Milliardbomsar og bustadkriser: Ei vill veke i dei globale eigedomsmarknadene (6.–7. september 2025)

Nord-Amerika: Avkjølande renter, forsiktige kjøparar

USA – Teikn til lettelse: Den amerikanske bustadmarknaden viste dei første teikna til lettelse for kjøparar denne veka. Bustadlånsrentene stupa til sitt lågaste nivå sidan oktober 2024 – den 30-årige fastrenta fall med 16 basispunkt til om lag 6,29 % ainvest.com. Dette kraftige fallet på éin dag, drevet av svake jobbtal og håp om rentekutt frå Federal Reserve, har gitt konkrete innsparingar (om lag 169 dollar mindre per månad på eit lån på 450 000 dollar) og løfta stemninga blant bustadkjøparar ainvest.com ainvest.com. “Momentumet snur” i kjøparane si favør etter år med stigande kostnader, som Fortune påpeika, med betre kjøpekraft opp 3,1 % frå året før newslink.mba.org. Bustadbyggjarar og bustadlånsbankar steig på børsen etter nyheita, noko som speglar forventningar om at lågare finansieringskostnader vil auke etterspurnaden ainvest.com. Likevel er det framleis usikkerheit i marknaden: ei undersøking frå Bank of America fann at 60 % av amerikanarar framleis er usikre på om det er eit godt tidspunkt å kjøpe på, det høgaste sidan 2023 reuters.com reuters.com. Høge prisar og økonomisk uro gjer at mange “ventar… på at renter og prisar skal gå ned” ytterlegare reuters.com.

Canada – Marknaden på kanten: I Canada har bustadskjølingsbølga råka ein nøkkelmarknad: Toronto. Salet i august i Greater Toronto Area fall med 1,8 % frå juli (sesongjustert), og markerer det første fallet sidan mars reuters.com. Prisane gjekk òg ned – referanseindeksen gjekk ned til C$978 100, og forlenger ein flat-til-fallande trend som har vore sidan november i fjor reuters.com. Toronto Regional Real Estate Board skuldar på “utfordrande” prisnivå: “Ein husstand med gjennomsnittsinntekt… har framleis utfordringar med å ha råd til den månadlege bustadlånsbetalinga på ein gjennomsnittsprisa bustad,” sa Jason Mercer i TRREB reuters.com. Lånekostnadene er framleis strenge, sjølv om sentralbanken i Canada har pausa rentehevingane på 5 %. Mercer påpeika at med sjølv ein moderat lettelse i bustadlånsrenta, “vil eit auka tal kjøparar [kunne] gå ut av venteposisjon for å dra nytte av dagens godt forsynte marknad” reuters.com. Faktisk er nye oppføringar opp 9,4 % år-over-år, noko som gir kjøparane meir å velje i reuters.com. No er blikket retta mot sentralbankmøtet i Canada 17. september – marknaden ventar forsiktig på første rentekutt (etter å ha halde på 5 % sidan mars) reuters.com for å hindre ein djupare nedtur i bustadmarknaden.

Kommersiell åtvaring: Nord-Amerika sitt kommersielle eigedomsmarked er framleis delt. Det amerikanske kontormarkedet er i ein djup nedgang – nasjonal kontorvakans nådde ein rekord på 20,7 % i Q2 2025, ein utan sidestykke overflod av tomme lokale reuters.com. Store byar har det verre: Vakansen i San Francisco har skote i vêret til ~27,7 % (mot ~8,6 % før pandemien) reuters.com, medan Manhattan og Charlotte ligg rundt 23 % reuters.com. Vedvarande heimekontor og innstrammingar i næringslivet har ført til det Moody’s Analytics kallar ein “strukturell forstyrring” i kontorsektoren reuters.com. Eigedomsverdiane fell, noko som pressar utleigarar og regionale bankar med $290 milliardar i kontorlån som forfell innan 2027 reuters.com. Som svar snur utviklarane seg – frå å gjere om kontor til leilegheiter (over 149 millionar kvadratfot planlagt for gjenbruk) reuters.com til å prioritere heitare segment som industri/logistikk og fleirfamiliebygg. Til samanlikning er amerikansk industri- og fleirfamilieeigedom framleis relativt robust, støtta av låg vakans og stabil leigevekst m24sunshine.com. Og i Canada har kommersiell investering sakka farten, men ikkje kollapsa; ledige toppkontor i byar som Toronto og Vancouver er høge (~15 %) men under amerikanske toppar, medan industrilokale framleis er etterspurt takka vere vekst i netthandel. Alt i alt er marknadstrua i Nord-Amerika forsiktig på veg opp for bustad etter kvart som rentene fell, sjølv om kommersielle segment må gjennom ei smertefull omstilling til realitetane etter pandemien.

Europa: Bustadgevinstar mot kommersiell smerte

Storbritannia – Stabile prisar: Den britiske bustadmarknaden viste overraskande motstandskraft inn mot hausten. Bustadlånsutlånar Halifax rapporterte at bustadprisane steig med 0,3 % i august, den tredje månaden på rad med auke reuters.com. Dette gjer at prisane ligg 2,2 % høgare enn for eitt år sidan reuters.com, og overgår til og med analytikarane sine prognosar (dei venta berre ein +0,1 % månadsauke) reuters.com. Gjennomsnittsprisen på ein bustad er no rekordhøge £299 331 reuters.com. Halifax peikar på betra kjøpekraft og jamn etterspurnad: etter ein kraftig korreksjon i 2024 har lønene auka og bustadlånsrentene stabilisert seg, noko som har gjort det mogleg for kjøparar å kome tilbake. “Bustadmarknaden har vist at ho kan takle desse utfordringane,” sa bustadlånsdirektøren i Halifax, og peika på ein “langsam, men jamn stigning” i prisane som bør halde fram dersom dei økonomiske tilhøva held seg reuters.com. Men ikkje alle tal peikar same veg: konkurrenten Nationwide registrerte ein prisnedgang på 0,1 % i august reuters.com, og talet på transaksjonar er framleis under nivået før pandemien. Kjøpsåtferda har endra seg – tal frå Rightmove viser at seljarar måtte setje ned prisane meir enn vanleg i sommar for å få gjennomført sal reuters.com. Og med mogleg regjeringsskifte i vente, skapar usikkerheit om skattepolitikken uro i marknaden for dyrare eigedomar: bransjeundersøkingar viser at nokre kjøparar held att, i frykt for at det neste statsbudsjettet (ventast i november) kan auke eigedomsskatten på luksusbustadar reuters.com. For no, derimot, trotsar den britiske bustadmarknaden tyngdekrafta, hjelpt av fallande inflasjon og rentepause frå Bank of England, som har styrkt forbrukartilliten.

Kontinentaleuropa – Investeringstørke: På andre sida av Kanalen slit eigedomsmarknadene i Europa med ein nedgang, særleg innan næringseigedom. Transaksjonsvoluma har stupt i 2025. I første kvartal var samla europeisk investering i næringseigedom berre €47,8 milliardar – mindre enn halvparten av nivået for tre år sidan m24sunshine.com. Førebelse tal for andre kvartal er endå dystrare: grensekryssande investeringar fall med om lag 20 % frå året før, til berre €17,2 milliardar, eit tiårslåg som viser ein kraftig tilbakegang frå internasjonale investorar m24sunshine.com. Årsakene: skyhøge renter og økonomisk usikkerheit. Med Den europeiske sentralbanken som held renta på eit toppnivå på 4,25 % (for å kjempe mot kjerneinflasjon nær 5 %), har finansieringskostnadene skote i vêret, og eit misforhold i prisforventningar har stoppa avtalane m24sunshine.com. Potensielle kjøparar krev store prisavslag, men mange seljarar vil ikkje rikke seg – noko som fører til stillstand og “låg likviditet” i heile marknaden m24sunshine.com.

Sektorskilnader: Nedgangen i eigedomsmarknaden i Europa er ujamn mellom sektorane. Kontorbygg og eldre kjøpesenter opplever fallande etterspurnad og verdiar m24sunshine.com. Vedvarande heimekontor-trendar og vekst i netthandel har gjort at kontor og sekundære kjøpesenter slit med å tiltrekkje seg leigetakarar. Til dømes falla kommersielle sal i Tyskland ytterlegare 2 % i første halvår 2025, og forlenga fjorårets nedgang m24sunshine.com. Likevel finst det lyspunkt: logistikklager, utleigebustader og hotell over heile Europa held fram med å “behalde investeringsappell” m24sunshine.com. Desse segmenta tener på strukturelle medvindar – logistikk frå omlegging av forsyningskjeder og netthandel, bustad frå kronisk bustadmangel, og hotell frå oppsving i reiseliv. Store investorar som private equity-selskap har faktisk snudd seg mot å kjøpe lager og bustadporteføljar, og ser på dei som meir inflasjonsrobuste inntektskjelder. Analytikarar i Cushman & Wakefield peikar på at kapitalverdiar i prime logistikk og fleirfamiliebustader allereie er i ferd med å botne ut og kan stabilisere seg i andre halvår 2025 etter kvart som prisane justerer seg cushmanwakefield.com.

Utsikter: Eigedomsstemninga i Europa er forsiktig optimistisk om at det verste er over. Med minkande frykt for resesjon (BNP i eurosona veks framleis svakt) og ECB truleg på rentetoppen, ser enkelte opportunistiske fond etter gode kjøp i overselde marknader. Prognosar frå CBRE spår ein gradvis oppgang i 2025, der samla avkastning for eigedom kan bli positiv (~7 % i 2025) mediaassets.cbre.com. Men risikoen er framleis høg – geopolitiske spenningar og vedvarande høge finansieringskostnader kan forseinke oppgangen. På kort sikt får utleigarar det tøft: refinansiering er dyrt, og verdiane på kontorbygg i byar som Frankfurt og Amsterdam har falle tosifra prosent frå toppane i 2021. Dei komande kvartala vil teste tungt belånte europeiske utleigarar (t.d. fleire tyske og svenske eigedomsselskap) når dei må refinansiere eller selje eigedom i ein deprimert marknad. Oppsummert er europeisk eigedomsmarknad delt – robuste bustadmarknader som Storbritannia og delar av Frankrike stig så smått igjen reuters.com, medan investerings- og næringssegmenta står på staden kvil og ventar på klarare økonomiske signal og eit omslag i rentene.

Asia-Pacific: Turbulens i Kina, målretta optimisme andre stader

Kina – Krise og inngripen: Kinas enorme eigedomssektor – lenge ein vekstmotor – er framleis i djup krise. Dei siste dagane har eigedomssal og prisar på landsbasis halde fram med å stagnere, og problema for dei store utbyggjarane aukar. Evergrande Group, som ein gong var Kinas største utbyggjar, har formelt blitt fjerna frå børsen i Hongkong (frå 25. august) etter å ikkje ha klart å løyse si gjeld på 300 milliardar dollar thediplomat.com. Ein annan gigant, Country Garden, åtvara om at dei vil få eit endå større tap for første halvår av rekneskapsåret 2025, med overskotet utradert av eit fall på 50 % i levering av bustadprosjekt reuters.com reuters.com. Dei leverte berre om lag 74 000 bustader i første halvår, knapt halvparten av tempoet frå i fjor reuters.com, noko som viser korleis nedgangen i eigedomsmarknaden har stoppa kontantstraumen. Country Garden mislighaldt allereie 11 milliardar dollar i utanlandske obligasjonar seint i 2023, og restruktureringa av gjeld på 14,1 milliardar dollar pågår framleis reuters.com. Med utbyggjarar utan pengar står utallege prosjekt uferdige, noko som undergrev kjøparane si tillit og fører til at bustadprisane fell i mange byar.

Som svar trappar Beijing opp politisk støtte. Myndigheitene har letta på bustadlånsreglane (og gjev insentiv til førstegangskjøparar i dei store byane) og kutta rentene forsiktig. Merk at Bloomberg melde at reguleringsstyresmaktene planlegg å mobilisere statseigde selskap til å kjøpe uselde bustader frå utviklarar i trøbbel reuters.com. I denne ordninga kan store statlege selskap og kapitalforvaltarar (som China Cinda) få tilgang til ein sentralbankfond på ¥300 milliardar for å kjøpe overskotslager reuters.com. Dette vil redusere overskotet og tilføre likviditet til utviklarane. Det byggjer vidare på eit initiativ frå 2022 der lokale styresmakter og SOE-ar vart oppmoda til å kjøpe bustadlager ved hjelp av PBOC sine vidareutlånsordningar reuters.com. Sjølv om desse tiltaka hjelper litt, er tilliten framleis skjør: bustadinvesteringane har falle med om lag 8 % hittil i år og kjøparinteressa er svak i alle utanom dei største Tier-1-byane. Analytikarar åtvarar om at Kinas bustadproblem – som starta med eit inngrep mot utviklarskuld i 2021 – vil vere ei langvarig bør. “Dette er ein strukturell nedgang, ikkje ein syklisk hump,” sa ein økonom til Reuters, og peika på at veksten i bybefolkninga er i ferd med å bremse opp og at spekulativ iver truleg ikkje kjem attende. Styresmaktene står overfor ei vanskeleg balansering for å stabilisere bustadmarknaden (som er avgjerande for økonomien) utan å redde uansvarlege utviklarar fullt ut.

Breiare Asia – blanda utsikter: Utanfor Kina er eigedomsutviklinga i Asia-Stillehavsregionen meir positiv. Japan skil seg ut som ein magnet for investeringar. Denne veka kunngjorde den europeiske kapitalforvaltaren PATRIZIA eit stort oppkjøp i Japan – ein bustadportefølje med 14 eigedomar i Tokyo, til saman om lag 800 leilegheiter patrizia.ag patrizia.ag. Med 97 % utleigegrad og leiger som ligg 10 % under marknadsnivå, ser Patrizia sterk “inntektsstabilitet og… moglegheit til å auke inntektene gjennom aktiv forvaltning”, ifølgje Japan-sjef Masami Takizawa patrizia.ag patrizia.ag. Avtalen (ein av Patrizia sine største nokon gong i Japan) viser utanlandske investorar si tillit til utleigebustader i Tokyo, som tener på urbanisering og stramt tilbod. Japans svært låge renter og aukande leiger gjer landet attraktivt samanlikna med andre marknader der lånekostnadene er høge. På same måte har Singapore og Sør-Korea opplevd jamn interesse for logistikk- og datasenter-eigedomar, sjølv om høge renter har dempa volumet noko.

Australia & India: I Australia er forteljinga i ferd med å endre seg frå oppgang til politikkstyrt moderasjon. Etter rask vekst tidleg i 2025, kutta Reserve Bank of Australia renta tre gonger (ned til 3,60 % ved midten av året afr.com) for å støtte økonomien under låg inflasjon. Bustadmarknadene i Sydney og Melbourne har sidan stabilisert seg med moderate prisaukar, då lågare renter veg opp for forsiktige kjøparar. Samstundes er Indias næringseigedom på veg opp att med sterk kontorutleige (særleg IT-knutepunkt som Bangalore), og bustadsalget har nådd rekordhøge nivå i dei største byane takka vere sterk økonomisk vekst.

Framveksande politiske tiltak: Regionale styresmakter er òg aktive. Sør-Korea førebur tiltak for å auke bustadtilbodet, med mål om å dempe prisane og hjelpe unge kjøparar (sjølv om detaljane enno ikkje er klare) menafn.com menafn.com. Og i Vietnam har regjeringa letta på kredittvilkåra for eigedomsselskap og bustadkjøparar, for å avverje ein kredittkrise i eigedomssektoren. Overordna er utsiktene for eigedomsmarknaden i Asia-Stillehavsregionen todelte: Kinas langvarige nedgang dreg ned regional vekst og etterspurnad etter råvarer, men andre marknader (Japan, India, Søraust-Asia) viser seg relativt motstandsdyktige med målretta stimulansar og vedvarande urban etterspurnad. Investorar er i aukande grad selektive – dei føretrekk marknader med klarare fundament eller politisk støtte, og styrer unna dei med høg gjeld og overtilbod.

Midtausten: Glovarme Gulf-marknader og nye reformer

Gulf-boom – Dubais rekordvekst: Midtausten sitt eigedomsfokus er på Gulfens ekstraordinære eigedomsboom, særleg Dubai. Emiratets eigedomsmarknad slår rekordar i 2025, driven av ein straum av rikdom og investorar. I dei første åtte månadene (jan–aug) noterte Dubai om lag AED 441,2 milliardar i eigedomssal (~$120 milliardar) instagram.com – eit tal som overgår heile årssal frå tidlegare år. Berre i 2. kvartal 2025 vart det selt 51 000 bustader, det høgaste kvartalsvolumet nokon gong, ifølgje Knight Frank bloomberg.com. Etterspurnaden er brei – ultraluksuriøse villaer på Palm Jumeirah, moderne leilegheiter og til og med sal av bustader under planlegging blomstrar. Oppgangen har pressa prisane opp tosifra prosent år for år i dei mest attraktive områda. Til dømes er villaprisane ~16 % høgare enn for eitt år sidan, ifølgje eigedomskonsulentar, og transaksjonsvolumet er opp ~30 % hittil i år.

Denne overfloden er “med på å fyre opp under frykten for et nytt krakk”, skriv Bloomberg bloomberg.com . Erfarne observatørar ser parallellar til 2009, då Dubais førre eigedomsboble sprakk.: eit herskapshus på Palm Jumeirah vart nyleg selt for rekordhøge 170 millionar AED (~46 millionar dollar), og spekulasjon i uselde einingar har kome tilbake. Marknaden har likevel fått nye støttespelarar – ein straum av utanlandske langtidsbuarar (som flyktar frå uro andre stader) og relativt avgrensa nybygging i attraktive område. Utbyggjarar slepp òg ut nye prosjekt i etappar for å styre tilbodet., men ventar ikkje eit umiddelbart krakk: “Denne syklusen er annleis – fleire sluttbrukarar, mindre gjeld,” seier eit lokalt meklarfirma, sjølv om dei innrømmer at dersom globale renter held seg høge og oljeprisen fell, kan eigedomsmarknaden i Dubai kjølast ned. For no er farten framleis høg: salet i august nådde 10,9 milliardar dollar (13 % høgare enn i fjor) under ein kjøpsbølge om sommaren therealestatereports.com . Leigeavkastninga er framleis attraktiv (~6–8 %), noko som lokkar til seg institusjonelle investorar. Likevel harmerka seg spekulasjonsbølgja, og vurderer tiltak som høgare transaksjonsgebyr eller endringar i bustadreglane for å hindre overoppheting.

Saudi-Arabia – Opnar opp: I Saudi-Arabia er den store historia regulatorisk omforming. Den 8. juli godkjende regjeringa ein banebrytande lov om eigarskap og investering i eigedom for ikkje-saudiarar, som dramatisk liberaliserer utanlandsk tilgang til eigedomsmarknaden i kongeriket natlawreview.com. Frå og med januar 2026 vil lova tillate utanlandske personar og selskap å eige og investere i eigedom i utpeikte soner (som skal spesifiserast av den nye Generelle Eigedomsstyresmakta) natlawreview.com. I første omgang vil desse sonene inkludere område med høg etterspurnad i Riyadh, Jeddah og andre større byar. Visse vilkår gjeld – til dømes må utanlandske kommersielle investeringar vere utviklingsprosjekt med minst 30 millionar SAR (~8 millionar USD) i kapital og fullførast innan 5 år natlawreview.com. Men endringa er betydelig: ho erstattar eit to tiår gammalt restriktivt rammeverk og er i tråd med Saudi Vision 2030-måla om å tiltrekke utanlandsk kapital og kompetanse natlawreview.com. Målet til regjeringa er å auke tilbodet av eigedom og modernisere sektoren samstundes som lokale interesser blir ivaretatt. Til dømes vil utlendingar framleis i stor grad vere utestengde frå å eige i dei heilage byane Mekka og Medina natlawreview.com, og individuelle utanlandske arbeidarar kan berre kjøpe bustad dersom dei har opphaldsløyve og får godkjenning frå innanriksdepartementet natlawreview.com. Innføringa vil skje gradvis, med reguleringsstyresmakter som følgjer med på verknaden på prisar og bustadtilgjenge for saudiske innbyggjarar natlawreview.com. Reaksjon: Eigedomsutviklarar og globale investorar har teke godt imot lova, og kallar ho ein “game-changer” for å gjere marknaden djupare. Analytikarar ventar ei bølgje av utanlandske investeringar i saudiske kommersielle prosjekt (hotell, kontor, kjøpesenter) når sonene blir kunngjorde, sjølv om den fulle effekten vil kome over fleire år.

Andre regionale trendar: Over heile Golfen gir sterke oljeinntekter og økonomisk vekst ein oppsving i eigedomsmarknaden. Qatar og Abu Dhabi opplever òg prisauke, sjølv om det er meir moderat enn i Dubai. Riyadh har ein byggeboom ettersom Saudi-Arabias hovudstad tiltrekkjer seg selskap gjennom initiativet for flytting av verksemd. Luksussegmentet blomstrar i heile regionen – Dubai leiar med sal av ultraprime eigedomar (Knight Frank rangerte byen som marknad nr. 1 for bustadsal over $10M i 2025), og diplomatområdet i Riyadh og kystutviklinga NEOM vekkjer interesse. Samstundes står Egypt i ein motsett situasjon: valutakrise og IMF-reformer har svekka eigedomsmarknaden, med lokale bustadprisar som stig kraftig i egyptiske pund, men investeringane går tregare. I Israel har bustadprisane kjølna for første gong på fleire år, ned om lag 2 % frå toppane i 2024, då høgare renter og politisk uro svekkjer kjøparane si tillit. Samla sett er eigedomsforteljinga i Midtausten mot slutten av 2025 prega av vekst og moglegheiter i Golfen, støtta av reformer og økonomisk diversifisering, men med utfordringar i økonomiar under press.

Latin-Amerika: Høge renter, store planar og robust etterspurnad

Brasil – Navigerer ein kredittknipe: Brasil, Latin-Amerikas største økonomi, slit med konsekvensane av høge renter på bustadsektoren. Med sentralbankens styringsrente, Selic, på 14,75 % – det høgaste på nesten 20 år reuters.com – har lånekostnadene for bustadlån skote i vêret, noko som har dempa bustadsal og bygging. For å gjere situasjonen verre, har brasilianarar trekt pengar ut av tradisjonelle sparekontoar (hovudkjelda til bustadfinansiering) for å jakte på investeringar med høgare avkastning reuters.com. Dette har ført til eit finansieringsgap for eigedomslån. Som svar har sentralbanksjef Gabriel Galipolo varsla ein snarleg løysing: eit “bru”-finansieringsprogram for å gå over til ein ny modell for bustadfinansiering reuters.com. I ein tale 5. september forklarte han at planen – utvikla saman med store bankar som statlege Caixa – skal finne alternative finansieringskjelder for å erstatte dei minkande spareinnskota reuters.com reuters.com. Tanken er å bruke andre instrument (kanskje obligasjonar med pant eller meir verdipapirisering) for å sikre at utbyggjarar og bustadkjøparar får tilgang til kreditt til rentene går ned. “Vi må gå over til eit nytt system,” sa Galipolo, sidan finansiell utdanning og betre investeringsalternativ har endra sparevanane permanent reuters.com. Positivt er det at inflasjonen i Brasil har kjølnet til énsifra nivå, og sentralbanken har endeleg byrja å kutte rentene (eit kutt på 50 basispunkt i august, med fleire venta). Eigedomssektoren ventar spent på desse rentekutta for å få fart på aktiviteten. Bustadutbyggjarar melder at det var ein roleg periode for nye prosjekt midt i 2025, men dei håpar lågare finansieringskostnader mot slutten av året vil løyse ut oppdemd bustadetterspurnad – Brasil har ei stor ung befolkning og eit bustadunderskot på fleire millionar.

Mexico – Investeringsboom og nærflytting: Utsiktene for eigedomsmarknaden i Mexico er tydeleg positive. Ein nyleg analyse anslår at eigedomsinvesteringar vil nå 652 milliardar pesos (38 milliardar dollar) innan 2025, noko som reflekterer ein solid årleg vekst på om lag 15 % riotimesonline.com. Fleire faktorar driv denne optimismen. For det første har nærflytting av produksjon – når amerikanske selskap flyttar forsyningskjedene nærare – auka etterspurnaden etter industriell eigedom langs Mexicos grense mot USA og sentrale logistikknutepunkt. Ledig industrilokale i område som Monterrey og Tijuana er under 3 %, og leigene når nye høgder, noko som har ført til ein bølgje av lager- og fabrikkparkutvikling. For det andre har Mexicos regjering under president Claudia Sheinbaum (innsett seint i 2024) lansert ein ambisiøs bustadsatsing. Dei har som mål å byggje 1 million nye bustader i hennar periode riotimesonline.com, med fokus på rimelege einingar, noko som har auka aktiviteten blant bustadbyggjarar. Statlege bustadbyrå (Infonavit og Fovissste) aukar utlåna, og nye subsidier for låginntektskjøparar vart innførte i 2025-budsjettet. Som eit resultat er det venta at bustadbygginga vil auke med om lag 50 %: frå ₱241 milliardar i 2024 til ₱364 milliardar i 2025 riotimesonline.com. “Motstandskraft” er eit ord analytikarar brukar om den mexicanske marknaden – trass i globale utfordringar, held innanlandsk etterspurnad og utanlandske investeringar marknaden oppe mexlaw.com. Når det er sagt, møter Mexico motvind: høge renter (Banxicos rente er om lag 11,25 %) gjer bustadlån dyre, og politiske skifte kan forseinke lokale løyve (bustadmarknaden i Mexico by har vore treg på grunn av byråkratiske forseinkingar riotimesonline.com). I tillegg har avgrensingar i energiinfrastruktur dempa veksten i enkelte industrielle korridorar riotimesonline.com. Likevel er hovudforteljinga positiv: internasjonale investorar pøser pengar inn i mexicanske eigedomsfond og utbyggjarar, og satsar på vedvarande etterspurnad frå industrien og ein veksande middelklasse. Pesoens relative stabilitet og Mexicos nærleik til det amerikanske marknaden gjer landet endå meir attraktivt.

Andes- og Sørkjegle-regionen: Andre stader i Latin-Amerika er utviklingane meir lokaliserte. Chile og Colombia har opplevd avkjøling i bustadmarknaden grunna høgare renter og inflasjon, men har no passert toppinflasjonen, noko som kan gje marknadene deira eit oppsving i 2025. Argentina, midt i økonomisk uro og over 100 % inflasjon, har ein frosen formell eigedomsmarknad – transaksjonar skjer kontant eller ikkje i det heile – i påvente av utfallet av komande val og mogleg dollarisering. Peru opplever ein byggjebrems knytt til politisk uro. På den positive sida melder Panama om oppsving i næringseigedom (kontor og handel) etter pandemien, takka vere rolla si som regionalt forretningsknutepunkt, og karibiske marknader (som Den dominikanske republikk og Costa Rica) tener på turisme og bustadkjøp frå utanlandske tilflyttarar, særleg i resort- og kystområde. Oppsummert er eigedomslandskapet i Latin-Amerika todelt: økonomiar med høge renter står på staden kvil, medan Mexico (og til ein viss grad Brasil, når rentene fell) skil seg ut som veksthistorier som utnyttar strukturelle trendar.

Afrika: Innanlandsk kapital veks trass økonomiske utfordringar

Pan-afrikansk endring – lokale investorar tek over: Ein merkbar trend i Afrikas eigedomsmarknad i år er auken av innanlandske institusjonelle investeringar. Historisk har afrikansk eigedomsutvikling vore sterkt avhengig av utanlandsk kapital eller utviklingsfinansiering, men det er i endring. «Pensjonsfond og lokale kapitalforvaltarar kjem endeleg på bana,» forklarte Niyi Adeleye frå Standard Bank propertywheel.co.za. Til dømes auka nigerianske pensjonsfond si eigedomsallokering med om lag 418 % i første halvår 2025 samanlikna med første halvår 2024 propertywheel.co.za. Sjølv om det er frå eit lågt nivå (om lag 9 millionar dollar til 51 millionar dollar), er det eit betydeleg hopp, som viser ny tillit til eigedom som ein stabil, inntektsgjevande aktivaklasse. Denne tilføringa av langsiktig lokal kapital bidreg til å setje i gang prosjekt og kan redusere avhengigheita av ustabil utanlandsk finansiering propertywheel.co.za. På same måte i Aust-Afrika utforskar kenyanske og rwandiske pensjonsordningar eigedomsinvesteringar som til dømes rimelege bustader og næringsutvikling. Den komande Africa Property Investment Summit (18.–19. september i Cape Town) vil setje søkelys på denne trenden, og vise korleis lokal kapital «driv berekraftig vekst» og til og med erstattar nokre internasjonale investorar propertywheel.co.za propertywheel.co.za. Denne modninga av investeringsøkosystemet – der lokale bankar og fond stiller med varig kapital – lover godt for å skape meir robuste eigedomsmarknader på kontinentet propertywheel.co.za.

Sør-Afrika – Lågare renter, treg oppgang: Sør-Afrika, det mest utvikla marknaden på kontinentet, ser ein forsiktig oppgang takka vere rentekutt. Den sør-afrikanske sentralbanken har kutta styringsrenta med 100 basispunkt sidan slutten av 2024 (frå 8,25 % til 7,25 % innan midten av 2025, og til 7,00 % innan september) privateproperty.co.za. Den viktigaste utlånsrenta er no på 10,5 %, ned frå 11,75 % ooba.co.za. Desse kutta – mogleggjort av at inflasjonen har falle tilbake innanfor målet på 3–6 % – har byrja å få verknad i eigedomssektoren. Bustadlånsrenter går sakte ned, og det blir litt lettare å kjøpe bustad. Likevel er bustadmarknaden framleis under press. Som Global Property Guide påpeikar, er etterspurnaden dempa på grunn av «vedvarande høg arbeidsløyse og ein treg økonomi,» og bustadprisane i reelle verdiar står stille eller fell globalpropertyguide.com. Sør-afrikanske forbrukarar har dårleg økonomi, og bankane har stramma inn utlånskrava etter førre renteaukeperiode. Sal av bustader aukar berre svakt frå dei svake nivåa i 2024, og utbyggjarar melder om vanskelegheiter med å starte nye prosjekt (særleg i den rimelege delen av marknaden) på grunn av framleis høge finansieringskostnader og manglande kommunale tenester. Éin endring er ein aukande preferanse for mindre, energieffektive bustader etter kvart som forsyningane sviktar – straumutkoplingar har gjort solcellepanel og omformarar svært ettertrakta i bustadmarknaden, noko som påverkar prisar og etterspurnad.

På det kommersielle området speglar Sør-Afrika globale trendar: kontorledigheita i bysentra (t.d. Johannesburg sentrum) er høg (15–20 %), med pågåande nedskalering frå bedrifter, medan logistikk- og industrieiendommar blomstrar takka vere netthandel og handel. Ein fersk rapport frå eit konsulentselskap peika på lagerutleige på over 83 % i sentrale afrikanske marknader, der Sør-Afrika har blant dei høgaste industrileigeprisane og avkastningane (~8 % direkteavkastning) på kontinentet consultancy.africa. Handelseigedom er delt: dei beste kjøpesentera har teke seg opp att etter COVID med auka besøkstal, men sekundære handelssenter slit fordi forbrukarane kuttar i forbruket.

Framveksande marknader og moglegheiter: Over heile Afrika blir enkelte byar peika ut som “byar å følgje med på” for eigedomsinvesteringar i 2025. Ei undersøking frå Estate Intel nemnde Nairobi, Lagos, Accra, Kigali og Johannesburg som toppval, takka vere urbanisering og vekstutsikter estateintel.com. Til dømes ser Nairobi etterspurnad etter moderne logistikksenter og bustader for middelklassen, Lagos har ein blomstrande marknad for detaljhandel og utvikling av blandingsføremål, og stabiliteten i Kigali tiltrekkjer utanlandske investorar innan rimelege bustader. Etterspurnaden etter bustader er framleis enorm i Afrika – eit kontinent med eit estimert underskot på 50 millionar bustadeiningar. Myndigheitene har merka seg dette: Kenya har nyleg innført ein omstridd bustadskatt for å finansiere nye rimelege bustader (sjølv om det har møtt motstand), og den nye administrasjonen i Nigeria prioriterer reform av bustadfinansiering for å gjere det lettare å få bustadlån. I Nigeria rapporterer Real Estate Developers Association om auka aktivitet etter kvart som den nye regjeringa prøver å dempe inflasjonen og stabilisere valutaen, noko som – om det lukkast – kan opne for meir bustadfinansiering. I tillegg er REITs (Real Estate Investment Trusts) sakte veksande – REIT-marknaden i Nigeria nådde om lag 600 millionar dollar i verdi, Afrikas nest største etter Sør-Afrika instagram.com, og tilbyr eit nytt investeringsalternativ.

Utfordringar: Trass i positive teikn, held utfordringar som valutauvisse, politisk risiko og manglande infrastruktur fram med å tynge mange afrikanske eigedomsmarknader. Finansieringskostnadene er høge (lokale renter i Nigeria og Ghana er over 20 % for utbyggjarar), og investortilliten kan vere skjør. Likevel tyder den aukande rolla til lokal kapital og gradvise økonomiske reformer på ei modning. Som ein ekspert sa, innpasset til pensjonsfond og lokale institusjonar “signalerer eit modnare investeringsøkosystem”, som truleg vil gi meir stabilitet, betre styring og lengre perspektiv til afrikansk eigedomsmarknad propertywheel.co.za. Framover er aktørane forsiktig optimistiske om at 2025 kan bli eit vendepunkt der eigedomsmarknadene i Afrika byrjar å ta ut sitt store potensial med større sjølvstende og motstandskraft.

