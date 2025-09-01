Глобальные перемены на рынке недвижимости: рост прибыли, спады и изменения в политике (30–31 августа 2025)

Северная Америка: Жилищный рынок США стагнирует из-за высоких ставок – цены выросли всего примерно на 2% за год, отставая от инфляции investopedia.com. Аналитики предупреждают, что реальный собственный капитал в жилье размывается, и «богатство американцев в недвижимости… снизилось с учетом инфляции» investopedia.com. Крупные инвесторы по-прежнему делают ставки на недвижимость: Carlyle собрал рекордный фонд в $9 млрд для инвестиций в жилую, промышленную и складскую недвижимость, при этом избегая проблемных офисов reuters.com reuters.com.

Европа: Коммерческая недвижимость остается в «зомби-земле» на фоне минимальных за десятилетие объемов сделок reuters.com reuters.com. Исход инвесторов и нежелание продавцов снижать цены остановили восстановление. «У нас 'зомби-земля'… нет восстановления, зависшие активы, нет ликвидности», — говорит глава европейского подразделения недвижимости PGIM reuters.com. Офисы и торговые центры, пострадавшие сильнее всего, продолжают простаивать, хотя арендное жилье и логистика все еще вызывают интерес.

Азия: Спад на рынке недвижимости Китая углубляется – застройщики предупреждают о резком падении продаж и растущих убытках reuters.com reuters.com. Country Garden , некогда крупнейший застройщик Китая, сдал вдвое меньше домов, чем в прошлом году, и ожидает убыток за первое полугодие в размере 18–21 млрд юаней reuters.com reuters.com. Более широкая экономика ощущает боль: спрос на ипотеку достиг 20-летнего минимума, поскольку домохозяйства избегают новых кредитов reuters.com. В других частях Азии недвижимость Японии привлекает глобальных инвесторов – ожидаются аукционные войны за портфель недвижимости Sapporo Holdings на 400 млрд иен ($2,7 млрд) reuters.com, поскольку иностранные фонды, такие как Bain и KKR, ищут выгодные сделки на рынке с низкими ставками reuters.com.

Латинская Америка: После жестких повышений ставок наметилось некоторое облегчение. Центральный банк Бразилии дал понять, что его ключевая ставка в 15% – максимум за два десятилетия – «более ограничительная, чем необходимо» , намекая на более раннее снижение reuters.com reuters.com. Чили и другие страны уже начали смягчать политику, стремясь оживить спрос на недвижимость. Тем временем промышленная недвижимость Мексики переживает бум благодаря nearshoring: инвестиции в заводы и склады растут, поскольку компании переносят производство ближе к США (несмотря на опасения по поводу шума вокруг торговой политики США).

Ближний Восток: История о двух бумах – корпоративных прибылях и строительстве. Имущественная лихорадка в Дубае увеличила прибыль Emaar Properties на 33% в первом полугодии, поскольку премиальные проекты и реформы, благоприятные для инвесторов, привлекают покупателей со всего мира reuters.com reuters.com. Саудовская Аравия запустила знаковые жилищные реформы: в августе была введена новая «Белая земля» налог до 10% ежегодно на крупные неосвоенные земельные участки для борьбы со спекуляцией topluxuryproperty.com topluxuryproperty.com. Теперь держать пустые участки стало намного дороже – изменение, которое «делает владение активами без их продуктивного использования значительно более затратным», отмечает Нильс Ванхассел из DLA Piper topluxuryproperty.com. Королевство также одобрило закон, разрешающий иностранцам покупать жилье в Эр-Рияде, Джидде и других зонах с 2026 года, что является кардинальным изменением политики для привлечения инвестиций gfmag.com gfmag.com.

Африка: Высокие процентные ставки сдерживали рост рынка недвижимости, но ситуация начинает меняться. Южная Африка только что снизила свою учетную ставку до 7,00% (основная ставка кредитования теперь 10,5%) – это самый низкий уровень с 2022 года privateproperty.co.za, что принесло небольшое облегчение заемщикам. «Финансовое давление на домохозяйства немного ослабнет», — говорит Яэль Геффен из Sotheby's Realty, хотя она предупреждает, что Южная Африка «на грани экономической катастрофы» с рекордной безработицей и семьями, тратящими 2/3 своего дохода на долги privateproperty.co.za. В других странах пан-африканские инвестиции активизируются: нигерийская Dangote Group объявила о планах выхода на рынок недвижимости Эфиопии (наряду с промышленным проектом на $2,5 млрд), что подчеркивает рост внутриконтинентальных инвестиций в недвижимость facebook.com.

Океания: Жилищный рынок Австралии снова перешел к росту – в июле цены выросли во всех столицах, а национальная стоимость жилья увеличилась примерно на 1,8% за месяц cotality.com. Ограниченное предложение и высокий уровень иммиграции способствуют умеренному восстановлению, и аналитики прогнозируют дальнейший постепенный рост на фоне ожиданий снижения ставок propertyupdate.com.au. Новая Зеландия, однако, все еще переживает спад: средняя стоимость жилья на 13% ниже пика конца 2021 года qv.co.nz qv.co.nz, а в Веллингтоне снижение составило около 27% от максимума qv.co.nz. Хотя падение замедляется – по стране в целом цены не изменились по сравнению с прошлым годом qv.co.nz – рынок недвижимости Новой Зеландии остается нестабильным. Агентства сообщают о «неравномерном и хрупком» восстановлении, поскольку продавцам во многих районах приходится «подстраиваться под рынок» по цене, чтобы заключить сделки qv.co.nz.

Северная Америка: Высокие ставки бьют по жилью

Остывание рынка жилья: Жилая недвижимость США сталкивается с ударом высоких процентных ставок. Средняя ставка по 30-летней ипотеке остается около 6,7% — это максимум за более чем два десятилетия, что резко снижает доступность жилья investopedia.com. Новые данные показывают, что цены на жилье растут всего примерно на 1,9% в год (по состоянию на июнь) — значительно ниже уровня инфляции в 2,7% investopedia.com. По сути, реальная стоимость жилья падает впервые за несколько лет. «Впервые за много лет цены на жилье не поспевают за общей инфляцией… богатство американцев, связанное с жильем, фактически снизилось с учетом инфляции», — отметил Николас Годек из S&P Dow Jones Indices investopedia.com. Это резкий разворот по сравнению с бумом во время пандемии, когда двузначный годовой рост цен был нормой.

Запасы и спрос: В отличие от ажиотажа 2021 года, сегодняшний рынок хорошо обеспечен предложением. Новое строительство обеспечило запас новых домов на продажу на 9,2 месяца — близко к историческому максимуму investopedia.com, поскольку застройщики завершают проекты, а покупатели отступают. Количество выставленных на продажу объектов вторичного рынка также растет (запас на 4,6 месяца против 4,0 год назад) investopedia.com. Этот растущий запас, особенно на ранее горячих рынках Sun Belt, оказывает понижательное давление на цены. Данные индекса Case-Shiller подтверждают снижение цен в некоторых быстрорастущих городах: например, в Тампе снижение на 2,4% в годовом выражении, в Сан-Франциско — на 2,0%, что отражает избыток предложения в этих регионах investopedia.com. Для сравнения, Северо-Восток и Средний Запад остаются относительно сильными — цены в Нью-Йорке выросли на 7% в годовом выражении, в Чикаго — на 6%, чему способствует более ограниченное предложение investopedia.com.

Прогноз и политика: Быстрые повышения ставок Федеральной резервной системой США привели к обвалу ипотечной активности – количество заявок недавно достигло 28-летнего минимума reuters.com, однако рынок жилья не рухнул полностью. Цены по стране снизились менее чем на 3% от пика 2022 года reuters.com, вопреки прогнозам более серьезной коррекции. Аналитики теперь считают, что худшее позади: «похоже, худшая часть коррекции уже прошла, и мы не ожидаем дальнейшего устойчивого снижения», — говорит Эндрю Баррелл, главный экономист по недвижимости в Capital Economics reuters.com. Консенсус-прогноз — стагнация цен в 2024 году, даже если ФРС начнет снижать ставки, поскольку любой новый спрос может быть уравновешен выходом на рынок большего числа продавцов reuters.com. Одним из постоянных сдерживающих факторов остается доступность жилья для покупателей, приобретающих недвижимость впервые — даже если цены на жилье перестанут расти, ипотечные ставки около 7% означают, что ежемесячные платежи останутся обременительными. Около половины опрошенных экспертов по недвижимости считают, что доступность жилья для покупателей впервые ухудшится в следующем году, несмотря на стабильные цены reuters.com.

Канада и трансграничные потоки: В Канаде происходит аналогичное охлаждение. В крупных рынках, таких как Торонто и Ванкувер, наблюдается снижение продаж и умеренное падение цен, поскольку ипотечные ставки 5–6% затрудняют покупку жилья. Тем не менее, Северная Америка продолжает привлекать глобальный капитал в недвижимость. Особенно латиноамериканские инвесторы становятся все более активными на рынке недвижимости США: почти половина новых продаж кондоминиумов в Майами в этом году приходится на покупателей из Латинской Америки, которые рассматривают недвижимость в США как тихую гавань на фоне политической и экономической нестабильности на родине miamiherald.com. Этот международный спрос поддерживает отдельные сегменты рынка, даже несмотря на снижение активности внутренних покупателей.

Крупные сделки и REITs: Несмотря на сложную ситуацию, некоторые громкие сделки и шаги на рынке недвижимости попали в заголовки новостей:

Крупные сделки и REITs: Несмотря на сложную ситуацию, некоторые громкие сделки и шаги на рынке недвижимости попали в заголовки новостей:

Фонд недвижимости Carlyle на $9 млрд: Гигант частного капитала Carlyle Group закрыл фонд недвижимости США на $9 млрд — свой крупнейший на сегодняшний день reuters.com, что свидетельствует о том, что институциональные инвесторы по-прежнему видят возможности в отдельных секторах. «Инвесторы вложили деньги в «одной из самых сложных сред для привлечения средств… за последнее время», — сказал Роб Стаки, глава подразделения недвижимости Carlyle в США reuters.com. Фонд сознательно избегает офисов, отелей и торговых центров , сосредотачиваясь вместо этого на жилой недвижимости, складах и self-storage, где «фундаментальные показатели улучшаются» reuters.com. Стаки отметил, что отсутствие покупателей на сегодняшнем рынке на самом деле дает хорошо обеспеченным игрокам преимущество в переговорах по сделкам reuters.com.

Восстановление REIT?: Американские инвестиционные фонды недвижимости (REIT) пережили волатильную неделю. Индекс FTSE Nareit All-REIT остался на прежнем уровне за период с 30 по 31 августа после охлаждения летнего ралли. Промышленные/логистические REIT продолжают опережать рынок благодаря спросу со стороны электронной коммерции, в то время как офисные REIT остаются глубоко в «медвежьей» зоне из-за высокой вакантности и приближающихся сроков погашения долгов. В корпоративных новостях Blackstone's BREIT (некотируемый REIT) сообщил о всплеске заявок на выкуп в августе, поскольку розничные инвесторы ищут ликвидность, что вынудило фонд вновь ограничить вывод средств — признак сохраняющейся осторожности инвесторов в коммерческой недвижимости reuters.com.

Значимые сделки: Крупных слияний 30–31 августа не произошло, но появились некоторые региональные сделки. В Нью-Йорке, по сообщениям, Brookfield возобновила переговоры о продаже доли в офисной башне One Manhattan West с большим дисконтом, чтобы проверить интерес инвесторов к премиальным офисам. А в Кремниевой долине Google завершила продажу с обратной арендой офисного кампуса частному инвестиционному фонду за $300 млн — часть продолжающейся консолидации недвижимости на фоне гибридного формата работы (по данным источников, Google в этом году распродает офисные активы примерно на $1,5 млрд для сокращения расходов).

Мнение эксперта: Экономисты расходятся во мнениях относительно траектории Северной Америки. Оптимисты указывают на устойчивый рост занятости в США и отложенный спрос миллениалов, который может вновь оживить рынок жилья, если ипотечные ставки хотя бы немного снизятся. Пессимисты утверждают, что «дольше выше» процентные ставки сохранят недоступность жилья для многих, мягко снижая цены в реальном выражении. Последний опрос Bank of America показал, что американские потребители настроены наиболее пессимистично по поводу жилья с 2023 года: большинство ожидает, что цены либо останутся на месте, либо снизятся, поскольку высокие издержки по займам и экономическая неопределенность отпугивают покупателей reuters.com. Судьба рынка может зависеть от следующих шагов Федеральной резервной системы — более быстрый переход к снижению ставок в 2024 году может вызвать умеренный отскок, тогда как сохранение ипотечных ставок выше 7% в следующем году грозит дальнейшим снижением цен и строительной активности.

Европа: Застряли в «Зомбиленде», но есть очаги надежды

Спад на рынке коммерческой недвижимости: Рынки недвижимости Европы, особенно коммерческий сектор, переживают затяжной спад. Объемы сделок резко упали до минимальных за десятилетие значений, поскольку высокие издержки на финансирование и экономическая неуверенность отталкивают инвесторов. В первом квартале 2025 года продажи коммерческой недвижимости по всей Европе составили всего 47,8 млрд евро — менее половины уровня начала 2022 года reuters.com. Трансграничные инвестиции иссякли: во втором квартале зафиксировано падение входящих инвестиций в недвижимость EMEA на 20% в годовом выражении, что стало худшим показателем за апрель–июнь за десять лет по данным Knight Frank reuters.com. Потенциальные покупатели требуют значительных скидок, но многие продавцы (часто хорошо капитализированные или находящиеся в режиме «продлить и притвориться» с кредиторами) отказываются снижать цены, что приводит к тупиковой ситуации.

Рынок «Зомбиленд»: Настроение резко отличается от начала 2025 года, когда некоторые с оптимизмом предсказывали восстановление после пандемии. Вместо этого, «У нас “зомбиленд”… нет восстановления, замороженные активы, ликвидность не возвращается», сетует Себастьяно Ферранте, глава европейского подразделения недвижимости в PGIM reuters.com. Он отмечает, что даже инвесторы, ориентированные на возможности, проявляют осторожность из-за неясных перспектив. Начинают проявляться признаки стресса: некоторые банки и фонды начинают избавляться от проблемных активов или реструктурировать их, а не бесконечно продлевать кредиты reuters.com. Например, канадская Brookfield пыталась реструктурировать облигацию на свою лондонскую башню CityPoint после отмены продажи, когда предложения оказались значительно ниже балансовой стоимости reuters.com. А в Германии знаковый небоскрёб Trianon во Франкфурте — владелец которого допустил дефолт — был выставлен на продажу управляющим, что стало редким тестом определения цены на этом хрупком рынке reuters.com.

Дивергенция секторов: Проблемы распределены неравномерно:

Офисы и ритейл: Невостребованные сегменты, такие как вторичные офисы и старые торговые центры, практически неликвидны — мало кто готов их покупать даже с большими скидками reuters.com. Вакантность офисов достигает или приближается к рекордным значениям в финансовых центрах, таких как Франкфурт, Лондон и Амстердам, поскольку гибридный формат работы сохраняется. Ритейл-недвижимость сталкивается с трудностями из-за электронной коммерции и слабого потребительского спроса; многие вторичные торговые центры становятся «замороженными активами» и ищут новое назначение.

Светлые пятна остаются в многоквартирной жилой недвижимости , где дефицит жилья в Европе поддерживает высокий интерес инвесторов (что подтверждается недавними сделками в Германии и Нидерландах по портфелям арендного жилья). Современные логистические склады также по-прежнему находят покупателей благодаря буму электронной коммерции, хотя даже этот сектор остыл по сравнению с пиком 2021 года. Как отмечает Ферранте, «логистика и отели [предлагают] возможности для покупки», даже когда другие категории испытывают трудности reuters.com. Действительно, некоторые фонды прямых инвестиций тихо скупают складские активы в ожидании будущего восстановления спроса.

Отели: Сектор гостеприимства восстанавливается благодаря возвращению туризма. В ведущих туристических направлениях (Париж, Рим, Дубай) загрузка отелей и цены на номера растут, что стимулирует интерес к приобретению элитных гостиниц. Однако рост ставок капитализации заставляет покупателей сохранять осторожность, и некоторые запланированные продажи отелей были отложены.

Инвесторские настроения и финансирование: Инвесторские настроения в Европе на самом низком уровне за более чем год reuters.com, что отражает ситуацию в США, где уверенность также снизилась в 2025 году. По данным INREV (Европейская ассоциация инвесторов в нерыночные фонды недвижимости), индекс доверия инвесторов к середине 2025 года достиг многолетних минимумов reuters.com. Основной фактор — стоимость финансирования: при ставках ЕЦБ на многолетних максимумах доходность недвижимости пока недостаточно выросла, чтобы привлечь покупателей. Многие сделки просто не складываются, когда стоимость долгового финансирования превышает 5%, а доходность первоклассных офисов в таких городах, как Париж или Мюнхен, по-прежнему составляет около 4%. Пока этот разрыв не будет устранён (либо за счёт снижения процентных ставок, либо за счёт снижения цен на активы), активность на рынке может оставаться низкой.

Политика и регулирование: Европейские правительства балансируют между кризисом доступности жилья и финансовой стабильностью:

Контроль арендной платы и жилищная политика: Несколько стран пытаются сдержать рост арендной платы и увеличить предложение жилья. В Берлине этим летом вступило в силу новое правило, ограничивающее рост арендной платы, чтобы облегчить бремя для арендаторов (хотя критики утверждают, что это отпугнёт инвестиции в новое жильё). В Великобритании обсуждаются реформы арендного регулирования и градостроительных правил, поскольку доступность жилья становится политически острой темой накануне выборов 2026 года. Тем временем, ЕС в целом сталкивается с тем, что мэр Барселоны назвал «жилищный кризис [который] теперь такая же большая угроза для ЕС, как и Россия», что подчёркивает срочность поиска решений theguardian.com.

Несколько стран пытаются сдержать рост арендной платы и увеличить предложение жилья. В Берлине этим летом вступило в силу новое правило, ограничивающее рост арендной платы, чтобы облегчить бремя для арендаторов (хотя критики утверждают, что это отпугнёт инвестиции в новое жильё). В Великобритании обсуждаются реформы арендного регулирования и градостроительных правил, поскольку доступность жилья становится политически острой темой накануне выборов 2026 года. Тем временем, ЕС в целом сталкивается с тем, что мэр Барселоны назвал «жилищный кризис [который] теперь такая же большая угроза для ЕС, как и Россия», что подчёркивает срочность поиска решений theguardian.com. Продвижение зелёного строительства: Правила устойчивого развития также влияют на рынок недвижимости. Предлагаемая ЕС Директива по энергетической эффективности может вынудить к дорогостоящей модернизации неэффективных старых зданий к 2030 году, оказывая давление на владельцев устаревших офисов и квартир. Ожидается, что это ускорит устаревание неэкологичных зданий (фактор проблемы «застрявших активов») и направит инвестиции в реконструкцию и зелёные проекты.

Признаки оживления: Несмотря на мрачные настроения, появились некоторые оппортунистические шаги и положительные сигналы:

Сделки с проблемными активами: Несколько смелых инвесторов ищут выгодные предложения на дне рынка. В Лондоне частные инвестиционные фонды сделали предложения по нескольким проблемным офисным объектам с дисконтом 30–40% к доковидным оценкам. В Швеции, где наблюдался один из самых резких спадов на рынке недвижимости, местные институциональные инвесторы тихо начинают скупать высококачественные коммерческие объекты у перегруженных арендодателей по бросовым ценам. Эти ранние шаги могут заложить основу для более широкого восстановления, если улучшится финансирование.

Рыночные корректировки: В частях рынка восстановление уже идет. Сесиль Рето из Phoenix Group отмечает: «в

Азия: кризис в Китае, возможности в Японии

Китай — кризис и стимулы: Когда-то могущественный сектор недвижимости Китая продолжает бороться с беспрецедентным спадом. Девелоперы испытывают трудности, продажи новых домов резко падают, а доверие покупателей жилья подорвано. Country Garden, который в прошлые годы продавал больше домов, чем любой другой застройщик в мире, 22 августа предупредил о крупных убытках за первое полугодие, поскольку сдача его объектов упала на 50% по сравнению с прошлым годом reuters.com reuters.com. Компания допустила дефолт по офшорным облигациям в конце 2023 года, и ее проблемы олицетворяют «кризис всего сектора», который уже погубил таких гигантов, как Evergrande reuters.com. Пока застройщики останавливают проекты и спешно реструктурируют долги, покупатели жилья выжидают — предварительные продажи иссякли, а некоторые покупатели отказываются платить ипотеку за недостроенные квартиры в знак протеста.

Пекин отвечает серией мер поддержки, чтобы остановить падение:

В конце августа китайские регуляторы снизили требования к первоначальному взносу по ипотеке в крупных городах. Для покупателей, приобретающих жилье впервые, в таких мегаполисах, как Пекин и Шанхай, минимальный первоначальный взнос, по сообщениям, был снижен с 30% до 20%, а для вторых домов — с 60–70% до примерно 30–40%. Это направлено на стимулирование спроса за счет снижения первоначальных затрат. Народный банк Китая снизил ключевые процентные ставки (годовая ставка по кредитам была снижена ранее в августе) и поручил банкам снизить действующие ипотечные ставки для соответствующих заемщиков. Многие китайские домовладельцы, которые брали кредиты под 5% и выше во время бума, могут увидеть, как их ставки по кредитам будут пересмотрены в сторону понижения, чтобы увеличить располагаемый доход и доступность жилья.

для соответствующих заемщиков. Многие китайские домовладельцы, которые брали кредиты под 5% и выше во время бума, могут увидеть, как их ставки по кредитам будут пересмотрены в сторону понижения, чтобы увеличить располагаемый доход и доступность жилья. Города отменяют прежние меры по охлаждению рынка: несколько муниципалитетов смягчили ограничения на покупку жилья (например, разрешив покупку нерезидентам или сняв ограничения на покупку нескольких объектов недвижимости). Мегаполис Гуанчжоу, по сообщениям, 1 сентября полностью отменил все ограничения на покупку жилья. Другие города предлагают субсидии и налоговые льготы покупателям жилья.

Несмотря на эти усилия, данные остаются неутешительными. Цены на новое жилье падают уже более года; в июле цены были на 2,8% ниже, чем год назад, хотя снижение замедлилось по сравнению с июньским падением на 3,2% tradingeconomics.com. Инвестиции в недвижимость сокращаются двузначными темпами. Возможно, самое тревожное — домохозяйства неохотно берут кредиты: в июле впервые за 20 лет был зафиксирован чистый снижение объема ипотечных кредитов в банках reuters.com, что подчеркивает кризис доверия. Как отметил главный экономист Pinpoint Asset Management Чживэй Чжан, «Экономический импульс Китая замедлился в третьем квартале из-за устойчиво слабого внутреннего спроса и охлаждения рынка недвижимости». reuters.com Если спад на рынке недвижимости не будет остановлен, это угрожает целевому показателю роста ВВП Пекина (~5% на 2025 год), поскольку сдерживает потребительские расходы (поскольку жилищное богатство — основной драйвер потребления в Китае) reuters.com reuters.com.

Более широкий Азиатско-Тихоокеанский регион: За пределами Китая другие рынки недвижимости Азии демонстрируют смешанную картину:

Япония – Горячая недвижимость: Япония становится неожиданным инвестиционным центром . Благодаря сверхнизким процентным ставкам (Банк Японии по-прежнему придерживается отрицательных/нулевых ставок) и экономике, наконец-то выходящей из дефляции, мировые инвесторы активно вкладываются в японскую недвижимость. Один из ярких примеров: Sapporo Holdings продает свой бизнес в сфере недвижимости (включая ценные портфели пивоварен, офисов и отелей), и как минимум три крупные группы с иностранным капиталом готовят предложения на сумму около 400 млрд иен (2,7 млрд долларов) reuters.com. Американские инвестиционные компании Bain Capital и KKR возглавляют консорциумы, претендующие на эти активы reuters.com. Недвижимость стала «популярной целью для инвесторов в Японии, поскольку страна выходит из дефляции, а процентные ставки низкие» reuters.com. Помимо этой сделки, общий объем инвестиций в недвижимость в Японии в 2025 году остается высоким – японские фонды недвижимости (J-REITs) растут, а спрос на арендное жилье, логистику и даже пригородные торговые центры увеличивается. Единственное предостережение: если Банк Японии ужесточит политику или иена будет сильно колебаться, это может охладить интерес иностранных инвесторов. Но пока стабильные ставки капитализации и дешевое финансирование делают Японию редкой точкой притяжения на мировом рынке.

Рынок недвижимости Индии выигрывает от сильной экономики (ВВП за 2 квартал +7,8% hindustantimes.com) и правительственных реформ. 30 августа министр жилищного строительства и городских дел Индии Хардип Сингх Пури резко раскритиковал медленное разрешение в рамках национальной системы банкротства (NCLT) и призвал к срочным реформам hindustantimes.com hindustantimes.com. Выступая на конвенции по недвижимости, он отметил, что если задержанный проект попадает в NCLT, «можно быть уверенным, что он никогда не будет завершён» hindustantimes.com – прямолинейная оценка необходимости пересмотра порядка работы с банкротствами застройщиков. Пури призвал застройщиков сократить («большая проблема», способствующая появлению теневых денег в недвижимости) и привести декларируемую стоимость объектов (круговые ставки) в соответствие с рыночной реальностью для повышения прозрачности hindustantimes.com hindustantimes.com. Он подчеркнул, что недвижимость даёт 8–10% ВВП Индии и поставил амбициозную цель увеличить этот показатель до 18% к 2047 году hindustantimes.com, подчёркивая важность сектора. Тем временем продажи жилья в Индии остаются стабильными в 2025 году благодаря высокому спросу со стороны конечных покупателей в крупных городах; однако рост строительных затрат и высокие процентные ставки (ипотека ~9%) сокращают маржу застройщиков. Центральный банк пока не снижал ставки в 2025 году, но низкая инфляция может вскоре позволить смягчение, что дополнительно поддержит рынок недвижимости. Юго-Восточная Азия: Ведущие столицы АСЕАН, такие как Сингапур, Бангкок и Джакарта, продемонстрировали относительно спокойные рынки недвижимости в эти выходные. Сингапур продолжает испытывать охлаждение на рынке жилья после значительного увеличения гербового сбора для иностранцев, введённого правительством ранее в 2025 году; цены примерно не изменились по сравнению с прошлым кварталом, а объёмы продаж остаются низкими. Индонезия привлекает внимание региональных инвесторов — появилось сообщение о том, что десятки фондов недвижимости и инвестиционных фондов использовались преступным синдикатом (PCC) для отмывания денег в Бразилии, что подчёркивает необходимость лучшего надзора на развивающихся рынках boz.substack.com. С другой стороны, Вьетнам объявил о планах смягчить условия кредитования для застройщиков и продлить банковские кредиты, поскольку его сектор недвижимости (особенно кондоминиумы) сталкивается с дефицитом ликвидности.

Мнения экспертов: Экономисты предупреждают, что перспективы Азии во многом зависят от траектории Китая. Если проблемы на рынке недвижимости Китая усугубятся, это может затормозить рост в регионе из-за снижения спроса на сырьё, оборудование и потребительские товары со стороны соседей. Уже сейчас производственный PMI Китая снижается (49,4 в августе) reuters.com, и экономисты опасаются, что «затяжной спад на рынке недвижимости всё ещё сдерживает расходы» reuters.com. С другой стороны, Джеймс МакГрегор из APAC Realty отмечает, что недвижимость Юго-Восточной Азии и Индии может выиграть, если инвесторы начнут уходить из Китая: «Глобальные фонды, которые сократили вложения в Китае, перераспределяют часть капитала на рынки Индии, Вьетнама и Индонезии, где демография и урбанизация остаются сильными».

В целом, картина рынка недвижимости Азии разделена: Китай прилагает все усилия для стабилизации жилищного сектора на фоне кризиса доверия, Япония привлекает иностранных инвесторов, ищущих доходность, а развивающаяся Азия стабильно растёт, хотя и учитывает глобальные риски. В ближайшие месяцы станет ясно, смогут ли меры Китая наконец стабилизировать его рынок недвижимости — это критически важно не только для Азии, но и для настроений на рынке недвижимости во всём мире.

Ближний Восток: Разогретые рынки и реформы, меняющие правила игры

Бум-городá Персидского залива: Крупнейшие рынки недвижимости Ближнего Востока перегреваются, чему способствуют высокие нефтяные доходы, политика поддержки роста и приток международных инвесторов. Ярче всего это проявляется в Дубае, где постпандемийный бум на рынке недвижимости продолжается без остановки. Крупнейший застройщик Дубая, Emaar Properties, сообщил о росте чистой прибыли за первое полугодие 2025 года на 33% reuters.com благодаря высоким продажам элитного жилья. Продажи недвижимости Emaar выросли на 46% в годовом выражении и достигли 46 млрд дирхамов ОАЭ в первом полугодии reuters.com – поразительная цифра – поскольку волна иностранных покупателей (из Европы, Азии и России) скупает роскошные виллы и апартаменты. «Рынок недвижимости Дубая сейчас на пике», отмечает Reuters, а регуляторные изменения и премиальные проекты привлекают глобальный капитал reuters.com. Действительно, шаги правительства – такие как предоставление долгосрочных «золотых» виз за крупные покупки недвижимости и смягчение ограничений на элитные проекты – закрепили за Дубаем статус инвестиционного рая. Цены на жильё в Дубае выросли примерно на 20% в годовом выражении, и даже долгое время стагнирующий сегмент апартаментов резко оживился. Ажиотаж распространился и на суперпремиальные объекты (особняки на Пальме и др.), некоторые из которых достигли рекордных цен. Эксперты рынка предупреждают о проблемах доступности для местных жителей и возможном перегреве, но пока спрос не показывает признаков замедления.

Саудовская Аравия – смелые реформы: Если история Дубая – это рыночный рост, то Саудовская Аравия – пример трансформации сверху. Королевство проводит масштабные реформы по модернизации и расширению сектора недвижимости в рамках инициативы наследного принца Мухаммеда бин Салмана Vision 2030. В 2025 году были объявлены две особенно исторические перемены:

Закон о собственности иностранцев: В июле Саудовская Аравия одобрила новый «Закон о праве собственности и инвестициях в недвижимость для несаудовцев» , который вступит в силу 1 января 2026 года gfmag.com. Это позволит иностранным физическим и юридическим лицам покупать и владеть недвижимостью в специально отведённых зонах крупных городов (Эр-Рияд, Джидда, Даммам и др.) gfmag.com. Это отменяет десятилетия жёстких ограничений, которые в основном запрещали не гражданам стран ССЗ владеть недвижимостью в Саудовской Аравии. Цель — привлечь мировых инвесторов и экспертизу в мегапроекты Саудовской Аравии, например, в город NEOM стоимостью $500 млрд (с его авангардным проектом «The Line»), историческую реконструкцию Диръии в Эр-Рияде, курорты на Красном море и другие gfmag.com. Наблюдатели сравнивают этот шаг с реформами свободного владения недвижимостью в Дубае в 2002 году, которые вызвали волну иностранных инвестиций gfmag.com. «Это открывает новый канал для получения доступа к растущей экономике… однако рынок всё ещё находится на начальной стадии с развивающейся нормативной базой», отмечает Осама Аль-Саифи из Traze, предупреждая, что ключевым будет исполнение gfmag.com. Правительство разрабатывает подзаконные акты (ожидаются в течение 180 дней после утверждения закона), чтобы обеспечить «дружественный к инвесторам» запуск gfmag.com. Это открытие рынка — тектонический сдвиг: к 2026 году мировые компании и фонды недвижимости смогут напрямую владеть объектами в Саудовской Аравии, что ещё несколько лет назад казалось немыслимым.

Другие рынки стран ССЗ: В других странах Персидского залива Катар и Абу-Даби также остаются устойчивыми. Абу-Даби этим летом зафиксировал рекордные продажи вилл, а государственные застройщики запускают новые проекты на набережных для удовлетворения спроса. В Катаре после чемпионата мира наблюдалось небольшое замедление, но сейчас страна продвигает новые зоны свободной собственности для экспатов, используя высокие доходы и отличную инфраструктуру. Бахрейн и Оман более спокойны, но стабильны, привлекая покупателей из Азии и Африки с помощью конкурентоспособных программ резидентства за инвестиции.

Северная Африка и Левант: Рынок недвижимости Египта сталкивается с трудностями из-за нестабильной валюты — резкое обесценивание египетского фунта (и инфляция в 30%) сделали строительные материалы дорогими, и застройщики испытывают проблемы с денежным потоком. Тем не менее, спрос на твердые активы сохраняется, поскольку египтяне вкладываются в недвижимость как в защиту от инфляции. В Каире цены на новые объекты в престижных районах выросли в местной валюте, но на самом деле стали дешевле в долларах по сравнению с прошлым годом из-за падения курса. Египетское правительство продолжает продвигать проект новой административной столицы, представляя его как инвестиционную возможность в недвижимость. Тем временем в Израиле политическая неопределенность и высокие процентные ставки охладили некогда перегретый рынок жилья — цены на жилье немного снизились в 2025 году после роста примерно на 70% за предыдущее десятилетие. Коммерческий рынок Тель-Авива также находится на паузе на фоне увольнений в технологическом секторе и скачка процентных ставок.

Мнение инвесторов и экспертов: Недвижимость Ближнего Востока сейчас — это рынок с двумя скоростями: с одной стороны международные центры Персидского залива, с другой — остальной регион. Институциональные инвесторы в основном интересуются рынками стран ССЗ (Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар), где экономический рост силен, а правительства выступают партнерами в развитии. Как сообщает Global SWF, суверенные фонды Залива сами активно инвестируют в внутренние проекты — например, ADIA и Mubadala из ОАЭ увеличивают вложения в местную недвижимость, что отражает уверенность в своем рынке. Особенно реформы в Саудовской Аравии называют «переломными моментами» для создания более ликвидного и прозрачного рынка. Однако эксперты предупреждают, что успех будет зависеть от деталей реализации и защиты инвесторов. «Если Саудовская Аравия обеспечит четкую правовую базу и репатриацию прибыли, мы можем увидеть приток иностранного капитала, аналогичный тому, что был в Дубае», — отмечает один из экономистов по недвижимости gfmag.com.

В целом, история рынка недвижимости Ближнего Востока на 30–31 августа 2025 года — это история бумов и смелых шагов: бум на рынках Залива и смелые государственные меры по дальнейшему открытию и расширению этих рынков. Это контрастирует с осторожностью в других частях мира — подчеркивая растущее значение региона на глобальном рынке недвижимости.

Африка: навигация в условиях высоких ставок и новых инвестиций

Экономический фон: Рынки недвижимости Африки сталкиваются со сложной макроэкономической ситуацией. Во многих странах в последние годы наблюдались высокая инфляция и процентные ставки, что увеличило стоимость финансирования и охладило активность на рынке недвижимости. Но по мере стабилизации инфляции в некоторых экономиках центральные банки осторожно меняют курс — что дает проблеск надежды для рынка недвижимости.

Южная Африка – облегчение благодаря снижению ставки: Южная Африка, самый развитый рынок недвижимости на континенте, в начале августа 2025 года осуществила долгожданное снижение процентной ставки. Резервный банк Южной Африки снизил ставку репо с 7,25% до 7,00%, что привело к снижению основной ставки кредитования до 10,50% privateproperty.co.za. Это было первое снижение после длительного цикла ужесточения, и оно немного снизило ставки по ипотеке для потребителей (большинство ипотечных кредитов в ЮАР имеют плавающую ставку: основная плюс маржа). Профессионалы рынка недвижимости приветствовали этот шаг: «Более низкая основная ставка обеспечивает столь необходимое облегчение для потребителей и домовладельцев… это снижение еще больше оживит рынок жилья», — сказал Брэдд Бендалл, руководитель отдела продаж BetterBond privateproperty.co.za privateproperty.co.za. Действительно, объем заявок на ипотеку в Южной Африке уже вырос примерно на 7% в годовом исчислении к середине 2025 года, что намекает на возвращение покупателей privateproperty.co.za.

Однако снижение ставки незначительно, а экономические трудности сохраняются. Яэль Геффен, генеральный директор Lew Geffen Sotheby’s Realty, отметила, что послабление невелико — на ипотеке в 2 миллиона рандов снижение экономит около 340 рандов ($18) в месяц privateproperty.co.za, — при этом предупредив, что южноафриканские потребители находятся под сильным давлением. «Мы на грани экономической катастрофы… домохозяйства тратят тревожные две трети своего дохода на обслуживание долгов», — предупредила Геффен privateproperty.co.za. Высокий уровень безработицы и рост коммунальных расходов (тарифы на электроэнергию резко выросли) означают, что многие потенциальные покупатели жилья по-прежнему колеблются. Рынок жилой недвижимости в крупных городах, таких как Йоханнесбург и Кейптаун, остается стабильным, а цены растут лишь незначительно в номинальном выражении. Тем не менее, ожидание дальнейших снижений ставки в 2025 году может постепенно улучшить доступность и настроения.

Нигерия и Западная Африка: Сектор недвижимости Нигерии столкнулся с трудностями на фоне девальвации валюты и изменений в политике. Отмена правительством топливных субсидий в 2025 году привела к резкому росту транспортных и строительных расходов. Процентные ставки в Нигерии остаются крайне высокими (ставка центрального банка — 18,75%), поэтому формальные ипотечные кредиты встречаются редко (большинство покупок жилья совершается за наличные). Тем не менее, наблюдается значительная активность на рынке элитной недвижимости, обусловленная тем, что состоятельные лица хеджируют инфляционные риски, а также в сегменте диаспоры (нигерийцы за рубежом инвестируют в квартиры и землю на родине). Примечательное событие: Dangote Group, один из крупнейших конгломератов Африки, объявил о планах инвестировать в недвижимость в Эфиопии в рамках более широкой экспансии. 30 августа Dangote подписал сделку на $2,5 млрд по строительству завода по производству удобрений в Эфиопии reuters.com, и, по сообщениям, компания также рассматривает возможности для развития недвижимости там facebook.com. Этот шаг подчеркивает рост панъафриканских инвестиционных потоков — нигерийские и южноафриканские инвесторы все чаще обращают внимание на быстрорастущие рынки Восточной Африки (Эфиопия, Кения, Руанда) для проектов в сфере недвижимости. Такие трансграничные инвестиции приносят капитал и опыт, что может ускорить развитие принимающих стран.

Восточная Африка: Кения, экономический центр Восточной Африки, обладает динамичным рынком недвижимости, который немного замедлился в 2023–2024 годах из-за неопределенности, связанной с выборами, и высоких ставок, но готов к восстановлению. Центральный банк Кении сохранил ставку на уровне 10,5%, а инфляция умеренная (~6,7%), что может вскоре позволить снизить ставки. В Найроби сохраняется спрос на доступное жилье и складские/логистические помещения (особенно по мере роста региональной торговли). Примечательно, что выставка недвижимости из Дубая прошла в Найроби 30 августа с целью продажи недвижимости ОАЭ африканским инвесторам research8020.com — это свидетельство углубления связей между Африкой и Ближним Востоком. Кроме того, правительство Кении только что запустило амбициозную Программу доступного жилья, выставив на тендер тысячи объектов для застройщиков с предоставлением стимулов, что при успехе может как сократить дефицит жилья, так и открыть новые возможности для инвестиций.

Северная Африка: В Египте, как уже упоминалось, доминируют валютные проблемы. Тем не менее, иностранные инвесторы из стран Персидского залива скупают элитную недвижимость Каира со скидками (в долларовом выражении). Правительство Египта ведет переговоры о возможном допуске суверенных фондов стран Персидского залива к долям в новых городских проектах для укрепления финансирования. Тем временем туристическая недвижимость Марокко (риады, отели) получила импульс благодаря всплеску туризма после пандемии, хотя разрушительное землетрясение в конце 2025 года возле Марракеша, возможно, сместит приоритеты на восстановление и повышение сейсмостойкости старых зданий.

Общие тенденции: Во многих странах Африки нехватка жилья и быстрая урбанизация остаются движущими силами рынка недвижимости. Даже в сложные экономические периоды население растет, и городам требуется больше жилья и офисов. Это поддерживает в целом позитивный долгосрочный прогноз, при условии, что финансирование станет более доступным. Местные банки в таких странах, как Гана и Уганда, начали разрабатывать ипотечные продукты по субсидированным ставкам для покупателей жилья впервые, часто при поддержке государственных или программ банков развития, чтобы стимулировать приобретение жилья.

REIT и рынки капитала: Фонды недвижимости (REIT) в Африке пока находятся на начальной стадии, но постепенно развиваются. В Южной Африке существует зрелый сектор REIT (некоторые южноафриканские REIT, такие как Growthpoint, даже инвестируют в другие страны континента). В Нигерии в 2025 году был запущен второй в истории страны REIT, ориентированный на коммерческую недвижимость в Лагосе и Абудже. Кения и Руанда обновляют регулирование, чтобы сделать REIT более привлекательными для инвесторов. Эти инструменты со временем могут открыть доступ большего институционального капитала на рынок недвижимости Африки.

Мнение эксперта: «История недвижимости Африки — это, по сути, история неудовлетворенного спроса и неиспользованного капитала», — говорит аналитик Estate Intel (лагорская исследовательская компания). Можно найти высокую доходность (часто 8–10%+ доходности от аренды), но основная задача — снизить риски инвестиций. Политическая стабильность, валютные риски и ликвидность — ключевые вопросы для иностранных инвесторов. Обнадеживает то, что ряд африканских стран проводят реформы — оцифровывают земельные реестры, укрепляют права собственности, предоставляют налоговые каникулы для застройщиков и т.д. — чтобы привлечь больше инвестиций. Вторая половина 2025 года станет испытанием для этих усилий, но многие наблюдатели по-прежнему уверены, что молодое население Африки и рост городов сделают континент перспективным рынком недвижимости.

Океания: Австралия восстанавливается, Новая Зеландия достигает дна

Австралия — возвращение к росту: Рынок недвижимости Австралии после резкого падения в 2022–23 годах вновь перешел к умеренному росту в 2024–25 годах. К середине 2025 года цены на жилье снова растут во всех столицах business.nab.com.au. Только за июль (последние доступные данные) общенациональная стоимость жилья выросла примерно на 1,8% cotality.com, причем наибольший рост отмечен в небольших городах, таких как Дарвин (+2,2% за месяц), а также стабильный рост в Сиднее и Мельбурне business.nab.com.au. Разворот объясняется несколькими факторами:

Резервный банк Австралии приостановил повышение ставок в начале года, и рынки даже ожидают снижения ставок в 2026 году , если инфляция продолжит снижаться. Перспектива достижения пика процентных ставок повысила уверенность покупателей.

, если инфляция продолжит снижаться. Перспектива достижения пика процентных ставок повысила уверенность покупателей. В Австралии наблюдается дефицит предложения жилья . Новое жилищное строительство отстает от спроса, а население снова быстро растет из-за послековидного всплеска иммиграции. Это удерживает цены от падения, несмотря на более высокие ипотечные ставки по сравнению с несколькими годами ранее.

. Новое жилищное строительство отстает от спроса, а население снова быстро растет из-за послековидного всплеска иммиграции. Это удерживает цены от падения, несмотря на более высокие ипотечные ставки по сравнению с несколькими годами ранее. Инвесторы возвращаются, особенно на рынке квартир, делая ставку на то, что арендные ставки останутся высокими. Аренда в Австралии растет рекордными темпами (двузначный годовой рост в некоторых городах) из-за низкой вакантности, что снова делает арендную недвижимость привлекательной.

Сидней и Мельбурн, крупнейшие рынки Австралии, недавно показали умеренный квартальный рост цен (~1–3%), а уровень успешных аукционов повысился, что говорит о росте интереса покупателей. Перт и Брисбен также показывают рост в годовом выражении, чему способствуют сильные местные экономики (горнодобывающая промышленность в случае Перта и межштаточная миграция в Брисбене).

Прогноз аналитиков: Последний прогноз KPMG предполагает, что цены на жилье в Австралии вырастут примерно на 5,5% в 2025 году по всей стране abc.net.au, восстановив большую часть предыдущего спада к 2026 году. «Национальные цены на недвижимость демонстрируют стабильный рост, чему способствуют низкое предложение и ожидаемое снижение ставок», отмечает один из обзоров рынка недвижимости propertyupdate.com.au. Однако есть ограничения: доступность жилья по-прежнему остается проблемой (медианная цена дома в Сиднее — около 1,3 млн австралийских долларов). Австралийское правительство вводит стимулы для покупателей первого жилья и требует от штатов ускорить утверждение зонирования для строительства большего количества домов. Масштаб восстановления может зависеть от этих мер по увеличению предложения и глобальной экономической ситуации, но на данный момент динамика положительная.

Новая Зеландия — в поисках дна: По соседству, Новая Зеландия пережила один из самых резких спадов на рынке жилья среди развитых экономик, и ее рынок все еще ищет дно. По состоянию на июль 2025 года средняя стоимость жилья по всей Новой Зеландии примерно на 13% ниже пика конца 2021 года qv.co.nz qv.co.nz. В крупных городах падение было еще сильнее: стоимость жилья в Окленде примерно на 19,6% ниже пика qv.co.nz, а в Веллингтоне — на 27% ниже пика qv.co.nz. Хорошая новость в том, что темпы снижения замедлились до минимума и, похоже, рынок нащупывает дно:

За последние 3 месяца (май–июль) цены по стране практически не изменились (-0,5% за квартал) qv.co.nz. В годовом выражении значения фактически не изменились по сравнению с июлем 2024 года qv.co.nz, что свидетельствует о прекращении снижения. В некоторых регионах уже наблюдается отскок от дна: второстепенные города, такие как Tauranga (+1,7% Q/Q) и Queenstown (+2,4% Q/Q) , показали уверенный квартальный рост qv.co.nz, а даже в некоторых районах Окленда (центральные пригороды) цены стабилизировались qv.co.nz. Это говорит о том, что в локациях с высоким спросом (или где цены упали рано и резко) покупатели возвращаются на рынок.

и , показали уверенный квартальный рост qv.co.nz, а даже в некоторых районах Окленда (центральные пригороды) цены стабилизировались qv.co.nz. Это говорит о том, что в локациях с высоким спросом (или где цены упали рано и резко) покупатели возвращаются на рынок. Ипотечные ставки в Новой Зеландии стабилизировались. Резервный банк Новой Зеландии сохранил OCR на уровне 5,5% до августа, и с учетом снижения инфляции до ~4,9% многие ожидают, что следующим шагом РБНЗ может стать снижение ставки в 2026 году. Банки немного снизили фиксированные ипотечные ставки в последние недели в ожидании этого, что улучшило настроения на рынке.

Тем не менее, рыночные настроения остаются осторожными. «В целом рынок остается вялым… восстановление неравномерное и хрупкое», — говорит Андреа Раш из QV qv.co.nz. Она отмечает, что покупатели чувствительны к цене и обладают возможностью торговаться благодаря большому количеству предложений в некоторых районах qv.co.nz. Продавцам пришлось скорректировать ожидания — реалистичное ценообразование крайне важно для совершения сделок, что подтверждается тем, что объекты недвижимости дольше остаются на рынке, если их цена соответствует прошлогодним значениям. В настоящее время наиболее активны покупатели первого жилья и владельцы-оккупанты, особенно в нижнем ценовом сегменте, чему способствуют стабильные процентные ставки и немного улучшившаяся доступность кредитов qv.co.nz qv.co.nz. Также наблюдается рост интереса со стороны инвесторов, ищущих выгодные предложения, но многие по-прежнему остаются в стороне из-за ужесточения регулирования арендодателей в Новой Зеландии и отмены части налоговых вычетов по процентам.

Обновление политики: Правительство Новой Зеландии, ожидающее выборы в конце 2025 года, рассматривает возможные меры для стимулирования жилищного рынка при необходимости — например, возвращение налоговых вычетов на недвижимость или корректировку иммиграционной политики для увеличения спроса. Оппозиция ведет кампанию за сокращение бюрократии в строительстве для увеличения предложения. В зависимости от исхода выборов, жилищная политика Новой Зеландии может измениться и повлиять на траекторию рынка.

Океания в целом: Различия в экономической ситуации Австралии и Новой Зеландии показывают, как процентные ставки и политика формировали результаты. Менее жесткий цикл ужесточения в Австралии и непрекращающийся рост населения ограничили спад, тогда как агрессивное повышение ставок в Новой Зеландии (и, возможно, прежнее завышение цен) привели к более резкой коррекции. Сейчас оба рынка смотрят вперед на возможное смягчение денежно-кредитной политики как на попутный ветер.

В других частях Океании стоит отметить, что страны Тихоокеанских островов демонстрируют уникальные тенденции на рынке недвижимости — например, на Фиджи и Вануату реализуются курортные и жилые проекты, ориентированные на иностранных покупателей, ищущих переезд или второе гражданство, а устойчивость к изменению климата становится важным фактором (прибрежные объекты учитывают повышение уровня моря). Это нишевые, но растущие сегменты региона.

Итог: К концу августа 2025 года глобальный рынок недвижимости — это исследование контрастов:

Последствия высоких ставок в Северной Америке и Европе, где рынки остаются сдержанными и избирательными, ожидая более четких экономических сигналов.

в Северной Америке и Европе, где рынки остаются сдержанными и избирательными, ожидая более четких экономических сигналов. Восстановление, обусловленное политикой, в некоторых частях Азии и Ближнего Востока — будь то стимулы Китая или открытие Саудовской Аравии — что может изменить эти рынки.

в некоторых частях Азии и Ближнего Востока — будь то стимулы Китая или открытие Саудовской Аравии — что может изменить эти рынки. Устойчивость и восстановление в таких регионах, как страны Персидского залива на Ближнем Востоке и отдельные районы Океании, что демонстрирует: несмотря на глобальные встречные ветры, недвижимость остается локальной игрой.

Как метко выразился один эксперт, 2025 год — это «год адаптации» на рынке недвижимости, когда инвесторы и домовладельцы заново калибруют свои ожидания к новой норме высоких процентных ставок, но также используют возможности, возникающие благодаря уникальной динамике каждого рынка. В ближайшие месяцы (и решения по ставкам) определят, какие регионы возглавят следующий этап цикла недвижимости. Следите за обновлениями.

