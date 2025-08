Toronto vastgoed 2025: Boom of bust? De verrassende trends die de markt van Toronto vormen

Overzicht: Een veranderende markt op een kruispunt in 2025

De vastgoedmarkt van Toronto bevindt zich in 2025 op een cruciaal moment. Na een hectische pandemische hausse en een scherpe afkoeling in 2022–2023, stabiliseert de markt met hoge voorraad en dalende prijzen die een kopersmarkt creëren in veel segmenten wowa.ca reuters.com. De huizenverkopen zijn weer voorzichtig toegenomen – GTA-transacties in juni 2025 waren ongeveer gelijk (+0,5% jaar-op-jaar) rbc.com – maar dit herstel in de vraag wordt overtroffen door een golf van nieuwe aanbiedingen, die met ongeveer 10% jaar-op-jaar stegen rbc.com. Het resultaat is historisch hoge voorraden (meer dan 31.000 actieve aanbiedingen, het hoogste in meer dan 30 jaar) wowa.ca en veel meer onderhandelingsmacht voor kopers.

Hoge rente heeft de betaalbaarheid en het sentiment van kopers onder druk gezet, maar er is een lichtpuntje: de hypotheekrente begon te dalen in 2024, en halverwege 2025 had de Bank of Canada een reeks renteverlagingen doorgevoerd om de economie te stimuleren wowa.ca reuters.com. Toch blijven de leenkosten ruim boven het niveau van voor de pandemie, waardoor sommige kopers aan de zijlijn blijven staan. Ondertussen blijven recordimmigratie en bevolkingsgroei de onderliggende vraag naar woningen aanwakkeren, vooral in de GTA. Deze wisselwerking tussen sterke demografische vraag en hoge financieringskosten en overvloedig aanbod bepaalt het vastgoedlandschap van Toronto in 2025.

Belangrijke trends die de markt vormgeven zijn onder andere: dalende prijzen, langere verkooptijden en strategische prijsverlagingen door gemotiveerde verkopers – vooral aan de bovenkant van de markt. Tegelijkertijd zijn er bepaalde delen van de markt die de trend doorbreken met veerkrachtige of herstellende activiteit (met name starterswoningen vrijstaand in meer betaalbare gebieden). In de commerciële sector blijft de kantoormarkt zwak met hoge leegstand, terwijl industriële en multi-family panden relatief sterk zijn. Al met al is het vastgoed in Toronto in 2025 een verhaal van een markt in transitie, die zowel kansen als uitdagingen biedt voor investeerders, huizenkopers en verkopers.

Trends in de woningmarkt in 2025

Huizenprijzen en -verkopen: Na een piek begin 2022 zijn de huizenprijzen in Toronto weer genormaliseerd. Vanaf medio 2025 is de gemiddelde woningprijs in de GTA ongeveer $1,10 miljoen, zo’n 5% lager dan een jaar eerder wowa.ca nesto.ca. Sterker nog, de samengestelde referentieprijs zakte net onder de psychologische grens van $1 miljoen voor het eerst sinds 2021 wowa.ca. Tabel 1 toont de gemiddelde prijzen per woningtype in de stad Toronto (416) per juni 2025, die allemaal jaar-op-jaar zijn gedaald:

Tabel 1: Gemiddelde huizenprijzen in Toronto (juni 2025)

Woningtype Gem. prijs (juni 2025) Jaar-op-jaar prijsverandering Alle woningtypes $995.100 –5,5% nesto.ca Vrijstaande woningen $1.216.000 –5,9% nesto.ca Rijtjeshuizen/Multiplex $739.500 –7,1% nesto.ca Appartementen $585.100 –8,0% nesto.ca

Bron: Toronto Regional Real Estate Board data (juni 2025) via Nesto

De verkoopactiviteit is gematigd vergeleken met het hectische tempo van 2021. Ongeveerin de GTA, wat vrijwel gelijk is aan een jaar eerder wowa.ca rbc.com . Dit lauwe verkooppatroon, gecombineerd met een toestroom van nieuwe aanbiedingen, heeft dedoen dalen tot het lage 30%-bereik (ongeveer 32–34% in juni) wowa.ca rbc.com . Een SNLR ruim onder de 40% duidt op een, een scherp contrast met de verkopersmarkt tijdens de pandemie-boom. Kopers hebben nu meer keuze en meer onderhandelingsmacht –, wat wijst op weinig biedoorlogen nesto.ca (MOI) is gestegen tot ongeveer 4,6 maanden voor laagbouwwoningen en 7 maanden voor appartementen nesto.ca , wat de markt opnieuw in het voordeel van kopers kantelt. Woningen doen er langer over om te verkopen en, vooral bij luxe-aanbiedingen. In prestigieuze wijken zoals Lawrence Park en de Bridle Path hebben verkopers van woningen van $3 miljoen of meer de vraagprijzen verlaagd om de weinige kopers in dat segment aan te trekken nesto.ca .Hotte buurten en “herstellende” pockets: Ondanks de algemene afkoeling, zijn niet alle delen van de markt aan het kwakkelen. Een recente analyse door RE/MAX identificeerde verschillende “”-buurten in Toronto waarondanks de bredere neergang bnnbloomberg.ca bnnbloomberg.ca . Zo zag een cluster van gemeenschappen in het westen (Rockcliffe-Smythe, Keelesdale-Eglinton West, Corso Italia en omliggende gebieden) eenin de eerste helft van 2025 t.o.v. 2024 bnnbloomberg.ca . Zelfs delen van de luxemarkt in Toronto toonden veerkracht – het Bridle Path en St. Andrew–Windfields gebied noteerden een(nu boven de $4,6 miljoen) doordat vermogende kopers terugkeerden bnnbloomberg.ca . In het oosten zagen meer betaalbare buurten zoals South Riverdale, Leslieville en East Danforth bescheiden prijsop jaarbasis bnnbloomberg.ca , dankzij een beperkt aanbod in de lagere prijsklassen. Deze sterke pockets onderstrepen een belangrijke trend:. Gebieden met relatief lagere instapprijzen (voor Toronto-normen) of een unieke waardepropositie trekken kopers die eerder aan de zijlijn stonden. Sterker nog, starters zorgen voor een opleving in de verkoop van vrijstaande woningen in het segment onder $1,2 miljoen in de hele GTA bnnbloomberg.ca bnnbloomberg.ca . Woningen geprijsd tussenin gewilde micro-markten gaan snel van de hand, nu kopers beseffen dat als de prijzen weer gaan stijgen, hun kans om een betaalbare vrijstaande woning te kopen snel kan verdwijnen bnnbloomberg.ca

Dynamiek van de Condomarkt: Het condominiumsegment van Toronto is momenteel het segment met het grootste aanbod en het zwakste segment van de woningmarkt. De gemiddelde prijs van een appartement (~$585K in de stad) is ongeveer 8% gedaald ten opzichte van vorig jaar nesto.ca nesto.ca, en het aanbod is ruim – de MOI (Months of Inventory) voor appartementen is 7 maanden, wat ruim boven het laagbouwsegment ligt nesto.ca. Er is een golf van nieuwe opleveringen van appartementen op de markt gekomen, zowel te koop als te huur. Veel investeerders die preconstructie-appartementen hebben gekocht, zetten deze nu te koop vanwege hogere draaglasten, wat bijdraagt aan het overaanbod. Het resultaat is prijsstagnatie en meer onderhandelingsruimte voor kopers van appartementen. Dat gezegd hebbende, kwaliteit en locatie blijven belangrijk: appartementen op toplocaties in het centrum of dicht bij openbaar vervoer behouden hun waarde beter, terwijl standaardappartementen in overvolle hoogbouwcomplexen grotere kortingen zien. De high-end condo markt (luxe appartementen, penthouses) heeft momenteel een zeer kleine kopersgroep, wat extra druk zet op dat subsegment. Ontwikkelaars hebben op deze omstandigheden gereageerd door sommige geplande appartementprojecten uit te stellen of te annuleren – volgens brancheberichten is de verkoop van nieuwe appartementen “volledig ingestort” urbanation.ca. Deze terugtrekking in het toekomstige aanbod van appartementen zou de markt uiteindelijk kunnen helpen om weer in balans te komen, maar op korte termijn blijven kopers in Toronto genieten van een ruim aanbod en lagere prijzen.

Voorspellingen voor woningprijzen: Begin 2025 voorspelde de Toronto Regional Real Estate Board (TRREB) een gematigde stijging van de huizenprijzen (+2,6%) voor het jaar, met de verwachting dat de gemiddelde verkoopprijs tegen het einde van het jaar ~$1,147 miljoen zou bedragen urbaneer.com. TRREB verwachtte dat lagere hypotheekrentes en een verbeterd aanbod sommige kopers terug naar de markt zouden brengen en de prijzen zouden stabiliseren urbaneer.com. Halverwege 2025 werd echter duidelijk dat het herstel traag verliep. De vooruitzichten in de sector zijn voorzichtiger bijgesteld. Een peiling van Reuters onder economen in juni 2025 voorspelt dat de huizenprijzen in Toronto in 2025 gemiddeld ongeveer 4% lager zullen eindigen reuters.com reuters.com, wat de tragere economie en een aanvankelijke overschatting van de rente weerspiegelt. De consensus is dat 2025 een jaar is waarin de bodem wordt gezocht, en dat een duidelijker herstel van de prijzen zich zal voordoen in 2026 reuters.com. Experts van CMHC en grote banken verwachten stagnatie of lichte dalingen in de rest van 2025, met een terugkeer naar bescheiden groei in 2026, ervan uitgaande dat de rente verder daalt reuters.com cmhc-schl.gc.ca. Met andere woorden, de komende kwartalen kunnen onstuimig zijn, maar de meeste voorspellers zien de prijzen in 2025 de bodem bereiken. Tegen 2027–2028 zou de combinatie van hernieuwde economische groei, aanhoudend hoge immigratie en een waarschijnlijk tekort aan woningen (door de huidige vertraging in de bouw) Toronto weer op een langzaam stijgend prijstraject kunnen zetten. Voor nu kunnen kopers er echter gerust op zijn dat de prijzen ruim onder hun piek tijdens de pandemie liggen, en dat eventuele groei op korte termijn naar verwachting geleidelijk zal zijn. De woningmarkt van Toronto in 2025 is niet in een hausse – het komt op adem, en de consensus is stabiliteit in het komende jaar of zo, voordat er weer sprake zal zijn van een bescheiden prijsstijging op de middellange termijn van 3–5 jaar reuters.com cmhc-schl.gc.ca.

Commercieel vastgoed: Kantoren blijven achter, industrie loopt voorop

blog.remax.ca blog.remax.ca Commercieel vastgoed in Toronto laat in 2025 een gemengd beeld zien, waarbij verschillende sectoren zeer uiteenlopende omstandigheden ervaren. Over het algemeen zijn de investerings- en verhuuractiviteiten vertraagd ten opzichte van het niveau van vóór de pandemie in de meeste activaklassen blog.remax.ca, wat de economische onzekerheid en hogere leenkosten weerspiegelt. Bepaalde sectoren – met name industriële opslag en meergezins-huurappartementen – blijven echter fundamenteel sterk, terwijl de kantoormarkt worstelt met een post-pandemische nasleep van hoge leegstand.

Kantoorsector – Hoge leegstand en vlucht naar kwaliteit: De kantorenmarkt in Toronto (vooral in het centrum) is momenteel wellicht de zwakste schakel in de commerciële keten. De leegstand van kantoren in het centrum is begin 2025 gestegen tot ongeveer 18–19% blog.remax.ca – een verbluffende stijging ten opzichte van de ~2–3% leegstand van vóór 2020. Dit betekent dat bijna een vijfde van de kantoorruimte in het centrum leegstaat, grotendeels als gevolg van de opkomst van thuiswerken en het inkrimpen van bedrijven. Vooral oudere kantoorgebouwen van klasse B en C hebben moeite om huurders aan te trekken, terwijl topklasse AAA-torens nog steeds hogere bezettingsgraden kennen door een vlucht naar kwaliteit door huurders blog.remax.ca. Veel grote werkgevers hebben hun kantooroppervlakte verkleind, door ruimte onder te verhuren of op te geven nu hybride werken aanhoudt. Zelfs nu sommige bedrijven in 2025 hun personeel vaker naar kantoor proberen te krijgen, blijft de totale vraag naar kantoorruimte ver onder het niveau van voor de pandemie renx.ca renx.ca. Verhuurders van minder gewilde gebouwen reageren door meer concessies te doen (zoals huurvrije periodes en hogere vergoedingen voor huurdersverbeteringen) en overwegen zelfs herbestemmingsmogelijkheden. Sterker nog, er is een groeiende trend om onderbenutte kantoren om te bouwen tot woningen of speciale bestemmingen (zoals medische kantoren, laboratoria voor life sciences of onderwijsinstellingen) blog.remax.ca. Het overschot aan traditionele kantoorruimte, in contrast met tekorten in sectoren als de gezondheidszorg en ouderenzorg, biedt een kans om verouderde kantoorvoorraad een nieuwe bestemming te geven blog.remax.ca. Het is vermeldenswaard dat sommige analyses suggereren dat de kantorenmarkt mogelijk zijn dieptepunt nadert: de nationale kantoorleegstand zal naar verwachting pieken rond midden 2025 (op ~15% landelijk) en daarna stabiliseren renx.ca renx.ca. Toronto, als grootste kantorenmarkt van Canada, is cruciaal om in de gaten te houden – elke toename in verhuur in het centrum zal een keerpunt betekenen. Voorlopig hebben huurders echter de overhand en staan de huren van kantoren onder druk, behalve in de nieuwste, meest voorzieningsrijke torens.

Industriële sector – Nog steeds een uitblinker: In schril contrast met kantoren blijft industrieel vastgoed in de GTA de best presterende commerciële sector blog.remax.ca. Magazijnen, distributiecentra en logistieke faciliteiten zijn nog steeds sterk in trek dankzij de groei van e-commerce en de robuuste economie van Ontario. Het industriële beschikbaarheidspercentage in Greater Toronto was slechts 4,6% in Q1 2025, een van de laagste in Canada blog.remax.ca. Dit is iets gestegen (40 basispunten) ten opzichte van een jaar eerder – wat aangeeft dat het aanbod iets is verruimd – maar het blijft een zeer krappe markt in historisch perspectief. Na jaren van vrijwel geen industriële leegstand hebben verhuurders eindelijk een beetje meer concurrentie, en huren die de pan uit rezen zijn begonnen te stabiliseren. Er zijn zelfs tekenen van afkoelende huurgroei in de industrie: markthuren, die in 2023 piekten rond de $18+ per vierkante voet, zijn gedaald naar ongeveer $17–$17,50/vkft in 2025 nu er nieuw aanbod bijkomt cbre.ca. Ontwikkelaars zijn druk bezig industrieterreinen uit te breiden naar de buitengebieden van de GTA – nieuwe state-of-the-art magazijnen verschijnen langs de 400-serie snelwegen in plaatsen als Whitby, Ajax, Bolton en Caledon om tegemoet te komen aan de vraag van huurders naar moderne, grotere faciliteiten blog.remax.ca. Deze nieuwere ontwikkelingen bieden iets concurrerendere huurprijzen en incentives, waardoor huurders opties hebben buiten de krappe kernmarkten blog.remax.ca. Een andere interessante trend is de adaptieve herbestemming van oudere industriële locaties in en rond Toronto: nu het gebruik voor productie afneemt in sommige verouderde panden, herbestemmen eigenaren gebouwen tot van alles, van self-storage tot recreatiefaciliteiten (bijv. indoor pickleballbanen en sportscholen) blog.remax.ca. Over het algemeen blijven de fundamenten van de industriële sector sterk – de leegstand is laag en de investeringsinteresse is groot voor logistieke activa, hoewel de aanvangsrendementen licht zijn gestegen samen met de rente. Vooruitzicht: De industriële markt kan de komende 1–2 jaar verder in balans komen nu er een aanzienlijke hoeveelheid nieuw aanbod in aanbouw is in de GTA. Toch verwachten de meeste analisten dat de vraag gelijke tred zal houden met het aanbod op de middellange termijn, waardoor de industriële leegstand onder het evenwicht blijft en de huren relatief stevig goranbrelih.com. Voor investeerders blijft het industriële segment in de GTA aantrekkelijk als langetermijninvestering, hoewel niet de frenzy van een paar jaar geleden.

Retailsector – Adaptief Veerkrachtig: Het retailvastgoed van Toronto heeft zich veerkrachtiger getoond dan sommigen hadden verwacht, door zich aan te passen aan veranderende consumentengewoonten en de post-COVID-wereld. De leegstand in toplocaties voor retail blijft laag, en de huren zijn over het algemeen stabiel gebleven of zelfs gestegen in de beste winkelcentra blog.remax.ca. Een opvallende gebeurtenis was het faillissement (of de inkrimping) van de historische warenhuisactiviteiten van Hudson’s Bay Company, wat grote gaten in winkelcentra had kunnen achterlaten. Toch heeft de markt dit grotendeels goed opgevangen – de lege warenhuisankers worden opgevuld door nieuwe retail- en entertainmentfuncties blog.remax.ca. Winkelcentra in de GTA vinden zichzelf opnieuw uit door ervaringen toe te voegen: restaurants, bioscopen, supermarkten, zelfs woontorens op het winkelcentrumterrein blog.remax.ca. De best presterende winkelcentra van Toronto (zoals Yorkdale, Eaton Centre, Square One) blijven de nationale koplopers in verkoopproductiviteit, waarbij Yorkdale naar verluidt meer dan $2.300/ft² aan omzet behaalt – veruit het hoogste in Canada blog.remax.ca. Dit onderstreept de kracht van goed gelegen retail. In het segment buurtwinkels zijn openluchtwinkelcentra met essentiële huurders (supermarkten, banken, apotheken) zeer gewild bij investeerders blog.remax.ca. Veel van deze centra bieden ook toekomstig herontwikkelingspotentieel (voor het toevoegen van gemengde functies), wat ze nog aantrekkelijker maakt. De uitdaging is echter het beperkte aanbod van kwalitatieve retail-locaties – er worden weinig nieuwe retailontwikkelingen gerealiseerd en bestaande panden worden zelden verhandeld. Over het algemeen zijn de retailhuren in 2025 stabiel en stijgen ze zelfs in bepaalde gebieden, maar het succes verschilt per locatie en type. In het centrum is er weer veel voetgangersverkeer in de winkelstraten nu het toerisme en kantoorpersoneel geleidelijk terugkeren, terwijl sommige zwakkere winkelgebieden in de buitenwijken nog steeds te maken hebben met de druk van e-commerce. De vooruitzichten voor de retailsector voor de komende jaren zijn voorzichtig optimistisch: verwacht verdere integratie van retail met andere functies (knooppunten voor openbaar vervoer, wonen) en een focus op beleving om klanten fysiek naar de winkels te blijven trekken. Tenzij er een grote recessie komt, zal retail in Toronto naar verwachting blijven “standhouden” zoals in 2024–2025 blog.remax.ca, met een geleidelijke groei van huren en waarden in de beste segmenten.

Multi-residentiële & huurappartementen: Multi-gezins huurwoningen (appartementen) verdienen een vermelding in een commerciële context, aangezien ze een steeds belangrijkere activaklasse zijn voor investeerders. In Toronto is er een extreem sterke vraag naar speciaal gebouwde huurappartementen – het leegstandspercentage voor huurwoningen in de stad is laag (ongeveer 3% of minder) blog.remax.ca urbanation.ca en de huren zijn bijna op recordhoogte (meer hierover in de huursectie hieronder). Dit heeft geleid tot aanzienlijke interesse in de ontwikkeling van nieuwe huurappartementen, vooral nu de condominium-markt is afgekoeld. Inderdaad, zijn er in het eerste kwartaal van 2025 meer dan 700 nieuwe huurwoningen in aanbouw gegaan in de regio Toronto blog.remax.ca, terwijl het aantal nieuwe condo’s sterk is gedaald. Investeerders zoals REITs en pensioenfondsen worden aangetrokken door de stabiele kasstroom van huurwoningen en de schijnbaar eindeloze vraag naar huurders in Toronto. De uitdaging is dat hoge bouwkosten en financieringsrentes het moeilijk maken om nieuwe projecten rendabel te maken. De sector profiteert van enkele overheidsprikkels (zoals goedkope CMHC-financiering voor huurwoningen), maar zelfs dan zijn de marges krap. Het recente overheidsvoorstel om het MURB-programma opnieuw in te voeren (waardoor investeerders de afschrijving van huurgebouwen kunnen aftrekken van hun inkomen) zou, indien aangenomen, tot meer investeringen kunnen leiden blog.remax.ca. Ondertussen blijft de activiteit doorgaan: de pijplijn van voorgestelde huurprojecten bereikte een record in 2025, met ongeveer 26.000 ingediende eenheden in het eerste kwartaal – meer dan het dubbele van het volume een jaar eerder blog.remax.ca. Dit geeft aan dat ontwikkelaars zich positioneren om meer huurwoningen te bouwen als de omstandigheden verbeteren. Voor bestaande appartementengebouwen heeft de iets zwakkere huurgroei in 2025 (door een toename van het aanbod) de interesse van investeerders niet verminderd; sommigen hopen zelfs oudere huurgebouwen of zelfs condo-torens te kopen om om te zetten naar huur, in de verwachting van een aanhoudende vraag naar huurwoningen in Toronto op de lange termijn.

Investeringsmarkt en kapitaalstromen: De investeringsactiviteit in commercieel vastgoed is in 2025 vertraagd ten opzichte van voorgaande jaren. Hogere rentetarieven hebben de cap rates enigszins opgedreven en kopers voorzichtiger gemaakt. Grote institutionele spelers en REITs hebben grotendeels op de pauzeknop gedrukt wat betreft grote overnames, vooral in risicovollere segmenten zoals kantoren blog.remax.ca. Particuliere investeerders en kleinere bedrijven zijn echter selectief actief – bijvoorbeeld op de markt voor retailplaza’s jagen lokale investeerders agressief op elk beschikbaar winkelcentrum met een supermarkt als trekker blog.remax.ca. De hotelsector heeft ook een verrassende opleving gekend: na de pandemie zijn de hotelinkomsten in Toronto sterk hersteld en bedroeg de verkoop van hotelvastgoed in 2024 $552 miljoen (een stijging van 173% ten opzichte van 2023)blog.remax.ca, waardoor hospitality de afgelopen tijd een uitblinker is geweest. Dit momentum zette zich voort in 2025, waarbij vrijetijds- en zakenreizen de hotelbezetting en het investeerdersvertrouwen verhoogden. De totale waarde van commercieel vastgoed in Toronto ligt onder de pieken (vooral kantoren, die aanzienlijk zijn afgeprijsd), maar de markt heeft geen grootschalige problemen of gedwongen verkopen gezien. Geldverstrekkers werken samen met verhuurders om leningstermijnen te verlengen in plaats van te executeren, in de hoop op herstel op middellange termijn. De vooruitzichten voor commercieel vastgoed in Toronto voor de komende jaren zijn voorzichtig optimistisch voor de meeste sectoren behalve kantoren. Industrie en multi-family zullen waarschijnlijk favoriet blijven, retail zal geleidelijk verbeteren met de economie, en kantoren hebben mogelijk nog enkele jaren nodig (en misschien drastische maatregelen zoals conversies) om echt te herstellen. Investeerders met kapitaal in 2025–2026 kunnen aantrekkelijke koopkansen vinden in afgewaardeerde activaklassen (bijv. oudere kantoren geschikt voor herontwikkeling, of condo’s uit problematische projecten) – maar deze strategieën vereisen geduld en een value-add aanpak. Door de gediversifieerde economie en groeipad van Toronto zijn de vooruitzichten voor commercieel vastgoed op lange termijn positief, maar succes hangt af van het kiezen van het juiste segment en activum in dit ongelijkmatige herstel.

Trends op de huurmarkt: Huurprijzen pieken, nieuw aanbod komt op

Na jaren van onophoudelijk stijgende huren, ervaart de huurmarkt in Toronto in 2025 een zeldzaam moment van verlichting voor huurders. De combinatie van aanzienlijk nieuw aanbod dat op de markt komt en een zwakkere koopwoningmarkt heeft ervoor gezorgd dat de huurmarkt iets is versoepeld ten opzichte van de extreem krappe situatie in 2022–2023. Vergis je niet – Toronto blijft een dure stad voor huurders en de vraag blijft hoog – maar huurders hebben eindelijk iets meer onderhandelingsruimte dan in het recente verleden.

Huren en Recente Veranderingen: De gemiddelde huur voor een appartement of condo in Toronto is gestabiliseerd en zelfs licht gedaald ten opzichte van vorig jaar. In juni 2025 was de gemiddelde maandelijkse huur in de stad ongeveer $2.587, ongeveer 5% lager dan een jaar eerder nesto.ca. Dit is de eerste jaarlijkse daling van de huren na een langdurige periode van snelle stijgingen die hun hoogtepunt bereikten in 2022. Ter vergelijking: eenkamerappartementen kosten gemiddeld tussen de $2.200–$2.400, en tweekamerappartementen tussen de $2.800–$3.000 in Toronto – nog steeds erg hoog, maar niet langer elke maand stijgend. Volgens Urbanation waren de gemiddelde huren per vierkante voet in nieuwere speciaal gebouwde huurgebouwen ongeveer 2,2% lager dan het jaar ervoor in Q1 2025 urbanation.ca, en wanneer men rekening houdt met incentives (zoals promoties met een gratis maand huur), waren de effectieve huren zelfs tot 7% lager dan het jaar ervoor urbanation.ca. Zelfs de huurmarkt voor condo’s kende een pauze: de gemiddelde huurprijzen voor condo-appartementen in de GTA daalden op jaarbasis voor het vierde kwartaal op rij begin 2025 urbanation.ca. Kortom, de koortsachtige huurstijgingen van de afgelopen jaren zijn, althans tijdelijk, voorbij.

Aanbodstijging en leegstandscijfers: Deze afkoeling van de huren is grotendeels aanbodgedreven. Toronto heeft een ongekende golf van nieuwe huisvesting voor huurders gezien. De oplevering van huurappartementen bereikte begin 2025 het hoogste punt in 30 jaar – alleen al in het eerste kwartaal werden er meer dan 2.100 nieuwe speciaal gebouwde huurwoningen opgeleverd, een stijging van 173% ten opzichte van het jaar ervoor urbanation.ca. Daarbovenop zijn er duizenden nieuw opgeleverde condo’s (die vaak op de huurmarkt terechtkomen) op de markt gekomen. De toestroom van nieuwe units heeft het leegstandspercentage van het absolute dieptepunt omhoog geduwd. De leegstand in de hele stad voor nieuwere huurwoningen was ongeveer 3,7% in Toronto (3,5% in de hele GTA) in Q1 2025, tegenover ongeveer 2,5% een jaar eerder en het hoogste niveau sinds midden 2021 urbanation.ca. Hoewel een leegstand van 3-4% nog steeds relatief laag is, betekent het een duidelijke versoepeling ten opzichte van de leegstand onder de 2% die vóór de pandemie gebruikelijk was. Huurders zien eindelijk wat meer opties: in Q1 2025 was het aantal actieve condo-verhuuradvertenties 29% hoger dan een jaar eerder, wat neerkomt op ongeveer 1,4 maanden huurvoorraad op de markt (tegen minder dan 1 maand aanbod historisch gezien) urbanation.ca. Verhuurders, die met meer concurrentie te maken hebben, hebben gereageerd door incentives aan te bieden – Urbanation meldt dat bijna 2/3 van de speciaal gebouwde gebouwen begin 2025 een incentive bood (zoals één of twee maanden gratis huur), tweemaal zoveel als het jaar ervoor urbanation.ca. Deze weggevertjes verlagen effectief de huur die huurders betalen en geven aan dat eigenaren hun units graag gevuld willen houden.

urbanation.ca Deze huurdersmarkt zou echter van korte duur kunnen zijn. De factoren die deze toename van het aanbod veroorzaakten, keren zich nu om: hogere rentevoeten en bouwkosten zorgen ervoor dat ontwikkelaars op de rem trappen bij nieuwe projecten. Het aantal nieuwe huurprojecten in de GTA daalde met 60% op jaarbasis in Q1 2025 (slechts ~731 eenheden gingen in aanbouw) urbanation.ca, en het totale aantal huurwoningen in aanbouw daalde zelfs tot ongeveer 21.800 eenheden – het laagste niveau in twee jaar urbanation.ca. In de condo-sector worden veel geplande projecten uitgesteld of geschrapt, wat de instroom van nieuwe, door investeerders gehouden condo’s voor verhuur over een paar jaar zal beperken cmhc-schl.gc.ca. De consensus onder woninganalisten is dat de vraag naar huurwoningen in Toronto zal blijven groeien (dankzij immigratie en banengroei), maar dat de toevoer van nieuw aanbod op de lange termijn niet gelijke tred houdt. De huidige hoge leegstand en stabiele huren zijn waarschijnlijk een tijdelijk verschijnsel. Zoals Shaun Hildebrand van Urbanation het verwoordde: “de verbeterde betaalbaarheid (voor huurders) dankzij de recente toename van het aanbod… zal waarschijnlijk niet lang meer duren gezien de huidige neerwaartse trend in de bouw.” urbanation.ca Met andere woorden: huurders kunnen in 2025 profiteren van deze adempauze – maar als de bouw niet versnelt, kan Toronto in 2026 of 2027 weer te maken krijgen met een zeer krappe huurmarkt.

Vooruitzichten voor de huurmarkt: Verwacht dat de huurprijsstijging zich de komende 3–5 jaar zal hervatten na deze korte pauze. De bevolking van Toronto groeit in recordtempo en de meeste nieuwkomers huren voordat ze kopen. Zelfs een leegstand van 3,5% is laag voor een stad ter grootte van Toronto – in veel wereldsteden wordt 5% leegstand als evenwichtig beschouwd, dus de huurmarkt in Toronto is volgens die maatstaf nog steeds onderbedeeld. De lichte stijging van de leegstand in 2025 zal waarschijnlijk binnenkort pieken, en tegen eind 2025 of 2026, zolang de economie op koers blijft, kunnen de huren weer sneller gaan stijgen dan de inflatie. Een ondersteunende factor is het beleid: de huurprijsregulering van de provincie Ontario (die huurverhogingen voor oudere eenheden beperkt tot ongeveer de inflatie, en momenteel nieuwe eenheden gebouwd na 2018 vrijstelt) zou kunnen worden aangepast. Er zijn discussies over het uitbreiden van huurprijsregulering naar nieuwere gebouwen, maar er zijn tot 2025 geen wijzigingen doorgevoerd – beleidsmakers zijn juist voorzichtig om de bouw van huurwoningen niet te ontmoedigen. Investeerders in multi-family gokken erop dat het ernstige woningtekort in Toronto en de hoge drempels voor het kopen van een huis de vraag naar huurwoningen de komende jaren sterk zullen houden. Institutionele investeerders ontwikkelen of kopen inderdaad actief appartementen ondanks de huidige druk op de cap rates, in de overtuiging dat de huren het op de lange termijn zullen rechtvaardigen. Voor huurders kan elke verbetering van de betaalbaarheid tijdelijk zijn, tenzij de overheid de woningbouw fors opschroeft. De huurmarkt in Toronto is fundamenteel krap, en tenzij de huidige bouwdip wordt omgekeerd, kijken we misschien terug op 2025 als een korte “adempauze” voordat de huurcrisis weer verergert.

Overheidsbeleid en regelgeving die de markt beïnvloeden

Overheidsbeleid is de afgelopen jaren een belangrijke factor geworden op de vastgoedmarkt van Toronto, nu autoriteiten op alle niveaus reageren op zorgen over betaalbaarheid, snelle prijsstijgingen en tekorten aan woningen. In 2025 beïnvloeden verschillende beleidsmaatregelen en regelgevingswijzigingen de marktomstandigheden:

Beperkingen voor buitenlandse kopers: Beleidsmakers zijn buitenlandse kapitaalstromen op de woningmarkt blijven beperken. De federale Prohibition on Purchase of Residential Property by Non-Canadians Act (verbod voor buitenlandse kopers) is in 2023 van kracht geworden en is vervolgens verlengd tot en met 2026 kpmg.com. Deze wet verbiedt in wezen buitenlandse individuen en bedrijven om residentieel vastgoed in Canada te kopen (met beperkte uitzonderingen), waardoor een deel van de vraag wordt weggenomen dat vaak de schuld kreeg van prijsstijgingen. Daarnaast blijft de Non-Resident Speculation Tax (NRST) van Ontario – een belasting van 25% op woning aankopen door buitenlanders in de provincie – van kracht kpmg.com. En vanaf 1 januari 2025 heeft de stad Toronto haar eigen Municipal Non-Resident Speculation Tax (MNRST) van 10% ingevoerd voor buitenlandse kopers van woningen in Toronto kpmg.com. Door deze overlappende maatregelen krijgt elke buitenlandse entiteit die in Toronto wil kopen te maken met onoverkomelijke barrières (een verbod, of effectief 35% extra belasting als men toch in aanmerking komt om te kopen). De bedoeling is om niet-lokale speculatie te ontmoedigen en de investeringsvraag af te remmen , zodat lokale bewoners meer kans maken op eigendom. Volgens de meeste bronnen is buitenlandse koopactiviteit in 2025 geen factor meer – deze is grotendeels uit de markt verdwenen.

Beleidsmakers zijn buitenlandse kapitaalstromen op de woningmarkt blijven beperken. De federale (verbod voor buitenlandse kopers) is in 2023 van kracht geworden en is vervolgens verlengd tot en met kpmg.com. Deze wet verbiedt in wezen buitenlandse individuen en bedrijven om residentieel vastgoed in Canada te kopen (met beperkte uitzonderingen), waardoor een deel van de vraag wordt weggenomen dat vaak de schuld kreeg van prijsstijgingen. Daarnaast blijft de van Ontario – een belasting van 25% op woning aankopen door buitenlanders in de provincie – van kracht kpmg.com. En vanaf 1 januari 2025 heeft de stad Toronto haar eigen ingevoerd voor buitenlandse kopers van woningen in Toronto kpmg.com. Door deze overlappende maatregelen krijgt elke buitenlandse entiteit die in Toronto wil kopen te maken met onoverkomelijke barrières (een verbod, of effectief 35% extra belasting als men toch in aanmerking komt om te kopen). De bedoeling is om , zodat lokale bewoners meer kans maken op eigendom. Volgens de meeste bronnen is buitenlandse koopactiviteit in 2025 geen factor meer – deze is grotendeels uit de markt verdwenen. Belastingen op leegstaande woningen en investeerders: Naast buitenlandse kopers richten overheden zich ook op binnenlandse speculanten en leegstaande panden. Toronto heeft in 2022 een Vacant Home Tax ingevoerd, die jaarlijks 1% van de getaxeerde waarde in rekening brengt voor woningen die meer dan 6 maanden leegstaan (met enkele uitzonderingen). Dit beleid is bedoeld om investeerders ertoe aan te zetten woningen te verhuren of te verkopen, in plaats van ze leeg te laten staan, waardoor het effectieve woningaanbod toeneemt. Vroege gegevens suggereren dat duizenden woningen als leegstaand zijn opgegeven en aan de belasting onderhevig zijn – een duwtje voor die eigenaren om het bezit te gelde te maken of te verkopen. Ontario heeft ook de provinciale overdrachtsbelasting verhoogd voor investeerders met meerdere panden (met een geschaalde speculatiebelasting in bepaalde gevallen). Ondertussen vult de federale Underused Housing Tax (1% jaarlijkse belasting op leegstaande of onderbenutte woningen in bezit van buitenlandse niet-ingezetenen) deze inspanningen aan. Gezamenlijk verhogen deze belastingen de kosten van het leeg laten staan van woningen en geven ze het signaal dat woningen bedoeld zijn om mensen te huisvesten, niet om als investering te dienen. Hoewel het moeilijk is het exacte effect te kwantificeren, wijzen anekdotische gegevens erop dat meer secundaire appartementen op de huurmarkt zijn gekomen en dat sommige kleine investeerders hun panden verkopen vanwege de hogere kosten en strengere regels.

Naast buitenlandse kopers richten overheden zich ook op binnenlandse speculanten en leegstaande panden. Toronto heeft in 2022 een ingevoerd, die jaarlijks 1% van de getaxeerde waarde in rekening brengt voor woningen die meer dan 6 maanden leegstaan (met enkele uitzonderingen). Dit beleid is bedoeld om investeerders ertoe aan te zetten woningen te verhuren of te verkopen, in plaats van ze leeg te laten staan, waardoor het effectieve woningaanbod toeneemt. Vroege gegevens suggereren dat duizenden woningen als leegstaand zijn opgegeven en aan de belasting onderhevig zijn – een duwtje voor die eigenaren om het bezit te gelde te maken of te verkopen. Ontario heeft ook de provinciale overdrachtsbelasting verhoogd voor investeerders met meerdere panden (met een geschaalde speculatiebelasting in bepaalde gevallen). Ondertussen vult de federale (1% jaarlijkse belasting op leegstaande of onderbenutte woningen in bezit van buitenlandse niet-ingezetenen) deze inspanningen aan. Gezamenlijk en geven ze het signaal dat woningen bedoeld zijn om mensen te huisvesten, niet om als investering te dienen. Hoewel het moeilijk is het exacte effect te kwantificeren, wijzen anekdotische gegevens erop dat meer secundaire appartementen op de huurmarkt zijn gekomen en dat sommige kleine investeerders hun panden verkopen vanwege de hogere kosten en strengere regels. Hervormingen van bestemmingsplannen en initiatieven voor woningaanbod: Een van de grootste verschuivingen in het huisvestingsbeleid is een streven om het aanbod te vergroten door wijzigingen in bestemmingsplannen en snellere goedkeuringen . De Bill 23 (“More Homes Built Faster” Act van 2022) van de regering van Ontario verplichtte steden om meer densiteit van rechtswege toe te staan. In overeenstemming hiermee staan de verordeningen van Toronto nu tot vier wooneenheden (“plexen”) toe op woonpercelen in de hele stad , waarmee er effectief een einde komt aan de traditionele bestemmingsplannen voor alleenstaande woningen in de stad. Deze hervorming van het bestemmingsplan voor de “missing middle” is bedoeld om buurten op een geleidelijke manier te verdichten met twee-onder-een-kapwoningen, driekappers en tuinsuites. Hoewel het slechts langzaam wordt opgepikt, kan het op termijn een aanzienlijke bijdrage leveren aan het aanbod. De provincie heeft ook de verhogingen van ontwikkelingskosten gemaximeerd en de vergoedingen voor betaalbare woningen verlaagd om bouw te stimuleren. Toronto zelf bevroor de ontwikkelingskosten tijdelijk op het niveau van 2022 om projecten niet verder te belasten blog.remax.ca, hoewel dit de inkomsten van de stad onder druk heeft gezet. Sommige voorsteden zoals Vaughan zijn nog verder gegaan – Vaughan heeft de ontwikkelingskosten met ongeveer 50% verlaagd voor laagbouwwoningen om nieuwbouw te stimuleren blog.remax.ca. De federale overheid heeft het Housing Accelerator Fund gelanceerd, dat subsidies biedt aan gemeenten die bureaucratie verminderen en het aantal woningstarts verhogen, en Toronto heeft hiervan geprofiteerd (hoewel het aanvraagvenster per 2025 is gesloten) blog.remax.ca. Er wordt ook gesproken over het koppelen van federale infrastructuurgelden aan woningbouwdoelstellingen voor steden. Al deze inspanningen zijn gericht op één ding: het aanpakken van het tekort aan woningen . Hoewel ze niet van de ene op de andere dag resultaat zullen opleveren, kunnen deze beleidswijzigingen in de komende jaren het tempo van nieuwe woningtoevoegingen in Toronto enigszins verhogen, vooral in de vorm van multiplexen, woningen aan steegjes en middelhoge inbreidingsprojecten.

Een van de grootste verschuivingen in het huisvestingsbeleid is een streven om het . De van de regering van Ontario verplichtte steden om meer densiteit van rechtswege toe te staan. In overeenstemming hiermee , waarmee er effectief een einde komt aan de traditionele bestemmingsplannen voor alleenstaande woningen in de stad. Deze hervorming van het bestemmingsplan voor de “missing middle” is bedoeld om buurten op een geleidelijke manier te verdichten met twee-onder-een-kapwoningen, driekappers en tuinsuites. Hoewel het slechts langzaam wordt opgepikt, kan het op termijn een aanzienlijke bijdrage leveren aan het aanbod. De provincie heeft ook de verhogingen van ontwikkelingskosten gemaximeerd en de vergoedingen voor betaalbare woningen verlaagd om bouw te stimuleren. Toronto zelf om projecten niet verder te belasten blog.remax.ca, hoewel dit de inkomsten van de stad onder druk heeft gezet. Sommige voorsteden zoals Vaughan zijn nog verder gegaan – Vaughan om nieuwbouw te stimuleren blog.remax.ca. De federale overheid heeft het gelanceerd, dat subsidies biedt aan gemeenten die bureaucratie verminderen en het aantal woningstarts verhogen, en Toronto heeft hiervan geprofiteerd (hoewel het aanvraagvenster per 2025 is gesloten) blog.remax.ca. Er wordt ook gesproken over het koppelen van federale infrastructuurgelden aan woningbouwdoelstellingen voor steden. Al deze inspanningen zijn gericht op één ding: . Hoewel ze niet van de ene op de andere dag resultaat zullen opleveren, kunnen deze beleidswijzigingen in de komende jaren het tempo van nieuwe woningtoevoegingen in Toronto enigszins verhogen, vooral in de vorm van multiplexen, woningen aan steegjes en middelhoge inbreidingsprojecten. Hypotheekreguleringen en ondersteuning voor leners: Aan de financieringskant hebben toezichthouders een strenge hypotheek stresstest gehandhaafd, waarbij kopers zich moeten kwalificeren tegen rentetarieven die ongeveer 2% hoger liggen dan hun werkelijke rente. Dit heeft het maximale leenbedrag beperkt en de vraag enigszins afgeremd. In 2025 heeft het Office of the Superintendent of Financial Institutions (OSFI) mogelijke verdere beperkingen voorgesteld (zoals limieten op hoge schuldratio’s en strengere kwalificaties voor variabele leningen), hoewel er nog geen grote nieuwe regels zijn ingevoerd. Het doel is om stabiliteit in het financiële systeem te waarborgen gezien de hoge huishoudschulden. Voor kopers, vooral starters, hebben overheden enkele ondersteuningsprogramma’s geïntroduceerd: de nieuwe First Home Savings Account (FHSA) stelt Canadezen in staat om tot $40.000 belastingvrij te sparen voor een aanbetaling; daarnaast is er de bestaande First-Time Buyer Incentive (gedeelde lening in eigen vermogen) en provinciale kortingen op overdrachtsbelasting voor nieuwe kopers. Deze helpen enigszins, maar gezien de prijzen in Toronto is hun impact beperkt. Een opvallend beleid dat investeerders/ontwikkelaars in 2025 helpt, zijn de verbeterde CMHC-verzekeringsprogramma’s voor huurwoningen – via het MLI Select-programma kunnen bouwers van huur- of betaalbare woningen financiering met lage rente en verzekering krijgen, wat sommige projecten mogelijk heeft gemaakt. Er is ook het eerder genoemde voorstel om de belastingvoordelen voor MURB uit de jaren 70 nieuw leven in te blazen, waardoor investeerders in huurwoningen afschrijvingen kunnen aftrekken van hun inkomen – als dit wordt ingevoerd, kan het de bouw van huurwoningen stimuleren door de haalbaarheid van projecten te verbeteren blog.remax.ca. Ten slotte zijn de rente-besluiten van de Bank of Canada wellicht de grootste “beleidsfactor”: na agressieve verhogingen tot 5% in 2023 om de inflatie te bestrijden, schakelde de Bank over op renteverlagingen in 2024–25 toen de economie verzwakte wowa.ca reuters.com. Medio 2025 lag het beleidsrente rond 2,75% reuters.com, en verdere bescheiden verlagingen (mogelijk tot ~2,0% begin 2026) worden verwacht reuters.com. Deze monetaire versoepeling heeft de hypotheekrentes van hun pieken doen dalen, waardoor de betaalbaarheid verbetert voor kopers en ruimte biedt aan mensen die hun lening moeten vernieuwen. Overheidsbeleid – fiscaal, regulerend en monetair – zal een cruciale rol blijven spelen in de uitkomsten op de woningmarkt in Toronto. Het evenwicht dat beleidsmakers zoeken is lastig: het afremmen van buitensporige prijsstijgingen en speculatie, zonder de markt te laten instorten of de ontwikkeling te stoppen. In 2025 zien we een afgewogen aanpak: zware beperkingen voor niet-inwonende kopers en leegstaande woningen, stimulansen voor bouwers, en een geleidelijke versoepeling van het monetaire beleid om een harde landing te voorkomen.

Economische factoren die de markt beïnvloeden

Economische fundamenten vormen de achtergrond voor vastgoed in Toronto. In 2025 trekken verschillende economische factoren de markt in verschillende richtingen:

Rentevoeten & inflatie: De renteomgeving is volledig omgeslagen ten opzichte van een paar jaar geleden. In 2020–2021 genoten kopers van hypotheekrentes in de orde van 1,5–2%; maar tegen 2023 verhoogde de Bank of Canada de rente tot ongeveer 5%, waardoor 5-jaars vaste hypotheekrentes stegen tot ongeveer 5,5–6% en variabele rentes zelfs nog hoger uitkwamen. Deze renteschok was de belangrijkste oorzaak van de afkoeling van de woningmarkt in 2022–2024, omdat hogere leenkosten de betaalbaarheid fors verminderden. In 2025 is de inflatie gedaald ten opzichte van eerdere pieken, en is de Bank of Canada overgegaan tot renteverlagingen om de economie te ondersteunen wowa.ca reuters.com. In het afgelopen jaar heeft de Bank haar beleidsrente met 2,25 procentpunt (225 basispunten) verlaagd reuters.com, en hypotheekverstrekkers hebben de vaste rentes navenant verlaagd. Halverwege 2025 liggen typische 5-jaars vaste hypotheken in Toronto rond het midden van de 4%, lager dan de piek in 2023 (en sommige concurrerende aanbiedingen zakken zelfs tot in de hoge 3% voor goed gekwalificeerde kopers). Deze verlagingen van de financieringskosten brengen geleidelijk sommige kopers terug en verlichten de druk op huidige huiseigenaren die hun hypotheek moeten vernieuwen. De rente is echter nog steeds veel hoger dan de ultralage niveaus van eind jaren 2010, dus de betaalbaarheid blijft onder druk staan. Als de Bank of Canada voorzichtig blijft versoepelen – mogelijk nog eens 50–75 basispunten verlaging tot in 2026, zoals sommigen verwachten reuters.com – zal dit de vraag naar woningen verder ondersteunen en de koopkracht vergroten. Omgekeerd zou een hernieuwde stijging van de inflatie of een andere schok die de rente opnieuw opdrijft, een neerwaarts risico voor de markt vormen. Voor nu is de economische basisverwachting stabiele tot langzaam dalende rente , wat een ondersteunende factor is voor vastgoedactiviteiten in de toekomst.

De renteomgeving is volledig omgeslagen ten opzichte van een paar jaar geleden. In 2020–2021 genoten kopers van hypotheekrentes in de orde van 1,5–2%; maar tegen 2023 verhoogde de Bank of Canada de rente tot ongeveer 5%, waardoor 5-jaars vaste hypotheekrentes stegen tot ongeveer 5,5–6% en variabele rentes zelfs nog hoger uitkwamen. Deze renteschok was de belangrijkste oorzaak van de afkoeling van de woningmarkt in 2022–2024, omdat hogere leenkosten de betaalbaarheid fors verminderden. In 2025 is ten opzichte van eerdere pieken, en is de Bank of Canada overgegaan tot wowa.ca reuters.com. In het afgelopen jaar heeft de Bank haar beleidsrente met 2,25 procentpunt (225 basispunten) verlaagd reuters.com, en hypotheekverstrekkers hebben de vaste rentes navenant verlaagd. Halverwege 2025 liggen typische 5-jaars vaste hypotheken in Toronto rond het midden van de 4%, lager dan de piek in 2023 (en sommige concurrerende aanbiedingen zakken zelfs tot in de hoge 3% voor goed gekwalificeerde kopers). Deze verlagingen van de financieringskosten brengen geleidelijk sommige kopers terug en verlichten de druk op huidige huiseigenaren die hun hypotheek moeten vernieuwen. De rente is echter nog steeds veel hoger dan de ultralage niveaus van eind jaren 2010, dus de betaalbaarheid blijft onder druk staan. Als de Bank of Canada voorzichtig blijft versoepelen – mogelijk nog eens 50–75 basispunten verlaging tot in 2026, zoals sommigen verwachten reuters.com – zal dit de en de koopkracht vergroten. Omgekeerd zou een hernieuwde stijging van de inflatie of een andere schok die de rente opnieuw opdrijft, een neerwaarts risico voor de markt vormen. Voor nu is de economische basisverwachting , wat een ondersteunende factor is voor vastgoedactiviteiten in de toekomst. Werkgelegenheid & inkomensgroei: De arbeidsmarkt in Toronto is redelijk veerkrachtig gebleven, maar niet zonder zwakke plekken. Aan het begin van 2025 kreeg de stad te maken met tegenwind: hogere rentevoeten vertraagden de bouw- en vastgoedsectoren, en sommige hooggewaardeerde technologiebedrijven (die tijdens de pandemie een bloeiperiode kenden) hebben personeel ingekrompen. Daarnaast zorgden de Amerikaans-Canadese handelsspanningen en tarieven begin 2025 voor onzekerheid bij exportgerichte industrieën reuters.com – inderdaad, het praten over een door de VS geleide handelsoorlog heeft het ondernemersvertrouwen gedrukt en kan leiden tot baanverlies in de maakindustrie en aanverwante sectoren reuters.com. Tegen deze achtergrond is het werkloosheidspercentage in Toronto licht gestegen , en schommelt in 2025 rond de 6–7%, vergeleken met ~5–6% in 2019. De tragere economische groei maakt huishoudens voorzichtiger met grote aankopen zoals woningen reuters.com reuters.com. Toch is de economie van Toronto groot en divers. Sectoren als financiën, onderwijs, overheid en dienstverlening zijn stabiel en blijven banen toevoegen. De lonen stijgen (deels door inflatiecorrecties), wat helpt om de inkomens enigszins te laten aansluiten bij de woonlasten. De belangrijkste factor om in de gaten te houden is of Canada eind 2025 in een recessie terechtkomt – sommige economen waarschuwen dat als de rente opnieuw wordt verhoogd of als de wereldeconomie verzwakt, er een milde recessie kan ontstaan, wat tijdelijk de vraag naar woningen kan schaden reuters.com. Aan de andere kant, als het werkgelegenheidsbeeld in Toronto redelijk solide blijft (en de werkgelegenheidscijfers begin 2025 waren oké), dan kunnen bevolkingsgroei en opgekropte vraag zich snel vertalen in meer woningverkopen zodra het vertrouwen toeneemt. Kortom, de balans tussen baanzekerheid en rentevoeten zal grotendeels bepalen in hoeverre kopers bereid zijn de markt te betreden. In 2025 voelen consumenten zich enigszins onder druk staan (hogere kosten van levensonderhoud, tragere loonstijging na inflatie), wat bijdraagt aan de voorzichtige stemming op de vastgoedmarkt. Elke verbetering in economisch optimisme of een daling van de werkloosheid zou een positief signaal zijn voor de woningmarkt.

De arbeidsmarkt in Toronto is redelijk veerkrachtig gebleven, maar niet zonder zwakke plekken. Aan het begin van 2025 kreeg de stad te maken met tegenwind: hogere rentevoeten vertraagden de bouw- en vastgoedsectoren, en sommige hooggewaardeerde technologiebedrijven (die tijdens de pandemie een bloeiperiode kenden) hebben personeel ingekrompen. Daarnaast zorgden de en tarieven begin 2025 voor onzekerheid bij exportgerichte industrieën reuters.com – inderdaad, het praten over een door de VS geleide handelsoorlog heeft het ondernemersvertrouwen gedrukt en kan leiden tot baanverlies in de maakindustrie en aanverwante sectoren reuters.com. Tegen deze achtergrond is het , en schommelt in 2025 rond de 6–7%, vergeleken met ~5–6% in 2019. De tragere economische groei maakt huishoudens voorzichtiger met grote aankopen zoals woningen reuters.com reuters.com. Toch is de economie van Toronto groot en divers. Sectoren als financiën, onderwijs, overheid en dienstverlening zijn stabiel en blijven banen toevoegen. De lonen stijgen (deels door inflatiecorrecties), wat helpt om de inkomens enigszins te laten aansluiten bij de woonlasten. De belangrijkste factor om in de gaten te houden is of Canada eind 2025 in een recessie terechtkomt – sommige economen waarschuwen dat als de rente opnieuw wordt verhoogd of als de wereldeconomie verzwakt, er een milde recessie kan ontstaan, wat tijdelijk de vraag naar woningen kan schaden reuters.com. Aan de andere kant, als het werkgelegenheidsbeeld in Toronto redelijk solide blijft (en de werkgelegenheidscijfers begin 2025 waren oké), dan kunnen bevolkingsgroei en opgekropte vraag zich snel vertalen in meer woningverkopen zodra het vertrouwen toeneemt. Kortom, de zal grotendeels bepalen in hoeverre kopers bereid zijn de markt te betreden. In 2025 voelen consumenten zich enigszins onder druk staan (hogere kosten van levensonderhoud, tragere loonstijging na inflatie), wat bijdraagt aan de voorzichtige stemming op de vastgoedmarkt. Elke verbetering in economisch optimisme of een daling van de werkloosheid zou een positief signaal zijn voor de woningmarkt. Immigratie en bevolkingsgroei: Een enorme positieve drijfveer voor de huizenmarkt in Toronto is recordimmigratie . Canada verwelkomde een ongekend aantal van ongeveer 1 miljoen nieuwe mensen in 2022–2023 (een combinatie van permanente inwoners, houders van werk-/studievergunningen, enz.), en de doelstellingen blijven hoog – ongeveer 500.000 nieuwe permanente immigranten per jaar in 2024 en 2025. De Greater Toronto Area trekt een groot deel van deze nieuwkomers aan als de grootste arbeidsmarkt en immigratiehub van Canada. Zelfs halverwege 2024 lag de bevolkingsgroei van Toronto ongeveer 67% hoger dan het jaar ervoor storeys.com, een verbazingwekkende toename. Hoewel er aanwijzingen zijn dat het tempo iets kan afnemen (gegevens over het tweede kwartaal van 2024 lieten een kleine daling zien ten opzichte van de recordgroeipercentages canada.ca), zal immigratie historisch gezien op een hoog niveau blijven. Deze instroom zorgt voor enorme vraag naar woningen , vooral aanvankelijk op de huurmarkt. Er wordt geschat dat immigratie van 2006–2021 verantwoordelijk was voor ongeveer 10% of meer van de stijging van de huizenprijzen door de vraag te vergroten instagram.com, en tegenwoordig is dat effect nog duidelijker gezien het enorme aantal mensen dat arriveert. Belangrijk is dat immigratie een langetermijnmotor voor de vraag is: nieuwe Canadezen kopen niet op dag één een huis, maar velen zijn van plan na een paar jaar huren en settelen een woning te kopen. Dus de mensen die in 2023–2025 arriveren, zullen in de latere jaren 2020 zorgen voor extra vraag naar koopwoningen. Op de korte termijn zorgt hoge immigratie voor verkrapping van de huurmarkt (hoewel nieuwbouw tijdelijk verlichting heeft geboden) en ondersteunt het de vorming van huishoudens, wat de opname van woningen onderbouwt. Tenzij er een aanzienlijk beleidswijziging komt om de immigratiedoelstellingen te verlagen – wat onderwerp is van politiek debat maar tot 2025 niet is doorgevoerd – zal de huizenmarkt van Toronto een groeiende basis van eindgebruikersvraag hebben. Over 3–5 jaar betekent dit dat zelfs als de binnenlandse economische cycli vertragen, bevolkingsgroei kan helpen een bodem te leggen onder de vraag naar woningen . Dit is een van de redenen waarom experts geen langdurige crash voorzien: de mensen hebben huizen nodig. De keerzijde is dat zonder voldoende woningaanbod, sterke immigratie de betaalbaarheid verder onder druk kan zetten (vandaar enkele oproepen om immigratieniveaus beter af te stemmen op woningbouwplannen). Voor nu is robuuste immigratie echter een fundamenteel positieve factor voor het vastgoed in Toronto, die zowel de koop- als huurmarkt ondersteunt.

Een enorme positieve drijfveer voor de huizenmarkt in Toronto is . Canada verwelkomde een ongekend aantal van ongeveer 1 miljoen nieuwe mensen in 2022–2023 (een combinatie van permanente inwoners, houders van werk-/studievergunningen, enz.), en de doelstellingen blijven hoog – ongeveer in 2024 en 2025. De Greater Toronto Area trekt een groot deel van deze nieuwkomers aan als de grootste arbeidsmarkt en immigratiehub van Canada. Zelfs halverwege 2024 lag de bevolkingsgroei van Toronto ongeveer 67% hoger dan het jaar ervoor storeys.com, een verbazingwekkende toename. Hoewel er aanwijzingen zijn dat het tempo (gegevens over het tweede kwartaal van 2024 lieten een kleine daling zien ten opzichte van de recordgroeipercentages canada.ca), zal immigratie historisch gezien op een hoog niveau blijven. Deze instroom zorgt voor , vooral aanvankelijk op de huurmarkt. Er wordt geschat dat immigratie van 2006–2021 verantwoordelijk was voor ongeveer 10% of meer van de stijging van de huizenprijzen door de vraag te vergroten instagram.com, en tegenwoordig is dat effect nog duidelijker gezien het enorme aantal mensen dat arriveert. Belangrijk is dat immigratie een langetermijnmotor voor de vraag is: nieuwe Canadezen kopen niet op dag één een huis, maar velen zijn van plan na een paar jaar huren en settelen een woning te kopen. Dus de mensen die in 2023–2025 arriveren, zullen in de latere jaren 2020 zorgen voor extra vraag naar koopwoningen. Op de korte termijn zorgt hoge immigratie voor (hoewel nieuwbouw tijdelijk verlichting heeft geboden) en ondersteunt het de vorming van huishoudens, wat de opname van woningen onderbouwt. Tenzij er een aanzienlijk beleidswijziging komt om de immigratiedoelstellingen te verlagen – wat onderwerp is van politiek debat maar tot 2025 niet is doorgevoerd – zal de huizenmarkt van Toronto een groeiende basis van eindgebruikersvraag hebben. Over 3–5 jaar betekent dit dat zelfs als de binnenlandse economische cycli vertragen, . Dit is een van de redenen waarom experts geen langdurige crash voorzien: de mensen hebben huizen nodig. De keerzijde is dat zonder voldoende woningaanbod, sterke immigratie de betaalbaarheid verder onder druk kan zetten (vandaar enkele oproepen om immigratieniveaus beter af te stemmen op woningbouwplannen). Voor nu is robuuste immigratie echter een fundamenteel positieve factor voor het vastgoed in Toronto, die zowel de koop- als huurmarkt ondersteunt. Andere factoren: Er zijn nog een paar extra economische elementen die het vermelden waard zijn. Consumentenvertrouwen in 2025 is lauw – uit enquêtes blijkt dat mensen zich zorgen maken over de kosten van levensonderhoud, maar velen zijn optimistisch over de langetermijnvooruitzichten in een groeiende stad als Toronto. Kredietvoorwaarden spelen ook een rol: banken hebben de kredietverlening iets aangescherpt, vooral voor investeerders en mensen met een zwakkere kredietwaardigheid, maar over het algemeen is er krediet beschikbaar voor gekwalificeerde kopers en zijn de hypotheekmarges normaal. Wereldwijde economische trends, zoals de gezondheid van de Chinese economie of olieprijzen, kunnen Toronto indirect beïnvloeden (bijvoorbeeld via het sentiment van investeerders of het succes van de Canadese grondstoffensector), maar het lokale vastgoed wordt meestal meer bepaald door binnenlandse rente en migratie. Nog een lokale factor: gemeentelijke financiën. Toronto heeft te maken gehad met begrotingstekorten, en de manier waarop deze worden aangepakt (mogelijk via hogere onroerendgoedbelasting of heffingen) kan de kosten van het eigenwoningbezit beïnvloeden. Een aanzienlijke verhoging van de onroerendgoedbelasting zou bijvoorbeeld de prijzen enigszins kunnen drukken, hoewel de onroerendgoedbelasting in Toronto momenteel tot de laagste van Ontario behoort. Samengevat is het economische klimaat in 2025 er een van hoge bevolkingsgroei maar bescheiden algemene bbp-groei, met de economie in een late-cyclusfase. De rente – een cruciale variabele – is aan het dalen, wat de woningmarkt geleidelijk zou moeten stimuleren, maar kopers blijven prijs- en baangevoelig. Vastgoed in Toronto bestaat niet in een vacuüm: het is verweven met deze bredere economische stromingen, en de komende jaren zullen worden bepaald door hoe succesvol Canada een zachte landing maakt en het vertrouwen onder de snelgroeiende bevolking weet te behouden.

Investeringskansen en uitdagingen

Voor investeerders, zowel in residentieel als commercieel vastgoed, biedt de markt van Toronto in 2025 een landschap van zowel aantrekkelijke kansen als aanzienlijke uitdagingen. De tijd van gemakkelijke, snelle prijsstijgingen is voorlopig voorbij, dus een slimme strategie en zorgvuldige selectie van activa zijn van het grootste belang.

Kansen in de residentiële sector: Een afgekoelde markt is vaak het moment waarop de slimme investeerder toeslaat. De woningprijzen zijn gedaald ten opzichte van hun piek, en gemotiveerde verkopers betekenen dat investeerders betere deals kunnen onderhandelen. Voor wie wil investeren in huurwoningen biedt deze kopersmarkt, gecombineerd met iets lagere prijzen, verbeterde instapmogelijkheden. Opvallend is dat eengezinswoningen in betaalbare buitenwijken of opkomende buurten een kans bieden: de vraag naar gezinswoningen voor verhuur is sterk, en met nieuwe beleidsmaatregelen die duplexen/vierplexen toestaan in voorheen enkelvoudige woonwijken, kan een investeerder een huis ombouwen tot meerdere huurunits, wat het rendement verhoogt. Wijken in de buitenste ring van de GTA (Durham, delen van Peel of York Region) die een sterke waardestijging zagen, zijn nu wat gecorrigeerd – investeerders met een lange termijnvisie kunnen deze op waarde inschatten. De cashflow in residentieel vastgoed verbetert ook door de hoge huren; hoewel de prijzen hoog zijn, zijn de huren in Toronto de afgelopen jaren met ongeveer 20–30% gestegen, waardoor de huuropbrengsten, hoewel nog steeds niet geweldig, iets beter zijn ten opzichte van de prijzen. Als een investeerder de hogere financieringskosten kan overbruggen (bijvoorbeeld door grotere aanbetalingen of alternatieve kredietverstrekkers te gebruiken), kan hij panden vastleggen die waarschijnlijk in waarde zullen stijgen wanneer de cyclus weer aantrekt. Een andere invalshoek: het oppikken van appartementen uit gedwongen overdrachten of investeerders die uitstappen. Sommige appartementinvesteerders die op de piek in preconstructie kochten, staan nu voor de oplevering; een opportunistische koper kan een overdracht met korting overnemen, of een nieuw opgeleverd appartement kopen van een investeerder die er gewoon vanaf wil. Deze scenario’s kunnen leiden tot aankopen onder de marktwaarde. Daarnaast zijn kleine meergezinswoningen (zoals een triplex of een klein appartementencomplex) in trek, maar als je er een vindt met wat leegstand of renovatiebehoefte, kun je waarde toevoegen en profiteren van schaalvoordelen in het beheer. Het is ook het vermelden waard dat er overheidssteun is: programma’s zoals MLI Select van de CMHC kunnen investeerders gunstige financiering voor huurwoningen bieden als ze betaalbare units of groene voorzieningen opnemen, wat de haalbaarheid van het project verbetert. Bovendien, als de federale overheid de MURB-stimulansen terugbrengt (waardoor investeerders in huurpanden afschrijvingen kunnen aftrekken) blog.remax.ca, kan dit het netto rendement op residentiële huurinvesteringen aanzienlijk verhogen, doordat investeerders in feite een belastingvoordeel krijgen om huurwoningen aan te bieden.

Uitdagingen bij residentiële investeringen: Ondanks de afgekoelde prijzen, zijn er volop uitdagingen voor residentiële investeerders. De grootste is de hoge draaglast: de rentevoeten, hoewel ze niet meer op hun piek staan, liggen nog steeds rond de 4–5% voor investeringshypotheken, wat in veel gevallen hoger is dan het aanvangsrendement van het pand. Dit betekent dat veel panden een maandelijks verlies (negatieve cashflow) zullen draaien, tenzij de investeerder een zeer grote aanbetaling doet of de hoogste markthuur vraagt. De rekensom is lastig: bijvoorbeeld, een duplex van $1 miljoen met 5% rente en 20% aanbetaling zal een hypotheeklast hebben die veel hoger is dan de ontvangen huur. Investeerders hebben dus ofwel meer eigen vermogen nodig, of moeten een kortetermijn negatieve cashflow accepteren in de hoop op waardestijging op de lange termijn. De leenvoorwaarden zijn ook strenger – banken kijken kritisch naar de huurinkomsten en kunnen hogere aanbetalingen eisen van investeerders. Een andere uitdaging zijn de huurdersvriendelijke regels in Ontario. Sterke huurprijsregulering op oudere eenheden betekent dat als je een gebouw koopt met langetermijnhuurders, de huren ver onder de marktwaarde kunnen liggen en je beperkte mogelijkheden hebt om deze te verhogen (slechts ~2,5% per jaar volgens de provinciale richtlijn voor zittende huurders). Ontruiming voor renovatie of eigen gebruik is streng gereguleerd, waardoor “value-add”-strategieën complexer en soms omstreden zijn. Daarbovenop zorgen nieuwe gemeentelijke regels zoals de Vacant Home Tax ervoor dat investeerders boetes betalen als een eenheid leegstaat (wat de flexibiliteit beperkt), en pogingen van de stad om kortetermijnverhuur (Airbnb) in te perken hebben die optie als lucratieve inkomstenbron in veel appartementencomplexen weggenomen. Simpel gezegd, het tijdperk van “koop een willekeurig appartement, zet het op Airbnb en verdien grof geld” is voorbij – investeerders moeten nu opereren binnen een meer gereguleerde huurmarkt die gericht is op langetermijnhuurders. Er is ook marktrisico: kunnen de prijzen nog verder dalen? Als je uitgaat van de meer pessimistische scenario’s (bijvoorbeeld nog eens 5–10% daling in 2025), kan een investeerder die nu koopt zijn eigen vermogen op korte termijn zien dalen. Voor sterk gefinancierde investeerders is dat een risico als ze binnenkort moeten herfinancieren of verkopen. Daarom is residentieel investeren in 2025 een langetermijnspel gebaseerd op fundamenten – het draait om het kopen van kwalitatief goede panden tegen een redelijke prijs, met een plan om deze door eventuele turbulentie op korte termijn heen vast te houden, terwijl je de cashflow zorgvuldig beheert.

Kansen in de commerciële sector: Commercieel vastgoed biedt verschillende kansen. Zo kan de problematische kantoormarkt een kans zijn voor contrair ingestelde investeerders om eersteklas vastgoed in het centrum relatief goedkoop te verwerven. De waarden van kantoortorens zijn aanzienlijk gecorrigeerd (volgens sommige schattingen dubbele-cijferige procentuele dalingen voor B-klasse gebouwen), en sommige eigenaren onder financiële druk zouden kunnen verkopen. Een investeerder met een herpositioneringsplan – bijvoorbeeld het ombouwen van een oud kantoorgebouw tot een gemengd wooncomplex of een medisch centrum – kan profiteren van lage aankoopkosten en een mogelijk toekomstig rendement zodra het pand een nieuwe bestemming krijgt. De stad en provincie overwegen ook stimulansen voor kantoorconversies (versnelde goedkeuringen, mogelijk subsidies), wat zulke projecten kan ondersteunen. Een ander gebied is stedelijke retail: terwijl topwinkelcentra stevig in handen zijn, kunnen er verschillende high-street winkelpanden of oudere stripmalls beschikbaar zijn van eigenaren die willen uitstappen. Gezien de veerkracht van winkelhuren op goede locaties, kunnen deze panden een stabiel inkomen en mogelijke herontwikkelingskansen bieden (bijvoorbeeld woningen boven een winkelplaza toevoegen). Industrieel en logistiek vastgoed blijft erg gewild – elke investeerder die een stuk industrieel bestemde grond of een kleine magazijncondo kan vinden, kan inspelen op de sterke vraag vanuit het bedrijfsleven. Kleine industriële units, bijvoorbeeld, zijn populair bij vaklieden en kleine bedrijven, en kunnen goede rendementen opleveren. In de multi-family commerciële sector (grotere appartementsgebouwen) zijn kansen schaars omdat iedereen ze wil, maar als er toch één gevonden wordt (misschien een ouder middelhoog gebouw met achterstallig onderhoud), kan een investeerder verbeteringen financieren via CMHC-programma’s en genieten van een zeer laag leegstandsrisico. Zoals genoemd, de hotelsector floreert; terwijl grote hotels in het centrum vooral voor institutionele partijen zijn, kunnen kleinere boetiekhotels of motellocaties aan de rand van Toronto nichekansen bieden, meeliften op de toerismegolf. Ontwikkelingsgrond is een andere invalshoek – met de tragere markt zijn de grondprijzen gedaald ten opzichte van de piek; een bouwer/investeerder die in 2025–26 met korting grond koopt, kan goed getimed zijn om een project te starten wanneer de markt over een paar jaar weer aantrekt. Tot slot kan elk commercieel pand met sterke environmental, social, governance (ESG) kenmerken (zoals energiezuinige gebouwen of betaalbare huisvestingsprojecten) speciale financiering of subsidies opleveren, wat het investeringsverhaal versterkt.

Uitdagingen bij commerciële investeringen: De commerciële kant is niet zonder zijn kopzorgen. Hoge rentetarieven treffen commerciële projecten hard – de cap rates zijn gestegen, waardoor de waarden dalen, en het herfinancieren van bestaande panden kan lastig zijn. Het kantoorvoorbeeld is dubbel: het is goedkoop, maar een investeerder kan een vallend mes vangen als de leegstand niet verbetert. Een halfleeg gebouw met schulden aanhouden is pijnlijk, dus alleen wie diepe zakken en een duidelijk conversieplan heeft, zou zich eraan moeten wagen. Regelgevende obstakels kunnen ook bepaalde value-add strategieën belemmeren; bijvoorbeeld, kantoren ombouwen tot woningen klinkt goed, maar bestemmingsplannen, bouwvoorschriften en regels rond het verplaatsen van huurders (als het deels bezet is) zijn complex. In de retailsector is de uitdaging veranderend consumentengedrag – e-commerce is blijvend, dus een investeerder moet zeker weten dat het winkelpand een duurzaam huurdersbestand of toekomstige alternatieve bestemmingen heeft. De uitdaging bij industrieel vastgoed is vaak het lage rendement – de prijzen zijn zo opgedreven dat de cap rates erg laag zijn (3-4%), en met financiering tegen vergelijkbare of hogere tarieven zijn de marges dun. In wezen gok je op huurprijsstijging en waardegroei op lange termijn, wat waarschijnlijk zal gebeuren, maar geduld vereist. De belangrijkste uitdaging bij multi-family is concurrentie – het is moeilijk om deals te vinden die niet al perfect geprijsd zijn, aangezien elke institutionele investeerder appartementen wil. Als je er toch een vindt, is dat misschien omdat er problemen zijn (huurregulering die het opwaarts potentieel beperkt, grote kapitaalreparaties nodig, enz.). Liquiditeit in commercieel vastgoed is ook afgenomen – er zijn minder kopers in 2025, dus als je nu investeert, wees dan bereid langer vast te houden omdat de koperspool voor het doorverkopen van een pand kleiner is in een omgeving met hoge rente. De bouwkosten blijven hoog, dus elke ontwikkeling of grote renovatie kent het risico van kostenoverschrijdingen. We zien ook hogere onroerendgoedbelasting en energiekosten voor commerciële panden, wat het netto bedrijfsresultaat onder druk zet. In Toronto zijn de commerciële onroerendgoedbelastingtarieven bijvoorbeeld hoger dan de residentiële, en als de stad de belastingen verhoogt om begrotingstekorten te dekken, heeft dat direct invloed op het rendement van investeerders. Tot slot zouden macro-economische risico’s zoals een mogelijke recessie commerciële huurders schaden (meer wanbetalingen, leegstand), dus een investeerder moet conservatief rekenen en over kasreserves beschikken.

Samengevat: de markt van Toronto in 2025 biedt investeerders een kans om te kopen tijdens dips, portefeuilles te diversifiëren en zich te positioneren voor de volgende groeicyclus – maar succes hangt af van zorgvuldige dealselectie en risicobeheer. Kwaliteit boven kwantiteit is essentieel: de beste locaties en panden behouden doorgaans hun waarde, zelfs in een neergang. Of het nu gaat om een duplex in een opkomende buurt of een oud pakhuis dat rijp is voor renovatie, de kansen zijn er voor wie zijn huiswerk doet. Maar men moet ook de hoge financieringskosten, strengere regelgeving en een economie in beweging het hoofd bieden. De dagen van speculatieve gekte zijn voorbij; het klimaat van 2025 is in het voordeel van gedisciplineerde, langetermijninvesteerders die kansen kunnen grijpen in een koelere markt en kunnen profiteren van de blijvende fundamenten van Toronto (bevolkingsgroei, beperkt land, economische dynamiek) in de komende jaren.

Vooruitzicht: Wat te verwachten in de komende 3–5 jaar

Vooruitkijkend is de deskundigenconsensus voor de vastgoedmarkt van Toronto voor de komende jaren voorzichtig optimistisch – maar met de erkenning dat het herstel geleidelijk zal verlopen en niet zonder hobbels. Hier zijn de belangrijkste elementen van het 3–5 jaren vooruitzicht:

Prijzen en verkooptraject: De meeste voorspellingen geven aan dat 2025 het dieptepunt of bijna-dieptepunt voor de prijzen zal zijn , met ofwel een kleine daling of een vlakke prestatie op jaarbasis reuters.com cmhc-schl.gc.ca. Zoals vermeld, verwachten door Reuters geraadpleegde analisten een nationale huizenprijsdaling van ongeveer 2% in 2025, met specifiek voor Toronto rond de –4% reuters.com. Tegen 2026 is er echter brede verwachting van een terugkeer naar bescheiden prijsstijging . De vooruitzichten van CMHC voor medio 2025 voorspellen een herstel vanaf 2026 naarmate de economische fundamenten verbeteren cmhc-schl.gc.ca. Grote banken onderschrijven dit: zo zien economen van BMO en RBC stabilisatie tegen eind 2025 en een gematigde waardestijging (misschien van 3–5% per jaar) in 2026–2027 reuters.com. Het is belangrijk om “gematigd” te benadrukken – we hebben het niet over de jaarlijkse stijgingen van 20% tijdens de pandemie. Het gaat eerder om iets dat dichter bij het tempo van inkomensgroei of inflatie ligt, wat gezonder en duurzamer is. Deze verwachting gaat ervan uit dat de rente geleidelijk blijft dalen en er geen grote recessie komt. Als dat zo blijft, zou het verkoopvolume ook moeten aantrekken – TRREB voorspelde een stijging van ongeveer 12% in verkopen in 2025 urbaneer.com, en hoewel dat misschien optimistisch is, zouden de verkopen in 2026 goed boven het niveau van 2024 kunnen liggen naarmate het vertrouwen terugkeert. De achterstand van uitgestelde kopers (vooral starters) zal terugkeren zodra de betaalbaarheid verbetert. Tegen 2028 zouden de huizenprijzen in Toronto mogelijk opnieuw het piekniveau van 2022 kunnen benaderen, al zullen ze in reële termen (gecorrigeerd voor inflatie) waarschijnlijk nog wat lager liggen. In wezen wordt verwacht dat de markt herstelt, maar in een langzamer, stabieler tempo dan de achtbaan van de afgelopen jaren.

De meeste voorspellingen geven aan dat , met ofwel een kleine daling of een vlakke prestatie op jaarbasis reuters.com cmhc-schl.gc.ca. Zoals vermeld, verwachten door Reuters geraadpleegde analisten een nationale huizenprijsdaling van ongeveer 2% in 2025, met specifiek voor Toronto rond de –4% reuters.com. Tegen 2026 is er echter brede verwachting van een . De vooruitzichten van CMHC voor medio 2025 voorspellen een herstel vanaf 2026 naarmate de economische fundamenten verbeteren cmhc-schl.gc.ca. Grote banken onderschrijven dit: zo zien economen van BMO en RBC reuters.com. Het is belangrijk om “gematigd” te benadrukken – we hebben het niet over de jaarlijkse stijgingen van 20% tijdens de pandemie. Het gaat eerder om iets dat dichter bij het tempo van inkomensgroei of inflatie ligt, wat gezonder en duurzamer is. Deze verwachting gaat ervan uit dat de rente geleidelijk blijft dalen en er geen grote recessie komt. Als dat zo blijft, – TRREB voorspelde een stijging van ongeveer 12% in verkopen in 2025 urbaneer.com, en hoewel dat misschien optimistisch is, zouden de verkopen in 2026 goed boven het niveau van 2024 kunnen liggen naarmate het vertrouwen terugkeert. De achterstand van uitgestelde kopers (vooral starters) zal terugkeren zodra de betaalbaarheid verbetert. Tegen 2028 zouden de huizenprijzen in Toronto mogelijk opnieuw het piekniveau van 2022 kunnen benaderen, al zullen ze in reële termen (gecorrigeerd voor inflatie) waarschijnlijk nog wat lager liggen. In wezen wordt verwacht dat de markt dan de achtbaan van de afgelopen jaren. Economische Wildcards: Deze vooruitzichten kunnen ontsporen of versnellen door bepaalde factoren. Een wildcard is de bredere economische cyclus . Als de Amerikaanse en mondiale economieën sterk presteren, kan Canada een recessie vermijden en een robuustere groei doormaken – dat zou de werkgelegenheid en het consumentenvertrouwen stimuleren, wat zich vertaalt in een snellere opleving van de woningmarkt. Omgekeerd, als het handelsoorlogscenario verergert (protectionistische maatregelen, tarieven) reuters.com of als de inflatie oplaait waardoor nieuwe renteverhogingen nodig zijn, kan de woningmarkt langer stagneren. Een andere wildcard is beleidsinterventie . Terwijl overheidsmaatregelen de laatste tijd gericht waren op het afremmen van de vraag, zouden we tegen 2026 verschuivingen kunnen zien – bijvoorbeeld, een nieuwe federale regering zou kunnen kiezen voor stimuleringsmaatregelen inclusief woningprikkels als de markt te zwak is. Of het immigratiebeleid kan worden aangepast als de publieke druk toeneemt, wat de vraag naar woningen enigszins zou kunnen temperen. Afgezien van deze onzekerheden is het basisscenario een zachte landing van de economie, wat betekent dat vastgoed waarschijnlijk een geleidelijk opwaarts pad zal volgen na deze correctie.

Deze vooruitzichten kunnen ontsporen of versnellen door bepaalde factoren. Een wildcard is de bredere . Als de Amerikaanse en mondiale economieën sterk presteren, kan Canada een recessie vermijden en een robuustere groei doormaken – dat zou de werkgelegenheid en het consumentenvertrouwen stimuleren, wat zich vertaalt in een snellere opleving van de woningmarkt. Omgekeerd, als het handelsoorlogscenario verergert (protectionistische maatregelen, tarieven) reuters.com of als de inflatie oplaait waardoor nieuwe renteverhogingen nodig zijn, kan de woningmarkt langer stagneren. Een andere wildcard is . Terwijl overheidsmaatregelen de laatste tijd gericht waren op het afremmen van de vraag, zouden we tegen 2026 verschuivingen kunnen zien – bijvoorbeeld, een nieuwe federale regering zou kunnen kiezen voor stimuleringsmaatregelen inclusief woningprikkels als de markt te zwak is. Of het immigratiebeleid kan worden aangepast als de publieke druk toeneemt, wat de vraag naar woningen enigszins zou kunnen temperen. Afgezien van deze onzekerheden is het basisscenario een van de economie, wat betekent dat vastgoed waarschijnlijk een geleidelijk opwaarts pad zal volgen na deze correctie. Aanbod en Bouw: Een zorgwekkende trend is de sterke daling van het aantal woningstarts in 2024–2025 door hoge bouwkosten en financieringsuitdagingen cmhc-schl.gc.ca. Minder nieuwe projecten vandaag betekent minder nieuw aanbod in 2026–2027 , wat ironisch genoeg de markt weer naar een tekort kan doen omslaan net als de vraag aantrekt. CMHC heeft gewaarschuwd dat het aantal woningstarts waarschijnlijk sterk zal dalen in Ontario en BC, vooral bij appartementen, omdat ontwikkelaars projecten annuleren die financieel niet meer haalbaar zijn cmhc-schl.gc.ca. We zien dit nu al in Toronto: onverkochte appartementvoorraad stapelt zich op en veel lanceringen worden uitgesteld. Deze terugtrekking zal leiden tot minder opleveringen over een paar jaar , wat de markt opnieuw kan verkrappen. Ook op de huurmarkt betekent de vertraging in woningstarts dat de huidige verlichting voor huurders tijdelijk kan zijn. Tegen 2027 kan de woningmarkt opnieuw met aanboddruk te maken krijgen , tenzij veel projecten snel worden herstart zodra de omstandigheden verbeteren. Kortom, de huidige neergang zaait het zaad voor de volgende opleving door het nieuwe aanbod te beperken. Dat suggereert dat de komende een à twee jaar gunstig zullen zijn voor kopers, maar dat het evenwicht tegen het einde van het decennium kan doorslaan naar een meer evenwichtige of zelfs verkopersmarkt in sommige segmenten als de vraag blijft groeien en het aanbod achterblijft.

Een zorgwekkende trend is de in 2024–2025 door hoge bouwkosten en financieringsuitdagingen cmhc-schl.gc.ca. Minder nieuwe projecten vandaag betekent , wat ironisch genoeg de markt weer naar een tekort kan doen omslaan net als de vraag aantrekt. CMHC heeft gewaarschuwd dat het aantal woningstarts waarschijnlijk sterk zal dalen in Ontario en BC, vooral bij appartementen, omdat ontwikkelaars projecten annuleren die financieel niet meer haalbaar zijn cmhc-schl.gc.ca. We zien dit nu al in Toronto: onverkochte appartementvoorraad stapelt zich op en veel lanceringen worden uitgesteld. Deze terugtrekking zal leiden tot , wat de markt opnieuw kan verkrappen. Ook op de huurmarkt betekent de vertraging in woningstarts dat de huidige verlichting voor huurders tijdelijk kan zijn. , tenzij veel projecten snel worden herstart zodra de omstandigheden verbeteren. Kortom, de huidige neergang zaait het zaad voor de volgende opleving door het nieuwe aanbod te beperken. Dat suggereert dat de komende een à twee jaar gunstig zullen zijn voor kopers, maar dat het evenwicht tegen het einde van het decennium kan doorslaan naar een meer evenwichtige of zelfs verkopersmarkt in sommige segmenten als de vraag blijft groeien en het aanbod achterblijft. Segmenten die uit elkaar lopen: Verwacht dat het prestatieverschil tussen verschillende segmenten en locaties zal blijven bestaan. Betaalbare segmenten (starterswoningen, instapappartementen) zullen waarschijnlijk het eerst en het sterkst herstel in de vraag zien, simpelweg vanwege het grote aantal kopers dat zich deze kan veroorloven en afwacht. Luxe woningen aan de bovenkant van de markt zullen mogelijk langer nodig hebben om volledig te herstellen tot piekprijzen, omdat dat deel van de markt oververhit was en de koperspool (vaak inclusief buitenlands geld) is gekrompen. Centrum versus buitenwijken : tijdens de pandemie-boom presteerden de buitenwijken beter, maar in de neergang daalden ze ook meer in procentuele termen. We zouden kunnen zien dat de dynamiek tussen stad en buitenwijk gelijkmatiger wordt – waarbij stedelijke appartementen en huizen op toplocaties met goede OV-verbindingen weer meer interesse krijgen (vooral nu terugkeer naar kantoor zich stabiliseert rond 3-4 dagen per week voor veel bedrijven tegen 2025 renx.ca, waardoor nabijheid weer waardevol wordt). Appartementen versus huizen : de prognose van TRREB voorspelde dat eengezinswoningen sneller in waarde zouden stijgen dan appartementen in 2025 vanwege een “goed gesupplieerde appartementenmarkt” urbaneer.com. Inderdaad, appartementen blijven achter. In de komende jaren, als de bouw van appartementen beperkt blijft, zal het overaanbod worden weggewerkt en kunnen appartementen een inhaalslag maken, maar waarschijnlijk zullen appartementen op korte termijn nog steeds minder goed presteren dan laagbouwwoningen. Grondgebonden woningen hebben een beperkt nieuw aanbod (niemand maakt meer grond in Toronto), dus hun vooruitzichten op de lange termijn blijven solide.

Verwacht dat het prestatieverschil tussen verschillende segmenten en locaties zal blijven bestaan. zullen waarschijnlijk het eerst en het sterkst herstel in de vraag zien, simpelweg vanwege het grote aantal kopers dat zich deze kan veroorloven en afwacht. Luxe woningen aan de bovenkant van de markt zullen mogelijk langer nodig hebben om volledig te herstellen tot piekprijzen, omdat dat deel van de markt oververhit was en de koperspool (vaak inclusief buitenlands geld) is gekrompen. : tijdens de pandemie-boom presteerden de buitenwijken beter, maar in de neergang daalden ze ook meer in procentuele termen. We zouden kunnen zien dat de dynamiek tussen stad en buitenwijk gelijkmatiger wordt – waarbij stedelijke appartementen en huizen op toplocaties met goede OV-verbindingen weer meer interesse krijgen (vooral nu terugkeer naar kantoor zich stabiliseert rond 3-4 dagen per week voor veel bedrijven tegen 2025 renx.ca, waardoor nabijheid weer waardevol wordt). : de prognose van TRREB voorspelde dat vanwege een “goed gesupplieerde appartementenmarkt” urbaneer.com. Inderdaad, appartementen blijven achter. In de komende jaren, als de bouw van appartementen beperkt blijft, zal het overaanbod worden weggewerkt en kunnen appartementen een inhaalslag maken, maar waarschijnlijk zullen appartementen op korte termijn nog steeds minder goed presteren dan laagbouwwoningen. Grondgebonden woningen hebben een beperkt nieuw aanbod (niemand maakt meer grond in Toronto), dus hun vooruitzichten op de lange termijn blijven solide. Vooruitzichten huurmarkt: De vraag naar huurwoningen zal extreem sterk blijven dankzij immigratie en banengroei. Na de kleine daling van dit jaar wordt verwacht dat de huren weer gaan stijgen. Sommige prognoses zien de huren in Toronto ongeveer gelijk oplopen met de inkomens (~3% per jaar) in de komende 5 jaar, maar als het eigenwoningbezit voor velen onbereikbaar blijft, kan de huurgroei dat gemakkelijk overtreffen. Het huuraanbod is de grote vraag – als overheden manieren vinden om veel meer huurwoningen te bouwen, kan dat de huurprijsinflatie beperken. Maar gezien de uitdagingen is het waarschijnlijker dat de leegstand laag blijft (onder de 3%) en verhuurders hun prijszettingsmacht tegen 2026 terugkrijgen. De implicatie: betaalbaarheid van wonen blijft een belangrijk sociaal/politiek thema. We zullen mogelijk meer creatieve oplossingen zien: samenwonen, modulaire woningen, publiek-private projecten voor betaalbare huisvesting, enzovoort, om de groeiende bevolking te huisvesten. Vanuit investeerdersperspectief blijft het bezitten van huurwoningen in Toronto aantrekkelijk (sterke vraag, lage leegstand), mits men de regelgeving en kosten kan navigeren.

De vraag naar huurwoningen zal extreem sterk blijven dankzij immigratie en banengroei. Na de kleine daling van dit jaar wordt verwacht dat de huren weer gaan stijgen. Sommige prognoses zien in de komende 5 jaar, maar als het eigenwoningbezit voor velen onbereikbaar blijft, kan de huurgroei dat gemakkelijk overtreffen. Het huuraanbod is de grote vraag – als overheden manieren vinden om veel meer huurwoningen te bouwen, kan dat de huurprijsinflatie beperken. Maar gezien de uitdagingen is het waarschijnlijker dat en verhuurders hun prijszettingsmacht tegen 2026 terugkrijgen. De implicatie: betaalbaarheid van wonen blijft een belangrijk sociaal/politiek thema. We zullen mogelijk meer creatieve oplossingen zien: samenwonen, modulaire woningen, publiek-private projecten voor betaalbare huisvesting, enzovoort, om de groeiende bevolking te huisvesten. Vanuit investeerdersperspectief blijft het bezitten van huurwoningen in Toronto aantrekkelijk (sterke vraag, lage leegstand), mits men de regelgeving en kosten kan navigeren. Expertensentiment: Leiders uit de sector en economen gebruiken vaak het woord “gebalanceerd” of “stabiliserend” om de toekomstige markt van Toronto te beschrijven. Het tijdperk van hectische pieken en dalen zou kunnen plaatsmaken voor een meer genormaliseerde marktcyclus. Robert Hogue van RBC merkt op dat de betaalbaarheid waarschijnlijk licht zal verbeteren in het komende jaar – mogelijk wordt ongeveer de helft van de verslechtering tijdens de pandemie teruggedraaid – maar “nog steeds niet terug op het niveau van vóór de pandemie” reuters.com. Dit suggereert dat de markt moeilijk zal blijven voor starters, maar iets minder dan op het hoogtepunt. Hij verwijst ook naar “transformationele veranderingen” die nodig zijn voor echte betaalbaarheid (zoals enorme toename van aanbod of productiviteitswinst), die niet op korte termijn te verwachten zijn reuters.com. Dus zonder die veranderingen keren we waarschijnlijk terug naar het langetermijnverhaal van Toronto: prijzen die iets sneller stijgen dan inkomens, tenzij beleid ingrijpt. Prognoses van makelaars (zoals REMAX, Royal LePage) voor het komende jaar of twee zijn meestal voorzichtig optimistisch – vaak wordt een prijsstijging van enkele procenten voorspeld, met als onderbouwing fundamenten zoals immigratie. De prognose van CMHC is iets voorzichtiger en wijst op neerwaartse risico’s zoals hoge schuldenlast en economische onzekerheid, maar zelfs zij voorzien herstel tegen 2026 cmhc-schl.gc.ca. Een belangrijk punt dat veel experts aanhalen, is dat het sentiment snel kan omslaan. Als kopers het gevoel krijgen dat het dieptepunt achter ons ligt, kan er een golf van opgekropte vraag loskomen (zoals gebeurde in 2019 na de dip van 2017, en opnieuw begin 2020 vóór COVID). Gezien de verbeterde betaalbaarheid door lagere rentes en iets lagere prijzen, kan het slechts een paar maanden van positief nieuws vergen (bijvoorbeeld een paar maanden van prijsstijgingen of een pauze in renteverlagingen) om een optimistischer sentiment terug te brengen.

Concluderend, de vastgoedmarkt van Toronto staat op het punt van een geleidelijk herstel en een terugkeer naar groei in de komende jaren, maar het zal een ander soort groei zijn – meer gematigd en gefragmenteerd. De markt verwerkt de schokken van de afgelopen jaren en stelt zich opnieuw in op een duurzamer pad. Eindgebruikers (gezinnen, starters) zullen de drijvende kracht zijn achter de volgende cyclus, in plaats van speculanten, mede dankzij de beleidsmaatregelen die zijn genomen. Voor investeerders en huizenkopers met een meerjarige horizon is de boodschap van de meeste analisten: deze periode van zwakte is een kans om de markt te betreden voordat het onvermijdelijke langetermijn onevenwicht tussen vraag en aanbod zich opnieuw aandient. Toronto blijft de economische motor van Canada en een magneet voor talent; deze fundamenten zullen de vastgoedwaarden ondersteunen. Zoals een econoom opmerkte, “we verwachten dat de huizenprijzen… later dit jaar zullen stabiliseren en vervolgens in 2026 een gematigd herstel zullen hervatten” reuters.com. Tegen 2028 zal de stad waarschijnlijk merkbaar groter zijn (dankzij honderdduizenden nieuwe inwoners) en zal huisvesting net zo cruciaal zijn als altijd. Als de huidige beleidsfocus op woningaanbod aanhoudt, kunnen we enige verbetering in betaalbaarheid en meer opties voor kopers zien. Maar als de bouw achterblijft en de vraag weer aantrekt, kan Toronto in de tweede helft van het decennium opnieuw te maken krijgen met een snelle prijsstijging.

Conclusie: In de komende 3–5 jaar kun je een gebalanceerde markt verwachten die evolueert naar een bescheiden verkopersmarkt naarmate het overaanbod wordt geabsorbeerd. Verwacht wordt dat de prijzen in het begin langzaam zullen stijgen, om vervolgens in 2026–2027 iets meer vaart te krijgen, al blijven de jaarlijkse stijgingen waarschijnlijk beperkt tot enkele procenten reuters.com. Huurders zullen waarschijnlijk na 2025 weer stijgende huren zien, en de betaalbaarheid van woningen blijft een uitdaging, maar iets beter dan het recente dieptepunt. Vastgoed in Toronto blijft een solide langetermijninvestering, ondersteund door bevolkings- en economische groei – maar de weg naar de volgende opleving beloont geduld en verstandig plannen. Terwijl de stad rentecycli, beleidswijzigingen en mondiale economische verschuivingen navigeert, blijft één constante: de vraag naar woningen in Toronto verdwijnt niet, en dat vormt de basis voor een optimistische vooruitblik voor wie de huidige trage periode doorstaat.

Bronnen: