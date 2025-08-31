Nekretnine u Salt Lake Cityju 2025: 7 iznenađujućih trendova, popularna naselja i hrabre prognoze

Rezime ključnih činjenica

Cene i prodaja kuća: Medijalna cena kuće u Solt Lejk Sitiju je oko $580,000 sredinom 2025. godine, što je blagi pad (~6–7% na godišnjem nivou) nakon godina brzog rasta redfin.com redfin.com. Kuće se i dalje brzo prodaju (oko 35 dana na tržištu u proseku redfin.com), često uz više ponuda u poželjnim oblastima.

1. Trendovi stambenih nekretnina u 2025. godini

Tržište stanova u Solt Lejk Sitiju 2025. godine ostaje veoma aktivno, iako se užurbani tempo iz perioda pandemije blago smirio. Ključni trendovi u stambenom sektoru uključuju rast vrednosti nekretnina (uz nedavno dostignut plato), žestoku konkurenciju zbog ograničene ponude i porast izgradnje novih domova u određenim oblastima:

Rast cena nekretnina se usporava: Nakon godina dvocifrenog rasta, aprecijacija cena nekretnina se usporila u 2024–2025 . Početkom 2024. godine, medijalna cena prodatih kuća u SLC iznosila je oko $530,000 – što je povećanje od oko 3% u odnosu na prethodnu godinu steadily.com. Do sredine 2025. medijalna cena se kretala u visokom rasponu od 500 hiljada dolara (oko $588K u julu 2025) i zapravo je bila niža za oko 6–7% u odnosu na prethodnu godinu redfin.com, što odražava tržište koje se normalizuje nakon pregrejanih godina 2021–22. Čak i uz ovaj blagi pad, cene su i dalje blizu rekordnih vrednosti i otprilike trećinu više od američkog proseka redfin.com, što svedoči o snažnoj potražnji u Salt Lake-u. Kupci više ne jure za skokovima cena kao u ludilu 2021, ali dugoročni pritisak na rast i dalje postoji zahvaljujući rastu stanovništva i prihoda.

2. Trendovi komercijalnih nekretnina u 2025.

Sektor komercijalnih nekretnina u Salt Lake City-ju u 2025. je priča o kontrastima između različitih tipova nekretnina. Dok segmenti poput maloprodaje i višeporodičnih stanova cvetaju uz nisku stopu praznih prostora, tradicionalno tržište kancelarija se suočava sa visokom prazninom i promenjenom svrhom nakon pandemije. Industrijski razvoj, nakon velikog širenja, sada pravi pauzu. Evo pregleda svakog glavnog sektora:

Tržište poslovnog prostora – Visoka stopa nepopunjenosti u hibridnoj eri: Poslovne zgrade u centru Salt Lake Cityja prolaze kroz period korekcije i prilagođavanja . Do kraja 2024. godine, stopa nepopunjenosti poslovnog prostora dostigla je oko 25,2% movingonmain.com – dramatičan porast koji se uglavnom pripisuje trendovima rada na daljinu i hibridnog rada. Mnoge kompanije su smanjile svoje prostore, izdale višak prostora u podzakup ili odložile proširenja. Poslovni prostori klase A (novije zgrade sa modernim pogodnostima) i dalje izazivaju interesovanje i mogu ostvariti dobre zakupnine, ali stariji poslovni prostori klase B/C imaju poteškoće da privuku zakupce u ovom okruženju movingonmain.com. Tražene zakupnine u proseku iznose oko 24 dolara po kvadratnom metru godišnje (sve uključeno) za poslovni prostor, dok vrhunski prostori klase A dostižu 40+ dolara po kvadratnom metru na najboljim lokacijama movingonmain.com. Vlasnici nude podsticaje i adaptacije prostora kako bi privukli zakupce. Dobra vest: potražnja za poslovnim prostorom možda dostiže dno – početak 2025. pokazao je usporavanje iseljavanja i povratak dela zaposlenih u kancelarije, što je dovelo do blagog poboljšanja neto apsorpcije na nacionalnom nivou nar.realtor nar.realtor. Ipak, očekuje se da će sektor poslovnog prostora u Salt Lake Cityju verovatno imati povišenu stopu nepopunjenosti u narednih nekoliko godina dok se ekonomija i radne navike ne stabilizuju. Čak se razmatra i preuređenje nekih nedovoljno iskorišćenih poslovnih zgrada (na primer, konverzija u stambene lofte ili mešovitu namenu) ukoliko visoka nepopunjenost potraje.

3. Tržišni uslovi za kupce, prodavce i stanare

Kupci: Za kupce nekretnina, 2025. godina donosi mešavinu prilika i izazova. S jedne strane, užurbana nadmetanja iz nedavne prošlosti su se donekle smirila – ima nešto više ponude na tržištu i kuće se ne prodaju baš tako trenutno kao ranije. Prosečna kuća se sada prodaje za oko 1% ispod tražene cene (dok se mnoge i dalje prodaju po ili iznad tražene cene) redfin.com, dok je u periodu 2021-2022. bilo uobičajeno plaćati znatno više od tražene cene. Ovo znači da savesni kupci možda imaju priliku da pregovaraju ili bar izbegnu ekstremna nadmetanja za neke nekretnine. Dodatno, rast cena je zastao/omekšao, pa kupci ne jure više tako brzo rastuće cene kao prethodnih godina. Međutim, priuštivost je i dalje velika prepreka – kamatne stope od oko 6-7% u kombinaciji sa visokim cenama u Salt Lake-u su dovele do veoma visokih mesečnih rata. Kuća čija je medijalna cena 588.000 dolara sa 20% učešća lako znači oko 3.000 dolara mesečno za glavnicu i kamatu po tim stopama. Mnogi kupci su izbačeni sa tržišta, a oni koji su još uvek u igri često moraju da koriste kreativne strategije (veće učešće, otkup kamate, ili traženje jeftinijih opcija dalje od grada). Tržište se opušta veoma sporo axios.com: Salt Lake se i dalje smatra „veoma konkurentnim“ po Redfin-ovoj skali (Compete Score ~73/100) sa tipičnom nekretninom koja prima 2+ ponude redfin.com redfin.com. U popularnim kvartovima, kupci treba da budu spremni na scenarije sa više ponuda i da reaguju odlučno. Ukratko, kupci u 2025. dobijaju mali predah od haosa iz 2021, ali se i dalje suočavaju sa visokim cenama i potrebom za strpljenjem kako bi pronašli pravi dom po pravoj ceni.

Prodavci: I dalje je povoljno tržište za prodavce, posebno za one koji prodaju početne i srednje klase kuća. Potražnja i dalje premašuje ponudu u većem delu oblasti Salt Lake, tako da se dobro određene, useljive nekretnine brzo prodaju. Mnoge se prodaju za manje od mesec dana i uz minimalna sniženja cene – početkom 2025. godine prosečan broj dana na tržištu bio je oko 44 dana (i oko 28 dana za najtraženije kuće) redfin.com integrityplace.com. Prodavci često mogu očekivati više ponuda ako im je kuća dobro predstavljena i pravilno određena za tržište. Odnos prodajne i tražene cene u Salt Lake City-ju je oko 99%–100%+ u proseku redfin.com, što znači da prodavci u većini slučajeva dobijaju traženu cenu (a najpoželjnije nekretnine i dalje izazivaju nadmetanje iznad tražene cene). Ipak, prodavci više nemaju sve karte u rukama kao tokom vrhunca potražnje. Kupaca je manje i osetljiviji su na cenu. Ako je kuća precenjena ili u lošem stanju, može ostati bez ponuda ili zahtevati sniženje cene. Prodavci više ne mogu računati na scenarije „odredi svoju cenu“; procene i oprez kupaca su se vratili. Mnogi prodavci koji žele da kupe veću nekretninu (oni koji prodaju da bi kupili drugu kuću) takođe se suočavaju sa „efektom zaključavanja“ – odricanjem od niske kamatne stope na trenutnoj hipoteci kako bi ponovo ušli na tržište sa višim kamatama. Ovo je neke potencijalne prodavce zadržalo po strani, što ironično pomaže da se ograniči ponuda. Sve u svemu, prodavci u Salt Lake City-ju 2025. godine i dalje imaju tržište naklonjeno prodavcima, samo nešto uravnoteženije nego ranije. Kuće moraju biti pravilno određene i dobro predstavljene da bi postigle maksimalnu cenu, ali uopšteno govoreći, dobro je vreme za prodavce jer ekonomija Jute održava potražnju.

Stanari: Za stanare, tržište Salt Lake City-ja je bilo kažnjavajuće poslednjih godina, mada bi uskoro moglo doći do olakšanja. Stope slobodnih stanova su bile izuzetno niske (~2%), što je dovelo do toga da su stanodavci imali prednost i dramatično podizali kirije. Stanari su videli povećanja znatno iznad normale – na primer, prosečna kirija je skočila oko 15% od 2023. do 2024. godine u SLC metrou movingonmain.com, što je jedan od najvećih skokova u zemlji. Ovo je značajno opteretilo budžete; mnogi stanari plaćaju nesrazmerno veliki deo prihoda na stanovanje. Konkurencija za iznajmljivanje, posebno u popularnim kvartovima, značila je da stanari često moraju brzo da reaguju kada se stan pojavi, ponekad čak i nudeći višu kiriju ili više meseci unapred da bi obezbedili stan. Dobra vest: u toku je građevinski bum novih stanova koji bi trebalo da olakša pritisak na tržištu iznajmljivanja. Kako se hiljade novih jedinica otvore 2025. i 2026. godine, stanari će imati više izbora. Već se vide znaci usporavanja rasta kirija – do kraja 2024. godine, povećanja kirija su se izravnala, a neki novi luksuzni objekti čak nude specijalne ponude za useljenje kako bi popunili stanove mmgrea.com. Stanari bi konačno mogli da povrate deo pregovaračke moći, posebno u oblastima kao što su Downtown i Sugar House gde je koncentrisan veliki broj novih stanova. Ipak, kirije u Salt Lake-u su visoke u odnosu na lokalne prihode, a pristupačnih stanova i dalje nema dovoljno. Programi za pristupačno stanovanje (kao što su stanovi sa ograničenjem prihoda ili gradske inicijative za pristupačno stanovanje) pokušavaju da sustignu potražnju. Ukratko, 2025. godine stanari mogu očekivati umeravanje na tržištu iznajmljivanja: očekujte da će kirije stabilizovati se ili rasti samo umereno (~2–3% godišnje) umesto da naglo skaču, ali ne očekujte značajan pad kirija zbog stalnog rasta stanovništva. To su oprezno optimistične vesti za stanare posle teškog perioda – olakšanje u ponudi dolazi, ali će tržište verovatno ostati konkurentno za kvalitetne stanove u atraktivnim delovima grada.

4. Investicione prilike

Tržište nekretnina u Salt Lake City-ju nudi brojne investicione prilike, zahvaljujući snažnim ekonomskim osnovama i demografskim prednostima. Bilo da se radi o stambenim iznajmljivanjima, komercijalnim nekretninama ili razvojnim projektima, investitori smatraju prestonicu Jute obećavajućim područjem. Evo ključnih prilika i trendova za investitore:

Uspešne investicije u iznajmljivanje: Sa niskom stopom praznih stanova i stabilnim kirijama, stambene nekretnine za iznajmljivanje u Solt Lejk Sitiju nastavljaju da donose privlačne prinose. Vlasnici su uživali u rastu kirija i konstantnoj potražnji – čak i kako se gradi više stanova, očekuje se da će rastuća populacija zakupaca u metrou apsorbovati te jedinice. Solt Lejk Siti metro je predvodio naciju po rastu zaposlenosti poslednjih godina (nezaposlenost u 2025. je oko veoma niskih 2,7% mmgrea.com), što znači stalan priliv zaposlenih zakupaca. Kvartovi blizu poslovnih centara ili prevoza (npr. centar grada, Sugar House, Murray) posebno su traženi među zakupcima. Investitori treba da obrate pažnju na dinamiku naselja : na primer, Sugar House ima mnogo novih jedinica koje uskoro dolaze na tržište (što može značiti nešto veću prazninu ili ustupke na kratki rok tamo), dok oblasti poput Midvale ili West Valley City imaju manje novih gradnji i mogu imati tesnu popunjenost i prostor za rast kirija. Iznajmljivanje porodičnih kuća je takođe traženo jer mnoge porodice koje ne mogu da kupe i dalje žele prigradski prostor – za ove nekretnine se može tražiti viša kirija. Sve u svemu, investitori u iznajmljivanje vide Solt Lejk kao tržište na kojem mogu računati na visoku popunjenost i solidnu aprecijaciju , što čini strategije kupi-i-drži za iznajmljivanje privlačnim steadily.com steadily.com. Kapitalizacione stope su bile smanjene poslednjih godina (u rasponu od 4-5% za višeporodične objekte), ali mogu blago porasti kako kamatne stope ostaju više – što potencijalno otvara bolju ulaznu tačku za investitore krajem 2025. godine.

Sa niskom stopom praznih stanova i stabilnim kirijama, u Solt Lejk Sitiju nastavljaju da donose privlačne prinose. Vlasnici su uživali u rastu kirija i konstantnoj potražnji – čak i kako se gradi više stanova, očekuje se da će rastuća populacija zakupaca u metrou apsorbovati te jedinice. poslednjih godina (nezaposlenost u 2025. je oko veoma niskih 2,7% mmgrea.com), što znači stalan priliv zaposlenih zakupaca. Kvartovi blizu poslovnih centara ili prevoza (npr. centar grada, Sugar House, Murray) posebno su traženi među zakupcima. Investitori treba da obrate pažnju na : na primer, Sugar House ima mnogo novih jedinica koje uskoro dolaze na tržište (što može značiti nešto veću prazninu ili ustupke na kratki rok tamo), dok oblasti poput Midvale ili West Valley City imaju manje novih gradnji i mogu imati tesnu popunjenost i prostor za rast kirija. je takođe traženo jer mnoge porodice koje ne mogu da kupe i dalje žele prigradski prostor – za ove nekretnine se može tražiti viša kirija. Sve u svemu, investitori u iznajmljivanje vide Solt Lejk kao tržište na kojem mogu računati na , što čini strategije kupi-i-drži za iznajmljivanje privlačnim steadily.com steadily.com. Kapitalizacione stope su bile smanjene poslednjih godina (u rasponu od 4-5% za višeporodične objekte), ali mogu blago porasti kako kamatne stope ostaju više – što potencijalno otvara bolju ulaznu tačku za investitore krajem 2025. godine. Dodavanje vrednosti i preuređenje: Mekše tržište poslovnog prostora zapravo predstavlja potencijalnu priliku za investitore koji dodaju vrednost . Starije poslovne zgrade sa visokom prazninom ponekad se mogu kupiti po relativno nižoj ceni; investitori sa vizijom mogu preurediti ili prenameniti te nekretnine. Na primer, pretvaranje nedovoljno iskorišćene poslovne zgrade u mešovitu namenu (dodavanje stanova ili kondominijuma) ili modernizacija zastarele kancelarije radi privlačenja novih zakupaca može doneti značajnu dobit. Urbanističke i planske vlasti Solt Lejk Sitija sve su otvorenije za projekte adaptivne ponovne upotrebe, posebno ako dodaju stambene jedinice. Slično, maloprodajni objekti koji ne posluju dobro u manje atraktivnim oblastima mogu biti pogodni za preuređenje u nove formate (na primer, pretvaranje stare trake prodavnica u mešoviti stambeno-maloprodajni centar). Rast grada osigurava da dobro locirano zemljište ili starije nekretnine imaju intrinzičnu dugoročnu vrednost – investitori koji mogu da izdrže kratkoročne poteškoće u sektoru poslovnog prostora mogu ostvariti dobit kada se tržište ponovo uravnoteži.

Mekše tržište poslovnog prostora zapravo predstavlja potencijalnu . Starije poslovne zgrade sa visokom prazninom ponekad se mogu kupiti po relativno nižoj ceni; investitori sa vizijom mogu te nekretnine. Na primer, pretvaranje nedovoljno iskorišćene poslovne zgrade u mešovitu namenu (dodavanje stanova ili kondominijuma) ili modernizacija zastarele kancelarije radi privlačenja novih zakupaca može doneti značajnu dobit. Urbanističke i planske vlasti Solt Lejk Sitija sve su otvorenije za projekte adaptivne ponovne upotrebe, posebno ako dodaju stambene jedinice. Slično, maloprodajni objekti koji ne posluju dobro u manje atraktivnim oblastima mogu biti pogodni za preuređenje u nove formate (na primer, pretvaranje stare trake prodavnica u mešoviti stambeno-maloprodajni centar). Rast grada osigurava da – investitori koji mogu da izdrže kratkoročne poteškoće u sektoru poslovnog prostora mogu ostvariti dobit kada se tržište ponovo uravnoteži. Nova naselja i predgrađa u razvoju: Neke od najbrže rastućih zajednica predstavljaju odlične prilike za rane investitore. Oblasti poput Daybreak u South Jordanu, iako već prilično razvijene, još uvek imaju faze rasta pred sobom – komercijalne nekretnine (poput novih tržnih centara, kancelarija, a možda i više poslovnih centara) u planiranom centru Daybreak-a mogu biti unosne kako se broj stanovnika tamo (već oko 30.000) nastavlja povećavati. Oblast “Silicon Slopes” (Lehi, Draper, južni deo okruga SLC) privukla je desetine tehnoloških kompanija; ulaganje u komercijalne ili stambene projekte duž tog tehnološkog koridora može se isplatiti kako se visokoplaćena radna mesta popunjavaju u tim oblastima. Unutar samog Salt Lake City-ja, zapadna gradska naselja (Glendale, Poplar Grove) su istorijski bila zanemarena, ali sada doživljavaju revitalizaciju – sa Inland Port-om i drugim ulaganjima na zapadnoj strani, vrednost nekretnina tamo bi mogla porasti sa relativno niske osnove. Holladay i Millcreek, već etablirana predgrađa, beleže nove luksuzne projekte i ostaju veoma jaka tržišta (kao što je navedeno, očekuje se da će Holladay predvoditi rast kirija sa 5% mmgrea.com). Iskusni investitori takođe prate nekretnine u blizini novih linija javnog prevoza – na primer, planirano produženje TRAX linije ili nove FrontRunner stanice. Nekretnine u blizini prevoza često brže dobijaju na vrednosti zbog poboljšane pristupačnosti.

Neke od predstavljaju odlične prilike za rane investitore. Oblasti poput Daybreak u South Jordanu, iako već prilično razvijene, još uvek imaju faze rasta pred sobom – komercijalne nekretnine (poput novih tržnih centara, kancelarija, a možda i više poslovnih centara) u planiranom centru Daybreak-a mogu biti unosne kako se broj stanovnika tamo (već oko 30.000) nastavlja povećavati. Oblast (Lehi, Draper, južni deo okruga SLC) privukla je desetine tehnoloških kompanija; ulaganje u komercijalne ili stambene projekte duž tog tehnološkog koridora može se isplatiti kako se visokoplaćena radna mesta popunjavaju u tim oblastima. Unutar samog Salt Lake City-ja, (Glendale, Poplar Grove) su istorijski bila zanemarena, ali sada doživljavaju revitalizaciju – sa Inland Port-om i drugim ulaganjima na zapadnoj strani, vrednost nekretnina tamo bi mogla porasti sa relativno niske osnove. Holladay i Millcreek, već etablirana predgrađa, beleže nove luksuzne projekte i ostaju veoma jaka tržišta (kao što je navedeno, očekuje se da će Holladay predvoditi rast kirija sa 5% mmgrea.com). Iskusni investitori takođe prate nekretnine u blizini novih – na primer, planirano produženje TRAX linije ili nove FrontRunner stanice. Nekretnine u blizini prevoza često brže dobijaju na vrednosti zbog poboljšane pristupačnosti. Veliki projekti i zajednička ulaganja: Projekti velike vrednosti poput The Point u Draperu ili razvoja Downtown Daybreak nude prilike investitorima da se uključe ili učestvuju u rastu. The Point će biti praktično novi gradski centar izgrađen od nule – sa hiljadama stambenih jedinica i milionima kvadratnih metara laboratorija, kancelarija, maloprodaje itd. Investitori povezani sa tim projektima (putem REIT-ova, fondova ili direktnog vlasništva) mogli bi imati koristi kako vrednost zemljišta i cene zakupa rastu u potpuno novom urbanom jezgru. Dodatno, uspešna kandidatura Salt Lake City-ja za Zimske olimpijske igre 2034. godine znači da će u narednih 5-7 godina biti značajnih ulaganja u sportske objekte, smeštaj i infrastrukturu. Investitori već prate potencijalnu potrebu za novim hotelima, nekretninama za kratkoročni najam i unapređenim objektima kako bi se zadovoljile potrebe globalnih posetilaca i medija tokom Olimpijade. Istorijski gledano, gradovi domaćini Olimpijade beleže rast tržišta nekretnina uoči igara. Iako je 2034. izvan horizonta od 3-5 godina, pozicioniranje imovine sada u oblastima koje će verovatno biti pod uticajem (poput lokacija blizu centra grada ili odmarališta u Park City-ju gde će se takođe održavati događaji) može biti mudra dugoročna strategija.

Ukratko, Solt Lejk Siti nudi ponešto za svakog investitora: stabilne stambene najmove, određene kontraciklične prilike u komercijalnim sektorima i priče o rastu u razvojnim oblastima. Kao i uvek, ključna je pažljiva provera – razumevanje lokalnih tržišnih nijansi, planova grada i ekonomskih trendova – ali opšta klima je optimistična za ulaganje u nekretnine, podstaknuta snažnim rastom stanovništva i sve većim ugledom grada na nacionalnom nivou axios.com integrityplace.com.

5. Analiza na nivou naselja

Jedan od najzanimljivijih aspekata tržišta nekretnina u Solt Lejk Sitiju je koliko se tržište svakog naselja može razlikovati. Od istorijskih četvrti u podnožju brda do planski izgrađenih predgrađa u dolini, region nudi raznovrsna podtržišta. U nastavku je prikaz nekoliko ključnih naselja/područja i njihovih trenutnih trendova na tržištu nekretnina:

Centar Salt Lake Cityja: Urbano jezgro SLC-a vrvi od razvoja. Poslednjih godina, centar grada je doživeo naglu izgradnju novih nebodera , čime su luksuzni stanovi i kondominijumi dodati uz nove kancelarije i hotele. Posebno se izdvaja Astra Tower , koji je završen krajem 2024. godine – neboder sa 40 spratova visok 137 metara, sada najviša zgrada u Juti enr.com. Uveo je 377 luksuznih stambenih jedinica (oglašavanih kao luksuzni apartmani sa sadržajima nalik na rizorte) u centar grada enr.com enr.com. Ovo odražava poverenje da ljudi žele da žive u centru grada. Tržište nekretnina u centru karakterišu moderni kondominijumi, istorijski loftovi i sve veći broj stanova za iznajmljivanje. Cene stanova u centru (uključujući kondominijume) u proseku su iznosile oko 490.000 dolara početkom 2025. godine , što je rast od 14% na godišnjem nivou kako je potražnja za urbanim životom rasla integrityplace.com integrityplace.com. I zakupci hrle u centar zbog blizine posla, restorana, noćnog života i kulturnih sadržaja (muzeji, pozorišta, Vivint Arena itd.). Život u centru posebno privlači mlade profesionalce i starije parove bez dece. Sa više novih nekretnina na tržištu (Astra i drugi projekti), tržište kondominijuma u centru sada nudi više opcija nego pre nekoliko godina, ali cene i dalje ostaju među najvišima po kvadratnom metru u Juti. Popunjenost je jaka; nove jedinice su apsorbovane rastom kompanija i privlačnošću života u pešačkoj zoni. Sadržaji i prevoz : Centar je čvorište TRAX lake železnice i FrontRunner prigradske železnice, a tu su i sadržaji poput City Creek Center-a (luksuzni tržni centar) koji podižu vrednost nekretnina. U budućnosti se očekuje da će centar SLC-a nastaviti da se zgušnjava , sa daljim planovima za stambene kule, posebno kako se približavaju Olimpijske igre 2034. godine. Investitori su optimistični jer zemljište u centru postaje sve ređe. Jedan izazov: obezbeđivanje pristupačnosti – grad radi na tome da uključi pristupačne stanove u neke nove projekte kako centar ne bi bio rezervisan samo za imućne.

Urbano jezgro SLC-a vrvi od razvoja. Poslednjih godina, centar grada je doživeo naglu izgradnju novih nebodera, čime su luksuzni stanovi i kondominijumi dodati uz nove kancelarije i hotele. Posebno se izdvaja Astra Tower, koji je završen krajem 2024. godine – neboder sa 40 spratova visok 137 metara, sada najviša zgrada u Juti enr.com. Uveo je 377 luksuznih stambenih jedinica (oglašavanih kao luksuzni apartmani sa sadržajima nalik na rizorte) u centar grada enr.com enr.com. Ovo odražava poverenje da ljudi žele da žive u centru grada. Tržište nekretnina u centru karakterišu moderni kondominijumi, istorijski loftovi i sve veći broj stanova za iznajmljivanje. Cene stanova u centru (uključujući kondominijume) u proseku su iznosile oko 490.000 dolara početkom 2025. godine, što je rast od 14% na godišnjem nivou kako je potražnja za urbanim životom rasla integrityplace.com integrityplace.com. I zakupci hrle u centar zbog blizine posla, restorana, noćnog života i kulturnih sadržaja (muzeji, pozorišta, Vivint Arena itd.). Život u centru posebno privlači mlade profesionalce i starije parove bez dece. Sa više novih nekretnina na tržištu (Astra i drugi projekti), tržište kondominijuma u centru sada nudi više opcija nego pre nekoliko godina, ali cene i dalje ostaju među najvišima po kvadratnom metru u Juti. Popunjenost je jaka; nove jedinice su apsorbovane rastom kompanija i privlačnošću života u pešačkoj zoni. Sadržaji i prevoz: Centar je čvorište TRAX lake železnice i FrontRunner prigradske železnice, a tu su i sadržaji poput City Creek Center-a (luksuzni tržni centar) koji podižu vrednost nekretnina. U budućnosti se očekuje da će centar SLC-a nastaviti da se zgušnjava, sa daljim planovima za stambene kule, posebno kako se približavaju Olimpijske igre 2034. godine. Investitori su optimistični jer zemljište u centru postaje sve ređe. Jedan izazov: obezbeđivanje pristupačnosti – grad radi na tome da uključi pristupačne stanove u neke nove projekte kako centar ne bi bio rezervisan samo za imućne.

Smeštene na brdima odmah severoistočno od centra grada, The Avenues (često samo „The Aves") je istorijsko, prestižno naselje poznato po prelepim viktorijanskim kućama, elegantnim drvoredima i panoramskim pogledima na grad. To je jedno od najstarijih naselja u Salt Lake City-ju, a veliki deo je u zaštićenoj istorijskoj zoni. Vrednosti nekretnina u The Avenues su među najvišima u gradu – od 2025. godine, medijalna cena porodične kuće u The Avenues je oko tri četvrtine miliona dolara (otprilike $750K) integrityplace.com, a mnoge veće ili renovirane istorijske kuće lako prelaze $1 milion. Tržište u The Avenues pokazuje doslednu otpornost; čak i kada su se druge oblasti blago ohladile, The Avenues je zabeležio umeren rast cena (~+1,4% na godišnjem nivou početkom 2025) integrityplace.com, što naglašava da je potražnja za životom u ovom šarmantnom kraju i dalje jaka. The Avenues privlači mešavinu imućnih profesionalaca (lekari iz obližnje univerzitetske bolnice, advokati, tehnološki direktori), akademike i neke stare porodice koje su u naselju generacijama. Nudi jedinstven spoj mira i blizine – miran stambeni ambijent, a ipak na samo nekoliko minuta od centra i Univerziteta Jute. Ponuda u The Avenues je stalno ograničena: kuće ovde retko su masovno građene; većina je jedinstvena i stara preko 100 godina, a nova gradnja je retka (obično pojedinačne luksuzne kuće ili povremeni luksuzni „townhome"-ovi). Dakle, ponuda je praktično fiksna, i kada se dobra kuća u The Avenues pojavi na tržištu, često se brzo proda. Početkom 2025. godine, kuće u The Avenues su se prodavale u proseku za oko 38 dana (u odnosu na 56 dana prethodne godine) integrityplace.com, što ukazuje na povećanu brzinu prometa – verovatno zato što kupci koriste svaku priliku da kupe u ovom kraju. Za one koji traže stanove ili iznajmljivanje, The Avenues ima nekoliko manjih zgrada sa stanovima i podrumske apartmane u tim istorijskim kućama, ali je izbor ograničen; kirije su shodno tome visoke. Prognoza: The Avenues bi trebalo da ostane jedno od najstabilnijih i najtraženijih naselja u SLC-u. Njegova kombinacija istorije, arhitekture i lokacije je teško ponovljiva. Jedna stvar na koju treba obratiti pažnju: strme ulice i starije kuće zahtevaju održavanje (i ne poseduju sve kuće moderne seizmičke ojačanja, što je važan faktor u zemljotresima sklonoj Juti). Ali generalno, za kupce koji to mogu da priušte, naselje The Avenues predstavlja prestiž Salt Lake City-ja, a investicije ovde su istorijski dobro rasle rasle. Daybreak (South Jordan): Daybreak nije tradicionalno naselje u okviru Salt Lake City-ja – zapravo je to ogromna planski izgrađena zajednica u South Jordanu , oko 32 kilometra jugozapadno od centra SLC-a – ali je nemoguće govoriti o trendovima nekretnina u oblasti SLC-a a ne pomenuti Daybreak. On je postao sinonim za novi prigradski razvoj i jedno je od najvećih planski izgrađenih naselja na zapadu SAD-a. Prostire se na više od 1.600 hektara, Daybreak je osnovan sredinom 2000-ih i još uvek se širi; po završetku će imati oko 20.000 domova i preko 9 miliona kvadratnih stopa komercijalnog prostora (kancelarije, prodavnice itd.) homesindaybreakutah.com. Od 2025. godine, Daybreak ima oko 30.000 stanovnika i taj broj raste bestutahrealestate.com bestutahrealestate.com. Zajednica je dizajnirana po konceptu sela – više “sela” od kojih svako ima svoj stil i parkove, a sva su povezana pešačkim stazama, velikim jezerom (Oquirrh Lake), i sada budućim urbanim jezgrom pod nazivom Downtown Daybreak . Nekretnine u Daybreak-u variraju od stanova i dupleksa (neki ispod 400.000 dolara) do velikih porodičnih kuća (preko 800.000 dolara za kuće na obali jezera). Velika prednost je što je Daybreak izgrađen sa fokusom na stil života : tu su desetine parkova, bazeni, sportski tereni, pa čak i veštačko jezero za vožnju kajaka. Nedavni razvoj: Najnovija vest je da Daybreak dobija stadion za bejzbol niže lige – Salt Lake Bees (Triple-A filijala) sele se na novi stadion koji će biti izgrađen u centru Daybreak-a, a otvaranje se očekuje 2025. godine bestutahrealestate.com bestutahrealestate.com. Ovo je centralni deo šireg Downtown Daybreak višenamenskog distrikta koji će sadržati restorane, prodavnice, kancelarije, biblioteku i centar za izvođačke umetnosti bestutahrealestate.com bestutahrealestate.com. Uvođenje TRAX lake železnice Red Line stanice u Daybreak-u (već funkcioniše do South Station, a planirana su proširenja) povezaće stanovnike sa širom SLC tranzitnom mrežom <a href=“https://bestutahrealestate.com/news/south-jordan/downtown-daybreak-the-future-home-of-the-bestutahrealestate.com. Za kupce kuća, Daybreak nudi moderne domove sa najnovijim dizajnom i energetskom efikasnošću – često po ceni po kvadratnom metru nižoj nego u samom Salt Lake City-ju, što privlači mnoge mlade porodice. Kompromis je putovanje na posao (30-40 minuta do centra grada u saobraćaju, iako mnogi stanovnici Daybreak-a sada rade u rastućim tehnološkim centrima Južne doline ili od kuće). Tržišni trendovi u Daybreak-u: Prodaja kuća je jaka; građevinske firme ponekad imaju liste čekanja za nove projekte. Cene su postepeno rasle kako se svako naselje otvara i zajednica sazreva. Ali u poređenju sa hiper-inflacijom kvartova bliže centru SLC-a, Daybreak ostaje relativno pristupačan za veličinu/ponuđene pogodnosti koje dobijate. Investitori su takođe primetili – neki od stanova i kondominijuma kupuju se kao investicija za izdavanje, uz pretpostavku da će uvek biti mnogo ljudi koji žele da iznajmljuju u ovako lepoj zajednici. Kako se Daybreak nastavlja razvijati (pred njim je još godina rasta), ostaće pokazatelj širenja predgrađa u Juti. U suštini, gradi se novi grad od nule, i do sada je to bio uspešan model koji bi mogao biti ponovljen u budućim velikim projektima .

Daybreak (South Jordan): Daybreak nije tradicionalno naselje u okviru Salt Lake City-ja – zapravo je to ogromna planski izgrađena zajednica u South Jordanu, oko 32 kilometra jugozapadno od centra SLC-a – ali je nemoguće govoriti o trendovima nekretnina u oblasti SLC-a a ne pomenuti Daybreak. On je postao sinonim za novi prigradski razvoj i jedno je od najvećih planski izgrađenih naselja na zapadu SAD-a. Prostire se na više od 1.600 hektara, Daybreak je osnovan sredinom 2000-ih i još uvek se širi; po završetku će imati oko 20.000 domova i preko 9 miliona kvadratnih stopa komercijalnog prostora (kancelarije, prodavnice itd.) homesindaybreakutah.com. Od 2025. godine, Daybreak ima oko 30.000 stanovnika i taj broj raste bestutahrealestate.com bestutahrealestate.com. Zajednica je dizajnirana po konceptu sela – više "sela" od kojih svako ima svoj stil i parkove, a sva su povezana pešačkim stazama, velikim jezerom (Oquirrh Lake), i sada budućim urbanim jezgrom pod nazivom Downtown Daybreak. Nekretnine u Daybreak-u variraju od stanova i dupleksa (neki ispod 400.000 dolara) do velikih porodičnih kuća (preko 800.000 dolara za kuće na obali jezera). Velika prednost je što je Daybreak izgrađen sa fokusom na stil života: tu su desetine parkova, bazeni, sportski tereni, pa čak i veštačko jezero za vožnju kajaka. Nedavni razvoj: Najnovija vest je da Daybreak dobija stadion za bejzbol niže lige – Salt Lake Bees (Triple-A filijala) sele se na novi stadion koji će biti izgrađen u centru Daybreak-a, a otvaranje se očekuje 2025. godine bestutahrealestate.com bestutahrealestate.com. Ovo je centralni deo šireg Downtown Daybreak višenamenskog distrikta koji će sadržati restorane, prodavnice, kancelarije, biblioteku i centar za izvođačke umetnosti bestutahrealestate.com bestutahrealestate.com. Uvođenje TRAX lake železnice Red Line stanice u Daybreak-u (već funkcioniše do South Station, a planirana su proširenja) povezaće stanovnike sa širom SLC tranzitnom mrežom bestutahrealestate.com. Za kupce kuća, Daybreak nudi moderne domove sa najnovijim dizajnom i energetskom efikasnošću – često po ceni po kvadratnom metru nižoj nego u samom Salt Lake City-ju, što privlači mnoge mlade porodice. Kompromis je putovanje na posao (30-40 minuta do centra grada u saobraćaju, iako mnogi stanovnici Daybreak-a sada rade u rastućim tehnološkim centrima Južne doline ili od kuće). Tržišni trendovi u Daybreak-u: Prodaja kuća je jaka; građevinske firme ponekad imaju liste čekanja za nove projekte. Cene su postepeno rasle kako se svako naselje otvara i zajednica sazreva. Ali u poređenju sa hiper-inflacijom kvartova bliže centru SLC-a, Daybreak ostaje relativno pristupačan za veličinu/ponuđene pogodnosti koje dobijate. Investitori su takođe primetili – neki od stanova i kondominijuma kupuju se kao investicija za izdavanje, uz pretpostavku da će uvek biti mnogo ljudi koji žele da iznajmljuju u ovako lepoj zajednici. Kako se Daybreak nastavlja razvijati (pred njim je još godina rasta), ostaće pokazatelj širenja predgrađa u Juti. U suštini, gradi se novi grad od nule, i do sada je to bio uspešan model koji bi mogao biti ponovljen u budućim velikim projektima.

Svaka četvrt u Solt Lejk Sitiju ima svoj karakter i mikro-tržište, ali zajednička nit je da gotovo sve oblasti beleže rast i potražnju. Bilo da je reč o novogradnji u mestu kao što je Daybreak ili rastu vrednosti u već etabliranim enklavama poput The Avenues, tržište nekretnina je podiglo većinu “čamaca”. Potencijalni kupci i investitori bi trebalo da razumeju ove nijanse četvrti pri ulasku na tržište, jer lokalni trendovi mogu odstupati od gradskih proseka steadily.com steadily.com.

6. Pristupačnost stanovanja i demografske promene

Pristupačnost stanovanja – ili rastuća nepristupačnost – postala je centralna briga na tržištu Solt Lejk Sitija. Istovremeno, demografija regiona se menja uz kontinuirani rast, priliv novih stanovnika i promene u strukturi domaćinstava. Evo pregleda situacije sa pristupačnošću i demografskih trendova:

Kriza pristupačnosti u brojkama: Prema standardnim merilima, Salt Lake City se suočava sa izazovima pristupačnosti na nivoima koji se približavaju obalskim tržištima . “Srednji multiplikator” (srednja cena kuće podeljena sa srednjim prihodom domaćinstva) u okrugu Salt Lake skočio je na 5,4 u 2023. godini , što se smatra “teško nepristupačnim” (odnos iznad 5,1) slrealtors.com. Da bismo ovo stavili u perspektivu, pre samo deceniju odnos u Salt Lake-u bio je ispod 4,0 (umereno nepristupačno) slrealtors.com. Nagli rast cena kuća od 2017. do 2022. godine daleko je nadmašio rast prihoda. Prema izveštaju Odbora za nekretnine Salt Lake-a, prihod potreban za kupovinu prosečne porodične kuće (~600.000$) sa standardnim hipotekarnim kreditom iznosi oko 170.000$/godišnje slrealtors.com – dok je stvarni srednji prihod domaćinstva u tom području bliži 80.000$. Ovaj jaz je učinio da je posedovanje kuće nedostižno za mnoge porodice srednje klase, posebno za one koji prvi put kupuju. Čak bi i prosečna cena stana (~430.000$) zahtevala prihod od oko 125.000$ da bi se udobno priuštila slrealtors.com slrealtors.com. Kao rezultat toga, stopa vlasništva nad nekretninama među mladim odraslima je opala i ljudi rastežu svoje finansije (ili se oslanjaju na pomoć porodice) kako bi kupili kuće. Juta je nedavno rangirana kao treća najmanje pristupačna savezna država za kupce nekretnina (posle Kalifornije i Havaja) kada se uporede cene kuća i prihodi integrityplace.com. Troškovi života u Salt Lake-u, iako niži nego u mestima poput SF ili LA, sada su 8% viši od nacionalnog proseka ukupno redfin.com, uglavnom zbog troškova stanovanja.

Ova kriza pristupačnosti menja strukturu toga ko može da živi u Salt Lake City-ju. Dugogodišnji lokalci sa skromnim primanjima osećaju pritisak – neki se sele u udaljenija područja (Tooele, Ogden ili čak van države) u potrazi za jeftinijim stanovanjem. Istovremeno, mnogi koji se sele u Salt Lake dolaze sa tržišta sa višim troškovima (Kalifornija, Pacifički severozapad) i često imaju kapital ili veće plate, što čini da im stanovanje u Salt Lake-u deluje pristupačnije, čak i po ovim rekordnim cenama. Ova dinamika može da isključi lokalce iz konkurentnih nadmetanja za kupovinu. Takođe primećujemo : sve više mladih profesionalaca kako bi uštedeli novac, a sve više porodica razmatra (udruživanje resursa radi kupovine kuće). I tržište iznajmljivanja ima slične probleme sa pristupačnošću – veliki deo stanara plaća više od 30% prihoda na kiriju, a neki i više od 50% (ozbiljno opterećeni troškovima). Ovo je dovelo do povećane potražnje za inicijativama za pristupačno stanovanje. Demografski rast i migracije: Uprkos visokim troškovima, populacija Salt Lake City-ja nastavlja da raste , što dodatno održava potražnju za stanovanjem. Juta ima jednu od najbrže rastućih populacija u SAD, sa oko 1,5–2,0% godišnjeg rasta na nivou cele države poslednjih godina, dok je u okrugu Salt Lake posebno oko 1,2% godišnjeg rasta (i više u susednom okrugu Utah) rentastic.io. Značajan deo rasta dolazi od prirodnog priraštaja (Juta je poznata po visokoj stopi nataliteta i jednoj od najmlađih populacija), ali i neto migracija je pozitivna. Poslednjih godina, okrug Salt Lake je zabeležio hiljade novih stanovnika iz drugih država i zemalja. Posebno je zabeležen neto priliv iz mesta kao što su Los Anđeles, Sijetl i San Francisko integrityplace.com integrityplace.com – verovatno zbog ljudi koji traže posao u rastućoj ekonomiji Jute i relativno nižih troškova života (čak i ako je Salt Lake skup za lokalce, jeftiniji je od obalskih metropola). Srednja starost u Juti je oko 31 godinu – znatno mlađa od nacionalnog proseka od ~38 – a u Salt Lake City-ju priliv mladih profesionalaca održava živu kulturu. Zanimljivo je da Salt Lake ima i iznadprosečan procenat mladih vlasnika kuća mlađih od 35 godina u poređenju sa drugim metropolama (preko 14% vlasnika, naspram 10,7% američkog proseka) integrityplace.com, što govori o porodično orijentisanoj demografiji i možda o podsticaju mladih da rano kupe kuću – iako je taj trend sada pod pritiskom zbog trenutnih cena.

Problem pristupačnosti nije prošao nezapaženo kod donosioca odluka. U toku su napori da se to reši: država i gradovi podstiču projekte pristupačnog stanovanja (putem poreskih olakšica i zoniranja koje dozvoljava veću gustinu ako je određeni procenat stanova pristupačan). Solt Lejk Siti ima inkluzivno zoniranje u nekim oblastima za obnovu, što zahteva od investitora da obezbede deo stanova po cenama ispod tržišnih. Takođe se razmatraju programi pomoći za učešće u kupovini stana, proširenje programa kredita Utah Housing Corporation za kupce koji prvi put kupuju stan, pa čak i pretvaranje neiskorišćenog komercijalnog zemljišta u stambeno. Ali rešenja zahtevaju vreme – do sada, ponuda stanova jednostavno nije pratila rast stanovništva, a taj disbalans je koren problema sa pristupačnošću. Zakonodavno telo Jute je 2023. usvojilo zakone za podsticanje izgradnje više stanova (npr. olakšavanje izgradnje pomoćnih stambenih jedinica i umereno cenjenih kuća), sa ciljem da se dugoročno poboljša pristupačnost. Promena preferencija: Demografski, takođe primećujemo promene u preferencijama za stanovanje. Rast cena porodičnih kuća učinio je dvojne kuće i stanove popularnijim među mlađim kupcima nego što su to bili pre jedne generacije. Kulturna norma u Juti da se poseduje samostalna kuća polako ustupa mesto prihvatanju života u većoj gustini, iz nužde. Dodatno, kako dolazi više tehnoloških kompanija i doseljenika, raste potražnja za urbanim načinom života – na primer, stanovi u centru grada i Sugar House – što je u suprotnosti sa istorijskom normom života u predgrađima u Juti. Ovo polako diversifikuje tipove stanova koji se grade (više stanova, više apartmana), što dugoročno može pomoći sa ponudom.

Ukratko, demografski zamah Solt Lejk Sitija je snažan – mlad, u porastu, privlači novopridošle – ali pristupačnost stanovanja je ventil pritiska koji treba rešiti. Sledeće godine biće ključne: ako se izgradnja stanova ubrza i nadmaši rast stanovništva, to može stabilizovati cene i kirije na prihvatljivijem nivou. Ako ne, postoji rizik da bi Solt Lejk mogao postati preskup za mnoge radnike i porodice koji su doprineli njegovom prosperitetu, što bi moglo usporiti njegovu priču o rastu. Za sada, potražnja izazvana rastom stanovništva i dalje se sudara sa ograničenom pristupačnom ponudom, zbog čega je stanovanje i dalje jedno od najvažnijih pitanja za zajednicu.

7. Glavni predstojeći ili tekući razvojni projekti

Nekoliko velikih razvojnih projekata je u toku u oblasti Solt Lejk Sitija i oni će značajno uticati na tržište nekretnina u narednim godinama. Ovi projekti obuhvataju unapređenja infrastrukture i saobraćaja do velikih zajednica mešovite namene. Evo nekih od najvažnijih projekata na koje treba obratiti pažnju:

Unutrašnja luka Jute (severozapadni kvadrant SLC-a): Predstavljena kao jedan od najvećih projekata ekonomskog razvoja u istoriji Jute , Unutrašnja luka je planirani globalni centar za trgovinu i logistiku na zapadnoj strani Solt Lejk Sitija, blizu aerodroma. Izgradnja je konačno započela na glavnom prostoru od 4.000 ari nakon godina planiranja i kontroverzi fox13now.com fox13now.com. Projekat podrazumeva čišćenje stare deponije (ulaganje od preko 200 miliona dolara) i izgradnju najsavremenijeg intermodalnog teretnog objekta koji povezuje drumski, železnički i vazdušni transport fox13now.com fox13now.com. Sredinom 2025. godine otvorena je ključna komponenta: BNSF Railway intermodalni terminal , koji omogućava prebacivanje tereta između vozova i kamiona u Solt Lejku inlandportauthority.utah.gov. Očekuje se da će Unutrašnja luka privući ogromna skladišta i distributivne centre , koristeći strateški položaj Solt Lejka na raskrsnici Zapada. Zvaničnici predviđaju da će generisati hiljade radnih mesta i stotine miliona dolara ekonomske aktivnosti za region fox13now.com. Sa stanovišta nekretnina, ovo već podstiče interesovanje za industrijsko zemljište na zapadnoj strani i može podstaći razvoj stanovanja u blizini (za radnike) u narednim godinama. Međutim, projekat ima i protivnike – ekološke grupe su zabrinute zbog kvaliteta vazduha i uticaja na smanjenje Velikog slanog jezera (lokacija je blizu osetljivih močvara) fox13now.com fox13now.com. Uprava luke tvrdi da su mere ublažavanja na snazi, ali će se ovo pomno pratiti. Vremenski okvir: Verovatno će biti potrebno 5-10 godina da se u potpunosti izgrade lučki objekti i prateći poslovni parkovi. Kako projekat bude napredovao, očekuje se povećana potražnja za logističkim nekretninama i moguće povećanje stambenih projekata na zapadnoj strani radi prilagođavanja rastu.

Predstavljena kao jedan od , Unutrašnja luka je planirani na zapadnoj strani Solt Lejk Sitija, blizu aerodroma. Izgradnja je konačno započela na glavnom prostoru od 4.000 ari nakon godina planiranja i kontroverzi fox13now.com fox13now.com. Projekat podrazumeva čišćenje stare deponije (ulaganje od preko 200 miliona dolara) i izgradnju najsavremenijeg intermodalnog teretnog objekta koji povezuje transport fox13now.com fox13now.com. Sredinom 2025. godine otvorena je ključna komponenta: , koji omogućava prebacivanje tereta između vozova i kamiona u Solt Lejku inlandportauthority.utah.gov. Očekuje se da će Unutrašnja luka privući , koristeći strateški položaj Solt Lejka na raskrsnici Zapada. Zvaničnici predviđaju da će generisati za region fox13now.com. Sa stanovišta nekretnina, ovo već podstiče interesovanje za industrijsko zemljište na zapadnoj strani i može podstaći razvoj stanovanja u blizini (za radnike) u narednim godinama. Međutim, projekat ima i protivnike – ekološke grupe su zabrinute zbog kvaliteta vazduha i uticaja na smanjenje Velikog slanog jezera (lokacija je blizu osetljivih močvara) fox13now.com fox13now.com. Uprava luke tvrdi da su mere ublažavanja na snazi, ali će se ovo pomno pratiti. Vremenski okvir: Verovatno će biti potrebno da se u potpunosti izgrade lučki objekti i prateći poslovni parkovi. Kako projekat bude napredovao, očekuje se povećana potražnja za logističkim nekretninama i moguće povećanje stambenih projekata na zapadnoj strani radi prilagođavanja rastu. „The Point“ – Preuređenje lokacije Državnog zatvora Jute (Draper): Nakon što je državni zatvor u Draperu zatvoren i srušen (zatvorenici su premešteni u novi objekat zapadno od SLC), gigantska površina od 600 ari otvorila se na Point of the Mountain (između okruga Salt Lake i Utah). Brendiran kao „The Point“ , ovo je najveći projekat preuređenja u Juti po površini youtube.com draperjournal.com. Planovi predviđaju gustu, prohodnu zajednicu mešovite namene koja bi vremenom mogla da parira malom gradskom centru . Prva faza uključuje 3.300 stambenih jedinica za više porodica (stanovi, kondominijumi) plus milione kvadratnih metara poslovnog prostora, istraživačkih objekata (pominje se univerzitetski satelitski kampus ili inovacioni centar), maloprodajnog i zabavnog prostora thepointutah.org. Planirana je i zatvorena zabavna dvorana sa 5.000 mesta ksl.com. Pripremni radovi su počeli 2023. godine sa postavljanjem infrastrukture i komunalija fox13now.com. Vizija je da se stvori visokotehnološki centar (nastavak Silicon Slopes koridora) sa naglaskom na održivost, prevoz i otvoreni prostor. Na primer, planiraju opsežne staze i zelene površine integrisane u razvoj. Uticaj na nekretnine: The Point će obezbediti ogroman broj novih stambenih jedinica – što je preko potrebno – mada će većina biti dostupna postepeno tokom naredne decenije. Ovo bi trebalo da olakša potražnju za stanovanjem u regionu, posebno u južnom delu okruga Salt Lake i severnom delu okruga Utah. Takođe će stvoriti nove poslovne četvrti; kompanije bi mogle da izaberu The Point za svoje kancelarije zbog centralne lokacije i modernih pogodnosti. The Point se nalazi na geografski važnoj lokaciji (otuda i ime) na vrhu doline Salt Lake, a uspeh ovog projekta mogao bi da smanji pritisak na druge oblasti. Vremenski okvir: Prve zgrade bi mogle biti otvorene do 2025-2026. godine, ali će potpuna izgradnja trajati do 2030-ih. Ovaj projekat će biti glavni pokazatelj sposobnosti regiona da pametno upravlja rastom.

Nakon što je državni zatvor u Draperu zatvoren i srušen (zatvorenici su premešteni u novi objekat zapadno od SLC), otvorila se na Point of the Mountain (između okruga Salt Lake i Utah). Brendiran kao , ovo je najveći projekat preuređenja u Juti po površini youtube.com draperjournal.com. Planovi predviđaju gustu, prohodnu zajednicu mešovite namene koja bi . Prva faza uključuje (stanovi, kondominijumi) plus milione kvadratnih metara poslovnog prostora, istraživačkih objekata (pominje se univerzitetski satelitski kampus ili inovacioni centar), maloprodajnog i zabavnog prostora thepointutah.org. Planirana je i zatvorena zabavna dvorana sa 5.000 mesta ksl.com. Pripremni radovi su počeli 2023. godine sa postavljanjem infrastrukture i komunalija fox13now.com. Vizija je da se stvori visokotehnološki centar (nastavak Silicon Slopes koridora) sa naglaskom na održivost, prevoz i otvoreni prostor. Na primer, planiraju opsežne staze i zelene površine integrisane u razvoj. The Point će obezbediti ogroman broj novih stambenih jedinica – što je preko potrebno – mada će većina biti dostupna postepeno tokom naredne decenije. Ovo bi trebalo da olakša potražnju za stanovanjem u regionu, posebno u južnom delu okruga Salt Lake i severnom delu okruga Utah. Takođe će stvoriti nove poslovne četvrti; kompanije bi mogle da izaberu The Point za svoje kancelarije zbog centralne lokacije i modernih pogodnosti. The Point se nalazi na geografski važnoj lokaciji (otuda i ime) na vrhu doline Salt Lake, a uspeh ovog projekta mogao bi da smanji pritisak na druge oblasti. Vremenski okvir: Prve zgrade bi mogle biti otvorene do 2025-2026. godine, ali će potpuna izgradnja trajati do 2030-ih. Ovaj projekat će biti glavni pokazatelj sposobnosti regiona da pametno upravlja rastom. Centar Daybreak (South Jordan): Kao što je detaljno opisano u odeljku o naseljima, Daybreak pokreće pravi centar za svoju zajednicu. Prva faza centra Daybreak je u izgradnji sa ciljem da prvi objekti budu otvoreni do 2025. godine bestutahrealestate.com. Ovo uključuje ne samo novi Salt Lake Bees stadion (stadion sa 7.500 mesta za bejzbol niže lige), već i grupu objekata mešovite namene za maloprodaju, restorane, kancelarije, biblioteku i zgrade javne bezbednosti bestutahrealestate.com bestutahrealestate.com. Suštinski, urbani centar se postavlja usred predgrađa – i dizajniran je da bude pogodan za pešake i povezan javnim prevozom (sa TRAX stanicom u blizini) bestutahrealestate.com. Uvođenje glavnih atrakcija (sportske utakmice, koncerti itd. na stadionu i u umetničkom centru) staviće Daybreak na mapu čak i za one koji ne žive tamo. Posledice po nekretnine: vrednost nekretnina u Daybreak-u je već porasla zbog ovih pogodnosti (mogućnost da se peške dođe do restorana, događaja itd. je velika prednost u prigradskom okruženju). To takođe znači više radnih mesta u South Jordan-u (poslovni prostor u centru Daybreak-a može privući kompanije ili radnike na daljinu iz kućnih kancelarija). Okolna područja u jugozapadnoj dolini – kao što su Herriman, Riverton – takođe mogu osetiti povećano interesovanje za razvoj zahvaljujući gravitaciji koju će stvoriti centar Daybreak. Ovaj projekat pokazuje nastavak trenda „prigradskih centara“ – stvaranje urbanizovanih džepova u perifernim oblastima radi smanjenja širenja i zavisnosti od automobila.

Kao što je detaljno opisano u odeljku o naseljima, Daybreak pokreće pravi centar za svoju zajednicu. je u izgradnji sa ciljem da prvi objekti budu otvoreni do 2025. godine bestutahrealestate.com. Ovo uključuje ne samo novi (stadion sa 7.500 mesta za bejzbol niže lige), već i grupu objekata mešovite namene za maloprodaju, restorane, kancelarije, biblioteku i zgrade javne bezbednosti bestutahrealestate.com bestutahrealestate.com. Suštinski, urbani centar se postavlja usred predgrađa – i dizajniran je da bude (sa TRAX stanicom u blizini) bestutahrealestate.com. Uvođenje glavnih atrakcija (sportske utakmice, koncerti itd. na stadionu i u umetničkom centru) staviće Daybreak na mapu čak i za one koji ne žive tamo. Posledice po nekretnine: vrednost nekretnina u Daybreak-u je već porasla zbog ovih pogodnosti (mogućnost da se peške dođe do restorana, događaja itd. je velika prednost u prigradskom okruženju). To takođe znači više radnih mesta u South Jordan-u (poslovni prostor u centru Daybreak-a može privući kompanije ili radnike na daljinu iz kućnih kancelarija). Okolna područja u jugozapadnoj dolini – kao što su Herriman, Riverton – takođe mogu osetiti povećano interesovanje za razvoj zahvaljujući gravitaciji koju će stvoriti centar Daybreak. Ovaj projekat pokazuje – stvaranje urbanizovanih džepova u perifernim oblastima radi smanjenja širenja i zavisnosti od automobila. Projekti transporta i javnog prevoza: Nekoliko transportnih projekata će oblikovati tržište nekretnina poboljšanjem povezanosti: Unapređenja FrontRunner-a: FrontRunner je prigradska železnička linija koja ide od Ogdena preko Salt Lake-a do Prova. Država je finansirala veliki projekat dupliranja pruge i elektrifikacije za FrontRunner, sa ciljem da se poveća učestalost vozova (ka intervalima od 15-30 minuta umesto na sat vremena) do kraja ove decenije. Brža i češća usluga učiniće zajednice duž Wasatch Front-a pristupačnijim, što može povećati vrednost nekretnina u blizini stanica. Na primer, ako neko može pouzdano putovati iz Ogdena ili Orem-a do SLC-a za manje od sat vremena vozom na svakih 20 minuta, ta tržišta postaju privlačnija za radnike iz SLC-a. Ovo bi moglo da raspodeli potražnju za stanovanjem i blago ublaži cene u Salt Lake City-ju. Proširenje autoputa: I-15, glavni međudržavni autoput, trenutno se proširuje na pojedinim deonicama (posebno u okrugu Juta), a postoji i dugoročni plan za rešavanje uskog grla kod Point of the Mountain novim trakama ili čak eventualnim tunelom. Iako proširenje puteva često podstiče širenje predgrađa, ono kratkoročno olakšava saobraćaj i može otvoriti udaljenija predgrađa za razvoj. Proširenje TRAX-a i tramvaja: Pored proširenja Sugar House S-Line (koja je tramvajska grana) buildingsaltlake.com, Salt Lake City razmatra proširenje linije javnog prevoza do aerodroma (linija do aerodroma već postoji, ali buduće linije bi mogle povezati više naselja), a okrug Juta proučava mogućnost produženja TRAX-a južno. Takođe se govori o potencijalnom kružnom prevozu kroz centar grada ili još jednoj tramvajskoj ruti . Sve ove inicijative, ukoliko budu finansirane, realizovale bi se tokom više godina, ali pokazuju posvećenost razvoju orijentisanom na javni prevoz. Oblasti koje dobiju nove stanice često doživljavaju nagli rast izgradnje višespratnih stambenih zgrada. Nova faza aerodroma: Rekonstrukcija Međunarodnog aerodroma Salt Lake City vredna 4 milijarde dolara (novi terminali otvoreni 2020. i 2023.) nastavlja se sa dodatnim pristaništima koja stižu do 2026. godine. Aerodrom svetske klase povećava privlačnost regiona za preduzeća i konvencije, što indirektno podržava komercijalne nekretnine (npr. veću potražnju za hotelima, poslovnim prostorima za kompanije koje posluju globalno itd.). Takođe, bolja avionska povezanost (kao što je novi direktan let za Seul pokrenut 2025. godine utahcdmag.com) čini SLC još povezanijim.

Nekoliko transportnih projekata će oblikovati tržište nekretnina poboljšanjem povezanosti: Preuređenje oblasti Salt Lake Ballpark: Pošto se bejzbol tim Bees seli iz Smith’s Ballpark-a (koji se nalazi u naselju Ballpark, južno od centra), Salt Lake City ima zlatnu priliku – i izazov – da preuredi taj stadion od 13 ari . Grad trenutno prikuplja predloge šta da uradi: mogućnosti uključuju veliki javni park ili rekreativni kompleks, razvoj stambenih objekata sa mešovitim prihodima ili zabavni distrikt. Okolno naselje Ballpark se poslednjih godina suočava sa zapuštenošću i većom stopom kriminala; promišljena rekonstrukcija bi mogla da oživi celu oblast. Investitori u nekretnine pažljivo prate situaciju, jer bi transformacija Ballparka mogla povećati vrednost nekretnina u naselju (koje su trenutno ispod gradskog proseka – što nudi potencijal za rast). Vremenski okvir je neizvestan; rušenje stadiona (ako to bude plan) i nova izgradnja verovatno bi bili projekat za kraj decenije. Ali obratite pažnju – retko se dešava da ovako veliki deo gradskog zemljišta postane dostupan za nove namene.

Pošto se bejzbol tim Bees seli iz Smith’s Ballpark-a (koji se nalazi u naselju Ballpark, južno od centra), Salt Lake City ima zlatnu priliku – i izazov – da . Grad trenutno prikuplja predloge šta da uradi: mogućnosti uključuju veliki javni park ili rekreativni kompleks, razvoj stambenih objekata sa mešovitim prihodima ili zabavni distrikt. Okolno naselje Ballpark se poslednjih godina suočava sa zapuštenošću i većom stopom kriminala; promišljena rekonstrukcija bi mogla da oživi celu oblast. Investitori u nekretnine pažljivo prate situaciju, jer bi transformacija Ballparka mogla povećati vrednost nekretnina u naselju (koje su trenutno ispod gradskog proseka – što nudi potencijal za rast). Vremenski okvir je neizvestan; rušenje stadiona (ako to bude plan) i nova izgradnja verovatno bi bili projekat za kraj decenije. Ali obratite pažnju – retko se dešava da ovako veliki deo gradskog zemljišta postane dostupan za nove namene. Pripreme za Olimpijadu: Sada kada je Solt Lejk Siti zvanično određen za domaćina Zimskih olimpijskih igara 2034. godine (i moguće bi mogao uskočiti za 2030. ako bude potrebno) governor.utah.gov governor.utah.gov, talas planiranja i ulaganja će se pojačavati kako se datum bude približavao. Iako je 2034. izvan neposrednog petogodišnjeg okvira, neki projekti će početi ranije. Ovo uključuje potencijalno proširenje ili unapređenje objekata (stadion Rajs-Eklz, skijaški centri itd.), moguću izgradnju Olimpijskog sela (koje bi kasnije moglo biti pretvoreno u pristupačne stanove ili studentske domove), kao i poboljšanja u transportu (više traka, opcije prevoza između lokacija). Olimpijada obično podstiče infrastrukturne projekte koji bi inače mnogo duže čekali na finansiranje. Na primer, govori se o ubrzanju regionalnih železničkih veza ili dodavanju dodatnih hotelskih kapaciteta. Uticaj na nekretnine: oblasti oko objekata (kao što je Park Siti, gde su skijaški događaji, ili oko Olimpijskog ovalnog stadiona u Kerns-u) mogle bi doživeti rast. Čak i u samom Solt Lejk Sitiju, globalna pažnja bi mogla podstaći više luksuznih investicija jer investitori očekuju povećan turizam i izloženost. Do 2034. može se očekivati mini bum na tržištu nekretnina, slično onome što se desilo pred Zimske igre 2002. godine, kada je grad poslednji put bio domaćin.

Svaki od ovih velikih projekata ima svoj vremenski okvir i efekte, ali zajedno ukazuju na region koji snažno ulaže u svoju budućnost. Za stanovnike i investitore, to znači nove prilike (poslovi, mesta za život, načini prevoza), ali i potrebu za mudrim upravljanjem rastom. Solt Lejk Siti balansira između svog pionirskog nasleđa i moderne perspektive brzorastućeg grada, a ovi razvojni projekti će igrati veliku ulogu u tome gde će se grad naći u narednoj deceniji.

Dugoročne projekcije (naredne 3–5 godina)

Gledajući unapred do kraja 2020-ih, očekuje se da će tržište nekretnina u Solt Lejk Sitiju ostati snažno, ali da će se postepeno kretati ka većoj ravnoteži. Evo projekcija i trendova za naredne 3–5 godina na osnovu trenutnih podataka i stručnih prognoza:

Putanja cena kuća: Nakon vrtoglavih povećanja u periodu 2020-2022, očekuje se da će rast cena kuća u Solt Lejku biti mnogo umereniji u narednih nekoliko godina. Različite prognoze predviđaju godišnju aprecijaciju u rasponu od niskih do srednjih jednocifrenih procenata. Na primer, Zillow/Norada predviđaju oko +3,2% povećanja vrednosti kuća u SLC do kraja 2025. godine integrityplace.com integrityplace.com. Lokalni stručnjaci (kao što je Džejms Vud sa Univerziteta Juta) predviđaju nastavak rasta, ali održivim tempom, pod pretpostavkom da neće biti recesije: možda u rasponu od 2-5% godišnje u narednih nekoliko godina. Faktori koji podržavaju cene uključuju upornu nestašicu stambenog prostora i snažnu ekonomiju; faktori koji ograničavaju rast su povećana izgradnja (veća ponuda) i plafon pristupačnosti koji je dostignut za mnoge kupce. Suština: scenario blagog rasta – ne pad, ne ludilo. Jedna napomena: ako kamatne stope na hipotekarne kredite značajno padnu (recimo, nazad na 4-5%), može doći do naleta kupovne moći koji bi privremeno podigao cene više nego što se očekuje. Suprotno tome, ako dođe do recesije i porasta nezaposlenosti, cene bi mogle privremeno stagnirati. Ali većina analitičara ne predviđa nagli pad cena u ovom trenutku, s obzirom na nedostatak stambenog prostora u Juti i demografsku potražnju.

Nakon vrtoglavih povećanja u periodu 2020-2022, očekuje se da će rast cena kuća u Solt Lejku biti mnogo umereniji u narednih nekoliko godina. Različite prognoze predviđaju godišnju aprecijaciju u rasponu od niskih do srednjih jednocifrenih procenata. Na primer, Zillow/Norada predviđaju oko +3,2% povećanja vrednosti kuća u SLC do kraja 2025. godine integrityplace.com integrityplace.com. Lokalni stručnjaci (kao što je Džejms Vud sa Univerziteta Juta) predviđaju nastavak rasta, ali održivim tempom, pod pretpostavkom da neće biti recesije: možda u rasponu od 2-5% godišnje u narednih nekoliko godina. Faktori koji podržavaju cene uključuju upornu nestašicu stambenog prostora i snažnu ekonomiju; faktori koji ograničavaju rast su povećana izgradnja (veća ponuda) i plafon pristupačnosti koji je dostignut za mnoge kupce. Suština: scenario blagog rasta – ne pad, ne ludilo. Jedna napomena: ako kamatne stope na hipotekarne kredite značajno padnu (recimo, nazad na 4-5%), može doći do naleta kupovne moći koji bi privremeno podigao cene više nego što se očekuje. Suprotno tome, ako dođe do recesije i porasta nezaposlenosti, cene bi mogle privremeno stagnirati. Ali većina analitičara ne predviđa nagli pad cena u ovom trenutku, s obzirom na nedostatak stambenog prostora u Juti i demografsku potražnju.

Broj kuća na prodaju bi trebalo postepeno da raste u odnosu na ekstremno niske nivoe iz 2021-2022. Očekuje se da će nova izgradnja porodičnih kuća porasti kako se graditelji prilagođavaju novim kamatnim stopama i odgovaraju na akumuliranu potražnju. Očekuje se da će završetak jedinica u metrou ostati oko 3.000–4.000 godišnje u periodu 2025-2026 mmgrea

Sledeće 3-5 godine trebalo bi da donesu . Kao što je pomenuto, ogroman talas stambenih projekata biće završen 2025-2026. Do 2027. godine, verovatno će se broj novih projekata smanjiti, a apsorpcija tih jedinica odrediće trendove zakupa. Trenutne prognoze pokazuju da će nakon 2024. godine mmgrea.com – praktično povratak na normalne nivoe (ili čak malo ispod inflacije, što znači da bi zakupci konačno mogli da odahnu u realnim uslovima). Stopa slobodnih stanova može blago porasti sa ~2% na možda 5% dok tržište apsorbuje nove jedinice – što je i dalje relativno nisko, ali ne i ekstremno zategnuto. Neka podtržišta mogu doživeti privremeno višu prazninu (npr. centar grada može imati 8-10% praznih stanova ako luksuzne jedinice duže čekaju zakupce), ali na nivou celog grada trebalo bi da ostane uravnoteženo. za iznajmljivanjem je obezbeđena velikom populacijom mladih i problemima sa pristupačnošću kupovine. Ako kamatne stope padnu u drugom delu decenije, neki zakupci će postati kupci, ali demografski rast Jute verovatno će održati potražnju za iznajmljivanjem. Sve u svemu, očekujte – dobra vest za zakupce – sa nastavkom ponude pogodnosti i ustupaka kako bi se privukli stanari. Prognoza za komercijalne nekretnine: Kancelarije: Oporavak tržišta kancelarija verovatno će biti spor. U narednih 3-5 godina, očekuje se da će praznine u kancelarijama postepeno opadati sa vrhunca ako ekonomija ostane snažna, ali bi i dalje mogle ostati na visokom nivou (u procentima) do 2028. Kompanije trajno preispituju potrebe za prostorom, pa bi Solt Lejk mogao videti da se starije kancelarijske zgrade pretvaraju u stambene ili mešovite projekte kako bi se smanjio višak prostora. Novi kancelarijski projekti biće ograničeni i fokusirani na vrhunske lokacije ili izgradnju po meri za tehnološke firme. Kirije za A klasu mogu ostati stabilne ili blago rasti, dok bi kirije za B/C klasu mogle stagnirati ili čak opadati dok se ne smanji praznina. Maloprodaja: Maloprodaja bi trebalo da nastavi sa dobrim rezultatima. S obzirom na to koliko je niska praznina u maloprodaji (ispod 3% regionalno movingonmain.com), mogli bismo zapravo videti porast izgradnje maloprodajnih objekata – posebno u novim zonama rasta kao što su Daybreak, Herriman, Lehi i The Point. Tokom 5 godina, praznina u maloprodaji može blago porasti, jednostavno zato što ne može biti niža nego što jeste. Ali potražnja za dobrim maloprodajnim lokacijama ostaće visoka. Kirije će verovatno umereno rasti (možda 1-3% godišnje) u skladu sa potrošnjom i inflacijom. Rast e-trgovine se stabilizovao, a prodaja u fizičkim prodavnicama u Juti (posebno osnovna maloprodaja i ugostiteljstvo/zabava) beleži dobre rezultate. Dakle, sektor maloprodajnih nekretnina izgleda stabilno. Industrijski sektor: Očekuje se da će trenutni višak industrijskih kapaciteta biti apsorbovan od strane tržišta do kasnih 2020-ih . Strateška lokacija Jute za distribuciju, uz otvaranje Inland Port-a, ukazuje na to da će potražnja za industrijskim prostorom ponovo rasti. Tokom naredne 3 godine, industrijska praznina bi mogla ostati povišena (5-7%), što će održavati nizak rast zakupa. Ali nakon toga, ako logističke kompanije prošire poslovanje, mogli bismo se vratiti na prazninu ispod 5% i jači rast zakupa. Suštinski, industrijsko tržište je trenutno u kratkoročnom zastoju, ali dugoročne perspektive su optimistične. Može doći do pomaka ka specijalizovanijim objektima (kao što su hladnjače, data centri, proizvodni pogoni) kako se diverzifikacija nastavlja izvan samih skladišta. Stambeni sektor sa više jedinica: Već obrađeno pod iznajmljivanjem – očekuje se meko prizemljenje gde će nova ponuda i potražnja pronaći ravnotežu oko 2025-2026. godine, a zatim potencijalna potreba za novim talasom izgradnje do kasnih 2020-ih ako se rast stanovništva nastavi. Jedan trend koji treba pratiti: Build-to-Rent zajednice (iznajmljivanje porodičnih kuća) pojavljuju se u predgrađima Jute; one bi mogle postati češće, nudeći hibrid upravljanja stanovima sa životom u kući, ciljajući na one koji ne mogu da kupe, ali žele kuću.

Ekonomski i spoljašnji faktori: Očekuje se da će ekonomija Jute ostati jedna od najuspešnijih u zemlji. Čak i ako nacionalni rast uspori, lokalni faktori (širenje tehnološkog sektora, mlada radna snaga, veća stopa nataliteta) daju Juti određenu zaštitu. Potencijalno snižavanje kamatnih stopa od strane Federalnih rezervi u 2025-2026. imalo bi velike posledice: Za stanovanje , niže stope bi povećale pristupačnost i verovatno pokrenule talas kupaca koji su čekali. Ovo bi moglo dovesti do porasta prodaje kuća i eventualno novog rasta cena ako ne bude dovoljno ponude. To je mač sa dve oštrice: odlično za prodavce i vlasnike, teško za nove kupce. Idealno bi bilo da olakšanje kroz niže stope bude praćeno većom izgradnjom, kako ne bi samo podiglo cene. Za komercijalne nekretnine , niže stope bi olakšale finansiranje razvoja i mogle bi oživeti zaustavljene projekte (npr. neki neboderi kao dugo najavljivani Kensington Tower – neboder od 600 stopa planiran u centru grada – koji je bio na čekanju, mogao bi biti nastavljen ako finansiranje postane jeftinije). Mogli bismo videti novi zamah u panorami centra grada ako se uslovi poklope. Inflacija i troškovi izgradnje: Poslednjih nekoliko godina zabeležena je veoma visoka inflacija troškova izgradnje, što je usporilo neke projekte. Ako se inflacija smanji, više projekata će biti finansijski isplativo, što će pomoći povećanju ponude u svim sektorima.

Očekuje se da će ekonomija Jute ostati jedna od najuspešnijih u zemlji. Čak i ako nacionalni rast uspori, lokalni faktori (širenje tehnološkog sektora, mlada radna snaga, veća stopa nataliteta) daju Juti određenu zaštitu. Potencijalno snižavanje kamatnih stopa od strane Federalnih rezervi u 2025-2026. imalo bi velike posledice: Zaključak za tri do pet godina: Do 2028. godine, očekuje se da će Solt Lejk Siti biti nešto uravnoteženije tržište nego što je bio početkom 2020-ih. Kupci bi trebalo da imaju više izbora i nešto lakšu situaciju (iako Solt Lejk verovatno neće postati pravo tržište za kupce osim u slučaju recesije). Iznajmljivači bi trebalo da imaju više opcija i samo umerena povećanja zakupa. Cene kuća će verovatno biti više nego danas – možda 10-15% više ukupno do 2028. – ali to je daleko od skokova od 15-20% godišnje viđenih 2021. Grad će takođe biti u globalnom fokusu pripremajući se za Olimpijadu, što bi moglo doneti dodatna ulaganja i uzbuđenje. Nova naselja kao što su ona u The Point i prošireni Daybreak će sazrevati, dodajući raznovrsnost stambenim opcijama.

U suštini, budućnost tržišta nekretnina u Salt Lake City-ju u narednih nekoliko godina izgleda stabilno i pozitivno: rast će se nastaviti, iako održivijim tempom, a lekcije iz prethodnog buma vode kreatore politika da, nadamo se, spreče ozbiljne disbalanse. Za sve koji su uključeni na tržištu – kupce, prodavce, zakupce ili investitore – Salt Lake City ostaje mesto prilika, sa visokim kvalitetom života koji će nastaviti da privlači ljude, čak i dok se grad suočava sa izazovima održavanja pristupačnog stanovanja za sve. axios.com integrityplace.com

