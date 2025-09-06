Global berg-og-dal-bane i eigedomsmarknaden: Rente på bustadlån stuper, Kina vaklar, Dubai blomstrar (4.–5. september 2025)

Nøkkelfakta

Amerikansk boliglånshjelp: Den gjennomsnittlige 30-årige fastrenten på boliglån nådde et 11-måneders lavpunkt (~6,5 %) realestatenews.com, noe som gir en liten lettelse i de månedlige betalingene. Likevel holder etterspørselen blant kjøpere seg lav – søknadene falt med 1,2 % i slutten av august til tross for rentenedgangen realestatenews.com realestatenews.com. “Boligkjøpere følger nøye med på rentene og håper de faller under 6 %,” bemerket en Seattle-megler realestatenews.com.

Kinas skjøre oppgang: Kinas bolignedgang fortsetter, men boligprisfallet for 2025 er nå anslått til 3,8 % (mindre alvorlig enn det tidligere ventede fallet på 4,8 %) reuters.com. Analytikere advarer om at boligsalg og investeringer vil krympe kraftigere enn antatt reuters.com, og noen etterlyser "direkte inngripen" fra Beijing for å stabilisere markedet reuters.com.

Europa kjøler ned: Britiske boligpriser falt 0,1 % i august – et uventet fall ettersom presset økonomi og at 35 % av inntekten nå kreves til førstegangskjøperes boliglån demper etterspørselen reuters.com. Byggesektoren i eurosonen er fortsatt i nedgang (PMI <50 i Tyskland, Frankrike, Italia) riotimesonline.com, noe som signaliserer svakere utbyggingsaktivitet over hele kontinentet.

Asia-Pacific blanda: Eigedomsmarknaden i Hong Kong er i ferd med å nå botn, med den største utbyggjaren som ser auke i profitt for første gong på 3 år etter lettare reglar for bustadlån chinadailyhk.com chinadailyhk.com. Japans økonomi er eit lyspunkt – hushaldsutgiftene i juli steig med 2,2 % og lønene med 3,0 % riotimesonline.com – noko som kan støtte bustadeterrspurnaden, sjølv om Kinas problem kastar ein regional skugge.

Midtausten-boom: Eigedomsmarknaden i Golfen dreg frå. Bustadsal i Dubai hoppa opp 40 % i første halvår 2025 (326,6 milliardar AED mot 233 milliardar året før) wam.ae, dreven av utanlandske investorar og oljevekst. Nokre prosjekt i UAE blir utselde på "ei eller to veker" trass i tre års byggetid wam.ae. Saudi-Arabia pressar på med megaprosjekt som NEOM for å nå ambisiøse bustadmål for 2030 english.aawsat.com english.aawsat.com.

Utfordringar i Latin-Amerika: Bustadmarknaden i Brasil er pressa av skyhøge renter (~14,75 % Selic) som har tappa bustadlånsfinansieringa reuters.com. Sentralbanken utarbeider ein ny "bru"-finansieringsmodell for å handtere dette reuters.com. Byggeutsiktene i Mexico er svake – brutto realinvestering fall 6,4 % år over år riotimesonline.com – noko som viser åtvaring trass i håp om vekst frå nærflytting.

Afrikas bustadskrise: Alvorleg bustadmangel held fram – Nigerias underskot er ~28 millionar einingar businessamlive.com – sjølv om Afrikas eigedomsmarknad er venta å nå $17,6 billionar innan 2025 businessamlive.com. Sør-Afrika har relativt betre prisnivå (pris-til-inntekt ~3,1 mot ~10 i Nigeria) businessamlive.com, og nylege rentekutt der (prime ~10,75 %) set fart på kjøparaktivitet i mellomsegmentet.

Nord-Amerika

Bustad- og eigedomsmarknader

Bustadlånsrenter og kjøparstemning: Amerikanske bustadlånskostnader har gått ned sju veker på rad, og gir litt pusterom for kjøparar. Den 30-årige fastrenta er no i snitt 6,5 % – det lågaste på 11 månader realestatenews.com, takka vere avkjølande inflasjon og forventningar om rentekutt frå Federal Reserve. «Historisk sett gir ein svakare arbeidsmarknadsrapport håp om Fed-kutt og kan senke obligasjonsrentene, noko som dreg bustadlånsrentene nedover,» forklarte Hannah Jones, analytikar hos Realtor.com realestatenews.com. Motsett kan sterke jobbtal sende rentene opp igjen, påpeika ho, og understreka «ustabilitet i vente» realestatenews.com. Med ein avgjerande amerikansk sysselsetjingsrapport på veg, er marknadsobservatørar budde på rentesvingingar.

Kjøpar-etterspurnad og prisar: Sjølv med lågare renter held etterspurnaden frå bustadkjøparar seg lunken. “Bustadkjøparar… bør ikkje prøve å time rentene,” rår sjeføkonom Lisa Sturtevant i Bright MLS, og oppmodar kjøparar til å utnytte auka utval og meir fleksible seljarar i staden realestatenews.com. Faktisk er talet på aktive bustadannonser i USA opp om lag 11 % frå i fjor, ettersom fleire eigarar legg ut for sal og prisveksten flatar ut realestatenews.com. Mange seljarar har byrja å setje ned prisane eller tilby innrømmingar for å få til sal realestatenews.com. Som eit resultat har den mediane månadlege betalinga dalt til det lågaste sidan januar (≈$2,593) realestatenews.com. Men det er framleis 5 % høgare enn for eitt år sidan og dobbelt så høgt som før pandemien realestatenews.com, noko som viser utfordringar med bustadprisar. “Bustadlånsrentene har ikkje gått nok ned til å lokke tilbake ein straum av kjøparar. Dei som leitar etter bustad… håpar dei skal falle under 6 %,” seier Mariah O’Keefe, Redfin-meglar i Seattle realestatenews.com. Når det gjeld prisar, står den amerikanske bustadmarknaden framleis sterkt samla sett – nasjonale medianprisar er omtrent uendra frå i fjor, utan teikn til krakk i 2025 forbes.com – men regionale skilnader aukar. Dyre marknader på vestkysten har sett små fall, medan enkelte byar i Midtvesten og Nordaust framleis har moderate oppgangar grunna solide lokale økonomiar.

Marknadsrisiko og regionale skilnader: Ein ny rapport frå ATTOM rangerte delar av USA som sårbare for ein nedgang i år worldpropertyjournal.com. Desse marknadene står overfor ein perfekt storm av worldpropertyjournal.com. "Sommarens bustadprisar var definitivt i augefallande, men…nøkkelindikatorar utover berre salspris [gjev] eit barometer på kvar marknaden er på veg," sa ATTOM-sjef Rob Barber worldpropertyjournal.com. Til samanlikning ser mange bustadmarknader i Texas og Midtvesten sunnare ut, med lågare arbeidsløyse og få lån under vatn worldpropertyjournal.com. Canada er på si side ved eit vendepunkt: Etter ein langvarig stopp, er kjøparstemninga forsiktig på veg opp. Bustadlånsrentene har stabilisert seg rundt ~5,5 % for 5-års fastrentelån fortune.com, og det er venta at sentralbanken i Canada vil kutte renta på møtet 17. september for å stimulere vekst ca.finance.yahoo.com. Bustadstyret i Toronto rapporterte ein liten auke i sal i august (+2,3 % år over år) medan prisane mjuknar, noko som signaliserer at ein "stogga oppgang" kan vere i ferd med å snu trreb.ca. Likevel, med gjennomsnittsprisar på bustad (~C$673 000) opp ~0,6 % frå i fjor stats.crea.ca og hushald nær rekordhøg gjeldnivå.

Fleirfamilie og leigeprisar: Den amerikanske leigemarknaden for leilegheiter er i ferd med å mjukne etter fleire år med vekst. Den nasjonale utleigegraden gjekk ned til 95,4 % i august og effektive leiger fall med 0,2 % samanlikna med året før, det første årlege fallet i leigeprisar sidan tidleg i 2021 credaily.com credaily.com. Dette milde fallet speglar ei bølgje av nybygg i Sun Belt-byar og leigetakarar som er pressa av inflasjon. Leigekutta er konsentrerte i overbygde storbyområde som Austin, Phoenix og Orlando, og i marknader som er avhengige av turisme (t.d. Las Vegas) der utleigarar rapporterer svakare etterspurnad credaily.com credaily.com. Til samanlikning ser nokre høgkostkystbyar framleis leigene stige 3–7 % år over år – San Francisco, New York, San Jose – sidan avgrensa tilbod og sterke arbeidsmarknader held presset oppe credaily.com. Den generelle avkjølinga er gode nyheiter for leigetakarar, men ekspertar peikar på at det er ei rebalansering, ikkje eit krakk. “Sjølv om den månadlege leigeveksten har vore avgrensa i over eit år, markerer dette eit skifte til negativt territorium,” observerte RealPage-analytikarar i ei marknadsoppdatering credaily.com. Med flere leilegheitsprosjekt som blir ferdige fram mot 2026, kan leigetakarar endeleg få litt meir forhandlingsmakt.

Næringseigedom og industriell eigedom

Kontorsektor og kommersielle avtaler: Nord-Amerikas kontormarknader held fram med å møte utfordringar frå høg tomgang og refinansieringsproblem. I USA ligg kontorvakanse på rundt 18–20 % i mange sentrum bisnow.com, og utleigarar tyr til store rabattar eller ombygging av bygningar. Denne veka såg vi eit døme på nødsal av kontorbygg: den private investoren Savanna kjøpte eit kontortårn i Midtown Manhattan (444 Madison Ave) via tvangssal for 50 millionar dollar crenews.com – ein kraftig rabatt som speglar lågare verdiar. På vestkysten vart ein kontoreiendom i San Francisco kjøpt for ombygging til bustader, då investorar ser på kreative ombruk av underfylte tårn crenews.com. “Frammøte på kontor er framleis lågt,” åtvara ein bransjerapport, noko som tvingar utleigarar til å finansiere dyre oppgraderingar og innrømmingar for å lokke leigetakarar realestatenews.com. Utleigeaktiviteten er dempa, sjølv om nokre meklarar meiner det verste kan vere over. I Los Angeles, til dømes, dobla kontorinvesteringa seg frå eit lågt nivå i andre kvartal, og lokale meklarar seier marknaden “har nådd botnen” med opportunistiske kjøparar som kjem på banen bisnow.com. Likevel er det venta at ei eventuell kontoroppgang vil gå sakte og vere ujamn gjennom 2025.

Industri og logistikk: Til samanlikning held næringseigedom innan industri fram som ein kraftig aktør. Datasenter i Nord-Amerika har nettopp nådd eit “historisk lågt” nivå på ledige lokale, ettersom etterspurnaden etter skytjenester aukar crenews.com. Lager- og logistikkareal er òg framleis ettertrakta – nasjonale ledigheitsprosentar for industri ligg rundt 4 %, og leigene stig, særleg nær hamner og store byar wam.ae wam.ae. Investorar har investert over 33 milliardar dollar i industrieiendommar i første halvår 2025 credaily.com, og ser varig behov for netthandel og produksjon. Til dømes sikra ein investor i California eit lån på 67 millionar dollar for ein fullt utleigd industripark i Sacramento, noko som understrekar tilliten til sektoren crenews.com crenews.com. Utviklarar aukar tempoet på nye prosjekt der dei kan: I Dallas vart eit moderne lagerbygg frå i fjor seld til eit REIT til høg verdi crenews.com, og bygging av store distribusjonssenter held fram i Sun Belt-regionen. “Industrisektoren held fram med å tiltrekke seg internasjonale investorar,” heiter det i CBRE sin rapport for andre kvartal, som peikar på “sterk leigevekst i sentrale logistikkeigedommar” i marknader som Atlanta og Toronto wam.ae. Ei mogleg utfordring: Dersom forbrukarane eller handelsvolumet sviktar, kan den raske leigeveksten avta. Men førebels er industrieiendom ein klår vinnar globalt.

Detaljhandel og blandingsbruk: Biletet for detaljeigedom er nyansert. Butikkledige lokale i USA ligg nær rekordlåg nivå (~5,3 % tilgjenge) trass i bølgjer av kjedenedleggingar marketsgroup.org. Velplasserte kjøpesenter og handlegater har i stor grad fylt opp pandemitidas ledige lokale, og fottrafikken tek seg opp att i mange kjøpesenter. Likevel viser ein ny rapport frå Newmark at leigevolumet for detaljhandel fall med 29 % frå året før i 2. kvartal 2025 marketsgroup.org. Berre 31,7 millionar kvadratfot vart leigd ut på landsbasis – 23 % under langtidsnivået – då butikkar vart meir forsiktige grunna økonomisk usikkerheit og mangel på attraktive lokale marketsgroup.org. Butikknedleggingar overgjekk opningar, noko som førte til negativ nettoabsorpsjon førre kvartal marketsgroup.org. Kjende konkursar (Joann, Rite Aid, Forever 21) og kostnadskutt frå store kjeder bidrog til nedgangen marketsgroup.org. “Mange butikkdrivarar strammar inn butikknettet… og fokuserer på underpresterande lokasjonar,” heiter det i rapporten, som spår meir konsolidering fram mot 2026 marketsgroup.org. Likevel, sjølv om store butikkar vert færre, er det langt frå krise for detaljhandelen – tilgangen er framleis lågare enn det historiske snittet på 6,6 % marketsgroup.org og leigeprisane held seg stabile totalt sett. Senter med daglegvarebutikkar og luksusbutikkstrøk gjer det spesielt godt, medan sekundære kjøpesenter slit. I Canada melder dei beste kjøpesentera i Toronto og Vancouver òg om høg utleigegrad og leigevekst, sjølv om enkelte mellommarknadsbutikkar trekkjer seg tilbake. Blandingsprosjekt som kombinerer butikkar, servering og underhaldning, kjem opp som redninga for aldrande kjøpesenter, og fleire store amerikanske prosjekt for å gjere om kjøpesenter til bustader har blitt lansert det siste året for å få opp fottrafikken.

Tomt & utvikling

Bygging og sal av land: Byggeaktiviteten er delt opp over Nord-Amerika. Bustadbygging i USA har sakka farten sidan toppane i 2022 – igangsetting av einebustader har gått litt ned, og utbyggjarar peikar på vanskelegheiter med å finne rimeleg tomteland. I ei undersøking frå NAHB sa 38 % av utbyggjarane at tilgangen på tomter var “låg” i deira marknader eyeonhousing.org. Likevel er salet av nye bustader berre om lag 3 % lågare hittil i år kitchenbathdesign.com, noko som tyder på at utbyggjarane klarer å selje bustader, om enn med insentiv. Tomteprisane er framleis høge i mange regionar, noko som saman med høge materialkostnader held presset oppe på prisane for nye bustader. I Canada tek utbyggjarar forsiktig til å starte opp att prosjekt etter ein pause, hjelpt av statlege tiltak som Vancouver sine endringar i byggjeløyve og eit nytt initiativ i Toronto for å gjere om lite brukte kontor til bustader. Infrastruktur og utvikling av land knytt til industriell bruk – som tilrettelegging av store område for batterifabrikkar i sørstatane i USA, eller lagerparkar i Nord-Mexico – er område som tiltrekkjer seg institusjonell kapital. Til dømes marknadsfører Mexico nye industrisoner nær grensa til USA for å fange opp reshoring, sjølv om lokale infrastrukturutfordringar består. Jordbruksland og skog, som alternative reelle eigedelar, har òg fått auka investeringsinteresse i 2025 i møte med urolige aksjemarknader, med fleire store sal av landporteføljar rapportert i løpet av sommaren. Alt i alt, sjølv om utbyggingsporteføljen i Nord-Amerika har blitt tynnare samanlikna med boomen etter COVID, går strategiske prosjekt (særleg innan rimelege bustader og logistikk) framleis vidare, ofte støtta av offentleg-private samarbeid og kreative finansieringsløysingar.

Europa

Bustadeigedom

Bustadprisar og politikk: Bustadmarknadene i Europa syner teikn til å kjølne etter fleire år med vekst. I Storbritannia sjokkerte Nationwide sin siste indeks observatørar ved å avsløre eit fall på 0,1 % i bustadprisane i august (samanlikna med juli) reuters.com – det tredje månadlege fallet sidan april. Den årlege prisveksten gjekk ned til berre 2,1 %, det svakaste sidan midten av 2024 reuters.com. «Den relativt dempa takten i bustadprisveksten er forståeleg sidan kjøpekrafta framleis er pressa,» sa sjeføkonom Robert Gardner i Nationwide reuters.com. Trass i at Bank of England sette ned styringsrenta til 4,0 % i august reuters.com (det første kuttet i denne syklusen), er lånekostnadene framleis høge samanlikna med dei siste åra, og gjennomsnittskjøparen sin bustadlån tek no om lag 35 % av nettoinntekta reuters.com. Potensielle kjøparar møter òg usikkerheit rundt mogelege endringar i skattesystemet – spekulasjonar om ein ny «mansion tax» i det neste statsbudsjettet har svekka kjøpartrua i det øvre marknadssegmentet. «Risikoen er at spekulasjonar om auka eigedomsskatt…svekkjer kjøparstemninga endå meir,» åtvara Ashley Webb i Capital Economics reuters.com. På kontinentet har bustadprisveksten stort sett stoppa opp i mange land. Tyskland opplever svake nominelle prisfall i enkelte byar etter at ei tid med svært billege bustadlån er over. Sverige og Danmark hadde kraftigare korreksjonar tidlegare (10–15 % frå toppane), men ser no ut til å stabilisere seg etter kvart som rentene flatar ut. I Frankrike er prisane flate totalt sett, men talet på transaksjonar har gått ned, noko som har fått styresmaktene til å vurdere insentiv for kjøparar av nye, miljøvenlege bustader. Polen og Sentral-Europa har område med vekst (driven av sterk lønsvekst og ukrainsk innvandring i Polen sitt tilfelle), men høge eurosonerenter avgrensar finansieringa. Overordna går bustadmarknaden i Europa inn i ein periode med prisstagnasjon – ei letting for førstegangskjøparar, men ei utfordring for utbyggjarar og nyleg kjøpte som har budsjettert med evig prisauke.

Leigeprisar og bustadtilgjenge: Leigetakarar over heile Europa kjenner presset. I mange hovudstader – London, Dublin, Paris, Berlin – har leigeprisane nådd rekordhøge nivå i år, drevet av avgrensa tilbod og høgare kostnader for utleigarar. Til dømes har gjennomsnittleg leige i London passert £2 200/månad, opp om lag 12 % årleg, då høgare rente på bustadlån har ført til at nokre utleigarar har selt eller auka leiga. Nokre styresmakter grip inn: Irland har utvida leigetaket og utkastingsforbodet i sensitive marknader, medan Skottland held fram med mellombelse tiltak for å fryse leiga for eksisterande leigetakarar. Tyskland aukar budsjettet for sosialbustader etter undersøkingar som viser ein drastisk mangel på rimelege bustader. På den andre sida opplever nokre byar overtilbod: Dubai-liknande byggeboom i delar av Costa del Sol i Spania og Algarve i Portugal (populært blant utanlandsbuande) har faktisk byrja å senke luksusleigene der, eit unntak i Europa. Den samla europeiske eigedomsraten har gått ned då yngre hushald leiger lenger, ein trend politikarane følgjer nøye. I Storbritannia er den private leigekomponenten i KPI om lag 5 % høgare år for år, det raskaste på over eit tiår, og bidreg til inflasjon. Dette har ført til debattar om sterkare leigekontroll mot tiltak for å auke leigetilbodet. Merk at Polen nyleg har innført insentiv for bygg-til-leige-prosjekt og Austerrike kanaliserer pensjonsfond inn i obligasjonar for rimelege bustader – nyskapande tilnærmingar for å lette bustadkrisa for leigetakarar i Europa.

Næringseigedom og industri

Bygge- og utviklingsbrems: Europas byggje- og utviklingssektor er tydeleg på defensiven. Eurosonen sin byggje-PMI fall endå djupare under 50-merket i august, noko som signaliserer tilbakegang: Tyskland sin indeks fall til 46,0, Italia sin til 47,7, og Frankrike heldt seg på 46,7 riotimesonline.com. Dette markerer ein vedvarande nedgang i byggeaktiviteten. Høge finansieringskostnader, mangel på arbeidskraft og økonomisk usikkerheit fører til at mange prosjekt blir utsette eller avlyste. Frå kontorbygg i Frankfurt til bustadprosjekt i Madrid melder utbyggjarar om vanskelegheit med å sikre lønnsame avkastningar med ECB-rente på 4 %. Sjølv om kostnader på innsatsvarer (som trelast og stål) har gått ned frå toppane i 2022, er utbyggjarstemninga framleis svak. I Tyskland var talet på byggjeløyve for bustader ned om lag 27 % i fyrste halvår 2025 samanlikna med året før, og bransjeorganisasjonar åtvarar om ein “utbyggjar-utrensking” om ikkje lånekostnadene fell. Sverige sin byggjekrise er akutt – fleire store byggjeføretak har søkt om konkursvern i år grunna eit overskot av uselde einingar og dyr gjeld. Infrastruktur- og industriprosjekt er derimot eit relativt lyspunkt: EU-finansierte grøne energianlegg og halvleiarfabrikkar (i Tyskland og Frankrike) og vindkraftprosjekt (Nordsjøen) går framover og gir nokre byggjejobbar. Men samla sett er Europas utbyggjarar i tilbaketrekking. Nedgangen i byggjeaktivitet er både eit symptom og ein årsak til økonomisk sårbarheit i Europa – færre kranar på himmelen i dag kan bety strammare bustadtilbod (og høgare leigeprisar) om nokre år dersom og når etterspurnaden tek seg opp att.

Kontor- og detaljhandelsmarknader: Europeiske kontormarknader er framleis todelte. Prime, moderne kontorlokale i byar som London og Paris held verdien då selskapa søkjer kvalitet, men eldre, mindre effektive bygg slit med å finne leigetakarar. Kontorvakansen i London har krøpe opp til rundt 9 %, og utleigarar tilbyr leigefrie periodar på 12–18 månader for å lokke til seg leigetakarar, særleg i City. Paris har klart seg betre (vakansar ~7 %) takka vere avgrensa nybygging og ein preferanse for fysisk oppmøte, men også der aukar underleigene. Ein stor fransk utleigar, Gecina, merka seg at “leigetakarar brukar lengre tid på å signere og har meir forhandlingsmakt”. Kontorknutepunkt i Sentral- og Aust-Europa (Warszawa, Praha) opplever press frå heimekontor og overtilbod; vakansen i Warszawa nådde 13 %, det høgaste på ti år. Samstundes er detaljhandelseigedom i Europa prega av varsemd. Detaljhandelssalet i Spania fall med 0,5 % siste månad riotimesonline.com og talet på butikkbesøk i Tyskland er under nivået før Covid. Leigene for detaljhandel er flate, og enkelte svakare kjøpesenter i sekundære byar opplever yield-spikes (ettersom verdiane fell). Likevel rapporterer dei beste handlegatene (t.d. Champs-Élysées i Paris, Via Montenapoleone i Milano) om sterke luksussal og til og med rekordleiger i 2025, drevet av internasjonal turisme og avgrensa areal. Europeiske detaljhandlarar endrar òg format – med meir vekt på mindre bybutikkar og opplevingsbasert handel – noko som endrar etterspurnaden etter lokale. Til dømes opna IKEA sin første butikk i sentrum av Paris, og andre store aktørar følgjer etter for å tilpasse seg endra forbrukaråtferd.

Industri og logistikk: Europeisk industri- og logistikkeigedom held seg relativt robust. Pan-europeiske logistikkvakanser er låge (om lag 4–5 %), og leigeprisveksten held fram, om enn i eit rolegare tempo enn i 2022. Etterspurnaden etter lagerplass nær hamner (Rotterdam, Antwerpen) og større byar er framleis solid takka vere netthandel. Ein ny Savills-rapport peika på at €380 milliardar vart investert globalt i eigedom i første halvår 2025, med vekst i logistikk- og eldreomsorgssektorane marketsgroup.org. I Europa føretrekkjer investorar lagerbygg fordi dei gir stabil inntekt; likevel er transaksjonsvoluma lågare då kjøparar og seljarar er usamde om pris. Avkastningskrav (yield) for prime logistikk i Vest-Europa har auka med om lag 50 basispunkt det siste året, som speglar høgare finansieringskostnader, men ligg framleis innanfor historiske nivå invesco.com perenews.com. Ein trend er auken av fleireetasjes lagerbygg i arealtronge marknader som London og Paris, og omgjering av tomme butikkbygg til distribusjonssenter. Utsiktene for industrien er forsiktig optimistiske: “Sjølv i Europa, der yield-spreiingane har normalisert seg, er transaksjonsvoluma framleis trege til å ta seg opp” grunna finansieringsvilkår invesco.com. Dersom ECB signaliserer rentekutt for 2026, slik mange ventar, kan det utløyse ei bølgje av oppdemd industriinvestering i regionen.

Detaljhandel & Reiseliv

Turisme og detaljhandel hentar seg inn att: Europas kjende bysentrum opplever ein oppsving i turismen som støttar hotell og butikkar i handlegatene. Hotellbelegget i Europa denne sommaren var tilbake på nivå med 2019, med Sør-Europa som hadde ein rekordsesong. Dette har positive ringverknader for detaljhandel og serveringsstader. Til dømes rapporterte Italia at utanlandske turistar brukte 8 % meir enn i fjor, noko som styrka luksusbutikkar i Roma og Firenze. Investorar i eigedom innan servering er aktive igjen: tidleg i september kjøpte eit fond frå Midtausten ein portefølje av spanske feriestader for 500 millionar euro, i tru på vidare reiseetterspurnad. Likevel møter mindre hotelleigarar aukande løner og straumprisar, som pressar marginane. Stemninga for detaljeigedom er avventande. Skjøre detaljhandelstrendar held fram i økonomiar som Tyskland, der forbrukartilliten er låg – tyske detaljhandelsmerke utset utvidingsplanar, noko som bidreg til tregare utleige. Likevel går daglegvarebasert detaljhandel og handelsparkar godt. I Storbritannia har ledige lokale i handelsparkar nådd det lågaste nivået på 15 år, då prisbevisste kundar handlar hos store lågpriskjeder. Veksten i netthandel har stabilisert seg på rundt 15 % av det totale detaljsalet i Europa, noko som lettar presset på fysiske butikkar. Difor har snakket om ein “detaljhandelsapokalypse” i Europa stilna; i staden står sektoren overfor ei gradvis tilpassing og selektiv vekst. Utleigarar investerer i oppussing og legg til nye tilbod (frå mathallar til små lager for klikk-og-hent) for å halde kjøpesenter relevante. I Frankrike til dømes, blir fleire eldre kjøpesenter pussa opp med støtte frå statlege byfornyingsmidlar.

Politiske rammer: Europeiske styresmakter grip i aukande grad inn i eigedomsmarknadene. I tillegg til bustadtiltaka som er nemnde, prøver nokre byar å takle eigedomsspekulasjon. I Tokyo, Japan (ofte rekna med i Asia-Stillehavsregionen, men relevant her for deling av politikk), såg ein interessant tiltak der ein lokal bydel bad utbyggjarar forby sal av leilegheiter i 5 år for å dempe spekulasjon asahi.com. Sjølv om dette er utanfor Europa, har det vekt merksemd hos globale politikarar som vil dempe spekulative bobler. Ingen europeisk by har gått så langt, men stader som Berlin held fram med å diskutere leigetakstak (etter at ein domstol oppheva det førre taket i Berlin) og Amsterdam har forbydd investorar å kjøpe rimelege bustader for utleige. EU innfører òg berekraftsreglar (ESG) som påverkar eigedom – frå 2025 må store bygg rapportere energibruk, og ineffektive bygg kan bli forbode å leige ut frå 2030. Dette påverkar allereie verdsetjinga: ei fersk undersøking fann at kontor med energikarakter under “C” blir selt med 5–10 % rabatt i dei største byane i Europa. Desse reguleringane, saman med økonomiske krefter, gjer at den europeiske eigedomsmarknaden blir meir leigetakarvennleg og konkurranseprega etter år med utleigardominans. Når 2025 går sin gang, er alle auge retta mot Den europeiske sentralbanken – marknadene ventar om lag 200 basispunkt i rentekutt innan utgangen av 2025 perenews.com for å redde veksten. Om og når pengepolitisk letting startar, kan det bli eit vendepunkt for å “blåse opp” eigedomsmarknaden igjen, men førebels balanserer Europa mellom å temje inflasjonen utan å knekke eigedomsmarknaden.

Asia-Pacific

Bustadmarknader

Kina: Verdens nest største økonomi er framleis fanga i ein langvarig bustadkrise. Ei undersøking frå Reuters blant økonomar stadfestar at Kinas bustadprisar på nye bustader er venta å falle om lag 3,8 % i 2025, eit litt mildare fall enn tidlegare spådd, takka vere nylege støttetiltak reuters.com. Likevel forverrar sal og investeringar seg: bustadsalet er venta å stupe 7,5 % i 2025 (verre enn dei –5 % som tidlegare var forutsagt) og investeringar i eigedom kan krympe med 11 % reuters.com. Dei grunnleggjande problema – utbyggjarar som mislighaldar gjeld, overskot av uselde einingar og svak kjøpartru – er framleis uløyste. Trass i ei rekkje politiske justeringar frå Beijing (frå lågare bustadlånsrenter til mildare krav til eigenkapital), har marknaden enno ikkje nådd botnen reuters.com. “Fitch meiner eigedomssektoren vil halde fram med å møte mange strukturelle utfordringar på mellomlang sikt, inkludert demografiske endringar, låg bustadtilgjengelegheit og høgt lager av uselde bustader,” sa Lulu Shi, direktør i Fitch Ratings reuters.com. Mange analytikarar ventar no ikkje at kinesiske bustadprisar vil stabilisere seg før seint i 2026 eller 2027 reuters.com. Krava om meir drastiske tiltak aukar: “Å stabilisere marknaden kan krevje…direkte inngripen frå sentralregjeringa,” argumenterte Gao Yuhong frå kredittvurderingsbyrået Pengyuan, og føreslo at statlege fond kjøper uselde bustader og ubrukt tomt for å redusere overskotet reuters.com. Å tømme lageret er verkeleg ei kjempeoppgåve – om lag 600–700 millionar kvadratmeter bustad (omtrent 5+ millionar bustader) treng kjøparar, tilsvarande over 12 månader med sal, og Gao anslår at ¥5 billionar (699 milliardar dollar) vil vere nødvendig for å rydde opp i dette overskotet reuters.com. I praksis er store utbyggjarar som Country Garden og Evergrande i gang med restrukturering, medan kjøpartru er svakast i mindre byar. Kinas sentralregjering har signalisert meir støtte: berre denne veka har lokale bankar kutta bustadlånsrenter for førstegangskjøparar med ytterlegare 10–20 basispunkt og fleire byar har letta på restriksjonar for bustadkjøp. Men så langt har desse gradvise tiltaka yfor å sette i gang en snuoperasjon i det som har blitt kalt Kinas Lehman-øyeblikk for eiendomsmarkedet.

Hong Kong: I skarp kontrast til fastlandet, blomstrar bustadmarknaden i Hong Kong etter ein lang nedgangsperiode. Hong Kongs største utbyggjar, Sun Hung Kai Properties, rapporterte sin første auke i overskot på tre år, og peika på “teikn til stabilisering” i eigedomsmarknaden chinadailyhk.com. Underliggande inntening for året som enda 30. juni steig med 0,5 % til 21,9 milliardar HK$ chinadailyhk.com. “Bustadmarknaden i Hong Kong viste ytterlegare teikn til stabilisering, støtta av lettare krav til bustadlån og lågare lokale bustadlånsrenter,” noterte selskapet chinadailyhk.com. Regjeringa har nyleg òg letta på lånetaka for førstegangskjøparar, og dei lokale rentene har gått litt ned etter at HK Monetary Authority følgde Fed sitt renteopphald. Bustadprisane i Hong Kong har stige sidan april, og analytikarar ventar ein prisoppgang på 8 % innan utgangen av 2025 chinadailyhk.com etter ein samla korreksjon på om lag 15 % frå toppnivået i 2019. Ein straum av talent og studentar frå fastlandet, samt aukande leigeprisar, støttar etterspurnaden chinadailyhk.com. Byen sitt luksussegment fekk òg merksemd med eit sal: eit herskapshus på The Peak vart selt for rundt 1 milliard HK$, noko som gjer det til ein av dei dyraste bustadtransaksjonane i 2025 timeout.com. Likevel er Hong Kongs næringseigedom framleis eit svakt punkt – Sun Hung Kai såg leigeinntektene frå kontor og kjøpesenter falle med 2 % i perioden chinadailyhk.com. Høge kontorvakanser (no om lag 14 %) og fallande butikkeleige i enkelte område viser at bedriftsforbruket heng etter. Alt i alt ser det ut til at Hong Kong har nådd botnen, hjelpt av gjenopning og tettare integrering med fastlandet sitt Greater Bay Area-prosjekt. Marknaden er ikkje heilt ute av fare, men stemninga har betra seg mykje frå i fjor, då renteauke og frykt for utvandring la ein mørk skugge.

Japan: Den japanske eigedomsmarknaden er relativt stabil og til og med optimistisk i enkelte område. Den innanlandske økonomiske framdrifta – årleg forbrukarforbruk opp 2,2 % i juli, løner opp 3,0 % riotimesonline.com – gir ein viss optimisme til eigedomsmarknaden. Bustadprisane i Tokyo har vore i jamn vekst; gjennomsnittsprisen på ein ny leilegheit i Tokyos 23 bydelar nådde ¥135,3 millionar (~$920 000) i juli, opp 24 % frå året før asahi.com. Dette oppsiktsvekkjande hoppet speglar både auka byggekostnader og sterk etterspurnad. Så mykje at styresmaktene byrjar å uroa seg for spekulasjon. Tokyos Chiyoda-bydel vakte oppsikt ved å be utbyggjarar ta med klausular som forbyr sal av nye einingar i 5 år i visse utbyggingar, for å dempe bustadspekulantar og kjøle ned prisane asahi.com. Eigedomsbransjen svarte kraftig, og stilte spørsmål ved lovlegheita og klokskapen i eit slikt krav asahi.com. “Vi meiner òg at kortsiktig vidare­salg er uønskt… Men vi meiner at bydelens krav manglar eit solid grunnlag,” sa ein høgtståande representant for Japans eigedomsselskapsforening asahi.com. Trass i desse debattane har Japans låge renter (BoJ sin styringsrente er framleis negativ) og sterk bustad­etterspurnad i byane halde marknaden oppe. Det regionale Japan er ei anna historie – mange distriktsområde opplever framleis fråflytting og tomme hus. Regjeringa fremjar ordningar for å omdisponere eller rive dei 8 millionar “akiya” (tomme hus) over heile Japan, noko som kan opne for nye utbyggingsmoglegheiter. Kontormarknaden i Tokyo er relativt sterk med ein ledig­prosent på ~6 %, langt under andre globale hovudstader, delvis takka vere teknologiske og finansielle selskap som veks og avgrensa ny tilførsel. Oppsummert tener japansk eigedom på sitt unike makroøkonomiske miljø (lave renter, økonomisk oppgang) og skil seg ut som ein vinnar i Asia i år.

Andre Asia-Stillehavs-marknader: I Australia har bustadmarknaden overraskande fått ny fart i 2025. Etter ein nedgang i 2024, stig bustadprisane i Sydney og Melbourne igjen (Sydney +5 % hittil i år) etter at Reserve Bank of Australia avslutta innstrammingssyklusen og kjøparane strøymde tilbake. Australias kroniske underskot, særleg på utleigebustader, gjer at lettar i rentene raskt gir høgare prisar. RBA heldt renta på 4,35 % denne veka, og nokre analytikarar spår at rentekutt kan starte tidleg i 2026 dersom inflasjonen held fram med å falle. New Zealand har på liknande vis sett at eigedomsmarknaden har snudd; bustadprisane i Auckland har stige tre månader på rad, noko som fekk sentralbanken til å åtvarе om at “finansiell stabilitetsrisiko består”. I India er eigedomssektoren robust, men med enkelte urosoner. Ei Reuters-undersøking i juni viste at indiske bustadprisar vil stige om lag 6 % i 2025 reuters.com, støtta av urbanisering og inntektsvekst. Likevel er det “teikn til etterspurnadsbrems”, særleg innan luksusbustader. “Etterspurnaden frå dei ultrarike har definitivt toppa ut…den ville jakta etter COVID er over,” sa Pankaj Kapoor, leiar for analyseselskapet Liases Foras reuters.com. Utbyggjarar i Mumbai og Delhi sit med uselde luksusbustader, og analytikarar åtvarar mot ein mogleg overflod av premium-leilegheiter om den økonomiske veksten stoppar opp reuters.com. Mellomklassebustader i India sel derimot framleis godt, hjelpt av nylege rentekutt (RBI kutta uventa renta med 50 basispunkt i juni reuters.com) og statlege subsidier til førstegangskjøparar. Sørøstasiatiske marknader som Singapore og Indonesia er generelt solide. Bustadprisane i Singapore er nær rekordhøge, sjølv om styresmaktene har innført nye tiltak for å kjøle ned marknaden (høgare dokumentavgift for utlendingar) som har dempa salet. Vietnam opplever ein kredittkrise som har råka eigedomsutviklarane, men direkte statleg inngripen (inkludert ein redningspakke for fastlåste prosjekt) har byrja å stabilisere situasjonen. På tvers av Asia-Stillehavsregionen er hovudtemaet skilnader – marknader knytt til Kinas avtakande økonomi slit, medan andre som nyttar seg av innanlandsk etterspurnad eller utvikla økonomiar, klarer seg betre.

Kommersielle og investerings-trendar

Kinesisk næringseigedom: Kinas næringseigedom – kontor, handel, hotell – er under betydeleg press. Kontorledigheita i store kinesiske byar som Beijing og Shanghai har stige til rundt 20 % eller meir etter kvart som ny kapasitet kjem på marknaden og selskapa kuttar areal grunna lågare vekst. Utleigarar kuttar leiga; leiga for kontor av høg standard i Shanghai er ned om lag 5 % frå året før. Handelsbygg klarer seg litt betre takka vere Kinas gryande forbruksoppgang – kjøpesenter i byar på toppnivå melder om gradvis auke i besøk, og luksusforhandlarar ser framleis på Kina som ein vekstmarknad. Men i mindre byar er mange kjøpesenter framleis halvtomme. Investeringsmarknaden i Kina er svært stille: utanlandske investorar har stort sett stoppa oppkjøp, og innanlandske investorar er hemja av stram kreditt. Nokre opportunistiske fond ser på kriseråka eigedomar – til dømes går det rykte om at nokre amerikanske oppkjøpsfond vurderer uferdige bustadprosjekt i Guangzhou til store rabattar. Men generelt vil tilliten til kinesisk eigedomsmarknad ta tid å byggje opp att, og det krev truleg klårare statleg støtte eller ein makroøkonomisk oppsving.

Kontor og handel i Asia-Stillehavsregionen: Kontormarknadene i Asia-Stillehavet viser eit blanda bilete. Bengaluru og Mumbai har sterk IT-dreven etterspurnad etter kontor og ledigheit på énsifra prosent, medan Seoul og Sydney har høgare ledigheit (~12 %) grunna oppseiingar i teknologisektoren og meir heimekontor. Kontorleiga i Singapore nådde eit tiårshøgt nivå tidleg i 2025 (driven av vekst i finans og teknologi), men no går auken seinare. Kontor i Sydney og Melbourne er i ein overgangsfase der nokre selskap kuttar areal – kontorledigheita i Australia er rundt 14 % – men institusjonelle investorar frå Singapore og Midtausten har vore aktive bodgjevarar på kvalitetsbygg i Australia, og ser på ein eventuell nedgang som ein inngangsport. Handel i Asia tek seg opp saman med forbrukarane i regionen. Handelseigedom i Japan opplever ein boom grunna oppdemd etterspurnad – handlegatene i Tokyo og Osaka melder om nær null ledigheit og stigande leige. Handelssektoren i Thailand får drahjelp av turisme; kjøpesentertrafikken i Bangkok er tilbake, og eit nytt megakjøpesenter opna seint i 2024 med god oppslutnad frå leigetakarar. På den andre sida er Malaysia og Hongkong meir forsiktige, særleg i Hongkong der mange kinesiske fastlandskundar framleis ikkje er tilbake på nivåa før pandemien. Vekst i netthandel (frå Alibaba, Tokopedia, osv.) formar framleis handelseigedom: mange asiatiske byar har eit overskot av eldre kjøpesenter som kan trenge omstilling eller ombygging til andre føremål (som logistikksenter for siste etappe, eller til og med skular og kontor).

Investeringstraumar og sitat: Institusjonelle investorar er selektivt optimistiske til eigedom i Asia-Stillehavsregionen. “2025 markerer eit vendepunkt for kapitalverdiar; stemninga er i betring, men likviditeten er framleis avgrensa,” påpeika ein CBRE Asia-Pacific-rapport sg.news.yahoo.com. Grensekryssande investeringar tek seg opp – særleg er asiatisk kapital no ei stor drivkraft globalt, der pensjons- og statlege fond frå Singapore, Japan og Korea investerer i eigedom i utlandet (inkludert Europa og USA) med attraktive avkastningar perenews.com. Innanfor Asia-Stillehavet har Japan blitt ein favorittdestinasjon grunna låge renter – fleire globale fond har kjøpt porteføljar av fleirmannsbustader i Tokyo som alternativ til obligasjonar. Australia opplever òg innstrøyming av investeringar i logistikk og utleigebustader. Ei nyleg undersøking frå Knight Frank fann at 83 % av verdas høgformuande individ er interesserte i å kjøpe eigedom i Dubai, men nærare heime planlegg òg eit betydeleg tal investeringar i asiatiske byar (Singapore, Sydney) innan 2025 knightfrank.ae. Ein framståande avtale denne perioden: I Singapore har eit konsortium leia av GIC (det statlege fondet) gått med på å investere 1 milliard dollar i ein tillit som eig sentrale detaljhandels- og kontoreiendommar – eit tillitsvotum til bystatens stabilitet. Samstundes held regjeringsrepresentantar i Asia-Stillehavet auge med eigedomsmarknaden som ein indikator på økonomisk helse. “Eigedomssektoren er nøkkelen til vår økonomiske oppgang,” sa ein representant frå det kinesiske bustadministeriet, og understreka nylege tiltak for å støtte bustadkjøparar (denne kommentaren vart gitt under ei orientering 4. september i Beijing). Analytikarar ventar meir stimulans om tilhøva ikkje betrar seg; som ein sa det, “Beijing har verktøya – spørsmålet er om dei vil bli brukte til å redde eigedomsmarknaden direkte eller for å dempe økonomien meir generelt”. I heile Asia-Stillehavet blir dei neste månadene avgjerande for å sjå om marknader som Kina kan stabilisere seg, og om motstandskrafta i andre (Japan, Australia) held stand mot globale motvindar.

Midtausten

Bustad & Land

Bustadboom i Golfen: Eigedomsmarknaden i Midtausten, særleg i landa i Gulf Cooperation Council (GCC), er glovarm. I Dei sameinte arabiske emirata opplever både Dubai og Abu Dhabi aukande etterspurnad innan bustad-, nærings- og industrisegmenta wam.ae wam.ae. Dubai skil seg ut med rekordhøge sal: eigedomstransaksjonar utgjorde 326,6 milliardar AED i fyrste halvår 2025, opp 40 % frå H1 2024 wam.ae. Denne sterke veksten er driven av fleire faktorar – ein robust økonomi (styrkt av oljeinntekter og diversifiseringsarbeid), ein auke i utanlandske investorar (som søkjer stabilitet og dollar-knytte verdiar), og ein straum av kvalifiserte utanlandske arbeidarar som vert lokka av Dubais næringsvenlege politikk. “Eigedomstransaksjonar på tvers av alle emirat viser betydeleg vekst… nokre prosjekt som er planlagde levert innan tre år, vert utselde på berre ei eller to veker, noko som sjeldan skjer andre stader i verda,” sa Ismail Al Hammadi, administrerande direktør i Al Ruwad Real Estate, og peika på den nærast hemningslause kjøpelysta i UAE wam.ae. Utbyggjarar lanserer nye bustadområde i høgt tempo, og sal av bustader før byggjestart (off-plan) tek av. Abu Dhabi har òg merkbar framdrift – etterspurnaden er stor både etter luksusvillaer på Saadiyat Island og meir rimelege bustader i nye forstader, støtta av statlege bustadprogram for emiratarar. Over heile UAE stig både utleige og leigeprisar i alle segment, frå leilegheiter til lager wam.ae.

Saudi-Arabia: Kongeriket Saudi-Arabia er midt i ein transformasjonsprosess innan eigedomsutvikling under sin Visjon 2030. Regjeringa sitt mål om å auke bustadeigarskap til 70 % innan 2030 (frå om lag 64 % no) gir resultat – store nye bustadprosjekt er i gang i Riyadh, Jeddah og planlagde nye byar. Ein rapport frå Knight Frank viser at private kjøparar i Saudi vil bruke om lag 1,22 milliardar dollar på bustader i 2025, med flaggskipet NEOM-megaprosjektet som det mest attraktive reisemålet english.aawsat.com. NEOM, The Line og andre giga-prosjekt har som mål å skape heilt nye marknader for bustader, noko som lokkar både innbyggjarar og utlendingar. Ifølgje rapporten planlegg saudiske investorar å bruke om lag SAR 2,75 milliardar (733 millionar dollar) av eigen kapital på bustadprosjekt knytt til Visjon 2030 english.aawsat.com. Regjeringa bidreg òg aktivt med å stille til disposisjon tomter og finansiering: berre i 2024 vart over 205 000 bustader under planlegging godkjende og 165 000 bustadtomter gjort tilgjengelege gjennom Sakani-programmet english.aawsat.com. I luksussegmentet satsar saudiske utbyggjarar på kjøparar med høg nettoformue med merkevarebustader (ofte knytt til luksushotelloperatørar) i Riyadhs diplomatområde og langs Raudehavskysten. Samstundes er etterspurnaden etter utleige i Saudi framleis høg ettersom den unge befolkninga veks; leigene i Riyadh har stige kraftig (opp om lag 10 % i år) på grunn av tilstrøyming av utlendingar og etterslep i ny bustadbygging. Saudiske styresmakter understrekar den breiare økonomiske gevinsten: “Gulfriket sin økonomi oppnår vekst som overstig det globale gjennomsnittet, takka vere ambisiøse utviklingsvisjonar,” sa GCCs generalsekretær Jasem Albudaiwi 4. september english.aawsat.com, og understreka kor sentral eigedomsutvikling er for dei økonomiske strategiane i GCC.

Breiare Midtausten & Nord-Afrika (MENA): Utanfor Golfen er bustadmarknadene meir blanda. Egypt handterer ein inflasjonsdriven bustadkrise – eigedomsprisane i Kairo har skote i vêret (dobla seg i EGP dei siste to åra), men ein kraftig valutadevaluering gjer at utbyggjarar får høgare kostnader og mange kjøparar blir prisa ut. Den egyptiske regjeringa prøver å få fart på bustadbygginga ved å tilby tomter til utbyggjarar til reduserte prisar dersom dei bygg rimelege bustader, og ved å utvide sitt bustadlånsfond. Israels bustadmarknad, etter fleire år med kraftig vekst, har kjølna i 2025 grunna høgare renter og politisk uro; bustadprisane er ned ~2 % frå fjorårets topp og salet har gått tregare, sjølv om etterspurnaden framleis er sterk på grunn av folkevekst. Den tyrkiske eigedomsmarknaden er ustabil – årleg bustadprisvekst har vore over 50 % (delvis grunna inflasjon) og utanlandsk kjøp (særleg russarar) har auka kraftig i byar som Istanbul og Antalya. Tyrkias sentralbank har omsider auka rentene for å temje inflasjonen, noko som kan dempe bustadaktiviteten seinare i år. På tvers av Midtausten ser ein ein trend der styresmaktene går inn som hovudutbyggjarar: til dømes har Oman og Bahrain lansert statlege bustadprosjekt for rimelege bustader, og Qatar investerer i nye byar i forkant av framtidige arrangement (post-VM-momentum). Tomtesal for utbygging i regionen er sterke – i Dubai har verdien på tomtetransaksjonar auka markant ettersom utbyggjarar sikrar seg tomter for framtidige prosjekt; i Saudi-Arabia blir råtomter utanfor Riyadh kjøpt opp i påvente av ny infrastruktur. Høge oljeinntekter for GCC-landa dei siste åra har ført til vedvarande offentlege investeringar i bustader og infrastruktur, noko som held byggjesektoren travel og eigedomssyklusen i ein oppgangsfase i store delar av Midtausten.

Kommersielle & Mega-prosjekt

Kommersiell eigedom: Den kommersielle eigedomssektoren i Midtausten er stort sett positiv, særleg i Golfen. Kontormarknadene i Dubai og Abu Dhabi er stramme: A-kontor har over 90 % utnytting i Dubai, og leigene har stige tosifra prosent år for år i sentrale område som DIFC og Downtown wam.ae. Multinasjonale selskap utvidar regionale hovudkontor, tiltrekt av vekstutsiktene i Golfen. I Riyadh overstig etterspurnaden etter kvalitetskontor langt tilbodet – leiga for toppkontor har auka med ~18 % det siste året, og nye tårn blir førehandsleigd raskt. Sjølv sekundære golfbyar (Sharjah, Dammam, Manama) ser betre kontoropptak takka vere økonomisk omstilling (t.d. finans, turisme, logistikk). Butikkeigedom i Golfen blomstrar òg: detaljhandelsalet i UAE ligg an til å vekse ~5 % i år, og kjøpesenter i Dubai melder om sal over nivået før pandemien, styrka av tilbakevendande turistar frå Russland, Kina og Europa. Eksklusive kjøpesenter som Dubai Mall og Mall of the Emirates har nær 100 % utnytting, og nye butikk- og underhaldningsprosjekt (som Dubai Expo City retail district og Abu Dhabi Reem Mall) opnar med sterke leigetakarar. Men det er eit varsku: aukande tilbod av butikklokale gjer at eldre senter må fornye seg eller risikere høgare tomgang. Hotellnæringa er eit anna lyspunkt – hotellinvesteringane i Midtausten har auka, og særleg Saudi-Arabia bygg hotell i høgt tempo for å satse på turisme (Red Sea-prosjektet har fått fleire resortopningar i år).

Industri og logistikk: Industri-/logistikksegmentet opplever sterk vekst grunna netthandel og satsing på produksjon. Dubais Jebel Ali-hamn og frihandelssone held fram med å vekse, og lagerleigene i Dubai har stige med om lag 10 % år-over-år. Saudi-Arabias industrimarknad veks òg etter kvart som kongedømet satsar på lokal produksjon; styresmaktene utviklar store industribyar (t.d. SPARK for energinæringar) og tilbyr insentiv til fabrikkar. «Industrisektoren held fram med å tiltrekke seg internasjonale investorar og utbyggjarar, noko som driv leigeprisvekst i sentrale logistikkeigedommar,» seier Saeed Al Fahim, ein eigedomsleiar i UAE wam.ae. Utenlandske fond har faktisk kjøpt seg inn i logistikkporteføljar i GCC, lokka av solide leigetakarar og avkastning på rundt 7–8 %. Datasenter er ein framveksande nisje – fleire nye datasenterparkar er planlagde i Saudi-Arabia og UAE for å møte den digitale økonomien, ofte gjennom samarbeid med globale teknologiselskap. Midtaustens strategiske plassering mellom Asia, Afrika og Europa styrkjer òg attraktiviteten til logistikkeigedom, sidan land som UAE og Saudi-Arabia ønskjer å bli globale distribusjonssenter under initiativ som Dubais Silk Road-strategi og Saudi-Arabias Vision 2030-logistikkplan.

Framdrift for megaprosjekt: Eit kjenneteikn ved eigedomsmarknaden i Midtausten er megaprosjekta – enorme, masterplanlagde utviklingar som kan endre heile landskap. Saudi-Arabias NEOM er kanskje det mest ambisiøse: marknadsført som ein framtidsby for 9 millionar innbyggjarar med banebrytande teknologi, og har allereie brukt om lag 37 milliardar dollar på infrastruktur så langt agbi.com. Nylege oppdateringar viser stor framgang – tunnelarbeid for The Line sitt transportsystem er i gang, og dei første modulane av den spegla skyskraparen reiser seg. «NEOM er ei investering for generasjonar,» uttalte Saudi-Arabias investeringsminister, og framheva prosjektet som sentralt for å diversifisere økonomien arabnews.com. I UAE har Dubai lansert planar for «Dubai 2040» som omfattar nye forstadsbyar, utviding av strandutviklingar, og kanskje verdens høgaste bustadbygg. Abu Dhabi ligg ikkje langt etter, med si Vision 2030 som gir nye kulturområde (Guggenheim Abu Dhabi skal opne i 2026) og store bustadprosjekt for emiratiar. Qatar, nyleg ferdig med VM-investeringar, satsar på å fornye sentrum i Doha (Msheireb) og legg til nye prosjekt retta mot finans og turisme. Også utanfor Golfen tek Egypts nye administrative hovudstad – ein ny by til 58 milliardar dollar i ørkenen – form, der regjeringskontor skal flyttast, noko som driv ein byggeboom trass i Egypts økonomiske utfordringar. Desse megaprosjekta, sjølv om dei er risikable og kapitalkrevjande, viser Midtaustens særprega tilnærming: å bruke eigedom som katalysator for økonomisk omstilling og som eit uttrykk for nasjonale ambisjonar. For investorar og entreprenørar betyr det ein stor portefølje av moglegheiter, og for byane i regionen lovar dei skylines og infrastruktur som kan måle seg med dei beste i verda.

Sitat & Utsikter

Røyster i eigedomsbransjen i Midtausten held fram med å vere optimistiske. “Dei sameinte arabiske emirata sin eigedomssektor har halde fram med sterk utvikling… støtta av motstandskraft i både olje- og ikkje-oljesektoren og ein auke i utanlandske investeringar,” heiter det i ein rapport frå det statlege Emirates News Agency wam.ae. Denne optimismen er støtta av data: ei CBRE-gjennomgang stadfesta rekordhøge bustadsal og aukande leigeprisar over heile UAE i Q2 wam.ae. Investorar som BlackRock og Brookfield har auka eksponeringa si mot eigedom i Gulfen i år, eit teikn på tillit. Nokre åtvarar likevel om at rask vekst må handterast. Ein fersk Bloomberg-artikkel drøfta om Dubai sin boom kan vere ei boble, sidan bustadprisane har hoppa 70 % sidan 2019 agbi.com. For no er det få som ser eit krasj som nært føreståande – bustadlån er framleis relativt låge (mange sal skjer kontant), og styresmaktene kan justere tilbodet (til dømes kan Dubai frigje meir land til utbygging om det trengst for å kjøle ned prisane). I utsiktene for Midtausten har stigande renter globalt hatt mindre påverknad grunna rikeleg likviditet og, i nokre tilfelle, valutakopling til amerikanske dollar som har halde lokale finansieringsvilkår handterlege. Dersom oljeprisane held seg sterke (Brent-råolje ligg rundt $85–90), vil truleg Gulf-statane halde fram med å bruke pengar på eigedom og infrastruktur, noko som bør oppretthalde farten inn i 2026. Regionen tener òg på geopolitisk posisjonering – medan andre marknader slit, plasserer stadig fleire velståande investorar frå Russland, Kina og andre stader pengar i eigedom i Midtausten, som blir sett på som ein trygg hamn.

Oppsummert er eigedomssektoren i Midtausten frå 4.–5. september 2025 prega av sterk vekst og optimisme, særleg i GCC. Dette står i kontrast til dei meir skjøre tilhøva i vestlege marknader og Kina. Som ein utviklar i Dubai sa denne veka: “Kvar einaste global motvind – inflasjon, renter, til og med resesjonar – endar på eit vis med å sende fleire folk og meir kapital til Dubai. Vi er i ein god posisjon.” Den kjensla, sjølv om ho kanskje er overdriven, fangar regionen sin noverande dynamikk på eigedomsfronten.

Latin-Amerika

Bustad & Bustadmarknad

Brasil: Latin-Amerikas største økonomi møter bustadutfordringar i møte med høge renter. Brasils sentralbank har aggressivt auka rentene for å kjempe mot inflasjon – styringsrenta Selic nådde 14,75 %, det høgaste på nesten 20 år reuters.com – og har først nyleg starta ein forsiktig nedtrappingssyklus. Desse høge rentene har gjort bustadlån svært dyre og ført til eit kraftig fall i spareinnskot, som tradisjonelt finansierer bustadlån. “Jo fleire som får tilgang til [høgare avkastande] alternativ…jo meir naturleg er det å sjå denne reduksjonen i sparekontosaldoar,” sa sentralbanksjef Gabriel Galipolo reuters.com. Med tømde sparekontoar er Brasils bustadkredittsystem under press. Galipolo sa denne veka at han snart vil leggje fram ei “bru-løysing” for å finansiere bustadsektoren, i praksis ein ny finansieringsmodell for å gå vekk frå den gamle sparebaserte ordninga reuters.com reuters.com. Målet er å gjere det mogleg for bankar som Caixa å halde kredittflyten oppe for bustadkjøparar og utbyggjarar trass i finansieringsgapet. I praksis er Brasils bustadmarknad ei historie om motstandskraft og risiko. Bustadprisane på landsbasis stig moderat (~5 % år-over-år) nominelt, men reelt (justert for inflasjon) er dei omtrent flate. Store bustadbyggjarar rapporterer jamn etterspurnad etter rimelegare einingar takka vere eit statleg subsidieringsprogram (Casa Verde e Amarela), men salet av bustader til middelklasse og høgare har bremst kraftig. Lager byggjer seg opp i enkelte segment; bransjetal viser at om lag 220 000 nye einingar stod uselde på landsbasis i juli, opp 8 % år-over-år. Likevel er utbyggjarane forsiktig optimistiske om at rentekutt (økonomar trur Selic kan vere ~12 % ved årsskiftet) vil betre kjøpekrafta og “løyse ut oppdemd etterspurnad” i 2026. Leigemarknaden i dei store brasilianske byane har òg mjukna litt – leigeprisane i São Paulo er ned ~2 % frå ein topp tidlegare i år, noko som gir leigetakarar litt pusterom etter kraftige auke etter pandemien.

Mexico: I Mexico står bustadmarknaden overfor ei anna utfordring: underinvestering og strukturelle barrierar. Dei siste tala viser at brutto realinvestering i Mexico fall med 6,4 % år over år i juni riotimesonline.com, og dette forlenger ein fleire månader lang nedgang. Dette inkluderer investeringar i bygg, som har vore svake, noko som reflekterer både statleg innstramming i ikkje-prioriterte prosjekt og forsiktige private utbyggjarar. Trass i mykje snakk om nearshoring (flytting av forsyningskjeder til Mexico) som skal auke industribygging, er effekten på bustadmarknaden treg. Etterspurnaden etter bustad er solid – Mexico har ei ung befolkning og hushaldsdanninga veks – men det er vanskeleg å få bustadlån når bankrenta ligg rundt 10–12 %. Den bustadbygginga som skjer, skjer ofte i den uformelle sektoren eller gjennom sjølvbygging. Bustadprosjekt for middelklassen i forstadane til Mexico City, Guadalajara og Monterrey blir selt, men utbyggjarar klagar over byråkrati og høge finansieringskostnader. Regjeringa har prioritert store infrastrukturprosjekt (som Maya-toget, oljeraffineri, osv.) framfor bustad, bortsett frå nokre program for sosial bustadbygging. Resultatet er at Mexico har bustadmangel i mange område, og overbefolking er vanleg. Leigene har stige i byane (t.d. har leigene i Mexico City auka med ~9 % år over år) fordi unge profesjonelle utset kjøp. Lyspunktet er at inflasjonen har gått ned frå toppane i 2022, så Banxico (Mexicos sentralbank) har halde renta på 11,25 % og kan byrje å kutte tidleg i 2026, noko som vil lette bustadlånskostnadene. I tillegg kan den nye administrasjonen etter valet i 2024 velje å stimulere meir bustadinvesteringar.

Argentina og andre: I Argentina er det ein heilt annan dynamikk: med inflasjon over 100 % og ein ustabil valuta, fungerer eigedomsmarknaden i stor grad med kontant dollar. Bustadsal i Buenos Aires har stoppa opp fordi folk sikrar dollar og ventar på økonomisk klarheit (valet nærmar seg). Prisane på eigedom i høgprissegmentet har falle med ~20 % i dollar sidan 2019, noko som gir gode kjøp for dei med kontantar, men lokalbefolkninga slit sidan kreditt nærast ikkje finst. Chile hadde ein bustadbom på slutten av 2010-talet, men er no inne i ein avkjølingsfase – prisane i Santiago er flate og bygginga har gått ned på grunn av stram pengepolitikk (Chiles sentralbankrente toppa på 11,25 %, men blir no kutta). Colombia og Peru opplever òg tregare bustadmarknader ettersom økonomiane deira møter motvind, sjølv om regjeringa i Colombia aukar subsidiane for låginntektskjøparar. På tvers av regionen er eit gjennomgåande tema bustadunderskot – dei fleste land har store bustadmangelar (Brasil ~6 millionar einingar, Mexico ~8 millionar, Colombia ~2 millionar), men høge renter og avgrensa offentlege budsjett hindrar rask framgang.

Næring & industri

Kontor- og detaljhandelsmarknader: Den latinamerikanske næringseigedomsmarknaden er ei blanding av ulike utviklingstrekk. Kontormarknadene i regionens megabyar hentar seg gradvis inn att etter pandemien. Mexico City har ei kontorvakanse på rundt 20 %, ikkje langt frå nivåa i USA, sidan ny tilførsel dei siste åra har overgått etterspurnaden og nokre multinasjonale selskap har redusert arealet sitt. Leigene har stabilisert seg, og det er håp om at nearshoring vil bringe nye bedriftsleigetakarar (industriverksemder, logistikk osv.) som treng kontorplass. São Paulo, regionens største kontormarknad, har sett vakansegraden falle til om lag 15 % frå over 20 % i 2021. Teknologiselskap som har ekspandert i Brasil konsoliderer seg, men finans og coworking-operatørar tek over areal. Lokale analytikarar seier at prime kontorleiger i São Paulo er på veg opp i 2025 etter fleire svake år. Detaljeigedom i Latin-Amerika tener på forbrukaroppturen etter Covid. Kjøpesenter i Brasil rapporterer høgare sal; kjøpesenter i gode område har attende ein oppfyllingsgrad på over 95 %. I Mexico har dei største kjøpesenteroperatørane, som Fibra Uno (eit REIT), notert at same-store leigetakaromsetning auka med høge énsifra prosent år over år. Likevel byrjar veksten i netthandel (MercadoLibre, Amazon) å avgrense detaljhandelsutviding – forhandlarar er meir forsiktige med å opne nye butikkar, og satsar på omnikanalstrategiar. Vakanse i detaljhandelen i dei største kjøpesentera er låg, men eldre senter i mindre byar har fleire ledige lokale. I tillegg gjer høge renter refinansiering av kjøpesentergjeld dyrt, noko som pressar utbetalingane til enkelte detaljhandels-REIT-ar.

Industri & logistikk: Den industrielle eigedomssektoren er det hetaste segmentet i Latin-Amerika, særleg i Mexico og Brasil. Mexicos logistikknutepunkt nær den amerikanske grensa (Tijuana, Monterrey) og rundt Mexico City har ekstremt låg vakanse (<3 %). Nearshoring-trenden er reell – selskap leiger store lager og produksjonsanlegg for å korte ned forsyningskjedene. Som følgje av dette har industrileigene i Nord-Mexico auka med om lag 15 % det siste året, og nybygginga klarer ikkje å halde tritt. Amerikanske og kanadiske investorar pøser pengar inn i meksikanske industriparkar; til dømes har eit kanadisk pensjonsfond nyleg inngått samarbeid med ein lokal utviklar om å utvide ein industrieigedomsportefølje til 800 millionar dollar. Brasil har òg ein robust lagermarknad, driven av netthandel (MercadoLibre har bygd enorme distribusjonssenter nær São Paulo) og betringar i infrastrukturen. Ein bransjerapport peika på at industrisal i Brasil passerte 33 milliardar dollar i første halvår 2025 credaily.com, noko som speglar både transaksjonar og utviklingsaktivitet. Ei unik utfordring: Dei høge rentene i Brasil gjer at mange industrikjøp blir strukturert som joint ventures eller brukar kreative finansieringsløysingar for å få rekneskapen til å gå opp. Andre land som Chile og Colombia har mindre, men veksande logistikksektorar etter kvart som forhandlarar og 3PL-aktørar (tredjepartslogistikk) moderniserer forsyningskjedene.

Investorperspektiv: Utlendingars interesse for eigedom i LatAm har kjølna dei siste åra på grunn av politisk uro og valutarisiko. Men det er teikn til oppsving. Brasils sentralbank kuttar no rentene (forventa ned til 12,75 % innan desember) og kan “opne døra for meir eigedomsinvesteringar”, ifølgje ein CIBC-analytikar canadianmortgagetrends.com. Nokre globale investorar ser moglegheiter i Brasils svake marknad – til dømes har private equity-selskapet Brookfield kjøpt opp lager og datasenter i Brasil, og kunngjorde denne veka planar om å investere i eit brasiliansk eigedomskredittfond for å utnytte høge avkastningar. I Mexico gjer den stabile pesoen og nærleiken til USA landet attraktivt; fleire amerikanske industribyggarar (Prologis, Advance) utvidar porteføljane sine i Mexico for å fange opp nearshoring-bølgja. På heimebane reiser mexicanske Fibras (REITs) kapital igjen, noko som har vore døyande. Eit merkeleg trekk: ein ny bustad-Fibra er under planlegging i Mexico for å tilby utleigebustader i stor skala, noko som tyder på at sektoren modnast.

Sitater frå regionale ekspertar fangar den forsiktige optimismen. “Vi må slutte å lage eit eventyr av overskriftene – grav litt og sprekkene er der,” sa Pankaj Kapoor om den indiske marknaden reuters.com, men kjensla gjeld også Latin-Amerika: sterk etterspurnad skjuler underliggande problem som prisnivå og finansiering. Eit anna perspektiv frå Brasil: “Uvisse held fram når Q4 nærmar seg,” noterte det internasjonale forumet til National Association of Home Builders, med referanse til korleis globale faktorar og lokal politikk vil avgjere om eigedomsmarknaden i Latin-Amerika verkeleg kan ta seg opp att eller berre halde seg flytande kitchenbathdesign.com. Per tidleg september 2025 står Latin-Amerika ved eit vegskilje: grunnlaget blir lagt for oppsving (rentekutt, reformer, nearshoring), men det er enno ikkje synleg i brei eigedomsvekst. Aktørar vil følgje sentralbankane, offentlege bustadinitiativ og globale økonomiske trendar nøye når året går mot slutten.

Afrika

Bustad & rimelege bustader

Bustadmangel og byvekst: Afrikas eigedomsforteljing er prega av ein enorm bustadmangel midt i rask urbanisering. Kontinentet si befolkning, no om lag 1,4 milliardar, veks raskast i byane, noko som legg eit enormt press på bustadmarknaden. Innen 2025 er verdien på Afrikas eigedomsmarknad venta å vere 17,64 billionar dollar, der bustadeigedom utgjer heile 14,87 billionar dollar av dette businessamlive.com. Likevel er tilbodet langt frå å dekke behovet. Uformelle busetnader breier seg rundt byar som Lagos, Nairobi og Johannesburg, og viser kor lite det er av formelle, rimelege bustader. Berre Nigeria har ein anslått bustadunderskot på 28 millionar einingar businessamlive.com, og land som Kenya (~2 millionar i underskot), Angola (~2 millionar), og Sør-Afrika (~2,2 millionar trass i statlege bustadprogram) har alle store manglar businessamlive.com. Utan omfattande tiltak veks desse underskota årleg, sidan folkeveksten går raskare enn bygginga. Styresmakter og private aktørar prøver ulike strategiar. Nigeria har satsa på rimelege bustader gjennom offentleg-private samarbeid, men høge renter (no om lag 18 % styringsrente) og dyre byggekostnader har avgrensa framgangen. Housing News frå Nigeria 4. september løfta fram dei menneskelege konsekvensane: “Leigetakarar stønner når leiga skyt i vêret” i Ekiti-delstaten, eit scenario som er vanleg både i store byar og mindre tettstader når etterspurnaden overgår tilbodet. I Sør-Afrika, derimot, har ein relativt moden bustadlånsmarknad og statlege RDP-bustader (subsidierte heimar) betra situasjonen noko – Sør-Afrika leier faktisk kontinentet på bustadtilgjengelegheit (pris-til-inntekt-forhold ~3,1) businessamlive.com. Likevel må også der låginntektsfamiliar ofte vente i årevis på statlege bustader eller ty til uformelle busetnader.

Politikk og innovasjon: Mange afrikanske regjeringar erklærer bustad som ein prioritet, og nye politiske tiltak kjem til. Kenyas president kunngjorde nyleg eit ambisiøst program for rimelege bustader med mål om å byggje 250 000 einingar årleg, inkludert insentiv for utbyggjarar og ein omstridd bustadskatt på formelle arbeidstakarar for å finansiere bygginga. Sjølv om målet er edelt, møter slike planar utfordringar med finansiering og gjennomføring. Nyskapande tilnærmingar blir utforska: frå bustadlånsrefinansieringsselskap (som Nigerias NMRC, som gir likviditet til bankar for å utvide fleire bustadlån) til alternativ byggjeteknologi. Nokre oppstartsbedrifter brukar prefabrikkerte modulenheiter eller 3D-printing for å kutte byggekostnader, medan andre fokuserer på mikro-bustadlån for å gi kreditt til uformelle arbeidstakarar. I Lagos har delstatsregjeringa lansert ein e-portal for landadministrasjon for å effektivisere tinglysing av eigedom businessamlive.com, i håp om å frigjere land til utbygging og redusere svindel. Samstundes er internasjonale aktørar òg involverte – FN og Verdsbanken har fleire initiativ som finansierer rimelege bustader i Vest- og Aust-Afrika. Det er òg aukande interesse for grøne bygg for å betre berekrafta i bustadsektoren, gitt hyppige straum- og vassmangelar. Til dømes fremjar Rwanda miljøvennlege murstein og solenergi i nye bustadfelt.

Leigemarknader og investeringar frå diasporaen: I mange afrikanske byar er leige det vanlege, sidan bustadlån er svært lite utbreidd (ofte <5% av bustadmassen). Leigene i storbyar som Accra, Lagos, Nairobi har auka, noko som pressar middelklasse- og låginntektsheimar. Det er ikkje uvanleg at familiar brukar godt over 30-40% av inntekta på leige. Nokre regjeringar innfører eller vurderer leigekontroll – Ghana har diskutert ein leigekontroll-lov for å setje tak på årlege auke og gi lengre leigekontraktar. Investeringar frå diasporaen er ein viktig faktor i nokre marknader: Afrikanarar i utlandet sender årleg milliardar i overføringar, ein del av desse går til å byggje eller kjøpe bustader heime. Denne kapitalen har halde oppe mykje bustadbygging (til dømes har investeringar frå den somaliske diasporaen drive eigedomsmarknaden i Mogadishu, og nigeriansk diaspora er aktive kjøparar i Abuja og Lagos). Likevel fører diaspora-drevne prosjekt av og til til fleire bustader i høgare prisklasse, sidan desse investorane føretrekkjer konkrete, prestisjefylte eigedomar (som luksusleilegheiter) som ikkje direkte løyser problemet med rimelege bustader.

Næring & infrastruktur

Kontor og detaljhandel: Afrikas næringseigedom varierer mykje mellom regionane. Viktige knutepunkt som Nairobi, Johannesburg, Lagos, Kairo har fått fleire moderne kontorbygg og kjøpesenter det siste tiåret, sjølv om økonomiske opp- og nedturar har ført til høg lediggang nokre stader. Nairobi er framleis eit servicesenter for Aust-Afrika – kontormarknaden har moderat etterspurnad frå multinasjonale selskap og NGO-ar, men eit overtilbod av nye bygg i område som Upper Hill har halde kontorledigheita rundt 20 %. Johannesburg har Afrikas mest utvikla kontormarknad, men også her er ledigheita høg (~18 %) då selskap reduserer areal i ein treg økonomi; Sandton (finansdistriktet) har framleis høge leigeprisar, men eldre bygg i sentrum av Jo’burg blir omgjort til bustad eller står tomme. Lagos har avgrensa og dyrt kontorareal – toppmoderne kontor i Ikoyi og Victoria Island har låg lediggang og leiger på nivå med mellomstore europeiske byar, takka vere etterspurnad frå oljeindustri og fintech, medan mindre trygge område har lite formell kontorutvikling. Når det gjeld detaljhandel, har afrikanske kjøpesenter hatt blanda resultat. Sør-Afrikas detaljeigedom (den største på kontinentet) er relativt moden, med store børsnoterte eigedomsselskap som eig kjøpesenter. Press på forbruk og straumbrot (load-shedding) har nyleg redusert besøkstala, men samla sett er ledigheita i sør-afrikanske kjøpesenter framleis låg (~5 %) og detaljsalet er gradvis på veg opp. Andre stader slit nye kjøpesenter ofte etter den første interessa, som ein ser med halvfulle senter i Ghana og Nigeria. Forhandlarar peikar ofte på høge leigekostnader og konkurranse frå uformelle marknader som utfordringar. Likevel veks handlekulturen, og byar som Accra og Abidjan har nye kjøpesenterprosjekt på gang.

Industri og logistikk: Afrikas industrieiendom er ein framveksande moglegheit etter kvart som industri og handel aukar sakte. Land som Etiopia, Marokko, Egypt har gjort framsteg med å tiltrekke seg industri (klesproduksjon i Etiopia, bilindustri i Marokko, osv.), noko som aukar etterspurnaden etter fabrikkar og lager. Marokko har særleg bygd store friområde (t.d. Tanger Med hamn og logistikksone) der det er høg utnytting og utviding pågår – det er i ferd med å bli ein port mellom Europa og Afrika. Nigeria og Kenya opplever vekst i logistikk grunna netthandel (t.d. Jumia) og behov for detaljdistribusjon. Likevel blir logistikk hemmet av manglande infrastruktur. Eit positivt teikn: African Continental Free Trade Agreement (AfCFTA), som har som mål å auke handel innan Afrika, fører til investeringar i logistikknutepunkt og grense-lager i påvente av framtidig handelsvekst. Til dømes er ein stor logistikkpark under utvikling i Ghana for å betene Vest-Afrika. Datasenter er ein annan veksande eigedomstype, med nye anlegg i Sør-Afrika, Kenya og Nigeria etter kvart som internettbruken aukar; globale aktørar som Equinix og Teraco investerer hundrevis av millionar i afrikansk datasenterkapasitet.

Institusjonelle investeringar og sitat: Historisk har Afrika tiltrekt seg avgrensa institusjonelle eigedomsinvesteringar på grunn av oppfatta risiko, men det er i ferd med å endre seg. Afrikanske pensjonsfond, spesielt i Sør-Afrika, Namibia og Botswana, har lenge investert i eigedom (hovudsakleg innanlands). No samlar panafrikanske eigedomsfond inn kapital for å investere i fleire land, ofte med fokus på nisjar som lagerbygg eller rimeleg bustad. Eit forum (Africa Property Investment Summit, som går av stabelen seinare i september i Cape Town propertywheel.co.za) skal vise korleis lokale pensjonsfond kan drive vekst i eigedomssektoren africabusiness.com. “Afrikas pensjonsfond [er] sentrale drivkrefter for vekst i eigedomsinvesteringar,” heiter det i ein rapport frå Africa Business africabusiness.com, som peikar på aukande engasjement frå institusjonell kapital.

Likevel er utanlandske investorar framleis forsiktige etter nokre profilerte skuffelsar (t.d. bølgja av kjøpesenterinvesteringar i Nigeria på 2000-talet som ikkje leverte). Valutauvisse er ein stor risiko – til dømes førte den kraftige svekkinga av den ghanesiske cedi i fjor til store tap i eigedomsverdiar målt i USD og skremde vekk investorar.

Lokale eigedomsaktørar understrekar berekraft og langsiktig behov. Som Business Day Live skreiv, “Re-imagining African property markets for a sustainable future” er avgjerande, og dei tek til orde for innovasjon og regulatorisk reform businessamlive.com businessamlive.com. Mange ser eit enormt potensial: eit kontinent med 1,4 milliardar menneske, raskt moderniserande økonomiar og ein ung befolkning kan bli ein gullgruve for eigedomsmarknaden om utfordringane blir løyste. Framtidsutsiktene for Afrika er difor avhengige av økonomisk stabilitet og reformer. Dersom inflasjonen kan dempast (afrikansk inflasjon ligg i snitt på ~12 %, men varierer mykje), og dersom styresmaktene held fram med å investere i infrastruktur og bustader, kan eigedomssektoren vekse med 5–6 % årleg det neste tiåret. Allereie no tyder prognosar på ein årleg vekstrate på ~5,6 % for afrikansk eigedomsmarknad fram til 2029, og ein marknadsvolum på 21,9 billionar dollar businessamlive.com. Behovet er der; pengane og styringa må følgje etter.

For å avslutte på ein menneskeleg måte: Afrikanarar over heile kontinentet er ivrige etter betre levekår. Enten det er teknologiarbeidaren i Nairobi som håpar å kjøpe si første leilegheit, eller familien i Lagos som søker lettelse frå skyhøge leigeprisar, har eigedomsutvikling (eller mangel på det) direkte innverknad på livskvaliteten. Myndigheitene innser i aukande grad at. Som vi såg i nyheitene frå 4.–5. september 2025, frå endringar i bustadlånsrenter i USA til eigedomsundersøkingar i Kina og oppgangstider i Dubai, er eigedomsmarknaden ein sentral del av historia om den globale økonomien – og Afrika er i ferd med å bli eit hovudkapittel i den historia i åra som kjem.

