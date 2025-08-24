Immobiliare a Nashville 2025: Tendenze Calde, Quartieri di Tendenza e Previsioni di Mercato a 5 Anni

Il mercato immobiliare di Nashville nel 2025 rimane dinamico e orientato alla crescita, alimentato da un costante afflusso di nuovi residenti, un’economia resiliente e uno sviluppo continuo. Sebbene la frenesia del 2021–2022 si sia placata, i prezzi delle case continuano a salire moderatamente, la domanda degli acquirenti persiste e l’inventario sta aumentando dai minimi storici. Il settore immobiliare commerciale è una storia di due mondi – settori retail/industriale in forte espansione contro un mercato degli uffici più debole – poiché la rapida crescita della popolazione e dell’occupazione della città sostiene la maggior parte delle tipologie di proprietà. In questo rapporto, analizziamo le tendenze chiave nei mercati residenziale, commerciale e degli affitti; mettiamo in evidenza i quartieri più richiesti e i progetti in arrivo; esaminiamo i cambiamenti normativi; analizziamo i fattori demografici; e presentiamo una previsione a 3–5 anni per il panorama immobiliare di Nashville.

Tendenze del mercato immobiliare residenziale nel 2025

Vendite e prezzi delle case: Dopo un breve raffreddamento nel 2023, il mercato residenziale di Nashville nel 2025 si sta stabilizzando verso un equilibrio più sano. Le vendite di case sono leggermente aumentate – a giugno 2025 si sono registrate 3.185 chiusure, circa un aumento del 5% rispetto a giugno 2024 notyourordinaryagent.com. Il continuo afflusso di nuovi residenti e la creazione di posti di lavoro sostengono la domanda, anche se tassi ipotecari più alti hanno attenuato la frenesia degli anni precedenti. I prezzi medi delle case continuano a registrare aumenti moderati. A metà 2025, il prezzo mediano di una casa unifamiliare si attesta intorno a $528.000, in crescita di circa il 4,6% su base annua notyourordinaryagent.com. Questo è ben lontano dai salti a doppia cifra annuali visti durante il boom pandemico, ma indica un apprezzamento costante piuttosto che un crollo. (In confronto, i prezzi dei condomini sono leggermente diminuiti, in calo di circa l’1,4% su base annua a circa $340.000 notyourordinaryagent.com, poiché questo segmento affronta un aumento dell’inventario e acquirenti più selettivi.)

Domanda degli acquirenti ed equilibrio di mercato: Il mercato immobiliare di Nashville si è essenzialmente spostato in una “zona Goldilocks” di relativo equilibrio nel 2025. Le guerre di offerte si sono raffreddate, dando agli acquirenti un po’ di respiro, ma le case con un prezzo adeguato si vendono comunque. Il Market Action Index si attesta intorno ai bassi 30 (su una scala di 100), indicando un leggero vantaggio per i venditori – né un mercato fortemente a favore dei venditori né un vero mercato per gli acquirenti nestinginnashville.com nestinginnashville.com. Le case impiegano più tempo a vendersi rispetto all’epoca della frenesia: i giorni medi sul mercato sono saliti a circa 105 giorni (mediana ~67 giorni) nestinginnashville.com, un cambiamento drastico rispetto alle vendite in 15–20 giorni del 2021. Infatti, circa il 42% degli annunci subisce riduzioni di prezzo prima di essere venduto nestinginnashville.com, sottolineando che una valutazione realistica è ora fondamentale. Gli acquirenti hanno recuperato un po’ di potere negoziale e possono prendersi il tempo necessario per ispezioni e finanziamenti senza fretta nestinginnashville.com. I venditori, invece, devono adeguare le proprie aspettative – sono finiti i tempi in cui si poteva chiedere qualsiasi prezzo e ottenerlo; una strategia di prezzo e una buona preparazione dell’immobile sono fondamentali nestinginnashville.com.

Inventario e Nuove Costruzioni: Dopo anni di grave carenza abitativa, l’inventario è finalmente in aumento. A giugno 2025 c’erano circa 14.416 immobili sul mercato nell’area della Greater Nashville, con un aumento del 28% rispetto all’anno precedente notyourordinaryagent.com notyourordinaryagent.com. Il numero di case in vendita, sebbene non sia ancora abbondante, è significativamente superiore rispetto alla siccità del 2021–2022. Questa crescita deriva da una combinazione di nuove consegne di costruzioni e rivendite. I costruttori hanno aumentato la produzione tra il 2022 e il 2024, e queste unità stanno arrivando sul mercato; allo stesso tempo, più proprietari stanno mettendo in vendita ora che il mercato ultra-favorevole ai venditori si è normalizzato. Con maggiore offerta, gli acquirenti hanno più opzioni – il che porta a tempi di vendita più lunghi e a una crescita dei prezzi più moderata. Da notare che l’aumento dell’inventario a Nashville è più marcato nelle case unifamiliari e nei condomini (entrambi in crescita di circa il 30–36% su base annua) notyourordinaryagent.com notyourordinaryagent.com, mentre le inserzioni di lotti/terreni sono cresciute più lentamente. Nonostante l’aumento dell’inventario, studi di pianificazione locali avvertono di una futura carenza abitativa: Nashville avrà bisogno di circa 90.000–120.000 nuove case nel prossimo decennio, ma con le tendenze attuali ne verranno costruite solo circa 70.000 wsmv.com. Questo ha spinto a interventi politici (di cui si parlerà più avanti) per favorire la costruzione di nuove abitazioni. Per ora, l’aumento dell’inventario significa che il mercato di Nashville si sta spostando verso condizioni neutrali – un cambiamento positivo rispetto al recente passato “turbo”, ma con una domanda ancora sufficiente a mantenere i prezzi in crescita.

Tendenze del mercato immobiliare commerciale (Uffici, Retail & Industriale)

I settori immobiliari commerciali di Nashville presentano un quadro misto nel 2025. Le proprietà retail e industriali stanno prosperando grazie alla crescita della popolazione e all’espansione delle imprese, mentre il mercato degli uffici rimane debole a causa di una maggiore disponibilità e di una domanda aziendale più cauta nel post-pandemia. Di seguito analizziamo ciascun segmento:

Mercato degli Uffici

Occupazione e canoni di locazione: Il settore degli uffici di Nashville sta attraversando un periodo di aggiustamento post-COVID nel 2025. Il tasso di sfitto degli uffici nell’area metropolitana si attestava intorno al 18,4% a marzo 2025 commercialsearch.com – un valore elevato rispetto alla storia di Nashville, ma ancora inferiore alla media nazionale del 19,9% commercialsearch.com. In altre parole, quasi uno spazio ufficio su cinque è vuoto, riflettendo sia la nuova offerta che entra sul mercato sia le aziende che ottimizzano la propria presenza nell’era del lavoro ibrido. I canoni medi richiesti per gli spazi ufficio sono circa $31,64 per piede quadrato, leggermente al di sotto della media statunitense ($33) e collocando Nashville tra i mercati ufficio più accessibili per gli inquilini commercialsearch.com. La crescita dei canoni è relativamente piatta; i proprietari competono per inquilini di qualità offrendo concessioni, dato che la sfitto rimane elevata.

Nuova offerta e sviluppo: È notevole che Nashville abbia uno dei più grandi pipeline di costruzione di uffici rispetto alle sue dimensioni. Al primo trimestre 2025, circa 1,5 milioni di piedi quadrati di spazi ufficio erano in costruzione (≈2,5% dell’inventario esistente), con diversi grandi progetti previsti in consegna entro la fine del 2025 commercialsearch.com. In effetti, includendo i progetti pianificati, il pipeline equivale a quasi il 4,8% del mercato – alla pari con Manhattan in termini di volume assoluto commercialsearch.com. Sviluppi di alto profilo come Nashville Yards (un enorme progetto a uso misto in centro) e il campus Oracle pianificato (di cui si parlerà più avanti) tengono occupati i costruttori. Il rovescio della medaglia è la pressione dal lato dell’offerta: nuovi uffici arrivano su un mercato che sta ancora assorbendo spazi, il che probabilmente manterrà la sfitto tra la metà e l’alta percentuale a due cifre nel breve termine. Le vendite di investimenti in uffici si sono inoltre ridotte drasticamente a causa dell’aumento dei tassi di interesse – solo due proprietà per uffici sono state scambiate in tutto il primo trimestre del 2025, con un volume di vendite in calo di circa il 63% su base annua commercialsearch.com commercialsearch.com. In media, gli edifici per uffici a Nashville sono stati venduti a circa $130 per piede quadrato all’inizio del 2025, un vero affare rispetto agli standard nazionali commercialsearch.com.

Prospettive: La ripresa del settore uffici è debole. La crescita dell’occupazione a Nashville e il trasferimento di aziende (AllianceBernstein, il polo di Amazon, ecc.) rappresentano un vento favorevole, ma potrebbero essere necessari diversi anni per riempire tutti gli spazi nuovi e vuoti. Un trend positivo – la crescita delle conversioni da ufficio a residenziale. Con quasi 21 edifici per uffici più datati (per un totale di circa 1,7 milioni di piedi quadrati) identificati come candidati ideali per il riuso adattivo commercialsearch.com commercialsearch.com, gli sviluppatori hanno l’opportunità di trasformare uffici sottoutilizzati in appartamenti o condomini, alleviando l’eccesso di spazi per uffici e aggiungendo abitazioni. In sintesi, si prevede che il mercato degli uffici di Nashville rimarrà favorevole agli inquilini nel breve termine, con una graduale riduzione della disponibilità verso la fine del decennio, man mano che l’economia si espanderà nei nuovi spazi.

Mercato Retail

Vacanza e Affitti: Il mercato immobiliare retail di Nashville è uno dei più caldi della nazione. Grazie alla crescita esplosiva della popolazione e alla forte spesa dei consumatori, la vacanza degli spazi retail nell’area metropolitana si aggira intorno al 3,2–3,3% matthews.com matthews.com – un livello eccezionalmente basso. Infatti, i tassi di vacanza retail sono rimasti sotto il 3,5% dall’inizio del 2022 matthews.com, indicando una occupazione praticamente totale in molti centri commerciali. Alcuni submercati suburbani sono ancora più stretti: alcune aree sono entrate nel 2025 con una vacanza inferiore all’1%, in particolare Mt. Juliet–Lebanon e parti delle contee di Dickson e Robertson marcusmillichap.com. Questa acuta carenza di spazi commerciali ha spinto gli affitti verso l’alto. L’affitto medio richiesto per il retail a Nashville ha raggiunto $29,32 per piede quadrato nel Q2 2025, in aumento di circa il 4,8% su base annua matthews.com. Complessivamente, gli affitti retail sono aumentati di oltre 33% dal 2020 matthews.com – una testimonianza della forte domanda di spazi, così come delle nuove costruzioni di qualità superiore che alzano il tetto dei prezzi. I proprietari hanno potere di determinazione dei prezzi dato il numero limitato di opzioni per i rivenditori; persino le grandi superfici lasciate libere da chiusure nazionali vengono rapidamente rioccupate da nuovi inquilini a canoni più alti matthews.com.

Fattori della domanda: La domanda dei consumatori nella Music City è in forte crescita, alimentata dalla crescita dell’occupazione, dal turismo in aumento e da un afflusso di nuovi residenti. La popolazione dell’area metropolitana di Nashville è cresciuta del 7,7% dal 2020 al 2024 (aggiungendo circa 160.000 persone, ben al di sopra della crescita media statunitense del 3,1%) matthews.com, e lo sviluppo commerciale non è riuscito a tenere il passo – da qui il mercato ristretto. Gli acquirenti sono tornati con entusiasmo dopo la pandemia, e l’attrattiva di Nashville come polo commerciale regionale è in crescita. Anche il commercio al dettaglio nel centro città sta prosperando, con i canoni di locazione nelle principali arterie (Broadway, Gulch, ecc.) che raggiungono livelli record – ad esempio, i canoni richiesti in centro hanno raggiunto circa $25/piedi² NNN nel 2024, in aumento del 33% dal 2020 globest.com. Nelle aree suburbane, i nuovi centri commerciali vengono pre-affittati rapidamente. In particolare, le comunità periferiche con una forte crescita abitativa hanno visto i canoni commerciali aumentare di $10/piedi² in un anno (come accaduto a Mt. Juliet e nella contea di Dickson) marcusmillichap.com, riflettendo l’intensa domanda di negozi e ristoranti per servire i nuovi residenti.

Costruzione e prospettive: Gli sviluppatori sono stati cauti nell’aggiungere nuova offerta retail, il che sta prolungando il mercato favorevole ai proprietari. Solo circa 10.500 mq di nuovi spazi retail sono stati consegnati nel Q2 2025, e circa 55.700 mq nell’ultimo anno – al di sotto delle medie storiche matthews.com matthews.com. Circa 65.800 mq sono attualmente in costruzione nell’area metropolitana matthews.com matthews.com (solo circa lo 0,6% dell’inventario), e una grande parte di questi è già pre-affittata, quindi non inciderà molto sul tasso di sfitto. Pertanto, salvo un calo della spesa dei consumatori, il settore retail di Nashville dovrebbe rimanere molto ristretto. Si prevede che i bassi tassi di sfitto persistano e che i canoni continuino a crescere a un ritmo sostenuto (forse nell’ordine del 4–5% annuo) dato il limitato nuovo spazio disponibile. Per gli investitori, le proprietà retail sono state attraenti: il volume annuo di investimenti retail ha raggiunto 1,0 miliardi di dollari nell’ultimo anno – il livello più alto degli ultimi due anni – con tassi di capitalizzazione intorno al 6% a causa della forte competizione per gli asset matthews.com matthews.com. Nel complesso, il retail di Nashville è il sogno di ogni proprietario in questo momento – alta domanda, basso sfitto e forte crescita dei canoni, rendendolo uno dei mercati immobiliari retail più solidi del Paese.

Mercato industriale

Offerta e disponibilità: Il mercato immobiliare industriale di Nashville (magazzini, centri di distribuzione, spazi produttivi) è stato su una traiettoria di crescita rapida. Gli sviluppatori hanno aggiunto una quantità enorme di metri quadrati negli ultimi anni per sfruttare il boom della logistica. Oltre 10 milioni di piedi quadrati di nuovi spazi industriali sono stati inaugurati solo nel 2023 lumicre.com, e al secondo trimestre 2025 altri 8 milioni di piedi quadrati sono in costruzione nell’area metropolitana matthews.com matthews.com. Questa ondata di costruzioni, fortemente concentrata nei sottomercati di Wilson County e Southeast Nashville (che rappresentano l’80% dei nuovi spazi dal 2020) matthews.com, ha fatto aumentare temporaneamente i tassi di disponibilità. Il tasso complessivo di disponibilità industriale si attesta intorno al 6,0% a metà 2025 matthews.com, un po’ più alto rispetto ai livelli molto bassi (~4%) di un paio di anni fa lumicre.com. Nel primo trimestre 2025 è stato riportato un tasso di disponibilità di circa 6,2%, in aumento di circa 90 punti base anno su anno savills.us. In sostanza, alcuni nuovi magazzini sono in fase di locazione, causando un aumento temporaneo dell’offerta disponibile. Il tasso di disponibilità (che include spazi in subaffitto e nuove consegne) era circa all’8,9% nel secondo trimestre matthews.com, riflettendo l’arrivo sul mercato di questi progetti speculativi. Tuttavia, la domanda di fondo rimane forte – in alcuni trimestri si registra ancora una assorbimento netto positivo. Ad esempio, nel primo trimestre 2025 Nashville ha registrato +216.000 piedi quadrati di assorbimento industriale (il 48% in più rispetto al primo trimestre 2024) colliers.com, anche se nel secondo trimestre si è registrato un calo con assorbimento negativo a causa dell’entrata sul mercato di grandi progetti matthews.com.

Affitti: Gli affitti industriali a Nashville sono saliti a livelli record. L’area metropolitana ora vanta uno dei livelli di affitto industriale più alti del Sud-Est, con una media di circa $12,00 per piede quadrato matthews.com. Questa media comprende una gamma: i grandi magazzini (oltre 100.000 piedi quadrati) vengono affittati a circa $10,50/pq, mentre le strutture moderne più piccole sotto i 100.000 pq (quelle più richieste) possono arrivare a $14/pq matthews.com. Nonostante l’afflusso di nuova offerta, gli affitti sono aumentati di circa il 5,9% anno su anno al Q2 2025 matthews.com matthews.com. Negli ultimi anni, gli affitti industriali sono cresciuti rapidamente – le tariffe richieste nel Q2 erano circa il 10% più alte rispetto all’anno precedente secondo alcuni report di broker, e in aumento di circa il 35–40% dal 2018 (riflesso nel fatto che il prezzo per piede quadrato degli immobili industriali è raddoppiato dal 2018 nelle vendite) matthews.com. Il motore è la forte domanda da parte di e-commerce, logistica (la posizione centrale di Nashville è ideale per la distribuzione) e inquilini del settore manifatturiero (inclusi fornitori del settore auto e nuove attività di assemblaggio tecnologico). Con una vacancy ancora relativamente bassa e gran parte dei nuovi spazi già pre-affittati o rapidamente assorbiti, la crescita degli affitti nel mercato industriale di Nashville continua a superare la media nazionale matthews.com.

Prospettive: Le prospettive per il settore industriale sono in gran parte positive, anche se potremmo assistere a un leggero raffreddamento man mano che il ciclo delle nuove costruzioni raggiunge il picco. La crescita della popolazione e dell’occupazione a Nashville sta attirando utilizzatori di magazzini e piccoli produttori a un ritmo costante. Grandi operatori come Amazon (con il suo Operations Center qui) e numerosi 3PL si sono espansi nella regione. Considerando 8 milioni di piedi quadrati in costruzione, il tasso di sfitto potrebbe aumentare ancora un po’ (nella fascia 6–7%) nei prossimi 1–2 anni, ma è importante notare che oltre il 65–70% dei nuovi spazi è già pre-affittato matthews.com matthews.com o costruito su misura, il che limita il rischio di eccesso di offerta. Quando questi progetti saranno occupati, l’assorbimento raggiungerà la domanda. Infatti, le proiezioni mostrano che il tasso di sfitto tornerà a scendere e si stabilizzerà intorno al 4% a metà tra il 2026 e il 2027, man mano che la domanda raggiunge l’offerta lumicre.com. Si prevede che i canoni continueranno a salire, seppur a un ritmo più moderato (forse con aumenti percentuali annui a una cifra), dato il livello già elevato. Gli investimenti nel settore industriale restano forti: Nashville ha registrato 1,2 miliardi di dollari di vendite di immobili industriali nell’ultimo anno matthews.com, e i tassi di capitalizzazione si sono ridotti poiché gli investitori istituzionali stanno affluendo. In sintesi – il mercato industriale di Nashville si sta espandendo rapidamente ma rimane fondamentalmente solido, sostenuto da una posizione strategica e da una crescita economica che dovrebbe garantire che questi nuovi magazzini non restino vuoti a lungo.

Analisi del mercato degli affitti (Multifamily)

Il mercato degli affitti di appartamenti a Nashville nel 2025 si trova a un punto di svolta, passando da un periodo di forte crescita dell’offerta a una fase di riequilibrio e irrigidimento. Ecco la situazione:

Attenuazione dell’ondata di nuove offerte: Gli sviluppatori hanno consegnato un numero record di nuove unità multifamiliari a Nashville tra il 2021 e il 2023, il che ha fatto salire i tassi di sfitto e ha frenato la crescita degli affitti nel breve termine. Nel 2024, il tasso di sfitto degli appartamenti è salito nella fascia dell’8–9% mentre migliaia di nuove unità sono arrivate sul mercato. Tuttavia, entro la metà del 2025, l’ondata sta raggiungendo il suo apice. Le consegne da inizio anno 2025 ammontano a circa 4.700 unità northmarq.com – ancora elevate rispetto alla media storica, ma in calo rispetto ai picchi degli anni precedenti poiché i costruttori stanno rallentando. Molti sviluppatori hanno ridotto l’avvio di nuovi progetti per concentrarsi sull’affitto delle iniziative già esistenti northmarq.com. Si prevede che nel 2025 verranno consegnate circa 9.000 nuove unità, un dato significativamente inferiore ai recenti massimi (nel 2022 sono state consegnate ben oltre 10.000 unità) northmarq.com. Questa graduale riduzione della nuova offerta, unita alla continua crescita della popolazione di Nashville, sta alleviando la pressione sul mercato degli affitti.

Sfitto e assorbimento: Ci sono segnali evidenti che i tassi di sfitto hanno raggiunto il picco e stanno iniziando a diminuire. Nel secondo trimestre del 2025, Nashville ha registrato un miglioramento trimestrale dello sfitto – la domanda di affitti nei principali submercati urbani e suburbani ha superato le nuove consegne per la prima volta da tempo northmarq.com. Il tasso complessivo di sfitto degli appartamenti, che all’inizio del 2025 era superiore all’8%, è ora destinato a scendere sotto l’8,0% entro fine anno northmarq.com, secondo le analisi di Northmarq. Questo slancio dovrebbe continuare anche dopo, con i tassi di sfitto “in linea con le medie storiche” entro la fine del 2026 northmarq.com (la media pre-boom di Nashville era intorno al 5–6%). Questo cambiamento positivo è guidato da un forte assorbimento: la domanda di affitti rimane solida, sostenuta dalla crescita dell’occupazione e da potenziali acquirenti che rimandano l’acquisto di una casa a causa degli alti tassi di interesse. In particolare, il centro di Nashville e alcune periferie (ad es. la zona Madison/Rivergate, Mt. Juliet e la Contea di Sumner) stanno registrando una vivace attività di locazione, con un conseguente restringimento di questi submercati northmarq.com.

Tendenze degli affitti: Gli affitti erano rimasti sostanzialmente stabili nel 2023 a causa dell’ondata di nuove offerte, ma ora stanno tornando a salire mentre il mercato assorbe le unità. Nel secondo trimestre del 2025, è stato registrato un modesto aumento degli affitti insieme al calo della vacanza northmarq.com. L’affitto medio effettivo nell’area metropolitana di Nashville è attualmente intorno a $1.600–$1.700 al mese per un tipico bilocale, a seconda della fonte. Le previsioni indicano che entro il 2026, gli affitti medi raggiungeranno circa $1.730 al mese northmarq.com, il che implica una ripresa della crescita costante degli affitti. Questo segnerebbe un tasso di crescita annuo del 3–4%, più sostenibile rispetto agli aumenti a doppia cifra visti nel 2021. I proprietari dei nuovi edifici di Classe A hanno dovuto offrire incentivi nell’ultimo anno per riempire le unità, ma queste offerte probabilmente diminuiranno man mano che le condizioni si faranno più rigide tra la fine del 2025 e il 2026. È importante notare che i livelli degli affitti a Nashville rimangono accessibili rispetto alle città costiere, il che continua ad attirare nuovi arrivati nel mercato degli affitti.

Fattori trainanti della domanda di affitti: Le tendenze demografiche e occupazionali stanno sostenendo saldamente il settore degli affitti a Nashville. La città attira molti giovani professionisti, creativi e neolaureati (un’ampia fascia di millennial e Gen Z), che spesso affittano prima di acquistare. I principali datori di lavoro nei settori sanitario e tecnologico continuano ad assumere, portando lavoratori trasferiti che spesso scelgono inizialmente di affittare. Inoltre, lo status di Nashville come polo dell’intrattenimento e universitario alimenta la domanda di affitti (studenti, professionisti in tournée, ecc.). L’area metropolitana guadagna decine di nuovi residenti ogni giorno (circa 66 persone al giorno che si trasferiscono) nestinginnashville.com, e non tutti possono o vogliono acquistare casa subito, il che significa un flusso costante di affittuari. La tendenza del build-to-rent sta inoltre emergendo: vengono sviluppate comunità di case unifamiliari in affitto per soddisfare chi desidera una casa con giardino ma sceglie di affittare. Tutti questi fattori indicano un mercato degli affitti che, dopo aver assorbito il boom edilizio, è destinato a tornare a restringersi. Tra la fine del 2025 e oltre, ci si aspetta che i proprietari di appartamenti riconquistino potere sui prezzi, le vacanze scendano verso la media a una cifra e la crescita degli affitti acceleri moderatamente.

Investimenti e ROI: Per gli investitori immobiliari, le proprietà in affitto di Nashville sono molto attraenti. Il capitale continua a puntare sul multifamiliare a Nashville – il volume delle transazioni all’inizio del 2025 è stato in linea con il 2024 per numero di operazioni, e il volume totale in dollari è in realtà aumentato di quasi il 70% anno su anno (grazie a diverse grandi acquisizioni istituzionali) northmarq.com. Gli acquirenti sono particolarmente interessati alle comunità più recenti di Classe A/B, che hanno rappresentato circa il 70% delle proprietà scambiate finora nel 2025 northmarq.com. I prezzi si sono dimostrati resilienti; il prezzo mediano di vendita per proprietà con più di 50 unità è stato di circa $221.000/unità nel primo semestre 2025, leggermente in aumento dell’1% rispetto al 2024 northmarq.com. I tassi di capitalizzazione hanno ricominciato a comprimersi a metà 2025 con il miglioramento delle prospettive sugli affitti northmarq.com, un segnale di rinnovata fiducia degli investitori. In generale, con i fondamentali degli affitti destinati a migliorare (minore sfitto, ripresa della crescita dei canoni) e la prospettiva di un calo dei tassi d’interesse a fine 2025, il mercato multifamiliare di Nashville è pronto per una solida performance. Gli investitori possono ragionevolmente aspettarsi aumenti annuali degli affitti tra il 3 e il 5% nei prossimi anni e una potenziale rivalutazione se acquistano asset ben posizionati prima che il mercato si restringa completamente.

Opportunità di investimento e proiezioni di ROI

La forte traiettoria economica e la crescita della popolazione di Nashville continuano a renderla un mercato interessante per gli investitori immobiliari nel 2025. Le opportunità spaziano tra i segmenti residenziale e commerciale, con rendimenti generalmente favorevoli previsti per i prossimi anni:

Residenziale (Investimenti Flip & Hold): I valori delle case a Nashville hanno mostrato notevoli guadagni a lungo termine – aumentando di circa il 150% nell’ultimo decennio mcsquaredluxury.com. Sebbene la crescita futura sarà più moderata, le previsioni indicano comunque un apprezzamento costante . I modelli di Zillow prevedono circa +3,4% di crescita dei prezzi delle case fino al 2025 mattwardhomes.com , e alcune analisi prevedono un apprezzamento annuo del 4–6% fino al 2028 mcsquaredluxury.com nell’area metropolitana di Nashville. Questo suggerisce che acquistare e mantenere una proprietà a Nashville può generare una solida crescita del capitale. Gli investitori che cercano reddito da locazione possono anche beneficiare di rendimenti competitivi : gli affitti a Nashville, rispetto al prezzo d’acquisto, spesso producono rapporti affitto/valore in linea o superiori alla media nazionale. Un tipico affitto di una casa unifamiliare o di un condominio può raggiungere circa 8–12% di ROI lordo da locazione (affitto come % del prezzo d’acquisto) a seconda del quartiere rentastic.io – rendendolo interessante per gli investitori orientati al cash flow. Gli affitti a breve termine (Airbnb/VRBO) nelle zone più turistiche sono particolarmente redditizi, spesso generando ROI superiori alla media grazie al boom turistico di Nashville mcsquaredluxury.com. Zone popolari come il centro, The Gulch o vicino a Broadway possono ottenere tariffe notturne elevate dai circa 15+ milioni di visitatori annuali (una cifra che si prevede raggiungerà i 17,5 milioni entro il 2025, secondo le stime locali sul turismo). Tuttavia, gli investitori devono orientarsi tra le normative locali sugli STR (che limitano gli affitti non occupati dal proprietario in alcune zone).

I valori delle case a Nashville hanno mostrato notevoli guadagni a lungo termine – aumentando di circa il 150% nell’ultimo decennio mcsquaredluxury.com. Sebbene la crescita futura sarà più moderata, . I modelli di Zillow prevedono circa , e alcune analisi prevedono nell’area metropolitana di Nashville. Questo suggerisce che acquistare e mantenere una proprietà a Nashville può generare una solida crescita del capitale. Gli investitori che cercano reddito da locazione possono anche beneficiare di : gli affitti a Nashville, rispetto al prezzo d’acquisto, spesso producono rapporti affitto/valore in linea o superiori alla media nazionale. Un tipico affitto di una casa unifamiliare o di un condominio può raggiungere circa (affitto come % del prezzo d’acquisto) a seconda del quartiere rentastic.io – rendendolo interessante per gli investitori orientati al cash flow. (Airbnb/VRBO) nelle zone più turistiche sono particolarmente redditizi, spesso generando grazie al boom turistico di Nashville mcsquaredluxury.com. Zone popolari come il centro, The Gulch o vicino a Broadway possono ottenere tariffe notturne elevate dai circa 15+ milioni di visitatori annuali (una cifra che si prevede raggiungerà i 17,5 milioni entro il 2025, secondo le stime locali sul turismo). Tuttavia, gli investitori devono orientarsi tra le normative locali sugli STR (che limitano gli affitti non occupati dal proprietario in alcune zone). Investimenti Commerciali: Sul versante commerciale, le proprietà retail e industriali offrono forti prospettive . I centri retail beneficiano di una bassa vacancy e di affitti in aumento – gli investitori hanno investito oltre 1 miliardo di dollari nel retail di Nashville nell’ultimo anno matthews.com. Con cap rate intorno al 6% matthews.com e una crescita degli affitti di circa il 5% annuo, gli asset retail possono offrire un rendimento totale interessante (reddito + apprezzamento). Alcuni submercati retail suburbani sono così sottodimensionati (vacancy <1% marcusmillichap.com) che nuovi sviluppi o progetti retail value-add potrebbero ottenere aumenti di affitto fuori misura (infatti, in alcune periferie gli affitti sono aumentati di 10$/sf lo scorso anno marcusmillichap.com). Il real estate industriale è un altro settore caldo: i cap rate industriali medi a Nashville sono tra il 5,5% e il 6,5%, e la domanda degli investitori è intensa poiché i fondamentali del settore sono tra i migliori della regione. Con affitti industriali in crescita di circa il 6%+ all’anno e vincoli di disponibilità di terreni nei submercati centrali, i proprietari di magazzini ben posizionati possono aspettarsi un aumento del NOI e dei valori immobiliari. È significativo che i prezzi di vendita industriali/SF siano raddoppiati dal 2018 a Nashville matthews.com – un riflesso sia della crescita degli affitti che della compressione dei cap rate – e anche se quel ritmo non si ripeterà, le prospettive restano positive.

Sul versante commerciale, . I centri retail beneficiano di una bassa vacancy e di affitti in aumento – gli investitori hanno investito oltre 1 miliardo di dollari nel retail di Nashville nell’ultimo anno matthews.com. Con cap rate intorno al 6% matthews.com e una crescita degli affitti di circa il 5% annuo, gli asset retail possono offrire un rendimento totale interessante (reddito + apprezzamento). Alcuni submercati retail suburbani sono così sottodimensionati (vacancy <1% marcusmillichap.com) che nuovi sviluppi o progetti retail value-add potrebbero ottenere aumenti di affitto fuori misura (infatti, in alcune periferie gli affitti sono aumentati di 10$/sf lo scorso anno marcusmillichap.com). è un altro settore caldo: i cap rate industriali medi a Nashville sono tra il 5,5% e il 6,5%, e la domanda degli investitori è intensa poiché i fondamentali del settore sono tra i migliori della regione. Con affitti industriali in crescita di circa il 6%+ all’anno e vincoli di disponibilità di terreni nei submercati centrali, i proprietari di magazzini ben posizionati possono aspettarsi un aumento del NOI e dei valori immobiliari. È significativo che a Nashville matthews.com – un riflesso sia della crescita degli affitti che della compressione dei cap rate – e anche se quel ritmo non si ripeterà, le prospettive restano positive. Uffici e Settori Speciali: Il settore uffici è più una scommessa contrarian. I valori depressi (prezzo medio di vendita circa 130$/sf commercialsearch.com) e le alte vacancy significano che gli investitori possono acquisire edifici per uffici a prezzi relativamente scontati. La chiave è la posizione e il riposizionamento. Gli investitori disposti a puntare sul riuso adattivo potrebbero prendere di mira vecchi edifici per uffici in centro per convertirli in appartamenti o spazi misti, sfruttando la spinta della città alla riqualificazione. Inoltre, settori di nicchia come il real estate sanitario (uffici medici) restano scommesse stabili dato il grande peso dell’industria sanitaria a Nashville. Gli investimenti alberghieri stanno anch’essi riprendendo, poiché il turismo e le attività congressuali di Nashville stanno tornando a crescere; il mercato ha registrato ricavi alberghieri record nel 2023–24 e una crescita continua nel 2025, traducendosi in un rinnovato interesse per lo sviluppo e l’acquisizione di strutture ricettive.

Conclusione: Gli investitori sono attratti da Nashville per la sua crescita a lungo termine: un’economia diversificata, nessuna tassa sul reddito statale, una popolazione in aumento e una relativa accessibilità economica indicano una domanda sostenuta. Il mercato si sta maturando, quindi probabilmente i salti annuali del 20% nei prezzi delle case sono finiti, ma in cambio c’è maggiore stabilità. Rendimenti annuali a una cifra alta (combinando reddito e rivalutazione) sono raggiungibili e realistici. Come ha affermato un’analisi immobiliare, Nashville offre la rara combinazione di “forte potenziale di rivalutazione con un ambiente fiscale favorevole” mcsquaredluxury.com. Per chi guarda al 2025 e oltre, investimenti strategici nei quartieri o asset giusti di Nashville potrebbero generare un ROI molto interessante, soprattutto se acquistati prima del prossimo ciclo di rialzo dei valori immobiliari.

Focus sui quartieri: zone calde e aree in crescita

La rapida crescita di Nashville sta rimodellando molti quartieri, con aree un tempo trascurate che stanno diventando le preferite del mercato immobiliare. Ecco alcuni quartieri emergenti e aree chiave da tenere d’occhio, insieme alle tendenze di gentrificazione e infrastrutture che ne stanno guidando l’ascesa:

East Nashville: Da tempo nota per la sua scena artistica e musicale eclettica, East Nashville è ormai diventata un polo immobiliare . Giovani professionisti e famiglie si sono riversati qui per i bungalow storici, i ristoranti alla moda e l’atmosfera creativa. All’inizio del 2025, il prezzo mediano delle case a East Nashville era di circa $585.000 – in aumento del 10,8% rispetto all’anno precedente walkerluxuryandland.com . Questo forte apprezzamento riflette sia la bassa disponibilità che l’intensa domanda in questo quartiere alla moda. Zone come Lockeland Springs e Cleveland Park stanno vivendo una rapida gentrificazione: le case più vecchie vengono ristrutturate o ricostruite e nuovi sviluppi a uso misto stanno sorgendo lungo i principali corridoi. Nonostante i prezzi in aumento, East Nashville rimane leggermente più accessibile rispetto alle enclave di lusso di West Nashville, mantenendo alto l’interesse degli acquirenti. L’autenticità e la vivibilità del quartiere (si pensi ai locali preferiti come Five Points e Riverside Village) assicurano che rimarrà una delle scelte migliori. Si prevede un continuo investimento qui, soprattutto man mano che il mega-sviluppo East Bank nelle vicinanze (dall’altra parte del fiume) avanza, portando parchi, posti di lavoro (campus Oracle) e una migliore connettività a East Nash.

Da tempo nota per la sua scena artistica e musicale eclettica, East Nashville è ormai diventata un . Giovani professionisti e famiglie si sono riversati qui per i bungalow storici, i ristoranti alla moda e l’atmosfera creativa. All’inizio del 2025, il prezzo mediano delle case a East Nashville era di circa . Questo forte apprezzamento riflette sia la in questo quartiere alla moda. Zone come Lockeland Springs e Cleveland Park stanno vivendo una rapida gentrificazione: le case più vecchie vengono ristrutturate o ricostruite e nuovi sviluppi a uso misto stanno sorgendo lungo i principali corridoi. Nonostante i prezzi in aumento, East Nashville rimane leggermente più accessibile rispetto alle enclave di lusso di West Nashville, mantenendo alto l’interesse degli acquirenti. L’autenticità e la vivibilità del quartiere (si pensi ai locali preferiti come Five Points e Riverside Village) assicurano che rimarrà una delle scelte migliori. Si prevede un continuo investimento qui, soprattutto man mano che il (dall’altra parte del fiume) avanza, portando parchi, posti di lavoro (campus Oracle) e una migliore connettività a East Nash. The Nations (West Nashville): Qualche anno fa, The Nations era una modesta area industriale; ora è uno dei quartieri di Nashville in più rapida trasformazione . Situato a West Nashville, vicino alla 51st Avenue, The Nations ha visto magazzini trasformarsi in birrifici, studi e ristoranti popolari, attirando una clientela alla moda. Nuovi progetti di villette a schiera e condomini hanno riempito molti isolati, e i valori delle case sono aumentati di conseguenza. Il fascino della zona risiede nella sua “main street” pedonale (51st Ave) con boutique e ristoranti, e nella sua posizione relativamente centrale con un carattere industrial-chic e originale. Come esempio di crescita, un grande sviluppo a uso misto, Silo Bend, ha aggiunto centinaia di residenze. The Nations incarna la tendenza alla rivitalizzazione urbana a Nashville: trasformare un vecchio distretto industriale in un vivace polo residenziale. La gentrificazione è già in corso, ma il fascino del quartiere e la relativa accessibilità economica (rispetto al centro) continuano a sostenere la domanda. Gli investitori sono interessati a The Nations per le opportunità di riqualificazione, e nuove infrastrutture (strade migliorate, piste ciclabili) stanno arrivando per supportare la popolazione in crescita.

Qualche anno fa, The Nations era una modesta area industriale; ora è uno dei . Situato a West Nashville, vicino alla 51st Avenue, The Nations ha visto magazzini trasformarsi in birrifici, studi e ristoranti popolari, attirando una clientela alla moda. Nuovi progetti di villette a schiera e condomini hanno riempito molti isolati, e i valori delle case sono aumentati di conseguenza. Il fascino della zona risiede nella sua con boutique e ristoranti, e nella sua posizione relativamente centrale con un carattere industrial-chic e originale. Come esempio di crescita, un grande sviluppo a uso misto, Silo Bend, ha aggiunto centinaia di residenze. The Nations incarna la a Nashville: trasformare un vecchio distretto industriale in un vivace polo residenziale. La gentrificazione è già in corso, ma il fascino del quartiere e la relativa accessibilità economica (rispetto al centro) continuano a sostenere la domanda. Gli investitori sono interessati a The Nations per le opportunità di riqualificazione, e nuove infrastrutture (strade migliorate, piste ciclabili) stanno arrivando per supportare la popolazione in crescita. Wedgewood-Houston (WeHo): Appena a sud del centro, Wedgewood-Houston – o “WeHo” – è un altro punto caldo della gentrificazione . Questo ex quartiere industriale/artistico è diventato un polo di sviluppo grazie alla sua vicinanza al centro urbano e al suo valore culturale (ospita gallerie, laboratori creativi e il Nashville Design District). Negli ultimi anni, WeHo ha accolto nuovi edifici condominiali, progetti di riuso adattivo e locali alla moda (come lo stadio di calcio Nashville NYC FC nelle vicinanze e il Soho House). L’arrivo di birrifici, caffetterie e startup tecnologiche ha trasformato WeHo in una destinazione dove vivere, lavorare e divertirsi. I prezzi delle case e gli affitti sono aumentati mentre i giovani professionisti cercano alternative al costoso centro. Il quartiere sta anche beneficiando di miglioramenti infrastrutturali : la città ha scelto l’area di WeHo per potenziare i collegamenti di trasporto e le strade per gestire la crescita. Con il proseguire di questi cambiamenti, ci si aspetta che i loft nei magazzini e le moderne villette a schiera di WeHo si apprezzino ulteriormente, anche se l’accessibilità economica e lo spostamento dei residenti storici restano preoccupazioni attuali in questa storia di gentrificazione.

Appena a sud del centro, Wedgewood-Houston – o “WeHo” – è un altro . Questo ex quartiere industriale/artistico è diventato un polo di sviluppo grazie alla sua e al suo valore culturale (ospita gallerie, laboratori creativi e il Nashville Design District). Negli ultimi anni, WeHo ha accolto nuovi edifici condominiali, progetti di riuso adattivo e locali alla moda (come lo stadio di calcio Nashville NYC FC nelle vicinanze e il Soho House). L’arrivo di birrifici, caffetterie e startup tecnologiche ha trasformato WeHo in una destinazione dove vivere, lavorare e divertirsi. I prezzi delle case e gli affitti sono aumentati mentre i giovani professionisti cercano alternative al costoso centro. Il quartiere sta anche beneficiando di : la città ha scelto l’area di WeHo per potenziare i collegamenti di trasporto e le strade per gestire la crescita. Con il proseguire di questi cambiamenti, ci si aspetta che i loft nei magazzini e le moderne villette a schiera di WeHo si apprezzino ulteriormente, anche se l’accessibilità economica e lo spostamento dei residenti storici restano preoccupazioni attuali in questa storia di gentrificazione. Madison & Rivergate (sobborghi a nord di Nashville): Non tutte le zone più richieste si trovano nel centro urbano: anche alcuni sobborghi di prima cintura stanno diventando sempre più interessanti. L’area di Madison (una comunità a circa 8 miglia a nord del centro) e la vicina Rivergate/Contea di Sumner stanno attirando un crescente interesse da parte degli sviluppatori. Tradizionalmente più operaie e accessibili, queste zone offrono lotti più ampi e spostamenti più facili lungo la I-65. Ora, con la crescita di Nashville, gli sviluppatori hanno iniziato a costruire nuove abitazioni (inclusi villette a schiera e appartamenti) a Madison per soddisfare la domanda di soluzioni più economiche. Infatti, Madison/Rivergate viene indicata come un’area in cui la crescita del settore multifamiliare sta accelerando – i nuovi complessi di appartamenti suburbani stanno affittando rapidamente northmarq.com. La crescita commerciale e del retail segue quella residenziale, con tassi di sfitto estremamente bassi per i negozi nelle aree periferiche. I prezzi delle case a Madison, ancora relativamente bassi, stanno iniziando a salire mentre gli investitori ristrutturano le vecchie case in stile ranch e i primi acquirenti scoprono la zona. Miglioramenti alle infrastrutture come il prossimo centro di transito a Madison e i piani per migliorare il servizio di autobus su Gallatin Pike potrebbero dare ulteriore slancio a questi quartieri. In sintesi, tieni d’occhio le comunità a nord di Nashville che stanno passando dall’essere trascurate a diventare emergenti , offrendo un miglior rapporto qualità-prezzo pur beneficiando della crescita della città.

Non tutte le zone più richieste si trovano nel centro urbano: anche alcuni stanno diventando sempre più interessanti. L’area di Madison (una comunità a circa 8 miglia a nord del centro) e la vicina Rivergate/Contea di Sumner stanno attirando un crescente interesse da parte degli sviluppatori. Tradizionalmente più operaie e accessibili, queste zone offrono lotti più ampi e spostamenti più facili lungo la I-65. Ora, con la crescita di Nashville, gli sviluppatori hanno iniziato a costruire nuove abitazioni (inclusi villette a schiera e appartamenti) a Madison per soddisfare la domanda di soluzioni più economiche. Infatti, Madison/Rivergate viene indicata come un’area in cui – i nuovi complessi di appartamenti suburbani stanno affittando rapidamente northmarq.com. La crescita commerciale e del retail segue quella residenziale, con tassi di sfitto estremamente bassi per i negozi nelle aree periferiche. I prezzi delle case a Madison, ancora relativamente bassi, stanno iniziando a salire mentre gli investitori ristrutturano le vecchie case in stile ranch e i primi acquirenti scoprono la zona. come il prossimo centro di transito a Madison e i piani per migliorare il servizio di autobus su Gallatin Pike potrebbero dare ulteriore slancio a questi quartieri. In sintesi, tieni d’occhio le comunità a nord di Nashville che stanno , offrendo un miglior rapporto qualità-prezzo pur beneficiando della crescita della città. Riqualificazione del centro e dell’East Bank: Il nucleo urbano di Nashville sta evolvendo anch’esso, grazie in parte a progetti infrastrutturali di grande portata. L’East Bank (lato est del fiume Cumberland, di fronte al centro) è oggetto di un piano di trasformazione. Con il nuovo stadio dei Tennessee Titans approvato nel 2023 (uno stadio coperto da oltre 2 miliardi di dollari che aprirà entro il 2027) planning.org, l’East Bank sarà il fulcro di una riqualificazione mista di 350 acri che includerà parchi, piste ciclabili, abitazioni e miglioramenti al trasporto pubblico planning.org planning.org. In parallelo, Oracle Corp. ha pianificato un campus tecnologico da 1,2 miliardi di dollari a River North (East Bank) destinato a ospitare 8.500 posti di lavoro planning.org. Questi progetti stanno trasformando quelli che erano lotti industriali vuoti nel prossimo grande quartiere della città. Possiamo aspettarci che nuovi condomini, appartamenti e negozi sorgano nelle aree adiacenti all’East Bank (Germantown, lungofiume di East Nashville) per servire l’afflusso di lavoratori e visitatori. Già ora, gli sviluppatori hanno proposto oltre 2,2 miliardi di dollari in progetti in previsione di ciò planning.org. Nel frattempo, il centro di Nashville continua a prosperare con progetti come Nashville Yards, lo sviluppo Fifth + Broadway e numerose torri residenziali che stanno ridisegnando lo skyline. Preoccupazioni per la gentrificazione accompagnano questo boom: con la costruzione di nuove torri scintillanti, l’accessibilità economica nel centro è un problema, e si stanno facendo sforzi per includere alloggi a prezzi accessibili in piani come Imagine East Bank planning.org planning.org. Tuttavia, l’area del centro/East Bank è senza dubbio un punto focale degli investimenti infrastrutturali che aumenteranno il valore delle proprietà nei quartieri circostanti nei prossimi 5 anni.

Aggiornamenti su politiche, regolamenti e zonizzazione

Diversi sviluppi in materia di politiche e zonizzazione previsti per il 2025 sono destinati a influenzare il panorama immobiliare di Nashville, soprattutto in termini di offerta abitativa e modelli di sviluppo:

Riforma della zonizzazione per l’“housing missing middle” (fascia intermedia): Ad agosto 2025, Metro Nashville sta portando avanti una grande revisione della zonizzazione volta a creare più opzioni abitative accessibili e dense nei quartieri tradizionalmente unifamiliari wsmv.com wsmv.com. Il Dipartimento di Pianificazione Metropolitana, nell’ambito di uno studio su Alloggi e Infrastrutture, ha rilevato che la regione avrà bisogno di oltre 100.000 nuove abitazioni nel prossimo decennio per soddisfare la domanda wsmv.com. Per consentire questa crescita, i pianificatori hanno proposto due nuove categorie di zonizzazione residenziale – provvisoriamente chiamate Residential Neighborhood (RN) e Residential Limited (RL) wsmv.com. Queste permetterebbero forme di “middle housing” (come duplex, triplex, villette a schiera, cottage court) in aree che precedentemente consentivano solo case unifamiliari wsmv.com. L’idea è densificare dolcemente i quartieri senza grattacieli, aggiungendo tipologie abitative che si adattino alla scala della comunità. Importante, la proposta include limiti di altezza per preservare il carattere del quartiere – impedendo che strutture alte sovrastino le case esistenti wsmv.com. Incontri e sessioni di feedback con la comunità si sono tenuti fino ad agosto 2025, con la Commissione Urbanistica e il Consiglio Metropolitano che dovrebbero esaminare le modifiche a fine 2025 wsmv.com. Se adottata, questa riforma potrebbe essere rivoluzionaria: aprirebbe molte aree residenziali allo sviluppo di riempimento, potenzialmente stimolando una nuova ondata di progetti di villette a schiera e piccoli multiplex nel 2026 e oltre. L’obiettivo non è solo soddisfare la domanda abitativa, ma creare comunità più vivibili e percorribili a piedi mescolando le tipologie abitative wsmv.com. Naturalmente, il dibattito esiste – alcuni residenti temono che l’aumento della densità possa alimentare la gentrificazione o cambiare la percezione del quartiere wsmv.com. I pianificatori stanno bilanciando queste preoccupazioni tramite il coinvolgimento pubblico ee pianificazione. Nel complesso, questo aggiornamento della zonizzazione è un passo proattivo per affrontare la crisi abitativa di Nashville e guidare la crescita in modo intelligente. Regolamentazioni sugli affitti a breve termine: Nashville ha un noto rapporto di amore-odio con Airbnb e gli affitti a breve termine (STR). Negli ultimi anni la città ha imposto regolamenti per limitare la densità degli STR nelle zone residenziali e richiedere permessi, soprattutto dopo che alcuni quartieri si sono lamentati delle “case per feste”. A partire dal 2025, tali regolamenti rimangono in vigore – gli STR non occupati dal proprietario sono limitati in molte zone residenziali e devono ottenere un permesso (che può essere limitato per distretto censuario). L’applicazione delle regole si è fatta più severa , con la città che revoca i permessi ai trasgressori e impone pesanti multe per l’attività illegale di STR. Per gli investitori, ciò significa che è necessaria una dovuta diligenza prima di acquistare una proprietà da destinare ad Airbnb. Il lato positivo è che nelle zone turistiche (come il centro, The Gulch) dove gli STR sono consentiti, l’occupazione e le tariffe sono elevate, rendendolo una nicchia redditizia ma limitata. È in corso un dibattito politico su un possibile adeguamento delle regole sugli STR (sia allentandole per aumentare la capacità turistica, sia restringendole ulteriormente per proteggere il patrimonio abitativo), ma finora nel 2025 non sono state approvate modifiche significative. È un ambito da tenere d’occhio, poiché eventuali futuri cambiamenti normativi potrebbero influenzare il valore delle proprietà di appartamenti/case utilizzate come STR.

Nashville ha un noto rapporto di amore-odio con Airbnb e gli affitti a breve termine (STR). Negli ultimi anni la città ha imposto regolamenti per limitare la densità degli STR nelle zone residenziali e richiedere permessi, soprattutto dopo che alcuni quartieri si sono lamentati delle “case per feste”. A partire dal 2025, tali regolamenti rimangono in vigore – gli STR non occupati dal proprietario sono limitati in molte zone residenziali e devono ottenere un permesso (che può essere limitato per distretto censuario). , con la città che revoca i permessi ai trasgressori e impone pesanti multe per l’attività illegale di STR. Per gli investitori, ciò significa che è necessaria una dovuta diligenza prima di acquistare una proprietà da destinare ad Airbnb. Il lato positivo è che nelle dove gli STR sono consentiti, l’occupazione e le tariffe sono elevate, rendendolo una nicchia redditizia ma limitata. È in corso un dibattito politico su un possibile adeguamento delle regole sugli STR (sia allentandole per aumentare la capacità turistica, sia restringendole ulteriormente per proteggere il patrimonio abitativo), ma finora nel 2025 non sono state approvate modifiche significative. È un ambito da tenere d’occhio, poiché eventuali futuri cambiamenti normativi potrebbero influenzare il valore delle proprietà di appartamenti/case utilizzate come STR. Rivalutazione delle tasse sulla proprietà 2025: Nashville/Contea di Davidson ha effettuato una rivalutazione delle proprietà nel 2025 (come parte del suo ciclo regolare). A causa del notevole aumento dei valori immobiliari dall’ultimo ciclo, molti proprietari hanno visto aumenti sostanziali nei valori accertati. Tuttavia, la legge del Tennessee impone che l’aliquota della tassa sulla proprietà venga adeguata (certificata) affinché la rivalutazione complessiva sia neutrale per le entrate della contea (escludendo le nuove costruzioni). Nel 2025, il Consiglio Metropolitano ha effettivamente abbassato l’aliquota fiscale dopo la rivalutazione per compensare i salti di valore. L’effetto netto per molti proprietari è stato un aumento moderato della tassa, ma non proporzionale ai grandi aumenti di valore degli ultimi anni. Questo mantiene le tasse sulla proprietà di Nashville relativamente ragionevoli – un fattore importante per gli investitori (il Tennessee non ha imposta sul reddito statale, quindi la tassa sulla proprietà è una fonte di entrate chiave ma resta moderata rispetto ad alcuni stati). Guardando al futuro, eventuali cambiamenti significativi nella politica fiscale (come nuovi incentivi o finanziamenti incrementali per gli sviluppi) influenzeranno il clima immobiliare. A partire dal 2025, Nashville continua a utilizzare strumenti come PILOT (pagamenti in sostituzione delle tasse) per incentivare determinati progetti di edilizia accessibile e commerciale, e si discute di ampliare tali programmi per garantire che lo sviluppo porti benefici a tutta la comunità.

Nashville/Contea di Davidson ha effettuato una (come parte del suo ciclo regolare). A causa del notevole aumento dei valori immobiliari dall’ultimo ciclo, molti proprietari hanno visto aumenti sostanziali nei valori accertati. Tuttavia, la legge del Tennessee impone che l’aliquota della tassa sulla proprietà venga adeguata (certificata) affinché la rivalutazione complessiva sia neutrale per le entrate della contea (escludendo le nuove costruzioni). Nel 2025, il Consiglio Metropolitano ha effettivamente abbassato l’aliquota fiscale dopo la rivalutazione per compensare i salti di valore. L’effetto netto per molti proprietari è stato un aumento moderato della tassa, ma non proporzionale ai grandi aumenti di valore degli ultimi anni. Questo mantiene le tasse sulla proprietà di Nashville relativamente ragionevoli – un fattore importante per gli investitori (il Tennessee non ha imposta sul reddito statale, quindi la tassa sulla proprietà è una fonte di entrate chiave ma resta moderata rispetto ad alcuni stati). Guardando al futuro, eventuali (come nuovi incentivi o finanziamenti incrementali per gli sviluppi) influenzeranno il clima immobiliare. A partire dal 2025, Nashville continua a utilizzare strumenti come PILOT (pagamenti in sostituzione delle tasse) per incentivare determinati progetti di edilizia accessibile e commerciale, e si discute di ampliare tali programmi per garantire che lo sviluppo porti benefici a tutta la comunità. Iniziative di infrastruttura e pianificazione: Il governo Metro sta inoltre sfruttando le politiche per guidare la crescita attraverso le infrastrutture. Il piano Imagine East Bank (collegato al nuovo stadio, menzionato in precedenza) è un piano regolatore guidato dalla città che garantisce che la zonizzazione e il design urbano in quel distretto promuovano l’uso misto, il transito e la resilienza alle inondazioni planning.org planning.org. Inoltre, Nashville sta esplorando miglioramenti al trasporto pubblico – sebbene un referendum sul trasporto di massa nel 2018 sia fallito, la città ha successivamente investito in un servizio di autobus migliore (ad esempio, linee di autobus rapide) e sta studiando future possibilità di treni pendolari. Nel 2025, si parla nuovamente a livello regionale di un piano della autorità dei trasporti di Nashville per il prossimo decennio, che potrebbe influenzare le zone di sviluppo orientate al transito se dovesse realizzarsi. Sul fronte normativo, semplificare i permessi e i codici è un altro obiettivo: Metro sta aggiornando i codici edilizi e i processi di autorizzazione per renderli più efficienti per gli sviluppatori, in particolare per incentivare la costruzione di nuove abitazioni.

In sintesi, l’ambiente normativo di Nashville nel 2025 sta affrontando attivamente le sfide della crescita. Le riforme della zonizzazione per la densità, la pianificazione attenta dei mega-progetti e l’attenzione all’accessibilità abitativa (attraverso incentivi e potenziale zonizzazione inclusiva in progetti specifici) sono tutte misure in discussione. Questi provvedimenti mirano a garantire che lo sviluppo della città sia sostenibile e inclusivo – e plasmeranno cosa, dove e come i nuovi progetti arriveranno sul mercato nei prossimi anni.

Modelli demografici e migratori che influenzano l’edilizia abitativa

Le persone sono il motore del mercato immobiliare di Nashville. Nell’ultimo decennio, l’area metropolitana di Nashville è stata una delle regioni in più rapida crescita negli Stati Uniti, e il 2025 non fa eccezione. Comprendere chi si sta trasferendo (e restando) a Nashville – e perché – è fondamentale per valutare la domanda abitativa:

Crescita Continua della Popolazione: La crescita della popolazione di Nashville è robusta e non mostra segni di rallentamento. Dal 2020 al 2024, l’area metropolitana ha aggiunto circa 160.000 nuovi residenti , un aumento del 7,7% in soli quattro anni matthews.com. Per fare un confronto, questo tasso di crescita è più del doppio della media nazionale (3,1%) nello stesso periodo matthews.com. A partire dal 2025, la popolazione dell’area metropolitana di Nashville è di circa 1,35 milioni mattwardhomes.com. Questo riflette un aumento annuo di circa l’1,3% dal 2024 – un ritmo molto sostenuto per una città statunitense. In termini assoluti, equivale a oltre 66 persone che si trasferiscono ogni giorno nell’area di Nashville nestinginnashville.com in media. Flussi così costanti creano una domanda continua di abitazioni, sia in acquisto che in affitto. La crescita della Greater Nashville non è solo un fenomeno cittadino; anche le contee circostanti come Williamson, Rutherford, Wilson e Sumner stanno crescendo mentre le persone si spostano alla ricerca di case.

La crescita della popolazione di Nashville è robusta e non mostra segni di rallentamento. Dal 2020 al 2024, l’area metropolitana ha aggiunto circa , un aumento del 7,7% in soli quattro anni matthews.com. Per fare un confronto, questo tasso di crescita è più del doppio della media nazionale (3,1%) nello stesso periodo matthews.com. A partire dal 2025, la popolazione dell’area metropolitana di Nashville è di circa mattwardhomes.com. Questo riflette un aumento annuo di circa l’1,3% dal 2024 – un ritmo molto sostenuto per una città statunitense. In termini assoluti, equivale a nestinginnashville.com in media. Flussi così costanti creano una domanda continua di abitazioni, sia in acquisto che in affitto. La crescita della Greater Nashville non è solo un fenomeno cittadino; anche le contee circostanti come Williamson, Rutherford, Wilson e Sumner stanno crescendo mentre le persone si spostano alla ricerca di case. Migrazione Interna: Una grossa parte della crescita di Nashville deriva dalla migrazione interna – persone che si trasferiscono da altri stati o regioni. Nashville è stata una calamita per chi lascia aree con costi più alti e crescita più lenta. In particolare, c’è stato un afflusso di residenti dalla California, dal Nord-Est e dal Midwest, attratti dall’abitazione relativamente accessibile e dal mercato del lavoro in forte espansione di Nashville. Il vantaggio del costo della vita della città (nessuna imposta statale sul reddito, prezzi delle case ragionevoli secondo gli standard nazionali) è un grande richiamo per chi, ad esempio, viene da New York o Los Angeles e può vendere una casa lì e comprarne una a Nashville a una frazione del prezzo. Inoltre, molti arrivano anche da altri stati del Sud-Est (Atlanta, Florida, ecc.), poiché la scena culturale e le opportunità lavorative di Nashville sono fiorite. La migrazione netta verso Nashville si è costantemente classificata tra le più alte del paese negli ultimi anni. Questo afflusso interno è composto in gran parte da giovani professionisti e famiglie tra i 20 e i 40 anni, aumentando la domanda sia per affitti urbani che per prime case suburbane.

Una grossa parte della crescita di Nashville deriva dalla – persone che si trasferiscono da altri stati o regioni. Nashville è stata una calamita per chi lascia aree con costi più alti e crescita più lenta. In particolare, c’è stato un afflusso di residenti dalla California, dal Nord-Est e dal Midwest, attratti dall’abitazione relativamente accessibile e dal mercato del lavoro in forte espansione di Nashville. Il della città (nessuna imposta statale sul reddito, prezzi delle case ragionevoli secondo gli standard nazionali) è un grande richiamo per chi, ad esempio, viene da New York o Los Angeles e può vendere una casa lì e comprarne una a Nashville a una frazione del prezzo. Inoltre, molti arrivano anche da altri (Atlanta, Florida, ecc.), poiché la scena culturale e le opportunità lavorative di Nashville sono fiorite. La migrazione netta verso Nashville si è costantemente classificata tra le più alte del paese negli ultimi anni. Questo afflusso interno è composto in gran parte da tra i 20 e i 40 anni, aumentando la domanda sia per affitti urbani che per prime case suburbane. Lavoro ed economia come calamite: Il motivo principale per cui le persone vengono a Nashville è l’opportunità economica . Il tasso di disoccupazione della regione all’inizio del 2025 era di circa 3,2% (vicino ai minimi storici) assets.cushmanwakefield.com, e la crescita dell’occupazione supera quella nazionale. I settori chiave stanno attirando talenti: sanità , trainata da giganti come HCA Healthcare e Vanderbilt, offre decine di migliaia di posti di lavoro ben retribuiti. Tecnologia è in rapida ascesa – il Centro di Eccellenza Operativa di Amazon ha aperto in centro (5.000 posti di lavoro), e il futuro campus di Oracle promette migliaia di altri ruoli tech mcsquaredluxury.com mcsquaredluxury.com. L’ industria musicale e dell’intrattenimento resta un pilastro – non solo artisti, ma un intero ecosistema di professionisti del settore musicale risiede qui, insieme a un settore dell’ospitalità in forte espansione per servire il turismo mcsquaredluxury.com. E non dimentichiamo automotive e produzione avanzata nell’area più ampia (il grande stabilimento Nissan è poco distante, a Smyrna, TN). In breve, l’economia diversificata di Nashville (sanità, tecnologia, musica, istruzione, logistica) offre una base stabile che attira chi cerca lavoro da tutto il paese . Quando queste persone arrivano, alimentano la domanda iniziale di appartamenti e, una volta stabiliti a lungo termine, di case.

Il motivo principale per cui le persone vengono a Nashville è . Il tasso di disoccupazione della regione all’inizio del 2025 era di circa (vicino ai minimi storici) assets.cushmanwakefield.com, e la crescita dell’occupazione supera quella nazionale. I settori chiave stanno attirando talenti: , trainata da giganti come HCA Healthcare e Vanderbilt, offre decine di migliaia di posti di lavoro ben retribuiti. è in rapida ascesa – il Centro di Eccellenza Operativa di Amazon ha aperto in centro (5.000 posti di lavoro), e il futuro campus di Oracle promette migliaia di altri ruoli tech mcsquaredluxury.com mcsquaredluxury.com. L’ resta un pilastro – non solo artisti, ma un intero ecosistema di professionisti del settore musicale risiede qui, insieme a un settore dell’ospitalità in forte espansione per servire il turismo mcsquaredluxury.com. E non dimentichiamo nell’area più ampia (il grande stabilimento Nissan è poco distante, a Smyrna, TN). In breve, l’economia diversificata di Nashville (sanità, tecnologia, musica, istruzione, logistica) offre una base stabile che . Quando queste persone arrivano, alimentano la domanda iniziale di appartamenti e, una volta stabiliti a lungo termine, di case. Demografia giovane: Il profilo demografico di Nashville è orientato verso la fascia più giovane, il che influenza le preferenze abitative. La città ha un’alta concentrazione di millennial e una popolazione Gen Z in crescita, grazie alle sue università e all’attrattiva dello stile di vita. L’età media a Nashville è intorno ai 35 anni. Questo significa una grande fascia di persone negli anni chiave per la formazione di un nucleo familiare – una ricetta per una forte domanda abitativa . I giovani professionisti spesso affittano in quartieri vivaci (come Midtown, Germantown, East Nashville) prima di acquistare. Le loro preferenze (per la vivibilità a piedi, i servizi, i nuclei familiari più piccoli) guidano lo sviluppo di appartamenti urbani e villette a schiera. Allo stesso tempo, man mano che alcuni millennial entrano nei 30 anni e formano famiglie, molti cercano case suburbane, il che sta aumentando la domanda (e i prezzi) nei sobborghi a misura di famiglia e alimentando il boom suburbano.

Il profilo demografico di Nashville è orientato verso la fascia più giovane, il che influenza le preferenze abitative. La città ha un’alta concentrazione di e una popolazione Gen Z in crescita, grazie alle sue università e all’attrattiva dello stile di vita. L’età media a Nashville è intorno ai 35 anni. Questo significa una grande fascia di persone negli anni chiave per la formazione di un nucleo familiare – una ricetta per una . I giovani professionisti spesso affittano in quartieri vivaci (come Midtown, Germantown, East Nashville) prima di acquistare. Le loro preferenze (per la vivibilità a piedi, i servizi, i nuclei familiari più piccoli) guidano lo sviluppo di appartamenti urbani e villette a schiera. Allo stesso tempo, man mano che alcuni millennial entrano nei 30 anni e formano famiglie, molti cercano case suburbane, il che sta aumentando la domanda (e i prezzi) nei sobborghi a misura di famiglia e alimentando il boom suburbano. Migrazione per stile di vita: Vale la pena notare che non tutti coloro che si trasferiscono lo fanno solo per lavoro – la qualità della vita è un fattore di grande attrazione. La reputazione di Nashville come “Music City”, con la sua ricca scena culturale, gastronomica e di intrattenimento, la rende attraente per chi può lavorare da qualsiasi luogo. Nell’era del lavoro da remoto, alcuni hanno scelto Nashville per il suo stile di vita vivace e il costo della vita più basso, pur mantenendo lavori da remoto in altri stati. Il clima relativamente mite della città (a parte le estati calde) e la posizione centrale sono dei bonus. Inoltre, Nashville è diventata una meta popolare per la pensione di alcuni Baby Boomer in cerca di inverni più miti rispetto al Midwest/Nordest ma con più cultura e colline rispetto alla Florida – questo flusso di pensionati aumenta la domanda abitativa in alcune aree (ad esempio, comunità per adulti attivi nei dintorni di Nashville).

Vale la pena notare che non tutti coloro che si trasferiscono lo fanno solo per lavoro – la è un fattore di grande attrazione. La reputazione di Nashville come “Music City”, con la sua ricca scena culturale, gastronomica e di intrattenimento, la rende attraente per chi può lavorare da qualsiasi luogo. Nell’era del lavoro da remoto, alcuni hanno scelto Nashville per il suo stile di vita vivace e il costo della vita più basso, pur mantenendo lavori da remoto in altri stati. Il clima relativamente mite della città (a parte le estati calde) e la posizione centrale sono dei bonus. Inoltre, Nashville è diventata una meta popolare per la pensione di alcuni Baby Boomer in cerca di inverni più miti rispetto al Midwest/Nordest ma con più cultura e colline rispetto alla Florida – questo flusso di pensionati aumenta la domanda abitativa in alcune aree (ad esempio, comunità per adulti attivi nei dintorni di Nashville). Sfide – Accessibilità e inclusione: Il rovescio della medaglia della popolarità di Nashville sono i costi abitativi in aumento, che possono mettere sotto pressione i residenti a basso reddito e di lunga data. Ci sono segnali di emigrazione tra alcuni residenti locali che vengono esclusi dai prezzi – ad esempio, alcuni nativi di Nashville si trasferiscono in zone più economiche del Tennessee o in stati vicini man mano che i prezzi salgono. Inoltre, le popolazioni minoritarie e a basso reddito della città hanno subito la pressione della gentrificazione nei quartieri urbani. Nashville sta cercando di affrontare la questione con iniziative per l’edilizia accessibile e monitorando uno sviluppo equo, affinché la crescita non allontani proprio le persone che hanno reso la città ciò che è. Dal punto di vista demografico, Nashville si sta diversificando: la crescita della regione include una popolazione ispanica in aumento e altre comunità di immigrati, che arricchiscono il tessuto culturale e le esigenze abitative (con alcune preferenze specifiche per abitazioni multigenerazionali, ecc.).

In sintesi, la storia demografica di Nashville è una storia di crescita robusta – un afflusso di giovani talenti istruiti, un flusso costante di nuove famiglie e anche alcuni pensionati, tutti attratti dalle prospettive economiche e dal fascino culturale della città. Questo continuo ricambio e crescita della popolazione sostiene una forte domanda immobiliare a tutti i livelli, ed è uno dei motivi principali per cui gli esperti restano ottimisti sulla resilienza del mercato immobiliare di Nashville in futuro.

Previsioni per i prossimi 3–5 anni

Cosa riserva il futuro per il mercato immobiliare di Nashville nel resto degli anni 2020? Le prospettive per i prossimi 3–5 anni (2025–2030) sono generalmente positive, anche se con un ritmo più moderato rispetto al vortice dei primi anni 2020. Ecco una panoramica delle aspettative per settore, supponendo l’assenza di shock economici importanti:

Prezzi delle case e mercato residenziale: I valori delle case a Nashville dovrebbero continuare a salire, ma a un ritmo controllato. Sono finiti i picchi annuali del 15%; invece, pensa a una rivalutazione media annua del 3–5% nel prossimo futuro mattwardhomes.com mcsquaredluxury.com. I principali previsori (come Zillow) prevedono aumenti percentuali a una cifra media fino al 2025 e 2026, riflettendo una domanda continua bilanciata da un’offerta in miglioramento. Questo significa che una casa che oggi vale 500.000 dollari potrebbe valere circa 580–600.000 dollari tra cinque anni – una crescita significativa, ma si spera accompagnata da una crescita dei redditi per mantenere l’accessibilità. Il volume delle vendite dovrebbe aumentare leggermente man mano che i tassi di interesse si stabilizzano o diminuiscono. Se i tassi dei mutui scendessero dai massimi del 2023–2024 (che erano circa al 7%) verso il 5–6% entro il 2026, molti acquirenti rimasti in attesa rientrerebbero nel mercato. Questo potrebbe aumentare le transazioni e forse mettere una lieve pressione al rialzo sui prezzi oltre le previsioni attuali. Tuttavia, Nashville dovrebbe rimanere molto più equilibrata rispetto agli anni di frenesia; l’epoca delle guerre di offerte sfrenate è probabilmente finita, a meno di un’imprevista carenza di inventario. La costruzione di nuove case continuerà, soprattutto se la città attuerà le riforme urbanistiche – potremmo vedere più sviluppi di villette a schiera e riempimenti urbani che aggiungono unità. Entro il 2030, Nashville avrà probabilmente decine di migliaia di nuove case, mantenendo un equilibrio più sano tra domanda e offerta. In sintesi: i proprietari possono aspettarsi solidi guadagni di capitale, e i potenziali acquirenti potrebbero affrontare prezzi leggermente più alti ogni anno, ma con più scelta e condizioni più ragionevoli rispetto a qualche anno fa.

Affitti e Multifamiliare: I prossimi anni dovrebbero portare a un rafforzamento del mercato degli affitti. Il picco della nuova offerta sta passando, quindi entro il 2026–2027 il tasso di sfitto degli appartamenti dovrebbe tornare verso il ~5–6% (media storica) northmarq.com. Questo irrigidimento darà ai proprietari la leva per aumentare gli affitti a ritmi più sostenuti. Prevediamo una crescita annuale degli affitti tra il 3 e il 4% nel 2025, con una possibile accelerazione al 4–5% nel 2026 man mano che il mercato si restringe. Gli affitti medi, che ora sono intorno a $1.600–$1.700, potrebbero avvicinarsi a $1.800+ entro il 2027 se le tendenze si confermano northmarq.com. La pipeline di sviluppo per il multifamiliare si sta riducendo (circa 9.000 unità nel 2025, probabilmente meno nel 2026), il che dovrebbe prevenire un eccesso di offerta. Entro il 2027–2028, Nashville potrebbe persino tornare ad avere bisogno di più appartamenti, soprattutto se la crescita della popolazione continuerà senza sosta. Gli investitori nel multifamiliare possono aspettarsi un miglioramento del NOI man mano che l’occupazione aumenta e le concessioni si esauriscono. I cap rate potrebbero comprimersi leggermente se i tassi d’interesse scendono, aumentando il valore degli immobili. Una cosa da tenere d’occhio: il divario nell’housing accessibile. Nashville dovrà affrontare il tema delle opzioni di affitto accessibili, poiché gli aumenti degli affitti potrebbero superare la crescita dei redditi dei residenti a basso salario. Potremmo vedere più partnership pubblico-private e incentivi per costruire unità accessibili nei prossimi anni. Nel complesso, le prospettive per il multifamiliare sono positive – forti fattori di domanda probabilmente renderanno Nashville uno dei mercati degli affitti con le migliori performance nel Sud-Est nei prossimi 5 anni.

Settori Commerciali:

Retail: Si prevede una performance superiore continua . Il tasso di sfitto del retail a Nashville dovrebbe rimanere molto basso (tra il 3 e il 4%) perché le nuove costruzioni sono limitate e la domanda continua a crescere. Entro il 2028, anche con nuovi centri commerciali costruiti nelle periferie in crescita, i tassi di sfitto potrebbero aumentare solo leggermente, se non del tutto, poiché la crescita della popolazione avrà assorbito i nuovi spazi. Gli affitti retail dovrebbero quindi continuare a salire, anche se il tasso di crescita potrebbe rallentare dal quasi 5% attuale a circa 3–4% annuo man mano che il canone base aumenta. Potremmo vedere più progetti retail esperienziali e a uso misto (integrati in grandi sviluppi come l’East Bank o lungo i corridoi del trasporto pubblico). Salvo una recessione che colpisca la spesa dei consumatori, il real estate retail di Nashville è posizionato per prosperare. Gli investitori probabilmente troveranno cap rate che restano bassi (intorno al 6% o meno) dati i solidi fondamentali.

. Il tasso di sfitto del retail a Nashville dovrebbe rimanere molto basso (tra il 3 e il 4%) perché le nuove costruzioni sono limitate e la domanda continua a crescere. Entro il 2028, anche con nuovi centri commerciali costruiti nelle periferie in crescita, i tassi di sfitto potrebbero aumentare solo leggermente, se non del tutto, poiché la crescita della popolazione avrà assorbito i nuovi spazi. Gli affitti retail dovrebbero quindi continuare a salire, anche se il tasso di crescita potrebbe rallentare dal quasi 5% attuale a circa 3–4% annuo man mano che il canone base aumenta. Potremmo vedere più (integrati in grandi sviluppi come l’East Bank o lungo i corridoi del trasporto pubblico). Salvo una recessione che colpisca la spesa dei consumatori, il real estate retail di Nashville è posizionato per prosperare. Gli investitori probabilmente troveranno cap rate che restano bassi (intorno al 6% o meno) dati i solidi fondamentali. Industriale: I prossimi due anni saranno dedicati all’ assorbimento della grande ondata di offerta , ma entro il 2027 il mercato industriale dovrebbe ritrovare un equilibrio. Il tasso di sfitto potrebbe raggiungere un picco intorno al 7% quando verranno consegnati gli ultimi immobili previsti per il 2025, per poi tornare a scendere verso il 4–5% entro il 2028, una volta che questi edifici saranno locati. La crescita dell’e-commerce, della logistica e della manifattura nel Middle Tennessee dovrebbe continuare, alimentata dai vantaggi geografici e dalle infrastrutture di Nashville (la regione si trova a un giorno di auto da gran parte della popolazione statunitense). Ci aspettiamo inoltre che la crescita dei canoni rimanga superiore all’inflazione – forse in media 4–5% all’anno – dato il continuo interesse degli inquilini (il recente rallentamento dal +6% a una crescita annua inferiore al 5% suggerisce un mercato in fase di maturazione) matthews.com. Entro il 2030, Nashville avrà un inventario industriale molto più ampio, ma ancora sano, supponendo che non si costruisca eccessivamente rispetto ai piani attuali. Un’incognita: grandi mega-progetti come impianti per veicoli elettrici o batterie potrebbero scegliere la zona, facendo aumentare ulteriormente la domanda di spazi industriali. In ogni caso, il settore industriale di Nashville dovrebbe rimanere un top performer , con alta occupazione e un solido ROI per i proprietari.

, ma entro il 2027 il mercato industriale dovrebbe ritrovare un equilibrio. Il tasso di sfitto potrebbe raggiungere un picco intorno al 7% quando verranno consegnati gli ultimi immobili previsti per il 2025, per poi tornare a scendere verso il 4–5% entro il 2028, una volta che questi edifici saranno locati. nel Middle Tennessee dovrebbe continuare, alimentata dai vantaggi geografici e dalle infrastrutture di Nashville (la regione si trova a un giorno di auto da gran parte della popolazione statunitense). Ci aspettiamo inoltre che la crescita dei canoni rimanga superiore all’inflazione – forse in media 4–5% all’anno – dato il continuo interesse degli inquilini (il recente rallentamento dal +6% a una crescita annua inferiore al 5% suggerisce un mercato in fase di maturazione) matthews.com. Entro il 2030, Nashville avrà un inventario industriale molto più ampio, ma ancora sano, supponendo che non si costruisca eccessivamente rispetto ai piani attuali. Un’incognita: grandi come impianti per veicoli elettrici o batterie potrebbero scegliere la zona, facendo aumentare ulteriormente la domanda di spazi industriali. In ogni caso, il settore industriale di Nashville dovrebbe rimanere un , con alta occupazione e un solido ROI per i proprietari. Uffici: Il mercato degli uffici è il più incerto. Nei prossimi 3–5 anni, prevediamo una ripresa graduale ma non un ritorno completo ai livelli di occupazione pre-pandemia. Le nuove consegne tra il 2025 e il 2026 porteranno il tasso di sfitto vicino al 20%, ma dal 2026 in poi la crescita dell’occupazione (soprattutto nel settore tecnologico e nei trasferimenti aziendali) dovrebbe iniziare a ridurre questo eccesso di spazi. Entro il 2030, il tasso di sfitto degli uffici a Nashville potrebbe stabilizzarsi su valori poco superiori al 10% – meglio di ora, ma probabilmente ancora leggermente sopra l’ultra-basso <10% visto nel 2019. Molto dipenderà da come evolveranno le tendenze dello smart working; Nashville potrebbe beneficiare del suo ruolo di polo a basso costo in cui le aziende si concentrano (alcune potrebbero trasferire le operazioni da città costose nei nuovi uffici di Nashville). I canoni degli uffici probabilmente rimarranno relativamente stabili in termini reali per un paio d’anni, per poi crescere se il tasso di sfitto dovesse migliorare sensibilmente verso la fine del decennio. Qualsiasi crescita dei canoni probabilmente sarà inferiore all’inflazione finché il mercato non si restringerà davvero. Un fattore positivo è che il nuovo patrimonio immobiliare per uffici di Nashville è di alta qualità, il che potrebbe attrarre inquilini e giustificare canoni più elevati – ad esempio, le torri per uffici di Nashville Yards e Gulch potrebbero ottenere tariffe premium. Inoltre, come già detto, la riqualificazione adattiva eliminerà parte del patrimonio obsoleto dagli inventari. Prevediamo che diversi vecchi edifici per uffici in centro verranno convertiti in residenziale/hotel entro il 2028, contribuendo a ridurre l’eccesso di spazi e a rivitalizzare queste aree. Quindi, la previsione per gli uffici è di cauto ottimismo: dolore a breve termine, stabilizzazione a lungo termine. Gli investitori pazienti potrebbero trovare occasioni ora e raccogliere i frutti in seguito se riqualificano o attendono la ripresa del mercato.

Sviluppo e Infrastrutture: Nella seconda metà degli anni 2020 vedremo la realizzazione di grandi progetti. Entro il 2027 aprirà il nuovo stadio dei Titans, probabilmente seguito da un’ondata di sviluppo nell’area circostante (distretto dell’intrattenimento, hotel, ecc.). Il campus Oracle dovrebbe essere operativo tra il 2027 e il 2028, portando migliaia di lavoratori del settore tecnologico – questo aumenterà la domanda abitativa, soprattutto a East Nashville e nel centro, e potrebbe incentivare la costruzione di nuove torri di condomini e appartamenti per accoglierli. La trasformazione dell’East Bank (parchi, uso misto) verrà implementata gradualmente, migliorando l’attrattiva della città e potenzialmente aumentando il valore delle proprietà nei quartieri adiacenti. Inoltre, l’aeroporto di Nashville (BNA), che ha subito una grande espansione (“BNA Vision”) completata nel 2023, ora ha la capacità per più voli – entro il 2025 sta battendo record di passeggeri. Maggiore connettività significa più turismo e viaggi d’affari, alimentando il settore immobiliare tramite hotel e necessità di nuovi spazi per l’ospitalità/retail. Se la leadership di Nashville farà avanzare i piani per il trasporto pubblico entro la fine degli anni 2020 (come possibili linee di bus rapid transit o una proposta rinnovata di tram leggero), ciò potrebbe sbloccare sviluppi orientati al trasporto pubblico intorno ai nuovi hub di transito negli anni 2030.

Rischi: Nessuna previsione è completa senza menzionare i rischi. Per Nashville, i principali rischi sono di tipo macro-economico – se gli Stati Uniti entrassero in recessione, anche il mercato immobiliare di Nashville ne risentirebbe (vendite in calo, diminuzione dell’occupazione). Un forte aumento dei tassi d’interesse oltre quanto visto finora smorzerebbe ulteriormente la domanda. C’è anche la questione del sovracostruzione: se gli sviluppatori diventassero troppo entusiasti (soprattutto per appartamenti o uffici), si potrebbe creare un eccesso che richiederebbe tempo per essere assorbito. E l’accessibilità economica è una sfida imminente – se Nashville diventasse troppo costosa rispetto ai redditi locali, potrebbe rallentare la stessa migrazione che l’ha alimentata, o costringere a interventi politici che modificherebbero i calcoli degli investitori.

Tutto considerato, Nashville è ben posizionata per la crescita. Il forte afflusso di popolazione, l’economia diversificata e la pianificazione proattiva suggeriscono che nei prossimi 3–5 anni continuerà a essere uno dei punti di riferimento del mercato immobiliare nazionale. Gli stakeholder possono aspettarsi un periodo di crescita più sostenibile: modesti aumenti annuali dei prezzi delle case, un mercato degli affitti che si restringe in modo vantaggioso, settori retail/industriale in crescita e, infine, un settore uffici dimensionato correttamente. Come ha osservato un presidente locale del settore immobiliare, la “resilienza continua” di Nashville è sostenuta dall’immigrazione e dalla crescita dell’occupazione che non mostrano segni di rallentamento notyourordinaryagent.com. In breve, il boom di Nashville si sta evolvendo, non sta scoppiando – e nei prossimi anni la città dovrebbe consolidare il suo status di mercato immobiliare vivace e in crescita con opportunità per proprietari di case, affittuari e investitori.

Fonti: