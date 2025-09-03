Imobiliário em Scottsdale 2025: Tendências Surpreendentes, Bairros em Alta e o Que Vem por Aí

Preços das Casas Esfriam: O preço mediano das casas em Scottsdale gira em torno de US$ 800 mil em 2025 – uma queda de aproximadamente 5–9% em relação ao pico do ano passado – à medida que a agitação de 2021–2022 se estabiliza redfin.com mileszimbaluk.com. O valor típico das casas é de cerca de US$ 832.000 (julho de 2025), uma leve queda de 1% em relação ao ano anterior zillow.com, refletindo um mercado em correção e não em queda livre.

Tendências do Mercado Imobiliário Residencial em 2025

Preços e Vendas de Casas: Após uma ascensão meteórica em 2020–2022, os preços das casas em Scottsdale se estabilizaram e até recuaram levemente. O preço mediano de venda em meados de 2025 está em torno de $820.000–$870.000, uma queda de um dígito em relação ao ano anterior redfin.com zillow.com. Na verdade, a mediana de julho de 2025, de cerca de ~$820 mil, está aproximadamente 8,9% menor ano a ano redfin.com. Essa leve correção reflete a resistência dos compradores aos preços recordes e o impacto das taxas de juros mais altas. Até mesmo o segmento de luxo de Scottsdale passou por certa normalização: os valores das casas em geral estão cerca de 6–7% abaixo do pico alcançado na primavera de 2022 mileszimbaluk.com.

Estoque e Dias no Mercado: Os compradores agora têm mais opções e mais poder de negociação. O estoque ativo de imóveis à venda em Scottsdale saltou para cerca de 2.400–2.900 casas até o verão de 2025 scottsdalerealtors.org zillow.com – um aumento significativo em relação aos poucos anúncios durante o boom da pandemia. Os meses de oferta, que ficaram abaixo de 2 meses no auge da euforia do mercado de vendedores, aumentaram para cerca de 7 meses em meados de 2025 scottsdalerealtors.org. (Uma oferta de seis meses é normalmente considerada um mercado equilibrado.) As casas não desaparecem mais em poucos dias com guerras de lances; em vez disso, o anúncio típico leva cerca de 47–80 dias para entrar em contrato atualmente zillow.com redfin.com. Por exemplo, a mediana de dias no mercado foi de 79 dias em julho de 2025, comparado a apenas 63 dias em julho de 2024 redfin.com. Com mais oferta e demanda cautelosa, os vendedores precisam ajustar as expectativas: reduções de preço são comuns, e 79% das vendas em meados de 2025 foram fechadas abaixo do preço pedido zillow.com zillow.com. A média da razão entre preço de venda e preço de anúncio em Scottsdale é de ~97%, ou seja, as casas são vendidas em média cerca de 3% abaixo do valor anunciado zillow.com – uma mudança notável em relação aos negócios acima do preço pedido vistos durante a euforia de 2021.

Dinâmica entre Comprador e Vendedor: Essas tendências indicam que Scottsdale passou de um forte mercado de vendedores para um mercado mais neutro ou favorável ao comprador em 2025. As taxas de hipoteca mais altas (em torno de 6,5–7%) reduziram alguns grupos de compradores, especialmente os compradores de primeira viagem e aqueles que buscam trocar de imóvel, que são mais sensíveis às taxas. Ao mesmo tempo, muitos vendedores estão preferindo segurar seus imóveis a vender por um preço mais baixo, evitando que o estoque aumente ainda mais. O resultado é uma espécie de impasse: casas com preço adequado ainda vendem, mas geralmente apenas após alguma negociação e paciência. A precificação correta é fundamental – já que muitas “casas com preço adequado estão ficando sem vender e com menos visitas”, segundo corretores locais de Scottsdale mileszimbaluk.com. O mercado não é mais uma loucura, mas também não está desabando; está encontrando um novo equilíbrio. Casas bem precificadas em bairros desejados ainda recebem interesse (às vezes até múltiplas ofertas), mas os dias de dezenas de propostas já passaram. Os compradores agora podem ser mais exigentes, frequentemente inspecionando cuidadosamente e negociando reparos ou créditos no fechamento, enquanto no auge do mercado poderiam abrir mão de contingências.

Destaques de Bairros: O mercado imobiliário em Scottsdale é altamente dependente do bairro. Comunidades desejadas mantiveram melhor o valor e ainda registram vendas rápidas se o imóvel estiver pronto para morar. Por exemplo, regiões como North Scottsdale – incluindo Silverleaf, DC Ranch, Troon North e Desert Mountain – continuam sendo cobiçadas por compradores de alto padrão. Em fevereiro de 2025, o preço mediano de venda em North Scottsdale atingiu US$ 1,2 milhão, alta de 6,5% em relação ao ano anterior, mesmo com o aumento do volume, indicando demanda resiliente por imóveis de luxo mileszimbaluk.com. Esses enclaves de luxo oferecem grandes lotes, campos de golfe, vistas para as montanhas e segurança em condomínios fechados, o que continua atraindo compradores abastados de outros estados e interessados em segunda residência. Silverleaf (uma área exclusiva de DC Ranch) exemplifica essa força: suas propriedades personalizadas frequentemente alcançam preços de vários milhões de dólares, e a mediana de preços da comunidade subiu cerca de 15% ano a ano na primavera de 2024 mileszimbaluk.com.

Em contraste, South Scottsdale e a área de Old Town Scottsdale (centro) formam o ponto de entrada para muitos compradores. O CEP 85251 (Old Town) é conhecido por um estilo de vida mais urbano e caminhável, com condomínios e townhomes próximos aos restaurantes, vida noturna e lojas de Scottsdale. Continua relativamente acessível pelos padrões de Scottsdale e tem sido apontado como um dos melhores lugares para jovens profissionais. Os condomínios de Old Town, incluindo projetos de alto padrão como Optima Camelview e Envy, têm apresentado forte demanda – muitos são vendidos na faixa de $500 mil a mais de $1 milhão, dependendo do tamanho e do nível de luxo mileszimbaluk.com. South Scottsdale, na divisa com Tempe, oferece casas em estilo rancho de meados do século e novos townhomes, onde os preços (geralmente na faixa de $400 mil a $700 mil para casas menores) atraem compradores de primeira viagem que consideram cidades vizinhas como Phoenix ou Tempe igualmente caras, mas sem o prestígio de Scottsdale. Essas áreas apresentam disputa competitiva por casas bem precificadas porque são os segmentos mais acessíveis em uma cidade de alto custo. De fato, o preço médio em Scottsdale ($900 mil) está muito acima do de Phoenix ou cidades como Gilbert ($550 mil) – levando muitos compradores a buscar áreas mais acessíveis dentro ou fora de Scottsdale mileszimbaluk.com. Essa diferença de acessibilidade mantém a demanda alta pelos segmentos de menor preço: qualquer imóvel abaixo de $600 mil em Scottsdale tende a ser rapidamente adquirido, muitas vezes por investidores ou compradores de primeira viagem, sustentando uma espécie de mercado vendedor no segmento de entrada.

Tendências do Mercado de Luxo: Scottsdale há muito tempo é sinônimo de luxo e, embora o mercado em geral tenha esfriado, o segmento ultra alto padrão permanece ativo. Propriedades únicas e de destaque ainda estão alcançando preços impressionantes. Por exemplo, um dos condomínios mais caros já listados no Arizona chegou ao mercado de Scottsdale em 2025 – uma cobertura de 6.200 pés quadrados no Summit Residences do Ascent, com preço pedido de US$ 10,3 milhões mileszimbaluk.com. Na exclusiva comunidade Desert Mountain, uma propriedade personalizada de 21.000 pés quadrados foi colocada à venda por US$ 25 milhões mileszimbaluk.com. Casas de celebridades de alto perfil também foram negociadas, como a propriedade de 4,6 acres do golfista profissional Pat Perez, listada por US$ 12,75 milhões mileszimbaluk.com. Essas transações de destaque mostram que a demanda de compradores ultra-ricos permanece; Scottsdale compete com lugares como Beverly Hills ou Miami para compradores de luxo que buscam clima quente e comodidades de classe mundial. O mercado de luxo teve uma breve pausa em 2022–2023, quando a volatilidade do mercado de ações e o aumento das taxas de juros fizeram os compradores ricos hesitarem, mas em 2024–2025 recuperou o fôlego. Compradores à vista dominam esse segmento, tornando as taxas de juros menos relevantes. Muitas casas de luxo ainda são vendidas próximas ao valor pedido, ou até acima, especialmente se tiverem características únicas (por exemplo, uma mansão de US$ 23,5 milhões famosa por seu “cofre de tênis Air Jordan” exemplificou o apelo de nicho do luxo personalizado) mileszimbaluk.com. O índice de venda em relação ao preço pedido no luxo está um pouco abaixo de 100% em média mileszimbaluk.com, o que significa que há negociação, mas casas de luxo prontas para morar em áreas nobres podem alcançar um valor premium. Notavelmente, o volume de vendas de luxo no Norte de Scottsdale realmente cresceu: no início de 2025, 408 casas foram vendidas no Norte de Scottsdale no acumulado do ano, contra 303 no ano anterior mileszimbaluk.com, sugerindo que compradores de alto padrão voltaram ao mercado mesmo enquanto compradores de médio padrão recuaram.

No geral, o mercado residencial de Scottsdale em 2025 é melhor descrito como em transição da euforia para a estabilidade. É um ambiente mais saudável em muitos aspectos: os compradores têm tempo para pensar e as contingências voltaram, enquanto vendedores que precificam de forma realista ainda encontram compradores atraídos pelo apelo duradouro de Scottsdale. Os fundamentos da cidade – comunidades seguras, escolas de alto nível, estilo de vida sofisticado – continuam tornando-a um polo de atração, mesmo que os dias de aumentos desenfreados de preços tenham ficado para trás, pelo menos por enquanto.

Preços de Imóveis, Estoque & Tendências de Aluguel

Preços Atuais das Casas: O preço mediano das casas em Scottsdale (todos os tipos de propriedades) está em torno de meados de US$ 800.000 em meados de 2025 redfin.com. Isso é cerca de 84% mais alto que o preço mediano das casas nos EUA – um reflexo da reputação de Scottsdale como um mercado de alto padrão redfin.com. Os preços médios para casas unifamiliares isoladas são ainda mais altos (frequentemente acima de US$ 1 milhão), enquanto apartamentos e casas geminadas reduzem um pouco a mediana geral. O crescimento dos preços desacelerou drasticamente em relação aos ganhos anuais de dois dígitos vistos durante 2020–2022. Na verdade, a valorização ano a ano ficou levemente negativa em 2024–2025. O Índice de Valor das Casas do Zillow para Scottsdale caiu cerca de 1% ano a ano até julho de 2025 zillow.com. Dados de corretores locais mostraram que o preço mediano de venda em junho de 2025 foi de cerca de US$ 920.000, praticamente estável (–2% YoY) em comparação com junho de 2024 noradarealestate.com. Essencialmente, os valores das casas ficaram estáveis ou levemente em queda no último ano, após uma alta extraordinária anteriormente. Isso está geralmente em linha com as tendências mais amplas da região de Phoenix: os preços na região metropolitana de Phoenix esfriaram em 2023 e têm mostrado variações de um dígito baixo desde então. Para o futuro, economistas do setor imobiliário preveem ganhos modestos de preço nacionalmente (~3–5% ao ano entre 2025–2027) realwealth.com, e espera-se que Scottsdale siga um caminho semelhante de “crescimento lento”, salvo grandes mudanças. De fato, uma previsão local projeta que os preços das casas em Scottsdale subirão cerca de 2–3% ao ano no curto prazo – basicamente acompanhando a inflação, em vez de superá-la muito mileszimbaluk.com. Esse cenário colocaria o preço mediano em Scottsdale talvez em torno de meados de US$ 900 mil até 2028, em vez de outro salto meteórico. Importante, nenhum colapso de preços é previsto por analistas convencionais; os fundamentos de oferta e demanda continuam muito favoráveis. Mas os preços altos atingiram essencialmente um teto de acessibilidade que levará tempo (e crescimento de renda) para ser superado.

Estoque à Venda: O estoque tem sido um fator fundamental. A contagem de anúncios ativos em Scottsdale mais que dobrou desde o ponto mais baixo de 2021 até meados de 2023, e continua subindo gradualmente. Como mencionado, havia aproximadamente 2.420 anúncios ativos em julho de 2025 segundo estatísticas da Scottsdale REALTORS® scottsdalerealtors.org, o que representa um aumento de ~22% em relação ao ano anterior (o estoque ativo em meados de 2024 estava mais próximo de 2.000). Novos anúncios também têm surgido em ritmo constante – cerca de 550–570 novos anúncios por mês chegaram ao mercado no verão de 2025 zillow.com scottsdalerealtors.org. Vendedores que estavam esperando estão testando o mercado, embora muitos estejam reduzindo os preços se os compradores não se interessam. O índice de meses de estoque (que considera tanto o estoque quanto o ritmo de vendas) atingiu cerca de 7,0 meses em julho scottsdalerealtors.org. Curiosamente, isso foi uma queda em relação a mais de 8 meses no inverno – o estoque disparou no final de 2024 à medida que as vendas desaceleraram, depois recuou um pouco até meados de 2025, quando alguns anúncios expiraram ou os vendedores desistiram. Mas, no geral, Scottsdale tem muito mais casas à venda agora do que durante a era de estoque reduzido da pandemia. Em comparação, um mercado equilibrado normal gira em torno de 4–6 meses de estoque, então Scottsdale está um pouco acima desse limite, indicando um mercado um pouco mais brando. Os compradores agora podem encontrar opções em todas as faixas de preço e tipos de propriedade – desde apartamentos de um quarto (esse segmento teve um aumento mensal de 7,3% no estoque na primavera de 2025) até casas grandes de cinco quartos (aumento de ~1,3%) mileszimbaluk.com. O aumento de anúncios dá aos compradores mais poder de negociação, mas também significa que os vendedores estão competindo entre si, muitas vezes por meio de ajustes de preço ou melhorias nos imóveis para se destacarem. Um efeito colateral positivo é que compradores que estavam frustrados com guerras de lances há alguns anos agora finalmente podem comprar com inspeção e talvez até com uma venda contingente de sua casa antiga. Compradores que buscam imóveis maiores em Scottsdale, que geralmente têm uma casa para vender, estão achando mais fácil conciliar esse processo agora.

Visão Geral do Mercado de Aluguéis: No lado dos aluguéis, o mercado de Scottsdale continua forte e favorável aos proprietários, embora não esteja superaquecido. De acordo com o Observed Rent Index da Zillow, o aluguel médio em Scottsdale era de cerca de $2.071 em julho de 2025 zillow.com. Isso é praticamente idêntico ao aluguel médio nos EUA (~$2.072) zillow.com, o que é notável considerando que os preços das casas em Scottsdale são muito mais altos – isso reflete como o crescimento nacional dos aluguéis em muitas cidades alcançou esse patamar. No comparativo anual, os aluguéis em Scottsdale subiram cerca de 1–2% zillow.com, o que representa uma desaceleração em relação aos aumentos anuais de mais de 10% vistos em 2021. Essencialmente, o crescimento dos aluguéis se normalizou para a faixa de dígito único baixo, à medida que novos apartamentos foram entregues e alguns locatários se tornaram compradores em 2021–2022. Ainda assim, a demanda por aluguel permanece muito saudável. Apenas cerca de 33% das residências em Scottsdale são alugadas (a maioria é ocupada pelos proprietários), então o estoque de imóveis para aluguel é limitado e tende a permanecer ocupado mileszimbaluk.com. Com a renda média em Scottsdale acima de $100 mil (e $73 mil de média mesmo para a região mais ampla) mileszimbaluk.com, muitos locatários têm finanças sólidas, permitindo que os proprietários mantenham aluguéis relativamente altos.

Tipos de Imóveis para Aluguel: Os aluguéis em Scottsdale vão desde apartamentos de luxo e locações corporativas no centro, até casas unifamiliares e condomínios espalhados pela cidade. Comunidades de apartamentos de alto padrão em Scottsdale (com piscinas, academias, etc.) cobram aluguéis premium, voltados para jovens profissionais e pessoas de maior poder aquisitivo que buscam reduzir o tamanho da moradia. Enquanto isso, muitas casas unifamiliares em bairros familiares são alugadas por famílias que podem estar temporariamente em Phoenix ou ainda não conseguem comprar em Scottsdale. Uma casa unifamiliar de 3 quartos em Scottsdale pode ser alugada por $3.000–$4.000+ por mês, dependendo da localização e das melhorias. Investidores também têm atuado no segmento de aluguel de curto prazo devido ao apelo turístico de Scottsdale – aluguéis de temporada do tipo Airbnb tiveram um boom nos últimos anos. No entanto, novas regulamentações municipais (licenciamento, repressão a festas) podem esfriar um pouco o mercado de STR (mais sobre isso adiante), possivelmente transferindo algumas dessas casas para aluguéis de longo prazo. No geral, as taxas de vacância são baixas – a vacância de aluguéis na região metropolitana de Phoenix estava em torno de 5-6% recentemente, e em Scottsdale provavelmente ainda menor devido à alta demanda. Esse mercado de aluguel restrito favorece os proprietários, mas também contribui para o desafio de acessibilidade em Scottsdale: muitos moradores locais que trabalham na cidade (em hotelaria, serviços, etc.) enfrentam dificuldades com aluguéis que subiram mais rápido do que os salários.

Interesse dos Investidores: Para investidores imobiliários, o mercado de aluguel de Scottsdale tem sido atraente devido à alta demanda por aluguel e fortes retornos em relação a certos mercados costeiros. Mesmo com a moderação dos aluguéis, a combinação de oferta limitada de moradias e crescimento populacional sugere que os aluguéis continuarão sendo uma boa aposta. Os rendimentos de aluguel (taxas de capitalização) em propriedades de investimento em Scottsdale podem variar em torno de 4–5% para aluguéis de longo prazo, o que é razoável para um mercado de alto padrão. E se for possível aproveitar a renda de aluguel por temporada (por exemplo, um imóvel mobiliado próximo ao Old Town ou campos de golfe), as altas tarifas sazonais podem aumentar os retornos – embora, com mais fiscalização regulatória, o “velho oeste” dos STRs esteja sendo contido. Notavelmente, a parcela de locatários em Scottsdale (33%) é maior do que em alguns subúrbios próximos (a “média da região” pode ser de cerca de 20–25% de locatários) mileszimbaluk.com, em parte porque muitos aposentados abastados possuem imóveis quitados em Scottsdale, e também porque trabalhadores do setor de serviços costumam se deslocar de áreas mais baratas. Isso significa que há uma base constante de inquilinos formada por jovens profissionais, residentes sazonais e moradores em transição que precisam de aluguel. Enquanto a aquisição de imóveis continuar tão cara, a demanda por aluguel permanecerá forte. Uma ressalva: a região metropolitana de Phoenix tem visto um boom de construção de apartamentos, com milhares de novas unidades entregues em Tempe, Phoenix e Scottsdale entre 2021 e 2024. Essa nova oferta ajudou a estabilizar os aluguéis. O crescimento dos aluguéis daqui para frente deve ser moderado (~2–3% ao ano) realwealth.com realwealth.com em vez de disparar, especialmente porque as altas taxas de hipoteca mantêm mais pessoas alugando (aumentando a demanda), mas também incentivam incorporadoras multifamiliares a continuar construindo (aumentando a oferta). Para investidores, isso significa que fluxo de caixa constante é o nome do jogo, e não a rápida valorização dos imóveis ou dos aluguéis. Aluguéis de casas unifamiliares em Scottsdale podem, na verdade, superar novos apartamentos de luxo em termos de ocupação, já que muitas famílias e profissionais em realocação preferem uma casa com quintal.

Acessibilidade de Moradia: É importante destacar a questão da acessibilidade. Com um preço médio de casa próximo a US$ 900 mil, a moradia em Scottsdale está fora do alcance da maioria das famílias de classe média sem patrimônio ou renda substancial. Mesmo apartamentos muitas vezes custam mais de US$ 400 mil. Isso pressiona o mercado de aluguel, já que aqueles que poderiam ter comprado uma casa inicial há uma década agora estão alugando por mais tempo. Também direciona alguns potenciais compradores de Scottsdale para cidades mais acessíveis (Gilbert, Peoria, etc.) ou até mesmo para fora do estado. O desafio da acessibilidade chamou a atenção dos formuladores de políticas – daí o impulso em nível estadual para ADUs e reutilização adaptativa de moradias – mas o progresso é lento. Por enquanto, os altos custos de moradia são simplesmente parte da identidade de Scottsdale e contribuem para sua exclusividade. O lado positivo é que os residentes tendem a ter alta renda, o que sustenta lojas e restaurantes de luxo. O lado negativo é que moradia para a força de trabalho é escassa; muitos que trabalham em hotéis, restaurantes e hospitais de Scottsdale vivem em subúrbios distantes e enfrentam longos deslocamentos. Se não for resolvido, isso pode eventualmente limitar o crescimento de Scottsdale (as empresas precisam de trabalhadores, e os trabalhadores precisam de moradia). No curto prazo, porém, o prestígio e as comodidades da cidade mantêm a demanda alta mesmo com preços elevados.

Principais Bairros e Empreendimentos para Ficar de Olho

Apesar de ser uma cidade já bastante desenvolvida, Scottsdale em 2025 está fervilhando com novos empreendimentos e transformações de bairros significativos. Esses projetos vão moldar o mercado nos próximos anos, trazendo novos estoques e, às vezes, novos polos comerciais. Aqui estão algumas das principais áreas e empreendimentos para ficar de olho:

1. Corredores de Luxo do Norte de Scottsdale: As regiões ao norte de Scottsdale (a leste da Loop 101 e ao norte da Shea Blvd) continuam sendo o epicentro do desenvolvimento de luxo. Comunidades como Silverleaf at DC Ranch, Troon North, Desert Mountain e Estancia contam com construção contínua de propriedades personalizadas e casas de alto padrão. Silverleaf, por exemplo, continua lançando novos lotes em seu cenário de cânion – exigindo preços de vários milhões de dólares apenas pelo terreno. A área ao redor de Pinnacle Peak está recebendo mais subdivisões boutique e uma continuação do bem-sucedido plano diretor de DC Ranch. Segundo relatos locais, o preço médio de venda no Norte de Scottsdale ultrapassou US$ 1,2 milhão no início de 2025, alta de 6,5% ano a ano mileszimbaluk.com, destacando a força da região. Comodidades importantes (clubes de golfe privados, o Four Seasons Resort, etc.) garantem a atratividade da área. Compradores em busca de casas de luxo novas, em condomínios fechados e com vista para as montanhas encontrarão vários projetos disponíveis, embora a oferta seja geralmente sob medida e de baixo volume.

2. One Scottsdale & Hubs de Uso Misto: No canto nordeste da Scottsdale Road com a Loop 101, o empreendimento One Scottsdale está prestes a se tornar um grande destino de uso misto. Com 75 acres, está planejado para incluir lojas sofisticadas, restaurantes, escritórios, hotéis e residências – semelhante a um novo centro urbano. Um componente residencial notável é o Atavia, um projeto de condomínio de luxo com 88 unidades da Belgravia Group dentro do One Scottsdale. Em 2025, o Atavia já está com cerca de 45% das unidades reservadas antes de sua conclusão prevista para o outono de 2026 mileszimbaluk.com. Esses condomínios permitirão que os moradores vivam, trabalhem e se divirtam na mesma região, refletindo a tendência de ambientes caminháveis e de uso misto. Com 2,8 milhões de pés² de espaço, o One Scottsdale vai rivalizar em escala com lugares como Kierland/Scottsdale Quarter mileszimbaluk.com. Seu progresso merece atenção, pois pode mudar o “centro de gravidade” da cena social do Norte de Scottsdale e potencialmente valorizar imóveis próximos (em comunidades como Grayhawk e DC Ranch) à medida que a área se torna ainda mais vibrante.

3. Old Town Scottsdale (Centro): A região de Old Town (aproximadamente ao redor da Scottsdale Road ao sul da Chaparral) está passando por uma evolução vertical. Conhecida há muito tempo por suas galerias de arte de poucos andares, bares e charme do sudoeste, Old Town está vendo surgir uma série de torres de condomínios de luxo e residências com marcas de hotéis. Projetos como o Optima Camelview (há alguns anos) abriram caminho com seus jardins suspensos. Agora, os próximos incluem o FENDI Private Residences Scottsdale, trazendo condomínios de marca ultra luxuosos para o centro mileszimbaluk.com. Também está previsto o The Parque, um condomínio moderno e sustentável que enfatiza recursos ecológicos mileszimbaluk.com. A cidade atualizou seu plano de zoneamento de Old Town para permitir prédios mais altos (em certas zonas) e incentivar a reurbanização – embora altura e densidade ainda sejam temas polêmicos. Mesmo assim, os incorporadores estão otimistas com Old Town: as vendas de condomínios de luxo aqui têm sido fortes, com muitas unidades acima de US$ 1 milhão mileszimbaluk.com. Os compradores – geralmente casais sem filhos ou proprietários de segunda residência – são atraídos pela ideia de caminhar até restaurantes de classe mundial, o Museu do Oeste de Scottsdale e jogos de beisebol de treinamento de primavera. O estoque habitacional de Old Town está mudando de apartamentos antigos e pequenas casas para esses condomínios sofisticados, anunciando um centro mais cosmopolita. Fique de olho em como Old Town equilibra o crescimento com a manutenção de seu charme cultural; quaisquer novas mudanças de zoneamento ou disputas sobre altura podem influenciar os prazos de desenvolvimento.

4. Revitalização do Sul de Scottsdale: O Sul de Scottsdale (geralmente ao sul da Indian Bend Rd, excluindo Old Town) historicamente foi mais modesto, mas está ganhando vida com projetos de preenchimento urbano. A Papago Plaza na McDowell & Scottsdale Road é um exemplo – transformando um centro comercial antigo em um moderno polo de uso misto com apartamentos, hotel e varejo. Ao longo da McDowell Road (antigamente chamada de “Motor Mile”), vários novos complexos de aluguel surgiram, aproveitando a proximidade com o Aeroporto Phoenix Sky Harbor e o centro de Scottsdale. Além disso, bairros tradicionais como Hy-View ou Village Grove no sul estão atraindo a atenção de reformadores e construtores personalizados, que estão renovando casas estilo rancho dos anos 1960 em residências modernas e elegantes. À medida que os preços sobem em outros lugares, o Sul de Scottsdale oferece um “Scottsdale acessível” – algo relativo, mas real, com muitas casas na faixa de $500 mil a $700 mil. Essas áreas provavelmente verão gentrificação contínua, com novos restaurantes e cervejarias acompanhando o influxo de moradores mais jovens. A extensão planejada do bonde de Tempe ou outras melhorias de transporte podem integrar ainda mais o Sul de Scottsdale à área metropolitana, aumentando seu apelo.

5. Grandes Projetos de Campus Corporativo: Grandes empregadores também estão remodelando partes de Scottsdale com extensos campi, frequentemente incluindo uma mistura de componentes residenciais e de escritórios. O mais notório é a expansão da Sede da Axon no extremo norte (perto da Hayden Rd & Loop 101). A fabricante da Taser, Axon, está construindo um campus futurista que a cidade aprovou com mudanças especiais de zoneamento em 2023 whsv.com azfamily.com. Os planos incluem não apenas escritórios para milhares de funcionários, mas também moradias e comodidades no local, criando essencialmente uma mini comunidade de trabalho e moradia. Isso reflete uma tendência de integrar moradias em empreendimentos corporativos – algo que a lei estadual (HB2297) está, na verdade, incentivando as cidades a permitirem mais kjzz.org. Outro desenvolvimento de destaque é liderado por George Kurtz, CEO da CrowdStrike: ele está à frente de um projeto de US$ 1 bilhão em 30 acres no Norte de Scottsdale, com 1.200 casas, além de um hotel e complexo de escritórios mileszimbaluk.com. Projetos de grande escala como esses vão adicionar moradias significativas (incluindo possivelmente apartamentos para aluguel, condomínios e casas unifamiliares) ao estoque nos próximos anos. Eles vão, essencialmente, criar novos mini-bairros. Por exemplo, o projeto de Kurtz, ainda em estágios iniciais, pode se tornar todo um novo distrito residencial se for concretizado, dado seu tamanho.

6. Corredor Loop 101 (Portal Norte): O trecho da Loop 101 ao redor da Scottsdale Rd e Hayden Rd está recebendo múltiplos projetos que, coletivamente, transformam a área. Além do One Scottsdale e Axon mencionados acima, há o Cavasson (logo do outro lado, em Phoenix), onde a Nationwide Insurance abriu uma enorme sede regional e apartamentos, e o North Sky (proposta de desenvolvimento de uso misto próximo à Scottsdale Rd & Thompson Peak). Além disso, um empreendimento industrial chamado The Loop da Creation está em andamento, trazendo novos espaços de armazém/P&D próximo ao Scottsdale Airpark mileszimbaluk.com. O próprio Scottsdale Airpark (ao redor do Aeroporto de Scottsdale) tem sido, há décadas, um polo empresarial próspero com escritórios de baixa altura, indústria flexível e varejo. Agora, está se adensando com projetos como o Scottsdale Quarter (varejo/escritório) e novos apartamentos em qualquer terreno remanescente. A área do Airpark conta com mais de 50.000 empregos e às vezes é chamada de “segundo centro de Scottsdale”. A chegada de projetos ao longo da Loop 101 só vai consolidar o status dessa área. Comunidades residenciais adjacentes (Grayhawk, Windgate Ranch, etc.) se beneficiarão de novas comodidades próximas, embora também possam enfrentar aumento no tráfego.

7. Desenvolvimentos Sustentáveis e de Nicho: Alguns projetos únicos refletem tendências emergentes. Paloma no Norte de Scottsdale é um projeto de nicho notável por seu foco em sustentabilidade – construído em uma antiga propriedade de um prefeito, apresenta casas de luxo ecológicas com painéis solares, construção eficiente em energia, etc. mileszimbaluk.com. Isso atende a um grupo crescente de compradores que desejam alto padrão de vida com menor pegada de carbono. Outra tendência são os hotéis de estadia prolongada e condo-hotéis: a parceria da Caliber com a Hyatt para construir um Hyatt Studios hotel de estadia prolongada (início das obras em 2026) vai adicionar inventário hoteleiro voltado para visitantes de longa permanência e nômades digitais mileszimbaluk.com. Esses empreendimentos frequentemente misturam o residencial com o hoteleiro, podendo ser oportunidades de investimento atraentes (ex: compra de unidade em condo-hotel). A força do turismo em Scottsdale apoia esses modelos híbridos.

8. Futuro do Transporte e Infraestrutura: Embora não seja um “empreendimento” propriamente dito, quaisquer mudanças na infraestrutura podem influenciar bairros a serem observados. Scottsdale é famosa por não ter rodovias atravessando o centro da cidade (exceto a 101 na periferia) e não possui metrô leve, o que limitou o desenvolvimento orientado ao transporte público. No entanto, há discussões regionais sobre expansão do transporte coletivo. Se Scottsdale algum dia adotar algo como BRT (ônibus rápido) ou uma extensão de bonde até o centro, áreas ao redor dessas rotas podem ver um boom de apartamentos de médio porte. Além disso, a expansão contínua da Loop 101 e outras melhorias viárias afetarão a acessibilidade. Por exemplo, novos acessos à rodovia ou alargamentos podem, de repente, tornar uma área antes distante mais conveniente, aumentando seu apelo imobiliário.

Em resumo, o pipeline de desenvolvimento de Scottsdale é robusto mesmo com a escassez de terrenos. Espere ver projetos que mudarão o skyline no centro (com condomínios de luxo mais altos), novos bairros planejados ao norte (aumentando a oferta de moradias de alto padrão) e o reaproveitamento criativo de antigos espaços comerciais (adicionando vitalidade de uso misto no sul e ao longo dos principais corredores). Esses empreendimentos serão fundamentais para atender à demanda habitacional dos próximos anos e apresentam oportunidades empolgantes para compradores que desejam propriedades novas e modernas em Scottsdale.

Imóveis Comerciais: Tendências em Escritórios, Varejo & Industrial

O mercado imobiliário comercial de Scottsdale em 2025 é uma história de três setores – escritórios, varejo e industrial – cada um com dinâmicas diferentes após a pandemia e olhando para o futuro. Veja um panorama de como cada segmento está se saindo e qual a perspectiva:

Mercado de Escritórios – Alta Vacância, Mercado do Inquilino: O setor de escritórios em Scottsdale (e na região metropolitana de Phoenix em geral) tem sido o segmento mais fraco, enfrentando efeitos persistentes da pandemia. Mesmo nesta cidade sofisticada, muitos escritórios estão vazios ou subutilizados devido ao trabalho remoto e híbrido. As taxas de vacância de escritórios em Scottsdale estão em torno de 18–19% no final de 2024/início de 2025 williamsluxuryhomes.com. Isso significa que quase um em cada cinco metros quadrados de escritórios está vago – um número historicamente alto. A vacância em Scottsdale, no entanto, é um pouco melhor do que a média da região metropolitana de Phoenix (~21–25% de vacância) williamsluxuryhomes.com, já que áreas como o centro de Phoenix e Tempe foram ainda mais afetadas (essas áreas viram a vacância subir para ~25% com grandes blocos de espaço desocupados) williamsluxuryhomes.com. Scottsdale tem cerca de 24,6 milhões de pés² de escritórios, então aproximadamente 3,8 milhões de pés² estão vagos williamsluxuryhomes.com. A maioria desses espaços vazios está em prédios Classe B mais antigos ou em localizações menos ideais.

No quesito aluguel, Scottsdale na verdade ostenta alguns dos aluguéis de escritórios mais altos do Arizona. O aluguel médio pedido é de cerca de US$ 34,50 por pé quadrado (serviço completo), quase no mesmo nível do submercado mais caro de Phoenix (o Camelback Corridor em Biltmore) williamsluxuryhomes.com. Isso ocorre porque a reputação e o ambiente de Scottsdale continuam atraentes – executivos e empresas gostam do prestígio de um endereço em Scottsdale, e muitos escritórios Classe A (por exemplo, em Gainey Ranch, área de Kierland, Scottsdale Airpark) são mais novos e cheios de comodidades. Mas, para alcançar esses valores de aluguel neste cenário, os proprietários estão oferecendo concessões generosas. Relatórios apontam que os proprietários estão oferecendo até US$ 100/pé² em incentivos para melhorias para inquilinos para adaptar os espaços e vários meses de aluguel grátis para atrair locatários williamsluxuryhomes.com. Assim, os aluguéis efetivos (líquidos dos benefícios) caíram, mesmo que os valores nominais pareçam estáveis.

O poder de negociação dos inquilinos está alto. Empresas em busca de espaço para escritório podem negociar acordos não vistos desde a Grande Recessão. Espaço para sublocação também é abundante – a região metropolitana de Phoenix tinha mais de 4 milhões de pés² disponíveis para sublocação em 2023, embora tenha diminuído para 4,2 milhões no segundo trimestre de 2025 (menor desde 2022, indicando alguma melhora modesta) cushmanwakefield.com. Scottsdale perdeu cerca de 483.000 pés² de espaço de escritório ocupado em um ano recente, já que mais empresas reduziram ou saíram do que entraram williamsluxuryhomes.com (absorção líquida negativa) – um claro sinal de excesso de capacidade.

No entanto, nem tudo é pessimismo: está ocorrendo o flight-to-quality. Os melhores escritórios Classe A em locais privilegiados (como os arredores de Scottsdale Quarter/Kierland, ou ao longo da orla no centro, ou em Cavasson) continuam atraindo inquilinos. Esses edifícios costumam ter alta ocupação e, em alguns casos, listas de espera, pois as empresas se consolidam em espaços melhores para incentivar o retorno dos funcionários. Por exemplo, um edifício Classe A totalmente ocupado de 366.000 pés² na Shea Blvd acabou de ser vendido por US$ 71,5 milhões – um sinal de que investidores ainda veem valor de longo prazo em escritórios de qualidade em Scottsdale williamsluxuryhomes.com. Em contraste, complexos de escritórios antigos e com menos comodidades estão enfrentando dificuldades.

A perspectiva para escritórios é cautelosamente otimista de que o pior já passou. Analistas de mercado esperam que a vacância tenda a diminuir gradualmente à medida que a economia cresce e algumas empresas começam a expandir novamente. A Cushman & Wakefield observou que a vacância de escritórios em Phoenix caiu para 27,8% no 1º trimestre de 2025, de mais de 28% anteriormente, marcando um ponto de virada à medida que os espaços vão sendo lentamente absorvidos assets.cushmanwakefield.com assets.cushmanwakefield.com. Em Scottsdale especificamente, o crescimento dos aluguéis pode permanecer estável ou até 1% ao ano no curto prazo williamsluxuryhomes.com – essencialmente estabilidade nos aluguéis – já que os proprietários focam em ocupar os espaços ao invés de aumentar os valores. Se as taxas de juros caírem em 2026, como alguns projetam, as empresas podem se sentir mais inclinadas a assinar contratos de locação (pois sua perspectiva melhora), potencialmente impulsionando a demanda williamsluxuryhomes.com. Além disso, o crescimento do emprego em Scottsdale – especialmente em setores como finanças, tecnologia e saúde – pode eventualmente exigir mais contratações para escritórios e, assim, mais espaço. Mas, realisticamente, com o trabalho remoto consolidado, a recuperação dos escritórios em Scottsdale será lenta. Espere um mercado favorável ao inquilino pelo menos até 2025–2026, com muitas opções e ofertas para quem precisar de um escritório. Para investidores, propriedades de escritórios mais antigas podem se tornar candidatas à requalificação (para residencial ou laboratórios) caso a locação não melhore.

Varejo & Hospitalidade – Resilientes e em Expansão: O mercado imobiliário de varejo de Scottsdale teve um desempenho significativamente melhor. A cidade é um polo do varejo – de shoppings de luxo como o Scottsdale Fashion Square a charmosos distritos de boutiques no Old Town e centros comerciais que atendem aos subúrbios. No 2º trimestre de 2025, a vacância do varejo na região metropolitana de Phoenix era de apenas 5,1%, praticamente estável em relação aos 5,0% do ano anterior cushmanwakefield.com cushmanwakefield.com. Essencialmente, o espaço de varejo está em alta demanda, e Scottsdale não é exceção. Na verdade, os principais corredores de varejo em Scottsdale frequentemente têm listas de espera de locatários e vacância muito baixa (abaixo de 5%). O varejo se beneficiou do crescimento populacional do Arizona e do retorno entusiasmado dos consumidores às lojas e restaurantes após a pandemia. Além disso, a construção de novos espaços de varejo tem sido limitada (poucos grandes centros comerciais foram construídos recentemente), então a oferta está restrita.

O turismo e a riqueza de Scottsdale lhe dão uma vantagem: a cidade atrai mais de 11 milhões de visitantes por ano citizenportal.ai, muitos dos quais fazem compras e frequentam restaurantes, impulsionando as vendas no varejo. Áreas como Scottsdale Waterfront e Old Town se transformaram em zonas vibrantes de uso misto, onde restaurantes modernos, galerias de arte e vida noturna prosperam. Em 2025, Scottsdale está vendo uma tendência de varejo experiencial – por exemplo, estúdios de fitness de alto padrão, espaços de entretenimento e instalações de arte imersiva – ocupando espaços antes destinados ao varejo tradicional. Os proprietários estão ativamente selecionando a mistura de locatários para manter os centros comerciais relevantes.

Os aluguéis comerciais estão subindo moderadamente devido à demanda. Boas localizações de lojas em Scottsdale podem alcançar aluguéis triple-net de US$ 40–US$ 60 por pé quadrado, dependendo do fluxo de pessoas. O único fator que mantém alguns lojistas cautelosos é a economia (inflação e custos trabalhistas) e a concorrência do comércio eletrônico. Mas muitos varejistas miram Scottsdale especificamente por causa de sua demografia (população de alta renda e turistas). Assim, vemos expansões como Nobu abrindo um restaurante, novas concessionárias de carros de luxo e supermercados sofisticados entrando no mercado.

O setor de hospitalidade (hotéis, resorts) em Scottsdale também se recuperou fortemente em 2021–2023 e permanece sólido em 2025. A ocupação dos resorts e as diárias atingiram recordes à medida que os americanos viajaram mais dentro do país. Vários hotéis de Scottsdale passaram por reformas, e novos estão planejados (por exemplo, o Hyatt Studios de estadia prolongada mencionado anteriormente aumentará a oferta). Um possível obstáculo é que um aumento na construção de hotéis na região metropolitana de Phoenix pode aumentar a concorrência até 2026. Mas a marca de Scottsdale como destino de lazer e eventos de alto padrão deve manter seus hotéis entre os melhores desempenhos da região.

Industrial & Flex – Alta Demanda, Nova Oferta: O mercado imobiliário industrial é o queridinho da região metropolitana de Phoenix, graças ao comércio eletrônico, à manufatura e ao crescimento populacional. Embora Scottsdale não seja um polo industrial como partes do West Valley de Phoenix, ainda tem seu papel, especialmente para espaços flexíveis e industriais de pequeno porte que atendem negócios locais. Grande parte do estoque industrial de Scottsdale está ao redor do Airpark, onde manufatura leve, armazéns e showrooms coexistem com escritórios. Historicamente, a vacância industrial em Scottsdale era extremamente baixa (frequentemente abaixo de 5%), pois as restrições de terreno limitavam a nova oferta e a demanda era robusta por qualquer espaço próximo à área nobre de Scottsdale para logística (pense em fornecedores de reforma de cozinhas, montagem de dispositivos médicos, armazenamento de carros de luxo, etc.).

Regionalmente, porém, muita nova oferta industrial está entrando no mercado – Phoenix tinha mais de 30 milhões de pés quadrados em construção entre 2022–2024, um dos mercados mais movimentados dos EUA. Isso levou a uma elevação da taxa de vacância industrial em toda a região metropolitana para cerca de 13,3% no 2º trimestre de 2025 cushmanwakefield.com, vinda de um dígito anteriormente, simplesmente porque muitos galpões novos chegaram ao mercado de uma só vez. Os mega-galpões do West Side de Phoenix (em Goodyear, Buckeye, etc.) contribuíram para esse aumento. Mas esses são grandes galpões de mais de 500.000 pés quadrados; o setor industrial de Scottsdale tende a ser de unidades menores e instalações de nicho, que continuam bem ocupadas. Na verdade, a incorporadora local Creation está lançando o projeto industrial “The Loop” no norte de Scottsdale para atender à demanda por espaços industriais modernos na região mileszimbaluk.com. É um pouco incomum ver novos empreendimentos industriais em Scottsdale (devido ao alto valor dos terrenos), então isso indica uma demanda específica, talvez para distribuição de última milha ou espaço de manufatura de alta tecnologia que deseja um endereço em Scottsdale.

Os aluguéis industriais na região subiram rapidamente (aumentos percentuais de dois dígitos em alguns anos) devido à demanda. Um pequeno galpão em Scottsdale pode ser alugado por mais de US$ 15 por pé quadrado triple-net, o que é alto comparado a US$ 6–US$ 8 em muitas cidades do Meio-Oeste. Muitas empresas estão dispostas a pagar um prêmio para estarem próximas à base de clientes de Scottsdale.

A perspectiva para o setor industrial permanece muito positiva no longo prazo. A localização e o crescimento de Phoenix a tornam um polo crescente de distribuição e manufatura (especialmente à medida que as cadeias de suprimentos se diversificam em relação aos portos costeiros). A própria Scottsdale pode se beneficiar desse efeito de transbordamento – por exemplo, algumas empresas de alta tecnologia ou aeroespaciais podem instalar pequenas unidades próximas a Scottsdale para atrair mão de obra qualificada que mora na região. Se há algum risco no setor industrial, é o excesso de oferta de curto prazo: como mencionado, uma onda de novas construções elevou temporariamente as vacâncias. Mas especialistas esperam que esse espaço seja absorvido nos próximos anos, dado o forte ritmo de locação industrial em Phoenix (a demanda ainda superava a maioria das cidades). Até 2026–2027, a vacância industrial metropolitana pode voltar a se reduzir, e os aluguéis continuarem sua tendência de alta (embora em um ritmo mais lento e saudável). Em Scottsdale, a restrição será o terreno – não há muito espaço para construir novos galpões industriais, exceto em alguns poucos bolsões. Assim, propriedades industriais antigas podem valorizar à medida que usuários competem por localizações escassas no leste do vale. O novo empreendimento Loop é um para ficar de olho; se for rapidamente alugado, sinaliza que mais projetos industriais/flex podem ser viáveis em Scottsdale.

Clima geral de investimento comercial: Os investidores veem os imóveis comerciais de Scottsdale como apostas relativamente seguras graças à demografia da região. As taxas de capitalização para strip malls ou edifícios de escritórios em Scottsdale estão entre as mais baixas (o que significa preços mais altos) do Arizona, refletindo a estabilidade percebida. Por exemplo, um centro comercial totalmente alugado em Scottsdale pode ser negociado a uma taxa de capitalização de 5-6%, enquanto um centro semelhante em uma área menos abastada de Phoenix pode ser 7%+. As taxas de juros mais altas atuais exercem pressão para cima nas taxas de capitalização, suavizando alguns valores comerciais, mas ativos de qualidade em Scottsdale ainda atraem forte interesse de compradores. Alguns agentes locais também estão explorando reutilização adaptativa – por exemplo, um edifício de escritórios obsoleto poderia ser convertido em residencial? A nova lei estadual que exige que 10% dos imóveis comerciais sejam convertidos em moradia pode incentivar projetos criativos, especialmente se as vagas em escritórios persistirem kjzz.org. O zoneamento de Scottsdale e a resistência da comunidade podem ser uma barreira para a requalificação, mas podemos ver mais propostas nos próximos anos para transformar locais comerciais com baixo desempenho em empreendimentos de uso misto ou residenciais.

Em resumo, o mercado imobiliário comercial de Scottsdale apresenta um quadro misto: o varejo e a hotelaria estão vibrantes, impulsionados pelo consumo e turismo; o setor industrial é forte, embora com nova oferta a ser absorvida; e os escritórios são o ponto fraco, ainda se recuperando de uma mudança sísmica nos hábitos de trabalho. Ainda assim, até mesmo o mercado de escritórios tem pontos positivos e, no geral, a atividade comercial em Scottsdale está se adaptando com resiliência às novas tendências.

Fatores econômicos locais: impacto de empregos, população e migração

Várias tendências econômicas locais estão sustentando o mercado imobiliário de Scottsdale, fornecendo contexto tanto para as condições atuais quanto para as perspectivas futuras. De muitas maneiras, a forte economia de Scottsdale é a base que manteve o mercado imobiliário relativamente resiliente, apesar das taxas de juros mais altas.

Crescimento Robusto de Empregos: Scottsdale tem adicionado empregos em um ritmo saudável, superando as médias nacionais. A equipe de Desenvolvimento Econômico da cidade frequentemente cita que o crescimento populacional de Scottsdale (~1,4% ao ano) e o crescimento de empregos superam os dos EUA em 2-3x citizenportal.ai. As principais indústrias que impulsionam esse crescimento incluem tecnologia, finanças, saúde, biomédica, turismo e sedes corporativas/operações administrativas. Na verdade, cinco setores industriais de Scottsdale – como biotecnologia, tecnologia médica e serviços empresariais – têm crescido mais rápido do que a média do estado do Arizona, destacando o papel de Scottsdale como um polo de empregos de alta tecnologia e alta qualificação. O desemprego em Scottsdale é extremamente baixo, em torno de 2,7% no início de 2025 citizenportal.ai, significativamente melhor até mesmo que a média estadual do Arizona (~4-5%). Essencialmente, Scottsdale está próxima do pleno emprego; as empresas frequentemente têm mais vagas do que candidatos qualificados localmente.

Os principais empregadores da região incluem HonorHealth (sistema de saúde), CVS Health (com um grande escritório de benefícios farmacêuticos), Vanguard (gestão de investimentos com um grande campus), Nationwide Insurance, e um grupo de empresas de tecnologia e startups. E o crescimento continua: a cidade destacou vários grandes projetos que vão criar novos empregos, como o Mac Innovation Park (um parque empresarial, presumivelmente trazendo novos escritórios/espaço de P&D), a nova sede de semicondutores da ASM America, e o Banna Health & Wellness Campus citizenportal.ai. Cada um desses projetos promete centenas, senão milhares, de empregos nos próximos anos, o que, por sua vez, gera demanda por moradia para esses trabalhadores e suas famílias. Por exemplo, empresas de semicondutores (como ASM, TSMC em Phoenix, nas proximidades) trazem engenheiros altamente remunerados que frequentemente buscam moradias de qualidade em lugares como Scottsdale.

Além disso, Scottsdale se beneficia do crescimento da região metropolitana de Phoenix. A região metropolitana de Phoenix tem consistentemente figurado entre as principais regiões para criação de empregos. Em 2025, a criação de empregos no Arizona bateu recorde, com mais de 24.000 novos empregos anunciados apenas no primeiro semestre do ano azbigmedia.com. Muitos desses empregos estão no East Valley e no norte de Phoenix – áreas acessíveis para os moradores de Scottsdale. Mesmo que o emprego seja em Tempe ou Phoenix, as pessoas frequentemente escolhem morar em Scottsdale pelo estilo de vida e fazem o trajeto até o trabalho. Assim, a habitação em Scottsdale é indiretamente impulsionada pelos booms de empregos em cidades vizinhas também.

População e Migração: A área metropolitana de Phoenix tem sido uma das que mais crescem no país, e Scottsdale compartilha desse crescimento. A população oficial de Scottsdale é de cerca de 243.000 habitantes (estimativa de 2025) e continua aumentando. Notavelmente, enquanto algumas cidades do Sunbelt dependem da migração interna de famílias predominantemente de classe média, Scottsdale também atrai muitos migrantes abastados, como executivos, aposentados e trabalhadores remotos que podem morar em qualquer lugar. A migração líquida para o Condado de Maricopa (região de Phoenix) tem sido fortemente positiva a cada ano, impulsionada por pessoas que se mudam de estados com custo de vida mais alto, como Califórnia, Illinois, Washington e outros. Dados do Redfin mostram que, entre os internautas que procuram casas para se mudar para Scottsdale em 2025, as principais cidades de origem foram Chicago, Seattle, Los Angeles, Dallas e a Bay Area redfin.com redfin.com. Isso está alinhado com evidências anedóticas: californianos vendendo casas caras e comprando em Scottsdale, pessoas do meio-oeste buscando sol, etc.

Dentro do Arizona, Scottsdale costuma ser um destino de realocação para executivos e profissionais que se mudam para assumir empregos em Phoenix/Scottsdale. Também é um local popular para residentes sazonais (snowbirds) – pessoas de climas mais frios que passam o inverno aqui – e alguns desses acabam se tornando residentes em tempo integral (especialmente na aposentadoria). A migração internacional é um fator menor, mas não insignificante; canadenses, por exemplo, adoram Scottsdale (há até uma grande comunidade de visitantes canadenses no inverno), e alguns europeus investem em casas de férias aqui.

Demografia: A população de Scottsdale tende a ser mais velha (idade média em torno de 47 anos) e mais rica (renda familiar média de ~$115 mil, contra ~$65 mil da média dos EUA) – basicamente uma comunidade de alta renda, em parte de aposentados. Isso influencia o mercado imobiliário, pois há demanda constante por imóveis de luxo e segundas residências, além de instalações de saúde e comodidades voltadas para adultos mais velhos. Mas Scottsdale também tem atraído profissionais mais jovens ultimamente, que são atraídos pelo estilo de vida vibrante, então lugares como Old Town têm um clima mais jovem. As excelentes escolas da cidade e o baixo índice de criminalidade atraem famílias (que podem pagar), o que mantém a demanda por casas unifamiliares em bons distritos escolares.

Impacto do Turismo: Um grande motor econômico de Scottsdale é o setor de turismo. Mais de 11 milhões de visitantes por ano vêm pelo clima ensolarado, campos de golfe, resorts e eventos (como o leilão de carros Barrett-Jackson, o torneio de golfe Phoenix Open, exposições de cavalos em Scottsdale) citizenportal.ai. O turismo gera receita significativa (empregos na hotelaria, impostos de estadias em hotéis, etc.) e também impulsiona parte do mercado imobiliário – muitos turistas acabam decidindo comprar uma segunda casa ou se mudar para cá permanentemente após vivenciar o estilo de vida. A indústria de turismo robusta também sustenta o mercado de aluguel de curto prazo e mantém alta a demanda por propriedades com estilo de resort.

Como Isso Impacta o Mercado Imobiliário: Todos esses fatores – crescimento de empregos, migração, riqueza – alimentam diretamente a demanda imobiliária:

Alto crescimento de empregos + baixo desemprego = mais pessoas com renda para comprar ou alugar casas. Isso geralmente também significa que os salários estão subindo (empregadores competem por talentos), o que ajuda as pessoas a pagar preços mais altos de imóveis.

= mais pessoas com renda para comprar ou alugar casas. Isso geralmente também significa que os salários estão subindo (empregadores competem por talentos), o que ajuda as pessoas a pagar preços mais altos de imóveis. Crescimento populacional de ~1–2% ao ano parece pouco, mas em uma cidade de ~240 mil habitantes isso significa alguns milhares de novos moradores a cada ano. Cada nova família precisa de moradia, então isso mantém a pressão sobre a oferta.

parece pouco, mas em uma cidade de ~240 mil habitantes isso significa alguns milhares de novos moradores a cada ano. Cada nova família precisa de moradia, então isso mantém a pressão sobre a oferta. Migração de pessoas com alto poder aquisitivo significa que muitos compradores que chegam têm bastante dinheiro ou patrimônio. Isso explica em parte por que o mercado de Scottsdale se manteve forte – muitos compradores não precisam de hipoteca ou podem dar grandes entradas, suavizando o impacto dos juros altos. Compradores à vista (comuns no mercado de luxo de Scottsdale) continuaram ativos; como observou um especialista local, as transações à vista continuam comuns entre os compradores de alto padrão de Scottsdale, dando-lhes vantagem nas negociações mileszimbaluk.com. Em 2023, cerca de 30–35% das vendas em alguns CEPs de Scottsdale foram à vista.

significa que muitos compradores que chegam têm bastante dinheiro ou patrimônio. Isso explica em parte por que o mercado de Scottsdale se manteve forte – muitos compradores não precisam de hipoteca ou podem dar grandes entradas, suavizando o impacto dos juros altos. Compradores à vista (comuns no mercado de luxo de Scottsdale) continuaram ativos; como observou um especialista local, nas negociações mileszimbaluk.com. Em 2023, cerca de 30–35% das vendas em alguns CEPs de Scottsdale foram à vista. Economia diversificada (tecnologia, saúde, finanças, turismo) dá resiliência a Scottsdale. Mesmo que um setor desacelere, outros compensam. Por exemplo, se houver uma crise nacional de tecnologia, o turismo ou a saúde em Scottsdale ainda podem estar fortes, equilibrando o emprego. Essa estabilidade é atraente para investidores imobiliários, pois reduz o risco de grandes quedas.

Existem, no entanto, alguns desafios:

Falta de mão de obra: Ironicamente, o desemprego super baixo em Scottsdale indica que pode ser difícil para as empresas encontrarem trabalhadores, especialmente os de baixa renda, porque a moradia é muito cara para eles. Isso pode limitar a expansão dos negócios se não for resolvido, ou forçar mais pessoas a virem de fora (aumentando o trânsito).

Ironicamente, o desemprego super baixo em Scottsdale indica que pode ser difícil para as empresas encontrarem trabalhadores, especialmente os de baixa renda, porque a moradia é muito cara para eles. Isso pode limitar a expansão dos negócios se não for resolvido, ou forçar mais pessoas a virem de fora (aumentando o trânsito). Mudanças intra-metropolitanas: Alguns jovens profissionais de tecnologia preferem o clima urbano do centro de Phoenix ou Tempe, o que pode significar que Scottsdale precisa continuar se adaptando (com apartamentos no centro, etc.) para atrair esse público. Scottsdale historicamente tinha um perfil de “subúrbio resort”, mas os gostos mudam e a cidade vai querer continuar competitiva para talentos que poderiam escolher um bairro urbano da moda em outro lugar.

Alguns jovens profissionais de tecnologia preferem o clima urbano do centro de Phoenix ou Tempe, o que pode significar que Scottsdale precisa continuar se adaptando (com apartamentos no centro, etc.) para atrair esse público. Scottsdale historicamente tinha um perfil de “subúrbio resort”, mas os gostos mudam e a cidade vai querer continuar competitiva para talentos que poderiam escolher um bairro urbano da moda em outro lugar. Envelhecimento da população: À medida que os baby boomers envelhecem, alguns podem reduzir o tamanho da casa ou sair de Scottsdale (por exemplo, para ficar mais perto de filhos adultos em outro lugar ou por questões de saúde). Isso pode, aos poucos, liberar algumas moradias (bom para a oferta), mas também significa que Scottsdale precisa continuar diversificando sua economia além dos serviços para aposentados.

Padrões de Migração: Também é interessante notar para onde vão os residentes de Scottsdale quando se mudam. Os dados da Redfin indicaram que cerca de 30% dos compradores de imóveis de Scottsdale procuram se mudar de Scottsdale (70% permanecem na região) redfin.com. Destinos populares para quem sai incluem localidades menores do Arizona como Prescott Valley, Show Low e Flagstaff redfin.com redfin.com – geralmente áreas mais frias ou rurais para onde aposentados podem ir em busca de mudança, ou pessoas que vendem seus imóveis e procuram moradias mais baratas. Isso sugere um ciclo: alguns proprietários antigos vendem e se mudam para lugares mais tranquilos, enquanto novos moradores chegam. Essa rotatividade pode, na verdade, aumentar o estoque no topo (por exemplo, aposentados vendendo casas de luxo), mas também garante um fluxo constante de nova demanda.

Em resumo, os fundamentos econômicos de Scottsdale são muito fortes – uma população crescente e rica, além de abundância de empregos. Isso sustenta os valores imobiliários e ajuda a proteger o mercado de quedas severas. Enquanto as pessoas considerarem Scottsdale um lugar atraente para trabalhar, viver e se divertir, haverá demanda subjacente por seus imóveis. A política local agora busca garantir que o crescimento econômico não seja prejudicado pela falta de moradias (daí as novas leis habitacionais), reconhecendo que a economia e a oferta de moradias devem crescer juntas. No futuro próximo, a economia de Scottsdale parece pronta para continuar em trajetória ascendente, o que é positivo para os proprietários de imóveis.

Mudanças Regulatórias e de Zoneamento Influenciando o Mercado Imobiliário

Nos últimos anos, uma série de desenvolvimentos regulatórios e de zoneamento em nível estadual e municipal surgiram e podem moldar o cenário imobiliário de Scottsdale. Essas mudanças de política são respostas ao rápido crescimento, aos problemas de acessibilidade habitacional e aos impactos nos bairros observados em todo o Arizona. Aqui estão os principais pontos a serem observados:

1. Legislação Pro-Habitação do Arizona (2023): Em 2023, a legislatura do Arizona aprovou um conjunto de projetos de lei bipartidários com o objetivo de aliviar a escassez de moradias em todo o estado. Dois dos mais importantes para Scottsdale foram:

HB 2720 – Unidades de Habitação Acessória (ADUs): Esta lei essencialmente anula as proibições municipais sobre ADUs (também conhecidas como casitas ou casas de fundo). Ela exige que as cidades permitam que proprietários em zonas residenciais unifamiliares construam ou convertam uma ADU em sua propriedade, sob regulamentações razoáveis. Especificamente, a lei impede que os municípios imponham exigências excessivamente restritivas (como tamanhos mínimos de lote grandes ou recuos excessivos) às ADUs rsnlawaz.com yourvalley.net. O objetivo é aumentar suavemente a oferta de moradias, permitindo pequenos aluguéis ou suítes para familiares em bairros já existentes.

Esta lei essencialmente anula as proibições municipais sobre ADUs (também conhecidas como casitas ou casas de fundo). Ela exige que as cidades permitam que proprietários em zonas residenciais unifamiliares construam ou convertam uma ADU em sua propriedade, sob regulamentações razoáveis. Especificamente, a lei impede que os municípios imponham exigências excessivamente restritivas (como tamanhos mínimos de lote grandes ou recuos excessivos) às ADUs rsnlawaz.com yourvalley.net. O objetivo é aumentar suavemente a oferta de moradias, permitindo pequenos aluguéis ou suítes para familiares em bairros já existentes. HB 2297 – Reutilização Adaptativa de Espaço Comercial: Esta lei determina que as cidades permitam que uma certa parcela de edifícios comerciais ou de uso misto seja convertida para uso residencial. A redação é um pouco complexa – diz que as cidades devem permitir que “não mais que 10%” do espaço de um edifício comercial se torne moradia, presumivelmente para incentivar a reutilização criativa de escritórios/lojas subutilizados para apartamentos ou condomínios kjzz.org kjzz.org.

Resposta de Scottsdale: O Conselho Municipal de Scottsdale foiem relação a essas leis estaduais, vendo-as como uma violação do controle de zoneamento local. No final de 2024, diante de um prazo para cumprir, o Conselho aprovou portarias para implementar ADUs e reutilização adaptativa, mas “com ajustes para limitar os efeitos” kjzz.org kjzz.org . Para as ADUs, Scottsdale elaborou regras permitindo ADUs anexas, destacadas e restritas a preços acessíveis (conforme uma página de informações) scottsdaleaz.gov , mas provavelmente incluiu padrões de design rigorosos e exigências de ocupação pelo proprietário para manter o caráter do bairro. Alguns líderes da cidade expressaram preocupação de que as ADUs poderiam ser usadas como aluguéis de curto prazo (ampliando problemas de casas de festas) e que a lei estadual era um “ataque aos nossos bairros” kjzz.org kjzz.org . No entanto, a partir de 2025, os proprietários de Scottsdale podem buscar ADUs com mais liberdade do que antes, o que pode gradualmente adicionar unidades de aluguel na cidade. Podemos ver mais conversões de garagens ou casitas surgindo nos quintais – benéfico para moradia multigeracional ou renda de aluguel.

Para a lei de reutilização comercial, Scottsdale tentou efetivamente interpretar “não mais que 10%” como “pode ser tão baixo quanto 1%”. Eles aprovaram uma portaria limitando a conversão elegível a apenas 1% de um edifício kjzz.org, o que gerou um alerta do patrocinador do projeto de lei de que Scottsdale estava violando a lei kjzz.org kjzz.org. Esse impasse pode continuar, mas, se aplicada, até 10% da área útil em alguns strip malls ou edifícios de escritórios poderia ser convertida em apartamentos (por exemplo, transformando um segundo andar de um escritório em unidades residenciais). Até agora, nenhum grande projeto sob essa lei foi divulgado em Scottsdale, mas é um espaço para ficar de olho. Se as vagas em escritórios continuarem altas, os proprietários podem pressionar por mais conversões residenciais.

2. Regulamentações de Aluguéis de Curta Duração: Historicamente, o Arizona tem adotado uma postura permissiva em relação aos aluguéis de curta duração (STRs) devido a uma lei estadual de 2016 que proíbe as cidades de bani-los. Scottsdale, sendo um destino turístico, viu uma explosão de Airbnbs – alguns dos quais se transformaram em “casas de festa” em bairros tranquilos. Os moradores ficaram insatisfeitos com barulho, lixo e questões de segurança. A partir de 2022, o estado flexibilizou um pouco sua posição, permitindo que as cidades tivessem alguma margem regulatória. Scottsdale aproveitou ao máximo:

Em 2023, Scottsdale passou a exigir que todos os proprietários de STR obtenham uma licença anual da cidade (US$ 250) e sigam regras: notificar os vizinhos sobre o aluguel, possuir seguro de responsabilidade civil e realizar verificações de antecedentes de crimes sexuais nos hóspedes avalara.com avalara.com. Isso criou um registro de STRs, melhorando a fiscalização.

e sigam regras: notificar os vizinhos sobre o aluguel, possuir seguro de responsabilidade civil e realizar verificações de antecedentes de crimes sexuais nos hóspedes avalara.com avalara.com. Isso criou um registro de STRs, melhorando a fiscalização. Em maio de 2024, Scottsdale aprovou uma portaria especificamente para reprimir as “festas incômodas” em STRs. As novas regras (em vigor a partir de 6 de junho de 2024) fizeram algumas coisas importantes: responsabilizar promotores de eventos por organizar grandes festas perturbadoras em STRs, deram à polícia autoridade para remover hóspedes não residentes de uma propriedade assim que uma perturbação for declarada, e proibiram aluguéis para menores de 21 anos de forma absoluta avalara.com avalara.com. Essas medidas visam desencorajar o modelo de negócio de “mansão de festas”.

A liderança da cidade declarou que usará “todas as ferramentas possíveis” para controlar os impactos dos STRs dentro dos limites da lei estadual avalara.com avalara.com. Na prática, o clima para investidores de STR em Scottsdale agora é mais restritivo: multas para violações estão em vigor e infratores reincidentes podem perder a licença. Para compradores considerando um investimento em Airbnb, é importante cumprir rigorosamente ou correr o risco de penalidades. Com o tempo, uma fiscalização mais rigorosa pode reduzir o número de STRs problemáticos, mas provavelmente não eliminará o mercado de STRs – Scottsdale é popular demais para isso. Em vez disso, espere um setor de STR mais profissionalizado, com anfitriões responsáveis (e possivelmente custos mais altos repassados aos turistas).

3. Mudanças de Zoneamento & Aprovações de Desenvolvimento: Caso a caso, o conselho municipal e a comissão de planejamento de Scottsdale lidam regularmente com propostas de rezoneamento que podem influenciar o desenvolvimento local:

Altura e Densidade no Old Town: Scottsdale atualizou seu Plano de Área de Caracterização do Old Town nos últimos anos, permitindo edifícios mais altos em certos distritos (até 150 pés na área da Goldwater Blvd, por exemplo). Mas há um debate contínuo e resistência da comunidade quanto a prédios altos no centro. Em 2023–2024, alguns projetos buscaram bônus de altura/densidade, gerando audiências públicas. O resultado dessas decisões afeta quantas unidades podem ser construídas. Por exemplo, se uma torre de condomínios proposta for reduzida devido a objeções de moradores, isso significa menos novas residências entregues. Até agora, Scottsdale tem tentado incentivar o crescimento no centro enquanto preserva seu “charme do Sudoeste”, um equilíbrio delicado.

Scottsdale atualizou seu Plano de Área de Caracterização do Old Town nos últimos anos, permitindo edifícios mais altos em certos distritos (até 150 pés na área da Goldwater Blvd, por exemplo). Mas há um debate contínuo e resistência da comunidade quanto a prédios altos no centro. Em 2023–2024, alguns projetos buscaram bônus de altura/densidade, gerando audiências públicas. O resultado dessas decisões afeta quantas unidades podem ser construídas. Por exemplo, se uma torre de condomínios proposta for reduzida devido a objeções de moradores, isso significa menos novas residências entregues. Até agora, Scottsdale tem tentado incentivar o crescimento no centro enquanto preserva seu “charme do Sudoeste”, um equilíbrio delicado. Rezoneamentos no Norte de Scottsdale: Ocasionalmente, grandes áreas (como terras fiduciárias do estado ou campos de golfe) são destinadas ao desenvolvimento. Um exemplo citado foi um plano incluindo 1.975 apartamentos mais um hotel em uma terra estadual que exigia rezoneamento de “sem uso residencial” para uso residencial coalitionofgreaterscottsdale.org. A cidade tende a analisar cuidadosamente essas grandes mudanças, frequentemente negociando por coisas como áreas verdes ou melhorias no trânsito em troca. Investidores interessados em grandes empreendimentos precisam navegar por esse processo criterioso.

Ocasionalmente, grandes áreas (como terras fiduciárias do estado ou campos de golfe) são destinadas ao desenvolvimento. Um exemplo citado foi um plano incluindo 1.975 apartamentos mais um hotel em uma terra estadual que exigia rezoneamento de “sem uso residencial” para uso residencial coalitionofgreaterscottsdale.org. A cidade tende a analisar cuidadosamente essas grandes mudanças, frequentemente negociando por coisas como áreas verdes ou melhorias no trânsito em troca. Investidores interessados em grandes empreendimentos precisam navegar por esse processo criterioso. Infraestrutura & Zoneamento para Grandes Empregadores: A mudança de zoneamento do campus da Axon em 2023 foi emblemática – Scottsdale alterou seu zoneamento para acomodar o plano da Axon (que incluía algumas residências para funcionários) whsv.com azfamily.com. A cidade geralmente é pró-desenvolvimento econômico, então pode ser flexível no zoneamento para garantir grandes empregadores. Da mesma forma, o zoneamento de áreas como o Scottsdale Airpark é periodicamente atualizado para permitir edifícios de escritórios mais altos ou garagens de estacionamento conforme necessário.

4. Política de Água e Limites ao Desenvolvimento: Embora não seja uma questão do código de zoneamento, as regulamentações de água do Arizona impactam diretamente a capacidade de desenvolvimento imobiliário. Em 2023, ocorreu uma situação de grande destaque: a comunidade não incorporada de Rio Verde Foothills (logo fora de Scottsdale) teve seu fornecimento de água cortado pela cidade de Scottsdale, que vinha transportando água para lá, devido a preocupações com a seca azgovernor.gov. Isso levou a uma solução emergencial pelo estado em 2023 para garantir o fornecimento de água, mas ressaltou que a escassez de água é real. O estado possui uma regra de Abastecimento de Água Assegurado por 100 anos para novos loteamentos – os incorporadores devem comprovar a disponibilidade de água por um século. Em junho de 2023, autoridades do Arizona anunciaram que partes do Condado de Maricopa (região de Phoenix) não têm água subterrânea suficiente para todas as moradias planejadas, efetivamente pausando parte da expansão futura, a menos que seja encontrada água alternativa. Para Scottsdale, que utiliza principalmente água do Rio Colorado via o Central Arizona Project (agora sob alocações de escassez de Nível 1) cap-az.com, a seca contínua pode significar cortes no fornecimento nos próximos anos. A cidade armazenou água e utiliza água reciclada para irrigação em muitos casos, colocando-a em posição melhor do que novas comunidades periféricas. No entanto, qualquer corte severo pode forçar Scottsdale a limitar novas ligações ou desencorajar desenvolvimentos que consomem muita água (como grandes gramados, campos de golfe).

Em essência, a era do crescimento ilimitado no Arizona está encontrando a realidade da água limitada. Os incorporadores estão respondendo, por exemplo, comprando direitos de água de fazendeiros (uma nova lei de transferência “do agro para o urbano” foi aprovada) kjzz.org. O mercado imobiliário de Scottsdale até agora não foi diretamente paralisado por questões hídricas (exceto aquele caso de negar água a Rio Verde, para priorizar os moradores da cidade), mas investidores atentos acompanham de perto a política de água. Espere regras de paisagismo incentivando o uso de xeriscaping e possivelmente taxas de impacto mais altas para infraestrutura hídrica em novas construções. Também há discussões sobre exigir mais casas e eletrodomésticos eficientes no uso de água em novas construções.

5. Outras Regulamentações Notáveis:

Impostos sobre Aluguéis de Curto Prazo: O Arizona exige que anfitriões de STR paguem impostos de hospedagem (via licença TPT) assim como hotéis avalara.com. Plataformas como Airbnb agora coletam esses impostos automaticamente. Isso não limita os STRs, mas reduz a vantagem “por fora” que eles tinham antes.

O Arizona exige que anfitriões de STR paguem impostos de hospedagem (via licença TPT) assim como hotéis avalara.com. Plataformas como Airbnb agora coletam esses impostos automaticamente. Isso não limita os STRs, mas reduz a vantagem “por fora” que eles tinham antes. Padrões Ambientais e de Design: Scottsdale tem reputação por uma rigorosa revisão de design – por exemplo, regras sobre paletas de cores dos edifícios, alturas, preservação do deserto, etc. Essas regras continuam em vigor para manter a estética (particularmente nas áreas cênicas do norte). Além disso, a cidade possui uma ordem de “Céu Escuro” que limita a poluição luminosa em certas áreas. Tais regulamentações, embora não sejam novas, influenciam os custos e prazos de desenvolvimento.

Scottsdale tem reputação por uma rigorosa revisão de design – por exemplo, regras sobre paletas de cores dos edifícios, alturas, preservação do deserto, etc. Essas regras continuam em vigor para manter a estética (particularmente nas áreas cênicas do norte). Além disso, a cidade possui uma que limita a poluição luminosa em certas áreas. Tais regulamentações, embora não sejam novas, influenciam os custos e prazos de desenvolvimento. Incentivos para Habitação Acessível: Historicamente, Scottsdale não teve grandes exigências de habitação acessível, mas há uma discussão crescente sobre o tema. Algumas aprovações recentes de apartamentos incluíram unidades acessíveis de forma voluntária. Se a acessibilidade da moradia piorar, a cidade ou o estado podem introduzir zoneamento inclusivo ou mais incentivos para projetos acessíveis, o que pode alterar um pouco a composição do desenvolvimento.

Em resumo, mudanças de políticas em Scottsdale e no Arizona estão gradualmente afrouxando algumas restrições de desenvolvimento (ADUs, conversões para uso misto) na esperança de aliviar a crise habitacional, enquanto ao mesmo tempo apertam em outras áreas (aluguel de curto prazo, uso de água) para lidar com externalidades negativas. Os agentes do mercado imobiliário devem ficar atentos a essas mudanças. Um investidor pode, por exemplo, aproveitar as novas regras de ADU adicionando uma casita para renda de aluguel, mas também deve estar ciente de que comprar uma casa para usar apenas como um Airbnb de festas pode enfrentar obstáculos regulatórios. Em última análise, essas regulamentações buscam orientar o crescimento de forma mais sustentável e amigável à comunidade – quão eficazes serão, veremos nos próximos anos.

Previsão 2026–2028: O que esperar do mercado imobiliário de Scottsdale

Olhando para o futuro, espera-se que o mercado imobiliário de Scottsdale experimente tendências estáveis e moderadas em vez de oscilações bruscas. Diversas previsões e opiniões de especialistas sugerem um período de crescimento sustentável – uma espécie de respiro após a montanha-russa do início dos anos 2020. Veja o que esperar para 2026, 2027 e 2028:

Projeções de Preço das Casas: O consenso é que os preços das casas em Scottsdale vão subir gradualmente nos próximos anos, acompanhando aproximadamente a inflação. Especialistas locais do mercado imobiliário preveem uma valorização anual na ordem de 2% a 4% ao ano em Scottsdale mileszimbaluk.com. Em outras palavras, é improvável que vejamos outro salto de 20% em um único ano, mas um aumento de alguns por cento a cada ano é provável, dada a demanda contínua e a oferta limitada de novos imóveis. Até 2028, isso pode se acumular a talvez um aumento total de 10-15% nos valores das casas em relação aos níveis atuais. Para contextualizar, previsões nacionais de fontes como NAR e Fannie Mae estão alinhadas com essa visão de crescimento lento – eles preveem que os valores das casas nos EUA subirão cerca de 3-5% ao ano em meados da década de 2020 realwealth.com realwealth.com, e Scottsdale deve estar nessa faixa, talvez no lado mais alto devido à sua atratividade. Uma ressalva: o segmento de luxo pode ter um desempenho um pouco melhor. Alguns especialistas do Arizona acham que o mercado de luxo vai “aproveitar picos” mesmo que o mercado geral permaneça estável fhtimes.com. O segmento de alto padrão de Scottsdale pode ver uma valorização um pouco acima da média (já que compradores de alto poder aquisitivo são menos sensíveis às taxas), enquanto o mercado intermediário pode ser mais estável devido a restrições de acessibilidade.

Volume de Vendas e Equilíbrio do Mercado: A atividade de vendas de casas deve aumentar um pouco até 2026, à medida que as pessoas se ajustam ao novo normal das taxas de juros. No ano passado, as vendas caíram (as vendas em Scottsdale caíram cerca de 7-10% ano a ano em meados de 2025) redfin.com, mas se as taxas se estabilizarem ou caírem, mais compradores e vendedores voltarão ao mercado. Economistas projetam que as vendas de casas existentes nos EUA aumentem modestos 2% a 5% em 2025 azbigmedia.com, e possivelmente continuem essa tendência, o que sugere que Scottsdale também verá um aumento gradual nas transações. Basicamente, a demanda reprimida daqueles que adiaram mudanças em 2022–2024 pode ser liberada à medida que as condições se tornam mais favoráveis. Entre 2026–27, também podemos ver alguns Millennials entrando em seus principais anos de compra, aumentando a demanda por casas familiares em Scottsdale.

O mercado provavelmente permanecerá razoavelmente equilibrado. Os dias de mercado extremamente favorável ao vendedor (com menos de 1 mês de estoque) ficaram para trás por enquanto. Por outro lado, também não se espera um mercado fortemente favorável ao comprador (quedas bruscas de preços), pois o crescimento populacional e de empregos sustentará a demanda. Em vez disso, Scottsdale pode se manter em uma faixa neutra – talvez 4 a 6 meses de estoque – pelos próximos anos. Os compradores terão oportunidades sem pânico, e vendedores que precificarem de forma realista terão sucesso. Se as taxas de hipoteca realmente caírem de forma significativa até 2027 (algumas previsões apontam taxas abaixo de 5,5% até 2028) realwealth.com, pode haver um breve aumento nas compras que favoreça um pouco os vendedores, mas isso provavelmente também estimularia mais anúncios no mercado, mantendo o equilíbrio.

Taxas de Juros e Acessibilidade: Um grande fator de influência é o caminho das taxas de hipoteca. No curto prazo (2025–2026), a maioria dos analistas prevê taxas permanecendo na faixa de 6% (média a alta) realwealth.com. Isso é um obstáculo para a acessibilidade e manterá o crescimento dos preços sob controle. Até 2027 ou 2028, se a inflação for controlada, o Federal Reserve pode permitir que as taxas se estabilizem em patamares mais baixos. Alguns cenários otimistas apontam taxas de hipoteca de 30 anos de volta à faixa de 5% até 2028 realwealth.com. Caso isso ocorra, isso aumentaria o poder de compra e poderia impulsionar uma valorização mais forte dos preços (talvez elevando os ganhos anuais para 5-6% nesses anos finais). No entanto, isso não é garantido – as taxas também podem permanecer em torno de 6% se a economia estiver aquecida. Portanto, para fins de planejamento, considere que as taxas de juros diminuam gradualmente, proporcionando um leve impulso até 2027.

Perspectiva de Novas Construções e Estoque: É improvável que Scottsdale veja grandes quantidades de novas construções residenciais devido à limitação de terrenos e zoneamento relativamente rigoroso. Mas os projetos atualmente em andamento (condomínios da Optima, One Scottsdale, o projeto de 1.200 casas de George Kurtz, etc.) começarão a entregar unidades entre 2026 e 2028. Isso adicionará algum estoque: por exemplo, 420 apartamentos de luxo e 970 apartamentos no Optima McDowell Mountain Village estão previstos para cerca de 2026 (este projeto em várias fases será certamente uma adição significativa se concluído). As residências do One Scottsdale e as 1.200 casas ao norte podem chegar no final da década. A construção de apartamentos na região metropolitana permanece alta – na região metropolitana de Phoenix há dezenas de milhares de unidades em construção. Entre 2025 e 2027, muitas serão inauguradas, potencialmente reduzindo ainda mais o crescimento dos aluguéis. Para casas unifamiliares, Scottsdale está praticamente toda construída, exceto por pequenos loteamentos; a maior parte da construção de casas unifamiliares em grande escala ocorre em subúrbios como Queen Creek ou West Phoenix. Assim, a oferta de moradias em Scottsdale aumentará apenas modestamente. Isso, combinado com uma demanda estável, sustenta os aumentos suaves de preços esperados.

Previsão dos Principais Segmentos de Mercado:

Casas de Luxo (US$1M+): Provavelmente permanecerão fortes. Muitos compradores de luxo pagaram à vista ou possuem riqueza que não depende das taxas de juros. Com a recuperação do mercado de ações (supondo que isso aconteça), o mercado imobiliário de luxo tende a acompanhar. O segmento de luxo de Scottsdale pode ver talvez uma valorização anual de 3-5%, e os volumes podem crescer à medida que os Boomers continuam se aposentando para mercados de estilo de vida. A ressalva são as condições econômicas globais – mas o apelo de luxo de Scottsdale é duradouro.

Provavelmente permanecerão fortes. Muitos compradores de luxo pagaram à vista ou possuem riqueza que não depende das taxas de juros. Com a recuperação do mercado de ações (supondo que isso aconteça), o mercado imobiliário de luxo tende a acompanhar. O segmento de luxo de Scottsdale pode ver talvez uma valorização anual de 3-5%, e os volumes podem crescer à medida que os Boomers continuam se aposentando para mercados de estilo de vida. A ressalva são as condições econômicas globais – mas o apelo de luxo de Scottsdale é duradouro. Casas de Médio Padrão (US$500K–US$1M): Este segmento está mais atrelado à renda local e às taxas de juros. O crescimento dos preços pode ser o mais lento aqui, talvez cerca de 2% ao ano, apenas acompanhando o crescimento salarial. Se as taxas caírem, este segmento pode disparar à medida que mais compradores buscam imóveis melhores. Mas se as taxas permanecerem altas, espere que fique mais ou menos estável em termos reais (ajustados pela inflação), ou seja, pequenos ganhos nominais.

Este segmento está mais atrelado à renda local e às taxas de juros. O crescimento dos preços pode ser o mais lento aqui, talvez cerca de 2% ao ano, apenas acompanhando o crescimento salarial. Se as taxas caírem, este segmento pode disparar à medida que mais compradores buscam imóveis melhores. Mas se as taxas permanecerem altas, espere que fique mais ou menos estável em termos reais (ajustados pela inflação), ou seja, pequenos ganhos nominais. Imóveis de Entrada & Condomínios (abaixo de US$500K): Existem relativamente poucas opções abaixo de US$500K em Scottsdale, mas condomínios e townhomes mais antigos ocupam esse espaço. Estes podem, na verdade, ver uma demanda maior devido à sua relativa acessibilidade, podendo valorizar um pouco mais rápido (talvez 4% ao ano) simplesmente pela escassez de qualquer coisa “acessível” em Scottsdale.

Existem relativamente poucas opções abaixo de US$500K em Scottsdale, mas condomínios e townhomes mais antigos ocupam esse espaço. Estes podem, na verdade, ver uma demanda maior devido à sua relativa acessibilidade, podendo valorizar um pouco mais rápido (talvez 4% ao ano) simplesmente pela escassez de qualquer coisa “acessível” em Scottsdale. Aluguéis: O crescimento dos aluguéis na região está projetado em cerca de 2-3% ao ano até 2028 realwealth.com realwealth.com, como mencionado. Em Scottsdale, os aluguéis podem subir no limite inferior dessa faixa porque muitos apartamentos foram construídos. No entanto, os aluguéis de casas unifamiliares em Scottsdale (para as quais não há nova oferta sendo construída) podem subir mais rápido do que os aluguéis de apartamentos. No geral, os inquilinos não devem esperar grande alívio; os aluguéis provavelmente continuarão subindo gradualmente, mas saltos massivos como em 2021 são improváveis. As taxas de vacância podem aumentar ligeiramente à medida que mais apartamentos são inaugurados, mas em submercados desejados como Scottsdale, permanecerão relativamente baixas (5% ou menos).

O crescimento dos aluguéis na região está projetado em cerca de 2-3% ao ano até 2028 realwealth.com realwealth.com, como mencionado. Em Scottsdale, os aluguéis podem subir no limite inferior dessa faixa porque muitos apartamentos foram construídos. No entanto, os aluguéis de casas unifamiliares em Scottsdale (para as quais não há nova oferta sendo construída) podem subir mais rápido do que os aluguéis de apartamentos. No geral, os inquilinos não devem esperar grande alívio; os aluguéis provavelmente continuarão subindo gradualmente, mas saltos massivos como em 2021 são improváveis. As taxas de vacância podem aumentar ligeiramente à medida que mais apartamentos são inaugurados, mas em submercados desejados como Scottsdale, permanecerão relativamente baixas (5% ou menos). Imóveis Comerciais: Entre 2026–2028, as vacâncias em escritórios devem diminuir lentamente se o crescimento do emprego continuar. Talvez a vacância de escritórios em Scottsdale possa cair de cerca de 19% para 15% até 2028 – ainda alta, mas em tendência de melhora. Não espere um retorno a menos de 10% de vacância em escritórios, a menos que as tendências de trabalho remoto se revertam drasticamente. O varejo provavelmente permanecerá robusto; não há muito novo espaço comercial sendo adicionado e a demanda cresce com a população e o turismo, então os aluguéis devem subir um pouco e a vacância permanecer em torno de 5% ou menos. O setor industrial na região pode voltar a se apertar assim que os novos armazéns forem ocupados. Até 2028, a vacância industrial em Phoenix pode voltar a ficar abaixo de 8-10% se a absorção continuar forte, e os aluguéis seriam mais altos. Qualquer espaço industrial em Scottsdale será ouro, dada sua escassez.

Pressupostos Econômicos: Estas previsões assumem que não haverá choques econômicos importantes. Se uma recessão ocorrer em 2025 ou 2026, Scottsdale pode ver uma desaceleração temporária – as vendas caem, os preços estabilizam ou caem levemente por um ano. Mas, dado o número de pessoas que querem morar lá, provavelmente se recuperaria rapidamente. Além disso, se a inflação voltar a subir e as taxas aumentarem ainda mais, esse seria um cenário negativo para a demanda por imóveis. Por outro lado, uma entrada de pessoas mais forte do que o esperado (por exemplo, se o trabalho remoto desencadear outra onda de mudanças para o Arizona) pode aumentar a demanda além das previsões atuais.

Perspectiva do Investidor: Os investidores imobiliários podem esperar retornos sólidos, embora não espetaculares em Scottsdale até 2028. A valorização dos preços em percentuais de um dígito, somada a um rendimento estável de aluguel, é uma boa aposta. Os dias de comprar e vender casas facilmente com 20% de lucro em um ano provavelmente acabaram por enquanto. Em vez disso, os investidores podem focar em manter os imóveis por mais tempo, possivelmente aproveitando:

Comprar em 2025, quando o mercado estiver mais frio, e então aproveitar a valorização até 2028.

Focar em segmentos de alta demanda, como condomínios acessíveis ou casas para aluguel bem localizadas, que devem ter ocupação consistente.

Ficar atento a oportunidades de imóveis em dificuldades – se alguns proprietários que compraram no pico de 2022 precisarem vender em um ambiente de juros mais altos, podem surgir boas ofertas.

Fatores imprevisíveis: Alguns fatores imprevisíveis podem alterar a trajetória:

Tecnologia & Trabalho Remoto: Se uma grande empresa de tecnologia se mudasse ou abrisse um campus em Scottsdale, a demanda por moradia poderia disparar. Ou, se o trabalho remoto permitir que ainda mais pessoas escolham Scottsdale em vez de L.A./SF, isso pode aumentar a demanda. Scottsdale está se promovendo como uma cidade amigável para negócios, então isso não é improvável.

Se uma grande empresa de tecnologia se mudasse ou abrisse um campus em Scottsdale, a demanda por moradia poderia disparar. Ou, se o trabalho remoto permitir que ainda mais pessoas escolham Scottsdale em vez de L.A./SF, isso pode aumentar a demanda. Scottsdale está se promovendo como uma cidade amigável para negócios, então isso não é improvável. Clima e Qualidade de Vida: O aumento da frequência de calor extremo (Phoenix teve ondas de calor recordes) e restrições de água podem, a longo prazo, reduzir a demanda se as pessoas perceberem a área como menos habitável. Até agora, isso não impediu significativamente a migração, mas é algo a ser monitorado à medida que nos aproximamos de 2030.

O aumento da frequência de calor extremo (Phoenix teve ondas de calor recordes) e restrições de água podem, a longo prazo, reduzir a demanda se as pessoas perceberem a área como menos habitável. Até agora, isso não impediu significativamente a migração, mas é algo a ser monitorado à medida que nos aproximamos de 2030. Mudanças Políticas/Fiscais: O Arizona tem impostos relativamente baixos, o que atrai pessoas. Se houver alguma mudança nas leis tributárias (imposto de renda estadual, imposto sobre propriedade), isso pode influenciar a migração.

Em resumo, a perspectiva para Scottsdale entre 2026–2028 é positiva, mas não explosiva: pense nisso como uma maratona, não uma corrida de velocidade. O mercado provavelmente crescerá em um ritmo moderado. Isso é saudável – evita bolhas e quebras. Para os proprietários, o patrimônio deve aumentar gradualmente. Para os compradores, não haverá o pânico de “compre agora ou fique de fora para sempre”, já que deve haver oferta disponível, mas esperar demais ainda significará pagar um pouco mais, pois os preços tendem a subir. Essencialmente, o mercado imobiliário de Scottsdale deve continuar sendo um investimento sólido de longo prazo, impulsionado pelo apelo duradouro da cidade e sua economia forte, sem grandes mudanças previstas no horizonte segundo as projeções atuais mileszimbaluk.com realwealth.com.

Oportunidades e Riscos de Investimento

Para investidores – locais ou de fora do estado – Scottsdale apresenta um cenário atraente, porém com nuances. Com sua economia robusta e alta qualidade de vida, a cidade provavelmente continuará gerando retornos, mas não está livre de desafios. Veja a seguir as possíveis oportunidades e riscos ao investir em imóveis em Scottsdale:

Oportunidades:

Retornos Fortes no Mercado de Aluguéis: Investidores que buscam propriedades para aluguel podem encontrar ótimas oportunidades em Scottsdale. A combinação de aluguéis altos e demanda constante gera um fluxo de caixa atraente. Por exemplo, um condomínio de 2 quartos bem localizado que pode custar US$ 400.000 pode ser alugado por cerca de US$ 2.000+ por mês, alinhando-se aproximadamente com a média nacional de aluguel zillow.com. Casas unifamiliares alcançam valores ainda maiores. Embora as taxas de capitalização em Scottsdale não sejam altas (devido aos altos preços de compra), elas são relativamente seguras. Além disso, aluguel de casas unifamiliares tem uma vantagem: nacionalmente e localmente, espera-se que casas unifamiliares para aluguel superem apartamentos em ocupação e crescimento de aluguel até o final da década de 2020 realwealth.com. Investidores podem mirar casas modestas no sul de Scottsdale ou pequenas propriedades multifamiliares, que se beneficiam de um fluxo constante de locatários interessados no distrito escolar ou no estilo de vida de Scottsdale. Além disso, cerca de 33% dos residentes de Scottsdale alugam mileszimbaluk.com, indicando um mercado de locatários considerável em uma cidade frequentemente vista como dominada por proprietários.

Investidores que buscam propriedades para aluguel podem encontrar ótimas oportunidades em Scottsdale. A combinação de aluguéis altos e demanda constante gera um fluxo de caixa atraente. Por exemplo, um condomínio de 2 quartos bem localizado que pode custar US$ 400.000 pode ser alugado por cerca de US$ 2.000+ por mês, alinhando-se aproximadamente com a média nacional de aluguel zillow.com. Casas unifamiliares alcançam valores ainda maiores. Embora as taxas de capitalização em Scottsdale não sejam altas (devido aos altos preços de compra), elas são relativamente seguras. Além disso, tem uma vantagem: nacionalmente e localmente, espera-se que casas unifamiliares para aluguel superem apartamentos em ocupação e crescimento de aluguel até o final da década de 2020 realwealth.com. Investidores podem mirar casas modestas no sul de Scottsdale ou pequenas propriedades multifamiliares, que se beneficiam de um fluxo constante de locatários interessados no distrito escolar ou no estilo de vida de Scottsdale. Além disso, cerca de mileszimbaluk.com, indicando um mercado de locatários considerável em uma cidade frequentemente vista como dominada por proprietários. Valor Agregado e Reformas: Muitas casas em Scottsdale, especialmente nas partes central e sul, foram construídas em meados do século XX e poderiam ser modernizadas. Há oportunidade em comprar uma casa antiga (por exemplo, um rancho dos anos 1960), atualizá-la com acabamentos contemporâneos e depois revendê-la ou alugá-la por um valor premium. O público comprador de Scottsdale valoriza casas prontas e estilosas – propriedades reformadas frequentemente são vendidas por um preço elevado por metro quadrado. Investidores com experiência em construção podem aproveitar isso trazendo propriedades desatualizadas para padrões de luxo. Apenas fique atento às nuances de revisão de design de Scottsdale ao alterar fachadas.

Muitas casas em Scottsdale, especialmente nas partes central e sul, foram construídas em meados do século XX e poderiam ser modernizadas. Há oportunidade em comprar uma casa antiga (por exemplo, um rancho dos anos 1960), atualizá-la com acabamentos contemporâneos e depois revendê-la ou alugá-la por um valor premium. O público comprador de Scottsdale valoriza casas prontas e estilosas – propriedades reformadas frequentemente são vendidas por um preço elevado por metro quadrado. Investidores com experiência em construção podem aproveitar isso trazendo propriedades desatualizadas para padrões de luxo. Apenas fique atento às nuances de revisão de design de Scottsdale ao alterar fachadas. Novos Empreendimentos & Pré-Vendas: Scottsdale possui vários novos empreendimentos de luxo (condomínios e casas) onde os incorporadores oferecem preços de pré-construção. Investidores iniciais nesses projetos podem se beneficiar caso os valores aumentem até a conclusão. Por exemplo, garantir uma unidade nos Atavia condos at One Scottsdale antes da conclusão em 2026 pode gerar valorização instantânea se a área se desenvolver como esperado. Da mesma forma, investir em projetos como Optima McDowell Mountain Village ou Portico (um condomínio de luxo com vendas fortes) mileszimbaluk.com pode ser vantajoso à medida que essas comunidades se consolidam e os valores de revenda aumentam. No entanto, escolher o projeto certo é fundamental – procure aqueles com forte reputação do incorporador e boa localização.

Scottsdale possui vários novos empreendimentos de luxo (condomínios e casas) onde os incorporadores oferecem preços de pré-construção. Investidores iniciais nesses projetos podem se beneficiar caso os valores aumentem até a conclusão. Por exemplo, garantir uma unidade nos antes da conclusão em 2026 pode gerar valorização instantânea se a área se desenvolver como esperado. Da mesma forma, investir em projetos como (um condomínio de luxo com vendas fortes) mileszimbaluk.com pode ser vantajoso à medida que essas comunidades se consolidam e os valores de revenda aumentam. No entanto, escolher o projeto certo é fundamental – procure aqueles com forte reputação do incorporador e boa localização. Jogadas em Imóveis Comerciais: Embora escritórios sejam arriscados atualmente, centros de varejo de bairro ou propriedades de uso misto em Scottsdale podem ser ótimos investimentos. A população abastada de Scottsdale sustenta o varejo e a gastronomia de alto padrão. Ser proprietário de um strip center em Scottsdale (com inquilinos como restaurantes da moda ou boutiques) pode oferecer fluxo de caixa estável e valorização do imóvel. Além disso, com a vacância no varejo tão baixa (~5%) cushmanwakefield.com, os valores dos aluguéis podem ser aumentados ao longo do tempo. Propriedades industriais/flex são outra opção: se você conseguir adquirir um galpão antigo na região do Airpark e reformá-lo, vai atender à alta demanda de pequenas empresas que querem endereços em Scottsdale.

Embora escritórios sejam arriscados atualmente, em Scottsdale podem ser ótimos investimentos. A população abastada de Scottsdale sustenta o varejo e a gastronomia de alto padrão. Ser proprietário de um strip center em Scottsdale (com inquilinos como restaurantes da moda ou boutiques) pode oferecer fluxo de caixa estável e valorização do imóvel. Além disso, com a vacância no varejo tão baixa (~5%) cushmanwakefield.com, os valores dos aluguéis podem ser aumentados ao longo do tempo. Propriedades industriais/flex são outra opção: se você conseguir adquirir um galpão antigo na região do Airpark e reformá-lo, vai atender à alta demanda de pequenas empresas que querem endereços em Scottsdale. Reutilização Adaptativa & ADUs: A nova lei de ADU apresenta oportunidades de microinvestimento. Por exemplo, um investidor pode comprar um imóvel com um terreno grande em Scottsdale, construir uma casita (ADU) separada e alugá-la para obter renda adicional. Além disso, investidores criativos podem olhar para pequenos prédios de escritórios ou varejo com baixo desempenho e pensar em convertê-los para uso residencial ou misto, aproveitando o incentivo do estado para esse tipo de conversão. Embora não seja simples, uma conversão bem-sucedida pode aumentar significativamente o valor do imóvel se feita em uma localização onde a habitação é mais valorizada do que escritórios (como Old Town, por exemplo).

A nova lei de ADU apresenta oportunidades de microinvestimento. Por exemplo, um investidor pode comprar um imóvel com um terreno grande em Scottsdale, construir uma separada e alugá-la para obter renda adicional. Além disso, investidores criativos podem olhar para pequenos prédios de escritórios ou varejo com baixo desempenho e pensar em convertê-los para uso residencial ou misto, aproveitando o incentivo do estado para esse tipo de conversão. Embora não seja simples, uma conversão bem-sucedida pode aumentar significativamente o valor do imóvel se feita em uma localização onde a habitação é mais valorizada do que escritórios (como Old Town, por exemplo). Migração Climática & Casas de Luxo de Veraneio: Em uma escala macro, Scottsdale tende a se beneficiar da migração contínua de pessoas abastadas vindas de regiões caras ou com clima menos agradável. Compradores ricos de lugares como a Califórnia continuam de olho em Scottsdale para casas de veraneio (ou residência principal, se trabalham remotamente). Investir em imóveis de alto padrão para aluguel de luxo (aluguel mensal mobiliado, etc.) ou revenda futura para esse público pode ser lucrativo. Por exemplo, uma casa de luxo com comodidades (piscina, vista, etc.) pode ser alugada por dezenas de milhares por mês na alta temporada para atletas, celebridades ou executivos, e depois vendida com ágio. O risco aqui é a demanda restrita e os altos custos de manutenção, mas os retornos podem ser grandes se o timing for correto.

Riscos:

Risco de Taxa de Juros: Já mencionamos várias vezes – as taxas de juros altas são o maior obstáculo do mercado atualmente. Para investidores que usam alavancagem, hipotecas acima de 7% reduzem significativamente as margens de lucro. Fluxo de caixa positivo é mais difícil de alcançar com esses custos de financiamento. Se as taxas subirem ainda mais (por exemplo, devido à inflação persistente), os valores dos imóveis podem estagnar ou cair, e refinanciar ou vender se torna mais difícil. Muitos investidores estão optando por empréstimos ajustáveis de curto prazo ou até comprando imóveis à vista para mitigar isso, mas isso imobiliza o capital.

Já mencionamos várias vezes – as taxas de juros altas são o maior obstáculo do mercado atualmente. Para investidores que usam alavancagem, hipotecas acima de 7% reduzem significativamente as margens de lucro. Fluxo de caixa positivo é mais difícil de alcançar com esses custos de financiamento. Se as taxas subirem ainda mais (por exemplo, devido à inflação persistente), os valores dos imóveis podem estagnar ou cair, e refinanciar ou vender se torna mais difícil. Muitos investidores estão optando por empréstimos ajustáveis de curto prazo ou até comprando imóveis à vista para mitigar isso, mas isso imobiliza o capital. Riscos de Acessibilidade e Demanda: Os preços altos de Scottsdale significam que o público comprador é um pouco limitado. Se os preços subirem mais rápido que a renda (como tem acontecido), em algum momento a demanda pode se estabilizar – basicamente, o mercado pode se tornar inacessível para os moradores locais. Vimos um pouco disso em 2023–2025: as vendas caíram porque muitas famílias simplesmente não conseguiam fazer upgrade ou se mudar para Scottsdale com os preços atuais. Se as taxas de juros não caírem, a demanda pode continuar fraca , especialmente nos segmentos intermediários, o que pode limitar a valorização ou até forçar pequenas quedas de preço nesses segmentos. Investidores apostando em valorização rápida podem se decepcionar. Agora é mais um jogo de longo prazo.

Os preços altos de Scottsdale significam que o público comprador é um pouco limitado. Se os preços subirem mais rápido que a renda (como tem acontecido), em algum momento a demanda pode se estabilizar – basicamente, o mercado pode se tornar inacessível para os moradores locais. Vimos um pouco disso em 2023–2025: as vendas caíram porque muitas famílias simplesmente não conseguiam fazer upgrade ou se mudar para Scottsdale com os preços atuais. Se as taxas de juros não caírem, , especialmente nos segmentos intermediários, o que pode limitar a valorização ou até forçar pequenas quedas de preço nesses segmentos. Investidores apostando em valorização rápida podem se decepcionar. Agora é mais um jogo de longo prazo. Riscos Regulatórios: Embora as novas regras de STR de Scottsdale não proíbam os aluguéis de curto prazo, um incidente particularmente grave ou uma mudança política poderia levar a medidas ainda mais rigorosas (por exemplo, limitar o número de licenças de STR ou implementar limites de ocupação). Por enquanto, a lei estadual do Arizona impede proibições totais, mas as leis podem mudar. Se seu plano de investimento depende da renda do Airbnb, mantenha-se atualizado sobre mudanças regulatórias. Além disso, o estado pode retirar ainda mais o controle local para incentivar a habitação – se Scottsdale resistir a adicionar moradias, a legislatura pode impor uma rezoneamento ainda mais amplo no futuro. Isso poderia introduzir mais concorrência (oferta) em bairros unifamiliares se, por exemplo, duplexes ou mais ADUs se tornassem legais de forma geral.

Embora as novas regras de STR de Scottsdale não proíbam os aluguéis de curto prazo, um incidente particularmente grave ou uma mudança política poderia levar a medidas ainda mais rigorosas (por exemplo, limitar o número de licenças de STR ou implementar limites de ocupação). Por enquanto, a lei estadual do Arizona impede proibições totais, mas as leis podem mudar. Se seu plano de investimento depende da renda do Airbnb, mantenha-se atualizado sobre mudanças regulatórias. Além disso, o estado pode retirar ainda mais o controle local para incentivar a habitação – se Scottsdale resistir a adicionar moradias, a legislatura pode impor uma rezoneamento ainda mais amplo no futuro. Isso poderia introduzir mais concorrência (oferta) em bairros unifamiliares se, por exemplo, duplexes ou mais ADUs se tornassem legais de forma geral. Preocupações com Água e Meio Ambiente: Como mencionado, a escassez de água a longo prazo é um risco iminente. Isso pode se manifestar como aumento de custos (tarifas de água mais altas tornam piscinas e jardins mais caros de manter, talvez tornando algumas casas menos atraentes) ou até mesmo moratórias de desenvolvimento (improvável dentro de Scottsdale, que tem fornecimento garantido, mas não impossível em um cenário severo). Além disso, calor extremo é um risco ambiental – 2023 registrou ondas de calor sem precedentes em Phoenix. Se tais questões climáticas piorarem, alguns possíveis residentes podem evitar o Arizona, ou residentes atuais (especialmente aposentados) podem não permanecer tanto tempo a cada ano. Ainda não afetou o mercado imobiliário de forma mensurável, mas se os verões se tornarem praticamente insuportáveis, isso é um risco para o apelo de Scottsdale.

Como mencionado, a escassez de água a longo prazo é um risco iminente. Isso pode se manifestar como aumento de custos (tarifas de água mais altas tornam piscinas e jardins mais caros de manter, talvez tornando algumas casas menos atraentes) ou até mesmo moratórias de desenvolvimento (improvável dentro de Scottsdale, que tem fornecimento garantido, mas não impossível em um cenário severo). Além disso, é um risco ambiental – 2023 registrou ondas de calor sem precedentes em Phoenix. Se tais questões climáticas piorarem, alguns possíveis residentes podem evitar o Arizona, ou residentes atuais (especialmente aposentados) podem não permanecer tanto tempo a cada ano. Ainda não afetou o mercado imobiliário de forma mensurável, mas se os verões se tornarem praticamente insuportáveis, isso é um risco para o apelo de Scottsdale. Excesso de Construção no Segmento de Condomínios de Luxo: Existem vários projetos de condomínios de alto padrão em andamento (FENDI Residences, Optima, etc.). O mercado de condomínios de luxo de Scottsdale é historicamente relativamente pequeno. Se todos esses projetos forem entregues ao mesmo tempo, há o risco de um excesso de condomínios de luxo a curto prazo. Vimos algo semelhante em Miami em ciclos anteriores. Os incorporadores vão testar a profundidade da demanda; se a economia vacilar, algumas unidades podem permanecer sem vender por mais tempo, o que pode forçar concessões de preço e prejudicar investidores que buscam revenda rápida. Portanto, embora novos empreendimentos sejam oportunidades empolgantes, também trazem risco se você estiver especulando na valorização até a conclusão.

Existem vários projetos de condomínios de alto padrão em andamento (FENDI Residences, Optima, etc.). O mercado de condomínios de luxo de Scottsdale é historicamente relativamente pequeno. Se todos esses projetos forem entregues ao mesmo tempo, há o risco de um a curto prazo. Vimos algo semelhante em Miami em ciclos anteriores. Os incorporadores vão testar a profundidade da demanda; se a economia vacilar, algumas unidades podem permanecer sem vender por mais tempo, o que pode forçar concessões de preço e prejudicar investidores que buscam revenda rápida. Portanto, embora novos empreendimentos sejam oportunidades empolgantes, também trazem risco se você estiver especulando na valorização até a conclusão. Recessão Econômica ou Mudança: A economia de Scottsdale é diversificada, mas não à prova de falhas. Uma recessão nacional pode reduzir temporariamente o turismo e as relocações corporativas, suavizando a demanda tanto por moradias quanto por espaços comerciais. Ou, se um dos principais empregadores de Scottsdale recuar (por exemplo, uma grande empresa como a Vanguard transferindo empregos), isso pode afetar certos submercados. Há também risco geopolítico – se os mercados de ações despencarem ou se houver outra pandemia, os gastos com luxo e a compra de segundas residências podem secar por um tempo.

A economia de Scottsdale é diversificada, mas não à prova de falhas. Uma recessão nacional pode reduzir temporariamente o turismo e as relocações corporativas, suavizando a demanda tanto por moradias quanto por espaços comerciais. Ou, se um dos principais empregadores de Scottsdale recuar (por exemplo, uma grande empresa como a Vanguard transferindo empregos), isso pode afetar certos submercados. Há também – se os mercados de ações despencarem ou se houver outra pandemia, os gastos com luxo e a compra de segundas residências podem secar por um tempo. Custos e Impostos Mais Altos: Os custos de construção permanecem altos, o que reduz as margens para desenvolvimento ou reformas. Além disso, os impostos sobre propriedade no Arizona são moderados, mas se as avaliações continuarem subindo, as contas de impostos também subirão (mesmo com aumentos anuais limitados para residências principais, propriedades secundárias/de investimento não têm o mesmo limite). Os investidores também devem considerar o aumento dos custos de seguro – curiosamente, embora o Arizona não tenha furacões, há enchentes ocasionais, incêndios florestais nas áreas ao redor, etc., e os custos de seguro em todo o país estão subindo.

Estratégias para Investidores: Diante do exposto, investidores prudentes em Scottsdale irão:

Focar em fluxo de caixa e não apenas em especulação. Garanta que um imóvel possa se pagar com aluguel nas taxas atuais, para que você possa mantê-lo durante os ciclos de mercado.

e não apenas em especulação. Garanta que um imóvel possa se pagar com aluguel nas taxas atuais, para que você possa mantê-lo durante os ciclos de mercado. Possivelmente fazer parceria ou reunir recursos para comprar com menos alavancagem ou à vista, depois refinanciar quando as taxas melhorarem.

para comprar com menos alavancagem ou à vista, depois refinanciar quando as taxas melhorarem. Diversifique os tipos de propriedades – talvez uma mistura de uma casa para aluguel, um pequeno imóvel comercial, etc., para proteger seus investimentos.

Mantenha-se atualizado sobre a política local (por exemplo, se novos membros do conselho da cidade forem eleitos com propostas de crescimento lento ou pró-crescimento, isso pode sinalizar mudanças).

Procure por propriedades únicas que mantenham o valor – por exemplo, uma casa com um terreno com vista rara ou uma propriedade histórica no centro antigo – a exclusividade oferece uma proteção em mercados em baixa.

que mantenham o valor – por exemplo, uma casa com um terreno com vista rara ou uma propriedade histórica no centro antigo – a exclusividade oferece uma proteção em mercados em baixa. Planeje períodos de posse mais longos. Vendas rápidas estão mais difíceis agora, então esteja preparado para manter a propriedade por pelo menos 5 anos ou mais para obter ganhos.

Em essência, Scottsdale continua sendo um local de investimento imobiliário de destaque devido aos seus fatores de demanda duradouros: sol, empregos, prestígio e terra limitada. Os investidores podem encontrar muito potencial, desde inquilinos de alta renda até valorização e oportunidades de reurbanização. Mas o sucesso exigirá navegar pelo novo normal de custos de financiamento mais altos, estar atento às mudanças regulatórias e selecionar propriedades que possam resistir tanto aos dias ensolarados quanto aos chuvosos (talvez literalmente e figurativamente). Com uma estratégia cuidadosa, investir em Scottsdale até 2028 deve trazer resultados recompensadores – só que sem os retornos altíssimos da euforia do boom, o que na verdade é um sinal de um mercado amadurecendo e se estabilizando mileszimbaluk.com realwealth.com.