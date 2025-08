Korfu ingatlanpiaca 2025-ben: robbanásszerű kereslet és merész előrejelzések az üdülőszigeten

Korfu ingatlanpiaca 2025-ben virágzik, amit a növekvő külföldi kereslet, az emelkedő lakásárak és a jelentős új fejlesztések hajtanak ezen az idilli görög szigeten. Akár tengerparti villát, akár kereskedelmi befektetést keres, Korfu izgalmas lehetőségeket – és néhány kihívást – kínál. Az alábbiakban mindent összefoglalunk, amit tudnia kell: a lakóingatlan-trendektől és árprognózisoktól kezdve a jogi tippeken át a közelgő infrastrukturális projektekig.

Lakóingatlan-piaci trendek Korfun (2025)

A 2010-es évek stagnálása után Korfu lakóingatlan-piaca 2020-tól kezdve erőteljesen fellendült. 2022-re a szigeten az átlagos lakásárak meghaladták a 2 000 eurót négyzetméterenként, és az értékek 2023–2024-ben is tovább emelkedtek, akár évi 10%-os növekedéssel a kiemelt területeken green-acres.gr. A külföldi vásárlók – különösen Európából, Izraelből, Ausztráliából és az Egyesült Államokból – hajtották ezt a növekedést, akiket Korfu természeti szépsége és életstílusa vonz green-acres.gr enimerosi.com. Ennek eredményeként 2023 volt a sziget legjobb ingatlanpiaci éve az elmúlt évtizedben, és 2024-ben is erős kereslet mutatkozik a felsőkategóriás otthonok iránt enimerosi.com.

Árak és népszerű területek: Korfu lakásárai jelentősen eltérnek a helyszíntől függően. 2025 májusában az átlagos kínálati ár lakásokra körülbelül 2 613 €/m² volt, ami 10,7%-os éves növekedést jelent indomio.gr. A legkeresettebb helyeken prémiumot kell fizetni, míg a vidéki falvak továbbra is megfizethetőbbek:

Korfu város (Kerkyra) – ~2 800–4 500 €/m² lakásokért vagy házakért a történelmi belvárosban vagy tengerre néző kilátással green-acres.gr. Az itteni ingatlanok folyamatosan keresettek az UNESCO-listás óváros bája és az egész éves szolgáltatások miatt. Valójában a kínálat annyira szűkös, hogy a felújított óvárosi otthonok 4 000–5 000 €/m² áron kelnek el , amikor piacra kerülnek enimerosi.com.

– ~2 800–4 500 €/m² lakásokért vagy házakért a történelmi belvárosban vagy tengerre néző kilátással green-acres.gr. Az itteni ingatlanok folyamatosan keresettek az UNESCO-listás óváros bája és az egész éves szolgáltatások miatt. Valójában a kínálat annyira szűkös, hogy a felújított óvárosi otthonok , amikor piacra kerülnek enimerosi.com. Északkeleti part (Kassiopi, Nissaki, Agni) – 3 500–6 000 €/m² panorámás tengeri kilátással rendelkező luxusvillák green-acres.gr. Ez a lenyűgöző öblökkel és intimitással rendelkező terület Korfu legexkluzívabb villaövezete , ahol a birtokok rendszeresen 5–10 millió euróért kelnek el enimerosi.com enimerosi.com.

– 3 500–6 000 €/m² green-acres.gr. Ez a lenyűgöző öblökkel és intimitással rendelkező terület Korfu , ahol a birtokok rendszeresen kelnek el enimerosi.com enimerosi.com. Nyugati part (Paleokastritsa, Glyfada, stb.) – 2 500–4 000 €/m² a népszerű strandok közelében green-acres.gr. Ezek a festői területek luxusvillák és nyaralók keverékét kínálják; a kereslet és az árak emelkednek a látványos naplementéknek és az üdülőhelyi vonzerőnek köszönhetően.

– 2 500–4 000 €/m² a népszerű strandok közelében green-acres.gr. Ezek a festői területek luxusvillák és nyaralók keverékét kínálják; a kereslet és az árak emelkednek a látványos naplementéknek és az üdülőhelyi vonzerőnek köszönhetően. Vidéki falvak & belső területek – Kezdőár ~1 500 €/m² green-acres.gr green-acres.gr hagyományos falusi házakra vagy felújításra szoruló ingatlanokra. A belső területek közösségei (pl. Gastouri, Spartilas, Sinarades) és a déli részek (pl. Lefkimmi) költséghatékonyabb lehetőségeket és rusztikus bájt kínálnak, néhány felújítandó ingatlan 100 000 € alatt is elérhető.

Keresleti minták: A piac kétsebességűvé vált. A felső kategóriában a tehetős vásárlók versengenek álomvillájuk vagy tengerparti telkük megszerzéséért – a helyi ügynökök 20–30%-os növekedésről számolnak be a luxusvásárlók körében az elmúlt évben enimerosi.com. Korfu valójában 2023 elején a #1 úti cél volt a luxusotthont keresők körében Görögországban, még Mykonosnál is népszerűbb volt a vásárlók körében enimerosi.com. Ez tükrözi a sziget tartós vonzerejét a prémium ingatlanok piacán. Ezzel szemben a kedvezőbb árú ingatlanok iránti kereslet visszaesett: az 50–200 ezer eurós (gyakran régebbi falusi házak) kategóriában ma már jóval kevesebb a vevő (az ügynökök becslése szerint 60%-os visszaesés tapasztalható a középosztálybeli érdeklődők körében 2023-ban) enimerosi.com. A gazdasági bizonytalanság és a növekvő költségek miatt néhány helyi és balkáni vásárló kiszorult a piacról, akik korábban olcsó telkeket és házakat vásároltak enimerosi.com.

Összességében Korfu lakóingatlan-piaca 2025-ben élénk, és a felső kategóriás befektetések felé tolódik. A kiemelt helyeken korlátozott kínálat és folyamatosan növekvő nemzetközi érdeklődés mellett az árak várhatóan magasan maradnak. A sziget még mindig „megfizethetőnek” számít olyan felkapott helyekhez képest, mint a francia Riviéra vagy Szantorini, ugyanakkor hasonló mediterrán vonzerőt kínál green-acres.gr – így vonzó választás a nyaralóvásárlók és az értéket kereső nyugdíjasok számára. A helyi szakértők szerint hosszú távon az árak emelkedése valószínű, mivel a kereslet erős marad, és modern infrastrukturális fejlesztések valósulnak meg green-acres.gr green-acres.gr.

Kereskedelmi ingatlanok: turizmus és üzleti ingatlanok

Corfu, amely a sziget gazdaságának gerincét jelenti. A legaktívabb kereskedelmi szegmensek a, valamint aa népszerű turisztikai területeken.érkezik – több mint 1,8 millió utas fordult meg Korfu repülőterén 2023-ban, meghaladva a járvány előtti szintet investropa.com – és ez a beáramlás erős keresletet teremt a turistákat kiszolgáló vállalkozások iránt.

A vendéglátóipari befektetések vezetik a trendet. Jelentős szállodaláncok és befektetők öntenek pénzt Korfu üdülőszektorába, felújítva régebbi ingatlanokat és új luxusszállásokat építve:

A Sani/Ikos Group például megvásárolta a volt Club Med üdülőt Dassiában, és 125 millió eurót fektetett be az új Ikos Odisia fejlesztésébe , egy ötcsillagos, all-inclusive üdülőbe 395 szobával, amely 2023-ban nyílt meg saniikos.com. Ez a nagyszabású projekt bővíti a sziget luxuskínálatát, és tükrözi a bizalmat Korfu turizmusának növekedésében.

, egy ötcsillagos, all-inclusive üdülőbe 395 szobával, amely 2023-ban nyílt meg saniikos.com. Ez a nagyszabású projekt bővíti a sziget luxuskínálatát, és tükrözi a bizalmat Korfu turizmusának növekedésében. A Domes Resorts (egy görög luxusszálloda-márka) bejelentette, hogy új butikhotel nyílik Korfu óvárosában 2024-ben , történelmi épületeket alakítva át exkluzív szállásokká. Hasonlóképpen, a Mayor Hotels & Resorts csoport is felújítja és újrapozícionálja meglévő üdülőit (pl. Restia Suites) modern ötcsillagos színvonalra.

, történelmi épületeket alakítva át exkluzív szállásokká. Hasonlóképpen, a Mayor Hotels & Resorts csoport is felújítja és újrapozícionálja meglévő üdülőit (pl. Restia Suites) modern ötcsillagos színvonalra. Nemzetközi fejlesztők is figyelik Korfut: a kanadai Mercan Group Golden Visa-ra jogosító befektetést indított egy új Wyndham-márkájú, négycsillagos tengerparti üdülőben a szigeten imidaily.com.

A hotelek mellett kisebb kereskedelmi vállalkozások, mint például tengerparti éttermek, bárok és üzletek a turisztikai gócpontokban is virágoznak. Olyan kulcsfontosságú területeken, mint Korfu város Liston negyede, tengerparti üdülőhelyek, mint Sidari vagy Kavos, illetve a kikötőhöz közeli falvak, nyáron nagy a verseny a kereskedelmi bérleményekért. A kiemelt kiskereskedelmi helyiségek bérleti díjai ennek megfelelően emelkedtek. (Például egy üzlet vagy kávézó hely Korfu óvárosában prémiumot érhet a nyári hónapokban a nagy gyalogosforgalom miatt, amelyet a tengerjáró hajók utasai és a nyaralók generálnak.)

Corfu kereskedelmi ingatlanpiacának fellendülése egy szélesebb görög trend része. 2023-ban res-greece.com . Különösen figyelemre méltó, hogy ebből mintegy res-greece.com , ami jól mutatja, mennyire vonzó a vendéglátóipari szektor. A befektetések nagy részét görög befektetők és szállodaláncok hajtották végre portfóliójuk bővítése érdekében res-greece.com . Corfu esetében, hogy kihasználják a turizmus fellendülését.

Népszerű kereskedelmi szektorok: A szállodák mellett rövid távú bérbeadásra alkalmas villák és apartmanházak is jövedelmező befektetési eszközök – lényegében a lakó- és kereskedelmi használat hibridjei. Sok befektető vásárol villákat vagy kisebb apart-hoteleket, hogy nyaralóként adja ki őket, tekintettel a magas hozamokra (erről bővebben a bérleti szekcióban). Kiskereskedelmi és vendéglátó egységek az üdülőövezetekben szintén keresettek maradnak. A hagyományos irodai terek iránt viszonylag alacsony a kereslet a szigeten (Corfu nem vállalati központ), de speciális felhasználások, mint a közösségi irodák vagy wellness központok már megjelentek, főként digitális nomádokat és félig állandóan a szigeten élő külföldieket célozva.

Összességében Corfu kereskedelmi ingatlanpiacának kilátásai a következő néhány évben pozitívak, szorosan kapcsolódva a turizmus növekedéséhez. Amíg a látogatószám erős marad vagy növekszik, várható a szállodák, üdülőhelyek és turisztikai létesítmények folyamatos fejlesztése. A befektetői bizalom magas – egy ingatlanirodai jelentés Corfut Görögország legjobban teljesítő bérleti piacai között említi (éves hozam ~6–8%), Athénhez és Thesszalonikihez hasonlóan prestigiarealty.com. A vendéglátóipari szektort különösen magas hozamú lehetőségek jellemzik, főként a luxusutazókra specializálódott butik szállodák és üdülőprojektek esetében prestigiarealty.com.

Vásárlás vagy bérlés Corfun: árak, hozamok és bérleti trendek

Ingatlanvásárlás Korfun széles árkategóriákat kínál. Az alsó kategóriában a felújítandó falusi házak vagy kis lakások a sziget belsejében körülbelül 60 000–100 000 eurótól indulnak. A felső kategóriában a kulcsrakész luxusvillák a tengerparton akár több millió euróba is kerülhetnek (gyakran 500 000 eurótól 5–10 millió euróig a legexkluzívabb birtokok esetében enimerosi.com enimerosi.com). Egy tipikus, azonnal használható, tengerre néző nyaralóért a vevőknek legalább néhány százezer euróval kell számolniuk. Sok népszerű 2–3 hálószobás villa jó helyen 250–500 ezer euró között van (ami történelmileg a Golden Visa befektetők kedvelt ársávja volt; lásd Befektetés rész). Lényegében Korfu mindent kínál az olcsó felújítandóktól az ultraprémium kastélyokig, kiszolgálva a helyi és nemzetközi vevőket minden költségvetésben.

Bérlés a szigeten ezzel szemben ellentétes képet mutat: a hosszú távú bérlemények ritkák és viszonylag drágák a helyiek számára, részben azért, mert sok lakást rövid távra turistáknak adnak ki. Az egész éves bérlemények elérhetősége szűkös, ami „csillagászati” árakat és egyes esetekben lakáshiányt eredményez a helyiek számára enimerosi.com. 2023 végén egy tipikus hosszú távú bérleti díj egy kéthálószobás lakásért Korfu városában körülbelül 450–650 euró havonta (bútorozott) enimerosi.com. A nagyobb, három hálószobás lakások a városban vagy közvetlen környékén (például Kanoni, Potamos stb.) körülbelül 600–850 euró havonta enimerosi.com. A különálló házak a külvárosi területeken (pl. Garitsa, Alepou, Gouvia vagy faluszélek környékén) havi bérleti díja általában 600–1 000 euró között mozog mérettől, állapottól és felszereltségtől függően enimerosi.com. Ezek az árak a helyi jövedelmekhez képest meglehetősen magasak, ami a nagy versenyt és a hosszú távú bérlemények korlátozott kínálatát tükrözi.

Miért van hiány? Az egyik fő tényező a jövedelmező rövid távú bérleti piac (Airbnb-stílusú). Sok ingatlantulajdonos jóval többet keres azzal, ha nyáron éjszakánként/heti szinten turistáknak adja ki a lakását, mintha egész évre bérbe adná. Korfu rendkívül népszerű nyaralóhely, így az olyan platformokon, mint az Airbnb és a Booking.com, minden szezonban elárasztják a hirdetések. Helyi ügynökök arról számolnak be, hogy évről évre egyre több tulajdonos alakítja át ingatlanát rövid távú bérleménnyé; valójában az Airbnb-típusú bérbeadásra használt korfui otthonok száma az utóbbi időben becslések szerint évente 15–20%-kal nő enimerosi.com. Ez tovább rontotta a hosszú távú bérleti lehetőségeket – néhány lakás, amelyben helyiek lakhattak volna, inkább nyári vendégek számára van fenntartva. Gyakori, hogy azok a bérbeadók, akik mégis belemennek hosszú távú szerződésbe, csak télen kínálják azt: a turistaszezon végeztével tanároknak, diákoknak vagy szezonális munkásoknak adják ki tavaszig, majd nyáron visszaveszik az ingatlant Airbnb célra enimerosi.com. Sok hirdetésben szerepel, hogy a bérlemény “áprilisig elérhető” emiatt enimerosi.com.

Bérleti hozamok és megtérülés (ROI): A befektetők számára Korfu bérleti piaca nagyon jövedelmező lehet, különösen a rövid távú oldalon. A forgalmas turistaszezonban (májustól októberig) a jó helyen lévő villák és apartmanok jelentős bevételt termelhetnek. Iparági elemzések szerint a rövid távú nyaraló bérbeadások Korfun évi 5–7% bruttó hozamot is elérhetnek az ingatlan árának arányában chaserealestatecorfu.com. Csúcshelyzetben (prémium villák magas kihasználtsággal és árakkal) a bruttó hozam akár kétszámjegyű is lehet – egy forrás szerint a sikeres rövid távú bérbeadások a görög turisztikai központokban akár ~14% bruttó hozamot is hozhatnak (költségek levonása után kb. 7–8% nettó) globalpropertyguide.com. Ezek a hozamok messze felülmúlják a tipikus hosszú távú bérleti hozamokat, amelyek Görögországban általában ~3–5% bruttó között mozognak globalpropertyguide.com. Korfun a hosszú távú bérleti díjak helyi viszonylatban magasak, de még így is alacsonyabbak, mint amit egy tulajdonos elérhet, ha folyamatosan turistáknak adja ki az ingatlant.

Azonban a rövid távú bérbeadásnak vannak hátulütői: erősen szezonális (az ingatlanok télen többnyire üresen állhatnak), és aktív menedzsmentet vagy ingatlankezelő alkalmazását igényli. A befektetőknek számolniuk kell a holtszezonban jelentkező bevételkiesésekkel chaserealestatecorfu.com; egyesek ezt úgy mérséklik, hogy a téli időszakban középtávra adják ki digitális nomádoknak vagy szezonon kívüli munkavállalóknak, kedvezményes áron. Fontos megjegyezni, hogy a görög hatóságok elkezdték szabályozni az Airbnb-piacot. Az új intézkedések között szerepelnek adózási kedvezmények a bérbeadóknak, ha visszaviszik az ingatlanokat hosszú távú bérbeadásba, valamint magasabb adózás a rövid távú bérbeadásból származó jövedelemre bizonyos területeken prestigiarealty.com. Bár Korfun még nem vezettek be szigorú korlátozásokat, a jövőbeni szabályok befolyásolhatják a jövedelmezőséget. Érdemes jogkövetőnek maradni (pl. regisztrálni a bérbeadott ingatlant és engedélyt szerezni, ha szükséges globalpropertyguide.com).

Buy-to-let stratégia: A fentiek ellenére a bérleti kereslet továbbra is nagyon erős Korfun, mind a nyaraló-, mind a korlátozott hosszú távú szegmensben. A turisztikai kihasználtság nyáron magas, és még az átmeneti időszakok is javulnak, ahogy a sziget az előszezonra és a távmunka célú tartózkodásra is egyre inkább pozícionálja magát. Ha jó helyen vásárol ingatlant, stabil turisztikai foglalásokra számíthat. Például egy Santoriniról (egy másik sziget) készült elemzés szerint a rövid távú kihasználtság átlagosan 78% körül volt investropa.com – Korfun a népszerű területeken hasonló minták figyelhetők meg. Egy jól működtetett nyaraló bérbeadásának hozama kiváló lehet, de a befektetőknek számolniuk kell a karbantartási, marketing- és menedzsmentköltségekkel, valamint a téli üresedés lehetőségével is.

Összefoglalva: a bérbeadás Korfun a bérbeadók piaca: nagy a kereslet, kevés a kínálat. A turisták biztosítják az erős jövedelmi potenciált, miközben a helyiek a magas bérleti díjakkal és az alacsony kínálattal küzdenek. Annak, aki azon gondolkodik, hogy vásároljon vagy béreljen a szigeten, a vásárlás vonzó lehetőség, ha megengedheti magának – így nemcsak a bérleti díjak inflációja ellen védekezik, hanem lehetősége van a jövedelmező nyaraló-bérbeadási piacra is belépni. Csak ügyeljen a piac szezonális jellegére, és arra, hogy mennyire fontos a megfelelő helyszín kiválasztása a bérleti megtérülés maximalizálásához.

Befektetési trendek: külföldi vásárlók, forró pontok, kockázatok és jutalmak

Külföldi befektetések fellendülése: A brit, német, skandináv, amerikai, izraeli és más vásárlók özönlenek Korfu szigetére. A luxus szegmensben izraeli, amerikai és ausztrál vásárlók különösen aktívak , akik gond nélkül költenek milliókat exkluzív ingatlanokra enimerosi.com. Az európaiak (köztük a britek) továbbra is nagyon jelen vannak. Különösen figyelemre méltó, hogy a Sotheby’s 2023 eleji jelentése szerint Korfu volt a legnépszerűbb választás a luxusingatlan-vásárlók körében Görögországban, 18,1%-os preferenciaaránnyal – megelőzve még Mykonoszt vagy az Athéni Riviérát is enimerosi.com. Ez figyelemre méltó bizalmi szavazat Korfu vonzereje mellett a nagy vagyonnal rendelkező befektetők körében. A Golden Visa program (amely tartózkodási engedélyt kínál nem EU-s vásárlóknak) történelmileg növelte a külföldi érdeklődést; bár a feltételek nemrég szigorodtak (lásd Jogi rész), 2024-ben a jelentkezők nagy része Kínából és más ázsiai országokból érkezett, ami új hullámokat jelez a külföldi tőke terén investropa.com. Összefoglalva, Korfu vásárlói köre 2025-ben valóban globális, jelentős tőkét hozva a piacra.

A vásárlók özönlenek Korfu szigetére. A luxus szegmensben , akik gond nélkül költenek milliókat exkluzív ingatlanokra enimerosi.com. Az európaiak (köztük a britek) továbbra is nagyon jelen vannak. Különösen figyelemre méltó, hogy a Sotheby’s 2023 eleji jelentése szerint – megelőzve még Mykonoszt vagy az Athéni Riviérát is enimerosi.com. Ez figyelemre méltó bizalmi szavazat Korfu vonzereje mellett a nagy vagyonnal rendelkező befektetők körében. A program (amely tartózkodási engedélyt kínál nem EU-s vásárlóknak) történelmileg növelte a külföldi érdeklődést; bár a feltételek nemrég szigorodtak (lásd Jogi rész), 2024-ben a jelentkezők nagy része Kínából és más ázsiai országokból érkezett, ami új hullámokat jelez a külföldi tőke terén investropa.com. Összefoglalva, Korfu vásárlói köre 2025-ben valóban globális, jelentős tőkét hozva a piacra. Népszerű befektetési helyszínek („forró zónák”): Korfu bizonyos területein különösen magas növekedés és érdeklődés tapasztalható. A északkeleti partvidék – Nissakitól egészen Kassiopiig – kiemelt befektetési övezetnek számít, amely luxusvilláiról és birtokairól ismert. Ez a régió a sziget legmagasabb értéknövekedési rátáit chaserealestatecorfu.com produkálja, köszönhetően exkluzivitásának és az elit vásárlók keresletének. A közép-nyugati partvidék ( Paleokastritsa, Liapades, Agios Gordios egészen Halikounasig környéke) szintén növekedési terület, ahol lenyűgöző táj és új butik fejlesztések találkoznak. Korfu Óvárosa továbbra is örök kedvenc azoknak a befektetőknek, akik történelmi hangulatot és bérbeadási bevételt szeretnének; az ottani ingatlanok stabil értéknövekedést és egész éves bérleti keresletet élveznek (turisták és helyiek részéről egyaránt) chaserealestatecorfu.com chaserealestatecorfu.com. Emellett néhány feltörekvő terület is felkerült a befektetők radarjára: például a csendes Agios Stefanos (Avliotes) falu északnyugaton, valamint a délkeleti part Benitses környékén , amelyeket erős növekedési potenciállal említenek, mivel egyre többen keresnek megfizethető alternatívákat a főbb központokon kívül chaserealestatecorfu.com chaserealestatecorfu.com. Általánosságban elmondható, hogy a tengerre néző ingatlanok Korfu bármely régiójában kínálják a legjobb hosszú távú kilátásokat, míg a távoli, szárazföldi ingatlanok értéknövekedése lassabb lehet.

Korfu bizonyos területein különösen magas növekedés és érdeklődés tapasztalható. A – Nissakitól egészen Kassiopiig – kiemelt befektetési övezetnek számít, amely luxusvilláiról és birtokairól ismert. Ez a régió chaserealestatecorfu.com produkálja, köszönhetően exkluzivitásának és az elit vásárlók keresletének. A ( környéke) szintén növekedési terület, ahol lenyűgöző táj és új butik fejlesztések találkoznak. Korfu továbbra is örök kedvenc azoknak a befektetőknek, akik történelmi hangulatot és bérbeadási bevételt szeretnének; az ottani ingatlanok stabil értéknövekedést és egész éves bérleti keresletet élveznek (turisták és helyiek részéről egyaránt) chaserealestatecorfu.com chaserealestatecorfu.com. Emellett néhány is felkerült a befektetők radarjára: például a északnyugaton, valamint a , amelyeket erős növekedési potenciállal említenek, mivel egyre többen keresnek megfizethető alternatívákat a főbb központokon kívül chaserealestatecorfu.com chaserealestatecorfu.com. Általánosságban elmondható, hogy a Korfu bármely régiójában kínálják a legjobb hosszú távú kilátásokat, míg a távoli, szárazföldi ingatlanok értéknövekedése lassabb lehet. Hozamok és értéknövekedés: A befektetők Korfun az elmúlt években jelentős nyereséget könyvelhettek el . Az elmúlt öt évben a sziget ingatlanárai összességében 20–30%-kal emelkedtek (a nagy keresletű területeken) chaserealestatecorfu.com. A bérleti hozamok egészségesek (ahogy már említettük, rövid távú bérbeadás esetén ~5–7% hozam is elérhető chaserealestatecorfu.com, hosszú távon pedig akár 4–5% is). Az árnövekedés és a bérleti bevétel lehetősége együtt vonzó összesített befektetési megtérülést eredményez. A jövőre nézve az előrejelzések továbbra is optimisták: az Jón-szigeteken (beleértve Korfu szigetét is) várhatóan évi 5–7%-os folyamatos áremelkedés várható 2026-ig blackinvestor360.com. Korfu keresett északi partvidéke várhatóan kissé felülmúlja ezt az átlagot. Ez a növekedés, bár mérsékeltebb a COVID utáni ugráshoz képest, erős és fenntartható pályát jelent. Ez azt jelenti, hogy egy mai befektető akár 15–20%-kal magasabb ingatlanárakat is tapasztalhat 3–4 éven belül . Kevés európai piac kínál ekkora felértékelődési potenciált olyan relatív biztonsággal, mint Korfu (a görög ingatlanokat sokan még mindig alulértékeltnek tartják, és az ország gazdasága stabil, évi kb. 2%-kal növekszik blackinvestor360.com).

A befektetők Korfun az elmúlt években . Az elmúlt öt évben a sziget ingatlanárai chaserealestatecorfu.com. A bérleti hozamok egészségesek (ahogy már említettük, rövid távú bérbeadás esetén ~5–7% hozam is elérhető chaserealestatecorfu.com, hosszú távon pedig akár 4–5% is). Az árnövekedés és a bérleti bevétel lehetősége együtt vonzó összesített befektetési megtérülést eredményez. A jövőre nézve az előrejelzések továbbra is optimisták: az blackinvestor360.com. Korfu keresett északi partvidéke várhatóan kissé felülmúlja ezt az átlagot. Ez a növekedés, bár mérsékeltebb a COVID utáni ugráshoz képest, erős és fenntartható pályát jelent. Ez azt jelenti, hogy egy mai befektető akár . Kevés európai piac kínál ekkora felértékelődési potenciált olyan relatív biztonsággal, mint Korfu (a görög ingatlanokat sokan még mindig alulértékeltnek tartják, és az ország gazdasága stabil, évi kb. 2%-kal növekszik blackinvestor360.com). Kockázatok és megfontolások: Nincs befektetés kockázat nélkül. Korfun az egyik aggály a piaci szezonalitás és a turizmustól való függés . Egy villa bérleti bevétele nyáron fantasztikus lehet, de télen akár nullára is csökkenhet, így a befektetőknek kezelniük kell a cash flow-t, és esetleg szezonon kívüli bérlőket kell találniuk chaserealestatecorfu.com. A sziget ingatlanpiaca érzékeny lehet bármilyen utazási visszaesésre (például egy jövőbeli járvány vagy gazdasági válság, amely csökkenti a turizmust, Korfun nagyobb hatással lenne, mint nem-üdülőhelyi piacokon). Továbbá ott van a szabályozási kockázat is – a kormány elkezdte kezelni a lakáshiányt azzal, hogy visszafogja a túlzott rövid távú bérbeadást (adókkal vagy hosszú távú bérbeadás ösztönzésével) prestigiarealty.com. Ha szigorúbb szabályok lépnek életbe az Airbnb-jellegű bérbeadásokra, az egyes befektetők várható megtérülését is befolyásolhatja. A bürokrácia is egy tényező: Görögországban ingatlant vásárolni jogi ellenőrzéseken, tulajdonjog igazolásán és néha bonyolult övezeti szabályokon kell keresztülmenni chaserealestatecorfu.com. Mindig végezzen alapos átvilágítást (béreljen fel egy jó helyi ügyvédet), hogy elkerülje az olyan problémákat, mint az örökölt tartozások vagy engedély nélküli bővítések. Végül, likviditás : bár most nagy a kereslet, egy szigeten az ingatlan nehezen eladhatóvá válhat, ha a piaci körülmények megváltoznak. Egy ultra-luxus villa eladása időbe telhet, ha a vevők köre váratlanul beszűkül.

Nincs befektetés kockázat nélkül. Korfun az egyik aggály a . Egy villa bérleti bevétele nyáron fantasztikus lehet, de télen akár nullára is csökkenhet, így a befektetőknek kezelniük kell a cash flow-t, és esetleg szezonon kívüli bérlőket kell találniuk chaserealestatecorfu.com. A sziget ingatlanpiaca érzékeny lehet bármilyen utazási visszaesésre (például egy jövőbeli járvány vagy gazdasági válság, amely csökkenti a turizmust, Korfun nagyobb hatással lenne, mint nem-üdülőhelyi piacokon). Továbbá ott van a is – a kormány elkezdte kezelni a lakáshiányt azzal, hogy visszafogja a túlzott rövid távú bérbeadást (adókkal vagy hosszú távú bérbeadás ösztönzésével) prestigiarealty.com. Ha szigorúbb szabályok lépnek életbe az Airbnb-jellegű bérbeadásokra, az egyes befektetők várható megtérülését is befolyásolhatja. A is egy tényező: Görögországban ingatlant vásárolni kell keresztülmenni chaserealestatecorfu.com. Mindig végezzen alapos átvilágítást (béreljen fel egy jó helyi ügyvédet), hogy elkerülje az olyan problémákat, mint az örökölt tartozások vagy engedély nélküli bővítések. Végül, : bár most nagy a kereslet, egy szigeten az ingatlan nehezen eladhatóvá válhat, ha a piaci körülmények megváltoznak. Egy ultra-luxus villa eladása időbe telhet, ha a vevők köre váratlanul beszűkül. „Aranyvízum” változások: Érdemes megjegyezni, hogy Görögország népszerű Aranyvízum tartózkodási programja, amely sok nem uniós befektetőt vonzott, 2024 végén átalakult. A minimális befektetési összeg jelentősen emelkedett a kiemelt helyszíneken. Például Korfun (mint nagy szigeten, ahol >3 000 lakos él) most már 800 000 euró értékű ingatlanbefektetés szükséges az Aranyvízumhoz, szemben a korábbi 250 000 euróval prestigiarealty.com. Ez a szabályozás célja, hogy visszafogja a spekulációt a forró pontokon. Míg az ultra-gazdag vevőket ez nem riasztja el (és könnyedén elköltik ezt az összeget egy luxusotthonra), néhány középkategóriás külföldi befektető inkább Görögország más területei felé fordulhat, ahol alacsonyabb, 400 ezer eurós a küszöb prestigiarealty.com. Így a jövőben Korfun kissé kevesebb „tartózkodási céllal” vásárolt, 500 ezer euró alatti ingatlanvásárlás várható. Ennek ellenére a sziget vonzereje miatt a külföldi kereslet továbbra is erős marad – most valószínűleg inkább a felső kategóriás vásárlásokra vagy életstílusra koncentrálva, nem pusztán a vízum megszerzésére.

Árprognózisok: 3–5 éves kilátások Korfu ingatlanpiacára

Korfu egyvált, ahol aa piac dinamizmusában. A nemzetközi vásárlókat Görögország viszonylag megfizethető árai (más mediterrán helyszínekhez képest), a sziget életstílusa, valamint a bérbeadásból származó bevétel és a hosszú távú tőkenövekedés lehetősége vonzza chaserealestatecorfu.com chaserealestatecorfu.com . Íme a legfontosabb befektetési trendek:Összefoglalva,2025-ben: erős növekedési múlttal, ígéretes előrejelzésekkel és számos lehetőséggel a különböző szegmensekben (a falusi házak felújításától a tengerparti villák vagy turisztikai létesítmények fejlesztéséig). A(északkeleti part, népszerű nyugati parti strandok, Óváros stb.) kiváló kilátásokat kínálnak mind az értéknövekedés, mind a bérleti hozam szempontjából. A befektetőknek figyelembe kell venniük a, de körültekintő tervezéssel a. Ahogy egy ingatlanos útmutató összefoglalta: „Igen, Korfu stabil befektetés hosszú távú értéknövekedésre és erős bérleti bevételre… továbbra is Görögország egyik legjobb ingatlanpiaca” chaserealestatecorfu.com

Mit hoz a jövő Korfu ingatlanárai számára? A legtöbb elemző további növekedést jósol mind a lakó-, mind a kereskedelmi ingatlanok értékében, bár mérsékeltebb ütemben, mint a közelmúltban. Íme a fő előrejelzési pontok:

Lakóingatlan árnövekedés: A 2021–2022-es kétszámjegyű éves ugrások után az áremelkedés várhatóan mérséklődik, évi közepes egyszámjegyű százalékra Korfun. Egy részletes 2025-ös piaci előrejelzés szerint a Jón-szigetek (beleértve Korfut is) évente körülbelül +5%–7% áremelkedést érhetnek el 2026-ig blackinvestor360.com. Korfu kiemelt területei elérhetik a tartomány felső határát (vagy kissé meghaladhatják), míg a kevésbé keresett helyeken alacsonyabb lehet a növekedés. Ez a stabil értéknövekedés az egészséges, folyamatos keresletet tükrözi, amelyet a magasabb kamatok némileg visszafogtak (ez néhány helyi vevőt elriasztott). Figyelemre méltó, hogy egy 2023 végén készült helyi jelentés még egy rövid árcsökkenést is előrejelzett, mintegy 5%-ot 2024-ben , mivel sok közepes és alacsony költségvetésű vevő visszalépett enimerosi.com. Valóban, 2024 elején az ügynökök azt tapasztalták, hogy a piac a belépő szegmensben gyengül, ami enyhe árcsökkenést eredményezhet ebben a kategóriában. Ugyanakkor bármilyen sziget-szintű árcsökkenés valószínűleg kismértékű és átmeneti lesz. Korfu hosszú távú pályája továbbra is felfelé ível , amit a külföldi tőke és a korlátozott kínálat támogat. 2025–2027-re, ahogy a globális feltételek stabilizálódnak, a sziget ingatlanértékei várhatóan ismét folyamatosan emelkednek majd. Például az Európai Bizottság előrejelzése Görögország gazdaságára (évi 2% feletti GDP-növekedés) és a jelzáloghitelek kamatainak esetleges csökkenése 2025-re blackinvestor360.commindkettő támogatná az ingatlanárak emelkedését.

A 2021–2022-es kétszámjegyű éves ugrások után Korfun. Egy részletes 2025-ös piaci előrejelzés szerint a blackinvestor360.com. Korfu kiemelt területei elérhetik a tartomány felső határát (vagy kissé meghaladhatják), míg a kevésbé keresett helyeken alacsonyabb lehet a növekedés. Ez a stabil értéknövekedés az egészséges, folyamatos keresletet tükrözi, amelyet a magasabb kamatok némileg visszafogtak (ez néhány helyi vevőt elriasztott). Figyelemre méltó, hogy egy 2023 végén készült helyi jelentés még egy , mivel sok közepes és alacsony költségvetésű vevő visszalépett enimerosi.com. Valóban, 2024 elején az ügynökök azt tapasztalták, hogy a piac a belépő szegmensben gyengül, ami enyhe árcsökkenést eredményezhet ebben a kategóriában. Ugyanakkor bármilyen sziget-szintű árcsökkenés valószínűleg kismértékű és átmeneti lesz. , amit a külföldi tőke és a korlátozott kínálat támogat. 2025–2027-re, ahogy a globális feltételek stabilizálódnak, a sziget ingatlanértékei várhatóan ismét folyamatosan emelkednek majd. Például az Európai Bizottság előrejelzése Görögország gazdaságára (évi 2% feletti GDP-növekedés) és a jelzáloghitelek kamatainak esetleges csökkenése 2025-re blackinvestor360.commindkettő támogatná az ingatlanárak emelkedését. Kereskedelmi és turisztikai ingatlanpiaci kilátások: A turisztikai területeken található kereskedelmi ingatlanok (szállodák, üzletek stb.) értéke is várhatóan növekedni fog, bár valamivel lassabban, mint a lakóingatlanoké. A görögországi előrejelzések szerint a kereskedelmi ingatlanok értéke évente körülbelül 3–5%-kal nő a következő években az erős piacokon blackinvestor360.com. Korfu esetében ez azt jelenti, hogy egy jó elhelyezkedésű szálloda vagy üzlethelyiség fokozatosan felértékelődik, ahogy a turizmus bővül. Az a tény, hogy a turizmus számai rekordmagasságot érnek el, és még mindig 15–20%-kal a járvány előtti szint felett növekednek blackinvestor360.com bizakodásra ad okot, hogy a kereskedelmi ingatlanok iránti kereslet (és bevételek) magasak maradnak. A nagybefektetők mindenképpen optimisták – Görögország példátlan befektetést látott szállodákba és irodákba 2023-ban res-greece.com, és ezek a projektek jellemzően a jövőbeni eszközérték-növekedésre alapoznak. Emellett, ahogy javul az infrastruktúra (új járatok, jobb kikötők stb.), a kereskedelmi ingatlanok is profitálnak (nagyobb gyalogosforgalom, magasabb bérleti díjak, magasabb értékelések).

A turisztikai területeken található kereskedelmi ingatlanok (szállodák, üzletek stb.) értéke is várhatóan növekedni fog, bár valamivel lassabban, mint a lakóingatlanoké. A görögországi előrejelzések szerint blackinvestor360.com. Korfu esetében ez azt jelenti, hogy egy jó elhelyezkedésű szálloda vagy üzlethelyiség fokozatosan felértékelődik, ahogy a turizmus bővül. Az a tény, hogy bizakodásra ad okot, hogy a kereskedelmi ingatlanok iránti kereslet (és bevételek) magasak maradnak. A nagybefektetők mindenképpen optimisták – Görögország példátlan befektetést látott szállodákba és irodákba 2023-ban res-greece.com, és ezek a projektek jellemzően a jövőbeni eszközérték-növekedésre alapoznak. Emellett, ahogy javul az infrastruktúra (új járatok, jobb kikötők stb.), a kereskedelmi ingatlanok is profitálnak (nagyobb gyalogosforgalom, magasabb bérleti díjak, magasabb értékelések). Az előrejelzéseket befolyásoló tényezők: Számos tényező támasztja alá a pozitív kilátásokat: Infrastrukturális fejlesztések: Az új infrastruktúra javítja a megközelíthetőséget és az élhetőséget, ami általában növeli az ingatlanok értékét. Korfu esetében a repülőtér fejlesztése és az új hidroplán-terminálok 2025-re lerövidítik az utazási időt és több látogatót vonzanak, ami „az ingatlanárak emelkedésére utal” elemzők szerint investropa.com. Az utakba és közművekbe történő beruházások szintén bővítik a fejlesztésre alkalmas területeket. Turizmus növekedése: Korfu turisztikai szektora bővül (mind volumenben, mind minőségben), ami történelmileg magasabb ingatlanpiaci kereslettel jár együtt. Ha Korfu továbbra is a magasabb költésű turisták (pl. luxus üdülőhelyek, jachtturizmus, kulturális turizmus) felé mozdul el, az ingatlanárak, különösen a felső kategóriában, követni fogják ezt a trendet. Általános piaci trendek: Országos szinten Görögország ingatlanpiacának tranzakciós értéke várhatóan évente körülbelül 3%-kal nő 2029-ig theluxuryplaybook.com. Bár az olyan városok, mint Athén, vezethetik ezt a növekedést, a szigetek sincsenek messze lemaradva. Sőt, sok sziget nemrégiben megelőzte Athént. Egy Savills-jelentés a Földközi-tenger térségéről megjegyezte, hogy az erős gazdasági teljesítmény 2025–26-ban széles körben támogatja a vevői bizalmat, még akkor is, ha a piac normalizálódik a Covid utáni fellendülésből. Külföldi kereslet: Korfu nemzetközi vásárlókra való támaszkodása erősség, amennyiben a globális gazdaságok stabilak maradnak. Jelenleg a külföldi befektetők érdeklődése továbbra is magas , és Görögországot viszonylag megfizethetőnek és biztonságosnak tartják. Bármilyen változás (pozitív vagy negatív) a vízumpolitikában, a geopolitikai stabilitásban vagy a devizaárfolyamokban hatással lehet erre. A külföldi vásárlók diverzifikációja (új érdeklődés Ázsiából, Közel-Keletről stb.) ígéretes jel, hogy a kereslet széles alapokon nyugszik investropa.com.

Számos tényező támasztja alá a pozitív kilátásokat: Lehetséges ellenszél: Hátrányként, ha az infláció és a kamatlábak a vártnál tovább maradnak magasak, a belföldi vásárlóerő korlátozott lesz, és néhány külföldi befektető is szüneteltetheti a befektetést. Emellett, ha túl sok új ingatlan jelenik meg egyszerre a piacon (például túl sok újonnan épült villa vagy lakás), az korlátozhatja az árnövekedést. Korfu esetében azonban az építkezések viszonylag korlátozottak a földterület elérhetősége és a szabályozások miatt, így a túlkínálat nem jelent azonnali problémát. Egy helyi aggodalom, hogy az árak az utóbbi időben annyit emelkedtek, hogy némi korrekció várható – „enyhe csökkenés” az árakban néhány ügynök szerint 2024-ben várható volt enimerosi.com. Valóban láthatunk árstagnálást vagy kisebb visszaesést bizonyos szegmensekben (pl. túlárazott régi házak ára csökkenhet). Ezek természetes piaci ingadozások, nem összeomlás.

Lényeg: A 3–5 éves előrejelzés a korfui ingatlanpiacra nézve összességében pozitív. Mérsékelt, de folyamatos áremelkedés várható mind a lakó-, mind a kereskedelmi ingatlanoknál. 2028-ra a lakóingatlanok árai akár 15–25%-kal is magasabbak lehetnek a maihoz képest, ha a 5–7%-os éves növekedés megvalósul. A kereskedelmi ingatlanok ára kb. 10–15%-kal lehet magasabb. A bérleti díjak is valószínűleg emelkedni fognak, különösen, ha a turizmus növekszik és a lakáskínálat korlátozott marad (jó hír a bérbeadóknak, kevésbé a bérlőknek). Korfu piaca gyors fellendülésből egy fenntarthatóbb növekedési szakaszba érik, ami egészséges. Természetesen a tulajdonosoknak és a vásárlóknak figyelemmel kell kísérniük a gazdasági trendeket és a helyi fejleményeket, de minden jelenlegi mutató azt mutatja, hogy Korfu „erősen tartja magát” Görögország egyik ingatlanpiaci sikertörténeteként a jövőben is chaserealestatecorfu.com.

Jogi és adózási tudnivalók korfui ingatlanvásárláshoz

Ingatlan vásárlása és tulajdonlása Korfun (és általában Görögországban) megköveteli a jogi folyamat és adókötelezettségek megértését. Íme a legfontosabb tudnivalók összefoglalása, különösen külföldi vásárlók számára:

Vásárlási folyamat és külföldi tulajdonjog: Görögország szívesen fogadja a külföldi vásárlókat – a nem görögök lényegében ugyanazokkal az ingatlantulajdonosi jogokkal rendelkeznek, mint a helyiek, és jelentős korlátozások nélkül vásárolhatnak tulajdonjogotglobalpropertyguide.com. Korfun különösen nincsenek speciális tulajdonjogi korlátozások annak ellenére, hogy határ közelében fekszik; ugyanazok az országos törvények érvényesek, mint Görögország bármely más részéncorfuhomes.gr. Vásárlás előtt a külföldi vevőnek görög adóazonosító számot (AFM) kell szereznie, és általában görög bankszámlát kell nyitnia a tranzakció lebonyolításához. Ezek standard lépések: az AFM beszerezhető a helyi adóhivatalban (vagy meghatalmazott ügyvéden keresztül), és minden ingatlanátruházáshoz vagy közműbekötéshez szükséges. Tanácsos továbbá független helyi ingatlanügyvédet megbízni már a folyamat elején. Bár jogilag nem kötelező minden eladásnál ügyvédet alkalmazni, nyomatékosan ajánlott kellő körültekintést tanúsítani – ellenőrizni, hogy a tulajdoni lap tiszta-e (nincsenek terhek vagy tulajdonjogi viták), átnézni az övezeti besorolást és az építési engedélyeket, valamint megbizonyosodni a szerződés jogszerűségérőlglobalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Maga a vásárlás közjegyző előtt történik, aki elkészíti az adásvételi szerződést (Symvolaio Agoras), és gondoskodik az adók befizetésérőlglobalpropertyguide.com. A közjegyző Görögországban pártatlan hivatalos személy, aki felügyeli a zárást; a vevő és az eladó (vagy ügyvédeik) a közjegyző irodájában írják alá a végleges tulajdoni lapot.

Tranzakciós költségek: Ingatlanvásárláskor számoljon azzal, hogy a vételáron felül körülbelül 7–11%-ot kell költenie különféle díjakra és adókra globalpropertyguide.com. A legnagyobb tétel a ingatlan-átruházási adó, amely az ingatlan becsült értékének 3,09%-a a legtöbb használt ingatlan esetében getgoldenvisa.com. (Ez az arány alacsonyabb, mint sok más országban – Görögország néhány éve a korábbi 10%-ról csökkentette, hogy élénkítse a piacot blackinvestor360.com.) Ha vadonatúj ingatlant vásárol fejlesztőtől, amelynek építési engedélyét 2018. január után adták ki, vegye figyelembe, hogy 24% áfa volt érvényben; azonban Görögország felfüggesztette az áfa kivetését az új építésű ingatlanokra 2020-tól, és ez a felfüggesztés 2024-ig meghosszabbításra került blackinvestor360.com. Így a legtöbb vevő jelenleg csak a 3,09%-os átruházási adót fizeti, áfát nem. Egyéb költségek: közjegyzői díj (~0,8–1% az ingatlan értékéből + áfa), földhivatali díj (~0,5–0,7%), ügyvédi díj (~1–2%), valamint esetleges ingatlanügynöki jutalék. Görögországban az ügynökök gyakran 2–2,5%-ot számítanak fel mindkét félnek globalpropertyguide.com (bár ez változhat). Összességében a vevő általában ~7,5–10%-ot fizet zárási költségként (a fentieket beleértve) globalpropertyguide.com. Az eladó általában a saját ügynökének jutalékát és esetleg egy ügyvédet fizet, nagyjából 2–4%-ot. Érdemes előre tisztázni a díjakat, és mindig kérjen nyugtát a befizetett adókról. Az ingatlantranzakciókat a Földhivatalnál (vagy Kataszternél) regisztrálják, hogy hivatalosan is rögzítsék a tulajdonjogot.

Tulajdonosi adók (ENFIA): Amint ingatlant birtokolsz, egy éves ingatlanadót, az ENFIA-t (Egységes Ingatlantulajdonosi Adó) kell fizetned. Az összeg az ingatlan mérete, elhelyezkedése és „objektív értéke” (állami értékbecslés) alapján kerül kiszámításra. Az alap ENFIA kulcs körülbelül 2,5–16 € között mozog négyzetméterenként lakóingatlanok esetén res-greece.com – a magasabb értékű övezetekben vagy nagyobb méretű ingatlanoknál magasabb négyzetméterenkénti díjjal kell számolni. A gyakorlatban sok átlagos korfui otthon éves ENFIA számlája néhány száz euró körül alakulhat. Például egy északkelet-korfui, ~170 m²-es ház tulajdonosa, nagyobb telekkel, évi kb. 900 € ENFIA-t jelentett facebook.com. A görög adóhatóság minden évben frissíti és kibocsátja az ENFIA számlákat (általában havi részletekben, akár 10 hónapig fizethető). További ENFIA „Kiegészítő Adó”: Ha egy magánszemély teljes görögországi ingatlantulajdona meghaladja a 250 000 € értéket, kiegészítő adó vonatkozik a küszöb feletti értékre. Az adókulcsok progresszívek – pl. 0,1% 250–300 ezer € között, és kb. 1% 800 ezer € felett res-greece.com. Ez lényegében egy luxus-/vagyonadó az ingatlanra, de fontos, hogy fő lakóhely mentesül alóla (tehát a görögök nem számítják bele a fő otthonukat; a külföldiek viszont igen, hacsak nem válnak adórezidenssé). Például: 500 ezer € értékű ingatlan után kb. 1 000 €/év extra kiegészítő adó fizetendő (0,5% a 300 ezer € feletti 200 ezer €-ra) res-greece.com.

Jövedelemadók: Ha kiadod az ingatlanodat, a bérleti díjból származó jövedelem után a tulajdonosnak görög jövedelemadót kell fizetnie. 2025-től a magánszemélyek bérleti jövedelmét sávosan adóztatják (15% az első 12 000 €-ig; 35% 12–35 ezer € között; 45% 35 ezer € felett). Vannak levonható költségek (például karbantartás, az ingatlanadó egy része stb.), de nem egy alacsony, fix kulcs, ezért ezt érdemes figyelembe venni a nettó hozam számításánál. Rövid távú bérbeadás esetén (platformokon keresztül) Görögország előírja az ingatlan regisztrációját a rövid távú bérleti nyilvántartásban, valamint a tartózkodási adó megfizetését. Ha nem rezidens tulajdonos vagy, Görögország megadóztatja a Görögországban szerzett bérleti jövedelmedet, de a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmények gyakran lehetővé teszik, hogy ezt az adót beszámítsd a saját országodban. A legjobb, ha könyvelővel konzultálsz a bérleti jövedelem adózásának optimalizálásáról és a jogszabályoknak való megfelelésről.

Külföldi tulajdonosi szabályok: Gyakorlatilag nincsenek tiltások a külföldiek számára Korfun történő vásárlásra. Görögország néhány határ menti régiójában (bizonyos területek a Dodekanészoszon, Thrákiában stb.) külön engedély szükséges nem EU-s vásárlók számára, de Korfu nem tartozik ezek alá a korlátozások alá corfuhomes.gr. Az EU-s állampolgárok szabadon vásárolhatnak. A nem EU-s állampolgárok is vásárolhatnak külön engedély nélkül – és a tulajdont egyénileg vagy cégen keresztül is megszerezhetik. Egy nagyon vonzó szabályozás a Golden Visa volt: ha egy nem EU-s állampolgár megfelelő összeget fektetett be ingatlanba, ő és családja görög (schengeni) tartózkodási engedélyt kaphatott. A klasszikus küszöb 250 000 € befektetés volt, amely még mindig érvényes Görögország egyes részein chaserealestatecorfu.com. Azonban, ahogy említettük, 2024 augusztusától Görögország magasabb szinteket vezetett be: a legnépszerűbb területeken (Athén, Thesszaloniki, Míkonosz, Szantorini és minden 3 000 főnél nagyobb lakosságú sziget) a minimumot 500 000 € vagy akár 800 000 €-ra emelték a Golden Visa esetén prestigiarealty.com. Ezek alapján Korfu most az 500 ezer euró feletti kategóriába tartozik (valójában 800 ezer euró a legfrissebb frissítés szerint prestigiarealty.com, mivel Korfu lakossága jóval meghaladja a 3 000 főt). Ez azt jelenti, hogy egy nem EU-s vásárlónak legalább ekkora összeget kell egyetlen ingatlanra költenie, hogy jogosult legyen a tartózkodási engedélyre. Van egy átmeneti rendelkezés a szabályváltozás előtt megkezdett ügyletekre (2025 februárjáig) prestigiarealty.com. Mindenesetre azok a külföldi vásárlók, akik nem érik el a Golden Visa összeget, továbbra is vásárolhatnak – csak automatikusan nem kapnak tartózkodási vízumot. Sok amerikai, európai stb. vásárol nyaralót bármilyen tartózkodási program nélkül, és egyszerűen normál turista vízummal lép be (nem EU-soknak 180 napból 90 nap engedélyezett, ami a legtöbb nyaralóhasználathoz elegendő).

Öröklés és hagyatéki tervezés: Ha Korfun vásárol ingatlant, érdemes figyelembe venni a görög öröklési jogot. Görögország öröklési adót vet ki az örökösökre átszálló ingatlanokra, de a jó hír, hogy a közvetlen családtagoknak nagyon magas adómentes összeghatár jár. Konkrétan, a házastársak és az egyenesági leszármazottak (gyermekek) az első 800 000 euró ingatlanértéket adómentesen örökölhetik corfuhomes.gr. E fölött az összeg fölött alacsony, legfeljebb 10%-os adókulcs vonatkozik a közeli hozzátartozókra corfuhomes.gr. Távolabbi örökösök (pl. unokahúg, vagy nem rokon személy) kisebb mentességet és magasabb adókulcsot kapnak, akár 20–40%-ig is terjedhet. Nincs különbség az örökös állampolgársága alapján – a külföldi örökösök ugyanazokat a kulcsokat fizetik corfuhomes.gr. Például, ha egy 500 ezer euró értékű görög ingatlant hagy gyermekére, Görögországban nem kell öröklési adót fizetni (mivel 800 ezer euró alatt van). De ha egy 1 millió eurós villát hagy, a gyermeknek kb. 10%-ot kell fizetnie a mentesség feletti 200 ezer euróra (nagyjából 20 ezer euró adó). Ajánlott görög végrendeletet készíteni, ha ingatlana van, hogy megkönnyítse az átruházási folyamatot (különben a görög törvényes öröklési rend, amely kényszeröröklési rendszert követ, határozza meg a családtagok közötti megosztást). A görög öröklési jog valóban tartalmaz kényszeröröklési szabályokat, amelyek egy részt automatikusan a gyermekeknek és a házastársnak juttatnak. A common law országokból származó külföldieknek érdemes jogi tanácsot kérniük, hogy teljes hagyatéki tervüket összehangolják a görög joggal. Továbbá, vegye figyelembe, hogy ha az örökös nem EU-s lakos, adószámot kell igényelnie, és helyi közjegyzőt kell bevonnia az örökség elfogadásához. Sok papírmunkával járhat, de nem leküzdhetetlen.

Egyéb jogi szempontok:

Övezeti besorolás és építési szabályok: Korfun védett területek vannak (part menti védősávok, Natura 2000 ökológiai zónák stb.), valamint szigorú szabályok érvényesek az Óvárosban (történelmi épületek megőrzése). Ha építkezni vagy jelentősen felújítani szeretne, engedélyeket kell beszereznie, és be kell tartania a helyi építési előírásokat. Mindig ellenőrizze, hogy a meglévő épület rendelkezik-e megfelelő engedéllyel – az engedély nélküli építmények vagy bővítések utólag legalizálhatók, de bírságot vonhatnak maguk után. Egy mérnök által végzett felmérés gyakori, hogy megerősítse az ingatlan jogi státuszát.

Korfun védett területek vannak (part menti védősávok, Natura 2000 ökológiai zónák stb.), valamint szigorú szabályok érvényesek az Óvárosban (történelmi épületek megőrzése). Ha építkezni vagy jelentősen felújítani szeretne, engedélyeket kell beszereznie, és be kell tartania a helyi építési előírásokat. Mindig ellenőrizze, hogy a meglévő épület rendelkezik-e megfelelő engedéllyel – az engedély nélküli építmények vagy bővítések utólag legalizálhatók, de bírságot vonhatnak maguk után. Egy mérnök által végzett felmérés gyakori, hogy megerősítse az ingatlan jogi státuszát. Szakemberek alkalmazása: Használjon megbízható angolul beszélő ügyvédeket és közjegyzőket (sokan közülük tapasztaltak külföldi ügyfelekkel Korfun). Béreljen mérnököt/építészt is az ingatlan átvizsgálásához, különösen régebbi házak esetén, a szerkezeti épség és az engedélyek megfelelősége érdekében.

Használjon megbízható (sokan közülük tapasztaltak külföldi ügyfelekkel Korfun). Béreljen mérnököt/építészt is az ingatlan átvizsgálásához, különösen régebbi házak esetén, a szerkezeti épség és az engedélyek megfelelősége érdekében. Finanszírozás: A görög bankok ismét kínálnak jelzáloghiteleket külföldieknek, de a követelmények szigorúak (pl. nagy önerő, jövedelemigazolás) globalpropertyguide.com. Görögországban a jelzáloghitel-kamatlábak 2024-ben körülbelül 4–5% között mozognak globalpropertyguide.com. Sok külföldi vásárló inkább saját hazájában lévő ingatlanból származó tőkéből finanszíroz, vagy készpénzben fizet.

Összefoglalva, külföldiként ingatlant vásárolni Korfun nagyon is megvalósítható, csak készüljön fel arra, hogy követnie kell a görög eljárásokat és meg kell fizetnie a szükséges adókat. Görögország tranzakciós költségei és ingatlanadói valójában meglehetősen kedvezőek sok európai országhoz képest (az éves ingatlanadó például alacsonyabb, mint az USA-ban egy hasonló otthon esetén) getgoldenvisa.com. Megfelelő jogi tanácsadás mellett biztonságosan végigviheti a folyamatot – több ezer külföldi birtokolja már Korfu egy darabkáját. Mindig ügyeljen arra, hogy minden kötelezettség (adóbevallások, közüzemi számlák névváltoztatása, közösségi díjak, ha vannak) rendezve legyen, hogy gondtalanul élvezhesse ingatlanát.

Infrastruktúra és fejlesztés: Mi újság Korfun?

Korfu nemcsak ingatlanpiaci fellendülést él át – jelentős infrastruktúra-fejlesztések és beruházási projektek is zajlanak, amelyek a következő években javítják a sziget elérhetőségét és élhetőségét. Ezek a fejlesztések egyszerre válaszok a növekvő turizmusra és hajtóerői a jövőbeni ingatlanérték-növekedésnek. Íme a legfontosabb fejlemények, amelyeket érdemes figyelni:

Repülőtér-bővítés: A Korfu Nemzetközi Repülőtér (CFU) jelentős átalakításon esett át. Az üzemeltető Fraport koncessziója alatt egy vadonatúj terminál és kibővített létesítmények készültek el 2023-ra , növelve a járatok kapacitását investropa.com. A modernizált repülőtér több utast tud kényelmesebben fogadni, ami kulcsfontosságú, mivel az érkezők száma megugrott (rekord 1,8 millió+ utas fordult meg itt 2023-ban investropa.com). Gyorsabb beléptetés, több kapu és javított szolgáltatások teszik Korfut még elérhetőbbé és vonzóbbá úti célként. Az ingatlanpiac szempontjából ez könnyebb hozzáférést jelent a nemzetközi vásárlók és turisták számára , ami várhatóan növeli az ingatlanok iránti keresletet. A repülőtér fejlesztése, ahogy az elemzők is megjegyzik, javítja az utazási élményt és még vonzóbbá teszi a szigetet – ez pedig tovább növeli az ingatlanok iránti érdeklődést investropa.com.

A Korfu Nemzetközi Repülőtér (CFU) jelentős átalakításon esett át. Az üzemeltető Fraport koncessziója alatt egy , növelve a járatok kapacitását investropa.com. A modernizált repülőtér több utast tud kényelmesebben fogadni, ami kulcsfontosságú, mivel az érkezők száma megugrott (rekord 1,8 millió+ utas fordult meg itt 2023-ban investropa.com). Gyorsabb beléptetés, több kapu és javított szolgáltatások teszik Korfut még elérhetőbbé és vonzóbbá úti célként. Az ingatlanpiac szempontjából ez , ami várhatóan növeli az ingatlanok iránti keresletet. A repülőtér fejlesztése, ahogy az elemzők is megjegyzik, javítja az utazási élményt és még vonzóbbá teszi a szigetet – ez pedig tovább növeli az ingatlanok iránti érdeklődést investropa.com. Új hidroplán-hálózat: Az interszigeti összeköttetés javítása érdekében a Hellenic Seaplanes ambiciózus hidroplán-hálózatot indít az Ión-tengeren. 2025 elejére mintegy 30 új vízparti hidroplán-terminál válik működőképessé, többek között Korfun és kisebb szigeteken, mint például Paxos investropa.com. Ez azt jelenti, hogy az utazók (és a helyiek) néhány perc alatt eljuthatnak hidroplánnal Korfuról a közeli szigetekre vagy tengerparti városokba, megkerülve a lassabb kompokat. A rövidebb utazási idők és a jobb összeköttetés Korfunak régiós központi szerepet adhat, és valószínűleg növeli a népszerűségét. Fejlesztési szempontból a korfui hidroplán-kikötő (várhatóan a fő kikötőben vagy egy marinában) új infrastrukturális elem, amely befektetéseket ösztönözhet ezekben a kikötői területekben (gondoljunk csak szállodákra, éttermekre stb., amelyek a hidroplános turistákat szolgálják ki).

Az interszigeti összeköttetés javítása érdekében a ambiciózus hidroplán-hálózatot indít az Ión-tengeren. 2025 elejére válik működőképessé, többek között Korfun és kisebb szigeteken, mint például Paxos investropa.com. Ez azt jelenti, hogy az utazók (és a helyiek) néhány perc alatt eljuthatnak hidroplánnal Korfuról a közeli szigetekre vagy tengerparti városokba, megkerülve a lassabb kompokat. A rövidebb utazási idők és a jobb összeköttetés Korfunak régiós központi szerepet adhat, és valószínűleg növeli a népszerűségét. Fejlesztési szempontból a korfui hidroplán-kikötő (várhatóan a fő kikötőben vagy egy marinában) új infrastrukturális elem, amely befektetéseket ösztönözhet ezekben a kikötői területekben (gondoljunk csak szállodákra, éttermekre stb., amelyek a hidroplános turistákat szolgálják ki). Út- és közlekedésfejlesztések: Korfu úthálózata hagyományosan szűk és kanyargós volt, de folyamatosak a fejlesztések. Az elmúlt években olyan fejlesztések történtek, mint az észak-déli korfui főút egyes szakaszainak befejezése, valamint a Korfu városát elkerülő út fejlesztése a forgalom csökkentése érdekében. A jövőben a helyi hatóságok jobb útkapcsolatokat terveznek a sziget déli részéhez (Lefkimmi térség) és a forgalmas turisztikai helyszínekhez (például az utak szélesítése és kiegyenesítése Paleokastritsa irányába). Bár új autópálya nem épül (Korfu domborzata ezt megnehezíti), a fokozatos fejlesztések javítják a kevésbé fejlett régiók elérhetőségét – ez egy olyan tényező, amely sziget-szerte támogatja az ingatlanárakat chaserealestatecorfu.com. A tömegközlekedés (buszok) is fejlesztéseken megy keresztül: új buszok és járatok indulnak, hogy gyakrabban szolgálják ki a falvakat és az üdülőövezeteket, különösen nyáron. Ezek a változások segítik a helyieket, és élhetőbbé teszik a távolabbi területeken lévő ingatlanokat egész éves lakhatásra is.

Korfu úthálózata hagyományosan szűk és kanyargós volt, de folyamatosak a fejlesztések. Az elmúlt években olyan fejlesztések történtek, mint az észak-déli egyes szakaszainak befejezése, valamint a Korfu városát elkerülő út fejlesztése a forgalom csökkentése érdekében. A jövőben a helyi hatóságok jobb útkapcsolatokat terveznek a (Lefkimmi térség) és a forgalmas turisztikai helyszínekhez (például az utak szélesítése és kiegyenesítése Paleokastritsa irányába). Bár új autópálya nem épül (Korfu domborzata ezt megnehezíti), a fokozatos fejlesztések – ez egy olyan tényező, amely sziget-szerte támogatja az ingatlanárakat chaserealestatecorfu.com. A tömegközlekedés (buszok) is fejlesztéseken megy keresztül: új buszok és járatok indulnak, hogy gyakrabban szolgálják ki a falvakat és az üdülőövezeteket, különösen nyáron. Ezek a változások segítik a helyieket, és élhetőbbé teszik a távolabbi területeken lévő ingatlanokat egész éves lakhatásra is. Várostervezési és lakhatási kezdeményezések: Korfu városa, mint UNESCO Világörökségi helyszín, szigorú építési szabályozásokat jelent – nem fogsz modern társasházakat látni az Óvárosban. Ez megőrzi a város karakterét (ami előny a turizmus és az ingatlanárak szempontjából), de korlátozza az új lakások kínálatát a városban. Az önkormányzat lakáshiánnyal küzd a dolgozók és a helyiek számára , részben azért, mert sok ingatlan rövid távú bérbeadásba kerül enimerosi.com enimerosi.com. Válaszul felmerült, hogy ösztönöznék a lakófejlesztéseket a külvárosokban , és szigorúbban lépnének fel a be nem jelentett Airbnb-k ellen. Bár a konkrét intézkedések még kidolgozás alatt vannak, elképzelhető, hogy új, megfizethető lakásprojektek indulnak a helyiek számára , vagy köz- és magánszféra együttműködésével alakítanak át használaton kívüli épületeket bérlakásokká. Például régi középületek vagy használaton kívüli katonai létesítmények új funkciót kaphatnak. Az ilyen kezdeményezések kissé növelhetik a hosszú távú bérlakás-kínálatot, de azt is jelzik, hogy Korfu aktívan kezeli a fenntartható fejlődést – ez pozitív üzenet a befektetőknek, akik a közösségi ellenállástól tartanak.

Korfu városa, mint UNESCO Világörökségi helyszín, szigorú építési szabályozásokat jelent – nem fogsz modern társasházakat látni az Óvárosban. Ez megőrzi a város karakterét (ami előny a turizmus és az ingatlanárak szempontjából), de korlátozza az új lakások kínálatát a városban. Az önkormányzat , részben azért, mert sok ingatlan rövid távú bérbeadásba kerül enimerosi.com enimerosi.com. Válaszul felmerült, hogy , és szigorúbban lépnének fel a be nem jelentett Airbnb-k ellen. Bár a konkrét intézkedések még kidolgozás alatt vannak, elképzelhető, hogy , vagy köz- és magánszféra együttműködésével alakítanak át használaton kívüli épületeket bérlakásokká. Például régi középületek vagy használaton kívüli katonai létesítmények új funkciót kaphatnak. Az ilyen kezdeményezések kissé növelhetik a hosszú távú bérlakás-kínálatot, de azt is jelzik, hogy Korfu aktívan kezeli a fenntartható fejlődést – ez pozitív üzenet a befektetőknek, akik a közösségi ellenállástól tartanak. Turisztikai infrastruktúra és új üdülőhelyek: Mint említettük, több új luxus üdülőhely és szálloda nyílt meg vagy van építés alatt: Az Ikos Odisia (2023-ban nyílt) közel 400 prémium szobával bővítette Dassia kínálatát saniikos.com. Ikos Andrews (feltételezett név) – Egy másik nagy Ikos üdülőhely fejlesztése zajlik egy hatalmas területen Kassiopiban (Erimitis térség), az NCH Capital által, egy nagy nyilvánosságot kapott privatizációs eladás után. A projekt luxusvillákat és egy kis kikötőt is tartalmaz, szakaszosan, 2025-től kezdődően. Környezetvédelmi tiltakozások ellenére halad előre, új infrastruktúrát (utak, közművek) és munkahelyeket hozva Északkelet-Korfura. Domes Miramare (2019-ben nyílt és bővül) és Angsana Corfu (2021-ben nyílt) példák a nemzetközi márkájú üdülőhelyekre, amelyek nemrég jelentek meg Korfun. Ezek az üdülők gyakran wellness, éttermi és szabadidős szolgáltatásokat is kínálnak külső vendégeknek, gazdagítva a sziget kínálatát. Mayor Hotels több ingatlant is felújít (például San Stefano üdülőhely az északnyugati részen, illetve egy új projekt délen). Kikötőfejlesztések: Korfunak már van egy nagy kikötője Gouvia-ban, de tervek vannak a kikötői létesítmények fejlesztésére olyan helyeken, mint Benitses és Kassiopi , hogy több jachtturistát vonzzanak. Egy új kikötő vagy bővítés egy álmos tengerparti falut luxus célponttá alakíthat, növelve a környező ingatlanok értékét. Kikötői fejlesztések a tengeri hajóutak számára: Korfu kikötője a Földközi-tenger egyik legforgalmasabb tengerjáró megállója. Folyamatban vannak munkálatok a hajóterminálok fejlesztésére, és lehetséges, hogy egy újabb mólót is építenek, hogy a mega-hajókat is fogadni tudják. A jobb kikötői létesítmények (és a napi több ezer tengerjáró turista áramlásának kezelése) fenntartják Korfu városának virágzó kiskereskedelmi és idegenforgalmi szektorát.

Mint említettük, több nyílt meg vagy van építés alatt: Közművek és környezet: Egy infrastrukturális áttekintés sem teljes a közművek említése nélkül. Korfu történelmileg küzdött a hulladékgazdálkodással (híresen, a szeméthegyek 2018-ban kerültek be a hírekbe). A helyzet javul: egy új integrált hulladékgazdálkodási üzem épül, és jobb hulladékgyűjtést vezettek be, a tisztább sziget érdekében – ami létfontosságú a turizmus és az életminőség szempontjából. A vízellátást és az áramhálózatokat is fokozatosan fejlesztik, gyakran EU-s kohéziós forrásokból. Emellett a sziget része a GR-IX „Okos Sziget” kezdeményezésnek , amely a szélessávú internet és az 5G lefedettség javítását célozza. Optikai hálózatokat bővítettek Korfu városában és néhány külvárosban, és sok területen már él az 5G mobil szolgáltatás. Ez a digitális infrastruktúra-fejlesztés vonzóbbá teszi Korfut a távmunkások és vállalkozások számára, ami összhangban van a digitális nomádok görög szigetekre irányuló beáramlásával investropa.com.

Egy infrastrukturális áttekintés sem teljes a közművek említése nélkül. Korfu történelmileg küzdött a hulladékgazdálkodással (híresen, a szeméthegyek 2018-ban kerültek be a hírekbe). A helyzet javul: egy épül, és jobb hulladékgyűjtést vezettek be, a tisztább sziget érdekében – ami létfontosságú a turizmus és az életminőség szempontjából. A vízellátást és az áramhálózatokat is fokozatosan fejlesztik, gyakran EU-s kohéziós forrásokból. Emellett a sziget része a , amely a szélessávú internet és az 5G lefedettség javítását célozza. Optikai hálózatokat bővítettek Korfu városában és néhány külvárosban, és sok területen már él az 5G mobil szolgáltatás. Ez a vonzóbbá teszi Korfut a távmunkások és vállalkozások számára, ami összhangban van a digitális nomádok görög szigetekre irányuló beáramlásával investropa.com. Fenntartható fejlődés: A környezetvédelem és a fenntartható fejlődés kiemelt fókusz, különösen Korfu természeti szépsége miatt. A Sani/Ikos csoport például erős fenntarthatósági intézkedéseket vezet be (100%-ban megújuló villamos energia, zéró műanyag célok) üdülőhelyein saniikos.com. Az önkormányzat is vizsgálja a megújuló energia projekteket (például napelemparkokat), hogy csökkentse a sziget olajalapú áramellátását. Ezek az erőfeszítések nemcsak Korfu környezetét védik, hanem új munkahelyeket és stabil energiaellátást is teremthetnek, ami közvetve az ingatlanpiacnak is kedvez (a napelemparkok azonban némi NIMBY-aggodalmat váltottak ki a vidéki területeken). Összességében a sziget fejlesztési stratégiája a magas színvonalú turizmus növelése, miközben megőrzi az örökséget és a természetet – ennek az egyensúlynak a megtalálása lesz a kulcs Korfu hosszú távú sikeréhez.

Összefoglalva, Korfu infrastruktúrája a modern igényekhez igazodik: jobb repülőtér, javuló összeköttetés (légi és tengeri), fokozatos közlekedési és közműfejlesztések, valamint jelentős új turisztikai beruházások. Mindezek növelik a sziget vonzerejét és valószínűleg az ingatlanárakat is. Az ingatlantulajdonosok számára a fejlettebb infrastruktúra könnyebb hozzáférést jelent az otthonukhoz, és potenciálisan magasabb vendégelégedettséget, ha kiadják azt. A leendő befektetők számára a projektek sora azt jelzi, hogy Korfu felfelé ívelő pályán van, erős kormányzati és magánszektori támogatással. Ahogy egy jelentés is megjegyezte, a Jón-szigetek jobb elérhetősége és népszerűsége „növeli az ingatlanok iránti keresletet”, és felhajtja az árakat investropa.com. Korfu 2025-ben és azon túl nemcsak időtlen paradicsom, hanem egy fejlődő sziget is – amely gazdag történelmét ötvözi az okos növekedéssel a jövő érdekében.

Források: