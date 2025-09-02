Рынок недвижимости Гонолулу 2025: рекордные цены, новые проекты и прогнозы на 2030 год

Ключевые факты и цифры

Цены на жильё близки к рекордным максимумам: Медианная цена на отдельно стоящий дом на Оʻаху достигла примерно $1,1 миллиона в начале 2025 года, увеличившись примерно на 5% по сравнению с прошлым годом hicentral.com. Медианные цены на кондоминиумы остались на уровне около $500,000 hicentral.com после быстрого роста во время пандемии. Цены снизились в 2023 году (медиана по отдельно стоящим домам упала примерно на 5%), но восстановились в 2024 году hicentral.com, что отражает устойчивый спрос.

Уровень вакантности офисов в Гонолулу Сила ритейла и промышленности: Рынок торговой недвижимости стабилен, с низким уровнем вакантности (~5%) brevitas.com, чему способствуют восстановление туризма и стабильные местные расходы. Поток посетителей в магазинах Вайкики в 2024 году приблизился к допандемийному уровню brevitas.com, что помогает люксовым ритейлерам и ресторанам. Пригородная торговля расширяется в районах роста, таких как Западное Оʻаху (Каполеи/Эва), вслед за развитием жилья brevitas.com. Промышленные объекты остаются крайне востребованными – вакантность складов на Оʻаху держалась около 1% в конце 2024 года rebusinessonline.com – спрос высок, практически нет избыточных площадей.

строятся или недавно завершены, особенно в урбанистическом Гонолулу. Район Какаако/Ала Моана переживает бум роскошных высоток, таких как Victoria Place (завершён в 2024), The Park Ward Village (завершение в 2025), Kalae (строится на месте бывшего Ward Warehouse), Launiu (Ward Ave.), Ālia (Kobayashi Group) и Kaliʻu (Our Kakaʻako) hawaiihomelistings.com hawaiihomelistings.com. Эти проекты добавят тысячи элитных резиденций к 2026–2027 годам, изменяя силуэт Гонолулу. На западе Оʻаху строятся мастер-планируемые сообщества (Ho‘opili, Koa Ridge) и второй «город» в Каполеи, где появляются новые дома для одной семьи, таунхаусы и даже кампус Гавайского университета, что смещает рост на подветренную сторону острова. Сдвиги в политике для увеличения предложения жилья: Правительство Гавайев решает жилищный кризис с помощью новых законов и стимулов. В 2024 году штат принял SB 3202 , разрешающий до двух вспомогательных жилых единиц (ADU) на каждом участке по всему штату, и HB 2090 , позволяющий преобразовывать коммерческую недвижимость в жилую hiappleseed.org — крупные шаги для увеличения жилищного фонда. Городской совет Гонолулу принял Bill 3 (2024) , предоставляющий налоговые льготы и освобождение от сборов для стимулирования развития доступного арендного жилья sachihawaii.com. Также были введены строгие правила для краткосрочной аренды (минимум 90 дней аренды в жилых районах), что возвращает многие туристические объекты на долгосрочный рынок. «Налог на пустые дома» на незанятые инвестиционные объекты обсуждается honolulucitycouncil.org, чтобы ограничить спекулятивное владение и открыть больше жилья для местных жителей.

Тенденции на рынке жилой недвижимости в 2025 году

Цены и спрос: Жилой рынок Гонолулу вошёл в 2025 год на уровне рекордных цен. Совет риэлторов Гонолулу сообщил, что медианная цена дома на одну семью на Оʻаху составила $1 160 000 в марте 2025 года, что на 5,5% выше, чем годом ранее hicentral.com hicentral.com. Это свидетельствует о восстановлении после 2023 года, когда медианные цены кратковременно снизились (падение примерно на 5% в 2023 году до $1,05 млн) после бурного роста в пандемийный период hicentral.com. Цены на кондоминиумы были более стабильными — медианная цена продажи кондоминиума составила $500 000 в начале 2025 года, практически не изменившись по сравнению с прошлым годом hicentral.com. Средние цены на кондоминиумы выросли примерно на 6% за год hicentral.com, что говорит о росте продаж в более высоком ценовом сегменте. В целом, стоимость жилья остаётся близкой к историческим максимумам, чему способствуют низкое предложение и устойчивый покупательский спрос, особенно со стороны местных покупателей, улучшающих жилищные условия, и покупателей с материка, которых привлекает гавайский образ жизни.

Объем продаж и запасы жилья: Объем продаж домов снизился по сравнению с ажиотажем 2021–2022 годов. Рост ипотечных ставок (держатся на уровне ~6–7% в 2024–25 гг.) вывел часть покупателей с рынка, в результате чего продажи односемейных домов снизились примерно на 10% в годовом исчислении в начале 2025 года hicentral.com. 2023 год был особенно медленным – общее количество сделок с жилой недвижимостью снизилось более чем на 25% по сравнению с 2022 годом hicentral.com, так как многие покупатели взяли паузу на фоне повышения процентных ставок. Однако в 2024 году появились признаки стабилизации: продажи односемейных домов выросли примерно на 9% за год hicentral.com, несмотря на небольшое снижение продаж квартир. Ключевое изменение касается предложения жилья – после многих лет хронически низких запасов количество объявлений начало расти. В марте 2025 года на Оʻаху было 773 активных объявлений о продаже односемейных домов и 2 302 объявления о продаже квартир, что на 33% и 54% больше в годовом исчислении соответственно hicentral.com. Новые объявления стали появляться на рынке гораздо чаще (например, +30% в годовом исчислении по домам в марте) hicentral.com. Этот рост запасов дает покупателям больше свободы выбора и положил конец ажиотажным торгам, характерным для пандемии. Около 73% новых объявлений остались непроданными к концу месяца (по сравнению с 58% годом ранее) hicentral.com hicentral.com, то есть объекты недвижимости не продаются так быстро, как раньше. Действительно, медианное время на рынке для односемейных домов увеличилось до 15 дней (с 8–10 дней на пике бума), а квартиры продаются примерно за 40 дней (по сравнению с ~30 днями годом ранее) hicentral.com. Покупательский спрос, хотя и снизился, все еще присутствует – правильно оцененные дома в привлекательных районах продолжают получать несколько предложений, но продавцам теперь нужно быть более реалистичными в ценообразовании и переговорах hicentral.com. Рынок в 2025 году можно охарактеризовать как сбалансированный или слегка благоприятствующий покупателям, что является сдвигом по сравнению с сильным рынком продавца прошлых лет.

Региональные различия: В пределах Гонолулу (Оаху) рыночные тенденции различаются по регионам и ценовым сегментам. В элитных районах (Кахала, Даймонд Хед, Ланикаи) было меньше продаж, но цены остались устойчивыми – в одном примечательном случае прибрежное поместье в Кахала было продано за $65,75 млн в первом квартале 2025 года hicentral.com, что повысило средние ценовые показатели. В то же время в некоторых районах начального и среднего ценового сегмента замедление было более заметным. Например, на равнине Эва (Каполеи/Эва/Макаклио), где в последние годы наблюдался всплеск нового строительства, количество предложений выросло примерно на 74% (до 144 активных объявлений) в начале 2025 года hicentral.com, поскольку больше продавцов конкурировали за меньшее число покупателей. В Центральном Оаху (Милилани/Вахиява) количество объявлений также удвоилось hicentral.com. Эти районы лидировали по росту цен во время пандемии (спрос обеспечивали удалённые работники и военные семьи), но сейчас нормализуются, поскольку предложение догоняет спрос. Тем временем районы Виндвард Оаху (Кайлуа, Канеохе) и Восточный Гонолулу (Хавайи Кай, Кахала) остаются очень востребованными; ограниченное новое предложение там сохраняет рынки более напряжёнными, и хорошо ухоженные дома всё ещё продаются быстро. Рынки кондоминиумов различаются от городских до курортных районов: кондоминиумы в центре и Какаако выигрывают от возвращения профессионалов в офисы и ажиотажа вокруг новых проектов, тогда как старые лизинговые кондоминиумы или объекты во второстепенных локациях могут продаваться дольше. Рынок кондоминиумов Вайкики находится в состоянии перемен из-за регулирования краткосрочной аренды – многие квартиры, ранее сдававшиеся посуточно, теперь выставлены на продажу или долгосрочную аренду, что приводит к снижению цен на некоторые старые здания кондоминиумов в Вайкики, даже несмотря на то, что элитные здания сохраняют свою стоимость. В целом, жилой рынок Гонолулу в 2025 году более спокоен и сбалансирован, чем ажиотаж 2–3 года назад, но спрос по-прежнему фундаментально высок, а долгосрочный дефицит земли гарантирует, что хорошо расположенные объекты продолжают оставаться премиальными по цене.

Тенденции на рынке коммерческой недвижимости (офисы, ритейл, гостиницы)

Офисный рынок: Рост заполняемости, адаптивное переиспользование

Офисный сектор Гонолулу переживает постпандемийную эпоху лучше, чем многие города США. По состоянию на середину 2025 года общий уровеньна острове составляет около 13,5% hawaiipublicradio.org и значительно ниже уровня вакантности в городах материка, ориентированных на технологии (для сравнения, в Сан-Франциско вакантность превышает 30%). Фактически, офисный рынок Оʻаху демонстрировал положительное чистое поглощение в течение нескольких кварталов до конца 2024 года, снизив вакантность до– это самый низкий показатель за последние три года colliers.com instagram.com . Это улучшение частично связано с тем, что компании возвращают сотрудников в офисы (хотя бы на неполный рабочий день), а некоторые уменьшенные площади арендуются небольшими местными компаниями или государственными учреждениями.на офисные помещения в Гонолулу немного выросли в 2025 году, а арендодатели сообщают о стабилизации заполняемости в престижных зданиях. Например, башни класса A в центральном деловом районе (CBD) и Какаʻако сохраняют высокую заполняемость, в то время как старые здания класса B по-прежнему сталкиваются с более высокой вакантностью и более низкими ставками аренды.

Заметной тенденцией является адаптивное повторное использование стареющих офисных объектов. Гонолулу занимает второе место в стране по количеству запланированных преобразований офисных зданий в жилые hawaiipublicradio.org, поскольку заинтересованные стороны стремятся перепрофилировать малоиспользуемые коммерческие здания в столь необходимое жилье. Несколько офисных зданий в центре города рассматриваются для преобразования в апартаменты или объекты смешанного использования (один из примеров — возможная реконструкция исторически недозагруженного Finance Factors Center). Это соответствует новому законодательству штата (HB 2090, 2024), которое разрешает использовать коммерческие зоны для жилых целей hiappleseed.org. Хотя не все офисные здания подходят для перепрофилирования, эта инициатива может постепенно снизить уровень вакантности и добавить жилые единицы в городском центре. Кроме того, Бизнес-улучшительный район центра города и программа ревитализации уже реализуются hawaiipublicradio.org, с целью сделать финансовый район Гонолулу более оживлённым. Городские планировщики и частные застройщики сотрудничают по вопросам улучшения городских улиц и возможного создания жилых лофтов в бывших офисных помещениях. В целом, офисный рынок Гонолулу в 2025 году стабилен — и, возможно, здоровее, чем во многих других городах — с уровнем вакантности в районе низких двузначных значений и стратегией, направленной на переосмысление избыточных офисных площадей. Минусы заключаются в том, что у арендаторов по-прежнему большой выбор, поэтому арендодателям приходится предлагать стимулы (ремонт помещений, льготы по парковке) для заключения договоров аренды, а старые здания без обновлений могут продолжать отставать. Но по сравнению с городскими центрами на материке, перспективы офисного рынка Гонолулу осторожно оптимистичны, чему способствует диверсифицированная экономика (включая государственных и военных арендаторов) и относительно небольшое количество новых офисных проектов, которые могли бы конкурировать с существующим фондом.

Розничная торговля и промышленность: Низкая вакантность в ритейле, бурный спрос на промышленные объекты

Рынок торговой недвижимости в Гонолулу продемонстрировал устойчивость в 2024–25 годах благодаря восстановлению туризма и стабильному внутреннему потреблению. По всему острову вакантность торговых площадей составляет около 5% – это очень низкий показатель по национальным меркам – и фактически осталась неизменной в конце 2024 года brevitas.com. В всемирно известном Вайкики пешеходный трафик резко вырос, поскольку количество посетителей в 2023–2025 годах приблизилось к допандемийному уровню, что принесло выгоду отелям, ресторанам и магазинам, ориентированным на туристов brevitas.com. Торговые точки на главных улицах Вайкики (Калакауа-авеню) и в Ala Moana Center (крупнейший открытый торговый центр в США) снова устанавливают максимальные арендные ставки, поскольку продажи у люксовых брендов и туристических ритейлеров восстанавливаются. Расходы туристов на покупки достигли рекордных значений (расходы посетителей выросли примерно на 6,5% в первом квартале 2025 года по сравнению с предыдущим годом dbedt.hawaii.gov dbedt.hawaii.gov), что обеспечивает устойчивый спрос на торговые площади в туристических зонах. Тем временем, районная и пригородная торговля также чувствует себя хорошо – торговые центры в развивающихся районах, таких как Каполеи, Эва-Бич и Милилани, расширяются или полностью заняты благодаря росту населения в этих местах brevitas.com. Девелоперы добавили торговые центры с супермаркетами и многофункциональные проекты в Западном Оаху, чтобы обслуживать приток новых жителей. Арендные ставки на лучшие торговые площади в Гонолулу постепенно растут, а новое строительство ограничено (из-за высоких затрат и нехватки земли), что делает сектор торговой недвижимости в топ-локациях в основном благоприятным для арендодателей. Основные проблемы для ритейла связаны с торговыми коридорами второго эшелона и старыми коммерческими зданиями, некоторые из которых сталкиваются с высокими затратами на обслуживание и конкуренцией со стороны электронной коммерции. Но в целом, рынок торговой недвижимости Гонолулу находится на прочной основе, а возвращение туризма поддержало как торговлю в курортных районах, так и экономику в целом.

Гостиницы и отели: Туризм возрождается

НаОаху по-прежнему остается одним из. Из-за ограниченного количества земель промышленного назначения (в основном вокруг порта Гонолулу, аэропорта и промышленного парка Кэмпбелл) уровень вакантностиуже много лет. Даже в конце 2024 года вакантность в промышленном секторе составляла colliers.com , едва поднявшись с рекордно низких уровней, несмотря на появление нескольких новых складов. Спрос на складские, распределительные и логистические помещения остается, чему способствуют как строительные компании, так и дистрибьюторы электронной коммерции, нуждающиеся в местных объектах. Арендные ставки на промышленные помещения стабильно растут, и арендаторам часто приходится продлевать договоры аренды заранее, иначе альтернатив просто нет.крайне редки — один из заметных проектов — планируемое расширение возле Каполеи для логистических нужд, но противодействие со стороны местного сообщества и сложности с разрешениями сильно замедляют появление нового предложения. Для инвесторов промышленная недвижимость на Гавайях — ценный актив, обеспечивающий низкую вакантность и стабильный денежный поток. Основная проблема здесь в том, что у любого бизнеса, которому нужно помещение (от хранения до производства), очень мало вариантов, что может сдерживать экономическую диверсификацию. Однако с точки зрения рынка— практически полная заполняемость, рост арендных ставок и низкий риск перепроизводства.Гостиничная индустрия Гавайев, которая составляет значительную часть местного рынка недвижимости, продемонстрировала. К концу 2024 года brevitas.com , что значительно выше пандемийных минимумов (менее 20% в 2020 году), но всё ещё немного ниже примерно 80% в 2019 году.показали хорошие результаты, загрузка держится на уровне середины 70% brevitas.com к концу 2024 года и в 2025 году благодаря росту числа туристов с материковой части США и возвращению групповых/деловых поездок (конференции в Гавайском конференц-центре возобновились). Важно отметить, что— отельеры Гавайев воспользовались отложенным спросом для повышения цен.на Гавайях сейчас примерно(по всему штату ADR ~$340–$370 в 2024 году против ~$280 в 2019 году) brevitas.com . Это привело к почти рекордным доходам: отели Гавайев заработали около(приближаясь к уровню 2019 года с учётом инфляции) brevitas.com . В Вайкики многие отели практически полностью заполнены по выходным и в высокий сезон, а доход на доступный номер (RevPAR) для объектов класса люкс — один из самых высоких в стране.

Сделки с гостиничной недвижимостью также активизировались — инвесторы уверены в долгосрочных перспективах туризма на Гавайях. Примечательно, что произошло или планируется несколько крупных реконструкций и продаж отелей. Например, культовая башня Алии в Hilton Hawaiian Village готовится к модернизации, а японские инвесторы, традиционно крупные игроки в Вайкики, постепенно возобновляют покупки по мере восстановления туризма. Новое строительство отелей ограничено землёй и регулированием, но одним из заметных проектов является Mandarin Oriental Honolulu — объединённая ультра-люксовая гостиница и жилой комплекс, строящийся рядом с Ала Моана (запуск запланирован на конец 2020-х) brevitas.com. Кроме того, некоторые старые отели получают новый бренд или проходят реновацию вместо строительства новых объектов. За пределами Гонолулу курортные зоны на Мауи, Кауайи и Большом острове также показали разную динамику — например, отели западной части Мауи столкнулись с трудностями после трагедии пожара в Лахайне в 2023 году (загрузка там упала ниже 60% из-за приостановки туризма) brevitas.com, тогда как другие острова приняли часть этого спроса.

Еще одной тенденцией, влияющей на рынок гостиничной недвижимости Гонолулу, стало ужесточение регулирования краткосрочной аренды. В 2022–2023 годах округ Гонолулу ввел строгие правила (Ordinance 22-7, Bill 41), запрещающие аренду менее чем на 90 дней в большинстве жилых районов (за пределами курортных зон). Это значительно сократило предложение легальных вариантов для отдыха, возвращая туристов в отели и небольшое количество легальных курортных кондоминиумов. Заполняемость объектов краткосрочной аренды снизилась до ~47% в 2024 году на фоне новых правил и возросшей конкуренции между Airbnb agencyhawaii.com. Некоторые владельцы кондоминиумов в Вайкики и Ко Олине, ранее сдававшие жилье посуточно, перешли на долгосрочную аренду или продали свои объекты. Для отелей это стало благом — меньше альтернативного предложения означает больший спрос на отели. Для рынка жилья эффект неоднозначен: это может освободить часть жилья для местных арендаторов, но также лишило некоторых владельцев источника дохода. Цель города заключалась в восстановлении жилого фонда в районах и снижении влияния туризма на местные сообщества, и к середине 2025 года сложился консенсус, что туризм в основном вернулся в отели.

Прогноз для гостиничного сектора: Ожидается, что туризм будет продолжать расти в 2025 году и далее, хотя и более умеренными темпами. Управление по туризму Гавайев прогнозирует полный возврат к допандемийным показателям по числу туристов к ~2025–2026 годам, при этом отдельные рынки (запад США, Канада) уже превысили показатели 2019 года, а Япония и другие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона немного отстают dbedt.hawaii.gov dbedt.hawaii.gov. Это означает, что заполняемость отелей в Гонолулу в ближайшие годы может вновь приблизиться к уровню 70% и выше, особенно после восстановления японского турпотока (критически важного для сегмента люксовых отелей Вайкики). С точки зрения недвижимости, гостиничные активы Гавайев остаются крайне востребованными и в целом устойчивыми к спадам — даже во время COVID, несмотря на снижение стоимости, было мало проблемных продаж. Сейчас инвесторы видят потенциал роста по мере стабилизации туризма. Однако есть оговорка: новые инициативы штата по управлению влиянием туризма (например, предлагаемая “зеленая плата” — туристический налог или ограничения на ежедневное количество посетителей) могут немного ограничить рост, но также обеспечат устойчивость. В целом, рынок коммерческой недвижимости Гонолулу в 2025 году в целом стабилен или расширяется: офисы находят новые форматы, ритейл и промышленная недвижимость очень сильны, а гостиничный сектор стремительно восстанавливается, укрепляя статус Гонолулу как мирового туристического центра и надежного рынка для долгосрочных инвестиций.

Обзор рынка аренды

Рынокв Гонолулу остается напряженным и дорогим в 2025 году. После многих лет роста, арендные ставки стабилизировались на исторически высоком уровне, с небольшим увеличением только в отдельных районах.на Оʻаху (все типы недвижимости) составляет примернопо состоянию на конец 2024 года agencyhawaii.com . По данным Zillow,(город) составляет околов месяц в середине 2025 года zillow.com . Для сравнения, типичная однокомнатная квартира в Гонолулу сейчас сдается примерно за, а двухкомнатные квартиры в престижных районах в среднем стоят $3,000+ livinginhawaii.com . Такие уровни арендной платы делают Гонолулу одним изв США, наравне с прибрежными городами Калифорнии. Рост арендной платы замедлился по сравнению с резким скачком 2021 года; в 2024–25 годах арендодатели в основном устанавливают небольшие повышения (2–5% в год, если вообще есть). На самом деле, в некоторых районах наблюдается– например, управляющие недвижимостью в Вайкики сообщают, что переизбыток сдаваемых в аренду квартир (частично из-за того, что бывшие Airbnb переводятся на долгосрочную аренду) сдерживает рост арендных ставок agencyhawaii.com . С другой стороны, в районах с высоким спросом рядом с новыми рабочими местами и транспортом –– арендные ставки продолжают расти, поскольку появляются новые элитные жилые комплексы и привлекают арендаторов, готовых платить больше agencyhawaii.com

Вакансия аренды в Гонолулу относительно низкая – последние данные показывают около 4–6% (варьируется по районам), что указывает на рынок, благоприятный для арендодателей, но не такой экстремальный, как во время пика жилищного кризиса несколько лет назад (когда вакансия опускалась ниже 3%). Увеличение предложения на продажу также привело к небольшому увеличению предложения на аренду, поскольку некоторые владельцы предпочитают сдавать квартиры, а не продавать их на охлаждающемся рынке продаж. Кроме того, миграционные изменения, вызванные пандемией (отток некоторых жителей), стабилизировались; население Гавайев даже немного увеличилось в 2024 году brevitas.com, что поддерживает спрос на жилье. Больше жителей арендуют жилье дольше, потому что покупка собственного дома недоступна для многих – уровень владения жильем в Гонолулу (около 55%) ниже среднего по США, что отражает высокую стоимость владения. Поэтому существует стабильный пул арендаторов: от местных семей до военных (которые получают жилищные пособия) и работников с материка, работающих удаленно и пробующих «офис в раю». Это поддерживает высокий уровень заселенности хорошо расположенных объектов аренды.

Значительной динамикой на рынке аренды является влияние. После того как тысячи объектов для отпуска фактически были запрещены для краткосрочной аренды, многие владельцы перевели эти квартиры и дома на аренду сроком 6 или 12 месяцев. Это дало однократный прирост предложения долгосрочной аренды в 2023–2024 годах. Управляющие недвижимостью отмечают, что поначалу это немного увеличило количество свободных квартир в районах с большим количеством курортов (например, Вайкики, Норт-Шор), но к 2025 году рынок в основном поглотил эти объекты из-за общего дефицита жилья. Управляющая компания Agency Rentals советует владельцам бывших Airbnb, особенно в районах, ориентированных на семьи, где местные арендаторы активно ищут жильё agencyhawaii.com . Например, некоторые инвесторы с квартирами в Ко Олине или Тёртл-Бэй (традиционные места для отдыха) сдают их в аренду военным или корпоративным арендаторам.

Что касается доступности жилья, арендаторы Гонолулу сталкиваются с трудностями: медианный доход домохозяйства арендатора (~$64 тыс.) едва позволяет покрывать такую аренду point2homes.com. Многие семьи тратят на аренду значительно больше 30% своего дохода (Гавайи стабильно занимают одни из худших позиций по доступности аренды). Для решения этой проблемы город и штат работают над проектами доступного жилья для аренды, используя такие программы, как Фонд оборота арендного жилья и инклюзивное зонирование. В Гонолулу строится несколько новых доступных жилых комплексов (аренда с ограничением по доходу), например, The Reserve at Hilomoana в Каполеи и Halewaiʻolu Senior Residences в Чайнатауне. Кроме того, штат продлил программу медиации по выселениям и рассматривал (но не принял) законопроекты, требующие более раннего уведомления о повышении арендной платы hiappleseed.org hiappleseed.org. Эти меры направлены на то, чтобы дать арендаторам большую стабильность. Ещё одно недавнее изменение политики — Городской законопроект 3 (2024), который стимулирует застройщиков строить арендные квартиры, предлагая ускоренное получение разрешений и налоговые льготы на недвижимость sachihawaii.com — если застройщики воспользуются этим, в ближайшие годы это может дать несколько тысяч новых арендных объектов.

Смотрим в будущее: ожидается, что рынок аренды останется сильным. Высокие процентные ставки затрудняют покупку жилья для многих потенциальных покупателей, поэтому они останутся в пуле арендаторов. В то же время любой экономический спад может немного снизить спрос (например, если снизится туризм, могут быть потеряны некоторые рабочие места в сфере услуг, что уменьшит спрос на аренду). Но учитывая ограниченное предложение жилья на Гавайях, даже нулевой рост населения создает отложенный спрос на аренду. К 2030 году, если не будет построено много жилья, арендная плата, вероятно, вырастет еще больше. В краткосрочной перспективе арендодателям рекомендуется оставаться конкурентоспособными и ориентированными на удобства – рост вакантности до ~5% означает, что у арендаторов появляется немного больше выбора, поэтому обновленная техника, включенные коммунальные услуги или немного более низкая запрашиваемая арендная плата могут помочь быстрее сдать жилье reddit.com livinginhawaii.com. Суть: аренда жилья в Гонолулу по-прежнему будет дорогим удовольствием, а рынок аренды останется важной и пристально отслеживаемой частью общей картины рынка недвижимости.

Новые и предстоящие проекты

Городской Гонолулу – Какаако и Ала Моана: Нигде развитие не происходит так стремительно, как в Какаако, городском районе между центром Гонолулу и Вайкики. Под руководством генерального плана Ward Village от Howard Hughes Corporation и ряда других застройщиков, горизонт Какаако преображается с помощью современных высоток. Недавние и предстоящие проекты включают: Victoria Place (роскошная башня кондоминиумов, завершённая в 2024 году), The Park Ward Village (башня кондоминиумов с видом на парк, завершение в 2025 году) hawaiihomelistings.com hawaiihomelistings.com, Kalae (ещё одна роскошная башня на Ala Moana Blvd, в стадии строительства) hawaiihomelistings.com, Launiu (планируется напротив Ward, начало строительства скоро) hawaiihomelistings.com, ʻĀlia (элитная многофункциональная башня от Kobayashi Group, строительство началось в 2024 году) hawaiihomelistings.com, и Kaliʻu (новый кондоминиум по адресу 728 Ala Moana Blvd с широким видом на океан) hawaiihomelistings.com. Также в планах Ilima и Melia, башни-близнецы, которые появятся над торговым центром Ward Center hawaiihomelistings.com. В совокупности эти проекты добавят несколько тысяч новых квартир в кондоминиумах, многие из которых будут роскошными или “резервными” (для работников) к концу 2020-х годов. Только в Ward Village квартиры стабильно продаются по цене $1,200 – $2,000+ за квадратный фут, что отражает высокий спрос на престижное городское жильё в Гонолулу. Район также выигрывает от улучшения инфраструктуры – в частности, новый пешеходный мост через Ala Moana Boulevard открылся в 2025 году hawaiihomelistings.com, что улучшило связь между кондоминиумами Ward Village и пляжным парком Ала Моана (важное преимущество для жителей). Эта волна застройки превращает Какаако в настоящий район для жизни, работы и отдыха, с новыми магазинами, ресторанами и даже запланированной станцией железной дороги поблизости (Civic Center – будущая станция линии метро Гонолулу).

Соседний с Какаако районтакже развивается. Одной из главных новостроек станет планируемый— 36-этажная башня, сочетающая пятизвездочный отель на 125 номеров и 99 ультра-роскошных резиденций (брендированных как The Residences at Mandarin Oriental). Строительство началось в 2023 году и ожидается к завершению примерно в 2026–2027 годах brevitas.com . Некоторые из этих объектов стоят более $20 миллионов и рассчитаны на покупателей с очень высоким доходом, устанавливая новую планку роскоши в Гонолулу. Рядом культовый торговый центр Ala Moana добавляет новый развлекательный комплекс и, возможно, высотку на своей территории. Предлагается проект с двумя башнями под названием(на улице Кона), а напротив торгового центра застройщик планирует, после успеха первой башни Sky Ala Moana. Эти проекты используют преимущества будущей, которая станет конечной точкой железнодорожной линии Гонолулу к 2031 году. Ожидания от метро стимулируют— в ближайшие годы ожидается появление средне- и многоэтажных проектов вокруг станций от Калихи до Ала Моана.

В других районах Оʻаху: За пределами городской черты значительное строительство ведется в западной и центральной частях Оʻаху для удовлетворения спроса на жилье. В Каполеи (“Второй город”) реализуется несколько проектов по строительству нового жилья. Мастер-планированное сообщество Ho‘opili в Эва строит тысячи домов поэтапно (отдельные дома, таунхаусы и кондоминиумы) вдоль новой железнодорожной линии. К 2025 году Ho‘opili добавил новые школы, парки и торговые центры для поддержки растущего населения. Koa Ridge в центральной части Оʻаху (район Вайпио) — еще один крупный мастер-план, который в итоге обеспечит около 3 500 домов, а также центр деревни и медицинский комплекс. В этих пригородных проектах обычно сочетаются жилье по рыночным ценам и часть квартир по более доступным ценам (хотя “доступное” в Гавайях — понятие относительное). Спрос на новое жилье в этих районах высок, часто для продажи используется система лотерей.

Что касается курортов и отелей, помимо Mandarin Oriental, одним из самых ожидаемых является потенциальный Atlantis Resort в Ко Олина (запад Оʻаху). Этот проект обсуждается давно — мега-курорт с аквариумами и аквапарками — но по состоянию на 2025 год строительство не началось, и его статус остается неопределенным. Более конкретны расширения таймшеров и отелей от существующих операторов: Disney’s Aulani в Ко Олина добавляет новые удобства, а Hilton Hawaiian Village в Вайкики объявил о планах строительства новой башни на своей территории. Также рядом с Вайкики корпорация Hawaiian Village’s Halekulani Corporation открыла отель Halepuna в 2019 году (бутик-отель, “сестра” Halekulani); хотя это не новинка 2025 года, он входит в обновленный пул гостиничных предложений. Некоторые старые кондо-отели в Вайкики (например, Ala Moana Hotel Condo, Ilikai) проходят реновацию, чтобы оставаться конкурентоспособными. Еще одно интересное направление — конверсия некоторых объектов в жилье — например, несколько небольших отелей или жилых зданий в Вайкики предложено переоборудовать в доступное жилье для местных жителей, используя государственное финансирование (чтобы одновременно увеличить объем жилья и сократить количество недорогих туристических номеров).

На стороне общественной инфраструктуры главная новость —(теперь под брендом «Skyline»). Первый участок железной дороги открылся в середине 2023 года — от Ист-Каполеи до стадиона Алоха. Следующие участки, ведущие к аэропорту и в городской Гонолулу, строятся и будут завершены к концу 2020-х годов. Эта железнодорожная линия стимулирует развитие вокруг станций: город повысил зонирование нескольких, поощряя строительство многоэтажного жилья и многофункциональных проектов рядом со станциями, такими как Калихи, Ивилей и Пирлридж. Например, высотный проект под названиемрядом со станцией Пирлридж объединит жилые и торговые площади. Штат также планирует реновацию территории(Халава) в многофункциональный спортивно-развлекательный район с жильём — проект должен стартовать к 2026 году и может включать до 3 000 новых жилых единиц в этом районе. Всё это — часть более широкой стратегии по направлению роста в, снижению трафика и увеличению предложения жилья без расширения городской застройки.

В целом, пул девелоперских проектов в Гонолулу очень активен, с чётким разделением: роскошные городские кондоминиумы в центре и столь необходимое семейное жильё на западе. В обществе сохраняются опасения по поводу чрезмерной застройки и нагрузки на инфраструктуру, поэтому каждый проект проходит тщательную проверку (например, жители Какаако поднимают вопросы о видах и перегруженности). Но в целом Гонолулу строится вверх, а не вширь, стараясь удовлетворить потребности в жилье и населении в условиях ограниченной территории. К концу этого десятилетия городской пейзаж заметно изменится — новые сверкающие башни в Какаако и вдоль Ала Моана, новые пригородные поселки в Западном Оаху и, возможно, железная дорога, соединяющая их все. Инвесторам и домовладельцам стоит внимательно следить за этими тенденциями, так как они показывают, где может сконцентрироваться будущий рост и рост стоимости недвижимости.

Инвестиционные возможности и риски

Недвижимость Гавайев давно считается надёжным активом для инвестиций, и 2025 год по-прежнему предлагает возможности — хотя и с новыми рисками, которые стоит учитывать.

Внутренние и зарубежные покупатели: Традиционно Оаху привлекает значительный интерес со стороны иностранных покупателей (японских, канадских, корейских, китайских) и инвесторов с материковой части США, а также местных жителей. Во время пандемии активность иностранных покупателей резко снизилась из-за ограничений на поездки. В 2024–2025 годах мы наблюдаем постепенное возвращение иностранных покупателей, особенно по мере восстановления туризма из Японии. Тем не менее, сильный доллар и экономическая ситуация в Японии означают, что волна японских покупателей меньше, чем в буме 1980-х. Сейчас основная инвестиционная активность исходит с материка США — например, от технологических предпринимателей из Калифорнии или институциональных фондов, ищущих стабильные активы. Зарубежные инвестиции по-прежнему важны, особенно в секторе кондоминиумов: по данным UHERO, на соседних островах большинство покупателей элитных кондоминиумов — не местные жители uhero.hawaii.edu. На Оаху эта доля ниже, но всё равно значительна (многие квартиры в Вайкики и объекты в Ко Олина принадлежат не местным). Для инвесторов Гонолулу — привлекательный актив: высокий спрос, ограниченное предложение и международная привлекательность.

Соображения по доходности и денежному потоку: Один из рисков для инвесторов — это низкие капитализационные ставки: недвижимость на Гавайях, как правило, приносит меньшую арендную доходность по сравнению с инвестициями на материке из-за высоких цен покупки. Жилая инвестиция в Гонолулу может приносить всего 3–4% годовой доходности от аренды на стоимость покупки по сегодняшним ставкам аренды, что при росте процентных ставок может означать отрицательный денежный поток при использовании заемных средств. Однако многие покупатели роскошной недвижимости и иностранные покупатели — покупатели за наличные (особенно в сегменте high end) luxurybigisland.com luxurybigisland.com, поэтому они менее чувствительны к процентным ставкам и делают ставку на долгосрочный рост стоимости и диверсификацию активов. Действительно, на рынке роскошной недвижимости наличные — это король, и эта тенденция, вероятно, сохранится luxurybigisland.com. Для тех, кто рассматривает арендную недвижимость, на дома на одну семью в хороших районах сохраняется стабильный спрос со стороны арендаторов (часто это военные офицеры или корпоративные переезды), а хорошо управляемые объекты для краткосрочной аренды в курортных зонах могут оставаться прибыльными (легальные краткосрочные объекты в Вайкики показывают высокую заполняемость). Также появляется интерес к альтернативным вариантам аренды, например, сдаче жилья удалённым работникам на 3–6 месяцев для “workations”, что некоторые инвесторы уже пробуют.

Возможности для развития и увеличения стоимости: Девелоперы и инвесторы, ориентированные на увеличение стоимости, видят возможности в устаревшем жилом фонде. В Гонолулу много кондоминиумов и апартаментов 1960–1980-х годов, которые можно отремонтировать или перестроить. Например, некоторые малоэтажные дома в городском Гонолулу можно перестроить в среднеэтажные здания, если это позволяет зонирование, воспользовавшись Bill 7 (инициатива Гонолулу для небольших доступных арендных проектов). Кроме того, теперь, когда штат разрешает 2 ADU на одном участке hiappleseed.org, инвестор может взять дом на одну семью на Оаху и добавить арендные коттеджи для увеличения дохода (если размер участка и инфраструктура это позволяют). Также есть интерес к конверсиям проблемных отелей в апартаменты — небольшие старые отели, которые уже не выдерживают конкуренции, можно переоборудовать в жильё для работников (при поддержке государства). Примером этого является переоборудование бывшего отеля в Вайкики в Hale Kalele (доступное жильё для семей). Такие креативные перепрофилирования могут приносить хорошую доходность и одновременно решать жилищные проблемы.

Риски – экономические и экологические: Со стороны рисков наибольшую угрозу представляют макроэкономические факторы. Возможная рецессия в США в конце 2025 или 2026 года может замедлить спрос – меньше состоятельных экспатов, покупающих вторые дома, осторожные местные покупатели и, возможно, меньше туристов (что ударит по сектору гостеприимства). Это может оказать понижательное давление как на цены, так и на аренду, особенно в сегменте дорогой недвижимости или рынке вторых домов по желанию. Однако исторически Гавайи часто опережают остальную страну во время национальных рецессий по стоимости жилья благодаря стабильному притоку людей, желающих жить или владеть частью рая. Еще один риск – процентные ставки: если ставки останутся высокими или вырастут, доступность жилья для местных жителей останется очень ограниченной – это может еще больше снизить объем продаж и в конечном итоге ограничить рост цен. Мы видели в 2022–2023 годах, как скачок ипотечных ставок до ~7% быстро охладил рынок.

Регуляторный риск – еще один фактор. Политики Гавайев все чаще пытаются принять меры для сдерживания рынка недвижимости в интересах местных жителей – примеры включают обсуждаемый налог на пустующие дома (который может ввести дополнительный сбор на объекты, пустующие более полугода) honolulucitycouncil.org, а также потенциально контроль арендной платы (пока не рассматривается, но обсуждается среди групп арендаторов). Хотя традиционно Гавайи поддерживали права собственности, жилищный кризис подталкивает к смелым идеям. Любые такие меры могут повлиять на доходность инвестиций или стратегии (например, налог на пустующие дома может подтолкнуть некоторых владельцев к продаже или сдаче жилья, что повлияет на предложение). Инвесторам следует внимательно следить за изменениями политики как на уровне округа, так и штата.

Климат и страхование: Растущая проблема – изменение климата и риск стихийных бедствий, что очень актуально для островной недвижимости. В 2023 году лесной пожар в Лахайне на Мауи стал тревожным сигналом по поводу рисков пожаров и климата даже на Гавайях. Повышение уровня моря – медленно развивающаяся проблема, которая может затронуть низменные районы, такие как Вайкики, Мапунапуна и Эва-Бич, в ближайшие десятилетия. Уже сейчас наводнения во время королевских приливов периодически затрагивают некоторые улицы Гонолулу. Это может привести к росту страховых взносов и затрат на адаптацию. Фактически, страховые премии на Гавайях растут примерно на 15% в год для прибрежных объектов agencyhawaii.com agencyhawaii.com. Некоторые страховщики ужесточают условия по ураганам/ветру или требуют более высоких франшиз. Инвесторы, особенно покупающие недвижимость у океана, должны учитывать эти расходы и, возможно, модернизировать объекты для повышения устойчивости (усиление кровли, поднятие строений и т.д.). Хорошая новость в том, что Гавайи действуют на опережение – например, новые здания строятся по строгим ураганным стандартам, а в районах вроде Вайкики обсуждаются дамбы и насосы. Но в долгосрочной перспективе климатические риски могут повлиять на стоимость недвижимости в наиболее уязвимых местах и должны учитываться при оценке рисков.

Прогноз для инвесторов: Несмотря на высокие цены входа, недвижимость на Гавайях остается привлекательной долгосрочной инвестицией. Она обеспечивает диверсификацию портфеля и, как правило, стабильный рост стоимости; как говорится, «землю на Гавайях больше не производят». Многие инвесторы рассматривают это как актив для передачи по наследству или будущий пенсионный план (купить сейчас, сдавать в аренду, а потом выйти на пенсию и жить в этом доме). Прогнозы обещают умеренный рост, а не обвал, поэтому даже те, кто купит в 2025 году по пиковым ценам, имеют неплохие шансы увидеть рост стоимости к 2030 году. Рынок аренды служит подстраховкой — если не удается продать объект по желаемой цене, скорее всего, его можно сдать в аренду и покрыть расходы благодаря высокому спросу на жилье на Гавайях. Один из ключей для новых инвесторов — грамотно выбирать сегменты. Сверхдорогие кондоминиумы могут быть волатильными (зависят от иностранных покупателей) и имеют высокие издержки на содержание (платежи/налоги), тогда как жилье среднего класса (например, квартира до $600 тыс. или дом до $1 млн в хорошем школьном районе) пользуется спросом у местных покупателей и арендаторов, а значит, риск ниже. Коммерческие инвестиции, такие как небольшие торговые центры или промышленные склады, также привлекательны, если удастся их найти, поскольку в этих секторах ограниченное предложение. В целом, Гавайи предлагают сильные долгосрочные фундаментальные показатели — привлекательный образ жизни, ограниченность земли и миллионы желающих жить или отдыхать здесь — но инвесторам стоит учитывать краткосрочные риски, такие как процентные ставки, изменения в регулировании и необходимость адаптировать стратегию к уникальной динамике рынка Гавайев.

Обновления зонирования и государственной политики

Государственная политика играет ключевую роль на рынке недвижимости Гонолулу, особенно сейчас, когда власти пытаются справиться с высокими ценами на жилье и давлением на застройку. Вот некоторые важные обновления зонирования и политики, влияющие на рынок недвижимости:

Расширение возможностей для вспомогательных жилых единиц (ADU): В 2024 году законодательное собрание штата приняло SB 3202 (Акт 39) , революционный закон, который разрешает до двух ADU на одном жилом участке по всему штату hiappleseed.org hiappleseed.org. Ранее в Гонолулу разрешалось строить одну ADU (гостевой домик) на некоторых участках; теперь владельцы могут потенциально добавить два дополнительных небольших дома, если позволяет инфраструктура. Это фактически повышает зонирование во многих районах индивидуальной застройки, чтобы разместить больше жилья. Однако городской совет Гонолулу выразил обеспокоенность по поводу нагрузки на инфраструктуру и попытался противостоять (местные власти не любят, когда штат отменяет зонирование на уровне округа). Закон сохраняет за округами право утверждения в каждом конкретном случае, поэтому внедрение продолжается. Если нововведение будет принято, это может постепенно увеличить предложение арендного жилья и возможности для многопоколенного проживания по всему острову.

В 2024 году законодательное собрание штата приняло , революционный закон, который по всему штату hiappleseed.org hiappleseed.org. Ранее в Гонолулу разрешалось строить одну ADU (гостевой домик) на некоторых участках; теперь владельцы могут потенциально добавить два дополнительных небольших дома, если позволяет инфраструктура. Это фактически повышает зонирование во многих районах индивидуальной застройки, чтобы разместить больше жилья. Однако городской совет Гонолулу выразил обеспокоенность по поводу нагрузки на инфраструктуру и попытался противостоять (местные власти не любят, когда штат отменяет зонирование на уровне округа). Закон сохраняет за округами право утверждения в каждом конкретном случае, поэтому внедрение продолжается. Если нововведение будет принято, это может постепенно увеличить предложение арендного жилья и возможности для многопоколенного проживания по всему острову. Преобразование коммерческих объектов в жилые: Наряду с ADU, HB 2090 (Закон 37, 2024) был принят, чтобы разрешить использование объектов, зонированных под коммерцию, для жилых целей hiappleseed.org. Это направлено в первую очередь на пустующие офисные здания и торговые центры — теперь владельцу проще превратить, например, пустующее коммерческое здание в апартаменты или кондоминиумы. Вероятно, Гонолулу определит подходящие участки (возможно, части Даунтауна, Ивилей, Каймуки и др.), где это поможет добавить жильё. Для этого потребуется скорректировать зонирование (парковка, размер квартир и т.д.), но эта политика демонстрирует креативный подход к увеличению жилого фонда и оживлению неиспользуемых территорий.

Наряду с ADU, был принят, чтобы разрешить использование объектов, зонированных под коммерцию, для жилых целей hiappleseed.org. Это направлено в первую очередь на пустующие офисные здания и торговые центры — теперь владельцу проще превратить, например, пустующее коммерческое здание в апартаменты или кондоминиумы. Вероятно, Гонолулу определит подходящие участки (возможно, части Даунтауна, Ивилей, Каймуки и др.), где это поможет добавить жильё. Для этого потребуется скорректировать зонирование (парковка, размер квартир и т.д.), но эта политика демонстрирует креативный подход к увеличению жилого фонда и оживлению неиспользуемых территорий. Стимулы для доступного жилья (Билл 3 Гонолулу): На уровне округа мэр Гонолулу Рик Бланжарди подписал Билл 3 (2024) , который усиливает стимулы для строительства доступного арендного жилья sachihawaii.com. Он расширяет налоговые льготы на недвижимость и отменяет некоторые сборы для квалифицированных проектов (тех, где выделяются квартиры для арендаторов с низким доходом). Закон также ускоряет процесс выдачи разрешений для таких проектов (цель — рассматривать заявки за 90 дней). Цель — стимулировать частных застройщиков строить больше жилья для работающих . С учётом высоких строительных затрат на Гавайях эти стимулы считаются необходимыми для реализации проектов. В результате в городском Гонолулу и Западном Оаху уже анонсированы несколько новых проектов арендного жилья для малоимущих и «среднего класса», часто в рамках государственно-частного партнёрства.

На уровне округа , который усиливает стимулы для строительства доступного арендного жилья sachihawaii.com. Он расширяет налоговые льготы на недвижимость и отменяет некоторые сборы для квалифицированных проектов (тех, где выделяются квартиры для арендаторов с низким доходом). Закон также ускоряет процесс выдачи разрешений для таких проектов (цель — рассматривать заявки за 90 дней). Цель — стимулировать частных застройщиков строить больше . С учётом высоких строительных затрат на Гавайях эти стимулы считаются необходимыми для реализации проектов. В результате в городском Гонолулу и Западном Оаху уже анонсированы несколько новых проектов арендного жилья для малоимущих и «среднего класса», часто в рамках государственно-частного партнёрства. Предложение о налоге на «пустующие дома»: В 2024 году члены Совета Гонолулу внесли Билл 46 , чтобы ввести налог на пустующие дома — сбор с жилых объектов, которые пустуют более полугода honolulucitycouncil.org. Это предложение основано на опыте Ванкувера и направлено на то, чтобы побудить инвесторов сдавать пустующие квартиры в аренду или платить налог, который пойдёт на жилищные программы. Идея вызывает споры среди владельцев недвижимости, но сторонники отмечают, что примерно 34 000 пустующих квартир в Гонолулу (часть из них — дома для отпуска или инвестиции) — это ресурс, который можно использовать для местных жителей. По состоянию на 2025 год мера всё ещё обсуждается; если её примут, она может немного увеличить предложение долгосрочной аренды и принести доход для программ доступного жилья. Это признак того, что Гавайи рассматривают более жёсткие меры по борьбе с пустующими квартирами и спекуляциями.

В 2024 году члены Совета Гонолулу внесли , чтобы ввести налог на пустующие дома — сбор с жилых объектов, которые пустуют более полугода honolulucitycouncil.org. Это предложение основано на опыте Ванкувера и направлено на то, чтобы побудить инвесторов сдавать пустующие квартиры в аренду или платить налог, который пойдёт на жилищные программы. Идея вызывает споры среди владельцев недвижимости, но сторонники отмечают, что примерно 34 000 пустующих квартир в Гонолулу (часть из них — дома для отпуска или инвестиции) — это ресурс, который можно использовать для местных жителей. По состоянию на 2025 год мера всё ещё обсуждается; если её примут, она может немного увеличить предложение долгосрочной аренды и принести доход для программ доступного жилья. Это признак того, что Гавайи рассматривают более жёсткие меры по борьбе с пустующими квартирами и спекуляциями. Регулирование краткосрочной аренды: Крупным изменением политики стал Ordinance 22-7 (Bill 41) , принятый в 2022 году и полностью вступивший в силу в 2023 году. Этот указ запрещает краткосрочную аренду (проживание менее 90 дней) в большинстве жилых районов Оʻаху, за исключением специально отведённых курортных зон (например, части Вайкики, Ко Олина, Тёртл Бэй). Также были усилены меры по контролю и увеличены штрафы за незаконную аренду для отдыха. Это сразу же повлияло на рынок: тысячи объектов на Airbnb/VRBO были закрыты или переведены в долгосрочную аренду. Указ был оспорен в суде, но в основном остался в силе (с поправкой, разрешающей аренду на 30 дней на время судебных разбирательств; теперь, вероятно, срок будет увеличен до 90 дней). Цель политики — вернуть жильё местным жителям и снизить влияние туристов на жилые районы. Для рынка недвижимости это означает, что объекты вне курортных зон потеряли потенциал дохода от краткосрочной аренды , что может привести к снижению стоимости квартир и домов, ранее продававшихся как жильё для отдыха. В то же время объекты внутри курортных зон (например, кондотели в Вайкики) стали более ценными, поскольку получили почти монополию на легальную краткосрочную аренду. Город продолжает активное применение этих правил, и, похоже, эта политика сохранится, меняя инвестиционную привлекательность многих жилых объектов.

Крупным изменением политики стал , принятый в 2022 году и полностью вступивший в силу в 2023 году. Этот указ запрещает краткосрочную аренду (проживание менее 90 дней) в большинстве жилых районов Оʻаху, за исключением специально отведённых курортных зон (например, части Вайкики, Ко Олина, Тёртл Бэй). Также были усилены меры по контролю и увеличены штрафы за незаконную аренду для отдыха. Это сразу же повлияло на рынок: тысячи объектов на Airbnb/VRBO были закрыты или переведены в долгосрочную аренду. Указ был оспорен в суде, но в основном остался в силе (с поправкой, разрешающей аренду на 30 дней на время судебных разбирательств; теперь, вероятно, срок будет увеличен до 90 дней). — вернуть жильё местным жителям и снизить влияние туристов на жилые районы. Для рынка недвижимости это означает, что , что может привести к снижению стоимости квартир и домов, ранее продававшихся как жильё для отдыха. В то же время объекты внутри курортных зон (например, кондотели в Вайкики) стали более ценными, поскольку получили почти монополию на легальную краткосрочную аренду. Город продолжает активное применение этих правил, и, похоже, эта политика сохранится, меняя инвестиционную привлекательность многих жилых объектов. Зонирование и инициативы по увеличению плотности: Город и округ Гонолулу обновляют Генеральный план Оʻаху и планы развития TOD для районов . В районах вокруг новых станций железной дороги зонирование изменено в сторону увеличения плотности . Например, вокруг станций Калихи и Ивилей город поощряет строительство среднеэтажных жилых домов и объектов смешанного назначения. В районах, таких как Ала Моана, специальный план TOD для Ала Моана разрешает строительство высоток в обмен на общественные блага. Какаʻако, находящийся под юрисдикцией Hawaii Community Development Authority (HCDA), продолжает утверждать новые башни согласно своему генеральному плану. В то же время в некоторых районах, например, на Ветреной стороне Оʻаху или Северном берегу, жители выступают против любых изменений зонирования, которые могут привести к увеличению застройки. В Восточном Гонолулу, например, предлагалось разрешить строительство некоторых многоквартирных домов в коммерческих зонах (для создания жилья), но это встретило сопротивление. Сложилась следующая тенденция: городское ядро и запад Оʻаху предназначены для роста , а сельские и устоявшиеся пригороды защищены зонированием. По мере роста потребности в жилье ожидаются новые дебаты о корректировке зонирования — возможно, о повышении лимитов по высоте или снижении требований к парковкам, особенно на фоне острой нехватки жилья.

Город и округ Гонолулу обновляют . В районах вокруг новых станций железной дороги . Например, вокруг станций Калихи и Ивилей город поощряет строительство среднеэтажных жилых домов и объектов смешанного назначения. В районах, таких как Ала Моана, специальный разрешает строительство высоток в обмен на общественные блага. Какаʻако, находящийся под юрисдикцией Hawaii Community Development Authority (HCDA), продолжает утверждать новые башни согласно своему генеральному плану. В то же время в некоторых районах, например, на Ветреной стороне Оʻаху или Северном берегу, жители выступают против любых изменений зонирования, которые могут привести к увеличению застройки. В Восточном Гонолулу, например, предлагалось разрешить строительство некоторых многоквартирных домов в коммерческих зонах (для создания жилья), но это встретило сопротивление. Сложилась следующая тенденция: , а сельские и устоявшиеся пригороды защищены зонированием. По мере роста потребности в жилье ожидаются новые дебаты о корректировке зонирования — возможно, о повышении лимитов по высоте или снижении требований к парковкам, особенно на фоне острой нехватки жилья. Инфраструктура и климатическая политика: В 2025 году штат и город также интегрируют устойчивость к изменению климата в строительные нормы. Например, новые правила по отступу от береговой линии (Act 16, 2020) требуют, чтобы здания строились дальше от побережья с учётом повышения уровня моря. Гонолулу планирует модернизацию инфраструктуры, например, улучшение канализации и введение платы за ливневые стоки — это может повлиять на сроки и стоимость строительства. Также штат продвигает устойчивый туризм: был предложен закон о «Зелёном сборе», чтобы взимать плату с туристов на нужды охраны окружающей среды. Хотя это не напрямую связано с недвижимостью, признание влияния туризма может повлиять на будущие разрешения на строительство курортов или потребовать дополнительных мер от застройщиков.

В заключение, политический ландшафт Гонолулу активно развивается, чтобы решить вопросы доступности и устойчивости жилья. Тенденция направлена на стимулирование строительства большего количества жилья (путем повышения зонирования и предоставления льгот), одновременно контролируя влияние туризма и владения недвижимостью нерезидентами. Для участников рынка недвижимости важно быть в курсе этих изменений политики – они могут существенно изменить стоимость недвижимости и разрешённые виды использования. До сих пор такие меры, как расширение ADU и повышение зонирования вблизи транспортных узлов, свидетельствуют о проинвестиционной позиции по увеличению предложения, тогда как такие меры, как запрет краткосрочной аренды и возможный налог на пустующие дома, указывают на приоритет использования жилья местными жителями. Баланс этих мер будет формировать рынок недвижимости Гонолулу в ближайшие годы.

Лучшие и перспективные районы

Рынок недвижимости Гонолулу – это мозаика разнообразных районов, каждый из которых имеет свои тенденции. Вот некоторые из лучших и перспективных районов на 2025 год:

Какаако/Уорд и Ала Моана (метро Гонолулу): Как уже упоминалось, Какаако бурно развивается за счет новых элитных кондоминиумов , что делает его самым динамичным районом с точки зрения застройки. Он быстро стал престижным адресом для состоятельных покупателей, желающих жить в городской среде – аналог Манхэттена или центра Майами в Гонолулу. Квартиры в новых зданиях, таких как Waiea, Anaha (завершено несколько лет назад) и строящемся Kalae, регулярно продаются за несколько миллионов долларов. Преобразование района (новые супермаркеты, парки, арт-объекты) сделало его очень привлекательным. В результате Какаако демонстрирует значительный рост цен за последнее десятилетие и продолжает опережать многие другие районы как по росту цен, так и по объему продаж. Прилегающий район Ала Моана, где расположены более старые кондоминиумы и торговый центр, также вызывает новый интерес, особенно с учетом того, что линия метро в будущем будет заканчиваться здесь. Прогноз для инвестиций: Положительный, хотя в основном ограничен рынком кондоминиумов; это пристанище для состоятельных покупателей и инвесторов, некоторые квартиры используются как второе жилье или сдаются в долгосрочную аренду обеспеченным арендаторам.

Как уже упоминалось, Какаако , что делает его самым динамичным районом с точки зрения застройки. Он быстро стал престижным адресом для состоятельных покупателей, желающих жить в городской среде – аналог Манхэттена или центра Майами в Гонолулу. Квартиры в новых зданиях, таких как Waiea, Anaha (завершено несколько лет назад) и строящемся Kalae, регулярно продаются за несколько миллионов долларов. Преобразование района (новые супермаркеты, парки, арт-объекты) сделало его очень привлекательным. В результате Какаако демонстрирует за последнее десятилетие и продолжает опережать многие другие районы как по росту цен, так и по объему продаж. Прилегающий район Ала Моана, где расположены более старые кондоминиумы и торговый центр, также вызывает новый интерес, особенно с учетом того, что линия метро в будущем будет заканчиваться здесь. Положительный, хотя в основном ограничен рынком кондоминиумов; это пристанище для состоятельных покупателей и инвесторов, некоторые квартиры используются как второе жилье или сдаются в долгосрочную аренду обеспеченным арендаторам. Вайкики: Вайкики – туристический центр Гонолулу и уникальный рынок кондоминиумов. Здесь смешаны кондотели, жилые кондоминиумы и элитные гостиничные резиденции (например, Ritz-Carlton Waikiki). Недвижимость в Вайкики показывала хорошие результаты до пандемии благодаря потенциалу дохода от краткосрочной аренды. С введением новых правил Вайкики – одно из немногих мест, где краткосрочная аренда по-прежнему легальна , поэтому определённые здания (с курортным зонированием) остаются инвестиционными горячими точками. Результаты по недвижимости здесь различаются: элитные кондоминиумы, такие как Trump Tower Waikiki или Ritz-Carlton, хорошо сохраняют свою стоимость (их особенно ценят иностранные покупатели), тогда как некоторые старые малоэтажные дома стагнируют. Привлекательность Вайкики сохраняется – это шаговая доступность до знаменитых пляжей, ресторанов и развлечений. По мере восстановления туризма доходность от аренды легальных туристических квартир здесь снова растет. Таким образом, Вайкики остается «старым, но добрым» вариантом для инвесторов, хотя потенциальным покупателям нужно разбираться, в каких зданиях разрешены какие виды использования.

Вайкики – туристический центр Гонолулу и уникальный рынок кондоминиумов. Здесь смешаны кондотели, жилые кондоминиумы и элитные гостиничные резиденции (например, Ritz-Carlton Waikiki). Недвижимость в Вайкики показывала хорошие результаты до пандемии благодаря потенциалу дохода от краткосрочной аренды. С введением новых правил , поэтому определённые здания (с курортным зонированием) остаются инвестиционными горячими точками. Результаты по недвижимости здесь различаются: элитные кондоминиумы, такие как Trump Tower Waikiki или Ritz-Carlton, хорошо сохраняют свою стоимость (их особенно ценят иностранные покупатели), тогда как некоторые старые малоэтажные дома стагнируют. Привлекательность Вайкики сохраняется – это шаговая доступность до знаменитых пляжей, ресторанов и развлечений. По мере восстановления туризма доходность от аренды легальных туристических квартир здесь снова растет. Таким образом, Вайкики остается «старым, но добрым» вариантом для инвесторов, хотя потенциальным покупателям нужно разбираться, в каких зданиях разрешены какие виды использования. Кахала и Даймонд Хед (Восточный Гонолулу): Это классический роскошный жилой район Гонолулу – известный своими прибрежными особняками и тихими улицами. Кахала, в частности, сравнима с Беверли-Хиллз на Оʻаху. За последние несколько лет здесь наблюдался всплеск продаж ультра-люксовой недвижимости (несколько сделок свыше $10 млн, а рекордная продажа за $65 млн в 2025 году на hicentral.com действительно подчеркивает её элитный статус). Рынок Кахалы очень ограничен по предложению; ежегодно продается всего несколько домов. Цены на рекордных высотах (медианная стоимость часто $2–4 млн за дома не на первой линии, на побережье – легко $10 млн+). Районы Даймонд Хед и Блэк Пойнт также относятся к высшему классу. Эти районы стабильно держатся – их стоимость редко значительно падает даже в периоды спада, благодаря престижу и дефициту. Для инвесторов это, как правило, долгосрочные вложения или покупки “в наследство” (доходность от аренды низкая, так как невозможно сдать дом в Кахале за $5 млн по пропорционально высокой цене, но рост стоимости и престиж обеспечивают ценность). Мы относим их к лучшим по сохранению стоимости и установлению премиальных цен , хотя они не “новые”, а уже давно сложившиеся районы.

Это классический Гонолулу – известный своими прибрежными особняками и тихими улицами. Кахала, в частности, сравнима с Беверли-Хиллз на Оʻаху. За последние несколько лет здесь наблюдался всплеск продаж ультра-люксовой недвижимости (несколько сделок свыше $10 млн, а рекордная продажа за $65 млн в 2025 году на hicentral.com действительно подчеркивает её элитный статус). Рынок Кахалы очень ограничен по предложению; ежегодно продается всего несколько домов. Цены на рекордных высотах (медианная стоимость часто $2–4 млн за дома не на первой линии, на побережье – легко $10 млн+). Районы Даймонд Хед и Блэк Пойнт также относятся к высшему классу. Эти районы стабильно держатся – их стоимость редко значительно падает даже в периоды спада, благодаря престижу и дефициту. Для инвесторов это, как правило, долгосрочные вложения или покупки “в наследство” (доходность от аренды низкая, так как невозможно сдать дом в Кахале за $5 млн по пропорционально высокой цене, но рост стоимости и престиж обеспечивают ценность). Мы относим их к лучшим по , хотя они не “новые”, а уже давно сложившиеся районы. Хавайи Кай (Восточный Гонолулу): Прибрежный пригород, Хавайи Кай стабильно входит в число самых желанных районов для семей. Хорошие школы, дома у марины и развитая инфраструктура делают его популярным среди местных профессионалов и военных. Он “стабильно развивается” в том смысле, что предложение ограничено (это спланированный район с конечной территорией), а спрос стабилен, поэтому цены постоянно немного растут. Медианная стоимость домов на одну семью здесь сейчас около $1,3–1,5 млн, таунхаусы – в диапазоне $700 тыс.–$1 млн. Инвесторы ценят Хавайи Кай за долгосрочных арендаторов (он находится немного далеко от центра, поэтому менее привлекателен для туристов, но более – для постоянных жителей). Крупных новых застроек не планируется (район практически полностью застроен), что благоприятно для существующих цен на недвижимость.

Прибрежный пригород, Хавайи Кай стабильно входит в число самых желанных районов для семей. Хорошие школы, дома у марины и развитая инфраструктура делают его популярным среди местных профессионалов и военных. Он “стабильно развивается” в том смысле, что предложение ограничено (это спланированный район с конечной территорией), а спрос стабилен, поэтому цены постоянно немного растут. Медианная стоимость домов на одну семью здесь сейчас около $1,3–1,5 млн, таунхаусы – в диапазоне $700 тыс.–$1 млн. Инвесторы ценят Хавайи Кай за долгосрочных арендаторов (он находится немного далеко от центра, поэтому менее привлекателен для туристов, но более – для постоянных жителей). Крупных новых застроек не планируется (район практически полностью застроен), что благоприятно для существующих цен на недвижимость. Милилани (Центральное Оʻаху): Милилани, включая Милилани Маука, – это спланированное сообщество, известное своей семейной атмосферой, сильными школами и относительной доступностью (по сравнению с самим Гонолулу). Уже много лет это один из лидеров по объёму продаж – многие военные семьи покупают или арендуют жильё здесь из-за близости к базам. Рынок Милилани устойчив; даже в замедлении 2023 года дома здесь хорошо продавались при правильной цене. Район находится немного дальше от города, но предлагает более прохладный климат (на возвышенности) и комфорт пригорода. Это не совсем “новый” район (он популярен с 1980-х), но стабильно входит в число лучших на Оʻаху по спросу. С появлением новых рабочих центров, таких как Konēwai (центр управления железной дорогой Гонолулу), и в перспективе – с запуском второй очереди железной дороги (до окраины Милилани у Leeward Community College/Pearl Highlands с парковкой), транспортная доступность улучшится. Ожидается, что Милилани останется одним из лидеров среднего сегмента рынка , привлекая как местных, так и материковых покупателей, ищущих “настоящий район” для жизни.

Милилани, включая Милилани Маука, – это спланированное сообщество, известное своей семейной атмосферой, сильными школами и относительной доступностью (по сравнению с самим Гонолулу). Уже много лет это – многие военные семьи покупают или арендуют жильё здесь из-за близости к базам. Рынок Милилани устойчив; даже в замедлении 2023 года дома здесь хорошо продавались при правильной цене. Район находится немного дальше от города, но предлагает более прохладный климат (на возвышенности) и комфорт пригорода. Это не совсем “новый” район (он популярен с 1980-х), но стабильно входит в число лучших на Оʻаху по спросу. С появлением новых рабочих центров, таких как Konēwai (центр управления железной дорогой Гонолулу), и в перспективе – с запуском второй очереди железной дороги (до окраины Милилани у Leeward Community College/Pearl Highlands с парковкой), транспортная доступность улучшится. Ожидается, что Милилани останется , привлекая как местных, так и материковых покупателей, ищущих “настоящий район” для жизни. Равнина Эва и Каполеи (Запад Оʻаху): Этот регион — зона роста Оʻаху. За последнее десятилетие сюда переехали десятки тысяч человек благодаря новому жилью. Каполеи , в частности, позиционируется как «Второй город» Оʻаху со своим центром, государственными учреждениями, торговыми центрами и железнодорожной линией. Ранее инвесторы избегали этот район из-за долгой поездки в город, но с появлением новых рабочих мест и частичным открытием железной дороги интерес вырос. Цены на жильё в Каполеи/Эва ниже, чем в Гонолулу (средняя стоимость дома ~$900 тыс. в 2025 году против $1,1 млн по всему острову), что делает район привлекательным для покупателей впервые и инвесторов, ищущих новое строительство. В районах, таких как Ocean Pointe, Hoakalei и Kapolei-Mehana, много новых домов, и они пользуются высоким спросом. Единственное предостережение: как видно из данных по запасам, в Эва в 2024–25 годах наблюдался всплеск предложений hicentral.com, что говорит о некотором избытке, когда на рынок одновременно вышло много похожих домов. Но в долгосрочной перспективе, по мере роста (или даже просто перераспределения) населения Оʻаху, именно на Западе острова будет появляться большая часть нового жилья — так что район «развивающийся» в смысле растущей значимости. Для инвесторов аренда домов здесь может быть выгодной для семей (особенно военных, так как рядом базы Schofield и Hickam через H-1/H-2). Кроме того, растущая торговля в Каполеи и, возможно, будущий университетский кампус (UH West Oʻahu расширяется) означают, что район превращается в самодостаточный город, что должно стимулировать спрос.

Этот регион — зона роста Оʻаху. За последнее десятилетие сюда переехали десятки тысяч человек благодаря новому жилью. , в частности, позиционируется как «Второй город» Оʻаху со своим центром, государственными учреждениями, торговыми центрами и железнодорожной линией. Ранее инвесторы избегали этот район из-за долгой поездки в город, но с появлением новых рабочих мест и частичным открытием железной дороги интерес вырос. ниже, чем в Гонолулу (средняя стоимость дома ~$900 тыс. в 2025 году против $1,1 млн по всему острову), что делает район привлекательным для покупателей впервые и инвесторов, ищущих новое строительство. В районах, таких как Ocean Pointe, Hoakalei и Kapolei-Mehana, много новых домов, и они пользуются высоким спросом. Единственное предостережение: как видно из данных по запасам, в Эва в 2024–25 годах наблюдался всплеск предложений hicentral.com, что говорит о некотором избытке, когда на рынок одновременно вышло много похожих домов. Но в долгосрочной перспективе, по мере роста (или даже просто перераспределения) населения Оʻаху, именно на Западе острова будет появляться большая часть нового жилья — так что район «развивающийся» в смысле растущей значимости. Для инвесторов аренда домов здесь может быть выгодной для семей (особенно военных, так как рядом базы Schofield и Hickam через H-1/H-2). Кроме того, растущая торговля в Каполеи и, возможно, будущий университетский кампус (UH West Oʻahu расширяется) означают, что район превращается в самодостаточный город, что должно стимулировать спрос. Калихи–Палама и Ивилей (Городской Гонолулу): Это старые районы к западу от центра города, которые исторически были рабочими и промышленными зонами. Они развиваются , поскольку у города большие планы по развитию этих территорий в рамках транспортно-ориентированного строительства (железнодорожная линия проходит здесь с несколькими станциями). Обсуждаются проекты смешанного использования , доступное жильё и даже перенос тюрьмы Oʻahu Community Correctional Center, чтобы освободить землю для застройки в Калихи. Некоторые застройщики скупают участки в этих районах, рассчитывая на рост. Текущая стоимость недвижимости здесь относительно низкая, так что есть потенциал для роста цен при реализации проектов. Это долгосрочная стратегия, так как нужны инфраструктурные улучшения, но к 2030 году Калихи может значительно преобразиться (как это было с Какаʻако в 2010-х).

Это старые районы к западу от центра города, которые исторически были рабочими и промышленными зонами. Они , поскольку у города большие планы по развитию этих территорий в рамках транспортно-ориентированного строительства (железнодорожная линия проходит здесь с несколькими станциями). Обсуждаются , доступное жильё и даже перенос тюрьмы Oʻahu Community Correctional Center, чтобы освободить землю для застройки в Калихи. Некоторые застройщики скупают участки в этих районах, рассчитывая на рост. Текущая стоимость недвижимости здесь относительно низкая, так что есть потенциал для роста цен при реализации проектов. Это долгосрочная стратегия, так как нужны инфраструктурные улучшения, но к 2030 году Калихи может значительно преобразиться (как это было с Какаʻако в 2010-х). Северный берег и районы «стиля жизни» на подветренном побережье: Северный берег Оʻаху (Халеива, Пупукэа) и подветренное побережье (Кайлуа, Канеохе) остаются очень желанными благодаря своему образу жизни — серфинг-городки и спокойные сообщества. Кайлуа особенно сильно подорожала во время пандемии (рай для удалённых работников). Сейчас рынок немного остыл (меньше войн ставок), но это всё ещё одни из самых дорогих районов Оʻаху вне Гонолулу. Средняя цена дома в Кайлуа стабильно превышает $1,3 млн, а предложение ограничено, так как новое строительство практически невозможно (сопротивление сообщества очень сильное). Эти районы — «лидеры» по долгосрочной привлекательности: недвижимость сохраняет стоимость и часто только дорожает. Они не «развивающиеся» (давно считаются элитными), но заслуживают внимания, так как часто опережают общерыночные тенденции (рост цен в Кайлуа в последние годы часто превышал средний по Гонолулу).

Прогнозы и экспертные оценки до 2030 года

В заключение,становятся как новые городские районы (Какаако), так и давно сложившиеся районы класса люкс и семейные районы (Кахала, Милилани и др.). Для тех, кто хочет инвестировать или переехать, выбор варьируется от ультрасовременных кондоминиумов до пригородных домов, каждый из которых имеет свой профиль риска/доходности. Также очевидно, чтоподнимают определённые районы (зоны, связанные с железной дорогой, сообщества Западного Оаху) как следующие точки для наблюдения. Следить за инфраструктурой (например, железная дорога, новые шоссе) и за тем, куда направлены усилия правительства или застройщиков, может помочь определить

Что ждёт рынок недвижимости Гонолулу в будущем? Прогнозы на оставшуюся часть 2020-х годов предполагают период умеренного роста, обусловленного постоянным дисбалансом спроса и предложения на Гавайях. Вот некоторые ключевые прогнозы и ожидания экспертов:

Динамика цен на жильё: После головокружительного роста в начале 2020-х (и кратковременной коррекции в 2023 году) ожидается, что цены на жильё в Гонолулу будут расти умеренными темпами до 2030 года. Ряд аналитиков рынка недвижимости прогнозируют, что медианные цены на жильё на Оаху будут увеличиваться примерно на 1%–3% в год во второй половине десятилетия luxurybigisland.com luxurybigisland.com. Это может привести к тому, что медианная цена на отдельностоящий дом в округе Гонолулу достигнет примерно $1,3–$1,4 млн к 2030 году (с ~$1,1 млн в 2025), а медианная цена на кондоминиум — около $550–$600 тыс. (с $515 тыс. в 2024 hicentral.com). Конечно, это лишь оценки — реальные результаты будут зависеть от процентных ставок и экономических факторов — но общий консенсус: медленный рост, а не новый бум . Одна из причин: процентные ставки вряд ли вернутся к сверхнизким значениям, которые спровоцировали скачок 2021 года, поэтому покупательская способность будет сдержанной. Однако ограниченное предложение и высокие строительные издержки создают ценовой «пол». Даже если спрос ослабнет, дефицит жилья на Гавайях не позволит появиться избытку. Фактически, Департамент бизнеса, экономического развития и туризма Гавайев (DBEDT) прогнозирует, что округу Гонолулу потребуется примерно 13 500–24 000 новых жилых единиц к 2035 году (в зависимости от демографических тенденций) для удовлетворения спроса files.hawaii.gov files.hawaii.gov. Это эквивалентно примерно 1 300–2 400 единиц в год , что является темпом строительства, которого исторически сложно достичь. Этот дефицит говорит о том, что жильё останется в дефиците, поддерживая высокие цены.

После головокружительного роста в начале 2020-х (и кратковременной коррекции в 2023 году) ожидается, что цены на жильё в Гонолулу будут расти до 2030 года. Ряд аналитиков рынка недвижимости прогнозируют, что медианные цены на жильё на Оаху будут увеличиваться примерно на во второй половине десятилетия luxurybigisland.com luxurybigisland.com. Это может привести к тому, что медианная цена на отдельностоящий дом в округе Гонолулу достигнет примерно $1,3–$1,4 млн к 2030 году (с ~$1,1 млн в 2025), а медианная цена на кондоминиум — около $550–$600 тыс. (с $515 тыс. в 2024 hicentral.com). Конечно, это лишь оценки — реальные результаты будут зависеть от процентных ставок и экономических факторов — но общий консенсус: . Одна из причин: вряд ли вернутся к сверхнизким значениям, которые спровоцировали скачок 2021 года, поэтому покупательская способность будет сдержанной. Однако и высокие строительные издержки создают ценовой «пол». Даже если спрос ослабнет, дефицит жилья на Гавайях не позволит появиться избытку. Фактически, Департамент бизнеса, экономического развития и туризма Гавайев (DBEDT) прогнозирует, что (в зависимости от демографических тенденций) для удовлетворения спроса files.hawaii.gov files.hawaii.gov. Это эквивалентно примерно , что является темпом строительства, которого исторически сложно достичь. Этот дефицит говорит о том, что жильё останется в дефиците, поддерживая высокие цены. Прогноз по аренде и доходности: Арендные ставки в Гонолулу, вероятно, будут постепенно расти, особенно если покупка жилья останется недоступной для многих. К 2030 году однокомнатная квартира, которая сейчас сдается за $2,300, может стоить $2,700–$2,800 (при условии ежегодного роста примерно на 2%). Хотя это и не резкий скачок, проблема доступности жилья будет усугубляться. Совет риэлторов Гонолулу и UHERO ожидают, что уровень вакантности останется низким, а любое новое предложение (от ADU или новых арендных объектов) будет поглощено отложенным спросом. С точки зрения инвестора, арендная недвижимость должна продолжать приносить стабильный доход, а возможно, и немного лучшие показатели капитализации, если купить по сегодняшним ценам и зафиксировать ставку (если процентные ставки стабилизируются или снизятся через несколько лет, рефинансирование может улучшить денежный поток). Еще один фактор: к 2030 году многочисленное поколение миллениалов будет глубже вовлечено в создание семей, что может увеличить формирование домохозяйств (что хорошо для спроса на жилье), хотя часть местных миллениалов может уехать с Гавайев из-за высокой стоимости жизни. В целом, рост арендной платы будет соответствовать инфляции , если не немного опережать её, и Гонолулу, скорее всего, останется в пятерке самых дорогих арендных рынков США.

Арендные ставки в Гонолулу, вероятно, будут постепенно расти, особенно если покупка жилья останется недоступной для многих. К 2030 году однокомнатная квартира, которая сейчас сдается за $2,300, может стоить $2,700–$2,800 (при условии ежегодного роста примерно на 2%). Хотя это и не резкий скачок, проблема доступности жилья будет усугубляться. и UHERO ожидают, что уровень вакантности останется низким, а любое новое предложение (от ADU или новых арендных объектов) будет поглощено отложенным спросом. С точки зрения инвестора, арендная недвижимость должна продолжать приносить стабильный доход, а возможно, и немного лучшие показатели капитализации, если купить по сегодняшним ценам и зафиксировать ставку (если процентные ставки стабилизируются или снизятся через несколько лет, рефинансирование может улучшить денежный поток). Еще один фактор: к 2030 году многочисленное поколение миллениалов будет глубже вовлечено в создание семей, что может увеличить формирование домохозяйств (что хорошо для спроса на жилье), хотя часть местных миллениалов может уехать с Гавайев из-за высокой стоимости жизни. В целом, , если не немного опережать её, и Гонолулу, скорее всего, останется в пятерке самых дорогих арендных рынков США. Прогнозы по коммерческому сектору: Спрос на офисные помещения ожидается стабильным или немного снижающимся по мере сохранения гибридного формата работы. По прогнозу Colliers, вакантность офисов в Гонолулу в ближайшие годы может держаться на уровне низких или средних двузначных значений – намного лучше, чем в городах материковой части США, но и не будет заметно ужесточаться. Возможно, установится равновесие: часть старых зданий будет выведена из эксплуатации для перепрофилирования, а компании оптимизируют свои площади. Розничная недвижимость должна оставаться сильной, пока туризм и местное потребление остаются на высоком уровне. Арендные ставки на розничные объекты на Гавайях могут немного вырасти, а вакантность останется низкой (~5% или ниже) до 2030 года, если не случится серьезной рецессии. Новое строительство будет в основном сосредоточено на районных центрах в зонах роста (Западное Оаху, возможно, новые объекты в проектах TOD). Промышленная недвижимость практически полностью занята – даже к 2030 году, если не будет построен новый промышленный парк (что потребует политической воли для изменения зонирования), вакантность останется крайне низкой. Поэтому арендные ставки на промышленные объекты, скорее всего, будут значительно выше к 2030 году (инфляция плюс дефицит могут легко поднять их на 20-30% выше нынешнего уровня). Что касается отелей , прогноз оптимистичный: к 2030 году туризм на Гавайях полностью восстановится и даже превзойдет рекорды 2019 года. Официальный прогноз штата ожидает, что количество туристов будет расти на несколько процентов в год, превысив 10 миллионов ежегодно к концу десятилетия. Это обеспечит высокую загрузку отелей и, возможно, приведет к новым проектам (или расширению существующих). Соответственно, стоимость отелей должна вырасти, особенно по мере того, как институциональные инвесторы все чаще рассматривают курортные направления, такие как Гавайи, как стабильные вложения.

Спрос на ожидается по мере сохранения гибридного формата работы. По прогнозу Colliers, вакантность офисов в Гонолулу в ближайшие годы может держаться на уровне низких или средних двузначных значений – намного лучше, чем в городах материковой части США, но и не будет заметно ужесточаться. Возможно, установится равновесие: часть старых зданий будет выведена из эксплуатации для перепрофилирования, а компании оптимизируют свои площади. должна оставаться сильной, пока туризм и местное потребление остаются на высоком уровне. Арендные ставки на розничные объекты на Гавайях могут немного вырасти, а вакантность останется низкой (~5% или ниже) до 2030 года, если не случится серьезной рецессии. Новое строительство будет в основном сосредоточено на районных центрах в зонах роста (Западное Оаху, возможно, новые объекты в проектах TOD). практически полностью занята – даже к 2030 году, если не будет построен новый промышленный парк (что потребует политической воли для изменения зонирования), вакантность останется крайне низкой. Поэтому арендные ставки на промышленные объекты, скорее всего, будут значительно выше к 2030 году (инфляция плюс дефицит могут легко поднять их на 20-30% выше нынешнего уровня). Что касается , прогноз оптимистичный: к 2030 году туризм на Гавайях полностью восстановится и даже превзойдет рекорды 2019 года. Официальный прогноз штата ожидает, что количество туристов будет расти на несколько процентов в год, превысив 10 миллионов ежегодно к концу десятилетия. Это обеспечит высокую загрузку отелей и, возможно, приведет к новым проектам (или расширению существующих). Соответственно, стоимость отелей должна вырасти, особенно по мере того, как институциональные инвесторы все чаще рассматривают курортные направления, такие как Гавайи, как стабильные вложения. Настроения инвесторов: Опрос местных экспертов по недвижимости и Pacific Asia Center for Entrepreneurship показывает общий оптимизм в том, что недвижимость на Гавайях будет опережать инфляцию , но не покажет пузыреобразного роста в ближайшие 5 лет. Экономика Гавайев движется по траектории умеренного роста (~1,5–2% роста ВВП) brevitas.com, что поддерживает рынок недвижимости, но не указывает на перегрев. Крах не ожидается – примечательно, что факторы, которые часто предшествуют крахам (перепроизводство, спекулятивное кредитование и т.д.), сейчас на Гавайях в основном отсутствуют. Кредитные стандарты остаются строгими, а строительство ограничено. Кроме того, у многих владельцев зафиксированы низкие ипотечные ставки, поэтому они не вынуждены продавать. Можно представить сценарий плато , если процентные ставки останутся высокими: продажи замедляются, а цены выравниваются на несколько лет (как это, возможно, было в 2018–2019 годах). Но значительное снижение цен маловероятно, если только не произойдет серьезный внешний шок (например, геополитический кризис, который остановит туризм, или резкий скачок процентных ставок, превышающий все ожидания).

Опрос местных экспертов по недвижимости и Pacific Asia Center for Entrepreneurship показывает общий оптимизм в том, что недвижимость на Гавайях будет , но в ближайшие 5 лет. Экономика Гавайев движется по траектории умеренного роста (~1,5–2% роста ВВП) brevitas.com, что поддерживает рынок недвижимости, но не указывает на перегрев. – примечательно, что факторы, которые часто предшествуют крахам (перепроизводство, спекулятивное кредитование и т.д.), сейчас на Гавайях в основном отсутствуют. Кредитные стандарты остаются строгими, а строительство ограничено. Кроме того, у многих владельцев зафиксированы низкие ипотечные ставки, поэтому они не вынуждены продавать. Можно представить сценарий , если процентные ставки останутся высокими: продажи замедляются, а цены выравниваются на несколько лет (как это, возможно, было в 2018–2019 годах). Но значительное снижение цен маловероятно, если только не произойдет серьезный внешний шок (например, геополитический кризис, который остановит туризм, или резкий скачок процентных ставок, превышающий все ожидания). Историческая перспектива: Исторически рынок недвижимости Гавайев движется циклами, примерно параллельными рынку США, но с более мягкими колебаниями (за исключением лопнувшего японского пузыря 1990-х, который привел к десятилетнему спаду на Гавайях). Например, после мирового финансового кризиса 2008 года цены в Гонолулу снизились всего на 10–15% и восстановились к 2013 году, тогда как многие рынки США упали на 30% и более. В 1990-х на Гавайях действительно был затяжной спад (~1991–2000 годы, стагнация цен) из-за оттока японских инвестиций. Может ли нечто подобное случиться к 2030 году? Влияние Японии сегодня меньше, а спрос с материковой части США играет большую роль. Если только не произойдет значительного долгосрочного снижения привлекательности (что возможно лишь в случае, если, например, изменение климата серьезно затронет острова или удаленная работа резко снизит интерес к покупке вторых домов здесь), рынок недвижимости Гонолулу должен избежать резких колебаний. Если и будет что-то новое, то климат и устойчивое развитие могут начать влиять на стоимость к 2030 году: объекты в безопасных зонах (на возвышенности, вне зон затопления) могут стоить дороже, чем в уязвимых прибрежных районах, по мере роста осведомленности. Но эти эффекты, скорее всего, будут постепенными.

Исторически рынок недвижимости Гавайев движется циклами, примерно параллельными рынку США, но с более мягкими колебаниями (за исключением лопнувшего японского пузыря 1990-х, который привел к десятилетнему спаду на Гавайях). Например, после мирового финансового кризиса 2008 года цены в Гонолулу снизились всего на 10–15% и восстановились к 2013 году, тогда как многие рынки США упали на 30% и более. В 1990-х на Гавайях действительно был затяжной спад (~1991–2000 годы, стагнация цен) из-за оттока японских инвестиций. Может ли нечто подобное случиться к 2030 году? Влияние Японии сегодня меньше, а спрос с материковой части США играет большую роль. Если только не произойдет значительного долгосрочного снижения привлекательности (что возможно лишь в случае, если, например, изменение климата серьезно затронет острова или удаленная работа резко снизит интерес к покупке вторых домов здесь), рынок недвижимости Гонолулу должен избежать резких колебаний. Если и будет что-то новое, то могут начать влиять на стоимость к 2030 году: объекты в безопасных зонах (на возвышенности, вне зон затопления) могут стоить дороже, чем в уязвимых прибрежных районах, по мере роста осведомленности. Но эти эффекты, скорее всего, будут постепенными. Население и спрос на жилье: Прогнозы по населению Гавайев относительно стабильны – в течение последних 5 лет численность населения штата составляла около 1,42–1,45 миллиона человек. Прогноз DBEDT предполагает медленный рост в будущем (возможно, до ~1,5 миллиона к 2030 году по всему штату, в основном на Оаху) brevitas.com. Даже при стабильном населении на Гавайях наблюдается дефицит жилых единиц, поскольку размер домохозяйств сокращается, а многие местные молодые взрослые живут с родителями из-за нехватки жилья. Таким образом, даже стабильное население создает новый спрос на жилье (за счет образования новых домохозяйств). Исследование спроса на жилье на 2025–2035 годы показывает, что Гонолулу в среднем требуется 1 874 новых единицы жилья в год (средний вариант сценариев) files.hawaii.gov files.hawaii.gov, что превышает текущие темпы строительства. Если политика приведет к увеличению строительства (например, мы начнем строить 1 500 единиц в год вместо примерно 1 000 сейчас), это может постепенно снизить давление на цены. Но если нет, напряженность сохранится. Наиболее вероятен промежуточный вариант – некоторое увеличение строительства жилья благодаря новым законам, но не резкий скачок. Поэтому к 2030 году мы ожидаем, что Гонолулу по-прежнему будет рынком с высокими ценами и ограниченным предложением, но, надеемся, с немного большим выбором и запасом жилья, чем сегодня.

Итог: До 2030 года эксперты прогнозируют продолжительную стабильность и постепенный рост рынка недвижимости Гонолулу. Это рынок, отличающийся устойчивостью – благодаря ограниченности земли и глобальной привлекательности. Хотя мы, возможно, не увидим двузначного годового роста, как в начале 2022 года, владельцы могут рассчитывать на умеренное повышение стоимости своих объектов со временем, а инвесторы – на стабильный спрос на аренду и коммерческие площади. Для законодателей задача будет заключаться в том, чтобы обеспечить такой рост, который принесет пользу жителям (более доступное жилье), сохраняя при этом силу рынка. Если текущие тенденции сохранятся, к 2030 году Гонолулу останется одним из самых желанных (и дорогих) мест для жизни в стране, а его недвижимость будет сохранять премиальную стоимость, отражающую уникальную островную экономику и образ жизни. Как выразился один местный экономист, недвижимость Гавайев – это не американские горки, а скорее равномерный подъем на Даймонд-Хед: иногда крутой, иногда пологий, но всегда с прочным фундаментом под ногами. luxurybigisland.com luxurybigisland.com

