Boom della Penisola dei Miliardari: Rapporto sul Mercato Immobiliare di Saint-Jean-Cap-Ferrat 2025

Panoramica – L’enclave sul mare più costosa d’Europa nel 2025

Saint‑Jean‑Cap‑Ferrat, una lussureggiante penisola tra Nizza e Monaco, rimane uno dei mercati immobiliari più costosi e ambiti al mondo nel 2025 investropa.com knightfrank.com. Spesso soprannominata la “Penisola dei Miliardari”, questo ex villaggio di pescatori trasformato in enclave ultra-lusso vanta valori immobiliari medi intorno ai 28.000 € al metro quadro, con proprietà da trofeo che raggiungono fino a 77.000 €/m² – prezzi che rivaleggiano con quelli di Monaco investropa.com residences-immobilier.com. Nonostante i venti contrari dell’economia globale negli ultimi anni, il mercato immobiliare di Cap Ferrat è in piena espansione, sostenuto dall’estrema scarsità di terreni e da una domanda insaziabile per la sua combinazione unica di privacy, glamour e bellezza della Riviera estateprestige.com rosengart.mc.

Tendenze degli immobili di lusso: scarsità, glamour e prezzi in forte aumento

Dopo un breve calo nel volume delle transazioni per case da oltre 1 milione di euro durante il 2022–2024 (in diminuzione di circa il 45% a livello regionale),per il mercato di prestigio della Costa Azzurra cotedazur-sothebysrealty.com cotedazur-sothebysrealty.com . I prezzi sulla penisola sono cresciuti di circa, e il 2024 ha visto i prezzi medi delle ville locali attestarsi intorno a(con ampie variazioni in base alla vista e ai servizi) estateprestige.com . In effetti,– inclusa una rosengart.mc . Tali vendite record sottolineano la, che ha in gran parte ignorato preoccupazioni economiche o geopolitiche. “Ci saranno sempre acquirenti per questo tipo di proprietà,” osserva il direttore di una delle principali agenzie di Cannes, sottolineando che nemmeno guerra e sanzioni hanno fermato la domanda nella fascia più alta rosengart.mc Il mercato immobiliare di Saint-Jean-Cap-Ferrat è caratterizzato da, molte delle quali tramandate di generazione in generazione o scambiate fuori mercato. Il fascino della penisola deriva dalla sua: ville isolate e recintate con piscine a sfioro e giardini lussureggianti, ma a pochi minuti dalla vivacità di Monaco e dall’aeroporto di Nizza estateprestige.com – la penisola è piccola e quasi completamente edificata, con rigide norme urbanistiche che preservano le sue colline boscose e le ville storiche. Questa scarsità intrinseca crea una forte competizione per qualsiasi proprietà disponibile e investropa.com . Anche le ville più datate spesso subiscono sontuosi lavori di ristrutturazione per soddisfare i gusti moderni, poiché. (Uno dei pochi nuovi progetti previsti per il 2025 è un piccolo condominio di lusso nel villaggio, una rarità consegnata in un mercato altrimenti focalizzato sulle ville in rivendita residences-immobilier.com .)

Gli acquirenti di oggi sono estremamente esigenti, alla ricerca di “proprietà impeccabili in linea con le aspettative moderne” cotedazur-sothebysrealty.com. Le case chiavi in mano con interni contemporanei, dotazioni high-tech e nessuna necessità di ristrutturazione ottengono prezzi premium. Le viste panoramiche sul mare, l’accesso privato alla costa e servizi come cinema domestici, spa benessere e alloggi per la sicurezza sono ormai standard nel segmento di fascia alta estateprestige.com jamesedition.com. Nelle micro-location più ambite di Cap Ferrat – ad esempio Pointe Saint-Hospice o vicino al Grand‑Hôtel du Cap-Ferrat – le proprietà che offrono privacy assoluta e viste dirette sul Mediterraneo sono le più ricercate estateprestige.com. Tali caratteristiche aiutano a giustificare valori 3–4 volte superiori rispetto alle città vicine della Riviera, poiché nessun altro luogo replica davvero l’aura di esclusività di Cap Ferrat estateprestige.com residences-immobilier.com. Infatti, gli agenti locali osservano che case di qualità “estate” qui arrivano sul mercato solo ogni decennio o due, e diverse ville superano i 100 milioni di euro di valore – “una casa in vendita nella zona attirerà l’attenzione dei più ricchi del mondo” knightfrank.com.

Demografia degli acquirenti & Approfondimenti sugli investimenti

Dopo due anni frenetici post-pandemia, il, ma non nei prezzi. I venditori nel 2025 dovranno essere realistici su prezzo e presentazione – gli acquirenti facoltosi insistono su un valore equo e condizioni chiavi in mano – tuttavia, nel complesso, cotedazur-sothebysrealty.com . In particolare, Cap Ferrat e Monaco hanno guidato la recente crescita dei prezzi sulla Riviera:, sostenuti da un intenso interesse straniero investropa.com mostrano cheper tutte le tipologie di immobili a Saint‑Jean‑Cap‑Ferrat sono pari a(minimo circa €9.000, massimo ~€77.000) residences-immobilier.com , più del doppio rispetto ai livelli di Nizza, riflettendo la predominanza di ville nella penisola residences-immobilier.com residences-immobilier.com . Prezzi così sbalorditivi collocano saldamente Saint‑Jean‑Cap‑Ferrat tra le, insieme a Monaco globalpropertyguide.com e ad alcuni altri centri globali.

Chi sta comprando a Cap Ferrat? Un’élite internazionale schiacciante. Gli acquirenti stranieri sono “una forza importante nel mercato del lusso, soprattutto in località come Monaco e Saint‑Jean‑Cap‑Ferrat” investropa.com. Nel 2024, gli acquirenti provenienti da USA e Medio Oriente sono stati particolarmente attivi, contribuendo a far salire i prezzi. Solo gli investitori del Consiglio di Cooperazione del Golfo (GCC) hanno investito circa 1,2 miliardi di euro nel mercato immobiliare della Costa Azzurra nel 2024, concentrandosi su proprietà di alto livello investropa.com. Anche gli americani, sostenuti da un dollaro forte e alla ricerca di rifugi sicuri per seconde case, e gli acquirenti britannici, che approfittano dell’aumento dei redditi nel Regno Unito, stanno tornando in massa cotedazur-sothebysrealty.com investropa.com. Questo afflusso di ricchezza non europea ha più che compensato l’eventuale ritiro degli acquirenti russi (che erano stati significativi un decennio fa ma sono diminuiti dopo le sanzioni) rosengart.mc. In effetti, i broker locali segnalano che anche imprenditori francesi e nordeuropei facoltosi sono intervenuti, spesso dopo aver venduto aziende e cercando di investire in un bene legato allo stile di vita della Riviera rosengart.mc. La guerra in Ucraina ha persino spinto alcune famiglie ucraine con patrimoni ultra elevati a trasferire fondi a Cap Ferrat e nelle città vicine – di solito affittando inizialmente, anche se alcune hanno acquistato proprietà di prestigio come rifugi sicuri lontani dal conflitto rosengart.mc.

Perché comprare a Saint‑Jean‑Cap‑Ferrat? Oltre all’ovvio sole, paesaggio e prestigio, gli acquirenti vedono il mercato immobiliare di Cap Ferrat come un investimento a lungo termine nella qualità della vita e nella conservazione del capitale. Molti considerano questi acquisti come beni da tramandare o come parte di un portafoglio globale di proprietà. “Non cercano solo una casa; stanno investendo in uno stile di vita,” come ha affermato un’agenzia investropa.com. Il fascino della zona – una comunità sicura e discreta con svaghi di livello mondiale (yachting, spiagge, alta cucina) e la vicinanza al polo finanziario di Monaco – è un’enorme attrattiva per miliardari, celebrità e figure politiche in cerca di privacy knightfrank.com knightfrank.com. Gli acquirenti sono motivati anche dalla stabilità della Francia, dallo stato di diritto e dalla cultura. Anche con le tasse sulla ricchezza francesi, possedere una proprietà di prestigio sulla Riviera è visto come un bene sicuro e prestigioso che storicamente si rivaluta e può generare reddito da locazione se desiderato. Alcune acquisizioni hanno una finalità di investimento o business: alcune tenute sono state acquistate da fondi o gruppi alberghieri con l’intenzione di gestire affitti di ville ultra-lusso o boutique hotel (ad esempio, una villa a Cap Ferrat da 85 milioni di euro sarebbe stata acquistata da una società di investimento per futuri sviluppi) rosengart.mc. Ma nella maggior parte dei casi, la motivazione è “sicurezza, stile di vita e conservazione della ricchezza” – un tema ripreso dagli analisti dei mercati prime europei monacolife.net monacolife.net.

Proprietà locale vs straniera si stima sia fortemente sbilanciata verso proprietari stranieri e non residenti. Cap Ferrat ha pochissimi residenti locali tutto l’anno; molte ville sono seconde (o terze) case per le élite globali. Sebbene la Francia non imponga restrizioni agli acquirenti stranieri – che godono degli stessi diritti di proprietà dei locali properstar.com investropa.com – possedere in Francia significa accettare determinate tasse e regolamentazioni (discusse più avanti). È importante notare che possedere una proprietà non conferisce diritti di residenza, quindi gli acquirenti non UE devono comunque organizzare i visti se intendono soggiorni prolungati taxesforexpats.com. In pratica, alcuni ultra-ricchi scelgono di stabilirsi legalmente a Monaco (per beneficiare del suo status di paradiso fiscale) mantenendo una grande tenuta a Cap Ferrat per il tempo libero – godendo del meglio di entrambi i mondi. Questo stile di vita transfrontaliero è facilitato dalla breve distanza in auto di 15 minuti tra Cap Ferrat e Monaco. Sottolinea come il mercato di Cap Ferrat sia interconnesso con quello di Monaco: entrambi attraggono una clientela simile di miliardari internazionali, ma offrono proposte di valore differenti (una vasta villa privata in Francia contro un appartamento chiuso nel paradiso fiscale di Monaco). Come ha osservato il responsabile di un’agenzia di Monaco, “la ricchezza globale si sta riversando in luoghi riconosciuti per stabilità, trasparenza e alta qualità della vita”, e la Riviera risponde a questi requisiti monacolife.net.

Guardando al futuro, il sentiment di mercato rimane ottimista per gli investimenti a Cap Ferrat. Si prevede che i tassi di interesse scenderanno moderatamente, rendendo più facile il finanziamento degli acquisti di lusso per chi ne ha bisogno cotedazur-sothebysrealty.com – anche se molte transazioni qui avvengono in contanti. Il ritorno degli ultra-ricchi internazionali, soprattutto da Nord America, Medio Oriente e settori tecnologici, dovrebbe continuare a sostenere la domanda investropa.com rosengart.mc. Le tendenze di creazione di ricchezza (ad es. IPO tecnologiche, acquisizioni industriali) stanno generando nuovi acquirenti tra i 30 e i 40 anni desiderosi di acquistare case trofeo sulla Riviera rosengart.mc. Questi fattori, uniti alla persistente scarsità di immobili, suggeriscono che Cap Ferrat rimarrà un forte mercato a favore dei venditori nei prossimi anni, sebbene con volumi limitati dalla mancanza di offerta.

Panoramica del mercato degli affitti: il fascino a breve termine contro le realtà di fondo a lungo termine

La scena degli affitti a Saint‑Jean‑Cap‑Ferrat si divide tra affitti per vacanze di alto livello e un minuscolo mercato degli affitti a lungo termine. Gli affitti di lusso a breve termine – ville affittate a settimana o al mese durante l’estate – raggiungono tariffe impressionanti, spesso decine di migliaia di euro a settimana, attirando celebrità e vacanzieri d’élite. Piattaforme e agenzie come Airbnb Luxe, onefinestay e specialisti locali propongono ville a Cap Ferrat in affitto stagionale, e l’occupazione durante l’alta stagione è molto elevata. Ad esempio, l’occupazione di hotel/ville a Nizza ha raggiunto quasi il 90% a giugno 2024, riflettendo la forte domanda turistica della Riviera investropa.com investropa.com. Con la Francia che punta a un numero record di visitatori entro il 2025, la domanda di soggiorni brevi sulla Côte d’Azur è in costante crescita, il che a sua volta spinge verso l’alto i canoni degli affitti di lusso investropa.com investropa.com. I viaggiatori facoltosi che esitano davanti a prezzi di acquisto da 50 milioni di euro pagano volentieri 50.000–100.000 euro al mese per affittare una villa a Cap Ferrat per l’estate. Questo reddito da locazione stagionale può essere notevole per i proprietari, aiutando a compensare i costi annuali di mantenimento. Tuttavia, recenti cambiamenti normativi stanno iniziando a rimodellare questo mercato.

A partire dal 2025, la Francia ha implementato(la) per proteggere l’offerta abitativa investropa.com estate-service-cannes.com . Le misure chiave includono: le autorità locali ora possono estate-service-cannes.com , tutti gli affitti devono essere, e pesanti multe (€10.000–€20.000) attendono i proprietari che non registrano o che falsificano le dichiarazioni investropa.com estate-service-cannes.com . Inoltre, le(classe “G”) saranno vietate per qualsiasi uso di affitto a breve termine dal 2025, con le case in classe “F” che seguiranno entro il 2028 estate-service-cannes.com . E la Francia ha ridotto i vantaggi fiscali degli affitti arredati – riducendo le detrazioni fiscali sui redditi da locazione e rendendo più difficile evitare la plusvalenza tramite ammortamento estate-service-cannes.com . Per i tanti proprietari assenti di Cap Ferrat, queste regole significano chese desiderano affittare la loro villa su Airbnb quando non la usano. Ilprobabilmente non avrà un impatto immediato a Saint‑Jean‑Cap‑Ferrat – molti proprietari usano la casa per parte dell’estate e la affittano solo saltuariamente – ma in linea di principio il municipio locale potrebbe far rispettare tali limiti se il sovraffollamento turistico diventasse un problema.Nonostante i venti contrari normativi,– una caratteristica comune nei mercati ultra-prime. Poiché i valori immobiliari sono aumentati più rapidamente degli affitti, investropa.com . Gli investitori possono aspettarsi solo un rendimento annuo dell’ordine di ~1–2% su una villa da 20 milioni di euro, che è. Tuttavia, molti proprietari non sono mossi esclusivamente dal rendimento;pur godendo della casa per parte dell’anno. Le locazioni a lungo termine (affitti annuali) a Cap Ferrat sono estremamente rare – pochi proprietari vogliono affittare la propria villa da 30 milioni di euro a un inquilino a tempo indeterminato, e pochi inquilini potrebbero permettersi il canone mensile di forse oltre 40.000 euro che una tale proprietà richiederebbe. Pertanto,, spesso occupate da personale o operatori di attività locali. Per la Riviera in generale, gli analisti notano una tendenza di(soprattutto perché alcuni acquirenti esclusi dal mercato si rivolgono all’affitto), ma nella nicchia esclusiva di Cap Ferrat, l’offerta di affitti sarà sempre limitata dalle preferenze dei proprietari investropa.com

Una tendenza emergente è quella delle operazioni professionali di affitto di ville: alcuni proprietari o investitori trasformano le proprietà in case vacanza di lusso con personale completo, gestendole di fatto come micro-resort redditizi durante l’estate. Questo può generare rendimenti più elevati, ma richiede anche licenze e il rispetto delle nuove regole (inclusa la possibile classificazione come attività di locazione commerciale). Nel complesso, il mercato degli affitti di Cap Ferrat può essere descritto come “prezzi alti, rendimenti bassi” – attraente per vacanzieri ultra-ricchi e utile ai proprietari per coprire i costi, ma non una motivazione primaria d’investimento. Le recenti riforme francesi sugli affitti potrebbero ridurre la redditività e la facilità degli affitti a breve termine (meno notti, controlli più severi) investropa.com, ma la domanda di affitti di lusso per vacanze qui rimane intatta. Come ha affermato un rapporto, “turisti ed espatriati sono attratti dallo stile di vita di lusso della Riviera… le proprietà non restano vuote a lungo” investropa.com – un’affermazione particolarmente vera nella esclusiva Cap Ferrat.

Nuove costruzioni & progetti di rilievo

Nuove costruzioni a Saint‑Jean‑Cap‑Ferrat sono estremamente rare a causa della geografia della penisola e delle rigide normative urbanistiche. Non ci sono all’orizzonte nuovi grandi complessi condominiali o ampie lottizzazioni – e ciò è voluto. La comunità dà priorità alla conservazione delle sue ville storiche, del verde naturale e del fascino a bassa densità. Qualsiasi sviluppo tende ad essere di tipo boutique e di alto livello. Ad esempio, una “nuova costruzione” di una residenza di lusso bifamiliare è stata completata nel villaggio nel 2025 (un duplex di circa 191 m² in vendita a €4,9M) residences-immobilier.com, offrendo appartamenti moderni nel cuore del paese – ma tali piccoli progetti di riempimento sono l’eccezione. I veri “sviluppi” a Cap Ferrat sono spesso importanti ristrutturazioni o ammodernamenti di edifici esistenti. Un esempio emblematico è il Grand-Hôtel du Cap-Ferrat (Four Seasons), punto di riferimento della penisola, che nel 2024 ha presentato un Club Dauphin rinnovato, una nuova suite attico e interni rinfrescati per mantenere il suo livello a cinque stelle press.fourseasons.com press.fourseasons.com. Questi aggiornamenti mantengono l’offerta alberghiera di Cap Ferrat a livelli di eccellenza mondiale e rafforzano il suo fascino sia per i viaggiatori di lusso che per i proprietari immobiliari.

Un altro progetto degno di nota è la rivitalizzazione di Paloma Beach, uno dei luoghi balneari iconici di Cap Ferrat. Nell’estate 2025, il beach club privato e il ristorante di Paloma sono stati chiusi per un importante restyling, con il comune locale che ha supervisionato la selezione di un nuovo gestore e una “struttura modernizzata” che debutterà nell’estate 2026 livingonthecotedazur.com livingonthecotedazur.com. Paloma Beach è da tempo simbolo del glamour della Riviera (frequentata da Picasso, celebrità e aristocratici), quindi la sua ristrutturazione è significativa per residenti e visitatori. Il piano è di reimmaginare questo storico beach club secondo gli standard del lusso contemporaneo preservandone però il fascino intimo livingonthecotedazur.com. I residenti osservano con attenzione – la perdita temporanea di questo servizio nel 2025 si è fatta sentire nella vita sociale – ma l’attesa è alta affinché una Paloma Beach rinnovata nel 2026 possa accrescere ulteriormente il fascino di Cap Ferrat. Questo tipo di progetto mostra l’equilibrio tra antico e moderno: luoghi storici che vengono reinterpretati per soddisfare le aspettative moderne pur preservandone il carattere livingonthecotedazur.com.

Nelle immediate vicinanze, l’ampia Costa Azzurra sta assistendo a nuovi sviluppi ultra-lusso che indirettamente avvantaggiano Cap Ferrat aumentando il profilo della regione. Ad esempio, un complesso alberghiero ultra-lussuoso a Cap d’Ail (vicino a Monaco) aprirà nel 2025 cotedazur-sothebysrealty.com, portando ulteriore infrastruttura di alto livello sulla Riviera. Pur non trovandosi direttamente a Cap Ferrat, tali progetti (inclusa l’estensione di terra “Mareterra” da 2 miliardi di euro a Monaco) contribuiscono all’ecosistema di prestigio complessivo di cui beneficiano i proprietari di Cap Ferrat monacolife.net. Inoltre, diverse tenute leggendarie lungo la costa sono passate di mano e si vocifera che saranno ristrutturate o riconvertite – ad esempio Villa La Tour sulla punta di Cap Ferrat sarebbe stata venduta a investitori che potrebbero perseguire un utilizzo ricettivo rosengart.mc. Tuttavia, qualsiasi sviluppo commerciale significativo dovrebbe affrontare rigorosi processi di approvazione.

In definitiva, il futuro di Saint‑Jean‑Cap‑Ferrat probabilmente vedrà un’evoluzione più che un’espansione. Ci si può aspettare che le proprietà esistenti vengano cedute a nuovi proprietari che le rinnovano e modernizzano, piuttosto che nuovi edifici che alterano lo skyline. Le autorità e i residenti della penisola hanno scarso interesse per l’eccessivo sviluppo. L’attenzione rimarrà su la qualità piuttosto che la quantità: restauri meticolosi, servizi migliorati (come beach club, porti turistici, giardini) e integrazione tecnologica nelle vecchie ville (per sostenibilità e sicurezza) piuttosto che aumentare la densità. Questo garantisce che Cap Ferrat mantenga proprio quelle qualità che la rendono così desiderabile – esclusività, carattere storico e bellezza naturale – anche mentre si adatta al lusso moderno. In sintesi, qualsiasi “sviluppo” qui riguarda l’innalzamento dell’esperienza di lusso piuttosto che l’aggiunta di nuovi immobili.

Considerazioni legali e fiscali per acquirenti/investitori

Investire in una proprietà a Saint‑Jean‑Cap‑Ferrat significa orientarsi nel panorama legale e fiscale francese, che può essere complesso ma è ben consolidato. Le considerazioni chiave includono:

Imposta sul Patrimonio (Impôt sur la Fortune Immobilière, IFI) – La Francia applica un’imposta annuale sul patrimonio immobiliare. Tutti i proprietari di immobili in Francia, inclusi i non residenti, sono soggetti se il valore netto delle loro proprietà immobiliari francesi supera €1,3 milioni worldwideproperty.co home-hunts.com. Le aliquote sono progressive dallo 0,5% fino all’1,5% per valori superiori a €10 milioni. Questo significa che praticamente ogni proprietario di villa a Cap Ferrat dovrà pagare l’IFI. Alcune detrazioni (come i mutui sull’immobile) possono ridurre il valore imponibile property-serviceazur.com. È importante notare che l’IFI si applica solo agli immobili; dal 2018 la Francia ha escluso altri beni dall’imposta sul patrimonio. Tuttavia, per una casa da €20M si potrebbe dover pagare circa €100k+ all’anno di IFI. L’imposta sul patrimonio spesso sorprende i nuovi arrivati, ma gli acquirenti esperti la considerano come parte del costo di possedere un immobile in Francia. Si è discusso di riforme, ma al 2025 l’IFI resta in vigore (sebbene limitata in modo che la somma di imposta sul reddito + IFI ≤ 75% del proprio reddito) livingonthecotedazur.com. I potenziali acquirenti stranieri dovrebbero consultare consulenti riguardo a strutture ottimali di proprietà – ad esempio acquistare tramite una società civile immobiliare (SCI) francese o altri veicoli – che a volte possono facilitare la pianificazione successoria o ridurre l’esposizione fiscale.

– La Francia applica un’imposta annuale sul patrimonio immobiliare. worldwideproperty.co home-hunts.com. Le aliquote sono progressive dallo 0,5% fino all’1,5% per valori superiori a €10 milioni. Questo significa che praticamente ogni proprietario di villa a Cap Ferrat dovrà pagare l’IFI. Alcune detrazioni (come i mutui sull’immobile) possono ridurre il valore imponibile property-serviceazur.com. È importante notare che l’IFI si applica solo agli immobili; dal 2018 la Francia ha escluso altri beni dall’imposta sul patrimonio. Tuttavia, per una casa da €20M si potrebbe dover pagare circa €100k+ all’anno di IFI. L’imposta sul patrimonio spesso sorprende i nuovi arrivati, ma gli acquirenti esperti la considerano come parte del costo di possedere un immobile in Francia. Si è discusso di riforme, ma al 2025 l’IFI resta in vigore (sebbene limitata in modo che la somma di imposta sul reddito + IFI ≤ 75% del proprio reddito) livingonthecotedazur.com. I potenziali acquirenti stranieri dovrebbero consultare consulenti riguardo a – ad esempio acquistare tramite una società civile immobiliare (SCI) francese o altri veicoli – che a volte possono facilitare la pianificazione successoria o ridurre l’esposizione fiscale. Tasse sulla proprietà – La Francia ha due principali tasse annuali sulla proprietà: Taxe Foncière (tassa sulla proprietà/possesso) e Taxe d’Habitation (tassa di residenza) . La Taxe Foncière è pagata dai proprietari e varia a seconda del comune; a Cap Ferrat è relativamente modesta rispetto ai valori immobiliari (spesso poche migliaia di euro per ogni milione di valore, a seconda dell’aliquota locale). Più rilevante, la Taxe d’Habitation (che ora si applica solo alle seconde case e agli immobili di alto valore, poiché è stata abolita per la maggior parte delle residenze principali) può essere significativa. Essendo una zona popolare per seconde case in una “zona tesa” abitativa designata, il consiglio comunale di Saint‑Jean‑Cap‑Ferrat impone una sovrattassa sulla Taxe d’Habitation per le residenze secondarie . Infatti, dal 2020 il comune applica la sovrattassa massima del 40% oltre alla normale tassa di residenza per le abitazioni non principali toutsurmesfinances.com. Questo significa che i proprietari di seconde case pagano 1,4× la tassa base, una politica volta a scoraggiare le case vacanza vuote e ad aumentare le entrate. Per una villa di lusso, la taxe d’habitation annuale (con sovrattassa) può facilmente raggiungere le cinque cifre in euro. Sebbene questi costi di mantenimento siano minori rispetto all’apprezzamento di un bene da 50 milioni di euro, gli acquirenti dovrebbero metterli a budget. Esistono anche agevolazioni/esenzioni fiscali in alcuni casi (ristrutturazioni o interventi di efficientamento energetico possono ridurre la tassa sulla proprietà, e le case di altissimo livello possono beneficiare dell’esenzione da parte della taxe d’habitation se classificate come “maisons de tourisme” ecc.), ma generalmente bisogna aspettarsi tasse locali annuali come parte della proprietà.

– La Francia ha due principali tasse annuali sulla proprietà: e . La Taxe è pagata dai proprietari e varia a seconda del comune; a Cap Ferrat è relativamente modesta rispetto ai valori immobiliari (spesso poche migliaia di euro per ogni milione di valore, a seconda dell’aliquota locale). Più rilevante, la (che ora si applica solo alle seconde case e agli immobili di alto valore, poiché è stata abolita per la maggior parte delle residenze principali) può essere significativa. Essendo una . Infatti, dal 2020 il comune applica la oltre alla normale tassa di residenza per le abitazioni non principali toutsurmesfinances.com. Questo significa che i proprietari di seconde case pagano 1,4× la tassa base, una politica volta a scoraggiare le case vacanza vuote e ad aumentare le entrate. Per una villa di lusso, la taxe d’habitation annuale (con sovrattassa) può facilmente raggiungere le cinque cifre in euro. Sebbene questi costi di mantenimento siano minori rispetto all’apprezzamento di un bene da 50 milioni di euro, gli acquirenti dovrebbero metterli a budget. Esistono anche in alcuni casi (ristrutturazioni o interventi di efficientamento energetico possono ridurre la tassa sulla proprietà, e le case di altissimo livello possono beneficiare dell’esenzione da parte della taxe d’habitation se classificate come “maisons de tourisme” ecc.), ma generalmente bisogna aspettarsi tasse locali annuali come parte della proprietà. Regole di proprietà per stranieri – La Francia non pone alcuna restrizione generale sulla proprietà straniera di immobili. Che tu sia cittadino UE, americano, mediorientale, ecc., puoi acquistare liberamente una proprietà a tuo nome o tramite una società properstar.com investropa.com. Il processo di acquisto è gestito dai notai ed è considerato sicuro. Gli acquirenti stranieri spesso utilizzano società di diritto civile francese (ad esempio una SCI – Société Civile Immobilière) per detenere la proprietà, il che può offrire vantaggi in termini di pianificazione ereditaria e separazione della responsabilità en.parisrental.com. È importante notare che possedere una proprietà non concede la residenza – i proprietari non UE sono comunque soggetti alla regola dei 90 giorni Schengen per le visite, quindi chi desidera risiedere più a lungo deve ottenere visti di lungo soggiorno o la residenza tramite altri mezzi ptireturns.com francetaxlaw.com. Alcuni acquirenti non UE ottengono un equivalente del “Golden Visa” investendo tramite paesi vicini (Portogallo, ecc.) o semplicemente utilizzano la loro casa a Cap Ferrat come residenza per le vacanze con status turistico. Finanziamento disponibile: le banche francesi concedono mutui agli acquirenti stranieri, tipicamente fino al 50–60% LTV per i non residenti, ma molte transazioni a Cap Ferrat avvengono in contanti dato il tipo di clientela.

– La Francia non pone di immobili. Che tu sia cittadino UE, americano, mediorientale, ecc., puoi acquistare liberamente una proprietà a tuo nome o tramite una società properstar.com investropa.com. Il processo di acquisto è gestito dai notai ed è considerato sicuro. Gli acquirenti stranieri spesso utilizzano società di diritto civile francese (ad esempio una SCI – Société Civile Immobilière) per detenere la proprietà, il che può offrire vantaggi in termini di pianificazione ereditaria e separazione della responsabilità en.parisrental.com. È importante notare che possedere una proprietà – i proprietari non UE sono comunque soggetti alla regola dei 90 giorni Schengen per le visite, quindi chi desidera risiedere più a lungo deve ottenere visti di lungo soggiorno o la residenza tramite altri mezzi ptireturns.com francetaxlaw.com. Alcuni acquirenti non UE ottengono un investendo tramite paesi vicini (Portogallo, ecc.) o semplicemente utilizzano la loro casa a Cap Ferrat come residenza per le vacanze con status turistico. disponibile: le banche francesi concedono mutui agli acquirenti stranieri, tipicamente fino al 50–60% LTV per i non residenti, ma molte transazioni a Cap Ferrat avvengono in contanti dato il tipo di clientela. Costi di transazione & Tasse – L’acquisto di una proprietà comporta circa il 7–8% di costi di chiusura in Francia (imposta di registro, onorari notarili) per le case esistenti – un aspetto di cui dovrebbero essere consapevoli gli acquirenti provenienti da paesi con basse imposte di registro. Non esistono agevolazioni sull’imposta di registro per gli stranieri; tutti pagano lo stesso. Se un acquirente dovesse vendere, si applicherebbe la tassa sulle plusvalenze su qualsiasi profitto (19% base per i venditori UE più sovrattasse per alti guadagni, e un ulteriore 17,2% di contributi sociali per i non residenti, anche se trattati e esenzioni possono ridurli) investropa.com. Tuttavia, la Francia prevede esenzioni sulle plusvalenze dopo un lungo periodo di possesso – dopo 22 anni si è esenti dalla tassa base sulle plusvalenze e dopo 30 anni dai contributi sociali investropa.com. Molti proprietari di immobili di pregio detengono la proprietà per decenni o generazioni, evitando di fatto la CGT. L’imposta di successione può essere un’altra considerazione per i proprietari stranieri di immobili in Francia, poiché la legge francese può applicare regole di successione forzata – consultare un avvocato esperto in successioni internazionali è consigliabile per strutturare la proprietà se questo è un problema.

In sintesi, la Francia offre un ambiente legale stabile per i diritti di proprietà, ma con costi ricorrenti (tasse) che i proprietari devono pianificare. Il lato positivo è che queste tasse finanziano l’eccellente infrastruttura, sicurezza e servizi della zona, che rendono luoghi come Cap Ferrat così vivibili. Molti acquirenti ultra-ricchi considerano le tasse come compromessi relativamente piccoli rispetto al “valore inestimabile” del possedere una proprietà sulla Riviera. Come ha osservato una società immobiliare internazionale, il mercato del lusso in Francia nel 2025 rimane stabile e attraente nonostante i cambiamenti globali – offrendo sicurezza, stile di vita e conservazione della ricchezza nonostante le tasse thesuperprime.com. Tuttavia, i potenziali investitori dovrebbero essere consapevoli degli obblighi fiscali che accompagnano il loro angolo di paradiso a Cap Ferrat.

Confronto tra Cap Ferrat, Nizza, Cannes e Monaco

Come si confronta Saint‑Jean‑Cap‑Ferrat con i suoi famosi vicini della Riviera? In breve: Cap Ferrat è più piccola, più tranquilla e molto più costosa di quasi qualsiasi altra località, tranne Monaco. Ogni regione vicina ha il suo profilo immobiliare:

Nizza: In quanto città più grande della Riviera, Nizza offre un mercato immobiliare vario con prezzi medi molto più bassi (circa 8.600 €/m² in media nel 2025 residences-immobilier.com residences-immobilier.com, circa un terzo di quelli di Cap Ferrat). Il fascino di Nizza risiede nei suoi servizi urbani, nella scena culturale e in un mix di prime case e case vacanza. Esistono immobili di lusso (ad esempio ville Belle Époque a Mont Boron o attici sulla Promenade), ma anche il segmento alto di Nizza (i migliori appartamenti ~14.000 €/m² residences-immobilier.com residences-immobilier.com) rappresenta solo una frazione dell’ultra-prime di Cap Ferrat. A differenza della tranquilla Cap Ferrat, Nizza è una città vivace – attraente per chi desidera la comodità di spostarsi a piedi e la liquidità del mercato (a Nizza si registrano molte più transazioni ogni anno). Tuttavia, Nizza non può offrire la privacy o l’esclusività di Cap Ferrat . Un acquirente con 20 milioni di euro a Nizza potrebbe ottenere un grande attico o una villa sulle colline oltre alla vicinanza a un aeroporto internazionale, ma rinuncia all’ambiente privato e da resort della penisola. Dal punto di vista dell’investimento, il mercato immobiliare di Nizza si è dimostrato solido, con la città che ha registrato una crescita moderata dei prezzi e persino nuovi sviluppi (ad esempio nuovi appartamenti fronte mare) – ma Cap Ferrat offre una performance migliore nel lungo periodo grazie alla scarsità . In sostanza, Nizza compete in un segmento diverso: è più un polo cosmopolita dove anche acquirenti facoltosi possono scegliere se desiderano un ambiente più vivace o se spendono meno. Cap Ferrat, invece, è un rifugio esclusivo – spesso la seconda o terza casa per chi ha la propria base principale a Londra, New York o Monaco.

In quanto città più grande della Riviera, Nizza offre un mercato immobiliare vario con prezzi medi (circa nel 2025 residences-immobilier.com residences-immobilier.com, circa un terzo di quelli di Cap Ferrat). Il fascino di Nizza risiede nei suoi servizi urbani, nella scena culturale e in un mix di prime case e case vacanza. Esistono immobili di lusso (ad esempio ville Belle Époque a Mont Boron o attici sulla Promenade), ma anche il segmento alto di Nizza (i migliori appartamenti ~14.000 €/m² residences-immobilier.com residences-immobilier.com) rappresenta solo una frazione dell’ultra-prime di Cap Ferrat. A differenza della tranquilla Cap Ferrat, Nizza è una città vivace – attraente per chi desidera la comodità di spostarsi a piedi e la liquidità del mercato (a Nizza si registrano molte più transazioni ogni anno). Tuttavia, . Un acquirente con 20 milioni di euro a Nizza potrebbe ottenere un grande attico o una villa sulle colline oltre alla vicinanza a un aeroporto internazionale, ma rinuncia all’ambiente privato e da resort della penisola. Dal punto di vista dell’investimento, il mercato immobiliare di Nizza si è dimostrato solido, con la città che ha registrato una crescita moderata dei prezzi e persino nuovi sviluppi (ad esempio nuovi appartamenti fronte mare) – ma . In sostanza, Nizza compete in un segmento diverso: è più un polo cosmopolita dove anche acquirenti facoltosi possono scegliere se desiderano un ambiente più vivace o se spendono meno. Cap Ferrat, invece, è un – spesso la seconda o terza casa per chi ha la propria base principale a Londra, New York o Monaco. Cannes: Famosa per il suo festival del cinema e il glamour, Cannes ha un mercato del lusso dinamico , soprattutto per attici e ville in zone come La Californie e la Croisette . I prezzi a Cannes sono alti ma generalmente inferiori a quelli di Cap Ferrat; gli appartamenti fronte mare di pregio a Cannes possono raggiungere i 20.000–30.000 €/m², e la media delle ville era intorno ai 13.000 €/m² nel 2022 investropa.com. Negli ultimi anni, Cannes ha registrato un rallentamento nella crescita dei prezzi ultra-prime – le transazioni per immobili da oltre 1M € sono diminuite di circa il 45% tra il 2022 e il 2024 investropa.com – suggerendo che il suo mercato del lusso stesse raggiungendo un plateau o subendo una correzione dei prezzi. Cap Ferrat, invece, ha accelerato in quel periodo, sostenuta da dinamiche di domanda diverse (meno acquisti speculativi, più utilizzatori finali). Cannes offre più disponibilità e vita notturna rispetto a Cap Ferrat, attirando chi ama la vita sociale e gli eventi (saloni nautici, conferenze, ecc.). Dal punto di vista degli investimenti, il mercato degli affitti di Cannes è più forte (molte opportunità di acquisto per affitto durante i festival e l’estate), mentre quello di Cap Ferrat è minimo e più esclusivo. Un investitore esperto potrebbe acquistare a Cannes per il rendimento da locazione e a Cap Ferrat per uso personale e crescita del capitale. In termini di reputazione, Cannes è certamente prestigiosa, ma alcuni ultra-ricchi la considerano più “appariscente” e transitoria, mentre Cap Ferrat è “sobria e senza tempo.” Da notare che Cannes sta cercando di aumentare il suo appeal di lusso (ad esempio la riqualificazione dell’area Palm Beach in un complesso di alto livello rosengart.mc), tuttavia il suo mercato immobiliare è più ampio e maggiormente influenzato dalle tendenze economiche generali. Il micro-mercato di Cap Ferrat è isolato – nei periodi di crisi può registrare meno vendite, ma i prezzi raramente “crollano” perché i proprietari possono mantenere a tempo indeterminato, e c’è sempre un miliardario in attesa.

Famosa per il suo festival del cinema e il glamour, , soprattutto per . I prezzi a Cannes sono alti ma generalmente inferiori a quelli di Cap Ferrat; gli appartamenti fronte mare di pregio a Cannes possono raggiungere i 20.000–30.000 €/m², e la media delle ville era intorno ai 13.000 €/m² nel 2022 investropa.com. Negli ultimi anni, Cannes ha registrato un – le transazioni per immobili da oltre 1M € sono diminuite di circa il 45% tra il 2022 e il 2024 investropa.com – suggerendo che il suo mercato del lusso stesse raggiungendo un plateau o subendo una correzione dei prezzi. Cap Ferrat, invece, ha accelerato in quel periodo, sostenuta da dinamiche di domanda diverse (meno acquisti speculativi, più utilizzatori finali). Cannes offre più disponibilità e vita notturna rispetto a Cap Ferrat, attirando chi ama la vita sociale e gli eventi (saloni nautici, conferenze, ecc.). (molte opportunità di acquisto per affitto durante i festival e l’estate), mentre quello di Cap Ferrat è minimo e più esclusivo. Un investitore esperto potrebbe acquistare a Cannes per il rendimento da locazione e a Cap Ferrat per uso personale e crescita del capitale. In termini di reputazione, Cannes è certamente prestigiosa, ma alcuni ultra-ricchi la considerano più “appariscente” e transitoria, mentre Cap Ferrat è “sobria e senza tempo.” Da notare che (ad esempio la riqualificazione dell’area Palm Beach in un complesso di alto livello rosengart.mc), tuttavia il suo mercato immobiliare è più ampio e maggiormente influenzato dalle tendenze economiche generali. Il micro-mercato di Cap Ferrat è isolato – nei periodi di crisi può registrare meno vendite, ma i prezzi raramente “crollano” perché i proprietari possono mantenere a tempo indeterminato, e c’è sempre un miliardario in attesa. Monaco: Il principato di Monaco è l’unico vero pari di Cap Ferrat in termini di prezzi estremi e prestigio elitario. Monaco detiene il titolo di mercato immobiliare più costoso al mondo, con appartamenti in rivendita che nel 2024 hanno una media di €52.000/m² (e nuovi sviluppi come Mareterra che, secondo quanto riferito, vendono le unità migliori a oltre €100.000/m²) globalpropertyguide.com monacolife.net. Da questo punto di vista, Monaco è circa il doppio più costoso della media al m² di Cap Ferrat – ma i contesti sono diversi. Monaco offre vantaggi fiscali (zero tasse su reddito o patrimonio per i residenti) che aumentano la domanda tra i milionari globali e influenzano i prezzi. È un ambiente urbano denso di grattacieli di lusso, dove €35M potrebbero acquistare un appartamento con 3 camere da letto (~200 m²) in un edificio di alto livello. A Cap Ferrat, con lo stesso budget, si otterrebbe una vasta villa con giardini e piscine – ma insieme alle tasse francesi. Molti individui con un patrimonio ultra elevato in realtà possiedono in entrambi i luoghi: una residenza a Monaco per affari e residenza fiscale, e una proprietà ricreativa a Cap Ferrat per spazio e svago. Il mercato immobiliare di Monaco si è dimostrato incredibilmente resiliente, crescendo persino di circa +1,1% fino a livelli record nel 2024 monacostatistics.mc, e Knight Frank prevede un’ulteriore crescita del +4% a Monaco per il 2025 monacolife.net. Cap Ferrat non è previsto separatamente da tali indici, ma rientra nella categoria “Côte d’Azur prime”, che dovrebbe vedere circa +3% di crescita dei prezzi nel 2025 secondo Knight Frank monacolife.net. Liquidità: Monaco registra un volume di transazioni più elevato (con circa 440 vendite nel 2022, sebbene per lo più unità più piccole), mentre Cap Ferrat potrebbe avere solo una dozzina di vendite significative all’anno. Questo significa che il mercato di Monaco ha più dati e risulta più “commoditizzato” (nonostante i suoi lussi), mentre Cap Ferrat è più da collezione. In termini di stile di vita, Monaco è vivace e sicura – una città-stato autosufficiente di 40.000 persone in 2 km² – mentre Cap Ferrat è tranquilla, con meno di 1.000 residenti a tempo pieno. Si potrebbe dire che Monaco è sinonimo di affari e comodità, Cap Ferrat di rifugio e privacy. Entrambe si completano sulla Riviera e insieme attraggono gli individui più ricchi del mondo.

In sintesi, Saint‑Jean‑Cap‑Ferrat si distingue anche tra i suoi illustri vicini. Nizza offre l’esperienza urbana della Riviera a prezzi accessibili; Cannes unisce il glamour delle località di villeggiatura a un mercato più ampio; Monaco è un rifugio finanziario unico con un lusso ultra-denso. Ma Cap Ferrat rimane “il gioiello del Mediterraneo” in termini di esclusivo fascino residenziale estateprestige.com. La sua combinazione di lusso estremo, scarsità e bellezza naturale è senza pari – ed è per questo che si posiziona costantemente al vertice del mercato immobiliare globale e continua ad attrarre chi desidera solo il meglio.

Prospettive degli esperti: 2025 e oltre (Previsioni a 3–5 anni)

Guardando al futuro, gli esperti e le agenzie immobiliari rimangono ottimisti sul percorso del mercato di Saint‑Jean‑Cap‑Ferrat, seppur con una nota di cauto ottimismo piuttosto che di crescita euforica. Il consenso per i prossimi 3–5 anni è che i prezzi si manterranno stabili o continueranno una leggera crescita a Cap Ferrat, sostenuti dai fondamentali invariati di offerta limitata e domanda globale. Il Prime Residential Forecast 2025 di Knight Frank prevede che la maggior parte dei principali mercati di lusso europei vedrà una crescita, e colloca la “Côte d’Azur” (che include Cap Ferrat) tra le prime 10 con una crescita attesa dei prezzi annua del +2% al +3,5% monacolife.net. Questo può sembrare modesto rispetto ai recenti picchi, ma riflette una normalizzazione dopo il frenetico boom post-COVID. Indica che i valori a Cap Ferrat continueranno a salire a un ritmo costante e sostenibile piuttosto che in una bolla. Anche Savills prevede che i prezzi prime della Costa Azzurra aumenteranno di circa il 4% nel 2025 investropa.com, sottolineando il continuo afflusso di ricchezza e la scarsità di offerta. Su un orizzonte di 5 anni, anche guadagni annuali a una cifra bassa si cumulerebbero bene, potenzialmente aggiungendo il 10–20% ai valori record di oggi – il che significa che una villa che ora vale €30M potrebbe arrivare in media a €33–36M entro il 2030, salvo grandi shock.

Le opinioni degli esperti sottolineano che l’ambiente globale nel 2025–2027 è in realtà favorevole per il mercato immobiliare di pregio. “Bassa inflazione e bassi tassi d’interesse definiscono le prospettive dell’Europa per il 2025… la ricchezza globale è attratta dalla stabilità e dall’alta qualità della vita,” spiega il responsabile della ricerca europea di Knight Frank monacolife.net. La Riviera offre proprio quella stabilità e qualità, quindi è destinata a beneficiare della riallocazione di capitali da mercati più rischiosi. Incertezze politiche e tasse più alte altrove (ad esempio, i recenti cambiamenti negli Stati Uniti, Regno Unito, Medio Oriente) potrebbero anche spingere più individui facoltosi a investire in Europa (Parigi, Monaco, Riviera) come rifugio sicuro monacolife.net. La Francia in particolare ha visto una continuità nelle politiche e un orientamento favorevole agli investimenti (a parte tasse patrimoniali moderate). Inoltre, le continue tensioni geopolitiche possono involontariamente aumentare l’attrattiva di Cap Ferrat – ad esempio, individui facoltosi provenienti da regioni meno stabili spesso cercano una base sicura nel Sud della Francia. Questo è stato osservato con alcuni russi durante crisi passate e ora forse con alcune élite cinesi e mediorientali che coprono i rischi possedendo immobili nei mercati solidi europei.

Dal lato dell’offerta, non si prevede un aumento significativo – Cap Ferrat non può crescere fisicamente e non si prevede una vendita di massa. Molti degli attuali proprietari sono ultra-ricchi senza alcuna pressione a liquidare; anzi, alcuni stanno acquistando terreni adiacenti per espandere le proprietà. Un possibile ostacolo potrebbe essere il ricambio generazionale: poiché alcuni proprietari di lunga data invecchiano, i loro eredi potrebbero decidere di vendere immobili di alto valore. Questo potrebbe introdurre qualche annuncio in più, ma dato il bacino di acquirenti facoltosi in attesa, probabilmente verrebbero assorbiti rapidamente (e a prezzi premium per il loro status iconico). Un altro fattore sono i tassi di cambio – un dollaro USA o franco svizzero forte rispetto all’euro può spingere acquirenti basati sul dollaro (americani, Medio Oriente) ad acquistare beni francesi “a sconto”. Al contrario, la forza dell’euro potrebbe frenare leggermente la domanda extra-UE. Ma nella fascia più alta del mercato, tali effetti valutari sono secondari; la ricchezza personale e il desiderio hanno più peso.

Le sfide di mercato nei prossimi anni potrebbero includere il ciclo economico globale – se ci fosse una grande recessione o una crisi finanziaria, anche i miliardari potrebbero fermarsi negli acquisti di proprietà trofeo. Tuttavia, la storia recente mostra che gli immobili di fascia alta spesso fungono da investimento rifugio in tempi turbolenti. Il segmento lusso è meno sensibile ai tassi di interesse (poiché gli acquirenti sono meno indebitati) e più sensibile alle tendenze della ricchezza. Finché la creazione di ricchezza globale continuerà (tramite tecnologia, finanza, ecc.), luoghi come Cap Ferrat vedranno nuovi ingressi. C’è anche la questione di clima e sostenibilità: la Costa Azzurra affronta gli impatti del cambiamento climatico (ondate di calore, livello del mare) e le normative ambientali francesi si stanno irrigidendo (ad es. classificazioni energetiche). Gli esperti prevedono che le case efficienti dal punto di vista energetico e sostenibili avranno un premio, e in effetti le eco-ristrutturazioni sono una tendenza in crescita investropa.com investropa.com. Le ville più vecchie di Cap Ferrat probabilmente subiranno ammodernamenti per soddisfare i nuovi standard (alcune case con bassa classificazione potrebbero diventare non affittabili per legge se non migliorate investropa.com). Gli investitori che modernizzano le proprietà con pannelli solari, isolamento, ecc. non solo rispettano le normative ma attraggono anche una nuova generazione di ricchi attenti al clima. Questo difficilmente farà scendere i valori; piuttosto incoraggia investimenti a valore aggiunto nel patrimonio immobiliare.

Le prospettive del mercato degli affitti sono un po’ più contenute rispetto alle vendite. Con leggi più severe sugli affitti a breve termine e rendimenti in calo, gli analisti si aspettano che i rendimenti degli affitti rimangano bassi e possano scendere ulteriormente se i prezzi superano i canoni investropa.com. Questo non scoraggia molto gli acquirenti finali (a loro interessa di più l’uso personale), ma gli investitori puri potrebbero guardare di più ad aree come Nizza o Cannes per il reddito. Tuttavia, la domanda di affitti rimarrà robusta per Cap Ferrat in estate – è fuori dubbio che i viaggiatori facoltosi di tutto il mondo continueranno a pagare cifre elevate per qualche settimana in una villa a Cap Ferrat.

In conclusione, tutti gli indizi indicano che Saint‑Jean‑Cap‑Ferrat manterrà la sua corona come uno dei principali mercati immobiliari di lusso al mondo nei prossimi anni. I suoi elementi fondamentali unici – una storia glamour, una posizione impareggiabile, un’offerta ultra-limitata e un’attrattiva globale per gli individui ad alto patrimonio – lo rendono tanto “a prova di futuro” quanto possa esserlo il settore immobiliare. Le previsioni degli esperti parlano di un modesto apprezzamento dei prezzi, ma in realtà il potenziale di crescita potrebbe essere maggiore se continueranno ad emergere nuovi acquirenti miliardari (ad esempio, la recente ondata di giovani magnati della tecnologia che entrano nel mercato rosengart.mc). L’unico limite alla domanda è il numero finito di proprietà. Come ha osservato un agente super-prime di Knight Frank, “Proprietà come [quelle di Cap Ferrat] arrivano sul mercato solo ogni 10 o 15 anni”, e quando succede, i più ricchi del mondo sono pronti knightfrank.com. Aspettatevi una continua intensa competizione per qualsiasi villa disponibile a Cap Ferrat, e un mercato che opera sempre più su un proprio palcoscenico globale. Per i proprietari, le prospettive sono davvero d’oro: la Penisola dei Miliardari sembra destinata a brillare ancora di più fino al 2025 e oltre, come un santuario senza tempo per chi può permettersi il suo elevato prezzo d’ingresso.

