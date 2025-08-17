Tržište nekretnina u San Joseu 2025.: Trendovi, prognoze i tehnološki potaknute promjene

Tržište nekretnina u San Joseu 2025. ostaje robustno, ali složeno, oblikovano gospodarskim oscilacijama Silicijske doline, velikom potražnjom za stanovanjem i novim trendovima nakon pandemije. Kao jedno od najskupljih tržišta u zemlji, San Jose bilježi umjeren rast cijena kuća, nisku ponudu (unatoč blagim poboljšanjima) i žestoku konkurenciju među kupcima i najmoprimcima. U nastavku analiziramo ključne sektore – od stambenih i najamnih do poslovnih prostora – i što stručnjaci predviđaju za naredne godine.

Ključne statistike tržišta za 2025. (San Jose):

Srednja cijena kuće: ~1,5 milijuna USD (sredina 2025.), porast od oko 5% na godišnjoj razini redfin.com. Kuće se u prosjeku prodaju za ~20 dana, često uz više ponuda.

(sredina 2025.), porast od oko na godišnjoj razini redfin.com. Kuće se u prosjeku prodaju za ~20 dana, često uz više ponuda. Srednja mjesečna najamnina: ~2.927 USD u srpnju 2025., porast od otprilike 2–3% u odnosu na prošlu godinu apartmentlist.com. Jednosobni stanovi u prosjeku iznose 3.265 USD/mjesečno apartmentlist.com.

u srpnju 2025., porast od otprilike u odnosu na prošlu godinu apartmentlist.com. Jednosobni stanovi u prosjeku iznose 3.265 USD/mjesečno apartmentlist.com. Ponuda stanova: Ponuda veća za ~20% u odnosu na početak 2024. apartmentlist.com sfgate.com, ali i dalje tržište prodavatelja s ograničenim brojem oglasa.

u odnosu na početak 2024. apartmentlist.com sfgate.com, ali i dalje tržište prodavatelja s ograničenim brojem oglasa. Pristupačnost: Izuzetno niska. Kućanstvu sa srednjim prihodom potreban je >250.000 USD veći prihod da bi si moglo priuštiti kuću po srednjoj cijeni u San Joseu zillow.mediaroom.com.

Kućanstvu sa srednjim prihodom potreban je da bi si moglo priuštiti kuću po srednjoj cijeni u San Joseu zillow.mediaroom.com. Gospodarstvo: Nezaposlenost u okrugu Santa Clara iznosi ~3,9% (2. kvartal 2025.) kidder.com. Kamatne stope na hipotekarne kredite kreću se oko 6,5–6,8% sfgate.com, znatno iznad razina iz pandemije, što doprinosi “učinku zaključavanja” gdje vlasnici ostaju u svojim domovima kako bi zadržali niske kamate.

Trendovi stambenih nekretnina u 2025.

Tržište nekretnina u San Joseu ostaje vrlo konkurentno u 2025. Srednja prodajna cijena kuća iznosi oko 1,5 milijuna dolara, što je 238% više od američkog prosjeka redfin.com. Cijene su porasle za otprilike 3–5% u odnosu na prošlu godinu, što je umjereni rast u usporedbi s dvoznamenkastim skokovima tijekom pandemijskog procvata. Ovaj rast pokazuje znakove izravnavanja zbog viših kamatnih stopa i blago poboljšane ponude. Viši ekonomist Zillowa napominje da rastuća ponuda drži cijene kuća pod kontrolom; zapravo, vrijednosti nekretnina predviđaju se da će biti praktički nepromijenjene (−0,2%) u metropolitanskom području San Josea za 2025. sfgate.com. Ipak, potražnja nadmašuje ponudu, pa tržište općenito pogoduje prodavateljima.

Ponuda i prodaja: Broj kuća na tržištu umjereno je porastao. Industrijski promatrači izvještavaju da je početna ponuda u San Joseu za 2025. bila oko 20% viša nego 2024. sfgate.com, dijelom jer više vlasnika stavlja kuće na prodaju, a nova gradnja polako dolazi. Ipak, ponuda je i dalje povijesno niska – mnogi vlasnici nevoljko prodaju i gube svoje izuzetno niske kamatne stope na hipoteku (učinak “zaključavanja”), što ograničava promet. Unatoč većem broju oglasa, zaključene prodaje zapravo su naglo porasle (8–31% više na godišnjoj razini u cijeloj regiji) i predviđa se da će porasti za još oko 15% u 2025. sfgate.com, što ukazuje da potražnja kupaca brzo apsorbira dostupne kuće. Kuće se i dalje brzo prodaju – oko 20 dana na tržištu u medijanu, u odnosu na 15 dana godinu ranije redfin.com redfin.com. Prosječan oglas prima 3–4 ponude u San Joseu, često se prodaje iznad tražene cijene u poželjnim četvrtima.

Cijene i konkurencija: Cijene kuća u San Joseu su se stabilizirale na visokim razinama. Sredinom 2025. godine, medijalna prodajna cijena iznosi oko 1,5 milijuna dolara (porast od ~5% na godišnjoj razini) redfin.com, nakon blagog pada u 2023. Konkurencija među kupcima i dalje je “donekle konkurentna” prema Redfinovom indeksu, a mnoge kuće i dalje postižu 2–6% iznad tražene cijene u nadmetanjima redfin.com. Luksuzni segment je posebno snažan – nekretnine visoke vrijednosti bilježe više ponuda i kontinuirani rast cijena, prkoseći širim zabrinutostima oko priuštivosti sfgate.com. Agenti za nekretnine napominju da početne kuće (u rasponu od oko 1 milijun dolara) privlače žestoko nadmetanje i prvih kupaca i investitora, često se prodaju znatno iznad tražene cijene, a ponude u gotovini nisu rijetkost sanjosespotlight.com.

Izazovi priuštivosti: San Jose se dosljedno svrstava među najmanje priuštiva tržišta nekretnina u Americi. Stagnacija plaća u odnosu na vrijednosti kuća učinila je san o vlasništvu nedostižnim za mnoge stanovnike. Zillow analiza ističe taj jaz: čak i uz veliki predujam od 330.000 dolara (20%), prosječna obitelj u San Joseu trebala bi povećanje plaće od preko 250.000 dolara kako bi si mogla priuštiti kuću po srednjoj cijeni zillow.mediaroom.com. Prema jednoj procjeni, samo oko 28% kućanstava u široj regiji zaljeva može si priuštiti kuću po srednjoj cijeni (a još manji udio u samom San Joseu). Visoke kamatne stope na hipotekarne kredite – oko 6–7% za kredite na 30 godina – dodatno pogoršavaju problem povećavajući mjesečne rate za stotine ili tisuće dolara. Ovi pritisci na priuštivost ohladili su dio potražnje kupaca i preusmjerili mnoge potencijalne kupce na tržište najma zillow.mediaroom.com.

Izgledi tržišta: Očekuje se da će cijene ostati stabilne ili blago rasti u bliskoj budućnosti. Kalifornijska udruga agenata za nekretnine (C.A.R.) predviđa +4,6% rast cijena nekretnina u Kaliforniji u 2025. nakon ~6,8% rasta u 2024. sanjosespotlight.com – održivijim tempom. Rast vrijednosti u San Joseu mogao bi biti nešto niži od državnog prosjeka zbog već vrlo visokih cijena i osjetljivosti na fluktuacije tehnološke ekonomije. Svaki pad kamatnih stopa na hipotekarne kredite mogao bi osloboditi potražnju: lokalni agenti predviđaju da bi, ako stope padnu u niskih 6% ili 5%, tržište “procvjetalo” aktivnošću jer bi više prodavatelja i kupaca ušlo na tržište sanjosespotlight.com sanjosespotlight.com. Za sada, očekujte umjeren rast cijena i nešto bolji izbor za kupce, ali ništa što bi dramatično poboljšalo pristupačnost. Temeljni nedostatak stambenog prostora i snažno tržište rada u San Joseu dugoročno stvaraju pritisak na rast vrijednosti nekretnina.

Razvoj tržišta najma

San Joseovo tržište najma u 2025. je izuzetno skupo, ali relativno stabilno u rastu. Srednja najamnina u gradu (za sve vrste jedinica) iznosi oko 2.900 USD mjesečno apartmentlist.com – preko 100% više od američkog medijana najamnine, što odražava bogatstvo regije i nedostatak stanova. Najamnine su nastavile lagano rasti: srednja najamnina porasla je ~2–3% na godišnjoj razini sredinom 2025. apartmentlist.com. Za usporedbu, mnogi veliki američki gradovi zabilježili su stagnaciju ili pad najamnina tijekom protekle godine, zahvaljujući porastu izgradnje novih stanova diljem zemlje. U Bay Area regiji, rast najamnina u San Joseu (~2,8% na godišnjoj razini) nadmašio je San Francisco (praktički 0%) sfgate.com, iako su oba daleko od dvoznamenkastih povećanja najamnina iz prošlosti.

Visoke najamnine i potražnja: Prosječne najamnine prema veličini spavaće sobe pokazuju koliko je San Jose nepriuštiv za najmoprimce. U srpnju 2025., prosječna najamnina za jednosobni stan iznosi oko 2.934 USD (gotovo 67% iznad američkog prosjeka), a dvosobni stanovi oko 3.506 USD apartmentlist.com apartmentlist.com. Popularne središnje četvrti traže još više – npr. jednosobni stanovi u centru San Josea često prelaze 5.000 USD mjesečno u luksuznim zgradama apartmentlist.com. Takve cijene znače da bi najmoprimac trebao imati godišnji prihod daleko iznad šesteroznamenkastog iznosa kako bi slijedio standardno pravilo “30% prihoda na najamninu”. Nije iznenađujuće da velik dio lokalnih najmoprimaca čine dvo-prihodovni IT profesionalci ili obitelji koje dijele stanovanje. Ukupno gledano, oko 44% kućanstava u San Joseu iznajmljuje, a ne posjeduje nekretninu point2homes.com, i mnogi od njih rastežu budžete kako bi to omogućili (indeks troškova života u metropoli je ~231, drugi najviši u SAD-u, odmah iza San Francisca apartmentlist.com).

Unatoč iznimno visokim najamninama, potražnja za najmom ostaje snažna. Stopa slobodnih najamnih stanova iznosi samo oko 4–5% u San Joseu point2homes.com, što znači da je većina stanova zauzeta. (Za usporedbu, 5% slobodnih stanova smatra se uravnoteženim tržištem – San Jose je točno na toj granici.) Najmoprimci su pokazali određenu osjetljivost na cijene – neumoljiv rast najamnina usporio je tijekom 2020.–2022., a u tim godinama su se pojavljivale i povlastice ili blagi padovi. No, povratak ureda, sveučilišta i doseljavanje radnika 2023.–2024. ponovno je potaknuo rast tržišta najma. Mnoge obitelji koje si ne mogu priuštiti kupnju kuće nemaju izbora nego nastaviti s najmom, što održava potražnju.

Nova ponuda i slobodni stanovi: Značajan faktor koji ublažava rast najamnina bio je bum izgradnje stanova u Sun Belt regiji SAD-a (gradovi poput Austina i Raleigha) koji je stvorio višak stanova na nacionalnoj razini sfgate.com. Iako Bay Area nije izgradila ni približno dovoljno stanova da ukloni svoj manjak, San Jose je dodao neke nove stanove i zabilježio porast ponude najma za oko 20% u određenim prigradskim područjima apartmentlist.com. Ovaj umjereni priljev ponude djeluje kao ventil za najamnine. Očekuje se da će izgradnja višestambenih zgrada u Bay Area usporiti nakon 2025. godine, kako se projekti dovršavaju i sve manje novih započinje sfgate.com. Analitičari Zillowa predviđaju da će do kraja 2025. godine tržište najma ponovno postati zategnuto – nedavni val novih stanova će “splasnuti”, što znači više natjecanja po slobodnoj jedinici u budućnosti sfgate.com. U San Joseu, gdje je izgradnja stanova kronično nedovoljna, čak i mali pad slobodnih stanova može dovesti do povećanja najamnina.

Izgledi za najmoprimce: Povećanja najamnina u sljedećih nekoliko godina vjerojatno će ostati na niskim jednoznamenkastim postocima godišnje (osim u slučaju gospodarskog pada). Stručnjaci predviđaju nastavak niskog, stabilnog rasta najamnina u Bay Area – možda oko 2–4% godišnje sfgate.com. Ovo je dobra vijest za najmoprimce u usporedbi s dvoznamenkastim skokovima iz prošlog desetljeća, ali ne očekuje se ni značajan pad najamnina. Promjene u politici su na vidiku: birači u Kaliforniji mogli bi vidjeti Proposition 33 u 2024., inicijativu za proširenje kontrole najamnina (nakon što su dva prethodna pokušaja propala) sfgate.com. Ako prođe, gradovi poput San Josea mogli bi uvesti jače limite na rast najamnina za novije zgrade, što bi potencijalno ograničilo brzinu rasta najamnina. San Jose već ima lokalnu kontrolu najamnina za starije stanove (godišnje povećanje ograničeno na oko 5–8%), a proširenje bi moglo dodatno zaštititi najmoprimce – ili, kako kritičari kažu, obeshrabriti novu izgradnju. U međuvremenu, potražnja za najmom obiteljskih kuća raste jer obitelji traže više prostora; te kuće sada se iznajmljuju za ~41% više nego prije pet godina (rast koji nadmašuje stanove) zillow.mediaroom.com. Sveukupno, tržište najma ostat će konkurentno – najmoprimci bi trebali pažljivo planirati budžet i očekivati da će velik dio prihoda trošiti na stanovanje u Silicijskoj dolini.

Pregled tržišta poslovnih nekretnina

Sektor poslovnih nekretnina u San Joseu je priča o kontrastima u 2025. godini. Tržište uredskih prostora suočava se s visokim stopama praznih prostora i promjenom paradigme prema radu od kuće, dok su industrijski i skladišni prostori gotovo potpuno popunjeni zahvaljujući logističkim potrebama Bay Area regije. Maloprodajni objekti prolaze relativno dobro, potaknuti imućnim potrošačima i djelomičnim povratkom u urede koji ponovno oživljava pješački promet u nekim područjima. Evo pregleda po sektorima:

Tržište uredskih prostora: Visoke stope praznih prostora i spor oporavak

Uredski prostori u San Joseu (i širem području Silicijske doline) su obilni i nedovoljno iskorišteni u 2025. godini. Stopa praznih uredskih prostora porasla je iznad 20% u 2024., u odnosu na samo 8,6% prije pandemije patch.com. Do trećeg kvartala 2024., 21,8% uredskih prostora bilo je prazno u okruzima Santa Clara i San Mateo (koji uključuju San Jose), što je više nego dvostruko u odnosu na razdoblje prije COVID-a patch.com. Ovaj višak uzrokovan je radom na daljinu i hibridnim politikama – zaposlenici dolaze u urede rijetko, ako uopće dolaze. San Jose metro područje imalo je samo oko 40,7% povratka u urede krajem 2024., što je jedna od najnižih stopa u zemlji patch.com. Tvrtke su u skladu s tim smanjile svoje prostore, ostavljajući velike površine prazne ili na tržištu podnajma.

Ipak, 2025. pokazuje rane znakove stabilizacije. Neki pokazatelji: Stopa praznih uredskih prostora u Silicijskoj dolini blago je pala na ~17,4% do drugog kvartala 2025. (s ukupnom dostupnošću ~18,2%) kidder.com. Aktivnost iznajmljivanja se povećala u prvoj polovici 2025. – značajni ugovori uključuju tehnološke tvrtke poput Zscalera koji su podnajmili više od 300.000 kvadratnih stopa u Santa Clari kidder.com. Vlasnici nude povoljnije uvjete i poticaje kako bi popunili prostore, a tražene najamnine su se stabilizirale (oko 4,07 USD po kvadratnoj stopi mjesečno, 0,2% niže nego godinu ranije) kidder.com. Prodaje uredskih zgrada odvijaju se uz velike popuste, privlačeći investitore u potrazi za povoljnim prilikama – prosječna prodajna cijena po kvadratnoj stopi (360 USD) znatno je ispod petogodišnjeg prosjeka, što odražava snižene vrijednosti kidder.com.

„Flight to quality“ je mantra: najmoprimci se konsolidiraju u zgrade više klase, bogate sadržajima, kako bi privukli radnike da dolaze na posao, dok stariji ili manje idealno smješteni uredi imaju poteškoća. Na primjer, Google – nakon masovnih otpuštanja i rezanja troškova – stavio je veliki dio svog kampusa u Redwood Cityju u najam i zaustavio izgradnju budućih ureda kidder.com . Novi projekti su uglavnom zaustavljeni, iako ostaje paradoks: oko 9 milijuna kvadratnih stopa poslovnog prostora izgrađeno je 2024. godine, što je najviše od pandemije, čak i dok je stopa praznih prostora dosegnula rekordne razine patch.com . Ovo uključuje specijalizirane R&D objekte i projekte u vlasništvu korisnika koji se ne prikazuju kao iznajmljeni prostor. Stručnjaci to nazivaju „paradoksom 2024.“ – rastuće gospodarstvo, ali manja potreba za uredskim prostorom patch.com

Gledajući unaprijed, većina analitičara očekuje da će tržište uredskih prostora ostati slabo kroz 2025. godinu. Tvrtke više podnajmljuju nego što se šire, a gotovo 1 bilijun dolara komercijalnog nekretninskog duga dospijeva 2025. godine kidder.com – što povećava rizik od neplaćanja, posebno kod uredskih nekretnina s opadajućom vrijednošću. S pozitivne strane, San Jose je izbjegao najgori scenarij viđen u San Franciscu (gdje je više nebodera u centru završilo u ovrsi). Manje je iznajmljivača u San Joseu do sada doživjelo neplaćanje patch.com, dijelom zato što su lokalni uredi više raspršeni (npr. mnogi niskokatni tehnološki kampusi) i nisu toliko ovisni o gustoj gradskoj jezgri. Prognozeri vjeruju da će „nova normalnost“ trebati još godinu ili dvije da se ustali patch.com. Kako je rekao jedan lokalni konzultant, cilj je „postupno smanjivati [i] spustiti stopu praznih prostora ispod 20%“ na prihvatljiviju razinu patch.com. Ako se tehnološki sektor ponovno ubrza ili tvrtke uvedu obavezni rad uživo, oporavak bi se mogao ubrzati – ali za sada očekujte povećanu prazninu uredskih prostora i obilje opcija za najmoprimce u San Joseu.

Industrijski i skladišni prostori: snažna potražnja, ograničena ponuda

U oštrom kontrastu s uredima,u 2024./2025. patch.com cbre.com . Do drugog tromjesečja 2025., ukupna stopa slobodnih industrijskih prostora u Silicijskoj dolini iznosila je oko cushmanwakefield.com , što označava(posebno s obzirom na to da uključuje i neke nove isporuke). Potražnju za logističkim, proizvodnim i laboratorijskim prostorima pokreću e-trgovina, poluvodičke i hardverske tvrtke te biotehnološke firme kojima su potrebni objekti u kojima se rad mora obavljati na licu mjesta.

R&D laboratoriji i specijalizirani objekti bilježe nešto višu stopu slobodnih prostora (~11% krajem 2024. za R&D laboratorije) patch.com, ali to je dijelom zbog pojave novih prostora na tržištu. U sektorima poput biotehnologije i napredne proizvodnje, popunjenost ostaje snažna – te tvrtke ne mogu u potpunosti raditi na daljinu. Izvješće Joint Venture Silicon Valley istaknulo je da je potražnja za laboratorijskim i industrijskim prostorima nastavila rasti u 2024. unatoč višku uredskih prostora patch.com. Najamnine za industrijske nekretnine bile su stabilne ili su blago rasle, budući da je ponuda ograničena prostornim ograničenjima u području zaljeva. Investitori su u 2024. dodali nešto industrijskih kvadrata, a oko 2–3 milijuna kvadratnih stopa suvremenog logističkog prostora je u izgradnji oko San Josea, često građenog po mjeri za određene korisnike.

Izgledi: Očekuje se da će industrijski sektor ostati snažan. Čak i ako gospodarstvo doživi usporavanje, stope slobodnih prostora su toliko niske da blagi porast ne bi doveo tržište u višak ponude. E-trgovina, podatkovni centri i industrija električnih vozila šire se u Silicijskoj dolini i nastavit će upijati prostor. Zapravo, jedan od novo odobrenih projekata u centru San Josea uključuje podatkovni centar od 11 katova uz stambene jedinice (jedinstven koncept mješovite namjene) localnewsmatters.org. Investitori ostaju optimistični prema industrijskim nekretninama zbog njihove stabilne novčane struje. Jedna napomena: otpor zajednice prema novim skladištima (zbog prometa ili ekoloških razloga) može usporiti odobrenja. No, s reformama CEQA (o kojima se govori u nastavku) i infrastrukturnim potrebama regije, industrijski razvoj će vjerojatno biti ubrzan. Očekuje se da će stope slobodnih industrijskih prostora ostati u niskim jednoznamenkastim vrijednostima i rast najamnina u srednjim jednoznamenkastim postocima godišnje u budućnosti.

Maloprodajni sektor: Otporne glavne ulice i promjenjivi obrasci

Maloprodajni nekretninski sektor u San Joseu pokazao se iznenađujuće otpornim nakon pandemije. Zahvaljujući visokim prihodima u tom području i nagomilanoj potrošnji potrošača, većina trgovačkih centara i prodajnih prostora se oporavila, čak i dok je rad na daljinu promijenio neke navike. Stopa praznih maloprodajnih prostora dosegla je najnižu razinu u šest godina od oko 4,7% početkom 2025. godine u Silicijskoj dolini assets.cushmanwakefield.com. Ulaskom u 2025., većina podtržišta imala je maloprodajne praznine ispod 4% – što je praktički puna popunjenost – osobito u uspješnim područjima poput Santana Row/Valley Fair, Palo Alto i Cupertino marcusmillichap.com. Jedini džep s povišenom prazninom maloprodajnih prostora (oko 5%) nalazi se u dijelovima južnog San Josea marcusmillichap.com, što vjerojatno odražava nekoliko starijih centara u problemima ili zatvaranja velikih trgovina.

Nekoliko čimbenika je “poduprlo” maloprodajne nekretnine: plaće i bogatstvo u tehnološkom sektoru znače da lokalna kućanstva imaju kupovnu moć za podršku restoranima, buticima i uslugama. Čak i tijekom razdoblja intenzivnog rada na daljinu, stanovnici s visokim prihodima nastavili su kupovati lokalno, a mnogi maloprodajni subjekti su se prilagodili (nudeći dostavu, preuzimanje ispred trgovine itd.). Sada, kako se više radnika djelomično vraća u urede, restorani u centru i poslovnim četvrtima bilježe veći promet. Prigradska maloprodaja s trgovinama prehrambenih proizvoda i osnovnim uslugama ostala je snažna tijekom cijelog razdoblja. Dodatno, automobilski orijentiran raspored San Josea značio je da mnogi trgovački centri imaju velike površine i parkirališta, što je omogućilo lakše održavanje fizičke distance ili preuzimanje robe tijekom COVID-a.

Do kraja 2024.,zajedno s malim porastom popunjenosti ureda marcusmillichap.com . Komercijalni posrednici izvještavaju da je marcusmillichap.com Visoki prihodi kućanstava održali su maloprodajnu potrošnju čak i kad su uredi bili prazni, a sada svaki porast broja uredskih radnika ili stanovništva dodatno potiče potražnju marcusmillichap.com . Posebno,: Costco i veliki azijski supermarket (T&T) dolaze na lokacije u San Joseu 2025. godine marcusmillichap.com . Očekuje se da će ovi novi sudionici pretvoriti prošlogodišnju blago negativnu neto apsorpciju u pozitivnu. U suštini,novim trgovinama i restoranima.

Najamnine za maloprodajne prostore ostale su relativno stabilne, a vrhunske lokacije postižu najviše cijene (npr. visoki 30 dolara po kvadratnom stopalu godišnje, triple-net assets.cushmanwakefield.com). Vlasnici su optimistični, ali realni – svjesni su da je e-trgovina i dalje prijetnja, pa su im najpoželjniji zakupci oni koji nude iskustvene sadržaje i hranu, kako bi privukli posjetitelje. Regionalni trend povratka u urede (čak i djelomičan) je prednost za maloprodaju u centru grada. S druge strane, ako rad na daljinu ostane raširen, dio maloprodaje u centru mogao bi promijeniti namjenu ili se suočiti s izazovima, ali zasad jezgra San Josea nije doživjela široki kolaps maloprodaje kakav je zadesio centar San Francisca.

Izgledi: Maloprodajni prostori bi trebali ostati slabo popunjeni (<5%) i mogli bi se dodatno smanjiti ako lokalno gospodarstvo ostane snažno. Najveći rizik je gospodarska recesija – potrošnja bi oslabila ako nezaposlenost poraste. Za sada, izgledi za maloprodaju u San Joseu su oprezno pozitivni: imućni potrošači, rastuća stambena gustoća (s novim mješovitim projektima) i poboljšana iskorištenost ureda svi upućuju na trajnu potražnju za trgovinama i restoranima. Strategija grada urbanih sela i pješačkih centara nastavit će stvarati prilike za razvoj maloprodaje. Ukratko, među komercijalnim klasama imovine, maloprodaja posluje bolje od uredskih prostora i otprilike je na razini industrijskih prostora na tržištu San Josea 2025. godine.

Trendovi ulaganja u nekretnine

Investitori u nekretnine koji gledaju prema San Joseu suočavaju se s jednadžbom visokih troškova i visokih nagrada. Nebeske vrijednosti nekretnina u regiji znače da su prinosi od najma (kapitalizacijske stope) relativno niski, ali izgledi za dugoročnu aprecijaciju i rast najamnina ostaju snažni. U 2025. investicijska aktivnost je donekle ograničena kamatnim stopama i ekonomskom neizvjesnošću, ali postoje jasni trendovi i prilike:

Stambena ulaganja: Kupnja obiteljskih kuća ili stanova za iznajmljivanje je izazovna s obzirom na ulazne cijene od preko milijun dolara , ali oni koji si to mogu priuštiti bilježe stalnu potražnju za najmom. Budući da mnoge obitelji ne mogu kupiti, najam obiteljskih kuća je vrlo tražen (što potvrđuje i brz rast najamnina u tom segmentu zillow.mediaroom.com). Kvartovi s dobrim školama (Almaden Valley, Cambrian Park, West San Jose) ili planiranim poboljšanjima javnog prijevoza (npr. oko budućih BART stanica u sjevernom San Joseu) posebno su privlačni investitorima jer obećavaju stabilne ili rastuće najamnine. Neki investitori također koriste kalifornijske ADU zakone – dodaju pomoćne stambene jedinice na obiteljske nekretnine kako bi stvorili prihode kao dupleks/tripleks. Kapitalizacijske stope za stambene najmove u San Joseu često su u niskom rasponu od 3%–4%, što je malo, ali mnogi investitori računaju na rast cijena i rast stanovništva potaknut tehnologijom za povrat ulaganja.

Kupnja obiteljskih kuća ili stanova za iznajmljivanje je izazovna s obzirom na , ali oni koji si to mogu priuštiti bilježe stalnu potražnju za najmom. Budući da mnoge obitelji ne mogu kupiti, (što potvrđuje i brz rast najamnina u tom segmentu zillow.mediaroom.com). Kvartovi s dobrim školama (Almaden Valley, Cambrian Park, West San Jose) ili planiranim poboljšanjima javnog prijevoza (npr. oko budućih BART stanica u sjevernom San Joseu) posebno su privlačni investitorima jer obećavaju stabilne ili rastuće najamnine. Neki investitori također koriste – dodaju pomoćne stambene jedinice na obiteljske nekretnine kako bi stvorili prihode kao dupleks/tripleks. u San Joseu često su u niskom rasponu od 3%–4%, što je malo, ali mnogi investitori računaju na rast cijena i rast stanovništva potaknut tehnologijom za povrat ulaganja. “Vrući” kvartovi: Različite četvrti San Josea nude različite prilike. Centar San Josea smatra se dugoročnom okladom – s Googleovim predloženim kampusom (trenutno na čekanju) i drugim javnim ulaganjima, zemljište i starije zgrade u centru privlače investitore koji žele preurediti ili čekati na uzlet. Područja poput Japantown i Willow Glen zadržavaju svoju vrijednost zbog jedinstvene kulturne atmosfere i šarma, privlačeći i vlasnike i preprodavače koji renoviraju povijesne kuće. Što se tiče potencijala u nastajanju, lokalni stručnjaci često ističu mjesta poput Berryessa/Sjeverni San Jose (gdje je u tijeku proširenje BART-a) i Alum Rock/Istočne padine (gdje su cijene niže u odnosu na ostatak grada, što sugerira prostor za rast). Prema jednoj investicijskoj analizi, četvrti u usponu poput Communications Hill, Sjeverni San Jose i dijelovi Istočnog San Josea spremni su za rast jer grad potiče razvoj tamo blockchangere.com firesidepropertymanagement.com. Investitori sve više gledaju izvan tradicionalnih elitnih poštanskih brojeva i u ova “podcijenjena” područja radi boljih početnih prinosa.

Različite četvrti San Josea nude različite prilike. smatra se dugoročnom okladom – s Googleovim predloženim kampusom (trenutno na čekanju) i drugim javnim ulaganjima, zemljište i starije zgrade u centru privlače investitore koji žele preurediti ili čekati na uzlet. Područja poput i zadržavaju svoju vrijednost zbog jedinstvene kulturne atmosfere i šarma, privlačeći i vlasnike i preprodavače koji renoviraju povijesne kuće. Što se tiče potencijala u nastajanju, lokalni stručnjaci često ističu mjesta poput (gdje je u tijeku proširenje BART-a) i (gdje su cijene niže u odnosu na ostatak grada, što sugerira prostor za rast). Prema jednoj investicijskoj analizi, spremni su za rast jer grad potiče razvoj tamo blockchangere.com firesidepropertymanagement.com. Investitori sve više gledaju izvan tradicionalnih elitnih poštanskih brojeva i u ova “podcijenjena” područja radi boljih početnih prinosa. Komercijalna ulaganja: S obzirom na slabost uredskog sektora, snalažljivi investitori traže povoljne prilike . Kao što je navedeno, uredske zgrade prodane su uz velike popuste – neki vlasnici-korisnici (tvrtke koje kupuju vlastite zgrade) i fondovi privatnog kapitala kupili su uredske nekretnine po cijenama 30–50% nižim od vrhunca. Ova strategija računa na 5-10 godina oporavka potražnje za uredima. U međuvremenu, industrijske nekretnine i dalje su favorit institucionalnih investitora; konkurencija je žestoka za svaku logističku nekretninu koja se pojavi na tržištu, a kapitalizacijske stope u industrijskom sektoru su oko 4% zbog pouzdanosti najmoprimaca. Maloprodajni centri na dobrim lokacijama (posebno centri uz supermarkete ili oni u imućnim četvrtima) također se aktivno trguju, jer su se pokazali otpornima tijekom COVID-a. Sveukupno, obujam ulaganja u komercijalne nekretnine Bay Area-e u 2025. je manji nego prije pandemije , ali San Jose zauzima dobar udio u onome što se događa , jer se investitori okreću od problematičnog tržišta San Francisca prema relativno stabilnim izgledima South Baya.

S obzirom na slabost uredskog sektora, . Kao što je navedeno, uredske zgrade prodane su uz velike popuste – neki vlasnici-korisnici (tvrtke koje kupuju vlastite zgrade) i fondovi privatnog kapitala kupili su uredske nekretnine po cijenama 30–50% nižim od vrhunca. Ova strategija računa na potražnje za uredima. U međuvremenu, institucionalnih investitora; konkurencija je žestoka za svaku logističku nekretninu koja se pojavi na tržištu, a kapitalizacijske stope u industrijskom sektoru su oko 4% zbog pouzdanosti najmoprimaca. (posebno centri uz supermarkete ili oni u imućnim četvrtima) također se aktivno trguju, jer su se pokazali otpornima tijekom COVID-a. Sveukupno, , ali , jer se investitori okreću od problematičnog tržišta San Francisca prema relativno stabilnim izgledima South Baya. Povrati i rizici: Investitori u San Joseu suočavaju se s višim troškovima financiranja – kamatne stope na hipotekarne ili komercijalne kredite su oko 6–7%, što može premašiti prinos nekretnine i stvoriti negativnu polugu. To je smanjilo broj špekulativnih investitora i preprodavača u odnosu na prije nekoliko godina. Oni koji ostaju uglavnom su dugoročni vlasnici s gotovinom (koji su manje osjetljivi na kamate) ili kupci kroz 1031 zamjenu koji prebacuju dobitke od prodaja drugdje. Mnogi računaju da će tehnološki pogonjena ekonomija San Josea dugoročno održavati rast vrijednosti nekretnina. Doista, iskusni lokalni investitori napominju da je nekretnine u Silicijskoj dolini nadmašile većinu zemlje po rastu vrijednosti, i očekuju da će se to nastaviti sanjosespotlight.com. Uvijek postoji rizik od tehnološkog pada ili promjena politike (poput strože kontrole najamnina ili novih poreza na investitore) koji bi mogli umanjiti povrate. No, u 2025. godini, ulaganje u nekretnine u San Joseu i dalje se smatra sigurnom opcijom – to je oklada na jednu od najjačih regionalnih ekonomija na svijetu.

U sažetku, ulagački trendovi pokazuju bijeg prema kvaliteti i prilikama: novac se slijeva u područja i vrste nekretnina s najboljom kombinacijom trenutnog prihoda i budućeg potencijala (bilo da je riječ o novom prigradskom najmu ili prenamijenjenom uredskom/R&D kampusu). “Vruće” četvrti za investitore često se podudaraju s područjima gdje su usmjerena gradska razvojna nastojanja ili gdje priuštivost u odnosu na ostatak Silicijske doline sugerira prostor za rast. Iako povrati nisu tako visoki kao na jeftinijim tržištima Sun Belt-a, San Jose nudi nešto što mnogi gradovi nemaju: relativnu stabilnost i dokazani dugoročni rast, čineći ga ključnom metom za kapital u nekretninama u Kaliforniji.

Razvoj i građevinski projekti u tijeku

Razvoj nekretnina u San Joseu je na prekretnici u 2025. godini. Grad ima ambiciozne planove za nove stambene i mješovite zajednice, ali ekonomski izazovi su usporili tempo izgradnje u protekloj godini. Ipak, nekoliko značajnih projekata napreduje, a promjene u politici imaju za cilj omogućiti brži razvoj u bliskoj budućnosti.

Razvoj stanovanja: San Jose, kao i svi kalifornijski gradovi, pod pritiskom je da doda stambene jedinice (uz državne mandate za desetke tisuća jedinica do 2030.). Odobreni projekti postoje, ali izgradnja kasni. Zapravo, San Jose nije imao nijedan početak izgradnje višestambenih zgrada u 2024. – niti jedna nova zgrada s apartmanima ili kondominijima nije započela te godine localnewsmatters.org. Ova zapanjujuća statistika odražava kako su rastući troškovi gradnje, nedostatak radne snage i visoke kamatne stope učinili mnoge projekte neisplativima. Iako je gradski Odjel za planiranje odobrio mnogo jedinica, one često završe “na čekanju” dok ne dobiju financiranje localnewsmatters.org.

Kako bi se to suzbilo, gradski čelnici pokrenuli su Program inovativnog puta za projekte krajem 2023. localnewsmatters.org. Ovaj program daje poticaje investitorima za projekte s “izvanrednim koristima” – na primjer, one koji uključuju značajan udio pristupačnih stanova ili druge javne koristi – tako što zaobilazi određene urbanističke standarde, smanjuje poreze na gradnju i ukida neke naknade localnewsmatters.org. Cilj je ubrzati projekte u centru grada i drugim prioritetnim područjima. U travnju 2025. odobrena su prva dva projekta u sklopu ovog programa: kanadski investitor Westbank dobio je zeleno svjetlo za 1.492 stambene jedinice u dva nebodera u centru San Josea, zajedno s dva podatkovna centra na lokaciji localnewsmatters.org localnewsmatters.org. Grad je ukinuo neke naknade za pristupačnost i ublažio ograničenja visine kako bi omogućio realizaciju ovih projekata. Gradonačelnik Matt Mahan rekao je da San Jose ne smije dopustiti da zastarjela urbanistička pravila “stanu na put inovacijama koje bi danas mogle biti isplative” localnewsmatters.org, naglašavajući spremnost grada na fleksibilnost radi poticanja razvoja.

Izvan centra grada, brojni drugi stambeni projekti su u pripremi. U sjevernom San Joseu u tijeku je izgradnja velikog projekta mješovite namjene na bivšem poljoprivrednom zemljištu, koji će donijeti nekoliko stotina stanova i maloprodajnog prostora u to područje sanjosespotlight.com. Investitori poput SummerHill Homes grade nove višestambene komplekse u zonama koje su prije bile komercijalne (npr. projekt na adresi 210 Baypointe s više od 200 jedinica) sfyimby.com. Osim toga, postoji inicijativa za više modularnog stanovanja i kreativnih metoda gradnje: predložena modularna stambena zgrada na The Alameda dodala bi 174 jedinice na maloj parceli, pokazujući inovativan pristup povećanju gustoće stanovanja sfyimby.com.

Downtown West i kampusi velikih tehnoloških tvrtki: Slon u prostoriji je Googleov projekt Downtown West u blizini stanice Diridon – plan za novo urbano naselje mješovite namjene na 80 jutara, vrijedan više od 10 milijardi dolara (do 4.000 domova, uredi, trgovine, parkovi). San Jose je odobrio ovaj projekt 2021. uz veliku pompu realestate.withgoogle.com techxplore.com. Međutim, od 2025. godine, Downtown West je u neizvjesnosti. Početkom 2023. Google je zaustavio radove na lokaciji, a 2025. postoje izvještaji da je Google otkazao razvojno partnerstvo i preispituje svoje planove za nekretnine techxplore.com techxplore.com. Šire povlačenje tvrtke iz širenja uredskih prostora (zbog rada na daljinu i rezanja troškova) ugrožava obećano stanovanje – diljem Silicijske doline, Google je obećao zemljište za 15.000 domova (u San Joseu, Mountain Viewu, Sunnyvaleu), ali šest godina kasnije, nijedan od tih domova nije izgrađen techxplore.com. Google je čak dao naslutiti da bi mogao prodati dijelove svojih zemljišnih posjeda (npr. veliki teren u Mountain Viewu predviđen za 1.900 domova) techxplore.com. Ako se Google povuče, vizija Downtown Westa mogla bi biti znatno odgođena ili smanjena. Gradski dužnosnici ostaju optimistični da će se projekt nastaviti, ali to bi moglo zahtijevati nove partnere ili fazni pristup. Neizvjesnost oko ovog mega-projekta je nepoznanica za razvojni plan San Josea – mogao bi donijeti ogroman priljev stambenog i poslovnog prostora, ili ostati neostvaren plan godinama.

Izazovi u realizaciji projekata: Iskustvo San Josea odražava širi trend: mnogi odobreni projekti visoke gustoće “vrijednosno se inženjerski prilagođavaju” ili zamjenjuju planovima niže gustoće zbog troškovnih izazova. Investitori smatraju da se u uvjetima 2025. luksuzni neboder možda ne isplati, dok su gradnje gradskih kuća ili manjih projekata isplativije. Doista, diljem San Josea, prelaskom investitora s stanova/condosa na gradske kuće, izbrisano je procijenjenih 4.177 stambenih jedinica iz gradskog plana – te jedinice su bile odobrene, ali neće biti izgrađene prema izvornom planu techxplore.com. Ovo je značajan udarac za stambene ciljeve. Naglašava potrebu za intervencijama u politici i smanjenjem troškova kako bi se veliki projekti pokrenuli.

S pozitivne strane, regulatorno okruženje Kalifornije mijenja se u korist razvoja. U lipnju 2025. država je donijela reformu CEQA (Senatski zakon 131 i Zakonodavna skupština 130) kako bi pojednostavila ekološku reviziju sanjosespotlight.com. Projekti koji su popunjavanje (manje od 20 jutara, visine manje od 85 stopa i unutar zone) sada mogu zaobići određene zahtjeve CEQA-e sanjosespotlight.com. To znači da mnogi srednje veliki stambeni projekti u San Joseu više neće biti suočeni s godinama kašnjenja zbog tužbi ili opsežnih ekoloških izvješća. Gradonačelnik San Josea pozdravio je ove reforme, napominjući da je CEQA često bila “oružje” za zaustavljanje stanogradnje, te da sada projekti mogu biti odobreni upola brže u nekim slučajevima sanjosespotlight.com. Osim toga, postojeći zakoni poput SB 35 (koji ubrzava kvalificiranu pristupačnu stanogradnju) i AB 2011 (koji omogućuje stanogradnju na komercijalnim lokacijama po pravilu) počinju se koristiti u području zaljeva.

Gledajući unaprijed: Očekuje se da će se razvojni projekti znatno povećati u sljedećih nekoliko godina zahvaljujući ovim reformama i lokalnim inicijativama. San Jose je identificirao desetke lokacija s potencijalom i ima proaktivan pristup kako bi ispunio svoj državni cilj za stanogradnju (preko 60.000 jedinica za 2023.–2031.). Možda ćemo vidjeti kreativnije projekte poput prenamjene ureda u stanove (ako uredi ostanu nedovoljno iskorišteni) i javno-privatna partnerstva. Infrastrukturni projekti poput BART Silicon Valley proširenja (dovođenje BART vlakova u centar San Josea do otprilike 2030.) i elektrifikacije Caltraina također će potaknuti razvoj orijentiran na javni prijevoz duž tih koridora. Ukratko, 2025. je prijelazna godina: nakon usporene 2024., očekuje se oporavak gradnje, ali će biti potrebno nositi se s visokim troškovima. S novim zakonima koji smanjuju birokraciju i gradskim poticajima, San Jose se nada da će mnoge planirane projekte uskoro pretvoriti u radove na terenu.

Promjene politika i regulative koje utječu na tržište

Brojni razvoj politike i regulative u 2024.–2025. utječu na tržište nekretnina u San Joseu, s ciljem rješavanja stambene krize i zaštite stanovnika, ali i odgovora na ekonomske promjene. Ovo su ključne promjene:

CEQA ubrzavanje (2025.): Kalifornijski Zakon o zaštiti okoliša (CEQA) već se dugo navodi kao uzrok kašnjenja u razvoju. Sredinom 2025. Kalifornija je donijela reforme CEQA-e putem SB 131 i AB 130, koje značajno smanjuju zahtjeve za ekološkom procjenom za mnoge projekte sanjosespotlight.com. Posebno, projekti stanovanja na popunskim lokacijama na praznom urbanom zemljištu (do 20 jutara, do 26 metara visine) više ne zahtijevaju potpuna izvješća o utjecaju na okoliš ako su u skladu s postojećom urbanističkom regulativom sanjosespotlight.com. Ovo je velika pobjeda za gradove poput San Josea: to znači manje tužbi i brža odobrenja za zgrade srednje visine i druge urbane projekte. Gradski dužnosnici navode da su CEQA tužbe odgađale neke projekte za do dvije godine sanjosespotlight.com – pa bi ova reforma potencijalno mogla prepoloviti vrijeme odobravanja sanjosespotlight.com. Gradonačelnik San Josea Matt Mahan bio je glasni zagovornik, tvrdeći da se CEQA zloupotrebljavala za blokiranje potrebnog stanovanja sanjosespotlight.com. S reformama, grad kombinira državne promjene s lokalnim poticajima (poput oslobađanja od naknada kroz Inovativni put) kako bi ubrzao izgradnju stanova sanjosespotlight.com. Iako se ekološke udruge brinu zbog smanjenog sudjelovanja javnosti, opće je očekivanje da će San Jose doživjeti ubrzanje početka projekata kao rezultat pojednostavljenih pravila.

Kalifornijski Zakon o zaštiti okoliša (CEQA) već se dugo navodi kao uzrok kašnjenja u razvoju. Sredinom 2025. putem SB 131 i AB 130, koje sanjosespotlight.com. Posebno, projekti stanovanja na popunskim lokacijama na praznom urbanom zemljištu (do 20 jutara, do 26 metara visine) više ne zahtijevaju potpuna izvješća o utjecaju na okoliš ako su u skladu s postojećom urbanističkom regulativom sanjosespotlight.com. Ovo je velika pobjeda za gradove poput San Josea: to znači za zgrade srednje visine i druge urbane projekte. Gradski dužnosnici navode da su CEQA tužbe odgađale neke projekte za do dvije godine sanjosespotlight.com – pa bi ova reforma potencijalno mogla prepoloviti vrijeme odobravanja sanjosespotlight.com. Gradonačelnik San Josea Matt Mahan bio je glasni zagovornik, tvrdeći da se CEQA zloupotrebljavala za blokiranje potrebnog stanovanja sanjosespotlight.com. S reformama, grad kombinira državne promjene s lokalnim poticajima (poput oslobađanja od naknada kroz Inovativni put) kako bi ubrzao izgradnju stanova sanjosespotlight.com. Iako se ekološke udruge brinu zbog smanjenog sudjelovanja javnosti, opće je očekivanje da će kao rezultat pojednostavljenih pravila. Državni mandati za stanovanje i zoniranje: Kalifornija je donijela nekoliko zakona za nadjačavanje restriktivnog lokalnog zoniranja . SB 9 (na snazi od 2022.) omogućuje vlasnicima kuća da podijele parcele za jednu obitelj ili dodaju dvoetažne jedinice bez posebnih dozvola. U San Joseu je primjena SB 9 do sada bila spora (zbog visokih troškova izgradnje pomoćnih stambenih jedinica/dvoetažnih kuća), ali bi s vremenom mogla blago povećati gustoću u stambenim četvrtima. SB 10 (2022.) omogućuje gradovima donošenje uredbe za do 10 jedinica na parcelama blizu javnog prijevoza bez CEQA – San Jose to još nije u potpunosti iskoristio, ali bi mogao u budućnosti za koridore javnog prijevoza. Dodatno, AB 2011 (2022.) pojednostavljuje stanogradnju na komercijalnim (npr. trgovački centri) lokacijama; nekoliko projekata u San Joseu to istražuje, što bi moglo pretvoriti nedovoljno iskorištene maloprodajne parcele u stambene komplekse s ubrzanim (ministarskim) odobrenjem. Opći plan San Josea potiče rast kroz “urbana sela” – u biti unaprijed planirane džepove veće gustoće – a 2025. grad ažurira svoj Stambeni element kako bi pokazao državi kako će osigurati ~62.000 novih domova do 2031. To bi moglo uključivati prezoning nekih industrijskih ili niskogustoćnih područja u stambena i poticanje mješovite namjene blizu javnog prijevoza.

Kalifornija je donijela nekoliko zakona za . omogućuje vlasnicima kuća da podijele parcele za jednu obitelj ili dodaju dvoetažne jedinice bez posebnih dozvola. U San Joseu je primjena SB 9 do sada bila spora (zbog visokih troškova izgradnje pomoćnih stambenih jedinica/dvoetažnih kuća), ali bi s vremenom mogla blago povećati gustoću u stambenim četvrtima. omogućuje gradovima donošenje uredbe za do 10 jedinica na parcelama blizu javnog prijevoza bez CEQA – San Jose to još nije u potpunosti iskoristio, ali bi mogao u budućnosti za koridore javnog prijevoza. Dodatno, pojednostavljuje stanogradnju na komercijalnim (npr. trgovački centri) lokacijama; nekoliko projekata u San Joseu to istražuje, što bi moglo pretvoriti nedovoljno iskorištene maloprodajne parcele u stambene komplekse s ubrzanim (ministarskim) odobrenjem. potiče rast kroz “urbana sela” – u biti unaprijed planirane džepove veće gustoće – a 2025. grad ažurira svoj Stambeni element kako bi pokazao državi kako će osigurati ~62.000 novih domova do 2031. To bi moglo uključivati i poticanje mješovite namjene blizu javnog prijevoza. Kontrola najamnine i zaštita stanara: San Jose ima lokalnu uredbu o stabilizaciji najamnine koja pokriva stanove izgrađene prije 1979., ograničava godišnja povećanja najamnine (oko 5% maksimalno, vezano uz inflaciju) i pruža zaštitu od iseljenja. Iako je to još uvijek na snazi, zagovornici stanara tvrde da nije dovoljno jer isključuje novije zgrade. Na državnoj razini, aktivisti guraju Prop 33 (2024.) kako bi omogućili proširenje kontrole najamnine (u biti ukidanje ograničenja Costa-Hawkins zakona) sfgate.com. Ako birači to odobre, San Jose bi mogao proširiti kontrolu najamnine na novije jedinice ili čak najmove obiteljskih kuća, što bi značajno utjecalo na stanodavce i investitore. Odvojeno, AB 1482 (državni zakon o ograničenju najamnine) već ograničava povećanja najamnine na većini najma u Kaliforniji na ~10% godišnje – ali lokalno ograničenje u San Joseu je strože za starije jedinice. Tijekom pandemije, i državne i lokalne vlasti uvele su moratorije na iseljenje i programe pomoći za najamninu; većina njih je istekla, ali 2025. u gradu se raspravlja o uspostavi trajnog fonda za hitnu pomoć za najamninu za stanare koji se suoče s iznenadnim teškoćama. Zahtjevi za pristupačno stanovanje također oblikuju razvoj – San Jose i dalje zahtijeva da projekti po tržišnim cijenama uključe postotak stanova ispod tržišne cijene ili plate zamjenske naknade. Razmatra se ažuriranje ovih inkluzivnih stambenih politika kako bi se uravnotežilo poticanje razvoja s proizvodnjom pristupačnih jedinica.

San Jose ima lokalnu koja pokriva stanove izgrađene prije 1979., ograničava godišnja povećanja najamnine (oko 5% maksimalno, vezano uz inflaciju) i pruža zaštitu od iseljenja. Iako je to još uvijek na snazi, zagovornici stanara tvrde da nije dovoljno jer isključuje novije zgrade. Na državnoj razini, kako bi omogućili proširenje kontrole najamnine (u biti ukidanje ograničenja Costa-Hawkins zakona) sfgate.com. Ako birači to odobre, San Jose bi mogao proširiti kontrolu najamnine na novije jedinice ili čak najmove obiteljskih kuća, što bi značajno utjecalo na stanodavce i investitore. Odvojeno, već ograničava povećanja najamnine na većini najma u Kaliforniji na ~10% godišnje – ali lokalno ograničenje u San Joseu je strože za starije jedinice. Tijekom pandemije, i državne i lokalne vlasti uvele su i programe pomoći za najamninu; većina njih je istekla, ali 2025. u gradu se raspravlja o uspostavi trajnog fonda za hitnu pomoć za najamninu za stanare koji se suoče s iznenadnim teškoćama. također oblikuju razvoj – San Jose i dalje zahtijeva da projekti po tržišnim cijenama uključe postotak stanova ispod tržišne cijene ili plate zamjenske naknade. Razmatra se ažuriranje ovih inkluzivnih stambenih politika kako bi se uravnotežilo poticanje razvoja s proizvodnjom pristupačnih jedinica. Porezi i naknade: Krajem 2024. birači San Josea su odobrili (ili razmatrali) mjere koje utječu na ekonomiju nekretnina. Jedan primjer je komercijalna naknada za povezivanje na novu izgradnju ureda koja financira pristupačno stanovanje – San Jose ima takvu naknadu, i iako su uredski projekti usporeni, svaki oporavak bi donio naknade za stanovanje. Također se raspravljalo o porezu na prazne prostore na praznim prodajnim prostorima kako bi se obeshrabrile dugotrajne maloprodajne praznine u centru grada (po uzoru na SF), ali još nije implementiran. S druge strane, grad je smanjio neke naknade: ranije spomenuti Program inovativnog puta ukida određene poreze na izgradnju i naknade za parkove za kvalificirane projekte stanovanja u centru grada localnewsmatters.org. Ovo smanjenje troškova je namjerna politička mjera kako bi se razvoj učinio financijski održivim u okruženju visokih troškova.

Krajem 2024. birači San Josea su odobrili (ili razmatrali) mjere koje utječu na ekonomiju nekretnina. Jedan primjer je na novu izgradnju ureda koja financira pristupačno stanovanje – San Jose ima takvu naknadu, i iako su uredski projekti usporeni, svaki oporavak bi donio naknade za stanovanje. Također se raspravljalo o na praznim prodajnim prostorima kako bi se obeshrabrile dugotrajne maloprodajne praznine u centru grada (po uzoru na SF), ali još nije implementiran. S druge strane, grad je smanjio neke naknade: ranije spomenuti Program inovativnog puta za kvalificirane projekte stanovanja u centru grada localnewsmatters.org. Ovo smanjenje troškova je namjerna politička mjera kako bi se razvoj učinio financijski održivim u okruženju visokih troškova. Ekonomska i monetarna politika: Neizravno, odluke Federalnih rezervi i šire promjene ekonomske politike (poput novih saveznih ulaganja u infrastrukturu ili promjena poreznih zakona) također utječu na tržište San Josea. Na primjer, povećanja kamatnih stopa od strane Fed-a 2022.–23. imala su veliki utjecaj na hipotekarne stope i troškove građevinskih kredita, što je ohladilo tržište. Ulaskom u 2025. postoji neizvjesnost: očekivalo se da će Fed smanjiti stope, ali politička klima krajem 2024. (uključujući novu predsjedničku administraciju i razgovore o carinama koje bi mogle ponovno potaknuti inflaciju) dovela je u pitanje brzo smanjenje stopa sfgate.com. Ekonomski stručnjaci za stanovanje široko očekuju da će hipotekarne stope postupno pasti na oko 6% ili malo ispod do kraja 2025. sanjosespotlight.com, ali pogreške u politici to mogu promijeniti. Tržište San Josea je vrlo osjetljivo na ove makrofaktore zbog ekstremno visokih cijena – čak i mala smanjenja stopa mogu otključati značajnu kupovnu moć (i time potražnju). Lokalno, državni poticaji ili porezne olakšice za tehnološku industriju također mogu neizravno potaknuti tržište nekretnina poticanjem rasta zaposlenosti.

U sažetku, politički okvir za 2025. ide u smjeru razvoja stanovanja (kroz ubrzane dozvole i poticaje) i nastavka zaštite najmoprimaca (s mogućnošću proširenja kontrole najamnina). San Jose pokušava uravnotežiti ove mjere kako bi riješio nedostatak stanovanja bez odvraćanja ulaganja. Učinkovitost ovih politika postat će jasnija u sljedećih nekoliko godina: ako uspiju, San Jose bi mogao doživjeti prijeko potreban porast izgradnje stanova i blago smanjenje troškova stanovanja; ako ne, grad bi mogao nastaviti imati problema s postojećim stanjem visokih cijena i nedovoljne ponude.

Ekonomski čimbenici koji utječu na tržište

Nekretnine u San Joseu ne postoje u vakuumu – snažno su pod utjecajem šireg gospodarskog okruženja, od stanja tehnološke industrije do kamatnih stopa i migracijskih obrazaca. Od 2025. nekoliko ekonomskih čimbenika posebno je važno:

Zdravlje tehnološkog sektora: San Jose se nalazi u srcu Silicijske doline, pa uspjeh tehnoloških kompanija uvelike utječe na potražnju za stambenim i poslovnim nekretninama. Posljednjih nekoliko godina donijelo je usporavanje tehnološkog sektora i otpuštanja (posebno krajem 2022. i 2023., kada su kompanije poput Mete, Googlea itd. smanjivale broj zaposlenih). To je nakratko ohladilo tržište nekretnina 2023. godine jer su neki tehnološki radnici napustili regiju ili postali oprezniji. Do 2025. tehnološki sektor pokazuje mješovite signale. Podaci o zaposlenosti za područje San Jose-Sunnyvale-Santa Clara pokazuju da je broj radnih mjesta u informacijskom sektoru pao za oko 0,8% na godišnjoj razini kidder.com početkom 2025. – dakle, zapošljavanje u tehnološkom sektoru nije brzo raslo, ali je pad stabiliziran. Sektor profesionalnih/poslovnih usluga (koji uključuje mnoge tehnološke uloge) također je pao za oko 1,8% na godišnjoj razini kidder.com. Unatoč tim padovima, nezaposlenost u okrugu Santa Clara i dalje je vrlo niska (oko 3,9%) kidder.com, što znači da je šire tržište rada i dalje napeto. Mnogi otpušteni tehnološki radnici pronašli su nove poslove ili pokrenuli vlastite projekte, a ne-tehnološke industrije (poput zdravstva, napredne proizvodnje) su rasle.

Za tržište nekretnina, stabilan ali sporije rastući tehnološki sektor znači nema velikog priljeva novih kupaca/najmoprimaca, ali ni masovnog egzodusa. San Jose je doista zabilježio neto iseljavanje tijekom pandemije (jer su neki radnici preselili u jeftinija područja zahvaljujući radu na daljinu), ali taj se trend smirio do 2023. Zapravo, kako neki poslodavci pozivaju zaposlenike natrag u urede barem nekoliko dana tjedno, dio onih koji su otišli sada se vraća ili barem održava vezu s Bay Areom. Riznični kapital i osnivanje startupa porasli su početkom 2025. u odnosu na zatišje iz 2022., što bi moglo signalizirati budući rast zaposlenosti. Dodatno, AI boom (s kompanijama fokusiranim na umjetnu inteligenciju) koncentriran je u Silicijskoj dolini i mogao bi pokrenuti sljedeći val potražnje za uredima i stanovanjem. Ako kompanije poput Nvidije, Googlea (sa svojim AI inicijativama) i brojni AI startupi nastave zapošljavati, to će donijeti novu potražnju za stanovanjem u regiji. Sve u svemu, tehnologija je temeljni pokretač: kad ona kihne, tržište nekretnina dobije prehladu, a kad procvjeta, tržište nekretnina poludi. Trenutno smo na sredini – oprezno optimistični da je najgore od tehnološkog pada iza nas, ali čekamo jasan sljedeći procvat.

Kamatne stope i financiranje: Vjerojatno najveći pojedinačni faktor koji hladi tržište nekretnina u 2025. u usporedbi s ludilom iz 2021. su visoke kamatne stope. Hipotekarne stope koje su bile 3% u 2021. skočile su iznad 7% u 2022., a sredinom 2025. su u rasponu od 6,5–7% za 30-godišnje fiksne kredite sfgate.com. Ovo ima ogroman utjecaj: povećava mjesečne otplate hipoteke za stotine ili tisuće dolara, smanjujući ono što kupci mogu priuštiti. Pravilo: porast kamatne stope za 1% smanjuje kupovnu moć kupca za ~10%. Tako kupci u 2025. otkrivaju da se mogu kvalificirati za znatno manju kuću nego prije nekoliko godina. Visoke stope također stvaraju efekt “zaključavanja” za prodavatelje – otprilike 84% vlasnika kuća ima hipoteku ispod 6% u Kaliforniji sanjosespotlight.com, pa preseljenje i uzimanje novog kredita od 7% djeluje kao financijski gubitak. To je mnoge kuće zadržalo izvan tržišta, što doprinosi niskoj ponudi.

Gledajući unaprijed, ekonomisti široko očekuju da će kamatne stope postupno padati tijekom sljedećih 12-24 mjeseca. Nacionalna udruga agenata za nekretnine predviđa da će se stope zadržavati oko 6% u 2025. i možda pasti ispod te razine do kraja godine sanjosespotlight.com. Glavni ekonomist C.A.R.-a, Jordan Levine, optimističan je i sugerira da bi stope mogle doseći 5,9% do kraja 2025. sanjosespotlight.com. Ako se inflacija nastavi smirivati i Federalne rezerve počnu snižavati referentnu kamatnu stopu, stope na hipotekarne kredite će slijediti taj trend. Svako smanjenje stope vjerojatno će privući više kupaca na tržište (i potaknuti neke vlasnike da kupe veću nekretninu ili se presele, čime se povećava ponuda). Na primjer, kada su stope nakratko pale na niskih 6% krajem 2024., agenti su izvijestili o trenutnom porastu aktivnosti kupaca sfgate.com. Možemo očekivati ove “mini-utrke” u prodaji kad god stope padnu u 2025. sfgate.com. Valovi refinanciranja također se očekuju ako stope padnu ispod 5,5% – to bi moglo osloboditi više potrošačke moći za vlasnike (ili omogućiti investitorima da refinanciraju i možda ponovno ulože u nekretnine). S druge strane, ako inflacija poraste i stope ostanu visoke ili još porastu, tržište nekretnina bi moglo stagnirati ili oslabiti, jer bi pristupačnost bila još lošija. Vrijedi napomenuti da je čak i kamatna stopa od 5-6% povijesno normalna (50-godišnji prosjek u SAD-u je oko 8% sanjosespotlight.com), ali nakon desetljeća izuzetno niskih stopa, sadašnjim sudionicima to djeluje visoko.

Lokalno gospodarstvo i zaposlenost: Osim tehnologije, gospodarstvo San Josea ima koristi od raznolikosti poslodavaca – sveučilišta (San Jose State), zdravstva (širenje bolnica), obrambene tehnologije (Lockheed, itd.) i snažne baze malih poduzeća. Rast zaposlenosti u ne-tehnološkim sektorima pomogao je održati snažnu zaposlenost u regiji. Srednji prihod kućanstva u San Joseu iznosi oko 117.000 dolara, jedan od najviših u zemlji, i skromno raste svake godine. Ipak, ironično, to nije ni približno dovoljno za udobnu kupnju kuće ovdje (kao što pokazuju podaci o pristupačnosti). Bogatstvo stvoreno dionicama i udjelima u startupovima glavni je faktor koji unosi likvidnost na tržište nekretnina – npr. kada tvrtka izađe na burzu ili bude preuzeta, novopečeni bogati zaposlenici često kupuju ili nadograđuju domove. Tržište IPO-a bilo je sporo 2022.–24., ali se sprema ponovno otvoriti; nekoliko očekivanih IPO-a (poput Stripea ili Instacarta, ako to ne učine do 2025.) moglo bi stvoriti nove milijunaše i dovesti do kupnje luksuznih nekretnina. Dodatno, međunarodna imigracija (posebno tehnoloških stručnjaka) ponovno se pokreće, što podržava potražnju i za najmom i za kupnjom, osobito u zajednicama s velikom indijskom i kineskom populacijom tehnoloških profesionalaca u San Joseu.

S druge strane, troškovi života i čimbenici kvalitete života i dalje utječu na migracije. Bay Area bilježi određeni neto domaći odljev stanovništva – ljudi se sele u jeftinije savezne države – ali je to uvelike nadoknađeno useljavanjem iz inozemstva i prirodnim prirastom. Stanovništvo San Josea je blago palo tijekom pandemije, ali sada je uglavnom stabilno. Ako se trend rada na daljinu “Zoom-town” nastavi, neki bi radnici mogli odlučiti živjeti u slikovitim ili pristupačnim područjima (Lake Tahoe, Austin itd.) dok zadržavaju poslove u Silicon Valleyju, što bi moglo smanjiti lokalnu potražnju za stanovanjem. No, mnoge tvrtke otkrivaju da su produktivnost i obuka novih zaposlenika bolji uživo, pa bi djelomičan povratak mogao biti strukturni.

Troškovi i izgradnja: Još jedan ekonomski čimbenik je trošak izgradnje – materijala i rada. Troškovi gradnje u Bay Area su među najvišima na svijetu. U 2024.–25. inflacija materijala poput drva i čelika se smirila nakon ranijeg skoka, ali troškovi rada ostaju visoki zbog nedostatka radnika. Kvalificirane građevinske radne snage nedostaje, što povećava plaće i produžuje rokove. To izravno utječe na to koliko se novih stanova može izgraditi i po kojoj cijeni. Kao što je ranije spomenuto, okretanje developera projektima nižih troškova jedan je od odgovora techxplore.com. Rastući trošak kapitala (kamate na razvojne kredite) također je čimbenik – mnogi projekti koji su bili marginalno isplativi postali su neisplativi kad su kamate udvostručene. Ako Fed popusti i financiranje pojeftini, neki odgođeni projekti mogli bi se ponovno pokrenuti.

Makro trendovi: Na visokoj razini, nekretnine u San Joseu temelje se na nekoliko makro istina – poželjnosti života u Silicon Valleyju (zbog poslovnih prilika), oskudici zemljišta u izgrađenoj regiji i regulatornim složenostima Kalifornije. To stvara tendenciju da cijene dugoročno rastu brže od nacionalnog prosjeka. Ekonomski šokovi mogu uzrokovati kratkoročne korekcije (kao što se vidjelo početkom 2020. ili 2008.), ali povijesno se područje snažno oporavlja. Primjerice, tijekom ranog razdoblja pandemije neki su predviđali masovni egzodus iz gradova; doista, neki su se stanovnici preselili u predgrađa ili izvan države, ali do 2025. mnoga urbana tržišta su se oporavila i cijene kuća u San Joseu premašile su predpandemijski vrhunac. Kretanje tržišta i dalje će pratiti ciklus procvata i pada tehnološke ekonomije, ublažen ograničenom ponudom stanova.

Zaključno, ekonomska pozadina za nekretnine u San Joseu 2025. je oprezni optimizam. Učinkovitost tehnološke industrije i smjer kretanja kamatnih stopa dva su ključna čimbenika na koja treba obratiti pažnju. Uspješan tehnološki sektor i pad kamatnih stopa mogli bi ponovno snažno pokrenuti tržište (više prodaja i pritisak na rast cijena), dok bi recesija ili rast kamatnih stopa predstavljali prepreku. Za sada, lokalno gospodarstvo umjereno raste, nezaposlenost je niska, a prihodi visoki – sastojci koji podržavaju potražnju za stanovanjem čak i uz izazove pristupačnosti. Ova dinamična napetost između velike potražnje/bogatstva i visokih troškova definira tržište San Josea i tako će ostati i u narednim godinama.

Usporedni uvidi: San Jose u odnosu na okolna tržišta

Trendovi na tržištu nekretnina u San Joseu i odražavaju i odstupaju od onih u susjednim gradovima Bay Area poput San Francisca, Oaklanda i predgrađa Silicijske doline. Kupci, najmoprimci i investitori često uspoređuju ova tržišta. Evo kako se San Jose uspoređuje:

San Jose vs. San Francisco: Oba grada su glavna središta za posao u Bay Area s vrlo skupim stanovanjem, ali San Francisco je nedavno imao blaže tržište. Zillow predviđa blagi pad cijena za SF-ove nekretnine u 2025. (~–1,8%) , dok je San Jose uglavnom stabilan ili s blagim rastom (raspon –0,2% do +0%) sfgate.com. Posebno je tržište stanova u San Franciscu imalo problema s viškom jedinica i slabijom potražnjom tijekom pandemije, dok je San Jose (koji ima više obiteljskih kuća) bolje zadržao vrijednost. Pristupačnost je jednako izazovna u oba grada – srednje cijene u SF-u (~$1,3–1,4M) slične su onima u San Joseu i oba zahtijevaju visoke prihode. Međutim, SF je jače pogođen radom na daljinu . Njegova popunjenost ureda u centru je znatno niža nego u San Joseu, što je dovelo do praznih stanova/apartmana u nekim područjima i pada broja stanovnika. San Jose, budući da je više prigradski, nije doživio tako snažan urbani egzodus. Trendovi najma također su se razlikovali: najamnine u SF-u su zapravo pale ili ostale iste u 2024., dok su najamnine u San Joseu porasle za ~2–3% sfgate.com. To sugerira blagi pomak potražnje iz SF-a prema Silicijskoj dolini. Kulturalno, SF i dalje privlači neke (život u gradu, sadržaji), ali zabrinutost zbog kriminala i javne sigurnosti tamo je potaknula neke stanovnike da razmotre mjesta poput San Josea. Tržišta luksuznih nekretnina u oba grada su snažna – SF-ov luksuz (npr. vile u Pacific Heightsu) i luksuzne četvrti San Josea (Silver Creek estate i dr.) dobro se prodaju imućnim kupcima unatoč općim uvjetima sfgate.com. Ukratko, tržište San Josea u 2025. je stabilnije , dok je tržište San Francisca nestabilnije i u fazi oporavka. Mnogi smatraju da San Jose ima potencijal za rast (posebno ako se centar grada revitalizira), dok SF obnavlja povjerenje i popunjenost.

Oba grada su glavna središta za posao u Bay Area s vrlo skupim stanovanjem, ali Zillow predviđa blagi , dok je San Jose uglavnom stabilan ili s blagim rastom (raspon –0,2% do +0%) sfgate.com. Posebno je tržište stanova u San Franciscu imalo problema s viškom jedinica i slabijom potražnjom tijekom pandemije, dok je San Jose (koji ima više obiteljskih kuća) bolje zadržao vrijednost. Pristupačnost je jednako izazovna u oba grada – srednje cijene u SF-u (~$1,3–1,4M) slične su onima u San Joseu i oba zahtijevaju visoke prihode. Međutim, . Njegova popunjenost ureda u centru je znatno niža nego u San Joseu, što je dovelo do praznih stanova/apartmana u nekim područjima i pada broja stanovnika. San Jose, budući da je više prigradski, nije doživio tako snažan urbani egzodus. također su se razlikovali: najamnine u SF-u su zapravo u 2024., dok su sfgate.com. To sugerira blagi pomak potražnje iz SF-a prema Silicijskoj dolini. Kulturalno, SF i dalje privlači neke (život u gradu, sadržaji), ali zabrinutost zbog kriminala i javne sigurnosti tamo je potaknula neke stanovnike da razmotre mjesta poput San Josea. u oba grada su snažna – SF-ov luksuz (npr. vile u Pacific Heightsu) i luksuzne četvrti San Josea (Silver Creek estate i dr.) dobro se prodaju imućnim kupcima unatoč općim uvjetima sfgate.com. Ukratko, , dok je tržište San Francisca nestabilnije i u fazi oporavka. Mnogi smatraju da San Jose ima potencijal za rast (posebno ako se centar grada revitalizira), dok SF obnavlja povjerenje i popunjenost. San Jose vs. Oakland/East Bay: Istočno zaljevsko područje nudi pristupačniju alternativu okrugu Santa Clara. Srednja cijena kuće u Oaklandu (sredina 2025.) iznosi oko 759.000 USD – otprilike polovica cijene u San Joseu – a Oakland je zabilježio pad cijena od oko 13% na godišnjoj razini redfin.com. Zapravo, tržište nekretnina u Oaklandu se znatno ohladilo 2024. godine , s većom ponudom i duljim vremenom prodaje (29 dana naspram 20 u SJ) redfin.com redfin.com. Ovo djelomično odražava veće iseljavanje iz urbanog Oaklanda i veću ponudu u odnosu na potražnju. Ipak, apsolutne cijene u Oaklandu su niže , pa privlači neke kupce koji si ne mogu priuštiti South Bay. Četvrti u Istočnom zaljevu poput Fremonta, koji je bliže poslovima u Silicijskoj dolini, imaju više cijene (često oko 1,2 milijuna USD srednje vrijednosti), ali su i dalje općenito niže od San Josea za usporedive kuće. Razmatranja o putovanju na posao igraju ulogu: kada su cijene goriva visoke ili je promet loš, neki koji su se preselili u Istočni zaljev možda razmisle ponovno i pokušaju se približiti poslu u San Joseu, što povećava potražnju u South Bayu. Također, razlike u stopi kriminala i kvaliteti škola utječu na izbor: predgrađa San Josea percipiraju se kao da imaju bolje škole i sigurnost od Oaklanda, što sprječava obitelji iz Silicijske doline da se masovno presele u Istočni zaljev unatoč jeftinijem stanovanju. Što se tiče najma, najamnine u Oaklandu su zapravo pale oko 6% u 2024. (npr. najam jednosobnog stana oko 1.800 USD, znatno niže nego u San Joseu) reddit.com. Ovo ukazuje na slabiju potražnju u Oaklandu i možda da radnici koji mogu raditi na daljinu, a napustili su SF, nisu svi pohrlili u Oakland kao što se predviđalo – neki su napustili cijelu regiju. Nasuprot tome, populacija i potražnja za stanovanjem u San Joseu više su vezani uz vlastitu bazu zaposlenja (tehnološki poslovi koji se uglavnom ne sele drugdje). U konačnici, San Jose je skuplji, ali stabilniji , dok je Oakland jeftiniji, ali je doživio veću korekciju . Za investitore, nekretnine u Istočnom zaljevu možda nude bolje prinose od najma, ali San Jose nudi veću sigurnost dugoročnog rasta vrijednosti zbog koncentracije visokoplaćenih poslova.

Istočno zaljevsko područje nudi pristupačniju alternativu okrugu Santa Clara. – otprilike polovica cijene u San Joseu – a Oakland je zabilježio redfin.com. Zapravo, , s većom ponudom i duljim vremenom prodaje (29 dana naspram 20 u SJ) redfin.com redfin.com. Ovo djelomično odražava veće iseljavanje iz urbanog Oaklanda i veću ponudu u odnosu na potražnju. Ipak, , pa privlači neke kupce koji si ne mogu priuštiti South Bay. Četvrti u Istočnom zaljevu poput Fremonta, koji je bliže poslovima u Silicijskoj dolini, imaju više cijene (često oko 1,2 milijuna USD srednje vrijednosti), ali su i dalje općenito niže od San Josea za usporedive kuće. igraju ulogu: kada su cijene goriva visoke ili je promet loš, neki koji su se preselili u Istočni zaljev možda razmisle ponovno i pokušaju se približiti poslu u San Joseu, što povećava potražnju u South Bayu. Također, utječu na izbor: predgrađa San Josea percipiraju se kao da imaju bolje škole i sigurnost od Oaklanda, što sprječava obitelji iz Silicijske doline da se masovno presele u Istočni zaljev unatoč jeftinijem stanovanju. Što se tiče najma, (npr. najam jednosobnog stana oko 1.800 USD, znatno niže nego u San Joseu) reddit.com. Ovo ukazuje na i možda da radnici koji mogu raditi na daljinu, a napustili su SF, nisu svi pohrlili u Oakland kao što se predviđalo – neki su napustili cijelu regiju. Nasuprot tome, (tehnološki poslovi koji se uglavnom ne sele drugdje). U konačnici, , dok je . Za investitore, nekretnine u Istočnom zaljevu možda nude bolje prinose od najma, ali San Jose nudi veću sigurnost dugoročnog rasta vrijednosti zbog koncentracije visokoplaćenih poslova. Predgrađa Silicijske doline (Palo Alto, Cupertino itd.): Predgrađa sjeverno i zapadno od San Josea (Santa Clara, Sunnyvale, Mountain View, Cupertino, Palo Alto) nalaze se na istom tržištu okruga Santa Clara, ali imaju svoje nijanse. Općenito, ova mjesta su još skuplja od San Josea po kvadratnom metru, zahvaljujući vrhunskim školama ili blizini sjedišta velikih tvrtki (npr. Apple u Cupertinu, Stanford u Palo Altu). Na primjer, srednja cijena kuće u Palo Altu je znatno iznad 3 milijuna dolara, više nego dvostruko od San Josea. Ova predgrađa imaju vrlo ograničenu ponudu u bilo kojem trenutku – ljudi zadržavaju kuće zbog izvrsnih javnih škola i prestiža zajednice. U 2025. ova tržišta ostaju iznimno konkurentna: početnička kuća u Mountain Viewu ili Cupertinu često dobije desetke ponuda. San Jose konkurira ovim područjima svojom veličinom i raznolikošću – postoje pristupačnija područja u San Joseu koja su jeftinija od, recimo, cijena u Sunnyvaleu (npr. Istočni San Jose). No, za one kojima su prioritet škole, školski okruzi Cupertina ili Palo Alta su veliki mamac, što održava potražnju visokom bez obzira na šire tržište. Jedan usporedni uvid: dok je rast cijena u San Joseu usporio na ~5% na godišnjoj razini redfin.com, neka područja Silicijske doline i dalje su bilježila veće skokove zbog niske ponude (na primjer, Los Altos je navodno porastao ~10% na godišnjoj razini početkom 2025.). Dakle, mikrotržišta mogu nadmašiti prosjek. S druge strane, udaljena predgrađa San Francisca (npr. Tracy, Gilroy) doživjela su priljev radnika na daljinu tijekom pandemije, s velikim skokovima cijena, ali dio toga se sada povlači kako se vraća potreba za putovanjem na posao – ta rubna područja mogla bi stagnirati ili malo pasti kako se ljudi vraćaju bliže radnim mjestima. San Jose je negdje u sredini: urbaniji i naseljeniji od malih predgrađa, ali pristupačniji (relativno gledano) od elitnih gradova. Također ima više prostora za rast (posebno vertikalno u centru ili kroz popunjavanje praznina), dok su predgrađa poput Palo Alta izgrađena do kraja i strogo ograničavaju rast. To znači da bi San Jose mogao dodati ponudu i potencijalno ublažiti svoje cijene u budućnosti više nego ta mjesta s fiksnom ponudom.

Općenito, Bay Area je mozaik mikrotržišta. San Jose u 2025. godini posluje bolje od San Francisca u mnogim aspektima (manji pad cijena, stabilnija potražnja) i pokazuje veću otpornost cijena od Istočne obale zaljeva. Još je uvijek jeftiniji od ultra-bogatih enklava, ali dijeli izazov niske ponude. Za kupca ili investitora: San Jose nudi kombinaciju urbanog i prigradskog života s visokim cijenama, ali ako želite “jeftinije”, gledat ćete Istočnu obalu zaljeva; ako želite vrhunske škole ili status, možda ćete se rastegnuti do Palo Alta ili Los Gatosa. Mnogi ljudi donose ovakve odluke o kompromisu, zbog čega, primjerice, obitelji napuštaju stanove u SF-u kako bi kupile u San Joseu, ili IT-jevci preskaču San Jose i kupuju veće kuće u Walnut Creeku (Istočna obala zaljeva) za istu cijenu. Ovi tokovi će se nastaviti, ali središnja lokacija San Josea u Silicijskoj dolini daje mu trajnu prednost – ogromna baza radnih mjesta u blizini znači da će gotovo uvijek postojati potražnja za životom tamo.

Projekcije i prognoze za nadolazeće godine

Gledajući dalje od 2025., stručnjaci predviđaju da će tržište nekretnina u San Joseu doživjeti umjeren rast i postupne promjene umjesto ekstremnih oscilacija. Evo sinteze prognoza i mišljenja za sljedećih nekoliko godina:

Izgledi za cijene kuća: Gotovo svi glavni prognozeri predviđaju nastavak rasta cijena u San Joseu, ali sporijim, “normalnijim” tempom u odnosu na ludilo iz 2010-ih. Kalifornijsko udruženje agenata za nekretnine predviđa da će srednja cijena kuće u Kaliforniji porasti za otprilike 4–5% u 2025. sanjosespotlight.com, i slične jednoznamenkaste dobitke u 2026. Za sam San Jose, lokalni agenti za nekretnine očekuju da će vrijednosti kuća u Silicijskoj dolini i dalje “nadmašivati veći dio zemlje” u rastu cijena sanjosespotlight.com, s obzirom na ekonomsku snagu regije. Jedna investicijska stranica za nekretnine predviđa cijene u San Joseu +3% u 2025. i +4% u 2026. noradarealestate.com – što je otprilike u skladu s inflacijom. Nijedan vjerodostojan izvor ne predviđa potpuni pad ili veliki pad vrijednosti osim u slučaju velikog vanjskog šoka. Jedan od razloga: čak i ako potražnja oslabi, ograničena ponuda pruža donju granicu za cijene. Ipak, ako kamatne stope ostanu visoke ili dođe do recesije, cijene bi mogle stagnirati dulje vrijeme. Na primjer, Zillowov model predvidio je vrlo blagi pad u 2024., a zatim stagnaciju u 2025. u području zaljeva sfgate.com. No, do 2026.–2027., ako stope budu niže, većina očekuje da će cijene ponovno rasti nekoliko posto godišnje kako se tržište u potpunosti prilagodi postpandemijskim uvjetima.

Gotovo svi glavni prognozeri predviđaju u San Joseu, ali u odnosu na ludilo iz 2010-ih. Kalifornijsko udruženje agenata za nekretnine predviđa da će sanjosespotlight.com, i slične jednoznamenkaste dobitke u 2026. Za sam San Jose, lokalni agenti za nekretnine očekuju da će vrijednosti sanjosespotlight.com, s obzirom na ekonomsku snagu regije. Jedna investicijska stranica za nekretnine predviđa noradarealestate.com – što je otprilike u skladu s inflacijom. Nijedan vjerodostojan izvor ne predviđa potpuni pad ili veliki pad vrijednosti osim u slučaju velikog vanjskog šoka. Jedan od razloga: čak i ako potražnja oslabi, za cijene. Ipak, ako kamatne stope ostanu visoke ili dođe do recesije, dulje vrijeme. Na primjer, Zillowov model predvidio je vrlo blagi pad u 2024., a zatim stagnaciju u 2025. u području zaljeva sfgate.com. No, do 2026.–2027., ako stope budu niže, većina očekuje da će nekoliko posto godišnje kako se tržište u potpunosti prilagodi postpandemijskim uvjetima. Prodaja i zalihe: Glavni ekonomist Nacionalne udruge agenata za nekretnine Lawrence Yun istaknuo je da godine nakon izbora često bilježe porast prodaje kuća sanjosespotlight.com. Doista, on predviđa da će se obujam prodaje kuća u SAD-u povećati za 9% u 2025. sanjosespotlight.com kako kamatne stope budu padale i više nekretnina dolazilo na tržište. Lokalno, mogli bismo vidjeti sličan skok: okrug Santa Clara već je zabilježio porast aktivnosti kupaca krajem 2024. godine sanjosespotlight.com. Više vlasnika kuća moglo bi se odlučiti na prodaju u 2025.–2026. kako se budu osjećali ugodnije s idejom zamjene stare niske kamatne stope za novu kuću (posebno ako imaju dovoljno kapitala da pokriju troškove). I dalje se očekuje da će ponuda ostati relativno ograničena , međutim – nitko ne predviđa poplavu novih nekretnina koja bi stvorila tržište povoljno za kupce. Jedan pozitivan znak: udio hipotekarnih kredita s kamatama manjim od 4% postupno će se smanjivati tijekom vremena (ljudi refinanciraju, sele se itd.), čime se smanjuje efekt “zaključavanja”. Podaci Realtor.com-a pokazuju da je postotak hipotekarnih kredita ispod 6% pao s 89% na 84% u jednoj godini sanjosespotlight.com, što znači da se određena promjena ipak događa. Do 2026.–2027. možda će se kamatne stope normalizirati na oko 5%, a promet nekretninama povećati na uobičajene razine. Izgradnja novih kuća također će povećati ponudu, iako vjerojatno umjereno. Kalifornijski napori na izgradnji mogli bi donijeti rezultate nakon 2026. s tisućama stanova u izgradnji u području North First Street u San Joseu, centru grada i drugdje, koji će napokon biti dovršeni (ako se financiranje stabilizira). Sve u svemu, očekujte blago poboljšanu ponudu u narednim godinama , ali i dalje ispod razine uravnoteženog tržišta.

Glavni ekonomist Nacionalne udruge agenata za nekretnine Lawrence Yun istaknuo je da sanjosespotlight.com. Doista, on predviđa sanjosespotlight.com kako kamatne stope budu padale i više nekretnina dolazilo na tržište. Lokalno, mogli bismo vidjeti sličan skok: okrug Santa Clara već je zabilježio porast aktivnosti kupaca krajem 2024. godine sanjosespotlight.com. Više vlasnika kuća moglo bi se odlučiti na prodaju u 2025.–2026. kako se budu osjećali ugodnije s idejom zamjene stare niske kamatne stope za novu kuću (posebno ako imaju dovoljno kapitala da pokriju troškove). , međutim – nitko ne predviđa poplavu novih nekretnina koja bi stvorila tržište povoljno za kupce. Jedan pozitivan znak: udio hipotekarnih kredita s kamatama manjim od 4% postupno će se smanjivati tijekom vremena (ljudi refinanciraju, sele se itd.), čime se smanjuje efekt “zaključavanja”. Podaci Realtor.com-a pokazuju da je postotak hipotekarnih kredita ispod 6% pao s 89% na 84% u jednoj godini sanjosespotlight.com, što znači da se određena promjena ipak događa. Do 2026.–2027. možda će se kamatne stope normalizirati na oko 5%, a promet nekretninama povećati na uobičajene razine. također će povećati ponudu, iako vjerojatno umjereno. Kalifornijski napori na izgradnji mogli bi donijeti rezultate nakon 2026. s tisućama stanova u izgradnji u području North First Street u San Joseu, centru grada i drugdje, koji će napokon biti dovršeni (ako se financiranje stabilizira). Sve u svemu, očekujte , ali i dalje ispod razine uravnoteženog tržišta. Najamnine i tržište najma: Viši ekonomisti poput Chrisa Salviatija iz Apartment Lista predviđaju “nizak, jednoznamenkasti rast najamnina” koji će se nastaviti u Bay Area-i u bliskoj budućnosti sfgate.com. Za 2025. to vjerojatno znači povećanje najamnina oko 2–4%, slično kao 2024. Kako se veliki broj novih stanova na nacionalnoj razini smanjuje do kraja 2025., konkurencija za najam bi se mogla pojačati u 2026. Orphe Divounguy iz Zillowa predviđa strože tržište najma u drugoj polovici 2025. kada građevinski bum splasne, što bi potencijalno dalo iznajmljivačima veću moć određivanja cijena sfgate.com. U San Joseu bi najamnine mogle malo ubrzati ako populacija poraste, a kupnja kuća ostane nedostižna. Međutim, svako proširenje kontrole najamnina ili nova ponuda moglo bi to neutralizirati. Mnogi stručnjaci smatraju da će se trend nacije najmodavaca nastaviti – ako prvi kupci i dalje budu izvan dosega, nastavit će iznajmljivati, što održava potražnju visokom. Do 2030. najamnine u San Joseu vjerojatno će biti još više nego danas (osim u slučaju gospodarskog pada), iako će rast možda biti postupan iz godine u godinu.

Viši ekonomisti poput Chrisa Salviatija iz Apartment Lista predviđaju koji će se nastaviti u Bay Area-i u bliskoj budućnosti sfgate.com. Za 2025. to vjerojatno znači povećanje najamnina oko 2–4%, slično kao 2024. Kako se veliki broj novih stanova na nacionalnoj razini smanjuje do kraja 2025., u 2026. Orphe Divounguy iz Zillowa predviđa kada građevinski bum splasne, što bi potencijalno dalo iznajmljivačima veću moć određivanja cijena sfgate.com. U San Joseu bi najamnine mogle malo ubrzati ako populacija poraste, a kupnja kuća ostane nedostižna. Međutim, svako proširenje kontrole najamnina ili nova ponuda moglo bi to neutralizirati. Mnogi stručnjaci smatraju da će se – ako prvi kupci i dalje budu izvan dosega, nastavit će iznajmljivati, što održava potražnju visokom. Do 2030. najamnine u San Joseu vjerojatno će biti još više nego danas (osim u slučaju gospodarskog pada), iako će rast možda biti postupan iz godine u godinu. Poslovne nekretnine: Prognoze za uredska tržišta su oprezne. Većina komercijalnih posrednika smatra da će tek 2025.–2026. uredske praznine primjetno opasti . Tvrtke još uvijek procjenjuju svoje potrebe za prostorom; konsenzus je da je hibridni model rada tu da ostane , pa će ukupna potražnja za uredskim prostorom biti strukturno niža nego 2019. Neke prognoze sugeriraju da bi praznine u uredima u Bay Area-i mogle dosegnuti vrhunac oko 2024.–25., a zatim se polako oporavljati. JLL i druge tvrtke očekuju da će se praznine u uredima poboljšati za nekoliko postotnih bodova do 2026. , ali se neće vratiti na razine prije pandemije još mnogo godina (ako ikad). S druge strane, izgledi za industrijske nekretnine su jaki – Cushman & Wakefield očekuje da će praznine u industrijskim prostorima ostati ispod 6% i da će najamnine rasti u 2025. kako se ponuda apsorbira cushmanwakefield.com. Maloprodaja se predviđa da će ostati relativno stabilna; nešto nove maloprodajne gradnje pojavit će se u projektima mješovite namjene, ali bi praznine u maloprodaji mogle ostati u rasponu od 4-5% do 2025. Ako dođe do recesije, maloprodaja bi mogla oslabiti, ali u suprotnom je stabilna.

su oprezne. Većina komercijalnih posrednika smatra da će tek . Tvrtke još uvijek procjenjuju svoje potrebe za prostorom; konsenzus je da je , pa će ukupna potražnja za uredskim prostorom biti strukturno niža nego 2019. Neke prognoze sugeriraju da bi praznine u uredima u Bay Area-i mogle dosegnuti vrhunac oko 2024.–25., a zatim se polako oporavljati. JLL i druge tvrtke očekuju da će se , ali se neće vratiti na razine prije pandemije još mnogo godina (ako ikad). S druge strane, – Cushman & Wakefield očekuje da će i da će najamnine rasti u 2025. kako se ponuda apsorbira cushmanwakefield.com. se predviđa da će ostati relativno stabilna; nešto nove maloprodajne gradnje pojavit će se u projektima mješovite namjene, ali bi praznine u maloprodaji mogle ostati u rasponu od 4-5% do 2025. Ako dođe do recesije, maloprodaja bi mogla oslabiti, ali u suprotnom je stabilna. Ekonomske nepoznanice: Kamatne stope su najveća nepoznanica. Ako inflacija padne brže od očekivanog, Fed bi mogao agresivno smanjiti stope i hipoteke bi mogle pasti na niskih 5% ili čak visokih 4% do 2026. To bi vjerojatno pokrenulo naglo povećanje kupovine i rasta cijena – potencijalno vraćajući tržište u prodajnu groznicu. Neki optimistični scenariji predviđaju ponovno ubrzanje tržišta nekretnina krajem 2025. u tom slučaju. S druge strane, ako inflacija ostane tvrdoglava ili se gospodarstvo pregrije, stope bi mogle ostati visoke dulje, zadržavajući tržište u sporijem ritmu. Makroekonomske recesije su još jedna nepoznanica; neki ekonomisti brinu o blagoj recesiji krajem 2024. ili 2025. Povijesno gledano, recesije mogu ohladiti tržište nekretnina (manja prodaja, blagi pad cijena), ali s obzirom na manjak ponude, svaki pad cijena u San Joseu mogao bi biti minimalan i kratkotrajan.

su najveća nepoznanica. Ako inflacija padne brže od očekivanog, Fed bi mogao agresivno smanjiti stope i hipoteke bi mogle pasti na niskih 5% ili čak visokih 4% do 2026. To bi vjerojatno pokrenulo – potencijalno vraćajući tržište u prodajnu groznicu. Neki optimistični scenariji predviđaju ponovno ubrzanje tržišta nekretnina krajem 2025. u tom slučaju. S druge strane, ako inflacija ostane tvrdoglava ili se gospodarstvo pregrije, stope bi mogle ostati visoke dulje, zadržavajući tržište u sporijem ritmu. su još jedna nepoznanica; neki ekonomisti brinu o blagoj recesiji krajem 2024. ili 2025. Povijesno gledano, recesije mogu ohladiti tržište nekretnina (manja prodaja, blagi pad cijena), ali s obzirom na manjak ponude, svaki pad cijena u San Joseu mogao bi biti minimalan i kratkotrajan. Mišljenja stručnjaka: Lokalni stručnjaci za nekretnine često naglašavaju važnost dugoročnog pristupa. “Kupci bi trebali kupiti kada pronađu dom koji odgovara njihovim potrebama,” savjetuje predsjednik Udruženja agenata za nekretnine Santa Clara za 2025. godinu, umjesto da pokušavaju tempirati tržište sanjosespotlight.com. Logika je sljedeća: čak i ako su kamatne stope sada visoke, kasnije možete refinancirati, ali ne možete vratiti vrijeme i kupiti po jučerašnjim cijenama – a u Silicijskoj dolini, jučerašnje cijene obično su niže od sutrašnjih. Mnogi očekuju da će kada stope padnu ispod 6%, doći do mnogo odgođene kupnje većih domova (vlasnici koji mijenjaju za veće kuće itd.), što bi moglo povećati ponudu početnih domova, ali istovremeno povećati potražnju za domovima srednje klase sanjosespotlight.com. Prema anketama agenata za nekretnine, 2025. će biti prometnija od 2024., a 2026. bi se tržište moglo vratiti poznatijem ritmu sa sezonskim obrascima, pod uvjetom da ne dođe do većih šokova.

U sažetku, prognoza za tržište nekretnina u San Joseu je “oprezno optimistična.” Vjerojatno nas očekuju stabilne ili blago rastuće cijene nekretnina, polagano rastuća ponuda i obujam prodaje, najamnine koje nastavljaju umjereno rasti, i komercijalni sektor koji pronalazi stabilnost do 2026. Temeljni faktori tržišta San Josea – snažna zaposlenost, poželjna lokacija, ograničena zemljišta – sugeriraju da će ostati snažno. Era naglog rasta cijena možda je završila (za sada), ali isto tako i svaka ozbiljna prijetnja padu s obzirom na nedostatak stambenih jedinica. Većina stručnjaka očekuje uravnotežen, održiv put rasta u narednih nekoliko godina. Kako je jedan ekonomski stručnjak za stanovanje rekao, Bay Area u razdoblju 2025.–2027. vjerojatno će doživjeti “stabilan rast, rastuće prilike i stalne prilagodbe novim trendovima,” umjesto naglih promjena sfgate.com. Za kupce i prodavatelje to znači manje panike i više predvidljivosti – a za donositelje odluka, i dalje postoji imperativ za izgradnjom više stanova kako bi se zadovoljile buduće potrebe regije.

