Il mercato immobiliare globale sconvolto da una raffica di 48 ore: affari, colpi di scena normativi e cambiamenti di mercato

La crisi dell’accessibilità abitativa negli Stati Uniti sta avanzando, con il Segretario al Tesoro Scott Bessent che avverte di una sfida che richiede “tutte le mani sul ponte” e segnala possibili misure, tra cui una dichiarazione di emergenza abitativa nazionale questo autunno.

Carlyle Group ha raccolto un record di 9 miliardi di dollari per il suo ultimo fondo immobiliare statunitense, il più grande dal 2012, puntando su asset residenziali, self-storage e industriali, evitando uffici, hotel e centri commerciali.

<li EVERGRANDE: I liquidatori di Evergrande Group hanno chiesto a un tribunale di Hong Kong di nominare dei curatori per rintracciare i beni del fondatore Hui Ka Yan, mentre il costruttore, con oltre 300 miliardi di dollari di passività, si avvicina alla liquidazione ed è stato escluso dalla HKEX. Seazen Group ha annunciato una partnership strategica per esplorare la tokenizzazione di asset reali, cedendo una quota azionaria da 6,3 milioni di dollari (0,27%) a una società Blockchain Metaverse per sviluppare la tokenizzazione degli asset immobiliari di Seazen.

Mitsubishi UFJ Financial Group ha lanciato un fondo immobiliare da 100 miliardi di yen per investire in immobili a Tokyo, Osaka e Nagoya, con circa 30 miliardi di yen in equity da istituzioni e il resto tramite debito.

La Nuova Zelanda ha revocato il divieto per gli acquirenti stranieri, consentendo ai titolari di visto Active Investor Plus di acquistare o costruire una casa di lusso oltre i 5 milioni di NZ$, con effetto immediato; dal mese di aprile sono state presentate 301 domande di visto per un totale di almeno 1,8 miliardi di NZ$.

Dubai ha registrato 51.000 vendite di case nel secondo trimestre 2025, un record trimestrale, mentre i piani per aggiungere 210.000 nuove unità abitative entro la fine del 2026 hanno portato Fitch a prevedere un calo dei prezzi del 10–15%.

I prezzi delle case nel Regno Unito sono scesi dello 0,1% in agosto, il terzo calo mensile da aprile, con una crescita annua al 2,1%, mentre l’accessibilità rimane limitata e la Banca d’Inghilterra ha tagliato il tasso base al 4,00%.

L’Arabia Saudita ha lanciato il suo primo mercato di titoli garantiti da mutui residenziali, con SRC che ha emesso il primo RMBS a fine agosto per aumentare la liquidità e sostenere l’obiettivo di portare la proprietà della casa a circa il 70%.

Gli sviluppatori di Hong Kong hanno affrontato un aumento del 70% delle scadenze del debito per il prossimo anno, fino a 7,1 miliardi di dollari nel 2026 rispetto ai 4,2 miliardi di quest’anno, con Road King in default sui coupon obbligazionari a causa delle pressioni di rifinanziamento.

Nord America (USA & Canada) – Crisi di accessibilità e mosse politiche

Accessibilità alle abitazioni al punto di rottura: Possedere una casa negli Stati Uniti è sempre più fuori portata poiché i tassi ipotecari e i prezzi raggiungono i massimi degli ultimi decenni. Ora è più economico affittare che comprare una casa di ingresso in 49 delle 50 più grandi città statunitensi san.com san.com. Le rate medie mensili del mutuo ($2.768) sono circa il 38% più alte degli affitti ($2.000) san.com san.com, un’inversione rispetto alle tendenze storiche. I compratori alla prima casa sono in difficoltà: la loro età media è salita a 38 anni (da 28 nel 1991) e la loro quota di mercato è crollata al 24% , il livello più basso da quando si tengono i registri, nel 1981 nar.realtor. “Il mercato immobiliare statunitense è diviso in due gruppi: chi compra per la prima volta e fatica a entrare nel mercato e i proprietari attuali che acquistano in contanti”, osserva Jessica Lautz, vice capo economista NAR nar.realtor, mentre prezzi elevati e tassi ipotecari oltre il 7% escludono i giovani acquirenti.

Europa – Prezzi in calo, tassi che mordono e nervosismo tra gli investitori

I prezzi delle case nel Regno Unito calano inaspettatamente: Il mercato immobiliare britannico ha lanciato segnali di allarme quando i prezzi delle case sono scesi dello 0,1% ad agosto rispetto a luglio, andando contro le aspettative di un aumento reuters.com. Si tratta del terzo calo mensile da aprile, che ha portato la crescita annuale dei prezzi al solo 2,1% – il livello più basso da oltre un anno reuters.com. Il mutuante Nationwide ha attribuito la causa alla ridotta accessibilità economica: il mutuo medio per chi acquista la prima casa ora assorbe circa il 35% del reddito netto, ben al di sopra della media storica del 30% reuters.com. “Il ritmo relativamente contenuto della crescita dei prezzi delle case è forse comprensibile, dato che l’accessibilità rimane limitata rispetto alle medie di lungo periodo,” ha dichiarato Robert Gardner , capo economista di Nationwide reuters.com. Anche se la Banca d’Inghilterra ha tagliato il tasso base al 4,00% in agosto (dal 4,25%) per stimolare l’economia, i costi dei prestiti restano elevati e i finanziatori sono cauti reuters.com. I potenziali acquirenti devono inoltre affrontare barriere psicologiche: le speculazioni su possibili aumenti delle tasse sugli immobili nella prossima legge di bilancio – come una possibile mansion tax – stanno minando la fiducia. “Il rischio è che le speculazioni su possibili aumenti delle tasse sugli immobili nella legge di bilancio autunnale … colpiscano ulteriormente il sentiment degli acquirenti nei prossimi mesi,” ha avvertito Ashley Webb , economista per il Regno Unito presso Capital Economics reuters.com. In breve, il mercato immobiliare britannico sta attraversando una ripresa fragile , con modesti cali dei prezzi che riflettono la pressione degli aumenti dei tassi passati e l’incertezza sulle tasse future.

Asia-Pacifico – Crisi e innovazione in egual misura

Il tumulto immobiliare della Cina si intensifica: L’epico crollo del settore immobiliare in Cina non mostra segni di attenuazione. Evergrande Group , un tempo il più grande sviluppatore cinese, rimane al centro della tempesta. Il 2 settembre, i liquidatori di Evergrande hanno chiesto a un tribunale di Hong Kong di nominare dei curatori per rintracciare i beni del fondatore Hui Ka Yan , che si è rifiutato di rivelare completamente le sue proprietà in tutto il mondo reuters.com. Questa misura straordinaria fa parte degli sforzi per recuperare 6 miliardi di dollari in presunti dividendi e pagamenti dirottati a Hui e ad altri insider reuters.com. Evergrande, gravata da oltre 300 miliardi di dollari di passività, è stata formalmente ordinata alla liquidazione nel 2024 dopo il default sui suoi debiti reuters.com. È stata delistata dalla borsa di Hong Kong la scorsa settimana, segnando un crollo clamoroso per un’azienda che un tempo era l’emblema del boom edilizio cinese reuters.com. Il fondatore Hui, ora imprigionato in Cina per accuse non specificate reuters.com, aveva prelevato miliardi in contanti negli anni d’oro, e i liquidatori avvertono che la sua ex-moglie potrebbe disporre di un altro miliardo di dollari di beni se non viene fermata reuters.com. La saga di Evergrande mette in evidenza le profonde crepe nel settore immobiliare cinese , che dal 2021 ha visto decine di sviluppatori andare in default. Le vendite e i prezzi delle case continuano a ristagnare; i prezzi delle nuove abitazioni sono scesi per il quarto mese consecutivo a luglio, in calo dello 0,3%, con la debole domanda che ha spinto le autorità a varare stimoli. Il governo centrale di Pechino ha recentemente esortato le città ad allentare le restrizioni all’acquisto di case e a tagliare i tassi dei mutui per “prevenire ulteriori cali” nel settore immobiliare reuters.com. Ma finora, queste misure hanno solo stabilizzato brevemente il sentiment . Gli analisti temono una lunga fase di difficoltà: “Il crollo immobiliare in Cina non è ancora finito,” hanno avvertito gli economisti in una recente nota, il che significa ulteriori sofferenze per l’economia più ampia (che prima della crisi dipendeva dal settore immobiliare per il 25% dell’attività).

In un colpo di scena sorprendente, – da tempo noto per i tassi d’interesse ultra-bassi – sta vedendo un aumento dei tassi, e gli investitori domestici stanno riversandosi nel settore immobiliare prima che i rendimenti salgano ulteriormente. Il 2 settembre, ha rivelato i piani per un per investire in proprietà giapponesi reuters.com. Questo è l’ultimo di una serie di nuovi fondi immobiliari in Giappone mentre la Banca del Giappone segnala una graduale fine dei tassi negativi. “In un mondo con tassi d’interesse, le aspettative di rendimento degli investitori stanno aumentando,” ha spiegato , presidente della divisione immobiliare di MUFG, sottolineando che gli investitori giapponesi cercano rendimenti più alti mentre i tassi globali si normalizzano reuters.com. Il fondo MUFG – uno dei più grandi dell’anno – punterà su a Tokyo, Osaka e Nagoya reuters.com reuters.com. Circa 30 miliardi di yen in equity arriveranno da istituzioni (assicurazioni, banche) e il resto tramite debito reuters.com. Segue altri grandi lanci: Dai-ichi Life e Marubeni hanno annunciato un fondo immobiliare da 400 miliardi di yen a luglio, Orix ha lanciato un fondo da 100 miliardi a febbraio, e Morgan Stanley sta raccogliendo 100 miliardi per il real estate giapponese reuters.com. A guidare questo trend è una finestra unica in cui (in aumento di circa il 10% nel 2023) ma i cap rate sono ancora relativamente bassi – probabilmente destinati a salire se la BoJ inasprirà la politica. Raccogliendo capitali ora, questi fondi puntano a bloccare asset e potenzialmente cavalcare un’onda di crescita. La vacancy degli uffici a Tokyo ha iniziato a diminuire e gli affitti residenziali stanno salendo, rendendo gli investitori ottimisti. Tuttavia, se i tassi dovessero salire troppo rapidamente, le operazioni molto indebitate potrebbero vacillare. Per ora, il mercato immobiliare giapponese, a lungo dormiente, si sta scaldando in risposta anche solo al minimo sentore di tassi d’interesse più alti. La Nuova Zelanda riaccoglie gli acquirenti stranieri: In una notevole inversione di rotta politica, la Nuova Zelanda ha annunciato che riaprirà parti del suo mercato immobiliare agli investitori stranieri dopo un divieto durato anni. Il Primo Ministro Chris Luxon ha dichiarato che d’ora in poi, i ricchi investitori stranieri con visti speciali potranno acquistare o costruire una casa di lusso (oltre 5 milioni di NZ$) in Nuova Zelanda reuters.com reuters.com. “Questa modifica traccia una via di mezzo tra chi non vuole l’apertura agli acquirenti stranieri e il desiderio di attrarre investitori ad alto patrimonio,” ha spiegato Luxon, sostenendo che ciò rafforzerà il legame degli investitori con l’economia neozelandese reuters.com. La politica è rivolta a chi possiede il nuovo visto “golden” Active Investor Plus, che già richiede un investimento aziendale significativo in Nuova Zelanda. In precedenza, anche questi investitori erano esclusi dall’acquisto di case (a meno che non vivessero in NZ per più di 6 mesi all’anno) in base a un ampio divieto del 2018 volto a raffreddare i prezzi reuters.com reuters.com. L’inversione, effettiva immediatamente, mira a stimolare la crescita economica mentre la Nuova Zelanda esce da una lieve recessione reuters.com. I funzionari sottolineano che meno dell’1% delle case in NZ vale più di 5 milioni di NZ$, quindi questa eccezione non dovrebbe provocare un afflusso di massa, ma piuttosto inviare il messaggio che la Nuova Zelanda è “aperta agli affari” per le élite globali. Il governo riferisce di aver ricevuto 301 domande per il visto da investitore da aprile; se tutte andassero a buon fine, si tratterebbe di almeno 1,8 miliardi di NZ$ di investimenti nelle aziende neozelandesi reuters.com. Gli agenti immobiliari di proprietà di lusso ad Auckland e Queenstown hanno accolto favorevolmente la decisione, affermando che gli acquirenti ultra-ricchi spesso desiderano una casa come parte del loro pacchetto di stile di vita in NZ. “I nostri clienti saranno lieti di avere questa opzione,” ha detto un consulente per la residenza, sottolineando che molti investitori sono attratti dallo stile di vita neozelandese e ora possono più facilmente assicurarsi una partecipazione personale reuters.com. I critici, tuttavia, si preoccupanopreoccupazione per un eventuale ritorno di denaro straniero in un mercato immobiliare che rimane uno dei meno accessibili al mondo. La scommessa del governo è che i benefici economici superino i rischi, soprattutto dato il limite di prezzo per il lusso.

Medio Oriente – Incrementi di liquidità e bilanciamento tra boom e crisi

La rivoluzione dei mutui in Arabia Saudita: In una pietra miliare per il finanziamento abitativo del Regno, l’Arabia Saudita ha lanciato il suo primo mercato di titoli garantiti da mutui residenziali (RMBS) per stimolare la liquidità english.aawsat.com. La società statale Saudi Real Estate Refinance Co. (SRC, parte del Public Investment Fund) ha emesso il primo pacchetto di obbligazioni ipotecarie a fine agosto come parte di un più ampio programma di cartolarizzazione english.aawsat.com english.aawsat.com. I funzionari affermano che ciò libererà i bilanci delle banche e attirerà nuovi capitali nel settore abitativo. “Il lancio della prima operazione RMBS del Regno rappresenta un passo strategico verso lo sviluppo del mercato della finanza immobiliare saudita e ne aumenta l’attrattiva sia per gli investitori nazionali che stranieri,” ha dichiarato Majid Al-Hogail , Ministro dell’Edilizia saudita e presidente di SRC arabnews.com. Impacchettando i mutui in titoli negoziabili, le autorità saudite mirano a aumentare la liquidità, espandere la capacità di prestito delle banche e ridurre i costi dei mutui per i consumatori english.aawsat.com. L’iniziativa sostiene l’obiettivo di Vision 2030 di portare la proprietà della casa in Arabia Saudita al 70% (dal ~60% a metà decennio) english.aawsat.com. “Questa iniziativa offre strumenti finanziari innovativi in linea con Vision 2030… permettendo a più famiglie saudite di possedere una casa,” ha aggiunto Al-Hogail arabnews.com. L’amministratore delegato di SRC, Majeed Al-Abduljabbar, ha definito il programma RMBS “un salto qualitativo” per il mercato secondario dei mutui, sottolineando che “rafforzerà la liquidità, diversificherà la base degli investitori e aiuterà le istituzioni finanziarie a gestire capitale e rischio in modo più efficace” arabnews.com. La prima emissione è stata relativamente modesta (dimensione esatta non divulgata), ma ne sono previste altre. S&P Global Ratings ha elogiato lo sviluppo, stimando che le banche saudite detengano circa 180 miliardi di dollari in mutui – il 23% dei prestiti totali – e che la cartolarizzazione aiuterà a sostenere tale crescita gestendo al contempo i rischi english.aawsat.com english.aawsat.com. Il momento è favorevole: le banche saudite sono ben capitalizzate e redditizie, e gli investitori sia nazionali che internazionali sono desiderosi di acquistare debito saudita di alta qualità. Se il mercato RMBS si approfondisse, potrebbe abbassare i tassi ipotecari e rendere l’alloggio più accessibile, sostenendo la giovane e crescente popolazione del Regno.

L’iniziativa sostiene l’obiettivo di Vision 2030 di portare la proprietà della casa in Arabia Saudita al 70% (dal ~60% a metà decennio) english.aawsat.com. “Questa iniziativa offre strumenti finanziari innovativi in linea con Vision 2030… permettendo a più famiglie saudite di possedere una casa,” ha aggiunto Al-Hogail arabnews.com. L’amministratore delegato di SRC, Majeed Al-Abduljabbar, ha definito il programma RMBS “un salto qualitativo” per il mercato secondario dei mutui, sottolineando che “rafforzerà la liquidità, diversificherà la base degli investitori e aiuterà le istituzioni finanziarie a gestire capitale e rischio in modo più efficace” arabnews.com. La prima emissione è stata relativamente modesta (dimensione esatta non divulgata), ma ne sono previste altre. S&P Global Ratings ha elogiato lo sviluppo, stimando che le banche saudite detengano circa in mutui – il 23% dei prestiti totali – e che la cartolarizzazione aiuterà a sostenere tale crescita gestendo al contempo i rischi english.aawsat.com english.aawsat.com. Il momento è favorevole: le banche saudite sono ben capitalizzate e redditizie, e gli investitori sia nazionali che internazionali sono desiderosi di acquistare debito saudita di alta qualità. Se il mercato RMBS si approfondisse, potrebbe abbassare i tassi ipotecari e rendere l’alloggio più accessibile, sostenendo la giovane e crescente popolazione del Regno. Il boom da record di Dubai – e l’imminente ondata di nuove offerte: Il mercato immobiliare di Dubai è in fiamme – ma gli esperti temono che la storia si ripeta. I prezzi delle case a Dubai sono aumentati di circa il 70% dal 2019 bloomberg.com, grazie all’afflusso di professionisti stranieri (inclusi ricchi russi in fuga dalla guerra) e alla reputazione dell’emirato come rifugio sicuro. Nel solo secondo trimestre del 2025, sono state registrate 51.000 vendite di case – un nuovo record trimestrale per Dubai bloomberg.com. I prezzi delle ville nelle zone di pregio ora superano i picchi del 2014, e il mercato del lusso è così richiesto che gli sviluppatori stanno assegnando a sorteggio le nuove unità. Questa frenesia ha sollevato timori di un altro crollo come quello del 2009, quando una bolla immobiliare alimentata dal debito scoppiò a Dubai. Un recente rapporto di Fitch Ratings ha raffreddato l’entusiasmo: prevede calo dei prezzi a doppia cifra in arrivo. Dubai dovrebbe aggiungere 210.000 nuove unità abitative entro la fine del 2026 , il doppio di quelle consegnate negli ultimi tre anni reuters.com. Questa ondata di costruzioni – parte di grandi piani di sviluppo – causerà un “aumento record dell’offerta” che potrebbe far scendere i prezzi fino a 10–15% entro il 2026, secondo Fitch reuters.com reuters.com. Questo ridurrebbe solo in parte l’aumento di circa il 60% dei prezzi delle case registrato dal 2022 all’inizio del 2025 reuters.com, una crescita trainata dal boom economico post-COVID di Dubai, dalla liberalizzazione delle regole sui visti e dallo status di zero imposta sul reddito . Il governo di Dubai ha adottato misure per evitare un atterraggio brusco: ha inasprito le regole per gli sviluppatori, consolidato i principali costruttori statali e continua a ridurre il debito dal salvataggio del 2009 reuters.com. Anche le banche ora hanno una minore esposizione al settore immobiliare (14% dei prestiti, rispetto al 20% di qualche anno fa) reuters.com, offrendo un cuscinetto in caso di calo dei valori. Alcuni osservatori di mercato sostengono che la forte domanda per le zone di pregio (ad esempio la Palm Jumeirah sul mare) e i ritardi nelle costruzioni impediranno una grave eccedenza di offerta <a href=”https://www.reuters.com/world/middle-east/dubai-real-estate-prices-likely-freuters.com. Tuttavia, il sentiment è cambiato – dall’euforia a un cauto ottimismo. “Il boom immobiliare di Dubai, alimentato da continui arrivi di stranieri, fa temere ad alcuni che un altro crollo possa essere all’orizzonte,” ha riportato Bloomberg facebook.com. I prossimi 12–18 mesi metteranno alla prova se il mercato immobiliare di Dubai riuscirà a raggiungere un “atterraggio morbido” – raffreddandosi verso una crescita sostenibile invece di un altro tracollo.

Africa – Tendenze emergenti negli investimenti e segnali di ripresa

Ascesa degli investitori domestici: È in corso una silenziosa trasformazione in diversi mercati immobiliari africani: l’ascesa degli investitori istituzionali locali che stanno colmando un vuoto a lungo occupato dal capitale straniero. I fondi pensione e i gestori patrimoniali africani, storicamente cauti riguardo al settore immobiliare, stanno ora aumentando in modo significativo le loro allocazioni nel real estate africabusiness.com africabusiness.com. Questa tendenza sta iniettando capitale domestico stabile e a lungo termine negli sviluppi in tutto il continente. “Queste istituzioni hanno iniziato a far crescere le allocazioni… introducendo la partecipazione di capitale domestico stabile e a lungo termine, precedentemente assente,” spiega Niyi Adeleye , Head of Real Estate Finance (Africa Regions) presso Standard Bank africabusiness.com. Ad esempio, i fondi pensione nigeriani hanno aumentato i loro investimenti immobiliari di circa il 418% nella prima metà del 2025 rispetto all’anno precedente (sebbene partendo da una base bassa) africabusiness.com. Sebbene le cifre assolute siano ancora modeste – circa 51 milioni di dollari investiti nel primo semestre 2025, rispetto ai 9 milioni del primo semestre 2024 africabusiness.com – la traiettoria di crescita è incoraggiante. In mercati come Nigeria, Ghana, Kenya e Sudafrica, le società di pensione e assicurazione cercano il reddito stabile e la copertura dall’inflazione che il settore immobiliare può offrire. Il prossimo Africa Property Investment Summit (previsto per metà settembre a Città del Capo) metterà in luce questo cambiamento, con panel su come i fondi pensione locali siano ora “motori strumentali” dei progetti immobiliari africabusiness.com. L’ingresso di questi attori domestici segnala un ecosistema in maturazione: gli sviluppi sostenuti da fondi pensione tendono a richiedere una governance più rigorosa, sostenibilità e orizzonti temporali più lunghi, il che potrebbe alla fine stabilizzare i cicli immobiliari africani africabusiness.com africabusiness.com. It also redriduce la dipendenza da investitori stranieri volubili. Come ha detto un CEO, la sostituzione del capitale straniero con fonti locali “supporta la creazione di ecosistemi immobiliari più stabili commercialmente e sostenibili nei mercati chiave.” africabusiness.com.

È in corso una silenziosa trasformazione in diversi mercati immobiliari africani: l’ascesa degli che stanno colmando un vuoto a lungo occupato dal capitale straniero. I fondi pensione e i gestori patrimoniali africani, storicamente cauti riguardo al settore immobiliare, stanno ora aumentando in modo significativo le loro allocazioni nel real estate africabusiness.com africabusiness.com. Questa tendenza sta iniettando capitale domestico stabile e a lungo termine negli sviluppi in tutto il continente. “Queste istituzioni hanno iniziato a far crescere le allocazioni… introducendo la partecipazione di capitale domestico stabile e a lungo termine, precedentemente assente,” spiega , Head of Real Estate Finance (Africa Regions) presso Standard Bank africabusiness.com. Ad esempio, i hanno aumentato i loro investimenti immobiliari di circa il 418% nella prima metà del 2025 rispetto all’anno precedente (sebbene partendo da una base bassa) africabusiness.com. Sebbene le cifre assolute siano ancora modeste – circa 51 milioni di dollari investiti nel primo semestre 2025, rispetto ai 9 milioni del primo semestre 2024 africabusiness.com – la traiettoria di crescita è incoraggiante. In mercati come Nigeria, Ghana, Kenya e Sudafrica, le società di pensione e assicurazione cercano il reddito stabile e la copertura dall’inflazione che il settore immobiliare può offrire. Il prossimo (previsto per metà settembre a Città del Capo) metterà in luce questo cambiamento, con panel su come i fondi pensione locali siano ora “motori strumentali” dei progetti immobiliari africabusiness.com. L’ingresso di questi attori domestici segnala un ecosistema in maturazione: gli sviluppi sostenuti da fondi pensione tendono a richiedere una governance più rigorosa, sostenibilità e orizzonti temporali più lunghi, il che potrebbe alla fine stabilizzare i cicli immobiliari africani africabusiness.com africabusiness.com. It also redriduce la dipendenza da investitori stranieri volubili. Come ha detto un CEO, la sostituzione del capitale straniero con fonti locali “supporta la creazione di ecosistemi immobiliari più stabili commercialmente e sostenibili nei mercati chiave.” africabusiness.com. Ripresa mista del Sudafrica: Il Sudafrica, il mercato immobiliare più sviluppato del continente, mostra segnali timidi di ripresa nonostante le sfide persistenti. Gli analisti immobiliari segnalano un cauto ottimismo di crescita nel settore residenziale nel 2025, grazie a un’economia in miglioramento e all’aspettativa di tagli dei tassi d’interesse da parte della South African Reserve Bank bizcommunity.com bizcommunity.com. (La SARB ha aumentato aggressivamente i tassi fino all’8,25% di repo nel 2022–23; l’inflazione da allora è rientrata nell’obiettivo del 4–6%, aprendo la strada a possibili riduzioni dei tassi.) A Cape Town , l’afflusso di aziende tecnologiche e finanziarie ha generato un mini-boom – la popolazione della città si avvicina ai 5 milioni con una domanda in forte crescita sia da migranti interni che da “nomadi digitali” bizcommunity.com. I valori delle case di pregio a Cape Town, sulla Atlantic Seaboard, sono aumentati del 160% dal 2010 , spingendo la città a investire 40 miliardi di rand in infrastrutture per tenere il passo bizcommunity.com. “La situazione di Cape Town dimostra che una crescita rapida nelle aree ad alta domanda può mettere sotto pressione le risorse e escludere dal mercato alcune fasce di popolazione,” osserva Grant Goosen , dirigente locale del settore immobiliare bizcommunity.com. Nel frattempo, i primi acquirenti in tutto il Sudafrica sono attivi nei sobborghi più accessibili, grazie all’esenzione dalla tassa di trasferimento per le case sotto 1,2 milioni di rand – una “svolta” che sta alimentando le vendite entry-level bizcommunity.com. Sul fronte commerciale, l’occupazione di uffici e negozi sta lentamente migliorando dai minimi della pandemia, favorita da progetti di riqualificazione urbana e condizioni di locazione più flessibili bizcommunity.com. Il settore immobiliare industriale e logistico rimane un punto di forza (magazzini, data center, torri cellulari), in linea con l’interesse degli investitori globali per questi segmenti bizcommunity.com. Nel complesso, il Sudafrica’sIl settore immobiliare da 8,8 trilioni di rand si sta diversificando: mentre gli uffici tradizionali si riprendono solo gradualmente, la crescita proviene da nuove nicchie come gli alloggi per studenti e le case “verdi” alimentate a energia solare. La strada verso una piena ripresa è lunga – la disoccupazione e le interruzioni di corrente continuano a pesare sulla fiducia – ma l’adattamento del mercato immobiliare dimostra resilienza.

Il Sudafrica, il mercato immobiliare più sviluppato del continente, mostra nonostante le sfide persistenti. Gli analisti immobiliari segnalano un nel settore residenziale nel 2025, grazie a un’economia in miglioramento e all’aspettativa di tagli dei tassi d’interesse da parte della South African Reserve Bank bizcommunity.com bizcommunity.com. (La SARB ha aumentato aggressivamente i tassi fino all’8,25% di repo nel 2022–23; l’inflazione da allora è rientrata nell’obiettivo del 4–6%, aprendo la strada a possibili riduzioni dei tassi.) A , l’afflusso di aziende tecnologiche e finanziarie ha generato un mini-boom – la popolazione della città si avvicina ai 5 milioni con una domanda in forte crescita sia da migranti interni che da “nomadi digitali” bizcommunity.com. I valori delle case di pregio a Cape Town, sulla Atlantic Seaboard, sono aumentati del , spingendo la città a investire 40 miliardi di rand in infrastrutture per tenere il passo bizcommunity.com. “La situazione di Cape Town dimostra che una crescita rapida nelle aree ad alta domanda può mettere sotto pressione le risorse e escludere dal mercato alcune fasce di popolazione,” osserva , dirigente locale del settore immobiliare bizcommunity.com. Nel frattempo, i primi acquirenti in tutto il Sudafrica sono attivi nei sobborghi più accessibili, grazie all’esenzione dalla tassa di trasferimento per le case sotto 1,2 milioni di rand – una “svolta” che sta alimentando le vendite entry-level bizcommunity.com. Sul fronte commerciale, sta lentamente migliorando dai minimi della pandemia, favorita da progetti di riqualificazione urbana e condizioni di locazione più flessibili bizcommunity.com. Il settore immobiliare industriale e logistico rimane un punto di forza (magazzini, data center, torri cellulari), in linea con l’interesse degli investitori globali per questi segmenti bizcommunity.com. Nel complesso, il Sudafrica’sIl settore immobiliare da 8,8 trilioni di rand si sta diversificando: mentre gli uffici tradizionali si riprendono solo gradualmente, la crescita proviene da nuove nicchie come gli alloggi per studenti e le case “verdi” alimentate a energia solare. La strada verso una piena ripresa è lunga – la disoccupazione e le interruzioni di corrente continuano a pesare sulla fiducia – ma l’adattamento del mercato immobiliare dimostra resilienza. Altrove in Africa: Altri mercati regionali hanno avuto notizie più tranquille nelle ultime 48 ore ma continuano a seguire direzioni uniche. Nigeria, dopo una svalutazione della valuta e un aumento dei tassi d’interesse, ha visto la sua banca centrale iniziare ad allentare leggermente la politica – un segnale positivo per il finanziamento immobiliare, che si era quasi fermato. In Kenya, il programma governativo per l’edilizia abitativa accessibile ha fatto notizia completando 10.000 nuove unità nelle città satellite di Nairobi (stampa keniota, 1 settembre), parte di un ambizioso piano per costruire 200.000 case all’anno. Egitto sta sfruttando l’interesse degli investitori del Golfo per finanziare i suoi mega-progetti New Alamein City e New Capital, anche se una revisione imminente del FMI ha gettato incertezza su alcuni sussidi immobiliari. Marocco e Tunisia stanno vivendo una ripresa post-pandemica del turismo, aumentando la domanda di proprietà turistiche e in affitto sulla costa mediterranea. E in tutto il continente, stanno emergendo startup proptech: dalle piattaforme digitali per mutui in Nigeria ai registri fondiari basati su blockchain in Kenya, l’innovazione punta a risolvere attriti di mercato di lunga data. In breve, il panorama immobiliare africano è molto vario – ma un filo conduttore nel 2025 è la crescita degli investimenti locali e l’attenzione a dare alloggio alla giovane popolazione urbana del continente nonostante i venti contrari economici.

America Latina – Tassi alti vs. grandi speranze

Brasile: Colmare il divario del credito abitativo: La più grande economia dell’America Latina, il Brasile , sta lottando con le conseguenze dei tassi d’interesse molto elevati sul suo mercato immobiliare. Con l’inflazione sotto controllo, la banca centrale brasiliana aveva iniziato a tagliare il tasso Selic dal picco del 13,75% nel 2023 – ma le strette precedenti hanno lasciato degli strascichi. A un certo punto di quest’anno, i saldi dei conti di risparmio sono crollati poiché i risparmiatori hanno cercato strumenti a rendimento più elevato, privando i tradizionali finanziamenti per la casa di fondi reuters.com reuters.com. Il credito ipotecario brasiliano è fortemente legato ai depositi di risparmio, e i deflussi hanno creato una stretta creditizia per costruttori e acquirenti. In un discorso di giugno, il governatore della banca centrale Gabriel Galipolo ha osservato che il sistema deve adattarsi: “Ciò costringe la banca centrale e il sistema finanziario a cercare fonti di finanziamento alternative… verso un nuovo modello,” ha detto, facendo riferimento ai piani per una soluzione di finanziamento “ponte” reuters.com reuters.com. I regolatori sono in trattative con la banca statale Caixa e altri su modi per utilizzare i mercati dei capitali o il sostegno del governo per garantire che i mutui continuino a fluire reuters.com. Nel frattempo, il mercato immobiliare brasiliano rimane misto: i prezzi delle case stanno aumentando moderatamente in termini nominali (circa il 5% su base annua, secondo l’indice FipeZap) ma stanno diminuendo al netto dell’inflazione. L’attività edilizia sta riprendendo in segmenti come l’edilizia popolare sovvenzionata (grazie ai programmi governativi rilanciati), mentre gli sviluppi di fascia alta languono. Molti brasiliani hanno rimandato l’acquisto di una casa a causa dei tassi ipotecari superiori al 14% visti lo scorso anno. Ma poiché il Selic è ora in calo (ridotto al 12,75% a settembre e previsto intorno al 10% entro metà 2026), sta tornando l’ottimismo. Alcuni analisti prevedono una liberazione della domanda repressa alla fine del 2025 se i costi di finanziamento scenderanno a una sola cifra. Fino ad allora, il Brasile esemplifica come i tassi d’interesse elevati abbiano raffreddato il settore immobiliare – e come i responsabili politici si stiano affannando per creare nuovi canali di finanziamento per colmare il divario.

Al contrario, sta cavalcando un’ondata di investimenti e crescita, con il settore immobiliare pronto per un . Grazie alla posizione strategica del Messico e ai suoi legami commerciali, sta beneficiando enormemente del “nearshoring” – la rilocalizzazione della produzione dall’Asia al Messico per servire il mercato statunitense. Il mercato degli immobili industriali è in pieno fermento: la disponibilità di magazzini moderni in stati chiave come Nuevo León è sotto il 2%, e i canoni di locazione stanno raggiungendo livelli record mentre aziende statunitensi e cinesi aprono fabbriche. Complessivamente, il Messico si sta “preparando ad attrarre investimenti immobiliari stimati in 652 miliardi di pesos nel 2025” (circa ), prevedendo una delle attività adventuresincre.com. Questo include non solo parchi industriali, ma anche in regioni chiave adventuresincre.com. I dati governativi mostrano che gli investimenti diretti esteri nel settore immobiliare messicano sono aumentati nel 2024, e questo slancio continua. Il nearshoring sta dando particolare impulso alle città del nord (Monterrey, Tijuana) dove la domanda di e alloggi per lavoratori è in forte crescita adventuresincre.com. Allo stesso tempo, la stabilità macroeconomica del Messico – inflazione intorno al 4%, peso forte e crescita costante del PIL ~2,4% adventuresincre.com – ha dato fiducia agli investitori. Le banche locali e i REIT Fibra stanno finanziando nuovi progetti, e operatori internazionali (dai fondi pensione canadesi al GIC di Singapore) stanno aumentando le allocazioni in Messico. Restano comunque delle sfide: una vasta forza lavoro informale significa che milioni di messicani non possono ancora accedere a mutui adventuresincre.com, e tassi di interesse intorno all’11% rendono i prestiti per la casa costosi. In risposta, si stanno diffondendo soluzioni creative come e iniziative di edilizia sociale adventuresincre.com. Le elezioni del 2024 si profilano come fonte di incertezza – eventuali cambiamenti politici potrebbero influenzare il sentiment degli investitori. Ma per ora, le prospettive del settore immobiliare messicano sono positive, spinte da una convergenza unica di geografia, geopolitica e gestione fiscale prudente. Come ha scritto una pubblicazione di settore, il Messico offre un “mercato robusto e strategico” con una vasta gamma di sub-mercati, dai poli industriali del nord ai corridoi turistici del sud adventuresincre.com. Questa diversità sta attirando capitali su tutta la linea. Mercati andini e del Cono Sud: Altrove in America Latina, le fortune immobiliari sono varie. Il mercato immobiliare della Colombia si sta riprendendo dopo che i tassi d’interesse hanno raggiunto il picco del 13,25% – la banca centrale ha iniziato a tagliare i tassi a metà 2025, e le vendite di case a Bogotá e Medellín hanno iniziato a salire. Il paese ha persino fatto notizia: i colombiani hanno guidato tutti i paesi nelle ricerche online di immobili a Miami a metà 2025 finance.yahoo.com, riflettendo un forte appetito per le proprietà statunitensi tra gli investitori latinoamericani. Il Cile, dopo una brusca correzione nel 2022–23 in mezzo all’incertezza politica, si è stabilizzato; i REIT cileni riportano un miglioramento dell’occupazione negli uffici di Santiago e una ripresa del traffico nei negozi al dettaglio. L’Argentina rimane un’eccezione – con un’inflazione superiore al 100%, il suo mercato immobiliare è semi-paralizzato, funzionando in gran parte in dollari contanti. Le prossime elezioni rendono difficile qualsiasi previsione, anche se continua qualche acquisto speculativo di terreni come copertura contro l’inflazione. Il Perù e Panama stanno assistendo a uno sviluppo crescente trainato dal turismo (hotel, resort) con la normalizzazione dei viaggi, e il mercato panamense, favorevole all’offshore, continua ad attrarre acquirenti di appartamenti espatriati anche se la sua economia rallenta. In tutta la regione, un tema comune è la tensione tra alti tassi d’interesse (molte banche centrali stanno solo ora iniziando ad allentare) e la forte domanda fondamentale di abitazioni e spazi commerciali. Questa dinamica ha ritardato alcuni progetti e limitato gli acquirenti, ma con la graduale diminuzione dei tassi, molti si aspettano una liberazione della domanda. I mercati immobiliari dell’America Latina, proprio come le sue economie, sono sospesi tra sfida e opportunità – e le notizie delle ultime 48 ore mostrano entrambe in netto rilievo, dalle soluzioni di finanziamento del Brasile al boom degli investimenti in Messico.

