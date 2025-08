Rynek nieruchomości w Wellington w 2025 roku: zaskakujące trendy i prognozy do 2028

Rynek nieruchomości w Wellington w 2025 roku znajduje się w punkcie zwrotnym. Po boomie w latach 2020-21 i późniejszym spadku, wartości nieruchomości się stabilizują, a zaufanie kupujących ostrożnie powraca loweandco.nz globalpropertyguide.com. Ceny mieszkań w regionie spadły o około 25% od szczytu pod koniec 2021 roku loweandco.nz, poprawiając dostępność, podczas gdy bardzo niska dostępność wynajmu w poprzednich latach ustąpiła miejsca łagodniejszemu rynkowi najmu w 2025 roku interest.co.nz interest.co.nz. Po stronie komercyjnej, sektor biurowy Wellington mierzy się ze wzrostem pustostanów w miarę pojawiania się nowej podaży, podczas gdy powierzchnie przemysłowe nadal cieszą się dużym popytem przy ograniczonej dostępności research.jllapsites.com linkedin.com. Duże projekty infrastrukturalne i reformy planistyczne przekształcają krajobraz miejski, wyznaczając kierunek na kolejne lata. Niniejszy raport analizuje wszystkie aspekty rynku nieruchomości w Wellington – trendy mieszkaniowe, wyniki sektora komercyjnego, rozwój urbanistyczny, czynniki ekonomiczne – i przedstawia prognozy do 2028 roku, poparte najnowszymi danymi i analizami.

Trendy na rynku nieruchomości mieszkaniowych

Ceny domów i aktywność sprzedażowa

Rynek mieszkaniowy Wellington przeszedł znaczącą korektę, ale wykazuje oznaki osiągania dna w 2025 roku. Mediana cen domów w regionie Wellington wynosi około 760 000 NZD na połowę 2025 roku, co oznacza spadek o 4,4% rok do roku squirrel.co.nz globalpropertyguide.com. To wyraźny spadek w porównaniu do szczytów z czasów pandemii – ceny są około 26% poniżej szczytu z końca 2021 roku loweandco.nz. W ostatnim kwartale (Q2 2025) średnie wartości w Wellington spadły umiarkowanie o ~2,3%, co wskazuje, że tempo spadku wyhamowało niemal do zera loweandco.nz. W rzeczywistości, indeks cen domów w Wellington spadł tylko o ~1% w ostatnim kwartale, co sugeruje, że rynek stabilizuje się, zamiast pogłębiać spadki loweandco.nz. Wolumeny transakcji również wzrosły w porównaniu z zeszłorocznym zastojem: sprzedaż w połowie 2025 roku była o ~13% wyższa niż rok wcześniej, pomimo typowego zimowego spowolnienia squirrel.co.nz. Sprzedaż domów trwa dłużej niż w czasach boomu – mediana dni na rynku wynosi około 54 dni w czerwcu 2025 roku, co odzwierciedla ostrożne nastawienie kupujących squirrel.co.nz. Jest to jednak poprawa w porównaniu z wcześniejszą fazą spadków; czas sprzedaży skrócił się do ~41 dni na początku 2025 roku, gdy sprzedający stali się bardziej realistyczni co do ceny loweandco.nz. Ogólnie rzecz biorąc, rynek mieszkaniowy Wellington w 2025 roku można określić jako przechodzący z rynku kupującego w kierunku równowagi, z cenami znajdującymi swoje minimum i stopniowym odbudowywaniem się wolumenów sprzedaży.

Mediana cen domów (czerwiec 2025) globalpropertyguide.com

Region Mediana ceny (NZD) Zmiana r/r Wellington $760,000 –4,4% Auckland $990,000 –3,4% Nowa Zelandia (wszystkie) $770,000 0,0%

Tabela: Mediana cen w Wellington pozostaje nieco poniżej mediany krajowej, to jeden z nielicznych regionów, gdzie ceny wciąż są niższe niż rok wcześniej w połowie 2025 roku globalpropertyguide.com.

Rynek najmu i dostępność mieszkań

Po latach ograniczonej podaży i gwałtownie rosnących czynszów, rynek najmu w Wellington w 2025 roku przeszedł na korzyść najemców. Ceny ofertowe najmu złagodniały, a dostępnych mieszkań do wynajęcia jest więcej niż rok temu. W maju 2025 roku mediana czynszu ofertowego w Wellington spadła do około 620 NZD/tydzień, co oznacza spadek o 4–5% w porównaniu z rokiem wcześniejszym interest.co.nz. Trade Me (główna strona z ogłoszeniami nieruchomości) informuje o napływie ofert najmu w regionie – podaż mieszkań na wynajem wzrosła o ok. 41% w porównaniu z rokiem ubiegłym, podczas gdy zapytania od najemców (popyt) spadły o ok. 13% interest.co.nz. Dzięki większej liczbie ofert na rynku, czynsze w stolicy spadły interest.co.nz. W rzeczywistości Wellington przodowało w kraju pod względem rocznych spadków czynszów, gdyż właściciele konkurowali o mniejszą liczbę najemców interest.co.nz. To wyraźne odwrócenie trendu z poprzedniej dekady i pewna ulga dla najemców.

Dostępność cenowa mieszkań poprawiła się wraz z korektą cen i wzrostem wynagrodzeń. Średnia wartość domu w Wellington to obecnie około 5,7-krotność średniego dochodu gospodarstwa domowego, co jest lepszym wynikiem niż krajowa średnia wynosząca około 6,5× dochodu ecoprofile.infometrics.co.nz. Podobnie, udział dochodu potrzebny na obsługę przeciętnego kredytu hipotecznego w Wellington (przy 20% wkładzie własnym) wynosi około jednej trzeciej, nieco mniej niż w całej Nowej Zelandii ecoprofile.infometrics.co.nz. Te wskaźniki, choć nadal wysokie według standardów międzynarodowych, są najlepsze, jakie stolica odnotowała od kilku lat – to bezpośredni efekt spadku cen z najwyższego poziomu. Dla porównania, wskaźnik mediany w Wellington wynosił blisko 8× dochodu w szczycie boomu; do 2025 roku wraca do przedziału 5–6× ecoprofile.infometrics.co.nz. Osoby kupujące pierwsze mieszkanie skorzystały na tej poprawie dostępności i mniejszej konkurencji: stały się największą grupą kupujących w Wellington, „przewodząc” aktywności zakupowej squirrel.co.nz loweandco.nz. Dzięki spadkowi cen i stopom procentowym po szczycie, wielu najemców wreszcie widzi możliwość zakupu własnego mieszkania, co wspiera popyt na nieruchomości z niższej półki cenowej.

Demografia kupujących i nowe inwestycje

Struktura nabywców w Wellington w 2025 roku jest wyraźnie inna niż kilka lat temu. Nabywcy kupujący pierwsze mieszkanie oraz młode rodziny powiększające metraż są bardzo aktywni, podczas gdy inwestorzy w dużej mierze wycofali się podczas spadku koniunktury squirrel.co.nz loweandco.nz. Raporty branżowe wskazują, że nabywcy pierwszych domów i osoby zmniejszające metraż razem stanowią dużą część aktywnych kupujących w stolicy loweandco.nz. Te grupy przyciąga połączenie obniżonych cen w dobrych dzielnicach oraz większa pewność, odkąd stopy procentowe kredytów hipotecznych się ustabilizowały loweandco.nz 1news.co.nz. Dla porównania, wielu inwestorów korzystających z dźwigni finansowej w latach 2022–2024 ograniczało ekspozycję – niektórzy właściciele wynajmowanych nieruchomości sprzedawali swoje mieszkania, z powodu niskich stóp zwrotu i wcześniejszych zmian podatkowych squirrel.co.nz. (Warto zauważyć, że brutto stopy zwrotu z najmu w Wellington, ~4,5–5%, są nieco wyższe niż w Auckland, ale wciąż mało atrakcyjne, gdy stopy procentowe kredytów przekraczały 6% opespartners.co.nz opespartners.co.nz.) Pojawiają się pierwsze sygnały, że inwestorzy mogą zacząć wracać: nowy rząd pod koniec 2023 roku przywrócił część korzystnych dla inwestorów rozwiązań podatkowych, a przy obecnie niższych cenach i poprawiających się stopach zwrotu, inwestowanie w nieruchomości w Wellington wydaje się bardziej opłacalne na przyszłość. Każde ożywienie wśród inwestorów prawdopodobnie będzie stopniowe, ale pozostaje to czynnikiem zwiększającym popyt w kierunku 2026 roku.

Po stronie podaży, Wellington odnotowało spowolnienie w rozwoju nowych inwestycji mieszkaniowych w ostatnim czasie, co może zaostrzyć sytuację na rynku w nadchodzących latach. Pozwolenia na budowę w regionie spadły gwałtownie (około 28% rok do roku pod koniec 2024) po wcześniejszym boomie budowlanym loweandco.nz. Rosnące koszty budowy, ograniczenia w finansowaniu oraz spadek koniunktury sprawiły, że deweloperzy wycofali się z nowych projektów. W rezultacie, liczba nowych domów planowanych na lata 2025–2027 jest bardziej ograniczona. To miecz obosieczny: w krótkim terminie nadpodaż ofert maleje, co pomaga stabilizować ceny; jednak w latach 2026–2028 obecny zastój w budownictwie może oznaczać, że niedobory mieszkań pojawią się ponownie, co potencjalnie ponownie wywrze presję na wzrost cen i czynszów.

Jednocześnie polityki intensyfikacji miejskiej odblokowują przyszłą podaż. Miasto Wellington wdrożyło w 2023 roku nowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, który podnosi klasyfikację wielu obszarów pod zabudowę o większej gęstości. Zgodnie z przepisami narzuconymi przez rząd, w większości dzielnic mieszkalnych można teraz budować do 3 domów o 3 kondygnacjach bez specjalnej zgody, a części miasta i przedmieść w pobliżu węzłów komunikacyjnych są przeznaczone pod budynki mieszkalne o wysokości 6+ pięter. W wyniku tych zmian już realizowanych jest kilka projektów o średniej gęstości lub są one na etapie planowania. W ciągu najbliższych kilku lat miasto spodziewa się większej liczby zabudowy szeregowej i niskich apartamentowców, zwłaszcza na obrzeżach centrum i w centrach podmiejskich. Zmiany w zagospodarowaniu mają na celu zwiększenie budownictwa mieszkaniowego i poprawę dostępności cenowej w dłuższej perspektywie. Choć wpływ w 2025 roku dopiero się zaczyna, do 2028 roku łatwiejsze zasady planowania mogą doprowadzić do zauważalnego wzrostu zasobów mieszkaniowych Wellington – pomagając zaspokoić potrzeby rosnącej populacji i ograniczyć nadmierny wzrost cen.

Przegląd rynku nieruchomości komercyjnych

Sektor biurowy: popyt, podaż i czynsze

Rynek nieruchomości biurowych w Wellington w 2025 roku przechodzi okres rosnącej liczby pustostanów i nadchodzącej nowej podaży. Ogólny wskaźnik pustostanów biurowych w centrum miasta wynosi około 8,0% na początku 2025 roku, w porównaniu do ~5–6% przed pandemią research.jllapsites.com. Wzrost ten wynika częściowo z konsolidacji lub podnajmu powierzchni przez kilku dużych najemców (zwłaszcza agencje rządowe). W ostatnich miesiącach około 16 000 m² powierzchni podnajmu zostało wystawione na rynek przez podmioty sektora publicznego, a kolejne ~13 000 m² przez firmy prywatne research.jllapsites.com. Zasadniczo, redukcja powierzchni przez niektóre biura – będąca odpowiedzią zarówno na oszczędności w sektorze publicznym, jak i wzrost pracy zdalnej/hybrydowej – wprowadziła na rynek falę wtórnej powierzchni poszukującej najemców. Jednocześnie znacząca nowa podaż jest w przygotowaniu. Przykładem jest nowy 11-piętrowy biurowiec przy 61 Molesworth Street (w dzielnicy parlamentu), który zostanie oddany do użytku pod koniec 2025 roku z Ministerstwem Spraw Zagranicznych jako głównym najemcą research.jllapsites.com. Ponadto wiele starszych budynków biurowych przechodzi obecnie wzmocnienia sejsmiczne i modernizacje (np. na The Terrace i wzdłuż nabrzeża) i ma powrócić na rynek do 2026–2027 roku research.jllapsites.com. W miarę realizacji tych projektów oczekuje się, że poziom pustostanów będzie dalej wzrastał w ciągu najbliższych dwóch lat, co przetestuje zdolność rynku do absorpcji powierzchni.

Pomimo wyższej pustostanów, czynsze za biura w budynkach klasy premium utrzymują się na stabilnym poziomie jak dotąd. Średnie czynsze brutto za powierzchnię biurową klasy premium w centrum Wellington wynoszą około 750+ NZD za m² rocznie, a czynsze netto to około 430–435 NZD/m² – praktycznie bez zmian w ostatnich kwartałach research.jllapsites.com. Właściciele utrzymują czynsze wywoławcze, choć zachęty dla najemców (takie jak okresy bezczynszowe czy dopłaty do aranżacji wnętrz) stały się bardziej hojne w tej konkurencyjnej sytuacji. W biurach klasy średniej czynsze efektywne są pod presją ze względu na prawie 10% wskaźnik pustostanów w tym segmencie research.jllapsites.com. Ogólnie wzrost czynszów jest płaski, a najemcy mają większy wybór i siłę negocjacyjną niż kilka lat temu. Nowoczesne, wysokiej klasy powierzchnie nadal cieszą się popytem (zwłaszcza te z wysokimi ocenami sejsmicznymi i ekologicznymi), podczas gdy starsze, nieodnowione budynki mogą mieć trudności z wynajmem. Perspektywy dla biur w Wellington zależą od trendów gospodarczych i sektora publicznego: rząd prowadzi ostrożną politykę wydatkową, więc jego zapotrzebowanie na powierzchnię może się jeszcze zmniejszyć research.jllapsites.com. Jednak jeśli w drugiej połowie lat 20. XXI wieku wzrośnie sektor biznesowy i technologiczny, może to częściowo zrekompensować redukcję sektora publicznego. Na razie dominuje ostrożność, i przewidujemy, że wskaźnik pustostanów biurowych w Wellington będzie się utrzymywał na wysokim jednocyfrowym poziomie do 2026 roku, co ograniczy wzrost czynszów. Szanse pojawiają się w modernizacji powierzchni przez najemców (ucieczka do jakości) oraz repozycjonowaniu starszych budynków (w tym potencjalnych konwersjach biur na mieszkania, jeśli to możliwe), zwłaszcza w obliczu rosnących wymagań dotyczących zrównoważonego rozwoju.

Powierzchnie handlowe i gastronomiczne

Rynek nieruchomości handlowych w Wellington prezentuje mieszany, ale ogólnie poprawiający się obraz. Najlepsze lokalizacje handlowe w centrum miasta – szczególnie „Złota Mila” obejmująca Lambton Quay, Willis Street i Courtenay Place – cieszą się bardzo dużym popytem. Wskaźnik pustostanów wśród najlepszych lokali handlowych w centrum jest niemal zerowy: na koniec 2024 roku wolnych było jedynie około 1,1% najlepszych powierzchni handlowych insideretail.co.nz insideretail.co.nz. Międzynarodowi i krajowi detaliści ponownie interesują się Wellington – kilka marek albo rozbudowuje swoje flagowe sklepy, albo po raz pierwszy wchodzi na ten rynek insideretail.co.nz. Zapytania dotyczące najmu na początku 2025 roku utrzymują się na stałym poziomie, ponieważ detaliści przygotowują się na spodziewany wzrost wydatków konsumenckich po obniżeniu stóp procentowych i powrocie zaufania insideretail.co.nz. Na przykład większe formaty sklepów i marki luksusowe poszukują powierzchni na Lambton Quay, przewidując lepsze warunki handlowe w najbliższej przyszłości.

Nieruchomości przemysłowe i logistyczne

Wtórne obszary handlu detalicznego jednak wciąż nadrabiają zaległości. Ogólny, w porównaniu do około 6,9% rok wcześniej insideretail.co.nz . Większość tych pustostanów koncentruje się w dzielnicy Courtenay Place oraz na niektórych mniej uczęszczanych ulicach insideretail.co.nz . Obszary te zostały mocno dotknięte przez zakłócenia spowodowane pandemią (np. utrata turystów zagranicznych i pracowników biurowych) i potrzebowały czasu na odbudowę. Co jednak budujące, pojawiają się tam „” – w tym nowi operatorzy gastronomiczni oraz planowane modernizacje nieruchomości – co powinno stopniowo zwiększać poziom wynajęcia lokali insideretail.co.nz . Projekt rewitalizacji Courtenay Place realizowany przez Radę Miasta (w ramach modernizacji Golden Mile) rozpoczął się w 2025 roku, przynosząc poprawę przestrzeni publicznej, co powinno uczynić ten obszar bardziej atrakcyjnym dla kupujących i odwiedzających restauracje. Podsumowując,, z praktycznie pełnym obłożeniem i rosnącymi czynszami, podczas gdy niektóre peryferyjne obszary handlowe wciąż się odbudowują. Wraz z poprawą wydatków konsumenckich w kierunku 2026 roku (wspieraną przez wzrost liczby ludności i niższe koszty kredytów hipotecznych), nawet te opóźnione lokalizacje mają się zapełnić. Nowe inwestycje, takie jak(otwarte w 2023 roku), również zwiększają ruch pieszy wśród okolicznych sklepów i lokali gastronomicznych, wspierając segment nieruchomości gastronomicznych.

Rynek nieruchomości przemysłowych w Wellington pozostaje wyjątkowo napięty, nawet pomimo spowolnienia wzrostu gospodarczego. Powierzchnia magazynowa i fabryczna jest deficytowa, a wskaźnik pustostanów wynosi jedynie około 2–3% w całym regionie – to poziomy bliskie historycznym minimom. Badanie Colliers z końca 2024 roku określiło poziom pustostanów w sektorze przemysłowym Wellington na 2,4% (najwyższy od 2020 roku, ale wciąż bardzo niski) linkedin.com. W praktyce niemal cała dostępna powierzchnia przemysłowa jest zajęta, a każda nowa przestrzeń szybko znajduje najemcę. Niewielki wzrost pustostanów z poziomu bliskiego 1% do 2,4% prawdopodobnie odzwierciedla pojawienie się kilku większych wolnych obiektów oraz słabszą koniunkturę, ale nadal popyt znacznie przewyższa podaż na tereny przemysłowe w Wellington linkedin.com. Co istotne, rozwój nowej powierzchni przemysłowej praktycznie zamarł – liczba pozwoleń na nowe budynki przemysłowe jest najniższa od prawie dekady linkedin.com. Niedobór gruntów w regionie Wellington (ograniczonym przez wzgórza i port) utrzymuje się, zwłaszcza w tradycyjnych dzielnicach przemysłowych, takich jak Seaview, Petone, Porirua oraz okolice Rongotai/lotniska linkedin.com. Przy ograniczonej dostępności terenów pod zabudowę i wysokich kosztach budowy powstaje bardzo niewiele nowych magazynów, mimo że najemcy poszukują nowoczesnej powierzchni.

Wpływ rozwoju miejskiego i infrastruktury

To niedopasowanie popytu i podaży utrzymuje. Na rok 2024 średnie czynsze za najlepsze magazyny w Wellington wynoszą okołorocznie linkedin.com . Chociaż wzrost czynszów spowolnił ostatnio z powodu trudności gospodarczych, czynsze wciąż są na rekordowo wysokim poziomie i jedynie „złagodziły” tempo wzrostu linkedin.com . Inwestorzy pozostają optymistyczni wobec nieruchomości przemysłowych w Wellington: stopy zwrotu spadły w ostatnich latach, ale wydają się ustabilizowane w 2025 roku, zazwyczaj na poziomie około 5% dla najlepszych aktywów. Nastroje rynkowe wskazują, że sektor przemysłowy to, który prawdopodobnie będzie osiągał lepsze wyniki – wspierany przez strukturalne trendy e-commerce, potrzeby logistyczne oraz niemal zerowy poziom pustostanów, co daje właścicielom przewagę w ustalaniu cen linkedin.com . Rzeczywiście,wśród inwestorów przemysłowych, a oczekiwania na ożywienie gospodarcze wzmacniają ten segment w 2025 roku linkedin.com . O ile nie nastąpi poważne załamanie, perspektywy rynku przemysłowego w Wellington są: czynsze powinny pozostać wysokie (mogą nawet dalej rosnąć, jeśli nie pojawi się nowa podaż), a każda nowa hala magazynowa o dużej wysokości, która trafi na rynek w latach 2025–2028, prawdopodobnie szybko znajdzie najemców. Kluczowym wyzwaniem będzie znalezienie sposobów na rozwój większej liczby powierzchni przemysłowych (np. poprzez przekształcanie niewykorzystanych terenów lub zwiększanie liczby magazynów wielopoziomowych), aby sprostać przyszłemu popytowi.Wielejest obecnie realizowanych w Wellington, które mają znacząco wpłynąć na wzorce nieruchomości do końca lat 2020. Główną inicjatywą jest długo oczekiwany– program transportowy, który, choć zrestrukturyzowany w 2023 roku, przyniesie znaczące ulepszenia. Pod koniec 2023 roku rząd zobowiązał się do pełnego sfinansowaniaoraz modernizacji skrzyżowania Basin Reserve transport.govt.nz . Ten drugi tunel (równoległy do tunelu Mt. Vic z lat 30. XX wieku) ma rozpocząć budowę w latach 2025–26 na mocy mandatu nowego rządu i po ukończeniu pod koniec tej dekady znacząco(a także lotniskiem), zwiększając przepustowość dróg oraz dodając dedykowane ścieżki piesze i rowerowe. Łatwiejszy dojazd i dostęp mogą zwiększyć popyt mieszkaniowy na przedmieściach takich jak Kilbirnie, Miramar i Hataitai – co potencjalnie podniesie tam wartości nieruchomości wraz ze skróceniem czasu podróży. Przebudowa ruchliwego skrzyżowania Basin Reserve usunie notoryczne wąskie gardło, przynosząc korzyści okolicom Te Aro i Newtown.

W obrębie miasta, rewitalizacja Golden Mile to kolejny przełomowy projekt. Ten plan o wartości ponad 120 milionów dolarów ma na celu przekształcenie głównych ulic handlowych centrum Wellington w strefy piesze i ich modernizację (od Lambton Quay do Courtenay Place), czyniąc je bardziej przyjaznymi dla ludzi. Prace rozpoczęły się w 2025 roku i obejmują nowe ścieżki rowerowe, szersze chodniki oraz ograniczenie ruchu samochodowego w godzinach szczytu transportprojects.org.nz transportprojects.org.nz. Po zakończeniu w 2027 roku, odnowiona przestrzeń Golden Mile powinna dodatkowo zwiększyć atrakcyjność handlową i gastronomiczną centrum – co pozytywnie wpłynie na wartości nieruchomości i czynsze sklepów, biur i hoteli wzdłuż tej trasy. Oczekiwane są pewne krótkoterminowe utrudnienia związane z budową, ale w dłuższej perspektywie liczba pustostanów handlowych powinna się zmniejszyć, a ruch pieszy wzrosnąć, wspierając wyższe czynsze handlowe i przebudowę starszych budynków na nowoczesne powierzchnie handlowe lub wielofunkcyjne.

Infrastruktura transportu publicznego w Wellington również zostanie ulepszona. Plany nowej linii szybkiego transportu zbiorowego (tramwaj lub szybki autobus) od dworca kolejowego przez południowe/wschodnie przedmieścia były częścią LGWM. Chociaż forma projektu szybkiego transportu jest nadal ustalana (i została wstrzymana podczas zmian programu w 2023 roku), trwają prace nad ulepszeniem istniejącej sieci autobusowej poprzez ciągłe pasy priorytetowe dla autobusów i potencjalnie pojazdy o większej pojemności. Sieć kolejowa obsługująca przedmieścia regionu Wellington również jest modernizowana – zamówiono nowe jednostki pociągów dla linii miejskich, a Metlink planuje zwiększenie częstotliwości kursowania do 2026 roku. Sprawny transport publiczny jest kluczowy dla wspierania rozwoju zabudowy o większej gęstości wzdłuż głównych korytarzy (linia Johnsonville, linia Hutt itd.), a obszary wokół stacji kolejowych (Johnsonville, Tawa, Porirua itd.), które są obecnie przeznaczone pod zabudowę apartamentową, staną się bardziej atrakcyjne wraz z poprawą usług transportowych.

Poza transportem, inne projekty infrastrukturalne i rozwojowe będą wpływać na krajobraz nieruchomości:

Projekty wzmacniania nabrzeża i odporności sejsmicznej: Miasto nadal inwestuje w odporność – np. wzmacnianie muru oporowego w Wellington i poprawę systemu odwadniającego w celu ograniczenia ryzyka powodzi. Kilka budynków zabytkowych jest wzmacnianych pod kątem trzęsień ziemi lub przebudowywanych (renowacja ratusza zakończy się w 2025 roku, nowe odporne na trzęsienia ziemi centrum kongresowe otwarto w 2023 roku). Bezpieczniejsze, bardziej odporne środowisko zabudowane podnosi długoterminową wartość nieruchomości i ich ubezpieczalność.

Miasto nadal inwestuje w odporność – np. wzmacnianie muru oporowego w Wellington i poprawę systemu odwadniającego w celu ograniczenia ryzyka powodzi. Kilka budynków zabytkowych jest wzmacnianych pod kątem trzęsień ziemi lub przebudowywanych (renowacja ratusza zakończy się w 2025 roku, nowe odporne na trzęsienia ziemi centrum kongresowe otwarto w 2023 roku). Bezpieczniejsze, bardziej odporne środowisko zabudowane podnosi długoterminową wartość nieruchomości i ich ubezpieczalność. Ekspansja przedmieść: Na północnych przedmieściach i w miastach satelitarnych powstają nowe osiedla mieszkaniowe. Na przykład duże inwestycje na terenach zielonych w Porirua (Kenepuru Landing, Plimmerton Farm), Upper Hutt (osiedla Kelson i Wallaceville) oraz Lower Hutt (nowe obszary mieszkaniowe w Wainuiomata i Stokes Valley) dodadzą tysiące domów w ciągu najbliższych 5–10 lat. Projekty te stopniowo zwiększą podaż mieszkań w regionie i przesuną część wzrostu na tereny zewnętrzne. Warto zauważyć, że otwarcie w 2022 roku autostrady Transmission Gully poprawiło dostęp do Kapiti Coast i Porirua, wzbudzając większe zainteresowanie nieruchomościami w tych rejonach.

Na północnych przedmieściach i w miastach satelitarnych powstają nowe osiedla mieszkaniowe. Na przykład duże inwestycje na terenach zielonych w Porirua (Kenepuru Landing, Plimmerton Farm), Upper Hutt (osiedla Kelson i Wallaceville) oraz Lower Hutt (nowe obszary mieszkaniowe w Wainuiomata i Stokes Valley) dodadzą tysiące domów w ciągu najbliższych 5–10 lat. Projekty te stopniowo i przesuną część wzrostu na tereny zewnętrzne. Warto zauważyć, że otwarcie w 2022 roku poprawiło dostęp do Kapiti Coast i Porirua, wzbudzając większe zainteresowanie nieruchomościami w tych rejonach. Rozwój dzielnic komercyjnych: Sektor technologiczny Wellington rozwija się po cichu; inicjatywy takie jak Takapu Valley Tech Hub oraz rozbudowa dzielnicy naukowo-innowacyjnej Wellington (w pobliżu Gracefield) mogą do 2028 roku zwiększyć zapotrzebowanie na wyspecjalizowane nieruchomości komercyjne (laboratoria, biura). Dodatkowo, jeśli branża filmowa (skupiona w Miramar) nadal będzie się rozwijać, możemy spodziewać się inwestycji w nowe studia lub parki biurowe dla branży kreatywnej, co jeszcze bardziej umocni pozycję Wellington jako stolicy kreatywności.

Ogólnie rzecz biorąc, obecne inwestycje infrastrukturalne w Wellington mają na celu zwiększenie pojemności i jakości życia w mieście, co z kolei wspiera rynek nieruchomości. Lepsze połączenia transportowe otworzą nowe tereny mieszkaniowe i umożliwią większą gęstość zabudowy bez korków. Modernizacje miejskich udogodnień sprawią, że centrum miasta stanie się bardziej tętniące życiem – zachęcając ludzi (i firmy) do osiedlania się w Wellington. Te zmiany tworzą podstawy dla zrównoważonego wzrostu rynku nieruchomości w drugiej połowie lat 20. XXI wieku.

Wpływy ekonomiczne i demograficzne

Trendy populacyjne i migracyjne

Prądy demograficzne są podstawowym czynnikiem wpływającym na perspektywy rynku nieruchomości w Wellington. Region ten rozwija się demograficznie, ale umiarkowanie w porównaniu do średniej krajowej. Greater Wellington osiągnęło około 541 500 mieszkańców w 2024 roku, co stanowi wzrost o ~0,7% rok do roku rep.infometrics.co.nz. Ten wskaźnik wzrostu jest niższy niż ogólnokrajowe 1,7% w tym samym okresie rep.infometrics.co.nz, co odzwierciedla fakt, że stolica nie skorzystała tak bardzo z powysiłkowego boomu migracyjnego jak Auckland czy Christchurch. W rzeczywistości, po ponownym otwarciu granic Nowej Zelandii w 2022 roku, kraj odnotował rekordowy napływ migrantów w latach 2023–24 (migracja netto przekroczyła +100 000 w 2024 roku) – ale duża część z nich osiedliła się w Auckland lub gdzie indziej. Wellington zyskało pewną liczbę migrantów zagranicznych (studentów międzynarodowych, wykwalifikowanych pracowników IT i administracji), jednak odnotowało także dalszy netto odpływ Nowozelandczyków do Australii, co zniwelowało część zysków stats.govt.nz 1news.co.nz. Na początku 2025 roku tendencje migracyjne znów się odwróciły: najnowsze dane pokazują, że migracja netto znacznie zwolniła (do ~+26 000 w skali kraju w roku do marca 2025, w porównaniu do ogromnego poprzedniego roku) stats.govt.nz. Dla Wellington oznacza to prawdopodobnie, że wzrost liczby ludności pozostanie umiarkowany, na poziomie około 0,5–1% rocznie, chyba że nowa fala migrantów skieruje się konkretnie do stolicy. Spis powszechny 2023 roku wykazał dla regionu Wellington około 521 000 mieszkańców (stała populacja) stats.govt.nz, a prognozy sugerują stopniowy wzrost do około 560 000 do 2028 roku (około +1% rocznie). Kluczowa implikacja: popyt na mieszkania w Wellington będzie rósł, ale nie eksploduje – to tempo, które w połączeniu z nową podażą mieszkań może utrzymać równowagę na rynku.

Warto również zauważyć, że migracja wewnętrzna w Nowej Zelandii w ostatnim czasie sprzyjała niektórym mniejszym ośrodkom na Wyspie Północnej kosztem Wellington. Wysokie koszty mieszkań i przejście na pracę zdalną sprawiły, że część mieszkańców Wellington przeniosła się w latach 2020–22 do regionów takich jak Wairarapa czy Palmerston North. Jednak wraz z poprawą dostępności cenowej w Wellington i powrotem do pracy stacjonarnej, miasto może ponownie zatrzymać i przyciągnąć więcej mieszkańców. Stosunkowo wysoki poziom wykształcenia i dochodów w regionie działa zachęcająco. Ponadto populacja Wellington ma przewagę młodych dorosłych (ze względu na uniwersytety i pracę w administracji), co generuje naturalny popyt na mieszkania, gdy najemcy przechodzą do zakupu pierwszego domu itp. W latach 2025–2028 każda znacząca zmiana w polityce imigracyjnej lub wzrost liczby studentów zagranicznych (np. na Victoria University) bezpośrednio zwiększyłaby popyt na wynajem i zakup pierwszych mieszkań w Wellington. Podsumowując, czynniki demograficzne stanowią łagodny wiatr w plecy: Wellington będzie się rozwijać, wspierając rynek nieruchomości, ale nie tak szybko, by przegrzać się wyłącznie z powodu presji demograficznej.

Czynniki zatrudnienia i dochodów

Kondycja rynku pracy w Wellington ma kluczowe znaczenie dla sektora nieruchomości, biorąc pod uwagę rolę miasta jako administracyjnego i technologicznego centrum Nowej Zelandii. Zatrudnienie w Wellington było stosunkowo stabilne podczas ostatnich wahań gospodarczych. Stopa bezrobocia w regionie wynosiła około 3,4% w 2024 roku, wzrosła z rekordowo niskiego poziomu (~2,8%), ale wciąż była lepsza niż krajowa stopa bezrobocia (~5% do 2025 roku) rep.infometrics.co.nz stats.govt.nz. Zatrudnienie w sektorze publicznym znacznie wzrosło w latach 2018–2022, co wspierało lokalną gospodarkę, jednak zmiana rządu pod koniec 2023 roku przyniosła nacisk na dyscyplinę fiskalną. W 2024 roku agencje publiczne w Wellington stanęły w obliczu cięć budżetowych i przeglądów, co spowodowało pewną niepewność zatrudnienia w sektorze publicznym loweandco.nz. Niektórzy kontraktorzy stracili pracę, a niektóre ministerstwa połączyły zespoły (co wpłynęło na zapotrzebowanie na powierzchnie biurowe, jak wspomniano). To wprowadziło ostrożne nastroje wśród kupujących – z których wielu pracuje w administracji – ograniczając ich gotowość do zwiększania budżetów na mieszkania loweandco.nz. Niemniej jednak, podstawowa służba publiczna pozostaje ogromnym i stabilnym pracodawcą, więc masowego odpływu miejsc pracy się nie spodziewa. Do 2025 roku większość redukcji wydaje się być umiarkowana i jednorazowa. Co więcej, gospodarka oparta na wiedzy w Wellington się dywersyfikuje: wzrost firm IT, startupów i branży filmowej tworzy miejsca pracy w sektorze prywatnym, które rekompensują ewentualne ograniczenia w sektorze publicznym.

Co ważne, dochody w Wellington należą do najwyższych w Nowej Zelandii, co stanowi podstawę dla dostępności mieszkań i zdolności kredytowej. Mediana dochodów gospodarstw domowych w Wellington City jest o około 15% wyższa niż mediana krajowa. Stabilny wzrost płac w przedziale 3–4% rocznie w latach 2020–2024 oznacza, że wiele gospodarstw domowych ma obecnie więcej środków na spłatę kredytów hipotecznych (nawet pomimo wzrostu kosztów odsetek). Pomogło to ograniczyć stres związany z kredytami hipotecznymi: w połowie 2024 roku Wellington miało niższy odsetek gospodarstw domowych wydających ponad 40% dochodu na mieszkanie niż większość regionów ecoprofile.infometrics.co.nz. Patrząc w przyszłość, prognozowany wzrost bezrobocia do około 4–5% (jeśli gospodarka spowolni w 2025 roku) nadal byłby stosunkowo łagodny i prawdopodobnie krótkotrwały. W latach 2026–27, wraz z ożywieniem szerszej gospodarki Nowej Zelandii, Wellington powinno ponownie odnotować wzrost zatrudnienia, zwłaszcza jeśli rząd poluzuje wydatki lub zainwestuje w infrastrukturę (co często robi się, aby pobudzić wzrost).

Podsumowując, perspektywy zatrudnienia w Wellington pozostają solidne, choć należy uważnie obserwować politykę sektora publicznego. Stabilne miejsca pracy i rosnące dochody dają ludziom pewność do zakupu domów lub podpisywania umów najmu komercyjnego. Warto jednak zauważyć jedno ryzyko: silne uzależnienie Wellington od miejsc pracy w sektorze wiedzy oznacza, że każda nagła zmiana (np. outsourcing, automatyzacja lub przeniesienie dużej agencji) może uderzyć w rynek nieruchomości. Z drugiej strony, jako stolica, Wellington może skorzystać na zwiększeniu wydatków rządowych w przyszłości (na przykład, jeśli potrzebna będzie stymulacja gospodarcza) – co może ponownie zwiększyć zatrudnienie i zajętość biur. Na razie zróżnicowana kadra profesjonalistów i niski poziom bezrobocia stanowią solidną podstawę dla rynku nieruchomości w mieście do 2028 roku.

Stopy procentowe i inflacja

Trajektoriabyła dominującym czynnikiem w cyklu nieruchomości w Wellington. Po tym, jak Bank Rezerw Nowej Zelandii (RBNZ) agresywnie podniósł oficjalną stopę procentową od 2021 do połowy 2023 roku (aby zwalczyć wysoką inflację), koszty pożyczek mniej więcejw stosunku do poziomów z czasów pandemii. Do 2023 roku średnie oprocentowanie kredytów hipotecznych osiągnęło około 6%–7% (dla stałych okresów), co znacząco zmniejszyło siłę nabywczą kupujących i przyczyniło się do spadku cen mieszkań. Dobrą wiadomością w 2025 roku jest to, że cykl stóp procentowych: inflacja została sprowadzona do docelowego zakresu, co pozwoliło na złagodzenie stóp. Roczna, co jest najniższym poziomem od prawie dwóch lat squirrel.co.nz squirrel.co.nz . RBNZ, po skutecznym ograniczeniu presji cenowej (spadek z około 7% inflacji w 2022 roku),. Na połowę 2025 roku OCR wynosi 1news.co.nz , w dół z maksymalnego poziomu 5,5%. Przełożyło się to na realną ulgę dla kredytobiorców:(z około 6,5% rok wcześniej) 1news.co.nz 1news.co.nz . Podobnie, średnie oprocentowanie kredytów hipotecznych o zmiennym oprocentowaniu wynosi obecnie poniżej 7%, podczas gdy w 2023 roku było blisko 8% 1news.co.nz

Te cięcia stóp procentowych są kluczowym powodem stabilizacji rynku nieruchomości. Niższe koszty obsługi zadłużenia poprawiają dostępność – na przykład każdy punkt procentowy spadku stóp procentowych kredytów hipotecznych zwiększa kwotę, jaką przeciętny nabywca z Wellington może zapłacić za dom bez podnoszenia swojej miesięcznej raty. Oczekuje się, że stopy będą spadać tylko stopniowo od tego momentu. Ekonomiści przewidują być może jeszcze jedną niewielką obniżkę OCR do końca 2025 roku, a następnie stabilizację 1news.co.nz 1news.co.nz. Banki takie jak ASB i ANZ sygnalizują, że większość spadków stóp procentowych kredytów hipotecznych już się zakończyła na ten moment 1news.co.nz 1news.co.nz. Dlatego kupujący nie powinni oczekiwać powrotu do ultra-niskich kredytów hipotecznych na poziomie 3% z 2021 roku; zamiast tego stopy mogą ustabilizować się w przedziale 4–5% w nadchodzących latach, co jest historycznie normalne. Z perspektywy rynku nieruchomości, stopy procentowe w latach 2025–2028 prawdopodobnie będą neutralne lub wspierające: wystarczająco wysokie, by utrzymać dyscyplinę kredytową, ale na tyle niskie (względem inflacji i wzrostu dochodów), by zachęcać do transakcji. Warto zauważyć, że inwestorzy, którzy byli pod presją wysokich stóp, mogą teraz lepiej uzasadnić zakupy, gdy rentowności i stopy kredytów hipotecznych się zbliżają.

Jeśli chodzi o inflację, mieszkańcy Wellington zauważają lekkie złagodzenie presji kosztów życia. Poza mieszkaniami, jednym z kosztów, który wzrósł, były lokalne podatki (rates), które gwałtownie wzrosły (Rada Miasta Wellington wprowadziła dużą podwyżkę podatków w 2024 roku). Część tego wpływa na wskaźniki inflacji. Jednak ogólnie, wraz ze stabilizacją globalnych łańcuchów dostaw i ograniczonymi wydatkami konsumenckimi, oczekuje się, że inflacja utrzyma się na poziomie około 2–3% – dokładnie w celu RBNZ. Ta stabilność oznacza, że nie przewiduje się szoków dotyczących stóp procentowych; era gwałtownych podwyżek stóp już się skończyła, chyba że nastąpi nowy wzrost inflacji. Dla sektora nieruchomości komercyjnych takie otoczenie oznacza również, że stopy kapitalizacji (rentowności) mogą się wypłaszczyć. W 2022 roku stopy kapitalizacji rosły wraz ze wzrostem stóp procentowych; teraz, przy ulżeniu w stopach, obserwujemy stabilizację stóp kapitalizacji na rynku biurowym i przemysłowym w Wellington linkedin.com. Inwestorzy nie wymagają już coraz wyższych rentowności, by pokonać rosnący koszt długu. Podsumowując, niską inflację i łagodnie spadające stopy procentowe można uznać za pozytywne tło dla rynku nieruchomości w Wellington do 2028 roku, wspierające zrównoważony wzrost cen i aktywność inwestycyjną.

Perspektywy inwestycyjne: 2025–2028

Perspektywy rynku nieruchomości w Wellington na najbliższe lata są ostrożnie optymistyczne, z oczekiwanym umiarkowanym wzrostem, ale także pewnymi ryzykami do uwzględnienia. Oto czego mogą spodziewać się inwestorzy i obserwatorzy:

Wzrost cen domów ma się umiarkowanie odbudować: Po osiągnięciu dna w latach 2024–25, ceny domów w Wellington mają stopniowo rosnąć do 2028 roku . Prognozy konsensusu wskazują na jednocyfrowe roczne wzrosty, a nie kolejny boom. Sondaż Reutersa wśród analityków przewiduje, że ceny domów w Nowej Zelandii wzrosną o około +3,8% w 2025 roku , następnie przyspieszą do +6,0% w 2026 i +5,1% w 2027 roku globalpropertyguide.com. Wellington może zacząć nieco wolniej (ze względu na większą korektę), ale do 2026 roku może zasadniczo podążać za tymi krajowymi wzrostami. Banki takie jak ANZ również przewidują wzrost cen o 2,5–4,5% w 2025 roku loweandco.nz. Czynniki napędzające to odbicie: poprawa dostępności cenowej, wzrost liczby ludności (choć umiarkowany) oraz znacznie ograniczona budowa nowych domów, co do 2026 roku ograniczy podaż. Jednak szybka inflacja cen nie jest oczekiwana – utrzymujące się ograniczenia dostępności i ostrożne nastroje kupujących prawdopodobnie „stłumią wzrost” , utrzymując go na stopniowym poziomie loweandco.nz. W istocie rynek mieszkaniowy Wellington wchodzi w okres umiarkowanego ożywienia , a nie spekulacyjnego wzrostu.

Po osiągnięciu dna w latach 2024–25, ceny domów w Wellington mają . Prognozy konsensusu wskazują na jednocyfrowe roczne wzrosty, a nie kolejny boom. Sondaż Reutersa wśród analityków przewiduje, że ceny domów w Nowej Zelandii wzrosną o około , następnie przyspieszą do +6,0% w 2026 i +5,1% w 2027 roku globalpropertyguide.com. Wellington może zacząć nieco wolniej (ze względu na większą korektę), ale do 2026 roku może zasadniczo podążać za tymi krajowymi wzrostami. Banki takie jak ANZ również przewidują loweandco.nz. Czynniki napędzające to odbicie: poprawa dostępności cenowej, wzrost liczby ludności (choć umiarkowany) oraz znacznie ograniczona budowa nowych domów, co do 2026 roku ograniczy podaż. Jednak – utrzymujące się ograniczenia dostępności i ostrożne nastroje kupujących prawdopodobnie , utrzymując go na stopniowym poziomie loweandco.nz. W istocie rynek mieszkaniowy Wellington wchodzi w okres , a nie spekulacyjnego wzrostu. Stopy zwrotu z najmu i strategia inwestora: Przy spadku cen domów i jedynie nieznacznym spadku czynszów, stopy zwrotu z najmu w Wellington faktycznie się poprawiły względem najniższych poziomów. Średnie stopy brutto wynoszą obecnie około 4,5–5% dla nieruchomości mieszkalnych opespartners.co.nz opespartners.co.nz, w porównaniu do ~3–4% na szczycie rynku. Ten poziom jest nieco powyżej średniej krajowej opespartners.co.nz opespartners.co.nz i sprawia, że utrzymanie nieruchomości jest bardziej opłacalne dla inwestorów. W rzeczywistości Wellington „wyróżnia się” stosunkowo korzystnym stosunkiem czynszu do ceny – na przykład czynsz za przeciętny dom w Wellington stanowi około 23% mediany dochodu gospodarstwa domowego , co jest lepsze niż przystępność cenowa w Auckland ecoprofile.infometrics.co.nz. Wraz ze spadkiem stóp procentowych, perspektywy przepływów pieniężnych dla właścicieli będą się poprawiać jeszcze bardziej. Możemy zobaczyć, że wcześniejsi nabywcy (którzy kupili na szczycie cen) będą nadal zmniejszać zadłużenie, ale nowi inwestorzy wypatrują okazji, zwłaszcza w segmentach takich jak domy szeregowe, które mogą osiągać ~4,8% stopy zwrotu, lub apartamenty dual-key z ~6% stopą zwrotu opespartners.co.nz opespartners.co.nz. Przywrócenie możliwości odliczania odsetek od podatku (jeśli zostanie w pełni potwierdzone przez zmiany polityki w 2025 roku) może sprawić, że inwestycje w najem w Wellington staną się bardziej atrakcyjne. Ogólnie rzecz biorąc, inwestorzy prawdopodobnie pozostaną skoncentrowani na stopie zwrotu , preferując nieruchomości, które albo zapewniają solidny zwrot z najmu, albo mają potencjał do zwiększenia wartości (np. poprzez budowę dodatkowych lokali lub remonty zwiększające czynsz).

Przy spadku cen domów i jedynie nieznacznym spadku czynszów, względem najniższych poziomów. Średnie stopy brutto wynoszą obecnie około 4,5–5% dla nieruchomości mieszkalnych opespartners.co.nz opespartners.co.nz, w porównaniu do ~3–4% na szczycie rynku. Ten poziom jest nieco powyżej średniej krajowej opespartners.co.nz opespartners.co.nz i sprawia, że utrzymanie nieruchomości jest bardziej opłacalne dla inwestorów. W rzeczywistości Wellington „wyróżnia się” stosunkowo korzystnym stosunkiem czynszu do ceny – na przykład , co jest lepsze niż przystępność cenowa w Auckland ecoprofile.infometrics.co.nz. Wraz ze spadkiem stóp procentowych, jeszcze bardziej. Możemy zobaczyć, że wcześniejsi nabywcy (którzy kupili na szczycie cen) będą nadal zmniejszać zadłużenie, ale nowi inwestorzy wypatrują okazji, zwłaszcza w segmentach takich jak domy szeregowe, które mogą osiągać ~4,8% stopy zwrotu, lub apartamenty dual-key z ~6% stopą zwrotu opespartners.co.nz opespartners.co.nz. Przywrócenie możliwości odliczania odsetek od podatku (jeśli zostanie w pełni potwierdzone przez zmiany polityki w 2025 roku) może sprawić, że inwestycje w najem w Wellington staną się bardziej atrakcyjne. Ogólnie rzecz biorąc, inwestorzy prawdopodobnie pozostaną , preferując nieruchomości, które albo zapewniają solidny zwrot z najmu, albo mają potencjał do zwiększenia wartości (np. poprzez budowę dodatkowych lokali lub remonty zwiększające czynsz). Ryzyka, na które warto uważać: Kilka ryzyk może rzutować cieniem na perspektywy . Jednym z nich jest szersza sytuacja gospodarcza – jeśli Nowa Zelandia weszłaby w głębszą recesję niż prognozowano (z powodu globalnych wstrząsów lub gwałtownego spowolnienia w Chinach/Australii), popyt na mieszkania w Wellington by osłabł, a najemcy komercyjni mogliby się wycofać. Wzrost bezrobocia powyżej, powiedzmy, 6% uderzyłby w nastroje. Kolejnym lokalnym ryzykiem jest klęska żywiołowa : położenie Wellington na uskokach sejsmicznych oznacza, że ryzyko trzęsienia ziemi zawsze istnieje. Znaczące trzęsienie mogłoby tymczasowo osłabić rynek i przekierować inwestycje (choć nowoczesne normy budowlane i ciągłe wzmacnianie konstrukcji ograniczają ryzyko szkód). Dodatkowo, zmiany polityczne wprowadzają niepewność. Chociaż obecny rząd sprzyja rozwojowi budownictwa mieszkaniowego, wszelkie drastyczne zmiany, takie jak nowe zasady podatkowe czy ograniczenia kredytowe, mogą wpłynąć na zachowania inwestorów. Na przykład, jeśli Bank Rezerw ponownie wprowadzi w przyszłości ostrzejsze limity wskaźnika LVR, by ostudzić ewentualną nadmierną aktywność, może to spowolnić rynek. Ogólnie rzecz biorąc, te ryzyka są do opanowania, ale inwestorzy powinni utrzymywać rozsądne bufory i ubezpieczenia, biorąc pod uwagę unikalny profil Wellington.

Kilka . Jednym z nich jest szersza sytuacja gospodarcza – jeśli Nowa Zelandia weszłaby w głębszą recesję niż prognozowano (z powodu globalnych wstrząsów lub gwałtownego spowolnienia w Chinach/Australii), popyt na mieszkania w Wellington by osłabł, a najemcy komercyjni mogliby się wycofać. Wzrost bezrobocia powyżej, powiedzmy, 6% uderzyłby w nastroje. Kolejnym lokalnym ryzykiem jest : położenie Wellington na uskokach sejsmicznych oznacza, że ryzyko trzęsienia ziemi zawsze istnieje. Znaczące trzęsienie mogłoby tymczasowo osłabić rynek i przekierować inwestycje (choć nowoczesne normy budowlane i ciągłe wzmacnianie konstrukcji ograniczają ryzyko szkód). Dodatkowo, wprowadzają niepewność. Chociaż obecny rząd sprzyja rozwojowi budownictwa mieszkaniowego, wszelkie drastyczne zmiany, takie jak nowe zasady podatkowe czy ograniczenia kredytowe, mogą wpłynąć na zachowania inwestorów. Na przykład, jeśli Bank Rezerw ponownie wprowadzi w przyszłości ostrzejsze limity wskaźnika LVR, by ostudzić ewentualną nadmierną aktywność, może to spowolnić rynek. Ogólnie rzecz biorąc, te ryzyka są do opanowania, ale inwestorzy powinni utrzymywać rozsądne bufory i ubezpieczenia, biorąc pod uwagę unikalny profil Wellington. Nadchodzące możliwości: Rynek Wellington oferuje pewne wyraźne możliwości w perspektywie do 2028 roku. Przejście w kierunku intensyfikacji zabudowy miejskiej otwiera szanse na rozwój i przebudowę – bystrzy inwestorzy mogą skupować starsze nieruchomości na terenach o podwyższonej zabudowie (np. w pobliżu węzłów komunikacyjnych), aby budować szeregowce lub apartamenty odpowiadające na skumulowany popyt. Sektor apartamentowy w Wellington pozostawał w tyle (większość Nowozelandczyków woli domy), ale przy ograniczonej dostępności cenowej nowoczesne apartamenty w dobrych lokalizacjach mogą zyskać na popularności, tworząc niszę wzrostu. W nieruchomościach komercyjnych, zmienność rynku biurowego to szansa dla najemców na przeprowadzkę do lepszych przestrzeni na negocjowalnych warunkach oraz dla inwestorów na repozycjonowanie starzejących się biurowców (możliwa konwersja niektórych biur na obrzeżach na mieszkania, co już zaczyna się pojawiać w Wellington). Sektor przemysłowy pozostaje atrakcyjną opcją – każda inwestycja w tę rzadką klasę aktywów lub nawet zakup gruntów o przeznaczeniu przemysłowym prawdopodobnie przyniesie dobre zwroty wraz ze wzrostem potrzeb logistycznych. Ponadto, jakość życia w Wellington i klimat „cool little capital” nadal przyciągają kreatywną kadrę – dopóki tak będzie, popyt na domy z charakterem w dzielnicach przyjaznych pieszym oraz kreatywne przestrzenie biurowe (studia, coworking) powinien się utrzymywać.

Oczekiwany scenariusz do 2028 roku: Rynek nieruchomości w Wellington wchodzi w okres zrównoważonej ekspansji, a nie niekontrolowanego boomu. Spodziewamy się powolnego wzrostu cen domów w najbliższych latach, ponieważ podaż pozostaje duża, a kupujący są ostrożni i szukają wartości 1news.co.nz. Duża liczba ofert i nowe inwestycje mieszkaniowe powstrzymają gwałtowny wzrost cen w średnim terminie 1news.co.nz 1news.co.nz. W latach 2026–27, jeśli warunki gospodarcze będą sprzyjające, wzrost cen może nieco przyspieszyć, ale prawdopodobnie nie przekroczy jednocyfrowych wartości rocznie. Czynsze mogą ponownie zacząć rosnąć po 2025 roku, gdy obecna nadpodaż zostanie wchłonięta, ale duże skoki czynszów są mało prawdopodobne ze względu na niedawne rekordy i nową podaż mieszkań na wynajem (np. właściciele przechodzący z krótkoterminowego Airbnb na długoterminowy najem zwiększają podaż). Inwestorzy nieruchomości mogą oczekiwać umiarkowanych zysków kapitałowych oraz poprawy rentowności najmu – bardziej dochodowego profilu zwrotu w porównaniu do dużych zysków kapitałowych z lat 2010.

Podsumowując, rynek nieruchomości w Wellington w 2025 roku odzyskał równowagę po korekcie i jest gotowy na stopniowy wzrost bez skrajności. Połączenie stabilizującej się gospodarki, kluczowych inwestycji infrastrukturalnych i rozsądnej polityki mieszkaniowej tworzy tło dla zdrowszego rynku. Zarówno sektor mieszkaniowy, jak i komercyjny mają swoje wyzwania (odpowiednio: dostępność cenowa i nadpodaż w niektórych segmentach), ale także wyraźne oznaki odporności i adaptacji. O ile nie nastąpią żadne wstrząsy, Wellington do 2028 roku powinno odnotować wyższe wartości nieruchomości niż obecnie, nowocześniejszy zasób mieszkaniowy (dzięki zabudowie uzupełniającej) oraz miasto, które pozostaje jednym z najbardziej pożądanych miejsc do życia i prowadzenia biznesu w Nowej Zelandii – prawdziwie „najfajniejsza mała stolica” utrzymująca swoją dynamikę rynku nieruchomości.

Źródła: Oficjalne dane i raporty, w tym publikacje Real Estate Institute of NZ (REINZ) squirrel.co.nz globalpropertyguide.com, regionalne profile ekonomiczne rep.infometrics.co.nz ecoprofile.infometrics.co.nz, analizy agencji nieruchomości (Lowe & Co, Squirrel Mortgage) loweandco.nz squirrel.co.nz, badania rynku JLL i Colliers research.jllapsites.com linkedin.com, oraz komentarze prasowe z 1News, RNZ i innych 1news.co.nz stats.govt.nz, jak cytowano w całym tekście. Dostarczają one najnowszych prognoz na 2025 rok oraz perspektyw dla rynku nieruchomości w Wellington.