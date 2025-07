Nekretnine u Torontu 2025: Procvat ili pad? Iznutra o iznenađujućim trendovima koji oblikuju tržište Toronta

Maloprodajni sektor – prilagodljiva otpornost: Maloprodajni nekretninski sektor Toronta pokazao se otpornijim nego što su neki očekivali, prilagođavajući se promjenjivim navikama potrošača i post-COVID svijetu. Stope slobodnih prostora na najatraktivnijim maloprodajnim lokacijama ostaju niske, a najamnine su uglavnom stabilne ili čak rastu u vrhunskim trgovačkim centrima blog.remax.ca. Značajan događaj bio je bankrot (ili smanjenje poslovanja) povijesne robne kuće Hudson’s Bay Company, što je moglo ostaviti velike praznine u trgovačkim centrima. Ipak, tržište je to uglavnom prihvatilo bez većih problema – prazni prostori robnih kuća popunjavaju se novim maloprodajnim i zabavnim sadržajima blog.remax.ca. Trgovački centri u GTA regiji se iznova osmišljavaju uključivanjem novih iskustava: dodaju restorane, kina, supermarkete, pa čak i stambene tornjeve na zemljištima trgovačkih centara blog.remax.ca. Najuspješniji trgovački centri u Torontu (poput Yorkdalea, Eaton Centra, Square Onea) i dalje prednjače u zemlji po produktivnosti prodaje, a za Yorkdale se navodi da ostvaruje više od 2.300 dolara po kvadratnom stopalu prodaje – daleko najviše u Kanadi blog.remax.ca. To govori o snazi dobro pozicionirane maloprodaje. U segmentu kvartovske maloprodaje, otvoreni trgovački centri s ključnim zakupcima (supermarketi, banke, ljekarne) vrlo su traženi među investitorima blog.remax.ca. Mnogi takvi centri također imaju potencijal za budući razvoj (dodavanje mješovite namjene), što ih čini još privlačnijima. Izazov je, međutim, ograničena ponuda kvalitetnih maloprodajnih lokacija – malo je novih maloprodajnih projekata, a postojeće nekretnine rijetko mijenjaju vlasnika. Općenito, maloprodajne najamnine u 2025. su stabilne i čak rastu u određenim koridorima, ali uspjeh ovisi o lokaciji i formatu. Maloprodaja u centru grada ponovno bilježi dobar promet pješaka kako se turizam i uredski radnici postupno vraćaju, dok se neki slabiji prigradski maloprodajni čvorovi još uvijek suočavaju s pritiscima e-trgovine. Izgledi za maloprodajni sektor u idućih nekoliko godina su oprezno optimistični: očekuje se daljnja integracija maloprodaje s drugim namjenama (tranzitni čvorišta, stanovanje) i fokus na iskustvene sadržaje kako bi se kupci zadržali u fizičkim trgovinama. Ako ne dođe do velike recesije, maloprodaja u Torontu bi trebala i dalje “ostati čvrsta” kao što je to bio slučaj 2024.–2025. blog.remax.ca, uz postupan rast najamnina i vrijednosti u najatraktivnijim segmentima.

Višestambene i najamne zgrade: Višestambene najamne nekretnine (stanovi) zaslužuju spomen u komercijalnom kontekstu, jer su sve važnija klasa imovine za investitore. U Torontu, namjenski građeni najamni stanovi imaju izuzetno snažnu potražnju – stopa slobodnih najamnih stanova u gradu je niska (oko 3% ili manje) blog.remax.ca urbanation.ca i najamnine su blizu rekordnih razina (više o tome u odjeljku o najmu ispod). To je izazvalo značajan interes za izgradnju novih najamnih zgrada, osobito kako se tržište stanova (condo) ohladilo. Doista, više od 700 novih najamnih jedinica započelo je izgradnju u Q1 2025. godine na području Toronta blog.remax.ca, čak i dok je broj novih stanova (condo) naglo pao. Investitore poput REIT-ova i mirovinskih fondova privlači stabilan novčani tok najamnina i naizgled beskonačna potražnja za najmoprimcima u Torontu. Izazov je što visoki troškovi izgradnje i kamatne stope otežavaju isplativost novih projekata. Sektor ima koristi od nekih državnih poticaja (poput povoljnog CMHC financiranja za najamne objekte), ali čak i tako, ekonomska računica je tijesna. Nedavni prijedlog vlade za ponovno uvođenje MURB programa (koji investitorima omogućuje otpis amortizacije najamnih zgrada od prihoda) mogao bi potaknuti više ulaganja ako bude usvojen blog.remax.ca. U međuvremenu, aktivnosti se nastavljaju: pipeline predloženih najamnih projekata dosegao je rekord u 2025., s oko 26.000 jedinica prijavljenih u Q1 – više nego dvostruko veći broj nego godinu ranije blog.remax.ca. To pokazuje da se developeri pozicioniraju za izgradnju više najamnih stanova ako se uvjeti poboljšaju. Za postojeće stambene zgrade, nešto blaži rast najamnina u 2025. (zbog povećanja ponude) nije umanjio interes investitora; štoviše, neki oportunistički kupci nadaju se kupnji starijih najamnih zgrada ili čak condo tornjeva za prenamjenu u najamne, računajući na dugoročnu potražnju za najmom u Torontu.

Tržište ulaganja i tokovi kapitala: Ulaganja u komercijalne nekretnine usporila su u 2025. u usporedbi s prethodnim godinama. Više kamatne stope donekle su povisile kapitalizacijske stope i učinile kupce opreznijima. Veliki institucionalni ulagači i REIT-ovi uglavnom su zaustavili velike akvizicije, osobito u rizičnijim segmentima poput uredskih prostora blog.remax.ca. Međutim, privatni ulagači i manje tvrtke selektivno su aktivni – primjerice, na tržištu maloprodajnih centara, lokalni ulagači agresivno traže svaki dostupni centar s trgovinom prehrambenih proizvoda kao glavnim zakupcem blog.remax.ca. Hotelski sektor također je doživio iznenađujući procvat: nakon pandemije, prihodi torontskih hotela snažno su se oporavili, a prodaja hotelskih nekretnina iznosila je 552 milijuna dolara u 2024. (povećanje od 173% u odnosu na 2023.) blog.remax.ca, čime je sektor ugostiteljstva nedavno postao iznimno uspješan. Taj se zamah nastavio i u 2025., s porastom turističkih i poslovnih putovanja koji su podigli popunjenost hotela i povjerenje ulagača. Ukupne vrijednosti komercijalnih nekretnina u Torontu niže su nego na vrhuncu (posebno uredski prostori, koji su znatno sniženi), ali tržište nije doživjelo masovne probleme ili prisilne prodaje. Kreditne institucije surađuju s vlasnicima nekretnina na produljenju rokova otplate umjesto ovrha, računajući na oporavak u srednjem roku. Izgledi za komercijalne nekretnine u Torontu u sljedećih nekoliko godina su oprezno optimistični za većinu sektora osim uredskih prostora. Industrijski i višestambeni sektor vjerojatno će i dalje biti najpoželjniji, maloprodaja bi se trebala postupno poboljšavati zajedno s gospodarstvom, a uredski prostori mogli bi trebati nekoliko godina (i možda drastične mjere poput prenamjene) za pravi oporavak. Ulagači s raspoloživim kapitalom u 2025.–2026. mogli bi pronaći privlačne prilike za kupnju u segmentima koji su najviše pogođeni (npr. stariji uredi spremni za prenamjenu ili stanovi iz problematičnih projekata) – ali takve investicije zahtijevaju strpljenje i strategiju dodane vrijednosti. Raznolika ekonomija Toronta i trend rasta znače da su dugoročne perspektive komercijalnih nekretnina pozitivne, ali uspjeh će ovisiti o odabiru pravog segmenta i imovine u ovom neujednačenom oporavku.

Trendovi na tržištu najma: Rastuće najamnine susreću novu ponudu

Nakon godina neprekidnog rasta najamnina, tržište najma u Torontu 2025. doživljava rijetko olakšanje za najmoprimce. Kombinacija značajne nove ponude i slabijeg tržišta preprodaje stanova dovela je do blagog popuštanja uvjeta najma u odnosu na iznimno napete uvjete iz 2022.–2023. Nemojte se zavaravati – Toronto je i dalje skup grad za najam i potražnja je i dalje visoka – ali najmoprimci napokon imaju nešto više pregovaračke moći nego u posljednje vrijeme.

Najamnine i nedavne promjene: Prosječna najamnina za stan ili apartman u Torontu se izravnala i čak blago smanjila na godišnjoj razini. U lipnju 2025. prosječna mjesečna najamnina u gradu iznosila je oko 2.587 dolara, otprilike 5% niže nego godinu ranije nesto.ca. Ovo je prvo godišnje smanjenje najamnina nakon dugotrajnog razdoblja brzih povećanja koja su kulminirala 2022. godine. Za usporedbu, jednosobni stanovi u prosjeku koštaju oko 2.200–2.400 dolara, a dvosobni oko 2.800–3.000 dolara u Torontu – i dalje vrlo visoko, ali više ne rastu iz mjeseca u mjesec. Prema Urbanationu, prosječne najamnine po kvadratnom metru u novijim zgradama namijenjenim najmu pale su za oko 2,2% na godišnjoj razini u prvom tromjesečju 2025. urbanation.ca, a kada se uračunaju poticaji (poput promocija s besplatnim mjesecom najma), efektivne najamnine pale su čak 7% u odnosu na prethodnu godinu urbanation.ca. Čak je i tržište najma stanova u kondominijima doživjelo zastoj: prosječne najamnine za stanove u kondominijima u GTA regiji pale su na godišnjoj razini četvrti kvartal zaredom početkom 2025. urbanation.ca. U suštini, žestoka inflacija najamnina iz proteklih nekoliko godina je stala, barem privremeno.

Porast ponude i stope praznih stanova: Ovo smirivanje najamnina uglavnom je uzrokovano povećanjem ponude. Toronto je doživio neviđeni val nove stambene ponude namijenjene najmoprimcima. Dovršetak izgradnje stanova za najam dosegao je najvišu razinu u posljednjih 30 godina početkom 2025. godine – samo u prvom tromjesečju otvoreno je više od 2.100 novih stanova namijenjenih isključivo najmu, što je povećanje od 173% u odnosu na prethodnu godinu urbanation.ca. Osim toga, tisuće novoizgrađenih kondominija (koji često završe u najamnom fondu) pojavilo se na tržištu. Priljev novih jedinica doveo je do povećanja stope praznih stanova s rekordno niskih razina. Stopa praznih stanova u cijelom gradu za novije najmove iznosila je oko 3,7% u Torontu (3,5% u cijelom GTA) u prvom tromjesečju 2025. godine, u odnosu na otprilike 2,5% godinu ranije i najvišu od sredine 2021. godine urbanation.ca. Iako je stopa praznih stanova od 3-4% i dalje relativno niska, predstavlja značajno popuštanje u odnosu na stope ispod 2% koje su bile uobičajene prije pandemije. Najmoprimci napokon imaju nešto više izbora: do prvog tromjesečja 2025. godine broj aktivnih oglasa za najam kondominija porastao je za 29% u odnosu na prethodnu godinu, što odgovara otprilike 1,4 mjeseca zaliha najma na tržištu (u usporedbi s manje od 1 mjeseca ponude povijesno) urbanation.ca. Vlasnici stanova, suočeni s većom konkurencijom, odgovorili su ponudom poticaja – Urbanation izvještava da je gotovo 2/3 zgrada namijenjenih najmu nudilo neki poticaj (poput jednog ili dva mjeseca besplatnog najma) početkom 2025. godine, dvostruko više nego godinu ranije urbanation.ca. Ove pogodnosti učinkovito smanjuju najamninu koju plaćaju najmoprimci i signaliziraju da su vlasnici zainteresirani da stanovi ostanu popunjeni.

urbanation.ca Međutim, ovo tržište najma možda neće dugo potrajati. Čimbenici koji su stvorili ovaj val ponude sada se okreću: više kamatne stope i troškovi izgradnje uzrokuju da investitori zaustave nove projekte. Početak izgradnje najamnih stanova u GTA pao je za 60% na godišnjoj razini u prvom tromjesečju 2025. (samo oko 731 jedinica je započela izgradnju) urbanation.ca, a ukupan broj najamnih stanova u izgradnji zapravo je pao na oko 21.800 jedinica – najniža razina u dvije godine urbanation.ca. U sektoru kondominija, mnogi planirani projekti se odgađaju ili otkazuju, što će ograničiti priljev novih kondominija u vlasništvu investitora za najam za nekoliko godina cmhc-schl.gc.ca. Konsenzus među analitičarima tržišta nekretnina je da će potražnja za najmom u Torontu nastaviti rasti (zahvaljujući imigraciji i rastu zaposlenosti), ali ponuda ne prati dugoročno. Trenutna povećana slobodna mjesta i stagnacija najamnina vjerojatno su privremeni prozor. Kako je rekao Shaun Hildebrand iz Urbanationa, “poboljšana pristupačnost (za najmoprimce) zahvaljujući nedavnom povećanju ponude… ne očekuje se da će još dugo trajati s obzirom na trenutni pad izgradnje.” urbanation.ca Drugim riječima, najmoprimci bi trebali iskoristiti predah u 2025. dok traje – do 2026. ili 2027. Toronto bi se mogao vratiti na vrlo zategnuto tržište najma ako se izgradnja ne ubrza.

Pregled tržišta najma: Tijekom sljedećih 3–5 godina, očekuje se da će rast najamnina ponovno započeti nakon ovog kratkog zatišja. Stanovništvo Toronta raste rekordnom brzinom i većina novopridošlih prvo iznajmljuje prije nego što kupi. Čak je i stopa slobodnih stanova od 3,5% niska za grad veličine Toronta – u mnogim svjetskim gradovima stopa od 5% smatra se uravnoteženom, pa je prema toj mjeri tržište najma u Torontu i dalje nedovoljno opskrbljeno. Blagi porast slobodnih stanova u 2025. vjerojatno će uskoro dosegnuti vrhunac, a do kraja 2025. ili 2026., pod uvjetom da gospodarstvo ostane stabilno, najamnine bi ponovno mogle početi rasti iznad inflacije. Jedan od potpornih čimbenika je politika: kontrola najamnina u pokrajini Ontario (koja ograničava povećanja najamnina za starije jedinice na razinu inflacije, a trenutno izuzima nove jedinice izgrađene nakon 2018.) mogla bi doživjeti prilagodbe. Vode se rasprave o proširenju kontrole najamnina na novije zgrade, ali do 2025. nisu uvedene nikakve promjene – dapače, kreatori politika oprezni su kako ne bi obeshrabrili izgradnju najma. Investitori u višestambene objekte klade se da će ozbiljan nedostatak stanova u Torontu i visoke prepreke za vlasništvo nad domom održati snažnu potražnju za najmom u doglednoj budućnosti. Doista, institucionalni investitori aktivno razvijaju ili kupuju stambene zgrade unatoč trenutnim pritiscima na kapitalizacijske stope, uvjereni da će najamnine to dugoročno opravdati. Za najmoprimce, svako poboljšanje pristupačnosti moglo bi biti privremeno osim ako vlade dramatično ne povećaju ponudu stanova. Tržište najma u Torontu je u osnovi tijesno, i ako se trenutni pad izgradnje ne preokrene, možda ćemo se 2025. prisjećati kao kratkog “predaha” prije nego što se kriza najma ponovno pogorša.

Vladine politike i propisi koji utječu na tržište

Vladina politika postala je ključan čimbenik na tržištu nekretnina u Torontu posljednjih godina, kako vlasti na svim razinama odgovaraju na zabrinutosti oko pristupačnosti, brzog rasta cijena i nedostatka stambene ponude. U 2025. godini, neke mjere politike i regulatorne promjene utječu na tržišne uvjete:

Ograničenja za strane kupce: Donositelji politika nastavili su ograničavati strani kapital na tržištu nekretnina. Savezni Zakon o zabrani kupnje stambenih nekretnina od strane ne-Kanađana (zabrana za strane kupce) stupio je na snagu 2023. godine i naknadno je produžen do 2026. kpmg.com. Ovaj zakon u suštini zabranjuje stranim pojedincima i tvrtkama kupnju stambenih nekretnina u Kanadi (uz ograničene iznimke), uklanjajući segment potražnje koji se često okrivljavao za rast cijena. Osim toga, u Ontariju je na snazi Porez na špekulacije nerezidenata (NRST) – porez od 25% na kupnju nekretnina od strane stranaca u pokrajini kpmg.com. A od 1. siječnja 2025. Grad Toronto uvodi vlastiti Općinski porez na špekulacije nerezidenata (MNRST) od 10% na strane kupce nekretnina u Torontu kpmg.com. Ove preklapajuće mjere znače da bi svaka strana pravna ili fizička osoba koja želi kupiti nekretninu u Torontu naišla na zabranu ili, ako bi nekako bila izuzeta, na efektivno 35% dodatnog poreza. Namjera je odvratiti nelokalnu špekulaciju i smanjiti investicijsku potražnju , dajući lokalnim stanovnicima veću šansu za vlasništvo. Prema većini izvještaja, aktivnost stranih kupaca u 2025. godini nije faktor – uglavnom je istisnuta s tržišta.

Donositelji politika nastavili su ograničavati strani kapital na tržištu nekretnina. Savezni (zabrana za strane kupce) stupio je na snagu 2023. godine i naknadno je produžen do kpmg.com. Ovaj zakon u suštini zabranjuje stranim pojedincima i tvrtkama kupnju stambenih nekretnina u Kanadi (uz ograničene iznimke), uklanjajući segment potražnje koji se često okrivljavao za rast cijena. Osim toga, u Ontariju je na snazi – porez od 25% na kupnju nekretnina od strane stranaca u pokrajini kpmg.com. A od 1. siječnja 2025. Grad Toronto uvodi vlastiti na strane kupce nekretnina u Torontu kpmg.com. Ove preklapajuće mjere znače da bi svaka strana pravna ili fizička osoba koja želi kupiti nekretninu u Torontu naišla na zabranu ili, ako bi nekako bila izuzeta, na efektivno 35% dodatnog poreza. Namjera je , dajući lokalnim stanovnicima veću šansu za vlasništvo. Prema većini izvještaja, aktivnost stranih kupaca u 2025. godini nije faktor – uglavnom je istisnuta s tržišta. Porezi na prazne kuće i investitore: Osim stranih kupaca, vlade su se usmjerile na domaće špekulante i prazne nekretnine. Toronto je 2022. godine uveo Porez na prazne kuće , koji naplaćuje 1% procijenjene vrijednosti godišnje na kuće koje su prazne više od 6 mjeseci (uz određene iznimke). Ova politika ima za cilj potaknuti investitore da iznajmljuju ili prodaju stanove, umjesto da ih drže praznima, čime se povećava efektivna ponuda stanovanja. Rani podaci pokazuju da su tisuće jedinica proglašene praznima i podliježu porezu – što je poticaj tim vlasnicima da unovče ili prodaju imovinu. Ontario je također povisio pokrajinski porez na prijenos zemljišta za investitore koji posjeduju više nekretnina (s progresivnim porezom na špekulacije u određenim slučajevima). U međuvremenu, savezna vlada je uvela Porez na nekorištene nekretnine (godišnji porez od 1% na prazne ili nedovoljno korištene nekretnine u vlasništvu stranih nerezidenata), što nadopunjuje ove napore. Zajedno, ovi porezi povećavaju trošak držanja praznih nekretnina i šalju poruku da su domovi namijenjeni za stanovanje ljudi, a ne kao investicija. Iako je teško točno izmjeriti učinak, anegdotalni dokazi sugeriraju da je više sekundarnih stanova stavljeno na tržište najma, a neki mali investitori prodaju nekretnine zbog viših troškova i strožih pravila.

Osim stranih kupaca, vlade su se usmjerile na domaće špekulante i prazne nekretnine. Toronto je 2022. godine uveo , koji naplaćuje 1% procijenjene vrijednosti godišnje na kuće koje su prazne više od 6 mjeseci (uz određene iznimke). Ova politika ima za cilj potaknuti investitore da iznajmljuju ili prodaju stanove, umjesto da ih drže praznima, čime se povećava efektivna ponuda stanovanja. Rani podaci pokazuju da su tisuće jedinica proglašene praznima i podliježu porezu – što je poticaj tim vlasnicima da unovče ili prodaju imovinu. Ontario je također povisio pokrajinski porez na prijenos zemljišta za investitore koji posjeduju više nekretnina (s progresivnim porezom na špekulacije u određenim slučajevima). U međuvremenu, savezna vlada je uvela (godišnji porez od 1% na prazne ili nedovoljno korištene nekretnine u vlasništvu stranih nerezidenata), što nadopunjuje ove napore. Zajedno, ovi porezi i šalju poruku da su domovi namijenjeni za stanovanje ljudi, a ne kao investicija. Iako je teško točno izmjeriti učinak, anegdotalni dokazi sugeriraju da je više sekundarnih stanova stavljeno na tržište najma, a neki mali investitori prodaju nekretnine zbog viših troškova i strožih pravila. Reforme zoniranja i inicijative za povećanje stambene ponude: Jedna od najvećih promjena u stambenoj politici je nastojanje da se poveća ponuda kroz izmjene zoniranja i brže odobravanje . Vlada Ontarija je Zakonom 23 (“More Homes Built Faster” Act iz 2022.) prisilila gradove da dopuste veću gustoću gradnje po pravilu. U skladu s tim, torontski propisi sada dopuštaju do četiri stambene jedinice (“plexes”) na stambenim parcelama u cijelom gradu , čime se zapravo ukida tradicionalno zoniranje isključivo za obiteljske kuće. Ova reforma zoniranja “missing middle” ima za cilj blago povećati gustoću naselja s dvojnim, trojnim i vrtnim kućicama. Iako se sporo prihvaća, s vremenom bi mogla značajno povećati ponudu. Pokrajina je također ograničila povećanja naknada za razvoj i smanjila pristojbe za pristupačno stanovanje kako bi potaknula izgradnju. Toronto je, sa svoje strane, privremeno zamrznuo naknade za razvoj na razini iz 2022. godine kako ne bi dodatno opteretio projekte blog.remax.ca, iako je to smanjilo prihode grada. Neka predgrađa poput Vaughana otišla su i dalje – Vaughan je smanjio naknade za razvoj za oko 50% za niske stambene objekte kako bi potaknuo novu izgradnju blog.remax.ca. Savezna vlada je pokrenula Housing Accelerator Fund , nudeći potpore općinama koje smanje birokraciju i povećaju broj novih stanova, a Toronto je bio među korisnicima (iako je od 2025. prozor za prijave zatvoren) blog.remax.ca. Također se govori o tome da bi savezna vlada mogla povezati sredstva za infrastrukturu s ciljevima gradova za izgradnju stanova. Svi ovi napori usmjereni su na jedno: rješavanje problema nedostatka ponude . Iako neće donijeti rezultate preko noći, tijekom sljedećih nekoliko godina ove promjene politike mogle bi umjereno povećati tempo dodavanja novih stambenih jedinica u Torontu, posebno u obliku višestambenih objekata, kuća u dvorištima i srednje visokih popunskih zgrada.

Jedna od najvećih promjena u stambenoj politici je nastojanje da se . Vlada Ontarija je prisilila gradove da dopuste veću gustoću gradnje po pravilu. U skladu s tim, , čime se zapravo ukida tradicionalno zoniranje isključivo za obiteljske kuće. Ova reforma zoniranja “missing middle” ima za cilj blago povećati gustoću naselja s dvojnim, trojnim i vrtnim kućicama. Iako se sporo prihvaća, s vremenom bi mogla značajno povećati ponudu. Pokrajina je također ograničila povećanja naknada za razvoj i smanjila pristojbe za pristupačno stanovanje kako bi potaknula izgradnju. Toronto je, sa svoje strane, kako ne bi dodatno opteretio projekte blog.remax.ca, iako je to smanjilo prihode grada. Neka predgrađa poput Vaughana otišla su i dalje – Vaughan je kako bi potaknuo novu izgradnju blog.remax.ca. Savezna vlada je pokrenula , nudeći potpore općinama koje smanje birokraciju i povećaju broj novih stanova, a Toronto je bio među korisnicima (iako je od 2025. prozor za prijave zatvoren) blog.remax.ca. Također se govori o tome da bi savezna vlada mogla povezati sredstva za infrastrukturu s ciljevima gradova za izgradnju stanova. Svi ovi napori usmjereni su na jedno: . Iako neće donijeti rezultate preko noći, tijekom sljedećih nekoliko godina ove promjene politike mogle bi umjereno povećati tempo dodavanja novih stambenih jedinica u Torontu, posebno u obliku višestambenih objekata, kuća u dvorištima i srednje visokih popunskih zgrada. Propisi o hipotekama i podrška zajmoprimcima: Na strani financiranja, regulatori su zadržali strogi test otpornosti na hipoteku, zahtijevajući od kupaca da se kvalificiraju na kamatne stope otprilike 2% iznad njihove stvarne stope. Ovo je ograničilo maksimalno zaduživanje i donekle obuzdalo potražnju. U 2025. Ured nadzornika financijskih institucija (OSFI) predložio je moguće dodatne restrikcije (poput ograničenja visokih omjera duga i pooštravanja uvjeta za varijabilne kredite), iako još nisu uvedena nova velika pravila. Cilj je osigurati stabilnost financijskog sustava s obzirom na visoku zaduženost kućanstava. Za kupce, posebno one koji prvi put kupuju, vlade su uvele neke programe podrške: novi račun za štednju za prvu nekretninu (FHSA) omogućuje Kanađanima da uštede do 40.000 dolara bez poreza za predujam; tu je i postojeći poticaj za kupce prvi put (zajednički kapitalni zajam) i pokrajinske olakšice na porez na prijenos nekretnina za nove kupce. Ovo pomaže u određenoj mjeri, ali s obzirom na cijene u Torontu, njihov je utjecaj ograničen. Jedna značajna politika koja pomaže investitorima/razvijateljima u 2025. su poboljšani programi CMHC osiguranja za najam – kroz program MLI Select, graditelji najma ili pristupačnih jedinica mogu dobiti osigurano financiranje s niskim kamatama, što je omogućilo realizaciju nekih projekata. Tu je i ranije spomenuti prijedlog za oživljavanje poreznih poticaja za najam iz 1970-ih MURB, koji bi investitorima u najam omogućio odbitak amortizacije od prihoda – ako se provede, mogao bi potaknuti izgradnju najma poboljšanjem isplativosti projekata blog.remax.ca. Na kraju, odluke Banke Kanade o kamatnim stopama vjerojatno su najveći “politički” faktor: nakon agresivnog povećanja na 5% u 2023. radi borbe protiv inflacije, Banka je prešla na smanjenje stopa u 2024.–25. kako je gospodarstvo oslabilo wowa.ca reuters.com. Do sredine 2025. referentna stopa iznosila je oko 2,75% reuters.com, a očekuju se daljnja umjerena smanjenja (možda na oko 2,0% do početka 2026.) reuters.com. Ovo monetarno popuštanje počelo je snižavati hipotekarne stope s njihovih vrhunaca, poboljšavajući pristupačnost za kupce i pružajući olakšanje onima koji obnavljaju kredite. Vladina politika – fiskalna, regulatorna i monetarna – i dalje će igrati ključnu ulogu u rezultatima stambenog tržišta Toronta. Ravnoteža koju kreatori politika traže je zahtjevna: rashladiti pretjerani rast cijena i špekulacije, a da se pritom ne sruši tržište ili zaustavi razvoj. Od 2025. svjedočimo kalibriranom pristupu: stroga ograničenja za nerezidentne kupce i prazne domove, poticaji za graditelje i postupno popuštanje monetarne politike kako bi se izbjeglo teško prizemljenje.

Ekonomski čimbenici koji utječu na tržište

Ekonomski temelji postavljaju pozadinu za tržište nekretnina u Torontu. U 2025. godini, niz ekonomskih čimbenika vuče tržište u različitim smjerovima:

Kamatne stope i inflacija: Okruženje kamatnih stopa doživjelo je zaokret od 180 stupnjeva u odnosu na prije nekoliko godina. U 2020.–2021. kupci su uživali u hipotekarnim stopama u rasponu od 1,5–2%; ali do 2023. Banka Kanade je povisila stope na ~5%, što je dovelo do toga da su 5-godišnje fiksne hipotekarne stope porasle na ~5,5–6%, a varijabilne stope još više. Ovaj šok s kamatama bio je glavni uzrok usporavanja tržišta nekretnina u razdoblju 2022.–2024., jer su viši troškovi zaduživanja smanjili pristupačnost. U 2025., međutim, inflacija je pala s prijašnjih vrhunaca, a Banka Kanade prešla je na smanjivanje stopa kako bi podržala gospodarstvo wowa.ca reuters.com. Tijekom protekle godine, Banka je smanjila svoju referentnu kamatnu stopu za 2,25 postotnih bodova (225 bps) reuters.com, a hipotekarni zajmodavci su sukladno tome snizili fiksne stope. Do sredine 2025., tipične 5-godišnje fiksne hipoteke u Torontu su oko sredine 4%, što je niže u odnosu na vrhunac iz 2023. (a neki konkurentni ponuđači nude čak i stope u visokom rasponu od 3% za dobro kvalificirane kupce). Ovo smanjenje troškova financiranja postupno vraća neke kupce na tržište i olakšava pritisak na sadašnje vlasnike koji obnavljaju hipoteke. Ipak, kamatne stope su i dalje znatno više nego u razdoblju izrazito niskih stopa krajem 2010-ih, pa je pristupačnost i dalje ograničena. Ako Banka Kanade nastavi s blagim smanjenjem – možda još 50–75 bps smanjenja do 2026., kako neki očekuju reuters.com – to će dodatno ojačati potražnju za nekretninama i kupovnu moć. Suprotno tome, svako ponovno ubrzanje inflacije ili drugi šok koji bi ponovno povisio stope predstavljao bi rizik za tržište. Za sada, osnovna ekonomska prognoza su stabilne do polako padajuće kamatne stope , što je poticajan čimbenik za buduću aktivnost na tržištu nekretnina.

Okruženje kamatnih stopa doživjelo je zaokret od 180 stupnjeva u odnosu na prije nekoliko godina. U 2020.–2021. kupci su uživali u hipotekarnim stopama u rasponu od 1,5–2%; ali do 2023. Banka Kanade je povisila stope na ~5%, što je dovelo do toga da su 5-godišnje fiksne hipotekarne stope porasle na ~5,5–6%, a varijabilne stope još više. Ovaj šok s kamatama bio je glavni uzrok usporavanja tržišta nekretnina u razdoblju 2022.–2024., jer su viši troškovi zaduživanja smanjili pristupačnost. U 2025., međutim, s prijašnjih vrhunaca, a Banka Kanade prešla je na wowa.ca reuters.com. Tijekom protekle godine, Banka je smanjila svoju referentnu kamatnu stopu za 2,25 postotnih bodova (225 bps) reuters.com, a hipotekarni zajmodavci su sukladno tome snizili fiksne stope. Do sredine 2025., tipične 5-godišnje fiksne hipoteke u Torontu su oko sredine 4%, što je niže u odnosu na vrhunac iz 2023. (a neki konkurentni ponuđači nude čak i stope u visokom rasponu od 3% za dobro kvalificirane kupce). Ovo smanjenje troškova financiranja postupno vraća neke kupce na tržište i olakšava pritisak na sadašnje vlasnike koji obnavljaju hipoteke. Ipak, kamatne stope su i dalje znatno više nego u razdoblju izrazito niskih stopa krajem 2010-ih, pa je pristupačnost i dalje ograničena. Ako Banka Kanade nastavi s blagim smanjenjem – možda još 50–75 bps smanjenja do 2026., kako neki očekuju reuters.com – to će dodatno i kupovnu moć. Suprotno tome, svako ponovno ubrzanje inflacije ili drugi šok koji bi ponovno povisio stope predstavljao bi rizik za tržište. Za sada, osnovna ekonomska prognoza su , što je poticajan čimbenik za buduću aktivnost na tržištu nekretnina. Rast zaposlenosti i prihoda: Tržište rada u Torontu bilo je prilično otporno, ali ne bez određenih slabosti. Ulaskom u 2025. godinu, grad se suočio s nekim preprekama: više kamatne stope usporile su građevinski i sektor nekretnina, a neke visoko vrednovane tehnološke tvrtke (koje su procvjetale tijekom pandemije) smanjile su broj zaposlenih. Osim toga, trgovinske napetosti između SAD-a i Kanade i carine početkom 2025. stvorile su neizvjesnost za izvozno orijentirane industrije reuters.com – zapravo, razgovori o trgovinskom ratu predvođenom SAD-om umanjili su poslovno povjerenje i mogli bi dovesti do gubitka radnih mjesta u proizvodnji i povezanim sektorima reuters.com. Ova situacija je blago povećala stopu nezaposlenosti u Torontu , koja se u 2025. kreće u rasponu od 6–7%, u usporedbi s otprilike 5–6% u 2019. Sporiji gospodarski rast učinio je kućanstva opreznijima kod velikih kupovina poput nekretnina reuters.com reuters.com. Ipak, gospodarstvo Toronta je veliko i raznoliko. Sektori poput financija, obrazovanja, državne uprave i usluga su stabilni i nastavljaju otvarati nova radna mjesta. Plaće rastu (djelomično zbog prilagodbi inflaciji), što pomaže prihodima da donekle prate troškove stanovanja. Ključni faktor koji treba pratiti je hoće li Kanada ući u recesiju krajem 2025. – neki ekonomisti upozoravaju da bi, ako se kamatne stope ponovno povise ili globalno gospodarstvo oslabi, mogla nastupiti blaga recesija, što bi privremeno naštetilo potražnji za nekretninama reuters.com. S druge strane, ako zaposlenost u Torontu ostane razmjerno stabilna (a podaci o zaposlenosti početkom 2025. su bili u redu), tada bi rast stanovništva i odgođena potražnja mogli brzo rezultirati većom prodajom nekretnina čim se povjerenje poboljša. U suštini, ravnoteža između sigurnosti zaposlenja i kamatnih stopa odredit će spremnost mnogih kupaca da uđu na tržište. U 2025. potrošači osjećaju određeni pritisak (veći troškovi života, sporiji rast plaća nakon inflacije), što pridonosi opreznom raspoloženju na tržištu nekretnina. Svako poboljšanje gospodarskog optimizma ili pad nezaposlenosti bio bi pozitivan signal za tržište nekretnina.

Tržište rada u Torontu bilo je prilično otporno, ali ne bez određenih slabosti. Ulaskom u 2025. godinu, grad se suočio s nekim preprekama: više kamatne stope usporile su građevinski i sektor nekretnina, a neke visoko vrednovane tehnološke tvrtke (koje su procvjetale tijekom pandemije) smanjile su broj zaposlenih. Osim toga, i carine početkom 2025. stvorile su neizvjesnost za izvozno orijentirane industrije reuters.com – zapravo, razgovori o trgovinskom ratu predvođenom SAD-om umanjili su poslovno povjerenje i mogli bi dovesti do gubitka radnih mjesta u proizvodnji i povezanim sektorima reuters.com. Ova situacija je blago povećala , koja se u 2025. kreće u rasponu od 6–7%, u usporedbi s otprilike 5–6% u 2019. Sporiji gospodarski rast učinio je kućanstva opreznijima kod velikih kupovina poput nekretnina reuters.com reuters.com. Ipak, gospodarstvo Toronta je veliko i raznoliko. Sektori poput financija, obrazovanja, državne uprave i usluga su stabilni i nastavljaju otvarati nova radna mjesta. Plaće rastu (djelomično zbog prilagodbi inflaciji), što pomaže prihodima da donekle prate troškove stanovanja. Ključni faktor koji treba pratiti je hoće li Kanada ući u recesiju krajem 2025. – neki ekonomisti upozoravaju da bi, ako se kamatne stope ponovno povise ili globalno gospodarstvo oslabi, mogla nastupiti blaga recesija, što bi privremeno naštetilo potražnji za nekretninama reuters.com. S druge strane, ako zaposlenost u Torontu ostane razmjerno stabilna (a podaci o zaposlenosti početkom 2025. su bili u redu), tada bi rast stanovništva i odgođena potražnja mogli brzo rezultirati većom prodajom nekretnina čim se povjerenje poboljša. U suštini, odredit će spremnost mnogih kupaca da uđu na tržište. U 2025. potrošači osjećaju određeni pritisak (veći troškovi života, sporiji rast plaća nakon inflacije), što pridonosi opreznom raspoloženju na tržištu nekretnina. Svako poboljšanje gospodarskog optimizma ili pad nezaposlenosti bio bi pozitivan signal za tržište nekretnina. Imigracija i rast stanovništva: Ogroman pozitivan pokretač za tržište nekretnina u Torontu je rekordna imigracija . Kanada je primila neviđenih ~1 milijun novih ljudi u 2022.–2023. (uključujući stalne stanovnike, nositelje radnih/dozvola za studij itd.), a ciljevi ostaju visoki – otprilike 500.000 novih stalnih imigranata godišnje u 2024. i 2025. Veliko područje Toronta privlači velik udio ovih novopridošlica kao najveće kanadsko tržište rada i središte za imigrante. Čak i sredinom 2024., rast stanovništva Toronta bio je oko 67% veći nego godinu prije storeys.com, što je zapanjujući porast. Iako postoje znakovi da bi tempo mogao blago usporiti (podaci za drugo tromjesečje 2024. pokazali su mali pad u odnosu na rekordno visoke stope rasta canada.ca), imigracija će povijesno gledano i dalje biti na visokoj razini. Ovaj priljev stvara ogromnu potražnju za stanovanjem , osobito na tržištu najma u početku. Procjenjuje se da je imigracija činila otprilike 10% ili više rasta cijena kuća od 2006.–2021. povećavajući potražnju instagram.com, a danas je taj učinak još izraženiji s obzirom na ogroman broj ljudi koji dolaze. Važno je napomenuti da je imigracija dugoročni pokretač potražnje: novi Kanađani ne kupuju kuću odmah, ali mnogi planiraju kupiti dom nakon nekoliko godina najma i prilagodbe. Dakle, ljudi koji dolaze 2023.–2025. pretvorit će se u dodatnu potražnju za kupnjom kuća kasnije tijekom 2020-ih. Kratkoročno, visoka imigracija pooštrava tržište najma (iako je nova izgradnja privremeno olakšala situaciju) i podupire formiranje kućanstava što je temelj apsorpcije stanovanja. Osim ako ne dođe do značajne promjene politike kojom bi se smanjili imigracijski ciljevi – što je tema političkih rasprava, ali nije provedeno do 2025. – tržište nekretnina u Torontu imat će rastuću bazu krajnjih korisnika. U razdoblju od 3–5 godina, to znači da čak i ako domaći ekonomski ciklusi uspore, rast stanovništva može pomoći održati potražnju za stanovanjem . To je jedan od razloga zašto stručnjaci ne predviđaju dugotrajan pad: ljudima su potrebne kuće. S druge strane, bez odgovarajuće ponude stanova, snažna imigracija može dodatno pogoršati pristupačnost (zbog čega neki pozivaju na bolje usklađivanje razine imigracije s planovima stanovanja). Za sada, međutim, snažna imigracija je temeljni pozitivan faktor za tržište nekretnina u Torontu, podupirući i tržište preprodaje i najma.

Ogroman pozitivan pokretač za tržište nekretnina u Torontu je . Kanada je primila neviđenih ~1 milijun novih ljudi u 2022.–2023. (uključujući stalne stanovnike, nositelje radnih/dozvola za studij itd.), a ciljevi ostaju visoki – otprilike u 2024. i 2025. Veliko područje Toronta privlači velik udio ovih novopridošlica kao najveće kanadsko tržište rada i središte za imigrante. Čak i sredinom 2024., rast stanovništva Toronta bio je oko 67% veći nego godinu prije storeys.com, što je zapanjujući porast. Iako postoje znakovi da bi tempo (podaci za drugo tromjesečje 2024. pokazali su mali pad u odnosu na rekordno visoke stope rasta canada.ca), imigracija će povijesno gledano i dalje biti na visokoj razini. Ovaj priljev stvara , osobito na tržištu najma u početku. Procjenjuje se da je imigracija činila otprilike 10% ili više rasta cijena kuća od 2006.–2021. povećavajući potražnju instagram.com, a danas je taj učinak još izraženiji s obzirom na ogroman broj ljudi koji dolaze. Važno je napomenuti da je imigracija dugoročni pokretač potražnje: novi Kanađani ne kupuju kuću odmah, ali mnogi planiraju kupiti dom nakon nekoliko godina najma i prilagodbe. Dakle, ljudi koji dolaze 2023.–2025. pretvorit će se u dodatnu potražnju za kupnjom kuća kasnije tijekom 2020-ih. Kratkoročno, visoka imigracija (iako je nova izgradnja privremeno olakšala situaciju) i podupire formiranje kućanstava što je temelj apsorpcije stanovanja. Osim ako ne dođe do značajne promjene politike kojom bi se smanjili imigracijski ciljevi – što je tema političkih rasprava, ali nije provedeno do 2025. – tržište nekretnina u Torontu imat će rastuću bazu krajnjih korisnika. U razdoblju od 3–5 godina, to znači da čak i ako domaći ekonomski ciklusi uspore, . To je jedan od razloga zašto stručnjaci ne predviđaju dugotrajan pad: ljudima su potrebne kuće. S druge strane, bez odgovarajuće ponude stanova, snažna imigracija može dodatno pogoršati pristupačnost (zbog čega neki pozivaju na bolje usklađivanje razine imigracije s planovima stanovanja). Za sada, međutim, snažna imigracija je temeljni pozitivan faktor za tržište nekretnina u Torontu, podupirući i tržište preprodaje i najma. Ostali čimbenici: Nekoliko dodatnih ekonomskih elemenata također zaslužuje spomen. Povjerenje potrošača u 2025. je mlako – ankete pokazuju da su ljudi zabrinuti zbog troškova života, ali mnogi su optimistični u pogledu dugoročnih izgleda u rastućem gradu poput Toronta. Kreditni uvjeti su također faktor: banke su malo pooštrile kreditiranje, posebno za investitore i one sa slabijom kreditnom sposobnošću, ali općenito je kredit dostupan kvalificiranim kupcima, a razlike u hipotekama su normalne. Globalni ekonomski trendovi, poput zdravlja kineskog gospodarstva ili cijena nafte, mogu neizravno utjecati na Toronto (npr. kroz investitorski sentiment ili uspjeh kanadskog sektora resursa), ali lokalno tržište nekretnina uglavnom je vođeno domaćim kamatnim stopama i migracijom. Još jedan lokalni faktor: gradske financije. Toronto se suočava s proračunskim manjkovima, a način na koji ih rješava (potencijalno kroz veće poreze na imovinu ili naknade) mogao bi utjecati na trošak vlasništva nad nekretninom. Značajno povećanje poreza na imovinu, primjerice, moglo bi blago utjecati na cijene, iako su porezne stope na imovinu u Torontu trenutno među najnižima u Ontariju. Ukratko, ekonomsko okruženje u 2025. obilježeno je visokim rastom stanovništva, ali skromnim ukupnim rastom BDP-a, s gospodarstvom u kasnoj fazi ciklusa. Kamatne stope – ključna varijabla – su u padu, što bi postupno trebalo potaknuti tržište nekretnina, ali kupci su i dalje osjetljivi na cijene i zaposlenje. Tržište nekretnina u Torontu ne postoji u vakuumu: ono je isprepleteno s ovim širim ekonomskim tokovima, a sljedećih nekoliko godina oblikovat će uspješnost Kanade u postizanju mekog prizemljenja i održavanju povjerenja među njenim brzo rastućim stanovništvom.

Investicijske prilike i izazovi

Za investitore, bilo u stambene ili komercijalne nekretnine, tržište Toronta 2025. predstavlja krajolik i privlačnih prilika i značajnih izazova. Dani lakih, brzih dobitaka na cijenama su prošli (za sada), pa su promišljena strategija i pažljiv odabir imovine od presudne važnosti.

Prilike u stambenom sektoru: Ohlađeno tržište često je prilika za iskusne investitore. Cijene stambenih nekretnina povukle su se s najviših razina, a motivirani prodavatelji znače da investitori mogu pregovarati o boljim uvjetima. Za one koji žele ulagati u najam nekretnina, ovo tržište kupaca u kombinaciji s nešto nižim cijenama nudi povoljnije ulazne točke. Posebno, obiteljske kuće u pristupačnim predgrađima ili novim četvrtima predstavljaju priliku: potražnja za obiteljskim najmovima je jaka, a s novim politikama koje dopuštaju dupleks/fourplex u zonama koje su prije bile namijenjene samo za obiteljske kuće, investitor može pretvoriti kuću u više najamnih jedinica i tako povećati prinos. Četvrti u vanjskom prstenu GTA (Durham, dijelovi Peel ili York regije) koje su doživjele snažan rast sada su se donekle ispravile – investitori s dugoročnom vizijom mogli bi ciljati na njih zbog vrijednosti. Novčani tok u stambenim nekretninama također se poboljšava zbog visokih najamnina; iako su cijene visoke, najamnine u Torontu su porasle za otprilike 20–30% u posljednjih nekoliko godina, pa su prinosi od najma, iako još uvijek nisu sjajni, nešto bolji u odnosu na cijene. Ako investitor može upravljati višim troškovima financiranja (možda korištenjem većih predujmova ili alternativnih zajmodavaca), može osigurati nekretnine koje će vjerojatno rasti u vrijednosti kad ciklus krene prema gore. Još jedan pristup: kupnja kondominijskih jedinica iz prisilnih prijenosa ili od investitora koji izlaze s tržišta. Neki investitori u kondominije koji su kupili u fazi pregradnje na vrhuncu sada se suočavaju sa zatvaranjem; oportunistički kupac mogao bi preuzeti prijenos po sniženoj cijeni ili kupiti novoizgrađeni kondominij od investitora koji samo želi izaći. Ove situacije mogu rezultirati kupnjom ispod tržišne vrijednosti. Također, male stambene zgrade s više jedinica (poput trokatnice ili male stambene zgrade) su tražene, ali ako pronađete neku s praznim stanovima ili potrebom za renoviranjem, možete dodati vrijednost i iskoristiti ekonomiju razmjera u upravljanju. Vrijedi spomenuti i državnu podršku: programi poput CMHC-ovog MLI Select mogu omogućiti investitorima povoljnije financiranje za najamne nekretnine ako uključe pristupačne jedinice ili zelene značajke, čime se poboljšava održivost projekta. Nadalje, ako savezna vlada vrati MURB poticaje (koji omogućuju investitorima u najamne zgrade da otpišu amortizaciju) blog.remax.ca, to bi moglo značajno povećati neto povrat na stambena ulaganja, praktički dajući investitorima poreznu olakšicu za osiguravanje najma.

Izazovi u stambenim ulaganjima: Unatoč nižim cijenama, izazova za stambene investitore ima mnogo. Najveći su visoki troškovi držanja: kamatne stope, iako niže nego na vrhuncu, i dalje su oko 4–5% za investicijske hipotekarne kredite, što je u mnogim slučajevima više od kapitalske stope nekretnine. To znači da će mnoge nekretnine imati mjesečni gubitak (negativni novčani tok) osim ako investitor ne uloži vrlo veliki predujam ili ne naplaćuje najvišu tržišnu najamninu. Matematika je teška: na primjer, za duplex od 1 milijun dolara uz 5% kamate i 20% predujma, otplata kredita znatno premašuje prikupljenu najamninu. Dakle, investitori trebaju ili više vlastitog kapitala ili moraju prihvatiti kratkoročni negativni novčani tok, računajući na dugoročnu aprecijaciju. Uvjeti kreditiranja su također stroži – banke detaljno provjeravaju prihod od najma i mogu zahtijevati veće predujmove za investitore. Još jedan izazov su propisima zaštićeni najmoprimci u Ontariju. Snažna kontrola najamnina na starijim jedinicama znači da, ako kupite zgradu s dugoročnim najmoprimcima, najamnine mogu biti znatno ispod tržišnih i imate ograničenu mogućnost povećanja (samo oko 2,5% godišnje prema provincijskim smjernicama za postojeće najmoprimce). Deložacija zbog renovacije ili osobne upotrebe strogo je regulirana, pa su “value-add” strategije složenije i ponekad sporne. Osim toga, novi gradski propisi poput poreza na prazne stanove znače da investitori plaćaju kazne ako je jedinica prazna (ograničava fleksibilnost), a gradske mjere za ograničavanje kratkoročnog najma (Airbnb) uklonile su tu opciju visokog prihoda u mnogim kondominijima. Jednostavno rečeno, doba “kupi bilo koji stan, iznajmljuj ga na Airbnb-u i zaradi bogatstvo” je prošlo – investitori sada moraju poslovati u reguliranijem okruženju najma usmjerenom na dugoročne najmoprimce. Tu je i tržišni rizik: mogu li cijene još pasti? Ako netko vjeruje pesimističnijim prognozama (recimo, još 5–10% pada u 2025.), investitor koji sada kupuje mogao bi kratkoročno vidjeti pad vlastitog kapitala. Za visoko zadužene investitore to je rizik ako uskoro refinanciraju ili prodaju. Stoga je stambeno ulaganje u 2025. dugoročna igra temeljnih vrijednosti – radi se o kupnji kvalitetnih nekretnina po razumnoj cijeni, s planom zadržavanja kroz sve kratkoročne turbulencije, uz pažljivo upravljanje novčanim tokom.

Prilike u komercijalnom sektoru: Komercijalne nekretnine nude različite prilike. Na primjer, tržište uredskih prostora u problemima moglo bi biti prilika za kontrarne investitore da kupe vrhunske nekretnine u centru grada po relativno povoljnoj cijeni. Vrijednosti uredskih tornjeva značajno su se ispravile (dvoznamenkasti postotni padovi za B-klasu zgrada, prema nekim procjenama), a neki vlasnici pod financijskim pritiskom mogli bi prodavati. Investitor s planom za prenamjenu – recimo, pretvaranje stare uredske zgrade u mješovite apartmane ili medicinski centar – mogao bi iskoristiti niske troškove akvizicije i potencijalnu buduću dobit nakon što se nekretnina prenamijeni. Grad i pokrajina također razmatraju poticaje za prenamjenu ureda (pojednostavljena odobrenja, možda i potpore), što bi moglo ojačati takve projekte. Drugo područje je urbana maloprodaja: dok su najbolji trgovački centri čvrsto u rukama vlasnika, određeni broj maloprodajnih nekretnina u glavnim ulicama ili starijih traka centara mogao bi biti dostupan od vlasnika koji žele izaći iz posla. S obzirom na otpornost najamnina u dobrim lokacijama, ove nekretnine mogu pružiti stabilan prihod i potencijal za prenamjenu (npr. dodavanje stambenih jedinica iznad maloprodajnog centra). Industrijske i logističke nekretnine i dalje su vrlo tražene – svaki investitor koji može pronaći komad zemljišta s industrijskom namjenom ili mali skladišni kondominij može iskoristiti snažnu potražnju poduzeća. Mali industrijski kondominiji, primjerice, popularni su među obrtnicima i malim tvrtkama te mogu donijeti dobre prinose. U višestambenom komercijalnom prostoru (veće stambene zgrade), prilika je malo jer ih svi žele, ali ako se pronađe neka (možda starija srednje visoka zgrada s odgođenim održavanjem), investitor može financirati poboljšanja kroz CMHC programe i uživati vrlo nizak rizik od praznih stanova. Kao što je spomenuto, sektor hotela doživljava procvat; dok su veliki hoteli u centru grada institucionalne investicije, manji boutique hoteli ili lokacije za prenamjenu motela na periferiji Toronta mogli bi predstavljati nišne prilike, prateći val turizma. Građevinsko zemljište je još jedan kut gledanja – sa sporijim tržištem, vrijednosti zemljišta su pale s vrhunca; graditelj/investitor koji kupi zemljište 2025.–26. uz popust mogao bi dobro tempirati početak projekta kad tržište ponovno ojača za nekoliko godina. Na kraju, svaka komercijalna nekretnina sa snažnim ESG (okolišni, društveni i upravljački) karakteristikama (poput energetski učinkovitih zgrada ili projekata pristupačnog stanovanja) mogla bi omogućiti posebna financiranja ili potpore, što dodatno jača investicijsku tezu.

Izazovi u komercijalnim ulaganjima: Komercijalni sektor nije bez svojih glavobolja. Visoke kamatne stope snažno pogađaju komercijalne projekte – kapitalizacijske stope su porasle, vrijednosti su smanjene, a refinanciranje postojećih nekretnina može biti nezgodno. Primjer ureda je dvosjekli mač: iako su jeftini, investitor bi mogao “uhvatiti padajući nož” ako se popunjenost ne poboljša. Nositi napola praznu zgradu s dugom je bolno, pa bi samo oni s dubokim džepom i jasnim planom prenamjene trebali ulaziti u to. Regulatorne prepreke također mogu ometati određene value-add strategije; primjerice, prenamjena ureda u stambene prostore zvuči odlično, ali pravila o zoniranju, građevinski propisi i pravila o preseljenju stanara (ako je zgrada djelomično popunjena) su složena. U maloprodaji je izazov promjena potrošačkih navika – e-trgovina je tu da ostane, pa investitor mora biti siguran da maloprodajna nekretnina ima održiv miks zakupaca ili buduće alternativne namjene. Izazov industrijskog sektora često je niska isplativost – cijene su toliko narasle da su kapitalizacijske stope vrlo niske (3-4%), a s financiranjem po sličnim ili višim stopama, razlika je mala. U suštini, kladite se na rast najamnina i dugoročnu aprecijaciju, što će se vjerojatno dogoditi, ali zahtijeva strpljenje. Ključni izazov kod višestambenih zgrada je konkurencija – teško je pronaći ponude koje već nisu savršeno cijenjene s obzirom na to da svaki institucionalni investitor želi stanove. Ako i pronađete takvu, možda je to zato što ima problema (kontrola najamnine ograničava rast, potrebni su veliki kapitalni popravci itd.). Likvidnost u komercijalnim nekretninama također je smanjena – manje je kupaca u 2025., pa ako sada investirate, budite spremni držati nekretninu dulje jer je bazen kupaca za preprodaju manji u okruženju visokih kamata. Troškovi izgradnje i dalje su visoki, pa svaki razvoj ili veća obnova nosi rizik prekoračenja troškova. Također vidimo više poreze na nekretnine i troškove komunalija za komercijalne nekretnine, što smanjuje neto operativni prihod. Na primjer, komercijalne porezne stope u Torontu su više nego za stambene nekretnine, a ako grad poveća poreze kako bi pokrio proračunske rupe, to izravno utječe na povrat investitora. Konačno, makro rizici poput moguće recesije naštetili bi komercijalnim zakupcima (povećali bi se neplaćanja, praznine), pa investitor mora biti konzervativan u procjenama i imati novčane rezerve.

Zaključno, tržište Toronta 2025. investitorima nudi priliku za kupnju u padu, diverzifikaciju portfelja i pozicioniranje za sljedeći ciklus rasta – ali uspjeh će ovisiti o pažljivom odabiru poslova i upravljanju rizicima. Kvaliteta ispred kvantitete je ključ: najbolje lokacije i nekretnine obično zadržavaju vrijednost čak i u recesiji. Bilo da se radi o dupleksu u četvrti koja se gentrificira ili starom skladištu spremnom za obnovu, prilike postoje za one koji dobro istraže tržište. No, treba se snaći i u visokim troškovima financiranja, strožim regulativama i promjenjivom gospodarstvu. Prošli su dani špekulativne groznice; okruženje 2025. pogoduje discipliniranim, dugoročnim investitorima koji mogu iskoristiti prilike na hladnijem tržištu i jahati na valu temeljnih prednosti Toronta (rast stanovništva, ograničeno zemljište, gospodarska živost) u godinama koje dolaze.

Izgledi: Što očekivati u sljedeće 3–5 godine

Gledajući unaprijed, stručni konsenzus za tržište nekretnina u Torontu u sljedećih nekoliko godina je oprezno optimističan – ali uz priznavanje da će oporavak biti postupan i ne bez prepreka. Evo ključnih elemenata izgleda za 3–5 godina:

Cijene i trendovi prodaje: Većina prognoza predviđa da će 2025. označiti dno ili blizu dna cijena , uz mali pad ili stagnaciju na godišnjoj razini reuters.com cmhc-schl.gc.ca. Kao što je navedeno, analitičari koje je anketirao Reuters očekuju oko 2% pad nacionalnih cijena nekretnina u 2025., dok se za Toronto posebno predviđa oko –4% reuters.com. Međutim, do 2026. postoji široko očekivanje povratka umjerenog rasta cijena . CMHC-ova prognoza za sredinu 2025. predviđa oporavak koji počinje 2026. kako se ekonomski temelji poboljšavaju cmhc-schl.gc.ca. Glavne banke to potvrđuju: primjerice, ekonomisti BMO-a i RBC-a očekuju stabilizaciju do kraja 2025. i umjereni rast (možda oko 3–5% godišnje) u 2026.–2027. reuters.com. Važno je naglasiti “umjereno” – ne govorimo o godišnjim rastima od 20% kao tijekom pandemijskog buma. Umjesto toga, nešto bliže tempu rasta prihoda ili inflacije, što je zdravije i održivije. Ova prognoza pretpostavlja da će kamatne stope nastaviti postupno padati i da neće doći do velike recesije. Ako to ostane tako, volumen prodaje bi se također trebao povećati – TRREB je predvidio oko 12% skoka prodaje u 2025. urbaneer.com, i iako to može biti optimistično, do 2026. prodaja bi mogla biti iznad razine iz 2024. kako se povjerenje vraća. Zaostali kupci koji su čekali (posebno oni koji prvi put kupuju) ponovno će ući na tržište kako se pristupačnost poboljšava. Do 2028. cijene nekretnina u Torontu mogle bi ponovno dosegnuti razine iz 2022., iako bi u realnim, inflacijom prilagođenim iznosima još uvijek mogle biti nešto niže. U suštini, očekuje se da će tržište oporaviti, ali sporijim, stabilnijim tempom nego što je to bio slučaj s “rollercoasterom” posljednjih godina.

Većina prognoza predviđa da će , uz mali pad ili stagnaciju na godišnjoj razini reuters.com cmhc-schl.gc.ca. Kao što je navedeno, analitičari koje je anketirao Reuters očekuju oko 2% pad nacionalnih cijena nekretnina u 2025., dok se za Toronto posebno predviđa oko –4% reuters.com. Međutim, do 2026. postoji široko očekivanje . CMHC-ova prognoza za sredinu 2025. predviđa oporavak koji počinje 2026. kako se ekonomski temelji poboljšavaju cmhc-schl.gc.ca. Glavne banke to potvrđuju: primjerice, ekonomisti BMO-a i RBC-a očekuju reuters.com. Važno je naglasiti “umjereno” – ne govorimo o godišnjim rastima od 20% kao tijekom pandemijskog buma. Umjesto toga, nešto bliže tempu rasta prihoda ili inflacije, što je zdravije i održivije. Ova prognoza pretpostavlja da će kamatne stope nastaviti postupno padati i da neće doći do velike recesije. Ako to ostane tako, – TRREB je predvidio oko 12% skoka prodaje u 2025. urbaneer.com, i iako to može biti optimistično, do 2026. prodaja bi mogla biti iznad razine iz 2024. kako se povjerenje vraća. Zaostali kupci koji su čekali (posebno oni koji prvi put kupuju) ponovno će ući na tržište kako se pristupačnost poboljšava. Do 2028. cijene nekretnina u Torontu mogle bi ponovno dosegnuti razine iz 2022., iako bi u realnim, inflacijom prilagođenim iznosima još uvijek mogle biti nešto niže. U suštini, očekuje se da će tržište nego što je to bio slučaj s “rollercoasterom” posljednjih godina. Ekonomski nepoznanice: Ovu prognozu mogu poremetiti ili ubrzati određeni faktori. Jedna nepoznanica je širi ekonomski ciklus . Ako američko i globalno gospodarstvo ostvare snažne rezultate, Kanada bi mogla izbjeći recesiju i zabilježiti snažniji rast – to bi povećalo zaposlenost i povjerenje potrošača, što bi dovelo do bržeg oporavka tržišta nekretnina. S druge strane, ako se scenarij trgovinskog rata pogorša (protekcionističke politike, carine) reuters.com ili ako inflacija naglo poraste pa dođe do novih povećanja kamatnih stopa, tržište nekretnina moglo bi dulje stagnirati. Druga nepoznanica je intervencija politike . Iako su vladine mjere u posljednje vrijeme bile usmjerene na hlađenje potražnje, do 2026. mogli bismo vidjeti promjene – primjerice, nova savezna vlada mogla bi se odlučiti za poticaje uključujući subvencije za stanovanje ako tržište bude preslabo. Ili bi se imigracijska politika mogla prilagoditi ako poraste pritisak javnosti, što bi moglo blago smanjiti potražnju za nekretninama. Ako izuzmemo ove neizvjesnosti, osnovni scenarij je meko prizemljenje gospodarstva, što znači da će tržište nekretnina vjerojatno slijediti blagi uzlazni trend nakon ove korekcije.

Ovu prognozu mogu poremetiti ili ubrzati određeni faktori. Jedna nepoznanica je širi . Ako američko i globalno gospodarstvo ostvare snažne rezultate, Kanada bi mogla izbjeći recesiju i zabilježiti snažniji rast – to bi povećalo zaposlenost i povjerenje potrošača, što bi dovelo do bržeg oporavka tržišta nekretnina. S druge strane, ako se scenarij trgovinskog rata pogorša (protekcionističke politike, carine) reuters.com ili ako inflacija naglo poraste pa dođe do novih povećanja kamatnih stopa, tržište nekretnina moglo bi dulje stagnirati. Druga nepoznanica je . Iako su vladine mjere u posljednje vrijeme bile usmjerene na hlađenje potražnje, do 2026. mogli bismo vidjeti promjene – primjerice, nova savezna vlada mogla bi se odlučiti za poticaje uključujući subvencije za stanovanje ako tržište bude preslabo. Ili bi se imigracijska politika mogla prilagoditi ako poraste pritisak javnosti, što bi moglo blago smanjiti potražnju za nekretninama. Ako izuzmemo ove neizvjesnosti, osnovni scenarij je gospodarstva, što znači da će tržište nekretnina vjerojatno slijediti blagi uzlazni trend nakon ove korekcije. Ponuda i izgradnja: Zabrinjavajući trend je naglo smanjenje započetih gradnji u 2024.–2025. zbog visokih troškova gradnje i izazova u financiranju cmhc-schl.gc.ca. Manje novih projekata danas znači manje nove ponude u 2026.–2027. , što bi ironično moglo ponovno dovesti do manjka ponude baš kad potražnja počne rasti. CMHC je upozorio da će broj započetih gradnji vjerojatno naglo pasti u Ontariju i BC-u, posebno kod stanova, jer developeri otkazuju projekte koji više nisu financijski isplativi cmhc-schl.gc.ca. To već vidimo u Torontu: zalihe neprodanih stanova rastu, a mnoga lansiranja se odgađaju. Ovo povlačenje dovest će do manje dovršenih stanova za nekoliko godina , što bi ponovno moglo zaoštriti tržište. I kod najma, usporavanje novih gradnji znači da bi sadašnje olakšanje za najmoprimce moglo biti privremeno. Do 2027. tržište nekretnina moglo bi se ponovno suočiti s pritiscima na ponudu , osim ako se mnogi projekti brzo ne ožive kad se uvjeti poboljšaju. Ukratko, današnji pad sije sjeme za sljedeći uzlet ograničavanjem nove ponude. To sugerira da će sljedeća godina ili dvije ići u korist kupaca, ali bi se klatno moglo vratiti prema uravnoteženijem ili čak tržištu prodavatelja u nekim segmentima do kraja desetljeća ako potražnja nastavi rasti, a ponuda zaostaje.

Zabrinjavajući trend je u 2024.–2025. zbog visokih troškova gradnje i izazova u financiranju cmhc-schl.gc.ca. Manje novih projekata danas znači , što bi ironično moglo ponovno dovesti do manjka ponude baš kad potražnja počne rasti. CMHC je upozorio da će broj započetih gradnji vjerojatno naglo pasti u Ontariju i BC-u, posebno kod stanova, jer developeri otkazuju projekte koji više nisu financijski isplativi cmhc-schl.gc.ca. To već vidimo u Torontu: zalihe neprodanih stanova rastu, a mnoga lansiranja se odgađaju. Ovo povlačenje dovest će do , što bi ponovno moglo zaoštriti tržište. I kod najma, usporavanje novih gradnji znači da bi sadašnje olakšanje za najmoprimce moglo biti privremeno. , osim ako se mnogi projekti brzo ne ožive kad se uvjeti poboljšaju. Ukratko, današnji pad sije sjeme za sljedeći uzlet ograničavanjem nove ponude. To sugerira da će sljedeća godina ili dvije ići u korist kupaca, ali bi se klatno moglo vratiti prema uravnoteženijem ili čak tržištu prodavatelja u nekim segmentima do kraja desetljeća ako potražnja nastavi rasti, a ponuda zaostaje. Segmenti se razilaze: Očekuje se da će razlika u performansama između različitih segmenata i lokacija ostati prisutna. Pristupačni segmenti (početni domovi, stanovi za ulazak na tržište) vjerojatno će doživjeti najraniji i najjači oporavak potražnje, jednostavno zbog velikog broja kupaca koji si ih mogu priuštiti i čekaju. Luksuzne nekretnine višeg ranga mogle bi trebati više vremena da se u potpunosti oporave do vršnih cijena, jer je taj dio tržišta bio pregrijan, a bazen kupaca (često uključujući strani kapital) se smanjio. Centar grada vs. predgrađa : tijekom pandemijskog procvata, predgrađa su bila uspješnija, ali su u padu također pala više u postotku. Možda ćemo vidjeti izjednačavanje dinamike grad vs. predgrađe – s urbanim stanovima i kućama na atraktivnim lokacijama blizu javnog prijevoza koji ponovno počinju privlačiti više interesa (posebno kako se povratak u urede stabilizira na 3-4 dana tjedno za mnoge tvrtke do 2025. renx.ca, čineći blizinu vrijednom). Stanovi vs. kuće : TRREB-ova prognoza predviđala je da će obiteljske kuće brže rasti u vrijednosti od stanova u 2025. zbog “dobro opskrbljenog tržišta stanova” urbaneer.com. Doista, stanovi zaostaju. Tijekom sljedećih nekoliko godina, ako izgradnja stanova ostane slaba, višak ponude će se potrošiti i stanovi bi tada mogli doživjeti fazu nadoknade, ali vjerojatno će stanovi i dalje zaostajati za niskim kućama u bliskoj budućnosti. Kuće s izlazom na tlo imaju ograničenu novu ponudu (nema više zemlje u Torontu), pa su im dugoročne perspektive i dalje solidne.

Očekuje se da će razlika u performansama između različitih segmenata i lokacija ostati prisutna. vjerojatno će doživjeti najraniji i najjači oporavak potražnje, jednostavno zbog velikog broja kupaca koji si ih mogu priuštiti i čekaju. Luksuzne nekretnine višeg ranga mogle bi trebati više vremena da se u potpunosti oporave do vršnih cijena, jer je taj dio tržišta bio pregrijan, a bazen kupaca (često uključujući strani kapital) se smanjio. : tijekom pandemijskog procvata, predgrađa su bila uspješnija, ali su u padu također pala više u postotku. Možda ćemo vidjeti izjednačavanje dinamike grad vs. predgrađe – s urbanim stanovima i kućama na atraktivnim lokacijama blizu javnog prijevoza koji ponovno počinju privlačiti više interesa (posebno kako se povratak u urede stabilizira na 3-4 dana tjedno za mnoge tvrtke do 2025. renx.ca, čineći blizinu vrijednom). : TRREB-ova prognoza predviđala je da će zbog “dobro opskrbljenog tržišta stanova” urbaneer.com. Doista, stanovi zaostaju. Tijekom sljedećih nekoliko godina, ako izgradnja stanova ostane slaba, višak ponude će se potrošiti i stanovi bi tada mogli doživjeti fazu nadoknade, ali vjerojatno će stanovi i dalje zaostajati za niskim kućama u bliskoj budućnosti. Kuće s izlazom na tlo imaju ograničenu novu ponudu (nema više zemlje u Torontu), pa su im dugoročne perspektive i dalje solidne. Izgledi za tržište najma: Potražnja za najmom ostat će izuzetno snažna zahvaljujući imigraciji i rastu zaposlenosti. Nakon ovogodišnjeg malog pada, očekuje se da će najamnine ponovno početi rasti. Neke prognoze predviđaju da će najamnine u Torontu rasti otprilike u skladu s prihodima (~3% godišnje) tijekom sljedećih 5 godina, ali ako vlasništvo nad domom ostane nedostižno za mnoge, rast najamnina lako bi mogao premašiti tu stopu. Ponuda najma je veliko pitanje – ako vlade pronađu načine za poticanje znatno veće izgradnje najamnih stanova, to bi moglo zadržati inflaciju najamnina pod kontrolom. No, s obzirom na izazove, vjerojatnije je da će praznine ostati niske (ispod 3%) i da će iznajmljivači ponovno steći pregovaračku moć do 2026. Posljedica: priuštivost stanovanja ostat će ključno društveno/političko pitanje. Možda ćemo vidjeti više kreativnih rješenja: zajedničko stanovanje, modularne kuće, javno-privatne projekte pristupačnog stanovanja itd., kako bi se smjestilo rastuće stanovništvo. Iz perspektive investitora, posjedovanje najamne nekretnine u Torontu i dalje će biti privlačno (snažna potražnja, niska praznina), pod uvjetom da se mogu savladati propisi i troškovi.

Potražnja za najmom ostat će izuzetno snažna zahvaljujući imigraciji i rastu zaposlenosti. Nakon ovogodišnjeg malog pada, očekuje se da će najamnine ponovno početi rasti. Neke prognoze predviđaju tijekom sljedećih 5 godina, ali ako vlasništvo nad domom ostane nedostižno za mnoge, rast najamnina lako bi mogao premašiti tu stopu. Ponuda najma je veliko pitanje – ako vlade pronađu načine za poticanje znatno veće izgradnje najamnih stanova, to bi moglo zadržati inflaciju najamnina pod kontrolom. No, s obzirom na izazove, vjerojatnije je da će i da će iznajmljivači ponovno steći pregovaračku moć do 2026. Posljedica: priuštivost stanovanja ostat će ključno društveno/političko pitanje. Možda ćemo vidjeti više kreativnih rješenja: zajedničko stanovanje, modularne kuće, javno-privatne projekte pristupačnog stanovanja itd., kako bi se smjestilo rastuće stanovništvo. Iz perspektive investitora, posjedovanje najamne nekretnine u Torontu i dalje će biti privlačno (snažna potražnja, niska praznina), pod uvjetom da se mogu savladati propisi i troškovi. Stručno mišljenje: Industrijski lideri i ekonomisti često koriste riječ „uravnotežen” ili „stabilizirajući” kako bi opisali buduće tržište Toronta. Era frenetičnih uspona i padova mogla bi ustupiti mjesto normaliziranom tržišnom ciklusu. Robert Hogue iz RBC-a napominje da će pristupačnost vjerojatno umjereno poboljšati u nadolazećoj godini – možda preokrenuvši otprilike polovicu pogoršanja iz doba pandemije – ali „još uvijek ne na razini prije pandemije” reuters.com. To sugerira da će tržište i dalje biti teško za kupce koji prvi put kupuju, ali ipak nešto manje nego na vrhuncu. On također spominje „transformacijske promjene” potrebne za pravu pristupačnost (poput masovne ponude ili povećanja produktivnosti) koje nisu na neposrednom horizontu reuters.com. Dakle, bez toga, vjerojatno ćemo se vratiti dugoročnoj priči Toronta: cijene rastu nešto brže od prihoda, osim ako ih politika ne zaustavi. Prognoze agencija za posredovanje (npr. REMAX, Royal LePage) za sljedeću godinu ili dvije uglavnom su blago optimistične – često predviđaju niske do srednje jednoznamenkaste postotne poraste cijena, navodeći temeljne čimbenike poput imigracije. Prognoza CMHC-a je nešto konzervativnija, ističući rizike poput visokih razina duga i ekonomske neizvjesnosti, ali čak i oni predviđaju oporavak do 2026. godine cmhc-schl.gc.ca. Ključna točka koju mnogi stručnjaci ističu jest da se raspoloženje može brzo promijeniti. Ako kupci procijene da je dno iza nas, mogli bismo vidjeti nalet odgođene potražnje (kao što se dogodilo 2019. nakon pada 2017., i ponovno početkom 2020. prije COVID-a). S obzirom na poboljšanu pristupačnost zbog nižih stopa i nešto nižih cijena, moglo bi biti dovoljno samo nekoliko mjeseci pozitivnih vijesti (recimo, nekoliko mjeseci rasta cijena ili pauza u smanjenju stopa) da se vrati optimističnije raspoloženje.

Zaključno, tržište nekretnina u Torontu spremno je za postupan oporavak i povratak rastu u nadolazećim godinama, ali to će biti drugačija vrsta rasta – umjerenija i fragmentiranija. Tržište probavlja šokove iz proteklih nekoliko godina i resetira se na održiviji put. Krajnji korisnici (obitelji, kupci prvi put) bit će pokretači sljedećeg ciklusa, a ne špekulanti, dijelom zahvaljujući postojećim mjerama politike. Za investitore i kupce s višegodišnjim horizontom, poruka većine analitičara je: ovo razdoblje slabosti prilika je za ulazak na tržište prije nego što se neizbježan dugoročni disbalans ponude i potražnje ponovno pojavi. Toronto ostaje gospodarski motor Kanade i magnet za talente; ti temelji će podupirati vrijednosti nekretnina. Kako je jedan ekonomist u šali rekao, “očekujemo da će se cijene nekretnina… stabilizirati kasnije ove godine, a zatim nastaviti s umjerenim oporavkom 2026.” reuters.com. Do 2028. grad će vjerojatno biti znatno veći (zahvaljujući stotinama tisuća novih stanovnika), a stambeno pitanje bit će važnije nego ikad. Ako se trenutni fokus politike na povećanje stambene ponude nastavi, mogli bismo vidjeti određeno poboljšanje pristupačnosti i više opcija za kupce. No, ako izgradnja zaostane, a potražnja ponovno poraste, Toronto bi mogao doživjeti još jedan val brzog rasta cijena u drugom dijelu desetljeća.

Zaključak: Tijekom sljedeće 3–5 godina, očekujte da će se uravnoteženo tržište razviti u umjereno tržište prodavatelja kako se višak zaliha bude apsorbirao. Očekuje se da će cijene u početku rasti polako, a zatim nešto brže do 2026.–2027., iako će vjerojatno ostati unutar jednoznamenkastih godišnjih povećanja reuters.com. Najmoprimci će vjerojatno ponovno suočiti s rastom najamnina nakon 2025., a pristupačnost stanovanja ostat će izazovna, ali nešto bolja nego u najgorim nedavnim razdobljima. Nekretnine u Torontu i dalje će biti solidna dugoročna investicija, potaknuta rastom stanovništva i gospodarstva – ali put do sljedećeg uzleta nagradit će strpljenje i promišljeno planiranje. Kako grad prolazi kroz cikluse kamatnih stopa, promjene politika i globalne ekonomske pomake, jedno ostaje stalno: potražnja za stanovanjem u Torontu neće nestati, a to je temelj optimističnog pogleda za one koji izdrže sadašnje sporo razdoblje.

Izvori: