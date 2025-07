Auckland ingatlanpiaca 2025-ben: fellendülés vagy visszaesés? A város ingatlanpiacának átalakulása belülről

Áttekintés: Auckland ingatlanpiaca válaszúton 2025-ben

Auckland ingatlanpiaca 2025-ben egy meghatározó ponton áll, egyensúlyozva a múltbeli visszaesés és az óvatos fellendülés jelei között. Egy éles COVID-korszakbeli fellendülés és az azt követő korrekció után az ingatlanárak stabilizálódtak, sőt, szerény emelkedésnek is indultak globalpropertyguide.com nzherald.co.nz. Ugyanakkor a kereskedelmi és ipari ingatlanszektorok is a saját járvány utáni alkalmazkodásukat élik – az irodaházak magasabb üresedéssel küzdenek, míg az ipari raktárak továbbra is közel rekord keresletet élveznek. A befektetők és lakástulajdonosok több tényező együttesét figyelik: a kamatlábak most csökkenő pályán vannak, az új kormányzati intézkedések kedveznek az ingatlanbefektetéseknek, és jelentős infrastrukturális projektek ígérik Auckland városképének átalakítását. Ebben a jelentésben szegmensenként bontjuk le a helyzetet – lakó-, kereskedelmi és ipari – és megvizsgáljuk a jelenlegi árakat, bérleti trendeket, fejlesztéseket, előrejelzéseket a 2020-as évek végéig, valamint a legfontosabb lehetőségeket és kockázatokat.

Lakóingatlan szektor: árak, trendek és bérleti díjak

Aucklandi lakásárak – Jelenlegi szintek és történelmi összehasonlítás

Auckland lakásárai 2025-ben egy olyan piacot tükröznek, amely egy jelentős korrekció után stabilizálódik. Az aucklandi régió medián lakására körülbelül NZD $990,000 2025 közepén globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Ez nagyjából 3–4%-os csökkenést jelent az egy évvel korábbihoz képest, miközben az országos medián ugyanebben az időszakban stagnált globalpropertyguide.com. Az elmúlt év visszaesése a 2021 végi csúcsot követő piaci lehűlés öröksége. A járvány alatti fellendülés során Auckland lakásárai több mint 40%-kal emelkedtek, 2021 végére rekordmagasságot értek el. Azóta az értékek mintegy 20%-kal estek vissza a csúcsról reuters.com, ezzel nagyjából a COVID-korszakbeli rendkívüli nyereség felét visszafordítva.

Hogy ezt perspektívába helyezzük: Auckland mediánára 2019-ben a 700 000 dolláros sáv közepéről 2021-re jóval 1 millió dollár fölé szökött. A csúcsidőszakban (2021 végén) a medián házár megközelítette a. Az ezt követő korrekció 2023-ra az 1 millió dollár elejére vitte vissza a mediánt nzherald.co.nz . Például csak 2024 áprilisa és 2025 áprilisa között Auckland mediánára körülbelül 1,04 millió dollárrólcsúszott vissza nzherald.co.nz . Most, 2025-ben, az árak a fellendülés korai jeleit mutatják. A csökkenés lényegében ellaposodott – sőt, 2025 elejére Auckland mediánára mindössze ~0,5%-kal volt alacsonyabb éves összevetésben interest.co.nz interest.co.nz –, és néhány hónapban ismét havi növekedés tapasztalható. Az Ingatlanszövetség adatai szerint 2025 elején kismértékű, de egymást követő havi áremelkedések szűkítették az éves visszaesést nzherald.co.nz . A közgazdászok megjegyzik, hogy aa csökkenő jelzáloghitel-kamatoknak köszönhetően élénkül, de aa hirdetésekből visszafogja a gyors áremelkedést nzherald.co.nz interest.co.nz . Az ingatlanok eladása tovább tart, mint a fellendülés éveiben (medián ~42–54 nap a piacon, ami még mindig meghaladja a történelmi átlagot nzherald.co.nz interest.co.nz ), ami kiegyensúlyozottabb piacot jelez, ahol a vevőknek több választási lehetőségük van.

A megfizethetőség továbbra is kihívást jelent a korrekció ellenére is. Még a közelmúltbeli árcsökkenés után is, Auckland-i lakásárak körülbelül 6-szorosát teszik ki az átlagos háztartási jövedelemnek, ami azt jelenti, hogy a lakástulajdonlás továbbra is sok első lakásvásárló számára elérhetetlen reuters.com. A jó hír, hogy ez némi javulás a 2021-es állapothoz képest, amikor az árak 50%-kal voltak a járvány előtti szint felett, és a lakásvásárlás „gyakorlatilag lehetetlen” volt az új belépők számára reuters.com. Ma, az alacsonyabb árak és a csökkenő kamatok mellett, az ingatlanpiaci elemzők többsége (egy felmérésben 11-ből 9) úgy véli, hogy az első lakásvásárlók helyzete javulni fog a következő évben reuters.com reuters.com. Valóban, az eladások volumene növekedett (az országos lakáseladások ~9–17%-kal magasabbak voltak 2025 elején, mint egy évvel korábban nzherald.co.nz interest.co.nz), ami a bizalom megújulását jelzi. Azonban a lakhatás megfizethetősége Aucklandben továbbra is nagyon feszített nemzetközi összehasonlításban, és a kezdőtőke összegyűjtése továbbra is nehéz a magas bérleti díjak és a megélhetési költségek mellett reuters.com reuters.com.

Bérleti piac dinamikája és hozamok Aucklandben

Auckland2025-ben a szűk évek után a lehűlés jeleit mutatja. A bérleti díjak 2022–2023 során folyamatosan emelkedtek, de a bérleti infláció mostanra jelentősen lelassult globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com . Több tényező is szerepet játszik: a– a bérleti kereslet egyik fő mozgatórugója – élesen visszaesett a járvány utáni csúcsokhoz képest. 2025 májusáig Új-Zéland nettó migrációs nyeresége mindössze ~14 800 fő volt, ami, mint az előző évben tapasztalt beáramlás globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com . Auckland, mint a bevándorlók elsődleges célpontja, különösen érezte ezt a keresletcsökkenést, ahogy a bevándorlás normalizálódott. Ugyanakkor ais nőtt; az elérhető bérleti hirdetések száma magasabb, mint egy évvel ezelőtt, így a bérlőknek több lehetőségük van globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com . A Trade Me (egy jelentős ingatlanhirdetési platform) arról számol be, hogy sok régióban, beleértve Aucklandet is, a medián bérleti díjak stagnálnak vagy elkezdtek csökkenni, mivel a bérbeadók versenyeznek a bérlőkért globalpropertyguide.com . A bérlők most nagyobb alkupozícióban vannak, mint évek óta bármikor, ami jelentős fordulat egy olyan városban, amely a drága bérleti díjairól ismert.

Jelenlegi bérleti díjak: Az aucklandi heti medián bérleti díj 2025-ben körülbelül 600–630 új-zélandi dollár. Kormányzati adatok szerint az átlagos heti bérleti díj Aucklandben a 2025 áprilisáig tartó évben 631 dollár volt (megközelítőleg 366 amerikai dollár) globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Ez alig jelent 0,9%-os növekedést az előző évhez képest globalpropertyguide.com, vagyis a bérleti díjak inflációval kiigazítva gyakorlatilag stagnálnak. Egyes szegmensekben a reálbérleti díjak csökkennek, ha figyelembe vesszük az inflációt. Ezt a gyengülést mutatja a kiadatlan lakások arányának növekedése is – aucklandi ingatlankezelők arról számolnak be, hogy nő a kiadatlan lakások száma, és a bérlők lassabban töltik fel az ingatlanokat globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Mivel a bérleti díjak már most is jelentős részét viszik el a jövedelmeknek, természetes korlátja van annak, mennyivel emelkedhetnek még tovább globalpropertyguide.com.

Bruttó bérleti hozamok az aucklandi lakóingatlanokon továbbra is mérsékeltek, sőt, kissé csökkentek is, mivel az árak stabilizálódtak, miközben a bérleti díjak stagnálnak. 2025 közepén az új-zélandi lakóingatlanok átlagos bruttó bérleti hozama körülbelül 4,0% globalpropertyguide.com. Ez csökkenés a korábbi év 4,3%-ához képest globalpropertyguide.com, ami azt tükrözi, hogy az ingatlanárak ismét emelkedni kezdtek, miközben a bérleti díjak növekedése megállt. Kifejezetten Aucklandben a hozamok általában az országos tartomány alsó részén mozognak (Auckland magas vételárai csökkentik a hozamszázalékokat). Sok aucklandi bérbeadó nettó hozamokat (költségek levonása után) tapasztal, amelyek nagyon alacsonyak, gyakran 2–3% körüliek, vagyis a befektetési megtérülésükhöz a jövőbeni tőkenyereségre támaszkodnak. Mivel a kamatlábak 2023-ban magasak voltak, sok hitelből vásárló befektető negatív pénzáramot tapasztalt, bár a közelmúltbeli kamatcsökkentések enyhítik ezt a nyomást. A belvárosi luxuslakások kissé magasabb hozamot hozhatnak, mint a prémium külvárosi házak, de összességében Auckland globális összehasonlításban alacsony hozamú piac – ez régóta jellemző, tekintettel az erős tőkepiaci növekedési múltra.

A bérbeadók számára pozitívum, hogy az új kormányzati adóváltozások javítják a bérleti befektetések megtérülését (erről bővebben a Politikák részben). És bár a közelmúltban visszaesés volt tapasztalható, az elemzők arra számítanak, hogy a bérleti díjak a következő években fokozatosan emelkedni fognak a gazdaság helyreállásával párhuzamosan. Egy Reuters szakértői felmérés szerint 2025-ben körülbelül 3,0%-os emelkedés várható a városi bérleti díjakban, ami meghaladja az általános infláció ütemét reuters.com reuters.com. Ennek ellenére rövid távon a bérlők vannak előnyben. A bérleti kínálat megnőtt azoknak a befektetőknek köszönhetően, akik a visszaesés idején nem tudták könnyen eladni ingatlanjaikat, ezért inkább kiadják azokat, valamint az újonnan épült lakások piacra kerülése miatt. Ennek eredményeként Aucklandben a bérleti díj-jövedelem arányok továbbra is magasak, de jelenleg nem romlanak – ez némi megkönnyebbülést jelent a bérlőknek az évekig tartó meredek emelkedések után.

Kereskedelmi ingatlanszektor: Irodák és kiskereskedelmi trendek

Irodapiac – Növekvő üresedés kontra prémium szegmens ellenálló képessége

Auckland irodaszektora 2025-ben egy alkalmazkodási időszakban van. A világjárvány okozta elmozdulás a táv- és hibrid munkavégzés felé nyomot hagyott, különösen a régebbi irodaházakon. Az irodaüresedési ráta az elmúlt két évben emelkedett, különösen a másodlagos (alacsonyabb kategóriájú) irodaházak esetében a belvárosban és a peremkerületekben. Auckland belvárosában az összesített üresedési ráta legutóbb a magas egyszámjegyű tartományban volt, és tovább emelkedik, a másodlagos irodák egyes területeken már kétszámjegyű üresedést mutatnak cbre.com cbre.com. (Összehasonlításképpen Wellingtonban a másodlagos irodák üresedése ~19%-ra nőtt cbre.com, és Aucklandben is emelkedő tendencia látható, bár nem ilyen mértékben.) A régebbi vagy kevésbé jó elhelyezkedésű épületek tulajdonosainak keményebben kell dolgozniuk a bérlők megszerzéséért, gyakran bérleti díjkedvezmények vagy ösztönzők felajánlásával. A albérleti területek is növekedtek, ahogy a cégek csökkentik irodai területüket.

Ezzel szemben a– modern épületek magas szeizmikus besorolással, környezetbarát minősítéssel és vonzó szolgáltatásokkal – jobban teljesítenek. A prémium irodák üresedési aránya Aucklandben alacsonyabb (közepes egyszámjegyű százalékok), és várhatóan hamarabb fog cbre.com . Valójában a prémiumAuckland belvárosában továbbra ismég a piaci pangás idején is jll.com jll.com , köszönhetően a minőségi terek iránti keresletnek. A legjobb bérlők továbbra is hajlandók prémiumot fizetni a legjobb helyekért, és az elmúlt években átadott új épületek nagy részét már kiadták. Például a PwC Tower (Commercial Bay) és más új fejlesztések is azt mutatták, hogy ha a minőség magas, van kereslet. A JLL szerint Auckland prémium irodabérleti díjai szerény növekedést mutattak az elmúlt évben, míg Wellington prémium bérleti díjai csökkentek a kormányzati megszorítások miatt jll.com . Ugyanakkor az(amelyek figyelembe veszik a bérleti ösztönzőket) nyomás alatt vannak. A bérbeadók gyakran kínálnak bérletmentes időszakokat, kiépítési hozzájárulásokat és egyéb ösztönzőket a bérlők megszerzése érdekében, ami azt jelenti, hogy a nettó effektív bérleti díjak reálértéken stagnálhatnak vagy akár csökkenhetnek is cbre.com cbre.com . Ez különösen igaz Auckland városszéli és másodlagos irodapiacán, ahol a túlkínálat erős versenyt eredményezett.

Előre tekintve, Auckland irodai kínálati csatornája viszonylag korlátozott 2025 után, ami segíthet egyensúlyba hozni a piacot. Néhány jelentős projekt 2025 körül fejeződik be (a fejlesztési csatorna „mozgalmas volt az aucklandi irodapiacon” 2024–25-ben cbre.com), de ezt követően az új építkezések üteme lassul. Mivel kevesebb új iroda épül, és a gazdaság javul, várhatóan az irodák üresedési rátája 2025-re tetőzik, majd fokozatosan javul. Az előrejelzések szerint ahogy a gazdaság 2026-ra erősödik, a kereslet növekedni fog, és a felesleges területet felszívja a piac, különösen a prémium épületekben cbre.com cbre.com. Ugyanakkor a másodlagos irodák továbbra is nehézségekkel küzdhetnek, vagy átalakításra szorulhatnak (néhány régebbi épület akár lakó- vagy más célú átalakításra is alkalmas lehet, ha megvalósítható). Egyelőre az irodabefektetők óvatosak maradnak: az aucklandi irodai hozamok emelkedtek (az árak estek) 2022–2023-ban a kamatlábak emelkedésével összhangban. A prémium aucklandi irodák hozamai 6–7% körül mozognak a gyengülés után, de a kamatlábak csökkenésével a kapitalizációs ráták ismét szűkülni kezdenek (azaz az árak lassan emelkednek). Valóban, 2024 végén jelentek meg az első jelei annak, hogy a hozamok szilárdulnak az A-kategóriás aucklandi belvárosi irodák esetében cbre.com. Összességében az irodapiac kilátásai lassú fellendülést mutatnak – „mérsékelt bérleti díjnövekedés” várható a prémium aucklandi irodákban 2025-ben, majd 2026-ra szélesebb körben is javulás cbre.com cbre.com.

Kiskereskedelmi piac – Fellendülés, új szereplők és változó szerencsék

A kiskereskedelmi üresedési ráta Aucklandben általában csökkent az elmúlt évben, legalábbis a jól teljesítő helyszíneken. 2024 végére az üresedés háromból öt kiskereskedelmi központtípusban csökkent, amelyeket egy felmérés figyelt cbre.com. A kiemelt bevásárlóközpontokban és célállomás jellegű üzletsorokon a bérlői kereslet helyreállt, ahogy a fogyasztói költés stabilizálódik. Például a külvárosi plázák és nagyáruházas parkok meglehetősen jól teljesítenek, amit segít, hogy a háztartások visszatérnek a személyes vásárláshoz és étkezéshez. Másrészt néhány másodlagos pláza és üzletsor gyengébb vonzáskörzetben továbbra is küzd. A kiskereskedelmi piac kettévált: egy “maroknyi központban” magasabb az üresedés, ezek jellemzően régebbi, szubregionális plázák, amelyek erős versennyel néznek szembe (és az online vásárlás tartós hatásával) cbre.com. Auckland belvárosi kiskereskedelme is nehéz időszakot élt át a világjárvány alatt a nemzetközi turisták és irodai dolgozók elvesztése miatt, bár 2025 némi fellendülést hoz, ahogy az irodai jelenlét javul és a turizmus is visszatér. Különösen a luxus- és zászlóshajó nemzetközi kiskereskedők mutattak érdeklődést a belvárosi Queen Street és Commercial Bay iránt, amelyeket az alacsonyabb bérleti díjak és a visszatérő tengerjáró turisták kilátása vonz.

Ipari ingatlan szektor: továbbra is kiemelkedő teljesítmény

Auckland ipari ingatlanpiaca – amely magában foglalja a raktárakat, logisztikai létesítményeket és gyárakat – az elmúlt évek kiemelkedő teljesítője volt, és 2025-ben is erős marad. Az ipari terek kihasználatlansága rendkívül alacsony, a legalacsonyabbak között van a világon. Bár Auckland ipari állományában a kihasználatlanság kissé emelkedett a történelmi mélypontról, 2024-ben még mindig csak körülbelül 1,6% cbre.com, és 2024 végére nagyjából 2,1% oneroof.co.nz oneroof.co.nz. (Összehasonlításképpen: az 5% alatti érték szűk piacot jelent; Auckland 1–2%-a gyakorlatilag teljes kihasználtság, csak súrlódási terek állnak rendelkezésre.) Ez a rendkívül alacsony kihasználatlanság az erős bérlői kereslet (olyan szektorokban, mint a logisztika, disztribúció és e-kereskedelem) és az új kínálat korlátozottságának eredménye a területileg szűkös Aucklandben.

Bérleti díjak alakulása: Az ipari bérleti díjak rekord növekedést mutattak 2021 és 2023 között, mivel a bérlők a szűkös helyekért versenyeztek. A prémium raktárak bérleti díjai jelentősen megugrottak ebben az időszakban. 2024 szeptemberében az átlagos névleges bérleti díj a prémium raktárak esetében Aucklandben elérte a 194 dollárt négyzetméterenként évente oneroof.co.nz. Ez 2%-os növekedést jelentett az előző évhez képest oneroof.co.nz – ez kisebb emelkedés, mint az előző években, ami arra utal, hogy a bérleti díjak növekedése fenntartható ütemre mérséklődött. A bérleti díjak növekedésének lassulása a kereslet enyhe csökkenését tükrözi (a tágabb gazdasági lassulás miatt), valamint egy új kínálati hullámot, amely megjelent a piacon. 2024-ben számos új ipari projekt készült el, és továbbiak várhatók 2025-ben, ami nagyon szükséges teret ad hozzá. Ennek ellenére a új építésű ingatlanok továbbra is rekordmagas bérleti díjakat érnek el, mivel az építési költségek inflációja megemelte a fejlesztők által elvárt fedezeti bérleti díjakat oneroof.co.nz. Sok bérlő hajlandó prémiumot fizetni a modern, magas belmagasságú raktárakért, tekintettel a hatékonyságbeli előnyökre.

Befektetési hozamok és kilátások: Az ipari ingatlanokat a befektetők nagyra értékelik stabilitásuk és növekedésük miatt, a hozamok pedig az elmúlt években rekord alacsony szintre csökkentek (ami magas értékeléseket jelent). Az első osztályú ipari hozamok Aucklandben a piac csúcsán körülbelül a 5%–5,5% tartományba estek vissza. 2023-ban a növekvő kamatlábak miatt a hozamok kissé emelkedtek (az első osztályúaknál 5,5% fölé kúsztak). Azonban amint a jegybank 2024 végén elkezdte csökkenteni a kamatokat, a vevői érdeklődés az ipari eszközök iránt visszatért, és a hozamok ismét erősödni kezdtek oneroof.co.nz oneroof.co.nz. Valójában 2024 negyedik negyedévére néhány első osztályú ipari tranzakció ismét 5,0% alatti hozammal zajlott le a legjobb minőségű, hosszú távra bérbe adott ingatlanok esetében cbre.com. A Colliers megjegyzi, hogy az ipari vevői kör bővül, ahogy a pénz a partvonalról (például a lejáró lekötött betétekből) hosszú távú befektetési lehetőségeket keres egy csökkenő kamatkörnyezetben oneroof.co.nz oneroof.co.nz.

Minden jel arra utal, hogy az ipari szektor 2025-ben erőteljesen visszapattan. A piaci megfigyelők „optimista hangulatról” számolnak be 2025 felé közeledve, és egy „normalizált piac visszatérését” várják a COVID-korszak utáni, lassabb 18 hónap után oneroof.co.nz oneroof.co.nz. A hitelköltségek csökkenésével várhatóan több befektető tér vissza a piacra, ami tovább növelheti az ipari ingatlanok értékét. A fejlesztők is készülnek – az új építkezések enyhe visszaesése után (az új aucklandi ipari épületekre kiadott engedélyek száma 2024 augusztusáig kissé elmaradt az előző évihez képest oneroof.co.nz), a tevékenység várhatóan fellendül, hogy kielégítse a kielégítetlen keresletet. Egy figyelendő kockázat az üzleti ciklus: ha az üzleti tevékenység jelentősen lassul, vagy a vállalatok visszafogják működésüket, az ipari kereslet átmenetileg gyengülhet. De az olyan strukturális hajtóerők miatt, mint az e-kereskedelmi logisztika növekedése és Auckland ipari földhiánya, a szektor hosszú távú kilátásai továbbra is nagyon stabilak.

A piacot formáló főbb fejlesztések és infrastrukturális projektek

Számos jelentős fejlesztés és infrastrukturális projekt van folyamatban vagy kilátásban Aucklandben, és ezek várhatóan jelentős hatással lesznek az ingatlanárakra és lehetőségekre a következő években.

City Rail Link (CRL): Auckland több mint 5 milliárd dolláros City Rail Linkje Új-Zéland valaha volt legnagyobb infrastrukturális projektje, és ígérete szerint „játékváltó” lesz Auckland lakhatása és kereskedelme szempontjából. A tervek szerint 2026-ban nyílik meg ez a 3,5 km hosszú földalatti vasútvonal, amely megduplázza a vasúti kapacitást és drasztikusan csökkenti az utazási időt a belvárosba és azon keresztül westpac.co.nz westpac.co.nz. A szakértők a CRL hatását az 1950-es években épült Harbour Bridge-hez hasonlítják – várhatóan befelé irányítja a fejlesztéseket és ösztönzi a közösségi közlekedésre épülő városrészek kialakulását westpac.co.nz westpac.co.nz. A CRL négy új földalatti állomással bővül (kettő a belvárosban, egy a Karangahape Roadon, és egy Mt Edenben). Ennek előkészítéseként a központi kormányzat és az Aucklandi Tanács is lépéseket tett az állomások környékének átsorolására. A kormány rá fogja kényszeríteni az Aucklandi Tanácsot, hogy engedélyezze a nagy sűrűségű lakásépítést (10-15 emelet) az új CRL állomások gyalogos távolságán belül rnz.co.nz rnz.co.nz – ez sokkal intenzívebb fejlesztést jelent, mint amit korábban engedélyeztek. Ez a politika átalakíthatja például Mt Eden, Morningside, Kingsland és Mt Albert városrészeit új lakótoronyházakkal és vegyes funkciójú komplexumokkal. A Tanács becslése szerint csak a belvárosban négyszeresére nőhet a lakások és vállalkozások száma a zónázási változások után, amelyek egyes CBD részeken gyakorlatilag eltörlik a magassági korlátokat rnz.co.nz. Összességében a CRL várhatóan növeli az ingatlanárakat és a fejlesztési aktivitást a vonal mentén, mivel a jobb közlekedési kapcsolatok vonzóbbá teszik ezeket a helyszíneket. Már most befektetők figyelik a CRL állomások környékét, számítva arra, hogy a lakások és üzletek iránti kereslet megugrik, amint a vasútvonal üzemelni kezd. Hosszú távon a CRL által lehetővé tett növekedés segít Aucklandnek a népességnövekedést terjeszkedés nélkül kezelni, élénk, összekapcsolt városi központokat létrehozva. (Nem mindenki örül – néhány helyi lakos aggódik a városrészek karakterének megváltozása miatt –, de a legtöbben elismerik, hogy Aucklandnek felfelé kell növekednie, nem csak kifelé westpac.co.nz westpac.co.nz.)

Jelentős növekedés tapasztalható Auckland északnyugati részén. A egy új városi központ, amely fejlesztés alatt áll, és 2025-ben készül el a Maki Place bevásárlóközpont (~18 000 m²). A nagy kiskereskedők megjelenésével Westgate jelentős kereskedelmi csomóponttá válik. Whenuapai, Kumeu és Riverhead környékén nagy területeket jelöltek ki lakásfejlesztésre a következő évtizedben, és az infrastruktúra kiépítése is folyamatban van ennek támogatására. Új autópálya-kapcsolatok (az északnyugati autópálya fejlesztései) és javuló buszjáratok növelik a megközelíthetőséget. Ezek a projektek új külvárosi közösségeket hoznak létre, és elkerülhetetlenül növelik a földárakat Auckland északnyugati negyedében. Sylvia Park/IKEA és keleti folyosó: Kelet-Aucklandban a Sylvia Park (már most Új-Zéland legnagyobb bevásárlóközpontja) tovább bővül. A legnagyobb projekt a IKEA áruház 2025-ös megnyitása – ez a fejlesztés regionális vásárlókat vonz majd, és további kiskereskedelmi, illetve akár nagykereskedelmi logisztikai beruházásokat is ösztönözhet a közelben cbre.com. Emellett egyre több nagy sűrűségű lakóépület épül; a Sylvia Park lakóparkokat és irodákat is hozzáadott, így vegyes használatú városközponttá fejlődik. Az olyan infrastruktúra, mint a keleti buszfolyosó (gyorsforgalmi közlekedés Panmure-tól Botany-ig, jelenleg épül) javítja a közlekedést, és ösztönzi a sűrűsödést olyan külvárosokban, mint Pakuranga és Botany.

Délen Drury Auckland egyik legambiciózusabb fejlesztési területe. A tervek szerint a vidéki területből új város lesz, több tízezer otthonnal; több nagy fejlesztő is részt vesz a projektben, és új vasútállomásokat, valamint autópályákat is kap a térség. Bár a haladás lassabb a vártnál (részben az infrastruktúra finanszírozásáról szóló viták miatt), a 2020-as években várhatóan Drury első nagyobb szakaszai is megvalósulnak. Ez hosszú távon új lakásellátást jelent (ami segíthet a megfizethetőségen), de egyben jelentős változást is Auckland városszerkezetében, gyakorlatilag egy új városi csomópontot hozva létre Hamilton felé félúton. Ingatlanspekulánsok évek óta aktívak Druryban, hatalmas nyereségre számítva, amint a fejlesztés teljes lendületet vesz. Második kikötői átkelés és a jövő közlekedése: Előretekintve a kormány egy újabb Waitematā kikötői átkelést tervez (várhatóan közúti és vasúti alagutakkal), hogy kiegészítse az elöregedő kikötői hidat. Bár még a tervezés korai szakaszában van, ez a projekt – amely valószínűleg a 2030-as években valósul meg – kulcsfontosságú Auckland jövőbeli növekedése szempontjából. Közelebbi időtávon a meglévő közlekedési hálózat fejlesztése folytatódik: például a Puhoi–Warkworth autópálya 2022-ben nyílt meg, így Auckland északi része könnyebben elérhetővé vált, és fellendítette Warkworth városát; valamint a villamosvasút város és repülőtér közötti terveit (amelyeket évek óta vitatnak) az új kormány más formában újra megfontolhatja. Mindegyik ilyen infrastrukturális lépés jelentősen befolyásolhatja az ingatlanpiacokat – általában a jobb összeköttetés növeli az ingatlanárakat az újonnan bekapcsolt területeken (ahogy azt a múltban az autópályák és vasutak esetében is láttuk).

Összefoglalva, Aucklandot a 2020-as évek végére ezek a projektek fogják átalakítani. A befektetőknek érdemes figyelniük, merre mennek a daruk és a markolók: az új közlekedési vonalak vagy a mestertervezett közösségek közelében lévő ingatlanok gyakran átlag feletti tőkenövekedést mutatnak. Például egy szerény otthon Mt Edenben, amely gyalogtávolságra van egy új CRL állomástól, sokkal értékesebbé válhat, ahogy lakások és szolgáltatások jelennek meg körülötte. Hasonlóképpen, a zöldmezős területeken, mint Drury vagy Whenuapai, a korai befektetők is profitálhatnak, ahogy ezek a legelők külvárosokká alakulnak. A másik oldal viszont az, hogy a megnövekedett kínálat (új lakások, új házak) mérsékelheti az áremelkedést városszerte – Auckland aktívan próbál több építkezést lehetővé tenni a kereslet kielégítésére.

Piaci előrejelzések a 2020-as évek végéig

Mit tartogatnak a 2020-as évek vége Auckland ingatlanpiaca számára? A szakértők általában egy helyreállási és mérsékelt növekedési időszakot jósolnak, nem pedig egy újabb elszabadult fellendülést. Íme néhány előrejelzés:

Lakásárak kilátásai: Miután 2023–24-ben elérték a mélypontot, Auckland lakásárai várhatóan ismét emelkedni fognak az évtized második felében, bár mérsékelt ütemben. Egy Reuters-felmérés 14 ingatlanpiaci elemző véleménye alapján Új-Zélandon a lakásárak ≈3,8%-kal emelkedhetnek 2025-ben , majd nagyobb növekedés várható: ~6,0% 2026-ban és 5,1% 2027-ben , ahogy a piaci fellendülés lendületet vesz reuters.com reuters.com. Kifejezetten Auckland esetében a növekedés valamivel magasabb vagy alacsonyabb lehet a helyi tényezőktől függően, de irányában hasonló. A nagyobb bankok csökkentették előrejelzéseiket, hogy tükrözzék a lassabb fellendülést: például a Westpac most ~ 4%-os lakásár-növekedést jósol 2025-re (korábban 6% volt), és körülbelül 6%-ot 2026-ra interest.co.nz. Az ANZ óvatosabb, mindössze 2,5%-ot vár 2025-ben és körülbelül 5%-ot 2026-ban anz.co.nz anz.co.nz. Ez az óvatos optimizmus abból fakad, hogy további kamatcsökkentésekre, javuló gazdasági növekedésre és befektetőbarát adóváltozásokra számítanak, amelyeket ellensúlyoz a bőséges lakáskínálat és a jelenleg gyenge munkaerőpiac interest.co.nz interest.co.nz. Gyakorlati szempontból az Aucklandben várható növekedés a 2020-as évek közepén azt jelentheti, hogy a medián lakásár ~1,0 millió dollárról néhány év alatt visszatérhet az 1,1–1,2 millió dolláros tartományba. Egyik főáramú előrejelzés sem számít arra, hogy visszatérnek a 2020-as évek elején tapasztalt 15-20%-os éves áremelkedések – hacsak nem történik valamilyen sokk, például egy új hitelboom. Ehelyett „lassú és egyenletes” emelkedés várható, amely nagymértékben függ attól, hogy a gazdaság ne forduljon vissza.

Miután 2023–24-ben elérték a mélypontot, Auckland lakásárai várhatóan ismét emelkedni fognak az évtized második felében, bár mérsékelt ütemben. Egy Reuters-felmérés 14 ingatlanpiaci elemző véleménye alapján Új-Zélandon a lakásárak , majd nagyobb növekedés várható: és , ahogy a piaci fellendülés lendületet vesz reuters.com reuters.com. Kifejezetten Auckland esetében a növekedés valamivel magasabb vagy alacsonyabb lehet a helyi tényezőktől függően, de irányában hasonló. A nagyobb bankok csökkentették előrejelzéseiket, hogy tükrözzék a lassabb fellendülést: például a Westpac most ~ (korábban 6% volt), és körülbelül interest.co.nz. Az ANZ óvatosabb, mindössze és körülbelül anz.co.nz anz.co.nz. Ez az óvatos optimizmus abból fakad, hogy további kamatcsökkentésekre, javuló gazdasági növekedésre és befektetőbarát adóváltozásokra számítanak, amelyeket ellensúlyoz a bőséges lakáskínálat és a jelenleg gyenge munkaerőpiac interest.co.nz interest.co.nz. Gyakorlati szempontból az Aucklandben várható növekedés a 2020-as évek közepén azt jelentheti, hogy a medián lakásár ~1,0 millió dollárról néhány év alatt visszatérhet az 1,1–1,2 millió dolláros tartományba. Egyik főáramú előrejelzés sem számít arra, hogy visszatérnek a 2020-as évek elején tapasztalt 15-20%-os éves áremelkedések – hacsak nem történik valamilyen sokk, például egy új hitelboom. Ehelyett „lassú és egyenletes” emelkedés várható, amely nagymértékben függ attól, hogy a gazdaság ne forduljon vissza. Bérleti díjak és hozamok: A bérleti díjak növekedése várhatóan mérsékelt marad a következő évben, a bérleti díj inflációja évente körülbelül 3% lehet reuters.com. Ha a lakásárak gyorsabban emelkednek, mint a bérleti díjak, a hozamok kissé tovább csökkenhetnek, mielőtt stabilizálódnának. Ugyanakkor, ahogy a népességnövekedés ismét felgyorsul (a nettó migráció várhatóan 2025-től helyreáll), és a felesleges bérleti kínálat felszívódik, a bérleti díjak a későbbiekben gyorsulhatnak az évtized során. 2026–2027-re a bérbeadók visszanyerhetnek némi árazási erőt, különösen, ha az új bérlemények építése lelassul a jelenlegi visszaesés miatt. A döntéshozók szorosan figyelemmel kísérik a bérleti díjakat, mivel a bérlők megfizethetősége társadalmi kérdés; jelentős bérleti díj szabályozás nincs érvényben Új-Zélandon, de bármilyen drasztikus bérleti díj emelkedés politikai reakciót válthat ki. Az alapforgatókönyv azonban mérsékelt bérleti díj emelkedés, amely nagyjából követi a jövedelemnövekedést.

Összefoglalva, a konszenzusos előrejelzés a 2020-as évek végére egy mérsékelt növekedéssel és normalizálódással jellemezhető időszak Auckland ingatlanpiacán. Ez messze van a 2020-as évek eleji hullámvasúttól. Ha nem történik váratlan sokk, a lakástulajdonosok fokozatosan növekvő saját tőkére, a befektetők pedig javuló bérleti hozamokra számíthatnak a gazdaság és a népesség növekedésével párhuzamosan. Ugyanakkor a piac nem lesz kihívásoktól mentes – erről szól a következő rész.

Lehetőségek és kockázatok a befektetők számára

Aucklandi ingatlanbefektetők számára 2025 és az azt követő évek egyszerre kínálnak csábító lehetőségeket és óvatosságra intő kockázatokat. Íme a legfontosabbak, amelyeket érdemes mérlegelni:

Lehetőségek:

Vásárlás relatív kedvezménnyel: Aucklandben a lakásárak jelenleg körülbelül 15–20%-kal alacsonyabbak, mint a 2021-es csúcson, a közelmúltbeli visszaesés után reuters.com. Ez azt jelenti, hogy a befektetők (és lakásvásárlók) 2025-ben olyan áron juthatnak ingatlanhoz, amilyenre évek óta nem volt példa. Az előrejelzések fellendülést jósolnak, így akik ebben a stabilizálódó időszakban vásárolnak, részesülhetnek a piaci helyreállásból, és tőkenyereséget érhetnek el, ahogy az értékek a 2020-as évek végéig ismét emelkednek. Lényegében a piaci időzítés kedvezőbb, mint a 2021-es őrület idején – közelebb vagyunk a ciklus aljához, mint a tetejéhez.

Aucklandben a lakásárak jelenleg körülbelül 15–20%-kal alacsonyabbak, mint a 2021-es csúcson, a közelmúltbeli visszaesés után reuters.com. Ez azt jelenti, hogy a befektetők (és lakásvásárlók) 2025-ben olyan áron juthatnak ingatlanhoz, amilyenre évek óta nem volt példa. Az előrejelzések fellendülést jósolnak, így akik ebben a stabilizálódó időszakban vásárolnak, részesülhetnek a piaci helyreállásból, és tőkenyereséget érhetnek el, ahogy az értékek a 2020-as évek végéig ismét emelkednek. Lényegében a piaci időzítés kedvezőbb, mint a 2021-es őrület idején – közelebb vagyunk a ciklus aljához, mint a tetejéhez. Kedvező kamatláb- és adókörnyezet: A Reserve Bank monetáris lazítása csökkenti a jelzáloghitel-kamatokat, ami növeli a befektetők készpénzáramlását és hitelfelvételi képességét. A 2023-ban 6–7% körüli jelzáloghitel-kamatok csökkentek, és a banki közgazdászok szerint 2025 végére akár 5% alá is eshetnek interest.co.nz. Ez jelentősen javítja a adósságszolgálat megvalósíthatóságát befektetési ingatlanok esetén. Emellett az új kormány visszavonta több, befektetőkre nézve kedvezőtlen adózási intézkedést. 2025. április 1-től a bérbeadók ismét érvényesíthetik jelzáloghitelük 100%-át adólevonható költségként (visszaállítva a 2021-ben korlátozott szabályt) deloitte.com. Ez jelentősen csökkenti a bérbeadott ingatlan tartásának tényleges költségét. Hasonlóképpen, a bright-line teszt (gyors eladások utáni tőkenyereség-adó) ismét csak 2 év lesz 2024 közepétől, szemben a korábban bevezetett 10 éves időtávval deloitte.com. Ez azt jelenti, hogy ha egy befektető két vagy több év után értékesíti az ingatlant, a tőkenyereség nem adóköteles – ez nagyobb rugalmasságot és „flippelési” lehetőségeket ösztönöz. Ezek a szakpolitikai változások ismét a befektetők javára billentik a mérleget, miután néhány évig inkább az első lakásvásárlók felé lejtett a pálya.

A Reserve Bank monetáris lazítása csökkenti a jelzáloghitel-kamatokat, ami növeli a befektetők készpénzáramlását és hitelfelvételi képességét. A 2023-ban 6–7% körüli jelzáloghitel-kamatok csökkentek, és a banki közgazdászok szerint 2025 végére akár 5% alá is eshetnek interest.co.nz. Ez jelentősen javítja a befektetési ingatlanok esetén. Emellett az új kormány visszavonta több, befektetőkre nézve kedvezőtlen adózási intézkedést. 2025. április 1-től a bérbeadók ismét érvényesíthetik (visszaállítva a 2021-ben korlátozott szabályt) deloitte.com. Ez jelentősen csökkenti a bérbeadott ingatlan tartásának tényleges költségét. Hasonlóképpen, a (gyors eladások utáni tőkenyereség-adó) ismét csak lesz 2024 közepétől, szemben a korábban bevezetett 10 éves időtávval deloitte.com. Ez azt jelenti, hogy ha egy befektető két vagy több év után értékesíti az ingatlant, a tőkenyereség nem adóköteles – ez nagyobb rugalmasságot és „flippelési” lehetőségeket ösztönöz. Ezek a szakpolitikai változások ismét a befektetők javára billentik a mérleget, miután néhány évig inkább az első lakásvásárlók felé lejtett a pálya. Erős bérleti kereslet (szelektív): Bár az általános bérleti piac jelenleg gyenge, Aucklandben bizonyos szegmensekben (pl. jó iskolakörzetekben lévő családi házak, vagy minőségi bérlemények központi helyeken) továbbra is krónikus lakáshiány van. Mivel a migráció várhatóan újra fellendül (Új-Zéland ismét megnyílik a globális tehetségek és diákok előtt), Aucklandben a bérleti kereslet az évtized későbbi részében erősödhet , ami jelentős bérleti díjemelkedéshez vezethet. Azok a befektetők, akik nagy keresletű területeket vagy ingatlantípusokat céloznak meg (például jó elhelyezkedésű sorházak, vagy a fiatal szakemberek számára vonzó, új CRL állomások közelében lévő lakások), idővel mind tőkenövekedést, mind javuló hozamokat tapasztalhatnak.

Bár az általános bérleti piac jelenleg gyenge, Aucklandben bizonyos szegmensekben (pl. jó iskolakörzetekben lévő családi házak, vagy minőségi bérlemények központi helyeken) továbbra is krónikus lakáshiány van. Mivel a migráció várhatóan újra fellendül (Új-Zéland ismét megnyílik a globális tehetségek és diákok előtt), , ami jelentős bérleti díjemelkedéshez vezethet. Azok a befektetők, akik nagy keresletű területeket vagy ingatlantípusokat céloznak meg (például jó elhelyezkedésű sorházak, vagy a fiatal szakemberek számára vonzó, új CRL állomások közelében lévő lakások), idővel mind tőkenövekedést, mind javuló hozamokat tapasztalhatnak. Ipari és kereskedelmi hozamlehetőség: Auckland ipari ingatlanpiaca különösen vonzó szegmens azok számára, akik megengedhetik maguknak a magasabb árkategóriát. A csaknem teljes kihasználtság és a hosszú távú bérlők miatt az ipari eszközök stabil bevételt kínálnak, és felülteljesítették a többi szektort. Az 5% körüli hozam a prémium ipari ingatlanoknál talán nem tűnik magasnak, de a minimális üresedés és a bérleti díjak növekedési potenciálja miatt a kockázathoz igazított hozam vonzó. Emellett a gazdaság javulásával még a nehéz helyzetben lévő irodapiac is kínálhat lehetőségeket – például a hosszú távon gondolkodó befektetők most magas hozamon vásárolhatnak alulértékelt másodlagos irodaházakat , majd átalakíthatják vagy felújíthatják azokat, bízva a belváros későbbi fellendülésében.

Auckland ipari ingatlanpiaca különösen vonzó szegmens azok számára, akik megengedhetik maguknak a magasabb árkategóriát. A csaknem teljes kihasználtság és a hosszú távú bérlők miatt az ipari eszközök stabil bevételt kínálnak, és felülteljesítették a többi szektort. Az 5% körüli hozam a prémium ipari ingatlanoknál talán nem tűnik magasnak, de a minimális üresedés és a bérleti díjak növekedési potenciálja miatt a vonzó. Emellett a gazdaság javulásával még a nehéz helyzetben lévő irodapiac is kínálhat lehetőségeket – például a hosszú távon gondolkodó befektetők most magas hozamon vásárolhatnak , majd átalakíthatják vagy felújíthatják azokat, bízva a belváros későbbi fellendülésében. Fejlesztések és infrastruktúra kihasználása: Az éleslátó befektetők követhetik az infrastruktúrát. Ha valaki a City Rail Link állomások közelében vásárol telket vagy otthont a projekt befejezése előtt, az jelentős hasznot hozhat, amikor a környék sűrűsödik és a kereslet megugrik. Hasonlóképpen, ha valaki korán fektet be olyan növekedési területeken, mint Drury vagy Westgate/Northwest, az kiemelkedő tőkenyereséget eredményezhet, ahogy ezek a területek a peremről városiasodnak. Aucklandben kevés a fejlesztésre alkalmas föld – akik jövőbeli növekedési folyosókban rendelkeznek földtulajdonnal, azok profitálhatnak a földárak emelkedéséből vagy fejlesztési partnerségekből nagyobb szereplőkkel a jövőben. Még a kisebb befektetők is megfontolhatják az off-the-plan vásárlásokat újonnan induló lakásprojektekben, új közlekedési kapcsolatok közelében, amelyek gyakran kedvezménnyel érhetők el a tervezési szakaszban, és a piac emelkedése esetén a befejezésig felértékelődnek.

Kockázatok:

Gazdasági és kamatláb bizonytalanság: Bár az alapforgatókönyv pozitív, mindig fennáll a makrogazdasági visszaesés kockázata. Egy globális recesszió vagy pénzügyi sokk árthat Új-Zéland gazdaságának, növelheti a munkanélküliséget, és visszavetheti a lakáskeresletet. Ha a vártnál magasabb infláció jelentkezne, a jegybankok ismét szigoríthatnának, ami a jelzáloghitelek kamatát újra megemelné – ez ismét lefelé nyomná az ingatlanárakat és a befektetői pénzáramokat. Röviden: az alacsonyabb kamatokhoz vezető út nem feltétlenül lesz sima vagy garantált. A befektetőknek érdemes portfóliójukat stressztesztelniük olyan forgatókönyvekre, mint a magasabb kamatok visszatérése vagy a bérleti díjak csökkenése, a biztonság kedvéért.

Bár az alapforgatókönyv pozitív, mindig fennáll a makrogazdasági visszaesés kockázata. Egy vagy pénzügyi sokk árthat Új-Zéland gazdaságának, növelheti a munkanélküliséget, és visszavetheti a lakáskeresletet. Ha a vártnál magasabb infláció jelentkezne, a jegybankok ismét szigoríthatnának, ami a jelzáloghitelek kamatát újra megemelné – ez ismét lefelé nyomná az ingatlanárakat és a befektetői pénzáramokat. Röviden: az alacsonyabb kamatokhoz vezető út nem feltétlenül lesz sima vagy garantált. A befektetőknek érdemes portfóliójukat stressztesztelniük olyan forgatókönyvekre, mint a magasabb kamatok visszatérése vagy a bérleti díjak csökkenése, a biztonság kedvéért. Túlkínálat bizonyos szegmensekben: Ironikus módon az egyik kockázat Auckland építési fellendülésének sikere. Rekordszámú lakás van az építési folyamatban (igaz, néhányat késleltethet a jelenlegi piaci lanyhaság). Ha ezek közül sok megvalósul, Aucklandben a 2020-as évek végére túlkínálat lehet új lakásokból vagy házakból bizonyos helyeken. Például több ezer lakás épül a CRL állomások körül, és több ezer új, önálló ház a peremkerületekben. Ha ezek egyszerre kerülnek piacra, az visszafoghatja az árnövekedést, vagy akár helyi visszaesést is okozhat, különösen azoknak a befektetőknek, akik általános, egyedi jellemzők nélküli ingatlanokat tartanak. Az REINZ megjegyezte, hogy a „bőséges lakásépítési folyamat” már most is hatással van, és visszafogja az árakat az eladások növekedése ellenére is interest.co.nz interest.co.nz. A befektetőknek óvatosnak kell lenniük, ha olyan területeken vásárolnak, ahol tucatnyi hasonló új építés versenyezhet a bérlőkért vagy vevőkért néhány éven belül. A diverzifikáció és a valamilyen szűkösségi értékkel (egyedi elhelyezkedés, tervezés vagy telek) rendelkező ingatlan kiválasztása kulcsfontosságú.

Ironikus módon az egyik kockázat Auckland építési fellendülésének sikere. Rekordszámú lakás van az építési folyamatban (igaz, néhányat késleltethet a jelenlegi piaci lanyhaság). Ha ezek közül sok megvalósul, Aucklandben a 2020-as évek végére bizonyos helyeken. Például több ezer lakás épül a CRL állomások körül, és több ezer új, önálló ház a peremkerületekben. Ha ezek egyszerre kerülnek piacra, az visszafoghatja az árnövekedést, vagy akár helyi visszaesést is okozhat, különösen azoknak a befektetőknek, akik általános, egyedi jellemzők nélküli ingatlanokat tartanak. Az REINZ megjegyezte, hogy a „bőséges lakásépítési folyamat” már most is hatással van, és visszafogja az árakat az eladások növekedése ellenére is interest.co.nz interest.co.nz. A befektetőknek óvatosnak kell lenniük, ha olyan területeken vásárolnak, ahol versenyezhet a bérlőkért vagy vevőkért néhány éven belül. A diverzifikáció és a valamilyen szűkösségi értékkel (egyedi elhelyezkedés, tervezés vagy telek) rendelkező ingatlan kiválasztása kulcsfontosságú. Alacsony hozam/Negatív cash flow: Auckland alacsony bérleti hozamai (~3-4%) miatt sok befektetés csak tőkenövekedéssel lehet nyereséges. Rövid távon, a stagnáló bérleti díjak és még mindig viszonylag magas kamatköltségek mellett a befektetők negatív cash flow-val (azaz a kiadások meghaladják a bérleti díjat) szembesülhetnek. Még a teljes kamatlevonhatóság visszatérésével is kihívást jelenthet hónapról hónapra nyereséget termelni, amíg a kamatok tovább nem csökkennek. Ha egy befektető túlságosan eladósodik, vagy nincs elegendő tartaléka, nyomás alá kerülhet, hogy eladjon – akár rossz időben is. Ez a klasszikus „tartsd vagy add el” dilemma – akik át tudják vészelni a szűkös cash flow éveit, később profitálhatnak, de nem mindenkinek van meg ez a lehetősége. Óvatosság: ne feltételezd, hogy a múltbeli értéknövekedés gyorsan megment egy rossz cash flow-jú ingatlant; a növekedés valószínűleg mérsékelt lesz.

Auckland alacsony bérleti hozamai (~3-4%) miatt sok befektetés csak tőkenövekedéssel lehet nyereséges. Rövid távon, a stagnáló bérleti díjak és még mindig viszonylag magas kamatköltségek mellett a befektetők (azaz a kiadások meghaladják a bérleti díjat) szembesülhetnek. Még a teljes kamatlevonhatóság visszatérésével is kihívást jelenthet hónapról hónapra nyereséget termelni, amíg a kamatok tovább nem csökkennek. Ha egy befektető túlságosan eladósodik, vagy nincs elegendő tartaléka, nyomás alá kerülhet, hogy eladjon – akár rossz időben is. Ez a klasszikus „tartsd vagy add el” dilemma – akik át tudják vészelni a szűkös cash flow éveit, később profitálhatnak, de nem mindenkinek van meg ez a lehetősége. Óvatosság: ne feltételezd, hogy a múltbeli értéknövekedés gyorsan megment egy rossz cash flow-jú ingatlant; a növekedés valószínűleg mérsékelt lesz. Politikai visszafordítás kockázata: A jelenlegi kormány ingatlanbefektető-barát, de Új-Zéland politikája választási ciklusokkal változhat. 2026-ban vagy 2029-ben egy másik kormányzat ismét szigoríthatja a szabályokat (például újra meghosszabbíthatja a bright-line tesztet, vagy bevezethet egy szélesebb körű tőkenyereség-adót, amelyről régóta folyik a vita). Emellett bérlőbarát szabályozásokat is bevezethetnek, mint például bérleti díjplafon vagy erősebb kilakoltatás-védelmi intézkedések, amelyek csökkenthetik a bérbeadók rugalmasságát. Bár jelenleg nincs ilyen a láthatáron, a befektetőknek érdemes figyelniük a politikai helyzetet. Az ingatlanforgalom forró téma az új-zélandi politikában, és a közvélemény is változhat, ha például az ingatlanárak ismét megfizethetetlenül magasra szöknek.

A jelenlegi kormány ingatlanbefektető-barát, de Új-Zéland politikája választási ciklusokkal változhat. 2026-ban vagy 2029-ben egy másik kormányzat ismét szigoríthatja a szabályokat (például újra meghosszabbíthatja a bright-line tesztet, vagy bevezethet egy szélesebb körű tőkenyereség-adót, amelyről régóta folyik a vita). Emellett bérlőbarát szabályozásokat is bevezethetnek, mint például bérleti díjplafon vagy erősebb kilakoltatás-védelmi intézkedések, amelyek csökkenthetik a bérbeadók rugalmasságát. Bár jelenleg nincs ilyen a láthatáron, a befektetőknek érdemes figyelniük a politikai helyzetet. Az ingatlanforgalom forró téma az új-zélandi politikában, és a közvélemény is változhat, ha például az ingatlanárak ismét megfizethetetlenül magasra szöknek. Klíma- és biztosítási kockázatok: Auckland kemény leckéket tanult a 2023. januári Auckland Anniversary árvizekből és a Gabrielle ciklonból. Az éghajlatváltozással összefüggő események – súlyos árvizek, viharok, sőt, a tengerszint emelkedése a part menti területeken – egyre nagyobb kockázatot jelentenek. Már most is mintegy 1 000 ingatlan Új-Zélandon, amelyeket a 2023-as árvizek érintettek, gyakorlatilag biztosíthatatlanná vált, és az állam vásárolja fel őket, mint nem biztonságosakat rnz.co.nz rnz.co.nz. A befektetőknek figyelembe kell venniük a helyspecifikus kockázatokat: az alacsonyan fekvő területek vagy a patakokhoz közeli (árvízveszélyes) zónák a következő évtizedekben drasztikusan növekvő biztosítási díjakkal vagy a biztosítás elvesztésével szembesülhetnek alexbonham.co.nz minterellison.co.nz. Ez súlyosan befolyásolhatja az ingatlan értékét és likviditását. Elengedhetetlen az adott hely árvíztörténetének és jövőbeli kockázatának alapos vizsgálata. Emellett a régebbi épületek földrengésbiztosítása (ez inkább Wellingtonban jelentős, de néhány aucklandi épületnél is releváns) költséges kötelezettségeket jelenthet. Összességében a környezeti ellenállóképesség egyre fontosabb része az ingatlanbefektetési stratégiának.

Auckland kemény leckéket tanult a és a Gabrielle ciklonból. Az éghajlatváltozással összefüggő események – súlyos árvizek, viharok, sőt, a tengerszint emelkedése a part menti területeken – egyre nagyobb kockázatot jelentenek. Már most is mintegy 1 000 ingatlan Új-Zélandon, amelyeket a 2023-as árvizek érintettek, gyakorlatilag vált, és az állam vásárolja fel őket, mint nem biztonságosakat rnz.co.nz rnz.co.nz. A befektetőknek figyelembe kell venniük a helyspecifikus kockázatokat: az alacsonyan fekvő területek vagy a patakokhoz közeli (árvízveszélyes) zónák a következő évtizedekben drasztikusan növekvő biztosítási díjakkal vagy a biztosítás elvesztésével szembesülhetnek alexbonham.co.nz minterellison.co.nz. Ez súlyosan befolyásolhatja az ingatlan értékét és likviditását. Elengedhetetlen az adott hely árvíztörténetének és jövőbeli kockázatának alapos vizsgálata. Emellett a régebbi épületek földrengésbiztosítása (ez inkább Wellingtonban jelentős, de néhány aucklandi épületnél is releváns) költséges kötelezettségeket jelenthet. Összességében a környezeti ellenállóképesség egyre fontosabb része az ingatlanbefektetési stratégiának. Bérlői és piaci kockázatok: Végül, a rutinszerű kockázatok továbbra is fennállnak: rossz bérlők, üresedési időszakok, váratlan karbantartási költségek vagy társasházi problémák mind csökkenthetik a hozamokat. A kereskedelmi ingatlanbefektetőknek számolniuk kell a bérlői nemfizetés kockázatával is – például néhány kisebb kiskereskedő nem élhet túl elhúzódó gazdasági nehézségeket, így az ingatlantulajdonosok üres üzlethelyiségekkel maradhatnak. Az irodapiac különösen szembesül azzal a kockázattal, hogy a távmunka tartósan visszafogja a keresletet, vagyis egyes irodabefektetések soha nem érik el újra a korábbi kihasználtsági vagy bérleti díjszinteket. A megfontolt befektetők magasabb üresedési tartalékokkal számolnak, és nem támaszkodnak túlzottan a múltbeli normákra.

Lényegében Auckland ingatlanpiaca jelentős növekedési potenciált kínál azoknak a befektetőknek, akik okosan navigálnak – a város hosszú távú alapjai (népességnövekedés, korlátozott földterület a kiemelt helyeken, nemzetközi városként való vonzerő) továbbra is erősek. De ez egy olyan piac, amely stratégiát igényel: a megfelelő ingatlantípus és elhelyezkedés kiválasztása, pénzügyi tartalékok fenntartása, valamint a szabályozási és gazdasági változások nyomon követése. Akik ezt megteszik, 2025-ben kiváló belépési (vagy bővítési) pontot találhatnak egy olyan eszközosztályba, amely a fellendülés küszöbén áll.

Az ingatlanpiacot befolyásoló kormányzati intézkedések és szabályozások

A kormányzati döntések mélyreható hatással vannak Auckland ingatlanpiacára, és 2025-ben új szabályozási, adózási és jogszabályi környezet várja a befektetőket és lakástulajdonosokat, amelyeket ismerniük kell:

Adózási változások (kamatlevonhatóság és Bright-Line teszt): Az ingatlanadózási politika korábbi irányvonalának jelentős megfordításaként a kormány teljes mértékben visszaállította a kamatlevonhatóságot a lakáscélú befektetési ingatlanok esetében . A bérbeadók ismét a jelzáloghitelük kamatának 100%-át levonhatják a bérleti jövedelmükből 2025. április 1-jétől kezdődően deloitte.com. (Ez fokozatosan került visszavezetésre – a 2025 áprilisáig tartó adóévben 80%-os levonhatóság, majd ezt követően 100% deloitte.com.) Az előző kormány korlátozó szabályai, amelyek a kamatot nem levonhatóvá tették (növelve ezzel a befektetők tényleges költségeit), most hatályon kívül lettek helyezve. Ezzel párhuzamosan a bright-line teszt – lényegében egy tőkenyereség-adó a meghatározott időn belül eladott befektetési ingatlanokra – jelentősen lerövidült. A 2024. július 1-jétől szerzett ingatlanok esetében a bright-line időszak mindössze 2 év deloitte.com. Ez váltja fel a korábbi 5 éves (új építésű) és 10 éves (használt lakás) rendszert. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy ha egy befektető két év tulajdonlás után ad el egy lakóingatlant, a nyereség adómentes (a szokásos főlakás-mentességek továbbra is érvényesek) deloitte.com. Ezek a változások kedveznek a befektetőknek: csökkentik az adóterheket és növelik a portfólió-átalakítás rugalmasságát. Fontos azonban megjegyezni, hogy a bérleti veszteségek elhatárolása továbbra is érvényben marad – a bérleti veszteségek más jövedelemmel nem számolhatók el (ez a szabály nem változott a mostani reformok során) deloitte.com.

Az ingatlanadózási politika korábbi irányvonalának jelentős megfordításaként a kormány . A bérbeadók ismét levonhatják a bérleti jövedelmükből 2025. április 1-jétől kezdődően deloitte.com. (Ez fokozatosan került visszavezetésre – a 2025 áprilisáig tartó adóévben 80%-os levonhatóság, majd ezt követően 100% deloitte.com.) Az előző kormány korlátozó szabályai, amelyek a kamatot nem levonhatóvá tették (növelve ezzel a befektetők tényleges költségeit), most hatályon kívül lettek helyezve. Ezzel párhuzamosan a – lényegében egy tőkenyereség-adó a meghatározott időn belül eladott befektetési ingatlanokra – jelentősen lerövidült. A 2024. július 1-jétől szerzett ingatlanok esetében a bright-line időszak mindössze deloitte.com. Ez váltja fel a korábbi 5 éves (új építésű) és 10 éves (használt lakás) rendszert. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy ha egy befektető két év tulajdonlás után ad el egy lakóingatlant, a nyereség adómentes (a szokásos főlakás-mentességek továbbra is érvényesek) deloitte.com. Ezek a változások kedveznek a befektetőknek: csökkentik az adóterheket és növelik a portfólió-átalakítás rugalmasságát. Fontos azonban megjegyezni, hogy a továbbra is érvényben marad – a bérleti veszteségek más jövedelemmel nem számolhatók el (ez a szabály nem változott a mostani reformok során) deloitte.com. Külföldi vásárlók tilalma és lehetséges kivételek: Új-Zélandon 2018 óta érvényben van a külföldi vásárlók (nem rezidensek) számára az a tilalom, hogy meglévő lakásokat vásároljanak, és ez technikailag 2025-ben is érvényben marad. A jelenlegi koalíciós kormány kampányában szerepelt, hogy bizonyos luxus kategóriában újra lehetőséget adna a külföldi vásárlóknak. Történt is előrelépés: a hivatalos szervek jelezték, hogy tehetős külföldi befektetők számára engedélyezni fogják nagy értékű lakóingatlanok vásárlását 2025 végéig, az új befektetői vízumszabályok részeként interest.co.nz interest.co.nz. A miniszterelnök-helyettes nemrégiben jelezte, hogy hajlandó lenne „kivételt tenni” azokkal a külföldiekkel, akik jelentős tőkét hoznak – utalva arra, hogy egy bizonyos árküszöböt (várhatóan jóval 2 millió dollár felett) fognak meghatározni a külföldi vásárlásokhoz interest.co.nz interest.co.nz. Ez nem a külföldi vásárlókra vonatkozó teljes tilalom eltörlése; inkább egy ellenőrzött rendszer várható, ahol például egy 5 millió dolláros ingatlan vásárlása megengedett lehet befektetői vízummal együtt. A pontos részletek még nem ismertek, de Auckland luxusingatlan-piaca (gondoljunk például a Herne Bay, Paritai Drive vagy prémium belvárosi új lakásokra) fellendülhet, ha tőkeerős külföldi vásárlók visszatérnek. Jelenleg azonban, az ausztrálok és szingapúriak kivételével (akik kereskedelmi megállapodások miatt mentesülnek), a külföldi magánszemélyek továbbra is nagyrészt ki vannak zárva az aucklandi lakásvásárlásból, ami továbbra is visszafogja a felső kategóriás keresletet.

Új-Zélandon 2018 óta érvényben van a külföldi vásárlók (nem rezidensek) számára az a tilalom, hogy meglévő lakásokat vásároljanak, és ez technikailag 2025-ben is érvényben marad. A jelenlegi koalíciós kormány kampányában szerepelt, hogy bizonyos luxus kategóriában újra lehetőséget adna a külföldi vásárlóknak. Történt is előrelépés: a hivatalos szervek jelezték, hogy 2025 végéig, az új befektetői vízumszabályok részeként interest.co.nz interest.co.nz. A miniszterelnök-helyettes nemrégiben jelezte, hogy hajlandó lenne „kivételt tenni” azokkal a külföldiekkel, akik jelentős tőkét hoznak – utalva arra, hogy egy bizonyos árküszöböt (várhatóan jóval 2 millió dollár felett) fognak meghatározni a külföldi vásárlásokhoz interest.co.nz interest.co.nz. Ez nem a külföldi vásárlókra vonatkozó teljes tilalom eltörlése; inkább egy ellenőrzött rendszer várható, ahol például egy 5 millió dolláros ingatlan vásárlása megengedett lehet befektetői vízummal együtt. A pontos részletek még nem ismertek, de Auckland luxusingatlan-piaca (gondoljunk például a Herne Bay, Paritai Drive vagy prémium belvárosi új lakásokra) fellendülhet, ha tőkeerős külföldi vásárlók visszatérnek. Jelenleg azonban, az ausztrálok és szingapúriak kivételével (akik kereskedelmi megállapodások miatt mentesülnek), a külföldi magánszemélyek továbbra is nagyrészt ki vannak zárva az aucklandi lakásvásárlásból, ami továbbra is visszafogja a felső kategóriás keresletet. Lakáskínálat és övezeti szabályozások: A kormány aktívan ösztönzi a lakáskínálat növelését célzó intézkedéseket, különösen Aucklandben. Egy jelentős lépés a nagyobb sűrűségű övezetek kijelölése a közlekedési csomópontok körül . Ahogy korábban említettük, az új szabályok előírják, hogy az Aucklandi Tanácsnak legalább 10–15 emeletes épületek számára kell övezeti besorolást adnia a kulcsfontosságú vasútállomások (például a City Rail Link állomásai) közelében rnz.co.nz rnz.co.nz. Ez túlmutat a 2021 végén országosan bevezetett Közepes Sűrűségű Lakóövezeti Szabványokon (MRDS), amelyek már lehetővé tették, hogy a legtöbb városi telken külön engedély nélkül akár három, háromszintes lakóház is épülhessen. Az Aucklandi Tanács már dolgozott az Egységes Terv módosításán, hogy megfeleljen az előírásoknak, de most a kormány még ambiciózusabb magassági követelményeket vezetett be a közlekedési csomópontok közelében. Emellett folyamatos a vita a központi és helyi önkormányzatok között arról, hogyan kezeljék a karakteres városrészeket és a kilátási sávokat (örökségvédelem kontra sűrűség) – de a tendencia egyértelműen a megengedőbb építési szabályok felé mutat. A lényeg: az aucklandi ingatlantulajdonosok most könnyebben fejleszthetik vagy sűríthetik beépítéseiket, mint korábban. Például egy nagy telken álló családi ház most akár sorházakká vagy társasházakká is átalakítható, ami jelentősen növelheti a telek értékét. Érdemes figyelemmel kísérni a legfrissebb övezeti térképeket, ahogy azok 2025–26-ban változnak, különösen azoknak, akik fejlesztési lehetőségeket keresnek.

A kormány aktívan ösztönzi a lakáskínálat növelését célzó intézkedéseket, különösen Aucklandben. Egy jelentős lépés a . Ahogy korábban említettük, az új szabályok előírják, hogy az Aucklandi Tanácsnak legalább 10–15 emeletes épületek számára kell övezeti besorolást adnia a kulcsfontosságú vasútállomások (például a City Rail Link állomásai) közelében rnz.co.nz rnz.co.nz. Ez túlmutat a 2021 végén országosan bevezetett Közepes Sűrűségű Lakóövezeti Szabványokon (MRDS), amelyek már lehetővé tették, hogy a legtöbb városi telken külön engedély nélkül akár három, háromszintes lakóház is épülhessen. Az Aucklandi Tanács már dolgozott az Egységes Terv módosításán, hogy megfeleljen az előírásoknak, de most a kormány még ambiciózusabb magassági követelményeket vezetett be a közlekedési csomópontok közelében. Emellett folyamatos a vita a központi és helyi önkormányzatok között arról, hogyan kezeljék a karakteres városrészeket és a kilátási sávokat (örökségvédelem kontra sűrűség) – de a tendencia egyértelműen a felé mutat. A lényeg: az aucklandi ingatlantulajdonosok most könnyebben fejleszthetik vagy sűríthetik beépítéseiket, mint korábban. Például egy nagy telken álló családi ház most akár sorházakká vagy társasházakká is átalakítható, ami jelentősen növelheti a telek értékét. Érdemes figyelemmel kísérni a legfrissebb övezeti térképeket, ahogy azok 2025–26-ban változnak, különösen azoknak, akik fejlesztési lehetőségeket keresnek. Első lakásvásárlók és szociális lakásprogramok: A másik oldalon a kormány továbbra is fenntartja az első lakásvásárlókat és a megfizethető lakhatást támogató programokat, amelyek közvetve befolyásolják a piacot. Ilyen támogatás például a First Home Grant (az alacsonyabb árú lakások vásárlóinak) és a KiwiSaver First Home withdrawals , amelyek továbbra is segítik a belépő szintű vásárlókat. Ezek a támogatások a kedvezőbb árú szegmensben (pl. lakások, külvárosi egységek) növelik a keresletet. A szociális lakásépítés is felgyorsult a Kāinga Ora (az állami lakásügynökség) révén, amely számos aucklandi projektet indított a régi állomány lecserélésére nagyobb sűrűségű állami lakásokkal. Bár ezek az erőfeszítések nem közvetlenül versenyeznek a magánpiaccal, hozzájárulnak a teljes lakáskínálat növeléséhez, és képesek megújítani bizonyos városrészeket (például Mt Roskill és Northcote jelentős állami vezette átalakításokon mennek keresztül). Folyamatos a vita a bérlők jogairól is – az előző kormány olyan változtatásokat vezetett be, mint az indoklás nélküli kilakoltatások tilalma és a bérlők számára kisebb átalakítások engedélyezése. Az új kormány felülvizsgálhatja ezeket a bérleti jogszabályokat, hogy ne legyenek túlzottan megterhelőek a bérbeadók számára, de 2025-ig nem jelentettek be jelentős változásokat.

A másik oldalon a kormány továbbra is fenntartja az első lakásvásárlókat és a megfizethető lakhatást támogató programokat, amelyek közvetve befolyásolják a piacot. Ilyen támogatás például a (az alacsonyabb árú lakások vásárlóinak) és a , amelyek továbbra is segítik a belépő szintű vásárlókat. Ezek a támogatások a kedvezőbb árú szegmensben (pl. lakások, külvárosi egységek) növelik a keresletet. A szociális lakásépítés is felgyorsult a Kāinga Ora (az állami lakásügynökség) révén, amely számos aucklandi projektet indított a régi állomány lecserélésére nagyobb sűrűségű állami lakásokkal. Bár ezek az erőfeszítések nem közvetlenül versenyeznek a magánpiaccal, hozzájárulnak a teljes lakáskínálat növeléséhez, és képesek megújítani bizonyos városrészeket (például Mt Roskill és Northcote jelentős állami vezette átalakításokon mennek keresztül). Folyamatos a vita a is – az előző kormány olyan változtatásokat vezetett be, mint az indoklás nélküli kilakoltatások tilalma és a bérlők számára kisebb átalakítások engedélyezése. Az új kormány felülvizsgálhatja ezeket a bérleti jogszabályokat, hogy ne legyenek túlzottan megterhelőek a bérbeadók számára, de 2025-ig nem jelentettek be jelentős változásokat. Önkormányzati szabályzatok – Ingatlanadók és fejlesztési hozzájárulások: Az Aucklandi Önkormányzat szabályzatai az ingatlanpiacot is érintik. A költségvetési nyomás miatt az önkormányzat az elmúlt években jelentősen emelte a ingatlanadót (évi 7–12%-os emelések) anz.co.nz anz.co.nz. Egy újabb jelentős adóemelés várható 2025-ben, ami növeli az ingatlantulajdonosok fenntartási költségeit (bár az adók nemzetközi összehasonlításban még mindig mérsékeltek az ingatlan értékéhez képest). Középtávon az adók emelkedése talán nem lesz ilyen meredek – az önkormányzat költségcsökkentéseket vizsgál, a központi kormány pedig fontolgatja az önkormányzati adóemelések korlátozását anz.co.nz. Az ingatlantulajdonosoknak azonban érdemes minden évben fokozatosan magasabb adószámlával számolniuk az infrastruktúra és szolgáltatások finanszírozása érdekében. Emellett az Aucklandi Önkormányzat fejlesztési hozzájárulást vet ki az új építkezésekre az infrastruktúra finanszírozására – ezek a díjak emelkedtek, ami növeli az új lakások építési költségét (és így a kínálatot is befolyásolja). Bármilyen változás ezekben hatással lenne a fejlesztők építési hajlandóságára. 2025-ben nem várható könnyítés a fejlesztési hozzájárulásokban, bár néhány célzott csökkentés vagy támogatás (például megfizethető lakásprojektek esetén) felmerült.

Az Aucklandi Önkormányzat szabályzatai az ingatlanpiacot is érintik. A költségvetési nyomás miatt az önkormányzat az elmúlt években jelentősen emelte a (évi 7–12%-os emelések) anz.co.nz anz.co.nz. Egy újabb jelentős adóemelés várható 2025-ben, ami növeli az ingatlantulajdonosok fenntartási költségeit (bár az adók nemzetközi összehasonlításban még mindig mérsékeltek az ingatlan értékéhez képest). Középtávon az adók emelkedése talán nem lesz ilyen meredek – az önkormányzat költségcsökkentéseket vizsgál, a központi kormány pedig fontolgatja az önkormányzati adóemelések korlátozását anz.co.nz. Az ingatlantulajdonosoknak azonban érdemes minden évben fokozatosan magasabb adószámlával számolniuk az infrastruktúra és szolgáltatások finanszírozása érdekében. Emellett az Aucklandi Önkormányzat vet ki az új építkezésekre az infrastruktúra finanszírozására – ezek a díjak emelkedtek, ami növeli az új lakások építési költségét (és így a kínálatot is befolyásolja). Bármilyen változás ezekben hatással lenne a fejlesztők építési hajlandóságára. 2025-ben nem várható könnyítés a fejlesztési hozzájárulásokban, bár néhány célzott csökkentés vagy támogatás (például megfizethető lakásprojektek esetén) felmerült. Banki hitelezési szabályok: Bár nem közvetlen kormányzati szabályozás, a jegybank (felügyelet) a jelzáloghitelezési korlátozásokon keresztül befolyásolja az ingatlanpiacot. Különösen a hitelfedezeti arány (LVR) korlátok jelentettek eszközt a kockázatos hitelezés visszafogására. 2023 közepén az RBNZ valójában enyhítette az LVR-korlátozásokat (lehetővé téve, hogy a bankok többet hitelezzenek alacsony önerővel rendelkező ügyfeleknek), mivel a piac gyenge volt. Jelenleg a saját célra vásárlók akár 95%-os LVR-rel is vehetnek fel hitelt bizonyos esetekben, a befektetőknek pedig jellemzően 35% önerő szükséges (azaz 65%-os LVR-hitel) – bár a bankoknak van némi kvótájuk magasabb LVR-es befektetői hitelekre. Felmerült a jövedelem-arányos eladósodottsági (DTI) korlátok bevezetése is, de a piac lehűlése miatt az RBNZ ezt egyelőre elhalasztotta. Ha a piac a 2020-as évek végén túl gyorsan felpörögne, a szabályozók újra szigoríthatják az LVR-t vagy bevezethetik a DTI-korlátokat a túlzott eladósodás megelőzésére. Másrészt, ha a hitelkihelyezés továbbra is visszafogott marad, a bankok tovább lazíthatnak a hitelfeltételeken, ami növelné a vásárlóerőt. A befektetőknek érdemes figyelniük az RBNZ makroprudenciális szabályozásra vonatkozó bejelentéseit, mivel ezek gyorsan változtathatják a hitelfelvételi lehetőségeket, és így a piaci keresletet is.

Összefoglalva, a 2025-ös szabályozási környezet általában kedvező az ingatlanpiac számára: a befektetők új adóelőnyöket élveznek, a fejlesztők számára engedékenyebb a szabályozás, és politikai akarat is van a lakáskínálat növelésére anélkül, hogy az árak összeomlanának. Természetesen a szabályok változhatnak – a kényes egyensúly a kínálat és a megfizethetőség növelése anélkül, hogy a meglévő tulajdonosok vagyonát veszélyeztetnék. Jelenleg Auckland ingatlanpiacának 2020-as évek végi pályáját jelentősen ezek a szabályozások határozzák meg, amelyek éppen ezt a finom egyensúlyt célozzák. A befektetőknek és lakásvásárlóknak érdemes figyelemmel kísérniük a központi és helyi kormányzat változásait, mivel ezek közvetlenül befolyásolhatják a hozamokat és kötelezettségeket az ingatlanbefektetésekben.

Auckland kiskereskedelmi ingatlan szektora óvatosan optimista pályát mutat 2025-ben. A világjárvány (lezárások, elmaradt turizmus és az e-kereskedelem térnyerése) okozta sebek gyógyulnak, és a gyalogos forgalom visszatér a bevásárlónegyedekbe. Valójában a nemzetközi kiskereskedelmi márkák ismét Aucklandet szemelték ki terjeszkedési célpontként