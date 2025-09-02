Piața imobiliară din Honolulu 2025: Prețuri record, noi dezvoltări și previziuni pentru 2030

Fapte și cifre esențiale

Tendințe în imobiliare rezidențiale în 2025

Prețuri și cerere: Piața rezidențială din Honolulu a intrat în 2025 aproape de niveluri record ale prețurilor. Consiliul REALTORILOR® din Honolulu a raportat prețul median al unei case unifamiliale pe Oʻahu la 1.160.000 $ în martie 2025, în creștere cu 5,5% față de anul precedent hicentral.com hicentral.com. Aceasta marchează o revenire față de 2023, când mediile au scăzut temporar (~5% scădere în 2023 la 1,05 milioane $) după boom-ul frenetic din perioada pandemiei hicentral.com. Prețurile la condominii au fost mai stabile – prețul median al unui condo s-a vândut cu 500.000 $ la începutul lui 2025, practic neschimbat față de anul anterior hicentral.com. Prețurile medii pentru condominii au crescut totuși cu ~6% de la an la an hicentral.com, indicând forță pe segmentul vânzărilor de lux. Per ansamblu, valorile locuințelor rămân aproape de maximele istorice, susținute de un stoc redus și o cerere constantă din partea cumpărătorilor locali care fac upgrade și a celor din afara insulei atrași de stilul de viață din Hawaii.

Volumul vânzărilor și inventarul: Volumul vânzărilor de locuințe s-a răcit față de frenezia din 2021–2022. Creșterea ratelor ipotecare (situate în jur de 6–7% în 2024–25) a ținut unii cumpărători deoparte, ceea ce a dus la o scădere a vânzărilor de case unifamiliale cu aproximativ 10% de la an la an la începutul lui 2025 hicentral.com. 2023 a fost deosebit de lent – tranzacțiile rezidențiale totale au scăzut cu peste 25% comparativ cu 2022 hicentral.com, deoarece mulți cumpărători au făcut o pauză pe fondul creșterii ratelor dobânzilor. Totuși, 2024 a arătat semne de stabilizare: vânzările de case unifamiliale au crescut cu ~9% pentru anul respectiv hicentral.com, chiar dacă vânzările de apartamente au scăzut ușor. O schimbare cheie este în oferta de locuințe – după ani de inventar cronic scăzut, numărul de listări a început să crească. În martie 2025, Oʻahu avea 773 de case unifamiliale listate active și 2.302 de apartamente listate, în creștere cu 33% și 54% de la an la an, respectiv hicentral.com. Noile listări au apărut pe piață într-un ritm mult mai alert (de exemplu, +30% YoY pentru case în martie) hicentral.com. Această creștere a inventarului oferă cumpărătorilor mai multă libertate de alegere și a pus capăt războaielor de licitații frenetice din pandemie. Aproximativ 73% dintre noile listări au rămas nevândute la sfârșitul lunii (față de doar 58% cu un an înainte) hicentral.com hicentral.com, ceea ce înseamnă că proprietățile nu se mai vând la fel de repede. Într-adevăr, numărul median de zile pe piață pentru casele unifamiliale a crescut la 15 zile (de la doar 8–10 zile la apogeul boomului), în timp ce apartamentele se vând în aproximativ 40 de zile (față de ~30 de zile cu un an înainte) hicentral.com. Cererea cumpărătorilor, deși mai scăzută, este încă prezentă – locuințele cu preț corect în cartierele dorite continuă să primească oferte multiple, dar vânzătorii trebuie acum să fie mai realisti în stabilirea prețului și în negocieri hicentral.com. Piața din 2025 poate fi caracterizată ca fiind echilibrată sau ușor favorabilă cumpărătorilor, o schimbare față de piața puternic favorabilă vânzătorilor din anii anteriori.

Diferențe regionale: În Honolulu (Oʻahu), tendințele pieței variază în funcție de regiune și segment de preț. Cartierelor de lux (Kahala, Diamond Head, Lanikai) li s-au înregistrat mai puține vânzări, dar prețurile au rămas rezistente – într-un caz notabil, o proprietate pe malul oceanului în Kahala s-a vândut cu 65,75 milioane de dolari în trimestrul 1 din 2025 hicentral.com, ceea ce a crescut media prețurilor. În contrast, unele zone de piață entry- și mid-market au experimentat încetiniri mai vizibile. De exemplu, ‘Ewa Plain (Kapolei/Ewa/Makakilo) – care a avut un val de construcții noi în ultimii ani – a văzut inventarul crescând cu ~74% (până la 144 de oferte active) la începutul lui 2025 hicentral.com pe măsură ce mai mulți vânzători au concurat pentru mai puțini cumpărători. Central Oʻahu (Mililani/Wahiawā) a înregistrat, de asemenea, o dublare a ofertelor hicentral.com. Aceste zone au condus aprecierea prețurilor în pandemie (datorită cererii din partea lucrătorilor la distanță și a familiilor militare), dar acum se normalizează pe măsură ce oferta ajunge din urmă. Între timp, Windward Oʻahu (Kailua, Kāneʻohe) și East Honolulu (Hawaii Kai, Kāhala) rămân foarte căutate; oferta limitată de locuințe noi a menținut aceste piețe mai restrânse, iar casele bine întreținute se vând în continuare rapid. Piețele de apartamente (condo) variază de la zone urbane la cele de stațiune: apartamentele din Downtown și Kakaʻako beneficiază de revenirea profesioniștilor la birou și de entuziasmul pentru proiecte noi, în timp ce apartamentele vechi cu contract de închiriere pe termen lung sau cele din locații secundare pot rămâne mai mult pe piață. Piața apartamentelor din Waikiki este în schimbare din cauza reglementărilor privind închirierea pe termen scurt – multe unități care erau închiriate în regim hotelier sunt acum scoase la vânzare sau închiriere pe termen lung, ceea ce a dus la scăderea prețurilor pentru unele clădiri vechi de apartamente din Waikiki, chiar dacă cele de lux își mențin valoarea. Per ansamblu, piața rezidențială din Honolulu în 2025 este mai calmă și mai echilibrată decât frenezia de acum 2–3 ani, dar cererea rămâne fundamental puternică, iar lipsa pe termen lung a terenurilor asigură că proprietățile bine poziționate continuă să aibă prețuri premium.

Tendințe pe piața proprietăților comerciale (birouri, retail, ospitalitate)

Piața de birouri: Creșterea gradului de ocupare, reconversii adaptive

Retail & Industrial: Grad redus de neocupare în retail, cerere industrială în creștere

Sectorul dedin Honolulu traversează era post-pandemică mai bine decât multe orașe din SUA. La mijlocul anului 2025,și mult sub nivelurile de neocupare din orașele centrate pe tehnologie de pe continent (pentru comparație, rata de neocupare din San Francisco depășește 30%). De fapt, piața de birouri din Oʻahu a înregistrat o absorbție netă pozitivă timp de mai multe trimestre până la sfârșitul anului 2024, aducând rata de neocupare la– cea mai scăzută din ultimii peste trei ani colliers.com instagram.com . Această îmbunătățire se datorează parțial companiilor care readuc angajații la birou (cel puțin parțial) și unor spații reduse care sunt închiriate de firme locale mai mici sau agenții guvernamentale.pentru spațiile de birouri din Honolulu au crescut ușor în 2025, iar proprietarii raportează o stabilizare a gradului de ocupare în clădirile de top. De exemplu, turnurile de Clasa A din CBD (Central Business District) și Kakaʻako mențin un grad ridicat de ocupare, în timp ce clădirile mai vechi de Clasa B încă se confruntă cu o rată mai mare de neocupare și chirii mai mici.O tendință notabilă estea proprietăților de birouri îmbătrânite. Honolulu are a doua cea mai mare rată din țară de conversii planificate de la birouri la rezidențial hawaiipublicradio.org , întrucât părțile interesate caută să reconvertească clădirile comerciale subutilizate în locuințe atât de necesare. Mai multe clădiri de birouri din centrul orașului sunt evaluate pentru conversia în apartamente sau spații mixte (un exemplu este potențiala reamenajare a Finance Factors Center, istoric sub-ocupat). Acest lucru este în concordanță cucare permite ca proprietățile cu zonare comercială să fie folosite în scop rezidențial hiappleseed.org . Deși nu toate clădirile de birouri sunt potrivite pentru conversie, această inițiativă ar putea reduce treptat gradul de neocupare și ar putea adăuga unități locative în zona urbană centrală. În plus, unși un efort de revitalizare sunt în desfășurare hawaiipublicradio.org , având ca scop să facă districtul financiar din Honolulu mai vibrant. Planificatorii orașului și dezvoltatorii privați colaborează la idei, de la îmbunătățirea peisajului stradal până la introducerea potențială a unor lofturi rezidențiale în foste spații de birouri.– și, probabil, mai sănătoasă decât multe alte piețe – cuși o strategie orientată spre viitor pentru reinventarea spațiilor de birouri excedentare. Dezavantajele sunt că chiriașii încă au multe opțiuni, astfel încât proprietarii trebuie să ofere stimulente (îmbunătățiri pentru chiriași, concesii la parcare) pentru a asigura contractele de închiriere, iar clădirile mai vechi fără modernizări pot continua să rămână în urmă. Dar, comparativ cu centrele urbane de pe continent,, susținută de o economie diversificată (inclusiv chiriași guvernamentali și militari) și relativ puține noi dezvoltări de birouri în pregătire care să concureze cu stocul existent.

Imobiliarele de retail din Honolulu s-au dovedit rezistente în perioada 2024–25, susținute de revenirea turismului și de consumul local stabil. La nivelul întregii insule, rata de neocupare a spațiilor de retail este în jur de 5% – foarte scăzută după standardele naționale – și practic a rămas constantă la sfârșitul lui 2024 brevitas.com. În faimosul Waikiki, traficul pietonal a crescut din nou, pe măsură ce numărul vizitatorilor în 2023–2025 s-a apropiat de nivelurile pre-pandemice, ceea ce a adus beneficii hotelurilor, restaurantelor și comercianților care se adresează turiștilor brevitas.com. Spațiile de retail de pe străzile principale din Waikiki (Kalākaua Ave.) și Ala Moana Center (cel mai mare mall în aer liber din SUA) atrag din nou chirii de top, pe măsură ce brandurile de lux și comercianții pentru turiști își revin la niveluri bune de vânzări. Cheltuielile turiștilor pentru retail au atins niveluri record (cheltuielile vizitatorilor au crescut cu ~6,5% în T1 2025 față de anul anterior dbedt.hawaii.gov dbedt.hawaii.gov), ceea ce se traduce printr-o cerere sănătoasă pentru spații comerciale în zonele turistice. Între timp, retailul de cartier și suburban merge și el bine – centrele comerciale din comunități în creștere precum Kapolei, Ewa Beach și Mililani se extind sau sunt complet ocupate, datorită creșterii populației din aceste zone brevitas.com. Dezvoltatorii au adăugat centre comerciale ancorate de supermarketuri și proiecte mixte în West Oʻahu pentru a deservi afluxul de rezidenți. Chiriile pentru locațiile de retail premium din Honolulu cresc treptat, iar construcțiile noi sunt limitate (din cauza costurilor ridicate și a lipsei de terenuri), ceea ce menține sectorul de retail în mare parte favorabil proprietarilor în locațiile de top. Provocările pentru retail se regăsesc mai ales în coridoarele comerciale de rang secund și în clădirile comerciale mai vechi, unele dintre acestea confruntându-se cu costuri mari de întreținere și concurență din partea comerțului electronic. Dar, per ansamblu, piața de retail din Honolulu are o bază stabilă, iar revenirea turismului a impulsionat atât retailul din zonele de resort, cât și economia generală.

Ospitalitate & Proprietăți Hoteliere: Turismul se reaprinde

Pe partea, Oʻahu continuă să aibă una dintre cele mai. Cu un teren cu destinație industrială limitat (în principal în jurul portului Honolulu, aeroportului și Campbell Industrial Park), ratele de neocupare au fostde ani de zile. Chiar și la sfârșitul anului 2024, rata de neocupare industrială era de colliers.com , crescând abia de la minimele record, în ciuda câtorva depozite noi puse în funcțiune. Cererea pentru spații de depozitare, distribuție și logistică rămâne, fiind alimentată de tot, de la companii de construcții la distribuitori de comerț electronic care au nevoie de facilități locale. Chiriile pentru unitățile industriale au crescut constant, iar chiriașii trebuie adesea să reînnoiască contractele din timp sau să se confrunte cu lipsa alternativelor disponibile.sunt extrem de rare – un proiect notabil este o extindere planificată lângă Kapolei pentru utilizări logistice, dar opoziția comunității și obstacolele de autorizare fac ca noua ofertă să apară lent. Pentru investitori, proprietățile industriale din Hawaii sunt o clasă de active foarte căutată, oferind o rată scăzută de neocupare și fluxuri de numerar stabile. Problema cheie aici este că orice afacere care are nevoie de spațiu (de la depozitare la producție) are puține opțiuni, ceea ce poate limita diversificarea economică. Totuși, din perspectivă de piață,– practic ocupare completă, chirii în creștere și risc scăzut de supraproducție.Industria ospitalității din Hawaii – care stă la baza unei părți semnificative a pieței sale imobiliare – a înregistrat o. Până la sfârșitul anului 2024,pentru anul brevitas.com , o creștere dramatică față de minimele din timpul pandemiei (care au scăzut sub 20% în 2020), dar încă puțin sub nivelul de ~80% atins în 2019.au avut performanțe bune, cu un grad de ocupare în jur de 70% brevitas.com spre sfârșitul anului 2024 și începutul lui 2025, datorită creșterii numărului de vizitatori de pe continentul SUA și revenirii turismului de grup/de afaceri (convențiile la Centrul de Convenții Hawaiʻi au revenit). Important,– hotelierii din Hawaii au profitat de cererea acumulată pentru a majora prețurile.în Hawaii este acum cu aproximativ(ADR la nivel de stat ~$340–$370 în 2024 față de ~$280 în 2019) brevitas.com . Acest lucru s-a tradus în venituri aproape record: hotelurile din Hawaii au câștigat aproximativ(apropiindu-se de veniturile din 2019 ajustate la inflație) brevitas.com . În Waikiki, multe hoteluri sunt practic pline în weekenduri și în sezonul de vârf, iar venitul pe cameră disponibilă (RevPAR) pentru proprietățile de lux este printre cele mai ridicate din țară.

Tranzacțiile imobiliare hoteliere au crescut, de asemenea – investitorii sunt încrezători în perspectivele pe termen lung ale turismului din Hawaii. Notabil, au avut loc sau sunt în curs de desfășurare mai multe vânzări și redezvoltări hoteliere de profil înalt. De exemplu, emblematicul Aliʻi Tower de la Hilton Hawaiian Village urmează să fie modernizat, iar investitorii din Japonia, jucători tradiționali importanți în Waikiki, au reluat treptat achizițiile pe măsură ce călătoriile se reiau. Dezvoltarea de hoteluri noi este limitată de teren și reglementări, dar un proiect de referință este Mandarin Oriental Honolulu, un turn combinat ultra-luxos de hotel și apartamente aflat în construcție lângă Ala Moana (programat pentru sfârșitul anilor 2020) brevitas.com. În plus, unele hoteluri mai vechi sunt rebranduite sau renovate, în loc să fie construite altele noi. În afara Honolulu, zonele de resort din Maui, Kauaʻi și Big Island au avut, de asemenea, performanțe divergente – de exemplu, hotelurile din West Side Maui au avut dificultăți după tragedia incendiului din Lahaina din 2023 (gradul de ocupare a scăzut acolo sub 60% pe măsură ce turismul a fost întrerupt) brevitas.com, în timp ce alte insule au absorbit o parte din acea cerere.

O altă tendință care afectează sectorul imobiliar hotelier din Honolulu este înăsprirea reglementărilor privind închirierile pe termen scurt. În 2022–2023, comitatul Honolulu a implementat reguli stricte (Ordinanța 22-7, Proiectul de lege 41) care interzic închirierile sub 90 de zile în majoritatea zonelor rezidențiale (în afara zonelor de stațiune). Acest lucru a redus semnificativ oferta de închirieri de vacanță legale, determinând turiștii să revină către hoteluri și către un număr mai mic de apartamente de tip condo legale din stațiuni. Gradul de ocupare al închirierilor de vacanță a scăzut la ~47% în 2024, pe fondul noilor reguli și al concurenței sporite între Airbnb-uri agencyhawaii.com. Unii proprietari de apartamente din Waikiki și Ko Olina care anterior făceau închirieri pe termen scurt au trecut la închirieri pe termen lung sau și-au vândut unitățile. Pentru hoteluri, aceasta a fost o oportunitate – o ofertă alternativă mai mică înseamnă o cerere mai mare pentru hoteluri. Pentru piața imobiliară, efectul este mixt: ar putea elibera o parte din stocul de locuințe pentru chiriașii locali, dar a eliminat și o sursă de venit pentru unii proprietari. Intenția orașului a fost să restabilească locuințele din cartiere și să reducă impactul turismului asupra comunităților locale, iar până la mijlocul anului 2025 consensul este că turismul s-a întors în mare parte la hoteluri.

Perspective pentru sectorul ospitalității: Se preconizează că turismul va continua să crească în 2025 și ulterior, deși într-un ritm moderat. Hawaiʻi Tourism Authority estimează o revenire completă la numărul de vizitatori de dinainte de COVID până în ~2025–2026, cu anumite piețe (SUA Vest, Canada) care deja depășesc cifrele din 2019, în timp ce Japonia și alte piețe din Asia-Pacific sunt ușor în urmă dbedt.hawaii.gov dbedt.hawaii.gov. Aceasta sugerează că gradul de ocupare hotelieră în Honolulu ar putea reveni spre zona superioară de 70% în următorii ani, mai ales odată ce turismul japonez se normalizează (esențial pentru segmentul de lux din Waikiki). Din perspectivă imobiliară, activele hoteliere din Hawaii rămân foarte căutate și, în general, rezistente la recesiuni – chiar și în timpul pandemiei COVID, deși valorile au scăzut, au existat puține vânzări sub presiune. Acum, investitorii văd potențial de creștere pe măsură ce turismul se stabilizează. Un avertisment: noile inițiative de stat pentru gestionarea impactului turismului (cum ar fi o posibilă taxă turistică „green fee” sau limite privind numărul zilnic de vizitatori) ar putea limita ușor creșterea, dar ar asigura și sustenabilitatea. Per ansamblu, piața imobiliară comercială din Honolulu este în general stabilă sau în expansiune în 2025: birourile își găsesc un nou echilibru, retailul și sectorul industrial sunt foarte puternice, iar ospitalitatea revine în forță, consolidând statutul Honolulu ca destinație de talie mondială și piață solidă pentru investiții pe termen lung.

Prezentare generală a pieței de închirieri

Piațadin Honolulu rămâne strânsă și scumpă în 2025. După ani de creșteri, chiriile s-au stabilizat la niveluri istoric ridicate, cu creșteri modeste doar în anumite zone.pentru Oʻahu (toate tipurile de proprietăți) este de aproximativla sfârșitul anului 2024 agencyhawaii.com . Potrivit Zillow,(oraș) este de aproximativpe lună la mijlocul anului 2025 zillow.com . Pentru context, un apartament tipic cu un dormitor în Honolulu se închiriază acum cu aproximativ, în timp ce unitățile cu două dormitoare au o medie de peste 3.000 $ în cartierele dezirabile livinginhawaii.com . Aceste niveluri ale chiriilor fac din Honolulu una dintredin SUA, la același nivel cu orașele de coastă din California. Creșterea chiriilor s-a temperat față de valul din 2021; în 2024–25 proprietarii impun, în general, creșteri mai mici (2–5% pe an, dacă există). De fapt, unele zone înregistrează– de exemplu, administratorii de proprietăți din Waikiki raportează că supraoferta de unități de închiriat (parțial din cauza conversiei unor foste Airbnb-uri în închirieri pe termen lung) a ținut chiriile sub control agencyhawaii.com . Pe de altă parte, cartierele rezidențiale cu cerere ridicată, aproape de noile locuri de muncă și transport –– încă înregistrează creșteri de chirii pe măsură ce apar noi locuințe de lux și atrag chiriași dispuși să plătească un preț premium agencyhawaii.com

Rata de neocupare a locuințelor de închiriat în Honolulu este relativ scăzută – cele mai recente cifre o situează în jur de 4–6% (variază în funcție de subpiață), ceea ce indică o piață favorabilă proprietarilor, dar nu la fel de extremă ca în perioada de vârf a crizei locuințelor de acum câțiva ani (când rata de neocupare a scăzut sub 3%). Creșterea ofertei de locuințe de vânzare s-a tradus și printr-o ușoară creștere a ofertei de închiriat, deoarece unii proprietari aleg să închirieze unitățile în loc să le vândă într-o piață de vânzări în răcire. Mai mult, schimbările demografice din perioada pandemiei (emigrarea unor rezidenți) s-au stabilizat; populația Hawaii chiar a crescut ușor în 2024 brevitas.com, ceea ce alimentează cererea de locuințe. Tot mai mulți rezidenți închiriază pe termen mai lung deoarece achiziția unei locuințe este inaccesibilă pentru mulți – rata de deținere a locuințelor în Honolulu (aproximativ 55%) este mai mică decât media SUA, reflectând costurile ridicate de proprietate. Prin urmare, există un flux constant de chiriași, de la familii locale la personal militar (care primește alocații pentru locuință) și până la lucrători la distanță de pe continent care încearcă un „birou în paradis”. Acest lucru menține gradul de ocupare al locuințelor bine poziționate la un nivel ridicat.

O dinamică semnificativă pe piața închirierilor este impactul. Odată cu interzicerea efectivă a mii de locuințe de vacanță de a opera pe termen scurt, mulți proprietari au transformat acele apartamente și case în contracte de închiriere pe 6 sau 12 luni. Acest lucru a adus un impuls unic ofertei de închirieri pe termen lung în 2023–2024. Administratorii de proprietăți observă că, deși inițial acest lucru a crescut ușor rata de neocupare în cartierele cu multe stațiuni (de exemplu, Waikiki, North Shore), piața a absorbit în mare parte aceste unități până în 2025, având în vedere deficitul general de locuințe. Firma de administrare Agency Rentals sfătuiește proprietarii fostelor Airbnb-uri să, mai ales în cartierele potrivite pentru familii, unde chiriașii locali sunt dornici de unități agencyhawaii.com . De exemplu, unii investitori cu apartamente în Ko Olina sau Turtle Bay (zone tradiționale de vacanță) le-au închiriat în schimb chiriașilor militari sau corporativi.

Pe frontul accesibilității, chiriașii din Honolulu se confruntă cu provocări: venitul median al gospodăriilor de chiriași (~64.000 $) abia poate ține pasul cu aceste chirii point2homes.com. Multe gospodării plătesc mult peste 30% din venit pe chirie (Hawaii se clasează constant printre cele mai slabe state la capitolul accesibilitate a chiriilor). Pentru a aborda această problemă, orașul și statul au lucrat la proiecte de locuințe de închiriat accesibile – folosind programe precum Rental Housing Revolving Fund și zonare incluzivă. Mai multe noi dezvoltări de locuințe accesibile (închirieri cu restricții de venit) sunt în curs de desfășurare în Honolulu, precum The Reserve at Hilomoana în Kapolei și Halewaiʻolu Senior Residences în Chinatown. În plus, statul a extins un program de mediere a evacuărilor și a luat în considerare (deși nu a adoptat) proiecte de lege pentru a impune notificări mai lungi pentru creșterile de chirie hiappleseed.org hiappleseed.org. Aceste măsuri urmăresc să ofere mai multă stabilitate chiriașilor. O altă schimbare recentă de politică este Proiectul de Lege 3 al orașului (2024), care stimulează dezvoltatorii să construiască apartamente de închiriat oferind autorizare mai rapidă și reduceri de taxe pe proprietate sachihawaii.com – acest lucru ar putea aduce câteva mii de noi unități de închiriat în următorii ani dacă dezvoltatorii vor profita de oportunitate.

Dezvoltări noi și viitoare

Privind spre viitor, se așteaptă ca. Ratele ridicate ale dobânzilor fac dificilă achiziția pentru mulți potențiali cumpărători la prima casă, așa că aceștia vor rămâne în segmentul de chiriași. În același timp, orice recesiune economică ar putea reduce ușor cererea (de exemplu, dacă turismul scade, unele locuri de muncă din servicii ar putea fi pierdute, reducând cererea de chirii). Dar, având în vedere oferta limitată de locuințe din Hawaii, chiar și o creștere plată a populației creează cerere acumulată pentru închirieri. Până în 2030, dacă nu se construiesc multe locuințe, este probabil ca chiriile să crească și mai mult. Pe termen scurt, proprietarilor li se recomandă să rămână– creșterea ratei de neocupare la ~5% înseamnă că chiriașii au puțin mai multă alegere, așa că electrocasnicele modernizate, utilitățile incluse sau o chirie cerută ușor mai mică pot ajuta la ocuparea mai rapidă a unităților reddit.com livinginhawaii.com . Concluzia: a închiria în Honolulu va continua să fie o, iar piața de închirieri va rămâne o parte critică și atent monitorizată a imaginii generale a pieței imobiliare.

Honolulu Urban – Kakaʻako și Ala Moana: Nicăieri dezvoltarea nu este mai dramatică decât în Kakaʻako, districtul urban dintre centrul orașului Honolulu și Waikiki. Ghidat de planul general Ward Village al Howard Hughes Corporation și de alți câțiva dezvoltatori, orizontul Kakaʻako este remodelat cu zgârie-nori eleganți. Proiectele recente și viitoare includ: Victoria Place (un turn de apartamente de lux finalizat în 2024), The Park Ward Village (un turn de apartamente cu vedere la parc, care se va finaliza în 2025) hawaiihomelistings.com hawaiihomelistings.com, Kalae (un alt turn de lux pe Ala Moana Blvd aflat în construcție) hawaiihomelistings.com, Launiu (planificat vizavi de Ward, va începe construcția în curând) hawaiihomelistings.com, ʻĀlia (un turn mixt de lux dezvoltat de Kobayashi Group, care a început construcția în 2024) hawaiihomelistings.com, și Kaliʻu (un nou condominiu la 728 Ala Moana Blvd cu vedere largă la ocean) hawaiihomelistings.com. De asemenea, în plan sunt Ilima și Melia, turnuri gemene care se vor ridica deasupra mall-ului Ward Center hawaiihomelistings.com. Împreună, aceste proiecte vor adăuga câteva mii de noi unități de apartamente, multe dintre ele de lux sau „rezervate” (pentru forța de muncă), până la sfârșitul anilor 2020. Doar Ward Village a vândut constant unități la 1.200 – 2.000+ dolari pe metru pătrat, reflectând cererea puternică pentru locuințe urbane de lux în Honolulu. Zona beneficiază, de asemenea, de îmbunătățiri ale infrastructurii – în special, un nou pod pietonal peste Ala Moana Boulevard deschis în 2025 hawaiihomelistings.com, conectând mai bine apartamentele Ward Village de Ala Moana Beach Park (o mare atracție pentru rezidenți). Acest val de dezvoltare transformă Kakaʻako într-un adevărat cartier de tip „trăiește-lucrează-distrează-te”, cu noi spații comerciale, restaurante și chiar o stație de tren planificată în apropiere (stația Civic Center pe viitoarea linie de tren din Honolulu).

Adiacent cu Kakaʻako, cartierul Ala Moana cunoaște, de asemenea, o creștere. Un punct de atracție este proiectul planificat Mandarin Oriental Honolulu, care va fi un turn cu 36 de etaje ce va combina un hotel de cinci stele cu 125 de camere și 99 de reședințe ultra-luxoase (branduite ca The Residences at Mandarin Oriental). Construcția a început în 2023 și se estimează că va fi finalizată în jurul anilor 2026–2027 brevitas.com. Unitățile – unele cu prețuri de peste 20 de milioane de dolari – vizează cumpărătorii cu avere mare și vor stabili un nou standard de lux în Honolulu. În apropiere, emblematicul Ala Moana Shopping Center adaugă un nou complex de divertisment și posibil un turn înalt pe proprietatea sa. Un proiect propus cu două turnuri numit The Plaza at Ala Moana (pe strada Kona) este în pregătire, iar vizavi de mall, un dezvoltator plănuiește Sky Ala Moana 2, după succesul primului turn Sky Ala Moana. Aceste dezvoltări valorifică viitoarea stație de tren Ala Moana, care va fi capătul liniei de tren urban din Honolulu până în 2031. Promisiunea trenului încurajează dezvoltarea orientată spre transport (TOD) – așteptați-vă ca proiecte de tip mid-rise și high-rise să se concentreze în jurul stațiilor de la Kalihi la Ala Moana în anii următori.

În alte părți ale insulei Oʻahu: În afara nucleului urban, dezvoltări semnificative au loc în vestul și centrul insulei Oʻahu pentru a răspunde cererii de locuințe. În Kapolei (“al doilea oraș”), mai multe proiecte livrează locuințe noi. Comunitatea planificată Ho‘opili din Ewa construiește mii de locuințe în etape (case unifamiliale, case înșiruite și apartamente) de-a lungul noii linii de tren. Până în 2025, Ho‘opili a adăugat școli noi, parcuri și centre comerciale pentru a susține populația în creștere. Koa Ridge în centrul Oʻahu (zona Waipio) este un alt proiect mare, care va aduce în cele din urmă ~3.500 de locuințe, împreună cu un centru de tip sat și un complex medical. Aceste dezvoltări suburbane includ de obicei o combinație de unități la prețul pieței și unele la prețuri accesibile (deși “accesibil” este relativ în Hawaii). Cererea pentru locuințe noi în aceste zone a fost robustă, fiind adesea folosite sisteme de loterie pentru lansarea vânzărilor.

În ceea ce privește stațiunile și hotelurile, dincolo de Mandarin Oriental, unul dintre cele mai așteptate proiecte este potențialul Atlantis Resort la Ko Olina (vestul insulei Oʻahu). Acest proiect a fost discutat de mult timp – un mega-resort cu acvarii și parcuri acvatice – dar până în 2025 nu a început construcția și statutul său este incert. Mai concretă este extinderea de tip time-share și hotelieră a jucătorilor existenți: Disney’s Aulani la Ko Olina adaugă facilități, iar Hilton Hawaiian Village din Waikiki a anunțat planuri pentru un nou turn pe campusul său. De asemenea, lângă Waikiki, Halekulani Corporation a Hawaiian Village a deschis hotelul Halepuna în 2019 (un boutique-soră al Halekulani); deși nu este nou în 2025, face parte din oferta reîmprospătată de opțiuni de cazare. Unele condo-hoteluri mai vechi din Waikiki (precum Ala Moana Hotel Condo, Ilikai) trec prin renovări pentru a rămâne competitive. O altă direcție interesantă de dezvoltare este convertirea anumitor proprietăți în locuințe – de exemplu, mai multe hoteluri mici sau clădiri de apartamente din Waikiki au fost propuse pentru conversie în locuințe accesibile pentru rezidenții locali, folosind fonduri guvernamentale (atât pentru a crește oferta de locuințe, cât și pentru a reduce numărul unităților turistice de nivel inferior).

Pe partea de infrastructură publică, povestea principală esteal Honolulu (acum denumit „Skyline”). Primul segment al liniei de tren a fost deschis la mijlocul anului 2023, de la East Kapolei la Aloha Stadium. Următoarele segmente, care vor ajunge la aeroport și în Honolulu urban, sunt în construcție până la sfârșitul anilor 2020. Această linie de tren stimulează dezvoltarea în jurul zonelor stațiilor: orașul a modificat reglementările de urbanism pentru mai multe, încurajând locuințele cu densitate mare și proiectele mixte în apropierea stațiilor precum Kalihi, Iwilei și Pearlridge. De exemplu, un proiect de tip zgârie-nori numit, lângă stația Pearlridge, va aduce locuințe și spații comerciale. Statul plănuiește, de asemenea, să reamenajeze zona(Halawa) într-un district mixt de sport și divertisment cu locuințe – un proiect care se așteaptă să înceapă până în 2026, incluzând posibil 3.000 de noi unități locative în acea zonă. Toate acestea fac parte dintr-o strategie mai largă de a canaliza creșterea în, de a reduce traficul și de a adăuga locuințe fără extindere urbană necontrolată.

În concluzie, pipeline-ul de dezvoltare al Honolulu este foarte activ, cu o bifurcație clară: apartamente urbane de lux în centru și locuințe de familie atât de necesare în partea de vest. Îngrijorările comunității privind supradezvoltarea și presiunea asupra infrastructurii persistă, astfel că fiecare proiect este supus unei analize intense (de exemplu, rezidenții din Kakaʻako au ridicat probleme legate de priveliști și aglomerație). Dar traiectoria generală este că Honolulu construiește pe verticală și nu pe orizontală, încercând să acomodeze nevoile de populație și locuințe într-o zonă de teren limitată. Până la sfârșitul acestui deceniu, peisajul urban se va fi schimbat vizibil – noi turnuri strălucitoare în Kakaʻako și de-a lungul Ala Moana, noi sate suburbane în West Oʻahu și, sperăm, un sistem de tren care să le conecteze pe toate. Investitorii imobiliari și proprietarii de locuințe ar trebui să urmărească îndeaproape aceste tendințe de dezvoltare, deoarece ele indică unde se poate concentra viitoarea creștere și apreciere a valorii.

Oportunități și riscuri de investiții

Imobiliarele din Hawaii au fost mult timp considerate o investiție de refugiu sigur, iar 2025 continuă să ofere oportunități – deși cu unele riscuri noi de luat în considerare.

Cumpărători interni vs. internaționali: În mod tradițional, Oʻahu atrage interes semnificativ din partea cumpărătorilor internaționali (japonezi, canadieni, coreeni, chinezi) și a investitorilor din SUA continentală, pe lângă cumpărătorii locali. În timpul pandemiei, activitatea cumpărătorilor internaționali a scăzut brusc din cauza restricțiilor de călătorie. În 2024–2025, vedem o revenire treptată a cumpărătorilor străini, mai ales pe măsură ce turismul din Japonia se reia. Totuși, dolarul american puternic și condițiile economice din Japonia fac ca valul de cumpărători japonezi să fie mai mic decât în boom-ul anilor 1980. Cea mai mare parte a activității investitorilor provine acum din SUA continentală – de exemplu, averi din tehnologie din California sau fonduri instituționale care caută active stabile. Investițiile offshore rămân cruciale, mai ales în sectorul de apartamente: UHERO notează că pe insulele vecine, majoritatea cumpărătorilor de apartamente de lux sunt din afara statului uhero.hawaii.edu. Pe Oʻahu, ponderea este mai mică, dar tot semnificativă (multe apartamente din Waikiki și proprietăți din Ko Olina sunt deținute de persoane non-locale). Pentru investitori, Honolulu oferă un activ atractiv: cerere mare, ofertă limitată și atractivitate internațională.

Considerații privind randamentul și fluxul de numerar: Un risc pentru investitori este rata de capitalizare scăzută – proprietățile din Hawaii tind să aibă randamente mai mici din chirii comparativ cu investițiile de pe continent, din cauza prețurilor mari de achiziție. O investiție rezidențială în Honolulu ar putea aduce doar un randament anual din chirii de 3–4% raportat la prețul de achiziție la chiriile actuale, ceea ce, cu creșterea ratelor dobânzilor, poate însemna flux de numerar negativ dacă se folosește efectul de levier. Totuși, mulți cumpărători de lux și străini sunt cumpărători cu bani lichizi (mai ales în segmentul de top) luxurybigisland.com luxurybigisland.com, astfel că sunt mai puțin sensibili la ratele dobânzilor și se concentrează pe aprecierea pe termen lung și diversificarea activelor. De fapt, pe piața de lux, lichiditatea este esențială – o tendință care probabil va continua luxurybigisland.com. Pentru cei interesați de proprietăți de închiriat, casele unifamiliale din cartiere bune au o cerere constantă de chiriași (adesea din partea ofițerilor militari sau a relocărilor corporative), iar închirierile de vacanță bine administrate din zonele de resort pot fi în continuare profitabile (unitățile legale de închiriere pe termen scurt din Waikiki au o rată mare de ocupare). Există, de asemenea, un interes în creștere pentru închirieri alternative, cum ar fi închirierea către lucrători la distanță pentru „workations” de 3-6 luni, opțiune pe care unii investitori o explorează.

Oportunități de dezvoltare și de creștere a valorii: Dezvoltatorii și investitorii orientați spre creșterea valorii văd oportunități în clădirile vechi. Honolulu are multe apartamente și condominii din anii 1960–1980 care ar putea fi renovate sau reconstruite. De exemplu, unele apartamente cu acces pietonal din Honolulu urban ar putea fi reconstruite ca imobile cu mai multe etaje dacă reglementările urbanistice permit, profitând de Bill 7 (un stimulent din Honolulu pentru proiecte mici de închirieri accesibile). În plus, acum că statul permite 2 ADU-uri pe loturi individuale hiappleseed.org, un investitor ar putea lua o proprietate unifamilială pe Oʻahu și adăuga căsuțe de închiriat pentru a crește veniturile (cu condiția ca suprafața terenului și infrastructura să permită acest lucru). Există, de asemenea, interes pentru conversii ale hotelurilor aflate în dificultate în apartamente – hoteluri mai mici și mai vechi care nu mai pot concura eficient ar putea fi transformate în locuințe pentru forța de muncă (cu sprijin guvernamental). Un exemplu este conversia unui fost hotel din Waikiki în Hale Kalele (locuințe accesibile pentru familii). Astfel de repoziționări creative ar putea aduce randamente bune și, în același timp, ar răspunde nevoilor de locuințe.

Riscuri – Economice și de Mediu: Pe partea de risc, factorii macroeconomici reprezintă cea mai mare amenințare. O posibilă recesiune în SUA la sfârșitul lui 2025 sau în 2026 ar putea încetini cererea – mai puțini expați bogați care cumpără a doua locuință, cumpărători locali mai precauți și, posibil, mai puțini turiști (ceea ce ar afecta sectorul ospitalității). Acest lucru ar putea pune presiune descendentă atât asupra prețurilor, cât și a chiriilor, în special în segmentele de preț mai ridicate sau pe piața caselor de vacanță. Totuși, Hawaii, istoric, depășește media în timpul recesiunilor naționale în ceea ce privește valorile locuințelor, datorită fluxului constant de persoane care doresc să locuiască sau să dețină o parte din paradis. Un alt risc îl reprezintă ratele dobânzilor: dacă ratele rămân ridicate sau cresc, accesibilitatea pentru localnici rămâne foarte limitată – ceea ce ar putea reduce și mai mult volumul vânzărilor și, în cele din urmă, ar putea plafona creșterea prețurilor. Am văzut în 2022–2023 cum o creștere la ~7% a dobânzilor la credite ipotecare a răcit rapid piața.

Risc de reglementare este un alt factor. Factorii de decizie din Hawaii încearcă din ce în ce mai mult măsuri pentru a tempera piața imobiliară în beneficiul localnicilor – exemple includ discutata taxă pe locuințele goale (care ar putea impune o suprataxă pe proprietățile vacante mai mult de jumătate de an) honolulucitycouncil.org, sau chiar potențial controlul chiriilor (nu este în prezent pe masă, dar grupurile de chiriași l-au ridicat conceptual). Deși Hawaii a fost tradițional pro-drepturi de proprietate, criza locuințelor determină idei îndrăznețe. Oricare dintre aceste măsuri ar putea afecta randamentele investițiilor sau strategiile (de exemplu, o taxă pe locuințele goale ar putea determina unii proprietari să vândă sau să închirieze unități, afectând oferta). Investitorii ar trebui să fie la curent cu schimbările de politici atât la nivel de județ, cât și la nivel de stat.

Climă și Asigurări: O preocupare tot mai mare este schimbarea climatică și riscul de dezastre naturale, care este foarte relevant în imobiliarele insulare. În 2023, incendiul de vegetație din Lahaina, Maui, a fost un semnal de alarmă privind riscurile de incendiu și climă chiar și în Hawaii. Creșterea nivelului mării este o problemă care evoluează lent, dar care ar putea afecta cartierele joase precum Waikiki, Mapunapuna și Ewa Beach în deceniile următoare. Deja, inundațiile cauzate de mareele înalte afectează ocazional unele străzi din Honolulu. Acest lucru ar putea duce la creșterea costurilor de asigurare și a cheltuielilor de adaptare. De fapt, primele de asigurare în Hawaii au crescut cu ~15% anual pentru proprietățile de coastă agencyhawaii.com agencyhawaii.com. Unii asigurători înăspresc acoperirea pentru uragane/vânt sau solicită deductibile mai mari. Investitorii, în special cei care cumpără aproape de ocean, trebuie să ia în calcul aceste costuri și, eventual, să modernizeze proprietățile pentru reziliență (consolidarea acoperișului, ridicarea structurilor etc.). Vestea bună este că Hawaii este proactiv – de exemplu, clădirile noi au standarde stricte pentru uragane, iar în zone precum Waikiki se discută despre diguri și pompe. Dar pe termen lung, riscul climatic este ceva ce ar putea afecta valorile proprietăților în cele mai vulnerabile locații și ar trebui să facă parte din orice evaluare a riscului.

Perspective pentru investitori: În ciuda prețurilor mari de intrare, imobiliarele din Hawaii rămân o investiție pe termen lung dezirabilă. Oferă diversificare a portofoliului și, de obicei, o apreciere constantă; după cum spune vorba, „nu se mai face pământ nou în Hawaii.” Mulți investitori o văd ca pe o deținere generațională sau un plan de pensionare viitor (cumperi acum, închiriezi, te retragi mai târziu în acea locuință). Cu prognoze care indică o creștere moderată, nu o prăbușire, chiar și cei care cumpără în 2025 la prețuri de vârf au perspective decente ca valorile să fie mai mari până în 2030. Piața de închirieri oferă o plasă de siguranță – dacă o unitate nu se poate vinde la prețul dorit, sunt șanse să o poți închiria și să acoperi costurile, având în vedere cererea de locuințe din Hawaii. Un aspect cheie pentru noii investitori este să aleagă segmentele cu înțelepciune. Condominiile ultra-luxoase pot fi volatile (dependente de cumpărători străini) și au costuri mari de întreținere (taxe/impuneri), în timp ce locuințele de nivel mediu (de exemplu, un apartament sub 600.000 $ sau o casă sub 1 milion $ într-un cartier cu școli bune) au o bază largă de cumpărători și chiriași locali, deci poate un risc mai scăzut. Investițiile comerciale precum mici centre comerciale sau depozite industriale sunt de asemenea atractive dacă pot fi găsite, deoarece aceste sectoare au o ofertă limitată. Per ansamblu, Hawaii oferă fundamente solide pe termen lung – un stil de viață atractiv, teren limitat și milioane de oameni care doresc să locuiască/viziteze – dar investitorii trebuie să fie atenți la provocările pe termen scurt precum ratele dobânzilor, schimbările de reglementare și să se asigure că strategia lor se aliniază cu dinamica unică a pieței din Hawaii.

Actualizări privind zonarea și politicile guvernamentale

Politica guvernamentală joacă un rol crucial pe piața imobiliară din Honolulu, mai ales acum când liderii se confruntă cu costuri ridicate ale locuințelor și presiuni de dezvoltare. Iată câteva actualizări recente privind zonarea și politicile care afectează piața imobiliară:

Extinderea unităților de locuit accesorii (ADU): În 2024, legislativul statului a adoptat SB 3202 (Actul 39) , o lege revoluționară care permite până la două ADU pe un singur lot rezidențial la nivel de stat hiappleseed.org hiappleseed.org. Anterior, Honolulu permitea o singură ADU (garsonieră/granny flat) pe anumite loturi; acum proprietarii ar putea adăuga potențial două locuințe mici suplimentare dacă infrastructura permite. Aceasta ridică efectiv nivelul de zonare în multe cartiere de case unifamiliale pentru a acomoda mai multe locuințe. Totuși, Consiliul Local Honolulu și-a exprimat îngrijorarea privind presiunea asupra infrastructurii și a încercat să se opună (oficialii locali nu agreează ca statul să anuleze zonarea la nivel de județ). Legea păstrează autoritatea de aprobare la nivel de județ, de la caz la caz, astfel că implementarea este în curs. Dacă va fi adoptată pe scară largă, aceasta ar putea crește treptat oferta de locuințe de închiriat și opțiunile de locuire multigenerațională pe întreaga insulă.

În 2024, legislativul statului a adoptat , o lege revoluționară care la nivel de stat hiappleseed.org hiappleseed.org. Anterior, Honolulu permitea o singură ADU (garsonieră/granny flat) pe anumite loturi; acum proprietarii ar putea adăuga potențial două locuințe mici suplimentare dacă infrastructura permite. Aceasta ridică efectiv nivelul de zonare în multe cartiere de case unifamiliale pentru a acomoda mai multe locuințe. Totuși, Consiliul Local Honolulu și-a exprimat îngrijorarea privind presiunea asupra infrastructurii și a încercat să se opună (oficialii locali nu agreează ca statul să anuleze zonarea la nivel de județ). Legea păstrează autoritatea de aprobare la nivel de județ, de la caz la caz, astfel că implementarea este în curs. Dacă va fi adoptată pe scară largă, aceasta ar putea crește treptat oferta de locuințe de închiriat și opțiunile de locuire multigenerațională pe întreaga insulă. Conversii de la comercial la rezidențial: Alături de ADU-uri, HB 2090 (Actul 37, 2024) a fost adoptată pentru a permite ca proprietățile zonate pentru uz comercial să fie folosite în scopuri rezidențiale hiappleseed.org. Aceasta vizează direct clădirile de birouri goale și centrele comerciale – facilitând pentru un proprietar transformarea, de exemplu, a unei clădiri comerciale vacante în apartamente sau condominii. Honolulu va identifica probabil locații candidate (poate părți din Downtown, Iwilei, Kaimuki etc.) unde această măsură poate ajuta la creșterea ofertei de locuințe. Codurile de zonare vor necesita ajustări pentru a gestiona parcarea, dimensiunea unităților etc., dar această politică semnalează o abordare creativă pentru a adăuga locuințe și a revitaliza zonele subutilizate.

Alături de ADU-uri, a fost adoptată pentru a permite ca proprietățile zonate pentru uz comercial să fie folosite în scopuri rezidențiale hiappleseed.org. Aceasta vizează direct clădirile de birouri goale și centrele comerciale – facilitând pentru un proprietar transformarea, de exemplu, a unei clădiri comerciale vacante în apartamente sau condominii. Honolulu va identifica probabil locații candidate (poate părți din Downtown, Iwilei, Kaimuki etc.) unde această măsură poate ajuta la creșterea ofertei de locuințe. Codurile de zonare vor necesita ajustări pentru a gestiona parcarea, dimensiunea unităților etc., dar această politică semnalează o abordare creativă pentru a adăuga locuințe și a revitaliza zonele subutilizate. Stimulente pentru locuințe accesibile (Honolulu Bill 3): La nivel de comitat, primarul Honolulu, Rick Blangiardi, a semnat Bill 3 (2024) care consolidează stimulentele pentru dezvoltarea locuințelor de închiriat accesibile sachihawaii.com. Acesta extinde scutirile de la plata impozitului pe proprietate și elimină anumite taxe pentru proiectele calificate (cele care rezervă unități pentru chiriași cu venituri mici). Legea simplifică, de asemenea, procesarea permiselor pentru aceste proiecte (vizând termene de 90 de zile). Scopul este de a încuraja dezvoltatorii privați să construiască mai multe locuințe pentru forța de muncă . Având în vedere costurile ridicate de construcție din Hawaii, aceste stimulente sunt considerate necesare pentru ca proiectele să fie viabile. Ca urmare, câteva noi proiecte de închiriere pentru persoane cu venituri mici și „venituri intermediare” au fost anunțate pentru Honolulu urban și West Oʻahu, adesea prin parteneriate public-private.

La nivel de comitat, care consolidează stimulentele pentru dezvoltarea locuințelor de închiriat accesibile sachihawaii.com. Acesta extinde scutirile de la plata impozitului pe proprietate și elimină anumite taxe pentru proiectele calificate (cele care rezervă unități pentru chiriași cu venituri mici). Legea simplifică, de asemenea, procesarea permiselor pentru aceste proiecte (vizând termene de 90 de zile). Scopul este de a încuraja dezvoltatorii privați să construiască mai multe . Având în vedere costurile ridicate de construcție din Hawaii, aceste stimulente sunt considerate necesare pentru ca proiectele să fie viabile. Ca urmare, câteva noi proiecte de închiriere pentru persoane cu venituri mici și „venituri intermediare” au fost anunțate pentru Honolulu urban și West Oʻahu, adesea prin parteneriate public-private. Propunere de taxă pentru „locuințe goale”: În 2024, consilierii din Honolulu au introdus Bill 46 pentru a institui o taxă pe locuințele goale – o taxă pe proprietățile rezidențiale care sunt vacante mai mult de jumătate de an honolulucitycouncil.org. Aceasta este modelată după taxa din Vancouver, având ca scop să determine investitorii care lasă unitățile goale să le închirieze sau, în caz contrar, să plătească o taxă care finanțează programe de locuințe. Ideea este controversată printre proprietari, dar susținătorii spun că cele ~34.000 de unități locative vacante din Honolulu (unele sunt case de vacanță sau investiții) reprezintă o resursă ce poate fi valorificată pentru locuințele locale. Începând cu 2025, această măsură este încă în dezbatere; dacă va fi adoptată, ar putea crește ușor oferta de închirieri pe termen lung și ar genera venituri pentru locuințe accesibile. Este un semn că Hawaii ia în considerare măsuri mai ferme pentru a aborda vacanțele locative și speculațiile.

În 2024, consilierii din Honolulu au introdus pentru a institui o taxă pe locuințele goale – o taxă pe proprietățile rezidențiale care sunt vacante mai mult de jumătate de an honolulucitycouncil.org. Aceasta este modelată după taxa din Vancouver, având ca scop să determine investitorii care lasă unitățile goale să le închirieze sau, în caz contrar, să plătească o taxă care finanțează programe de locuințe. Ideea este controversată printre proprietari, dar susținătorii spun că cele ~34.000 de unități locative vacante din Honolulu (unele sunt case de vacanță sau investiții) reprezintă o resursă ce poate fi valorificată pentru locuințele locale. Începând cu 2025, această măsură este încă în dezbatere; dacă va fi adoptată, ar putea crește ușor oferta de închirieri pe termen lung și ar genera venituri pentru locuințe accesibile. Este un semn că Hawaii ia în considerare măsuri mai ferme pentru a aborda vacanțele locative și speculațiile. Reglementări privind închirierea pe termen scurt: O schimbare majoră de politică a fost Ordinul 22-7 (Proiectul de lege 41) adoptat în 2022, care a intrat pe deplin în vigoare în 2023. Acest ordin interzice închirierile pe termen scurt (sejururi sub 90 de zile) în majoritatea zonelor rezidențiale din Oʻahu, cu excepția zonelor de stațiune desemnate (cum ar fi părți din Waikiki, Ko Olina, Turtle Bay). De asemenea, a crescut aplicarea și amenzile pentru închirierile de vacanță ilegale. Acest lucru a avut un impact imediat: mii de unități Airbnb/VRBO au fost închise sau transformate în închirieri pe termen lung. Ordinul a fost contestat în instanță, dar a fost în mare parte menținut (cu o modificare care a permis închirieri de 30 de zile cât timp litigiul era în curs, probabil urmând să se treacă la 90 de zile în curând). Scopul politicii este de a readuce locuințele la localnici și de a reduce impactul vizitatorilor asupra cartierelor. Pentru sectorul imobiliar, aceasta înseamnă că proprietățile din afara zonelor de stațiune au pierdut potențialul de venituri din închirieri pe termen scurt , ceea ce ar putea reduce valorile apartamentelor sau caselor care erau promovate ca închirieri de vacanță. Pe de altă parte, proprietățile din interiorul zonelor de stațiune (cum ar fi condotelurile din Waikiki) au devenit mai valoroase, deoarece dețin aproape un monopol asupra închirierilor legale de vacanță. Orașul continuă aplicarea activă, iar această politică pare să rămână, remodelând calculul investițional pentru multe proprietăți rezidențiale.

O schimbare majoră de politică a fost adoptat în 2022, care a intrat pe deplin în vigoare în 2023. Acest ordin interzice închirierile pe termen scurt (sejururi sub 90 de zile) în majoritatea zonelor rezidențiale din Oʻahu, cu excepția zonelor de stațiune desemnate (cum ar fi părți din Waikiki, Ko Olina, Turtle Bay). De asemenea, a crescut aplicarea și amenzile pentru închirierile de vacanță ilegale. Acest lucru a avut un impact imediat: mii de unități Airbnb/VRBO au fost închise sau transformate în închirieri pe termen lung. Ordinul a fost contestat în instanță, dar a fost în mare parte menținut (cu o modificare care a permis închirieri de 30 de zile cât timp litigiul era în curs, probabil urmând să se treacă la 90 de zile în curând). este de a readuce locuințele la localnici și de a reduce impactul vizitatorilor asupra cartierelor. Pentru sectorul imobiliar, aceasta înseamnă că , ceea ce ar putea reduce valorile apartamentelor sau caselor care erau promovate ca închirieri de vacanță. Pe de altă parte, proprietățile din interiorul zonelor de stațiune (cum ar fi condotelurile din Waikiki) au devenit mai valoroase, deoarece dețin aproape un monopol asupra închirierilor legale de vacanță. Orașul continuă aplicarea activă, iar această politică pare să rămână, remodelând calculul investițional pentru multe proprietăți rezidențiale. Inițiative de zonare și upzoning: Orașul și Comitatul Honolulu actualizează Planul General Oʻahu și planurile de dezvoltare orientată spre transport (TOD) ale cartierelor . Zonele din jurul noilor stații de tren au avut modificări de zonare pentru densitate mai mare . De exemplu, în jurul stațiilor Kalihi și Iwilei, orașul încurajează apartamentele de tip mid-rise și utilizarea mixtă. În cartiere precum Ala Moana, un Plan TOD special pentru Ala Moana permite construcția de clădiri înalte în schimbul unor beneficii pentru comunitate. Kakaʻako, care se află sub jurisdicția Hawaii Community Development Authority (HCDA), continuă să aprobe noi turnuri conform planului său general. Între timp, există opoziție din partea comunității în zone precum Windward Oʻahu sau North Shore, unde rezidenții se opun oricăror modificări de zonare care ar putea crește dezvoltarea. În East Honolulu, de exemplu, a existat o propunere de a permite unele apartamente în anumite zone comerciale (pentru a crea locuințe), dar s-a confruntat cu rezistență. Modelul este: nucleul urban și West Oʻahu sunt destinate creșterii , în timp ce zonele rurale și suburbane consacrate rămân protejate prin zonare. Pe măsură ce nevoile de locuințe cresc, se așteaptă mai multe dezbateri despre cum să fie ajustată zonarea – inclusiv posibilitatea creșterii limitelor de înălțime sau reducerea cerințelor de parcare – mai ales în contextul urgenței crizei locuințelor.

Orașul și Comitatul Honolulu actualizează . Zonele din jurul noilor stații de tren au avut . De exemplu, în jurul stațiilor Kalihi și Iwilei, orașul încurajează apartamentele de tip mid-rise și utilizarea mixtă. În cartiere precum Ala Moana, un permite construcția de clădiri înalte în schimbul unor beneficii pentru comunitate. Kakaʻako, care se află sub jurisdicția Hawaii Community Development Authority (HCDA), continuă să aprobe noi turnuri conform planului său general. Între timp, există opoziție din partea comunității în zone precum Windward Oʻahu sau North Shore, unde rezidenții se opun oricăror modificări de zonare care ar putea crește dezvoltarea. În East Honolulu, de exemplu, a existat o propunere de a permite unele apartamente în anumite zone comerciale (pentru a crea locuințe), dar s-a confruntat cu rezistență. Modelul este: , în timp ce zonele rurale și suburbane consacrate rămân protejate prin zonare. Pe măsură ce nevoile de locuințe cresc, se așteaptă mai multe dezbateri despre cum să fie ajustată zonarea – inclusiv posibilitatea creșterii limitelor de înălțime sau reducerea cerințelor de parcare – mai ales în contextul urgenței crizei locuințelor. Politici de infrastructură și climă: În 2025, statul și orașul integrează și reziliența climatică în regulile de dezvoltare. De exemplu, noile reguli privind retragerea de la țărm (Actul 16, 2020) impun ca clădirile să fie mai departe de coastă pentru a ține cont de creșterea nivelului mării. Honolulu planifică modernizări de infrastructură precum îmbunătățiri ale sistemului de canalizare și o taxă pentru utilitățile de apă pluvială – acestea pot afecta termenele și costurile dezvoltărilor. Există și inițiativa statului pentru turism durabil: a fost introdus un proiect de lege „Green Fee” pentru a taxa vizitatorii în scopul conservării mediului, iar deși nu este direct o politică imobiliară, recunoașterea impactului turismului ar putea influența viitoarele aprobări pentru dezvoltări de stațiuni sau ar putea impune mai multe măsuri de atenuare din partea dezvoltatorilor.

În concluzie, peisajul politicilor din Honolulu evoluează activ pentru a aborda accesibilitatea locuințelor și sustenabilitatea. Tendința este de a încuraja construirea mai multor locuințe (prin upzoning și stimulente), gestionând în același timp impactul turismului și al proprietarilor absenți. Pentru părțile interesate din domeniul imobiliar, a fi la curent cu aceste schimbări de politici este esențial – ele pot modifica semnificativ valorile proprietăților și utilizările permise. Până acum, măsuri precum extinderea ADU și upzoning-ul TOD semnalează o abordare pro-dezvoltare pentru creșterea ofertei, în timp ce interdicția închirierilor pe termen scurt și potențiala taxă pe locuințe vacante semnalează o prioritate pentru utilizarea locuințelor de către localnici. Echilibrul dintre acestea va modela piața imobiliară din Honolulu în anii următori.

Cartiere de top & în ascensiune

Peisajul imobiliar din Honolulu este o tapiserie de cartiere diverse, fiecare cu propriile sale tendințe. Iată câteva dintre zonele cu cele mai bune performanțe și în plină ascensiune în 2025:

Kakaʻako/Ward & Ala Moana (Metro Honolulu): După cum am menționat, Kakaʻako înflorește cu noi condominii de lux , devenind cel mai dinamic cartier din punct de vedere al dezvoltării. A devenit rapid o adresă de top pentru cumpărătorii de lux care doresc confort urban – asemănător cu versiunea Honolulu a Manhattanului sau a vieții din centrul orașului Miami. Condominiile din clădiri noi precum Waiea, Anaha (finalizată acum câțiva ani) și viitorul Kalae se vând regulat cu câteva milioane de dolari. Transformarea zonei (noi magazine alimentare, parcuri, instalații de artă) a făcut-o foarte dorită. Drept urmare, Kakaʻako a înregistrat o apreciere puternică a prețurilor în ultimul deceniu și continuă să depășească multe alte cartiere atât în creșterea prețurilor, cât și în volumul vânzărilor. Ala Moana, adiacent, cu condominii ceva mai vechi și centrul comercial, atrage și el interes reînnoit, mai ales că linia de tren urban se va termina acolo. Perspective de investiții: Pozitive, deși în mare parte limitate la piața de condominii; este un refugiu pentru cumpărătorii și investitorii mai înstăriți, unele unități fiind folosite ca pieds-à-terre sau închiriate pe termen lung către chiriași cu venituri ridicate.

După cum am menționat, Kakaʻako , devenind cel mai dinamic cartier din punct de vedere al dezvoltării. A devenit rapid o adresă de top pentru cumpărătorii de lux care doresc confort urban – asemănător cu versiunea Honolulu a Manhattanului sau a vieții din centrul orașului Miami. Condominiile din clădiri noi precum Waiea, Anaha (finalizată acum câțiva ani) și viitorul Kalae se vând regulat cu câteva milioane de dolari. Transformarea zonei (noi magazine alimentare, parcuri, instalații de artă) a făcut-o foarte dorită. Drept urmare, Kakaʻako a înregistrat în ultimul deceniu și continuă să depășească multe alte cartiere atât în creșterea prețurilor, cât și în volumul vânzărilor. Ala Moana, adiacent, cu condominii ceva mai vechi și centrul comercial, atrage și el interes reînnoit, mai ales că linia de tren urban se va termina acolo. Pozitive, deși în mare parte limitate la piața de condominii; este un refugiu pentru cumpărătorii și investitorii mai înstăriți, unele unități fiind folosite ca pieds-à-terre sau închiriate pe termen lung către chiriași cu venituri ridicate. Waikiki: Waikiki este inima turistică a Honolulu și o piață unică de condominii. Are un amestec de condotels, condominii rezidențiale și reședințe hoteliere de lux (precum Ritz-Carlton Waikiki). Imobiliarele din Waikiki au avut performanțe bune înainte de pandemie datorită potențialului de venit din închirieri de vacanță. Cu noile reguli, Waikiki este unul dintre puținele locuri unde închirierile pe termen scurt sunt încă legale , astfel că anumite clădiri (cele cu zonare de tip resort) rămân puncte fierbinți pentru investiții. Performanța proprietăților aici variază: condominiile de lux precum Trump Tower Waikiki sau Ritz-Carlton și-au menținut valorile (fiind dorite de cumpărători internaționali), în timp ce unele apartamente vechi de tip walk-up au stagnat. Atracția Waikiki persistă – este la distanță de mers pe jos de faimoasele plaje, restaurante și divertisment. Pe măsură ce turismul își revine, randamentele din chirii pentru condominiile de vacanță legale de aici cresc din nou. Astfel, Waikiki rămâne un „clasic de succes” pentru investitori, deși potențialii cumpărători trebuie să fie atenți la ce utilizări permit diferitele clădiri.

Waikiki este inima turistică a Honolulu și o piață unică de condominii. Are un amestec de condotels, condominii rezidențiale și reședințe hoteliere de lux (precum Ritz-Carlton Waikiki). Imobiliarele din Waikiki au avut performanțe bune înainte de pandemie datorită potențialului de venit din închirieri de vacanță. Cu noile reguli, , astfel că anumite clădiri (cele cu zonare de tip resort) rămân puncte fierbinți pentru investiții. Performanța proprietăților aici variază: condominiile de lux precum Trump Tower Waikiki sau Ritz-Carlton și-au menținut valorile (fiind dorite de cumpărători internaționali), în timp ce unele apartamente vechi de tip walk-up au stagnat. Atracția Waikiki persistă – este la distanță de mers pe jos de faimoasele plaje, restaurante și divertisment. Pe măsură ce turismul își revine, randamentele din chirii pentru condominiile de vacanță legale de aici cresc din nou. Astfel, Waikiki rămâne un „clasic de succes” pentru investitori, deși potențialii cumpărători trebuie să fie atenți la ce utilizări permit diferitele clădiri. Kahala & Diamond Head (Est Honolulu): Aceasta este enclava rezidențială clasică de lux a Honolulu – cunoscută pentru proprietățile sale de pe malul mării și străzile liniștite. Kahala, în special, este ca Beverly Hills-ul Oʻahu. A înregistrat o creștere a vânzărilor ultra-luxoase în ultimii ani (cu mai multe tranzacții peste 10 milioane de dolari și vânzarea record de 65 milioane de dolari în 2025 hicentral.com, subliniind cu adevărat statutul său de elită). Piața din Kahala este foarte limitată din punct de vedere al ofertei; doar câteva case se tranzacționează anual. Prețurile sunt la maxime istorice (media fiind adesea 2–4 milioane de dolari pentru casele care nu sunt pe plajă, iar cele de pe plajă ușor peste 10 milioane de dolari). Zonele Diamond Head și Black Point sunt, de asemenea, de top. Aceste cartiere au performanțe constante – rareori scad semnificativ în valoare, chiar și în perioadele de recesiune, datorită prestigiului și rarității lor. Pentru investitori, acestea sunt de obicei achiziții pe termen lung sau moșteniri (randamentele din chirii sunt mici, deoarece nu poți închiria o casă de 5 milioane de dolari în Kahala pentru o chirie proporțional de mare, dar aprecierea și prestigiul generează valoare). Le clasificăm ca fiind de top în ceea ce privește menținerea valorii și obținerea unor prețuri premium , deși nu sunt „emergente” deoarece sunt deja bine stabilite.

Aceasta este enclava rezidențială clasică de – cunoscută pentru proprietățile sale de pe malul mării și străzile liniștite. Kahala, în special, este ca Beverly Hills-ul Oʻahu. A înregistrat o creștere a vânzărilor ultra-luxoase în ultimii ani (cu mai multe tranzacții peste 10 milioane de dolari și vânzarea record de 65 milioane de dolari în 2025 hicentral.com, subliniind cu adevărat statutul său de elită). Piața din Kahala este foarte limitată din punct de vedere al ofertei; doar câteva case se tranzacționează anual. Prețurile sunt la maxime istorice (media fiind adesea 2–4 milioane de dolari pentru casele care nu sunt pe plajă, iar cele de pe plajă ușor peste 10 milioane de dolari). Zonele Diamond Head și Black Point sunt, de asemenea, de top. Aceste cartiere au performanțe constante – rareori scad semnificativ în valoare, chiar și în perioadele de recesiune, datorită prestigiului și rarității lor. Pentru investitori, acestea sunt de obicei achiziții pe termen lung sau moșteniri (randamentele din chirii sunt mici, deoarece nu poți închiria o casă de 5 milioane de dolari în Kahala pentru o chirie proporțional de mare, dar aprecierea și prestigiul generează valoare). Le clasificăm ca fiind de top în ceea ce privește , deși nu sunt „emergente” deoarece sunt deja bine stabilite. Hawaiʻi Kai (Est Honolulu): O comunitate suburbană de coastă, Hawaii Kai se clasează constant printre cele mai dorite zone pentru familii. Școlile bune, casele de pe malul marinei și facilitățile comerciale o fac populară printre profesioniștii locali și ofițerii militari. Este „performantă” în sensul că oferta este limitată (este o zonă planificată finită) și cererea este constantă, astfel încât prețurile cresc constant. Casele unifamiliale aici au o medie de aproximativ 1,3–1,5 milioane de dolari acum, iar apartamentele în intervalul 700.000–1 milion de dolari. Investitorii preferă Hawaii Kai pentru chiriași pe termen lung (este puțin departe de oraș, deci mai puțin atractivă pentru turiști, mai mult pentru rezidenți). Nu sunt planificate dezvoltări noi majore (deoarece Hawaii Kai este practic complet construită), ceea ce este un semn bun pentru valorile proprietăților existente.

O comunitate suburbană de coastă, Hawaii Kai se clasează constant printre cele mai dorite zone pentru familii. Școlile bune, casele de pe malul marinei și facilitățile comerciale o fac populară printre profesioniștii locali și ofițerii militari. Este „performantă” în sensul că oferta este limitată (este o zonă planificată finită) și cererea este constantă, astfel încât prețurile cresc constant. Casele unifamiliale aici au o medie de aproximativ 1,3–1,5 milioane de dolari acum, iar apartamentele în intervalul 700.000–1 milion de dolari. Investitorii preferă Hawaii Kai pentru chiriași pe termen lung (este puțin departe de oraș, deci mai puțin atractivă pentru turiști, mai mult pentru rezidenți). Nu sunt planificate dezvoltări noi majore (deoarece Hawaii Kai este practic complet construită), ceea ce este un semn bun pentru valorile proprietăților existente. Mililani (Centrul Oʻahu): Mililani, inclusiv Mililani Mauka, este o comunitate planificată cunoscută pentru atmosfera prietenoasă pentru familii, școlile bune și accesibilitatea relativă (comparativ cu Honolulu propriu-zis). A fost un cartier de top la vânzări ca volum de ani de zile – multe familii de militari cumpără sau închiriază aici datorită apropierii de baze. Piața din Mililani este robustă; chiar și în încetinirea din 2023, casele din Mililani s-au vândut bine dacă au fost corect evaluate. Zona este puțin mai departe de oraș, dar oferă un climat mai răcoros (de deal) și confort suburban. Nu este exact „emergentă” (este populară din anii 1980), dar este constant una dintre cele mai bune din Oʻahu în ceea ce privește cererea. Cu noi centre de angajare precum Konēwai (centrul de operațiuni feroviare al Autorității Honolulu) nu departe și cu viitoarea cale ferată (a doua fază a căii ferate din Honolulu ajunge aproape de marginea Mililani, la Leeward Community College/Pearl Highlands cu parcare park-and-ride), conectivitatea se va îmbunătăți. Ne așteptăm ca Mililani să rămână un performer de top pe piața de mijloc , atractiv atât pentru cumpărătorii locali, cât și pentru cei de pe continent care caută o atmosferă de „cartier adevărat”.

Mililani, inclusiv Mililani Mauka, este o comunitate planificată cunoscută pentru atmosfera prietenoasă pentru familii, școlile bune și accesibilitatea relativă (comparativ cu Honolulu propriu-zis). A fost un de ani de zile – multe familii de militari cumpără sau închiriază aici datorită apropierii de baze. Piața din Mililani este robustă; chiar și în încetinirea din 2023, casele din Mililani s-au vândut bine dacă au fost corect evaluate. Zona este puțin mai departe de oraș, dar oferă un climat mai răcoros (de deal) și confort suburban. Nu este exact „emergentă” (este populară din anii 1980), dar este constant una dintre cele mai bune din Oʻahu în ceea ce privește cererea. Cu noi centre de angajare precum Konēwai (centrul de operațiuni feroviare al Autorității Honolulu) nu departe și cu viitoarea cale ferată (a doua fază a căii ferate din Honolulu ajunge aproape de marginea Mililani, la Leeward Community College/Pearl Highlands cu parcare park-and-ride), conectivitatea se va îmbunătăți. Ne așteptăm ca Mililani să rămână un , atractiv atât pentru cumpărătorii locali, cât și pentru cei de pe continent care caută o atmosferă de „cartier adevărat”. Ewa Plain & Kapolei (Vestul Oʻahu): Această regiune este frontiera de creștere a insulei Oʻahu. În ultimul deceniu, zeci de mii de oameni s-au mutat aici pentru locuințe noi. Kapolei , în special, este promovat ca „al doilea oraș” al insulei Oʻahu, având propriul centru, birouri guvernamentale, centre comerciale și linie de tren urban. Pentru o perioadă, investitorii au evitat zona din cauza navetei lungi către oraș, dar odată cu apariția mai multor locuri de muncă și deschiderea parțială a liniei de tren, interesul a crescut. Prețurile locuințelor în Kapolei/Ewa sunt mai mici decât în Honolulu (prețul mediu al unei case ~900.000 USD în 2025 față de 1,1 milioane USD la nivelul insulei), ceea ce o face atractivă pentru cumpărătorii la prima achiziție și investitorii care caută construcții noi. Cartier precum Ocean Pointe, Hoakalei și Kapolei-Mehana au multe construcții noi și au fost printre cele mai bine vândute. Un avertisment pentru zonă: așa cum reiese din datele despre stocuri, Ewa a avut o creștere a ofertelor în 2024–25 hicentral.com, sugerând un mic exces de ofertă, deoarece multe case similare au fost scoase pe piață simultan. Dar pe termen lung, pe măsură ce populația Oʻahu crește (sau chiar doar se redistribuie), Vestul Oʻahu va fi locul unde va apărea cea mai mare parte a noii oferte – deci este „emergent” în sensul că devine tot mai semnificativ. Pentru investitori, închirierea de case unifamiliale aici poate avea succes cu familiile (mai ales cele militare, având baza aproape la Schofield și Hickam prin H-1/H-2). De asemenea, dezvoltarea sectorului comercial din Kapolei și posibil un viitor campus universitar (UH West Oʻahu se extinde) înseamnă că se transformă într-un oraș autosuficient, ceea ce ar trebui să stimuleze cererea.

Această regiune este frontiera de creștere a insulei Oʻahu. În ultimul deceniu, zeci de mii de oameni s-au mutat aici pentru locuințe noi. , în special, este promovat ca „al doilea oraș” al insulei Oʻahu, având propriul centru, birouri guvernamentale, centre comerciale și linie de tren urban. Pentru o perioadă, investitorii au evitat zona din cauza navetei lungi către oraș, dar odată cu apariția mai multor locuri de muncă și deschiderea parțială a liniei de tren, interesul a crescut. sunt mai mici decât în Honolulu (prețul mediu al unei case ~900.000 USD în 2025 față de 1,1 milioane USD la nivelul insulei), ceea ce o face atractivă pentru cumpărătorii la prima achiziție și investitorii care caută construcții noi. Cartier precum Ocean Pointe, Hoakalei și Kapolei-Mehana au multe construcții noi și au fost printre cele mai bine vândute. Un avertisment pentru zonă: așa cum reiese din datele despre stocuri, Ewa a avut o creștere a ofertelor în 2024–25 hicentral.com, sugerând un mic exces de ofertă, deoarece multe case similare au fost scoase pe piață simultan. Dar pe termen lung, pe măsură ce populația Oʻahu crește (sau chiar doar se redistribuie), Vestul Oʻahu va fi locul unde va apărea cea mai mare parte a noii oferte – deci este „emergent” în sensul că devine tot mai semnificativ. Pentru investitori, închirierea de case unifamiliale aici poate avea succes cu familiile (mai ales cele militare, având baza aproape la Schofield și Hickam prin H-1/H-2). De asemenea, dezvoltarea sectorului comercial din Kapolei și posibil un viitor campus universitar (UH West Oʻahu se extinde) înseamnă că se transformă într-un oraș autosuficient, ceea ce ar trebui să stimuleze cererea. Kalihi–Palama & Iwilei (Honolulu Urban): Acestea sunt cartiere mai vechi, situate la vest de centrul orașului, care istoric au fost zone muncitorești și industriale. Ele sunt emergente în sensul că orașul are planuri mari pentru ele în cadrul dezvoltării orientate pe transport (linia de tren urban trece pe aici cu mai multe stații). Se discută despre proiecte mixte , locuințe accesibile și chiar relocarea Oʻahu Community Correctional Center (închisoarea) pentru a elibera teren pentru dezvoltare în Kalihi. Unii dezvoltatori achiziționează terenuri în aceste zone, mizând pe o creștere. Valorile actuale ale proprietăților sunt relativ mai mici, deci există potențial de apreciere dacă are loc reamenajarea. Este o investiție pe termen mai lung, fiind necesare modernizări de infrastructură, dar până în 2030 am putea vedea o transformare semnificativă a zonei Kalihi (asemănător cu ce s-a întâmplat cu Kakaʻako în anii 2010).

Acestea sunt cartiere mai vechi, situate la vest de centrul orașului, care istoric au fost zone muncitorești și industriale. Ele sunt în sensul că orașul are planuri mari pentru ele în cadrul dezvoltării orientate pe transport (linia de tren urban trece pe aici cu mai multe stații). Se discută despre , locuințe accesibile și chiar relocarea Oʻahu Community Correctional Center (închisoarea) pentru a elibera teren pentru dezvoltare în Kalihi. Unii dezvoltatori achiziționează terenuri în aceste zone, mizând pe o creștere. Valorile actuale ale proprietăților sunt relativ mai mici, deci există potențial de apreciere dacă are loc reamenajarea. Este o investiție pe termen mai lung, fiind necesare modernizări de infrastructură, dar până în 2030 am putea vedea o transformare semnificativă a zonei Kalihi (asemănător cu ce s-a întâmplat cu Kakaʻako în anii 2010). North Shore & zonele „de stil de viață” Windward: North Shore din Oʻahu (Haleʻiwa, Pupukea) și coasta Windward (Kailua, Kāneʻohe) rămân foarte căutate pentru stilul lor de viață – orașe de surferi și comunități liniștite. Kailua în special a înregistrat creșteri uriașe de preț în pandemie (paradis pentru lucrătorii la distanță). Aceste piețe s-au răcit ușor (acum sunt mai puține licitații competitive), dar rămân printre cele mai scumpe din Oʻahu, în afara Honolulu. Prețul mediu al unei case în Kailua depășește în mod constant 1,3 milioane USD, iar oferta rămâne limitată deoarece nu se pot face dezvoltări noi (rezistența comunității este puternică). Aceste zone sunt „performere de top” în ceea ce privește atractivitatea pe termen lung – proprietățile își păstrează valoarea și adesea cresc. Nu sunt „emergente” (sunt de mult timp de top), dar merită menționate deoarece adesea depășesc tendințele generale ale pieței (creșterea prețurilor din Kailua a depășit media Honolulu în mulți ani recenți).

În concluzie, câștigătorii pieței imobiliare din Honolulu includ atât noile zone urbane în vogă (Kakaʻako), cât și locațiile consacrate de lux și pentru familii (Kahala, Mililani etc.). Pentru cineva care dorește să investească sau să se mute, opțiunile variază de la apartamente ultra-moderne la case suburbane, fiecare având profiluri diferite de risc/recompensă. Este de asemenea evident că planurile de transport și dezvoltare ridică anumite cartiere (zonele conectate la rețeaua feroviară, comunitățile din West Oʻahu) ca următoarele locuri de urmărit. A urmări infrastructura (precum calea ferată, autostrăzi noi) și zonele unde guvernul sau dezvoltatorii își concentrează eforturile poate oferi indicii despre cartierele „emergente” de mâine.

Previziuni și proiecții ale experților până în 2030

Ce urmează pentru piața imobiliară din Honolulu? Previziunile pentru restul anilor 2020 sugerează o perioadă de creștere modestă, susținută de dezechilibrul perpetuu dintre cerere și ofertă din Hawaii. Iată câteva proiecții cheie și așteptări ale experților:

Traiectoria prețurilor locuințelor: După creșterea amețitoare de la începutul anilor 2020 (și o corecție scurtă în 2023), se preconizează că prețurile locuințelor din Honolulu vor crește într-un ritm moderat până în 2030. Mai mulți analiști imobiliari prezic că prețurile medii ale locuințelor din Oʻahu vor crește cu aproximativ 1% până la 3% pe an în a doua jumătate a deceniului luxurybigisland.com luxurybigisland.com. Acest lucru ar duce prețul mediu al unei case unifamiliale în comitatul Honolulu undeva la 1,3–1,4 milioane de dolari până în 2030 (de la ~1,1 milioane în 2025), iar media pentru apartamente undeva la 550–600 de mii de dolari (de la 515 mii în 2024 hicentral.com). Acestea sunt, desigur, estimări – rezultatele reale vor depinde de ratele dobânzilor și de forțele economice – dar consensul este creștere lentă, nu un nou boom . Un motiv: ratele dobânzilor nu sunt așteptate să revină la nivelurile extrem de scăzute care au alimentat creșterea din 2021, astfel că puterea de cumpărare va fi temperată. Totuși, stocul limitat și costurile ridicate de construcție acționează ca un prag pentru prețuri. Chiar dacă cererea scade, deficitul de locuințe din Hawaii previne orice surplus. De fapt, Departamentul de Afaceri, Dezvoltare Economică și Turism din Hawaii (DBEDT) estimează că Comitatul Honolulu are nevoie de aproximativ 13.500 până la 24.000 de noi unități locative până în 2035 (în funcție de tendințele demografice) pentru a satisface cererea files.hawaii.gov files.hawaii.gov. Aceasta înseamnă aproximativ 1.300–2.400 de unități pe an necesare – un ritm de construcție pe care, istoric, ne este greu să îl atingem. Acest deficit sugerează că locuințele vor rămâne rare, susținând valorile.

După creșterea amețitoare de la începutul anilor 2020 (și o corecție scurtă în 2023), se preconizează că prețurile locuințelor din Honolulu vor crește într-un ritm până în 2030. Mai mulți analiști imobiliari prezic că prețurile medii ale locuințelor din Oʻahu vor crește cu aproximativ în a doua jumătate a deceniului luxurybigisland.com luxurybigisland.com. Acest lucru ar duce prețul mediu al unei case unifamiliale în comitatul Honolulu undeva la 1,3–1,4 milioane de dolari până în 2030 (de la ~1,1 milioane în 2025), iar media pentru apartamente undeva la 550–600 de mii de dolari (de la 515 mii în 2024 hicentral.com). Acestea sunt, desigur, estimări – rezultatele reale vor depinde de ratele dobânzilor și de forțele economice – dar consensul este . Un motiv: nu sunt așteptate să revină la nivelurile extrem de scăzute care au alimentat creșterea din 2021, astfel că puterea de cumpărare va fi temperată. Totuși, și costurile ridicate de construcție acționează ca un prag pentru prețuri. Chiar dacă cererea scade, deficitul de locuințe din Hawaii previne orice surplus. De fapt, Departamentul de Afaceri, Dezvoltare Economică și Turism din Hawaii (DBEDT) estimează că (în funcție de tendințele demografice) pentru a satisface cererea files.hawaii.gov files.hawaii.gov. Aceasta înseamnă aproximativ necesare – un ritm de construcție pe care, istoric, ne este greu să îl atingem. Acest deficit sugerează că locuințele vor rămâne rare, susținând valorile. Perspective asupra chiriilor și randamentului: Ratele de închiriere în Honolulu sunt probabil să continue să crească treptat, mai ales dacă achiziționarea unei locuințe rămâne inaccesibilă pentru mulți. Până în 2030, o garsonieră care se închiriază acum cu 2.300 de dolari ar putea ajunge la 2.700–2.800 de dolari (presupunând o creștere anuală de ~2%). Deși nu este o creștere uriașă, aceasta agravează problema accesibilității. Honolulu Board of Realtors și UHERO se așteaptă ca ratele de neocupare să rămână scăzute, iar orice nouă ofertă (din ADU-uri sau noi locuințe de închiriat) va fi absorbită de cererea acumulată. Din perspectiva unui investitor, proprietățile de închiriat ar trebui să continue să ofere venituri stabile și, posibil, randamente ușor mai bune dacă se cumpără la prețurile de astăzi și se blochează o rată (dacă ratele dobânzilor se stabilizează sau scad în câțiva ani, refinanțarea ar putea îmbunătăți fluxul de numerar). Un alt factor: până în 2030, cohorta numeroasă a milenialilor va fi mai avansată în anii de creștere a familiei, ceea ce ar putea crește formarea de gospodării (benefic pentru cererea de locuințe) – deși acest lucru va fi compensat de unii mileniali locali care părăsesc Hawaii din cauza costurilor. Per ansamblu, creșterea chiriilor va urma inflația , dacă nu chiar o va depăși ușor, iar Honolulu va rămâne probabil printre primele 5 cele mai scumpe piețe de închirieri din SUA.

Ratele de închiriere în Honolulu sunt probabil să continue să crească treptat, mai ales dacă achiziționarea unei locuințe rămâne inaccesibilă pentru mulți. Până în 2030, o garsonieră care se închiriază acum cu 2.300 de dolari ar putea ajunge la 2.700–2.800 de dolari (presupunând o creștere anuală de ~2%). Deși nu este o creștere uriașă, aceasta agravează problema accesibilității. și UHERO se așteaptă ca ratele de neocupare să rămână scăzute, iar orice nouă ofertă (din ADU-uri sau noi locuințe de închiriat) va fi absorbită de cererea acumulată. Din perspectiva unui investitor, proprietățile de închiriat ar trebui să continue să ofere venituri stabile și, posibil, randamente ușor mai bune dacă se cumpără la prețurile de astăzi și se blochează o rată (dacă ratele dobânzilor se stabilizează sau scad în câțiva ani, refinanțarea ar putea îmbunătăți fluxul de numerar). Un alt factor: până în 2030, cohorta numeroasă a milenialilor va fi mai avansată în anii de creștere a familiei, ceea ce ar putea crește formarea de gospodării (benefic pentru cererea de locuințe) – deși acest lucru va fi compensat de unii mileniali locali care părăsesc Hawaii din cauza costurilor. Per ansamblu, , dacă nu chiar o va depăși ușor, iar Honolulu va rămâne probabil printre primele 5 cele mai scumpe piețe de închirieri din SUA. Previziuni pentru sectorul comercial: Cererea pentru spații de birouri este de așteptat să rămână stabilă sau să scadă ușor pe măsură ce munca hibridă persistă. Colliers estimează că rata de neocupare a birourilor din Honolulu ar putea rămâne la un nivel scăzut sau mediu în următorii ani – mult mai bine decât în orașele de pe continent, dar fără o restrângere dramatică. Este posibil să vedem un echilibru, cu unele clădiri mai vechi scoase din uz pentru conversie și companiile optimizându-și spațiul. Imobiliarele de retail ar trebui să rămână puternice atâta timp cât turismul și cheltuielile locale ale consumatorilor rămân sănătoase. Chiriile pentru retail în Hawaii ar putea crește moderat, iar rata de neocupare să rămână scăzută (~5% sau mai puțin) până în 2030, cu excepția unui recesiuni majore. Dezvoltarea de retail se va concentra în principal pe centrele de cartier din zonele în creștere (West Oʻahu, poate noi spații comerciale în proiecte TOD). Sectorul industrial este aproape la capacitate maximă – chiar și până în 2030, dacă nu se dezvoltă un nou parc industrial (ceea ce ar necesita voință politică pentru reclasificarea terenurilor), rata de neocupare va rămâne extrem de scăzută. Astfel, chiriile industriale vor fi probabil semnificativ mai mari până în 2030 (inflația plus lipsa spațiului ar putea ușor să le crească cu 20-30% față de nivelul actual). Pentru hoteluri , prognoza este optimistă: până în 2030, turismul din Hawaii este de așteptat să își revină complet și chiar să depășească recordurile din 2019. Prognoza oficială a statului prevede că numărul de vizitatori va crește cu câteva procente anual, depășind 10 milioane pe an spre sfârșitul deceniului. Acest lucru va menține gradul de ocupare al hotelurilor ridicat și ar putea justifica noi proiecte hoteliere (sau extinderea celor existente). Valorile hotelurilor ar trebui să se aprecieze în consecință, mai ales pe măsură ce investitorii instituționali văd tot mai mult destinațiile de agrement precum Hawaii ca pariuri stabile.

Cererea pentru este de așteptat să pe măsură ce munca hibridă persistă. Colliers estimează că rata de neocupare a birourilor din Honolulu ar putea rămâne la un nivel scăzut sau mediu în următorii ani – mult mai bine decât în orașele de pe continent, dar fără o restrângere dramatică. Este posibil să vedem un echilibru, cu unele clădiri mai vechi scoase din uz pentru conversie și companiile optimizându-și spațiul. ar trebui să rămână puternice atâta timp cât turismul și cheltuielile locale ale consumatorilor rămân sănătoase. Chiriile pentru retail în Hawaii ar putea crește moderat, iar rata de neocupare să rămână scăzută (~5% sau mai puțin) până în 2030, cu excepția unui recesiuni majore. Dezvoltarea de retail se va concentra în principal pe centrele de cartier din zonele în creștere (West Oʻahu, poate noi spații comerciale în proiecte TOD). este aproape la capacitate maximă – chiar și până în 2030, dacă nu se dezvoltă un nou parc industrial (ceea ce ar necesita voință politică pentru reclasificarea terenurilor), rata de neocupare va rămâne extrem de scăzută. Astfel, chiriile industriale vor fi probabil semnificativ mai mari până în 2030 (inflația plus lipsa spațiului ar putea ușor să le crească cu 20-30% față de nivelul actual). Pentru , prognoza este optimistă: până în 2030, turismul din Hawaii este de așteptat să își revină complet și chiar să depășească recordurile din 2019. Prognoza oficială a statului prevede că numărul de vizitatori va crește cu câteva procente anual, depășind 10 milioane pe an spre sfârșitul deceniului. Acest lucru va menține gradul de ocupare al hotelurilor ridicat și ar putea justifica noi proiecte hoteliere (sau extinderea celor existente). Valorile hotelurilor ar trebui să se aprecieze în consecință, mai ales pe măsură ce investitorii instituționali văd tot mai mult destinațiile de agrement precum Hawaii ca pariuri stabile. Sentimentul investitorilor: Un sondaj realizat în rândul experților locali în imobiliare și al Pacific Asia Center for Entrepreneurship indică un optimism general că piața imobiliară din Hawaii va depăși inflația , dar nu va înregistra o creștere de tip bulă în următorii 5 ani. Economia Hawaii se află pe o traiectorie de creștere modestă (~1,5–2% creștere a PIB) brevitas.com, ceea ce susține piața imobiliară, dar nu indică o supraîncălzire. Nu se anticipează un crah – remarcabil, factorii care preced adesea crahurile (supraofertă, efect de levier speculativ etc.) lipsesc în mare parte în Hawaii în acest moment. Standardele de creditare rămân solide, iar construcțiile sunt limitate. În plus, mulți proprietari au rate ipotecare mici blocate, așa că nu sunt forțați să vândă. S-ar putea vedea un scenariu de platou dacă ratele dobânzilor rămân ridicate: vânzările încetinesc și prețurile se stabilizează pentru câțiva ani (așa cum s-a întâmplat, probabil, în 2018–2019). Dar scăderi semnificative de preț par puțin probabile, cu excepția cazului în care apare un șoc extern sever (de exemplu, o criză geopolitică ce oprește călătoriile sau o creștere uriașă a ratelor dobânzilor peste orice așteptare).

Un sondaj realizat în rândul experților locali în imobiliare și al Pacific Asia Center for Entrepreneurship indică un optimism general că piața imobiliară din Hawaii va , dar în următorii 5 ani. Economia Hawaii se află pe o traiectorie de creștere modestă (~1,5–2% creștere a PIB) brevitas.com, ceea ce susține piața imobiliară, dar nu indică o supraîncălzire. – remarcabil, factorii care preced adesea crahurile (supraofertă, efect de levier speculativ etc.) lipsesc în mare parte în Hawaii în acest moment. Standardele de creditare rămân solide, iar construcțiile sunt limitate. În plus, mulți proprietari au rate ipotecare mici blocate, așa că nu sunt forțați să vândă. S-ar putea vedea un scenariu de dacă ratele dobânzilor rămân ridicate: vânzările încetinesc și prețurile se stabilizează pentru câțiva ani (așa cum s-a întâmplat, probabil, în 2018–2019). Dar scăderi semnificative de preț par puțin probabile, cu excepția cazului în care apare un șoc extern sever (de exemplu, o criză geopolitică ce oprește călătoriile sau o creștere uriașă a ratelor dobânzilor peste orice așteptare). Perspectivă istorică: Istoric, piața imobiliară din Hawaii evoluează în cicluri aproximativ paralele cu cele din SUA, dar cu fluctuații mai blânde (cu excepția exploziei bulei japoneze din anii 1990, care a dus la un declin de un deceniu în Hawaii). De exemplu, după criza financiară globală din 2008, prețurile din Honolulu au scăzut doar cu aproximativ 10–15% și și-au revenit până în 2013, în timp ce multe piețe din SUA au scăzut cu peste 30%. În anii 1990, Hawaii a avut într-adevăr o perioadă prelungită de stagnare (~1991–2000 valorile au stagnat) din cauza exodului investițiilor japoneze. S-ar putea întâmpla ceva similar până în 2030? Influența Japoniei este astăzi mai mică, iar cererea din SUA continentală este mai importantă. Cu excepția cazului în care vom vedea o scădere majoră pe termen lung a atractivității (ceea ce s-ar putea întâmpla doar dacă, de exemplu, schimbările climatice afectează grav insulele sau dacă munca la distanță reduce drastic dorința de a deține o a doua locuință aici), piața imobiliară din Honolulu ar trebui să evite fluctuațiile drastice. Dimpotrivă, clima și sustenabilitatea ar putea începe să influențeze valoarea până în 2030: proprietățile din zone sigure (elevate față de zonele de inundații) ar putea avea un preț mai mare decât cele din zonele de coastă vulnerabile, pe măsură ce crește gradul de conștientizare. Dar aceste efecte vor fi probabil graduale.

Istoric, piața imobiliară din Hawaii evoluează în cicluri aproximativ paralele cu cele din SUA, dar cu fluctuații mai blânde (cu excepția exploziei bulei japoneze din anii 1990, care a dus la un declin de un deceniu în Hawaii). De exemplu, după criza financiară globală din 2008, prețurile din Honolulu au scăzut doar cu aproximativ 10–15% și și-au revenit până în 2013, în timp ce multe piețe din SUA au scăzut cu peste 30%. În anii 1990, Hawaii a avut într-adevăr o perioadă prelungită de stagnare (~1991–2000 valorile au stagnat) din cauza exodului investițiilor japoneze. S-ar putea întâmpla ceva similar până în 2030? Influența Japoniei este astăzi mai mică, iar cererea din SUA continentală este mai importantă. Cu excepția cazului în care vom vedea o scădere majoră pe termen lung a atractivității (ceea ce s-ar putea întâmpla doar dacă, de exemplu, schimbările climatice afectează grav insulele sau dacă munca la distanță reduce drastic dorința de a deține o a doua locuință aici), piața imobiliară din Honolulu ar trebui să evite fluctuațiile drastice. Dimpotrivă, ar putea începe să influențeze valoarea până în 2030: proprietățile din zone sigure (elevate față de zonele de inundații) ar putea avea un preț mai mare decât cele din zonele de coastă vulnerabile, pe măsură ce crește gradul de conștientizare. Dar aceste efecte vor fi probabil graduale. Populație și cerere de locuințe: Proiecțiile privind populația din Hawaii sunt relativ stabile – statul a avut între 1,42–1,45 milioane de locuitori în ultimii 5 ani. Previziunile DBEDT sugerează o creștere lentă în viitor (posibil să ajungă la ~1,5 milioane până în 2030 la nivel de stat, în principal pe Oʻahu) brevitas.com. Chiar și cu o populație stabilă, Hawaii are un deficit de unități locative deoarece dimensiunea gospodăriilor scade și mulți tineri locali locuiesc cu părinții din cauza lipsei de locuințe. Astfel, chiar și o populație stabilă creează o nouă cerere de locuințe (prin formarea de noi gospodării). Studiul privind cererea de locuințe pentru 2025-2035 indică faptul că Honolulu are nevoie, în medie, de 1.874 de unități noi pe an (valoarea mediană a scenariilor) files.hawaii.gov files.hawaii.gov, ceea ce este peste cât s-a construit până acum. Dacă politicile reușesc să crească ritmul construcțiilor (să zicem că începem să construim 1.500 de unități/an față de ~1.000 în prezent), acest lucru ar putea reduce treptat presiunea asupra prețurilor. Dar dacă nu, presiunea va continua. Cel mai probabil scenariu este undeva la mijloc – o creștere a producției de locuințe datorită noilor legi, dar nu o explozie. Prin urmare, până în 2030 ne așteptăm ca Honolulu să rămână o piață cu prețuri ridicate și ofertă limitată, sperăm însă cu puțin mai mult inventar și opțiuni decât astăzi.

Concluzie: Până în 2030, experții prognozează stabilitate continuă și creștere treptată pentru piața imobiliară din Honolulu. Este o piață caracterizată prin reziliență – protejată de terenul limitat și atractivitatea globală. Deși este puțin probabil să vedem creșteri anuale de două cifre ca la începutul lui 2022, proprietarii se pot aștepta ca proprietățile lor să se aprecieze moderat în timp, iar investitorii pot conta pe o cerere constantă pentru spații de închiriat și comerciale. Pentru factorii de decizie, provocarea va fi să gestioneze această creștere în beneficiul rezidenților (locuințe mai accesibile), menținând totodată forța pieței. Dacă tendințele actuale se mențin, până în 2030 Honolulu va rămâne unul dintre cele mai dorite (și scumpe) locuri de locuit din țară, cu proprietăți imobiliare care vor avea valori premium ce reflectă economia și stilul de viață insular unic. După cum a spus un economist local, piața imobiliară din Hawaii nu este un rollercoaster – este mai degrabă o urcare constantă pe Diamond Head: uneori abruptă, uneori lină, dar mereu cu o fundație solidă sub ea. luxurybigisland.com luxurybigisland.com

