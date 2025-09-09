Mercado Imobiliário de Phoenix 2025: Expansão, Recalibração ou Queda? (Tendências, Previsões e Oportunidades Reveladas)

Em 2025, o mercado imobiliário de Phoenix é descrito como uma recalibração e não um colapso, com o preço típico das casas em torno de US$ 416.000, cerca de 4% menor do que um ano antes, e preços medianos de venda próximos de US$ 425.000 até meados de 2025.

Tendências do Mercado Imobiliário Residencial em 2025

O mercado imobiliário de Phoenix em 2025 está passando por uma recalibração em vez de um colapso. Após os aumentos frenéticos de preços de 2020-2022, os valores das casas esfriaram um pouco no último ano – a casa típica em Phoenix custa cerca de US$ 416.000, cerca de 4% a menos do que há um ano zillow.com zillow.com. Os preços medianos de venda em meados de 2025 estão próximos de US$ 425 mil zillow.com, uma queda modesta em relação ao ano anterior. Essa leve queda ocorre após 18 meses fracos para vendas, já que as altas taxas de hipoteca reduziram o entusiasmo dos compradores. O estoque finalmente começou a se flexibilizar: novos anúncios no início de 2025 aumentaram cerca de 17% em relação ao ano anterior (o maior aumento desde 2019) roiproperties.com. O estoque ativo de imóveis à venda agora está no mesmo patamar dos níveis de 2021-2022 roiproperties.com, dando aos compradores um pouco mais de opções, embora a oferta ainda esteja abaixo dos padrões históricos. As casas estão ficando um pouco mais de tempo no mercado (mediana de ~28 dias para entrar em contrato), mas anúncios com preços adequados ainda são vendidos rapidamente zillow.com zillow.com.

Mercado de Aluguéis em Phoenix em 2025

Apesar dos custos de empréstimo mais altos,. De fato, Phoenix foi nomeada um dos 10 principais “pontos quentes de habitação” para 2025 pela National Association of REALTORS® nar.realtor . Os principais fatores incluem, além de um estoque mais acessível entrando no mercado nar.realtor nar.realtor . O Economista-Chefe da NAR observa que “o pior dos desafios de acessibilidade já passou” à medida que as taxas de hipoteca se estabilizam em torno de 6% e a construção de novas casas aumenta nar.realtor . Na prática, os compradores em 2025 estão– agentes da Redfin relatam que Phoenix tem sido um “mercado de compradores” há meses, com vendedores frequentemente oferecendo de $10 a $15 mil em concessões em casas que não estão prontas para morar redfin.com , auxiliados por financiamentos criativos (redução de taxa paga pelo vendedor, assistência para entrada, etc.) para compensar a pressão das taxas roiproperties.com . No segmento de alto padrão,: bairros de luxo como Paradise Valley e Arcadia ainda são procurados por californianos e outros recém-chegados em busca de estilo de vida resort e valor de longo prazo roiproperties.com roiproperties.com . No geral, otanto por parte dos compradores quanto dos vendedores – uma mudança marcante em relação às guerras de lances frenéticas do boom pandêmico.O mercado de aluguel da região metropolitana de Phoenix em 2025 oferece um misto de alívio e resiliência para inquilinos e proprietários. Após anos de aumentos desenfreados nos aluguéis, os preços dos aluguéis na verdade caíram ligeiramente – cerca de 3% mais baixos em média do que no ano passado, com o apartamento típico sendo alugado por aproximadamente US$ 1.500 por mês azfamily.com . Dados do Zillow (incluindo casas para alugar) mostram um aluguel médio de cerca de US$ 1.920, uma queda de cerca de US$ 100 em relação ao ano anterior zillow.com zillow.com . Esse ajuste para baixo nos aluguéis (~3–5% ano a ano) se deve em grande parte a um boom de construções que adicionou milhares de novas unidades. Só em 2024, os incorporadores entregaram mais de, e impressionantes azfamily.com . A boa notícia para os proprietários: a demanda está acompanhando. Nos últimos seis meses, Phoenix– basicamente, assim que os construtores os abrem, os locatários os ocupam azfamily.com . Consequentemente,na primavera de 2025 homeladder.com homeladder.com , indicando que o mercado permanece equilibrado eo suficiente para evitar um excesso de oferta.Para os locatários, o aumento da oferta significano curto prazo. Os locatários estão até encontrando pechinchas em certos bairros. De acordo com os dados de meados de 2025 do Apartment List, alguns– como Mountain Park Ranch, Central Avenue Corridor, Desert Ridge e Downtown – oferecem aluguéis abaixo da média sem sacrificar o acesso a comodidades apartmentlist.com apartmentlist.com . (O aluguel médio na cidade é de cerca de US$ 1.312 para um apartamento típico, cerca de 3,8% menor do que há um ano apartmentlist.com .) Em contraste, áreas de alto padrão (por exemplo, North Scottsdale ou Paradise Valley) continuam caras – por exemplo, o vizinho Paradise Valley apresenta aluguéis médios astronômicos (acima de US$ 9.000, devido a locações de casas de luxo) zillow.com . No geral, porém, os aluguéis em Phoenix estãoe oferecem mais espaço – o locatário típico de Phoenix desfruta de ~816 pés², mais espaço do que os locatários têm em muitas outras grandes cidades zillow.com

Os proprietários estão se adaptando ao novo normal com ênfase na retenção e qualidade dos inquilinos. Com o crescimento dos aluguéis se estabilizando, os proprietários estão focando em serviços e incentivos para manter bons locatários (especialmente porque as taxas de atraso no pagamento permanecem um pouco elevadas no pós-pandemia homeladder.com). Comunidades Build-to-Rent – locações de casas unifamiliares em comunidades no estilo de loteamento – explodiram (mais sobre isso em Clima de Investimento abaixo), dando aos locatários a opção de uma casa com quintal como alternativa aos apartamentos tradicionais. Olhando para frente, especialistas acreditam que a atual queda nos aluguéis será temporária: com a maior parte da nova oferta multifamiliar chegando até 2025-26, espera-se que a onda de construções diminua até 2027, momento em que os aumentos de aluguel provavelmente serão retomados azfamily.com azfamily.com. Enquanto isso, o mercado de aluguel de Phoenix em 2025 está mais saudável e favorável ao inquilino do que esteve em anos – um alívio bem-vindo em uma região que viu alguns dos aumentos de aluguel mais rápidos do país há pouco tempo.

Tendências do Mercado Imobiliário Comercial (Escritórios, Varejo, Industrial, Multifamiliar)

O setor de imóveis comerciais (CRE) de Phoenix em 2025 está dinâmico e geralmente otimista, mesmo enquanto enfrenta desafios nacionais. O setor industrial é, sem dúvida, o destaque: a região metropolitana de Phoenix se destacou como o mercado industrial nº 1 dos EUA em rankings recentes, graças à enorme demanda logística e ao aumento dos investimentos. Quase 30 milhões de pés quadrados de projetos industriais estão em andamento em toda a região arizonaescrow.com. Só no terceiro trimestre de 2024, Phoenix registrou 3 milhões de pés quadrados de absorção líquida positiva – um aumento expressivo – embora o recorde de novas construções tenha elevado as taxas de vacância para a faixa de 11–12% arizonaescrow.com【35†look]. O mais importante é que os locatários estão ansiosos para alugar espaços, apesar do boom de construções: os aluguéis industriais pedidos saltaram ~9,7% ano a ano para cerca de US$ 1,13 por pé quadrado (NNN) no final de 2024【22†L49-L57】【35†look]. O papel de Phoenix como centro de distribuição para o Sudoeste, aliado a tendências estratégicas de nearshoring, mantém este setor aquecido. Talvez o maior impulsionador seja a expansão da fabricação de semicondutores: com a nova fábrica de chips gigante da TSMC no norte de Phoenix (um investimento de vários bilhões de dólares), as instalações industriais nesse corredor dispararam em valor – galpões que eram vendidos por US$ 150/pé² há dois anos agora valem mais de US$ 325/pé², refletindo a altíssima demanda por espaço próximo a polos de manufatura de alta tecnologia【30†L73-L81】. O mercado industrial de Phoenix, portanto, combina alta ocupação, aluguéis em alta e desenvolvimento intenso, posicionando a cidade como uma potência nacional em logística.

Desenvolvimento multifamiliar, uma categoria que faz a ponte entre comercial e residencial, está passando por um boom de construção pós-pandemia, como mencionado anteriormente. Os incorporadores adicionaram milhares de apartamentos em toda a Grande Phoenix em 2024-25, o que inicialmente levou a uma leve “correção” nos níveis de ocupação e aluguel. Em 2025, no entanto, esse segmento está se estabilizando: as vagas estão se estabilizando em torno de um dígito médio e as quedas nos aluguéis têm sido modestas homeladder.com azfamily.com. O apetite dos investidores por propriedades de apartamentos em Phoenix continua sólido – graças à continuação da criação de empregos, aumento populacional e uma persistente escassez de moradias a longo prazo roiproperties.com. Os preços dos ativos multifamiliares se estabilizaram após o pico inflacionado de 2022, o que, ironicamente, está encorajando investidores experientes a retornarem. Em resumo, o setor multifamiliar está enfrentando bem seus desafios de crescimento: a nova oferta abundante tem sido uma “válvula de escape” para os aluguéis, mas a forte demografia da região garante que as novas unidades estejam sendo absorvidas. Phoenix continua sendo um polo de investimento multifamiliar, especialmente à medida que os preços se tornam mais razoáveis e os fundamentos (emprego, migração) permanecem fortes roiproperties.com.

O setor imobiliário de varejo em Phoenix está se mostrando mais resiliente do que muitos esperavam na era do comércio eletrônico. O crescimento da cidade gerou demanda por novas lojas e opções de alimentação, especialmente em corredores suburbanos de rápido crescimento. Enquanto os centros comerciais mais antigos enfrentam desafios, investidores de valor agregado estão ativamente comprando e revitalizando centros de varejo de bairro – realocando vagas, modernizando fachadas e adicionando experiências para aumentar o fluxo de pessoas roiproperties.com. Desenvolvedores também estão avançando com projetos de varejo de alto perfil (veja a seção Developments) como o Signature at SanTan Village in Gilbert, um destino de varejo sofisticado de US$ 145 milhões que traz Whole Foods e varejistas esportivos de alto padrão para o East Valley theravenscroftgroup.com theravenscroftgroup.com. Um obstáculo em 2023-24 foi a inflação (e tarifas) elevando os custos de construção, mas uma pausa nas novas tarifas de importação em meados de 2025 trouxe algum alívio para os varejistas preocupados com os custos roiproperties.com. A vacância geral no varejo em Phoenix tem se mantido relativamente estável, e os valores de aluguel para espaços de destaque estão subindo à medida que novos residentes impulsionam a demanda por lojas, restaurantes e serviços. O setor de varejo está evoluindo, não implodindo – grandes lojas antigas estão sendo readequadas, enquanto novos conceitos (de espaços de entretenimento a centros de estilo de vida ancorados por supermercados) estão se expandindo nas áreas de crescimento de Phoenix.

O espaço de escritório é o único segmento enfrentando dificuldades, mas mesmo aqui Phoenix está se saindo melhor do que muitas grandes cidades. O mercado de escritórios esfriou um pouco no início de 2025, refletindo as tendências globais de trabalho híbrido e expansões corporativas cautelosas roiproperties.com. Após quase dois anos de forte impulso em locações, Phoenix teve uma leve desaceleração na atividade de locação no 1º trimestre de 2025 roiproperties.com. As taxas de vacância aumentaram em alguns submercados (particularmente em torres Classe A mais antigas), e os inquilinos agora têm mais poder de negociação sobre aluguéis e concessões do que há um ano. Crucialmente, Phoenix evitou o pior do êxodo do trabalho remoto visto em lugares como São Francisco – não havia uma grande presença de escritórios federais/governamentais para reduzir, e a diversificação da cidade em saúde, finanças e tecnologia manteve muitos escritórios em uso roiproperties.com. Na verdade, menos de 50 propriedades alugadas pelo governo em todo o estado estão previstas para fechamento, minimizando uma grande fonte de vacância de escritórios com a qual outras cidades estão lidando roiproperties.com. A demanda local por escritórios agora é impulsionada por empresas de saúde, jurídicas e de serviços profissionais, muitas vezes buscando salas menores e flexíveis. Curiosamente, prédios de escritórios Classe B/C mais antigos e bem localizados estão ganhando nova vida por meio de reformas, já que inquilinos que buscam economizar no aluguel ficam satisfeitos em ocupar espaços renovados e de menor custo roiproperties.com. Portanto, embora o setor de escritórios de Phoenix não esteja em alta, está mostrando pontos de força – especialmente em mercados suburbanos, onde empresas migram em busca de aluguel e estacionamento mais baratos. Com um ambiente de negócios favorável e crescimento populacional, a perspectiva para escritórios em Phoenix é cautelosamente otimista: o mercado está se adaptando (por meio de reutilização criativa e incentivos para inquilinos) em vez de entrar em uma espiral de vacância. O resultado geral no CRE é que Phoenix continua sendo um dos mercados comerciais mais dinâmicos do país, sustentado por fundamentos de longo prazo (pessoas e empregos se mudando para cá), mesmo enquanto investidores e proprietários ajustam estratégias no curto prazo roiproperties.com.

Novos Empreendimentos e Projetos de Infraestrutura Moldando o Mercado

Em resumo, mais de US$ 1–2 bilhões em grandes projetos de desenvolvimento e infraestrutura estão em andamento na região metropolitana de Phoenix. Eles vão desde resorts luxuosos até fábricas e bairros inteiros novos. O tema comum é confiança no futuro de Phoenix – tanto o setor público quanto o privado estão apostando no crescimento de longo prazo. Para o mercado imobiliário, esses projetos significam novos polos de atividade e oportunidade. As áreas ao redor dos principais empreendimentos (seja um novo empregador de tecnologia, uma nova linha de transporte ou um novo centro comercial) estão prontas para valorização e maior demanda. O cenário do Vale está literalmente mudando diante dos nossos olhos em 2025, preparando o terreno para o próximo capítulo de expansão.

Clima de Investimento e Oportunidades

Phoenix tem sido a queridinha dos investidores imobiliários há anos, e 2025 não é exceção – embora o clima de investimento esteja evoluindo para jogadas estratégicas e de longo prazo em vez de especulação de curto prazo. Uma tendência é clara: parte da febre institucional da era da pandemia diminuiu. Investidores institucionais (grandes empresas, REITs, etc.) compraram cerca de 7,5% das casas na região metropolitana de Phoenix no 1º trimestre de 2025, abaixo dos ~8,2% do ano anterior roselawgroupreporter.com. Em todo o estado do Arizona, a participação de mercado dos compradores institucionais caiu cerca de 11% ano a ano roselawgroupreporter.com. Esse recuo sugere que os grandes investidores estão sendo mais cautelosos após o pico de 2022 – o aumento dos custos de financiamento e as margens menores de revenda reduziram o volume de compras institucionais. No entanto, 7–8% de todas as vendas ainda é uma fatia significativa, e Phoenix continua sendo um dos principais mercados do país em atividade de investidores. Na verdade, um relatório de meados de 2025 apontou Phoenix como “a capital Build-to-Rent (BTR) da América” – um testemunho de como os investidores redirecionaram suas estratégias aqui azreinsider.com.

Build-to-Rent é talvez a tendência de investimento mais quente no mercado imobiliário de Phoenix. Em vez de reformar casas para obter lucro rápido, muitas empresas agora estão desenvolvendo ou comprando comunidades inteiras de casas unifamiliares construídas especificamente para aluguel. Phoenix registrou um impressionante aumento de 309% no estoque de BTR de 2017 a 2022, o crescimento mais rápido do país azreinsider.com. Em 2024, a região metropolitana adicionou 4.460 novas unidades de aluguel unifamiliares em um ano, elevando o total desde 2020 para mais de 12.700 casas BTR azreinsider.com azreinsider.com. Estas não são as antigas casas padronizadas de antigamente – as comunidades BTR oferecem casas com acabamentos modernos, quintais e comodidades comparáveis a condomínios de apartamentos, o que atrai famílias e trabalhadores remotos que buscam espaço sem o compromisso de uma hipoteca azreinsider.com. Grandes players perceberam: investidores institucionais estão entrando para adquirir subdivisões BTR inteiras como ativos estáveis e geradores de rendimento azreinsider.com. Construtoras tradicionais como DR Horton e Lennar até lançaram seus próprios projetos BTR ou venderam casas prontas em lote para investidores. Para quem busca investir em Phoenix, o BTR oferece uma forma de acompanhar o crescimento populacional da região por meio da renda de aluguel. E ainda há espaço para crescer – mais de 13.000 unidades BTR estão em desenvolvimento (planejadas ou em construção) nos próximos anos azreinsider.com, sinalizando que casas para aluguel serão um componente importante do estoque habitacional de Phoenix. Isso apresenta oportunidades para investidores de todos os portes: desde grandes fundos de private equity até pequenas parcerias que unem recursos para comprar algumas casas de aluguel.

Além do BTR,são atraentes em Phoenix.à medida que avançamos para 2026-2027 nar.realtor . Para os investidores, isso significa que os preços relativamente acessíveis de Phoenix (em comparação com mercados costeiros) e as fortes relações aluguel-valor podem gerar um fluxo de caixa sólido hoje. Certos submercados se destacam pelo potencial de ROI: as, têm uma combinação de preços de entrada baixos e rápido crescimento. Buckeye, por exemplo, possui grandes extensões de terra prontas para uso industrial e residencial futuro – a recente compra depor uma família destaca a aposta no desenvolvimento futuro da região arizonaescrow.com . À medida que a infraestrutura e a população alcançam essas áreas periféricas, os valores das terras podem subir rapidamente. Enquanto isso, mais próximo ao centro, áreas ao redor das novas extensões do metrô leve ou polos de emprego (por exemplo, ao redor da) podem apresentardevido ao novo influxo de demanda.

Investir em imóveis para aluguel em Phoenix atualmente é um jogo de paciência e prudência. Os aluguéis se estabilizaram, o que significa que os cap rates (retornos de aluguel) estão um pouco comprimidos em relação a dois anos atrás. Mas isso também significa que é um mercado mais equilibrado para adquirir unidades sem guerras de lances. Investidores experientes estão fechando compras agora, muitas vezes com foco em agregar valor – por exemplo, comprando um 4-plex antigo ou um pequeno prédio de apartamentos, reformando-o e posicionando-o para quando o crescimento dos aluguéis voltar a subir. Com a vacância caindo e o crescimento dos aluguéis previsto para se tornar positivo até o final de 2026 azfamily.com, um investidor que comprar em 2025 pode aproveitar os preços mais baixos de hoje e potencialmente refinanciar ou aumentar os aluguéis em alguns anos à medida que o mercado se aquece. Notavelmente, a atividade de compra e revenda rápida (fix-and-flip) diminuiu em comparação com o frenesi de 2021, mas o modelo fix-to-rent está popular – muitos pequenos investidores estão adquirindo casas que precisam de reformas, renovando-as e adicionando-as ao pool de aluguel (surfando a onda do BTR em escala individual).

Fatores Econômicos & Demográficos que Influenciam o Mercado Imobiliário

Finalmente,. No setor comercial, Phoenix registrou(mesmo com a queda no número de transações) roiproperties.com – indicando que grandes investidores ainda estão alocando recursos, apenas em negócios maiores e mais estratégicos. Ode Phoenix continuam atraindo grandes investimentos em setores como o industrial (onde Amazon, Walmart e UPS expandiram centros de distribuição nos últimos anos) e data centers (Facebook, Google e outros possuem fazendas de servidores na região de Phoenix).também é um fator; por exemplo, além da instalação da TSMC, empresas taiwanesas e de outros países estão buscando imóveis em Phoenix, atraídas pelos custos mais baixos do que na Califórnia. Assão, portanto, positivas, mas seletivas: Phoenix em 2025 não é mais o mercado de vendedores sem restrições de 2021, mas. O segredo é escolher o local e o tipo de ativo certos: como sempre no setor imobiliário,

A base do mercado imobiliário de Phoenix é uma economia local saudável e um crescimento populacional robusto, embora ambos estejam evoluindo de maneiras interessantes. A economia da região metropolitana de Phoenix em 2025 é diversificada e está em expansão, mesmo que os números gerais de empregos tenham apresentado uma queda momentânea. Nos 12 meses até meados de 2025, a região de Phoenix registrou uma perda líquida de cerca de 7.500 empregos azfamily.com – uma queda rara atribuída principalmente a demissões temporárias no setor de tecnologia (por exemplo, a reestruturação da Intel). No entanto, especialistas rapidamente classificaram essa queda como “estatisticamente insignificante”, observando que o mercado de trabalho de Phoenix continua sendo um dos mais fortes do país, com rápida reempregabilidade para os demitidos azfamily.com. De fato, a taxa de desemprego de Phoenix está em torno de 5,1% – uma das mais baixas entre as grandes cidades dos EUA azbigmedia.com – e a participação da força de trabalho é alta. A região está adicionando empregos de alta remuneração em manufatura avançada (semicondutores, veículos elétricos), saúde e serviços financeiros. Importante ressaltar que a renda dos locatários aumentou cerca de 41,6% nos últimos 5 anos azbigmedia.com à medida que a força de trabalho conquista empregos melhores, o que melhora os índices de acessibilidade à moradia. Esse influxo de empregos de qualidade é um ímã para migrantes e ajuda a sustentar a demanda por moradia (as pessoas seguem os empregos, e Phoenix está criando muitos).

O crescimento populacional continua sendo a pedra angular do mercado imobiliário de Phoenix. A região metropolitana ganhou quase 85.000 novos residentes de 2023 a 2024, uma taxa de crescimento anual de +1,7% que supera de longe a média nacional (~1%) axios.com axios.com. O que está impulsionando esse crescimento é a migração. Tradicionalmente, Phoenix cresceu tanto pelo movimento de pessoas para a cidade quanto por uma alta taxa de natalidade natural. Mas, assim como no resto do país, o aumento natural está diminuindo (nascimentos menos mortes adicionaram apenas ~14.500 pessoas nesse período) axios.com. Agora, são os recém-chegados que impulsionam a expansão de Phoenix: cerca de 21.000 migrantes domésticos líquidos (americanos vindos de outros estados/cidades) e impressionantes ~49.000 imigrantes internacionais chegaram nesse período de 12 meses axios.com. Esse componente internacional é surpreendentemente grande – pela primeira vez, a imigração global é uma fonte maior de crescimento para Phoenix do que a migração doméstica. Especialistas locais observam que, com a queda das taxas de natalidade nos EUA, cidades como Phoenix dependerão de atrair residentes de outros lugares para manter a economia aquecida axios.com axios.com. Phoenix está claramente tendo sucesso nesse aspecto. Os migrantes são atraídos pelas oportunidades de emprego da região, menor custo de vida (em relação à CA/NY) e clima quente. Phoenix está consistentemente entre as 3 principais áreas metropolitanas em mudanças líquidas de entrada a cada ano (relatórios de migração da Allied Van Lines e U-Haul frequentemente classificam o Arizona e Phoenix em destaque).

No entanto, o crescimento atual tem um sabor diferente dos booms explosivos do Sun Belt dos anos 1990. Um pesquisador da ASU aponta que a taxa de crescimento de Phoenix, embora forte, é mais moderada agora do que nos anos 90/2000, quando a cidade estava “crescendo por crescer.” Agora, as pessoas se mudam para Phoenix “em resposta a empregos de alta qualidade” em vez de uma superconstrução especulativa axios.com. Esse crescimento controlado é mais saudável e sustentável – é um crescimento com desenvolvimento econômico, e não à frente dele. Para o setor imobiliário, isso significa que a demanda é respaldada por usuários finais genuínos (famílias empregadas, trabalhadores qualificados, estudantes), reduzindo o risco de bolha. Também há uma confiança subjacente de que Phoenix “está pronta para continuar crescendo” de forma constante azfamily.com, como disse um economista local – um sentimento comprovado pela escala dos investimentos em infraestrutura e desenvolvimento que estão ocorrendo (descritos acima).

Demograficamente, Phoenix se beneficia de uma combinação equilibrada de faixas etárias, impulsionando a demanda habitacional em várias frentes. Continua sendo um destino popular para aposentados e migrantes com mais de 55 anos (as comunidades de aposentados do Arizona estão prosperando), o que sustenta o mercado de revenda e o crescente setor de moradias para idosos. Ao mesmo tempo, Phoenix possui uma grande população de jovens adultos e está atraindo muitos residentes das gerações millennial e Z – alguns vêm para a Arizona State University e ficam por causa dos empregos, outros se mudam de mercados mais caros em busca de uma casa própria mais acessível. Notavelmente, compradores de primeira viagem representaram uma parcela significativa das compras de imóveis no final de 2024 e em 2025, já que preços um pouco mais baixos e financiamentos criativos possibilitaram que mais locatários se tornassem proprietários roiproperties.com. Essa entrada de compradores mais jovens é fundamental para a saúde de longo prazo do mercado.

Acessibilidade e custo de vida continuam sendo fatores-chave. Embora os custos de moradia em Phoenix tenham aumentado, o custo de vida está apenas ~6,2% acima da média dos EUA – muito menor do que em lugares como Los Angeles (+45%) ou Manhattan (+130%) azbigmedia.com azbigmedia.com. Isso significa que um estilo de vida de classe média ainda é alcançável em Phoenix para muitos recém-chegados, especialmente aqueles que se mudam dos mercados exorbitantes da Califórnia. É uma vantagem competitiva que Phoenix utiliza para atrair tanto residentes quanto empregadores (que podem pagar salários um pouco mais baixos do que nas cidades costeiras e ainda assim oferecer aos funcionários um padrão de vida mais alto aqui). Phoenix também conta com tributação relativamente amigável (o Arizona não possui imposto sobre herança, tem impostos sobre propriedade mais baixos do que TX/CA e recentemente reduziu seu imposto de renda fixo para 2,5%). Esses fatores econômicos e políticos atuam coletivamente como ventos favoráveis para o mercado imobiliário. Enquanto Phoenix conseguir gerenciar desafios como recursos hídricos e infraestrutura para sua população crescente, a perspectiva é de expansão contínua. Economistas preveem que a taxa de crescimento populacional do Arizona ficará em torno de 1,3–1,5% ao ano no curto prazo realestate.usnews.com – o que significa dezenas de milhares de novos residentes a cada ano, impulsionando consistentemente a demanda no mercado imobiliário.

Acessibilidade Comparativa: Phoenix vs. Outras Metrópoles

Como o mercado imobiliário de Phoenix se compara a outros grandes mercados? Em termos de acessibilidade, Phoenix está em um meio-termo entre as áreas metropolitanas dos EUA e o Sun Belt. Após a recente queda, a habitação em Phoenix se tornou um pouco mais acessível para os compradores locais do que há um ano. Em meados de 2025, a renda necessária para comprar uma casa mediana em Phoenix (~US$ 460 mil) é de cerca de US$ 109.700, o que é 1,8% menor do que no ano passado redfin.com. Essa foi uma das maiores melhorias de acessibilidade entre as grandes cidades, uma tendência observada em cidades que tiveram boom durante a pandemia, onde os preços caíram em relação ao pico redfin.com redfin.com. Em comparação, a renda necessária para comprar uma casa mediana nos EUA (~US$ 447 mil) é de US$ 112 mil redfin.com, então Phoenix é apenas um pouco mais acessível do que a média nacional. Além disso, cerca de 25–26% das casas à venda em Phoenix são acessíveis para quem tem a renda mediana local redfin.com, o que, embora não seja ótimo, é melhor do que em muitas cidades costeiras (em Los Angeles, por exemplo, apenas ~1% dos imóveis anunciados são acessíveis para a família mediana) redfin.com. Os custos de aquisição de imóveis em Phoenix (~35% da renda para uma casa mediana) também permanecem menores do que em muitas áreas metropolitanas de alto custo, onde o financiamento pode consumir mais de 50% da renda redfin.com.

Comparado a seus pares do Sun Belt, os custos de moradia em Phoenix são moderados. É mais caro do que algumas áreas metropolitanas do sul em rápido crescimento, como Atlanta ou San Antonio, mas mais barato do que outras como Miami ou Austin. Por exemplo, veja um panorama dos preços medianos das casas em meados de 2025 em alguns mercados importantes:

Metro Preço Mediano de Casa (junho de 2025) Variação de Preço YoY Phoenix, AZ $459.925 redfin.com -1,1% redfin.com Atlanta, GA $407.500 redfin.com -3,0% redfin.com Dallas, TX $425.000 redfin.com -1,2% redfin.com Miami, FL $575.000 redfin.com +4,0% redfin.com Los Angeles, CA $950.000 redfin.com +2,7% redfin.com

Neste contexto, os preços de Phoenix estão na mesma faixa de Dallas/Austin, um pouco acima de Atlanta/Charlotte e bem abaixo dos centros urbanos do Sul da Flórida ou da Costa Oeste. Então, embora os moradores locais tenham sentido um aperto – o preço mediano em Phoenix subiu mais de 50% desde 2020 reddit.com – a cidade ainda oferece melhor custo-benefício do que muitos grandes centros urbanos. Essa acessibilidade relativa é um dos principais motivos pelos quais a NAR classificou Phoenix como um dos 10 principais mercados com expectativa de superar em 2025 nar.realtor. A lógica é simples: se uma família que se muda da Califórnia pode comprar uma casa comparável em Phoenix por metade do preço da antiga, o fluxo migratório continuará.

No lado do aluguel, Phoenix também se destaca de forma favorável. O aluguel médio (~US$1.920) em Phoenix é cerca de 8–9% menor que a média dos EUA, que é de US$2.100 zillow.com. E, ao contrário de muitas cidades costeiras onde esse valor pode render apenas um apartamento pequeno, em Phoenix provavelmente você consegue uma unidade maior ou até mesmo uma pequena casa. Um estudo recente da RentCafe classificou Phoenix como a 4ª melhor grande cidade para locatários em 2025 – ficando atrás apenas de três grandes cidades do Texas – graças à sua combinação de acessibilidade razoável e qualidade de vida azbigmedia.com. O relatório destacou que, embora o custo de vida em Phoenix seja um pouco acima da média, 48% das unidades de aluguel são de alto padrão (com muitas comodidades) e os tamanhos médios dos apartamentos (76 m²) estão entre os mais espaçosos das grandes cidades azbigmedia.com azbigmedia.com. Em outras palavras, os locatários têm mais vantagens pelo valor pago em Phoenix: mais espaço, mais comodidades como piscina/academia, etc., do que teriam por um aluguel similar em, por exemplo, Los Angeles ou Nova York.

Também é instrutivo considerar os índices de acessibilidade à moradia. Em um estudo de 2025 das 50 maiores regiões metropolitanas, Phoenix ficou em torno do meio (#19) em acessibilidade à casa própria, com uma pontuação de índice (~65) indicando que as rendas locais cobrem cerca de 65% dos custos necessários para uma casa mediana (100% significaria perfeitamente acessível) visualcapitalist.com. Isso está bem acima de mercados como Los Angeles (índice ~35), mas abaixo de algumas regiões metropolitanas interiores mais baratas. A tendência em Phoenix está melhorando: como mencionado, as rendas estão aumentando e os preços se estabilizando, então a acessibilidade está melhorando gradualmente (um alívio após o forte agravamento em 2021).