Reviravolta Global no Mercado Imobiliário: Lucros em Alta, Quedas e Mudanças de Políticas (30–31 de agosto de 2025)

América do Norte: O mercado imobiliário dos EUA está estagnado devido às altas taxas – os preços subiram apenas cerca de 2% em relação ao ano anterior, ficando atrás da inflação investopedia.com. Analistas alertam que a equidade imobiliária real está se deteriorando, com “a riqueza imobiliária americana… diminuiu em termos ajustados pela inflação” investopedia.com. O grande capital ainda aposta no setor imobiliário: a Carlyle levantou um fundo recorde de US$ 9 bilhões para investir em ativos residenciais, industriais e de autoarmazenamento, enquanto evita escritórios em dificuldades reuters.com reuters.com.

O setor imobiliário comercial permanece em em meio ao menor volume de negócios da década reuters.com reuters.com. O êxodo de investidores e a relutância dos vendedores em reduzir preços paralisaram qualquer recuperação. “Estamos em ‘terra de zumbis’… sem recuperação, ativos encalhados, sem liquidez”, diz o chefe de imóveis europeus da PGIM reuters.com. Escritórios e shoppings fortemente afetados permanecem estagnados, embora habitação para aluguel e logística ainda atraiam interesse. Ásia: A crise imobiliária da China está se aprofundando – incorporadoras alertam para queda nas vendas e aumento das perdas reuters.com reuters.com. Country Garden , que já foi a maior construtora da China, entregou metade das casas em relação ao ano passado e espera um prejuízo de ¥18–21 bilhões no primeiro semestre reuters.com reuters.com. A economia mais ampla está sentindo o impacto: a demanda por hipotecas atingiu o menor nível em 20 anos, já que as famílias evitam novos empréstimos reuters.com. Em outras partes da Ásia, o mercado imobiliário do Japão está atraindo investidores globais – disputas de lances são esperadas pelo portfólio imobiliário de ¥400 bilhões (US$2,7 bilhões) da Sapporo Holdings reuters.com, enquanto fundos estrangeiros como Bain e KKR buscam oportunidades em um mercado de juros baixos reuters.com.

Após aumentos agressivos nas taxas de juros, algum alívio está à vista. O banco central do Brasil sinalizou que sua taxa básica de 15% – a mais alta em duas décadas – está , sugerindo cortes antecipados reuters.com reuters.com. Chile e outros já começaram a flexibilizar a política, visando reaquecer a demanda imobiliária. Enquanto isso, o setor imobiliário industrial do México está em alta graças ao nearshoring: investimentos em fábricas e armazéns estão crescendo à medida que empresas se realocam para mais perto dos EUA (apesar das preocupações com o barulho da política comercial americana). Oriente Médio: Uma história de dois booms – lucros corporativos e construção. A febre imobiliária de Dubai fez com que os lucros da Emaar Properties subissem +33% no primeiro semestre, à medida que projetos premium e reformas favoráveis aos investidores atraem compradores globais reuters.com reuters.com. A Arábia Saudita lançou reformas habitacionais históricas: em agosto, implementou um novo “imposto sobre terras brancas” de até 10% ao ano sobre grandes terrenos não desenvolvidos para combater a especulação topluxuryproperty.com topluxuryproperty.com. Agora está muito mais caro manter terrenos vazios – uma mudança que “torna significativamente mais caro para os proprietários manterem ativos sem colocá-los em uso produtivo”, observa Nils Vanhassel, da DLA Piper topluxuryproperty.com. O reino também aprovou uma lei para permitir que estrangeiros comprem casas em Riad, Jeddah e outras zonas a partir de 2026, uma mudança de política sísmica para atrair investimentos gfmag.com gfmag.com.

América do Norte: Juros altos pesam no mercado imobiliário

Resfriamento do mercado imobiliário: O mercado imobiliário residencial dos EUA está enfrentando o impacto das altas taxas de juros. A média da hipoteca de 30 anos permanece em torno de 6,7%, a mais alta em mais de duas décadas, reduzindo drasticamente a acessibilidade investopedia.com. Novos dados mostram que os preços das casas estão subindo apenas cerca de 1,9% ao ano (em junho) – bem abaixo da taxa de inflação de 2,7% investopedia.com. Na prática, os valores reais das casas estão caindo pela primeira vez em anos. “Pela primeira vez em anos, os preços das casas não estão acompanhando a inflação geral… a riqueza imobiliária americana na verdade diminuiu em termos ajustados pela inflação”, observou Nicholas Godec da S&P Dow Jones Indices investopedia.com. Isso marca uma reversão drástica em relação ao boom da pandemia, quando ganhos anuais de dois dígitos eram a norma.

Estoque e demanda: Diferente da febre de compras de 2021, o mercado atual está bem abastecido. Novas construções acumularam um estoque de 9,2 meses de casas novas à venda – perto de um recorde histórico investopedia.com – enquanto construtoras finalizam projetos, mas compradores recuam. Os anúncios de casas existentes também estão em alta (estoque de 4,6 meses contra 4,0 há um ano) investopedia.com. Esse estoque crescente, especialmente em mercados antes aquecidos do Sun Belt, está pressionando os preços para baixo. Dados do Índice Case-Shiller confirmam quedas de preços em algumas cidades em expansão: por exemplo, Tampa caiu 2,4% em relação ao ano anterior, São Francisco -2,0%, refletindo o excesso de oferta nessas regiões investopedia.com. Em contraste, o Nordeste e o Meio-Oeste permanecem relativamente fortes – os preços em Nova York subiram 7% em relação ao ano anterior, Chicago +6%, impulsionados por uma oferta mais restrita investopedia.com.

Perspectivas e política: Os rápidos aumentos das taxas de juros pelo Federal Reserve dos EUA levaram a um colapso na atividade hipotecária – os pedidos de hipoteca atingiram recentemente o menor nível em 28 anos reuters.com – ainda assim, o setor imobiliário não entrou em colapso total. Os preços, em nível nacional, caíram menos de 3% em relação ao pico de 2022 reuters.com, contrariando previsões de uma correção maior. Analistas agora acreditam que o pior já passou: “o pior da correção parece ter ficado para trás e não esperamos novas quedas sustentadas”, diz Andrew Burrell, economista-chefe de propriedades da Capital Economics reuters.com. O consenso é de estagnação dos preços em 2024, mesmo que o Fed comece a cortar as taxas, já que qualquer retomada da demanda pode ser equilibrada por mais vendedores voltando ao mercado reuters.com. Um fator persistente de pressão é a acessibilidade para compradores de primeira viagem – mesmo que os preços parem de subir, taxas de hipoteca próximas de 7% significam que os pagamentos mensais continuam pesados. Cerca de metade dos especialistas do setor imobiliário entrevistados dizem que a acessibilidade para compradores de primeira viagem vai piorar no próximo ano, apesar dos preços estáveis reuters.com.

Canadá & fluxos transfronteiriços: No Canadá, um esfriamento paralelo está em andamento. Grandes mercados como Toronto e Vancouver estão registrando vendas mais lentas e quedas modestas nos preços, já que taxas de hipoteca de 5–6% pressionam os compradores. Ainda assim, a América do Norte continua atraindo capital imobiliário global. Notavelmente, investidores latino-americanos estão cada vez mais ativos em propriedades nos EUA: quase metade das novas vendas de condomínios em Miami este ano são para compradores latino-americanos, que veem o mercado imobiliário dos EUA como um porto seguro em meio à incerteza política e econômica em seus países de origem miamiherald.com. Essa demanda internacional está proporcionando pontos de força mesmo enquanto compradores domésticos se afastam.

Grandes negócios e REITs: Apesar de um ambiente difícil, alguns negócios imobiliários de destaque e movimentos chamaram a atenção:

Fundo Imobiliário de US$ 9 bilhões da Carlyle: O gigante do private equity Carlyle Group fechou um fundo imobiliário nos EUA de US$ 9 bilhões – o maior de sua história reuters.com – sinalizando que investidores institucionais ainda veem oportunidades em setores selecionados. “Os investidores comprometeram recursos durante “um dos ambientes de captação de recursos mais difíceis… dos últimos tempos,” disse Rob Stuckey, chefe do setor imobiliário dos EUA da Carlyle reuters.com. O fundo está deliberadamente evitando escritórios, hotéis e shoppings , focando em vez disso em residenciais, galpões logísticos e self-storage, onde “os fundamentos estão melhorando” reuters.com. Stuckey observou que a falta de compradores no mercado atual na verdade dá vantagem aos players bem capitalizados na negociação de negócios reuters.com.

Visão de especialista: Economistas estão divididos sobre a trajetória da América do Norte. Os otimistas apontam para o sólido crescimento do emprego nos EUA e para a demanda reprimida dos millennials, que poderia revitalizar o setor imobiliário se as taxas de hipoteca caírem mesmo que ligeiramente. Os pessimistas argumentam que “altas por mais tempo” nas taxas de juros manterão a habitação inacessível para muitos, pressionando os preços suavemente para baixo em termos reais. A pesquisa mais recente do Bank of America constatou que os consumidores dos EUA estão mais pessimistas em relação à habitação desde 2023, com a maioria esperando que os preços estagnem ou caiam, já que os custos de empréstimos e a incerteza econômica afastam compradores reuters.com. O destino do mercado pode depender dos próximos passos do Federal Reserve – uma mudança mais rápida para cortes de juros em 2024 poderia provocar uma leve recuperação, enquanto a persistência de taxas de hipoteca acima de 7% até o próximo ano pode resultar em uma nova queda nos preços e na atividade de construção.

Europa: Presa em ‘Zombieland’, mas com Bolsões de Esperança

Queda no setor imobiliário comercial: Os mercados imobiliários da Europa, especialmente os setores comerciais, estão enfrentando uma recessão prolongada. Os volumes de transações despencaram para níveis próximos aos mais baixos da década, já que os altos custos de financiamento e as incertezas econômicas afastam investidores. No primeiro trimestre de 2025, as vendas de imóveis comerciais em toda a Europa totalizaram apenas €47,8 bilhões – menos da metade do nível do início de 2022 reuters.com. O investimento transfronteiriço secou: o segundo trimestre registrou uma queda de 20% ano a ano no investimento imobiliário inbound na EMEA, o pior abril–junho em dez anos, segundo dados da Knight Frank reuters.com. Potenciais compradores estão exigindo grandes descontos, mas muitos vendedores (frequentemente bem capitalizados ou em modo de “estender e fingir” com os credores) se recusam a ceder no preço, levando a um impasse.

Mercado ‘Zombieland’: O clima é marcadamente diferente do início de 2025, quando alguns previram otimisticamente uma recuperação pós-pandemia. Em vez disso, “Temos um ‘zombieland’… sem recuperação, ativos encalhados, nenhuma liquidez retornando,” lamenta Sebastiano Ferrante, chefe de imóveis europeus na PGIM reuters.com. Ele observa que até mesmo investidores oportunistas estão cautelosos diante da perspectiva incerta. O estresse começa a aparecer: alguns bancos e fundos estão começando a se desfazer ou reestruturar ativos problemáticos em vez de estender empréstimos indefinidamente reuters.com. Por exemplo, a canadense Brookfield tentou reestruturar um título de seu edifício CityPoint em Londres após cancelar uma venda quando as ofertas ficaram muito abaixo do valor contábil reuters.com. E na Alemanha, o icônico arranha-céu Trianon em Frankfurt – cujo proprietário deu calote – foi colocado à venda por um administrador, um raro teste de descoberta de preços nesse mercado frágil reuters.com.

Divergência setorial: O sofrimento não está distribuído de forma igual:

Escritórios & varejo: Segmentos fora de favor como escritórios secundários e shoppings antigos estão praticamente ilíquidos – poucos compradores se interessam mesmo com grandes descontos reuters.com. As taxas de vacância de escritórios estão em níveis recordes ou próximos disso em centros financeiros como Frankfurt, Londres e Amsterdã, já que o trabalho híbrido permanece. O setor imobiliário de varejo enfrenta ventos contrários do e-commerce e do consumo fraco; muitos shoppings secundários são “ativos encalhados” buscando novas finalidades.

Sentimento do investidor & financiamento: O sentimento do investidor na Europa está no nível mais fraco em mais de um ano reuters.com, refletindo os EUA, onde a confiança também diminuiu em 2025. Segundo a INREV (Associação Europeia de Investidores em Fundos Imobiliários Não Listados), os índices de confiança do investidor para meados de 2025 atingiram mínimas de vários anos reuters.com. Um fator importante são os custos de financiamento: com as taxas do BCE em máximas de vários anos, os rendimentos imobiliários ainda não se ajustaram o suficiente para atrair compradores. Muitos negócios simplesmente não fecham quando o financiamento por dívida pode superar 5%, mas os rendimentos de escritórios prime ainda estão em torno de ~4% em cidades como Paris ou Munique. Até que essa diferença de rendimento seja resolvida (seja por meio de taxas de juros mais baixas ou preços de ativos mais baixos), a atividade de transações pode permanecer contida.

Política e regulamentações: Os governos europeus estão equilibrando crises de acessibilidade habitacional e estabilidade financeira:

Controle de aluguel & política habitacional: Vários países estão lidando com a necessidade de conter os aluguéis e aumentar a oferta de moradias. Em Berlim, uma nova regra limitando os aumentos de aluguel entrou em vigor neste verão, visando aliviar o peso sobre os inquilinos (embora críticos argumentem que isso desestimulará investimentos em novas moradias). O Reino Unido está debatendo reformas em suas regulamentações de aluguel e regras de planejamento, já que a acessibilidade habitacional se tornou um ponto político sensível antes das eleições de 2026. Enquanto isso, a UE como um todo enfrenta o que o prefeito de Barcelona chamou de “a crise habitacional [sendo] agora uma ameaça tão grande para a UE quanto a Rússia”, destacando a urgência de soluções theguardian.com.

Vários países estão lidando com a necessidade de conter os aluguéis e aumentar a oferta de moradias. Em Berlim, uma nova regra limitando os aumentos de aluguel entrou em vigor neste verão, visando aliviar o peso sobre os inquilinos (embora críticos argumentem que isso desestimulará investimentos em novas moradias). O Reino Unido está debatendo reformas em suas regulamentações de aluguel e regras de planejamento, já que a acessibilidade habitacional se tornou um ponto político sensível antes das eleições de 2026. Enquanto isso, a UE como um todo enfrenta o que o prefeito de Barcelona chamou de “a crise habitacional [sendo] agora uma ameaça tão grande para a UE quanto a Rússia”, destacando a urgência de soluções theguardian.com. Impulso para construções verdes: Regras de sustentabilidade também estão influenciando o setor imobiliário. A proposta de Diretiva de Desempenho Energético da UE pode forçar reformas caras em edifícios antigos ineficientes até 2030, pressionando os proprietários de escritórios e apartamentos envelhecidos. Espera-se que isso acelere a obsolescência de edifícios não sustentáveis (um fator na questão dos “ativos encalhados”) e direcione investimentos para reformas e empreendimentos verdes.

Sinais de vida: Apesar do pessimismo, alguns movimentos oportunistas e indicadores positivos surgiram:

Negócios em dificuldades: Alguns investidores corajosos estão buscando oportunidades em ativos depreciados. Londres registrou ofertas de private equity para vários ativos de escritórios em dificuldades com descontos de 30–40% em relação às avaliações pré-pandemia. Na Suécia, que teve uma das quedas mais acentuadas no setor imobiliário, instituições domésticas começaram discretamente a acumular propriedades comerciais de alta qualidade de proprietários sobrecarregados, a preços de barganha. Esses movimentos iniciais podem preparar o terreno para uma recuperação mais ampla, caso o financiamento melhore.

Ásia: Crise na China, Oportunidade no Japão

China – Crise e estímulo: O outrora poderoso setor imobiliário da China continua enfrentando uma queda sem precedentes. Incorporadoras estão em dificuldades, as vendas de novos imóveis estão despencando e a confiança dos compradores está abalada. A Country Garden, que em anos anteriores vendeu mais imóveis do que qualquer incorporadora no mundo, alertou em 22 de agosto sobre um enorme prejuízo no primeiro semestre, já que suas entregas de projetos habitacionais caíram 50% em relação ao ano passado reuters.com reuters.com. A empresa deu calote em títulos offshore no final de 2023, e seus problemas simbolizam a “crise setorial” que já derrubou gigantes como a Evergrande reuters.com. Com as incorporadoras parando projetos e correndo para reestruturar dívidas, os compradores estão recuando – as pré-vendas secaram e alguns compradores se recusam a pagar hipotecas de unidades inacabadas em protesto.

Pequim está respondendo com uma série de medidas de apoio para conter a queda:

No final de agosto, os reguladores chineses reduziram os requisitos de entrada para hipotecas nas principais cidades. Para compradores de primeira viagem em grandes cidades como Pequim e Xangai, os pagamentos mínimos de entrada foram supostamente reduzidos de 30% para 20%, e para segundas residências de 60–70% para cerca de 30–40%. O objetivo é estimular a demanda ao reduzir os custos iniciais. O Banco Popular da China reduziu as principais taxas de juros (a taxa prime de empréstimo de 1 ano foi cortada no início de agosto) e instruiu os bancos a reduzir as taxas de hipoteca existentes para mutuários elegíveis. Muitos proprietários chineses que pegaram empréstimos com taxas acima de 5% durante o boom podem ver suas taxas de empréstimo serem reajustadas para baixo, aumentando a renda disponível e a acessibilidade à moradia.

para mutuários elegíveis. Muitos proprietários chineses que pegaram empréstimos com taxas acima de 5% durante o boom podem ver suas taxas de empréstimo serem reajustadas para baixo, aumentando a renda disponível e a acessibilidade à moradia. As cidades estão desmontando medidas de resfriamento anteriores: vários municípios flexibilizaram as restrições à compra de imóveis (por exemplo, permitindo que não residentes comprem ou suspendendo limites para compra de múltiplas propriedades). A megacidade de Guangzhou, em 1º de setembro, teria removido todas as restrições à compra de imóveis. Outras cidades estão oferecendo subsídios e incentivos fiscais para compradores.

Apesar desses esforços, os dados continuam desanimadores. Os preços de novos imóveis caem há mais de um ano; em julho, os preços estavam 2,8% menores em relação ao ano anterior, embora a queda tenha diminuído em relação à baixa de 3,2% de junho tradingeconomics.com. O investimento imobiliário está encolhendo dois dígitos. Talvez o mais preocupante seja que as famílias estão relutantes em tomar empréstimos – julho registrou o primeiro declínio líquido em hipotecas bancárias em aberto em 20 anos reuters.com, destacando uma crise de confiança. Como observou o economista-chefe da Pinpoint Asset Management, Zhiwei Zhang, “O ímpeto econômico da China desacelerou no terceiro trimestre devido à demanda doméstica persistentemente fraca e ao esfriamento do mercado imobiliário.” reuters.com. Se a crise imobiliária não for contida, ameaça a meta de crescimento do PIB de Pequim (~5% para 2025) ao restringir o consumo (já que a riqueza imobiliária é um dos principais motores do consumo chinês) reuters.com reuters.com.

Ásia-Pacífico em geral: Fora da China, outros mercados imobiliários asiáticos apresentam um quadro misto:

Japão – Propriedade em Alta: O Japão está surgindo como uma surpresa ponto quente de investimento . Com taxas de juros ultrabaixas (o Banco do Japão ainda mantém taxas de política negativas/0%) e uma economia finalmente se livrando da deflação, investidores globais estão investindo pesado no mercado imobiliário japonês. Um exemplo de destaque: Sapporo Holdings está vendendo seu negócio imobiliário (incluindo um valioso portfólio de cervejarias, escritórios e hotéis), e pelo menos três grandes grupos liderados por estrangeiros estão preparando ofertas em torno de ¥400 bilhões (US$ 2,7 bilhões) reuters.com. Empresas americanas de private equity Bain Capital e KKR estão liderando consórcios de olho nos ativos reuters.com. O setor imobiliário se tornou um “alvo popular para investidores no Japão, já que o país está saindo da deflação e as taxas de juros estão baixas” reuters.com. Além deste negócio, o investimento geral em propriedades no Japão em 2025 é robusto – os J-REITs (REITs japoneses) estão em alta, e a habitação para aluguel, logística e até centros de varejo suburbanos estão vendo aumento na demanda. A única ressalva: se o BOJ apertar a política ou se o iene oscilar muito, isso pode esfriar o entusiasmo estrangeiro. Mas, por enquanto, as taxas de capitalização estáveis e o financiamento barato do Japão fazem do país um raro ponto ideal globalmente.

O Japão está surgindo como uma surpresa . Com taxas de juros ultrabaixas (o Banco do Japão ainda mantém taxas de política negativas/0%) e uma economia finalmente se livrando da deflação, investidores globais estão investindo pesado no mercado imobiliário japonês. Um exemplo de destaque: Sapporo Holdings está vendendo seu negócio imobiliário (incluindo um valioso portfólio de cervejarias, escritórios e hotéis), e pelo menos estão preparando ofertas em torno de ¥400 bilhões (US$ 2,7 bilhões) reuters.com. Empresas americanas de private equity e estão liderando consórcios de olho nos ativos reuters.com. O setor imobiliário se tornou um “alvo popular para investidores no Japão, já que o país está saindo da deflação e as taxas de juros estão baixas” reuters.com. Além deste negócio, o investimento geral em propriedades no Japão em 2025 é robusto – os J-REITs (REITs japoneses) estão em alta, e a habitação para aluguel, logística e até centros de varejo suburbanos estão vendo aumento na demanda. A única ressalva: se o BOJ apertar a política ou se o iene oscilar muito, isso pode esfriar o entusiasmo estrangeiro. Mas, por enquanto, as taxas de capitalização estáveis e o financiamento barato do Japão fazem do país um raro globalmente. Índia – Reformas e crescimento: O mercado imobiliário da Índia está se beneficiando de uma economia forte (PIB do 2º trimestre +7,8% hindustantimes.com) e de reformas governamentais. Em 30 de agosto, o Ministro da Habitação e Assuntos Urbanos da Índia, Hardeep Singh Puri, criticou duramente a lenta resolução de projetos habitacionais paralisados sob o sistema de falências do país (NCLT) e pediu reformas urgentes hindustantimes.com hindustantimes.com. Falando em uma convenção imobiliária, ele observou que se um projeto atrasado for levado ao NCLT, “é certo que nunca será concluído” hindustantimes.com – uma avaliação direta da necessidade de reformular como as insolvências de incorporadoras são tratadas. Puri instou os incorporadores a reduzirem transações em dinheiro (“um grande problema” que contribui para o dinheiro não declarado no setor imobiliário) e a alinharem os valores declarados dos imóveis (circle rates) com a realidade do mercado para melhorar a transparência hindustantimes.com hindustantimes.com. Ele destacou que o setor imobiliário contribui com 8–10% do PIB da Índia e estabeleceu uma meta ambiciosa de aumentar esse percentual para 18% até 2047 hindustantimes.com, ressaltando a importância do setor. Enquanto isso, as vendas de imóveis residenciais na Índia permanecem sólidas em 2025, com forte demanda de usuários finais nas grandes cidades; no entanto, o aumento dos custos de construção e as altas taxas de juros (empréstimos imobiliários ~9%) estão comprimindo as margens dos incorporadores. O banco central ainda não reduziu as taxas em 2025, mas a baixa inflação pode permitir um afrouxamento em breve, o que daria ainda mais suporte ao mercado imobiliário.

O mercado imobiliário da Índia está se beneficiando de uma economia forte (PIB do 2º trimestre +7,8% hindustantimes.com) e de reformas governamentais. Em 30 de agosto, o Ministro da Habitação e Assuntos Urbanos da Índia, Hardeep Singh Puri, criticou duramente a lenta resolução de sob o sistema de falências do país (NCLT) e pediu reformas urgentes hindustantimes.com hindustantimes.com. Falando em uma convenção imobiliária, ele observou que se um projeto atrasado for levado ao NCLT, “é certo que nunca será concluído” hindustantimes.com – uma avaliação direta da necessidade de reformular como as insolvências de incorporadoras são tratadas. Puri instou os incorporadores a reduzirem (“um grande problema” que contribui para o dinheiro não declarado no setor imobiliário) e a alinharem os valores declarados dos imóveis (circle rates) com a realidade do mercado para melhorar a transparência hindustantimes.com hindustantimes.com. Ele destacou que o setor imobiliário contribui com 8–10% do PIB da Índia e estabeleceu uma meta ambiciosa de aumentar esse percentual para 18% até 2047 hindustantimes.com, ressaltando a importância do setor. Enquanto isso, as vendas de imóveis residenciais na Índia permanecem sólidas em 2025, com forte demanda de usuários finais nas grandes cidades; no entanto, o aumento dos custos de construção e as altas taxas de juros (empréstimos imobiliários ~9%) estão comprimindo as margens dos incorporadores. O banco central ainda não reduziu as taxas em 2025, mas a baixa inflação pode permitir um afrouxamento em breve, o que daria ainda mais suporte ao mercado imobiliário. Sudeste Asiático: Capitais importantes da ASEAN como Singapura, Bangkok e Jacarta tiveram mercados imobiliários relativamente tranquilos neste fim de semana. Singapura continua a experimentar um esfriamento em seu mercado habitacional após os grandes aumentos do imposto de selo para estrangeiros implementados pelo governo no início de 2025; os preços estão praticamente estáveis em relação ao trimestre anterior e os volumes de vendas permanecem contidos. Indonésia está atraindo a atenção de investidores regionais – surgiu um relatório de que dezenas de fundos imobiliários e de investimento foram usados por uma quadrilha criminosa (PCC) para lavar dinheiro no Brasil, destacando a necessidade de melhor supervisão em mercados emergentes boz.substack.com. Em uma nota mais positiva, Vietnã anunciou planos para facilitar o crédito para incorporadoras e estender empréstimos bancários, já que seu setor imobiliário (especialmente condomínios) enfrenta uma crise de liquidez.

Opiniões de especialistas: Economistas alertam que as perspectivas da Ásia dependem fortemente da trajetória da China. Se a crise imobiliária da China piorar, pode prejudicar o crescimento regional devido à menor demanda por commodities, máquinas e bens de consumo dos vizinhos. Atualmente, o PMI industrial da China está em contração (49,4 em agosto) reuters.com e economistas temem que a “prolongada crise imobiliária ainda esteja restringindo os gastos” reuters.com. Por outro lado, James MacGregor, da APAC Realty, observa que o setor imobiliário do Sudeste Asiático e da Índia pode se beneficiar caso investidores realoquem recursos saindo da China: “Fundos globais que recuaram da China estão realocando parte do capital para mercados como Índia, Vietnã e Indonésia, onde a demografia e a urbanização continuam fortes.”

Em resumo, o panorama imobiliário da Ásia está bifurcado: China está fazendo de tudo para estabilizar seu setor habitacional em meio a uma crise de confiança, Japão está atraindo capital estrangeiro em busca de rendimento, e a Ásia emergente cresce de forma constante, mas atenta aos ventos contrários globais. Os próximos meses testarão se as medidas da China conseguirão finalmente estabilizar seu mercado imobiliário – um fator crítico não só para a Ásia, mas para o sentimento do setor imobiliário em todo o mundo.

Oriente Médio: Mercados em alta & Reformas Transformadoras

Cidades em expansão no Golfo: Os principais mercados imobiliários do Oriente Médio estão em alta, impulsionados por receitas elevadas do petróleo, políticas pró-crescimento e influxo de investidores internacionais. Em nenhum lugar isso é mais evidente do que em Dubai, onde uma onda de valorização pós-pandemia no setor imobiliário continua sem trégua. A maior incorporadora de Dubai, Emaar Properties, registrou um salto de 33% no lucro líquido do primeiro semestre de 2025 reuters.com graças às fortes vendas de residências de alto padrão. As vendas de imóveis da Emaar dispararam 46% em relação ao ano anterior, atingindo AED 46 bilhões no primeiro semestre reuters.com – um número impressionante – à medida que uma onda de compradores estrangeiros (da Europa, Ásia e Rússia) adquiriu vilas e apartamentos de luxo. “O mercado imobiliário de Dubai está fervendo no momento,” observou a Reuters, com mudanças regulatórias e projetos premium atraindo capital global reuters.com. De fato, as medidas do governo – como a oferta de vistos “golden” de longo prazo para grandes compras de imóveis e a flexibilização de restrições em empreendimentos de luxo – consolidaram Dubai como um paraíso para investimentos imobiliários. Os preços residenciais em Dubai subiram cerca de 20% em relação ao ano anterior, e até mesmo o segmento de apartamentos, que vinha sofrendo há tempos, se recuperou fortemente. A euforia se estendeu a ativos super premium (mansões na Palm, etc.), alguns atingindo preços recordes. Observadores do mercado alertam sobre a acessibilidade para os residentes e um possível superaquecimento, mas até agora a demanda não dá sinais de desaceleração.

Arábia Saudita – reformas ousadas: Se a história de Dubai é de crescimento impulsionado pelo mercado, a da Arábia Saudita é de transformação de cima para baixo. O Reino está promovendo reformas abrangentes para modernizar e expandir seu setor imobiliário como parte da iniciativa Vision 2030 do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman. Duas mudanças particularmente históricas foram anunciadas em 2025:

Lei de Propriedade Estrangeira: Em julho, a Arábia Saudita aprovou uma nova lei “Propriedade e Investimento Imobiliário por Não-Sauditas” , com entrada em vigor em 1º de janeiro de 2026 gfmag.com. Isso irá permitir que indivíduos e empresas estrangeiras comprem e possuam propriedades em zonas designadas das principais cidades (Riad, Jidá, Dammam, etc.) gfmag.com. Isso reverte décadas de restrições rigorosas que, em grande parte, impediam estrangeiros não pertencentes ao CCG de possuir imóveis na Arábia Saudita. O objetivo é atrair investidores globais e expertise para os mega-projetos sauditas – por exemplo, a cidade NEOM de US$ 500 bilhões (com sua vanguardista “The Line”), a reurbanização histórica de Diriyah em Riad, resorts no Mar Vermelho e mais gfmag.com. Observadores comparam essa medida às reformas de propriedade plena de Dubai em 2002, que desencadearam um tsunami de investimento estrangeiro gfmag.com. “Isso apresenta um novo canal para obter exposição a uma economia em crescimento… no entanto, o mercado ainda é incipiente, com uma estrutura regulatória em evolução,” observa Osama Al Saifi, da Traze, alertando que a execução será fundamental gfmag.com. O governo está elaborando regulamentos de implementação (esperados em até 180 dias após a aprovação da lei) para garantir uma implementação “amigável ao investidor” gfmag.com. Essa abertura do mercado é uma mudança sísmica – até 2026, empresas e fundos imobiliários globais poderão possuir diretamente propriedades sauditas, algo impensável há alguns anos.

Em julho, a Arábia Saudita aprovou uma nova lei , com entrada em vigor em 1º de janeiro de 2026 gfmag.com. Isso irá em zonas designadas das principais cidades (Riad, Jidá, Dammam, etc.) gfmag.com. Isso reverte décadas de restrições rigorosas que, em grande parte, impediam estrangeiros não pertencentes ao CCG de possuir imóveis na Arábia Saudita. O objetivo é atrair investidores globais e expertise para os mega-projetos sauditas – por exemplo, a cidade NEOM de US$ 500 bilhões (com sua vanguardista “The Line”), a reurbanização histórica de Diriyah em Riad, resorts no Mar Vermelho e mais gfmag.com. Observadores comparam essa medida às reformas de propriedade plena de Dubai em 2002, que desencadearam um tsunami de investimento estrangeiro gfmag.com. “Isso apresenta um novo canal para obter exposição a uma economia em crescimento… no entanto, o mercado ainda é incipiente, com uma estrutura regulatória em evolução,” observa Osama Al Saifi, da Traze, alertando que a execução será fundamental gfmag.com. O governo está elaborando regulamentos de implementação (esperados em até 180 dias após a aprovação da lei) para garantir uma implementação “amigável ao investidor” gfmag.com. Essa abertura do mercado é uma mudança sísmica – até 2026, empresas e fundos imobiliários globais poderão possuir diretamente propriedades sauditas, algo impensável há alguns anos. Expansão do Imposto sobre Terras Brancas: A partir de agosto de 2025, as autoridades sauditas reformularam o programa de Imposto sobre Terras Brancas – um imposto sobre terrenos urbanos não desenvolvidos – para incentivar agressivamente o desenvolvimento. Segundo as novas regras, proprietários de grandes terrenos vazios (≥5.000 m² nas cidades) enfrentarão um imposto anual de até 10% do valor do terreno topluxuryproperty.com (acima dos apenas 2,5% anteriormente). Além disso, uma nova taxa anual de 5–10% será aplicada a edifícios residenciais desocupados por longo período topluxuryproperty.com. Esta é uma tentativa ousada de acabar com o acúmulo e a especulação de terras que contribuíram para os preços altíssimos dos terrenos. Para contextualizar, em cidades como Riad, alguns poucos grandes proprietários historicamente mantiveram vastas extensões de terra ociosas; o governo identificou mais de 5.500 terrenos vazios (411 milhões de m²) nas principais cidades que se enquadram no novo imposto topluxuryproperty.com. O imposto reformulado já está estimulando ações: “Fica muito mais caro deixar um bom terreno vazio. [Os proprietários] vão construir… ou vender para alguém que o faça”, explica um analista da Savills Middle East topluxuryproperty.com topluxuryproperty.com. Os primeiros sinais mostram que muitos proprietários afetados estão correndo para parcerias ou vendas de lotes para evitar a taxa topluxuryproperty.com. As reformas do Imposto sobre Terras Brancas devem destravar uma onda de novos empreendimentos habitacionais nos próximos anos, enfrentando a escassez de moradias na Arábia Saudita e, como diz Faisal Durrani, da Knight Frank, resultando em “casas dentro dos limites de acessibilidade da maioria dos cidadãos sauditas” topluxuryproperty.com (muito necessário, já que dois terços dos sauditas têm orçamentos abaixo de SAR 1,5 milhão para uma casa).

Outros mercados do GCC: Em outras partes do Golfo, Catar e Abu Dhabi também permanecem aquecidos. Abu Dhabi registrou vendas recordes de vilas neste verão, e seus incorporadores estatais estão lançando novos projetos à beira-mar para atender à demanda. O Catar, após a Copa do Mundo, teve uma leve desaceleração, mas agora está promovendo novas zonas de propriedade plena para expatriados, aproveitando as altas rendas do país e sua excelente infraestrutura. Bahrein e Omã estão mais tranquilos, mas estáveis, utilizando programas competitivos de residência por investimento para atrair compradores da Ásia e da África.

Norte da África & Levante: O mercado imobiliário do Egito está enfrentando dificuldades devido à volatilidade da moeda – a forte desvalorização da libra egípcia (e inflação de 30%) tornou os materiais de construção caros, e os incorporadores estão tendo dificuldades com o fluxo de caixa. Ainda assim, a demanda por ativos reais permanece, já que os egípcios investem em imóveis como proteção contra a inflação. No Cairo, os preços de novas unidades em áreas nobres subiram em moeda local, mas estão, na verdade, mais baratos em dólares do que há um ano devido à queda da moeda. O governo egípcio está avançando com o projeto da Nova Capital Administrativa, promovendo-o como uma oportunidade de investimento imobiliário. Enquanto isso, em Israel, a incerteza política e as altas taxas de juros esfriaram um mercado imobiliário antes aquecido – os preços das casas caíram levemente em 2025 após subirem cerca de 70% na década anterior. O mercado comercial de Tel Aviv também está em compasso de espera em meio a demissões no setor de tecnologia e aumentos nas taxas de juros.

Visão de investidores & especialistas: O setor imobiliário do Oriente Médio agora é um cenário de duas velocidades: de um lado, os polos internacionais do Golfo, e do outro, o restante da região. Investidores institucionais estão predominantemente interessados nos mercados do CCG (Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar), onde o crescimento econômico é forte e os governos são parceiros no desenvolvimento. Como relatou a Global SWF, os próprios fundos soberanos do Golfo estão investindo em projetos domésticos – por exemplo, ADIA e Mubadala dos EAU aumentando alocações em imóveis locais – refletindo confiança interna. As reformas na Arábia Saudita, especialmente, estão sendo consideradas “divisores de águas” para criar um mercado mais líquido e transparente. No entanto, especialistas alertam que o sucesso dependerá dos detalhes de implementação e das proteções ao investidor. “Se a Arábia Saudita oferecer um arcabouço legal claro e repatriação de lucros, poderemos ver uma enxurrada de capital estrangeiro semelhante ao que Dubai experimentou”, observa um economista do setor imobiliário gfmag.com.

Em resumo, a narrativa imobiliária do Oriente Médio para 30–31 de agosto de 2025 é de booms e movimentos ousados: mercados em alta no Golfo e intervenções governamentais ousadas para abrir e expandir ainda mais esses mercados. Isso contrasta com a cautela em outras partes do mundo – ressaltando a crescente importância da região no setor imobiliário global.

África: Navegando Altas Taxas e Novos Investimentos

Cenário econômico: Os mercados imobiliários africanos estão lidando com um ambiente macroeconômico desafiador. Muitos países enfrentaram alta inflação e juros elevados nos últimos anos, o que aumentou os custos de financiamento e esfriou a atividade imobiliária. Mas, à medida que a inflação se estabiliza em algumas economias, os bancos centrais estão mudando de postura com cautela – oferecendo um vislumbre de alívio para o setor imobiliário.

África do Sul – alívio com corte de juros: A África do Sul, o mercado imobiliário mais desenvolvido do continente, realizou um aguardado corte na taxa de juros no início de agosto de 2025. O Banco Central da África do Sul reduziu a taxa repo de 7,25% para 7,00%, levando a taxa básica de empréstimo para 10,50% privateproperty.co.za. Este foi o primeiro corte após um longo ciclo de aperto, e reduz levemente as taxas de hipoteca para os consumidores (a maioria dos financiamentos imobiliários na África do Sul são variáveis, a uma taxa prime mais uma margem). Profissionais do setor imobiliário comemoraram a medida: “Uma taxa prime mais baixa oferece um alívio muito necessário para consumidores e proprietários… esse corte vai ainda mais estimular o mercado imobiliário,” disse Bradd Bendall, chefe de vendas da BetterBond privateproperty.co.za privateproperty.co.za. De fato, o volume de solicitações de hipoteca na África do Sul já havia subido cerca de 7% ano a ano até meados de 2025, indicando que os compradores estão voltando privateproperty.co.za.

No entanto, o corte é modesto e os ventos contrários econômicos persistem. Yael Geffen, CEO da Lew Geffen Sotheby’s Realty, observou que o alívio é pequeno – em uma hipoteca de R2 milhões, o corte economiza cerca de R340 (US$18) por mês privateproperty.co.za – ao mesmo tempo em que alerta que os consumidores sul-africanos estão sob forte pressão. “Estamos à beira de um desastre econômico… as famílias estão gastando alarmantes dois terços de sua renda para pagar dívidas,” alertou Geffen privateproperty.co.za. O alto desemprego e o aumento dos custos de serviços públicos (as tarifas de eletricidade dispararam) fazem com que muitos potenciais compradores de imóveis permaneçam hesitantes. O mercado residencial em grandes cidades como Joanesburgo e Cidade do Cabo está estagnado, com os preços subindo apenas marginalmente em termos nominais. Ainda assim, a expectativa de novos cortes de juros em 2025 pode gradualmente melhorar a acessibilidade e o sentimento do mercado.

Nigéria & África Ocidental: O setor imobiliário da Nigéria enfrentou turbulências em meio à desvalorização da moeda e mudanças de políticas. A remoção dos subsídios aos combustíveis pelo governo em 2025 elevou os custos de transporte e construção. As taxas de juros na Nigéria permanecem extremamente altas (a taxa do banco central é de 18,75%), tornando as hipotecas formais uma raridade (a maioria das compras de imóveis é feita à vista). Ainda assim, há atividade significativa no mercado de alto padrão, impulsionada por indivíduos ricos protegendo-se contra a inflação, e no segmento da diáspora (nigerianos no exterior investindo em apartamentos e terrenos no país de origem). Um desenvolvimento notável: Dangote Group, um dos maiores conglomerados da África, sinalizou planos de investir em imóveis na Etiópia como parte de uma expansão mais ampla. Em 30 de agosto, a Dangote assinou um acordo de US$ 2,5 bilhões para construir uma fábrica de fertilizantes na Etiópia reuters.com, e relatos indicam que eles também estão de olho em oportunidades de desenvolvimento imobiliário lá facebook.com. Esse movimento destaca o crescimento dos fluxos de investimento panafricanos – investidores nigerianos e sul-africanos estão cada vez mais atentos aos mercados de rápido crescimento na África Oriental (Etiópia, Quênia, Ruanda) para empreendimentos imobiliários. Esses investimentos transfronteiriços trazem capital e expertise, podendo acelerar o desenvolvimento nos países anfitriões.

África Oriental: O Quênia, centro econômico da África Oriental, tem um mercado imobiliário vibrante que desacelerou um pouco em 2023–2024 devido à incerteza eleitoral e altas taxas, mas está pronto para uma recuperação. O banco central do Quênia manteve sua taxa em 10,5%, e a inflação está moderada (~6,7%), o que pode permitir cortes em breve. Nairóbi continua a ver demanda por habitação acessível e espaço logístico/de armazém (especialmente com o crescimento do comércio regional). Notavelmente, uma expo imobiliária de Dubai foi realizada em Nairóbi em 30 de agosto, visando vender propriedades dos Emirados Árabes Unidos para investidores africanos research8020.com – um sinal do aprofundamento dos laços entre a África e o Oriente Médio. Além disso, o governo do Quênia acaba de lançar um ambicioso Programa de Habitação Acessível, licitando milhares de unidades para incorporadoras com incentivos, o que, se bem-sucedido, pode tanto reduzir o déficit habitacional quanto abrir uma nova via de investimento.

Norte da África: No Egito, como mencionado, as dificuldades cambiais dominam. Ainda assim, investidores estrangeiros do Golfo têm adquirido imóveis de luxo no Cairo com descontos (em dólares). O governo egípcio está em negociações para possivelmente permitir que fundos soberanos do Golfo adquiram participações em novos empreendimentos urbanos para reforçar o financiamento. Enquanto isso, o setor imobiliário turístico do Marrocos (riads, hotéis) foi impulsionado pelo aumento do turismo pós-pandemia, embora o trágico terremoto no final de 2025, próximo a Marrakech, possa redirecionar as prioridades para a reconstrução e melhorias estruturais de segurança em edifícios antigos.

Tendências gerais: Em grande parte da África, a escassez de moradias e a rápida urbanização continuam sendo as principais forças motrizes no setor imobiliário. Mesmo em tempos econômicos mais difíceis, as populações estão crescendo e as cidades precisam de mais casas e escritórios. Isso sustenta uma perspectiva geralmente positiva de longo prazo, desde que o financiamento se torne mais acessível. Bancos locais em países como Gana e Uganda começaram a explorar produtos de hipoteca com taxas subsidiadas para compradores de primeira viagem, muitas vezes apoiados por programas do governo ou de bancos de desenvolvimento, para estimular a aquisição de moradias.

FIIs e mercados de capitais: Os Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) ainda são incipientes na África, mas estão se expandindo lentamente. A África do Sul possui um setor de FIIs maduro (alguns FIIs sul-africanos, como o Growthpoint, estão até investindo em outros países do continente). A Nigéria lançou seu segundo FII em 2025, focado em propriedades comerciais em Lagos e Abuja. Quênia e Ruanda estão atualizando regulamentos para tornar os FIIs mais atraentes para investidores. Esses veículos podem destravar mais investimentos institucionais em propriedades africanas ao longo do tempo.

Visão de especialista: “A história do setor imobiliário da África é fundamentalmente sobre demanda não atendida e capital não explorado”, diz um analista da Estate Intel (uma empresa de pesquisa sediada em Lagos). Altos rendimentos (frequentemente 8–10%+ de retorno com aluguel) podem ser encontrados, mas o desafio é reduzir o risco dos investimentos. Estabilidade política, risco cambial e liquidez são preocupações-chave para investidores estrangeiros. De forma encorajadora, várias nações africanas estão implementando reformas – digitalizando registros de terras, fortalecendo direitos de propriedade, oferecendo isenções fiscais para desenvolvimento, etc. – para atrair mais investimentos. A segunda metade de 2025 testará esses esforços, mas muitos observadores permanecem otimistas de que a demografia jovem da África e o crescimento urbano farão do continente uma fronteira imobiliária a ser observada.

Oceania: Austrália se recupera, Nova Zelândia atinge o fundo do poço

Austrália – retorno ao crescimento: O mercado imobiliário australiano, após uma forte correção em 2022–23, voltou a crescimento moderado em 2024–25. Até meados de 2025, os preços das casas voltaram a subir em todas as capitais business.nab.com.au. Apenas no mês de julho (dados mais recentes disponíveis), os valores nacionais de moradia subiram cerca de 1,8% cotality.com, impulsionados por fortes ganhos em cidades menores como Darwin (+2,2% MoM) e aumentos constantes em Sydney e Melbourne business.nab.com.au. A reversão é atribuída a vários fatores:

O Banco Central da Austrália pausou os aumentos das taxas de juros no início do ano, e o mercado já antecipa cortes em 2026 se a inflação continuar a diminuir. A perspectiva de taxas de juros no pico aumentou a confiança dos compradores.

se a inflação continuar a diminuir. A perspectiva de taxas de juros no pico aumentou a confiança dos compradores. A Austrália enfrenta uma crise de oferta de moradias . A construção de novas moradias ficou atrás da demanda, e a população está crescendo rapidamente novamente devido ao ressurgimento da imigração pós-Covid. Isso sustentou os preços, apesar das taxas de hipoteca mais altas do que há alguns anos.

. A construção de novas moradias ficou atrás da demanda, e a população está crescendo rapidamente novamente devido ao ressurgimento da imigração pós-Covid. Isso sustentou os preços, apesar das taxas de hipoteca mais altas do que há alguns anos. Os investidores estão voltando, especialmente no mercado de apartamentos, apostando que os aluguéis permanecerão altos. Os aluguéis na Austrália têm subido em ritmo recorde (crescimento anual de dois dígitos em algumas cidades) devido à baixa taxa de vacância, tornando os imóveis para aluguel novamente atraentes.

Sydney e Melbourne, os maiores mercados da Austrália, registraram ganhos modestos de preços trimestrais (~1–3%) recentemente, e as taxas de aprovação em leilões melhoraram, indicando maior apetite dos compradores. Perth e Brisbane também apresentam alta em relação ao ano anterior, graças em parte às economias locais fortes (mineração no caso de Perth e migração interestadual impulsionando Brisbane).

Perspectiva dos analistas: A previsão mais recente da KPMG sugere que os preços das casas na Austrália subirão cerca de 5,5% em 2025 nacionalmente abc.net.au, recuperando grande parte da queda anterior até 2026. “Os valores nacionais dos imóveis mostram crescimento constante, impulsionados pela baixa oferta e cortes de juros esperados,” observa uma atualização do setor imobiliário propertyupdate.com.au. No entanto, há restrições: a acessibilidade à moradia continua limitada (a mediana das casas em Sydney ainda está em torno de A$1,3 milhão). O governo australiano está lançando incentivos para compradores de primeira casa e pressionando os estados para acelerar as aprovações de zoneamento para construir mais moradias. A extensão da recuperação pode depender dessas respostas do lado da oferta e do clima econômico global, mas por enquanto o momento é positivo.

Nova Zelândia – em busca de um piso: Ao lado, a Nova Zelândia enfrentou uma das quedas mais acentuadas do mercado imobiliário entre as economias avançadas, e seu mercado ainda está buscando um piso. Em julho de 2025, o valor médio das casas em toda a NZ está cerca de 13% abaixo do pico do final de 2021 qv.co.nz qv.co.nz. As principais cidades tiveram quedas ainda maiores desde o topo: os valores em Auckland estão cerca de 19,6% abaixo do pico qv.co.nz, e Wellington City, expressivos 27% abaixo do pico qv.co.nz. A boa notícia é que o ritmo de queda desacelerou bastante e parece estar chegando ao fundo:

Nos últimos 3 meses (maio–julho), os preços em todo o país ficaram praticamente estáveis (-0,5% no trimestre) qv.co.nz. Na comparação anual, os valores estão praticamente inalterados em relação a julho de 2024 qv.co.nz, indicando que a queda foi interrompida.

Algumas áreas já estão se recuperando: cidades secundárias como Tauranga (+1,7% T/T) e Queenstown (+2,4% T/T) registraram ganhos trimestrais sólidos qv.co.nz, e até mesmo partes de Auckland (os subúrbios centrais) apresentaram preços estáveis qv.co.nz. Isso sugere que, em locais onde a demanda é forte (ou onde os preços caíram cedo e acentuadamente), os compradores estão voltando ao mercado.

e registraram ganhos trimestrais sólidos qv.co.nz, e até mesmo partes de Auckland (os subúrbios centrais) apresentaram preços estáveis qv.co.nz. Isso sugere que, em locais onde a demanda é forte (ou onde os preços caíram cedo e acentuadamente), os compradores estão voltando ao mercado. As taxas de hipoteca na Nova Zelândia se estabilizaram. O Reserve Bank of New Zealand manteve a OCR em 5,5% até agosto e, com a inflação caindo para cerca de 4,9%, muitos esperam que o próximo movimento do RBNZ possa ser um corte em 2026. Os bancos reduziram levemente as taxas fixas de hipoteca nas últimas semanas em antecipação, melhorando o sentimento do mercado.

O sentimento do mercado, no entanto, permanece cauteloso. “O mercado como um todo continua contido… a recuperação é desigual e frágil,” diz Andrea Rush, da QV qv.co.nz. Ela observa que os compradores estão sensíveis ao preço e têm poder de barganha devido à grande oferta de imóveis em algumas áreas qv.co.nz. Os vendedores tiveram que ajustar suas expectativas – precificação realista é crucial para realizar vendas, como evidenciado por propriedades permanecendo mais tempo no mercado se precificadas com base nos valores do ano passado. Compradores de primeira casa e ocupantes próprios são atualmente os mais ativos, especialmente no segmento de entrada do mercado, beneficiados por taxas de juros estáveis e leve melhora na disponibilidade de crédito qv.co.nz qv.co.nz. Também há um aumento de investidores em busca de oportunidades, mas muitos continuam à margem devido às regras mais rígidas para proprietários e à remoção de parte da dedutibilidade de juros.

Atualização de política: O governo da Nova Zelândia, enfrentando uma eleição no final de 2025, sugeriu possíveis medidas para estimular o setor habitacional, se necessário – como reintroduzir deduções fiscais sobre propriedades ou ajustar a imigração para aumentar a demanda. A oposição tem feito campanha para reduzir a burocracia no desenvolvimento, a fim de aumentar a oferta. Dependendo do resultado da eleição, a política habitacional da NZ pode mudar e influenciar a trajetória do mercado.

Oceania em geral: As fortunas divergentes da Austrália e da Nova Zelândia ilustram como taxas de juros e políticas moldaram os resultados. O ciclo de aperto menos severo da Austrália e o crescimento populacional contínuo limitaram sua queda, enquanto os aumentos agressivos das taxas na Nova Zelândia (e talvez preços excessivamente altos anteriormente) levaram a uma correção mais acentuada. Agora, ambos os mercados aguardam uma futura flexibilização monetária como impulso.

Em outras partes da Oceania, observe que as nações insulares do Pacífico estão apresentando tendências imobiliárias únicas – por exemplo, Fiji e Vanuatu têm projetos residenciais e de resorts voltados para compradores estrangeiros que buscam realocação ou segunda cidadania, e a resiliência climática está se tornando um fator (propriedades costeiras lidando com a elevação do nível do mar). Estes são segmentos de nicho, mas em crescimento na região.

Resumo: Até o final de agosto de 2025, o cenário global do mercado imobiliário é um estudo de contrastes:

Ressaca de altas taxas na América do Norte e Europa, onde os mercados estão contidos e seletivos, aguardando sinais econômicos mais claros.

na América do Norte e Europa, onde os mercados estão contidos e seletivos, aguardando sinais econômicos mais claros. Revivais impulsionados por políticas em partes da Ásia e do Oriente Médio – seja pelo estímulo da China ou pela abertura da Arábia Saudita – que podem remodelar esses mercados.

em partes da Ásia e do Oriente Médio – seja pelo estímulo da China ou pela abertura da Arábia Saudita – que podem remodelar esses mercados. Resiliência e recuperação em regiões como o Golfo do Oriente Médio e bolsões da Oceania, mostrando que o setor imobiliário continua sendo um jogo local mesmo em meio a ventos contrários globais.

Como um especialista disse de forma apropriada, 2025 é “um ano de ajuste” no setor imobiliário – onde investidores e proprietários estão recalibrando para um novo normal de custos de juros mais altos, mas também aproveitando oportunidades que surgem das dinâmicas únicas de cada mercado. Os próximos meses (e decisões sobre taxas) determinarão quais regiões liderarão a próxima fase do ciclo imobiliário. Acompanhe.

