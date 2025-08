Marktrapport Vastgoed Megève 2025: Trends, Vergelijkingen & Vooruitzichten tot 2028

Overzicht: Het vastgoedlandschap van Megève in 2025

De vastgoedmarkt van Megève blijft een van de meest gewilde in de Alpen, gekenmerkt door sterke internationale vraag en een beperkt aanbod. De algemene vastgoedprijzen in de Alpen stegen in 2024 bescheiden met ongeveer 3%, waarbij Franse resorts gemiddeld +1,5% groeiden (achter Zwitserse resorts met +3,5%) agenceboan.com. In Megève zijn de prijzen gestabiliseerd op een hoog niveau na aanzienlijke stijgingen tijdens de pandemie – topchalets hier kosten ongeveer €15.000 per vierkante meter naef-prestige.ch, waarmee het dorp tot de duurste Franse resorts behoort (alleen Val d’Isère is duurder). Naar schatting is 90% van de vastgoedtransacties in de Alpen bedoeld voor seizoensverhuur als investering collection-chalet.co.uk, wat het belang van toerisme voor de markt onderstreept. Kopers blijven Alpien vastgoed zien als een “veilige investering”, ondersteund door de prestigieuze reputatie van het resort en het schaarse bouwland, wat de langetermijnwaarde helpt behouden cimalpes.com.

Ter illustratie van de huidige prijzen toont Tabel 1 de gemiddelde waarden per regio en segment. Topresorts zoals Courchevel 1850 en Val d’Isère kennen extreem hoge prijzen (>€16.000/m²), terwijl minder bekende gebieden in de Zuidelijke Alpen veel lagere instapprijzen bieden rond €2.300/m² investropa.com investropa.com. Megève zelf bevindt zich aan de bovenkant van het spectrum: rond de €11.000 per m² gemiddeld, vergelijkbaar met Courchevel (in het algemeen) en alleen achter Val d’Isère met ~€16.100/m² collection-chalet.co.uk. Dit plaatst Megève stevig in de topklasse van de Alpiene markten qua prijs, wat de status als luxeresort en internationale aantrekkingskracht weerspiegelt.

Segment Gemiddelde prijs (€/m²) Recente groei Noordelijke Alpen – Appartementen €3.574 +20% (2019–2022) collection-chalet.co.uk investropa.com Noordelijke Alpen – Chalets €4.265 +20% (2019–2022) collection-chalet.co.uk investropa.com Zuidelijke Alpen – Appartementen €2.340 +6% (2024) collection-chalet.co.uk investropa.com Zuidelijke Alpen – Chalets €2.534 +6% (2024) collection-chalet.co.uk investropa.com Prime Resort (Val d’Isère) €16.100 +40% (2014–2024) collection-chalet.co.uk investropa.com

Tabel 1: Franse Alpen vastgoedprijzen per regio (2025). Megève en Courchevel gemiddeld rond €11.000/m², tegenover Val d’Isère op ~€16.100 collection-chalet.co.uk.

Ondanks een korte stabilisatie (gegevens van Knight Frank tonen aan dat de topprijzen in Megève met ~2% zijn gedaald in 2024 na eerdere stijgingen naef-prestige.ch), is de algemene trend stijgend. Alpenvastgoed wordt ondersteund door vermogende kopers die prioriteit geven aan levensstijl en veilige investeringen: flexibel werken en vervroegd pensioen na de pandemie hebben geleid tot meer tijd in de bergen, en Megève wordt steeds meer gezien als een vierseizoenenbestemming in plaats van alleen een winterskioord agenceboan.com agenceboan.com. Samengevat wordt de vastgoedmarkt van Megève anno 2025 gekenmerkt door veerkracht en exclusiviteit – de vraag blijft sterk, het aanbod is schaars en de prijzen bevinden zich dicht bij historische hoogtepunten, wat de basis legt voor verdere groei in de toekomst agenceboan.com.

Trends in residentieel vastgoed in Megève (prijzen, vraag & ontwikkelingen)

Woningprijzen & aanbod: De woningprijzen in Megève zijn gestegen tot ultra-prime niveaus, waarmee het zijn plaats naast Courchevel en Val d’Isère als een van de duurste skioorden van Frankrijk verstevigt cimalpes.com. Typische vraagprijzen liggen in de vijf- tot achtcijferige range: appartementen worden vaak aangeboden voor €10.000–€15.000 per m², terwijl ruime chalets routinematig €3–10 miljoen waard zijn, afhankelijk van locatie en voorzieningen. In de luxe markt van de Noordelijke Alpen steeg het aantal verkopen in de €4–10M categorie met 16%, en transacties boven de €10M namen recent met 36% toe investropa.com – een trend die terug te zien is in de vele verkopen van luxe chalets in Megève. De meest gewilde buurten zijn onder andere Mont d’Arbois (bekend om zijn Rothschild-erfgoed, golfbaan en ski-in/ski-out chalets) en adressen in het dorpscentrum nabij het autovrije hart cimalpes.com cimalpes.com. Beperkte grond voor nieuwbouw en strikte bestemmingsplannen beperken het aanbod, dus zijn koopkansen zeldzaam cimalpes.com. Deze schaarste houdt de prijs stevig: zelfs oudere chalets “geprijsd voor renovatie” trekken meerdere bieders vanwege de moeilijkheid om toplocaties in de omgeving van Megève te vinden.

Kopersvraag & Demografie: De koperspool in 2025 is echt internationaal. Welgestelde Franse families behouden een sterke aanwezigheid, maar een aanzienlijk deel van de vraag komt uit het buitenland. In het bijzonder zijn kopers uit het VK en de VS de laatste tijd actiever geworden in de Franse Alpen naef-prestige.ch. Amerikaanse kopers, gesteund door een sterke dollar, beschouwen onroerend goed in de Alpen als een prestigeobject en richten zich steeds vaker op topresorts zoals Megève (naast Courchevel en Val d’Isère) voor trofee-chalets investropa.com. Britse kopers blijven een hoeksteen van de markt en zetten de lange traditie van Britse interesse in Franse skiwoningen voort. Er is ook stijgende interesse vanuit nieuwe segmenten: Zwitserse staatsburgers, die profiteren van een stabiele Zwitserse frank, investeren over de grens in nabijgelegen Franse resorts investropa.com investropa.com, en Aziatische kopers (uit China, Hong Kong, Singapore) zijn Alpenvastgoed als zowel lifestyle-investering als statussymbool gaan zien investropa.com. Ultra-vermogende individuen uit het Midden-Oosten vormen een andere groeiende groep, aangetrokken door de luxe winkels en 5-sterren gastvrijheid die worden aangeboden naef-prestige.ch. Deze diverse vraagbasis wordt ondersteund door lifestylefactoren – de kopers van vandaag geven prioriteit aan welzijn, recreatie het hele jaar door en familie-erfgoed boven puur ski-gemak agenceboan.com. Zo zoeken veel klanten nu woningen met spa’s, fitnessruimtes en flexibele ruimtes voor werken op afstand, wat weerspiegelt hoe gezondheid en werken-van-overal-trends de voorkeuren in de Alpen hebben beïnvloed agenceboan.com. Over het algemeen wordt de residentiële markt van Megève in 2025 gekenmerkt door hoge vraag tegenover beperkt aanbod, met een steeds internationaler koperspubliek dat concurreert om een stukje van dit Alpenparadijs.

Nieuwe ontwikkelingen: Gezien de schaarste aan centraal gelegen grond zijn nieuwbouwprojecten in Megève relatief zeldzaam, maar wanneer ze verschijnen, trekken ze veel belangstelling. In de afgelopen jaren zijn er een handvol luxe appartementengebouwen en chaletwijken gebouwd, vaak ter vervanging van oudere structuren. Deze nieuwe ontwikkelingen leggen doorgaans de nadruk op de traditionele Savoyaardse alpenstijl, gecombineerd met moderne luxe – een eerbetoon aan het erfgoed van Megève als de bakermat van de klassieke ski-chaletesthetiek cimalpes.com cimalpes.com. Ontwikkelaars richten zich op het voldoen aan de verwachtingen van de hedendaagse veeleisende vakantieganger, met voorzieningen als wellnesscentra, conciërgeservices en duurzaam ontwerp. Met name de Franse ALUR-wet (2014) en het lokale bestemmingsbeleid hebben een dichtere bebouwing aangemoedigd (bijv. kwalitatieve appartementenchalets) om grond te besparen cimalpes.com, na een periode van zeer beperkte bouw. Hierdoor is de vergunningverlening sterk hersteld – het aantal gebouwde vierkante meters in Megève steeg met 400% van 2017 tot 2018 met het nieuwe bestemmingsplan cimalpes.com. Toch wordt elke nieuwe woning in Megève doorgaans snel verkocht op plan vanwege de opgekropte vraag. Kopers kopen ook oudere chalets die renovatie nodig hebben, omdat ze deze zien als kansen om te personaliseren en tegelijkertijd de vintage charme te behouden (de lokale markt voor “gerestaureerde boerderijen” en historische chalets is zeer actief) cimalpes.com. Samengevat, blijft het woningaanbod krap. Of men nu kiest voor een strak nieuw appartement dicht bij de pistes of een klassiek chalet in de gehuchten, kopen in Megève betekent bijna altijd instappen in een competitieve en veerkrachtige markt die zijn langetermijnwaarde heeft bewezen.

Commercieel vastgoed & vooruitzichten voor de horeca

Het commercieel vastgoed in Megève – waaronder winkelruimtes, hotels, restaurants en dienstverlenende panden – wordt versterkt door de luxe toeristische economie van het dorp. De hotelsector floreert, wat blijkt uit sterke prestatie-indicatoren. Zo steeg in de winter van 2024 de omzet van de skiliften in Megève met +16,6% ten opzichte van het voorgaande jaar chaletararatmegeve.com, wat wijst op een stevige besteding van bezoekers aan bergdiensten. Het dorp beschikt over een indrukwekkend aanbod aan luxe accommodaties: in 2023 waren er 28 hotels (in totaal 984 kamers), waarvan het merendeel 4- en 5-sterren geclassificeerd is chaletararatmegeve.com. Dit omvat gerenommeerde luxehotels (Relais & Châteaux chalets, de Four Seasons Megève, enz.) die een elitair internationaal publiek bedienen. De bezettingsgraden zijn het hele jaar door gezond – in de zomer van 2024 bereikte de hotelbezetting zelfs een piek van 81% in augustus (bijna gelijk aan de winterpieken) chaletararatmegeve.com. Dit is opmerkelijk, aangezien de zomer nu goed is voor ongeveer 37% van het jaarlijkse aantal toeristische overnachtingen in Megève, een aandeel dat gestaag groeit chaletararatmegeve.com. Het hoge aantal zomerse bezoekers zorgt voor drukte in restaurants, winkels en bij begeleide activiteiten, wat op zijn beurt de vraag naar commerciële ruimtes buiten het skiseizoen ondersteunt.

Winkelen & Dineren: Het dorpscentrum van Megève staat bekend om zijn chique voetgangersstraten met designerboetieks, kunstgalerijen en verfijnde eetgelegenheden. De tophuren voor winkels in het centrum blijven ondersteund door de gestage stroom van welvarende bezoekers. Luxe merken (zoals mode, juwelen, skikledingwinkels) zijn aanwezig om zowel rijke toeristen als vastgoedeigenaren te bedienen. De seizoensgebonden aard van de handel is een aandachtspunt – de wintervakantieweken en augustus zijn topperiodes, terwijl de tussenseizoenen rustig kunnen zijn – maar steeds vaker weet het dorp deze schommelingen te verzachten met evenementen en attracties het hele jaar door. De lokale autoriteiten en ondernemers hebben zich aangepast door het aanbod te diversifiëren (van jazzfestivals in de zomer tot wellnessretraites) om ook buiten de winter bezoekers te trekken chaletararatmegeve.com chaletararatmegeve.com. Deze trend is gunstig voor commerciële verhuurders: jaarrond activiteit helpt de jaarlijkse huuropbrengsten voor winkels en restaurants te verhogen. Een uitdaging is echter het beperkte commerciële aanbod; het historische dorp heeft een eindig aantal winkelpanden, en nieuwe winkelontwikkelingen zijn nauwelijks mogelijk zonder de charme aan te tasten. Daarom blijven de huren voor gewilde toplocaties hoog. Sommige ondernemers zijn zelfs overgegaan tot het aankopen van appartementen of chalets om seizoenspersoneel te huisvesten vanwege het woningtekort knightfrank.com – een fenomeen dat de commerciële en residentiële markten met elkaar verbindt.

Nieuwe Projecten & Infrastructuur: Op het gebied van infrastructuur zorgen recente investeringen zoals het Le Palais sport- en congrescentrum van Megève (met zwembaden, spa en evenementenruimtes) voor een grotere aantrekkingskracht van het dorp als veelzijdige bestemming. Hoewel dit niet “commercieel vastgoed” is in de traditionele zin, zorgen zulke gemeentelijke projecten indirect voor meerwaarde voor horeca en detailhandel door de bezoekerscapaciteit en activiteiten te vergroten. Daarnaast zorgen voortdurende verbeteringen aan de skiliften (nieuwe gondels, betere sneeuwkanonnen op de pistes) en plannen voor betere regionale vervoersverbindingen voor een gunstig commercieel vooruitzicht. Bereikbaarheid is een pluspunt voor Megève – het is bereikbaar binnen ongeveer 1 uur vanaf de luchthaven van Genève – en voortdurende verbeteringen aan wegen en openbaar vervoer in de Alpen (bredere snelwegen, deelauto- en pendeldiensten, enz.) maken het voor toeristen makkelijker om voor korte verblijven te komen. Zo zijn er in de Franse Alpen initiatieven om spoorverbindingen en snelwegen te verbeteren naar alpendorpen, wat de lokale handel de komende jaren zal ondersteunen investropa.com. Al met al is de commerciële vastgoedmarkt van Megève stabiel en positief: de hoge toeristenvraag zorgt ervoor dat hotels een sterke bezettingsgraad en RevPAR behouden, restaurants vol zitten tijdens piekseizoenen en boetiekwinkelruimte constant in trek is. Tenzij er een economische neergang plaatsvindt, zullen de horeca- en retailsegmenten in Megève naar verwachting blijven profiteren van een lage leegstand en gestage huurgroei, ondersteund door het wereldberoemde merk van het resort en het stijgende aantal bezoekers.

Markt voor luxe chalets en ultra-prime verkopen

Megève is synoniem met luxe chalets, en dit segment van de markt is bijzonder dynamisch in 2025. Grote chalets met topvoorzieningen – denk aan skiruimtes, wellnessruimtes (spa, sauna, zwembad), bioscoopzalen en uitgestrekte terreinen – zijn felbegeerd onder de wereldelite. De ultra-prime markt (eigenschappen van €10M+) in de Franse Alpen steeg tijdens de pandemie en blijft sterk. In feite bereikte het afgelopen jaar de wereldwijde interesse in super-prime Alpenwoningen nieuwe hoogten, met meer aanvragen uit het VK, de VS en het Midden-Oosten voor chalets boven de €10 miljoen naef-prestige.ch. Megève heeft de afgelopen seizoenen verschillende opvallende trofee-verkopen genoteerd, waaronder landgoedachtige chalets in Mont d’Arbois en Rochebrune die voor ruim boven de €10–15M van eigenaar wisselden. Dergelijke transacties vinden vaak off-market plaats gezien het exclusieve klantenbestand. Uit onderzoek van Knight Frank blijkt dat het aanbod aan de absolute top schaars is – in alle top Alpenresorts waren er eind 2024 slechts 23 aanbiedingen boven de €10M naef-prestige.ch naef-prestige.ch. Deze schaarste, in combinatie met aanhoudende vraag, houdt de prijsdruk op vlaggenschip-eigendommen hoog.

Verwachtingen van kopers: De huidige ultrarijke chaletkopers zoeken meer dan alleen een skihut – ze willen een privé alpine toevluchtsoord dat het hele jaar door een vijfsterrenlifestyle biedt. Veelvoorkomende vereisten zijn volledige spafaciliteiten, binnenzwembaden, helikopterplatforms en bovenal privacy en afzondering naef-prestige.ch naef-prestige.ch. Interessant genoeg is directe ski-in/ski-out toegang niet langer de hoogste prioriteit voor deze groep; veel vermogende kopers geven de voorkeur aan discrete locaties iets verder van de drukke pistes in ruil voor rust en panoramisch uitzicht naef-prestige.ch. De uitgestrekte chalets van Megève in omheinde gehuchten of op grote percelen voldoen perfect aan deze wensen. Rijke kopers maken vaak eerst kennis met het resort via de luxe hotels (bijv. Les Fermes de Marie, Four Seasons) en, eenmaal verliefd, stappen ze over op de aankoop van een chalet dat dat serviceniveau kan evenaren naef-prestige.ch. De “verlanglijst” voor ultra-prime chalets bevat doorgaans kenmerken als thuis-spa’s, wellnesscentra en grote entertainmentruimtes naef-prestige.ch naef-prestige.ch, wat de wellnessgerichte verschuiving in alpine luxe onderstreept. De high-end ontwikkelaars en chaletontwerpers van Megève hebben hierop ingespeeld door ervoor te zorgen dat nieuwbouwchalets zijn uitgerust met ultramoderne voorzieningen (en in sommige gevallen zelfs personeelsverblijven).

Markttrends: De markt voor luxe chalets boomt in de hele Alpenregio, en Megève is daarop geen uitzondering. In de noordelijke Franse Alpen, zoals vermeld, is de verkoop van woningen van €4 miljoen en meer sterk gestegen investropa.com. Het aantal ultrarijke personen wereldwijd groeit (de UHNW-cohort groeide alleen al in 2023 met 7,6%) investropa.com, en velen investeren een deel van hun vermogen in onroerend goed in de Alpen als lifestyle-investering. Uit enquêtes onder vermogende investeerders blijkt een optimistische verwachting: 60% verwacht dat de vastgoedprijzen in de Alpen verder zullen stijgen, wat het grote vertrouwen in deze nichemarkt weerspiegelt investropa.com. Voor het chaletsegment in Megève betekent dit dat er competitief geboden wordt op de mooiste panden en dat kopers bereid zijn een premie te betalen voor “instapklare” luxe. Het is niet ongewoon dat recent gebouwde mega-chalets in Megève prijzen boven de €20.000 per m² behalen vanwege hun maatwerk – waarmee het prijsverschil met de extreem dure Zwitserse resorts kleiner wordt. Megève profiteert ook van zijn jaarrond leefbaarheid (een voordeel ten opzichte van sommige speciaal gebouwde hooggelegen resorts). Kopers in het ultra-luxe segment waarderen dat hun chalet niet alleen tijdens het skiseizoen, maar ook voor zomervakanties, mountainbiken, golfen of gewoon ontspannen in de frisse Alpenlucht gebruikt kan worden. Al deze factoren dragen bij aan aanhoudende dynamiek in de luxe- en chaletmarkt. Tenzij er een grote wereldwijde financiële schok plaatsvindt, zal het ultra-prime segment naar verwachting verder blijven groeien, gedreven door de zeldzaamheid van deze objecten en de emotionele aantrekkingskracht van het bezitten van een stukje van de exclusieve Alpenlifestyle naef-prestige.ch.

Belangrijkste factoren die de markt van Megève beïnvloeden

Verschillende belangrijke factoren bepalen de vooruitzichten voor onroerend goed in Megève en vergelijkbare Alpenresorts in 2025:

Investeringsvooruitzichten: ROI, huurinkomsten en fiscale overwegingen

Voor investeerders biedt Megève niet alleen levensstijlplezier, maar ook solide langetermijnrendementen. De waardestijging van onroerend goed in eersteklas Alpenresorts heeft historisch gezien de inflatie overtroffen, en deze trend lijkt zich voort te zetten (een jaarlijkse prijsstijging van 3–7% wordt voorspeld voor de Franse Alpen op middellange termijn investropa.com). Naast vermogenswinst kunnen eigenaren inkomsten genereren via verhuur, wat een belangrijke aantrekkingskracht is gezien de hoge huurvraag in Megève.

Huuropbrengsten: Hoewel alpiene eigendommen duur zijn, kunnen de huuropbrengsten aantrekkelijk zijn, vooral met de verschuiving naar toerisme het hele jaar door. Tien jaar geleden verhuurde men een chalet misschien maar 12 weken in de winter, maar nu is 30 weken bezetting niet ongewoon voor een goed vermarkt pand in een resort met twee seizoenen knightfrank.com. Het klimaat op middelhoge hoogte van Megève (goed zomerweer) en de vele zomerevenementen zorgen voor ongeveer 20 top winterweken en nog eens ~10 weken zomerbezetting als mogelijkheid knightfrank.com. Volgens Knight Frank is “een bruto huuropbrengst van rond de 4% haalbaar in de meeste resorts” knightfrank.com, en Megève ligt op dat niveau. In de piek winterweken (Kerst/Nieuwjaar en februari) worden zeer hoge tarieven gevraagd; in het hoogseizoen kunnen de huuropbrengsten het equivalent van 5–7% op jaarbasis bereiken op basis van weektarieven skiingproperty.com, hoewel dit afvlakt wanneer het wordt gemiddeld met het laagseizoen. Zo kan een chalet met 3 slaapkamers in het nabijgelegen Chamonix (~€1M waarde) ongeveer €80.000 aan huur opleveren over een jaar (ongeveer 8% van de waarde), wat neerkomt op ~€40.000 netto na kosten (4% netto rendement) knightfrank.com. Vergelijkbare cijfers zouden gelden voor een eigendom in Megève, gezien de vergelijkbare vraag en prijsstelling. Deze rendementen zijn beter dan wat eigenaren zouden krijgen in de ultradure Zwitserse resorts, wat meer verhuur in Frankrijk aanmoedigt schroders.com. Het is belangrijk op te merken dat de daadwerkelijke netto rendementen afhangen van de kosten: alpiene woningen brengen aanzienlijke uitgaven met zich mee voor onderhoud, beheer, servicekosten (voor appartementen), verzekering en management (bij gebruik van een agentschap). Toch kunnen goed gelegen panden, met de verhuurdersmarkt in Megève (beperkt huuraanbod en hoge betalingsbereidheid van toeristen), een gezond inkomen genereren. De verschuiving naar langere seizoenen – bijvoorbeeld een stijging van de bezetting in de zomer met +2% in 2024 chaletararatmegeve.com – verbetert alleen maar de ROI-vooruitzichten. Investeerders maken ook vaak gebruik van professionele verhuurbeheer-diensten om boekingen te maximaliseren en het gedoe te verminderen, wat een aanbevolen aanpak is voor wie zijn tweede huis wil laten renderen.

Fiscale & Juridische Overwegingen: Het Franse fiscale klimaat biedt zowel uitdagingen als voordelen voor investeerders in Alpenvastgoed. Enerzijds kunnen eigenaren van luxe woningen in Megève onderworpen zijn aan de Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI), de Franse vermogensbelasting op onroerend goed, die van toepassing is op netto onroerende activa boven €1,3 miljoen cabinet-roche.com. De meeste chalets in Megève overschrijden deze drempel gemakkelijk. De IFI-tarieven zijn progressief (tot 1,5% over het deel van het vermogen boven €10 miljoen), maar slimme investeerders kunnen dit beperken door optimale eigendomsstructuren en schulden (aangezien hypotheken aftrekbaar zijn van de belastbare grondslag) cabinet-roche.com. Anderzijds biedt Frankrijk aantrekkelijke stimulansen voor verhuurinvesteringen. Huuropbrengsten uit gemeubileerde vakantiewoningen worden belast onder het BIC (industriële/commerciële) regime, dat tal van aftrekposten toestaat – rente, onderhoud, verzekering, beheerskosten, enz. – en cruciaal, afschrijving op het onroerend goed en het meubilair cabinet-roche.com. In de praktijk betekent dit dat veel eigenaren van Alpendomeinen weinig tot geen inkomstenbelasting betalen over hun verhuurwinsten gedurende meerdere jaren, omdat de afschrijvingen en kosten de inkomsten compenseren cabinet-roche.com. Als investeerders ervoor kiezen om hotelachtige diensten aan te bieden (conciërge, ontbijt, schoonmaak), kan hun activiteit worden geclassificeerd als “parahôtellerie”, waardoor ze in aanmerking komen om btw (20%) op de aankoop van het onroerend goed en lopende kosten terug te vorderen cabinet-roche.com. Dit werkt feitelijk als een enorme belastingteruggave – een nieuw chalet van €5 miljoen kan ongeveer €1 miljoen btw terugkrijgen – wat het rendement aanzienlijk verhoogt (veel nieuwbouwverkopen in de Alpen zijn hierop gestructureerd). Professioneel advies is essentieel, maar deze regelingen maken Frankrijk behoorlijk aantrekkelijk voor verhuurinvesteerders ondanks de hoge belastingen. Het is ook vermeldenswaard dat er geen beperkingen zijn voor buitenlandse kopers die een tweede huis in Frankrijk willen kopen (in tegenstelling tot Zwitserland, waar niet-ingezetenen beperkingen hebben). Evenzo legt Frankrijk geen landelijke limiet op aan het aantal nachten dat u uw woning mag verhuren (lokale regels daargelaten) knightfrank.com. De belangrijkste juridische aandachtspunten zijn zaken als het verkrijgen van een registratie voor kortetermijnverhuur indien vereist door de gemeente (bijvoorbeeld grotere Franse steden vereisen dit; Alpendorpen steeds vaker ook) en het voldoen aan veiligheids- en energienormen. Samengevat is het investeringsperspectief positief: kopers kunnen een gematigde waardestijging verwachten, ~3-4% bruto verhuurrendement (dat geoptimaliseerd kan worden via fiscale structuren), en een gunstig regelgevend klimaat voor verhuur. Nu de rente stabiliseert of daalt, wordt het aantrekkelijker om een investering te financieren – begin 2024 boden private banken Franse hypotheken aan rond de 4% rente, en zelfs 100% LTV-leningen voor UHNW-klanten met onderpand <a href="https://www.knightfrank.com/theview/guide-to-renting-alpine-property#:~:text=important%20as%20the%20knightfrank.com knightfrank.com. Voor degenen die in staat zijn om de fiscale en juridische nuances te doorgronden, kan vastgoed in Megève zowel plezier als stabiele financiële opbrengsten opleveren.

Megève vs andere Alpenresorts: Vergelijkende analyse

Hoe verhoudt de vastgoedmarkt van Megève zich tot vergelijkbare toonaangevende Alpenresorts? Hieronder volgt een vergelijking met drie andere bekende Franse bergbestemmingen – Courchevel, Chamonix en Val d’Isère – waarin de verschillen en overeenkomsten in het marktprofiel worden belicht:

Courchevel (Frankrijk) – Ultra-exclusieve skibestemming in Les Trois Vallées. Het topdistrict van Courchevel (1850) is het enige Franse resort dat qua glamour en prijs kan wedijveren met of zelfs Megève overtreft – de toplocatieprijzen in Courchevel 1850 bereiken ~€30.000/m² (met sommige superchalets zelfs nog hoger), en het leidde de prijsstijging in 2024 met een sprong van 9% agenceboan.com naef-prestige.ch. Gemiddeld over de lagere dorpen zijn de prijzen in Courchevel echter vergelijkbaar met die van Megève, rond de ~€10–12k/m² collection-chalet.co.uk. Courchevel heeft een meer op skiën gerichte aantrekkingskracht, als onderdeel van het grootste skigebied ter wereld, en trok historisch gezien veel Russische en internationale jetsetkopers aan. Na 2022 hebben kopers uit het Midden-Oosten en Europa het gat opgevuld dat de afwezige Russen achterlieten naef-prestige.ch. Net als Megève kampt Courchevel met een beperkt aanbod; nieuwbouw is zeldzaam door strikte regelgeving en een limiet van 20% op tweede woningen in Zwitserland (hoewel Courchevel in Frankrijk ligt, wijken veel ultrarijken die niet in Zwitserse resorts kunnen kopen hiernaartoe uit) knightfrank.com. De markt van Courchevel is sterk seizoensgebonden (minder zomeractiviteit dan Megève), maar de pure ski-reputatie en overvloed aan vijfsterrenhotels (inclusief wereldmerken en Michelinrestaurants) houden het vastgoed aan de top van de Alpenmarkt . Investeerders in Courchevel zijn doorgaans ultrarijk, gericht op kapitaalbehoud en exclusief gebruik, terwijl Megève een iets bredere mix kent, waaronder meer kopers die het hele jaar door voor de levensstijl kiezen.

– Ultra-exclusieve skibestemming in Les Trois Vallées. Het topdistrict van Courchevel (1850) is het enige Franse resort dat qua glamour en prijs kan wedijveren met of zelfs Megève overtreft – de toplocatieprijzen in Courchevel 1850 bereiken ~€30.000/m² (met sommige superchalets zelfs nog hoger), en het leidde de prijsstijging in 2024 met een sprong van 9% agenceboan.com naef-prestige.ch. Gemiddeld over de lagere dorpen zijn de prijzen in Courchevel echter vergelijkbaar met die van Megève, rond de ~€10–12k/m² collection-chalet.co.uk. Courchevel heeft een meer op skiën gerichte aantrekkingskracht, als onderdeel van het grootste skigebied ter wereld, en trok historisch gezien veel Russische en internationale jetsetkopers aan. Na 2022 hebben kopers uit het Midden-Oosten en Europa het gat opgevuld dat de afwezige Russen achterlieten naef-prestige.ch. Net als Megève kampt Courchevel met een beperkt aanbod; nieuwbouw is zeldzaam door strikte regelgeving en een limiet van 20% op tweede woningen in Zwitserland (hoewel Courchevel in Frankrijk ligt, wijken veel ultrarijken die niet in Zwitserse resorts kunnen kopen hiernaartoe uit) knightfrank.com. De markt van Courchevel is sterk seizoensgebonden (minder zomeractiviteit dan Megève), maar de pure ski-reputatie en overvloed aan vijfsterrenhotels (inclusief wereldmerken en Michelinrestaurants) houden het vastgoed . Investeerders in Courchevel zijn doorgaans ultrarijk, gericht op kapitaalbehoud en exclusief gebruik, terwijl Megève een iets bredere mix kent, waaronder meer kopers die het hele jaar door voor de levensstijl kiezen. Chamonix (Frankrijk) – Historisch alpinistenstadje aan de voet van de Mont Blanc. Het vastgoed in Chamonix is iets toegankelijker, met gemiddelde prijzen die over het algemeen lager liggen dan die van Megève, ondanks de wereldwijde naamsbekendheid van Chamonix. Topvastgoed in Chamonix kost ongeveer €13.500–€15.000/m² naef-prestige.ch, iets lager dan de topprijzen in Megève (~€15k), en gewone appartementen worden in veel gevallen verhandeld rond de €8.000–€10.000/m². Een reden hiervoor is dat Chamonix een grotere, het hele jaar door levendige stad is (ongeveer 10.000 inwoners) met een mix van luxe chalets en meer standaardwoningen; het is geen exclusieve enclave zoals Megève of Courchevel. De markt is levendig – de prijzen stegen bescheiden in 2024 (+0,4%) naef-prestige.ch – maar het aanbod is minder beperkt, omdat Chamonix meerdere dorpen heeft (Argentière, Les Houches, enz.) en meer ontwikkelingsmogelijkheden in de vallei. Chamonix spreekt vooral fervente skiërs en vooral zomerse bergliefhebbers aan (klimmers, trailrunners), wat leidt tot zeer hoge bezoekersaantallen in de zomer (met name, het gebruik van de zomerliftpassen steeg met +46% in twee jaar tijd agenceboan.com). Dit heeft ervoor gezorgd dat Chamonix een echte tweeseizoenenmarkt is geworden, net als Megève, met een groeiende vraag naar vastgoed dat het hele jaar door kan worden benut. Internationale kopers in Chamonix zijn vooral Britten, mensen uit de Benelux en steeds vaker Aziatische avonturiers naef-prestige.ch. De prijzen zijn, hoewel hoog, een stapje lager dan in Megève omdat het woningaanbod in Chamonix meer appartementen en minder uitgestrekte luxe chalets omvat. Vanuit investeringsperspectief biedt Chamonix een iets hoger potentieel voor huurinkomsten door de lagere instapprijzen en de zeer sterke bezetting het hele jaar door (veel expats wonen er permanent). Samengevat: de markt van Chamonix is groter en meer divers ; het is minder een puur luxe niche dan Megève, maar volgt dezelfde groeitrend door het jaarrondtoerisme en blijft een van de meest gewilde gebieden van de Franse Alpen.

– Historisch alpinistenstadje aan de voet van de Mont Blanc. Het vastgoed in Chamonix is iets toegankelijker, met gemiddelde prijzen die over het algemeen lager liggen dan die van Megève, ondanks de wereldwijde naamsbekendheid van Chamonix. Topvastgoed in Chamonix kost ongeveer €13.500–€15.000/m² naef-prestige.ch, iets lager dan de topprijzen in Megève (~€15k), en gewone appartementen worden in veel gevallen verhandeld rond de €8.000–€10.000/m². Een reden hiervoor is dat Chamonix een is (ongeveer 10.000 inwoners) met een mix van luxe chalets en meer standaardwoningen; het is geen exclusieve enclave zoals Megève of Courchevel. De markt is levendig – de prijzen stegen bescheiden in 2024 (+0,4%) naef-prestige.ch – maar het aanbod is minder beperkt, omdat Chamonix meerdere dorpen heeft (Argentière, Les Houches, enz.) en meer ontwikkelingsmogelijkheden in de vallei. Chamonix spreekt vooral fervente skiërs en vooral zomerse bergliefhebbers aan (klimmers, trailrunners), wat leidt tot zeer hoge bezoekersaantallen in de zomer (met name, het gebruik van de zomerliftpassen steeg met +46% in twee jaar tijd agenceboan.com). Dit heeft ervoor gezorgd dat Chamonix een echte tweeseizoenenmarkt is geworden, net als Megève, met een groeiende vraag naar vastgoed dat het hele jaar door kan worden benut. Internationale kopers in Chamonix zijn vooral Britten, mensen uit de Benelux en steeds vaker Aziatische avonturiers naef-prestige.ch. De prijzen zijn, hoewel hoog, een stapje lager dan in Megève omdat het woningaanbod in Chamonix meer appartementen en minder uitgestrekte luxe chalets omvat. Vanuit investeringsperspectief biedt Chamonix een iets hoger potentieel voor huurinkomsten door de lagere instapprijzen en de zeer sterke bezetting het hele jaar door (veel expats wonen er permanent). Samengevat: ; het is minder een puur luxe niche dan Megève, maar volgt dezelfde groeitrend door het jaarrondtoerisme en blijft een van de meest gewilde gebieden van de Franse Alpen. Val d’Isère (Frankrijk) – Hooggelegen paradijs voor skiërs in de Espace Killy. Val d’Isère concurreert met Courchevel 1850 als het duurste Franse resort – de gemiddelde prijzen liggen rond de €16.000 per m² (hoogste in Frankrijk) collection-chalet.co.uk, en nieuwe luxe chalets of appartementen kunnen daarbovenuit stijgen. De markt hier heeft uitzonderlijke dynamiek getoond; de prijzen stegen met ongeveer 7% in het jaar tot medio 2024 naef-prestige.ch, een van de snelste groeipercentages in de Alpen, wat de grote vraag naar de sneeuwzekere pistes en beperkte nieuwbouw weerspiegelt. Val d’Isère is kleiner en meer op skiën gericht dan Megève: het ligt op 1.850m hoogte en biedt een lang winterseizoen met zeer betrouwbare sneeuw (ondersteund door gletsjers). Daardoor is er iets minder zomerse ontwikkeling (hoewel er zomerskiën en downhill mountainbiken mogelijk is). Tot de kopers behoren veel Britse en Noord-Europese kopers, van wie velen al generaties lang komen om te skiën. Woningen in Val d’Isère zijn vaak ski-in/ski-out appartementen of chalets die de nadruk leggen op nabijheid van de pistes. Het ultra-prime segment is sterk – in Val d’Isère worden regelmatig chalets van meer dan €10 miljoen verkocht, en eind 2024 had het zelfs de meeste €10M+ aanbiedingen op de markt in de Alpen (9 aanbiedingen in die prijsklasse, meer dan Courchevel) naef-prestige.ch, wat wijst op meer liquiditeit aan de top. In vergelijking met Megève is het vastgoed in Val d’Isère over het algemeen duurder (minder “koopjes”), en is het publiek iets meer sportgericht (minder luxe winkels, meer focus op skiën). Beide resorts delen echter een welvarende internationale klantenkring en schaarste aan grond. De lokale autoriteiten van Val d’Isère hebben de ontwikkeling ook streng gereguleerd om het dorpskarakter te behouden en het verkeer te beheersen, waardoor het aanbod extreem krap blijft – een factor die de prijzen waarschijnlijk verder zal opdrijven. Kortom, Val d’Isère is voor wintersport wat Megève is voor de alpenlifestyle: beide zijn topmarkten, waarbij Val d’Isère uitblinkt in hoogte en skiën, en Megève in charme en erfgoed het hele jaar door.

Samenvatting: Alle vier de resorts – Megève, Courchevel, Chamonix en Val d’Isère – zijn prestigieuze Alpenmarkten, maar elk heeft zijn eigen karakter. Courchevel en Val d’Isère vragen de allerhoogste prijzen vanwege ultrarijke kopers en hun ski-reputatie; Megève volgt op korte afstand, met vergelijkbare luxe en misschien wel meer dorpscharme en aantrekkingskracht in de zomer. Chamonix is relatief betaalbaarder en kosmopolitischer, met een grotere bevolking het hele jaar door en een focus op bergbeklimmerscultuur. Investeerders vergelijken deze resorts vaak bij het overwegen van Alpijns vastgoed, en velen beweren dat Megève een gebalanceerde mix biedt – het heeft hoge status en luxe infrastructuur, maar ook een authentieke dorpsziel en gebruik in meerdere seizoenen. Wat recente prestaties betreft, hebben ze allemaal prijsstijgingen gezien, met Courchevel 1850 en Val d’Isère als koplopers in groei agenceboan.com naef-prestige.ch, terwijl Megève en Chamonix vorig jaar een vlakker verloop kenden (na eerdere stijgingen) naef-prestige.ch. Vooruitkijkend wordt verwacht dat ze allemaal zullen profiteren van de bredere trends van beperkt aanbod en aanhoudende vraag van vermogende kopers.

Toekomstverwachtingen (2026–2028)

Vooruitkijkend is de prognose voor het vastgoed in Megève over 2026–2028 over het algemeen positief. Marktexperts verwachten dat de huidige trends – beperkt woningaanbod, groeiende internationale vraag en de ontwikkeling van de Alpen tot een bestemming voor het hele jaar – de prijzen zullen blijven opdrijven. Een jaarlijkse prijsstijging van ongeveer 3–7% wordt verwacht voor de belangrijkste Alpenmarkten in de komende jaren investropa.com, wat suggereert dat de gemiddelde waarden in Megève tegen 2028 ongeveer 10–20% hoger kunnen liggen dan het huidige niveau (tenzij er grote schokken optreden). Verschillende factoren liggen aan deze optimistische vooruitzichten ten grondslag:

Aanhoudend Hoge Vraag: De groep potentiële kopers voor Alpien vastgoed breidt zich eigenlijk uit. De wereldwijde vermogensgroei in Azië, het Midden-Oosten en Noord-Amerika zorgt elk jaar voor nieuwe kopers die de middelen hebben om te investeren in een Europees skihuis. De Franse Alpen trekken specifiek meer Amerikaanse en Aziatische kopers dan ooit tevoren investropa.com investropa.com, een trend die waarschijnlijk zal aanhouden naarmate reisverbindingen verbeteren en de Alpen een begeerd lifestyle-icoon blijven. Ondertussen tonen bestaande kopersgroepen (Europese families, enz.) geen vermindering van interesse – sterker nog, de pandemie heeft mensen eraan herinnerd hoe waardevol natuur, ruimte en terugtrekking zijn, wat de sterke punten van de Alpen benadrukt. Tenzij er een significante verschuiving plaatsvindt (bijvoorbeeld een nieuwe reisbeperking of belasting die buitenlands eigendom ontmoedigt), zal de vraag waarschijnlijk structureel sterk blijven tot 2028 .

De groep potentiële kopers voor Alpien vastgoed breidt zich eigenlijk uit. De wereldwijde vermogensgroei in Azië, het Midden-Oosten en Noord-Amerika zorgt elk jaar voor nieuwe kopers die de middelen hebben om te investeren in een Europees skihuis. De Franse Alpen trekken specifiek meer investropa.com investropa.com, een trend die waarschijnlijk zal aanhouden naarmate reisverbindingen verbeteren en de Alpen een begeerd lifestyle-icoon blijven. Ondertussen tonen bestaande kopersgroepen (Europese families, enz.) geen vermindering van interesse – sterker nog, de pandemie heeft mensen eraan herinnerd hoe waardevol natuur, ruimte en terugtrekking zijn, wat de sterke punten van de Alpen benadrukt. Tenzij er een significante verschuiving plaatsvindt (bijvoorbeeld een nieuwe reisbeperking of belasting die buitenlands eigendom ontmoedigt), zal de vraag waarschijnlijk . Chronisch Aanbodtekort: Megève en vergelijkbare resorts worden geconfronteerd met fysieke en regelgevende beperkingen op nieuwbouw. Het dorp wordt omringd door beschermde gebieden en strikte bestemmingsplannen die het pastorale karakter behouden. Daarnaast heeft Frankrijk milieudoelstellingen die overbebouwing in de bergen ontmoedigen. Zoals vermeld, wanneer er in Megève wordt ontwikkeld, gaat het vaak om verticale of inbreidingsprojecten, niet om uitgestrekte nieuwe woonwijken cimalpes.com. Dit betekent dat de pijplijn van nieuwe woningen bescheiden zal blijven . Een paar dozijn luxe appartementen of chalets die elk jaar op de markt komen, worden gemakkelijk geabsorbeerd door de vraag van kopers. Sterker nog, het aanbod kan verder afnemen als eigenaren hun bezit langer vasthouden (bijvoorbeeld families die woningen generaties lang behouden – iets wat al gebruikelijk is in plaatsen als St. Moritz en steeds vaker in Megève). Het gevolg van het beperkte aanbod is een grote kans op voortdurende prijsstijging , omdat meer kopers concurreren om het beperkte aantal chalets en appartementen. Zelfs in een scenario van tragere economische groei zou de schaarstefactor de prijzen moeten ondersteunen.

Megève en vergelijkbare resorts worden geconfronteerd met fysieke en regelgevende beperkingen op nieuwbouw. Het dorp wordt omringd door beschermde gebieden en strikte bestemmingsplannen die het pastorale karakter behouden. Daarnaast heeft Frankrijk milieudoelstellingen die overbebouwing in de bergen ontmoedigen. Zoals vermeld, wanneer er in Megève wordt ontwikkeld, gaat het vaak om verticale of inbreidingsprojecten, niet om uitgestrekte nieuwe woonwijken cimalpes.com. Dit betekent dat de . Een paar dozijn luxe appartementen of chalets die elk jaar op de markt komen, worden gemakkelijk geabsorbeerd door de vraag van kopers. Sterker nog, het aanbod kan verder afnemen als eigenaren hun bezit langer vasthouden (bijvoorbeeld families die woningen generaties lang behouden – iets wat al gebruikelijk is in plaatsen als St. Moritz en steeds vaker in Megève). Het gevolg van het beperkte aanbod is een grote kans op , omdat meer kopers concurreren om het beperkte aantal chalets en appartementen. Zelfs in een scenario van tragere economische groei zou de schaarstefactor de prijzen moeten ondersteunen. Infrastructuur & Evenementen Impuls: In de komende jaren zullen de Alpen wereldwijd in de schijnwerpers staan met grote evenementen (de Olympische Winterspelen van 2026 in Italië, en mogelijk de Winterspelen van 2030 waarbij Alpenlocaties betrokken kunnen zijn) investropa.com. Deze evenementen zorgen doorgaans voor investeringen in infrastructuur – we kunnen verbeteringen verwachten zoals vernieuwde luchthavens, wegen en resortfaciliteiten tegen het einde van de jaren 2020. Voor Megève zal betere bereikbaarheid (bijv. kortere reistijden, verbeterde voorzieningen) de aantrekkingskracht alleen maar vergroten. De Franse overheid en lokale departementen investeren ook in berggebieden voor toerisme het hele jaar door (bijv. zomerrodelbanen, bikeparks, culturele festivals), wat het aantal bezoekers naar verwachting zal doen stijgen. Het vooruitzicht voor het toerisme is sterk , waarbij het aantal bezoekers aan de Franse Alpen waarschijnlijk nieuwe records zal bereiken naarmate het reizen vanuit Azië normaliseert en klimaatkwesties mogelijk meer Europeanen ertoe aanzetten dichter bij huis vakantie te vieren (in de koelere bergen). Een het hele jaar door druk resort is uitstekend nieuws voor investeerders, omdat het de huuropbrengsten en de algemene aantrekkelijkheid van het bezit van onroerend goed daar versterkt.

In de komende jaren zullen de Alpen wereldwijd in de schijnwerpers staan met grote evenementen (de Olympische Winterspelen van 2026 in Italië, en mogelijk de Winterspelen van 2030 waarbij Alpenlocaties betrokken kunnen zijn) investropa.com. Deze evenementen zorgen doorgaans voor investeringen in infrastructuur – we kunnen verbeteringen verwachten zoals vernieuwde luchthavens, wegen en resortfaciliteiten tegen het einde van de jaren 2020. Voor Megève zal betere bereikbaarheid (bijv. kortere reistijden, verbeterde voorzieningen) de aantrekkingskracht alleen maar vergroten. De Franse overheid en lokale departementen investeren ook in berggebieden voor toerisme het hele jaar door (bijv. zomerrodelbanen, bikeparks, culturele festivals), wat het aantal bezoekers naar verwachting zal doen stijgen. , waarbij het aantal bezoekers aan de Franse Alpen waarschijnlijk nieuwe records zal bereiken naarmate het reizen vanuit Azië normaliseert en klimaatkwesties mogelijk meer Europeanen ertoe aanzetten dichter bij huis vakantie te vieren (in de koelere bergen). Een het hele jaar door druk resort is uitstekend nieuws voor investeerders, omdat het de huuropbrengsten en de algemene aantrekkelijkheid van het bezit van onroerend goed daar versterkt. Klimaatadaptatie: Tegen 2028 zal klimaatverandering een punt van zorg blijven, maar de resorts die proactief inspelen op deze veranderingen zullen hun aantrekkelijkheid behouden. Megève is al bezig zijn aantrekkingskracht te diversifiëren (winter en zomer ongeveer in balans, veel niet-ski-activiteiten), waardoor de afhankelijkheid van perfecte ski-omstandigheden afneemt. Vooruitgang in sneeuwkanontechnologie en mogelijk aangepaste skischema’s zullen helpen om warmere winters op te vangen. Er is ook een trend om ontwikkelingen op grotere hoogte te concentreren (let op: eigendommen boven 1.500m in de Alpen hebben de afgelopen tien jaar een aanzienlijk hogere prijsstijging gezien, +40%, vanwege sneeuwzekerheid investropa.com investropa.com). Hoewel de basis van Megève niet zo hoog ligt, reikt het skigebied wel tot dat niveau en profiteert het van nabijgelegen toegang tot grote hoogte (Mont Blanc-massief). Als lagere hellingen problemen ondervinden, zou men zelfs meer vraag naar toplocaties kunnen zien die sneeuwgarantie bieden (bijv. chalets bij hogere liften of met helikopterplatforms om gletsjers te bereiken). In elk geval zullen klimaatfactoren de markt op korte termijn waarschijnlijk niet schaden – sterker nog, ze concentreren de aandacht van kopers op de best uitgeruste en best gelegen resorts, waaronder Megève (dankzij investeringen in het hele jaar door levensvatbaarheid) collection-chalet.co.uk.

Tegen 2028 zal klimaatverandering een punt van zorg blijven, maar de resorts die proactief inspelen op deze veranderingen zullen hun aantrekkelijkheid behouden. Megève is al bezig zijn aantrekkingskracht te diversifiëren (winter en zomer ongeveer in balans, veel niet-ski-activiteiten), waardoor de afhankelijkheid van perfecte ski-omstandigheden afneemt. Vooruitgang in sneeuwkanontechnologie en mogelijk aangepaste skischema’s zullen helpen om warmere winters op te vangen. Er is ook een trend om ontwikkelingen op grotere hoogte te concentreren (let op: eigendommen boven 1.500m in de Alpen hebben de afgelopen tien jaar een aanzienlijk hogere prijsstijging gezien, +40%, vanwege sneeuwzekerheid investropa.com investropa.com). Hoewel de basis van Megève niet zo hoog ligt, reikt het skigebied wel tot dat niveau en profiteert het van nabijgelegen toegang tot grote hoogte (Mont Blanc-massief). Als lagere hellingen problemen ondervinden, zou men zelfs kunnen zien die sneeuwgarantie bieden (bijv. chalets bij hogere liften of met helikopterplatforms om gletsjers te bereiken). In elk geval zullen klimaatfactoren de markt op korte termijn waarschijnlijk niet schaden – sterker nog, ze concentreren de aandacht van kopers op de best uitgeruste en best gelegen resorts, waaronder Megève (dankzij investeringen in het hele jaar door levensvatbaarheid) collection-chalet.co.uk. Beleid & Belastingstabiliteit: De regelgevende koers van Frankrijk (energie-efficiëntie-eisen, enz.) ligt grotendeels vast tot het einde van het decennium. We weten dat vanaf 2028 de verhuur van woningen met energielabel F ook verboden zal zijn (de volgende stap na het verbod op G in 2025, wat meer renovaties zal stimuleren) – dit zal een golf van chaletrenovaties veroorzaken en kan tijdelijk enkele panden op de markt brengen als eigenaren ervoor kiezen niet te upgraden, wat kansen biedt aan kopers die willen moderniseren. Op fiscaal gebied zullen eventuele wijzigingen (bijv. in de vermogensbelasting of de belasting op meerwaarden) belangrijk zijn om te volgen, maar er worden geen drastische maatregelen verwacht gezien het belang om investeringen niet te ontmoedigen. De stabiele juridische omgeving van Frankrijk is eigenlijk een pluspunt; investeerders kunnen redelijkerwijs vertrouwen op wat ze kunnen verwachten (bijvoorbeeld, de btw-teruggaveregeling van 20% op nieuwe verhuur zou nog steeds van kracht moeten zijn, wat nieuwe ontwikkelingen stimuleert). Een punt om in de gaten te houden zijn lokale maatregelen voor kortetermijnverhuur – als Megève quota of hogere tweede-woningenbelastingen zou invoeren om het hele jaar door huisvesting te beschermen (een trend in sommige toeristische gebieden), kan dat het investeringsplaatje subtiel beïnvloeden. Echter, vanaf 2025 is het de badplaats gelukt om een balans te behouden, en de politieke wil is sterk om toeristische investeringen te blijven ondersteunen.

Gezien al deze factoren is de vooruitzichten tot 2028 er een van gematigde groei en blijvende kracht. We zullen waarschijnlijk zien dat de vastgoedwaarden in Megève blijven stijgen, elk jaar geleidelijk, mogelijk onderbroken door bijzonder sterke seizoenen als de externe vraag toeneemt (bijvoorbeeld een golf van Amerikaanse kopers als de euro verzwakt of als de Amerikaanse markten floreren). De huuropbrengsten kunnen verder stijgen naarmate de bezetting in de zomer groeit en als het huuraanbod wordt beperkt door energieregels (minder verhuurbare eenheden betekent hogere tarieven voor degenen die wel voldoen). Tegen 2028 zal Megève waarschijnlijk zijn status als een luxe bestemming voor het hele jaar verder versterken, precies waar de kopers van vandaag naar op zoek zijn – een veilige en plezierige investering. Zoals een marktrapport concludeerde, heeft Alpien vastgoed bewezen “veerkrachtig te zijn bij elke wending”, en Megève belichaamt die veerkracht met zijn combinatie van beperkt aanbod, levensstijl aantrekkingskracht en internationale vraag agenceboan.com. Tenzij er onvoorziene gebeurtenissen plaatsvinden, kunnen belanghebbenden een rooskleurige paar jaar tegemoet zien voor de vastgoedmarkt van Megève, waarbij 2025–2028 het huidige traject van stabiele groei en groot investeerdersvertrouwen voortzet investropa.com.

