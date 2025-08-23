Izgledi tržišta nekretnina u Kuala Lumpuru za 2025. i dalje

Tržište nekretnina Kuala Lumpura ušlo je u 2025. godinu sa otpornosti i široko zasnovanim rastom u ključnim segmentima uprkos mešovitim globalnim ekonomskim prilikama theedgemalaysia.com. I stambeni i komercijalni sektori se stabilizuju nakon pandemije, uz stabilnu potražnju i umerene poraste cena zabeležene tokom 2024. godine. Gledajući unapred, analitičari očekuju umeren rast vrednosti nekretnina (na nivou od nekoliko procenata godišnje) usled jakih temelja – podržanih novom infrastrukturom, demografskom potražnjom i državnim podsticajima – ali ublaženih viškom ponude u određenim segmentima i globalnim ekonomskim izazovima bambooroutes.com theedgemalaysia.com. Ovaj izveštaj pruža sveobuhvatnu analizu tržišta nekretnina Kuala Lumpura u 2025. i narednim godinama, pokrivajući stambene i komercijalne trendove, kretanja cena, glavne projekte, politike, klimu za strane investicije, ključne lokacije i potencijalne rizike.

Sektor stambenih nekretnina

Stambeno tržište nekretnina Kuala Lumpura pokazalo je ohrabrujuću stabilnost tokom 2024. i početkom 2025. godine. Potražnja je ostala zdrava i u masovnom i u premijum segmentu, čak i dok kupci zadržavaju selektivan pristup, “tržište kupaca” usled obilne ponude theedgemalaysia.com theedgemalaysia.com. Novi projekti su imali solidnu prodaju: lansiranja premijum kondominijuma u gradu su ostvarila stope prodaje od oko 30–50% (pa čak i do 70% prodatih u nekim projektima) iako su investitori usporili tempo novih lansiranja theedgemalaysia.com. Ovo pokazuje da dobro locirane, kvalitetno upravljane nekretnine sa savremenim životnim karakteristikama i dalje nalaze kupce, što se poklapa sa primećenim pomakom u preferencijama ka kvalitetnijim domovima koji zadovoljavaju nove potrebe theedgemalaysia.com.

Cenovni trendovi: Ukupne cene nekretnina u širem području Kuala Lumpura su stabilne ili blago rastuće. Indeks cena kuća Malezije (koji uključuje KL) iznosio je 225,3 u prvom kvartalu 2025, oko 0,9% više u odnosu na prethodnu godinu propertygenie.com.my. U samom Kuala Lumpuru, prosečne cene kuća su najviše u zemlji – oko RM 794.000 (US$180k) na kraju 2024. godine globalpropertyguide.com – što odražava poziciju KL-a kao najskupljeg tržišta u državi. Ipak, rast je bio skroman: na primer, vrednosti luksuznih stambenih nekretnina u KL-u porasle su samo za 0,2% u godini do prvog kvartala 2025, što pokazuje stabilnost, ali i izostanak brzog rasta theedgemalaysia.com. Ova prigušena kretanja u luksuznom segmentu ukazuju na fazu zadržavanja, sa otpornošću ali bez široko rasprostranjenog rasta cena theedgemalaysia.com. U međuvremenu, stanovi srednje klase i pristupačne nekretnine beleže nešto jači rast zbog stalne lokalne potražnje. U celoj dolini Klang, cene stambenih nekretnina su u proseku porasle za ~3,2% u 2024. godini edgeprop.my, pri čemu su određeni podsegmenti znatno nadmašili prosek: na primer, servisirani apartmani u elitnom delu Mont’Kiara/Desa ParkCity (severozapadni KL) skočili su skoro 18% u ceni prošle godine edgeprop.my edgeprop.my (dostigavši oko RM664 po kvadratnom stopalu), dok su dvospratne kuće u nizu u okrugu Batu (blizina Mont’Kiara) i Centru grada (KLCC/Bukit Bintang) porasle za oko 12% u vrednosti edgeprop.my. Ovi skokovi naglašavaju da određene četvrti sa velikom potražnjom i tipovi nekretnina (posebno oni sa potencijalom za iznajmljivanje, poput servisiranih apartmana) predvode oporavak. Nasuprot tome, neka područja sa velikom ponudom beleže slabije rezultate – npr. prosečne cene preprodaje stanova u Mont’Kiari su blago pale (−0,9% na godišnjem nivou) do trećeg kvartala 2024, iako su tamošnje kirije porasle theedgemalaysia.com theedgemalaysia.com, što ukazuje na poboljšanje prinosa.

Tržište iznajmljivanja: Sektor iznajmljivanja u najprestižnijim delovima KL-a ojačao je zajedno sa povratkom stranaca i studenata nakon pandemije. Prosečne kirije u centru grada porasle su za nekoliko procenata; na primer, u naselju Mont’Kiara, koje je popularno među strancima, kirije su porasle za oko 4,3% na godišnjem nivou (na ~3.150 RM mesečno za dvosoban stan) do kraja 2024. godine theedgemalaysia.com theedgemalaysia.com. Prosečna kirija u Kuala Lumpuru dostigla je oko 2.863 RM mesečno krajem 2024, što odražava kvartalni rast od oko 5% kako su se strani profesionalci vraćali u grad bambooroutes.com bambooroutes.com. Potražnja je posebno jaka za servisirane apartmane i co-living jedinice u centralnim lokacijama sa lakim pristupom prevozu, koje nude fleksibilnost mladim profesionalcima theedgemalaysia.com. Posebno, servisirane rezidencije u KL-u beleže veći rast kirija i prinosa u odnosu na obične kondominijume zahvaljujući pogodnostima i upravljanju – trend za koji JLL očekuje da će se nastaviti i u 2025. godini edgeprop.my edgeprop.my. Sve u svemu, stabilizacija tržišta iznajmljivanja, u kombinaciji sa relativno pristupačnim gradskim kirijama u Maleziji u poređenju sa regionom, podržava stabilnu popunjenost stambenih objekata u centru grada.

Snabdevanje i izgradnja: Sa strane snabdevanja, Kuala Lumpur ima robustan razvojni plan, što je i znak poverenja i izvor zabrinutosti zbog prekomerne ponude. Stambena izgradnja je ubrzala u periodu 2024–2025: novi početci izgradnje u Maleziji su skočili za više od 30% na godišnjem nivou početkom 2025. godine, a investitori su lansirali oko 12.500 jedinica u prvom kvartalu 2025 – više nego duplo u odnosu na nove projekte godinu dana ranije propertygenie.com.my propertygenie.com.my. Samo u Kuala Lumpuru, 5.589 novih jedinica je završeno samo u trećem kvartalu 2024 (povećanje od 10,5% na godišnjem nivou), a dolazeća ponuda dostigla je 55.600 jedinica do tog kvartala theedgemalaysia.com theedgemalaysia.com. Mnogi od ovih novih projekata ciljaju srednje tržište: otprilike 65% novih lansiranja bilo je po ceni ispod 500.000 RM, što je u skladu sa naporima kreatora politika za pristupačnim stanovima propertygenie.com.my propertygenie.com.my. Uprkos ovom prilivu, neprodate stambene “zalihe” u Kuala Lumpuru su se zapravo blago poboljšale – broj neprodatih završenih jedinica u gradu pao je na oko 8.235 jedinica do kraja 2024 (sa 8.696 godinu dana ranije) theedgemalaysia.com, a višak servisiranih apartmana na nacionalnom nivou se takođe smanjio (−6,7% na godišnjem nivou u Q1 2025) propertygenie.com.my. Ovo sugeriše da, iako je izgradnja u ekspanziji, potražnja (posebno za pristupačnim i dobro lociranim jedinicama) prilično dobro apsorbuje novu ponudu, sprečavajući veliki višak. Ipak, tržište Kuala Lumpura ostaje prijateljsko za kupce, sa obiljem izbora koji drži rast cena pod kontrolom theedgemalaysia.com. Investitori su oprezni da ne preplave segment luksuznih nekretnina i pokazali su disciplinu u formiranju cena i faziranju projekata, što podržava dugoročnu održivost čak i ako to znači sporiji kratkoročni rast cena theedgemalaysia.com.

Sektor komercijalnih nekretnina

Komercijalni sektori nekretnina u Kuala Lumpuru – koji obuhvataju kancelarije, maloprodaju, industriju i ugostiteljstvo – zajedno su na putu postepenog oporavka i prilagođavanja. Uopšteno, 2024. godina je donela poboljšanja u popunjenosti i sentimentu u ovim segmentima, iako su rezultati neujednačeni i nasleđeni višak ponude i dalje opterećuje određena podtržišta theedgemalaysia.com klpropertytalk.com. Tema za 2025. godinu je prelazak na kvalitet: zakupci i investitori se okreću novijim, kvalitetnijim nekretninama (posebno onima sa zelenim i pametnim karakteristikama), dok starije nekretnine trpe pritisak da se reinventuju. U nastavku je prikaz glavnih komercijalnih sektora:

Tržište kancelarijskog prostora

Nakon nekoliko godina slabih uslova, tržište kancelarijskog prostora u Kuala Lumpuru pokazuje oprezne znake jačanja – iako u veoma konkurentnom okruženju. Na kraju prvog kvartala 2025. godine, ukupna stopa nepopunjenosti kancelarija u KL je u padu, sa gradskom stopom nepopunjenosti koja se poboljšala na oko 16,1% (sa prethodnih visokih vrednosti) theedgemalaysia.com. U samom centru grada (CBD), nepopunjenost je iznosila oko 19–20%, dok su “KL fringe” oblasti (decentralizovani kancelarijski klasteri) imale znatno nižu nepopunjenost od oko 8,5% theedgemalaysia.com. Ovo odražava snažnu potražnju u novim kancelarijskim centrima van tradicionalnog centra. Posebno, novi Tun Razak Exchange (TRX) finansijski distrikt je magnet za zakupce: finansijske institucije i tehnološke firme podstiču potražnju za kancelarijama, naročito u TRX-ovim najsavremenijim kulama, koje se odlikuju naprednom tehnološkom infrastrukturom i ESG standardima theedgemalaysia.com. Na primer, kula Exchange 106 u TRX-u (jedna od najviših u jugoistočnoj Aziji) i uskoro otvorena Merdeka 118 kula blizu Chinatown-a ostvaruju najviše zakupnine za kancelarije u Kuala Lumpuru, otprilike RM10–15 po kvadratnom stopalu mesečno – znatno iznad zakupnina u starijim zgradama – i svaka je dostigla oko 70% zakupa do početka 2025. godine theedgemalaysia.com theedgemalaysia.com. Zvanično otvaranje TRX-a kao Međunarodnog finansijskog centra u februaru 2024. dodatno je povećalo interesovanje, a podsticaji za preseljenje privlače i domaće i multinacionalne kompanije u ovaj deo grada theedgemalaysia.com.

Bekstvo ka kvalitetu: Priliv novih zelenih objekata klase A menja tržište. Oko 6,1 milion kvadratnih stopa novih vrhunskih kancelarija uskoro će biti dostupno u KL/Klang Valley, pri čemu je 77% tog prostora sa zelenim sertifikatom theedgemalaysia.com, što odražava potražnju za održivim i tehnološki naprednim radnim mestima. Zgrade kao što su Menara Merdeka 118, The Exchange 106 (TRX), The MET Corporate Towers (KL Metropolis) i Aspire Tower (KL Eco City) privlače zakupce iz starijih kancelarija nudeći velike površine po spratu, energetsku efikasnost i vrhunsku povezanost klpropertytalk.com theedgemalaysia.com. Popunjenost se značajno poboljšala u vrhunskom segmentu: mnoge nove kule beleže snažan pre-zakup (npr. Merdeka 118 je imala oko 70% pre-zakupa pre otvaranja theedgemalaysia.com), čak i dok dodaju značajnu ponudu. Kao posledica toga, neki stariji objekti klase A u tradicionalnom CBD-u imaju poteškoće da zadrže zakupce i beleže pad popunjenosti i zakupa, osim ako ne izvrše unapređenja theedgemalaysia.com. Vlasnici zastarelih kancelarija sada razmatraju renoviranje ili čak promenu namene – nedavni primeri uključuju starije poslovne kule pretvorene u hotele (npr. Holiday Inn Express KL iz Menara ING i WOLO Hotel iz Wisma KLIH) theedgemalaysia.com. Analitičari tržišta primećuju da sama lokacija više ne garantuje uspeh; zakupci daju prednost modernim, fleksibilnim, ESG-kompatibilnim prostorima sa dobrim vezama javnog prevoza i pogodnostima theedgemalaysia.com theedgemalaysia.com.

Tržište maloprodajnih nekretnina

Uprkos ovim pozitivnim trendovima u apsorpciji kvalitetnog prostora,. Nakon talasa završetaka izgradnje u 2024. godini (uključujući Merdeka 118, Pavilion Damansara Heights kule, Menara Felcra, itd.),(od čega se otprilike 72% nalazi u samom Kuala Lumpuru) theedgemalaysia.com . Prvoklasne kancelarije čine oko 62 miliona kvadratnih stopa (gotovo polovinu ponude) theedgemalaysia.com . Sa još projekata u najavi (npr. u TRX i na drugim mestima), tržište će ostatiu bliskoj budućnosti. Vlasnici objekata primenjuju agresivnije strategije izdavanja (fleksibilni uslovi zakupa, podsticaji) kako bi povećali popunjenost theedgemalaysia.com takođe znače da kompanije optimizuju prostor, dodatno ublažavajući rast potražnje. Ipak, postoji optimizam da će prelazak na kvalitetniji prostor nastaviti datržište: kako se firme sele u nove kancelarije, sekundarni prostori će ili dobiti novu namenu ili će biti preuređeni, što će pomoći uravnoteženju ponude. U međuvremenu,su uglavnom stabilne; kancelarije najvišeg ranga u KLCC i TRX postižu oko 10–12 RM po kvadratnoj stopi (bruto) theedgemalaysia.com theedgemalaysia.com , dok starije zgrade mogu dostići samo polovinu te cene. Prinosi su i dalje atraktivni na regionalnom nivou, ase oprezno poboljšava s obzirom na stabilan rast Malezije i izglede za niže kamatne stope do 2025–2026. godine (što bi smanjilo troškove finansiranja za investitore) reuters.com

Sektor maloprodajnih nekretnina u Kuala Lumpuru beleži oporavak zahvaljujući obnovljenoj potrošnji potrošača i izostanku ograničenja kretanja. Popunjenost tržnih centara u dolini Klang porasla je na oko 79,0% početkom 2025. godine, što je blago poboljšanje u odnosu na 78,8% krajem 2024. godine propertygenie.com.my propertygenie.com.my, što ukazuje na povratak pešačkog saobraćaja i potražnje zakupaca. Najbolji, dobro vođeni tržni centri u KL-u (posebno oni sa snažnom ponudom zabave i ugostiteljstva) zadržali su visoku popunjenost i čak su zabeležili otvaranje novih brendova na tržištu tokom 2024. Na primer, segment hrane i pića predvodio je aktivnosti zakupa, sa međunarodnim brendovima kao što su japanski lanac sušija Sushiro, korejski Super Matcha i kineski Luckin Coffee koji su otvorili lokale u KL-u theedgemalaysia.com. Novi modni i specijalizovani maloprodajni brendovi (npr. JNBY, KaraKu, Semir) takođe su debitovali, birajući Kuala Lumpur kao ulaznu tačku za Maleziju theedgemalaysia.com. Ovo odražava obnovljeno interesovanje maloprodajnih brendova za grad, posebno na lokacijama popularnim među mladom, urbanom populacijom.

Nekolikoje nedavno otvoreno ili će uskoro biti otvoreno, što donosi novu ponudu, ali i izaziva uzbuđenje. Posebno se izdvaja– ogroman luksuzni tržni centar u TRX distriktu – koji je otvoren krajem 2023. godine, sa više od 500 maloprodajnih objekata i predstavlja novi maloprodajni centar grada straitstimes.com straitstimes.com . Njegovo uspešno otvaranje (sa velikom posećenošću i luksuznim zakupcima) očekuje se da ćeu okolini. Takođe, ikonična kulaimaće tržni centar na 7 spratova, “118 Mall”, čije se otvaranje očekuje 2024–2025. godine, čime će se dodatno proširiti maloprodajni pejzaž u centru Kuala Lumpura reddit.com themalaysianreserve.com . U prigradskim oblastima, proširenja kao što suu Putrajayi (otvoren 2022) i proširenje(Putrajaya, otvoren 2024) doneli su značajan dodatni prostor i nove atrakcije poput avanturističkog parka theedgemalaysia.com , privlačeći kupce iz grada. Rast ponude treba pratiti – završetak ovih velikih tržnih centara znači da, a stariji ili slabiji tržni centri mogu osetiti pritisak.

Zaista, stariji tržni centri u Kuala Lumpuru i dalje imaju poteškoća i traže svoju nišu u promenljivom maloprodajnom okruženju theedgemalaysia.com. Potrošači se okreću destinacijama koje nude iskustva; tržni centri koji su zastareli ili nemaju jedinstvene zakupce suočavaju se sa padom popunjenosti. Neki su se okrenuli repozicioniranju (na primer, Semua House u Kuala Lumpuru je obnovljen 2024. godine theedgemalaysia.com) ili promeni strukture zakupaca sa fokusom na zabavu, fitnes ili outlet koncepte. Generalno, zakupnine za maloprodajne prostore u najatraktivnijim tržnim centrima Kuala Lumpura su uglavnom stabilne, a vlasnici nude podsticaje kako bi privukli ključne zakupce. Izgledi za 2025. godinu su oprezno optimistični: maloprodajna prodaja raste (prognoza ~3,9% godišnje za 2024–25) i turizam se oporavlja, što bi trebalo da podrži promet u tržnim centrima theedgemalaysia.com. Dokle god se zadrži poverenje potrošača, očekuje se da će najkvalitetniji maloprodajni objekti u Kuala Lumpuru zadržati svoju vrednost, dok će sekundarni tržni centri morati stalno da se prilagođavaju. Investitori su selektivni – maloprodajni objekti na dobrim lokacijama sa održivom bazom kupaca su traženi, dok tržni centri sa slabim rezultatima izazivaju malo interesovanja ili su kandidati za rekonstrukciju.

Industrijska i logistička imovina

Segment industrijskih i logističkih nekretnina je jasno svetla tačka na tržištu nekretnina Velikog Kuala Lumpura. Prelazak na e-trgovinu i rast lanaca snabdevanja, visokotehnološke proizvodnje i industrije podataka podstakli su snažnu potražnju za modernim industrijskim objektima. Do prvog kvartala 2025. godine, KL i okolina (Selangor, itd.) zabeležili su rekordno nisku popunjenost skladišta – stopa praznih logističkih objekata pala je na samo 4,0% (sa 4,8% krajem 2024) usled stalne apsorpcije i oskudne nove ponude theedgemalaysia.com theedgemalaysia.com. U 2024. godini, samo nekoliko novih skladišta (oko pet većih objekata ukupne površine ~4 miliona kvadratnih stopa) završeno je u Maleziji theedgemalaysia.com, a brzo su ih zakupili zakupci iz sektora kao što su elektronika, automobilska industrija, 3PL logistika i medicinska oprema. Zakupnine za vrhunska skladišta su zbog toga blago porasle, a investitori (uključujući institucionalne fondove) aktivno kupuju logističku imovinu ili razvijaju nove objekte, privučeni prinosima i izgledima za rast sektora.

Industrijske transakcije ostale su snažne – oko 2.002 industrijske nekretninske transakcije (u vrednosti od 7,11 milijardi RM) realizovano je širom zemlje u prvom kvartalu 2025, što je blagi porast u odnosu na prethodnu godinu klpropertytalk.com. Dolina Klang, kao centralni distributivni centar Malezije, ima značajan udeo u tome. Ključne industrijske zone oko KL (Shah Alam, Subang, Klang, Semenyih) su skoro popunjene, a vrednosti industrijskog zemljišta kontinuirano rastu. Posebno su se data centri izdvojili kao atraktivan segment: globalni tehnološki giganti poput Google-a i Amazon Web Services-a, zajedno sa regionalnim akterima, ulažu milijarde u izgradnju kampusa data centara u širem području KL-a theedgemalaysia.com. Nekoliko novih visokotehnoloških industrijskih parkova oko KL-a pozicionira se za AI, poluprovodničku i zelenu tehnologiju, često sa sertifikatima za zelenu gradnju i snažnom energetskom/mrežnom infrastrukturom theedgemalaysia.com.

Ugostiteljstvo i ostalo

Vladina podrška je takođe bila značajna – vlasti su odobrile nove projekte industrijskih parkova (uključujući i u drugim državama, radi decentralizacije rasta) i nude podsticaje zainvesticije. Na primer, izgradnja East Coast Rail Link (ECRL) i drugih tranzitnih projekata poboljšaće povezanost i može podstaći nastanak novih logističkih centara na obodima KL-a theedgemalaysia.com theedgemalaysia.com . Kako se e-trgovina i dalje širi, a kompanije reorganizuju lance snabdevanja, očekuje se da će potražnja zaostati stabilna. Glavna briga je; zbog toga investitori aktivno grade skladišta, iako visoki troškovi gradnje usporavaju tempo. Sve u svemu, očekuje se da će industrijski sektor nekretnina u KL-u biti jedan od, sa niskom stopom nepopunjenosti i stabilnim rastom zakupa starproperty.my edgeprop.sg . Kapitalne vrednosti za vrhunsku logističku imovinu rastu, a ovaj trend bi trebalo da se nastavi s obzirom na smanjenje prinosa i snažan investitorski apetit za industrijskim REIT-ovima i portfolijima.

Sektor ugostiteljstva u Kuala Lumpuru je u usponu kako se turizam i poslovna putovanja oporavljaju. Popunjenost hotela i cene soba su se poboljšale tokom 2023–24, a talas novih luksuznih hotela planiran je za naredne godine. Samo u KL-u, najmanje 61% novih hotelskih soba je u petozvezdanoj kategoriji theedgemalaysia.com. Među najzapaženijim otvaranjima su Park Hyatt Kuala Lumpur (na vrhu Merdeka 118, otvoren 2023) i predstojeći SO/ Sofitel u Oxley Towers na Jalan Ampang theedgemalaysia.com, između ostalih. Ovi dodaci će pojačati konkurenciju u najvišem segmentu, ali i učvrstiti ponudu KL-a za luksuzne turiste i poslovne putnike. Vladina inicijativa za povećanje broja turista (npr. ciljne kampanje u 2025) očekuje se da podrži hotelsko tržište.

Ostali segmenti kao što su građevinsko zemljište u KL-u ostaju aktivni – velike površine za preuređenje (posebno brownfield lokacije ili zemljište koje oslobađa država) i dalje privlače interesovanje investitora, s obzirom na potencijal rasta grada. Na primer, značajni zemljišni ugovori u 2024. uključivali su parcele koje se pripremaju za nove projekte mešovite namene (često orijentisane na tranzit). Ipak, zbog toliko tekuće izgradnje, investitori pažljivo planiraju faze.

Generalno, tržište komercijalnih nekretnina u Kuala Lumpuru se oporavlja, ali se suočava sa dinamikom dvostrukog tržišta: novi, visokokvalitetni objekti privlače potražnju i ostvaruju bolje rezultate, dok starije nekretnine zahtevaju repozicioniranje. Investitori su najoptimističniji u vezi sa logistikom i vrhunskim kancelarijama, oprezno optimistični prema vrhunskim maloprodajnim objektima i hotelima, a kritičniji prema zastarelim nekretninama ili spekulativnim projektima.

Trendovi cena nekretnina i prognoze po segmentima

Cene stambenih nekretnina u Kuala Lumpuru očekuje se da nastave umerenu putanju rasta u 2025. i narednim godinama. Nakon skromnog rasta od ~3–4% u 2024. za oblast Klang Valley u proseku edgeprop.my bambooroutes.com, većina analitičara predviđa godišnje povećanje cena u niskim do srednjim jednocifrenim procentima u narednom periodu – otprilike 2% do 5% godišnje u 2025–2026. na nacionalnom nivou bambooroutes.com bambooroutes.com. Kuala Lumpur, kao vodeće tržište, mogao bi zabeležiti gornji deo tog raspona ako potražnja ostane, iako se značajni dvocifreni skokovi ne očekuju u bliskoj budućnosti bambooroutes.com. Rast troškova izgradnje (materijala i radne snage) vrši pritisak na rast cena novih stanova, a očekuje se da će investitori deo tih troškova preneti na kupce bambooroutes.com edgeprop.my. Dobro pozicionirane nove nekretnine u KL mogu biti skuplje, ali ograničenja pristupačnosti će ograničiti koliko cene na masovnom tržištu mogu da rastu. Stručnjaci iz industrije opisuju prognozu cena kao “umeren” rast – ne bum, već stabilan napredak u skladu sa ekonomskim rastom i trendovima prihoda.

Kada je reč o vrstama nekretnina:

Kondominijumi/Servisirani apartmani: Stanovi u visokim zgradama u KL-u su generalno beležili blagi rast vrednosti, pri čemu su servisirani apartmani u poslednje vreme imali bolji učinak. U 2024. godini, prosečna cena servisiranih apartmana u dolini Klang porasla je za oko 5,6% na oko 591 RM po kvadratnom stopalu edgeprop.my, nakon nekoliko godina stagnacije. (Pogledajte grafikon ispod za nedavni trend.) Vrednosti luksuznih kondominijuma u oblasti KLCC su uglavnom stabilne ili blago u porastu (prime index +0,2% na godišnjem nivou) theedgemalaysia.com, dok su kondominijumi srednjeg segmenta u prigradskim delovima KL-a beležili nešto brži rast (npr. oko 3–6% na godišnjem nivou u odabranim projektima). Za period 2025–2027, prognozira se da će cene kondominijuma blago rasti umerenim tempom, možda oko 3% godišnje u najatraktivnijim zonama i nešto više u srednjeklasnim oblastima gde postoji akumulirana potražnja bambooroutes.com. Jedan od segmenata sa pozitivnim izgledima su razvoja orijentisana na javni prevoz (TODs) – kondominijumi povezani sa novim MRT/LRT stanicama – koji mogu ostvariti premijum cene i jači kapitalni dobitak zbog svoje povezanosti i pogodnosti. S druge strane, prevelika ponuda kondominijuma na određenim lokacijama (mnoge nove visoke zgrade se završavaju u Mont’Kiara, KLCC, itd.) verovatno će ograničiti rast cena tamo, osim ako ne dođe do naglog povećanja kupovine od strane stranaca. Očekujemo nastavak divergencije: najkvalitetniji, jedinstveni kondominijumi će zadržati ili povećati vrednost, dok će manje diferencirane jedinice u prekomerno snabdevenim zonama teško beležiti rast vrednosti.

Kuće sa zemljištem: Nekretnine sa zemljištem (kuće u nizu, polu-odvojene, odvojene kuće) u Kuala Lumpuru ostaju u ograničenoj ponudi i generalno postižu visoke cene. Mnoge kuće sa zemljištem u prestižnim četvrtima (Bangsar, Damansara Heights, Taman Tun Dr Ismail, itd.) zapravo su zabeležile dvocifreni rast cena u 2024. godini edgeprop.my, zbog oskudne ponude i velike tražnje među lokalnim kupcima koji žele unapređenje. Na primer, dvospratne kuće u nizu u Bangsar/Bukit Bintang/City Centre distriktu u proseku su dostizale oko 639 RM po kvadratnom metru, što je rast od oko 12% na godišnjem nivou edgeprop.my. Gledajući unapred, očekuje se da će kuće sa zemljištem u KL čvrsto zadržati svoju vrednost i nastaviti da rastu možda oko 5% godišnje, jer potražnja daleko premašuje ponudu u etabliranim oblastima. Prigradske kuće sa zemljištem u širem području KL (npr. na periferiji Selangora) mogu beležiti nešto niže stope rasta, ali i dalje pozitivne. Jedan trend koji treba pratiti je prelazak tražnje na nove gradske projekte neposredno izvan KL – pošto su mnoge mlade porodice izbačene iz tržišta kuća sa zemljištem u KL zbog cena, oblasti u Selangoru (Sungai Buloh, Rawang, Seri Kembangan, itd.) nude pristupačnije opcije i mogle bi zabeležiti brz rast cena sa niske osnove. Sve u svemu, nekretnine sa zemljištem ostaju najpoželjnija imovina za mnoge malezijske kupce, a u KL su svojevrsni luksuz; stoga je njihov cenovni izgled stabilan osim u slučaju ekonomske krize.

Nekretnine sa zemljištem (kuće u nizu, polu-odvojene, odvojene kuće) u Kuala Lumpuru ostaju u ograničenoj ponudi i generalno postižu visoke cene. Mnoge kuće sa zemljištem u prestižnim četvrtima (Bangsar, Damansara Heights, Taman Tun Dr Ismail, itd.) zapravo su zabeležile dvocifreni rast cena u 2024. godini edgeprop.my, zbog oskudne ponude i velike tražnje među lokalnim kupcima koji žele unapređenje. Na primer, dvospratne kuće u nizu u distriktu u proseku su dostizale oko 639 RM po kvadratnom metru, što je rast od oko 12% na godišnjem nivou edgeprop.my. Gledajući unapred, očekuje se da će kuće sa zemljištem u KL i nastaviti da rastu možda oko 5% godišnje, jer potražnja daleko premašuje ponudu u etabliranim oblastima. Prigradske kuće sa zemljištem u širem području KL (npr. na periferiji Selangora) mogu beležiti nešto niže stope rasta, ali i dalje pozitivne. Jedan trend koji treba pratiti je prelazak tražnje na neposredno izvan KL – pošto su mnoge mlade porodice izbačene iz tržišta kuća sa zemljištem u KL zbog cena, oblasti u Selangoru (Sungai Buloh, Rawang, Seri Kembangan, itd.) nude pristupačnije opcije i mogle bi zabeležiti brz rast cena sa niske osnove. Sve u svemu, za mnoge malezijske kupce, a u KL su svojevrsni luksuz; stoga je njihov cenovni izgled stabilan osim u slučaju ekonomske krize. Poslovni i komercijalni prostori: Za razliku od stambenih, kapitalne vrednosti poslovnih nekretnina u KL su pod pritiskom poslednjih godina zbog velike ponude. Kapitalne vrednosti za vrhunske poslovne prostore su otprilike u rasponu od 800–1.300 RM po kvadratnom metru za Grade A zgrade u KL (u zavisnosti od lokacije i profila zakupa), i te vrednosti su ostale relativno nepromenjene. Sa poboljšanjem zakupa početkom 2025. godine, vrednosti vrhunskih poslovnih prostora trebalo bi da ostanu stabilne, a možda čak i porastu za prestižne nekretnine (npr. kancelarije u TRX ili KLCC) kako se poverenje investitora vraća theedgemalaysia.com theedgemalaysia.com. Sekundarni stariji poslovni blokovi, međutim, suočavaju se sa padom ili stagnacijom vrednosti dok ne pronađu novu namenu. Možemo očekivati neke transakcije repozicioniranja imovine (prodaja uz popust radi preuređenja) koje bi mogle postaviti nove cenovne standarde za starije poslovne prostore. Kancelarijski apartmani i maloprodajni lokali sa etažnim vlasništvom imaju mešovite izglede: oni na dobrim lokacijama (npr. lokali u prizemlju u prometnim komercijalnim zonama) zadržaće vrednost, ali mnogi kancelarijski apartmani imaju nisku tražnju. Sve u svemu, prinosi od poslovnih prostora u KL su relativno visoki (~6–8% za vrhunske), što bi moglo privući investitore ako ekonomska klima ostane pozitivna i kamatne stope padnu. Konsenzus je da će cene poslovnih prostora zaista ojačati tek posle 2025. godine kada se uspori novi talas ponude i održi rast popunjenosti.

Za razliku od stambenih, u KL su pod pritiskom poslednjih godina zbog velike ponude. Kapitalne vrednosti za vrhunske poslovne prostore su otprilike u rasponu od 800–1.300 RM po kvadratnom metru za Grade A zgrade u KL (u zavisnosti od lokacije i profila zakupa), i te vrednosti su ostale relativno nepromenjene. Sa poboljšanjem zakupa početkom 2025. godine, vrednosti vrhunskih poslovnih prostora trebalo bi da ostanu stabilne, a možda čak i (npr. kancelarije u TRX ili KLCC) kako se poverenje investitora vraća theedgemalaysia.com theedgemalaysia.com. Sekundarni stariji poslovni blokovi, međutim, suočavaju se sa padom ili stagnacijom vrednosti dok ne pronađu novu namenu. Možemo očekivati neke (prodaja uz popust radi preuređenja) koje bi mogle postaviti nove cenovne standarde za starije poslovne prostore. Kancelarijski apartmani i maloprodajni lokali sa etažnim vlasništvom imaju mešovite izglede: oni na dobrim lokacijama (npr. lokali u prizemlju u prometnim komercijalnim zonama) zadržaće vrednost, ali mnogi kancelarijski apartmani imaju nisku tražnju. Sve u svemu, u KL su relativno visoki (~6–8% za vrhunske), što bi moglo privući investitore ako ekonomska klima ostane pozitivna i kamatne stope padnu. Konsenzus je da će cene poslovnih prostora kada se uspori novi talas ponude i održi rast popunjenosti. Maloprodajni objekti: Strata maloprodajne jedinice (npr. lokali, strata prostori u tržnim centrima) veoma zavise od lokacije. Ključni maloprodajni tržni centri (koje obično drže REIT-ovi ili veliki investitori) se retko prodaju, ali su njihove procene stabilizovane kako se prihodi tržnih centara oporavljaju. Za manje maloprodajne jedinice, one u dobro posećenim zonama (Bangsar, pešačke zone Bukit Bintang, itd.) beleže rast vrednosti zajedno sa oporavkom poslovanja. Međutim, tržni centri koji se muče mogu zabeležiti dodatni pad kapitalne vrednosti, sa nekim neprodatim jedinicama ili transakcijama ispod cene investitora. Sve u svemu, očekujemo da će cene maloprodajnih nekretnina ostati stabilne ili blago pozitivne u centralnim delovima KL – rast zakupa u najboljim tržnim centrima može dovesti do blagog rasta vrednosti, ali sekundarna maloprodaja će zaostajati. Investitori su oprezni sa maloprodajom osim ako nije u vrhunskoj lokaciji, tako da su prognozirani dobici u ceni maloprodajnog prostora skromni (možda 0–2% godišnje na kratak rok).

Rezime prognoze: Ukratko, očekuje se da tržište nekretnina u Kuala Lumpuru postepeno raste. Vlasti i konsultantske kuće prognoziraju da će cene kuća u Maleziji u celini rasti po stopi od 2–5% godišnje u 2025–26, pri čemu će KL imati nešto bolji rezultat od nacionalnog proseka bambooroutes.com. Prinosi od zakupa u KL su solidni (obično 4–5% za stanove, viši za kancelarije/industrijske objekte), što bi trebalo da nastavi da privlači investitore. Srednjoročna i dugoročna prognoza (5+ godina) je optimistična – jedna procena predviđa ~6,6% CAGR rasta cena nekretnina u Maleziji od 2025. do 2033. godine bambooroutes.com bambooroutes.com, uzimajući u obzir ekonomski rast i urbanizaciju. U narednih nekoliko godina očekuje se stabilan, ali ne spektakularan rast cena, sa velikim razlikama u performansama po segmentima i lokacijama. Nekretnine u Kuala Lumpuru su pristupačne u poređenju sa regionom i nude vrednost, ali im nedostaju kratkoročni katalizatori za bum osim ako ne dođe do naglog priliva stranih investicija ili velikog ekonomskog uzleta theedgemalaysia.com.

Glavni razvojni projekti u Kuala Lumpuru

Nekoliko transformativnih projekata nekretnina je u toku ili u planu u Kuala Lumpuru, koji će preoblikovati gradski pejzaž i stvoriti nove vruće tačke za nekretnine u narednim godinama. Ispod su neki od najznačajnijih projekata i njihov status:

Tun Razak Exchange (TRX): Novi finansijski distrikt od 70 ari u srcu KL-a, TRX je budući Međunarodni finansijski centar Malezije. Kompleks sadrži poslovnu kulu Exchange 106 (visoku 445 m) i potpuno novi tržni centar (The Exchange TRX, otvoren 2023). TRX privlači prestižne zakupce i finansijske institucije svojom modernom infrastrukturom i povezanošću sa javnim prevozom (direktan pristup MRT-u) theedgemalaysia.com. Distrikt će takođe uključivati luksuzne rezidencije, hotele i centralni park. Od 2025. TRX je delimično otvoren (poslovni prostori i tržni centar) i nastavlja da se razvija, pozicionirajući oblast Imbi kao novi poslovni centar. Očekuje se da će njegov uspeh podići vrednost nekretnina u okolini i privući preduzeća iz starijih poslovnih zona.

Novi finansijski distrikt od 70 ari u srcu KL-a, TRX je budući Malezije. Kompleks sadrži poslovnu kulu Exchange 106 (visoku 445 m) i potpuno novi tržni centar (The Exchange TRX, otvoren 2023). TRX privlači prestižne zakupce i finansijske institucije svojom modernom infrastrukturom i povezanošću sa javnim prevozom (direktan pristup MRT-u) theedgemalaysia.com. Distrikt će takođe uključivati luksuzne rezidencije, hotele i centralni park. Od 2025. TRX je delimično otvoren (poslovni prostori i tržni centar) i nastavlja da se razvija, pozicionirajući oblast Imbi kao novi poslovni centar. Očekuje se da će njegov uspeh podići vrednost nekretnina u okolini i privući preduzeća iz starijih poslovnih zona. Merdeka 118 Tower and Precinct: Merdeka 118 je znameniti neboder od 118 spratova završen krajem 2023. – sa 678 m visine, drugi je najviši objekat na svetu. Razvio ga je PNB, a kancelarije u kuli (1,7 miliona kvadratnih stopa NLA) bile su ~70% unapred izdate početkom 2025. theedgemalaysia.com, sa glavnim zakupcima poput velike banke koja tamo premešta svoje sedište theedgemalaysia.com. Na gornjim spratovima se nalaze luksuzni hotel Park Hyatt i vidikovac. Oko kule je zona urbane obnove blizu stadiona Merdeka, sa novim tržnim centrom (“118 Mall” planiran za otvaranje 2024. reddit.com), uređenim bulevarom i parkom, kao i budućim stambenim kulama. Merdeka 118 postavlja nove standarde za zakup poslovnog prostora u KL-u (preko 10 RM po kvadratnom stopu) theedgemalaysia.com i očekuje se da će oživeti istorijsko jezgro grada svojim mešovitim sadržajima.

je znameniti neboder od 118 spratova završen krajem 2023. – sa 678 m visine, drugi je najviši objekat na svetu. Razvio ga je PNB, a kancelarije u kuli (1,7 miliona kvadratnih stopa NLA) bile su ~70% unapred izdate početkom 2025. theedgemalaysia.com, sa glavnim zakupcima poput velike banke koja tamo premešta svoje sedište theedgemalaysia.com. Na gornjim spratovima se nalaze luksuzni hotel Park Hyatt i vidikovac. Oko kule je zona urbane obnove blizu stadiona Merdeka, sa novim tržnim centrom (“118 Mall” planiran za otvaranje 2024. reddit.com), uređenim bulevarom i parkom, kao i budućim stambenim kulama. Merdeka 118 postavlja nove standarde za zakup poslovnog prostora u KL-u (preko 10 RM po kvadratnom stopu) theedgemalaysia.com i očekuje se da će grada svojim mešovitim sadržajima. Bukit Bintang City Centre (BBCC): Veliki mešoviti kompleks na mestu bivšeg zatvora Pudu (preko 19 ari) na ivici Bukit Bintanga. BBCC je već otvorio LaLaport Bukit Bintang City Centre , veliki tržni centar predvođen japanskim robnim kućama, 2022. U toku su izgradnja više stambenih apartmana, zabavnog centra i Mitsui Serviced Suites (269 jedinica) koji su pušteni u zakup krajem 2024. theedgemalaysia.com theedgemalaysia.com. Buduće faze uključuju visoku prepoznatljivu kulu i tranzitni centar (lokacija je povezana sa Hang Tuah monorail/MRT). Kada bude u potpunosti realizovan, BBCC će proširiti šoping zonu Bukit Bintang i integrisati prostore za kupovinu, rad i stanovanje, podstičući promet nekretnina u okolini.

Veliki mešoviti kompleks na mestu bivšeg zatvora Pudu (preko 19 ari) na ivici Bukit Bintanga. BBCC je već otvorio , veliki tržni centar predvođen japanskim robnim kućama, 2022. U toku su izgradnja više stambenih apartmana, zabavnog centra i (269 jedinica) koji su pušteni u zakup krajem 2024. theedgemalaysia.com theedgemalaysia.com. Buduće faze uključuju visoku prepoznatljivu kulu i tranzitni centar (lokacija je povezana sa Hang Tuah monorail/MRT). Kada bude u potpunosti realizovan, BBCC će proširiti šoping zonu Bukit Bintang i integrisati prostore za kupovinu, rad i stanovanje, podstičući promet nekretnina u okolini. Pavilion Damansara Heights: Luksuzni integrisani kompleks u Damansara Heights (bogato predgrađe blizu centra KL) sa 9 poslovnih kula, 2 kule luksuznih rezidencija i tržnim centrom pod brendom Pavilion. Prva faza se završava oko 2023–2024, čime se dodaje značajna ponuda poslovnog prostora (jedna od korporativnih kula završena je 2024. godine theedgemalaysia.com) i ekskluzivni maloprodajni centar. S obzirom na lokaciju u etabliranom kraju i direktnu povezanost sa MRT-om (stanica Pavilion Damansara), očekuje se da ovaj projekat postane novi centar za životni stil elite i stranaca u KL. On je primer “integrisanog TOD” trenda , koji spaja rad, život i zabavu na jednom mestu.

Luksuzni integrisani kompleks u Damansara Heights (bogato predgrađe blizu centra KL) sa 9 poslovnih kula, 2 kule luksuznih rezidencija i tržnim centrom pod brendom Pavilion. Prva faza se završava oko 2023–2024, čime se dodaje značajna ponuda poslovnog prostora (jedna od korporativnih kula završena je 2024. godine theedgemalaysia.com) i ekskluzivni maloprodajni centar. S obzirom na lokaciju u etabliranom kraju i direktnu povezanost sa MRT-om (stanica Pavilion Damansara), očekuje se da ovaj projekat postane novi centar za životni stil elite i stranaca u KL. On je primer , koji spaja rad, život i zabavu na jednom mestu. KL Metropolis: Master-planirani kompleks blizu MATRADE centra u Segambutu, prostire se na 75,5 ari propertygenie.com.my. KL Metropolis je zamišljen kao “Međunarodni grad za trgovinu i izložbe”, sa MITEC kongresnim centrom (već izgrađenim) kao okosnicom. Novi delovi kao što su The MET poslovne kule (završene kancelarije A klase klpropertytalk.com), rezidencije, maloprodajni deo (Metropolis Park) i moguće tržni centar za životni stil, postepeno se dodaju. Projekat ima za cilj da stvori novi poslovni centar severno od Mont’Kiara i već je privukao značajne zakupce u poslovnom delu. Kako se oblast bude razvijala do kasnih 2020-ih, može podići vrednost nekretnina u okolnim delovima Segambuta i Dutamasa.

Master-planirani kompleks blizu MATRADE centra u Segambutu, prostire se na 75,5 ari propertygenie.com.my. KL Metropolis je zamišljen kao “Međunarodni grad za trgovinu i izložbe”, sa MITEC kongresnim centrom (već izgrađenim) kao okosnicom. Novi delovi kao što su (završene kancelarije A klase klpropertytalk.com), rezidencije, maloprodajni deo (Metropolis Park) i moguće tržni centar za životni stil, postepeno se dodaju. Projekat ima za cilj da stvori novi poslovni centar severno od Mont’Kiara i već je privukao značajne zakupce u poslovnom delu. Kako se oblast bude razvijala do kasnih 2020-ih, može podići vrednost nekretnina u okolnim delovima Segambuta i Dutamasa. Bandar Malaysia: Ogroman dugoročni projekat planiran na bivšoj vazduhoplovnoj bazi Sungai Besi površine 486 ari, južno od centra Kuala Lumpura. Bandar Malaysia je zamišljen kao futuristički grad mešovite namene sa stambenim, komercijalnim i tranzitnim komponentama (prvobitno je trebalo da bude krajnja stanica brze železnice KL–Singapur). Nakon godina neizvesnosti, projekat je 2023. preuzeo KLCC Holdings (Petronas) , a planovi se usavršavaju malaymail.com malaymail.com. Očekuje se da će uključivati 10.000 pristupačnih stanova , prostrane parkove i poslovne četvrti fokusirane na tehnologiju. Ipak, razvoj će se odvijati veoma sporo – puna realizacija se predviđa za oko 50 godina (do ~2075) malaymail.com malaymail.com. U skorijem periodu (narednih 5–10 godina), možemo očekivati početnu infrastrukturu, neke stambene i komercijalne parcele, i moguće integrisani transportni čvor. Iako neće značajno uticati na tržište 2025. zbog dugoročnog horizonta, Bandar Malaysia predstavlja značajnu buduću ponudu zemljišta za Kuala Lumpur i, ako bude uspešno realizovan, biće „sidro“ za urbani rast prema jugu.

Ogroman dugoročni projekat planiran na bivšoj vazduhoplovnoj bazi Sungai Besi površine 486 ari, južno od centra Kuala Lumpura. je zamišljen kao futuristički grad mešovite namene sa stambenim, komercijalnim i tranzitnim komponentama (prvobitno je trebalo da bude krajnja stanica brze železnice KL–Singapur). Nakon godina neizvesnosti, projekat je 2023. preuzeo , a planovi se usavršavaju malaymail.com malaymail.com. Očekuje se da će uključivati , prostrane parkove i poslovne četvrti fokusirane na tehnologiju. Ipak, razvoj će se odvijati veoma sporo – puna realizacija se predviđa za oko 50 godina (do ~2075) malaymail.com malaymail.com. U skorijem periodu (narednih 5–10 godina), možemo očekivati početnu infrastrukturu, neke stambene i komercijalne parcele, i moguće integrisani transportni čvor. Iako neće značajno uticati na tržište 2025. zbog dugoročnog horizonta, Bandar Malaysia predstavlja značajnu buduću ponudu zemljišta za Kuala Lumpur i, ako bude uspešno realizovan, biće „sidro“ za urbani rast prema jugu. Projekti tranzitne infrastrukture: Pored konkretnih projekata nekretnina, veliki infrastrukturni razvoj će uticati na tržište nekretnina. Postojeća MRT linija Sungai Buloh–Putrajaya (MRT2) postala je potpuno operativna 2023. godine, poboljšavajući povezanost širom Kuala Lumpura i podstičući razvoj oko novih stanica (kao što su Kepong, Seri Kembangan itd.). Gledajući unapred, planirana MRT kružna linija (MRT3) – ako bude nastavljena – kružiće gradom početkom 2030-ih i verovatno podstaći nove tranzitno-orijentisane projekte u naseljima duž njene trase. U međuvremenu, nacionalna East Coast Rail Link (ECRL) (koja povezuje Port Klang blizu Kuala Lumpura sa istočnom obalom) planirana je za završetak do 2027. godine theedgemalaysia.com i mogla bi unaprediti logistiku i industriju na severnim obodima Kuala Lumpura (oblast Gombak) gde će biti glavna stanica. Ovi projekti, iako nisu direktno razvoj nekretnina, otvaraju nove lokacije za ulaganje u nekretnine i često dolaze sa katalitičkim komercijalnim projektima (npr. novi gradovi, tržni centri povezani sa stanicama).

Ukratko, horizont i mapa nekretnina Kuala Lumpura će nastaviti da se preoblikuju ovim mega-razvojima. Projekti poput TRX i Merdeka 118 ojačavaju imidž KL-a kao svetskog grada i privlače investicije u određene četvrti, dok dugoročniji poduhvati poput Bandar Malaysia postavljaju temelje za budući rast. Za investitore i posmatrače biće ključno da prate napredak ovih projekata, jer oni mogu stvoriti nove elitne četvrti (i potencijalno dovesti do prezasićenja u mikro-tržištima ako se ne tempiraju dobro). Do sada je tržište relativno dobro apsorbovalo nove ikone poput TRX i 118 Tower, iako uz određeni konkurentski pritisak na starije oblasti.

Vladine politike i podsticaji koji utiču na nekretnine

Vladina politika igra ključnu ulogu na tržištu nekretnina Malezije, a nedavne mere su usmerene na podsticanje vlasništva nad domovima, regulisanje špekulativnih aktivnosti i privlačenje stranih investicija – što sve utiče na Kuala Lumpur. Ključne politike i podsticaji za 2025. godinu uključuju:

Kampanje za vlasništvo nad domovima i olakšice na taksu za prenos vlasništva: Vlada je uvela razne izuzeće i popuste na taksu za prenos vlasništva kako bi pomogla Malezijcima da kupe domove. Trenutno, kupci prve nekretnine uživaju potpuno izuzeće od takse za prenos vlasništva za nekretnine do 500.000 RM , i 75% izuzeća za domove između 500.000 i 1 milion RM (šema produžena do 2023) maybank2u.com.my propertygenie.com.my. Ovo značajno smanjuje početne troškove kupovine za nekretnine početnog i srednjeg ranga u KL-u. Dodatno, Budžet Malezije za 2024. povećao je podršku za Šemu garancije stambenog kredita (HCGS) – izdvojeno je 10 milijardi RM (sa 5 milijardi) kako bi se pomoglo do 40.000 zajmoprimaca, kao što su radnici na gig poslovima i mali preduzetnici, da dobiju stambeno finansiranje iproperty.com.my. Ova politika pomaže da se proširi krug kupaca, posebno u segmentu pristupačnih nekretnina, tako što garantuje kredite za one bez stalnih prihoda.

Vlada je uvela razne kako bi pomogla Malezijcima da kupe domove. Trenutno, uživaju potpuno , i 75% izuzeća za domove između 500.000 i 1 milion RM (šema produžena do 2023) maybank2u.com.my propertygenie.com.my. Ovo značajno smanjuje početne troškove kupovine za nekretnine početnog i srednjeg ranga u KL-u. Dodatno, Budžet Malezije za 2024. povećao je podršku za – izdvojeno je 10 milijardi RM (sa 5 milijardi) kako bi se pomoglo do 40.000 zajmoprimaca, kao što su radnici na gig poslovima i mali preduzetnici, da dobiju stambeno finansiranje iproperty.com.my. Ova politika pomaže da se proširi krug kupaca, posebno u segmentu pristupačnih nekretnina, tako što garantuje kredite za one bez stalnih prihoda. Inicijative za pristupačno stanovanje: Vlada snažno finansira razvoj pristupačnog stanovanja kroz različite programe. Budžet za 2024. godinu izdvojio je 2,47 milijardi RM za izgradnju novih javnih stambenih zgrada (Program Perumahan Rakyat, PPR) iproperty.com.my, i oko 900 miliona RM za Residensi Wilayah (ranije RUMAWIP) i Rumah Mesra Rakyat projekte, sa ciljem pokretanja 30 novih projekata pristupačnog stanovanja koji će do kraja 2025. godine koristiti 17.500 porodica bambooroutes.com. U Kuala Lumpuru, program Residensi Wilayah (namenjen kupcima sa srednjim primanjima u Federalnim teritorijama) nastavlja sa izgradnjom kondominijuma po ceni od oko 300.000 RM. Ove mere bi trebalo da povećaju ponudu jeftinijih stanova u gradu i poboljšaju pristupačnost , iako potražnja i dalje premašuje ponudu u tom segmentu. Vlada je takođe pokrenula finansiranje za oživljavanje “bolesnih” i napuštenih stambenih projekata – milijarda RM u garancijama je ponuđena renomiranim investitorima da preuzmu zaustavljene privatne projekte, od kojih se mnogi nalaze u KL/Selangoru iproperty.com.my iproperty.com.my. Ovo pomaže da se otključa vrednost nedovršenih zgrada i zaštite kupci koji su ostali u neizvesnosti.

Vlada snažno finansira razvoj pristupačnog stanovanja kroz različite programe. Budžet za 2024. godinu izdvojio je za izgradnju novih javnih stambenih zgrada (Program Perumahan Rakyat, PPR) iproperty.com.my, i oko za i projekte, sa ciljem pokretanja 30 novih projekata pristupačnog stanovanja koji će do kraja 2025. godine koristiti 17.500 porodica bambooroutes.com. U Kuala Lumpuru, program (namenjen kupcima sa srednjim primanjima u Federalnim teritorijama) nastavlja sa izgradnjom kondominijuma po ceni od oko 300.000 RM. Ove mere bi trebalo da povećaju ponudu jeftinijih stanova u gradu i , iako potražnja i dalje premašuje ponudu u tom segmentu. Vlada je takođe pokrenula finansiranje za – milijarda RM u garancijama je ponuđena renomiranim investitorima da preuzmu zaustavljene privatne projekte, od kojih se mnogi nalaze u KL/Selangoru iproperty.com.my iproperty.com.my. Ovo pomaže da se otključa vrednost nedovršenih zgrada i zaštite kupci koji su ostali u neizvesnosti. Porezi i propisi za strane kupce: Uvažavajući zabrinutost zbog pristupačnosti stanovanja, Malezija je uvela novu fiksnu stopu pečatnog poreza od 4% za strane kupce nekretnina počevši od 2024. godine iproperty.com.my iproperty.com.my. Ranije su pečatni porezi bili progresivni (1–4% po kliznoj skali), ali sada svaka kupovina od strane nerezidenta ili strane kompanije (osim nosilaca stalnog boravka) podrazumeva 4% na ugovorenu cenu. Na primer, za nekretninu od 1 milion RM, strani kupac bi platio 40.000 RM poreza, dok bi lokalni kupac platio oko 24.000 RM iproperty.com.my iproperty.com.my. Ova politika ima za cilj „kontrolu cena“ – obeshrabrivanje špekulativne strane potražnje i izjednačavanje uslova za lokalno stanovništvo iproperty.com.my iproperty.com.my. Dodatno, Malezija zadržava porez na kapitalnu dobit od nekretnina (RPGT) na brze preprodaje: stranci plaćaju RPGT od 30% ako prodaju u roku od 5 godina od kupovine, i 10% od šeste godine nadalje lowpartners.com. (Za malezijske državljane, RPGT je ukinut nakon 5 godina, što je povoljnije za dugoročne lokalne vlasnike.) Ove mere pokazuju nameru vlade da suzbije preprodaju i špekulacije nerezidenata, iako istinski zainteresovani strani investitori i dalje smatraju Maleziju relativno otvorenom (vidi odeljak o stranom vlasništvu).

Uvažavajući zabrinutost zbog pristupačnosti stanovanja, Malezija je uvela novu nekretnina počevši od 2024. godine iproperty.com.my iproperty.com.my. Ranije su pečatni porezi bili progresivni (1–4% po kliznoj skali), ali sada svaka kupovina od strane nerezidenta ili strane kompanije (osim nosilaca stalnog boravka) podrazumeva 4% na ugovorenu cenu. Na primer, za nekretninu od 1 milion RM, strani kupac bi platio 40.000 RM poreza, dok bi lokalni kupac platio oko 24.000 RM iproperty.com.my iproperty.com.my. Ova politika ima za cilj – obeshrabrivanje špekulativne strane potražnje i izjednačavanje uslova za lokalno stanovništvo iproperty.com.my iproperty.com.my. Dodatno, Malezija zadržava na brze preprodaje: stranci plaćaju RPGT od 30% ako prodaju u roku od 5 godina od kupovine, i 10% od šeste godine nadalje lowpartners.com. (Za malezijske državljane, RPGT je ukinut nakon 5 godina, što je povoljnije za dugoročne lokalne vlasnike.) Ove mere pokazuju nameru vlade da suzbije preprodaju i špekulacije nerezidenata, iako istinski zainteresovani strani investitori i dalje smatraju Maleziju relativno otvorenom (vidi odeljak o stranom vlasništvu). Malezija Moj Drugi Dom (MM2H) i Program Premijum Viza: Kako bi privukla strane rezidente na duži rok, Malezija je reformisala MM2H vizni program 2021. godine i ponovo ga izmenila 2024. Najnoviji MM2H (2024) uvodi više finansijske pragove , ali takođe zahteva kupovinu nekretnine: uvedene su kategorije po nivoima (Srebrni/Zlatni/Platinasti) sa obaveznom kupovinom nekretnine od najmanje 600.000 RM, 1 milion RM ili 2 miliona RM u zavisnosti od nivoa, koja mora biti u vlasništvu 10 godina iproperty.com.my iproperty.com.my. Takođe je snižena minimalna starosna granica na 25 godina i uklonjeni su prethodni zahtevi za prihod, čime je program preusmeren na bogatije investitore, a ne na penzionere iproperty.com.my iproperty.com.my. Iako su ovi stroži uslovi u početku doveli do pada interesovanja za MM2H, vlada je krajem 2023. najavila da će olakšati uslove za MM2H kako bi ponovo privukla strance iproperty.com.my. Paralelno, Malezija je pokrenula Program Premijum Viza (PVIP) 2022. godine – 20-godišnju vizu za pojedince sa visokim neto bogatstvom. PVIP zahteva dokaz o visokom prihodu (40.000 RM mesečno) i fiksni depozit od 1 milion RM u Maleziji iproperty.com.my iproperty.com.my, ali omogućava učesnicima da žive, rade ili studiraju u Maleziji i kupuju nekretnine bez dodatnih kvota. Ovi vizni programi podržavaju interesovanje stranaca za kupovinu nudeći podsticaje za rezidenturu theedgemalaysia.com. U Kuala Lumpuru, investitori luksuznih projekata često ciljaju MM2H/PVIP kandidate. Politika je delikatna: Malezija želi da podstakne kvalitetne strane investicije (zbog čega postoje ove vize), ali takođe osigurava da takvi kupci doprinose (zbog obavezne kupovine nekretnina i viših poreza pomenutih iznad).

Kako bi privukla strane rezidente na duži rok, Malezija je reformisala vizni program 2021. godine i ponovo ga izmenila 2024. Najnoviji uvodi , ali takođe zahteva kupovinu nekretnine: uvedene su kategorije po nivoima (Srebrni/Zlatni/Platinasti) sa u zavisnosti od nivoa, koja mora biti u vlasništvu 10 godina iproperty.com.my iproperty.com.my. Takođe je snižena minimalna starosna granica na 25 godina i uklonjeni su prethodni zahtevi za prihod, čime je program preusmeren na bogatije investitore, a ne na penzionere iproperty.com.my iproperty.com.my. Iako su ovi stroži uslovi u početku doveli do pada interesovanja za MM2H, vlada je krajem 2023. najavila da će kako bi ponovo privukla strance iproperty.com.my. Paralelno, Malezija je pokrenula 2022. godine – 20-godišnju vizu za pojedince sa visokim neto bogatstvom. PVIP zahteva dokaz o visokom prihodu (40.000 RM mesečno) i u Maleziji iproperty.com.my iproperty.com.my, ali omogućava učesnicima da žive, rade ili studiraju u Maleziji i kupuju nekretnine bez dodatnih kvota. Ovi vizni programi nudeći podsticaje za rezidenturu theedgemalaysia.com. U Kuala Lumpuru, investitori luksuznih projekata često ciljaju MM2H/PVIP kandidate. Politika je delikatna: Malezija želi da (zbog čega postoje ove vize), ali takođe osigurava da takvi kupci doprinose (zbog obavezne kupovine nekretnina i viših poreza pomenutih iznad). Ostali podsticaji i regulative: Vlada je sprovela ili predložila razne druge mere: Izuzetak za RPGT za developere: Budžet za 2024. godinu odobrio je izuzetke od RPGT za zamene nekretnina prilikom reorganizacije zemljišnih sredstava developera (kako bi se podstakli projekti urbane obnove bez poreskih prepreka). Urbana obnova i održivost: Sredstva su dodeljena za urbanu revitalizaciju (npr. 20 miliona RM za ThinkCity za revitalizaciju kreativnih distrikta u centru KL iproperty.com.my). Politike poput predstojeće Nacionalne politike o klimatskim promenama 2.0 promovišu zelenu gradnju i urbanističko planiranje sa niskom emisijom ugljenika theedgemalaysia.com, što bi moglo dovesti do podsticaja za zgrade sa zelenim sertifikatom ili zahteva koji utiču na standarde razvoja nekretnina. Pravila za stambene kredite: Bank Negara Malaysia održava stroge smernice za hipotekarne kredite (maksimalno 70% vrednosti kredita za treći dom i dalje, itd.) kako bi sprečila prekomerno zaduživanje. Nema drastičnih promena u 2025. godini, ali okruženje kamatnih stopa koje postavlja BNM (trenutno OPR 3,00%) utiče na troškove zaduživanja. Posebno, s obzirom na nisku inflaciju i rizike po rast, očekuje se da kamatne stope ostanu stabilne ili čak blago opadnu krajem 2025. godine , što bi olakšalo mesečne rate kupaca nekretnina reuters.com reuters.com. Ograničenja za strano vlasništvo: Pored cenovnih pragova, stranim kupcima je zabranjena kupovina određenih tipova nekretnina (npr. stanovi niske cene, zemljište pod malajskim rezervatom) iproperty.com.my iproperty.com.my. Ova ograničenja se nastavljaju kao standardna politika radi zaštite lokalnih interesa.

Vlada je sprovela ili predložila razne druge mere:

Pravila o stranom vlasništvu i investiciona klima

Suštinski, stav politike Malezije od 2025. godine je da. Za Kuala Lumpur, to znači kontinuiranu podršku za ponudu pristupačnog stanovanja i lakše finansiranje, dok se istovremeno blago povećavaju troškovi za strance ili špekulante koji žele da podignu cene. Neto efekat je generalno pozitivan za stabilnost tržišta: lokalnase jača, što bi trebalo da podrži tržište, a. Sa stanovišta investitora, politike i dalje čine Maleziju jednom od tržišta najprijateljskijih prema strancima u regionu – dozvoljeno je 100% strano vlasništvo nad nekretninama (uz odobrenje države) sve dok su ispunjeni minimalni cenovni kriterijumi, što je relativno liberalan režim iproperty.com.my lowpartners.com . Preporučuje se kontinuirano praćenje promena politike (na primer, bilo kakva revizija MM2H uslova ili novi porezi na nekretnine) za one koji planiraju investicije.

Strane investicije u nekretnine u Kuala Lumpuru su važan faktor, iako strani kupci čine manjinu ukupnih transakcija. Prema nekim procenama, strani državljani čine oko 10–15% transakcija nekretninama u glavnim gradovima Malezije iproperty.com.my. Kuala Lumpur, kao glavni grad, predstavlja žarišnu tačku za takvo interesovanje zbog relativno niskih cena (u regionalnom kontekstu), visokog kvaliteta života i raznovrsnih investicionih opcija. Investiciona klima za međunarodne kupce u KL može se sažeti kao oprezno povoljna – Malezija aktivno dočekuje strane rezidente i investitore na duži rok, ali ima određena pravila kako bi se osiguralo da lokalno stanovništvo ne bude istisnuto sa tržišta.

Pravila o stranom vlasništvu: Malezija dozvoljava 100% strano vlasništvo za većinu tipova nekretnina (stambene, komercijalne, industrijsko zemljište) vlasništvo ili zakup, pod uslovom da kupci ispune minimalni cenovni prag i dobiju saglasnost države iproperty.com.my lowpartners.com. U Kuala Lumpuru (Federalna teritorija), minimalna kupovna cena za strance je RM1,000,000 po jedinici lowpartners.com. Ovo znači da stranci mogu kupovati samo nekretnine čija je cena RM1 milion i više. (Postoje određeni izuzeci za MM2H nosioce viza u pojedinim državama, gde prag može biti niži; međutim, u KL-u generalno važi pravilo od RM1m.) Druga uobičajena ograničenja su da stranci ne mogu kupovati: 1) stanove niske ili srednje cene, 2) jedinice pod Bumiputera kvotom, 3) nekretnine na zemljištu rezervisanom za Malajce iproperty.com.my lowpartners.com, i 4) poljoprivredno zemljište (osim za komercijalnu upotrebu uz odobrenje) iproperty.com.my. Odobrenje državnih vlasti je potrebno za svaku kupovinu od strane stranaca, što je obično formalnost ako su uslovi ispunjeni, a proces traje nekoliko meseci lowpartners.com.

Svaka malezijska država može postaviti svoj prag (npr. susedni Selangor ima viši prag od RM2 miliona za većinu oblasti) lowpartners.com, ali minimalni prag od RM1 milion u Kuala Lumpuru nije menjan godinama. U praksi, ovo pravilo usmerava kupovinu stranaca na srednji-viši i luksuzni segment – npr. stanovi u centru grada, luksuzne kuće i komercijalne nekretnine. Tržište stanova u Kuala Lumpuru iznad RM1m ima obilje ponude, tako da stranci imaju mnogo opcija. Na primer, novi stanovi u oblasti KLCC često ciljaju strane kupce sa cenama oko RM1.5–2 miliona.

Podsticaji za strane kupce: Programi poput MM2H i PVIP (obrađeni u odeljku o politikama) osmišljeni su da privuku strance nudeći prava na boravak. Učesnici MM2H su istorijski takođe imali koristi od nižih minimalnih pragova za kupovinu u nekim državama (npr. Sabah dozvoljava MM2H kupcima kupovinu od 500.000 RM, dok je uobičajeno 1 milion RM lowpartners.com). Iako KL nije eksplicitno snizio prag za MM2H, učešće u programu može omogućiti lakši pristup kreditima (banke mogu finansirati do 80% za MM2H strance, u poređenju sa 70% LTV za ostale lowpartners.com). Premium viza (PVIP) nema dodatne podsticaje za nekretnine osim dugog trajanja vize, ali PVIP nosioci su po definiciji visokoprimajući i verovatno će ulagati u luksuzne nekretnine.

Investiciona klima u Maleziji u 2025. godini je generalno pozitivna za investitore u nekretnine, uključujući i strance. Politička stabilnost pod vladom jedinstva i pro-biznis politikama održava poverenje. Valuta ringit je poslednjih godina relativno slaba u odnosu na USD, što zapravo čini malezijska sredstva jeftinijim za strane investitore – nekretnine u KL-u mogu izgledati kao povoljna kupovina u USD, SGD ili HKD. Ovaj valutni faktor, u kombinaciji sa niskim ulaznim cenama (luksuzni stanovi u KL-u su delić cene onih u Singapuru ili Hong Kongu), predstavlja ključnu prednost. Takođe, prinosi od zakupa u KL-u (oko 4–5%) su viši nego prinosi u mnogim razvijenim azijskim gradovima bambooroutes.com bambooroutes.com, što investicione nekretnine čini atraktivnim za novčani tok.

Nedavni trendovi u interesovanju stranaca: Nakon zatišja tokom pandemije, upiti stranih kupaca su ponovo porasli. JLL je naveo da su vladine inicijative poput Malaysia Premium Visa Programme i obnovljenog MM2H podržale obnovljeno interesovanje stranaca za vrhunskim nekretninama u KL theedgemalaysia.com. Regionalni kupci (Singapur, Kina, Japan, Koreja, Bliski istok) su među ključnim demografskim grupama. Ipak, i dalje postoji izvesna “sačekaj i vidi” atmosfera među stranim investitorima zbog globalnih ekonomskih neizvesnosti i ranijih naglih promena MM2H pravila theedgemalaysia.com theedgemalaysia.com. Knight Frank je primetio da, iako je vrednosna ponuda KL-a (troškovi života, kvalitet života) privlačna, jasniji pravac politike i strukturne reforme bi pomogli da se otključa jača potražnja stranaca theedgemalaysia.com theedgemalaysia.com. Drugim rečima, dosledne, investitorima naklonjene politike i eventualno obnova brze železničke veze mogli bi značajno povećati privlačnost KL-a.

Stranci trenutno najviše ulažu u luksuzne stanove (za izdavanje ili odmor), nešto komercijalnih nekretnina (kancelarije, putem REIT-ova ili razvojnih partnerstava), i povremeno industrijske/logističke objekte (npr. multinacionalne kompanije koje kupuju zemljište za objekte). Ne postoje opšta ograničenja za strance u pogledu vlasništva nad komercijalnim ili industrijskim nekretninama osim cenovnog praga, što znači da čak i fabrike ili kancelarije (iznad 1 milion RM) mogu kupiti strane firme, uz odobrenje iproperty.com.my iproperty.com.my. Ova otvorenost je učinila Maleziju omiljenom destinacijom za regionalne investitore u nekretnine koji traže diverzifikaciju.

Izgledi za investiranje: Tržište nekretnina u Kuala Lumpuru za međunarodne kupce u narednim godinama izgleda obećavajuće, ali ne bez opreza. Prednosti za strance uključuju niske cene, nema dodatnih taksi za strane kupce osim fiksne stope od 4% (za razliku od nekih zemalja koje naplaćuju 15%+ dodatnih taksi za strance), mogućnost vlasništva na neodređeno vreme (freehold) i poboljšanje tržišta iznajmljivanja. Potencijalni nedostaci/rizici uključuju probleme sa likvidnošću (nekretnine se mogu sporije prodavati u KL-u nego na tržištima sa većim prometom), valutni rizik (fluktuacije ringgita) i promene politike (npr. ako vlada dodatno pooštri pravila za strance ili ako globalna pravila protiv pranja novca zakomplikuju prekogranične transakcije).

Sve u svemu, malezijska prestonica ostaje jedno od najgostoljubivijih tržišta u Jugoistočnoj Aziji za strano vlasništvo nad nekretninama, kako potvrđuju pravni stručnjaci lowpartners.com lowpartners.com. Sve dok kupci poštuju minimalnu cenu i druge smernice, uživaju jednaka prava na vlasništvo kao i lokalni stanovnici. Ulazeći u 2025. godinu, čini se da je vlada zainteresovana da poveća strane investicije na kontrolisan način – na primer, mogućim ublažavanjem nekih MM2H kriterijuma kako bi privukla penzionere/talente iproperty.com.my, i promovišući Maleziju kao deo destinacija “Malaysia MySecond Home” ili za digitalne nomade (npr. “De Rantau” viza za nomade je pomenuta kako bi privukla udaljene profesionalce koji bi iznajmljivali luksuzne apartmane) theedgemalaysia.com theedgemalaysia.com. Ovi napori ukazuju na to da će KL nastaviti da beleži priliv međunarodnih kupaca, posebno ako se globalni uslovi stabilizuju.

Ključne četvrti i investicione tačke u KL-u

Kuala Lumpur je grad raznolikih četvrti, od kojih svaka ima svoj karakter i dinamiku tržišta nekretnina. Za investitore ili kupce, određeni distrikti se izdvajaju u 2025. godini po svojoj značajnoj aktivnosti, potencijalu za rast ili već potvrđenoj atraktivnosti. Evo nekoliko ključnih četvrti i oblasti u KL-u na koje treba obratiti pažnju:

Centar grada (KLCC i Bukit Bintang): Jezgro centra grada oko Petronas Twin Towers (KLCC) i Bukit Bintanga ostaje epicentar najvrednijih nekretnina. KLCC je poznat po luksuznim kondominijumima, kancelarijama klase A i blizini hotela sa pet zvezdica i tržnog centra Suria KLCC. Cene kondominijuma u KLCC-u su među najvišima u Maleziji (prosečno oko 1,45 miliona RM za dvosoban stan theedgemalaysia.com), ali su poslednjih godina rasle veoma sporo zbog velike ponude. Ipak, nekretnine u KLCC-u nude prestiž i preferiraju ih neki stranci i lokalni stanovnici sa visokim primanjima. Bukit Bintang , šoping i zabavna četvrt, izuzetno je živopisan – novi projekti poput BBCC i obnovljenog područja Bukit Bintang Plaza (sa Lalaportom i Mitsui Serviced Suites theedgemalaysia.com) unose novu energiju. Kuće sa dvorištem su ovde retke, ali butik rezidencije i komercijalni lokali u oblastima kao što su Changkat i Jalan Alor i dalje su veoma traženi. Centar grada u celini je stabilna investiciona lokacija : uvek će biti tražena, ali treba biti selektivan (birati projekte sa jedinstvenim prednostima ili dobrom reputacijom zbog konkurencije). Potražnja za iznajmljivanjem od strane stranaca, posebno onih koji rade u TRX-u ili kancelarijama u centru, podržava ovo područje.

Jezgro centra grada oko Petronas Twin Towers (KLCC) i Bukit Bintanga ostaje epicentar najvrednijih nekretnina. KLCC je poznat po luksuznim kondominijumima, kancelarijama klase A i blizini hotela sa pet zvezdica i tržnog centra Suria KLCC. Cene kondominijuma u KLCC-u su među najvišima u Maleziji (prosečno oko 1,45 miliona RM za dvosoban stan theedgemalaysia.com), ali su poslednjih godina rasle veoma sporo zbog velike ponude. Ipak, nekretnine u KLCC-u nude prestiž i preferiraju ih neki stranci i lokalni stanovnici sa visokim primanjima. , šoping i zabavna četvrt, izuzetno je živopisan – novi projekti poput BBCC i obnovljenog područja Bukit Bintang Plaza (sa Lalaportom i Mitsui Serviced Suites theedgemalaysia.com) unose novu energiju. Kuće sa dvorištem su ovde retke, ali butik rezidencije i komercijalni lokali u oblastima kao što su Changkat i Jalan Alor i dalje su veoma traženi. : uvek će biti tražena, ali treba biti selektivan (birati projekte sa jedinstvenim prednostima ili dobrom reputacijom zbog konkurencije). Potražnja za iznajmljivanjem od strane stranaca, posebno onih koji rade u TRX-u ili kancelarijama u centru, podržava ovo područje. Tun Razak Exchange (Imbi/Pudu oblast): Kao što je pomenuto, TRX i njegova okolina transformišu deo grada koji je ranije bio zanemaren. Oblast Imbi/Pudu, koja se nalazi uz Bukit Bintang, sada je domaćin finansijskog centra TRX-a i tržnog centra, a uskoro će imati i luksuzne rezidencije (npr. core residences at TRX). Sa TRX MRT stanicom i novim javnim prostorima, ova zona je na putu da postane nova investiciona vruća tačka . Već sada je popunjenost kancelarija u TRX-u visoka i firme se sele ovde theedgemalaysia.com, što je dobar znak za buduću potražnju za stanovanjem. Investitori mogu razmotriti nove kondominijume oko TRX-a ili starije nekretnine u Pudu koje bi mogle dobiti na vrednosti zbog efekta preliva. Takođe, razvoj Merdeka 118 malo južnije (blizu stadiona Merdeka) podići će taj kraj svetskom klasom tornja i tržnog centra – očekuje se da će oblasti poput Chinatown i Bukit Pasar u blizini dodatno doživeti gentrifikaciju, što ih čini zanimljivim za one koji traže ulaganje u nekretnine sa istorijskom vrednošću ili nišne projekte (neki butik hoteli i umetnički centri su već otvoreni u očekivanju toga).

Kao što je pomenuto, i njegova okolina transformišu deo grada koji je ranije bio zanemaren. Oblast Imbi/Pudu, koja se nalazi uz Bukit Bintang, sada je domaćin finansijskog centra TRX-a i tržnog centra, a uskoro će imati i luksuzne rezidencije (npr. core residences at TRX). Sa i novim javnim prostorima, ova zona je na putu da postane . Već sada je popunjenost kancelarija u TRX-u visoka i firme se sele ovde theedgemalaysia.com, što je dobar znak za buduću potražnju za stanovanjem. Investitori mogu razmotriti nove kondominijume oko TRX-a ili starije nekretnine u Pudu koje bi mogle dobiti na vrednosti zbog efekta preliva. Takođe, razvoj malo južnije (blizu stadiona Merdeka) podići će taj kraj svetskom klasom tornja i tržnog centra – očekuje se da će oblasti poput u blizini dodatno doživeti gentrifikaciju, što ih čini zanimljivim za one koji traže ulaganje u nekretnine sa istorijskom vrednošću ili nišne projekte (neki butik hoteli i umetnički centri su već otvoreni u očekivanju toga). Mont’Kiara i Desa ParkCity: Ovo su imućna prigradska naselja na severozapadu KL-a koja se dosledno svrstavaju među najpoželjnije stambene četvrti. Mont’Kiara je poznata po velikoj koncentraciji iseljenika, međunarodnim školama i brojnim luksuznim kondominijumima. Cene nekretnina u Mont’Kiari su visoke, ali i dalje ispod nivoa centra grada; oblast je prošle godine zabeležila blagi pad cena prodatih stanova theedgemalaysia.com, verovatno zbog brojnih novih izgradnji, ali i dalje ima snažan prinos od iznajmljivanja (obično ~5%+) i ostaje veoma popularna. Najnoviji podaci ističu Mont’Kiara (u Batu okrugu) kao jednu od najuspešnijih oblasti KL-a, posebno u segmentu servisiranih apartmana koji je skočio ~18% u vrednosti u 2024. godini edgeprop.my edgeprop.my. Desa ParkCity , planski razvijeno naselje blizu Mont’Kiare, cenjeno je zbog zelenih površina, parka pored jezera i porodične atmosfere; kuće i stanovi tamo često dostižu visoke cene i beleže stabilnu potražnju. I Mont’Kiara i Desa ParkCity imaju ograničeno zemljište za nove projekte (što obezbeđuje određenu vrednost zbog retkosti) i koriste prednosti nove infrastrukture (npr. novih autoputeva). Smatraju se sigurnim, elitnim stambenim oblastima za dugoročno ulaganje i verovatno će nastaviti stabilno da rastu, vođene popularnošću među lokalnim stanovništvom i iseljenicima.

Ovo su imućna prigradska naselja na koja se dosledno svrstavaju među najpoželjnije stambene četvrti. je poznata po velikoj koncentraciji iseljenika, međunarodnim školama i brojnim luksuznim kondominijumima. Cene nekretnina u Mont’Kiari su visoke, ali i dalje ispod nivoa centra grada; oblast je prošle godine zabeležila blagi pad cena prodatih stanova theedgemalaysia.com, verovatno zbog brojnih novih izgradnji, ali i dalje ima snažan prinos od iznajmljivanja (obično ~5%+) i ostaje veoma popularna. Najnoviji podaci ističu Mont’Kiara (u Batu okrugu) kao jednu od najuspešnijih oblasti KL-a, posebno u u 2024. godini edgeprop.my edgeprop.my. , planski razvijeno naselje blizu Mont’Kiare, cenjeno je zbog zelenih površina, parka pored jezera i porodične atmosfere; kuće i stanovi tamo često dostižu visoke cene i beleže stabilnu potražnju. I Mont’Kiara i Desa ParkCity imaju ograničeno zemljište za nove projekte (što obezbeđuje određenu vrednost zbog retkosti) i koriste prednosti nove infrastrukture (npr. novih autoputeva). Smatraju se za dugoročno ulaganje i verovatno će nastaviti stabilno da rastu, vođene popularnošću među lokalnim stanovništvom i iseljenicima. Bangsar i Damansara Heights: Smešteni u zapadno-centralnom delu KL-a , Bangsar i Damansara Heights su odavno etablirane luksuzne četvrti. Bangsar je popularan među iseljenicima i mladim profesionalcima zbog modernih restorana, noćnog života (oblast Bangsar Village) i kombinacije kuća i stanova. Ima MRT stanicu i blizu je KL Sentral transportnog čvorišta. Damansara Heights (pored Bangsara) često nazivaju „Beverly Hills KL-a” – elitna stambena zona sa ambasadama, luksuznim vilama i novim visokim zgradama poput integrisanog kompleksa Pavilion Damansara Heights. Najnoviji trendovi pokazuju da cene nekretnina u ovim oblastima ostaju stabilne ili rastu (dvospratne kuće u Bangsaru/centru grada porasle su za oko 12% prošle godine edgeprop.my). Sa završetkom Pavilion DH i stalnim prilivom kancelarija/maloprodaje (nekoliko kompanija seli se u nove kancelarije Damansara Heights-a), oblast dobija novu živost. I Bangsar i Damansara Heights su veoma traženi , pa je ulaganje ovde više stvar prestiža i stabilnog rasta vrednosti nego velikih dobitaka. Potražnja za iznajmljivanjem je jaka (posebno za stanove u Bangsaru među iseljenicima). Ove četvrti će ostati ključne za svakoga ko želi vrhunsku nekretninu u KL-u.

Smešteni u , i su odavno etablirane luksuzne četvrti. je popularan među iseljenicima i mladim profesionalcima zbog modernih restorana, noćnog života (oblast Bangsar Village) i kombinacije kuća i stanova. Ima MRT stanicu i blizu je KL Sentral transportnog čvorišta. Damansara Heights (pored Bangsara) često nazivaju „Beverly Hills KL-a” – elitna stambena zona sa ambasadama, luksuznim vilama i novim visokim zgradama poput integrisanog kompleksa Pavilion Damansara Heights. Najnoviji trendovi pokazuju da (dvospratne kuće u Bangsaru/centru grada porasle su za oko 12% prošle godine edgeprop.my). Sa završetkom Pavilion DH i (nekoliko kompanija seli se u nove kancelarije Damansara Heights-a), oblast dobija novu živost. I Bangsar i Damansara Heights su , pa je ulaganje ovde više stvar nego velikih dobitaka. Potražnja za iznajmljivanjem je jaka (posebno za stanove u Bangsaru među iseljenicima). Ove četvrti će ostati ključne za svakoga ko želi vrhunsku nekretninu u KL-u. Kuala Lumpur „Fringe” (novi TOD-ovi i novi centri): Postoji nekoliko novih mikro-tržišta na rubovima centra grada koja treba pomenuti: KL Eco City / Mid Valley : Odmah južno od Bangsara, ova oblast je izrasla u sekundarni poslovni centar sa mešavinom kancelarija (npr. Mercu kancelarije), luksuznih kondominijuma i popularnih tržnih centara Mid Valley i Gardens. Sa integrisanim LRT-KTM prevozom, ovo je dobro povezano mesto. Noviji kondominijumi ovde su dobro prihvaćeni i ovo je primer uspešne zone integrisane sa tranzitom . Cheras i Taman Maluri/Cochrane : Oblast Cochrane (istočni KL) je revitalizovana MRT linijom – sada se ovde nalaze IKEA Cheras i MyTown Shopping Centre – i novi kondominijumski projekti oko ovih sadržaja. Južnije u Cherasu, nekoliko MRT2 stanica otvoreno je 2023. godine, čineći stare četvrti Cherasa pristupačnijim; ovo bi moglo povećati interesovanje za nekretnine srednjeg cenovnog ranga. Generalno, Cheras je veliko predgrađe sa mešovitim delovima; odabrana mesta duž MRT-a (npr. Taman Connaught, Taman Mutiara) verovatno će beležiti rast vrednosti kako se budu zgušnjavala novim projektima. Old Klang Road i Taman Desa : Ova deonica u južnom delu KL-a doživela je brojne nove kondominijumske projekte srednjeg cenovnog ranga (RM400k–800k). Privlači one koji žele da unaprede stanovanje iz starijih stanova u okolini. Investitori poput Mah Sing-a pokrenuli su velike projekte (npr. M Vertica u Cherasu, M Astera u Taman Desi) ciljajući mlade porodice theedgemalaysia.com theedgemalaysia.com. Sa poboljšanom povezanošću (New Pantai Expressway, budući KL-Singapore HSR terminal možda bude u blizini ako se projekat obnovi), centralna lokacija Old Klang Road-a između KL-a i Petaling Jaya je prednost. To je naselje u tranziciji sa starih niskih zgrada na nove nebodere. Segambut/Sri Hartamas : Severno od KLCC-a, blizu Mont’Kiara, oblasti kao što su Segambut Dalam i Sri Hartamas imaju koristi od prenosa prestiža. Projekat KL Metropolis nalazi se u Segambutu, što će vremenom podići profil ove oblasti kroz komercijalne aktivnosti. Sri Hartamas ostaje živahna oblast sa strancima (nešto niže gustine od Mont’Kiara) sa novim kondominijumima kao što su Dorsett Hartamas i Plaza Damas, koji održavaju interesovanje. Ove periferne oblasti mogle bi doživeti kapitalnu aprecijaciju kako se infrastruktura poboljšava (na primer, proširenja Duke autoputa, novi MRT3 planovi bi mogli služiti ovim lokacijama).

Postoji nekoliko novih mikro-tržišta na rubovima centra grada koja treba pomenuti:

Ukratko, lokacija je uvek ključna u KL-u. Ustanovljene luksuzne četvrti (KLCC, Bangsar, Mont’Kiara, Damansara Heights) pružaju stabilnost i potražnju za iznajmljivanjem – idealno za dugoročna ulaganja sa umerenim prinosima. Oblasti u usponu koje pokreću mega-projekti ili tranzit (TRX/Imbi, Cochrane, itd.) nude potencijalno veći rast, ali dolaze sa određenim rizikom u realizaciji i nestabilnošću. Za prinose, oblasti sa visokom koncentracijom stanara iz inostranstva kao što su Mont’Kiara, Bangsar ili mesta blizu međunarodnih škola/univerziteta (npr. Sunway oblast, Cheras blizu UCSI) obično dobro prolaze. Investitori bi trebalo da usklade izbor sa budućim planovima razvoja: npr. kupovina blizu planirane MRT3 stanice sada može se isplatiti kada linija postane aktivna. Urbanistički plan Kuala Lumpura takođe naglašava razvoj orijentisan na tranzit i zelene površine, tako da su naselja koja to sadrže (kao što su Desa ParkCity ili budući TOD centri) verovatno otporna.

Tržišni rizici i faktori na koje treba obratiti pažnju

Iako su izgledi za nekretnine u Kuala Lumpuru uglavnom pozitivni, nekoliko tržišnih rizika i ekonomskih faktora može uticati na njegov učinak u 2025. i kasnije. Zainteresovane strane treba da obrate pažnju na sledeće stavke:

Prekomerna ponuda u određenim segmentima: Možda najveći interni rizik je potencijalna prekomerna ponuda nekretnina u segmentima kao što su visokospratni stanovi i kancelarije. Kuala Lumpur je doživeo građevinski bum – hiljade stambenih jedinica se završava (dolazeća stambena ponuda u KL je porasla za +23,9% na godišnjem nivou krajem 2024. theedgemalaysia.com theedgemalaysia.com) a sektor kancelarija je dodao mnogo miliona kvadratnih metara. Ako potražnja ne isprati tempo, to može dovesti do veće praznine i pritiska na snižavanje cena/zakupa . Tržište luksuznih stanova u KLCC, na primer, i dalje ima neprodate jedinice iz prethodnih lansiranja, što kupcima daje mnogo izbora i pregovaračke moći theedgemalaysia.com theedgemalaysia.com. Prekomerna ponuda kancelarija je očigledna sa ukupnom prazninom od oko 16% i otvaranjem novih kula theedgemalaysia.com. Tržište to ublažava apsorpcijom u vrhunskim objektima (prelazak na kvalitet) i sporijim lansiranjem u prezasićenim segmentima, ali višak zaliha ostaje zabrinutost koja bi mogla potrajati nekoliko godina da se u potpunosti apsorbuje. Prekomerna ponuda tržnih centara je još jedno područje – kako se otvaraju novi mega-tržni centri, stariji bez diferencijacije rizikuju da izgube zakupce, što može uticati na vrednost maloprodajnih nekretnina.

Možda najveći interni rizik je nekretnina u segmentima kao što su visokospratni stanovi i kancelarije. Kuala Lumpur je doživeo građevinski bum – hiljade stambenih jedinica se završava (dolazeća stambena ponuda u KL je porasla za +23,9% na godišnjem nivou krajem 2024. theedgemalaysia.com theedgemalaysia.com) a sektor kancelarija je dodao mnogo miliona kvadratnih metara. Ako potražnja ne isprati tempo, to može dovesti do veće praznine i . u KLCC, na primer, i dalje ima neprodate jedinice iz prethodnih lansiranja, što kupcima daje mnogo izbora i pregovaračke moći theedgemalaysia.com theedgemalaysia.com. Prekomerna ponuda kancelarija je očigledna sa ukupnom prazninom od oko 16% i otvaranjem novih kula theedgemalaysia.com. Tržište to ublažava apsorpcijom u vrhunskim objektima (prelazak na kvalitet) i sporijim lansiranjem u prezasićenim segmentima, ali ostaje zabrinutost koja bi mogla potrajati nekoliko godina da se u potpunosti apsorbuje. je još jedno područje – kako se otvaraju novi mega-tržni centri, stariji bez diferencijacije rizikuju da izgube zakupce, što može uticati na vrednost maloprodajnih nekretnina. Ekonomsko okruženje i okruženje kamatnih stopa: Ekonomski rast Malezije direktno utiče na potražnju za nekretninama. Rast u 2023–24. godini usporio je na ~4–5%, a centralna banka je upozorila na rizike od pada zbog globalnih trgovinskih tenzija i usporavanja velikih ekonomija reuters.com reuters.com. Ako se globalni uslovi pogoršaju (npr. recesija u velikim ekonomijama ili značajan pad potražnje za izvozom), ekonomija Malezije bi mogla usporiti, što bi uticalo na potrošačko poverenje i širenje kompanija – čime bi se ublažila potražnja za nekretninama u svim segmentima. Međutim, inflacija je niska (~1,8% u 2024. godini reuters.com) i kamatne stope su stabilne. Zapravo, analitičari očekuju da bi Bank Negara mogla smanjiti kamatne stope do kraja 2025. godine kako bi podstakla rast ako bude potrebno reuters.com. Niže kamatne stope bi smanjile troškove hipotekarnih kredita i mogle bi povećati kupovinu nekretnina . Suprotno tome, ako inflacija neočekivano poraste i izazove povećanje kamatnih stopa, veće kamate na kredite mogle bi smanjiti pristupačnost. Trenutno je osnovna OPR 3,00% reuters.com, a krediti su oko 4–5%; svaka značajna promena predstavlja faktor rizika koji treba pratiti. S druge strane, bankarski sistem u Maleziji je stabilan i nastavlja da odobrava kredite (odobrenja stambenih kredita su stabilna oko 42% prijava theedgemalaysia.com), tako da postoji kreditna dostupnost za kvalifikovane kupce – što je podržavajući faktor osim ako ne dođe do kreditne krize.

Ekonomski rast Malezije Promene vladine politike: Rizik od promene politike nije zanemarljiv. Iako su trenutne politike definisane, neočekivane promene – na primer, dalje pooštravanje pravila za kupovinu od strane stranaca ili novi porezi – mogle bi uticati na tržište. Ranije se govorilo o uvođenju poreza na prazne stanove za investitore koji drže neprodate jedinice (kako bi ih naterali da snize cene), ali to još nije sprovedeno. Svaka takva mera bi mogla promeniti ponašanje investitora. Promene u MM2H kriterijumima ili kvotama mogu odmah uticati na segmente koji ciljaju strane penzionere/investitore. Sa pozitivne strane, svaka nova podsticajna mera (porezke olakšice, subvencije) koju bi vlada mogla uvesti (možda kao deo post-COVID ekonomskih planova ili Madani ekonomskog okvira) mogla bi podstaći određene sektore. Na primer, ako vlada obnovi Kampanju za vlasništvo nad domom (HOC) sa oslobađanjem od taksi na pečat za sve kupce, to bi moglo izazvati kratkoročni rast prodaje. Praćenje godišnjih budžetskih najava i izjava o politici vezanoj za nekretnine je stoga ključno.

Rizik od promene politike nije zanemarljiv. Iako su trenutne politike definisane, neočekivane promene – na primer, ili novi porezi – mogle bi uticati na tržište. Ranije se govorilo o uvođenju poreza na prazne stanove za investitore koji drže neprodate jedinice (kako bi ih naterali da snize cene), ali to još nije sprovedeno. Svaka takva mera bi mogla promeniti ponašanje investitora. kriterijumima ili kvotama mogu odmah uticati na segmente koji ciljaju strane penzionere/investitore. Sa pozitivne strane, svaka koju bi vlada mogla uvesti (možda kao deo post-COVID ekonomskih planova ili Madani ekonomskog okvira) mogla bi podstaći određene sektore. Na primer, ako vlada obnovi sa oslobađanjem od taksi na pečat za sve kupce, to bi moglo izazvati kratkoročni rast prodaje. Praćenje i izjava o politici vezanoj za nekretnine je stoga ključno. Globalno raspoloženje investitora i valuta: Kuala Lumpur se takmiči sa drugim regionalnim gradovima za investicije. Ako investitori širom sveta postanu skloniji izbegavanju rizika (na primer zbog geopolitičkih tenzija ili nestabilnosti finansijskih tržišta), tokovi kapitala u nekretnine mogu usporiti. Do sada je KL zabeležio relativno ograničena strana institucionalna ulaganja u nekretnine u poređenju sa Singapurom ili Hong Kongom. Poboljšanje toga zavisiće od održavanja stabilnog i transparentnog tržišta . Vrednost ringgita je još jedan faktor – dok slab ringgit sada privlači strane kupce, to takođe znači da se bilo kakav prinos u lokalnoj valuti konvertuje u manje u njihovoj matičnoj valuti (osim ako ringgit kasnije ne ojača). Volatilnost valute može biti i vetar u leđa i prepreka; mnogi predviđaju da će ringgit ostati slab na kratak rok, što bi moglo nastaviti da privlači strane investitore u potrazi za povoljnim prilikama (posebno iz zemalja sa jačim valutama).

Kuala Lumpur se takmiči sa drugim regionalnim gradovima za investicije. Ako investitori širom sveta postanu skloniji izbegavanju rizika (na primer zbog geopolitičkih tenzija ili nestabilnosti finansijskih tržišta), tokovi kapitala u nekretnine mogu usporiti. Do sada je KL zabeležio relativno ograničena strana institucionalna ulaganja u nekretnine u poređenju sa Singapurom ili Hong Kongom. Poboljšanje toga zavisiće od . je još jedan faktor – dok slab ringgit sada privlači strane kupce, to takođe znači da se bilo kakav prinos u lokalnoj valuti konvertuje u manje u njihovoj matičnoj valuti (osim ako ringgit kasnije ne ojača). Volatilnost valute može biti i vetar u leđa i prepreka; mnogi predviđaju da će ringgit ostati slab na kratak rok, što bi moglo nastaviti da privlači strane investitore u potrazi za povoljnim prilikama (posebno iz zemalja sa jačim valutama). Troškovi izgradnje i kašnjenja projekata: Cene građevinskog materijala su naglo porasle 2021–2022. i ostale su visoke. Ako inflacija u građevinarstvu nadmaši rast cena nekretnina, marže investitora se smanjuju i neki bi mogli odložiti ili otkazati projekte . Šira kašnjenja (zbog troškova ili nedostatka radne snage) bi paradoksalno mogla ograničiti ponudu i održati cene stabilnim, ali zaustavljeni projekti takođe narušavaju poverenje kupaca. Vladini napori da ožive napuštene projekte iproperty.com.my delimično su usmereni na smanjenje ovog rizika. Dodatno, istovremeno završavanje više projekata (mnogo jedinica koje istovremeno izlaze na tržište) može privremeno prezasićiti ponudu. To se desilo u nekim podsegmentima stanova u KL; pažljivo tempiranje od strane investitora je potrebno da bi se izbegle iznenadne prezasićenosti koje opterećuju tržište.

Cene građevinskog materijala su naglo porasle 2021–2022. i ostale su visoke. Ako inflacija u građevinarstvu nadmaši rast cena nekretnina, marže investitora se smanjuju i neki bi mogli . Šira kašnjenja (zbog troškova ili nedostatka radne snage) bi paradoksalno mogla ograničiti ponudu i održati cene stabilnim, ali zaustavljeni projekti takođe narušavaju poverenje kupaca. Vladini napori da iproperty.com.my delimično su usmereni na smanjenje ovog rizika. Dodatno, (mnogo jedinica koje istovremeno izlaze na tržište) može privremeno prezasićiti ponudu. To se desilo u nekim podsegmentima stanova u KL; pažljivo tempiranje od strane investitora je potrebno da bi se izbegle iznenadne prezasićenosti koje opterećuju tržište. Raspoloženje na tržištu i pristupačnost: Dug domaćinstava u Maleziji je relativno visok (često ~80-90% BDP-a) i pristupačnost stanovanja je dugogodišnji problem za mlađu populaciju. Ako cene nekretnina rastu prebrzo u odnosu na prihode, potražnja može stagnirati. Trenutno, umereni rast cena i razne mere podrške održavaju ravnotežu, ali ako nezaposlenost poraste ili dođe do ekonomskog šoka, raspoloženje kupaca može brzo postati oprezno . Sa investicione strane, ako ljudi počnu da veruju da nekretnine više ne donose prinos kao ranije (u poređenju sa akcijama ili drugim sredstvima), potražnja domaćih investitora može oslabiti – istorijski gledano, Malezijci su veoma skloni ulaganju u nekretnine, ali to se može promeniti sa generacijama i promenom oportunitetnog troška kapitala.

u Maleziji je relativno visok (često ~80-90% BDP-a) i pristupačnost stanovanja je dugogodišnji problem za mlađu populaciju. Ako cene nekretnina rastu prebrzo u odnosu na prihode, potražnja može stagnirati. Trenutno, umereni rast cena i razne mere podrške održavaju ravnotežu, ali ako nezaposlenost poraste ili dođe do ekonomskog šoka, . Sa investicione strane, ako ljudi počnu da veruju da nekretnine više ne donose prinos kao ranije (u poređenju sa akcijama ili drugim sredstvima), potražnja domaćih investitora može oslabiti – istorijski gledano, Malezijci su veoma skloni ulaganju u nekretnine, ali to se može promeniti sa generacijama i promenom oportunitetnog troška kapitala. Spoljni šokovi: Na kraju, neočekivani spoljni šokovi – bilo da je u pitanju novi talas pandemije, geopolitički sukob koji utiče na cene nafte (Malezija je izvoznik nafte, što može biti i pozitivno i negativno), ili finansijske krize – mogu uticati na tržište nekretnina. Na primer, još jedan talas COVID-a ili sličnog može smanjiti turizam (što šteti maloprodaji i ugostiteljstvu) ili produžiti rad od kuće (smanjujući potražnju za kancelarijama). Ovo su faktori sa malom verovatnoćom, ali velikim uticajem, koji naglašavaju potrebu za raznovrsnim i fleksibilnim pristupom u ulaganju u nekretnine.

Zaključno, tržište nekretnina Kuala Lumpura u 2025. godini je na stabilnim temeljima, ali zahteva prevazilaženje određenih izazova. Opšte očekivanje je nastavak rasta podržanog snažnim osnovama (urbanizacija, mlada demografija, unapređenje infrastrukture) bambooroutes.com theedgemalaysia.com, kao i razumnom podrškom politike. Rizici poput prevelike ponude i globalnih ekonomskih neizvesnosti verovatno će zadržati rast umerenom, a ne preterano optimističnom. Za vlasnike kuća, KL nudi dobru priliku za kupovinu sa mnogo dostupnih opcija i državnom pomoći za one koji prvi put kupuju. Za investitore, prinosi su pristojni i tržište je relativno stabilno, ali pažljiv odabir (tip nekretnine, lokacija, ulazna cena) je ključan za maksimiziranje povrata. Kao i uvek, biti informisan o podacima sa tržišta i biti svestan makro okruženja biće od suštinskog značaja za donošenje ispravnih odluka o nekretninama u Kuala Lumpuru.

