ex. SPARK för energiindustrier) och erbjuder incitament för fabriker. ”Industrisektorn fortsätter att attrahera internationella investerare och utvecklare, vilket driver hyrestillväxten i viktiga logistikfastigheter,” noterade Saeed Al Fahim, en fastighetschef i Förenade Arabemiraten wam.ae. Utländska fonder har faktiskt förvärvat andelar i logistikportföljer i GCC, lockade av starka hyresgäster och avkastning på omkring 7–8 %. Datacenter är en framväxande nisch – flera nya datacenterparker planeras i Saudiarabien och Förenade Arabemiraten för att möta den digitala ekonomin, ofta genom joint ventures med globala teknikföretag. Mellanösterns strategiska läge som en bro mellan Asien, Afrika och Europa ökar också attraktionskraften för logistikfastigheter, då länder som Förenade Arabemiraten och Saudiarabien siktar på att bli globala distributionsnav under initiativ som Dubais Silk Road-strategi och Saudiarabiens logistikplan Vision 2030.

Framsteg för megaprojekt: Ett kännetecken för marknaden i Mellanöstern är dess megaprojekt – enorma, masterplanerade utvecklingar som kan omdefiniera geografier. Saudiarabiens NEOM är kanske det mest ambitiösa: marknadsfört som en futuristisk stad för 9 miljoner invånare med banbrytande teknik, har det redan spenderats uppskattningsvis 37 miljarder dollar på infrastruktur hittills agbi.com. Nya uppdateringar visar på betydande framsteg – tunnlar för The Lines transportsystem är under uppbyggnad och de första modulerna av dess spegelklädda skyskrapestruktur reser sig. ”NEOM är en investering för generationer,” sade Saudiarabiens investeringsminister och beskrev det som centralt för att diversifiera ekonomin arabnews.com. I Förenade Arabemiraten har Dubai presenterat planer för ”Dubai 2040” som inkluderar nya förortsstäder, en utvidgning av strandnära utvecklingar och potentiellt världens högsta bostadstorn. Abu Dhabi ligger inte långt efter, med sin Vision 2030 som resulterar i nya kulturkvarter (Guggenheim Abu Dhabi öppnar 2026) och massiva bostadsprojekt för emiratis. Qatar, nyss efter VM-investeringar, fokuserar på att utveckla Dohas centrum (Msheireb) och tillföra blandade projekt inriktade på finans och turism. Även utanför Gulfen tar Egyptens nya administrativa huvudstad – en ny stad i öknen för 58 miljarder dollar – form, där regeringsdepartement ska flytta in, en utveckling som driver en byggboom trots Egyptens ekonomiska utmaningar. Dessa megaprojekt, även om de är riskfyllda och kapitalintensiva, speglar Mellanösterns unika strategi: att använda fastigheter som katalysator för ekonomisk omvandling och som ett uttryck för nationella ambitioner. För investerare och entreprenörer innebär de en pipeline av möjligheter, och för regionens städer utlovar de silhuetter och infrastruktur som kan mäta sig med världens bästa.

Citat & Utsikter

Röster inom fastighetsbranschen i Mellanöstern förblir självsäkra. ”Förenade Arabemiratens fastighetssektor har fortsatt sin starka utveckling… stödd av motståndskraft i både olje- och icke-oljesektorer samt en ökning av utländska investeringar,” noterade en rapport från statliga Emirates News Agency wam.ae. Detta självförtroende stöds av data: en CBRE-översikt bekräftade rekordhöga bostadsförsäljningar och stigande hyror över hela Förenade Arabemiraten under Q2 wam.ae. Investerare som BlackRock och Brookfield har ökat sin exponering mot fastigheter i Gulfen i år, ett tecken på bekräftelse. Vissa varnar dock för att den snabba tillväxten måste hanteras. En nyligen publicerad artikel från Bloomberg diskuterade om Dubais boom kan vara en bubbla, med tanke på att bostadspriserna har ökat med 70 % sedan 2019 agbi.com. För närvarande ser få en krasch som omedelbar – bolåneutlåningen är fortfarande relativt låg (många försäljningar sker kontant), och regeringar kan justera utbudet (till exempel kan Dubai släppa mer mark för byggnation om det behövs för att kyla av priserna). I Mellanösterns utsikter har stigande globala räntor haft mindre påverkan tack vare riklig likviditet och, i vissa fall, valutakopplingar till den amerikanska dollarn som har hållit de lokala finansieringsvillkoren hanterbara. Om oljepriserna förblir starka (Brentolja ligger runt $85–90), kommer Gulfstaternas regeringar sannolikt att fortsätta spendera på fastigheter och infrastruktur, vilket bör upprätthålla momentumet in i 2026. Regionen gynnas också av geopolitisk positionering – när andra marknader vacklar placerar allt fler förmögna investerare från Ryssland, Kina och andra länder sina pengar i fastigheter i Mellanöstern, som ses som en säker hamn.

Sammanfattningsvis kännetecknas Mellanösterns fastighetssektor från 4–5 september 2025 av stark tillväxt och optimism, särskilt i GCC. Den står i kontrast till de mer sköra förhållandena på västerländska marknader och i Kina. Som en utvecklare i Dubai uttryckte det denna vecka: ”Varje global motvind – inflation, räntor, till och med recessioner – leder på något sätt till att fler människor och mer kapital kommer till Dubai. Vi befinner oss i en gynnsam position.” Den känslan, även om den kanske är överdriven, fångar regionens nuvarande dynamik på fastighetsfronten.

Latinamerika

Bostäder & Boende

Brasilien: Latinamerikas största ekonomi står inför utmaningar på bostadsmarknaden till följd av höga räntor. Brasiliens centralbank höjde aggressivt räntorna för att bekämpa inflationen – referensräntan Selic nådde 14,75 %, den högsta nivån på nästan 20 år reuters.com – och har först nyligen påbörjat en försiktig sänkningscykel. Dessa höga räntor har gjort bolån mycket dyra och orsakat en kraftig minskning av sparkapitalet som traditionellt finansierar bostadslån. “Ju fler som får tillgång till [högavkastande] alternativ… desto mer naturligt är det att se denna minskning av saldot på sparkonton,” noterade centralbankschefen Gabriel Galipolo reuters.com. Med tömda sparmedel är Brasiliens fastighetskreditsystem ansträngt. Galipolo sade denna vecka att han snart kommer att presentera en “brygglösning” för att finansiera fastighetssektorn, i praktiken en ny finansieringsmodell för att fasa ut det gamla sparkassebaserade systemet reuters.com reuters.com. Målet är att möjliggöra för banker som Caixa att fortsätta ge krediter till bostadsköpare och utvecklare trots finansieringsgapet. På marken är Brasiliens bostadsmarknad en berättelse om motståndskraft och risk. Bostadspriserna nationellt stiger måttligt (~5 % på årsbasis) nominellt, men i reala (inflationsjusterade) termer är de ungefär oförändrade. Stora bostadsutvecklare rapporterar stadig efterfrågan på billigare bostäder tack vare ett statligt subventionsprogram (Casa Verde e Amarela), men försäljningen av medelklass- och lyxbostäder har avtagit avsevärt. Lager byggs upp i vissa segment; branschdata visar att cirka 220 000 nya bostäder var osålda nationellt i juli, en ökning med 8 % på årsbasis. Trots detta är utvecklarna försiktigt optimistiska om att räntesänkningar (ekonomer förutspår att Selic kan vara ~12 % vid årets slut) kommer att förbättra överkomligheten och “frigöra uppdämd efterfrågan” under 2026. Hyresmarknaderna i Brasiliens storstäder har också mjuknat något – hyrespriserna i São Paulo är ned ~2 % från en topp tidigare i år, vilket ger viss lättnad för hyresgäster efter kraftiga ökningar efter pandemin.

Mexiko: I Mexiko kämpar bostadsmarknaden med en annan utmaning: underinvestering och strukturella hinder. De senaste siffrorna visar att Mexikos bruttoinvestering i fasta tillgångar föll med 6,4 % på årsbasis i juni riotimesonline.com, vilket förlänger en flera månader lång nedgång. Detta inkluderar investeringar i byggande, som har varit svaga, vilket speglar både statlig åtstramning i icke-prioriterade projekt och försiktiga privata utvecklare. Trots mycket prat om nearshoring (att flytta leverantörskedjor till Mexiko) som skulle öka industribyggandet, är effekterna på bostadsfastigheter långsamma. Efterfrågan på bostäder är stabil – Mexiko har en ung befolkning och hushållsbildningen ökar – men det är svårt att få bolån när bankräntorna ligger runt 10–12 %. Den bostadsbyggnation som sker sker ofta i den informella sektorn eller genom självbyggen. Medelklassbostäder i förorter till Mexico City, Guadalajara och Monterrey säljer, men utvecklare klagar på byråkrati och höga finansieringskostnader. Regeringens fokus har varit på mega-infrastruktur (som Maya-tåget, oljeraffinaderi, etc.) snarare än bostäder, bortsett från vissa program för sociala bostäder. Som ett resultat står Mexiko inför en bostadsbrist i många områden, och trångboddhet är vanligt. Hyrorna har stigit i städer (t.ex. hyrorna i Mexico City har ökat med ~9 % på årsbasis) eftersom unga yrkesverksamma skjuter upp köp. Den ljusa sidan är att inflationen har gått ner från topparna 2022, så Banxico (Mexikos centralbank) har hållit sin ränta på 11,25 % och kan börja sänka den i början av 2026, vilket skulle lätta på bolånekostnaderna. Dessutom kan den nya tillträdande administrationen efter valet 2024 komma att satsa mer på bostadsinvesteringar.

Argentina och andra: I Argentina råder en helt annan dynamik: med inflation över 100 % och en volatil valuta fungerar fastighetsmarknaden till stor del i kontant dollar. Bostadsförsäljningen i Buenos Aires har nästan stannat av då folk håller på sina dollar och väntar på ekonomisk klarhet (val är på gång). Priserna på exklusiva fastigheter i dollartermer har sjunkit med ~20 % sedan 2019, vilket innebär fynd för dem med kontanter, men lokalbefolkningen har det svårt eftersom kredit i princip inte existerar. Chile hade en bostadsboom i slutet av 2010-talet men är nu i en avkylningsfas – priserna i Santiago är oförändrade och byggandet har saktat in på grund av en stram penningpolitik (Chiles centralbanksränta toppade på 11,25 % men sänks nu). Colombia och Peru ser också en avmattning på bostadsmarknaden då deras ekonomier möter motvind, även om Colombias regering utökar subventioner för låginkomsttagare som vill köpa bostad. I hela regionen är ett gemensamt tema bostadsunderskott – de flesta länder har betydande bostadsbrist (Brasilien ~6 miljoner enheter, Mexiko ~8 miljoner, Colombia ~2 miljoner), men höga räntor och begränsade offentliga budgetar hindrar snabba framsteg.

Kommersiellt & Industri

Kontors- och detaljhandelsmarknader: Kommersiella fastigheter i Latinamerika är en blandad kompott. Kontorsmarknaderna i regionens megastäder återhämtar sig gradvis från pandemin. Mexico Citys kontorsvakanser ligger på cirka 20 %, inte långt från nivåerna i USA, eftersom det nya utbudet de senaste åren har överstigit efterfrågan och vissa multinationella företag har minskat sin verksamhet. Hyrorna har stabiliserats, och det finns hopp om att nearshoring kommer att föra med sig nya företagskunder (industriföretag, logistik osv.) som behöver kontorsutrymme. São Paulo, regionens största kontorsmarknad, har sett vakanserna förbättras till ~15 % från över 20 % år 2021. Teknikföretag som expanderade i Brasilien konsoliderar sig, men finans- och coworking-aktörer absorberar utrymme. Lokala analytiker säger att hyrorna för förstklassiga kontor i São Paulo stiger något 2025 efter flera svaga år. Detaljhandelsfastigheter i Latinamerika gynnas av återhämtningen bland konsumenterna efter Covid. Gallerior i Brasilien rapporterar högre försäljning; beläggningen i köpcentrum på bra lägen är tillbaka på över 95 %. I Mexiko noterade ledande köpcentrumoperatörer som Fibra Uno (en REIT) att jämförbar försäljning per hyresgäst ökade med höga ensiffriga tal år över år. Dock börjar e-handelns tillväxt (MercadoLibre, Amazon) begränsa detaljhandelns expansion – återförsäljare är mer försiktiga med att öppna nya butiker och fokuserar på omnikanalstrategier. Vakanser i detaljhandeln i större köpcentrum är låga, men äldre köpcentrum i mindre städer har fler tomma lokaler. Dessutom gör höga räntor det dyrt att refinansiera köpcentrumskulder, vilket pressar vissa detaljhandels-REIT:ars utdelningar.

Industri & logistik: Industrifastighetssektorn är det hetaste segmentet i Latinamerika, särskilt i Mexiko och Brasilien. Mexikos logistikhubbar nära den amerikanska gränsen (Tijuana, Monterrey) och runt Mexico City har extremt låg vakansgrad (<3 %). Trenden med nearshoring är verklig – företag hyr stora lager och tillverkningsanläggningar för att korta leveranskedjorna. Som ett resultat har industrirhyrorna i norra Mexiko ökat med cirka 15 % det senaste året, och nybyggnationen hänger inte med. Amerikanska och kanadensiska investerare pumpar in kapital i mexikanska industriparker; till exempel gick en kanadensisk pensionsfond nyligen ihop med en lokal utvecklare för att expandera en industrifastighetsportfölj med 800 miljoner dollar. Brasilien har också en stark lagermarknad, driven av e-handel (MercadoLibre har byggt enorma distributionscentraler nära São Paulo) och förbättringar i infrastrukturen. En branschrapport noterade att industriförsäljningen i Brasilien översteg 33 miljarder dollar under H1 2025 credaily.com, vilket speglar både transaktioner och utvecklingsaktivitet. En unik utmaning: Brasiliens höga räntor innebär att många industriaffärer struktureras som joint ventures eller använder kreativa finansieringslösningar för att få kalkylerna att gå ihop. Andra länder som Chile och Colombia har mindre men växande logistiksektorer i takt med att återförsäljare och 3PL-aktörer (tredjepartslogistik) moderniserar leveranskedjorna.

Investerarperspektiv: Utländskt investerarintresse för fastigheter i Latinamerika hade svalnat de senaste åren på grund av politisk osäkerhet och valutarisken. Men det finns tecken på en återhämtning. Brasiliens centralbank sänker nu räntorna (förväntas ner till 12,75 % i december) vilket kan “öppna dörren för mer fastighetsinvesteringar”, enligt en analytiker på CIBC canadianmortgagetrends.com. Vissa globala investerare ser möjligheter på Brasiliens nedåtgående marknad – till exempel har private equity-bolaget Brookfield förvärvat lagerlokaler och datacenter i Brasilien, och meddelade så sent som denna vecka planer på att investera i en brasiliansk fastighetskreditfond för att dra nytta av höga avkastningar. I Mexiko gör den stabila peson och närheten till USA landet attraktivt; flera amerikanska industrifastighetsutvecklare (Prologis, Advance) expanderar sina portföljer i Mexiko för att fånga nearshoring-trenden. Inhemskt börjar Mexikanska Fibras (REITs) återigen ta in kapital, något som varit vilande. En anmärkningsvärd utveckling: en ny bostads-Fibra är på gång i Mexiko för att tillhandahålla hyresbostäder i större skala, vilket tyder på en mognad av sektorn.

Citat från regionala experter fångar den försiktiga optimismen. “Vi måste sluta göra en saga av rubrikerna – gräver man lite finns sprickorna där,” sa Pankaj Kapoor om Indiens marknad reuters.com, men känslan gäller även Latinamerika: stark efterfrågan döljer underliggande problem som överkomlighet och finansiering. Ett annat perspektiv från Brasilien: “Osäkerheten kvarstår när Q4 närmar sig,” noterade National Association of Home Builders internationella forum, med hänvisning till hur globala faktorer och lokal politik avgör om Latinamerikas fastighetsmarknad verkligen kan återhämta sig eller bara stå still kitchenbathdesign.com. I början av september 2025 står Latinamerika vid ett vägskäl: grunden läggs för återhämtning (räntesänkningar, reformer, nearshoring), men det syns ännu inte i en bred fastighetstillväxt. Intressenter kommer att följa centralbankernas beslut, statliga bostadsinitiativ och globala ekonomiska trender noga när året går mot sitt slut.

Afrika

Bostäder & Prisvärda bostäder

Bostadsbrist och urban tillväxt: Afrikas fastighetsberättelse domineras av ett massivt bostadsunderskott mitt i snabb urbanisering. Kontinentens befolkning, nu cirka 1,4 miljarder, växer snabbast i dess städer, vilket sätter enorm press på bostäder. Till 2025 beräknas Afrikas fastighetsmarknad vara värd 17,64 biljoner dollar, där bostadsfastigheter utgör hela 14,87 biljoner dollar av detta businessamlive.com. Ändå är utbudet långt ifrån tillräckligt. Informella bosättningar breder ut sig runt städer som Lagos, Nairobi och Johannesburg, vilket belyser bristen på formella, prisvärda bostäder. Bara Nigeria har ett uppskattat bostadsunderskott på 28 miljoner enheter businessamlive.com, och länder som Kenya (~2 miljoner enheter i underskott), Angola (~2 miljoner) och Sydafrika (~2,2 miljoner trots statliga bostadsprogram) står alla inför enorma underskott businessamlive.com. Utan storskaliga insatser växer dessa underskott årligen då befolkningstillväxten överstiger byggtakten. Regeringar och privata aktörer försöker olika strategier. Nigeria har sett en satsning på lågkostnadsbostäder via offentlig-privata partnerskap, men höga räntor (för närvarande cirka 18 % styrränta) och dyra byggkostnader har begränsat framstegen. Housing News från Nigeria den 4 september lyfte fram den mänskliga effekten: ”Hyresgäster stönar när hyrorna skjuter i höjden” i Ekiti-delstaten, ett scenario som är vanligt både i större städer och mindre orter när efterfrågan överstiger utbudet. I Sydafrika, däremot, har en relativt mogen bolånemarknad och statliga RDP-bostäder (subventionerade hem) förbättrat situationen något – Sydafrika leder faktiskt kontinenten i bostadsprisvärdhetsmått (pris-till-inkomst-kvot ~3,1) businessamlive.com. Ändå får även där låginkomstfamiljer ofta vänta i åratal på statliga bostäder eller tvingas till informella bosättningar.

Policy och innovation: Många afrikanska regeringar utropar bostäder som en prioritet, och nya policys växer fram. Kenyas president tillkännagav nyligen ett ambitiöst program för prisvärda bostäder med målet att bygga 250 000 enheter årligen, inklusive incitament för utvecklare och en kontroversiell bostadsskatt på formella arbetstagare för att finansiera byggandet. Även om målet är ädelt, står sådana planer inför utmaningar vad gäller finansiering och genomförande. Innovativa tillvägagångssätt utforskas: från bolag för refinansiering av bolån (som Nigerias NMRC, som ger likviditet till banker för att de ska kunna ge fler bolån) till alternativ byggteknik. Vissa startups använder prefabricerade modulenheter eller 3D-printing för att sänka byggkostnader, medan andra fokuserar på mikrobolån för att ge kredit till informella arbetstagare. I Lagos har delstatsregeringen lanserat en e-portal för markadministration för att effektivisera registrering av lagfarter businessamlive.com, i hopp om att frigöra mark för utveckling och minska bedrägerier. Samtidigt är även internationella aktörer involverade – FN och Världsbanken har flera initiativ som finansierar prisvärda bostäder i Väst- och Östafrika. Det finns också ett växande intresse för grönt byggande för att förbättra bostädernas hållbarhet, med tanke på frekventa el- och vattenbrister. Till exempel främjar Rwanda miljövänliga tegelstenar och solenergi i nya bostadsområden.

Hyresmarknader och investeringar från diasporan: I många afrikanska städer är hyra normen, eftersom bolånepenetrationen är extremt låg (ofta <5% av bostadsbeståndet). Hyrorna i större städer som Accra, Lagos, Nairobi har stigit, vilket pressar medelklass- och låginkomsthushåll. Det är inte ovanligt att familjer spenderar långt över 30-40% av inkomsten på hyra. Vissa regeringar inför eller överväger hyresreglering – Ghana diskuterade ett lagförslag om hyreskontroll för att begränsa årliga höjningar och ge längre hyresavtal. Investeringar från diasporan är en betydande faktor på vissa marknader: Afrikaner utomlands skickar årligen miljarder i remitteringar, varav en del går till att bygga eller köpa bostäder i hemlandet. Denna kapitalström har upprätthållit mycket bostadsbyggande (till exempel driver somaliska diasporainvesteringar fastighetsmarknaden i Mogadishu, och nigerianska diasporan är aktiva köpare i Abuja och Lagos). Dock tenderar diasporadrivna projekt ibland att rikta sig mot mer exklusiva fastigheter, eftersom dessa investerare föredrar påtagliga, prestigefyllda tillgångar (som lyxlägenheter) vilket inte direkt löser problemet med brist på prisvärda bostäder.

Kommersiellt & Infrastruktur

Kontor och detaljhandel: Afrikas kommersiella fastighetsmarknad varierar kraftigt mellan regionerna. Viktiga nav som Nairobi, Johannesburg, Lagos, Kairo har sett en våg av moderna kontorsbyggnader och köpcentrum under det senaste decenniet, även om ekonomiska upp- och nedgångar har lett till hög vakansgrad på vissa håll. Nairobi förblir ett östafrikanskt servicecenter – dess kontorsmarknad har måttlig efterfrågan från multinationella företag och NGO:er, men ett överskott av nya byggnader i områden som Upper Hill har hållit kontorsvakanserna kring 20 %. Johannesburg har Afrikas mest utvecklade kontorsmarknad, men även här är vakanserna höga (~18 %) då företag minskar sina ytor i en trög ekonomi; Sandton (finanskvarteret) har fortfarande premiumhyror, men äldre byggnader i centrala Johannesburg byggs om till bostäder eller står tomma. Lagos har begränsat och dyrt kontorsutbud – toppklassiga kontor i Ikoyi och Victoria Island har låg vakans och hyror jämförbara med mellanklass-städer i Europa, tack vare efterfrågan från oljeindustrin och fintech, medan mindre säkra områden har liten formell kontorsutveckling. På detaljhandelssidan har afrikanska köpcentrum haft blandad framgång. Sydafrikas detaljhandelsfastigheter (kontinentens största) är relativt mogna, med stora börsnoterade fastighetsbolag som äger köpcentrum. Konsumtionstryck och elavbrott har nyligen minskat besöksantalet, men den totala vakanser i sydafrikanska köpcentrum är fortfarande låg (~5 %) och detaljhandelsförsäljningen förbättras gradvis. På andra håll har nya köpcentrum i Afrika ofta svårt efter den initiala hypen, vilket syns på halvfulla köpcentrum i Ghana och Nigeria. Detaljhandlare nämner ofta höga hyror och konkurrens från informella marknader som utmaningar. Trots detta växer shoppingkulturen och städer som Accra och Abidjan har nya köpcentrumsprojekt på gång.

Industri och logistik: Afrikas industrifastigheter är en framväxande möjlighet i takt med att tillverkning och handel långsamt ökar. Länder som Etiopien, Marocko, Egypten har gjort framsteg i att locka till sig tillverkning (kläder i Etiopien, bilindustri i Marocko, etc.), vilket driver efterfrågan på fabriker och lager. Marocko har särskilt byggt stora frizoner (t.ex. Tanger Med-hamnen och logistikzonen) där beläggningen är hög och expansion pågår – det håller på att bli en port mellan Europa och Afrika. Nigeria och Kenya ser tillväxt inom logistik tack vare e-handel (t.ex. Jumia) och behov av detaljhandelsdistribution. Dock hämmas logistiken av bristande infrastruktur. Ett positivt tecken: African Continental Free Trade Agreement (AfCFTA), som syftar till att öka den intra-afrikanska handeln, leder till vissa investeringar i logistiknav och gränslager i väntan på framtida handelsökning. Till exempel utvecklas en stor logistikpark i Ghana för att betjäna Västafrika. Datacenter är en annan växande tillgångsklass, med nya anläggningar i Sydafrika, Kenya och Nigeria i takt med att internetanvändningen ökar; globala aktörer som Equinix och Teraco investerar hundratals miljoner i afrikansk datacenterkapacitet.

Institutionella investeringar och citat: Historiskt sett har Afrika lockat begränsade institutionella fastighetsinvesteringar på grund av upplevda risker, men det håller sakta på att förändras. Afrikanska pensionsfonder, särskilt i Sydafrika, Namibia och Botswana, har länge investerat i fastigheter (främst nationellt). Nu samlar panafrikanska fastighetsfonder in kapital för att investera i flera länder, ofta med fokus på nischer som lagerlokaler eller prisvärda bostäder. Ett forum (Africa Property Investment Summit, som äger rum senare i september i Kapstaden propertywheel.co.za) ska visa hur lokala pensionsfonder kan driva tillväxt inom fastighetssektorn africabusiness.com. “Afrikas pensionsfonder [är] nyckeldrivkrafter för tillväxt inom fastighetsinvesteringar,” noterar en rapport från Africa Business africabusiness.com, och lyfter fram ett ökat engagemang från institutionellt kapital.

Utländska investerare förblir dock försiktiga efter några uppmärksammade besvikelser (t.ex. 2000-talets våg av köpcentrum-investeringar i Nigeria som underpresterade). Valutavolatilitet är en stor risk – den ghananska cedins kraftiga värdeminskning förra året slog till exempel hårt mot fastighetsvärden i USD-termer och skrämde bort investerare.

Lokala fastighetsaktörer betonar hållbarhet och långsiktiga behov. Som Business Day Live skrev, “Re-imagining African property markets for a sustainable future” är avgörande, och förespråkar innovation och regulatoriska reformer businessamlive.com businessamlive.com. Många ser enorm potential: en kontinent med 1,4 miljarder människor, snabbt moderniserande ekonomier och en ung demografi kan bli en guldgruva för fastigheter om utmaningarna hanteras. Utsikterna för Afrika beror därför på ekonomisk stabilitet och reformer. Om inflationen kan dämpas (afrikansk inflation ligger i snitt på ~12% men varierar kraftigt), och om regeringar fortsätter att investera i infrastruktur och bostäder, kan fastighetssektorn växa med 5–6% årligen under det kommande decenniet. Redan nu pekar prognoser på en årlig tillväxttakt på ~5,6% för afrikanska fastigheter fram till 2029, och att marknadsvolymen når $21,9 biljoner businessamlive.com. Behovet finns; pengarna och styrningen måste följa efter.

För att avsluta med en mänsklig ton: Afrikaner över hela kontinenten är ivriga efter bättre levnadsvillkor. Oavsett om det är teknikmedarbetaren i Nairobi som hoppas kunna köpa sin första lägenhet, eller familjen i Lagos som söker lättnad från orimliga hyror, har fastighetsutvecklingar (eller bristen på sådana) en direkt inverkan på livskvaliteten. Regeringar inser i allt högre grad att. Som vi såg i nyheterna den 4–5 september 2025, från förändringar av bolåneräntor i USA till fastighetsundersökningar i Kina och boomen i Dubai, är fastigheter en central del i berättelsen om den globala ekonomin – och Afrika är redo att bli ett viktigt kapitel i den berättelsen under de kommande åren.

