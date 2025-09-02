Globalny rynek nieruchomości wstrząśnięty 48-godzinną ofensywą: transakcje, polityczne rewelacje i zmiany na rynku

Kryzys dostępności mieszkań w USA się pogłębia – sekretarz skarbu Scott Bessent ostrzega przed wyzwaniem wymagającym „pełnej mobilizacji” i sygnalizuje możliwe działania, w tym ogłoszenie krajowego stanu wyjątkowego w mieszkalnictwie tej jesieni.

Carlyle Group zebrała rekordowe 9 miliardów dolarów na najnowszy amerykański fundusz nieruchomości, największy od 2012 roku, koncentrując się na aktywach mieszkaniowych, magazynach samoobsługowych i przemysłowych, unikając biur, hoteli i centrów handlowych.

<li EVERGRANDE: Likwidatorzy Evergrande Group zwrócili się do sądu w Hongkongu o wyznaczenie syndyków do poszukiwania majątku założyciela Hui Ka Yana, gdy deweloper z zadłużeniem przekraczającym 300 miliardów dolarów zbliża się do likwidacji i został wycofany z HKEX. Seazen Group ogłosiła strategiczne partnerstwo w celu eksploracji tokenizacji rzeczywistych aktywów, przekazując udział kapitałowy o wartości 6,3 miliona dolarów (0,27%) firmie z branży Blockchain Metaverse w celu rozwoju tokenizacji aktywów nieruchomości Seazen.

Mitsubishi UFJ Financial Group uruchomiła fundusz nieruchomości o wartości 100 miliardów jenów na inwestycje w nieruchomości w Tokio, Osace i Nagoi, z około 30 miliardami jenów kapitału od instytucji, a resztą w formie długu.

Nowa Zelandia cofnęła zakaz zakupu nieruchomości przez cudzoziemców, pozwalając posiadaczom wizy Active Investor Plus na zakup lub budowę jednego luksusowego domu o wartości powyżej 5 milionów NZD, ze skutkiem natychmiastowym; od kwietnia złożono 301 wniosków wizowych na łączną kwotę co najmniej 1,8 miliarda NZD.

Dubaj odnotował 51 000 sprzedaży domów w II kwartale 2025 roku, co stanowi kwartalny rekord, a plany dodania 210 000 nowych jednostek mieszkalnych do końca 2026 roku podnoszą prognozę Fitch dotyczącą spadku cen o 10–15%.

Ceny domów w Wielkiej Brytanii spadły w sierpniu o 0,1%, co jest trzecim miesięcznym spadkiem od kwietnia; roczny wzrost wynosi 2,1%, podczas gdy dostępność pozostaje ograniczona, a Bank Anglii obniżył stopę bazową do 4,00%.

Arabia Saudyjska uruchomiła pierwszy rynek papierów wartościowych zabezpieczonych hipotekami mieszkaniowymi, a SRC wyemitowała inauguracyjne RMBS pod koniec sierpnia, aby zwiększyć płynność i wesprzeć cel podniesienia poziomu własności domów do około 70%.

Deweloperzy z Hongkongu staną w przyszłym roku przed 70% wzrostem zapadalności zadłużenia – z 4,2 miliarda dolarów w tym roku do 7,1 miliarda dolarów w 2026 roku; Road King nie spłacił kuponów obligacji w obliczu presji refinansowej.

Podsumowanie: W ciągu dwóch dni (1–2 września 2025 r.) rynki nieruchomości na całym świecie zostały wywrócone do góry nogami przez błyskawiczne wydarzenia. USA zasugerowały ogłoszenie stanu wyjątkowego w mieszkalnictwie w obliczu gwałtownie rosnących kosztów kredytów hipotecznych reuters.com, podczas gdy w Wielkiej Brytanii odnotowano niespodziewany spadek cen domów reuters.com. Kryzys na chińskim rynku nieruchomości się pogłębił – od upadku Evergrande po dewelopera sięgającego po finansowanie przez blockchain reuters.com. Region Azji i Pacyfiku zaskoczył, gdy Nowa Zelandia ponownie otworzyła rynek dla zamożnych zagranicznych nabywców domów reuters.com, a Japonia uruchomiła ogromny fundusz nieruchomości reuters.com. Na Bliskim Wschodzie Arabia Saudyjska wprowadziła swoje pierwsze papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką english.aawsat.com, aby zwiększyć płynność na rynku mieszkaniowym, mimo że boom w Dubaju budzi obawy przed krachem. W Afryce i Ameryce Łacińskiej wysokie stopy procentowe i nowe inwestycje przekształcają rynki. Poniżej przedstawiamy kluczowe transakcje, trendy, polityki, wpływ stóp procentowych, projekty i innowacje technologiczne – wraz z opiniami ekspertów – region po regionie.

Ameryka Północna (USA i Kanada) – Kryzys dostępności i działania polityczne

Przystępność cenowa mieszkań na granicy wytrzymałości: Posiadanie domu w USA staje się coraz mniej osiągalne, ponieważ stopy procentowe kredytów hipotecznych i ceny osiągają wieloletnie maksima. Obecnie taniej jest wynajmować niż kupować mieszkanie startowe w 49 z 50 największych miast USA san.com san.com. Średnie miesięczne raty kredytu hipotecznego (2 768 USD) są o około 38% wyższe niż czynsze (2 000 USD) san.com san.com, co jest odwróceniem historycznych norm. Osoby kupujące po raz pierwszy mają trudności: ich średni wiek wzrósł do 38 lat (z 28 w 1991 roku), a ich udział w rynku spadł do 24% , najniższego poziomu od początku prowadzenia statystyk w 1981 roku nar.realtor. „Rynek mieszkaniowy w USA jest podzielony na dwie grupy: osoby kupujące po raz pierwszy, które mają trudności z wejściem na rynek, oraz obecnych właścicieli domów kupujących za gotówkę” – zauważa zastępczyni głównego ekonomisty NAR, Jessica Lautz nar.realtor, ponieważ wysokie ceny i oprocentowanie kredytów hipotecznych powyżej 7% zamykają młodym nabywcom drogę do zakupu.

Posiadanie domu w USA staje się coraz mniej osiągalne, ponieważ stopy procentowe kredytów hipotecznych i ceny osiągają wieloletnie maksima. Obecnie taniej jest wynajmować niż kupować mieszkanie startowe w 49 z 50 największych miast USA san.com san.com. Średnie miesięczne raty kredytu hipotecznego (2 768 USD) są o około 38% wyższe niż czynsze (2 000 USD) san.com san.com, co jest odwróceniem historycznych norm. Osoby kupujące po raz pierwszy mają trudności: ich średni wiek wzrósł do lat (z 28 w 1991 roku), a ich udział w rynku spadł do , najniższego poziomu od początku prowadzenia statystyk w 1981 roku nar.realtor. „Rynek mieszkaniowy w USA jest podzielony na dwie grupy: osoby kupujące po raz pierwszy, które mają trudności z wejściem na rynek, oraz obecnych właścicieli domów kupujących za gotówkę” – zauważa zastępczyni głównego ekonomisty NAR, Jessica Lautz nar.realtor, ponieważ wysokie ceny i oprocentowanie kredytów hipotecznych powyżej 7% zamykają młodym nabywcom drogę do zakupu. „Wszyscy do pracy” – USA sygnalizują kryzys mieszkaniowy: W obliczu kryzysu dostępności cenowej, Waszyngton może interweniować. Sekretarz Skarbu Scott Bessent ostrzegł, że koszty mieszkań to wyzwanie wymagające zaangażowania wszystkich i ujawnił, że administracja Trumpa planuje w najbliższych tygodniach nowe działania reuters.com reuters.com. Powiedział agencji Reuters, że prezydent Trump rozważa nawet ogłoszenie krajowego stanu wyjątkowego w mieszkalnictwie tej jesieni, aby pobudzić podaż i ograniczyć ceny reuters.com. Bessent zauważył, że czynsze w końcu zaczęły spadać , co przynosi ulgę najemcom, ale sprzedaż domów pozostaje niska z powodu restrykcyjnej polityki monetarnej Rezerwy Federalnej reuters.com. Oczekuje, że transakcje na rynku nieruchomości wzrosną, gdy stopy procentowe zaczną spadać , ponieważ właściciele z bardzo niskimi kredytami hipotecznymi w końcu będą skłonni sprzedawać reuters.com. Tymczasem administracja rozważa uproszczenie procedur i standaryzację, aby przyspieszyć nową zabudowę reuters.com. „Dostępność cenowa”, powiedział Bessent, „będzie dużym priorytetem” podczas poszukiwania rozwiązań reuters.com.

W obliczu kryzysu dostępności cenowej, Waszyngton może interweniować. Sekretarz Skarbu ostrzegł, że koszty mieszkań to wyzwanie wymagające zaangażowania wszystkich i ujawnił, że administracja Trumpa planuje w najbliższych tygodniach nowe działania reuters.com reuters.com. Powiedział agencji Reuters, że prezydent Trump rozważa nawet tej jesieni, aby pobudzić podaż i ograniczyć ceny reuters.com. Bessent zauważył, że czynsze w końcu zaczęły , co przynosi ulgę najemcom, ale sprzedaż domów pozostaje niska z powodu restrykcyjnej polityki monetarnej Rezerwy Federalnej reuters.com. Oczekuje, że , ponieważ właściciele z bardzo niskimi kredytami hipotecznymi w końcu będą skłonni sprzedawać reuters.com. Tymczasem administracja rozważa uproszczenie procedur i standaryzację, aby przyspieszyć nową zabudowę reuters.com. „Dostępność cenowa”, powiedział Bessent, „będzie dużym priorytetem” podczas poszukiwania rozwiązań reuters.com. Giganci inwestycyjni stawiają na odbicie rynku nieruchomości: Duże pieniądze są mobilizowane na rzecz ożywienia amerykańskiego rynku nieruchomości. Firma private equity Carlyle Group zebrała rekordowe 9 miliardów dolarów na swój najnowszy amerykański fundusz nieruchomości – największy od 2012 roku – przygotowując się do zakupu gruntów i budynków w cyklicznym dołku reuters.com reuters.com. Rob Stuckey , szef działu nieruchomości w Carlyle w USA, powiedział, że inwestorzy zaangażowali kapitał podczas „jednego z najtrudniejszych okresów pozyskiwania funduszy… w ostatnich latach”, przyciągnięci poprawiającymi się fundamentami w sektorach mieszkaniowym, self-storage i przemysłowym reuters.com reuters.com. Co istotne, fundusz Carlyle będzie unikał sektorów strukturalnie problematycznych , takich jak biura, hotele i centra handlowe reuters.com, co odzwierciedla utrzymującą się presję w tradycyjnych nieruchomościach komercyjnych. Zamiast tego celuje w obszary o silniejszym popycie, ponieważ wysokie koszty finansowania i praca zdalna przekształcają amerykański rynek nieruchomości. Tymczasem inwestorzy instytucjonalni (fundusze emerytalne, ubezpieczyciele) wykupują domy jednorodzinne i portfele najmu, szukając zwrotów zabezpieczonych przed inflacją w warunkach zmiennych akcji reuters.com. Nawet przy utrzymującej się ograniczonej dostępności kredytów, ci gracze dysponujący gotówką stawiają na to, że „to jest atrakcyjny moment na inwestycje” w amerykańskie nieruchomości reuters.com.

Duże pieniądze są mobilizowane na rzecz ożywienia amerykańskiego rynku nieruchomości. Firma private equity zebrała rekordowe 9 dolarów na swój najnowszy amerykański fundusz nieruchomości – największy od 2012 roku – przygotowując się do zakupu gruntów i budynków w cyklicznym dołku reuters.com reuters.com. , szef działu nieruchomości w Carlyle w USA, powiedział, że inwestorzy zaangażowali kapitał podczas „jednego z najtrudniejszych okresów pozyskiwania funduszy… w ostatnich latach”, przyciągnięci poprawiającymi się fundamentami w sektorach mieszkaniowym, self-storage i przemysłowym reuters.com reuters.com. Co istotne, fundusz Carlyle będzie , takich jak biura, hotele i centra handlowe reuters.com, co odzwierciedla utrzymującą się presję w tradycyjnych nieruchomościach komercyjnych. Zamiast tego celuje w obszary o silniejszym popycie, ponieważ wysokie koszty finansowania i praca zdalna przekształcają amerykański rynek nieruchomości. Tymczasem inwestorzy instytucjonalni (fundusze emerytalne, ubezpieczyciele) i portfele najmu, szukając zwrotów zabezpieczonych przed inflacją w warunkach zmiennych akcji reuters.com. Nawet przy utrzymującej się ograniczonej dostępności kredytów, ci gracze dysponujący gotówką stawiają na to, że „to jest atrakcyjny moment na inwestycje” w amerykańskie nieruchomości reuters.com. Kanadyjska cisza przed ulgą w stopach procentowych: W Kanadzie w ciągu ostatnich 48 godzin nie doszło do żadnych dramatycznych zmian w polityce, ale rynek odzwierciedla wyzwania znane z USA. Główne miasta, takie jak Toronto i Vancouver, borykają się z kryzysem dostępności mieszkań po latach wzrostu cen, choć tempo wzrostu cen wyhamowało w 2025 roku. Agresywne podwyżki stóp procentowych przez Bank Kanady (które podniosły oprocentowanie kredytów hipotecznych powyżej 6%) znacząco spowolniły sprzedaż. Jednak wraz ze spadkiem inflacji w Kanadzie ekonomiści przewidują obniżki stóp procentowych w 2025 roku – co może być punktem zwrotnym dla rynku mieszkaniowego. Już teraz ceny domów ustabilizowały się w skali kraju po łagodnej korekcie, a popyt na mieszkania i domy startowe zaczyna się odradzać. Kolejne decyzje dotyczące stóp procentowych będą kluczowe: zwrot w kierunku niższych stóp może „tchnąć życie w rynek”, jak zauważył jeden z analityków z Bay Street, poprzez obniżenie miesięcznych rat i przywrócenie zaufania kupujących (źródła spoza 48-godzinnego okna sugerują ostrożny optymizm). Tymczasem rząd Kanady skupia się na zwiększeniu podaży mieszkań – łagodząc przepisy dotyczące zagospodarowania przestrzennego i popyt napędzany imigracją – aby rozwiązać problem, który według szacunków CMHC oznacza niedobór milionów jednostek. Te długoterminowe inicjatywy, w połączeniu z ewentualną ulgą w stopach procentowych, tworzą podstawy do powolnego ożywienia w kanadyjskim sektorze mieszkaniowym.

Europa – Ceny spadają, stopy procentowe bolą, a inwestorzy są nerwowi

Ceny domów w Wielkiej Brytanii niespodziewanie spadają: Brytyjski rynek nieruchomości wysłał sygnały ostrzegawcze, gdy ceny domów spadły o 0,1% w sierpniu w porównaniu z lipcem, wbrew oczekiwaniom wzrostu reuters.com. To był trzeci miesięczny spadek od kwietnia, co obniżyło roczny wzrost cen do zaledwie 2,1% – najsłabszego od ponad roku reuters.com. Pożyczkodawca hipoteczny Nationwide obwinił o to ograniczoną dostępność: przeciętna rata kredytu hipotecznego dla kupującego po raz pierwszy pochłania obecnie około 35% dochodu netto, znacznie powyżej długoterminowej normy wynoszącej 30% reuters.com. „Stosunkowo umiarkowane tempo wzrostu cen domów jest być może zrozumiałe, biorąc pod uwagę, że dostępność kredytów pozostaje ograniczona w porównaniu do długoterminowych norm,” powiedział Robert Gardner , główny ekonomista Nationwide reuters.com. Mimo że Bank Anglii obniżył w sierpniu swoją stopę bazową do 4,00% (z 4,25%), aby pobudzić gospodarkę, koszty pożyczek pozostają wysokie, a pożyczkodawcy są ostrożni reuters.com. Potencjalni nabywcy mierzą się także z barierami psychologicznymi: spekulacje na temat możliwych podwyżek podatków od nieruchomości w nadchodzącym budżecie – takich jak potencjalny podatek od luksusowych nieruchomości – osłabiają zaufanie. „Ryzyko polega na tym, że spekulacje dotyczące możliwych podwyżek podatków od nieruchomości w jesiennym budżecie … jeszcze bardziej osłabią nastroje kupujących w nadchodzących miesiącach,” ostrzegł Ashley Webb , ekonomista ds. Wielkiej Brytanii w Capital Economics reuters.com. Krótko mówiąc, brytyjski rynek mieszkaniowy przechodzi przez kruchą odbudowę , a niewielkie spadki cen odzwierciedlają skutki wcześniejszych podwyżek stóp procentowych i niepewność co do przyszłych podatków.

Brytyjski rynek nieruchomości wysłał sygnały ostrzegawcze, gdy w porównaniu z lipcem, wbrew oczekiwaniom wzrostu reuters.com. To był trzeci miesięczny spadek od kwietnia, co obniżyło roczny wzrost cen do zaledwie 2,1% – najsłabszego od ponad roku reuters.com. Pożyczkodawca hipoteczny Nationwide obwinił o to ograniczoną dostępność: przeciętna rata kredytu hipotecznego dla kupującego po raz pierwszy pochłania obecnie około 35% dochodu netto, znacznie powyżej długoterminowej normy wynoszącej 30% reuters.com. „Stosunkowo umiarkowane tempo wzrostu cen domów jest być może zrozumiałe, biorąc pod uwagę, że dostępność kredytów pozostaje ograniczona w porównaniu do długoterminowych norm,” powiedział , główny ekonomista Nationwide reuters.com. Mimo że obniżył w sierpniu swoją stopę bazową do 4,00% (z 4,25%), aby pobudzić gospodarkę, koszty pożyczek pozostają wysokie, a pożyczkodawcy są ostrożni reuters.com. Potencjalni nabywcy mierzą się także z barierami psychologicznymi: spekulacje na temat możliwych podwyżek podatków od nieruchomości w nadchodzącym budżecie – takich jak potencjalny – osłabiają zaufanie. „Ryzyko polega na tym, że spekulacje dotyczące możliwych podwyżek podatków od nieruchomości w jesiennym budżecie … jeszcze bardziej osłabią nastroje kupujących w nadchodzących miesiącach,” ostrzegł , ekonomista ds. Wielkiej Brytanii w Capital Economics reuters.com. Krótko mówiąc, brytyjski rynek mieszkaniowy przechodzi przez , a niewielkie spadki cen odzwierciedlają skutki wcześniejszych podwyżek stóp procentowych i niepewność co do przyszłych podatków. Europejski rynek nieruchomości komercyjnych pod presją: Na terenie kontynentalnej Europy rynki nieruchomości komercyjnych odczuwają skutki wyższych stóp procentowych i rentowności obligacji . Rentowności obligacji rządowych osiągnęły w wielu krajach najwyższe poziomy od lat reuters.com, podnosząc koszt kapitału dla inwestorów nieruchomościowych i wywierając presję na spadek wycen nieruchomości. Sektory biurowy i handlowy są szczególnie słabe: wskaźniki pustostanów w dużych miastach (takich jak Paris La Défense czy CBD we Frankfurcie ) wzrosły, gdy najemcy korporacyjni ograniczają powierzchnię, a trendy pracy zdalnej utrzymują się. Nadchodzi także fala refinansowań – europejskie firmy nieruchomościowe, które korzystały z taniego długu w latach 2010., teraz stoją przed znacznie droższym refinansowaniem lub wymuszonymi sprzedażami. W Niemczech na przykład, czołowy właściciel biurowców niedawno ostrzegł, że nieruchomości mogą zostać odpisane o 10–20% z powodu zmian wycen wynikających z rentowności (źródło: FT, poza zakresem 48 godzin). Wolumeny inwestycyjne w Europie spadły gwałtownie rok do roku, a niektóre głośne transakcje nie doszły do skutku. Jednak są też obszary odporności: nieruchomości logistyczne i przemysłowe powiązane z e-commerce nadal notują solidny wzrost czynszów, a inwestycje w luksusowe hotele w Europie Południowej odbijają wraz z turystyką. Banki centralne Europy (EBC, BoE) zbliżają się do szczytu podwyżek stóp; każda zapowiedź obniżek może ustabilizować koszty finansowania i przywrócić kupujących. Do tego czasu środowisko stóp „wyższych na dłużej” utrzymuje europejski rynek nieruchomości w fazie wyczekiwania, a inwestorzy żądają wyższych zwrotów i odpowiednio przewartościowują aktywa.

Na terenie kontynentalnej Europy rynki nieruchomości komercyjnych odczuwają skutki . Rentowności obligacji rządowych osiągnęły w wielu krajach najwyższe poziomy od lat reuters.com, podnosząc dla inwestorów nieruchomościowych i wywierając presję na spadek wycen nieruchomości. Sektory biurowy i handlowy są szczególnie słabe: wskaźniki pustostanów w dużych miastach (takich jak czy ) wzrosły, gdy najemcy korporacyjni ograniczają powierzchnię, a trendy utrzymują się. Nadchodzi także fala refinansowań – europejskie firmy nieruchomościowe, które korzystały z taniego długu w latach 2010., teraz stoją przed znacznie droższym refinansowaniem lub wymuszonymi sprzedażami. W na przykład, czołowy właściciel biurowców niedawno ostrzegł, że nieruchomości mogą zostać z powodu zmian wycen wynikających z rentowności (źródło: FT, poza zakresem 48 godzin). w Europie spadły gwałtownie rok do roku, a niektóre głośne transakcje nie doszły do skutku. Jednak są też obszary odporności: powiązane z e-commerce nadal notują solidny wzrost czynszów, a inwestycje w w Europie Południowej odbijają wraz z turystyką. Banki centralne Europy (EBC, BoE) zbliżają się do szczytu podwyżek stóp; każda zapowiedź obniżek może ustabilizować koszty finansowania i przywrócić kupujących. Do tego czasu środowisko stóp utrzymuje europejski rynek nieruchomości w fazie wyczekiwania, a inwestorzy żądają wyższych zwrotów i odpowiednio przewartościowują aktywa. Znaczące wydarzenia i transakcje: Pomimo przeciwności, kilka istotnych ruchów na europejskim rynku nieruchomości trafiło na pierwsze strony gazet. We Francji luksusowy konglomerat Kering (właściciel Gucci) „wyprzedaje” części swojego portfela nieruchomości sklepów o wartości 4 miliardów euro, aby zmniejszyć zadłużenie reuters.com reuters.com. Nowy CEO Luca de Meo może sprzedać flagowe budynki handlowe w Paryżu, Mediolanie i Nowym Jorku po gwałtownym spadku sprzedaży Keringu – co jest odwróceniem wcześniejszej serii prestiżowych przejęć (jak zakup sklepu na Fifth Avenue za 963 mln dolarów w 2022 r.) reuters.com. Sprzedaż tych aktywów zapewnia gotówkę, ale może osłabić długoterminową obecność marki na kluczowych ulicach handlowych reuters.com reuters.com. Tymczasem w Niemczech pojawił się nowy niepokój inwestorów na rynku nieruchomości: fundusze aktywistyczne interesują się spółkami z dużą ekspozycją na nieruchomości w bilansach, wzywając do sprzedaży aktywów. Natomiast w Hiszpanii duży projekt wielofunkcyjny – warte 7 miliardów euro Operation Chamartín w Madrycie – w końcu ruszył po dekadach opóźnień (media lokalne, 1 września). Ta 250-akrowa konwersja terenów kolejowych na biura, mieszkania i parki odzwierciedla trend „build-to-core”, w którym deweloperzy tworzą od podstaw kluczowe aktywa, ponieważ niewielu chce sprzedawać wysokiej jakości istniejące nieruchomości na słabym rynku. Ogólnie rzecz biorąc, europejski sektor nieruchomości znajduje się w fazie resetu, oczekując na wyraźniejsze sygnały dotyczące inflacji i polityki przed kolejną falą wzrostu.

Azja-Pacyfik – Kryzys i innowacja w równym stopniu

Zawirowania na chińskim rynku nieruchomości narastają: Epokowy kryzys na rynku nieruchomości w Chinach nie wykazuje oznak słabnięcia. Evergrande Group , niegdyś największy deweloper w Chinach, pozostaje w centrum burzy. 2 września likwidatorzy Evergrande zwrócili się do sądu w Hongkongu o wyznaczenie zarządców mających na celu odnalezienie majątku założyciela Hui Ka Yan , który odmówił pełnego ujawnienia swoich nieruchomości na całym świecie reuters.com. Ten niezwykły krok jest częścią działań mających na celu odzyskanie 6 miliardów dolarów rzekomo przekazanych w formie dywidend i płatności dla Hui oraz innych osób z wewnątrz firmy reuters.com. Evergrande, obciążone ponad 300 miliardami dolarów zobowiązań, zostało formalnie nakazane do likwidacji w 2024 roku po niewywiązaniu się ze spłaty długów reuters.com. W zeszłym tygodniu firma została wycofana z giełdy w Hongkongu , co oznacza spektakularny upadek firmy, która niegdyś była symbolem chińskiego boomu budowlanego reuters.com. Założyciel Hui, który według doniesień jest obecnie uwięziony w Chinach pod nieokreślonymi zarzutami reuters.com, w latach prosperity wyprowadził miliardy dolarów w gotówce, a likwidatorzy ostrzegają, że jego była żona może rozporządzić kolejnym miliardem dolarów majątku, jeśli nie zostanie powstrzymana reuters.com. Saga Evergrande podkreśla głębokie pęknięcia w chińskim sektorze nieruchomości , gdzie od 2021 roku dziesiątki deweloperów ogłosiły niewypłacalność. Sprzedaż i ceny mieszkań nadal stoją w miejscu; ceny nowych domów spadły w lipcu czwarty miesiąc z rzędu o 0,3%, a słaby popyt skłonił władze do wprowadzenia bodźców stymulacyjnych. Rząd centralny w Pekinie w ostatnim czasie wezwał miasta do złagodzenia ograniczeń w zakupie mieszkań i obniżenia stóp procentowych kredytów hipotecznych, aby „zapobiec dalszym spadkom” na rynku mieszkaniowym reuters.com. Jednak jak dotąd te działania jedynie na krótko ustabilizowały nastroje . Analitycy obawiają się długotrwałego kryzysu: „Załamanie rynku nieruchomości w Chinach jeszcze się nie skończyło,” ostrzegali niedawno ekonomiści, co oznacza dalsze trudności dla szerszej gospodarki (która przed kryzysem opierała się na nieruchomościach w 25%).

Epokowy kryzys na rynku nieruchomości w Chinach nie wykazuje oznak słabnięcia. , niegdyś największy deweloper w Chinach, pozostaje w centrum burzy. 2 września likwidatorzy Evergrande założyciela , który odmówił pełnego ujawnienia swoich nieruchomości na całym świecie reuters.com. Ten niezwykły krok jest częścią działań mających na celu odzyskanie rzekomo przekazanych w formie dywidend i płatności dla Hui oraz innych osób z wewnątrz firmy reuters.com. Evergrande, obciążone ponad zobowiązań, zostało formalnie nakazane do likwidacji w 2024 roku po niewywiązaniu się ze spłaty długów reuters.com. W zeszłym tygodniu firma została , co oznacza spektakularny upadek firmy, która niegdyś była symbolem chińskiego boomu budowlanego reuters.com. Założyciel Hui, który według doniesień jest obecnie uwięziony w Chinach pod nieokreślonymi zarzutami reuters.com, w latach prosperity wyprowadził miliardy dolarów w gotówce, a likwidatorzy ostrzegają, że jego była żona może rozporządzić kolejnym miliardem dolarów majątku, jeśli nie zostanie powstrzymana reuters.com. Saga Evergrande podkreśla , gdzie od 2021 roku dziesiątki deweloperów ogłosiły niewypłacalność. Sprzedaż i ceny mieszkań nadal stoją w miejscu; ceny nowych domów spadły w lipcu czwarty miesiąc z rzędu o 0,3%, a skłonił władze do wprowadzenia bodźców stymulacyjnych. Rząd centralny w Pekinie w ostatnim czasie wezwał miasta do złagodzenia ograniczeń w zakupie mieszkań i obniżenia stóp procentowych kredytów hipotecznych, aby „zapobiec dalszym spadkom” na rynku mieszkaniowym reuters.com. Jednak jak dotąd te działania jedynie . Analitycy obawiają się długotrwałego kryzysu: „Załamanie rynku nieruchomości w Chinach jeszcze się nie skończyło,” ostrzegali niedawno ekonomiści, co oznacza dalsze trudności dla szerszej gospodarki (która przed kryzysem opierała się na nieruchomościach w 25%). Deweloperzy z Hongkongu stoją nad przepaścią zadłużenia: Skutki kryzysu na chińskim rynku nieruchomości odczuwalne są także w Hongkongu. Nowa analiza agencji Reuters pokazuje, że główni deweloperzy z Hongkongu stoją w obliczu 70% wzrostu zapadalności zadłużenia w przyszłym roku – 7,1 miliarda dolarów do spłaty w 2026 roku wobec 4,2 mld dolarów w tym roku reuters.com reuters.com. Wartość nieruchomości komercyjnych w Hongkongu spadła o 50% od szczytu w 2019 roku, a wynajem biur jest w zastoju, co sprawia, że refinansowanie staje się poważnym wyzwaniem. Jeden ze średnich deweloperów, Road King , właśnie nie wypłacił kuponów obligacji , jako pierwszy deweloper z Hongkongu od początku kryzysu zadłużenia w Chinach reuters.com. Analityk S&P Edward Chan ostrzega, że w ciągu najbliższych 12–24 miesięcy kolejne mniejsze firmy mogą nie spłacić zobowiązań, ponieważ banki ograniczają ekspozycję, zauważając, że „dojdzie do momentu, w którym nie będą mieli szansy na spłatę” takich kredytów reuters.com reuters.com. Nawet giganci dysponujący gotówką oszczędzają kapitał; potentaci nieruchomości z Hongkongu wstrzymali nowe projekty i rozważają sprzedaż aktywów (choć wyprzedaże mogą dodatkowo obniżyć ceny reuters.com). Hongkoński Urząd Monetarny zapewnia, że banki są dobrze dokapitalizowane, by wytrzymać ewentualne straty na rynku nieruchomości reuters.com. Jednak nastroje są kruche: akcje spółek nieruchomościowych w mieście utrzymują się blisko najniższych poziomów od 10 lat. Obserwatorzy spodziewają się, że jeśli sytuacja się nie poprawi, nastąpi fala konsolidacji lub prywatyzacji słabszych deweloperów.

Skutki kryzysu na chińskim rynku nieruchomości odczuwalne są także w Hongkongu. Nowa analiza agencji Reuters pokazuje, że główni deweloperzy z Hongkongu stoją w obliczu w przyszłym roku – wobec 4,2 mld dolarów w tym roku reuters.com reuters.com. Wartość nieruchomości komercyjnych w Hongkongu spadła o 50% od szczytu w 2019 roku, a jest w zastoju, co sprawia, że refinansowanie staje się poważnym wyzwaniem. Jeden ze średnich deweloperów, , właśnie , jako pierwszy deweloper z Hongkongu od początku kryzysu zadłużenia w Chinach reuters.com. Analityk S&P ostrzega, że w ciągu najbliższych 12–24 miesięcy kolejne mniejsze firmy mogą nie spłacić zobowiązań, ponieważ banki ograniczają ekspozycję, zauważając, że „dojdzie do momentu, w którym nie będą mieli szansy na spłatę” takich kredytów reuters.com reuters.com. Nawet giganci dysponujący gotówką oszczędzają kapitał; potentaci nieruchomości z Hongkongu wstrzymali nowe projekty i rozważają sprzedaż aktywów (choć mogą dodatkowo obniżyć ceny reuters.com). Hongkoński Urząd Monetarny zapewnia, że banki są dobrze dokapitalizowane, by wytrzymać ewentualne straty na rynku nieruchomości reuters.com. Jednak nastroje są kruche: akcje spółek nieruchomościowych w mieście utrzymują się blisko najniższych poziomów od 10 lat. Obserwatorzy spodziewają się, że jeśli sytuacja się nie poprawi, nastąpi lub prywatyzacji słabszych deweloperów. Tokenizacja nieruchomości – odważny eksperyment chińskiego dewelopera: W obliczu zawirowań jeden z chińskich deweloperów wdraża technologię blockchain , aby pozyskać środki. Seazen Group , jeden z dwudziestu największych deweloperów, ogłosił 1 września pierwszego tego typu partnerstwo strategiczne w celu zbadania tokenizacji aktywów rzeczywistych (RWA) reuters.com reuters.com. Seazen wyemituje niewielki pakiet udziałów o wartości 6,3 mln dolarów (0,27% akcji) na rzecz zarejestrowanej w Australii firmy Blockchain Metaverse, aby wspólnie rozwijać możliwość tokenizacji aktywów nieruchomościowych i strumieni przychodów Seazen reuters.com reuters.com. Jeśli się powiedzie, Seazen mógłby w przyszłości pozyskiwać środki poprzez emisję cyfrowych tokenów zabezpieczonych nieruchomościami – to nowatorskie podejście jak na chińskiego dewelopera. „Dzięki tej strategicznej współpracy spółka oczekuje znaczącego ograniczenia ryzyka i kosztów samodzielnego badania zastosowań RWA,” poinformował Seazen, podkreślając, że powinno to „przyspieszyć tempo i efektywność innowacji” w sposobie finansowania projektów reuters.com. Firmy deweloperskie w Chinach walczą o płynność od czasu wybuchu kryzysu zadłużeniowego w 2021 roku reuters.com, a wiele tradycyjnych kanałów pozyskiwania kapitału (przedsprzedaż, nowe kredyty) jest zamkniętych. Ruch Seazen, choć niewielki, jest obserwowany jako potencjalny model innowacji PropTech – faktycznie wprowadzający nieruchomości do Web3 – jeśli pomoże ominąć obecne przeszkody w finansowaniu. Rynki zareagowały ostrożnie: akcje Seazen wzrosły o 5% po ogłoszeniu informacji, po czym oddały część zysków reuters.com. Analitycy twierdzą, że tokenizacja nie rozwiąże podstawowych problemów wypłacalności deweloperów, ale sygnalizuje kreatywną gotowość do testowania nowych narzędzi w walce o przetrwanie na chińskim rynku nieruchomości.

W obliczu zawirowań jeden z chińskich deweloperów , aby pozyskać środki. , jeden z dwudziestu największych deweloperów, ogłosił 1 września pierwszego tego typu partnerstwo strategiczne w celu zbadania reuters.com reuters.com. Seazen wyemituje niewielki pakiet udziałów o wartości 6,3 mln dolarów (0,27% akcji) na rzecz zarejestrowanej w Australii firmy Blockchain Metaverse, aby wspólnie rozwijać możliwość tokenizacji aktywów nieruchomościowych i strumieni przychodów Seazen reuters.com reuters.com. Jeśli się powiedzie, Seazen mógłby w przyszłości pozyskiwać środki poprzez emisję cyfrowych tokenów zabezpieczonych nieruchomościami – to nowatorskie podejście jak na chińskiego dewelopera. „Dzięki tej strategicznej współpracy spółka oczekuje znaczącego ograniczenia ryzyka i kosztów samodzielnego badania zastosowań RWA,” poinformował Seazen, podkreślając, że powinno to „przyspieszyć tempo i efektywność innowacji” w sposobie finansowania projektów reuters.com. Firmy deweloperskie w Chinach od czasu wybuchu kryzysu zadłużeniowego w 2021 roku reuters.com, a wiele tradycyjnych kanałów pozyskiwania kapitału (przedsprzedaż, nowe kredyty) jest zamkniętych. Ruch Seazen, choć niewielki, jest obserwowany jako potencjalny model – faktycznie wprowadzający nieruchomości do Web3 – jeśli pomoże ominąć obecne przeszkody w finansowaniu. Rynki zareagowały ostrożnie: akcje Seazen wzrosły o 5% po ogłoszeniu informacji, po czym oddały część zysków reuters.com. Analitycy twierdzą, że tokenizacja nie rozwiąże podstawowych problemów wypłacalności deweloperów, ale sygnalizuje kreatywną gotowość do testowania nowych narzędzi w walce o przetrwanie na chińskim rynku nieruchomości. Boom funduszy nieruchomości w Japonii w miarę wzrostu stóp procentowych: W zaskakującym zwrocie, Japonia – od dawna znana z ultraniskich stóp procentowych – obserwuje ich wzrost, a krajowi inwestorzy masowo inwestują w nieruchomości, zanim stopy zwrotu wzrosną jeszcze bardziej. 2 września Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) ujawniła plany dotyczące funduszu nieruchomości o wartości 100 mld jenów (680 mln USD) , który ma inwestować w japońskie nieruchomości reuters.com. To najnowszy z serii nowych funduszy nieruchomości w Japonii, podczas gdy Bank Japonii sygnalizuje stopniowe zakończenie polityki ujemnych stóp procentowych. „W świecie ze stopami procentowymi oczekiwania inwestorów co do zwrotów rosną” – wyjaśnił Naokatsu Uchida , prezes działu aktywów nieruchomości MUFG, zauważając, że japońscy inwestorzy poszukują wyższych stóp zwrotu w miarę normalizacji globalnych stóp procentowych reuters.com. Fundusz MUFG – jeden z największych w tym roku – będzie celował w niedowartościowane biura, budynki mieszkalne i hotele w Tokio, Osace i Nagoi reuters.com reuters.com. Około 30 mld jenów kapitału pochodzić będzie od instytucji (ubezpieczycieli, banków), a reszta z długu reuters.com. To kontynuacja innych dużych uruchomień: Dai-ichi Life i Marubeni ogłosiły fundusz nieruchomości o wartości 400 mld jenów w lipcu, Orix uruchomił fundusz o wartości 100 mld jenów w lutym, a Morgan Stanley zbiera 100 mld jenów na nieruchomości w Japonii reuters.com. Motorem tego jest wyjątkowe okno, w którym wartości nieruchomości w Japonii rosną (wzrost o ok. 10% w 2023 r.), ale stopy kapitalizacji są wciąż stosunkowo niskie – prawdopodobnie wzrosną, jeśli BoJ zaostrzy politykę. Pozyskując kapitał teraz, fundusze te chcą zabezpieczyć aktywa i potencjalnie skorzystać na fali wzrostu. Wskaźnik pustostanów biurowych w Tokio zaczął spadać, a czynsze mieszkaniowe rosną, co napawa inwestorów optymizmem. Jednak jeśli stopy wzrosną zbyt szybko, mocno zadłużone inwestycje mogą się potknąć. Na razie długo uśpiony rynek nieruchomości w Japonii zaczyna się rozgrzewać w odpowiedzi na nawet najdrobniejszy powiew wyższych stóp procentowych.

W zaskakującym zwrocie, – od dawna znana z ultraniskich stóp procentowych – obserwuje ich wzrost, a krajowi inwestorzy masowo inwestują w nieruchomości, zanim stopy zwrotu wzrosną jeszcze bardziej. 2 września ujawniła plany dotyczące , który ma inwestować w japońskie nieruchomości reuters.com. To najnowszy z serii nowych funduszy nieruchomości w Japonii, podczas gdy Bank Japonii sygnalizuje stopniowe zakończenie polityki ujemnych stóp procentowych. „W świecie ze stopami procentowymi oczekiwania inwestorów co do zwrotów rosną” – wyjaśnił , prezes działu aktywów nieruchomości MUFG, zauważając, że japońscy inwestorzy poszukują wyższych stóp zwrotu w miarę normalizacji globalnych stóp procentowych reuters.com. Fundusz MUFG – jeden z największych w tym roku – będzie celował w w Tokio, Osace i Nagoi reuters.com reuters.com. Około 30 mld jenów kapitału pochodzić będzie od instytucji (ubezpieczycieli, banków), a reszta z długu reuters.com. To kontynuacja innych dużych uruchomień: Dai-ichi Life i Marubeni ogłosiły fundusz nieruchomości o wartości 400 mld jenów w lipcu, Orix uruchomił fundusz o wartości 100 mld jenów w lutym, a Morgan Stanley zbiera 100 mld jenów na nieruchomości w Japonii reuters.com. Motorem tego jest wyjątkowe okno, w którym (wzrost o ok. 10% w 2023 r.), ale stopy kapitalizacji są wciąż stosunkowo niskie – prawdopodobnie wzrosną, jeśli BoJ zaostrzy politykę. Pozyskując kapitał teraz, fundusze te chcą zabezpieczyć aktywa i potencjalnie skorzystać na fali wzrostu. Wskaźnik pustostanów biurowych w Tokio zaczął spadać, a czynsze mieszkaniowe rosną, co napawa inwestorów optymizmem. Jednak jeśli stopy wzrosną zbyt szybko, mocno zadłużone inwestycje mogą się potknąć. Na razie długo uśpiony rynek nieruchomości w Japonii zaczyna się rozgrzewać w odpowiedzi na nawet najdrobniejszy powiew wyższych stóp procentowych. Nowa Zelandia ponownie otwiera się na zagranicznych nabywców: W znaczącym zwrocie politycznym Nowa Zelandia ogłosiła, że ponownie otwiera część swojego rynku mieszkaniowego dla zagranicznych inwestorów po wieloletnim zakazie. Premier Chris Luxon powiedział, że od teraz zamożni zagraniczni inwestorzy posiadający specjalne wizy mogą kupić lub wybudować jeden luksusowy dom (NZ$5 milionów+) w Nowej Zelandii reuters.com reuters.com. „Ta zmiana wyznacza ścieżkę pomiędzy tymi, którzy nie chcą otwierania własności dla obcokrajowców, a chęcią przyciągnięcia inwestorów o wysokiej wartości netto,” wyjaśnił Luxon, argumentując, że pogłębi to zaangażowanie inwestorów w gospodarkę Nowej Zelandii reuters.com. Polityka ta jest skierowana do osób posiadających niedawno wprowadzoną wizę Active Investor Plus „golden”, która już wymaga znaczących inwestycji biznesowych w Nowej Zelandii. Wcześniej nawet ci inwestorzy byli pozbawieni możliwości zakupu domów (chyba że mieszkali w NZ ponad 6 miesięcy w roku) na mocy szeroko zakrojonego zakazu z 2018 roku, mającego na celu schłodzenie cen reuters.com reuters.com. Odwrócenie tej decyzji, obowiązujące natychmiast, ma na celu pobudzenie wzrostu gospodarczego, gdy Nowa Zelandia wychodzi z łagodnej recesji reuters.com. Urzędnicy zauważają, że mniej niż 1% domów w NZ jest wartych ponad NZ$5 mln, więc to wyłączenie nie powinno wywołać masowego napływu, lecz raczej wysłać sygnał, że NZ jest „otwarta na biznes” dla światowych elit. Rząd informuje o otrzymaniu 301 wniosków o wizę inwestorską od kwietnia; jeśli wszystkie zostaną zrealizowane, to co najmniej NZ$1,8 mld inwestycji w nowozelandzkie firmy reuters.com. Agenci nieruchomości obsługujący luksusowe nieruchomości w Auckland i Queenstown z zadowoleniem przyjęli ten ruch, mówiąc, że ultrabogaci nabywcy często chcą mieć dom jako część swojego pakietu stylu życia w NZ. „Nasi klienci będą zadowoleni, że mają taką opcję,” powiedział jeden z doradców ds. rezydencji, zauważając, że wielu inwestorów przyciąga styl życia w Nowej Zelandii i teraz mogą łatwiej uzyskać w nim osobisty udział reuters.com. Krytycy jednak obawiają się, że…martwią się o ewentualny powrót zagranicznego kapitału na rynek mieszkaniowy, który pozostaje jednym z najmniej przystępnych cenowo na świecie. Rząd zakłada, że korzyści ekonomiczne przeważają nad ryzykiem, zwłaszcza biorąc pod uwagę próg cenowy dla luksusowych nieruchomości.

Bliski Wschód – Wzrost płynności i równoważenie boomu/bestu

Rewolucja hipoteczna w Arabii Saudyjskiej: W przełomowym momencie dla finansowania mieszkaniowego Królestwa, Arabia Saudyjska uruchomiła swój pierwszy rynek papierów wartościowych zabezpieczonych hipotekami mieszkaniowymi (RMBS) , aby pobudzić płynność english.aawsat.com. Państwowa Saudi Real Estate Refinance Co. (SRC, część Publicznego Funduszu Inwestycyjnego) wyemitowała inauguracyjną pulę obligacji hipotecznych pod koniec sierpnia w ramach szerszego programu sekurytyzacji english.aawsat.com english.aawsat.com. Przedstawiciele twierdzą, że to uwolni bilanse banków i przyciągnie nowy kapitał do sektora mieszkaniowego. „Uruchomienie pierwszej transakcji RMBS w Królestwie to strategiczny krok w kierunku rozwoju rynku finansowania nieruchomości w Arabii Saudyjskiej i zwiększenia jego atrakcyjności dla inwestorów krajowych i zagranicznych,” powiedział Majid Al-Hogail , minister ds. mieszkalnictwa Arabii Saudyjskiej i przewodniczący SRC arabnews.com. Poprzez pakietowanie kredytów hipotecznych w zbywalne papiery wartościowe, władze Arabii Saudyjskiej dążą do zwiększenia płynności, rozszerzenia zdolności kredytowej banków i obniżenia kosztów kredytów hipotecznych dla konsumentów english.aawsat.com. Ten krok wspiera cel Wizji 2030, jakim jest zwiększenie własności domów przez Saudyjczyków do 70% (z około 60% w połowie dekady) english.aawsat.com. „Ta inicjatywa zapewnia innowacyjne instrumenty finansowe zgodne z Wizją 2030… umożliwiając większej liczbie saudyjskich rodzin posiadanie własnych domów,” dodał Al-Hogail arabnews.com. Dyrektor generalny SRC, Majeed Al-Abduljabbar, nazwał program RMBS „skokiem jakościowym” dla rynku wtórnego kredytów hipotecznych, zauważając, że „wzmocni płynność, zdywersyfikuje bazę inwestorów i pomoże instytucjom finansowym skuteczniej zarządzać kapitałem i ryzykiem” arabnews.com. Pierwsza emisja była stosunkowo niewielka (dokładna wielkość nieujawniona), ale planowane są kolejne. S&P Global Ratings pochwalił to rozwiązanie, szacując, że saudyjskie banki posiadają około 180 miliardów dolarów w hipotekach – 23% wszystkich kredytów – i że sekurytyzacja pomoże utrzymać ten wzrost przy jednoczesnym zarządzaniu ryzykiem english.aawsat.com english.aawsat.com. Czas jest sprzyjający: saudyjskie banki są dobrze dokapitalizowane i rentowne, a inwestorzy w kraju i za granicą są chętni na wysokiej jakości saudyjski dług. Jeśli rynek RMBS się pogłębi, może to obniżyć stopy procentowe kredytów hipotecznych i uczynić mieszkania bardziej przystępnymi cenowo, wspierając młodą, rosnącą populację Królestwa.

W przełomowym momencie dla finansowania mieszkaniowego Królestwa, , aby pobudzić płynność english.aawsat.com. Państwowa Saudi Real Estate Refinance Co. (SRC, część Publicznego Funduszu Inwestycyjnego) wyemitowała inauguracyjną pulę obligacji hipotecznych pod koniec sierpnia w ramach szerszego programu sekurytyzacji english.aawsat.com english.aawsat.com. Przedstawiciele twierdzą, że to uwolni bilanse banków i przyciągnie nowy kapitał do sektora mieszkaniowego. „Uruchomienie pierwszej transakcji RMBS w Królestwie to strategiczny krok w kierunku rozwoju rynku finansowania nieruchomości w Arabii Saudyjskiej i zwiększenia jego atrakcyjności dla inwestorów krajowych i zagranicznych,” powiedział , minister ds. mieszkalnictwa Arabii Saudyjskiej i przewodniczący SRC arabnews.com. Poprzez pakietowanie kredytów hipotecznych w zbywalne papiery wartościowe, władze Arabii Saudyjskiej dążą do dla konsumentów english.aawsat.com. Ten krok wspiera cel Wizji 2030, jakim jest zwiększenie własności domów przez Saudyjczyków do 70% (z około 60% w połowie dekady) english.aawsat.com. „Ta inicjatywa zapewnia innowacyjne instrumenty finansowe zgodne z Wizją 2030… umożliwiając większej liczbie saudyjskich rodzin posiadanie własnych domów,” dodał Al-Hogail arabnews.com. Dyrektor generalny SRC, Majeed Al-Abduljabbar, nazwał program RMBS „skokiem jakościowym” dla rynku wtórnego kredytów hipotecznych, zauważając, że „wzmocni płynność, zdywersyfikuje bazę inwestorów i pomoże instytucjom finansowym skuteczniej zarządzać kapitałem i ryzykiem” arabnews.com. Pierwsza emisja była stosunkowo niewielka (dokładna wielkość nieujawniona), ale planowane są kolejne. S&P Global Ratings pochwalił to rozwiązanie, szacując, że saudyjskie banki posiadają około w hipotekach – 23% wszystkich kredytów – i że sekurytyzacja pomoże utrzymać ten wzrost przy jednoczesnym zarządzaniu ryzykiem english.aawsat.com english.aawsat.com. Czas jest sprzyjający: saudyjskie banki są dobrze dokapitalizowane i rentowne, a inwestorzy w kraju i za granicą są chętni na wysokiej jakości saudyjski dług. Jeśli rynek RMBS się pogłębi, może to obniżyć stopy procentowe kredytów hipotecznych i uczynić mieszkania bardziej przystępnymi cenowo, wspierając młodą, rosnącą populację Królestwa. Rekordowy boom w Dubaju – i nadchodząca fala podaży: Rynek nieruchomości w Dubaju jest rozgrzany do czerwoności – ale eksperci obawiają się powtórki z historii. Ceny domów w Dubaju wzrosły o ok. 70% od 2019 roku bloomberg.com, dzięki napływowi zagranicznych specjalistów (w tym zamożnych Rosjan uciekających przed wojną) oraz reputacji emiratu jako bezpiecznej przystani. Tylko w II kwartale 2025 roku odnotowano 51 000 transakcji sprzedaży domów – to nowy kwartalny rekord Dubaju bloomberg.com. Ceny willi w prestiżowych lokalizacjach przekraczają już szczyty z 2014 roku, a popyt na luksusowe nieruchomości jest tak duży, że deweloperzy organizują loterie na nowe lokale. Ta gorączka wywołała obawy przed kolejnym krachem jak w 2009 roku, gdy pękła napędzana długiem bańka w Dubaju. Ostatni raport Fitch Ratings ostudził entuzjazm: przewiduje spadki cen o kilkanaście procent w najbliższym czasie. Do końca 2026 roku w Dubaju ma powstać 210 000 nowych mieszkań , dwa razy więcej niż dostarczono w ciągu ostatnich trzech lat reuters.com. Ta fala budowlana – część wielkich planów rozwoju – spowoduje „rekordowy wzrost podaży”, który może obniżyć ceny nawet o 10–15% do 2026 roku, twierdzi Fitch reuters.com reuters.com. To i tak tylko nieznacznie skoryguje ok. 60% wzrost cen domów od 2022 do początku 2025 roku reuters.com, napędzany przez powyżkowy boom gospodarczy po COVID-zie, liberalizację przepisów wizowych i status zerowego podatku dochodowego . Rząd Dubaju podjął działania, by uniknąć twardego lądowania: zaostrzył regulacje dla deweloperów, skonsolidował głównych państwowych budowniczych i kontynuuje oddłużanie od czasu bailoutu z 2009 roku reuters.com. Banki mają też obecnie mniejszą ekspozycję na nieruchomości (14% kredytów, w porównaniu do 20% kilka lat temu) reuters.com, co stanowi zabezpieczenie na wypadek spadku wartości. Niektórzy obserwatorzy rynku twierdzą, że silny popyt na prestiżowe lokalizacje (np. nadmorska Palm Jumeirah) oraz opóźnienia w budowie zapobiegną poważnej nadpodaży <a href=”https://www.reuters.com/world/middle-east/dubai-real-estate-prices-likely-freuters.com. Jednak nastroje się zmieniły – od euforii do ostrożnego optymizmu. „Boom mieszkaniowy w Dubaju, napędzany stałym napływem cudzoziemców, budzi obawy, że na horyzoncie może pojawić się kolejny krach,” poinformował Bloomberg facebook.com. Najbliższe 12–18 miesięcy pokaże, czy rynek nieruchomości w Dubaju zdoła osiągnąć „miękkie lądowanie” – czyli ochłodzenie do zrównoważonego wzrostu zamiast kolejnego załamania.

Rynek nieruchomości w Dubaju jest rozgrzany do czerwoności – ale eksperci obawiają się powtórki z historii. Ceny domów w Dubaju bloomberg.com, dzięki napływowi zagranicznych specjalistów (w tym zamożnych Rosjan uciekających przed wojną) oraz reputacji emiratu jako bezpiecznej przystani. Tylko w II kwartale 2025 roku odnotowano – to nowy kwartalny rekord Dubaju bloomberg.com. Ceny willi w prestiżowych lokalizacjach przekraczają już szczyty z 2014 roku, a popyt na luksusowe nieruchomości jest tak duży, że deweloperzy organizują loterie na nowe lokale. Ta gorączka wywołała jak w 2009 roku, gdy pękła napędzana długiem bańka w Dubaju. Ostatni raport Fitch Ratings ostudził entuzjazm: przewiduje w najbliższym czasie. Do końca 2026 roku w Dubaju ma powstać , dwa razy więcej niż dostarczono w ciągu ostatnich trzech lat reuters.com. Ta fala budowlana – część wielkich planów rozwoju – spowoduje „rekordowy wzrost podaży”, który może obniżyć ceny nawet o do 2026 roku, twierdzi Fitch reuters.com reuters.com. To i tak tylko nieznacznie skoryguje ok. 60% wzrost cen domów od 2022 do początku 2025 roku reuters.com, napędzany przez powyżkowy boom gospodarczy po COVID-zie, liberalizację przepisów wizowych i status . Rząd Dubaju podjął działania, by uniknąć twardego lądowania: zaostrzył regulacje dla deweloperów, skonsolidował głównych państwowych budowniczych i kontynuuje oddłużanie od czasu bailoutu z 2009 roku reuters.com. Banki mają też obecnie mniejszą ekspozycję na nieruchomości (14% kredytów, w porównaniu do 20% kilka lat temu) reuters.com, co stanowi zabezpieczenie na wypadek spadku wartości. Niektórzy obserwatorzy rynku twierdzą, że silny popyt na (np. nadmorska Palm Jumeirah) oraz opóźnienia w budowie zapobiegną poważnej nadpodaży <a href=”https://www.reuters.com/world/middle-east/dubai-real-estate-prices-likely-freuters.com. Jednak nastroje się zmieniły – od euforii do ostrożnego optymizmu. „Boom mieszkaniowy w Dubaju, napędzany stałym napływem cudzoziemców, budzi obawy, że na horyzoncie może pojawić się kolejny krach,” poinformował Bloomberg facebook.com. Najbliższe 12–18 miesięcy pokaże, czy rynek nieruchomości w Dubaju zdoła osiągnąć „miękkie lądowanie” – czyli ochłodzenie do zrównoważonego wzrostu zamiast kolejnego załamania. Kapitał transgraniczny i megaprojekty: Kapitał z Bliskiego Wschodu nadal odgrywa ponadprzeciętną rolę na światowym rynku nieruchomości. Dysponując płynnością petrodolarową, fundusze majątkowe i inwestorzy z Zatoki Perskiej wykupują prestiżowe aktywa za granicą – od biur w Londynie po azjatyckie parki logistyczne – co Bloomberg określił mianem „megasił” bliskowschodniego bogactwa rozprzestrzeniającego się na cały świat (Bloomberg Businessweek, 1 września). W ciągu ostatnich 48 godzin nie ogłoszono żadnych nowych megatransakcji, ale na rynku mówi się o aktywnych zakupach: Katarski Urząd Inwestycyjny podobno rozważa udziały w nowojorskich i londyńskich wieżowcach biurowych (niepotwierdzone). W regionie megaprojekty posuwają się naprzód. W Arabii Saudyjskiej budowa futurystycznego miasta za 500 miliardów dolarów NEOM osiągnęła nowy kamień milowy – pierwsze 10 kilometrów megastruktury „The Line” jest już widoczne na pustyni (według nagrań z drona z 2 września). W Egipcie Nowa Stolica Administracyjna otworzyła 1 września kilka nowych budynków ministerialnych, przenosząc kolejne funkcje rządowe z zatłoczonego Kairu (Al Ahram, 2 września). Te kolosalne projekty, choć oddalone o lata od ukończenia, sygnalizują pewność, że rozwój nieruchomości pozostaje filarem strategii gospodarczej Bliskiego Wschodu. Dodatkowo, pojawiają się nowe regulacje: Arabia Saudyjska właśnie zatwierdziła ustawę (wchodzącą w życie w 2026 r.), która pozwala cudzoziemcom niebędącym rezydentami na posiadanie nieruchomości za pośrednictwem cyfrowego systemu identyfikacji coingeek.com pinsentmasons.com – co może być przełomem dla zagranicznych inwestycji w nieruchomości w Arabii Saudyjskiej. Podsumowując, region balansuje na krawędzi między boomem a ostrożnością: obfity kapitał napędza wzrost i przejęcia, podczas gdy decydenci i analitycy starają się zapobiec przegrzaniu rynku i zapewnić długoterminową stabilność na rynkach nieruchomości.

Afryka – Nowe trendy inwestycyjne i oznaki ożywienia

Wzrost krajowych inwestorów: Cicha transformacja zachodzi na kilku afrykańskich rynkach nieruchomości – pojawienie się lokalnych inwestorów instytucjonalnych , którzy wypełniają lukę długo zajmowaną przez kapitał zagraniczny. Afrykańskie fundusze emerytalne i zarządzający aktywami, historycznie ostrożni wobec nieruchomości, obecnie znacząco zwiększają swoje alokacje w ten sektor africabusiness.com africabusiness.com. Ten trend wprowadza stabilny, długoterminowy kapitał krajowy do inwestycji na całym kontynencie. „Te instytucje zaczęły zwiększać alokacje … wprowadzając udział wcześniej nieobecnego, długoterminowego, stabilnego kapitału krajowego,” wyjaśnia Niyi Adeleye , szef działu finansowania nieruchomości (regiony Afryki) w Standard Bank africabusiness.com. Na przykład, nigeryjskie fundusze emerytalne zwiększyły swoje inwestycje w nieruchomości o imponujące ~418% w pierwszej połowie 2025 roku w porównaniu do roku wcześniejszego (choć z niskiego poziomu) africabusiness.com. Chociaż wartości bezwzględne są wciąż skromne – około 51 milionów dolarów zainwestowanych w pierwszej połowie 2025 roku, w porównaniu do 9 milionów w pierwszej połowie 2024 roku africabusiness.com – trajektoria wzrostu jest obiecująca. Na rynkach takich jak Nigeria, Ghana, Kenia i RPA, firmy emerytalne i ubezpieczeniowe poszukują stabilnych dochodów i zabezpieczenia przed inflacją, które mogą zapewnić nieruchomości. Nadchodzący Africa Property Investment Summit (zaplanowany na połowę września w Kapsztadzie) podkreśli tę zmianę, z panelami na temat tego, jak lokalne fundusze emerytalne są obecnie „kluczowymi motorami” projektów nieruchomościowych africabusiness.com. Wejście tych krajowych graczy sygnalizuje dojrzewanie ekosystemu: inwestycje wspierane przez fundusze emerytalne zwykle wymagają bardziej rygorystycznego zarządzania, zrównoważonego rozwoju i dłuższej perspektywy, co ostatecznie może ustabilizować cykle na afrykańskim rynku nieruchomości africabusiness.com africabusiness.com. It also redzmniejsza zależność od kapryśnych zagranicznych inwestorów. Jak ujął to jeden z prezesów, zastąpienie kapitału zagranicznego lokalnymi źródłami „wspiera tworzenie bardziej komercyjnie stabilnych i zrównoważonych ekosystemów nieruchomości na kluczowych rynkach.” africabusiness.com.

Cicha transformacja zachodzi na kilku afrykańskich rynkach nieruchomości – pojawienie się , którzy wypełniają lukę długo zajmowaną przez kapitał zagraniczny. Afrykańskie fundusze emerytalne i zarządzający aktywami, historycznie ostrożni wobec nieruchomości, obecnie znacząco zwiększają swoje alokacje w ten sektor africabusiness.com africabusiness.com. Ten trend wprowadza stabilny, długoterminowy kapitał krajowy do inwestycji na całym kontynencie. „Te instytucje zaczęły zwiększać alokacje … wprowadzając udział wcześniej nieobecnego, długoterminowego, stabilnego kapitału krajowego,” wyjaśnia , szef działu finansowania nieruchomości (regiony Afryki) w Standard Bank africabusiness.com. Na przykład, zwiększyły swoje inwestycje w nieruchomości o imponujące ~418% w pierwszej połowie 2025 roku w porównaniu do roku wcześniejszego (choć z niskiego poziomu) africabusiness.com. Chociaż wartości bezwzględne są wciąż skromne – około 51 milionów dolarów zainwestowanych w pierwszej połowie 2025 roku, w porównaniu do 9 milionów w pierwszej połowie 2024 roku africabusiness.com – trajektoria wzrostu jest obiecująca. Na rynkach takich jak Nigeria, Ghana, Kenia i RPA, firmy emerytalne i ubezpieczeniowe poszukują stabilnych dochodów i zabezpieczenia przed inflacją, które mogą zapewnić nieruchomości. Nadchodzący (zaplanowany na połowę września w Kapsztadzie) podkreśli tę zmianę, z panelami na temat tego, jak lokalne fundusze emerytalne są obecnie „kluczowymi motorami” projektów nieruchomościowych africabusiness.com. Wejście tych krajowych graczy sygnalizuje dojrzewanie ekosystemu: inwestycje wspierane przez fundusze emerytalne zwykle wymagają bardziej rygorystycznego zarządzania, zrównoważonego rozwoju i dłuższej perspektywy, co ostatecznie może ustabilizować cykle na afrykańskim rynku nieruchomości africabusiness.com africabusiness.com. It also redzmniejsza zależność od kapryśnych zagranicznych inwestorów. Jak ujął to jeden z prezesów, zastąpienie kapitału zagranicznego lokalnymi źródłami „wspiera tworzenie bardziej komercyjnie stabilnych i zrównoważonych ekosystemów nieruchomości na kluczowych rynkach.” africabusiness.com. Mieszane ożywienie w RPA: Republika Południowej Afryki, najbardziej rozwinięty rynek nieruchomości na kontynencie, wykazuje ostrożne oznaki ożywienia mimo utrzymujących się wyzwań. Analitycy rynku nieruchomości odnotowują ostrożnie optymistyczny wzrost w sektorze mieszkaniowym w 2025 roku, dzięki poprawiającej się gospodarce i oczekiwaniom obniżek stóp procentowych przez South African Reserve Bank bizcommunity.com bizcommunity.com. (SARB agresywnie podniósł stopy do 8,25% w latach 2022–23; inflacja od tego czasu spadła do docelowego przedziału 4–6%, co otwiera możliwość obniżek stóp.) W Kapsztadzie napływ firm technologicznych i finansowych wywołał mini-boom – populacja miasta zbliża się do 5 milionów, a popyt rośnie zarówno ze strony migrantów z innych regionów kraju, jak i „cyfrowych nomadów” bizcommunity.com. Wartości domów premium w Kapsztadzie na Atlantic Seaboard wzrosły o 160% od 2010 roku , co skłoniło miasto do zainwestowania 40 miliardów randów w infrastrukturę, by nadążyć za rozwojem bizcommunity.com. „Sytuacja Kapsztadu pokazuje, że szybki wzrost w obszarach o dużym popycie może nadwyrężyć zasoby i wykluczyć z rynku niektóre grupy mieszkańców,” zauważa Grant Goosen , lokalny menedżer ds. nieruchomości bizcommunity.com. Tymczasem nabywcy po raz pierwszy w całej RPA są aktywni w tańszych dzielnicach, korzystając ze zwolnienia z podatku od przeniesienia własności dla domów poniżej 1,2 mln randów – to „game-changer”, który napędza sprzedaż na poziomie podstawowym bizcommunity.com. W sektorze komercyjnym, zajętość biur i powierzchni handlowych powoli poprawia się po pandemicznych spadkach, wspierana przez projekty rewitalizacji miejskiej i bardziej elastyczne warunki najmu bizcommunity.com. Nieruchomości przemysłowe i logistyczne pozostają mocnym punktem (magazyny, centra danych, wieże telekomunikacyjne), co jest zgodne z globalnym zainteresowaniem inwestorów tymi segmentami bizcommunity.com. Ogólnie rzecz biorąc, sytuacja RPASektor nieruchomości o wartości 8,8 biliona randów dywersyfikuje się: podczas gdy tradycyjne biura odradzają się tylko stopniowo, wzrost pochodzi z nowych nisz, takich jak mieszkania studenckie i zasilane energią słoneczną „zielone” domy. Droga do pełnego ożywienia jest długa – bezrobocie i przerwy w dostawie prądu wciąż obciążają zaufanie – ale adaptacja rynku nieruchomości pokazuje odporność.

Republika Południowej Afryki, najbardziej rozwinięty rynek nieruchomości na kontynencie, wykazuje mimo utrzymujących się wyzwań. Analitycy rynku nieruchomości odnotowują w sektorze mieszkaniowym w 2025 roku, dzięki poprawiającej się gospodarce i oczekiwaniom obniżek stóp procentowych przez South African Reserve Bank bizcommunity.com bizcommunity.com. (SARB agresywnie podniósł stopy do 8,25% w latach 2022–23; inflacja od tego czasu spadła do docelowego przedziału 4–6%, co otwiera możliwość obniżek stóp.) W napływ firm technologicznych i finansowych wywołał mini-boom – populacja miasta zbliża się do 5 milionów, a popyt rośnie zarówno ze strony migrantów z innych regionów kraju, jak i „cyfrowych nomadów” bizcommunity.com. Wartości domów premium w Kapsztadzie na Atlantic Seaboard wzrosły o , co skłoniło miasto do zainwestowania 40 miliardów randów w infrastrukturę, by nadążyć za rozwojem bizcommunity.com. „Sytuacja Kapsztadu pokazuje, że szybki wzrost w obszarach o dużym popycie może nadwyrężyć zasoby i wykluczyć z rynku niektóre grupy mieszkańców,” zauważa , lokalny menedżer ds. nieruchomości bizcommunity.com. Tymczasem nabywcy po raz pierwszy w całej RPA są aktywni w tańszych dzielnicach, korzystając ze zwolnienia z podatku od przeniesienia własności dla domów poniżej 1,2 mln randów – to „game-changer”, który napędza sprzedaż na poziomie podstawowym bizcommunity.com. W sektorze komercyjnym, powoli poprawia się po pandemicznych spadkach, wspierana przez projekty rewitalizacji miejskiej i bardziej elastyczne warunki najmu bizcommunity.com. Nieruchomości przemysłowe i logistyczne pozostają mocnym punktem (magazyny, centra danych, wieże telekomunikacyjne), co jest zgodne z globalnym zainteresowaniem inwestorów tymi segmentami bizcommunity.com. Ogólnie rzecz biorąc, sytuacja RPASektor nieruchomości o wartości 8,8 biliona randów dywersyfikuje się: podczas gdy tradycyjne biura odradzają się tylko stopniowo, wzrost pochodzi z nowych nisz, takich jak mieszkania studenckie i zasilane energią słoneczną „zielone” domy. Droga do pełnego ożywienia jest długa – bezrobocie i przerwy w dostawie prądu wciąż obciążają zaufanie – ale adaptacja rynku nieruchomości pokazuje odporność. W innych częściach Afryki: Inne rynki regionalne miały spokojniejsze wiadomości w ciągu ostatnich 48 godzin, ale nadal podążają w unikalnych kierunkach. Nigeria, po dewaluacji waluty i gwałtownych wzrostach stóp procentowych, odnotowała, że jej bank centralny zaczął nieco łagodzić politykę – to pozytywny sygnał dla finansowania nieruchomości, które wcześniej niemal całkowicie zamarło. W Kenia rządowy program budownictwa dostępnego cenowo trafił na pierwsze strony gazet po ukończeniu 10 000 nowych mieszkań w satelitarnych miastach Nairobi (prasa kenijska, 1 września), będąc częścią ambitnego planu budowy 200 tys. domów rocznie. Egipt wykorzystuje zainteresowanie inwestorów z Zatoki Perskiej do finansowania swoich megaprojektów New Alamein City i New Capital, choć zbliżający się przegląd MFW rzuca cień niepewności na niektóre subsydia dla nieruchomości. Maroko i Tunezja odnotowują ożywienie turystyki po pandemii, co zwiększa popyt na nieruchomości wypoczynkowe i wynajmowane na wybrzeżu Morza Śródziemnego. A na całym kontynencie rosną startup-y proptech: od cyfrowych platform hipotecznych w Nigerii po rejestry gruntów oparte na blockchainie w Kenii, innowacje mają na celu rozwiązanie długoletnich problemów rynkowych. Krótko mówiąc, krajobraz nieruchomości w Afryce jest bardzo zróżnicowany – ale wspólnym motywem w 2025 roku jest wzrost rodzimych inwestycji i koncentracja na zapewnieniu mieszkań młodej, urbanizującej się populacji kontynentu, pomimo przeciwności gospodarczych.

Ameryka Łacińska – Wysokie stopy vs. wielkie nadzieje

Brazylia: Zmniejszanie luki w kredytach mieszkaniowych: Największa gospodarka Ameryki Łacińskiej, Brazylia , zmaga się ze skutkami bardzo wysokich stóp procentowych na swoim rynku mieszkaniowym. Po opanowaniu inflacji bank centralny Brazylii zaczął obniżać stopę Selic z poziomu 13,75% w 2023 roku – jednak wcześniejsze zacieśnienie polityki pieniężnej pozostawiło skutki uboczne. W pewnym momencie w tym roku salda rachunków oszczędnościowych gwałtownie spadły , gdy oszczędzający przenieśli środki do instrumentów o wyższych zyskach, pozbawiając tradycyjne finansowanie mieszkaniowe funduszy reuters.com reuters.com. Brazylijskie kredyty hipoteczne są silnie powiązane z depozytami oszczędnościowymi, a odpływy środków wywołały kryzys kredytowy dla deweloperów i kupujących. W czerwcowym przemówieniu prezes banku centralnego Gabriel Galipolo zauważył, że system musi się dostosować: „To zmusza bank centralny i system finansowy do poszukiwania alternatywnych źródeł finansowania … w kierunku nowego modelu,” powiedział, odnosząc się do planów dotyczących rozwiązania „pomostowego” finansowania reuters.com reuters.com. Regulatorzy prowadzą rozmowy z państwowym pożyczkodawcą Caixa i innymi na temat sposobów wykorzystania rynków kapitałowych lub wsparcia rządowego, aby zapewnić ciągłość udzielania kredytów hipotecznych reuters.com. Tymczasem sam rynek mieszkaniowy w Brazylii pozostaje mieszany: ceny domów rosną umiarkowanie w ujęciu nominalnym (około 5% rok do roku, według indeksu FipeZap), ale spadają po uwzględnieniu inflacji. Aktywność budowlana rośnie w segmentach takich jak dotowane mieszkania dostępne cenowo (dzięki odnowionym programom rządowym), podczas gdy inwestycje w nieruchomości z wyższej półki pozostają w stagnacji. Wielu Brazylijczyków opóźniło zakup domu z powodu ponad 14% stóp procentowych kredytów hipotecznych obserwowanych w zeszłym roku. Jednak ponieważ Selic jest obecnie w trendzie spadkowym (obniżona do 12,75% we wrześniu i oczekiwana na poziomie około 10% do połowy 2026 roku), powraca optymizm. Niektórzy analitycy przewidują uwolnienie odłożonego popytu pod koniec 2025 roku, jeśli koszty kredytów spadną do jednocyfrowych wartości. Do tego czasu Brazylia jest przykładem na to, jak wysokie stopy procentowe ostudziły rynek nieruchomości – i jak decydenci gorączkowo próbują stworzyć nowe kanały finansowania, by wypełnić lukę.

Największa gospodarka Ameryki Łacińskiej, , zmaga się ze skutkami bardzo wysokich stóp procentowych na swoim rynku mieszkaniowym. Po opanowaniu inflacji bank centralny Brazylii zaczął obniżać stopę Selic z poziomu 13,75% w 2023 roku – jednak wcześniejsze zacieśnienie polityki pieniężnej pozostawiło skutki uboczne. W pewnym momencie w tym roku , gdy oszczędzający przenieśli środki do instrumentów o wyższych zyskach, pozbawiając tradycyjne finansowanie mieszkaniowe funduszy reuters.com reuters.com. Brazylijskie kredyty hipoteczne są silnie powiązane z depozytami oszczędnościowymi, a odpływy środków wywołały kryzys kredytowy dla deweloperów i kupujących. W czerwcowym przemówieniu prezes banku centralnego zauważył, że system musi się dostosować: „To zmusza bank centralny i system finansowy do poszukiwania alternatywnych źródeł finansowania … w kierunku nowego modelu,” powiedział, odnosząc się do planów dotyczących reuters.com reuters.com. Regulatorzy prowadzą rozmowy z państwowym pożyczkodawcą i innymi na temat sposobów wykorzystania rynków kapitałowych lub wsparcia rządowego, aby zapewnić ciągłość udzielania kredytów hipotecznych reuters.com. Tymczasem sam rynek mieszkaniowy w Brazylii pozostaje mieszany: ceny domów rosną umiarkowanie w ujęciu nominalnym (około 5% rok do roku, według indeksu FipeZap), ale spadają po uwzględnieniu inflacji. Aktywność budowlana rośnie w segmentach takich jak dotowane mieszkania dostępne cenowo (dzięki odnowionym programom rządowym), podczas gdy inwestycje w nieruchomości z wyższej półki pozostają w stagnacji. Wielu Brazylijczyków opóźniło zakup domu z powodu obserwowanych w zeszłym roku. Jednak ponieważ Selic jest obecnie w trendzie spadkowym (obniżona do 12,75% we wrześniu i oczekiwana na poziomie około 10% do połowy 2026 roku), powraca optymizm. Niektórzy analitycy przewidują pod koniec 2025 roku, jeśli koszty kredytów spadną do jednocyfrowych wartości. Do tego czasu Brazylia jest przykładem na to, jak – i jak decydenci gorączkowo próbują stworzyć nowe kanały finansowania, by wypełnić lukę. Meksyk: Boom na rynku nieruchomości napędzany falą nearshoringu: Dla kontrastu, Meksyk korzysta z fali inwestycji i wzrostu, a sektor nieruchomości szykuje się na znakomity 2025 rok . Dzięki strategicznemu położeniu Meksyku i powiązaniom handlowym, kraj ten czerpie ogromne korzyści z „nearshoringu” – przenoszenia produkcji z Azji do Meksyku, by obsługiwać rynek USA. Rynek nieruchomości przemysłowych przeżywa boom: nowoczesne magazyny w kluczowych stanach, takich jak Nuevo León, mają wskaźnik pustostanów poniżej 2%, a czynsze osiągają rekordowe poziomy, gdy zarówno amerykańskie, jak i chińskie firmy otwierają fabryki. Ogólnie rzecz biorąc, Meksyk „przygotowuje się na przyciągnięcie szacunkowo 652 miliardów peso inwestycji w nieruchomości w 2025 roku” (około ponad 32 miliardy dolarów ), prognozując 15% roczny wzrost aktywności adventuresincre.com. Obejmuje to nie tylko parki przemysłowe, ale także budownictwo wielorodzinne, inwestycje turystyczne i biura w kluczowych regionach adventuresincre.com. Dane rządowe pokazują, że bezpośrednie inwestycje zagraniczne w meksykańskie nieruchomości wzrosły w 2024 roku i ten trend się utrzymuje. Nearshoring szczególnie napędza rozwój północnych miast (Monterrey, Tijuana), gdzie popyt na centra logistyczne i mieszkania dla pracowników gwałtownie rośnie adventuresincre.com. Jednocześnie makroekonomiczna stabilność Meksyku – inflacja bliska 4%, silne peso i stabilny wzrost PKB ~2,4% adventuresincre.com – budzi zaufanie inwestorów. Lokalne banki i fundusze REIT (Fibra) finansują nowe projekty, a międzynarodowi gracze (od kanadyjskich funduszy emerytalnych po singapurski GIC) zwiększają zaangażowanie w Meksyku. Oczywiście pozostają wyzwania: ogromny sektor nieformalny oznacza, że miliony Meksykanów wciąż nie kwalifikują się do kredytów hipotecznych adventuresincre.com, a stopy procentowe na poziomie około 11% sprawiają, że kredyty mieszkaniowe są drogie. W odpowiedzi rozwijają się kreatywne rozwiązania, takie jak programy najmu z opcją wykupu i inicjatywy mieszkaniowe o charakterze społecznym adventuresincre.com. Wybory w 2024 roku są źródłem niepewności – każda zmiana polityki może wpłynąć na nastroje inwestorów. Jednak na ten moment perspektywy rynku nieruchomości w Meksyku są optymistyczne, napędzane przez unikalne połączenie geografii, geopolityki i ostrożnego zarządzania fiskalnego. Jak ujęła to jedna z branżowych publikacji, Meksyk oferuje „solidny i strategiczny rynek” z szeroką gamą subrynków – od centrów przemysłowych na północy po korytarze turystyczne na południu adventuresincre.com. Ta różnorodność przyciąga kapitał we wszystkich obszarach.

Dla kontrastu, korzysta z fali inwestycji i wzrostu, a sektor nieruchomości szykuje się na . Dzięki strategicznemu położeniu Meksyku i powiązaniom handlowym, kraj ten czerpie ogromne korzyści z „nearshoringu” – przenoszenia produkcji z Azji do Meksyku, by obsługiwać rynek USA. Rynek nieruchomości przemysłowych przeżywa boom: nowoczesne magazyny w kluczowych stanach, takich jak Nuevo León, mają wskaźnik pustostanów poniżej 2%, a czynsze osiągają rekordowe poziomy, gdy zarówno amerykańskie, jak i chińskie firmy otwierają fabryki. Ogólnie rzecz biorąc, Meksyk „przygotowuje się na przyciągnięcie szacunkowo 652 miliardów peso inwestycji w nieruchomości w 2025 roku” (około ), prognozując aktywności adventuresincre.com. Obejmuje to nie tylko parki przemysłowe, ale także w kluczowych regionach adventuresincre.com. Dane rządowe pokazują, że bezpośrednie inwestycje zagraniczne w meksykańskie nieruchomości wzrosły w 2024 roku i ten trend się utrzymuje. Nearshoring szczególnie napędza rozwój północnych miast (Monterrey, Tijuana), gdzie popyt na i mieszkania dla pracowników gwałtownie rośnie adventuresincre.com. Jednocześnie makroekonomiczna stabilność Meksyku – inflacja bliska 4%, silne peso i stabilny wzrost PKB ~2,4% adventuresincre.com – budzi zaufanie inwestorów. Lokalne banki i fundusze REIT (Fibra) finansują nowe projekty, a międzynarodowi gracze (od kanadyjskich funduszy emerytalnych po singapurski GIC) zwiększają zaangażowanie w Meksyku. Oczywiście pozostają wyzwania: ogromny sektor nieformalny oznacza, że miliony Meksykanów wciąż nie kwalifikują się do kredytów hipotecznych adventuresincre.com, a stopy procentowe na poziomie około 11% sprawiają, że kredyty mieszkaniowe są drogie. W odpowiedzi rozwijają się kreatywne rozwiązania, takie jak i inicjatywy mieszkaniowe o charakterze społecznym adventuresincre.com. Wybory w 2024 roku są źródłem niepewności – każda zmiana polityki może wpłynąć na nastroje inwestorów. Jednak na ten moment perspektywy rynku nieruchomości w Meksyku są optymistyczne, napędzane przez unikalne połączenie geografii, geopolityki i ostrożnego zarządzania fiskalnego. Jak ujęła to jedna z branżowych publikacji, Meksyk oferuje „solidny i strategiczny rynek” z szeroką gamą subrynków – od centrów przemysłowych na północy po korytarze turystyczne na południu adventuresincre.com. Ta różnorodność przyciąga kapitał we wszystkich obszarach. Rynki Andyjskie i Południowego Stożka: W innych częściach Ameryki Łacińskiej sytuacja na rynku nieruchomości jest zróżnicowana. Rynek mieszkaniowy w Kolumbii odradza się po tym, jak stopy procentowe osiągnęły szczyt na poziomie 13,25% – bank centralny rozpoczął obniżki stóp w połowie 2025 roku, a sprzedaż domów w Bogocie i Medellín zaczęła rosnąć. Kraj ten pojawił się nawet w nietypowym nagłówku: Kolumbijczycy byli liderami wśród wszystkich krajów pod względem wyszukiwań nieruchomości w Miami w internecie w połowie 2025 roku finance.yahoo.com, co odzwierciedla silny apetyt inwestorów z Ameryki Łacińskiej na nieruchomości w USA. Chile, po gwałtownej korekcie w latach 2022–23 spowodowanej niepewnością polityczną, ustabilizowało się; chilijskie fundusze REIT odnotowują poprawę obłożenia biur w Santiago i odbicie ruchu w centrach handlowych. Argentyna pozostaje wyjątkiem – przy inflacji powyżej 100% jej rynek nieruchomości jest częściowo sparaliżowany i funkcjonuje głównie w gotówce dolarowej. Nadchodzące wybory uniemożliwiają jakiekolwiek prognozy, choć nadal trwa spekulacyjny zakup ziemi jako zabezpieczenie przed inflacją. Peru i Panama odnotowują wzrost inwestycji w rozwój turystyki (hotele, kurorty) wraz z normalizacją podróży, a przyjazny dla zagranicznych inwestorów rynek Panamy nadal przyciąga nabywców apartamentów z zagranicy, nawet mimo spowolnienia gospodarczego. W całym regionie wspólnym motywem jest napięcie między wysokimi stopami procentowymi (wielu banków centralnych dopiero teraz zaczyna luzować politykę) a silnym popytem fundamentalnym na mieszkania i powierzchnie komercyjne. Ta dynamika opóźniła realizację niektórych projektów i ograniczyła możliwości kupujących, ale wraz ze stopniowym spadkiem stóp procentowych wielu oczekuje uwolnienia popytu. Rynki nieruchomości w Ameryce Łacińskiej, podobnie jak jej gospodarki, balansują między wyzwaniami a szansami – a wydarzenia z ostatnich 48 godzin pokazują oba te aspekty w wyraźnym świetle, od rozwiązań finansowych w Brazylii po boom inwestycyjny w Meksyku.

Źródła: Kluczowe informacje i cytaty zostały zaczerpnięte z wiarygodnych serwisów informacyjnych i raportów, w tym Reuters, Bloomberg, Financial Times oraz regionalnej prasy biznesowej w pierwszych dniach września 2025 roku. Na przykład, wywiady Reuters z przedstawicielem amerykańskiego Departamentu Skarbu, Scottem Bessentem reuters.com reuters.com oraz dane dotyczące rynku mieszkaniowego w Wielkiej Brytanii według Nationwide reuters.com reuters.com stanowią podstawę faktograficzną. Analizy Bloomberga i Reutersa posłużyły do omówienia rynków w Dubaju i Hongkongu reuters.com reuters.com. Reuters jako pierwszy poinformował także o zmianie polityki w Nowej Zelandii reuters.com, uruchomieniu RMBS w Arabii Saudyjskiej english.aawsat.com oraz funduszu MUFG w Japonii reuters.com. Trendy inwestycyjne w Afryce zostały podkreślone w AfricaBusiness i zapowiedziach Reuters Summit africabusiness.com africabusiness.com. Informacje z Ameryki Łacińskiej pochodziły z Reuters (Brazylia) reuters.com reuters.com oraz raporty branżowe dotyczące Meksyku adventuresincre.com, między innymi. Źródła te są cytowane w tekście, aby zapewnić dokładność i umożliwić dalszą lekturę na temat tych burzliwych 48 godzin, które wstrząsnęły światowymi rynkami nieruchomości. reuters.com reuters.com reuters.com reuters.com reuters.com reuters.com arabnews.com reuters.com africabusiness.com adventuresincre.com