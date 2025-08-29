ソルトレイクシティ不動産2025年：7つの驚くべきトレンド、注目の人気エリア、大胆予測

主な事実のまとめ

1. 2025年の住宅不動産トレンド

2025年のソルトレイクシティの住宅市場は非常に活発な状態が続いていますが、パンデミック期の熱狂的な勢いはやや落ち着いています。主な住宅トレンドとしては、住宅価値の上昇（最近は横ばい）、限られた供給をめぐる激しい競争、特定エリアでの新築住宅建設の急増が挙げられます:

2. 2025年の商業用不動産動向

2025年のソルトレイクシティの商業用不動産分野は、物件タイプごとに対照的な動きを見せています。小売や多世帯賃貸などの分野は空室率が低く好調ですが、従来型オフィス市場は高い空室率とパンデミック後の役割の変化に直面しています。産業用開発は大規模な拡大の後、一息ついている状況です。各主要分野の内訳は以下の通りです。

オフィスマーケット – ハイブリッド時代の高い空室率: ダウンタウン・ソルトレイクのオフィスビルは、調整と適応の時期にあります。2024年末までに、オフィスの空室率は約25.2%に達しました。この劇的な増加は、主にリモートワークやハイブリッドワークの傾向によるものです。多くの企業がオフィス面積を縮小し、余剰スペースをサブリースしたり、拡張を延期したりしています。クラスAオフィス（新しく、最新設備を備えたビル）は依然として関心が高く、健全な賃料を維持していますが、古いクラスB/Cのオフィススペースはこの環境下でテナントの誘致に苦戦しています。オフィススペースの賃料は、年間平均24ドル/平方フィート（フルサービス）で、最良の立地にあるクラスAの一等地では1平方フィートあたり40ドル以上となっています。家主はテナント誘致のためにインセンティブや内装工事を提供しています。良いニュースとしては、オフィス需要が底打ちしつつある可能性があり、2025年初頭には退去のペースが鈍化し、一部の企業が従業員をオフィスに呼び戻し始めたことで、全米でネット吸収率がわずかに改善しました。それでも、ソルトレイクのオフィス部門は、経済や働き方が新たな均衡を見つけるまで、今後数年間は高い空室率が続く可能性があります。高い空室率が続く場合、一部の使われていないオフィスビルの用途変更（例えば、住宅ロフトや複合用途への転換）も検討されています。

小売不動産 – 強く、かつ逼迫： オフィスとは対照的に、ソルトレイク郡の小売スペースは需要が高く、供給が不足しています。2024年第3四半期までに、小売の空室率はわずか2.57%に急落しました ― これは不動産タイプの中でも最も低い水準の一つです。立地の良いショッピングセンターや店舗は強い賃貸需要を享受しており、ユタ州の健全な雇用市場と人口増加が消費支出を後押ししています。小売の平均賃料は年間約1平方フィートあたり22ドル（NNN）まで上昇しており、新しい小売開発も急速に賃貸契約が進んでいます。注目すべきプロジェクトはヘリマンのアカデミービレッジで、急成長中の郊外に小売スペースを拡大する大規模な複合用途型小売センターです。全体的に、開発業者は小売の過剰建設に慎重であるため、新規建設が限られていることと強い需要＝非常に低い小売空室率となっています。実際、ソルトレイクシティでは小売賃料が前年比約6%上昇しており、これは全米でも最も高い小売賃料成長率の一つです。ダウンタウン（シティクリークセンター、ゲートウェイなど）やシュガーハウスのような人気エリアでは、小売スペースはほぼ満室です。不況がなければ、小売スペースの見通しは引き続き良好で、新規建設の波が到来するか消費支出が減速しない限り、空室率の上昇はごくわずかにとどまるでしょう。

工業・倉庫 – ブーム後のやや冷却: ソルトレイクシティは地域の流通および物流の拠点として知られており、2022年まで記録的な低空室率と急速な賃料上昇で工業用不動産が好調な数年間を過ごしました。しかし、2024年までに工業セクターは短期的に供給過剰の段階に達しました。2024年のリース活動は約958,000平方フィートに減少し、2014年以来の最低水準となりました。大手テナントの一部が拡張計画を一時停止したためです。一方、開発業者は過去数年間で数百万平方フィートの新しい倉庫スペースを追加し、工業用空室率は約7.2%まで上昇しました。本質的に、プロジェクトの完成により倉庫は希少から豊富になりました。それに伴い賃料の上昇も減速し、一部の四半期ではわずかに下落しました。この一時的な供給過剰にもかかわらず、長期的な見通しは依然として強いです。ユタ・インランドポートプロジェクト（下記主な開発参照）が現在進行中で、稼働すれば工業用スペースの需要を大幅に押し上げると期待されています。すでに2025年半ばには、まったく新しいBNSFインターモーダル鉄道ターミナルがソルトレイクシティに開業し、インランドポート構想の一環として都市の貨物輸送の役割を強化しました。これにより、倉庫や流通施設を必要とする企業の誘致が期待されます。現時点では、工業用家主は空室を埋めるためにより多くの譲歩を提供するかもしれませんが、2026～2027年には専門家は空室率が再び引き締まると予想しています。経済が新たな供給に追いつくためです。

集合住宅の賃貸 – 逼迫した空室率と建設ブーム: ソルトレイクシティのアパート市場は非常に競争が激しい。2024年末時点の空室率は約2.2%で、運営上はほぼ満室の状態となっている。力強い雇用成長と若いプロフェッショナルの流入が高い賃貸需要を生み出し、多くの本来なら住宅を購入したい人々が、住宅価格の高騰を受けて賃貸に流れた。その結果、家賃が急騰し、平均家賃は2024年末までに前年比約15.1%増の1,632ドル/戸となった。この二桁の家賃上昇は借り手にとっては厳しいが、投資家や開発業者には魅力的だった。市場は新規建設の波で応え、一時はソルトレイク都市圏で12,000戸超の新築集合住宅が建設中（この地域で過去最多の供給パイプライン）。これらのプロジェクトはダウンタウンの高層ビルから郊外のガーデンアパートまで多岐にわたる。2025年初頭には、約5,500戸が依然として建設中（多くのプロジェクトが完成し、ピーク時の12,000戸から減少）。この新規供給はようやく始まり、家賃の安定化が始まっている。実際、2024年末には家賃上昇が鈍化し（年率変化は2024年第4四半期に-1.2%とややマイナスに転じ、新築物件の入居促進のため家主が特典を提供）。今後については、アナリストは家賃が緩やかに再上昇（2025年は+2～3%程度）すると予想している。サブマーケットごとの物語もある。新規供給が多いシュガーハウスのようなエリアでは、家賃上昇が鈍化（2025年は約1%）する一方、ホリデーのように新規建設が少ないエリアでは5%以上の上昇も見込まれる。全体として、ソルトレイクの集合住宅セクターは根本的に強い—低空室率・高需要—が、2025年は新築アパートが借り手に新たな選択肢をもたらし、よりバランスの取れた状態への転換点となる。

3. 買い手・売り手・借り手の市場状況

買い手: 住宅購入者にとって、2025年はチャンスと課題が混在しています。一方で、最近までの激しい入札合戦はやや落ち着き、選べる物件数も少し増え、住宅が以前ほど即座に売れることも少なくなっています。現在、平均的な住宅は売出価格より約1%安く（多くは依然として売出価格かそれ以上で売れている）redfin.comで売れていますが、2021～2022年は売出価格を大きく上回る支払いが一般的でした。つまり、熱心な買い手には交渉のチャンスや、極端な入札合戦を避けられる可能性が出てきています。さらに、価格の上昇は停滞・鈍化しており、過去数年ほど急激に価格が動く状況を追いかける必要はありません。しかし、手頃さは依然として大きな障壁です。6～7%前後の住宅ローン金利とソルトレイクの高価格が重なり、月々の支払いは非常に高額になっています。中央値$588Kの住宅を20%頭金で購入しても、これらの金利では元利合計で月々約$3,000になります。多くの買い手が手が届かなくなり、今も購入を検討している人は（より多くの頭金、ローン金利引き下げ、都市部から離れた安価な物件探しなど）創意工夫が必要です。市場はゆっくりとしか緩和していませんaxios.com。Redfinの指標ではソルトレイクは依然として「非常に競争が激しい」とされており（競争スコア約73/100）、典型的な住宅には2件以上のオファーが入りますredfin.comredfin.com。人気のある地域では、買い手は複数オファーの状況に備え、迅速に行動する必要があります。要するに、2025年の買い手は2021年の混乱から少しは解放されますが、依然として高い価格と忍耐力が求められ、適正価格の理想の住宅を見つけるには時間がかかります。

売り手: 特にスターターおよび中価格帯の住宅を売却する売り手にとって、依然として売り手に有利な市場が続いています。需要が供給を上回っているため、ソルトレイク地域の多くでは、適正価格で即入居可能な物件はすぐに売れます。多くは1か月以内に、ほとんど値下げせずに売却されます。2025年初頭時点での平均市場滞在日数は約44日（最も人気のある物件では約28日）です。redfin.com integrityplace.com。物件の見栄えが良く、市場に合った価格設定であれば、売り手は複数のオファーを期待できることが多いです。ソルトレイクシティの売出価格対成約価格比率は平均で99%～100%超で推移していますredfin.com。つまり、ほとんどの場合で売り手は希望価格で売却できており、最も魅力的な物件では今もなお希望価格を上回る入札合戦が起きています。ただし、売り手がピーク時のようにすべてを掌握しているわけではありません。現在は買い手が減り、価格に敏感になっています。価格が高すぎたり、状態が悪い住宅は、オファーが入らなかったり、値下げが必要になる場合もあります。売り手はもはや「好きな価格をつければ売れる」という状況を期待できません。鑑定評価や買い手の慎重さが戻ってきています。多くの住み替え売り手（別の住宅を購入するために売却する人）は、「ロックイン効果」にも悩まされています。つまり、現在の住宅ローンの低金利を手放して、高金利の市場に再参入しなければならないのです。これが一部の売り手を様子見にさせており、皮肉にも在庫不足の一因となっています。全体として、2025年のソルトレイクシティの売り手は、依然として売り手市場を享受していますが、以前よりややバランスが取れてきています。高値で売るには適正価格と見栄えが重要ですが、概して売り手にとって良い時期であり、ユタ州の経済が需要を支え続けています。

賃貸者: 賃貸者にとって、ソルトレイクシティの市場はここ数年厳しい状況が続いていましたが、間もなく緩和されるかもしれません。アパートの空室率は非常に低く（約2%）、そのため大家が有利となり家賃を大幅に引き上げてきました。賃貸者は通常を大きく上回る家賃の上昇を経験しました。例えば、2023年から2024年にかけて平均家賃が約15%上昇し、SLC都市圏ではmovingonmain.com、全米でも有数の急騰となりました。これにより家計は圧迫され、多くの賃貸者が収入の大部分を住宅費に充てる状況です。特に人気のある地域では賃貸物件の競争が激しく、空き物件が出ると賃貸者はすぐに行動する必要があり、時には家賃を競り上げたり、数か月分の家賃を前払いして物件を確保することもあります。朗報としては、新築アパートの建設ラッシュが進行中で、これが賃貸市場の逼迫を緩和すると見込まれています。2025年と2026年に数千戸の新規物件が供給されることで、賃貸者の選択肢は増えるでしょう。すでに家賃上昇の鈍化の兆しが見られ、2024年後半には家賃の上昇が落ち着き、一部の新築高級物件では入居特典を提供して空室を埋める動きも出ていますmmgrea.com。特にダウンタウンやシュガーハウスのような新築アパートが集中するエリアでは、賃貸者が交渉力を少し取り戻す可能性もあります。それでも、ソルトレイクの家賃は地元の収入に比べて高く、手頃な物件は依然として不足しています。住宅の手頃さを支援するプログラム（所得制限付きアパートや市の手頃な住宅施策など）も追いつこうとしています。まとめると、2025年の賃貸者は賃貸市場の緩やかな変化を期待できそうです。家賃は安定するか、年間2～3%程度の緩やかな上昇にとどまる見込みで、急騰はしないでしょうが、人口増加が続くため大幅な家賃下落も期待できません。厳しい時期を経た賃貸者にとっては慎重ながらも前向きなニュースです。供給の緩和は近づいていますが、人気エリアの質の高い賃貸物件は依然として競争が激しい状態が続くでしょう。

4. 投資機会

ソルトレイクシティの不動産市場は、その強固な経済基盤と人口動態の追い風により、数多くの投資機会を提供しています。住宅賃貸、商業用不動産、開発プロジェクトなど、投資家にとってユタ州の州都は有望な舞台となっています。ここでは、投資家向けの主な機会とトレンドを紹介します:

好調な賃貸投資: 空室率が低く、家賃が堅調なため、ソルトレイクシティの住宅賃貸物件は引き続き魅力的なリターンを生み出しています。家主は家賃の上昇と安定した需要を享受しており、アパートの新築が増えても、都市圏の賃貸人口の増加がそれらを吸収すると見込まれています。ソルトレイクシティ都市圏は近年、全米で最も高い雇用成長率を記録しており（2025年の失業率は非常に低い約2.7%）、これは安定した雇用者の入居者が絶えないことを意味します。雇用拠点や交通機関（例：ダウンタウン、シュガーハウス、マレー）近くの地域は、特に賃貸希望者に人気です。投資家は地域の動向に注意する必要があります。例えば、シュガーハウスでは新築物件が多数供給されており（短期的にはやや空室率が高くなったり、家賃の割引が発生する可能性があります）、一方でミッドベールやウェストバレーシティのような地域では新築が少なく、入居率が高く家賃上昇の余地があるかもしれません。一戸建て住宅の賃貸も需要があり、購入できない多くの家族が郊外のスペースを求めているため、これらは高い家賃を得られることがあります。全体として、賃貸投資家はソルトレイクを高い入居率と堅実な値上がりが期待できる市場と見ており、長期保有の賃貸戦略が魅力的です。近年、キャップレート（利回り）は圧縮されており（集合住宅で4～5%程度）、金利が高止まりする中でやや上昇する可能性があり、2025年後半には投資家にとってより良い参入機会が開けるかもしれません。

バリューアップおよび再開発: オフィス市場の軟化は、実はバリューアップ投資家にとってのチャンスとなっています。空室率の高い古いオフィスビルは、比較的割安で取得できる場合があり、ビジョンを持つ投資家はこれらの物件を再開発または用途変更することができます。例えば、十分に活用されていないオフィスビルを複合用途（アパートや分譲マンションの追加）に転換したり、時代遅れのオフィスを近代化して新たなテナントを誘致することで、大きな利益を得られる可能性があります。ソルトレイクシティの都市計画当局は、特に住宅を増やす場合、用途変更プロジェクトに対して以前より柔軟になっています。同様に、あまり立地の良くない地域の不振な小売物件も、新しい形態への再開発（例えば、古いショッピングモールを住宅と小売の複合施設に転換するなど）が期待できます。都市の成長により、立地の良い土地や古い物件には本質的な長期価値が保証されており、オフィス分野の短期的な困難を乗り越えられる投資家は、市場が再調整した際にリターンを得られるかもしれません。

新興の近隣地域と郊外: 一部の最も急成長しているコミュニティは、初期投資家にとって大きなチャンスを提供します。サウスジョーダンのデイブレイクのようなエリアは、すでにかなり開発が進んでいますが、まだ成長の段階が残っています。デイブレイクの計画されたダウンタウンにおける商業用不動産（新しいショッピングセンター、オフィス、そして最終的にはさらなる雇用拠点など）は、すでに人口が約30,000人いるこの地域が拡大し続ける中で有望となる可能性があります。「シリコンスロープス」エリア（リーハイ、ドレーパー、ソルトレーク郡南部）には数多くのテック企業が集まっており、そのテック回廊沿いの商業用または住宅用開発への投資は、高収入の雇用がその地域に増えるにつれて利益をも

一部の は、初期投資家にとって大きなチャンスを提供します。サウスジョーダンのデイブレイクのようなエリアは、すでにかなり開発が進んでいますが、まだ成長の段階が残っています。デイブレイクの計画されたダウンタウンにおける商業用不動産（新しいショッピングセンター、オフィス、そして最終的にはさらなる雇用拠点など）は、すでに人口が約30,000人いるこの地域が拡大し続ける中で有望となる可能性があります。 エリア（リーハイ、ドレーパー、ソルトレーク郡南部）には数多くのテック企業が集まっており、そのテック回廊沿いの商業用または住宅用開発への投資は、高収入の雇用がその地域に増えるにつれて利益をもたらす可能性があります。ソルトレークシティ市内では、 （グレンデール、ポプラーグローブ）は歴史的に見過ごされてきましたが、再活性化の取り組みが進んでいます。インランドポートやその他の西側への投資により、これらの地域の不動産価値は比較的低い水準から上昇する可能性があります。ホリデーやミルクリークといった確立された郊外では新たな高級開発が進み、依然として非常に強い市場となっています（前述の通り、ホリデーは家賃成長率5%でリードすると予測されていますmmgrea.com）。目利きの投資家は、拡大する の近くの物件にも注目しています。例えば、TRAX路線の延伸や新しいフロントランナー駅の計画などです。交通機関の近くの不動産は、アクセス性の向上によりしばしば価値がより早く上昇します。 主要開発および共同事業: The Point（ドレーパー）やダウンタウン・デイブレイク開発のような大型プロジェクトは、投資家が成長に参加・提携するチャンスを提供します。The Pointは本質的に新しい都市中心部をゼロから建設するもので、数千戸の住宅や数百万平方フィートの研究所、オフィス、小売店などが含まれます。これらの開発に連動した投資家（REIT、ファンド、または直接保有を通じて）は、新たな都市拠点で土地価値や賃料が上昇する恩恵を受ける可能性があります。さらに、ソルトレークシティが獲得した2034年冬季オリンピック開催権により、今後5～7年で会場、宿泊施設、インフラへの大規模な投資が見込まれます。投資家はすでに、新しいホテル、短期賃貸物件、オリンピック期間中の世界中からの来訪者やメディア対応のための施設のアップグレード需要に注目しています。歴史的に、オリンピック開催都市は大会開催前に不動産市場が活性化する傾向があります。2034年は3～5年の投資期間を超えますが、今のうちに（ダウンタウン会場やイベントが開催されるパークシティのリゾートエリアなど）影響を受けそうな地域に資産を配置しておくことは、賢明な長期戦略となるでしょう。

要約すると、ソルトレイクシティは投資家にとってあらゆる要素を少しずつ提供しています。安定した住宅賃貸、商業セクターにおける景気逆行型の選択肢、そして開発地域での成長ストーリーです。常に重要なのはデューデリジェンス――地域市場の特徴、市の計画、経済動向を理解することですが、全体的な雰囲気は不動産投資に対する楽観的なものであり、力強い人口増加と全国的に高まる都市の存在感によって支えられています。axios.com integrityplace.com。

5. 地域別分析

ソルトレイクシティの不動産で最も興味深い点の一つは、各地域ごとに市場が大きく異なることです。丘陵地の歴史地区から谷間の計画都市型郊外まで、この地域は多様なサブマーケットを提供しています。以下は、主要な地域・エリアとその現在の不動産トレンドのスポットライトです。

ソルトレイクシティ中心街： SLCの都市中心部は開発で活気づいています。近年、ダウンタウンでは 新しい高層ビル建設の急増 が見られ、高級アパートやコンドミニアムが新しいオフィスやホテルと並んで追加されました。特に、 アストラタワー が2024年末に完成しました。これは40階建て、高さ450フィートの超高層ビルで、現在ユタ州で最も高い建物ですenr.com。このビルは、ダウンタウンに 377戸の高級住宅ユニット （リゾートのような設備を備えた高級アパートとして販売）を導入しましたenr.comenr.com。これは、人々が都心部に住みたいという自信を反映しています。ダウンタウンの不動産市場には、近代的なコンドミニアムタワー、歴史的なロフト、そして増加する賃貸アパートが特徴です。 ダウンタウンの住宅価格（コンドミニアムを含む）は2025年初頭で平均約49万ドル となり、都市型生活への需要が高まる中、前年比で14%も大幅に上昇しましたintegrityplace.comintegrityplace.com。賃貸希望者も、職場やレストラン、ナイトライフ、文化施設（博物館、劇場、Vivintアリーナなど）への近さを求めてダウンタウンに集まっています。ダウンタウンのライフスタイルは、特に若いプロフェッショナルや子育てを終えた世代に人気です。新しい物件（アストラや他のプロジェクト）が供給されることで、数年前よりもコンドミニアム市場の選択肢は増えましたが、価格は依然としてユタ州で最も高い水準です。入居率も高く、新しいユニットは企業の成長や徒歩圏内の生活の魅力によって吸収されています。 アメニティと交通 ：ダウンタウンはTRAXライトレールやFrontRunner通勤鉄道のハブであり、さらにCity Creek Center（高級ショッピングモール）などのアメニティもあり、不動産価値を高めています。今後も ダウンタウンSLCのさらなる高密度化 が期待されており、特に2034年のオリンピックに向けて住宅タワーの計画が進んでいます。ダウンタウンの土地がより希少になる中、投資家は強気です。課題の一つは手頃な価格の確保であり、市は新しい開発の一部に手頃な住宅を含めるよう取り組んでおり、ダウンタウンが裕福層だけのものにならないようにしています。

SLCの都市中心部は開発で活気づいています。近年、ダウンタウンでは が見られ、高級アパートやコンドミニアムが新しいオフィスやホテルと並んで追加されました。特に、 が2024年末に完成しました。これは40階建て、高さ450フィートの超高層ビルで、現在ユタ州で最も高い建物ですenr.com。このビルは、ダウンタウンに （リゾートのような設備を備えた高級アパートとして販売）を導入しましたenr.comenr.com。これは、人々が都心部に住みたいという自信を反映しています。ダウンタウンの不動産市場には、近代的なコンドミニアムタワー、歴史的なロフト、そして増加する賃貸アパートが特徴です。 となり、都市型生活への需要が高まる中、前年比で14%も大幅に上昇しましたintegrityplace.comintegrityplace.com。賃貸希望者も、職場やレストラン、ナイトライフ、文化施設（博物館、劇場、Vivintアリーナなど）への近さを求めてダウンタウンに集まっています。ダウンタウンのライフスタイルは、特に若いプロフェッショナルや子育てを終えた世代に人気です。新しい物件（アストラや他のプロジェクト）が供給されることで、数年前よりもコンドミニアム市場の選択肢は増えましたが、価格は依然としてユタ州で最も高い水準です。入居率も高く、新しいユニットは企業の成長や徒歩圏内の生活の魅力によって吸収されています。 ：ダウンタウンはTRAXライトレールやFrontRunner通勤鉄道のハブであり、さらにCity Creek Center（高級ショッピングモール）などのアメニティもあり、不動産価値を高めています。今後も が期待されており、特に2034年のオリンピックに向けて住宅タワーの計画が進んでいます。ダウンタウンの土地がより希少になる中、投資家は強気です。課題の一つは手頃な価格の確保であり、市は新しい開発の一部に手頃な住宅を含めるよう取り組んでおり、ダウンタウンが裕福層だけのものにならないようにしています。 シュガーハウス: ダウンタウンから南東に約5マイルの場所に位置する シュガーハウスは、ソルトレイクシティで最もトレンディで人気の高い地区の一つです 。このエリアは、魅力的な歴史（SLCで最も古い地区の一つ）と、活気ある再開発された商業中心地が融合しています。近年、シュガーハウスは開発のホットスポットとなっており、 数千戸の新しい住宅ユニットが追加されて おり、エリアの人口密度とスカイラインが根本的に変化しています。2024年時点で、建設業者はシュガーハウスで 1,400戸以上の新築住宅buildingsaltlake.com buildingsaltlake.com の建設に積極的に取り組んでおり、大規模な複合用途型アパートメントも含まれています。例えば、シュガーアリー開発では、 186戸の賃貸ユニット と1階部分の小売スペースが設けられ、アルタテラプロジェクトでは、2棟でさらに 346戸のアパートメント が追加されますbuildingsaltlake.com buildingsaltlake.com。これらのプロジェクト（および他のいくつか）は2025年までに完成予定で、 シュガーハウスの住宅在庫を約18%拡大します mmgrea.com。このブームによりシュガーハウスは建設ラッシュとなっていますが、それは需要によるものです。人々はこの地区の歩きやすさ、象徴的なシュガーハウスパーク、多様なショップやブルワリー、飲食店のミックスを愛しています。 シュガーハウスの住宅価格 は比較的高く、中央値は60万ドル台半ば（例：2025年初頭で$638K、前年比約8%上昇）integrityplace.comで、その人気の高さを反映しています。住宅の種類はさまざまで、並木道沿いの趣あるバンガローやコテージ、新しい中層コンドミニアムやアパートメントが混在しています。シュガーハウスは若いプロフェッショナルや学生（ウェストミンスター大学に近く、ユタ大学へも車ですぐ）、ダウンサイザーにも人気です。 市場動向: 多くの新しいアパートメント が市場に出ているため、 シュガーハウスの家賃上昇は一時的に鈍化する見込みです mmgrea.com。ユタ州では珍しく、供給が需要に追いついているケースです。短期的には、家主が入居促進のために特典を提供することもあるでしょう。しかし長期的には、シュガーハウスのブランド力により不動産価値は堅調に推移するはずです。人口密度の増加により交通や駐車の問題が生じており、市は交通機関への投資を進めています。特に、 Sライン・ストリートカー（TRAX） はシュガーハウスの奥まで延伸され、2026年までにハイランドドライブに新しい停留所が設けられ、増加する人口に対応しますbuildingsaltlake.com <a href=”hbuildingsaltlake.com。この交通機関の強化により、シュガーハウスはさらに魅力的でアクセスしやすい都市拠点としての地位を確立するでしょう。要するに、シュガーハウスは郊外型の住宅地から本物のアーバンビレッジへと進化しつつあり、不動産市場の動きもそのエキサイティングな成長曲線を反映しています。

ダウンタウンから南東に約5マイルの場所に位置する 。このエリアは、魅力的な歴史（SLCで最も古い地区の一つ）と、活気ある再開発された商業中心地が融合しています。近年、シュガーハウスは開発のホットスポットとなっており、 おり、エリアの人口密度とスカイラインが根本的に変化しています。2024年時点で、建設業者はシュガーハウスで の建設に積極的に取り組んでおり、大規模な複合用途型アパートメントも含まれています。例えば、シュガーアリー開発では、 と1階部分の小売スペースが設けられ、アルタテラプロジェクトでは、2棟でさらに が追加されますbuildingsaltlake.com buildingsaltlake.com。これらのプロジェクト（および他のいくつか）は2025年までに完成予定で、 mmgrea.com。このブームによりシュガーハウスは建設ラッシュとなっていますが、それは需要によるものです。人々はこの地区の歩きやすさ、象徴的なシュガーハウスパーク、多様なショップやブルワリー、飲食店のミックスを愛しています。 は比較的高く、中央値は60万ドル台半ば（例：2025年初頭で$638K、前年比約8%上昇）integrityplace.comで、その人気の高さを反映しています。住宅の種類はさまざまで、並木道沿いの趣あるバンガローやコテージ、新しい中層コンドミニアムやアパートメントが混在しています。シュガーハウスは若いプロフェッショナルや学生（ウェストミンスター大学に近く、ユタ大学へも車ですぐ）、ダウンサイザーにも人気です。 が市場に出ているため、 mmgrea.com。ユタ州では珍しく、供給が需要に追いついているケースです。短期的には、家主が入居促進のために特典を提供することもあるでしょう。しかし長期的には、シュガーハウスのブランド力により不動産価値は堅調に推移するはずです。人口密度の増加により交通や駐車の問題が生じており、市は交通機関への投資を進めています。特に、 はシュガーハウスの奥まで延伸され、2026年までにハイランドドライブに新しい停留所が設けられ、増加する人口に対応しますbuildingsaltlake.com <a href=”hbuildingsaltlake.com。この交通機関の強化により、シュガーハウスはさらに魅力的でアクセスしやすい都市拠点としての地位を確立するでしょう。要するに、シュガーハウスは郊外型の住宅地から本物のアーバンビレッジへと進化しつつあり、不動産市場の動きもそのエキサイティングな成長曲線を反映しています。 The Avenues: ダウンタウンのすぐ北東の丘に位置する The Avenues（しばしば「The Aves」と呼ばれる）は、美しいビクトリア時代の家々、エレガントな並木道、パノラマの街並みで知られる歴史ある高級住宅街です。 ソルトレイクシティで最も古い地区の一つで、その多くが保護された歴史地区に指定されています。 The Avenuesの住宅価値は市内でも最も高い部類に入ります 。2025年時点で、Avenuesの一戸建て住宅の中央値は約75万ドル（約750,000ドル）integrityplace.comで、多くの大型または改装済みの歴史的住宅は100万ドルを軽く超えます。Avenuesの市場は 一貫した強さ を示しており、他のエリアがやや冷え込んだ時期でも、Avenuesでは控えめながらも価格が上昇（2025年初頭で前年比約+1.4%）integrityplace.comしており、この魅力的なエリアに住みたいという需要が根強いことを示しています。Avenuesには、裕福な専門職（近隣の大学病院の医師、弁護士、テック企業の幹部）、学者、そして何世代にもわたって住み続けている家族が混在しています。静かな住宅街の雰囲気と、ダウンタウンやユタ大学まで数分という利便性が絶妙に融合しています。 Avenuesの物件供給は常に逼迫しています 。このエリアの住宅は大量生産されておらず、ほとんどが築100年以上の個性的な物件で、新築は稀（たいていは注文住宅や時折建てられる高級タウンホーム）です。そのため供給はほぼ固定されており、良いAvenuesの家が市場に出るとすぐに売れてしまうことが多いです。2025年初頭には、Avenuesの住宅は平均 38日で売れており（前年の56日から短縮）integrityplace.com 、回転速度が上がっていることが分かります。これは、買い手がこのエリアでの購入機会を逃さないようにしているためでしょう。 コンドミニアム や賃貸を検討している人向けには、Avenuesにも小規模なコンドミニアムや歴史的住宅の地下アパートがいくつかありますが、選択肢は限られており、家賃も高めです。 展望: Avenuesは今後もSLCで最も安定し、人気の高い住宅街の一つであり続けるでしょう。その歴史、建築、立地の組み合わせは他ではなかなか再現できません。一点注意すべきは、急な坂道や古い住宅はメンテナンスが必要であり、すべての家が最新の耐震補強を施されているわけではない点です（地震が多いユタ州では重要な要素）。しかし、全体として購入できる余裕のある買い手にとって、Avenues地区はソルトレイクシティのステータスを象徴し、ここでの投資は歴史的にsteadily.comsteadily.com着実に価値が上昇してきました。

ダウンタウンのすぐ北東の丘に位置する ソルトレイクシティで最も古い地区の一つで、その多くが保護された歴史地区に指定されています。 。2025年時点で、Avenuesの一戸建て住宅の中央値は約75万ドル（約750,000ドル）integrityplace.comで、多くの大型または改装済みの歴史的住宅は100万ドルを軽く超えます。Avenuesの市場は を示しており、他のエリアがやや冷え込んだ時期でも、Avenuesでは控えめながらも価格が上昇（2025年初頭で前年比約+1.4%）integrityplace.comしており、この魅力的なエリアに住みたいという需要が根強いことを示しています。Avenuesには、裕福な専門職（近隣の大学病院の医師、弁護士、テック企業の幹部）、学者、そして何世代にもわたって住み続けている家族が混在しています。静かな住宅街の雰囲気と、ダウンタウンやユタ大学まで数分という利便性が絶妙に融合しています。 。このエリアの住宅は大量生産されておらず、ほとんどが築100年以上の個性的な物件で、新築は稀（たいていは注文住宅や時折建てられる高級タウンホーム）です。そのため供給はほぼ固定されており、良いAvenuesの家が市場に出るとすぐに売れてしまうことが多いです。2025年初頭には、Avenuesの住宅は平均 、回転速度が上がっていることが分かります。これは、買い手がこのエリアでの購入機会を逃さないようにしているためでしょう。 や賃貸を検討している人向けには、Avenuesにも小規模なコンドミニアムや歴史的住宅の地下アパートがいくつかありますが、選択肢は限られており、家賃も高めです。 Avenuesは今後もSLCで最も安定し、人気の高い住宅街の一つであり続けるでしょう。その歴史、建築、立地の組み合わせは他ではなかなか再現できません。一点注意すべきは、急な坂道や古い住宅はメンテナンスが必要であり、すべての家が最新の耐震補強を施されているわけではない点です（地震が多いユタ州では重要な要素）。しかし、全体として購入できる余裕のある買い手にとって、Avenues地区はソルトレイクシティのステータスを象徴し、ここでの投資は歴史的にsteadily.comsteadily.com着実に価値が上昇してきました。 デイブレイク（サウスジョーダン）： デイブレイク はソルトレイクシティ内の伝統的な住宅街ではなく、実際にはサウスジョーダンにある大規模な マスタープラン・コミュニティ で、SLC中心部から南西に約20マイルの場所にあります。しかし、SLCエリアの不動産動向を語る上でデイブレイクを外すことはできません。ここは 新しい郊外の成長の代名詞 となっており、西部アメリカ最大級のマスタープラン開発の一つです。4,000エーカー以上の敷地を持つデイブレイクは2000年代半ばに設立され、現在も拡大中です。完成時には約 20,000戸の住宅 と 900万平方フィート超の商業スペース （オフィス、小売店など）が整備される予定ですhomesindaybreakutah.com。2025年時点で、デイブレイクには約30,000人の住民が暮らしており、今も増加中ですbestutahrealestate.com bestutahrealestate.com。このコミュニティはビレッジコンセプトで設計されており、複数の「ビレッジ」がそれぞれ独自のスタイルと公園を持ち、遊歩道や大きな湖（オカール湖）、そして新たに誕生する都市型中心地 ダウンタウン・デイブレイク でつながっています。デイブレイクの不動産は、コンドミニアムやタウンホーム（一部は40万ドル未満）から、大型一戸建て住宅（湖畔物件は80万ドル超）まで幅広く揃っています。大きな魅力は、 デイブレイクがライフスタイルを重視して造られている 点です。数十の公園、コミュニティプール、スポーツフィールド、カヤック用の人工湖まであります。 最近の動き： 最も注目されているのは、デイブレイクに マイナーリーグの野球場 ができることです。ソルトレイク・ビーズ（トリプルA傘下）が新球場に移転し、デイブレイクのダウンタウンに2025年開業予定ですbestutahrealestate.com bestutahrealestate.com。これは、レストラン、ショップ、オフィス、図書館、パフォーミングアーツセンターを備えた ダウンタウン・デイブレイク の複合用途地区の目玉となりますbestutahrealestate.com bestutahrealestate.com。また、TRAXライトレールの レッドライン駅がデイブレイクに開業 （すでにサウスステーションまで運行中、今後拡張予定）し、住民はSLC全体の交通網に接続できるようになります。<a href=”https://bestutahrealestate.com/news/south-jordan/downtown-daybreak-the-future-home-of-the-bestutahrealestate.com。住宅購入者にとって、Daybreakは最新のデザインと省エネルギー性能を備えた現代的な住宅を提供しており、しばしばソルトレイクシティ中心部よりも1平方フィートあたりの価格が低く、多くの若い家族を引きつけています。その代償は通勤時間です（交通渋滞時にはダウンタウンまで30～40分ですが、多くのDaybreak住民は現在、急成長中のサウスバレーのテックセンターや自宅からリモートで働いています）。 Daybreakの市場動向: 住宅販売は好調で、ビルダーによっては新規分譲に待機リストができることもあります。各ビレッジが開発され、コミュニティが成熟するにつれて価格は着実に上昇しています。しかし、ソルトレイクシティ中心部に近い地域の過度なインフレと比べると、Daybreakは 広さや設備の割に比較的手頃な価格 を維持しています。投資家も注目しており、一部のタウンホームやコンドミニアムは賃貸用として購入されており、多くの人がこのような素晴らしいコミュニティで賃貸住宅を常に求めるだろうと見込まれています。Daybreakは今後も開発が続き（まだ数年の成長が見込まれます）、ユタ州郊外の拡大の指標であり続けるでしょう。実質的に新しい町をゼロから作り上げており、今のところ成功したモデルとなっていて、今後の大規模プロジェクトでも 再現される可能性 があります。

はソルトレイクシティ内の伝統的な住宅街ではなく、実際にはサウスジョーダンにある大規模な で、SLC中心部から南西に約20マイルの場所にあります。しかし、SLCエリアの不動産動向を語る上でデイブレイクを外すことはできません。ここは となっており、西部アメリカ最大級のマスタープラン開発の一つです。4,000エーカー以上の敷地を持つデイブレイクは2000年代半ばに設立され、現在も拡大中です。完成時には約 と （オフィス、小売店など）が整備される予定ですhomesindaybreakutah.com。2025年時点で、デイブレイクには約30,000人の住民が暮らしており、今も増加中ですbestutahrealestate.com bestutahrealestate.com。このコミュニティはビレッジコンセプトで設計されており、複数の「ビレッジ」がそれぞれ独自のスタイルと公園を持ち、遊歩道や大きな湖（オカール湖）、そして新たに誕生する都市型中心地 でつながっています。デイブレイクの不動産は、コンドミニアムやタウンホーム（一部は40万ドル未満）から、大型一戸建て住宅（湖畔物件は80万ドル超）まで幅広く揃っています。大きな魅力は、 点です。数十の公園、コミュニティプール、スポーツフィールド、カヤック用の人工湖まであります。 最も注目されているのは、デイブレイクに ができることです。ソルトレイク・ビーズ（トリプルA傘下）が新球場に移転し、デイブレイクのダウンタウンに2025年開業予定ですbestutahrealestate.com bestutahrealestate.com。これは、レストラン、ショップ、オフィス、図書館、パフォーミングアーツセンターを備えた の複合用途地区の目玉となりますbestutahrealestate.com bestutahrealestate.com。また、TRAXライトレールの （すでにサウスステーションまで運行中、今後拡張予定）し、住民はSLC全体の交通網に接続できるようになります。<a href=”https://bestutahrealestate.com/news/south-jordan/downtown-daybreak-the-future-home-of-the-bestutahrealestate.com。住宅購入者にとって、Daybreakは最新のデザインと省エネルギー性能を備えた現代的な住宅を提供しており、しばしばソルトレイクシティ中心部よりも1平方フィートあたりの価格が低く、多くの若い家族を引きつけています。その代償は通勤時間です（交通渋滞時にはダウンタウンまで30～40分ですが、多くのDaybreak住民は現在、急成長中のサウスバレーのテックセンターや自宅からリモートで働いています）。 住宅販売は好調で、ビルダーによっては新規分譲に待機リストができることもあります。各ビレッジが開発され、コミュニティが成熟するにつれて価格は着実に上昇しています。しかし、ソルトレイクシティ中心部に近い地域の過度なインフレと比べると、Daybreakは を維持しています。投資家も注目しており、一部のタウンホームやコンドミニアムは賃貸用として購入されており、多くの人がこのような素晴らしいコミュニティで賃貸住宅を常に求めるだろうと見込まれています。Daybreakは今後も開発が続き（まだ数年の成長が見込まれます）、ユタ州郊外の拡大の指標であり続けるでしょう。実質的に新しい町をゼロから作り上げており、今のところ成功したモデルとなっていて、今後の大規模プロジェクトでも があります。 その他注目すべきエリア: 上記以外にも、いくつか注目すべきエリアがあります。ウエストソルトレイク（グレンデール、ポプラーグローブの各地区）は、歴史的により手頃な価格で、多様なコミュニティが存在します。現在はダウンタウンや空港への比較的近さから注目されており、インランドポートプロジェクトやその他の投資により、ウエストサイドの不動産価値が上昇する可能性があります。リバティウェルズとミルクリーク：シュガーハウスに隣接するリバティウェルズは、バンガローが立ち並ぶおしゃれなエリアで、シュガーハウス本体よりやや手頃です。若い購入者を惹きつけており、強いコミュニティ感（それに伴う価格上昇）がありますsteadily.com。ミルクリーク（SLC市境のすぐ南）は、シュガーハウスとホリデーが合わさったような機能を持ち、新しい複合開発が進行中で、独自の都市となっています。不動産は堅調で、ホリデーはその人気から家賃上昇をリードすると予想されていますmmgrea.com。フットヒル／イーストベンチ：フェデラルハイツ、ユタ大学近くのイーストベンチ、フットヒルなどの地区は、眺望や学区の良さから高額な住宅が多く、依然として競争が激しいです。最後に、リーハイ、サンディ、ドレーパーのような郊外都市は、テック産業の雇用により不動産が活況です。これらはSLCの地区ではありませんが、多くのSLC勤務者が購入している都市圏の一部です。ソルトレイクの「広域都市圏」は非常に相互に結びついているため、これらサブマーケット（例：ユタ郡のリーハイ地区）の健全性もソルトレイクシティ本体に影響します（通勤パターンなどを通じて）。

ソルトレイクシティの各地区には独自の特色とミクロ市場がありますが、共通しているのはほぼすべてのエリアで成長と需要が見られるという点です。デイブレイクのような新築エリアでも、ジ・アベニューズのような既存の高級住宅地でも、不動産市場の波はほとんどの地域に恩恵をもたらしています。購入希望者や投資家は、市場に参入する際にこれら地区ごとの違いを理解することが重要です。地域ごとのトレンドは、市全体の平均値とは異なる場合がありますsteadily.comsteadily.com。

6. 住宅の手頃さと人口動態の変化

住宅の手頃さ――あるいは手頃でなくなってきていること――は、ソルトレイクシティ市場の中心的な懸念事項となっています。同時に、この地域の人口動態は、継続的な成長、新規流入者の増加、世帯構成の変化によって変わりつつあります。ここでは、住宅の手頃さの現状と人口動向の概要を示します。

数字で見る手頃さの危機: 標準的な指標によると、 ソルトレイクシティは沿岸部の市場に迫るレベルの手頃さの課題に直面しています 。 「中央値倍率」 （住宅価格の中央値を世帯収入の中央値で割った値）は、ソルトレイク郡で 2023年に5.4に急上昇 し、これは「極めて手頃でない」（倍率5.1超）と見なされますslrealtors.com。参考までに、わずか10年前のソルトレイクの倍率は4.0未満（やや手頃でない）でしたslrealtors.com。2017年から2022年にかけての住宅価格の急騰は、所得の伸びを大きく上回りました。ソルトレイク不動産協会の報告によると、 中央値の一戸建て住宅（約60万ドル）を 標準的な住宅ローンで購入するのに必要な所得は約 17万ドル/年 slrealtors.comですが、実際の地域の世帯収入の中央値は約8万ドルです。このギャップにより、多くの中流家庭、特に初めての購入者にとって持ち家取得が手の届かないものとなっています。中央値のコンドミニアム価格（約43万ドル）でさえ、快適に購入するには約12万5千ドルの所得が必要ですslrealtors.comslrealtors.com。その結果、 若年層の持ち家率は低下 し、多くの人が家を買うために家計を圧迫したり、家族の支援に頼ったりしています。ユタ州は最近、住宅価格と所得を比較した際に、 全米で3番目に手頃でない州 （カリフォルニア州とハワイ州に次ぐ）とランク付けされましたintegrityplace.com。ソルトレイクの生活費は、SFやLAのような場所よりは低いものの、現在は全米平均より 8%高い 水準となっていますredfin.com。これは主に住宅費によるものです。

標準的な指標によると、 。 （住宅価格の中央値を世帯収入の中央値で割った値）は、ソルトレイク郡で し、これは「極めて手頃でない」（倍率5.1超）と見なされますslrealtors.com。参考までに、わずか10年前のソルトレイクの倍率は4.0未満（やや手頃でない）でしたslrealtors.com。2017年から2022年にかけての住宅価格の急騰は、所得の伸びを大きく上回りました。ソルトレイク不動産協会の報告によると、 標準的な住宅ローンで購入するのに必要な所得は約 slrealtors.comですが、実際の地域の世帯収入の中央値は約8万ドルです。このギャップにより、多くの中流家庭、特に初めての購入者にとって持ち家取得が手の届かないものとなっています。中央値のコンドミニアム価格（約43万ドル）でさえ、快適に購入するには約12万5千ドルの所得が必要ですslrealtors.comslrealtors.com。その結果、 し、多くの人が家を買うために家計を圧迫したり、家族の支援に頼ったりしています。ユタ州は最近、住宅価格と所得を比較した際に、 （カリフォルニア州とハワイ州に次ぐ）とランク付けされましたintegrityplace.com。ソルトレイクの生活費は、SFやLAのような場所よりは低いものの、現在は全米平均より 水準となっていますredfin.com。これは主に住宅費によるものです。 住民への影響: この住宅の手ごろさの危機は、ソルトレイクシティに住める人々の構成を変えつつあります。控えめな収入の長年の地元住民は圧迫を感じており、より安価な住宅を求めて（トゥーイル、オグデン、あるいは州外へ）遠方へ引っ越す人もいます。一方で、ソルトレイクに移り住む多くの人々は、カリフォルニアや太平洋岸北西部などの高コスト市場から来ており、しばしば持ち家の資産や高い給与を持っているため、ソルトレイクの住宅がこれらの記録的な価格でもより手ごろに感じられるのです。このような状況は、競争の激しい入札で地元住民が締め出される原因となっています。また、 世帯規模の変化 も見られます。より多くの若い社会人が ルームメイトと暮らしたり、親と長く同居したり してお金を節約し、より多くの家族が 多世代同居 （資源を合わせて住宅を購入）を検討しています。賃貸市場でも同様に手ごろさの問題が見られ、多くの借家人が家賃に収入の30％超を支払い、一部は50％超（深刻な家計圧迫）を支払っています。これにより、手ごろな住宅政策への需要が高まっています。

この住宅の手ごろさの危機は、ソルトレイクシティに住める人々の構成を変えつつあります。控えめな収入の長年の地元住民は圧迫を感じており、より安価な住宅を求めて（トゥーイル、オグデン、あるいは州外へ）遠方へ引っ越す人もいます。一方で、ソルトレイクに移り住む多くの人々は、カリフォルニアや太平洋岸北西部などの高コスト市場から来ており、しばしば持ち家の資産や高い給与を持っているため、ソルトレイクの住宅がこれらの記録的な価格でもより手ごろに感じられるのです。このような状況は、競争の激しい入札で地元住民が締め出される原因となっています。また、 も見られます。より多くの若い社会人が してお金を節約し、より多くの家族が （資源を合わせて住宅を購入）を検討しています。賃貸市場でも同様に手ごろさの問題が見られ、多くの借家人が家賃に収入の30％超を支払い、一部は50％超（深刻な家計圧迫）を支払っています。これにより、手ごろな住宅政策への需要が高まっています。 人口増加と移住: 高いコストにもかかわらず、 ソルトレイクシティの人口は増え続けており 、それが住宅需要を支えています。ユタ州は全米でも 最も人口増加が速い州の一つ で、近年は州全体で 年間1.5～2.0％の成長率 、特にソルトレイク郡では 年間約1.2％の成長率 （隣接するユタ郡ではさらに高い）rentastic.ioとなっています。成長の大きな要因は 自然増 （ユタ州は出生率が高く、全米で最も若い人口構成で有名）ですが、 純移住 もプラスです。ここ数年、ソルトレイク郡には他州や海外から何千人もの新住民が移り住んでいます。特にロサンゼルス、シアトル、サンフランシスコなどからの純流入が見られますintegrityplace.comintegrityplace.com。これは、ユタ州の拡大する経済での仕事や、比較的低い生活費（地元住民にとっては高いものの、沿岸都市よりは安い）を求める人々が要因と考えられます。ユタ州の中央値年齢は約31歳で、全米中央値の約38歳よりもかなり若く、ソルトレイクシティでは若い社会人の流入が文化を活気づけています。興味深いことに、ソルトレイクは 35歳未満の若い持ち家率 が他の都市圏より高く（持ち家の14％超、全米平均10.7％）integrityplace.com、家族志向の人口構成や若いうちに家を買う傾向がうかがえますが、現在の価格ではその傾向も厳しくなっています。

高いコストにもかかわらず、 、それが住宅需要を支えています。ユタ州は全米でも で、近年は州全体で 、特にソルトレイク郡では （隣接するユタ郡ではさらに高い）rentastic.ioとなっています。成長の大きな要因は （ユタ州は出生率が高く、全米で最も若い人口構成で有名）ですが、 もプラスです。ここ数年、ソルトレイク郡には他州や海外から何千人もの新住民が移り住んでいます。特にロサンゼルス、シアトル、サンフランシスコなどからの純流入が見られますintegrityplace.comintegrityplace.com。これは、ユタ州の拡大する経済での仕事や、比較的低い生活費（地元住民にとっては高いものの、沿岸都市よりは安い）を求める人々が要因と考えられます。ユタ州の中央値年齢は約31歳で、全米中央値の約38歳よりもかなり若く、ソルトレイクシティでは若い社会人の流入が文化を活気づけています。興味深いことに、ソルトレイクは が他の都市圏より高く（持ち家の14％超、全米平均10.7％）integrityplace.com、家族志向の人口構成や若いうちに家を買う傾向がうかがえますが、現在の価格ではその傾向も厳しくなっています。 住宅ソリューションと政策: 住宅の手頃な価格の問題は政策立案者にも見過ごされていません。これに対処するための取り組みが進行中です。州や市は 手頃な価格の住宅プロジェクト （税額控除や、一定割合を手頃な価格のユニットにすることで高密度を認めるゾーニングなど）を奨励しています。ソルトレイクシティでは、一部の再開発地域でインクルージョナリーゾーニングが導入されており、開発業者に市場価格以下のユニットを一定割合提供することを義務付けています。また、 頭金支援プログラム や、初めて住宅を購入する人向けのユタ住宅公社のローンプログラム拡大、未使用の商業用地を住宅用に転換する案も議論されています。しかし、解決策には時間がかかります。これまでのところ、 住宅供給は人口増加に追いついておらず 、この不均衡が手頃な価格の問題の根本原因となっています。ユタ州議会は2023年に、より多くの住宅開発を促進する法案（例：付属住宅や中価格帯住宅の建設を容易にするもの）を可決し、長期的な手頃な価格の改善を目指しています。

住宅の手頃な価格の問題は政策立案者にも見過ごされていません。これに対処するための取り組みが進行中です。州や市は （税額控除や、一定割合を手頃な価格のユニットにすることで高密度を認めるゾーニングなど）を奨励しています。ソルトレイクシティでは、一部の再開発地域でインクルージョナリーゾーニングが導入されており、開発業者に市場価格以下のユニットを一定割合提供することを義務付けています。また、 や、初めて住宅を購入する人向けのユタ住宅公社のローンプログラム拡大、未使用の商業用地を住宅用に転換する案も議論されています。しかし、解決策には時間がかかります。これまでのところ、 、この不均衡が手頃な価格の問題の根本原因となっています。ユタ州議会は2023年に、より多くの住宅開発を促進する法案（例：付属住宅や中価格帯住宅の建設を容易にするもの）を可決し、長期的な手頃な価格の改善を目指しています。 変化する嗜好: 人口動態的にも、住宅の嗜好に変化が見られます。一戸建て住宅の価格上昇により、タウンホームやコンドミニアムが、かつてよりも若い購入者の間で人気となっています。ユタ州で一般的だった一戸建て所有の文化は、必要に迫られて徐々に高密度住宅の受け入れへと変化しています。さらに、テック企業や移住者の増加により、都市型生活への需要が高まっています。例えば、ダウンタウンやシュガーハウスのコンドミニアムなど、ユタ州の従来の郊外型生活とは対照的です。これにより建設される住宅の種類（コンドミニアムやアパート）が徐々に多様化し、長期的には供給の助けとなります。

まとめると、ソルトレイクシティの人口動態の勢いは強く、若く、成長し、新しい人々を引き付けていますが、住宅の手頃な価格が解決すべき圧力弁となっています。今後数年が重要な時期となります。住宅建設が加速し、人口増加を上回ることができれば、価格や家賃がより管理しやすい水準で安定する可能性があります。そうでなければ、ソルトレイクが繁栄をもたらした労働者や家族の多くが価格面で排除され、成長の勢いが鈍るリスクがあります。現時点では、人口増加による需要が手頃な価格の限られた供給と衝突し続けており、住宅問題は地域社会の最重要課題となっています。

7. 主要な今後または進行中の開発プロジェクト

ソルトレイクシティ地域では、今後数年間で不動産の状況に大きな影響を与える主要な開発プロジェクトがいくつか進行中です。これらのプロジェクトは、インフラや交通のアップグレードから大規模な複合用途コミュニティまで多岐にわたります。注目すべき主な開発案件は以下の通りです。

これらの主要プロジェクトはそれぞれ独自のタイムラインと影響を持ちますが、総じてこの地域が将来に向けて大きな投資をしていることを示しています。住民や投資家にとっては、新たな機会（雇用、住まい、移動手段）が生まれる一方で、成長を賢く管理する必要もあります。ソルトレイクシティは、開拓者の伝統と現代のブームタウンとしての軌道の間でバランスを取っており、これらの開発が今後10年でどこに着地するかに大きな役割を果たすでしょう。

長期予測（今後3～5年）

2020年代後半を見据えると、ソルトレイクシティの不動産市場は堅調を維持しつつ、徐々により均衡の取れた状態へと向かうと予想されています。現在のデータと専門家の予測に基づく今後3～5年の予測とトレンドは以下の通りです。

住宅価格の推移: 2020～2022年の急激な上昇の後、ソルトレイクの住宅価格の伸びは今後数年間で はるかに控えめ になると予想されています。さまざまな予測では、年間の上昇率は1桁台前半から中盤とされています。たとえば、Zillow/NoradaはSLCの住宅価値が2025年末までに約 +3.2%増加 すると予測していますintegrityplace.com integrityplace.com。ユタ大学のJames Wood氏などの地元専門家は、景気後退がなければ持続可能なペースで上昇傾向が続くと見ており、今後数年間は年間 2～5%程度 と予想しています。価格を支える要因には、慢性的な住宅不足と堅調な経済があり、成長を抑制する要因には建設増加（供給増）や、多くの購入者にとって到達した手頃さの上限があります。 結論: 緩やかな上昇シナリオであり、暴落でも熱狂でもありません。一つ注意点として、もし住宅ローン金利が大幅に下がった場合（例えば4～5%に戻った場合）、一時的に購買力が急増し、予想以上に価格が上昇する可能性があります。逆に、景気後退が発生し失業率が上昇した場合、価格は一時的に横ばいになる可能性もあります。しかし、ほとんどのアナリストは、ユタ州の住宅供給不足と人口動態による需要を考慮し、現時点で急激な価格下落は予想していません。

2020～2022年の急激な上昇の後、ソルトレイクの住宅価格の伸びは今後数年間で になると予想されています。さまざまな予測では、年間の上昇率は1桁台前半から中盤とされています。たとえば、Zillow/NoradaはSLCの住宅価値が2025年末までに約 すると予測していますintegrityplace.com integrityplace.com。ユタ大学のJames Wood氏などの地元専門家は、景気後退がなければ持続可能なペースで上昇傾向が続くと見ており、今後数年間は年間 と予想しています。価格を支える要因には、慢性的な住宅不足と堅調な経済があり、成長を抑制する要因には建設増加（供給増）や、多くの購入者にとって到達した手頃さの上限があります。 緩やかな上昇シナリオであり、暴落でも熱狂でもありません。一つ注意点として、もし住宅ローン金利が大幅に下がった場合（例えば4～5%に戻った場合）、一時的に購買力が急増し、予想以上に価格が上昇する可能性があります。逆に、景気後退が発生し失業率が上昇した場合、価格は一時的に横ばいになる可能性もあります。しかし、ほとんどのアナリストは、ユタ州の住宅供給不足と人口動態による需要を考慮し、現時点で急激な価格下落は予想していません。 住宅供給と在庫: 売り出し中の住宅数は、2021～2022年の極端な低水準と比べて徐々に増加する見込みです。新築一戸建て住宅の建設も、建設業者が新たな金利水準に適応し、積み残し需要に応えることで増加が期待されています。 2025～2026年の都市圏での竣工戸数は年間3,000～4,000戸程度 と予測されていますmmgrea.com mmgrea.com。これは歴史的な平均値に近い水準です。この安定した供給の追加と、住宅ローン金利上昇の衝撃が薄れる中でより多くの住宅所有者が引っ越しを決断することが相まって、2026年までには ややバランスの取れた市場状況 になると考えられます。在庫水準は3～4か月分まで徐々に増加する可能性があります（依然として売り手市場ですが、2021年の1か月未満よりは改善）。つまり、数年後には買い手が選択肢を増やし、競争もやや緩和されるかもしれません。ただし、不確定要素は人口増加です。ユタ州は依然として急速に成長しているため、建設業者は本当の買い手市場に転換するには歴史的平均を上回る供給が必要です。短期的にはそれは難しいと考えられるため、在庫は中立よりややタイトな状態が続くでしょう。

売り出し中の住宅数は、2021～2022年の極端な低水準と比べて徐々に増加する見込みです。新築一戸建て住宅の建設も、建設業者が新たな金利水準に適応し、積み残し需要に応えることで増加が期待されています。 と予測されていますmmgrea.com mmgrea.com。これは歴史的な平均値に近い水準です。この安定した供給の追加と、住宅ローン金利上昇の衝撃が薄れる中でより多くの住宅所有者が引っ越しを決断することが相まって、2026年までには になると考えられます。在庫水準は3～4か月分まで徐々に増加する可能性があります（依然として売り手市場ですが、2021年の1か月未満よりは改善）。つまり、数年後には買い手が選択肢を増やし、競争もやや緩和されるかもしれません。ただし、不確定要素は人口増加です。ユタ州は依然として急速に成長しているため、建設業者は本当の買い手市場に転換するには歴史的平均を上回る供給が必要です。短期的にはそれは難しいと考えられるため、在庫は中立よりややタイトな状態が続くでしょう。 賃貸市場の見通し: 今後3～5年で、 借り手にとってより健全なアパート市場 になると予想されます。前述の通り、2025～2026年にかけて大量のアパート建設プロジェクトが完成します。2027年頃には新規供給が落ち着き、それらのユニットの吸収状況が家賃動向を左右します。現在の予測では、 2024年以降、家賃の上昇率は年2～4％程度に戻る とされており、mmgrea.com―実質的に通常レベル（あるいはインフレ率をやや下回る水準）に戻る見込みです。つまり、借り手が実質的にようやく一息つける可能性があります。空室率は約2％から5％程度までやや上昇するかもしれませんが、これは依然として比較的低い水準であり、極端な逼迫状態ではありません。一部のサブマーケットでは一時的な空室率の上昇が見られるかもしれません（例：高級物件が入居者を見つけるまでダウンタウンで8～10％の空室率になる可能性）が、市全体ではバランスが保たれるでしょう。 長期的な賃貸需要 は、若年層の多さや住宅購入の手の届きにくさによって保証されています。今後10年の後半に金利が下がれば、一部の借り手が購入者に転じるでしょうが、ユタ州の人口増加により賃貸需要も引き続き伸びる見込みです。全体として、 大家同士の競争が激化する環境 が予想され、借り手にとっては好材料です。物件のアメニティや特典も引き続き一般的になり、入居者獲得のためのサービスが増えるでしょう。

今後3～5年で、 になると予想されます。前述の通り、2025～2026年にかけて大量のアパート建設プロジェクトが完成します。2027年頃には新規供給が落ち着き、それらのユニットの吸収状況が家賃動向を左右します。現在の予測では、 とされており、mmgrea.com―実質的に通常レベル（あるいはインフレ率をやや下回る水準）に戻る見込みです。つまり、借り手が実質的にようやく一息つける可能性があります。空室率は約2％から5％程度までやや上昇するかもしれませんが、これは依然として比較的低い水準であり、極端な逼迫状態ではありません。一部のサブマーケットでは一時的な空室率の上昇が見られるかもしれません（例：高級物件が入居者を見つけるまでダウンタウンで8～10％の空室率になる可能性）が、市全体ではバランスが保たれるでしょう。 は、若年層の多さや住宅購入の手の届きにくさによって保証されています。今後10年の後半に金利が下がれば、一部の借り手が購入者に転じるでしょうが、ユタ州の人口増加により賃貸需要も引き続き伸びる見込みです。全体として、 が予想され、借り手にとっては好材料です。物件のアメニティや特典も引き続き一般的になり、入居者獲得のためのサービスが増えるでしょう。 商業用不動産の予測: オフィス: オフィス市場の回復は緩やかになる見込みです。今後3～5年で、 オフィスの空室率は徐々に低下 するでしょうが、経済が堅調であっても2028年までには依然として10％台後半にとどまる可能性があります。企業は恒久的にスペースの必要性を見直しているため、ソルトレイクでは古いオフィスビルが住宅や複合用途への転換プロジェクトに使われ、余剰在庫が減るかもしれません。新規オフィス開発は限定的で、主に一等地やテック企業向けのビルド・トゥ・スーツに集中するでしょう。クラスAの賃料は横ばいかやや上昇する可能性があり、クラスB/Cの賃料は空室率が下がるまで停滞、もしくは下落することも考えられます。 小売: 小売市場は堅調なパフォーマンスを続ける見込みです。小売の空室率が非常に低い（地域全体で3％未満movingonmain.com）ことから、新興エリア（Daybreak、Herriman、Lehi、The Pointなど）を中心に小売施設の新規建設が増加する可能性もあります。5年後には、これ以上下がりようがないため、空室率がやや上昇するかもしれませんが、良い立地の小売物件への需要は高いままでしょう。賃料は消費支出やインフレに合わせて緩やかに上昇（年1～3％程度）する見込みです。Eコマースの台頭は落ち着き、ユタ州の実店舗（特に生活必需品や飲食・エンタメ）は好調です。したがって、小売不動産セクターは安定しているといえます。 工業用不動産: 現在の工業用不動産の供給過剰は、2020年代後半までに 市場によって吸収される見込みです 。ユタ州は流通の戦略的拠点であり、インランドポートの稼働も控えているため、工業用不動産の需要は再び高まると予想されます。今後3年間は工業用空室率が高止まり（5～7％）し、賃料の伸びも抑えられる可能性があります。しかしその先、物流企業の拡大が進めば、空室率は再び5％未満に下がり、賃料の上昇も強まる可能性があります。要するに、工業用不動産市場は短期的には一息ついていますが、長期的な見通しは強気です。倉庫だけでなく、コールドストレージやデータセンター、製造拠点など、より専門的な施設へのシフトも進むかもしれません。 集合住宅: 賃貸の項目で既に述べた通り、 ソフトランディング が予想されており、2025～2026年頃には新規供給と需要がバランスし、その後も人口増加が続けば2020年代後半には再び開発の波が必要になる可能性があります。注目すべきトレンドの一つは、 ビルド・トゥ・レント・コミュニティ （一戸建て賃貸住宅）がユタ州郊外で増えていることです。これらは、アパート管理と戸建てライフスタイルのハイブリッドで、購入はできないが家に住みたい層をターゲットに、今後さらに一般的になるかもしれません。

経済・外部要因: ユタ州の経済は、全米でもトップクラスのパフォーマンスを維持すると予測されています。たとえ全米の成長が鈍化しても、地元の要因（テック分野の拡大、若い労働力、高い出生率）により、ユタ州はある程度守られるでしょう。連邦準備制度理事会（FRB）が2025～2026年に金利を引き下げる可能性があり、これは大きな影響をもたらします: 住宅 に関しては、金利が下がれば手の届きやすさが増し、購入を待っていた買い手が一気に動き出す可能性があります。これにより住宅販売が増え、在庫が不足していれば価格が再び上昇するかもしれません。これは諸刃の剣で、売り手や所有者の資産価値には良いですが、新規購入者には厳しい状況です。理想的には、金利の緩和と同時に建設も増え、価格だけが上がる事態を防ぐことが望まれます。 商業用不動産 に関しては、金利が下がれば開発資金の調達がしやすくなり、停滞していたプロジェクト（例えば長年議論されてきた ケンジントンタワー —ダウンタウンに計画されている高さ600フィートの超高層ビル—など）が、資金調達が容易になれば進行する可能性があります。条件が整えば、ダウンタウンのスカイラインに再び勢いが戻るかもしれません。 インフレと建設コスト: 過去数年は建設コストのインフレが非常に高く、一部のプロジェクトが遅れました。インフレが落ち着けば、より多くのプロジェクトが採算に合い、各分野で供給が増える助けとなります。

ユタ州の経済は、全米でもトップクラスのパフォーマンスを維持すると予測されています。たとえ全米の成長が鈍化しても、地元の要因（テック分野の拡大、若い労働力、高い出生率）により、ユタ州はある程度守られるでしょう。連邦準備制度理事会（FRB）が2025～2026年に金利を引き下げる可能性があり、これは大きな影響をもたらします: 3～5年のまとめ: 2028年頃までには、ソルトレイクシティは2020年代初頭よりもバランスの取れた市場になると予想されます。買い手は選択肢が増え、やや購入しやすくなるでしょう（ただし、景気後退がない限り、ソルトレイクが本格的な買い手市場に転じることはないでしょう）。借り手も選択肢が増え、家賃の上昇も緩やかになる見込みです。住宅価格は現在より高くなる可能性が高く—2028年までに合計で10～15％程度上昇するかもしれません—が、2021年に見られた年率15～20％の急騰とは大きく異なります。また、オリンピック開催に向けて世界的な注目が集まり、追加投資や盛り上がりも期待できます。The Pointや拡張されたDaybreakなどの新しい街区も成熟し、住宅の選択肢に多様性が加わるでしょう。

