Scottsdale eigedom 2025: Overraskande trendar, populære nabolag og kva skjer vidare

Bustadprisane kjølnar: Medianprisen på bustader i Scottsdale ligg rundt midten av $800 000 i 2025 – ned om lag 5–9 % frå toppunktet i fjor – etter kvart som 2021–2022-feberen roar seg redfin.com mileszimbaluk.com. Den typiske bustadverdien er om lag $832 000 (juli 2025), eit lite fall på 1 % frå året før zillow.com, noko som speglar ein marknad i korreksjon heller enn fritt fall.

Trendar for bustadmarknaden i 2025

Bustadar og sal: Etter ein meteorlignande auke i 2020–2022, har bustadprisane i Scottsdale flata ut og til og med gått litt tilbake. Den mediane salgsprisen midt i 2025 er rundt $820 000–$870 000, ned med einsifra prosent frå året før redfin.com zillow.com. Faktisk er medianen for juli 2025 på om lag $820K om lag 8,9 % lågare år-over-år redfin.com. Denne milde korreksjonen speglar kjøparane si motstand mot rekordhøge prisar og effekten av høgare renter. Sjølv luksussegmentet i Scottsdale har sett noko normalisering: bustadverdiane totalt sett er om lag 6–7 % under toppen som vart nådd våren 2022 mileszimbaluk.com.

Lager og dagar på marknaden: Kjøparar har no meir å velje mellom og meir forhandlingsmakt. Aktivt salgsinventar i Scottsdale hoppa til om lag 2 400–2 900 bustader sommaren 2025 scottsdalerealtors.org zillow.com – ein betydeleg auke frå dei få oppføringane under pandemiboomen. Månadars lager, som låg under 2 månader på høgda av seljarmarknadsfeberen, har auka til rundt 7 månader midt i 2025 scottsdalerealtors.org. (Eit seks månaders lager blir vanlegvis rekna som ein balansert marknad.) Bustader forsvinn ikkje lenger på nokre dagar med bodkrig; i staden tek det no om lag 47–80 dagar før ei vanleg oppføring går under kontrakt zillow.com redfin.com. Til dømes var median dagar på marknaden 79 dagar i juli 2025, samanlikna med berre 63 dagar i juli 2024 redfin.com. Med meir tilbod og forsiktig etterspurnad må seljarar justere forventningane: priskutt er vanlege, og 79 % av sal i midten av 2025 vart avslutta under prisantydning zillow.com zillow.com. Gjennomsnittleg sal-til-list-forhold i Scottsdale er ~97 %, noko som betyr at bustader i snitt går for om lag 3 % under prisantydning zillow.com – ein merkbar endring frå over-prisantydning-avtalane ein såg under 2021-feberen.

Kjøpar vs. seljar-dynamikk: Desse trendane viser at Scottsdale har gått frå å vere ein sterk seljarmarknad til ein meir nøytral eller kjøparvenleg marknad i 2025. Høgare bustadlånsrenter (rundt 6,5–7 %) har redusert talet på kjøparar, særleg førstegangskjøparar og dei som vil oppgradere, som er meir sensitive for renteendringar. Samstundes held mange seljarar attende i staden for å selje til lågare pris, noko som hindrar at tilbodet aukar endå meir. Resultatet er ein slags stillstand: rett prisa bustader blir framleis selde, men ofte først etter forhandlingar og tolmod. Riktig prising er avgjerande – mange “rett prisa bustader står uselde med færre visningar,” ifølgje lokale meklarar i Scottsdale mileszimbaluk.com. Marknaden er ikkje lenger ein vill vest, men han kollapsar ikkje; han finn ein ny balanse. Godt prisa bustader i attraktive område får framleis merksemd (av og til fleire bod), men dagane med dusinvis av bod er stort sett forbi. Kjøparar kan no vere meir kresne, ofte undersøkje grundig og forhandle om utbetringar eller kreditt ved overtaking, medan dei under oppgangen kanskje ville ha fråsagt seg forbehold.

Nabolagsfokus: Bustadmarknaden i Scottsdale er svært avhengig av nabolaget. Ettertrakta område har halde verdien betre og ser framleis raske sal dersom bustaden er innflyttingsklar. Til dømes område som Nord-Scottsdale – inkludert Silverleaf, DC Ranch, Troon North og Desert Mountain – er framleis populære blant luksuskjøparar. I februar 2025 nådde medianprisen for sal i Nord-Scottsdale 1,2 millionar dollar, opp 6,5 % frå året før, sjølv om volumet auka, noko som viser sterk etterspurnad etter eksklusive bustader mileszimbaluk.com. Desse luksusområda tilbyr store tomter, golfbanar, fjellutsikt og inngjerda tryggleik, som framleis tiltrekk velståande kjøparar frå andre statar og dei som vil ha fritidsbustad. Silverleaf (ein eksklusiv del av DC Ranch) er eit døme på denne styrken: dei spesialbygde eigedomane der går ofte for fleire millionar dollar, og medianprisen i området var opp ~15 % frå året før våren 2024 mileszimbaluk.com.

I motsetnad,og områdeter inngangsporten for mange kjøparar. Postnummer 85251 (Gamlebyen) er kjend for ein meir urban, gangvennleg livsstil med leilegheiter og rekkehus nær Scottsdales restaurantar, uteliv og shopping. Det er framleis relativt rimeleg etter Scottsdale-standard og har blitt framheva som ein toppstad for unge profesjonelle. Leilegheiter i Gamlebyen, inkludert eksklusive prosjekt som Optima Camelview og Envy, har hatt sterk etterspurnad – mange blir selt i prisklassen $500K–$1M+ avhengig av storleik og luksusnivå mileszimbaluk.com . Sør-Scottsdale, som grensar til Tempe, tilbyr ranchhus frå midten av 1900-talet og nye rekkehus der prisane (ofte i området $400K–$700K for mindre hus) tiltrekkjer førstegangskjøparar som synest nabobyane som Phoenix eller Tempe er like dyre, men utan Scottsdales status. Desse områda oppleverfordi dei er dei mest oppnåelege segmenta i ein høgkostnadsby. Faktisk er medianprisen i Scottsdale ($900K) langt over den i stor-Phoenix eller byar som Gilbert ($550K) – noko som gjer at mange kjøparar ser etter meir rimelege område i Scottsdale eller utanfor mileszimbaluk.com . Detteheld etterspurnaden høg for dei lågaste prissegmenta: alt under $600K i Scottsdale blir ofte snappa opp raskt, ofte av investorar eller førstegangskjøparar, og held oppe ein slags seljarmarknad i det lågaste sjiktet.

Luksusmarknadstrendar: Scottsdale har lenge vore synonymt med luksus, og sjølv om marknaden generelt har kjølna, er ultra-high-end-segmentet framleis aktivt. Unike, trofé-eigedomar oppnår framleis svimlande prisar. Til dømes vart ein av Arizonas dyraste leilegheiter nokon gong lagt ut for sal i Scottsdale i 2025 – ein 6 200 kvadratfot stor toppleilegheit i Ascent’s Summit Residences med ein pris på 10,3 millionar dollar mileszimbaluk.com. I det eksklusive Desert Mountain-samfunnet vart ein 21 000 kvadratfot stor spesialbygd eigedom lagt ut for 25 millionar dollar mileszimbaluk.com. Også kjendiseigedomar har skifta eigar, som proffgolfar Pat Perez sin 4,6 mål store eigedom til 12,75 millionar dollar mileszimbaluk.com. Desse prestisjefylte salane viser at etterspurnaden frå ultra-rike kjøparar held fram; Scottsdale konkurrerer med stader som Beverly Hills eller Miami om luksuskjøparar som ønskjer varmt vêr og verdsklasse fasilitetar. Luksusmarknaden opplevde ein kort pause i 2022–2023 då aksjemarknadsvolatilitet og renteauke fekk rike kjøparar til å vente, men innan 2024–2025 har marknaden fått ny fart. Kontantkjøparar dominerer dette segmentet, noko som gjer rentene mindre relevante. Mange luksuseigedomar vert framleis selde nær prisantydning, om ikkje over, særleg om dei har unike trekk (t.d. eit herskapshus til 23,5 millionar dollar kjend for sitt “Air Jordan sneaker vault” illustrerer den nisjeprega appellen til skreddarsydd luksus) mileszimbaluk.com. Sal-til-list-forholdet i luksussegmentet ligg litt under 100 % i snitt mileszimbaluk.com, noko som betyr at kjøparar forhandlar, men innflyttingsklare luksuseigedomar i attraktive område kan oppnå ein premie. Merk at salvolumet for luksus i Nord-Scottsdale faktisk auka: tidleg i 2025 var 408 bustader selde i Nord-Scottsdale hittil i år, mot 303 året før mileszimbaluk.com, noko som tyder på at kjøparar i høgprissegmentet kom tilbake i marknaden sjølv om mellommarknaden trekte seg tilbake.

Samla sett kan bustadmarknaden i Scottsdale i 2025 best skildrast som i overgang frå hektisk til stabil. Det er på mange måtar eit sunnare miljø: kjøparar har tid til å tenkje seg om og forbehold er tilbake, medan seljarar som prisar realistisk framleis finn villige kjøparar tiltrekt av Scottsdales varige appell. Byen sine grunnleggjande kvalitetar – trygge nabolag, topp skular, eksklusiv livsstil – gjer han framleis til ein magnet, sjølv om dei ville prisauke-dagane er forbi for no.

Bustadprisar, tilbod & leigetrendar

Noverande bustadprisar: Medianprisen for bustader i Scottsdale (alle eigedomstypar) ligg om lag på midten av $800 000-talet per midten av 2025 redfin.com. Det er om lag 84 % høgare enn den amerikanske medianen for bustadprisar – eit uttrykk for Scottsdale sitt rykte som eit eksklusivt marknad redfin.com. Gjennomsnittsprisane for einebustader er endå høgare (ofte over $1 million), medan leilegheiter og rekkehus dreg medianen litt ned. Prisveksten har bremse kraftig opp frå dei tosifra årlege auka ein såg i 2020–2022. Faktisk vart verdistigninga år for år svakt negativ i 2024–2025. Zillow sin bustadverdiindeks for Scottsdale var ned om lag 1 % år for år fram til juli 2025 zillow.com. Lokale eigedomsmeklarar viste at median salspris i juni 2025 var om lag $920 000, omtrent uendra (–2 % år for år) samanlikna med juni 2024 noradarealestate.com. I hovudsak har bustadverdiane vore flate til svakt ned det siste året, etter ein ekstraordinær oppgang tidlegare. Dette samsvarar stort sett med trendar i Phoenix-området generelt: Prisane i Phoenix-området kjølna i 2023 og har vist små einsifra endringar sidan då. Framover spår bustadøkonomar moderate prisaukar nasjonalt (~3–5 % årleg i 2025–2027) realwealth.com, og Scottsdale er venta å følgje ein liknande “langsom vekst”-bane så lenge det ikkje skjer store endringar. Eit lokalt anslag spår faktisk at bustadprisane i Scottsdale vil stige om lag 2–3 % per år på kort sikt – altså i takt med inflasjonen, ikkje mykje meir mileszimbaluk.com. Dette scenariet vil kunne plassere medianprisen i Scottsdale rundt midten av $900 000-talet innan 2028, i staden for ein ny eksplosiv auke. Viktig: ingen prisfall er venta ifølgje dei fleste analytikarar; tilbod og etterspurnad er framleis for sterke. Men dei høge prisane har i praksis nådd eit tak for kva folk har råd til, og det vil ta tid (og inntektsvekst) å kome over dette.

Til sals-inventar: Lageret har vore ein avgjerande faktor. Talet på aktive oppføringar i Scottsdale meir enn dobla seg frå botnnivået i 2021 til midten av 2023, og held fram med å stige sakte. Som nemnt var det om lag 2 420 aktive oppføringar i juli 2025 ifølgje statistikk frå Scottsdale REALTORS® scottsdalerealtors.org, noko som var opp ~22 % frå året før (aktivt tilbod midt i 2024 låg nærmare 2 000). Nye oppføringar har òg kome jamt inn – om lag 550–570 nye oppføringar per månad kom på marknaden sommaren 2025 zillow.com scottsdalerealtors.org. Seljarar som har stått på sidelinja, testar no marknaden, sjølv om mange set ned prisen dersom kjøparane ikkje slår til. Månaders tilbod (som tek omsyn til både lager og salstakt) nådde ~7,0 månader i juli scottsdalerealtors.org. Interessant nok var dette ned frå endå høgare 8+ månader om vinteren – lageret auka kraftig seint i 2024 då salet gjekk tregare, men gjekk litt ned att mot midten av 2025 då nokre oppføringar gjekk ut eller seljarar trekte seg. Men samla sett har Scottsdale langt fleire bustader til sals no enn under pandemiens magre lagerperiode. Til samanlikning er ein normal balansert marknad rundt 4–6 månaders tilbod, så Scottsdale ligg akkurat over denne grensa, noko som peikar mot ein litt mjukare marknad. Kjøparar kan no finne alternativ i alle prisklassar og eigedomstypar – frå eittroms leilegheiter (det segmentet såg ein auke på 7,3 % i lageret frå månad til månad våren 2025) til store femroms bustader (opp ~1,3 %) mileszimbaluk.com. Auken i oppføringar gir kjøparar meir forhandlingsmakt, men betyr òg at seljarar konkurrerer med kvarandre, ofte gjennom prisjusteringar eller ved å pusse opp bustadene for å skilje seg ut. Ein positiv bieffekt er at kjøparar som vart frustrerte av bodkrigar for eit par år sidan, no endeleg kan kjøpe med inspeksjon og kanskje til og med eit sal av si gamle bustad som vilkår. Oppgraderingskjøparar i Scottsdale, som ofte har ei bustad å selje, synest det er lettare å handtere prosessen no.

Oversikt over leigemarknaden: På leigesida er marknaden i Scottsdale framleis sterk og utleigarvennleg, sjølv om han ikkje er overoppheita. Ifølgje Zillow sin Observed Rent Index var gjennomsnittleg leige i Scottsdale om lag $2,071 i juli 2025 zillow.com. Det er faktisk nesten identisk med gjennomsnittleg leige i USA (~$2,072) zillow.com, noko som er verdt å merke seg sidan bustadprisane i Scottsdale er mykje høgare – det viser korleis nasjonal leigevekst i mange byar har teke igjen. Frå år til år har leigene i Scottsdale auka om lag 1–2% zillow.com, noko som er ein nedgang frå dei årlege leigehopp på over 10% ein såg i 2021. I hovudsak har leigeveksten normalisert seg til låge énsifra prosenttal etter kvart som nye leilegheiter har kome på marknaden og nokre leigetakarar har blitt kjøparar i 2021–2022. Likevel er etterspurnaden etter leigeleilegheiter framleis svært god. Berre om lag 33% av hushalda i Scottsdale leiger (dei fleste eig bustaden sin), så leigemassen er avgrensa og har ein tendens til å vere fylt opp mileszimbaluk.com. Med ein medianinntekt i Scottsdale på over $100 000 (og $73 000 i median for heile området) mileszimbaluk.com, har mange leigetakarar god økonomi, noko som gjer at utleigarar kan halde relativt høge leiger.

Typar utleigebustader: Leigemarknaden i Scottsdale spenner frå luksusleilegheiter og firmaleige i sentrum, til einebustader og leilegheiter spreidd rundt i byen. Eksklusive leilegheitskompleks i Scottsdale (med basseng, treningssenter osv.) har høge leiger og rettar seg mot unge profesjonelle og velståande folk som vil flytte til noko mindre. Samstundes er det mange einebustader i familieområde som blir leigd ut til familiar som kanskje er mellombels i Phoenix eller ikkje har råd til å kjøpe i Scottsdale enno. Ein einebustad med tre soverom i Scottsdale kan leigast ut for $3,000–$4,000+ per månad, avhengig av plassering og standard. Investorar har òg vore aktive i korttidsleigemarknaden sidan Scottsdale tiltrekkjer seg mange turistar – Airbnb-liknande utleige av feriehus har hatt ein boom dei siste åra. Nye kommunale reglar (lisenskrav, tiltak mot festhus) kan likevel dempe STR-marknaden noko (meir om det seinare), og det kan føre til at nokre av desse bustadene blir langtidsleigde i staden. Totalt sett er vakansane låge – i storbyområdet Phoenix låg leigevakansen nyleg på rundt 5–6 %, og i Scottsdale truleg endå lågare på grunn av høg etterspurnad. Denne stramme leigemarknaden er ein fordel for utleigarar, men bidreg òg til utfordringar med bustadprisar i Scottsdale: mange lokale som jobbar i byen (innan servering, tenester osv.) slit med leiger som har auka raskare enn lønene.

Investorinteresse: For eigedomsinvestorar har leigemarknaden i Scottsdale vore attraktiv på grunn av høg etterspurnad etter utleige og sterke avkastningar samanlikna med visse kystmarknader. Sjølv med modererande leiger, tyder kombinasjonen av avgrensa bustadtilbod og befolkningsvekst på at utleige vil halde fram som eit godt val. Utleigeavkastning (kapitaliseringsrater) på investeringsobjekt i Scottsdale kan liggje rundt 4–5 % for langtidsutleige, noko som er bra for ein marknad i høgprissegmentet. Og om ein kan få inntekter frå ferieutleige (til dømes ei møblert eigedom nær Old Town eller golfbanar), kan dei sesongmessig høge prisane auke avkastninga – men med meir regulering, vert den ville vesten av korttidsutleige stramma inn. Merk at delen leigetakarar i Scottsdale (33 %) er høgare enn i nokre nærliggande forstader (”områdets gjennomsnitt” kan vere rundt 20–25 % leigetakarar) mileszimbaluk.com, delvis fordi mange velståande pensjonistar eig bustadene sine utan lån i Scottsdale, og òg fordi servicearbeidarar ofte pendlar frå billegare område. Dette betyr at det er ein konstant leigetakarbase av unge profesjonelle, sesongbuerar og lokale i overgangsfase som treng utleigebustader. Så lenge det er så dyrt å eige bustad, vil etterspurnaden etter utleige vere sterk. Eit atterhald: Phoenix-området har sett ein byggjeboom av leilegheiter, med tusenvis av nye einingar ferdigstilt i Tempe, Phoenix og Scottsdale frå 2021 til 2024. Dette nye tilbodet har bidrege til å stabilisere leigene. Leigeveksten framover er venta å vere moderat (~2–3 % årleg) realwealth.com realwealth.com i staden for å skyte i vêret, særleg sidan høge bustadlånsrenter får fleire til å leige (auka etterspurnad) men òg motiverer utbyggjarar til å byggje meir (auka tilbod). For investorar betyr det at jamn kontantstraum er det viktigaste, ikkje rask verdistigning på eigedom eller leige. Einebustadutleige i Scottsdale kan faktisk gjere det betre enn nye luksusleilegheiter når det gjeld utleigegrad, sidan mange familiar og tilflyttande profesjonelle føretrekkjer ein bustad med hage.

Bustadprisar: Det er viktig å peike på problemet med bustadprisar. Med ein median bustadpris nær $900 000, er bustader i Scottsdale utanfor rekkevidde for dei fleste middelklasse-familiar utan betydeleg eigenkapital eller inntekt. Sjølv leilegheiter kostar ofte over $400 000. Dette legg press på leigemarknaden, sidan dei som kunne kjøpt si første bustad for ti år sidan, no leiger lenger. Det fører òg til at potensielle kjøparar i Scottsdale ser til meir rimelege byar (Gilbert, Peoria, osv.), eller til og med ut av delstaten. Utfordringa med bustadprisar har fått merksemd frå politikarar – difor satsinga på delstatsnivå på ADU-ar og ombygging av eksisterande bygg til bustad – men framgangen går sakte. For no er høge bustadprisar ein del av identiteten til Scottsdale, og dei bidreg til eksklusiviteten. Fordelen er at innbyggjarane ofte har høg inntekt, noko som held liv i luksusbutikkar og restaurantar. Ulempa er at det er lite bustader for arbeidsfolk; mange som jobbar i hotell, restaurantar og sjukehus i Scottsdale bur i fjerne forstader og har lange reisevegar. Om dette ikkje blir løyst, kan det etter kvart hemme veksten i Scottsdale (bedrifter treng arbeidarar, og arbeidarar treng bustad). På kort sikt held likevel byens status og tilbod etterspurnaden oppe, sjølv til høge prisar.

Viktige nabolag og utviklingsprosjekt å følgje med på

Trass i at byen er ganske utbygd, er det i 2025 stor aktivitet i Scottsdale med fleire nye utviklingsprosjekt og nabolagsendringar. Desse prosjekta vil prege marknaden dei neste åra, med ny bustadmasse og av og til nye kommersielle knutepunkt. Her er nokre av dei viktigaste områda og prosjekta du bør følgje med på:

1. Nord-Scottsdales luksuskorridorar: Dei nordlege delane av Scottsdale (aust for Loop 101 og nord for Shea Blvd) er framleis episenteret for luksusutvikling. Bustadfelt som Silverleaf at DC Ranch, Troon North, Desert Mountain, og Estancia har stadig bygging av skreddarsydde eigedomar og eksklusive bustader. Silverleaf, til dømes, legg stadig ut nye tomter i sitt canyon-område – berre tomtene kostar fleire millionar dollar. Området rundt Pinnacle Peak får fleire små utbyggingar og vidareføring av den vellukka DC Ranch-masterplanen. Ifølgje lokale rapportar passerte medianprisen for sal i Nord-Scottsdale $1,2 millionar tidleg i 2025, opp 6,5 % frå året før mileszimbaluk.com, noko som viser styrken her. Viktige fasilitetar (private golfklubbar, Four Seasons Resort, osv.) sikrar attraktiviteten i området. Kjøparar som ønskjer inngjerda, nye luksusbustader med fjellutsikt vil finne eit godt utval av prosjekt, sjølv om tilbodet ofte er skreddarsydd og i lite volum.

2. One Scottsdale & blandingsknutepunkt: På det nordaustlege hjørnet av Scottsdale Road og Loop 101 er One Scottsdale-utviklinga i ferd med å bli ein stor destinasjon for blandingsbruk. Over 75 mål er det planlagt å inkludere eksklusiv shopping, serveringsstader, kontor, hotell og bustader – som eit nytt bysentrum. Ein merkbar bustadkomponent er Atavia, eit luksuriøst leilegheitsprosjekt med 88 einingar frå Belgravia Group innanfor One Scottsdale. Per 2025 er Atavia allereie ~45 % reservert før ferdigstilling hausten 2026 mileszimbaluk.com. Desse leilegheitene vil la bebuarane bu, jobbe og ha fritida si i same område, noko som speglar trenden mot gåvenlege, blandingsbruksmiljø. Med 2,8 millionar kvadratfot med areal vil One Scottsdale kunne måle seg med stader som Kierland/Scottsdale Quarter i omfang mileszimbaluk.com. Framdrifta er verdt å følgje med på, då det kan flytte «tyngdepunktet» for det sosiale livet i Nord-Scottsdale og potensielt auke eigedomsverdiane i nærleiken (i samfunn som Grayhawk og DC Ranch) etter kvart som området blir endå meir livleg.

3. Old Town Scottsdale (Sentrum): Old Town-området (omtrent rundt Scottsdale Road sør for Chaparral) er i ferd med å utvikle seg vertikalt. Området har lenge vore kjent for sine låge kunstgalleri, barar og sørvestlege sjarm, men no kjem det fleire luksuriøse leilegheitstårn og hotellmerka bustader. Prosjekt som Optima Camelview (for nokre år sidan) la grunnlaget med sine grøne hengande hagar. No kjem mellom anna FENDI Private Residences Scottsdale, som bringer ultraluksuriøse merkevareleilegheiter til sentrum mileszimbaluk.com. Også på veg er The Parque, eit moderne, berekraftig leilegheitsprosjekt med vekt på grøne løysingar mileszimbaluk.com. Byen har oppdatert reguleringsplanen for Old Town for å tillate høgare bygg (i visse soner) for å oppmuntre til nyutvikling – sjølv om høgde og tettleik framleis er heftig debattert. Likevel er utbyggjarane optimistiske for Old Town: salet av luksusleilegheiter her har vore sterkt, med mange einingar langt over $1M mileszimbaluk.com. Kjøparane – ofte «empty-nesters» og eigarar av sekundærbustader – blir tiltrekte av tanken på å kunne gå til verdskjende restaurantar, Scottsdale’s Museum of the West og vårtrening i baseball. Bustadmassen i Old Town endrar seg frå eldre leilegheiter og små hus til desse eksklusive leilegheitene, noko som varslar ein meir kosmopolitisk sentrumskjerne. Følg med på korleis Old Town balanserer vekst med å ta vare på den kulturelle sjarmen; eventuelle nye reguleringsendringar eller høgdedebattar kan påverke utviklingstidslinjene.

4. Sør-Scottsdale revitalisering: Sør-Scottsdale (vanlegvis sør for Indian Bend Rd, utanom Old Town) har historisk vore meir beskjeden, men området får no eit løft med fortettingsprosjekt. Papago Plaza-ombygginga ved McDowell & Scottsdale Road er eitt døme – eit gamalt kjøpesenter blir forvandla til ein moderne, fleirbruks-hub med leilegheiter, hotell og butikkar. Langs McDowell Road (tidlegare kalla “Motor Mile”) har fleire nye leigekompleks dukka opp, som utnyttar nærleiken til Phoenix Sky Harbor Airport og sentrum av Scottsdale. I tillegg får tradisjonsrike nabolag som Hy-View eller Village Grove i sør merksemd frå oppussarar og spesialbyggjarar, som fornyar 1960-tals ranchhus til stilige, moderne bustader. Når prisane elles skyt i vêret, tilbyr Sør-Scottsdale “rimeleg Scottsdale” – noko som er relativt, men reelt, med mange hus i prisklassen $500K–$700K. Desse områda vil truleg oppleve vidare gentrifisering, med nye restaurantar og bryggeri som følgjer tilflyttinga av yngre innbyggjarar. Den planlagde utvidinga av Tempe-gatetrikken eller andre kollektivforbetringar kan ytterlegare knyte Sør-Scottsdale til storbyområdet og auke attraktiviteten.

5. Store bedriftscampus-prosjekt: Store arbeidsgjevarar endrar òg delar av Scottsdale med omfattande campusar, ofte med ein miks av kontor og bustader. Det mest profilerte er Axon Headquarters-utvidinga lengst nord (nær Hayden Rd & Loop 101). Taser-produsenten Axon bygg eit futuristisk hovudkontor som byen godkjende med spesielle reguleringsendringar i 2023 whsv.com azfamily.com. Planane deira omfattar ikkje berre kontor for tusenvis av tilsette, men òg bustader og fasilitetar på området – i praksis ein liten bu-og-arbeid-minisamfunn. Dette speglar ein trend der bustader blir integrert i bedriftsutviklingar – noko delstatslova (HB2297) faktisk pressar byane til å tillate meir av kjzz.org. Eit anna iøynefallande prosjekt er av George Kurtz, CEO i CrowdStrike: han leier eit prosjekt til $1 milliard på 30 mål i Nord-Scottsdale med 1 200 bustader pluss hotell og kontorkompleks mileszimbaluk.com. Slike store prosjekt vil tilføre mykje bustad (inkludert moglegvis leilegheiter, leigebustader, og einebustader) til marknaden dei neste åra. Dei vil i praksis skape nye mini-nabolag. Til dømes kan Kurtz sitt prosjekt, sjølv om det enno er i tidleg fase, bli ein heilt ny bustaddistrikt om det blir realisert, gitt storleiken.

6. Loop 101-korridoren (North Gateway): Strekninga av Loop 101 rundt Scottsdale Rd og Hayden Rd opplever fleire prosjekt som samla sett forvandlar området. I tillegg til One Scottsdale og Axon nemnt ovanfor, er det Cavasson (rett over grensa i Phoenix) der Nationwide Insurance har opna eit stort regionalt hovudkontor og leilegheiter, og North Sky (foreslått blanda utbygging nær Scottsdale Rd & Thompson Peak). I tillegg er eit industriprosjekt kalla The Loop av Creation under planlegging, som vil gi nye lager-/FoU-lokale nær Scottsdale Airpark mileszimbaluk.com. Sjølve Scottsdale Airpark (rundt Scottsdale Airport) har i fleire tiår vore eit blomstrande næringslivssenter med låge kontorbygg, fleksible industrilokale og detaljhandel. No blir det tettare utbygd med prosjekt som Scottsdale Quarter (handel/kontor) og nye leilegheiter på dei siste ledige tomtene. Airpark-området har over 50 000 arbeidsplassar og blir av og til kalla “Scottsdales andre sentrum.” Tilføringa av prosjekt langs Loop 101 vil berre forsterke denne statusen. Bustadområda ved sida av (Grayhawk, Windgate Ranch, osv.) vil dra nytte av nye nærliggande tilbod, sjølv om dei òg kan få meir trafikk.7. Berekraftige og nisjeprega utbyggingar: Nokre unike prosjekt speglar framveksande trendar. Paloma i Nord-Scottsdale er eit nisjeprosjekt kjent for sitt fokus på berekraft – bygd på ein tidlegare ordførar-eigedom, med miljøvenlege luksusbustader med solcellepanel, energieffektiv bygging, osv. mileszimbaluk.com. Dette rettar seg mot ein veksande gruppe kjøparar som ønskjer eksklusiv bustad med lågare karbonavtrykk. Ein annan trend er utvida opphaldshotell og condo-hotell: Caliber sitt samarbeid med Hyatt om å byggje eit Hyatt Studios utvida opphaldshotell (byggjestart 2026) vil gi fleire overnattingsplassar for langtidsbesøkande og digitale nomadar mileszimbaluk.com. Slike prosjekt viskar ofte ut skiljet mellom bustad og hotell, og kan vere attraktive investeringsmoglegheiter (t.d. å kjøpe ein condo-hotelleining). Scottsdale si sterke turisme støttar desse hybridmodellane.8. Framtidig transport og infrastruktur: Sjølv om det ikkje er ein “utbygging” i seg sjølv, kan endringar i infrastruktur påverke område det er verdt å følgje med på. Scottsdale manglar som kjent motorvegar gjennom sentrumsområdet (bortsett frå 101 i utkanten) og har ikkje bybane, noko som har avgrensa utvikling knytt til kollektivtransport. Likevel er det regionale diskusjonar om å utvide kollektivtilbodet. Dersom Scottsdale nokon gong skulle satse på noko som bus rapid transit eller ei forlenging av trikk til sentrum, kan områda rundt desse rutene oppleve ein vekst i mellomstore leilegheitsbygg. I tillegg vil den pågåande utvidinga av Loop 101 og andre vegforbetringar påverke tilgjenge. Til dømes kan nye motorvegkryss eller utvidingar plutseleg gjere eit tidlegare avsidesliggjande område meir tilgjengeleg, og auke dets eigedomsverdi.

Oppsummert er Scottsdales utviklingspipeline robust sjølv om det blir mindre tilgang på tomter. Forvent å sjå prosjekt som endrar bysilhuetten i sentrum (med høgare luksusleilegheiter), nye, planlagde bustadområde i nord (som aukar bustadtilbodet i øvre sjikt), og kreativ gjenbruk av eldre næringstomter (som gir meir liv i sør og langs hovudkorridorane). Desse utviklingane blir avgjerande for å møte bustadetterspurnaden dei neste åra, og dei gir spanande moglegheiter for kjøparar som ønskjer nye, moderne eigedomar i Scottsdale.

Næringseigedom: Kontor, handel & industri – trendar

Scottsdales marknad for næringseigedom i 2025 er ei historie om tre sektorar – kontor, handel og industri – kvar med sine eigne dynamikkar etter pandemien og inn i framtida. Her er ein oversikt over korleis kvar del klarer seg og kva utsiktene er:

Kontormarknaden – høg ledigheit, leigetakar sitt marknad: Kontorsektoren i Scottsdale (og i Phoenix-området generelt) har vore den svakaste delen, og slit med vedvarande pandemieffektar. Sjølv i denne eksklusive byen står mange kontor tomme eller lite brukte på grunn av heimekontor og hybridarbeid. Ledigheita for kontor i Scottsdale ligg på rundt 18–19 % per slutten av 2024/starten av 2025 williamsluxuryhomes.com. Det betyr at nesten éin av fem kontorkvadratmeter står tom – eit historisk høgt tal. Ledigheita i Scottsdale er likevel noko betre enn snittet for Phoenix-området (~21–25 % ledig) williamsluxuryhomes.com, sidan område som sentrum av Phoenix og Tempe har blitt ramma endå hardare (der har ledigheita auka til ~25 % med store areal mørklagde) williamsluxuryhomes.com. Scottsdale har om lag 24,6 millionar kvadratfot med kontorareal, så rundt 3,8 millionar kvadratfot står tomme williamsluxuryhomes.com. Dei fleste av desse tomme lokala er i eldre klasse B-bygg eller mindre attraktive kontor.

Påhar faktisk Scottsdale nokre av dei høgaste kontorleigene i Arizona. Gjennomsnittleg etterspurd leige er om lag, nesten på nivå med Phoenix sitt dyraste delområde (Camelback Corridor i Biltmore) williamsluxuryhomes.com . Dette kjem av at Scottsdale sitt rykte og miljø framleis er attraktive – leiarar og selskap likar prestisjen ved ei adresse i Scottsdale, og mange klasse A-kontor (t.d. ved Gainey Ranch, Kierland-området, Scottsdale Airpark) er nyare og har mange fasilitetar. Men for å oppnå desse leigene i dagens klima, gir utleigarar. Rapportar viser at utleigarar tilbyr opp tilfor å tilpasse lokala, samt fleire månader gratis leige for å lokke til seg leigetakarar williamsluxuryhomes.com . Effektiv leige (etter fråtrekk for gratisperiodar) har difor gått ned sjølv om listeleiga ser stabil ut.

Leigetakarane har mykje å seie. Selskap som ser etter kontorlokale kan forhandle fram avtalar ein ikkje har sett sidan finanskrisa. Underleige er òg rikeleg – Phoenix-området hadde over 4 millionar kvadratfot tilgjengeleg for underleige i 2023, sjølv om det gjekk ned til 4,2 millionar i Q2 2025 (det lågaste sidan 2022, noko som tyder på ei viss betring) cushmanwakefield.com. Scottsdale miste om lag 483 000 kvadratfot med okkupert kontorareal eitt av dei siste åra då fleire selskap krympa eller flytta ut enn inn williamsluxuryhomes.com (negativ nettoabsorpsjon) – eit tydeleg teikn på overkapasitet.

Likevel er det ikkje berre negative teikn: flight-to-quality skjer. Dei beste klasse A-kontora på attraktive stader (som rundt Scottsdale Quarter/Kierland, langs vasskanten i sentrum, eller ved Cavasson) tiltrekkjer seg framleis leigetakarar. Desse bygga har ofte høg utleigegrad og i nokre tilfelle ventelister, då selskap samlar seg i betre lokale for å lokke til seg tilsette tilbake. Til dømes vart eit fullt utleigd klasse A-bygg på 366 000 kvadratfot på Shea Blvd nettopp selt for $71,5M – eit signal om at investorar framleis ser langsiktig verdi i kvalitetskontor i Scottsdale williamsluxuryhomes.com. Til samanlikning slit eldre kontorkompleks med færre fasilitetar.

Utsiktene for kontor er forsiktig optimistiske om at det verste er over. Marknadsanalytikarar ventar at vakansar gradvis vil gå nedover etter kvart som økonomien veks og nokre verksemder byrjar å ekspandere igjen. Cushman & Wakefield merka at kontorvakansen i Phoenix gjekk ned til 27,8 % i Q1 2025 frå over 28 % tidlegare, noko som markerer eit vendepunkt ettersom areal sakte blir absorbert assets.cushmanwakefield.com assets.cushmanwakefield.com. I Scottsdale spesielt kan leigeveksten halde seg flat til 1 % årleg på kort sikt williamsluxuryhomes.com – i praksis leigestabilitet – sidan utleigarar fokuserer på å fylle areal framfor å presse opp prisane. Dersom rentene fell i 2026 slik somme spår, kan verksemder bli meir tilbøyelege til å signere leigekontraktar (fordi utsiktene deira blir betre), noko som potensielt kan auke etterspurnaden williamsluxuryhomes.com. I tillegg kan jobbvekst i Scottsdale – særleg innan sektorar som finans, teknologi og helse – etter kvart krevje fleire kontortilsette og dermed meir areal. Men realistisk sett, med heimekontor som har kome for å bli, vil kontorgjeninnhentinga i Scottsdale gå sakte. Forvent ein leigetakarvennleg marknad minst ut 2025–2026, med mange val og gode tilbod for dei som treng kontor. For investorar kan eldre kontorbygg bli aktuelle for ombygging (til bustad eller laboratorieareal) dersom utleiga ikkje tek seg opp.

Detaljhandel & Reiseliv – Motstandsdyktig og Blomstrande: Scottsdale sin detaljhandelseigedom har klart seg mykje betre. Byen er eit detaljhandelsmekka – frå luksuskjøpesenter som Scottsdale Fashion Square til sjarmerande butikkstrøk i Old Town og store senter som betener forstadene. Per Q2 2025 var det berre 5,1 % ledig detaljhandelsareal i Phoenix-området, knapt opp frå 5,0 % året før cushmanwakefield.com cushmanwakefield.com. I praksis er det stor etterspurnad etter detaljhandelsareal, og Scottsdale er ikkje noko unntak. Faktisk har dei beste detaljhandelsområda i Scottsdale ofte ventelister av leigetakarar og svært låg vakans (under 5 %). Detaljhandel har dratt nytte av folkeveksten i Arizona og at forbrukarane ivrig har vendt tilbake til butikkar og restaurantar etter pandemien. I tillegg har det vore lite nybygging av detaljhandel (få store kjøpesenter bygd i det siste), så tilgangen er stram.

Turismen og velstanden i Scottsdale gir byen eit fortrinn: byen tiltrekkjer seg over 11 millionar besøkande i året citizenportal.ai, mange av dei handlar og et ute, noko som styrkjer detaljhandelen. Område som Scottsdale Waterfront og Old Town har blitt forvandla til levande område med blanda bruk der trendy restaurantar, kunstgalleri og uteliv blomstrar. I 2025 ser ein ein trend med opplevingsbasert detaljhandel – til dømes eksklusive treningsstudio, underhaldningsstader og oppslukande kunstinstallasjonar – som tek over tidlegare tradisjonelle butikklokale. Utleigarar kuraterer aktivt leigetakarblandingar for å halde kjøpesentra relevante.

Leigeprisane for butikkar stig forsiktig på grunn av etterspurnad. Gode butikklokale i Scottsdale kan krevje $40–$60 per kvadratfot i triple-net-leige, avhengig av fottrafikk. Det einaste som gjer nokre butikkdrivarar forsiktige, er økonomien (inflasjon og arbeidskostnader) og konkurranse frå netthandel. Men mange butikkar siktar seg inn på Scottsdale nettopp på grunn av demografien (høginntektsbefolkning og turistar). Difor ser vi utvidingar som Nobu som opnar restaurant, nye luksusbilforhandlarar og eksklusive daglegvarebutikkar som kjem inn på marknaden.

Også hotell- og overnattingssektoren (hotell, resortar) i Scottsdale tok seg kraftig opp att i 2021–2023 og er framleis solid i 2025. Resort-overnatting og romprisar nådde rekordhøge nivå då amerikanarar reiste meir innanlands. Fleire hotell i Scottsdale har blitt renovert, og nye er planlagde (til dømes vil Hyatt Studios for langtidsopphald, som nemnt tidlegare, auke kapasiteten). Ein potensiell motvind er at ein bølgje av hotellbygging i storbyområdet Phoenix kan auke konkurransen innan 2026. Men Scottsdales merkevare som ein førsteklasses fritids- og møtedestinasjon bør gjere at hotella held seg i toppen av regionen.

Industri & fleks – høg etterspurnad, ny tilførsel: Industri-eigedom er yndlingen i storbyområdet Phoenix, takka vere netthandel, industri og befolkningsvekst. Sjølv om Scottsdale ikkje er eit industrisentrum slik delar av West Valley i Phoenix er, spelar byen likevel ei rolle, særleg for flekslokale og småskala industri som tener lokale verksemder. Mye av Scottsdales industrilager ligg rundt Airpark, der lett industri, lager og utstillingslokale finst side om side med kontor. Historisk har industriell lediggang i Scottsdale vore svært låg (ofte under 5 %), sidan arealavgrensingar har avgrensa ny tilførsel og etterspurnaden har vore sterk for alt av lokale nær velståande Scottsdale for logistikk (tenk leverandørar av kjøkkenombygging, montering av medisinsk utstyr, lagring av luksusbilar, osv.).

Regionalt, derimot, kjem mykje ny industrikapasitet på marknaden – Phoenix hadde over 30 millionar kvadratfot under bygging i 2022–2024, eitt av dei travlaste marknadene i USA. Dette førte til at den industrielle ledigheita i heile storbyområdet steig til om lag 13,3 % i Q2 2025 cushmanwakefield.com frå einsifra tal tidlegare, rett og slett fordi så mange splitter nye lagerbygg kom på marknaden samstundes. Phoenix sitt West Side-område med mega-lager (i Goodyear, Buckeye, osv.) bidrog til denne auken. Men dette er store boksar på over 500 000 kvadratfot; industribygg i Scottsdale er oftast mindre einingar og nisjeanlegg, som framleis er ganske godt utleigd. Faktisk lanserer den lokale utbyggjaren Creation “The Loop” industriprosjekt i Nord-Scottsdale for å møte etterspurnaden etter moderne industrilokale i området mileszimbaluk.com. Det er litt uvanleg å sjå ny industri i Scottsdale (gitt høge tomteprisar), så dette tyder på spesifikk etterspurnad, kanskje for sisteledd-distribusjon eller høgteknologisk produksjon som ønskjer ein adresse i Scottsdale.

Industrielle leigeprisar i regionen har stige raskt (tosifra prosentauke over eit par år) på grunn av etterspurnad. Eit lite lager i Scottsdale kan leigast ut for $15+ per kvadratfot triple-net, noko som er høgt samanlikna med $6–$8 i mange byar i Midtvesten. Mange verksemder er villige til å betale ein premium for å vere nær kundebasen i Scottsdale.

Utsiktene for industri er framleis svært positive på lang sikt. Phoenix sin plassering og vekst gjer byen til ein veksande distribusjons- og produksjonsknutepunkt (særleg etter kvart som forsyningskjedene blir meir mangfaldige og flyttar seg frå kysthamner). Sjølve Scottsdale kan dra nytte av ringverknadene – til dømes kan nokre høgteknologiske selskap eller romfartsbedrifter etablere mindre anlegg nær Scottsdale for å tiltrekke seg kvalifisert arbeidskraft som bur i området. Om noko, er risikoen for industrien på kort sikt overtilbod: som nemnt førte ein bølgje av nybygg til mellombels auka ledigheit. Men ekspertar ventar at dette arealet vil bli absorbert dei neste åra, gitt Phoenix sin sterke industrielle utleige (etterspurnaden var framleis høgare enn dei fleste byar). I 2026–2027 kan ledigheita i industrien i storbyområdet stramme seg til igjen, og leigeprisane halde fram med å stige (om enn i eit rolegare, sunnare tempo). I Scottsdale vil avgrensinga vere tomter – det er ikkje mykje plass til å bygge nytt industriområde utanom nokre få lommer. Difor kan eldre industrieiendommar stige i verdi etter kvart som brukarane konkurrerer om sjeldne aust-dalslokasjonar. Det nye Loop-prosjektet er verdt å følgje med på; om det blir raskt utleigd, signaliserer det at meir industri-/fleksutvikling kan vere levedyktig i Scottsdale.

Overordna investeringsklima for næringseigedom: Investorar ser på næringseigedom i Scottsdale som relativt trygge investeringar takka vere områdets demografi. Avkastningsgraden (cap rates) for kjøpesenter eller kontorbygg i Scottsdale er blant dei lågaste (altså høgaste prisar) i Arizona, noko som speglar den opplevde stabiliteten. Til dømes kan eit fullt utleigd kjøpesenter i Scottsdale bli seld med ein avkastningsgrad på 5-6 %, medan eit liknande senter i eit mindre velståande område av Phoenix kan ligge på 7 % eller meir. Dei noverande høgare rentene pressar avkastningsgraden oppover, noko som mjukar opp nokre næringsverdiar, men kvalitetseigedom i Scottsdale har framleis sterk interesse frå kjøparar. Nokre lokale aktørar utforskar òg adaptiv gjenbruk – til dømes, kan eit utdatert kontorbygg bli omgjort til bustad? Den nye delstatslova som krev at 10 % av næringseigedom skal bli bustad, kan oppmuntre til kreative prosjekt, spesielt om kontorledigheita held fram kjzz.org. Reguleringsplanar og motstand i lokalsamfunnet i Scottsdale kan vere eit hinder for ombygging, men vi kan sjå fleire forslag dei komande åra om å omgjere underpresterande næringseigedom til blanda bruk eller bustad.

Oppsummert viser Scottsdales næringseigedom eit blanda bilete: Detaljhandel og reiseliv er livskraftige, støtta av forbruk og turisme; industri er sterk, sjølv om det er ny kapasitet som må absorberast; og kontor er etternølaren, som framleis hentar seg inn etter store endringar i arbeidsvanar. Likevel har sjølv kontormarknaden lyspunkt, og samla sett tilpassar næringsaktiviteten i Scottsdale seg nye trendar med motstandskraft.

Lokale økonomiske faktorar: Jobbar, folketal og migrasjonsverknad

Fleire lokale økonomiske trendar ligg til grunn for eigedomsmarknaden i Scottsdale, og gir kontekst for både dagens situasjon og framtidsutsikter. På mange måtar er den sterke økonomien i Scottsdale grunnmuren som har halde eigedomsmarknaden relativt robust trass høgare renter.

Robust jobbvekst: Scottsdale har lagt til jobbar i eit sunt tempo, og overgår dei nasjonale gjennomsnitta. Byen sitt team for økonomisk utvikling viser ofte til at Scottsdales befolkningsvekst (~1,4 % årleg) og jobbvekst ligg 2-3 gongar over USA citizenportal.ai. Nøkkelindustriar som driv denne veksten inkluderer teknologi, finans, helsevesen, biomedisin, turisme og hovudkontor/backoffice-operasjonar. Faktisk har fem bransjar i Scottsdale – som bioteknologi, medisinsk teknologi og forretningstenester – vakse raskare enn delstatssnittet i Arizona, noko som understrekar Scottsdales rolle som ein høgteknologisk og høgkompetent jobbmagnet. Arbeidsløysa i Scottsdale er svært låg, rundt 2,7 % tidleg i 2025 citizenportal.ai, betydeleg betre enn sjølv delstatssnittet i Arizona (~4-5 %). I praksis er Scottsdale nær full sysselsetting; bedrifter har ofte fleire ledige stillingar enn kvalifiserte kandidatar lokalt.

Store arbeidsgjevarar i området inkluderer HonorHealth (helsevesen), CVS Health (med eit stort kontor for apotektenester), Vanguard (investeringsforvaltning med stor campus), Nationwide Insurance, og ein klynge av teknologiselskap og oppstartsbedrifter. Og veksten held fram: byen har peika på fleire store prosjekt som vil skape nye jobbar, som Mac Innovation Park (eit næringsparkprosjekt, truleg med nye kontor-/FoU-lokale), ASM America sitt nye hovudkontor for halvleiarar, og Banna Health & Wellness Campus citizenportal.ai. Kvar av desse prosjekta lovar hundrevis, om ikkje tusenvis, av jobbar dei neste åra, noko som igjen skaper bustadetterspurnad for desse arbeidarane og familiane deira. Til dømes tiltrekk halvleiarbedrifter (som ASM, TSMC i nærliggande Phoenix) høgtlønna ingeniørar som ofte ønskjer bustad av høg kvalitet i område som Scottsdale.

Vidare tener Scottsdale på den breiare veksthistoria i Phoenix-metropolen. Phoenix-området har konsekvent vore blant dei beste storbyområda for jobbskaping. I 2025 sette Arizona rekord i jobbskaping, med over 24 000 nye jobbar kun i første halvår azbigmedia.com. Mange av desse er i East Valley og nord i Phoenix – som er tilgjengeleg for innbyggjarar i Scottsdale. Sjølv om ein jobb er i Tempe eller Phoenix, vel folk ofte å bu i Scottsdale for livsstilen og pendlar til jobb. Så bustadmarknaden i Scottsdale får også ein indirekte boost av jobbvekst i nabobyane.

Folketal og migrasjon: Storbyområdet Phoenix har vore eit av dei raskast veksande i landet, og Scottsdale har teke del i den veksten. Den offisielle folketalet i Scottsdale er om lag 243 000 (2025-estimat) og stig. Det er verdt å merke seg at medan nokre solbeltebyar er avhengige av innanlandsk migrasjon av hovudsakleg middelklassefamiliar, tiltrekk Scottsdale seg òg mange velståande migrantar, som leiarar, pensjonistar og fjernarbeidarar som kan bu kvar som helst. Netto tilflytting til Maricopa County (Phoenix-området) har vore sterkt positiv kvart år, driven av folk som flyttar frå statar med høgare buutgifter som California, Illinois, Washington og andre. Redfin-data viser at blant dei som søkjer etter bustad på nett og ønskjer å flytte til Scottsdale i 2025, var dei viktigaste opphavsstadene Chicago, Seattle, Los Angeles, Dallas og Bay Area redfin.com redfin.com. Dette samsvarer med anekdotiske bevis: folk frå California som sel dyre hus og kjøper i Scottsdale, folk frå Midtvesten som søkjer sol, osb.

I Arizona er Scottsdale ofte ein flyttestad for leiarar og profesjonelle som flyttar for å ta jobb i Phoenix/Scottsdale. Det er òg ein populær stad for sesongbuerar (snøfuglar) – folk frå kaldare klima som tilbringer vintrane her – og nokre av desse blir etter kvart fastbuande (særleg etter pensjonering). Internasjonal migrasjon er ein mindre faktor, men ikkje uvesentleg; kanadiarar, til dømes, elskar Scottsdale (det finst til og med eit stort kanadisk vintermiljø), og nokre europearar investerer i feriebustader her.

Demografi: Folketalet i Scottsdale er eldre (medianalder rundt 47) og rikare (median hushaldsinntekt ca. $115 000, mot ca. $65 000 for USA generelt) – i hovudsak eit høginntekts- og delvis pensjonistmiljø. Dette påverkar eigedomsmarknaden ved at det er jamn etterspurnad etter luksus- og sekundærbustader, samt helsetenester og tilbod retta mot eldre. Men Scottsdale tiltrekkjer òg yngre profesjonelle i det siste, som blir lokka av den livlege livsstilen, så stader som Old Town har eit yngre preg. Byen sine gode skular og låge kriminalitet tiltrekkjer familiar (som har råd), noko som held etterspurnaden oppe etter einebustader i gode skulekrinsar.

Turismeffekt: Ein stor økonomisk motor for Scottsdale er turistsektoren. Over 11 millionar besøkande kvart år kjem for solrikt vêr, golfbanar, resortar og arrangement (som Barrett-Jackson bilauksjon, Phoenix Open golf, Scottsdale hesteshow) citizenportal.ai. Turisme genererer store inntekter (arbeidsplassar i reiseliv, skattar frå hotellopphald, osb.) og driv òg delar av bustadmarknaden – mange turistar vel til slutt å kjøpe seg sekundærbustad eller flytte hit permanent etter å ha opplevd livsstilen. Den sterke turistnæringa legg òg grunnlaget for marknaden for korttidsutleige og held etterspurnaden etter resortliknande eigedomar høg.

Korleis dette påverkar eigedomsmarknaden: Alle desse faktorane – jobbvekst, migrasjon, velstand – påverkar direkte etterspurnaden etter eigedom:

Sterk jobbvekst + låg arbeidsløyse = fleire folk med inntekt til å kjøpe eller leige bustad. Det betyr òg som regel at lønene stig (arbeidsgjevarar konkurrerer om talent), noko som hjelper folk å ha råd til høgare bustadprisar.

= fleire folk med inntekt til å kjøpe eller leige bustad. Det betyr òg som regel at lønene stig (arbeidsgjevarar konkurrerer om talent), noko som hjelper folk å ha råd til høgare bustadprisar. Folkevekst ~1–2 % per år verkar lite, men i ein by med ~240 000 innbyggjarar betyr det nokre tusen nye innbyggjarar kvart år. Kvar nye husstand treng bustad, så det held presset oppe på tilbodet.

verkar lite, men i ein by med ~240 000 innbyggjarar betyr det nokre tusen nye innbyggjarar kvart år. Kvar nye husstand treng bustad, så det held presset oppe på tilbodet. Velståande tilflytting betyr at mange kjøparar som kjem inn har mykje kontantar eller eigenkapital. Dette forklarer delvis kvifor marknaden i Scottsdale heldt seg sterk – mange kjøparar treng ikkje lån eller kan leggje inn store forskot, noko som døyver effekten av høge renter. Kontantkjøparar (vanleg i luksusmarknaden i Scottsdale) var framleis aktive; som ein lokal ekspert påpeika, er kontanttransaksjonar framleis vanlege blant velståande kjøparar i Scottsdale, noko som gir dei eit fortrinn i forhandlingar mileszimbaluk.com. I 2023 var rundt 30–35 % av sal i enkelte postnummer i Scottsdale kontantkjøp.

betyr at mange kjøparar som kjem inn har mykje kontantar eller eigenkapital. Dette forklarer delvis kvifor marknaden i Scottsdale heldt seg sterk – mange kjøparar treng ikkje lån eller kan leggje inn store forskot, noko som døyver effekten av høge renter. Kontantkjøparar (vanleg i luksusmarknaden i Scottsdale) var framleis aktive; som ein lokal ekspert påpeika, i forhandlingar mileszimbaluk.com. I 2023 var rundt 30–35 % av sal i enkelte postnummer i Scottsdale kontantkjøp. Mangfaldig økonomi (teknologi, helse, finans, turisme) gir Scottsdale motstandskraft. Sjølv om ein sektor saktar ned, kan andre ta over. Til dømes, om det kjem ein nasjonal nedgang i teknologibransjen, kan turisme eller helse i Scottsdale framleis vere sterk, og balansere sysselsetjinga. Denne stabiliteten er attraktiv for eigedomsinvestorar fordi det reduserer risikoen for store nedgangar.

Det finst likevel nokre utfordringar:

Arbeidskraftmangel: Ironisk nok tyder den svært låge arbeidsløysa i Scottsdale at det kan vere vanskeleg for bedrifter å finne arbeidarar, særleg lågtlønte, fordi bustadene er så dyre for dei. Dette kan avgrense vekst for næringslivet om det ikkje blir løyst, eller presse fleire pendlarar inn frå andre stader (og auke trafikken).

Ironisk nok tyder den svært låge arbeidsløysa i Scottsdale at det kan vere vanskeleg for bedrifter å finne arbeidarar, særleg lågtlønte, fordi bustadene er så dyre for dei. Dette kan avgrense vekst for næringslivet om det ikkje blir løyst, eller presse fleire pendlarar inn frå andre stader (og auke trafikken). Intra-metropolitane endringar: Nokre yngre teknologiarbeidarar føretrekkjer det urbane preget i sentrum av Phoenix eller Tempe, noko som kan bety at Scottsdale må halde fram med å tilpasse seg (med leilegheiter i sentrum, osb.) for å tiltrekke seg den demografien. Scottsdale har tradisjonelt hatt eit “resort-forstad”-preg, men smakane endrar seg og byen vil ønskje å vere konkurransedyktig for talent som elles kunne valt ein trendy urban bydel ein annan stad.

Nokre yngre teknologiarbeidarar føretrekkjer det urbane preget i sentrum av Phoenix eller Tempe, noko som kan bety at Scottsdale må halde fram med å tilpasse seg (med leilegheiter i sentrum, osb.) for å tiltrekke seg den demografien. Scottsdale har tradisjonelt hatt eit “resort-forstad”-preg, men smakane endrar seg og byen vil ønskje å vere konkurransedyktig for talent som elles kunne valt ein trendy urban bydel ein annan stad. Aldrande befolkning: Etter kvart som babyboomarane blir eldre, kan nokre velje å flytte frå Scottsdale (t.d. for å vere nær vaksne barn andre stader eller på grunn av helse). Dette kan gradvis frigjere noko bustad (bra for tilbodet), men betyr òg at Scottsdale må halde fram med å mangfaldiggjere økonomien sin utover berre tenester for pensjonistar.

Migrasjonsmønster: Det er òg interessant å merke seg kvar innbyggjarane i Scottsdale flyttar når dei reiser. Data frå Redfin viste at om lag 30 % av bustadkjøparane i Scottsdale søkjer å flytte ut av Scottsdale (70 % blir verande i området) redfin.com. Populære reisemål for dei som flyttar, inkluderer mindre stader i Arizona som Prescott Valley, Show Low og Flagstaff redfin.com redfin.com – ofte kjøligare eller meir landlege område der pensjonistar kan ønskje seg ein endring, eller folk som vil ta ut gevinst og søkje billegare bustader. Dette tyder på ein syklus: nokre eigarar som har budd lenge, sel og flyttar til rolegare område, medan nye tilflyttarar kjem inn. Denne utskiftinga kan faktisk auke tilgangen på bustader i øvre sjikt (t.d. pensjonistar som sel luksusbustader), men sikrar òg ein jamn tilstrøyming av etterspurnad.

Oppsummert er dei økonomiske fundamenta i Scottsdale svært sterke – ein veksande, velståande befolkning og rikeleg med arbeidsplassar. Dette støttar eigedomsverdiane og hjelper marknaden å stå imot kraftige nedgangar. Så lenge folk finn Scottsdale attraktivt å arbeide, bu og leve i, vil det vere underliggande etterspurnad etter eigedom. Lokalpolitikken prøver no å sikre at den økonomiske veksten ikkje blir hemja av bustadmangel (derav dei nye bustadlovene), noko som er ei erkjenning av at økonomi og bustadtilbod må vekse hand i hand. I overskodeleg framtid ser det ut til at økonomien i Scottsdale vil halde fram å vekse, noko som lover godt for eigedomsbesitjarar.

Regulatoriske og arealplanmessige endringar som påverkar eigedomsmarknaden

Dei siste åra har fleire regulatoriske og arealplanmessige utviklingstrekk på både delstats- og bynivå kome til, som kan forme eigedomslandskapet i Scottsdale. Desse politiske endringane er svar på rask vekst, utfordringar med bustadprisar og påverknad på nabolag over heile Arizona. Her er viktige område å merke seg:

1. Arizona pro-bustad-lovgiving (2023): I 2023 vedtok delstatsforsamlinga i Arizona eit sett tverrpolitiske lovforslag for å lette bustadmangelen i heile delstaten. To av dei mest betydningsfulle for Scottsdale var:

HB 2720 – Tilleggsbustadeiningar (ADUar): Denne lova overstyrer i hovudsak byforbod mot ADUar (òg kjende som casitas eller bestemorleilegheiter). Ho pålegg byar å la huseigarar i einebustadsoner byggje eller gjere om ein ADU på eigedomen sin, under rimelege reglar. Konkret hindrar lova kommunar frå å påleggje altfor strenge krav (som store tomtestorleikar eller overdrevne avstandskrav) på ADUar rsnlawaz.com yourvalley.net. Målet er å forsiktig auke bustadtilbodet ved å gjere det mogleg med små utleigeeiningar eller sokkelleilegheiter i eksisterande nabolag.

Denne lova overstyrer i hovudsak byforbod mot ADUar (òg kjende som casitas eller bestemorleilegheiter). Ho pålegg byar å la huseigarar i einebustadsoner byggje eller gjere om ein ADU på eigedomen sin, under rimelege reglar. Konkret hindrar lova kommunar frå å påleggje altfor strenge krav (som store tomtestorleikar eller overdrevne avstandskrav) på ADUar rsnlawaz.com yourvalley.net. Målet er å forsiktig auke bustadtilbodet ved å gjere det mogleg med små utleigeeiningar eller sokkelleilegheiter i eksisterande nabolag. HB 2297 – Tilpassing av næringslokale til bustadføremål: Denne lova pålegg byar å tillate at ein viss del av nærings- eller kombinasjonsbygg kan gjerast om til bustadføremål. Ordlyden er litt kompleks – det står at byar må tillate “ikkje meir enn 10 %” av arealet i eit næringsbygg å bli bustad, truleg for å oppmuntre til kreativ gjenbruk av lite brukte kontor/forretningslokale til leilegheiter eller burettslag kjzz.org kjzz.org.

Scottsdales svar: Bystyret i Scottsdale var motvillige til desse delstatlovene, og såg på dei som eit inngrep i lokal reguleringskontroll. På slutten av 2024, då dei stod overfor ein frist for å etterleve, vedtok bystyret forskrifter for å innføre ADU-ar og tilpassa gjenbruk, men “med justeringar for å avgrense verknadene” kjzz.org kjzz.org. For ADU-ar utarbeidde Scottsdale reglar som tillèt tilknytte, frittståande og avgrensa rimelege ADU-ar (ifølgje ei infoside) scottsdaleaz.gov, men inkluderte truleg strenge designstandardar og krav om eigarbustad for å bevare nabolagskarakteren. Nokre byleiarar uttrykte uro for at ADU-ar kunne bli brukte som korttidsutleige (og forsterke problem med festhus) og at delstatslova var eit “angrep på nabolaga våre” kjzz.org kjzz.org. Likevel, frå og med 2025, kan huseigarar i Scottsdale i større grad enn før gå vidare med ADU-ar, noko som gradvis kan gi fleire utleigeeiningar i byen. Vi kan få sjå fleire garasjeombyggingar eller casitaer dukke opp i hagar – gunstig for fleirgenerasjonsbustad eller leigeinntekt.

Når det gjeld lova om kommersiell gjenbruk, prøvde Scottsdale i praksis å tolke “ikkje meir enn 10 %” som “kan vere så lågt som 1 %”. Dei vedtok ei forskrift som avgrensa mogleg ombygging til berre 1 % av ein bygning kjzz.org, noko som førte til åtvaring frå lovforslagets initiativtakar om at Scottsdale braut lova kjzz.org kjzz.org. Denne dragkampen kan halde fram, men om lova blir handheva, kan opp til 10 % av golvarealet i enkelte kjøpesenter eller kontorbygg bli omgjort til leilegheiter (til dømes ved å gjere om ein andre etasje i eit kontor til bustadeiningar). Så langt har ingen større prosjekt under denne lova blitt offentleggjorde i Scottsdale, men det er noko å følgje med på. Dersom kontorvakanser held seg høge, kan eigarar presse på for meir bustadomgjering.

2. Korttidsutleige-reguleringar: Arizona har historisk vore tilbakelent med korttidsutleige (STR) på grunn av ei delstatslov frå 2016 som hindrar byar i å forby dei. Scottsdale, som er ein turistmagnet, opplevde ein eksplosjon av Airbnbs – nokre av dei vart til “festhus” i stille nabolag. Innbyggjarane vart misnøgde med støy, søppel og tryggleiksproblem. Frå 2022 letta delstaten litt på haldninga si, og gav byane noko meir handlingsrom. Scottsdale nytta dette fullt ut:

I 2023 kravde Scottsdale at alle STR-eigarar måtte skaffe seg ein årleg bylisens ($250) og følgje reglar: varsle naboar om utleiga, ha ansvarsforsikring, og gjennomføre bakgrunnssjekk for seksualforbrytarar på gjester avalara.com avalara.com. Dette skapte eit register over STR-ar, og betre tilsyn.

og følgje reglar: varsle naboar om utleiga, ha ansvarsforsikring, og gjennomføre bakgrunnssjekk for seksualforbrytarar på gjester avalara.com avalara.com. Dette skapte eit register over STR-ar, og betre tilsyn. I mai 2024 vedtok Scottsdale ein forskrift spesielt for å slå ned på “plagefester” i STR. Dei nye reglane (gjeldande frå 6. juni 2024) gjorde nokre viktige ting: hald eventarrangørar ansvarlege for å arrangere store, forstyrrande festar i STR-ar, gav politiet myndigheit til å fjerne gjester som ikkje bur der frå eigedomen når ein plage er erklært, og forbaud utleige til mindreårige under 21 år heilt og fullt avalara.com avalara.com. Desse tiltaka skal motverke “party mansion”-forretningsmodellen.

Leiinga i byen har sagt at dei vil bruke “alle mogelege verkemiddel” for å kontrollere STR-påverknad innanfor rammene av delstatslova avalara.com avalara.com. I praksis er klimaet for STR-investorar i Scottsdale no meir restriktivt: bøter for brot er innført og gjentekne brotsverk kan føre til tap av lisens. For kjøparar som vurderer Airbnb-investering, er det viktig å følgje reglane nøye, elles risikerer ein straff. Over tid kan strengare handheving redusere talet på problematiske STR-ar, men det vil truleg ikkje fjerne STR-marknaden – Scottsdale er for populær til det. I staden kan ein vente seg ein meir profesjonalisert STR-sektor med ansvarlege vertar (og kanskje høgare kostnader som blir overført til turistane).

3. Endringar i reguleringsplanar & utviklingsgodkjenningar: På individuell basis handsamar bystyret og planutvalet i Scottsdale jamleg forslag om omregulering som kan påverke lokal utvikling:Høgd og tettleik i Old Town: Scottsdale har oppdatert Old Town Character Area Plan dei siste åra, og tillèt høgare bygg i visse område (opp til 150 fot i Goldwater Blvd-området, til dømes). Men det er stadig debatt og motstand i lokalsamfunnet mot høghus i sentrum. I 2023–2024 søkte nokre prosjekt om bonusar for høgd/tettleik, noko som førte til offentlege høyringar. Utfallet av desse avgjerdene påverkar kor mange einingar som kan byggjast. Til dømes, om eit føreslått leilegheitstårn vert redusert i storleik på grunn av innvendingar frå innbyggjarar, vert det færre nye bustader levert. Så langt har Scottsdale prøvd å oppmuntre til vekst i sentrum samstundes som dei bevarer sin “Southwest-sjarm” – ein vanskeleg balanse.Omreguleringar i Nord-Scottsdale: Av og til kjem store område (som statleg eigedom eller golfbanar) opp for utbygging. Eit døme var ein plan med 1 975 leilegheiter pluss eit hotell på statleg grunn som kravde omregulering frå “ikkje-bustad” til bustadføremål coalitionofgreaterscottsdale.org . Byen granskar ofte slike store endringar nøye, og forhandlar gjerne om til dømes friareal eller trafikkforbetringar i byte. Investorar som ser på store utbyggingsprosjekt må navigere denne grundige prosessen.Infrastruktur & regulering for store arbeidsgjevarar: Endringa av reguleringsplanen for Axon-campusen i 2023 var typisk – Scottsdale endra reguleringa for å tilpasse Axon sin plan (som inkluderte noko bustad for tilsette) whsv.com azfamily.com . Byen er generelt positiv til økonomisk utvikling, så dei kan vere fleksible med regulering for å sikre store arbeidsgjevarar. På same måte vert reguleringa for område som Scottsdale Airpark oppdatert med jamne mellomrom for å tillate høgare kontorbygg eller parkeringshus etter behov.

4. Vasspolitikk og utviklingsgrenser: Sjølv om det ikkje er eit reguleringsspørsmål, påverkar Arizonas vassreguleringar direkte kapasiteten for eigedomsutvikling. I 2023 oppstod det ei høgprofilert hending: det ikkje-inkorporerte samfunnet Rio Verde Foothills (rett utanfor Scottsdale) fekk vassforsyninga si kutta av Scottsdale by, som hadde frakta vatn dit, på grunn av tørkebekymringar azgovernor.gov. Dette førte til ei naudløysing frå staten i 2023 for å få levert vatn, men det understreka at vassmangel er reell. Staten har ei 100-års garantert vassforsyning-regel for nye bustadfelt – utbyggjarar må bevise at det finst vatn i hundre år framover. I juni 2023 kunngjorde Arizona-embetsmenn at delar av Maricopa County (Phoenix-området) ikkje har nok grunnvatn til all planlagd bustadbygging, noko som i praksis set ein stopp for vidare spreidd utbygging med mindre ein finn alternative vasskjelder. For Scottsdale, som i stor grad brukar Colorado River-vatn via Central Arizona Project (no under Tier 1-rasjonering) cap-az.com, kan vedvarande tørke bety kutt i forsyninga dei komande åra. Byen har lagra vatn og brukar resirkulert vatn til vanning i mange tilfelle, noko som set dei i ein betre posisjon enn nye utkantområde. Likevel kan alvorlege kutt tvinge Scottsdale til å avgrense nye tilkoplingar eller motverke vasskrevjande utbygging (som store plenar, golfbanar).

I hovudsak møter æraen med uavgrensa vekst i Arizona realiteten med avgrensa vatn. Utbyggjarar svarar til dømes med å kjøpe vassrettar frå bønder (ein ny “landbruk-til-by”-overføringslov vart vedteken) kjzz.org. Scottsdale-eigedom har så langt ikkje blitt direkte stoppa av vassproblem (bortsett frå den saka med å nekte Rio Verde vatn, for å prioritere byens innbyggjarar), men smarte investorar følgjer med på vasspolitikken. Forvent reglar for uteområde som oppmodar til xeriscaping og kanskje høgare utbyggingsavgifter for vassinfrastruktur på nye prosjekt. Det er òg snakk om å krevje meir vasseffektive bustader og apparat i nybygg.

5. Andre merkbare reguleringar:

Skatt på korttidsutleige: Arizona krev at utleigarar av korttidsutleige betaler overnattingsskatt (via TPT-lisens) på lik linje med hotell avalara.com. Plattformar som Airbnb samlar no inn desse automatisk. Dette avgrensar ikkje korttidsutleige, men reduserer den tidlegare fordelen med “svart” utleige.

Arizona krev at utleigarar av korttidsutleige betaler overnattingsskatt (via TPT-lisens) på lik linje med hotell avalara.com. Plattformar som Airbnb samlar no inn desse automatisk. Dette avgrensar ikkje korttidsutleige, men reduserer den tidlegare fordelen med “svart” utleige. Miljø- og designstandardar: Scottsdale har eit rykte for streng designgjennomgang – til dømes reglar om fargepalettar på bygningar, høgder, ørkenvern, osv. Desse gjeld framleis for å oppretthalde estetikk (særleg i naturskjønne nordlege område). Byen har òg ei “Dark Sky”-forskrift som avgrensar lysforureining i visse område. Slike reguleringar, sjølv om dei ikkje er nye, påverkar utviklingskostnader og tidslinjer.

Scottsdale har eit rykte for streng designgjennomgang – til dømes reglar om fargepalettar på bygningar, høgder, ørkenvern, osv. Desse gjeld framleis for å oppretthalde estetikk (særleg i naturskjønne nordlege område). Byen har òg ei som avgrensar lysforureining i visse område. Slike reguleringar, sjølv om dei ikkje er nye, påverkar utviklingskostnader og tidslinjer. Incentiv for rimelege bustader: Scottsdale har tradisjonelt ikkje hatt store krav om rimelege bustader, men det er aukande diskusjon om dette. Nokre nyleg godkjende leilegheitsprosjekt har inkludert frivillige rimelege einingar. Dersom bustadprisane blir mindre overkommelege, kan byen eller staten innføre inkluderande regulering eller fleire incentiv for rimelege prosjekt, noko som kan endre utviklingsmiksen litt.

Oppsummert vert det gradvis letta på nokre utviklingsrestriksjonar i Scottsdale og Arizona (ADU-ar, omgjering til blanda bruk) i håp om å lette bustadkrisa, samstundes som det vert stramma inn på andre område (korttidsutleige, vassforbruk) for å handtere negative konsekvensar. Aktørar innan eigedom bør følgje med på desse endringane. Ein investorar kan til dømes dra nytte av dei nye ADU-reglane ved å leggje til ein casita for leigeinntekt, men bør òg vere klar over at å kjøpe eit hus for å bruke det utelukkande som party-Airbnb kan møte reguleringsmotstand. Til sjuande og sist er målet med desse reguleringane å styre veksten på ein meir berekraftig og samfunnsvennleg måte – kor effektivt dei lukkast med det, vil vise seg dei komande åra.

Framsyn 2026–2028: Kva ligg føre for eigedomsmarknaden i Scottsdale

Med blikket retta mot framtida er det venta at eigedomsmarknaden i Scottsdale vil oppleve jamne, moderate trendar heller enn store svingingar. Fleire prognosar og ekspertvurderingar peikar mot ein periode med berekraftig vekst – eit lite pusterom etter berg-og-dal-bana tidleg på 2020-talet. Dette kan du vente deg gjennom 2026, 2027 og 2028:

Bustadsprognosar: Det er semje om at bustadprisane i Scottsdale vil stige gradvis dei neste åra, omtrent i takt med inflasjonen. Lokale eigedomsekspertar spår ein årleg verdiauke på om lag 2 % til 4 % per år i Scottsdale mileszimbaluk.com. Med andre ord er det lite sannsynleg at vi får sjå eit nytt hopp på 20 % på eitt år, men ein auke på eit par prosent kvart år er sannsynleg gitt vedvarande etterspurnad og avgrensa nybygging. Innan 2028 kan dette til saman bli ein total auke på 10–15 % i bustadverdiane frå dagens nivå. Til samanlikning viser nasjonale prognosar frå kjelder som NAR og Fannie Mae den same langsame veksten – dei ventar at bustadverdiane i USA vil stige om lag 3–5 % årleg på midten av 2020-talet realwealth.com realwealth.com, og Scottsdale bør ligge i det området, kanskje i den øvre delen av intervallet på grunn av høg etterspurnad. Eit atterhald: luksussegmentet kan gjere det litt betre. Nokre Arizona-ekspertar meiner luksusmarknaden vil “oppleve oppsving” sjølv om resten av marknaden står stille fhtimes.com. Den dyraste delen av Scottsdale kan få litt høgare verdiauke (sidan velståande kjøparar er mindre sensitive for renteendringar), medan mellommarknaden kan vere flatare på grunn av prispress.

Salstal og marknadsbalanse: Bustadsal er venta å ta seg litt opp innan 2026 etter kvart som folk tilpassar seg det nye rentenivået. Det siste året har salet gått ned (bustadsalet i Scottsdale var ned om lag 7–10 % år for år midt i 2025) redfin.com, men om rentene stabiliserer seg eller fell, vil fleire kjøparar og seljarar kome tilbake. Økonomar spår at salet av brukte bustader i USA vil auke forsiktig med 2 % til 5 % i 2025 azbigmedia.com, og kanskje halde fram med den trenden, noko som tyder på at Scottsdale òg vil få ein gradvis auke i transaksjonar. I hovudsak kan oppsamla etterspurnad frå dei som utsette flytting i 2022–2024 bli utløyst når forholda blir betre. I 2026–27 kan vi òg sjå at fleire frå generasjon Y kjem i sin beste kjøpsalder, noko som gir auka etterspurnad etter familiehus i Scottsdale.

Marknaden kjem truleg til å forbli. Dei ekstreme seljarmarknadsdagane (med under 1 månads lager) er bak oss for no. På den andre sida er det heller ikkje venta ein djup kjøparmarknad (priskollapsar), fordi folkevekst og jobbvekst vil støtte etterspurnaden. I staden kan Scottsdale ligge i eit nøytralt område – kanskje 4–6 månadar med lager – dei neste par åra. Kjøparar vil få moglegheiter utan panikk, og seljarar som prisar realistisk vil lukkast. Dersom bustadlånsrentene faktisk fell merkbart innan 2027 (nokre prognosar trur rentene kan gå under 5,5 % innan 2028) realwealth.com , kan det kome ein kortvarig kjøpsbølge som gir seljarane litt meir fordel, men det vil truleg også føre til fleire bustader på marknaden, slik at balansen blir oppretthalden.

Renter og bustadtilgjenge: Ein stor usikkerheitsfaktor er utviklinga for bustadlånsrenter. På kort sikt (2025–2026) ser dei fleste analytikarar for seg at rentene held seg på mellom 6 og 7 % realwealth.com. Dette gjer det vanskelegare å ha råd til bustad, og vil dempe prisveksten. I 2027 eller 2028, dersom inflasjonen kjem under kontroll, kan sentralbanken la rentene falle. Nokre optimistiske scenario har 30-års bustadlånsrente tilbake på 5 % innan 2028 realwealth.com. Skjer det, vil det auke kjøpekrafta og kan gi sterkare prisvekst (kanskje årlege prisaukar på 5–6 % dei siste åra). Men dette er ikkje garantert – rentene kan òg bli verande rundt 6 % dersom økonomien går sterkt. For planlegging bør ein rekne med at rentene gradvis fell, og gir ein liten medvind innan 2027.

Nybygg og lagerutsikter: Scottsdale vil truleg ikkje få store mengder ny bustadbygging på grunn av avgrensa areal og strenge reguleringar. Men prosjekta som allereie er under planlegging (Optima sine leilegheiter, One Scottsdale, George Kurtz sitt 1 200-bustadsprosjekt, osb.) vil byrje å levere einingar frå 2026–2028. Desse vil auke tilbodet noko: t.d. er 420 luksusleilegheiter og 970 leilegheiter ved Optima McDowell Mountain Village planlagt rundt 2026 (dette fleirtrinnsprosjektet vil vere eit viktig tilskot om det blir fullført). One Scottsdale sine bustader og dei 1 200 bustadene i nord kan kome mot slutten av tiåret. Leilegheitsbygging i storbyområdet er framleis høg – i Phoenix-området er det titusenvis av einingar under bygging. Mange av desse opnar mellom 2025 og 2027, og kan dempe leigeprisveksten ytterlegare. For einebustader er Scottsdale stort sett utbygd, bortsett frå små utbyggingsfelt; dei fleste store einebustadprosjekta skjer i forstadane som Queen Creek eller West Phoenix. Dermed vil bustadtilbodet i Scottsdale berre auke moderat. Dette, saman med jamn etterspurnad, støttar dei forsiktige prisaukingane som er venta.

Prognose for viktige marknadssegment:

Luksusbustader ($1M+): Sannsynlegvis vil denne marknaden halde seg sterk. Mange luksuskjøparar betalte kontant eller har formue som ikkje er avhengig av rentenivå. Når aksjemarknaden tek seg opp att (om den gjer det), pleier luksuseigedom å følgje etter. Luksussegmentet i Scottsdale kan kanskje sjå ein årleg verdiauke på 3-5 %, og volumet kan auke etter kvart som Boomers held fram med å pensjonere seg til livsstilsmarknader. Atterhaldet er globale økonomiske forhold – men luksusappellen til Scottsdale er varig.

Sannsynlegvis vil denne marknaden halde seg sterk. Mange luksuskjøparar betalte kontant eller har formue som ikkje er avhengig av rentenivå. Når aksjemarknaden tek seg opp att (om den gjer det), pleier luksuseigedom å følgje etter. Luksussegmentet i Scottsdale kan kanskje sjå ein årleg verdiauke på 3-5 %, og volumet kan auke etter kvart som Boomers held fram med å pensjonere seg til livsstilsmarknader. Atterhaldet er globale økonomiske forhold – men luksusappellen til Scottsdale er varig. Mellomklassebustader ($500K–$1M): Dette segmentet er mest knytt til lokale inntekter og renter. Prisveksten kan vere den tregaste her, kanskje rundt 2 % årleg, berre i takt med lønsveksten. Dersom rentene fell, kan dette segmentet ta av når fleire kjøparar vil oppgradere. Men om rentene held seg høge, kan det bli tilnærma flatt i inflasjonsjusterte tal, altså små nominelle gevinstar.

Dette segmentet er mest knytt til lokale inntekter og renter. Prisveksten kan vere den tregaste her, kanskje rundt 2 % årleg, berre i takt med lønsveksten. Dersom rentene fell, kan dette segmentet ta av når fleire kjøparar vil oppgradere. Men om rentene held seg høge, kan det bli tilnærma flatt i inflasjonsjusterte tal, altså små nominelle gevinstar. Førstegangsbustader & Leilegheiter (under $500K): Det er relativt få alternativ under $500K i Scottsdale, men leilegheiter og eldre rekkehus fyller dette rommet. Desse kan faktisk oppleve høgare etterspurnad på grunn av den relative rimelegheita, og kan derfor stige litt raskare i verdi (kanskje 4 % årleg) rett og slett fordi det er mangel på noko “rimeleg” i Scottsdale.

Det er relativt få alternativ under $500K i Scottsdale, men leilegheiter og eldre rekkehus fyller dette rommet. Desse kan faktisk oppleve høgare etterspurnad på grunn av den relative rimelegheita, og kan derfor stige litt raskare i verdi (kanskje 4 % årleg) rett og slett fordi det er mangel på noko “rimeleg” i Scottsdale. Utleige: Leigeprisvekst regionalt er venta å ligge på rundt 2-3 % årleg fram til 2028 realwealth.com realwealth.com, som nemnt. I Scottsdale kan leigene stige i nedre del av dette intervallet fordi så mange leilegheiter har blitt bygd. Derimot kan leigeprisane for einebustader i Scottsdale (der det ikkje blir bygd nytt tilbod) stige raskare enn for leilegheiter. Totalt sett bør ikkje leigetakarar vente seg store lettar; leigene vil truleg halde fram med å stige gradvis, men store hopp som i 2021 er lite sannsynleg. Ledigheita kan auke litt etter kvart som fleire leilegheiter opnar, men i attraktive delmarknader som Scottsdale vil den halde seg relativt låg (5 % eller lågare).

Leigeprisvekst regionalt er venta å ligge på rundt 2-3 % årleg fram til 2028 realwealth.com realwealth.com, som nemnt. I Scottsdale kan leigene stige i nedre del av dette intervallet fordi så mange leilegheiter har blitt bygd. Derimot kan leigeprisane for einebustader i Scottsdale (der det ikkje blir bygd nytt tilbod) stige raskare enn for leilegheiter. Totalt sett bør ikkje leigetakarar vente seg store lettar; leigene vil truleg halde fram med å stige gradvis, men store hopp som i 2021 er lite sannsynleg. Ledigheita kan auke litt etter kvart som fleire leilegheiter opnar, men i attraktive delmarknader som Scottsdale vil den halde seg relativt låg (5 % eller lågare). Næringseigedom: I perioden 2026–2028 bør kontorledigheita gradvis gå ned dersom jobbveksten held fram. Kanskje kan kontorledigheita i Scottsdale falle frå rundt 19 % til om lag 15 % innan 2028 – framleis høgt, men på veg mot betre tilstand. Ikkje vent at kontorledigheita går under 10 % med mindre heimekontor-trenden snur dramatisk. Butikk vil truleg halde seg robust; det blir ikkje lagt til mykje nytt butikklokale, og etterspurnaden veks med folketal og turisme, så butikkleigene bør stige litt og ledigheita halde seg rundt 5 % eller lågare. Industri i regionen kan stramme seg til igjen når dei nye lagerbygga blir fylte. Innan 2028 kan industri-ledigheita i Phoenix gå under 8-10 % om opptaket held seg sterkt, og leigene vil vere høgare. All industrilokale i Scottsdale vil vere gull verdt på grunn av knappheita.

Økonomiske føresetnader: Desse prognosane føreset at det ikkje kjem store økonomiske sjokk. Om ein resesjon kjem i 2025 eller 2026, kan Scottsdale oppleve ein mellombels nedgang – salet fell, prisane flatar ut eller fell litt i eit år. Men sidan så mange vil bu der, vil det truleg ta seg raskt opp att. Dersom inflasjonen tek seg opp att og rentene stig endå meir, vil det vere eit negativt scenario for bustadetterspurnaden. Motsett, om det kjem fleire tilflyttarar enn venta (t.d. om heimekontor utløyser ei ny bølgje av flyttingar til Arizona), kan etterspurnaden bli høgare enn dagens prognosar.

Investorutsikter: Eigedomsinvestorar kan forvente stabile, om enn ikkje spektakulære, avkastningar i Scottsdale fram til 2028. Prisauke i einsifra prosent samt jamn leigeinntekt er eit godt veddemål. Dagane der ein lett kunne flippe hus for 20 % forteneste på eitt år er truleg over for no. I staden kan investorar fokusere på langsiktige investeringar, og kanskje dra nytte av:

Å kjøpe i 2025 når marknaden er rolegare, og så ri på prisauken fram til 2028.

Å satse på segment med høg etterspurnad, som rimelege leilegheiter eller godt plasserte utleigebustader, som bør ha jamn utleige.

Å følgje med på mogelege naudsel – om nokre bustadeigarar som kjøpte på topp i 2022 må selje i eit høgare renteklima, kan det dukke opp gode kjøp.

Jokarar: Nokre uforutsigbare faktorar kan endre utviklinga:

Teknologi & fjernarbeid: Om eit stort teknologiselskap skulle flytte eller opne campus i Scottsdale, kan bustadetterspurnaden skyte fart. Eller om fjernarbeid gjer at endå fleire vel Scottsdale framfor L.A./SF, kan det auke etterspurnaden. Scottsdale marknadsfører seg som ein næringsvennleg by, så dette er ikkje usannsynleg.

Om eit stort teknologiselskap skulle flytte eller opne campus i Scottsdale, kan bustadetterspurnaden skyte fart. Eller om fjernarbeid gjer at endå fleire vel Scottsdale framfor L.A./SF, kan det auke etterspurnaden. Scottsdale marknadsfører seg som ein næringsvennleg by, så dette er ikkje usannsynleg. Klima og livskvalitet: Auka hyppigheit av ekstremvarme (Phoenix har hatt rekordvarme) og vassrestriksjonar kan på sikt dempe etterspurnaden om folk oppfattar området som mindre leveleg. Så langt har det ikkje stoppa tilflytting, men det er noko å følgje med på mot 2030.

Auka hyppigheit av ekstremvarme (Phoenix har hatt rekordvarme) og vassrestriksjonar kan på sikt dempe etterspurnaden om folk oppfattar området som mindre leveleg. Så langt har det ikkje stoppa tilflytting, men det er noko å følgje med på mot 2030. Politiske/skatteendringar: Arizona har relativt låge skattar som tiltrekk folk. Om det kjem endringar i skattelovgjeving (statleg inntektsskatt, eigedomsskatt) kan det påverke tilflyttinga.

Oppsummert er utsiktene for Scottsdale 2026–2028 positive, men ikkje eksplosive: tenk på det som eit maraton, ikkje ein sprint. Marknaden vil truleg vekse i eit kontrollert tempo. Det er eigentleg sunt – det unngår bobler og krakk. For bustadeigarar vil eigenkapitalen gradvis auke. For kjøparar blir det ikkje panikk om å “kjøpe no eller bli prisa ut for alltid”, sidan det bør vere tilgjengeleg bustad, men å vente for lenge vil likevel bety å betale litt meir etter kvart som prisane stig. I hovudsak er Scottsdale-eigedom godt posisjonert som ei trygg langsiktig investering, basert på byens varige appell og sterke økonomi, utan store omveltingar i sikte ifølgje dagens prognosar mileszimbaluk.com realwealth.com.

Investeringar: moglegheiter og risiko

For investorar – både lokale og utanfrå – byr Scottsdale på eit spennande, men nyansert landskap. Med sterk økonomi og høg livskvalitet vil byen truleg halde fram med å gi avkastning, men det finst utfordringar. Her er ein gjennomgang av mogelege moglegheiter og risikoar ved eigedomsinvestering i Scottsdale:

Moglegheiter:

Sterke avkastningar i utleigemarknaden: Investorar som ser etter utleigeeigedomar kan finne gode moglegheiter i Scottsdale. Kombinasjonen av høge leiger og jamn etterspurnad gir attraktiv kontantstraum. Til dømes kan ein velplassert 2-roms leilegheit som kostar rundt $400 000, leigast ut for om lag $2 000+ i månaden, noko som omtrent samsvarar med den nasjonale gjennomsnittsleiga zillow.com. Einebustader gir endå høgare leigeinntekter. Sjølv om cap rates i Scottsdale ikkje er høge (på grunn av høge kjøpsprisar), er dei relativt trygge. I tillegg har einebustader til leige eit fortrinn: både nasjonalt og lokalt er det venta at einebustader til leige vil prestere betre enn leilegheiter når det gjeld utleigegrad og leigevekst gjennom slutten av 2020-talet realwealth.com. Investorar kan sikte seg inn på rimelege bustader i South Scottsdale eller små fleirmannsbustader, som tener på ein uuttømmeleg straum av leigetakarar som ønskjer seg inn i Scottsdale sitt skuleområde eller livsstil. I tillegg leiger om lag 33 % av innbyggjarane i Scottsdale mileszimbaluk.com, noko som viser at det er ein stor leigemarknad i ein by som ofte blir sett på som eigardominert.

Investorar som ser etter utleigeeigedomar kan finne gode moglegheiter i Scottsdale. Kombinasjonen av høge leiger og jamn etterspurnad gir attraktiv kontantstraum. Til dømes kan ein velplassert 2-roms leilegheit som kostar rundt $400 000, leigast ut for om lag $2 000+ i månaden, noko som omtrent samsvarar med den nasjonale gjennomsnittsleiga zillow.com. Einebustader gir endå høgare leigeinntekter. Sjølv om cap rates i Scottsdale ikkje er høge (på grunn av høge kjøpsprisar), er dei relativt trygge. I tillegg har eit fortrinn: både nasjonalt og lokalt er det venta at einebustader til leige vil prestere betre enn leilegheiter når det gjeld utleigegrad og leigevekst gjennom slutten av 2020-talet realwealth.com. Investorar kan sikte seg inn på rimelege bustader i South Scottsdale eller små fleirmannsbustader, som tener på ein uuttømmeleg straum av leigetakarar som ønskjer seg inn i Scottsdale sitt skuleområde eller livsstil. I tillegg leiger om lag mileszimbaluk.com, noko som viser at det er ein stor leigemarknad i ein by som ofte blir sett på som eigardominert. Verdiøkning og oppussing: Mange bustader i Scottsdale, særleg i sentrale og sørlege delar, vart bygde på midten av 1900-talet og kunne trenge modernisering. Det er moglegheiter i å kjøpe eit eldre hus (til dømes ein ranch frå 1960-talet), oppdatere det med moderne standard, og anten selje det vidare eller leige det ut til ein høgare pris. Kjøparar i Scottsdale set pris på innflyttingsklare, stilige bustader – oppussa eigedomar blir ofte selde for ein solid premium per kvadratfot. Investorar med byggjekompetanse kan tene på dette ved å løfte utdaterte eigedomar opp til luksusstandard. Ver berre merksam på Scottsdale sine reglar for utvendig design dersom du skal endre fasaden.

Mange bustader i Scottsdale, særleg i sentrale og sørlege delar, vart bygde på midten av 1900-talet og kunne trenge modernisering. Det er moglegheiter i å kjøpe eit eldre hus (til dømes ein ranch frå 1960-talet), oppdatere det med moderne standard, og anten selje det vidare eller leige det ut til ein høgare pris. Kjøparar i Scottsdale set pris på innflyttingsklare, stilige bustader – oppussa eigedomar blir ofte selde for ein solid premium per kvadratfot. Investorar med byggjekompetanse kan tene på dette ved å løfte utdaterte eigedomar opp til luksusstandard. Ver berre merksam på Scottsdale sine reglar for utvendig design dersom du skal endre fasaden. Nye utbyggingar & førehandssal: Scottsdale har fleire nye luksusprosjekt (leilegheiter og bustader) der utbyggjarar tilbyr prisar før byggjestart. Tidlege investorar i desse prosjekta kan tene på verdioppgang fram til ferdigstilling. Til dømes kan det å sikre seg ein eineing i Atavia-leilegheitene ved One Scottsdale før ferdigstilling i 2026 gi umiddelbar eigenkapital dersom området utviklar seg som venta. På same måte kan investering i prosjekt som Optima McDowell Mountain Village eller Portico (eit luksusleilegheitsprosjekt med sterk sal) mileszimbaluk.com lønne seg etter kvart som desse områda blir etablerte og videresalsverdien aukar. Men det er avgjerande å velje rett prosjekt – sjå etter utbyggjarar med godt rykte og god beliggenheit.

Scottsdale har fleire nye luksusprosjekt (leilegheiter og bustader) der utbyggjarar tilbyr prisar før byggjestart. Tidlege investorar i desse prosjekta kan tene på verdioppgang fram til ferdigstilling. Til dømes kan det å sikre seg ein eineing i før ferdigstilling i 2026 gi umiddelbar eigenkapital dersom området utviklar seg som venta. På same måte kan investering i prosjekt som (eit luksusleilegheitsprosjekt med sterk sal) mileszimbaluk.com lønne seg etter kvart som desse områda blir etablerte og videresalsverdien aukar. Men det er avgjerande å velje rett prosjekt – sjå etter utbyggjarar med godt rykte og god beliggenheit. Kommersielle eigedomsinvesteringar: Sjølv om kontor er risikabelt for tida, kan nabolagsbaserte kjøpesenter eller eigedomar med blanda bruk i Scottsdale vere gode investeringar. Den velståande befolkninga i Scottsdale støttar opp om eksklusive butikkar og restaurantar. Å eige eit kjøpesenter i Scottsdale (med leigetakarar som trendy restaurantar eller butikkar) kan gi stabil kontantstraum og verdistigning på eigedomen. I tillegg, med så låg ledigheit i detaljhandelen (~5 %) cushmanwakefield.com, kan leigeprisane aukast over tid. Industri-/fleks-eigedomar er eit anna alternativ: om du kan kjøpe eit eldre lagerbygg i Airpark-området og oppgradere det, vil du møte stor etterspurnad frå småbedrifter som ønskjer Scottsdale-adresse.

Sjølv om kontor er risikabelt for tida, kan i Scottsdale vere gode investeringar. Den velståande befolkninga i Scottsdale støttar opp om eksklusive butikkar og restaurantar. Å eige eit kjøpesenter i Scottsdale (med leigetakarar som trendy restaurantar eller butikkar) kan gi stabil kontantstraum og verdistigning på eigedomen. I tillegg, med så låg ledigheit i detaljhandelen (~5 %) cushmanwakefield.com, kan leigeprisane aukast over tid. Industri-/fleks-eigedomar er eit anna alternativ: om du kan kjøpe eit eldre lagerbygg i Airpark-området og oppgradere det, vil du møte stor etterspurnad frå småbedrifter som ønskjer Scottsdale-adresse. Ombygging & ADU-ar: Den nye ADU-lova gir mikro-investeringsmoglegheiter. Til dømes kan ein investor kjøpe ein eigedom med stor tomt i Scottsdale, bygge ein frittståande casita (ADU) og leige den ut separat for ekstra inntekt. Kreative investorar kan òg sjå på små kontorbygg eller butikkar som ikkje presterer, og vurdere ombygging til bustad eller blanda bruk, og dra nytte av statens satsing på slike omgjeringar. Sjølv om det ikkje er enkelt, kan ei vellukka ombygging auke verdien på eigedomen betydeleg om det skjer i eit område der bustad er meir etterspurt enn kontor (til dømes Old Town).

Den nye ADU-lova gir mikro-investeringsmoglegheiter. Til dømes kan ein investor kjøpe ein eigedom med stor tomt i Scottsdale, bygge ein frittståande og leige den ut separat for ekstra inntekt. Kreative investorar kan òg sjå på små kontorbygg eller butikkar som ikkje presterer, og vurdere ombygging til bustad eller blanda bruk, og dra nytte av statens satsing på slike omgjeringar. Sjølv om det ikkje er enkelt, kan ei vellukka ombygging auke verdien på eigedomen betydeleg om det skjer i eit område der bustad er meir etterspurt enn kontor (til dømes Old Town). Klimamigrasjon & luksuriøse sekundærbustader: På eit overordna nivå kan Scottsdale tene på den pågåande migrasjonen av velståande personar frå dyre eller mindre behagelege klima. Rike kjøparar frå stader som California ser framleis mot Scottsdale for sekundærbustader (eller primærbustader, om dei jobbar remote). Å investere i eksklusive eigedomar for luksusutleige (månadlege møblerte utleiger, osv.) eller framtidig sal til denne gruppa kan vere lønnsamt. Til dømes kan ein luksusbustad med fasilitetar (basseng, utsikt, osv.) leigast ut for titusenvis av dollar per månad i høgsesongen til idrettsutøvarar, kjende personar eller leiarar, og deretter seljast med god forteneste seinare. Risikoen her er avgrensa etterspurnad og høge driftskostnader, men avkastninga kan bli stor om ein treffer rett med timinga.

Risikoar:

Renterisiko: Vi har nemnt det fleire gonger – høge renter er den største bremsen på marknaden no. For investorar som brukar lån, et 7 %+ i rente mykje av fortenesta. Positiv kontantstraum er vanskelegare å oppnå med slike finansieringskostnader. Om rentene uventa skulle stige meir (t.d. på grunn av vedvarande inflasjon), kan eigedomsverdiane stagnere eller falle, og refinansiering eller sal blir vanskelegare. Mange investorar vel no kortsiktige, flytande lån eller kjøper eigedom kontant for å redusere risikoen, men då blir kapitalen bunden.

Vi har nemnt det fleire gonger – høge renter er den største bremsen på marknaden no. For investorar som brukar lån, et 7 %+ i rente mykje av fortenesta. Positiv kontantstraum er vanskelegare å oppnå med slike finansieringskostnader. Om rentene uventa skulle stige meir (t.d. på grunn av vedvarande inflasjon), kan eigedomsverdiane stagnere eller falle, og refinansiering eller sal blir vanskelegare. Mange investorar vel no kortsiktige, flytande lån eller kjøper eigedom kontant for å redusere risikoen, men då blir kapitalen bunden. Prisnivå og etterspurnadsavgrensingar: Dei høge prisane i Scottsdale gjer at kjøparbasen er noko avgrensa. Om prisane stig raskare enn inntektene (slik dei har gjort), kan etterspurnaden flate ut – marknaden kan rett og slett prise seg ut for lokale. Vi har sett noko av dette i 2023–2025: salet gjekk ned fordi mange familiar rett og slett ikkje kunne byte opp eller flytte til Scottsdale til dagens prisar. Om ikkje rentene fell, kan etterspurnaden forbli svak spesielt i mellomsegmentet, noko som kan avgrense verdistigning eller til og med føre til små prisfall i desse segmenta. Investorar som satsar på rask verdistigning kan bli skuffa. No er det meir eit langsiktig spel.

Dei høge prisane i Scottsdale gjer at kjøparbasen er noko avgrensa. Om prisane stig raskare enn inntektene (slik dei har gjort), kan etterspurnaden flate ut – marknaden kan rett og slett prise seg ut for lokale. Vi har sett noko av dette i 2023–2025: salet gjekk ned fordi mange familiar rett og slett ikkje kunne byte opp eller flytte til Scottsdale til dagens prisar. Om ikkje rentene fell, spesielt i mellomsegmentet, noko som kan avgrense verdistigning eller til og med føre til små prisfall i desse segmenta. Investorar som satsar på rask verdistigning kan bli skuffa. No er det meir eit langsiktig spel. Regulatoriske risikoar: Sjølv om dei nye reglane for korttidsutleige i Scottsdale ikkje forbyr korttidsutleige, kan ei særleg alvorleg hending eller eit politisk skifte føre til endå strengare tiltak (til dømes avgrensing av talet på STR-løyve eller innføring av grenser for kor mange som kan bu i bustaden). For no hindrar delstatslova i Arizona eit totalforbod, men lovene kan endrast. Dersom investeringsplanen din er avhengig av inntekt frå Airbnb, bør du følgje med på regelverksendringar. I tillegg kan delstaten ta frå meir lokal kontroll for å presse fram bustadbygging – dersom Scottsdale motset seg å byggje fleire bustader, kan delstatsforsamlinga i framtida påleggje endå meir omfattande oppjustering av arealbruk. Det kan føre til meir konkurranse (tilbod) i einebustadområde dersom til dømes tomannsbustader eller fleire sekundærbustader (ADU) blir lovlege generelt.

Sjølv om dei nye reglane for korttidsutleige i Scottsdale ikkje forbyr korttidsutleige, kan ei særleg alvorleg hending eller eit politisk skifte føre til endå strengare tiltak (til dømes avgrensing av talet på STR-løyve eller innføring av grenser for kor mange som kan bu i bustaden). For no hindrar delstatslova i Arizona eit totalforbod, men lovene kan endrast. Dersom investeringsplanen din er avhengig av inntekt frå Airbnb, bør du følgje med på regelverksendringar. I tillegg kan delstaten ta frå meir lokal kontroll for å presse fram bustadbygging – dersom Scottsdale motset seg å byggje fleire bustader, kan delstatsforsamlinga i framtida påleggje endå meir omfattande oppjustering av arealbruk. Det kan føre til meir konkurranse (tilbod) i einebustadområde dersom til dømes tomannsbustader eller fleire sekundærbustader (ADU) blir lovlege generelt. Vatn- og miljøutfordringar: Som nemnt er langvarig vassmangel ein trugande risiko. Det kan vise seg som auka kostnader (høgare vassavgifter gjer basseng og plenar dyrare å halde ved like, noko som kanskje gjer enkelte bustader mindre attraktive) eller til og med byggjestopp (lite sannsynleg i sjølve Scottsdale som har sikra vassforsyning, men ikkje umogleg i eit alvorleg scenario). I tillegg er ekstrem varme ein miljørisiko – 2023 hadde rekordvarme i Phoenix. Dersom slike klimautfordringar blir verre, kan det føre til at potensielle tilflyttarar unngår Arizona, eller at noverande innbyggjarar (særleg pensjonistar) ikkje blir verande like lenge kvart år. Det har enno ikkje påverka eigedomsmarknaden på ein målbar måte, men dersom somrane blir nesten ulevelege, er det ein risiko for Scottsdales attraktivitet.

Som nemnt er langvarig vassmangel ein trugande risiko. Det kan vise seg som auka kostnader (høgare vassavgifter gjer basseng og plenar dyrare å halde ved like, noko som kanskje gjer enkelte bustader mindre attraktive) eller til og med byggjestopp (lite sannsynleg i sjølve Scottsdale som har sikra vassforsyning, men ikkje umogleg i eit alvorleg scenario). I tillegg er ein miljørisiko – 2023 hadde rekordvarme i Phoenix. Dersom slike klimautfordringar blir verre, kan det føre til at potensielle tilflyttarar unngår Arizona, eller at noverande innbyggjarar (særleg pensjonistar) ikkje blir verande like lenge kvart år. Det har enno ikkje påverka eigedomsmarknaden på ein målbar måte, men dersom somrane blir nesten ulevelege, er det ein risiko for Scottsdales attraktivitet. Overbygging i luksusleilegheitssegmentet: Det er fleire eksklusive leilegheitsprosjekt på gang (FENDI Residences, Optima, osv.). Scottsdales marknad for luksusleilegheiter har historisk vore relativt liten. Dersom alle desse prosjekta blir ferdige omtrent samstundes, er det ein risiko for ein kortvarig overflod av luksusleilegheiter . Vi har sett noko liknande i Miami i tidlegare syklusar. Utbyggjarar vil teste kor stor etterspurnaden er; dersom økonomien vaklar, kan enkelte einingar bli ståande uselde lenger, noko som kan tvinge fram prisavslag og skade investorar som vil selje raskt. Så sjølv om nye prosjekt er spennande moglegheiter, inneber dei òg risiko dersom du spekulerer i verdistigning fram til ferdigstilling.

Det er fleire eksklusive leilegheitsprosjekt på gang (FENDI Residences, Optima, osv.). Scottsdales marknad for luksusleilegheiter har historisk vore relativt liten. Dersom alle desse prosjekta blir ferdige omtrent samstundes, er det ein risiko for ein kortvarig . Vi har sett noko liknande i Miami i tidlegare syklusar. Utbyggjarar vil teste kor stor etterspurnaden er; dersom økonomien vaklar, kan enkelte einingar bli ståande uselde lenger, noko som kan tvinge fram prisavslag og skade investorar som vil selje raskt. Så sjølv om nye prosjekt er spennande moglegheiter, inneber dei òg risiko dersom du spekulerer i verdistigning fram til ferdigstilling. Økonomisk nedgang eller endring: Økonomien i Scottsdale er mangfaldig, men ikkje usårbar. Ein nasjonal resesjon kan føre til mindre turisme og færre bedriftsflyttingar midlertidig, noko som svekkar etterspurnaden etter både bustader og næringslokale. Eller dersom ein av dei store arbeidsgjevarane i Scottsdale reduserer aktiviteten (til dømes eit stort selskap som Vanguard flyttar arbeidsplassar ut), kan det ramme enkelte delmarknader. Det finst òg geopolitisk risiko – dersom aksjemarknadene kollapsar eller det kjem ein ny pandemi, kan luksusforbruk og kjøp av fritidsbustader stoppe opp ei stund.

Økonomien i Scottsdale er mangfaldig, men ikkje usårbar. Ein nasjonal resesjon kan føre til mindre turisme og færre bedriftsflyttingar midlertidig, noko som svekkar etterspurnaden etter både bustader og næringslokale. Eller dersom ein av dei store arbeidsgjevarane i Scottsdale reduserer aktiviteten (til dømes eit stort selskap som Vanguard flyttar arbeidsplassar ut), kan det ramme enkelte delmarknader. Det finst òg – dersom aksjemarknadene kollapsar eller det kjem ein ny pandemi, kan luksusforbruk og kjøp av fritidsbustader stoppe opp ei stund. Høgare kostnader og skattar: Byggekostnadene er framleis høge, noko som pressar marginane for utbygging eller oppussing. Eigedomsskatten i Arizona er moderat, men dersom verdiane held fram med å stige, vil skatterekningane òg gjere det (sjølv om det er avgrensa årlege auke på primærbustader, har ikkje sekundær-/investeringsbustader same tak). Investorar må òg ta høgde for aukande forsikringskostnader – interessant nok har Arizona ikkje orkanar, men det hender med flaum, skogbrannar i områda rundt, osv., og nasjonale forsikringskostnader stig.

Strategiar for investorar: Med tanke på det ovanfor, vil fornuftige investorar i Scottsdale:

Ha fokus på kontantstraum og ikkje berre spekulasjon. Sørg for at ei eigedom kan bere seg sjølv med leigeinntekter på dagens nivå, slik at du kan halde på ho gjennom marknadssyklusar.

og ikkje berre spekulasjon. Sørg for at ei eigedom kan bere seg sjølv med leigeinntekter på dagens nivå, slik at du kan halde på ho gjennom marknadssyklusar. Kanskje partnar eller samle ressursar for å kjøpe med mindre lån eller kontant, og så refinansiere når rentene blir betre.

for å kjøpe med mindre lån eller kontant, og så refinansiere når rentene blir betre. Diversifiser eigedomstypar – kanskje ein miks av utleigebustad, eit lite næringsbygg, osv., for å spre risikoen.

Følg med på lokalpolitikken (til dømes, om nye bystyremedlemmer blir valde på plattformer for sakte vekst eller vekst, kan det signalisere endringar).

Sjå etter unike eigedomar som vil halde verdien – t.d. eit hus med sjeldan utsiktstomt eller ein historisk eigedom i gamlebyen – det unike gir ein buffer i nedgangstider.

som vil halde verdien – t.d. eit hus med sjeldan utsiktstomt eller ein historisk eigedom i gamlebyen – det unike gir ein buffer i nedgangstider. Planlegg for lengre haldetid. Rask flipping er vanskelegare no, så ver førebudd på å eige eigedomen minst 5+ år for å få gevinst.

I hovudsak er Scottsdale framleis ein førsteklasses stad for eigedomsinvestering på grunn av dei varige etterspurnadsdrivarane: sol, jobbar, prestisje og avgrensa areal. Investorar kan finne mykje oppside, frå høginntekt-leigetakarar til verdistigning og utviklingsmoglegheiter. Men suksess krev at ein navigerer den nye normalen med høgare finansieringskostnader, er merksam på reguleringar, og vel eigedomar som kan tole både solrike og regntunge dagar (bokstaveleg talt og i overført tyding). Med ein gjennomtenkt strategi bør investering i Scottsdale fram til 2028 gi gode resultat – berre utan dei himmelhøge avkastningane frå boom-perioden, noko som eigentleg er eit teikn på ein marknad som modnast og stabiliserer seg mileszimbaluk.com realwealth.com.