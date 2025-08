Izvješće o tržištu nekretnina u Megèveu za 2025.: trendovi, usporedbe i prognoze do 2028.

Pregled: Tržište nekretnina u Megèveu 2025. godine

Tržište nekretnina u Megèveu i dalje je jedno od najtraženijih u Alpama, obilježeno snažnom međunarodnom potražnjom i ograničenom ponudom. Ukupne cijene alpskih nekretnina umjereno su porasle za oko 3% u 2024., dok su francuska odmarališta u prosjeku zabilježila rast od +1,5% (zaostajući za švicarskim odmaralištima s +3,5%) agenceboan.com. U Megèveu su se cijene stabilizirale na visokoj razini nakon značajnih dobitaka tijekom pandemije – vrhunski planinski chaleti ovdje postižu oko 15.000 € po četvornom metru naef-prestige.ch, čime se ovo mjesto svrstava među najskuplja francuska odmarališta (samo je Val d’Isère skuplji). Procjenjuje se da je 90% kupnji nekretnina u Alpama namijenjeno sezonskom iznajmljivanju collection-chalet.co.uk, što naglašava ovisnost tržišta o turizmu. Kupci i dalje smatraju alpske nekretnine “sigurnom investicijom”, što podupiru prestižni ugled odmarališta i oskudno građevinsko zemljište koje pomaže očuvanju dugoročne vrijednosti cimalpes.com.

Za ilustraciju trenutnih cijena, Tablica 1 prikazuje prosječne vrijednosti po regiji i segmentu. Vrhunska odmarališta poput Courchevela 1850 i Val d’Isèrea bilježe iznimno visoke cijene (>16.000 €/m²), dok manje poznata područja u južnim Alpama nude znatno niže ulazne cijene oko 2.300 €/m² investropa.com investropa.com. Sam Megève nalazi se na višem dijelu spektra: oko 11.000 € po m² u prosjeku, slično kao Courchevel (ukupno) i odmah iza Val d’Isèrea s ~16.100 €/m² collection-chalet.co.uk. To Megève čvrsto smješta u najviši rang alpskih tržišta po cijeni, što odražava njegov status luksuznog odmarališta i međunarodnu privlačnost.

Segment Prosječna cijena (€/m²) Nedavni rast Sjeverne Alpe – Apartmani €3,574 +20% (2019.–2022.) collection-chalet.co.uk investropa.com Sjeverne Alpe – Brvnare €4,265 +20% (2019.–2022.) collection-chalet.co.uk investropa.com Južne Alpe – Apartmani €2,340 +6% (2024.) collection-chalet.co.uk investropa.com Južne Alpe – Brvnare €2,534 +6% (2024.) collection-chalet.co.uk investropa.com Vrhunsko odmaralište (Val d’Isère) €16,100 +40% (2014.–2024.) collection-chalet.co.uk investropa.com

Tablica 1: Cijene nekretnina u francuskim Alpama po regijama (2025.). Megève i Courchevel u prosjeku oko €11,000/m², naspram Val d’Isère s ~€16,100 collection-chalet.co.uk.

Unatoč kratkotrajnoj stabilizaciji (podaci Knight Frank pokazuju da su cijene luksuznih nekretnina u Megèveu pale za ~2% u 2024. nakon prethodnih porasta naef-prestige.ch), opći trend je uzlazni. Alpske nekretnine podupiru kupci visoke neto vrijednosti koji daju prednost životnom stilu i sigurnoj investiciji: fleksibilan rad i rani odlasci u mirovinu nakon pandemije potaknuli su više vremena u planinama, a Megève se sve više doživljava kao cjelogodišnja destinacija, a ne samo zimsko skijalište agenceboan.com agenceboan.com. Ukratko, od 2025. tržište nekretnina u Megèveu karakteriziraju otpornost i ekskluzivnost – potražnja ostaje snažna, ponuda je ograničena, a cijene su blizu povijesnih maksimuma, što postavlja temelje za daljnji rast u budućnosti agenceboan.com.

Trendovi stambenih nekretnina u Megèveu (cijene, potražnja i razvoj)

Cijene i ponuda stambenih nekretnina: Cijene stambenih nekretnina u Megèveu dosegle su ultra-premium razinu, čime je mjesto učvrstilo svoju poziciju uz Courchevel i Val d’Isère kao jedno od najskupljih francuskih skijališta cimalpes.com. Tipične tražene cijene kreću se u rasponu od pet do osam znamenki: stanovi se često oglašavaju za 10.000–15.000 € po m², dok prostrani planinski domovi rutinski premašuju vrijednost od 3–10 milijuna €, ovisno o lokaciji i sadržajima. Naime, na tržištu luksuznih nekretnina sjevernih Alpa, prodaja u rasponu od 4–10 milijuna € porasla je za 16%, a transakcije iznad 10 milijuna € skočile su za 36% nedavno investropa.com – trend koji se odražava u Megèveu kroz niz prodaja luksuznih planinskih kuća. Najpoželjnije četvrti uključuju Mont d’Arbois (poznat po nasljeđu Rothschild, golf terenu i planinskim kućama sa ski-in/ski-out pristupom) i adrese u središtu sela blizu pješačke zone cimalpes.com cimalpes.com. Ograničena zemljišta za novu izgradnju i stroga pravila zoniranja ograničavaju ponudu, pa su prilike za kupnju rijetke cimalpes.com. Ova oskudica održava visoke cijene: čak i starije planinske kuće “s cijenom za renovaciju” privlače više ponuditelja zbog teškoće pronalaska vrhunskih parcela u okolici Megèvea.

Potražnja kupaca i demografija: Bazen kupaca u 2025. zaista je međunarodan. Bogate francuske obitelji i dalje su snažno prisutne, ali značajan udio potražnje dolazi iz inozemstva. Posebno su kupci iz UK i SAD-a posljednjih godina postali aktivniji u francuskim Alpama naef-prestige.ch. Američki kupci, potaknuti snažnim dolarom, smatraju alpsku nekretninu prestižnom imovinom i sve više ciljaju na vrhunska odmarališta poput Megèvea (uz Courchevel i Val d’Isère) za luksuzne vikendice investropa.com. Britanski kupci i dalje su temelj tržišta, nastavljajući dugu tradiciju britanskog interesa za francuske skijaške kuće. Također postoji rastući interes novih segmenata: švicarski državljani, koristeći prednosti stabilnog švicarskog franka, ulažu preko granice u obližnja francuska odmarališta investropa.com investropa.com, a azijski kupci (iz Kine, Hong Konga, Singapura) počeli su gledati na alpske nekretnine kao na investiciju u stil života i statusni simbol investropa.com. Pojedinci s iznimno visokim neto bogatstvom s Bliskog istoka još su jedna rastuća skupina, privučena luksuznom maloprodajom i uslugama s 5 zvjezdica naef-prestige.ch. Ova raznolika baza potražnje temelji se na životnom stilu – današnji kupci daju prednost wellnessu, cjelogodišnjoj rekreaciji i obiteljskoj ostavštini ispred same pogodnosti za skijanje agenceboan.com. Na primjer, mnogi klijenti sada traže domove sa spa centrom, teretanom i fleksibilnim prostorima za rad na daljinu, što odražava kako su zdravlje i trendovi rada na daljinu utjecali na alpske preferencije agenceboan.com. Općenito, rezidencijalno tržište Megèvea u 2025. obilježava velika potražnja uz ograničenu ponudu, a sve globalnija skupina kupaca natječe se za dio ovog alpskog idiličnog mjesta.

Novi projekti: S obzirom na oskudicu zemljišta u centru, novogradnje u Megèveu su relativno rijetke, ali kada se pojave, izazivaju veliki interes. Posljednjih godina izgrađeno je nekoliko luksuznih apartmanskih rezidencija i kompleksa planinskih kuća, često na mjestu starijih objekata. Ovi novi projekti obično naglašavaju tradicionalni savojardski alpski stil u kombinaciji s modernim luksuzom – odavanje počasti nasljeđu Megèvea kao kolijevke klasične estetike ski planinske kuće cimalpes.com cimalpes.com. Investitori se fokusiraju na ispunjavanje očekivanja današnjih zahtjevnih gostiju, nudeći sadržaje poput wellness centara, concierge usluga i održivog dizajna. Posebno, francuski ALUR zakon (2014.) i lokalne urbanističke politike potaknuli su gušću izgradnju (npr. kvalitetne apartmanske planinske kuće) radi očuvanja zemljišta cimalpes.com, nakon razdoblja vrlo ograničene gradnje. Kao rezultat toga, izdavanje dozvola snažno je poraslo – izgrađena površina u Megèveu skočila je za 400% od 2017. do 2018. s novim urbanističkim planom cimalpes.com. Ipak, svaka nova nekretnina u Megèveu obično se prodaje unaprijed vrlo brzo zbog nakupljene potražnje. Kupci također brzo kupuju starije planinske kuće koje zahtijevaju renovaciju, videći ih kao priliku za prilagodbu uz očuvanje starinskog šarma (lokalno tržište za “restaurirane seoske kuće” i povijesne planinske kuće vrlo je aktivno) cimalpes.com. Ukratko, ponuda stambenih nekretnina ostaje ograničena. Bilo da se odlučite za moderan novi apartman blizu skijaških staza ili klasičnu planinsku kuću u zaseocima, kupnja u Megèveu gotovo uvijek znači ulazak na konkurentno i otporno tržište koje je dokazalo svoju dugoročnu vrijednost.

Izgledi za komercijalne nekretnine i ugostiteljstvo

Komercijalni nekretninski sektor u Megèveu – koji obuhvaća maloprodajne prostore, hotele, restorane i uslužne objekte – potaknut je luksuznom turističkom ekonomijom grada. Sektor ugostiteljstva cvjeta, što potvrđuju snažni pokazatelji poslovanja. Primjerice, u zimi 2024. prihod od skijaških žičara u Megèveu porastao je za +16,6% u odnosu na prethodnu godinu chaletararatmegeve.com, što odražava snažnu potrošnju posjetitelja na planinske usluge. Selo se može pohvaliti impresivnim izborom luksuznog smještaja: 2023. godine bilo je 28 hotela (ukupno 984 sobe), a većina ih je ocijenjena s 4 ili 5 zvjezdica chaletararatmegeve.com. To uključuje poznate luksuzne hotele (Relais & Châteaux chaleti, Four Seasons Megève itd.) koji su namijenjeni elitnoj međunarodnoj klijenteli. Stope popunjenosti su dobre tijekom cijele godine – u ljeto 2024. popunjenost hotela dosegnula je čak 81% u kolovozu (gotovo jednako kao i zimi) chaletararatmegeve.com. Ovo je značajno jer ljeto sada čini oko 37% godišnjih noćenja turista u Megèveu, a taj udio stalno raste chaletararatmegeve.com. Velik broj ljetnih posjetitelja znači pune restorane, trgovine i usluge vođenih aktivnosti, što dodatno potiče potražnju za komercijalnim prostorima i izvan skijaške sezone.

Maloprodaja i ugostiteljstvo: Središte sela Megève poznato je po svojim šik pješačkim ulicama uz koje se nalaze dizajnerske butike, umjetničke galerije i vrhunski restorani. Najamnine za maloprodajne prostore u samoj jezgri i dalje su podržane stalnim prometom imućnih posjetitelja. Luksuzni brendovi (npr. moda, nakit, oprema za skijanje) prisutni su kako bi opslužili bogate turiste i vlasnike nekretnina. Sezonska priroda trgovine je važan faktor – zimski praznici i kolovoz su razdoblja procvata, dok međusezonski mjeseci mogu biti mirni – no grad sve više ublažava te oscilacije cjelogodišnjim događanjima i atrakcijama. Lokalne vlasti i poduzetnici prilagodili su se diverzifikacijom ponude (od ljetnih jazz festivala do wellness povlačenja) kako bi privukli posjetitelje i izvan zimske sezone chaletararatmegeve.com chaletararatmegeve.com. Ovaj trend je povoljan za komercijalne najmodavce: cjelogodišnja aktivnost pomaže povećati godišnje prinose od najma za trgovine i restorane. Jedan izazov, međutim, predstavlja ograničena komercijalna ponuda; povijesno selo ima ograničen broj izloga, a malo je novih maloprodajnih projekata moguće bez narušavanja šarma mjesta. Stoga najamnine za atraktivne lokacije u glavnoj ulici ostaju visoke. Neki poduzetnici čak su pribjegli kupnji apartmana ili planinskih kuća za smještaj sezonskog osoblja zbog stambene krize knightfrank.com – fenomen koji povezuje komercijalno i stambeno tržište.

Novi projekti i infrastruktura: Na infrastrukturnom planu, nedavna ulaganja poput Megèveovog Le Palais sportskog i konferencijskog centra (s bazenima, spa zonom i prostorima za događanja) dodatno povećavaju privlačnost mjesta kao višestruke destinacije. Iako to nije “komercijalna nekretnina” u tradicionalnom smislu, takvi općinski projekti neizravno povećavaju vrijednost ugostiteljstva i maloprodaje povećanjem kapaciteta i aktivnosti za posjetitelje. Nadalje, stalna modernizacija sustava žičara (nove gondole, poboljšano zasnježivanje staza) i planovi za bolju regionalnu prometnu povezanost pozitivno utječu na komercijalne izglede. Dostupnost je prodajna prednost Megèvea – udaljen je oko sat vremena od Zračne luke Ženeva – a stalna poboljšanja cestovne i prometne infrastrukture u Alpama (šire autoceste, usluge dijeljenja vožnje i shuttle prijevoza itd.) olakšavaju turistima dolazak na kraće odmore. Primjerice, diljem francuskih Alpa ulažu se napori za poboljšanje željezničkih veza i autocesta prema alpskim mjestima, što će podržati lokalno gospodarstvo u narednim godinama investropa.com. Sve u svemu, tržište komercijalnih nekretnina u Megèveu je stabilno i pozitivno: velika potražnja turista osigurava da hoteli održavaju visoku popunjenost i RevPAR, restorani su puni u vrhuncu sezone, a maloprodajni prostori su stalno traženi. Osim u slučaju gospodarskog pada, segmenti ugostiteljstva i maloprodaje u Megèveu trebali bi i dalje uživati nisku nepopunjenost i stabilan rast najamnina, potaknuti svjetski poznatim brendom odmarališta i rastućim brojem posjetitelja.

Tržište luksuznih planinskih kuća i ultra-premium prodaje

Megève je sinonim za luksuzne planinske kuće, a ovaj segment tržišta posebno je dinamičan u 2025. Velike planinske kuće s vrhunskim sadržajima – poput ski soba, wellness prostora (spa, sauna, bazen), kino dvorana i prostranih okućnica – izuzetno su tražene među svjetskom elitom. Ultra-premium tržište (nekretnine iznad 10 milijuna eura) diljem francuskih Alpa doživjelo je procvat tijekom pandemije i ostaje snažno. Zapravo, protekla godina donijela je rekordno velik globalni interes za super-premium alpske domove, uz povećan broj upita iz UK, SAD-a i Bliskog istoka za planinske kuće iznad 10 milijuna eura naef-prestige.ch. Megève je zabilježio nekoliko značajnih prodaja trofejnih nekretnina u posljednjim sezonama, uključujući planinske kuće nalik imanjima u Mont d’Arbois i Rochebruneu koje su prodane za znatno više od 10–15 milijuna eura. Takve transakcije često se odvijaju izvan tržišta zbog ekskluzivne klijentele. Istraživanje Knight Franka ističe da je ponuda na samom vrhu vrlo oskudna – u svim vrhunskim alpskim odmaralištima bilo je samo 23 oglasa iznad 10 milijuna eura krajem 2024. naef-prestige.ch naef-prestige.ch. Ova oskudica, u kombinaciji s trajnom potražnjom, održava pritisak na rast cijena za najprestižnije nekretnine.

Očekivanja kupaca: Današnji ultrabogati kupci planinskih kuća traže više od obične skijaške kolibe – žele privatno alpsko utočište koje pruža pet zvjezdica luksuza tijekom cijele godine. Uobičajeni zahtjevi uključuju potpune spa sadržaje, unutarnje bazene, pristup heliodromu i iznad svega privatnost i osamu naef-prestige.ch naef-prestige.ch. Zanimljivo je da izravan pristup skijalištu više nije glavni prioritet za ovu skupinu; mnogi kupci visoke neto vrijednosti radije biraju diskretne lokacije malo dalje od prometnih staza u zamjenu za mir i panoramski pogled naef-prestige.ch. Prostrane planinske kuće u Megèveu, smještene u ograđenim naseljima ili na velikim parcelama, savršeno odgovaraju ovom opisu. Bogati kupci često prvo dožive odmaralište kroz njegove luksuzne hotele (npr. Les Fermes de Marie, Four Seasons) i, kada se zaljube, prelaze na kupnju planinske kuće koja može pružiti tu razinu usluge naef-prestige.ch. “Popis želja” za ultra-premium planinske kuće obično uključuje značajke poput kućnih spa centara, wellness zona i velikih prostora za zabavu naef-prestige.ch naef-prestige.ch, što naglašava pomak prema wellnessu u alpskom luksuzu. Najbolji developeri i dizajneri planinskih kuća u Megèveu su na to odgovorili, osiguravajući da nove kuće dolaze s najsuvremenijim sadržajima (a u nekim slučajevima i prostorijama za osoblje).

Tržišni trendovi: Tržište luksuznih planinskih kuća cvjeta diljem Alpa, a Megève nije iznimka. U sjevernim francuskim Alpama, kao što je navedeno, prodaja nekretnina vrijednih više od 4 milijuna eura naglo je porasla investropa.com. Broj ultra-bogatih pojedinaca u svijetu raste (UHNW skupina porasla je za 7,6% samo u 2023.) investropa.com, a mnogi dio svog bogatstva ulažu u alpske nekretnine kao investiciju u stil života. Istraživanja bogatih investitora pokazuju optimističan pogled: 60% očekuje daljnji rast cijena nekretnina u Alpama, što odražava snažno povjerenje u ovo tržište niše investropa.com. Za segment planinskih kuća u Megèveu to znači natjecateljsko nadmetanje za najkvalitetnije nekretnine i spremnost kupaca da plate više za luksuzne kuće “spremne za useljenje”. Nije neuobičajeno da novogradnje mega-planinskih kuća u Megèveu postižu cijene iznad 20.000 € po m² zbog svojih unikatnih značajki – čime se smanjuje razlika s izuzetno skupim švicarskim odmaralištima. Megève također ima prednost cjelogodišnje pogodnosti za život (prednost u odnosu na neka visinska odmarališta izgrađena samo za određenu sezonu). Kupci iz ultra-visokog segmenta cijene što svoju planinsku kuću mogu koristiti i za ljetni odmor, brdski biciklizam, golf ili jednostavno opuštanje na svježem alpskom zraku, uz zimsku sezonu skijanja. Svi ovi čimbenici doprinose trajnom zamahu na tržištu luksuznih nekretnina i planinskih kuća. Ako ne dođe do većeg globalnog financijskog šoka, ultra-premium segment očekuje se da će nastaviti rasti, potaknut rijetkošću takvih nekretnina i emocionalnom privlačnošću posjedovanja dijela ekskluzivnog alpskog načina života naef-prestige.ch.

Ključni čimbenici koji utječu na tržište u Megèveu

Nekoliko ključnih čimbenika oblikuje izglede tržišta nekretnina u Megèveu i sličnim alpskim odmaralištima u 2025.:

Trendovi u turizmu: Zdravlje tržišta nekretnina u Megèveu usko je povezano s njegovim turističkim rezultatima. Srećom, turizam cvjeta. Odmaralište je zapravo postalo cjelogodišnja destinacija – primjerice, ljeto sada čini 37% godišnjih noćenja u Megèveu chaletararatmegeve.com, jer posjetitelji dolaze zbog planinarenja, biciklizma, festivala i opuštanja u svježijoj planinskoj klimi. Zimske posjete i dalje su snažne; zima 2024. zabilježila je stabilan ukupni broj posjetitelja (+0,2% u odnosu na prethodnu godinu), a porast turista u slobodno vrijeme (+16,8%) nadoknadio je pad poslovnih putovanja chaletararatmegeve.com. Važno je istaknuti da rast broja posjetitelja tijekom cijele godine (npr. korištenje skijaških žičara, ljetne aktivnosti) povećava potražnju za najmom i interes investitora, budući da nekretnine mogu ostvarivati prihod i izvan skijaške sezone. Rekordnih 18,3 milijuna noćenja zabilježeno je samo u francuskim Alpama tijekom zime 2024. godine investropa.com, što naglašava trajnu privlačnost alpskih odmora. Ova velika potražnja za turizmom podupire vrijednosti nekretnina – vlasnici imaju povjerenje da postoji stalan tok iznajmljivača i budućih kupaca koje privlače atrakcije Megèvea.

Investicijski izgledi: ROI, prinosi od najma i porezna razmatranja

Za investitore, Megève nudi ne samo uživanje u načinu života, već i solidne dugoročne prinose. Vrijednost nekretnina u vrhunskim alpskim odmaralištima povijesno je rasla brže od inflacije, a očekuje se da će se taj trend nastaviti (prognozira se godišnji rast cijena od 3–7% za francuske Alpe u srednjoročnom razdoblju investropa.com). Osim kapitalne dobiti, vlasnici mogu ostvariti prihod kroz najam, što je veliki mamac s obzirom na visoku potražnju za najmom u Megèveu.

Prinosi od najma: Iako su alpske nekretnine skupe, prinosi od najma mogu biti privlačni, osobito s obzirom na prelazak na cjelogodišnji turizam. Prije deset godina, možda bi se iznajmljivala planinska kuća samo 12 tjedana zimi, ali sada 30 tjedana popunjenosti nije neuobičajeno za dobro oglašenu nekretninu u odmaralištu s dvije sezone knightfrank.com. Megèveova klima na srednjoj nadmorskoj visini (dobro ljetno vrijeme) i obilje ljetnih događanja daju mu oko 20 vrhunskih zimskih tjedana i još ~10 tjedana ljetne popunjenosti prilike knightfrank.com. Prema Knight Franku, “bruto prinos od najma od oko 4% je ostvariv u većini odmarališta” knightfrank.com, a Megève je u skladu s tim standardom. Vrhunski zimski tjedni (Božić/Novu godinu i veljača) postižu vrlo visoke cijene; u vrhuncu sezone, prinosi od najma mogu doseći ekvivalent od 5–7% na godišnjoj razini na tjednoj osnovi skiingproperty.com, iako se to smanjuje kada se izračuna prosjek s izvansezonskim razdobljima. Na primjer, planinska kuća s 3 spavaće sobe u obližnjem Chamonixu (~1M € vrijednosti) može ostvariti ~80.000 € najamnine tijekom godine (oko 8% vrijednosti), što se prevodi u ~40.000 € neto nakon troškova (4% neto prinos) knightfrank.com. Slične brojke vrijede i za nekretninu u Megèveu, s obzirom na usporedivu potražnju i cijene. Ovi prinosi nadmašuju ono što bi vlasnici mogli dobiti u ultra skupim švicarskim odmaralištima, što potiče više iznajmljivanja u Francuskoj schroders.com. Važno je napomenuti da stvarni neto prinosi ovise o troškovima: alpske kuće imaju značajne izdatke za održavanje, brigu, troškove stambene zajednice (za apartmane), osiguranje i upravljanje (ako se koristi agencija). Ipak, s tržištem naklonjenim iznajmljivačima u Megèveu (ograničena ponuda najma i velika spremnost turista na plaćanje), dobro pozicionirane nekretnine mogu ostvariti zdrav prihod. Pomak prema dužim sezonama – npr. popunjenost ljeti veća za +2% u 2024. chaletararatmegeve.com – samo poboljšava izglede za povrat ulaganja. Investitori također često koriste profesionalne usluge upravljanja najmom kako bi maksimizirali rezervacije i smanjili gnjavažu, što je preporučeni pristup za one koji žele unovčiti svoju drugu nekretninu.

Porezna i pravna razmatranja: Porezno okruženje u Francuskoj nudi i izazove i pogodnosti za ulagače u alpsku nekretninu. S jedne strane, vlasnici luksuznih kuća u Megèveu mogu biti podložni Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI), francuskom porezu na imovinsko bogatstvo, koji se primjenjuje na neto imovinu iznad 1,3 milijuna eura cabinet-roche.com. Većina planinskih kuća u Megèveu lako prelazi ovaj prag. IFI porezne stope su progresivne (do 1,5% na dio imovine iznad 10 milijuna eura), ali iskusni ulagači to mogu ublažiti putem optimalnih vlasničkih struktura i zaduženja (budući da su hipoteke odbitne od porezne osnovice) cabinet-roche.com. S druge strane, Francuska nudi atraktivne poticaje za ulaganja u najam. Prihod od najma namještenih turističkih objekata oporezuje se prema BIC (industrijski/komercijalni) režimu, koji omogućuje brojne odbitke – kamate, održavanje, osiguranje, troškove upravljanja itd. – i što je ključno, amortizaciju nekretnine i namještaja cabinet-roche.com. U praksi to znači da mnogi vlasnici alpskih nekretnina za najam godinama plaćaju malo ili nimalo poreza na dohodak od najma, jer amortizacija i troškovi nadmašuju prihode cabinet-roche.com. Ako se ulagači odluče nuditi usluge slične hotelskima (concierge, doručak, čišćenje), njihova se djelatnost može klasificirati kao “parahôtellerie”, što im omogućuje povrat PDV-a (20%) na kupnju nekretnine i tekuće troškove cabinet-roche.com. Ovo zapravo djeluje kao veliki porezni povrat – novi chalet od 5 milijuna eura može dobiti oko 1 milijun eura povrata PDV-a – što značajno povećava povrat ulaganja (mnoge prodaje novogradnji u Alpama strukturirane su s tim na umu). Stručno savjetovanje je ključno, ali ovi režimi čine Francusku vrlo povoljnom za ulagače u najam unatoč visokim porezima. Također vrijedi napomenuti da nema ograničenja za strane kupce pri kupnji druge nekretnine u Francuskoj (za razliku od Švicarske, gdje nerezidenti imaju ograničenja). Isto tako, Francuska ne nameće nacionalno ograničenje na broj noćenja koje možete iznajmljivati svoju nekretninu (osim lokalnih pravila) knightfrank.com. Glavne pravne obveze uključuju dobivanje registracije za kratkoročni najam ako to zahtijeva općina (npr. veći francuski gradovi to zahtijevaju; alpska mjesta sve češće mogu) i osiguravanje ispunjavanja sigurnosnih i energetskih standarda. Ukratko, izgledi za ulaganje su pozitivni: kupci mogu očekivati umjereni rast vrijednosti, bruto prinose od najma od oko 3-4% (koji se mogu optimizirati poreznim strukturama) i povoljno regulatorno okruženje za iznajmljivanje. S obzirom da se kamatne stope sada stabiliziraju ili padaju, ulaganje uz financijsku polugu postaje privlačnije – početkom 2024. privatne banke su nudile francuske hipotekarne kredite s kamatom oko 4%, pa čak i 100% LTV kredite za UHNW klijente s kolateralom <a href="https://www.knightfrank.com/theview/guide-to-renting-alpine-property#:~:text=important%20as%20the%20knightfrank.com knightfrank.com. Za one koji su sposobni snalaziti se u poreznim i pravnim nijansama, nekretnine u Megèveu mogu donijeti i užitak i stabilan financijski povrat.

Megève vs Ostala alpska odmarališta: Komparativna analiza

Kako se tržište nekretnina u Megèveu uspoređuje sa sličnim vrhunskim alpskim odmaralištima? U nastavku slijedi usporedba s tri druge poznate francuske planinske destinacije – Courchevel, Chamonix i Val d’Isère – s naglaskom na razlike i sličnosti u tržišnom profilu:

Courchevel (Francuska) – Ultra-ekskluzivno skijaško utočište u Les Trois Vallées. Najprestižnija četvrt Courchevela (1850) jedino je francusko odmaralište koje može parirati ili nadmašiti Megève po luksuzu i cijeni – cijene u Courchevelu 1850 dosežu ~30.000 €/m² (neki super-chaleti i više), a 2024. je predvodio rast cijena s porastom od 9% agenceboan.com naef-prestige.ch. Međutim, prosječno gledano kroz niža sela, cijene u Courchevelu su slične onima u Megèveu, oko 10–12 tisuća €/m² collection-chalet.co.uk. Courchevel ima više skijaški orijentiran šarm, budući da je dio najvećeg svjetskog skijaškog područja, i povijesno je privlačio mnoge ruske i međunarodne kupce iz jet-seta. Nakon 2022., kupci s Bliskog istoka i iz Europe popunili su prazninu koju su ostavili odsutni Rusi naef-prestige.ch. Kao i Megève, Courchevel pati od ograničene ponude; nova izgradnja je rijetka zbog strogih urbanističkih pravila i ograničenja od 20% na druge domove u Švicarskoj (iako je Courchevel u Francuskoj, mnogi ultra-bogati koji ne mogu kupiti u švicarskim odmaralištima okreću se ovdje) knightfrank.com. Tržište Courchevela izrazito je sezonsko (manje aktivnosti ljeti nego u Megèveu), ali njegov čisti skijaški ugled i obilje hotela s pet zvjezdica (uključujući globalne brendove i Michelinove restorane) održavaju njegove nekretnine na vrhu alpskog tržišta . Investitori u Courchevelu uglavnom su ultra-bogati, fokusirani na očuvanje kapitala i ekskluzivno korištenje, dok Megève privlači nešto širi spektar, uključujući više kupaca koji traže cjelogodišnji stil života.

– Ultra-ekskluzivno skijaško utočište u Les Trois Vallées. Najprestižnija četvrt Courchevela (1850) jedino je francusko odmaralište koje može parirati ili nadmašiti Megève po luksuzu i cijeni – cijene u Courchevelu 1850 dosežu ~30.000 €/m² (neki super-chaleti i više), a 2024. je predvodio rast cijena s porastom od 9% agenceboan.com naef-prestige.ch. Međutim, prosječno gledano kroz niža sela, cijene u Courchevelu su slične onima u Megèveu, oko 10–12 tisuća €/m² collection-chalet.co.uk. Courchevel ima više skijaški orijentiran šarm, budući da je dio najvećeg svjetskog skijaškog područja, i povijesno je privlačio mnoge ruske i međunarodne kupce iz jet-seta. Nakon 2022., kupci s Bliskog istoka i iz Europe popunili su prazninu koju su ostavili odsutni Rusi naef-prestige.ch. Kao i Megève, Courchevel pati od ograničene ponude; nova izgradnja je rijetka zbog strogih urbanističkih pravila i ograničenja od 20% na druge domove u Švicarskoj (iako je Courchevel u Francuskoj, mnogi ultra-bogati koji ne mogu kupiti u švicarskim odmaralištima okreću se ovdje) knightfrank.com. Tržište Courchevela izrazito je sezonsko (manje aktivnosti ljeti nego u Megèveu), ali njegov čisti skijaški ugled i obilje hotela s pet zvjezdica (uključujući globalne brendove i Michelinove restorane) održavaju njegove nekretnine . Investitori u Courchevelu uglavnom su ultra-bogati, fokusirani na očuvanje kapitala i ekskluzivno korištenje, dok Megève privlači nešto širi spektar, uključujući više kupaca koji traže cjelogodišnji stil života. Chamonix (Francuska) – Povijesni alpinistički grad u podnožju Mont Blanca. Nekretnine u Chamonixu su donekle pristupačnije, s prosječnim cijenama uglavnom nižima od onih u Megèveu, unatoč globalnoj prepoznatljivosti imena Chamonix. Vrhunske nekretnine u Chamonixu su oko 13.500–15.000 €/m² naef-prestige.ch, što je nešto niže od vrhunskih cijena u Megèveu (~15.000 €), a tipični stanovi često se prodaju bliže 8.000–10.000 €/m². Jedan od razloga je što je Chamonix veći, cjelogodišnji grad (oko 10.000 stanovnika) s kombinacijom luksuznih planinskih kuća i standardnijeg smještaja; nije ekskluzivna enklava poput Megèvea ili Courchevela. Tržište je živo – cijene su umjereno porasle u 2024. (+0,4%) naef-prestige.ch – ali ponuda nije toliko ograničena, jer Chamonix ima više sela (Argentière, Les Houches itd.) i veći kapacitet za razvoj u dolini. Chamonix snažno privlači strastvene skijaše i posebno ljetne ljubitelje Alpa (penjače, trkače po stazama), što dovodi do vrlo velike posjećenosti ljeti (posebno, korištenje ljetnih žičara poraslo je +46% u dvije godine agenceboan.com). To je potaknulo Chamonix da postane pravo tržište s dvije sezone, slično kao Megève, s rastućom potražnjom za nekretninama koje se mogu koristiti svih 12 mjeseci u godini. Međunarodni kupci u Chamonixu uglavnom dolaze iz Velike Britanije, Beneluksa i sve više iz Azije, među avanturistima naef-prestige.ch. Cijene, iako visoke, ipak su nešto niže nego u Megèveu jer stambeni fond Chamonixa uključuje više stanova i manje raskošnih vila. S investicijskog gledišta, Chamonix nudi nešto veći potencijal prinosa od najma zbog nižih ulaznih cijena i vrlo snažne cjelogodišnje popunjenosti (mnogi iseljenici tamo žive stalno). Ukratko, tržište Chamonixa je veće i raznolikije ; nije toliko čista luksuzna niša kao Megève, ali dijeli trend rasta potaknutog cjelogodišnjim turizmom i ostaje jedno od najpoželjnijih područja francuskih Alpa.

– Povijesni alpinistički grad u podnožju Mont Blanca. Nekretnine u Chamonixu su donekle pristupačnije, s prosječnim cijenama uglavnom nižima od onih u Megèveu, unatoč globalnoj prepoznatljivosti imena Chamonix. Vrhunske nekretnine u Chamonixu su oko 13.500–15.000 €/m² naef-prestige.ch, što je nešto niže od vrhunskih cijena u Megèveu (~15.000 €), a tipični stanovi često se prodaju bliže 8.000–10.000 €/m². Jedan od razloga je što je Chamonix (oko 10.000 stanovnika) s kombinacijom luksuznih planinskih kuća i standardnijeg smještaja; nije ekskluzivna enklava poput Megèvea ili Courchevela. Tržište je živo – cijene su umjereno porasle u 2024. (+0,4%) naef-prestige.ch – ali ponuda nije toliko ograničena, jer Chamonix ima više sela (Argentière, Les Houches itd.) i veći kapacitet za razvoj u dolini. Chamonix snažno privlači strastvene skijaše i posebno ljetne ljubitelje Alpa (penjače, trkače po stazama), što dovodi do vrlo velike posjećenosti ljeti (posebno, korištenje ljetnih žičara poraslo je +46% u dvije godine agenceboan.com). To je potaknulo Chamonix da postane pravo tržište s dvije sezone, slično kao Megève, s rastućom potražnjom za nekretninama koje se mogu koristiti svih 12 mjeseci u godini. Međunarodni kupci u Chamonixu uglavnom dolaze iz Velike Britanije, Beneluksa i sve više iz Azije, među avanturistima naef-prestige.ch. Cijene, iako visoke, ipak su nešto niže nego u Megèveu jer stambeni fond Chamonixa uključuje više stanova i manje raskošnih vila. S investicijskog gledišta, Chamonix nudi nešto veći potencijal prinosa od najma zbog nižih ulaznih cijena i vrlo snažne cjelogodišnje popunjenosti (mnogi iseljenici tamo žive stalno). Ukratko, ; nije toliko čista luksuzna niša kao Megève, ali dijeli trend rasta potaknutog cjelogodišnjim turizmom i ostaje jedno od najpoželjnijih područja francuskih Alpa. Val d’Isère (Francuska) – Raj za skijaše na velikoj nadmorskoj visini u Espace Killy. Val d’Isère natječe se s Courchevelom 1850 kao najskuplje francusko odmaralište – prosječne vrijednosti su oko 16.000 € po m² (najviše u Francuskoj) collection-chalet.co.uk, a vrhunski novogradnje, chalet-i ili apartmani mogu premašiti tu cijenu. Tržište ovdje pokazuje izniman zamah; cijene su porasle oko 7% u godini do sredine 2024. naef-prestige.ch, među najbržim stopama rasta u Alpama, što odražava snažnu potražnju za sigurnim snijegom i ograničenom novom gradnjom. Val d’Isère je manji i više orijentiran na skijanje od Megèvea: nalazi se na 1.850 m nadmorske visine i nudi dugu zimsku sezonu s vrlo pouzdanim snijegom (pojačanim ledenjacima). Kao rezultat toga, ima nešto manje ljetnog razvoja (iako postoje ljetno skijanje i downhill biciklizam). Među kupcima je mnogo britanskih i sjevernoeuropskih kupaca, od kojih mnogi dolaze generacijama na skijanje. Nekretnine u Val d’Isèreu često su apartmani ili chalet-i ski-in/out tipa koji naglašavaju blizinu staza. Ultrapremium segment je snažan – Val d’Isère redovito bilježi prodaje chalet-a iznad 10 milijuna eura, a krajem 2024. imao je zapravo najviše oglašenih nekretnina iznad 10 milijuna eura u Alpama (9 oglasa u tom rasponu, više nego Courchevel) naef-prestige.ch, što ukazuje na veću likvidnost na vrhu. U usporedbi s Megèveom, nekretnine u Val d’Isèreu su ujednačeno skuplje (manje “povoljnih” džepova), a klijentela nešto više sportski orijentirana (manje luksuznog shoppinga, više fokus na skijaške performanse). Oba odmarališta, međutim, dijele bogatu međunarodnu klijentelu i oskudicu zemljišta. Lokalne vlasti Val d’Isèrea također strogo kontroliraju razvoj kako bi sačuvale karakter sela i upravljale prometom, što znači da ponuda ostaje izuzetno ograničena – faktor koji će vjerojatno i dalje gurati cijene prema gore. U suštini, Val d’Isère je za zimske sportove ono što je Megève za alpski stil života: oba su tržišta najviše klase, s prednošću Val d’Isèrea u nadmorskoj visini i skijanju, a Megèvea u cjelogodišnjem šarmu i nasljeđu.

Sažetak: Sva četiri odmarališta – Megève, Courchevel, Chamonix i Val d’Isère – prestižna su alpska tržišta, ali svako ima svoj jedinstveni karakter. Courchevel i Val d’Isère postižu najviše cijene zbog izuzetno bogatih kupaca i skijaškog prestiža; Megève je tek nešto iza, nudeći usporediv luksuz uz možda više šarma sela i ljetne privlačnosti. Chamonix je relativno pristupačniji i kozmopolitskiji, s većim brojem stanovnika tijekom cijele godine i naglaskom na kulturu planinarenja. Investitori često uspoređuju ova odmarališta pri razmatranju ulaganja u alpsku nekretninu, a mnogi tvrde da Megève nudi uravnotežen spoj – ima visok status i luksuznu infrastrukturu, ali i autentičnu dušu sela te višesezonsku upotrebu. Što se tiče nedavnih rezultata, sva su zabilježila porast cijena, s Courchevelom 1850 i Val d’Isèreom na čelu po rastu agenceboan.com naef-prestige.ch, dok su Megève i Chamonix prošle godine imali stabilnije rezultate (nakon prethodnih skokova) naef-prestige.ch. U budućnosti se očekuje da će sva imati koristi od šireg trenda ograničene ponude i stalne potražnje imućnih kupaca.

Projekcije za budućnost (2026.–2028.)

Gledajući unaprijed, prognoza za tržište nekretnina u Megèveu za razdoblje 2026.–2028. uglavnom je pozitivna. Stručnjaci za tržište očekuju da će se trenutni trendovi – ograničena ponuda stambenih objekata, rastuća međunarodna potražnja i razvoj Alpa u cjelogodišnju lifestyle destinaciju – nastaviti i dalje vršiti pritisak na rast cijena. Godišnji rast cijena od otprilike 3–7% predviđa se za vrhunska alpska tržišta u sljedećih nekoliko godina investropa.com, što sugerira da bi do 2028. prosječne vrijednosti u Megèveu mogle biti 10–20% više nego danas (osim u slučaju većih šokova). Nekoliko čimbenika podupire ovaj optimističan pogled:

Stalno visoka potražnja: Krug potencijalnih kupaca za nekretnine u Alpama zapravo se širi. Stvaranje globalnog bogatstva u Aziji, na Bliskom istoku i u Sjevernoj Americi svake godine donosi nove kupce koji imaju sredstva za ulaganje u europsku skijašku kuću. Francuske Alpe posebno privlače sve više američkih i azijskih kupaca nego ikad prije investropa.com investropa.com, a taj će se trend vjerojatno nastaviti kako se poboljšavaju prometne veze i Alpe ostaju poželjan simbol životnog stila. U međuvremenu, postojeće skupine kupaca (europske obitelji itd.) ne pokazuju smanjenje interesa – dapače, pandemija je ljude podsjetila na vrijednost prirode, prostora i povlačenja, što ide u prilog Alpama. Osim ako ne dođe do značajne promjene (npr. nova ograničenja putovanja ili porez koji obeshrabruje strano vlasništvo), potražnja bi trebala ostati strukturno snažna do 2028. godine .

Krug potencijalnih kupaca za nekretnine u Alpama zapravo se širi. Stvaranje globalnog bogatstva u Aziji, na Bliskom istoku i u Sjevernoj Americi svake godine donosi nove kupce koji imaju sredstva za ulaganje u europsku skijašku kuću. Francuske Alpe posebno privlače sve više investropa.com investropa.com, a taj će se trend vjerojatno nastaviti kako se poboljšavaju prometne veze i Alpe ostaju poželjan simbol životnog stila. U međuvremenu, postojeće skupine kupaca (europske obitelji itd.) ne pokazuju smanjenje interesa – dapače, pandemija je ljude podsjetila na vrijednost prirode, prostora i povlačenja, što ide u prilog Alpama. Osim ako ne dođe do značajne promjene (npr. nova ograničenja putovanja ili porez koji obeshrabruje strano vlasništvo), potražnja bi trebala ostati . Kronična ograničenja ponude: Megève i slična odmarališta suočavaju se s fizičkim i regulatornim ograničenjima nove gradnje. Selo je okruženo zaštićenim područjima i strogim zoniranjem koje čuva njegov pastoralni ambijent. Osim toga, Francuska ima ekološke ciljeve koji obeshrabruju prekomjernu izgradnju u planinama. Kao što je navedeno, kada dođe do razvoja u Megèveu, to su često vertikalni ili infill projekti, a ne velika nova naselja cimalpes.com. To znači da će ponuda novih nekretnina ostati skromna . Nekoliko desetaka luksuznih jedinica ili planinskih kuća koje svake godine dolaze na tržište lako apsorbira potražnja kupaca. Štoviše, ponuda bi se mogla dodatno smanjiti ako vlasnici dulje zadrže imovinu (na primjer, obitelji koje drže nekretnine kroz generacije – što je već uobičajeno u mjestima poput St. Moritza, a sve češće i u Megèveu). Posljedica ograničene ponude je velika vjerojatnost daljnjeg rasta cijena , jer se više kupaca natječe za ograničen broj planinskih kuća i apartmana. Čak i u scenariju sporijeg gospodarskog rasta, faktor oskudice trebao bi podržavati cijene.

Megève i slična odmarališta suočavaju se s fizičkim i regulatornim ograničenjima nove gradnje. Selo je okruženo zaštićenim područjima i strogim zoniranjem koje čuva njegov pastoralni ambijent. Osim toga, Francuska ima ekološke ciljeve koji obeshrabruju prekomjernu izgradnju u planinama. Kao što je navedeno, kada dođe do razvoja u Megèveu, to su često vertikalni ili infill projekti, a ne velika nova naselja cimalpes.com. To znači da će . Nekoliko desetaka luksuznih jedinica ili planinskih kuća koje svake godine dolaze na tržište lako apsorbira potražnja kupaca. Štoviše, ponuda bi se mogla dodatno smanjiti ako vlasnici dulje zadrže imovinu (na primjer, obitelji koje drže nekretnine kroz generacije – što je već uobičajeno u mjestima poput St. Moritza, a sve češće i u Megèveu). Posljedica ograničene ponude je velika vjerojatnost , jer se više kupaca natječe za ograničen broj planinskih kuća i apartmana. Čak i u scenariju sporijeg gospodarskog rasta, faktor oskudice trebao bi podržavati cijene. Poticaj za infrastrukturu i događanja: U sljedećih nekoliko godina Alpe će biti u središtu svjetske pozornosti s velikim događanjima (Zimske olimpijske igre 2026. u Italiji, a moguće i Zimske igre 2030. koje bi mogle uključivati alpske lokacije) investropa.com. Ovi događaji obično potiču ulaganja u infrastrukturu – možemo očekivati poboljšanja poput moderniziranih zračnih luka, cesta i hotelskih sadržaja do kasnih 2020-ih. Za Megève, bolja dostupnost (npr. kraće vrijeme vožnje, poboljšane pogodnosti) samo će proširiti njegovu privlačnost. Francuska vlada i lokalni odjeli također ulažu u planinske regije za cjelogodišnji turizam (npr. ljetno sanjkanje, biciklistički parkovi, kulturni festivali), što bi trebalo održati rast broja posjetitelja. Izgledi za turizam su snažni , a broj posjetitelja u francuskim Alpama vjerojatno će postaviti nove rekorde kako se putovanja iz Azije normaliziraju, a klimatske brige možda potaknu više Europljana da odmor provode bliže kući (u hladnijim planinama). Cjelogodišnje prometno odmaralište izvrsna je vijest za investitore jer učvršćuje prihode od najma i ukupnu atraktivnost posjedovanja nekretnine tamo.

U sljedećih nekoliko godina Alpe će biti u središtu svjetske pozornosti s velikim događanjima (Zimske olimpijske igre 2026. u Italiji, a moguće i Zimske igre 2030. koje bi mogle uključivati alpske lokacije) investropa.com. Ovi događaji obično potiču ulaganja u infrastrukturu – možemo očekivati poboljšanja poput moderniziranih zračnih luka, cesta i hotelskih sadržaja do kasnih 2020-ih. Za Megève, bolja dostupnost (npr. kraće vrijeme vožnje, poboljšane pogodnosti) samo će proširiti njegovu privlačnost. Francuska vlada i lokalni odjeli također ulažu u planinske regije za cjelogodišnji turizam (npr. ljetno sanjkanje, biciklistički parkovi, kulturni festivali), što bi trebalo održati rast broja posjetitelja. , a broj posjetitelja u francuskim Alpama vjerojatno će postaviti nove rekorde kako se putovanja iz Azije normaliziraju, a klimatske brige možda potaknu više Europljana da odmor provode bliže kući (u hladnijim planinama). Cjelogodišnje prometno odmaralište izvrsna je vijest za investitore jer učvršćuje prihode od najma i ukupnu atraktivnost posjedovanja nekretnine tamo. Prilagodba klimatskim promjenama: Do 2028. klimatske promjene i dalje će biti zabrinjavajuće, ali odmarališta koja se proaktivno prilagođavaju zadržat će svoju poželjnost. Megève već diverzificira svoju ponudu (zima i ljeto su otprilike izjednačeni, mnogo sadržaja koji nisu vezani uz skijanje), smanjujući ovisnost o savršenim uvjetima za skijanje. Napredak u tehnologiji umjetnog snijega i potencijalno prilagođeni rasporedi skijanja pomoći će u upravljanju toplijim zimama. Također postoji trend usmjeravanja razvoja na veće nadmorske visine (napomena: nekretnine iznad 1.500 m u Alpama bilježe znatno veći rast cijena, +40% u posljednjem desetljeću, zbog pouzdanosti snijega investropa.com investropa.com). Iako baza Megèvea nije tako visoko, njegovo skijalište doseže taj raspon i ima koristi od pristupa obližnjim visokim nadmorskim visinama (masiv Mont Blanc). Ako niže padine budu imale problema, mogla bi se pojaviti čak i veća potražnja za vrhunskim lokacijama koje jamče pristup snijegu (npr. brvnare blizu viših žičara ili s heliodromima za pristup ledenjacima). U svakom slučaju, klimatski čimbenici vjerojatno neće narušiti tržište u kratkom roku – dapače, oni usmjeravaju fokus kupaca na najbolje opremljena i najbolje smještena odmarališta, među kojima je i Megève (zahvaljujući ulaganju u cjelogodišnju održivost) collection-chalet.co.uk.

Do 2028. klimatske promjene i dalje će biti zabrinjavajuće, ali odmarališta koja se proaktivno prilagođavaju zadržat će svoju poželjnost. Megève već diverzificira svoju ponudu (zima i ljeto su otprilike izjednačeni, mnogo sadržaja koji nisu vezani uz skijanje), smanjujući ovisnost o savršenim uvjetima za skijanje. Napredak u tehnologiji umjetnog snijega i potencijalno prilagođeni rasporedi skijanja pomoći će u upravljanju toplijim zimama. Također postoji trend usmjeravanja razvoja na veće nadmorske visine (napomena: nekretnine iznad 1.500 m u Alpama bilježe znatno veći rast cijena, +40% u posljednjem desetljeću, zbog pouzdanosti snijega investropa.com investropa.com). Iako baza Megèvea nije tako visoko, njegovo skijalište doseže taj raspon i ima koristi od pristupa obližnjim visokim nadmorskim visinama (masiv Mont Blanc). Ako niže padine budu imale problema, mogla bi se pojaviti čak i koje jamče pristup snijegu (npr. brvnare blizu viših žičara ili s heliodromima za pristup ledenjacima). U svakom slučaju, klimatski čimbenici vjerojatno neće narušiti tržište u kratkom roku – dapače, oni usmjeravaju fokus kupaca na najbolje opremljena i najbolje smještena odmarališta, među kojima je i Megève (zahvaljujući ulaganju u cjelogodišnju održivost) collection-chalet.co.uk. Stabilnost politike i poreza: Regulatorni smjer Francuske (zahtjevi za energetsku učinkovitost itd.) uglavnom je određen do kraja desetljeća. Znamo da će do 2028. godine iznajmljivanje stanova klase F također biti zabranjeno (sljedeći korak nakon zabrane G klase 2025., što potiče dodatne renovacije) – to će stvoriti val obnove planinskih kuća i moglo bi privremeno dovesti nekoliko nekretnina na prodaju ako vlasnici odluče ne modernizirati, nudeći prilike kupcima koji su spremni ulagati u modernizaciju. Što se tiče poreza, sve promjene (npr. porez na bogatstvo ili porez na kapitalnu dobit) bit će važno pratiti, ali ne očekuju se drastične mjere s obzirom na važnost očuvanja investicijske privlačnosti. Stabilno pravno okruženje Francuske zapravo je prednost; investitori mogu biti razumno sigurni u ono što mogu očekivati (na primjer, shema povrata PDV-a od 20% na nove najmove i dalje bi trebala biti na snazi, potičući novi razvoj). Jedno područje na koje treba obratiti pažnju su lokalne mjere za kratkoročni najam – ako bi Megève uveo kvote ili više poreze na druge domove radi zaštite cjelogodišnjeg stanovanja (trend u nekim turističkim područjima), to bi suptilno moglo utjecati na kalkulacije investitora. Međutim, od 2025. odmaralište je uspjelo održati ravnotežu, a politička volja je snažna za nastavak podrške ulaganjima u turizam.

Uzimajući u obzir sve ove čimbenike, izgledi do 2028. su umjeren rast i trajna snaga. Vjerojatno ćemo vidjeti kako vrijednosti nekretnina u Megèveu nastavljaju rasti postupno svake godine, možda uz posebno snažne sezone ako vanjska potražnja naglo poraste (na primjer, val američkih kupaca ako euro oslabi ili američka tržišta procvjetaju). Prinosi od najma mogli bi dodatno porasti kako se ljetna popunjenost povećava i ako se ponuda najma smanji zbog energetskih propisa (manje jedinica za najam znači više cijene za one koje su u skladu s propisima). Do 2028. Megève će vjerojatno učvrstiti svoj status luksuzne destinacije tijekom cijele godine, što je upravo ono što današnji kupci traže – sigurnu i ugodnu investiciju. Kako je zaključeno u jednom izvješću o tržištu, alpske nekretnine pokazale su se “otpornima u svakom preokretu”, a Megève utjelovljuje tu otpornost svojom kombinacijom ograničene ponude, privlačnog načina života i međunarodne potražnje agenceboan.com. Ako ne dođe do nepredviđenih događaja, dionici mogu očekivati svijetle godine pred tržištem nekretnina u Megèveu, a razdoblje 2025.–2028. nastavit će sadašnji trend stabilnog rasta i visokog povjerenja investitora investropa.com.

