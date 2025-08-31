Nehnuteľnosti v Salt Lake City 2025: 7 prekvapivých trendov, horúce štvrte a odvážne predpovede

Zhrnutie kľúčových faktov
- Ceny a predaje domov: Mediánová cena domu v Salt Lake City je okolo $580,000 k polovici roka 2025, čo je mierny pokles (~6–7% medziročne) po rokoch rýchleho rastu redfin.com redfin.com. Domy sa stále predávajú rýchlo (priemerne za približne 35 dní na trhu redfin.com), často s viacerými ponukami v žiadaných oblastiach.
- Rezidenčné vs komerčné nehnuteľnosti: Dopyt po bývaní zostáva silný (poháňaný rastom pracovných miest a populácie), zatiaľ čo komerčné nehnuteľnosti sú zmiešané – moderné maloobchodné a viacbytové objekty prosperujú s nízkou neobsadenosťou movingonmain.com movingonmain.com, ale kancelársky sektor má vysokú neobsadenosť (~25%) kvôli prechodu na prácu na diaľku movingonmain.com. Rast priemyselných skladov sa po stavebnom boome spomalil, čím sa dostupnosť zvýšila na ~7,2% movingonmain.com.
- Trh kupujúceho/predávajúceho: Ponuka je stále obmedzená, takže predávajúci majú vo všeobecnosti navrch – mnoho domov sa v roku 2025 stále predáva blízko alebo nad ponukovou cenou steadily.com. Kupujúci čelia výzvam kvôli vysokým cenám (medián v Salt Lake je približne o 32 % vyšší ako americký priemer redfin.com) a vyšším úrokovým sadzbám, hoci trh sa pomaly uvoľňuje, keď sa objavuje viac ponúk axios.com. Nájomcovia zaznamenali prudké zvýšenie nájomného (dvojciferné percentuálne nárasty v rokoch 2022–2023) s veľmi nízkou obsadenosťou bytov (~2 %), ale vlna nových bytov, ktoré prichádzajú na trh, by mala pomôcť stabilizovať nájomné do budúcnosti movingonmain.com mmgrea.com.
- Investičný výhľad: Salt Lake City je horúcim miestom pre investorov vďaka silnej ekonomike a rastu populácie. Výnosy z prenájmu zostávajú atraktívne vzhľadom na stabilné úrovne nájomného a nízku neobsadenosť steadily.com steadily.com. Príležitosti sú v rozvíjajúcich sa štvrtiach a v rekonštrukcii starších komerčných nehnuteľností. Metropolitná oblasť pridala ~13 800 nových pracovných miest v roku 2025 (predpokladaný rast zamestnanosti o 1,7 %) mmgrea.com, čo poukazuje na trvalý dopyt po bývaní aj komerčných priestoroch.
- Horúce lokality v susedstve: Žiadané oblasti ako The Avenues, Sugar House a Downtown naďalej zaznamenávajú vysoký dopyt. The Avenues, so svojimi historickými domami, si udržiava prémiové ceny (priemer okolo 750 000 dolárov) a zostáva odolná integrityplace.com. Sugar House zažíva rozmach s viac ako 1 000+ novými bytmi vo výstavbe, čo dočasne ochladzuje rast nájomného (prognóza len ~1 % v roku 2025) mmgrea.com, aj keď zostáva trendovou lokalitou. Daybreak (v South Jordan) zažíva explóziu ako plánovaná komunita – tisíce domov plus nové centrum a baseballový štadión sú vo výstavbe, čo priťahuje rodiny na jeho relatívne dostupný životný štýl s množstvom vybavenia homesindaybreakutah.com bestutahrealestate.com.
- Dostupnosť bývania & demografia: Dostupnosť bývania je vážnym problémom. Pomer ceny k príjmu v Salt Lake County (~5,4 v roku 2023) naznačuje „vážne nedostupné“ bývanie podľa medzinárodných štandardov slrealtors.com. Na kúpu domu za priemernú cenu je potrebný príjem domácnosti približne 170 000 dolárov, čo je výrazne nad skutočným mediánom príjmu slrealtors.com. Napriek tomu populácia regiónu rastie ~2,5 % ročne rentastic.io (jeden z najrýchlejších v krajine) a migrácia zostáva pozitívna – mnohých nových obyvateľov (najmä z drahších miest západného pobrežia) stále láka pracovný trh a životný štýl v SLC axios.com integrityplace.com.
- Hlavné udalosti: Niekoľko prelomových projektov je v procese realizácie. Začala sa výstavba Utah Inland Port, obrovského logistického centra na západnej strane SLC, od ktorého sa očakáva vytvorenie tisícov pracovných miest fox13now.com fox13now.com. V meste Draper sa buduje „The Point“ (viac ako 600 akrov na mieste bývalej väznice) s 3 300 novými domami a komerčnými priestormi – ide o jednu z najväčších prestavieb v Utahu thepointutah.org. Bližšie k centru, v centre Salt Lake City bola v roku 2024 dokončená 40-poschodová Astra Tower (teraz najvyššia budova v štáte s výškou 450 stôp a 377 luxusnými apartmánmi) enr.com enr.com. Medzitým bolo Salt Lake City oficiálne vybrané ako hostiteľ Zimných olympijských hier 2034 – čo je impulz, ktorý by mal v nasledujúcom desaťročí podnietiť modernizáciu infraštruktúry, rozšírenie dopravy, výstavbu nových hotelov a širšie investície do nehnuteľností.
1. Trendy v rezidenčných nehnuteľnostiach v roku 2025
Trh s bývaním v Salt Lake City v roku 2025 zostáva veľmi aktívny, hoci horúčkovité tempo z obdobia pandémie sa mierne spomalilo. Medzi hlavné rezidenčné trendy patrí rastúca hodnota nehnuteľností (s nedávnym vyrovnaním), tvrdá konkurencia o obmedzenú ponuku a nárast výstavby nových domov v niektorých oblastiach:
- Rast cien nehnuteľností sa spomaľuje: Po rokoch dvojciferného rastu sa zvyšovanie cien nehnuteľností v rokoch 2024–2025 spomalilo. Začiatkom roka 2024 bola mediánová predajná cena v SLC približne 530 000 $ – čo je nárast o ~3 % oproti predchádzajúcemu roku steadily.com. V polovici roka 2025 sa medián pohyboval vo vyšších 500-tisícoch (okolo 588 000 $ v júli 2025) a v skutočnosti bol medziročne nižší o ~6–7 % redfin.com, čo odráža trh, ktorý sa po prehriatí v rokoch 2021–22 normalizuje. Aj napriek tomuto miernemu poklesu sú ceny stále blízko historických maxím a približne o tretinu vyššie ako americký priemer redfin.com, čo svedčí o silnom dopyte v Salt Lake. Kupujúci už neženú ceny nahor takým tempom ako v roku 2021, no dlhodobý tlak na rast pretrváva vďaka rastu populácie a príjmov.
- Silný dopyt prevyšuje ponuku: Dopyt kupujúcich naďalej prevyšuje ponuku bývania, čo udržiava trh konkurenčný. Vo februári 2024 bol predaj domov svižný – v tom mesiaci sa predalo 161 domov, čo je nárast oproti 124 predaným rok predtým steadily.com. Domy vo všeobecnosti trávia na trhu o niečo viac času ako počas pandémie, no stále nie dlho: v polovici roka 2025 trvá priemerný predaj približne 35 dní (len o niečo pomalšie ako 32 dní predchádzajúce leto) redfin.com redfin.com. Ponuka v Salt Lake sa mierne zlepšila (aktívne inzeráty v polovici roka 2025 boli podľa niektorých správ vyššie o ~37 % oproti predchádzajúcemu mesiacu rocket.com), no celková ponuka zostáva obmedzená pre dlhodobý nedostatok výstavby a geografické limity (údolie je ohraničené horami a jazerom). Zillow zaradil Salt Lake City medzi 10 najhorúcejších trhov s bývaním v USA pre rok 2025 kvôli jeho chronickému „nedostatku ponuky“ a stále silnému dopytu axios.com axios.com.
- Objem predaja a nová výstavba: Vysoké úrokové sadzby (pohybujúce sa okolo 6–7 % v rokoch 2024–25) v roku 2023 utlmovali aktivitu kupujúcich, čo viedlo k poklesu predaja. Avšak, očakáva sa, že objem predaja v roku 2025 opäť vzrastie, keď sa trh prispôsobí. Odborníci predpovedajú približne 3% nárast predaja nehnuteľností v celom štáte pre rok 2025 bestutahrealestate.com, k čomu prispejú mierne nižšie hypotekárne sadzby a viac ponúk. Čo sa týka výstavby, developeri po predchádzajúcom ošiali ustúpili – počet povolení a začatých stavieb v roku 2023 klesol – no teraz opatrne opäť zvyšujú aktivitu. Nová výstavba rodinných domov bola začiatkom roka 2024 ~32 % pod úrovňou pred pandémiou axios.com, čo naznačuje, že developeri dobiehajú pomaly. To znamená, že hoci pribúda veľa nových bytov (pozri trendy v oblasti viacbytových domov), nové rodinné domy v metropole sú stále relatívne vzácne, čo prispieva k pretrvávajúcej konkurencii o existujúce domy.
- Odolnosť stredného segmentu trhu: Štartovacie a stredne drahé domy (napr. ~$400K–$600K) zostávajú v najvyššom dopyte. Tieto nehnuteľnosti často čelia viacerým ponukám a rýchlo sa predávajú, keďže sú najdostupnejšie pre veľkú skupinu prvokupcov a prisťahovalcov. Naopak, luxusný segment (domy za $1M+) mierne ochladol – drahšie nehnuteľnosti sa predávajú dlhšie a niekedy si vyžadujú zníženie ceny. Tento rozdiel je v roku 2025 bežný: spodok a stred trhu sú stále veľmi konkurenčné, zatiaľ čo horný koniec je priaznivejší pre kupujúcich. Celkovo sa očakáva, že hodnoty domov v Salt Lake City budú v nasledujúcom roku naďalej rásť, ale miernym tempom – prognózy hovoria o približne 2–4 % ročnom zhodnotení do roku 2025, pokiaľ nenastanú zásadné ekonomické zmeny integrityplace.com integrityplace.com. Stručne povedané, rezidenčný trh prechádza z varu do udržateľného varu, no stále patrí medzi najsilnejšie trhy s bývaním na západe USA.
2. Trendy v komerčných nehnuteľnostiach v roku 2025
Komerčný sektor nehnuteľností v Salt Lake City v roku 2025 je príbehom kontrastov medzi rôznymi typmi nehnuteľností. Zatiaľ čo segmenty ako maloobchod a prenájom viacbytových domov zažívajú boom s nízkou neobsadenosťou, tradičný kancelársky trh zápasí s vysokou neobsadenosťou a meniacim sa účelom po pandémii. Priemyselný rozvoj po obrovskom rozmachu mierne spomaľuje. Tu je rozdelenie jednotlivých hlavných sektorov:
- Kancelársky trh – Vysoká neobsadenosť v hybridnej ére: Kancelárske budovy v centre Salt Lake prechádzali obdobím korekcie a adaptácie. Koncom roka 2024 miera neobsadenosti kancelárií dosiahla približne 25,2 % movingonmain.com – dramatický nárast, ktorý sa pripisuje najmä trendom práce na diaľku a hybridnej práce. Mnohé spoločnosti zmenšili svoje priestory, prenajali prebytočné priestory alebo odložili expanziu. O kancelárie triedy A (novšie budovy s modernými vybaveniami) je stále záujem a môžu si pýtať zdravé nájomné, ale staršie kancelárie triedy B/C majú problémy prilákať nájomcov v tomto prostredí movingonmain.com. Požadované nájomné sa v priemere pohybuje okolo 24 USD/štvorcový stopa ročne (full-service) za kancelárske priestory, pričom prémiové priestory triedy A dosahujú viac ako 40 USD za štvorcovú stopu na najlepších miestach movingonmain.com. Prenajímatelia ponúkajú stimuly a úpravy priestorov, aby prilákali nájomcov. Dobrou správou je, že dopyt po kanceláriách možno dosiahol dno – začiatkom roka 2025 sa ukázalo, že odchody sa spomaľujú a niektoré spoločnosti volajú zamestnancov späť na pracovisko, čo viedlo k miernemu zlepšeniu čistej absorpcie na národnej úrovni nar.realtor nar.realtor. Napriek tomu kancelársky sektor v Salt Lake pravdepodobne zaznamená zvýšenú neobsadenosť počas nasledujúcich niekoľkých rokov, kým si ekonomika a pracovné návyky nenájdu novú rovnováhu. Dokonca sa hovorí o prebudovaní niektorých nevyužitých kancelárskych budov (napríklad na rezidenčné lofty alebo zmiešané využitie), ak vysoká neobsadenosť pretrvá.
- Maloobchodné nehnuteľnosti – Silné a napäté: Na rozdiel od kancelárskych priestorov je dopyt po maloobchodných priestoroch v okrese Salt Lake vysoký a ponuka nízka. Do 3. štvrťroka 2024 klesla miera neobsadenosti maloobchodných priestorov na iba 2,57 % movingonmain.com – čo je jedna z najnižších hodnôt medzi typmi nehnuteľností. Dobre situované nákupné centrá a predajne si užívajú silné prenajímanie, keďže zdravý trh práce a rast populácie v Utahu podporujú spotrebiteľské výdavky. Priemerné nájomné za maloobchodné priestory vzrástlo na približne 22 dolárov za štvorcový stopu ročne (NNN) a nové maloobchodné projekty sa rýchlo prenajímajú movingonmain.com. Významným projektom je Academy Village v Herrimane, veľké zmiešané maloobchodné centrum, ktoré rozširuje maloobchodnú ponuku v rýchlo rastúcom predmestí movingonmain.com. Celkovo boli developeri opatrní, aby neprestavali príliš veľa maloobchodných priestorov, takže obmedzená nová výstavba plus silný dopyt = veľmi nízka neobsadenosť maloobchodných priestorov. V skutočnosti Salt Lake City zaznamenalo medziročný nárast nájomného za maloobchodné priestory o ~6 % nedávno – čo je jeden z najvyšších rastov nájomného za maloobchod v krajine nar.realtor. Populárne oblasti ako centrum mesta (City Creek Center, Gateway atď.) a Sugar House majú prakticky plnú obsadenosť maloobchodných priestorov. Ak nenastane recesia, výhľad pre maloobchodné priestory zostáva pozitívny, pričom mierny nárast neobsadenosti by mohol nastať iba v prípade, že príde vlna novej výstavby alebo ak sa spomalia spotrebiteľské výdavky.
- Priemyselné a skladové priestory – Mierne ochladenie po boome: Salt Lake City je známe ako regionálne distribučné a logistické centrum a jeho trh s priemyselnými nehnuteľnosťami zažil v posledných rokoch prudký rast s rekordne nízkou neobsadenosťou a rýchlo rastúcimi nájmami až do roku 2022. Avšak, do roku 2024 priemyselný sektor krátkodobo narazil na bod nadmernej ponuky. Aktivita v prenájmoch v roku 2024 klesla na približne 958 000 štvorcových stôp, čo je najnižšia úroveň od roku 2014, keď niektorí veľkí nájomcovia pozastavili plány na expanziu movingonmain.com. Medzitým developeri v posledných rokoch pridali milióny štvorcových stôp nových skladových priestorov, čím sa miera dostupnosti priemyselných priestorov zvýšila na ~7,2 % movingonmain.com. V podstate sklady prešli od nedostatkových k hojným, keď boli projekty dokončené. Rast nájomného sa preto spomalil a v niektorých štvrťrokoch dokonca mierne poklesol. Napriek tomuto dočasnému prebytku zostávajú dlhodobé vyhliadky silné: projekt Utah Inland Port (pozri Hlavné projekty nižšie) je už v realizácii a očakáva sa, že výrazne zvýši dopyt po priemyselných priestoroch po spustení prevádzky. Už v polovici roka 2025 bolo v Salt Lake City otvorené úplne nové intermodálne železničné terminály BNSF v rámci iniciatívy inland port, čo posilnilo úlohu mesta v preprave tovaru inlandportauthority.utah.gov sltrib.com. To by malo prilákať viac spoločností, ktoré potrebujú skladové a distribučné priestory. Zatiaľ môžu prenajímatelia priemyselných priestorov ponúkať viac ústupkov na zaplnenie priestorov, ale do rokov 2026–2027 odborníci očakávajú, že neobsadenosť sa opäť zníži ako ekonomika dorastie do novej ponuky.
- Prenájom viacbytových domov – Nízka neobsadenosť a stavebný boom: Trh s bytmi v Salt Lake City je mimoriadne konkurenčný. Neobsadenosť ku koncu roka 2024 bola okolo 2,2 % – z prevádzkového hľadiska prakticky plná obsadenosť movingonmain.com. Silný rast pracovných miest a prílev mladých profesionálov poháňali vysoký dopyt po prenájme, pričom mnohí potenciálni kupci sa obrátili na prenájom, keď ceny nehnuteľností prudko vzrástli. Výsledkom je, že nájomné prudko vzrástlo: priemerné nájomné vyskočilo medziročne približne o 15,1 % na 1 632 USD za jednotku ku koncu roka 2024 movingonmain.com. Takýto dvojciferný rast nájomného bol pre nájomcov bolestivý, no pre investorov a developerov lákavý. Trh reagoval vlnou novej výstavby – v jednom momente bolo viac ako 12 000 nových bytových jednotiek vo výstavbe v metropolitnej oblasti Salt Lake movingonmain.com (rekordný objem pre túto oblasť). Tieto projekty siahajú od výškových budov v centre až po záhradné byty na predmestiach. Začiatkom roka 2025 bolo ešte približne 5 500 jednotiek aktívne vo výstavbe (pokles z vrcholu 12-tisíc, keďže mnohé projekty boli dokončené) mmgrea.com. Táto nová ponuka len začína prichádzať na trh a začala stabilizovať nájomné. V skutočnosti sa rast nájomného ku koncu roka 2024 zastavil (ročná zmena nájomného sa v Q4 2024 mierne preklopila do záporných hodnôt na -1,2 %, keď prenajímatelia ponúkali ústupky na obsadenie nových budov) mmgrea.com. Do budúcnosti analytici očakávajú, že nájomné opäť mierne porastie (okolo +2–3 % v roku 2025), keď trh nájde rovnováhu mmgrea.com. Je to príbeh subtrhov: oblasti s veľkým množstvom nových projektov, ako Sugar House, zaznamenajú pomalší rast nájomného (~1 % v roku 2025) kvôli prílevu nových jednotiek, zatiaľ čo oblasti s menšou novou výstavbou, ako Holladay, môžu zaznamenať rast nájomného o viac ako 5 % mmgrea.com. Celkovo multifunkčný sektor v Salt Lake zostáva základne silný – nízka neobsadenosť, vysoký dopyt – ale rok 2025 znamená prechod do vyváženejšieho stavu, keď nové byty konečne dávajú nájomcom viac možností.
3. Trhové podmienky pre kupujúcich, predávajúcich a nájomcov
Kupujúci: Pre kupujúcich nehnuteľností rok 2025 prináša zmes príležitostí a výziev. Na jednej strane sa trochu upokojili hektické dražby z nedávnej minulosti – je o niečo viac ponuky na výber a domy sa nepredávajú celkom tak okamžite ako predtým. Priemerný dom sa teraz predáva asi za 1 % pod cenou v inzeráte (mnohé však stále za alebo nad požadovanou cenou) redfin.com, zatiaľ čo v rokoch 2021-2022 bolo bežné platiť výrazne nad požiadavku. To znamená, že usilovní kupujúci môžu mať šancu vyjednávať alebo sa aspoň vyhnúť extrémnym dražbám pri niektorých ponukách. Navyše, rast cien sa zastavil/zmäkol, takže kupujúci už nemusia naháňať tak rýchlo rastúci cieľ ako v predchádzajúcich rokoch. Avšak, dostupnosť bývania je stále veľkou prekážkou – úrokové sadzby hypoték okolo ~6-7 % v kombinácii s vysokými cenami v Salt Lake spôsobili, že mesačné splátky sú veľmi vysoké. Priemerný dom za 588 000 $ s 20 % akontáciou znamená ľahko splátku okolo 3 000 $ mesačne (istina a úrok) pri týchto sadzbách. Mnohí kupujúci boli cenovo vytlačení a tí, ktorí ešte stále hľadajú, často potrebujú kreatívne stratégie (vyššia akontácia, zníženie úroku, alebo hľadanie ďalej od mesta za lacnejšie možnosti). Trh sa uvoľňuje len pomaly axios.com: Salt Lake je stále považovaný za „veľmi konkurenčný“ podľa Redfinu (Compete Score ~73/100) a typický dom dostane 2+ ponuky redfin.com redfin.com. V obľúbených štvrtiach by mali byť kupujúci pripravení na situácie s viacerými ponukami a konať rozhodne. Stručne povedané, kupujúci v roku 2025 majú malý oddych od chaosu roku 2021, no stále čelia vysokým cenám a potrebujú trpezlivosť, aby našli ten správny dom za správnu cenu.
Predávajúci: Stále ide o priaznivý trh pre predávajúcich, najmä pre tých, ktorí predávajú štartovacie a stredne veľké domy. Dopyt stále prevyšuje ponuku vo väčšine oblasti Salt Lake, takže dobre nacenené a ihneď obývateľné nehnuteľnosti sa predávajú rýchlo. Mnohé sa predajú za menej ako mesiac a s minimálnym znížením ceny – začiatkom roka 2025 bol priemerný počet dní na trhu len ~44 dní (a ~28 dní pre najžiadanejšie domy) redfin.com integrityplace.com. Predávajúci môžu často očakávať viacero ponúk, ak ich dom vyzerá dobre a je správne nacenený pre trh. Pomer predajnej a ponukovej ceny v Salt Lake City sa pohybuje okolo 99 %–100 %+ v priemere redfin.com, čo znamená, že predávajúci vo väčšine prípadov dostanú požadovanú cenu (a najžiadanejšie nehnuteľnosti stále vyvolávajú súťaženie nad požiadavkou). Treba však povedať, že predávajúci už nemajú všetky tromfy ako počas vrcholu ošiaľu. Kupujúcich je menej a sú citlivejší na cenu. Ak je dom predražený alebo v zlom stave, môže zostať bez ponúk alebo si vyžiada zníženie ceny. Predávajúci sa už nemôžu spoliehať na scenáre „určite si cenu“; opäť sú dôležité znalecké posudky a opatrnosť kupujúcich. Mnohí predávajúci, ktorí sa sťahujú do väčšieho (tí, ktorí predávajú, aby si kúpili iný dom), zápasia aj s „efektom uzamknutia“ – vzdávajú sa nízkej úrokovej sadzby na svojom súčasnom úvere, aby sa vrátili na trh s vyššími sadzbami. To udržalo niektorých potenciálnych predávajúcich bokom, čo paradoxne pomáha obmedziť ponuku. Celkovo predávajúci v Salt Lake City v roku 2025 stále nachádzajú trh priaznivý pre predávajúcich, len o niečo vyváženejší ako predtým. Nehnuteľnosti musia byť správne nacenené a dobre prezentované, aby dosiahli najvyššiu cenu, ale vo všeobecnosti platí, že je dobrý čas byť predávajúcim, keďže ekonomika Utahu udržiava dopyt vysoký.
Nájomníci: Pre nájomníkov bol trh v Salt Lake City v posledných rokoch tvrdý, hoci úľava môže byť na ceste. Miera neobsadenosti bytov bola mimoriadne nízka (~2 %), čo spôsobilo, že prenajímatelia mali navrch a dramaticky zvyšovali nájomné. Nájomníci zaznamenali zvýšenia výrazne nad normál – napríklad priemerné nájomné vyskočilo o ~15 % z roku 2023 na 2024 v metropolitnej oblasti SLC movingonmain.com, čo je jeden z najväčších nárastov v krajine. To naplo rozpočty; mnohí nájomníci platia neprimerane veľkú časť príjmu na bývanie. Konkurencia o prenájmy, najmä v obľúbených štvrtiach, znamenala, že nájomníci musia často konať rýchlo, keď sa byt uvoľní, niekedy dokonca predbiehajú nájomné alebo ponúkajú viac mesiacov nájmu vopred, aby si zabezpečili miesto. Dobrá správa: prebieha stavebný boom nových bytov, ktorý by mal zmierniť tlak na trhu s prenájmami. Keď sa v rokoch 2025 a 2026 otvorí tisíce nových jednotiek, nájomníci budú mať viac možností. Už teraz vidíme náznaky, že rast nájomného sa spomaľuje – koncom roka 2024 sa zvýšenia nájomného ustálili a niektoré nové luxusné budovy dokonca ponúkali špeciálne akcie na nasťahovanie, aby zaplnili jednotky mmgrea.com. Nájomníci môžu konečne získať trochu vyjednávacej sily späť, najmä v oblastiach ako Downtown a Sugar House, kde je sústredených veľa nových bytov. Napriek tomu sú nájmy v Salt Lake stále vysoké vzhľadom na miestne príjmy a cenovo dostupné byty zostávajú nedostatkovým tovarom. Programy na podporu dostupnosti bývania (ako byty s obmedzeným príjmom alebo mestské iniciatívy na dostupné bývanie) sa snažia dobehnúť dopyt. Zhrnutie: v roku 2025 by nájomníci mali zaznamenať miernenie na trhu s prenájmami: očakávajte, že nájomné sa bude stabilizovať alebo rásť len mierne (~2–3 % ročne) namiesto prudkého rastu, ale neočakávajte výrazný pokles nájomného vzhľadom na pokračujúci rast populácie. Je to opatrne optimistická správa pre nájomníkov po náročnom období – úľava v ponuke prichádza, ale trh pravdepodobne zostane konkurenčný pre kvalitné prenájmy v atraktívnych lokalitách.
4. Investičné príležitosti
Realitný trh v Salt Lake City ponúka množstvo investičných príležitostí vďaka silným ekonomickým základom a demografickým trendom. Či už ide o rezidenčné prenájmy, komerčné nehnuteľnosti alebo developerské projekty, investori považujú hlavné mesto Utahu za sľubnú oblasť. Tu sú kľúčové príležitosti a trendy pre investorov:
- Prosperujúce investície do prenájmu: Vďaka nízkej neobsadenosti a stabilným nájmom rezidenčné nájomné nehnuteľnosti v Salt Lake City naďalej prinášajú atraktívne výnosy. Prenajímatelia si užívali rastúce nájmy a konzistentný dopyt – aj keď sa stavia viac bytov, očakáva sa, že rastúca populácia nájomcov v metropole ich absorbuje. Metropolitná oblasť Salt Lake City viedla v posledných rokoch národ v raste pracovných miest (nezamestnanosť v roku 2025 je okolo veľmi nízkych 2,7 % mmgrea.com), čo sa premieta do stabilného prúdu zamestnaných nájomcov. Štvrte v blízkosti pracovných centier alebo dopravy (napr. Downtown, Sugar House, Murray) sú medzi nájomcami obzvlášť žiadané. Investori by mali venovať pozornosť dynamike štvrtí: napríklad v Sugar House pribúda veľa nových jednotiek (čo môže znamenať mierne vyššiu neobsadenosť alebo ústupky v krátkodobom horizonte), zatiaľ čo oblasti ako Midvale alebo West Valley City majú menej nových stavieb a môžu ponúkať nízku neobsadenosť a priestor na rast nájomného. Prenájmy rodinných domov sú tiež žiadané, keďže mnohé rodiny, ktoré si nemôžu kúpiť, stále chcú prímestský priestor – tieto môžu dosahovať prémiové nájmy. Celkovo investori do prenájmov vnímajú Salt Lake ako trh, na ktorom sa môžu spoľahnúť na vysokú obsadenosť a slušné zhodnotenie, čo robí stratégie kúpy a držania prenájmov atraktívnymi steadily.com steadily.com. Kapitálové výnosy boli v posledných rokoch stlačené (v rozmedzí 4-5 % pre viacbytové domy), ale môžu mierne vzrásť, keďže úrokové sadzby zostávajú vyššie – čo môže v druhej polovici 2025 otvoriť lepší vstupný bod pre investorov.
- Pridaná hodnota a rekonštrukcia: Mäkší trh s kanceláriami v skutočnosti predstavuje potenciálnu príležitosť pre investorov zameraných na pridanú hodnotu. Staršie kancelárske budovy s vysokou neobsadenosťou sa niekedy dajú získať za relatívne výhodnú cenu; investori s víziou môžu tieto nehnuteľnosti rekonštruovať alebo premeniť. Napríklad premena nevyužitej kancelárskej budovy na zmiešané využitie (pridanie bytov alebo kondomínií) alebo modernizácia zastaranej kancelárie na prilákanie nových nájomcov môže priniesť významný zisk. Úrady pre územné plánovanie v Salt Lake City sú čoraz otvorenejšie projektom adaptívneho opätovného využitia, najmä ak pridávajú bývanie. Podobne aj neúspešné maloobchodné nehnuteľnosti v menej atraktívnych oblastiach môžu byť vhodné na prestavbu na nové formáty (napríklad premena starého obchodného centra na zmiešané rezidenčno-obchodné centrum). Rast mesta zaručuje, že dobre situované pozemky alebo staršie nehnuteľnosti majú vnútornú dlhodobú hodnotu – investori, ktorí vydržia krátkodobé problémy v kancelárskom sektore, môžu získať odmeny, keď sa trh znovu nastaví.
- Rozvíjajúce sa štvrte a predmestia: Niektoré z najrýchlejšie rastúcich komunít ponúkajú skvelé príležitosti pre skorých investorov. Oblasti ako Daybreak v South Jordan, hoci už pomerne rozvinuté, majú pred sebou ešte fázy rastu – komerčné nehnuteľnosti (ako nové nákupné centrá, kancelárie a možno časom aj ďalšie pracovné centrá) v plánovanom centre Daybreaku môžu byť lukratívne, keďže tamojšia populácia (už ~30 000) naďalej rastie. Oblasť „Silicon Slopes“ (Lehi, Draper, južná časť okresu SLC) prilákala desiatky technologických firiem; investovanie do komerčných alebo rezidenčných projektov pozdĺž tohto technologického koridoru sa môže vyplatiť, keďže tieto oblasti zapĺňajú dobre platené pracovné miesta. V rámci samotného Salt Lake City sú štvrte na západnej strane (Glendale, Poplar Grove) historicky prehliadané, no prebiehajú tu revitalizačné snahy – s Inland Portom a ďalšími investíciami na západnej strane môžu hodnoty nehnuteľností od relatívne nízkej základne rásť. Holladay a Millcreek, etablované predmestia, zaznamenali nové luxusné projekty a zostávajú veľmi silnými trhmi (ako bolo spomenuté, Holladay má predpokladaný najvyšší rast nájomného na úrovni 5 % mmgrea.com). Skúsení investori tiež sledujú nehnuteľnosti v blízkosti rozširujúcich sa dopravných liniek – napríklad plánované predĺženie trate TRAX alebo nové stanice FrontRunner. Nehnuteľnosti pri doprave často rastú na hodnote rýchlejšie vďaka lepšej dostupnosti.
- Veľké projekty a spoločné podniky: Veľké projekty ako The Point v Draperi alebo rozvoj Downtown Daybreak ponúkajú investorom príležitosti na partnerstvo alebo účasť na raste. The Point bude v podstate nové mestské centrum vybudované od základov – s tisíckami bytov a miliónmi štvorcových stôp laboratórií, kancelárií, obchodov atď. Investori, ktorí sa zapoja do týchto projektov (cez REIT, fondy alebo priamym vlastníctvom), môžu profitovať z rastúcich cien pozemkov a nájomného v úplne novom mestskom centre. Navyše, úspešná kandidatúra Salt Lake City na Zimné olympijské hry 2034 znamená, že v nasledujúcich 5-7 rokoch dôjde k významným investíciám do športovísk, ubytovania a infraštruktúry. Investori už teraz sledujú potenciálnu potrebu nových hotelov, krátkodobých prenájmov a modernizovaných zariadení na zvládnutie prílevu globálnych návštevníkov a médií počas olympiády. Historicky hostiteľské mestá olympiády zaznamenávajú rast realitného trhu pred konaním hier. Hoci rok 2034 je za horizontom 3-5 rokov, umiestnenie aktív už teraz v oblastiach, ktoré budú pravdepodobne ovplyvnené (napríklad v blízkosti centrálnych športovísk alebo v rezortných oblastiach Park City, kde sa budú konať podujatia), môže byť rozumnou dlhodobou stratégiou.
Zhrnuté, Salt Lake City ponúka trochu zo všetkého pre investorov: stabilné rezidenčné prenájmy, niektoré proticyklické príležitosti v komerčných sektoroch a príbehy rastu v rozvíjajúcich sa oblastiach. Ako vždy, kľúčová je dôkladná analýza – pochopenie miestnych trhových nuáns, plánov mesta a ekonomických trendov – ale celková klíma je optimistická pre investície do nehnuteľností, podporená silným rastom populácie a rastúcim profilom mesta na národnej úrovni axios.com integrityplace.com.
5. Analýza na úrovni štvrtí
Jedným z najzaujímavejších aspektov trhu s nehnuteľnosťami v Salt Lake City je, ako sa trh v každej štvrti môže líšiť. Od historických štvrtí v podhorí až po plánované predmestia v údolí, región ponúka rôznorodé subtrhy. Nižšie je uvedený prehľad niekoľkých kľúčových štvrtí/oblastí a ich aktuálnych trendov v oblasti nehnuteľností:
- Centrum Salt Lake City: Mestské jadro SLC zažíva rozmach výstavby. V posledných rokoch centrum zaznamenalo nárast výstavby nových výškových budov, ktoré priniesli luxusné byty a kondomíniá popri nových kanceláriách a hoteloch. Výraznou stavbou je Astra Tower, dokončená koncom roka 2024 – 40-poschodový mrakodrap s výškou 137 metrov, ktorý je teraz najvyššou budovou v Utahu enr.com. Do centra mesta priniesol 377 prémiových rezidenčných jednotiek (inzerovaných ako luxusné byty s rezortnými službami) enr.com enr.com. To odráža dôveru, že ľudia chcú bývať v centre mesta. Trh s nehnuteľnosťami v centre ponúka moderné veže s kondomíniami, historické lofty a rastúci počet nájomných bytov. Ceny nehnuteľností v centre (vrátane kondomínií) sa začiatkom roka 2025 pohybovali v priemere okolo 490 000 dolárov, čo je medziročný nárast o výrazných 14 %, keďže dopyt po mestskom bývaní rástol integrityplace.com integrityplace.com. Nájomníci sa tiež sťahujú do centra kvôli blízkosti práce, reštaurácií, nočného života a kultúrnych podujatí (múzeá, divadlá, Vivint Arena atď.). Mestský život v centre láka najmä mladých profesionálov a ľudí v dôchodkovom veku. S pribúdajúcou ponukou (Astra a ďalšie projekty) má trh s kondomíniami v centre viac možností ako pred pár rokmi, no ceny zostávajú medzi najvyššími za štvorcový meter v Utahu. Obsadenosť je vysoká; nové jednotky absorboval rast firiem a atraktivita pešieho životného štýlu. Vybavenosť a doprava: Centrum je uzlom ľahkej železnice TRAX a prímestského vlaku FrontRunner, a môže sa pochváliť vybavenosťou ako City Creek Center (luxusné nákupné centrum), ktoré zvyšuje hodnotu nehnuteľností. Do budúcnosti možno očakávať, že centrum SLC bude naďalej hustnúť, s ďalšími plánmi na rezidenčné veže, najmä s blížiacou sa olympiádou v roku 2034. Investori sú optimistickí, keďže pozemky v centre sú čoraz vzácnejšie. Jednou z výziev je zabezpečiť dostupnosť bývania – mesto pracuje na tom, aby v niektorých nových projektoch bolo zahrnuté aj cenovo dostupné bývanie, aby centrum nebolo len pre majetných.
- Sugar House: Nachádza sa asi 5 míľ juhovýchodne od centra mesta, Sugar House je jednou z najtrendovejších a najžiadanejších štvrtí Salt Lake City. Spája očarujúcu históriu (jedna z najstarších štvrtí SLC) s moderným, revitalizovaným komerčným jadrom. V posledných rokoch je Sugar House centrom rozvoja – pribúdajú tu tisíce nových obytných jednotiek, čo zásadne mení hustotu a panorámu tejto oblasti. K roku 2024 developeri aktívne pracovali na viac ako 1 400 nových domoch v Sugar House buildingsaltlake.com buildingsaltlake.com, vrátane veľkých polyfunkčných bytových komplexov. Napríklad projekt Sugar Alley prinesie 186 nájomných jednotiek plus maloobchodné priestory na prízemí a projekt Alta Terra pridáva ďalších 346 bytov v dvoch budovách buildingsaltlake.com buildingsaltlake.com. Tieto projekty (a niekoľko ďalších) majú byť dokončené do roku 2025, čím sa ponuka bývania v Sugar House rozšíri takmer o 18 % mmgrea.com. Tento rozmach urobil zo Sugar House stavenisko, no je poháňaný dopytom – ľudia milujú pešiu dostupnosť, ikonický Sugar House Park a eklektickú zmes obchodov, pivovarov a reštaurácií. Ceny domov v Sugar House sú relatívne vysoké – medián okolo 600-tisíc (napr. 638-tisíc dolárov začiatkom 2025, medziročný nárast ~8 %) integrityplace.com – čo odráža atraktívnosť tejto lokality. Obytný fond je zmiešaný: malebné bungalovy a chalupy na stromoradím lemovaných uliciach, popri moderných stredne vysokých bytových a kondomíniových budovách. Sugar House oslovuje mladých profesionálov, študentov (blízko Westminster College a krátka jazda na University of Utah) aj ľudí, ktorí zmenšujú bývanie. Trhový trend: Keďže na trh prichádza toľko nových bytov, rast nájomného v Sugar House sa očakáva dočasne spomalený mmgrea.com – zriedkavý prípad, keď ponuka v Utahu dobieha dopyt. Niektorí prenajímatelia môžu krátkodobo ponúkať zľavy na zaplnenie jednotiek. Z dlhodobého hľadiska by si však Sugar House mal vďaka svojej prestíži udržať hodnotu nehnuteľností. Doprava a parkovanie sa s rastúcou hustotou stali problémom, čo viedlo mesto k investíciám do verejnej dopravy – najmä električka S-Line (TRAX) sa predlžuje hlbšie do Sugar House, s novou zastávkou na Highland Drive do roku 2026 pre rastúcu populáciu buildingsaltlake.com <a href=“hbuildingsaltlake.com. Tento dopravný impulz ešte viac upevní Sugar House ako žiadaný, dostupný mestský uzol. V podstate sa Sugar House vyvíja zo štvrte v štýle predmestia na skutočnú mestskú dedinu a realitná aktivita v tejto oblasti odráža túto vzrušujúcu krivku rastu.
- The Avenues: Nachádzajúca sa na kopcoch bezprostredne severovýchodne od centra, The Avenues (často len „The Aves“) je historická, prestížna štvrť, známa svojimi krásnymi domami z viktoriánskej éry, elegantnými stromoradiami a panoramatickými výhľadmi na mesto. Je to jedna z najstarších štvrtí Salt Lake City a veľká časť z nej je chránenou historickou zónou. Hodnota nehnuteľností v The Avenues patrí medzi najvyššie v meste – v roku 2025 je mediánová cena samostatne stojaceho domu v The Avenues približne tri štvrtiny milióna dolárov (približne 750 000 $) integrityplace.com, pričom mnohé väčšie alebo zrekonštruované historické domy ľahko presahujú 1 milión dolárov. Trh v The Avenues vykazuje konzistentnú odolnosť; aj keď v iných oblastiach došlo k miernemu ochladeniu, v The Avenues bol zaznamenaný mierny nárast cien (~+1,4 % medziročne začiatkom roka 2025) integrityplace.com, čo podčiarkuje, že dopyt po bývaní v tejto čarovnej oblasti zostáva silný. The Avenues priťahuje mix zámožných profesionálov (lekári z neďalekej univerzitnej nemocnice, právnici, technologickí manažéri), akademikov a niektoré dlhoročné rodiny, ktoré tu žijú už generácie. Ponúka jedinečnú kombináciu pokoja a blízkosti – tichú rezidenčnú atmosféru, no zároveň len pár minút od centra a University of Utah. Ponuka nehnuteľností v The Avenues je trvalo obmedzená: domy tu nie sú masovo vyrábané; väčšina je unikátnych nehnuteľností starých viac ako 100 rokov a nová výstavba je zriedkavá (zvyčajne individuálne stavby na mieru alebo občasné luxusné radové domy). Ponuka je teda v podstate fixná a keď sa na trhu objaví dobrý dom v The Avenues, často sa rýchlo predá. Začiatkom roka 2025 sa domy v The Avenues predávali v priemere za 38 dní (oproti 56 dňom v predchádzajúcom roku) integrityplace.com, čo naznačuje zrýchlenie obratu – pravdepodobne preto, že kupujúci využívajú každú príležitosť kúpiť v tejto oblasti. Pre tých, ktorí hľadajú byty alebo prenájmy, The Avenues má niekoľko menších bytových domov a suterénnych apartmánov v týchto historických domoch, ale výber je obmedzený; nájomné je preto vysoké. Výhľad: The Avenues by mala naďalej patriť medzi najstabilnejšie a najžiadanejšie štvrte SLC. Jej kombináciu histórie, architektúry a polohy je ťažké napodobniť. Na čo si dať pozor: strmé ulice a staršie domy si vyžadujú údržbu (a nie všetky domy majú moderné seizmické úpravy, čo je dôležité v zemetraseniami ohrozenom Utahu). Celkovo však pre kupujúcich, ktorí si to môžu dovoliť, štvrť The Avenues predstavuje prestiž Salt Lake City a investície tu historicky dobre steadily.com steadily.com zhodnocovali.
- Daybreak (South Jordan): Daybreak nie je tradičná štvrť v rámci Salt Lake City – v skutočnosti ide o obrovskú plánovanú komunitu v South Jordan, asi 20 míľ juhozápadne od centra SLC – ale je nemožné hovoriť o trendoch v oblasti nehnuteľností v SLC bez zmienky o Daybreak. Stala sa synonymom nového predmestského rastu a je jedným z najväčších plánovaných projektov na západe USA. Na ploche viac ako 4 000 akrov bola Daybreak založená v polovici 2000-tych rokov a stále sa rozširuje; po dokončení bude mať približne 20 000 domov a viac ako 9 miliónov štvorcových stôp komerčných priestorov (kancelárie, maloobchod atď.) homesindaybreakutah.com. K roku 2025 má Daybreak okolo 30 000 obyvateľov a toto číslo stále rastie bestutahrealestate.com bestutahrealestate.com. Komunita je navrhnutá podľa konceptu dediny – viacero „dedín“, z ktorých každá má svoj vlastný štýl a parky, všetky prepojené chodníkmi, veľkým jazerom (Oquirrh Lake) a čoskoro aj novým mestským jadrom s názvom Downtown Daybreak. Nehnuteľnosti v Daybreak zahŕňajú byty a radové domy (niektoré pod 400 000 $) až po veľké rodinné domy (800 000 $+ za nehnuteľnosti pri jazere). Veľkým lákadlom je, že Daybreak bol postavený s ohľadom na životný štýl: sú tu desiatky parkov, komunitné bazény, športové ihriská a dokonca aj umelé jazero na kajakovanie. Nedávny vývoj: Najväčšou novinkou je, že Daybreak dostane štadión pre bejzbalovú menšiu ligu – Salt Lake Bees (Triple-A affiliate) sa presťahujú na nový štadión, ktorý bude postavený v centre Daybreaku, s otvorením plánovaným na rok 2025 bestutahrealestate.com bestutahrealestate.com. Toto je ústredný bod širšej Downtown Daybreak zmiešanej štvrte, ktorá bude obsahovať reštaurácie, obchody, kancelárie, knižnicu a centrum scénických umení bestutahrealestate.com bestutahrealestate.com. Zavedenie stanice TRAX ľahkej železnice Red Line v Daybreak (už v prevádzke do South Station, s plánovaným rozšírením) prepojí obyvateľov so širšou sieťou verejnej dopravy SLC <a href=“https://bestutahrealestate.com/news/south-jordan/downtown-daybreak-the-future-home-of-the-bestutahrealestate.com. Pre kupujúcich domov Daybreak ponúka moderné domy s najnovšími dizajnmi a energetickou efektívnosťou – často za nižšiu cenu za štvorcový meter ako v samotnom Salt Lake City, čo priťahuje mnoho mladých rodín. Kompromisom je dochádzka (30-40 minút do centra počas dopravnej špičky, hoci mnohí obyvatelia Daybreak teraz pracujú v rozvíjajúcich sa technologických centrách South Valley alebo na diaľku z domu). Trendy na trhu v Daybreak: Predaj domov je silný; developeri majú niekedy čakacie listiny na nové projekty. Ceny neustále rastú, ako sa postupne otvárajú nové štvrte a komunita dozrieva. V porovnaní s prudkým zdražovaním v bližších štvrtiach SLC však Daybreak zostáva relatívne cenovo dostupný vzhľadom na veľkosť/ vybavenie, ktoré ponúka. Investori si to tiež všimli – niektoré z radových domov a bytov sa kupujú ako prenájmy, s predpokladom, že veľa ľudí bude vždy chcieť bývať v takejto peknej komunite. Ako sa Daybreak naďalej rozvíja (stále má pred sebou roky rastu), zostane barometrom rozširovania predmestí v Utahu. V podstate ide o výstavbu nového mesta od základov a doteraz je to úspešný model, ktorý môže byť replikovaný v budúcich veľkých projektoch.
- Ďalšie významné oblasti: Okrem vyššie uvedených si zaslúži zmienku ešte niekoľko ďalších oblastí. Západný Salt Lake (štvrte Glendale, Poplar Grove) bol historicky cenovo dostupnejší a je domovom rôznorodých komunít. V súčasnosti sa oň zvyšuje záujem vďaka relatívnej blízkosti k centru a letisku – s projektom Inland Port a ďalšími investíciami by hodnota nehnuteľností na západnej strane mohla rásť. Liberty Wells a Millcreek: Susediace so Sugar House, Liberty Wells je moderná štvrť s bungalovmi, ktorá je o niečo dostupnejšia ako samotný Sugar House; priťahuje mladých kupujúcich a má silnú komunitnú atmosféru (a preto ceny stále rastú.com). Millcreek (hneď južne od hranice mesta SLC) funguje ako pokračovanie Sugar House a Holladay dokopy – prebiehajú tu nové zmiešané projekty a stal sa samostatným mestom; nehnuteľnosti sú tam stabilné, pričom Holladay, ako už bolo spomenuté, by mal viesť rast nájomného vďaka svojej atraktivite mmgrea.com. Foothill/East Bench: Štvrte ako Federal Heights, East Bench pri University of Utah a Foothill majú drahé domy, čo je spôsobené výhľadmi a školskými obvodmi; zostávajú rovnako konkurenčné ako vždy. Nakoniec, prímestské mestá ako Lehi, Sandy, Draper zažívajú rozmach nehnuteľností vďaka pracovným miestam v technologickom priemysle – nejde síce o štvrte SLC, ale sú súčasťou metropolitnej štruktúry, kde si mnohí pracovníci SLC kupujú bývanie. Salt Lake „väčšia metropolitná oblasť“ je veľmi prepojená, takže zdravie týchto subtrhov (napríklad Lehi v Utah County) ovplyvňuje aj samotné mesto Salt Lake City (cez dochádzkové vzorce atď.).
Každá štvrť v Salt Lake City má svoj vlastný charakter a mikrotrh, no spoločným menovateľom je, že takmer všetky oblasti zažívajú rast a dopyt. Či už ide o novú výstavbu v oblasti ako Daybreak alebo rastúce hodnoty v zavedených enklávach ako The Avenues, realitný trh pozdvihol väčšinu lokalít. Potenciálni kupujúci a investori by mali pochopiť tieto nuansy jednotlivých štvrtí pri vstupe na trh, keďže miestne trendy sa môžu líšiť od celomestských priemerov steadily.com steadily.com.
6. Dostupnosť bývania a demografické zmeny
Dostupnosť bývania – alebo rastúca nedostupnosť – sa stala ústrednou témou na trhu v Salt Lake City. Zároveň sa mení demografia regiónu v dôsledku neustáleho rastu, prílevu nových obyvateľov a zmien v zložení domácností. Tu je prehľad situácie s dostupnosťou bývania a demografických trendov:
- Kríza dostupnosti v číslach: Podľa štandardných ukazovateľov Salt Lake City čelí problémom s dostupnosťou na úrovni, ktorá sa blíži pobrežným trhom. „Mediánový násobok“ (mediánová cena domu delená mediánovým príjmom domácnosti) v okrese Salt Lake vyskočil v roku 2023 na 5,4, čo sa považuje za „vážne nedostupné“ (pomer nad 5,1) slrealtors.com. Pre porovnanie, pred desiatimi rokmi bol tento pomer v Salt Lake pod 4,0 (mierne nedostupné) slrealtors.com. Rýchly rast cien nehnuteľností v rokoch 2017–2022 výrazne prekonal rast príjmov. Podľa správy Salt Lake Board of Realtors je príjem potrebný na kúpu priemerného rodinného domu (~600 000 $) so štandardnou hypotékou približne 170 000 $/rok slrealtors.com – zatiaľ čo skutočný mediánový príjem domácnosti v oblasti je bližšie k 80 000 $. Tento rozdiel spôsobil, že vlastníctvo domu je pre mnohé rodiny zo strednej triedy, najmä pre prvokupcov, nedosiahnuteľné. Aj mediánová cena bytu (~430 000 $) by si vyžadovala príjem okolo 125 000 $, aby si ho bolo možné pohodlne dovoliť slrealtors.com slrealtors.com. Výsledkom je, že miera vlastníctva bývania medzi mladými dospelými klesla a ľudia napínajú svoje financie (alebo sa spoliehajú na pomoc rodiny), aby si mohli kúpiť dom. Utah bol nedávno zaradený ako 3. najmenej dostupný štát pre kupujúcich nehnuteľností (po Kalifornii a Havaji) pri porovnaní cien domov s príjmami integrityplace.com. Životné náklady v Salt Lake, hoci sú nižšie ako v mestách ako SF alebo LA, sú teraz o 8 % vyššie ako je celonárodný priemer redfin.com, čo je spôsobené najmä cenami bývania.
- Dopad na obyvateľov: Tento problém s dostupnosťou mení štruktúru toho, kto môže žiť v Salt Lake City. Dlhoroční miestni obyvatelia s nižšími príjmami pociťujú tlak – niektorí sa sťahujú do vzdialenejších oblastí (Tooele, Ogden alebo dokonca mimo štátu) v snahe nájsť lacnejšie bývanie. Zároveň mnohí z tých, ktorí sa sťahujú do Salt Lake, prichádzajú z drahších trhov (Kalifornia, severozápad Pacifiku) a často majú vlastné zdroje alebo vyššie platy, vďaka čomu sa im bývanie v Salt Lake zdá dostupnejšie, aj pri týchto rekordných cenách. Táto dynamika môže miestnych obyvateľov vytlačiť z trhu v konkurenčných situáciách pri ponukách. Vidíme tiež zmeny vo veľkosti domácností: viac mladých profesionálov je spolubývajúcich alebo býva dlhšie s rodičmi, aby ušetrili peniaze, a viac rodín zvažuje viacgeneračné bývanie (spájanie zdrojov na kúpu domu). Aj na trhu s nájmami sa objavili problémy s dostupnosťou – veľká časť nájomcov platí viac ako 30 % príjmu na nájom, niektorí dokonca viac ako 50 % (vážne zaťažení nákladmi). To viedlo k zvýšenému dopytu po iniciatívach na podporu dostupného bývania.
- Demografický rast a migrácia: Napriek vysokým nákladom populácia Salt Lake City stále rastie, čo udržiava dopyt po bývaní. Utah má jednu z najrýchlejšie rastúcich populácií v USA, v posledných rokoch okolo 1,5–2,0 % ročný rast v rámci celého štátu, pričom v Salt Lake County konkrétne okolo 1,2 % ročný rast (a ešte viac v susednom Utah County) rentastic.io. Významná časť rastu je spôsobená prirodzeným prírastkom (Utah je známy vysokou pôrodnosťou a jednou z najmladších populácií), ale aj čistá migrácia je pozitívna. V posledných rokoch Salt Lake County zaznamenalo tisíce nových obyvateľov prichádzajúcich z iných štátov a krajín. Výrazný je prílev z miest ako Los Angeles, Seattle a San Francisco integrityplace.com integrityplace.com – pravdepodobne v dôsledku ľudí hľadajúcich prácu v rozvíjajúcej sa ekonomike Utahu a relatívne nižších životných nákladov (aj keď je Salt Lake drahé pre miestnych, je lacnejšie ako pobrežné metropoly). Medián veku v Utahu je asi 31 rokov – oveľa menej ako celoštátny priemer ~38 – a v Salt Lake City prílev mladých profesionálov udržiava kultúru živú. Zaujímavé je, že Salt Lake má aj nadpriemerné percento mladých vlastníkov domov do 35 rokov v porovnaní s inými metropolami (viac ako 14 % vlastníkov, oproti 10,7 % celoštátnemu priemeru) integrityplace.com, čo svedčí o rodinne orientovanej demografii a možno aj o tlaku na mladých, aby si kupovali domy skoro – hoci tento trend je pri súčasných cenách pod tlakom.
- Riešenia bývania a politika: Problém dostupnosti bývania neunikol pozornosti tvorcov politík. Prebiehajú snahy o jeho riešenie: štát a mestá motivujú projekty dostupného bývania (prostredníctvom daňových úľav a územného plánovania, ktoré umožňuje vyššiu hustotu, ak je určité percento bytov dostupných). Salt Lake City má v niektorých zónach obnovy inkluzívne územné plánovanie, ktoré vyžaduje, aby developeri poskytli časť bytov za ceny nižšie ako trhové. Hovorí sa tiež o programoch pomoci s akontáciou, rozšírení úverových programov Utah Housing Corporation pre prvých kupujúcich a dokonca o premene niektorých nevyužitých komerčných pozemkov na rezidenčné. Riešenia si však vyžadujú čas – doteraz ponuka bývania jednoducho nestíhala držať krok s rastom populácie a táto nerovnováha je koreňom problému dostupnosti. Zákonodarný zbor Utahu v roku 2023 prijal zákony na podporu výstavby bývania (napr. zjednodušenie výstavby vedľajších obytných jednotiek a cenovo dostupných domov), s cieľom zlepšiť dlhodobú dostupnosť bývania.
- Meniace sa preferencie: Demograficky tiež pozorujeme zmeny v preferenciách bývania. Rastúce náklady na samostatne stojace rodinné domy spôsobili, že radové domy a byty sú medzi mladšími kupujúcimi populárnejšie, než boli pred generáciou. Kultúrna norma v Utahu vlastniť samostatný dom pomaly ustupuje prijatiu bývania s vyššou hustotou, z nutnosti. Navyše, s príchodom ďalších technologických firiem a prisťahovalcov rastie dopyt po mestskom bývaní – napríklad byty v centre a v štvrti Sugar House – na rozdiel od historickej normy predmestského bývania v Utahu. To pomaly diverzifikuje typy budovaného bývania (viac bytov, viac apartmánov), čo môže dlhodobo pomôcť s ponukou.
Zhrnuté, demografická dynamika Salt Lake City je silná – mladá, rastúca, priťahujúca nových obyvateľov – ale dostupnosť bývania je tlakovým ventilom, ktorý treba riešiť. Nasledujúce roky budú kľúčové: ak sa výstavba bývania zrýchli a predbehne rast populácie, môže to stabilizovať ceny a nájmy na zvládnuteľnejšej úrovni. Ak nie, hrozí, že Salt Lake môže cenovo vylúčiť mnohých pracovníkov a rodiny, ktorí prispeli k jeho prosperite, čo by mohlo utlmiť jeho rastový príbeh. Zatiaľ sa dopyt spôsobený rastom populácie naďalej stretáva s obmedzenou dostupnou ponukou, čo udržiava bývanie ako jednu z najdôležitejších tém pre komunitu.
7. Hlavné pripravované alebo prebiehajúce developerské projekty
Niekoľko hlavných developerských projektov je v oblasti Salt Lake City vo výstavbe a v nasledujúcich rokoch výrazne ovplyvní trh s nehnuteľnosťami. Tieto projekty zahŕňajú infraštruktúrne a dopravné vylepšenia až po rozsiahle zmiešané komunity. Tu sú niektoré z hlavných projektov, ktoré treba sledovať:
- Utah Inland Port (severozápadná štvrť SLC): Propagovaný ako jeden z najväčších projektov hospodárskeho rozvoja v histórii Utahu, Inland Port je plánovaný globálny obchodný a logistický uzol na západnej strane Salt Lake City, blízko letiska. Po rokoch plánovania a kontroverzií sa konečne začala výstavba na hlavnom 4 000-akrovom pozemku fox13now.com fox13now.com. Projekt zahŕňa vyčistenie starej skládky (úsilie za viac ako 200 miliónov dolárov) a výstavbu špičkového intermodálneho nákladného zariadenia, ktoré prepojí cestnú, železničnú a leteckú dopravu fox13now.com fox13now.com. V polovici roka 2025 sa otvorila kľúčová súčasť: intermodálny terminál BNSF Railway, ktorý umožňuje prekládku nákladu medzi vlakmi a kamiónmi v Salt Lake inlandportauthority.utah.gov. Očakáva sa, že Inland Port priláka obrovské sklady a distribučné centrá, využívajúc strategickú polohu Salt Lake na križovatke Západu. Úradníci predpokladajú, že vygeneruje tisíce pracovných miest a stovky miliónov v ekonomickej aktivite pre región fox13now.com. Z pohľadu nehnuteľností to už teraz zvyšuje záujem o priemyselné pozemky na západnej strane a v nasledujúcich rokoch by to mohlo podnietiť aj rozvoj bývania v blízkosti (pre pracovníkov). Nie je to však bez odporu – environmentálne skupiny sa obávajú o kvalitu ovzdušia a vplyv na zmenšujúce sa Veľké soľné jazero (lokalita je blízko citlivých mokradí) fox13now.com fox13now.com. Správa prístavu tvrdí, že sú zavedené zmierňujúce opatrenia, no situácia bude pozorne sledovaná. Časový harmonogram: Pravdepodobne potrvá 5-10 rokov, kým sa úplne vybudujú prístavné zariadenia a pridružené podnikateľské parky. Ako bude projekt napredovať, očakáva sa zvýšený dopyt po logistických nehnuteľnostiach a pravdepodobne aj nárast rezidenčných projektov na západnej strane, aby sa vyhovelo rastu.
- „The Point“ – Redevelopment of Utah State Prison Site (Draper): Po zatvorení a demolácii štátnej väznice v Draperi (väzni boli presunutí do nového zariadenia západne od SLC) sa na Point of the Mountain (medzi okresmi Salt Lake a Utah) otvorila obrovská 600-akrová prázdna plocha. Tento projekt, označovaný ako „The Point“, je najväčším projektom prestavby v Utahu z hľadiska rozlohy youtube.com draperjournal.com. Plány počítajú s hustou, pešou dostupnou zmiešanou komunitou, ktorá by mohla nakoniec konkurovať menšiemu mestskému centru. Prvá fáza zahŕňa 3 300 viacrodinných obytných jednotiek (byty, kondomíniá) plus milióny štvorcových stôp kancelárskych a výskumných priestorov (hovorí sa o univerzitnom satelitnom kampuse alebo inovačnom centre), maloobchodných a zábavných priestorov thepointutah.org. Plánuje sa aj kryté zábavné centrum s kapacitou 5 000 miest na sedenie ksl.com. Prípravné práce začali v roku 2023, keď sa začala budovať infraštruktúra a inžinierske siete fox13now.com. Víziou je vytvoriť high-tech centrum (pokračovanie koridoru Silicon Slopes) s dôrazom na udržateľnosť, dopravu a otvorené priestory. Napríklad plánujú rozsiahle chodníky a zelené plochy integrované do projektu. Dopad na nehnuteľnosti: The Point poskytne obrovskú ponuku nového bývania – čo je veľmi potrebné – hoci väčšina z neho bude dostupná postupne počas nasledujúceho desaťročia. To by malo pomôcť zmierniť dopyt po bývaní v regióne, najmä v južnej časti okresu Salt Lake a severnej časti okresu Utah. Vzniknú aj nové komerčné štvrte; spoločnosti sa môžu rozhodnúť umiestniť svoje kancelárie v The Point kvôli jeho centrálnej polohe a moderným vymoženostiam. The Point sa nachádza na geograficky dôležitom mieste (odtiaľ názov) na špičke údolia Salt Lake a úspech tohto projektu by mohol uľaviť iným oblastiam. Časový harmonogram: Prvé budovy by sa mohli otvoriť v rokoch 2025-2026, ale úplné dokončenie sa očakáva až v 30. rokoch tohto storočia. Tento projekt bude dôležitým ukazovateľom schopnosti regiónu zvládať rast rozumne.
- Downtown Daybreak (South Jordan): Ako je podrobne uvedené v sekcii o štvrtiach, Daybreak spúšťa skutočné centrum mesta pre svoju komunitu. Prvá fáza Downtown Daybreak je vo výstavbe s cieľom prvých otvorení do roku 2025 bestutahrealestate.com. To zahŕňa nielen nový štadión Salt Lake Bees (štadión s kapacitou 7 500 miest pre nižšiu bejzbalovú ligu), ale aj zoskupenie budov s rôznym využitím pre maloobchod, stravovanie, kancelárie, knižnicu a budovy verejnej bezpečnosti bestutahrealestate.com bestutahrealestate.com. V podstate sa do stredu predmestia vkladá mestské jadro – a je navrhnuté ako pešie a obsluhované verejnou dopravou (so stanicou TRAX hneď vedľa) bestutahrealestate.com. Zavedenie hlavných atrakcií (športové zápasy, koncerty atď. na štadióne a v umeleckom centre) dostane Daybreak na mapu aj pre neobyvateľov. Dopady na nehnuteľnosti: hodnoty nehnuteľností v Daybreak už vzrástli na základe správ o týchto vybaveniach (možnosť pešo sa dostať do reštaurácií, na podujatia atď. je veľkým lákadlom v predmestskom prostredí). Znamená to tiež viac pracovných miest pre South Jordan (kancelárske priestory v centre Daybreak môžu prilákať firmy alebo vzdialených pracovníkov z domácich kancelárií). Okolité oblasti v juhozápadnom údolí – ako Herriman, Riverton – môžu tiež zaznamenať zvýšený záujem o rozvoj vďaka príťažlivosti, ktorú Downtown Daybreak vytvorí. Tento projekt ukazuje pokračujúci trend „predmestských centier“ – vytváranie urbanizovaných zón v okrajových oblastiach na zníženie rozširovania a závislosti od áut.
- Dopravné a tranzitné projekty: Niekoľko dopravných projektov má formovať trh s nehnuteľnosťami zlepšením prepojenia:
- Vylepšenia FrontRunner: FrontRunner je prímestská železničná linka, ktorá vedie z Ogdenu cez Salt Lake do Prova. Štát financoval veľký projekt zdvojkoľajnenia a elektrifikácie pre FrontRunner, ktorého cieľom je zvýšiť frekvenciu vlakov (smerom k 15-30 minútovým intervalom namiesto hodinových) do konca tohto desaťročia. Rýchlejšia a častejšia doprava sprístupní komunity pozdĺž Wasatch Front, čo môže zvýšiť hodnotu nehnuteľností v blízkosti staníc. Napríklad, ak niekto môže spoľahlivo dochádzať z Ogdenu alebo Oremu do SLC za menej ako hodinu vlakom každých 20 minút, tieto trhy sa stanú atraktívnejšími pre pracovníkov v SLC. To by mohlo rozptýliť dopyt po bývaní a mierne znížiť ceny v Salt Lake City.
- Rozširovanie diaľnic: Hlavná diaľnica I-15 prechádza rozširovaním v niektorých úsekoch (najmä v okrese Utah) a existuje dlhodobý plán riešiť úzke miesto na Point of the Mountain novými pruhmi alebo dokonca prípadným tunelom. Aj keď rozširovanie ciest často vedie k väčšiemu rozširovaniu predmestí, krátkodobo zmierňuje dopravné zápchy a môže otvoriť vzdialenejšie predmestia pre rozvoj.
- Predĺženia TRAX a električiek: Okrem predĺženia S-Line v Sugar House (ktoré je odbočkou električky) buildingsaltlake.com, Salt Lake City zvažuje predĺženie linky MHD na letisko (letisková linka už existuje, ale budúce linky môžu prepojiť viac štvrtí) a okres Utah skúma predĺženie TRAX smerom na juh. Hovorí sa aj o možnom okruhu v centre alebo ďalšej trase električky. Všetky tieto projekty, ak budú financované, budú realizované v priebehu niekoľkých rokov, ale signalizujú záväzok k rozvoju orientovanému na verejnú dopravu. Oblasti, kde pribudnú nové zastávky, často zažívajú nárast výstavby bytových domov strednej výšky.
- Nová fáza letiska: Rekonštrukcia Medzinárodného letiska Salt Lake City v hodnote 4 miliardy dolárov (nové terminály otvorené v rokoch 2020 a 2023) pokračuje a do roku 2026 pribudnú ďalšie nástupištia. Svetová úroveň letiska zvyšuje atraktivitu regiónu pre firmy a kongresy, čo nepriamo podporuje komerčné nehnuteľnosti (napr. väčší dopyt po hoteloch, kancelárskych priestoroch pre firmy obchodujúce globálne atď.). Lepšie letecké spojenie (napríklad nový priamy let do Soulu spustený v roku 2025 utahcdmag.com) robí SLC lepšie prepojeným.
- Obnova oblasti Salt Lake Ballpark: Keďže baseballový tím Bees opúšťa Smith’s Ballpark (nachádzajúci sa v štvrti Ballpark južne od centra), Salt Lake City má zlatú príležitosť – a zároveň výzvu – znovu využiť tento 13-akrový štadión. Mesto momentálne zbiera podnety, čo s ním: možnosti zahŕňajú veľký verejný park alebo rekreačný komplex, výstavbu bývania pre rôzne príjmové skupiny alebo zábavnú štvrť. Okolitá štvrť Ballpark v posledných rokoch zápasila s úpadkom a vyššou kriminalitou; premyslená obnova by mohla oživiť celú oblasť. Investori do nehnuteľností to pozorne sledujú, pretože premena Ballparku by mohla zvýšiť hodnotu nehnuteľností v okolí (ktoré sú momentálne pod mestským priemerom – čo ponúka potenciál rastu). Časový harmonogram je neistý; demolácia štadióna (ak to bude plán) a nová výstavba by pravdepodobne prebehli až ku koncu desaťročia. Ale sledujte to – je to vzácny veľký kus mestského pozemku, ktorý sa uvoľní na nové využitie.
- Prípravy na olympiádu: Teraz, keď je Salt Lake City oficiálne určené ako hostiteľ zimných olympijských hier 2034 (a v prípade potreby by mohlo zaskočiť aj za rok 2030), governor.utah.gov governor.utah.gov, sa s blížiacim sa termínom rozbehne vlna plánovania a investícií. Hoci rok 2034 je mimo bezprostredného 5-ročného okna, niektoré projekty sa začnú skôr. To zahŕňa možnú expanziu alebo modernizáciu športovísk (štadión Rice-Eccles, lyžiarske strediská atď.), možnú výstavbu Olympijskej dediny (ktorá by sa neskôr mohla premeniť na cenovo dostupné bývanie alebo univerzitné internáty) a zlepšenie dopravy (viac jazdných pruhov, možnosti prepravy medzi športoviskami). Olympiáda má tendenciu katalyzovať infraštruktúrne projekty, ktoré by inak trvali oveľa dlhšie, kým by získali financovanie. Hovorí sa napríklad o urýchlení regionálnych železničných spojení alebo o pridaní ďalšej hotelovej kapacity. Dopad na nehnuteľnosti: oblasti okolo športovísk (ako Park City, kde sa konajú lyžiarske disciplíny, alebo okolie Olympijského oválu v Kearnse) by mohli zaznamenať nárast. Aj v rámci SLC by mohla celosvetová pozornosť podnietiť viac luxusnej výstavby, keďže investori očakávajú zvýšený turizmus a mediálnu pozornosť. Pred rokom 2034 možno očakávať menší realitný boom, podobný tomu, ktorý nastal pred zimnými hrami v roku 2002, keď mesto naposledy hostilo olympiádu.
Každý z týchto veľkých projektov má svoj vlastný časový harmonogram a vplyvy, ale spoločne naznačujú, že región výrazne investuje do svojej budúcnosti. Pre obyvateľov aj investorov to znamená nové príležitosti (práca, bývanie, možnosti dopravy), ale aj potrebu múdro riadiť rast. Salt Lake City balansuje medzi svojím priekopníckym dedičstvom a trajektóriou moderného boomtownu, a tieto zmeny budú hrať veľkú úlohu v tom, kam sa mesto v nasledujúcom desaťročí posunie.
Dlhodobé prognózy (najbližšie 3–5 rokov)
Pri pohľade na zvyšok 20. rokov sa očakáva, že trh s nehnuteľnosťami v Salt Lake City zostane silný, ale postupne sa bude približovať k väčšej rovnováhe. Tu sú prognózy a trendy na najbližšie 3–5 rokov na základe aktuálnych údajov a odborných predpovedí:
- Trajektória cien domov: Po víchrici nárastov v rokoch 2020-2022 sa očakáva, že rast cien domov v Salt Lake bude v nasledujúcich rokoch oveľa miernejší. Rôzne prognózy odhadujú ročné zhodnotenie v nízkych až stredných jednotkách percent. Napríklad Zillow/Norada predpovedajú približne +3,2% nárast hodnôt nehnuteľností v SLC do konca roku 2025 integrityplace.com integrityplace.com. Miestni odborníci (ako James Wood z University of Utah) predpokladajú pokračujúci rastúci trend, ale udržateľným tempom, za predpokladu, že nenastane recesia: možno v rozmedzí 2-5% ročne počas nasledujúcich rokov. Faktory podporujúce ceny zahŕňajú pretrvávajúci nedostatok bývania a silnú ekonomiku; faktory obmedzujúce rast sú rastúca výstavba (viac ponuky) a strop dostupnosti, ktorý už mnohí kupujúci dosiahli. Zhrnutie: scenár mierneho zhodnocovania – žiadny prepad, žiadne šialenstvo. Jedna výhrada: ak by úrokové sadzby hypoték výrazne klesli (napríklad späť na 4-5%), mohlo by dôjsť k nárastu kúpnej sily, ktorý by dočasne zvýšil ceny viac, než sa očakáva. Naopak, ak by prišla recesia a nezamestnanosť by stúpla, ceny by mohli na čas stagnovať. Väčšina analytikov však nepredpokladá prudký pokles cien v tomto bode, vzhľadom na nedostatok bývania v Utahu a demografický dopyt.
- Ponuka bývania & inventár: Počet domov na predaj by sa mal postupne zvyšovať v porovnaní s extrémne nízkymi hodnotami z rokov 2021-2022. Očakáva sa, že nová výstavba rodinných domov sa zrýchli, keď sa developeri prispôsobia novým úrokovým normám a zareagujú na nahromadený dopyt. Dokončenie jednotiek v metropole sa predpokladá na úrovni okolo 3 000–4 000 ročne v rokoch 2025-2026 mmgrea.com mmgrea.com, čo je približne historický priemer. Tento stabilný prírastok ponuky, v kombinácii s väčším počtom majiteľov domov, ktorí sa rozhodnú presťahovať, keď šok z vyšších úrokových sadzieb pominie, by mal viesť k mierne vyváženejším trhovým podmienkam do roku 2026. Môžeme očakávať, že úroveň inventára sa zvýši na 3-4 mesačnú zásobu (stále trh predávajúceho, ale lepšie ako <1 mesačná zásoba v roku 2021). To znamená, že kupujúci budú mať o pár rokov o niečo väčší výber a o niečo menšiu konkurenciu. Neznámou však zostáva rast populácie – Utah stále rýchlo rastie, takže developeri musia prekročiť historické priemery, aby sa trh skutočne preklopil v prospech kupujúceho. To sa v krátkodobom horizonte nezdá pravdepodobné, takže inventár pravdepodobne zostane na tesnejšej strane neutrálnej hodnoty.
- Výhľad na trh s prenájmom: Nasledujúcich 3-5 rokov by malo priniesť zdravší trh s bytmi pre nájomcov. Ako už bolo spomenuté, v rokoch 2025-2026 sa dokončí obrovská vlna bytových projektov. Do roku 2027 sa pravdepodobne výstavba spomalí a absorpcia týchto jednotiek určí trendy v nájomnom. Súčasné prognózy ukazujú, že rast nájomného sa po roku 2024 vráti na približne 2-4% ročne mmgrea.com – v podstate späť na normálnu úroveň (alebo dokonca mierne pod úrovňou inflácie, čo znamená, že nájomcovia by si konečne mohli reálne polepšiť). Miera neobsadenosti sa môže mierne zvýšiť z ~2% na možno 5%, keď trh absorbuje nové jednotky – čo je stále relatívne nízke, ale už nie extrémne napäté. Niektoré subtrhy môžu zažiť dočasne vyššiu neobsadenosť (napr. centrum mesta môže dosiahnuť 8-10% neobsadenosť, ak luxusné byty budú čakať na nájomcov), ale v rámci celého mesta by mala zostať vyvážená. Dlhodobý dopyt po prenájmoch je zabezpečený veľkou skupinou mladých ľudí a problémami s dostupnosťou kúpy. Ak úrokové sadzby v druhej polovici desaťročia klesnú, niektorí nájomcovia sa stanú kupujúcimi, ale demografický rast v Utahu pravdepodobne udrží rastúci dopyt po prenájmoch. Celkovo možno očakávať konkurenčnejšie prostredie medzi prenajímateľmi – dobrá správa pre nájomcov – s pokračujúcimi vylepšeniami vybavenia a ústupkami, ktoré sa stanú bežnejšími, keďže nehnuteľnosti budú súťažiť o nájomcov.
- Výhľad na komerčné nehnuteľnosti:
- Kancelárie: Oživenie trhu s kanceláriami bude pravdepodobne pomalé. V nasledujúcich 3-5 rokoch možno očakávať, že neobsadenosť kancelárií bude postupne klesať zo svojho vrcholu, ak ekonomika zostane silná, ale do roku 2028 môže stále zostať na úrovni vysokých tínedžerských percent. Firmy trvalo prehodnocujú potrebu priestorov, takže v Salt Lake by mohli staršie kancelárske budovy prejsť konverziou (na bývanie alebo zmiešané využitie), aby sa znížil prebytok. Nové kancelárske projekty budú obmedzené a zamerané na prémiové lokality alebo výstavbu na mieru pre technologické firmy. Nájomné za triedu A môže zostať stabilné alebo mierne vzrásť, zatiaľ čo nájomné za triedu B/C môže stagnovať alebo dokonca klesať, kým sa neobsadenosť nezníži.
- Maloobchod: Maloobchod by mal pokračovať v solídnom výkone. Keďže neobsadenosť maloobchodu je veľmi nízka (regionálne pod 3% movingonmain.com), môžeme skutočne vidieť nárast výstavby maloobchodných priestorov – najmä v nových rastových oblastiach ako Daybreak, Herriman, Lehi a The Point. Počas 5 rokov môže neobsadenosť maloobchodu mierne stúpnuť, jednoducho preto, že už nemôže klesnúť oveľa nižšie. Dopyt po kvalitných maloobchodných lokalitách však zostane vysoký. Nájomné pravdepodobne mierne vzrastie (možno 1-3% ročne) v súlade so spotrebou a infláciou. Nárast e-commerce sa stabilizoval a kamenné obchody v Utahu (najmä základný maloobchod a stravovanie/zábava) sa darí dobre. Takže sektor maloobchodných nehnuteľností vyzerá stabilne.
- Priemyselné: Očakáva sa, že súčasná nadmerná ponuka v priemysle bude absorbovaná trhom do konca 20. rokov 21. storočia. Strategická poloha Utahu pre distribúciu a spustenie Inland Port naznačujú, že dopyt po priemyselných nehnuteľnostiach opäť porastie. V nasledujúcich 3 rokoch môže zostať miera neobsadenosti v priemysle zvýšená (5-7 %), čo udrží rast nájomného nízky. Neskôr, ak sa logistické spoločnosti rozšíria, môžeme sa vrátiť k neobsadenosti pod 5 % a silnejšiemu rastu nájomného. V podstate je priemyselný trh v krátkodobom útlme, ale dlhodobé vyhliadky sú optimistické. Môže dôjsť k posunu smerom k špecializovanejším zariadeniam (ako sú chladiarenské sklady, dátové centrá, výrobné prevádzky), keďže diverzifikácia pokračuje aj mimo skladov.
- Viacbytové: Už bolo rozobraté v časti o prenájmoch – očakáva sa mäkké pristátie, kde sa nová ponuka a dopyt vyrovnajú približne v rokoch 2025-2026, a potom potenciálna potreba ďalšej vlny výstavby do konca 20. rokov, ak bude pokračovať rast populácie. Jeden trend na sledovanie: komunity Build-to-Rent (prenájom rodinných domov) sa objavujú v predmestskom Utahu; tieto by sa mohli stať bežnejšími, ponúkajúc hybrid medzi správou bytov a životným štýlom v dome, zamerané na tých, ktorí si nemôžu kúpiť, ale chcú bývať v dome.
- Ekonomické a externé faktory: Očakáva sa, že ekonomika Utahu zostane jednou z najvýkonnejších v krajine. Aj keby sa národný rast spomalil, miestne faktory (expanzia technologického sektora, mladá pracovná sila, vyššia pôrodnosť) dávajú Utahu určitú ochranu. Potenciálne zníženie úrokových sadzieb Federálnym rezervným systémom v rokoch 2025-2026 by malo veľký vplyv:
- Pre bývanie by nižšie sadzby zvýšili dostupnosť a pravdepodobne uvoľnili vlnu kupujúcich, ktorí čakali. To by mohlo viesť k nárastu predaja domov a prípadne k ďalšiemu rastu cien, ak nebude dostatok ponuky. Je to dvojsečná zbraň: skvelé pre predávajúcich a vlastníkov, ťažké pre nových kupujúcich. Ideálne by bolo, keby uvoľnenie sadzieb sprevádzala aj väčšia výstavba, aby sa nezvyšovali len ceny.
- Pre komerčné nehnuteľnosti by nižšie sadzby uľahčili financovanie výstavby a mohli by oživiť pozastavené projekty (napr. niektoré výškové návrhy ako dlho diskutovaná Kensington Tower – 600 stôp vysoký mrakodrap plánovaný v centre mesta – ktorý bol pozastavený, by sa mohol realizovať, ak by bolo financovanie lacnejšie). Ak sa podmienky spoja, mohli by sme vidieť nový impulz v panoráme centra mesta.
- Inflácia a stavebné náklady: V posledných rokoch došlo k veľmi vysokej inflácii stavebných nákladov, čo spomalilo niektoré projekty. Ak sa inflácia zmierni, viac projektov bude finančne realizovateľných, čo pomôže pridať ponuku vo všetkých sektoroch.
- Zhrnutie na tri až päť rokov: Do roku 2028 sa očakáva, že Salt Lake City bude o niečo vyváženejší trh ako bol na začiatku 20. rokov. Kupujúci by mali mať viac možností a o niečo jednoduchšiu situáciu (hoci Salt Lake pravdepodobne sa nestane skutočným trhom kupujúcich, pokiaľ nenastane recesia). Nájomcovia by mali vidieť viac možností a len mierne zvýšenie nájomného. Ceny domov budú pravdepodobne vyššie ako dnes – možno o 10-15 % vyššie do roku 2028 – ale to je ďaleko od 15-20 % ročných skokov zaznamenaných v roku 2021. Mesto bude tiež v celosvetovom centre pozornosti pri prípravách na olympiádu, čo môže priniesť ďalšie investície a vzrušenie. Nové štvrte ako The Point a rozšírený Daybreak budú dozrievať a pridávať rozmanitosť do možností bývania.
V podstate budúcnosť realitného trhu v Salt Lake City v nasledujúcich rokoch vyzerá stabilne a pozitívne: rast bude pokračovať, hoci udržateľnejším tempom, a skúsenosti z minulého boomu vedú tvorcov politík k tomu, aby sa dúfajme predišlo vážnym nerovnováham. Pre každého, kto je na trhu – kupujúcich, predávajúcich, nájomcov alebo investorov – Salt Lake City zostáva miestom príležitostí, s vysokou kvalitou života, ktorá bude naďalej priťahovať ľudí, aj keď sa mesto bude vyrovnávať s výzvami, ako udržať bývanie dostupné pre všetkých. axios.com integrityplace.com
