Shenzhen eigedomsmarknad 2025: Trendar, utsikter og bransjeinnsikt

Eigedomsmarknaden i Shenzhen i 2025 opplever ein avgjerande oppsving etter ein periode med korreksjon. Transaksjonsvoluma har auka kraftig som følgje av støttetiltak frå styresmaktene, og prisane stabiliserer seg i Kinas teknologimegaby. Marknaden omfattar bustad, næring (kontor og handel), og industriell eigedomssektor, kvar med sine eigne utviklingstrekk. Bustadsalet steig i byrjinga av 2025 då oppdemd etterspurnad vart utløyst sz.gov.cn, medan kontormarknaden jobbar seg gjennom høgt tilbod med fallande leigeprisar sz.gov.cn. Industri- og logistikkeigedomar held seg sterke takka vere Shenzhen si produksjons- og teknologinæring. Denne rapporten gir ei grundig analyse av prisutvikling, leigeavkastning, tilbod- og etterspurnadsdynamikk, demografi, politiske påverknader, infrastrukturutvikling og utanlandske investeringar som påverkar eigedomsmarknaden i Shenzhen. Vi samanliknar òg utviklinga i ulike bydelar (frå eksklusive Nanshan og Futian til meir rimelege Longgang) og peikar på viktige kommande prosjekt som vil forme marknaden framover.

Shenzhen, ofte kalla Kinas Silicon Valley, er ein kjerne i Greater Bay Area og har som mål 5,5 % BNP-vekst i 2025 cnbayarea.org.cn. Den sterke økonomien (5,8 % vekst i 2024) og ein folkesetnad på om lag 18 millionar (vekst på ~1,1 % årleg) savills.com skapar eit solid grunnlag for etterspurnad etter eigedom. Likevel har byen og landet understreka at «bustad er for å bu i, ikkje for spekulasjon», noko som har ført til politikk som prioriterer stabilitet og rimelege bustader. Nedanfor går vi gjennom dei ulike segmenta av eigedomsmarknaden i Shenzhen i 2025 og vidare, og gir verdifulle innsikter for investorar, utbyggjarar og bustadkjøparar.

Økonomiske og demografiske påverknader på eigedomsmarknaden

Shenzhen si blomstrande, teknologidrevne økonomi og folketalsutvikling legg grunnlaget for eigedomsmarknaden. Byen sitt BNP-mål om 5,5 % vekst i 2025 cnbayarea.org.cn viser tiltru til vidare ekspansjon, etter sterk vekst i 2024. Høgteknologisk industri, elektronikk, finans og FoU-sektorar blomstrar her, og støttar cnbayarea.org.cn – faktorar som styrkjer etterspurnaden etter bustader. Folketalet i Shenzhen nådde, opp 1,1 % frå året før savills.com , den raskaste veksten i Greater Bay Area, delvis grunna tilflytting av kvalifisert arbeidskraft. Denne unge, veksande befolkninga (tiltrekt av moglegheiter innan teknologi og finans) ligg til grunn for bustadbehovet blant sluttbrukarar, sjølv om spekulativ etterspurnad blir dempa.

Demografisk driv den veksande middelklassen og tilstrøyminga av utdanna “teknologimigrantar” etterspurnaden etter oppgraderingsbustader og kvalitetsleilegheiter. Shenzhen si nærleik og betre integrering med Hong Kong spelar òg ei rolle – byen har gått forbi Macau som den mest populære helgedestinasjonen for innbyggjarar i Hong Kong savills.com. Grensekryssande ferdsel stimulerer detaljhandel og eigedom innan hotell og servering (meir om det i Næringssektoren), og nokre kjøparar frå Hong Kong investerer i bustader i Shenzhen for å utnytte relativt låge prisar og framtidig verdiauke. Alt i alt gir sterke økonomiske fundament og folketalsvekst eit solid grunnlag for eigedomsmarknaden, sjølv om marknaden òg må handtere etterverknadene av den breiare bustadnedgangen i Kina i 2022–2023.

Myndigheitspolitikk og bustadreguleringar

Politiske rammevilkår har vore ein avgjerande faktor i Shenzhen si marknadsomvending i 2025. Etter ein langvarig bustadnedgang innførte kinesiske styresmakter omfattande lettelsestiltak seint i 2024 for å “gjenopplive bustadtransaksjonar” globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Shenzhen svarte med lokale justeringar av politikken rundt september 2024, noko som førte til ein auke i salet. Til dømes vart krav til eigenkapital og restriksjonar på bustadkjøp lempa på, og rentene på eksisterande bustadlån vart senka for å redusere kjøparane sine kostnader globalpropertyguide.com. Desse endringane utløyste oppdemma etterspurnad: innan fjerde kvartal 2024 skaut transaksjonane i vêret og prisane stabiliserte seg. I oktober 2024 steig prisane på nye bustader i Shenzhen med 0,1 % frå månad til månad – og braut med ein 18 månader lang nedgang szft.gov.cn – medan prisane på brukte bustader steig 0,7 % frå månad til månad (etter 13 månader med fall) szft.gov.cn. Denne utviklinga heldt fram inn i starten av 2025, støtta av “føretrukne politikkar” som Savills gir æra for den sterke marknadsutviklinga i første kvartal sz.gov.cn.

Beijing sitt standpunkt er framleis at bustader skal vere til å bu i, ikkje berre eit investeringsobjekt. Det pågår diskusjonar om pilotprosjekt for eigedomsskatt (Shenzhen er ein kandidatby), og Shenzhen har eit kvotesystem for å regulere bustadkjøp (t.d. avgrensingar for ikkje-lokale kjøparar), sjølv om handhevinga vart noko lempa på under stimulipakken i 2024. I april 2025 understreka Kinas politbyrå “å akselerere byfornying” – inkludert ombygging av bylandsbyar og eldre bustader – og optimalisere politikkar for å ta opp uselde bustadernews.szhome.com. Dette tyder på vidare støtte til tilbodssida: ombyggingsprosjekt og moglegvis offentleg oppkjøp av overskotslager for å stabilisere marknaden globalpropertyguide.com. Shenzhen sine styresmakter investerer òg tungt i offentlege utleige- og subsidierte bustader, med mål om å sikre eit tilbod av rimelege bustader for arbeidskraft.

Avgjerande er det athar ein favorisert status (med lågare eigenkapital og subsidier), og i 2025 justerte Shenzhen definisjonen av “førstegangskjøpar” for å vere meir lempelig, slik at fleire får tilgang til føretrekte bustadlån. I tillegg har transaksjonsskattane for å oppgradere til større bustad blitt redusert globalpropertyguide.com , noko som oppmuntrar til meir aktivitet i marknaden. Nettoeffekten av desse tiltaka har vore å gjenreise kjøparane si tillit. Shenzhen Real Estate Intermediary Association merka ein “entusiastisk marknadsrespons” på dei politiske endringane seint i 2024, og kalla dei eit “solid fundament for berekraftig og sunn utvikling” szft.gov.cn for marknaden.

Framover er det venta at politikarane vil halde fram med å støtte, men vere varsame – ytterlegare kraftige prisaukar er ikkje målet. Analytikarar spår milde fall eller flate prisar i 2025 på landsbasis, med moderat vekst igjen i 2026 (+1,2 %) og 2027 (+2,0 %) globalpropertyguide.com. For toppbyar som Shenzhen er det venta ein “mild korreksjon” før stabilisering innan 2026 globalpropertyguide.com. Oppsummert har regjeringstiltak i 2024–2025 vorte meir vekstfremjande for bustadmarknaden (etter den harde “Tre raude linjer”-innstramminga for utbyggjarar tidlegare), med mål om ein mjuk landing og gradvis oppgang i Kinas eigedomsmarknad.

Store infrastruktur- og utviklingsprosjekt

Infrastruktur og nye utbyggingar er i ferd med å endre eigedomslandskapet i Shenzhen på tvers av bydelane:

Bybana og transport: Shenzhen sitt T-banenett held fram med å vekse, og betrar tilgangen til ytre bydelar som Longgang, Pingshan og Guangming. Nye linjer og utvidingar (t.d. Linje 16 til Longgang, intercity-jernbaner) gjer fleire område tilgjengelege og aukar bustadetterspurnaden der. Intercity-jernbana Shenzhen–Dongguan–Huizhou og pågåande oppgraderingar av Shenzhen sine flyplassar og hamner (ny terminal på Bao’an internasjonale lufthamn, forbetringar på Shekou Cruise Homeport) integrerer byregionen ytterlegare.

Shenzhen sitt T-banenett held fram med å vekse, og betrar tilgangen til ytre bydelar som Longgang, Pingshan og Guangming. Nye linjer og utvidingar (t.d. Linje 16 til Longgang, intercity-jernbaner) gjer fleire område tilgjengelege og aukar bustadetterspurnaden der. Intercity-jernbana Shenzhen–Dongguan–Huizhou og pågåande oppgraderingar av Shenzhen sine flyplassar og hamner (ny terminal på Bao’an internasjonale lufthamn, forbetringar på Shekou Cruise Homeport) integrerer byregionen ytterlegare. Qianhai-samarbeidssona: Qianhai Shenzhen-Hong Kong Modern Service Industry Cooperation Zone i vestre Shenzhen (ved grensa til Bao’an/Nanshan) er eit av dei mest markante utviklingsområda. Qianhai er i ferd med å gjennomgå ei massiv utviding (planlagt areal auka til 120 km²) og fyllest opp med kontortårn av høg klasse, innovasjonsparkar og eksklusive bustader . Som ei open sone med spesielle politikkar for å tiltrekkje seg selskap frå Hongkong og utlandet, er Qianhai i ferd med å skape eit nytt CBD. Prosjekt som Shenzhen Bay Technology Eco-Park og Qianhai Kerry Centre legg til meir næringsareal, noko som vil påverke tilbod og leigeprisar for kontor i heile byen. For bustadmarknaden gjer Qianhai si nærleik til Hongkong (via den nye Shenzhen–Hong Kong Land Border ved Qianhai) området attraktivt for grensekryssande profesjonelle; prisane her rivaliserer dei sentrale distrikta.

Qianhai Shenzhen-Hong Kong Modern Service Industry Cooperation Zone i vestre Shenzhen (ved grensa til Bao’an/Nanshan) er eit av dei mest markante utviklingsområda. Qianhai er i ferd med å gjennomgå ei massiv utviding (planlagt areal auka til 120 km²) og fyllest opp med . Som ei open sone med spesielle politikkar for å tiltrekkje seg selskap frå Hongkong og utlandet, er Qianhai i ferd med å skape eit nytt CBD. Prosjekt som legg til meir næringsareal, noko som vil påverke tilbod og leigeprisar for kontor i heile byen. For bustadmarknaden gjer Qianhai si nærleik til Hongkong (via den nye Shenzhen–Hong Kong Land Border ved Qianhai) området attraktivt for grensekryssande profesjonelle; prisane her rivaliserer dei sentrale distrikta. Shenzhen Bay Super Headquarters Base: I Futian/Nanshan er Shenzhen Bay Super HQ Base ein ambisiøs klynge av superhøge skyskraparar planlagt som hovudkontor for Fortune 500-selskap. Sjølv om det framleis er under bygging (med ferdigstillingar utover slutten av 2020-åra), vil dette prosjektet forsterke Shenzhen sin status som eit globalt forretningsknutepunkt. Lova om ikoniske tårn (nokre over 400 meter høge) og komplekse bygg med blanda bruk (kontor, luksusleilegheiter, handel) løftar allereie tomteverdiane i området.

I Futian/Nanshan er Shenzhen Bay Super HQ Base ein ambisiøs klynge av superhøge skyskraparar planlagt som hovudkontor for Fortune 500-selskap. Sjølv om det framleis er under bygging (med ferdigstillingar utover slutten av 2020-åra), vil dette prosjektet forsterke Shenzhen sin status som eit globalt forretningsknutepunkt. Lova om ikoniske tårn (nokre over 400 meter høge) og komplekse bygg med blanda bruk (kontor, luksusleilegheiter, handel) løftar allereie tomteverdiane i området. Avanserte industriparkar: Shenzhen er unik ved å innovere innan industribygg ved å reise fabrikkcampusar i høghus . Byen planlegg å “akselerere bygginga av 20 avanserte industriparkar og fabrikkar i høghus” innan 2025sz.gov.cn på tvers av distrikt som Bao’an, Longhua, Guangming og Longgang. Desse prosjekta (til saman 300 km²) skal huse teknologiproduksjon, robotikk, ny energi og andre strategiske næringar news.cgtn.com. Til dømes har Guangming-distriktet opna ein ny intelligent industripark for AI- og presisjonsinstrumentfirma szgm.gov.cn. Slike utviklingar driv ikkje berre etterspurnad etter industrieiendom , men skaper òg arbeidsplassar og bustadbehov i desse distrikta.

Shenzhen er unik ved å innovere innan industribygg ved å reise . Byen planlegg å “akselerere bygginga av 20 avanserte industriparkar og fabrikkar i høghus” innan 2025sz.gov.cn på tvers av distrikt som Bao’an, Longhua, Guangming og Longgang. Desse prosjekta (til saman 300 km²) skal huse teknologiproduksjon, robotikk, ny energi og andre strategiske næringar news.cgtn.com. Til dømes har Guangming-distriktet opna ein ny intelligent industripark for AI- og presisjonsinstrumentfirma szgm.gov.cn. Slike utviklingar driv ikkje berre , men skaper òg arbeidsplassar og bustadbehov i desse distrikta. Byfornyingsprosjekt: Shenzhen fornyar stadig sine eldre område. Merkbare byfornyingsprosjekt i 2025 inkluderer Lychee Garden-rehabilitering i Futian og revitalisering av Nantou Ancient Town-området i Nanshan , samt ei rekkje ombyggingar av gamle fabrikkområde til kreative næringsparkar eller leilegheiter. Fornying av tidlegare bylandsbyar (“城中村”) – til dømes Shuiwei og Baishizhou – gir nye bustader i attraktive område. Byen si “byoppdatering”-satsing, støtta av statlege midlar i 2025news.szhome.com, betyr fleire slike prosjekt for å erstatte forfalne bustader med moderne, tettare utbygging.

Shenzhen fornyar stadig sine eldre område. Merkbare byfornyingsprosjekt i 2025 inkluderer og , samt ei rekkje ombyggingar av gamle fabrikkområde til kreative næringsparkar eller leilegheiter. Fornying av tidlegare bylandsbyar (“城中村”) – til dømes Shuiwei og Baishizhou – gir nye bustader i attraktive område. Byen si “byoppdatering”-satsing, støtta av statlege midlar i 2025news.szhome.com, betyr fleire slike prosjekt for å erstatte forfalne bustader med moderne, tettare utbygging. Merksemdsverdige eigedomsprosjekt 2025+: På bustadssida er fleire høgprofilerte prosjekt venta å kome på marknaden. I Nanshan er CITIC Front Bay (Yuanwafu)-prosjektet i Shenzhen Bay, eit ultraluksuriøst sjønært utviklingsprosjekt, venta å “bryte gjennom” Shenzhen sitt tidlegare prisloft – sidan Shenzhen fjerna prisgrenser på nye bustader, kan dette prosjektet bli lansert til rekordprisar for byen sohu.com. Også seint i 2024 betalte China Resources Land og partnarutviklarar ein rekordhøg tomtepris for eit område i Houhai (Shenzhen Bay-området), noko som signaliserer tillit til toppmarknaden sohu.com. I Futian vil komande prosjekt som Excellence & Kingkey sitt ombyggingsprosjekt i Antuoshan og New World sitt prosjekt nær Xiangmihu tilføre nye luksusbustader i 2025–2026 sohu.com sohu.com. På næringssida inkluderer grade-A kontorferdigstillingar i 2025 fjorten nye kontorprosjekt med eit samla areal på om lag 893 000 m² sz.gov.cn (mange i Qianhai, Houhai og Futian), noko som vil auke kontorbestanden med om lag 7,9 % sz.gov.cn. Denne tilførselen av areal vil påverke kontorledighet og leigeprisar, som diskutert seinare.

Alle desse infrastruktur- og utviklingsprosjekta styrkjer Shenzhen si tilknyting og attraktivitet, men dei fører òg med seg ny tilførsel som marknaden må ta opp. Investorar bør følgje med på kva for distrikt som vil dra nytte av dette (t.d. område som får nye transportforbindelsar opplever ofte auke i eigedomsverdi) og kvar det kan oppstå risiko for overtilbod (t.d. eit overskot av kontorareal i visse forretningsdistrikt).

Bustadeigedomssektoren

Salstal, prisar og tilbod-etterspurnadsdynamikk

Bustadmarknaden i Shenzhen tek seg opp att i 2025, med transaksjonsvolum som har auka kraftig frå året før. I Q1 2025 vart over 26 000 nye og brukte einingar selde, ein årleg auke på 67,7 % sz.gov.cn. Denne oppgangen starta etter at det kom lettelsar i politikken seint i 2024: til dømes vart det på berre dei første 24 dagane av november 2024 selt 7 800 nye leilegheiter (dagleg sal opp 201 % år over år) og 5 477 brukte einingar selde (opp 118 % år over år) szft.gov.cn. Slike tal markerte den sterkaste aktiviteten sidan 2021. Tal frå Savills viste at salgsarealet for nye bustader auka med 61,3 % år over år i Q1 2025 sz.gov.cn, noko som viser at kjøparane strøymer tilbake til marknaden.

Trass i salgsboomen har prisutviklinga vore relativt stabil – marknaden tek seg opp i volum før pris. Etter å ha falle gjennom 2022–2023, er bustadprisane no i ferd med å nå botnnivå. I mars 2025 var prisane på nye bustader i Shenzhen om lag uendra år over år, til og med ned marginalt med 0,4 % år over år globalpropertyguide.com. Prisane på brukte (omsette) bustader var framleis om lag 3 % lågare år over år globalpropertyguide.com, men fallet har minka i fleire månadernews.szhome.com. I april 2025 fall prisane på brukte bustader berre 0,21 % frå månad til månad og –2,88 % år over år i Shenzhennews.szhome.comnews.szhome.com, det minste fallet blant dei ti største byane i Kina. Faktisk var prisindeksen i Shenzhen den mest motstandsdyktige, noko som tyder på nær stabiliseringnews.szhome.com.

Noverande prisnivå: Ifølgje CREIS-data var gjennomsnittsprisen på nye bustader i Shenzhen i mars 2025 om lag ¥52 700 per m², og brukte bustader låg i snitt på ¥67 600 per m² globalpropertyguide.com. Lokale oppføringsdata tyder likevel på at prisforventningane for brukte bustader i heile byen låg nærare høge ¥50 000 per m² midt i 2025 (Anjuke rapporterer ~¥57 000), sidan seljarar i mindre attraktive område har senka forventningane. Prisutviklinga varierer mykje mellom bydelane (sjå neste avsnitt). Totalt sett er bustadprisane i byen dei høgaste på fastlandet i Kina, bortsett frå sentrale Shanghai og Beijing. Sjølv etter den siste korreksjonen er bustadtilgjengelegheita pressa – pris-til-inntekt-forholda i førsteklassebyar som Shenzhen er ekstremt høge, og styresmaktene har signalisert at dei vil hindre ein ny spekulativ oppgang.

Påhar utbyggjarar i Shenzhen vore forsiktige. Nye prosjektlanseringar gjekk tregare i 2022–2023 på grunn av Kinas gjeldskrise blant utbyggjarar og svak marknadsstemning. Dette skapte ein opphoping av uselde bustader i enkelte område. Men ferdigstillingar tek seg opp etter kvart som prosjekt som har vore forseinka av finansieringsproblem, kjem tilbake på sporet. Analytikarar hos Morningstar ventar at “nye bustadstartar vil halde seg låge gjennom heile 2025” i Kina, men at ferdigstillingane vil betre seg grunna politisk støtte globalpropertyguide.com . I Shenzhen betyr det ein moderat straum av nye leilegheiter ut på marknaden – nok til å gje kjøparar val, men ikkje ein flaum. Myndigheitene har òg direkte auka tilbodet av {{T7}rimelege bustader; Shenzhen har eit ambisiøst mål om å ha 1 million einingar med subsidierte bustader innan 2035. Allereie er titusenvis av einingar medunder bygging, noko som etter kvart vil lette noko av etterspurnaden i den private marknaden.

Etterspurnadsdynamikk: Etterspurnad frå sluttbrukarar (førstegangskjøparar og oppgraderarar) er for tida den viktigaste drivaren, stimulert av lågare bustadlånsrenter og lettare politikk. Etterspurnad frå investorar (spekulativ kjøp for kapitalgevinst) er framleis dempa samanlikna med boom-åra, grunna strengare regulering og minnet om nylege prisfall. Det er likevel slik at Shenzhen sine langsiktige utsikter held fram med å tiltrekke investeringar frå rikare innanlandske kjøparar og nokre utanlandske kjøparar (Hong Kong, expats) som ser verdi i nedgangar. Byen sine fundamentale forhold – tilflytting, avgrensa areal og si sentrale rolle i Greater Bay Area – tilseier eit innebygd etterspurnadspress. For tida er lageret av brukte bustader relativt høgt (mange annonserte bustader ettersom eigarar vil selje i oppgangen), noko som held prisveksten moderat. Men transaksjonsdata viser at rett prisa bustader, særleg i populære distrikt, kan bli selde raskt (nokre nye lanseringar seint i 2024 vart utselde på få timar szft.gov.cn).

Bustadprisar etter distrikt og segment

Shenzhen er ein by med mangfaldige delmarknader, med stor kontrast mellom kjernedistrikta og utkantområda. Her er ein indikativ samanlikning av gjennomsnittlege bruktbustadprisar på tvers av distrikt (per midten av 2025):

Distrikt Gjennomsnittleg salspris (juli 2025) Merknader om trend Nanshan (teknologi & eksklusiv kyst) ¥87 600/m² shenzhen.anjuke.com Høgaste prisar; mange luksusområde over ¥100k. Prisane steig att ~+8,6 % år/år etter fall i 2024. Sterk etterspurnad frå teknologielite og utlendingar. Futian (forretningsdistrikt og sentrum) ¥73 200/m² shenzhen.anjuke.com Kjerneområde med luksuseigedomar (mange nabolag ¥80k+). ~10 % år/år auke frå lågt nivå shenzhen.anjuke.com. Sterk etterspurnad i høgprissegmentet, støtta av toppskular og arbeidsplassar. Luohu (gamle sentrum) ¥47 800/m² shenzhen.anjuke.com Mellomprisklasse; eldste sentrum med aldrande bygningsmasse. Liten år/år auke (~+6,9 % shenzhen.anjuke.com) under opphenting. Populært for prisbevisste kjøparar som vil bu sentralt. Bao’an (nordvest, inkl. Qianhai) ¥54 600/m² shenzhen.anjuke.com Variert: Qianhai/sentrum er dyrt (~¥80k) men andre område meir rimelege. Totalt ~+10,6 % år/år shenzhen.anjuke.com med nye T-banelinjer og prosjekt som driv vekst. Longgang (nordaust, stort & forstadspreget) ¥36 000/m² shenzhen.anjuke.com Rimelegaste hovuddistriktet. Fekk ~+11 % år/år oppgang shenzhen.anjuke.com etter kraftig fall tidlegare. Mykje nybygg held prisane moderate. Appellerer til førstegangskjøparar. Longhua (nord, framveksande senter) ~¥50 000–60 000/m² (anslag) Veks raskt; nær Futian, med nye prosjekt (t.d. Shenzhen Nord-området). Prisane tek seg opp; sterk etterspurnad etter nye bustader grunna betre infrastruktur. Andre (Yantian, Pingshan, Guangming, osv.) ~¥30 000–50 000/m² (varierer) Yantian (¥45k) gir kystliv men ligg langt aust. Pingshan (¥28–30k) og Guangming (~¥33k) er relativt billeg, satsa på industriutvikling. Alle fekk moderate oppgangar etter kvart som tilkoplinga vert betre.

Kjelder: Anjuke-listeprisar juli 2025 shenzhen.anjuke.com shenzhen.anjuke.com shenzhen.anjuke.com shenzhen.anjuke.com shenzhen.anjuke.com.

Tabellen viser korleis Nanshan og Futian dominerer luksussegmentet. Ei nyleg undersøking viste at 18 underdistrikt i Shenzhen har gjennomsnittlege bruktprisar over ¥80 000/m² – alle utanom eitt ligg i Futian eller Nanshan sohu.com. Desse to distrikta er magnetar for kjøparar i høgprissegmentet (teknologitoppar, finansfolk og velståande familiar), og tilbyr dei beste skulane, jobbane og fasilitetane. Dei stod for ein stor del av transaksjonsverdien; i 2024 selde Futian og Nanshan kvar om lag 9 000+ brukte bustader, og låg på 2. og 3. plass i volum (rett bak langt større Longgang) sohu.com. Dette viser ikkje berre høge prisar, men òg likviditet i desse marknadene.

Til samanlikning har Longgang og Bao’an dei høgaste transaksjonsvoluma på grunn av stort tilbod og lågare prisar – dei rettar seg mot massemarknaden og førstegangskjøparar. Longgang leia til dømes i salstal i 2024, noko som speglar dei mange nye prosjekta og rimelege bustadane der. Etter kvart som byen veks utover, urbaniserer desse ytre distrikta seg raskt (med nye sentra som Longgang CBD i Bantian og Bao’an sitt kystsentrum). Prisutviklinga der kan vere meir ustabil (styrt av politikk og svingande tilbod), men på lang sikt gjer betre transport (t.d. nye metrolinjer) at prisgapet til bykjernen blir mindre.

Nytt vs. brukt prisgap: Det er verdt å merke seg at i Shenzhen blir nye bustader ofte seld til litt lågare prisar enn samanliknbare brukte einingar, grunna offentleg prisstyring og utbyggjarar sitt behov for å selje raskt. Til dømes var den gjennomsnittlege førstegangstransaksjonsprisen (ny) i april 2024 på ¥61 328/m², ned 1,5 % år over år pdf.savills.asia, medan bruktbustader låg høgare. Dette gapet gjer at nye prosjekt kan tiltrekke seg stor interesse (nokre blir «dagens» utselde, som sett seint i 2024 szft.gov.cn). I 2025, med letta prisregulering, kan enkelte høgstandard nye prosjekt lanserast over bruktpris (t.d. CITIC-prosjektet i Shenzhen Bay kan setje rekord sohu.com). Generelt er likevel ny tilbod i mellommarknaden prisa for å få fart på salet, noko som legg press på eigarar av brukte bustader.

Leigemarknad og avkastning

Shenzhen sin bustadleigemarknad er aktiv, gitt den store tilflyttarpopulasjonen (mange unge arbeidarar leiger). Leigene har vore relativt stabile eller fallande under COVID-åra, men etter kvart som økonomien opna opp att, tok leigeetterspurnaden seg opp. Likevel har ikkje leigeauken halde tritt med bustadprisveksten det siste tiåret, noko som har ført til låg leigeavkastning samanlikna med globale standardar.

Per midten av 2025 ligg brutto leigeavkastning i Shenzhen på om lag 2,6 % per år globalpropertyguide.com – på linje med andre kinesiske byar på nivå 1. Konkret gir ein gjennomsnittleg 3-roms bustad (~$523k å kjøpe, ~$1 179 i månadsleige) om lag 2,7 % brutto globalpropertyguide.com. Mindre einingar gir liknande avkastning (2,6–2,7 %). Etter kostnader (vedlikehald, skattar, osb.) er nettoavkastninga vanlegvis berre ~1 % globalpropertyguide.com. Desse tala viser at bustadinvestorar i Shenzhen først og fremst satsar på verdistigning, ikkje leigeinntekt.

Når det er sagt, finst det teikn på at avkastninga har nådd botnen: leigene har så smått byrja å stige etter kvart som arbeidsmarknaden betrar seg og nyutdanna strøymer til, medan kjøpsprisane har flata ut. Faktisk peika ein analyse på at leigeavkastninga i Kinas fire største byar steig til om lag 1,8 % netto i første halvår 2023 yicaiglobal.com, frå historisk låge nivå, etter kvart som bustadprisane korrigerte seg. Leigebyrda i Shenzhen (leige i høve til inntekt) er framleis ei utfordring for leigetakarar – gjennomsnittlege leiger for leilegheiter kan lett sluke over 30 % av inntekta til ein ung arbeidstakar i sentrum. Myndigheitene har fremja leilegheiter for langtidsleige og støtta leigeplattformer for å sikre ei sunn utvikling av leigemarknaden.

For investorar betyr dei låge avkastningane at det er høge haldingskostnader samanlikna med leigeinntektene, noko som kan avskrekke spekulative kjøp. Likevel ser nokre utleigarar no litt betre avkastning: til dømes, då grensene opna opp att, auka etterspurnaden etter eksklusive leilegheiter frå utanlandske arbeidstakarar og profesjonelle frå Hongkong, noko som støtta leigene i område som Shekou og Futian CBD. På tilbodssida kan ein auke i institusjonelle utleigebustader (t.d. Vanke sitt Port Apartment-merke og andre REIT-ar som gjer om uselde næringslokale til utleigeeiningar) gradvis auke tomgangen og halde leigene nede.

Oppsummert er leigeavkastninga framleis moderat (~2–3 % brutto) globalpropertyguide.com i Shenzhen, noko som speglar høge prisnivå. Investorar bør ta høgde for at leigeinntektene åleine knapt vil dekke finansieringskostnadene med dagens rente, så investeringsgrunnlaget kviler på langsiktig prisvekst og eventuelt valutadiversifisering (for utanlandske kjøparar). Dei stabile eller svakt stigande leigene i 2025 er eit positivt teikn på reell etterspurnad, men ei dramatisk leigeauke er lite sannsynleg gitt stor bustadtilførsel i vente og myndigheitene si årvakne haldning til bustadkostnader.

Næringseigedomssektoren

Kontormarknaden (næringskontor)

Shenzhen sin Grade-A-kontormarknad i 2025 er prega av rikeleg ny tilførsel, høg tomgang og leigetakarvennlege leiger. Byen si raske vekst i høghus dei siste åra har ført til eit overskot av kontor i enkelte område, samstundes som COVID og motvind i teknologibransjen har dempa etterspurnaden. Resultatet er at kontorsektoren er inne i ein leigetakarstyrt marknadsfase:

Tilbod & ledig areal: I 2025 legg Shenzhen til om lag 0,9 millionar m² med nytt kontorareal av høg standard sz.gov.cn, og utvidar den totale bestanden med om lag 7,9 % sz.gov.cn. Store ferdigstillingar i Q1–Q2 inkluderer tårn i Qianhai, Houhai og Nanshan Science Park. Dette kjem i tillegg til betydeleg tilbod levert i 2022–2024. Som følgje av dette ligg den samla ledigheita for kontor i byen på rundt 27–30 % tidleg i 2025 pdf.savills.asia cushmanwakefield.com. Ved utgangen av Q4 2024 var den ~29,0 % savills.com, og den heldt seg høg i Q1 2025 (Knight Frank rapporterte “a deep adjustment phase” med ledig areal framleis nær rekordnivå). Nokre delmarknader, som Qianhai, har endå høgare ledig areal grunna mange nye bygg som opnar samstundes.

I 2025 legg Shenzhen til om lag 0,9 millionar m² med nytt kontorareal av høg standard sz.gov.cn, og utvidar den totale bestanden med om lag 7,9 % sz.gov.cn. Store ferdigstillingar i Q1–Q2 inkluderer tårn i Qianhai, Houhai og Nanshan Science Park. Dette kjem i tillegg til betydeleg tilbod levert i 2022–2024. Som følgje av dette ligg den samla ledigheita for kontor i byen på rundt tidleg i 2025 pdf.savills.asia cushmanwakefield.com. Ved utgangen av Q4 2024 var den ~29,0 % savills.com, og den heldt seg høg i Q1 2025 (Knight Frank rapporterte “a deep adjustment phase” med ledig areal framleis nær rekordnivå). Nokre delmarknader, som Qianhai, har endå høgare ledig areal grunna mange nye bygg som opnar samstundes. Etterspurnadsdrivarar: Trass i utfordringane gir Shenzhen sitt mangfaldige næringsliv noko etterspurnad. Teknologi- og IT-sektoren er framleis den viktigaste drivaren for kontorleige sz.gov.cn – både lokale teknologigigantar og oppstartsbedrifter utvidar arealet for FoU-labbar og kontor. I Q1 2025 leigde “new quality productive forces”-relaterte selskap (framveksande teknologi) aktivt sz.gov.cn. Internettsektoren åleine stod for ~25 % av kontorleigevolumet i Q1 sz.gov.cn. I tillegg bidreg finans, profesjonelle tenester og forbrukartenester med jamn etterspurnad etter kontor sz.gov.cn. Ein merkbar trend er veksten av kryssgrense netthandel-selskap og deira tenesteleverandørar, som tok opp mykje kontorareal (t.d. ein del leigde ~10 000 m² i Q1) sz.gov.cn då dei tener på aukande netthandel og integrering i Greater Bay Area.

Trass i utfordringane gir Shenzhen sitt mangfaldige næringsliv noko etterspurnad. er framleis den viktigaste drivaren for kontorleige sz.gov.cn – både lokale teknologigigantar og oppstartsbedrifter utvidar arealet for FoU-labbar og kontor. I Q1 2025 leigde aktivt sz.gov.cn. Internettsektoren åleine stod for ~25 % av kontorleigevolumet i Q1 sz.gov.cn. I tillegg bidreg med jamn etterspurnad etter kontor sz.gov.cn. Ein merkbar trend er veksten av og deira tenesteleverandørar, som tok opp mykje kontorareal (t.d. ein del leigde ~10 000 m² i Q1) sz.gov.cn då dei tener på aukande netthandel og integrering i Greater Bay Area. Leigeprisar: Med tilbodet som overgår etterspurnaden, har utleigarar kutta leigeprisane for å tiltrekke og behalde leigetakarar. Per Q1 2025 har gjennomsnittleg byomfattande Grade-A kontorleige falle til om lag RMB 163 per m² per månad , ned ~3,5 % frå førre kvartal assets.cushmanwakefield.com. På årsbasis var leigene ned om lag 9 % mot slutten av 2024 pdf.savills.asia og heldt fram med å falle inn i 2025. Savills’ indeks viste ein –9,0 % årleg leigenedgang per Q4 2024 pdf.savills.asia, og denne trenden heldt fram. Effektive leiger (med insentiv) er endå lågare, sidan mange utleigarar gir leigefrie periodar eller tilskot til innreiing. Presset er over heile linja: sjølv toppkontor i Futian CBD såg leigene falle, medan nye bygg i desentraliserte område har sterkt rabatterte startleiger for å lokke til seg leigetakarar. For no er kontormarknaden si gjennomsnittlege leige i ein fallande trend sz.gov.cn og venta å falle vidare i 2025 før det botnar ut.

Med tilbodet som overgår etterspurnaden, har utleigarar kutta leigeprisane for å tiltrekke og behalde leigetakarar. Per Q1 2025 har gjennomsnittleg byomfattande Grade-A kontorleige falle til om lag , ned ~3,5 % frå førre kvartal assets.cushmanwakefield.com. På årsbasis var leigene ned om lag 9 % mot slutten av 2024 pdf.savills.asia og heldt fram med å falle inn i 2025. Savills’ indeks viste ein per Q4 2024 pdf.savills.asia, og denne trenden heldt fram. Effektive leiger (med insentiv) er endå lågare, sidan mange utleigarar gir leigefrie periodar eller tilskot til innreiing. Presset er over heile linja: sjølv toppkontor i Futian CBD såg leigene falle, medan nye bygg i desentraliserte område har sterkt rabatterte startleiger for å lokke til seg leigetakarar. For no er sz.gov.cn og venta å falle vidare i 2025 før det botnar ut. Utsikter: Det er semje om at kontorvakansen i Shenzhen vil halde seg høg på kort sikt. “Vedvarande ubalanse mellom tilbod og etterspurnad” betyr at byomfattande vakans er venta å bli verande høg og leigene å falle ytterlegare research.jllapsites.com gjennom 2025. Likevel finst det lyspunkt: den veksande økonomien og forretningsutviding i sektorar som nye energikøyretøy, KI og finans kan gradvis ta opp meir areal. Nettoabsorpsjon i Q1 2025 forbetra seg faktisk (nasjonalt var netto opptak av kontor i førsteklasses byar opp, med Shenzhen som steig ~50–200 % år-over-år i opptak) cbre.com.cn. Om trenden held fram, kan 2025 markere botn for kontorsyklusen, med ei sakte opphenting etterpå. Investorar viser noko interesse – Q1 2025 såg kontoreiendommar bli eit satsingsområde for investeringsfond (i Kina var kjerne-kontorbygg det fremste investeringsmålet, særleg for forsikringsfond) cbre.com.cn. Avkastning/rente for Shenzhen-kontor har auka noko grunna lågare prisar, noko som kan lokke kjøparar som ventar ein framtidig oppgang.

Handel og hotell-eigedom

Samla sett har selskap som ser etter kontorlokale i Shenzhen no mange valmoglegheiter og forhandlingsmakt. For utleigarar er det tid for å skilje seg ut – bygg med betre kvalitet og berekraftige løysingar tiltrekkjer seg leigetakarar (utleigarar“optimaliserer kontoreiendommane sine for å vere konkurransedyktige”* cushmanwakefield.com , til dømes ved å oppgradere ventilasjonssystem, legge til fasilitetar). Nokre eldre kontorbygg kan bli omgjort (til butikkar, samlokaliserte arbeidsplassar, eller til og med bustader) som del av byens satsing på å optimalisere eksisterande bygningsmasse. Helsa til kontormarknaden vil avhenge av korleis Shenzhen lukkast med å utvikle nye næringar og kanskje omkjem tilbake (til dømes fleire Hong Kong-selskap som etablerer seg i Shenzhen dersom integrasjonen blir djupare).

Sektoren for handelseigedom i Shenzhen er på veg opp att i 2025, støtta av auka forbruk og ein straum av turistar (særleg frå Hong Kong). Etter pandemien er både kundar og turistar tilbake, noko som viser seg i lågare lediggang i kjøpesenter og stabiliserte leiger:

Lediggang og etterspurnad: Ved utgangen av første kvartal 2025 hadde Shenzhen ein lediggang i kjøpesenter på ~6,8 % , det lågaste sidan 2020 savills.com. Dette var sjette kvartalet på rad med fall i lediggang, noko som viser at butikklokale blir tekne i bruk. Tal frå Savills viste ein årleg nedgang på 1,8 prosentpoeng til 6,8 % i Q1 savills.com. Så låg lediggang – langt under landsgjennomsnittet på ~7,3 % cbre.com.cn – understrekar kor sterk oppgangen i Shenzhen sin handelssektor har vore, delvis takka vere tidleg kontroll på COVID og rask forbruksvekst. Populære handleområde (t.d. Dongmen i Luohu, COCO Park-området i Futian, Coastal City i Nanshan) melder om høg utleige etter kvart som innanlandske merkevarer og mat- og drikkeaktørar veks. Sjølv nyare kjøpesenter i forstadsområde har byrja å få leigetakarar etter kvart som bustadområda veks der.

Ved utgangen av første kvartal 2025 hadde Shenzhen ein , det lågaste sidan 2020 savills.com. Dette var sjette kvartalet på rad med fall i lediggang, noko som viser at butikklokale blir tekne i bruk. Tal frå Savills viste ein årleg nedgang på 1,8 prosentpoeng til 6,8 % i Q1 savills.com. Så låg lediggang – langt under landsgjennomsnittet på ~7,3 % cbre.com.cn – understrekar kor sterk oppgangen i Shenzhen sin handelssektor har vore, delvis takka vere tidleg kontroll på COVID og rask forbruksvekst. Populære handleområde (t.d. Dongmen i Luohu, COCO Park-området i Futian, Coastal City i Nanshan) melder om høg utleige etter kvart som innanlandske merkevarer og mat- og drikkeaktørar veks. Sjølv nyare kjøpesenter i forstadsområde har byrja å få leigetakarar etter kvart som bustadområda veks der. Leiger: Sjølv om utleiga har betra seg, har leigene stige sakte . Ved utgangen av Q1 2025 var gjennomsnittleg leige i dei beste kjøpesentera i Shenzhen framleis om lag 2,4 % lågare enn året før savills.com. Utleigarar har stort sett halde leigene stabile eller gitt små reduksjonar for å støtte leigetakarane. Ved midten av 2025 er det teikn til at leigene har nådd botnnivå – med auka besøkstal og betre detaljsal, byrjar nokre utleigarar å fjerne mellombelse leigerabattar. Det generelle biletet er forsiktig optimistisk: stabile leiger gjer at butikkdrivarar kan kome seg på fote att, og eventuell leigevekst kjem truleg først i 2026 når salet er heilt normalisert. Det er verdt å merke seg at segment som luksusbutikkar og eksklusive restaurantar i Shenzhen Bay og Futian har hatt raskare leigeoppgang grunna sterk etterspurnad frå velståande kundar.

Sjølv om utleiga har betra seg, . Ved utgangen av Q1 2025 var gjennomsnittleg leige i dei beste kjøpesentera i Shenzhen framleis om lag savills.com. Utleigarar har stort sett halde leigene stabile eller gitt små reduksjonar for å støtte leigetakarane. Ved midten av 2025 er det teikn til at leigene har nådd botnnivå – med auka besøkstal og betre detaljsal, byrjar nokre utleigarar å fjerne mellombelse leigerabattar. Det generelle biletet er forsiktig optimistisk: stabile leiger gjer at butikkdrivarar kan kome seg på fote att, og eventuell leigevekst kjem truleg først i 2026 når salet er heilt normalisert. Det er verdt å merke seg at segment som luksusbutikkar og eksklusive restaurantar i Shenzhen Bay og Futian har hatt raskare leigeoppgang grunna sterk etterspurnad frå velståande kundar. Grensekryssande handleboom: Ein unik drivkraft for detaljhandelen i Shenzhen har vore auken av Hongkong-besøkande etter at grensa opna att. “Hongkongarar som reiser nordover for å bruke pengar” har blitt ein trend, og Shenzhen er no ein av dei mest populære helgedestinasjonane for HK-innbyggjarar savills.com. Dei blir lokka av Shenzhen sine store kjøpesenter, mange familieattraksjonar og lågare prisar (på grunn av svekka RMB og ulikt vareutval). Denne tilstrøyminga har auka salet særleg i Luohu (nær grensa) og Nanshan (temaparkar, outlet). Til dømes har Hongkong-turistar løfta hotellbelegg og inntekter frå mat og drikke i Shenzhen betydeleg. Samstundes er Fastlandsturistar til Hongkong no meir ute etter sightseeing enn shopping savills.com, noko som betyr at detaljhandelsgevinsten i Shenzhen ikkje blir møtt av tilsvarande gevinst i HK – det er ein éinvegstraum av fordelar savills.com. Denne dynamikken gjer at internasjonale butikkar opnar i Shenzhen-kjøpesenter for å fange både lokale og turistar si pengebruk.

Ein unik drivkraft for detaljhandelen i Shenzhen har vore auken av etter at grensa opna att. “Hongkongarar som reiser nordover for å bruke pengar” har blitt ein trend, og Shenzhen er no ein av dei mest populære helgedestinasjonane for HK-innbyggjarar savills.com. Dei blir lokka av Shenzhen sine store kjøpesenter, mange familieattraksjonar og lågare prisar (på grunn av svekka RMB og ulikt vareutval). Denne tilstrøyminga har auka salet særleg i Luohu (nær grensa) og Nanshan (temaparkar, outlet). Til dømes har Hongkong-turistar løfta hotellbelegg og inntekter frå mat og drikke i Shenzhen betydeleg. Samstundes er no meir ute etter sightseeing enn shopping savills.com, noko som betyr at detaljhandelsgevinsten i Shenzhen ikkje blir møtt av tilsvarande gevinst i HK – det er ein éinvegstraum av fordelar savills.com. Denne dynamikken gjer at internasjonale butikkar opnar i Shenzhen-kjøpesenter for å fange både lokale og turistar si pengebruk. Strukturelle trendar: Den unge befolkninga i Shenzhen gjer at opplevingsbasert handel er viktig. Kjøpesentereigarar set av meir plass til restaurantar, underhaldning (e-sportarenaer, oppslukande kinoar) og livsstiltenester for å trekkje folk. “White-box”-pop-up-butikkar og nye, nasjonale merkevarer (“kvite merkevarer”) er på frammarsj cushmanwakefield.com, noko som viser ein detaljhandelsmiks i endring. I tillegg er integrering av netthandel tydeleg – mange fysiske butikkar fungerer òg som utstillingsrom og utleveringspunkt for netthandel. Sentralregjeringa sitt initiativ for å “auke forbruket” savills.com gir medvind, med arrangement som handlefestivalar og subsidier for kvitevarer eller bilar (nokre gitt i 2023–24) som indirekte aukar bruken av detaljhandelseigedom (showroom, osb.).

Den unge befolkninga i Shenzhen gjer at opplevingsbasert handel er viktig. Kjøpesentereigarar set av meir plass til restaurantar, underhaldning (e-sportarenaer, oppslukande kinoar) og livsstiltenester for å trekkje folk. “White-box”-pop-up-butikkar og nye, nasjonale merkevarer (“kvite merkevarer”) er på frammarsj cushmanwakefield.com, noko som viser ein detaljhandelsmiks i endring. I tillegg er integrering av netthandel tydeleg – mange fysiske butikkar fungerer òg som utstillingsrom og utleveringspunkt for netthandel. Sentralregjeringa sitt initiativ for å “auke forbruket” savills.com gir medvind, med arrangement som handlefestivalar og subsidier for kvitevarer eller bilar (nokre gitt i 2023–24) som indirekte aukar bruken av detaljhandelseigedom (showroom, osb.). Hotell og gjestfriheit: Gjestfriheitssektoren innan næringseigedom er òg på veg opp att. Hotellbelegg og romprisar i Shenzhen har betra seg med auka forretningsreiser og turisme. Sjølv om det ikkje vart spurt direkte, er det verdt å nemne at nye hotell (ofte del av kombinerte utbyggingar) kjem i Qianhai og nær Shenzhen World Exhibition Center for å møte aukande etterspurnad frå MICE-marknaden (møte, insentiv, konferansar, utstillingar). Desse forbetringane i gjestfriheitsinfrastrukturen støttar òg detaljhandelen (sidan turistar handlar i kjøpesenter).

Ser ein framover, er utsiktene for detaljeigedom i Shenzhen positive, spesielt samanlikna med for nokre år sidan. Med ledig areal på fleirårslåg og turiststraumar sterke (t.d. ein auke på 115 % i internasjonale turistar via Shenzhen sin flyplass i 2024)savills.com, får kjøpesentereigarane attende tilliten. Det er likevel slik at detaljhandelen er ein sektor i stadig endring – eldre kjøpesenter på mindre attraktive stader kan måtte omposisjonere seg (nokre har gjort om etasjar til kontorfellesskap eller utdanningssenter). Fjernare bydelar har framleis kjøpesenter som presterer dårlegare og har høgare ledig areal research.jllapsites.com, men på bynivå er trenden ei opphenting. Investorar finn detaljeigedom attraktivt igjen, gitt Kinas satsing på innanlandsk forbruk; og Shenzhen, med høge inntekter og teknologikyndige kundar, er i fronten for nye detaljhandelskonsept.

Industri- og logistikkeigedom

Shenzhen sin industrieiendomssektor – inkludert produksjonslokale, næringsparkar og logistikk (lager) – blir ofte overskygga av bustad- og kontormarknaden, men er likevel avgjerande. I 2025 er denne sektoren prega av motstandskraft og omforming:

Produksjon og FoU-lokale: Shenzhen oppgraderer industribasen sin aggressivt. Med industriproduksjon som utgjer 35 % av Shenzhen sin BNP sz.gov.cn, har byen lagt planar om å leie an i avansert produksjon. Innan 2025 er målet å etablere fleire industriklynger på billionar yuan (t.d. innan elektronikk, telekom, utstyr)sz.gov.cn. For å støtte dette investerer Shenzhen i nye industriparkar og innovasjonssenter . Konseptet med fleir-etasjes “smarte” fabrikkar blir rulla ut, som gjer det mogleg med høgverdiproduksjon på avgrensa areal. Bydelar som Bao’an, Longhua, Guangming og Pingshan tener på dette – til dømes er 20 avanserte industriparkar over ~300 km² under bygging i desse bydelane news.cgtn.com. Dette aukar ikkje berre industriarealet, men hevar også standarden (med smarte fasilitetar, miljøvenlege bygg). Myndigheitene tilbyr til og med sjenerøse subsidier (opp til ¥100 million per stort prosjekt) til selskap for teknologisk oppgradering av fabrikkarsz.gov.cn, for å stimulere til bruk av desse nye lokala. Etterspurnaden etter moderne industrilokale er høg frå sektorar som elbilar, bioteknologi og romfart (ettersom Shenzhen no satsar breiare enn berre elektronikk). Eldre fabrikkkompleks i byområda blir ombygd eller omdisponert (nokre til kreative næringskontor eller leilegheiter som del av byfornying), og industriverksemd blir konsentrert i planlagde soner.

Shenzhen oppgraderer industribasen sin aggressivt. Med industriproduksjon som utgjer sz.gov.cn, har byen lagt planar om å leie an i avansert produksjon. Innan 2025 er målet å etablere fleire industriklynger på billionar yuan (t.d. innan elektronikk, telekom, utstyr)sz.gov.cn. For å støtte dette investerer Shenzhen i nye og . Konseptet med fleir-etasjes “smarte” fabrikkar blir rulla ut, som gjer det mogleg med høgverdiproduksjon på avgrensa areal. Bydelar som Bao’an, Longhua, Guangming og Pingshan tener på dette – til dømes er over ~300 km² under bygging i desse bydelane news.cgtn.com. Dette aukar ikkje berre industriarealet, men hevar også standarden (med smarte fasilitetar, miljøvenlege bygg). Myndigheitene tilbyr til og med sjenerøse subsidier (opp til ¥100 million per stort prosjekt) til selskap for teknologisk oppgradering av fabrikkarsz.gov.cn, for å stimulere til bruk av desse nye lokala. Etterspurnaden etter moderne industrilokale er høg frå sektorar som elbilar, bioteknologi og romfart (ettersom Shenzhen no satsar breiare enn berre elektronikk). Eldre fabrikkkompleks i byområda blir ombygd eller omdisponert (nokre til kreative næringskontor eller leilegheiter som del av byfornying), og industriverksemd blir konsentrert i planlagde soner. Logistikk og lager: Shenzhens rolle som eit handel- og e-handelsknutepunkt sikrar sterk etterspurnad etter logistikk, sjølv om høge tomtekostnader har ført til at noko lagerverksemd har flytta til nærliggande Dongguan/Huizhou. Likevel kjem det ny logistikkforsyning i regionen i 2025, og opptaket har vore robust. I 1. kvartal 2025 hadde Kinas lagersektor rekordhøgt nettoopptak (2,57 millionar m²) og ledigheita nasjonalt fall til 20,3 % cbre.com.cn. I sjølve Shenzhen søkjer store 3PL-aktørar (tredjepartslogistikk) og e-handelsfirma (som JD.com, SF Express som har base i Shenzhen) kontinuerleg etter moderne lagerlokale, særleg nær hamner og flyplassar. Veksten i grensekryssande e-handel (forsending av varer til globale kundar) har auka etterspurnaden etter tollager i Shenzhen. Qianhai logistikkpark og flyplassens logistikkenter har låg ledigheit. Likevel kan den totale logistikkledigheita i det større Shenzhen-området vere høgare (på låge tosifra tal eller rundt 20 %) grunna nokre nye ferdigstilte bygg. Leiga for logistikkareal er stabil, med toppleige for lager i Shenzhen på rundt RMB 30–40 per m²/månad avhengig av plassering.

Shenzhens rolle som eit handel- og e-handelsknutepunkt sikrar sterk etterspurnad etter logistikk, sjølv om høge tomtekostnader har ført til at noko lagerverksemd har flytta til nærliggande Dongguan/Huizhou. Likevel kjem det ny logistikkforsyning i regionen i 2025, og opptaket har vore robust. I 1. kvartal 2025 hadde Kinas lagersektor rekordhøgt nettoopptak (2,57 millionar m²) og ledigheita nasjonalt fall til 20,3 % cbre.com.cn. I sjølve Shenzhen søkjer store 3PL-aktørar (tredjepartslogistikk) og e-handelsfirma (som JD.com, SF Express som har base i Shenzhen) kontinuerleg etter moderne lagerlokale, særleg nær hamner og flyplassar. (forsending av varer til globale kundar) har auka etterspurnaden etter tollager i Shenzhen. Qianhai logistikkpark og flyplassens logistikkenter har låg ledigheit. Likevel kan den totale logistikkledigheita i det større Shenzhen-området vere høgare (på låge tosifra tal eller rundt 20 %) grunna nokre nye ferdigstilte bygg. Leiga for logistikkareal er stabil, med toppleige for lager i Shenzhen på rundt RMB 30–40 per m²/månad avhengig av plassering. Høgteknologiske industriparkar og næringsparkar: Ein merkbar undersektor er vitskaps- og teknologiparkar . Shenzhen High-Tech Industrial Park (SHIP) i Nanshan – ofte kalla Kinas Silicon Valley-kjerne – er framleis svært ettertrakta; belegget er nær fullt og leigene er høge for industri/kontor (det er ein slags kontorbasert FoU-plass). Nyare parkar i Longgang (Securities Tech Park), Bao’an og andre stader rettar seg mot spesifikke bransjar (KI, bioteknologi). Myndigheitene si Made in China 2025-satsing har kanalisert ressursar til desse parkane tearline.mil, noko som har gitt fasilitetar av høg kvalitet. Til dømes er Guangming Science City i ferd med å bli ein stor FoU-base med toppmoderne laboratorium og vil auke etterspurnaden etter både lablokale og støttekontor/bustader i området.

Ein merkbar undersektor er . Shenzhen High-Tech Industrial Park (SHIP) i Nanshan – ofte kalla Kinas Silicon Valley-kjerne – er framleis svært ettertrakta; belegget er nær fullt og leigene er høge for industri/kontor (det er ein slags kontorbasert FoU-plass). Nyare parkar i Longgang (Securities Tech Park), Bao’an og andre stader rettar seg mot spesifikke bransjar (KI, bioteknologi). Myndigheitene si Made in China 2025-satsing har kanalisert ressursar til desse parkane tearline.mil, noko som har gitt fasilitetar av høg kvalitet. Til dømes er i ferd med å bli ein stor FoU-base med toppmoderne laboratorium og vil auke etterspurnaden etter både lablokale og støttekontor/bustader i området. Tomt og politikk: Shenzhens avgrensa areal gjer at industritomter er verdifulle. Byen har vore kreativ, som nemnt, med å bygge i høgda (vertikale fabrikkar) og også «låse opp» landleg areal til industribruk gjennom reformer. Eit politisk grep er å oppmode fabrikkar til å bygge høgare eller flytte til intensive industriparkar, slik at noko areal kan frigjerast til bustader – dette er ein pågåande strategi for tomteforsyning. Samstundes pressar sentralmyndigheitene på for meir effektiv logistikk (redusere kostnadsprosent av BNP), og Shenzhen bidreg gjennom smart logistikk-infrastruktur (automatisering i hamner, osv.).

Utsiktene for industrieiendom i Shenzhen er sterke. Etter kvart som globale forsyningskjeder blir omstrukturert, blir noko produksjon flytta heim eller relokalisert til Sør-Kina – Shenzhen, med sitt innovasjonsfortrinn, bør fange opp høgteknologisk produksjon medan lågare produksjon blir outsourca til billegare byar i Guangdong. Utanlandske investeringar i fabrikkar aukar (t.d. Teslas nye batterifabrikk i Shanghai signaliserer tillit til kinesisk produksjon; Shenzhen kan få liknande prosjekt innan teknologifelt). For logistikk vil integreringa av Greater Bay Area (med infrastruktur som Hong Kong-Zhuhai-Macau-brua og nye landhamner) ytterlegare styrke Shenzhens logistikksektor som ein knutepunkt mellom GBA og verda.

Utanlandsk investering og utsikter

Industrielleigedom har vanlegvis høgare avkastning enn bustadeigedom – ofte 5–7 % brutto – noko som gjer det attraktivt for investorar, spesielt sidan styresmaktene har ein støttande politikk (t.d. etableringa av Kinas første REIT-ar var i logistikkparkar). Vi kan vente vidare, sidan dette heng tett saman med økonomiske vekstmål. Kort sagt, sjølv om det ikkje får like mykje merksemd som leilegheiter eller kontor, er Shenzhen sin industri-/logistikkeigedom ein grunnleggjande sektor med jamn etterspurnad og offentleg støtte, og vil truleg vekse i takt med byens planar for industriell oppgradering.

Shenzhen har tradisjonelt hatt mindre direkte utanlandsk eigedomsinvestering samanlikna med byar som Shanghai eller Beijing, grunna strengare reglar og at marknaden er dominert av innanlandske kjøparar. Likevel er byen ein sentral del av Greater Bay Area-initiativet for å tiltrekke utanlandske verksemder og kapital. I næringseigedomssektoren ser vi utanlandske selskap auke nærværet sitt – t.d. utanlandske finansinstitusjonar i Qianhai, og multinasjonale teknologiselskap som etablerer FoU-senter – noko som indirekte aukar kontorutleiga. Qianhai-samarbeidssona tilbyr insentiv for Hongkong- og internasjonale selskap, noko som fører til kontorleigeavtalar med utanlandske aktørar.

Når det gjeld kapital til eigedomsinvesteringar, var det i 2024–2025 avgrensa utanlandsk institusjonell investering i kinesisk eigedom grunna større uro (utbyggjargjeld, osb.), men det er teikn til at interessa for solide eigedommar er på veg tilbake. Til dømes har nokre utanlandske private equity-fond og utviklarar frå Hongkong gått saman om prosjekt i Shenzhen, då dei meiner verdiane har nådd botn. Volumet av investeringar i næringseigedom i Kina i Q1 2025 var 56,1 milliardar RMB cbre.com.cn – sjølv om det var ned frå året før, inkluderte det nokre store kontoroppkjøp i Tier-1-byar som truleg involverte utanlandsk kapital. Shenzhens veksthistorie og nyleg prisfall kan lokke fleire utanlandske investorar som ser etter langsiktige investeringar, særleg om kinesiske styresmakter gir garantiar og eit meir investeringsvennleg klima.

Bustadkjøparar frå Hongkong fortener å bli nemnde: Etter at reiseverksemda er normalisert, vurderer fleire innbyggjarar i Hongkong å kjøpe bustad i Shenzhen for investering eller familie (nokre blir lokka av utdanningsmoglegheitene for barna i Shenzhen, eller rett og slett større bustadflate per krone samanlikna med Hongkong). Ei rapport viste til auke i investeringar frå folk i Hongkong i Shenzhen-eigedom i 2025, lokka av prisforskjellen og enkel reise (berre minutt over grensa med høghastigheitstog eller metro) sohu.com. Denne grensekryssande etterspurnaden er hovudsakleg konsentrert til område nær Hongkong-grensa eller kjende luksusprosjekt. Det er framleis ein nisje, men ein merkbar faktor som bidreg til etterspurnad etter høgstandardleilegheiter.

Framskrivingar for dei neste åra

Ser vi forbi 2025, er den generelle utsikta for eigedomsmarknaden i Shenzhen forsiktig optimistisk, men med visse utfordringar:

Bustad: Etter den sterke oppgangen i transaksjonar er prisane i 2025 venta å vere om lag flate til svakt ned samla sett (analytikarane sitt konsensus er om lag ein –2,5 % endring for 2025 globalpropertyguide.com). I 2026 ser dei fleste prognosar føre seg stabilisering eller ein liten prisauke i bustadmarknaden i Shenzhen, gitt byens fundamentale forhold. Førsteklasses byar som Shenzhen bør leie an i oppgangen med låg einsifra prisvekst i 2026–2027 globalpropertyguide.com, dersom den overordna økonomien held seg på rett kurs. Myndigheitene vil truleg justere politikk for å hindre overoppheting – om marknaden stig for raskt, kan vi sjå nye tiltak for å kjøle ned (som strammare kreditt). Ny tilførsel frå byfornying og bustadvelferdsprogram vil òg kome, noko som kan dempe langsiktig prisvekst, men betre tilgjengelegheit. For investorar : dei neste åra vil truleg ikkje gi dei store prisaukingane som før, men heller moderat vekst og fokus på betre leigeavkastning.

Etter den sterke oppgangen i transaksjonar er prisane i 2025 venta å vere om lag flate til svakt ned samla sett (analytikarane sitt konsensus er om lag ein globalpropertyguide.com). I 2026 ser dei fleste prognosar føre seg stabilisering eller ein liten prisauke i bustadmarknaden i Shenzhen, gitt byens fundamentale forhold. Førsteklasses byar som Shenzhen bør leie an i oppgangen med låg einsifra prisvekst i 2026–2027 globalpropertyguide.com, dersom den overordna økonomien held seg på rett kurs. Myndigheitene vil truleg justere politikk for å hindre overoppheting – om marknaden stig for raskt, kan vi sjå nye tiltak for å kjøle ned (som strammare kreditt). Ny tilførsel frå byfornying og bustadvelferdsprogram vil òg kome, noko som kan dempe langsiktig prisvekst, men betre tilgjengelegheit. : dei neste åra vil truleg ikkje gi dei store prisaukingane som før, men heller moderat vekst og fokus på betre leigeavkastning. Næring (Kontor/Handel): Kontorsektoren si opphenting vil liggje etter. 2025–2026 kan framleis bli utfordrande med høg lediggang. JLL ventar at ledigheita vil «halde seg høg og leigene falle vidare» i kontormarknaden i Shenzhen på kort sikt research.jllapsites.com, med eit vendepunkt truleg mot slutten av 2026 når tilførselen av nye lokale minkar og økonomisk vekst tek opp areal. I 2027 ventar vi ein friskare kontormarknad dersom nye næringar (som kunstig intelligens, fintech, metaverseselskap) veks. Leigene kan gradvis ta seg opp frå 2026 og utover, men det kan ta fleire år før dei nærmar seg nivåa frå før 2020. Handelsnæring, derimot, bør oppleve jamn betring. Etter kvart som folketalet og inntektene i Shenzhen veks, og turismen blomstrar, kan handelsleigene vere tilbake i positiv vekst innan 2026. Viktige handelsprosjekt (som det renoverte Luohu Commercial City, nye kjøpesenter i veksande forstader) vil kome på marknaden, men etterspurnaden frå forbrukarane er venta å halde tritt.

Kontorsektoren si opphenting vil liggje etter. kan framleis bli utfordrande med høg lediggang. JLL ventar at ledigheita vil «halde seg høg og leigene falle vidare» i kontormarknaden i Shenzhen på kort sikt research.jllapsites.com, med eit vendepunkt truleg mot slutten av 2026 når tilførselen av nye lokale minkar og økonomisk vekst tek opp areal. I 2027 ventar vi ein friskare kontormarknad dersom nye næringar (som kunstig intelligens, fintech, metaverseselskap) veks. Leigene kan gradvis ta seg opp frå 2026 og utover, men det kan ta fleire år før dei nærmar seg nivåa frå før 2020. Handelsnæring, derimot, bør oppleve jamn betring. Etter kvart som folketalet og inntektene i Shenzhen veks, og turismen blomstrar, kan handelsleigene vere tilbake i positiv vekst innan 2026. Viktige handelsprosjekt (som det renoverte Luohu Commercial City, nye kjøpesenter i veksande forstader) vil kome på marknaden, men etterspurnaden frå forbrukarane er venta å halde tritt. Industri/Logistikk: Dette segmentet ligg an til stabil vekst. Satsinga på industrielle oppgraderingar og sjølvforsyning i teknologisk produksjon vil truleg auke, noko som gagnar Shenzhen. Vi ser føre oss at industrileigene stig litt og at det blir høg utnytting av kvalitetslokale. Ein risiko er at produksjonsbedrifter kan søkje seg til billegare område sidan land og arbeidskraft er dyrt i Shenzhen, men byens strategi er å berre behalde produksjon med høg verdiskaping – noko dei ser ut til å lukkast med. Logistikketterspurnaden vil vekse med netthandel og regional handel; innan 2026–2027, om rentene globalt er lågare, kan vi sjå ein investeringsboom i logistikkeigedom (inkludert fleire REITs) i Greater Bay Area, der Shenzhen er eit kjerneområde for slike fond.

Dette segmentet ligg an til stabil vekst. Satsinga på og vil truleg auke, noko som gagnar Shenzhen. Vi ser føre oss at industrileigene stig litt og at det blir høg utnytting av kvalitetslokale. Ein risiko er at produksjonsbedrifter kan søkje seg til billegare område sidan land og arbeidskraft er dyrt i Shenzhen, men byens strategi er å berre behalde produksjon med høg verdiskaping – noko dei ser ut til å lukkast med. Logistikketterspurnaden vil vekse med netthandel og regional handel; innan 2026–2027, om rentene globalt er lågare, kan vi sjå ein investeringsboom i logistikkeigedom (inkludert fleire REITs) i Greater Bay Area, der Shenzhen er eit kjerneområde for slike fond. Styresmakt og politikk: Ein joker for prognosane er statleg inngripen. Dersom eigedomsmarknaden i Kina nasjonalt held fram med å vere treg, kan meir stimulans kome – til dømes ytterlegare kutt i bustadlånsrenta, oppmjuking av kvotar for bustadkjøp, eller til og med nye idear som statleg-støtta eigedomskjøparar for å tømme lageret (nokre analytikarar har føreslått store statlege oppkjøp av uselde bustader globalpropertyguide.com). Slike tiltak kan raskt betre stemninga og prisane. Motsett, dersom spekulasjonen tek av, kan restriksjonar kome tilbake. Shenzhen er truleg eit prøvefelt for balansert bustadpolitikk, gitt kor viktig byen er. I tillegg kan framgang på eigedomsskatt endre investeringsrekneskapen ved å auke eigedomshaldskostnadene – noko å følgje med på etter 2025.

Oppsummert viser Shenzhen sin eigedomsmarknad i 2025 eit bilete av oppgang og motstandskraft på tvers av sektorar. Bustadsalet er sterkt og prisane nær eit vendepunkt oppover, støtta av gode tiltak og reell etterspurnad. Næringsbygg går inn i ein justeringsperiode, men byens økonomiske driv og oppgraderingar av infrastruktur legg grunnlaget for framtidig opptak. Industriell eigedom er framleis ein bærebjelke, og utviklar seg i takt med byens høgteknologiske ambisjonar. For investorar, utbyggjarar og bustadkjøparar byr Shenzhen på moglegheiter – anten det handlar om å time marknadsinngangen i denne stabiliseringsfasen, eller å satse på område og segment med høgt potensial (som bustader for folk flest i vekstområde, kontorbygg av høg klasse på syklisk botnnivå, eller logistikkfasilitetar knytt til netthandel). Dei neste åra vil Shenzhen sin eigedomsmarknad truleg finne ein ny balanse, prega av berekraftig vekst heller enn tidlegare svingingar, i tråd med byens visjon om utvikling av høg kvalitet.

Kjelder: sz.gov.cn szft.gov.cn savills.com globalpropertyguide.com sohu.com og andre som nemnt ovanfor.