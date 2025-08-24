Imobiliare în Nashville 2025: Tendințe Fierbinți, Cartiere de Top și Prognoză a Pieței pe 5 Ani

Piața imobiliară din Nashville în 2025 rămâne dinamică și orientată spre creștere, alimentată de o migrație constantă, o economie rezilientă și dezvoltare continuă. Deși frenezia din 2021–2022 s-a calmat, prețurile locuințelor continuă să crească moderat, cererea din partea cumpărătorilor persistă, iar stocul de locuințe se extinde de la minime istorice. Piața imobiliară comercială este o poveste cu două fețe – sectoarele de retail/industrial în plină expansiune versus o piață de birouri mai slabă – pe măsură ce creșterea rapidă a populației și a locurilor de muncă din oraș susține majoritatea tipurilor de proprietăți. În acest raport, analizăm principalele tendințe din piețele rezidențiale, comerciale și de închiriere; evidențiem cartierele fierbinți și proiectele viitoare; trecem în revistă schimbările de politici; examinăm factorii demografici; și prezentăm o previziune pe 3–5 ani pentru peisajul imobiliar din Nashville.

Tendințe în imobiliarele rezidențiale în 2025

Vânzări și prețuri ale locuințelor: După o scurtă răcire în 2023, piața rezidențială din Nashville în 2025 se stabilizează într-un echilibru mai sănătos. Vânzările de locuințe au crescut ușor – iunie 2025 a înregistrat 3.185 de tranzacții, o creștere de aproximativ 5% față de iunie 2024 notyourordinaryagent.com. Migrația continuă și crearea de locuri de muncă susțin cererea, chiar dacă ratele mai mari ale creditelor ipotecare au temperat frenezia din anii anteriori. Prețurile medii ale locuințelor continuă să înregistreze creșteri moderate. La mijlocul anului 2025, prețul mediu al unei case unifamiliale este de aproximativ 528.000 $, în creștere cu ~4,6% față de anul precedent notyourordinaryagent.com. Aceasta este departe de salturile anuale de două cifre din perioada pandemiei, dar semnalează o apreciere constantă și nu o prăbușire. (Prin comparație, prețurile apartamentelor au scăzut ușor, cu ~1,4% YoY la aproximativ 340.000 $ notyourordinaryagent.com, deoarece acest segment se confruntă cu un stoc mai mare și cumpărători mai selectivi.)

Cererea cumpărătorilor și echilibrul pieței: Piața imobiliară din Nashville a intrat practic într-o „zonă Goldilocks” de echilibru relativ în 2025. Războaiele de licitații s-au temperat, oferind cumpărătorilor mai mult răgaz, însă locuințele cu preț corect încă se vând. Market Action Index se situează în jurul valorii de 30 (pe o scară de 100), indicând un ușor avantaj pentru vânzători – nici o piață clară a vânzătorului, nici una a cumpărătorului nestinginnashville.com nestinginnashville.com. Locuințele se vând mai greu decât în perioada de frenezie: numărul mediu de zile pe piață a crescut la ~105 zile (mediana ~67 zile) nestinginnashville.com, o schimbare dramatică față de cele 15–20 de zile din 2021. De fapt, aproximativ 42% dintre listări suferă reduceri de preț înainte de a se vinde nestinginnashville.com, subliniind că stabilirea realistă a prețului este acum esențială. Cumpărătorii au recâștigat o parte din puterea de negociere și își pot lua timp pentru inspecții și finanțare fără grabă nestinginnashville.com. Vânzătorii, pe de altă parte, trebuie să-și ajusteze așteptările – au trecut vremurile în care puteau cere orice preț și îl obțineau; stabilirea strategică a prețului și pregătirea corespunzătoare a proprietății sunt esențiale nestinginnashville.com.

Inventar și construcții noi: După ani de lipsă severă de locuințe, inventarul este în sfârșit în creștere. Au existat aproximativ 14.416 proprietăți pe piață în iunie 2025 în zona Greater Nashville, o creștere de 28% față de anul precedent notyourordinaryagent.com notyourordinaryagent.com. Numărul de case de vânzare, deși încă nu este abundent, este semnificativ mai mare decât în perioada de secetă din 2021–2022. Această creștere provine dintr-o combinație de livrări de construcții noi și revânzări. Dezvoltatorii au crescut producția în 2022–2024, iar acele unități ajung acum pe piață; în același timp, mai mulți proprietari își listează locuințele acum că piața extrem de favorabilă vânzătorilor s-a normalizat. Cu mai multă ofertă, cumpărătorii au opțiuni – ceea ce duce la timpi de vânzare mai lungi și o creștere mai temperată a prețurilor. Notabil, creșterea inventarului din Nashville este cea mai puternică la casele unifamiliale și la apartamente (fiecare în creștere cu aproximativ 30–36% YoY) notyourordinaryagent.com notyourordinaryagent.com, în timp ce listele de terenuri/loturi au crescut mai lent. În ciuda creșterii inventarului, studiile locale de planificare avertizează asupra unui deficit de locuințe în viitor: Nashville are nevoie de aproximativ 90.000–120.000 de locuințe noi în următorul deceniu, însă pe tendințele actuale doar aproximativ 70.000 vor fi construite wsmv.com. Acest lucru a determinat acțiuni de politică (discutate mai târziu) pentru a permite mai multe locuințe. Pentru moment, creșterea inventarului înseamnă că piața din Nashville se îndreaptă spre condiții neutre – o schimbare binevenită față de trecutul recent turboalimentat, dar încă există suficientă cerere pentru ca prețurile să continue să crească ușor.

Tendințe în imobiliarele comerciale (birouri, retail & industrial)

Sectoarele de imobiliare comerciale din Nashville prezintă o imagine mixtă în 2025. Proprietățile de retail și industriale prosperă pe fondul creșterii populației și extinderii afacerilor, în timp ce piața de birouri rămâne apatică din cauza ratelor mai mari de neocupare și a cererii corporative prudente după pandemie. Mai jos detaliem fiecare segment:

Piața de birouri

Ocupare și chirii: Sectorul de birouri din Nashville traversează o perioadă de ajustare post-COVID în 2025. Rata de neocupare a birourilor din zona metropolitană era de aproximativ 18,4% în martie 2025 commercialsearch.com – ridicată comparativ cu istoricul Nashville, dar totuși sub media națională de 19,9% commercialsearch.com. Cu alte cuvinte, aproape unul din cinci spații de birouri este gol, reflectând atât noile livrări de spații, cât și companiile care își optimizează suprafețele în era muncii hibride. Chiriile medii cerute pentru spațiile de birouri sunt de aproximativ 31,64 USD pe picioar pătrat, puțin sub media SUA (33 USD) și plasând Nashville printre cele mai accesibile piețe de birouri pentru chiriași commercialsearch.com. Creșterea chiriilor este relativ plată; proprietarii concurează pentru chiriași de calitate cu concesii, pe fondul unei rate ridicate de neocupare.

Noi livrări și dezvoltare: Remarcabil, Nashville are unul dintre cele mai mari portofolii de construcții de birouri raportat la dimensiunea sa. La începutul lui 2025, aproximativ 1,5 milioane de picioare pătrate de spațiu de birouri erau în construcție (≈2,5% din stocul existent), cu mai multe proiecte mari programate pentru livrare până la sfârșitul lui 2025 commercialsearch.com. De fapt, incluzând proiectele planificate, portofoliul echivalează cu aproape 4,8% din piață – la același nivel cu Manhattan ca volum brut commercialsearch.com. Dezvoltări de profil înalt precum Nashville Yards (un proiect mixt uriaș în centrul orașului) și campusul Oracle planificat (mai multe detalii mai târziu) îi țin ocupați pe constructori. Pe de altă parte, există presiune din partea ofertei: noile birouri intră pe o piață care încă absoarbe spațiu, ceea ce probabil va menține rata de neocupare la un nivel mediu spre ridicat pe termen scurt. Vânzările de investiții în birouri au încetinit, de asemenea, semnificativ din cauza creșterii ratelor dobânzilor – doar două proprietăți de birouri s-au tranzacționat în întregul prim trimestru al anului 2025, cu un volum al vânzărilor în scădere cu ~63% față de anul precedent commercialsearch.com commercialsearch.com. În medie, clădirile de birouri din Nashville s-au vândut cu aproximativ 130 USD pe picioar pătrat la începutul lui 2025, o adevărată afacere după standardele naționale commercialsearch.com.

Perspective: Redresarea sectorului de birouri este modestă. Creșterea locurilor de muncă din Nashville și relocările companiilor (AllianceBernstein, hub-ul Amazon etc.) oferă un impuls, însă ar putea dura câțiva ani pentru a ocupa toate spațiile noi și vacante. O tendință pozitivă – creșterea conversiilor de la birouri la rezidențial. Cu aproape 21 de clădiri de birouri mai vechi (totalizând ~1,7 milioane picioare pătrate) identificate ca fiind candidați principali pentru reutilizare adaptivă commercialsearch.com commercialsearch.com, dezvoltatorii au oportunitatea de a transforma birourile subutilizate în apartamente sau condo-uri, reducând surplusul de birouri și adăugând locuințe. În concluzie, se așteaptă ca piața de birouri din Nashville să rămână favorabilă chiriașilor pe termen scurt, cu o scădere treptată a ratei de neocupare spre sfârșitul deceniului, pe măsură ce economia se extinde în noile spații.

Piața de retail

Vacanță și chirii: Piața imobiliară de retail din Nashville este una dintre cele mai fierbinți din țară. Datorită creșterii explozive a populației și a cheltuielilor puternice ale consumatorilor, rata de neocupare a spațiilor de retail în zona metropolitană se situează în jur de 3,2–3,3% matthews.com matthews.com – excepțional de scăzută. De fapt, rata de neocupare a spațiilor de retail a rămas sub 3,5% încă de la începutul anului 2022 matthews.com, indicând o ocupare aproape completă în multe centre comerciale. Unele subpiețe suburbane sunt chiar mai restrânse: câteva zone au intrat în 2025 cu o rată de neocupare sub 1%, în special Mt. Juliet–Lebanon și părți din comitatele Dickson și Robertson marcusmillichap.com. Această lipsă acută de spații comerciale a dus la creșterea accentuată a chiriilor. Chiria medie cerută pentru retail în Nashville a ajuns la 29,32 USD pe picioar pătrat în T2 2025, în creștere cu aproximativ 4,8% față de anul precedent matthews.com. Cumulat, chiriile de retail au crescut cu peste 33% din 2020 matthews.com – o dovadă a cererii ridicate pentru spații, precum și a noilor construcții de calitate superioară care ridică plafonul prețurilor. Proprietarii au putere de stabilire a prețurilor având în vedere lipsa de opțiuni pentru comercianți; chiar și spațiile mari rămase libere în urma închiderilor la nivel național sunt rapid ocupate de noi chiriași la chirii mai mari matthews.com.

Factorii cererii: Cererea consumatorilor în Music City este în plină expansiune, alimentată de creșterea numărului de locuri de muncă, turismul în creștere și un aflux de noi rezidenți. Populația metropolitană a Nashville a crescut cu 7,7% din 2020 până în 2024 (adăugând ~160.000 de persoane, mult peste media de creștere din SUA de 3,1%) matthews.com, iar dezvoltarea retailului pur și simplu nu a ținut pasul – de aici și piața restrânsă. Cumpărătorii au revenit cu entuziasm după pandemie, iar atractivitatea Nashville ca centru regional de retail este în creștere. Retailul din centrul orașului prosperă, de asemenea, cu ratele de închiriere pe coridoarele principale (Broadway, Gulch etc.) atingând niveluri record – de exemplu, chiriile solicitate în centrul orașului au ajuns la ~$25/picior pătrat NNN în 2024, în creștere cu 33% față de 2020 globest.com. În zonele suburbane, noile centre comerciale sunt pre-închiriate rapid. Notabil, comunitățile periferice cu creștere mare a locuințelor au înregistrat o creștere a chiriilor de retail cu 10$/picior pătrat într-un an (așa cum s-a întâmplat în Mt. Juliet și Dickson County) marcusmillichap.com, reflectând cererea intensă pentru magazine și restaurante care să deservească noile locuințe.

Construcție și perspective: Dezvoltatorii au fost prudenți în adăugarea de spații comerciale, ceea ce prelungește piața favorabilă proprietarilor. Doar aproximativ 113.000 picioare pătrate de spațiu comercial nou au fost livrate în T2 2025 și aproximativ 600.000 picioare pătrate în ultimul an – sub mediile istorice matthews.com matthews.com. Aproximativ 708.000 picioare pătrate sunt în construcție la nivel metropolitan matthews.com matthews.com (doar ~0,6% din inventar), iar o mare parte din acestea sunt pre-închiriate, deci nu vor afecta semnificativ rata de neocupare. Astfel, cu excepția unei scăderi a cheltuielilor de consum, sectorul de retail din Nashville ar trebui să rămână foarte restrâns. Se preconizează că ratele scăzute de neocupare vor persista și chiriile vor continua să crească într-un ritm sănătos (poate în intervalul de 4–5% anual), având în vedere spațiul nou limitat. Pentru investitori, proprietățile comerciale au fost atractive: volumul anual de investiții în retail a atins 1,0 miliarde de dolari în ultimul an – cel mai ridicat din ultimii doi ani – cu rate de capitalizare în jur de 6% pe fondul unei competiții acerbe pentru active matthews.com matthews.com. Per ansamblu, retailul din Nashville este visul oricărui proprietar în acest moment – cerere ridicată, neocupare scăzută și creștere puternică a chiriilor, ceea ce îl face una dintre cele mai robuste piețe imobiliare comerciale din țară.

Piața industrială

Stoc și grad de neocupare: Piața imobiliară industrială din Nashville (depozite, centre de distribuție, spații de producție) se află pe o traiectorie de creștere rapidă. Dezvoltatorii au adăugat suprafețe masive în ultimii ani pentru a profita de boom-ul logistic. Peste 10 milioane de picioare pătrate de spațiu industrial nou au fost deschise doar în 2023 lumicre.com, iar la nivelul trimestrului 2 din 2025 încă 8 milioane de picioare pătrate sunt în construcție în zona metropolitană matthews.com matthews.com. Acest val de construcții, concentrat în special în subpiețele Wilson County și Southeast Nashville (care reprezintă 80% din spațiul nou din 2020 încoace) matthews.com, a crescut temporar gradul de neocupare. Rata generală de neocupare industrială este de aproximativ 6,0% la mijlocul anului 2025 matthews.com, puțin mai mare decât nivelurile extrem de scăzute de ~4% din urmă cu câțiva ani lumicre.com. În T1 2025 s-a raportat o rată de neocupare de ~6,2%, în creștere cu ~90 bps față de anul precedent savills.us. Practic, unele depozite noi sunt în proces de închiriere, ceea ce cauzează o creștere temporară a disponibilității. Rata de disponibilitate (care include spațiile subînchiriate și noile livrări) a fost de aproximativ 8,9% în T2 matthews.com, reflectând proiectele speculative care intră pe piață. Totuși, cererea de bază rămâne puternică – anumite trimestre înregistrează în continuare absorbție net pozitivă. De exemplu, în T1 2025 Nashville a înregistrat +216.000 picioare pătrate de absorbție industrială (cu 48% mai mult decât în T1 2024) colliers.com, deși în T2 s-a observat o scădere spre absorbție negativă pe măsură ce proiectele mari au fost finalizate matthews.com.

Chirii: Chiriile industriale din Nashville au crescut la niveluri record. Zona metropolitană se laudă acum cu unul dintre cele mai ridicate niveluri de chirii industriale din Sud-Est, la aproximativ 12,00 USD pe picioară pătrată, în medie matthews.com. Această medie include o gamă variată: depozitele mari de tip bulk (peste 100k sf) se închiriază în jur de 10,50 USD/sf, în timp ce facilitățile moderne mai mici sub 100k sf (cele mai căutate) pot ajunge la 14 USD/sf matthews.com. În ciuda influxului de spații noi, chiriile au crescut cu aproximativ 5,9% de la an la an la Q2 2025 matthews.com matthews.com. În ultimii ani, chiriile industriale au crescut rapid – tarifele cerute în Q2 au fost cu aproximativ 10% mai mari decât în anul precedent, potrivit unor rapoarte ale brokerilor, și au crescut cu aproximativ 35–40% din 2018 (reflectat în faptul că prețul pe SF pentru activele industriale s-a dublat din 2018 în vânzări) matthews.com. Factorul principal este cererea robustă din partea comerțului electronic, logisticii (poziția centrală a Nashville este un punct cheie de distribuție) și a chiriașilor din producție (inclusiv furnizori din sectorul auto și noi operațiuni de asamblare tehnologică). Cu rata de neocupare încă relativ scăzută și mare parte din spațiul nou pre-închiriat sau absorbit rapid, creșterea chiriilor pe piața industrială din Nashville continuă să depășească media națională matthews.com.

Perspective: Perspectivele sectorului industrial sunt în mare parte pozitive, deși este posibil să vedem o ușoară răcire pe măsură ce proiectele de construcții ating vârful. Creșterea populației și a locurilor de muncă din Nashville atrag utilizatori de depozite și producători ușori într-un ritm constant. Jucători mari precum Amazon (cu Centrul său de Operațiuni aici) și numeroși 3PL și-au extins prezența în regiune. Având în vedere cele 8 milioane de picioare pătrate în construcție, rata de neocupare ar putea crește puțin (în intervalul 6–7%) în următorii 1–2 ani, dar, important, peste 65–70% din noile spații sunt pre-închiriate matthews.com matthews.com sau construite la comandă, ceea ce limitează riscul de surplus. Pe măsură ce aceste proiecte se ocupă, absorbția va recupera. De fapt, proiecțiile arată că rata de neocupare va scădea din nou și se va stabiliza în jurul valorii de 4% până în 2026–27, pe măsură ce cererea ajunge din urmă oferta lumicre.com. Se estimează că chiriile vor continua să crească, deși într-un ritm moderat (posibil creșteri anuale de câteva procente), având în vedere nivelul de bază ridicat. Investițiile industriale rămân fierbinți: Nashville a înregistrat 1,2 miliarde de dolari în vânzări de proprietăți industriale în ultimul an matthews.com, iar ratele de capitalizare s-au comprimat pe măsură ce investitorii instituționali intră pe piață. Concluzia – piața industrială din Nashville se extinde rapid, dar rămâne fundamental solidă, susținută de o locație strategică și o creștere economică ce ar trebui să asigure că noile depozite nu vor rămâne goale prea mult timp.

Analiza pieței de închirieri (rezidențial multifamilial)

Piața chiriilor de apartamente din Nashville în 2025 se află într-un punct de inflexiune, trecând de la o perioadă de creștere accentuată a ofertei către o fază de reechilibrare și restrângere. Iată detaliile:

Relaxarea creșterii ofertei: Dezvoltatorii au livrat un număr record de noi unități multifamiliale în Nashville în perioada 2021–2023, ceea ce a dus la creșterea gradului de neocupare și a temperat creșterea chiriilor pe termen scurt. În 2024, rata de neocupare a apartamentelor a urcat în intervalul 8–9% pe măsură ce mii de unități noi au intrat pe piață. Totuși, până la mijlocul anului 2025, valul atinge apogeul. Finalizările de la începutul anului 2025 însumează aproximativ 4.700 de unități northmarq.com – încă la un nivel ridicat istoric, dar în scădere față de vârfurile anilor anteriori, pe măsură ce constructorii reduc ritmul. Mulți dezvoltatori au redus lansările de proiecte noi pentru a se concentra pe închirierea proiectelor existente northmarq.com. Se estimează că aproximativ 9.000 de unități noi vor fi livrate în total în 2025, ceea ce este semnificativ sub maximele recente (în 2022 s-au livrat bine peste 10.000 de unități) northmarq.com. Această reducere treptată a noii oferte, combinată cu creșterea continuă a populației din Nashville, reduce presiunea asupra pieței de închirieri.

Grad de neocupare și absorbție: Există semne clare că ratele de neocupare au atins vârful și încep să scadă. În trimestrul 2 din 2025, Nashville a înregistrat o îmbunătățire trimestrială a gradului de neocupare – cererea de chirii în subpiețele urbane și suburbane cheie a depășit livrările noi pentru prima dată după o perioadă northmarq.com. Per ansamblu, gradul de neocupare a apartamentelor, care a început 2025 peste 8%, este acum pe cale să scadă sub 8,0% până la sfârșitul anului northmarq.com, potrivit analizelor Northmarq. Impulsul ar trebui să continue și ulterior, cu gradul de neocupare „tendință spre valorile istorice” până la sfârșitul lui 2026 northmarq.com (norma pre-boom a Nashville era de aproximativ 5–6%). Această schimbare pozitivă este determinată de absorbția puternică: cererea pentru închirieri rămâne sănătoasă, susținută de creșterea locurilor de muncă și de potențialii cumpărători de locuințe care aleg să închirieze mai mult timp din cauza ratelor ridicate ale dobânzilor. În special, centrul orașului Nashville și anumite suburbii (de exemplu, zona Madison/Rivergate, Mt. Juliet și Sumner County) înregistrează o activitate robustă de închiriere, ceea ce duce la o restrângere a acestor subpiețe northmarq.com.

Tendințe ale chiriilor: Chiriile au fost practic stabile în 2023 pe fondul valului de noi livrări, însă acum încep să crească din nou pe măsură ce piața absoarbe unitățile. În trimestrul 2 din 2025, s-a observat o ușoară creștere a chiriilor, odată cu scăderea ratei de neocupare northmarq.com. Chiria medie efectivă în zona metropolitană Nashville este în prezent în jur de 1.600–1.700 $ pe lună pentru un apartament tipic cu 2 camere, în funcție de sursă. Previziunile arată că până în 2026, chiriile medii vor ajunge la aproximativ 1.730 $ pe lună northmarq.com, ceea ce implică reluarea unei creșteri constante a chiriilor. Aceasta ar însemna un ritm de creștere anuală de 3–4%, mult mai sustenabil comparativ cu creșterile de două cifre din 2021. Proprietarii clădirilor noi de Clasa A au fost nevoiți să ofere concesii în ultimul an pentru a ocupa unitățile, dar aceste oferte vor scădea probabil pe măsură ce condițiile se vor înăspri la sfârșitul lui 2025 și în 2026. Important, nivelul chiriilor din Nashville rămâne accesibil comparativ cu orașele de coastă, ceea ce continuă să atragă noi veniți pe piața de închirieri.

Factori care determină cererea de închirieri: Demografia și tendințele de pe piața muncii susțin ferm sectorul de închirieri din Nashville. Orașul atrage mulți tineri profesioniști, creativi și proaspăt absolvenți (un grup numeros de millennials și Gen Z), care de obicei închiriază înainte de a cumpăra. Angajatorii majori din sănătate și tehnologie continuă să angajeze, aducând lucrători relocați care de multe ori aleg să închirieze inițial. În plus, statutul Nashville ca centru de divertisment și universitar alimentează cererea de închirieri (studenți, profesioniști în turneu etc.). Zona metropolitană câștigă zilnic zeci de noi rezidenți (aproximativ 66 de persoane pe zi care se mută) nestinginnashville.com, iar nu toți pot sau doresc să cumpere locuințe imediat, ceea ce înseamnă un flux constant de chiriași. Tendința build-to-rent apare și ea: comunități de case unifamiliale de închiriat sunt dezvoltate pentru cei care doresc o casă cu curte, dar preferă să închirieze. Toți acești factori indică o piață de închirieri care, după ce a digerat un boom al construcțiilor, este pregătită să se înăsprească din nou. Până la sfârșitul lui 2025 și ulterior, se așteaptă ca proprietarii de apartamente să recâștige puterea de stabilire a prețurilor, ratele de neocupare să scadă spre niveluri de o singură cifră și creșterea chiriilor să accelereze moderat.

Investiții și ROI: Pentru investitorii imobiliari, proprietățile de închiriat din Nashville prezintă un mare interes. Capitalul continuă să vizeze segmentul multifamilial din Nashville – volumul tranzacțiilor la începutul lui 2025 a fost la același nivel cu 2024 ca număr de tranzacții, iar volumul total în dolari a crescut de fapt cu aproape 70% de la an la an (datorită mai multor achiziții instituționale mari) northmarq.com. Cumpărătorii sunt deosebit de interesați de comunitățile noi de tip Class A/B, care au reprezentat aproximativ 70% din proprietățile tranzacționate până acum în 2025 northmarq.com. Prețurile s-au menținut rezistente; prețul mediu de vânzare pentru proprietățile cu peste 50 de unități a fost de aproximativ 221.000 $/unitate în prima jumătate a lui 2025, în creștere cu 1% față de 2024 northmarq.com. Ratele de capitalizare au început din nou să se comprime la mijlocul lui 2025 pe măsură ce perspectivele de chirie se îmbunătățesc northmarq.com, un semnal al revenirii încrederii investitorilor. Per ansamblu, cu fundamentele pieței de închiriere pregătite să se îmbunătățească (scăderea ratei de neocupare, reluarea creșterii chiriilor) și perspectiva scăderii ratelor dobânzilor la sfârșitul lui 2025, piața multifamilială din Nashville este pregătită pentru o performanță solidă. Investitorii se pot aștepta rezonabil la creșteri anuale ale chiriilor în intervalul 3–5% în următorii câțiva ani și la o potențială apreciere dacă achiziționează active bine localizate înainte ca piața să se strângă complet.

Oportunități de investiții și proiecții ROI

Traiectoria economică puternică a Nashville și creșterea populației continuă să facă din acest oraș o piață atractivă pentru investitorii imobiliari în 2025. Oportunitățile acoperă segmentele rezidențial și comercial, cu randamente în general favorabile prognozate pentru următorii ani:

Rezidențial (Investiții Flip & Hold): Valorile locuințelor din Nashville au înregistrat creșteri remarcabile pe termen lung – crescând cu aproximativ 150% în ultimul deceniu mcsquaredluxury.com. Deși creșterea viitoare va fi mai calmă, previziunile indică în continuare o apreciere constantă . Modelele Zillow estimează o creștere de aproximativ +3,4% a prețurilor locuințelor până în 2025 mattwardhomes.com , iar unele analize prevăd o apreciere anuală de 4–6% până în 2028 mcsquaredluxury.com în zona metropolitană Nashville. Acest lucru sugerează că achiziționarea și păstrarea unei proprietăți în Nashville poate aduce o creștere solidă a capitalului. Investitorii care caută venituri din chirii pot beneficia, de asemenea, de randamente competitive : chiriile din Nashville, raportate la prețul de achiziție, generează adesea rapoarte chirie-valoare la nivelul sau peste mediile naționale. O casă unifamilială tipică sau un apartament de închiriat poate obține un ROI brut din chirii de ~8–12% (chiria ca % din prețul de achiziție), în funcție de cartier rentastic.io – ceea ce o face atractivă pentru investitorii interesați de flux de numerar. Închirierile pe termen scurt (Airbnb/VRBO) în zonele cu mulți turiști sunt deosebit de profitabile, generând adesea ROI peste medie datorită scenei turistice în plină expansiune din Nashville mcsquaredluxury.com. Zone populare precum centrul orașului, The Gulch sau lângă Broadway pot obține tarife ridicate pe noapte de la cei ~15+ milioane de vizitatori anuali (o cifră care se estimează că va ajunge la 17,5 milioane până în 2025, potrivit estimărilor locale de turism). Totuși, investitorii trebuie să navigheze reglementările locale privind STR (care limitează închirierea proprietăților neocupate de proprietar în unele zone).

Valorile locuințelor din Nashville au înregistrat creșteri remarcabile pe termen lung – crescând cu aproximativ 150% în ultimul deceniu mcsquaredluxury.com. Deși creșterea viitoare va fi mai calmă, . Modelele Zillow estimează o creștere de aproximativ , iar unele analize prevăd în zona metropolitană Nashville. Acest lucru sugerează că achiziționarea și păstrarea unei proprietăți în Nashville poate aduce o creștere solidă a capitalului. Investitorii care caută venituri din chirii pot beneficia, de asemenea, de : chiriile din Nashville, raportate la prețul de achiziție, generează adesea rapoarte chirie-valoare la nivelul sau peste mediile naționale. O casă unifamilială tipică sau un apartament de închiriat poate obține un (chiria ca % din prețul de achiziție), în funcție de cartier rentastic.io – ceea ce o face atractivă pentru investitorii interesați de flux de numerar. (Airbnb/VRBO) în zonele cu mulți turiști sunt deosebit de profitabile, generând adesea datorită scenei turistice în plină expansiune din Nashville mcsquaredluxury.com. Zone populare precum centrul orașului, The Gulch sau lângă Broadway pot obține tarife ridicate pe noapte de la cei ~15+ milioane de vizitatori anuali (o cifră care se estimează că va ajunge la 17,5 milioane până în 2025, potrivit estimărilor locale de turism). Totuși, investitorii trebuie să navigheze reglementările locale privind STR (care limitează închirierea proprietăților neocupate de proprietar în unele zone). Investiții comerciale: Pe partea comercială, proprietățile de retail și industriale oferă perspective solide . Centrele comerciale beneficiază de o rată scăzută a neocupării și de chirii în creștere – investitorii au investit peste 1 miliard de dolari în retailul din Nashville în ultimul an matthews.com. Cu rate de capitalizare în jur de 6% matthews.com și o creștere a chiriilor de ~5% anual, activele de retail pot oferi un randament total sănătos (venit + apreciere). Unele subpiețe de retail suburbane sunt atât de subaprovizionate (rata de neocupare <1% marcusmillichap.com) încât dezvoltările noi sau proiectele de retail cu valoare adăugată ar putea obține creșteri semnificative ale chiriilor (de fapt, chiriile în anumite suburbii au crescut cu 10$/mp anul trecut marcusmillichap.com). Imobiliarele industriale reprezintă un alt segment fierbinte: ratele de capitalizare industriale medii din Nashville sunt între 5,5%–6,5%, iar cererea investitorilor este intensă, deoarece fundamentele sectorului sunt printre cele mai bune din regiune. Cu chiriile industriale în creștere cu ~6%+ pe an și restricții de teren în subpiețele centrale, proprietarii de depozite bine poziționate pot anticipa creșterea NOI și a valorii proprietății. Este de remarcat că prețurile de vânzare industriale/mp s-au dublat din 2018 în Nashville matthews.com – o reflectare atât a creșterii chiriilor, cât și a comprimării ratelor de capitalizare – și, deși acest ritm nu se va repeta, perspectivele rămân optimiste.

Pe partea comercială, . Centrele comerciale beneficiază de o rată scăzută a neocupării și de chirii în creștere – investitorii au investit peste 1 miliard de dolari în retailul din Nashville în ultimul an matthews.com. Cu rate de capitalizare în jur de 6% matthews.com și o creștere a chiriilor de ~5% anual, activele de retail pot oferi un randament total sănătos (venit + apreciere). Unele subpiețe de retail suburbane sunt atât de subaprovizionate (rata de neocupare <1% marcusmillichap.com) încât dezvoltările noi sau proiectele de retail cu valoare adăugată ar putea obține creșteri semnificative ale chiriilor (de fapt, chiriile în anumite suburbii au crescut cu 10$/mp anul trecut marcusmillichap.com). reprezintă un alt segment fierbinte: ratele de capitalizare industriale medii din Nashville sunt între 5,5%–6,5%, iar cererea investitorilor este intensă, deoarece fundamentele sectorului sunt printre cele mai bune din regiune. Cu chiriile industriale în creștere cu ~6%+ pe an și restricții de teren în subpiețele centrale, proprietarii de depozite bine poziționate pot anticipa creșterea NOI și a valorii proprietății. Este de remarcat că în Nashville matthews.com – o reflectare atât a creșterii chiriilor, cât și a comprimării ratelor de capitalizare – și, deși acest ritm nu se va repeta, perspectivele rămân optimiste. Birouri și specializate: Sectorul de birouri este mai degrabă o miză contrariană. Valorile scăzute (preț mediu de vânzare ~$130/mp commercialsearch.com) și ratele mari de neocupare înseamnă că investitorii pot achiziționa clădiri de birouri la un preț relativ redus. Cheia este localizarea și repoziționarea. Investitorii dispuși la reconversii adaptive ar putea viza clădirile vechi de birouri din centrul orașului pentru conversia în apartamente sau proiecte mixte, valorificând inițiativa orașului de revitalizare. În plus, sectoarele de nișă precum imobiliarele medicale (birouri medicale) rămân pariuri stabile, având în vedere prezența masivă a industriei de sănătate din Nashville. Investițiile hoteliere își revin și ele, pe măsură ce turismul și activitatea de convenții din Nashville revin în forță; piața a înregistrat venituri record din hoteluri în 2023–24 și o creștere continuă în 2025, ceea ce se traduce printr-un interes reînnoit pentru dezvoltarea și achiziția de proprietăți hoteliere.

Concluzie: Investitorii sunt atrași de Nashville pentru povestea de creștere pe termen lung – o economie diversificată, lipsa impozitului pe venit la nivel de stat, populație în creștere și accesibilitate relativă, toate indicând o cerere susținută. Piața este în proces de maturizare, astfel că salturile anuale de 20% la prețul locuințelor probabil au dispărut, dar în schimb există mai multă stabilitate. Randamentele anuale de o singură cifră, dar ridicate (combinând venitul și aprecierea), sunt realizabile și realiste. După cum a spus o analiză imobiliară, Nashville oferă combinația rară de „potențial puternic de apreciere cu un mediu fiscal prietenos” mcsquaredluxury.com. Pentru cei care privesc spre 2025 și mai departe, investițiile strategice în cartierele sau clasele de active potrivite din Nashville ar putea aduce un ROI foarte sănătos, mai ales dacă sunt achiziționate înainte de următorul ciclu de creștere a valorii proprietăților.

Cartiere în prim-plan: Zone fierbinți și zone de creștere

Creșterea rapidă a Nashville remodelează multe cartiere, cu zone anterior neglijate care devin favorite pe piața imobiliară. Iată câteva cartiere emergente și zone cheie de urmărit, împreună cu tendințe de gentrificare și infrastructură care le determină ascensiunea:

East Nashville: Cunoscut de mult timp pentru scena sa artistică și muzicală eclectică, East Nashville a devenit pe deplin un focar imobiliar . Tinerii profesioniști și familiile s-au mutat aici pentru bungalow-urile istorice, restaurantele la modă și atmosfera creativă. La începutul lui 2025, prețul mediu al unei locuințe în East Nashville era de aproximativ 585.000 $ – în creștere cu 10,8% față de anul precedent walkerluxuryandland.com . Această apreciere accentuată reflectă atât stocul redus, cât și cererea intensă din această enclavă la modă. Zone precum Lockeland Springs și Cleveland Park trec printr-o gentrificare rapidă: casele vechi sunt renovate sau reconstruite, iar noi dezvoltări mixte apar de-a lungul principalelor artere. În ciuda creșterii prețurilor, East Nashville rămâne ușor mai accesibil decât enclavele de lux din West Nashville, menținând interesul cumpărătorilor ridicat. Autenticitatea și accesibilitatea pietonală a cartierului (gândește-te la favorite locale precum Five Points și Riverside Village) asigură că va rămâne o alegere de top. Așteaptă-te la investiții continue aici, mai ales pe măsură ce mega-dezvoltarea East Bank din apropiere (peste râu) avansează, aducând parcuri, locuri de muncă (campusul Oracle) și conectivitate îmbunătățită către East Nash.

Cunoscut de mult timp pentru scena sa artistică și muzicală eclectică, East Nashville a devenit pe deplin un . Tinerii profesioniști și familiile s-au mutat aici pentru bungalow-urile istorice, restaurantele la modă și atmosfera creativă. La începutul lui 2025, prețul mediu al unei locuințe în East Nashville era de aproximativ . Această apreciere accentuată reflectă atât din această enclavă la modă. Zone precum Lockeland Springs și Cleveland Park trec printr-o gentrificare rapidă: casele vechi sunt renovate sau reconstruite, iar noi dezvoltări mixte apar de-a lungul principalelor artere. În ciuda creșterii prețurilor, East Nashville rămâne ușor mai accesibil decât enclavele de lux din West Nashville, menținând interesul cumpărătorilor ridicat. Autenticitatea și accesibilitatea pietonală a cartierului (gândește-te la favorite locale precum Five Points și Riverside Village) asigură că va rămâne o alegere de top. Așteaptă-te la investiții continue aici, mai ales pe măsură ce (peste râu) avansează, aducând parcuri, locuri de muncă (campusul Oracle) și conectivitate îmbunătățită către East Nash. The Nations (West Nashville): Acum câțiva ani, The Nations era o zonă industrială modestă; acum este unul dintre cartierele cu cea mai rapidă transformare din Nashville. Situat în West Nashville, lângă 51st Avenue, The Nations a văzut depozite transformate în berării populare, studiouri și restaurante, atrăgând o mulțime modernă. Proiecte noi de case înșiruite și apartamente au umplut multe blocuri, iar valorile locuințelor au crescut corespunzător. Farmecul zonei constă în “strada principală” pietonală (51st Ave) cu buticuri și restaurante, precum și în locația sa relativ centrală cu un caracter industrial-șic neconvențional. Ca exemplu de creștere, un mare proiect mixt, Silo Bend, a adăugat sute de locuințe. The Nations întruchipează trendul de revitalizare urbană din Nashville: transformarea unui vechi cartier industrial într-un centru rezidențial vibrant. Gentrificarea este deja în plină desfășurare, dar farmecul cartierului și accesibilitatea relativă (comparativ cu centrul) continuă să alimenteze cererea. Investitorii sunt interesați de The Nations pentru oportunitățile de reamenajare, iar infrastructura nouă (drumuri îmbunătățite, spații verzi) este în curs de dezvoltare pentru a susține populația în creștere.

Acum câțiva ani, The Nations era o zonă industrială modestă; acum este unul dintre din Nashville. Situat în West Nashville, lângă 51st Avenue, The Nations a văzut depozite transformate în berării populare, studiouri și restaurante, atrăgând o mulțime modernă. Proiecte noi de case înșiruite și apartamente au umplut multe blocuri, iar valorile locuințelor au crescut corespunzător. Farmecul zonei constă în cu buticuri și restaurante, precum și în locația sa relativ centrală cu un caracter industrial-șic neconvențional. Ca exemplu de creștere, un mare proiect mixt, Silo Bend, a adăugat sute de locuințe. The Nations întruchipează din Nashville: transformarea unui vechi cartier industrial într-un centru rezidențial vibrant. Gentrificarea este deja în plină desfășurare, dar farmecul cartierului și accesibilitatea relativă (comparativ cu centrul) continuă să alimenteze cererea. Investitorii sunt interesați de The Nations pentru oportunitățile de reamenajare, iar infrastructura nouă (drumuri îmbunătățite, spații verzi) este în curs de dezvoltare pentru a susține populația în creștere. Wedgewood-Houston (WeHo): Chiar la sud de centrul orașului, Wedgewood-Houston – sau “WeHo” – este un alt punct fierbinte al gentrificării . Acest fost cartier industrial/al artiștilor a devenit un magnet pentru dezvoltare datorită proximității de centrul urban și prestigiului cultural (găzduiește galerii, spații pentru creatori și Nashville Design District). În ultimii ani, WeHo a primit noi clădiri de apartamente, proiecte de reconversie și locații la modă (precum stadionul de fotbal Nashville NYC FC din apropiere și Soho House). Afluxul de berării, cafenele și startup-uri tech a transformat WeHo într-o destinație pentru locuit, muncă și distracție. Prețurile locuințelor și chiriile au crescut pe măsură ce tinerii profesioniști caută alternative la centrul scump. Cartierul beneficiază și de îmbunătățiri ale infrastructurii : orașul a vizat zona WeHo pentru conexiuni de transport și amenajări stradale modernizate pentru a face față creșterii. Pe măsură ce aceste schimbări continuă, se așteaptă ca lofturile din depozite și casele moderne înșiruite din WeHo să se aprecieze și mai mult, deși accesibilitatea și strămutarea rezidenților vechi rămân preocupări constante în această poveste a gentrificării.

Chiar la sud de centrul orașului, Wedgewood-Houston – sau “WeHo” – este un alt . Acest fost cartier industrial/al artiștilor a devenit un magnet pentru dezvoltare datorită și prestigiului cultural (găzduiește galerii, spații pentru creatori și Nashville Design District). În ultimii ani, WeHo a primit noi clădiri de apartamente, proiecte de reconversie și locații la modă (precum stadionul de fotbal Nashville NYC FC din apropiere și Soho House). Afluxul de berării, cafenele și startup-uri tech a transformat WeHo într-o destinație pentru locuit, muncă și distracție. Prețurile locuințelor și chiriile au crescut pe măsură ce tinerii profesioniști caută alternative la centrul scump. Cartierul beneficiază și de : orașul a vizat zona WeHo pentru conexiuni de transport și amenajări stradale modernizate pentru a face față creșterii. Pe măsură ce aceste schimbări continuă, se așteaptă ca lofturile din depozite și casele moderne înșiruite din WeHo să se aprecieze și mai mult, deși accesibilitatea și strămutarea rezidenților vechi rămân preocupări constante în această poveste a gentrificării. Madison & Rivergate (suburbiile de nord ale Nashville): Nu toate zonele populare sunt în centrul urban – unele suburbii de prim inel devin și ele tot mai atractive. Zona Madison (o comunitate la aproximativ 8 mile nord de centrul orașului) și Rivergate/Sumner County din apropiere atrag tot mai mult interes din partea dezvoltatorilor. Tradițional mai accesibile și cu o populație preponderent muncitoare, aceste zone oferă loturi mai mari și navete mai ușoare pe I-65. Acum, pe măsură ce Nashville crește, dezvoltatorii au început să construiască locuințe noi (inclusiv case înșiruite și apartamente) în Madison pentru a răspunde cererii de opțiuni mai accesibile. De fapt, Madison/Rivergate este menționată ca o zonă unde momentumul segmentului multifamilial este în creștere – noile complexe de apartamente suburbane se închiriază rapid northmarq.com. Dezvoltarea comercială și de retail urmează creșterea rezidențială, cu rate de neocupare extrem de scăzute pentru spațiile comerciale din suburbiile periferice. Prețurile relativ mici ale locuințelor din Madison cresc treptat, pe măsură ce investitorii renovează casele vechi de tip ranch și cumpărătorii la prima achiziție descoperă zona. Modernizările infrastructurii , precum viitorul centru de transport din Madison și planurile de îmbunătățire a serviciului de autobuz pe Gallatin Pike, ar putea impulsiona și mai mult aceste cartiere. În concluzie, urmărește comunitățile din nordul Nashville care trec de la a fi neglijate la a deveni în vogă , oferind mai mult pentru banii investiți, dar fiind totodată conectate la creșterea metropolitană.

Nu toate zonele populare sunt în centrul urban – unele devin și ele tot mai atractive. Zona Madison (o comunitate la aproximativ 8 mile nord de centrul orașului) și Rivergate/Sumner County din apropiere atrag tot mai mult interes din partea dezvoltatorilor. Tradițional mai accesibile și cu o populație preponderent muncitoare, aceste zone oferă loturi mai mari și navete mai ușoare pe I-65. Acum, pe măsură ce Nashville crește, dezvoltatorii au început să construiască locuințe noi (inclusiv case înșiruite și apartamente) în Madison pentru a răspunde cererii de opțiuni mai accesibile. De fapt, Madison/Rivergate este menționată ca o zonă unde – noile complexe de apartamente suburbane se închiriază rapid northmarq.com. Dezvoltarea comercială și de retail urmează creșterea rezidențială, cu rate de neocupare extrem de scăzute pentru spațiile comerciale din suburbiile periferice. Prețurile relativ mici ale locuințelor din Madison cresc treptat, pe măsură ce investitorii renovează casele vechi de tip ranch și cumpărătorii la prima achiziție descoperă zona. , precum viitorul centru de transport din Madison și planurile de îmbunătățire a serviciului de autobuz pe Gallatin Pike, ar putea impulsiona și mai mult aceste cartiere. În concluzie, urmărește comunitățile din nordul Nashville care , oferind mai mult pentru banii investiți, dar fiind totodată conectate la creșterea metropolitană. Reamenajarea centrului și a East Bank: Nucleul urban al Nashville se află el însuși într-un proces de evoluție, datorită parțial proiectelor masive de infrastructură. East Bank (partea de est a râului Cumberland, vizavi de centrul orașului) trece printr-un plan de transformare. Odată cu noul stadion Tennessee Titans aprobat în 2023 (un stadion acoperit de peste 2 miliarde de dolari, care urmează să fie deschis până în 2027) planning.org, East Bank va ancora o reamenajare mixtă de 350 de acri, care va include parcuri, zone verzi, locuințe și îmbunătățiri ale transportului planning.org planning.org. În paralel, Oracle Corp. a planificat un campus tehnologic de 1,2 miliarde de dolari în River North (East Bank), care va găzdui 8.500 de locuri de muncă planning.org. Aceste proiecte transformă ceea ce obișnuiau să fie terenuri industriale goale în următorul mare cartier al orașului. Ne putem aștepta ca noi apartamente, blocuri și spații comerciale să apară în zonele adiacente East Bank (Germantown, malul apei din East Nashville) pentru a deservi afluxul de locuri de muncă și vizitatori. Deja, dezvoltatorii au propus proiecte de peste 2,2 miliarde de dolari în anticipare planning.org. Între timp, centrul Nashville continuă să prospere cu proiecte precum Nashville Yards, dezvoltarea Fifth + Broadway și numeroase turnuri rezidențiale înalte care schimbă orizontul orașului. Îngrijorări legate de gentrificare însoțesc acest boom – pe măsură ce apar noi turnuri strălucitoare, accesibilitatea locuințelor în centru devine o problemă, iar eforturi sunt depuse pentru a include locuințe accesibile în planuri precum Imagine East Bank planning.org planning.org. Cu toate acestea, zona centrului/East Bank este fără îndoială un punct focal al investițiilor în infrastructură care va crește valorile proprietăților în cartierele învecinate în următorii 5 ani.

Actualizări de politici, reglementări și zonare

Mai multe dezvoltări de politici și zonare în 2025 sunt pregătite să influențeze peisajul imobiliar din Nashville, în special în ceea ce privește oferta de locuințe și modelele de dezvoltare:

Reformă de zonare pentru locuințele „Missing Middle”: În august 2025, Metro Nashville avansează o revizuire majoră a zonării, menită să creeze mai multe opțiuni de locuințe accesibile și dense în cartierele tradițional destinate caselor unifamiliale wsmv.com wsmv.com. Departamentul de Planificare Metro, ca parte a unui studiu privind Locuințele & Infrastructura, a constatat că regiunea are nevoie de peste 100.000 de locuințe noi în următorul deceniu pentru a satisface cererea wsmv.com. Pentru a permite această creștere, planificatorii au propus două noi categorii de zonare rezidențială – denumite provizoriu Cartier Rezidențial (RN) și Rezidențial Limitat (RL) wsmv.com. Acestea ar permite forme de „middle housing” (precum duplexuri, triplexuri, case înșiruite, curți de tip cottage) să fie construite în zone care anterior permiteau doar case unifamiliale wsmv.com. Ideea este de a densifica ușor cartierele fără clădiri înalte, adăugând tipuri de locuințe care se potrivesc cu scara comunității. Important, propunerea include limite de înălțime pentru a păstra caracterul cartierului – prevenind ca structuri înalte să domine casele existente wsmv.com. Întâlniri comunitare și sesiuni de feedback au avut loc pe tot parcursul lunii august 2025, iar Comisia de Planificare și Consiliul Metro urmează să revizuiască modificările la sfârșitul anului 2025 wsmv.com. Dacă va fi adoptată, această reformă ar putea schimba regulile jocului: ar deschide multe zone rezidențiale pentru dezvoltare infill, putând declanșa un val de noi proiecte de case înșiruite și multiplexuri mici în 2026 și ulterior. Scopul nu este doar de a satisface cererea de locuințe, ci și de a crea mai multe comunități pietonale, locuibile prin amestecarea tipurilor de locuințe wsmv.com. Desigur, există dezbateri – unii rezidenți se tem că densitatea crescută ar putea alimenta gentrificarea sau ar putea schimba atmosfera cartierului wsmv.com. Planificatorii echilibrează aceste preocupări prin consultare publică și…și de etapizare. Per ansamblu, această actualizare a zonificării este un pas proactiv pentru a aborda criza locuințelor din Nashville și pentru a ghida creșterea în mod inteligent. Reglementări privind închirierea pe termen scurt: Nashville are o relație binecunoscută de tip dragoste-ură cu Airbnb și închirierile pe termen scurt (STR). În ultimii ani, orașul a impus reglementări pentru a limita densitatea STR în zonele rezidențiale și pentru a solicita permise, mai ales după ce unele cartiere s-au plâns de „case de petrecere”. Începând cu 2025, aceste reglementări rămân în vigoare – STR-urile care nu sunt ocupate de proprietar sunt restricționate în multe zone rezidențiale și trebuie să obțină un permis (care poate fi limitat pe sector de recensământ). Aplicarea s-a înăsprit , orașul revocând permisele pentru cei care încalcă regulile și aplicând amenzi mari pentru operarea ilegală a STR-urilor. Pentru investitori, acest lucru înseamnă că este necesară o verificare amănunțită înainte de a cumpăra o proprietate pentru utilizare pe Airbnb. Partea pozitivă este că în zonele prietenoase cu turiștii (cum ar fi centrul orașului, The Gulch) unde STR-urile sunt permise, gradul de ocupare și tarifele sunt ridicate, ceea ce face ca această nișă să fie profitabilă, dar limitată. Există discuții continue de politică despre posibila ajustare a regulilor STR (fie relaxarea lor pentru a crește capacitatea turistică, fie înăsprirea suplimentară pentru a proteja fondul locativ), dar până în 2025 nu au fost adoptate modificări majore. Este un domeniu de urmărit, deoarece orice modificare viitoare a ordonanțelor ar putea afecta valorile proprietăților pentru apartamente/case folosite ca STR-uri.

Nashville are o relație binecunoscută de tip dragoste-ură cu Airbnb și închirierile pe termen scurt (STR). În ultimii ani, orașul a impus reglementări pentru a limita densitatea STR în zonele rezidențiale și pentru a solicita permise, mai ales după ce unele cartiere s-au plâns de „case de petrecere”. Începând cu 2025, aceste reglementări rămân în vigoare – STR-urile care nu sunt ocupate de proprietar sunt restricționate în multe zone rezidențiale și trebuie să obțină un permis (care poate fi limitat pe sector de recensământ). , orașul revocând permisele pentru cei care încalcă regulile și aplicând amenzi mari pentru operarea ilegală a STR-urilor. Pentru investitori, acest lucru înseamnă că este necesară o verificare amănunțită înainte de a cumpăra o proprietate pentru utilizare pe Airbnb. Partea pozitivă este că în unde STR-urile sunt permise, gradul de ocupare și tarifele sunt ridicate, ceea ce face ca această nișă să fie profitabilă, dar limitată. Există discuții continue de politică despre posibila ajustare a regulilor STR (fie relaxarea lor pentru a crește capacitatea turistică, fie înăsprirea suplimentară pentru a proteja fondul locativ), dar până în 2025 nu au fost adoptate modificări majore. Este un domeniu de urmărit, deoarece orice modificare viitoare a ordonanțelor ar putea afecta valorile proprietăților pentru apartamente/case folosite ca STR-uri. Reevaluarea impozitului pe proprietate 2025: Nashville/Comitatul Davidson a trecut printr-o reevaluare a proprietății în 2025 (ca parte a ciclului său regulat). Datorită creșterii semnificative a valorilor proprietăților de la ultimul ciclu, mulți proprietari au observat creșteri substanțiale ale valorilor evaluate. Totuși, legea din Tennessee impune ca rata impozitului pe proprietate să fie ajustată (certificată) astfel încât reevaluarea generală să fie neutră din punct de vedere al veniturilor pentru comitat (cu excepția construcțiilor noi). În 2025, Consiliul Metro a redus într-adevăr rata impozitului după reevaluare pentru a compensa creșterile de valoare. Efectul net pentru mulți proprietari a fost o creștere moderată a facturii de impozit, dar nu proporțională cu creșterile uriașe de valoare din ultimii ani. Acest lucru menține impozitele pe proprietate din Nashville relativ rezonabile – un factor important pentru investitori (Tennessee nu are impozit pe venit la nivel de stat, astfel încât impozitul pe proprietate este o sursă cheie de venit, dar este totuși moderat comparativ cu unele state). Privind spre viitor, orice schimbări semnificative de politică fiscală (cum ar fi noi stimulente sau finanțare incrementală a impozitelor pentru dezvoltări) vor influența climatul imobiliar. Începând cu 2025, Nashville continuă să folosească instrumente precum PILOT (plăți în locul impozitelor) pentru a stimula anumite proiecte de locuințe accesibile și comerciale, și există discuții despre extinderea acestor programe pentru a asigura că dezvoltarea aduce beneficii obiectivelor largi ale comunității.

Nashville/Comitatul Davidson a trecut printr-o (ca parte a ciclului său regulat). Datorită creșterii semnificative a valorilor proprietăților de la ultimul ciclu, mulți proprietari au observat creșteri substanțiale ale valorilor evaluate. Totuși, legea din Tennessee impune ca rata impozitului pe proprietate să fie ajustată (certificată) astfel încât reevaluarea generală să fie neutră din punct de vedere al veniturilor pentru comitat (cu excepția construcțiilor noi). În 2025, Consiliul Metro a redus într-adevăr rata impozitului după reevaluare pentru a compensa creșterile de valoare. Efectul net pentru mulți proprietari a fost o creștere moderată a facturii de impozit, dar nu proporțională cu creșterile uriașe de valoare din ultimii ani. Acest lucru menține impozitele pe proprietate din Nashville relativ rezonabile – un factor important pentru investitori (Tennessee nu are impozit pe venit la nivel de stat, astfel încât impozitul pe proprietate este o sursă cheie de venit, dar este totuși moderat comparativ cu unele state). Privind spre viitor, orice (cum ar fi noi stimulente sau finanțare incrementală a impozitelor pentru dezvoltări) vor influența climatul imobiliar. Începând cu 2025, Nashville continuă să folosească instrumente precum PILOT (plăți în locul impozitelor) pentru a stimula anumite proiecte de locuințe accesibile și comerciale, și există discuții despre extinderea acestor programe pentru a asigura că dezvoltarea aduce beneficii obiectivelor largi ale comunității. Inițiative de infrastructură și planificare: Guvernul Metro folosește, de asemenea, politica pentru a ghida creșterea prin infrastructură. Planul Imagine East Bank (legat de noul stadion, menționat anterior) este un plan general condus de oraș care asigură că zonarea și designul urban din acel district promovează utilizarea mixtă, transportul public și reziliența la inundații planning.org planning.org. În plus, Nashville explorează îmbunătățiri ale transportului public – deși un referendum privind transportul public în masă din 2018 a eșuat, orașul a investit ulterior în servicii de autobuz mai bune (de exemplu, linii rapide de autobuz) și studiază posibilități viitoare de cale ferată pentru navetiști. În 2025, există discuții reînnoite la nivel regional despre un plan al autorității de transport din Nashville pentru următorul deceniu, care ar putea influența zonele de dezvoltare orientate spre transportul public dacă se va concretiza. Pe planul reglementărilor, simplificarea procesului de autorizare și a codurilor este o altă prioritate: Metro a actualizat codurile de construcție și procesele de autorizare pentru a fi mai eficiente pentru dezvoltatori, în special pentru a încuraja construirea de locuințe suplimentare.

În concluzie, mediul de politici publice din Nashville în 2025 abordează activ provocările creșterii. Reformele de zonare pentru densitate, planificarea atentă a mega-proiectelor și atenția acordată accesibilității locuințelor (prin stimulente și potențial zonare incluzivă în anumite proiecte) sunt toate pe masă. Aceste măsuri urmăresc să asigure că dezvoltarea orașului este durabilă și incluzivă – și vor modela ce, unde și cum vor apărea noile proiecte pe piață în anii următori.

Modele demografice și de migrație care influențează locuințele

Oamenii sunt motorul pieței imobiliare din Nashville. În ultimul deceniu, zona metropolitană Nashville a fost una dintre cele mai rapide regiuni în creștere din SUA, iar 2025 nu face excepție. Înțelegerea celor care se mută (și rămân) în Nashville – și de ce – este esențială pentru a evalua cererea de locuințe:

Creșterea continuă a populației: Creșterea populației din Nashville este robustă și nu dă semne că s-ar opri. Între 2020 și 2024, zona metropolitană a adăugat aproximativ 160.000 de noi rezidenți , o creștere de 7,7% în doar patru ani matthews.com. Pentru perspectivă, această rată de creștere este de peste două ori mai mare decât media națională (3,1%) în aceeași perioadă matthews.com. În 2025, populația zonei metropolitane Nashville este de aproximativ 1,35 milioane mattwardhomes.com. Aceasta reflectă o creștere anuală de ~1,3% față de 2024 – un ritm foarte sănătos pentru un oraș american. În cifre brute, asta înseamnă că peste 66 de persoane se mută zilnic în zona Nashville nestinginnashville.com în medie. Astfel de influxuri constante creează o cerere continuă pentru locuințe, fie de cumpărat, fie de închiriat. Creșterea zonei Greater Nashville nu este doar un fenomen urban; și județele învecinate precum Williamson, Rutherford, Wilson și Sumner cresc pe măsură ce oamenii se răspândesc în căutarea unei locuințe.

Creșterea populației din Nashville este robustă și nu dă semne că s-ar opri. Între 2020 și 2024, zona metropolitană a adăugat aproximativ , o creștere de 7,7% în doar patru ani matthews.com. Pentru perspectivă, această rată de creștere este de peste două ori mai mare decât media națională (3,1%) în aceeași perioadă matthews.com. În 2025, populația zonei metropolitane Nashville este de aproximativ mattwardhomes.com. Aceasta reflectă o creștere anuală de ~1,3% față de 2024 – un ritm foarte sănătos pentru un oraș american. În cifre brute, asta înseamnă că nestinginnashville.com în medie. Astfel de influxuri constante creează o cerere continuă pentru locuințe, fie de cumpărat, fie de închiriat. Creșterea zonei Greater Nashville nu este doar un fenomen urban; și județele învecinate precum Williamson, Rutherford, Wilson și Sumner cresc pe măsură ce oamenii se răspândesc în căutarea unei locuințe. Migrație internă: O mare parte din creșterea Nashville provine din migrația internă – persoane care se mută din alte state sau regiuni. Nashville a devenit un magnet pentru cei care părăsesc zonele cu costuri mai mari și creștere mai lentă. Notabil, a existat un aflux de rezidenți din California, nord-estul și Midwest, atrași de locuințele relativ accesibile și piața muncii în plină expansiune din Nashville. Avantajul costului de trai al orașului (fără impozit pe venit la nivel de stat, prețuri rezonabile la locuințe după standarde naționale) este un mare atu pentru cei din, să zicem, New York sau Los Angeles, care pot vinde o locuință acolo și cumpăra în Nashville la o fracțiune din preț. În plus, mulți vin și din alte state din sud-est (Atlanta, Florida etc.), pe măsură ce scena culturală și oportunitățile de angajare din Nashville au înflorit. Migrația netă către Nashville s-a situat constant printre cele mai ridicate din țară în ultimii ani. Acest influx intern este dominat de tineri profesioniști și familii cu vârste între 20 și 40 de ani, ceea ce crește cererea atât pentru chirii urbane, cât și pentru locuințe de început în suburbii.

O mare parte din creșterea Nashville provine din – persoane care se mută din alte state sau regiuni. Nashville a devenit un magnet pentru cei care părăsesc zonele cu costuri mai mari și creștere mai lentă. Notabil, a existat un aflux de rezidenți din California, nord-estul și Midwest, atrași de locuințele relativ accesibile și piața muncii în plină expansiune din Nashville. al orașului (fără impozit pe venit la nivel de stat, prețuri rezonabile la locuințe după standarde naționale) este un mare atu pentru cei din, să zicem, New York sau Los Angeles, care pot vinde o locuință acolo și cumpăra în Nashville la o fracțiune din preț. În plus, mulți vin și din alte (Atlanta, Florida etc.), pe măsură ce scena culturală și oportunitățile de angajare din Nashville au înflorit. Migrația netă către Nashville s-a situat constant printre cele mai ridicate din țară în ultimii ani. Acest influx intern este dominat de cu vârste între 20 și 40 de ani, ceea ce crește cererea atât pentru chirii urbane, cât și pentru locuințe de început în suburbii. Locuri de muncă și economie ca magneți: Principalul motiv pentru care oamenii vin în Nashville este oportunitatea economică . Rata șomajului în regiune la începutul lui 2025 era de aproximativ 3,2% (aproape de minime istorice) assets.cushmanwakefield.com, iar creșterea locurilor de muncă depășește media națională. Industriile cheie atrag talente: sănătatea , susținută de giganți precum HCA Healthcare și Vanderbilt, oferă zeci de mii de locuri de muncă bine plătite. Tehnologia crește rapid – Centrul de Excelență Operațională al Amazon s-a deschis în centrul orașului (5.000 de locuri de muncă), iar viitorul campus Oracle promite încă mii de roluri în domeniul tehnologiei mcsquaredluxury.com mcsquaredluxury.com. Industria muzicii și divertismentului rămâne un pilon – nu doar artiștii, ci un întreg ecosistem de profesioniști din industria muzicală locuiesc aici, alături de un sector ospitalier în plină expansiune pentru a deservi turismul mcsquaredluxury.com. Și să nu uităm de industria auto și producția avansată din regiunea extinsă (uzina uriașă Nissan este chiar lângă, în Smyrna, TN). Pe scurt, economia diversificată a Nashville-ului (sănătate, tehnologie, muzică, educație, logistică) oferă o bază stabilă care atrage căutători de locuri de muncă din toată țara . Pe măsură ce acești oameni sosesc, ei alimentează cererea pentru apartamente inițial și pentru case atunci când se stabilesc pe termen lung.

Principalul motiv pentru care oamenii vin în Nashville este . Rata șomajului în regiune la începutul lui 2025 era de aproximativ (aproape de minime istorice) assets.cushmanwakefield.com, iar creșterea locurilor de muncă depășește media națională. Industriile cheie atrag talente: , susținută de giganți precum HCA Healthcare și Vanderbilt, oferă zeci de mii de locuri de muncă bine plătite. crește rapid – Centrul de Excelență Operațională al Amazon s-a deschis în centrul orașului (5.000 de locuri de muncă), iar viitorul campus Oracle promite încă mii de roluri în domeniul tehnologiei mcsquaredluxury.com mcsquaredluxury.com. rămâne un pilon – nu doar artiștii, ci un întreg ecosistem de profesioniști din industria muzicală locuiesc aici, alături de un sector ospitalier în plină expansiune pentru a deservi turismul mcsquaredluxury.com. Și să nu uităm de din regiunea extinsă (uzina uriașă Nissan este chiar lângă, în Smyrna, TN). Pe scurt, economia diversificată a Nashville-ului (sănătate, tehnologie, muzică, educație, logistică) oferă o bază stabilă care . Pe măsură ce acești oameni sosesc, ei alimentează cererea pentru apartamente inițial și pentru case atunci când se stabilesc pe termen lung. Demografie tânără: Profilul demografic al Nashville tinde spre o populație mai tânără, ceea ce influențează preferințele de locuire. Orașul are o concentrație ridicată de millennials și o populație Gen Z în creștere, datorită universităților și atractivității stilului de viață. Vârsta mediană în Nashville este în jur de 30 și ceva de ani. Aceasta înseamnă un grup numeros de persoane aflate în anii de formare a gospodăriei – o rețetă pentru cerere puternică de locuințe . Profesioniștii tineri închiriază adesea în cartiere vibrante (precum Midtown, Germantown, East Nashville) înainte de a cumpăra în cele din urmă. Preferințele lor (pentru zone pietonale, facilități, gospodării mai mici) stimulează dezvoltarea de apartamente urbane și case tip townhouse. În același timp, pe măsură ce unii millennials ajung la 30 și ceva de ani și își întemeiază familii, mulți caută case suburbane, ceea ce crește cererea (și prețurile) în suburbiile prietenoase cu familiile și alimentează boom-ul suburban.

Profilul demografic al Nashville tinde spre o populație mai tânără, ceea ce influențează preferințele de locuire. Orașul are o concentrație ridicată de și o populație Gen Z în creștere, datorită universităților și atractivității stilului de viață. Vârsta mediană în Nashville este în jur de 30 și ceva de ani. Aceasta înseamnă un grup numeros de persoane aflate în anii de formare a gospodăriei – o rețetă pentru . Profesioniștii tineri închiriază adesea în cartiere vibrante (precum Midtown, Germantown, East Nashville) înainte de a cumpăra în cele din urmă. Preferințele lor (pentru zone pietonale, facilități, gospodării mai mici) stimulează dezvoltarea de apartamente urbane și case tip townhouse. În același timp, pe măsură ce unii millennials ajung la 30 și ceva de ani și își întemeiază familii, mulți caută case suburbane, ceea ce crește cererea (și prețurile) în suburbiile prietenoase cu familiile și alimentează boom-ul suburban. Migrație pentru stil de viață: Merită menționat că nu toți cei care se mută vin doar pentru locuri de muncă – calitatea vieții este un factor major de atracție. Reputația Nashville ca „Orașul Muzicii”, cu scena sa culturală bogată, gastronomia și divertismentul, îl face atractiv pentru cei care pot lucra de oriunde. În era muncii la distanță, unii au ales Nashville pentru stilul său de viață vibrant și costul mai scăzut al vieții, păstrându-și în același timp locurile de muncă remote din alte state. Clima relativ blândă a orașului (cu excepția verilor fierbinți) și poziția sa centrală sunt avantaje suplimentare. În plus, Nashville a devenit o destinație populară de pensionare pentru unii Baby Boomers care caută ierni mai blânde decât în Midwest/Nord-Est, dar cu mai multă cultură și dealuri decât Florida – acest flux de pensionari contribuie la cererea de locuințe în anumite zone (de exemplu, comunități pentru adulți activi la periferia Nashville).

Merită menționat că nu toți cei care se mută vin doar pentru locuri de muncă – este un factor major de atracție. Reputația Nashville ca „Orașul Muzicii”, cu scena sa culturală bogată, gastronomia și divertismentul, îl face atractiv pentru cei care pot lucra de oriunde. În era muncii la distanță, unii au ales Nashville pentru stilul său de viață vibrant și costul mai scăzut al vieții, păstrându-și în același timp locurile de muncă remote din alte state. Clima relativ blândă a orașului (cu excepția verilor fierbinți) și poziția sa centrală sunt avantaje suplimentare. În plus, Nashville a devenit o destinație populară de pensionare pentru unii Baby Boomers care caută ierni mai blânde decât în Midwest/Nord-Est, dar cu mai multă cultură și dealuri decât Florida – acest flux de pensionari contribuie la cererea de locuințe în anumite zone (de exemplu, comunități pentru adulți activi la periferia Nashville). Provocări – Accesibilitate și incluziune: Partea negativă a popularității Nashville este creșterea costurilor locuințelor, ceea ce poate pune presiune pe rezidenții cu venituri mici și pe cei vechi. Există semne de emigrare a unor localnici care nu-și mai permit să locuiască aici – de exemplu, unii nativi din Nashville se mută în zone mai ieftine din Tennessee sau în statele vecine pe măsură ce prețurile cresc. De asemenea, populațiile minoritare și cu venituri mici din oraș au resimțit presiunea gentrificării în cartierele urbane. Nashville încearcă să abordeze această problemă prin inițiative de locuințe accesibile și monitorizarea dezvoltării echitabile, astfel încât creșterea să nu îi alunge pe cei care au făcut orașul ceea ce este. Din punct de vedere demografic, Nashville se diversifică: creșterea regiunii include o populație hispanică în creștere și alte comunități de imigranți, ceea ce adaugă la țesutul cultural și la nevoile de locuințe (cu unele preferințe specifice pentru locuințe multigeneraționale etc.).

În concluzie, povestea demografică a Nashville este una de creștere robustă – un aflux de tineri talentați și educați, un flux constant de noi familii și chiar unii pensionari, toți atrași de perspectivele economice și farmecul cultural al orașului. Această mișcare și creștere continuă a populației stă la baza cererii puternice de pe piața imobiliară pe toate segmentele, și este un motiv important pentru care experții rămân optimiști cu privire la reziliența pieței imobiliare din Nashville în viitor.

Previziuni pentru următorii 3–5 ani

Ce rezervă viitorul pentru piața imobiliară din Nashville în restul anilor 2020? Perspectivele pentru următorii 3–5 ani (2025–2030) sunt în general pozitive, deși cu un ritm mai moderat decât valul rapid de la începutul anilor 2020. Iată o prezentare a așteptărilor pe sectoare, presupunând că nu vor exista șocuri economice majore:

Prețurile locuințelor & Piața rezidențială: Valorile locuințelor din Nashville sunt prognozate să continue să crească, dar într-un ritm controlat. Au dispărut creșterile anuale de 15%; în schimb, gândiți-vă la o apreciere anuală de 3–5% în medie, pe termen scurt mattwardhomes.com mcsquaredluxury.com. Principalii analiști (precum Zillow) prevăd creșteri procentuale de o singură cifră până în 2025 și 2026, reflectând o cerere continuă echilibrată de o ofertă în îmbunătățire. Asta înseamnă că o casă care valorează 500.000 $ astăzi ar putea ajunge la aproximativ 580.000–600.000 $ în cinci ani – o creștere semnificativă, dar sperăm că va fi însoțită de o creștere a veniturilor pentru a menține accesibilitatea. Volumul vânzărilor este de așteptat să crească ușor pe măsură ce ratele dobânzilor se stabilizează sau scad. Dacă ratele ipotecare scad de la maximele din 2023–2024 (care au fost ~7%) spre 5–6% până în 2026, mulți cumpărători care au stat pe margine vor reintra pe piață. Acest lucru ar putea crește numărul tranzacțiilor și, posibil, ar putea pune o ușoară presiune de creștere asupra prețurilor peste previziunile actuale. Totuși, Nashville ar trebui să rămână mult mai echilibrat decât în anii de frenezie; era licitațiilor sălbatice probabil s-a încheiat, cu excepția unei crize neașteptate de stocuri. Construcția de locuințe noi va continua, mai ales dacă orașul adoptă reformele de zonare – am putea vedea mai multă dezvoltare de tip townhome și infill care să adauge unități. Până în 2030, Nashville va avea probabil zeci de mii de locuințe noi, menținând un echilibru mai sănătos între cerere și ofertă. Concluzie: proprietarii se pot aștepta la creșteri solide ale capitalului propriu, iar potențialii cumpărători ar putea întâmpina prețuri ușor mai mari în fiecare an, dar cu mai multe opțiuni și condiții mai raționale decât acum câțiva ani.

Închiriere & Multifamilial: Următorii câțiva ani ar trebui să aducă o piață de închirieri în consolidare. Vârful noii oferte este depășit, astfel că până în 2026–2027 rata de neocupare a apartamentelor ar trebui să revină spre ~5–6% (norma istorică) northmarq.com. Această restrângere va oferi proprietarilor de locuințe pârghie pentru a crește chiriile într-un ritm mai rapid. Ne așteptăm la o creștere anuală a chiriilor în intervalul 3–4% în 2025, cu posibilitatea de a accelera la 4–5% în 2026 pe măsură ce piața se strânge. Chiriile medii, care sunt acum în jur de 1.600–1.700 de dolari, ar putea ajunge la peste 1.800 de dolari până în 2027 dacă tendințele se mențin northmarq.com. Proiectele de dezvoltare multifamilială sunt în scădere (aproximativ 9.000 de unități în 2025, probabil mai puține în 2026), ceea ce ar trebui să prevină suprasaturarea. Până în 2027–2028, Nashville ar putea chiar reveni la o nevoie de mai multe apartamente, mai ales dacă creșterea populației continuă neabătută. Investitorii în multifamilial pot aștepta îmbunătățirea NOI pe măsură ce gradul de ocupare crește și concesiunile dispar. Ratele de capitalizare s-ar putea comprima ușor dacă ratele dobânzilor scad, crescând valorile proprietăților. Un aspect de urmărit: diferența de locuințe accesibile. Nashville va trebui să abordeze opțiunile de închiriere accesibile, deoarece creșterile de chirii ar putea depăși veniturile rezidenților cu salarii mici. Este posibil să vedem mai multe parteneriate public-private și stimulente pentru a construi unități accesibile în următorii ani. Per ansamblu, perspectiva pentru multifamilial este optimistă – factorii puternici de cerere vor face probabil din Nashville una dintre cele mai performante piețe de închirieri din sud-est în următorii 5 ani.

Sectoare comerciale:

Retail: Se preconizează performanță continuă peste medie . Rata de neocupare a spațiilor comerciale din Nashville este estimată să rămână foarte scăzută (în intervalul 3–4%) deoarece construcțiile noi sunt limitate, iar cererea continuă să crească. Până în 2028, chiar și cu noi centre comerciale construite în suburbiile în creștere, neocuparea ar putea crește doar ușor, dacă va crește, deoarece creșterea populației va absorbi noile spații. Chiriile pentru retail ar trebui, prin urmare, să continue să crească, deși ritmul de creștere s-ar putea tempera de la aproape 5% acum la poate 3–4% anual pe măsură ce chiria de bază devine mai mare. Este posibil să vedem mai multe proiecte de retail experiențial și cu utilizare mixtă (integrate în dezvoltări mari precum East Bank sau de-a lungul coridoarelor de transport). Cu excepția unei recesiuni care să afecteze cheltuielile de consum, piața imobiliară de retail din Nashville este poziționată să prospere. Investitorii vor găsi probabil ratele de capitalizare menținându-se scăzute (în jur de 6% sau mai puțin) având în vedere fundamentele solide.

. Rata de neocupare a spațiilor comerciale din Nashville este estimată să rămână foarte scăzută (în intervalul 3–4%) deoarece construcțiile noi sunt limitate, iar cererea continuă să crească. Până în 2028, chiar și cu noi centre comerciale construite în suburbiile în creștere, neocuparea ar putea crește doar ușor, dacă va crește, deoarece creșterea populației va absorbi noile spații. Chiriile pentru retail ar trebui, prin urmare, să continue să crească, deși ritmul de creștere s-ar putea tempera de la aproape 5% acum la poate 3–4% anual pe măsură ce chiria de bază devine mai mare. Este posibil să vedem mai multe (integrate în dezvoltări mari precum East Bank sau de-a lungul coridoarelor de transport). Cu excepția unei recesiuni care să afecteze cheltuielile de consum, piața imobiliară de retail din Nashville este poziționată să prospere. Investitorii vor găsi probabil ratele de capitalizare menținându-se scăzute (în jur de 6% sau mai puțin) având în vedere fundamentele solide. Industrial: Următorii câțiva ani vor fi despre absorbția valului uriaș de ofertă , dar până în 2027 piața industrială ar trebui să-și recapete echilibrul. Rata de neocupare ar putea atinge un vârf de aproximativ 7% pe măsură ce livrările rămase din 2025 ajung pe piață, apoi să revină spre 4–5% până în 2028 după ce acele clădiri vor fi închiriate. Creșterea comerțului electronic, logisticii și producției în Middle Tennessee ar trebui să continue, alimentată de avantajele geografice și infrastructura Nashville (regiunea se află la o zi de condus de o mare parte a populației SUA). Ne așteptăm, de asemenea, ca creșterea chiriilor să rămână peste inflație – poate 4–5% pe an în medie – având în vedere cererea continuă din partea chiriașilor (încetinirea recentă de la peste 6% la sub 5% creștere anuală a chiriilor sugerează o piață în maturizare) matthews.com. Până în 2030, Nashville va avea un stoc industrial mult mai mare, dar tot sănătos, presupunând că nu se va construi excesiv față de planurile actuale. Un factor imprevizibil: proiecte mari de tip mega-projects , cum ar fi fabrici de vehicule electrice sau baterii, ar putea alege zona, ceea ce ar crește și mai mult cererea de spații industriale. În orice caz, sectorul industrial din Nashville ar trebui să rămână un performer de top , cu o ocupare ridicată și un ROI solid pentru proprietari.

, dar până în 2027 piața industrială ar trebui să-și recapete echilibrul. Rata de neocupare ar putea atinge un vârf de aproximativ 7% pe măsură ce livrările rămase din 2025 ajung pe piață, apoi să revină spre 4–5% până în 2028 după ce acele clădiri vor fi închiriate. în Middle Tennessee ar trebui să continue, alimentată de avantajele geografice și infrastructura Nashville (regiunea se află la o zi de condus de o mare parte a populației SUA). Ne așteptăm, de asemenea, ca creșterea chiriilor să rămână peste inflație – poate 4–5% pe an în medie – având în vedere cererea continuă din partea chiriașilor (încetinirea recentă de la peste 6% la sub 5% creștere anuală a chiriilor sugerează o piață în maturizare) matthews.com. Până în 2030, Nashville va avea un stoc industrial mult mai mare, dar tot sănătos, presupunând că nu se va construi excesiv față de planurile actuale. Un factor imprevizibil: proiecte mari de tip , cum ar fi fabrici de vehicule electrice sau baterii, ar putea alege zona, ceea ce ar crește și mai mult cererea de spații industriale. În orice caz, sectorul industrial din Nashville ar trebui să rămână un , cu o ocupare ridicată și un ROI solid pentru proprietari. Office: Piața de birouri este cea mai incertă. În următorii 3–5 ani, anticipăm o recuperare treptată, dar nu o revenire completă la nivelurile de ocupare de dinainte de pandemie. Noile livrări din 2025–26 vor împinge rata de neocupare aproape de 20%, dar din 2026 încolo, creșterea locurilor de muncă (în special în tehnologie și relocări corporative) ar trebui să înceapă să absoarbă acest spațiu excedentar. Până în 2030, rata de neocupare a birourilor din Nashville s-ar putea stabiliza la un procent de la începutul intervalului de 10% – mai bine decât acum, dar probabil încă puțin peste nivelul foarte scăzut de sub 10% văzut în 2019. Mult depinde de modul în care vor evolua tendințele de lucru de acasă; Nashville ar putea beneficia de faptul că este un centru cu costuri mai mici în care firmele se consolidează (unele companii ar putea muta operațiunile din orașe cu costuri ridicate în noile birouri din Nashville). Chiriile pentru birouri vor rămâne probabil relativ stabile în termeni reali pentru câțiva ani, apoi ar putea crește dacă rata de neocupare se îmbunătățește semnificativ spre sfârșitul deceniului. Orice creștere a chiriilor va fi probabil sub inflație până când piața se va strânge cu adevărat. Un factor pozitiv este că noul stoc de birouri din Nashville este de înaltă calitate, ceea ce ar putea atrage chiriași și justifica chirii mai mari – de exemplu, turnurile de birouri Nashville Yards și Gulch ar putea solicita tarife premium. De asemenea, după cum s-a menționat, reutilizarea adaptivă va elimina o parte din stocul de birouri învechit din inventar. Ne așteptăm ca mai multe clădiri vechi de birouri din centrul orașului să fie convertite în rezidențial/hotel până în 2028, ceea ce va ajuta la reducerea surplusului de birouri și la revitalizarea acelor spații. Așadar, prognoza pentru birouri este optimism prudent: durere pe termen scurt, stabilizare pe termen lung. Investitorii cu răbdare ar putea găsi acum chilipiruri și ar putea obține recompense mai târziu dacă le reconvertesc sau așteaptă revenirea pieței.

Dezvoltare & Infrastructură: În a doua jumătate a anilor 2020, proiecte majore vor ajunge la finalizare. Până în 2027, noul stadion Titans va fi deschis, probabil urmat de un val de dezvoltare în jurul său (district de divertisment, hoteluri etc.). Se așteaptă ca campusul Oracle să fie operațional până în 2027–28, aducând mii de angajați din domeniul tehnologiei – acest lucru va crește cererea de locuințe, în special în East Nashville și centrul orașului, și ar putea stimula construirea mai multor turnuri de apartamente și blocuri pentru a-i acomoda. Transformarea East Bank (parcuri, utilizare mixtă) va fi implementată treptat, sporind atractivitatea orașului și potențial ridicând valorile proprietăților în cartierele adiacente. În plus, aeroportul din Nashville (BNA), care a trecut printr-o extindere majoră (“BNA Vision”) finalizată în 2023, are acum capacitatea pentru mai multe zboruri – până în 2025 doboară recorduri de pasageri. Mai multă conectivitate înseamnă mai mult turism și călătorii de afaceri, ceea ce alimentează piața imobiliară prin hoteluri și necesitatea de mai mult spațiu pentru ospitalitate/retail. Dacă conducerea Nashville avansează planurile de transport până la sfârșitul anilor 2020 (cum ar fi posibile linii de autobuz rapid sau o propunere reînviată de tren ușor), acest lucru ar putea debloca dezvoltări orientate spre transport în jurul noilor noduri de transport în anii 2030.

Riscuri: Nicio prognoză nu este completă fără a menționa riscurile. Pentru Nashville, principalele riscuri sunt macroeconomice – dacă SUA intră în recesiune, piața imobiliară din Nashville va resimți acest lucru (vânzările încetinesc, gradul de ocupare scade). O creștere bruscă a ratelor dobânzilor peste ceea ce am văzut ar reduce, de asemenea, cererea. Există și problema supra-construirii: dacă dezvoltatorii devin prea entuziaști (mai ales la apartamente sau birouri), acest lucru ar putea duce la un surplus care va necesita timp pentru a fi absorbit. Iar accesibilitatea este o provocare iminentă – dacă Nashville devine prea scump în raport cu veniturile locale, ar putea tempera chiar migrația care a alimentat creșterea sau ar putea forța intervenții de politici care să schimbe calculele investitorilor.

Per ansamblu, Nashville este bine poziționat pentru creștere. Afluxul puternic de populație, economia diversificată și planificarea proactivă sugerează că, în următorii 3–5 ani, va continua să fie unul dintre punctele luminoase ale pieței imobiliare din țară. Părțile interesate se pot aștepta la o perioadă de creștere mai sustenabilă: creșteri anuale modeste ale prețurilor locuințelor, o piață de închiriere care se strânge benefic, sectoare de retail/industrial înfloritoare și, în cele din urmă, un sector de birouri dimensionat corect. După cum a remarcat un președinte local din domeniul imobiliar, “reziliența continuă” a Nashville este susținută de migrație și creșterea locurilor de muncă ce nu dau semne de încetinire notyourordinaryagent.com. Pe scurt, boom-ul Nashville evoluează, nu se prăbușește – iar anii următori ar trebui să vadă orașul consolidându-și statutul de piață imobiliară vibrantă și în creștere cu oportunități pentru proprietari, chiriași și investitori deopotrivă.

