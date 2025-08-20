Nekretnine u Mineapolisu 2025: Trendovi u Usponu, Popularne Četvrti i Smeli Predviđanja za 2030.

Трендови на тржишту стамбених некретнина у 2025. години

Тржиште некретнина у Минеаполису остаје снажно и конкурентно у 2025. години. Након еуфорије с почетка 2020-их, раст цена кућа се стабилизовао на одржив ниво. Типична вредност куће у Минеаполису износи око $337,500 (средина 2025) – што је повећање од око 1,5% у односу на прошлу годину zillow.com. Медијана цена продаје је у доњем до средњем распону од $300.000 (отприлике $344.000 у мају 2025), а куће се брзо продају – медијана времена до закључења уговора је само 14 дана zillow.com. Више од половине понуда се и даље продаје изнад тражене цене у овом тржишту наклоњеном продавцима zillow.com, што одражава стално високу потражњу купаца у односу на ограничену понуду.

Понуда кућа за продају у Минеаполису остаје историјски ограничена. Средином 2025. године, на тржишту је само око 1.200 кућа у граду zillow.com. Ова оскудица је део ширег тренда широм Минесоте: понуда на нивоу државе (~12.500 кућа у марту 2025) је благо повећана у односу на 2024, али је и даље драматично испод нивоа пре 2010. године kstp.com. За поређење, током последње кризе некретнина 2008. године, широм државе је било на продају скоро 49.000 кућа, што наглашава колико је данашња понуда мала kstp.com. Један од кључних разлога је „ефекат закључавања“: Многи власници су рефинансирали или купили када су каматне стопе биле 2–3% и сада не желе да продају и изгубе те изузетно ниске стопе. Са тренутним каматним стопама ~6,5–7%, продавци који желе да купе већу некретнину остају на месту, што ограничава нове понуде kstp.com. Ово је одржало тржиште изузетно затегнутим чак и док потражња купаца остаје висока.

Trendovi komercijalnih nekretnina u 2025.

Uprkos višim troškovima finansiranja,u Mineapolisu. Agent za nekretnine izveštavaju da kuće (posebno u srednjem cenovnom rangu od 250.000 do 500.000 dolara) često imajuu prvim danima na tržištu kstp.com kstp.com . Kupci koji prvi put kupuju opisuju– obilaze mnogo kuća i gube na ponudama pre nego što konačno uspeju da kupe dom kstp.com . Rezultat: Mineapolis je i daljeu 2025. godini, iako su sadašnji rast cena u niskim jednocifrenim procentima, za razliku od dvocifrenih skokova iz 2021. Lokalni stručnjaci predviđajuvrednosti nekretnina u budućnosti, umesto drastičnih promena kstp.com . Zapravo, prognoze predviđaju samou bliskoj budućnosti, osim ako ne dođe do većih ekonomskih promena sofi.com . Ovo ukazuje na– tržište raste, ali umerenijim tempom koji može biti održiviji na duže staze.

Komercijalni pejzaž nekretnina u Mineapolisu je priča o mešovitim rezultatima u 2025. S jedne strane, sektor kancelarijskog prostora ima poteškoća da povrati stabilnost nakon pandemije i prelaska na hibridni rad. Praznine u kancelarijama u centru Mineapolisa dostigle su oko 28–29% – što je znatno više od nacionalnog proseka (~19,5%) enr.com. Mnoge kompanije su smanjile prostor ili prešle na rad na daljinu, ostavljajući spratove u visokim zgradama centra praznim. Čak i kako se radnici polako vraćaju u kancelarije, veliki blokovi prostora ostaju nedovoljno iskorišćeni. U prvom kvartalu 2025. centralni poslovni deo Mineapolisa (CBD) je nastavio da beleži negativnu apsorpciju (više prostora je napušteno nego iznajmljeno) jer su veliki zakupci smanjivali svoje prostore forterep.com. Poznati primeri uključuju advokatske firme i korporacije koje konsoliduju prostor, što je dovelo do toga da je apsorpcija kancelarijskog prostora u centru bila negativna za više od 12.000 m² početkom godine forterep.com. Vlasnici su odgovorili agresivnim podsticajima za zakup i sniženjem cena kako bi privukli zakupce nazad u ove kule forterep.com.

Međutim, nije sve sumorno na tržištu poslovnog prostora.beleže bolje rezultate, što ukazuje na trend „ forterep.com . Kompanije koje iznajmljuju prostor tražesa odličnim pogodnostima kako bi „zaslužile dolazak na posao“ od zaposlenih forterep.com . Prigradski poslovni parkovi sa modernizovanim, kolaborativnim radnim prostorima su u nekim slučajevima dostigli forterep.com . Ukupno gledano, tržište poslovnog prostora u Twin Cities zabeležilo je blagu– prvi rast od početka 2022. – što sugeriše da najgori deo pada tržišta poslovnog prostora možda prolazi forterep.com . Ipak, stopa nepopunjenosti ostaje visoka, oko(i viša u centru grada) forterep.com u centru grada su posebno ugrožene, a mnoge se razmatraju za(npr. pretvaranje u stanove ili mešovitu namenu) kao rešenje. Krajem 2024. godine, Minneapolis je usvojio uredbu za, ukidajući određene urbanističke prepreke i zahteve za pristupačnim jedinicama na nekoliko godina kako bi podstakao investitore da prenamene prazne kule enr.com enr.com . Ova politika pokazuje posvećenost gradadodavanjem stambenih jedinica i smanjenjem praznog poslovnog prostora.

Za razliku od kancelarija, industrijske i logističke nekretnine cvetaju. Industrijsko tržište u Mineapolisu–Sent Polu ostaje jedno od najjačih u zemlji, sa stopom slobodnih kapaciteta na niskih ~4% usled neprekidne potražnje zakupaca colliers.com. Savremena skladišta i distributivni centri širom metro područja i dalje beleže visoku popunjenost i rast zakupnina zahvaljujući rastu e-trgovine i proizvodnje. Čak i kada se pojave novi industrijski projekti, oni se brzo apsorbuju – izveštaj Lee & Associates navodi da je industrijska slobodna površina u Q1 2025. ispod 4% i beleži snažnu apsorpciju od skoro 800.000 kvadratnih stopa na početku godine view.ceros.com. Investitori su masovno ušli u ovaj sektor, čineći industrijske nekretnine izuzetno traženom robom. Maloprodajne nekretnine su više mešovita slika: kvartovski tržni centri i prigradske maloprodajne zone su se solidno oporavile, posebno one sa supermarketima ili zakupcima koji nude iskustva. Međutim, maloprodaja u centru grada ima poteškoća zbog manjeg broja pešaka iz redova kancelarijskih radnika i percepcije javne bezbednosti. Neki poznati lanci u urbanim zonama (na primer, Target je zatvorio neprofitabilnu lokaciju u Uptown-u 2023.) napustili su te lokacije zbog slabije prodaje ili bezbednosnih razloga. Ipak, u celini, potrošnja potrošača u Twin Cities je zdrava, a slobodni kapaciteti u maloprodaji na atraktivnim lokacijama su razumno niski. Višeporodične komercijalne nekretnine (stambene zgrade) takođe beleže dobre rezultate – praktično su deo stambene priče, uživaju visoku popunjenost i rast zakupnina (više o tome u odeljku o trendovima iznajmljivanja).

Suština: Komercijalni sektor Mineapolisa u 2025. je priča o dva tržišta – kancelarijski prostor je u fazi korekcije i reinvencije, dok su industrijske i višeporodične nekretnine veoma tražene. Oporavak kancelarijskog tržišta verovatno zavisi od kreativne prenamene i povratka živosti u centru grada. U međuvremenu, investitori su optimistični u vezi sa skladištima, stanovima i specijalizovanim namenama koje su u skladu sa aktuelnim ekonomskim pokretačima.

Trendovi kupovine i iznajmljivanja nekretnina

Ravnoteža između kupovine i iznajmljivanja u Mineapolisu se menja na zanimljive načine. Potražnja za kupovinom nekretnina ostaje jaka, ali mnogi potencijalni kupci suočavaju se sa izazovima pristupačnosti zbog kombinacije viših cena i viših kamatnih stopa. Rezultat je da neki stanovnici odlažu kupovinu i nastavljaju da iznajmljuju, što podstiče snažno tržište iznajmljivanja.

Na strani kupaca, kupci u Minneapolisu u 2025. moraju da se snađu na konkurentnom tržištu. Kao što je pomenuto, poželjne kuće često dobijaju više ponuda iznad tražene cene zillow.com. Kupci su morali da budu strateški i agresivni, od brzog davanja ponuda do nuđenja iznosa iznad tražene cene i odricanja od uslova, kako bi dobili ugovor kstp.com kstp.com. Posebno su pod pritiskom kupci koji prvi put kupuju: sa srednjom cenom prodaje oko 343.000 dolara zillow.com i kamatama na stambene kredite na 30 godina blizu 7%, mesečni troškovi su zastrašujući za mnoga domaćinstva koja prvi put ulaze na tržište. Ipak, cene kuća u Minneapolisu su još uvek ispod nacionalnog proseka (~423.000 dolara), a sa 24% nižom kirijom od američkog proseka, Twin Cities su i dalje relativno pristupačni po standardima velikih gradova zillow.com sofi.com. Ova relativna pristupačnost, u kombinaciji sa snažnim lokalnim tržištem rada, znači da su mnogi mladi profesionalci i porodice spremni da kupe ako mogu da pronađu odgovarajući dom. Problem su uglavnom ponuda i trošak finansiranja, a ne nedostatak želje – što dokazuju gužve na danima otvorenih vrata i brza prodaja.

U međuvremenu, trendovi iznajmljivanja u Mineapolisu pokazuju živahno, zategnuto tržište. Zapravo, Mineapolis je proglašen za #1 „grad na koji treba obratiti pažnju“ za zakupce u 2025. godini zbog rastućeg interesovanja potencijalnih stanara rentcafe.com rentcafe.com. Tokom 2024. godine, oglasi za iznajmljivanje u Mineapolisu na glavnim platformama zabeležili su porast online angažovanja od 30–40%, više nego bilo koji drugi grad u SAD, što ukazuje na rastuću potražnju za iznajmljivanjem rentcafe.com. Ova potražnja se odrazila na nisku stopu praznih stanova za iznajmljivanje – do kraja 2024. godine, dostupnost stanova je pala za oko 16% u poređenju sa prethodnom godinom rentcafe.com. Kao rezultat toga, stanodavci su stekli mogućnost da blago povećaju kirije. Prosečna kirija u Mineapolisu iznosi oko $1,595 (za sve tipove jedinica) sredinom 2025. godine, što je povećanje od oko $85 (+5%) u odnosu na prethodnu godinu zillow.com zillow.com. Kirije su se stabilizovale početkom 2025. godine (nije bilo mesečnog povećanja od juna do jula) zillow.com, ali na godišnjem nivou, kirije u Mineapolisu su u blagom porastu nakon perioda pada izazvanog pandemijom. Važno je napomenuti da su i dalje značajno niže nego u obalnim tržištima – otprilike 25% ispod prosečne kirije u SAD zillow.com – što je jedan od razloga zašto grad privlači zakupce iz skupljih regiona.

Nekoliko faktora stoji iza ovih trendova iznajmljivanja. Minneapolis je, dom Univerziteta Minesote i nekoliko koledža, sa više od 50.000 studenata samo na U of M. Ovo stvara stalansvake godine sofi.com . Mnogi diplomci ostaju u ovom području zbog posla, ali, što dodatno povećava broj onih koji iznajmljuju sofi.com . Pored toga, promene životnog stila nakon pandemije dovele su do toga da neki ljudi biraju daumesto da kupuju u udaljenim predgrađima. Kombinacijaučinila je Minneapolis, posebno rentcafe.com rentcafe.com . Proaktivne stambene politike grada takođe igraju ulogu – Minneapolis je bio jedan od prvih gradova koji je ukinuo zoniranje isključivo za porodične kuće (dozvoljavajući duplekse/triplekse na parcelama gde su ranije bile samo pojedinačne kuće), što podstiče izgradnju višeza iznajmljivanje sofi.com . Iako ovo nije rešilo stambenu krizu preko noći, pokazuje podršku za

Iznajmljivači se zaista suočavaju sa konkurencijom: stopa popunjenosti od oko 94–95% znači da se kvalitetne jedinice brzo izdaju mmgrea.com mmgrea.com. Luksuzni stanovi klase A su se gradili poslednjih godina (posebno u centru grada i u Uptown/Northeast), što je dalo više izbora zakupcima sa višim budžetom. Međutim, nova izgradnja usporava (očekuje se samo oko 4.300 novih jedinica u celoj metro oblasti u 2025, što je nagli pad u odnosu na više od 10.000 jedinica u 2024) mmgrea.com mmgrea.com, tako da će se ponuda stanova za iznajmljivanje dodatno smanjiti. Ova ograničena nova ponuda predviđa se da će održati rast kirija pozitivan (~3–4% godišnje) do 2025. godine mmgrea.com. Ipak, zvaničnici Minneapolisa vode računa o pristupačnosti stanovanja. Iako nema uredbe o kontroli kirije u Minneapolisu od 2025. godine hemlane.com, grad proučava mere stabilizacije kirije i uveo je nove zakone o zaštiti zakupaca (npr. obavezno 60-dnevno obaveštenje za veća povećanja kirije) hemlane.com. Iznajmljivači treba da prate promene u politici, ali za sada tržištem upravljaju ponuda i potražnja – a potražnja je velika.

Ukratko, kupovina kuće u Minneapolisu je konkurentna i skupa, što neke domaćinstva tera da duže iznajmljuju, što je dodatno zagrejalo tržište iznajmljivanja. I kupci i zakupci se suočavaju sa niskom ponudom na svojim tržištima. Za one koji mogu da kupe, Minneapolis nudi nešto bolju pristupačnost nego mnogi drugi gradovi, a za one koji iznajmljuju, nudi atraktivan urbani stil života po razumnim cenama. Snažna baza zakupaca (više od polovine stanovnika grada iznajmljuje) pruža prilike za investitore, o čemu sledi više.

Investicione prilike i rizici

Minneapolis predstavlja dinamičnu kombinaciju prilika za ulaganje u nekretnine u 2025. godini, ali i skup promenljivih rizika koje investitori moraju da razmotre. Sa strane prilika, više segmenata tržišta pokazuje potencijal:

Iznajmljivanje stambenih objekata i Build-to-Rent : Sa tržištem iznajmljivanja koje je veoma aktivno (95% popunjenosti i rast kirija), ulaganje u višeporodične nekretnine ili iznajmljivanje porodičnih kuća može doneti solidan prinos. Velika studentska i populacija mladih profesionalaca u gradu obezbeđuje konstantnu potražnju za iznajmljivanjem sofi.com. Naselja oko Univerziteta Minesote ili drugih koledža, na primer, imaju stalnu bazu stanara i nisku prazninu. Dodatno, nova fleksibilnost u zoniranju u Mineapolisu (dozvoljava do tri stambene jedinice na nekadašnjim parcelama za jednu porodicu) daje malim investitorima priliku da razvijaju duplekse/triplekse u porodičnim naseljima sofi.com – čime se efektivno stvara više stambenih jedinica u oblastima sa velikom potražnjom. Investitor-vlasnik može živeti u jednoj jedinici i iznajmljivati ostale, koristeći potencijal „house-hackinga“. Ova promena politike ima za cilj da poveća ponudu i pristupačnost stanovanja , a investitorima otvara mogućnost da dodaju vrednost konverzijom ili izgradnjom višeporodičnih objekata na atraktivnim lokacijama.

: Sa (95% popunjenosti i rast kirija), ulaganje u može doneti solidan prinos. Velika studentska i populacija mladih profesionalaca u gradu obezbeđuje sofi.com. Naselja oko Univerziteta Minesote ili drugih koledža, na primer, imaju stalnu bazu stanara i nisku prazninu. Dodatno, nova fleksibilnost u zoniranju u Mineapolisu (dozvoljava do tri stambene jedinice na nekadašnjim parcelama za jednu porodicu) daje malim investitorima priliku da u porodičnim naseljima sofi.com – čime se efektivno stvara više stambenih jedinica u oblastima sa velikom potražnjom. Investitor-vlasnik može živeti u jednoj jedinici i iznajmljivati ostale, koristeći potencijal „house-hackinga“. Ova promena politike ima za cilj da , a investitorima otvara mogućnost da dodaju vrednost konverzijom ili izgradnjom višeporodičnih objekata na atraktivnim lokacijama. Potcenjena naselja : Nekoliko naselja u Mineapolisu nudi scenarije “kupi jeftino, poboljšaj i iznajmi/prodaji skupo” . Na primer, oblast Near North je istorijski imala manje ulaganja, ali je sada prepoznata kao perspektivna četvrt. Cene kuća u Near North su porasle oko 10% u protekloj godini , ali su i dalje ispod gradskog proseka , što ukazuje na prostor za dalji rast vrednosti sofi.com. Investitori koji se fokusiraju na renoviranje starijih kuća ili razvoj novih objekata na praznim parcelama u ovim oblastima mogu imati koristi od gradskih inicijativa za podsticanje ekonomske inkluzije (npr. projekti kao što je Upper Harbor, vidi dole, unaprediće severni Mineapolis). Slično, naselja kao što su Whittier, Northeast Minneapolis i Phillips nude relativno niže ulazne cene, ali su u blizini popularnih delova grada, što sugeriše dobar potencijal rasta kako grad raste. Skorašnji primer: Northeast Minneapolis ima jednu od najvećih popunjenosti stanova (95%+) u metrou zbog popularnosti i ograničene nove gradnje mmgrea.com, što ukazuje na snažnu potražnju za iznajmljivanjem za sve nove jedinice koje investitor može dodati.

: Nekoliko naselja u Mineapolisu nudi . Na primer, oblast je istorijski imala manje ulaganja, ali je sada prepoznata kao perspektivna četvrt. Cene kuća u Near North su porasle oko , ali su i dalje , što ukazuje na prostor za dalji rast vrednosti sofi.com. Investitori koji se fokusiraju na ili razvoj novih objekata na praznim parcelama u ovim oblastima mogu imati koristi od gradskih inicijativa za podsticanje ekonomske inkluzije (npr. projekti kao što je Upper Harbor, vidi dole, unaprediće severni Mineapolis). Slično, naselja kao što su nude relativno niže ulazne cene, ali su u blizini popularnih delova grada, što sugeriše dobar potencijal rasta kako grad raste. Skorašnji primer: ima jednu od zbog popularnosti i ograničene nove gradnje mmgrea.com, što ukazuje na snažnu potražnju za iznajmljivanjem za sve nove jedinice koje investitor može dodati. Komercijalna dodatna vrednost : Za institucionalnije investitore, sektor problematičnih kancelarija u Mineapolisu može biti prilika u prerušavanju. Pošto se kancelarijske zgrade u centru prodaju po velikim popustima (neke su prodate za delić svoje vrednosti pre pandemije), iskusni investitori sa dugoročnom vizijom mogli bi da kupe i preusmere ovu imovinu . Grad je olakšao pravila za konverziju, što olakšava pretvaranje problematične kancelarije u mešovitu ili stambenu zgradu enr.com. Investitori koji mogu da sprovedu ove konverzije mogli bi do 2030. godine da poseduju imovinu čija je vrednost znatno porasla (zamislite pretvaranje prazne poslovne kule u moderne stanove ili tehnološki kampus). Postoji rizik (troškovi konverzije, pronalaženje finansiranja itd.), ali i potencijal da pomognete u oblikovanju obnove centra grada i ostvarite profit od uspešnog projekta. Osim kancelarija, urbani maloprodajni prostori koje su napustili nacionalni lanci mogu se preuzeti i prenameniti u food hall-ove, zabavne prostore ili usluge za komšiluk koje bolje odgovaraju potražnji nakon COVID-a.

: Za institucionalnije investitore, u Mineapolisu može biti prilika u prerušavanju. Pošto se kancelarijske zgrade u centru prodaju po velikim popustima (neke su prodate za delić svoje vrednosti pre pandemije), iskusni investitori sa dugoročnom vizijom mogli bi da . Grad je olakšao pravila za konverziju, što olakšava pretvaranje problematične kancelarije u zgradu enr.com. Investitori koji mogu da sprovedu ove konverzije mogli bi do 2030. godine da poseduju imovinu čija je vrednost znatno porasla (zamislite pretvaranje prazne poslovne kule u moderne stanove ili tehnološki kampus). Postoji rizik (troškovi konverzije, pronalaženje finansiranja itd.), ali i potencijal da i ostvarite profit od uspešnog projekta. Osim kancelarija, koje su napustili nacionalni lanci mogu se preuzeti i prenameniti u food hall-ove, zabavne prostore ili usluge za komšiluk koje bolje odgovaraju potražnji nakon COVID-a. Industrija i logistika: Kao što je pomenuto, industrijski nekretninski sektor doživljava procvat. Investitori i dalje nalaze prilike za izgradnju ili kupovinu magacina, distributivnih centara i fleksibilnih industrijskih objekata u oblasti Mineapolis–Sent Pol. Sa stopom slobodnih kapaciteta oko 4-5% colliers.com, zakupci su brojni – od e-trgovine do proizvođača medicinskih uređaja (regionalna specijalnost). Zemljište ili lokacije za preuređenje blizu glavnih autoputeva i železničkih koridora su posebno vredni. Iako su prinosi u industrijskom sektoru smanjeni, dugoročna perspektiva (vođena potrebama lanca snabdevanja) ostaje jaka, što ovu investiciju čini relativno stabilnom.

Naravno, svaka prilika nosi i rizike i izazove. Ključni rizici na tržištu Mineapolisa uključuju:

Rizik kamatnih stopa i finansiranja : Visoki troškovi zaduživanja su najveća trenutna prepreka i za investitore i za kupce nekretnina. Sa hipotekarnim i komercijalnim kamatama koje su otprilike duplo veće nego pre nekoliko godina, teže je uklopiti računicu za investicije . Investitori se suočavaju sa većim servisiranjem duga, što može smanjiti profitne marže ili iznos koji mogu platiti za nekretninu. Ako kamate dodatno porastu ili ostanu visoke duže vreme, to može umanjiti vrednost nekretnina (posebno onih sa visokim zaduženjem). S druge strane, svako buduće smanjenje kamata moglo bi da pokrene talas transakcija – ali vreme je neizvesno. Oprezni investitori prave kalkulacije sa konzervativnim pretpostavkama o finansiranju.

: Visoki troškovi zaduživanja su i za investitore i za kupce nekretnina. Sa hipotekarnim i komercijalnim kamatama koje su otprilike duplo veće nego pre nekoliko godina, . Investitori se suočavaju sa većim servisiranjem duga, što može smanjiti profitne marže ili iznos koji mogu platiti za nekretninu. Ako kamate dodatno porastu ili ostanu visoke duže vreme, to može umanjiti vrednost nekretnina (posebno onih sa visokim zaduženjem). S druge strane, svako buduće smanjenje kamata moglo bi da pokrene talas transakcija – ali vreme je neizvesno. Oprezni investitori prave kalkulacije sa konzervativnim pretpostavkama o finansiranju. Regulatorno i poresko okruženje : Minneapolis je generalno naklonjen stanogradnji, ali investitori treba da prate promene u politici . Jedno značajno pitanje je kontrola rente – dok Minneapolis nije uveo stabilizaciju rente do 2025. godine (uprkos tome što su birači dali ovlašćenje za to) hemlane.com, debata je i dalje aktuelna. Njegov „grad-sestra“ St. Paul je uveo ograničenje rasta rente od 3% (kasnije izmenjeno izuzecima za novogradnju), što pokazuje da postoji politička volja za kontrolu rente u Twin Cities. Stroga politika kontrole rente u Minneapolisu, ukoliko bi bila usvojena, mogla bi da ograniči rast kirija i utiče na vrednost nekretnina za vlasnike. Drugi faktor su porezi na imovinu: poreska stopa u okrugu Hennepin (~1,1%) je nešto iznad nacionalnog proseka, a sa padom vrednosti komercijalnih nekretnina , veći deo poreskog tereta prelazi na vlasnike stambenih objekata sofi.com. Značajno povećanje poreskih procena na stambene ili investicione nekretnine bi smanjilo prinose. Za sada su porezi podnošljivi, ali to je trend koji treba pratiti dok grad prilagođava poresku osnovicu između sektora.

: Minneapolis je generalno naklonjen stanogradnji, ali investitori treba da prate . Jedno značajno pitanje je – dok (uprkos tome što su birači dali ovlašćenje za to) hemlane.com, debata je i dalje aktuelna. Njegov „grad-sestra“ St. Paul je uveo ograničenje rasta rente od 3% (kasnije izmenjeno izuzecima za novogradnju), što pokazuje da postoji politička volja za kontrolu rente u Twin Cities. Stroga politika kontrole rente u Minneapolisu, ukoliko bi bila usvojena, mogla bi da ograniči rast kirija i utiče na vrednost nekretnina za vlasnike. Drugi faktor su porezi na imovinu: poreska stopa u okrugu Hennepin (~1,1%) je nešto iznad nacionalnog proseka, a sa , sofi.com. Značajno povećanje poreskih procena na stambene ili investicione nekretnine bi smanjilo prinose. Za sada su porezi podnošljivi, ali to je trend koji treba pratiti dok grad prilagođava poresku osnovicu između sektora. Ekonomski i demografski rizici : Ekonomija Minneapolisa je raznovrsna (finansije, zdravstvo, sedišta maloprodajnih lanaca, obrazovanje itd.), što pruža stabilnost. Ipak, investitori treba da uzmu u obzir makroekonomske rizike. Velika recesija bi mogla da oslabi potražnju za svim nekretninama. Rast zaposlenosti je umeren, nije eksplozivan, pa previše optimistične projekcije potražnje za zakupcima ili kupcima mogu biti promašene. Rast broja stanovnika u gradu je pozitivan, ali nije brz; veći deo regionalnog rasta beleže predgrađa. Zbog toga određene investicije (poput luksuznih stanova u centru) mogu imati ograničen broj potencijalnih kupaca. Percepcija kriminala i javne bezbednosti je još jedan lokalni rizik: Minneapolis se suočavao sa građanskim nemirima i porastom stope kriminala 2020–2021, što je delimično uticalo na atraktivnost centra i nekih kvartova. Grad radi na poboljšanju bezbednosti i obnovi svog imidža, ali investitori u pogođenim oblastima moraju biti svesni javne percepcije i napretka u oporavku.

: Ekonomija Minneapolisa je raznovrsna (finansije, zdravstvo, sedišta maloprodajnih lanaca, obrazovanje itd.), što pruža stabilnost. Ipak, investitori treba da uzmu u obzir makroekonomske rizike. Velika bi mogla da oslabi potražnju za svim nekretninama. je umeren, nije eksplozivan, pa previše optimistične projekcije potražnje za zakupcima ili kupcima mogu biti promašene. Rast broja stanovnika u gradu je pozitivan, ali nije brz; veći deo regionalnog rasta beleže predgrađa. Zbog toga određene investicije (poput luksuznih stanova u centru) mogu imati ograničen broj potencijalnih kupaca. je još jedan lokalni rizik: Minneapolis se suočavao sa građanskim nemirima i porastom stope kriminala 2020–2021, što je delimično uticalo na atraktivnost centra i nekih kvartova. Grad radi na poboljšanju bezbednosti i obnovi svog imidža, ali investitori u pogođenim oblastima moraju biti svesni javne percepcije i napretka u oporavku. Troškovi izgradnje i lanac snabdevanja: Za razvojne projekte, troškovna strana predstavlja veliki rizik. Troškovi građevinskog materijala i nedostatak radne snage povećali su izdatke, što otežava izgradnju domova po pristupačnim cenama blog.housingfirstmn.org. Minesota je istaknuta kao mesto gde su regulatorni troškovi i troškovi zemljišta veoma visoki, što doprinosi nemogućnosti proizvodnje dovoljnog broja pristupačnih stanova blog.housingfirstmn.org. Ako se ovi trendovi nastave, razvojne marže će ostati male, a broj novih projekata može ostati smanjen – što je dobro za vlasnike postojećih nekretnina (manja konkurencija), ali predstavlja rizik za investitore. Dodatno, svaki ponovni rast tarifa ili poremećaji u lancu snabdevanja (čelik, drvo itd.) mogli bi dodatno povećati troškove izgradnje enr.com.

Ukratko, Minneapolis nudi čvrste osnove za nekretnine i potencijal za rast, ali investitori treba da pristupe sa strateškim, otvorenim pristupom. Prilike kao što su izdavanje stanova, potcenjeni kvartovi i industrijske nekretnine su privlačne, sve dok se ublažavaju rizici kao što su visoki troškovi finansiranja, moguće regulatorne promene i izazovi u realizaciji. Diverzifikacija (po tipu nekretnine ili lokaciji unutar metroa) takođe može pomoći u balansiranju ovih rizika. Oni koji sada mudro investiraju mogu biti u dobroj poziciji da profitiraju od daljeg razvoja i rasta stanovništva u Minneapolisu tokom ostatka decenije.

Glavni projekti razvoja nekretnina

Minneapolis 2025. godine vrvi od značajnih projekata razvoja nekretnina koji obećavaju da će preoblikovati delove grada. Ovi projekti – od transformativnih javno-privatnih partnerstava do novih stambenih i komercijalnih zgrada – predstavljaju i odgovor na trenutne potrebe i ulaganje u budući rast grada. Evo nekih od glavnih planiranih ili tekućih projekata koje treba pratiti:

Preuređenje Upper Harbor Terminala (Severni Minneapolis) – Možda najambiciozniji projekat u toku, Upper Harbor Terminal (UHT) je lokacija od 48 ari na obali reke Misisipi u Severnom Minneapolisu koja se transformiše iz stare luke za barže u živopisnu destinaciju mešovite namene mspmag.com mspmag.com. Centralni deo projekta je novi Centar za izvođačke umetnosti sa više od 8.000 mesta – amfiteatar na otvorenom kojim zajednički upravljaju First Avenue (čuveni muzički prostor) i Minnesota Orchestra – koji je nedavno obezbedio gradsko finansiranje i čija je izgradnja planirana za jesen 2025. godine mspmag.com mspmag.com. Ovaj prostor će biti domaćin koncerata i događaja, sa ciljem da privuče posetioce i podstakne razvoj u okolini. Sveukupno, UHT plan je preuređenje vredno 350 miliona dolara koje uključuje ne samo amfiteatar već i stanove po pristupačnim i tržišnim cenama, poslovni prostor, parkove i staze koje povezuju Severnu stranu sa rekom mspmag.com mspmag.com. Gradski lideri ga opisuju kao „investiciju za generacije“ koja će doneti poslove, kulturu i prilike Severnom Minneapolisu mspmag.com. Tokom narednih nekoliko godina, očekuje se izgradnja novih stambenih jedinica, parka od 20 ari i poslovnih prostora na ovoj lokaciji, zajedno sa prepoznatljivim muzičkim prostorom. Projekat će se realizovati u fazama tokom kasnih 2020-ih, ali obećava dugoročan ekonomski podsticaj i novi identitet za nekada zapostavljeni deo rečne obale.

– Možda najambiciozniji projekat u toku, Upper Harbor Terminal (UHT) je na obali reke Misisipi u Severnom Minneapolisu koja se transformiše iz stare luke za barže u živopisnu destinaciju mešovite namene mspmag.com mspmag.com. Centralni deo projekta je novi – amfiteatar na otvorenom kojim zajednički upravljaju First Avenue (čuveni muzički prostor) i Minnesota Orchestra – koji je nedavno obezbedio gradsko finansiranje i čija je izgradnja planirana za jesen 2025. godine mspmag.com mspmag.com. Ovaj prostor će biti domaćin koncerata i događaja, sa ciljem da privuče posetioce i podstakne razvoj u okolini. Sveukupno, UHT plan je koje uključuje ne samo amfiteatar već i koje povezuju Severnu stranu sa rekom mspmag.com mspmag.com. Gradski lideri ga opisuju kao „investiciju za generacije“ koja će doneti poslove, kulturu i prilike Severnom Minneapolisu mspmag.com. Tokom narednih nekoliko godina, očekuje se izgradnja novih na ovoj lokaciji, zajedno sa prepoznatljivim muzičkim prostorom. Projekat će se realizovati u fazama tokom kasnih 2020-ih, ali obećava i novi identitet za nekada zapostavljeni deo rečne obale. Ponovno povezivanje Nicollet-a (Preuređenje bivše lokacije Kmart-a) – Na jugu Minneapolisa, san urbanog planiranja konačno postaje stvarnost: ponovno otvaranje Nicollet Avenue na Lake Street-u , gde je ogromna Kmart prodavnica zloglasno blokirala ulicu više od 40 godina. Grad je srušio nefunkcionalni Kmart 2023. godine i sada je predstavio nacrt plana preuređenja za lokaciju od 10 jutara mprnews.org mprnews.org. Vizija je da se Nicollet Avenue produži kroz lokaciju (obnavljajući mrežu ulica i ponovo povezujući naselja) i izgradi mešoviti kompleks oko nje. Planovi predviđaju 500+ stambenih jedinica (sa kombinacijom tržišnog i pristupačnog stanovanja), preko potrebnu prodavnicu prehrambenih proizvoda sa kompletnom uslugom , maloprodajne radnje i sadržaje za zajednicu poput moguće javne plaze ili parka mprnews.org mprnews.org. Gradski zvaničnici naglašavaju obezbeđivanje mogućnosti za vlasništvo nad domom i prostor za male biznise kao deo projekta mprnews.org. Učešće zajednice je bilo ključno, s obzirom na istoriju, kako bi se osiguralo da projekat koristi okolnim naseljima Whittier i Stevens Square. Izgradnja infrastrukture (novi most Nicollet Avenue preko Midtown Greenway-a) trebalo bi da počne krajem 2025. godine mprnews.org. Vertikalna izgradnja objekata verovatno će se odvijati u periodu 2026–2028. Ovaj projekat je značajan ne samo zbog svoje veličine, već i zbog svog simboličkog značaja: on će zalečiti dugogodišnju urbanu ranu , poboljšati saobraćajnu povezanost i uneti novo stanovanje i trgovinu u prometnu raskrsnicu. Do 2030. godine, ovo područje bi moglo biti užurbano središte koje povezuje Uptown i centar grada na mnogo jednostavniji način.

– Na jugu Minneapolisa, san urbanog planiranja konačno postaje stvarnost: ponovno otvaranje , gde je ogromna Kmart prodavnica zloglasno blokirala ulicu više od 40 godina. Grad je srušio nefunkcionalni Kmart 2023. godine i sada je predstavio mprnews.org mprnews.org. Vizija je da se lokaciju (obnavljajući mrežu ulica i ponovo povezujući naselja) i izgradi mešoviti kompleks oko nje. Planovi predviđaju (sa kombinacijom tržišnog i pristupačnog stanovanja), preko potrebnu , maloprodajne radnje i sadržaje za zajednicu poput moguće javne plaze ili parka mprnews.org mprnews.org. Gradski zvaničnici naglašavaju obezbeđivanje mogućnosti za kao deo projekta mprnews.org. Učešće zajednice je bilo ključno, s obzirom na istoriju, kako bi se osiguralo da projekat koristi okolnim naseljima Whittier i Stevens Square. Izgradnja infrastrukture (novi most Nicollet Avenue preko Midtown Greenway-a) trebalo bi da počne krajem 2025. godine mprnews.org. Vertikalna izgradnja objekata verovatno će se odvijati u periodu 2026–2028. Ovaj projekat je značajan ne samo zbog svoje veličine, već i zbog svog simboličkog značaja: on će , poboljšati saobraćajnu povezanost i uneti novo stanovanje i trgovinu u prometnu raskrsnicu. Do 2030. godine, ovo područje bi moglo biti užurbano središte koje povezuje Uptown i centar grada na mnogo jednostavniji način. North Loop Green razvoj – U modernom naselju North Loop, severozapadno od centra grada, veliki mešoviti kompleks pod nazivom North Loop Green je pri kraju izgradnje. Projekat koji vodi developer Hines započet je krajem 2021. godine, a do 2025. isporučuje kombinaciju luksuznih stanova, poslovnog prostora, maloprodaje i javnih prostora za okupljanje . Ističe ga nova stambena kula i poslovna zgrada povezane onim što se smatra najvišim nebeskim mostom u gradu. Kompleks sadrži “The Green”, urban park/trg od jednog hektara za događaje zajednicemillcitytimes.com. North Loop Green je prepoznat kao razvoj godine sa CoStar Impact nagradom za 2025. godinu costar.com costar.com. Njegova popularnost naglašava stalnu atraktivnost North Loop-a, koji se transformisao iz magacinske četvrti u jedno od najtraženijih naselja u Minneapolisu. Nudeći moderan radni prostor i stotine novih stambenih jedinica u okruženju za život, rad i zabavu, ovaj projekat istovremeno zadovoljava trenutnu potražnju i postavlja šablon za budući razvoj u blizini centra. Očekuje se da će North Loop Green tokom naredne godine dodati još restorana i prodavnica kako se potpuno otvori, dodatno oživljavajući naselje.

– U modernom naselju North Loop, severozapadno od centra grada, veliki mešoviti kompleks pod nazivom je pri kraju izgradnje. Projekat koji vodi developer Hines započet je krajem 2021. godine, a do 2025. isporučuje kombinaciju . Ističe ga nova povezane onim što se smatra najvišim nebeskim mostom u gradu. Kompleks sadrži “The Green”, urban park/trg od jednog hektara za događaje zajednicemillcitytimes.com. North Loop Green je prepoznat kao razvoj godine sa CoStar Impact nagradom za 2025. godinu costar.com costar.com. Njegova popularnost naglašava stalnu atraktivnost North Loop-a, koji se transformisao iz magacinske četvrti u jedno od najtraženijih naselja u Minneapolisu. Nudeći moderan radni prostor i stotine novih stambenih jedinica u okruženju za život, rad i zabavu, ovaj projekat istovremeno i za budući razvoj u blizini centra. Očekuje se da će North Loop Green tokom naredne godine dodati još restorana i prodavnica kako se potpuno otvori, dodatno oživljavajući naselje. Downtown East – Projekti kula i parkova : Downtown East (područje oko U.S. Bank stadiona i Guthrie pozorišta) doživelo je nalet izgradnje poslednjih godina i nastavlja se i 2025. godine. RBC Gateway Tower , neboder od 37 spratova na kraju Nicollet Mall-a u centru, otvoren je 2023. sa sedištem RBC Wealth Management-a, Four Seasons hotelom i luksuznim stanovima. Ovo je bio značajan dodatak, koji pokazuje poverenje u dugoročne izglede centra grada. Takođe, Ryan Companies su završile kulu sa stanovima od 25 spratova na 4th & Park 2024. godine, donoseći 350 novih stanova za iznajmljivanje u Downtown East enr.com. Ovi projekti dopunjuju Commons Park i stadion, stvarajući novo stambeno jezgro u centru grada. Grad takođe razmatra pretvaranje nekih starijih susednih poslovnih zgrada u stambene, što bi dodatno moglo povećati broj stanovnika u centru. U međuvremenu, predložena rekonstrukcija Metrodome Square (površinski parking blizu stadiona) mogla bi doneti još jedan mešoviti neboder u narednim godinama (planovi su još u konceptualnoj fazi). Sve u svemu, Downtown East je na putu da postane pravo naselje za život i rad , ostavljajući iza sebe staru sliku isključivo poslovnih kula i prostora za događaje.

: Downtown East (područje oko U.S. Bank stadiona i Guthrie pozorišta) doživelo je nalet izgradnje poslednjih godina i nastavlja se i 2025. godine. , neboder od 37 spratova na kraju Nicollet Mall-a u centru, otvoren je 2023. sa sedištem RBC Wealth Management-a, Four Seasons hotelom i luksuznim stanovima. Ovo je bio značajan dodatak, koji pokazuje poverenje u dugoročne izglede centra grada. Takođe, Ryan Companies su završile 2024. godine, donoseći 350 novih stanova za iznajmljivanje u Downtown East enr.com. Ovi projekti dopunjuju i stadion, stvarajući novo stambeno jezgro u centru grada. Grad takođe razmatra pretvaranje nekih starijih susednih poslovnih zgrada u stambene, što bi dodatno moglo povećati broj stanovnika u centru. U međuvremenu, predložena rekonstrukcija (površinski parking blizu stadiona) mogla bi doneti još jedan mešoviti neboder u narednim godinama (planovi su još u konceptualnoj fazi). Sve u svemu, Downtown East je na putu da postane pravo , ostavljajući iza sebe staru sliku isključivo poslovnih kula i prostora za događaje. Nadogradnje infrastrukture (javni prevoz i putevi): Pored zgrada, neki veliki infrastrukturni projekti uticaće na nekretnine. Metro Green Line Extension (Southwest LRT) je projekat lake železnice vredan 2,7 milijardi dolara koji je u izgradnji i koji će povezati centar Mineapolisa sa jugozapadnim predgrađima (St. Louis Park, Hopkins, Minnetonka, završava u Eden Prairie). Planirano je da počne sa radom 2027. godine, a već je podstakao razvoj orijentisan na javni prevoz u blizini budućih stanica. U okviru Mineapolisa, linija će počinjati kod Target Field-a i uključivati stanice u blizini Bryn Mawr-a i u Kenilworth koridoru. Kako se otvaranje linije bude približavalo, očekuje se da će investitori ciljati lokacije oko ovih stanica za novu stambenu i komercijalnu izgradnju, računajući na privlačnost pristupa javnom prevozu. Dodatno, kapitalna ulaganja grada za 2025. uključuju više od 225 miliona dolara za infrastrukturne radove – od rekonstrukcije ulica (preko 9 milja puteva) do zamene više od 800 olovnih vodovodnih cevi minneapolismn.gov kstp.com. Značajni projekti na ulicama (poput aktuelne rekonstrukcije Hennepin Avenue) i poboljšanja mostova unaprediće mobilnost i bezbednost, što će indirektno podržati vrednost nekretnina u tim oblastima. Moderna infrastruktura i opcije javnog prevoza čine naselja privlačnijim, podržavajući tržište nekretnina u celom gradu.

Ovo su samo neki od najvažnijih primera – brojni manji projekti takođe su prisutni širom grada. Na primer, novi kompleksi pristupačnih stanova grade se u oblastima kao što su Near North i Phillips, Net-Zero energetska zgrada predstavljena je od strane Minneapolis Park Board-a 2025. godine kao model održivog dizajna mprnews.org, a u planu je i renoviranje Nicollet Mall stanice javnog prevoza i okolnih blokova. U predgrađima (koja utiču na ekonomiju grada), projekti poput obnove bivše Fordove fabrike u St. Paulu (Highland Bridge) i ogromnog vodenog parka Mall of America u Bloomingtonu takođe će imati regionalni uticaj.

Sve u svemu, razvojni planovi Mineapolisa odražavaju grad koji ponovo ulaže u sebe – gradi stanove za sve cenovne kategorije, unapređuje javne prostore i veruje da će pogodnosti i povezanost podstaći rast. Do 2030. godine očekuje se da će ovi projekti dati rezultate, stvarajući nova „mesta” unutar grada, bilo da je to revitalizovano priobalje na North Side-u, ponovo oživljen Chicago-Lake presek ili gušći, živopisniji centar grada.

Ključni uvidi na nivou naselja

Tržište nekretnina u Mineapolisu je zaista priča iz naselja u naselje. Raznovrsna ponuda – 83 zvanična naselja, svako sa svojim karakterom – beleži trendove koji se ponekad razlikuju od gradskog proseka. Evo nekoliko ključnih uvida na nivou naselja za 2025:

North Loop i susedni centar grada : North Loop nastavlja da sija kao jedno od najmodernijih mesta u Mineapolisu. Poznat po preuređenim skladišnim loftovima, buticima i noćnom životu, North Loop je zabeležio skok cena kuća od oko 13% u poslednjih godinu dana sofi.com sofi.com. Srednja cena prodaje ovde (oko 310.000 dolara) zapravo je ispod gradskog proseka, što odražava veliki broj stanova, ali ta cena brzo raste sofi.com sofi.com. Potražnja je jaka, mada je zanimljivo da su oglasi u North Loop-u u proseku duže na tržištu (~93 dana, često 2% ispod tražene cene) sofi.com sofi.com – verovatno zbog velike količine novih stanova. Ipak, sa svojom mladom populacijom i sadržajima, North Loop ostaje žarište za mlade profesionalce i starije koji traže urbani stil života. Susedne četvrti centra grada pokazuju mešovite trendove: Downtown East , ojačan novim razvojem, postao je poželjniji (srednje vrednosti u Downtown East su relativno visoke, oko 426.000 dolara zillow.com, zahvaljujući novim luksuznim stanovima). Downtown West i Loring Park , s druge strane, imaju stariji stambeni fond (mnogo stanova u visokim zgradama iz 1970-ih) i slabiji su – srednja cena u Loring Park-u je zapravo pala za oko 14% u odnosu na prošlu godinu, što ukazuje na dobre prilike za kupce u tom području sofi.com sofi.com. Kuće/stanovi u Loring-u duže stoje na tržištu i često se prodaju ispod tražene cene, pa su pregovarači u prednosti sofi.com sofi.com. Ova dihotomija pokazuje da su unutar centra grada novije zgrade sa bogatim sadržajima mnogo traženije od starijih jedinica bez renoviranja.

: North Loop nastavlja da sija kao jedno od najmodernijih mesta u Mineapolisu. Poznat po preuređenim skladišnim loftovima, buticima i noćnom životu, North Loop je zabeležio sofi.com sofi.com. Srednja cena prodaje ovde (oko 310.000 dolara) zapravo je ispod gradskog proseka, što odražava veliki broj stanova, ali ta cena brzo raste sofi.com sofi.com. Potražnja je jaka, mada je zanimljivo da su oglasi u North Loop-u u proseku duže na tržištu (~93 dana, često 2% ispod tražene cene) sofi.com sofi.com – verovatno zbog velike količine novih stanova. Ipak, sa svojom mladom populacijom i sadržajima, North Loop ostaje i starije koji traže urbani stil života. Susedne četvrti centra grada pokazuju mešovite trendove: , ojačan novim razvojem, postao je poželjniji (srednje vrednosti u Downtown East su relativno visoke, oko 426.000 dolara zillow.com, zahvaljujući novim luksuznim stanovima). , s druge strane, imaju stariji stambeni fond (mnogo stanova u visokim zgradama iz 1970-ih) i slabiji su – srednja cena u Loring Park-u je zapravo pala za oko 14% u odnosu na prošlu godinu, što ukazuje na dobre u tom području sofi.com sofi.com. Kuće/stanovi u Loring-u duže stoje na tržištu i često se prodaju ispod tražene cene, pa su pregovarači u prednosti sofi.com sofi.com. Ova dihotomija pokazuje da su unutar centra grada mnogo traženije od starijih jedinica bez renoviranja. Uptown i jugozapad : Uptown (područje oko Lake Street/Hennepin i lanca jezera) je imao zanimljiv razvoj. Istorijski je bio boemski, veoma tražen kraj (čak ga je i Prince ovjekovječio), a zatim je doživeo pad oko 2020–2021. zbog zatvaranja prodavnica i društvenih nemira. Ali do 2025. godine, Uptown se oporavlja u određenim aspektima – medijalne cene prodaje su skočile gotovo 80% u poslednjih godinu dana sofi.com sofi.com. (Ovaj zapanjujući skok verovatno odražava promenu u strukturi onoga što se prodaje – moguće je da se sada prodaje više porodičnih kuća ili renoviranih nekretnina u poređenju sa ranijim brojnim manjim stanovima – a ne čistu aprecijaciju vrednosti.) Ipak, oglasi u Uptownu su u proseku ostajali na tržištu oko 80 dana i često se prodaju za nekoliko procenata ispod tražene cene, tako da je to donekle konkurentno tržište, ali ne i pregrejano sofi.com sofi.com. Pronicljivi kupci mogu pronaći vrednost u Uptownu ako su spremni da obnove stariju kuću. Šire područje jugozapadnog Minneapolisa (kvartovi kao što su Linden Hills, Fulton, Kenny, Armatage ) ostaje najskuplji i najstabilniji deo grada. Ova područja, puna atraktivnih porodičnih kuća blizu jezera i dobrih škola, beleže stalnu potražnju porodica. Na primer, Linden Hills ima medijalnu cenu prodaje oko 600.000 dolara sofi.com sofi.com – među najvišima u gradu – a kuće su se tamo i dalje prodavale za 0,7% više nego prošle godine uprkos već visokim cenama sofi.com sofi.com. U Linden Hillsu, prosečna kuća se proda za samo 3–4 nedelje, često uz više ponuda sofi.com sofi.com. Obližnji Fulton, Armatage i Kenny imaju sličnu priču: veoma mala ponuda, visok procenat vlasnika, izuzetna pogodnost za život. Ovi kvartovi su favoriti investitora samo u smislu da zadržavaju vrednost i stalno rastu – iako visoke ulazne cene mogu biti prepreka. (Mnogi investitori se umesto toga okreću nešto jeftinijim – ali i dalje stabilnim – kvartovima kao što su Hale, Ericsson, Cooper u južnom Minneapolisu, koji imaju skromnije kuće i dobar potencijal za iznajmljivanje ark7.com ark7.com.)

: Uptown (područje oko Lake Street/Hennepin i lanca jezera) je imao zanimljiv razvoj. Istorijski je bio boemski, veoma tražen kraj (čak ga je i Prince ovjekovječio), a zatim je doživeo pad oko 2020–2021. zbog zatvaranja prodavnica i društvenih nemira. Ali do 2025. godine, u određenim aspektima – medijalne cene prodaje su skočile gotovo sofi.com sofi.com. (Ovaj zapanjujući skok verovatno odražava promenu u strukturi onoga što se prodaje – moguće je da se sada prodaje više porodičnih kuća ili renoviranih nekretnina u poređenju sa ranijim brojnim manjim stanovima – a ne čistu aprecijaciju vrednosti.) Ipak, oglasi u Uptownu su u proseku ostajali na tržištu oko 80 dana i često se prodaju za nekoliko procenata ispod tražene cene, tako da je to sofi.com sofi.com. Pronicljivi kupci mogu pronaći vrednost u Uptownu ako su spremni da obnove stariju kuću. Šire područje jugozapadnog Minneapolisa (kvartovi kao što su ) ostaje deo grada. Ova područja, puna atraktivnih porodičnih kuća blizu jezera i dobrih škola, beleže stalnu potražnju porodica. Na primer, ima medijalnu cenu prodaje oko 600.000 dolara sofi.com sofi.com – među najvišima u gradu – a kuće su se tamo i dalje prodavale za 0,7% više nego prošle godine uprkos već visokim cenama sofi.com sofi.com. U Linden Hillsu, prosečna kuća se proda za samo 3–4 nedelje, često uz više ponuda sofi.com sofi.com. Obližnji imaju sličnu priču: veoma mala ponuda, visok procenat vlasnika, izuzetna pogodnost za život. Ovi kvartovi su samo u smislu da i stalno rastu – iako visoke ulazne cene mogu biti prepreka. (Mnogi investitori se umesto toga okreću nešto jeftinijim – ali i dalje stabilnim – kvartovima kao što su u južnom Minneapolisu, koji imaju skromnije kuće i dobar potencijal za iznajmljivanje ark7.com ark7.com.) Northeast & Arts District : Northeast Minneapolis, uključujući četvrti kao što su St. Anthony East/West, Logan Park, Sheridan i “Arts District”, je u stalnom usponu. Nudi kombinaciju istorijskih kuća i novih stanova, kao i živahnu scenu pivara i umetnosti. Potražnja za stanovanjem u Northeast-u je velika – nedavno je zabeležena popunjenost iznajmljivanja od oko 95,8%, što je jedna od najviših u gradu mmgrea.com, a cene kuća rastu kako sve više ljudi dolazi zbog atmosfere. Srednje vrednosti u nekim četvrtima Northeast-a (npr. Logan Park ili Beltrami) su i dalje ispod 300.000 dolara, što ga čini relativno pristupačnim za kupce prvi put i primarnom metom za renovatore . Zategnuto tržište iznajmljivanja takođe ga čini privlačnim za stanodavce; male višeporodične zgrade u NE su tražene. Sve dok Northeast zadrži svoj neobičan karakter i relativnu pristupačnost, verovatno će nastaviti da se gentrifikuje na umeren način.

: Northeast Minneapolis, uključujući četvrti kao što su St. Anthony East/West, Logan Park, Sheridan i “Arts District”, je u stalnom usponu. Nudi kombinaciju istorijskih kuća i novih stanova, kao i živahnu scenu pivara i umetnosti. – nedavno je zabeležena popunjenost iznajmljivanja od oko mmgrea.com, a cene kuća rastu kako sve više ljudi dolazi zbog atmosfere. Srednje vrednosti u nekim četvrtima Northeast-a (npr. Logan Park ili Beltrami) su i dalje ispod 300.000 dolara, što ga čini relativno pristupačnim za kupce prvi put i . Zategnuto tržište iznajmljivanja takođe ga čini privlačnim za stanodavce; male višeporodične zgrade u NE su tražene. Sve dok Northeast zadrži svoj neobičan karakter i relativnu pristupačnost, verovatno će nastaviti da se gentrifikuje na umeren način. North Minneapolis (Camden/Near North) : Severni deo Minneapolisa je istorijski imao manje ulaganja, ali postoje znaci promena. Kao što je pomenuto, cene kuća u Near North su nedavno porasle oko 10% sofi.com, a gradske inicijative poput Upper Harbor Terminal-a i nekoliko projekata pristupačnog stanovanja ulažu resurse. Četvrti kao što su Willard-Hay, Jordan i Camden nude neke od najnižih cena u gradu – mnoge porodične kuće mogu se naći ispod 250.000 dolara. Ovo privlači i kupce prvi put (koji traže pristupačno vlasništvo) i investitore (koji traže iznajmljivanje sa dobrom zaradom ili preprodaju). Ipak, kriminal i razlike u procenama ostaju izazovi. Grad i organizacije zajednice rade na poboljšanju bezbednosti i škola, što bi, ako bude uspešno, moglo doneti značajan napredak. U međuvremenu, investitori moraju biti strateški – fokusiranje na blokove blizu jačih zona ili partnerstvo sa lokalnim programima za renoviranje može pomoći. Do 2030. godine, North Minneapolis bi mogao doživeti značajnu transformaciju ako planirana ulaganja (poput UHT i poboljšanja prevoza) daju rezultate.

: Severni deo Minneapolisa je istorijski imao manje ulaganja, ali postoje znaci promena. Kao što je pomenuto, su nedavno porasle oko 10% sofi.com, a gradske inicijative poput Upper Harbor Terminal-a i nekoliko projekata pristupačnog stanovanja ulažu resurse. Četvrti kao što su nude neke od najnižih cena u gradu – mnoge porodične kuće mogu se naći ispod 250.000 dolara. Ovo privlači i (koji traže pristupačno vlasništvo) i (koji traže iznajmljivanje sa dobrom zaradom ili preprodaju). Ipak, kriminal i razlike u procenama ostaju izazovi. Grad i organizacije zajednice rade na poboljšanju bezbednosti i škola, što bi, ako bude uspešno, moglo doneti značajan napredak. U međuvremenu, – fokusiranje na blokove blizu jačih zona ili partnerstvo sa lokalnim programima za renoviranje može pomoći. Do 2030. godine, North Minneapolis bi mogao doživeti značajnu transformaciju ako planirana ulaganja (poput UHT i poboljšanja prevoza) daju rezultate. University & Southeast : Četvrti oko Univerziteta Minesote – Dinkytown, Stadium Village, Marcy-Holmes, Prospect Park – imaju jedinstveno tržište kojim dominira studentski smeštaj. Ove oblasti su doživele bum u izgradnji stanova krajem 2010-ih, pa postoji velika ponuda studentskih stanova van kampusa. Prazni stanovi u novijim zgradama su se povećali tokom pandemije kada je nastava bila na daljinu, ali su se studenti vratili i popunili ih. Kirije u univerzitetskoj zoni su stabilne; stariji dupleksi i kuće u Marcy-Holmes-u i dalje privlače više grupa studenata koji se takmiče svake školske godine. Za kupce, ove četvrti imaju prelepe istorijske kuće (posebno Prospect Park), ali i mnogo nekretnina za iznajmljivanje. Investitori mogu dobro proći sa studentskim iznajmljivanjem, ali je potrebna profesionalna uprava zbog česte promene stanara. Green Line laka železnica prolazi ovuda, omogućavajući lak pristup od kampusa do centra, što je još jedna prednost. Sa stabilnim ili rastućim brojem upisanih, tržište iznajmljivanja u univerzitetskoj zoni bi trebalo da ostane pouzdano, ali ne i visokorastuće (nova ponuda ograničava rast kirija).

: Četvrti oko Univerziteta Minesote – – imaju jedinstveno tržište kojim dominira studentski smeštaj. Ove oblasti su doživele bum u izgradnji stanova krajem 2010-ih, pa postoji velika ponuda studentskih stanova van kampusa. Prazni stanovi u novijim zgradama su se povećali tokom pandemije kada je nastava bila na daljinu, ali su se studenti vratili i popunili ih. Kirije u univerzitetskoj zoni su stabilne; stariji dupleksi i kuće u Marcy-Holmes-u i dalje privlače više grupa studenata koji se takmiče svake školske godine. Za kupce, ove četvrti imaju prelepe istorijske kuće (posebno Prospect Park), ali i mnogo nekretnina za iznajmljivanje. Investitori mogu dobro proći sa studentskim iznajmljivanjem, ali je potrebna profesionalna uprava zbog česte promene stanara. Green Line laka železnica prolazi ovuda, omogućavajući lak pristup od kampusa do centra, što je još jedna prednost. Sa stabilnim ili rastućim brojem upisanih, tržište iznajmljivanja u univerzitetskoj zoni bi trebalo da ostane (nova ponuda ograničava rast kirija). Južni centralni deo (Powderhorn, Phillips, Longfellow): Ovaj široki pojas naselja južno od centra grada i istočno od I-35W nudi mešavinu gustih urbanih blokova i mirnijih stambenih zona. Longfellow i Cooper, duž reke Misisipi, veoma su popularni zbog svojih parkova i bungalova – cene su tamo solidno porasle. Cooper je poznat po pristupačnim kućama sa odličnim pristupom stazama uz reku, što ga čini privlačnim i za porodice i za investitore ark7.com ark7.com. Oblast Powderhorn Park i Phillips (uključujući Midtown Phillips, East Phillips) imaju niže prosečne cene kuća (neke ispod 250.000 dolara) i nedavno su privukle mnogo kupaca koji prvi put kupuju, što je povećalo potražnju. Ova naselja su raznolika i beleže nove male projekte (npr. oblast Midtown Global Market ima nove stanove). Takođe se suočavaju sa izazovima starijeg stambenog fonda i džepovima kriminala, ali su ulaganja zajednice aktivna. U narednih nekoliko godina, obratite pažnju na korridor Lake Street (koji prolazi kroz ove oblasti) koji će nastaviti obnovu nakon nemira iz 2020. – planirani su brojni projekti mešovite namene i renoviranja, što će podići profil okolnih naselja. Na primer, bivša lokacija Treće policijske stanice i nekoliko izgorelih parcela predviđeni su za obnovu, što bi moglo podići vrednost nekretnina u Phillips i Longfellow.

Ukratko, minneapolisska naselja obuhvataju sve – od imućnih kvartova uz jezera do urbanih četvrti u preporodu, a njihovi pokazatelji na tržištu nekretnina odražavaju tu raznolikost. Luksuzne oblasti (jugozapadni Minneapolis) beleže sporiji rast jednostavno zato što su već skupe i stabilne. Oblasti u usponu (sever, delovi juga, severoistok) beleže bržu aprecijaciju kako sustižu i privlače novo interesovanje. Kupci i investitori bi trebalo da prouče mikro-tržišta: na primer, još uvek se mogu naći povoljne ponude u Loring Parku ili Phillipsu ako ste spremni da ulažete u renoviranje, dok u oblastima kao što su Linden Hills ili North Loop treba očekivati višu cenu, ali i otpornu vrednost. Dobra vest je da gotovo sva naselja imaju koristi od ukupnog ekonomskog zdravlja grada – Minneapolis nije grad sa naglim usponima i padovima u različitim delovima, već mozaik stabilnog rasta sa nekoliko žarišta i nekoliko zaostalih zona. Napori zajednice i tržišne sile postepeno smanjuju jaz između istorijski zapostavljenih oblasti i ostatka grada. Do 2030. možemo očekivati uravnoteženiju sliku gde su mnoga sadašnja „u usponu” naselja potpuno „stigla”.

Projekcije tržišta i stručne prognoze do 2030. godine

Gledajući unapred, očekuje se da će tržište nekretnina u Minneapolisu doživeti nastavak rasta do 2030. godine, ali po umerenijem, održivom tempu u poređenju sa toboganom iz ranih 2020-ih. Evo šta stručnjaci i trendovi predviđaju za ostatak decenije:

Prognoza cena kuća : Konsenzus među lokalnim ekonomistima za nekretnine je da će cene kuća nastaviti umereno da rastu u Mineapolisu i regionu Twin Cities. Nakon dvocifrenih godišnjih povećanja u periodu 2020–2022, tržište je ušlo u fazu sporijeg rasta tokom 2023–2024, i očekuje se da će se to nastaviti. Prognoze predviđaju godišnju aprecijaciju u rasponu od niskih do srednjih jednocifrenih procenata (otprilike 2–5% godišnje) u drugoj polovini 2020-ih sofi.com. Ova putanja pretpostavlja da neće biti većih ekonomskih šokova. Odražava faktore kao što su uporna nestašica stambenih jedinica (posebno pristupačnih kuća) i stabilna potražnja milenijalaca koji ulaze u vlasništvo nad nekretninama. Federalne rezerve Minesote i studije o stanovanju ukazuju na to da država ima manjak stambenih jedinica – jedna procena kaže da je Minesoti potrebno oko 300.000 novih kuća do 2030. godine da bi zadovoljila potražnju na svim nivoima prihoda blog.housingfirstmn.org. Ako se izgradnja značajno ne poveća (a sudeći po trenutnim trendovima, možda i neće), disbalans između ponude i potražnje će održavati pritisak na rast cena tokom cele decenije. Ipak, više kamatne stope ograničile su brzinu rasta cena – otuda i očekivanje umerenog rasta umesto novog buma. Do 2030. godine, tipična vrednost kuće u Mineapolisu mogla bi biti otprilike 15–25% viša nego danas. Na primer, medijana od 340.000 dolara u 2025. mogla bi biti oko 400.000 dolara (otprilike) do 2030. ako se ovi trendovi nastave. Važno je napomenuti da će ti dobici verovatno biti nelinearni – nekoliko godina može doneti rast od 1–3%, a ako kamatne stope padnu ili prihodi porastu, jedna ili dve godine mogu doneti rast od 5–6%. Ali krah ili dugotrajan pad deluju malo verovatno osim u slučaju spoljnog šoka, jer će zalihe stambenih jedinica ostati relativno ograničene . Čak i uz moguću ekonomsku recesiju u međuvremenu, tržište nekretnina u Mineapolisu ima jake temelje (raznovrsna ekonomija, niža volatilnost) koji bi trebalo da spreče dramatičan pad cena. Plato ili blagi pad tokom jedne godine brzo bi bio ispravljen osnovnom potražnjom.

: Konsenzus među lokalnim ekonomistima za nekretnine je da će u Mineapolisu i regionu Twin Cities. Nakon dvocifrenih godišnjih povećanja u periodu 2020–2022, tržište je ušlo u fazu sporijeg rasta tokom 2023–2024, i očekuje se da će se to nastaviti. Prognoze predviđaju u drugoj polovini 2020-ih sofi.com. Ova putanja pretpostavlja da neće biti većih ekonomskih šokova. Odražava faktore kao što su (posebno pristupačnih kuća) i stabilna potražnja milenijalaca koji ulaze u vlasništvo nad nekretninama. ukazuju na to da država ima manjak stambenih jedinica – jedna procena kaže da je Minesoti potrebno oko da bi zadovoljila potražnju na svim nivoima prihoda blog.housingfirstmn.org. Ako se izgradnja značajno ne poveća (a sudeći po trenutnim trendovima, možda i neće), tokom cele decenije. Ipak, više kamatne stope ograničile su brzinu rasta cena – otuda i očekivanje umerenog rasta umesto novog buma. Do 2030. godine, mogla bi biti otprilike 15–25% viša nego danas. Na primer, medijana od 340.000 dolara u 2025. mogla bi biti oko 400.000 dolara (otprilike) do 2030. ako se ovi trendovi nastave. Važno je napomenuti da će ti dobici verovatno biti – nekoliko godina može doneti rast od 1–3%, a ako kamatne stope padnu ili prihodi porastu, jedna ili dve godine mogu doneti rast od 5–6%. Ali krah ili dugotrajan pad deluju malo verovatno osim u slučaju spoljnog šoka, jer će . Čak i uz moguću ekonomsku recesiju u međuvremenu, tržište nekretnina u Mineapolisu ima koji bi trebalo da spreče dramatičan pad cena. Plato ili blagi pad tokom jedne godine brzo bi bio ispravljen osnovnom potražnjom. Tržište iznajmljivanja i višeporodični objekti : Očekuje se da će sektor iznajmljivanja ostati povoljan za stanodavce u Mineapolisu u doglednoj budućnosti. Stope popunjenosti su bile u sredini devedesetih procenata i predviđa se da će tu ostati ili čak blago porasti do 2025. godine mmgrea.com mmgrea.com. Sa značajnim usporavanjem izgradnje novih stanova (2024–2025 je zabeležen veliki pad u razvoju višeporodičnih objekata) mmgrea.com, broj novih jedinica u periodu 2026–2028 verovatno će biti ograničen. Ovo znači da će {{T11}rast ponude stanova za iznajmljivanje zaostajati za rastom broja stanovnika i domaćinstava, što će dovesti do nastavka niske praznine. Kao rezultat toga, očekuje se da će cene zakupa nastaviti da rastu barem u skladu sa inflacijom ili nešto iznad toga. Stručnjaci predviđaju da će zakupnine u Mineapolisu rasti po stopi od oko 3–4% godišnje u narednih nekoliko godina mmgrea.com. Do 2030. godine, rast zakupnina bi mogao da se uspori na možda 2–3% godišnje ako se izgradnja poveća kasnije tokom decenije ili ako dođe do usporavanja ekonomskog rasta. Međutim, ako Mineapolis preduzme ozbiljne korake u vezi sa pristupačnim stanovanjem (država identifikuje potrebu za 100k+ pristupačnih jedinica za stanare sa niskim prihodima sofi.com) ili ako se poveća broj vlasnika stanova, to bi moglo donekle ublažiti rast zakupnina. Jedan nepoznat faktor je politika stabilizacije zakupnina – ako Mineapolis uvede meru kontrole zakupnina (na primer, ograničavanje povećanja na 3–5% godišnje), to bi direktno ograničilo rast zakupnina za obuhvaćene jedinice. U suprotnom, tržišne sile će verovatno dovesti do blagog rasta zakupnina. Do 2030. godine, prosečne zakupnine bi mogle biti za oko 15–20% više nego danas, što otprilike prati rast prihoda. Na tržište iznajmljivanja uticaće i demografija : kako generacija Z ulazi na tržište rada i kako neki stariji parovi smanjuju veličinu domaćinstva, biće dosta zakupaca. Ali ako kamatne stope na hipotekarne kredite padnu, neki sadašnji zakupci postaće kupci prvi put, što bi moglo blago smanjiti potražnju za iznajmljivanjem krajem 2020-ih.

: Očekuje se da će sektor iznajmljivanja ostati u Mineapolisu u doglednoj budućnosti. Stope popunjenosti su bile u sredini devedesetih procenata i predviđa se da će tu ostati ili čak blago porasti do 2025. godine mmgrea.com mmgrea.com. Sa značajnim usporavanjem izgradnje novih stanova (2024–2025 je zabeležen veliki pad u razvoju višeporodičnih objekata) mmgrea.com, broj novih jedinica u periodu 2026–2028 verovatno će biti ograničen. Ovo znači da će {{T11}rast ponude stanova za iznajmljivanje zaostajati za rastom broja stanovnika i domaćinstava, što će dovesti do nastavka niske praznine. Kao rezultat toga, očekuje se da će barem u skladu sa inflacijom ili nešto iznad toga. Stručnjaci predviđaju da će zakupnine u Mineapolisu rasti po stopi od oko mmgrea.com. Do 2030. godine, rast zakupnina bi mogao da se uspori na možda 2–3% godišnje ako se izgradnja poveća kasnije tokom decenije ili ako dođe do usporavanja ekonomskog rasta. Međutim, ako Mineapolis preduzme ozbiljne korake u vezi sa pristupačnim stanovanjem (država identifikuje potrebu za sofi.com) ili ako se poveća broj vlasnika stanova, to bi moglo donekle ublažiti rast zakupnina. Jedan nepoznat faktor je – ako Mineapolis uvede meru kontrole zakupnina (na primer, ograničavanje povećanja na 3–5% godišnje), to bi direktno ograničilo rast zakupnina za obuhvaćene jedinice. U suprotnom, tržišne sile će verovatno dovesti do blagog rasta zakupnina. Do 2030. godine, prosečne zakupnine bi mogle biti za oko 15–20% više nego danas, što otprilike prati rast prihoda. Na tržište iznajmljivanja uticaće i : kako generacija Z ulazi na tržište rada i kako neki stariji parovi smanjuju veličinu domaćinstva, biće dosta zakupaca. Ali ako kamatne stope na hipotekarne kredite padnu, neki sadašnji zakupci postaće kupci prvi put, što bi moglo blago smanjiti potražnju za iznajmljivanjem krajem 2020-ih. Budućnost komercijalnih nekretnina : Najveći znak pitanja je evolucija tržišta kancelarijskog prostora do 2030. godine . Mnogi analitičari veruju da centru Mineapolisa ubuduće neće biti potrebno toliko kancelarijskog prostora po radniku, zbog toga što će rad na daljinu/hibridni rad postati trajan za deo radne snage. Stoga očekujemo nastavak konsolidacije i prenamene kancelarijskog prostora u narednih 5+ godina. Do 2030. godine, značajan deo današnjih praznih kancelarija verovatno će biti pretvoren u druge namene – bilo u stambene jedinice, hotele ili kreativne prostore mešovite namene. Pojednostavljena gradska uredba o prenameni (na snazi do 2029) ima za cilj da ubrza ovaj proces enr.com. Ovo bi postepeno moglo da smanji stopu praznih kancelarija sa trenutnih ~25%+ na normalniji nivo (možda srednji dvocifreni procenat) do kraja decenije, kako se višak kancelarijskog prostora povlači sa tržišta. Možda ćemo videti i nove tipove zakupaca u centru – na primer, laboratorije za nauke o životu ili zdravstvene ustanove – koji zauzimaju zgrade koje su ranije bile isključivo kancelarijske, čime se diversifikuje komercijalni miks. Maloprodajni prostor će se verovatno takođe nastaviti transformisati: Očekujte više iskustvenih i uslužnih delatnosti (teretane, klinike, zabavni centri) koje zamenjuju tradicionalne maloprodajne lokale, čime se održava stabilna popunjenost u dobro pozicioniranim maloprodajnim koridorima. Industrijski sektor bi trebalo da ostane vodeći; čak će se i nova industrijska izgradnja na obodima metropole nastaviti dok se stopa praznih prostora ne uravnoteži na zdravijih 6–8%. Industrijsko tržište Mineapolisa 2030. godine imaće koristi od širenja logistike i moguće povratne proizvodnje – čime će skladišta biti puna, a kirije rasti barem u skladu sa inflacijom.

: Najveći znak pitanja je . Mnogi analitičari veruju da centru Mineapolisa ubuduće neće biti potrebno toliko kancelarijskog prostora po radniku, zbog toga što će rad na daljinu/hibridni rad postati trajan za deo radne snage. Stoga očekujemo u narednih 5+ godina. Do 2030. godine, značajan deo današnjih praznih kancelarija verovatno će biti – bilo u stambene jedinice, hotele ili kreativne prostore mešovite namene. Pojednostavljena gradska uredba o prenameni (na snazi do 2029) ima za cilj da ubrza ovaj proces enr.com. Ovo bi postepeno moglo da smanji stopu praznih kancelarija sa trenutnih ~25%+ na normalniji nivo (možda srednji dvocifreni procenat) do kraja decenije, kako se višak kancelarijskog prostora povlači sa tržišta. Možda ćemo videti i – na primer, laboratorije za nauke o životu ili zdravstvene ustanove – koji zauzimaju zgrade koje su ranije bile isključivo kancelarijske, čime se diversifikuje komercijalni miks. će se verovatno takođe nastaviti transformisati: Očekujte više iskustvenih i uslužnih delatnosti (teretane, klinike, zabavni centri) koje zamenjuju tradicionalne maloprodajne lokale, čime se održava stabilna popunjenost u dobro pozicioniranim maloprodajnim koridorima. bi trebalo da ostane vodeći; čak će se i nova industrijska izgradnja na obodima metropole nastaviti dok se stopa praznih prostora ne uravnoteži na zdravijih 6–8%. Industrijsko tržište Mineapolisa 2030. godine imaće koristi od širenja logistike i moguće povratne proizvodnje – čime će skladišta biti puna, a kirije rasti barem u skladu sa inflacijom. Ekonomski i demografski trendovi : Stanovništvo Mineapolisa, koje trenutno broji oko 425.000 sofi.com, predviđa se da će umereno rasti do 2030. godine. Metropolitansko veće predviđa da bi grad mogao da dobije oko 30.000–40.000 novih stanovnika do 2030. (dostižući ~460.000), što će biti podstaknuto prirodnim priraštajem i domaćom migracijom, mada to zavisi od očuvanja radnih mesta i dostupnosti stanova. Šira metro zona Twin Cities očekuje se da premaši 3,7 miliona do 2030. godine. Rast zaposlenosti u regionu procenjuje se na stabilnih 1–2% godišnje, osim u slučaju recesije. Ključni sektori poput zdravstva, tehnologije i finansija umereno rastu, što će podržati tržište nekretnina. Jedan poseban pozitivan događaj na horizontu: Minneapolis-St. Paul kandidatura za Svetsku izložbu 2027. godine (ako bude uspešna) ili veliki događaji poput NCAA turnira mogli bi podstaći kratkoročnu izgradnju i privući globalnu pažnju. Kada je reč o klimi, Minesota bi mogla privući „klimatske migrante“ iz područja koja su više pogođena klimatskim promenama, s obzirom na obilje vode i blaže klimatske projekcije – ovo je spekulativno, ali neki stručnjaci smatraju da je Gornji Srednji Zapad potencijalni dobitnik dugoročne migracije , što bi dodatno povećalo potražnju za stanovanjem do 2030. i kasnije.

: Stanovništvo Mineapolisa, koje trenutno broji oko 425.000 sofi.com, predviđa se da će do 2030. godine. Metropolitansko veće predviđa da bi grad mogao da dobije oko 30.000–40.000 novih stanovnika do 2030. (dostižući ~460.000), što će biti podstaknuto prirodnim priraštajem i domaćom migracijom, mada to zavisi od očuvanja radnih mesta i dostupnosti stanova. Šira metro zona Twin Cities očekuje se da premaši 3,7 miliona do 2030. godine. u regionu procenjuje se na stabilnih 1–2% godišnje, osim u slučaju recesije. Ključni sektori poput zdravstva, tehnologije i finansija umereno rastu, što će podržati tržište nekretnina. Jedan poseban pozitivan događaj na horizontu: (ako bude uspešna) ili veliki događaji poput NCAA turnira mogli bi podstaći kratkoročnu izgradnju i privući globalnu pažnju. Kada je reč o klimi, Minesota bi mogla privući „klimatske migrante“ iz područja koja su više pogođena klimatskim promenama, s obzirom na obilje vode i blaže klimatske projekcije – ovo je spekulativno, ali neki stručnjaci smatraju da je Gornji Srednji Zapad potencijalni , što bi dodatno povećalo potražnju za stanovanjem do 2030. i kasnije. Ravnoteža tržišta i pristupačnost: Glavni fokus do 2030. godine biće rešavanje pristupačnosti stanovanja. Ako se trenutni trendovi nastave, do 2030. Minneapolis bi mogao da se suoči sa još izraženijim jazom između ponude i potražnje za pristupačnim domovima. Možemo očekivati agresivnije političke poteze (promene zoniranja, subvencije, javno-privatna partnerstva) kako bi se stvorilo stanovanje koje mogu da priušte stanovnici sa srednjim i niskim prihodima. Sa tržišne tačke gledišta, ako grad uspešno doda hiljade jedinica (uključujući one iz konverzija ili novih izgradnji), rast ponude bi konačno mogao da sustigne rast potražnje krajem decenije, čime bi se tržište približilo ravnoteži. Podaci Nacionalne asocijacije nekretnina pokazuju da se zalihe polako poboljšavaju na nacionalnom nivou bankrate.com, a lokalno bismo mogli da vidimo prelazak sa tržišta prodavaca na uravnoteženije tržište do 2027–2030. godine. To znači da bi do 2030. kupci mogli imati nešto veći izbor i pregovaračku moć nego 2025. godine. Rast cena nekretnina bi tada mogao da se izravna na 1–3% godišnje u uravnoteženom scenariju. Ali dostizanje te tačke u velikoj meri zavisi od obima izgradnje, što je velika nepoznanica – trenutne prognoze pokazuju da izgradnja zaostaje, a ne ubrzava se mmgrea.com. Ako se to ne promeni, prodavci bi mogli zadržati prednost još neko vreme.

U ekspertskom pogledu na horizont 2030. godine: Očekuje se da će tržište nekretnina u Minneapolisu biti veće po obimu (više stambenih jedinica, veće vrednosti), ali i stabilizovano. Grad će imati više stanovnika u centru i u preuređenim prostorima, razvijen sektor iznajmljivanja sa novim tipologijama stanovanja (kao što su više stambenih jedinica i pomoćni stambeni objekti zahvaljujući reformama zoniranja), i potencijalno manje, ali efikasnije iskorišćene kancelarijske prostore. Kontinuirana ulaganja u infrastrukturu i projekte zajednice verovatno će dati rezultate, poboljšavajući ukupni kvalitet života i time održavajući potražnju za nekretninama. Ako ne dođe do nepredviđenih poremećaja, Minneapolis je na putu da doživi postepenu aprecijaciju i ekspanziju, čineći ga privlačnim okruženjem za dugoročne investitore, vlasnike i developere. Kako je jedan lokalni arhitekta primetio 2025. godine, „tržište stanova će se oporaviti… tek počinjemo da vidimo da se to dešava“, izražavajući optimizam da su trenutni zastojevi u izgradnji privremeni i da će rast biti nastavljen kako bi se zadovoljile potrebe enr.com enr.com. Do 2030. trebalo bi da vidimo rezultate: Minneapolis koji je prerastao svoje izazove i izašao sa jačim, otpornijim tržištem nekretnina.

