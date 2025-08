Nekretnine na Krfu 2025.: Tržište otoka bilježi procvat uz rastuću potražnju i hrabre prognoze

Tržište nekretnina na Krfu cvjeta 2025. godine, potaknuto rastućom potražnjom stranaca, rastom cijena stanova i velikim novim projektima na ovom idiličnom grčkom otoku. Bilo da ciljate na vilu uz more ili komercijalni pothvat, Krf nudi uzbudljive prilike – i određene izazove. U nastavku donosimo sve što trebate znati, od stambenih trendova i prognoza cijena do pravnih savjeta i nadolazećih infrastrukturnih projekata.

Trendovi stambenih nekretnina na Krfu (2025.)

Nakon desetljeća stagnacije tijekom 2010-ih, tržište stambenih nekretnina na Krfu snažno se oporavilo od 2020. godine. Do 2022. prosječne cijene stanova na otoku premašile su 2.000 € po kvadratnom metru, a vrijednosti su nastavile rasti kroz 2023.–2024. s godišnjim povećanjima do 10% u najatraktivnijim područjima green-acres.gr. Strani kupci – posebno iz Europe, Izraela, Australije i SAD-a – potaknuli su ovaj rast, privučeni prirodnim ljepotama i životnim stilom na Krfu green-acres.gr enimerosi.com. Kao rezultat toga, 2023. je bila najbolja godina za tržište nekretnina na otoku u posljednjem desetljeću, a 2024. se nastavlja snažna potražnja za luksuznim domovima enimerosi.com.

Cijene i popularna područja: Troškovi stanovanja na Krfu znatno variraju ovisno o lokaciji. U svibnju 2025. prosječna tražena cijena za stanove iznosila je oko 2.613 €/m², što je 10,7% više u odnosu na prethodnu godinu indomio.gr. Najtraženije lokacije postižu visoke cijene, dok su ruralna sela i dalje pristupačnija:

Grad Krf (Kerkyra) – ~2.800–4.500 €/m² za stanove ili kuće u povijesnoj jezgri ili s pogledom na more green-acres.gr. Nekretnine ovdje su stalno tražene zbog šarma Starog grada pod zaštitom UNESCO-a i cjelogodišnjih sadržaja. Zapravo, ponuda je toliko ograničena da obnovljene kuće u Starom gradu postižu 4.000–5.000 € po m² kada se pojave na tržištu enimerosi.com.

– ~2.800–4.500 €/m² za stanove ili kuće u povijesnoj jezgri ili s pogledom na more green-acres.gr. Nekretnine ovdje su stalno tražene zbog šarma Starog grada pod zaštitom UNESCO-a i cjelogodišnjih sadržaja. Zapravo, ponuda je toliko ograničena da obnovljene kuće u Starom gradu postižu kada se pojave na tržištu enimerosi.com. Sjeveroistočna obala (Kassiopi, Nissaki, Agni) – 3.500–6.000 €/m² za luksuzne vile s panoramskim pogledom na more green-acres.gr. Ovo područje zadivljujućih uvala i privatnosti je najekskluzivnija vila enklava na Krfu, s imanjima koja se redovito prodaju za 5–10 milijuna eura enimerosi.com enimerosi.com.

– 3.500–6.000 €/m² za green-acres.gr. Ovo područje zadivljujućih uvala i privatnosti je na Krfu, s imanjima koja se redovito prodaju za enimerosi.com enimerosi.com. Zapadna obala (Paleokastritsa, Glyfada, itd.) – 2.500–4.000 €/m² u blizini popularnih plaža green-acres.gr. Ova slikovita područja nude kombinaciju luksuznih vila i kuća za odmor; potražnja i cijene rastu zahvaljujući spektakularnim zalascima sunca i privlačnosti ljetovališta.

– 2.500–4.000 €/m² u blizini popularnih plaža green-acres.gr. Ova slikovita područja nude kombinaciju luksuznih vila i kuća za odmor; potražnja i cijene rastu zahvaljujući spektakularnim zalascima sunca i privlačnosti ljetovališta. Ruralna sela i unutrašnjost – Početna cijena ~1.500 €/m² green-acres.gr green-acres.gr za tradicionalne seoske kuće ili projekte renovacije. Unutrašnje zajednice (npr. Gastouri, Spartilas, Sinarades) i dijelovi juga (npr. Lefkimmi) nude povoljnije opcije i rustikalni šarm, s nekim kućama za obnovu ispod 100.000 €.

Obrasci potražnje: Tržište je postalo dvo-brzinsko. Na višem kraju, bogati kupci žure kupiti svoju vilu iz snova ili zemljište uz more – lokalni agenti bilježe porast luksuznih kupaca od 20–30% u protekloj godini enimerosi.com. Krf je zapravo bio #1 destinacija za tražitelje luksuznih nekretnina u Grčkoj početkom 2023. godine, nadmašivši čak i Mikonos po preferencijama kupaca enimerosi.com. Ovo odražava trajnu privlačnost otoka za vrhunske nekretnine. Nasuprot tome, potražnja za jeftinijim nekretninama je oslabila: kuće u rasponu od 50.000 do 200.000 € (često starije seoske kuće) sada privlače znatno manje kupaca (procjene agenata pokazuju pad interesa srednje klase od 60% u 2023.) enimerosi.com. Ekonomska neizvjesnost i rastući troškovi izbacili su iz igre neke lokalne i balkanske kupce koji su nekad kupovali jeftina zemljišta i vikendice enimerosi.com.

Općenito, stambeno tržište Krfa u 2025. godini je živo i usmjereno na luksuzna ulaganja. Uz ograničenu ponudu na atraktivnim lokacijama i stalno rastući međunarodni interes, očekuje se da će cijene ostati visoke. Otok se još uvijek smatra “pristupačnim” u usporedbi s destinacijama poput Azurne obale ili Santorinija, a nudi sličan mediteranski šarm green-acres.gr – što ga čini privlačnim izborom za kupce kuća za odmor i umirovljenike koji traže vrijednost. Lokalni stručnjaci napominju da je dugoročni rast cijena vjerojatan jer potražnja ostaje snažna, a moderni infrastrukturni projekti se realiziraju green-acres.gr green-acres.gr.

Poslovne nekretnine: Turizam i poslovni prostori

Tržište poslovnih nekretnina na Krfu uvelike pokreće turizam, koji je okosnica gospodarstva otoka. Najaktivniji komercijalni segmenti su objekti za ugostiteljstvo (hoteli, resorti, vile za najam), zajedno s maloprodajnim i ugostiteljskim prostorima u popularnim turističkim područjima. Rekordan broj posjetitelja dolazi – više od 1,8 milijuna putnika prošlo je kroz zračnu luku Krf 2023. godine, premašujući razine prije pandemije investropa.com – a ovaj priljev podržava snažnu potražnju za poslovanjima koja opslužuju turiste.

Investicije u ugostiteljstvo predvode trend. Velike hotelske grupacije i investitori ulažu značajna sredstva u sektor resorta na Krfu, obnavljajući starije objekte i gradeći nove luksuzne smještaje:

Sani/Ikos Grupa, primjerice, kupila je bivši Club Med resort u Dassiji i uložila 125 milijuna eura u razvoj novog Ikos Odisia , luksuznog all-inclusive resorta s 395 soba koji je otvoren 2023. godine saniikos.com. Ovaj veliki projekt doprinosi luksuznoj ponudi otoka i odražava povjerenje u rast turizma na Krfu.

, luksuznog all-inclusive resorta s 395 soba koji je otvoren 2023. godine saniikos.com. Ovaj veliki projekt doprinosi luksuznoj ponudi otoka i odražava povjerenje u rast turizma na Krfu. Domes Resorts (grčki brend luksuznih hotela) najavio je otvaranje novog boutique hotela u starom gradu Krfa za 2024. godinu , prenamjenjujući povijesne objekte u vrhunski smještaj. Slično tome, grupa Mayor Hotels & Resorts renovira i rebrendira postojeće resorte (npr. Restia Suites) prema modernim standardima s pet zvjezdica.

, prenamjenjujući povijesne objekte u vrhunski smještaj. Slično tome, grupa Mayor Hotels & Resorts renovira i rebrendira postojeće resorte (npr. Restia Suites) prema modernim standardima s pet zvjezdica. Međunarodni developeri također prate Krf: kanadska Mercan Grupa pokrenula je investiciju prihvatljivu za Golden Visa u novi Wyndham-brendirani četverozvjezdani resort na plaži na otoku imidaily.com.

Uz hotele, manji poslovni pothvati poput restorana uz more, barova i trgovina u turističkim žarištima također cvjetaju. Ključna područja poput Liston četvrti u gradu Krfu, primorskih mjesta poput Sidarija ili Kavosa te sela blizu luka za kruzere bilježe veliku konkurenciju za poslovne prostore tijekom ljetne sezone. Najamnine za atraktivne maloprodajne prostore su u porastu. (Na primjer, trgovina ili kafić u starom gradu Krfa može postići visoku cijenu tijekom ljetnih mjeseci zbog velikog broja posjetitelja s kruzera i turista.)

Porast komercijalnih nekretnina na Krfu dio je šireg trenda u Grčkoj. U 2023. godini, ulaganja u grčke komercijalne nekretnine (uredi, trgovine, hoteli, logistika) dosegnula su rekordnih više od 2 milijarde eura, što je 22% više nego 2022. res-greece.com. Posebno je značajno da je oko 500 milijuna eura od toga uloženo u hotele/turističke nekretnine res-greece.com, što naglašava atraktivnost sektora ugostiteljstva. Većinu tih ulaganja pokreću domaći grčki investitori i hotelske grupacije koje šire svoje portfelje res-greece.com. U slučaju Krfa, domaći hotelski operateri (i neki strani fondovi) aktivno kupuju imovinu kako bi iskoristili turistički procvat.

Popularni komercijalni sektori: Osim hotela, vile i apartmanski kompleksi za kratkoročni najam su unosna investicijska imovina – zapravo hibrid stambene i komercijalne namjene. Mnogi investitori kupuju vile ili male apart-hotele kako bi ih iznajmljivali turistima, s obzirom na visoke prinose (više o tome u odjeljku o najmu). Maloprodajni i ugostiteljski objekti u turističkim područjima također su i dalje traženi. Potražnja za tradicionalnim uredskim prostorima na otoku je relativno ograničena (Krf nije korporativno središte), ali specijalizirane namjene poput co-working prostora ili wellness centara počele su se pojavljivati, prilagođene digitalnim nomadima i iseljenicima koji polutrajno žive na otoku.

Općenito, izgledi za komercijalne nekretnine na Krfu u sljedećih nekoliko godina su pozitivni, usko povezani s rastom turizma. Sve dok broj posjetitelja ostane visok ili raste, možemo očekivati nastavak razvoja hotela, resorta i turističkih sadržaja. Povjerenje investitora je visoko – izvješće agencije za nekretnine navodi Krf među najuspješnijim tržištima u Grčkoj po prinosima od najma (godišnji prinosi ~6–8%), usporedivo s Atenom i Solunom prestigiarealty.com. Sektor ugostiteljstva posebno se izdvaja po prilikama za visoke prinose, osobito u boutique hotelima i resort-projektima namijenjenim luksuznim putnicima prestigiarealty.com.

Kupnja ili najam na Krfu: cijene, prinosi i trendovi najma

Kupnja nekretnine na Krfu dolazi s velikim rasponom cijena. Na donjem kraju, kuće u selima koje zahtijevaju renovaciju ili mali stanovi u unutrašnjosti mogu početi od oko 60.000–100.000 €. Na gornjem kraju, luksuzne vile spremne za useljenje na obali mogu doseći milijune (često 500.000 € pa do 5–10 milijuna € za najekskluzivnije posjede enimerosi.com enimerosi.com). Za tipičnu kuću za odmor spremnu za korištenje s pogledom na more, kupci bi trebali očekivati barem nekoliko stotina tisuća eura. Mnoge popularne vile s 2–3 spavaće sobe na dobrim lokacijama kreću se u rasponu od 250.000 € do 500.000 € (što je povijesno bila najpopularnija opcija za investitore Zlatne vize; vidi odjeljak o investicijama). U suštini, Krf nudi sve, od pristupačnih nekretnina za renovaciju do ultra-luksuznih vila, zadovoljavajući potrebe i lokalnih i međunarodnih kupaca svih budžeta.

Najam na otoku prikazuje suprotnu sliku: dugoročni najam je rijedak i relativno skup za lokalno stanovništvo, dijelom zato što se toliko kuća iznajmljuje turistima na kratkoročno. Dostupnost cjelogodišnjeg najma je ograničena, što dovodi do “astronomskih” cijena, pa čak i nestašice stanova za stanovnike u nekim slučajevima enimerosi.com. Krajem 2023., tipičan dugoročni najam za dvosobni stan u gradu Krfu iznosi oko 450–650 € mjesečno (namješten) enimerosi.com. Veći trosobni stanovi u gradu ili neposrednoj okolici (područja poput Kanoni, Potamos itd.) iznajmljuju se za oko 600–850 € mjesečno enimerosi.com. Za samostojeće kuće u prigradskim područjima (npr. oko Garitse, Alepoua, Gouvie ili na rubu sela), mjesečne najamnine uglavnom se kreću 600–1.000 € ovisno o veličini, stanju i sadržajima enimerosi.com. Ove cijene su prilično visoke u odnosu na lokalne prihode, što odražava jaku konkurenciju i ograničenu ponudu dugoročnih najma.

Zašto nestašica? Glavni faktor je unosno tržište kratkoročnog najma (Airbnb-stil). Mnogi vlasnici nekretnina zarađuju znatno više iznajmljujući turistima na noćnoj/tjednoj bazi ljeti nego što bi mogli od najma na godinu dana. Krf je izuzetno popularna destinacija za odmor, pa su platforme poput Airbnb-a i Booking.com-a preplavljene oglasima svake sezone. Lokalni agenti izvještavaju da svake godine sve više vlasnika pretvara svoje nekretnine u kratkoročne najmove; zapravo, broj kuća na Krfu koje se koriste za Airbnb-tip najma raste procijenjenih 15–20% godišnje u posljednje vrijeme enimerosi.com. Ovo je pogoršalo dostupnost dugoročnog najma – neki stanovi koji bi služili za smještaj lokalnog stanovništva sada se čuvaju za ljetne posjetitelje. Uobičajeno je da stanodavci koji pristanu na dugoročne najmove ponude najam samo zimi: nakon završetka turističke sezone, iznajmljuju učiteljima, studentima ili sezonskim radnicima do proljeća, a zatim vraćaju nekretninu za ljetnu Airbnb upotrebu enimerosi.com. Mnogi oglasi navode da je najam “dostupan do travnja” iz tog razloga enimerosi.com.

Prinosi od najma i ROI: Za investitore, tržište najma na Krfu može biti vrlo isplativo, osobito na strani kratkoročnog najma. Tijekom užurbane turističke sezone (od svibnja do listopada), dobro smještene vile i apartmani mogu generirati znatan prihod. Prema analizi industrije, kratkoročni najam za odmor na Krfu može donijeti oko 5–7% bruto godišnje prihoda od najma u odnosu na cijenu nekretnine chaserealestatecorfu.com. U vrhunskim scenarijima (premium vile s visokom popunjenošću i cijenama), bruto prinosi mogu čak doseći dvoznamenkaste vrijednosti – jedan izvor navodi da uspješni kratkoročni najam u grčkim turističkim žarištima može donijeti do ~14% bruto (oko 7–8% neto nakon troškova) globalpropertyguide.com. Ovi prinosi daleko nadmašuju tipične prinose od dugoročnog najma, koji su općenito ~3–5% bruto u Grčkoj globalpropertyguide.com. Na Krfu su dugoročne najamnine visoke za lokalne standarde, ali su i dalje niže od onoga što bi vlasnik mogao zaraditi od stalne rotacije turista kroz nekretninu.

Međutim, kratkoročni najam ima svoje nedostatke: izrazito je sezonski (nekretnine mogu većinom biti prazne zimi) i zahtijeva aktivno upravljanje ili angažiranje upravitelja nekretnine. Investitori bi trebali planirati za padove novčanog toka izvan sezone chaserealestatecorfu.com; neki to ublažavaju iznajmljivanjem na srednji rok tijekom zime digitalnim nomadima ili sezonskim radnicima po sniženim cijenama. Također, imajte na umu da grčke vlasti počinju regulirati Airbnb tržište. Nove mjere uključuju porezne poticaje za iznajmljivače da vrate jedinice u dugoročni najam i višu oporezivost prihoda od kratkoročnog najma u određenim područjima prestigiarealty.com. Iako na Krfu još nisu uvedena stroga ograničenja, buduća pravila mogla bi utjecati na isplativost. Pametno je ostati u skladu s propisima (npr. registrirati svoju nekretninu za najam i dobiti licencu ako je potrebno globalpropertyguide.com).

Strategija kupnje za najam: Unatoč navedenom, potražnja za najmom na Krfu i dalje je vrlo jaka, kako za turistički najam, tako i za ograničeni dugoročni segment. Stope popunjenosti turista visoke su tijekom ljeta, a čak se i u predsezoni i posezoni poboljšavaju kako se otok promovira za putovanja izvan sezone i boravke za rad na daljinu. Ako kupite nekretninu na poželjnoj lokaciji, možete očekivati stalne rezervacije turista. Na primjer, analiza Santorinija (drugog otoka) pokazala je prosječnu popunjenost kratkoročnog najma oko 78% investropa.com – Krf bilježi slične obrasce u popularnim područjima. Povrat na dobro vođenom turističkom najmu može biti izvrstan, ali investitori bi također trebali uračunati troškove održavanja, marketinga i upravljanja, kao i mogućnost praznih termina zimi.

U sažetku, najam na Krfu je tržište naklonjeno iznajmljivačima: velika potražnja, nedovoljna ponuda. Turisti osiguravaju snažan potencijal prihoda, dok se lokalno stanovništvo bori s visokim najamninama i niskom dostupnošću. Za one koji odlučuju kupiti ili unajmiti na otoku, kupnja je privlačna ako si to možete priuštiti – ne samo da se štitite od rasta najamnina, već imate i mogućnost dodatne zarade kroz profitabilno tržište turističkog najma. Samo budite svjesni sezonske prirode tržišta i važnosti odabira prave lokacije za maksimiziranje povrata na najam.

Investicijski trendovi: strani kupci, atraktivne lokacije, rizici i nagrade

Krf se pojavio kao vruća investicijska destinacija, pri čemu strani investitori igraju ključnu ulogu u dinamičnosti tržišta. Međunarodne kupce privlače relativno pristupačne cijene u Grčkoj (u usporedbi s drugim mediteranskim lokacijama), način života na otoku i potencijal za prihod od najma kao i dugoročnu aprecijaciju kapitala chaserealestatecorfu.com chaserealestatecorfu.com. Evo pregleda ključnih investicijskih trendova:

Porast stranih ulaganja: Kupci iz UK, Njemačke, Skandinavije, SAD-a, Izraela i drugih zemalja hrle na Krf. U luksuznom segmentu, izraelski, američki i australski kupci posebno su aktivni , spremno trošeći milijune na luksuzne nekretnine enimerosi.com. Europljani (uključujući Britance) također su i dalje vrlo prisutni. Posebno, izvješće Sotheby’sa za početak 2023. pokazalo je da je Krf bio najbolji izbor za kupce luksuznih nekretnina u Grčkoj, s udjelom od 18,1% – više čak i od Mikonosa ili Atenske rivijere enimerosi.com. Ovo je izvanredno povjerenje u privlačnost Krfa među investitorima s visokim neto bogatstvom. Program Zlatna viza (koji nudi boravište kupcima izvan EU) povijesno je poticao strani interes; iako su uvjeti nedavno postroženi (vidi pravni odjeljak), 2024. veliki udio podnositelja zahtjeva dolazio je iz Kine i drugih azijskih zemalja, što ukazuje na nove valove stranog kapitala investropa.com. Ukratko, kupci na Krfu u 2025. dolaze iz cijelog svijeta, unoseći značajna sredstva na tržište.

Kupci iz hrle na Krf. U luksuznom segmentu, , spremno trošeći milijune na luksuzne nekretnine enimerosi.com. Europljani (uključujući Britance) također su i dalje vrlo prisutni. Posebno, izvješće Sotheby’sa za početak 2023. pokazalo je da je – više čak i od Mikonosa ili Atenske rivijere enimerosi.com. Ovo je izvanredno povjerenje u privlačnost Krfa među investitorima s visokim neto bogatstvom. Program (koji nudi boravište kupcima izvan EU) povijesno je poticao strani interes; iako su uvjeti nedavno postroženi (vidi pravni odjeljak), 2024. veliki udio podnositelja zahtjeva dolazio je iz Kine i drugih azijskih zemalja, što ukazuje na nove valove stranog kapitala investropa.com. Ukratko, kupci na Krfu u 2025. dolaze iz cijelog svijeta, unoseći značajna sredstva na tržište. Popularne lokacije za ulaganje (“vruće zone”): Određena područja na Krfu bilježe posebno visok rast i interes. Sjeveroistočna obala – od Nissakija do Kassiopija – smatra se vrhunskom zonom za ulaganje, poznatom po luksuznim vilama i imanjima. Ova regija bilježi neke od najviših stopa rasta vrijednosti na otoku chaserealestatecorfu.com, zahvaljujući ekskluzivnosti i potražnji od strane elitnih kupaca. Središnja-zapadna obala (oko Paleokastritse, Liapadesa, Agios Gordiosa do Halikounasa ) još je jedno područje rasta, koje spaja zadivljujući krajolik s novim butik projektima. Krfov Stari grad ostaje vječni favorit za investitore koji žele povijesni šarm i prihod od najma; nekretnine tamo imaju stalan rast vrijednosti i cjelogodišnju potražnju za najmom (od turista i lokalnog stanovništva) chaserealestatecorfu.com chaserealestatecorfu.com. Osim toga, neka nadolazeća područja su na radaru investitora: primjerice, mirno selo Agios Stefanos (Avliotes) na sjeverozapadu i jugoistočna obala oko Benitsesa , navode se kao područja s velikim potencijalom rasta jer sve više kupaca traži pristupačnije opcije izvan glavnih žarišta chaserealestatecorfu.com chaserealestatecorfu.com. Općenito, nekretnine s pogledom na more u bilo kojem dijelu Krfa obično nude najbolje dugoročne izglede, dok udaljene unutrašnje nekretnine mogu sporije dobivati na vrijednosti.

Određena područja na Krfu bilježe posebno visok rast i interes. – od Nissakija do Kassiopija – smatra se vrhunskom zonom za ulaganje, poznatom po luksuznim vilama i imanjima. Ova regija bilježi chaserealestatecorfu.com, zahvaljujući ekskluzivnosti i potražnji od strane elitnih kupaca. (oko ) još je jedno područje rasta, koje spaja zadivljujući krajolik s novim butik projektima. Krfov ostaje vječni favorit za investitore koji žele povijesni šarm i prihod od najma; nekretnine tamo imaju stalan rast vrijednosti i cjelogodišnju potražnju za najmom (od turista i lokalnog stanovništva) chaserealestatecorfu.com chaserealestatecorfu.com. Osim toga, neka su na radaru investitora: primjerice, na sjeverozapadu i , navode se kao područja s velikim potencijalom rasta jer sve više kupaca traži pristupačnije opcije izvan glavnih žarišta chaserealestatecorfu.com chaserealestatecorfu.com. Općenito, u bilo kojem dijelu Krfa obično nude najbolje dugoročne izglede, dok udaljene unutrašnje nekretnine mogu sporije dobivati na vrijednosti. Povrat i aprecijacija: Investitori na Krfu uživali su značajne dobitke posljednjih godina . Tijekom posljednjih pet godina, vrijednosti nekretnina na otoku porasle su za otprilike 20–30% ukupno (u područjima velike potražnje) chaserealestatecorfu.com. Prinosi od najma su zdravi (kao što je spomenuto, prinosi od kratkoročnog najma od ~5–7% su ostvarivi chaserealestatecorfu.com, a čak i dugoročni prinosi oko 4–5%). Kombinacija rasta cijena i potencijala prihoda od najma čini ukupni povrat na ulaganje vrlo privlačnim. Gledajući unaprijed, prognoze ostaju optimistične: Jonski otoci (uključujući Krf) predviđaju stabilan rast cijena od oko 5–7% godišnje do 2026. godine blackinvestor360.com. Očekuje se da će sjeverna obala Krfa, koja je vrlo tražena, malo nadmašiti taj prosjek. Takav rast, iako umjeren u usporedbi s porastom nakon COVID-a, predstavlja snažnu i održivu putanju. To implicira da bi investitor danas mogao vidjeti vrijednosti nekretnina možda 15–20% više za 3–4 godine . Malo tržišta u Europi nudi takvu razinu potencijalnog rasta uz relativnu sigurnost koju pruža Krf (grčke nekretnine se još uvijek smatraju podcijenjenima od strane mnogih, a gospodarstvo zemlje je stabilno i raste oko 2% godišnje blackinvestor360.com).

Investitori na Krfu uživali su . Tijekom posljednjih pet godina, vrijednosti nekretnina na otoku porasle su za otprilike chaserealestatecorfu.com. Prinosi od najma su zdravi (kao što je spomenuto, prinosi od kratkoročnog najma od ~5–7% su ostvarivi chaserealestatecorfu.com, a čak i dugoročni prinosi oko 4–5%). Kombinacija rasta cijena i potencijala prihoda od najma čini ukupni povrat na ulaganje vrlo privlačnim. Gledajući unaprijed, prognoze ostaju optimistične: blackinvestor360.com. Očekuje se da će sjeverna obala Krfa, koja je vrlo tražena, malo nadmašiti taj prosjek. Takav rast, iako umjeren u usporedbi s porastom nakon COVID-a, predstavlja snažnu i održivu putanju. To implicira da bi investitor danas mogao vidjeti vrijednosti nekretnina možda . Malo tržišta u Europi nudi takvu razinu potencijalnog rasta uz relativnu sigurnost koju pruža Krf (grčke nekretnine se još uvijek smatraju podcijenjenima od strane mnogih, a gospodarstvo zemlje je stabilno i raste oko 2% godišnje blackinvestor360.com). Rizici i razmatranja: Nijedno ulaganje nije bez rizika. Jedna od briga na Krfu je sezonalnost tržišta i ovisnost o turizmu . Prihod od najma vile može biti izvrstan ljeti, ali pasti na nulu zimi, pa investitori moraju upravljati novčanim tokom i možda pronaći najmoprimce izvan sezone chaserealestatecorfu.com. Tržište nekretnina na otoku moglo bi biti ranjivo na svaki pad putovanja (na primjer, buduća pandemija ili ekonomska kriza koja smanji turizam pogodila bi Krf jače nego tržišta koja nisu turistička odredišta). Tu je i regulatorni rizik – vlada je počela rješavati nedostatak stambenog prostora destimuliranjem prekomjernog kratkoročnog najma (putem poreza ili poticaja za dugoročni najam) prestigiarealty.com. Ako se pojave stroža pravila za najam u Airbnb stilu, to bi moglo utjecati na očekivani ROI za neke investitore. Birokracija je još jedan faktor: kupnja nekretnine u Grčkoj uključuje snalaženje u pravnim provjerama, provjeri vlasništva i ponekad zamršenim zakonima o zoniranju chaserealestatecorfu.com. Uvijek provedite temeljitu dubinsku analizu (angažirajte dobrog lokalnog odvjetnika) kako biste izbjegli probleme poput naslijeđenih dugova ili nelegalnih dogradnji na nekretnini. Na kraju, likvidnost : iako je potražnja sada visoka, nekretnine na otoku mogu biti nelikvidne ako se tržišni uvjeti promijene. Ultra-luksuzna vila može potrajati dok se ne proda ako se broj kupaca neočekivano smanji.

Nijedno ulaganje nije bez rizika. Jedna od briga na Krfu je . Prihod od najma vile može biti izvrstan ljeti, ali pasti na nulu zimi, pa investitori moraju upravljati novčanim tokom i možda pronaći najmoprimce izvan sezone chaserealestatecorfu.com. Tržište nekretnina na otoku moglo bi biti ranjivo na svaki pad putovanja (na primjer, buduća pandemija ili ekonomska kriza koja smanji turizam pogodila bi Krf jače nego tržišta koja nisu turistička odredišta). Tu je i – vlada je počela rješavati nedostatak stambenog prostora destimuliranjem prekomjernog kratkoročnog najma (putem poreza ili poticaja za dugoročni najam) prestigiarealty.com. Ako se pojave stroža pravila za najam u Airbnb stilu, to bi moglo utjecati na očekivani ROI za neke investitore. je još jedan faktor: kupnja nekretnine u Grčkoj uključuje snalaženje u chaserealestatecorfu.com. Uvijek provedite temeljitu dubinsku analizu (angažirajte dobrog lokalnog odvjetnika) kako biste izbjegli probleme poput naslijeđenih dugova ili nelegalnih dogradnji na nekretnini. Na kraju, : iako je potražnja sada visoka, nekretnine na otoku mogu biti nelikvidne ako se tržišni uvjeti promijene. Ultra-luksuzna vila može potrajati dok se ne proda ako se broj kupaca neočekivano smanji. Promjene “Zlatne vize”: Vrijedi napomenuti da je popularni grčki program boravišne dozvole Zlatna viza, koji je privukao mnoge ulagače izvan EU, doživio reformu krajem 2024. Minimalno ulaganje je značajno povećano u atraktivnim lokacijama. Na primjer, Krf (kao veliki otok s više od 3.000 stanovnika) sada zahtijeva ulaganje u nekretnine od 800.000 € za kvalifikaciju za Zlatnu vizu, u odnosu na prethodnih 250.000 € prestigiarealty.com. Ova promjena politike ima za cilj suzbijanje špekulacija u najtraženijim područjima. Dok ultra-bogate kupce to neće odvratiti (i lako mogu potrošiti taj iznos na luksuznu nekretninu), neki strani investitori srednjeg ranga mogli bi se okrenuti drugim dijelovima Grčke gdje je prag niži, 400.000 € prestigiarealty.com. Dakle, u budućnosti bi Krf mogao bilježiti nešto manje kupnji motiviranih boravištem u rasponu ispod 500.000 €. Ipak, inherentna privlačnost otoka znači da bi strana potražnja trebala ostati snažna – sada vjerojatno usmjerena na kupnje višeg ranga ili životni stil, a ne isključivo na vizu.

U sažetku, Krk nudi atraktivno investicijsko okruženje u 2025.: snažan rast, obećavajuće prognoze i brojne prilike u raznim segmentima (od renoviranja seoskih kuća do izgradnje vila uz more ili turističkih objekata). Najperspektivnije zone rasta (sjeveroistočna obala, popularne plaže zapadne obale, Stari grad itd.) nude izvrsne izglede i za rast vrijednosti i za prinos od najma. Investitori trebaju obratiti pažnju na sezonske i regulatorne specifičnosti, ali uz pažljivo planiranje, rizici su upravljivi, a povrati mogu biti izvrsni. Kako je zaključio jedan vodič za nekretnine: “Da, Krk je sigurna investicija za dugoročnu aprecijaciju i snažan prihod od najma… ostaje jedno od najboljih tržišta nekretnina u Grčkoj” chaserealestatecorfu.com.

Prognoze cijena: Izgledi za tržište nekretnina na Krku u sljedeće 3–5 godine

Što očekuje cijene nekretnina na Krku? Većina analitičara predviđa nastavak rasta i stambenih i komercijalnih vrijednosti nekretnina, iako umjerenijim tempom nego u nedavnoj prošlosti. Ključne točke prognoze su:

Rast cijena stambenih nekretnina: Nakon dvoznamenkastih godišnjih skokova u 2021.–2022., očekuje se da će rast cijena usporiti na srednje jednoznamenkaste postotke godišnje na Krku. Detaljna tržišna prognoza za 2025. predviđa da će Jonski otoci (uključujući Krk) bilježiti otprilike +5% do +7% rasta cijena godišnje do 2026. blackinvestor360.com. Najatraktivnija područja Krka mogu dosegnuti gornji kraj tog raspona (ili malo iznad), dok će manje tražene lokacije biti niže. Ovo stabilno povećanje odražava zdravu stalnu potražnju uravnoteženu višim kamatnim stopama (koje su ohladile dio domaćih kupaca). Zanimljivo, lokalno izvješće s kraja 2023. čak je predviđalo kratki pad od oko 5% cijena u 2024. zbog povlačenja mnogih kupaca s manjim i srednjim budžetom enimerosi.com. Doista, početkom 2024. agenti su primijetili da se tržište na donjem segmentu hladi, što bi moglo dovesti do blagih korekcija cijena u tom dijelu. Međutim, svaki pad cijena na razini otoka vjerojatno će biti mali i privremen. Dugoročna putanja Krka ostaje uzlazna , potaknuta stranim kapitalom i ograničenom ponudom. Do 2025.–2027., kako se globalni uvjeti stabiliziraju, vrijednosti nekretnina na otoku trebale bi nastaviti stabilno rasti. Na primjer, prognoza Europske komisije za grčko gospodarstvo (godišnji rast BDP-a 2%+) i moguće smanjenje kamatnih stopa na hipotekarne kredite do 2025. blackinvestor360.comoboje bi podržali rast cijena nekretnina.

Nakon dvoznamenkastih godišnjih skokova u 2021.–2022., na Krku. Detaljna tržišna prognoza za 2025. predviđa da će blackinvestor360.com. Najatraktivnija područja Krka mogu dosegnuti gornji kraj tog raspona (ili malo iznad), dok će manje tražene lokacije biti niže. Ovo stabilno povećanje odražava zdravu stalnu potražnju uravnoteženu višim kamatnim stopama (koje su ohladile dio domaćih kupaca). Zanimljivo, lokalno izvješće s kraja 2023. čak je predviđalo zbog povlačenja mnogih kupaca s manjim i srednjim budžetom enimerosi.com. Doista, početkom 2024. agenti su primijetili da se tržište na donjem segmentu hladi, što bi moglo dovesti do blagih korekcija cijena u tom dijelu. Međutim, svaki pad cijena na razini otoka vjerojatno će biti mali i privremen. , potaknuta stranim kapitalom i ograničenom ponudom. Do 2025.–2027., kako se globalni uvjeti stabiliziraju, vrijednosti nekretnina na otoku trebale bi nastaviti stabilno rasti. Na primjer, prognoza Europske komisije za grčko gospodarstvo (godišnji rast BDP-a 2%+) i moguće smanjenje kamatnih stopa na hipotekarne kredite do 2025. blackinvestor360.comoboje bi podržali rast cijena nekretnina. Izgledi za komercijalne i turističke nekretnine: Komercijalne nekretnine (hoteli, trgovine itd.) u turističkim područjima također će bilježiti rast vrijednosti, iako nešto sporije od stambenih. Prognoze za Grčku pokazuju da će vrijednosti komercijalnih nekretnina rasti oko 3–5% godišnje u narednim godinama na snažnim tržištima blackinvestor360.com. Za Krf to znači da bi hotel ili prodajni prostor na dobroj lokaciji trebao postupno dobivati na vrijednosti kako turizam raste. Činjenica da turistički brojke dosežu rekordne razine i još uvijek rastu oko 15–20% iznad predpandemijskih razina blackinvestor360.com ulijeva povjerenje da će potražnja (i prihodi) za komercijalnim nekretninama ostati visoki. Veliki investitori su svakako optimistični – Grčka je 2023. zabilježila neviđena ulaganja u hotele i urede res-greece.com, a ti projekti obično računaju na rast vrijednosti imovine u budućnosti. Dodatno, kako se infrastruktura poboljšava (novi letovi, bolji pristaništa itd.), komercijalne nekretnine imaju koristi (više prometa, veće najamnine, veće procjene vrijednosti).

Komercijalne nekretnine (hoteli, trgovine itd.) u turističkim područjima također će bilježiti rast vrijednosti, iako nešto sporije od stambenih. Prognoze za Grčku pokazuju da će blackinvestor360.com. Za Krf to znači da bi hotel ili prodajni prostor na dobroj lokaciji trebao postupno dobivati na vrijednosti kako turizam raste. Činjenica da ulijeva povjerenje da će potražnja (i prihodi) za komercijalnim nekretninama ostati visoki. Veliki investitori su svakako optimistični – Grčka je 2023. zabilježila neviđena ulaganja u hotele i urede res-greece.com, a ti projekti obično računaju na rast vrijednosti imovine u budućnosti. Dodatno, kako se infrastruktura poboljšava (novi letovi, bolji pristaništa itd.), komercijalne nekretnine imaju koristi (više prometa, veće najamnine, veće procjene vrijednosti). Faktori koji utječu na prognoze: Nekoliko pokretača podupire pozitivan pogled: Razvoj infrastrukture: Poboljšanjem pristupačnosti i kvalitete života, nova infrastruktura obično povećava vrijednost nekretnina. U slučaju Krfa, nadogradnja zračne luke i novi terminali za hidroavione do 2025. godine skratit će vrijeme putovanja i privući više posjetitelja, što “nagovještava rast cijena nekretnina” prema analitičarima investropa.com. Ulaganja u ceste i komunalne usluge također proširuju područja pogodna za razvoj. Rast turizma: Turistički sektor Krfa se širi (i po obujmu i po kvaliteti ponude), što je povijesno povezano s većom potražnjom za nekretninama. Ako Krf nastavi privlačiti turiste s većom potrošnjom (npr. luksuzna odmarališta, jahting, kulturni turizam), cijene nekretnina, posebno luksuznih, pratit će taj trend. Širi tržišni trendovi: Na nacionalnoj razini, predviđa se da će grčko tržište nekretnina rasti oko 3% godišnje u vrijednosti transakcija do 2029. godine theluxuryplaybook.com. Iako bi gradovi poput Atene mogli predvoditi taj rast, otoci ne zaostaju mnogo. Zapravo, mnogi otoci su nedavno nadmašili Atenu. Savills izvješće za Mediteran navodi da će snažne ekonomske performanse u 2025.–26. godini općenito podržati povjerenje kupaca, čak i dok se tržište normalizira nakon post-Covid rasta. Strana potražnja: Oslanjanje Krfa na međunarodne kupce je prednost ako globalna gospodarstva ostanu stabilna. Trenutno, interes stranih investitora ostaje visok , a Grčka se smatra relativno pristupačnom i sigurnom. Svaka promjena (pozitivna ili negativna) u viznim politikama, geopolitičkoj stabilnosti ili tečajevima valuta mogla bi utjecati na to. Diversifikacija stranih kupaca (novi interes iz Azije, Bliskog istoka itd.) obećavajući je znak da je potražnja široko rasprostranjena investropa.com.

Nekoliko pokretača podupire pozitivan pogled: Potencijalni izazovi: S druge strane, ako inflacija i kamatne stope ostanu visoke dulje nego što se očekivalo, domaća kupovna moć bit će ograničena, a neki stranci mogli bi pauzirati ulaganja. Također, ako previše novih nekretnina dođe na tržište odjednom (na primjer, prevelika ponuda novoizgrađenih vila ili apartmana), to bi moglo ograničiti rast cijena. No, u slučaju Krfa, izgradnja je relativno ograničena dostupnošću zemljišta i regulativama, pa prevelika ponuda nije neposredna briga. Jedna lokalna zabrinutost je da su cijene toliko porasle u posljednje vrijeme da bi mogla uslijediti određena korekcija – “blago smanjenje” cijena očekivali su neki agenti u 2024. godini enimerosi.com. Doista bismo mogli vidjeti stagnaciju ili manje padove u određenim segmentima (npr. precijenjene stare kuće mogle bi se prilagoditi naniže). To su prirodne tržišne fluktuacije, a ne scenarij sloma.

Zaključak: Prognoza za nekretnine na Krfu za 3–5 godina je uglavnom pozitivna. Predviđa se umjeren, ali stalan rast cijena i za stambene i za komercijalne nekretnine. Do 2028. godine, stambene cijene mogle bi biti 15–25% više nego danas ako se ostvari godišnji rast od 5–7%. Komercijalne nekretnine mogle bi biti ~10–15% više. Najamnine će vjerojatno također rasti, osobito ako turizam raste, a ponuda stanova ostane ograničena (dobra vijest za iznajmljivače, manje dobra za najmoprimce). Tržište Krfa sazrijeva iz faze brzog oporavka u održiviju fazu rasta, što je zdravo. Naravno, vlasnici i kupci trebali bi pratiti gospodarske trendove i lokalna zbivanja, ali svi trenutni pokazatelji pokazuju da Krf “ostaje snažan” kao jedna od najsvjetlijih točaka grčkog tržišta nekretnina u budućnosti chaserealestatecorfu.com.

Pravni i porezni aspekti kupnje nekretnine na Krfu

Kupnja i vlasništvo nekretnine na Krfu (i u Grčkoj općenito) zahtijeva razumijevanje pravnog procesa i poreznih obveza. Evo pregleda ključnih aspekata, posebno za strane kupce:

Proces kupnje i strano vlasništvo: Grčka srdačno dočekuje strane kupce – ne-Grci imaju u biti ista prava vlasništva nad nekretninama kao i lokalni stanovnici i mogu kupovati nekretnine u vlasništvu bez značajnih ograničenja globalpropertyguide.com. Krf, posebno, nema posebnih ograničenja vlasništva unatoč blizini granice; primjenjuju se isti nacionalni zakoni kao i bilo gdje u Grčkoj corfuhomes.gr. Prije kupnje, strani kupac mora dobiti grčki porezni identifikacijski broj (AFM) i obično otvoriti grčki bankovni račun za upravljanje sredstvima transakcije. Ovo su standardni koraci: AFM se može dobiti putem lokalnog poreznog ureda (ili preko odvjetnika s punomoći) i potreban je za svaki prijenos nekretnine ili priključak na komunalije. Također se preporučuje angažirati neovisnog lokalnog odvjetnika za nekretnine rano u procesu. Iako zakonski nije obavezno imati odvjetnika za svaku prodaju, snažno se preporučuje provesti dubinsku analizu – provjeriti je li vlasništvo čisto (bez tereta ili sporova oko vlasništva), provjeriti urbanističke i građevinske dozvole te osigurati da je ugovor valjan globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Sama kupnja se obavlja putem javnoga bilježnika koji sastavlja kupoprodajni ugovor (Symvolaio Agoras) i osigurava da su svi porezi plaćeni globalpropertyguide.com. Javni bilježnik je nepristrani službenik u Grčkoj koji nadzire zaključenje; i kupac i prodavatelj (ili njihovi odvjetnici) potpisuju konačnu ispravu u uredu javnog bilježnika.

Transakcijski troškovi: Prilikom kupnje nekretnine, planirajte oko 7–11% povrh kupoprodajne cijene za razne naknade i poreze globalpropertyguide.com. Najveća stavka je porez na prijenos vlasništva, koji iznosi 3,09% procijenjene vrijednosti nekretnine za većinu nekretnina u preprodaji getgoldenvisa.com. (Ova stopa je niska u usporedbi s mnogim zemljama – Grčka ju je smanjila s prijašnjih 10% prije nekoliko godina kako bi potaknula tržište blackinvestor360.com.) Ako kupujete potpuno novu nekretninu od investitora s građevinskom dozvolom izdanom nakon siječnja 2018., imajte na umu da je postojao PDV od 24%; međutim, Grčka je suspendirala PDV na prodaju novih zgrada od 2020. i ta suspenzija je produžena do 2024. blackinvestor360.com. Dakle, većina kupaca trenutno plaća samo porez na prijenos od 3,09%, a ne PDV. Ostali troškovi uključuju: bilježničku naknadu (~0,8–1% vrijednosti nekretnine + PDV), naknadu zemljišnih knjiga (~0,5–0,7%), odvjetničku naknadu (~1–2%), i eventualnu proviziju agenta za nekretnine. Agenti u Grčkoj često naplaćuju 2%–2,5% svakoj strani globalpropertyguide.com (iako to može varirati). Ukupno, kupac obično na kraju plaća oko 7,5%–10% završnih troškova (uključujući sve gore navedeno) globalpropertyguide.com. Prodavatelj obično plaća svoju proviziju agentu i eventualno odvjetnika, otprilike 2–4%. Pametno je unaprijed razjasniti naknade i uvijek uzeti potvrde za plaćene poreze. Transakcije nekretninama registriraju se u zemljišnim knjigama (ili katastru) radi službenog evidentiranja vašeg vlasništva.

Porezi na vlasništvo (ENFIA): Kada postanete vlasnik nekretnine, plaćate godišnji porez na imovinu koji se zove ENFIA (Jedinstveni porez na vlasništvo nad nekretninama). Iznos se izračunava na temelju veličine, lokacije i “objektivne vrijednosti” nekretnine (vrijednost koju procjenjuje država). Osnovna ENFIA stopa kreće se od oko 2,5 € do 16 € po kvadratnom metru za stambene objekte res-greece.com – nekretnine u zonama više vrijednosti ili veće površine imaju više stope po m². U praksi, mnogi prosječni domovi na Krfu mogu imati godišnje ENFIA račune od nekoliko stotina eura. Na primjer, jedan vlasnik kuće od ~170 m² na velikoj parceli na sjeveroistoku Krfa prijavio je godišnji ENFIA od oko 900 € facebook.com. Grčka porezna uprava ažurira i izdaje ENFIA račune svake godine (obično se plaćaju u mjesečnim ratama do 10 mjeseci). Dodatni ENFIA “doplata poreza”: Ako ukupna vrijednost nekretnina pojedinca u Grčkoj prelazi 250.000 €, primjenjuje se doplatni porez na vrijednost iznad tog praga. Stope su progresivne – npr. 0,1% na vrijednosti od 250.000 € do 300.000 €, a rastu do oko 1% za iznose iznad 800.000 € res-greece.com. Ovo funkcionira kao porez na luksuz/bogatstvo na nekretnine, ali imajte na umu da za izuzeće za primarno prebivalište vrijedi (tako da Grci ne računaju svoj glavni dom; stranci možda moraju, osim ako ne postanu porezni rezidenti). Na primjer: vlasništvo nad 500.000 € nekretnina donosi oko 1.000 €/godišnje dodatnog poreza (0,5% na 200.000 € iznad 300.000 €) res-greece.com.

Porez na dohodak: Ako iznajmljujete svoju nekretninu, prihod od najma podliježe grčkom porezu na dohodak za vlasnika. Od 2025. godine, prihod od najma za fizičke osobe oporezuje se progresivno (15% na prvih 12.000 €; 35% na 12.000–35.000 €; 45% iznad 35.000 €). Postoje dopušteni odbici (poput troškova održavanja, dijela poreza na imovinu itd.), ali nije riječ o niskoj paušalnoj stopi, pa to uzmite u obzir pri izračunu neto prinosa. Za kratkoročne najmove putem platformi, Grčka također zahtijeva registraciju nekretnine u registru kratkoročnih najma i plaćanje poreza na boravak. Ako ste vlasnik nerezident, Grčka će oporezivati vaš prihod od najma ostvaren u Grčkoj, ali ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja često omogućuju da taj porez uračunate u svojoj matičnoj zemlji. Najbolje je savjetovati se s računovođom o optimizaciji poreza na najam i ostanku u skladu s propisima.

Pravila o stranom vlasništvu: Praktički ne postoje zabrane za strance koji žele kupovati na Krfu. Nekoliko pograničnih područja u Grčkoj (određena područja u Dodekanezu, Trakiji itd.) zahtijevaju posebnu dozvolu za kupce izvan EU, ali Krf nije podložan tim ograničenjima corfuhomes.gr. Državljani EU mogu slobodno kupovati. Državljani izvan EU također mogu kupovati bez potrebe za posebnim dozvolama – i mogu upisati vlasništvo kao fizička osoba ili putem tvrtke. Jedna vrlo privlačna politika bila je Zlatna viza: ako je državljanin izvan EU uložio dovoljan iznos u nekretnine, on i njegova obitelj mogli su dobiti grčku (Schengen) boravišnu dozvolu. Klasični prag bio je 250.000 € ulaganja, što još uvijek vrijedi u nekim dijelovima Grčke chaserealestatecorfu.com. Međutim, kao što je spomenuto, od kolovoza 2024. Grčka je uvela više pragove: u najpopularnijim područjima (Atena, Solun, Mikonos, Santorini i bilo koji otok s više od 3.000 stanovnika) minimalni iznos je podignut na 500.000 € ili čak 800.000 € za Zlatnu vizu prestigiarealty.com. Prema tim kriterijima, Krf sada spada u kategoriju iznad 500.000 € (zapravo 800.000 € prema najnovijem ažuriranju prestigiarealty.com, budući da Krf ima znatno više od 3.000 stanovnika). To znači da bi kupac izvan EU morao potrošiti barem taj iznos na jednu nekretninu kako bi ispunio uvjete za boravišnu dozvolu. Postoji prijelazna odredba za transakcije koje su u tijeku prije promjene pravila (do veljače 2025.) prestigiarealty.com. U svakom slučaju, strani kupci koji ne dosegnu iznos za Zlatnu vizu i dalje mogu kupovati – samo neće automatski dobiti boravišnu vizu. Mnogi Amerikanci, Europljani itd. kupuju kuće za odmor bez ikakvog boravišnog programa i jednostavno ulaze s običnim turističkim vizama (dozvoljeno 90 dana u 180 za osobe izvan EU, što je dovoljno za većinu korištenja kuća za odmor).

Nasljeđivanje i planiranje imovine: Ako kupujete na Krfu, trebali biste razmotriti grčko nasljedno pravo. Grčka naplaćuje porez na nasljedstvo na nekretnine koje prelaze na nasljednike, ali dobra vijest je da najbliži članovi obitelji imaju vrlo velik neoporezivi iznos. Konkretno, supružnici i izravni potomci (djeca) mogu naslijediti prvih 800.000 € vrijednosti nekretnine bez poreza corfuhomes.gr. Iznad tog iznosa, niska porezna stopa do 10% primjenjuje se na bliske srodnike corfuhomes.gr. Daljnji nasljednici (npr. nećakinja ili nepovezana osoba) imaju manje izuzeće i više stope, potencijalno do 20–40%. Postoji nema razlike na temelju državljanstva nasljednika – strani nasljednici plaćaju iste stope corfuhomes.gr. Na primjer, ako ostavite grčku nekretninu vrijednu 500.000 € svom djetetu, u Grčkoj ne bi bilo poreza na nasljedstvo (jer je ispod 800.000 €). Ali ako ostavite vilu od 1 milijun €, dijete bi platilo ~10% na 200.000 € iznad izuzeća (otprilike 20.000 € poreza). Preporučuje se sastaviti grčku oporuku ako posjedujete nekretninu, kako bi se olakšao proces prijenosa (inače će grčko nasljedno pravo, koje slijedi model prisilnog nasljeđivanja, odrediti podjelu među članovima obitelji). Grčko nasljedno pravo ima odredbe o prisilnom nasljeđivanju koje zahtijevaju da dio imovine po defaultu ide djeci i supružniku. Stranci iz zemalja common law sustava trebali bi potražiti pravni savjet kako bi uskladili svoj ukupni plan imovine s grčkim pravom. Također, imajte na umu da ako nasljednik nije rezident EU, možda će morati dobiti porezni broj i uključiti lokalnog bilježnika kako bi prihvatio nasljedstvo. Može biti puno papirologije, ali nije nesavladivo.

Ostala pravna razmatranja:

Urbanistički i građevinski propisi: Krf ima zaštićena područja (pojas uz obalu, Natura 2000 ekološke zone itd.) i stroga pravila u Starom gradu (očuvanje povijesnih zgrada). Ako planirate graditi ili značajno renovirati, morate dobiti dozvole i pridržavati se lokalnih urbanističkih zakona. Uvijek provjerite ima li postojeća građevina odgovarajuću dozvolu – nelegalne gradnje ili dogradnje mogu se legalizirati, ali mogu nastati kazne. Inženjer obično radi izmjeru kako bi potvrdio pravni status nekretnine.

Krf ima zaštićena područja (pojas uz obalu, Natura 2000 ekološke zone itd.) i stroga pravila u Starom gradu (očuvanje povijesnih zgrada). Ako planirate graditi ili značajno renovirati, morate dobiti dozvole i pridržavati se lokalnih urbanističkih zakona. Uvijek provjerite ima li postojeća građevina odgovarajuću dozvolu – nelegalne gradnje ili dogradnje mogu se legalizirati, ali mogu nastati kazne. Inženjer obično radi izmjeru kako bi potvrdio pravni status nekretnine. Angažiranje stručnjaka: Koristite ugledne engleski govoreće odvjetnike i bilježnike (mnogi imaju iskustva s inozemnim klijentima na Krfu). Također angažirajte inženjera/arhitekta da pregleda nekretninu, posebno starije kuće, radi statičke ispravnosti i usklađenosti s dozvolama.

Koristite ugledne (mnogi imaju iskustva s inozemnim klijentima na Krfu). Također angažirajte inženjera/arhitekta da pregleda nekretninu, posebno starije kuće, radi statičke ispravnosti i usklađenosti s dozvolama. Financiranje: Grčke banke ponovno nude hipotekarne kredite strancima, ali su uvjeti strogi (npr. veliki predujmovi, dokaz o prihodima) globalpropertyguide.com. Kamatne stope na hipotekarne kredite u Grčkoj su oko 4–5% u 2024. godini globalpropertyguide.com. Mnogi strani kupci radije financiraju kupnju putem vlastitog kapitala u matičnoj zemlji ili plaćaju gotovinom.

U sažetku, kupnja nekretnine na Krfu kao stranac je vrlo izvediva, samo budite spremni slijediti grčke procedure i platiti potrebne poreze. Troškovi transakcije i porezi na nekretnine u Grčkoj zapravo su prilično razumni u usporedbi s mnogim europskim zemljama (godišnji porezi na nekretnine su niži nego u SAD-u za sličnu kuću, na primjer) getgoldenvisa.com. Uz odgovarajuće pravno vodstvo, možete sigurno proći kroz proces – tisuće stranaca sada posjeduju svoj dio raja na Krfu. Uvijek osigurajte da su sve obveze (porezne prijave, promjene imena na računima za režije, zajedničke naknade ako ih ima) podmirene kako biste bezbrižno uživali u svojoj nekretnini.

Infrastruktura i razvoj: Što je novo na Krfu?

Krf ne doživljava samo procvat tržišta nekretnina – također svjedoči značajnim nadogradnjama infrastrukture i razvojnim projektima koji obećavaju poboljšati povezanost i kvalitetu života na otoku u narednim godinama. Ova poboljšanja su i odgovor na rastući turizam i pokretač buduće vrijednosti nekretnina. Ovo su glavni projekti koje treba pratiti:

Proširenje zračne luke: Međunarodna zračna luka Krf (CFU) doživjela je veliku obnovu. Pod koncesijom operatera Fraport, potpuno novi terminal i prošireni kapaciteti dovršeni su do 2023. godine , povećavajući kapacitet letova investropa.com. Modernizirana zračna luka može primiti više putnika uz veću udobnost, što je ključno jer je broj dolazaka naglo porastao (rekordnih 1,8 milijuna+ putnika prošlo je kroz luku 2023. godine investropa.com). Brža imigracija, više izlaza i poboljšane usluge čine Krf pristupačnijim i privlačnijim odredištem. Za nekretnine to znači lakši pristup za međunarodne kupce i turiste , što će vjerojatno povećati potražnju za nekretninama. Nadogradnja zračne luke, kako analitičari ističu, poboljšava iskustvo putovanja i čini otok još privlačnijim – što dodatno potiče interes za nekretninama investropa.com.

Međunarodna zračna luka Krf (CFU) doživjela je veliku obnovu. Pod koncesijom operatera Fraport, , povećavajući kapacitet letova investropa.com. Modernizirana zračna luka može primiti više putnika uz veću udobnost, što je ključno jer je broj dolazaka naglo porastao (rekordnih 1,8 milijuna+ putnika prošlo je kroz luku 2023. godine investropa.com). Brža imigracija, više izlaza i poboljšane usluge čine Krf pristupačnijim i privlačnijim odredištem. Za nekretnine to znači , što će vjerojatno povećati potražnju za nekretninama. Nadogradnja zračne luke, kako analitičari ističu, poboljšava iskustvo putovanja i čini otok još privlačnijim – što dodatno potiče interes za nekretninama investropa.com. Nova mreža hidroaviona: U nastojanju da poboljša međusobnu povezanost otoka, Hellenic Seaplanes pokreće ambicioznu mrežu hidroaviona diljem Jonskog mora. Do početka 2025. godine, oko 30 novih terminala za hidroavione na obali trebalo bi biti u funkciji, uključujući Krf i manje otoke poput Paxosa investropa.com. To znači da bi putnici (i lokalno stanovništvo) mogli uskočiti u hidroavion na Krfu i za nekoliko minuta stići do obližnjih otoka ili obalnih gradova, zaobilazeći sporije trajekte. Kraće vrijeme putovanja i bolja povezanost učinit će Krf središtem za istraživanje regije i vjerojatno povećati njegovu popularnost. S razvojnog aspekta, luka za hidroavione na Krfu (očekuje se u glavnoj luci ili marini) nova je infrastruktura koja bi mogla potaknuti ulaganja u tim lučkim područjima (hoteli, restorani itd. za turiste koji dolaze hidroavionom).

U nastojanju da poboljša međusobnu povezanost otoka, pokreće ambicioznu mrežu hidroaviona diljem Jonskog mora. Do početka 2025. godine, trebalo bi biti u funkciji, uključujući Krf i manje otoke poput Paxosa investropa.com. To znači da bi putnici (i lokalno stanovništvo) mogli uskočiti u hidroavion na Krfu i za nekoliko minuta stići do obližnjih otoka ili obalnih gradova, zaobilazeći sporije trajekte. Kraće vrijeme putovanja i bolja povezanost učinit će Krf središtem za istraživanje regije i vjerojatno povećati njegovu popularnost. S razvojnog aspekta, luka za hidroavione na Krfu (očekuje se u glavnoj luci ili marini) nova je infrastruktura koja bi mogla potaknuti ulaganja u tim lučkim područjima (hoteli, restorani itd. za turiste koji dolaze hidroavionom). Poboljšanja cesta i prijevoza: Cestovna mreža na Krfu povijesno je bila uska i vijugava, ali ulažu se napori za njezino poboljšanje. Posljednjih godina dovršeni su dijelovi sjever-jug arterijske ceste Krfa i poboljšanja oko obilaznice grada Krfa radi smanjenja prometa. Gledajući unaprijed, lokalne vlasti planiraju bolje cestovne veze prema južnom dijelu otoka (područje Lefkimmi) i do popularnih turističkih lokacija (poput proširenja i ispravljanja dionica prema Paleokastritsi). Iako se ne gradi nova autocesta (reljef Krfa to otežava), postupna poboljšanja povećat će dostupnost manje razvijenih područja – čimbenik koji je prepoznat kao podrška vrijednosti nekretnina na cijelom otoku chaserealestatecorfu.com. Javnom prijevozu (autobusi) također slijede nadogradnje, s novim autobusima i linijama koje će češće povezivati sela i turističke zone, osobito ljeti. Ove promjene pomoći će stanovnicima i učiniti nekretnine u udaljenijim područjima pogodnijima za cjelogodišnje stanovanje.

Cestovna mreža na Krfu povijesno je bila uska i vijugava, ali ulažu se napori za njezino poboljšanje. Posljednjih godina dovršeni su dijelovi sjever-jug i poboljšanja oko obilaznice grada Krfa radi smanjenja prometa. Gledajući unaprijed, lokalne vlasti planiraju bolje cestovne veze prema (područje Lefkimmi) i do popularnih turističkih lokacija (poput proširenja i ispravljanja dionica prema Paleokastritsi). Iako se ne gradi nova autocesta (reljef Krfa to otežava), postupna poboljšanja – čimbenik koji je prepoznat kao podrška vrijednosti nekretnina na cijelom otoku chaserealestatecorfu.com. Javnom prijevozu (autobusi) također slijede nadogradnje, s novim autobusima i linijama koje će češće povezivati sela i turističke zone, osobito ljeti. Ove promjene pomoći će stanovnicima i učiniti nekretnine u udaljenijim područjima pogodnijima za cjelogodišnje stanovanje. Urbanističko planiranje i stambene inicijative: Grad Krf kao UNESCO-ova svjetska baština znači stroge građevinske propise – nećete vidjeti moderne kondominije u Starom gradu. Ovo čuva karakter (što je plus za turizam i vrijednost nekretnina), ali ograničava ponudu novih stambenih jedinica u gradu. Lokalna vlast suočava se s nedostatkom stanova za radnike i lokalno stanovništvo , dijelom zbog toga što mnoge nekretnine odlaze u kratkoročni najam enimerosi.com enimerosi.com. Kao odgovor, razmatra se poticanje stambenog razvoja u predgrađima i suzbijanje neregistriranih Airbnb-ova. Iako su konkretne mjere još u izradi, mogli bismo vidjeti nove projekte pristupačnog stanovanja za lokalno stanovništvo , ili javno-privatna partnerstva za prenamjenu nekih neiskorištenih zgrada u najamne jedinice. Na primjer, stare javne zgrade ili neiskorišteni vojni objekti mogli bi se prenamijeniti. Takve inicijative mogle bi blago povećati ponudu dugoročnog najma, ali i signalizirati da Krf aktivno upravlja održivim razvojem – što je pozitivno za investitore koji brinu o protivljenju zajednice.

Grad Krf kao UNESCO-ova svjetska baština znači stroge građevinske propise – nećete vidjeti moderne kondominije u Starom gradu. Ovo čuva karakter (što je plus za turizam i vrijednost nekretnina), ali ograničava ponudu novih stambenih jedinica u gradu. Lokalna vlast suočava se s , dijelom zbog toga što mnoge nekretnine odlaze u kratkoročni najam enimerosi.com enimerosi.com. Kao odgovor, razmatra se i suzbijanje neregistriranih Airbnb-ova. Iako su konkretne mjere još u izradi, mogli bismo vidjeti , ili javno-privatna partnerstva za prenamjenu nekih neiskorištenih zgrada u najamne jedinice. Na primjer, stare javne zgrade ili neiskorišteni vojni objekti mogli bi se prenamijeniti. Takve inicijative mogle bi blago povećati ponudu dugoročnog najma, ali i signalizirati da Krf aktivno upravlja održivim razvojem – što je pozitivno za investitore koji brinu o protivljenju zajednice. Turistička infrastruktura i novi resorti: Kao što je navedeno, nekoliko novih luksuznih resorta i hotela nedavno je otvoreno ili je u izgradnji: Ikos Odisia (otvoren 2023.) dodao je gotovo 400 vrhunskih soba u Dassiji saniikos.com. Ikos Andrews (hipotetski naziv) – Još jedan veliki Ikos resort razvija se na velikoj parceli u Kassiopiju (područje Erimitis) od strane NCH Capital, nakon privatizacijske prodaje visokog profila. Projekt uključuje luksuzne vile i malu marinu, a planiran je u fazama do 2025. i kasnije. Suočio se s ekološkim prosvjedima, ali napreduje, donoseći infrastrukturu poput novih cesta, komunalija i radnih mjesta u sjeveroistočni dio Krfa. Domes Miramare (otvoren 2019. i širi se) i Angsana Corfu (otvoren 2021.) primjeri su međunarodnih brendiranih resorta koji su se nedavno pojavili na Krfu. Ovi resorti često nude spa, restorane i rekreacijske sadržaje otvorene i za vanjske goste, obogaćujući ponudu otoka. Mayor Hotels obnavlja više objekata (npr. San Stefano resort na sjeverozapadu i novi projekt na jugu). Razvoj marina: Krf već ima veliku marinu Gouvia, ali postoje planovi za nadogradnju marina u mjestima poput Benitses i Kassiopi kako bi privukli više jahtnog turizma. Nova marina ili proširenje može pretvoriti uspavano obalno selo u luksuznu destinaciju, povećavajući vrijednost okolnih nekretnina. Poboljšanja kruzerske luke: Luka u Krfu jedna je od najprometnijih kruzerskih postaja na Mediteranu. U tijeku su radovi na poboljšanju terminala za kruzere i moguće dodavanje još jednog gata za prihvat mega-brodova. Bolje lučke usluge (i upravljanje protokom tisuća kruzerskih turista dnevno) održat će procvat maloprodaje i turističkog sektora u gradu Krfu.

Kao što je navedeno, nekoliko nedavno je otvoreno ili je u izgradnji: Komunalije i okoliš: Nijedna rasprava o infrastrukturi nije potpuna bez spominjanja komunalija. Krf se povijesno suočavao s problemima gospodarenja otpadom (poznato je da su hrpe smeća dospjele u vijesti 2018.). Situacija se poboljšava: gradi se nova integrirana tvornica za gospodarenje otpadom , a uvedeno je i bolje prikupljanje otpada, s ciljem čišćeg otoka – što je ključno za turizam i kvalitetu života. Opskrba vodom i elektroenergetska mreža također se postupno nadograđuju, često uz financiranje iz EU fondova za koheziju. Osim toga, otok je dio GR-IX “Smart Island” inicijative za poboljšanje širokopojasnog interneta i 5G pokrivenosti. Optičke mreže proširene su u gradu Krfu i nekim predgrađima, a 5G mobilna usluga dostupna je u mnogim područjima. Ovo poboljšanje digitalne infrastrukture čini Krf privlačnijim za rad na daljinu i poslovanje, što je u skladu s trendom dolaska digitalnih nomada na grčke otoke investropa.com.

Nijedna rasprava o infrastrukturi nije potpuna bez spominjanja komunalija. Krf se povijesno suočavao s problemima gospodarenja otpadom (poznato je da su hrpe smeća dospjele u vijesti 2018.). Situacija se poboljšava: , a uvedeno je i bolje prikupljanje otpada, s ciljem čišćeg otoka – što je ključno za turizam i kvalitetu života. Opskrba vodom i elektroenergetska mreža također se postupno nadograđuju, često uz financiranje iz EU fondova za koheziju. Osim toga, otok je dio za poboljšanje širokopojasnog interneta i 5G pokrivenosti. Optičke mreže proširene su u gradu Krfu i nekim predgrađima, a 5G mobilna usluga dostupna je u mnogim područjima. Ovo čini Krf privlačnijim za rad na daljinu i poslovanje, što je u skladu s trendom dolaska digitalnih nomada na grčke otoke investropa.com. Održivi razvoj: Zaštita okoliša i održivi razvoj u fokusu su, osobito zbog prirodnih ljepota Krfa. Grupa Sani/Ikos, primjerice, provodi snažne mjere održivosti (100% obnovljiva električna energija, ciljevi bez plastike) u svojim resortima saniikos.com. Općina također istražuje projekte obnovljivih izvora energije (poput solarnih parkova) kako bi smanjila ovisnost otoka o električnoj energiji iz nafte. Ovi napori ne samo da štite okoliš Krfa, već mogu stvoriti nova radna mjesta i stabilnu opskrbu energijom, što neizravno koristi i tržištu nekretnina (solarni parkovi, međutim, izazvali su određene NIMBY zabrinutosti u ruralnim područjima). Općenito, razvojna strategija otoka je povećati visokokvalitetni turizam uz očuvanje baštine i prirode – pronalaženje te ravnoteže bit će ključno za dugoročni uspjeh Krfa.

Zaključno, infrastruktura Krfa se razvija kako bi zadovoljila suvremene potrebe: bolja zračna luka, poboljšana povezanost (zračna i pomorska), postupna nadogradnja prometa i komunalija, te značajna nova ulaganja u turizam. Sve to povećava privlačnost otoka i vjerojatno vrijednost nekretnina. Za vlasnike nekretnina, poboljšana infrastruktura znači lakši pristup vašem domu i potencijalno veće zadovoljstvo gostiju ako ga iznajmljujete. Za potencijalne investitore, popis projekata pokazuje da je Krf na uzlaznoj putanji uz snažnu podršku države i privatnog sektora. Kako jedno izvješće navodi, povećana dostupnost i popularnost Jonskih otoka “potiču potražnju za nekretninama” i podižu cijene investropa.com. Krf 2025. i kasnije nije samo bezvremenski raj, već i otok u pokretu – spajajući svoju bogatu povijest s pametnim razvojem za budućnost.

Izvori: