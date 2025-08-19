Imobiliário em Minneapolis 2025: Tendências em Alta, Bairros Quentes e Previsões Ousadas para 2030

Tendências do Mercado Residencial em 2025

O mercado imobiliário de Minneapolis continua robusto e competitivo em 2025. Após a agitação do início dos anos 2020, o crescimento dos preços das casas se moderou para um ritmo sustentável. O valor típico de uma casa em Minneapolis está em torno de $337.500 (meados de 2025) – um aumento de cerca de 1,5% em relação ao ano anterior zillow.com. Os preços medianos de venda giram na faixa dos $300 mil (aproximadamente $344 mil em maio de 2025) e as casas vendem rapidamente – o tempo mediano até a venda pendente é de apenas 14 dias zillow.com. Mais da metade dos imóveis ainda é vendida acima do preço pedido neste mercado de vendedores zillow.com, refletindo a alta demanda de compradores em relação à oferta limitada.

O estoque de casas à venda em Minneapolis continua historicamente apertado. Em meados de 2025, há apenas cerca de 1.200 casas no mercado na cidade zillow.com. Essa escassez faz parte de uma tendência mais ampla em Minnesota: o estoque em todo o estado (~12.500 casas em março de 2025) está um pouco acima de 2024, mas ainda dramaticamente abaixo dos níveis anteriores a 2010 kstp.com. Para contextualizar, durante a última crise imobiliária em 2008, quase 49.000 casas estavam à venda em todo o estado, destacando como a oferta atual é enxuta kstp.com. Uma razão importante é o “efeito lock-in”: muitos proprietários refinanciaram ou compraram quando as taxas de hipoteca estavam em 2–3% e agora relutam em vender e abrir mão dessas taxas ultrabaixas. Com as taxas de hipoteca atuais em torno de 6,5–7%, os vendedores que desejam trocar de imóvel estão permanecendo onde estão, o que reduz o número de novos anúncios kstp.com. Isso tem mantido o mercado excepcionalmente apertado mesmo com a demanda dos compradores ainda elevada.

Apesar dos custos de financiamento mais altos, a demanda dos compradores continua robusta em Minneapolis. Corretores relatam que casas (especialmente na faixa de preço médio de $250 mil a $500 mil) frequentemente recebem dezenas de visitas e múltiplas ofertas nos primeiros dias no mercado kstp.com kstp.com. Compradores de primeira viagem descrevem um ambiente frenético – visitando muitas casas e perdendo lances antes de finalmente conseguir comprar uma casa kstp.com. O resultado: Minneapolis ainda é um forte mercado de vendedores em 2025, embora os aumentos de preço agora estejam em dígitos baixos, em vez dos picos de dois dígitos de 2021. Especialistas locais preveem um “platô” ou aumento suave nos valores dos imóveis daqui para frente, em vez de oscilações drásticas kstp.com. Na verdade, as previsões apontam para apenas aumentos anuais de preços de um dígito percentual no curto prazo, salvo grandes mudanças econômicas sofi.com. Isso sugere uma estabilização saudável – o mercado está crescendo, mas em um ritmo mais controlado que pode ser mais sustentável a longo prazo.

Tendências do Mercado Imobiliário Comercial em 2025

O cenário de imóveis comerciais em Minneapolis é uma história de resultados mistos em 2025. Por um lado, o setor de escritórios está lutando para recuperar seu espaço após a pandemia e a mudança para o trabalho híbrido. A vacância de escritórios no centro de Minneapolis disparou para cerca de 28–29% – significativamente acima da média nacional (~19,5%) enr.com. Muitas empresas reduziram o tamanho ou adotaram políticas de trabalho remoto, deixando andares vazios nos arranha-céus do centro. Mesmo com o retorno gradual dos trabalhadores aos escritórios, grandes áreas continuam subutilizadas. No 1º trimestre de 2025, o CBD de Minneapolis (centro da cidade) continuou a registrar absorção negativa (mais espaço desocupado do que alugado), já que grandes inquilinos reduziram suas áreas forterep.com. Exemplos de destaque incluem escritórios de advocacia e corporações consolidando espaços, o que levou a absorção de escritórios no centro a ficar negativa em mais de 130.000 pés² no início do ano forterep.com. Os proprietários responderam com incentivos agressivos de locação e cortes de preços para atrair inquilinos de volta a essas torres forterep.com.

No entanto, nem tudo é sombrio no mercado de escritórios. Escritórios suburbanos e modernos de Classe A estão se saindo melhor, indicando uma tendência de “fuga para a qualidade” forterep.com. As empresas que estão alugando buscam espaços menores e de alta qualidade com ótimas comodidades para “justificar o deslocamento” dos funcionários forterep.com. Parques de escritórios suburbanos com espaços de trabalho colaborativos e atualizados, em alguns casos, atingiram ocupação total forterep.com. No geral, o mercado de escritórios das Twin Cities registrou uma leve absorção líquida positiva no 1º trimestre de 2025 – o primeiro ganho desde o início de 2022 – sugerindo que o pior da crise dos escritórios pode estar passando forterep.com. Ainda assim, a vacância permanece elevada, em cerca de 20–24% no total (e mais alta no centro) forterep.com forterep.com. Prédios antigos de Classe B/C no centro enfrentam desafios especialmente grandes, e muitos estão sendo considerados para reutilização adaptativa (por exemplo, conversão em apartamentos ou uso misto) como solução. No final de 2024, Minneapolis aprovou uma lei para agilizar as conversões de escritórios em residências, dispensando certos obstáculos de zoneamento e exigências de unidades acessíveis por alguns anos para incentivar investidores a reaproveitar torres vagas enr.com enr.com. Essa política sinaliza o compromisso da cidade com a revitalização do centro ao adicionar moradias e reduzir o espaço de escritório vazio.

Em contraste com os escritórios, o setor imobiliário industrial e logístico está prosperando. O mercado industrial de Minneapolis–St. Paul continua sendo um dos mais fortes do país, com a taxa de vacância mantendo-se em cerca de 4% devido à demanda incessante de locatários colliers.com. Galpões modernos e centros de distribuição na região metropolitana continuam apresentando alta ocupação e aumento dos aluguéis graças ao crescimento do e-commerce e da manufatura. Mesmo com a entrega de novos projetos industriais, eles são rapidamente absorvidos – um relatório da Lee & Associates apontou a vacância industrial do 1º trimestre de 2025 abaixo de 4% e destacou absorção robusta de quase 800.000 pés² no início do ano view.ceros.com. Investidores têm apostado fortemente nesse setor, tornando os imóveis industriais um ativo muito procurado. O setor imobiliário de varejo apresenta um cenário mais misto: centros comerciais de bairro e faixas de varejo suburbanas se recuperaram bem, especialmente aqueles com supermercados âncora ou locatários de experiências. No entanto, o varejo no centro da cidade tem enfrentado dificuldades devido à menor circulação de trabalhadores de escritório e à percepção de segurança pública. Notavelmente, algumas lojas de grandes marcas em áreas urbanas (por exemplo, a Target fechou uma unidade com baixo desempenho em Uptown em 2023) saíram devido a vendas fracas ou preocupações com segurança. No geral, porém, os gastos do consumidor nas Twin Cities estão saudáveis, e a vacância no varejo em locais privilegiados é razoavelmente baixa. Imóveis comerciais multifamiliares (prédios de apartamentos) também estão com bom desempenho – sendo parte da dinâmica residencial, apresentam alta ocupação e crescimento dos aluguéis (detalhado mais adiante na seção de tendências de aluguel).

Resumo: O setor comercial de Minneapolis em 2025 é uma história de dois mercados – o espaço de escritórios passa por um período de correção e reinvenção, enquanto os imóveis industriais e multifamiliares estão em alta demanda. A recuperação do mercado de escritórios provavelmente depende de reutilização criativa e do retorno da vitalidade ao centro da cidade. Enquanto isso, investidores estão otimistas com galpões, apartamentos e usos especializados que se alinham aos motores econômicos atuais.

Tendências de Compra e Aluguel de Imóveis

O equilíbrio entre comprar e alugar em Minneapolis está mudando de maneiras interessantes. A demanda por compra de imóveis continua forte, mas muitos potenciais compradores enfrentam desafios de acessibilidade devido à combinação de preços mais altos e taxas de juros elevadas. O resultado é que alguns moradores estão adiando a compra da casa própria e continuando a alugar, impulsionando um mercado de aluguel robusto.

Do lado da compra, os compradores de Minneapolis em 2025 precisam navegar por um cenário competitivo. Como mencionado, casas desejáveis frequentemente recebem várias ofertas acima do preço anunciado zillow.com. Os compradores têm precisado ser estratégicos e agressivos, desde fazer lances rapidamente até oferecer acima do pedido e abrir mão de contingências, para conseguir fechar negócios kstp.com kstp.com. Os compradores de primeira viagem sentem especialmente a pressão: com o preço mediano de venda em torno de US$ 343 mil zillow.com e taxas de hipoteca de 30 anos próximas de 7%, os custos mensais são assustadores para muitas famílias iniciantes. Ainda assim, os preços das casas em Minneapolis ainda estão abaixo da mediana nacional (~US$ 423 mil), e com aluguel 24% menor que a média dos EUA, as Twin Cities continuam relativamente acessíveis para os padrões de grandes cidades zillow.com sofi.com. Essa acessibilidade relativa, combinada com um forte mercado de trabalho local, faz com que muitos jovens profissionais e famílias estejam ansiosos para comprar se conseguirem encontrar uma casa adequada. O problema é principalmente oferta e custo do financiamento, não falta de interesse – como evidenciam as multidões nos open houses e a rapidez das vendas.

Enquanto isso, as tendências de aluguel em Minneapolis mostram um mercado vibrante e em aperto. De fato, Minneapolis foi nomeada a cidade nº 1 “para ficar de olho” para locatários em 2025 devido ao aumento do interesse de possíveis inquilinos rentcafe.com rentcafe.com. Ao longo de 2024, os anúncios de aluguel em Minneapolis nas principais plataformas tiveram um aumento de engajamento online de 30–40%, mais do que qualquer outra cidade dos EUA, indicando uma demanda crescente de locatários rentcafe.com. Essa demanda resultou em uma baixa taxa de vacância de aluguel – no final de 2024, a disponibilidade de apartamentos havia caído cerca de 16% em comparação ao ano anterior rentcafe.com. Como resultado, os proprietários ganharam margem para aumentar os aluguéis de forma modesta. O aluguel médio em Minneapolis está em torno de $1.595 (todos os tipos de unidades) em meados de 2025, um aumento de aproximadamente $85 (+5%) em relação ao ano anterior zillow.com zillow.com. Os aluguéis se estabilizaram no início de 2025 (sem aumento mês a mês de junho a julho) zillow.com, mas, ano a ano, os aluguéis em Minneapolis estão em uma leve tendência de alta após um período de fraqueza relacionada à pandemia. Importante ressaltar que eles permanecem significativamente mais baixos do que os mercados costeiros – cerca de 25% abaixo da média nacional de aluguel zillow.com – o que é um dos motivos pelos quais a cidade está atraindo locatários de regiões mais caras.

Vários fatores sustentam essas tendências de aluguel. Minneapolis é um, lar da Universidade de Minnesota e de várias faculdades, com mais de 50.000 estudantes apenas na U of M. Isso cria uma cada ano sofi.com . Muitos graduados permanecem na região para trabalhar, mas, o que aumenta ainda mais o número de locatários sofi.com . Além disso, mudanças de estilo de vida pós-pandemia fazem com que algumas pessoas optem porem vez de comprar em subúrbios distantes. A combinação deem Minneapolis a tornou um, em especial rentcafe.com rentcafe.com . As políticas habitacionais proativas da cidade também têm papel importante – Minneapolis foi uma das primeiras cidades a eliminar o zoneamento exclusivo para residências unifamiliares (permitindo dúplex/tríplex em lotes antes destinados a uma única casa), o que incentiva a criação de maispara aluguel sofi.com . Embora isso não tenha resolvido a crise habitacional da noite para o dia, sinaliza apoio à

Os locatários realmente enfrentam concorrência: uma taxa de ocupação em torno de 94–95% significa que as unidades de qualidade são alugadas rapidamente mmgrea.com mmgrea.com. Apartamentos de luxo Classe A têm sido entregues nos últimos anos (especialmente no centro e em Uptown/Northeast), dando mais opções aos locatários de alto padrão. Mas a construção de novos imóveis está desacelerando (apenas cerca de 4.300 novas unidades esperadas em toda a região metropolitana em 2025, uma queda acentuada em relação a mais de 10 mil unidades em 2024) mmgrea.com mmgrea.com, então a oferta de aluguéis vai se tornar ainda mais restrita. Essa oferta limitada de novos imóveis deve manter o crescimento dos aluguéis positivo (~3–4% ao ano) até 2025 mmgrea.com. Ainda assim, as autoridades de Minneapolis estão atentas à acessibilidade da moradia. Embora não haja uma lei de controle de aluguel em vigor em Minneapolis em 2025 hemlane.com, a cidade está estudando medidas de estabilização de aluguel e promulgou novas leis de proteção ao inquilino (por exemplo, exigindo aviso prévio de 60 dias para grandes aumentos de aluguel) hemlane.com. Os locatários devem ficar atentos a mudanças nas políticas, mas por enquanto o mercado é regido pela oferta e demanda – e a demanda é alta.

Em resumo, comprar uma casa em Minneapolis é competitivo e caro, levando algumas famílias a alugar por mais tempo, o que, por sua vez, aqueceu ainda mais o mercado de aluguel. Tanto compradores quanto locatários estão lidando com estoque baixo em seus respectivos mercados. Para quem pode comprar, Minneapolis oferece uma acessibilidade um pouco melhor do que muitas áreas metropolitanas, e para quem aluga, oferece um estilo de vida urbano atraente a um preço razoável. A forte base de locatários (mais da metade dos residentes da cidade aluga) oferece oportunidades para investidores, como será abordado a seguir.

Oportunidades e Riscos de Investimento

Minneapolis apresenta uma combinação dinâmica de oportunidades de investimento imobiliário em 2025, mas também um conjunto de riscos em evolução que os investidores precisam considerar. Do lado das oportunidades, vários segmentos do mercado mostram potencial:

Aluguéis Residenciais & Build-to-Rent : Com o mercado de aluguel aquecido (95% de ocupação e aluguéis em alta), investir em propriedades multifamiliares ou casas unifamiliares para aluguel pode gerar retornos sólidos. A grande população de estudantes e jovens profissionais da cidade garante demanda consistente por aluguel sofi.com. Bairros ao redor da Universidade de Minnesota ou de outras faculdades, por exemplo, têm uma base de inquilinos garantida e baixa vacância. Além disso, a nova flexibilidade de zoneamento de Minneapolis (permitindo até triplexes em antigos lotes unifamiliares) oferece aos pequenos investidores a chance de desenvolver propriedades duplex/triplex em bairros de casas unifamiliares sofi.com – criando efetivamente mais unidades de aluguel em áreas de alta demanda. Um investidor-proprietário pode morar em uma unidade e alugar as outras, aproveitando o potencial do house-hacking. Essa mudança de política visa aumentar a oferta e a acessibilidade de moradias , e para investidores abre a porta para agregar valor convertendo ou construindo multiplexes em locais desejados.

: Com o (95% de ocupação e aluguéis em alta), investir em pode gerar retornos sólidos. A grande população de estudantes e jovens profissionais da cidade garante sofi.com. Bairros ao redor da Universidade de Minnesota ou de outras faculdades, por exemplo, têm uma base de inquilinos garantida e baixa vacância. Além disso, a nova flexibilidade de zoneamento de Minneapolis (permitindo até triplexes em antigos lotes unifamiliares) oferece aos pequenos investidores a chance de em bairros de casas unifamiliares sofi.com – criando efetivamente mais unidades de aluguel em áreas de alta demanda. Um investidor-proprietário pode morar em uma unidade e alugar as outras, aproveitando o potencial do house-hacking. Essa mudança de política visa , e para investidores abre a porta para agregar valor convertendo ou construindo multiplexes em locais desejados. Bairros Subvalorizados : Vários bairros de Minneapolis oferecem cenários de “comprar barato, melhorar e alugar/vender caro” . A região do Near North , por exemplo, historicamente recebeu menos investimentos, mas agora está no radar como um bairro promissor. Os preços das casas em Near North subiram cerca de 10% no último ano , mas ainda estão abaixo da mediana da cidade , indicando espaço para mais valorização sofi.com. Investidores focados em reformar casas antigas ou desenvolver habitações em terrenos vagos nessas áreas podem se beneficiar das iniciativas da cidade para promover inclusão econômica (por exemplo, projetos como o Upper Harbor, veja abaixo, vão impulsionar o Norte de Minneapolis). Da mesma forma, bairros como Whittier, Northeast Minneapolis e Phillips oferecem preços de entrada relativamente mais baixos, mas são vizinhos de distritos badalados, sugerindo bom potencial de valorização à medida que a cidade cresce. Um exemplo recente: o submercado de Northeast Minneapolis tem uma das maiores taxas de ocupação de apartamentos (95%+) da região metropolitana devido à sua popularidade e à pouca construção nova mmgrea.com, sinalizando forte demanda de locatários para qualquer nova unidade que um investidor possa adicionar ali.

: Vários bairros de Minneapolis oferecem cenários de . A região do , por exemplo, historicamente recebeu menos investimentos, mas agora está no radar como um bairro promissor. Os preços das casas em Near North subiram cerca de , mas ainda estão , indicando espaço para mais valorização sofi.com. Investidores focados em ou desenvolver habitações em terrenos vagos nessas áreas podem se beneficiar das iniciativas da cidade para promover inclusão econômica (por exemplo, projetos como o Upper Harbor, veja abaixo, vão impulsionar o Norte de Minneapolis). Da mesma forma, bairros como oferecem preços de entrada relativamente mais baixos, mas são vizinhos de distritos badalados, sugerindo bom potencial de valorização à medida que a cidade cresce. Um exemplo recente: o submercado de tem uma das devido à sua popularidade e à pouca construção nova mmgrea.com, sinalizando forte demanda de locatários para qualquer nova unidade que um investidor possa adicionar ali. Valor Comercial de Agregação : Para investidores mais institucionais, o setor de escritórios em dificuldades de Minneapolis pode ser uma oportunidade disfarçada. Com edifícios de escritórios no centro sendo negociados com grandes descontos (alguns foram vendidos por uma fração do valor pré-pandemia), investidores experientes com uma visão de longo prazo podem adquirir e reposicionar esses ativos . O afrouxamento das regras de conversão da cidade facilita a transformação de um escritório problemático em um edifício de uso misto ou residencial enr.com. Desenvolvedores que conseguirem realizar essas conversões podem, até 2030, possuir um ativo altamente valorizado (imagine converter uma torre de escritórios vazia em apartamentos loft modernos ou um campus tecnológico). Há risco (custos de conversão, obtenção de financiamento, etc.), mas também potencial para ajudar a moldar a revitalização do centro enquanto lucram com um projeto bem-sucedido. Além dos escritórios, espaços comerciais urbanos desocupados por redes nacionais podem ser adquiridos e transformados em praças de alimentação, locais de entretenimento ou serviços de bairro que atendam melhor à demanda pós-COVID.

: Para investidores mais institucionais, o de Minneapolis pode ser uma oportunidade disfarçada. Com edifícios de escritórios no centro sendo negociados com grandes descontos (alguns foram vendidos por uma fração do valor pré-pandemia), investidores experientes com uma visão de longo prazo podem . O afrouxamento das regras de conversão da cidade facilita a transformação de um escritório problemático em um edifício enr.com. Desenvolvedores que conseguirem realizar essas conversões podem, até 2030, possuir um ativo altamente valorizado (imagine converter uma torre de escritórios vazia em apartamentos loft modernos ou um campus tecnológico). Há risco (custos de conversão, obtenção de financiamento, etc.), mas também potencial para enquanto lucram com um projeto bem-sucedido. Além dos escritórios, desocupados por redes nacionais podem ser adquiridos e transformados em praças de alimentação, locais de entretenimento ou serviços de bairro que atendam melhor à demanda pós-COVID. Industrial & Logística: Como mencionado, o mercado imobiliário industrial está em alta. Investidores continuam encontrando oportunidades para construir ou comprar armazéns, centros de distribuição e industriais flex na região de Minneapolis–St. Paul. Com vagas em torno de 4-5% colliers.com, há muitos inquilinos – desde centros de atendimento de e-commerce até fabricantes de dispositivos médicos (uma especialidade regional). Terrenos ou locais para reurbanização próximos a rodovias principais e corredores ferroviários são particularmente valiosos. Embora as taxas de capitalização tenham diminuído no setor industrial, a perspectiva de longo prazo (impulsionada pelas necessidades da cadeia de suprimentos) permanece forte, tornando este um investimento relativamente estável.

Claro, toda oportunidade vem com riscos e desafios. Os principais riscos no mercado de Minneapolis incluem:

Risco de Juros e Financiamento : Os altos custos de empréstimos são o maior obstáculo imediato tanto para investidores quanto para compradores de imóveis residenciais. Com as taxas de hipoteca e de empréstimos comerciais aproximadamente o dobro do que eram há alguns anos, os negócios estão mais difíceis de fechar . Os investidores enfrentam um serviço da dívida mais alto, o que pode reduzir as margens de lucro ou diminuir o valor que podem pagar por um imóvel. Se as taxas subirem ainda mais ou permanecerem elevadas por mais tempo, isso pode reduzir o valor dos imóveis (especialmente os comerciais altamente alavancados). Por outro lado, qualquer futura redução nas taxas pode liberar uma demanda reprimida por transações – mas o momento é incerto. Investidores prudentes estão fazendo projeções com premissas conservadoras sobre financiamento.

: Os altos custos de empréstimos são o tanto para investidores quanto para compradores de imóveis residenciais. Com as taxas de hipoteca e de empréstimos comerciais aproximadamente o dobro do que eram há alguns anos, . Os investidores enfrentam um serviço da dívida mais alto, o que pode reduzir as margens de lucro ou diminuir o valor que podem pagar por um imóvel. Se as taxas subirem ainda mais ou permanecerem elevadas por mais tempo, isso pode reduzir o valor dos imóveis (especialmente os comerciais altamente alavancados). Por outro lado, qualquer futura redução nas taxas pode liberar uma demanda reprimida por transações – mas o momento é incerto. Investidores prudentes estão fazendo projeções com premissas conservadoras sobre financiamento. Clima Regulatório e Tributário : Minneapolis é geralmente favorável à habitação, mas os investidores devem ficar atentos a mudanças de políticas . Uma área notável é o controle de aluguel – embora Minneapolis não tenha implementado estabilização de aluguel até 2025 (apesar da autorização dos eleitores para fazê-lo) hemlane.com, o debate está ativo. Sua cidade-irmã, St. Paul, implementou um teto de 3% para o aumento do aluguel (posteriormente alterado com isenções para novas construções), mostrando que existe apetite político por controle de aluguel nas Twin Cities. Uma política rígida de controle de aluguel em Minneapolis, se for adotada, pode limitar o crescimento dos aluguéis e afetar o valor dos imóveis para os proprietários. Outro fator são os impostos sobre a propriedade: a taxa de imposto sobre a propriedade do Condado de Hennepin (~1,1%) está um pouco acima da média nacional, e com a queda dos valores dos imóveis comerciais , mais do peso tributário está sendo transferido para os proprietários residenciais sofi.com. Aumentos significativos nas avaliações de impostos sobre propriedades residenciais ou de investimento comprimiriam os retornos. Até agora, os impostos são administráveis, mas é uma tendência a ser observada à medida que a cidade ajusta sua base tributária entre os setores.

: Minneapolis é geralmente favorável à habitação, mas os investidores devem ficar atentos a . Uma área notável é o – embora (apesar da autorização dos eleitores para fazê-lo) hemlane.com, o debate está ativo. Sua cidade-irmã, St. Paul, implementou um teto de 3% para o aumento do aluguel (posteriormente alterado com isenções para novas construções), mostrando que existe apetite político por controle de aluguel nas Twin Cities. Uma política rígida de controle de aluguel em Minneapolis, se for adotada, pode limitar o crescimento dos aluguéis e afetar o valor dos imóveis para os proprietários. Outro fator são os impostos sobre a propriedade: a taxa de imposto sobre a propriedade do Condado de Hennepin (~1,1%) está um pouco acima da média nacional, e com , mais sofi.com. Aumentos significativos nas avaliações de impostos sobre propriedades residenciais ou de investimento comprimiriam os retornos. Até agora, os impostos são administráveis, mas é uma tendência a ser observada à medida que a cidade ajusta sua base tributária entre os setores. Riscos Econômicos e Demográficos : A economia de Minneapolis é diversificada (finanças, saúde, sedes de varejo, educação, etc.), o que proporciona estabilidade. No entanto, os investidores devem considerar riscos macroeconômicos. Uma grande recessão pode enfraquecer a demanda por todos os tipos de imóveis. O crescimento do emprego é modesto, não explosivo, então projeções excessivamente otimistas de demanda de inquilinos ou compradores podem não se concretizar. O crescimento populacional na cidade é positivo, mas não acelerado; grande parte do crescimento regional ocorre nos subúrbios. Assim, certos investimentos (como apartamentos de luxo no centro) podem enfrentar um público comprador limitado. A criminalidade e a percepção de segurança pública são outro risco local: Minneapolis enfrentou agitação civil e aumento das taxas de criminalidade em 2020–2021, o que afetou, em parte, o centro e a atratividade de alguns bairros. A cidade tem trabalhado para melhorar a segurança e reconstruir sua imagem, mas investidores em áreas afetadas devem estar atentos à percepção pública e ao progresso da recuperação.

: A economia de Minneapolis é diversificada (finanças, saúde, sedes de varejo, educação, etc.), o que proporciona estabilidade. No entanto, os investidores devem considerar riscos macroeconômicos. Uma grande pode enfraquecer a demanda por todos os tipos de imóveis. O é modesto, não explosivo, então projeções excessivamente otimistas de demanda de inquilinos ou compradores podem não se concretizar. O crescimento populacional na cidade é positivo, mas não acelerado; grande parte do crescimento regional ocorre nos subúrbios. Assim, certos investimentos (como apartamentos de luxo no centro) podem enfrentar um público comprador limitado. são outro risco local: Minneapolis enfrentou agitação civil e aumento das taxas de criminalidade em 2020–2021, o que afetou, em parte, o centro e a atratividade de alguns bairros. A cidade tem trabalhado para melhorar a segurança e reconstruir sua imagem, mas investidores em áreas afetadas devem estar atentos à percepção pública e ao progresso da recuperação. Custos de Construção e Cadeia de Suprimentos: Para projetos de desenvolvimento, o lado dos custos é um grande risco. Os custos de materiais de construção e a escassez de mão de obra aumentaram as despesas, tornando desafiador construir casas a preços acessíveis blog.housingfirstmn.org. Minnesota tem sido destacada como um lugar onde os custos regulatórios e de terrenos são muito altos, contribuindo para a incapacidade de produzir moradias acessíveis em quantidade suficiente blog.housingfirstmn.org. Se essas tendências continuarem, as margens de desenvolvimento permanecerão apertadas e o fluxo de novos projetos pode continuar contido – bom para os proprietários de ativos existentes (menos concorrência), mas um risco para os desenvolvedores. Além disso, qualquer ressurgimento de tarifas ou interrupções na cadeia de suprimentos (aço, madeira, etc.) pode inflacionar ainda mais os custos de construção enr.com.

Em resumo, Minneapolis oferece fundamentos sólidos de mercado imobiliário e potencial de crescimento, mas os investidores devem avançar com uma abordagem estratégica e consciente. Oportunidades como habitação para aluguel, bairros subvalorizados e propriedades industriais são atraentes, desde que se mitiguem riscos como altos custos de financiamento, possíveis mudanças regulatórias e desafios de execução. A diversificação (por tipo de imóvel ou localização dentro da região metropolitana) também pode ajudar a equilibrar esses riscos. Aqueles que investirem com sabedoria agora podem estar bem posicionados para se beneficiar da contínua evolução e crescimento populacional de Minneapolis ao longo da década.

Principais Projetos de Desenvolvimento Imobiliário

Minneapolis em 2025 está em plena atividade com importantes projetos de desenvolvimento imobiliário que prometem remodelar partes da cidade. Esses projetos – que vão desde parcerias público-privadas transformadoras até novos edifícios residenciais e comerciais – são tanto uma resposta às necessidades atuais quanto uma aposta no crescimento futuro da cidade. Aqui estão alguns dos principais empreendimentos planejados ou em andamento para ficar de olho:

Reurbanização do Upper Harbor Terminal (Norte de Minneapolis) – Talvez o projeto mais ambicioso em andamento, o Upper Harbor Terminal (UHT) é um terreno de 48 acres na orla do rio Mississippi, no norte de Minneapolis, que está sendo reinventado de um antigo terminal de barcaças para um vibrante destino de uso misto mspmag.com mspmag.com. O destaque é um novo Centro Comunitário de Artes Cênicas com mais de 8.000 assentos – um anfiteatro ao ar livre administrado conjuntamente pelo First Avenue (o famoso local de música) e a Orquestra de Minnesota – que recentemente garantiu financiamento municipal e deve iniciar a construção no outono de 2025 mspmag.com mspmag.com. Este local sediará shows e eventos, com o objetivo de atrair visitantes e impulsionar o desenvolvimento nas proximidades. No geral, o plano do UHT é uma reurbanização de US$ 350 milhões incluindo não apenas o anfiteatro, mas também habitação acessível e a preço de mercado, espaço comercial, áreas verdes e trilhas conectando o North Side ao rio mspmag.com mspmag.com. Líderes municipais descrevem como um “investimento geracional” para trazer empregos, cultura e oportunidades ao norte de Minneapolis mspmag.com. Nos próximos anos, espere ver novas unidades habitacionais, um parque de 20 acres e espaços comerciais surgirem neste local, ao lado do espaço musical emblemático. O projeto será realizado em fases ao longo do final da década de 2020, mas promete um impulso econômico de longo prazo e uma nova identidade para um trecho da orla antes negligenciado.

– Talvez o projeto mais ambicioso em andamento, o Upper Harbor Terminal (UHT) é um na orla do rio Mississippi, no norte de Minneapolis, que está sendo reinventado de um antigo terminal de barcaças para um vibrante destino de uso misto mspmag.com mspmag.com. O destaque é um novo – um anfiteatro ao ar livre administrado conjuntamente pelo First Avenue (o famoso local de música) e a Orquestra de Minnesota – que recentemente garantiu financiamento municipal e deve iniciar a construção no outono de 2025 mspmag.com mspmag.com. Este local sediará shows e eventos, com o objetivo de atrair visitantes e impulsionar o desenvolvimento nas proximidades. No geral, o plano do UHT é uma incluindo não apenas o anfiteatro, mas também conectando o North Side ao rio mspmag.com mspmag.com. Líderes municipais descrevem como um “investimento geracional” para trazer empregos, cultura e oportunidades ao norte de Minneapolis mspmag.com. Nos próximos anos, espere ver novas surgirem neste local, ao lado do espaço musical emblemático. O projeto será realizado em fases ao longo do final da década de 2020, mas promete um e uma nova identidade para um trecho da orla antes negligenciado. Reconectando Nicollet (Reurbanização do Antigo Local do Kmart) – No sul de Minneapolis, um sonho de planejamento urbano finalmente está se tornando realidade: a reabertura da Avenida Nicollet na Lake Street , onde uma enorme loja Kmart bloqueou infamemente a rua por mais de 40 anos. A cidade demoliu o Kmart desativado em 2023 e agora revelou um plano preliminar de reurbanização para o terreno de 10 acres mprnews.org mprnews.org. A visão é estender a Avenida Nicollet através do local (restaurando o traçado das ruas e reconectando os bairros) e construir um empreendimento de uso misto ao redor dela. Os planos preveem mais de 500 unidades habitacionais (com uma mistura de moradias a preço de mercado e acessíveis), um supermercado completo muito necessário, lojas de varejo e comodidades comunitárias como, possivelmente, uma praça pública ou parque mprnews.org mprnews.org. Autoridades municipais enfatizam a oferta de oportunidades para propriedade de moradia e espaço para pequenos negócios como parte do projeto mprnews.org. A participação da comunidade tem sido fundamental, dada a história, para garantir que o projeto beneficie os bairros vizinhos de Whittier e Stevens Square. A construção da infraestrutura (uma nova ponte da Avenida Nicollet sobre a Midtown Greenway) está prevista para começar no final de 2025 mprnews.org. O desenvolvimento vertical dos edifícios provavelmente ocorrerá entre 2026 e 2028. Este projeto é significativo não apenas pelo seu tamanho, mas pelo seu valor simbólico: ele irá curar uma cicatriz urbana de longa data , melhorar a conectividade do tráfego e injetar novas moradias e comércio em um cruzamento movimentado. Até 2030, esta área pode se tornar um centro movimentado, conectando Uptown e o centro de forma mais fluida.

– No sul de Minneapolis, um sonho de planejamento urbano finalmente está se tornando realidade: a reabertura da , onde uma enorme loja Kmart bloqueou infamemente a rua por mais de 40 anos. A cidade demoliu o Kmart desativado em 2023 e agora revelou um mprnews.org mprnews.org. A visão é do local (restaurando o traçado das ruas e reconectando os bairros) e construir um empreendimento de uso misto ao redor dela. Os planos preveem (com uma mistura de moradias a preço de mercado e acessíveis), um muito necessário, lojas de varejo e comodidades comunitárias como, possivelmente, uma praça pública ou parque mprnews.org mprnews.org. Autoridades municipais enfatizam a oferta de oportunidades para como parte do projeto mprnews.org. A participação da comunidade tem sido fundamental, dada a história, para garantir que o projeto beneficie os bairros vizinhos de Whittier e Stevens Square. A construção da infraestrutura (uma nova ponte da Avenida Nicollet sobre a Midtown Greenway) está prevista para começar no final de 2025 mprnews.org. O desenvolvimento vertical dos edifícios provavelmente ocorrerá entre 2026 e 2028. Este projeto é significativo não apenas pelo seu tamanho, mas pelo seu valor simbólico: ele irá , melhorar a conectividade do tráfego e injetar novas moradias e comércio em um cruzamento movimentado. Até 2030, esta área pode se tornar um centro movimentado, conectando Uptown e o centro de forma mais fluida. Desenvolvimento North Loop Green – No bairro moderno de North Loop, a noroeste do centro, um grande campus de uso misto chamado North Loop Green está quase concluído. Liderado pela incorporadora Hines, este projeto teve início no final de 2021 e, até 2025, entregou uma combinação de apartamentos de alto padrão, escritórios, varejo e áreas públicas de convivência . O destaque é uma nova torre residencial e um edifício comercial conectados pelo que é considerado o skyway mais alto da cidade. O campus conta com “The Green”, uma praça/parque urbano de um acre para eventos comunitáriosmillcitytimes.com. O North Loop Green foi reconhecido com o CoStar Impact Award 2025 como desenvolvimento do ano costar.com costar.com. Sua popularidade destaca a contínua atratividade do North Loop, que se transformou de um distrito de armazéns para um dos bairros mais badalados de Minneapolis. Ao oferecer espaços de trabalho modernos e centenas de novas unidades residenciais em um ambiente de viver-trabalhar-divertir-se, este projeto está tanto atendendo à demanda atual quanto estabelecendo um modelo para futuros desenvolvimentos próximos ao centro. Espere que o North Loop Green adicione mais restaurantes e lojas ao longo do próximo ano, à medida que abre totalmente, energizando ainda mais o bairro.

– No bairro moderno de North Loop, a noroeste do centro, um grande campus de uso misto chamado está quase concluído. Liderado pela incorporadora Hines, este projeto teve início no final de 2021 e, até 2025, entregou uma combinação de . O destaque é uma nova conectados pelo que é considerado o skyway mais alto da cidade. O campus conta com “The Green”, uma praça/parque urbano de um acre para eventos comunitáriosmillcitytimes.com. O North Loop Green foi reconhecido com o CoStar Impact Award 2025 como desenvolvimento do ano costar.com costar.com. Sua popularidade destaca a contínua atratividade do North Loop, que se transformou de um distrito de armazéns para um dos bairros mais badalados de Minneapolis. Ao oferecer espaços de trabalho modernos e centenas de novas unidades residenciais em um ambiente de viver-trabalhar-divertir-se, este projeto está tanto quanto para futuros desenvolvimentos próximos ao centro. Espere que o North Loop Green adicione mais restaurantes e lojas ao longo do próximo ano, à medida que abre totalmente, energizando ainda mais o bairro. Downtown East – Projetos de Torres e Parques : Downtown East (a região ao redor do U.S. Bank Stadium e do Guthrie Theater) tem visto uma onda de construções nos últimos anos e continua em 2025. A RBC Gateway Tower , um arranha-céu de 37 andares no final da Nicollet Mall, foi inaugurada em 2023 com a sede da RBC Wealth Management, um hotel Four Seasons e condomínios de luxo. Esta foi uma adição importante, sinalizando confiança nas perspectivas de longo prazo do centro. Além disso, a Ryan Companies concluiu uma torre de apartamentos de 25 andares na 4th & Park em 2024, trazendo 350 novas unidades de aluguel para Downtown East enr.com. Esses projetos complementam o Commons Park e o estádio, criando um novo enclave residencial no centro da cidade. A prefeitura também está estudando a conversão de alguns prédios comerciais antigos adjacentes em residenciais, o que pode aumentar ainda mais a população do centro. Enquanto isso, uma proposta de reurbanização da Metrodome Square (um estacionamento de superfície próximo ao estádio) pode trazer outro edifício de uso misto nos próximos anos (os planos ainda estão em fase conceitual). No geral, Downtown East está a caminho de se tornar um verdadeiro bairro de viver e trabalhar , deixando para trás a antiga imagem de apenas torres comerciais e espaços para eventos.

: Downtown East (a região ao redor do U.S. Bank Stadium e do Guthrie Theater) tem visto uma onda de construções nos últimos anos e continua em 2025. A , um arranha-céu de 37 andares no final da Nicollet Mall, foi inaugurada em 2023 com a sede da RBC Wealth Management, um hotel Four Seasons e condomínios de luxo. Esta foi uma adição importante, sinalizando confiança nas perspectivas de longo prazo do centro. Além disso, a Ryan Companies concluiu uma em 2024, trazendo 350 novas unidades de aluguel para Downtown East enr.com. Esses projetos complementam o e o estádio, criando um novo enclave residencial no centro da cidade. A prefeitura também está estudando a conversão de alguns prédios comerciais antigos adjacentes em residenciais, o que pode aumentar ainda mais a população do centro. Enquanto isso, uma proposta de reurbanização da (um estacionamento de superfície próximo ao estádio) pode trazer outro edifício de uso misto nos próximos anos (os planos ainda estão em fase conceitual). No geral, Downtown East está a caminho de se tornar um verdadeiro , deixando para trás a antiga imagem de apenas torres comerciais e espaços para eventos. Atualizações de Infraestrutura (Transporte Público e Vias): Além dos edifícios, alguns grandes projetos de infraestrutura vão influenciar o mercado imobiliário. A Extensão da Linha Verde do Metrô (Southwest LRT) é um projeto de trem leve de US$ 2,7 bilhões em construção que conectará o centro de Minneapolis aos subúrbios do sudoeste (St. Louis Park, Hopkins, Minnetonka, terminando em Eden Prairie). Prevista para começar a operar em 2027, já estimulou desenvolvimentos orientados ao transporte público próximos às futuras estações. Dentro de Minneapolis, a linha começará no Target Field e incluirá estações próximas a Bryn Mawr e no corredor Kenilworth. À medida que a inauguração da linha se aproxima, espera-se que desenvolvedores busquem terrenos ao redor dessas estações para novas moradias e usos comerciais, apostando no apelo do acesso ao transporte. Além disso, as melhorias de capital da cidade para 2025 incluem mais de US$ 225 milhões em obras de infraestrutura – desde reconstrução de ruas (mais de 9 milhas de estradas) até a substituição de mais de 800 linhas de água de chumbo minneapolismn.gov kstp.com. Projetos viários notáveis (como a remodelação em andamento da Hennepin Avenue) e melhorias em pontes vão aprimorar a mobilidade e a segurança, apoiando indiretamente os valores imobiliários nessas áreas. Infraestrutura moderna e opções de transporte tornam os bairros mais atraentes, fortalecendo o mercado imobiliário em toda a cidade.

Estes são apenas alguns destaques – inúmeros projetos menores também estão espalhados pela cidade. Por exemplo, novos complexos de habitação acessível estão em andamento em áreas como Near North e Phillips, um edifício Net-Zero em energia foi inaugurado pelo Conselho de Parques de Minneapolis em 2025 como modelo de design sustentável mprnews.org, e estão sendo elaborados planos para renovar a estação de trânsito Nicollet Mall e os quarteirões ao redor. Nos subúrbios (que influenciam a economia da cidade), projetos como a reurbanização do antigo terreno da fábrica da Ford em St. Paul (Highland Bridge) e o enorme parque aquático do Mall of America em Bloomington também terão impacto regional.

No geral, o pipeline de desenvolvimento de Minneapolis reflete uma cidade que está reinvestindo em si mesma – construindo moradias para todas as faixas de preço, melhorando espaços públicos e apostando que comodidades e conectividade impulsionarão o crescimento. Até 2030, espera-se que esses projetos deem frutos, criando novos “lugares” dentro da cidade, seja uma orla revitalizada no North Side, um cruzamento Chicago-Lake reenergizado ou um centro mais denso e habitável.

Principais Insights em Nível de Bairro

O mercado imobiliário em Minneapolis é, de fato, uma história bairro a bairro. A diversa gama de bairros da cidade – 83 bairros oficiais, cada um com seu próprio caráter – está passando por tendências que às vezes divergem das médias da cidade. Aqui estão alguns principais insights em nível de bairro para 2025:

North Loop e Centro Adjacente : O North Loop continua a brilhar como um dos locais mais badalados de Minneapolis. Conhecido por lofts em antigos armazéns, lojas boutique e vida noturna, o North Loop viu os preços das casas subirem cerca de 13% no último ano sofi.com sofi.com. O preço médio de venda aqui (em torno de $310 mil) está, na verdade, abaixo da média da cidade, refletindo a grande quantidade de condomínios, mas está subindo rapidamente sofi.com sofi.com. A demanda é forte, embora, curiosamente, os imóveis no North Loop estejam levando um pouco mais de tempo para serem vendidos em média (~93 dias, geralmente 2% abaixo do pedido) sofi.com sofi.com – provavelmente devido ao alto volume de novos condomínios no mercado. Ainda assim, com sua população jovem e diversas comodidades, o North Loop continua sendo um ponto quente para jovens profissionais e aposentados em busca de um estilo de vida urbano. Os bairros centrais adjacentes mostram tendências mistas: Downtown East , impulsionado por novos empreendimentos, tornou-se mais desejado (os valores medianos em Downtown East são relativamente altos, cerca de $426 mil zillow.com, graças aos novos condomínios de luxo). Downtown West e Loring Park , por outro lado, têm um estoque habitacional mais antigo (muitos condomínios em edifícios altos dos anos 1970) e estão mais fracos – o preço médio em Loring Park caiu cerca de 14% em relação ao ano anterior, indicando boas oportunidades para compradores nessa área sofi.com sofi.com. Casas/condomínios em Loring estão ficando mais tempo no mercado e frequentemente sendo vendidos abaixo do valor pedido, então os negociadores têm vantagem sofi.com sofi.com. Essa dicotomia mostra que, dentro do centro, prédios mais novos e com mais comodidades estão muito mais em demanda do que unidades antigas sem reformas.

: O North Loop continua a brilhar como um dos locais mais badalados de Minneapolis. Conhecido por lofts em antigos armazéns, lojas boutique e vida noturna, o North Loop viu sofi.com sofi.com. O preço médio de venda aqui (em torno de $310 mil) está, na verdade, abaixo da média da cidade, refletindo a grande quantidade de condomínios, mas está subindo rapidamente sofi.com sofi.com. A demanda é forte, embora, curiosamente, os imóveis no North Loop estejam levando um pouco mais de tempo para serem vendidos em média (~93 dias, geralmente 2% abaixo do pedido) sofi.com sofi.com – provavelmente devido ao alto volume de novos condomínios no mercado. Ainda assim, com sua população jovem e diversas comodidades, o North Loop continua sendo um e aposentados em busca de um estilo de vida urbano. Os bairros centrais adjacentes mostram tendências mistas: , impulsionado por novos empreendimentos, tornou-se mais desejado (os valores medianos em Downtown East são relativamente altos, cerca de $426 mil zillow.com, graças aos novos condomínios de luxo). , por outro lado, têm um estoque habitacional mais antigo (muitos condomínios em edifícios altos dos anos 1970) e estão mais fracos – o preço médio em Loring Park caiu cerca de 14% em relação ao ano anterior, indicando boas nessa área sofi.com sofi.com. Casas/condomínios em Loring estão ficando mais tempo no mercado e frequentemente sendo vendidos abaixo do valor pedido, então os negociadores têm vantagem sofi.com sofi.com. Essa dicotomia mostra que, dentro do centro, estão muito mais em demanda do que unidades antigas sem reformas. Uptown & Sudoeste : Uptown (a área ao redor da Lake Street/Hennepin e da Chain of Lakes) teve uma trajetória interessante. Historicamente, era uma área boêmia e muito procurada (até imortalizada por Prince), depois passou por certo declínio em 2020–2021 devido ao fechamento de lojas e agitação social. Mas em 2025, Uptown está se recuperando em alguns aspectos – os preços medianos de venda dispararam quase 80% no último ano sofi.com sofi.com. (Esse salto impressionante provavelmente reflete uma mudança no perfil do que está sendo vendido – possivelmente mais casas unifamiliares ou propriedades reformadas sendo vendidas agora em comparação com muitos pequenos apartamentos anteriormente – e não uma valorização pura.) Mesmo assim, os anúncios em Uptown têm ficado cerca de 80 dias em média e geralmente são vendidos alguns por cento abaixo do pedido, então é um mercado relativamente competitivo, mas não superaquecido sofi.com sofi.com. Compradores atentos podem encontrar valor em Uptown se estiverem dispostos a reformar uma casa antiga. A região mais ampla do sudoeste de Minneapolis (bairros como Linden Hills, Fulton, Kenny, Armatage ) continua sendo a região mais cara e estável da cidade. Essas áreas, cheias de casas unifamiliares atraentes próximas a lagos e boas escolas, têm demanda consistente de famílias. Por exemplo, o preço mediano de venda em Linden Hills é em torno de US$ 600 mil sofi.com sofi.com – entre os mais altos da cidade – e as casas lá ainda foram vendidas 0,7% acima do ano passado, apesar dos preços já elevados sofi.com sofi.com. Em Linden Hills, a casa média é vendida em apenas 3–4 semanas, muitas vezes com múltiplas ofertas sofi.com sofi.com. Os bairros próximos Fulton, Armatage e Kenny têm uma história semelhante: inventário muito baixo, alta taxa de ocupação por proprietários, excelente qualidade de vida. Esses bairros são favoritos dos investidores apenas no sentido de que mantêm valor e se valorizam de forma constante – embora os preços de entrada altos possam ser uma barreira. (Muitos investidores preferem bairros um pouco menos caros – mas ainda estáveis – como Hale, Ericsson, Cooper no sul de Minneapolis, que têm casas mais modestas e forte potencial de aluguel ark7.com ark7.com.)

: Uptown (a área ao redor da Lake Street/Hennepin e da Chain of Lakes) teve uma trajetória interessante. Historicamente, era uma área boêmia e muito procurada (até imortalizada por Prince), depois passou por certo declínio em 2020–2021 devido ao fechamento de lojas e agitação social. Mas em 2025, em alguns aspectos – os preços medianos de venda dispararam quase sofi.com sofi.com. (Esse salto impressionante provavelmente reflete uma mudança no perfil do que está sendo vendido – possivelmente mais casas unifamiliares ou propriedades reformadas sendo vendidas agora em comparação com muitos pequenos apartamentos anteriormente – e não uma valorização pura.) Mesmo assim, os anúncios em Uptown têm ficado cerca de 80 dias em média e geralmente são vendidos alguns por cento abaixo do pedido, então é um sofi.com sofi.com. Compradores atentos podem encontrar valor em Uptown se estiverem dispostos a reformar uma casa antiga. A região mais ampla do sudoeste de Minneapolis (bairros como ) continua sendo a da cidade. Essas áreas, cheias de casas unifamiliares atraentes próximas a lagos e boas escolas, têm demanda consistente de famílias. Por exemplo, o preço mediano de venda em é em torno de US$ 600 mil sofi.com sofi.com – entre os mais altos da cidade – e as casas lá ainda foram vendidas 0,7% acima do ano passado, apesar dos preços já elevados sofi.com sofi.com. Em Linden Hills, a casa média é vendida em apenas 3–4 semanas, muitas vezes com múltiplas ofertas sofi.com sofi.com. Os bairros próximos têm uma história semelhante: inventário muito baixo, alta taxa de ocupação por proprietários, excelente qualidade de vida. Esses bairros são apenas no sentido de que e se valorizam de forma constante – embora os preços de entrada altos possam ser uma barreira. (Muitos investidores preferem bairros um pouco menos caros – mas ainda estáveis – como no sul de Minneapolis, que têm casas mais modestas e forte potencial de aluguel ark7.com ark7.com.) Northeast & Distrito das Artes : Northeast Minneapolis, incluindo bairros como St. Anthony East/West, Logan Park, Sheridan e o “Distrito das Artes”, tem apresentado uma valorização constante. Oferece uma mistura de casas históricas e novos condomínios, além de uma cena animada de cervejarias e artes. A demanda por moradia em Northeast é alta – a taxa de ocupação de aluguel na região foi recentemente medida em torno de 95,8%, uma das mais altas da cidade mmgrea.com, e os preços das casas subiram à medida que mais pessoas são atraídas pelo clima do local. Os valores medianos em alguns bairros de Northeast (por exemplo, Logan Park ou Beltrami) ainda estão abaixo de US$ 300 mil, tornando-o relativamente acessível para compradores de primeira viagem e um alvo principal para reformadores . O mercado de aluguel apertado também o torna atraente para proprietários; pequenos prédios multifamiliares em NE são muito procurados. Enquanto Northeast mantiver seu caráter alternativo e relativa acessibilidade, provavelmente continuará a se valorizar de forma gradual.

: Northeast Minneapolis, incluindo bairros como St. Anthony East/West, Logan Park, Sheridan e o “Distrito das Artes”, tem apresentado uma valorização constante. Oferece uma mistura de casas históricas e novos condomínios, além de uma cena animada de cervejarias e artes. – a taxa de ocupação de aluguel na região foi recentemente medida em torno de mmgrea.com, e os preços das casas subiram à medida que mais pessoas são atraídas pelo clima do local. Os valores medianos em alguns bairros de Northeast (por exemplo, Logan Park ou Beltrami) ainda estão abaixo de US$ 300 mil, tornando-o relativamente acessível para compradores de primeira viagem e um . O mercado de aluguel apertado também o torna atraente para proprietários; pequenos prédios multifamiliares em NE são muito procurados. Enquanto Northeast mantiver seu caráter alternativo e relativa acessibilidade, provavelmente continuará a se valorizar de forma gradual. Norte de Minneapolis (Camden/Near North) : O lado norte de Minneapolis historicamente recebeu menos investimentos, mas há sinais de mudança. Como mencionado, os preços das casas em Near North subiram cerca de 10% recentemente sofi.com, e iniciativas municipais como o Upper Harbor Terminal e vários projetos de habitação acessível estão injetando recursos. Bairros como Willard-Hay, Jordan e Camden oferecem alguns dos preços mais baixos da cidade – muitas casas unifamiliares podem ser encontradas por menos de US$ 250 mil. Isso atrai tanto compradores de primeira viagem (em busca de acesso à casa própria) quanto investidores (em busca de aluguéis com fluxo de caixa ou oportunidades de revenda). No entanto, criminalidade e diferenças de avaliação ainda são preocupações. A cidade e organizações comunitárias estão trabalhando para melhorar a segurança e as escolas, o que, se bem-sucedido, pode liberar um grande potencial na região. Enquanto isso, os investidores precisam ser estratégicos – focar em quadras próximas a áreas de maior valor ou fazer parcerias com programas locais para reformas pode ajudar. Até 2030, o Norte de Minneapolis pode passar por uma transformação significativa se os investimentos planejados (como UHT e melhorias no transporte) se concretizarem.

: O lado norte de Minneapolis historicamente recebeu menos investimentos, mas há sinais de mudança. Como mencionado, subiram cerca de 10% recentemente sofi.com, e iniciativas municipais como o Upper Harbor Terminal e vários projetos de habitação acessível estão injetando recursos. Bairros como oferecem alguns dos preços mais baixos da cidade – muitas casas unifamiliares podem ser encontradas por menos de US$ 250 mil. Isso atrai tanto (em busca de acesso à casa própria) quanto (em busca de aluguéis com fluxo de caixa ou oportunidades de revenda). No entanto, criminalidade e diferenças de avaliação ainda são preocupações. A cidade e organizações comunitárias estão trabalhando para melhorar a segurança e as escolas, o que, se bem-sucedido, pode liberar um grande potencial na região. Enquanto isso, – focar em quadras próximas a áreas de maior valor ou fazer parcerias com programas locais para reformas pode ajudar. Até 2030, o Norte de Minneapolis pode passar por uma transformação significativa se os investimentos planejados (como UHT e melhorias no transporte) se concretizarem. Universidade & Sudeste : Os bairros ao redor da Universidade de Minnesota – Dinkytown, Stadium Village, Marcy-Holmes, Prospect Park – têm um mercado único dominado por moradias estudantis. Essas áreas tiveram um boom de construção de apartamentos no final dos anos 2010, então há uma grande oferta de apartamentos para estudantes fora do campus. A vacância nesses prédios mais novos aumentou durante a pandemia, quando o campus ficou remoto, mas com o retorno dos estudantes, eles voltaram a ser ocupados. Os aluguéis na região da Universidade são estáveis; dúplexes e casas mais antigas em Marcy-Holmes ainda recebem vários grupos de estudantes competindo a cada ano letivo. Para compradores, esses bairros têm algumas casas históricas lindas (especialmente Prospect Park), mas também muitos imóveis para aluguel. Investidores podem se sair bem com aluguéis para estudantes, mas precisam de gestão profissional devido à rotatividade. A linha verde do metrô leve passa por aqui, facilitando o acesso do campus ao centro, outro ponto positivo. Com a matrícula estável ou em crescimento, o mercado de aluguel da região da Universidade deve permanecer confiável, embora não de alto crescimento (a nova oferta limita o aumento dos aluguéis).

: Os bairros ao redor da Universidade de Minnesota – – têm um mercado único dominado por moradias estudantis. Essas áreas tiveram um boom de construção de apartamentos no final dos anos 2010, então há uma grande oferta de apartamentos para estudantes fora do campus. A vacância nesses prédios mais novos aumentou durante a pandemia, quando o campus ficou remoto, mas com o retorno dos estudantes, eles voltaram a ser ocupados. Os aluguéis na região da Universidade são estáveis; dúplexes e casas mais antigas em Marcy-Holmes ainda recebem vários grupos de estudantes competindo a cada ano letivo. Para compradores, esses bairros têm algumas casas históricas lindas (especialmente Prospect Park), mas também muitos imóveis para aluguel. Investidores podem se sair bem com aluguéis para estudantes, mas precisam de gestão profissional devido à rotatividade. A linha verde do metrô leve passa por aqui, facilitando o acesso do campus ao centro, outro ponto positivo. Com a matrícula estável ou em crescimento, o mercado de aluguel da região da Universidade deve permanecer (a nova oferta limita o aumento dos aluguéis). South Central (Powderhorn, Phillips, Longfellow): Esta ampla faixa de bairros ao sul do centro e a leste da I-35W oferece uma mistura de quadras urbanas densas e áreas residenciais mais tranquilas. Longfellow e Cooper, ao longo do Rio Mississippi, são muito populares por seus parques e bangalôs – os preços ali subiram consideravelmente. Cooper é conhecido por moradias com preços acessíveis e ótimo acesso às trilhas do rio, tornando-se um alvo tanto para famílias quanto para investidores ark7.com ark7.com. A região de Powderhorn Park e Phillips (incluindo Midtown Phillips, East Phillips) tem preços medianos de casas mais baixos (alguns abaixo de $250 mil) e recentemente atraíram muitos compradores de primeira viagem, aumentando a demanda. Esses bairros são diversos e têm recebido novos empreendimentos de pequeno porte (por exemplo, a área do Midtown Global Market tem novos apartamentos). Também enfrentam alguns desafios com imóveis antigos e bolsões de criminalidade, mas o investimento comunitário é ativo. Nos próximos anos, fique de olho no corredor da Lake Street (que atravessa essas áreas), que continuará se reconstruindo após os distúrbios de 2020 – vários projetos de uso misto e reformas estão planejados, o que elevará o perfil dos bairros ao redor. Por exemplo, o antigo local da Third Precinct e vários terrenos queimados estão destinados à reurbanização, o que pode valorizar os imóveis em Phillips e Longfellow.

Em resumo, os bairros de Minneapolis vão desde enclaves abastados à beira de lagos até distritos urbanos em revitalização, e seus indicadores imobiliários refletem essa diversidade. Áreas de alto padrão (SW Minneapolis) apresentam crescimento mais lento simplesmente porque já são caras e estáveis. Áreas emergentes (Norte, partes do Sul, Nordeste) estão se valorizando mais rapidamente à medida que se recuperam e atraem novo interesse. Compradores e investidores fariam bem em estudar micromercados: por exemplo, ainda é possível encontrar oportunidades em Loring Park ou Phillips se estiver disposto a investir em reformas, enquanto em áreas como Linden Hills ou North Loop, espere pagar um valor alto, mas também contar com uma valorização resiliente. A boa notícia é que praticamente todos os bairros estão se beneficiando da saúde econômica geral da cidade – Minneapolis não é uma cidade de altos e baixos em diferentes regiões, mas sim um mosaico de crescimento constante com alguns pontos de destaque e outros mais lentos. Os esforços de desenvolvimento comunitário e as forças de mercado estão gradualmente diminuindo a diferença entre áreas historicamente subinvestidas e o restante da cidade. Até 2030, podemos esperar um cenário mais equilibrado onde muitos bairros atualmente “em ascensão” já terão se consolidado.

Projeções de Mercado e Previsões de Especialistas até 2030

Olhando para frente, espera-se que o mercado imobiliário de Minneapolis experimente crescimento contínuo até 2030, mas em um ritmo moderado e sustentável em comparação com a montanha-russa do início dos anos 2020. Veja o que especialistas e tendências sugerem para o restante da década:

Perspectiva dos Preços das Casas : O consenso entre os economistas locais do mercado imobiliário é que os preços das casas continuarão subindo modestamente em Minneapolis e na região das Twin Cities. Após os ganhos anuais de dois dígitos de 2020–2022, o mercado entrou em uma fase de crescimento mais lento em 2023–2024, e a projeção é que isso continue. As previsões apontam para valorização anual em dígitos baixos a médios (cerca de 2–5% ao ano) na segunda metade da década de 2020 sofi.com. Essa trajetória pressupõe que não haja choques econômicos significativos. Ela reflete fatores como escassez persistente de moradias (especialmente de casas acessíveis) e demanda constante de millennials chegando à fase de compra da casa própria. O Federal Reserve de Minnesota e estudos habitacionais apontam que o estado tem um déficit habitacional – uma estimativa diz que Minnesota precisa de cerca de 300.000 novas casas até 2030 para atender à demanda em todos os níveis de renda blog.housingfirstmn.org. Se a construção não aumentar significativamente (e, dadas as tendências atuais, pode não aumentar), o desequilíbrio entre oferta e demanda continuará pressionando os preços para cima durante toda a década. Dito isso, taxas de hipoteca mais altas limitaram a velocidade com que os preços podem subir – daí a expectativa de crescimento moderado em vez de outro boom. Até 2030, o valor típico de uma casa em Minneapolis pode ser cerca de 15–25% maior do que hoje. Por exemplo, uma mediana de $340 mil em 2025 pode chegar a cerca de $400 mil (mais ou menos) até 2030 se essas tendências se mantiverem. Importante ressaltar que esses ganhos provavelmente serão não-lineares – alguns anos podem ter crescimento de 1–3%, e se as taxas de juros caírem ou as rendas aumentarem, um ou dois anos podem registrar 5–6%. Mas uma queda acentuada ou declínio prolongado parece improvável, salvo uma crise externa, porque o estoque de moradias continuará relativamente restrito . Mesmo com uma possível recessão econômica no meio do caminho, o mercado imobiliário de Minneapolis tem fundamentos sólidos (economia diversificada, menor volatilidade) que devem evitar quedas dramáticas nos preços. Um período de estabilidade ou leve queda por um ano seria rapidamente corrigido pela demanda subjacente.

: O consenso entre os economistas locais do mercado imobiliário é que em Minneapolis e na região das Twin Cities. Após os ganhos anuais de dois dígitos de 2020–2022, o mercado entrou em uma fase de crescimento mais lento em 2023–2024, e a projeção é que isso continue. As previsões apontam para na segunda metade da década de 2020 sofi.com. Essa trajetória pressupõe que não haja choques econômicos significativos. Ela reflete fatores como (especialmente de casas acessíveis) e demanda constante de millennials chegando à fase de compra da casa própria. O apontam que o estado tem um déficit habitacional – uma estimativa diz que Minnesota precisa de cerca de para atender à demanda em todos os níveis de renda blog.housingfirstmn.org. Se a construção não aumentar significativamente (e, dadas as tendências atuais, pode não aumentar), o durante toda a década. Dito isso, taxas de hipoteca mais altas limitaram a velocidade com que os preços podem subir – daí a expectativa de crescimento moderado em vez de outro boom. Até 2030, o pode ser cerca de 15–25% maior do que hoje. Por exemplo, uma mediana de $340 mil em 2025 pode chegar a cerca de $400 mil (mais ou menos) até 2030 se essas tendências se mantiverem. Importante ressaltar que esses ganhos provavelmente serão – alguns anos podem ter crescimento de 1–3%, e se as taxas de juros caírem ou as rendas aumentarem, um ou dois anos podem registrar 5–6%. Mas uma queda acentuada ou declínio prolongado parece improvável, salvo uma crise externa, porque . Mesmo com uma possível recessão econômica no meio do caminho, o mercado imobiliário de Minneapolis tem que devem evitar quedas dramáticas nos preços. Um período de estabilidade ou leve queda por um ano seria rapidamente corrigido pela demanda subjacente. Mercado de Aluguéis e Multifamiliar : Espera-se que o setor de aluguel permaneça favorável aos proprietários em Minneapolis no futuro próximo. As taxas de ocupação têm estado na faixa dos 90% e a previsão é que permaneçam nesse patamar ou até subam um pouco até 2025 mmgrea.com mmgrea.com. Com a desaceleração significativa na construção de novos apartamentos (2024–2025 registrou uma grande retração no desenvolvimento multifamiliar) mmgrea.com, o fluxo de novas unidades em 2026–2028 provavelmente será limitado. Isso significa que o crescimento da oferta de aluguéis ficará atrás do crescimento populacional e da formação de domicílios , resultando em vacâncias continuamente baixas. Como resultado, espere que os preços dos aluguéis continuem subindo pelo menos no ritmo da inflação ou um pouco acima. Especialistas preveem que os aluguéis em Minneapolis subirão na ordem de 3–4% ao ano nos próximos anos mmgrea.com. Até 2030, o crescimento dos aluguéis pode moderar para talvez 2–3% ao ano se a construção aumentar mais para o final da década ou se o crescimento econômico desacelerar. No entanto, se Minneapolis fizer um grande esforço em habitação acessível (o estado identifica a necessidade de 100 mil+ unidades acessíveis para locatários de baixa renda sofi.com) ou se a taxa de proprietários aumentar, isso pode moderar um pouco os aumentos de aluguel. Um fator imprevisível é a política de estabilização de aluguéis – se Minneapolis adotar uma medida de controle de aluguéis (por exemplo, limitando os aumentos a 3–5% ao ano), isso limitaria diretamente o crescimento dos aluguéis nas unidades cobertas. Na ausência disso, as forças de mercado provavelmente farão com que os aluguéis continuem subindo suavemente. Até 2030, os aluguéis médios podem estar talvez 15-20% mais altos do que hoje, o que acompanha aproximadamente o crescimento da renda. O mercado de aluguel também será influenciado pela demografia : à medida que a Geração Z entra no mercado de trabalho e alguns “empty-nesters” optam por imóveis menores, haverá muitos locatários. Mas se as taxas de hipoteca voltarem a patamares mais baixos, alguns locatários atuais se tornarão compradores de primeira viagem, o que pode aliviar um pouco a demanda por aluguel no final da década de 2020.

: Espera-se que o setor de aluguel permaneça em Minneapolis no futuro próximo. As taxas de ocupação têm estado na faixa dos 90% e a previsão é que permaneçam nesse patamar ou até subam um pouco até 2025 mmgrea.com mmgrea.com. Com a desaceleração significativa na construção de novos apartamentos (2024–2025 registrou uma grande retração no desenvolvimento multifamiliar) mmgrea.com, o fluxo de novas unidades em 2026–2028 provavelmente será limitado. Isso significa que , resultando em vacâncias continuamente baixas. Como resultado, espere que pelo menos no ritmo da inflação ou um pouco acima. Especialistas preveem que os aluguéis em Minneapolis subirão na ordem de mmgrea.com. Até 2030, o crescimento dos aluguéis pode moderar para talvez 2–3% ao ano se a construção aumentar mais para o final da década ou se o crescimento econômico desacelerar. No entanto, se Minneapolis fizer um grande esforço em habitação acessível (o estado identifica a necessidade de sofi.com) ou se a taxa de proprietários aumentar, isso pode moderar um pouco os aumentos de aluguel. Um fator imprevisível é a – se Minneapolis adotar uma medida de controle de aluguéis (por exemplo, limitando os aumentos a 3–5% ao ano), isso limitaria diretamente o crescimento dos aluguéis nas unidades cobertas. Na ausência disso, as forças de mercado provavelmente farão com que os aluguéis continuem subindo suavemente. Até 2030, os aluguéis médios podem estar talvez 15-20% mais altos do que hoje, o que acompanha aproximadamente o crescimento da renda. O mercado de aluguel também será influenciado pela : à medida que a Geração Z entra no mercado de trabalho e alguns “empty-nesters” optam por imóveis menores, haverá muitos locatários. Mas se as taxas de hipoteca voltarem a patamares mais baixos, alguns locatários atuais se tornarão compradores de primeira viagem, o que pode aliviar um pouco a demanda por aluguel no final da década de 2020. Futuro do Mercado Imobiliário Comercial : A maior incógnita é a evolução do mercado de escritórios até 2030 . Muitos analistas acreditam que o centro de Minneapolis não precisará de tanto espaço de escritório por trabalhador no futuro, devido ao trabalho remoto/híbrido se tornar permanente para uma parcela da força de trabalho. Portanto, esperamos ver continuação da consolidação e readequação de espaços de escritório nos próximos 5+ anos. Até 2030, uma parte considerável dos escritórios atualmente vagos provavelmente terá sido convertida para outros usos – seja em unidades residenciais, hotéis ou espaços criativos de uso misto. A ordenança simplificada da cidade para conversão (em vigor até 2029) visa acelerar esse processo enr.com. Isso pode gradualmente reduzir a taxa de vacância de escritórios do atual ~25%+ para um nível mais normal (talvez na faixa dos 15%) até o final da década, à medida que o excedente de escritórios é retirado do mercado. Também podemos ver novos tipos de inquilinos no centro – por exemplo, laboratórios de ciências da vida ou instalações de saúde – ocupando o que antes eram prédios exclusivamente de escritórios, diversificando o mix comercial. Os espaços de varejo provavelmente continuarão se transformando também: Espere mais negócios voltados para experiências e serviços (academias, clínicas, locais de entretenimento) substituindo as tradicionais lojas de varejo, mantendo a ocupação estável em corredores de varejo bem localizados. O setor industrial deve continuar sendo o destaque; se houver algo, o novo desenvolvimento industrial nas periferias da região metropolitana continuará até que a vacância se equilibre em torno de 6–8%, um patamar mais saudável. O mercado industrial de Minneapolis em 2030 se beneficiará de expansões logísticas e possivelmente da reindustrialização de parte da manufatura – mantendo os armazéns cheios e os aluguéis crescendo pelo menos acompanhando a inflação.

: A maior incógnita é a . Muitos analistas acreditam que o centro de Minneapolis não precisará de tanto espaço de escritório por trabalhador no futuro, devido ao trabalho remoto/híbrido se tornar permanente para uma parcela da força de trabalho. Portanto, esperamos ver nos próximos 5+ anos. Até 2030, uma parte considerável dos escritórios atualmente vagos provavelmente terá sido – seja em unidades residenciais, hotéis ou espaços criativos de uso misto. A ordenança simplificada da cidade para conversão (em vigor até 2029) visa acelerar esse processo enr.com. Isso pode gradualmente reduzir a taxa de vacância de escritórios do atual ~25%+ para um nível mais normal (talvez na faixa dos 15%) até o final da década, à medida que o excedente de escritórios é retirado do mercado. Também podemos ver – por exemplo, laboratórios de ciências da vida ou instalações de saúde – ocupando o que antes eram prédios exclusivamente de escritórios, diversificando o mix comercial. provavelmente continuarão se transformando também: Espere mais negócios voltados para experiências e serviços (academias, clínicas, locais de entretenimento) substituindo as tradicionais lojas de varejo, mantendo a ocupação estável em corredores de varejo bem localizados. O deve continuar sendo o destaque; se houver algo, o novo desenvolvimento industrial nas periferias da região metropolitana continuará até que a vacância se equilibre em torno de 6–8%, um patamar mais saudável. O mercado industrial de Minneapolis em 2030 se beneficiará de expansões logísticas e possivelmente da reindustrialização de parte da manufatura – mantendo os armazéns cheios e os aluguéis crescendo pelo menos acompanhando a inflação. Tendências Econômicas e Populacionais : A população de Minneapolis, atualmente cerca de 425.000 sofi.com, deve crescer modestamente até 2030. O Metropolitan Council projeta que a cidade pode adicionar algo em torno de 30.000–40.000 residentes até 2030 (chegando a ~460 mil), impulsionada pelo crescimento natural e migração interna, embora isso dependa da manutenção de oportunidades de emprego e disponibilidade de moradia. A região metropolitana das Twin Cities deve ultrapassar 3,7 milhões até 2030. O crescimento do emprego na região está estimado para se manter estável na faixa de 1–2% ao ano, salvo qualquer recessão. Setores-chave como saúde, tecnologia e finanças estão se expandindo moderadamente, o que sustentará o mercado imobiliário. Um ponto positivo específico no horizonte: a candidatura de Minneapolis-St. Paul para sediar a World Expo 2027 (se for bem-sucedida) ou grandes eventos como torneios da NCAA podem impulsionar a construção de curto prazo e atrair atenção global. Em relação ao clima, Minnesota pode atrair “migrantes climáticos” de áreas mais afetadas pelas mudanças climáticas, dada sua abundância de água e projeções climáticas mais amenas – isso é especulativo, mas alguns especialistas consideram o Upper Midwest um possível beneficiário de migração de longo prazo , o que aumentaria a demanda por moradia até 2030 e além.

: A população de Minneapolis, atualmente cerca de 425.000 sofi.com, deve até 2030. O Metropolitan Council projeta que a cidade pode adicionar algo em torno de 30.000–40.000 residentes até 2030 (chegando a ~460 mil), impulsionada pelo crescimento natural e migração interna, embora isso dependa da manutenção de oportunidades de emprego e disponibilidade de moradia. A região metropolitana das Twin Cities deve ultrapassar 3,7 milhões até 2030. na região está estimado para se manter estável na faixa de 1–2% ao ano, salvo qualquer recessão. Setores-chave como saúde, tecnologia e finanças estão se expandindo moderadamente, o que sustentará o mercado imobiliário. Um ponto positivo específico no horizonte: a (se for bem-sucedida) ou grandes eventos como torneios da NCAA podem impulsionar a construção de curto prazo e atrair atenção global. Em relação ao clima, Minnesota pode atrair “migrantes climáticos” de áreas mais afetadas pelas mudanças climáticas, dada sua abundância de água e projeções climáticas mais amenas – isso é especulativo, mas alguns especialistas consideram o Upper Midwest um possível , o que aumentaria a demanda por moradia até 2030 e além. Equilíbrio de Mercado e Acessibilidade: Um dos principais focos até 2030 será abordar a acessibilidade à moradia. Se as tendências atuais persistirem, até 2030 Minneapolis poderá enfrentar uma lacuna ainda mais aguda entre a oferta e a demanda por casas acessíveis. Podemos ver movimentos políticos mais agressivos (mudanças de zoneamento, subsídios, parcerias público-privadas) para criar moradias que residentes de renda média e baixa possam pagar. Do ponto de vista do mercado, se a cidade conseguir adicionar milhares de unidades (incluindo aquelas provenientes de conversões ou novas construções), o crescimento da oferta pode finalmente alcançar o crescimento da demanda no final da década, movendo o mercado em direção ao equilíbrio. Os dados da National Association of Realtors indicam que o estoque está melhorando lentamente em nível nacional bankrate.com, e localmente podemos ver uma mudança de um mercado de vendedores para um mercado mais equilibrado entre 2027 e 2030. Isso significa que, até 2030, os compradores podem ter um pouco mais de opções e poder de negociação do que em 2025. O crescimento dos preços das casas pode então se estabilizar em 1–3% ao ano em um cenário equilibrado. Mas chegar a esse ponto depende em grande parte do volume de construção, que é a grande incógnita – as previsões atuais mostram que a construção está atrasada, não acelerando mmgrea.com. Se isso não mudar, os vendedores ainda podem manter a vantagem por bastante tempo.

Em uma visão panorâmica de especialistas para 2030: espera-se que o mercado imobiliário de Minneapolis seja maior em escala (mais unidades habitacionais, valores mais altos), mas também estabilizado. A cidade terá mais residentes morando no centro e em espaços convertidos, um setor de aluguel próspero com novas tipologias habitacionais (como mais multiplexes e ADUs resultantes das reformas de zoneamento) e, potencialmente, menos, porém mais eficientes, espaços de escritórios. Os investimentos contínuos em infraestrutura e projetos comunitários provavelmente darão frutos, melhorando a qualidade de vida geral e, assim, sustentando a demanda por imóveis. Salvo interrupções imprevistas, Minneapolis está no caminho para valorização e expansão gradual, tornando-se um ambiente atraente para investidores de longo prazo, proprietários e incorporadores. Como comentou um arquiteto local em 2025, “o mercado imobiliário vai se recuperar… estamos apenas começando a ver isso acontecer”, expressando otimismo de que a atual desaceleração nas construções é temporária e que o crescimento será retomado para atender à demanda enr.com enr.com. Até 2030, devemos ver os resultados: uma Minneapolis que enfrentou seus desafios e emergiu com um mercado imobiliário mais forte e resiliente.

