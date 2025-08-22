Mercado Imobiliário de Shenzhen 2025: Tendências, Perspectivas e Insights do Setor

O mercado imobiliário de Shenzhen em 2025 está passando por uma recuperação crucial após um período de correção. Os volumes de transações aumentaram em meio a medidas de apoio do governo, e os preços estão se estabilizando na megacidade tecnológica da China. O mercado abrange os setores de imóveis residenciais, comerciais (escritórios e varejo) e industriais, cada um apresentando tendências distintas. As vendas de imóveis residenciais dispararam no início de 2025 com a liberação da demanda reprimida sz.gov.cn, enquanto o setor de escritórios comerciais está lidando com alta oferta e aluguéis em queda sz.gov.cn. Imóveis industriais e logísticos continuam impulsionados pela economia de manufatura e tecnologia de Shenzhen. Este relatório fornece uma análise abrangente de tendências de preços, rendimentos de aluguel, dinâmicas de oferta e demanda, demografia, influências políticas, desenvolvimentos de infraestrutura e investimento estrangeiro que impactam o mercado imobiliário de Shenzhen. Também comparamos tendências entre os distritos (do sofisticado Nanshan e Futian ao mais acessível Longgang) e destacamos projetos notáveis que devem moldar o futuro do mercado.

Shenzhen, frequentemente chamada de Vale do Silício da China, é um dos principais motores da Greater Bay Area e tem como meta crescimento do PIB de 5,5% em 2025 cnbayarea.org.cn. Sua economia robusta (crescimento de 5,8% em 2024) e população de cerca de 18 milhões (crescendo cerca de 1,1% ao ano) savills.com criam uma forte demanda imobiliária subjacente. No entanto, a cidade e o país enfatizaram que “moradia é para viver, não para especular”, levando a políticas que priorizam estabilidade e acessibilidade. A seguir, analisamos cada segmento do mercado imobiliário de Shenzhen em 2025 e além, fornecendo insights valiosos para investidores, incorporadores e compradores.

Influências Econômicas e Demográficas no Mercado Imobiliário

A economia em rápido crescimento impulsionada pela tecnologia e as tendências populacionais de Shenzhen preparam o cenário para o seu mercado imobiliário. A meta de PIB da cidade de 5,5% de crescimento em 2025 cnbayarea.org.cn destaca a confiança na expansão contínua, após um forte crescimento em 2024. Os setores de manufatura de alta tecnologia, eletrônicos, finanças e P&D prosperam aqui, apoiando a criação de empregos (200.000 novos postos planejados para 2025) e o aumento da renda cnbayarea.org.cn – fatores que impulsionam a demanda por moradia. A população de Shenzhen atingiu 17,99 milhões em 2024, um aumento de 1,1% em relação ao ano anterior savills.com, o crescimento mais rápido da Grande Baía, em parte devido à migração de talentos qualificados. Essa população jovem e em expansão (atraída por oportunidades em tecnologia e finanças) sustenta as necessidades habitacionais de usuários finais, mesmo com a demanda especulativa sendo contida.

Demograficamente, a ascensão da classe média da cidade e o influxo de “migrantes tecnológicos” educados alimentam a demanda por moradias de upgrade e aluguel de qualidade. A proximidade de Shenzhen e a integração aprimorada com Hong Kong também desempenham um papel – a cidade ultrapassou Macau como o destino de fim de semana mais popular para residentes de Hong Kong savills.com. O movimento transfronteiriço está estimulando o setor imobiliário de varejo e hospitalidade (mais sobre isso em Setor Comercial), e alguns compradores de Hong Kong investem em imóveis em Shenzhen para aproveitar a relativa acessibilidade e o potencial de valorização futura. No geral, fundamentos econômicos sólidos e crescimento populacional formam uma base robusta para o setor imobiliário, embora o mercado também enfrente o legado da desaceleração imobiliária mais ampla da China em 2022–2023.

Política Governamental e Regulamentações Habitacionais

O ambiente de políticas tem sido um fator decisivo na reviravolta do mercado de Shenzhen em 2025. Após uma prolongada recessão imobiliária, as autoridades chinesas implementaram medidas significativas de flexibilização no final de 2024 para “reviver as transações imobiliárias” globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Shenzhen respondeu com ajustes locais de políticas por volta de setembro de 2024, que impulsionaram um aumento nas vendas. Por exemplo, os requisitos de entrada e as restrições para compra de imóveis foram flexibilizados, e as taxas de hipoteca em empréstimos existentes foram reduzidas para diminuir os custos dos compradores globalpropertyguide.com. Essas mudanças liberaram uma demanda reprimida: no quarto trimestre de 2024, as transações dispararam e os preços se estabilizaram. Em outubro de 2024, os preços de novos imóveis em Shenzhen subiram 0,1% mês a mês – quebrando uma queda de 18 meses szft.gov.cn – e os preços de imóveis usados subiram 0,7% mês a mês (após 13 meses de quedas) szft.gov.cn. O impulso continuou no início de 2025, auxiliado por “políticas preferenciais” que a Savills credita pelo forte desempenho do mercado no primeiro trimestre sz.gov.cn.

A posição de Pequim continua sendo de que a habitação deve ser acessível e não apenas um veículo de investimento. Há discussões em andamento sobre projetos-piloto de imposto sobre a propriedade (Shenzhen é uma cidade candidata), e Shenzhen possui um sistema de cotas para gerenciar a compra de imóveis (por exemplo, limites para compradores não locais, etc.), embora a fiscalização tenha sido um pouco flexibilizada no estímulo de 2024. Em abril de 2025, o Politburo da China enfatizou “acelerar a renovação urbana” – incluindo a reurbanização de vilas urbanas e habitações antigas – e otimizar políticas para absorver imóveis não vendidosnews.szhome.com. Isso indica mais apoio ao lado da oferta: projetos de reurbanização e possivelmente a compra governamental de estoques excedentes para estabilizar o mercado globalpropertyguide.com. O governo de Shenzhen também está investindo fortemente em habitação pública de aluguel e subsidiada, visando garantir uma oferta de moradias acessíveis para talentos.

Crucialmente, compradores de primeira viagem desfrutam de status privilegiado (com entradas menores e subsídios), e em 2025 Shenzhen ajustou sua definição de “comprador de primeira casa” para ser mais flexível, tornando mais pessoas elegíveis para hipotecas preferenciais. Além disso, os impostos sobre transações para a troca por uma casa maior foram reduzidos globalpropertyguide.com, incentivando a rotatividade no mercado. O efeito líquido dessas políticas foi a restauração da confiança dos compradores. A Associação de Intermediários Imobiliários de Shenzhen observou uma “resposta entusiástica do mercado” às mudanças de política do final de 2024, chamando-as de “base robusta para um desenvolvimento sustentável e saudável” szft.gov.cn do mercado.

Olhando para frente, espera-se que os formuladores de políticas permaneçam favoráveis, porém cautelosos – novos aumentos acentuados de preços não são o objetivo. Analistas preveem quedas leves ou preços estáveis em 2025 em todo o país, com o crescimento retomando de forma modesta em 2026 (+1,2%) e 2027 (+2,0%) globalpropertyguide.com. Para cidades de primeiro nível como Shenzhen, uma “correção leve” é esperada antes da estabilização até 2026 globalpropertyguide.com. Em resumo, as medidas do governo em 2024–2025 favoreceram o crescimento do setor habitacional (após a rigorosa repressão aos incorporadores das “Três Linhas Vermelhas” anteriormente), visando promover um pouso suave e uma recuperação gradual do mercado imobiliário chinês.

Principais Projetos de Infraestrutura e Desenvolvimento

A infraestrutura e os novos empreendimentos estão remodelando o cenário imobiliário de Shenzhen em vários distritos:

Transporte Urbano sobre Trilhos: A rede de metrô de Shenzhen continua a se expandir, melhorando a conectividade com distritos periféricos como Longgang, Pingshan e Guangming. Novas linhas e extensões (por exemplo, Linha 16 para Longgang, trilhos intermunicipais) estão tornando mais áreas acessíveis, impulsionando a demanda habitacional nessas regiões. O trem intermunicipal Shenzhen–Dongguan–Huizhou e as melhorias contínuas nos aeroportos e portos de Shenzhen (novo terminal do Aeroporto Internacional de Bao’an, melhorias no Porto de Cruzeiros de Shekou) integram ainda mais a região da cidade.

A rede de metrô de Shenzhen continua a se expandir, melhorando a conectividade com distritos periféricos como Longgang, Pingshan e Guangming. Novas linhas e extensões (por exemplo, Linha 16 para Longgang, trilhos intermunicipais) estão tornando mais áreas acessíveis, impulsionando a demanda habitacional nessas regiões. O trem intermunicipal Shenzhen–Dongguan–Huizhou e as melhorias contínuas nos aeroportos e portos de Shenzhen (novo terminal do Aeroporto Internacional de Bao’an, melhorias no Porto de Cruzeiros de Shekou) integram ainda mais a região da cidade. Zona de Cooperação de Qianhai: A Zona de Cooperação da Indústria de Serviços Modernos Shenzhen-Hong Kong de Qianhai, no oeste de Shenzhen (fazendo fronteira com Bao’an/Nanshan), é uma das áreas de desenvolvimento mais notáveis. Qianhai está passando por uma enorme expansão (a área planejada cresceu para 120 km²) e está sendo preenchida com torres de escritórios de padrão A, parques de inovação e residências de alto padrão . Como uma zona aberta com políticas especiais para atrair empresas de Hong Kong e estrangeiras, Qianhai está criando um novo CBD. Projetos como Shenzhen Bay Technology Eco-Park e Qianhai Kerry Centre estão adicionando espaço comercial, o que influenciará a oferta e os aluguéis de escritórios em toda a cidade. No setor residencial, a proximidade de Qianhai com Hong Kong (via a nova Fronteira Terrestre Shenzhen–Hong Kong em Qianhai) a torna atraente para profissionais transfronteiriços; os preços aqui rivalizam com os distritos centrais.

A Zona de Cooperação da Indústria de Serviços Modernos Shenzhen-Hong Kong de Qianhai, no oeste de Shenzhen (fazendo fronteira com Bao’an/Nanshan), é uma das áreas de desenvolvimento mais notáveis. Qianhai está passando por uma enorme expansão (a área planejada cresceu para 120 km²) e está sendo preenchida com . Como uma zona aberta com políticas especiais para atrair empresas de Hong Kong e estrangeiras, Qianhai está criando um novo CBD. Projetos como estão adicionando espaço comercial, o que influenciará a oferta e os aluguéis de escritórios em toda a cidade. No setor residencial, a proximidade de Qianhai com Hong Kong (via a nova Fronteira Terrestre Shenzhen–Hong Kong em Qianhai) a torna atraente para profissionais transfronteiriços; os preços aqui rivalizam com os distritos centrais. Base de Super Sedes da Baía de Shenzhen: Em Futian/Nanshan, a Base de Super Sedes da Baía de Shenzhen é um ambicioso agrupamento de arranha-céus superaltos planejados para serem sedes de empresas da Fortune 500. Ainda em construção (com entregas previstas até o final da década de 2020), este projeto consolidará o status de Shenzhen como um centro global de negócios. A promessa de torres icônicas (algumas com mais de 400m de altura) e complexos de uso misto (escritórios, apartamentos de luxo, varejo) já está valorizando os terrenos na região.

Em Futian/Nanshan, a Base de Super Sedes da Baía de Shenzhen é um ambicioso agrupamento de arranha-céus superaltos planejados para serem sedes de empresas da Fortune 500. Ainda em construção (com entregas previstas até o final da década de 2020), este projeto consolidará o status de Shenzhen como um centro global de negócios. A promessa de torres icônicas (algumas com mais de 400m de altura) e complexos de uso misto (escritórios, apartamentos de luxo, varejo) já está valorizando os terrenos na região. Parques de Manufatura Avançada: De forma única, Shenzhen está inovando no espaço industrial ao construir campi fabris verticais . A cidade planeja “acelerar a construção de 20 parques industriais de manufatura avançada e fábricas verticais” até 2025sz.gov.cn em distritos como Bao’an, Longhua, Guangming e Longgang. Esses projetos (cobrindo um total de 300 km²) abrigarão manufatura de tecnologia, robótica, novas energias e outras indústrias estratégicas news.cgtn.com. Por exemplo, o Distrito de Guangming inaugurou um novo parque de manufatura inteligente que abriga empresas de IA e instrumentos de precisão szgm.gov.cn. Esses desenvolvimentos não apenas impulsionam a demanda por propriedades industriais , mas também criam empregos e necessidades habitacionais nesses distritos.

De forma única, Shenzhen está inovando no espaço industrial ao construir . A cidade planeja “acelerar a construção de 20 parques industriais de manufatura avançada e fábricas verticais” até 2025sz.gov.cn em distritos como Bao’an, Longhua, Guangming e Longgang. Esses projetos (cobrindo um total de 300 km²) abrigarão manufatura de tecnologia, robótica, novas energias e outras indústrias estratégicas news.cgtn.com. Por exemplo, o Distrito de Guangming inaugurou um novo parque de manufatura inteligente que abriga empresas de IA e instrumentos de precisão szgm.gov.cn. Esses desenvolvimentos não apenas impulsionam a , mas também criam empregos e necessidades habitacionais nesses distritos. Projetos de Regeneração Urbana: Shenzhen está constantemente reurbanizando suas áreas mais antigas. Projetos notáveis de renovação urbana em 2025 incluem a Reurbanização do Jardim Lychee em Futian e a revitalização da área da Antiga Cidade de Nantou em Nanshan , além de inúmeras conversões de antigas áreas fabris em parques de indústrias criativas ou apartamentos. As reurbanizações das antigas vilas urbanas (“城中村”) – por exemplo, as vilas Shuiwei e Baishizhou – estão adicionando nova oferta habitacional em áreas nobres. A iniciativa de “atualização da cidade”, apoiada por financiamento central em 2025news.szhome.com, significa mais projetos desse tipo para substituir moradias degradadas por empreendimentos modernos e de maior densidade.

Shenzhen está constantemente reurbanizando suas áreas mais antigas. Projetos notáveis de renovação urbana em 2025 incluem a e a , além de inúmeras conversões de antigas áreas fabris em parques de indústrias criativas ou apartamentos. As reurbanizações das antigas vilas urbanas (“城中村”) – por exemplo, as vilas Shuiwei e Baishizhou – estão adicionando nova oferta habitacional em áreas nobres. A iniciativa de “atualização da cidade”, apoiada por financiamento central em 2025news.szhome.com, significa mais projetos desse tipo para substituir moradias degradadas por empreendimentos modernos e de maior densidade. Projetos Imobiliários Notáveis 2025+: No segmento residencial, vários projetos de alto padrão devem chegar ao mercado. Em Nanshan, o projeto CITIC Front Bay (Yuanwafu) na Shenzhen Bay, um empreendimento à beira-mar ultraluxuoso, deve “romper” o teto de preços anterior de Shenzhen – desde que Shenzhen removeu os tetos de preços para novos imóveis, este projeto pode ser lançado a preços recordes para a cidade sohu.com. Também no final de 2024, a China Resources Land e desenvolvedores parceiros pagaram um preço recorde por um terreno em Houhai (área da Shenzhen Bay), sinalizando confiança no mercado de alto padrão sohu.com. Em Futian, projetos futuros como a requalificação da Excellence & Kingkey em Antuoshan e o projeto da New World próximo a Xiangmihu vão adicionar novas residências de luxo em 2025–2026 sohu.com sohu.com. No setor comercial, as entregas de escritórios de padrão A em 2025 incluem 14 novos projetos totalizando ~893.000 m² sz.gov.cn (muitos em Qianhai, Houhai e Futian), o que aumentará o estoque de escritórios em ~7,9% sz.gov.cn. Esse aumento de oferta influenciará a vacância e os aluguéis de escritórios, como discutido posteriormente.

Todos esses projetos de infraestrutura e desenvolvimento aumentam a conectividade e atratividade de Shenzhen, mas também introduzem nova oferta que o mercado precisa absorver. Investidores devem acompanhar quais distritos serão beneficiados (por exemplo, áreas que recebem novas conexões de transporte geralmente veem valorização imobiliária) e onde podem surgir riscos de excesso de oferta (por exemplo, excesso de escritórios em determinados distritos comerciais).

Setor Imobiliário Residencial

Volume de Vendas, Preços e Dinâmica de Oferta e Demanda

O mercado residencial de Shenzhen está se recuperando em 2025, com volumes de transações aumentando acentuadamente em relação ao ano anterior. No 1º trimestre de 2025, mais de 26.000 unidades novas e de segunda mão foram vendidas, um aumento anual de 67,7% sz.gov.cn. Esse ressurgimento começou após flexibilizações de políticas no final de 2024: por exemplo, apenas nos primeiros 24 dias de novembro de 2024, 7.800 novos apartamentos vendidos (vendas diárias subiram 201% em relação ao ano anterior) e 5.477 unidades de segunda mão vendidas (alta de 118% em relação ao ano anterior) szft.gov.cn. Esses números marcaram a atividade mais forte desde 2021. Dados da Savills mostraram que a área de vendas de novos imóveis residenciais aumentou 61,3% em relação ao ano anterior no 1º trimestre de 2025 sz.gov.cn, refletindo compradores retornando rapidamente ao mercado.

Apesar do boom de vendas, as tendências de preços têm sido relativamente estáveis – o mercado está recuperando volume antes do preço. Após quedas em 2022–2023, os preços dos imóveis agora estão se estabilizando. Em março de 2025, os preços dos novos imóveis residenciais em Shenzhen estavam praticamente estáveis em relação ao ano anterior, até mesmo com uma leve queda de 0,4% globalpropertyguide.com. Os preços dos imóveis de segunda mão ainda estavam cerca de 3% mais baixos em relação ao ano anterior globalpropertyguide.com, mas as quedas vêm diminuindo há vários mesesnews.szhome.com. Em abril de 2025, os preços de segunda mão caíram apenas 0,21% em relação ao mês anterior e –2,88% em relação ao ano anterior em Shenzhennews.szhome.comnews.szhome.com, a menor queda entre as dez principais cidades da China. Na verdade, o desempenho do índice de preços de Shenzhen foi o mais resiliente, indicando uma quase estabilizaçãonews.szhome.com.

Níveis atuais de preços: Segundo dados da CREIS, em março de 2025 o preço médio dos novos imóveis residenciais em Shenzhen era de cerca de ¥52.700 por m² e os imóveis de segunda mão tinham média de ¥67.600 por m² globalpropertyguide.com. No entanto, dados locais de anúncios sugerem preços pedidos para revenda em toda a cidade mais próximos da faixa alta dos ¥50.000 por m² em meados de 2025 (Anjuke relata cerca de ¥57.000), já que vendedores em áreas menos valorizadas reduziram suas expectativas. As tendências de preços variam muito por distrito (ver próxima seção). No geral, os preços dos imóveis da cidade permanecem os mais altos da China continental, exceto pelo centro de Xangai e Pequim. Mesmo após a recente correção, a acessibilidade habitacional está comprometida – as razões preço/renda em cidades de 1º nível como Shenzhen são extremamente altas, e o governo sinalizou que irá impedir outro surto especulativo.

Do lado da oferta, os incorporadores em Shenzhen têm sido cautelosos. Os lançamentos de novos projetos desaceleraram em 2022–2023 devido à crise de endividamento das incorporadoras na China e ao fraco sentimento do mercado. Isso criou um acúmulo de estoque não absorvido em algumas áreas. Mas as entregas estão aumentando à medida que projetos atrasados por questões de financiamento voltam ao cronograma. Analistas da Morningstar esperam que “os novos lançamentos de residências permaneçam contidos ao longo de 2025” na China, mas as entregas vão melhorar devido ao apoio de políticas globalpropertyguide.com. Em Shenzhen, isso significa um fluxo moderado de novos apartamentos chegando ao mercado – o suficiente para dar opções aos compradores, mas sem excesso. O governo também aumentou diretamente a oferta de habitação acessível; Shenzhen tem uma meta ambiciosa de alcançar 1 milhão de unidades de moradias subsidiadas até 2035. Já há dezenas de milhares de unidades de habitação para talentos e apartamentos públicos para aluguel em construção, o que eventualmente aliviará parte da demanda no mercado privado.

Dinâmica da demanda: A demanda de usuários finais (de compradores de primeira viagem e de quem busca upgrade) é atualmente o principal motor, estimulada por taxas de hipoteca mais baixas e políticas de flexibilização. A demanda de investidores (compra especulativa para ganhos de capital) permanece contida em comparação aos anos de boom, devido à regulamentação mais rígida e à lembrança das quedas recentes de preços. Dito isso, as perspectivas de longo prazo de Shenzhen continuam atraindo investimento de compradores domésticos mais ricos e alguns compradores estrangeiros (Hong Kong, expatriados) que veem valor nas quedas. Os fundamentos da cidade – entrada de população, terra limitada e seu papel central na Grande Área da Baía – sugerem pressão de demanda inerente. Por ora, os níveis de estoque no mercado de segunda mão estão relativamente altos (muitas ofertas, já que proprietários buscam vender com a retomada), o que mantém o crescimento dos preços modesto. Mas dados de transações indicam que imóveis com preço justo, especialmente em distritos populares, podem ser vendidos rapidamente (alguns lançamentos no final de 2024 esgotaram em poucas horas szft.gov.cn).

Preços residenciais por distrito e segmento

Shenzhen é uma cidade de submercados diversos, com um contraste marcante entre seus distritos centrais e áreas periféricas. Aqui está uma comparação indicativa dos preços médios de residências de segunda mão entre os distritos (em meados de 2025):

Distrito Preço médio de revenda (jul 2025) Notas sobre a tendência Nanshan (Tecnologia & área costeira de alto padrão) ¥87.600/m² shenzhen.anjuke.com Preços mais altos; muitas áreas de luxo acima de ¥100 mil. Preços se recuperaram ~+8,6% em relação ao ano anterior após queda em 2024. Forte demanda de elites do setor de tecnologia e expatriados. Futian (CBD e central) ¥73.200/m² shenzhen.anjuke.com Distrito central premium com condomínios de luxo (muitos bairros acima de ¥80 mil). ~10% de alta anual a partir de uma base baixa shenzhen.anjuke.com. Demanda de alto padrão robusta, apoiada por escolas e empregos de excelência. Luohu (Centro antigo da cidade) ¥47.800/m² shenzhen.anjuke.com Preço intermediário; área central mais antiga com imóveis envelhecidos. Pequeno aumento anual (~+6,9% shenzhen.anjuke.com) durante a recuperação. Popular entre compradores com orçamento limitado que buscam localização central. Bao’an (Distrito NW incl. Qianhai) ¥54.600/m² shenzhen.anjuke.com Diversificado: Qianhai/Centro são caros (~¥80 mil), mas outras áreas são mais acessíveis. No geral, ~+10,6% de alta anual shenzhen.anjuke.com com novas linhas de metrô e projetos impulsionando o crescimento. Longgang (Distrito NE, grande & suburbano) ¥36.000/m² shenzhen.anjuke.com Distrito principal mais acessível. Teve alta de ~+11% anual shenzhen.anjuke.com após quedas acentuadas anteriores. Grande oferta de novos imóveis mantém preços moderados. Atrai compradores de primeira viagem. Longhua (Norte, subcentro emergente) ~¥50.000–60.000/m² (estimativa) Em rápido desenvolvimento; próximo a Futian, com novos projetos (ex: região de Shenzhen North). Preços em recuperação; forte demanda por imóveis novos devido a melhorias na infraestrutura. Outros (Yantian, Pingshan, Guangming, etc.) ~¥30.000–50.000/m² (varia) Yantian (¥45 mil) oferece vida costeira, mas fica no extremo leste. Pingshan (¥28–30 mil) e Guangming (~¥33 mil) são relativamente baratos, voltados para crescimento industrial. Todos tiveram aumentos modestos com a melhoria da conectividade.

Fontes: Preços de anúncios Anjuke julho de 2025 shenzhen.anjuke.com shenzhen.anjuke.com shenzhen.anjuke.com shenzhen.anjuke.com shenzhen.anjuke.com.

A tabela destaca como Nanshan e Futian dominam o segmento de luxo. Uma pesquisa recente mostrou que 18 subdistritos em Shenzhen têm preços médios de segunda mão acima de ¥80.000/m² – todos, exceto um, estão em Futian ou Nanshan sohu.com. Esses dois distritos são polos para compradores de alto padrão (executivos de tecnologia, profissionais de finanças e famílias abastadas), oferecendo as melhores escolas, empregos e comodidades. Eles responderam por uma grande fatia do valor das transações; em 2024, Futian e Nanshan venderam cada um cerca de 9.000+ casas de segunda mão, ficando em 2º e 3º em volume (logo atrás de Longgang, que é muito maior) sohu.com. Isso indica não apenas preços altos, mas também liquidez nesses mercados.

Por outro lado, Longgang e Bao’an apresentam os maiores volumes de transações devido à oferta abundante e preços mais baixos – atendem ao mercado de massa e compradores do primeiro imóvel. Longgang, por exemplo, liderou 2024 em número de vendas, refletindo seus muitos novos projetos e conjuntos acessíveis. À medida que a cidade se expande para fora, esses distritos periféricos estão se urbanizando rapidamente (com novos centros como o CBD de Longgang em Bantian e o centro costeiro de Bao’an). O crescimento dos preços ali pode ser mais volátil (impulsionado por políticas e oscilações de oferta), mas, a longo prazo, a melhoria das ligações de transporte (por exemplo, novas linhas de metrô) está reduzindo a diferença em relação aos preços do núcleo urbano.

Diferença de preço entre novo e usado: Vale notar que em Shenzhen, imóveis novos costumam ser vendidos a preços ligeiramente mais baixos do que unidades usadas comparáveis, devido à orientação de preços do governo e à necessidade dos incorporadores de vender rapidamente. Por exemplo, em abril de 2024, o preço médio de transação de imóveis novos foi de ¥61.328/m², uma queda de 1,5% em relação ao ano anterior pdf.savills.asia, enquanto o preço médio dos usados foi maior. Essa diferença faz com que lançamentos atraiam grande interesse (alguns se esgotam no mesmo dia, como visto no final de 2024 szft.gov.cn). Em 2025, com o relaxamento dos tetos de preço, alguns projetos novos de alto padrão podem ser lançados acima dos preços dos usados (por exemplo, o projeto da CITIC em Shenzhen Bay pode estabelecer um recorde sohu.com). De modo geral, porém, a oferta nova no segmento intermediário é precificada para vender rápido, pressionando os proprietários de imóveis usados.

Mercado de aluguel e rendimentos

O mercado de aluguel residencial de Shenzhen é ativo, dada a enorme população migrante (muitos jovens trabalhadores alugam). Os aluguéis ficaram relativamente estagnados ou em queda durante os anos de COVID, mas com a reabertura da economia, a demanda por aluguel aumentou. Ainda assim, os aumentos de aluguel não acompanharam o crescimento dos preços dos imóveis na última década, resultando em baixos rendimentos de aluguel pelos padrões globais.

Em meados de 2025, os rendimentos brutos de aluguel em Shenzhen giram em torno de 2,6% ao ano globalpropertyguide.com – em linha com outras cidades chinesas de primeiro nível. Especificamente, um apartamento médio de 3 quartos (~US$ 523 mil para comprar, ~US$ 1.179 de aluguel mensal) rende cerca de 2,7% bruto globalpropertyguide.com. Unidades menores rendem de forma semelhante (2,6–2,7%). Após custos (manutenção, impostos, etc.), os rendimentos líquidos normalmente ficam em torno de ~1% globalpropertyguide.com. Esses números mostram que investidores residenciais em Shenzhen apostam principalmente na valorização do imóvel, e não na renda de aluguel.

Dito isso, há sinais de que os rendimentos chegaram ao fundo: os aluguéis começaram a subir suavemente à medida que o mercado de trabalho melhora e os graduados chegam em massa, enquanto os preços de compra se estabilizaram. De fato, uma análise observou que os rendimentos de aluguel nas quatro principais cidades da China subiram para cerca de 1,8% líquido no primeiro semestre de 2023 yicaiglobal.com, a partir de mínimas históricas, à medida que os preços dos imóveis se corrigiram. A acessibilidade dos aluguéis em Shenzhen (relação aluguel/renda) ainda é um desafio para os inquilinos – o aluguel médio de um apartamento pode facilmente consumir mais de 30% da renda de um jovem profissional no centro da cidade. O governo tem promovido apartamentos de aluguel de longo prazo e apoiado plataformas de locação para garantir o desenvolvimento saudável do mercado de arrendamento.

Para investidores, os baixos rendimentos significam que os custos de manutenção são altos em relação ao aluguel, o que pode desestimular compras especulativas. No entanto, alguns proprietários agora estão vendo retornos um pouco melhores: por exemplo, com a reabertura das fronteiras, a demanda por aluguéis de alto padrão por expatriados e profissionais de Hong Kong aumentou, sustentando os aluguéis em áreas como Shekou e Futian CBD. Do lado da oferta, um influxo de habitação institucional para aluguel (por exemplo, a marca Port Apartment da Vanke e outros REITs convertendo alguns espaços comerciais não vendidos em unidades de aluguel) pode aumentar gradualmente a vacância e manter os aluguéis sob controle.

Em resumo, os rendimentos de aluguel permanecem modestos (~2–3% bruto) globalpropertyguide.com em Shenzhen, refletindo avaliações elevadas. Os investidores devem considerar que a renda de aluguel sozinha mal cobrirá os custos de financiamento nas taxas de hipoteca atuais, então a tese de investimento depende do crescimento de preços no longo prazo e talvez da diversificação cambial (para compradores estrangeiros). Os aluguéis estáveis ou ligeiramente crescentes em 2025 são um sinal positivo de demanda real, mas qualquer aumento dramático nos aluguéis é improvável, dado o significativo suprimento de moradias em construção e a vigilância do governo sobre os custos habitacionais.

Setor de Imóveis Comerciais

Mercado de Escritórios (Espaço Comercial de Escritórios)

O mercado de escritórios Classe A de Shenzhen em 2025 é caracterizado por nova oferta abundante, alta vacância e aluguéis favoráveis aos inquilinos. O rápido crescimento do skyline da cidade nos últimos anos levou a um excesso de oferta de escritórios em algumas áreas, justamente quando a COVID e os ventos contrários da indústria de tecnologia reduziram a demanda. Como resultado, o setor de escritórios está em uma fase de mercado favorável ao inquilino:

Oferta e Vacância: Em 2025, Shenzhen está adicionando aproximadamente 0,9 milhão de m² de novo espaço de escritórios Classe A sz.gov.cn, expandindo o estoque total em cerca de 7,9% sz.gov.cn. As principais entregas no 1º e 2º trimestre incluem torres em Qianhai, Houhai e no Parque de Ciência de Nanshan. Isso se soma ao fornecimento significativo entregue em 2022–2024. Consequentemente, a taxa de vacância de escritórios em toda a cidade paira em torno de 27–30% no início de 2025 pdf.savills.asia cushmanwakefield.com. No final do 4º trimestre de 2024 estava em ~29,0% savills.com, e permaneceu elevada no 1º trimestre de 2025 (Knight Frank relatou “uma fase de ajuste profundo” com vacâncias ainda próximas dos recordes históricos). Alguns submercados, como Qianhai, têm vacância ainda maior devido ao agrupamento de novos edifícios inaugurados simultaneamente.

Em 2025, Shenzhen está adicionando aproximadamente 0,9 milhão de m² de novo espaço de escritórios Classe A sz.gov.cn, expandindo o estoque total em cerca de 7,9% sz.gov.cn. As principais entregas no 1º e 2º trimestre incluem torres em Qianhai, Houhai e no Parque de Ciência de Nanshan. Isso se soma ao fornecimento significativo entregue em 2022–2024. Consequentemente, a taxa de vacância de escritórios em toda a cidade paira em torno de no início de 2025 pdf.savills.asia cushmanwakefield.com. No final do 4º trimestre de 2024 estava em ~29,0% savills.com, e permaneceu elevada no 1º trimestre de 2025 (Knight Frank relatou “uma fase de ajuste profundo” com vacâncias ainda próximas dos recordes históricos). Alguns submercados, como Qianhai, têm vacância ainda maior devido ao agrupamento de novos edifícios inaugurados simultaneamente. Fatores de Demanda: Apesar dos desafios, a economia diversificada de Shenzhen proporciona alguma demanda. O setor de tecnologia e TI continua sendo o principal motor da locação de escritórios sz.gov.cn – gigantes de tecnologia locais e startups expandem seus espaços para laboratórios de P&D e escritórios. No 1º trimestre de 2025, empresas relacionadas a “novas forças produtivas de qualidade” (tecnologia emergente) estavam ativamente alugando sz.gov.cn. O setor de internet sozinho respondeu por cerca de 25% do volume de locação de escritórios no 1º trimestre sz.gov.cn. Além disso, os setores de finanças, serviços profissionais e serviços ao consumidor estão contribuindo com uma demanda constante de locação sz.gov.cn. Uma tendência notável é o crescimento das empresas de comércio eletrônico transfronteiriço e seus prestadores de serviços, que ocuparam um espaço significativo de escritórios (por exemplo, um segmento alugou ~10.000 m² no 1º trimestre) sz.gov.cn à medida que se beneficiam do comércio online em expansão e da integração da Grande Área da Baía.

Apesar dos desafios, a economia diversificada de Shenzhen proporciona alguma demanda. O continua sendo o principal motor da locação de escritórios sz.gov.cn – gigantes de tecnologia locais e startups expandem seus espaços para laboratórios de P&D e escritórios. No 1º trimestre de 2025, empresas relacionadas a estavam ativamente alugando sz.gov.cn. O setor de internet sozinho respondeu por cerca de 25% do volume de locação de escritórios no 1º trimestre sz.gov.cn. Além disso, os setores de estão contribuindo com uma demanda constante de locação sz.gov.cn. Uma tendência notável é o crescimento das e seus prestadores de serviços, que ocuparam um espaço significativo de escritórios (por exemplo, um segmento alugou ~10.000 m² no 1º trimestre) sz.gov.cn à medida que se beneficiam do comércio online em expansão e da integração da Grande Área da Baía. Aluguéis: Com a oferta superando a demanda, os proprietários têm reduzido os aluguéis para atrair e reter inquilinos. No 1º trimestre de 2025, o aluguel médio de escritórios de padrão A na cidade caiu para cerca de RMB 163 por m² por mês , uma queda de aproximadamente 3,5% em relação ao trimestre anterior assets.cushmanwakefield.com. Na comparação anual, os aluguéis caíram cerca de 9% no final de 2024 pdf.savills.asia e continuaram a cair em 2025. O índice da Savills mostrou uma queda de –9,0% no aluguel anual no 4º trimestre de 2024 pdf.savills.asia, e essa tendência persistiu. Os aluguéis efetivos (com incentivos) são ainda menores, já que muitos proprietários oferecem períodos de carência ou subsídios para adaptação do espaço. A pressão é generalizada: até mesmo escritórios de alto padrão no Futian CBD tiveram queda nos aluguéis, enquanto novos edifícios em áreas descentralizadas lançaram aluguéis profundamente descontados para atrair ocupantes. Por ora, o aluguel médio do mercado de escritórios está em tendência de queda sz.gov.cn e deve continuar caindo em 2025 antes de se estabilizar.

Com a oferta superando a demanda, os proprietários têm reduzido os aluguéis para atrair e reter inquilinos. No 1º trimestre de 2025, o aluguel médio de escritórios de padrão A na cidade caiu para cerca de , uma queda de aproximadamente 3,5% em relação ao trimestre anterior assets.cushmanwakefield.com. Na comparação anual, os aluguéis caíram cerca de 9% no final de 2024 pdf.savills.asia e continuaram a cair em 2025. O índice da Savills mostrou uma no 4º trimestre de 2024 pdf.savills.asia, e essa tendência persistiu. Os aluguéis efetivos (com incentivos) são ainda menores, já que muitos proprietários oferecem períodos de carência ou subsídios para adaptação do espaço. A pressão é generalizada: até mesmo escritórios de alto padrão no Futian CBD tiveram queda nos aluguéis, enquanto novos edifícios em áreas descentralizadas lançaram aluguéis profundamente descontados para atrair ocupantes. Por ora, sz.gov.cn e deve continuar caindo em 2025 antes de se estabilizar. Perspectiva: O consenso é que a vacância de escritórios em Shenzhen permanecerá alta no curto prazo. “Desequilíbrio persistente entre oferta e demanda” significa que a vacância na cidade deve continuar elevada e os aluguéis devem cair ainda mais research.jllapsites.com ao longo de 2025. No entanto, há pontos positivos: a recuperação da economia e a expansão dos negócios em setores como veículos de nova energia, IA e finanças podem gradualmente absorver espaço. A absorção líquida no 1º trimestre de 2025 realmente melhorou (nacionalmente, a absorção líquida de escritórios nas cidades de primeiro nível aumentou, com Shenzhen registrando uma recuperação de cerca de 50–200% na comparação anual) cbre.com.cn. Se a tendência continuar, 2025 pode marcar o fundo do ciclo de escritórios, com uma lenta recuperação a partir de então. Os investidores estão demonstrando algum interesse – o 1º trimestre de 2025 viu os ativos de escritórios se tornarem foco de fundos de investimento (na China, edifícios de escritórios core foram o principal alvo de investimento, especialmente por fundos de seguradoras) cbre.com.cn. As taxas de capitalização/rendimentos dos escritórios em Shenzhen aumentaram devido à queda dos preços, podendo atrair compradores que esperam uma valorização futura.

Imóveis de Varejo e Hospitalidade

No geral, as empresas que procuram espaço para escritórios em Shenzhen agora têm muitas opções e poder de barganha. Para os proprietários, é hora de se diferenciar – edifícios com melhor qualidade e características de sustentabilidade estão atraindo inquilinos (os proprietários estão“otimizando seus ativos de escritórios para permanecerem competitivos”* cushmanwakefield.com , por exemplo, modernizando sistemas de HVAC, adicionando comodidades). Alguns escritórios mais antigos podem ser requalificados (para varejo, coworking ou até mesmo convertidos para uso residencial) como parte do esforço da cidade para otimizar o estoque existente. A saúde do mercado de escritórios dependerá do sucesso de Shenzhen em fomentar novas indústrias e, talvez, do retorno de(por exemplo, mais empresas de Hong Kong se estabelecendo em Shenzhen se a integração se aprofundar).

O setor de imóveis de varejo em Shenzhen está em trajetória de recuperação em 2025, impulsionado pela retomada do consumo e pelo aumento de turistas (especialmente de Hong Kong). Após a calmaria da pandemia, consumidores e turistas voltaram, o que se reflete na queda das vacâncias em shoppings e na estabilização dos aluguéis:

Vacância e Demanda: No 1º trimestre de 2025, a taxa de vacância dos shoppings de Shenzhen caiu para cerca de 6,8% , a menor desde 2020 savills.com. Isso marcou seis trimestres consecutivos de queda na vacância, indicando que o espaço de varejo está sendo absorvido. Dados da Savills mostraram uma queda de 1,8 ponto percentual na vacância em relação ao ano anterior, para 6,8% no 1º trimestre savills.com. Uma vacância tão baixa – bem abaixo da média nacional de cerca de 7,3% cbre.com.cn – destaca a força da recuperação do varejo em Shenzhen, graças em parte ao sucesso da cidade no controle da COVID e à rápida retomada do consumo. Distritos de compras populares (por exemplo, Dongmen em Luohu, área do COCO Park em Futian, área de Coastal City em Nanshan) relatam alta ocupação à medida que marcas nacionais e operadores de alimentação e bebidas expandem. Até mesmo shoppings mais novos em áreas suburbanas começaram a ser ocupados à medida que as comunidades residenciais crescem nessas regiões.

No 1º trimestre de 2025, a , a menor desde 2020 savills.com. Isso marcou seis trimestres consecutivos de queda na vacância, indicando que o espaço de varejo está sendo absorvido. Dados da Savills mostraram uma queda de 1,8 ponto percentual na vacância em relação ao ano anterior, para 6,8% no 1º trimestre savills.com. Uma vacância tão baixa – bem abaixo da média nacional de cerca de 7,3% cbre.com.cn – destaca a força da recuperação do varejo em Shenzhen, graças em parte ao sucesso da cidade no controle da COVID e à rápida retomada do consumo. Distritos de compras populares (por exemplo, Dongmen em Luohu, área do COCO Park em Futian, área de Coastal City em Nanshan) relatam alta ocupação à medida que marcas nacionais e operadores de alimentação e bebidas expandem. Até mesmo shoppings mais novos em áreas suburbanas começaram a ser ocupados à medida que as comunidades residenciais crescem nessas regiões. Aluguéis: Embora a ocupação tenha melhorado, os aluguéis têm demorado a subir . No 1º trimestre de 2025, o aluguel médio dos principais shoppings de Shenzhen ainda estava cerca de 2,4% menor em relação ao ano anterior savills.com. Os proprietários mantiveram os aluguéis estáveis ou ofereceram pequenas reduções para apoiar a recuperação dos inquilinos. Até meados de 2025, há sinais de que os aluguéis atingiram o piso – com o aumento do fluxo de pessoas e das vendas no varejo, alguns proprietários estão gradualmente encerrando os descontos temporários. O ambiente geral é de otimismo cauteloso: aluguéis estáveis permitem que os lojistas se recuperem, e qualquer crescimento significativo nos aluguéis deve ocorrer apenas em 2026, quando as vendas se normalizarem totalmente. Destaca-se que segmentos como varejo de luxo e gastronomia de alto padrão em Shenzhen Bay e Futian tiveram recuperação mais rápida dos aluguéis devido à demanda resiliente de consumidores de alta renda.

Embora a ocupação tenha melhorado, . No 1º trimestre de 2025, o aluguel médio dos principais shoppings de Shenzhen ainda estava cerca de savills.com. Os proprietários mantiveram os aluguéis estáveis ou ofereceram pequenas reduções para apoiar a recuperação dos inquilinos. Até meados de 2025, há sinais de que os aluguéis atingiram o piso – com o aumento do fluxo de pessoas e das vendas no varejo, alguns proprietários estão gradualmente encerrando os descontos temporários. O ambiente geral é de otimismo cauteloso: aluguéis estáveis permitem que os lojistas se recuperem, e qualquer crescimento significativo nos aluguéis deve ocorrer apenas em 2026, quando as vendas se normalizarem totalmente. Destaca-se que segmentos como varejo de luxo e gastronomia de alto padrão em Shenzhen Bay e Futian tiveram recuperação mais rápida dos aluguéis devido à demanda resiliente de consumidores de alta renda. Boom das Compras Transfronteiriças: Um fator único para o varejo de Shenzhen tem sido o aumento de visitantes de Hong Kong após a reabertura da fronteira. “Hong Kongers indo ao norte para gastar” tornou-se uma tendência, com Shenzhen agora sendo um dos principais destinos de fim de semana para residentes de HK savills.com. Eles são atraídos pelos grandes shoppings de Shenzhen, variedade de atrações para famílias e preços comparativamente mais baixos (devido à desvalorização do RMB e diferentes mix de produtos). Esse fluxo aumentou as vendas especialmente em Luohu (próximo à fronteira) e Nanshan (parques temáticos, outlets). Por exemplo, turistas de Hong Kong elevaram significativamente a ocupação hoteleira e as receitas de A&B em Shenzhen. Enquanto isso, turistas do continente para Hong Kong agora estão mais interessados em passeios turísticos do que em compras savills.com, o que significa que os ganhos do varejo de Shenzhen não são igualmente compensados por HK – um fluxo de benefício unilateral savills.com. Essa dinâmica está incentivando varejistas internacionais a abrirem lojas em shoppings de Shenzhen para capturar tanto o consumo local quanto o turístico.

Um fator único para o varejo de Shenzhen tem sido o aumento de após a reabertura da fronteira. “Hong Kongers indo ao norte para gastar” tornou-se uma tendência, com Shenzhen agora sendo um dos principais destinos de fim de semana para residentes de HK savills.com. Eles são atraídos pelos grandes shoppings de Shenzhen, variedade de atrações para famílias e preços comparativamente mais baixos (devido à desvalorização do RMB e diferentes mix de produtos). Esse fluxo aumentou as vendas especialmente em Luohu (próximo à fronteira) e Nanshan (parques temáticos, outlets). Por exemplo, turistas de Hong Kong elevaram significativamente a ocupação hoteleira e as receitas de A&B em Shenzhen. Enquanto isso, agora estão mais interessados em passeios turísticos do que em compras savills.com, o que significa que os ganhos do varejo de Shenzhen não são igualmente compensados por HK – um fluxo de benefício unilateral savills.com. Essa dinâmica está incentivando varejistas internacionais a abrirem lojas em shoppings de Shenzhen para capturar tanto o consumo local quanto o turístico. Tendências Estruturais: A população jovem de Shenzhen faz com que o varejo experiencial seja fundamental. Operadores de shoppings estão destinando mais espaço para restaurantes, entretenimento (arenas de e-sports, cinemas imersivos) e serviços de lifestyle para atrair público. Lojas pop-up “white-box” e novas marcas domésticas (produtos “white brand”) estão em ascensão cushmanwakefield.com, indicando uma evolução no mix do varejo. Além disso, a integração com o e-commerce é evidente – muitas lojas físicas também funcionam como showroom e centro de distribuição para pedidos online. O incentivo do governo central para “aumentar o consumo” savills.com traz ventos favoráveis, com eventos como festivais de compras e subsídios para eletrodomésticos ou carros (alguns concedidos em 2023–24) impulsionando indiretamente o uso de propriedades de varejo (showrooms, etc.).

A população jovem de Shenzhen faz com que o varejo experiencial seja fundamental. Operadores de shoppings estão destinando mais espaço para restaurantes, entretenimento (arenas de e-sports, cinemas imersivos) e serviços de lifestyle para atrair público. Lojas pop-up “white-box” e novas marcas domésticas (produtos “white brand”) estão em ascensão cushmanwakefield.com, indicando uma evolução no mix do varejo. Além disso, a integração com o e-commerce é evidente – muitas lojas físicas também funcionam como showroom e centro de distribuição para pedidos online. O incentivo do governo central para “aumentar o consumo” savills.com traz ventos favoráveis, com eventos como festivais de compras e subsídios para eletrodomésticos ou carros (alguns concedidos em 2023–24) impulsionando indiretamente o uso de propriedades de varejo (showrooms, etc.). Hotelaria e Hospitalidade: O setor de hospitalidade do mercado imobiliário comercial também está se recuperando. A ocupação e as diárias dos hotéis de Shenzhen melhoraram com o retorno das viagens de negócios e do turismo. Embora não tenha sido explicitamente solicitado, vale notar que novos hotéis (muitas vezes parte de empreendimentos de uso misto) estão surgindo em Qianhai e próximos ao Shenzhen World Exhibition Center para atender à crescente demanda de MICE (reuniões, incentivos, conferências, exposições). Esses avanços na infraestrutura de hospitalidade apoiam ainda mais o varejo (já que turistas gastam nos shoppings).

Olhando para o futuro, a perspectiva para imóveis de varejo em Shenzhen é positiva, especialmente em comparação com alguns anos atrás. Com a vacância em mínimas de vários anos e fluxos turísticos robustos (por exemplo, um aumento de 115% no número de turistas internacionais pelo aeroporto de Shenzhen em 2024) savills.com, os proprietários de shoppings estão recuperando a confiança. Dito isso, o varejo é um setor em constante evolução – shoppings mais antigos em localizações menos privilegiadas podem precisar de reposicionamento (alguns têm transformado andares em espaços de coworking ou centros educacionais). Distritos remotos ainda apresentam shoppings com desempenho abaixo do esperado e maior vacância research.jllapsites.com, mas em toda a cidade, a tendência é de recuperação. Os investidores voltam a achar os ativos de varejo atraentes, dado o incentivo da China ao consumo interno; e Shenzhen, com sua alta renda e consumidores antenados em tecnologia, está na vanguarda de novos conceitos de varejo.

Imóveis Industriais e Logísticos

O setor de imóveis industriais de Shenzhen – incluindo espaços de manufatura, parques empresariais e logística (armazéns) – muitas vezes é ofuscado pelos mercados residencial e de escritórios, mas continua sendo crucial. Em 2025, este setor é marcado por resiliência e transformação:

Espaço para Manufatura e P&D: Shenzhen está promovendo uma modernização agressiva de sua base industrial. Com a produção industrial representando 35% do PIB de Shenzhen sz.gov.cn, a cidade delineou planos para liderar em manufatura avançada. Até 2025, pretende estabelecer múltiplos clusters industriais trilionários (por exemplo, em eletrônicos, telecomunicações, equipamentos)sz.gov.cn. Para apoiar isso, Shenzhen investe em novos parques industriais e hubs de inovação . O conceito de fábricas “inteligentes” de múltiplos andares está sendo implementado, permitindo manufatura de alto valor em terrenos limitados. Distritos como Bao’an, Longhua, Guangming e Pingshan são beneficiados – por exemplo, 20 parques de manufatura avançada em cerca de 300 km² estão em construção nesses distritos news.cgtn.com. Isso não só aumenta a área industrial, mas também eleva os padrões (com instalações inteligentes, características de construção sustentável). O governo oferece até subsídios generosos (até ¥100 milhões por grande projeto) para empresas que modernizem tecnologicamente suas fábricassz.gov.cn, incentivando a ocupação desses novos espaços. A demanda por instalações industriais modernas é alta em setores como veículos elétricos, biotecnologia e aeroespacial (já que Shenzhen diversifica além da eletrônica). Antigos complexos fabris em áreas urbanas estão sendo reurbanizados ou convertidos (alguns em escritórios de indústrias criativas ou apartamentos como parte da renovação urbana), concentrando a atividade industrial em zonas planejadas.

Shenzhen está promovendo uma modernização agressiva de sua base industrial. Com a produção industrial representando sz.gov.cn, a cidade delineou planos para liderar em manufatura avançada. Até 2025, pretende estabelecer múltiplos clusters industriais trilionários (por exemplo, em eletrônicos, telecomunicações, equipamentos)sz.gov.cn. Para apoiar isso, Shenzhen investe em novos e . O conceito de fábricas “inteligentes” de múltiplos andares está sendo implementado, permitindo manufatura de alto valor em terrenos limitados. Distritos como Bao’an, Longhua, Guangming e Pingshan são beneficiados – por exemplo, em cerca de 300 km² estão em construção nesses distritos news.cgtn.com. Isso não só aumenta a área industrial, mas também eleva os padrões (com instalações inteligentes, características de construção sustentável). O governo oferece até subsídios generosos (até ¥100 milhões por grande projeto) para empresas que modernizem tecnologicamente suas fábricassz.gov.cn, incentivando a ocupação desses novos espaços. A demanda por instalações industriais modernas é alta em setores como veículos elétricos, biotecnologia e aeroespacial (já que Shenzhen diversifica além da eletrônica). Antigos complexos fabris em áreas urbanas estão sendo reurbanizados ou convertidos (alguns em escritórios de indústrias criativas ou apartamentos como parte da renovação urbana), concentrando a atividade industrial em zonas planejadas. Logística e Armazéns: O papel de Shenzhen como centro de comércio e e-commerce garante uma forte demanda logística, embora os altos custos de terrenos tenham feito com que parte dos armazéns migrasse para as vizinhas Dongguan/Huizhou. Ainda assim, 2025 verá nova oferta logística na região, e a absorção tem sido robusta. No 1º trimestre de 2025, o setor de propriedades de armazéns da China teve absorção líquida recorde (2,57 milhões de m²) e a vacância nacional caiu para 20,3% cbre.com.cn. Em Shenzhen, grandes empresas de 3PL (logística terceirizada) e de e-commerce (como JD.com, SF Express, que tem sede em Shenzhen) buscam continuamente espaços de armazém modernos, especialmente próximos a portos e aeroportos. O crescimento do e-commerce transfronteiriço (envio de mercadorias para consumidores globais) impulsionou a demanda por instalações logísticas alfandegadas em Shenzhen. O parque logístico de Qianhai e o centro logístico do aeroporto apresentam baixa vacância. No entanto, a vacância logística geral na área mais ampla de Shenzhen pode ser maior (na casa dos 10% ou em torno de 20%) devido a algumas novas entregas. O aluguel de espaços logísticos permanece estável, com aluguéis de armazéns prime em Shenzhen em torno de RMB 30–40 por m²/mês, dependendo da localização.

O papel de Shenzhen como centro de comércio e e-commerce garante uma forte demanda logística, embora os altos custos de terrenos tenham feito com que parte dos armazéns migrasse para as vizinhas Dongguan/Huizhou. Ainda assim, 2025 verá nova oferta logística na região, e a absorção tem sido robusta. No 1º trimestre de 2025, o setor de propriedades de armazéns da China teve absorção líquida recorde (2,57 milhões de m²) e a vacância nacional caiu para 20,3% cbre.com.cn. Em Shenzhen, grandes empresas de 3PL (logística terceirizada) e de e-commerce (como JD.com, SF Express, que tem sede em Shenzhen) buscam continuamente espaços de armazém modernos, especialmente próximos a portos e aeroportos. O crescimento do (envio de mercadorias para consumidores globais) impulsionou a demanda por instalações logísticas alfandegadas em Shenzhen. O parque logístico de Qianhai e o centro logístico do aeroporto apresentam baixa vacância. No entanto, a vacância logística geral na área mais ampla de Shenzhen pode ser maior (na casa dos 10% ou em torno de 20%) devido a algumas novas entregas. O aluguel de espaços logísticos permanece estável, com aluguéis de armazéns prime em Shenzhen em torno de RMB 30–40 por m²/mês, dependendo da localização. Parques Industriais de Alta Tecnologia e Parques Empresariais: Um subsegmento notável são os parques de ciência e tecnologia . O Parque Industrial de Alta Tecnologia de Shenzhen (SHIP) em Nanshan – frequentemente chamado de núcleo do Vale do Silício da China – continua sendo altamente procurado; a ocupação está quase total e os aluguéis são altos para industrial/escritório (é um espaço de P&D quase de escritório). Parques mais novos em Longgang (Parque de Tecnologia de Valores Mobiliários), Bao’an e outros locais atendem a indústrias específicas (IA, biotecnologia). O programa do governo Made in China 2025 canalizou recursos para esses parques tearline.mil, resultando em instalações de alta qualidade. Por exemplo, a Guangming Science City está surgindo como uma importante base de P&D com laboratórios de última geração e impulsionará a demanda tanto por espaço de laboratório quanto por escritórios/residências de apoio naquela área.

Um subsegmento notável são os . O Parque Industrial de Alta Tecnologia de Shenzhen (SHIP) em Nanshan – frequentemente chamado de núcleo do Vale do Silício da China – continua sendo altamente procurado; a ocupação está quase total e os aluguéis são altos para industrial/escritório (é um espaço de P&D quase de escritório). Parques mais novos em Longgang (Parque de Tecnologia de Valores Mobiliários), Bao’an e outros locais atendem a indústrias específicas (IA, biotecnologia). O programa do governo Made in China 2025 canalizou recursos para esses parques tearline.mil, resultando em instalações de alta qualidade. Por exemplo, a está surgindo como uma importante base de P&D com laboratórios de última geração e impulsionará a demanda tanto por espaço de laboratório quanto por escritórios/residências de apoio naquela área. Terreno e Política: A limitação de terras em Shenzhen faz com que o solo industrial seja precioso. A cidade tem sido criativa, como mencionado, construindo para cima (fábricas verticais) e também “destravando” terras rurais para uso industrial por meio de reformas. Uma abordagem política é incentivar fábricas a construir mais alto ou se mudar para parques industriais intensivos, liberando parte do terreno para habitação – esta é uma estratégia contínua de oferta de terras. Enquanto isso, o governo central está promovendo a eficiência logística (reduzindo o custo % do PIB), e Shenzhen contribui por meio de infraestrutura logística inteligente (automação em portos, etc.).

A perspectiva para o mercado imobiliário industrial em Shenzhen é forte. À medida que as cadeias globais de suprimentos se reconfiguram, parte da manufatura está retornando ou se mudando para o sul da China – Shenzhen, com sua vantagem em inovação, deve captar a manufatura de alta tecnologia enquanto terceiriza a produção de menor valor para cidades mais baratas em Guangdong. O investimento estrangeiro em fábricas está aumentando (por exemplo, a nova fábrica de baterias da Tesla em Xangai sinaliza confiança na manufatura chinesa; Shenzhen pode ver projetos semelhantes em áreas tecnológicas). Para logística, a integração da Greater Bay Area (com infraestrutura como a Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau e novos portos terrestres) impulsionará ainda mais o setor logístico de Shenzhen como um nó de conexão entre a GBA e o mundo.

Os rendimentos de propriedades industriais são tipicamente mais altos do que os residenciais – frequentemente 5–7% bruto – tornando-os atraentes para investidores, especialmente considerando a postura favorável do governo (por exemplo, o estabelecimento dos primeiros REITs da China foi em parques logísticos). Podemos esperar apoio contínuo de políticas para o setor imobiliário industrial e logístico, já que está diretamente ligado às metas de crescimento econômico. Em resumo, embora não receba tanta atenção quanto apartamentos ou escritórios, o setor imobiliário industrial/logístico de Shenzhen é um setor fundamental com demanda estável e apoio governamental, provavelmente se expandindo em conjunto com os planos de atualização industrial da cidade.

Investimento Estrangeiro e Perspectivas

Historicamente, Shenzhen teve menos investimento estrangeiro direto em imóveis em comparação com cidades como Xangai ou Pequim, devido a regras mais restritivas e ao mercado ser dominado por compradores domésticos. No entanto, é uma parte fundamental da iniciativa da Grande Baía para atrair empresas e capital estrangeiros. No setor comercial, vemos empresas estrangeiras expandindo sua presença – por exemplo, instituições financeiras estrangeiras em Qianhai e multinacionais de tecnologia estabelecendo centros de P&D – o que indiretamente aumenta a ocupação de escritórios. A zona de cooperação de Qianhai oferece incentivos para empresas de Hong Kong e internacionais, o que está levando a contratos de locação de escritórios envolvendo entidades estrangeiras.

Quando se trata de capital de investimento imobiliário, 2024–2025 teve investimento institucional estrangeiro limitado no setor imobiliário da China devido a preocupações mais amplas (dívida de incorporadoras, etc.), mas há sinais de retorno do interesse por ativos sólidos. Por exemplo, alguns fundos estrangeiros de private equity e incorporadoras de Hong Kong fizeram parcerias em projetos em Shenzhen, percebendo um piso nas avaliações. O volume de investimento em imóveis comerciais na China no 1º trimestre de 2025 foi de RMB 56,1 bilhões cbre.com.cn – embora em queda ano a ano, incluiu algumas grandes aquisições de escritórios em cidades de 1º nível provavelmente envolvendo capital estrangeiro. A trajetória de crescimento de Shenzhen e a recente correção de preços podem atrair mais investidores estrangeiros em busca de investimentos de longo prazo, especialmente se o governo chinês oferecer garantias e um ambiente de negócios mais favorável.

Os compradores de imóveis de Hong Kong merecem destaque: com a normalização das viagens, mais residentes de Hong Kong estão considerando comprar imóveis em Shenzhen para investimento ou família (alguns são atraídos pelas oportunidades educacionais de Shenzhen para seus filhos, ou simplesmente pelo maior espaço de moradia por dólar em comparação com Hong Kong). Um relatório observou mais pessoas de Hong Kong investindo em imóveis em Shenzhen em 2025, atraídas pela diferença de preços e pela facilidade de deslocamento (apenas minutos cruzando a fronteira de trem-bala ou metrô) sohu.com. Essa demanda transfronteiriça está principalmente focada em áreas próximas à fronteira com Hong Kong ou em projetos de luxo conhecidos. Continua sendo um fator de nicho, mas relevante, que contribui para a demanda por apartamentos de alto padrão.

Projeções para os Próximos Anos

Olhando além de 2025, a perspectiva geral para o mercado imobiliário de Shenzhen é cautelosamente otimista, com alguns desafios:

Residencial: Após o forte ressurgimento nas transações, espera-se que os preços em 2025 fiquem aproximadamente estáveis ou com leve queda no geral (o consenso dos analistas é de cerca de –2,5% de variação para 2025 globalpropertyguide.com). Para 2026, a maioria das previsões aponta para estabilização ou leve alta nos preços do mercado habitacional de Shenzhen, considerando os fundamentos da cidade. Cidades de primeiro nível como Shenzhen devem liderar a recuperação com crescimento de preços de um dígito baixo em 2026–2027 globalpropertyguide.com, assumindo que a economia mais ampla permaneça nos trilhos. O governo provavelmente ajustará as políticas para evitar superaquecimento – se o mercado subir rápido demais, poderemos ver novas medidas de resfriamento (como crédito mais restrito). Novas ofertas provenientes de reurbanização e programas de habitação social também entrarão em cena, o que pode moderar o crescimento dos preços no longo prazo, mas melhorar a acessibilidade. Para investidores : os próximos anos podem não trazer as altas acentuadas de preços do passado, mas sim um crescimento modesto e foco na melhoria do rendimento de aluguel.

Após o forte ressurgimento nas transações, espera-se que os preços em 2025 fiquem aproximadamente estáveis ou com leve queda no geral (o consenso dos analistas é de cerca de globalpropertyguide.com). Para 2026, a maioria das previsões aponta para estabilização ou leve alta nos preços do mercado habitacional de Shenzhen, considerando os fundamentos da cidade. Cidades de primeiro nível como Shenzhen devem liderar a recuperação com crescimento de preços de um dígito baixo em 2026–2027 globalpropertyguide.com, assumindo que a economia mais ampla permaneça nos trilhos. O governo provavelmente ajustará as políticas para evitar superaquecimento – se o mercado subir rápido demais, poderemos ver novas medidas de resfriamento (como crédito mais restrito). Novas ofertas provenientes de reurbanização e programas de habitação social também entrarão em cena, o que pode moderar o crescimento dos preços no longo prazo, mas melhorar a acessibilidade. : os próximos anos podem não trazer as altas acentuadas de preços do passado, mas sim um crescimento modesto e foco na melhoria do rendimento de aluguel. Comercial (Escritórios/Varejo): A recuperação do setor de escritórios será mais lenta. 2025–2026 ainda pode ser desafiador, com alta vacância. A JLL espera que a vacância “permaneça alta e os aluguéis diminuam ainda mais” nos escritórios de Shenzhen no curto prazo research.jllapsites.com, com um ponto de virada provável no final de 2026, quando a oferta adicional diminuir e o crescimento econômico absorver o espaço. Para 2027, prevemos um mercado de escritórios mais saudável se novas indústrias (como inteligência artificial, fintech, empresas de metaverso) se expandirem. Os aluguéis podem começar a subir gradualmente a partir de 2026, mas pode levar vários anos para se aproximar dos níveis de aluguel pré-2020. O setor imobiliário de varejo, por outro lado, deve apresentar melhora sustentada. Com o crescimento da população e da renda de Shenzhen, e o florescimento do turismo, os aluguéis de varejo podem voltar a crescer positivamente até 2026. Projetos-chave de varejo (como a renovada Luohu Commercial City, novos shoppings em subúrbios em expansão) entrarão em operação, mas espera-se que a demanda do consumidor acompanhe o ritmo.

A recuperação do setor de escritórios será mais lenta. ainda pode ser desafiador, com alta vacância. A JLL espera que a vacância “permaneça alta e os aluguéis diminuam ainda mais” nos escritórios de Shenzhen no curto prazo research.jllapsites.com, com um ponto de virada provável no final de 2026, quando a oferta adicional diminuir e o crescimento econômico absorver o espaço. Para 2027, prevemos um mercado de escritórios mais saudável se novas indústrias (como inteligência artificial, fintech, empresas de metaverso) se expandirem. Os aluguéis podem começar a subir gradualmente a partir de 2026, mas pode levar vários anos para se aproximar dos níveis de aluguel pré-2020. O setor imobiliário de varejo, por outro lado, deve apresentar melhora sustentada. Com o crescimento da população e da renda de Shenzhen, e o florescimento do turismo, os aluguéis de varejo podem voltar a crescer positivamente até 2026. Projetos-chave de varejo (como a renovada Luohu Commercial City, novos shoppings em subúrbios em expansão) entrarão em operação, mas espera-se que a demanda do consumidor acompanhe o ritmo. Industrial/Logística: Este segmento está pronto para um crescimento estável. O impulso para atualizações industriais e autossuficiência em manufatura tecnológica provavelmente se intensificará, beneficiando Shenzhen. Prevemos aumento gradual dos aluguéis industriais e alta ocupação para instalações de qualidade. Um risco é que empresas manufatureiras possam buscar locais mais baratos, já que terra/mão de obra em Shenzhen são caros, mas a estratégia da cidade é manter apenas a produção de alto valor agregado – o que parece estar sendo bem executado. A demanda por logística crescerá com o e-commerce e o comércio regional; até 2026–2027, se as taxas de juros estiverem mais baixas globalmente, poderemos ver um aumento de investimentos em ativos logísticos (incluindo mais REITs) na Grande Baía, com Shenzhen sendo uma área privilegiada para esses fundos.

Este segmento está pronto para um crescimento estável. O impulso para e provavelmente se intensificará, beneficiando Shenzhen. Prevemos aumento gradual dos aluguéis industriais e alta ocupação para instalações de qualidade. Um risco é que empresas manufatureiras possam buscar locais mais baratos, já que terra/mão de obra em Shenzhen são caros, mas a estratégia da cidade é manter apenas a produção de alto valor agregado – o que parece estar sendo bem executado. A demanda por logística crescerá com o e-commerce e o comércio regional; até 2026–2027, se as taxas de juros estiverem mais baixas globalmente, poderemos ver um aumento de investimentos em ativos logísticos (incluindo mais REITs) na Grande Baía, com Shenzhen sendo uma área privilegiada para esses fundos. Governo e Política: Um fator imprevisível para as projeções é a intervenção do governo. Se o mercado imobiliário da China, em nível nacional, continuar lento, mais estímulos podem surgir – por exemplo, novos cortes nas taxas de hipoteca, flexibilização das cotas de compra de imóveis ou até ideias inovadoras como compradores de imóveis apoiados pelo Estado para liquidar estoques (alguns analistas sugeriram compras estatais em larga escala de moradias não vendidas globalpropertyguide.com). Tais medidas poderiam melhorar rapidamente o sentimento e os preços. Por outro lado, se a especulação aquecer demais, restrições podem voltar. Shenzhen provavelmente será um campo de testes para políticas habitacionais equilibradas, dada sua importância. Além disso, qualquer avanço em um imposto sobre a propriedade pode alterar o cálculo do investimento ao aumentar os custos de manutenção – algo para se observar após 2025.

Em conclusão, o mercado imobiliário de Shenzhen em 2025 apresenta um cenário de recuperação e resiliência em todos os setores. As vendas residenciais estão fortes e os preços próximos de um ponto de virada para cima, impulsionados por políticas de apoio e demanda genuína. O setor imobiliário comercial enfrenta um período de ajuste, mas o dinamismo econômico da cidade e as melhorias de infraestrutura preparam o terreno para uma futura absorção. O setor industrial permanece como pilar, evoluindo junto com as ambições de alta tecnologia da cidade. Para investidores, incorporadoras e compradores, Shenzhen oferece oportunidades – seja no momento de entrada durante esta fase de estabilização, seja focando em distritos e segmentos de alto potencial (como habitação popular em áreas de crescimento, escritórios de padrão A em baixas cíclicas ou instalações logísticas ligadas ao e-commerce). Os próximos anos provavelmente verão o mercado imobiliário de Shenzhen encontrar um novo equilíbrio, caracterizado por crescimento sustentável em vez da volatilidade do passado, alinhado à visão da cidade de desenvolvimento de alta qualidade.

Fontes: sz.gov.cn szft.gov.cn savills.com globalpropertyguide.com sohu.com e outros citados acima.