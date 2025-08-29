Nekretnine u Salt Lake Cityju 2025.: 7 iznenađujućih trendova, popularne četvrti i hrabre prognoze

Sažetak ključnih činjenica

Cijene i prodaja nekretnina: Medijalna cijena kuće u Salt Lake Cityju iznosi oko $580,000 sredinom 2025., što je blagi pad (~6–7% na godišnjoj razini) nakon godina brzog rasta redfin.com redfin.com. Kuće se i dalje brzo prodaju (prosječno oko 35 dana na tržištu redfin.com), često uz više ponuda u poželjnim područjima.

1. Trendovi stambenih nekretnina u 2025. godini

Tržište nekretnina u Salt Lake Cityju 2025. godine ostaje vrlo aktivno, iako se užurbani tempo iz doba pandemije malo smirio. Ključni trendovi u stambenom sektoru uključuju rast vrijednosti nekretnina (uz nedavno izjednačavanje cijena), žestoku konkurenciju zbog ograničene ponude i porast izgradnje novih domova u određenim područjima:

Rast cijena kuća se usporava: Nakon godina dvoznamenkastih povećanja, aprecijacija cijena kuća usporila je u 2024.–2025. . Početkom 2024., medijalna prodajna cijena u SLC-u iznosila je oko $530,000 – što je porast od otprilike 3% u odnosu na prethodnu godinu steadily.com. Do sredine 2025. medijan se zadržavao u visokom rasponu od 500 tisuća dolara (oko $588K u srpnju 2025.) i zapravo je pao za otprilike 6–7% na godišnjoj razini redfin.com, što odražava tržište koje se normalizira nakon pregrijanih godina 2021.–22. Čak i uz ovaj blagi pad, cijene su i dalje blizu rekordnih razina i otprilike trećinu više od američkog prosjeka redfin.com, što svjedoči o snažnoj potražnji u Salt Lakeu. Kupci više ne jure za skokovima cijena kao u ludilu 2021., ali dugoročni uzlazni pritisak i dalje postoji zahvaljujući rastu stanovništva i prihoda.

2. Trendovi komercijalnih nekretnina u 2025.

Sektor komercijalnih nekretnina u Salt Lake Cityju u 2025. je priča o kontrastima među različitim vrstama nekretnina. Dok segmenti poput maloprodaje i višestambenih najma cvjetaju s niskom nepopunjenošću, tradicionalno tržište uredskih prostora suočava se s visokom nepopunjenošću i promjenom svrhe nakon pandemije. Industrijski razvoj, nakon velikog širenja, sada usporava. Evo pregleda svakog glavnog sektora:

Tržište uredskih prostora – Visoka stopa nepopunjenosti u hibridnoj eri: Uredske zgrade u centru Salt Lakea prolaze kroz razdoblje korekcije i prilagodbe . Do kraja 2024., stopa nepopunjenosti uredskih prostora dosegnula je otprilike 25,2% movingonmain.com – dramatičan porast koji se uglavnom pripisuje trendovima rada na daljinu i hibridnog rada. Mnoge su tvrtke smanjile svoje prostore, dale višak prostora u podnajam ili odgodile proširenja. Uredi klase A (novije zgrade s modernim sadržajima) i dalje izazivaju interes i mogu postići dobre najamnine, ali stariji uredi klase B/C imaju poteškoća s privlačenjem najmoprimaca u ovom okruženju movingonmain.com. Tražene najamnine u prosjeku iznose oko 24 USD/stopi² godišnje (sve uključeno) za uredski prostor, dok vrhunski prostori klase A dosežu 40+ USD po stopi² na najboljim lokacijama movingonmain.com. Vlasnici nude poticaje i preuređenja kako bi privukli najmoprimce. Dobra vijest: potražnja za uredima možda doseže dno – početkom 2025. zabilježen je usporen odlazak najmoprimaca i povratak dijela zaposlenika u urede, što je dovelo do blagog poboljšanja neto apsorpcije na nacionalnoj razini nar.realtor nar.realtor. Ipak, uredski sektor Salt Lakea vjerojatno će imati povišenu nepopunjenost još nekoliko godina dok se gospodarstvo i radne navike ne stabiliziraju. Čak se razmatra i prenamjena nekih nedovoljno iskorištenih uredskih zgrada (na primjer, u stambene lofte ili mješovite namjene) ako visoka nepopunjenost potraje.

Za razliku od uredskih prostora, . Do trećeg kvartala 2024. stopa slobodnih maloprodajnih prostora pala je na samo movingonmain.com – jedna od najnižih među vrstama nekretnina. Dobro smješteni trgovački centri i izlozi uživaju , jer zdravo tržište rada i rast stanovništva u Utahu potiču potrošnju. Prosječne najamnine za maloprodajne prostore porasle su na oko godišnje (NNN), a novi maloprodajni projekti brzo se iznajmljuju movingonmain.com. Značajan projekt je Academy Village u Herrimanu, veliki mješoviti maloprodajni centar koji proširuje maloprodajnu ponudu u brzo rastućem predgrađu movingonmain.com. Općenito, developeri su bili oprezni s prekomjernom izgradnjom maloprodajnih prostora, pa . Zapravo, – među najvišima u zemlji nar.realtor. Popularna područja poput centra grada (City Creek Center, Gateway itd.) i Sugar Housea imaju gotovo potpunu popunjenost maloprodajnih prostora. Osim u slučaju recesije, izgledi za maloprodajne prostore ostaju pozitivni, uz mogući blagi porast slobodnih prostora samo ako dođe do vala nove izgradnje ili usporavanja potrošnje. Industrijski i skladišni sektor – Blago hlađenje nakon procvata: Salt Lake City je poznat kao regionalno distribucijsko i logističko središte , a njegov industrijski sektor nekretnina doživio je nekoliko izuzetno uspješnih godina s rekordno niskom stopom nepopunjenosti i naglim rastom najamnina do 2022. Međutim, do 2024. industrijski sektor dosegao je točku prevelike ponude na kratki rok. Aktivnost iznajmljivanja u 2024. pala je na oko 958.000 kvadratnih stopa , što je najniža razina od 2014., jer su neki veliki zakupci pauzirali planove za širenje movingonmain.com. U međuvremenu, developeri su u posljednjih nekoliko godina dodali milijune kvadratnih stopa novog skladišnog prostora, što je povećalo stopu dostupnosti industrijskih nekretnina na ~7,2% movingonmain.com. U suštini, skladišta su od rijetkih postala obilna kako su projekti završavani. Rast najamnina je u skladu s tim usporio, pa čak i blago pao u nekim kvartalima. Unatoč ovom privremenom višku , dugoročne perspektive ostaju snažne: projekt Utah Inland Port (vidi Glavni projekti dolje) sada je u tijeku i očekuje se da će značajno povećati potražnju za industrijskim prostorom kada postane operativan. Već sredinom 2025. otvoren je potpuno novi BNSF intermodalni željeznički terminal u Salt Lake Cityju kao dio inicijative unutarnje luke, čime je ojačana uloga grada u prijevozu tereta inlandportauthority.utah.gov sltrib.com. To bi trebalo privući više tvrtki kojima su potrebni skladišni i distribucijski kapaciteti. Za sada, industrijski najmodavci mogu nuditi više ustupaka kako bi popunili prostor, ali do 2026.–2027. stručnjaci predviđaju da će se stope nepopunjenosti ponovno smanjiti kako gospodarstvo bude raslo u skladu s novom ponudom.

3. Tržišni uvjeti za kupce, prodavatelje i najmoprimce

Kupci: Za kupce nekretnina, 2025. godina donosi mješavinu prilika i izazova. S jedne strane, užurbana nadmetanja iz nedavne prošlosti su se donekle smirila – ima nešto više ponude na tržištu i kuće se ne prodaju baš tako trenutno kao prije. Prosječna kuća sada se prodaje za oko 1% ispod tražene cijene (iako se mnoge i dalje prodaju po ili iznad tražene cijene) redfin.com, dok je u 2021.-2022. bilo uobičajeno plaćati znatno više od traženog. To znači da marljivi kupci možda imaju priliku pregovarati ili barem izbjeći ekstremna nadmetanja za neke nekretnine. Dodatno, rast cijena je zastao/omekšao, pa kupci ne jure za tako brzo rastućim cijenama kao prethodnih godina. Međutim, priuštivost je i dalje velika prepreka – kamatne stope oko ~6-7% u kombinaciji s visokim cijenama u Salt Lakeu znatno su povećale mjesečne rate kredita. Kuća srednje vrijednosti od 588.000 $ uz 20% učešća lako znači oko 3.000 $ mjesečno za glavnicu i kamatu po tim stopama. Mnogi kupci su ispali iz igre, a oni koji su još uvijek u potrazi često trebaju kreativne strategije (veće učešće, otkup kamatne stope ili traženje jeftinijih opcija dalje od grada). Tržište se opušta vrlo sporo axios.com: Salt Lake se i dalje smatra “vrlo konkurentnim” prema Redfinovoj ljestvici (Compete Score ~73/100), a tipična kuća prima 2+ ponude redfin.com redfin.com. U popularnim četvrtima, kupci trebaju biti spremni na scenarije s više ponuda i djelovati odlučno. Ukratko, kupci u 2025. dobivaju mali predah od kaosa iz 2021., ali se i dalje suočavaju s visokim cijenama i trebaju strpljenje kako bi pronašli pravi dom po pravoj cijeni.

Prodavatelji: Još uvijek je povoljno tržište za prodavatelje, posebno za one koji prodaju početne i srednje klase kuća. Potražnja još uvijek premašuje ponudu u većem dijelu područja Salt Lakea, pa se dobro određene, useljive nekretnine brzo prodaju. Mnoge se prodaju za manje od mjesec dana i uz minimalna sniženja cijene – početkom 2025. prosječan broj dana na tržištu bio je samo ~44 dana (i ~28 dana za najtraženije kuće) redfin.com integrityplace.com. Prodavatelji često mogu očekivati više ponuda ako im je kuća dobro prezentirana i pravilno određena za tržište. Omjer prodajne i tražene cijene u Salt Lake Cityju kreće se oko 99%–100%+ u prosjeku redfin.com, što znači da prodavatelji u većini slučajeva dobivaju traženu cijenu (a najpoželjnije nekretnine i dalje izazivaju nadmetanje iznad tražene cijene). Ipak, prodavatelji više nemaju sve karte u rukama kao tijekom vrhunca potražnje. Kupaca je manje i osjetljiviji su na cijene. Ako je kuća precijenjena ili u lošem stanju, može ostati bez ponuda ili zahtijevati sniženje cijene. Prodavatelji više ne mogu računati na scenarije “odredi svoju cijenu”; procjene i oprez kupaca su se vratili. Mnogi prodavatelji koji kupuju veću nekretninu (oni koji prodaju kako bi kupili drugu kuću) također se suočavaju s “lock-in efektom” – odricanjem od niske kamatne stope na trenutnoj hipoteci kako bi ponovno ušli na tržište s višim kamatama. To je neke potencijalne prodavatelje zadržalo po strani, što ironično pomaže ograničiti ponudu. Sve u svemu, prodavatelji u Salt Lake Cityju 2025. i dalje imaju tržište naklonjeno prodavateljima, samo nešto uravnoteženije nego prije. Kuće moraju biti pravilno određene i dobro prezentirane kako bi postigle maksimalnu cijenu, ali općenito, dobro je vrijeme za prodavatelje jer gospodarstvo Utaha održava potražnju.

Najmoprimci: Za najmoprimce, tržište Salt Lake Cityja je bilo kažnjavajuće posljednjih godina, iako bi uskoro moglo doći do olakšanja. Stopa slobodnih stanova bila je izuzetno niska (~2%), što je rezultiralo time da su stanodavci imali prednost i dramatično podizali najamnine. Najmoprimci su vidjeli povećanja znatno iznad normale – na primjer, prosječna najamnina skočila je ~15% od 2023. do 2024. u SLC metrou movingonmain.com, što je jedan od najvećih skokova u zemlji. To je rastegnulo budžete; mnogi najmoprimci plaćaju nerazmjerno velik udio prihoda na stanovanje. Konkurencija za najam, posebno u popularnim četvrtima, značila je da najmoprimci često moraju brzo reagirati kad se stan oslobodi, ponekad čak i nadmašujući najamninu ili nudeći više mjeseci unaprijed kako bi osigurali stan. Dobra vijest: u tijeku je građevinski procvat novih stanova koji bi trebao olakšati pritisak na tržištu najma. Kako se tisuće novih jedinica otvore 2025. i 2026., najmoprimci će imati više izbora. Već se vide znakovi usporavanja rasta najamnina – do kraja 2024. povećanja najamnina su se izravnala, a neki novi luksuzni objekti čak su nudili posebne pogodnosti za useljenje kako bi popunili stanove mmgrea.com. Najmoprimci bi napokon mogli povratiti malo pregovaračke moći, osobito u područjima poput centra grada i Sugar Housea gdje je koncentrirano mnogo novih stanova. Ipak, najamnine u Salt Lakeu su visoke u odnosu na lokalne prihode, a pristupačnih stanova i dalje nedostaje. Programi za pristupačno stanovanje (poput stanova s ograničenjem prihoda ili gradskih inicijativa za pristupačno stanovanje) pokušavaju nadoknaditi zaostatak. Ukratko, najmoprimci u 2025. trebali bi vidjeti umjerenost na tržištu najma: očekujte da će najamnine stabilizirati se ili rasti samo umjereno (~2–3% godišnje) umjesto da naglo skoče, ali nemojte očekivati značajan pad najamnina s obzirom na nastavak rasta stanovništva. To su oprezno optimistične vijesti za najmoprimce nakon teškog razdoblja – olakšanje u ponudi dolazi, ali tržište će vjerojatno ostati konkurentno za kvalitetne stanove u atraktivnim područjima.

4. Prilike za ulaganje

Tržište nekretnina u Salt Lake Cityju nudi brojne prilike za ulaganje, zahvaljujući snažnim ekonomskim temeljima i demografskim prednostima. Bilo da se radi o stambenom najmu, poslovnim nekretninama ili razvojnim projektima, investitori smatraju glavni grad Utaha obećavajućim područjem. Evo ključnih prilika i trendova za investitore:

Uspješne investicije u najam: Uz nisku stopu praznih stanova i solidne najamnine, stambene nekretnine za najam u Salt Lake Cityju i dalje donose atraktivne prinose. Vlasnici su uživali u rastu najamnina i stalnoj potražnji – čak i kako se gradi više stanova, očekuje se da će ih rastuća populacija najmoprimaca u metropoli apsorbirati. Salt Lake City metro predvodio je naciju po rastu zaposlenosti posljednjih godina (nezaposlenost u 2025. iznosi oko vrlo niskih 2,7% mmgrea.com), što se pretvara u stalan priljev zaposlenih najmoprimaca. Kvartovi blizu poslovnih centara ili javnog prijevoza (npr. Downtown, Sugar House, Murray) posebno su traženi među najmoprimcima. Investitori trebaju obratiti pažnju na dinamiku kvartova : primjerice, Sugar House ima mnogo novih jedinica koje uskoro dolaze na tržište (što potencijalno znači nešto veću prazninu ili ustupke na kratki rok tamo), dok područja poput Midvale ili West Valley City imaju manje novih gradnji i mogla bi imati visoku popunjenost i prostor za rast najamnina. Najam obiteljskih kuća također je tražen jer mnoge obitelji koje ne mogu kupiti i dalje žele prigradski prostor – za njih se može tražiti viša najamnina. Općenito, investitori u najam vide Salt Lake kao tržište na kojem mogu računati na visoku popunjenost i solidnu aprecijaciju , što čini strategije kupi-i-drži najam privlačnima steadily.com steadily.com. Kapitalizacijske stope su posljednjih godina bile stisnute (u rasponu od 4-5% za višestambene zgrade), ali bi mogle blago porasti kako kamatne stope ostaju više – što potencijalno otvara bolju ulaznu točku za investitore krajem 2025.

Uz nisku stopu praznih stanova i solidne najamnine, u Salt Lake Cityju i dalje donose atraktivne prinose. Vlasnici su uživali u rastu najamnina i stalnoj potražnji – čak i kako se gradi više stanova, očekuje se da će ih rastuća populacija najmoprimaca u metropoli apsorbirati. posljednjih godina (nezaposlenost u 2025. iznosi oko vrlo niskih 2,7% mmgrea.com), što se pretvara u stalan priljev zaposlenih najmoprimaca. Kvartovi blizu poslovnih centara ili javnog prijevoza (npr. Downtown, Sugar House, Murray) posebno su traženi među najmoprimcima. Investitori trebaju obratiti pažnju na : primjerice, Sugar House ima mnogo novih jedinica koje uskoro dolaze na tržište (što potencijalno znači nešto veću prazninu ili ustupke na kratki rok tamo), dok područja poput Midvale ili West Valley City imaju manje novih gradnji i mogla bi imati visoku popunjenost i prostor za rast najamnina. također je tražen jer mnoge obitelji koje ne mogu kupiti i dalje žele prigradski prostor – za njih se može tražiti viša najamnina. Općenito, investitori u najam vide Salt Lake kao tržište na kojem mogu računati na , što čini strategije kupi-i-drži najam privlačnima steadily.com steadily.com. Kapitalizacijske stope su posljednjih godina bile stisnute (u rasponu od 4-5% za višestambene zgrade), ali bi mogle blago porasti kako kamatne stope ostaju više – što potencijalno otvara bolju ulaznu točku za investitore krajem 2025. Value-Add i preuređenje: Mekše tržište uredskih prostora zapravo predstavlja potencijalnu priliku za value-add investitore . Starije uredske zgrade s visokom prazninom ponekad se mogu kupiti po relativno povoljnijoj cijeni; investitori s vizijom mogli bi preurediti ili prenamijeniti te nekretnine. Na primjer, pretvaranje nedovoljno iskorištene uredske zgrade u mješovitu namjenu (dodavanje stanova ili kondominija) ili modernizacija zastarjele uredske zgrade radi privlačenja novih najmoprimaca mogla bi donijeti značajnu dobit. Vlasti za urbanizam i planiranje Salt Lake Cityja sve su otvorenije za projekte adaptivne prenamjene, osobito ako dodaju stambene jedinice. Slično, maloprodajni objekti s lošijim rezultatima u manje atraktivnim područjima mogli bi biti spremni za preuređenje u nove formate (poput pretvaranja stare trake trgovina u mješoviti stambeno-trgovački centar). Rast grada osigurava da dobro smješteno zemljište ili starije nekretnine imaju intrinzičnu dugoročnu vrijednost – investitori koji mogu izdržati kratkoročne poteškoće u sektoru uredskih prostora mogli bi ostvariti dobit kada se tržište ponovno uravnoteži.

Mekše tržište uredskih prostora zapravo predstavlja potencijalnu . Starije uredske zgrade s visokom prazninom ponekad se mogu kupiti po relativno povoljnijoj cijeni; investitori s vizijom mogli bi te nekretnine. Na primjer, pretvaranje nedovoljno iskorištene uredske zgrade u mješovitu namjenu (dodavanje stanova ili kondominija) ili modernizacija zastarjele uredske zgrade radi privlačenja novih najmoprimaca mogla bi donijeti značajnu dobit. Vlasti za urbanizam i planiranje Salt Lake Cityja sve su otvorenije za projekte adaptivne prenamjene, osobito ako dodaju stambene jedinice. Slično, maloprodajni objekti s lošijim rezultatima u manje atraktivnim područjima mogli bi biti spremni za preuređenje u nove formate (poput pretvaranja stare trake trgovina u mješoviti stambeno-trgovački centar). Rast grada osigurava da – investitori koji mogu izdržati kratkoročne poteškoće u sektoru uredskih prostora mogli bi ostvariti dobit kada se tržište ponovno uravnoteži. Nova naselja i predgrađa: Neke od najbrže rastućih zajednica nude izvrsne prilike za rane investitore. Područja poput Daybreak u South Jordanu, iako već prilično razvijena, još uvijek imaju faze rasta pred sobom – komercijalni nekretninski projekti (poput novih trgovačkih centara, ureda i možda dodatnih poslovnih centara) u planiranom centru Daybreaka mogli bi biti unosni kako se tamošnje stanovništvo (već oko 30.000) nastavlja širiti. Područje “Silicon Slopes” (Lehi, Draper, južni dio okruga SLC) privuklo je desetke tehnoloških tvrtki; ulaganje u komercijalne ili stambene projekte duž tog tehnološkog koridora može se isplatiti kako se visoko plaćena radna mjesta popunjavaju u tim područjima. Unutar samog Salt Lake Cityja, zapadna gradska naselja (Glendale, Poplar Grove) povijesno su bila zanemarena, ali sada doživljavaju revitalizaciju – s Inland Portom i drugim ulaganjima na zapadnoj strani, vrijednost nekretnina tamo bi mogla rasti s relativno niske razine. Holladay i Millcreek, već etablirana predgrađa, bilježe nove luksuzne projekte i ostaju vrlo snažna tržišta (kako je navedeno, očekuje se da će Holladay predvoditi rast najamnina s 5% mmgrea.com). Pronicljivi investitori također prate nekretnine u blizini širenja tranzitnih linija – primjerice, planirano produženje TRAX linije ili nove FrontRunner stanice. Nekretnine blizu javnog prijevoza često brže dobivaju na vrijednosti zbog bolje pristupačnosti.

Neke od nude izvrsne prilike za rane investitore. Područja poput Daybreak u South Jordanu, iako već prilično razvijena, još uvijek imaju faze rasta pred sobom – komercijalni nekretninski projekti (poput novih trgovačkih centara, ureda i možda dodatnih poslovnih centara) u planiranom centru Daybreaka mogli bi biti unosni kako se tamošnje stanovništvo (već oko 30.000) nastavlja širiti. Područje (Lehi, Draper, južni dio okruga SLC) privuklo je desetke tehnoloških tvrtki; ulaganje u komercijalne ili stambene projekte duž tog tehnološkog koridora može se isplatiti kako se visoko plaćena radna mjesta popunjavaju u tim područjima. Unutar samog Salt Lake Cityja, (Glendale, Poplar Grove) povijesno su bila zanemarena, ali sada doživljavaju revitalizaciju – s Inland Portom i drugim ulaganjima na zapadnoj strani, vrijednost nekretnina tamo bi mogla rasti s relativno niske razine. Holladay i Millcreek, već etablirana predgrađa, bilježe nove luksuzne projekte i ostaju vrlo snažna tržišta (kako je navedeno, očekuje se da će Holladay predvoditi rast najamnina s 5% mmgrea.com). Pronicljivi investitori također prate nekretnine u blizini širenja – primjerice, planirano produženje TRAX linije ili nove FrontRunner stanice. Nekretnine blizu javnog prijevoza često brže dobivaju na vrijednosti zbog bolje pristupačnosti. Glavni projekti i zajednička ulaganja: Veliki projekti poput The Point u Draperu ili razvoja Downtown Daybreak nude prilike investitorima za partnerstvo ili sudjelovanje u rastu. The Point će biti praktički novi gradski centar izgrađen od nule – s tisućama stanova i milijunima četvornih metara laboratorija, ureda, trgovina itd. Investitori povezani s tim projektima (putem REIT-ova, fondova ili izravnog vlasništva) mogli bi profitirati kako vrijednost zemljišta i cijene najma rastu u potpuno novom urbanom središtu. Dodatno, uspješna kandidatura Salt Lake Cityja za Zimske olimpijske igre 2034. znači da će u sljedećih 5-7 godina biti značajnih ulaganja u sportske objekte, smještaj i infrastrukturu. Investitori već prate potencijalnu potrebu za novim hotelima, nekretninama za kratkoročni najam i unaprijeđenim objektima kako bi se zadovoljio priljev globalnih posjetitelja i medija tijekom Olimpijskih igara. Povijesno, gradovi domaćini Olimpijade bilježe rast tržišta nekretnina uoči igara. Iako je 2034. izvan horizonta od 3-5 godina, pozicioniranje imovine sada u područjima koja će vjerojatno biti pod utjecajem (poput blizine gradskih dvorana ili odmarališnih zona u Park Cityju koji će također biti domaćin događanja) moglo bi biti mudro dugoročno ulaganje.

Ukratko, Salt Lake City nudi pomalo od svega za investitore: stabilne stambene najmove, neke protucikličke prilike u komercijalnim sektorima i priče o rastu u razvojnim područjima. Kao i uvijek, ključna je pažljiva analiza – razumijevanje lokalnih tržišnih nijansi, gradskih planova i ekonomskih trendova – ali opća klima je optimistična za ulaganje u nekretnine, potaknuta snažnim rastom stanovništva i sve većim ugledom grada na nacionalnoj razini axios.com integrityplace.com.

5. Analiza na razini četvrti

Jedan od najzanimljivijih aspekata tržišta nekretnina u Salt Lake Cityju je koliko se tržište svake četvrti može razlikovati. Od povijesnih četvrti u podnožju do planski izgrađenih predgrađa u dolini, regija nudi raznolika podtržišta. U nastavku je prikaz nekoliko ključnih četvrti/područja i njihovih trenutnih trendova na tržištu nekretnina:

Centar Salt Lake Cityja: Urbano središte SLC-a vrvi razvojem. Posljednjih godina, centar grada doživio je val nove izgradnje nebodera , dodajući luksuzne stanove i kondominije uz nove urede i hotele. Posebno se ističe Astra Tower , dovršen krajem 2024. – neboder od 40 katova visok 137 metara, sada najviša zgrada u Utahu enr.com. Uveo je 377 vrhunskih stambenih jedinica (oglašavanih kao luksuzni stanovi s pogodnostima nalik resortima) u centar grada enr.com enr.com. Ovo odražava povjerenje da ljudi žele živjeti u središtu grada. Tržište nekretnina u centru nudi moderne tornjeve s kondominijima, povijesne potkrovlja i sve veći broj stanova za najam. Cijene nekretnina u centru (uključujući kondominije) u prosjeku su iznosile oko 490.000 dolara početkom 2025. , što je porast od 14% u odnosu na prethodnu godinu kako je rasla potražnja za urbanim životom integrityplace.com integrityplace.com. Stanari također hrle u centar zbog blizine radnih mjesta, restorana, noćnog života i kulturnih sadržaja (muzeji, kazališta, Vivint Arena itd.). Život u centru posebno privlači mlade profesionalce i umirovljenike. S više novih jedinica na tržištu (Astra i drugi projekti), tržište kondominija u centru sada nudi više opcija nego prije nekoliko godina, ali cijene i dalje ostaju među najvišima po kvadratu u Utahu. Popunjenost je jaka; nove jedinice apsorbirane su rastom tvrtki i privlačnošću života u pješačkoj zoni. Pogodnosti i prijevoz : Centar je središte TRAX lake željeznice i FrontRunner prigradske željeznice, a ima i pogodnosti poput City Creek Centra (luksuzni trgovački centar) koji podižu vrijednost nekretnina. U budućnosti se očekuje da će centar SLC-a nastaviti s povećanjem gustoće , s daljnjim planovima za stambene tornjeve, osobito kako se približavaju Olimpijske igre 2034. Investitori su optimistični jer zemljište u centru postaje sve rjeđe. Jedan izazov: osigurati pristupačnost – grad radi na uključivanju pristupačnih stanova u neke nove projekte kako centar ne bi bio samo za imućne.

Smještene na brežuljcima odmah sjeveroistočno od centra grada, poznata po svojim prekrasnim viktorijanskim kućama, elegantnim ulicama obrubljenim drvećem i panoramskim pogledima na grad. To je jedna od najstarijih četvrti Salt Lake Cityja, a velik dio je zaštićena povijesna zona. – od 2025. godine, medijalna cijena obiteljske kuće u The Avenues iznosi oko tri četvrtine milijuna dolara (otprilike 750.000 USD) integrityplace.com, a mnoge veće ili renovirane povijesne kuće lako prelaze milijun dolara. Tržište u The Avenues pokazuje ; čak i kada su se druga područja malo ohladila, The Avenues je zabilježio umjereni porast cijena (~+1,4% na godišnjoj razini početkom 2025.) integrityplace.com, što naglašava da potražnja za životom u ovom šarmantnom području ostaje snažna. The Avenues privlači mješavinu imućnih profesionalaca (liječnici iz obližnje sveučilišne bolnice, odvjetnici, tehnološki direktori), akademika i nekih dugogodišnjih obitelji koje su u četvrti generacijama. Nudi jedinstven spoj mira i blizine – miran rezidencijalni ugođaj, a ipak samo nekoliko minuta od centra grada i Sveučilišta Utah. : kuće ovdje rijetko su masovno građene; većina su jedinstvene nekretnine stare više od 100 godina, a nova gradnja je rijetka (obično pojedinačne luksuzne kuće ili povremeni luksuzni townhousi). Dakle, ponuda je zapravo fiksna, i kada se dobra kuća u The Avenues pojavi na tržištu, često se brzo proda. Početkom 2025. godine, kuće u The Avenues prodavale su se u prosjeku za oko , što ukazuje na povećanu brzinu prodaje – vjerojatno zato što kupci koriste svaku priliku da kupe u ovom području. Za one koji traže ili najam, The Avenues ima nekoliko manjih zgrada sa stanovima i podrumske apartmane u tim povijesnim kućama, ali izbor je ograničen; najamnine su stoga visoke. The Avenues bi trebao i dalje biti jedno od najstabilnijih i najtraženijih naselja u SLC-u. Njegova kombinacija povijesti, arhitekture i lokacije teško se može ponoviti. Jedna stvar na koju treba obratiti pažnju: strme ulice i starije kuće zahtijevaju održavanje (i nisu sve kuće modernizirane za potrese, što je važan faktor u potresima sklonoj Utahu). No, općenito, za kupce koji si to mogu priuštiti, četvrt The Avenues predstavlja prestiž Salt Lake Cityja, a ulaganja ovdje su povijesno dobro steadily.com steadily.com. Daybreak (South Jordan): Daybreak nije tradicionalna četvrt unutar Salt Lake Cityja – zapravo je to ogromna planski izgrađena zajednica u South Jordanu , oko 32 kilometra jugozapadno od centra SLC-a – ali je nemoguće govoriti o trendovima nekretnina u području SLC-a bez spominjanja Daybreaka. Postao je sinonim za novi prigradski rast i jedno je od najvećih planski izgrađenih naselja na zapadu SAD-a. Prostire se na više od 4.000 jutara, Daybreak je osnovan sredinom 2000-ih i još uvijek se širi; po završetku će imati oko 20.000 domova i više od 9 milijuna kvadratnih stopa poslovnog prostora (uredi, trgovine itd.) homesindaybreakutah.com. Od 2025. Daybreak ima oko 30.000 stanovnika i taj broj raste bestutahrealestate.com bestutahrealestate.com. Zajednica je osmišljena po konceptu sela – više “sela” od kojih svako ima svoj stil i parkove, a sva su povezana pješačkim stazama, velikim jezerom (Oquirrh Lake) i sada nadolazećom urbanom jezgrom pod nazivom Downtown Daybreak . Nekretnine u Daybreaku kreću se od stanova i gradskih kuća (neki ispod 400.000 USD) do velikih obiteljskih kuća (800.000+ USD za kuće uz jezero). Velika privlačnost je što je Daybreak izgrađen s naglaskom na stil života : postoje deseci parkova, zajednički bazeni, sportska igrališta, pa čak i umjetno jezero za vožnju kajakom. Nedavni razvoj: Najnovija vijest je da Daybreak dobiva stadion za bejzbol niže lige – Salt Lake Bees (Triple-A affiliate) sele se na novi stadion koji će biti izgrađen u centru Daybreaka, a otvaranje se očekuje 2025. godine bestutahrealestate.com bestutahrealestate.com. Ovo je središnji dio šireg Downtown Daybreak višenamjenskog distrikta koji će sadržavati restorane, trgovine, urede, knjižnicu i centar za izvedbene umjetnosti bestutahrealestate.com bestutahrealestate.com. Uvođenje TRAX lake željeznice Red Line stanice u Daybreaku (već u funkciji do South Station, s planiranim proširenjima) povezivat će stanovnike s širom SLC tranzitnom mrežom <a href=”https://bestutahrealestate.com/news/south-jordan/downtown-daybreak-the-future-home-of-the-bestutahrealestate.com. Za kupce nekretnina, Daybreak nudi moderne domove s najnovijim dizajnom i energetskom učinkovitošću – često po cijeni po kvadratnom metru nižoj nego u samom Salt Lake Cityju, što privlači mnoge mlade obitelji. Kompromis je putovanje na posao (30-40 minuta do centra grada u prometu, iako mnogi stanovnici Daybreaka sada rade u rastućim tehnološkim centrima South Valleyja ili od kuće). Tržišni trendovi u Daybreaku: Prodaja nekretnina je snažna; graditelji ponekad imaju liste čekanja za nove projekte. Cijene stalno rastu kako se svako novo naselje otvara i zajednica sazrijeva. No, u usporedbi s hiper-inflacijom kvartova bliže centru SLC-a, Daybreak ostaje relativno pristupačan za veličinu/sadržaje koje nudi. Investitori su to također primijetili – neki od stanova i apartmana kupuju se za iznajmljivanje, uz okladu da će uvijek biti puno ljudi koji žele unajmiti u ovako lijepoj zajednici. Kako se Daybreak nastavlja razvijati (pred njim su još godine rasta), ostat će pokazatelj širenja predgrađa u Utahu. U biti, gradi se novi grad od nule, i do sada je to uspješan model koji bi mogao biti ponovljen u budućim velikim projektima .

Svaka četvrt u Salt Lake Cityju ima svoj karakter i mikro-tržište, ali zajednička nit je da gotovo sva područja bilježe rast i potražnju. Bilo da se radi o novogradnji u mjestu poput Daybreak ili rastu vrijednosti u etabliranim enklavama poput The Avenues, tržište nekretnina podiže većinu brodova. Potencijalni kupci i investitori trebali bi razumjeti ove nijanse četvrti pri ulasku na tržište, jer se lokalni trendovi mogu razlikovati od gradskih prosjeka steadily.com steadily.com.

6. Pristupačnost stanovanja i demografske promjene

Pristupačnost stanovanja – ili sve veća nepristupačnost – postala je središnja briga na tržištu Salt Lake Cityja. Istovremeno, demografija regije se mijenja uz stalni rast, priljev novih stanovnika i promjene u sastavu kućanstava. Evo pregleda situacije s pristupačnošću i demografskih trendova:

Kriza pristupačnosti u brojkama: Prema standardnim mjerilima, Salt Lake City suočava se s izazovima pristupačnosti na razini koja se približava obalnim tržištima . “Srednji omjer” (srednja cijena kuće podijeljena sa srednjim kućnim prihodom) u okrugu Salt Lake skočio je na 5,4 u 2023. , što se smatra “teško nepristupačnim” (omjer iznad 5,1) slrealtors.com. Za usporedbu, prije samo deset godina omjer u Salt Lakeu bio je ispod 4,0 (umjereno nepristupačno) slrealtors.com. Porast cijena kuća od 2017. do 2022. daleko je nadmašio rast prihoda. Prema izvješću Salt Lake Board of Realtors, prihod potreban za kupnju prosječne obiteljske kuće (~600.000 USD) uz standardnu hipoteku iznosi oko 170.000 USD/godišnje slrealtors.com – dok je stvarni srednji kućni prihod u tom području bliži 80.000 USD. Ova razlika učinila je vlasništvo nad domom nedostižnim za mnoge obitelji srednje klase, posebno za one koji prvi put kupuju. Čak bi i prosječna cijena stana (~430.000 USD) zahtijevala prihod od oko 125.000 USD za udobnu kupnju slrealtors.com slrealtors.com. Kao rezultat toga, stope vlasništva nad domom među mladim odraslima su u padu i ljudi rastežu financije (ili se oslanjaju na pomoć obitelji) kako bi kupili dom. Utah je nedavno rangiran kao 3. najmanje pristupačna savezna država za kupce nekretnina (nakon Kalifornije i Havaja) pri usporedbi cijena kuća s prihodima integrityplace.com. Troškovi života u Salt Lakeu, iako niži nego u mjestima poput SF-a ili LA-a, sada su 8% viši od nacionalnog prosjeka ukupno redfin.com, uglavnom zbog troškova stanovanja.

Prema standardnim mjerilima, . (srednja cijena kuće podijeljena sa srednjim kućnim prihodom) u okrugu Salt Lake skočio je na , što se smatra “teško nepristupačnim” (omjer iznad 5,1) slrealtors.com. Za usporedbu, prije samo deset godina omjer u Salt Lakeu bio je ispod 4,0 (umjereno nepristupačno) slrealtors.com. Porast cijena kuća od 2017. do 2022. daleko je nadmašio rast prihoda. Prema izvješću Salt Lake Board of Realtors, uz standardnu hipoteku iznosi oko slrealtors.com – dok je stvarni srednji kućni prihod u tom području bliži 80.000 USD. Ova razlika učinila je vlasništvo nad domom nedostižnim za mnoge obitelji srednje klase, posebno za one koji prvi put kupuju. Čak bi i prosječna cijena stana (~430.000 USD) zahtijevala prihod od oko 125.000 USD za udobnu kupnju slrealtors.com slrealtors.com. Kao rezultat toga, i ljudi rastežu financije (ili se oslanjaju na pomoć obitelji) kako bi kupili dom. Utah je nedavno rangiran kao (nakon Kalifornije i Havaja) pri usporedbi cijena kuća s prihodima integrityplace.com. Troškovi života u Salt Lakeu, iako niži nego u mjestima poput SF-a ili LA-a, sada su ukupno redfin.com, uglavnom zbog troškova stanovanja. Utjecaj na stanovnike: Ova kriza pristupačnosti mijenja strukturu toga tko može živjeti u Salt Lake Cityju. Dugogodišnji lokalni stanovnici s umjerenim prihodima osjećaju pritisak – neki se sele u udaljenija područja (Tooele, Ogden ili čak izvan države) u potrazi za jeftinijim stanovanjem. Istovremeno, mnogi ljudi koji se sele u Salt Lake dolaze s tržišta s višim troškovima (Kalifornija, pacifički sjeverozapad) i često imaju kapital ili veće plaće, što im čini stanovanje u Salt Lakeu pristupačnijim, čak i po ovim rekordnim cijenama. Ova dinamika može istisnuti lokalno stanovništvo u natjecateljskim situacijama nadmetanja za nekretnine. Također primjećujemo promjene u veličini kućanstava : sve više mladih profesionalaca dijeli stan s cimerima ili dulje živi s roditeljima kako bi uštedjeli novac, a sve više obitelji razmatra višegeneracijsko stanovanje (udruživanje resursa radi kupnje doma). Tržište najma također bilježi probleme s pristupačnošću – velik udio najmoprimaca plaća >30% prihoda na najam, a neki plaćaju >50% (ozbiljno opterećeni troškovima). To je dovelo do povećane potražnje za inicijativama za pristupačno stanovanje.

Ova kriza pristupačnosti mijenja strukturu toga tko može živjeti u Salt Lake Cityju. Dugogodišnji lokalni stanovnici s umjerenim prihodima osjećaju pritisak – neki se sele u udaljenija područja (Tooele, Ogden ili čak izvan države) u potrazi za jeftinijim stanovanjem. Istovremeno, mnogi ljudi koji se sele u Salt Lake dolaze s tržišta s višim troškovima (Kalifornija, pacifički sjeverozapad) i često imaju kapital ili veće plaće, što im čini stanovanje u Salt Lakeu pristupačnijim, čak i po ovim rekordnim cijenama. Ova dinamika može istisnuti lokalno stanovništvo u natjecateljskim situacijama nadmetanja za nekretnine. Također primjećujemo : sve više mladih profesionalaca kako bi uštedjeli novac, a sve više obitelji razmatra (udruživanje resursa radi kupnje doma). Tržište najma također bilježi probleme s pristupačnošću – velik udio najmoprimaca plaća >30% prihoda na najam, a neki plaćaju >50% (ozbiljno opterećeni troškovima). To je dovelo do povećane potražnje za inicijativama za pristupačno stanovanje. Demografski rast i migracije: Unatoč visokim troškovima, broj stanovnika Salt Lake Cityja i dalje raste , što dodatno održava potražnju za stanovanjem. Utah ima jednu od najbrže rastućih populacija u SAD-u, oko 1,5–2,0% godišnjeg rasta na razini države posljednjih godina, dok je u okrugu Salt Lake posebno oko 1,2% godišnjeg rasta (i više u susjednom okrugu Utah) rentastic.io. Značajan dio rasta dolazi od prirodnog prirasta (Utah je poznat po visokoj stopi nataliteta i jednoj od najmlađih populacija), ali i neto migracija je pozitivna. Posljednjih godina, okrug Salt Lake bilježi tisuće novih stanovnika iz drugih saveznih država i zemalja. Posebno se bilježi neto priljev iz mjesta poput Los Angelesa, Seattlea i San Francisca integrityplace.com integrityplace.com – vjerojatno potaknut ljudima koji traže posao u rastućem gospodarstvu Utaha i relativno nižim troškovima života (čak i ako je Salt Lake skup za lokalce, jeftiniji je od obalnih metropola). Srednja dob u Utahu je oko 31 godinu – znatno mlađa od nacionalnog prosjeka od ~38 – a u Salt Lake Cityju priljev mladih profesionalaca održava živahnu kulturu. Zanimljivo, Salt Lake također ima iznadprosječan udio mladih vlasnika kuća mlađih od 35 godina u odnosu na druge metropole (više od 14% vlasnika, naspram 10,7% američkog prosjeka) integrityplace.com, što govori o obiteljski orijentiranoj demografiji i možda poticaju mladih da rano kupuju domove – iako je taj trend pod pritiskom zbog trenutnih cijena.

Unatoč visokim troškovima, , što dodatno održava potražnju za stanovanjem. Utah ima jednu od u SAD-u, oko posljednjih godina, dok je u okrugu Salt Lake posebno oko (i više u susjednom okrugu Utah) rentastic.io. Značajan dio rasta dolazi od (Utah je poznat po visokoj stopi nataliteta i jednoj od najmlađih populacija), ali i je pozitivna. Posljednjih godina, okrug Salt Lake bilježi tisuće novih stanovnika iz drugih saveznih država i zemalja. Posebno se bilježi neto priljev iz mjesta poput Los Angelesa, Seattlea i San Francisca integrityplace.com integrityplace.com – vjerojatno potaknut ljudima koji traže posao u rastućem gospodarstvu Utaha i relativno nižim troškovima života (čak i ako je Salt Lake skup za lokalce, jeftiniji je od obalnih metropola). Srednja dob u Utahu je oko 31 godinu – znatno mlađa od nacionalnog prosjeka od ~38 – a u Salt Lake Cityju priljev mladih profesionalaca održava živahnu kulturu. Zanimljivo, Salt Lake također ima iznadprosječan udio u odnosu na druge metropole (više od 14% vlasnika, naspram 10,7% američkog prosjeka) integrityplace.com, što govori o obiteljski orijentiranoj demografiji i možda poticaju mladih da rano kupuju domove – iako je taj trend pod pritiskom zbog trenutnih cijena. Stambena rješenja i politika: Problem pristupačnosti nije prošao nezapaženo kod donositelja politika. U tijeku su napori da se to riješi: država i gradovi potiču projekte pristupačnog stanovanja (putem poreznih olakšica i zoniranja koje dopušta veću gustoću ako je određeni postotak jedinica pristupačan). Salt Lake City ima inkluzivno zoniranje u nekim područjima obnove, što zahtijeva od investitora da osiguraju dio jedinica po cijenama ispod tržišnih. Također se raspravlja o programima pomoći za predujam , proširenju programa zajmova Utah Housing Corporation za kupce koji prvi put kupuju, pa čak i o prenamjeni neiskorištenog komercijalnog zemljišta u stambeno. No, rješenja zahtijevaju vrijeme – do sada, ponuda stanova jednostavno nije pratila rast stanovništva , a ta neravnoteža je korijen problema pristupačnosti. Zakonodavno tijelo Utaha je 2023. donijelo zakone za poticanje veće izgradnje stanova (npr. olakšavanje izgradnje pomoćnih stambenih jedinica i umjereno cijenjenih kuća), s ciljem dugoročnog poboljšanja pristupačnosti.

Problem pristupačnosti nije prošao nezapaženo kod donositelja politika. U tijeku su napori da se to riješi: država i gradovi potiču (putem poreznih olakšica i zoniranja koje dopušta veću gustoću ako je određeni postotak jedinica pristupačan). Salt Lake City ima inkluzivno zoniranje u nekim područjima obnove, što zahtijeva od investitora da osiguraju dio jedinica po cijenama ispod tržišnih. Također se raspravlja o , proširenju programa zajmova Utah Housing Corporation za kupce koji prvi put kupuju, pa čak i o prenamjeni neiskorištenog komercijalnog zemljišta u stambeno. No, rješenja zahtijevaju vrijeme – do sada, , a ta neravnoteža je korijen problema pristupačnosti. Zakonodavno tijelo Utaha je 2023. donijelo zakone za poticanje veće izgradnje stanova (npr. olakšavanje izgradnje pomoćnih stambenih jedinica i umjereno cijenjenih kuća), s ciljem dugoročnog poboljšanja pristupačnosti. Promjena preferencija: Demografski, također svjedočimo promjenama u preferencijama stanovanja. Rastuća cijena obiteljskih kuća učinila je townhouseove i stanove popularnijima među mlađim kupcima nego što su bili prije generaciju. Kulturna norma u Utahu o posjedovanju samostojeće kuće polako ustupa mjesto prihvaćanju života u većoj gustoći, iz nužde. Osim toga, kako dolazi više tehnoloških tvrtki i doseljenika, raste potražnja za urbanim načinom života – primjerice, stanovi u centru grada i Sugar Houseu – za razliku od povijesne norme prigradskog života u Utahu. To polako diverzificira vrste stanovanja koje se grade (više stanova, više apartmana), što dugoročno može pomoći s ponudom.

U sažetku, demografski zamah Salt Lake Cityja je snažan – mlad, u porastu, privlači novopridošlice – ali pristupačnost stanovanja je ventil pritiska koji treba rješavati. Sljedećih nekoliko godina bit će ključno: ako se izgradnja stanova može ubrzati i nadmašiti rast stanovništva, to bi moglo stabilizirati cijene i najamnine na podnošljiviju razinu. Ako ne, postoji rizik da bi Salt Lake mogao postati preskup za mnoge radnike i obitelji koji su ga učinili uspješnim, što bi moglo usporiti njegovu priču o rastu. Za sada, potražnja uzrokovana porastom stanovništva i dalje se sudara s ograničenom pristupačnom ponudom, zbog čega je stanovanje i dalje jedno od najvažnijih pitanja za zajednicu.

7. Glavni nadolazeći ili tekući razvojni projekti

Nekoliko velikih razvojnih projekata je u tijeku na području Salt Lake Cityja i značajno će utjecati na tržište nekretnina u narednim godinama. Ti projekti obuhvaćaju nadogradnje infrastrukture i prijevoza do velikih zajednica mješovite namjene. Evo nekoliko najvažnijih projekata na koje treba obratiti pažnju:

Utah Inland Port (sjeverozapadni kvadrant SLC-a): Predstavljen kao jedan od najvećih projekata gospodarskog razvoja u povijesti Utaha , Inland Port je planirani globalni centar za trgovinu i logistiku na zapadnoj strani Salt Lake Cityja, blizu zračne luke. Nakon godina planiranja i kontroverzi, izgradnja je konačno započela na glavnom zemljištu od 4.000 jutara fox13now.com fox13now.com. Projekt uključuje sanaciju stare deponije (vrijednu više od 200 milijuna dolara) i izgradnju najsuvremenijeg intermodalnog teretnog objekta koji povezuje cestovni, željeznički i zračni prijevoz fox13now.com fox13now.com. Sredinom 2025. otvorena je ključna komponenta: BNSF Railway intermodalni terminal , koji omogućuje pretovar tereta između vlakova i kamiona u Salt Lakeu inlandportauthority.utah.gov. Očekuje se da će Inland Port privući velika skladišta i distribucijske centre , koristeći strateški položaj Salt Lakea na raskrižju Zapada. Dužnosnici predviđaju da će generirati tisuće radnih mjesta i stotine milijuna dolara gospodarske aktivnosti za regiju fox13now.com. Iz perspektive nekretnina, ovo već potiče interes za industrijsko zemljište na zapadnoj strani i moglo bi potaknuti razvoj stanovanja u blizini (za radnike) u narednim godinama. Međutim, projekt ima i protivnike – ekološke skupine brinu o kvaliteti zraka i utjecaju na smanjenje Velikog slanog jezera (lokacija je blizu osjetljivih močvara) fox13now.com fox13now.com. Uprava luke tvrdi da su mjere ublažavanja na snazi, ali to će se pomno pratiti. Vremenski okvir: Vjerojatno će trebati 5-10 godina za potpunu izgradnju lučkih objekata i pripadajućih poslovnih parkova. Kako projekt napreduje, očekuje se povećana potražnja za logističkim nekretninama i moguće povećanje stambenih projekata na zapadnoj strani kako bi se prilagodio rastu.

Predstavljen kao jedan od , Inland Port je planirani na zapadnoj strani Salt Lake Cityja, blizu zračne luke. Nakon godina planiranja i kontroverzi, izgradnja je konačno započela na glavnom zemljištu od 4.000 jutara fox13now.com fox13now.com. Projekt uključuje sanaciju stare deponije (vrijednu više od 200 milijuna dolara) i izgradnju najsuvremenijeg intermodalnog teretnog objekta koji povezuje prijevoz fox13now.com fox13now.com. Sredinom 2025. otvorena je ključna komponenta: , koji omogućuje pretovar tereta između vlakova i kamiona u Salt Lakeu inlandportauthority.utah.gov. Očekuje se da će Inland Port privući , koristeći strateški položaj Salt Lakea na raskrižju Zapada. Dužnosnici predviđaju da će generirati za regiju fox13now.com. Iz perspektive nekretnina, ovo već potiče interes za industrijsko zemljište na zapadnoj strani i moglo bi potaknuti razvoj stanovanja u blizini (za radnike) u narednim godinama. Međutim, projekt ima i protivnike – ekološke skupine brinu o kvaliteti zraka i utjecaju na smanjenje Velikog slanog jezera (lokacija je blizu osjetljivih močvara) fox13now.com fox13now.com. Uprava luke tvrdi da su mjere ublažavanja na snazi, ali to će se pomno pratiti. Vremenski okvir: Vjerojatno će trebati za potpunu izgradnju lučkih objekata i pripadajućih poslovnih parkova. Kako projekt napreduje, očekuje se povećana potražnja za logističkim nekretninama i moguće povećanje stambenih projekata na zapadnoj strani kako bi se prilagodio rastu. “The Point” – Preuređenje lokacije zatvora države Utah (Draper): Nakon što je državni zatvor u Draperu zatvoren i srušen (zatvorenici su premješteni u novi objekt zapadno od SLC-a), gigantska prazna površina od 600 jutara otvorila se na Point of the Mountain (između okruga Salt Lake i Utah). Brendiran kao “The Point” , ovo je najveći projekt preuređenja u Utahu po površini youtube.com draperjournal.com. Planovi predviđaju gustu, prohodnu zajednicu mješovite namjene koja bi s vremenom mogla parirati malom gradskom središtu . Samo prva faza uključuje 3.300 višestambenih jedinica (stanovi, kondominiji) plus milijune četvornih metara uredskog prostora, istraživačkih objekata (spominje se mogućnost satelitskog sveučilišnog kampusa ili inovacijskog centra), maloprodajnog i zabavnog prostora thepointutah.org. Planirana je i zatvorena zabavna dvorana s 5.000 sjedećih mjesta ksl.com. Pripremni radovi započeli su 2023. s postavljanjem infrastrukture i komunalija fox13now.com. Vizija je stvoriti visokotehnološko središte (nastavak Silicon Slopes koridora) s naglaskom na održivost, javni prijevoz i otvorene prostore. Na primjer, planiraju opsežne staze i zelene površine integrirane u razvoj. Utjecaj na nekretnine: The Point će osigurati veliku količinu novih stambenih jedinica – što je prijeko potrebno – iako će većina biti dostupna postupno tijekom sljedećeg desetljeća. To bi trebalo pomoći u ublažavanju potražnje za stanovanjem u regiji, osobito u južnom dijelu okruga Salt Lake i sjevernom dijelu okruga Utah. Također će stvoriti nove poslovne četvrti; tvrtke bi mogle odlučiti smjestiti urede u The Point zbog njegove središnje lokacije i modernih pogodnosti. The Point se nalazi na geografski važnoj lokaciji (otuda i ime) na vrhu doline Salt Lake, a uspjeh tamo mogao bi smanjiti pritisak na druga područja. Vremenski okvir: Prve zgrade mogle bi se otvoriti do 2025.-2026., ali potpuna izgradnja protegnut će se u 2030-e. Ovaj projekt bit će važan pokazatelj sposobnosti regije da pametno upravlja rastom.

Nakon što je državni zatvor u Draperu zatvoren i srušen (zatvorenici su premješteni u novi objekt zapadno od SLC-a), otvorila se na Point of the Mountain (između okruga Salt Lake i Utah). Brendiran kao , ovo je najveći projekt preuređenja u Utahu po površini youtube.com draperjournal.com. Planovi predviđaju gustu, prohodnu zajednicu mješovite namjene koja bi . Samo prva faza uključuje (stanovi, kondominiji) plus milijune četvornih metara uredskog prostora, istraživačkih objekata (spominje se mogućnost satelitskog sveučilišnog kampusa ili inovacijskog centra), maloprodajnog i zabavnog prostora thepointutah.org. Planirana je i zatvorena zabavna dvorana s 5.000 sjedećih mjesta ksl.com. Pripremni radovi započeli su 2023. s postavljanjem infrastrukture i komunalija fox13now.com. Vizija je stvoriti visokotehnološko središte (nastavak Silicon Slopes koridora) s naglaskom na održivost, javni prijevoz i otvorene prostore. Na primjer, planiraju opsežne staze i zelene površine integrirane u razvoj. The Point će osigurati veliku količinu novih stambenih jedinica – što je prijeko potrebno – iako će većina biti dostupna postupno tijekom sljedećeg desetljeća. To bi trebalo pomoći u ublažavanju potražnje za stanovanjem u regiji, osobito u južnom dijelu okruga Salt Lake i sjevernom dijelu okruga Utah. Također će stvoriti nove poslovne četvrti; tvrtke bi mogle odlučiti smjestiti urede u The Point zbog njegove središnje lokacije i modernih pogodnosti. The Point se nalazi na geografski važnoj lokaciji (otuda i ime) na vrhu doline Salt Lake, a uspjeh tamo mogao bi smanjiti pritisak na druga područja. Vremenski okvir: Prve zgrade mogle bi se otvoriti do 2025.-2026., ali potpuna izgradnja protegnut će se u 2030-e. Ovaj projekt bit će važan pokazatelj sposobnosti regije da pametno upravlja rastom. Downtown Daybreak (South Jordan): Kao što je detaljno opisano u odjeljku o četvrtima, Daybreak pokreće pravi centar grada za svoju zajednicu. Prva faza Downtown Daybreaka je u izgradnji s ciljem prvih otvaranja do 2025. godine bestutahrealestate.com. Ovo uključuje ne samo novi Salt Lake Bees ballpark (stadion s 7.500 sjedećih mjesta za bejzbol niže lige), već i skup zgrada mješovite namjene za maloprodaju, restorane, urede, knjižnicu i zgrade javne sigurnosti bestutahrealestate.com bestutahrealestate.com. U suštini, urbani centar se smješta usred predgrađa – i dizajniran je da bude pogodan za pješake i opslužen javnim prijevozom (s TRAX stanicom u blizini) bestutahrealestate.com. Uvođenje glavnih atrakcija (sportske utakmice, koncerti itd. na stadionu i u umjetničkom centru) stavit će Daybreak na kartu čak i za one koji ne žive tamo. Posljedice za nekretnine: vrijednosti nekretnina u Daybreaku već su porasle zbog vijesti o ovim pogodnostima (mogućnost pješačenja do restorana, događanja itd. velika je prednost u prigradskom okruženju). To također znači više radnih mjesta u South Jordanu (uredski prostori u centru Daybreaka mogli bi privući tvrtke ili radnike na daljinu iz kućnih ureda). Okolna područja u jugozapadnoj dolini – poput Herrimana, Rivertona – također bi mogla doživjeti povećan interes za razvoj zahvaljujući privlačnosti koju će stvoriti Downtown Daybreak. Ovaj projekt pokazuje nastavak trenda “prigradskih centara” – stvaranje urbaniziranih džepova u rubnim područjima radi smanjenja širenja i ovisnosti o automobilima.

Kao što je detaljno opisano u odjeljku o četvrtima, Daybreak pokreće pravi centar grada za svoju zajednicu. je u izgradnji s ciljem prvih otvaranja do 2025. godine bestutahrealestate.com. Ovo uključuje ne samo novi (stadion s 7.500 sjedećih mjesta za bejzbol niže lige), već i skup zgrada mješovite namjene za maloprodaju, restorane, urede, knjižnicu i zgrade javne sigurnosti bestutahrealestate.com bestutahrealestate.com. U suštini, urbani centar se smješta usred predgrađa – i dizajniran je da bude (s TRAX stanicom u blizini) bestutahrealestate.com. Uvođenje glavnih atrakcija (sportske utakmice, koncerti itd. na stadionu i u umjetničkom centru) stavit će Daybreak na kartu čak i za one koji ne žive tamo. Posljedice za nekretnine: vrijednosti nekretnina u Daybreaku već su porasle zbog vijesti o ovim pogodnostima (mogućnost pješačenja do restorana, događanja itd. velika je prednost u prigradskom okruženju). To također znači više radnih mjesta u South Jordanu (uredski prostori u centru Daybreaka mogli bi privući tvrtke ili radnike na daljinu iz kućnih ureda). Okolna područja u jugozapadnoj dolini – poput Herrimana, Rivertona – također bi mogla doživjeti povećan interes za razvoj zahvaljujući privlačnosti koju će stvoriti Downtown Daybreak. Ovaj projekt pokazuje – stvaranje urbaniziranih džepova u rubnim područjima radi smanjenja širenja i ovisnosti o automobilima. Projekti prijevoza i javnog prijevoza: Nekoliko prometnih projekata oblikovat će tržište nekretnina poboljšanjem povezanosti: Nadogradnje FrontRunnera: FrontRunner je prigradska željeznička linija koja vozi od Ogdena kroz Salt Lake do Prova. Država je financirala veliki projekt dvostrukih tračnica i elektrifikacije za FrontRunner, s ciljem povećanja učestalosti vlakova (prema intervalima od 15-30 minuta umjesto svakog sata) do kraja ovog desetljeća. Brža i češća usluga učinit će zajednice duž Wasatch Fronta pristupačnijima, što bi moglo povećati vrijednost nekretnina u blizini stanica. Na primjer, ako netko može pouzdano putovati iz Ogdena ili Orema do SLC-a za manje od sat vremena vlakom svakih 20 minuta, ta tržišta postaju privlačnija radnicima iz SLC-a. To bi moglo raspodijeliti potražnju za stanovanjem i donekle ublažiti cijene u Salt Lake Cityju. Proširenja autocesta: I-15, glavna međudržavna autocesta, trenutno se proširuje na određenim dionicama (posebno u okrugu Utah), a postoji i dugoročni plan za rješavanje uskog grla kod Point of the Mountain s novim trakama ili čak eventualnim tunelom. Iako proširenja cesta često potiču širenje predgrađa, ona kratkoročno olakšavaju promet i mogu otvoriti udaljenija predgrađa za razvoj. Proširenja TRAX-a i tramvaja: Osim proširenja Sugar House S-Line (koja je tramvajska grana) buildingsaltlake.com, Salt Lake City razmatra proširenje linije javnog prijevoza do zračne luke (linija do zračne luke već postoji, ali buduće linije bi mogle povezati više četvrti), a okrug Utah proučava mogućnost proširenja TRAX-a prema jugu. Također se spominje potencijalni kružni prijevoz kroz centar grada ili još jedna tramvajska ruta . Sve ove inicijative, ako budu financirane, odvijale bi se kroz više godina, ali signaliziraju predanost razvoju orijentiranom na javni prijevoz. Područja koja dobivaju nove stanice javnog prijevoza često doživljavaju val izgradnje višekatnih stambenih zgrada. Nova faza zračne luke: Rekonstrukcija Međunarodne zračne luke Salt Lake City vrijedna 4 milijarde dolara (novi terminali otvoreni 2020. i 2023.) nastavlja se s dodatnim pristaništima koja dolaze do 2026. Svjetska zračna luka povećava privlačnost regije za poduzeća i konvencije, neizravno podupirući komercijalne nekretnine (npr. veću potražnju za hotelima, uredskim prostorima za tvrtke koje posluju globalno itd.). Također, bolja zračna povezanost (poput novog direktnog leta za Seoul pokrenutog 2025. utahcdmag.com) čini SLC još povezanijim.

Nekoliko prometnih projekata oblikovat će tržište nekretnina poboljšanjem povezanosti: Preuređenje područja Salt Lake Ballpark: Nakon što je bejzbolska ekipa Bees napustila Smith’s Ballpark (smješten u četvrti Ballpark južno od centra), Salt Lake City ima zlatnu priliku – i izazov – za preuređenje tog stadiona od 13 jutara . Grad trenutno prikuplja prijedloge što učiniti: mogućnosti uključuju veliki javni park ili rekreacijski kompleks, razvoj stambenih objekata za mješovite prihode ili zabavnu četvrt. Okolna četvrt Ballpark posljednjih je godina imala problema s zapuštenošću i većom stopom kriminala; promišljeno preuređenje moglo bi revitalizirati cijelo područje. Investitori u nekretnine pomno prate situaciju, jer bi transformacija Ballparka mogla povećati vrijednost nekretnina u četvrti (koje su trenutno ispod gradskog prosjeka – što nudi potencijal za rast). Vremenski okvir je neizvjestan; rušenje stadiona (ako to bude plan) i nova izgradnja vjerojatno bi se dogodili krajem desetljeća. No, pratite razvoj – rijetko se pojavljuje tako velik gradski prostor dostupan za nove namjene.

Nakon što je bejzbolska ekipa Bees napustila Smith’s Ballpark (smješten u četvrti Ballpark južno od centra), Salt Lake City ima zlatnu priliku – i izazov – za . Grad trenutno prikuplja prijedloge što učiniti: mogućnosti uključuju veliki javni park ili rekreacijski kompleks, razvoj stambenih objekata za mješovite prihode ili zabavnu četvrt. Okolna četvrt Ballpark posljednjih je godina imala problema s zapuštenošću i većom stopom kriminala; promišljeno preuređenje moglo bi revitalizirati cijelo područje. Investitori u nekretnine pomno prate situaciju, jer bi transformacija Ballparka mogla povećati vrijednost nekretnina u četvrti (koje su trenutno ispod gradskog prosjeka – što nudi potencijal za rast). Vremenski okvir je neizvjestan; rušenje stadiona (ako to bude plan) i nova izgradnja vjerojatno bi se dogodili krajem desetljeća. No, pratite razvoj – rijetko se pojavljuje tako velik gradski prostor dostupan za nove namjene. Pripreme za Olimpijadu: Sada kada je Salt Lake City službeno određen za domaćina Zimskih olimpijskih igara 2034. (i moguće bi mogao uskočiti za 2030. ako bude potrebno) governor.utah.gov governor.utah.gov, val planiranja i ulaganja će se pojačati kako se datum bude približavao. Iako je 2034. izvan neposrednog petogodišnjeg razdoblja, neki projekti će započeti ranije. To uključuje moguća proširenja ili nadogradnje objekata (stadion Rice-Eccles, skijališta itd.), moguću izgradnju Olimpijskog sela (koje bi se kasnije moglo pretvoriti u pristupačne stanove ili studentske domove), te poboljšanja u prometu (više traka, opcije javnog prijevoza između lokacija). Olimpijada obično potiče infrastrukturne projekte koji bi inače puno duže čekali na financiranje. Na primjer, govori se o ubrzanju regionalnih željezničkih veza ili dodavanju dodatnih hotelskih kapaciteta. Utjecaj na nekretnine: područja oko objekata (poput Park Cityja, gdje su skijaška natjecanja, ili oko Olimpijskog ovalnog klizališta u Kearnsu) mogla bi doživjeti rast. Čak i unutar SLC-a, globalna pozornost mogla bi potaknuti više luksuznih projekata jer investitori očekuju povećan turizam i izloženost. Do 2034. može se očekivati mini procvat tržišta nekretnina, slično onome što se dogodilo prije Zimskih igara 2002., kada je grad posljednji put bio domaćin.

Svaki od ovih velikih projekata ima svoj vlastiti vremenski okvir i učinke, ali zajedno pokazuju da regija snažno ulaže u svoju budućnost. Za stanovnike i investitore to znači nove prilike (poslovi, mjesta za život, načini kretanja), ali i potrebu za mudrim upravljanjem rastom. Salt Lake City balansira između svoje pionirske baštine i modernog boomtown smjera, a ovi razvojni projekti igrat će veliku ulogu u tome gdje će se grad nalaziti u sljedećem desetljeću.

Dugoročne projekcije (sljedeće 3–5 godina)

Gledajući unaprijed do kraja 2020-ih, očekuje se da će tržište nekretnina u Salt Lake Cityju ostati snažno, ali će se postupno kretati prema većoj ravnoteži. Ovo su projekcije i trendovi za sljedeće 3–5 godina temeljeni na trenutnim podacima i stručnim prognozama:

Putanja cijena nekretnina: Nakon vrtoglavih povećanja u razdoblju 2020.-2022., očekuje se da će rast cijena nekretnina u Salt Lakeu biti znatno umjereniji u narednih nekoliko godina. Razne prognoze predviđaju godišnje povećanje u rasponu od niskih do srednjih jednoznamenkastih postotaka. Na primjer, Zillow/Norada predviđaju oko +3,2% povećanja vrijednosti nekretnina u SLC-u do kraja 2025. godine integrityplace.com integrityplace.com. Lokalni stručnjaci (poput Jamesa Wooda sa Sveučilišta Utah) predviđaju nastavak uzlaznog trenda, ali održivim tempom, pod uvjetom da ne dođe do recesije: možda u rasponu od 2-5% godišnje u sljedećih nekoliko godina. Faktori koji podupiru cijene uključuju trajni nedostatak stambenih jedinica i snažnu ekonomiju; faktori koji ograničavaju rast su povećana izgradnja (veća ponuda) i granica pristupačnosti koju je dosegnuo velik broj kupaca. Zaključak: scenarij blagog rasta vrijednosti – ne pad, ne euforija. Jedna napomena: ako kamatne stope na hipotekarne kredite znatno padnu (recimo, ponovno na 4-5%), moglo bi doći do naglog povećanja kupovne moći koje bi privremeno podiglo cijene više od očekivanog. Suprotno tome, ako dođe do recesije i porasta nezaposlenosti, cijene bi se mogle privremeno izravnati. No, većina analitičara ne predviđa nagli pad cijena u ovom trenutku, s obzirom na nedostatak stambenih jedinica u Utahu i demografsku potražnju.

Nakon vrtoglavih povećanja u razdoblju 2020.-2022., očekuje se da će rast cijena nekretnina u Salt Lakeu biti u narednih nekoliko godina. Razne prognoze predviđaju godišnje povećanje u rasponu od niskih do srednjih jednoznamenkastih postotaka. Na primjer, Zillow/Norada predviđaju oko integrityplace.com integrityplace.com. Lokalni stručnjaci (poput Jamesa Wooda sa Sveučilišta Utah) predviđaju nastavak uzlaznog trenda, ali održivim tempom, pod uvjetom da ne dođe do recesije: možda u rasponu od u sljedećih nekoliko godina. Faktori koji podupiru cijene uključuju trajni nedostatak stambenih jedinica i snažnu ekonomiju; faktori koji ograničavaju rast su povećana izgradnja (veća ponuda) i granica pristupačnosti koju je dosegnuo velik broj kupaca. scenarij blagog rasta vrijednosti – ne pad, ne euforija. Jedna napomena: ako kamatne stope na hipotekarne kredite znatno padnu (recimo, ponovno na 4-5%), moglo bi doći do naglog povećanja kupovne moći koje bi privremeno podiglo cijene više od očekivanog. Suprotno tome, ako dođe do recesije i porasta nezaposlenosti, cijene bi se mogle privremeno izravnati. No, većina analitičara ne predviđa nagli pad cijena u ovom trenutku, s obzirom na nedostatak stambenih jedinica u Utahu i demografsku potražnju. Ponuda i zalihe nekretnina: Broj kuća na prodaju trebao bi se postupno povećavati u odnosu na ekstremno niske razine iz 2021.-2022. Očekuje se da će nova izgradnja obiteljskih kuća porasti kako se graditelji prilagođavaju novim kamatnim stopama i odgovaraju na akumuliranu potražnju. Očekuje se da će završetak jedinica u metropolitanskom području i dalje biti oko 3.000–4.000 godišnje u razdoblju 2025.-2026. mmgrea.com mmgrea.com, što je otprilike povijesni prosjek. Ovo stalno povećanje ponude, u kombinaciji s većim brojem vlasnika koji se odlučuju na preseljenje kako šok viših kamatnih stopa jenjava, trebalo bi dovesti do nešto uravnoteženijih tržišnih uvjeta do 2026. godine. Možda ćemo vidjeti da se razina zaliha penje na 3-4 mjeseca ponude (još uvijek tržište prodavatelja, ali bolje nego manje od 1 mjeseca ponude u 2021.). To znači da bi kupci za nekoliko godina mogli imati nešto veći izbor i nešto manju konkurenciju. Međutim, nepoznanica je rast stanovništva – Utah i dalje brzo raste, pa graditelji moraju nadmašiti povijesne prosjeke kako bi doista preokrenuli tržište u korist kupaca. To se čini malo vjerojatnim u kratkom roku, pa će zalihe vjerojatno ostati na užoj strani neutralnog.

Broj kuća na prodaju trebao bi se postupno povećavati u odnosu na ekstremno niske razine iz 2021.-2022. Očekuje se da će nova izgradnja obiteljskih kuća porasti kako se graditelji prilagođavaju novim kamatnim stopama i odgovaraju na akumuliranu potražnju. mmgrea.com mmgrea.com, što je otprilike povijesni prosjek. Ovo stalno povećanje ponude, u kombinaciji s većim brojem vlasnika koji se odlučuju na preseljenje kako šok viših kamatnih stopa jenjava, trebalo bi dovesti do do 2026. godine. Možda ćemo vidjeti da se razina zaliha penje na 3-4 mjeseca ponude (još uvijek tržište prodavatelja, ali bolje nego manje od 1 mjeseca ponude u 2021.). To znači da bi kupci za nekoliko godina mogli imati nešto veći izbor i nešto manju konkurenciju. Međutim, nepoznanica je rast stanovništva – Utah i dalje brzo raste, pa graditelji moraju nadmašiti povijesne prosjeke kako bi doista preokrenuli tržište u korist kupaca. To se čini malo vjerojatnim u kratkom roku, pa će zalihe vjerojatno ostati na užoj strani neutralnog. Izgledi za tržište najma: Sljedeće 3-5 godina trebale bi donijeti zdravije tržište stanova za najmoprimce . Kao što je spomenuto, ogroman val stambenih projekata završava 2025.-2026. Do otprilike 2027. godine, očekuje se da će se broj novih projekata smanjiti, a apsorpcija tih jedinica odredit će trendove najamnina. Trenutne prognoze pokazuju da će se rast najamnina vratiti na oko 2-4% godišnje nakon 2024. mmgrea.com – u biti povratak na normalne razine (ili čak malo ispod inflacije, što znači da bi najmoprimci napokon mogli malo odahnuti u stvarnim iznosima). Stopa slobodnih stanova mogla bi se blago povećati s ~2% na možda 5% dok tržište upija nove jedinice – što je i dalje relativno nisko, ali ne i iznimno tijesno. Neka podtržišta mogla bi doživjeti privremeno višu stopu slobodnih stanova (npr. centar grada mogao bi imati 8-10% slobodnih stanova ako luksuzne jedinice dulje čekaju najmoprimce), ali na razini cijelog grada tržište bi trebalo ostati uravnoteženo. Dugoročna potražnja za najmom osigurana je velikom skupinom mladih ljudi i problemima s priuštivošću kupnje. Ako kamatne stope padnu u drugom dijelu desetljeća, neki najmoprimci postat će kupci, ali demografski rast u Utahu vjerojatno će održati potražnju za najmom. Sve u svemu, očekujte konkurentnije okruženje među najmodavcima – dobra vijest za najmoprimce – uz nastavak ponude pogodnosti i ustupaka kako bi se privukli stanari.

Sljedeće 3-5 godina trebale bi donijeti . Kao što je spomenuto, ogroman val stambenih projekata završava 2025.-2026. Do otprilike 2027. godine, očekuje se da će se broj novih projekata smanjiti, a apsorpcija tih jedinica odredit će trendove najamnina. Trenutne prognoze pokazuju da će se nakon 2024. mmgrea.com – u biti povratak na normalne razine (ili čak malo ispod inflacije, što znači da bi najmoprimci napokon mogli malo odahnuti u stvarnim iznosima). Stopa slobodnih stanova mogla bi se blago povećati s ~2% na možda 5% dok tržište upija nove jedinice – što je i dalje relativno nisko, ali ne i iznimno tijesno. Neka podtržišta mogla bi doživjeti privremeno višu stopu slobodnih stanova (npr. centar grada mogao bi imati 8-10% slobodnih stanova ako luksuzne jedinice dulje čekaju najmoprimce), ali na razini cijelog grada tržište bi trebalo ostati uravnoteženo. za najmom osigurana je velikom skupinom mladih ljudi i problemima s priuštivošću kupnje. Ako kamatne stope padnu u drugom dijelu desetljeća, neki najmoprimci postat će kupci, ali demografski rast u Utahu vjerojatno će održati potražnju za najmom. Sve u svemu, očekujte – dobra vijest za najmoprimce – uz nastavak ponude pogodnosti i ustupaka kako bi se privukli stanari. Prognoza za komercijalne nekretnine: Uredi: Oporavak tržišta uredskih prostora vjerojatno će biti spor. Tijekom sljedećih 3-5 godina, očekuje se da će stopa slobodnih ureda postupno padati sa svog vrhunca ako gospodarstvo ostane snažno, ali bi i dalje mogla ostati na visokoj razini (u postocima) do 2028. Tvrtke trajno preispituju svoje potrebe za prostorom, pa bi Salt Lake mogao vidjeti prenamjenu starijih uredskih zgrada (u stambene ili mješovite namjene) kako bi se smanjio višak prostora. Novi uredski projekti bit će ograničeni i usmjereni na vrhunske lokacije ili izgradnju po mjeri za tehnološke tvrtke. Najamnine za klasu A mogle bi ostati stabilne ili blago rasti, dok bi najamnine za klasu B/C mogle stagnirati ili čak padati dok se ne smanji broj slobodnih prostora. Maloprodaja: Maloprodaja bi trebala nastaviti s dobrim rezultatima. S obzirom na to koliko je niska stopa slobodnih maloprodajnih prostora (manje od 3% na regionalnoj razini movingonmain.com), mogli bismo zapravo vidjeti porast izgradnje maloprodajnih prostora – osobito u novim područjima rasta poput Daybreaka, Herrimana, Lehija i The Pointa. Tijekom 5 godina, stopa slobodnih maloprodajnih prostora mogla bi se malo povećati jednostavno zato što ne može biti puno niža nego što jest. No, potražnja za dobrim maloprodajnim lokacijama ostat će visoka. Najamnine će vjerojatno umjereno rasti (možda 1-3% godišnje) u skladu s potrošnjom i inflacijom. Porast e-trgovine se stabilizirao, a fizička maloprodaja u Utahu (posebno osnovna maloprodaja i ugostiteljstvo/zabava) dobro posluje. Dakle, sektor maloprodajnih nekretnina izgleda stabilno. Industrijski: Očekuje se da će trenutna industrijska prekomjerna ponuda biti apsorbirana od strane tržišta do kasnih 2020-ih . Strateška lokacija Utaha za distribuciju, uz dolazak Inland Porta, sugerira da će industrijska potražnja ponovno rasti. Tijekom sljedeće 3 godine, industrijska nepopunjenost mogla bi ostati povišena (5-7%), što će održavati nizak rast najamnina. No, nakon toga, ako logističke tvrtke prošire poslovanje, mogli bismo se vratiti na nepopunjenost ispod 5% i snažniji rast najamnina. U suštini, industrijsko tržište je u kratkoročnom zastoju, ali dugoročne perspektive su optimistične. Možda će doći do pomaka prema specijaliziranijim objektima (poput hladnjača, podatkovnih centara, proizvodnih pogona) kako se diverzifikacija nastavlja izvan samih skladišta. Višestambeni: Već raspravljeno pod najmovima – očekuje se mekano prizemljenje gdje će nova ponuda i potražnja pronaći ravnotežu do otprilike 2025.-2026., a zatim potencijalna potreba za novim valom razvoja do kasnih 2020-ih ako se rast stanovništva nastavi. Jedan trend na koji treba obratiti pažnju: Build-to-Rent zajednice (najam obiteljskih kuća) pojavljuju se u predgrađima Utaha; one bi mogle postati češće, nudeći hibrid upravljanja stanovima i životnog stila u kući, ciljajući na one koji ne mogu kupiti, ali žele kuću.

Ekonomski i vanjski faktori: Očekuje se da će gospodarstvo Utaha ostati jedno od najuspješnijih u zemlji. Čak i ako nacionalni rast uspori, lokalni faktori (širenje tehnološkog sektora, mlada radna snaga, viša stopa nataliteta) daju Utahu određenu zaštitu. Potencijalno sniženje kamatnih stopa od strane Federalnih rezervi 2025.-2026. imalo bi velike implikacije: Za stambeno tržište , niže stope povećale bi pristupačnost i vjerojatno pokrenule val kupaca koji su čekali. To bi moglo dovesti do porasta prodaje kuća i možda novog rasta cijena ako ne bude dovoljno ponude. To je dvosjekli mač: odlično za prodavatelje i vlasnike, teško za nove kupce. Idealno bi bilo da olakšanje kamata prati i veća izgradnja kako ne bi samo podiglo cijene. Za komercijalne nekretnine , niže stope olakšale bi financiranje razvoja i mogle bi oživjeti zaustavljene projekte (npr. neki prijedlozi nebodera poput dugo raspravljane Kensington Tower – neboder od 600 stopa planiran u centru grada – koji je bio na čekanju, mogao bi krenuti ako financiranje postane jeftinije). Mogli bismo vidjeti novi zamah u gradskoj silueti ako se uvjeti poklope. Inflacija i troškovi izgradnje: Posljednjih nekoliko godina zabilježena je vrlo visoka inflacija troškova izgradnje, što je usporilo neke projekte. Ako se inflacija smanji, više projekata koji su financijski isplativi pomoći će povećanju ponude u svim sektorima.

Očekuje se da će gospodarstvo Utaha ostati jedno od najuspješnijih u zemlji. Čak i ako nacionalni rast uspori, lokalni faktori (širenje tehnološkog sektora, mlada radna snaga, viša stopa nataliteta) daju Utahu određenu zaštitu. Potencijalno sniženje kamatnih stopa od strane Federalnih rezervi 2025.-2026. imalo bi velike implikacije: Zaključak za tri do pet godina: Do otprilike 2028., očekuje se da će Salt Lake City biti nešto uravnoteženije tržište nego što je bio početkom 2020-ih. Kupci bi trebali imati više izbora i nešto lakšu situaciju (iako Salt Lake vjerojatno neće postati pravo tržište za kupce osim u slučaju recesije). Najmoprimci bi trebali vidjeti više opcija i samo umjerena povećanja najamnina. Cijene kuća vjerojatno će biti više nego danas – možda 10-15% više ukupno do 2028. – ali to je daleko od skokova od 15-20% godišnje viđenih 2021. Grad će također biti u svjetskom fokusu pripremajući se za Olimpijske igre, što bi moglo donijeti dodatna ulaganja i uzbuđenje. Nova naselja poput onih na The Point i prošireni Daybreak će sazrijevati, dodajući raznolikost stambenim opcijama.

U suštini, budućnost tržišta nekretnina u Salt Lake Cityju u sljedećih nekoliko godina izgleda stabilno i pozitivno: rast će se nastaviti, iako održivijim tempom, a lekcije iz prošlog procvata vode kreatore politika da, nadamo se, spriječe ozbiljne neravnoteže. Za sve uključene na tržištu – kupce, prodavače, najmoprimce ili investitore – Salt Lake City ostaje mjesto prilika, s visokom kvalitetom života koja će i dalje privlačiti ljude, čak i dok se grad suočava s izazovima održavanja pristupačnog stanovanja za sve. axios.com integrityplace.com

