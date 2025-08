Napoved trga nepremičnin v okrožju Orange za leto 2025

Trg nepremičnin v okrožju Orange, Kalifornija, ostaja v letu 2025 robusten, a izrazito razdeljen. Stanovanjska stanovanja zaznamujejo rekordno visoke cene in zgodovinsko nizka dostopnost, čeprav se je obseg prodaje zmanjšal zaradi visokih obrestnih mer za hipotekarne kredite. Komercialni sektorji kažejo mešane trende: pisarniški trg se stabilizira, vendar se še vedno sooča z visoko stopnjo praznih prostorov zaradi obdobja dela na daljavo, industrijske nepremičnine ostajajo iskane, čeprav se je stopnja praznih prostorov zvišala z rekordno nizkih vrednosti, in maloprodajni prostori uživajo nizko stopnjo praznih prostorov, ki jo podpira potrošnja premožnih kupcev. Večji novi projekti – od obsežnih stanovanjskih gradenj do preoblikovalnih večnamenskih območij – spreminjajo podobo okolja. Napovedi za prihodnost kažejo na previdno optimističen pogled: pričakuje se, da se bo prodaja stanovanj okrepila, zmerna rast cen pa se bo nadaljevala v leto 2025 in naprej, saj se bodo obrestne mere postopoma zniževale car.org surterreproperties.com. Vendar pa ostajajo pomembna tveganja, vključno z resno krizo dostopnosti, morebitnim upočasnjevanjem gospodarstva in spremembami politik. To poročilo ponuja analizo trga nepremičnin v okrožju Orange v letu 2025 in prihodnjih letih, ki temelji na podatkih, ter zajema trende na stanovanjskem in poslovnem področju, napovedi cen in najemnin, ključne projekte, demografske dejavnike, gospodarske in politične vplive ter priložnosti in tveganja za naložbe.

Trendi na stanovanjskem trgu nepremičnin v letu 2025

Prodaja stanovanj in zaloga: Trg nepremičnin v okrožju Orange se je ohladil glede prodajne aktivnosti, čeprav cene ostajajo blizu najvišjih vrednosti vseh časov. Marca 2025 je okrožje zabeležilo 2.157 prodaj stanovanj, kar je približno 27 % pod 20-letnim povprečjem za ta mesec programbusiness.com. To je ena najnižjih prodajnih številk v zadnjih desetletjih, kar odraža vpliv višjih hipotekarnih obrestnih mer in učinka »zaklepanja«, ki odvrača obstoječe lastnike z nizko obrestno mero od prodaje car.org programbusiness.com. V zadnjih treh letih, od začetka leta 2022, je povprečna mesečna prodaja stanovanj v okrožju Orange znašala približno 2.087 enot – kar je 31 % manj od povprečja pred dvigom obrestnih mer, ki je v letih 2019–2022 znašalo 3.031 programbusiness.com. Kljub temu upadu povpraševanja ostaja ponudba stanovanj izjemno omejena. Mnogi potencialni prodajalci zadržujejo svoje domove, da bi ohranili izjemno nizke obrestne mere iz preteklih let, zaradi česar je zaloga za nadaljnjo prodajo blizu rekordno nizkih vrednosti globenewswire.com. Kupci se medtem soočajo z omejeno izbiro in močno konkurenco za domove, ki pridejo na trg.

Cene stanovanj in dostopnost: Vrednosti nepremičnin v okrožju Orange so se izkazale za odporne in so celo še naprej rasle, kljub upočasnitvi prodaje. Srednja prodajna cena je spomladi 2025 približno 1,2 milijona dolarjev, kar ustreza prejšnjemu vrhuncu iz sredine leta 2024 programbusiness.com. To predstavlja letno rast cen v razponu od 4 % do 7 %, odvisno od vira podatkov programbusiness.com redfin.com. V večletnem obdobju je rast še bolj izrazita – srednja cena stanovanj v okrožju Orange je v šestih letih poskočila za približno 70 % programbusiness.com. Takšna rast cen, skupaj z naraščajočimi obrestnimi merami, je povzročila strmo rast mesečnih hipotekarnih obrokov (več kot 50 % v treh letih) in potisnila dostopnost na izjemno nizko raven programbusiness.com programbusiness.com. V prvem četrtletju 2025 si lahko po podatkih Kalifornijskega združenja nepremičninskih posrednikov le 12 % gospodinjstev v okrožju Orange privošči dom po srednji ceni programbusiness.com. Ta indeks dostopnosti je najnižji, odkar beležijo podatke za okrožje Orange, in precej pod dolgoročnim povprečjem (~21 %) programbusiness.com. Za primerjavo: leto prej si je lahko 17 % gospodinjstev po vsej državi privoščilo dom po srednji ceni, kar poudarja še posebej izrazito krizo dostopnosti v okrožju Orange programbusiness.com. Za boljšo predstavo: analitiki ocenjujejo, da bi bila za povrnitev dostopnosti na zgodovinske ravni potrebna 44-odstotna znižanja cen stanovanj, ali padec hipotekarnih obrestnih mer na ~1,8 %, ali pa 77-odstotno povečanje srednjega gospodinjskega dohodka programbusiness.com. Če do takšnih drastičnih sprememb ne pride, bo lastništvo doma za večino lokalnih najemnikov ostalo nedosegljivo, številne mlajše družine pa nakup odlašajo, se selijo v notranjost ali iščejo manjša stanovanja/stanovanjske enotekot začetne lastnosti.

Pogoji na trgu najema: Sektor najemnih stanovanj v okrožju Orange ostaja zelo močan v letu 2025. Povpraševanje po stanovanjih je ostalo visoko, saj mnogi prebivalci, ki si ne morejo privoščiti lastništva, še naprej najemajo. Stopnja zasedenosti stanovanj v okrožju je okoli 96 % – izjemno tesen trg po nacionalnih merilih globest.com globest.com. Ta visoka zasedenost je povzročila rekordno visoke najemnine. V tretjem četrtletju 2024 je povprečna mesečna najemnina dosegla 2.854 $ – novo najvišjo vrednost, kar je približno 1,8 % več kot v prejšnjem četrtletju globest.com. Sredi leta 2025 so mediane najemnine v celotnem okrožju običajno v sredini 2.000 $ za enosobno ali dvosobno stanovanje, v najboljših območjih pa bistveno višje. Na primer, v podtrgih Newport Beach in Irvine Spectrum so povprečne najemnine okoli 3.400 $ na mesec globest.com. Čeprav se je rast najemnin umirila v primerjavi s hitrim tempom v letih 2021–2022, ostaja pozitivna na letni ravni, kar dodatno obremenjuje lokalna gospodinjstva. Obeti glede dostopnosti za najemnike so prav tako zahtevni – okrožje Orange je bilo leta 2024 navedeno kot eno najdražjih najemnih trgov v državi attomdata.com. Najemniki morajo zaslužiti več kot trikratnik minimalne plače v okrožju, da si lahko privoščijo povprečno zahtevano najemnino za tipično stanovanje chpc.net. Svetlejša točka za najemnike je val nove gradnje večstanovanjskih objektov (podrobneje v kasnejšem poglavju), ki bo postopoma povečal ponudbo. Nekaj popuščanja se kaže tudi v investicijskih kazalnikih: obseg prodaje večstanovanjskih nepremičnin je leta 2024 močno upadel, saj so višje obrestne mere investitorje naredile bolj previdne globest.com. Vendar pa se lahko donosi za vlagatelje v stanovanja v prihodnje izboljšajo, ko se kapitalske stopnje prilagodijo in se stopnje prostih stanovanj normalizirajo iz izjemno tesnih razmer globenewswire.com. Na splošno trg najema ostaja konkurenčen, morebitno znižanje najemnin pa bo verjetno odvisno od uspešnega dokončanja novih stanovanjskih projektov in širših gospodarskih premikov.

Trendi na trgu poslovnih nepremičnin

Pisarna sektor: Pisarna trg v Orange Countyju v letu 2025 se sooča s počasnim okrevanjem po pretresih v času pandemije. Okrožje je vstopilo v leto 2025 s stopnjo prostih pisarn približno 11,8 %, kar je dejansko rahlo manj kot vrh okoli 12,4 % leto prej kidder.com kidder.com. To izboljšanje nakazuje, da je lokalni pisarniški trg presegel številna večja mestna območja, deloma zaradi omejene nove gradnje in proaktivnega preurejanja zastarelih stavb. Neto absorpcija je v večini podtrgov v začetku leta 2025 postala rahlo pozitivna – štirje od petih pisarniških podtrgov so v prvem četrtletju zabeležili več zasedenih kot izpraznjenih prostorov, le območje letališča John Wayne je še vedno beležilo izselitve, saj so nekatera podjetja zmanjšala površine cbre.com cbre.com. Jasno je v teku »beg v kakovost«: najemniki se usmerjajo v vrhunske stavbe razreda A s sodobnimi ugodnostmi in priročnimi lokacijami, kot so tiste v južnem delu Orange Countyja in Irvinu, kjer beležijo močno najemno dejavnost cbre.com. Lastniki starejših, manj opremljenih pisarn se še naprej soočajo z izzivi, saj hibridno delo vztraja. Skupna najemna aktivnost v začetku leta 2025 je bila medla – novi najemi pisarn so v prvem četrtletju znašali nekaj manj kot 1 milijon kvadratnih čevljev, kar je skoraj 49 % manj kot v prejšnjem četrtletju cbre.com. Kljub temu so zahtevane najemnine ostale praktično nespremenjene (v povprečju okoli 2,80–2,84 $ na kvadratni čevelj na mesec vse vključeno) kidder.com cbre.com, kar kaže, da lastniki uspevajo ohranjati nominalne najemnine, četudi se koncesije povečujejo. Obeti za pisarne so previdno optimistični. Analitiki trga ugotavljajo, da je stopnja prostih pisarn v Orange Countyju še vedno precej pod ameriškim povprečjem (nacionalna stopnja naj bi leta 2025 dosegla okoli 19 %) journal.firsttuesday.us. Lokalna brezposelnost je nizka (blizu 4 % kidder.com), in nedavne velike najeme tehnoloških, finančnih in zdravstvenih podjetij so “okrepili” zaupanje, da bo povpraševanje po vrhunski pisarniški površini vztrajalo cbre.com kidder.com. Poleg tega so nekateri zastareli pisarniški kompleksi predvideni za preureditev v stanovanja ali industrijske namene, kar bo postopoma zmanjšalo zalogo pisarniških prostorov in pomagalo stabilizirati stopnjo prostih kapacitet kidder.com. Skratka, pisarniški trg v okrožju Orange v letu 2025 zaznamuje dvojna dinamika: presežek zastarelih pisarniških prostorov na eni strani in žarišča moči v središčih razreda A na drugi strani. Investitorji vidijo priložnost v preoblikovanju dobro lociranih pisarniških sredstev, vendar ostajajo previdni zaradi počasne rasti sektorja in visokih stroškov refinanciranja na kratek rok.

Industrijski sektor: Segment industrijskih nepremičnin v okrožju Orange je že dolgo steber moči, in čeprav leto 2025 prinaša nekaj ohlajanja po divjih vrhuncih zadnjih nekaj let, so temeljni kazalci še vedno trdni. Po rekordno nizki 1,5–2 % stopnji prostih kapacitet v letu 2021 se je stopnja prostih industrijskih prostorov do začetka leta 2025 zvišala na približno 5–6 % lee-associates.com hefnervernickteam.com. Ta porast prostih kapacitet – iz praktično polne zasedenosti na bolj običajno raven – odraža tako dovajanje novih kapacitet kot tudi rahlo umiritev rasti povpraševanja. V zadnjih dveh letih je bilo v okrožju Orange zgrajenih približno 1,8 milijona kvadratnih čevljev novih skladiščnih in logističnih prostorov savills.com savills.com, kar je omililo pomanjkanje prostora. Hkrati se je povpraševanje najemnikov umirilo, saj se je razcvet e-trgovine stabiliziral in so se nekatera podjetja po verjetno preveliki širitvi v letih 2020–2022 nekoliko umaknila. Kljub temu je 5–6 % prostih kapacitet razmeroma nizka številka (povprečna dolgoročna stopnja prostih industrijskih prostorov v okrožju je okoli 4,2 % lee-associates.com). Zahtevane najemnine za industrijske prostore, ki so dosegle rekordne višine, so se izravnale in celo rahlo znižale v letih 2024–25, ko se je stopnja prostih kapacitet zvišala kidder.com. Lastniki pa še vedno dosegajo premijske cene za kakovostne distribucijske objekte, saj je v okrožju Orange malo zazidljivih zemljišč in je bližina potrošniških trgov velika prednost. Tipična industrijska najemnina sredi leta 2025 ostaja bistveno nad predpandemičnimi ravnmi, kar prispeva k močnim donosom lastnikov. Drugi opazen trend je pretvorba starejših industrijskih in razvojno-raziskovalnih objektov v alternativne namene (in obratno, pretvorbe starejših pisarn v industrijske prostore). Na primer, nekateri premalo izkoriščeni poslovni parki v severnem delu okrožja so bili porušeni, da bi naredili prostor za sodobna logistična središča kidder.com. Ta ustvarjalna ponovna uporaba je delno razlog, da se lahko industrijski fond okrožja Orange širi kljub omejitvam zemljišč. Povpraševanje investitorjev po industrijskih sredstvih se je ohladilo v primerjavi z nakupno mrzlico leta 2021, zaradi višjih obrestnih mer in rasti kapitalskih donosov, vendar je sektor še vedno viden kot ena najvarnejših naložb. Tveganje presežne ponudbe je minimalno – v gradnji je le približno 1,8 milijona kvadratnih čevljev, kar je majhen delež od 278 milijonov kvadratnih čevljev lokalne industrijske baze savills.com. Če ne pride do večje recesije, bo industrijski trgpričakuje, da se bo ponovno zaostrilo proti koncu 2025–26, ko bo gospodarstvo raslo in se bo vsak presežek prostora absorbiral.

Trgovina na drobno in druga komercialna dejavnost: Trg nepremičnin za trgovino na drobno v okrožju Orange je pokazal izjemno odpornost in celo moč, ko se gospodarstvo pobira po pandemiji. Stopnja prostih trgovskih prostorov v celotnem okrožju se je znižala na nizke enomestne številke. Do začetka leta 2025 je bila skupna stopnja prostih trgovskih prostorov okoli 4 %–5 %, kar je ena najnižjih stopenj prostih trgovskih prostorov v Kaliforniji institutionalpropertyadvisors.com. Visoka potrošnja v tej premožni regiji, skupaj z omejeno novo gradnjo trgovskih prostorov, ohranja povpraševanje po trgovskih prostorih. Nakupovalna središča in centri v premožnih okoljih (npr. South Coast Plaza v Costa Mesi, Fashion Island v Newport Beachu) poročajo o visoki zasedenosti in prodaji na kvadratni čevelj. Soseskini nakupovalni centri imajo koristi tudi zaradi rasti prebivalstva in novih stanovanjskih projektov, ki privabljajo več kupcev. V letu 2024 je absorpcija trgovskih prostorov v okrožju Orange ponovno postala pozitivna in najemnine so se rahlo zvišale www2.naicapital.com. Povprečna zahtevana najemnina za trgovski prostor je zdaj okoli 3,00 $/sf NNN, odvisno od podtrga kidder.com. Pomembno je, da trgovski sektor okrožja Orange privablja pozornost vlagateljev prav zaradi nizke stopnje prostih prostorov in stabilnega poslovanja institutionalpropertyadvisors.com. Nekateri zunanji vlagatelji vidijo trgovske nepremičnine v okrožju Orange (zlasti tiste, kjer so glavni najemniki nujnih ali izkustvenih storitev) kot varnejšo naložbo v času, ko e-trgovina še naprej pritiska na šibkejše trgovske lokacije. Poleg tega se razvija edinstvena sinergija: hitra gradnja stanovanjskih objektov pomaga trgovini, saj zagotavlja stalno bazo strank za nove trgovine in restavracije institutionalpropertyadvisors.com. Številni novi večnamenski projekti (opisani spodaj) vključujejo trgovske prostore in tako združujejo stanovanja s peš dostopnimi storitvami. Poleg osnovne trgovine ima okrožje Orange tudi pomemben gostinski sektor (hoteli in letovišča) zaradi Disneylanda, plaž in poslovnih potovanj. Zasedenost hotelov in cene sob v letih 2024–2025 so se močno povrnile na skoraj predpandemične ravni, kar spodbuja načrte za prenovo več starejših hotelov in nove gostinske projekte (zlasti v letoviškem okrožju Anaheima). Zdravstvene ordinacije so še ena niša, ki uspeva; zaradi starajočega se prebivalstva povpraševanje po klinikah in ambulantah ohranja nizko stopnjo prostih prostorov v zdravstvenih ordinacijah (okoli 6–7 % cbre.com). Povzetek: komercialne nepremičnine v okrožju Orange so raznolike: medtem ko se lastniki pisarn soočajo z izzivi, industrijski, maloprodajni in specializirani sektorji ponujajo svetle točke, podprte z močnimi demografskimi značilnostmi in potrošniško bazo okrožja.

Ključni razvojni projekti in nova gradbena dejavnost

Okrožje Orange doživlja porast razvojne dejavnosti, s pomembnimi projekti v pripravi, ki bodo v prihodnjih letih oblikovali trg. Ti projekti zajemajo stanovanjske, poslovne in večnamenske razvojne projekte, ki so pogosto usmerjeni v reševanje stanovanjske krize ali izkoriščanje gospodarskih gonil regije.

Nova stanovanjska naselja: Da bi omilili stanovanjsko stisko, je v teku več obsežnih stanovanjskih projektov. Trenutno je po celotni okrožju v gradnji več kot 5.400 večstanovanjskih enot globest.com globest.com. Med vidnejšimi primeri sta The Row na Red Hill v Santa Ani – kompleks 1.100 stanovanj podjetja Greystar – in nova skupnost s 371 enotami v Irvinu, ki jo gradi TA Partners globest.com. V južnem delu okrožja se nadaljuje večfazna gradnja načrtovane skupnosti Rancho Mission Viejo, ki bo na trg prinesla skoraj 14.000 novih domov (vključno z več novimi soseskami, ki se odpirajo leta 2025) huitt-zollars.com huitt-zollars.com. Ti projekti poudarjajo raznolikost stanovanjskih tipov, od enodružinskih hiš do vrstnih hiš in stanovanj (nekatere soseske so namenjene starejšim 55+, da bi zadovoljili potrebe premožnejše starajoče se populacije okrožja Orange) ranchomissionviejo.com cornerstonecomms.com. Poleg tega gradnjo znotraj obstoječih naselij spodbujajo državne politike: po kalifornijskem zakonu SB 9 lokalni gradbeniki vse pogosteje dodajajo pomožne bivalne enote (ADU) in manjše razdelitve zemljišč znotraj obstoječih sosesk, mesta kot sta Anaheim in Santa Ana pa zvišujejo dovoljeno gostoto okoli prometnih koridorjev, da omogočijo gradnjo večstanovanjskih objektov. Območje Santa Ana Regionalnega prometnega centra na primer doživlja razmah stanovanjskih projektov ob javnem prevozu, še posebej z novo OC Streetcar (4-miljsko lahko železniško progo, ki naj bi se odprla leta 2025), ki je spodbudila zanimanje za razvoj ob njeni trasi cal.streetsblog.org voiceofoc.org.

Irvine/Letališko območje – spremembe namembnosti: Ena glavnih razvojnih zgodb je preobrazba Irvine Business Complex (območje okoli letališča John Wayne) v visoko gostoto, večnamensko četrt. Konec leta 2024 je mestni svet Irvine spremenil namembnost 2.700-akrskega poslovnega parka v bližini letališča, da bi omogočil do 15.000 stanovanjskih enot , s čimer se starajoča poslovna cona spreminja v novo urbano stanovanjsko enklavo globest.com. To je sledilo potem, ko so tudi nekatera sosednja mesta (Newport Beach, Costa Mesa) odobrila stanovanjske projekte na nekdanjih poslovnih zemljiščih, celo s preglasitvijo omejitev namembnosti v letališkem območju, da bi izpolnila stanovanjske zahteve globest.com. Posledično je bilo več projektov odobrenih: v Newport Beachu je mesto odobrilo več kot 2.500 enot v bližini letališča, vključno z 282-enotnim večnadstropnim objektom na Dove Street (ki nadomešča staro poslovno stavbo) in 229-enotnim kompleksom na Bristol Street, ki ga gradi Picerne Group globest.com globest.com. Te pobude odražajo širši regionalni pritisk za preoblikovanje premalo izkoriščenih poslovnih in industrijskih zemljišč v stanovanja , kar bo v naslednjih nekaj letih na trg prineslo prepotrebno ponudbo. Ker so mesta v okrožju Orange pod strogimi državnimi zahtevami za stanovanjski element , je pričakovati še več takšnih preobrazb. Napoveduje se približno 12,9-odstotno povečanje dovoljenj za gradnjo stanovanj v letu 2025, kar kaže na porast gradnje kljub višjim stroškom globenewswire.com globenewswire.com. Nova gradnja naj bi bila ključni dejavnik aktivnosti na stanovanjskem trgu, tudi če bo prodaja obstoječih domov ostala nizka zaradi majhne ponudbe globenewswire.com.

Ena glavnih razvojnih zgodb je preobrazba Irvine Business Complex (območje okoli letališča John Wayne) v visoko gostoto, večnamensko četrt. Konec leta 2024 je mestni svet Irvine spremenil namembnost v bližini letališča, da bi omogočil do , s čimer se starajoča poslovna cona spreminja v novo urbano stanovanjsko enklavo globest.com. To je sledilo potem, ko so tudi nekatera sosednja mesta (Newport Beach, Costa Mesa) odobrila stanovanjske projekte na nekdanjih poslovnih zemljiščih, celo s preglasitvijo omejitev namembnosti v letališkem območju, da bi izpolnila stanovanjske zahteve globest.com. Posledično je bilo več projektov odobrenih: v Newport Beachu je mesto odobrilo več kot 2.500 enot v bližini letališča, vključno z 282-enotnim večnadstropnim objektom na Dove Street (ki nadomešča staro poslovno stavbo) in 229-enotnim kompleksom na Bristol Street, ki ga gradi Picerne Group globest.com globest.com. Te pobude odražajo širši regionalni pritisk za , kar bo v naslednjih nekaj letih na trg prineslo prepotrebno ponudbo. Ker so mesta v okrožju Orange pod strogimi državnimi zahtevami za , je pričakovati še več takšnih preobrazb. Napoveduje se približno v letu 2025, kar kaže na porast gradnje kljub višjim stroškom globenewswire.com globenewswire.com. Nova gradnja naj bi bila ključni dejavnik aktivnosti na stanovanjskem trgu, tudi če bo prodaja obstoječih domov ostala nizka zaradi majhne ponudbe globenewswire.com. OC Vibe – Novi večnamenski okrožje v Anaheimu: Eden najbolj ambicioznih komercialnih projektov je OCVibe v Anaheimu, 4 milijarde dolarjev vreden, 40 hektarjev velik zabaviščni in večnamenski okrožje, ki nastaja okoli arene Honda Center. Projekt, ki je bil odobren leta 2022 in je zdaj v gradnji, si prizadeva ustvariti dinamično “središče” za okrožje Orange. Projekt bo ob zaključku v tem desetletju vključeval stanovanjske apartmaje, pisarne, koncertno prizorišče, hotele, parke ter obsežno ponudbo trgovin in restavracij la.urbanize.city anaheim.net. Prve faze so že v nastajanju – nova parkirna garaža naj bi se odprla leta 2025, tržnica in koncertna dvorana leta 2026, kmalu zatem pa še stanovanjski objekti la.urbanize.city instagram.com. OC Vibe je strateško umeščen poleg regionalne tranzitne postaje ARTIC, kar ga postavlja kot tranzitno usmerjeno središče. Ta razvoj naj bi povečal vrednost nepremičnin na območju Platinum Triangle v Anaheimu in privabil podjetja ter prebivalce, ki iščejo okolje za življenje, delo in zabavo. Strokovnjaki za nepremičnine vidijo OC Vibe kot preobrazbeni projekt , ki bi lahko spodbudil dodatne naložbe v bližini (podobno kot je okrožje Crypto.com Arena v LA spodbudilo razvoj središča LA).

OC Vibe – Novi večnamenski okrožje v Anaheimu: Eden najbolj ambicioznih komercialnih projektov je OCVibe v Anaheimu, 4 milijarde dolarjev vreden, 40 hektarjev velik zabaviščni in večnamenski okrožje, ki nastaja okoli arene Honda Center. Projekt, ki je bil odobren leta 2022 in je zdaj v gradnji, si prizadeva ustvariti dinamično "središče" za okrožje Orange. Projekt bo ob zaključku v tem desetletju vključeval stanovanjske apartmaje, pisarne, koncertno prizorišče, hotele, parke ter obsežno ponudbo trgovin in restavracij la.urbanize.city anaheim.net. Prve faze so že v nastajanju – nova parkirna garaža naj bi se odprla leta 2025, tržnica in koncertna dvorana leta 2026, kmalu zatem pa še stanovanjski objekti la.urbanize.city instagram.com. OC Vibe je strateško umeščen poleg regionalne tranzitne postaje ARTIC, kar ga postavlja kot tranzitno usmerjeno središče. Ta razvoj naj bi povečal vrednost nepremičnin na območju Platinum Triangle v Anaheimu in privabil podjetja ter prebivalce, ki iščejo okolje za življenje, delo in zabavo. Strokovnjaki za nepremičnine vidijo OC Vibe kot preobrazbeni projekt , ki bi lahko spodbudil dodatne naložbe v bližini (podobno kot je okrožje Crypto.com Arena v LA spodbudilo razvoj središča LA).

Letovišče Disneyland v Anaheimu – glavna turistična točka okrožja Orange – začenja , imenovano DisneylandForward. Maja 2024 je mestni svet Anaheima soglasno odobril Disneyjev načrt za naložbo v naslednjih 10 letih za dodajanje novih atrakcij, hotelov, trgovin in parkirne infrastrukture v letoviškem okrožju undercovertourist.com undercovertourist.com. Ta širitev bo dejansko podvojila velikost parka Disney California Adventure z novimi tematskimi deželami (navdihnjenimi s franšizami, kot sta Avatar in Coco), zgradila veliko novo parkirišče in prometno vozlišče ter potencialno dodala nove zabaviščne prostore in nastanitve undercovertourist.com undercovertourist.com. Projekt DisneylandForward ponovno uporablja premalo izkoriščena zemljišča znotraj Disneyjevega 480-akrov velikega posestva, zahvaljujoč posodobljenim posebnim načrtom, ki Disneyju omogočajo večjo prilagodljivost pri uporabi zemljišč undercovertourist.com undercovertourist.com. Za nepremičninski trg širitev Disneyja pomeni , verjetno povečanje zasedenosti hotelov (saj nove atrakcije privabljajo več obiskovalcev) in večje povpraševanje po stanovanjih za zaposlene. Anaheimova bosta imela od tega znatne koristi. Pravzaprav je gotovost Disneyjeve dolgoročne prisotnosti in rasti že povzročila val novih hotelskih predlogov in prenov v letoviškem območju Anaheima, saj se vlagatelji pripravljajo na prihodnjo rast števila obiskovalcev. Drugi pomembni projekti: Dodatni pomembni razvojni projekti vključujejo nadaljnjo izgradnjo Great Park Neighborhoods v Irvinu (bivša baza El Toro Marine), kjer se dodajajo nove soseske, športni objekti in poslovna središča v bližini Orange County Great Park. Tam je do leta 2030 načrtovanih še več tisoč domov. V Huntington Beachu napredujejo načrti za prenovo zastarelega Bella Terra Mall v stanovanjsko vas z mešano rabo. V različnih mestih se starejši nakupovalni centri (v Laguna Hills, Orange itd.) preoblikujejo z apartmaji in sodobno trgovino. Nazadnje bodo infrastrukturne izboljšave, kot je OC Streetcar v Santa Ani (predviden začetek obratovanja konec leta 2025) in razširitve avtocest, izboljšale povezljivost in lahko omogočile nove projekte, usmerjene v javni prevoz. Streetcar je na primer že spodbudil zanimanje za visoko gostotne projekte v bližini svojih postaj, Santa Ana pa ima enega najdrznejših programov gradnje dostopnih stanovanj v okrožju, da bi se spopadla z brezdomstvom in izseljevanjem.

Povzemimo, okrožje Orange vlaga v svojo prihodnost s številnimi razvojnimi projekti, ki dodajajo stanovanja, posodabljajo poslovne prostore in izboljšujejo turistične atrakcije. Čeprav visoki stroški gradnje in nasprotovanje skupnosti na nekaterih območjih ostajajo ovire, pritisk stanovanjske krize in privlačnost gospodarske rasti spodbujata razcvet razvoja. Ti projekti bodo igrali ključno vlogo pri oblikovanju dinamike ponudbe in povpraševanja ter bi lahko pomagali omiliti nekatere izmed skrajnih razmer (kot sta nizka zaloga stanovanj in pomanjkanje trgovskih prostorov) v naslednjih 3–5 letih.

Demografski in migracijski vzorci, ki vplivajo na povpraševanje

Demografski trendi okrožja Orange so ključni dejavnik dinamike njegovega nepremičninskega trga. Leta 2025 ima okrožje približno 3,17 milijona prebivalcev, število pa po kratkem upadu v zgodnjih 2020-ih rahlo narašča costar.com. Nedavno objavljeni podatki popisa so pokazali, da je okrožje Orange v letu 2024 pridobilo približno 16.000 prebivalcev, kar je +0,5-odstotno povečanje – s tem so se obrnile skromne izgube prebivalstva, zabeležene med letoma 2020 in 2023 costar.com. Ta ponovna rast je predvsem posledica mednarodnih migracij in naravnega prirasta (rojstva minus smrti). Tako kot večji del Kalifornije je tudi okrožje Orange v zgodnjih 2020-ih doživelo negativen neto domači migracijski saldo – z drugimi besedami, več ljudi se je odselilo v druge zvezne države/okrožja, kot pa se jih je iz njih priselilo. Med letoma 2020 in 2023 je več kot 84.000 prebivalcev zapustilo okrožje Orange in se preselilo drugam po ZDA, kot pa se jih je priselilo ocbc.org. Visoki stroški stanovanj so bili glavni razlog za to odseljevanje, saj družine in upokojenci iščejo bolj dostopna območja. Vendar pa je bil odliv prebivalstva v veliki meri izravnan s pritokom mednarodnih priseljencev in dejstvom, da je število rojstev še vedno nekoliko večje od števila smrti. Do leta 2024 se je neto migracija v okrožju Orange ponovno obrnila v pozitivno smer institutionalpropertyadvisors.com, kar nakazuje, da je najhujše obdobje izseljevanja v času pandemije minilo. Poleg tega so bili nekateri domači selitveni tokovi znotraj regije – na primer, prebivalci, ki se iz okrožja Los Angeles selijo v okrožje Orange v iskanju varnejših sosesk in šol, medtem ko se drugi iz okrožja Orange selijo v Inland Empire ali izven države.

Starost in sestava gospodinjstev prav tako oblikujeta povpraševanje po nepremičninah. Srednja starost v okrožju Orange narašča (okoli 38–39 let), saj velika generacija baby boomerjev prehaja v upokojitev. To je spodbudilo povpraševanje po stanovanjih, prijaznih starejšim – kar dokazujejo projekti, kot so nova naselja 55+ (npr. soseske Gavilan v Rancho Mission Viejo ranchomissionviejo.com) in močan trg enonadstropnih hiš ter oskrbovanih stanovanj. Medtem mlajši odrasli (milenijci in generacija Z) predstavljajo pomemben delež delovne sile in so v letih, ko najemajo ali prvič kupujejo stanovanje. Mnogi jih privlačijo zaposlitvene priložnosti in življenjski slog v okrožju, vendar se soočajo z izzivi pri doseganju lastništva stanovanja. Posledica je odloženo oblikovanje gospodinjstev – mladi odrasli dlje časa živijo s starši ali sostanovalci – in večji delež večgeneracijskih gospodinjstev v regiji. Ko oblikujejo gospodinjstva, se jih veliko odloči za vrstne hiše ali stanovanja kot začetni nakup zaradi cenovne razlike v primerjavi z enodružinskimi hišami. Stopnja lastništva stanovanj v okrožju Orange, ki je bila zgodovinsko okoli 59–60 %, se je zaradi cenovne nedostopnosti nekoliko znižala, število najemnikov pa narašča.

Okrožje je tudi kulturno in etnično raznoliko, kar vpliva na stanovanjske preference in rast sosesk. Obstajajo velike skupnosti Američanov azijskega in latinskoameriškega porekla (vsaka približno tretjina prebivalstva), ki se pogosto združujejo v določenih mestih – na primer, prebivalstvo Irvina je več kot 40 % azijsko, Santa Ana pa je približno 75 % hispanska. Te skupnosti so prispevale k povpraševanju po večgeneracijskih stanovanjskih rešitvah, etničnih nakupovalnih središčih in določenih vrstah stanovanj (npr. številni azijski kupci imajo raje novogradnje v načrtovanih skupnostih, kot je Irvine, kar tam zvišuje cene). Tujinske naložbe in priseljevanje so prav tako igrali vlogo: v okrožju Orange so v 2010-ih veliko nepremičnin kupili tujci (iz Kitajske, Koreje, Bližnjega vzhoda itd.). Čeprav se je dejavnost tujih kupcev med pandemijo upočasnila, se lahko ponovno okrepi, ko se potovanja normalizirajo, zlasti na luksuznih obalnih trgih in v bližini univerz.

Na vzorce selitev znotraj južne Kalifornije vpliva tudi okrožje Orange. Opazno je, da okrožje izgublja nekatere nižje- in srednjeprihodkovne družine, ki se selijo v cenovno dostopnejši Inland Empire (okrožji Riverside/San Bernardino), kar je trend, ki traja že desetletja scag.ca.gov. Hkrati pa okrožje Orange privablja višje dohodkovne strokovnjake in vodilne kadre – pogosto ljudi, ki se selijo iz Los Angelesa zaradi prometnih zastojev ali iz drugih zveznih držav zaradi zaposlitev v tehnologiji, zdravstvu ali financah. Ta selektivni dotok podpira trg nepremičnin višjega cenovnega razreda. Poleg tega odlične šole in varne skupnosti v okrožju Orange še naprej privabljajo družine (ki si to lahko privoščijo), kar ohranja povpraševanje v soseskah z najboljšimi šolskimi okoliši. Obalni življenjski slog in podnebje privabljata tudi upokojence in ljudi, ki delajo na daljavo, med katerimi nekateri prihajajo iz hladnejših podnebij, da bi kupili drugo stanovanje ali se preselili za stalno.

Če pogledamo v prihodnost, uradne projekcije (Južnokalifornijsko združenje vlad) napovedujejo, da bo prebivalstvo okrožja Orange v naslednjih 20 letih zmerno raslo in bi lahko doseglo približno 3,3 milijona do leta 2030. Ta počasna rast odraža minimalno razpoložljivo zemljišče za širitev in nadaljevanje neto notranjih izseljevanj, ki jih uravnava priseljevanje. Demografska sestava naj bi se nagibala k starejšim, saj bodo starejši (65+) predstavljali večji delež prebivalcev, povprečna velikost gospodinjstev pa se bo morda nekoliko zmanjšala, če bodo mlajši imeli manj otrok. Za nepremičninski trg ti trendi pomenijo, da bo povpraševanje ostalo močno na obeh koncih spektra: po luksuznih, z udobjem bogatih stanovanjih za premožnejše strokovnjake in upokojence ter po cenovno dostopnih/stanovanjih za delovno silo za mlajše družine in lokalne delavce. Povpraševanje po stanovanjih se bo vse bolj usklajevalo s središči javnega prevoza in zaposlitve, saj dolgi prevozi na delo postajajo manj vzdržni – to je spoznanje, ki poganja razvoj, kot sta območji okoli Platinum Triangle v Anaheimu in Spectrum v Irvinu. Povzemimo: demografija okrožja Orange predstavlja paradoks: premožno, rastoče (čeprav počasi) prebivalstvo, ki spodbuja veliko povpraševanje po stanovanjih, a hkrati migracijski vzorci razkrivajo pritisk zaradi cenovne nedostopnosti, ki izriva številne prebivalce. Premostitev te vrzeli je osrednji izziv za dolgoročno zdravje trga.

Gospodarski in politični dejavniki, ki vplivajo na trg

Več gospodarskih sil in javnih politik se bo v letu 2025 prepletalo in oblikovalo nepremičninski trg okrožja Orange:

Obrestne mere in okolje financiranja: Morda je najpomembnejši tržni dejavnik smer gibanja hipotekarnih obrestnih mer. Po agresivnih zvišanjih obrestnih mer s strani Federal Reserve v letih 2022–2023 so stroški izposojanja dosegli vrh v letu 2023/začetku 2024, ko so 30-letne fiksne hipotekarne obrestne mere znašale med 6,5–7 %. Te visoke obrestne mere so bile glavni vzrok za upočasnitev prodaje stanovanj in pojav “učinka zaklepa”, saj so lastniki stanovanj s 3 % posojili oklevali s prodajo, kupci pa so se soočali z občutno višjimi mesečnimi obroki programbusiness.com. Dobra novica je, da se obeti za obrestne mere v letu 2025 izboljšujejo. Ekonomisti napovedujejo, da se bo inflacija umirila na približno 2–3 %, kar bo omogočilo postopno znižanje obrestnih mer. Kalifornijsko združenje nepremičninskih posrednikov napoveduje, da bo povprečna 30-letna hipotekarna obrestna mera v letu 2025 padla na približno 5,9 %, kar je manj kot povprečnih 6,6 % v letu 2024 car.org. Podobno Lawrence Yun, glavni ekonomist NAR, pričakuje, da se bodo obrestne mere stabilizirale okoli 6 % proti koncu 2025, z nadaljnjim zniževanjem proti 2026, če bo Fed morebiti znižal obrestne mere surterreproperties.com surterreproperties.com. Nižji stroški financiranja bi morali privabiti več kupcev in prodajalcev nazaj na trg car.org car.org, kar bi nekoliko izboljšalo dostopnost in omogočilo več transakcij z nadgradnjo stanovanj. Vendar pa je tudi 6 % še vedno več kot obrestne mere pod 4 % v letih 2020–21, zato bo prilagoditev postopna. Na komercialni strani so višje obrestne mere že znižale vrednosti sredstev v letih 2023–24 (zlasti za pisarniške nepremičnine). Okolje financiranja ostaja strogo – posojilodajalci so bolj previdni, pogoji za odobritev posojil so strožji, zlasti za gradbena posojila in za sredstva s tveganjem oddaje v najem. Kapitalski donosi so se povečali pri vseh vrstah nepremičnin, čeprav segmenti z močnim povpraševanjem, kot sta industrija in večstanovanjske stavbe v okrožju Orange, še vedno dosegajo razmeroma nizke kapitalske donose (industrija ~4,5–5 %, stanovanja ~4 %+). Če bodo obrestne mere v letu 2025 res padle, bo to nekoliko razbremenilo kapitalske donose in bi lahko ponovno spodbudilo prodajo naložbenih nepremičnin, ki je bila doslej zadržana. Nasprotno pa bi lahko trg nepremičnin še dodatno stagniral zaradi omejitev financiranja, če bi inflacija presenetila navzgor ali bi obrestne mere ostale višje dlje časa.

Zaposlovanje in gospodarstvo: Okrožje Orange se ponaša z robustnim in raznolikim gospodarstvom, ki podpira povpraševanje po nepremičninah. Sredi leta 2025 je stopnja brezposelnosti v okrožju le nekaj več kot 4 %, kar je nižje od kalifornijskega povprečja ~5,5 % kidder.com in kaže na skoraj polno zaposlenost. Ključne panoge vključujejo tehnologijo (proizvajalci čipov, podjetja za igre), zdravstvo in biotehnologijo, turizem (Disneyland in obalna letovišča), strokovne storitve (finance, pravo) ter izobraževanje. Rast zaposlovanja je bila v letu 2024 stabilna, saj je do konca leta 2024 dodala približno 14.600 delovnih mest (+0,9 % na letni ravni) assets.cushmanwakefield.com. Za leto 2025 ekonomisti pričakujejo počasnejšo, a pozitivno rast – Univerza Chapman napoveduje, da se bo rast zaposlovanja v okrožju Orange upočasnila na približno 1 % in da se bo lokalno gospodarstvo izognilo recesiji car.org globenewswire.com. Blaga recesija v ZDA je tveganje na obzorju, vendar je zaenkrat robustna potrošniška poraba (ki jo podpirajo zvezni fiskalni ukrepi in privarčevana sredstva) odložila morebitno upočasnitev globenewswire.com. Mediana dohodka gospodinjstev v okrožju Orange je okoli 100.000 $, kar je precej nad državnim povprečjem in zagotavlja določeno zaščito pred gospodarskimi vetrovi, vendar pa še vedno močno zaostaja za stroški stanovanj (kot omenjeno, so mediani dohodki približno 50 % potrebnega zneska za nakup povprečnega doma globenewswire.com). Če bi v pozni 2025 ali 2026 prišlo do širše gospodarske upočasnitve, bi lahko v okrožju Orange narasla brezposelnost, zlasti v sektorjih, občutljivih na obrestne mere, kot so finance, ali v panogah, odvisnih od diskrecijske porabe, kot je turizem. To bi zmanjšalo povpraševanje po nepremičninah in lahko povečalo število zamud pri odplačevanju hipotek. Zaenkrat pa gospodarska osnova ostaja močna, kar krepi zaupanje v nepremičninski trg. Omeniti velja, da je rekordna rast zaposlovanja po letu 2020 podprla povpraševanje po luksuznih nepremičninah surterreproperties.com – več ljudi, zaposlenih na dobro plačanih delovnih mestih, pomeni več potencialnih kupcev za prestižne domove.

Državne stanovanjske politike: Vlada Kalifornije je sprejela številne zakone za reševanje krize dostopnosti stanovanj, ki neposredno vplivajo na trg v okrožju Orange. Eden glavnih dejavnikov je Regional Housing Needs Allocation (RHNA) in zakon o stanovanjskih elementih: vsako mesto v okrožju Orange je dobilo ambiciozne cilje za število stanovanjskih enot za obdobje 2021–2029. Mesta, ki niso pridobila državnega odobritve svojih stanovanjskih načrtov, so se soočila z “builder’s remedy,” določbo, ki omogoča razvijalcem, da obidejo lokalno prostorsko načrtovanje, če vključijo dostopna stanovanja ourneighborhoodvoices.com newportbeachca.gov. To je učinkovito prisililo zgodovinsko počasno rastoča mesta (kot so Huntington Beach, Orange, Laguna Niguel itd.), da določijo več zemljišč za stanovanjsko gradnjo ali tvegajo izgubo nadzora. Na primer, mesto Orange je imelo zavrnjen stanovanjski element in je postalo ranljivo za vloge po builder’s remedy, dokler ni izpolnilo zahtev newportbeachca.gov. Grožnja builder’s remedy je odprla vrata večjim projektom stanovanjskih blokov v nekaterih mestih okrožja OC, ki bi sicer bili blokirani. Poleg tega SB 9 (v veljavi od 2022) dovoljuje delitev parcel in dvojčke na enodružinskih zemljiščih po vsej državi; čeprav je zanimanje v primestnih soseskah okrožja Orange zmerno, to postopoma dodaja manjše enote in povečuje vrednost domov tam, kjer je delitev parcel izvedljiva. Dodatne stanovanjske enote (ADU) so doživele razcvet po tem, ko so državni zakoni omilili omejitve – veliko lastnikov domov gradi ADU-je ali predeluje garaže za najem, kar postopoma povečuje ponudbo najemnih stanovanj.

Druga politika, ki vpliva na okrožje Orange, je nadzor najemnin. Na ravni države AB 1482 zdaj omejuje letne dvige najemnin za večino starejših večstanovanjskih objektov na 5 % plus CPI (z absolutno omejitvijo 10 %). Lokalno je mesto Santa Ana leta 2022 uvedlo svoj lastni odlok o nadzoru najemnin (omejitev dviga na približno 3 % letno in zaščita pred izselitvijo). Čeprav je Santa Ana le eno mesto, je precej veliko in podobni ukrepi bi se lahko pojavili tudi v drugih mestih okrožja OC z velikim deležem najemnikov. Za vlagatelje te omejitve nekoliko zmanjšujejo potencialno rast prihodkov v večstanovanjskem sektorju, vendar lahko spodbudijo daljše zadrževanje najemnikov. Po drugi strani pa kalifornijski zakon Prop 13 o davku na nepremičnine še naprej koristi dolgoletnim lastnikom nepremičnin v okrožju Orange, saj ohranja njihove davčne obveznosti nizke, kar žal prispeva k nizki ponudbi (lastniki imajo manj finančnih spodbud za prodajo). Vendar pa je Prop 19, sprejet leta 2020, nekoliko pomagal, saj starejšim lastnikom omogoča prenos nizke davčne osnove na nov dom kjerkoli v državi. To je spodbudilo nekatere upokojence, da se preselijo v manjše domove in prodajo svoje nepremičnine, kar sprošča ponudbo – majhen, a pozitiven učinek v dragih območjih, kot je okrožje Orange.

Pobude lokalne samouprave: Občine okrožja Orange prav tako sprejemajo politike, ki vplivajo na nepremičnine. Več mest ponuja poenostavljena odobritev ali oprostitev taks za razvoj dostopnih stanovanj. Tudi okrožna vlada sama vlaga v podporna stanovanja za zmanjšanje brezdomstva, pri čemer nekatere motele spreminja v stanovanja. Spremembe namenske rabe zemljišč, kot je posodobitev posebnega načrta letovišča Disneyland v Anaheimu (ki omogoča širitev Disneyja) undercovertourist.com ali preusmeritev pisarniških zemljišč v stanovanjska v Irvinu globest.com, so pomembne politične odločitve, ki sproščajo zemljišča za razvoj. V obalnih območjih okoljski predpisi in Obalna komisija vplivajo na to, kaj se lahko gradi; na primer, obalna mesta so pod pritiskom, da omogočijo več večstanovanjskih objektov v okviru RHNA, vendar se morajo hkrati soočati z omejitvami višine ob obali in nasprotovanjem prebivalcev. Poleg tega ima pomembno vlogo tudi politika infrastrukture: prometne izboljšave v okrožju (npr. prihajajoča širitev I-405 in OC Streetcar) so povezane z načrtovanjem rabe zemljišč za spodbujanje gostote v bližini javnega prevoza.

Davki in spodbude: Okrožje Orange nima splošnega davka na podjetja, kot ga ima Los Angeles, kar ga naredi privlačnega za podjetja in posredno spodbuja komercialne nepremičnine. V nekaterih delih okrožja (npr. območja Santa Ane, Anaheima) obstajajo tudi priložnostna območja, ki ponujajo davčne spodbude za naložbe v nepremičnine – to je spodbudilo nekaj projektov, zlasti večstanovanjskih, ki sicer morda ne bi bili izvedljivi. Na stanovanjskem področju bi lahko prihodnja zvezna davčna politika (kot sta olajšava za obresti na hipoteko in omejitve odbitka SALT) vplivala na kupno moč kupcev v dragih območjih OC; zvezne davčne spremembe iz leta 2017, ki so omejile odbitke SALT, so dejansko zvišale stroške lastništva stanovanj po davkih v Kaliforniji, kar je zaviralo povpraševanje na višjem koncu trga. Kakršne koli prilagoditve teh politik v prihodnjih letih bi lahko spremenile finančno računico.

Skratka, politično okolje v letu 2025 aktivno spodbuja okrožje Orange k večji gradnji stanovanj in načelom pametne rasti, medtem ko je gospodarsko okolje previdno optimistično s stabilno rastjo delovnih mest in postopnim zniževanjem obrestnih mer. Deležniki naj spremljajo spreminjajočo se zakonodajo (na primer nove kalifornijske zakone v letu 2025, ki še dodatno poenostavljajo pretvorbo poslovnih nepremičnin v stanovanjske) in makroekonomske premike. Trg v okrožju Orange se običajno hitro odzove na gibanje obrestnih mer in gospodarsko razpoloženje, zato bodo ti dejavniki pomembno vplivali na to, ali bo leto 2025 prelomnica za večjo prodajo in večjo ponudbo, ali pa bodo izzivi, kot sta dostopnost in omejena ponudba, vztrajali brez sprememb.

Naložbene priložnosti in tveganja

Priložnosti: Kljub visokim cenam okrožje Orange v letu 2025 in naprej ponuja številne priložnosti za vlagatelje in razvijalce nepremičnin:

Stanovanjski razvoj in dodana vrednost: Kronično pomanjkanje stanovanj in nizke stopnje prostih kapacitet ustvarjajo močno priložnost za razvijalce, ki lahko dodajo enote. Projekti, ki so usklajeni z državnimi stanovanjskimi zahtevami – kot so zapolnitveni stanovanjski kompleksi, večnamenski objekti ali parcelacija velikih zemljišč – imajo dobre možnosti za uspeh. Razvijalci aktivno izkoriščajo premalo izkoriščena poslovna zemljišča (npr. stare pisarne, trgovske centre) in jih spreminjajo v stanovanjske objekte, kot je razvidno iz preobrazb na območju letališča globest.com. Investitorji lahko kot nišno priložnost razmislijo tudi o dodatnih stanovanjskih enotah (ADU) : dodajanje ADU v enodružinskih soseskah lahko prinese soliden najemni dohodek ali prodajno premijo. Poleg tega je mogoče starejše stanovanjske objekte prenoviti (strategija dodane vrednosti), da bi zadovoljili močno povpraševanje najemnikov po sodobnih ugodnostih; zaradi visokih najemnin v okrožju Orange je donosnost nadgradenj lahko privlačna, še posebej, ker rast najemnin ostaja stabilna. Dejstvo, da naj bi se gradbena dovoljenja v letu 2025 povečala za približno 13 % globenewswire.com, nakazuje, da tisti, ki se zdaj podajajo v razvoj, pričakujejo zdrave donose.

Kronično pomanjkanje stanovanj in nizke stopnje prostih kapacitet ustvarjajo močno priložnost za razvijalce, ki lahko dodajo enote. Projekti, ki so usklajeni z državnimi stanovanjskimi zahtevami – kot so zapolnitveni stanovanjski kompleksi, večnamenski objekti ali parcelacija velikih zemljišč – imajo dobre možnosti za uspeh. Razvijalci aktivno izkoriščajo premalo izkoriščena poslovna zemljišča (npr. stare pisarne, trgovske centre) in jih spreminjajo v stanovanjske objekte, kot je razvidno iz preobrazb na območju letališča globest.com. Investitorji lahko kot nišno priložnost razmislijo tudi o : dodajanje ADU v enodružinskih soseskah lahko prinese soliden najemni dohodek ali prodajno premijo. Poleg tega je mogoče starejše stanovanjske objekte prenoviti (strategija dodane vrednosti), da bi zadovoljili močno povpraševanje najemnikov po sodobnih ugodnostih; zaradi visokih najemnin v okrožju Orange je donosnost nadgradenj lahko privlačna, še posebej, ker rast najemnin ostaja stabilna. Dejstvo, da naj bi se gradbena dovoljenja v letu 2025 povečala za približno 13 % globenewswire.com, nakazuje, da tisti, ki se zdaj podajajo v razvoj, pričakujejo zdrave donose. Stiske v pisarniškem sektorju in prilagodljiva ponovna uporaba: Težave v pisarniškem sektorju predstavljajo priložnost za tiste, ki razmišljajo nasprotno od večine. Investitorji z dolgoročnim pogledom in izkušnjami z obnovo lahko kupijo stiske polne pisarniške stavbe po znižanih cenah in jih preoblikujejo. Možne poteze vključujejo preureditev pisarn v laboratorijske prostore (za izkoriščanje rastoče biomedicinske industrije v okrožju Orange), v stanovanjske enote (kjer to dopušča prostorska ureditev ali prek t. i. “builder’s remedy”), ali v kreativno “industrijsko” rabo (npr. tehnološko prilagodljive prostore). Glede na prizadevanja okrožja Orange za odstranitev ali ponovno uporabo zastarelih pisarn kidder.com, bi lahko tisti, ki se zgodaj vključijo na to področje, imeli koristi, ko se bo ponudba zmanjšala in bodo najbolje locirane nepremičnine ponovno pridobile vrednost. Poleg tega so nekateri lastniki pisarn močno motivirani za prodajo zaradi bližajočih se zapadlih dolgov; investitorji z veliko likvidnosti bi lahko v letih 2025–2026 izpogajali ugodne posle, nato pa počakali na okrevanje pisarniškega trga ali dokončanje preureditve.

Težave v pisarniškem sektorju predstavljajo priložnost za tiste, ki razmišljajo nasprotno od večine. Investitorji z dolgoročnim pogledom in izkušnjami z obnovo lahko kupijo stiske polne pisarniške stavbe po znižanih cenah in jih preoblikujejo. Možne poteze vključujejo preureditev pisarn v laboratorijske prostore (za izkoriščanje rastoče biomedicinske industrije v okrožju Orange), v stanovanjske enote (kjer to dopušča prostorska ureditev ali prek t. i. “builder’s remedy”), ali v kreativno “industrijsko” rabo (npr. tehnološko prilagodljive prostore). Glede na prizadevanja okrožja Orange za odstranitev ali ponovno uporabo zastarelih pisarn kidder.com, bi lahko tisti, ki se zgodaj vključijo na to področje, imeli koristi, ko se bo ponudba zmanjšala in bodo najbolje locirane nepremičnine ponovno pridobile vrednost. Poleg tega so nekateri lastniki pisarn močno motivirani za prodajo zaradi bližajočih se zapadlih dolgov; investitorji z veliko likvidnosti bi lahko v letih 2025–2026 izpogajali ugodne posle, nato pa počakali na okrevanje pisarniškega trga ali dokončanje preureditve. Industrijsko in logistično : Tudi ob rahli ohladitvi ostaja industrijska nepremičnina dolgoročno močna naložba v okrožju Orange. Lokacija regije – v bližini glavnih pristanišč, v središču gosto poseljenega metropolitanskega območja – pomeni, da bo povpraševanje po distribucijskih, hladilnih in proizvodnih prostorih vztrajalo. Nedavni porast industrijske praznine na približno 5 % lee-associates.com dejansko ponuja vstopno točko za najemnike in vlagatelje, ki prej niso našli razpoložljivosti. Vlagatelji se lahko usmerijo v podtrge z novo infrastrukturo (npr. območja, ki bodo imela koristi od odprtja OC Streetcar leta 2025 za logistiko zadnje milje ali v bližini JWA za letalski tovor). Glede na omejeno zemljišče obstoječa industrijska sredstva ohranjajo svojo vrednost; vsak padec cen zdaj bi lahko sledila apreciacija, ko se gospodarstvo izboljša. Priložnost je tudi v obnovljivih virih energije in visokotehnološki industriji – na primer, prenova starejših skladišč s sončnimi paneli ali nadgradnja objektov za privabljanje podjetij, povezanih z električnimi vozili (nekatera podjetja za električna vozila so se širila v južni Kaliforniji).

: Tudi ob rahli ohladitvi ostaja industrijska nepremičnina dolgoročno močna naložba v okrožju Orange. Lokacija regije – v bližini glavnih pristanišč, v središču gosto poseljenega metropolitanskega območja – pomeni, da bo povpraševanje po distribucijskih, hladilnih in proizvodnih prostorih vztrajalo. Nedavni porast industrijske praznine na približno 5 % lee-associates.com dejansko ponuja vstopno točko za najemnike in vlagatelje, ki prej niso našli razpoložljivosti. Vlagatelji se lahko usmerijo v podtrge z novo infrastrukturo (npr. območja, ki bodo imela koristi od odprtja OC Streetcar leta 2025 za logistiko zadnje milje ali v bližini JWA za letalski tovor). Glede na omejeno zemljišče obstoječa industrijska sredstva ohranjajo svojo vrednost; vsak padec cen zdaj bi lahko sledila apreciacija, ko se gospodarstvo izboljša. Priložnost je tudi v – na primer, prenova starejših skladišč s sončnimi paneli ali nadgradnja objektov za privabljanje podjetij, povezanih z električnimi vozili (nekatera podjetja za električna vozila so se širila v južni Kaliforniji). Trgovske in večnamenske nepremičnine: Visoki dohodki prebivalcev okrožja Orange podpirajo izkustveno trgovino in gostinstvo, zaradi česar so dobro locirani trgovski centri privlačne naložbe. Ob trgovski praznini okoli 4 % institutionalpropertyadvisors.com lahko nakup trgovskih centrov v močnih trgovskih območjih prinese stabilen denarni tok. Posebej so iskani centri, kjer so sidrni najemniki trgovine z živili ali uspešne restavracije (ki so se izkazale za odporne med COVID-om). Poleg tega ima veliko trgovskih nepremičnin presežek zemljišča ali parkirišč, ki jih je mogoče preurediti v dodatne namene – preudarni vlagatelji lahko sprostijo vrednost z dodajanjem drive-thrujev, samostojnih objektov ali celo stanovanj (če to dopušča prostorska ureditev). Večnamenski projekti, kot je OCVibe , dokazujejo vrednost ustvarjanja destinacij; tudi manjši večnamenski projekti v središčih mest (Orange, Fullerton itd.) so izvedljivi. Ker mesta še naprej spodbujajo okolja za življenje-delo-zabavo, lahko tisti, ki vlagajo v večnamenske projekte, izkoristijo davčne olajšave ali hitrejše odobritve.

Visoki dohodki prebivalcev okrožja Orange podpirajo izkustveno trgovino in gostinstvo, zaradi česar so dobro locirani trgovski centri privlačne naložbe. Ob trgovski praznini okoli 4 % institutionalpropertyadvisors.com lahko nakup trgovskih centrov v močnih trgovskih območjih prinese stabilen denarni tok. Posebej so iskani centri, kjer so sidrni najemniki trgovine z živili ali uspešne restavracije (ki so se izkazale za odporne med COVID-om). Poleg tega ima veliko trgovskih nepremičnin presežek zemljišča ali parkirišč, ki jih je mogoče preurediti v dodatne namene – preudarni vlagatelji lahko sprostijo vrednost z dodajanjem drive-thrujev, samostojnih objektov ali celo stanovanj (če to dopušča prostorska ureditev). Večnamenski projekti, kot je , dokazujejo vrednost ustvarjanja destinacij; tudi manjši večnamenski projekti v središčih mest (Orange, Fullerton itd.) so izvedljivi. Ker mesta še naprej spodbujajo okolja za življenje-delo-zabavo, lahko tisti, ki vlagajo v večnamenske projekte, izkoristijo davčne olajšave ali hitrejše odobritve. Luksuzne in obalne nepremičnine: Luksuzni segment v okrožju Orange – hiše ob oceanu, posestva v Newport Coast, prestižni nebotičniki v Irvinu – še naprej privablja premožne kupce, tako domače kot mednarodne. Lawrence Yun iz NAR posebej poudarja, da lahko luksuzne nepremičnine doživijo razcvet v letu 2025, saj si bo več posameznikov z visokim neto premoženjem želelo lastiti del obalnega življenjskega sloga OC surterreproperties.com surterreproperties.com. Cene na najvišjem koncu naj bi zmerno rasle (približno 2 % letno v letih 2025–26) surterreproperties.com, kar kaže na stabilnost. Za vlagatelje to pomeni, da bo držanje vrhunskih nepremičnin verjetno prineslo vrednostno rast, poleg tega pa se lahko pojavijo priložnosti v luksuznih najemih in počitniških domovih, saj se turizem ponovno krepi. Poleg tega bi širitev Disneylanda in drugih turističnih znamenitosti lahko naredila naložbe v kratkoročne najeme (kjer so dovoljeni) še bolj donosne v okolici Anaheima in obalnih mest.

Luksuzni segment v okrožju Orange – hiše ob oceanu, posestva v Newport Coast, prestižni nebotičniki v Irvinu – še naprej privablja premožne kupce, tako domače kot mednarodne. Lawrence Yun iz NAR posebej poudarja, da lahko v letu 2025, saj si bo več posameznikov z visokim neto premoženjem želelo lastiti del obalnega življenjskega sloga OC surterreproperties.com surterreproperties.com. Cene na najvišjem koncu naj bi zmerno rasle (približno 2 % letno v letih 2025–26) surterreproperties.com, kar kaže na stabilnost. Za vlagatelje to pomeni, da bo držanje vrhunskih nepremičnin verjetno prineslo vrednostno rast, poleg tega pa se lahko pojavijo priložnosti v luksuznih najemih in počitniških domovih, saj se turizem ponovno krepi. Poleg tega bi širitev Disneylanda in drugih turističnih znamenitosti lahko naredila naložbe v kratkoročne najeme (kjer so dovoljeni) še bolj donosne v okolici Anaheima in obalnih mest. Pojavljajoče se niše: Obstajajo nekatere nove priložnosti v specializiranih nepremičninah. Laboratoriji za življenjske vede – okrožje Orange razvija biotehnološki grozd okoli Irvina in Newport Beacha, povpraševanje po laboratorijskih/prostorih za raziskave in razvoj pa narašča. Pretvorba pisarne v laboratorij ali razvoj novih laboratorijskih prostorov (s pravo prostorsko in energetsko infrastrukturo) lahko prinese višje najemnine. Stanovanja za starejše so še eno področje rasti: z naraščanjem starejše populacije so v OC vse bolj priljubljene luksuzne skupnosti za starejše (ki ponujajo letoviške storitve). Razvijalci, ki se osredotočajo na to demografsko skupino (prek skupnosti 55+ ali oskrbovanih stanovanj), imajo lahko koristi. Nazadnje, podatkovni centri in samo-skladišča vzbujajo zanimanje: zaradi drage zemlje okrožje Orange ni bilo velik trg za podatkovne centre, vendar je nekaj manjših edge podatkovnih centrov v načrtovanju za lokalne potrebe, povpraševanje po samo-skladiščih pa sledi gostoti prebivalstva (več novih objektov je bilo zgrajenih ali načrtovanih v gosto poseljenih soseskah).

Tveganja in izzivi: Poleg priložnosti se morajo vlagatelji v okrožju Orange soočiti tudi z velikimi tveganji:

Tveganje dostopnosti in povpraševanja: Izjemno pomanjkanje dostopnosti v okrožju Orange predstavlja dolgoročno tveganje za povpraševanje po stanovanjih. Če bodo srednjerazredne družine še naprej odhajale, se lahko bazen bodočih kupcev stanovanj in celo najemnikov zmanjša ali pa se vsaj spremeni po sestavi. Podjetja bodo morda težje privabljala talente v to območje, kar bi lahko sčasoma zavrlo rast zaposlovanja. Dolgotrajna kriza dostopnosti bi lahko povečala tudi politični pritisk za uvedbo nadzora najemnin ali davkov na prazna stanovanja, kar bi vplivalo na donose vlagateljev. Poleg tega, če se obrestne mere kratkoročno ne bodo znižale, kot je pričakovano (ali še huje, če se bodo še zvišale), bi povpraševanje kupcev lahko ostalo nizko, cene pa bi lahko stagnirale ali se realno zmerno znižale (kot napoveduje Chapman University, je v letu 2025 možen **»rahli padec« cen stanovanj v okrožju Orange, če bodo obrestne mere ostale visoke globenewswire.com). Scenarij celo blage korekcije cen bi prizadel lastniški kapital nedavnih kupcev in lahko prestrašil vlagatelje.

Izjemno pomanjkanje dostopnosti v okrožju Orange predstavlja dolgoročno tveganje za povpraševanje po stanovanjih. Če bodo srednjerazredne družine še naprej odhajale, se lahko bazen bodočih kupcev stanovanj in celo najemnikov zmanjša ali pa se vsaj spremeni po sestavi. Podjetja bodo morda težje privabljala talente v to območje, kar bi lahko sčasoma zavrlo rast zaposlovanja. Dolgotrajna kriza dostopnosti bi lahko povečala tudi politični pritisk za uvedbo nadzora najemnin ali davkov na prazna stanovanja, kar bi vplivalo na donose vlagateljev. Poleg tega, če se obrestne mere kratkoročno ne bodo znižale, kot je pričakovano (ali še huje, če se bodo še zvišale), bi povpraševanje kupcev lahko ostalo nizko, cene pa bi lahko stagnirale ali se realno zmerno znižale (kot napoveduje Chapman University, je v letu 2025 možen **»rahli padec« cen stanovanj v okrožju Orange, če bodo obrestne mere ostale visoke globenewswire.com). Scenarij celo bi prizadel lastniški kapital nedavnih kupcev in lahko prestrašil vlagatelje. Tveganje obrestnih mer in kreditno tveganje: Nepremičnine so zelo občutljive na obrestne mere. Čeprav je osnovna napoved znižanje obrestnih mer, bi lahko presenečenja, kot je vztrajna inflacija, ohranila visoke obresti in drago zadolževanje. Visoke obrestne mere posledično zvišujejo kapitalske donose in znižujejo vrednosti nepremičnin, kar je še posebej pomembno za lastnike, ki so kupili po najvišjih cenah z nizkimi kapitalskimi donosi. Poleg tega bo veliko komercialnih dolgov zapadlo v letih 2025–2027; refinanciranje teh posojil po višjih obrestnih merah bi lahko bilo zahtevno, kar bi lahko vodilo do neplačil ali prisilnih prodaj po znižanih cenah (zlasti v segmentih pisarn in hotelov). Zaostrovanje kreditnih pogojev pomeni tudi, da bo financiranje novih poslov ali projektov težje, kar omejuje sposobnost vlagateljev za izkoriščanje priložnosti.

Nepremičnine so zelo občutljive na obrestne mere. Čeprav je osnovna napoved znižanje obrestnih mer, bi lahko presenečenja, kot je vztrajna inflacija, ohranila visoke obresti in drago zadolževanje. Visoke obrestne mere posledično zvišujejo kapitalske donose in znižujejo vrednosti nepremičnin, kar je še posebej pomembno za lastnike, ki so kupili po najvišjih cenah z nizkimi kapitalskimi donosi. Poleg tega bo veliko komercialnih dolgov zapadlo v letih 2025–2027; refinanciranje teh posojil po višjih obrestnih merah bi lahko bilo zahtevno, kar bi lahko vodilo do neplačil ali prisilnih prodaj po znižanih cenah (zlasti v segmentih pisarn in hotelov). Zaostrovanje kreditnih pogojev pomeni tudi, da bo financiranje novih poslov ali projektov težje, kar omejuje sposobnost vlagateljev za izkoriščanje priložnosti. Gospodarska recesija ali zunanji šoki: Tveganje recesije je vedno prisotno v ozadju. Če bi ZDA ali Kalifornija v pozni 2025 vstopili v recesijo, bi lahko okrožje Orange doživelo izgubo delovnih mest v ključnih sektorjih (tehnologija, turizem, nepremičnine). Povečanje brezposelnosti bi neposredno zmanjšalo povpraševanje po stanovanjih – oblikovanje gospodinjstev bi se upočasnilo, število zaplemb bi se lahko povečalo z zdajšnjih nizkih ravni. Nepremičnine v segmentu trgovine in hotelirstva bi utrpele zaradi zmanjšane potrošnje. Čeprav trenutne napovedi pričakujejo da v letu 2025 ne bo recesije globenewswire.com, tega tveganja ni mogoče prezreti. Poleg tega bi lahko zunanji šoki, kot so nov val pandemije, geopolitični dogodki, ki vplivajo na trgovino (podjetja v okrožju Orange so povezana z globalnimi dobavnimi verigami), ali korekcija borznih trgov, ki vpliva na premoženje kupcev višjega razreda, vsi odmevali na trgu nepremičnin.

Tveganje recesije je vedno prisotno v ozadju. Če bi ZDA ali Kalifornija v pozni 2025 vstopili v recesijo, bi lahko okrožje Orange doživelo izgubo delovnih mest v ključnih sektorjih (tehnologija, turizem, nepremičnine). Povečanje brezposelnosti bi neposredno zmanjšalo povpraševanje po stanovanjih – oblikovanje gospodinjstev bi se upočasnilo, število zaplemb bi se lahko povečalo z zdajšnjih nizkih ravni. Nepremičnine v segmentu trgovine in hotelirstva bi utrpele zaradi zmanjšane potrošnje. Čeprav trenutne napovedi pričakujejo globenewswire.com, tega tveganja ni mogoče prezreti. Poleg tega bi lahko zunanji šoki, kot so nov val pandemije, geopolitični dogodki, ki vplivajo na trgovino (podjetja v okrožju Orange so povezana z globalnimi dobavnimi verigami), ali korekcija borznih trgov, ki vpliva na premoženje kupcev višjega razreda, vsi odmevali na trgu nepremičnin. Regulativna in politična tveganja: Investitorji morajo spremljati spremembe politik. Na primer, kalifornijski zakonodajalci so predlagali različne ukrepe, od strožjih razširitev nadzora najemnin do davkov na prazna stanovanja in nadaljnjega sproščanja omejitev razvoja. Sprememba političnega vodstva bi lahko prinesla bolj agresivne zahteve glede dostopnih stanovanj. Na lokalni ravni lahko pride do nasprotovanja razvoju – npr. referendumi ali tožbe, ki zamujajo projekte (kot je bilo zgodovinsko vidno v nekaterih mestih okrožja OC). Prav tako je reforma davka na nepremičnine oddaljeno tveganje: če bi bil Prop 13 kdaj spremenjen za povečanje davkov na poslovne nepremičnine (predlogi za razdeljeni davek so se že pojavili), bi to lahko spremenilo vrednotenja. Čeprav so volivci leta 2020 zavrnili spremembe Prop 13, bi lahko fiskalni pritiski to razpravo ponovno obudili.

Investitorji morajo spremljati spremembe politik. Na primer, kalifornijski zakonodajalci so predlagali različne ukrepe, od strožjih razširitev nadzora najemnin do davkov na prazna stanovanja in nadaljnjega sproščanja omejitev razvoja. Sprememba političnega vodstva bi lahko prinesla bolj agresivne zahteve glede dostopnih stanovanj. Na lokalni ravni lahko pride do nasprotovanja razvoju – npr. referendumi ali tožbe, ki zamujajo projekte (kot je bilo zgodovinsko vidno v nekaterih mestih okrožja OC). Prav tako je oddaljeno tveganje: če bi bil Prop 13 kdaj spremenjen za povečanje davkov na poslovne nepremičnine (predlogi za razdeljeni davek so se že pojavili), bi to lahko spremenilo vrednotenja. Čeprav so volivci leta 2020 zavrnili spremembe Prop 13, bi lahko fiskalni pritiski to razpravo ponovno obudili. Okoljska in podnebna tveganja: Okrožje Orange je na splošno manj izpostavljeno nekaterim podnebnim tveganjem kot druga območja Kalifornije, vendar ni imuno. Tveganje požarov v naravi obstaja v hribih in kanjonih (na primer, skupnosti blizu narodnega gozda Cleveland ali kanjona Laguna so že doživele požare). Z napredovanjem podnebnih sprememb se lahko tveganje požarov in ekstremne vročine poveča. To je že vplivalo na zavarovalniški trg – večje zavarovalnice so dejansko omejile zavarovanje domov v Kaliforniji zaradi odgovornosti za požare, in čeprav obalni del OC ni posebej izpostavljen požarom, splošno umikanje zavarovalnic podraži zavarovanje nepremičnin za vse. Poplave in dvig morske gladine bi lahko v prihodnjih desetletjih ogrozili nižje ležeča obalna območja (Newport Beach, Huntington Harbour), kar bi lahko zahtevalo drage ukrepe za ublažitev in vplivalo na dolgoročne vrednosti nepremičnin tam. Poleg tega so potresi stalno prisotno tveganje v južni Kaliforniji. Večji potres bi lahko povzročil škodo na nepremičninah in začasno motil trg; preudarni investitorji upoštevajo potresno sanacijo in zavarovanje (pri čemer je treba opozoriti, da je zavarovanje za potres razmeroma redko zaradi stroškov).

Okrožje Orange je na splošno manj izpostavljeno nekaterim podnebnim tveganjem kot druga območja Kalifornije, vendar ni imuno. obstaja v hribih in kanjonih (na primer, skupnosti blizu narodnega gozda Cleveland ali kanjona Laguna so že doživele požare). Z napredovanjem podnebnih sprememb se lahko tveganje požarov in ekstremne vročine poveča. To je že vplivalo na zavarovalniški trg – večje zavarovalnice so dejansko omejile zavarovanje domov v Kaliforniji zaradi odgovornosti za požare, in čeprav obalni del OC ni posebej izpostavljen požarom, splošno umikanje zavarovalnic podraži zavarovanje nepremičnin za vse. bi lahko v prihodnjih desetletjih ogrozili nižje ležeča obalna območja (Newport Beach, Huntington Harbour), kar bi lahko zahtevalo drage ukrepe za ublažitev in vplivalo na dolgoročne vrednosti nepremičnin tam. Poleg tega so potresi stalno prisotno tveganje v južni Kaliforniji. Večji potres bi lahko povzročil škodo na nepremičninah in začasno motil trg; preudarni investitorji upoštevajo potresno sanacijo in zavarovanje (pri čemer je treba opozoriti, da je zavarovanje za potres razmeroma redko zaradi stroškov). Tveganja likvidnosti trga in izstopa: Ker so prodajne količine močno upadle programbusiness.com, je likvidnost skrb. Investitorji lahko ugotovijo, da izstop iz naložbe (prodaja nepremičnine) v tem okolju traja dlje ali zahteva popuste pri ceni, zlasti pri dragih luksuznih domovih ali specializiranih poslovnih sredstvih. Preprodajalci in kratkoročni investitorji tvegajo, če ne morejo hitro prodati z dobičkom zaradi manjšega števila kupcev. To tveganje je nekoliko ublaženo s pričakovanim povečanjem kupcev, ko bodo obrestne mere padle, vendar je časovno usklajevanje trga zahtevno.

Napovedi na podlagi podatkov: Glede na zgoraj navedene priložnosti in tveganja, kaj napovedi pravijo za okrožje Orange v naslednjih nekaj letih? Kalifornijsko združenje nepremičninskih posrednikov napoveduje, da bo na ravni države srednja cena stanovanj narasla za približno 4,6 % v letu 2025 car.org. Okrožje Orange, kot dražji podtrg, bi lahko doživelo podobno zmerno rast cen, če se bodo hipotekarne obrestne mere res znižale – Lawrence Yun iz NAR napoveduje približno +2 % rast cen stanovanj v okrožju Orange v letih 2025 in 2026 surterreproperties.com. Pričakuje se, da se bo obseg prodaje stanovanj močneje okrepil: Yun predvideva, da bi lahko prodaja stanovanj v okrožju Orange (vključno z luksuznim segmentom) poskočila za 9 % v letu 2025 in 13 % v letu 2026, ko bo na voljo več nepremičnin in se bodo kupci prilagodili novim obrestnim meram surterreproperties.com. Na poslovnem področju naj bi se stopnje prostih kapacitet postopoma izboljševale: prosti pisarniški prostori bi se lahko še nekoliko zmanjšali, če bodo prenove odstranile del površin, prosti industrijski prostori bi se lahko ustalili ali rahlo upadli, ko bo povpraševanje dohitevalo ponudbo, trgovski prostori pa bodo verjetno ostali omejeni. Rast najemnin v večstanovanjskih objektih naj bi bila zmerna (~2-3 % letno), saj bo v naslednjih dveh letih na trg prišlo na tisoče novih enot, kar bo uravnotežilo povpraševanje. Napoved univerze Chapman je nekoliko bolj previdna – pričakujejo stagnacijo ali rahlo znižanje cen stanovanj v letu 2025 in poudarjajo, da bo dostopnost ostala najnižja v državi globenewswire.com globenewswire.com. Vseeno pa pričakujejo povečanje gradbene dejavnosti in poudarjajo, da bo nova gradnja spodbudila več transakcij globenewswire.com.

Z vidika vlagatelja je mogoče nepremičnine v okrožju Orange v letu 2025 povzeti kot okolje z visokimi nagradami in visokimi stroški. Temeljni dejavniki trga – omejena zemljišča, zaželena lokacija, visoki dohodki – podpirajo dolgoročno rast vrednosti in ustvarjanje prihodkov. Kljub temu pa kratkoročno ni brez izzivov, od nihanja obrestnih mer do prilagoditev politik. Temeljita skrbnost, potrpežljivost pri sklepanju poslov in strateška osredotočenost na območja rasti (tako geografsko kot sektorsko) bodo ključnega pomena. Tisti, ki bodo znali premagati trenutne ovire, bodo morda ugotovili, da so nepremičnine v okrožju Orange donosna naložba, saj se regija še naprej razvija in inovira v drugi polovici desetletja.

