ミネアポリス不動産2025：急成長トレンド、注目の人気エリア＆大胆な2030年予測

2025年の住宅市場動向

2025年のミネアポリスの住宅市場は、堅調かつ競争が激しい状況が続いています。2020年代初頭の熱狂の後、住宅価格の上昇は持続可能なペースに落ち着きました。ミネアポリスの一般的な住宅価値は33万7,500ドル（2025年中頃）で、前年比約1.5%上昇zillow.comとなっています。中央値の販売価格は30万ドル台前半から中盤（2025年5月時点で約34万4,000ドル）で推移し、住宅はすぐに売れる傾向です。成約までの中央値はわずか14日zillow.comです。売り手市場の中、半数以上の物件が希望価格を上回って売却されており、zillow.com、買い手の需要が供給を大きく上回っていることを反映しています。

ミネアポリスの売り出し住宅の在庫は、依然として歴史的に逼迫しています。2025年中頃の時点で、市内で売りに出されている住宅は約1,200戸zillow.comのみです。この不足はミネソタ州全体の傾向の一部であり、州全体の在庫（2025年3月時点で約12,500戸）は2024年よりやや増加したものの、依然として2010年以前の水準を大きく下回っていますkstp.com。参考までに、2008年の住宅バブル崩壊時には州全体で約49,000戸が売りに出されており、現在の供給の少なさが際立っていますkstp.com。主な要因の一つは「ロックイン効果」です。多くの住宅所有者が2～3%の低金利で借り換えや購入をしており、現在の住宅ローン金利が約6.5～7%のため、売却してその超低金利を手放すことに消極的です。これにより、住み替えを希望する売り手が動かず、新規物件の供給が抑制kstp.comされています。そのため、市場は非常に逼迫したままで、買い手の需要が高い状態が続いています。

より高い資金調達コストにもかかわらず、ミネアポリスでは買い手の需要が依然として強いです。不動産業者によると、（特に中価格帯の25万ドル～50万ドルの）住宅は、市場に出て最初の数日で何十件もの内覧や複数のオファーが入ることが多いとのことですkstp.comkstp.com。初めて家を買う人たちは、慌ただしい環境だと語っており、多くの家を見学し、何度も入札で負けた後にようやく家を手に入れることができたといいますkstp.com。その結果、2025年のミネアポリスは依然として売り手優位の強い市場ですが、価格上昇は2021年の二桁の急騰ではなく、今は一桁台の低い伸びとなっています。地元の専門家は、今後は大きな変動ではなく、住宅価格は「横ばい」または緩やかな上昇になると予測していますkstp.com。実際、予測では、今後大きな経済変動がなければ、年間で一桁台の価格上昇にとどまるとされていますsofi.com。これは、健全な安定化を示唆しており、市場は成長しているものの、より持続可能な長期的成長につながる穏やかなペースとなっています。

2025年の商業用不動産トレンド

ミネアポリスの商業用不動産の状況は、2025年においてさまざまな結果が見られるストーリーです。一方で、オフィス部門は苦戦しており、パンデミック後の影響やハイブリッドワークへの移行の中で立て直しを図っています。ミネアポリス中心部のオフィス空室率は約28～29%に急上昇しており、全国平均（約19.5%）よりもかなり高い水準ですenr.com。多くの企業が規模を縮小したりリモートワーク方針を採用したことで、ダウンタウンの高層ビルには空きフロアが目立っています。従業員が徐々にオフィスに戻りつつあるものの、大きな区画のスペースは依然として十分に活用されていません。2025年第1四半期には、ミネアポリスCBD（中心業務地区）で純吸収がマイナス（賃貸よりも退去が多い状態）が続き、大手テナントがスペースを縮小しましたforterep.com。注目すべき例としては、法律事務所や企業がスペースを統合し、これがダウンタウンのオフィス吸収を年初に13万平方フィート以上のマイナスに押し下げましたforterep.com。家主側は、テナントをこれらのタワーに呼び戻すために積極的な賃貸インセンティブや値下げで対応していますforterep.com。

しかし、オフィス市場がすべて暗いわけではありません。郊外や近代的なクラスAオフィスはより良い状況にあり、「質への移行」の傾向を示していますforterep.com。リースを行う企業は、従業員に「通勤する価値」を感じさせるために、より小さく高品質なスペースと優れたアメニティを求めていますforterep.com。アップデートされた協働型ワークスペースを備えた郊外のオフィスパークは、場合によっては満室に達していますforterep.com。全体として、ツインシティーズのオフィス市場は2025年第1四半期にわずかな純吸収のプラスを記録しました。これは2022年初頭以来初めての増加であり、オフィス不況の最悪期が過ぎつつあることを示唆していますforterep.com。それでも、空室率は全体で約20～24%（ダウンタウンではさらに高い）ままですforterep.comforterep.com。ダウンタウンの古いクラスB/Cビルは特に厳しい状況にあり、多くが用途転換（例：アパートや複合用途への転換）を解決策として検討されています。2024年後半、ミネアポリス市はオフィスから住宅への転換を円滑化する条例を可決し、投資家が空きビルを再活用しやすいように、数年間は特定のゾーニング規制や手頃な価格の住宅要件を免除しましたenr.comenr.com。この政策は、住宅を増やし空きオフィススペースを減らすことで、ダウンタウンの活性化に取り組む市の姿勢を示しています。

オフィスとは対照的に、工業用および物流用不動産は好調です。ミネアポリス・セントポールの工業用市場は、全米でも最も強い市場の一つであり、空室率は約4%という低水準を維持しています。これは絶え間ないテナント需要によるものですcolliers.com。都市圏の最新の倉庫や配送センターは、eコマースや製造業の成長により、高い稼働率と賃料の上昇が続いています。新たな工業用プロジェクトが供給されても、すぐに吸収されており、Lee & Associatesのレポートでは2025年第1四半期の工業用空室率は4%未満、力強い吸収が年初に約80万平方フィートに達したと指摘していますview.ceros.com。投資家はこの分野に殺到し、工業用不動産は人気の資産となっています。小売用不動産はややまちまちです。近隣型ショッピングセンターや郊外の小売ストリップは、特に食品スーパーや体験型テナントが入っている場合、堅調に回復しています。しかし、ダウンタウンの小売は苦戦しています。これはオフィスワーカーの来街者数減少や治安への懸念が影響しています。特に都市部の有名店舗（例：ターゲットは2023年に業績不振のアップタウン店舗を閉鎖）は、売上低迷や治安上の理由で撤退しています。しかし全体として、ツインシティーズの消費支出は健全で、主要立地の小売空室率は比較的低い水準です。集合住宅の商業不動産（アパートメントビル）も好調で、実質的に住宅市場の一部として高い稼働率と賃料上昇を享受しています（賃貸動向のセクションで詳述）。

まとめ: 2025年のミネアポリスの商業セクターは、二極化した市場の物語です。オフィススペースは調整と再発明の時期にあり、工業用および集合住宅物件は高い需要があります。オフィス市場の最終的な回復は、創造的な再利用やダウンタウンの活気の回復にかかっています。一方、投資家は倉庫、アパート、特殊用途など、現在の経済の原動力に合致した分野に強気です。

住宅購入と賃貸の動向

購入と賃貸のバランスは、ミネアポリスで興味深い形で変化しています。住宅購入需要は依然として強いものの、多くの潜在的購入者は高価格と高金利という二重の壁により手頃さの課題に直面しています。その結果、一部の住民は住宅購入を先送りし、賃貸を継続しており、堅調な賃貸市場を支えています。

購入側では、2025年のミネアポリスの購入者は競争の激しい環境を乗り越えなければなりません。前述の通り、魅力的な住宅にはしばしば複数のオファーがリスト価格を上回って入りますzillow.com。買い手は、取引を勝ち取るために、素早い入札や希望価格以上の提示、条件の放棄など、戦略的かつ積極的にならざるを得ませんkstp.com kstp.com。特に初めての購入者は圧迫感を感じています。中央値の販売価格が約34万3千ドルzillow.comで、30年固定金利の住宅ローンが約7%と高いため、多くのエントリーレベル世帯にとって月々の支払いは大きな負担です。それでも、ミネアポリスの住宅価格は全国中央値（約42万3千ドル）より依然として低く、家賃も全米平均より24%安いため、ツインシティーズは大都市基準では比較的手頃な価格を維持していますzillow.com sofi.com。この相対的な手頃さと強い地元の雇用市場が相まって、多くの若いプロフェッショナルや家族が適切な住宅が見つかれば購入を熱望しています。問題は主に供給と資金調達コストであり、購入意欲の欠如ではありません。これはオープンハウスの混雑や素早い売却期間からも明らかです。

一方、ミネアポリスの賃貸動向は活気があり、市場が引き締まっています。実際、ミネアポリスは2025年に賃貸者が注目すべき「都市No.1」に選ばれており、入居希望者からの関心が急増していますrentcafe.com rentcafe.com。2024年を通じて、主要プラットフォーム上のミネアポリスの賃貸物件リストはオンラインでのエンゲージメントが30～40%増加しており、これは全米の他都市を上回る数値で、賃貸需要の高まりを示していますrentcafe.com。この需要により、賃貸空室率が低下し、2024年末にはアパートの空室が前年と比べて約16%減少しましたrentcafe.com。その結果、家主は家賃を緩やかに引き上げる余地を得ています。ミネアポリスの平均家賃は2025年半ば時点で約$1,595（全ユニットタイプ平均）で、1年前より約$85（+5%）上昇していますzillow.com zillow.com。2025年初頭には家賃の上昇が一時的に落ち着き（6月から7月にかけて月ごとの増加はなし）zillow.com、年単位で見ると、パンデミックによる軟化期間を経てミネアポリスの家賃は緩やかに上昇傾向にあります。重要なのは、沿岸部の市場よりも大幅に低い水準にとどまっていることで、全米平均家賃より約25%低いzillow.comため、家賃の高い地域からの賃貸者を惹きつけている理由の一つとなっています。

借家人は確かに競争に直面しています：入居率が約94～95%ということは、質の高い物件はすぐに埋まるということですmmgrea.com mmgrea.com。近年はクラスAの高級アパートが（特にダウンタウンやアップタウン／ノースイーストで）供給されており、ハイエンドの借家人により多くの選択肢を提供しています。しかし新築のペースは鈍化しており（2025年には都市圏全体で新規供給は約4,300戸と、2024年の1万戸超から大幅減）mmgrea.com mmgrea.com、そのため賃貸物件の供給はさらに逼迫する見込みです。この限られた新規供給により、家賃の上昇率は2025年まで年3～4%程度でプラスを維持する見通しですmmgrea.com。それでもミネアポリス市当局は住宅のアクセス性維持に配慮しています。2025年時点でミネアポリスには家賃統制条例は施行されていませんhemlane.comが、市は家賃安定化策を検討中で、新たな借家人保護法（例：大幅な家賃値上げ時に60日前通知を義務付け）も制定していますhemlane.com。借家人は今後の政策変更に注目すべきですが、現時点では市場は需給バランスで動いており、需要は高い状況です。

まとめると、ミネアポリスでの住宅購入は競争が激しく高コストなため、一部世帯はより長く賃貸にとどまる傾向にあり、それが賃貸市場をさらに活性化させています。購入希望者も借家人も、それぞれの市場で在庫不足に直面しています。購入できる人にとっては、ミネアポリスは多くの都市圏よりやや手頃な価格であり、借りる人にとっては、手ごろな価格で魅力的な都市型ライフスタイルを提供しています。借家人の割合が高い（市民の半数以上が賃貸暮らし）ことは、次に述べるように投資家にとってもチャンスとなっています。

投資機会とリスク

ミネアポリスは2025年において、不動産投資の多様な機会を提供する一方、投資家が考慮すべきリスクも進化しています。機会の面では、市場の複数のセグメントに有望な動きが見られます：

住宅賃貸 & ビルド・トゥ・レント ： 賃貸市場が活況 （入居率95％、家賃上昇中）の中、 集合住宅や一戸建て賃貸 への投資は堅実なリターンをもたらす可能性があります。市内には多くの学生や若手プロフェッショナルがいるため、 安定した賃貸需要 が見込めますsofi.com。例えばミネソタ大学や他の大学周辺の地域は、入居者候補が豊富で空室率も低いです。さらに、ミネアポリスの新たなゾーニング柔軟化（従来の一戸建て用地に最大三戸まで建築可能）は、小規模投資家にも デュプレックス／トリプレックス物件の開発 のチャンスを与えていますsofi.com。これにより需要の高いエリアで賃貸ユニットを増やすことができます。投資家オーナーは一部のユニットに住み、他を賃貸することでハウスハックの可能性も活かせます。この政策変更は 住宅供給と手頃な価格の促進 を目的としており、投資家にとっては人気エリアでの複数戸住宅への転換や新築による価値向上のチャンスとなります。

： （入居率95％、家賃上昇中）の中、 への投資は堅実なリターンをもたらす可能性があります。市内には多くの学生や若手プロフェッショナルがいるため、 が見込めますsofi.com。例えばミネソタ大学や他の大学周辺の地域は、入居者候補が豊富で空室率も低いです。さらに、ミネアポリスの新たなゾーニング柔軟化（従来の一戸建て用地に最大三戸まで建築可能）は、小規模投資家にも のチャンスを与えていますsofi.com。これにより需要の高いエリアで賃貸ユニットを増やすことができます。投資家オーナーは一部のユニットに住み、他を賃貸することでハウスハックの可能性も活かせます。この政策変更は を目的としており、投資家にとっては人気エリアでの複数戸住宅への転換や新築による価値向上のチャンスとなります。 過小評価されている地域 ：ミネアポリスには、 「安く買い、改善し、高く貸す／売る」 シナリオが期待できる地域がいくつかあります。例えば ニアノース 地区は、これまで投資が少なかったものの、今では注目の新興エリアとなっています。ニアノースの住宅価格は 過去1年で約10％上昇 しましたが、依然として 市全体の中央値を大きく下回っており 、今後の値上がり余地があることを示していますsofi.com。このような地域で 古い住宅のリノベーション やインフィル住宅の開発に注力する投資家は、市の経済的包摂を促進する取り組み（例：下記のアッパーハーバー計画などでノースミネアポリスが活性化）から恩恵を受ける可能性があります。同様に、 ウィッティア、ノースイースト・ミネアポリス、フィリップス などの地域も比較的低い参入価格でありながら、トレンディな地区に隣接しているため、市の成長とともに大きな上昇余地が期待できます。最近の例では、 ノースイースト・ミネアポリス サブマーケットは、 メトロ内で最も高いアパート入居率（95％超） を誇り、その人気と新規建設の少なさからmmgrea.com、投資家が新たに供給するユニットへの強い賃貸需要が示唆されています。

：ミネアポリスには、 シナリオが期待できる地域がいくつかあります。例えば 地区は、これまで投資が少なかったものの、今では注目の新興エリアとなっています。ニアノースの住宅価格は しましたが、依然として 、今後の値上がり余地があることを示していますsofi.com。このような地域で やインフィル住宅の開発に注力する投資家は、市の経済的包摂を促進する取り組み（例：下記のアッパーハーバー計画などでノースミネアポリスが活性化）から恩恵を受ける可能性があります。同様に、 などの地域も比較的低い参入価格でありながら、トレンディな地区に隣接しているため、市の成長とともに大きな上昇余地が期待できます。最近の例では、 サブマーケットは、 を誇り、その人気と新規建設の少なさからmmgrea.com、投資家が新たに供給するユニットへの強い賃貸需要が示唆されています。 商業バリューアッド ：より多くの機関投資家にとって、ミネアポリスの 苦境にあるオフィスセクター は、変装したチャンスかもしれません。ダウンタウンのオフィスビルが大幅な割引価格で取引されており（パンデミック前の価値の一部で売却されたものもあります）、長期的なビジョンを持つ賢明な投資家は、これらの資産を 取得し、再活用する ことができるかもしれません。市のコンバージョン規制の緩和により、苦戦しているオフィスを 複合用途または住宅 ビルに転換するのが容易になっていますenr.com。これらのコンバージョンをうまく進められるデベロッパーは、2030年までに大きく価値が上昇した資産を所有しているかもしれません（空きオフィスタワーをトレンディなロフトアパートやテックキャンパスに転換することを想像してください）。リスク（転換コスト、資金調達の確保など）はありますが、成功すれば ダウンタウン再生の一翼を担い 、利益を得る可能性もあります。オフィス以外にも、全国チェーンが撤退した 都市型小売スペース は、フードホール、エンターテインメント施設、またはポストコロナの需要により合致した地域サービスへと再活用される可能性があります。

：より多くの機関投資家にとって、ミネアポリスの は、変装したチャンスかもしれません。ダウンタウンのオフィスビルが大幅な割引価格で取引されており（パンデミック前の価値の一部で売却されたものもあります）、長期的なビジョンを持つ賢明な投資家は、これらの資産を ことができるかもしれません。市のコンバージョン規制の緩和により、苦戦しているオフィスを ビルに転換するのが容易になっていますenr.com。これらのコンバージョンをうまく進められるデベロッパーは、2030年までに大きく価値が上昇した資産を所有しているかもしれません（空きオフィスタワーをトレンディなロフトアパートやテックキャンパスに転換することを想像してください）。リスク（転換コスト、資金調達の確保など）はありますが、成功すれば 、利益を得る可能性もあります。オフィス以外にも、全国チェーンが撤退した は、フードホール、エンターテインメント施設、またはポストコロナの需要により合致した地域サービスへと再活用される可能性があります。 工業・物流：前述の通り、工業用不動産は好調です。投資家は引き続き、ミネアポリス・セントポール地域で倉庫、配送センター、フレックス工業施設の建設や購入にチャンスを見出しています。空室率は約4～5％colliers.comで、テナントも豊富です――eコマースのフルフィルメントから医療機器メーカー（地域の特産）まで多岐にわたります。主要高速道路や鉄道回廊近くの土地や再開発用地は特に価値があります。工業用のキャップレートは圧縮されていますが、（サプライチェーン需要に支えられた）長期的な見通しは依然として強く、比較的安定した投資先となっています。

もちろん、すべてのチャンスにはリスクと課題が伴います。ミネアポリス市場における主なリスクは以下の通りです：

金利および資金調達リスク ：高い借入コストは、 投資家と住宅購入者の双方にとって最大の直近の障壁 です。住宅ローン金利や商業ローン金利が数年前のほぼ2倍となっているため、 取引の採算が合いにくくなっています 。投資家は債務返済負担の増加に直面し、利益率が薄くなったり、物件に支払える金額が減ったりします。金利がさらに上昇したり、高止まりが続いたりすれば、不動産価値が下落する可能性もあります（特に高レバレッジの商業物件）。逆に、将来的に金利が下がれば、取引活動が一気に活発化する可能性もありますが、そのタイミングは不透明です。慎重な投資家は、資金調達に関して保守的な前提でアンダーライティングを行っています。

：高い借入コストは、 です。住宅ローン金利や商業ローン金利が数年前のほぼ2倍となっているため、 。投資家は債務返済負担の増加に直面し、利益率が薄くなったり、物件に支払える金額が減ったりします。金利がさらに上昇したり、高止まりが続いたりすれば、不動産価値が下落する可能性もあります（特に高レバレッジの商業物件）。逆に、将来的に金利が下がれば、取引活動が一気に活発化する可能性もありますが、そのタイミングは不透明です。慎重な投資家は、資金調達に関して保守的な前提でアンダーライティングを行っています。 規制および税制の状況 ：ミネアポリスは一般的に住宅推進派ですが、投資家は 政策の変更 に注意を払うべきです。注目すべき分野の一つは 家賃規制 です。 ミネアポリスは2025年時点で家賃安定化を施行していません （有権者による承認があったにもかかわらず）hemlane.comが、議論は活発です。姉妹都市のセントポールは3%の家賃上限（後に新築物件の免除を追加）を導入しており、ツインシティーズで家賃規制への政治的な意欲があることを示しています。もしミネアポリスで厳格な家賃規制が導入されれば、家賃の上昇が抑えられ、家主の物件価値に影響を与える可能性があります。もう一つの要因は固定資産税です。ヘネピン郡の固定資産税率（約1.1%）は全米平均をやや上回っており、 商業用不動産価値の下落 により、 税負担が住宅所有者にシフトしつつあります sofi.com。住宅や投資用不動産の固定資産税評価額が大幅に上昇すれば、リターンが圧迫されます。現時点では税金は管理可能ですが、市が部門間で税基盤を調整する中で注視すべき傾向です。

：ミネアポリスは一般的に住宅推進派ですが、投資家は に注意を払うべきです。注目すべき分野の一つは です。 （有権者による承認があったにもかかわらず）hemlane.comが、議論は活発です。姉妹都市のセントポールは3%の家賃上限（後に新築物件の免除を追加）を導入しており、ツインシティーズで家賃規制への政治的な意欲があることを示しています。もしミネアポリスで厳格な家賃規制が導入されれば、家賃の上昇が抑えられ、家主の物件価値に影響を与える可能性があります。もう一つの要因は固定資産税です。ヘネピン郡の固定資産税率（約1.1%）は全米平均をやや上回っており、 により、 sofi.com。住宅や投資用不動産の固定資産税評価額が大幅に上昇すれば、リターンが圧迫されます。現時点では税金は管理可能ですが、市が部門間で税基盤を調整する中で注視すべき傾向です。 経済的および人口動態的リスク ：ミネアポリスの経済は多様（金融、医療、小売本社、教育など）であり、安定性をもたらしています。それでも、投資家はマクロリスクを考慮すべきです。大きな 景気後退 があれば、すべての不動産需要が弱まる可能性があります。 雇用成長 は控えめで爆発的ではないため、テナントや購入者需要の過度に楽観的な予測は的を外すかもしれません。市内の人口増加はプラスですが急速ではなく、地域の成長の多くは郊外で起きています。そのため、（高級ダウンタウンコンドミニアムのような）特定の投資は購入者層が限られる可能性があります。 犯罪および治安に対する認識 も地域リスクの一つです。ミネアポリスは2020～2021年に市民の不安や犯罪率の上昇に直面し、これがダウンタウンや一部の地域の魅力に影響を与えました。市は安全性の向上とイメージ回復に取り組んでいますが、影響を受けた地域の投資家は世間の認識や回復状況に注意を払う必要があります。

：ミネアポリスの経済は多様（金融、医療、小売本社、教育など）であり、安定性をもたらしています。それでも、投資家はマクロリスクを考慮すべきです。大きな があれば、すべての不動産需要が弱まる可能性があります。 は控えめで爆発的ではないため、テナントや購入者需要の過度に楽観的な予測は的を外すかもしれません。市内の人口増加はプラスですが急速ではなく、地域の成長の多くは郊外で起きています。そのため、（高級ダウンタウンコンドミニアムのような）特定の投資は購入者層が限られる可能性があります。 も地域リスクの一つです。ミネアポリスは2020～2021年に市民の不安や犯罪率の上昇に直面し、これがダウンタウンや一部の地域の魅力に影響を与えました。市は安全性の向上とイメージ回復に取り組んでいますが、影響を受けた地域の投資家は世間の認識や回復状況に注意を払う必要があります。 建設コストとサプライチェーン：開発プロジェクトにおいて、コスト面は大きなリスクです。建設資材費や労働力不足が経費を押し上げており、手頃な価格で住宅を建設することが困難になっていますblog.housingfirstmn.org。ミネソタ州は、規制コストと土地コストが非常に高い場所として注目されており、これが手頃な価格の住宅を十分に供給できない要因となっていますblog.housingfirstmn.org。これらの傾向が続けば、開発の利益率は厳しいままで、新規プロジェクトのパイプラインも低調にとどまる可能性があります。これは既存資産の所有者にとっては（競争が減るため）良いことですが、開発業者にとってはリスクです。さらに、関税の再発やサプライチェーンの混乱（鉄鋼、木材など）が再び起これば、建設コストがさらに上昇する可能性がありますenr.com。

まとめると、ミネアポリスは堅実な不動産の基礎と成長の可能性を持っていますが、投資家は戦略的かつ慎重なアプローチで臨むべきです。賃貸住宅、過小評価されている地域、工業用不動産などの機会は魅力的ですが、高い資金調達コスト、規制変更の可能性、実行上の課題といったリスクを軽減することが前提です。物件タイプや都市圏内の立地による分散投資も、これらのリスクをバランスよく管理するのに役立ちます。今賢く投資する人は、今後10年にわたるミネアポリスの進化と人口増加の恩恵を受ける好位置につけることができるでしょう。

主要な不動産開発プロジェクト

2025年のミネアポリスは、重要な不動産開発プロジェクトで活気づいており、市内の一部を再構築することが期待されています。これらのプロジェクトは、変革的な官民連携事業から新しい住宅・商業ビルまで多岐にわたり、現在のニーズへの対応であると同時に、都市の将来の成長への投資でもあります。注目すべき計画中または進行中の主要開発をいくつかご紹介します。

アッパーハーバーターミナル再開発（ノースミネアポリス） – おそらく現在進行中の中で最も野心的なプロジェクトであるアッパーハーバーターミナル（UHT）は、ノースミネアポリスのミシシッピ川沿いにある 48エーカーの敷地 で、かつてのバージ輸送ターミナルから活気ある複合用途の目的地へと生まれ変わろうとしていますmspmag.com mspmag.com。中心となるのは、新しい 8,000席以上のコミュニティ・パフォーミングアーツセンター で、これは有名な音楽会場ファーストアベニューとミネソタオーケストラが共同運営する屋外円形劇場です。最近、市の資金提供が決定し、2025年秋に建設が始まる予定ですmspmag.com mspmag.com。この会場ではコンサートやイベントが開催され、来訪者を呼び込み、周辺開発の起爆剤となることを目指しています。全体として、UHT計画は 3億5,000万ドルの再開発 で、円形劇場だけでなく、 手頃な価格と市場価格の住宅、商業スペース、公園用地やトレイル がノースサイドと川をつなぐ形で含まれていますmspmag.com mspmag.com。市のリーダーたちはこれを「世代を超えた投資」と表現し、ノースミネアポリスに雇用、文化、機会をもたらすとしていますmspmag.com。今後数年で、この場所には新しい 住宅ユニット、20エーカーの公園、ビジネススペース が、象徴的な音楽会場とともに誕生する予定です。プロジェクトは2020年代後半にかけて段階的に進行しますが、 長期的な経済的活性化 と、かつて見過ごされていた川沿いエリアの新たなアイデンティティを約束しています。

– おそらく現在進行中の中で最も野心的なプロジェクトであるアッパーハーバーターミナル（UHT）は、ノースミネアポリスのミシシッピ川沿いにある で、かつてのバージ輸送ターミナルから活気ある複合用途の目的地へと生まれ変わろうとしていますmspmag.com mspmag.com。中心となるのは、新しい で、これは有名な音楽会場ファーストアベニューとミネソタオーケストラが共同運営する屋外円形劇場です。最近、市の資金提供が決定し、2025年秋に建設が始まる予定ですmspmag.com mspmag.com。この会場ではコンサートやイベントが開催され、来訪者を呼び込み、周辺開発の起爆剤となることを目指しています。全体として、UHT計画は で、円形劇場だけでなく、 がノースサイドと川をつなぐ形で含まれていますmspmag.com mspmag.com。市のリーダーたちはこれを「世代を超えた投資」と表現し、ノースミネアポリスに雇用、文化、機会をもたらすとしていますmspmag.com。今後数年で、この場所には新しい が、象徴的な音楽会場とともに誕生する予定です。プロジェクトは2020年代後半にかけて段階的に進行しますが、 と、かつて見過ごされていた川沿いエリアの新たなアイデンティティを約束しています。 ニコレット再接続計画（旧Kmart跡地再開発） – ミネアポリス南部で、都市計画の夢がついに実現しようとしています。 ニコレット・アベニューとレイク・ストリート の交差点で、40年以上も通りをふさいでいた巨大なKmart店舗が撤去されるのです。市は2023年に閉店したKmartを解体し、現在 10エーカーの敷地の再開発案の草案 を発表しましたmprnews.org mprnews.org。このビジョンは、敷地内に ニコレット・アベニューを延伸 （街路網を復元し、近隣地域を再接続）し、その周囲に複合用途開発を行うというものです。計画では、 500戸以上の住宅ユニット （市場価格と手頃な価格の住宅の混在）、必要とされていた フルサービスの食料品店 、小売店、そして公共広場や公園の可能性もあるコミュニティ施設が含まれていますmprnews.org mprnews.org。市当局は、このプロジェクトの一環として 住宅所有と小規模ビジネススペースの機会提供 を重視していますmprnews.org。この地域の歴史を踏まえ、周辺のウィッティアやスティーブンス・スクエアの住民に利益がもたらされるよう、地域住民の意見が重要視されています。インフラ工事（ミッドタウン・グリーンウェイ上の新しいニコレット・アベニュー橋）は2025年末に着工予定ですmprnews.org。建物の垂直開発は2026～2028年に行われる見込みです。このプロジェクトは、その規模だけでなく象徴的な価値も大きいものです。すなわち、 長年の都市の傷跡を癒し 、交通の接続性を向上させ、活気ある交差点に新たな住宅と商業をもたらします。2030年までには、このエリアはアップタウンとダウンタウンをよりスムーズにつなぐにぎやかな拠点となるでしょう。

– ミネアポリス南部で、都市計画の夢がついに実現しようとしています。 の交差点で、40年以上も通りをふさいでいた巨大なKmart店舗が撤去されるのです。市は2023年に閉店したKmartを解体し、現在 を発表しましたmprnews.org mprnews.org。このビジョンは、敷地内に （街路網を復元し、近隣地域を再接続）し、その周囲に複合用途開発を行うというものです。計画では、 （市場価格と手頃な価格の住宅の混在）、必要とされていた 、小売店、そして公共広場や公園の可能性もあるコミュニティ施設が含まれていますmprnews.org mprnews.org。市当局は、このプロジェクトの一環として を重視していますmprnews.org。この地域の歴史を踏まえ、周辺のウィッティアやスティーブンス・スクエアの住民に利益がもたらされるよう、地域住民の意見が重要視されています。インフラ工事（ミッドタウン・グリーンウェイ上の新しいニコレット・アベニュー橋）は2025年末に着工予定ですmprnews.org。建物の垂直開発は2026～2028年に行われる見込みです。このプロジェクトは、その規模だけでなく象徴的な価値も大きいものです。すなわち、 、交通の接続性を向上させ、活気ある交差点に新たな住宅と商業をもたらします。2030年までには、このエリアはアップタウンとダウンタウンをよりスムーズにつなぐにぎやかな拠点となるでしょう。 ノースループ・グリーン開発 – ダウンタウンのすぐ北西に位置するトレンディなノースループ地区で、大規模な複合用途キャンパスである North Loop Green が完成間近です。デベロッパーのHinesが主導するこのプロジェクトは2021年末に着工し、2025年までに 高級アパート、オフィススペース、小売店、公共の集いの場 を融合させた施設を提供しています。新しい 住宅タワーとオフィスビル が目玉で、これらは市内で最も高いとされるスカイウェイで接続されています。キャンパスには“The Green”と呼ばれる1エーカーの都市公園／広場があり、コミュニティイベントが開催されますmillcitytimes.com。North Loop Greenは2025年のCoStar Impact Awardで年間最優秀開発として表彰されていますcostar.com costar.com。その人気は、倉庫街からミネアポリスで最も人気のある地区の一つへと変貌を遂げたノースループの魅力を裏付けています。現代的なワークスペースと数百戸の新しい住宅ユニットをライブ・ワーク・プレイ環境で提供することで、このプロジェクトは 現在の需要に応え 、かつ 今後のダウンタウン隣接開発の手本 となっています。North Loop Greenは今後1年でさらに多くのレストランやショップがオープンし、地区をさらに活気づけることが期待されています。

– ダウンタウンのすぐ北西に位置するトレンディなノースループ地区で、大規模な複合用途キャンパスである が完成間近です。デベロッパーのHinesが主導するこのプロジェクトは2021年末に着工し、2025年までに を融合させた施設を提供しています。新しい が目玉で、これらは市内で最も高いとされるスカイウェイで接続されています。キャンパスには“The Green”と呼ばれる1エーカーの都市公園／広場があり、コミュニティイベントが開催されますmillcitytimes.com。North Loop Greenは2025年のCoStar Impact Awardで年間最優秀開発として表彰されていますcostar.com costar.com。その人気は、倉庫街からミネアポリスで最も人気のある地区の一つへと変貌を遂げたノースループの魅力を裏付けています。現代的なワークスペースと数百戸の新しい住宅ユニットをライブ・ワーク・プレイ環境で提供することで、このプロジェクトは 、かつ となっています。North Loop Greenは今後1年でさらに多くのレストランやショップがオープンし、地区をさらに活気づけることが期待されています。 ダウンタウン・イースト – タワーおよび公園プロジェクト : ダウンタウン・イースト（U.S.バンク・スタジアムやガスリー・シアター周辺エリア）は近年建設ラッシュが続いており、2025年もその動きが続いています。 RBCゲートウェイ・タワー は、ダウンタウンのニコレット・モール端にある37階建ての超高層ビルで、2023年にRBCウェルスマネジメント本社、フォーシーズンズホテル、高級コンドミニアムがオープンしました。これはダウンタウンの長期的な展望への自信を示す大きな追加となりました。さらに、Ryan Companiesは2024年に 4th & Parkの25階建てアパートタワー を完成させ、ダウンタウン・イーストに350戸の新しい賃貸ユニットをもたらしましたenr.com。これらのプロジェクトは Commons Park やスタジアムと相まって、市中心部に新たな住宅地を形成しています。市はまた、隣接する一部の古いオフィスビルを住宅に転換することも検討しており、これによりダウンタウンの人口がさらに増加する可能性があります。一方、 Metrodome Square （スタジアム近くの地上駐車場）の再開発案も提案されており、今後数年で新たな複合用途高層ビルが建設される可能性があります（計画はまだ構想段階です）。総じて、ダウンタウン・イーストは真の ライブ・ワーク・ネイバーフッド へと変貌しつつあり、かつてのオフィスタワーやイベントスペースだけのイメージを脱却しています。

: ダウンタウン・イースト（U.S.バンク・スタジアムやガスリー・シアター周辺エリア）は近年建設ラッシュが続いており、2025年もその動きが続いています。 は、ダウンタウンのニコレット・モール端にある37階建ての超高層ビルで、2023年にRBCウェルスマネジメント本社、フォーシーズンズホテル、高級コンドミニアムがオープンしました。これはダウンタウンの長期的な展望への自信を示す大きな追加となりました。さらに、Ryan Companiesは2024年に を完成させ、ダウンタウン・イーストに350戸の新しい賃貸ユニットをもたらしましたenr.com。これらのプロジェクトは やスタジアムと相まって、市中心部に新たな住宅地を形成しています。市はまた、隣接する一部の古いオフィスビルを住宅に転換することも検討しており、これによりダウンタウンの人口がさらに増加する可能性があります。一方、 （スタジアム近くの地上駐車場）の再開発案も提案されており、今後数年で新たな複合用途高層ビルが建設される可能性があります（計画はまだ構想段階です）。総じて、ダウンタウン・イーストは真の へと変貌しつつあり、かつてのオフィスタワーやイベントスペースだけのイメージを脱却しています。 インフラのアップグレード（交通機関と道路）：建物に加えて、いくつかの大規模なインフラプロジェクトが不動産に影響を与えます。メトログリーンライン延伸（サウスウェストLRT）は、ミネアポリス中心部と南西部の郊外（セントルイスパーク、ホプキンス、ミネトンカ、終点イーデンプレーリー）を結ぶ、27億ドル規模のライトレールプロジェクトです。2027年の運行開始が予定されており、すでに将来の駅周辺では交通指向型開発が進んでいます。ミネアポリス市内では、ターゲットフィールドから始まり、ブリンモーやケニルワース回廊付近に駅が設置されます。路線開業が近づくにつれ、開発業者がこれらの駅周辺の土地を新たな住宅や商業利用のために狙う動きが予想され、交通アクセスの魅力に賭けています。さらに、市の2025年資本改善計画には、2億2500万ドル以上のインフラ工事が含まれており、道路再建（9マイル以上の道路）から800本以上の鉛製給水管の交換まで多岐にわたります。minneapolismn.gov kstp.com。注目すべき道路プロジェクト（ヘネピンアベニューの再整備など）や橋の改良は、移動性と安全性を高め、間接的にその地域の不動産価値を支えます。現代的なインフラと交通機関の選択肢は、地域の魅力を高め、市全体の不動産市場を支えます。

これらはほんの一部のハイライトに過ぎません。小規模なプロジェクトも数多く点在しています。例えば、ニアノースやフィリップス地区では新しい手頃な価格の住宅団地が建設中であり、ネットゼロエネルギービルが2025年にミネアポリス公園委員会によって持続可能な設計のモデルとして公開されました。mprnews.org。また、ニコレットモールの交通駅と周辺ブロックの改修計画も進行中です。郊外（市の経済に影響を与える）では、セントポールの旧フォード工場跡地再開発（ハイランドブリッジ）やブルーミントンの巨大なモール・オブ・アメリカのウォーターパークなどのプロジェクトも地域に影響を与えるでしょう。

全体として、ミネアポリスの開発パイプラインは、自らに再投資している都市を反映しています。あらゆる価格帯の住宅を建設し、公共空間を充実させ、アメニティと接続性が成長を促すと見込んでいます。2030年までに、これらのプロジェクトは成果を上げ、市内に新たな「場所」を生み出すと期待されています。たとえば、ノースサイドの再活性化されたリバーフロント、活気を取り戻したシカゴ・レイク交差点、より密集し住みやすくなったダウンタウンなどです。

主要な地区別インサイト

ミネアポリスの不動産は、まさに地区ごとの物語です。市内には83の公式な地区があり、それぞれに個性があり、市全体の平均とは異なる傾向を示すこともあります。2025年の主要な地区別インサイトをいくつかご紹介します。

ノースループ＆ダウンタウン隣接エリア ：ノースループはミネアポリスで最もトレンディな地域の一つとして引き続き注目されています。倉庫を改装したロフト、ブティックショップ、ナイトライフで知られるノースループでは、 住宅価格が昨年比で約13％上昇 sofi.com sofi.comしています。ここの中央値の販売価格（約31万ドル）は実は市の中央値より低く、多くのコンドミニアムがあることを反映していますが、急速に上昇中ですsofi.com sofi.com。需要は強いものの、興味深いことにノースループの物件は平均でやや長く売れ残る傾向があり（約93日、しばしば希望価格より2％低い価格で売却）sofi.com sofi.com、これは新しいコンドミニアムの供給が多いことが主な理由と考えられます。それでも、若い人口と充実したアメニティにより、ノースループは 若手プロフェッショナル や都会的なライフスタイルを求めるリタイア世代の ホットスポット であり続けています。隣接するダウンタウンの各地区では傾向が分かれています： ダウンタウンイースト は新しい開発により人気が高まり（ダウンタウンイーストの中央値は比較的高く、約42万6千ドルzillow.com、新しい高級コンドミニアムのおかげです）。一方、 ダウンタウンウエストとローリングパーク は古い住宅が多く（1970年代の高層コンドミニアムが多数）、市場はやや軟調です。ローリングパークの中央値は実際に前年比で約14％下落しており、そのエリアでは 買い手にとってお得な物件 が見つかることを示していますsofi.com sofi.com。ローリングの住宅やコンドミニアムは市場に長く残りがちで、しばしばリスト価格より安く売却されるため、交渉力は買い手側にありますsofi.com sofi.com。この二極化は、ダウンタウン内でも 新しくアメニティが充実した建物 が、リノベーションされていない古い物件よりもはるかに需要が高いことを示しています。

：ノースループはミネアポリスで最もトレンディな地域の一つとして引き続き注目されています。倉庫を改装したロフト、ブティックショップ、ナイトライフで知られるノースループでは、 sofi.com sofi.comしています。ここの中央値の販売価格（約31万ドル）は実は市の中央値より低く、多くのコンドミニアムがあることを反映していますが、急速に上昇中ですsofi.com sofi.com。需要は強いものの、興味深いことにノースループの物件は平均でやや長く売れ残る傾向があり（約93日、しばしば希望価格より2％低い価格で売却）sofi.com sofi.com、これは新しいコンドミニアムの供給が多いことが主な理由と考えられます。それでも、若い人口と充実したアメニティにより、ノースループは や都会的なライフスタイルを求めるリタイア世代の であり続けています。隣接するダウンタウンの各地区では傾向が分かれています： は新しい開発により人気が高まり（ダウンタウンイーストの中央値は比較的高く、約42万6千ドルzillow.com、新しい高級コンドミニアムのおかげです）。一方、 は古い住宅が多く（1970年代の高層コンドミニアムが多数）、市場はやや軟調です。ローリングパークの中央値は実際に前年比で約14％下落しており、そのエリアでは が見つかることを示していますsofi.com sofi.com。ローリングの住宅やコンドミニアムは市場に長く残りがちで、しばしばリスト価格より安く売却されるため、交渉力は買い手側にありますsofi.com sofi.com。この二極化は、ダウンタウン内でも が、リノベーションされていない古い物件よりもはるかに需要が高いことを示しています。 アップタウン＆サウスウェスト ：アップタウン（レイクストリート／ヘネピンおよびチェーン・オブ・レイクス周辺）は、興味深い変遷をたどってきました。歴史的にはボヘミアンで需要の高いエリア（プリンスによって不朽の名声を得たことも）でしたが、2020～2021年頃には小売店の閉店や社会的不安の影響で一時的に衰退しました。しかし2025年には、 アップタウンは一部で回復傾向 を見せています――中央値の販売価格は過去1年で 約80％も急騰 しましたsofi.comsofi.com。（この驚異的な上昇は、純粋な値上がりというより、売れている物件の種類が変化した――以前は小さなコンドミニアムが多かったのが、今は一戸建てやリノベーション済み物件が多く売れている――ことを反映している可能性が高いです。）それでも、アップタウンの物件は平均で約80日間市場にとどまり、しばしば数％値引きされて売れるため、 やや競争はあるが過熱していない市場 ですsofi.comsofi.com。目利きの買い手なら、古い家をリフォームする意欲があればアップタウンでお得な物件を見つけられるかもしれません。より広いサウスウェスト・ミネアポリス地域（ リンデンヒルズ、フルトン、ケニー、アルマタージュ などの近隣）は、市内で 最も高価で安定した エリアです。湖や優れた学校の近くに魅力的な一戸建てが多く、家族層から安定した需要があります。例えば、 リンデンヒルズ の中央値の販売価格は約60万ドルsofi.comsofi.comで、市内でも最高水準であり、すでに高値にもかかわらず昨年より0.7％上昇していますsofi.comsofi.com。リンデンヒルズでは、平均して3～4週間で売れ、しばしば複数のオファーが入りますsofi.comsofi.com。近隣の フルトン、アルマタージュ、ケニー も同様で、在庫が非常に少なく、持ち家率が高く、住みやすさも抜群です。これらの地域は 投資家に人気 というより、 価値を維持 し着実に値上がりするという意味で好まれています――ただし、参入価格が高いのが障壁となることも。（多くの投資家は、やや価格が抑えめで、それでも安定している南ミネアポリスの ヘイル、エリクソン、クーパー などの近隣を狙い、より手ごろな住宅と高い賃貸需要を期待していますark7.com ark7.com.)

：アップタウン（レイクストリート／ヘネピンおよびチェーン・オブ・レイクス周辺）は、興味深い変遷をたどってきました。歴史的にはボヘミアンで需要の高いエリア（プリンスによって不朽の名声を得たことも）でしたが、2020～2021年頃には小売店の閉店や社会的不安の影響で一時的に衰退しました。しかし2025年には、 を見せています――中央値の販売価格は過去1年で しましたsofi.comsofi.com。（この驚異的な上昇は、純粋な値上がりというより、売れている物件の種類が変化した――以前は小さなコンドミニアムが多かったのが、今は一戸建てやリノベーション済み物件が多く売れている――ことを反映している可能性が高いです。）それでも、アップタウンの物件は平均で約80日間市場にとどまり、しばしば数％値引きされて売れるため、 ですsofi.comsofi.com。目利きの買い手なら、古い家をリフォームする意欲があればアップタウンでお得な物件を見つけられるかもしれません。より広いサウスウェスト・ミネアポリス地域（ などの近隣）は、市内で エリアです。湖や優れた学校の近くに魅力的な一戸建てが多く、家族層から安定した需要があります。例えば、 の中央値の販売価格は約60万ドルsofi.comsofi.comで、市内でも最高水準であり、すでに高値にもかかわらず昨年より0.7％上昇していますsofi.comsofi.com。リンデンヒルズでは、平均して3～4週間で売れ、しばしば複数のオファーが入りますsofi.comsofi.com。近隣の も同様で、在庫が非常に少なく、持ち家率が高く、住みやすさも抜群です。これらの地域は というより、 し着実に値上がりするという意味で好まれています――ただし、参入価格が高いのが障壁となることも。（多くの投資家は、やや価格が抑えめで、それでも安定している南ミネアポリスの などの近隣を狙い、より手ごろな住宅と高い賃貸需要を期待していますark7.com ark7.com.) ノースイースト＆アーツディストリクト ：ノースイースト・ミネアポリス（セントアンソニー・イースト／ウエスト、ローガンパーク、シェリダン、そして「アーツディストリクト」などの地区を含む）は、着実に発展を続けています。歴史的な住宅と新しいコンドミニアムが混在し、活気あるブルワリーやアートシーンも楽しめます。 ノースイーストの住宅需要は高く 、このエリアの賃貸入居率は最近 95.8%と市内でも最高水準 mmgrea.comであり、雰囲気を求めて多くの人が移り住むことで住宅価格も上昇しています。ノースイーストの一部の地区（例：ローガンパークやベルターミ）は中央値がまだ30万ドル未満で、初めて家を買う人にも比較的手が届きやすく、 リハビリ投資家にとっても有望なターゲット です。賃貸市場が逼迫しているため、NEの小規模な集合住宅も人気です。ノースイーストが独特の雰囲気と相対的な手ごろさを保つ限り、今後も緩やかにジェントリフィケーションが進む可能性が高いでしょう。

：ノースイースト・ミネアポリス（セントアンソニー・イースト／ウエスト、ローガンパーク、シェリダン、そして「アーツディストリクト」などの地区を含む）は、着実に発展を続けています。歴史的な住宅と新しいコンドミニアムが混在し、活気あるブルワリーやアートシーンも楽しめます。 、このエリアの賃貸入居率は最近 mmgrea.comであり、雰囲気を求めて多くの人が移り住むことで住宅価格も上昇しています。ノースイーストの一部の地区（例：ローガンパークやベルターミ）は中央値がまだ30万ドル未満で、初めて家を買う人にも比較的手が届きやすく、 です。賃貸市場が逼迫しているため、NEの小規模な集合住宅も人気です。ノースイーストが独特の雰囲気と相対的な手ごろさを保つ限り、今後も緩やかにジェントリフィケーションが進む可能性が高いでしょう。 ノース・ミネアポリス（カムデン／ニアノース） ：ミネアポリスのノースサイドは歴史的に投資が少なかった地域ですが、変化の兆しが見え始めています。前述の通り、 ニアノース の住宅価格は最近約10%上昇しsofi.com、アッパーハーバーターミナルや複数の手ごろな住宅プロジェクトなど、市の取り組みも資源を投入しています。 ウィラードヘイ、ジョーダン、カムデン などの地区は市内でも最も低価格帯で、一戸建て住宅の多くが25万ドル未満で見つかります。これは 初めて家を買う人 （手の届く所有権を求める）や 投資家 （キャッシュフロー賃貸や転売を狙う）を引き付けています。ただし、犯罪や評価ギャップは依然として課題です。市や地域団体は安全性や学校の改善に取り組んでおり、これが成功すれば大きな成長が期待できます。その間、 投資家は戦略的である必要があります 。価値の高いエリアに近いブロックに注目したり、地域プログラムと連携してリノベーションを行うことが有効です。2030年までに、UHTや交通インフラの改善など計画中の投資が実現すれば、ノース・ミネアポリスは大きく変貌する可能性があります。

：ミネアポリスのノースサイドは歴史的に投資が少なかった地域ですが、変化の兆しが見え始めています。前述の通り、 の住宅価格は最近約10%上昇しsofi.com、アッパーハーバーターミナルや複数の手ごろな住宅プロジェクトなど、市の取り組みも資源を投入しています。 などの地区は市内でも最も低価格帯で、一戸建て住宅の多くが25万ドル未満で見つかります。これは （手の届く所有権を求める）や （キャッシュフロー賃貸や転売を狙う）を引き付けています。ただし、犯罪や評価ギャップは依然として課題です。市や地域団体は安全性や学校の改善に取り組んでおり、これが成功すれば大きな成長が期待できます。その間、 。価値の高いエリアに近いブロックに注目したり、地域プログラムと連携してリノベーションを行うことが有効です。2030年までに、UHTや交通インフラの改善など計画中の投資が実現すれば、ノース・ミネアポリスは大きく変貌する可能性があります。 大学周辺＆サウスイースト ：ミネソタ大学周辺の地区— ディンキータウン、スタジアムビレッジ、マーシーホームズ、プロスペクトパーク —は、学生向け住宅が市場を支配しています。2010年代後半にアパート建設が急増し、キャンパス外の学生用アパートが多く供給されています。パンデミックでキャンパスがリモートになった際は新しい建物の空室率が上がりましたが、学生が戻ると再び埋まりました。大学周辺の家賃は安定しており、マーシーホームズの古いデュプレックスや一戸建てには毎年複数の学生グループが競って入居します。購入希望者にとっては（特にプロスペクトパークなど）美しい歴史的住宅もありますが、賃貸物件も多いです。投資家は学生向け賃貸で利益を上げられますが、入れ替わりが多いためプロの管理が必要です。グリーンラインのライトレールが通っており、キャンパスからダウンタウンへのアクセスも容易で、これも魅力です。入学者数が安定または増加傾向にあるため、大学周辺の賃貸市場は 安定しているが高成長ではない （新規供給が家賃上昇の制約要因）と考えられます。

：ミネソタ大学周辺の地区— —は、学生向け住宅が市場を支配しています。2010年代後半にアパート建設が急増し、キャンパス外の学生用アパートが多く供給されています。パンデミックでキャンパスがリモートになった際は新しい建物の空室率が上がりましたが、学生が戻ると再び埋まりました。大学周辺の家賃は安定しており、マーシーホームズの古いデュプレックスや一戸建てには毎年複数の学生グループが競って入居します。購入希望者にとっては（特にプロスペクトパークなど）美しい歴史的住宅もありますが、賃貸物件も多いです。投資家は学生向け賃貸で利益を上げられますが、入れ替わりが多いためプロの管理が必要です。グリーンラインのライトレールが通っており、キャンパスからダウンタウンへのアクセスも容易で、これも魅力です。入学者数が安定または増加傾向にあるため、大学周辺の賃貸市場は （新規供給が家賃上昇の制約要因）と考えられます。 サウスセントラル（パウダーホーン、フィリップス、ロングフェロー）：ダウンタウン南部およびI-35W東側に広がるこの広いベルト地帯の近隣エリアは、密集した都市型ブロックと静かな住宅街が混在しています。ロングフェローとクーパーはミシシッピ川沿いにあり、公園やバンガローで非常に人気が高く、価格も堅調に上昇しています。クーパーは手頃な価格の住宅と素晴らしい川沿いのトレイルへのアクセスで知られ、家族や投資家のターゲットとなっていますark7.comark7.com。パウダーホーンパークエリアやフィリップス（ミッドタウン・フィリップス、イースト・フィリップスを含む）は中央値の住宅価格が低く（25万ドル未満の物件もあり）、最近は多くの初めての購入者を引き付けて需要が高まっています。これらの地域は多様性があり、小規模な新開発も見られます（例：ミッドタウン・グローバル・マーケット周辺には新しいアパートが建設）。一方で、古い住宅ストックや犯罪の多いエリアも一部存在しますが、地域コミュニティによる投資も活発です。今後数年は、レイクストリート回廊（これらのエリアを通る）が2020年の騒乱からの再建を続ける様子に注目してください。多数の複合用途プロジェクトや改修が計画されており、周辺地域の評価を高めるでしょう。例えば、旧第3分署跡地や焼失した複数の区画が再開発予定で、フィリップスやロングフェローの不動産価値を押し上げる可能性があります。

まとめると、ミネアポリスの各地域は裕福な湖畔の高級住宅地から再生中の都市部まで多岐にわたり、不動産指標もその多様性を反映しています。高級エリア（南西ミネアポリス）はすでに高価で安定しているため成長は緩やかです。新興エリア（北部、南部の一部、北東部）は、追いつきと新たな関心の高まりにより、より速い価値上昇が見られます。購入者や投資家はミクロマーケットの研究が有効です。例えば、ロリングパークやフィリップスではリフォームを前提にすればまだ掘り出し物が見つかりますが、リンデンヒルズやノースループのようなエリアでは高値を支払う必要があるものの、価値の安定性も期待できます。良いニュースは、ほぼすべての地域が市全体の経済的健全性の恩恵を受けていることです。ミネアポリスは地域ごとにバブルや暴落が起こる都市ではなく、いくつかのホットスポットや遅れた地域はあるものの、全体的には着実な成長のパッチワークです。コミュニティ開発の取り組みと市場の力により、歴史的に投資が少なかった地域と他の地域との格差が徐々に縮小しています。2030年までには、現在「発展途上」とされる多くの地域が完全に「到達」した、よりバランスの取れた景観になると予想されます。

2030年までの市場予測と専門家の見通し

今後を見据えると、ミネアポリスの不動産市場は2030年まで継続的な成長が見込まれていますが、2020年代初頭のジェットコースターのような動きと比べて緩やかで持続可能なペースになると予想されます。今後10年の専門家やトレンドの見通しは以下の通りです。

住宅価格の見通し ：地元の不動産経済学者の間では、ミネアポリスおよびツインシティーズ地域の 住宅価格は緩やかに上昇し続ける というのがコンセンサスです。2020～2022年の二桁台の年間上昇の後、市場は2023～2024年に成長の鈍化段階に入り、今後もこの傾向が続くと予想されています。予測では、2020年代後半には 年間2～5％程度の低～中程度の一桁台の上昇率 が見込まれていますsofi.com。この見通しは大きな経済的ショックがないことを前提としています。これは、 住宅供給不足の継続 （特に手頃な価格の住宅）や、持ち家取得年齢に達するミレニアル世代からの安定した需要などの要因を反映しています。 ミネソタ連邦準備銀行および住宅調査 によると、同州は住宅不足に直面しており、ある推計ではミネソタ州は 2030年までに約30万戸の新築住宅 が全所得層の需要を満たすために必要とされていますblog.housingfirstmn.org。建設が大幅に増加しない限り（現状の傾向から見てその可能性は低い）、 需給バランスの不均衡が今後10年間、価格の上昇圧力を維持する ことになります。ただし、住宅ローン金利の上昇が価格上昇のスピードに上限を設けているため、再びブームが起こるのではなく、緩やかな成長が見込まれています。2030年までに、 ミネアポリスの一般的な住宅価値 は現在より約15～25％高くなる可能性があります。例えば、2025年の中央値が34万ドルの場合、これらの傾向が続けば2030年には40万ドル前後になるかもしれません。重要なのは、これらの上昇は 直線的ではない という点です。1～3％の成長にとどまる年もあれば、金利が下がったり所得が上昇したりすれば、5～6％の成長を記録する年もあるでしょう。しかし、外部的な危機がない限り、暴落や長期的な下落は起こりにくいと考えられます。なぜなら、 住宅在庫が比較的タイトな状態を維持する からです。仮に途中で景気後退があったとしても、ミネアポリスの住宅市場は 強固な基盤（多様な経済、低い変動性） を持っており、劇的な価格下落を防ぐはずです。1年程度の横ばいや小幅な下落があっても、根強い需要によってすぐに修正されるでしょう。

：地元の不動産経済学者の間では、ミネアポリスおよびツインシティーズ地域の というのがコンセンサスです。2020～2022年の二桁台の年間上昇の後、市場は2023～2024年に成長の鈍化段階に入り、今後もこの傾向が続くと予想されています。予測では、2020年代後半には が見込まれていますsofi.com。この見通しは大きな経済的ショックがないことを前提としています。これは、 （特に手頃な価格の住宅）や、持ち家取得年齢に達するミレニアル世代からの安定した需要などの要因を反映しています。 によると、同州は住宅不足に直面しており、ある推計ではミネソタ州は が全所得層の需要を満たすために必要とされていますblog.housingfirstmn.org。建設が大幅に増加しない限り（現状の傾向から見てその可能性は低い）、 ことになります。ただし、住宅ローン金利の上昇が価格上昇のスピードに上限を設けているため、再びブームが起こるのではなく、緩やかな成長が見込まれています。2030年までに、 は現在より約15～25％高くなる可能性があります。例えば、2025年の中央値が34万ドルの場合、これらの傾向が続けば2030年には40万ドル前後になるかもしれません。重要なのは、これらの上昇は という点です。1～3％の成長にとどまる年もあれば、金利が下がったり所得が上昇したりすれば、5～6％の成長を記録する年もあるでしょう。しかし、外部的な危機がない限り、暴落や長期的な下落は起こりにくいと考えられます。なぜなら、 からです。仮に途中で景気後退があったとしても、ミネアポリスの住宅市場は を持っており、劇的な価格下落を防ぐはずです。1年程度の横ばいや小幅な下落があっても、根強い需要によってすぐに修正されるでしょう。 賃貸市場と集合住宅 ：ミネアポリスの賃貸セクターは、今後しばらくの間、 家主に有利な状況 が続くと予想されています。入居率は90％台半ばで推移しており、2025年までその水準を維持、もしくはさらに上昇する見込みですmmgrea.com mmgrea.com。新築アパート建設の大幅な減速（2024～2025年に集合住宅開発が大きく後退）によりmmgrea.com、2026～2028年の新規供給は制約される可能性が高いです。これは、 賃貸供給の増加が人口や世帯数の増加に追いつかない ことを意味し、空室率の低水準が続く結果となります。そのため、 家賃は少なくともインフレ率並みかそれをやや上回るペースで上昇し続ける と予想されます。専門家は、今後数年間でミネアポリスの家賃が 年率3～4％程度上昇 すると予測していますmmgrea.com。2030年までには、もし後半に建設が活発化したり経済成長が鈍化した場合、家賃上昇率は年2～3％程度に緩やかになる可能性もあります。しかし、ミネアポリスが大規模な手頃な住宅供給を推進した場合（州は 低所得者向けに10万戸超の手頃な住宅が必要 と認識していますsofi.com）、あるいは持ち家率が上昇した場合、家賃上昇がやや抑制される可能性もあります。ひとつの不確定要素は 家賃安定化政策 です。例えば、ミネアポリスが家賃上昇を年3～5％に制限する家賃規制を導入した場合、対象物件の家賃上昇は直接的に制限されます。そうでなければ、市場の力によって家賃は緩やかに上昇し続けるでしょう。2030年までに、平均家賃は現在より15～20％ほど高くなる可能性があり、これはおおよそ所得の伸びと一致します。賃貸市場はまた、 人口動態 にも影響されます。Z世代が労働市場に参入し、空の巣世代が住み替えを進めることで、賃貸需要は十分にあります。しかし、住宅ローン金利が正常化して低下すれば、現在の賃貸者の一部が初めての購入者となり、2020年代後半には賃貸需要がやや緩和される可能性もあります。

：ミネアポリスの賃貸セクターは、今後しばらくの間、 が続くと予想されています。入居率は90％台半ばで推移しており、2025年までその水準を維持、もしくはさらに上昇する見込みですmmgrea.com mmgrea.com。新築アパート建設の大幅な減速（2024～2025年に集合住宅開発が大きく後退）によりmmgrea.com、2026～2028年の新規供給は制約される可能性が高いです。これは、 ことを意味し、空室率の低水準が続く結果となります。そのため、 と予想されます。専門家は、今後数年間でミネアポリスの家賃が すると予測していますmmgrea.com。2030年までには、もし後半に建設が活発化したり経済成長が鈍化した場合、家賃上昇率は年2～3％程度に緩やかになる可能性もあります。しかし、ミネアポリスが大規模な手頃な住宅供給を推進した場合（州は と認識していますsofi.com）、あるいは持ち家率が上昇した場合、家賃上昇がやや抑制される可能性もあります。ひとつの不確定要素は です。例えば、ミネアポリスが家賃上昇を年3～5％に制限する家賃規制を導入した場合、対象物件の家賃上昇は直接的に制限されます。そうでなければ、市場の力によって家賃は緩やかに上昇し続けるでしょう。2030年までに、平均家賃は現在より15～20％ほど高くなる可能性があり、これはおおよそ所得の伸びと一致します。賃貸市場はまた、 にも影響されます。Z世代が労働市場に参入し、空の巣世代が住み替えを進めることで、賃貸需要は十分にあります。しかし、住宅ローン金利が正常化して低下すれば、現在の賃貸者の一部が初めての購入者となり、2020年代後半には賃貸需要がやや緩和される可能性もあります。 商業用不動産の将来 ：最大の疑問は、 2030年までにオフィスマーケットがどのように進化するか です。多くのアナリストは、リモート／ハイブリッドワークが一部の労働者にとって恒久的なものとなるため、今後ミネアポリス中心部では従業員1人あたりのオフィススペースがそれほど必要なくなると考えています。そのため、今後5年以上にわたり オフィススペースの統合と再活用が継続 すると予想されます。2030年までには、現在空室となっているオフィスのかなりの部分が 他の用途に転換 されている可能性が高いです――住宅ユニット、ホテル、またはクリエイティブな複合用途スペースなどです。市の簡素化された転換条例（2029年まで有効）は、これをenr.comで加速させることを目的としています。これにより、余剰オフィス在庫が市場から除外されることで、現在約25％以上のオフィス空室率が徐々に通常レベル（おそらく10％台半ば）まで下がる可能性があります。また、 新しいタイプのテナントがダウンタウンに登場 するかもしれません――例えば、ライフサイエンスの研究所や医療施設などが、かつては純粋なオフィスビルだった場所を利用し、商業の多様化が進むでしょう。 小売スペース も引き続き変化していくと考えられます：従来型の小売店に代わり、体験型やサービス志向のビジネス（ジム、クリニック、エンターテインメント施設など）が増え、立地の良い小売回廊では稼働率が安定する見込みです。 工業セクター は引き続き好調を維持するはずです。むしろ、郊外での新たな工業開発は、空室率が健全な6～8％程度に落ち着くまで続くでしょう。2030年のミネアポリスの工業市場は、物流拡大や一部製造業の国内回帰の恩恵を受け、倉庫は満室を維持し、賃料も少なくともインフレ率並みに上昇し続けると考えられます。

：最大の疑問は、 です。多くのアナリストは、リモート／ハイブリッドワークが一部の労働者にとって恒久的なものとなるため、今後ミネアポリス中心部では従業員1人あたりのオフィススペースがそれほど必要なくなると考えています。そのため、今後5年以上にわたり すると予想されます。2030年までには、現在空室となっているオフィスのかなりの部分が されている可能性が高いです――住宅ユニット、ホテル、またはクリエイティブな複合用途スペースなどです。市の簡素化された転換条例（2029年まで有効）は、これをenr.comで加速させることを目的としています。これにより、余剰オフィス在庫が市場から除外されることで、現在約25％以上のオフィス空室率が徐々に通常レベル（おそらく10％台半ば）まで下がる可能性があります。また、 するかもしれません――例えば、ライフサイエンスの研究所や医療施設などが、かつては純粋なオフィスビルだった場所を利用し、商業の多様化が進むでしょう。 も引き続き変化していくと考えられます：従来型の小売店に代わり、体験型やサービス志向のビジネス（ジム、クリニック、エンターテインメント施設など）が増え、立地の良い小売回廊では稼働率が安定する見込みです。 は引き続き好調を維持するはずです。むしろ、郊外での新たな工業開発は、空室率が健全な6～8％程度に落ち着くまで続くでしょう。2030年のミネアポリスの工業市場は、物流拡大や一部製造業の国内回帰の恩恵を受け、倉庫は満室を維持し、賃料も少なくともインフレ率並みに上昇し続けると考えられます。 経済と人口動向 ：ミネアポリスの人口は現在約42万5,000人でsofi.com、2030年までに 緩やかに増加 すると予測されています。メトロポリタン評議会は、2030年までに市の人口が3万～4万人増加し、約46万人に達すると見込んでいます。これは自然増加と国内移住によるもので、雇用機会と住宅供給の維持が前提となります。ツインシティーズ広域圏は2030年までに370万人を超える見通しです。 雇用成長率 は、景気後退がなければ年間1～2％の安定した伸びが見込まれます。医療、テクノロジー、金融などの主要分野が緩やかに拡大しており、不動産市場を支えるでしょう。今後の具体的な好材料としては、 ミネアポリス・セントポールが2027年万博の開催地に立候補 していること（成功すれば）や、NCAAトーナメントなどの大規模イベントが短期的な建設需要や世界的な注目を集める可能性があります。気候面では、ミネソタは水資源が豊富で気候予測も穏やかなため、気候変動の影響が大きい地域から「気候移民」を引き付けるかもしれません。これは推測の域を出ませんが、一部の専門家はアッパーミッドウェストを 長期的な移住の恩恵を受ける地域 と見なしており、これが2030年以降の住宅需要を後押しする可能性があります。

：ミネアポリスの人口は現在約42万5,000人でsofi.com、2030年までに すると予測されています。メトロポリタン評議会は、2030年までに市の人口が3万～4万人増加し、約46万人に達すると見込んでいます。これは自然増加と国内移住によるもので、雇用機会と住宅供給の維持が前提となります。ツインシティーズ広域圏は2030年までに370万人を超える見通しです。 は、景気後退がなければ年間1～2％の安定した伸びが見込まれます。医療、テクノロジー、金融などの主要分野が緩やかに拡大しており、不動産市場を支えるでしょう。今後の具体的な好材料としては、 していること（成功すれば）や、NCAAトーナメントなどの大規模イベントが短期的な建設需要や世界的な注目を集める可能性があります。気候面では、ミネソタは水資源が豊富で気候予測も穏やかなため、気候変動の影響が大きい地域から「気候移民」を引き付けるかもしれません。これは推測の域を出ませんが、一部の専門家はアッパーミッドウェストを と見なしており、これが2030年以降の住宅需要を後押しする可能性があります。 市場の均衡と手頃な価格：2030年までの大きな焦点は、住宅の手頃な価格への対応となるでしょう。現在の傾向が続けば、2030年までにミネアポリスは手頃な価格の住宅の供給と需要のギャップがさらに深刻化する可能性があります。より積極的な政策（ゾーニングの変更、補助金、公民連携など）によって、中所得者層や低所得者層が手の届く住宅の創出が進むかもしれません。市場の観点から見ると、市が数千戸の住宅（コンバージョンや新築を含む）をうまく追加できれば、供給の増加が需要の増加にようやく追いつくのは10年の終わりごろとなり、市場は均衡に向かうでしょう。全米リアルター協会のデータによれば、全国的に在庫は徐々に改善しておりbankrate.com、地元でも2027～2030年には売り手市場からよりバランスの取れた市場への転換が見られるかもしれません。つまり2030年には、2025年よりも買い手に多少の選択肢と交渉力が生まれる可能性があります。住宅価格の上昇も、バランスの取れたシナリオでは年1～3％程度に落ち着くかもしれません。しかし、その到達は主に建設量にかかっており、これは大きな未知数です――現在の予測では建設は加速しておらず、遅れていますmmgrea.com。これが変わらなければ、売り手が優位を保つ期間がしばらく続くかもしれません。

2030年の専門家によるスカイライン展望では：ミネアポリスの不動産は規模が拡大（住宅戸数増加、価値上昇）しつつも、安定化すると予想されます。市内にはダウンタウンやコンバージョンされたスペースに住む住民が増え、賃貸セクターも新しい住宅タイプ（ゾーニング改革による多世帯住宅やADUの増加など）で活況を呈し、オフィススペースは減少するもののより効率的に使われる可能性があります。インフラやコミュニティプロジェクトへの継続的な投資も実を結び、全体的な生活の質が向上し、不動産需要の維持につながるでしょう。予期せぬ混乱がなければ、ミネアポリスは緩やかな価値上昇と拡大の道を進んでおり、長期投資家、住宅所有者、開発業者にとって魅力的な環境となるでしょう。2025年にある地元の建築家が述べたように、「住宅市場は回復する…その始まりがようやく見え始めている」と、現在の建設の停滞は一時的であり、需要に応じて成長が再開するとの楽観的な見方を示していますenr.com enr.com。2030年までにはその成果が見られるはずです――課題を乗り越え、より強く、よりレジリエントな不動産市場を持つミネアポリスへと成長しているでしょう。

