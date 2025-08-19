Nehnuteľnosti v Minneapolise 2025: Rastúce trendy, horúce štvrte a odvážne predpovede na rok 2030

Trendy na rezidenčnom trhu v roku 2025
Trh s bývaním v Minneapolise zostáva v roku 2025 robustný a konkurenčný. Po ošiali začiatku 20. rokov 21. storočia sa rast cien nehnuteľností ustálil na udržateľnom tempe. Typická hodnota domu v Minneapolise je okolo 337 500 $ (v polovici roka 2025) – čo je nárast približne o 1,5 % medziročne zillow.com. Medián predajných cien sa pohybuje v dolnej až strednej časti rozmedzia 300-tisíc dolárov (približne 344-tisíc dolárov k máju 2025) a domy sa predávajú rýchlo – medián času do rezervácie je len 14 dní zillow.com. Viac ako polovica ponúk sa stále predá nad požadovanú cenu v tomto trhu priaznivom pre predávajúcich zillow.com, čo odráža pretrvávajúci vysoký dopyt kupujúcich oproti obmedzenej ponuke.
Ponuka domov na predaj v Minneapolise zostáva historicky napätá. K polovici roka 2025 je na trhu v meste len asi 1 200 domov zillow.com. Tento nedostatok je súčasťou širšieho trendu v Minnesote: celková ponuka v štáte (~12 500 domov v marci 2025) je mierne vyššia ako v roku 2024, ale stále dramaticky pod úrovňou pred rokom 2010 kstp.com. Pre porovnanie, počas poslednej krízy s bývaním v roku 2008 bolo v celom štáte na predaj takmer 49 000 domov, čo zdôrazňuje, aká je dnešná ponuka nízka kstp.com. Jedným z hlavných dôvodov je „efekt uzamknutia“: Mnoho majiteľov domov refinancovalo alebo kúpilo, keď boli hypotekárne sadzby 2–3 %, a teraz váhajú predať a vzdať sa týchto mimoriadne nízkych sadzieb. Pri aktuálnych hypotekárnych sadzbách ~6,5–7 % zostávajú predávajúci, ktorí by sa sťahovali do väčšieho, na mieste, čo brzdí nové ponuky kstp.com. To udržiava trh mimoriadne napätý, aj keď dopyt kupujúcich zostáva vysoký.Napriek vyšším nákladom na financovanie, dopyt kupujúcich zostáva silný v Minneapolise. Realitní makléri hlásia, že domy (najmä v strednej cenovej kategórii 250 000 – 500 000 dolárov) často zažívajú desiatky obhliadok a viacero ponúk už v prvých dňoch na trhu kstp.com kstp.com. Prví kupujúci opisujú frenetické prostredie – prehliadajú mnoho domov a prichádzajú o ponuky, kým sa im nakoniec podarí získať nehnuteľnosť kstp.com. Výsledok: Minneapolis je stále silný trh predávajúcich v roku 2025, hoci nárasty cien sú teraz v nízkych jednotkách percent namiesto dvojciferných skokov z roku 2021. Miestni odborníci predpovedajú „plató“ alebo mierny rast cien nehnuteľností do budúcnosti, namiesto výrazných výkyvov kstp.com. Prognózy dokonca hovoria len o jednociferných medziročných nárastoch cien v blízkej budúcnosti, pokiaľ nenastanú zásadné ekonomické zmeny sofi.com. To naznačuje zdravú stabilizáciu – trh rastie, ale umiernenejším tempom, ktoré môže byť dlhodobo udržateľnejšie.
Trendy v komerčných nehnuteľnostiach v roku 2025
Komerčný trh s nehnuteľnosťami v Minneapolise je v roku 2025 príbehom zmiešaných výsledkov. Na jednej strane sa kancelársky sektor trápi s opätovným získaním stability po pandémii a prechode na hybridnú prácu. Miera neobsadenosti kancelárií v centre Minneapolisu vzrástla na približne 28–29 % – čo je výrazne viac ako celoštátny priemer (~19,5 %) enr.com. Mnohé spoločnosti zmenšili svoje priestory alebo prijali politiky práce na diaľku, čo zanechalo v centre výškové budovy s prázdnymi poschodiami. Aj keď sa zamestnanci postupne vracajú do kancelárií, veľké bloky priestorov zostávajú nevyužité. V 1. štvrťroku 2025 centrum Minneapolisu (CBD) naďalej zaznamenávalo negatívnu absorpciu (viac priestoru bolo uvoľneného ako prenajatého), keď veľkí nájomcovia zmenšovali svoje priestory forterep.com. Medzi najvýraznejšie príklady patria právnické firmy a korporácie, ktoré konsolidovali svoje priestory, čo spôsobilo, že absorpcia kancelárskych priestorov v centre bola negatívna o viac ako 130 000 štvorcových stôp začiatkom roka forterep.com. Prenajímatelia reagovali agresívnymi nájomnými stimulmi a znižovaním cien, aby prilákali nájomcov späť do týchto veží forterep.com.
Nie všetko je však pochmúrne na trhu s kanceláriami. Prímestské a moderné kancelárie triedy A si vedú lepšie, čo naznačuje trend „presunu za kvalitou“ forterep.com. Firmy, ktoré si prenajímajú priestory, hľadajú menšie, kvalitné priestory s výbornými službami, aby „si zaslúžili dochádzku“ od zamestnancov forterep.com. Prímestské kancelárske parky s modernizovanými, kolaboratívnymi pracoviskami v niektorých prípadoch dosiahli plnú obsadenosť forterep.com. Celkovo trh kancelárií v Twin Cities zaznamenal mierny pozitívny čistý prírastok v 1. štvrťroku 2025 – prvý nárast od začiatku roku 2022 – čo naznačuje, že najhoršie obdobie poklesu kancelárskeho trhu môže byť za nami forterep.com. Napriek tomu zostáva miera neobsadenosti zvýšená, približne 20–24 % celkovo (a ešte vyššia v centre mesta) forterep.com forterep.com. Staršie budovy triedy B/C v centre mesta čelia obzvlášť veľkým výzvam a mnohé sa zvažujú na adaptívne opätovné využitie (napr. prestavba na byty alebo zmiešané využitie) ako riešenie. Koncom roka 2024 Minneapolis prijal nariadenie na zjednodušenie konverzií kancelárií na bývanie, pričom na niekoľko rokov zrušil určité územné obmedzenia a požiadavky na dostupné bývanie, aby povzbudil investorov na prestavbu prázdnych veží enr.com enr.com. Táto politika signalizuje záväzok mesta k oživeniu centra mesta pridaním bývania a znížením počtu prázdnych kancelárskych priestorov.Na rozdiel od kancelárií, priemyselné a logistické nehnuteľnosti prosperujú. Priemyselný trh Minneapolis–St. Paul zostáva jedným z najsilnejších v krajine, pričom miera neobsadenosti sa drží na nízkej úrovni okolo 4 % uprostred neustáleho dopytu nájomcov colliers.com. Moderné sklady a distribučné centrá v okolí metropoly naďalej zaznamenávajú vysokú obsadenosť a rastúce nájomné vďaka rastu e-commerce a výroby. Aj keď pribúdajú nové priemyselné projekty, rýchlo sa absorbujú – správa Lee & Associates uvádza, že v 1. štvrťroku 2025 bola priemyselná neobsadenosť pod 4 % a zaznamenala silnú absorpciu takmer 800 000 štvorcových stôp na začiatku roka view.ceros.com. Investori sa do tohto sektora hrnú, vďaka čomu sú priemyselné nehnuteľnosti horúcim artiklom. Maloobchodné nehnuteľnosti sú skôr zmiešané: susedské nákupné centrá a prímestské maloobchodné pásy sa solídne zotavili, najmä tie s potravinovými kotvami alebo zážitkovými nájomcami. Avšak maloobchod v centre mesta zápasí kvôli nižšej pešej premávke kancelárskych pracovníkov a vnímaniu verejnej bezpečnosti. Niektoré známe obchody v mestských uzloch (napríklad Target v roku 2023 zatvoril neúspešnú prevádzku v Uptowne) odišli kvôli slabším tržbám alebo bezpečnostným obavám. Celkovo však spotrebiteľské výdavky v Twin Cities sú zdravé a neobsadenosť maloobchodných priestorov na prémiových miestach je primerane nízka. Viacrodinné komerčné nehnuteľnosti (bytové domy) si tiež vedú dobre – sú v podstate súčasťou rezidenčného príbehu, tešia sa vysokej obsadenosti a rastu nájomného (viac v sekcii o trendoch v prenájme).
Zhrnutie: Komerčný sektor v Minneapolise v roku 2025 je príbehom dvoch trhov – kancelárske priestory prechádzajú obdobím korekcie a reinvencie, zatiaľ čo priemyselné a viacrodinné nehnuteľnosti sú veľmi žiadané. Oživenie kancelárskeho trhu pravdepodobne závisí od kreatívneho opätovného využitia a návratu života do centra mesta. Medzitým sú investori optimistickí ohľadom skladov, bytov a špecializovaných využití, ktoré sú v súlade so súčasnými ekonomickými hnacími silami.
Trendy v kúpe a prenájme bývania
Rovnováha medzi kúpou a prenájmom v Minneapolise sa mení zaujímavými spôsobmi. Dopyt po kúpe nehnuteľností zostáva silný, no mnohí potenciálni kupujúci čelia problémom s dostupnosťou v dôsledku kombinácie vyšších cien a vyšších úrokových sadzieb. Výsledkom je, že niektorí obyvatelia odkladajú kúpu nehnuteľnosti a naďalej bývajú v prenájme, čo podporuje silný trh s prenájmom.
Na strane kupujúcich musia kupujúci v Minneapolise v roku 2025 zvládať konkurenčné prostredie. Ako už bolo spomenuté, o atraktívne domy často súťaží viacero ponúk nad požadovanú cenu zillow.com. Kupujúci musia byť strategickí a agresívni, od rýchleho podávania ponúk cez ponúkanie vyššej ceny až po vzdanie sa podmienok, aby získali nehnuteľnosť kstp.com kstp.com. Najmä prví kupujúci to pociťujú: pri strednej predajnej cene okolo 343 000 $ zillow.com a 30-ročných hypotekárnych úrokoch blízko 7 % sú mesačné náklady pre mnohé začínajúce domácnosti odstrašujúce. Napriek tomu sú ceny domov v Minneapolise stále pod celoštátnym priemerom (~423 000 $) a s nájmom o 24 % nižším ako je americký priemer zostávajú Twin Cities relatívne dostupné podľa štandardov veľkých miest zillow.com sofi.com. Táto relatívna dostupnosť v kombinácii so silným miestnym trhom práce znamená, že mnoho mladých profesionálov a rodín je ochotných kupovať, ak nájdu vhodný dom. Problémom je najmä ponuka a náklady na financovanie, nie nedostatok záujmu – čo dokazujú davy na obhliadkach a rýchle predaje.
Medzitým, trendy v prenájmoch v Minneapolise ukazujú živý, sprísňujúci sa trh. V skutočnosti bol Minneapolis označený za #1 „mesto, ktoré treba sledovať“ pre nájomcov v roku 2025 vďaka rastúcemu záujmu zo strany potenciálnych nájomcov rentcafe.com rentcafe.com. Počas roku 2024 zaznamenali ponuky prenájmov v Minneapolise na hlavných platformách nárast online záujmu o 30–40 %, čo je viac ako v ktoromkoľvek inom americkom meste, čo naznačuje prudký dopyt po prenájmoch rentcafe.com. Tento dopyt sa prejavil v nízkej miere voľných nájomných bytov – koncom roka 2024 klesla dostupnosť bytov približne o 16 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom rentcafe.com. Výsledkom je, že prenajímatelia získali priestor na mierne zvýšenie nájomného. Priemerné nájomné v Minneapolise je približne 1 595 USD (všetky typy jednotiek) k polovici roka 2025, čo je nárast asi o 85 USD (+5 %) oproti predchádzajúcemu roku zillow.com zillow.com. Nájomné sa síce začiatkom roka 2025 vyrovnalo (žiadny medzimesačný nárast od júna do júla) zillow.com, ale medziročne nájomné v Minneapolise mierne rastie po období pandémie, keď bolo slabšie. Dôležité je, že zostáva výrazne nižšie ako v pobrežných trhoch – približne 25 % pod priemerom nájomného v USA zillow.com – čo je jeden z dôvodov, prečo mesto priťahuje nájomcov z drahších regiónov.Niekoľko faktorov stojí za týmito trendmi v prenájmoch. Minneapolis je centrum vysokoškolského vzdelávania, sídli tu University of Minnesota a niekoľko ďalších vysokých škôl, pričom len na U of M študuje viac ako 50 000 študentov. To každoročne vytvára stálu vlnu študentských nájomcov sofi.com. Mnohí absolventi zostávajú v oblasti kvôli práci, ale ešte si nemôžu dovoliť kúpiť vlastné bývanie, čo ďalej posilňuje skupinu nájomcov sofi.com. Okrem toho sa po pandémii menia životné štýly a niektorí ľudia uprednostňujú prenájom v mestských štvrtiach s množstvom vybavenia pred kúpou domu vo vzdialených predmestiach. Kombinácia mestských výhod, parkov a relatívne dostupných nájmov urobila z Minneapolisu magnet pre mladých profesionálov, najmä rentcafe.com rentcafe.com. Významnú úlohu zohrávajú aj proaktívne bytové politiky mesta – Minneapolis bolo jedným z prvých miest, ktoré zrušilo zónovanie výlučne pre rodinné domy (umožnilo výstavbu dvoj- a trojdomov na pozemkoch určených pre jeden dom), čím podporilo vznik viacerých malých bytových jednotiek na prenájom sofi.com. Hoci to okamžite nevyriešilo bytovú krízu, je to signál podpory pre rozširovanie možností nájomného bývania.
Nájomcovia čelia konkurencii: miera obsadenosti okolo 94–95 % znamená, že kvalitné byty sa rýchlo míňajú mmgrea.com mmgrea.com. V posledných rokoch pribúdali byty triedy A (najmä v centre a v Uptown/Northeast), čo poskytuje náročnejším nájomcom viac možností. Nová výstavba však spomaľuje (v roku 2025 sa v celej metropolitnej oblasti očakáva len približne 4 300 nových bytov, čo je prudký pokles oproti viac ako 10 000 bytom v roku 2024) mmgrea.com mmgrea.com, takže ponuka nájomných bytov sa ešte viac sprísni. Tento obmedzený nový prírastok by mal podľa prognóz udržať rast nájomného v kladných číslach (~3–4 % ročne) až do roku 2025 mmgrea.com. Predstavitelia Minneapolisu však dbajú na to, aby bývanie zostalo dostupné. Hoci v Minneapolise nie je v platnosti žiadna regulácia nájomného k roku 2025 hemlane.com, mesto skúma opatrenia na stabilizáciu nájomného a prijalo nové zákony na ochranu nájomcov (napr. povinnosť oznámiť veľké zvýšenie nájomného 60 dní vopred) hemlane.com. Nájomcovia by mali sledovať zmeny v politike, no zatiaľ trh riadi ponuka a dopyt – a dopyt je vysoký.
Zhrnutie: kúpa domu v Minneapolise je konkurenčná a nákladná, čo núti niektoré domácnosti zostať dlhšie v nájme, čo následne zvyšuje atraktivitu nájomného trhu. Kupujúci aj nájomcovia zápasia s nízkou ponukou vo svojich segmentoch trhu. Pre tých, ktorí si môžu dovoliť kúpiť, Minneapolis ponúka o niečo lepšiu dostupnosť ako mnohé iné metropolitné oblasti, a pre tých, ktorí si prenajímajú, atraktívny mestský životný štýl za rozumnú cenu. Silná báza nájomcov (viac ako polovica obyvateľov mesta býva v nájme) poskytuje príležitosti pre investorov, o ktorých bude reč ďalej.
Investičné príležitosti a riziká
Minneapolis ponúka dynamickú zmes príležitostí na investovanie do nehnuteľností v roku 2025, ale aj súbor meniacich sa rizík, ktoré musia investori zvážiť. Na strane príležitostí vykazuje viacero segmentov trhu potenciál:
- Prenájom rezidenčných nehnuteľností & Build-to-Rent: Keďže trh s prenájmom je veľmi aktívny (95 % obsadenosť a rastúce nájomné), investovanie do viacbytových objektov alebo prenájmu rodinných domov môže priniesť solídne výnosy. Veľká populácia študentov a mladých profesionálov v meste zaručuje konzistentný dopyt po prenájme sofi.com. Štvrte v okolí University of Minnesota alebo iných vysokých škôl majú napríklad zabudovanú základňu nájomníkov a nízku neobsadenosť. Navyše, nová flexibilita v zónovaní v Minneapolise (umožňujúca až trojdomy na pôvodne jednoparcielových pozemkoch) dáva malým investorom možnosť vyvíjať dvojdomy/trojdomy v štvrtiach s rodinnými domami sofi.com – čím sa efektívne vytvára viac nájomných jednotiek vo vysoko žiadaných oblastiach. Investor-vlastník môže bývať v jednej jednotke a ostatné prenajímať, čím využije potenciál house-hackingu. Táto zmena politiky má za cieľ zvýšiť ponuku a dostupnosť bývania, a pre investorov otvára dvere na zvýšenie hodnoty konverziou alebo výstavbou viacbytových domov na atraktívnych miestach.
- Podhodnotené štvrte: Viaceré štvrte v Minneapolise ponúkajú scenáre „kúp lacno, zlepši a prenajmi/predaj draho“. Oblasť Near North napríklad historicky zaznamenala menej investícií, no teraz je vnímaná ako rozvíjajúca sa štvrť. Ceny domov v Near North vzrástli za posledný rok približne o 10 %, no stále sú pod mestským priemerom, čo naznačuje priestor na ďalšie zhodnotenie sofi.com. Investori, ktorí sa zamerajú na rekonštrukciu starších domov alebo výstavbu nových domov na voľných pozemkoch v týchto oblastiach, môžu profitovať z iniciatív mesta na podporu ekonomickej inklúzie (napr. projekty ako Upper Harbor, viď nižšie, posilnia severný Minneapolis). Podobne štvrte ako Whittier, Northeast Minneapolis a Phillips ponúkajú relatívne nižšie vstupné ceny, no susedia s trendovými oblasťami, čo naznačuje dobrý potenciál rastu s rozvojom mesta. Nedávny príklad: submarket Northeast Minneapolis má jednu z najvyšších obsadeností bytov (95 %+ ) v metropole vďaka svojej obľúbenosti a obmedzenej novej výstavbe mmgrea.com, čo signalizuje silný dopyt po nových nájomných jednotkách, ktoré tam investor môže pridať.
- Komerčná pridaná hodnota: Pre viacerých inštitucionálnych investorov môže byť sektor problémových kancelárií v Minneapolise skrytou príležitosťou. Keďže kancelárske budovy v centre sa predávajú s veľkými zľavami (niektoré sa predali len za zlomok svojej hodnoty spred pandémie), bystrí investori s dlhodobou víziou by mohli získať a pretransformovať tieto aktíva. Uvoľnenie pravidiel pre konverzie v meste uľahčuje premenu zápasiacej kancelárie na zmiešané využitie alebo bývanie enr.com. Developeri, ktorí zvládnu tieto konverzie, môžu do roku 2030 vlastniť výrazne zhodnotený majetok (predstavte si premenu prázdnej kancelárskej veže na moderné loftové byty alebo technologický kampus). Riziko tu je (náklady na konverziu, získanie financovania atď.), no zároveň aj potenciál pomôcť formovať obnovu centra mesta a profitovať z úspešného projektu. Okrem kancelárií môže byť mestský maloobchodný priestor, ktorý opustili národné reťazce, získaný a premenený na food haly, zábavné priestory alebo susedské služby, ktoré lepšie zodpovedajú dopytu po COVID-e.
- Priemysel a logistika: Ako už bolo spomenuté, priemyselné nehnuteľnosti zažívajú boom. Investori naďalej nachádzajú príležitosti vo výstavbe alebo kúpe skladov, distribučných centier a flexibilných priemyselných priestorov v oblasti Minneapolis–St. Paul. Pri neobsadenosti okolo 4-5 % colliers.com je dostatok nájomcov – od e-commerce firiem až po výrobcov zdravotníckych zariadení (regionálna špecialita). Pozemky alebo miesta na prestavbu v blízkosti hlavných diaľnic a železničných koridorov sú obzvlášť cenné. Hoci kapitalizačné sadzby v priemysle klesli, dlhodobý výhľad (poháňaný potrebami dodávateľských reťazcov) zostáva silný, čo z toho robí relatívne stabilnú investíciu.
Samozrejme, každá príležitosť so sebou prináša riziká a výzvy. Kľúčové riziká na trhu v Minneapolise zahŕňajú:
- Riziko úrokových sadzieb a financovania: Vysoké náklady na úvery sú najväčšou okamžitou prekážkou pre investorov aj kupujúcich nehnuteľností. Keďže hypotekárne a komerčné úverové sadzby sú približne dvojnásobné oproti minulým rokom, je ťažšie dosiahnuť výhodné obchody. Investori čelia vyšším splátkam dlhu, čo môže znížiť ziskové marže alebo sumu, ktorú môžu za nehnuteľnosť zaplatiť. Ak sadzby ešte porastú alebo zostanú dlhšie vysoké, môže to znížiť hodnotu nehnuteľností (najmä vysoko zadlžených komerčných nehnuteľností). Na druhej strane, ak by sadzby v budúcnosti klesli, mohlo by to uvoľniť zadržanú transakčnú aktivitu – no načasovanie je neisté. Opatrní investori počítajú s konzervatívnymi predpokladmi pri financovaní.
- Regulačné a daňové prostredie: Minneapolis je vo všeobecnosti naklonený výstavbe bývania, no investori by mali sledovať zmeny v politike. Jednou z významných oblastí je regulácia nájomného – hoci Minneapolis k roku 2025 nezaviedol stabilizáciu nájomného (napriek tomu, že voliči to schválili) hemlane.com, diskusia je aktívna. Sesterské mesto St. Paul zaviedlo strop na nájomné vo výške 3 % (neskôr upravený s výnimkami pre novú výstavbu), čo ukazuje, že v Twin Cities existuje politická vôľa pre reguláciu nájomného. Prísna politika regulácie nájomného v Minneapolise, ak by bola prijatá, by mohla obmedziť rast nájomného a ovplyvniť hodnotu nehnuteľností pre prenajímateľov. Ďalším faktorom sú dane z nehnuteľností: sadzba dane v okrese Hennepin (~1,1 %) je mierne nad celoštátnym priemerom a s tým, ako hodnoty komerčných nehnuteľností klesajú, viac daňového bremena sa presúva na majiteľov domov sofi.com. Výrazné zvýšenie daňových odhadov na rezidenčné alebo investičné nehnuteľnosti by znížilo výnosy. Zatiaľ sú dane zvládnuteľné, ale je to trend, ktorý treba sledovať, keďže mesto upravuje svoju daňovú základňu medzi sektormi.
- Ekonomické a demografické riziká: Ekonomika Minneapolisu je rozmanitá (financie, zdravotníctvo, sídla maloobchodných spoločností, vzdelávanie atď.), čo poskytuje stabilitu. Investori by však mali zvážiť makroekonomické riziká. Veľká recesia by mohla oslabiť dopyt po všetkých typoch nehnuteľností. Rast pracovných miest je mierny, nie prudký, takže príliš optimistické projekcie dopytu po nájomníkoch alebo kupujúcich môžu byť nepresné. Rast populácie v meste je pozitívny, ale nie rýchly; väčšina regionálneho rastu je v predmestiach. Preto niektoré investície (napríklad luxusné byty v centre) môžu čeliť obmedzenému okruhu kupujúcich. Vnímanie kriminality a verejnej bezpečnosti je ďalším miestnym rizikom: Minneapolis sa v rokoch 2020–2021 potýkal s občianskymi nepokojmi a rastúcou kriminalitou, čo čiastočne ovplyvnilo atraktivitu centra a niektorých štvrtí. Mesto pracuje na zlepšení bezpečnosti a obnove svojho imidžu, no investori v dotknutých oblastiach musia brať do úvahy verejné vnímanie a pokrok v obnove.
- Náklady na výstavbu a dodávateľský reťazec: Pri developerských projektoch predstavuje nákladová stránka významné riziko. Náklady na stavebné materiály a nedostatok pracovnej sily zvýšili výdavky, čo sťažuje výstavbu domov za dostupné ceny blog.housingfirstmn.org. Minnesota bola označená ako miesto, kde sú regulačné náklady a náklady na pozemky veľmi vysoké, čo prispieva k neschopnosti vyprodukovať dostatok dostupného bývania blog.housingfirstmn.org. Ak budú tieto trendy pokračovať, developerské marže zostanú napäté a pipeline nových projektov môže zostať utlmený – čo je výhodné pre vlastníkov existujúcich aktív (menšia konkurencia), ale riziko pre developerov. Navyše, akékoľvek obnovenie ciel alebo narušenie dodávateľského reťazca (oceľ, drevo atď.) by mohlo ešte viac zvýšiť stavebné náklady enr.com.
Zhrnuté, Minneapolis ponúka pevné realitné základy a rastový potenciál, no investori by mali postupovať strategicky a s otvorenými očami. Príležitosti ako nájomné bývanie, podhodnotené štvrte a priemyselné nehnuteľnosti sú lákavé, pokiaľ sa zmiernia riziká ako vysoké náklady na financovanie, možné regulačné zmeny a výzvy pri realizácii. Diverzifikácia (podľa typu nehnuteľnosti alebo lokality v rámci metropoly) môže tiež pomôcť vyvážiť tieto riziká. Tí, ktorí investujú rozumne už teraz, môžu byť dobre pripravení profitovať z ďalšieho vývoja a rastu populácie v Minneapolise počas zvyšku desaťročia.
Hlavné developerské projekty v oblasti nehnuteľností
Minneapolis v roku 2025 žije významnými developerskými projektmi v oblasti nehnuteľností, ktoré sľubujú pretvoriť časti mesta. Tieto projekty – od transformačných verejno-súkromných partnerstiev po nové rezidenčné a komerčné budovy – sú reakciou na aktuálne potreby aj stávkou na budúci rast mesta. Tu je niekoľko hlavných plánovaných alebo prebiehajúcich projektov, ktoré sa oplatí sledovať:
- Prestavba Upper Harbor Terminal (Severný Minneapolis) – Pravdepodobne najambicióznejší projekt v realizácii, Upper Harbor Terminal (UHT) je 19-hektárový pozemok na nábreží rieky Mississippi v severnom Minneapolise, ktorý sa mení zo starého prístavu pre nákladné člny na živú multifunkčnú destináciu mspmag.com mspmag.com. Dominantou je nové viac ako 8 000-miestne Komunitné centrum scénických umení – vonkajší amfiteáter, ktorý bude spoločne prevádzkovať First Avenue (známe hudobné miesto) a Minnesota Orchestra – ktoré nedávno získalo mestské financovanie a jeho výstavba by sa mala začať na jeseň 2025 mspmag.com mspmag.com. Toto miesto bude hostiť koncerty a podujatia s cieľom prilákať návštevníkov a naštartovať rozvoj okolia. Celkovo je plán UHT 350-miliónová prestavba, ktorá zahŕňa nielen amfiteáter, ale aj dostupné a trhové bývanie, komerčné priestory, parky a chodníky spájajúce severnú časť mesta s riekou mspmag.com mspmag.com. Mestskí lídri to opisujú ako „investíciu na generácie“, ktorá má priniesť pracovné miesta, kultúru a príležitosti do severného Minneapolisu mspmag.com. V nasledujúcich rokoch možno na tomto mieste očakávať nové bytové jednotky, 8-hektárový park a obchodné priestory, spolu s ikonickým hudobným stánkom. Projekt sa bude realizovať vo fázach až do konca 20. rokov, no sľubuje dlhodobý ekonomický impulz a novú identitu pre kedysi zanedbaný úsek nábrežia.
- Znovupripojenie Nicollet (Rekonštrukcia bývalého areálu Kmart) – V južnom Minneapolise sa konečne napĺňa sen urbanistov: znovuotvorenie ulice Nicollet Avenue na križovatke s Lake Street, kde rozľahlý obchod Kmart neslávne blokoval ulicu viac ako 40 rokov. Mesto v roku 2023 zbúralo nefunkčný Kmart a teraz predstavilo návrh plánu prestavby pre 10-akrový areál mprnews.org mprnews.org. Víziou je predĺžiť Nicollet Avenue cez areál (obnoviť uličník a znovu prepojiť štvrte) a vybudovať okolo nej zmiešanú zástavbu. Plány počítajú s viac ako 500 bytovými jednotkami (kombinácia trhového a cenovo dostupného bývania), veľmi potrebným plnohodnotným supermarketom, obchodmi a komunitnými zariadeniami, ako je napríklad verejné námestie alebo park mprnews.org mprnews.org. Mestskí predstavitelia zdôrazňujú potrebu vytvoriť príležitosti na vlastníctvo bývania a priestory pre malé podniky v rámci projektu mprnews.org. Vzhľadom na históriu bol dôležitý aj názor komunity, aby projekt priniesol úžitok okolitým štvrtím Whittier a Stevens Square. Výstavba infraštruktúry (nový most Nicollet Avenue ponad Midtown Greenway) by sa mala začať koncom roka 2025 mprnews.org. Vertikálna výstavba budov pravdepodobne prebehne v rokoch 2026–2028. Tento projekt je významný nielen svojím rozsahom, ale aj symbolickou hodnotou: zahojí dlhoročnú mestskú jazvu, zlepší dopravné prepojenie a prinesie nové bývanie a obchod do rušnej križovatky. Do roku 2030 by sa táto oblasť mohla stať pulzujúcim centrom, ktoré plynulejšie prepojí Uptown a centrum mesta.
- North Loop Green Development – V trendovej štvrti North Loop, len severozápadne od centra mesta, sa blíži k dokončeniu veľký zmiešaný areál s názvom North Loop Green. Projekt, za ktorým stojí developer Hines, začal výstavbu koncom roku 2021 a do roku 2025 priniesol kombináciu luxusných apartmánov, kancelárskych priestorov, maloobchodu a verejných zhromažďovacích priestorov. Dominantou je nový rezidenčný vežiak a kancelárska budova, ktoré spája to, čo je označované za najvyšší skyway v meste. Areál ponúka „The Green“, akrový mestský park/plaza na komunitné podujatiamillcitytimes.com. North Loop Green získal ocenenie 2025 CoStar Impact Award ako development roka costar.com costar.com. Jeho popularita podčiarkuje pretrvávajúcu atraktívnosť North Loop, ktorá sa zmenila z skladovej štvrte na jednu z najžiadanejších lokalít Minneapolisu. Ponúkaním moderných pracovných priestorov a stoviek nových bytových jednotiek v prostredí „live-work-play“ tento projekt zároveň spĺňa aktuálny dopyt a nastavuje šablónu pre budúci rozvoj v blízkosti centra. Očakávajte, že North Loop Green v priebehu budúceho roka pridá ďalšie reštaurácie a obchody, keď sa úplne otvorí, čím ešte viac oživí štvrť.
- Downtown East – Projekty veží a parkov: Downtown East (oblasť okolo U.S. Bank Stadium a Guthrie Theater) zažila v posledných rokoch stavebný boom, ktorý pokračuje aj v roku 2025. RBC Gateway Tower, 37-poschodový mrakodrap na konci Nicollet Mall v centre, bol otvorený v roku 2023 a sídlia v ňom centrála RBC Wealth Management, hotel Four Seasons a luxusné byty. Bola to významná novinka, ktorá signalizovala dôveru v dlhodobé vyhliadky centra mesta. Okrem toho spoločnosť Ryan Companies dokončila v roku 2024 25-poschodový bytový vežiak na 4th & Park, ktorý priniesol 350 nových nájomných jednotiek do Downtown East enr.com. Tieto projekty dopĺňajú Commons Park a štadión, čím vytvárajú nové rezidenčné centrum v jadre mesta. Mesto tiež zvažuje prestavbu niektorých starších susedných kancelárskych budov na bývanie, čo by mohlo ďalej zvýšiť populáciu v centre. Medzitým navrhovaná prestavba Metrodome Square (povrchové parkovisko pri štadióne) by mohla v nasledujúcich rokoch priniesť ďalší zmiešaný výškový projekt (plány sú zatiaľ v koncepčnej fáze). Celkovo je Downtown East na ceste stať sa skutočnou live-work štvrťou, čím sa zbavuje svojej bývalej povesti čisto kancelárskych veží a priestorov na podujatia.
- Modernizácie infraštruktúry (doprava a cesty): Okrem budov ovplyvnia nehnuteľnosti aj niektoré veľké infraštruktúrne projekty. Predĺženie zelenej linky metra (Southwest LRT) je projekt ľahkej železnice v hodnote 2,7 miliardy dolárov, ktorý je vo výstavbe a prepojí centrum Minneapolisu s juhozápadnými predmestiami (St. Louis Park, Hopkins, Minnetonka, končiaci v Eden Prairie). Spustenie prevádzky je plánované na rok 2027 a už teraz podnietil rozvoj projektov orientovaných na verejnú dopravu v blízkosti budúcich staníc. V rámci Minneapolisu bude linka začínať na Target Field a zahŕňať stanice pri Bryn Mawr a v koridore Kenilworth. Ako sa blíži otvorenie linky, očakávajte, že developeri sa zamerajú na lokality okolo týchto staníc pre nové bývanie a komerčné využitie, staviac na atraktivitu prístupu k verejnej doprave. Okrem toho kapitálové zlepšenia mesta na rok 2025 zahŕňajú viac ako 225 miliónov dolárov do infraštruktúry – od rekonštrukcie ulíc (viac ako 9 míľ ciest) po výmenu viac ako 800 olovených vodovodných prípojok minneapolismn.gov kstp.com. Významné projekty na uliciach (ako prebiehajúca prestavba Hennepin Avenue) a vylepšenia mostov zlepšia mobilitu a bezpečnosť, čím nepriamo podporia hodnoty nehnuteľností v týchto oblastiach. Moderná infraštruktúra a možnosti dopravy robia štvrte atraktívnejšími, čo podporuje trh s nehnuteľnosťami v celom meste.
Toto je len niekoľko hlavných bodov – množstvo menších projektov je roztrúsených po celom území. Napríklad nové komplexy dostupného bývania vznikajú v oblastiach ako Near North a Phillips, budova s nulovou spotrebou energie bola predstavená Minneapolis Park Board v roku 2025 ako model udržateľného dizajnu mprnews.org, a pripravujú sa plány na renováciu stanice verejnej dopravy Nicollet Mall a okolitých blokov. Na predmestiach (ktoré ovplyvňujú ekonomiku mesta) budú mať regionálny dopad aj projekty ako prestavba bývalého závodu Ford v St. Paul (Highland Bridge) a obrovský vodný park Mall of America v Bloomington.
Celkovo rozvojové projekty v Minneapolise odrážajú mesto, ktoré sa znovu investuje do seba – buduje bývanie vo všetkých cenových kategóriách, zlepšuje verejné priestory a verí, že vybavenosť a prepojenosť budú hnacím motorom rastu. Do roku 2030 by tieto projekty mali priniesť ovocie a vytvoriť nové „miesta“ v rámci mesta, či už pôjde o revitalizované nábrežie na North Side, znovuoživenú križovatku Chicago-Lake alebo hustejšie a obývateľnejšie centrum.
Kľúčové poznatky na úrovni štvrtí
Trh s nehnuteľnosťami v Minneapolise je skutočne príbehom každej štvrte zvlášť. Rozmanitá ponuka štvrtí mesta – 83 oficiálnych štvrtí, z ktorých každá má svoj vlastný charakter – zažíva trendy, ktoré sa niekedy odlišujú od celomestských priemerov. Tu sú niektoré kľúčové poznatky na úrovni štvrtí pre rok 2025:
- North Loop a priľahlé centrum: North Loop naďalej žiari ako jedna z najtrendovejších lokalít Minneapolisu. Je známa prerobenými skladovými loftmi, butikmi a nočným životom, pričom v North Loop ceny domov vzrástli za posledný rok o ~13 % sofi.com sofi.com. Stredná predajná cena tu (okolo 310 000 $) je v skutočnosti pod mestským priemerom, čo odráža množstvo bytov, no rýchlo rastie sofi.com sofi.com. Dopyt je silný, zaujímavosťou však je, že ponuky v North Loop sa v priemere predávajú o niečo dlhšie (~93 dní, často 2 % pod požadovanou cenou) sofi.com sofi.com – pravdepodobne kvôli veľkému objemu nových bytov. Napriek tomu si North Loop vďaka mladému obyvateľstvu a vybavenosti udržiava status hotspotu pre mladých profesionálov a seniorov hľadajúcich mestský životný štýl. Priľahlé štvrte centra vykazujú zmiešané trendy: Downtown East, podporený novou výstavbou, sa stal žiadanejším (stredné hodnoty v Downtown East sú relatívne vysoké, ~426 000 $ zillow.com, vďaka novým luxusným bytom). Downtown West a Loring Park majú naopak staršiu bytovú zástavbu (veľa bytov v vežiakoch zo 70. rokov) a sú slabšie – stredná cena v Loring Parku medziročne klesla o ~14 %, čo znamená dobré príležitosti pre kupujúcich v tejto oblasti sofi.com sofi.com. Domy/byty v Loring sú na trhu dlhšie a často sa predávajú pod požadovanou cenou, takže vyjednávači majú navrch sofi.com sofi.com. Tento rozdiel ukazuje, že v rámci centra sú novšie budovy s bohatou vybavenosťou oveľa žiadanejšie ako staršie jednotky bez modernizácie.
- Uptown & Juhozápad: Uptown (oblasť okolo Lake Street/Hennepin a reťazca jazier) zažila zaujímavý vývoj. Historicky to bola bohémska, veľmi žiadaná oblasť (dokonca ju zvečnil Prince), potom okolo rokov 2020–2021 zaznamenala určitý úpadok v dôsledku zatvárania obchodov a spoločenských nepokojov. Ale do roku 2025 Uptown v niektorých ohľadoch opäť ožíva – medián predajných cien raketovo vzrástol takmer o 80 % za posledný rok sofi.com sofi.com. (Tento ohromujúci nárast pravdepodobne odráža zmenu v štruktúre predávaných nehnuteľností – možno sa teraz predáva viac rodinných domov alebo zrekonštruovaných nehnuteľností v porovnaní s množstvom malých bytov v minulosti – skôr než čisté zhodnotenie.) Napriek tomu sa ponuky v Uptown zdržali v priemere ~80 dní a často sa predávajú o niekoľko percent pod požadovanou cenou, takže ide o mierne konkurenčný trh, ale nie prehriaty sofi.com sofi.com. Skúsení kupujúci môžu v Uptown nájsť hodnotu, ak sú ochotní zrekonštruovať starší dom. Širšia oblasť juhozápadného Minneapolisu (štvrte ako Linden Hills, Fulton, Kenny, Armatage) zostáva najdrahším a najstabilnejším regiónom mesta. Tieto oblasti, plné atraktívnych rodinných domov blízko jazier a dobrých škôl, majú stálu dopyt zo strany rodín. Napríklad medián predajnej ceny v Linden Hills je okolo 600 000 $ sofi.com sofi.com – patrí medzi najvyššie v meste – a domy sa tam stále predali o 0,7 % drahšie ako minulý rok, napriek už vysokým cenám sofi.com sofi.com. V Linden Hills sa priemerný dom predá za len 3–4 týždne, často s viacerými ponukami sofi.com sofi.com. Neďaleké štvrte Fulton, Armatage a Kenny majú podobný príbeh: veľmi nízka ponuka, vysoký podiel vlastníkov, vynikajúca kvalita života. Tieto štvrte sú obľúbené medzi investormi len v tom zmysle, že udržujú hodnotu a stabilne rastú – hoci vysoké vstupné ceny môžu byť prekážkou. (Mnohí investori sa preto zameriavajú skôr na o niečo lacnejšie – ale stále stabilné – štvrte ako Hale, Ericsson, Cooper v južnom Minneapolise, kde sú skromnejšie domy a silný potenciál prenájmu ark7.com ark7.com.)
- Northeast & Arts District: Northeast Minneapolis, vrátane štvrtí ako St. Anthony East/West, Logan Park, Sheridan a „Arts District“, je na stabilnom vzostupe. Ponúka mix historických domov a nových bytov, plus živú scénu pivovarov a umenia. Dopyt po bývaní v Northeast je vysoký – obsadenosť nájomných bytov v tejto oblasti bola nedávno nameraná okolo 95,8 %, čo je jedna z najvyšších v meste mmgrea.com, a ceny domov stúpajú, keďže sem prichádza viac ľudí kvôli atmosfére. Mediánové hodnoty v niektorých štvrtiach Northeast (napr. Logan Park alebo Beltrami) sú stále pod 300 000 dolárov, čo z nej robí relatívne dostupnú možnosť pre prvých kupujúcich a hlavný cieľ pre renovátorov. Napätý trh s nájmom je atraktívny aj pre prenajímateľov; malé bytové domy v NE sú žiadané. Pokiaľ si Northeast zachová svoj originálny charakter a relatívnu dostupnosť, pravdepodobne bude pokračovať v gentrifikácii umierneným tempom.
- North Minneapolis (Camden/Near North): Severná časť Minneapolisu historicky zaznamenala menej investícií, ale objavujú sa známky zmien. Ako už bolo spomenuté, ceny domov v Near North nedávno vzrástli asi o 10 % sofi.com, a mestské iniciatívy ako Upper Harbor Terminal a niekoľko projektov dostupného bývania prinášajú nové zdroje. Štvrte ako Willard-Hay, Jordan a Camden ponúkajú jedny z najnižších cien v meste – mnoho rodinných domov sa dá nájsť pod 250 000 dolárov. To priťahuje prvých kupujúcich (hľadajúcich dostupné vlastníctvo) aj investorov (hľadajúcich nájomné s cash-flow alebo domy na prerábku). Avšak kriminalita a rozdiely v odhadoch hodnoty zostávajú problémom. Mesto a komunitné organizácie pracujú na zlepšení bezpečnosti a škôl, čo by v prípade úspechu mohlo priniesť výrazný rast. Zatiaľ musia investori postupovať strategicky – zamerať sa na bloky blízko silnejších oblastí alebo spolupracovať s miestnymi programami na renovácie môže pomôcť. Do roku 2030 by North Minneapolis mohol prejsť výraznou premenou, ak plánované investície (ako UHT a zlepšenie dopravy) prinesú ovocie.
- University & Southeast: Štvrte okolo University of Minnesota – Dinkytown, Stadium Village, Marcy-Holmes, Prospect Park – majú špecifický trh ovládaný študentským bývaním. Tieto oblasti zažili boom výstavby bytov koncom 2010-tych rokov, takže je tu veľká ponuka študentských bytov mimo kampusu. Voľné kapacity v týchto novších budovách sa počas pandémie zvýšili, keď sa výučba presunula na diaľku, ale keď sa študenti vrátili, opäť sa zaplnili. Nájmy v univerzitnej oblasti sú stabilné; staršie dvojdomy a domy v Marcy-Holmes stále každoročne priťahujú viacero skupín študentských nájomcov. Pre kupujúcich majú tieto štvrte niektoré nádherné historické domy (najmä v Prospect Park), ale aj veľa nájomných nehnuteľností. Investori môžu na študentských prenájmoch dobre zarobiť, ale potrebujú profesionálnu správu kvôli vysokej fluktuácii. Cez túto oblasť vedie Green Line light rail, čo zabezpečuje jednoduchý prístup z kampusu do centra – ďalšie plus. Keďže počet študentov je stabilný alebo rastie, trh s prenájmami v univerzitnej oblasti by mal zostať spoľahlivý, hoci nie rýchlo rastúci (nová ponuka obmedzuje rast nájmov).
- Juhovýchodné centrum (Powderhorn, Phillips, Longfellow): Tento široký pás štvrtí južne od centra a východne od I-35W ponúka mix hustých mestských blokov a tichších rezidenčných častí. Longfellow a Cooper, pozdĺž rieky Mississippi, sú veľmi obľúbené pre svoje parky a bungalovy – ceny tam stabilne rastú. Cooper je známy cenovo dostupným bývaním s výborným prístupom k riečnym chodníkom, vďaka čomu je cieľom pre rodiny aj investorov ark7.com ark7.com. Oblasť Powderhorn Park a Phillips (vrátane Midtown Phillips, East Phillips) majú nižšie mediánové ceny domov (niektoré pod 250 000 $) a v poslednom čase prilákali veľa prvokupcov, čo zvyšuje dopyt. Tieto štvrte sú rozmanité a objavujú sa tu nové menšie developerské projekty (napr. v oblasti Midtown Global Market pribúdajú nové byty). Majú však aj určité výzvy so starším bytovým fondom a miestami s vyššou kriminalitou, no komunitné investície sú aktívne. V nasledujúcich rokoch sledujte koridor Lake Street (ktorý prechádza týmito oblasťami), kde bude pokračovať obnova po nepokojoch v roku 2020 – plánuje sa množstvo projektov zmiešaného využitia a rekonštrukcií, čo zvýši profil okolitých štvrtí. Napríklad bývalé sídlo tretej policajnej stanice a niekoľko vyhorených pozemkov čaká prestavba, čo by mohlo zvýšiť hodnotu nehnuteľností v Phillips a Longfellow.
Zhrnutie: Štvrte Minneapolisu pokrývajú celé spektrum od bohatých štvrtí pri jazerách po revitalizujúce sa mestské oblasti, čo sa odráža aj v ich realitných ukazovateľoch. Prémiové oblasti (juhozápadný Minneapolis) zaznamenávajú pomalší rast, jednoducho preto, že sú už drahé a stabilné. Rozvíjajúce sa oblasti (sever, časti juhu, severovýchod) rastú rýchlejšie, keďže dobiehajú a priťahujú nový záujem. Kupujúci a investori by mali študovať mikrotrhy: napríklad v Loring Park alebo Phillips sa stále dajú nájsť výhodné ponuky, ak ste ochotní investovať do rekonštrukcie, zatiaľ čo v oblastiach ako Linden Hills alebo North Loop treba počítať s prémiovou cenou, ale aj s odolnou hodnotou. Dobrou správou je, že prakticky všetky štvrte profitujú z celkového ekonomického zdravia mesta – Minneapolis nie je mesto prudkých vzostupov a pádov v rôznych častiach, ale skôr mozaika stabilného rastu s niekoľkými horúcimi bodmi a pár zaostávajúcimi. Komunitný rozvoj a trhové sily postupne zužujú rozdiely medzi historicky zanedbávanými oblasťami a zvyškom mesta. Do roku 2030 môžeme očakávať vyváženejšiu krajinu, kde mnohé dnes „nastupujúce“ štvrte budú už plne etablované.
Projekcie trhu a odborné prognózy do roku 2030
Pri pohľade do budúcnosti sa očakáva, že realitný trh v Minneapolise bude pokračovať v raste až do roku 2030, ale miernejším, udržateľným tempom v porovnaní s horskou dráhou začiatku 20. rokov. Tu je, čo podľa odborníkov a trendov možno očakávať do konca desaťročia:
- Výhľad cien nehnuteľností: Konsenzus medzi miestnymi realitnými ekonómami je, že ceny domov budú v Minneapolise a regióne Twin Cities naďalej mierne rásť. Po dvojciferných ročných nárastoch v rokoch 2020–2022 trh v rokoch 2023–2024 prešiel do fázy pomalšieho rastu a predpokladá sa, že tento trend bude pokračovať. Prognózy predpokladajú ročné zhodnotenie v nízkych až stredných jednociferných číslach (približne 2–5 % ročne) v druhej polovici 20. rokov 21. storočia sofi.com. Tento vývoj predpokladá, že nenastanú žiadne veľké ekonomické šoky. Odráža faktory ako pretrvávajúci nedostatok bývania (najmä cenovo dostupných domov) a stabilný dopyt zo strany mileniálov, ktorí vstupujú do vlastníctva bývania. Federálny rezervný systém Minnesoty a štúdie o bývaní poukazujú na to, že štát má nedostatok bývania – jeden odhad hovorí, že Minnesota potrebuje približne 300 000 nových domov do roku 2030, aby uspokojila dopyt na všetkých úrovniach príjmu blog.housingfirstmn.org. Ak sa výstavba výrazne nezvýši (a podľa súčasných trendov sa to nemusí stať), nerovnováha medzi ponukou a dopytom bude počas celého desaťročia udržiavať tlak na rast cien. Treba však povedať, že vyššie hypotekárne sadzby obmedzili, ako rýchlo môžu ceny rásť – preto sa očakáva mierny rast namiesto ďalšieho boomu. Do roku 2030 by typická hodnota domu v Minneapolise mohla byť približne o 15–25 % vyššia ako dnes. Napríklad medián 340 000 dolárov v roku 2025 by mohol byť okolo 400 000 dolárov (plus-mínus) v roku 2030, ak sa tieto trendy udržia. Dôležité je, že tieto zisky budú pravdepodobne nelineárne – niektoré roky môžu priniesť rast 1–3 %, a ak klesnú úrokové sadzby alebo vzrastú príjmy, jeden či dva roky môžu priniesť 5–6 %. No pokles alebo dlhodobý prepad sa nezdá pravdepodobný, pokiaľ nenastane externá kríza, pretože ponuka bývania zostane relatívne obmedzená. Aj v prípade možnej ekonomickej recesie má trh s bývaním v Minneapolise silné základy (diverzifikovaná ekonomika, nižšia volatilita), ktoré by mali zabrániť dramatickému poklesu cien. Prípadná stagnácia alebo mierny pokles na jeden rok by bol rýchlo korigovaný základným dopytom.
- Trh s prenájmom a viacbytové bývanie: Očakáva sa, že sektor prenájmov zostane v Minneapolise v dohľadnej budúcnosti priaznivý pre prenajímateľov. Obsadenosť sa pohybuje v stredných 90 % a predpokladá sa, že tam zostane alebo dokonca mierne vzrastie až do roku 2025 mmgrea.com mmgrea.com. Vzhľadom na výrazné spomalenie výstavby nových bytov (v rokoch 2024–2025 došlo k veľkému útlmu vo výstavbe viacbytových domov) mmgrea.com, bude ponuka nových jednotiek v rokoch 2026–2028 pravdepodobne obmedzená. To znamená, že rast ponuky prenájmov bude zaostávať za rastom populácie a počtu domácností, čo povedie k pokračujúcej nízkej neobsadenosti. Výsledkom je, že možno očakávať, že ceny nájmov budú naďalej rásť aspoň tempom inflácie alebo mierne nad ňou. Odborníci predpovedajú, že nájmy v Minneapolise v najbližších rokoch vzrastú približne o 3–4 % ročne mmgrea.com. Do roku 2030 by rast nájmov mohol spomaliť na približne 2–3 % ročne, ak sa výstavba v druhej polovici desaťročia zvýši alebo ak sa spomalí hospodársky rast. Ak však Minneapolis výrazne podporí dostupné bývanie (štát identifikuje potrebu 100-tisíc+ dostupných jednotiek pre nízkopríjmových nájomcov sofi.com) alebo ak sa zvýši vlastníctvo bývania, mohlo by to rast nájmov čiastočne zmierniť. Jednou neznámou je politika stabilizácie nájomného – ak by Minneapolis zaviedol opatrenie na kontrolu nájomného (napríklad obmedzenie rastu na 3–5 % ročne), priamo by to obmedzilo rast nájmov na dotknutých jednotkách. Ak by sa tak nestalo, trhové sily pravdepodobne spôsobia, že nájmy budú naďalej mierne rásť. Do roku 2030 by priemerné nájmy mohli byť približne o 15–20 % vyššie ako dnes, čo zhruba kopíruje rast príjmov. Trh s prenájmom ovplyvnia aj demografické faktory: keďže generácia Z vstupuje na trh práce a niektorí prázdni hniezdiči sa sťahujú do menších bytov, bude dostatok nájomcov. Ak by však úrokové sadzby na hypotéky klesli na normálnu úroveň, niektorí súčasní nájomcovia by sa mohli stať prvokupcami, čo by mohlo v neskorých 20. rokoch mierne znížiť dopyt po prenájmoch.
- Budúcnosť komerčných nehnuteľností: Najväčším otáznikom je vývoj trhu s kancelárskymi priestormi do roku 2030. Mnohí analytici sa domnievajú, že centrum Minneapolisu nebude v budúcnosti potrebovať toľko kancelárskych priestorov na jedného pracovníka, keďže práca na diaľku/hybridná práca sa stáva trvalou pre časť pracovnej sily. Preto očakávame pokračujúcu konsolidáciu a zmenu využitia kancelárskych priestorov v nasledujúcich 5+ rokoch. Do roku 2030 bude pravdepodobne významná časť dnešných prázdnych kancelárií premenená na iné využitie – či už na obytné jednotky, hotely alebo kreatívne zmiešané priestory. Zjednodušená mestská vyhláška o konverzii (platná do roku 2029) má tento proces urýchliť enr.com. To by mohlo postupne znížiť mieru neobsadenosti kancelárií z aktuálnych ~25%+ na normálnejšiu úroveň (možno stredné tínedžerské percentá) do konca desaťročia, keď sa prebytočné kancelárske priestory stiahnu z trhu. Môžeme tiež vidieť nové typy nájomcov v centre mesta – napríklad laboratóriá pre vedu o živote alebo zdravotnícke zariadenia – ktoré obsadia bývalé čisto kancelárske budovy, čím sa diverzifikuje komerčný mix. Maloobchodné priestory sa pravdepodobne budú tiež naďalej transformovať: Očakávajte viac zážitkových a službových podnikov (posilňovne, kliniky, zábavné priestory), ktoré nahradia tradičné maloobchodné prevádzky, čím sa udrží obsadenosť v dobre situovaných maloobchodných koridoroch. Priemyselný sektor by mal zostať hviezdnym výkonom; ak vôbec, nový priemyselný rozvoj na okrajoch metropoly bude pokračovať, kým sa neobsadenosť nevyrovná na zdravšiu úroveň 6–8%. Priemyselný trh v Minneapolise v roku 2030 bude profitovať z rozširovania logistiky a prípadného návratu časti výroby – sklady budú plné a nájomné bude rásť aspoň tempom inflácie.
- Ekonomické a populačné trendy: Populácia Minneapolisu, ktorá je v súčasnosti približne 425 000 sofi.com, by mala mierne rásť do roku 2030. Metropolitná rada predpokladá, že mesto by mohlo do roku 2030 pridať približne 30 000–40 000 obyvateľov (dosiahnuť ~460 tisíc), poháňané prirodzeným rastom a domácou migráciou, hoci to závisí od udržania pracovných príležitostí a dostupnosti bývania. Širšia metropolitná oblasť Twin Cities by mala do roku 2030 prekročiť 3,7 milióna. Rast pracovných miest v regióne sa odhaduje na stabilných 1–2% ročne, pokiaľ nenastane recesia. Kľúčové sektory ako zdravotníctvo, technológie a financie sa rozširujú mierne, čo podporí trh s nehnuteľnosťami. Jedno konkrétne pozitívum na obzore: kandidátura Minneapolisu-St. Paul na usporiadanie svetovej výstavy Expo 2027 (ak bude úspešná) alebo veľké podujatia ako turnaje NCAA by mohli podnietiť krátkodobú výstavbu a globálnu pozornosť. Z hľadiska klímy by Minnesota mohla prilákať „klimatických migrantov“ z oblastí, ktoré sú viac postihnuté klimatickými zmenami, vzhľadom na dostatok vody a miernejšie klimatické prognózy – je to špekulatívne, ale niektorí odborníci považujú Horný Stredozápad za potencičného príjemcu dlhodobej migrácie, čo by podporilo dopyt po bývaní do roku 2030 a neskôr.
- Rovnováha trhu a dostupnosť bývania: Hlavným zameraním do roku 2030 bude riešenie dostupnosti bývania. Ak budú súčasné trendy pokračovať, do roku 2030 by Minneapolis mohol čeliť ešte akútnejšiemu rozdielu medzi ponukou a dopytom po dostupných domoch. Môžeme očakávať agresívnejšie politické kroky (zmeny územného plánovania, dotácie, verejno-súkromné partnerstvá) na vytvorenie bývania, ktoré si môžu dovoliť obyvatelia so strednými a nízkymi príjmami. Z pohľadu trhu, ak sa mestu podarí pridať tisíce jednotiek (vrátane tých z konverzií alebo nových výstavieb), rast ponuky by mohol konečne dobehnúť rast dopytu ku koncu desaťročia, čím by sa trh priblížil k rovnováhe. Údaje Národnej asociácie realitných maklérov naznačujú, že zásoby sa na národnej úrovni pomaly zlepšujú bankrate.com, a lokálne môžeme vidieť posun od trhu predávajúceho k viac vyváženému trhu v rokoch 2027–2030. To znamená, že v roku 2030 môžu mať kupujúci o niečo väčší výber a vyjednávaciu silu ako v roku 2025. Rast cien nehnuteľností by sa potom mohol ustáliť na 1–3 % ročne v prípade vyváženého scenára. Dosiahnutie tohto bodu však vo veľkej miere závisí od objemu výstavby, čo je veľká neznáma – súčasné prognózy ukazujú, že výstavba zaostáva, nie zrýchľuje mmgrea.com. Ak sa to nezmení, predávajúci si môžu udržať výhodu ešte dlhší čas.
V expertnom pohľade na panorámu roku 2030: Očakáva sa, že nehnuteľnosti v Minneapolise budú väčšieho rozsahu (viac bytových jednotiek, vyššie hodnoty), ale aj stabilizované. V meste bude viac obyvateľov žijúcich v centre a v prerobených priestoroch, prosperujúci sektor prenájmov s novými typológiami bývania (ako viacnásobné bytové domy a ADU vďaka reformám územného plánovania) a potenciálne menej, ale efektívnejšie využívaných kancelárskych priestorov. Prebiehajúce investície do infraštruktúry a komunitných projektov pravdepodobne prinesú ovocie, zvýšia celkovú kvalitu života a tým udržia dopyt po nehnuteľnostiach. Ak nenastanú nepredvídané narušenia, Minneapolis je na dobrej ceste zaznamenať postupné zhodnocovanie a rozširovanie, čo z neho robí atraktívne prostredie pre dlhodobých investorov, majiteľov domov aj developerov. Ako poznamenal jeden miestny architekt v roku 2025, „trh s bývaním sa oživí… práve začíname vidieť, že sa to začína diať“, čím vyjadril optimizmus, že súčasné útlmy vo výstavbe sú dočasné a rast sa obnoví, aby pokryl potrebu enr.com enr.com. Do roku 2030 by sme mali vidieť výsledky: Minneapolis, ktorý vyrástol zo svojich výziev a objavil sa so silnejším, odolnejším trhom s nehnuteľnosťami.
