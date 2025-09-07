アンカレッジ不動産市場 2025～2030年：過去最高価格、供給逼迫、大きな変化の予兆

2030年までの展望と機会

住宅市場: 今後5年以上は、アンカレッジの住宅不足が緩和されるか、あるいは続くかを左右する重要な時期となります。住宅価格は高止まりし、2020～2023年の爆発的な上昇ほどではないものの、2020年代後半にかけて緩やかに上昇し続けると予想されています。経済予測では、価格は横ばい、もしくはわずかに下落する可能性があるとされています（大きな出来事がない限り、顕著な下落は予想されていません）adn.com。金利が重要な要素となります。もし住宅ローン金利が2026～2027年に5%台まで下がれば、アンカレッジでは抑えられていた購買需要が一気に高まり、取引件数が増加する可能性があります。しかし、新たな供給がないまま需要が高まれば、再び価格上昇圧力がかかります。市が進める住宅供給拡大（ゾーニング改革や税制優遇策）は、今後数年で徐々に効果を発揮し、2030年までに新たなデュプレックス、タウンホーム、中規模アパートの建設ラッシュが見られるかもしれません。野心的な「10年で1万戸」計画が半分でも実現すれば、在庫は大幅に増加します。特にコンドミニアム、アパート、小規模一戸建ての新築が増えれば、市場の均衡が進み、価格や家賃の上昇がより持続可能な水準に抑えられるでしょう。それでも、建設コストや人手不足の課題から、供給が追いつくには数年かかります。住宅購入希望者にとって、短期的には競争が激しい状況が続きますが、2020年代後半には新規プロジェクトの完成や高齢のベビーブーマー世代の住み替え（高価格帯住宅の売却増加の可能性）により、選択肢が増えるかもしれません。購入希望者は資金調達の準備を整え、初めての購入者向け支援プログラム（アラスカ州の機関が最大2万5千ドルの頭金補助を検討中）にも注目しましょうconnieyoshimura.com。購入希望者にとっては、チャンスが2027～2030年にかけて改善する可能性があります。やや低い金利と徐々に増える在庫により、2023～2025年のような過熱した市場よりも、やや手が届きやすくなるかもしれません。

賃貸住宅: 借り手にとって、緩和は徐々に進むかもしれません。今後数年間、家賃は引き続き上昇する可能性が高いですが、経済が安定していれば緩やかなペースでの上昇となるでしょう――最近見られた7～14%の急騰ではなく、年間で一桁台半ばの上昇を想定してくださいadn.com。空室率は少なくとも2026年までは非常に低いまま推移すると予測されているため、借り手は引き続き競争し、慎重に予算を立てる必要があります。しかし2020年代後半には、新しいアパート建設と、より多くの住民が（もし金利が緩和されれば）持ち家に移行することが組み合わさり、賃貸の空室率がわずかに上昇する可能性があります。それは借り手にとって朗報であり、2030年までに家賃の上昇を抑える可能性があります。借り手にとってのチャンスは、アンカレッジのリーダーシップが住宅問題に強く注力していることです――そのため、今後数年で新しい開発がより多くの選択肢をもたらし、賃貸住宅建設を促進するプログラム（または使われていない商業ビルを住宅に転用するプログラム）がアパート供給を拡大するかもしれません。借り手は、2030年に向けて市場がやや緩和する中、新しいコミュニティが入居インセンティブを提供する動きに注目しておくとよいでしょう。購入を検討している人にとっては、今後数年で住宅価格の上昇が一服し、市の計画通りに新しいスターターホームやコンドミニアムが市場に出てくる場合、チャンスが訪れるかもしれません。

商業・工業用不動産: 投資家や開発業者は、物件の種類ごとに異なる展望を見出すでしょう。工業用不動産は引き続き優れたパフォーマンスを示す可能性が高いです。アンカレッジの戦略的な物流拠点としての役割を考えると、倉庫や工業スペースへの需要は構造的に強いままです。2030年までにいくつか新しい施設が建設されたとしても、工業用の空室率は非常に低いまま（おそらく2～4%がせいぜい）、家賃も高止まりする見込みです。投資家はこの分野で安定したキャッシュフローと資産価値の上昇の恩恵を受けられます――ただし、購入できる物件を見つけること自体が課題となるでしょう。開発業者は、現代的な倉庫やフレックススペースを建設できれば、満たされていない需要を取り込むことができます。主な障害は土地の確保と高い建設コストの克服です。世界的な貨物輸送の減速が市場を軟化させる可能性はありますが、現時点でアンカレッジの工業用物件不足は非常に深刻であり、需要が中程度に減少したとしても依然として需給は逼迫したままでしょう。

オフィス部門は、より慎重な見通しとなります。2030年までにアンカレッジのオフィス空室率は徐々に一桁台（特にクラスA）に下がる可能性がありますが、これはリモートワークや政府・企業のスペース需要の大きな変化に大きく左右されます。今後しばらくは新たな投機的オフィスビルの建設は見込めません。その代わり、再開発がテーマとなるでしょう。古いオフィスビルは、苦戦が続く場合、住宅ユニットや複合用途スペースに転用される可能性があり、クリエイティブな開発業者にとっては物件のコンバージョンやリノベーションのチャンスとなります。オフィス投資家は、テナントがしっかり入っている高品質なビルに注目するか、割安で購入・改修できる古いビルの掘り出し物を検討するとよいでしょう。商業用家主にとっては、企業がオフィス面積を適正化する中、柔軟性（アップグレードや短期リースなど）を持ってテナントを維持することが中期的な鍵となります。

アンカレッジの小売不動産は、堅調を維持すると見込まれています。多くの本土48州の都市とは異なり、アンカレッジでは（配送の物流上の理由から）eコマースの選択肢が限られており、地元の実店舗が引き続き買い物客を惹きつけています。2030年まで、小売の空室率は特に主要な通り沿いで比較的低いまま推移する見込みです。サービス、食料品、飲食、エンターテインメントを提供する近隣型小売センターは、住民の高齢化や観光の成長に伴い好調が続くでしょう。開発業者は、成長中の地域（例：サウスアンカレッジ地区）での小売スペースの新築や改装、また観光客や住民向けにダウンタウンの小売構成を刷新することで、チャンスを見出せるかもしれません。ただし、新たな小売プロジェクトは慎重に設計する必要があります。体験型やサービス重視のテナントが今後の主流となり、ビッグボックス型の拡張は限定的となるでしょう。小売不動産の投資家は、安定したキャップレートと収入を期待できますが、多様なテナント構成とインターネットに強い業態を重視すべきです。

さまざまな関係者への機会: 全体として、2030年までのアンカレッジの不動産市場は、需給の不均衡をうまく乗り越えられる人に報いるでしょう。

住宅購入者: 忍耐強く準備をしておきましょう。新たな住宅施策が効果を発揮することで、今後数年で市場はやや買い手有利に傾く可能性があります。購入支援策を活用し、最初の選択肢としてタウンハウスやコンドミニアム、郊外の住宅などにも目を向けてください。戸建て住宅は引き続き高値が続く見込みです。

賃貸者: 近い将来は高い家賃を想定して予算を立ててください。ただし、新しい賃貸コミュニティが2027年以降にプロモーションを行う動きに注目しましょう。購入を目指す場合は、住宅ローン金利の動向を注視してください。金利が下がれば、価格がさらに上昇する前に初めての住宅を購入するチャンスが広がるかもしれません。

投資家: 最も有望なのは、 収益を生む住宅および工業系不動産 です。集合住宅への投資は好調が見込まれます。空室率の低さと家賃上昇がリターンを押し上げ、持ち家率が下がれば賃貸需要も増えます。工業・物流施設はまさに「金の粉」のような存在で、高い需要と限られた供給が価値を押し上げます。小売は、必需サービスや観光の中心地に特化すれば堅実な投資先となるでしょう。オフィスはより投機的で、傷んだオフィス資産を取得して再活用するチャンスもありますが、慎重さと改修資金が必要です。全体として、アンカレッジの多くの分野で高い稼働率が続いているため、家主は家賃を上げて高い利回りを得る余地があります。

結論: 2025年のアンカレッジ不動産市場は、供給不足と高コストに特徴づけられています。住宅、賃貸、産業部門すべてでタイトな市場です。2030年を見据えると、都市は転換点にあります。現在の経済的勢いが続き、大胆な住宅施策が成功すれば、10年末までに在庫が適度に増加し、価格や家賃が安定する可能性があります。それにより市場は徐々にバランスに近づき、住宅購入者や賃借人の負担が軽減されるでしょう。しかし開発努力が失敗すれば、既存の住宅不足と老朽化住宅の維持管理需要の増加により、圧力が高止まりし、好立地物件は高い需要と高い価値を維持し続けるでしょう。今のところ、必要とされる住宅や物流スペースを建設・投資できる人にはチャンスが広がっています。住宅不足に直面する都市で、今後数年が2030年までのアンカレッジ不動産市場の方向性を決定します。買い手、投資家、開発業者にとって、今はエキサイティングで

重要な時期です。

