Global omvelting i eigedomsmarknaden: Veksande overskot, nedgangar og politiske endringar (30.–31. august 2025)

Nord-Amerika: Høge renter rammar bustadmarknaden

Avkjøling i bustadmarknaden: Den amerikanske bustadmarknaden slit med verknaden av høge renter. Gjennomsnittleg 30-årig bustadlån ligg framleis rundt 6,7 %, det høgaste på over to tiår, noko som kraftig reduserer kjøpekrafta investopedia.com. Nye tal viser at bustadprisane berre stig med om lag 1,9 % årleg (per juni) – langt under inflasjonsraten på 2,7 % investopedia.com. I praksis betyr det at reelle bustadverdiar fell for første gong på fleire år. «For første gong på fleire år klarer ikkje bustadprisane å halde tritt med den generelle inflasjonen… Den amerikanske bustadformuen har faktisk gått ned justert for inflasjon,» seier Nicholas Godec i S&P Dow Jones Indices investopedia.com. Dette markerer ein kraftig snuoperasjon frå pandemiboomen, då tosifra årlege prisaukar var normalen.

Tilbod og etterspurnad: I motsetnad til kjøpehysteriet i 2021, er marknaden i dag godt forsynt. Nybygg har ført til eit lager på 9,2 månader med nye bustader for sal – nær eit historisk høgt nivå investopedia.com – ettersom utbyggjarar fullfører prosjekt, men kjøparar held seg tilbake. Også talet på brukte bustader til sals aukar (4,6 månaders lager mot 4,0 for eitt år sidan) investopedia.com. Dette aukande tilbodet, særleg i tidlegare populære Sun Belt-marknader, pressar prisane nedover. Case-Shiller-indeksen stadfestar prisfall i enkelte vekstbyar: til dømes er Tampa ned 2,4 % år for år, San Francisco -2,0 %, noko som speglar overtilbod i desse områda investopedia.com. Til samanlikning held Nordaust- og Midtvesten seg relativt sterke – prisane i New York City er +7 % år for år, Chicago +6 %, støtta av strammare tilbod investopedia.com.

Utsikter og politikk: Dei raske rentehevingane til den amerikanske sentralbanken har ført til ein kollaps i bustadlånsaktiviteten – søknadene nådde nyleg eit 28-års lågpunkt reuters.com – men bustadmarknaden har ikkje krasja heilt. Prisane nasjonalt har falle mindre enn 3 % frå toppen i 2022 reuters.com, i strid med spådommar om ein større korreksjon. Analytikarar meiner no at det verste er over: «det verste av korreksjonen ser ut til å vere forbi, og vi ventar ikkje fleire vedvarande fall,» seier Andrew Burrell, sjeføkonom for eigedom i Capital Economics reuters.com. Det er semje om prisstagnasjon i 2024, sjølv om sentralbanken byrjar å kutte rentene, sidan eventuell ny etterspurnad kan bli balansert av fleire seljarar som kjem tilbake på marknaden reuters.com. Ein vedvarande hemsko er at det er vanskeleg for førstegangskjøparar å ha råd – sjølv om bustadprisane stoppar å stige, betyr bustadlånsrenter nær 7 % at dei månadlege betalingane framleis er tunge. Om lag halvparten av dei spurde eigedomsekspertane seier at det vil bli vanskelegare for førstegangskjøparar det komande året, trass i flate prisar reuters.com.

Canada & grensekryssande straumar: I Canada er ein parallell nedkjøling i gang. Store marknader som Toronto og Vancouver opplever lågare sal og moderate prisfall ettersom bustadlånsrenter på 5–6 % pressar kjøparane. Likevel held Nord-Amerika fram med å trekkje til seg global eigedomskapital. Særleg er latinamerikanske investorar stadig meir aktive i amerikansk eigedom: nesten halvparten av nye leilegheitssal i Miami i år er til latinamerikanske kjøparar, som ser på amerikansk eigedom som ein trygg hamn i møte med politisk og økonomisk uro heime miamiherald.com. Denne internasjonale etterspurnaden gir lommer av styrke sjølv om dei lokale kjøparane held seg unna.

Store avtalar og eigedomsfond (REITs): Trass i eit vanskeleg klima har nokre profilerte eigedomsavtalar og grep fått overskrifter:

Carlyle sin eigedomfond på 9 milliardar dollar: Private equity-giganten Carlyle Group har stengt ein amerikansk eigedomfond på 9 milliardar dollar – den største deira nokon gong reuters.com – noko som signaliserer at institusjonelle investorar framleis ser moglegheiter i utvalde sektorar. “Investorar forplikta pengar under “eit av dei vanskelegaste innsamlingmiljøa… i nyare tid,” sa Rob Stuckey, leiar for amerikansk eigedom i Carlyle reuters.com. Fonden unngår med vilje kontor, hotell og kjøpesenter , og fokuserer i staden på bustad, lager og sjølvlagring der “fundamenta er i betring” reuters.com. Stuckey påpeikte at mangelen på kjøparar i dagens marknad faktisk gir aktørar med god finansiering eit fortrinn i forhandlingar om avtalar reuters.com.

Amerikanske Real Estate Investment Trusts hadde ei ustabil veke. FTSE Nareit All-REIT-indeksen var flat i perioden 30.–31. august etter at ein sommaropptur dabba av. Industri-/logistikk-REITar held fram med å prestere best takka vere etterspurnad frå netthandel, medan kontor-REITar framleis er djupt i bjørneterritorium med høg ledigheit og nært føreståande gjeldsforfall. I selskapsnytt rapporterte Blackstone sin BREIT (ikkje-børsnotert REIT) om ein auke i innløysingsførespurnader i august då småinvestorar søkjer likviditet, noko som førte til at fondet igjen sette grenser for uttak – eit teikn på vedvarande investorforsiktighet i næringseigedomsmarknaden reuters.com. Merkverdige transaksjonar: Ingen store fusjonar vart kunngjorde 30.–31. august, men nokre regionale avtalar dukka opp. I New York skal Brookfield ha starta opp att samtalar om å selje ein del av eigarskapen i One Manhattan West-kontorbygget til ein kraftig rabatt, for å teste investorar si interesse for toppkontor. Og i Silicon Valley fullførte Google sal-tilbakeleige-avtalen på 300 millionar dollar for eit kontorområde til ein private equity-kjøpar – ein del av deira pågåande eigedomskonsolidering i møte med hybridarbeid (kjelder seier Google sel kontorverdiar for om lag 1,5 milliardar dollar i år for å kutte kostnader).

Ekspertblikk: Økonomar er delte om utviklinga i Nord-Amerika. Optimistar peikar på solid jobbvekst i USA og oppsamla etterspurnad blant millenniums-generasjonen som kan gi ny energi til bustadmarknaden dersom bustadlånsrentene fell, sjølv berre litt. Pessimistane meiner at «høge renter over lengre tid» vil halde bustader uoppnåelege for mange, og presse prisane forsiktig nedover reelt sett. Bank of America si siste undersøking fann at amerikanske forbrukarar er meir pessimistiske til bustadmarknaden enn dei har vore sidan 2023, og eit fleirtal ventar at prisane anten vil stagnere eller falle fordi lånekostnader og økonomisk uro skremmer vekk kjøparar reuters.com. Skjebnen til marknaden kan liggje i Federal Reserve sine neste grep – ein raskare overgang til rentekutt i 2024 kan gi ein mild oppgang, medan vedvarande bustadlånsrenter på over 7 % inn i neste år kan føre til vidare prisfall og lågare byggeaktivitet.

Europa: Fast i ‘Zombieland’, men med lyspunkt

Nedgang i næringseigedom: Eigedomsmarknadene i Europa, særleg innan næringseigedom, slit seg gjennom ein langvarig nedtur. Transaksjonsvoluma har stupt til nær tiårslåg, då høge finansieringskostnader og økonomisk uro held investorar på sidelinja. I første kvartal 2025 utgjorde sal av næringseigedom i Europa berre 47,8 milliardar euro – mindre enn halvparten av nivået tidleg i 2022 reuters.com. Grensekryssande investeringar har tørka inn: Andre kvartal viste ein nedgang på 20 % år for år i eigedomsinvesteringar inn til EMEA, det svakaste april–juni på ti år ifølgje Knight Frank-data reuters.com. Potensielle kjøparar krev store prisavslag, men mange seljarar (ofte med god kapital eller i «utset-og-lat-som»-modus med långivarar) nektar å rikke seg på pris, noko som fører til stillstand.

‘Zombieland’-marknad: Stemninga er markant annleis enn ved starten av 2025, då nokre optimistisk spådde ein oppsving etter pandemien. I staden, “Vi har ‘zombieland’… ingen oppgang, fastlåste verdiar, ingen likviditet som kjem tilbake,” sukkar Sebastiano Ferrante, leiar for europeisk eigedom i PGIM reuters.com. Han peikar på at sjølv opportunistiske investorar er forsiktige gitt den uklare utsikta. Problema byrjar å kome til overflata: nokre bankar og fond har byrja å selje eller restrukturere problematiske eigedomar i staden for å forlenge lån i det uendelege reuters.com. Til dømes prøvde kanadiske Brookfield å restrukturere eit obligasjonslån på London CityPoint-tårnet etter å ha trekt salet då boda kom langt under bokført verdi reuters.com. Og i Tyskland har det ikoniske Trianon-høgblokka i Frankfurt – der eigaren mislighaldt – blitt lagt ut for sal av ein administrator, eit sjeldan test av prissetjing i den sårbare marknaden reuters.com.

Sektorskilnader: Smerta er ikkje jamt fordelt:

Kontor & handel: Upopulære segment som sekundære kontorbygg og gamle kjøpesenter er praktisk talt illikvide – få kjøparar vil ta i dei sjølv med store rabattar reuters.com. Kontorledigheita er på eller nær rekordnivå i finanssentra som Frankfurt, London og Amsterdam sidan hybridarbeid har festa seg. Handels-eigedom møter motvind frå netthandel og svak forbrukarvilje; mange sekundære kjøpesenter er “fastlåste verdiar” som treng ny bruk.

Upopulære segment som sekundære kontorbygg og gamle kjøpesenter er praktisk talt illikvide – få kjøparar vil ta i dei sjølv med store rabattar reuters.com. Kontorledigheita er på eller nær rekordnivå i finanssentra som Frankfurt, London og Amsterdam sidan hybridarbeid har festa seg. Handels-eigedom møter motvind frå netthandel og svak forbrukarvilje; mange sekundære kjøpesenter er “fastlåste verdiar” som treng ny bruk. Bustad & logistikk: Lyspunkt finst i fleirfamiliebustader , der bustadmangelen i Europa held investeringsinteressa oppe (understreka av nylege avtalar i Tyskland og Nederland for utleigeporteføljar). Moderne logistikklager finn òg framleis kjøparar takka vere netthandelsboomen, sjølv om også denne sektoren har kjølna sidan toppåret 2021. Som Ferrante seier, “logistikk og hotell [gir] kjøpsmoglegheiter” sjølv om andre kategoriar slit reuters.com. Nokre private equity-fond kjøper faktisk stille opp lagerbygg i påvente av ein framtidig oppsving i etterspurnaden.

Lyspunkt finst i , der bustadmangelen i Europa held investeringsinteressa oppe (understreka av nylege avtalar i Tyskland og Nederland for utleigeporteføljar). Moderne finn òg framleis kjøparar takka vere netthandelsboomen, sjølv om også denne sektoren har kjølna sidan toppåret 2021. Som Ferrante seier, “logistikk og hotell [gir] kjøpsmoglegheiter” sjølv om andre kategoriar slit reuters.com. Nokre private equity-fond kjøper faktisk stille opp lagerbygg i påvente av ein framtidig oppsving i etterspurnaden. Hotell: Hotellbransjen er i ferd med å ta seg opp igjen etter at turismen har fått ein oppsving. I toppdestinasjonar (Paris, Roma, Dubai) har hotellbelegg og romprisar auka, noko som aukar interessa for oppkjøp av eksklusive hotell. Likevel gjer aukande avkastningskrav at kjøparar framleis er forsiktige, og nokre planlagde hotellsal har blitt lagt på is.

Investorstemning & finansiering: Investorstemninga i Europa er på sitt svakaste på over eit år reuters.com, noko som speglar situasjonen i USA der tilliten også fall i 2025. Ifølgje INREV (den europeiske foreininga for investorar i ikkje-noterte eigedomsfond) nådde investortillitsindeksen for midten av 2025 eit fleirårig lågpunkt reuters.com. Ein hovudårsak er finansieringskostnader: Med ECB-renter på fleirårige toppar har ikkje eigedomsavkastninga justert seg nok til å lokke kjøparar. Mange avtalar går rett og slett ikkje opp når lånerenta kan overstige 5 %, men prime kontoravkastning framleis berre er rundt 4 % i byar som Paris eller München. Inntil dette avkastningsgapet blir løyst (enten gjennom lågare renter eller lågare eigedomsprisar), kan transaksjonsaktiviteten forbli dempa.

Politikk og reguleringar: Europeiske styresmakter balanserer mellom bustadpriskrise og finansiell stabilitet:

Leigekontroll & bustadpolitikk: Fleire land strevar med korleis dei skal dempe leigeprisane og auke bustadtilbodet. I Berlin trådde ei ny regel inn i sommar som avgrensar leigeauke, med mål om å lette byrda for leigetakarar (sjølv om kritikarar meiner det vil hindre investeringar i nye bustader). Storbritannia diskuterer reformer av leigereglar og planreglar ettersom bustadprisar har blitt eit politisk stridstema før valet i 2026. Samstundes står EU samla overfor det Barcelonas ordførar kalla “bustadkrisa [er] no like stor trussel mot EU som Russland”, noko som understrekar kor akutt behovet for løysingar er theguardian.com.

Fleire land strevar med korleis dei skal dempe leigeprisane og auke bustadtilbodet. I Berlin trådde ei ny regel inn i sommar som avgrensar leigeauke, med mål om å lette byrda for leigetakarar (sjølv om kritikarar meiner det vil hindre investeringar i nye bustader). Storbritannia diskuterer reformer av leigereglar og planreglar ettersom bustadprisar har blitt eit politisk stridstema før valet i 2026. Samstundes står EU samla overfor det Barcelonas ordførar kalla “bustadkrisa [er] no like stor trussel mot EU som Russland”, noko som understrekar kor akutt behovet for løysingar er theguardian.com. Grøn byggesatsing: Berekraftreglar påverkar også eigedomsmarknaden. EU sitt foreslåtte Energy Performance Directive kan tvinge fram kostbare oppgraderingar av ineffektive eldre bygg innan 2030, noko som pressar eigarar av aldrande kontor og leilegheiter. Dette er venta å akselerere utfasingen av ikkje-grøne bygg (eit moment i “stranded assets”-problematikken) og styre investeringar mot oppgradering og grøne prosjekt.

Teikn til liv: Trass i det dystre biletet har nokre opportunistiske grep og positive teikn dukka opp:

Distressed deals: Nokre få modige investorar fiskar på botnen. London har sett private equity-bod på fleire kriseråka kontoreiendommar med 30–40 % rabatt samanlikna med verdsetjingar før pandemien. I Sverige, som hadde ein av dei brattaste nedturane i eigedomsmarknaden, har nasjonale institusjonar byrja å stille og roleg kjøpe opp høgkvalitets næringseigedom frå overbelasta utleigarar til røvarkjøp. Desse tidlege treka kan leggje grunnlaget for ei breiare opphenting dersom finansieringa betrar seg.

Nokre få modige investorar fiskar på botnen. London har sett private equity-bod på fleire kriseråka kontoreiendommar med 30–40 % rabatt samanlikna med verdsetjingar før pandemien. I Sverige, som hadde ein av dei brattaste nedturane i eigedomsmarknaden, har nasjonale institusjonar byrja å stille og roleg kjøpe opp høgkvalitets næringseigedom frå overbelasta utleigarar til røvarkjøp. Desse tidlege treka kan leggje grunnlaget for ei breiare opphenting dersom finansieringa betrar seg. Marknadstilpassingar: I delar av marknaden er opphentinga i gang. Cecile Retaureau frå Phoenix Group seier, “i nokre delar av marknaden er opphentinga godt i gang… men det finst upopulære eigedommar der det nesten ikkje er likviditet og meir smerte i vente.” reuters.com Dette tyder på at sentralt plasserte, framtidsretta eigedommar (tenk: prime kontor med høge ESG-ratingar, nye logistikksenter, prosjekt for rimelege bustader) har funne eit golv, sjølv om eldre og belånte eigedommar slit.

I delar av marknaden er opphentinga i gang. Cecile Retaureau frå Phoenix Group seier, “i nokre delar av marknaden er opphentinga godt i gang… men det finst upopulære eigedommar der det nesten ikkje er likviditet og meir smerte i vente.” reuters.com Dette tyder på at sentralt plasserte, framtidsretta eigedommar (tenk: prime kontor med høge ESG-ratingar, nye logistikksenter, prosjekt for rimelege bustader) har funne eit golv, sjølv om eldre og belånte eigedommar slit. Renteutsikter: Renteutviklinga blir avgjerande. Med inflasjonen i eurosona endeleg på veg ned (litt over 3 % nyleg), ventar mange at Den europeiske sentralbanken vil byrje å kutte rentene i 2026, om ikkje før. Eit tydeleg signal om rentekutt kan bli eit vendepunkt, senke avkastningskrava og lokke kjøparar tilbake. Fram til då kan eigedomsmarknaden i Europa forbli ei todelt historie – ein gryande oppgang for dei beste eigedommane og ein vedvarande nedtur for resten.

Asia: Kinas krise, Japans moglegheit

Kina – Krise og stimulansar: Kinas tidlegare så mektige eigedomssektor slit framleis med ein utan sidestykke nedtur. Eigedomsutviklarar er i krise, salet av nye bustader stuper, og tilliten til bustadkjøparar er knust. Country Garden, som tidlegare selde fleire bustader enn nokon annan utviklar i verda, åtvara 22. august om eit enormt tap første halvår då bustadleveransane fekk ein nedgang på 50 % frå i fjor reuters.com reuters.com. Selskapet mislighaldt utanlandske obligasjonar seint i 2023, og problema deira er eit bilete på “krise i heile sektoren” som allereie har felt kjempar som Evergrande reuters.com. Etter kvart som utviklarar stoppar prosjekt og febrilsk prøver å restrukturere gjeld, held bustadkjøparar tilbake – forskotssalet har tørka inn og nokre kjøparar nektar å betale lån på uferdige bustader i protest.

Beijing svarar med ei rekkje støttetiltak for å stogge fallet:

I slutten av august kutta kinesiske styresmakter krav til eigenkapital ved bustadlån i dei største byane. For førstegangskjøparar i storbyar som Beijing og Shanghai, blei minste eigenkapital etter rapportane senka frå 30 % til 20 %, og for sekundærbustader frå 60–70 % ned til om lag 30–40 %. Dette er meint å stimulere etterspurnaden ved å senke startkostnadene. Folkebanken i Kina reduserte sentrale renter (1-års Loan Prime Rate blei kutta tidlegare i august) og instruerte bankane om å redusere eksisterande bustadlånsrenter for kvalifiserte låntakarar. Mange kinesiske bustadeigarar som lånte til over 5 % under oppgangstida, kan få lånerenta si sett ned for å auke disponibel inntekt og bustadtilgjenge.

for kvalifiserte låntakarar. Mange kinesiske bustadeigarar som lånte til over 5 % under oppgangstida, kan få lånerenta si sett ned for å auke disponibel inntekt og bustadtilgjenge. Byar fjernar tidlegare innstrammingar: Fleire kommunar har letta på restriksjonar for bustadkjøp (til dømes ved å la ikkje-buarar kjøpe, eller ved å fjerne tak på kor mange bustader ein kan kjøpe). Megabyen Guangzhou fjerna etter rapportane alle restriksjonar på bustadkjøp 1. september. Andre byar tilbyr subsidier og skattelettar til bustadkjøparar.

Trass i desse tiltaka er tala framleis dystre. Nye bustadprisar har falle i over eitt år; i juli var prisane ned 2,8 % år-over-år, sjølv om fallet minka noko frå juni sitt 3,2 % dropp tradingeconomics.com. Investeringar i eigedom fell tosifra. Kanskje mest uroande er at hushald er motvillige til å ta opp lån – i juli såg ein det første netto fallet i uteståande bustadlån på 20 år reuters.com, noko som peikar på ein tillitskrise. Som sjeføkonom Zhiwei Zhang i Pinpoint Asset Management påpeika: “Kinas økonomiske momentum har svekka seg i tredje kvartal på grunn av vedvarande svak innanlandsk etterspurnad og ein avkjølande eigedomsmarknad.” reuters.com Dersom bustadnedgangen ikkje blir stoppa, trugar det Beijing sitt BNP-vekstmål (~5 % for 2025) ved å dempe forbruket (sidan bustadformue er ein viktig drivkraft for kinesisk konsum) reuters.com reuters.com.

Større Asia-Stillehavsregionen: Utanfor Kina viser andre asiatiske eigedomsmarknader eit blanda bilete:

Japan – Heit eigedom: Japan dukkar opp som ein overraskande investeringshotspot . Med ultralåge renter (Bank of Japan har framleis negativ/0 % styringsrente) og ein økonomi som endeleg ristar av seg deflasjon, strøymer globale investorar inn i japansk eigedom. Eit hovudeksempel: Sapporo Holdings sel eigedomsverksemda si (inkludert ein verdifull portefølje av bryggeri, kontor og hotell), og minst tre store utanlandske grupper førebur bod rundt ¥400 milliardar (2,7 milliardar dollar) reuters.com. Amerikanske oppkjøpsfond Bain Capital og KKR leier konsortium som ser på desse eigedelane reuters.com. Eigedom har blitt eit “populært mål for investorar i Japan etter kvart som landet kjem ut av deflasjon og rentene er låge” reuters.com. Ut over denne avtalen er den samla eigedomsinvesteringa i Japan i 2025 solid – J-REITs (japanske REITs) stig i verdi, og utleigebustader, logistikk og til og med kjøpesenter i forstader opplever auka etterspurnad. Einaste åtvaringa: Dersom BOJ skulle stramme inn politikken eller yenen svingar kraftig, kan det dempe utanlandsk interesse. Men førebels gjer stabile avkastningskrav og billeg finansiering Japan til ein sjeldan sweet spot globalt.

Japan dukkar opp som ein overraskande . Med ultralåge renter (Bank of Japan har framleis negativ/0 % styringsrente) og ein økonomi som endeleg ristar av seg deflasjon, strøymer globale investorar inn i japansk eigedom. Eit hovudeksempel: Sapporo Holdings sel eigedomsverksemda si (inkludert ein verdifull portefølje av bryggeri, kontor og hotell), og minst førebur bod rundt ¥400 milliardar (2,7 milliardar dollar) reuters.com. Amerikanske oppkjøpsfond og leier konsortium som ser på desse eigedelane reuters.com. Eigedom har blitt eit “populært mål for investorar i Japan etter kvart som landet kjem ut av deflasjon og rentene er låge” reuters.com. Ut over denne avtalen er den samla eigedomsinvesteringa i Japan i 2025 solid – J-REITs (japanske REITs) stig i verdi, og utleigebustader, logistikk og til og med kjøpesenter i forstader opplever auka etterspurnad. Einaste åtvaringa: Dersom BOJ skulle stramme inn politikken eller yenen svingar kraftig, kan det dempe utanlandsk interesse. Men førebels gjer stabile avkastningskrav og billeg finansiering Japan til ein sjeldan globalt. India – Reformar og vekst: Indias eigedomsmarknad tener på ein sterk økonomi (Q2 BNP +7,8% hindustantimes.com) og regjeringsreformar. Den 30. august retta Indias bustad- og byutviklingsminister, Hardeep Singh Puri, skarp kritikk mot den trege løysinga av stalled housing projects under landets konkursordning (NCLT) og etterlyste akutte reformar hindustantimes.com hindustantimes.com. Under ein eigedomskonferanse påpeikte han at dersom eit forseinka prosjekt blir dratt inn i NCLT, “er det sikkert at det aldri blir ferdigstilt” hindustantimes.com – ei direkte vurdering av behovet for å endre korleis utviklarinsolvensar blir handtert. Puri oppmoda utviklarar til å avgrense cash transactions (“eit stort problem” som bidreg til svart økonomi i eigedomssektoren) og å tilpasse oppgitte eigedomsverdiar (circle rates) til marknadsrealiteten for å betre openheita hindustantimes.com hindustantimes.com. Han understreka at eigedomssektoren bidreg med 8–10 % av Indias BNP og sette eit ambisiøst mål om å auke dette til 18 % innan 2047 hindustantimes.com, noko som understrekar sektorens betydning. Samstundes held bustadsalet seg sterkt i India i 2025, med høg etterspurnad frå sluttbrukarar i dei store byane; likevel pressar aukande byggekostnader og høge renter (bustadlån ~9 %) marginane til utviklarane. Sentralbanken har enno ikkje sett ned rentene i 2025, men låg inflasjon kan opne for lettelser snart, noko som vil støtte eigedomsmarknaden ytterlegare.

Indias eigedomsmarknad tener på ein sterk økonomi (Q2 BNP +7,8% hindustantimes.com) og regjeringsreformar. Den 30. august retta Indias bustad- og byutviklingsminister, Hardeep Singh Puri, skarp kritikk mot den trege løysinga av under landets konkursordning (NCLT) og etterlyste akutte reformar hindustantimes.com hindustantimes.com. Under ein eigedomskonferanse påpeikte han at dersom eit forseinka prosjekt blir dratt inn i NCLT, “er det sikkert at det aldri blir ferdigstilt” hindustantimes.com – ei direkte vurdering av behovet for å endre korleis utviklarinsolvensar blir handtert. Puri oppmoda utviklarar til å avgrense (“eit stort problem” som bidreg til svart økonomi i eigedomssektoren) og å tilpasse oppgitte eigedomsverdiar (circle rates) til marknadsrealiteten for å betre openheita hindustantimes.com hindustantimes.com. Han understreka at eigedomssektoren bidreg med 8–10 % av Indias BNP og sette eit ambisiøst mål om å auke dette til 18 % innan 2047 hindustantimes.com, noko som understrekar sektorens betydning. Samstundes held bustadsalet seg sterkt i India i 2025, med høg etterspurnad frå sluttbrukarar i dei store byane; likevel pressar aukande byggekostnader og høge renter (bustadlån ~9 %) marginane til utviklarane. Sentralbanken har enno ikkje sett ned rentene i 2025, men låg inflasjon kan opne for lettelser snart, noko som vil støtte eigedomsmarknaden ytterlegare. Søraust-Asia: Store ASEAN-hovudstader som Singapore, Bangkok og Jakarta hadde relativt rolege eigedomsmarknader denne helga. Singapore opplever framleis ein avkjøling i bustadmarknaden etter at regjeringa auka dokumentavgifta kraftig for utlendingar tidlegare i 2025; prisane er omtrent flate frå kvartal til kvartal og salgsvoluma er dempa. Indonesia tiltrekker seg regional investorar – ein rapport kom fram om at dusinvis av eigedoms- og investeringsfond vart brukte av ein kriminell organisasjon (PCC) til å kvitvaske pengar i Brasil, noko som understrekar behovet for betre tilsyn i framveksande marknader boz.substack.com. På den positive sida har Vietnam annonsert planar om å lette kreditt for eigedomsutviklarar og forlenge banklån, sidan eigedomssektoren (særleg bustadblokker) opplever ein likviditetskrise.

Ekspertmeiningar: Økonomar åtvarar om at utsiktene for Asia er sterkt avhengige av Kinas utvikling. Dersom Kinas eigedomsproblem forverrar seg, kan det trekke ned regional vekst gjennom lågare etterspurnad etter råvarer, maskiner og forbruksvarer frå nabolanda. Allereie no er Kinas PMI for industrien fallande (49,4 i august) reuters.com og økonomar fryktar at “den langvarige eigedomsnedgangen framleis hemmer forbruket” reuters.com. På den andre sida peiker James MacGregor frå APAC Realty på at søraustasiatisk og indisk eigedomsmarknad kan tjene på at investorar flyttar kapital ut av Kina: “Globale fond som har trekt seg ut av Kina, omplasserer noko kapital til marknader som India, Vietnam og Indonesia, der demografi og urbanisering framleis er sterke.”

Oppsummert er eigedomsbiletet i Asia todelt: Kina gjer alt for å stabilisere bustadsektoren sin midt i ein tillitskrise, Japan tiltrekker seg utanlandsk kapital på jakt etter avkastning, og framveksande Asia veks jamt, men med blikket retta mot globale motvindar. Dei komande månadene vil vise om Kinas tiltak endeleg kan setje botn i eigedomsmarknaden – ein avgjerande faktor ikkje berre for Asia, men for eigedomsstemninga globalt.

Midtausten: Glovarme marknader & banebrytande reformer

Gulf-boombyar: Dei mest kjende eigedomsmarknadene i Midtausten går så det susar, drivne av høge oljeinntekter, vekstfremjande politikk og ein straum av internasjonale investorar. Ingen stad er dette tydelegare enn i Dubai, der ein eigedomsboom etter pandemien held fram utan stans. Dubais største utbyggjar, Emaar Properties, rapporterte ein auke på 33 % i nettoresultat for første halvår 2025 reuters.com takka vere sterke sal av eksklusive bustader. Eigedomssalet til Emaar steig med 46 % frå året før til 46 milliardar AED i H1 reuters.com – eit oppsiktsvekkjande tal – då ei bølgje av utanlandske kjøparar (frå Europa, Asia og Russland) har kjøpt luksusvillaer og leilegheiter. “Eigedomsmarknaden i Dubai er glovarm for tida,” skreiv Reuters, med regulatoriske endringar og premiummarknadsprosjekt som trekkjer til seg global kapital reuters.com. Regjeringa sine grep – som å tilby langsiktige “gullvisum” for store eigedomskjøp og å mjuke opp reglane for luksusutviklingar – har verkeleg gjort Dubai til ein trygg hamn for eigedomsinvesteringar. Bustadprisane i Dubai har stige om lag 20 % frå året før, og til og med den lenge svake leilegheitsmarknaden har teke seg kraftig opp. Hysteriet har òg nådd super-premium eigedomar (herregardar på Palm osv.), nokre til rekordprisar. Marknadsanalytikarar åtvarar om prispress for fastbuande og mogleg overoppheting, men førebels ser ikkje etterspurnaden ut til å avta.

Saudi-Arabia – dristige reformer: Om Dubai si historie handlar om marknadsdriven vekst, er Saudi-Arabia si ei toppstyrt omforming. Kongedømet gjennomfører omfattande reformer for å modernisere og utvide eigedomssektoren som del av kronprins Mohammed bin Salman sitt Visjon 2030-initiativ. To særleg historiske endringar vart lanserte i 2025:

Utlendingseigelov: I juli godkjende Saudi-Arabia ei ny “Lov om eigedom og investering i fast eigedom for ikkje-saudiarar” , som trer i kraft 1. januar 2026 gfmag.com. Dette vil gjere det mogleg for utanlandske personar og selskap å kjøpe og eige eigedom i utpeika soner i dei største byane (Riyadh, Jeddah, Dammam, osv.) gfmag.com. Dette snur opp ned på tiår med strenge restriksjonar som i stor grad hindra ikkje-GCC-utanlandske frå å eige saudiarabisk eigedom. Målet er å trekkje globale investorar og kompetanse inn i Saudi sine mega-prosjekt – til dømes den 500 milliardar dollar store NEOM-byen (med den avantgardistiske “The Line”), den historiske Diriyah-ombygginga i Riyadh, Raudehavs-resortane, og meir gfmag.com. Observatørar samanliknar dette grepet med Dubais eigedomsreform i 2002, som utløyste ein tsunami av utanlandske investeringar gfmag.com. “Det gir ein ny kanal for å få eksponering mot ein veksande økonomi… men marknaden er framleis umoden med eit regelverk i utvikling,” seier Osama Al Saifi frå Traze, og åtvarar om at gjennomføringa blir avgjerande gfmag.com. Myndigheitene utarbeider no forskrifter (forventa innan 180 dagar etter lovvedtaket) for å sikre ei “investorvennleg” innføring gfmag.com. Denne opninga av marknaden er eit jordskjelv – innan 2026 vil globale eigedomsselskap og fond kunne eige saudiarabiske eigedomar direkte, noko som var utenkjeleg for berre nokre år sidan.

I juli godkjende Saudi-Arabia ei ny , som trer i kraft 1. januar 2026 gfmag.com. Dette vil i utpeika soner i dei største byane (Riyadh, Jeddah, Dammam, osv.) gfmag.com. Dette snur opp ned på tiår med strenge restriksjonar som i stor grad hindra ikkje-GCC-utanlandske frå å eige saudiarabisk eigedom. Målet er å trekkje globale investorar og kompetanse inn i Saudi sine mega-prosjekt – til dømes den 500 milliardar dollar store NEOM-byen (med den avantgardistiske “The Line”), den historiske Diriyah-ombygginga i Riyadh, Raudehavs-resortane, og meir gfmag.com. Observatørar samanliknar dette grepet med Dubais eigedomsreform i 2002, som utløyste ein tsunami av utanlandske investeringar gfmag.com. “Det gir ein ny kanal for å få eksponering mot ein veksande økonomi… men marknaden er framleis umoden med eit regelverk i utvikling,” seier Osama Al Saifi frå Traze, og åtvarar om at gjennomføringa blir avgjerande gfmag.com. Myndigheitene utarbeider no forskrifter (forventa innan 180 dagar etter lovvedtaket) for å sikre ei “investorvennleg” innføring gfmag.com. Denne opninga av marknaden er eit jordskjelv – innan 2026 vil globale eigedomsselskap og fond kunne eige saudiarabiske eigedomar direkte, noko som var utenkjeleg for berre nokre år sidan. Utviding av White Land Tax: Frå og med august 2025 har saudiske styresmakter omarbeidd White Land Tax-programmet – ein skatt på ubygd byjord – for å sterkt stimulere til utbygging. Etter dei nye reglane må eigarar av store tomme tomter (≥5 000 m² i byar) betale ein årleg skatt på opp til 10 % av tomteverdien topluxuryproperty.com (tidlegare berre 2,5 %). I tillegg vil eit nytt årleg gebyr på 5–10 % gjelde for langtidsledige bustadbygg topluxuryproperty.com. Dette er eit dristig forsøk på å få slutt på tomtehamstring og spekulasjon som har bidrege til skyhøge tomteprisar. Til samanlikning har nokre få rike aktørar i byar som Riyadh historisk halde store område ubygde; styresmaktene har identifisert over 5 500 tomme tomter (411 millionar m²) i større byar som fell inn under den nye skatten topluxuryproperty.com. Den omarbeidde skatten gir allereie resultat: “Det blir mykje dyrare å la god tomt ligge ubrukt. [Eigarar] vil anten byggje… eller selje til nokon som vil,” forklarar ein analytikar i Savills Middle East topluxuryproperty.com topluxuryproperty.com. Tidlege teikn viser at mange av dei råka grunneigarane hastar med å inngå partnarskap eller selje tomter for å unngå avgifta topluxuryproperty.com. White Land-reformene skal løyse ut ein bølgje av ny bustadbygging dei komande åra, og møte bustadmangelen i Saudi-Arabia og, som Faisal Durrani i Knight Frank seier, føre til “bustader innanfor det dei fleste saudiske statsborgarar har råd til” topluxuryproperty.com (noko som trengst, sidan to tredelar av saudiske hushald har budsjett under 1,5 millionar SAR for bustad).

Andre GCC-marknader: Andre stader i Gulfen held også Qatar og Abu Dhabi seg sterke. Abu Dhabi hadde rekordhøgt villasal denne sommaren, og statlege utbyggjarar lanserer nye prosjekt ved vasskanten for å møte etterspurnaden. Qatar hadde ein mild nedgang etter VM, men marknadsfører no nye eigedomssoner for utlendingar, og utnyttar landets høge inntekter og gode infrastruktur. Bahrain og Oman er rolegare, men stabile, og brukar konkurransedyktige opphaldsløyve-ved-investering-ordningar for å trekkje kjøparar frå Asia og Afrika.

Nord-Afrika & Levanten: Eigedomsmarknaden i Egypt er utsett for motvind frå ein ustabil valuta – den bratte svekkinga av egyptiske pundet (og 30 % inflasjon) har gjort byggjemateriale dyre, og utbyggjarar slit med kontantstraumen. Likevel held etterspurnaden etter harde verdiar seg oppe, då egyptere investerer i eigedom som ein måte å verne seg mot inflasjon. I Kairo har prisane på nye einingar i attraktive område stige i lokal valuta, men er faktisk billegare rekna i USD enn for eitt år sidan på grunn av valutafallet. Den egyptiske regjeringa held fram med prosjektet Ny administrativ hovudstad, og framhevar det som ei investeringsmoglegheit i eigedom. Samstundes har det i Israel vore politisk uro og høge renter, noko som har kjølt ned ein tidlegare glødande bustadmarknad – bustadprisane har falle litt i 2025 etter å ha stige om lag 70 % det førre tiåret. Den kommersielle marknaden i Tel Aviv er òg sett på vent grunna oppseiingar i teknologisektoren og rentehopp.

Investor- og ekspertvurdering: Midtausten sin eigedomsmarknad er no eit to-fartslandskap: Dei internasjonale knutepunkta i Golfen på den eine sida, og resten av regionen på den andre. Institusjonelle investorar er hovudsakleg interesserte i GCC-marknadene (Saudi-Arabia, Dei sameinte arabiske emirata, Qatar) der den økonomiske veksten er sterk og styresmaktene er partnarar i utviklinga. Som Global SWF rapporterte, investerer Golfens statlege investeringsfond sjølve store summar i nasjonale prosjekt – til dømes aukar ADIA og Mubadala i UAE tildelingane til lokal eigedom – noko som viser tillit på heimebane. Særleg reformene i Saudi-Arabia blir hylla som “game-changers” for å skape ein meir likvid og open marknad. Likevel åtvarar ekspertar om at suksess vil avhenge av detaljane i gjennomføringa og investorvern. “Dersom Saudi-Arabia tilbyr eit klart juridisk rammeverk og moglegheit for å ta ut profitt, kan vi sjå ein straum av utanlandsk kapital liknande det Dubai opplevde,” seier ein eigedomsøkonom til gfmag.com.

Oppsummert er eigedomsforteljinga i Midtausten for 30.–31. august 2025 prega av opptur og dristige grep: marknader i Golfen som blomstrar, og dristige statlege tiltak for å opne og utvide desse marknadene ytterlegare. Dette står i kontrast til varsemd andre stader i verda – og understrekar regionen si aukande betydning i global eigedomssektor.

Afrika: Navigerer høge renter og nye investeringar

Økonomisk bakteppe: Afrikanske eigedomsmarknader handterer eit utfordrande makroøkonomisk klima. Mange land har kjempa mot høg inflasjon og renter dei siste åra, noko som har auka finansieringskostnadene og dempa aktiviteten i eigedomsmarknaden. Men etter kvart som inflasjonen stabiliserer seg i nokre økonomiar, byrjar sentralbankane forsiktig å endre kurs – noko som gir eit glimt av lettelse for eigedomssektoren.

Sør-Afrika – lettelse frå rentekutt: Sør-Afrika, det mest utvikla eigedomsmarknaden på kontinentet, leverte eit etterlengta rentekutt i starten av august 2025. Den sør-afrikanske sentralbanken reduserte reporenta frå 7,25 % til 7,00 %, noko som senka den primære utlånsrenta til 10,50 % privateproperty.co.za. Dette var det første kuttet etter ein lang periode med innstramming, og det senkar boliglånsrentene litt for forbrukarane (dei fleste sør-afrikanske bustadlån har flytande rente på primær pluss eit påslag). Eigedomsprofesjonelle ønska tiltaket velkommen: “Ei lågare primærrente gir sårt tiltrengt lettelse for forbrukarar og bustadeigarar… dette kuttet vil ytterlegare stimulere bustadmarknaden,” sa Bradd Bendall, salssjef i BetterBond privateproperty.co.za privateproperty.co.za. Faktisk var volumet av bustadlånssøknader i Sør-Afrika allereie opp ~7 % år-over-år ved midten av 2025, noko som tyder på at kjøparar er på veg tilbake privateproperty.co.za.

Likevel er rentekuttet beskjedent, og økonomiske motvindar held fram. Yael Geffen, administrerande direktør i Lew Geffen Sotheby’s Realty, påpeikte at lettelsen er liten – på eit bustadlån på 2 millionar rand sparar kuttet om lag 340 rand (18 dollar) per månad privateproperty.co.za – og åtvara om at sør-afrikanske forbrukarar er under stort press. “Vi står på kanten av ein økonomisk katastrofe… hushald brukar alarmerande to tredelar av inntekta si på å betene gjeld,” åtvara Geffen privateproperty.co.za. Høg arbeidsløyse og aukande straumprisar (straumavgiftene har auka kraftig) gjer at mange potensielle bustadkjøparar framleis er tilbakehaldne. Bustadmarknaden i store byar som Johannesburg og Cape Town er flat, med prisar som berre stig svakt nominelt. Likevel kan forventninga om ytterlegare rentekutt i 2025 gradvis betre både kjøpekraft og stemning.

Nigeria og Vest-Afrika: Nigerias eigedomssektor har opplevd uro grunna valutafall og endringar i politikk. Regjeringa si fjerning av drivstoffsubsidier i 2025 førte til auka transport- og byggjekostnader. Renta i Nigeria er framleis svært høg (sentralbankrenta er 18,75 %), noko som gjer formelle bustadlån sjeldne (dei fleste bustadkjøp skjer kontant). Likevel er det stor aktivitet i høgprissegmentet, driven av velståande personar som vil sikre seg mot inflasjon, og i diasporasegmentet (nigerianarar i utlandet som investerer i leilegheiter og tomter heime). Ei merkbar utvikling: Dangote Group, eit av Afrikas største konglomerat, har signalisert planar om å investere i eigedom i Etiopia som del av ei større satsing. Den 30. august signerte Dangote ein avtale på 2,5 milliardar dollar for å byggje ein gjødselfabrikk i Etiopia reuters.com, og rapportar tyder på at dei òg ser på moglegheiter innan eigedomsutvikling der facebook.com. Dette understrekar aukande pan-afrikanske investeringsstraumar – nigerianske og sørafrikanske investorar ser i aukande grad mot raskt veksande marknader i Aust-Afrika (Etiopia, Kenya, Rwanda) for eigedomsprosjekt. Slike grensekryssande investeringar bringer kapital og kompetanse, og kan potensielt akselerere utviklinga i vertslanda.

Aust-Afrika: Kenya, Aust-Afrikas økonomiske knutepunkt, har ein livleg eigedomsmarknad som sakka noko av i 2023–2024 grunna valusikkerheit og høge renter, men er no klar for oppsving. Sentralbanken i Kenya heldt renta på 10,5 %, og inflasjonen er moderat (~6,7 %), noko som kan opne for rentekutt snart. Nairobi opplever framleis etterspurnad etter rimelege bustader og lager/logistikkareal (særleg ettersom regional handel veks). Merk at ein Dubai-eigedomseksposisjon vart halden i Nairobi 30. august, med mål om å selje eigedom i Dei sameinte arabiske emirata til afrikanske investorar research8020.com – eit teikn på djupare band mellom Afrika og Midtausten. I tillegg har kenyanske styresmakter nyleg lansert eit ambisiøst program for rimelege bustader, der tusenvis av einingar blir utlyste til utbyggjarar med insentiv, noko som, om det lukkast, både kan redusere bustadmangelen og opne nye investeringsmoglegheiter.

Nord-Afrika: I Egypt, som nemnt, dominerer valutaproblem. Likevel har utanlandske investorar frå Golfen kjøpt opp luksuseigedom i Kairo til rabattar (i dollarverdi). Egyptiske styresmakter er i samtalar om å kanskje la golfstatlege fond ta eigardelar i nye byutviklingsprosjekt for å sikre finansiering. Samstundes har Marokkos turistrelaterte eigedomsmarknad (riadar, hotell) fått eit oppsving frå auka turisme etter pandemien, sjølv om det tragiske jordskjelvet seint i 2025 nær Marrakech kan føre til at fokuset blir flytta til gjenoppbygging og strukturelle tryggleikstiltak for eldre bygg.

Overordna trendar: Over store delar av Afrika er bustadmangel og rask urbanisering dei drivande kreftene i eigedomsmarknaden. Sjølv i tøffare økonomiske tider veks folketalet, og byane treng fleire bustader og kontor. Dette gir eit generelt positivt langtidsutsyn, så lenge finansiering kan gjerast meir tilgjengeleg. Lokale bankar i land som Ghana og Uganda har byrja å utforske bustadlån med subsidierte renter for førstegangskjøparar, ofte støtta av statlege eller utviklingsbank-program, for å stimulere til bustadeige.

REIT-ar og kapitalmarknader: Real Estate Investment Trusts er framleis i startfasen i Afrika, men veks sakte. Sør-Afrika har ein moden REIT-sektor (nokre sør-afrikanske REIT-ar, som Growthpoint, investerer til og med andre stader på kontinentet). Nigeria lanserte sin andre REIT nokon gong i 2025, med fokus på næringseigedom i Lagos og Abuja. Kenya og Rwanda oppdaterer regelverket for å gjere REIT-ar meir attraktive for investorar. Desse instrumenta kan på sikt opne for meir institusjonell investering i afrikansk eigedom.

Ekspertinnsikt: “Afrikas eigedomsmarknad handlar i botn og grunn om udekt etterspurnad og uutløyst kapital,” seier ein analytikar hos Estate Intel (eit forskingsfirma i Lagos). Høge avkastningar (ofte 8–10 % eller meir i leigeavkastning) kan finnast, men utfordringa er å redusere risikoen i investeringane. Politisk stabilitet, valutarisiko og likviditet er nøkkelbekymringar for utanlandske investorar. Oppmuntrande nok gjennomfører fleire afrikanske land reformer – digitaliserer grunnbøker, styrkjer eigedomsrettar, tilbyr skattefritak for utvikling, osb. – for å tiltrekke meir investeringar. Andre halvdel av 2025 vil teste desse tiltaka, men mange observatørar er framleis optimistiske om at Afrikas unge befolkning og byvekst vil gjere det til ein eigedomsfront verdt å følgje med på.

Oseania: Australia tek seg opp, New Zealand når botnen

Australia – tilbake til vekst: Den australske eigedomsmarknaden, etter ein kraftig korreksjon i 2022–23, har svinga tilbake til mild vekst i 2024–25. Gjennom midten av 2025 har bustadprisane stige igjen i alle hovudstadene business.nab.com.au. Berre i juli månad (siste tilgjengelege data) steig dei nasjonale bustadverdiane om lag 1,8 % cotality.com, leia av sterke oppgangar i mindre byar som Darwin (+2,2 % mnd/mnd) og jamn auke i Sydney og Melbourne business.nab.com.au. Oppsvinget blir tilskrive fleire faktorar:

Den australske sentralbanken stoppa rentehevingane tidlegare i år, og marknaden ventar til og med rentekutt i 2026 dersom inflasjonen held fram med å avta. Utsiktene til at rentetoppen er nådd har styrka kjøpartrua.

dersom inflasjonen held fram med å avta. Utsiktene til at rentetoppen er nådd har styrka kjøpartrua. Australia står overfor ein bustadtilbodskrise . Ny bustadbygging har ligge etter etterspurnaden, og folketalet veks raskt igjen på grunn av auka innvandring etter Covid. Dette har halde prisane oppe trass høgare bustadlånsrenter enn for eit par år sidan.

. Ny bustadbygging har ligge etter etterspurnaden, og folketalet veks raskt igjen på grunn av auka innvandring etter Covid. Dette har halde prisane oppe trass høgare bustadlånsrenter enn for eit par år sidan. Investorane kjem tilbake, særleg i leigemarknaden for leilegheiter, og satsar på at leigene vil halde seg høge. Leigene i Australia har stige i rekordfart (tosifra årleg vekst i nokre byar) på grunn av låg tilgang, noko som gjer utleigeeigenskapar attraktive igjen.

Sydney og Melbourne, dei største marknadene i Australia, hadde nyleg moderate prisaukar kvartalsvis (~1–3 %), og auksjonsklareringsratane har betra seg, noko som tyder på større kjøparinteresse. Perth og Brisbane har òg auka år for år, delvis takka vere sterke lokale økonomiar (gruvedrift i Perth sitt tilfelle, og innanlands flytting som driv Brisbane).

Analytikarane sitt syn: KPMG si siste prognose tilseier at australske bustadprisar vil stige med ~5,5 % i 2025 nasjonalt abc.net.au, og ta igjen mykje av det førre fallet innan 2026. “Nasjonale eigedomsverdiar viser jamn vekst, driven av låg tilgang og venta rentekutt,” heiter det i ei eigedomsoppdatering propertyupdate.com.au. Det finst likevel avgrensingar: bustadprisane er framleis høge i forhold til løn (medianprisen på hus i Sydney er framleis rundt 1,3 millionar australske dollar). Den australske regjeringa innfører insentiv for førstegangskjøparar og pressar delstatane til å få fart på godkjenning av reguleringsplanar for å få bygd fleire bustader. Kor stor oppgangen blir, kan avhenge av desse tiltaka på tilbodssida og den globale økonomiske situasjonen, men for no er utviklinga positiv.

New Zealand – på jakt etter ein botn: Rett ved sidan av har New Zealand hatt ein av dei brattaste bustadnedgangane blant dei rike landa, og marknaden er framleis på jakt etter ein botn. Per juli 2025 er gjennomsnittleg bustadverdi i NZ om lag 13 % under toppen frå slutten av 2021 qv.co.nz qv.co.nz. Dei største byane har hatt endå større fall frå toppen: Verdiane i Auckland er ~19,6 % under toppen qv.co.nz, og Wellington by heile 27 % under toppen qv.co.nz. Det positive er at fallet no har sakka kraftig av og ser ut til å nærme seg botn:

I løpet av dei siste 3 månadene (mai–juli) har prisane på landsbasis vore nesten flate (-0,5 % kvartalsvis) qv.co.nz. År for år er verdiane i praksis uendra frå juli 2024 qv.co.nz, noko som tyder på at fallet har stoppa opp. Nokre område har allereie byrja å ta seg opp att: sekundære byar som Tauranga (+1,7 % K/K) og Queenstown (+2,4 % K/K) hadde solide kvartalsvise oppgangar qv.co.nz, og til og med delar av Auckland (dei sentrale forstadene) såg stabiliserande prisar qv.co.nz. Dette tyder på at i område der etterspurnaden er sterk (eller der prisane fall tidleg og bratt), kjem kjøparane tilbake.

og hadde solide kvartalsvise oppgangar qv.co.nz, og til og med delar av Auckland (dei sentrale forstadene) såg stabiliserande prisar qv.co.nz. Dette tyder på at i område der etterspurnaden er sterk (eller der prisane fall tidleg og bratt), kjem kjøparane tilbake. Bustadlånsrenter i NZ har flata ut. Reserve Bank of New Zealand heldt styringsrenta på 5,5 % gjennom august, og med inflasjonen på veg ned til ~4,9 %, ventar mange at RBNZ sitt neste trekk kan bli eit kutt i 2026. Bankane har dei siste vekene sett ned faste bustadlånsrenter litt i påvente av dette, noko som har betra stemninga.

Marknadsstemninga er likevel framleis forsiktig. “Marknaden som heilskap er framleis dempa… oppgangen er ujamn og skjør,” seier QV sin Andrea Rush qv.co.nz. Ho peikar på at kjøparane er prissensitive og har forhandlingsmakt sidan det er mange bustader til sals i enkelte område qv.co.nz. Seljarane har måtta justere forventningane – realistisk prising er avgjerande for å få til sal, noko ein ser ved at eigedomar blir liggjande lenger på marknaden om dei er prissette etter fjorårets verdiar. Førstegangskjøparar og eigarbebuarar er for tida dei mest aktive, særleg i den nedre delen av marknaden, hjelpt av stabile renter og litt betre kredittilgang qv.co.nz qv.co.nz. Det er òg ein auke i investorar som ser etter gode kjøp, men mange held seg på sidelinja grunna strengare utleigereglar i NZ og fjerning av noko rentefrådrag på skatt.

Oppdatering av politikk: New Zealands regjering, som står overfor eit val seint i 2025, har lansert mogelege tiltak for å stimulere bustadmarknaden om nødvendig – som å gjeninnføre frådrag for eigedomsskatt eller justere innvandringa for å auke etterspurnaden. Opposisjonen har ført valkamp på å redusere byråkratiet for utbygging for å auke tilbodet. Avhengig av valresultatet kan bustadpolitikken i NZ endre seg og påverke marknadsutviklinga.

Oseania samla sett: Dei ulike utviklingane i Australia og New Zealand viser korleis renter og politikk har forma resultata. Australias mindre stramme pengepolitikk og uavbroten folkevekst har avgrensa nedgangen, medan New Zealands aggressive renteaukingar (og kanskje tidlegare overprising) førte til ein kraftigare korreksjon. No ser begge marknadene fram mot ei framtidig letting i pengepolitikken som medvind.

Andre stader i Oseania, merk at Stillehavsøy-nasjonane opplever unike eigedomstrendar – til dømes har Fiji og Vanuatu resort- og bustadprosjekt retta mot utanlandske kjøparar som ønskjer flytting eller eit andre statsborgarskap, og klimatilpassing blir ein faktor (kysteigedomar som tek høgde for stigande havnivå). Dette er nisjar, men veksande segment i regionen.

Konklusjon: Ved utgangen av august 2025 er det globale eigedomslandskapet eit studium i kontrastar:

Etterdønningar av høge renter i Nord-Amerika og Europa, der marknadene er avdempa og selektive, og ventar på klarare økonomiske signal.

i Nord-Amerika og Europa, der marknadene er avdempa og selektive, og ventar på klarare økonomiske signal. Politikkdrevne oppsving i delar av Asia og Midtausten – anten det er Kinas stimulans eller Saudi-Arabias opning – som kan endre desse marknadene.

i delar av Asia og Midtausten – anten det er Kinas stimulans eller Saudi-Arabias opning – som kan endre desse marknadene. Motstandskraft og oppgang i regionar som Gulfstatane i Midtausten og enkelte område i Oseania, som viser at eigedomsmarknaden framleis er lokal sjølv i møte med globale motvindar.

Som ein ekspert treffande sa det, er 2025 «eit år for tilpassing» i eigedomsmarknaden – der både investorar og bustadeigarar omstiller seg til ein ny normal med høgare rentekostnader, men òg grip sjansar som oppstår frå kvar marknad sine unike forhold. Dei komande månadene (og rentebeslutta) vil avgjere kva regionar som leier neste etappe i eigedomssyklusen. Følg med.

