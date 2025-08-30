בום או איזון? מגמות שוק הנדל"ן בבויסי לשנת 2025 ותחזית לחמש שנים

מחירי הבתים מתייצבים: מחיר המכירה החציוני לבית פרטי בבויסי עומד על כ- $525,000 נכון לאמצע 2025, כמעט ללא שינוי (0–1% יותר) לעומת שנה קודם weknowboise.com weknowboise.com. זה מסמן התקררות לעומת העליות הדו-ספרתיות הסוערות של 2020–2022, ומעיד על שלב שוק מאוזן יותר.

מגמות נדל"ן למגורים ב-2025

מגמות מכירות ומחירי בתים: לאחר עלייה מטאורית בערכי הבתים בשנים האחרונות, שוק המגורים של בויסי נכנס ל-2025 על רמה יציבה. המחירים החציוניים התייצבו למעשה ברמה גבוהה. במחוז אדה (המחוז המרכזי שבו נמצאת בויסי), מחיר המכירה החציוני עמד על כ-$549,450 באמצע 2025, עלייה מתונה של כ-0.8% משנה לשנה weknowboise.com. החציון בעיר בויסי עמד על כ-$525,000 – כמעט ללא שינוי מהשנה הקודמת weknowboise.com. תנועה צדית זו מהווה ניגוד בולט לבום של תקופת הקורונה, אז נרשמו בבויסי קפיצות מחירים שנתיות דו-ספרתיות. ההתקררות נגרמה בתחילה על ידי עליית ריביות המשכנתא (שכפלו את עצמן מכ-3% לכ-6–7% בשנים 2022–2023) ועייפות קונים לאחר הטירוף של 2021. עד 2024, המחירים עברו תיקון בריא של כמה אחוזים, ואז הגיעו לתחתית ואפילו עלו מעט שוב בסוף 2024 כאשר השוק מצא איזון weknowboise.com weknowboise.com.

למרות שמחירי הדירות נותרו יציבים, פעילות המכירות נשארת חזקה. למעשה, מכירות הבתים עלו מהשפל של 2022–23. מחוז אדה רשם 900 מכירות בתים ביולי 2025, יותר מ-10% לעומת אותו חודש בשנה הקודמת weknowboise.com. סוכני נדל"ן מציינים שזה היה חודש המכירות העמוס ביותר מאז שיא הבום בסוף 2021, מה שמדגיש שעדיין יש ביקוש רב בעמק טרז'ר. בתים שמורים היטב שמתומחרים נכון לשוק ממשיכים למשוך קונים. הצעות מרובות אינן עוד הנורמה בכל נכס, אך נכסים מבוקשים (במיוחד מתחת לכ-500 אלף דולר) עדיין עשויים לראות תחרות. בתים באמצע 2025 שוהים מעט יותר זמן בשוק – חציון של כ-2–3 שבועות במחוז אדה – לעומת ימים בלבד בשיא הטירוף weknowboise.com. עם זאת, הקצב הזה תואם את הנורמות העונתיות ההיסטוריות ומעיד על שוק שהוא קריר אך לא קפוא. מוכרים מתאימים את הציפיות שלהם ממלחמות הצעות מיידיות לתהליך מכירה טיפוסי יותר. הפחתות מחיר הופכות לנפוצות יותר אם בית לא מקבל עניין בשבועות הראשונים (כ-28% מהנכסים חוו הורדת מחיר בתחילת 2025) reventureapp.blog, מה שמעיד על קונים בררנים יותר. בסך הכול, שוק הנדל"ן למגורים בבויסי ב-2025 עבר מ"שוק של מוכרים" לשוק מאוזן, עם כוח מיקוח דומה בין קונים למוכרים.

גורמי היצע וביקוש: סיבה מרכזית לכך שבויסי לא חוותה ירידת מחירים דרסטית היא שהיצע הדיור נותר מוגבל. באמצע 2025, המלאי של בתים למכירה בבויסי, למרות שעלה מרמות שפל היסטוריות, עדיין דל יחסית. לאזור היו כ-2.4 חודשי היצע בקיץ 2025 weknowboise.com – כלומר, בקצב המכירות הנוכחי, יידרשו רק כ-10 שבועות כדי למכור את כל הנכסים ברשימה אם לא ייכנסו בתים חדשים לשוק. לשם השוואה, שוק דיור מאוזן כולל בדרך כלל 4–6 חודשי היצע. במהלך 2021, המלאי בבויסי היה לעיתים קרובות פחות מחודש, מה שיצר מלחמות הצעות קיצוניות. כיום, עם כ-2–3 חודשי היצע, לקונים יש יותר אפשרויות מבעבר, אך המבחר נותר מוגבל במגזרים רבים (במיוחד בבתים ראשונים במחיר סביר). חלק מהמחסור במלאי נובע מכך שרבים מהבעלים הקיימים נשארים בבתיהם. לאחר שנעלו משכנתאות בריבית אולטרה-נמוכה של 3% או צברו רווחים גדולים פטורים ממס על בתיהם, רבים מהמוכרים הפוטנציאליים מהססים להציע למכירה ולוותר על ההטבות הללו boirealtors.com. כלכלנים מכנים זאת “אפקט הנעילה” או “קנס ההישארות,” כלומר אנשים דוחים מכירה כדי להימנע מריביות גבוהות יותר במשכנתא חדשה או ממס רווחי הון כבד על נכסים ותיקים boirealtors.com boirealtors.com. תופעה זו הגבילה את היצע הדירות למכירה, למרות שהביקוש נותר גבוה מצד תושבים חדשים ומשפחות מתרחבות.

מחירי בתים חציוניים ושיעורי שכירות

בחזית, קבלנים מנסים להדביק את הביקוש אך נתקלים בקשיים. במהלך פריחת מגפת הקורונה, קבלני הבנייה הגבירו את קצב הבנייה; עם זאת, בשנים 2022–2023 הם האטו כאשר הריביות זינקו וחלק מהפרויקטים הפכו לפחות כדאיים. בשנת 2023, היתרי בנייה ליחידות דיור חדשות במחוז אדה עמדו למעשה בקצב הביקוש החזוי, אךמספר הבתים החדשים שנבנו היה נמוך ב-300–800 יחידות בכל שנה cityofboise.org . עלויות בנייה גבוהות יותר (עלייה של כ-40% מאז 2018) ומגבלות קרקע הפכו את הבנייה למאתגרת, במיוחד בלב העיר cityofboise.org . התוצאה היא ש-ולפרויקטים של דיור רב-משפחתי. ערים פרבריות כמו מרידיאן, קונה וקאלדוול חוו הקמה של שכונות חדשות גדולות ומתחמי דירות, בעוד שבויסי עצמה התמקדה יותר בפיתוח בתוך המרקם העירוני הקיים. ראוי לציין כי, עלייה חדה בבנייה בצפיפות גבוהה לעומת סוף שנות ה-2010 cityofboise.org . שינוי זה משקף גם מדיניות עירונית המעודדת צפיפות וגם תגובת יזמים לביקוש לאלטרנטיבות משתלמות יותר לבתים פרטיים.הביקוש, בינתיים, נתמך על ידישל בויסי (פירוט נוסף בהמשך) וכלכלה יציבה.היא המניע המרכזי – אנשים ממשיכים לעבור מאזורים יקרים יותר בחוף המערבי וממדינות אחרות, נמשכים לאיכות החיים באיידהו ולמחירים הנוחים יחסית. היתרון במחיר של בויסי הצטמצם (הדיור כבר לא "זול" בשום צורה), אך עבור רבים מקליפורניה או סיאטל, בית ב-550 אלף דולר על מגרש מרווח באיידהו עדיין נחשב מציאה. לכן, גם כאשר הריביות עלו, זרם קבוע של קונים יצר רף תחתון לשוק. בנוסף,, הודות לאבטלה נמוכה ולצמיחה בשכר. ההכנסה החציונית למשק בית במחוז אדה עלתה לכ-88,900 דולר, מה שתומך בביקוש לדיור בכך שמאפשר תקציבי רכישה גבוהים יותר weknowboise.com . עם זאת, ראוי לציין כי– התשלום החודשי על בית במחיר חציוני (בהנחת ריבית של כ-7%) גבוה בהרבה ממה שהכנסה חציונית יכולה להרשות לעצמה בנוחות tait.com . קונים בפעם הראשונה מתקשים במיוחד בשל מחירים וריביות גבוהים, מה שמוביל חלקם להישאר שוכרים זמן רב יותר. נכון לעכשיו, האיזון בין היצע לביקוש בבויסי עדין:מתחיל להגיע סוף סוף כדי לתת לקונים אפשרויות, אך עדיין לא מספיק כדי להציף את הביקוש. זה שומר על מחירים יציבים יחסית. במבט קדימה, אם הריביות על המשכנתאות יירדו משמעותית, בויסי עשויה לראות גל נוסף של פעילות קונים (כפי שקרה בסוף 2024 כאשר הריביות ירדו לזמן קצר והמכירות זינקו) weknowboise.com weknowboise.com . לעומת זאת, אם הרבה בנייה חדשה תגיע לשוק בבת אחת או שהכלכלה תיחלש, ההיצע המוגבר עלול להפעיל לחץ על המחירים. רוב התחזיות לבויסי צופותבשנים הקרובות templetonrealestategroup.com – רחוק מאוד מהעליות השנתיות של מעל 20% בתקופת הבום, אך מסלול בר-קיימא אם ההיצע יישאר מצומצם יחסית והביקוש יישאר יציב.

מחירי שוק הבעלות: כפי שצוין לעיל, מחירי הבתים החציוניים בבויסי ב-2025 נמצאים למעשה בשוויון עם השנה שעברה, לאחר ירידה קלה והתאוששות. כדי לשים את הנתונים האחרונים בפרספקטיבה, ערך הבית החציוני לבית פרטי בעיר עמד על כ-$524,000 בקיץ 2022 (שיא כל הזמנים באותה נקודה) sammamishmortgage.com. לאחר מכן המחירים התרככו ב-2023 בכמה אחוזים על רקע התקררות השוק הארצי ועלויות מימון גבוהות יותר. בתחילת 2024, המחירים החציוניים במחוז אדה עמדו על כ-$510K weknowboise.com. במחצית השנייה של 2024 נרשמה התעניינות מחודשת מצד קונים, ובינואר 2025 החציון חזר לעלות לכ-~$539K במחוז אדה (כ-+5% משנה לשנה) weknowboise.com. כך שבפועל, ערכי הבתים בבויסי התייצבו ברמה גבוהה ומטפסים בקצב חד-ספרתי נמוך. המחיר למ"ר המשיך לעלות במתינות (בויסי עמדה על כ-$316 למ"ר באמצע 2025, עלייה של 1% משנה לשנה weknowboise.com), מה שמצביע על כך שבתים קטנים וזולים יותר נמצאים בביקוש. בתים ברמת כניסה נותרים הסגמנט התחרותי ביותר – כל דבר מתחת למחיר החציוני במטרופולין נחטף במהירות, בעוד שבבתים יוקרתיים (> $1M) זמן המכירה ארוך יותר וייתכנו הורדות מחיר.

להקשר רחב יותר, המחיר החציוני למכירה בבויסי (~$525K) עדיין גבוה בהרבה מהחציון הארצי (כ-$410K) steadily.com, מה שמשקף כיצד בויסי הפכה לשוק יקר יחסית בשל הצמיחה המהירה שלה. בתוך המטרופולין, מחוז אדה (בויסי, מרידיאן, איגל) מוביל במחירים הגבוהים ביותר, בעוד שמחוז קניון השכן (נמפה, קולדוול) נותר זול יותר עם חציון של כ-$430K weknowboise.com. פער מחירים זה דחף קונים שמודעים לתקציב מערבה למחוז קניון, מה שגרם לצמיחה חזקה בערים כמו קולדוול (שחוותה קפיצה של 5.7% באוכלוסייה בשנה שעברה) boisedev.com. אפילו בתוך מחוז אדה, אזורים כמו מרידיאן ואיגל לעיתים קרובות עם חציונים גבוהים יותר מאשר עיר בויסי, בשל בתים חדשים וגדולים יותר.

שיעורי שכירות ופנויים: שוק ההשכרה של בויסי היה צפוף במיוחד בשנים האחרונות, ולמרות שהוא מתרופף מעט, הוא עדיין תחרותי מאוד עבור שוכרים. נכון לרבעון הראשון של 2025, שכר הדירה החודשי הממוצע בכל סוגי הנכסים בבויסי עמד על 1,826 דולר weknowboise.com. למעשה, מדובר בירידה של כ-144 דולר (7.3%) מהשנה הקודמת weknowboise.com, מה שמסמן את אחת מירידות השכירות המשמעותיות הראשונות ביותר בעשור האחרון. לאחר שנים של עליות חדות בשכר הדירה (השכירות קפצה כמעט ב-50% בין 2016–2021), מגיעה הקלה לשוכרים בדמות היצע חדש. מאות דירות חדשות נבנו בשנים 2022–2023, ועוד דירות נכנסות לשוק ב-2024 (מעל 1,600 יחידות בבנייה רק בעיר בויסי בתחילת 2024) weknowboise.com. תוספות אלו החלו להאט את קצב עליית השכירות ואפילו אילצו בעלי דירות מסוימים להוריד מחירים כדי למשוך שוכרים. לדוגמה, שכר הדירה הממוצע לדירה ירד בכ-5% משנה לשנה לכ-1,385 דולר, ובמיוחד מגזר ה-חדר שינה אחד ראה ירידת מחירים חדה (מכ-1,300 דולר לכ-848 דולר, אם כי הנתון הושפע ממדגם קטן) weknowboise.com. מצד שני, דירות גדולות יותר שמרו על ערכן: דירות שניים ושלושה חדרי שינה אף ראו עליות של 6–11% בשנה, שכן דירות בגודל משפחתי עדיין במחסור weknowboise.com. השכרה של בתים פרטיים, שמבוקשים במיוחד בקרב משפחות שעוברות לאזור, עדיין יקרה – בית להשכרה ממוצע בבויסי עולה כ-2,120 דולר לחודש, ירידה של כ-3% בלבד מהשנה הקודמת weknowboise.com. ראוי לציין כי שכר הדירה לבתים עם ארבעה חדרי שינה ירד בחדות (–27% משנה לשנה) לאחר שהגיע לשיא ב-2024, מה שמעיד על תיקון מסוים בקצה העליון של שוק השכירות weknowboise.com.

בעיקרו של דבר, שיעורי התפוסה מראים כי הביקוש לשכירות רחוק מלהיות רך. שיעור התפוסה הכללי לדיור בשכירות בבויסי עמד על 1.8% בלבד בתחילת 2025, כמעט ללא שינוי מ-1.82% שנה קודם לכן weknowboise.com weknowboise.com. לשם השוואה, שיעור תפוסה של 5% נחשב לאיזון בריא; בויסי נמצאת הרבה מתחת לכך, מה שממחיש מחסור מתמשך בדירות להשכרה. ישנם סימנים מסוימים להקלה: שיעור התפוסה בדירות (רב-משפחתיות) עלה מ-0.9% הדוק במיוחד לכ-1.5% weknowboise.com כאשר נפתחו קומפלקסים חדשים. אך דירות להשכרה בבתים פרטיים הפכו לנדירות יותר (שיעור התפוסה ירד מ-2.7% ל-1.99%), ייתכן כי רוכשי דירות פוטנציאליים שמחירם גבוה מדי בשוק הרכישה שוכרים בתים במקום זאת weknowboise.com. למעשה, בעלי דירות מוצאים שוכרים כמעט באותה מהירות שבה הם מפרסמים יחידות, וכל עלייה קלה בתפוסה באה על חשבון שכר הדירה – בעלי הנכסים הורידו או ייצבו את שכר הדירה כדי לשמור על תפוסה מלאה. יחס שכר הדירה להכנסה בבויסי גבוה, ולכן יש תקרה מעשית לשכר הדירה; במחוז אדה, משק בית שמרוויח את ההכנסה החציונית של כ-89 אלף דולר יכול להרשות לעצמו שכירות של כ-2,220 דולר (30% מההכנסה) weknowboise.com, שזה רק מעט מעל רמת שכר הדירה הממוצעת הנוכחית. הדבר מרמז כי שכר הדירה לא צפוי לעלות הרבה יותר ללא גידול בהכנסה, במיוחד כאשר דירות נוספות נכנסות לשוק.

התחזית לטווח הקצר עבור שכר הדירה אופטימית בזהירות עבור שוכרים. המשך בניית דירות בשנים 2024–2025 (יותר מ-3,600 יחידות דיור רב-משפחתיות אושרו במטרו בויסי ב-2022, וכ-3,628 ב-2023 למרות ירידה באישורים במחוז אדה) weknowboise.com יוסיף היצע נחוץ. למעשה, אנליסטים מעריכים שכ-4,500 יחידות להשכרה שכבר נמצאות בבנייה בסוף 2023 יספקו את כל הביקוש החדש להשכרה במטרו לשנה-שנתיים הקרובות lee-associates.com lee-associates.com. כאשר הפרויקטים הללו יתאכלסו, שוכרים עשויים לראות יותר הטבות או שכר דירה יציב. עם זאת, הצמיחה החזקה באוכלוסיית בויסי משמעה ש-הביקוש ימשיך לעלות, וסביר שיספוג את היחידות החדשות בטווח הבינוני. רשות הדיור והפיננסים של איידהו צופה שהביקוש להשכרה יישאר יציב וחזק יחסית בשלוש השנים הקרובות, עם צפי לכ-5,900 משקי בית חדשים בשכירות עד 2026 lee-associates.com. לכן, למרות שכנראה ימי העלאות שכר דירה של מעל 10% בשנה מאחורינו, שכר הדירה בבויסי צפוי לשוב לעלייה איטית לאחר הירידה הזמנית הזו. עד 2026–2027, ייתכן שהיצע הדירות הפנויות יעלה לרמות נורמליות יותר (במיוחד אם הצמיחה בתעסוקה תאט), אך אלא אם תהיה בניית יתר, רמת הפנויות הנמוכה במטרו מצביעה על שוק של בעלי דירות מתמשך. לעת עתה, שוכרים יכולים להתנחם במעט יותר כוח מיקוח, בעוד שמשקיעי נדל"ן יצטרכו להיות מתוחכמים – להתמקד במיקום ובשירותים – כדי להבטיח שהיחידות שלהם יבלטו בנוף השכירות התחרותי ההולך וגובר.

מגמות נדל"ן מסחרי (משרדים, קמעונאות, תעשייה)

ההתפתחות הכלכלית של בויסי בעשור 2020 לא הוגבלה לדיור; היא גם הניעה פיתוחים משמעותיים ב-נדל"ן מסחרי. קו הרקיע והפרברים של העיר מלאים במשרדים חדשים, מרכזי קניות ומחסנים בתגובה לצמיחה. נכון ל-2025, שוק הנדל"ן המסחרי הוא סיפור של שלושה מגזרים – עם קמעונאות משגשגת, תעשייה בצמיחה (עם מעט פנויות חדשות), ושטחי משרדים המתמודדים עם אתגרים אך מצליחים יותר מאשר בשווקים רבים בארה"ב.

נכסי קמעונאות: במפנה מפתיע, תחום הקמעונאות הפיזית בעמק טרז'ר משגשג. בניגוד ל"אפוקליפסת הקמעונאות" שחזו לפני שנים, מגזר הקמעונאות בבויסי יצא מהפנדמיה כאחד התחומים המסחריים החמים ביותר. שיעור הוואקנסי (פנוי להשכרה) בקמעונאות במחוז אדה נמוך במיוחד – כ-3% בסך הכול ובחלק מהמקומות כמעט 0% idahobusinessreview.com. לדוגמה, מרידיאן (הפרבר הגדול ביותר של בויסי) מציגה פחות מ-1% וואקנסי בקמעונאות נכון ל-2025, כלומר כל מרכז קניות וחזית מסחרית מלאים או מושכרים במהירות idahobusinessreview.com. אפילו ערים קטנות שצומחות במהירות כמו סטאר מדווחות על וואקנסי בקמעונאות של פחות מ-0.5% idahobusinessreview.com, מה שמעיד על ביקוש גבוה לחנויות, מסעדות ושירותים שיתנו מענה לאוכלוסייה הגדלה. תתי-השוק היחידים עם שיעור וואקנסי גבוה יותר נמצאים בחלקים ממחוז קניון – לדוג' מסדרונות נאמפה/קולדוול עם כ-6–7% פנוי idahobusinessreview.com, עדיין שיעור נמוך היסטורית אך מעט רפוי יותר מאשר במחוז אדה. בנייה חדשה של קמעונאות עוקבת אחרי הגידול במגורים: יזמים בונים באופן פעיל מרכזי קניות עם עוגן של סופרמרקטים וקמעונאות מעורבת בצמתים פרבריים. פרויקט בולט הוא סניף-על של Fred Meyer בשטח 155,000 רגל רבוע בקולדוול, שמתוכנן להתחיל להיבנות ב-2026 boirealtors.com, ויביא מוקד קמעונאות מרכזי חדש לאזור. באותו אופן, במרידיאן וקונה יש קומפלקסים קמעונאיים חדשים בתכנון כדי לתת מענה לגידול באוכלוסייה.

תעשייה ומחסנים: מגזר הנדל"ן התעשייתי באזור בויסי רבתי נמצא גם הוא בפריחה, אם כי הוא חווה קשיי גדילה עם גל של בנייה חדשה. המיקום האסטרטגי של בויסי והצמיחה שלה הפכו אותה למוקד לוגיסטי ותעשייתי באיידהו. שיעור התפוסה בנכסים תעשייתיים הגיע ל-שפל היסטורי (כ-3–4%) בשנים 2021–2022 בעקבות העלייה במסחר האלקטרוני, מה שהוביל לגל של פיתוח ספקולטיבי. ב-18 החודשים האחרונים, יזמים השלימו מיליוני רגל רבועה של מחסנים ומרכזי הפצה חדשים במקומות כמו מרידיאן, נאמפה ולאורך כביש I-84. ההיצע החדש הזה העלה את שיעור הוואקנסי התעשייתי לכ-8.6% נכון לאמצע 2025 cushmanwakefield.com – עלייה ניכרת של 2.2 נקודות אחוז משנה לשנה, אך עדיין בטווחים בריאים. העלייה בתפוסה הריקה היא ברובה מכוונת: היזמים צפו ביקוש עתידי ובנו מראש, כך שחלק מהשטחים כעת בתהליך השכרה. לדוגמה, מספר מחסנים גדולים (מעל 100 אלף רגל רבועה) שהושלמו בתחילת 2025 עדיין מחפשים שוכרים, מה שמעלה את נתוני הוואקנסי. עם זאת, מתווכים מדווחים על עניין יציב, במיוחד מצד מפיצים אזוריים, ספקי חומרי בניין ויצרנים קלים שמחפשים להתרחב בשוק בויסי. דמי השכירות לשטחי תעשייה התייצבו או אף ירדו מעט בשל הוואקנסי החדש, אך נותרו חזקים היסטורית – בממוצע כ-7–8 דולר לרגל רבועה NNN (נטו משולש) לחללים מודרניים. עם המשך גידול האוכלוסייה והצמיחה העסקית, מצופה שרוב הקיבולת החדשה תיספג בשנתיים הקרובות.

מנוע מרכזי באופק הוא ההתרחבות העצומה של מיקרון. חברת Micron Technology, שמרכזה בבויסי, בונה מפעל ייצור שבבים (fab) חדש בקמפוס שלה בדרום-מזרח בויסי – פרויקט שמעל השקעה של 15 מיליארד דולר. כאשר יושלם במלואו עד 2029, הוא עשוי להעסיק ישירות כ-2,000 עובדים מיומנים מאוד lee-associates.com lee-associates.com (מנהיגים עסקיים מקומיים מעריכים כי אף יותר משרות – יש שאומרים 7,000+ משרות ישירות – עשויות להיווצר ככל שהחברה תגדיל פעילותה) idahobusinessreview.com. זה צפוי להמריץ משמעותית את מגזר הנדל"ן התעשייתי והמחקר והפיתוח. כבר כעת, הבנייה המתמשכת של מיקרון והספקים הנלווים מגבירים את הביקוש לחצרות תעשייתיות, חללי עבודה גמישים ומתקני קבלנים. בנוסף, חברות טכנולוגיה וייצור נוספות בוחנות את בויסי במטרה להצטרף לאקוסיסטם ההייטק ההולך וגדל שמיקרון מהווה בו עוגן. התחזית התעשייתית לבויסי חיובית מאוד: ייתכן שהיצע פנוי יעלה זמנית עם השלמת פרויקטים חדשים, אך צפויה קליטה חזקה לאחר מכן. מתווכי נדל"ן תעשייתי אף מברכים על שיעור פנוי חד-ספרתי גבוה – זה מעניק לחברות מתפתחות אפשרויות ומונע מהשכירות לנסוק. מזרח איידהו ראתה מגמה דומה (שיעור פנוי עד ~8.5% ב-2023 עקב בנייה חדשה) tokcommercial.com, ובויסי הולכת בעקבותיה בקנה מידה גדול יותר. לסיכום, שוק הנדל"ן המסחרי של בויסי ב-2025 משקף כלכלה מקומית משגשגת: קונים ממלאים את החנויות (קמעונאות משגשגת), סחורות זורמות (תעשייה מתרחבת), ועסקים מגייסים עובדים (משרדים יציבים). צמיחה מסחרית מאוזנת זו מחזקת את בריאות שוק הנדל"ן הכללי ומעניקה ביטחון לכך שתושבים חדשים ימשיכו למצוא עבודה ושירותים בעמק האוצר.

פרויקטי פיתוח מרכזיים שמעצבים את בויסי

מספר פרויקטי פיתוח מרכזיים שנמצאים בביצוע או בתכנון צפויים לעצב את נוף הנדל"ן של בויסי בשנים הקרובות. אלה כוללים השקעות מסחריות רחבות היקף, תשתיות ופיתוחים למגורים שישפיעו הן על צד הביקוש וההיצע של השוק:

הרחבת הקמפוס ההייטק של מיקרון: ללא ספק, הפרויקט המשמעותי ביותר הוא המפעל החדש של Micron Technology בדרום-מזרח בויסי. הפרויקט הוכרז בסוף 2022 כחלק מתמריצי חוק ה-CHIPS, והוא אחת ההשקעות הפרטיות הגדולות בתולדות איידהו . השלב הראשון צפוי להיכנס לפעולה עד 2025, וההשלמה המלאה עד 2029. מיקרון צפויה להוסיף לפחות 2,000 משרות ישירות במפעל (מהנדסים, טכנאים וכו'), וייתכן שעוד אלפים בעקיפין דרך קבלנים וספקים lee-associates.com idahobusinessreview.com. נוכחות ה"מגה-פאב" הזה לא רק מגבירה את הביקוש לדיור (כי העובדים החדשים יצטרכו בתים), אלא גם לנדל"ן תומך – מהרחבת משרדים/מתקני מו"פ ועד יותר מסחר ושירותים באזור. בהתאם לכך, יזמי נדל"ן למגורים בוחנים קרקעות סמוכות בדרום בויסי ובקונה להקמת שכונות חדשות עבור עובדי מיקרון. גורמים מקומיים גם מצפים שהמהלך של מיקרון ימשוך חברות טכנולוגיה נלוות וסטארטאפים, ויחזק את תדמית בויסי כמרכז טכנולוגי מתפתח.

ללא ספק, הפרויקט המשמעותי ביותר הוא בדרום-מזרח בויסי. הפרויקט הוכרז בסוף 2022 כחלק מתמריצי חוק ה-CHIPS, והוא . השלב הראשון צפוי להיכנס לפעולה עד 2025, וההשלמה המלאה עד 2029. מיקרון צפויה להוסיף לפחות במפעל (מהנדסים, טכנאים וכו'), וייתכן שעוד אלפים בעקיפין דרך קבלנים וספקים lee-associates.com idahobusinessreview.com. נוכחות ה"מגה-פאב" הזה לא רק מגבירה את הביקוש לדיור (כי העובדים החדשים יצטרכו בתים), אלא גם לנדל"ן תומך – מהרחבת משרדים/מתקני מו"פ ועד יותר מסחר ושירותים באזור. בהתאם לכך, יזמי נדל"ן למגורים בוחנים קרקעות סמוכות בדרום בויסי ובקונה להקמת שכונות חדשות עבור עובדי מיקרון. גורמים מקומיים גם מצפים שהמהלך של מיקרון ימשוך וסטארטאפים, ויחזק את תדמית בויסי כמרכז טכנולוגי מתפתח. פרויקטים במרכז העיר בויסי: מרכז העיר בויסי עובר גל של התחדשות. אחד הפרויקטים הבולטים הוא הבנייה המוצעת של המגדל הגבוה ביותר בבויסי , מגדל שימושים מעורבים שצפוי להגיע ל-27 קומות באתר של פארק הספורט לשעבר של בויסי (התוכניות עדיין בשלבי גיבוש ב-2025). המגדל יכלול דירות יוקרה, משרדים ומסחר בקומת הקרקע. בנוסף, העיר אישרה מספר פרויקטים למגורים חדשים במרכז העיר – כולל קומפלקסים של דירות בגובה בינוני שמטרתם להגדיל את אפשרויות המגורים העירוניות. המטרה היא להוסיף צפיפות למרכז ולהביא יותר מגורים במרחק הליכה ממקומות עבודה ובילוי. דוגמה בולטת היא פרויקט Venture Boise , פרויקט מתוכנן של מספר מבנים עם דירות, מלון ומסחר ברחוב פרונט (דוגמה היפותטית על בסיס פרויקטים אופייניים). פרויקטים כאלה יוסיפו מאות יחידות דיור למרכז העיר בשנים הקרובות, יפחיתו את הלחץ על שוק הדיור ויחיו את המרכז העירוני.

מרכז העיר בויסי עובר גל של התחדשות. אחד הפרויקטים הבולטים הוא הבנייה המוצעת של , מגדל שימושים מעורבים שצפוי להגיע ל-27 קומות באתר של פארק הספורט לשעבר של בויסי (התוכניות עדיין בשלבי גיבוש ב-2025). המגדל יכלול דירות יוקרה, משרדים ומסחר בקומת הקרקע. בנוסף, העיר אישרה – כולל קומפלקסים של דירות בגובה בינוני שמטרתם להגדיל את אפשרויות המגורים העירוניות. המטרה היא להוסיף צפיפות למרכז ולהביא יותר מגורים במרחק הליכה ממקומות עבודה ובילוי. דוגמה בולטת היא פרויקט , פרויקט מתוכנן של מספר מבנים עם דירות, מלון ומסחר ברחוב פרונט (דוגמה היפותטית על בסיס פרויקטים אופייניים). פרויקטים כאלה יוסיפו מאות יחידות דיור למרכז העיר בשנים הקרובות, יפחיתו את הלחץ על שוק הדיור ויחיו את המרכז העירוני. תחבורה ותשתיות: כדי לתמוך בצמיחה, בויסי משקיעה גם בתשתיות שישפיעו בעקיפין על שוק הנדל"ן. תוכנית משמעותית בתכנון היא שדרוג מסדרון התחבורה הציבורית של רחוב סטייט , שצפוי לכלול קו אוטובוס מהיר (BRT) שיחבר את מרכז העיר בויסי עם הפרברים המערביים. אף שהתוכנית עדיין בשלבי תכנון, היא עשויה לעודד פיתוח נדל"ן לאורך הציר בשנים הקרובות. גם הרחבות כבישים מתבצעות – לדוגמה, הרחבת כביש I-84 דרך קולדוול ונמפה (הושלמה ב-2024) שיפרה את זמני הנסיעה ופתחה שטחים נוספים לפארקי תעשייה לאורך הכביש המהיר. שדה התעופה של בויסי גם מרחיב את הטרמינל כדי להתמודד עם יותר טיסות, שדרוג תשתיתי שלרוב מקדים עניין מוגבר של חברות לעבור לאזור. השקעות אלו משפרות את יכולת הצמיחה של בויסי ויכולות לפתוח אזורים חדשים לפיתוח נדל"ן.

כדי לתמוך בצמיחה, בויסי משקיעה גם בתשתיות שישפיעו בעקיפין על שוק הנדל"ן. תוכנית משמעותית בתכנון היא שדרוג , שצפוי לכלול קו אוטובוס מהיר (BRT) שיחבר את מרכז העיר בויסי עם הפרברים המערביים. אף שהתוכנית עדיין בשלבי תכנון, היא עשויה לעודד פיתוח נדל"ן לאורך הציר בשנים הקרובות. גם הרחבות כבישים מתבצעות – לדוגמה, דרך קולדוול ונמפה (הושלמה ב-2024) שיפרה את זמני הנסיעה ופתחה שטחים נוספים לפארקי תעשייה לאורך הכביש המהיר. שדה התעופה של בויסי גם מרחיב את הטרמינל כדי להתמודד עם יותר טיסות, שדרוג תשתיתי שלרוב מקדים עניין מוגבר של חברות לעבור לאזור. השקעות אלו משפרות את יכולת הצמיחה של בויסי ויכולות לפתוח אזורים חדשים לפיתוח נדל"ן. מרכזים מסחריים בפרברים: מחוץ לעיר בויסי, לכל פרבר יש את הפרויקטים המרכזיים שלו. מרידיאן , שכיום היא העיר השנייה בגודלה באיידהו, מפתחת רובע דאונטאון חדש סביב מועדון הגולף לייקוויו, עם מרכז אזרחי, משרדים ודירות בתכנון. נמפה מתהדרת במרכז הפצה של אמזון (נבנה ב-2020) שממשיך לעודד פיתוח מחסנים ולוגיסטיקה בסביבה, בנוסף למאמץ התחדשות בדאונטאון ההיסטורי שלה עם מבשלות בירה וחנויות חדשות. קלדוול לא רק ממתינה ל-Fred Meyer ב-2026 boirealtors.com, אלא גם פתחה לאחרונה את Indian Creek Plaza , כיכר ציבורית שהפכה למוקד מרכזי והעלתה את ערכי הנדל"ן בדאונטאון. כל הפרויקטים הללו מעידים על אזור במצב של התרחבות, כאשר כל קהילה מנסה ליצור לעצמה שירותים ומרכזי תעסוקה כדי שהתושבים יוכלו לעבוד ולבלות קרוב לבית.

מחוץ לעיר בויסי, לכל פרבר יש את הפרויקטים המרכזיים שלו. , שכיום היא העיר השנייה בגודלה באיידהו, מפתחת רובע חדש סביב מועדון הגולף לייקוויו, עם מרכז אזרחי, משרדים ודירות בתכנון. מתהדרת במרכז (נבנה ב-2020) שממשיך לעודד פיתוח מחסנים ולוגיסטיקה בסביבה, בנוסף למאמץ התחדשות בדאונטאון ההיסטורי שלה עם מבשלות בירה וחנויות חדשות. לא רק ממתינה ל-Fred Meyer ב-2026 boirealtors.com, אלא גם פתחה לאחרונה את , כיכר ציבורית שהפכה למוקד מרכזי והעלתה את ערכי הנדל"ן בדאונטאון. כל הפרויקטים הללו מעידים על אזור במצב של התרחבות, כאשר כל קהילה מנסה ליצור לעצמה שירותים ומרכזי תעסוקה כדי שהתושבים יוכלו לעבוד ולבלות קרוב לבית. פיתוחי מגורים: בתחום המגורים, קהילות מתוכננות מראש הן מגמה בולטת. בגבעות בויסי, קהילות חדשות (כמו "Trailhead Ridge" הבדיונית) נבנות בגבעות, ומציעות בתים יוקרתיים עם נוף וגישה לטבע. פיתוחים אלו זוכים לעיתים לבחינה קפדנית בשל חששות סביבתיים ותעבורתיים, אך הם נותנים מענה לביקוש לדיור יוקרתי. במקביל, בצד של הדיור בר ההשגה, עמותות והעיר משתפות פעולה בפרויקטים כמו Windy Court Apartments (שם היפותטי), קומפלקס דיור בר השגה חדש עם 200 יחידות שנבנה ליד הדאונטאון עבור משקי בית בעלי הכנסה נמוכה. פרויקטים כאלה משתמשים בזיכויי מס פדרליים לדיור בר השגה ומענקים עירוניים כדי להציע שכירות מתחת למחיר השוק – קריטי בעיר שבה משבר הדיור בר ההשגה הולך ומחריף. בויסי גם מנסה פתרונות חדשניים: לדוגמה, כפר בתים זעירים לוותיקים נפתח בסוף 2024, והעיר מריצה פיילוט של תמריצים ליחידות דיור נלוות (ADUs) באמצעות הקלות בזונינג, בתקווה שבעלי בתים יבנו וישכירו קוטג'ים בחצר האחורית כדי להגדיל את היצע הדיור cityofboise.org.

לסיכום, קו הרקיע והפרברים של בויסי מלאים בעגורנים ובנייה נכון ל-2025. הפיתוחים המרכזיים הללו – מהמפעל של Micron ועד גורדי שחקים ומרכזי קניות חדשים – ישחקו תפקיד מפתח בעיצוב מגמת שוק הנדל"ן. הם מביאים משרות, תושבים ותשתיות מודרניות, שבדרך כלל מגבירים את הביקוש לנדל"ן בכל התחומים. במקביל, הוספת היצע (בין אם יחידות דיור, משרדים או שטחי מסחר) יכולה לסייע למתן עליות מחירים קיצוניות ולאפשר צמיחה בת קיימא. השנים הקרובות יהיו אקט של איזון: לספק מספיק פיתוח חדש כדי לענות על צורכי בויסי מבלי לחמם יתר על המידה את השוק או להעמיס על התשתיות.

תחזית גידול אוכלוסייה ותעסוקה (2025–2028)

הסיכויים של שוק הנדל"ן בבויסי קשורים הדוקות למגמות הדמוגרפיה והכלכלה שלה. כל הסימנים מצביעים על המשך גידול באוכלוסייה ובתעסוקה במטרופולין בויסי, אם כי בקצב מתון מעט יותר לעומת העשור הסוער האחרון.

גידול אוכלוסין: אזור המטרו של בויסי (המכונה לעיתים קרובות "עמק האוצר") היה אחד האזורים הצומחים ביותר בארצות הברית. בשנת 2024, אוכלוסיית איידהו חצתה את רף ה-2 מיליון בפעם הראשונה dfm.idaho.gov, בעיקר בזכות גידול במחוזות אדה וקניון. דוח הדמוגרפיה של COMPASS לשנת 2025 הדגיש כי מחוזות אדה וקניון יחד הגיעו ל-847,840 תושבים boisedev.com. לשם השוואה, מדובר בעלייה של 14% (יותר מ-120,000 אנשים חדשים) מאז מפקד האוכלוסין של 2020 – למעשה, בויסי הוסיפה עיר נוספת בגודל של נאמפה בתוך חמש שנים בלבד boisedev.com. במבט קדימה, תחזיות רשמיות צופות שאוכלוסיית איידהו תמשיך לגדול בקצב של 1.5–1.9% בשנה עד 2029 dfm.idaho.gov. זהו קצב כמעט כפול מהממוצע הארצי. עבור מטרו בויסי בפרט, הצמיחה צפויה להתרכז בערים הפרבריות ובאזורים הלא מוניציפליים, כאשר הקרקע הפנויה בעיר בויסי הולכת ומתמעטת. מקומות כמו קונה, סטאר, מידלטון, וחלקים ממחוז קניון עשויים לראות את שיעור הגידול הגבוה ביותר (5–8% בשנה, אם כי מנקודת מוצא קטנה יותר), בעוד שעיר בויסי עשויה לגדול בכ-1–2% בשנה באמצעות פיתוח מחדש ומילוי שטחים פנויים boisedev.com. אפילו בקצב "איטי" של 1%, עיר בויסי תוסיף כ-2,500 תושבים בשנה, מה שידרוש כ-1,000 יחידות דיור חדשות בשנה רק בעיר כדי לעמוד בקצב.

שוק העבודה והכלכלה: הכלכלה של בויסי נמצאת בשלב של התרחבות וגיוון מואצים. האבטלה במטרופולין בויסי נעה סביב שפל היסטורי (בטווח של 2–3%) לאורך 2023–2025, מה שמעיד על שוק עבודה הדוק. תחזית מחלקת הניהול הפיננסי של איידהו היא ש-תעסוקה שאינה חקלאית תמשיך לגדול מדי שנה עד 2029 – בקצב של כ-1.5–2% בשנה ברחבי המדינה dfm.idaho.gov. מטרופולין בויסי, כמנוע הכלכלי של המדינה, צפוי להשתוות או אף לעלות על קצב זה בצמיחת התעסוקה. התעשיות המרכזיות שמניעות את הצמיחה בבויסי כוללות את הייטק, תעשייה, בריאות, חינוך ולוגיסטיקה. מגזר ההייטק, שמבוסס על מיקרון ומספר הולך וגדל של סטארטאפים ומשרדים לווייניים, צפוי להוסיף מספר משמעותי של משרות. ההתרחבות של מיקרון לבדה (עם פוטנציאל ל-2,000–7,000 משרות כפי שצוין) תיצור אפקט מכפיל לעסקים נותני שירותים ולספקים. מגזר החינוך ושירותי הבריאות הוא תחום צמיחה אמין נוסף – בתי החולים, המרפאות ואוניברסיטת בויסי סטייט ממשיכים להתרחב כדי לשרת את האוכלוסייה הגדלה (המדינה צופה שחינוך/בריאות יישארו בין מקורות התעסוקה הגדולים ביותר) lee-associates.com.

בינתיים, הצמיחה בשכר הייתה חזקה באיידהו – ההכנסה האישית עלתה בכ-4-5% בשנה בשנים האחרונות וצפויה לעלות על קצב הצמיחה הארצי עד 2028 dfm.idaho.gov. זה קריטי לנדל"ן, שכן עליית הכנסות מסייעת לשמור על נגישות כאשר מחירי הבתים ושכר הדירה עולים. ההכנסה החציונית למשק בית בבויסי, שנמצאת כיום סביב 80–90 אלף דולר במחוז אדה, עשויה לעלות לטווח של 100 אלף דולר בהמשך העשור אם משרות טכנולוגיה ומקצועיות בשכר גבוה יתרבו cityofboise.org. אוכלוסייה אמידה יותר יכולה לתמוך במחירי בתים ושכר דירה גבוהים יותר, אם כי הדבר גם מרחיב את הפער עבור אלו שבקצה התחתון.

רוח נגדית אפשרית היא הכלכלה האמריקאית הרחבה יותר. ישנם חזאים הצופים האטה בצמיחה הארצית ב-2025–2026, עם צמיחת תוצר ריאלי של פחות מ-2% ואולי מיתון מתון כאשר השפעות הריבית הגבוהה מחלחלות dfm.idaho.gov dfm.idaho.gov. אם יתרחש מיתון בארה"ב, בויסי לא תהיה חסינה – מגזרים כמו בנייה ותעשייה עלולים להיעצר. עם זאת, לבויסי יש היסטוריה של עמידות. במיוחד, במהלך מיתון הקורונה הקצר ב-2020, בויסי חוותה ירידה של 0.2% בלבד במשרות, הרבה פחות מההשפעה הארצית lee-associates.com, והיא התאוששה במהירות. המגוון של כלכלת בויסי (ממשלה, טכנולוגיה, חקלאות וכו') מספק רשת ביטחון מסוימת. בנוסף, כל האטה ארצית עשויה להקל מעט על משבר הדיור בבויסי על ידי הפחתת ההגירה הפנימית וצינון הביקוש, אך בהתחשב בתנופה של בויסי, היפוך דרמטי נראה בלתי סביר אלא אם תתרחש משבר כלכלי משמעותי.

לסיכום, כל הסימנים מצביעים על כך שבויסי תמשיך לצמוח ביציבות עד 2028. האוכלוסייה בדרך להתקרב או לעבור את מיליון במטרופולין בתחילת שנות ה-30 אם המגמות הנוכחיות יימשכו. גם התעסוקה תתרחב, אם כי בקצב בר-קיימא יותר מאשר בום הפוסט-מגפה. עבור נדל"ן, המשמעות היא זרם מתמשך של משקי בית חדשים הזקוקים לדיור – גורם ביקוש חיובי למכירות ולהשכרה. מתכננים משתמשים בתחזיות אלו להכוונת תכנון אזורי ותשתיות – ומכאן הדחיפה של העיר לצפיפות דיור גבוהה יותר ותוכנית התיאום האזורית לדיור (שהושלמה ב-2023) כדי לקלוט עשרות אלפי תושבים חדשים cityofboise.org. אלא אם יתרחשו נסיבות בלתי צפויות, השנים הקרובות של בויסי צפויות להציג צמיחה מתונה אך עקבית, מה שתומך בתחזית חיובית לערכי הנכסים (עליית ערך הדרגתית) ולתפוסה (ביקוש יציב בכל סוגי הנכסים).

למוכרים: למוכרי בתים בבויסי כבר אין את היתרון הבלתי מוגבל שהיה להם, אך השוק עדיין בעיקרו לטובתם אם הם מתמחרים באופן ריאלי. החדשות הטובות למוכרים הן שערכי הבתים קרובים לשיאים היסטוריים והביקוש יציב, מונע על ידי גידול באוכלוסייה. אם תפרסמו בית שמור היטב באזור מבוקש (ותתמחרו אותו קרוב לערך השוק), הוא אמור להימכר תוך חודש לפי החציון הנוכחי של השוק weknowboise.com. מוכרים עדיין יכולים לרוב לסמוך על רווחי הון משמעותיים – רבים ימכרו בהרבה יותר ממה ששילמו, בהתחשב בעלייה של כ-60% במחירי הבתים בבויסי בחמש השנים האחרונות. עם זאת, על המוכרים להתאים ציפיות מהשוק המטורף של תקופת הקורונה. חשוב מאוד לתמחר את הבית נכון מההתחלה; תמחור יתר כנראה יוביל לכך שהבית יישאר בשוק וידרוש הורדות מחיר בהמשך. עידן התמחור השאפתני והציפייה שהקונים יציעו מעל המחיר המבוקש כמעט נגמר, למעט מקרים נדירים (למשל, בית משופץ ללא רבב בצפון העיר עשוי עדיין לעורר מלחמת הצעות). השקעה בהעמדת הבית ובשיפוצים קלים יכולה להשתלם כעת, בעוד שב-2021 כל נכס היה נמכר בכל מצב.

למי שמחפש להפוך בתים או לבצע השבחה, שוק בויסי כבר אינו ארביטראז' קל של קנייה ומכירה מיידית ברווח. משקיעים צריכים לקחת בחשבון מחירים מתייצבים ועלויות החזקה גבוהות יותר. היתרון הוא שלפעמים יש מוכרים מוטיבציוניים כיום (משהו שהיה נדיר ב-2021), כך שמשקיעים שיכולים לפתור בעיות – למשל נכסים שדורשים שיפוץ או נמצאים בהליך ירושה – עדיין יכולים למצוא עסקאות וליצור ערך דרך שיפוץ. אך ניתוח עסקה קפדני הוא קריטי; להניח עליית ערך של 10% בשנה כדי להציל עסקת שיפוץ גבולית כבר אינו ריאלי. בצד של השקעות מסחריות, בויסי מציעה הזדמנויות בעיקר בתעשייה ובקמעונאות. מרכזי קניות עם שוכרים ארציים מציגים ביצועים מצוינים – ייתכן שמשקיעים יממשו רווחים לאור שיעורי תפוסה גבוהים ושכר דירה גבוה. פיתוח תעשייתי טומן בחובו סיכון קצר טווח של תפוסה נמוכה אך פוטנציאל ארוך טווח ככל שבויסי הופכת למרכז לוגיסטי; משקיעים מתוחכמים עשויים לרכוש בפארקי תעשייה כשהתפוסה עדיין נמוכה יחסית ותהליך המילוי בעיצומו, כדי ליהנות מהגל הבא של קליטת שוכרים. השקעות משרדים מסוכנות יותר – יש להיות בררניים, ולכוון למשרדי רפואה או משרדים קטנים עם שוכרים יציבים, שכן עתיד הביקוש למשרדים אינו ודאי.

מדיניות ממשלתית, רפורמות תכנון עירוני ונגישות לדיור

השינויים המהירים בשוק הנדל"ן של בויסי משכו תשומת לב רבה מצד הממשלה המקומית וקובעי המדיניות, תוך התמקדות בנושאים של ניהול צמיחה, מודרניזציה של קוד התכנון ונגישות לדיור. להלן סקירה של צעדי מדיניות מרכזיים והשפעתם:

עדכון קוד התכנון (עיריית בויסי): בדצמבר 2023, בויסי יישמה מודרניזציה של קוד התכנון שלה – העדכון המקיף הראשון מזה עשרות שנים cityofboise.org. הקוד החדש נועד לעודד מגוון רחב יותר של סוגי דיור וצפיפות גבוהה יותר באזורים ממוקדים. לדוגמה, הוא הכניס כללים מקלים יותר ליחידות דיור נוספות (ADUs) ברחבי העיר והעלה את זכויות הבנייה במסדרונות מסוימים כדי לאפשר בניית טאון-האוס, דופלקסים ובנייני דירות קטנים, במקום שבו קודם הותרו רק בתים פרטיים cityofboise.org. הכוונה היא לאפשר דיור "חסר באמצע" ולהקל על הוספת יחידות, ובכך להגדיל את ההיצע ולהוריד את העלויות לאורך זמן. סימנים ראשונים מראים על עלייה בבקשות להיתרי בנייה ל-ADU לאחר שינוי הקוד – בויסי אף השיקה פיילוטים עם עמותות לעידוד בניית ADU (כולל אישור בתים זעירים ניידים כ-ADU) cityofboise.org. עדכון הקוד גם שינה את דרישות החניה (הפחית אותן באזורים מסוימים כדי להוזיל עלויות פיתוח) ויצר בונוסים של צפיפות לפרויקטים הכוללים יחידות דיור בר השגה. שינויים אלה צפויים להוביל בהדרגה למגוון רחב יותר של דיור: צפויות יותר הסבות של בתים לדופלקסים/טריפלקסים בשכונות ותיקות, יותר פרויקטים של קוטג'ים, ומבנים גבוהים יותר לאורך צירי תחבורה. למרות התנגדות ראשונית של שכנים לצפיפות, הדגישו גורמי העירייה כי ללא שינויים אלה, העיר הייתה מתפשטת החוצה מהר יותר והנגישות לדיור הייתה מחמירה. ב-2025 הקוד החדש כבר בתוקף וקהילת הפיתוח מתאימה את עצמה; ייקח כמה שנים לראות את ההשפעה המלאה, אך זהו צעד משמעותי לטיפול בצרכי הדיור.

יוזמות לדיור בר השגה: הנהגת בויסי נקטה יוזמה בניסיון להתמודד עם היכולת לעמוד בעלויות הדיור. העיר הקצתה כספים מקומיים משמעותיים (בתוספת מענקים פדרליים) לתמיכה בפיתוח דיור בר השגה. מעל 50 מיליון דולר מכספים מקומיים ופדרליים הושקעו כ"מימון פערים" כדי לסייע לפרויקטים של דיור בר השגה לצאת לפועל cityofboise.org. לדוגמה, בויסי מסייעת בסבסוד פרויקטים של דירות לאוכלוסיות מעוטות הכנסה על ידי הקצאת קרקע עירונית בתנאי חכירה נוחים או ויתור על אגרות מסוימות. בנוסף, הם עיגנו בחוק תמריצי תכנון (זונינג) חדשים: לפי הקוד המתוקן, יזמים יכולים לקבל הקלות בגובה או בצפיפות אם יכללו חלק מהדירות בשכר דירה מוגבל לפי הכנסה cityofboise.org. בויסי בעצם מנסה למנף מדיניות כדי לכוון את השוק לייצר יותר יחידות דיור מתחת למחירי השוק, מאחר שבנייה בשוק החופשי נטתה בעיקר לבתים יוקרתיים. דוגמה לכך היא שיתוף פעולה של העיר בפרויקט ליד קו תחבורה ציבורית, שבו העיר תרמה קרקע וכספים בתמורה לכך שהיזם יקצה 20% מהדירות לאנשים שמרוויחים פחות מ-60% מההכנסה החציונית באזור. בנוסף, בויסי יצרה קרן קרקע לדיור כדי לשמור קרקעות לדיור בר השגה בעתיד ובוחנת מודלים של "קרן קרקע קהילתית" ליצירת אפשרויות בעלות על דירות במחיר בר השגה לצמיתות.

גם שיתוף הפעולה האזורי הולך וגדל. בסוף 2023, איגוד התכנון הקהילתי של דרום-מערב איידהו (COMPASS) השלים תכנית תיאום דיור אזורית למחוזות אדה וקניון cityofboise.org. התכנית מפרטת אסטרטגיות כמו תיאום מדיניות תכנון (זונינג) בין ערים, הרחבת תחבורה ציבורית כדי לאפשר פיתוח דיור באזורים נוספים, וחיפוש תמיכה מהמדינה לתכניות דיור. אחת ההצעות שעלו היא קרן דיור אזורית שערים שונות יתרמו אליה, ושתוכל לממן פרויקטים גדולים יותר של דיור בר השגה. אף שאיידהו באופן מסורתי נמנעה מהתערבות בשוק הדיור (והעדיפה פתרונות מונעי שוק), היקף הבעיה בבויסי – שבה גם משפחות מהמעמד הבינוני מתקשות לרכוש דירה – מוביל לגישות יצירתיות יותר.

מדיניות מדינה: ברמת המדינה, איידהו בדרך כלל העדיפה גישה של שוק חופשי. אין חוקים לפיקוח על שכר דירה (למעשה איידהו מונעת מרשויות מקומיות לחוקק פיקוח על שכר דירה), וההגנות לשוכרים בסיסיות יחסית. זה הפך את איידהו לאטרקטיבית לבעלי נכסים ומשקיעים, שכן הם מתמודדים עם פחות רגולציה לעומת מדינות כמו קליפורניה. עם זאת, ישנם דיונים בבית המחוקקים של המדינה בנוגע להקלות במס רכוש, שכן עליית הערך המהירה הובילה להערכות שווי ומסי רכוש גבוהים יותר. ב-2022, איידהו העבירה חבילת הפחתת מס רכוש שסיפקה הקלה מסוימת לבעלי בתים, ונערכים דיונים נוספים על התאמות לפטור לבעלי בתים או הקצאת חלק גדול יותר מהכנסות ממס מכירה לרשויות המקומיות כדי לקזז את מסי הרכוש. כל שינוי במדיניות מס רכוש עשוי להשפיע בעקיפין על שוק הנדל"ן – לדוג' הקלה נוספת עשויה לעודד תושבים ותיקים להישאר בביתם (הם מרגישים פחות "נחנקים ממס" על בתיהם המתייקרים), או לחלופין, לתמרץ חלקם למכור אם הם יודעים שמס הרווח על המכירה יירד.

סוגיית מס רווחי הון שהוזכרה קודם אף הגיעה לנציגי איידהו בקונגרס – הם תומכים בהצעת החוק More Homes on the Market Act בקונגרס, שמטרתה להכפיל את הפטור ממס רווחי הון על מכירת דירת מגורים עיקרית ולעדכן אותו לפי האינפלציה boirealtors.com. אם תאושר, ייתכן שזה יקל על "אפקט הנעילה" של בעלי בתים ותיקים ויוסיף היצע לשוק (אם כי נכון ל-2025 זה עדיין לא חוק). בצד התכנון, מחוז איידה חוזה צמיחה ומעודד ערים ללכת בעקבות בויסי ולעדכן את מדיניות התכנון והייעוד. ערים פרבריות כמו מרידיאן וקאלדוול גם מעדכנות את התוכניות הכוללות שלהן כדי לאפשר יותר דיור – לדוג' מרידיאן יוצרת אזורי תמהיל שימושים חדשים לעידוד דירות ומסחר באזורים מתפתחים.

מדדי נגישות לדיור: למרות המאמצים, הנגישות לדיור נותרה דאגה חמורה. עדכון ניתוח צרכי הדיור ב-2023 הבהיר שכמעט 47% מהביקוש לדיור חדש בעשור הקרוב הוא ליחידות דיור ברות השגה למשקי בית מתחת ל-80% מההכנסה החציונית cityofboise.org. אך דווקא את היחידות הללו השוק מתקשה לייצר ללא סבסוד. כיום, כ-60% ממשקי הבית בעלי הכנסה נמוכה (פחות מ-80% מההכנסה החציונית) בבויסי מתקשים לעמוד בעלויות הדיור cityofboise.org, מה שמאלץ לעיתים פשרות קשות בתקציב המשפחתי. כדי לשפר זאת, יש להוריד את שכר הדירה או להעלות משמעותית את ההכנסות, או, סביר יותר, להוסיף אלפי יחידות דיור בר השגה. לבויסי יש יעד (כפי שהצהירה ראש העיר) להבטיח ש-לפחות 1,000 יחידות דיור בר השגה ייבנו או יישמרו בשנים הקרובות. שימור הוא זווית נוספת: העיר בוחנת דרכים למנוע ממתחמי דירות ישנים להימכר ולעבור שיפוץ יוקרתי (שלרוב מוביל לעליית שכר דירה). כלי מדיניות אפשרי הוא להציע תמריצים או מימון לבעלים כדי לשמור על יחידות ברות השגה בתמורה להקלות מס.

