Imobiliare în Minneapolis 2025: Tendințe în Plină Expansiune, Cartieruri Populare și Predicții Îndrăznețe pentru 2030

Tendințe pe piața rezidențială în 2025

Piața imobiliară din Minneapolis rămâne robustă și competitivă în 2025. După frenezia de la începutul anilor 2020, creșterea prețurilor locuințelor s-a moderat la un ritm sustenabil. Valoarea tipică a unei locuințe în Minneapolis este de aproximativ 337.500 $ (mijlocul anului 2025) – în creștere cu aproximativ 1,5% față de anul precedent zillow.com. Prețurile medii de vânzare se situează în intervalul de jos spre mediu al valorii de 300.000 $ (aproximativ 344.000 $ în mai 2025) și locuințele se vând rapid – timpul median până la contractare este de doar 14 zile zillow.com. Peste jumătate dintre oferte se vând încă peste prețul cerut în această piață a vânzătorilor zillow.com, reflectând în continuare cererea ridicată din partea cumpărătorilor față de oferta limitată.

Stocul de locuințe de vânzare în Minneapolis rămâne restrâns din punct de vedere istoric. La mijlocul anului 2025, doar aproximativ 1.200 de locuințe sunt pe piață în oraș zillow.com. Această lipsă face parte dintr-o tendință mai largă la nivelul statului Minnesota: stocul la nivel de stat (~12.500 de locuințe în martie 2025) este ușor mai mare față de 2024, dar încă dramatic sub nivelurile de dinainte de 2010 kstp.com. Pentru context, în timpul ultimei crize imobiliare din 2008, aproape 49.000 de locuințe erau de vânzare la nivel de stat, subliniind cât de redusă este oferta de astăzi kstp.com. Un motiv cheie este „efectul de blocare”: Mulți proprietari au refinanțat sau au cumpărat când ratele ipotecare erau de 2–3% și acum sunt reticenți să vândă și să renunțe la aceste rate extrem de mici. Cu ratele ipotecare actuale ~6,5–7%, vânzătorii care ar dori să facă un upgrade rămân pe loc, ceea ce reduce numărul noilor oferte kstp.com. Acest lucru a menținut piața excepțional de restrânsă chiar dacă cererea cumpărătorilor rămâne ridicată.

Tendințe în domeniul imobiliarelor comerciale în 2025

Experții locali prevăd o valorii locuințelor pe viitor, nu fluctuații drastice. De fapt, prognozele indică pe termen scurt, cu excepția unor schimbări economice majore. Acest lucru sugerează o – piața crește, dar într-un ritm mai moderat, care ar putea fi mai sustenabil pe termen lung.

Peisajul imobiliarelor comerciale din Minneapolis este o poveste cu rezultate mixte în 2025. Pe de o parte, sectorul de birouri se confruntă cu dificultăți în a-și recăpăta stabilitatea după pandemie și tranziția către munca hibridă. Rata de neocupare a birourilor din centrul Minneapolis a crescut la aproximativ 28–29% – semnificativ mai mare decât media națională (~19,5%) enr.com. Multe companii și-au redus dimensiunea sau au adoptat politici de lucru la distanță, lăsând etaje întregi goale în clădirile înalte din centru. Chiar dacă angajații revin treptat la birouri, suprafețe mari de spațiu rămân subutilizate. În T1 2025, zona CBD (centrul orașului) din Minneapolis a continuat să înregistreze absorbție negativă (mai mult spațiu eliberat decât închiriat), deoarece marii chiriași și-au redus suprafețele ocupate forterep.com. Exemple de profil includ firme de avocatură și corporații care își consolidează spațiul, ceea ce a dus la o absorbție negativă de peste 130.000 de picioare pătrate la începutul anului forterep.com. Proprietarii au răspuns cu stimulente agresive la închiriere și reduceri de prețuri pentru a atrage chiriașii înapoi în aceste turnuri forterep.com.

Totuși, nu totul este sumbru pe piața birourilor. Parcurile de birouri suburbane cu spații de lucru colaborative și modernizate au atins în unele cazuri. Per ansamblu, piața birourilor din Twin Cities a înregistrat o ușoară – primul câștig din 2022 încoace – sugerând că cel mai rău al declinului birourilor ar putea fi trecut. Chiar și așa, rata de neocupare rămâne ridicată, la aproximativ (și mai mare în centrul orașului). Multe clădiri din centrul orașului sunt deosebit de afectate, iar multe sunt vizate pentru (de exemplu, conversie în apartamente sau spații mixte) ca soluție. La sfârșitul lui 2024, Minneapolis a adoptat o ordonanță pentru a, renunțând la anumite obstacole de zonare și cerințe de locuințe accesibile pentru câțiva ani, pentru a încuraja investitorii să reconvertească turnurile goale. Această politică semnalează angajamentul orașului de a în adăugarea de locuințe și reducerea spațiilor de birouri goale. În contrast cu birourile, piața industrială din Minneapolis–St. Paul rămâne, cu pe fondul unei cereri constante din partea chiriașilor. Depozitele moderne și centrele de distribuție din zona metropolitană continuă să înregistreze datorită creșterii comerțului electronic și a producției. Chiar și pe măsură ce apar noi proiecte industriale, acestea sunt rapid absorbite – un raport Lee & Associates estimează că rata de neocupare industrială în T1 2025 va fi sub 4% și menționează de aproape 800.000 de picioare pătrate la începutul anului. Investitorii au investit masiv în acest sector, făcând proprietățile industriale foarte căutate. Sectorul comercial este mai degrabă un amestec: centrele comerciale de cartier și zonele comerciale suburbane și-au revenit solid, în special cele cu supermarketuri ancoră sau chiriași cu experiențe. Totuși, din cauza traficului pietonal redus al angajaților de birou și a percepțiilor privind siguranța publică. Notabil, unele magazine de renume din zonele urbane (de exemplu, Target a închis o locație cu performanțe slabe în Uptown în 2023) au părăsit piața din cauza vânzărilor mai slabe sau a preocupărilor legate de securitate. Per ansamblu, însă, în Twin Cities sunt sănătoase, iar rata de neocupare a spațiilor comerciale în locațiile premium este rezonabil de scăzută. Sectorul multifamilial (blocuri de apartamente) are performanțe bune – practic parte a poveștii rezidențiale, acestea se bucură de un grad ridicat de ocupare și creștere a chiriilor (acoperit mai detaliat în secțiunea despre tendințele de închiriere).

Concluzie: Sectorul comercial din Minneapolis în 2025 este o poveste a două piețe – spațiile de birouri se află într-o perioadă de corecție și reinventare, în timp ce proprietățile industriale și multifamiliale sunt la mare căutare. Redresarea pieței de birouri depinde probabil de reutilizarea creativă și de revenirea vitalității centrului orașului. Între timp, investitorii sunt optimiști în privința depozitelor, apartamentelor și utilizărilor specializate care se aliniază cu factorii economici actuali.

Tendințe în achiziția și închirierea locuințelor

Echilibrul dintre achiziția și închirierea unei locuințe în Minneapolis se schimbă într-un mod interesant. Cererea de cumpărare a locuințelor rămâne puternică, dar mulți potențiali cumpărători se confruntă cu provocări de accesibilitate din cauza prețurilor mai mari și a ratelor mai ridicate ale dobânzilor. Rezultatul este că unii rezidenți amână achiziția unei locuințe și continuă să închirieze, alimentând o piață de închirieri robustă.

Pe partea de achiziție, cumpărătorii din Minneapolis în 2025 trebuie să navigheze într-o piață competitivă. După cum s-a menționat, locuințele dorite primesc adesea mai multe oferte peste prețul listat. Cumpărătorii au fost nevoiți să devină strategici, de la a licita rapid la a oferi peste prețul cerut sau a renunța la condiții, pentru a câștiga tranzacțiile. Cei care cumpără pentru prima dată resimt presiunea în mod special: cu prețul mediu de vânzare de aproximativ 344.000 $ și ratele ipotecare pe 30 de ani aproape de 7%, costurile lunare sunt descurajatoare pentru multe gospodării la început de drum. Totuși, prețurile locuințelor din Minneapolis sunt relativ accesibile, iar cu o chirie cu 24% mai mică decât media SUA, Twin Cities rămâne relativ accesibil după standardele marilor orașe. Această accesibilitate relativă, combinată cu o piață locală a muncii puternică, înseamnă că mulți tineri profesioniști și familii sunt dornici să cumpere dacă pot găsi o locuință potrivită. Problema este în principal oferta limitată, nu lipsa dorinței – lucru evidențiat de mulțimile de la vizionări și de rapiditatea cu care se vând locuințele.

Între timp, piața de închirieri din Minneapolis este în plină expansiune. De fapt, Minneapolis a fost desemnat cel mai căutat oraș pentru chiriași în 2024 datorită interesului crescut din partea potențialilor chiriași. Pe parcursul anului 2024, anunțurile de închiriere din Minneapolis de pe principalele platforme au înregistrat cele mai multe vizualizări, mai mult decât orice alt oraș din SUA, ceea ce indică o cerere în creștere din partea chiriașilor. Această cerere s-a tradus într-un grad ridicat de ocupare – până la sfârșitul anului 2024, disponibilitatea apartamentelor a scăzut cu aproximativ 30% față de anul precedent. Drept urmare, proprietarii au câștigat putere de negociere pentru a crește chiriile moderat. Chiria medie din Minneapolis este de aproximativ 1.500 $ (pentru toate tipurile de unități) la jumătatea anului 2025, în creștere cu circa 2-3% față de anul trecut. Chiriile s-au stabilizat la începutul anului 2025 (fără creștere lunară din iunie până în iulie), dar de la an la an, chiriile din Minneapolis sunt într-o ușoară creștere după o perioadă de scădere cauzată de pandemie. Important este că acestea rămân sub media națională – cu aproximativ 24% mai mici – acesta fiind unul dintre motivele pentru care orașul atrage chiriași din regiuni mai scumpe.

Mai mulți factori stau la baza acestor tendințe de închiriere. Minneapolis este un oraș universitar major, găzduind Universitatea din Minnesota și mai multe colegii, cu peste 50.000 de studenți doar la U of M. Acest lucru creează un bazin constant de chiriași în fiecare an. Mulți absolvenți rămân în zonă pentru locuri de muncă, dar nu își permit imediat să cumpere, ceea ce consolidează și mai mult baza de chiriași. În plus, schimbările de stil de viață de după pandemie au determinat unele persoane să aleagă să locuiască în oraș în loc să cumpere în suburbii îndepărtate. Combinația Minneapolis de facilități urbane și chirii relativ accesibile a făcut din oraș un magnet pentru chiriași, în special tinerii profesioniști. Politicile proactive de locuințe ale orașului joacă, de asemenea, un rol – Minneapolis a fost unul dintre primele orașe care a eliminat zonarea exclusiv pentru locuințe unifamiliale (permițând duplexuri/triplexuri pe loturi unde anterior era permisă doar o casă), ceea ce încurajează crearea mai multor unități de închiriat pentru închiriere. Deși acest lucru nu a rezolvat peste noapte criza locuințelor, transmite un semnal de susținere pentru densitate și diversitate a locuințelor.

Chiriașii se confruntă cu concurență: o rată de ocupare în jur de 94–95% înseamnă că unitățile de calitate dispar rapid mmgrea.com mmgrea.com. Apartamentele de lux din clasa A au fost livrate în ultimii ani (mai ales în centrul orașului și în Uptown/Northeast), oferind chiriașilor cu bugete mari mai multe opțiuni. Însă construcțiile noi încetinesc (se așteaptă doar ~4.300 de unități noi la nivel metropolitan în 2025, o scădere accentuată față de peste 10.000 de unități în 2024) mmgrea.com mmgrea.com, astfel că oferta de locuințe de închiriat se va restrânge și mai mult. Această ofertă limitată este prognozată să mențină creșterea chiriilor pozitivă (~3–4% anual) până în 2025 mmgrea.com. Totuși, autoritățile din Minneapolis sunt atente la menținerea accesibilității locuințelor. Deși nu există o ordonanță de control al chiriilor în vigoare în Minneapolis în 2025 hemlane.com, orașul studiază măsuri de stabilizare a chiriilor și a adoptat noi legi de protecție a chiriașilor (de exemplu, obligativitatea notificării cu 60 de zile pentru creșteri mari ale chiriei) hemlane.com. Chiriașii ar trebui să urmărească schimbările de politici, dar deocamdată piața este guvernată de cerere și ofertă – iar cererea este ridicată.

În concluzie, cumpărarea unei locuințe în Minneapolis este competitivă și costisitoare, ceea ce determină unele gospodării să rămână mai mult timp în chirie, fapt care, la rândul său, a făcut piața de închirieri și mai fierbinte. Atât cumpărătorii, cât și chiriașii se confruntă cu un stoc redus de locuințe pe piețele lor respective. Pentru cei care pot cumpăra, Minneapolis oferă o accesibilitate ușor mai bună decât multe alte zone metropolitane, iar pentru cei care închiriază, oferă un stil de viață urban atractiv la un preț rezonabil. Baza puternică de chiriași (peste jumătate dintre locuitorii orașului stau cu chirie) oferă oportunități pentru investitori, după cum urmează.

Oportunități și riscuri de investiții

Minneapolis prezintă un mix dinamic de oportunități de investiții imobiliare în 2025, dar și un set de riscuri în evoluție pe care investitorii trebuie să le cântărească. Pe partea de oportunitate, mai multe segmente ale pieței arată potențial:

Închirieri rezidențiale & Build-to-Rent : Cu piața de închirieri în plină expansiune (95% grad de ocupare și chirii în creștere), investiția în proprietăți multifamiliale sau case unifamiliale de închiriat poate aduce randamente solide. Populația numeroasă de studenți și tineri profesioniști din oraș asigură o cerere constantă pentru închirieri sofi.com. Cartierelor din jurul Universității din Minnesota sau altor colegii, de exemplu, le revine un bazin de chiriași deja format și un grad redus de neocupare. În plus, noua flexibilitate de zonare din Minneapolis (care permite până la triplexuri pe foste loturi unifamiliale) oferă investitorilor mici șansa de a dezvolta proprietăți tip duplex/triplex în cartiere de case unifamiliale sofi.com – creând practic mai multe unități de închiriat în zone cu cerere ridicată. Un proprietar-investitor ar putea locui într-o unitate și închiria celelalte, valorificând potențialul de house-hacking. Această schimbare de politică are ca scop creșterea ofertei de locuințe și a accesibilității , iar pentru investitori deschide oportunitatea de a adăuga valoare prin conversia sau construirea de multiplexuri în locații atractive.

: Cu (95% grad de ocupare și chirii în creștere), investiția în poate aduce randamente solide. Populația numeroasă de studenți și tineri profesioniști din oraș asigură sofi.com. Cartierelor din jurul Universității din Minnesota sau altor colegii, de exemplu, le revine un bazin de chiriași deja format și un grad redus de neocupare. În plus, noua flexibilitate de zonare din Minneapolis (care permite până la triplexuri pe foste loturi unifamiliale) oferă investitorilor mici șansa de a în cartiere de case unifamiliale sofi.com – creând practic mai multe unități de închiriat în zone cu cerere ridicată. Un proprietar-investitor ar putea locui într-o unitate și închiria celelalte, valorificând potențialul de house-hacking. Această schimbare de politică are ca scop , iar pentru investitori deschide oportunitatea de a adăuga valoare prin conversia sau construirea de multiplexuri în locații atractive. Cartiere subevaluate : Mai multe cartiere din Minneapolis oferă scenarii de tip „cumperi ieftin, îmbunătățești și închiriezi/vinzi scump” . Zona Near North , de exemplu, a beneficiat istoric de mai puține investiții, dar acum este în atenție ca un cartier în ascensiune. Prețurile locuințelor din Near North au crescut cu aproximativ 10% în ultimul an , dar rămân sub media orașului , ceea ce indică potențial de apreciere suplimentară sofi.com. Investitorii care se concentrează pe renovarea caselor vechi sau dezvoltarea de locuințe infill în astfel de zone ar putea beneficia de inițiativele orașului pentru incluziune economică (de exemplu, proiecte precum Upper Harbor, vezi mai jos, vor stimula North Minneapolis). În mod similar, cartiere precum Whittier, Northeast Minneapolis și Phillips oferă prețuri de intrare relativ mai mici, dar sunt adiacente unor zone la modă, sugerând un potențial bun pe măsură ce orașul crește. Un exemplu recent: subpiața Northeast Minneapolis are unul dintre cele mai ridicate grade de ocupare a apartamentelor (95%+) din zonă datorită popularității și construcțiilor noi limitate mmgrea.com, semnalând o cerere puternică de închiriere pentru orice unități noi pe care un investitor le poate adăuga acolo.

: Mai multe cartiere din Minneapolis oferă scenarii de tip . Zona , de exemplu, a beneficiat istoric de mai puține investiții, dar acum este în atenție ca un cartier în ascensiune. Prețurile locuințelor din Near North au crescut cu aproximativ , dar rămân , ceea ce indică potențial de apreciere suplimentară sofi.com. Investitorii care se concentrează pe sau dezvoltarea de locuințe infill în astfel de zone ar putea beneficia de inițiativele orașului pentru incluziune economică (de exemplu, proiecte precum Upper Harbor, vezi mai jos, vor stimula North Minneapolis). În mod similar, cartiere precum oferă prețuri de intrare relativ mai mici, dar sunt adiacente unor zone la modă, sugerând un potențial bun pe măsură ce orașul crește. Un exemplu recent: subpiața are unul dintre datorită popularității și construcțiilor noi limitate mmgrea.com, semnalând o cerere puternică de închiriere pentru orice unități noi pe care un investitor le poate adăuga acolo. Valoare adăugată comercială : Pentru investitorii mai instituționali, sectorul de birouri aflate în dificultate din Minneapolis ar putea fi o oportunitate deghizată. Cu clădirile de birouri din centrul orașului tranzacționate la reduceri semnificative (unele s-au vândut pentru o fracțiune din valoarea lor de dinainte de pandemie), investitorii isteți cu o viziune pe termen lung ar putea achiziționa și repoziționa aceste active . Relaxarea regulilor de conversie din oraș face mai ușoară transformarea unui birou cu probleme într-o clădire mixtă sau rezidențială enr.com. Dezvoltatorii care pot naviga aceste conversii ar putea, până în 2030, să dețină un activ mult apreciat (imaginându-și conversia unui turn de birouri gol în apartamente tip loft la modă sau într-un campus tehnologic). Există riscuri (costuri de conversie, găsirea finanțării etc.), dar și potențialul de a contribui la revitalizarea centrului și de a profita de pe urma unui proiect de succes. Dincolo de birouri, spațiile comerciale urbane părăsite de lanțurile naționale ar putea fi achiziționate și transformate în food hall-uri, spații de divertisment sau servicii de cartier care să corespundă mai bine cererii post-COVID.

: Pentru investitorii mai instituționali, din Minneapolis ar putea fi o oportunitate deghizată. Cu clădirile de birouri din centrul orașului tranzacționate la reduceri semnificative (unele s-au vândut pentru o fracțiune din valoarea lor de dinainte de pandemie), investitorii isteți cu o viziune pe termen lung ar putea . Relaxarea regulilor de conversie din oraș face mai ușoară transformarea unui birou cu probleme într-o clădire enr.com. Dezvoltatorii care pot naviga aceste conversii ar putea, până în 2030, să dețină un activ mult apreciat (imaginându-și conversia unui turn de birouri gol în apartamente tip loft la modă sau într-un campus tehnologic). Există riscuri (costuri de conversie, găsirea finanțării etc.), dar și potențialul de a și de a profita de pe urma unui proiect de succes. Dincolo de birouri, părăsite de lanțurile naționale ar putea fi achiziționate și transformate în food hall-uri, spații de divertisment sau servicii de cartier care să corespundă mai bine cererii post-COVID. Industrial & Logistică: După cum s-a menționat, sectorul imobiliar industrial este în plină expansiune. Investitorii continuă să găsească oportunități construind sau cumpărând depozite, centre de distribuție și spații industriale flexibile în zona Minneapolis–St. Paul. Cu rate de neocupare în jur de 4-5% colliers.com, chiriașii sunt numeroși – de la centre de îndeplinire a comenzilor e-commerce la producători de dispozitive medicale (o specialitate regională). Terenurile sau siturile de reconversie din apropierea autostrăzilor principale și a coridoarelor feroviare sunt deosebit de valoroase. Deși ratele de capitalizare s-au comprimat în sectorul industrial, perspectiva pe termen lung (impulsionată de nevoile lanțului de aprovizionare) rămâne puternică, făcând din aceasta o opțiune relativ stabilă.

Desigur, orice oportunitate vine cu riscuri și provocări. Principalele riscuri pe piața din Minneapolis includ:

Risc de dobândă și finanțare : Costurile ridicate de împrumut reprezintă cel mai mare obstacol imediat atât pentru investitori, cât și pentru cumpărătorii de locuințe. Cu ratele ipotecare și ratele creditelor comerciale aproape duble față de acum câțiva ani, tranzacțiile sunt mai greu de realizat . Investitorii se confruntă cu servicii ale datoriei mai mari, ceea ce poate reduce marjele de profit sau suma pe care o pot plăti pentru o proprietate. Dacă ratele cresc în continuare sau chiar rămân ridicate pentru mai mult timp, ar putea afecta valorile proprietăților (în special cele comerciale cu grad mare de îndatorare). Pe de altă parte, orice scădere viitoare a ratelor ar putea debloca activitatea tranzacțională latentă – dar momentul este incert. Investitorii prudenți fac calcule cu ipoteze conservatoare privind finanțarea.

: Costurile ridicate de împrumut reprezintă atât pentru investitori, cât și pentru cumpărătorii de locuințe. Cu ratele ipotecare și ratele creditelor comerciale aproape duble față de acum câțiva ani, . Investitorii se confruntă cu servicii ale datoriei mai mari, ceea ce poate reduce marjele de profit sau suma pe care o pot plăti pentru o proprietate. Dacă ratele cresc în continuare sau chiar rămân ridicate pentru mai mult timp, ar putea afecta valorile proprietăților (în special cele comerciale cu grad mare de îndatorare). Pe de altă parte, orice scădere viitoare a ratelor ar putea debloca activitatea tranzacțională latentă – dar momentul este incert. Investitorii prudenți fac calcule cu ipoteze conservatoare privind finanțarea. Climat de reglementare și fiscal : Minneapolis este în general favorabil locuințelor, dar investitorii ar trebui să fie atenți la schimbările de politici . Un domeniu notabil este controlul chiriei – deși Minneapolis nu a adoptat stabilizarea chiriei până în 2025 (în ciuda autorizării de către alegători) hemlane.com, dezbaterea este activă. Orașul său geamăn, St. Paul, a implementat un plafon de chirie de 3% (ulterior modificat cu excepții pentru construcții noi), ceea ce arată că există apetit politic pentru controlul chiriei în Twin Cities. O politică strictă de control al chiriei în Minneapolis, dacă va fi adoptată vreodată, ar putea plafona creșterea chiriilor și ar putea afecta valorile proprietăților pentru proprietari. Un alt factor este impozitul pe proprietate: rata impozitului pe proprietate din Hennepin County (~1,1%) este puțin peste media națională, iar odată cu scăderea valorilor proprietăților comerciale , mai mult din povara fiscală se mută pe proprietarii de locuințe sofi.com. Creșteri semnificative ale evaluărilor fiscale pentru proprietățile rezidențiale sau de investiții ar reduce randamentele. Până acum, taxele sunt gestionabile, dar este o tendință de urmărit pe măsură ce orașul își ajustează baza de impozitare între sectoare.

: Minneapolis este în general favorabil locuințelor, dar investitorii ar trebui să fie atenți la . Un domeniu notabil este – deși (în ciuda autorizării de către alegători) hemlane.com, dezbaterea este activă. Orașul său geamăn, St. Paul, a implementat un plafon de chirie de 3% (ulterior modificat cu excepții pentru construcții noi), ceea ce arată că există apetit politic pentru controlul chiriei în Twin Cities. O politică strictă de control al chiriei în Minneapolis, dacă va fi adoptată vreodată, ar putea plafona creșterea chiriilor și ar putea afecta valorile proprietăților pentru proprietari. Un alt factor este impozitul pe proprietate: rata impozitului pe proprietate din Hennepin County (~1,1%) este puțin peste media națională, iar odată cu , mai mult din sofi.com. Creșteri semnificative ale evaluărilor fiscale pentru proprietățile rezidențiale sau de investiții ar reduce randamentele. Până acum, taxele sunt gestionabile, dar este o tendință de urmărit pe măsură ce orașul își ajustează baza de impozitare între sectoare. Riscuri economice și demografice : Economia Minneapolis este diversificată (finanțe, sănătate, sedii de retail, educație etc.), ceea ce oferă stabilitate. Totuși, investitorii ar trebui să ia în considerare riscurile macro. O recesiune majoră ar putea reduce cererea pentru toate tipurile de imobiliare. Creșterea locurilor de muncă este modestă, nu explozivă, așa că proiecțiile prea optimiste privind cererea de chiriași sau cumpărători ar putea fi greșite. Creșterea populației în oraș este pozitivă, dar nu rapidă; o mare parte din creșterea regională are loc în suburbii. Astfel, anumite investiții (cum ar fi apartamentele de lux din centrul orașului) ar putea avea un bazin limitat de cumpărători. Criminalitatea și percepția siguranței publice reprezintă un alt risc local: Minneapolis s-a confruntat cu tulburări civile și creșterea ratei criminalității în 2020–2021, ceea ce a afectat parțial atractivitatea centrului și a unor cartiere. Orașul lucrează pentru a îmbunătăți siguranța și a-și reconstrui imaginea, dar investitorii din zonele afectate trebuie să fie atenți la percepția publică și la progresul recuperării.

: Economia Minneapolis este diversificată (finanțe, sănătate, sedii de retail, educație etc.), ceea ce oferă stabilitate. Totuși, investitorii ar trebui să ia în considerare riscurile macro. O majoră ar putea reduce cererea pentru toate tipurile de imobiliare. este modestă, nu explozivă, așa că proiecțiile prea optimiste privind cererea de chiriași sau cumpărători ar putea fi greșite. Creșterea populației în oraș este pozitivă, dar nu rapidă; o mare parte din creșterea regională are loc în suburbii. Astfel, anumite investiții (cum ar fi apartamentele de lux din centrul orașului) ar putea avea un bazin limitat de cumpărători. reprezintă un alt risc local: Minneapolis s-a confruntat cu tulburări civile și creșterea ratei criminalității în 2020–2021, ceea ce a afectat parțial atractivitatea centrului și a unor cartiere. Orașul lucrează pentru a îmbunătăți siguranța și a-și reconstrui imaginea, dar investitorii din zonele afectate trebuie să fie atenți la percepția publică și la progresul recuperării. Costuri de construcție și lanț de aprovizionare: Pentru proiectele de dezvoltare, partea de costuri reprezintă un risc major. Costurile materialelor de construcție și lipsa forței de muncă au crescut cheltuielile, ceea ce face dificilă construirea de locuințe la prețuri accesibile blog.housingfirstmn.org. Minnesota a fost evidențiată ca un loc unde costurile de reglementare și costurile terenurilor sunt foarte ridicate, ceea ce contribuie la incapacitatea de a produce suficiente locuințe accesibile blog.housingfirstmn.org. Dacă aceste tendințe continuă, marjele de dezvoltare rămân restrânse și fluxul de noi proiecte ar putea rămâne scăzut – ceea ce este bine pentru proprietarii de active existente (mai puțină concurență), dar reprezintă un risc pentru dezvoltatori. În plus, orice revenire a tarifelor sau perturbări ale lanțului de aprovizionare (oțel, lemn etc.) ar putea crește și mai mult costurile de construcție enr.com.

În concluzie, Minneapolis oferă fundamente solide pentru piața imobiliară și potențial de creștere, însă investitorii ar trebui să acționeze cu o abordare strategică și atentă. Oportunități precum locuințele de închiriat, cartierele subevaluate și proprietățile industriale sunt atractive, atâta timp cât se gestionează riscurile precum costurile ridicate de finanțare, posibilele schimbări de reglementare și provocările de implementare. Diversificarea (după tipul proprietății sau locația din cadrul zonei metropolitane) poate ajuta, de asemenea, la echilibrarea acestor riscuri. Cei care investesc inteligent acum ar putea fi bine poziționați pentru a beneficia de evoluția continuă a Minneapolis și de creșterea populației până la sfârșitul deceniului.

Proiecte majore de dezvoltare imobiliară

Minneapolis în 2025 este animat de proiecte semnificative de dezvoltare imobiliară care promit să remodeleze anumite părți ale orașului. Aceste proiecte – de la parteneriate public-privat transformatoare la noi clădiri rezidențiale și comerciale – reprezintă atât un răspuns la nevoile actuale, cât și un pariu pe creșterea viitoare a orașului. Iată câteva dintre cele mai importante dezvoltări planificate sau în curs de desfășurare de urmărit:

Reamenajarea Upper Harbor Terminal (Nordul Minneapolisului) – Poate cel mai ambițios proiect în desfășurare, Upper Harbor Terminal (UHT) este un teren de 48 de acri pe malul râului Mississippi în nordul Minneapolisului, care este reinventat dintr-un vechi terminal de transport barje într-o destinație vibrantă cu utilizare mixtă mspmag.com mspmag.com. Elementul central este un nou Centru Comunitar de Arte Performative cu peste 8.000 de locuri – un amfiteatru în aer liber administrat în comun de First Avenue (renumitul local de muzică) și Orchestra din Minnesota – care a obținut recent finanțare de la oraș și urmează să înceapă construcția în toamna anului 2025 mspmag.com mspmag.com. Această locație va găzdui concerte și evenimente, având ca scop atragerea vizitatorilor și catalizarea dezvoltării din apropiere. Per ansamblu, planul UHT este o reamenajare de 350 de milioane de dolari care include nu doar amfiteatrul, ci și locuințe accesibile și la preț de piață, spații comerciale, parcuri și trasee care conectează North Side la râu mspmag.com mspmag.com. Liderii orașului îl descriu ca pe o „investiție generațională” pentru a aduce locuri de muncă, cultură și oportunități în nordul Minneapolisului mspmag.com. În următorii câțiva ani, se așteaptă să apară noi unități locative, un parc de 20 de acri și spații de afaceri pe acest teren, alături de locația muzicală emblematică. Proiectul se va desfășura în etape până la sfârșitul anilor 2020, dar promite un impuls economic pe termen lung și o nouă identitate pentru o porțiune de mal a râului cândva neglijată.

– Poate cel mai ambițios proiect în desfășurare, Upper Harbor Terminal (UHT) este un pe malul râului Mississippi în nordul Minneapolisului, care este reinventat dintr-un vechi terminal de transport barje într-o destinație vibrantă cu utilizare mixtă mspmag.com mspmag.com. Elementul central este un nou – un amfiteatru în aer liber administrat în comun de First Avenue (renumitul local de muzică) și Orchestra din Minnesota – care a obținut recent finanțare de la oraș și urmează să înceapă construcția în toamna anului 2025 mspmag.com mspmag.com. Această locație va găzdui concerte și evenimente, având ca scop atragerea vizitatorilor și catalizarea dezvoltării din apropiere. Per ansamblu, planul UHT este o care include nu doar amfiteatrul, ci și care conectează North Side la râu mspmag.com mspmag.com. Liderii orașului îl descriu ca pe o „investiție generațională” pentru a aduce locuri de muncă, cultură și oportunități în nordul Minneapolisului mspmag.com. În următorii câțiva ani, se așteaptă să apară noi pe acest teren, alături de locația muzicală emblematică. Proiectul se va desfășura în etape până la sfârșitul anilor 2020, dar promite un și o nouă identitate pentru o porțiune de mal a râului cândva neglijată. Reconectarea Nicollet (Reamenajarea fostului sit Kmart) – În sudul orașului Minneapolis, un vis de urbanism devine în sfârșit realitate: redeschiderea Avenue Nicollet la intersecția cu Lake Street , unde un magazin Kmart întins a blocat infam strada timp de peste 40 de ani. Orașul a demolat Kmart-ul în 2023 și a prezentat acum un plan preliminar de reamenajare pentru situl de 10 acri mprnews.org mprnews.org. Viziunea este de a extinde Avenue Nicollet prin sit (restabilind rețeaua stradală și reconectând cartierele) și de a construi o dezvoltare cu utilizare mixtă în jurul acesteia. Planurile prevăd peste 500 de unități locative (cu o combinație de locuințe la prețul pieței și locuințe accesibile), un magazin alimentar complet atât de necesar, magazine de retail și facilități comunitare precum, posibil, o piață publică sau un parc mprnews.org mprnews.org. Oficialii orașului subliniază importanța oferirii de oportunități pentru deținerea de locuințe și spații pentru mici afaceri ca parte a proiectului mprnews.org. Implicarea comunității a fost esențială, având în vedere istoria, pentru a se asigura că proiectul aduce beneficii cartierelor învecinate Whittier și Stevens Square. Lucrările la infrastructură (un nou pod Nicollet Avenue peste Midtown Greenway) sunt programate să înceapă la sfârșitul anului 2025 mprnews.org. Dezvoltarea pe verticală a clădirilor va avea probabil loc în perioada 2026–2028. Acest proiect este semnificativ nu doar prin dimensiunea sa, ci și prin valoarea sa simbolică: va vindeca o cicatrice urbană de lungă durată , va îmbunătăți conectivitatea traficului și va aduce locuințe și comerț noi într-o intersecție aglomerată. Până în 2030, această zonă ar putea deveni un centru animat care leagă mai ușor Uptown de centrul orașului.

– În sudul orașului Minneapolis, un vis de urbanism devine în sfârșit realitate: redeschiderea , unde un magazin Kmart întins a blocat infam strada timp de peste 40 de ani. Orașul a demolat Kmart-ul în 2023 și a prezentat acum un mprnews.org mprnews.org. Viziunea este de a sit (restabilind rețeaua stradală și reconectând cartierele) și de a construi o dezvoltare cu utilizare mixtă în jurul acesteia. Planurile prevăd (cu o combinație de locuințe la prețul pieței și locuințe accesibile), un atât de necesar, magazine de retail și facilități comunitare precum, posibil, o piață publică sau un parc mprnews.org mprnews.org. Oficialii orașului subliniază importanța oferirii de oportunități pentru ca parte a proiectului mprnews.org. Implicarea comunității a fost esențială, având în vedere istoria, pentru a se asigura că proiectul aduce beneficii cartierelor învecinate Whittier și Stevens Square. Lucrările la infrastructură (un nou pod Nicollet Avenue peste Midtown Greenway) sunt programate să înceapă la sfârșitul anului 2025 mprnews.org. Dezvoltarea pe verticală a clădirilor va avea probabil loc în perioada 2026–2028. Acest proiect este semnificativ nu doar prin dimensiunea sa, ci și prin valoarea sa simbolică: va , va îmbunătăți conectivitatea traficului și va aduce locuințe și comerț noi într-o intersecție aglomerată. Până în 2030, această zonă ar putea deveni un centru animat care leagă mai ușor Uptown de centrul orașului. Dezvoltarea North Loop Green – În cartierul la modă North Loop, situat la nord-vest de centrul orașului, un mare campus cu utilizare mixtă numit North Loop Green se apropie de finalizare. Proiectul, condus de dezvoltatorul Hines, a început în toamna anului 2021 și până în 2025 a livrat o combinație de apartamente de lux, spații de birouri, retail și zone publice de adunare . Este evidențiat de un nou turn rezidențial și o clădire de birouri conectate prin ceea ce este prezentat ca fiind cel mai înalt skyway din oraș. Campusul include „The Green”, un parc urban/plază de un acru pentru evenimente comunitaremillcitytimes.com. North Loop Green a fost recunoscut cu un premiu CoStar Impact 2025 ca dezvoltare a anului costar.com costar.com. Popularitatea sa subliniază atractivitatea continuă a cartierului North Loop, care s-a transformat dintr-un district de depozite într-unul dintre cele mai căutate cartiere din Minneapolis. Oferind spații moderne de lucru și sute de noi unități locative într-un mediu de tip live-work-play, acest proiect atât răspunde cererii actuale cât și stabilește un model pentru viitoarele dezvoltări adiacente centrului. Se preconizează că North Loop Green va adăuga mai multe restaurante și magazine în următorul an, pe măsură ce se deschide complet, energizând și mai mult cartierul.

– În cartierul la modă North Loop, situat la nord-vest de centrul orașului, un mare campus cu utilizare mixtă numit se apropie de finalizare. Proiectul, condus de dezvoltatorul Hines, a început în toamna anului 2021 și până în 2025 a livrat o combinație de . Este evidențiat de un nou conectate prin ceea ce este prezentat ca fiind cel mai înalt skyway din oraș. Campusul include „The Green”, un parc urban/plază de un acru pentru evenimente comunitaremillcitytimes.com. North Loop Green a fost recunoscut cu un premiu CoStar Impact 2025 ca dezvoltare a anului costar.com costar.com. Popularitatea sa subliniază atractivitatea continuă a cartierului North Loop, care s-a transformat dintr-un district de depozite într-unul dintre cele mai căutate cartiere din Minneapolis. Oferind spații moderne de lucru și sute de noi unități locative într-un mediu de tip live-work-play, acest proiect atât cât și pentru viitoarele dezvoltări adiacente centrului. Se preconizează că North Loop Green va adăuga mai multe restaurante și magazine în următorul an, pe măsură ce se deschide complet, energizând și mai mult cartierul. Downtown East – Proiecte de turnuri și parcuri : Downtown East (zona din jurul U.S. Bank Stadium și Guthrie Theater) a cunoscut o explozie de construcții în ultimii ani și continuă și în 2025. RBC Gateway Tower , un zgârie-nori de 37 de etaje la capătul Nicollet Mall din centrul orașului, s-a deschis în 2023 cu sediul central al RBC Wealth Management, un hotel Four Seasons și apartamente de lux. Aceasta a fost o adăugare majoră, semnalând încredere în perspectivele pe termen lung ale centrului. În plus, Ryan Companies a finalizat un turn de apartamente de 25 de etaje la 4th & Park în 2024, aducând 350 de noi unități de închiriat în Downtown East enr.com. Aceste proiecte completează Commons Park și stadionul, creând o nouă enclavă rezidențială în centrul orașului. Orașul explorează, de asemenea, conversia unor clădiri de birouri vechi adiacente în locuințe, ceea ce ar putea crește și mai mult populația din centru. Între timp, o propunere de reamenajare a Metrodome Square (o parcare de suprafață lângă stadion) ar putea aduce un alt turn cu utilizare mixtă în anii următori (planurile sunt încă în faza de concept). Per ansamblu, Downtown East este pe cale să devină un adevărat cartier live-work , renunțând la imaginea sa anterioară de zonă cu doar turnuri de birouri și spații pentru evenimente.

: Downtown East (zona din jurul U.S. Bank Stadium și Guthrie Theater) a cunoscut o explozie de construcții în ultimii ani și continuă și în 2025. , un zgârie-nori de 37 de etaje la capătul Nicollet Mall din centrul orașului, s-a deschis în 2023 cu sediul central al RBC Wealth Management, un hotel Four Seasons și apartamente de lux. Aceasta a fost o adăugare majoră, semnalând încredere în perspectivele pe termen lung ale centrului. În plus, Ryan Companies a finalizat un în 2024, aducând 350 de noi unități de închiriat în Downtown East enr.com. Aceste proiecte completează și stadionul, creând o nouă enclavă rezidențială în centrul orașului. Orașul explorează, de asemenea, conversia unor clădiri de birouri vechi adiacente în locuințe, ceea ce ar putea crește și mai mult populația din centru. Între timp, o propunere de reamenajare a (o parcare de suprafață lângă stadion) ar putea aduce un alt turn cu utilizare mixtă în anii următori (planurile sunt încă în faza de concept). Per ansamblu, Downtown East este pe cale să devină un adevărat , renunțând la imaginea sa anterioară de zonă cu doar turnuri de birouri și spații pentru evenimente. Modernizări de infrastructură (Transport public și drumuri): Pe lângă clădiri, unele proiecte mari de infrastructură vor influența piața imobiliară. Extinderea liniei verzi de metrou (Southwest LRT) este un proiect de tren ușor de 2,7 miliarde de dolari aflat în construcție, care va conecta centrul orașului Minneapolis cu suburbiile sud-vestice (St. Louis Park, Hopkins, Minnetonka, cu capătul în Eden Prairie). Programată să înceapă serviciul în 2027, a generat deja dezvoltări orientate spre transport public în apropierea viitoarelor stații. În Minneapolis, linia va începe la Target Field și va include stații lângă Bryn Mawr și în coridorul Kenilworth. Pe măsură ce deschiderea liniei se apropie, este de așteptat ca dezvoltatorii să vizeze terenuri din jurul acestor stații pentru noi locuințe și spații comerciale, mizând pe atractivitatea accesului la transport public. În plus, îmbunătățirile capitale ale orașului pentru 2025 includ peste 225 de milioane de dolari în lucrări de infrastructură – de la reconstrucția a peste 9 mile de drumuri la înlocuirea a peste 800 de conducte de apă din plumb minneapolismn.gov kstp.com. Proiecte notabile de străzi (precum reamenajarea în curs a bulevardului Hennepin) și îmbunătățiri ale podurilor vor crește mobilitatea și siguranța, susținând indirect valorile imobiliare din acele zone. Infrastructura modernă și opțiunile de transport public fac cartierele mai atractive, susținând piața imobiliară la nivelul întregului oraș.

Acestea sunt doar câteva aspecte importante – numeroase proiecte mai mici apar, de asemenea, peisajului. De exemplu, noi complexe de locuințe accesibile sunt în curs de construcție în zone precum Near North și Phillips, o clădire cu energie Net-Zero a fost inaugurată de Consiliul Parcurilor din Minneapolis în 2025 ca model de design sustenabil mprnews.org, iar planuri pentru renovarea stației de transport de pe Nicollet Mall și a blocurilor din jur sunt în curs de formare. În suburbii (care influențează economia orașului), proiecte precum reconversia fostei fabrici Ford din St. Paul (Highland Bridge) și imensul parc acvatic Mall of America din Bloomington vor avea, de asemenea, impact regional.

Per ansamblu, portofoliul de dezvoltare al Minneapolis reflectă un oraș care investește din nou în sine – construind locuințe pentru toate categoriile de preț, îmbunătățind spațiile publice și mizând pe faptul că facilitățile și conectivitatea vor stimula creșterea. Până în 2030, se așteaptă ca aceste proiecte să dea roade, creând noi „locuri” în oraș, fie că este vorba de o zonă riverană revitalizată în North Side, o intersecție Chicago-Lake reenergizată sau un centru mai dens și mai locuibil.

Informații esențiale la nivel de cartier

Piața imobiliară din Minneapolis este, în mare măsură, o poveste de la cartier la cartier. Diversitatea cartierelor orașului – 83 de cartiere oficiale, fiecare cu propriul caracter – generează tendințe care uneori diferă de mediile la nivel de oraș. Iată câteva informații esențiale la nivel de cartier pentru 2025:

North Loop & Centru – Zone Adiacente : North Loop continuă să strălucească drept una dintre cele mai la modă zone din Minneapolis. Cunoscut pentru lofturile amenajate în foste depozite, magazinele de tip boutique și viața de noapte, North Loop a înregistrat o creștere a prețurilor locuințelor de aproximativ 13% în ultimul an sofi.com sofi.com. Prețul mediu de vânzare aici (în jur de 310.000 $) este de fapt sub media orașului, reflectând numărul mare de apartamente, însă acesta crește rapid sofi.com sofi.com. Cererea este puternică, deși, interesant, anunțurile din North Loop au avut nevoie de mai mult timp pentru a se vinde în medie (~93 de zile, adesea cu 2% sub prețul cerut) sofi.com sofi.com – probabil din cauza volumului mare de apartamente noi pe piață. Totuși, cu populația sa tânără și facilitățile oferite, North Loop rămâne un punct fierbinte pentru tinerii profesioniști și pentru pensionarii activi care caută un stil de viață urban. Cartierele adiacente centrului prezintă tendințe mixte: Downtown East , susținut de noi dezvoltări, a devenit mai atractiv (valorile medii în Downtown East sunt relativ ridicate, ~426.000 $ zillow.com, datorită noilor apartamente de lux). Downtown West și Loring Park , pe de altă parte, au un fond locativ mai vechi (multe apartamente în blocuri înalte din anii 1970) și sunt mai slabe – prețul mediu în Loring Park a scăzut de fapt cu aproximativ 14% față de anul trecut, indicând oportunități bune pentru cumpărători în acea zonă sofi.com sofi.com. Locuințele/apartamentele din Loring stau mai mult timp pe piață și se vând adesea sub prețul listat, astfel încât negociatorii au un avantaj sofi.com sofi.com. Această dihotomie arată că, în centrul orașului, clădirile noi, cu multe facilități sunt mult mai căutate decât unitățile vechi, fără modernizări.

: North Loop continuă să strălucească drept una dintre cele mai la modă zone din Minneapolis. Cunoscut pentru lofturile amenajate în foste depozite, magazinele de tip boutique și viața de noapte, North Loop a înregistrat sofi.com sofi.com. Prețul mediu de vânzare aici (în jur de 310.000 $) este de fapt sub media orașului, reflectând numărul mare de apartamente, însă acesta crește rapid sofi.com sofi.com. Cererea este puternică, deși, interesant, anunțurile din North Loop au avut nevoie de mai mult timp pentru a se vinde în medie (~93 de zile, adesea cu 2% sub prețul cerut) sofi.com sofi.com – probabil din cauza volumului mare de apartamente noi pe piață. Totuși, cu populația sa tânără și facilitățile oferite, North Loop rămâne un și pentru pensionarii activi care caută un stil de viață urban. Cartierele adiacente centrului prezintă tendințe mixte: , susținut de noi dezvoltări, a devenit mai atractiv (valorile medii în Downtown East sunt relativ ridicate, ~426.000 $ zillow.com, datorită noilor apartamente de lux). , pe de altă parte, au un fond locativ mai vechi (multe apartamente în blocuri înalte din anii 1970) și sunt mai slabe – prețul mediu în Loring Park a scăzut de fapt cu aproximativ 14% față de anul trecut, indicând în acea zonă sofi.com sofi.com. Locuințele/apartamentele din Loring stau mai mult timp pe piață și se vând adesea sub prețul listat, astfel încât negociatorii au un avantaj sofi.com sofi.com. Această dihotomie arată că, în centrul orașului, sunt mult mai căutate decât unitățile vechi, fără modernizări. Uptown & Southwest : Uptown (zona din jurul Lake Street/Hennepin și Lanțul de Lacuri) a avut o evoluție interesantă. Istoric, a fost o zonă boemă, cu cerere ridicată (chiar imortalizată de Prince), apoi a cunoscut un declin în jurul anilor 2020–2021 din cauza închiderii magazinelor și a tulburărilor sociale. Dar până în 2025, Uptown își revine din anumite puncte de vedere – prețurile medii de vânzare au crescut vertiginos cu aproape 80% în ultimul an sofi.com sofi.com. (Această creștere spectaculoasă reflectă probabil o schimbare în tipul proprietăților vândute – posibil mai multe case unifamiliale sau proprietăți renovate vândute acum comparativ cu multe apartamente mici anterior – nu doar o apreciere pură.) Chiar și așa, anunțurile din Uptown au rămas pe piață în medie ~80 de zile și adesea se vând cu câteva procente sub prețul cerut, deci este o piață oarecum competitivă, dar nu supraîncălzită sofi.com sofi.com. Cumpărătorii pricepuți pot găsi valoare în Uptown dacă sunt dispuși să renoveze o casă mai veche. Zona mai largă Southwest Minneapolis (cartiere precum Linden Hills, Fulton, Kenny, Armatage ) rămâne cea mai scumpă și stabilă regiune a orașului. Aceste zone, pline de case unifamiliale atractive lângă lacuri și școli bune, au o cerere constantă din partea familiilor. De exemplu, prețul mediu de vânzare în Linden Hills este în jur de 600.000 $ sofi.com sofi.com – printre cele mai ridicate din oraș – iar casele de acolo s-au vândut cu 0,7% mai mult decât anul trecut, în ciuda prețurilor deja mari sofi.com sofi.com. În Linden Hills, o casă se vinde în medie în doar 3–4 săptămâni, adesea cu mai multe oferte sofi.com sofi.com. În apropiere, Fulton, Armatage și Kenny au o poveste similară: inventar foarte scăzut, grad ridicat de proprietari, calitate a vieții de top. Aceste cartiere sunt favoritele investitorilor doar în sensul că își mențin valoarea și se apreciază constant – deși prețurile mari de intrare pot fi o barieră. (Mulți investitori se orientează spre cartierele puțin mai accesibile – dar tot stabile – precum Hale, Ericsson, Cooper din sudul Minneapolis, care au case mai modeste și potențial puternic de închiriere ark7.com ark7.com.)

: Uptown (zona din jurul Lake Street/Hennepin și Lanțul de Lacuri) a avut o evoluție interesantă. Istoric, a fost o zonă boemă, cu cerere ridicată (chiar imortalizată de Prince), apoi a cunoscut un declin în jurul anilor 2020–2021 din cauza închiderii magazinelor și a tulburărilor sociale. Dar până în 2025, din anumite puncte de vedere – prețurile medii de vânzare au crescut vertiginos cu aproape sofi.com sofi.com. (Această creștere spectaculoasă reflectă probabil o schimbare în tipul proprietăților vândute – posibil mai multe case unifamiliale sau proprietăți renovate vândute acum comparativ cu multe apartamente mici anterior – nu doar o apreciere pură.) Chiar și așa, anunțurile din Uptown au rămas pe piață în medie ~80 de zile și adesea se vând cu câteva procente sub prețul cerut, deci este o sofi.com sofi.com. Cumpărătorii pricepuți pot găsi valoare în Uptown dacă sunt dispuși să renoveze o casă mai veche. Zona mai largă Southwest Minneapolis (cartiere precum ) rămâne regiune a orașului. Aceste zone, pline de case unifamiliale atractive lângă lacuri și școli bune, au o cerere constantă din partea familiilor. De exemplu, prețul mediu de vânzare în este în jur de 600.000 $ sofi.com sofi.com – printre cele mai ridicate din oraș – iar casele de acolo s-au vândut cu 0,7% mai mult decât anul trecut, în ciuda prețurilor deja mari sofi.com sofi.com. În Linden Hills, o casă se vinde în medie în doar 3–4 săptămâni, adesea cu mai multe oferte sofi.com sofi.com. În apropiere, au o poveste similară: inventar foarte scăzut, grad ridicat de proprietari, calitate a vieții de top. Aceste cartiere sunt doar în sensul că și se apreciază constant – deși prețurile mari de intrare pot fi o barieră. (Mulți investitori se orientează spre cartierele puțin mai accesibile – dar tot stabile – precum din sudul Minneapolis, care au case mai modeste și potențial puternic de închiriere ark7.com ark7.com.) Northeast & Districtul Artelor : Northeast Minneapolis, incluzând cartiere precum St. Anthony East/West, Logan Park, Sheridan și „Districtul Artelor”, a fost într-o creștere constantă. Oferă un amestec de case istorice și apartamente noi, plus o scenă animată de berării și artă. Cererea de locuințe în Northeast este ridicată – gradul de ocupare a chiriilor din zonă a fost recent măsurat la aproximativ 95,8%, unul dintre cele mai ridicate din oraș mmgrea.com, iar prețurile locuințelor au crescut pe măsură ce tot mai mulți oameni sunt atrași de atmosfera zonei. Valorile mediane în unele cartiere din Northeast (de exemplu, Logan Park sau Beltrami) sunt încă sub 300.000$, ceea ce o face relativ accesibilă pentru cumpărătorii la prima achiziție și un țintă principală pentru renovatori . Piața strânsă a chiriilor o face atractivă și pentru proprietari; clădirile mici multifamiliale din NE sunt căutate. Atâta timp cât Northeast își păstrează caracterul nonconformist și accesibilitatea relativă, este probabil să continue să se gentrifice într-un mod moderat.

: Northeast Minneapolis, incluzând cartiere precum St. Anthony East/West, Logan Park, Sheridan și „Districtul Artelor”, a fost într-o creștere constantă. Oferă un amestec de case istorice și apartamente noi, plus o scenă animată de berării și artă. – gradul de ocupare a chiriilor din zonă a fost recent măsurat la aproximativ mmgrea.com, iar prețurile locuințelor au crescut pe măsură ce tot mai mulți oameni sunt atrași de atmosfera zonei. Valorile mediane în unele cartiere din Northeast (de exemplu, Logan Park sau Beltrami) sunt încă sub 300.000$, ceea ce o face relativ accesibilă pentru cumpărătorii la prima achiziție și un . Piața strânsă a chiriilor o face atractivă și pentru proprietari; clădirile mici multifamiliale din NE sunt căutate. Atâta timp cât Northeast își păstrează caracterul nonconformist și accesibilitatea relativă, este probabil să continue să se gentrifice într-un mod moderat. North Minneapolis (Camden/Near North) : Partea de nord a orașului Minneapolis a beneficiat istoric de mai puține investiții, dar există semne de schimbare. După cum s-a menționat, prețurile locuințelor din Near North au crescut cu aproximativ 10% recent sofi.com, iar inițiativele orașului precum Upper Harbor Terminal și mai multe proiecte de locuințe accesibile aduc resurse noi. Cartiere precum Willard-Hay, Jordan și Camden oferă unele dintre cele mai mici prețuri din oraș – multe case unifamiliale pot fi găsite sub 250.000$. Acest lucru atrage atât cumpărători la prima achiziție (care caută proprietăți accesibile), cât și investitori (care caută chirii cu flux de numerar sau proprietăți de renovat și revândut). Totuși, criminalitatea și diferențele de evaluare rămân probleme. Orașul și organizațiile comunitare lucrează pentru a îmbunătăți siguranța și școlile, ceea ce, dacă va avea succes, ar putea debloca un potențial semnificativ aici. Între timp, investitorii trebuie să fie strategici – concentrarea pe blocuri apropiate de zone cu valori mai mari sau parteneriatele cu programe locale pentru renovări pot ajuta. Până în 2030, North Minneapolis ar putea vedea o transformare substanțială dacă investițiile planificate (precum UHT și îmbunătățirile de transport) vor da roade.

: Partea de nord a orașului Minneapolis a beneficiat istoric de mai puține investiții, dar există semne de schimbare. După cum s-a menționat, au crescut cu aproximativ 10% recent sofi.com, iar inițiativele orașului precum Upper Harbor Terminal și mai multe proiecte de locuințe accesibile aduc resurse noi. Cartiere precum oferă unele dintre cele mai mici prețuri din oraș – multe case unifamiliale pot fi găsite sub 250.000$. Acest lucru atrage atât (care caută proprietăți accesibile), cât și (care caută chirii cu flux de numerar sau proprietăți de renovat și revândut). Totuși, criminalitatea și diferențele de evaluare rămân probleme. Orașul și organizațiile comunitare lucrează pentru a îmbunătăți siguranța și școlile, ceea ce, dacă va avea succes, ar putea debloca un potențial semnificativ aici. Între timp, – concentrarea pe blocuri apropiate de zone cu valori mai mari sau parteneriatele cu programe locale pentru renovări pot ajuta. Până în 2030, North Minneapolis ar putea vedea o transformare substanțială dacă investițiile planificate (precum UHT și îmbunătățirile de transport) vor da roade. Universitate & Sud-Est : Cartierele din jurul Universității din Minnesota – Dinkytown, Stadium Village, Marcy-Holmes, Prospect Park – au o piață unică dominată de locuințele pentru studenți. Aceste zone au cunoscut un boom al construcțiilor de apartamente la sfârșitul anilor 2010, astfel că există o ofertă mare de apartamente pentru studenți în afara campusului. Rata de neocupare în aceste clădiri noi a crescut în pandemie, când cursurile s-au mutat online, dar odată cu revenirea studenților, acestea s-au ocupat din nou. Chiriile în zona Universității sunt stabile; duplexurile și casele mai vechi din Marcy-Holmes atrag în continuare mai multe grupuri de studenți chiriași în fiecare an universitar. Pentru cumpărători, aceste cartiere au unele case istorice superbe (mai ales în Prospect Park), dar și multe proprietăți de închiriat. Investitorii pot avea succes cu chirii pentru studenți, dar este nevoie de administrare profesională din cauza fluctuației. Linia verde de metrou ușor trece prin zonă, oferind acces facil de la campus la centrul orașului, un alt punct de atracție. Cu o înscriere stabilă sau în creștere, piața chiriilor din zona Universității ar trebui să rămână fiabilă, deși nu cu creștere rapidă (noua ofertă limitează creșterea chiriilor).

: Cartierele din jurul Universității din Minnesota – – au o piață unică dominată de locuințele pentru studenți. Aceste zone au cunoscut un boom al construcțiilor de apartamente la sfârșitul anilor 2010, astfel că există o ofertă mare de apartamente pentru studenți în afara campusului. Rata de neocupare în aceste clădiri noi a crescut în pandemie, când cursurile s-au mutat online, dar odată cu revenirea studenților, acestea s-au ocupat din nou. Chiriile în zona Universității sunt stabile; duplexurile și casele mai vechi din Marcy-Holmes atrag în continuare mai multe grupuri de studenți chiriași în fiecare an universitar. Pentru cumpărători, aceste cartiere au unele case istorice superbe (mai ales în Prospect Park), dar și multe proprietăți de închiriat. Investitorii pot avea succes cu chirii pentru studenți, dar este nevoie de administrare profesională din cauza fluctuației. Linia verde de metrou ușor trece prin zonă, oferind acces facil de la campus la centrul orașului, un alt punct de atracție. Cu o înscriere stabilă sau în creștere, piața chiriilor din zona Universității ar trebui să rămână (noua ofertă limitează creșterea chiriilor). Sud Central (Powderhorn, Phillips, Longfellow): Această zonă largă de cartiere la sud de centrul orașului și la est de I-35W oferă o combinație de blocuri urbane dense și zone rezidențiale mai liniștite. Longfellow și Cooper, de-a lungul râului Mississippi, sunt foarte populare pentru parcurile și bungalourile lor – prețurile au crescut considerabil acolo. Cooper este cunoscut pentru locuințele la prețuri moderate cu acces excelent la traseele de pe malul râului, ceea ce îl face atractiv atât pentru familii, cât și pentru investitori ark7.com ark7.com. Zona Powderhorn Park și Phillips (inclusiv Midtown Phillips, East Phillips) au prețuri medii ale locuințelor mai mici (unele sub 250.000$) și au atras recent mulți cumpărători la prima achiziție, ceea ce a crescut cererea. Aceste cartiere sunt diverse și au văzut noi dezvoltări la scară mică (de exemplu, zona Midtown Global Market are apartamente noi). De asemenea, se confruntă cu unele provocări legate de fondul locativ vechi și zone cu infracționalitate, dar investițiile comunitare sunt active. În următorii ani, urmăriți coridorul Lake Street (care traversează aceste zone) cum continuă să se reconstruiască după tulburările din 2020 – sunt planificate numeroase proiecte mixte și renovări, care vor crește profilul cartierelor din jur. De exemplu, fosta locație a celei de-a treia secții de poliție și mai multe loturi incendiate urmează să fie reamenajate, ceea ce ar putea crește valorile proprietăților din Phillips și Longfellow.

În concluzie, cartierele din Minneapolis acoperă o gamă largă, de la zone exclusiviste pe malul lacului la districte urbane în curs de revitalizare, iar indicatorii imobiliari reflectă această diversitate. Zonele de top (SW Minneapolis) înregistrează o creștere mai lentă tocmai pentru că sunt deja scumpe și stabile. Zonele emergente (Nord, părți din Sud, Nord-Est) înregistrează o apreciere mai rapidă pe măsură ce recuperează și atrag interes nou. Cumpărătorii și investitorii ar trebui să studieze micro-piețele: de exemplu, încă se pot găsi oferte în Loring Park sau Phillips dacă ești dispus să investești în renovări, în timp ce în zone precum Linden Hills sau North Loop, trebuie să plătești o primă, dar poți conta pe o valoare rezistentă. Vestea bună este că practic toate cartierele beneficiază de sănătatea economică generală a orașului – Minneapolis nu este un oraș cu prăbușiri și boom-uri în colțuri diferite, ci mai degrabă un mozaic de creștere constantă cu câteva puncte fierbinți și câțiva rămăși în urmă. Eforturile de dezvoltare comunitară și forțele pieței reduc treptat decalajul dintre zonele istoric subinvestite și restul orașului. Până în 2030, ne putem aștepta la un peisaj mai echilibrat în care multe cartiere “în ascensiune” de acum vor fi complet “ajunse”.

Proiecții de piață și previziuni ale experților până în 2030

Privind spre viitor, se așteaptă ca piața imobiliară din Minneapolis să înregistreze creștere continuă până în 2030, dar într-un ritm moderat, sustenabil comparativ cu “montagne russe”-ul de la începutul anilor 2020. Iată ce sugerează experții și tendințele pentru restul deceniului:

Perspective asupra prețurilor locuințelor : Consensul printre economiștii locali din domeniul imobiliar este că prețurile locuințelor vor continua să crească modest în Minneapolis și în regiunea Twin Cities. După creșterile anuale de două cifre din 2020–2022, piața a intrat într-o fază de creștere mai lentă în 2023–2024, iar această tendință este prognozată să continue. Previziunile indică aprecieri anuale în zona inferioară până la medie a unei singure cifre (aproximativ 2–5% pe an) în a doua jumătate a anilor 2020 sofi.com. Această traiectorie presupune că nu vor exista șocuri economice majore. Ea reflectă factori precum deficitul persistent de locuințe (în special de locuințe accesibile) și cererea constantă din partea milenialilor care ajung la vârsta de a deveni proprietari. Federal Reserve din Minnesota și studiile despre locuințe subliniază că statul se confruntă cu un deficit de locuințe – o estimare arată că Minnesota are nevoie de aproximativ 300.000 de locuințe noi până în 2030 pentru a satisface cererea la toate nivelurile de venit blog.housingfirstmn.org. Dacă ritmul construcțiilor nu va crește semnificativ (și, având în vedere tendințele actuale, este posibil să nu crească), dezechilibrul dintre cerere și ofertă va menține presiunea ascendentă asupra prețurilor pe tot parcursul deceniului. Totuși, ratele mai mari ale dobânzilor la creditele ipotecare au limitat viteza cu care pot crește prețurile – de aici și așteptarea unei creșteri moderate, nu a unui nou boom. Până în 2030, valoarea tipică a unei locuințe din Minneapolis ar putea fi cu aproximativ 15–25% mai mare decât în prezent. De exemplu, o medie de 340.000 $ în 2025 ar putea ajunge la aproximativ 400.000 $ (plus sau minus) până în 2030, dacă aceste tendințe se mențin. Este important de menționat că aceste creșteri vor fi probabil non-liniare – câțiva ani ar putea înregistra o creștere de 1–3%, iar dacă ratele dobânzilor scad sau veniturile cresc, un an sau doi ar putea vedea 5–6%. Însă o prăbușire sau o scădere prelungită pare puțin probabilă în lipsa unei crize externe, deoarece stocul de locuințe va rămâne relativ redus . Chiar și cu o posibilă recesiune economică între timp, piața imobiliară din Minneapolis are fundamente solide (economie diversificată, volatilitate redusă) care ar trebui să prevină scăderi dramatice ale prețurilor. Un platou sau o ușoară scădere timp de un an ar fi rapid corectată de cererea de bază.

: Consensul printre economiștii locali din domeniul imobiliar este că în Minneapolis și în regiunea Twin Cities. După creșterile anuale de două cifre din 2020–2022, piața a intrat într-o fază de creștere mai lentă în 2023–2024, iar această tendință este prognozată să continue. Previziunile indică în a doua jumătate a anilor 2020 sofi.com. Această traiectorie presupune că nu vor exista șocuri economice majore. Ea reflectă factori precum (în special de locuințe accesibile) și cererea constantă din partea milenialilor care ajung la vârsta de a deveni proprietari. subliniază că statul se confruntă cu un deficit de locuințe – o estimare arată că Minnesota are nevoie de aproximativ pentru a satisface cererea la toate nivelurile de venit blog.housingfirstmn.org. Dacă ritmul construcțiilor nu va crește semnificativ (și, având în vedere tendințele actuale, este posibil să nu crească), pe tot parcursul deceniului. Totuși, ratele mai mari ale dobânzilor la creditele ipotecare au limitat viteza cu care pot crește prețurile – de aici și așteptarea unei creșteri moderate, nu a unui nou boom. Până în 2030, ar putea fi cu aproximativ 15–25% mai mare decât în prezent. De exemplu, o medie de 340.000 $ în 2025 ar putea ajunge la aproximativ 400.000 $ (plus sau minus) până în 2030, dacă aceste tendințe se mențin. Este important de menționat că aceste creșteri vor fi probabil – câțiva ani ar putea înregistra o creștere de 1–3%, iar dacă ratele dobânzilor scad sau veniturile cresc, un an sau doi ar putea vedea 5–6%. Însă o prăbușire sau o scădere prelungită pare puțin probabilă în lipsa unei crize externe, deoarece . Chiar și cu o posibilă recesiune economică între timp, piața imobiliară din Minneapolis are care ar trebui să prevină scăderi dramatice ale prețurilor. Un platou sau o ușoară scădere timp de un an ar fi rapid corectată de cererea de bază. Piața de închirieri și multifamilială : Se preconizează că sectorul de închirieri va rămâne favorabil proprietarilor în Minneapolis pentru viitorul previzibil. Ratele de ocupare au fost la mijlocul valorilor de 90% și se estimează că vor rămâne acolo sau chiar vor crește ușor până în 2025 mmgrea.com mmgrea.com. Odată cu încetinirea semnificativă a construcției de apartamente noi (2024–2025 a înregistrat o reducere majoră a dezvoltării multifamiliale) mmgrea.com, fluxul de noi unități în 2026–2028 va fi probabil restricționat. Aceasta înseamnă că creșterea ofertei de locuințe de închiriat va rămâne în urma creșterii populației și a formării de gospodării , rezultând în continuare un nivel scăzut al gradului de neocupare. Ca urmare, se așteaptă ca prețurile chiriilor să continue să crească cel puțin în ritmul inflației sau chiar puțin peste. Experții prezic că chiriile din Minneapolis vor crește cu aproximativ 3–4% anual în următorii câțiva ani mmgrea.com. Până în 2030, creșterea chiriilor s-ar putea tempera la aproximativ 2–3% pe an dacă construcțiile se intensifică mai târziu în acest deceniu sau dacă creșterea economică încetinește. Totuși, dacă Minneapolis va face un efort major pentru locuințe accesibile (statul identifică o nevoie de peste 100.000 de unități accesibile pentru chiriașii cu venituri mici sofi.com) sau dacă rata de deținere a locuințelor crește, acest lucru ar putea tempera oarecum creșterea chiriilor. Un factor imprevizibil este politica de stabilizare a chiriilor – dacă Minneapolis adoptă o măsură de control al chiriilor (de exemplu, plafonarea creșterilor la 3–5% anual), aceasta ar limita direct creșterea chiriilor pentru unitățile acoperite. În lipsa acesteia, forțele pieței vor determina probabil ca chiriile să continue o creștere ușoară. Până în 2030, chiriile medii ar putea fi cu aproximativ 15-20% mai mari decât în prezent, ceea ce corespunde aproximativ creșterii veniturilor. Piața de închirieri va fi influențată și de demografie : pe măsură ce generația Z intră pe piața muncii și unii pensionari se mută în locuințe mai mici, vor exista mulți chiriași. Dar dacă ratele ipotecare revin la normal, unii chiriași actuali vor deveni cumpărători pentru prima dată, ceea ce ar putea reduce ușor cererea de închirieri spre sfârșitul anilor 2020.

: Se preconizează că sectorul de închirieri va rămâne în Minneapolis pentru viitorul previzibil. Ratele de ocupare au fost la mijlocul valorilor de 90% și se estimează că vor rămâne acolo sau chiar vor crește ușor până în 2025 mmgrea.com mmgrea.com. Odată cu încetinirea semnificativă a construcției de apartamente noi (2024–2025 a înregistrat o reducere majoră a dezvoltării multifamiliale) mmgrea.com, fluxul de noi unități în 2026–2028 va fi probabil restricționat. Aceasta înseamnă că , rezultând în continuare un nivel scăzut al gradului de neocupare. Ca urmare, se așteaptă ca cel puțin în ritmul inflației sau chiar puțin peste. Experții prezic că chiriile din Minneapolis vor crește cu aproximativ mmgrea.com. Până în 2030, creșterea chiriilor s-ar putea tempera la aproximativ 2–3% pe an dacă construcțiile se intensifică mai târziu în acest deceniu sau dacă creșterea economică încetinește. Totuși, dacă Minneapolis va face un efort major pentru locuințe accesibile (statul identifică o nevoie de sofi.com) sau dacă rata de deținere a locuințelor crește, acest lucru ar putea tempera oarecum creșterea chiriilor. Un factor imprevizibil este – dacă Minneapolis adoptă o măsură de control al chiriilor (de exemplu, plafonarea creșterilor la 3–5% anual), aceasta ar limita direct creșterea chiriilor pentru unitățile acoperite. În lipsa acesteia, forțele pieței vor determina probabil ca chiriile să continue o creștere ușoară. Până în 2030, chiriile medii ar putea fi cu aproximativ 15-20% mai mari decât în prezent, ceea ce corespunde aproximativ creșterii veniturilor. Piața de închirieri va fi influențată și de : pe măsură ce generația Z intră pe piața muncii și unii pensionari se mută în locuințe mai mici, vor exista mulți chiriași. Dar dacă ratele ipotecare revin la normal, unii chiriași actuali vor deveni cumpărători pentru prima dată, ceea ce ar putea reduce ușor cererea de închirieri spre sfârșitul anilor 2020. Viitorul imobiliarelor comerciale : Cel mai mare semn de întrebare este evoluția pieței de birouri până în 2030 . Mulți analiști cred că centrul orașului Minneapolis nu va mai avea nevoie de la fel de mult spațiu de birouri per angajat în viitor, deoarece munca la distanță/hibridă va deveni permanentă pentru o parte din forța de muncă. Prin urmare, ne așteptăm să vedem continuarea consolidării și reconversiei spațiilor de birouri în următorii peste 5 ani. Până în 2030, o parte semnificativă din birourile vacante de astăzi va fi probabil convertită pentru alte utilizări – fie unități rezidențiale, hoteluri sau spații creative cu utilizare mixtă. Ordinanța simplificată a orașului privind conversiile (valabilă până în 2029) are ca scop accelerarea acestui proces enr.com. Acest lucru ar putea reduce treptat rata de neocupare a birourilor de la nivelul actual de ~25%+ către un nivel mai normal (poate un procentaj de mijlocul adolescenței) până la sfârșitul deceniului, pe măsură ce stocul excedentar de birouri este retras de pe piață. Este posibil să vedem și noi tipuri de chiriași în centrul orașului – de exemplu, laboratoare de științe ale vieții sau facilități medicale – ocupând ceea ce înainte erau clădiri exclusiv de birouri, diversificând mixul comercial. Spațiul de retail probabil va continua să se transforme: Ne putem aștepta la mai multe afaceri experiențiale și orientate spre servicii (săli de sport, clinici, locuri de divertisment) care să înlocuiască magazinele tradiționale, menținând gradul de ocupare stabil în coridoarele comerciale bine poziționate. Sectorul industrial ar trebui să rămână un performer de top; dacă va fi cazul, dezvoltarea industrială nouă la periferia zonei metropolitane va continua până când rata de neocupare se va echilibra în jurul unui nivel mai sănătos de 6–8%. Piața industrială din Minneapolis în 2030 va beneficia de extinderea logisticii și, posibil, de reîntoarcerea unor activități de producție – menținând depozitele pline și chiriile în creștere cel puțin la nivelul inflației.

: Cel mai mare semn de întrebare este . Mulți analiști cred că centrul orașului Minneapolis nu va mai avea nevoie de la fel de mult spațiu de birouri per angajat în viitor, deoarece munca la distanță/hibridă va deveni permanentă pentru o parte din forța de muncă. Prin urmare, ne așteptăm să vedem în următorii peste 5 ani. Până în 2030, o parte semnificativă din birourile vacante de astăzi va fi probabil – fie unități rezidențiale, hoteluri sau spații creative cu utilizare mixtă. Ordinanța simplificată a orașului privind conversiile (valabilă până în 2029) are ca scop accelerarea acestui proces enr.com. Acest lucru ar putea reduce treptat rata de neocupare a birourilor de la nivelul actual de ~25%+ către un nivel mai normal (poate un procentaj de mijlocul adolescenței) până la sfârșitul deceniului, pe măsură ce stocul excedentar de birouri este retras de pe piață. Este posibil să vedem și – de exemplu, laboratoare de științe ale vieții sau facilități medicale – ocupând ceea ce înainte erau clădiri exclusiv de birouri, diversificând mixul comercial. probabil va continua să se transforme: Ne putem aștepta la mai multe afaceri experiențiale și orientate spre servicii (săli de sport, clinici, locuri de divertisment) care să înlocuiască magazinele tradiționale, menținând gradul de ocupare stabil în coridoarele comerciale bine poziționate. ar trebui să rămână un performer de top; dacă va fi cazul, dezvoltarea industrială nouă la periferia zonei metropolitane va continua până când rata de neocupare se va echilibra în jurul unui nivel mai sănătos de 6–8%. Piața industrială din Minneapolis în 2030 va beneficia de extinderea logisticii și, posibil, de reîntoarcerea unor activități de producție – menținând depozitele pline și chiriile în creștere cel puțin la nivelul inflației. Tendințe economice și demografice : Populația Minneapolis, în prezent de aproximativ 425.000 sofi.com, este estimată să crească moderat până în 2030. Consiliul Metropolitan estimează că orașul ar putea adăuga în jur de 30.000–40.000 de locuitori până în 2030 (ajungând la ~460k), impulsionată de creșterea naturală și migrația internă, deși acest lucru depinde de menținerea oportunităților de angajare și a disponibilității locuințelor. Zona metropolitană extinsă Twin Cities este de așteptat să depășească 3,7 milioane până în 2030. Creșterea locurilor de muncă în regiune este estimată să fie constantă, în intervalul 1–2% pe an, cu excepția unei recesiuni. Sectoare cheie precum sănătatea, tehnologia și finanțele se extind moderat, ceea ce va susține piața imobiliară. Un aspect pozitiv specific la orizont: Minneapolis-St. Paul găzduiește candidatura pentru World Expo 2027 (dacă va avea succes) sau evenimente majore precum turneele NCAA ar putea stimula construcții pe termen scurt și atenție globală. Din punct de vedere climatic, Minnesota ar putea atrage „migranți climatici” din zone mai afectate de schimbările climatice, având în vedere abundența de apă și proiecțiile climatice mai blânde – acest lucru este speculativ, dar unii experți consideră Midwest-ul Superior un potențial beneficiar al migrației pe termen lung , ceea ce ar susține cererea de locuințe până în 2030 și după.

: Populația Minneapolis, în prezent de aproximativ 425.000 sofi.com, este estimată să până în 2030. Consiliul Metropolitan estimează că orașul ar putea adăuga în jur de 30.000–40.000 de locuitori până în 2030 (ajungând la ~460k), impulsionată de creșterea naturală și migrația internă, deși acest lucru depinde de menținerea oportunităților de angajare și a disponibilității locuințelor. Zona metropolitană extinsă Twin Cities este de așteptat să depășească 3,7 milioane până în 2030. în regiune este estimată să fie constantă, în intervalul 1–2% pe an, cu excepția unei recesiuni. Sectoare cheie precum sănătatea, tehnologia și finanțele se extind moderat, ceea ce va susține piața imobiliară. Un aspect pozitiv specific la orizont: (dacă va avea succes) sau evenimente majore precum turneele NCAA ar putea stimula construcții pe termen scurt și atenție globală. Din punct de vedere climatic, Minnesota ar putea atrage „migranți climatici” din zone mai afectate de schimbările climatice, având în vedere abundența de apă și proiecțiile climatice mai blânde – acest lucru este speculativ, dar unii experți consideră Midwest-ul Superior un potențial , ceea ce ar susține cererea de locuințe până în 2030 și după. Echilibrul pieței și accesibilitatea: Un accent major până în 2030 va fi pe abordarea accesibilității locuințelor. Dacă tendințele actuale persistă, până în 2030 Minneapolis ar putea înfrunta un decalaj și mai acut între cerere și ofertă pentru locuințe accesibile. Am putea vedea măsuri de politică mai agresive (modificări de zonare, subvenții, parteneriate public-privat) pentru a crea locuințe pe care rezidenții cu venituri medii și mici să și le poată permite. Din perspectivă de piață, dacă orașul reușește să adauge mii de unități (inclusiv cele din conversii sau construcții noi), creșterea ofertei ar putea în sfârșit să ajungă din urmă creșterea cererii spre sfârșitul deceniului, ducând piața spre echilibru. Datele National Association of Realtors indică faptul că inventarul se îmbunătățește lent la nivel național bankrate.com, iar la nivel local am putea vedea o tranziție de la o piață a vânzătorului la o piață mai echilibrată până în 2027–2030. Asta înseamnă că până în 2030, cumpărătorii ar putea avea puțin mai multă alegere și putere de negociere decât în 2025. Creșterea prețurilor locuințelor s-ar putea stabiliza apoi la 1–3% anual într-un scenariu echilibrat. Dar atingerea acestui punct depinde în mare măsură de volumul construcțiilor, care este marea necunoscută – prognozele actuale arată că ritmul construcțiilor este în urmă, nu în accelerare mmgrea.com. Dacă acest lucru nu se schimbă, vânzătorii ar putea deține în continuare avantajul pentru o perioadă destul de lungă.

Într-o viziune de ansamblu a experților pentru 2030: Piața imobiliară din Minneapolis este de așteptat să fie mai mare ca amploare (mai multe unități locative, valori mai ridicate), dar și stabilizată. Orașul va avea mai mulți rezidenți care locuiesc în centru și în spații convertite, un sector de închirieri înfloritor cu noi tipologii de locuințe (cum ar fi mai multe multiplexuri și ADU-uri datorită reformelor de zonare) și, posibil, mai puține, dar mai eficient utilizate, spații de birouri. Investițiile continue în infrastructură și proiecte comunitare vor da probabil roade, îmbunătățind calitatea generală a vieții și, astfel, susținând cererea pentru proprietăți. Cu excepția unor perturbări neprevăzute, Minneapolis este pe drumul cel bun pentru a vedea apreciere și extindere graduală, ceea ce îl face un mediu atractiv pentru investitori pe termen lung, proprietari de locuințe și dezvoltatori deopotrivă. După cum a remarcat un arhitect local în 2025, „piața locuințelor își va reveni… abia începem să vedem că acest lucru se întâmplă”, exprimând optimismul că actualele stagnări în construcții sunt temporare și că dezvoltarea va fi reluată pentru a răspunde nevoii enr.com enr.com. Până în 2030, ar trebui să vedem rezultatele: un Minneapolis care a crescut odată cu provocările sale și a ieșit cu o piață imobiliară mai puternică și mai rezilientă.

