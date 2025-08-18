Vastgoedmarkt van San Jose 2025: Trends, Voorspellingen & Technologiegedreven Veranderingen

De vastgoedmarkt van San Jose in 2025 blijft robuust maar complex, beïnvloed door de economische schommelingen van Silicon Valley, de hoge vraag naar woningen en opkomende post-pandemische trends. Als een van de duurste markten van het land, ervaart San Jose een bescheiden groei in huizenprijzen, een laag aanbod (ondanks lichte verbeteringen) en hevige concurrentie voor zowel kopers als huurders. Hieronder lichten we de belangrijkste sectoren toe – van residentieel en huur tot commerciële ruimtes – en wat experts voorspellen voor de komende jaren.

Belangrijkste marktstatistieken 2025 (San Jose):

Median woningprijs: ~$1,5 miljoen (midden 2025), een stijging van ongeveer 5% op jaarbasis redfin.com. Woningen worden gemiddeld in ~20 dagen verkocht, vaak met meerdere biedingen.

(midden 2025), een stijging van ongeveer op jaarbasis redfin.com. Woningen worden gemiddeld in ~20 dagen verkocht, vaak met meerdere biedingen. Median maandelijkse huur: ~$2.927 per juli 2025, een stijging van ongeveer 2–3% ten opzichte van vorig jaar apartmentlist.com. Eenkamerappartementen gemiddeld $3.265/maand apartmentlist.com.

per juli 2025, een stijging van ongeveer ten opzichte van vorig jaar apartmentlist.com. Eenkamerappartementen gemiddeld $3.265/maand apartmentlist.com. Woningaanbod: Voorraad ~20% gestegen ten opzichte van begin 2024 apartmentlist.com sfgate.com, maar het blijft een verkopersmarkt met beperkt aanbod.

ten opzichte van begin 2024 apartmentlist.com sfgate.com, maar het blijft een verkopersmarkt met beperkt aanbod. Betaalbaarheid: Extreem laag. Een huishouden met een mediaaninkomen zou een >$250.000 loonsverhoging nodig hebben om een huis met de mediane prijs in San Jose te kunnen betalen zillow.mediaroom.com.

Een huishouden met een mediaaninkomen zou een nodig hebben om een huis met de mediane prijs in San Jose te kunnen betalen zillow.mediaroom.com. Economie: Werkloosheid in Santa Clara County is ~3,9% (Q2 2025) kidder.com. Hypotheekrentes schommelen rond de 6,5–6,8% sfgate.com, veel hoger dan tijdens de pandemie, wat bijdraagt aan een “lock-in effect” waarbij huiseigenaren blijven zitten om hun lage rente te behouden.

Trends in de woningmarkt in 2025

De huizenmarkt van San Jose blijft in 2025 zeer competitief. De mediane verkoopprijs voor woningen bedraagt ongeveer $1,5 miljoen, wat 238% hoger is dan het Amerikaanse gemiddelde redfin.com. De prijzen zijn met ongeveer 3–5% gestegen ten opzichte van vorig jaar, een gematigde stijging vergeleken met de dubbele cijfers tijdens de pandemie-boom. Deze groei vertoont tekenen van stabilisatie door hogere rentevoeten en een licht verbeterd aanbod. De hoofdeconoom van Zillow merkt op dat de stijgende voorraad de huizenprijzen onder controle houdt; in feite worden de huizenwaarden in het San Jose metrogebied voor 2025 vrijwel stabiel verwacht (−0,2%) sfgate.com. Toch overtreft de vraag het aanbod, waardoor de markt in het voordeel is van verkopers.

Voorraad en verkopen: Het aantal woningen op de markt is bescheiden toegenomen. Branchewaarnemers melden dat de beginvoorraad van San Jose in 2025 ongeveer 20% hoger lag dan die van 2024 sfgate.com, deels doordat meer eigenaren hun huis te koop zetten en er nieuwbouw bijkomt. Toch blijft de voorraad historisch krap – veel eigenaren zijn terughoudend om te verkopen en hun ultralage hypotheekrente te verliezen (het “lock-in” effect), wat de doorstroming beperkt. Ondanks meer aanbiedingen is het aantal gesloten verkopen juist gestegen (8–31% hoger op jaarbasis in de regio) en wordt verwacht dat dit in 2025 nog eens met ~15% stijgt sfgate.com, wat aangeeft dat de vraag van kopers de beschikbare woningen snel absorbeert. Huizen worden nog steeds snel verkocht – ongeveer 20 dagen op de markt als mediane waarde, tegenover 15 dagen een jaar eerder redfin.com redfin.com. Een gemiddelde aanbieding ontvangt 3–4 biedingen in San Jose, en wordt vaak boven de vraagprijs verkocht in gewilde buurten.

Prijzen en Concurrentie: De huizenprijzen in San Jose lijken te zijn gestabiliseerd op een hoog niveau. Halverwege 2025 ligt de mediane verkoopprijs rond de $1,5 miljoen (ongeveer 5% hoger dan vorig jaar) redfin.com, na een lichte daling in 2023. De concurrentie onder kopers blijft volgens de Redfin-index “enigszins competitief”, waarbij veel huizen nog steeds 2–6% boven de vraagprijs opbrengen in biedoorlogen redfin.com. Het luxe segment is bijzonder sterk – exclusieve woningen krijgen meerdere biedingen en blijven in waarde stijgen, ondanks bredere zorgen over betaalbaarheid sfgate.com. Makelaars merken op dat starterswoningen (in de prijsklasse van ongeveer $1 miljoen) hevige biedingen aantrekken van zowel starters als investeerders, waarbij ze vaak ruim boven de vraagprijs worden verkocht en all-cash biedingen niet ongewoon zijn sanjosespotlight.com.

Betaalbaarheidsproblemen: San Jose staat consequent bekend als een van de minst betaalbare woningmarkten van Amerika. Stagnerende lonen ten opzichte van de huizenprijzen hebben de droom van eigendom voor veel inwoners onbereikbaar gemaakt. Analyse van Zillow benadrukt het verschil: zelfs met een forse aanbetaling van $330.000 (20%) zou een gezin met een modaal inkomen in San Jose een loonsverhoging van meer dan $250.000 nodig hebben om comfortabel een huis voor de mediane prijs te kunnen betalen zillow.mediaroom.com. Volgens een schatting kan slechts ongeveer 28% van de huishoudens in de bredere Bay Area het mediane huis betalen (en een nog kleiner aandeel in San Jose zelf). Hoge hypotheekrentes – rond de 6–7% voor 30-jarige leningen – verergeren het probleem door honderden tot duizenden dollars toe te voegen aan de maandlasten. Deze betaalbaarheidsdruk heeft de vraag van sommige kopers afgekoeld en veel potentiële kopers naar de huurmarkt gedreven zillow.mediaroom.com.

Marktvooruitzichten: De verwachting is dat de prijzen vlak blijven of licht stijgen op de korte termijn. De California Association of Realtors (C.A.R.) voorspelt een +4,6% stijging van de huizenprijzen in Californië in 2025 na een groei van ongeveer 6,8% in 2024 sanjosespotlight.com – een meer duurzaam tempo. De waardestijging in San Jose kan iets lager uitvallen dan het staatsgemiddelde vanwege de al extreem hoge prijzen en de gevoeligheid voor schommelingen in de tech-economie. Elke daling van de hypotheekrente zou opgekropte vraag kunnen losmaken: lokale makelaars voorspellen dat als de rente daalt tot in de lage 6% of 5%, de markt “zal oplichten” van activiteit doordat meer verkopers en kopers instappen sanjosespotlight.com sanjosespotlight.com. Voor nu kun je bescheiden prijsstijgingen verwachten en een iets beter aanbod voor kopers, maar niets dat de betaalbaarheid drastisch verbetert. Het fundamentele woningtekort en de sterke arbeidsmarkt in San Jose zorgen voor een langdurige opwaartse druk op de huizenprijzen.

Ontwikkelingen op de huurmarkt

De huurmarkt van San Jose in 2025 is intens duur maar relatief stabiel qua groei. De mediane huurprijs (alle woningtypes) in de stad bedraagt ongeveer $2.900 per maand apartmentlist.com – meer dan 100% hoger dan het Amerikaanse mediane huurniveau, wat de welvaart en het woningtekort in de regio weerspiegelt. De huren zijn blijven stijgen: de mediane huur steeg met ongeveer 2–3% op jaarbasis in midden 2025 apartmentlist.com. Ter vergelijking: veel grote Amerikaanse steden zagen het afgelopen jaar stabiele of dalende huren, dankzij een golf van nieuwe appartementenbouw in het hele land. In de Bay Area heeft de huurgroei in San Jose (~2,8% op jaarbasis) die van San Francisco (vrijwel 0%) overtroffen sfgate.com, al is dat nog ver verwijderd van de dubbele-cijferige huurstijgingen van het verleden.

Hoge huren en vraag: De gemiddelde huurprijzen per slaapkamer laten zien hoe onbetaalbaar San Jose is voor huurders. In juli 2025 bedraagt de gemiddelde huur voor een 1-slaapkamer appartement ongeveer ~$2.934 (bijna 67% boven het Amerikaanse gemiddelde) en 2-slaapkamer units rond de $3.506 apartmentlist.com apartmentlist.com. Hippe centrale wijken vragen nog meer – bijvoorbeeld, in Downtown San Jose overschrijden 1-slaapkamer appartementen vaak $5.000/maand in luxe gebouwen apartmentlist.com. Zulke prijzen betekenen dat een huurder een jaarlijks inkomen ruim in de zes cijfers nodig heeft om de standaardregel “30% van het inkomen aan huur” te volgen. Niet verrassend is een groot deel van de lokale huurders tweeverdieners in de techsector of gezinnen die samenwonen. In totaal huurt ongeveer 44% van de huishoudens in San Jose in plaats van te kopen point2homes.com, en velen van hen moeten hun budget oprekken om dit te kunnen doen (de kosten van levensonderhoud index van de metro is ~231, alleen San Francisco is duurder in de VS apartmentlist.com).

Ondanks torenhoge huren blijft de vraag naar huurwoningen sterk. Het huurleegstandspercentage is slechts rond de 4–5% in San Jose point2homes.com, wat aangeeft dat de meeste woningen bezet zijn. (Ter vergelijking: een leegstand van 5% wordt als een evenwichtige markt beschouwd – San Jose balanceert precies op dat koord.) Huurders tonen enige prijsgevoeligheid – de onophoudelijke stijging van de huren koelde af in 2020–2022, en in die jaren waren er concessies of lichte dalingen. Maar de terugkeer van kantoren, universiteiten en de instroom van werknemers in 2023–2024 bracht de huurmarkt weer in de lift. Veel huishoudens die zich geen koopwoning kunnen veroorloven, hebben geen andere keuze dan te blijven huren, wat de vraag ondersteunt.

Nieuwe Aanvoer en Leegstand: Een opvallende factor die de huurgroei tempert, is een appartementenbouwhausse in de Amerikaanse Sun Belt (steden zoals Austin en Raleigh) die een overschot aan woningen op nationaal niveau heeft gecreëerd sfgate.com. Hoewel de Bay Area lang niet genoeg woningen heeft gebouwd om het tekort op te heffen, heeft San Jose wel wat nieuwe appartementen toegevoegd en is de voorraad huurwoningen met ~20% gestegen in bepaalde buitenwijken apartmentlist.com. Deze bescheiden toename van het aanbod werkt als een drukventiel op de huren. De bouw van meergezinswoningen in de Bay Area zal naar verwachting vertragen na 2025, omdat projecten worden afgerond en er minder nieuwe van start gaan sfgate.com. Analisten van Zillow voorspellen dat tegen eind 2025 de huurmarkt weer zal aantrekken – de recente golf van nieuwe woningen zal “uitdoven”, wat betekent meer concurrentie per beschikbare woning in de toekomst sfgate.com. In San Jose, waar structureel te weinig wordt gebouwd, kan zelfs een kleine daling van de leegstand leiden tot huurverhogingen.

Vooruitzichten voor Huurders: Huurverhogingen zullen de komende jaren waarschijnlijk jaarlijks in de lage enkelcijferige percentages blijven (tenzij er een economische neergang is). Experts voorzien aanhoudend lage, stabiele huurgroei in de Bay Area – mogelijk rond de 2–4% per jaar sfgate.com. Dit is goed nieuws voor huurders vergeleken met de dubbele cijfers van het afgelopen decennium, maar er wordt ook niet verwacht dat de huren aanzienlijk zullen dalen. Beleidswijzigingen zijn in aantocht: Californië-stemmers krijgen mogelijk Proposition 33 in 2024, een initiatief om huurregulering uit te breiden (na twee eerdere mislukte pogingen) sfgate.com. Als het wordt aangenomen, zouden steden als San Jose strengere huurplafonds kunnen invoeren voor nieuwere gebouwen, waardoor de huurstijging mogelijk wordt beperkt. San Jose heeft al lokale huurregulering voor oudere appartementen (met een jaarlijkse verhoging van ongeveer 5–8%), en een uitbreiding zou huurders verder kunnen beschermen – of, zeggen critici, nieuwe bouw ontmoedigen. Ondertussen neemt de vraag naar eengezinswoningen in de verhuur toe omdat gezinnen meer ruimte zoeken; deze woningen worden nu verhuurd voor ~41% meer dan vijf jaar geleden (een groei die appartementen overtreft) zillow.mediaroom.com. Al met al blijft de huurmarkt concurrerend – huurders moeten goed budgetteren en erop rekenen een groot deel van hun inkomen aan huisvesting in Silicon Valley uit te geven.

Vooruitzichten voor commercieel vastgoed

De commerciële vastgoedsector van San Jose is in 2025 een verhaal van contrasten. De kantorenmarkt kampt met hoge leegstand en de verschuiving naar thuiswerken, terwijl industriële en magazijnruimtes bijna volledig bezet zijn dankzij de logistieke behoeften van de Bay Area. Winkelpanden doen het relatief goed, gesteund door welvarende consumenten en een gedeeltelijke terugkeer naar kantoor die in sommige gebieden de voetgangersstroom weer op gang brengt. Hier volgt een overzicht per sector:

Kantorenmarkt: Hoge leegstand en een trage herstel

Kantoorruimte in San Jose (en Silicon Valley in het algemeen) is overvloedig en onderbenut in 2025. Het leegstandspercentage voor kantoren steeg boven de 20% in 2024, tegenover slechts 8,6% vóór de pandemie patch.com. In het derde kwartaal van 2024 stond 21,8% van de kantoorruimte leeg in Santa Clara en San Mateo counties (waaronder San Jose), meer dan het dubbele van het pre-COVID-percentage patch.com. Dit overschot is veroorzaakt door thuiswerken en hybride beleid – werknemers komen zelden of nooit naar kantoor. De regio San Jose had eind 2024 slechts een 40,7% terugkeer-naar-kantoor-percentage, een van de laagste in het land patch.com. Bedrijven hebben hun ruimte dienovereenkomstig verkleind, waardoor grote oppervlakten leegstaan of op de onderverhuurmarkt worden aangeboden.

Toch zijn er in 2025 vroege tekenen van stabilisatie. Enkele indicatoren: de leegstand van kantoren in Silicon Valley daalde licht naar ~17,4% in Q2 2025 (met een totale beschikbaarheid van ~18,2%) kidder.com. De verhuuractiviteit is toegenomen in de eerste helft van 2025 – opvallende deals zijn onder meer techbedrijven zoals Zscaler die meer dan 300.000 vierkante voet onderverhuren in Santa Clara kidder.com. Verhuurders sluiten deals en bieden incentives om ruimte te vullen, en de vraaghuren zijn gestabiliseerd (ongeveer $4,07 per vierkante voet per maand, 0,2% lager dan een jaar geleden) kidder.com. De verkoop van kantoorgebouwen vindt plaats met flinke kortingen, wat investeerders aantrekt die op koopjes jagen – de gemiddelde verkoopprijs per vierkante voet ($360) ligt ruim onder het 5-jaarsgemiddelde, wat duidt op noodgedwongen waardes kidder.com.

“Flight to quality” is het mantra: huurders zijnom werknemers te verleiden naar kantoor te komen, terwijl oudere of minder gunstig gelegen kantoren het moeilijk hebben. Zo heeft Google – na massale ontslagen en bezuinigingen –en de bouw van toekomstige kantoren gepauzeerd kidder.com . Nieuwe ontwikkelingen zijn grotendeels stilgevallen, al blijft er een paradox:, een post-pandemisch hoogtepunt, zelfs terwijl de leegstand recordhoogtes bereikte patch.com . Dit omvat gespecialiseerde R&D-faciliteiten en door eigenaren gebruikte projecten die niet als verhuurde ruimte worden geregistreerd.

Vooruitkijkend, verwachten de meeste analisten dat de kantorenmarkt zwak zal blijven tot en met 2025. Bedrijven onderverhuren in plaats van uit te breiden, en bijna $1 biljoen aan commercieel vastgoedschulden loopt af in 2025 kidder.com – wat het risico op wanbetalingen vergroot, vooral bij kantoorpanden met dalende waarde. Positief is dat San Jose het rampscenario zoals in San Francisco heeft vermeden (waar meerdere torens in het centrum in beslag zijn genomen). Minder verhuurders in San Jose zijn tot nu toe in gebreke gebleven patch.com, deels omdat lokale kantoren meer verspreid liggen (bijvoorbeeld veel laagbouw tech-campussen) en minder afhankelijk zijn van een dicht stadscentrum. Voorspellers denken dat het nog een tot twee jaar duurt voordat er een “nieuw normaal” ontstaat patch.com. Zoals een lokale consultant het verwoordde, is het doel om “stap voor stap het leegstandspercentage onder de 20% te krijgen” naar een beter beheersbaar niveau patch.com. Als de technologiesector weer aantrekt of bedrijven meer fysieke aanwezigheid eisen, kan het herstel sneller gaan – maar voorlopig kun je een verhoogde kantoorleegstand en volop ruimtekeuze voor huurders in San Jose verwachten.

Industrieel en magazijn: sterke vraag, krap aanbod

In schril contrast met kantoren, blijft industrieel vastgoed in het gebied van San Jose zeer gewild. Het leegstandspercentage voor industrieel en magazijnruimte is extreem laag – ongeveer 4% tot 6% in 2024/2025 patch.com cbre.com. In het tweede kwartaal van 2025 bedroeg de totale leegstand van industrieel vastgoed in Silicon Valley ongeveer 5,8% cushmanwakefield.com, wat duidt op een zeer krappe markt (vooral gezien het feit dat dit ook nieuwe opleveringen omvat). De vraag naar logistiek, productie- en laboratoriumruimte wordt gedreven door e-commerce, halfgeleider- en hardwarebedrijven, en biotechnologiebedrijven die faciliteiten nodig hebben waar werk moet worden uitgevoerd op locatie.

R&D-laboratoria en gespecialiseerde faciliteiten hebben een iets hogere leegstand gezien (~11% eind 2024 voor R&D-labs) patch.com, maar dat komt deels doordat er nieuwe ruimte beschikbaar is gekomen. In sectoren zoals biotechnologie en geavanceerde productie blijft de bezetting sterk – die bedrijven kunnen niet volledig op afstand werken. Het rapport van Joint Venture Silicon Valley merkte op dat de vraag naar laboratorium- en industrieel vastgoed bleef groeien in 2024 ondanks het overschot aan kantoorruimte patch.com. De huren voor industrieel vastgoed zijn stabiel gebleven of licht gestegen, aangezien het aanbod beperkt is door ruimtegebrek in de Bay Area. Ontwikkelaars hebben in 2024 wat industrieel vloeroppervlak toegevoegd, en ongeveer 2–3 miljoen vierkante voet moderne logistieke ruimte is in aanbouw rond San Jose, vaak op maat gebouwd voor specifieke gebruikers.

Vooruitzicht: De industriële sector zal naar verwachting sterk blijven. Zelfs als de economie een dipje krijgt, zijn de leegstanden zo laag dat een lichte stijging de markt niet in overaanbod zal brengen. E-commerce, datacenters en elektrische voertuigen-industrieën breiden uit in Silicon Valley en zullen ruimte blijven opnemen. Sterker nog, een van San Jose’s recent goedgekeurde projecten in het centrum omvat een datacenter van 11 verdiepingen naast woningen (een uniek mixed-use concept) localnewsmatters.org. Investeerders blijven positief over industrieel vastgoed vanwege de stabiele kasstroom. Eén kanttekening: weerstand uit de gemeenschap tegen nieuwe magazijnen (vanwege verkeer of milieuzorgen) kan goedkeuringen vertragen. Maar met CEQA-hervormingen (hieronder besproken) en de infrastructurele behoeften van de regio zal industriële ontwikkeling waarschijnlijk worden versneld. Verwacht dat de leegstand van industrieel vastgoed laag zal blijven en de huurprijzen jaarlijks met enkele procenten zullen stijgen.

Retailsector: veerkrachtige winkelstraten en veranderende patronen

Winkelvastgoed in San Jose is verrassend veerkrachtig gebleken in de nasleep van de pandemie. Dankzij de hoge inkomens in het gebied en de opgekropte consumentenbestedingen zijn de meeste winkelcentra en winkelpanden hersteld, zelfs nu thuiswerken sommige gewoonten heeft veranderd. De leegstand van winkelpanden bereikte een laagtepunt in zes jaar van ~4,7% begin 2025 in Silicon Valley assets.cushmanwakefield.com. Begin 2025 hadden de meeste deelmarkten een winkelleegstand van minder dan 4% – feitelijk volledige bezetting – vooral in bloeiende gebieden zoals Santana Row/Valley Fair, Palo Alto en Cupertino marcusmillichap.com. Het enige gebied met verhoogde winkelleegstand (ongeveer 5%) bevindt zich in delen van Zuid-San Jose marcusmillichap.com, wat waarschijnlijk te wijten is aan enkele worstelende oudere centra of sluitingen van grote winkelketens daar.

Verschillende factoren hebben het winkelvastgoed “ondersteund”: tech-salarissen en welvaart zorgen ervoor dat lokale huishoudens bestedingskracht hebben om restaurants, boetieks en diensten te ondersteunen. Zelfs tijdens periodes van veel thuiswerken bleven inwoners met hoge inkomens lokaal winkelen, en veel winkels pasten zich aan (met bezorging, afhalen, enz.). Nu meer werknemers deels terugkeren naar kantoor, zien eetgelegenheden in het centrum en zakendistrict meer voetgangers. Suburbane winkelcentra met supermarkten en essentiële diensten bleven het hele tijd sterk. Daarnaast betekende de op auto’s gerichte indeling van San Jose dat veel winkelcentra grote oppervlakten en parkeergelegenheid hebben, wat het makkelijker maakte om afstand te houden of afhaalservices te bieden tijdens COVID.

Tegen het einde van 2024,samen met de kleine stijging in kantoorbezetting marcusmillichap.com . Commerciële makelaars melden dat marcusmillichap.com . De hoge gezinsinkomens hielden de bestedingen in de detailhandel op peil, zelfs toen kantoren leeg stonden, en nu zorgt elke toename van kantoormedewerkers of bevolking voor extra vraag marcusmillichap.com . Opvallend is dat: Costco en een grote Aziatische supermarkt (T&T) vestigen zich in 2025 op locaties in San Jose marcusmillichap.com . Van deze nieuwe toetreders wordt verwacht dat ze de licht negatieve netto-opname van vorig jaar positief maken. In wezen wordtdoor nieuwe winkels en restaurants.

De huren voor winkelpanden zijn relatief stabiel gebleven, waarbij toplocaties de hoogste prijzen vragen (bijv. hoge $30 per vierkante voet per jaar triple-net assets.cushmanwakefield.com). Verhuurders zijn optimistisch maar realistisch – ze weten dat e-commerce nog steeds een bedreiging vormt, dus worden belevingsgerichte en food-gerelateerde huurders verkozen om voetgangersverkeer te stimuleren. De terugkeer-naar-kantoor trend in de regio (zelfs als die gedeeltelijk is) is een zegen voor winkeliers in het centrum. Omgekeerd, als thuiswerken wijdverbreid blijft, kan een deel van de winkels in het centrum een andere bestemming krijgen of tegenwind ondervinden, maar tot nu toe heeft het centrum van San Jose niet de grootschalige retailinstorting gezien die het centrum van San Francisco wel kende.

Vooruitzicht: De leegstand van winkelpanden zal waarschijnlijk laag blijven (<5%) en kan zelfs verder dalen als de lokale economie sterk blijft. Het grootste risico is een economische neergang – de consumentenbestedingen zouden dalen als de werkloosheid stijgt. Voor nu is de vooruitzichten voor de retailsector in San Jose voorzichtig positief: welvarende consumenten, groeiende woondichtheid (met nieuwe gemengde ontwikkelingen) en beter gebruik van kantoren wijzen allemaal op aanhoudende vraag naar winkels en restaurants. De strategie van de stad met stedelijke dorpen en wandelbare centra zal kansen blijven creëren voor retailontwikkeling. Samengevat, onder de commerciële vastgoedklassen, presteert retail beter dan kantoren en ongeveer gelijk aan industrieel vastgoed in de markt van San Jose in 2025.

Trends in Vastgoedinvesteringen

Vastgoedinvesteerders die naar San Jose kijken, staan voor een hoog-kosten, hoog-rendement vergelijking. De torenhoge vastgoedwaarden in de regio betekenen dat huurinkomsten (cap rates) relatief laag zijn, maar de vooruitzichten voor waardestijging op lange termijn en huurgroei blijven sterk. In 2025 is de investeringsactiviteit enigszins geremd door rentetarieven en economische onzekerheid, maar er zijn duidelijke trends en kansen:

Residentiële investeringen: Het kopen van eengezinswoningen of appartementen om te verhuren is uitdagend gezien de instapprijzen van $1 miljoen+ , maar degenen die het zich kunnen veroorloven, zien een consistente vraag naar huurwoningen. Omdat veel gezinnen niet kunnen kopen, zijn eengezinsverhuurwoningen zeer gewild (zoals blijkt uit de snelle huurgroei in dat segment zillow.mediaroom.com). Wijken met goede scholen (Almaden Valley, Cambrian Park, West San Jose) of geplande verbeteringen in het openbaar vervoer (bijvoorbeeld rond de toekomstige BART-stations in North San Jose) zijn bijzonder aantrekkelijk voor investeerders, omdat ze stabiele of stijgende huren beloven. Sommige investeerders maken ook gebruik van de ADU-wetgeving van Californië – het toevoegen van bijgebouwen aan eengezinswoningen om zo inkomsten uit duplexen/triplexen te genereren. Cap rates voor residentiële verhuur in San Jose liggen vaak in de lage 3%–4%, wat mager is, maar veel investeerders rekenen op prijsstijging en door technologie gedreven bevolkingsgroei voor rendement.

Het kopen van eengezinswoningen of appartementen om te verhuren is uitdagend gezien de , maar degenen die het zich kunnen veroorloven, zien een consistente vraag naar huurwoningen. Omdat veel gezinnen niet kunnen kopen, zijn (zoals blijkt uit de snelle huurgroei in dat segment zillow.mediaroom.com). Wijken met goede scholen (Almaden Valley, Cambrian Park, West San Jose) of geplande verbeteringen in het openbaar vervoer (bijvoorbeeld rond de toekomstige BART-stations in North San Jose) zijn bijzonder aantrekkelijk voor investeerders, omdat ze stabiele of stijgende huren beloven. Sommige investeerders maken ook gebruik van – het toevoegen van bijgebouwen aan eengezinswoningen om zo inkomsten uit duplexen/triplexen te genereren. in San Jose liggen vaak in de lage 3%–4%, wat mager is, maar veel investeerders rekenen op prijsstijging en door technologie gedreven bevolkingsgroei voor rendement. “Hot” buurten: De diverse wijken van San Jose bieden verschillende kansen. Downtown San Jose wordt gezien als een langetermijninvestering – met de voorgestelde campus van Google (nu gepauzeerd) en andere publieke investeringen, trekken grond en oudere gebouwen in het centrum investeerders aan die willen herontwikkelen of wachten op een opleving. Gebieden zoals Japantown en Willow Glen behouden hun waarde dankzij hun unieke culturele sfeer en charme, en trekken zowel huiseigenaren als opknappers aan die historische huizen renoveren. Wat betreft opkomend potentieel, wijzen lokale experts vaak op plekken als Berryessa/North San Jose (waar de BART-uitbreiding gaande is) en Alum Rock/East Foothills (waar de prijzen lager liggen dan in de rest van de stad, wat ruimte voor groei suggereert). Volgens een investeringsanalyse zijn opkomende buurten zoals Communications Hill, North San Jose en delen van East San Jose klaar voor groei nu de stad daar ontwikkeling stimuleert blockchangere.com firesidepropertymanagement.com. Investeerders kijken steeds vaker verder dan de traditionele dure postcodes en richten zich op deze “ondergewaardeerde” gebieden voor een beter aanvangsrendement.

De diverse wijken van San Jose bieden verschillende kansen. wordt gezien als een langetermijninvestering – met de voorgestelde campus van Google (nu gepauzeerd) en andere publieke investeringen, trekken grond en oudere gebouwen in het centrum investeerders aan die willen herontwikkelen of wachten op een opleving. Gebieden zoals en behouden hun waarde dankzij hun unieke culturele sfeer en charme, en trekken zowel huiseigenaren als opknappers aan die historische huizen renoveren. Wat betreft opkomend potentieel, wijzen lokale experts vaak op plekken als (waar de BART-uitbreiding gaande is) en (waar de prijzen lager liggen dan in de rest van de stad, wat ruimte voor groei suggereert). Volgens een investeringsanalyse zijn klaar voor groei nu de stad daar ontwikkeling stimuleert blockchangere.com firesidepropertymanagement.com. Investeerders kijken steeds vaker verder dan de traditionele dure postcodes en richten zich op deze “ondergewaardeerde” gebieden voor een beter aanvangsrendement. Commerciële investeringen: Gezien de zwakte in de kantorenmarkt, zijn slimme investeerders op koopjesjacht . Zoals opgemerkt, zijn kantoorgebouwen met flinke kortingen verkocht – sommige eigenaar-gebruikers (bedrijven die hun eigen pand kopen) en private-equityfondsen hebben kantoorvastgoed opgepikt tegen prijzen die 30–50% onder de piek liggen. Deze strategie gokt op een herstelhorizon van 5-10 jaar voor de vraag naar kantoren. Ondertussen blijven industriële panden favoriet bij institutionele investeerders; de concurrentie is hevig voor elk logistiek pand dat op de markt komt, en de cap rates in de industrie liggen rond de 4% vanwege de betrouwbaarheid van de huurders. Winkelcentra op sterke locaties (vooral supermarkten als anker of centra in welvarende buurten) worden ook actief verhandeld, omdat ze veerkrachtig bleken tijdens COVID. Over het algemeen is het investeringsvolume in commercieel vastgoed in de Bay Area in 2025 lager dan voor de pandemie , maar San Jose pakt een goed deel van wat er gebeurt mee , nu investeerders zich verplaatsen van de problematische markt van San Francisco naar het relatief stabiele vooruitzicht van de South Bay.

Gezien de zwakte in de kantorenmarkt, . Zoals opgemerkt, zijn kantoorgebouwen met flinke kortingen verkocht – sommige eigenaar-gebruikers (bedrijven die hun eigen pand kopen) en private-equityfondsen hebben kantoorvastgoed opgepikt tegen prijzen die 30–50% onder de piek liggen. Deze strategie gokt op een voor de vraag naar kantoren. Ondertussen bij institutionele investeerders; de concurrentie is hevig voor elk logistiek pand dat op de markt komt, en de cap rates in de industrie liggen rond de 4% vanwege de betrouwbaarheid van de huurders. (vooral supermarkten als anker of centra in welvarende buurten) worden ook actief verhandeld, omdat ze veerkrachtig bleken tijdens COVID. Over het algemeen is het , maar , nu investeerders zich verplaatsen van de problematische markt van San Francisco naar het relatief stabiele vooruitzicht van de South Bay. Rendementen en risico’s: Investeerders in San Jose hebben te maken met hogere financieringskosten – de rente op hypotheken of commerciële leningen ligt rond de 6–7%, wat hoger kan zijn dan het rendement van het pand, waardoor negatieve hefboomwerking ontstaat. Dit heeft het aantal speculatieve investeerders en flippers verminderd ten opzichte van een paar jaar geleden. De overgebleven investeerders zijn meestal langetermijnhouders met contant geld (die minder gevoelig zijn voor rente) of 1031 exchange-kopers die winsten uit verkopen elders herinvesteren. De afweging die velen maken is dat de door technologie gedreven economie van San Jose de vastgoedwaarden op de lange termijn zal laten stijgen. Inderdaad, ervaren lokale investeerders merken op dat vastgoed in Silicon Valley qua waardestijging veel delen van het land heeft overtroffen, en ze verwachten dat dit zal doorgaan sanjosespotlight.com. Er is altijd het risico van een neergang in de technologiesector of beleidswijzigingen (zoals strengere huurregulering of nieuwe belastingen voor investeerders) die het rendement kunnen drukken. Maar in 2025 wordt investeren in vastgoed in San Jose nog steeds gezien als een solide zet – het is een gok op een van de meest robuuste regionale economieën ter wereld.

Samengevat laten investerings­trends een vlucht naar kwaliteit en kansen zien: geld stroomt naar gebieden en vastgoedtypes met de beste mix van huidig inkomen en toekomstig potentieel (of het nu een nieuwe buitenwijkse huurontwikkeling is of een herontwikkeld kantoor/R&D-campus). “Hot” buurten voor investeerders komen vaak overeen met waar de stadsontwikkelingsinspanningen zijn gericht of waar de betaalbaarheid ten opzichte van de rest van Silicon Valley ruimte voor groei suggereert. Hoewel de rendementen niet zo spectaculair zijn als in goedkopere Sun Belt-markten, biedt San Jose iets wat veel steden niet hebben: relatieve stabiliteit en bewezen langetermijngroei, waardoor het een belangrijk doelwit is voor vastgoedkapitaal in Californië.

Ontwikkeling en bouwpijplijn

Vastgoedontwikkeling in San Jose staat op een kruispunt in 2025. De stad heeft ambitieuze plannen voor nieuwe woningen en gemengde gemeenschappen, maar economische uitdagingen hebben het tempo van de bouw vertraagd in het afgelopen jaar. Toch gaan verschillende grote projecten door, en beleidswijzigingen zijn gericht op het ontsluiten van snellere ontwikkeling in de nabije toekomst.

Woningontwikkeling: San Jose, net als alle steden in Californië, staat onder druk om woningen toe te voegen (met staatsverplichtingen voor tienduizenden eenheden tegen 2030). Goedgekeurde projecten staan op papier, maar de start van de bouw blijft achter. Sterker nog, San Jose zag nul starts van meergezinswoningen in 2024 – er werd dat jaar geen enkel nieuw appartementengebouw of condominium gestart localnewsmatters.org. Deze opvallende statistiek weerspiegelt hoe stijgende bouwkosten, een tekort aan arbeidskrachten en hoge rentetarieven veel projecten onhaalbaar maakten. Hoewel de afdeling Ruimtelijke Ordening van de stad veel eenheden heeft goedgekeurd, belanden ze vaak “op de plank” in afwachting van financiering localnewsmatters.org.

Om dit tegen te gaan, lanceerden stadsbestuurders eind 2023 het Innovative Project Pathway Program localnewsmatters.org. Dit programma stimuleert ontwikkelaars met projecten van “buitengewoon voordeel” – bijvoorbeeld projecten met veel betaalbare woningen of andere publieke voordelen – door bepaalde bestemmingsplannen te omzeilen, bouwbelastingen te verlagen en sommige heffingen kwijt te schelden localnewsmatters.org. Het doel is om projecten in het centrum en andere prioriteitsgebieden te versnellen. In april 2025 werden de eerste twee projecten onder dit programma goedgekeurd: een Canadese ontwikkelaar, Westbank, kreeg groen licht voor 1.492 wooneenheden verdeeld over twee woontorens in het centrum van San Jose, samen met twee datacenters op het terrein localnewsmatters.org localnewsmatters.org. De stad schold enkele betaalbaarheidsheffingen kwijt en versoepelde hoogtebeperkingen om deze projecten haalbaar te maken. Burgemeester Matt Mahan zei dat San Jose verouderde bestemmingsplannen niet “in de weg mag laten staan van innovatie die vandaag de dag misschien wel haalbaar is” localnewsmatters.org, waarmee hij de bereidheid van de stad benadrukte om flexibel te zijn om ontwikkeling te stimuleren.

Voorbij het centrum zijn erin de pijplijn. In Noord-San Jose is de bouw aan de gang van een groot gemengd project op voormalig landbouwgrond, dat enkele honderden appartementen en winkelruimte naar het gebied zal brengen sanjosespotlight.com . Ontwikkelaars zoals SummerHill Homes bouwen nieuwe meergezinscomplexen in voorheen commerciële zones (bijvoorbeeld een project op 210 Baypointe met meer dan 200 eenheden) sfyimby.com . Daarnaast is er een streven naar meeren creatieve bouwmethoden: een voorgesteld modulair appartementencomplex aan The Alameda zou 174 eenheden toevoegen op een klein perceel, waarmee een innovatieve benadering van verdichting wordt getoond sfyimby.com

Downtown West en Big Tech-campussen: De olifant in de kamer is Google’s Downtown West-project bij Diridon Station – een 80 hectare groot, meer dan $10 miljard kostend plan voor een nieuwe stedelijke gemengde wijk (tot 4.000 woningen, kantoren, winkels, parken). San Jose keurde dit project in 2021 goed met veel tamtam realestate.withgoogle.com techxplore.com. Echter, in 2025 is Downtown West in limbo. Begin 2023 stopte Google met werkzaamheden op de locatie en in 2025 zijn er berichten dat Google de ontwikkelingspartnerschap heeft geannuleerd en zijn vastgoedplannen heroverweegt techxplore.com techxplore.com. De bredere terugtrekking van het bedrijf uit kantooruitbreidingen (door thuiswerken en kostenbesparingen) bedreigt de beloofde woningen – in heel Silicon Valley beloofde Google grond voor 15.000 woningen (in San Jose, Mountain View, Sunnyvale), maar zes jaar later is geen van die woningen gebouwd techxplore.com. Google gaf zelfs aan mogelijk delen te verkopen van zijn grondbezit (bijvoorbeeld een groot stuk in Mountain View bestemd voor 1.900 woningen) techxplore.com. Als Google zich terugtrekt, kan de Downtown West-visie aanzienlijk worden vertraagd of verkleind. Stadsfunctionarissen blijven hoopvol dat het project wordt hervat, maar het kan nieuwe partners of een gefaseerde aanpak vereisen. De onzekerheid rond dit megaproject is een wild card voor de ontwikkelingspijplijn van San Jose – het kan zorgen voor een enorme toestroom van woningen en commerciële ruimte, of jarenlang een slapend plan blijven.

Pijplijnuitdagingen: De ervaring van San Jose weerspiegelt een bredere trend: veel goedgekeurde hoogbouwprojecten worden “value engineered” of vervangen door plannen met een lagere dichtheid vanwege kostenuitdagingen. Ontwikkelaars merken dat onder de omstandigheden van 2025 een luxe hoogbouw mogelijk niet “uit kan,” terwijl rijtjeshuizen of kleinschaligere projecten dat wel kunnen. Inderdaad, in heel San Jose hebben ontwikkelaars die overstappen van appartementen/condo’s naar rijtjeshuizen naar schatting 4.177 woningen uit de pijplijn van de stad geschrapt – die woningen waren goedgekeurd maar worden niet gebouwd zoals oorspronkelijk gepland techxplore.com. Dit is een aanzienlijke tegenslag voor de woningbouwdoelstellingen. Het onderstreept de noodzaak van beleidsmaatregelen en kostenverlagingen om grote projecten van de grond te krijgen.

Aan de positieve kant verschuift. In juni 2025 voerde de staat(Senate Bill 131 en Assembly Bill 130) door om de milieubeoordeling te stroomlijnen sanjosespotlight.com . Projecten die inbreidingslocaties zijn (minder dan 20 acres, minder dan 85 voet hoog, en binnen bestemmingsplannen) kunnen nu bepaalde CEQA-vereisten omzeilen sanjosespotlight.com . Dit betekent dat veel middelgrote woningbouwprojecten in San Jose niet langer jarenlang vertraagd worden door rechtszaken of omslachtige milieurapporten. De burgemeester van San Jose vierde deze hervormingen en merkte op dat CEQA vaak werd “gebruikt als wapen” om woningbouw te vertragen, en dat nu sanjosespotlight.com . Daarnaast worden bestaande wetten zoals(die in aanmerking komende betaalbare woningen versnelt) en(die woningbouw op commerciële locaties toestaat zonder extra vergunningen) nu in de Bay Area toegepast.

Vooruitblik: De ontwikkelingspijplijn zal naar verwachting toenemen in de komende paar jaar dankzij deze hervormingen en lokale initiatieven. San Jose heeft tientallen kansrijke locaties geïdentificeerd en hanteert een proactieve houding om haar staatsdoelstelling voor woningbouw te halen (meer dan 60.000 woningen voor 2023-2031). We kunnen meer creatieve projecten verwachten, zoals de ombouw van kantoren naar woningen (als kantoren onderbenut blijven) en publiek-private samenwerkingen. Infrastructuurprojecten zoals de BART Silicon Valley-uitbreiding (die BART-treinen rond 2030 naar het centrum van San Jose brengt) en Caltrain-elektrificatie zullen ook ontwikkeling rond OV-knooppunten stimuleren. Samengevat is 2025 een transitiejaar: na een traag 2024 staat de bouw op het punt te herstellen, maar dit vereist het omgaan met hoge kosten. Met nieuwe wetten die bureaucratie verminderen en gemeentelijke stimulansen, hoopt San Jose haar vele geplande projecten snel om te zetten in scheppen in de grond.

Beleids- en regelgevingswijzigingen die de markt beïnvloeden

Een aantal beleids- en regelgevingsontwikkelingen in 2024–2025 beïnvloeden het vastgoedlandschap van San Jose, met als doel het woningtekort aan te pakken en bewoners te beschermen, terwijl ook wordt ingespeeld op economische veranderingen. Hier zijn de belangrijkste wijzigingen:

CEQA-versnelling (2025): De California Environmental Quality Act (CEQA) wordt al lange tijd genoemd als oorzaak van vertragingen bij ontwikkelingen. Midden 2025 voerde Californië hervormingen door aan CEQA via SB 131 en AB 130, waarmee de vereisten voor milieubeoordeling voor veel projecten aanzienlijk werden teruggeschroefd sanjosespotlight.com. Opvallend is dat inbreidingswoningen op braakliggende stedelijke grond (tot 20 acres, onder 85 ft hoog) niet langer volledige milieueffectrapportages vereisen als ze voldoen aan de bestaande bestemmingsplannen sanjosespotlight.com. Dit is een grote overwinning voor steden als San Jose: het betekent minder rechtszaken en snellere goedkeuringen voor middelhoge appartementencomplexen en andere stedelijke ontwikkelingen. Stadsfunctionarissen zeggen dat CEQA-rechtszaken sommige projecten met tot wel twee jaar hadden vertraagd sanjosespotlight.com – dus deze hervorming zou de goedkeuringstijd mogelijk kunnen halveren sanjosespotlight.com. De burgemeester van San Jose, Matt Mahan, was een uitgesproken voorstander en stelde dat CEQA was misbruikt om broodnodige woningen tegen te houden sanjosespotlight.com. Met de hervormingen combineert de stad de staatswijzigingen met lokale prikkels (zoals vrijstelling van leges via het Innovative Pathway) om de woningbouw te versnellen sanjosespotlight.com. Hoewel milieuorganisaties zich zorgen maken over minder publieke inspraak, is de algemene verwachting dat San Jose een versnelling van het aantal projectstarts zal zien als gevolg van de versnelde regels.

De California Environmental Quality Act (CEQA) wordt al lange tijd genoemd als oorzaak van vertragingen bij ontwikkelingen. Midden 2025 via SB 131 en AB 130, waarmee sanjosespotlight.com. Opvallend is dat inbreidingswoningen op braakliggende stedelijke grond (tot 20 acres, onder 85 ft hoog) niet langer volledige milieueffectrapportages vereisen als ze voldoen aan de bestaande bestemmingsplannen sanjosespotlight.com. Dit is een grote overwinning voor steden als San Jose: het betekent voor middelhoge appartementencomplexen en andere stedelijke ontwikkelingen. Stadsfunctionarissen zeggen dat CEQA-rechtszaken sommige projecten met tot wel twee jaar hadden vertraagd sanjosespotlight.com – dus deze hervorming zou de goedkeuringstijd mogelijk kunnen halveren sanjosespotlight.com. De burgemeester van San Jose, Matt Mahan, was een uitgesproken voorstander en stelde dat CEQA was misbruikt om broodnodige woningen tegen te houden sanjosespotlight.com. Met de hervormingen combineert de stad de staatswijzigingen met lokale prikkels (zoals vrijstelling van leges via het Innovative Pathway) om de woningbouw te versnellen sanjosespotlight.com. Hoewel milieuorganisaties zich zorgen maken over minder publieke inspraak, is de algemene verwachting dat als gevolg van de versnelde regels. Staatshuisvestingsmandaten en Zonering: Californië heeft verschillende wetten ingevoerd om restrictieve lokale zonering te overrulen . SB 9 (van kracht sinds 2022) staat huiseigenaren toe om percelen voor eengezinswoningen te splitsen of duplexwoningen toe te voegen als een recht. In San Jose is het gebruik van SB 9 tot nu toe traag geweest (vanwege de hoge kosten voor het bouwen van ADU’s/duplexen), maar op termijn zou het de dichtheid in woonwijken geleidelijk kunnen verhogen. SB 10 (2022) stelt steden in staat een verordening aan te nemen voor maximaal 10 wooneenheden op percelen nabij openbaar vervoer zonder CEQA – San Jose heeft hier nog niet volledig gebruik van gemaakt, maar zou dit in de toekomst kunnen doen voor OV-corridors. Daarnaast versnelt AB 2011 (2022) woningbouw op commerciële locaties (bijv. winkelstrips); een paar projecten in San Jose onderzoeken dit, wat onderbenutte winkelpercelen zou kunnen omvormen tot appartementencomplexen met ministeriële (versnelde) goedkeuring. Het Algemeen Plan van San Jose stimuleert groei via “Urban Villages” – feitelijk vooraf geplande gebieden met hogere dichtheid – en in 2025 werkt de stad haar Woningbouwprogramma bij om aan de staat te laten zien hoe ze ~62.000 nieuwe woningen zal realiseren tegen 2031. Dit kan inhouden dat sommige industriële of laagbouwwijken worden herbestemd naar wonen , en het stimuleren van gemengd gebruik nabij OV.

Californië heeft verschillende wetten ingevoerd om . staat huiseigenaren toe om percelen voor eengezinswoningen te splitsen of duplexwoningen toe te voegen als een recht. In San Jose is het gebruik van SB 9 tot nu toe traag geweest (vanwege de hoge kosten voor het bouwen van ADU’s/duplexen), maar op termijn zou het de dichtheid in woonwijken geleidelijk kunnen verhogen. stelt steden in staat een verordening aan te nemen voor maximaal 10 wooneenheden op percelen nabij openbaar vervoer zonder CEQA – San Jose heeft hier nog niet volledig gebruik van gemaakt, maar zou dit in de toekomst kunnen doen voor OV-corridors. Daarnaast woningbouw op commerciële locaties (bijv. winkelstrips); een paar projecten in San Jose onderzoeken dit, wat onderbenutte winkelpercelen zou kunnen omvormen tot appartementencomplexen met ministeriële (versnelde) goedkeuring. stimuleert groei via “Urban Villages” – feitelijk vooraf geplande gebieden met hogere dichtheid – en in 2025 werkt de stad haar Woningbouwprogramma bij om aan de staat te laten zien hoe ze ~62.000 nieuwe woningen zal realiseren tegen 2031. Dit kan inhouden dat , en het stimuleren van gemengd gebruik nabij OV. Huurregulering en Huurdersbescherming: San Jose heeft een lokale huurprijsstabilisatieverordening die appartementen van vóór 1979 dekt, jaarlijkse huurverhogingen beperkt (ongeveer 5% maximaal, gekoppeld aan inflatie) en ontruimingsbescherming biedt. Hoewel dit van kracht blijft, stellen huurdersorganisaties dat het niet voldoende is omdat nieuwere gebouwen zijn uitgesloten. Op staatsniveau dringen activisten aan op Prop 33 (2024) om huurregulering uit te breiden (feitelijk het opheffen van de beperkingen van de Costa-Hawkins Act) sfgate.com. Als kiezers dit goedkeuren, zou San Jose ervoor kunnen kiezen huurregulering uit te breiden naar nieuwere woningen of zelfs eengezinsverhuur, wat grote gevolgen zou hebben voor verhuurders en investeerders. Daarnaast beperkt AB 1482 (staatswet huurplafond) huurverhogingen op de meeste huurwoningen in Californië tot ~10% per jaar – maar het lokale maximum van San Jose is strenger voor oudere woningen. Tijdens de pandemie voerden zowel de staat als lokale overheden ontruimingsmoratoria en huursteunprogramma’s in; de meeste daarvan zijn verlopen, maar in 2025 wordt in de stad gesproken over het instellen van een permanent noodfonds voor huurders die plotseling in de problemen komen. Eisen voor betaalbare woningen beïnvloeden ook de ontwikkeling – San Jose blijft eisen dat marktprojecten een percentage onder-marktwoningen bevatten of een afkoopsom betalen. Er wordt gesproken over het bijwerken van dit inclusiebeleid om het stimuleren van ontwikkeling in balans te brengen met het realiseren van betaalbare woningen.

San Jose heeft een lokale die appartementen van vóór 1979 dekt, jaarlijkse huurverhogingen beperkt (ongeveer 5% maximaal, gekoppeld aan inflatie) en ontruimingsbescherming biedt. Hoewel dit van kracht blijft, stellen huurdersorganisaties dat het niet voldoende is omdat nieuwere gebouwen zijn uitgesloten. Op staatsniveau om huurregulering uit te breiden (feitelijk het opheffen van de beperkingen van de Costa-Hawkins Act) sfgate.com. Als kiezers dit goedkeuren, zou San Jose ervoor kunnen kiezen huurregulering uit te breiden naar nieuwere woningen of zelfs eengezinsverhuur, wat grote gevolgen zou hebben voor verhuurders en investeerders. Daarnaast huurverhogingen op de meeste huurwoningen in Californië tot ~10% per jaar – maar het lokale maximum van San Jose is strenger voor oudere woningen. Tijdens de pandemie voerden zowel de staat als lokale overheden en huursteunprogramma’s in; de meeste daarvan zijn verlopen, maar in 2025 wordt in de stad gesproken over het instellen van een permanent noodfonds voor huurders die plotseling in de problemen komen. beïnvloeden ook de ontwikkeling – San Jose blijft eisen dat marktprojecten een percentage onder-marktwoningen bevatten of een afkoopsom betalen. Er wordt gesproken over het bijwerken van dit inclusiebeleid om het stimuleren van ontwikkeling in balans te brengen met het realiseren van betaalbare woningen. Belastingen en heffingen: Eind 2024 keurden de kiezers van San Jose (of overwogen ze) maatregelen goed die de economie van onroerend goed beïnvloeden. Een voorbeeld is een commercial linkage fee op nieuwe kantoorgebouwen die betaalbare huisvesting financiert – San Jose heeft zo’n heffing, en hoewel kantoorprojecten traag verlopen, zou elk herstel extra inkomsten voor huisvesting opleveren. Er was ook discussie over een vacancy tax op leegstaande winkelpanden om langdurige leegstand in het centrum te ontmoedigen (naar voorbeeld van SF), maar deze is nog niet ingevoerd. Aan de andere kant heeft de stad sommige heffingen verlaagd: het eerder genoemde Innovative Pathway Program vrijwaart bepaalde bouwbelastingen en parkheffingen voor in aanmerking komende woningbouwprojecten in het centrum localnewsmatters.org. Deze kostenverlaging is een bewuste beleidsmaatregel om ontwikkeling financieel haalbaar te maken in een omgeving met hoge kosten.

Eind 2024 keurden de kiezers van San Jose (of overwogen ze) maatregelen goed die de economie van onroerend goed beïnvloeden. Een voorbeeld is een op nieuwe kantoorgebouwen die betaalbare huisvesting financiert – San Jose heeft zo’n heffing, en hoewel kantoorprojecten traag verlopen, zou elk herstel extra inkomsten voor huisvesting opleveren. Er was ook discussie over een op leegstaande winkelpanden om langdurige leegstand in het centrum te ontmoedigen (naar voorbeeld van SF), maar deze is nog niet ingevoerd. Aan de andere kant heeft de stad sommige heffingen verlaagd: het eerder genoemde Innovative Pathway Program voor in aanmerking komende woningbouwprojecten in het centrum localnewsmatters.org. Deze kostenverlaging is een bewuste beleidsmaatregel om ontwikkeling financieel haalbaar te maken in een omgeving met hoge kosten. Economisch en monetair beleid: Indirect beïnvloeden beslissingen van de Federal Reserve en bredere economische beleidswijzigingen (zoals nieuwe federale infrastructuuruitgaven of wijzigingen in belastingwetten) ook de markt van San Jose. Zo hadden de renteverhogingen van de Fed in 2022–23 grote gevolgen voor hypotheekrentes en kosten van bouwleningen, waardoor de markt afkoelde. Begin 2025 is er onzekerheid: de verwachting was dat de Fed de rente zou verlagen, maar het politieke klimaat eind 2024 (inclusief een nieuwe president en gesprekken over mogelijke tarieven die de inflatie weer kunnen aanwakkeren) heeft twijfel gezaaid over snelle renteverlagingen sfgate.com. Woningmarkteconomen verwachten algemeen dat de hypotheekrente geleidelijk zal dalen tot rond de 6% of net daaronder tegen eind 2025 sanjosespotlight.com, maar beleidsfouten kunnen dat veranderen. De markt van San Jose is zeer gevoelig voor deze macrofactoren vanwege de extreem hoge prijzen – zelfs kleine rentedalingen kunnen veel extra koopkracht (en dus vraag) vrijmaken. Lokaal kunnen overheidsstimulansen of belastingvoordelen voor de techsector ook indirect de vastgoedmarkt stimuleren door banengroei aan te jagen.

Samengevat: het beleidslandschap van 2025 beweegt richting pro-woningbouwbeleid (door versnelde goedkeuringen en stimulansen) en blijvende huurbescherming (met mogelijk uitbreiding van huurregulering). San Jose probeert deze te balanceren om het woningtekort op te lossen zonder investeringen weg te jagen. De effectiviteit van dit beleid zal de komende jaren duidelijker worden: als het slaagt, kan San Jose een broodnodige toename van woningbouw en een geleidelijke daling van de woonlasten zien; zo niet, dan blijft de stad mogelijk worstelen met de huidige situatie van hoge prijzen en onvoldoende aanbod.

Economische factoren die de markt beïnvloeden

Het vastgoed in San Jose bestaat niet in een vacuüm – het wordt sterk beïnvloed door bredere economische krachten, van de staat van de techsector tot rentestanden en migratiepatronen. In 2025 zijn er een aantal economische factoren die bijzonder opvallen:

Gezondheid van de technologiesector: San Jose ligt in het hart van Silicon Valley, dus de prestaties van technologiebedrijven beïnvloeden de vraag naar woningen en commercieel vastgoed sterk. De afgelopen paar jaar was er sprake van een vertraging in de techsector en ontslagen (vooral eind 2022 en 2023, bedrijven als Meta, Google, enz. hebben personeel ontslagen). Dit koelde de woningmarkt kortstondig af in 2023, omdat sommige techmedewerkers de regio verlieten of voorzichtiger werden. In 2025 geeft de technologiesector gemengde signalen af. Werkgelegenheidsgegevens voor de San Jose-Sunnyvale-Santa Clara metroregio laten zien dat het aantal banen in de informatiesector met ongeveer 0,8% jaar-op-jaar is gedaald kidder.com begin 2025 – dus de werkgelegenheid in de techsector groeit niet snel, maar de daling is gestabiliseerd. De sector professionele/zakelijke dienstverlening (waar veel tech-gerelateerde functies onder vallen) daalde ook met ongeveer 1,8% j-o-j kidder.com. Ondanks deze dalingen blijft de werkloosheid in Santa Clara County zeer laag (rond de 3,9%) kidder.com, wat betekent dat de bredere arbeidsmarkt nog steeds krap is. Veel ontslagen techmedewerkers vonden nieuwe banen of zijn voor zichzelf begonnen, en niet-techsectoren (zoals de gezondheidszorg, geavanceerde productie) zijn gegroeid.

Voor vastgoed betekent een stabiele maar trager groeiende techsector geen enorme toestroom van nieuwe kopers/huurders, maar ook geen massale uittocht. San Jose kende enige netto-uitmigratie tijdens de pandemie (omdat sommige werknemers naar goedkopere gebieden verhuisden met thuiswerken), maar die trend is in 2023 afgezwakt. Sterker nog, nu sommige werkgevers mensen weer een paar dagen per week naar kantoor roepen, keren een aantal van degenen die vertrokken zijn terug of houden in ieder geval een voet aan de grond in de Bay Area. Venture capital en het oprichten van startups trokken begin 2025 weer aan vergeleken met de malaise van 2022, wat op toekomstige banengroei kan wijzen. Daarnaast is de AI-boom (met bedrijven die zich richten op kunstmatige intelligentie) geconcentreerd in Silicon Valley en kan deze de volgende golf van vraag naar kantoren en woningen aanjagen. Als bedrijven als Nvidia, Google (met hun AI-initiatieven) en een reeks AI-startups blijven aannemen, zal dat nieuwe vraag naar woningen in de regio creëren. Al met al is tech de fundamentele drijvende kracht: als het niest, krijgt de woningmarkt een verkoudheid, en als het booming is, slaat de woningmarkt op hol. Op dit moment zitten we in een tussenfase – voorzichtig optimistisch dat het ergste van de techneergang voorbij is, maar we wachten op een duidelijke volgende opleving.

Rentevoeten en Financiering: Waarschijnlijk de grootste factor die de vastgoedmarkt afkoelt in 2025 vergeleken met de gekte van 2021 is de hoge renteomgeving. Hypotheekrentes die 3% waren in 2021 stegen tot boven de 7% in 2022, en halverwege 2025 liggen ze in de 6,5–7% range voor 30-jaar vaste leningen sfgate.com. Dit heeft enorme gevolgen: het verhoogt de maandelijkse hypotheeklasten met honderden of duizenden euro’s, waardoor kopers minder kunnen betalen. Vuistregel: een stijging van 1% in hypotheekrente verlaagt de koopkracht van een koper met ~10%. Kopers in 2025 merken dus dat ze zich veel minder huis kunnen veroorloven dan een paar jaar geleden. Hoge rentes zorgen ook voor het “lock-in” effect voor verkopers – ongeveer 84% van de huiseigenaren heeft hypotheken onder de 6% in Californië sanjosespotlight.com, dus verhuizen en een nieuwe lening van 7% afsluiten voelt als een financieel verlies. Dit heeft veel huizen van de markt gehouden, wat bijdraagt aan de lage voorraad.

Vooruitkijkend verwachten economen algemeen dat de rente geleidelijk zal dalen in de komende 12-24 maanden. De National Association of Realtors voorspelt dat de rente rond de 6% in 2025 zal schommelen en mogelijk daaronder zal zakken tegen het einde van het jaar sanjosespotlight.com. Jordan Levine, hoofdeconoom van C.A.R., is optimistisch en suggereert dat de rente zou kunnen dalen tot 5,9% tegen eind 2025 sanjosespotlight.com. Als de inflatie blijft afnemen en de Federal Reserve begint met het verlagen van de federal funds rate, zullen de hypotheekrentes volgen. Elke daling van de rente zal waarschijnlijk meer kopers naar de markt trekken (en sommige huiseigenaren aanmoedigen om een stap hogerop te gaan of te verhuizen, waardoor het aanbod toeneemt). Toen de rente bijvoorbeeld eind 2024 kortstondig in de lage 6% zakte, meldden makelaars een onmiddellijke toename van de koopactiviteit sfgate.com. We kunnen deze “mini-sprints” in verkopen verwachten telkens wanneer de rente in 2025 daalt sfgate.com. Refinancieringsgolven worden ook verwacht als de rente onder de 5,5% zakt – dat zou huiseigenaren meer bestedingsruimte kunnen geven (of investeerders in staat stellen te herfinancieren en mogelijk opnieuw te investeren in vastgoed). Omgekeerd, als de inflatie weer oplaait en de rente hoog blijft of zelfs stijgt, kan de huizenmarkt stagneren of verzwakken, omdat de betaalbaarheid dan verslechtert. Het is het vermelden waard dat zelfs een hypotheekrente van 5-6% historisch gezien normaal is (het 50-jarig Amerikaans gemiddelde is ~8% sanjosespotlight.com), maar na een decennium van ultralage rentes voelt dit voor huidige deelnemers hoog aan.

Lokale economie en werkgelegenheid: Afgezien van technologie profiteert de economie van San Jose van een diversiteit aan werkgevers – universiteiten (San Jose State), gezondheidszorg (uitbreidende ziekenhuizen), defensietechnologie (Lockheed, enz.), en een sterke basis van kleine bedrijven. Banengroei in niet-technische sectoren heeft geholpen om de werkgelegenheid in de regio sterk te houden. Het mediaan gezinsinkomen in San Jose is ongeveer $117.000, een van de hoogste in het land, en groeit elk jaar bescheiden. Ironisch genoeg is dat echter lang niet genoeg om hier comfortabel een huis te kopen (zoals blijkt uit de betaalbaarheidsstatistieken). Het vermogen dat wordt gegenereerd door aandelencompensatie en startup-aandelen is een belangrijke factor die liquiditeit in de huizenmarkt brengt – bijvoorbeeld wanneer een bedrijf naar de beurs gaat of wordt overgenomen, kopen nieuwvermogende werknemers vaak huizen of upgraden ze hun woning. De IPO-markt was traag in 2022–24, maar staat op het punt te heropenen; een paar verwachte IPO’s (zoals Stripe of Instacart, als die er in 2025 nog niet waren) kunnen nieuwe miljonairs creëren en leiden tot aankopen van luxe woningen. Daarnaast is internationale immigratie (vooral van technisch talent) weer op gang aan het komen, wat zowel de vraag naar huurwoningen als koopwoningen ondersteunt, vooral in gemeenschappen met grote Indiase en Chinese tech-professionals in San Jose.

Aan de andere kant blijven kosten van levensonderhoud en factoren rond levenskwaliteit migratie beïnvloeden. De Bay Area heeft enige netto binnenlandse uitmigratie gezien – mensen die naar goedkopere staten verhuizen – maar veel daarvan werd gecompenseerd door buitenlandse immigratie en geboorten. De bevolking van San Jose daalde licht tijdens de pandemie, maar is nu ongeveer stabiel. Als de “Zoom-town” remote work trend aanhoudt, kunnen sommige werknemers ervoor kiezen om in mooie of betaalbare gebieden te wonen (Lake Tahoe, Austin, enz.) terwijl ze hun baan in Silicon Valley behouden, wat de lokale vraag naar woningen zou kunnen temperen. Maar veel bedrijven merken dat productiviteit en het trainen van nieuw personeel beter werkt op locatie, dus een gedeeltelijke terugkeer lijkt structureel.

Kosten en Bouw: Een andere economische factor zijn de bouwkosten – materialen en arbeid. De bouwkosten in de Bay Area behoren tot de hoogste ter wereld. In 2024–25 is de inflatie van materialen zoals hout en staal afgezwakt na eerdere pieken, maar de loonkosten blijven hoog door een tekort aan arbeidskrachten. Er is een tekort aan geschoolde bouwvakkers, wat de lonen opdrijft en de planningen verlengt. Dit heeft direct invloed op hoeveel nieuwe woningen er gebouwd kunnen worden en tegen welke prijs. Zoals eerder opgemerkt, is ontwikkelaars die overstappen op projecten met lagere kosten een reactie techxplore.com. De stijgende kapitaalkosten (rente op ontwikkelingsleningen) zijn ook een factor – veel projecten die marginaal winstgevend waren, werden onrendabel toen de rente verdubbelde. Als de Fed versoepelt en financiering goedkoper wordt, kunnen sommige uitgestelde projecten weer tot leven komen.

Macrotrends: Op hoofdlijnen wordt San Jose’s vastgoedmarkt gedragen door een paar macro-economische waarheden – de aantrekkelijkheid van wonen in Silicon Valley (voor carrièremogelijkheden), de schaarste aan grond in een volgebouwde regio, en de complexe regelgeving in Californië. Deze zorgen ervoor dat prijzen op de lange termijn sneller stijgen dan het nationale gemiddelde. Economische schokken kunnen op korte termijn correcties veroorzaken (zoals in het begin van 2020 of 2008), maar historisch gezien herstelt het gebied zich sterk. Tijdens de vroege pandemie werd bijvoorbeeld een massale uittocht uit steden voorspeld; inderdaad, sommige bewoners verhuisden naar exurbs of andere staten, maar tegen 2025 herstelden veel stedelijke markten zich en overtroffen de huizenprijzen in San Jose hun pre-pandemische piek. De ontwikkeling van de markt zal de boom-bust cycli van de tech-economie blijven volgen, enigszins afgevlakt door het beperkte woningaanbod.

Samenvattend is de economische achtergrond voor vastgoed in San Jose in 2025 er een van voorzichtige optimisme. De prestaties van de tech-industrie en de richting van de rente zijn de twee belangrijkste variabelen om in de gaten te houden. Een bloeiende techsector en dalende rentes kunnen de markt weer flink aanjagen (met meer verkopen en opwaartse prijsdruk), terwijl een recessie of rentestijging een tegenwind zou vormen. Voor nu groeit de lokale economie bescheiden, is de werkloosheid laag en zijn de inkomens hoog – ingrediënten die de vraag naar woningen ondersteunen, zelfs bij betaalbaarheidsproblemen. Deze dynamische spanning tussen hoge vraag/veel welvaart en hoge kosten definieert de markt van San Jose, en dat zal de komende jaren zo blijven.

Vergelijkende inzichten: San Jose vs. Nabijgelegen Markten

De vastgoedtrends in San Jose weerspiegelen en wijken af van die in naburige steden in de Bay Area zoals San Francisco, Oakland en de Silicon Valley-voorsteden. Kopers, huurders en investeerders vergelijken deze markten vaak met elkaar. Zo verhoudt San Jose zich:

San Jose vs. San Francisco: Beide steden zijn belangrijke werkcentra in de Bay Area met zeer dure woningen, maar San Francisco heeft recent een zwakkere markt gekend. Zillow voorspelt lichte prijsdalingen voor de huizenmarkt in SF in 2025 (~–1,8%) , terwijl San Jose vrijwel stabiel blijft tot een lichte stijging (–0,2% tot +0%) sfgate.com. De condo-markt in San Francisco had vooral te lijden onder een overschot aan units en afnemende vraag tijdens de pandemie, terwijl San Jose (met meer eengezinswoningen) de waarde beter behield. Betaalbaarheid is in beide steden even ontmoedigend – de mediane prijzen in SF (~$1,3–1,4M) zijn vergelijkbaar met die van San Jose, en beide vereisen hoge inkomens. Echter, SF werd harder getroffen door thuiswerken . De leegstand van kantoren in het centrum is daar veel hoger dan in San Jose, wat in sommige gebieden leidt tot lege appartementen/condo’s en een daling van de bevolking. San Jose, dat qua opzet meer suburbaan is, kende geen zo’n sterke stedelijke uittocht. Huurtrends liepen ook uiteen: de huren in SF zijn in 2024 gedaald of gelijk gebleven , terwijl de huren in San Jose met ~2–3% stegen sfgate.com. Dat wijst op een lichte verschuiving in vraag van SF naar Silicon Valley. Cultureel blijft SF voor sommigen aantrekkelijk (stedelijk wonen, voorzieningen), maar zorgen over criminaliteit en veiligheid hebben sommige bewoners ertoe aangezet om naar plaatsen als San Jose te kijken. De luxewoningmarkten in beide steden zijn sterk – het topsegment in SF (bijv. Pacific Heights-villa’s) en de luxe buurten van San Jose (Silver Creek estates, enz.) verkopen goed aan vermogende kopers ondanks de algemene marktomstandigheden sfgate.com. Samengevat: de markt in San Jose is in 2025 stabieler , terwijl die van San Francisco volatieler is en zich aan het herstellen is. Velen zien San Jose als een markt met potentieel (vooral als het centrum wordt opgeknapt), terwijl SF bezig is vertrouwen en bezetting te herwinnen.

Beide steden zijn belangrijke werkcentra in de Bay Area met zeer dure woningen, maar Zillow voorspelt lichte , terwijl San Jose vrijwel stabiel blijft tot een lichte stijging (–0,2% tot +0%) sfgate.com. De condo-markt in San Francisco had vooral te lijden onder een overschot aan units en afnemende vraag tijdens de pandemie, terwijl San Jose (met meer eengezinswoningen) de waarde beter behield. Betaalbaarheid is in beide steden even ontmoedigend – de mediane prijzen in SF (~$1,3–1,4M) zijn vergelijkbaar met die van San Jose, en beide vereisen hoge inkomens. Echter, . De leegstand van kantoren in het centrum is daar veel hoger dan in San Jose, wat in sommige gebieden leidt tot lege appartementen/condo’s en een daling van de bevolking. San Jose, dat qua opzet meer suburbaan is, kende geen zo’n sterke stedelijke uittocht. liepen ook uiteen: de huren in SF zijn in 2024 , terwijl sfgate.com. Dat wijst op een lichte verschuiving in vraag van SF naar Silicon Valley. Cultureel blijft SF voor sommigen aantrekkelijk (stedelijk wonen, voorzieningen), maar zorgen over criminaliteit en veiligheid hebben sommige bewoners ertoe aangezet om naar plaatsen als San Jose te kijken. in beide steden zijn sterk – het topsegment in SF (bijv. Pacific Heights-villa’s) en de luxe buurten van San Jose (Silver Creek estates, enz.) verkopen goed aan vermogende kopers ondanks de algemene marktomstandigheden sfgate.com. Samengevat: , terwijl die van San Francisco volatieler is en zich aan het herstellen is. Velen zien San Jose als een markt met potentieel (vooral als het centrum wordt opgeknapt), terwijl SF bezig is vertrouwen en bezetting te herwinnen. San Jose vs. Oakland/East Bay: De East Bay biedt een betaalbaarder alternatief voor Santa Clara County. De mediane huizenprijs in Oakland (midden 2025) is ongeveer $759.000 – ongeveer de helft van die in San Jose – en Oakland zag de prijzen met ~13% dalen op jaarbasis redfin.com. In feite koelde de huizenmarkt in Oakland aanzienlijk af in 2024 , met een hogere voorraad en langere verkooptijd (29 dagen vs 20 in SJ) redfin.com redfin.com. Dit weerspiegelt deels meer vertrek uit het stedelijke Oakland en een groter aanbod ten opzichte van de vraag. Dat gezegd hebbende, zijn de absolute prijzen in Oakland lager , waardoor het sommige kopers aantrekt die zich de South Bay niet kunnen veroorloven. Wijken in de East Bay zoals Fremont, die dichter bij banen in Silicon Valley liggen, hebben hogere prijzen (vaak ~$1,2M median) maar zijn nog steeds over het algemeen goedkoper dan San Jose voor vergelijkbare woningen. Woon-werkoverwegingen spelen een rol: als de benzineprijzen hoog zijn of het verkeer slecht is, kunnen sommigen die naar de East Bay zijn verhuisd, heroverwegen en proberen dichter bij hun werk in San Jose te komen, wat de vraag in de South Bay verhoogt. Ook verschillen in criminaliteit en schoolkwaliteit beïnvloeden de keuze: de buitenwijken van San Jose worden gezien als veiliger en met betere scholen dan Oakland, waardoor gezinnen uit Silicon Valley niet massaal naar de East Bay verhuizen ondanks de goedkopere woningen. Aan de huurkant daalden de huren in Oakland in 2024 zelfs met ~6% (bijv. 1-slaapkamer huur ~$1.800, veel lager dan in San Jose) reddit.com. Dit geeft aan dat er minder vraag is in Oakland en misschien dat werknemers die op afstand kunnen werken en SF verlieten, niet allemaal naar Oakland zijn getrokken zoals eerder voorspeld – sommigen verlieten de regio volledig. Ter vergelijking: zijn de bevolking en de vraag naar woningen in San Jose meer verbonden aan de eigen werkgelegenheid (techbanen die grotendeels niet wegverhuizen). Uiteindelijk is San Jose duurder maar stabieler , terwijl Oakland goedkoper is maar een grotere correctie zag . Voor investeerders kunnen panden in de East Bay een beter huurrendement bieden, maar San Jose biedt meer zekerheid op lange termijn waardestijging vanwege de concentratie van goedbetaalde banen.

De East Bay biedt een betaalbaarder alternatief voor Santa Clara County. – ongeveer de helft van die in San Jose – en Oakland zag redfin.com. In feite , met een hogere voorraad en langere verkooptijd (29 dagen vs 20 in SJ) redfin.com redfin.com. Dit weerspiegelt deels meer vertrek uit het stedelijke Oakland en een groter aanbod ten opzichte van de vraag. Dat gezegd hebbende, , waardoor het sommige kopers aantrekt die zich de South Bay niet kunnen veroorloven. Wijken in de East Bay zoals Fremont, die dichter bij banen in Silicon Valley liggen, hebben hogere prijzen (vaak ~$1,2M median) maar zijn nog steeds over het algemeen goedkoper dan San Jose voor vergelijkbare woningen. spelen een rol: als de benzineprijzen hoog zijn of het verkeer slecht is, kunnen sommigen die naar de East Bay zijn verhuisd, heroverwegen en proberen dichter bij hun werk in San Jose te komen, wat de vraag in de South Bay verhoogt. Ook beïnvloeden de keuze: de buitenwijken van San Jose worden gezien als veiliger en met betere scholen dan Oakland, waardoor gezinnen uit Silicon Valley niet massaal naar de East Bay verhuizen ondanks de goedkopere woningen. Aan de huurkant (bijv. 1-slaapkamer huur ~$1.800, veel lager dan in San Jose) reddit.com. Dit geeft aan dat er en misschien dat werknemers die op afstand kunnen werken en SF verlieten, niet allemaal naar Oakland zijn getrokken zoals eerder voorspeld – sommigen verlieten de regio volledig. Ter vergelijking: (techbanen die grotendeels niet wegverhuizen). Uiteindelijk , terwijl . Voor investeerders kunnen panden in de East Bay een beter huurrendement bieden, maar San Jose biedt meer zekerheid op lange termijn waardestijging vanwege de concentratie van goedbetaalde banen. Silicon Valley buitenwijken (Palo Alto, Cupertino, enz.): De buitenstedelijke steden ten noorden en westen van San Jose (Santa Clara, Sunnyvale, Mountain View, Cupertino, Palo Alto) vallen binnen dezelfde markt van Santa Clara County, maar hebben hun eigen nuances. Over het algemeen zijn deze plekken zelfs nog duurder dan San Jose per vierkante meter, dankzij top-scholen of de nabijheid van hoofdkantoren (bijv. Apple in Cupertino, Stanford in Palo Alto). Zo is de mediane huizenprijs in Palo Alto ruim boven de $3 miljoen, meer dan het dubbele van die in San Jose. Deze buitenwijken hebben zeer beperkte voorraad op elk moment – mensen houden hun huizen vaak vast vanwege de uitstekende openbare scholen en de prestige van de gemeenschap. In 2025 blijven deze markten ultra-competitief: een starterswoning in Mountain View of Cupertino krijgt vaak tientallen biedingen. San Jose concurreert met deze gebieden door zijn omvang en diversiteit – er zijn betaalbare wijken in San Jose die bijvoorbeeld de prijzen van Sunnyvale onderbieden (zoals Oost-San Jose). Maar voor wie scholen prioriteert, zijn de schooldistricten van Cupertino of Palo Alto een grote aantrekkingskracht, waardoor de vraag daar hoog blijft, ongeacht wat de bredere markt doet. Een vergelijkend inzicht: terwijl de prijsstijging in San Jose vertraagde tot ~5% op jaarbasis redfin.com, zagen sommige Silicon Valley-enclaves nog steeds hogere sprongen door het lage aanbod (bijvoorbeeld, Los Altos steeg naar verluidt ~10% op jaarbasis begin 2025). Dus de micro-markten kunnen beter presteren. Aan de andere kant, de verre buitenwijken van San Francisco (bijv. Tracy, Gilroy) zagen een toestroom van thuiswerkers tijdens de pandemie, met grote prijsstijgingen, maar een deel daarvan wordt teruggedraaid nu de realiteit van het woon-werkverkeer terugkeert – die randgebieden kunnen stagneren of iets dalen als mensen weer dichter bij hun werk gaan wonen. San Jose staat in het midden: stedelijker en dichter bevolkt dan de kleine buitenwijken, maar (relatief gezien) betaalbaarder dan de eliteplaatsen. Het heeft ook meer ruimte om te groeien (vooral verticaal in het centrum of via inbreiding), terwijl buitenwijken als Palo Alto volgebouwd zijn en groei streng beperken. Dit betekent dat San Jose extra aanbod kan toevoegen en mogelijk zijn prijzen in de toekomst meer kan matigen dan die plaatsen met een vast aanbod.

Over het algemeen is de Bay Area een lappendeken van micro-markten. San Jose presteert in 2025 op veel vlakken beter dan San Francisco (minder prijsdaling, stabielere vraag) en toont meer prijsbestendigheid dan de East Bay. Het is nog steeds goedkoper dan de ultra-rijke enclaves, maar kent dezelfde uitdaging van een laag aanbod. Voor een koper of investeerder: San Jose biedt een mix van stedelijk en suburbaan wonen met hoge prijskaartjes, maar als je “goedkoper” wilt, kijk je naar de East Bay; als je top-scholen of status wilt, kun je je misschien uitstrekken naar Palo Alto of Los Gatos. Veel mensen maken deze afwegingen, wat verklaart waarom we bijvoorbeeld gezinnen uit SF-appartementen zien verhuizen naar San Jose, of techwerkers die San Jose overslaan om voor hetzelfde geld een groter huis in Walnut Creek (East Bay) te kopen. Deze verschuivingen zullen doorgaan, maar San Jose’s centrale ligging in Silicon Valley geeft het een blijvend voordeel – een enorme werkgelegenheidsbasis in de buurt betekent dat er bijna altijd vraag zal zijn om daar te wonen.

Prognoses en verwachtingen voor de komende jaren

Vooruitkijkend voorbij 2025 verwachten experts dat de vastgoedmarkt van San Jose een gematigde groei en geleidelijke verandering zal doormaken in plaats van extreme schommelingen. Hier volgt een samenvatting van prognoses en meningen voor de komende jaren:

Vooruitzichten voor woningprijzen: Vrijwel alle grote voorspellers voorzien voortdurende prijsstijging in San Jose, maar met een langzamer, meer “normaal” tempo dan de gekte van de jaren 2010. De California Association of Realtors verwacht dat de mediane huizenprijs in Californië met ongeveer 4–5% zal stijgen in 2025 sanjosespotlight.com, en vergelijkbare enkelcijferige stijgingen in 2026. Voor San Jose specifiek verwachten lokale makelaars dat de huizenprijzen in Silicon Valley qua waardestijging “nog steeds veel van het land zullen overtreffen” sanjosespotlight.com, gezien de economische kracht van de regio. Een vastgoedbeleggingssite voorspelde San Jose prijzen +3% in 2025 en +4% in 2026 noradarealestate.com – wat in feite gelijke tred houdt met de inflatie. Geen enkele geloofwaardige bron voorspelt een regelrechte crash of grote waardedaling, tenzij er een enorme externe schok plaatsvindt. Een reden hiervoor: zelfs als de vraag afneemt, biedt het beperkte aanbod een bodem onder de prijzen. Dat gezegd hebbende, als de hypotheekrente hoog blijft of er een recessie komt, kunnen de prijzen voor een langere periode stagneren . Het model van Zillow voorspelde bijvoorbeeld een zeer lichte daling in 2024, gevolgd door stabilisatie in 2025 in de Bay Area sfgate.com. Maar tegen 2026–2027, als de rentes lager zijn, verwacht men over het algemeen dat de prijzen weer zullen stijgen met een paar procent per jaar, zodra de markt zich volledig heeft aangepast aan de post-pandemische omstandigheden.

Vrijwel alle grote voorspellers voorzien in San Jose, maar met een dan de gekte van de jaren 2010. De California Association of Realtors verwacht dat de sanjosespotlight.com, en vergelijkbare enkelcijferige stijgingen in 2026. Voor San Jose specifiek verwachten lokale makelaars dat de sanjosespotlight.com, gezien de economische kracht van de regio. Een vastgoedbeleggingssite voorspelde noradarealestate.com – wat in feite gelijke tred houdt met de inflatie. Geen enkele geloofwaardige bron voorspelt een regelrechte crash of grote waardedaling, tenzij er een enorme externe schok plaatsvindt. Een reden hiervoor: zelfs als de vraag afneemt, onder de prijzen. Dat gezegd hebbende, als de hypotheekrente hoog blijft of er een recessie komt, . Het model van Zillow voorspelde bijvoorbeeld een zeer lichte daling in 2024, gevolgd door stabilisatie in 2025 in de Bay Area sfgate.com. Maar tegen 2026–2027, als de rentes lager zijn, verwacht men over het algemeen dat met een paar procent per jaar, zodra de markt zich volledig heeft aangepast aan de post-pandemische omstandigheden. Verkoop en Voorraad: De hoofdeconoom van de National Association of Realtors, Lawrence Yun, merkte op dat jaren na de verkiezingen vaak een stijging in woningverkopen laten zien sanjosespotlight.com. Hij voorspelt inderdaad dat het aantal woningverkopen in de VS in 2025 met 9% zal stijgen sanjosespotlight.com doordat de hypotheekrentes dalen en er meer woningen op de markt komen. Lokaal zouden we een vergelijkbare opleving kunnen zien: Santa Clara County zag eind 2024 al een toename in kopersactiviteit sanjosespotlight.com. Meer huiseigenaren zouden in 2025–2026 kunnen besluiten te verkopen zodra ze zich comfortabel voelen met het idee om een lage oude rente in te ruilen voor een nieuw huis (vooral als ze overwaarde hebben om de kosten te compenseren). De verwachting is echter dat het woningaanbod relatief krap blijft – niemand voorziet een golf van nieuwe woningen die het een kopersmarkt zou maken. Een positief teken: het aandeel hypotheken met een rente onder de 4% zal geleidelijk afnemen (mensen herfinancieren, verhuizen, etc.), waardoor het lock-in-effect afneemt. Uit gegevens van Realtor.com bleek dat het percentage hypotheken onder de 6% in één jaar daalde van 89% naar 84% sanjosespotlight.com, wat betekent dat er enige doorstroming plaatsvindt. Tegen 2026–2027 zijn de rentes wellicht genormaliseerd rond de 5% en neemt de doorstroming op de woningmarkt weer toe tot meer gebruikelijke niveaus. Nieuwbouw zal ook bijdragen aan het aanbod, zij het waarschijnlijk bescheiden. De bouwimpuls in Californië zou vanaf 2026 resultaat kunnen opleveren, met duizenden woningen in aanbouw in het North First Street-gebied van San Jose, het centrum en elders die eindelijk worden opgeleverd (mits de financiering stabiel blijft). Al met al kun je een iets ruimer woningaanbod verwachten in de komende jaren , maar nog steeds minder dan wat een evenwichtige markt zou zijn.

De hoofdeconoom van de National Association of Realtors, Lawrence Yun, merkte op dat sanjosespotlight.com. Hij voorspelt inderdaad dat sanjosespotlight.com doordat de hypotheekrentes dalen en er meer woningen op de markt komen. Lokaal zouden we een vergelijkbare opleving kunnen zien: Santa Clara County zag eind 2024 al een toename in kopersactiviteit sanjosespotlight.com. Meer huiseigenaren zouden in 2025–2026 kunnen besluiten te verkopen zodra ze zich comfortabel voelen met het idee om een lage oude rente in te ruilen voor een nieuw huis (vooral als ze overwaarde hebben om de kosten te compenseren). – niemand voorziet een golf van nieuwe woningen die het een kopersmarkt zou maken. Een positief teken: het aandeel hypotheken met een rente onder de 4% zal geleidelijk afnemen (mensen herfinancieren, verhuizen, etc.), waardoor het lock-in-effect afneemt. Uit gegevens van Realtor.com bleek dat het percentage hypotheken onder de 6% in één jaar daalde van 89% naar 84% sanjosespotlight.com, wat betekent dat er enige doorstroming plaatsvindt. Tegen 2026–2027 zijn de rentes wellicht genormaliseerd rond de 5% en neemt de doorstroming op de woningmarkt weer toe tot meer gebruikelijke niveaus. zal ook bijdragen aan het aanbod, zij het waarschijnlijk bescheiden. De bouwimpuls in Californië zou vanaf 2026 resultaat kunnen opleveren, met duizenden woningen in aanbouw in het North First Street-gebied van San Jose, het centrum en elders die eindelijk worden opgeleverd (mits de financiering stabiel blijft). Al met al kun je , maar nog steeds minder dan wat een evenwichtige markt zou zijn. Huren en huurmarkt: Senior economen zoals Chris Salviati van Apartment List voorzien “lage, enkelcijferige huurgroei” die op korte termijn in de Bay Area zal aanhouden sfgate.com. Voor 2025 betekent dat waarschijnlijk huurverhogingen van ongeveer 2–4%, vergelijkbaar met 2024. Naarmate de grote pijplijn van nieuwe appartementen op nationaal niveau tegen eind 2025 opdroogt, kan de concurrentie om huurwoningen toenemen in 2026. Orphe Divounguy van Zillow voorspelt krapper wordende huurmarkten in de tweede helft van 2025 zodra de bouwhausse afneemt, wat verhuurders mogelijk meer prijszettingsmacht geeft sfgate.com. In San Jose kunnen de huren iets sneller stijgen als de bevolking groeit en het kopen van een huis onbetaalbaar blijft. Echter, elke uitbreiding van huurregulering of nieuwe toevoer kan dat tegengaan. Veel experts zien de trend van een huurdersnatie aanhouden – als starters buitenspel blijven door hoge prijzen, blijven ze huren, wat de vraag hoog houdt. Tegen 2030 zullen de huren in San Jose waarschijnlijk nog hoger zijn dan nu (tenzij er een economische neergang komt), al zal de groei waarschijnlijk jaar na jaar geleidelijk zijn.

Senior economen zoals Chris Salviati van Apartment List voorzien die op korte termijn in de Bay Area zal aanhouden sfgate.com. Voor 2025 betekent dat waarschijnlijk huurverhogingen van ongeveer 2–4%, vergelijkbaar met 2024. Naarmate de grote pijplijn van nieuwe appartementen op nationaal niveau tegen eind 2025 opdroogt, in 2026. Orphe Divounguy van Zillow voorspelt zodra de bouwhausse afneemt, wat verhuurders mogelijk meer prijszettingsmacht geeft sfgate.com. In San Jose kunnen de huren iets sneller stijgen als de bevolking groeit en het kopen van een huis onbetaalbaar blijft. Echter, elke uitbreiding van huurregulering of nieuwe toevoer kan dat tegengaan. Veel experts zien de – als starters buitenspel blijven door hoge prijzen, blijven ze huren, wat de vraag hoog houdt. Tegen 2030 zullen de huren in San Jose waarschijnlijk nog hoger zijn dan nu (tenzij er een economische neergang komt), al zal de groei waarschijnlijk jaar na jaar geleidelijk zijn. Commercieel vastgoed: Voorspellingen voor de kantoormarkt zijn voorzichtig. De meeste commerciële makelaars denken dat het pas 2025–2026 zal zijn voordat de leegstand van kantoren merkbaar afneemt . Bedrijven evalueren nog steeds hun ruimtebehoefte; de consensus is dat het hybride werkmodel blijvend is , waardoor de totale vraag naar kantoorruimte structureel lager zal zijn dan in 2019. Sommige voorspellingen suggereren dat de leegstand van kantoren in de Bay Area rond 2024–25 een piek bereikt en daarna langzaam herstelt. JLL en andere bedrijven verwachten dat de leegstand van kantoren met een paar procentpunten zal verbeteren tegen 2026 , maar niet voor vele jaren (zo ooit) terugkeert naar het niveau van voor de pandemie. Daarentegen is de vooruitzichten voor industrieel vastgoed sterk – het marktrapport van Cushman & Wakefield verwacht dat de leegstand van industrieel vastgoed onder de 6% blijft en de huren in 2025 zullen stijgen naarmate het aanbod wordt opgenomen cushmanwakefield.com. Detailhandel zal naar verwachting relatief stabiel blijven; er komt wat nieuwe winkelruimte beschikbaar in gemengde projecten, maar de leegstand in de detailhandel zal waarschijnlijk rond de 4-5% blijven tot en met 2025. Als er een recessie komt, kan de detailhandel verzwakken, maar bij het uitblijven daarvan blijft het stabiel.

zijn voorzichtig. De meeste commerciële makelaars denken dat het pas . Bedrijven evalueren nog steeds hun ruimtebehoefte; de consensus is dat het , waardoor de totale vraag naar kantoorruimte structureel lager zal zijn dan in 2019. Sommige voorspellingen suggereren dat de leegstand van kantoren in de Bay Area rond 2024–25 een piek bereikt en daarna langzaam herstelt. JLL en andere bedrijven verwachten dat , maar niet voor vele jaren (zo ooit) terugkeert naar het niveau van voor de pandemie. Daarentegen is de – het marktrapport van Cushman & Wakefield verwacht dat en de huren in 2025 zullen stijgen naarmate het aanbod wordt opgenomen cushmanwakefield.com. zal naar verwachting relatief stabiel blijven; er komt wat nieuwe winkelruimte beschikbaar in gemengde projecten, maar de leegstand in de detailhandel zal waarschijnlijk rond de 4-5% blijven tot en met 2025. Als er een recessie komt, kan de detailhandel verzwakken, maar bij het uitblijven daarvan blijft het stabiel. Economische onzekere factoren: Rentevoeten zijn de grootste onzekere factor. Als de inflatie sneller daalt dan verwacht, kan de Fed agressief verlagen en kunnen de hypotheekrentes tegen 2026 dalen tot in de lage 5% of zelfs hoge 4%. Dat zou waarschijnlijk een golf van koopactiviteit en prijsstijgingen veroorzaken – mogelijk terug naar een verkopersmarkt. In sommige optimistische scenario’s trekt de woningmarkt eind 2025 weer aan onder die omstandigheden. Aan de andere kant, als de inflatie hardnekkig blijft of de economie oververhit raakt, kunnen de rentes langer hoog blijven, waardoor de markt trager blijft. Macro-economische recessies zijn een andere onzekere factor; sommige economen maken zich zorgen over een milde recessie eind 2024 of 2025. Historisch gezien kunnen recessies de woningmarkt afkoelen (lagere verkopen, lichte prijsdalingen), maar gezien het tekort aan aanbod zullen eventuele prijsdalingen in San Jose waarschijnlijk minimaal en van korte duur zijn.

zijn de grootste onzekere factor. Als de inflatie sneller daalt dan verwacht, kan de Fed agressief verlagen en kunnen de hypotheekrentes tegen 2026 dalen tot in de lage 5% of zelfs hoge 4%. Dat zou waarschijnlijk een – mogelijk terug naar een verkopersmarkt. In sommige optimistische scenario’s trekt de woningmarkt eind 2025 weer aan onder die omstandigheden. Aan de andere kant, als de inflatie hardnekkig blijft of de economie oververhit raakt, kunnen de rentes langer hoog blijven, waardoor de markt trager blijft. zijn een andere onzekere factor; sommige economen maken zich zorgen over een milde recessie eind 2024 of 2025. Historisch gezien kunnen recessies de woningmarkt afkoelen (lagere verkopen, lichte prijsdalingen), maar gezien het tekort aan aanbod zullen eventuele prijsdalingen in San Jose waarschijnlijk minimaal en van korte duur zijn. Deskundigenmeningen: Lokale vastgoedexperts benadrukken vaak het belang van de lange termijn. “Kopers moeten kopen wanneer ze een huis vinden dat aan hun wensen voldoet,” adviseert de voorzitter van de Santa Clara Realtors Association 2025, in plaats van te proberen de markt te timen sanjosespotlight.com. De logica: zelfs als de rente nu hoog is, kun je later herfinancieren, maar je kunt niet terug in de tijd om tegen de prijzen van gisteren te kopen – en in Silicon Valley zijn de prijzen van gisteren meestal lager dan die van morgen. Velen verwachten dat zodra de rente onder de 6% zakt, er veel uitgestelde doorstroming zal plaatsvinden (huiseigenaren die naar een groter huis verhuizen, enz.), wat de voorraad starterswoningen kan vergroten, maar tegelijkertijd ook de vraag naar middenklassewoningen kan verhogen sanjosespotlight.com. De consensus uit makelaarsonderzoeken is dat 2025 drukker zal zijn dan 2024, en 2026 mogelijk weer een meer vertrouwd ritme van de markt zal laten zien met seizoenspatronen, enzovoort, ervan uitgaande dat er geen grote schokken zijn.

Samengevat is de prognose voor de vastgoedmarkt in San Jose “voorzichtig optimistisch.” We kijken waarschijnlijk naar stabiele of licht stijgende huizenprijzen, langzaam groeiende voorraad en verkoopvolume, huren die bescheiden blijven stijgen, en een commerciële sector die tegen 2026 weer opkrabbelt. De fundamenten van de markt in San Jose – sterke werkgelegenheid, gewilde locatie, beperkte grond – suggereren dat deze robuust zal blijven. Het tijdperk van ongecontroleerde prijsstijgingen lijkt voorbij (voor nu), maar ook een serieuze dreiging van een crash is onwaarschijnlijk gezien het woningtekort. De meeste experts verwachten een evenwichtig, duurzaam groeipad voor de komende jaren. Zoals een woningmarkteconoom het verwoordde: de Bay Area zal in 2025–2027 waarschijnlijk “gestage groei, toenemende kansen en voortdurende aanpassingen aan nieuwe trends” zien, in plaats van achtbaanachtige veranderingen sfgate.com. Voor kopers en verkopers betekent dat minder hectiek en meer voorspelbaarheid – en voor beleidsmakers blijft het noodzakelijk om meer woningen te bouwen om aan de toekomstige behoeften van de regio te voldoen.

Bronnen:

Redfin – San Jose Housing Market Update (juli 2025) redfin.com redfin.com

Zillow Research – Housing Affordability Analysis (juni 2025) zillow.mediaroom.com

SFGate – Voorspellingen voor de huizenmarkt in de Bay Area voor 2025 sfgate.com sfgate.com sfgate.com

Apartment List – San Jose huurtrends, aug 2025 apartmentlist.com apartmentlist.com

Joint Venture SV (via Patch) – Silicon Valley rapport leegstand commercieel vastgoed (Q3 2024) patch.com patch.com

Kidder Mathews – Silicon Valley kantoorvastgoed Q2 2025 kidder.com kidder.com

Marcus & Millichap – 2025 San Jose prognose winkelvastgoed marcusmillichap.com marcusmillichap.com

Point2Homes – San Jose huurmarktgegevens 2025 point2homes.com

San José Spotlight – Innovatief huisvestingsprogramma & CEQA-hervormingen localnewsmatters.org sanjosespotlight.com

TechXplore – Vragen rond Google’s huisvestingsbeloften (mei 2025) techxplore.com techxplore.com

San José Spotlight – Voorspellingen voor de markt in 2025 (Collins column) sanjosespotlight.com sanjosespotlight.com

Woningmarkt Oakland (Redfin) ter regionale vergelijking redfin.com