Bustadmarknaden i Honolulu 2025: Rekordprisar, nye utbyggingar og prognosar for 2030

Trendar for bustadmarknaden i 2025

Prisar og etterspurnad: Bustadmarknaden i Honolulu gjekk inn i 2025 nær rekordhøge prisnivå. Honolulu Board of REALTORS® rapporterte at medianprisen for einebustad på Oʻahu var $1 160 000 i mars 2025, opp 5,5 % frå året før hicentral.com hicentral.com. Dette markerer ein oppgang frå 2023, då medianen kortvarig fall (~5 % nedgang i 2023 til $1,05M) etter den hektiske pandemiboomen hicentral.com. Prisane på leilegheiter har vore meir stabile – medianprisen for ei leilegheit var $500 000 tidleg i 2025, omtrent uendra frå året før hicentral.com. Gjennomsnittsprisane for leilegheiter steig likevel ~6 % år-over-år hicentral.com, noko som tyder på styrke i sal av leilegheiter i høgare prisklasse. Totalt sett held bustadverdiane seg nær dei høgaste nivåa nokon gong, støtta av låg tilgang og vedvarande kjøparinteresse, særleg frå lokale som vil byte opp og kjøparar utanfrå som blir tiltrekte av livsstilen på Hawaii.

Salgsvolum og lager: Salgsvolumet for bustader har roa seg ned frå den hektiske perioden i 2021–2022. Aukande bustadlånsrenter (ligg på rundt 6–7 % i 2024–25) har sett nokre kjøparar på sidelinja, noko som har ført til at salet av einebustader har falle om lag 10 % år-over-år tidleg i 2025 hicentral.com. 2023 var spesielt tregt – totale bustadtransaksjonar fall med over 25 % samanlikna med 2022 hicentral.com, då mange kjøparar stoppa opp på grunn av renteauke. Likevel såg ein teikn til stabilisering i 2024: salet av einebustader tok seg opp med om lag 9 % for året hicentral.com, sjølv om salet av leilegheiter gjekk litt ned. Ein viktig endring er bustadtilbodet – etter år med kronisk lågt lager, har talet på bustader for sal byrja å auke. I mars 2025 hadde Oʻahu 773 aktive einebustad-lister og 2 302 leilegheitslister, opp 33 % og 54 % år-over-år høvesvis hicentral.com. Nye bustader har kome på marknaden i mykje høgare tempo (t.d. +30 % YoY for hus i mars) hicentral.com. Denne veksten i lager gir kjøparane meir armslag og har sett ein stoppar for dei ville bodkrigane under pandemien. Om lag 73 % av nye lister stod uselde ved månadsslutt (mot berre 58 % året før) hicentral.com hicentral.com, noko som betyr at eigedomane ikkje blir selde like raskt. Faktisk har median dagar på marknaden for einebustader auka til 15 dagar (frå berre 8–10 dagar på toppunktet), medan leilegheiter no tek rundt 40 dagar å selje (opp frå ~30 dagar året før) hicentral.com. Kjøparinteressa er framleis til stades, sjølv om ho er kjøligare – bustader som er rett prisa i attraktive område får framleis fleire bod, men seljarar må no vere meir realistiske i prising og forhandlingar hicentral.com. Marknaden i 2025 kan karakteriserast som balansert til svakt kjøparvennleg, ein endring frå den sterke seljarmarknaden dei siste åra.

Regionale skilnader: Innanfor Honolulu (Oʻahu) varierer marknadstrendar etter region og prissegment. Høgprisse nabolag (Kahala, Diamond Head, Lanikai) hadde færre sal, men prisane heldt seg stabile – i eitt merkeleg tilfelle vart ein Kahala-eigedom ved havet selt for $65,75 millionar i Q1 2025 hicentral.com, noko som løfta gjennomsnittsprisane. Til samanlikning opplevde nokre innstegs- til mellommarknadsområde meir merkbare nedgangar. Til dømes såg ‘Ewa Plain (Kapolei/Ewa/Makakilo) – som har hatt ein auke i nye bustader dei siste åra – at tilbodet steig med om lag 74 % (til 144 aktive oppføringar) tidleg i 2025 hicentral.com då fleire seljarar konkurrerte om færre kjøparar. Sentral-Oʻahu (Mililani/Wahiawā) såg òg at talet på oppføringar dobla seg hicentral.com. Desse områda leia prisveksten under pandemien (med fjernarbeidarar og militærfamiliar som dreiv etterspurnaden), men er no i ferd med å normalisere seg etter kvart som tilbodet tek seg opp. Samstundes er Windward Oʻahu (Kailua, Kāneʻohe) og Aust-Honolulu (Hawaii Kai, Kāhala) framleis svært ettertrakta; avgrensa nybygg der har halde desse marknadene stramme, og velhaldne bustader vert framleis selt raskt. Bustadmarknaden for leilegheiter varierer frå urbane til resortområde: Leilegheiter i sentrum og Kakaʻako tener på at profesjonelle vender tilbake til kontora og ny prosjektinteresse, medan eldre leigekontraktleilegheiter eller dei i sekundære område kan bli liggjande lenger. Leilegheitsmarknaden i Waikiki er i endring på grunn av reguleringar for korttidsutleige – mange einingar som var ferieutleige er no til sals eller langtidsleige, noko som mjukar opp prisane for nokre eldre Waikiki-leilegheitsbygg sjølv om luksusbygg held verdien. Alt i alt er Honolulus bustadmarknad i 2025 rolegare og meir balansert enn den hektiske perioden for 2–3 år sidan, men etterspurnaden er framleis grunnleggjande sterk, og den langsiktige knappheita på land gjer at eigedomar med god plassering framleis får høge prisar.

Trendar for næringseigedom (kontor, handel, reiseliv)

Kontormarknad: Aukande belegg, tilpassa bruk

Detaljhandel & Industri: Låg detaljhandelstomgang, eksploderande etterspurnad etter industrilokale

Honolulusklarer seg betre gjennom tida etter pandemien enn mange andre amerikanske byar. Per midten av 2025 er den øydekkandeog godt under vakansnivåa i teknologitunge byar på fastlandet (til samanlikning er vakansraten i San Francisco over 30 %). Faktisk hadde Oʻahu sitt kontormarknad positiv nettoabsorpsjon fleire kvartal på rad fram til slutten av 2024, noko som førte vakansraten ned til– det lågaste på over tre år colliers.com instagram.com . Forbetringa kjem delvis av at selskap tek til å hente folk tilbake på kontoret (i alle fall delvis), og at nokre mindre lokale firma eller offentlege etatar har leigd dei nedskalerte lokala.for kontorlokale i Honolulu har stige litt i 2025, og utleigarar rapporterer om stabilisert oppmøte i dei beste bygningane. Til dømes held Klasse A-tårna i CBD (sentral forretningsdistrikt) og Kakaʻako framleis høg oppmøtegrad, medan eldre Klasse B-bygningar framleis slit med høgare vakans og lågare leigeprisar.Ein merkbar trend erav aldrande kontoreiendomar. Honolulu har den nest høgaste raten i landet for planlagde omgjeringar frå kontor til bustad hawaiipublicradio.org , ettersom interessentar ser etter å omdisponere underutnytta næringsbygg til sårt tiltrengde bustader. Fleire kontorbygg i sentrum blir vurderte for omgjering til leilegheiter eller blandingsbruk (eit døme er den potensielle oppgraderinga av det historisk underutnytta Finance Factors Center). Dette samsvarer medsom tillèt at eigedomar regulert til næring kan brukast til bustadføremål hiappleseed.org . Sjølv om ikkje alle kontorbygg eignar seg for omgjering, kan denne satsinga gradvis redusere tomgangen og leggje til bustadeiningar i bykjernen. I tillegg er eitog eit revitaliseringsarbeid i gang hawaiipublicradio.org , med mål om å gjere finansdistriktet i Honolulu meir levande. Byplanleggarar og private utbyggjarar samarbeider om idear frå å forbetre gatebiletet til å kanskje innføre bustadloft i tidlegare kontorlokale.– og kanskje sunnare enn mange andre marknader – medog ein framtidsretta strategi for å nytenkje overflødig kontorareal. Ulempene er at leigetakarar framleis har mange val, så utleigarar må tilby insentiv (leigetakartilpassingar, parkeringsfordelar) for å sikre leigeavtalar, og eldre bygg utan oppgraderingar kan halde fram med å henge etter. Men samanlikna med bykjerner på fastlandet, er, styrka av ein variert økonomi (inkludert offentlege og militære leigetakarar) og relativt få nye kontorprosjekt på veg som kan konkurrere med eksisterande lager.

Detaljeigedom i Honolulu har vist seg å vere motstandsdyktig gjennom 2024–25, støtta av ein oppsving i turismen og stabilt lokalt forbruk. Det er om lag 5 % ledig detaljhandel på øya – svært lågt etter nasjonal standard – og dette har halde seg stabilt mot slutten av 2024 brevitas.com. I verdskjende Waikiki har fottrafikken teke seg kraftig opp igjen etter at talet på besøkande i 2023–2025 nærma seg nivåa før pandemien, noko som har kome hotell, restaurantar og butikkar retta mot turistar til gode brevitas.com. Butikklokale på høgstandard handlegater i Waikiki (Kalākaua Ave.) og Ala Moana Center (det største utandørs kjøpesenteret i USA) oppnår igjen dei høgaste leigene, ettersom luksusmerke og reisebutikkar ser salet ta seg opp att. Detaljhandelsforbruk frå turistar nådde rekordhøge nivå (besøkande sine utgifter auka med om lag 6,5 % i første kvartal 2025 samanlikna med året før dbedt.hawaii.gov dbedt.hawaii.gov), noko som gir god etterspurnad etter butikklokale i turistområda. Samstundes går det òg bra med nabolags- og forstadsdetaljhandel – kjøpesenter i veksande område som Kapolei, Ewa Beach og Mililani blir utvida eller er heilt fulle, takka vere folkevekst i desse områda brevitas.com. Utbyggjarar har lagt til daglegvareforankra senter og prosjekt med blanda bruk i West Oʻahu for å betene tilflyttinga. Leigene for dei beste detaljhandelslokala i Honolulu har sakte auka, og det er lite nybygging (på grunn av høge kostnader og knappheit på tomter), noko som gjer at detaljhandelssektoren i stor grad er til fordel for utleigarar på dei beste plasseringane. Utfordringane for detaljhandel ligg hovudsakleg i andreklasses handlegater og eldre næringsbygg, der nokre slit med høge vedlikehaldskostnader og konkurranse frå netthandel. Men alt i alt står detaljhandelsmarknaden i Honolulu på stødig grunn, og tilbakekomsten av turismen har løfta både detaljhandel i resortområda og økonomien generelt.

Hotell og overnatting: Turismen tek seg opp att

Påheld Oʻahu fram med å ha ein av. Med avgrensa areal regulert til industri (hovudsakleg rundt Honolulu Harbor, flyplassen og Campbell Industrial Park), har ledigheitsgraden vorei fleire år. Sjølv mot slutten av 2024 var industriledigheita colliers.com , knapt opp frå rekordlåge nivå trass i at nokre nye lagerbygg har kome til. Etterspurnaden etter lager-, distribusjons- og logistikkareal er framleis, driven av alt frå entreprenørar til netthandelsaktørar som treng lokale fasilitetar. Leigene for industrilokale har stige jamt, og leigetakarar må ofte fornye kontraktar tidleg eller risikere å ikkje finne alternativ.er særs sjeldne – eitt døme er ein planlagd utviding nær Kapolei for logistikkformål, men motstand frå lokalsamfunnet og krevjande godkjenningsprosessar gjer at ny tilførsel kjem seint. For investorar er industrieiendom i Hawaii ein ettertrakta aktivaklasse, med låg ledigheit og stabil kontantstraum. Hovudutfordringa er at alle verksemder som treng plass (frå lager til produksjon) har få val, noko som kan hemme økonomisk breidde. Men frå eit marknadsperspektiv er– i praksis full utnytting, stigande leiger og låg risiko for overtilbod.Hawaiis gjestfriheitsindustri – som ligg til grunn for ein stor del av eigedomsmarknaden – opplevde ein. Ved utgangen av 2024for året brevitas.com , ein markant auke frå pandeminivåa (som fall under 20 % i 2020), men framleis litt under dei ~80 % som vart oppnådd i 2019.har gjort det bra, med belegg på midten av 70-talet i prosent brevitas.com mot slutten av 2024 og inn i 2025, takka vere ein auke i besøk frå det amerikanske fastlandet og at gruppe-/forretningsreiser (konferansar på Hawaiʻi Convention Center er tilbake) har teke seg opp att. Viktig er det òg at– hotelloperatørar på Hawaii har utnytta oppdemd etterspurnad til å auke prisane.på Hawaii er no om lag(statleg ADR ~$340–$370 i 2024 mot ~$280 i 2019) brevitas.com . Dette har ført til nesten rekordhøge inntekter: Hotella på Hawaii tente om lag(nærmar seg inntektene frå 2019 justert for inflasjon) brevitas.com . I Waikiki er mange hotell i praksis fulle i helgene og i høgsesongen, og inntekt per tilgjengeleg rom (RevPAR) for luksushotell er blant dei høgaste i landet.

Transaksjonar av hotelleigedomar har òg teke seg opp – investorar har tru på dei langsiktige utsiktene for turismen på Hawaii. Fleire høgprofilerte hotellombyggingar og sal har funne stad eller er under planlegging. Til dømes skal det ikoniske Aliʻi Tower ved Hilton Hawaiian Village oppgraderast, og japanske investorar, som tradisjonelt har vore store aktørar i Waikiki, har så smått byrja å kjøpe eigedom igjen etter at reiseverksemda har teke seg opp. Ny hotellutvikling er avgrensa av areal og reguleringar, men eitt flaggskipprosjekt er Mandarin Oriental Honolulu, eit kombinert ultraluksushotell og bustadtårn under bygging nær Ala Moana (planlagt ferdig mot slutten av 2020-talet) brevitas.com. I tillegg vert nokre eldre hotell omprofilerte eller renoverte i staden for å byggjast nye. Utanfor Honolulu har resortområda på Maui, Kauaʻi og Big Island òg hatt varierande utvikling – til dømes sleit hotella på vestsida av Maui etter branntragedien i Lahaina i 2023 (belegget der fall under 60 % då turismen stoppa opp) brevitas.com, medan andre øyer tok imot noko av denne etterspurnaden.

Ein annan trend som påverkar eigedomsmarknaden for gjestfriheit i Honolulu, er dei strengare reglane mot korttidsutleige. I 2022–2023 innførte Honolulu County strenge reglar (Ordinance 22-7, Bill 41) som forbyr utleige under 90 dagar i dei fleste bustadområda (utanfor resortsoner). Dette reduserte tilgangen på lovlege ferieutleiger kraftig, og pressa turistane tilbake til hotella og eit mindre tal lovlege resortleilegheiter. Ferieutleige-opptektsprosenten fall til om lag 47 % i 2024 etter dei nye reglane og auka konkurranse mellom Airbnbs agencyhawaii.com. Nokre leilegheitseigarar i Waikiki og Ko Olina som tidlegare dreiv med korttidsutleige, har gått over til langtidsleige eller selt einingane sine. For hotella har dette vore ein fordel – mindre alternativt tilbod betyr høgare etterspurnad etter hotell. For bustadmarknaden er det blanda: det kan frigjere noko bustad for lokale leigetakarar, men har òg fjerna ei inntektskjelde for enkelte eigarar. Målet til byen var å gjenopprette bustader i nabolaga og redusere turismens påverknad på lokalsamfunna, og innan midten av 2025 er det semje om at turismen i stor grad er tilbake på hotella.

Utsikter for gjestfriheitsnæringa: Det er venta at turismen vil halde fram med å vekse inn i 2025 og vidare, om enn i eit meir moderat tempo. Hawaiʻi Tourism Authority anslår at talet på besøkande vil vere tilbake på nivå med før COVID rundt 2025–2026, med enkelte marknader (USA vest, Canada) som allereie har passert tala frå 2019, medan Japan og andre Asia-Stillehavsmarknader ligg litt etter dbedt.hawaii.gov dbedt.hawaii.gov. Dette tyder på at hotellopptekta i Honolulu kan nærme seg øvre 70 %-området dei komande åra, særleg når japansk reiseverksemd normaliserer seg (kritisk for luksussegmentet i Waikiki). Frå eit eigedomsperspektiv er Hawaiis gjestfriheitseigedomar framleis svært ettertrakta og generelt motstandsdyktige mot nedgangstider – sjølv under COVID, då verdiane fall, var det få naudsal. No ser investorar oppside etter kvart som turismen stabiliserer seg. Eit atterhald: nye statlege initiativ for å handtere turismens påverknad (som ein føreslått “grøn avgift” for turistar eller avgrensingar på daglege besøkstal) kan dempe veksten noko, men òg sikre berekraft. Alt i alt er marknaden for næringseigedom i Honolulu i 2025 generelt stabil til ekspanderande: kontor finn ny balanse, handel og industri er svært sterke, og gjestfriheit kjem sterkt tilbake, noko som forsterkar Honolulus status som ein verdsklasse-destinasjon og ein solid marknad for langsiktige investeringar.

Oversikt over leigemarknaden

Honoluluser framleis stram og dyr i 2025. Etter fleire år med auke har leigene flata ut på historisk høge nivå, med berre moderat vekst i utvalde område.for Oʻahu (alle bustadtypar) er om lagmot slutten av 2024 agencyhawaii.com . Ifølgje Zillow er(byen) om lagper månad midt i 2025 zillow.com . Til samanlikning ligg ei vanleg eittromsleilegheit i Honolulu no på rundt, medan toromsleilegheiter i attraktive område i snitt kostar over $3,000 livinginhawaii.com . Desse leigenivåa gjer Honolulu til ein av deii USA, på linje med kystbyar i California. Leigeveksten har roa seg sidan oppgangen i 2021; i 2024–25 set utleigarar stort sett berre små auke (2–5 % i året, om noko). Nokre område opplever faktisk– til dømes rapporterer eigedomsforvaltarar i Waikiki at ein overflod av utleigeeiningar (delvis fordi tidlegare Airbnb-bustader blir langtidsleigde) har halde leigene nede agencyhawaii.com . På den andre sida ser ein framleis leigeauke i ettertrakta bustadområde nær nye arbeidsplassar og kollektiv –– ettersom nye luksusleilegheiter kjem på marknaden og tiltrekkjer leigetakarar som er villige til å betale ekstra agencyhawaii.com

Leigevakanse i Honolulu er relativt låg – siste tal viser rundt 4–6 % (varierer mellom delmarknader), noko som tyder på ein marknad til fordel for utleigar, men ikkje like ekstrem som under bustadkrisa for nokre år sidan (då vakanse var under 3 %). Auken i bustader for sal har òg ført til litt fleire utleigebustader, sidan nokre eigarar vel å leige ut i staden for å selje i ein avkjølande marknad. I tillegg har folketalsendringane under pandemien (utflytting av nokre innbyggjarar) stabilisert seg; Hawaiis folketal steig til og med litt i 2024 brevitas.com, noko som aukar etterspurnaden etter bustad. Fleire bur lenger i leigebustad fordi det er for dyrt å kjøpe bustad – eigardelen i Honolulu (om lag 55 %) er lågare enn snittet i USA, noko som speglar dei høge eigarkostnadene. Dermed er det ein jamn straum av leigetakarar, frå lokale familiar til militært personell (som får bustadtilskot) til fastlandsfolk som jobbar eksternt og vil prøve “kontor i paradis.” Dette held belegget i sentralt plasserte leigebustader høgt.

Ein viktig dynamikk i leigemarknaden er påverknaden av. Med tusenvis av ferieutleiger som i praksis er hindra frå å operere på kort sikt, har mange eigarar omgjort desse leilegheitene og husa til 6- eller 12-månaders leigekontraktar. Dette gav ein eingongsauke i tilbodet av langtidsleige i 2023–2024. Eigedomsforvaltarar merkar at sjølv om dette i starten førte til litt høgare vakanse i område med mykje ferieturisme (t.d. Waikiki, North Shore), har marknaden stort sett absorbert einingane innan 2025 på grunn av den generelle bustadmangelen. Eigedomsforvaltingsfirmaet Agency Rentals rår eigarar av tidlegare Airbnbs til å, særleg i familievenlege område der lokale leigetakarar er ivrige etter einingar agencyhawaii.com . Til dømes har nokre investorar med leilegheiter i Ko Olina eller Turtle Bay (tradisjonelle feriestader) leigd dei ut til militære eller bedriftskundar i staden.

Når det gjeld mogelegheitene for å ha råd til leige, møter leigetakarar i Honolulu utfordringar: medianinntekta for leigetakarhushald (~$64K) held så vidt tritt med desse leigene point2homes.com. Mange hushald brukar langt over 30 % av inntekta på leige (Hawaii ligg jamt over blant dei verste for leigeprisar i høve til inntekt). For å møte dette har byen og staten arbeidd med prosjekt for rimeleg utleige – dei nyttar program som Rental Housing Revolving Fund og krav om inkludering av rimelege bustader. Fleire nye utviklingsprosjekt for rimelege bustader (inntektsavgrensa utleige) er undervegs i Honolulu, som The Reserve at Hilomoana i Kapolei og Halewaiʻolu Senior Residences i Chinatown. Vidare har staten utvida eit meklingsprogram for utkastelse og vurdert (men ikkje vedteke) lovforslag om å krevje lengre varsel ved leigeauke hiappleseed.org hiappleseed.org. Desse tiltaka har som mål å gi leigetakarar meir stabilitet. Ein annan nyleg politikkendring er City’s Bill 3 (2024) som gir utbyggjarar insentiv til å byggje utleigeleilegheiter ved å tilby raskare godkjenning og eigedomsskattelættar sachihawaii.com – dette kan gi nokre tusen nye utleigebustader dei komande åra om utbyggjarane nyttar seg av det.

Ser ein framover, er det venta at leigemarknaden held seg sterk. Høge renter gjer det vanskeleg for mange potensielle førstegangskjøparar å kjøpe, så dei blir verande i leigemassen. Samstundes kan ein økonomisk nedgang dempe etterspurnaden noko (t.d. om turismen går ned, kan nokre servicejobbar forsvinne, noko som reduserer etterspurnaden etter leigebustader). Men med tanke på Hawaiis stramme bustadtilbod, vil sjølv flat folkevekst skape oppsamla leigeetterspurnad. Innan 2030, om det ikkje blir bygd mykje bustader, vil truleg leigene stige ytterlegare. På kort sikt blir utleigarar råda til å vere konkurransedyktige og fokusere på fasilitetar – auken i ledige bustader til ~5 % betyr at leigetakarar har litt meir å velje i, så oppdaterte kvitevarer, inkluderte straumutgifter, eller litt lågare leigepris kan hjelpe å fylle einingane raskare reddit.com livinginhawaii.com. Konklusjonen: å leige i Honolulu vil framleis vere ei kostbar affære, og leigemarknaden vil halde fram med å vere ein kritisk og nøye overvaka del av det totale eigedomsbiletet.

Nye og komande utbyggingar

Urban Honolulu – Kakaʻako og Ala Moana: Ingen stad er utviklinga meir dramatisk enn i Kakaʻako, det urbane distriktet mellom Downtown Honolulu og Waikiki. Styrt av Howard Hughes Corporation sin Ward Village-masterplan og fleire andre utbyggjarar, blir Kakaʻako sitt bybilete omforma med slanke høghus. Nylege og komande prosjekt inkluderer: Victoria Place (eit luksusleilegheitstårn ferdigstilt i 2024), The Park Ward Village (eit parknært leilegheitstårn som blir ferdig i 2025) hawaiihomelistings.com hawaiihomelistings.com, Kalae (enda eit luksustårn på Ala Moana Blvd under bygging) hawaiihomelistings.com, Launiu (planlagt på andre sida av Ward, byggestart snart) hawaiihomelistings.com, ʻĀlia (eit eksklusivt bygg med blanda bruk frå Kobayashi Group som starta bygging i 2024) hawaiihomelistings.com, og Kaliʻu (eit nytt leilegheitsbygg på 728 Ala Moana Blvd med vid utsikt over havet) hawaiihomelistings.com. Også på veg er Ilima og Melia, tvillingtårn som skal reise seg over Ward Center kjøpesenter hawaiihomelistings.com. Til saman vil desse prosjekta leggje til fleire tusen nye leilegheitseiningar, mange av dei luksus eller “reserve” (arbeidstakar-)einingar, innan slutten av 2020-åra. Ward Village åleine har jamt selt einingar for $1,200 – $2,000+ per kvadratfot, noko som viser sterk etterspurnad etter eksklusiv bylivsstil i Honolulu. Området tener òg på infrastrukturforbetringar – særleg ein ny gangbru over Ala Moana Boulevard opna i 2025 hawaiihomelistings.com, som knyter Ward Village-leilegheitene betre til Ala Moana Beach Park (eit stort trekkplaster for bebuarar). Denne bølgja av utvikling omformar Kakaʻako til eit ekte bu-arbeid-lev-nabolag, med nye butikkar, restaurantar og til og med ein planlagd jernbanestasjon i nærleiken (Civic Center-stasjonen på den framtidige Honolulu-banen).

Nabo til Kakaʻako, ser også nabolaget Ala Moana vekst. Eit høgdepunkt er det planlagde Mandarin Oriental Honolulu, som er eit 36-etasjars tårn som kombinerer eit femstjerners hotell med 125 rom og 99 ultra-luksuriøse bustader (marknadsført som The Residences at Mandarin Oriental). Bygginga starta i 2023 og er venta ferdig rundt 2026–2027 brevitas.com. Einingane – nokre priset over $20 millionar – rettar seg mot kjøparar med høg nettoformue og vil setje ein ny standard for luksus i Honolulu. I nærleiken legg det ikoniske Ala Moana Shopping Center til eit nytt underhaldingskompleks og kanskje eit høghus på eigedomen sin. Eit føreslått tvillingtårn-prosjekt kalla The Plaza at Ala Moana (på Kona Street) er under planlegging, og på andre sida av kjøpesenteret planlegg ein utbyggjar Sky Ala Moana 2, etter suksessen med det første Sky Ala Moana-tårnet. Desse utbyggingane utnyttar den kommande Ala Moana rail station, som vil vere endestasjonen for Honolulus bybanestrekning innan 2031. Løftet om bybane oppmuntrar til Transit-Oriented Development (TOD) – vent at mellomstore og høge bygg vil samle seg rundt stasjonane frå Kalihi til Ala Moana dei komande åra.

Andre stader på Oʻahu: Utanfor bykjernen skjer det stor utbygging i Vest- og Sentral-Oʻahu for å møte bustadbehovet. I Kapolei (“Den andre byen”) leverer fleire prosjekt nye bustader. Det Ho‘opili-planlagde fellesskapet i Ewa byggjer tusenvis av heimar i etappar (einebustader, rekkehus og leilegheiter) langs den nye bybanelinja. Innan 2025 har Ho‘opili fått nye skular, parkar og næringssenter for å støtte den veksande folkesetnaden. Koa Ridge i Sentral-Oʻahu (Waipio-området) er ein annan stor plan, som til slutt vil gi ~3 500 heimar saman med eit landsbysenter og eit medisinsk kompleks. Desse forstadsprosjekta inkluderer vanlegvis ein miks av bustader til marknadspris og nokre rimelegare einingar (sjølv om “rimeleg” er relativt på Hawaii). Etterspurnaden etter nye heimar i desse områda har vore stor, og det blir ofte brukt loddtrekning ved sal.

Når det gjeld resortar og hotell, utover Mandarin Oriental, er ein av dei mest etterlengta det potensielle Atlantis Resort på Ko Olina (vest på Oʻahu). Dette prosjektet har vore diskutert lenge – eit mega-resort med akvarium og badeland – men per 2025 har det ikkje starta bygging og statusen er usikker. Meir konkret er utvidingar av timeshare og hotell frå eksisterande aktørar: Disney’s Aulani på Ko Olina legg til fasilitetar, og Hilton Hawaiian Village i Waikiki har annonsert planar om eit nytt tårn på området sitt. Også, nær Waikiki, opna Hawaiian Village’s Halekulani Corporation Halepuna Hotel i 2019 (eit boutique-søsterhotell til Halekulani); sjølv om det ikkje er nytt i 2025, er det del av det fornya tilbodet av overnattingsalternativ. Nokre eldre condo-hotell i Waikiki (som Ala Moana Hotel Condo, Ilikai) blir renovert for å halde seg konkurransedyktige. Ein annan interessant utvikling er omgjering av visse eigedomar til bustader – til dømes har fleire mindre Waikiki-hotell eller leilegheitsbygg blitt føreslått omgjort til rimelege bustader for lokale innbyggjarar, med bruk av offentlege midlar (for både å auke bustadmassen og redusere lågpristuristeiningar).

På den offentlege infrastruktursida er den store nyheita Honolulus(no kalla “Skyline”). Den første delen av banen opna sommaren 2023 frå East Kapolei til Aloha Stadium. Dei neste delane, som går til flyplassen og inn i bysentrum av Honolulu, er under bygging fram til slutten av 2020-åra. Denne banen stimulerer til utvikling rundt stasjonsområda: Byen har oppjustert fleirefor å oppmuntre til høg utnytting og blanda bruk nær stasjonar som Kalihi, Iwilei og Pearlridge. Til dømes vil eit høghusprosjekt kallanær Pearlridge-stasjonen gi bustader og handel. Staten planlegg òg å utvikle-området (Halawa) til eit blanda idretts- og underhaldningsdistrikt med bustader – eit prosjekt som er venta å starte innan 2026, og som kan inkludere opptil 3 000 nye bustadeiningar i området. Alt dette er del av ein større strategi for å styre veksten inn mot, lette trafikken og leggje til bustader utan byspreiing.

Oppsummert er Honolulus utbyggingsplanar svært aktive, med eit tydeleg skilje: luksusleilegheiter i bykjernen og sårt tiltrengt familiehusvære på vestsida. Lokalsamfunnet er framleis uroa for overutbygging og press på infrastrukturen, så kvart prosjekt blir nøye vurdert (til dømes har innbyggjarar i Kakaʻako teke opp spørsmål om utsikt og trafikk). Men hovudretninga er at Honolulu bygg i høgda i staden for utover, for å møte folke- og bustadbehov innanfor eit avgrensa areal. Ved slutten av dette tiåret vil bybildet vere tydeleg endra – nye glitrande tårn i Kakaʻako og langs Ala Moana, nye forstadslandsbyar i West Oʻahu, og forhåpentlegvis eit skinnegåande system som bind alt saman. Bustadinvestorar og huseigarar bør følgje desse utviklingstrendane nøye, for dei viser kor framtidig vekst og verdiauke kan bli konsentrert.

Investeringsmoglegheiter og risikoar

Eigedom i Hawaii har lenge vore sett på som ei trygg investering, og 2025 byr framleis på moglegheiter – men med nokre nye risikoar å vurdere.

Nasjonale vs. internasjonale kjøparar: Tradisjonelt har Oʻahu tiltrekt seg stor interesse frå internasjonale kjøparar (japanske, kanadiske, koreanske, kinesiske) og investorar frå det amerikanske fastlandet, i tillegg til lokale kjøparar. Under pandemien fall aktiviteten frå internasjonale kjøparar kraftig på grunn av reiserestriksjonar. I 2024–2025 ser vi ein gradvis retur av utanlandske kjøparar, særleg etter at turismen frå Japan har teke seg opp att. Likevel gjer den sterke amerikanske dollaren og økonomiske forhold i Japan at bølgja av japanske kjøparar er mindre enn under boomen på 1980-talet. No kjem det meste av investeringsaktiviteten frå det amerikanske fastlandet – til dømes teknologiformuar frå California eller institusjonelle fond som ser etter stabile verdiar. Utenlandsinvestering er framleis avgjerande, særleg i leilegheitssektoren: UHERO peikar på at på nabøyane er fleirtalet av kjøparar av eksklusive leilegheiter frå andre statar uhero.hawaii.edu. På Oʻahu er delen lågare, men framleis betydeleg (mange leilegheiter i Waikiki og Ko Olina eigast av ikkje-lokale). For investorar er Honolulu ein attraktiv eigedom: høg etterspurnad, avgrensa tilbod og internasjonal tiltreknad.

Avkastning og kontantstraum-vurderingar: Ein risiko for investorar er lave cap rates – eigedomar på Hawaii har ofte lågare leigeavkastning samanlikna med investeringar på fastlandet, grunna høge kjøpsprisar. Ei bustadinvestering i Honolulu kan i dag berre gje 3–4 % årleg leigeavkastning på kjøpsprisen, noko som, med aukande rente, kan bety negativ kontantstraum om ein har lån. Men mange luksus- og utanlandske kjøparar er kontantkjøparar (særleg i det øvre sjiktet) luxurybigisland.com luxurybigisland.com, så dei er mindre sensitive for renteendringar og fokuserer på langsiktig verdistigning og aktivadiversifisering. I luksusmarknaden er faktisk kontantar konge – ein trend som truleg vil halde fram luxurybigisland.com. For dei som ser på utleigeeigedomar, er det jamn etterspurnad etter einebustader i gode nabolag (ofte frå militæroffiserar eller bedriftsflyttingar), og godt drivne ferieutleiger i resortsoner kan framleis vere lønsame (lovlege korttidsutleiger i Waikiki har høg gjennomsnittleg beleggsprosent). Det er òg aukande interesse for alternative utleiger, som å leige ut til fjernarbeidarar for 3–6 månaders “workations”, noko enkelte investorar utforskar.

Utviklings- og verdiøkingsmoglegheiter: Utviklarar og verdiøkingsinvestorar ser moglegheiter i eldrande bygningsmasse. Honolulu har mange leilegheiter og bustader frå 1960–1980-talet som kan renoverast eller byggast om. Til dømes kan enkelte lågblokker i urbane delar av Honolulu byggast om til mellomstore bygg om reguleringa tillet det, og dra nytte av Bill 7 (eit insentiv i Honolulu for små, rimelege utleigeprosjekt). I tillegg, sidan staten no tillèt 2 ADU-ar på eine tomter hiappleseed.org, kan ein investor ta ein einebustad på Oʻahu og leggje til utleigebustader for å auke inntekta (så lenge tomta og infrastrukturen støttar det). Det er òg interesse for konvertering av kriseråka hotell til leilegheiter – mindre, eldre hotell som ikkje lenger konkurrerer godt, kan gjerast om til bustader for arbeidsfolk (med offentleg støtte). Eit døme på dette er ombygginga av eit tidlegare hotell i Waikiki til Hale Kalele (rimelege bustader for familiar). Slike kreative omplasseringar kan gje god avkastning samstundes som dei møter bustadbehov.

Risiko – Økonomisk og Miljømessig: På risikosida er makroøkonomiske faktorar den største trusselen. Ein potensiell resesjon i USA mot slutten av 2025 eller i 2026 kan dempe etterspurnaden – færre rike utanlandsbuande som kjøper sekundærbustader, meir forsiktige lokale kjøparar, og kanskje færre turistar (noko som vil ramme reiselivsnæringa). Dette kan leggje press nedover på både prisar og leige, særleg i dei høgare prisklassane eller marknaden for fritidsbustader. Likevel har Hawaii historisk ofte prestert betre under nasjonale resesjonar når det gjeld bustadverdiar, takka vere jamn tilstrøyming av folk som vil bu i eller eige ein bit av paradis. Ein annan risiko er renter: Dersom rentene held seg høge eller går opp, vil det framleis vere svært vanskeleg for lokalbefolkninga å ha råd til bustad – det kan redusere salet ytterlegare og til slutt setje ein stoppar for prisveksten. Vi såg i 2022–2023 korleis eit hopp til ~7 % i bustadlån kjølte ned marknaden raskt.

Regulatorisk risiko er ein annan faktor. Myndigheitene på Hawaii prøver i aukande grad tiltak for å temje eigedomsmarknaden til fordel for lokalbefolkninga – døme er den omtalte skatten på tomme bustader (som kan påleggje eit tillegg på eigedomar som står tomme meir enn halve året) honolulucitycouncil.org, eller potensielt leigekontroll (ikkje på bordet no, men leigetakargrupper har nemnt det som eit konsept). Sjølv om Hawaii tradisjonelt har vore for eigedomsrettar, fører bustadkrisa til dristige idear. Slike tiltak kan påverke investeringsavkastning eller strategiar (t.d. kan ein skatt på tomme bustader få nokre eigarar til å selje eller leige ut, noko som påverkar tilbodet). Investorar bør følgje med på endringar i regelverket både på fylkes- og delstatsnivå.

Klima og Forsikring: Ei aukande uro er klimaendringar og naturkatastrofarisiko, noko som er svært relevant for eigedom på øyane. I 2023 vart skogbrannen i Lahaina på Maui ei vekkar om skogbrann- og klimarisiko, sjølv på Hawaii. Havnivåstiging er eit saktegåande problem som kan påverke lågtliggjande område som Waikiki, Mapunapuna og Ewa Beach dei komande tiåra. Allereie no fører King Tide-flod til at enkelte gater i Honolulu av og til blir oversvømt. Dette kan føre til auka forsikringskostnader og tilpassingsutgifter. Faktisk har forsikringspremiar på Hawaii auka med om lag 15 % årleg for eigedomar ved kysten agencyhawaii.com agencyhawaii.com. Nokre forsikringsselskap strammar inn dekninga for orkan/vind eller krev høgare eigenandel. Investorar, særleg dei som kjøper nær havet, må ta høgde for desse kostnadene og eventuelt oppgradere eigedomane for å gjere dei meir robuste (takforsterking, heving av bygningar, osb.). Det positive er at Hawaii er proaktiv – til dømes har nye bygg strenge orkanstandardar, og det er snakk om moloar og pumper i område som Waikiki. Men på lang sikt er klimarisiko noko som kan påverke eigedomsverdiar i dei mest utsette områda, og bør vere ein del av all risikovurdering.

Utsikter for investorar: Trass i høge inngangsprisar, er eigedom i Hawaii framleis ein ønskt langsiktig investering. Det gir porteføljediversifisering og vanlegvis jamn verdiauke; som ordtaket seier, “dei lagar ikkje meir land på Hawaii.” Mange investorar ser på det som noko å halde i generasjonar eller ein framtidig pensjonsplan (kjøp no, lei ut, pensjoner deg seinare i bustaden). Med prognosar som tilseier moderat vekst heller enn eit krakk, har sjølv dei som kjøper i 2025 på pristoppen, ein rimeleg sjanse for at verdiane er høgare innan 2030. Utleigemarknaden gir ein tryggleik – om ein eining ikkje kan seljast for prisen du ønskjer, er sjansen stor for at du kan leige den ut og dekke kostnadene, gitt bustadetterspurnaden på Hawaii. Eit nøkkelpunkt for nye investorar er å velje segment klokt. Ultraluksuriøse leilegheiter kan vere ustabile (avhengig av utanlandske kjøparar) og har høge løpande kostnader (avgifter/skattar), medan bustader i mellomklassen (tenk ei leilegheit under $600k eller eit hus under $1M i eit godt skulekrinsområde) har eit stort lokalt kjøpar- og leigemarknadsgrunnlag, og dermed kanskje lågare risiko. Kommersielle investeringar som små kjøpesenter eller industrilager er òg attraktive om ein finn dei, sidan desse sektorane har avgrensa tilbod. Alt i alt har Hawaii sterke langsiktige fundament – ein attraktiv livsstil, avgrensa land, og millionar som vil bu/besøke – men investorar bør vere merksame på kortsiktige utfordringar som rente, regelverksendringar, og sørgje for at strategien deira passar til Hawaiis unike marknadsdynamikk.

Endringar i regulering og offentleg politikk

Offentleg politikk spelar ei avgjerande rolle i eigedomsmarknaden i Honolulu, særleg no når leiarar strevar med høge bustadkostnader og utbyggingspress. Her er nokre viktige oppdateringar om regulering og politikk som påverkar eigedomsmarknaden:

Utviding av tilleggsbustader (ADU): I 2024 vedtok delstatsforsamlinga SB 3202 (Act 39) , ein banebrytande lov som tillèt opptil to ADU-ar på ein einebustadtomt i heile delstaten hiappleseed.org hiappleseed.org. Tidlegare tillét Honolulu éin ADU (bestemorleilegheit) på visse tomter; no kan eigarar potensielt leggje til to små bustader til, om infrastrukturen tillet det. Dette oppregulerer i praksis mange einebustadområde for å gi plass til fleire bustader. Likevel uttrykte bystyret i Honolulu uro for press på infrastrukturen og prøvde å motarbeide (lokale styresmakter likar ikkje at delstaten overstyrer kommuneplanen). Lova held på kommunal godkjenningsmynde frå sak til sak, så gjennomføringa pågår framleis. Om dette blir tatt i bruk, kan det gradvis auke utleigetilbodet og fleirgenerasjonsbustader over heile øya.

I 2024 vedtok delstatsforsamlinga , ein banebrytande lov som i heile delstaten hiappleseed.org hiappleseed.org. Tidlegare tillét Honolulu éin ADU (bestemorleilegheit) på visse tomter; no kan eigarar potensielt leggje til to små bustader til, om infrastrukturen tillet det. Dette oppregulerer i praksis mange einebustadområde for å gi plass til fleire bustader. Likevel uttrykte bystyret i Honolulu uro for press på infrastrukturen og prøvde å motarbeide (lokale styresmakter likar ikkje at delstaten overstyrer kommuneplanen). Lova held på kommunal godkjenningsmynde frå sak til sak, så gjennomføringa pågår framleis. Om dette blir tatt i bruk, kan det gradvis auke utleigetilbodet og fleirgenerasjonsbustader over heile øya. Kommersiell-til-bustad-konverteringar: I tillegg til ADU-ar, HB 2090 (Act 37, 2024) vart vedteken for å tillate eigedomar regulert for kommersiell bruk å bli brukt til bustadføremål hiappleseed.org. Dette er retta direkte mot tomme kontorbygg og kjøpesenter – det skal gjere det enklare for ein eigar å gjere om til dømes eit tomt næringsbygg til leilegheiter eller bustadkompleks. Honolulu vil truleg peike ut aktuelle område (kanskje delar av Downtown, Iwilei, Kaimuki, osv.) der dette kan bidra til å auke bustadmassen. Reguleringsplanar må justerast for å handtere parkering, storleik på einingar, osv., men denne politikken signaliserer ein kreativ tilnærming for å auke bustadtilbodet og skape liv i underbrukte område.

I tillegg til ADU-ar, vart vedteken for å tillate eigedomar regulert for kommersiell bruk å bli brukt til bustadføremål hiappleseed.org. Dette er retta direkte mot tomme kontorbygg og kjøpesenter – det skal gjere det enklare for ein eigar å gjere om til dømes eit tomt næringsbygg til leilegheiter eller bustadkompleks. Honolulu vil truleg peike ut aktuelle område (kanskje delar av Downtown, Iwilei, Kaimuki, osv.) der dette kan bidra til å auke bustadmassen. Reguleringsplanar må justerast for å handtere parkering, storleik på einingar, osv., men denne politikken signaliserer ein kreativ tilnærming for å auke bustadtilbodet og skape liv i underbrukte område. Incentiv for rimelege bustader (Honolulu Bill 3): På fylkesnivå signerte Honolulus ordførar Rick Blangiardi Bill 3 (2024) som styrkjer incentiv for å utvikle rimelege utleigebustader sachihawaii.com. Den utvidar fritak frå eigedomsskatt og fråskriv visse avgifter for kvalifiserte prosjekt (dei som set av einingar til låginntektsleigetakarar). Lova forenklar òg søknadsprosessen for desse prosjekta (med mål om 90 dagars behandlingstid). Målet er å oppmuntre private utbyggjarar til å bygge meir arbeidsstyrkebustader . Gitt dei høge byggekostnadene på Hawaii, blir desse incentiva sett på som nødvendige for å få prosjekta til å gå opp. Som resultat er nokre nye låginntekts- og “mellominntekts”-utleigeprosjekt kunngjorde for urbane Honolulu og Vest-Oʻahu, ofte gjennom offentleg-private samarbeid.

På fylkesnivå signerte som styrkjer incentiv for å utvikle rimelege utleigebustader sachihawaii.com. Den utvidar fritak frå eigedomsskatt og fråskriv visse avgifter for kvalifiserte prosjekt (dei som set av einingar til låginntektsleigetakarar). Lova forenklar òg søknadsprosessen for desse prosjekta (med mål om 90 dagars behandlingstid). Målet er å oppmuntre private utbyggjarar til å bygge meir . Gitt dei høge byggekostnadene på Hawaii, blir desse incentiva sett på som nødvendige for å få prosjekta til å gå opp. Som resultat er nokre nye låginntekts- og “mellominntekts”-utleigeprosjekt kunngjorde for urbane Honolulu og Vest-Oʻahu, ofte gjennom offentleg-private samarbeid. Forslag om “tomme bustader”-skatt: I 2024 introduserte bystyremedlemmer i Honolulu Bill 46 for å innføre ein tomme bustader-skatt – eit gebyr på bustadeigedomar som står tomme meir enn halve året honolulucitycouncil.org. Dette er modellert etter skatten i Vancouver, og har som mål å få investorar som let einingar stå tomme til å leige dei ut, eller elles betale ein skatt som finansierer bustadprogram. Ideen er omstridd blant eigarar, men tilhengjarar meiner Honolulus ~34 000 tomme bustadeiningar (nokre er feriehus eller investeringar) er ein ressurs som kan brukast til lokale bustader. Per 2025 er dette framleis til debatt; om det blir vedteke, kan det auke tilgangen på langtidsutleige noko og gi inntekter til rimelege bustader. Det er eit teikn på at Hawaii vurderer sterkare tiltak mot bustadvakuum og spekulasjon.

I 2024 introduserte bystyremedlemmer i Honolulu for å innføre ein tomme bustader-skatt – eit gebyr på bustadeigedomar som står tomme meir enn halve året honolulucitycouncil.org. Dette er modellert etter skatten i Vancouver, og har som mål å få investorar som let einingar stå tomme til å leige dei ut, eller elles betale ein skatt som finansierer bustadprogram. Ideen er omstridd blant eigarar, men tilhengjarar meiner Honolulus ~34 000 tomme bustadeiningar (nokre er feriehus eller investeringar) er ein ressurs som kan brukast til lokale bustader. Per 2025 er dette framleis til debatt; om det blir vedteke, kan det auke tilgangen på langtidsutleige noko og gi inntekter til rimelege bustader. Det er eit teikn på at Hawaii vurderer sterkare tiltak mot bustadvakuum og spekulasjon. Reguleringar for korttidsutleige: Ei stor politisk endring var Ordinance 22-7 (Bill 41) vedteken i 2022, som fekk full verknad i 2023. Denne forskrifta forbyr korttidsutleige (opphald under 90 dagar) i dei fleste bustadområda på Oʻahu, med unntak av utpeika resortsoner (som delar av Waikiki, Ko Olina, Turtle Bay). Ho auka òg handhevinga og bøtene for ulovleg ferieutleige. Dette fekk umiddelbar effekt: tusenvis av Airbnb/VRBO-einingar vart stengde eller omgjorde til langtidsutleige. Forskrifta vart utfordra i retten, men i hovudsak oppretthalde (med ei justering som tillét 30-dagars utleige medan rettssaka pågjekk, no truleg på veg mot 90 dagar snart). Formålet med politikken er å gje bustader tilbake til lokalbefolkninga og redusere påverknaden frå besøkande i nabolaga. For eigedom betyr det at eigedomar utanfor resortsonene har mista potensialet for inntekt frå korttidsutleige , noko som kan mjuke opp verdien på leilegheiter eller hus som vart marknadsførte som ferieutleige. Omvendt har eigedomar innanfor resortsonene (som condotels i Waikiki) vorte meir verdifulle sidan dei har nærmast monopol på lovleg ferieutleige. Byen held fram med aktiv handheving, og denne politikken ser ut til å bli verande, noko som endrar investeringsrekneskapen for mange bustadeigedomar.

Ei stor politisk endring var vedteken i 2022, som fekk full verknad i 2023. Denne forskrifta forbyr korttidsutleige (opphald under 90 dagar) i dei fleste bustadområda på Oʻahu, med unntak av utpeika resortsoner (som delar av Waikiki, Ko Olina, Turtle Bay). Ho auka òg handhevinga og bøtene for ulovleg ferieutleige. Dette fekk umiddelbar effekt: tusenvis av Airbnb/VRBO-einingar vart stengde eller omgjorde til langtidsutleige. Forskrifta vart utfordra i retten, men i hovudsak oppretthalde (med ei justering som tillét 30-dagars utleige medan rettssaka pågjekk, no truleg på veg mot 90 dagar snart). er å gje bustader tilbake til lokalbefolkninga og redusere påverknaden frå besøkande i nabolaga. For eigedom betyr det at , noko som kan mjuke opp verdien på leilegheiter eller hus som vart marknadsførte som ferieutleige. Omvendt har eigedomar innanfor resortsonene (som condotels i Waikiki) vorte meir verdifulle sidan dei har nærmast monopol på lovleg ferieutleige. Byen held fram med aktiv handheving, og denne politikken ser ut til å bli verande, noko som endrar investeringsrekneskapen for mange bustadeigedomar. Regulering og oppreguleringstiltak: Byen og fylket Honolulu oppdaterer no Oʻahu General Plan og nabolags-TOD-planar . Områda rundt dei nye jernbanestasjonane har fått reguleringsendringar til høgare utnytting . Til dømes rundt Kalihi og Iwilei-stasjonane oppmodar byen til mellomstore leilegheitsbygg og blanda bruk. I nabolag som Ala Moana finst ein eigen Ala Moana TOD-plan som tillèt høghus mot samfunnsfordelar. Kakaʻako, som ligg under Hawaii Community Development Authority (HCDA), held fram med å godkjenne nye tårn etter sin masterplan. Samstundes kjem det noko motstand frå lokalsamfunn i område som Windward Oʻahu eller North Shore, der innbyggjarane motset seg reguleringsendringar som kan auke utbygging. I East Honolulu, til dømes, var det eit forslag om å tillate nokre leilegheiter i visse næringsområde (for å skape bustader), men det møtte motstand. Mønsteret er: bykjerna og Vest-Oʻahu er planlagt for vekst , medan landlege og etablerte forstadsområde vert verna av regulering. Etter kvart som bustadbehovet veks, kan ein vente fleire debattar om korleis ein skal justere reguleringa – inkludert mogleg auka høgdegrenser eller reduserte parkeringskrav – særleg med den akutte bustadmangelen.

Byen og fylket Honolulu oppdaterer no . Områda rundt dei nye jernbanestasjonane har fått . Til dømes rundt Kalihi og Iwilei-stasjonane oppmodar byen til mellomstore leilegheitsbygg og blanda bruk. I nabolag som Ala Moana finst ein eigen som tillèt høghus mot samfunnsfordelar. Kakaʻako, som ligg under Hawaii Community Development Authority (HCDA), held fram med å godkjenne nye tårn etter sin masterplan. Samstundes kjem det noko motstand frå lokalsamfunn i område som Windward Oʻahu eller North Shore, der innbyggjarane motset seg reguleringsendringar som kan auke utbygging. I East Honolulu, til dømes, var det eit forslag om å tillate nokre leilegheiter i visse næringsområde (for å skape bustader), men det møtte motstand. Mønsteret er: , medan landlege og etablerte forstadsområde vert verna av regulering. Etter kvart som bustadbehovet veks, kan ein vente fleire debattar om korleis ein skal justere reguleringa – inkludert mogleg auka høgdegrenser eller reduserte parkeringskrav – særleg med den akutte bustadmangelen. Infrastruktur- og klimapolitikk: I 2025 integrerer staten og byen òg klima-robustheit i utbyggingsreglane. Til dømes krev nye reglar for byggegrense mot strand (Act 16, 2020) at bygningar må liggje lenger frå kysten for å ta høgde for havnivåstiging. Honolulu planlegg òg oppgraderingar av infrastruktur som avløpsforbetringar og eit avgiftsystem for regnvatn – dette kan påverke utbyggingstid og kostnader. Det er òg statens satsing på berekraftig turisme: eit “Green Fee”-forslag vart lagt fram for å krevje avgift frå besøkande til miljøvern, og sjølv om det ikkje er direkte eigedomspolitikk, kan erkjenninga av turismens påverknad påverke framtidige godkjenningar av resortutvikling eller krevje fleire avbøtande tiltak frå utbyggjarar.

Oppsummert er Honolulus politiske landskap i aktiv utvikling for å møte utfordringene med bustadprisar og berekraft. Trenden går mot å oppmuntre til meir bustadbygging (gjennom oppsoning og insentiv) samstundes som ein styrer konsekvensane av turisme og eigarskap frå utanbysbuande. For aktørar innan eigedom er det avgjerande å følgje med på desse politiske endringane – dei kan i stor grad påverke eigedomsverdiar og tillatne bruksområde. Så langt signaliserer tiltak som utviding av ADU og oppsoning rundt kollektivknutepunkt ein pro-utbyggingspolitikk for å auke tilbodet, medan tiltak som forbod mot korttidsutleige og mogleg skatt på tomme bustader signaliserer eit fokus på å prioritere bustadbruk for lokale. Balansen mellom desse vil forme eigedomsmarknaden i Honolulu dei komande åra.

Topp-presterande og framveksande nabolag

Eigedomslandskapet i Honolulu er eit lappeteppe av ulike nabolag, kvar med sine eigne trendar. Her er nokre av dei topp-presterande og fram-and-komande områda per 2025:

Kakaʻako/Ward & Ala Moana (Metro Honolulu): Som nemnt, Kakaʻako blomstrar med nye luksusleilegheiter , og er det mest dynamiske nabolaget når det gjeld utvikling. Det har raskt blitt ein førsteklasses adresse for kjøparar i høgprissegmentet som ønskjer urban bekvemmeligheit – på linje med Honolulus versjon av Manhattan eller sentrumsnære bustader i Miami. Leilegheiter i nye bygg som Waiea, Anaha (fullført for nokre år sidan), og det komande Kalae blir jamleg selt for fleire millionar dollar. Området si forvandling (nye matbutikkar, parkar, kunstinstallasjonar) har gjort det svært attraktivt. Som følgje av dette har Kakaʻako hatt sterk prisauke det siste tiåret og held fram med å prestere betre enn mange andre nabolag både i prisvekst og salgsvolum. Nærliggjande Ala Moana, med litt eldre leilegheiter og kjøpesenteret, opplever òg fornya interesse, særleg sidan bybanen til slutt vil stoppe der. Investeringutsikter: Positive, men i hovudsak avgrensa til leilegheitsmarknaden; det er ein fristad for velståande kjøparar og investorar, med nokre einingar brukt som sekundærbustader eller langtidsutleige retta mot velståande leigetakarar.

Som nemnt, Kakaʻako , og er det mest dynamiske nabolaget når det gjeld utvikling. Det har raskt blitt ein førsteklasses adresse for kjøparar i høgprissegmentet som ønskjer urban bekvemmeligheit – på linje med Honolulus versjon av Manhattan eller sentrumsnære bustader i Miami. Leilegheiter i nye bygg som Waiea, Anaha (fullført for nokre år sidan), og det komande Kalae blir jamleg selt for fleire millionar dollar. Området si forvandling (nye matbutikkar, parkar, kunstinstallasjonar) har gjort det svært attraktivt. Som følgje av dette har Kakaʻako hatt det siste tiåret og held fram med å prestere betre enn mange andre nabolag både i prisvekst og salgsvolum. Nærliggjande Ala Moana, med litt eldre leilegheiter og kjøpesenteret, opplever òg fornya interesse, særleg sidan bybanen til slutt vil stoppe der. Positive, men i hovudsak avgrensa til leilegheitsmarknaden; det er ein fristad for velståande kjøparar og investorar, med nokre einingar brukt som sekundærbustader eller langtidsutleige retta mot velståande leigetakarar. Waikiki: Waikiki er turist-hjartet i Honolulu og eit unikt leilegheitsmarked. Her finn ein ein miks av condotels, bustadleilegheiter og eksklusive hotellbustader (som Ritz-Carlton Waikiki). Eigedom i Waikiki gjorde det godt før pandemien på grunn av potensialet for inntekt frå ferieutleige. Med dei nye reglane er Waikiki ein av dei få stadene der korttidsutleige framleis er lovleg , så visse bygg (dei som er regulert til resort) er framleis investeringshotspots. Eigedomsutviklinga her varierer: luksusleilegheiter som Trump Tower Waikiki eller Ritz-Carlton har halde verdien godt (med internasjonale kjøparar som ettertraktar dei), medan nokre eldre leilegheiter utan heis har stagnert. Waikiki sin appell held fram – det er gangavstand til kjende strender, restaurantar og underhaldning. Etter kvart som turismen tek seg opp att, stig avkastninga på lovlege ferieutleigeleilegheiter her igjen. Dermed er Waikiki framleis ein “gammal slager” for investorar, men potensielle kjøparar må vere merksame på kva bygg som tillèt kva bruk.

Waikiki er turist-hjartet i Honolulu og eit unikt leilegheitsmarked. Her finn ein ein miks av condotels, bustadleilegheiter og eksklusive hotellbustader (som Ritz-Carlton Waikiki). Eigedom i Waikiki gjorde det godt før pandemien på grunn av potensialet for inntekt frå ferieutleige. Med dei nye reglane er , så visse bygg (dei som er regulert til resort) er framleis investeringshotspots. Eigedomsutviklinga her varierer: luksusleilegheiter som Trump Tower Waikiki eller Ritz-Carlton har halde verdien godt (med internasjonale kjøparar som ettertraktar dei), medan nokre eldre leilegheiter utan heis har stagnert. Waikiki sin appell held fram – det er gangavstand til kjende strender, restaurantar og underhaldning. Etter kvart som turismen tek seg opp att, stig avkastninga på lovlege ferieutleigeleilegheiter her igjen. Dermed er Waikiki framleis ein “gammal slager” for investorar, men potensielle kjøparar må vere merksame på kva bygg som tillèt kva bruk. Kahala & Diamond Head (Aust-Honolulu): Dette er Honolulus klassiske luksuriøse bustadområde – kjent for sine eigedomar ved stranda og stille gater. Kahala er spesielt som Oʻahu sitt Beverly Hills. Det har vore ein auke i sal av ultra-luksuseigedomar dei siste åra (med fleire transaksjonar over $10M, og rekordsalet på $65M i 2025 hicentral.com som verkeleg understrekar den eksklusive statusen). Marknaden i Kahala er svært avgrensa på tilbod; berre eit fåtal hus blir seld kvart år. Prisane er på rekordhøge nivå (median ofte $2–4M for ikkje-strandeigedomar, eigedomar ved stranda lett $10M+). Diamond Head og Black Point-områda er tilsvarande i toppsjiktet. Desse nabolaga presterer jamt – dei går sjeldan “ned” i verdi i vesentleg grad, sjølv i nedgangstider, på grunn av sin status og knappheit. For investorar er dette typisk langsiktige investeringar eller arvekjøp (leigeavkastninga er låg sidan ein ikkje kan leige ut eit $5M Kahala-hus for proporsjonalt høg leige, men verdistigning og prestisje driv verdien). Vi klassifiserer dei som topp-presterande når det gjeld verdihald og å oppnå premiumprisar , men ikkje som “framveksande” sidan dei er veletablerte.

Dette er Honolulus klassiske – kjent for sine eigedomar ved stranda og stille gater. Kahala er spesielt som Oʻahu sitt Beverly Hills. Det har vore ein auke i sal av ultra-luksuseigedomar dei siste åra (med fleire transaksjonar over $10M, og rekordsalet på $65M i 2025 hicentral.com som verkeleg understrekar den eksklusive statusen). Marknaden i Kahala er svært avgrensa på tilbod; berre eit fåtal hus blir seld kvart år. Prisane er på rekordhøge nivå (median ofte $2–4M for ikkje-strandeigedomar, eigedomar ved stranda lett $10M+). Diamond Head og Black Point-områda er tilsvarande i toppsjiktet. Desse nabolaga presterer jamt – dei går sjeldan “ned” i verdi i vesentleg grad, sjølv i nedgangstider, på grunn av sin status og knappheit. For investorar er dette typisk langsiktige investeringar eller arvekjøp (leigeavkastninga er låg sidan ein ikkje kan leige ut eit $5M Kahala-hus for proporsjonalt høg leige, men verdistigning og prestisje driv verdien). Vi klassifiserer dei som topp-presterande når det gjeld , men ikkje som “framveksande” sidan dei er veletablerte. Hawaiʻi Kai (Aust-Honolulu): Eit forstads kystsamfunn, Hawaii Kai rangerer jamt som eit av dei mest attraktive områda for familiar. Gode skular, bustader ved marinaen og gode handlemoglegheiter gjer det populært blant lokale profesjonelle og militære leiarar. Det “presterer” i den forstand at tilbodet er avgrensa (det er eit avgrensa planlagt område) og etterspurnaden er stabil, så prisane stig jamt. Median einebustad her ligg no rundt $1,3–1,5M, og rekkehus i $700K–$1M-klassen. Investorar likar Hawaii Kai for langtidsleigetakarar (det ligg litt langt frå byen, så det er mindre attraktivt for turistar, meir for fastbuande). Ingen store nye utbyggingar er planlagde (sidan Hawaii Kai i praksis er utbygd), noko som er positivt for eksisterande eigedomsverdiar.

Eit forstads kystsamfunn, Hawaii Kai rangerer jamt som eit av dei mest attraktive områda for familiar. Gode skular, bustader ved marinaen og gode handlemoglegheiter gjer det populært blant lokale profesjonelle og militære leiarar. Det “presterer” i den forstand at tilbodet er avgrensa (det er eit avgrensa planlagt område) og etterspurnaden er stabil, så prisane stig jamt. Median einebustad her ligg no rundt $1,3–1,5M, og rekkehus i $700K–$1M-klassen. Investorar likar Hawaii Kai for langtidsleigetakarar (det ligg litt langt frå byen, så det er mindre attraktivt for turistar, meir for fastbuande). Ingen store nye utbyggingar er planlagde (sidan Hawaii Kai i praksis er utbygd), noko som er positivt for eksisterande eigedomsverdiar. Mililani (Sentral-Oʻahu): Mililani, inkludert Mililani Mauka, er eit planlagt bustadområde kjent for sitt familievenlege miljø, gode skular og relativt rimelege bustader (samanlikna med sjølve Honolulu). Det har vore eit topp-seljande nabolag etter volum i fleire år – mange militærfamiliar kjøper eller leiger her på grunn av nærleiken til basane. Marknaden i Mililani er robust; sjølv i nedgangen i 2023 selde Mililani-hus godt om dei var rett prisa. Området ligg litt lenger frå byen, men tilbyr kjøligare klima (høgdedrag) og forstadskomfort. Det er ikkje akkurat “framveksande” (det har vore populært sidan 1980-talet), men det er jamt eit av dei beste på Oʻahu når det gjeld etterspurnad. Med nye arbeidsplassar som Konēwai (Honolulu Authority sitt jernbanedriftsenter) ikkje langt unna, og framtidig jernbane ikkje altfor langt unna (Honolulu-banen sin andre fase går til nær Mililani si grense ved Leeward Community College/Pearl Highlands med parkering), vil tilgangen bli betre. Forvent at Mililani held fram som ein topp-presterande i mellomprissegmentet , og appellerer til både lokale og fastlands-kjøparar som ønskjer ein “ekte nabolagsfølelse”.

Mililani, inkludert Mililani Mauka, er eit planlagt bustadområde kjent for sitt familievenlege miljø, gode skular og relativt rimelege bustader (samanlikna med sjølve Honolulu). Det har vore eit i fleire år – mange militærfamiliar kjøper eller leiger her på grunn av nærleiken til basane. Marknaden i Mililani er robust; sjølv i nedgangen i 2023 selde Mililani-hus godt om dei var rett prisa. Området ligg litt lenger frå byen, men tilbyr kjøligare klima (høgdedrag) og forstadskomfort. Det er ikkje akkurat “framveksande” (det har vore populært sidan 1980-talet), men det er jamt eit av dei beste på Oʻahu når det gjeld etterspurnad. Med nye arbeidsplassar som Konēwai (Honolulu Authority sitt jernbanedriftsenter) ikkje langt unna, og framtidig jernbane ikkje altfor langt unna (Honolulu-banen sin andre fase går til nær Mililani si grense ved Leeward Community College/Pearl Highlands med parkering), vil tilgangen bli betre. Forvent at Mililani held fram som ein , og appellerer til både lokale og fastlands-kjøparar som ønskjer ein “ekte nabolagsfølelse”. Ewa Plain & Kapolei (Vest-Oʻahu): Dette området er Oʻahu si vekstfront. I det siste tiåret har titusenvis av folk flytta hit for nye bustader. Kapolei , spesielt, blir marknadsført som Oʻahu si “andre by” med eige sentrum, offentlege kontor, kjøpesenter og toglinje. Ei stund heldt investorar seg unna på grunn av lang pendling til byen, men med fleire jobbar og delvis opning av toget, har interessa auka. Bustadprisane i Kapolei/Ewa er lågare enn i Honolulu (medianpris for hus ~$900K i 2025 mot $1,1M på heile øya), noko som gjer det attraktivt for førstegangskjøparar og investorar som ser etter nyare bygg. Nabolag som Ocean Pointe, Hoakalei og Kapolei-Mehana har mange nye bygg og har vore blant dei mest selde. Eit atterhald for området: som ein ser i lagerdata, hadde Ewa ein auke i bustadtilbod i 2024–25 hicentral.com, noko som tyder på eit lite overskot då mange like hus kom på marknaden samstundes. Men på lang sikt, etter kvart som Oʻahu si befolkning veks (eller berre omfordelast), er Vest-Oʻahu der mesteparten av ny bustadbygging vil skje – så det er “framveksande” i tydinga at det blir stadig viktigare. For investorar kan einebustadutleige her gå bra med familiar (særleg militære med base i nærleiken ved Schofield og Hickam via H-1/H-2). I tillegg betyr Kapolei si veksande detaljhandel og mogleg framtidig universitetscampus (UH West Oʻahu utvidar) at det er i ferd med å bli ein sjølvforsynt by, noko som bør auke etterspurnaden.

Dette området er Oʻahu si vekstfront. I det siste tiåret har titusenvis av folk flytta hit for nye bustader. , spesielt, blir marknadsført som Oʻahu si “andre by” med eige sentrum, offentlege kontor, kjøpesenter og toglinje. Ei stund heldt investorar seg unna på grunn av lang pendling til byen, men med fleire jobbar og delvis opning av toget, har interessa auka. er lågare enn i Honolulu (medianpris for hus ~$900K i 2025 mot $1,1M på heile øya), noko som gjer det attraktivt for førstegangskjøparar og investorar som ser etter nyare bygg. Nabolag som Ocean Pointe, Hoakalei og Kapolei-Mehana har mange nye bygg og har vore blant dei mest selde. Eit atterhald for området: som ein ser i lagerdata, hadde Ewa ein auke i bustadtilbod i 2024–25 hicentral.com, noko som tyder på eit lite overskot då mange like hus kom på marknaden samstundes. Men på lang sikt, etter kvart som Oʻahu si befolkning veks (eller berre omfordelast), er Vest-Oʻahu der mesteparten av ny bustadbygging vil skje – så det er “framveksande” i tydinga at det blir stadig viktigare. For investorar kan einebustadutleige her gå bra med familiar (særleg militære med base i nærleiken ved Schofield og Hickam via H-1/H-2). I tillegg betyr Kapolei si veksande detaljhandel og mogleg framtidig universitetscampus (UH West Oʻahu utvidar) at det er i ferd med å bli ein sjølvforsynt by, noko som bør auke etterspurnaden. Kalihi–Palama & Iwilei (Urban Honolulu): Dette er eldre nabolag like vest for sentrum som historisk har vore arbeidarklasse- og industriområde. Dei er framveksande ved at byen har store planar for dei gjennom transportorientert utvikling (toglinja går gjennom her med fleire stasjonar). Det er snakk om blanda bruk-prosjekt , rimelege bustader, og til og med å flytte Oʻahu Community Correctional Center (fengselet) for å frigjere areal til utvikling i Kalihi. Nokre utbyggjarar kjøper opp tomter i desse områda i håp om oppgang. Dagens eigedomsverdiar der er relativt låge, så det er potensial for verdistigning om ombygging skjer. Det er eit langsiktig spel, med behov for oppgradering av infrastruktur, men innan 2030 kan vi sjå at Kalihi endrar seg mykje (slik Kakaʻako gjorde på 2010-talet).

Dette er eldre nabolag like vest for sentrum som historisk har vore arbeidarklasse- og industriområde. Dei er ved at byen har store planar for dei gjennom transportorientert utvikling (toglinja går gjennom her med fleire stasjonar). Det er snakk om , rimelege bustader, og til og med å flytte Oʻahu Community Correctional Center (fengselet) for å frigjere areal til utvikling i Kalihi. Nokre utbyggjarar kjøper opp tomter i desse områda i håp om oppgang. Dagens eigedomsverdiar der er relativt låge, så det er potensial for verdistigning om ombygging skjer. Det er eit langsiktig spel, med behov for oppgradering av infrastruktur, men innan 2030 kan vi sjå at Kalihi endrar seg mykje (slik Kakaʻako gjorde på 2010-talet). North Shore & Windward “livsstil”-område: Oʻahu sin North Shore (Haleʻiwa, Pupukea) og Windward-kysten (Kailua, Kāneʻohe) er framleis svært ettertrakta for livsstilen – surfebyar og fredelege samfunn. Kailua spesielt såg store prishopp under pandemien (paradis for fjernarbeidarar). Desse marknadene har kjølna litt (færre bodkrigar no), men dei er framleis blant dei dyraste på Oʻahu utanom Honolulu. Medianprisen for hus i Kailua er rutinemessig over $1,3M, og tilbodet er stramt fordi det ikkje kan byggjast nytt (motstanden i lokalsamfunnet er sterk). Desse områda er “toppytarar” når det gjeld langsiktig ettertraktelse – eigedomar held verdien og går ofte berre opp. Dei er ikkje “framveksande” (dei har lenge vore attraktive), men er verdt å nemne sidan dei ofte overgår den generelle marknadstrenden (Kailua si prisvekst har overgått gjennomsnittet i Honolulu mange av dei siste åra).

Til slutt, vinnarane i Honolulus eigedomsmarknad inkluderer både dei nye urbane hotspota (Kakaʻako) og dei etablerte luksus- og familieområda (Kahala, Mililani, osv.). For den som vurderer å investere eller flytte, spenner vala frå ultramoderne leilegheiter til forstadsbustader, kvar med ulike risikoprofilar og mogleg avkastning. Det er òg tydeleg at kollektivtransport og utbyggingsplanar løftar visse nabolag (område knytt til bane, samfunn i Vest-Oʻahu) som dei neste å følgje med på. Å følgje med på infrastruktur (som bane, nye motorvegar) og kvar styresmakter eller utbyggjarar legg innsatsen, kan gi eit hint om dei “framveksande” nabolaga i morgon.

Ekspertprognosar og framskrivingar fram til 2030

Kva ligg framfor oss for eigedomsmarknaden i Honolulu? Prognosar for resten av 2020-åra tyder på ein periode med moderat vekst, støtta av Hawaiis vedvarande ubalanse mellom tilbod og etterspurnad. Her er nokre sentrale framskrivingar og forventningar frå ekspertar:

Prisbanen for bustader: Etter den svimlande stigninga tidleg på 2020-talet (og ei kort korreksjon i 2023), er det venta at bustadprisane i Honolulu vil vekse i eit moderat tempo fram mot 2030. Fleire bustadanalyseekspertar spår at medianprisen på bustader på Oʻahu vil stige med om lag 1 % til 3 % per år i siste halvdel av tiåret luxurybigisland.com luxurybigisland.com. Dette vil plassere medianprisen for einebustader i Honolulu County rundt $1,3–$1,4 millionar innan 2030 (frå om lag $1,1 millionar i 2025), og medianprisen for leilegheiter kanskje rundt $550–$600 000 (frå $515 000 i 2024 hicentral.com). Dette er sjølvsagt estimat – faktiske utfall vil avhenge av rentenivå og økonomiske krefter – men det er semje om langsom vekst heller enn ein ny boom . Éin grunn: rentenivået er ikkje venta å gå tilbake til dei svært låge nivåa som dreiv oppgangen i 2021, så kjøparane si kjøpekraft vil vere avdempa. Likevel vil avgrensa tilbod og høge byggekostnader halde prisane oppe. Sjølv om etterspurnaden skulle minke, hindrar bustadmangelen på Hawaii eit overskot. Faktisk anslår Hawaiis Department of Business, Economic Development & Tourism (DBEDT) at Honolulu County treng om lag 13 500 til 24 000 nye bustadeiningar innan 2035 (avhengig av folketalsutvikling) for å møte etterspurnaden files.hawaii.gov files.hawaii.gov. Dette tilsvarar om lag 1 300–2 400 einingar per år – eit byggetempo vi historisk har slite med å oppnå. Dette underskotet tyder på at bustader vil forbli ein knapp ressurs, noko som held verdiane oppe.

Etter den svimlande stigninga tidleg på 2020-talet (og ei kort korreksjon i 2023), er det venta at bustadprisane i Honolulu vil vekse i eit fram mot 2030. Fleire bustadanalyseekspertar spår at medianprisen på bustader på Oʻahu vil stige med om lag i siste halvdel av tiåret luxurybigisland.com luxurybigisland.com. Dette vil plassere medianprisen for einebustader i Honolulu County rundt $1,3–$1,4 millionar innan 2030 (frå om lag $1,1 millionar i 2025), og medianprisen for leilegheiter kanskje rundt $550–$600 000 (frå $515 000 i 2024 hicentral.com). Dette er sjølvsagt estimat – faktiske utfall vil avhenge av rentenivå og økonomiske krefter – men det er semje om . Éin grunn: er ikkje venta å gå tilbake til dei svært låge nivåa som dreiv oppgangen i 2021, så kjøparane si kjøpekraft vil vere avdempa. Likevel vil og høge byggekostnader halde prisane oppe. Sjølv om etterspurnaden skulle minke, hindrar bustadmangelen på Hawaii eit overskot. Faktisk anslår Hawaiis Department of Business, Economic Development & Tourism (DBEDT) at (avhengig av folketalsutvikling) for å møte etterspurnaden files.hawaii.gov files.hawaii.gov. Dette tilsvarar om lag – eit byggetempo vi historisk har slite med å oppnå. Dette underskotet tyder på at bustader vil forbli ein knapp ressurs, noko som held verdiane oppe. Leige- og avkastingsutsikter: Leigeprisene i Honolulu vil truleg halde fram med å stige gradvis, spesielt dersom bustadkjøp held seg utanfor rekkevidde for mange. I 2030 kan ei eittromsleilegheit som no blir leigd ut for $2,300, kanskje koste $2,700–$2,800 i månaden (med om lag 2 % årleg auke). Sjølv om det ikkje er eit stort hopp, forverrar det likevel tilgjengelegheita. Honolulu Board of Realtors og UHERO ventar at ledigheita vil halde seg låg, og all ny tilgang (frå ADU-ar eller nye utleigebustader) vil bli slukt av oppdemd etterspurnad. Frå eit investorperspektiv bør utleigeeigenskapar framleis gi stabil inntekt, og kanskje litt betre avkastning om ein kjøper til dagens prisar og låser renta (om rentene stabiliserer seg eller fell om nokre år, kan refinansiering betre kontantstraumen). Ein annan faktor: innan 2030 vil den store milleniumsgenerasjonen vere lenger inne i småbarnsfasen, noko som kan auke talet på hushald (bra for bustadetterspurnaden) – sjølv om noko av dette blir motverka av at lokale millenniums flyttar frå Hawaii på grunn av kostnader. Netto vil leigeveksten følgje inflasjonen , om ikkje litt høgare, og Honolulu vil truleg halde seg blant dei fem dyraste leigemarknadene i USA.

Leigeprisene i Honolulu vil truleg halde fram med å stige gradvis, spesielt dersom bustadkjøp held seg utanfor rekkevidde for mange. I 2030 kan ei eittromsleilegheit som no blir leigd ut for $2,300, kanskje koste $2,700–$2,800 i månaden (med om lag 2 % årleg auke). Sjølv om det ikkje er eit stort hopp, forverrar det likevel tilgjengelegheita. og UHERO ventar at ledigheita vil halde seg låg, og all ny tilgang (frå ADU-ar eller nye utleigebustader) vil bli slukt av oppdemd etterspurnad. Frå eit investorperspektiv bør utleigeeigenskapar framleis gi stabil inntekt, og kanskje litt betre avkastning om ein kjøper til dagens prisar og låser renta (om rentene stabiliserer seg eller fell om nokre år, kan refinansiering betre kontantstraumen). Ein annan faktor: innan 2030 vil den store milleniumsgenerasjonen vere lenger inne i småbarnsfasen, noko som kan auke talet på hushald (bra for bustadetterspurnaden) – sjølv om noko av dette blir motverka av at lokale millenniums flyttar frå Hawaii på grunn av kostnader. Netto vil , om ikkje litt høgare, og Honolulu vil truleg halde seg blant dei fem dyraste leigemarknadene i USA. Prognosar for næringssektoren: Etterspurnaden etter kontorlokale er venta å halde seg stabil eller falle litt sidan hybridarbeid held fram. Colliers spår at kontorledigheita i Honolulu vil liggje på låge til middels tosifra prosent dei neste åra – mykje betre enn på fastlandet, men ikkje dramatisk strammare heller. Vi kan få ein balanse der nokre eldre bygg blir tekne ut av marknaden for ombygging, og selskapa optimaliserer arealbruken. Butikkeigedom bør halde seg sterk så lenge turisme og lokal forbrukarhandel er sunn. Butikkleigene i Hawaii kan stige moderat og ledigheita halde seg låg (~5 % eller under) fram til 2030, med mindre det kjem ei stor nedgangstid. Butikkutvikling vil hovudsakleg vere retta mot nærsenter i vekstområde (West Oʻahu, kanskje nye butikkar i TOD-prosjekt). Industri er nesten fullt utnytta – sjølv i 2030, med mindre ein ny industripark blir utvikla (noko som krev politisk vilje til å omregulere areal), vil ledigheita vere svært låg. Difor vil industrileigene truleg vere betydeleg høgare i 2030 (inflasjon pluss knappheit kan lett presse dei 20–30 % over dagens nivå). For hotell er prognosen positiv: innan 2030 er det venta at turismen på Hawaii har teke seg heilt opp att og til og med veks forbi rekorden frå 2019. Den offisielle prognosen til delstaten ventar at talet på besøkande vil auke med nokre prosent årleg, og passere 10 millionar i året mot slutten av tiåret. Det vil halde hotellbelegget høgt og kan gi grunnlag for nye hotellprosjekt (eller utviding av eksisterande). Hotellverdiane bør stige tilsvarande, spesielt sidan institusjonelle investorar i aukande grad ser feriedestinasjonar som Hawaii som trygge investeringar.

er venta å sidan hybridarbeid held fram. Colliers spår at kontorledigheita i Honolulu vil liggje på låge til middels tosifra prosent dei neste åra – mykje betre enn på fastlandet, men ikkje dramatisk strammare heller. Vi kan få ein balanse der nokre eldre bygg blir tekne ut av marknaden for ombygging, og selskapa optimaliserer arealbruken. bør halde seg sterk så lenge turisme og lokal forbrukarhandel er sunn. Butikkleigene i Hawaii kan stige moderat og ledigheita halde seg låg (~5 % eller under) fram til 2030, med mindre det kjem ei stor nedgangstid. Butikkutvikling vil hovudsakleg vere retta mot nærsenter i vekstområde (West Oʻahu, kanskje nye butikkar i TOD-prosjekt). er nesten fullt utnytta – sjølv i 2030, med mindre ein ny industripark blir utvikla (noko som krev politisk vilje til å omregulere areal), vil ledigheita vere svært låg. Difor vil industrileigene truleg vere betydeleg høgare i 2030 (inflasjon pluss knappheit kan lett presse dei 20–30 % over dagens nivå). For er prognosen positiv: innan 2030 er det venta at turismen på Hawaii har teke seg heilt opp att og til og med veks forbi rekorden frå 2019. Den offisielle prognosen til delstaten ventar at talet på besøkande vil auke med nokre prosent årleg, og passere 10 millionar i året mot slutten av tiåret. Det vil halde hotellbelegget høgt og kan gi grunnlag for nye hotellprosjekt (eller utviding av eksisterande). Hotellverdiane bør stige tilsvarande, spesielt sidan institusjonelle investorar i aukande grad ser feriedestinasjonar som Hawaii som trygge investeringar. Investorstemning: Ei undersøking blant lokale eigedoms­ekspertar og Pacific Asia Center for Entrepreneurship viser generell optimisme for at eigedom i Hawaii vil overgå inflasjonen , men ikkje oppleve bobleliknande vekst dei neste 5 åra. Hawaiis økonomi er på ein moderat vekstbane (~1,5–2 % BNP-vekst) brevitas.com, noko som støttar eigedomsmarknaden, men ikkje tyder på overoppheting. Ingen krasj er venta – særleg er dei faktorane som ofte kjem før krasj (overtilbod, spekulativ gjeld, osb.) i stor grad fråverande på Hawaii no. Utlånsstandardane er framleis solide, og byggjeaktiviteten er avgrensa. I tillegg har mange eigarar låge rentevilkår låst inn, så dei er ikkje tvungne seljarar. Ein kan sjå for seg eit platå dersom rentene held seg høge: salet går tregare og prisane flatar ut i nokre år (slik ein kan hevde skjedde 2018–2019). Men store prisfall verkar usannsynleg med mindre det kjem eit alvorleg ytre sjokk (t.d. geopolitisk krise som stoppar reiseliv, eller ein enorm renteauke langt over det som er venta).

Ei undersøking blant lokale eigedoms­ekspertar og Pacific Asia Center for Entrepreneurship viser generell optimisme for at eigedom i Hawaii vil , men dei neste 5 åra. Hawaiis økonomi er på ein moderat vekstbane (~1,5–2 % BNP-vekst) brevitas.com, noko som støttar eigedomsmarknaden, men ikkje tyder på overoppheting. – særleg er dei faktorane som ofte kjem før krasj (overtilbod, spekulativ gjeld, osb.) i stor grad fråverande på Hawaii no. Utlånsstandardane er framleis solide, og byggjeaktiviteten er avgrensa. I tillegg har mange eigarar låge rentevilkår låst inn, så dei er ikkje tvungne seljarar. Ein kan sjå for seg eit dersom rentene held seg høge: salet går tregare og prisane flatar ut i nokre år (slik ein kan hevde skjedde 2018–2019). Men store prisfall verkar usannsynleg med mindre det kjem eit alvorleg ytre sjokk (t.d. geopolitisk krise som stoppar reiseliv, eller ein enorm renteauke langt over det som er venta). Historisk perspektiv: Historisk har eigedomsmarknaden på Hawaii gått i syklusar som liknar dei i USA, men med mildare svingingar (bortsett frå 1990-talet då Japan-bobla sprakk og førte til tiår med nedgang på Hawaii). Til dømes, etter finanskrisa i 2008 fall prisane i Honolulu berre om lag 10–15 % og var tilbake på 2013-nivå, medan mange amerikanske marknader fall over 30 %. På 1990-talet hadde Hawaii ein langvarig nedtur (~1991–2000, verdiar stod stille) grunna fråfall av japanske investeringar. Kan noko liknande skje innan 2030? Japansk påverknad er mindre i dag, og etterspurnad frå det amerikanske fastlandet er viktigare. Med mindre vi ser ein stor, langvarig nedgang i attraktivitet (noko som berre kan skje om t.d. klimaendringar rammar øyane hardt, eller fjernarbeid kraftig reduserer ønsket om fritidsbustader her), bør eigedomsmarknaden i Honolulu unngå dramatiske svingingar. Om noko, kan klima og berekraft byrje å påverke verdi innan 2030: eigedomar i trygge område (høgareliggande, utanfor flaumsoner) kan få ein premie samanlikna med dei i utsette kystområde etter kvart som medvitet aukar. Men desse effektane vil truleg kome gradvis.

Historisk har eigedomsmarknaden på Hawaii gått i syklusar som liknar dei i USA, men med mildare svingingar (bortsett frå 1990-talet då Japan-bobla sprakk og førte til tiår med nedgang på Hawaii). Til dømes, etter finanskrisa i 2008 fall prisane i Honolulu berre om lag 10–15 % og var tilbake på 2013-nivå, medan mange amerikanske marknader fall over 30 %. På 1990-talet hadde Hawaii ein langvarig nedtur (~1991–2000, verdiar stod stille) grunna fråfall av japanske investeringar. Kan noko liknande skje innan 2030? Japansk påverknad er mindre i dag, og etterspurnad frå det amerikanske fastlandet er viktigare. Med mindre vi ser ein stor, langvarig nedgang i attraktivitet (noko som berre kan skje om t.d. klimaendringar rammar øyane hardt, eller fjernarbeid kraftig reduserer ønsket om fritidsbustader her), bør eigedomsmarknaden i Honolulu unngå dramatiske svingingar. Om noko, kan byrje å påverke verdi innan 2030: eigedomar i trygge område (høgareliggande, utanfor flaumsoner) kan få ein premie samanlikna med dei i utsette kystområde etter kvart som medvitet aukar. Men desse effektane vil truleg kome gradvis. Folketal og bustadettersprurnad: Folketalsframskrivingane for Hawaii er relativt flate – staten har lege på rundt 1,42–1,45 millionar menneske dei siste 5 åra. DBEDT si framskriving tyder på sakte vekst framover (kanskje opp mot ~1,5 millionar innan 2030 på delstatsnivå, hovudsakleg på Oʻahu) brevitas.com. Sjølv med flatt folketal har Hawaii eit underskot på bustadeiningar fordi hushaldsstorleiken minkar og mange unge vaksne bur heime hos foreldra på grunn av bustadmangel. Dermed skaper sjølv stabilt folketal ny bustadettersprurnad (gjennom etablering av nye hushald). Bustadettersprurnadsstudien for 2025-2035 viser at Honolulu i snitt treng 1 874 nye einingar per år (midten av scenarioa) files.hawaii.gov files.hawaii.gov, noko som er meir enn det vi har bygd dei siste åra. Om politikken lukkast med å auke bygginga (til dømes at vi byrjar å byggje 1 500 einingar/år mot ~1 000 i dag), kan det gradvis lette prispresset. Men om ikkje, held presset fram. Det mest sannsynlege er noko midt imellom – litt auke i bustadbygging takka vere nye lover, men ingen flaum. Difor ventar vi at Honolulu i 2030 framleis vil vere ein dyr marknad med avgrensa tilbod, men forhåpentlegvis med litt meir utval og fleire moglegheiter enn i dag.

Konklusjon: Fram mot 2030 ventar ekspertar framleis stabilitet og gradvis vekst for eigedomsmarknaden i Honolulu. Marknaden er prega av motstandskraft – skjerma av avgrensa areal og global appell. Sjølv om vi ikkje får tosifra årlege prisaukar som tidleg i 2022, kan eigarar forvente at eigedomane deira vil stige forsiktig i verdi over tid, og investorar kan vente jamn etterspurnad etter utleige- og næringslokale. For politikarane blir utfordringa å sikre at denne veksten kjem innbyggjarane til gode (meir rimelege bustader) samstundes som marknaden held seg sterk. Om dagens trendar held fram, vil Honolulu i 2030 framleis vere ein av dei mest attraktive (og dyre) stadene å bu i landet, med eigedomar som har høg verdi grunna den unike øyøkonomien og livsstilen. Som ein lokal økonom sa det: Hawaii sin eigedomsmarknad er ikkje ein berg-og-dal-bane – det er meir som ein jamn stigning opp Diamond Head: av og til bratt, av og til slak, men alltid med eit solid fundament under seg. luxurybigisland.com luxurybigisland.com

