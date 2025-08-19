Nekretnine u Minneapolisu 2025: Rastući trendovi, popularne četvrti i hrabre prognoze za 2030.

Trendovi na tržištu stambenih nekretnina u 2025.

Tržište nekretnina u Minneapolisu ostaje snažno i konkurentno u 2025. Nakon uzavrele situacije s početka 2020-ih, rast cijena kuća se usporio na održivu razinu. Tipična vrijednost kuće u Minneapolisu iznosi oko 337.500 USD (sredina 2025.) – što je povećanje od oko 1,5% na godišnjoj razini zillow.com. Srednje prodajne cijene kreću se u donjem do srednjem rasponu od 300 tisuća USD (otprilike 344 tisuće USD u svibnju 2025.), a kuće se brzo prodaju – medijan vremena do sklapanja predugovora je samo 14 dana zillow.com. Više od polovice oglasa i dalje se prodaje iznad tražene cijene na ovom tržištu pogodnom za prodavatelje zillow.com, što odražava i dalje veliku potražnju kupaca u odnosu na ograničenu ponudu.

Ponuda kuća za prodaju u Minneapolisu i dalje je povijesno oskudna. Sredinom 2025. na tržištu je samo oko 1.200 kuća u gradu zillow.com. Ova nestašica dio je šireg trenda u cijeloj Minnesoti: ponuda na razini države (~12.500 kuća u ožujku 2025.) neznatno je veća nego 2024., ali i dalje znatno ispod razina prije 2010. godine kstp.com. Za usporedbu, tijekom posljednje krize nekretnina 2008. godine na razini države bilo je gotovo 49.000 kuća na prodaju, što naglašava koliko je današnja ponuda mala kstp.com. Jedan od ključnih razloga je “učinak zaključavanja”: mnogi vlasnici su refinancirali ili kupili kada su kamatne stope na hipoteku bile 2–3% i sada nerado prodaju i odriču se tih izuzetno niskih stopa. S trenutnim kamatnim stopama na hipoteku od oko 6,5–7%, prodavatelji koji bi inače kupovali veću nekretninu ostaju na mjestu, što smanjuje broj novih oglasa kstp.com. To je održalo tržište iznimno oskudnim čak i dok potražnja kupaca ostaje visoka.

Trendovi komercijalnih nekretnina u 2025.

Unatoč višim troškovima financiranja,u Minneapolisu. Agenti za nekretnine izvještavaju da kuće (posebno u srednjem cjenovnom rangu od 250.000 do 500.000 dolara) često imajuu prvim danima na tržištu kstp.com kstp.com . Kupci koji prvi put kupuju opisuju– obilaze mnoge kuće i gube na ponudama prije nego što napokon uspiju kupiti dom kstp.com . Rezultat: Minneapolis je i daljeu 2025., iako su porasti cijena sada u niskim jednoznamenkastim postocima, a ne u dvoznamenkastim skokovima kao 2021. Lokalni stručnjaci predviđajuvrijednosti nekretnina u budućnosti, umjesto drastičnih promjena kstp.com . Zapravo, prognoze predviđaju samou skoroj budućnosti, osim ako ne dođe do većih ekonomskih promjena sofi.com . Ovo sugerira– tržište raste, ali umjerenijim tempom koji bi mogao biti održiviji dugoročno.

Krajolik tržišta poslovnih nekretnina u Minneapolisu u 2025. godini priča je o mješovitim ishodima. S jedne strane, uredski sektor se bori da ponovno stane na noge nakon pandemije i prelaska na hibridni rad. Praznine u uredima u centru Minneapolisa narasle su na otprilike 28–29% – što je znatno više od nacionalnog prosjeka (~19,5%) enr.com. Mnoge su tvrtke smanjile prostore ili uvele politike rada na daljinu, ostavljajući nebodere u centru s praznim katovima. Čak i dok se radnici polako vraćaju u urede, veliki dijelovi prostora ostaju nedovoljno iskorišteni. U prvom tromjesečju 2025. središnji poslovni dio Minneapolisa (CBD) nastavio je bilježiti negativnu apsorpciju (više prostora ispražnjeno nego iznajmljeno) jer su veliki najmoprimci smanjivali prostore forterep.com. Poznati primjeri uključuju odvjetnička društva i korporacije koje konsolidiraju prostore, što je dovelo do toga da je apsorpcija uredskih prostora u centru negativna za više od 12.000 m² početkom godine forterep.com. Vlasnici zgrada odgovorili su agresivnim poticajima za najam i sniženjem cijena kako bi privukli najmoprimce natrag u ove tornjeve forterep.com.

Međutim, nije sve tmurno na tržištu uredskih prostora.prolaze bolje, što ukazuje na trend “ forterep.com . Tvrtke koje unajmljuju prostore tražes izvrsnim pogodnostima kako bi “zaslužile dolazak na posao” od zaposlenika forterep.com . Uredski parkovi u predgrađima s obnovljenim, suradničkim radnim prostorima u nekim su slučajevima dosegnuli forterep.com . Ukupno gledano, tržište uredskih prostora u Twin Cities zabilježilo je blagu– prvi rast od početka 2022. – što sugerira da najgore od pada potražnje za uredima možda prolazi forterep.com . Ipak, stopa nepopunjenosti i dalje je povišena, oko(i viša u centru grada) forterep.com u centru grada posebno su pogođene, a mnoge se razmatraju za(npr. pretvaranje u stanove ili mješovitu namjenu) kao rješenje. Krajem 2024. Minneapolis je donio uredbu za, ukidajući određene urbanističke prepreke i zahtjeve za pristupačnim jedinicama na nekoliko godina kako bi potaknuo ulagače na prenamjenu praznih tornjeva enr.com enr.com . Ova politika pokazuje predanost gradadodavanjem stambenih jedinica i smanjenjem praznih uredskih prostora.

Za razliku od ureda, industrijske i logističke nekretnine cvjetaju. Industrijsko tržište Minneapolisa–St. Paula ostaje jedno od najjačih u zemlji, s stupnjem slobodnih prostora na niskih ~4% uslijed neprekidne potražnje najmoprimaca colliers.com. Moderni skladišni i distribucijski centri diljem metropole i dalje bilježe visoku popunjenost i rast najamnina zahvaljujući rastu e-trgovine i proizvodnje. Čak i kad se dovrše novi industrijski projekti, brzo se apsorbiraju – izvješće Lee & Associates navodi da je industrijska slobodna površina u Q1 2025. ispod 4% te bilježi snažnu apsorpciju od gotovo 800.000 kvadratnih stopa na početku godine view.ceros.com. Investitori su masovno ušli u ovaj sektor, čineći industrijske nekretnine izuzetno traženima. Maloprodajne nekretnine su više mješovita slika: kvartovski trgovački centri i prigradske maloprodajne zone solidno su se oporavile, osobito one s trgovinama prehrambenih proizvoda ili iskustvenim zakupcima. Međutim, maloprodaja u centru grada ima poteškoća zbog manjeg broja uredskih radnika i percepcije javne sigurnosti. Neki poznati lanci u urbanim središtima (na primjer, Target je 2023. zatvorio neuspješnu lokaciju u Uptownu) povukli su se zbog slabije prodaje ili sigurnosnih razloga. Sveukupno, međutim, potrošnja potrošača u Twin Cities je zdrava, a slobodni maloprodajni prostori na atraktivnim lokacijama su razmjerno rijetki. Višestambene komercijalne nekretnine (stambene zgrade) također posluju dobro – zapravo su dio stambene priče, uživaju visoku popunjenost i rast najamnina (više u odjeljku o trendovima najma).

Zaključak: Komercijalni sektor Minneapolisa u 2025. je priča o dva tržišta – uredski prostori prolaze kroz razdoblje korekcije i reinvencije, dok su industrijske i višestambene nekretnine izuzetno tražene. Oporavak uredskog tržišta vjerojatno ovisi o kreativnoj prenamjeni i povratku živosti u centru grada. U međuvremenu, investitori su optimistični prema skladištima, stanovima i specijaliziranim namjenama koje su u skladu s trenutnim gospodarskim pokretačima.

Trendovi kupnje i najma nekretnina

Ravnoteža između kupnje i najma u Minneapolisu se mijenja na zanimljive načine. Potražnja za kupnjom nekretnina ostaje snažna, ali mnogi potencijalni kupci suočavaju se s izazovima pristupačnosti zbog kombinacije viših cijena i viših kamatnih stopa. Rezultat je da neki stanovnici odgađaju kupnju nekretnine i nastavljaju s najmom, što potiče snažno tržište najma.

Na strani kupaca, kupci u Minneapolisu u 2025. moraju se snalaziti u konkurentnom okruženju. Kao što je navedeno, poželjne kuće često dobivaju više ponuda iznad tražene cijene zillow.com. Kupci su morali biti strateški i agresivni, od brzog davanja ponuda do nuđenja iznosa iznad tražene cijene i odricanja od uvjeta, kako bi osigurali kupnju kstp.com kstp.com. Prvi kupci posebno osjećaju pritisak: s medijanom prodajne cijene oko 343.000 USD zillow.com i kamatama na 30-godišnje hipotekarne kredite blizu 7%, mjesečni troškovi su zastrašujući za mnoga kućanstva koja prvi put kupuju. Ipak, cijene kuća u Minneapolisu su još uvijek ispod nacionalnog medijana (~423.000 USD), a s 24% nižom najamninom od američkog prosjeka, Twin Cities su i dalje relativno pristupačne prema standardima velikih gradova zillow.com sofi.com. Ova relativna pristupačnost, u kombinaciji s jakim lokalnim tržištem rada, znači da su mnogi mladi profesionalci i obitelji spremni kupiti ako mogu pronaći odgovarajući dom. Problem su uglavnom ponuda i trošak financiranja, a ne nedostatak interesa – što dokazuju gužve na danima otvorenih vrata i brza prodaja.

U međuvremenu, trendovi najma u Minneapolisu pokazuju živahno, sve napetije tržište. Zapravo, Minneapolis je proglašen gradom broj 1 “na koji treba obratiti pažnju” za najmoprimce u 2025. zbog rastućeg interesa potencijalnih stanara rentcafe.com rentcafe.com. Tijekom 2024. godine, oglasi za najam u Minneapolisu na glavnim platformama zabilježili su porast online angažmana od 30–40%, više nego bilo koji drugi američki grad, što ukazuje na snažnu potražnju za najmom rentcafe.com. Ova potražnja rezultirala je niskom stopom slobodnih najamnina – do kraja 2024. dostupnost stanova pala je za oko 16% u odnosu na prethodnu godinu rentcafe.com. Kao rezultat toga, stanodavci su stekli mogućnost umjerenog povećanja najamnina. Prosječna najamnina u Minneapolisu iznosi oko 1.595 USD (za sve vrste jedinica) sredinom 2025., što je otprilike 85 USD (+5%) više nego godinu ranije zillow.com zillow.com. Najamnine su se stabilizirale početkom 2025. (nema mjesečnog povećanja od lipnja do srpnja) zillow.com, ali na godišnjoj razini, najamnine u Minneapolisu lagano rastu nakon razdoblja pada uzrokovanog pandemijom. Važno je napomenuti da su i dalje značajno niže od obalnih tržišta – otprilike 25% ispod prosječne najamnine u SAD-u zillow.com – što je jedan od razloga zašto grad privlači najmoprimce iz skupljih regija.

Nekoliko čimbenika podupire ove trendove najma. Minneapolis je, dom Sveučilišta Minnesota i nekoliko koledža, s više od 50.000 studenata samo na U of M. To stvara stalansvake godine sofi.com . Mnogi diplomanti ostaju u tom području zbog posla, ali, što dodatno povećava bazen najmoprimaca sofi.com . Osim toga, promjene životnog stila nakon pandemije dovele su do toga da neki ljudi radijenego da kupuju u udaljenim predgrađima. Kombinacijaučinila je Minneapolis, osobito rentcafe.com rentcafe.com . Proaktivne stambene politike grada također igraju ulogu – Minneapolis je bio jedan od prvih gradova koji je ukinuo zoniranje isključivo za obiteljske kuće (dozvoljavajući dvo- i troetažne objekte na parcelama gdje su prije bile samo obiteljske kuće), što potiče stvaranje višeza najam sofi.com . Iako to nije riješilo stambenu krizu preko noći, pokazuje podršku za

Najmoprimci se doista suočavaju s konkurencijom: stopa popunjenosti oko 94–95% znači da se kvalitetne jedinice brzo iznajmljuju mmgrea.com mmgrea.com. Luksuzni stanovi klase A izgrađuju se posljednjih godina (posebno u centru i u Uptown/Northeast), što daje više izbora najmoprimcima s višim budžetom. No, nova gradnja usporava (očekuje se samo oko 4.300 novih jedinica na razini metropole u 2025., što je nagli pad u odnosu na više od 10.000 jedinica u 2024.) mmgrea.com mmgrea.com, pa će se ponuda najma dodatno smanjiti. Ova ograničena nova ponuda predviđa se da će održati rast najamnina pozitivnim (~3–4% godišnje) kroz 2025. godinu mmgrea.com. Ipak, gradski dužnosnici Minneapolisa paze da stanovanje ostane dostupno. Iako nema važeće uredbe o kontroli najamnina u Minneapolisu od 2025. hemlane.com, grad proučava mjere stabilizacije najamnina i donio je nove zakone o zaštiti najmoprimaca (npr. zahtijeva 60-dnevnu najavu za veća povećanja najamnina) hemlane.com. Najmoprimci bi trebali pratiti promjene u politici, ali za sada tržištem upravljaju ponuda i potražnja – a potražnja je visoka.

U sažetku, kupnja kuće u Minneapolisu je konkurentna i skupa, što neke kućanstva tjera da dulje ostanu u najmu, što je zauzvrat dodatno zagrijalo tržište najma. I kupci i najmoprimci suočavaju se s niskom ponudom na svojim tržištima. Za one koji mogu kupiti, Minneapolis nudi nešto bolju pristupačnost nego mnoge metropole, a za one koji iznajmljuju, nudi atraktivan urbani stil života po razumnoj cijeni. Snažna baza najmoprimaca (više od polovice stanovnika grada iznajmljuje) pruža prilike za investitore, o čemu slijedi više u nastavku.

Investicijske prilike i rizici

Minneapolis predstavlja dinamičnu kombinaciju prilika za ulaganje u nekretnine u 2025., ali i niz promjenjivih rizika koje investitori moraju uzeti u obzir. S obzirom na prilike, više segmenata tržišta pokazuje potencijal:

Najam stambenih nekretnina i Build-to-Rent : S obzirom na to da je tržište najma izuzetno aktivno (95% popunjenosti i rast najamnina), ulaganje u višestambene objekte ili najam obiteljskih kuća može donijeti solidan povrat. Velika studentska i mlada profesionalna populacija u gradu osigurava stalnu potražnju za najmom sofi.com. Kvartovi oko Sveučilišta Minnesote ili drugih fakulteta, primjerice, imaju stalnu bazu najmoprimaca i nisku stopu praznih stanova. Dodatno, nova fleksibilnost u zoniranju u Minneapolisu (dozvoljava do trostrukih objekata na nekadašnjim parcelama za jednu obitelj) daje malim investitorima priliku da razvijaju dvo/trostruke objekte u četvrtima s obiteljskim kućama sofi.com – čime se učinkovito stvara više najamnih jedinica u područjima s velikom potražnjom. Vlasnik-investitor može živjeti u jednoj jedinici i iznajmljivati ostale, iskorištavajući potencijal “house-hackinga”. Ova promjena politike ima za cilj povećati ponudu i pristupačnost stanovanja , a investitorima otvara mogućnost dodavanja vrijednosti prenamjenom ili izgradnjom višestambenih objekata na atraktivnim lokacijama.

: S obzirom na to da je (95% popunjenosti i rast najamnina), ulaganje u može donijeti solidan povrat. Velika studentska i mlada profesionalna populacija u gradu osigurava sofi.com. Kvartovi oko Sveučilišta Minnesote ili drugih fakulteta, primjerice, imaju stalnu bazu najmoprimaca i nisku stopu praznih stanova. Dodatno, nova fleksibilnost u zoniranju u Minneapolisu (dozvoljava do trostrukih objekata na nekadašnjim parcelama za jednu obitelj) daje malim investitorima priliku da u četvrtima s obiteljskim kućama sofi.com – čime se učinkovito stvara više najamnih jedinica u područjima s velikom potražnjom. Vlasnik-investitor može živjeti u jednoj jedinici i iznajmljivati ostale, iskorištavajući potencijal “house-hackinga”. Ova promjena politike ima za cilj , a investitorima otvara mogućnost dodavanja vrijednosti prenamjenom ili izgradnjom višestambenih objekata na atraktivnim lokacijama. Podcijenjene četvrti : Nekoliko četvrti u Minneapolisu nudi scenarije “kupi jeftino, poboljšaj i iznajmi/prodaji skupo” . Područje Near North , primjerice, povijesno je imalo manje ulaganja, ali sada je na radaru kao četvrt u usponu. Cijene kuća u Near North porasle su oko 10% u prošloj godini , ali su i dalje ispod gradskog medijana , što ukazuje na prostor za daljnji rast vrijednosti sofi.com. Investitori koji se fokusiraju na obnovu starijih kuća ili razvoj novih stambenih jedinica u takvim područjima mogli bi imati koristi od gradskih inicijativa za poticanje ekonomske uključenosti (npr. projekti poput Upper Harbor, vidi dolje, potaknut će razvoj sjevernog Minneapolisa). Slično, četvrti poput Whittier, Northeast Minneapolis i Phillips nude relativno niže ulazne cijene, ali su u blizini popularnih zona, što sugerira dobar potencijal rasta kako grad raste. Nedavni primjer: Northeast Minneapolis ima jednu od najviših stopa popunjenosti stanova (95%+) u metropoli zbog popularnosti i ograničene nove gradnje mmgrea.com, što ukazuje na snažnu potražnju najmoprimaca za svim novim jedinicama koje investitor može dodati.

: Nekoliko četvrti u Minneapolisu nudi . Područje , primjerice, povijesno je imalo manje ulaganja, ali sada je na radaru kao četvrt u usponu. Cijene kuća u Near North porasle su oko , ali su i dalje , što ukazuje na prostor za daljnji rast vrijednosti sofi.com. Investitori koji se fokusiraju na ili razvoj novih stambenih jedinica u takvim područjima mogli bi imati koristi od gradskih inicijativa za poticanje ekonomske uključenosti (npr. projekti poput Upper Harbor, vidi dolje, potaknut će razvoj sjevernog Minneapolisa). Slično, četvrti poput nude relativno niže ulazne cijene, ali su u blizini popularnih zona, što sugerira dobar potencijal rasta kako grad raste. Nedavni primjer: ima jednu od zbog popularnosti i ograničene nove gradnje mmgrea.com, što ukazuje na snažnu potražnju najmoprimaca za svim novim jedinicama koje investitor može dodati. Komercijalna dodana vrijednost : Za institucionalne investitore, sektor ureda u problemima u Minneapolisu mogao bi biti prilika pod krinkom. Kako se uredske zgrade u centru prodaju po velikim popustima (neke su prodane za djelić svoje vrijednosti prije pandemije), iskusni investitori s dugoročnom vizijom mogli bi kupiti i prenamijeniti te nekretnine . Grad je olakšao pravila za prenamjenu, što olakšava pretvaranje neuspješnog ureda u zgradu mješovite namjene ili stambenu zgradu enr.com. Investitori koji znaju provesti ove prenamjene mogli bi do 2030. posjedovati znatno vredniju imovinu (zamislite prenamjenu praznog uredskog tornja u moderne stanove ili tehnološki kampus). Postoji rizik (troškovi prenamjene, pronalazak financiranja itd.), ali i potencijal da pomognu oblikovati obnovu centra grada i pritom profitiraju od uspješnog projekta. Osim ureda, urbani maloprodajni prostori koje su napustili nacionalni lanci mogli bi se preuzeti i prenamijeniti u food hallove, prostore za zabavu ili kvartovske usluge koje bolje odgovaraju potražnji nakon COVID-a.

: Za institucionalne investitore, u Minneapolisu mogao bi biti prilika pod krinkom. Kako se uredske zgrade u centru prodaju po velikim popustima (neke su prodane za djelić svoje vrijednosti prije pandemije), iskusni investitori s dugoročnom vizijom mogli bi . Grad je olakšao pravila za prenamjenu, što olakšava pretvaranje neuspješnog ureda u enr.com. Investitori koji znaju provesti ove prenamjene mogli bi do 2030. posjedovati znatno vredniju imovinu (zamislite prenamjenu praznog uredskog tornja u moderne stanove ili tehnološki kampus). Postoji rizik (troškovi prenamjene, pronalazak financiranja itd.), ali i potencijal da i pritom profitiraju od uspješnog projekta. Osim ureda, koje su napustili nacionalni lanci mogli bi se preuzeti i prenamijeniti u food hallove, prostore za zabavu ili kvartovske usluge koje bolje odgovaraju potražnji nakon COVID-a. Industrija i logistika: Kao što je već spomenuto, industrijske nekretnine doživljavaju procvat. Investitori i dalje pronalaze prilike za izgradnju ili kupnju skladišta, distributivnih centara i fleksibilnih industrijskih prostora u području Minneapolis–St. Paul. Uz praznine od oko 4-5% colliers.com, najmoprimaca ima mnogo – od e-trgovine do proizvođača medicinskih uređaja (regionalna specijalnost). Zemljišta ili lokacije za prenamjenu blizu glavnih autocesta i željezničkih koridora posebno su vrijedna. Iako su prinosi na industrijske nekretnine smanjeni, dugoročna perspektiva (vođena potrebama lanca opskrbe) ostaje snažna, što ovu investiciju čini relativno stabilnom.

Naravno, svaka prilika nosi i rizike i izazove. Ključni rizici na tržištu Minneapolisa uključuju:

Rizik kamatnih stopa i financiranja : Visoki troškovi zaduživanja su najveća trenutna prepreka i za investitore i za kupce nekretnina. Kako su kamatne stope na hipotekarne i komercijalne kredite otprilike dvostruko veće nego prije nekoliko godina, teže je ostvariti isplativost ulaganja . Investitori se suočavaju s višim troškovima duga, što može smanjiti profitne marže ili iznos koji mogu platiti za nekretninu. Ako stope dodatno porastu ili ostanu visoke dulje vrijeme, to bi moglo smanjiti vrijednosti nekretnina (posebno onih s visokim stupnjem zaduženosti). S druge strane, svako buduće smanjenje stopa moglo bi potaknuti zaostalu aktivnost na tržištu – ali vrijeme je neizvjesno. Oprezni investitori rade procjene s konzervativnim pretpostavkama o financiranju.

: Visoki troškovi zaduživanja su i za investitore i za kupce nekretnina. Kako su kamatne stope na hipotekarne i komercijalne kredite otprilike dvostruko veće nego prije nekoliko godina, . Investitori se suočavaju s višim troškovima duga, što može smanjiti profitne marže ili iznos koji mogu platiti za nekretninu. Ako stope dodatno porastu ili ostanu visoke dulje vrijeme, to bi moglo smanjiti vrijednosti nekretnina (posebno onih s visokim stupnjem zaduženosti). S druge strane, svako buduće smanjenje stopa moglo bi potaknuti zaostalu aktivnost na tržištu – ali vrijeme je neizvjesno. Oprezni investitori rade procjene s konzervativnim pretpostavkama o financiranju. Regulatorno i porezno okruženje : Minneapolis je općenito naklonjen stanogradnji, ali investitori bi trebali pratiti promjene politika . Jedno značajno područje je kontrola najamnina – iako Minneapolis nije uveo stabilizaciju najamnina do 2025. godine (unatoč ovlasti birača da to učine) hemlane.com, rasprava je aktivna. Njegov sestrinski grad St. Paul uveo je ograničenje rasta najamnina od 3% (kasnije izmijenjeno izuzećima za novogradnju), što pokazuje da politička volja za kontrolu najamnina postoji u Twin Cities. Stroga politika kontrole najamnina u Minneapolisu, ako bi ikada bila usvojena, mogla bi ograničiti rast najamnina i utjecati na vrijednost nekretnina za iznajmljivače. Drugi faktor su porezi na nekretnine: porezna stopa u okrugu Hennepin (~1,1%) je nešto iznad nacionalnog prosjeka, a s padom vrijednosti komercijalnih nekretnina , sve veći porezni teret prelazi na vlasnike stambenih nekretnina sofi.com. Značajna povećanja procjene poreza na stambene ili investicijske nekretnine smanjila bi povrat. Za sada su porezi podnošljivi, ali to je trend koji treba pratiti dok grad prilagođava poreznu osnovicu između sektora.

: Minneapolis je općenito naklonjen stanogradnji, ali investitori bi trebali pratiti . Jedno značajno područje je – iako (unatoč ovlasti birača da to učine) hemlane.com, rasprava je aktivna. Njegov sestrinski grad St. Paul uveo je ograničenje rasta najamnina od 3% (kasnije izmijenjeno izuzećima za novogradnju), što pokazuje da politička volja za kontrolu najamnina postoji u Twin Cities. Stroga politika kontrole najamnina u Minneapolisu, ako bi ikada bila usvojena, mogla bi ograničiti rast najamnina i utjecati na vrijednost nekretnina za iznajmljivače. Drugi faktor su porezi na nekretnine: porezna stopa u okrugu Hennepin (~1,1%) je nešto iznad nacionalnog prosjeka, a s , sve veći sofi.com. Značajna povećanja procjene poreza na stambene ili investicijske nekretnine smanjila bi povrat. Za sada su porezi podnošljivi, ali to je trend koji treba pratiti dok grad prilagođava poreznu osnovicu između sektora. Ekonomski i demografski rizici : Gospodarstvo Minneapolisa je raznoliko (financije, zdravstvo, sjedišta maloprodajnih lanaca, obrazovanje itd.), što pruža stabilnost. Ipak, investitori bi trebali uzeti u obzir makroekonomske rizike. Velika recesija mogla bi smanjiti potražnju za svim vrstama nekretnina. Rast zaposlenosti je umjeren, nije eksplozivan, pa bi previše optimistične projekcije potražnje najmoprimaca ili kupaca mogle biti promašene. Rast stanovništva u gradu je pozitivan, ali nije brz; većina regionalnog rasta događa se u predgrađima. Stoga bi određene investicije (poput luksuznih stanova u centru) mogle imati ograničen bazen kupaca. Percepcija kriminala i javne sigurnosti je još jedan lokalni rizik: Minneapolis se suočio s građanskim nemirima i porastom stope kriminala 2020.–2021., što je djelomično utjecalo na poželjnost centra i nekih četvrti. Grad radi na poboljšanju sigurnosti i obnovi svog imidža, ali investitori u pogođenim područjima moraju biti svjesni javne percepcije i napretka oporavka.

: Gospodarstvo Minneapolisa je raznoliko (financije, zdravstvo, sjedišta maloprodajnih lanaca, obrazovanje itd.), što pruža stabilnost. Ipak, investitori bi trebali uzeti u obzir makroekonomske rizike. Velika mogla bi smanjiti potražnju za svim vrstama nekretnina. je umjeren, nije eksplozivan, pa bi previše optimistične projekcije potražnje najmoprimaca ili kupaca mogle biti promašene. Rast stanovništva u gradu je pozitivan, ali nije brz; većina regionalnog rasta događa se u predgrađima. Stoga bi određene investicije (poput luksuznih stanova u centru) mogle imati ograničen bazen kupaca. je još jedan lokalni rizik: Minneapolis se suočio s građanskim nemirima i porastom stope kriminala 2020.–2021., što je djelomično utjecalo na poželjnost centra i nekih četvrti. Grad radi na poboljšanju sigurnosti i obnovi svog imidža, ali investitori u pogođenim područjima moraju biti svjesni javne percepcije i napretka oporavka. Troškovi izgradnje i opskrbni lanac: Za razvojne projekte, troškovna strana predstavlja veliki rizik. Troškovi građevinskog materijala i nedostatak radne snage povećali su izdatke, što otežava izgradnju domova po pristupačnim cijenama blog.housingfirstmn.org. Minnesota je istaknuta kao mjesto gdje su regulatorni troškovi i troškovi zemljišta vrlo visoki, što doprinosi nemogućnosti proizvodnje dovoljno pristupačnog stanovanja blog.housingfirstmn.org. Ako se ovi trendovi nastave, razvojne marže ostat će niske, a broj novih projekata mogao bi ostati smanjen – što je dobro za vlasnike postojećih nekretnina (manje konkurencije), ali predstavlja rizik za developere. Dodatno, svaki ponovni rast carina ili poremećaji u opskrbnom lancu (čelik, drvo itd.) mogli bi dodatno povećati troškove gradnje enr.com.

Ukratko, Minneapolis nudi solidne temelje za nekretnine i potencijal rasta, ali investitori bi trebali pristupiti s strateškim, otvorenim očima. Prilike poput najamnog stanovanja, podcijenjenih četvrti i industrijskih nekretnina su privlačne, sve dok se ublažavaju rizici poput visokih troškova financiranja, mogućih regulatornih promjena i izazova u provedbi. Diverzifikacija (prema vrsti nekretnine ili lokaciji unutar metropole) također može pomoći u uravnoteženju tih rizika. Oni koji sada mudro investiraju mogli bi biti dobro pozicionirani da profitiraju od daljnje evolucije Minneapolisa i rasta stanovništva do kraja desetljeća.

Glavni projekti razvoja nekretnina

Minneapolis 2025. vrvi značajnim projektima razvoja nekretnina koji obećavaju preoblikovati dijelove grada. Ovi projekti – od transformativnih javno-privatnih pothvata do novih stambenih i poslovnih zgrada – predstavljaju i odgovor na trenutne potrebe i okladu na budući rast grada. Evo nekih od glavnih planiranih ili tekućih razvojnih projekata koje treba pratiti:

Preuređenje Upper Harbor Terminala (sjeverni Minneapolis) – Možda najambiciozniji projekt u tijeku, Upper Harbor Terminal (UHT) je lokacija od 48 jutara na obali Mississippija u sjevernom Minneapolisu koja se preobražava iz starog terminala za utovar teglenica u živahnu destinaciju mješovite namjene mspmag.com mspmag.com. Središnji dio je novi Centar za izvedbene umjetnosti s više od 8.000 sjedećih mjesta – vanjski amfiteatar kojim će zajednički upravljati First Avenue (poznato glazbeno mjesto) i Minnesota Orchestra – koji je nedavno osigurao gradsko financiranje i čija je izgradnja planirana za jesen 2025. godine mspmag.com mspmag.com. Ova će lokacija ugostiti koncerte i događanja, s ciljem privlačenja posjetitelja i poticanja razvoja okolnog područja. Sveukupno, UHT plan je preuređenje vrijedno 350 milijuna dolara koje uključuje ne samo amfiteatar već i povoljne i tržišne stambene jedinice, poslovne prostore, parkove i staze koje povezuju sjeverni dio grada s rijekom mspmag.com mspmag.com. Gradski čelnici to opisuju kao “generacijsku investiciju” za donošenje radnih mjesta, kulture i prilika u sjeverni Minneapolis mspmag.com. Tijekom sljedećih nekoliko godina, očekuje se izgradnja novih stambenih jedinica, parka od 20 jutara i poslovnih prostora na ovoj lokaciji, uz prepoznatljivo glazbeno mjesto. Projekt će se odvijati u fazama kroz kasne 2020-e, ali obećava dugoročan gospodarski poticaj i novi identitet za nekoć zanemareni dio obale rijeke.

– Možda najambiciozniji projekt u tijeku, Upper Harbor Terminal (UHT) je na obali Mississippija u sjevernom Minneapolisu koja se preobražava iz starog terminala za utovar teglenica u živahnu destinaciju mješovite namjene mspmag.com mspmag.com. Središnji dio je novi – vanjski amfiteatar kojim će zajednički upravljati First Avenue (poznato glazbeno mjesto) i Minnesota Orchestra – koji je nedavno osigurao gradsko financiranje i čija je izgradnja planirana za jesen 2025. godine mspmag.com mspmag.com. Ova će lokacija ugostiti koncerte i događanja, s ciljem privlačenja posjetitelja i poticanja razvoja okolnog područja. Sveukupno, UHT plan je koje uključuje ne samo amfiteatar već i koje povezuju sjeverni dio grada s rijekom mspmag.com mspmag.com. Gradski čelnici to opisuju kao “generacijsku investiciju” za donošenje radnih mjesta, kulture i prilika u sjeverni Minneapolis mspmag.com. Tijekom sljedećih nekoliko godina, očekuje se izgradnja novih na ovoj lokaciji, uz prepoznatljivo glazbeno mjesto. Projekt će se odvijati u fazama kroz kasne 2020-e, ali obećava i novi identitet za nekoć zanemareni dio obale rijeke. Ponovno povezivanje Nicolleta (preuređenje bivše Kmart lokacije) – U južnom Minneapolisu, urbani planerski san napokon postaje stvarnost: ponovno otvaranje Nicollet Avenue na Lake Street , gdje je golema Kmart trgovina zloglasno blokirala ulicu više od 40 godina. Grad je srušio nefunkcionalni Kmart 2023. godine i sada je predstavio nacrt plana preuređenja za lokaciju od 10 jutara mprnews.org mprnews.org. Vizija je proširiti Nicollet Avenue kroz lokaciju (obnavljajući mrežu ulica i ponovno povezujući susjedstva) i izgraditi mješoviti kompleks oko nje. Planovi predviđaju 500+ stambenih jedinica (s kombinacijom tržišnih i pristupačnih stanova), prijeko potrebnu trgovinu mješovitom robom s punom uslugom , maloprodajne trgovine i sadržaje za zajednicu poput moguće javne plaze ili parka mprnews.org mprnews.org. Gradski dužnosnici naglašavaju pružanje mogućnosti za vlasništvo nad domom i prostore za male poduzetnike kao dio projekta mprnews.org. Uključenost zajednice bila je ključna, s obzirom na povijest, kako bi se osiguralo da projekt koristi okolnim četvrtima Whittier i Stevens Square. Izgradnja infrastrukture (novi most Nicollet Avenue preko Midtown Greenwaya) trebala bi započeti krajem 2025. godine mprnews.org. Vertikalna izgradnja zgrada vjerojatno će se odvijati 2026.–2028. Ovaj projekt je značajan ne samo zbog svoje veličine, već i zbog svog simboličkog značaja: zaliječit će dugogodišnju urbanu ranu , poboljšati prometnu povezanost i unijeti nove stambene i poslovne sadržaje na prometno raskrižje. Do 2030. ovo područje moglo bi biti užurbano središte koje povezuje Uptown i centar grada još besprijekornije.

– U južnom Minneapolisu, urbani planerski san napokon postaje stvarnost: ponovno otvaranje , gdje je golema Kmart trgovina zloglasno blokirala ulicu više od 40 godina. Grad je srušio nefunkcionalni Kmart 2023. godine i sada je predstavio mprnews.org mprnews.org. Vizija je lokaciju (obnavljajući mrežu ulica i ponovno povezujući susjedstva) i izgraditi mješoviti kompleks oko nje. Planovi predviđaju (s kombinacijom tržišnih i pristupačnih stanova), prijeko potrebnu , maloprodajne trgovine i sadržaje za zajednicu poput moguće javne plaze ili parka mprnews.org mprnews.org. Gradski dužnosnici naglašavaju pružanje mogućnosti za kao dio projekta mprnews.org. Uključenost zajednice bila je ključna, s obzirom na povijest, kako bi se osiguralo da projekt koristi okolnim četvrtima Whittier i Stevens Square. Izgradnja infrastrukture (novi most Nicollet Avenue preko Midtown Greenwaya) trebala bi započeti krajem 2025. godine mprnews.org. Vertikalna izgradnja zgrada vjerojatno će se odvijati 2026.–2028. Ovaj projekt je značajan ne samo zbog svoje veličine, već i zbog svog simboličkog značaja: , poboljšati prometnu povezanost i unijeti nove stambene i poslovne sadržaje na prometno raskrižje. Do 2030. ovo područje moglo bi biti užurbano središte koje povezuje Uptown i centar grada još besprijekornije. North Loop Green razvoj – U modernoj četvrti North Loop, sjeverozapadno od centra grada, veliki višenamjenski kampus pod nazivom North Loop Green je pri završetku. Na čelu s developerom Hines, ovaj projekt je započeo krajem 2021. godine, a do 2025. isporučuje kombinaciju luksuznih stanova, uredskog prostora, maloprodaje i javnih prostora za okupljanje . Ističe ga nova stambena kula i uredska zgrada povezane onim što se smatra najvišim gradskim skywayem. Kampus sadrži “The Green”, gradski park/trg od jednog hektara za društvene događajemillcitytimes.com. North Loop Green je prepoznat s CoStar Impact Award za 2025. kao razvoj godine costar.com costar.com. Njegova popularnost naglašava stalnu poželjnost North Loopa, koji se transformirao iz skladišne četvrti u jednu od najtraženijih četvrti Minneapolisa. Nudeći moderan radni prostor i stotine novih stambenih jedinica u okruženju za život, rad i zabavu, ovaj projekt istovremeno zadovoljava trenutnu potražnju i postavlja predložak za budući razvoj uz centar grada. Očekuje se da će North Loop Green dodati još restorana i trgovina tijekom sljedeće godine kako se potpuno otvori, dodatno oživljavajući četvrt.

– U modernoj četvrti North Loop, sjeverozapadno od centra grada, veliki višenamjenski kampus pod nazivom je pri završetku. Na čelu s developerom Hines, ovaj projekt je započeo krajem 2021. godine, a do 2025. isporučuje kombinaciju . Ističe ga nova povezane onim što se smatra najvišim gradskim skywayem. Kampus sadrži “The Green”, gradski park/trg od jednog hektara za društvene događajemillcitytimes.com. North Loop Green je prepoznat s CoStar Impact Award za 2025. kao razvoj godine costar.com costar.com. Njegova popularnost naglašava stalnu poželjnost North Loopa, koji se transformirao iz skladišne četvrti u jednu od najtraženijih četvrti Minneapolisa. Nudeći moderan radni prostor i stotine novih stambenih jedinica u okruženju za život, rad i zabavu, ovaj projekt istovremeno i za budući razvoj uz centar grada. Očekuje se da će North Loop Green dodati još restorana i trgovina tijekom sljedeće godine kako se potpuno otvori, dodatno oživljavajući četvrt. Downtown East – Projekti kula i parkova : Downtown East (područje oko stadiona U.S. Bank i kazališta Guthrie) bilježi val izgradnje posljednjih godina i nastavlja se i 2025. godine. RBC Gateway Tower , neboder od 37 katova na kraju Nicollet Mall-a, otvoren je 2023. s glavnim sjedištem RBC Wealth Managementa, hotelom Four Seasons i luksuznim stanovima. Ovo je bio značajan dodatak, koji signalizira povjerenje u dugoročnu perspektivu centra grada. Osim toga, Ryan Companies su dovršile stambenu kulu od 25 katova na 4th & Park 2024. godine, donoseći 350 novih najamnih jedinica u Downtown East enr.com. Ovi projekti nadopunjuju Commons Park i stadion, stvarajući novu stambenu enklavu u središtu grada. Grad također razmatra prenamjenu nekih starijih susjednih uredskih zgrada u stambene, što bi dodatno moglo povećati populaciju centra. U međuvremenu, predložena prenamjena Metrodome Square (površinski parking blizu stadiona) mogla bi donijeti još jedan višenamjenski neboder u narednim godinama (planovi su još u konceptualnoj fazi). Sve u svemu, Downtown East je na putu da postane prava četvrt za život i rad , ostavljajući iza sebe bivšu sliku isključivo uredskih tornjeva i prostora za događanja.

: Downtown East (područje oko stadiona U.S. Bank i kazališta Guthrie) bilježi val izgradnje posljednjih godina i nastavlja se i 2025. godine. , neboder od 37 katova na kraju Nicollet Mall-a, otvoren je 2023. s glavnim sjedištem RBC Wealth Managementa, hotelom Four Seasons i luksuznim stanovima. Ovo je bio značajan dodatak, koji signalizira povjerenje u dugoročnu perspektivu centra grada. Osim toga, Ryan Companies su dovršile 2024. godine, donoseći 350 novih najamnih jedinica u Downtown East enr.com. Ovi projekti nadopunjuju i stadion, stvarajući novu stambenu enklavu u središtu grada. Grad također razmatra prenamjenu nekih starijih susjednih uredskih zgrada u stambene, što bi dodatno moglo povećati populaciju centra. U međuvremenu, predložena prenamjena (površinski parking blizu stadiona) mogla bi donijeti još jedan višenamjenski neboder u narednim godinama (planovi su još u konceptualnoj fazi). Sve u svemu, Downtown East je na putu da postane prava , ostavljajući iza sebe bivšu sliku isključivo uredskih tornjeva i prostora za događanja. Nadogradnje infrastrukture (prijevoz i ceste): Osim zgrada, neki veliki infrastrukturni projekti utjecat će na nekretnine. Proširenje Metro Green Line (Southwest LRT) je projekt lake željeznice vrijedan 2,7 milijardi dolara koji je u izgradnji i koji će povezivati centar Minneapolisa s jugozapadnim predgrađima (St. Louis Park, Hopkins, Minnetonka, završava u Eden Prairieju). Početak rada predviđen je za 2027. godinu, a već je potaknuo razvoj orijentiran na javni prijevoz u blizini budućih stanica. Unutar Minneapolisa, linija će započeti kod Target Fielda i uključivati stanice u blizini Bryn Mawra i u koridoru Kenilworth. Kako se približava otvaranje linije, očekuje se da će developeri ciljati lokacije oko ovih stanica za novu stambenu i komercijalnu namjenu, računajući na privlačnost pristupa javnom prijevozu. Osim toga, gradska kapitalna ulaganja za 2025. uključuju više od 225 milijuna dolara za infrastrukturne radove – od rekonstrukcije ulica (više od 9 milja cesta) do zamjene više od 800 olovnih vodovodnih priključaka minneapolismn.gov kstp.com. Značajni projekti na cestama (poput preuređenja avenije Hennepin) i poboljšanja mostova unaprijedit će mobilnost i sigurnost, neizravno podupirući vrijednosti nekretnina u tim područjima. Moderna infrastruktura i opcije javnog prijevoza čine četvrti privlačnijima, podupirući tržište nekretnina u cijelom gradu.

Ovo su samo neki od najvažnijih projekata – brojni manji projekti također su prisutni na terenu. Na primjer, novi kompleksi pristupačnog stanovanja grade se u područjima poput Near North i Phillips, Net-Zero energetska zgrada predstavljena je od strane Minneapolis Park Boarda 2025. kao model održivog dizajna mprnews.org, a u planu je i obnova Nicollet Mall stanice javnog prijevoza i okolnih blokova. U predgrađima (koja utječu na ekonomiju grada), projekti poput prenamjene bivše Fordove tvornice u St. Paulu (Highland Bridge) i veliki vodeni park Mall of America u Bloomingtonu također će imati regionalni utjecaj.

Općenito, razvojni planovi Minneapolisa odražavaju grad koji se ponovno ulaže u sebe – gradi stanove za sve cjenovne razrede, unapređuje javne prostore i računa da će pogodnosti i povezanost potaknuti rast. Do 2030. očekuje se da će ovi projekti dati rezultate, stvarajući nova “mjesta” unutar grada, bilo da se radi o revitaliziranoj obali na sjevernoj strani, ponovno oživljenom raskrižju Chicago-Lake ili gušćem, ugodnijem centru.

Ključni uvidi na razini četvrti

Nekretnine u Minneapolisu uvelike su priča svake četvrti za sebe. Raznolika ponuda gradskih četvrti – 83 službene četvrti, svaka sa svojim karakterom – bilježi trendove koji se ponekad razlikuju od gradskog prosjeka. Evo nekoliko ključnih uvida na razini četvrti za 2025.:

North Loop i susjedstvo centra : North Loop i dalje blista kao jedno od najmodernijih mjesta u Minneapolisu. Poznat po preuređenim skladišnim loftovima, buticima i noćnom životu, North Loop je zabilježio porast cijena kuća od oko 13% u posljednjih godinu dana sofi.com sofi.com. Srednja prodajna cijena ovdje (oko 310.000 USD) zapravo je ispod gradskog prosjeka, što odražava velik broj stanova, ali ta cijena brzo raste sofi.com sofi.com. Potražnja je jaka, iako je zanimljivo da su nekretnine u North Loopu u prosjeku duže na tržištu (~93 dana, često 2% ispod tražene cijene) sofi.com sofi.com – vjerojatno zbog velike količine novih stanova. Ipak, sa svojom mladom populacijom i sadržajima, North Loop ostaje popularno mjesto za mlade profesionalce i umirovljenike koji traže urbani stil života. Susjedne četvrti centra pokazuju mješovite trendove: Downtown East , potaknut novom izgradnjom, postao je poželjniji (srednje vrijednosti u Downtown Eastu su relativno visoke, oko 426.000 USD zillow.com, zahvaljujući novim luksuznim stanovima). Downtown West i Loring Park , s druge strane, imaju stariji stambeni fond (puno stanova u neboderima iz 1970-ih) i slabije rezultate – srednja cijena u Loring Parku zapravo je pala za oko 14% u odnosu na prošlu godinu, što znači dobre prilike za kupce u tom području sofi.com sofi.com. Kuće/stanovi u Loringu duže se zadržavaju na tržištu i često se prodaju ispod tražene cijene, pa su pregovarači u prednosti sofi.com sofi.com. Ova razlika pokazuje da su unutar centra novije zgrade s puno sadržaja daleko traženije od starijih stanova bez obnove.

: North Loop i dalje blista kao jedno od najmodernijih mjesta u Minneapolisu. Poznat po preuređenim skladišnim loftovima, buticima i noćnom životu, North Loop je zabilježio sofi.com sofi.com. Srednja prodajna cijena ovdje (oko 310.000 USD) zapravo je ispod gradskog prosjeka, što odražava velik broj stanova, ali ta cijena brzo raste sofi.com sofi.com. Potražnja je jaka, iako je zanimljivo da su nekretnine u North Loopu u prosjeku duže na tržištu (~93 dana, često 2% ispod tražene cijene) sofi.com sofi.com – vjerojatno zbog velike količine novih stanova. Ipak, sa svojom mladom populacijom i sadržajima, North Loop ostaje i umirovljenike koji traže urbani stil života. Susjedne četvrti centra pokazuju mješovite trendove: , potaknut novom izgradnjom, postao je poželjniji (srednje vrijednosti u Downtown Eastu su relativno visoke, oko 426.000 USD zillow.com, zahvaljujući novim luksuznim stanovima). , s druge strane, imaju stariji stambeni fond (puno stanova u neboderima iz 1970-ih) i slabije rezultate – srednja cijena u Loring Parku zapravo je pala za oko 14% u odnosu na prošlu godinu, što znači dobre u tom području sofi.com sofi.com. Kuće/stanovi u Loringu duže se zadržavaju na tržištu i često se prodaju ispod tražene cijene, pa su pregovarači u prednosti sofi.com sofi.com. Ova razlika pokazuje da su unutar centra daleko traženije od starijih stanova bez obnove. Uptown i jugozapad : Uptown (područje oko Lake Street/Hennepin i lanca jezera) imao je zanimljiv razvoj. Povijesno je bio boemsko područje s velikom potražnjom (čak ga je i Prince ovjekovječio), zatim je doživio pad oko 2020.–2021. zbog zatvaranja trgovina i društvenih nemira. No do 2025. Uptown se oporavlja u nekim aspektima – srednje prodajne cijene skočile su gotovo 80% u posljednjih godinu dana sofi.com sofi.com. (Ovaj nevjerojatan skok vjerojatno odražava promjenu u strukturi prodaje – moguće je da se sada prodaje više obiteljskih kuća ili renoviranih nekretnina u odnosu na ranije, kada je bilo više malih stanova – a ne čistu aprecijaciju vrijednosti.) Ipak, oglasi u Uptownu u prosjeku stoje oko 80 dana i često se prodaju nekoliko posto ispod tražene cijene, pa je to donekle konkurentno tržište, ali ne i pregrijano sofi.com sofi.com. Pronicljivi kupci mogli bi pronaći vrijednost u Uptownu ako su spremni obnoviti stariju kuću. Šire područje jugozapadnog Minneapolisa (kvartovi poput Linden Hills, Fulton, Kenny, Armatage ) ostaje najskuplja i najstabilnija regija grada. Ova područja, puna atraktivnih obiteljskih kuća blizu jezera i dobrih škola, bilježe stalnu potražnju obitelji. Na primjer, Linden Hills ima srednju prodajnu cijenu oko 600.000 dolara sofi.com sofi.com – među najvišima u gradu – a kuće su se ondje i dalje prodavale 0,7% skuplje nego prošle godine unatoč već visokim cijenama sofi.com sofi.com. U Linden Hillsu prosječna kuća proda se za samo 3–4 tjedna, često uz više ponuda sofi.com sofi.com. Obližnji Fulton, Armatage i Kenny imaju sličnu priču: vrlo mala ponuda, visok udio vlasnika stanara, vrhunska kvaliteta života. Ovi kvartovi su favoriti investitora samo u smislu da zadržavaju vrijednost i stalno rastu – iako visoke ulazne cijene mogu biti prepreka. (Mnogi investitori umjesto toga gledaju nešto povoljnije – ali i dalje stabilne – kvartove poput Hale, Ericsson, Cooper u južnom Minneapolisu, koji imaju skromnije kuće i snažan potencijal za najam ark7.com ark7.com.)

: Uptown (područje oko Lake Street/Hennepin i lanca jezera) imao je zanimljiv razvoj. Povijesno je bio boemsko područje s velikom potražnjom (čak ga je i Prince ovjekovječio), zatim je doživio pad oko 2020.–2021. zbog zatvaranja trgovina i društvenih nemira. No do 2025. u nekim aspektima – srednje prodajne cijene skočile su gotovo sofi.com sofi.com. (Ovaj nevjerojatan skok vjerojatno odražava promjenu u strukturi prodaje – moguće je da se sada prodaje više obiteljskih kuća ili renoviranih nekretnina u odnosu na ranije, kada je bilo više malih stanova – a ne čistu aprecijaciju vrijednosti.) Ipak, oglasi u Uptownu u prosjeku stoje oko 80 dana i često se prodaju nekoliko posto ispod tražene cijene, pa je to sofi.com sofi.com. Pronicljivi kupci mogli bi pronaći vrijednost u Uptownu ako su spremni obnoviti stariju kuću. Šire područje jugozapadnog Minneapolisa (kvartovi poput ) ostaje regija grada. Ova područja, puna atraktivnih obiteljskih kuća blizu jezera i dobrih škola, bilježe stalnu potražnju obitelji. Na primjer, ima srednju prodajnu cijenu oko 600.000 dolara sofi.com sofi.com – među najvišima u gradu – a kuće su se ondje i dalje prodavale 0,7% skuplje nego prošle godine unatoč već visokim cijenama sofi.com sofi.com. U Linden Hillsu prosječna kuća proda se za samo 3–4 tjedna, često uz više ponuda sofi.com sofi.com. Obližnji imaju sličnu priču: vrlo mala ponuda, visok udio vlasnika stanara, vrhunska kvaliteta života. Ovi kvartovi su samo u smislu da i stalno rastu – iako visoke ulazne cijene mogu biti prepreka. (Mnogi investitori umjesto toga gledaju nešto povoljnije – ali i dalje stabilne – kvartove poput u južnom Minneapolisu, koji imaju skromnije kuće i snažan potencijal za najam ark7.com ark7.com.) Northeast & Arts District : Sjeveroistočni Minneapolis, uključujući četvrti poput St. Anthony East/West, Logan Park, Sheridan i “Arts District”, bilježi stalan rast. Nudi kombinaciju povijesnih kuća i novih stanova, kao i živahnu scenu pivovara i umjetnosti. Potražnja za stanovanjem u Northeastu je visoka – nedavno je zabilježena popunjenost najma od oko 95,8%, što je jedna od najviših u gradu mmgrea.com, a cijene kuća rastu kako sve više ljudi dolazi zbog atmosfere. Srednje vrijednosti u nekim četvrtima Northeast-a (npr. Logan Park ili Beltrami) još su ispod 300.000 USD, što ga čini relativno pristupačnim za kupce prvi put i primarnom metom za preuređivače . Zategnuto tržište najma također ga čini privlačnim za iznajmljivače; male višestambene zgrade u NE su tražene. Sve dok Northeast zadrži svoj osebujan karakter i relativnu pristupačnost, vjerojatno će nastaviti s postupnom gentrifikacijom.

: Sjeveroistočni Minneapolis, uključujući četvrti poput St. Anthony East/West, Logan Park, Sheridan i “Arts District”, bilježi stalan rast. Nudi kombinaciju povijesnih kuća i novih stanova, kao i živahnu scenu pivovara i umjetnosti. – nedavno je zabilježena popunjenost najma od oko mmgrea.com, a cijene kuća rastu kako sve više ljudi dolazi zbog atmosfere. Srednje vrijednosti u nekim četvrtima Northeast-a (npr. Logan Park ili Beltrami) još su ispod 300.000 USD, što ga čini relativno pristupačnim za kupce prvi put i . Zategnuto tržište najma također ga čini privlačnim za iznajmljivače; male višestambene zgrade u NE su tražene. Sve dok Northeast zadrži svoj osebujan karakter i relativnu pristupačnost, vjerojatno će nastaviti s postupnom gentrifikacijom. Sjeverni Minneapolis (Camden/Near North) : Sjeverni dio Minneapolisa povijesno je imao manje ulaganja, ali postoje znakovi promjena. Kao što je spomenuto, cijene kuća u Near North nedavno su porasle oko 10% sofi.com, a gradske inicijative poput Upper Harbor Terminala i nekoliko projekata pristupačnog stanovanja ulažu resurse. Četvrti poput Willard-Hay, Jordan i Camden nude neke od najnižih cijena u gradu – mnoge obiteljske kuće mogu se pronaći ispod 250.000 USD. To privlači i kupce prvi put (koji traže pristupačno vlasništvo) i ulagače (koji traže najmove s dobrom zaradom ili preprodaju). Međutim, kriminal i razlike u procjenama i dalje su izazovi. Grad i organizacije zajednice rade na poboljšanju sigurnosti i škola, što bi, ako uspije, moglo donijeti značajne prednosti. U međuvremenu, ulagači moraju biti strateški – fokusiranje na blokove blizu vrijednijih područja ili suradnja s lokalnim programima za renovacije može pomoći. Do 2030. Sjeverni Minneapolis mogao bi doživjeti značajnu transformaciju ako planirana ulaganja (poput UHT-a i poboljšanja prijevoza) uspiju.

: Sjeverni dio Minneapolisa povijesno je imao manje ulaganja, ali postoje znakovi promjena. Kao što je spomenuto, nedavno su porasle oko 10% sofi.com, a gradske inicijative poput Upper Harbor Terminala i nekoliko projekata pristupačnog stanovanja ulažu resurse. Četvrti poput nude neke od najnižih cijena u gradu – mnoge obiteljske kuće mogu se pronaći ispod 250.000 USD. To privlači i (koji traže pristupačno vlasništvo) i (koji traže najmove s dobrom zaradom ili preprodaju). Međutim, kriminal i razlike u procjenama i dalje su izazovi. Grad i organizacije zajednice rade na poboljšanju sigurnosti i škola, što bi, ako uspije, moglo donijeti značajne prednosti. U međuvremenu, – fokusiranje na blokove blizu vrijednijih područja ili suradnja s lokalnim programima za renovacije može pomoći. Do 2030. Sjeverni Minneapolis mogao bi doživjeti značajnu transformaciju ako planirana ulaganja (poput UHT-a i poboljšanja prijevoza) uspiju. Sveučilište i jugoistok : Četvrti oko Sveučilišta Minnesote – Dinkytown, Stadium Village, Marcy-Holmes, Prospect Park – imaju jedinstveno tržište kojim dominira studentski smještaj. Ta su područja doživjela procvat izgradnje stanova krajem 2010-ih, pa postoji velika ponuda studentskih stanova izvan kampusa. Praznine u tim novijim zgradama porasle su tijekom pandemije kada je nastava bila online, ali su se studenti povratkom ponovno uselili. Najamnine u sveučilišnom području su stabilne; stariji dupleksi i kuće u Marcy-Holmesu i dalje privlače više grupa studenata svake školske godine. Za kupce, ove četvrti imaju prekrasne povijesne kuće (posebno Prospect Park), ali i mnogo nekretnina za najam. Ulagači mogu dobro proći sa studentskim najmovima, ali je potrebna profesionalna uprava zbog česte izmjene stanara. Green Line laka željeznica prolazi ovuda, omogućujući jednostavan pristup od kampusa do centra, što je još jedna prednost. Uz stabilan ili rastući broj upisanih studenata, tržište najma u sveučilišnom području trebalo bi ostati pouzdano, iako ne i visoko-rastuće (nova ponuda ograničava rast najamnina).

: Četvrti oko Sveučilišta Minnesote – – imaju jedinstveno tržište kojim dominira studentski smještaj. Ta su područja doživjela procvat izgradnje stanova krajem 2010-ih, pa postoji velika ponuda studentskih stanova izvan kampusa. Praznine u tim novijim zgradama porasle su tijekom pandemije kada je nastava bila online, ali su se studenti povratkom ponovno uselili. Najamnine u sveučilišnom području su stabilne; stariji dupleksi i kuće u Marcy-Holmesu i dalje privlače više grupa studenata svake školske godine. Za kupce, ove četvrti imaju prekrasne povijesne kuće (posebno Prospect Park), ali i mnogo nekretnina za najam. Ulagači mogu dobro proći sa studentskim najmovima, ali je potrebna profesionalna uprava zbog česte izmjene stanara. Green Line laka željeznica prolazi ovuda, omogućujući jednostavan pristup od kampusa do centra, što je još jedna prednost. Uz stabilan ili rastući broj upisanih studenata, tržište najma u sveučilišnom području trebalo bi ostati (nova ponuda ograničava rast najamnina). Južni centar (Powderhorn, Phillips, Longfellow): Ovaj široki pojas četvrti južno od centra grada i istočno od I-35W nudi mješavinu gustih urbanih blokova i mirnijih stambenih dijelova. Longfellow i Cooper, uz rijeku Mississippi, vrlo su popularni zbog svojih parkova i bungalova – cijene su tamo znatno porasle. Cooper je poznat po pristupačnim kućama s odličnim pristupom stazama uz rijeku, što ga čini privlačnim i za obitelji i za investitore ark7.com ark7.com. Područje Powderhorn Park i Phillips (uključujući Midtown Phillips, East Phillips) imaju niže srednje cijene kuća (neke ispod 250.000 USD) i nedavno su privukle mnogo kupaca koji prvi put kupuju, što je povećalo potražnju. Ove četvrti su raznolike i bilježe nove male projekte (npr. područje Midtown Global Market ima nove stanove). Također se suočavaju s izazovima starijeg stambenog fonda i džepova kriminala, ali ulaganja zajednice su aktivna. U sljedećih nekoliko godina, obratite pažnju na koridor Lake Street (koji prolazi kroz ova područja) koji će nastaviti s obnovom nakon nemira iz 2020. – planirani su brojni projekti mješovite namjene i renovacije, što će podići profil okolnih četvrti. Na primjer, bivša lokacija Treće policijske postaje i nekoliko izgorjelih parcela predviđeni su za obnovu, što bi moglo povećati vrijednost nekretnina u Phillipsu i Longfellowu.

U sažetku, četvrti Minneapolisa obuhvaćaju sve od imućnih naselja uz jezera do urbanih četvrti u obnovi, a njihovi pokazatelji nekretnina odražavaju tu raznolikost. Luksuzna područja (jugozapadni Minneapolis) bilježe sporiji rast jednostavno zato što su već skupa i stabilna. Razvijajuća područja (sjever, dijelovi juga, sjeveroistok) bilježe bržu aprecijaciju kako sustižu i privlače novi interes. Kupci i investitori bi trebali proučiti mikro-tržišta: primjerice, još uvijek se mogu pronaći povoljne ponude u Loring Parku ili Phillipsu ako su spremni ulagati u obnovu, dok u područjima poput Linden Hillsa ili North Loopa treba očekivati višu cijenu, ali i pouzdanu vrijednost. Dobra vijest je da gotovo sve četvrti imaju koristi od ukupnog gospodarskog zdravlja grada – Minneapolis nije grad s velikim usponima i padovima u različitim dijelovima, već mozaik stabilnog rasta s nekoliko žarišta i nekoliko zaostalih područja. Napori zajednice i tržišne sile postupno smanjuju jaz između povijesno zanemarenih područja i ostatka grada. Do 2030. možemo očekivati uravnoteženiju sliku u kojoj su mnoge trenutno “u usponu” četvrti potpuno “stigle”.

Projekcije tržišta i stručne prognoze do 2030. godine

Gledajući unaprijed, očekuje se da će tržište nekretnina u Minneapolisu doživjeti nastavak rasta do 2030. godine, ali umjerenijim, održivim tempom u usporedbi s “rollercoasterom” ranih 2020-ih. Evo što stručnjaci i trendovi predviđaju za ostatak desetljeća:

Izgledi za cijene kuća : Konsenzus među lokalnim ekonomistima za nekretnine je da će cijene kuća nastaviti umjereno rasti u Minneapolisu i regiji Twin Cities. Nakon dvoznamenkastih godišnjih porasta u razdoblju 2020.–2022., tržište je ušlo u fazu sporijeg rasta 2023.–2024., a predviđa se da će se to nastaviti. Prognoze predviđaju godišnju aprecijaciju u rasponu od niskih do srednjih jednoznamenkastih postotaka (otprilike 2–5% godišnje) u drugoj polovici 2020-ih sofi.com. Ova putanja pretpostavlja da neće biti većih ekonomskih šokova. Odražava čimbenike poput trajnog manjka stambenih jedinica (posebno pristupačnih kuća) i stabilne potražnje milenijalaca koji ulaze u vlasništvo nad domom. Federalne rezerve Minnesote i studije o stanovanju ističu da država ima manjak stambenih jedinica – jedna procjena kaže da Minnesoti treba oko 300.000 novih kuća do 2030. godine kako bi zadovoljila potražnju na svim razinama prihoda blog.housingfirstmn.org. Ako se izgradnja značajno ne poveća (a s obzirom na trenutne trendove, možda i neće), neravnoteža ponude i potražnje će zadržati pritisak na rast cijena tijekom cijelog desetljeća. S druge strane, više kamatne stope ograničile su brzinu rasta cijena – stoga se očekuje umjeren rast, a ne novi procvat. Do 2030. godine, vrijednost tipične kuće u Minneapolisu mogla bi biti otprilike 15–25% viša nego danas. Na primjer, medijan od 340.000 dolara u 2025. mogao bi biti oko 400.000 dolara (otprilike) do 2030. ako se ovi trendovi nastave. Važno je napomenuti da će ti dobici vjerojatno biti nelinearni – nekoliko godina može donijeti rast od 1–3%, a ako kamatne stope padnu ili prihodi porastu, jedna ili dvije godine mogu donijeti 5–6%. No, pad ili dugotrajni pad čini se malo vjerojatnim osim u slučaju vanjske krize, jer će zalihe stambenih jedinica ostati relativno ograničene . Čak i uz moguću ekonomsku recesiju u međuvremenu, tržište nekretnina u Minneapolisu ima jake temelje (raznolika ekonomija, niža volatilnost) koji bi trebali spriječiti dramatičan pad cijena. Plato ili blagi pad tijekom jedne godine brzo bi bio ispravljen temeljnim zahtjevima potražnje.

: Konsenzus među lokalnim ekonomistima za nekretnine je da će u Minneapolisu i regiji Twin Cities. Nakon dvoznamenkastih godišnjih porasta u razdoblju 2020.–2022., tržište je ušlo u fazu sporijeg rasta 2023.–2024., a predviđa se da će se to nastaviti. Prognoze predviđaju u drugoj polovici 2020-ih sofi.com. Ova putanja pretpostavlja da neće biti većih ekonomskih šokova. Odražava čimbenike poput (posebno pristupačnih kuća) i stabilne potražnje milenijalaca koji ulaze u vlasništvo nad domom. ističu da država ima manjak stambenih jedinica – jedna procjena kaže da Minnesoti treba oko kako bi zadovoljila potražnju na svim razinama prihoda blog.housingfirstmn.org. Ako se izgradnja značajno ne poveća (a s obzirom na trenutne trendove, možda i neće), tijekom cijelog desetljeća. S druge strane, više kamatne stope ograničile su brzinu rasta cijena – stoga se očekuje umjeren rast, a ne novi procvat. Do 2030. godine, mogla bi biti otprilike 15–25% viša nego danas. Na primjer, medijan od 340.000 dolara u 2025. mogao bi biti oko 400.000 dolara (otprilike) do 2030. ako se ovi trendovi nastave. Važno je napomenuti da će ti dobici vjerojatno biti – nekoliko godina može donijeti rast od 1–3%, a ako kamatne stope padnu ili prihodi porastu, jedna ili dvije godine mogu donijeti 5–6%. No, pad ili dugotrajni pad čini se malo vjerojatnim osim u slučaju vanjske krize, jer će . Čak i uz moguću ekonomsku recesiju u međuvremenu, tržište nekretnina u Minneapolisu ima koji bi trebali spriječiti dramatičan pad cijena. Plato ili blagi pad tijekom jedne godine brzo bi bio ispravljen temeljnim zahtjevima potražnje. Tržište najma i višestambeni sektor : Očekuje se da će sektor najma ostati povoljan za najmodavce u Minneapolisu u doglednoj budućnosti. Stope popunjenosti su bile u sredini 90-ih postotaka i predviđa se da će tamo ostati ili čak blago porasti do 2025. godine mmgrea.com mmgrea.com. Uz značajno usporavanje izgradnje novih stanova (2024.–2025. zabilježen je veliki pad razvoja višestambenih objekata) mmgrea.com, broj novih jedinica u razdoblju 2026.–2028. vjerojatno će biti ograničen. To znači da će rast ponude najma zaostajati za rastom stanovništva i broja kućanstava , što će rezultirati i dalje niskom stopom praznih stanova. Kao rezultat toga, očekuje se da će cijene najma nastaviti rasti barem u skladu s inflacijom ili nešto iznad nje. Stručnjaci predviđaju da će najamnine u Minneapolisu rasti otprilike 3–4% godišnje u narednih nekoliko godina mmgrea.com. Do 2030. rast najamnina mogao bi se usporiti na možda 2–3% godišnje ako se izgradnja poveća kasnije u desetljeću ili ako se gospodarski rast uspori. Međutim, ako Minneapolis značajno poveća ulaganja u pristupačno stanovanje (država procjenjuje potrebu za 100k+ pristupačnih jedinica za najmodavce s niskim prihodima sofi.com) ili ako se poveća vlasništvo nad domovima, to bi moglo donekle ublažiti rast najamnina. Jedan nepoznati faktor je politika stabilizacije najamnina – ako Minneapolis uvede mjeru kontrole najamnina (na primjer, ograničavanje povećanja na 3–5% godišnje), to bi izravno ograničilo rast najamnina za obuhvaćene jedinice. U suprotnom, tržišne sile će vjerojatno dovesti do blagog rasta najamnina. Do 2030. prosječne najamnine mogle bi biti 15–20% više nego danas, što otprilike prati rast prihoda. Na tržište najma utjecat će i demografija : kako generacija Z ulazi na tržište rada i kako neki stariji parovi smanjuju veličinu domaćinstva, bit će mnogo najmoprimaca. No, ako kamatne stope na hipotekarne kredite padnu na niže razine, neki sadašnji najmoprimci postat će kupci prvi put, što bi moglo blago smanjiti potražnju za najmom krajem 2020-ih.

: Očekuje se da će sektor najma ostati u Minneapolisu u doglednoj budućnosti. Stope popunjenosti su bile u sredini 90-ih postotaka i predviđa se da će tamo ostati ili čak blago porasti do 2025. godine mmgrea.com mmgrea.com. Uz značajno usporavanje izgradnje novih stanova (2024.–2025. zabilježen je veliki pad razvoja višestambenih objekata) mmgrea.com, broj novih jedinica u razdoblju 2026.–2028. vjerojatno će biti ograničen. To znači da će , što će rezultirati i dalje niskom stopom praznih stanova. Kao rezultat toga, očekuje se da će barem u skladu s inflacijom ili nešto iznad nje. Stručnjaci predviđaju da će najamnine u Minneapolisu rasti otprilike mmgrea.com. Do 2030. rast najamnina mogao bi se usporiti na možda 2–3% godišnje ako se izgradnja poveća kasnije u desetljeću ili ako se gospodarski rast uspori. Međutim, ako Minneapolis značajno poveća ulaganja u pristupačno stanovanje (država procjenjuje potrebu za sofi.com) ili ako se poveća vlasništvo nad domovima, to bi moglo donekle ublažiti rast najamnina. Jedan nepoznati faktor je – ako Minneapolis uvede mjeru kontrole najamnina (na primjer, ograničavanje povećanja na 3–5% godišnje), to bi izravno ograničilo rast najamnina za obuhvaćene jedinice. U suprotnom, tržišne sile će vjerojatno dovesti do blagog rasta najamnina. Do 2030. prosječne najamnine mogle bi biti 15–20% više nego danas, što otprilike prati rast prihoda. Na tržište najma utjecat će i : kako generacija Z ulazi na tržište rada i kako neki stariji parovi smanjuju veličinu domaćinstva, bit će mnogo najmoprimaca. No, ako kamatne stope na hipotekarne kredite padnu na niže razine, neki sadašnji najmoprimci postat će kupci prvi put, što bi moglo blago smanjiti potražnju za najmom krajem 2020-ih. Budućnost komercijalnih nekretnina : Najveći upitnik je razvoj tržišta uredskih prostora do 2030. godine . Mnogi analitičari vjeruju da centru Minneapolisa ubuduće neće trebati toliko uredskog prostora po radniku, jer će rad na daljinu/hibridni rad postati trajan za dio radne snage. Stoga očekujemo nastavak konsolidacije i prenamjene uredskih prostora u sljedećih 5+ godina. Do 2030. značajan dio današnjih praznih ureda vjerojatno će biti pretvoren u druge namjene – bilo u stambene jedinice, hotele ili kreativne prostore mješovite namjene. Pojednostavljena gradska uredba o prenamjeni (na snazi do 2029.) ima za cilj ubrzati ovaj proces enr.com. To bi postupno moglo smanjiti stopu praznih ureda s trenutnih ~25%+ prema normalnijoj razini (možda srednje dvoznamenkasti postotak) do kraja desetljeća, kako se višak uredskog prostora povlači s tržišta. Također bismo mogli vidjeti nove vrste najmoprimaca u centru – primjerice, laboratorije za biološke znanosti ili zdravstvene ustanove – koji zauzimaju nekadašnje isključivo uredske zgrade, čime se diversificira komercijalna ponuda. Maloprodajni prostori vjerojatno će se također nastaviti transformirati: Očekujte više iskustvenih i uslužnih djelatnosti (teretane, klinike, zabavni prostori) umjesto tradicionalnih trgovina, što će održavati stabilnu popunjenost u dobro pozicioniranim maloprodajnim koridorima. Industrijski sektor trebao bi ostati zvijezda; dapače, novi industrijski razvoj na rubovima metropole nastavit će se dok se stopa praznih prostora ne uravnoteži na zdravijih 6–8%. Industrijsko tržište Minneapolisa 2030. imat će koristi od širenja logistike i moguće relokacije dijela proizvodnje – čime će skladišta ostati puna, a najamnine rasti barem u skladu s inflacijom.

: Najveći upitnik je . Mnogi analitičari vjeruju da centru Minneapolisa ubuduće neće trebati toliko uredskog prostora po radniku, jer će rad na daljinu/hibridni rad postati trajan za dio radne snage. Stoga očekujemo u sljedećih 5+ godina. Do 2030. značajan dio današnjih praznih ureda vjerojatno će biti – bilo u stambene jedinice, hotele ili kreativne prostore mješovite namjene. Pojednostavljena gradska uredba o prenamjeni (na snazi do 2029.) ima za cilj ubrzati ovaj proces enr.com. To bi postupno moglo smanjiti stopu praznih ureda s trenutnih ~25%+ prema normalnijoj razini (možda srednje dvoznamenkasti postotak) do kraja desetljeća, kako se višak uredskog prostora povlači s tržišta. Također bismo mogli vidjeti – primjerice, laboratorije za biološke znanosti ili zdravstvene ustanove – koji zauzimaju nekadašnje isključivo uredske zgrade, čime se diversificira komercijalna ponuda. vjerojatno će se također nastaviti transformirati: Očekujte više iskustvenih i uslužnih djelatnosti (teretane, klinike, zabavni prostori) umjesto tradicionalnih trgovina, što će održavati stabilnu popunjenost u dobro pozicioniranim maloprodajnim koridorima. trebao bi ostati zvijezda; dapače, novi industrijski razvoj na rubovima metropole nastavit će se dok se stopa praznih prostora ne uravnoteži na zdravijih 6–8%. Industrijsko tržište Minneapolisa 2030. imat će koristi od širenja logistike i moguće relokacije dijela proizvodnje – čime će skladišta ostati puna, a najamnine rasti barem u skladu s inflacijom. Ekonomski i demografski trendovi : Stanovništvo Minneapolisa, koje trenutno broji oko 425.000 sofi.com, predviđa se da će umjereno rasti do 2030. Metropolitan Council procjenjuje da bi grad mogao dobiti 30.000–40.000 novih stanovnika do 2030. (dosegnuvši ~460.000), potaknuto prirodnim prirastom i domaćom migracijom, iako to ovisi o očuvanju radnih mjesta i dostupnosti stanovanja. Šire područje Twin Cities metropole očekuje se da će premašiti 3,7 milijuna stanovnika do 2030. Rast zaposlenosti u regiji procjenjuje se na stabilnih 1–2% godišnje, osim u slučaju recesije. Ključni sektori poput zdravstva, tehnologije i financija umjereno rastu, što će podržati tržište nekretnina. Jedan konkretan pozitivan pomak na horizontu: Minneapolis-St. Paul kandidira se za domaćina World Expo 2027 (ako bude uspješan) ili veliki događaji poput NCAA turnira mogli bi potaknuti kratkoročnu izgradnju i globalnu pozornost. Što se tiče klime, Minnesota bi mogla privući “klimatske migrante” iz područja koja su jače pogođena klimatskim promjenama, s obzirom na obilje vode i blaže klimatske projekcije – ovo je spekulativno, ali neki stručnjaci smatraju Gornji Srednji zapad potencijalnim dobitnikom dugoročne migracije , što bi dodatno povećalo potražnju za stanovanjem do 2030. i kasnije.

: Stanovništvo Minneapolisa, koje trenutno broji oko 425.000 sofi.com, predviđa se da će do 2030. Metropolitan Council procjenjuje da bi grad mogao dobiti 30.000–40.000 novih stanovnika do 2030. (dosegnuvši ~460.000), potaknuto prirodnim prirastom i domaćom migracijom, iako to ovisi o očuvanju radnih mjesta i dostupnosti stanovanja. Šire područje Twin Cities metropole očekuje se da će premašiti 3,7 milijuna stanovnika do 2030. u regiji procjenjuje se na stabilnih 1–2% godišnje, osim u slučaju recesije. Ključni sektori poput zdravstva, tehnologije i financija umjereno rastu, što će podržati tržište nekretnina. Jedan konkretan pozitivan pomak na horizontu: (ako bude uspješan) ili veliki događaji poput NCAA turnira mogli bi potaknuti kratkoročnu izgradnju i globalnu pozornost. Što se tiče klime, Minnesota bi mogla privući “klimatske migrante” iz područja koja su jače pogođena klimatskim promjenama, s obzirom na obilje vode i blaže klimatske projekcije – ovo je spekulativno, ali neki stručnjaci smatraju Gornji Srednji zapad potencijalnim , što bi dodatno povećalo potražnju za stanovanjem do 2030. i kasnije. Ravnoteža tržišta i pristupačnost: Glavni fokus do 2030. bit će rješavanje pristupačnosti stanovanja. Ako se trenutni trendovi nastave, do 2030. Minneapolis bi se mogao suočiti s još izraženijim jazom između ponude i potražnje za pristupačnim domovima. Mogli bismo vidjeti agresivnije političke poteze (promjene zoniranja, subvencije, javno-privatna partnerstva) za stvaranje stanovanja koje si srednji i niži slojevi stanovništva mogu priuštiti. S tržišnog aspekta, ako grad uspješno doda tisuće jedinica (uključujući one iz prenamjena ili novih gradnji), rast ponude bi napokon mogao sustići rast potražnje krajem desetljeća, čime bi se tržište približilo ravnoteži. Podaci Nacionalne udruge agenata za nekretnine pokazuju da se zalihe na nacionalnoj razini polako poboljšavaju bankrate.com, a lokalno bismo mogli vidjeti prijelaz s tržišta prodavatelja na uravnoteženije tržište do 2027.–2030. To znači da bi do 2030. kupci mogli imati nešto veći izbor i pregovaračku moć nego 2025. Rast cijena nekretnina tada bi se mogao izravnati na 1–3% godišnje u uravnoteženom scenariju. No, postizanje te točke uvelike ovisi o volumenu izgradnje, što je velika nepoznanica – trenutne prognoze pokazuju da izgradnja zaostaje, a ne ubrzava mmgrea.com. Ako se to ne promijeni, prodavatelji bi još neko vrijeme mogli imati prednost.

U stručnom pogledu na horizont 2030.: Očekuje se da će tržište nekretnina u Minneapolisu biti veće po obujmu (više stambenih jedinica, veće vrijednosti), ali i stabilizirano. Grad će imati više stanovnika u centru i prenamijenjenim prostorima, uspješan sektor najma s novim tipologijama stanovanja (poput više višestambenih objekata i pomoćnih stambenih jedinica zahvaljujući reformama zoniranja), te potencijalno manje, ali učinkovitije korištene uredske prostore. Kontinuirana ulaganja u infrastrukturu i projekte zajednice vjerojatno će donijeti rezultate, poboljšavajući ukupnu kvalitetu života i time održavajući potražnju za nekretninama. Ako ne dođe do nepredviđenih poremećaja, Minneapolis je na putu da doživi postupnu aprecijaciju i širenje, čineći ga privlačnim okruženjem za dugoročne investitore, vlasnike i developere. Kako je jedan lokalni arhitekt rekao 2025., “tržište stanovanja će se oporaviti… tek počinjemo viđati da se to događa”, izražavajući optimizam da su trenutni zastoji u izgradnji privremeni i da će rast ponovno krenuti kako bi zadovoljio potrebe enr.com enr.com. Do 2030. trebali bismo vidjeti rezultate: Minneapolis koji je prerastao svoje izazove i iz njih izašao sa snažnijim, otpornijim tržištem nekretnina.

