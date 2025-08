Wellington ingatlanpiaca 2025: Meglepő trendek és előrejelzések 2028-ig

Wellington ingatlanpiaca 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A 2020-21-es fellendülés és az azt követő visszaesés után az ingatlanárak stabilizálódnak, és a vevői bizalom óvatosan kezd visszatérni loweandco.nz globalpropertyguide.com. A régió lakásárai mintegy 25%-kal estek a 2021 végi csúcshoz képest loweandco.nz, ami javította a megfizethetőséget, miközben a korábbi évek rendkívül alacsony bérleti kínálata 2025-re enyhébb bérleti piacot eredményezett interest.co.nz interest.co.nz. A kereskedelmi oldalon Wellington irodaszektora növekvő üresedéssel néz szembe, ahogy új kínálat jelenik meg a piacon, miközben az ipari terek továbbra is nagy keresletnek örvendenek, és alig elérhetők research.jllapsites.com linkedin.com. Jelentős infrastrukturális projektek és övezeti reformok alakítják át a városi környezetet, megalapozva a következő éveket. Ez a jelentés Wellington ingatlanpiacának minden aspektusát vizsgálja – a lakáspiaci trendeket, a kereskedelmi teljesítményt, a városfejlesztést, a gazdasági hajtóerőket –, és 2028-ig ad előrejelzést a legfrissebb adatok és prognózisok alapján.

Lakóingatlan-piaci trendek

Lakásárak és értékesítési aktivitás

Wellington lakáspiaca jelentős korrekciót élt át, de2025-ben. Akörülbelül, ami 4,4%-os éves csökkenést jelent squirrel.co.nz globalpropertyguide.com . Ez jelentős visszaesés a világjárvány alatti csúcsokhoz képest – az árak körülbelül loweandco.nz . A legutóbbi negyedévben (2025 2. negyedév) Wellingtonban az átlagos értékek szerény ~2,3%-kal estek, ami azt mutatja, hogy a csökkenés üteme loweandco.nz . Valójában Wellington lakásár-indexe csak ~1%-kal csökkent az elmúlt negyedévben, ami arra utal, hogy a piac loweandco.nz . Az adásvételek száma is emelkedett a tavalyi mélyponthoz képest:, a szokásos téli lassulás ellenére squirrel.co.nz . Az ingatlanok lassabban kelnek el, mint a fellendülés idején – a medián értékesítési idő körülbelül, ami óvatos vevői hangulatra utal squirrel.co.nz . Ez azonban javulás a visszaesés korábbi szakaszához képest; az értékesítési idő, ahogy az eladók reálisabbak lettek az árakat illetően loweandco.nz . Összességében Wellington lakáspiaca 2025-ben, az árak padlót találnak, az eladások száma pedig fokozatosan emelkedik.

Medián lakásárak (2025. június) globalpropertyguide.com

Régió Medián ár (NZD) Éves változás Wellington $760,000 –4,4% Auckland $990,000 –3,4% Új-Zéland (összesen) $770,000 0,0%

Táblázat: Wellington medián ára továbbra is kissé a nemzeti medián alatt van, az egyik azon kevés régió közül, ahol 2025 közepén még mindig éves szinten csökkenés tapasztalható globalpropertyguide.com.

Bérleti piac és megfizethetőség

Évekig tartó szűk kínálat és emelkedő bérleti díjak után Wellington bérleti piaca 2025-ben a bérlők javára fordult. A bérleti díjak mérséklődtek, és több ingatlan érhető el bérlésre, mint egy évvel korábban. 2025 májusában Wellingtonban a medián bérleti díj körülbelül $620/hétre csökkent, ami 4–5%-os visszaesés az előző évhez képest interest.co.nz. A Trade Me (egy jelentős ingatlanhirdetési oldal) szerint a régióban megnőtt a bérleti hirdetések száma – a bérleti kínálat ~41%-kal ugrott meg az előző évhez képest, miközben a bérlői érdeklődések (kereslet) ~13%-kal estek vissza interest.co.nz. A piacon lévő több lehetőség miatt a bérleti díjak mérséklődtek a fővárosban interest.co.nz. Valójában Wellington vezette az országot az éves bérleti díjcsökkenésben, mivel a bérbeadók kevesebb bérlőért versenyeztek interest.co.nz. Ez éles fordulat az előző évtizedhez képest, és némi megkönnyebbülést jelent a bérlők számára.

A lakhatás megfizethetősége javult az árkorrekcióval és a béremelkedésekkel párhuzamosan. Wellington átlagos lakásértéke most nagyjából 5,7-szerese az átlagos háztartási jövedelemnek, ami jobb, mint az országos átlag, ami ~6,5× jövedelem ecoprofile.infometrics.co.nz. Hasonlóképpen, Wellingtonban az átlagos jelzáloghitel törlesztéséhez szükséges jövedelem aránya (20%-os önerővel) körülbelül egyharmad, ami valamivel alacsonyabb, mint Új-Zélandon összességében ecoprofile.infometrics.co.nz. Ezek a mutatók, bár nemzetközi összehasonlításban még mindig magasak, a legjobbak, amelyeket a főváros több éve látott – közvetlen következménye annak, hogy az árak visszaestek a csúcsról. Összehasonlításképpen: Wellington medián szorzója a fellendülés csúcsán közel 8× jövedelem volt; 2025-re ez visszaesett az 5–6× tartományba ecoprofile.infometrics.co.nz. Az első lakásvásárlók kihasználták ezt a javuló megfizethetőséget és a kisebb versenyt: ők lettek a legnagyobb vásárlói csoport Wellingtonban, „vezető szerepet töltenek be” a vásárlási aktivitásban squirrel.co.nz loweandco.nz. Az árak csökkenésével és a kamatok tetőzése után sok bérlő végre látja a tulajdonszerzés lehetőségét, ami támogatja a belépő szintű otthonok iránti keresletet.

Vevői demográfia és új fejlesztések

A vevői összetétel Wellingtonban 2025-ben jelentősen eltér a néhány évvel ezelőttitől., nagyon aktívak, miközben a befektetők nagyrészt visszahúzódtak a visszaesés idején squirrel.co.nz loweandco.nz . Az iparági jelentések szerinta fővárosban loweandco.nz . Ezeket a csoportokat a jó városrészekben tapasztalható mérséklődő árak és a nagyobb bizonyosság vonzza, mivel a jelzáloghitel-kamatok mostanra stabilizálódtak loweandco.nz 1news.co.nz . Ezzel szemben sok tőkeáttételes befektető 2022–2024 között csökkentette kitettségét – néhány, az alacsony hozamok és a korábbi adóváltozások miatt squirrel.co.nz . (Érdekesség, hogy Wellington bruttó bérleti hozamai, ~4,5–5%, valamivel magasabbak, mint Aucklandben, de még így sem vonzóak, amikor a jelzáloghitel-kamatok 6% felett voltak opespartners.co.nz opespartners.co.nz .) Vannak korai jelek arra, hogy a befektetők: egy új kormány 2023 végén visszaállított néhány befektetőbarát adózási szabályt, és mivel most alacsonyabbak az árak és javulnak a hozamok, a wellingtoni ingatlanbefektetés előnyösebbnek tűnik a jövőben. A befektetők újbóli megjelenése valószínűleg fokozatos lesz, de továbbra is felfelé mutató tényező a kereslet szempontjából 2026 felé haladva.

A kínálati oldalon Wellingtonban lassulás tapasztalható az új lakásépítésekben az utóbbi időben, ami a következő években szűkítheti a piacot. Az építési engedélyek száma a régióban meredeken visszaesett (2024 végére mintegy 28%-kal éves szinten) az előző évek építési hulláma után loweandco.nz. Az emelkedő építési költségek, a finanszírozási korlátok és a piaci visszaesés miatt az építők visszafogták a tevékenységüket. Ennek eredményeként a 2025–2027 közötti új lakások kínálata korlátozottabb lesz. Ez kétélű fegyver: rövid távon a túlkínálat enyhül, ami segít stabilizálni az árakat; de 2026–2028-ra a mostani építési pangás ismét lakáshiányhoz vezethet, ami ismét felfelé hajthatja az árakat és a bérleti díjakat.

Ugyanakkor a városi sűrűsödést ösztönző politikák a jövőbeni kínálatot is felszabadítják. Wellington városa 2023-ban új Kerületi Tervet vezetett be, amely sok területet magasabb beépítési sűrűségre zónázott át. A kormány által előírt szabályok szerint a legtöbb lakóövezetben mostantól külön engedély nélkül akár 3 darab, 3 szintes lakóház is építhető, és a város, illetve az elővárosok egyes részei a közlekedési csomópontok közelében 6 vagy annál több szintes társasházak számára lettek kijelölve. Ennek eredményeként már több közepes sűrűségű projekt is folyamatban van vagy tervezési szakaszban áll. A következő néhány évben a város arra számít, hogy több beépített sorház és alacsonyabb társasház jelenik meg, különösen a belváros peremén és a külvárosi központok környékén. Ezek a zónázási változások célja, hogy ösztönözzék a lakásépítést és javítsák a megfizethetőséget hosszú távon. Bár a 2025-ös hatás még csak most kezdődik, 2028-ra a könnyített tervezési szabályok jelentős növekedést eredményezhetnek Wellington lakásállományában – segítve a növekvő népesség igényeinek kielégítését és a túlzott áremelkedés mérséklését.

Kereskedelmi ingatlanpiaci áttekintés

Irodapiac: kereslet, kínálat és bérleti díjak

Wellington irodai ingatlanpiaca 2025-ben a növekvő üresedés és a közelgő új kínálat időszakát éli. Az összesített belvárosi irodai üresedési ráta körülbelül 8,0%-ra emelkedett 2025 elejére, a járvány előtti ~5–6%-ról research.jllapsites.com. Ez a növekedés részben annak köszönhető, hogy több nagy bérlő (különösen kormányzati ügynökségek) összevonja vagy albérletbe adja a területét. Az elmúlt néhány hónapban mintegy 16 000 m² albérleti terület került piacra állami szektor bérlőktől, további ~13 000 m² pedig magáncégektől research.jllapsites.com. Lényegében néhány iroda leépítése – amely a kormányzati megszorítások és a megnövekedett táv-/hibrid munkavégzés következménye – másodlagos területek hullámát hozta a piacra, amelyek bérlőket keresnek. Ugyanakkor jelentős új kínálat van előkészületben. Példa erre az új, 11 emeletes irodatorony a 61 Molesworth Streeten (a parlamenti negyedben), amely 2025 végén nyílik meg, a Külügyminisztérium lesz a fő bérlője research.jllapsites.com. Emellett több régebbi irodaház is szeizmikus megerősítésen és felújításon esik át (pl. a The Terrace-en és a vízpart mentén), és várhatóan 2026–2027-re térnek vissza a piacra research.jllapsites.com. Ahogy ezek a projektek befejeződnek, várhatóan az üresedés tovább nő a következő két évben, próbára téve a piac képességét a területek felszívására.

A magasabb üresedés ellenére az iroda bérleti díjak a prémium épületekben eddig stabilak maradtak. A Wellington belvárosában a prémium bruttó bérleti díjak átlagosan 750+ dollár/m² évente, a nettó bérleti díjak pedig körülbelül 430–435 dollár/m² – ez az elmúlt negyedévekben nagyjából változatlan maradt research.jllapsites.com. A bérbeadók fenntartották a fő bérleti díjakat, bár a bérlőknek nyújtott ösztönzők (például bérletmentes időszakok vagy fit-out hozzájárulások) ebben a versenyképes környezetben bőkezűbbé váltak. A másodlagos kategóriájú irodákban a tényleges bérleti díjak nyomás alatt vannak, tekintettel a közel 10%-os üresedési rátára ebben a szegmensben research.jllapsites.com. Összességében a bérleti díjak növekedése stagnál, és a bérlőknek több választási lehetőségük és alkupozíciójuk van, mint néhány évvel ezelőtt. Az újabb, magasabb kategóriájú terek továbbra is keresettek (különösen azok, amelyek magas szeizmikus besorolással és zöld minősítéssel rendelkeznek), míg a régebbi, fel nem újított állomány nehezebben adható bérbe. A wellingtoni irodapiac kilátásai a gazdasági és közszféra trendjeitől függenek: mivel a kormány óvatos költségvetési stratégiát folytat, a közszféra jelenléte tovább csökkenhet research.jllapsites.com. Ugyanakkor, ha az üzleti és technológiai szektor növekedése felgyorsul a 2020-as évek végén, az ellensúlyozhatja a közszféra leépítését. Jelenleg az óvatosság az uralkodó, és arra számítunk, hogy Wellington irodai üresedési rátája magas egyszámjegyű tartományban marad 2026-ig, ami mérsékelt bérleti díj növekedést eredményez. Lehetőségek rejlenek a bérlői fejlesztésekben (minőségi ugrás) és a régebbi épületek újrapozícionálásában (beleértve az iroda-lakás átalakításokat, ha megvalósítható), különösen, ahogy a fenntarthatósági követelmények nőnek.

Kiskereskedelmi és vendéglátóipari terek

Ipari és logisztikai ingatlan

Városfejlesztés és infrastruktúra hatása

Wellingtonvegyes, de általában javuló képet mutat. A belváros (CBD) elsődleges kiskereskedelmi helyszínei – különösen a Lambton Quay, Willis Street és Courtenay Place által alkotott „Arany Mérföld” – nagyon erős keresletnek örvendenek.volt az üresen álló elsődleges terület insideretail.co.nz insideretail.co.nz . A nemzetközi és országos kiskereskedők ismét érdeklődnek Wellington iránt, több márka is bővíti zászlóshajó üzleteit, vagy először lép be a piacra insideretail.co.nz . 2025 elején az ingatlanbérleti érdeklődések folyamatosak voltak, mivel a kiskereskedők arra számítanak, hogy, amint a kamatlábak csökkennek és visszatér a bizalom insideretail.co.nz . Például a nagyobb alapterületű és luxusmárkák helyet keresnek a Lambton Quay-n, jobb kereskedelmi feltételekre számítva a közeljövőben.A másodlagos kiskereskedelmi körzetek azonban még mindig le vannak maradva. A teljes, szemben az egy évvel korábbi ~6,9%-kal insideretail.co.nz . Ezeknek az üresedéseknek a nagy része a Courtenay Place körzetben és néhány kevésbé forgalmas tömbben koncentrálódik insideretail.co.nz . Ezeket a területeket erősen sújtották a világjárvány okozta zavarok (pl. a nemzetközi turisták és irodai dolgozók elvesztése), és időbe telt a helyreállásuk. Biztató, hogy most már “” láthatók a Courtenay Place-en – beleértve új vendéglátóhelyek megjelenését és tervezett ingatlanfejlesztéseket –, amelyek várhatóan fokozatosan növelik a kihasználtságot insideretail.co.nz . A Városi Tanács Courtenay Place megújítási projektje (a Golden Mile fejlesztés részeként) 2025-ben indult, amely utcaképi fejlesztéseket hoz, és vonzóbbá teheti a környéket a vásárlók és vendégek számára. Összefoglalva,, gyakorlatilag teljes kihasználtsággal és emelkedő bérleti díjakkal, míg néhány peremkerületi kiskereskedelmi terület még mindig a helyreállás szakaszában van. Ahogy a fogyasztói költés 2026 felé javul (amit a népességnövekedés és az alacsonyabb jelzálogköltségek is segítenek), várhatóan még a lemaradó területek is betöltődnek. Az olyan új fejlesztések, mint a(2023-ban nyílt meg) szintén növelik a gyalogos forgalmat a közeli kiskereskedők és vendéglátóhelyek számára, támogatva a vendéglátóipari ingatlanszegmenst.Azpiac Wellingtonban továbbra is rendkívül szűkös, még akkor is, ha a gazdasági növekedés lassult., a kihasználatlanság mindössze körülbelüla régióban – ami történelmi mélypont közelében van. Egy 2024 végén készült Colliers-felmérés szerint Wellington ipari kihasználatlansága linkedin.com . Lényegében szinte minden használható ipari ingatlan foglalt, és a felszabaduló helyeket gyorsan bérbe veszik. A kihasználatlanság enyhe növekedése a közel 1%-ról 2,4%-ra valószínűleg néhány nagyobb létesítmény megüresedését, valamint a gyengébb gazdaságot tükrözi, de továbbra isa wellingtoni ipari területek iránt linkedin.com . Lényeges, hogy– az új ipari épületekre kiadott engedélyek száma közel egy évtizedes mélyponton van linkedin.com . A Wellington régióban továbbra is fennáll a földhiány (a dombok és a kikötő közé szorítva), különösen a hagyományos ipari övezetekben, mint Seaview, Petone, Porirua és a Rongotai/Repülőtér környéke linkedin.com . A korlátozott zöldmezős területek és a magas építési költségek miatt kevés új raktár épül, még akkor is, ha a bérlők modern helyiségeket keresnek.Ez a kereslet-kínálat egyensúlyhiány tartja az. 2024-ben Wellingtonban a prémium raktárak bérleti díja átlagosan körülbelülévente linkedin.com . Bár a bérleti díjak növekedése mérséklődött a közelmúltban a gazdasági ellenszél miatt, a bérleti díjak továbbra is rekordmagasak, és csak a növekedési ütemük “enyhült” linkedin.com . A befektetők továbbra is optimisták a wellingtoni ipari ingatlanokkal kapcsolatban: a hozamok az elmúlt években csökkentek, de 2025-re stabilizálódni látszanak, általában az 5% közepi tartományban a prémium eszközök esetében. A piaci hangulat szerint az ipari szektor a, amely várhatóan felülteljesít – ezt az e-kereskedelem, a logisztikai igények és a szinte nulla üresedés strukturális trendjei támasztják alá, amelyek árazási erőt biztosítanak a bérbeadóknak linkedin.com . Valóban,az ipari befektetők körében, azzal a várakozással, hogy a gazdasági fellendülés 2025-ben tovább erősíti ezt a szegmenst linkedin.com . Egy nagyobb visszaesés hiányában Wellington ipari piacának kilátásai: a bérleti díjak várhatóan erősek maradnak (esetleg tovább emelkednek, ha nem érkezik új kínálat), és bármely új magas belmagasságú raktár, amely 2025–2028 között piacra kerül, valószínűleg gyorsan talál bérlőt. A legnagyobb kihívás az lesz, hogy hogyan lehet több ipari területet fejleszteni (például alulhasznosított területek újrahasznosításával vagy többszintes raktározás növelésével), hogy kielégítsék a jövőbeni keresletet.Többvan folyamatban Wellingtonban, amelyek várhatóan jelentősen befolyásolják majd az ingatlanpiaci mintákat a 2020-as évek végéig. Az egyik kiemelt kezdeményezés a régóta vártközlekedési program – amelyet ugyan 2023-ban átszerveztek, de jelentős fejlesztéseket fog hozni. 2023 végén a kormány elkötelezte magát egyteljes finanszírozása mellett, valamint a Basin Reserve csomópont fejlesztése mellett transport.govt.nz . Ez a második alagút (amely a 1930-as évek Mt. Vic alagútjával párhuzamos) várhatóan 2025–26-ban kezd épülni az új kormány mandátuma alatt, és a 2020-as évek végére elkészülve jelentősen(valamint a repülőtér) között, mivel növeli az útkapacitást és külön sétáló/kerékpáros utakat biztosít. A könnyebb ingázás és elérhetőség növelheti a lakóingatlanok iránti keresletet olyan külvárosokban, mint Kilbirnie, Miramar és Hataitai – ami az ingatlanárak emelkedését eredményezheti, ahogy a menetidők csökkennek. A Basin Reserve-nél a forgalmas csomópont áttervezése megszüntet egy hírhedt szűk keresztmetszetet, amiből a közeli Te Aro és Newtown városrészek is profitálnak.

A városon belül a Golden Mile megújítása egy másik átalakító projekt. Ez a több mint 120 millió dolláros terv gyalogosbaráttá teszi és fejleszti Wellington fő belvárosi bevásárlóutcáit (Lambton Quay-tól Courtenay Place-ig), hogy azok még inkább az emberek igényeit szolgálják. A munkálatok 2025-ben kezdődtek, új kerékpársávokat, szélesebb járdákat és a gépjárműforgalom csúcsidőben történő korlátozását is magukban foglalják transportprojects.org.nz transportprojects.org.nz. Amint ez 2027-re elkészül, a Golden Mile megújult utcaképe tovább növelheti a belváros kiskereskedelmi és vendéglátó vonzerejét – ami pozitív hatással lesz az útvonal menti üzletek, irodák és szállodák ingatlanértékére és bérleti díjaira. Rövid távon némi fennakadás várható az építkezés miatt, de hosszabb távon a kiskereskedelmi üresedések csökkenhetnek, a gyalogosforgalom nőhet, ami támogatja a magasabb kiskereskedelmi bérleti díjakat és a régi épületek modern üzlethelyiségekké vagy vegyes funkciójú terekké történő átalakítását.

Wellington tömegközlekedési infrastruktúrája is fejlesztés előtt áll. Egy új nagy kapacitású gyorsvasút (villamos vagy gyorsbusz) terve a vasútállomástól a déli/keleti külvárosokig az LGWM része volt. Bár a tömegközlekedési projekt formája még eldöntés alatt áll (és a 2023-as programátszervezés miatt szünetel), folyamatosan dolgoznak a meglévő buszhálózat fejlesztésén, folyamatos buszsávokkal és esetleg nagyobb kapacitású járművekkel. A Wellington régió külvárosait kiszolgáló vasúthálózat is fejlesztéseket kap – új vonatok érkeznek az elővárosi vonalakra, és a Metlink 2026-ra a járatsűrűség növelését tervezi. A hatékony tömegközlekedés kulcsfontosságú a nagyobb sűrűségű lakásfejlesztések támogatásához a főbb folyosók mentén (Johnsonville-vonal, Hutt-vonal stb.), és a vasútállomások (Johnsonville, Tawa, Porirua stb.) környéke, amelyeket most lakóházak számára zónáztak, vonzóbbá válik, ahogy a közlekedési szolgáltatások javulnak.

A közlekedésen túl, más infrastrukturális és fejlesztési projektek is befolyásolják az ingatlanpiacot:

Vízparti és szeizmikus megerősítési projektek: A város továbbra is beruház a rezilienciába – például a wellingtoni tengerfal megerősítése és a vízelvezetés javítása az árvízkockázat mérséklése érdekében. Számos műemlék épületet földrengésbiztossá tesznek vagy újjáépítenek (a Városháza felújítása 2025-ben fejeződik be, egy új földrengésálló konferenciaközpont 2023-ban nyílt meg). A biztonságosabb, ellenállóbb épített környezet növeli a hosszú távú ingatlanértéket és biztosíthatóságot.

A város továbbra is beruház a rezilienciába – például a wellingtoni tengerfal megerősítése és a vízelvezetés javítása az árvízkockázat mérséklése érdekében. Számos műemlék épületet földrengésbiztossá tesznek vagy újjáépítenek (a Városháza felújítása 2025-ben fejeződik be, egy új földrengésálló konferenciaközpont 2023-ban nyílt meg). A biztonságosabb, ellenállóbb épített környezet növeli a hosszú távú ingatlanértéket és biztosíthatóságot. Elővárosi terjeszkedés: Az északi elővárosokban és a szatellitvárosokban új lakóövezetek épülnek. Például nagy zöldmezős fejlesztések valósulnak meg Porirua területén (Kenepuru Landing, Plimmerton Farm), Upper Hutt (Kelson és Wallaceville lakóparkok) és Lower Hutt (Wainuiomata és Stokes Valley új lakóövezetei), amelyek a következő 5–10 évben több ezer otthont adnak hozzá. Ezek a projektek fokozatosan bővítik a régió lakásállományát , és a növekedés egy részét a külső területekre terelik. Különösen jelentős, hogy a Transmission Gully autópálya 2022-es megnyitása javította a hozzáférést a Kapiti Coast és Porirua felé, ami fokozta az érdeklődést ezeknek a területeknek az ingatlanpiaca iránt.

Az északi elővárosokban és a szatellitvárosokban új lakóövezetek épülnek. Például nagy zöldmezős fejlesztések valósulnak meg Porirua területén (Kenepuru Landing, Plimmerton Farm), Upper Hutt (Kelson és Wallaceville lakóparkok) és Lower Hutt (Wainuiomata és Stokes Valley új lakóövezetei), amelyek a következő 5–10 évben több ezer otthont adnak hozzá. Ezek a projektek fokozatosan , és a növekedés egy részét a külső területekre terelik. Különösen jelentős, hogy a 2022-es megnyitása javította a hozzáférést a Kapiti Coast és Porirua felé, ami fokozta az érdeklődést ezeknek a területeknek az ingatlanpiaca iránt. Kereskedelmi negyed fejlesztések: Wellington technológiai szektora csendben növekszik; olyan kezdeményezések, mint a Takapu Valley Tech Hub és a Wellingtoni Tudományos és Innovációs negyed bővítése (Gracefield közelében) 2028-ra növelhetik a speciális kereskedelmi ingatlanok (laborok, irodák) iránti keresletet. Emellett, ha a filmipar (központja Miramarban) továbbra is virágzik, új stúdiólétesítményekbe vagy kreatív ipari irodaparkokba történő beruházások is várhatók, tovább erősítve Wellingtont, mint kreatív fővárost.

Összességében Wellington jelenlegi infrastrukturális beruházásai célja, hogy növeljék a város kapacitását és élhetőségét, ami viszont támogatja az ingatlanpiacot. A jobb közlekedési kapcsolatok új lakóövezeteket nyitnak meg, és lehetővé teszik a nagyobb sűrűséget torlódás nélkül. A városi kényelmi fejlesztések élénkebbé teszik a belvárost – ösztönözve az embereket (és vállalkozásokat), hogy Wellingtonban telepedjenek le. Ezek a fejlesztések megalapozzák a fenntartható ingatlanpiaci növekedést a 2020-as évek végéig.

Gazdasági és demográfiai hatások

Népességi és migrációs trendek

A demográfiai áramlatok alapvető tényezőt jelentenek Wellington ingatlanpiaci kilátásai szempontjából. A régió népessége növekszik, de visszafogottan az országos átlaghoz képest. Greater Wellington lakossága 2024-ben körülbelül 541 500 főt ért el, ami ~0,7%-os éves növekedést jelent rep.infometrics.co.nz. Ez a növekedési ütem alacsonyabb, mint Új-Zéland 1,7%-os országos átlaga ugyanebben az időszakban rep.infometrics.co.nz, ami azt mutatja, hogy a főváros nem részesült annyira a világjárvány utáni migrációs fellendülésből, mint Auckland vagy Christchurch. Valójában, miután Új-Zéland 2022-ben újra megnyitotta határait, az ország rekord bevándorlási hullámot tapasztalt 2023–24-ben (a nettó migráció 2024-ben meghaladta a +100 000 főt) – de ezek nagy része Aucklandben vagy másutt telepedett le. Wellington is fogadott néhány külföldi bevándorlót (nemzetközi diákokat, informatikai és kormányzati szakképzett munkavállalókat), ugyanakkor továbbra is jelentős Új-Zélandról Ausztráliába irányuló nettó elvándorlás volt tapasztalható, ami részben ellensúlyozta a növekedést stats.govt.nz 1news.co.nz. 2025 elejére a migrációs hullámok ismét megfordultak: a legfrissebb adatok szerint a nettó migráció jelentősen lelassult (országosan ~+26 000 fő az egy évvel korábbi hatalmas számhoz képest, 2025 márciusáig) stats.govt.nz. Wellington esetében ez valószínűleg azt jelenti, hogy a népességnövekedés mérsékelt marad, évi 0,5–1% körül, hacsak egy újabb bevándorlási hullám nem célozza meg kifejezetten a fővárost. A 2023-as népszámlálás szerint Wellington régió lakossága ~521 000 fő volt (a szokásos lakóhely szerinti népesség) stats.govt.nz, és az előrejelzések szerint ez 2028-ra folyamatosan ~560 000 főre emelkedik (nagyjából +1% évente). Fő következtetés: Wellington lakáskereslete növekedni fog, de nem fog ugrásszerűen megugrani – ez egy kezelhető ütem, amely az új lakásépítésekkel együtt kiegyensúlyozottan tarthatja a piacot.

Foglalkoztatási és jövedelmi tényezők

Érdemes megemlíteni azt is, hogy az Új-Zélandon belüliaz utóbbi időben néhány kisebb északi-szigeti központnak kedvezett Wellington rovására. A magas lakásárak és a távmunka elterjedése miatt 2020–22-ben néhány wellingtoni Wairarapába vagy Palmerston Northba költözött. Azonban, ahogy Wellington megfizethetősége javul, és az irodák visszahívják az embereket személyes munkavégzésre, a város ismét megtarthat és vonzhat több lakost. A régió viszonylag magas iskolázottsági és jövedelmi szintje is vonzó tényező. Emellett Wellington lakossága fiatalabb felnőtt korosztály felé tolódik el (az egyetemek és kormányzati állások miatt), ami természetes lakáskeresletet generál, ahogy a bérlők első lakásvásárlókká válnak stb. 2025–2028 között bármilyen jelentős változás a bevándorlási politikában vagy a nemzetközi diákok számának növekedése (például a Victoria Egyetemen) közvetlenül növelné a bérleti és belépő szintű vásárlói keresletet Wellingtonban. Összefoglalva,: Wellington növekedni fog, támogatva az ingatlanpiacot, de nem olyan gyorsan, hogy pusztán a népességnyomás miatt túlmelegedjen.

Wellington munkaerőpiacának egészsége kulcsfontosságú az ingatlanszektor szempontjából, tekintettel a város Új-Zéland közigazgatási és technológiai központi szerepére. A foglalkoztatás Wellingtonban viszonylag stabil volt a közelmúlt gazdasági ingadozásai során. A régió munkanélküliségi rátája körülbelül 3,4% volt 2024-ben, ami ugyan magasabb a rekord alacsony (~2,8%) értéknél, de még mindig jobb, mint az országos munkanélküliség (~5% 2025-re) rep.infometrics.co.nz stats.govt.nz. A kormányzati szektor munkaerő-felvétele jelentősen bővült 2018–2022 között, ami támogatta a helyi gazdaságot, de a 2023 végén bekövetkezett kormányváltás a fiskális szigorra helyezte a hangsúlyt. 2024-ben a wellingtoni állami szervek költségvetési megszorításokkal és felülvizsgálatokkal szembesültek, ami némi munkahelyi bizonytalanságot okozott a közszférában loweandco.nz. Néhány vállalkozó elvesztette a munkáját, és bizonyos minisztériumok összevonták a csapatokat (ahogy az irodaterületeknél is megfigyelhető volt). Ez óvatosságot eredményezett a vásárlók körében – akik közül sokan a kormányban dolgoznak –, mérsékelve a lakásvásárlásra fordított költségvetésük kiterjesztésére való hajlandóságukat loweandco.nz. Ugyanakkor a központi közszolgálat továbbra is hatalmas és stabil munkaadó, így tömeges elvándorlás nem várható. 2025-re a leépítések többsége mérsékeltnek és egyszerinek tűnik. Ha valami, Wellington tudásalapú gazdasága diverzifikálódik: az IT-cégek, startupok és a filmipar növekedése magánszektorbeli munkahelyeket teremt, amelyek ellensúlyozzák a kormányzati szerepek esetleges csökkenését.

Fontos, hogy, ami megalapozza a lakhatási megfizethetőséget és a hitelfelvételi képességet. Wellington városában a medián háztartási jövedelem körülbelül 15%-kal magasabb az országos mediánnál. Az évi 3–4%-os stabil bérnövekedés 2020–2024 között azt jelenti, hogy sok háztartásnak most több bevétele van, amit jelzáloghitelekre fordíthat (még akkor is, ha a kamatköltségek emelkedtek). Ez segített korlátozni a jelzáloghitel-stresszt: 2024 közepén Wellingtonban alacsonyabb volt azoknak a háztartásoknak az aránya, amelyek jövedelmük több mint 40%-át költik lakhatásra, mint a legtöbb régióban ecoprofile.infometrics.co.nz . Előre tekintve, egy előrejelzett(ha a gazdaság 2025-ben lassul) még mindig viszonylag enyhe és valószínűleg rövid életű lenne. 2026–27-re, ahogy az új-zélandi gazdaság szélesebb körben fellendül, Wellingtonban várhatóan újraindul a foglalkoztatás növekedése, különösen, ha a kormány lazít a költségvetésen vagy infrastrukturális beruházásokba kezd (ahogy ezt gyakran teszik a növekedés ösztönzésére).

Összefoglalva, Wellington foglalkoztatási kilátásai továbbra is stabilak, bár érdemes figyelemmel kísérni a közszféra politikáját. A stabil munkahelyek és a növekvő jövedelmek bizalmat adnak az embereknek ahhoz, hogy lakást vásároljanak vagy kereskedelmi bérleti szerződést kössenek. Egy kockázat, amit érdemes megemlíteni: Wellington erős függése a tudásalapú munkahelyektől azt jelenti, hogy bármilyen hirtelen változás (pl. kiszervezés, automatizáció vagy egy nagy ügynökség elköltözése) hatással lehet az ingatlanpiacra. Ugyanakkor, mint főváros, Wellington profitálhat bármilyen kormányzati kiadásnövekedésből a jövőben (például, ha gazdasági ösztönzésre van szükség) – ami ismét növelheti a munkaerő-felvételt és az irodai kihasználtságot. Jelenleg a város diverzifikált szakmai munkaereje és alacsony munkanélküliségi rátája szilárd alapot biztosít az ingatlanpiac számára 2028-ig.

Kamatlábak és infláció

alakulása meghatározó tényező volt Wellington ingatlanpiaci ciklusában. Miután az Új-zélandi Jegybank (RBNZ) 2021-től 2023 közepéig agresszíven emelte az irányadó kamatlábat (hogy megfékezze a magas inflációt), a hitelfelvételi költségek nagyjábóla járvány alatti mélyponthoz képest. 2023-ra az átlagos jelzáloghitel-kamatok körülbelül 6–7%-ra emelkedtek (fix időszakokra), ami jelentősen csökkentette a vevők vásárlóerejét, és hozzájárult a lakásárak visszaeséséhez. A jó hír 2025-ben, hogy a kamatciklus: az infláció visszakerült a céltartományba, így lehetővé vált a kamatok enyhítése. Az éves, ami közel két éve a legalacsonyabb érték squirrel.co.nz squirrel.co.nz . Az RBNZ, miután sikeresen visszafogta az áremelkedést (2022-ben ~7%-os inflációról),. 2025 közepén az irányadó kamat 1news.co.nz , a 5,5%-os csúcsról csökkent. Ez kézzelfogható könnyebbséget jelent a hitelfelvevőknek:(az egy évvel korábbi ~6,5%-ról) 1news.co.nz 1news.co.nz . Hasonlóképpen, a változó kamatozású jelzáloghitelek átlaga most 7% alatt van, míg 2023-ban közel 8% volt 1news.co.nz

Ezek a kamatcsökkentések a fő okai annak, hogy a lakáspiac stabilizálódik. Az alacsonyabb adósságszolgálati költségek javítják a megfizethetőséget – például minden egyes százalékpontos jelzáloghitel-kamatcsökkenés növeli azt az összeget, amelyet egy átlagos wellingtoni vásárló lakásra költhet anélkül, hogy a havi törlesztőrészlete emelkedne. Az elvárás az, hogy a kamatok innen csak fokozatosan csökkennek. A közgazdászok talán még egy kisebb OCR-csökkentést várnak 2025 végéig, majd egy platót 1news.co.nz 1news.co.nz. Az olyan bankok, mint az ASB és az ANZ azt jelzik, hogy a jelzáloghitel-kamatok csökkenése mostanra nagyrészt lezárult 1news.co.nz 1news.co.nz. Így a vásárlók ne számítsanak a 2021-es ultraalacsony, 3%-os jelzáloghitelek visszatérésére; ehelyett a kamatok a következő években várhatóan a 4–5%-os sávban állapodnak meg, ami történelmileg normális. Az ingatlanpiac szempontjából a kamatok 2025–2028 között várhatóan semlegesek vagy támogatóak lesznek: elég magasak ahhoz, hogy fenntartsák a hitelfelvételi fegyelmet, de elég alacsonyak (az inflációhoz és a jövedelemnövekedéshez képest), hogy ösztönözzék a tranzakciókat. Különösen azokat a befektetőket, akiket a magas kamatok szorítottak, most jobban indokolhatják a vásárlást, mivel a hozamok és a jelzáloghitel-kamatok közelítenek egymáshoz.

Az infláció terén a wellingtoniak enyhe enyhülést tapasztalnak a megélhetési költségek terén. A lakhatáson kívül az egyik jelentősen emelkedő költség a helyi önkormányzati adó (helyi adók) volt, amely élesen nőtt (Wellington városi tanácsa jelentős adóemelést hajtott végre 2024-ben). Ennek egy része megjelenik az inflációs mutatókban is. Összességében azonban, mivel a globális ellátási láncok stabilizálódnak és a fogyasztói költés visszafogott, az infláció várhatóan 2–3% körül alakul – pontosan az RBNZ célzónájában. Ez a stabilitás azt jelenti, hogy nem várható kamatsokk; a gyors kamatemelések korszaka véget ért, hacsak nem következik be újabb inflációs hullám. A kereskedelmi ingatlanszektor számára ez a környezet azt is jelenti, hogy a hozamok (cap rate-ek) is kiegyenlítődhetnek. 2022-ben a hozamok emelkedtek a kamatok emelkedésével; most, hogy enyhülnek a kamatok, a hozamok stabilizálódását látjuk Wellington irodai és ipari piacain linkedin.com. A befektetők már nem követelnek egyre magasabb hozamokat, hogy felülmúlják a növekvő hitelköltségeket. Összességében az alacsony infláció és az enyhén csökkenő kamatok pozitív hátteret teremtenek a wellingtoni ingatlanpiac számára 2028-ig, támogatva a fenntartható árnövekedést és befektetési aktivitást.

Befektetési kilátások: 2025-től 2028-ig

A következő néhány évben Wellington ingatlanpiacának kilátásai óvatosan optimisták, mérsékelt növekedés várható, de néhány kockázattal is számolni kell. Íme, mire számíthatnak a befektetők és a megfigyelők:

A lakásárak növekedése mérsékelten fog helyreállni: Miután 2024–25-ben elérik a mélypontot, a wellingtoni lakásárak várhatóan fokozatosan emelkednek 2028-ig . A konszenzus-előrejelzések szerint egyszámjegyű éves növekedés várható, nem pedig újabb fellendülés. Egy Reuters elemzői felmérés szerint az új-zélandi lakásárak körülbelül +3,8%-kal nőnek 2025-ben , majd 2026-ban +6,0%-ra, 2027-ben pedig +5,1%-ra gyorsulnak globalpropertyguide.com. Wellingtonban a növekedés lassabban indulhat (a nagyobb korrekció miatt), de 2026-ra már nagyjából követheti az országos ütemet. Az olyan bankok, mint az ANZ, hasonlóan 2,5–4,5%-os áremelkedést jósolnak 2025-re loweandco.nz. A fellendülés mozgatórugói: javuló megfizethetőség, népességnövekedés (bár mérsékelt), és jelentősen visszaeső lakásépítés, ami 2026-ra szűkíti a kínálatot. Ugyanakkor gyors árinfláció nem várható – a tartós megfizethetőségi korlátok és az óvatos vevői hangulat valószínűleg „mérsékli a növekedést” , így az fokozatos marad loweandco.nz. Lényegében Wellington lakáspiaca kiegyensúlyozott helyreállási szakaszba lép, nem pedig spekulatív fellendülésbe.

Miután 2024–25-ben elérik a mélypontot, a wellingtoni lakásárak várhatóan . A konszenzus-előrejelzések szerint egyszámjegyű éves növekedés várható, nem pedig újabb fellendülés. Egy Reuters elemzői felmérés szerint az új-zélandi lakásárak körülbelül , majd 2026-ban +6,0%-ra, 2027-ben pedig +5,1%-ra gyorsulnak globalpropertyguide.com. Wellingtonban a növekedés lassabban indulhat (a nagyobb korrekció miatt), de 2026-ra már nagyjából követheti az országos ütemet. Az olyan bankok, mint az ANZ, hasonlóan loweandco.nz. A fellendülés mozgatórugói: javuló megfizethetőség, népességnövekedés (bár mérsékelt), és jelentősen visszaeső lakásépítés, ami 2026-ra szűkíti a kínálatot. Ugyanakkor – a tartós megfizethetőségi korlátok és az óvatos vevői hangulat valószínűleg , így az fokozatos marad loweandco.nz. Lényegében Wellington lakáspiaca szakaszba lép, nem pedig spekulatív fellendülésbe. Bérleti hozamok és befektetői stratégia: Mivel az ingatlanárak csökkentek, a bérleti díjak pedig csak enyhén estek vissza, Wellingtonban a bérleti hozamok valójában javultak a mélypontokhoz képest. A bruttó hozamok most átlagosan 4,5–5% körül alakulnak a lakóingatlanok esetében opespartners.co.nz opespartners.co.nz, szemben a piac csúcsán tapasztalt ~3–4%-kal. Ez a szint kissé meghaladja az országos átlaghozamot opespartners.co.nz opespartners.co.nz, és pénzügyileg fenntarthatóbbá teszi az ingatlan megtartását a befektetők számára. Valójában Wellington „kiemelkedik” a viszonylag kedvező bérleti díj–ár arányaival – például a wellingtoni medián otthon bérleti díja a medián háztartási jövedelem mintegy 23%-a , ami jobb, mint Auckland megfizethetősége ecoprofile.infometrics.co.nz. Ahogy a kamatlábak enyhülnek, a bérbeadók cash-flow kilátásai tovább javulnak . Elképzelhető, hogy a korábbi belépők (akik a csúcson vásároltak) tovább csökkentik eladósodottságukat, de az új befektetők már keresik a lehetőségeket, különösen olyan szegmensekben, mint a sorházak, amelyek ~4,8%-os hozamot érhetnek el, vagy a dual-key apartmanok ~6%-os hozammal opespartners.co.nz opespartners.co.nz. Az adókedvezmény visszaállításával a kamatok után (ha a 2025-ös szabályozás ezt teljesen megerősíti), Wellington bérleti befektetése még vonzóbbá válhat. Összességében a befektetők várhatóan továbbra is hozam-orientáltak maradnak, előnyben részesítve azokat az ingatlanokat, amelyek vagy stabil bérleti megtérüléssel rendelkeznek, vagy értéknövelési potenciállal bírnak (pl. kisebb lakóegységek vagy felújítás révén a bérleti díj növelése).

Mivel az ingatlanárak csökkentek, a bérleti díjak pedig csak enyhén estek vissza, a mélypontokhoz képest. A bruttó hozamok most átlagosan 4,5–5% körül alakulnak a lakóingatlanok esetében opespartners.co.nz opespartners.co.nz, szemben a piac csúcsán tapasztalt ~3–4%-kal. Ez a szint kissé meghaladja az országos átlaghozamot opespartners.co.nz opespartners.co.nz, és pénzügyileg fenntarthatóbbá teszi az ingatlan megtartását a befektetők számára. Valójában Wellington „kiemelkedik” a viszonylag kedvező bérleti díj–ár arányaival – például a , ami jobb, mint Auckland megfizethetősége ecoprofile.infometrics.co.nz. Ahogy a kamatlábak enyhülnek, . Elképzelhető, hogy a korábbi belépők (akik a csúcson vásároltak) tovább csökkentik eladósodottságukat, de az új befektetők már keresik a lehetőségeket, különösen olyan szegmensekben, mint a sorházak, amelyek ~4,8%-os hozamot érhetnek el, vagy a dual-key apartmanok ~6%-os hozammal opespartners.co.nz opespartners.co.nz. Az adókedvezmény visszaállításával a kamatok után (ha a 2025-ös szabályozás ezt teljesen megerősíti), Wellington bérleti befektetése még vonzóbbá válhat. Összességében a befektetők várhatóan továbbra is maradnak, előnyben részesítve azokat az ingatlanokat, amelyek vagy stabil bérleti megtérüléssel rendelkeznek, vagy értéknövelési potenciállal bírnak (pl. kisebb lakóegységek vagy felújítás révén a bérleti díj növelése). Figyelendő kockázatok: Néhány kockázat árnyékolhatja be a kilátásokat . Az egyik a tágabb értelemben vett gazdaság – ha Új-Zéland a vártnál mélyebb recesszióba kerülne (globális sokkok vagy egy éles kínai/ausztrál lassulás miatt), Wellington lakáspiaci kereslete gyengülne, a kereskedelmi bérlők pedig visszafoghatnák tevékenységüket. Ha a munkanélküliség például 6% fölé emelkedne, az rontaná a bizalmat. Egy másik helyi kockázat a természeti katasztrófa : Wellington szeizmikus törésvonalakon fekszik, így a földrengés lehetősége mindig fennáll. Egy jelentősebb rengés átmenetileg visszavetheti a piacot és elterelheti a befektetéseket (bár a modern építési szabályok és a folyamatos megerősítési erőfeszítések mérséklik a károk kockázatát). Emellett a szabályozási változások is bizonytalanságot jelentenek. Bár a jelenlegi kormány támogatja a lakásfejlesztéseket, bármilyen drasztikus változás – például új adószabályok vagy hitelkorlátozások – befolyásolhatja a befektetői magatartást. Például, ha a jegybank a jövőben ismét szigorúbb hitelfedezeti arány (LVR) korlátokat vezetne be a túlzott piaci lelkesedés lehűtésére, az lassíthatja a piacot. Összességében ezek a kockázatok kezelhetők, de a befektetőknek érdemes óvatos tartalékokat és biztosítást fenntartaniuk Wellington egyedi helyzete miatt.

Néhány . Az egyik a tágabb értelemben vett gazdaság – ha Új-Zéland a vártnál mélyebb recesszióba kerülne (globális sokkok vagy egy éles kínai/ausztrál lassulás miatt), Wellington lakáspiaci kereslete gyengülne, a kereskedelmi bérlők pedig visszafoghatnák tevékenységüket. Ha a munkanélküliség például 6% fölé emelkedne, az rontaná a bizalmat. Egy másik helyi kockázat a : Wellington szeizmikus törésvonalakon fekszik, így a földrengés lehetősége mindig fennáll. Egy jelentősebb rengés átmenetileg visszavetheti a piacot és elterelheti a befektetéseket (bár a modern építési szabályok és a folyamatos megerősítési erőfeszítések mérséklik a károk kockázatát). Emellett a is bizonytalanságot jelentenek. Bár a jelenlegi kormány támogatja a lakásfejlesztéseket, bármilyen drasztikus változás – például új adószabályok vagy hitelkorlátozások – befolyásolhatja a befektetői magatartást. Például, ha a jegybank a jövőben ismét szigorúbb hitelfedezeti arány (LVR) korlátokat vezetne be a túlzott piaci lelkesedés lehűtésére, az lassíthatja a piacot. Összességében ezek a kockázatok kezelhetők, de a befektetőknek érdemes óvatos tartalékokat és biztosítást fenntartaniuk Wellington egyedi helyzete miatt. Előttünk álló lehetőségek: Wellington piaca néhány egyedi lehetőséget kínál 2028 felé tekintve. A városi sűrűsödés felé való elmozdulás fejlesztési és újrafejlesztési lehetőségeket nyit – a szemfüles befektetők régebbi ingatlanokat gyűjthetnek össze a felértékelt övezetekben (pl. közlekedési csomópontok közelében), hogy sorházakat vagy lakásokat építsenek a felgyülemlett kereslet kielégítésére. A lakásszektor Wellingtonban lemaradt (a legtöbb kiwi inkább házban él), de mivel a megfizethetőség szűkös, a jó helyen lévő modern lakások iránt nőhet a kereslet, ami növekedési rést jelenthet. A kereskedelmi ingatlanoknál az irodapiac változékonysága lehetőséget ad a bérlőknek, hogy jobb helyre költözzenek alkuképes feltételekkel, a befektetőknek pedig, hogy átalakítsák az elöregedett irodakészletet (esetleg néhány peremkerületi irodát lakóingatlanná alakítsanak, amire Wellingtonban már van példa). Az ipari szektor továbbra is vonzó lehetőség – bármilyen fejlesztés ebben a szűkös eszközosztályban, vagy akár ipari övezetű földterület felvásárlása valószínűleg jó hozamot hoz, ahogy a logisztikai igények nőnek. Továbbá Wellington életminősége és „cool little capital” hangulata továbbra is vonzza a kreatív munkaerőt – amíg ez így marad, a karakteres, sétálható városrészekben lévő otthonok és a kreatív irodák (stúdiók, coworking terek) iránti kereslet is fennmarad.

Várható forgatókönyv 2028-ig: Wellington ingatlanpiaca fenntartható bővülés időszakába lép, nem pedig fenntarthatatlan fellendülésébe. Lassú lakásár-növekedésre számítunk a következő években, mivel a kínálat bőséges marad, a vevők pedig árérzékenyek 1news.co.nz. A bőséges kínálat és az új lakások piacra kerülése megakadályozza a középtávú árrobbanást 1news.co.nz 1news.co.nz. 2026–27-re, ha a gazdasági feltételek erősek, az árnövekedés valamelyest gyorsulhat, de valószínűleg évi egy számjegyű marad. A bérleti díjak 2025 után ismét emelkedhetnek, miután a jelenlegi többlet felszívódik, de nagy bérletidíj-ugrások nem valószínűek a közelmúltbeli csúcsok és az új bérleti kínálat (pl. a rövid távú Airbnb-ről hosszú távú bérbeadásra váltó tulajdonosok miatt) miatt. Az ingatlanbefektetők szerény tőkenövekedésre és javuló bérleti hozamokra számíthatnak – inkább jövedelemorientált megtérülési profilra, szemben a 2010-es évek jelentős tőkenyereségeivel.

Összefoglalva, Wellington ingatlanpiaca 2025-ben a korrekció után stabilizálódott, és fokozatos, szélsőségektől mentes növekedésre készül. A stabilizálódó gazdaság, a kulcsfontosságú infrastrukturális fejlesztések és a megfontolt lakáspolitika egy egészségesebb piac hátterét teremtik meg. Mind a lakó-, mind a kereskedelmi szektor kihívásokkal küzd (megfizethetőség, illetve túlkínálat egyes szegmensekben), de egyértelműen mutatják az alkalmazkodás és ellenállóképesség jeleit is. Ha nem történik váratlan sokk, Wellington 2028-ra magasabb ingatlanárakat, modernebb lakásállományt (az új beépítéseknek köszönhetően), és továbbra is Új-Zéland egyik legvonzóbb lakó- és üzleti célpontját kínálja majd – valóban a „legmenőbb kis főváros”, amely megőrzi ingatlanpiaci élénkségét.

Források: Hivatalos adatok és jelentések, beleértve az Új-zélandi Ingatlanszövetség (REINZ) közleményeit squirrel.co.nz globalpropertyguide.com, regionális gazdasági profilokat rep.infometrics.co.nz ecoprofile.infometrics.co.nz, ingatlanirodai elemzéseket (Lowe & Co, Squirrel Mortgage) loweandco.nz squirrel.co.nz, JLL és Colliers piackutatásokat research.jllapsites.com linkedin.com, valamint hírelemzéseket a 1News, RNZ és más forrásokból 1news.co.nz stats.govt.nz, ahogy az egész anyagban hivatkozva van. Ezek biztosítják a legfrissebb, 2025-ös betekintéseket és előretekintő előrejelzéseket Wellington ingatlanpiacára.