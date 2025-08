Rapport sur le marché immobilier de Megève 2025 : tendances, comparaisons et perspectives jusqu’en 2028

Aperçu : Le paysage immobilier de Megève en 2025

Le marché immobilier de Megève reste l’un des plus recherchés des Alpes, caractérisé par une forte demande internationale et une offre limitée. Dans l’ensemble, les prix de l’immobilier alpin ont augmenté modérément d’environ 3 % en 2024, les stations françaises affichant une croissance moyenne de +1,5 % (derrière les stations suisses à +3,5 %) agenceboan.com. À Megève, les prix se sont stabilisés à un niveau élevé après d’importants gains durant la période de la pandémie – les chalets de prestige s’y négocient autour de 15 000 € le mètre carré naef-prestige.ch, plaçant le village parmi les stations françaises les plus chères (seule Val d’Isère est plus élevée). On estime que 90 % des achats immobiliers alpins sont destinés à l’investissement locatif saisonnier collection-chalet.co.uk, soulignant la dépendance du marché au tourisme. Les acheteurs continuent de considérer l’immobilier alpin comme une « valeur sûre », soutenue par la réputation prestigieuse de la station et la rareté des terrains constructibles qui contribuent à préserver la valeur à long terme cimalpes.com.

Pour illustrer les prix actuels, Tableau 1 présente les valeurs moyennes par région et segment. Les stations de prestige comme Courchevel 1850 et Val d’Isère affichent des prix très élevés (>16 000 €/m²), tandis que des zones moins connues des Alpes du Sud offrent des prix d’entrée bien plus bas, autour de 2 300 €/m² investropa.com investropa.com. Megève se situe elle-même dans le haut de la fourchette : environ 11 000 € par m² en moyenne, similaire à Courchevel (dans l’ensemble) et juste derrière Val d’Isère (~16 100 €/m²) collection-chalet.co.uk. Cela place Megève clairement dans le haut de gamme des marchés alpins en termes de prix, reflétant son statut de station de luxe et son attrait international.

Segment Prix moyen (€/m²) Croissance récente Alpes du Nord – Appartements 3 574 € +20 % (2019–2022) collection-chalet.co.uk investropa.com Alpes du Nord – Chalets 4 265 € +20 % (2019–2022) collection-chalet.co.uk investropa.com Alpes du Sud – Appartements 2 340 € +6 % (2024) collection-chalet.co.uk investropa.com Alpes du Sud – Chalets 2 534 € +6 % (2024) collection-chalet.co.uk investropa.com Station haut de gamme (Val d’Isère) 16 100 € +40 % (2014–2024) collection-chalet.co.uk investropa.com

Tableau 1 : Prix de l’immobilier alpin français par région (2025). Megève et Courchevel avoisinent 11 000 €/m², contre Val d’Isère à ~16 100 € collection-chalet.co.uk.

Malgré une brève stabilisation (les données de Knight Frank montrent que les prix de l’immobilier de prestige à Megève ont baissé d’environ 2 % en 2024 après des hausses précédentes naef-prestige.ch), la tendance générale reste à la hausse. Les propriétés alpines sont soutenues par des acheteurs fortunés qui privilégient le style de vie et la sécurité de l’investissement : le travail flexible et les départs à la retraite anticipés après la pandémie ont favorisé une présence accrue à la montagne, et Megève est de plus en plus perçue comme une destination quatre saisons plutôt qu’un simple lieu de ski hivernal agenceboan.com agenceboan.com. En résumé, en 2025, le marché immobilier de Megève se caractérise par sa résilience et son exclusivité – la demande reste forte, l’offre est limitée, et les prix sont proches de leurs sommets historiques, posant les bases d’une croissance continue à l’avenir agenceboan.com.

Tendances de l’immobilier résidentiel à Megève (prix, demande & développements)

Prix & offre des logements : Les prix résidentiels à Megève ont atteint des niveaux ultra-prestigieux, confirmant sa place aux côtés de Courchevel et Val d’Isère parmi les stations de ski les plus chères de France cimalpes.com. Les prix demandés typiques se situent dans la fourchette de cinq à huit chiffres : les appartements sont souvent affichés à 10 000–15 000 € par m², tandis que les chalets spacieux dépassent couramment 3–10 millions d’euros, selon l’emplacement et les prestations. En effet, sur le marché du luxe des Alpes du Nord, les ventes dans la tranche de 4 à 10 M€ ont bondi de 16 %, et les transactions au-dessus de 10 M€ ont augmenté de 36 % récemment investropa.com – une tendance que l’on retrouve dans la vague de ventes de chalets haut de gamme à Megève. Les quartiers les plus recherchés incluent Mont d’Arbois (connu pour son héritage Rothschild, son golf et ses chalets skis aux pieds) et les adresses du centre-village près de la zone piétonne cimalpes.com cimalpes.com. Le foncier limité pour les nouvelles constructions et des règles d’urbanisme strictes restreignent l’offre, si bien que les opportunités d’achat sont rares et précieuses cimalpes.com. Cette rareté maintient le pouvoir de fixation des prix : même les anciens chalets « à rénover » attirent plusieurs acquéreurs en raison de la difficulté à trouver des terrains de choix dans les environs de Megève.

Demande des acheteurs et démographie : Le bassin d’acheteurs en 2025 est véritablement international. Les familles françaises aisées conservent une forte présence, mais une part significative de la demande provient de l’étranger. En particulier, les acheteurs britanniques et américains sont devenus plus actifs dans les Alpes françaises récemment naef-prestige.ch. Les acquéreurs américains, portés par un dollar fort, considèrent l’immobilier alpin comme un actif de prestige et ciblent de plus en plus les stations phares comme Megève (aux côtés de Courchevel et Val d’Isère) pour des chalets d’exception investropa.com. Les acheteurs britanniques restent un pilier du marché, perpétuant la longue tradition d’intérêt du Royaume-Uni pour les résidences de ski françaises. On observe également un intérêt croissant de nouveaux segments : les ressortissants suisses, profitant d’un franc suisse stable, investissent de l’autre côté de la frontière dans les stations françaises voisines investropa.com investropa.com, et les acheteurs asiatiques (de Chine, Hong Kong, Singapour) commencent à considérer les propriétés alpines à la fois comme des investissements de style de vie et des symboles de statut investropa.com. Les individus ultra-fortunés du Moyen-Orient constituent un autre groupe en croissance, attirés par l’offre de commerces de luxe et d’hôtellerie 5 étoiles naef-prestige.ch. Cette base de demande diversifiée est soutenue par des facteurs liés au mode de vie – les acheteurs d’aujourd’hui privilégient le bien-être, les loisirs toute l’année et la transmission familiale plutôt que la seule commodité du ski agenceboan.com. Par exemple, de nombreux clients recherchent désormais des maisons avec spa, salle de sport et espaces modulables pour le télétravail, reflétant l’influence des tendances santé et travail à distance sur les préférences alpines agenceboan.com. Globalement, le marché résidentiel de Megève en 2025 se caractérise par une forte demande face à une offre limitée, avec un panel d’acheteurs de plus en plus international en compétition pour une part de cet idyllique cadre alpin.

Nouveaux développements : Étant donné la rareté des terrains centraux, les projets neufs à Megève sont relativement rares, mais lorsqu’ils apparaissent, ils suscitent un vif intérêt. Ces dernières années ont vu la construction de quelques résidences d’appartements haut de gamme et d’enclaves de chalets, remplaçant souvent des structures plus anciennes. Ces nouveaux développements mettent généralement l’accent sur le style alpin savoyard traditionnel mêlé au luxe moderne – un hommage à l’héritage de Megève en tant que berceau de l’esthétique classique du chalet de ski cimalpes.com cimalpes.com. Les promoteurs s’attachent à répondre aux attentes des vacanciers haut de gamme d’aujourd’hui, en proposant des équipements tels que des centres de bien-être, des services de conciergerie et une conception durable. Notamment, la loi ALUR (2014) en France et les politiques d’urbanisme locales ont encouragé une construction plus dense (par exemple, des chalets d’appartements de qualité) afin de préserver les terrains cimalpes.com, après une période de construction très limitée. En conséquence, la délivrance de permis a fortement rebondi – la surface construite à Megève a bondi de 400 % entre 2017 et 2018 avec le nouveau plan de zonage cimalpes.com. Malgré cela, toute nouvelle résidence à Megève a tendance à se vendre sur plan rapidement en raison de la demande refoulée. Les acheteurs se ruent également sur les anciens chalets à rénover, les voyant comme des opportunités de personnalisation tout en préservant le charme d’époque (le marché local des « fermes restaurées » et des chalets historiques est très actif) cimalpes.com. En résumé, l’offre résidentielle reste limitée. Que l’on opte pour un appartement neuf et élégant près des pistes ou un chalet classique dans les hameaux, acheter à Megève signifie presque toujours investir dans un marché compétitif et résilient qui a prouvé sa valeur à long terme.

Perspectives de l’immobilier commercial & de l’hôtellerie

L’immobilier commercial de Megève – englobant les espaces de vente au détail, hôtels, restaurants et biens de services – est soutenu par l’économie touristique haut de gamme de la ville. Le secteur de l’hôtellerie est florissant, comme en témoignent de solides indicateurs de performance. Par exemple, à l’hiver 2024, les recettes des remontées mécaniques de Megève ont bondi de +16,6 % sur un an chaletararatmegeve.com, reflétant des dépenses soutenues des visiteurs pour les services de montagne. Le village offre une impressionnante gamme d’hébergements haut de gamme : en 2023, on comptait 28 hôtels (984 chambres au total), la majorité étant classée 4 et 5 étoiles chaletararatmegeve.com. Cela inclut des hôtels de luxe renommés (chalets Relais & Châteaux, le Four Seasons Megève, etc.) qui accueillent une clientèle internationale d’élite. Les taux d’occupation sont bons toute l’année – à l’été 2024, le taux d’occupation hôtelier a même atteint 81 % en août (presque autant qu’en hiver) chaletararatmegeve.com. Cela est notable, car l’été représente désormais environ 37 % des nuitées touristiques annuelles de Megève, une part en croissance régulière chaletararatmegeve.com. La forte fréquentation estivale se traduit par des restaurants, boutiques et services d’activités guidées très fréquentés, ce qui soutient la demande d’espaces commerciaux au-delà de la saison de ski.

Commerce de détail & Restauration : Le centre du village de Megève est réputé pour ses rues piétonnes chics bordées de boutiques de créateurs, de galeries d’art et de restaurants gastronomiques. Les loyers commerciaux de premier ordre dans le centre restent soutenus par le flux constant de visiteurs aisés. Les marques de luxe (par exemple, mode, joaillerie, équipementiers de ski) maintiennent leur présence pour servir à la fois les touristes fortunés et les propriétaires immobiliers. La saisonnalité du commerce est à prendre en compte – les semaines de vacances d’hiver et le mois d’août sont des périodes de forte affluence, tandis que les mois d’intersaison peuvent être calmes – mais la ville parvient de plus en plus à lisser ces fluctuations grâce à des événements et attractions tout au long de l’année. Les autorités locales et les commerçants se sont adaptés en diversifiant l’offre (des festivals de jazz d’été aux retraites bien-être) pour attirer les visiteurs en dehors de l’hiver chaletararatmegeve.com chaletararatmegeve.com. Cette tendance est de bon augure pour les propriétaires commerciaux : une activité toute l’année permet d’augmenter les rendements locatifs annuels pour les boutiques et restaurants. Un défi demeure toutefois : l’offre commerciale limitée ; le village historique dispose d’un nombre fini de vitrines, et peu de nouveaux développements commerciaux sont possibles sans compromettre le charme. Ainsi, les loyers pour les emplacements prisés du centre restent élevés. Certains commerçants en sont même venus à acheter des appartements ou des chalets pour loger le personnel saisonnier en raison de la pénurie de logements knightfrank.com – un phénomène qui lie les marchés commercial et résidentiel.

Nouveaux projets & Infrastructures : Sur le plan des infrastructures, des investissements récents comme le centre sportif et de congrès Le Palais de Megève (avec ses piscines, son spa et ses espaces événementiels) renforcent l’attrait de la ville en tant que destination multifacette. Bien qu’il ne s’agisse pas d’« immobilier commercial » au sens traditionnel, de tels projets municipaux apportent une valeur indirecte à l’hôtellerie et au commerce en augmentant la capacité d’accueil et les activités proposées. De plus, les améliorations continues des remontées mécaniques (nouvelles télécabines, enneigement amélioré sur les pistes) et les projets de liaisons régionales renforcées profitent à la dynamique commerciale. L’accessibilité est un atout pour Megève – la station est accessible en environ 1 heure depuis l’aéroport de Genève – et les améliorations continues des routes et des transports dans les Alpes (élargissement des autoroutes, services de covoiturage et navettes, etc.) facilitent la venue des touristes pour de courts séjours. Par exemple, dans l’ensemble des Alpes françaises, des efforts sont faits pour améliorer les liaisons ferroviaires et autoroutières vers les villes alpines, ce qui soutiendra le commerce local dans les années à venir investropa.com. Globalement, le marché de l’immobilier commercial de Megève est stable et positif : la forte demande touristique garantit aux hôtels un taux d’occupation et un RevPAR élevés, les restaurants sont pleins en haute saison, et les boutiques sont constamment recherchées. Sauf retournement économique, les segments hôtellerie et commerce de Megève devraient continuer à bénéficier d’une faible vacance et d’une croissance locative régulière, portés par la notoriété internationale de la station et la hausse de la fréquentation.

Marché des chalets de luxe et ventes ultra-prime

Megève est synonyme de chalets de luxe, et ce segment du marché est particulièrement dynamique en 2025. Les grands chalets avec des équipements haut de gamme – pensez ski-rooms, espaces bien-être (spa, sauna, piscine), salles de cinéma et vastes terrains – sont très recherchés par l’élite mondiale. Le marché ultra-prime (biens à plus de 10 M€) dans l’ensemble des Alpes françaises a explosé pendant la pandémie et reste dynamique. En fait, l’année écoulée a vu l’intérêt mondial pour les propriétés alpines super-prime atteindre de nouveaux sommets, avec une augmentation des demandes du Royaume-Uni, des États-Unis et du Moyen-Orient pour des chalets de plus de 10 millions d’euros naef-prestige.ch. Megève a enregistré plusieurs ventes emblématiques remarquables ces dernières saisons, notamment des chalets de type domaine à Mont d’Arbois et Rochebrune, vendus bien au-delà de 10–15 M€. De telles transactions se font souvent hors marché, compte tenu de la clientèle exclusive. Les recherches de Knight Frank soulignent que l’offre au sommet du marché est très limitée – dans toutes les stations alpines haut de gamme, il n’y avait que 23 biens à plus de 10 M€ en vente fin 2024 naef-prestige.ch naef-prestige.ch. Cette rareté, couplée à une demande constante, maintient la pression à la hausse sur les prix des propriétés phares.

Attentes des acheteurs : Les acheteurs de chalets ultra-fortunés d’aujourd’hui recherchent plus qu’un simple refuge de ski – ils souhaitent une retraite alpine privée offrant un style de vie cinq étoiles toute l’année. Les exigences courantes incluent des installations de spa complètes, des piscines intérieures, un accès à un héliport et, surtout, l’intimité et l’isolement naef-prestige.ch naef-prestige.ch. Fait intéressant, l’accès direct ski-in/ski-out n’est plus la priorité absolue pour cette clientèle ; de nombreux acheteurs fortunés préfèrent des emplacements discrets, légèrement éloignés des pistes animées, en échange de la tranquillité et de vues panoramiques naef-prestige.ch. Les vastes chalets de Megève, situés dans des hameaux sécurisés ou sur de grands terrains, répondent parfaitement à cette demande. Les acheteurs aisés découvrent souvent la station via ses hôtels de luxe (par exemple Les Fermes de Marie, Four Seasons) et, une fois conquis, passent à l’achat d’un chalet pouvant offrir le même niveau de service naef-prestige.ch. La « liste de souhaits » pour les chalets ultra-prime inclut généralement des équipements tels que spas privés, centres de bien-être et grands espaces de réception naef-prestige.ch naef-prestige.ch, soulignant l’évolution du luxe alpin vers le bien-être. Les promoteurs haut de gamme et architectes de chalets de Megève ont réagi en conséquence, veillant à ce que les nouveaux chalets soient dotés d’équipements dernier cri (et même de logements pour le personnel dans certains cas).

Tendances du marché : Le marché des chalets de luxe est en plein essor dans les Alpes, et Megève ne fait pas exception. Dans le nord des Alpes françaises, comme mentionné, les ventes de propriétés à plus de 4 M€ ont fortement augmenté investropa.com. La population mondiale d’ultra-riches (le groupe UHNW a augmenté de 7,6 % rien qu’en 2023) investropa.com, et beaucoup allouent une partie de leur patrimoine à l’immobilier alpin comme investissement de style de vie. Les enquêtes auprès des investisseurs fortunés indiquent une perspective optimiste : 60 % s’attendent à une nouvelle hausse des prix de l’immobilier alpin, ce qui reflète une grande confiance dans ce marché de niche investropa.com. Pour le segment des chalets de Megève, cela signifie des enchères concurrentielles pour les plus belles propriétés et une volonté des acheteurs de payer une prime pour un luxe « prêt à vivre ». Il n’est pas rare que des méga-chalets récemment construits à Megève atteignent des prix supérieurs à 20 000 € par m² grâce à leurs caractéristiques sur mesure – comblant ainsi l’écart avec les stations suisses ultra-chères. Megève bénéficie également de sa habitabilité toute l’année (un avantage sur certaines stations d’altitude construites à cet effet). Les acheteurs ultra haut de gamme apprécient que leur chalet puisse être utilisé pour les vacances d’été, le VTT, le golf, ou simplement pour se détendre dans l’air pur des Alpes, en plus de la saison de ski. Tous ces facteurs contribuent à une dynamique soutenue sur le marché du luxe et des chalets. Sauf choc financier mondial majeur, le segment ultra-prime devrait rester sur une trajectoire ascendante, porté par la rareté de ces biens et l’attrait émotionnel de posséder une part du style de vie alpin exclusif naef-prestige.ch.

Facteurs clés influençant le marché de Megève

Plusieurs facteurs clés façonnent les perspectives immobilières à Megève et dans des stations alpines similaires en 2025 :

Tendances du tourisme : La santé du marché immobilier de Megève est étroitement liée à ses performances touristiques. Heureusement, le tourisme est florissant. La station est devenue essentiellement une destination quatre saisons – par exemple, l’été représente désormais 37 % des nuitées annuelles à Megève chaletararatmegeve.com, alors que les visiteurs affluent pour la randonnée, le vélo, les festivals et la détente dans le climat montagnard plus frais. La fréquentation hivernale reste solide ; l’hiver 2024 a vu la fréquentation globale se maintenir (+0,2 % par rapport à l’année précédente) avec une forte hausse des touristes de loisirs (+16,8 %) compensant une baisse des voyages d’affaires chaletararatmegeve.com. Il est important de noter que la croissance de la fréquentation toute l’année (par exemple, l’utilisation des remontées mécaniques, les activités estivales) stimule la demande locative et l’intérêt des investisseurs, puisque les biens peuvent générer des revenus au-delà de la seule saison de ski. Un record de 18,3 millions de nuitées a été enregistré dans les Alpes françaises pour le seul hiver 2024 investropa.com, soulignant l’attrait durable des vacances alpines. Cette forte demande touristique soutient la valeur de l’immobilier – les propriétaires ont la certitude qu’il existe un flux régulier de locataires et de futurs acheteurs attirés par les atouts de Megève.

Perspectives d’investissement : ROI, rendements locatifs et considérations fiscales

Pour les investisseurs, Megève offre non seulement un plaisir de vie mais aussi des rendements solides à long terme. L’appréciation de la valeur des biens immobiliers dans les stations alpines de premier plan a historiquement dépassé l’inflation, et cette tendance devrait se poursuivre (une croissance annuelle des prix de 3 à 7 % est prévue pour les Alpes françaises à moyen terme investropa.com). Au-delà des plus-values, les propriétaires peuvent générer des revenus grâce à la location, ce qui constitue un atout majeur compte tenu de la forte demande locative à Megève.

Rendements locatifs : Bien que les propriétés alpines soient chères, les rendements locatifs peuvent être attractifs, surtout avec la tendance au tourisme toute l’année. Il y a dix ans, on ne louait un chalet que 12 semaines en hiver, mais aujourd’hui, 30 semaines d’occupation n’est pas rare pour un bien bien commercialisé dans une station à double saison knightfrank.com. Le climat de moyenne altitude de Megève (bon temps en été) et la multitude d’événements estivaux lui offrent environ 20 semaines d’hiver de haute saison et environ 10 semaines d’occupation estivale knightfrank.com. Selon Knight Frank, « un rendement locatif brut d’environ 4 % est atteignable dans la plupart des stations » knightfrank.com, et Megève est conforme à ce repère. Les semaines de pointe en hiver (Noël/Nouvel An et février) affichent des tarifs très élevés ; en haute saison, les rendements locatifs peuvent atteindre l’équivalent de 5–7 % annualisés sur la base du tarif hebdomadaire skiingproperty.com, bien que cela se modère une fois la moyenne faite avec la basse saison. Par exemple, un chalet de 3 chambres à Chamonix (~1 M€ de valeur) peut générer ~80 000 € de loyers sur un an (environ 8 % de la valeur), soit ~40 000 € nets après dépenses (4 % de rendement net) knightfrank.com. Des chiffres similaires s’appliqueraient à un bien à Megève, compte tenu d’une demande et d’une tarification comparables. Ces rendements surpassent ceux que les propriétaires pourraient obtenir dans les stations suisses ultra-chères, ce qui encourage davantage la location en France schroders.com. Il est important de noter que les rendements nets réels dépendent des coûts : les maisons alpines engendrent des dépenses importantes pour l’entretien, la conciergerie, les charges de copropriété (pour les appartements), l’assurance et la gestion (en cas de recours à une agence). Néanmoins, avec le marché du bailleur à Megève (offre locative limitée et forte propension des touristes à payer), les biens bien situés peuvent générer des revenus confortables. Le passage à des saisons plus longues – par exemple, une hausse de l’occupation estivale de +2 % en 2024 chaletararatmegeve.com – ne fait qu’améliorer les perspectives de retour sur investissement. Les investisseurs recourent aussi fréquemment à des services professionnels de gestion locative pour maximiser les réservations et réduire les tracas, ce qui est une approche recommandée pour ceux qui souhaitent rentabiliser leur résidence secondaire.

Considérations fiscales et juridiques : L’environnement fiscal français présente à la fois des défis et des avantages pour les investisseurs dans l’immobilier alpin. D’un côté, les propriétaires de résidences haut de gamme à Megève peuvent être soumis à l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI), l’impôt français sur la fortune immobilière, qui s’applique aux actifs immobiliers nets supérieurs à 1,3 million d’euros cabinet-roche.com. La plupart des chalets à Megève dépassent facilement ce seuil. Les taux de l’IFI sont progressifs (jusqu’à 1,5 % sur la part des actifs supérieure à 10 M€), mais les investisseurs avisés peuvent atténuer cela grâce à des structures de détention optimales et à l’endettement (puisque les emprunts sont déductibles de l’assiette taxable) cabinet-roche.com. D’un autre côté, la France offre des incitations attractives pour les investissements locatifs. Les revenus locatifs issus de locations meublées de vacances sont imposés sous le régime BIC (bénéfices industriels et commerciaux), qui permet de nombreuses déductions – intérêts, entretien, assurance, frais de gestion, etc. – et surtout, la dépréciation du bien et du mobilier cabinet-roche.com. En pratique, cela signifie que de nombreux propriétaires de locations alpines paient peu ou pas d’impôt sur les bénéfices locatifs pendant plusieurs années, car l’amortissement et les charges compensent les revenus cabinet-roche.com. Si les investisseurs choisissent de proposer des services hôteliers (conciergerie, petit-déjeuner, ménage), leur activité peut être classée en « parahôtellerie », leur permettant de récupérer la TVA (20 %) sur l’achat du bien et les dépenses courantes cabinet-roche.com. Cela agit effectivement comme un important crédit d’impôt – un chalet neuf à 5 millions d’euros pourrait obtenir ~1 million d’euros de TVA remboursée – augmentant significativement le rendement (de nombreuses ventes de constructions neuves dans les Alpes sont structurées dans cette optique). Un conseil professionnel est essentiel, mais ces régimes rendent la France assez favorable aux investisseurs locatifs malgré la fiscalité affichée. Il convient également de noter qu’il n’y a aucune restriction pour les acheteurs étrangers souhaitant acquérir une résidence secondaire en France (contrairement à la Suisse, où les non-résidents font face à des limites). De même, la France n’impose aucune limite nationale sur le nombre de nuits pendant lesquelles vous pouvez louer votre bien (hors règles locales) knightfrank.com. Les principales préoccupations en matière de conformité juridique seront notamment l’obtention d’un numéro d’enregistrement pour la location de courte durée si la commune l’exige (par exemple, les grandes villes françaises l’exigent ; les stations alpines pourraient de plus en plus le faire) et le respect des normes de sécurité et d’énergie. En résumé, les perspectives d’investissement sont positives : les acheteurs peuvent s’attendre à une appréciation modérée du capital, à des rendements locatifs bruts d’environ 3-4 % (optimisables via la fiscalité), et à un environnement réglementaire favorable à la location. Avec des taux d’intérêt désormais stabilisés ou en baisse, le recours à l’emprunt pour investir devient plus attractif – début 2024, les banques privées proposaient des prêts immobiliers français autour de 4 % d’intérêt, et même des financements à 100 % du prix pour les clients UHNW avec garanties <a href="https://www.knightfrank.com/theview/guide-to-renting-alpine-property#:~:text=important%20as%20the%20knightfrank.com knightfrank.com. Pour ceux qui sont capables de naviguer dans les subtilités fiscales et juridiques, la propriété à Megève peut offrir à la fois du plaisir et des rendements financiers stables.

Megève vs autres stations alpines : analyse comparative

Comment le marché immobilier de Megève se compare-t-il à celui d’autres stations alpines de premier plan ? Voici une comparaison avec trois autres destinations montagnardes françaises renommées – Courchevel, Chamonix et Val d’Isère – mettant en avant les différences et similitudes de leur profil de marché :

Courchevel (France) – Enclave de ski ultra-exclusive dans Les Trois Vallées. Le quartier le plus prisé de Courchevel (1850) est la seule station française qui rivalise ou dépasse Megève en termes de prestige et de prix – les prix de l’immobilier de prestige à Courchevel 1850 atteignent ~30 000 €/m² (certains super-chalets vont même au-delà), et la station a mené la croissance des prix en 2024 avec une hausse de 9 % agenceboan.com naef-prestige.ch. Cependant, en moyenne sur ses villages inférieurs, les prix de Courchevel sont similaires à ceux de Megève, autour de 10–12k €/m² collection-chalet.co.uk. Courchevel a un attrait plus centré sur le ski, faisant partie du plus grand domaine skiable du monde, et a historiquement attiré de nombreux acheteurs russes et internationaux fortunés. Depuis 2022, des acheteurs du Moyen-Orient et d’Europe ont comblé le vide laissé par l’absence des Russes naef-prestige.ch. Comme Megève, Courchevel souffre d’une offre limitée ; les nouveaux développements sont rares en raison d’une réglementation stricte et d’un plafond de 20 % sur les résidences secondaires en Suisse (bien que Courchevel soit en France, de nombreux ultra-riches qui ne peuvent pas acheter dans les stations suisses se tournent ici) knightfrank.com. Le marché de Courchevel est très saisonnier (moins d’activité estivale que Megève), mais son prestige purement ski et l’abondance d’hôtels cinq étoiles (y compris des marques internationales et des restaurants étoilés Michelin) maintiennent son immobilier au sommet du marché alpin . Les investisseurs à Courchevel sont généralement ultra-fortunés, privilégiant la préservation du capital et l’usage exclusif, tandis que Megève attire un public un peu plus large, incluant davantage d’acheteurs orientés vers un style de vie à l’année.

– Enclave de ski ultra-exclusive dans Les Trois Vallées. Le quartier le plus prisé de Courchevel (1850) est la seule station française qui rivalise ou dépasse Megève en termes de prestige et de prix – les prix de l’immobilier de prestige à Courchevel 1850 atteignent ~30 000 €/m² (certains super-chalets vont même au-delà), et la station a mené la croissance des prix en 2024 avec une hausse de 9 % agenceboan.com naef-prestige.ch. Cependant, en moyenne sur ses villages inférieurs, les prix de Courchevel sont similaires à ceux de Megève, autour de 10–12k €/m² collection-chalet.co.uk. Courchevel a un attrait plus centré sur le ski, faisant partie du plus grand domaine skiable du monde, et a historiquement attiré de nombreux acheteurs russes et internationaux fortunés. Depuis 2022, des acheteurs du Moyen-Orient et d’Europe ont comblé le vide laissé par l’absence des Russes naef-prestige.ch. Comme Megève, Courchevel souffre d’une offre limitée ; les nouveaux développements sont rares en raison d’une réglementation stricte et d’un plafond de 20 % sur les résidences secondaires en Suisse (bien que Courchevel soit en France, de nombreux ultra-riches qui ne peuvent pas acheter dans les stations suisses se tournent ici) knightfrank.com. Le marché de Courchevel est très saisonnier (moins d’activité estivale que Megève), mais son prestige purement ski et l’abondance d’hôtels cinq étoiles (y compris des marques internationales et des restaurants étoilés Michelin) maintiennent son immobilier . Les investisseurs à Courchevel sont généralement ultra-fortunés, privilégiant la préservation du capital et l’usage exclusif, tandis que Megève attire un public un peu plus large, incluant davantage d’acheteurs orientés vers un style de vie à l’année. Chamonix (France) – Ville historique d’alpinisme au pied du Mont Blanc. L’immobilier à Chamonix est un peu plus accessible, avec des prix moyens généralement inférieurs à ceux de Megève malgré la renommée internationale de Chamonix. Les biens de prestige à Chamonix se situent autour de 13 500–15 000 €/m² naef-prestige.ch, un peu moins qu’à Megève (~15k), et les appartements standards se négocient souvent plus près de 8 000–10 000 €/m² dans de nombreux cas. L’une des raisons est que Chamonix est une ville plus grande, ouverte toute l’année (environ 10 000 habitants) avec un mélange de chalets de luxe et de logements plus standards ; ce n’est pas une enclave exclusive comme Megève ou Courchevel. Le marché est dynamique – les prix ont légèrement augmenté en 2024 (+0,4 %) naef-prestige.ch – mais l’offre n’est pas aussi restreinte, car Chamonix comprend plusieurs villages (Argentière, Les Houches, etc.) et une plus grande capacité de développement dans la vallée. Chamonix attire fortement les skieurs passionnés et surtout les amateurs d’alpinisme estival (grimpeurs, traileurs), ce qui entraîne une fréquentation estivale très élevée (notamment, l’utilisation des forfaits de remontées mécaniques en été a bondi de +46 % en deux ans agenceboan.com). Cela a poussé Chamonix à devenir un véritable marché bi-saisonnier, à l’image de Megève, avec une demande croissante pour des biens pouvant être appréciés toute l’année. Les acheteurs internationaux à Chamonix sont majoritairement britanniques, du Benelux, et de plus en plus des aventuriers asiatiques naef-prestige.ch. Les prix, bien que élevés, restent un cran en dessous de ceux de Megève car le parc immobilier de Chamonix comprend davantage d’appartements et moins de vastes chalets d’exception. D’un point de vue investissement, Chamonix offre un potentiel de rendement locatif légèrement supérieur grâce à des prix d’entrée plus bas et une très forte occupation toute l’année (de nombreux expatriés y vivent à temps plein). En résumé, le marché de Chamonix est plus vaste et plus diversifié ; il s’agit moins d’un créneau purement luxe que Megève, mais il partage la tendance d’une croissance portée par le tourisme toute l’année et reste l’un des secteurs les plus recherchés des Alpes françaises.

– Ville historique d’alpinisme au pied du Mont Blanc. L’immobilier à Chamonix est un peu plus accessible, avec des prix moyens généralement inférieurs à ceux de Megève malgré la renommée internationale de Chamonix. Les biens de prestige à Chamonix se situent autour de 13 500–15 000 €/m² naef-prestige.ch, un peu moins qu’à Megève (~15k), et les appartements standards se négocient souvent plus près de 8 000–10 000 €/m² dans de nombreux cas. L’une des raisons est que Chamonix est une (environ 10 000 habitants) avec un mélange de chalets de luxe et de logements plus standards ; ce n’est pas une enclave exclusive comme Megève ou Courchevel. Le marché est dynamique – les prix ont légèrement augmenté en 2024 (+0,4 %) naef-prestige.ch – mais l’offre n’est pas aussi restreinte, car Chamonix comprend plusieurs villages (Argentière, Les Houches, etc.) et une plus grande capacité de développement dans la vallée. Chamonix attire fortement les skieurs passionnés et surtout les amateurs d’alpinisme estival (grimpeurs, traileurs), ce qui entraîne une fréquentation estivale très élevée (notamment, l’utilisation des forfaits de remontées mécaniques en été a bondi de +46 % en deux ans agenceboan.com). Cela a poussé Chamonix à devenir un véritable marché bi-saisonnier, à l’image de Megève, avec une demande croissante pour des biens pouvant être appréciés toute l’année. Les acheteurs internationaux à Chamonix sont majoritairement britanniques, du Benelux, et de plus en plus des aventuriers asiatiques naef-prestige.ch. Les prix, bien que élevés, restent un cran en dessous de ceux de Megève car le parc immobilier de Chamonix comprend davantage d’appartements et moins de vastes chalets d’exception. D’un point de vue investissement, Chamonix offre un potentiel de rendement locatif légèrement supérieur grâce à des prix d’entrée plus bas et une très forte occupation toute l’année (de nombreux expatriés y vivent à temps plein). En résumé, ; il s’agit moins d’un créneau purement luxe que Megève, mais il partage la tendance d’une croissance portée par le tourisme toute l’année et reste l’un des secteurs les plus recherchés des Alpes françaises. Val d’Isère (France) – Paradis du ski d’altitude dans l’Espace Killy. Val d’Isère rivalise avec Courchevel 1850 comme la station française la plus chère – les valeurs moyennes sont autour de 16 000 € par m² (les plus élevées de France) collection-chalet.co.uk, et les chalets ou appartements neufs haut de gamme peuvent dépasser ce montant. Le marché ici a montré un dynamisme exceptionnel ; les prix ont augmenté d’environ 7 % sur l’année jusqu’à mi-2024 naef-prestige.ch, parmi les taux de croissance les plus rapides des Alpes, reflétant une demande intense pour ses pistes enneigées garanties et la rareté des nouvelles constructions. Val d’Isère est plus petite et plus axée sur le ski que Megève : elle se situe à 1 850 m d’altitude et offre une longue saison hivernale avec une neige très fiable (renforcée par les glaciers). En conséquence, le développement estival y est un peu moins important (même si le ski d’été et le VTT de descente existent). La clientèle comprend de nombreux acheteurs britanniques et nord-européens, dont beaucoup viennent depuis des générations pour skier. Les biens immobiliers à Val d’Isère sont souvent des appartements ou chalets skis aux pieds qui mettent l’accent sur la proximité des pistes. Le segment ultra-prime est solide – Val d’Isère enregistre régulièrement des ventes de chalets à plus de 10 M€, et fin 2024 elle comptait en fait le plus grand nombre d’annonces à plus de 10 M€ dans les Alpes (9 annonces dans cette gamme, plus que Courchevel) naef-prestige.ch, ce qui indique une plus grande liquidité sur le haut de gamme. Comparé à Megève, l’immobilier de Val d’Isère est plus uniformément haut de gamme (moins de “poches” d’aubaine), et sa clientèle un peu plus orientée sport (moins de shopping de luxe, plus axée sur la performance en ski). Les deux stations partagent cependant une clientèle internationale fortunée et une rareté du foncier. Les autorités locales de Val d’Isère ont également strictement limité le développement pour préserver le caractère du village et gérer la circulation, ce qui signifie que l’offre reste extrêmement limitée – un facteur qui devrait maintenir les prix à la hausse. En somme, Val d’Isère est aux sports d’hiver ce que Megève est à l’art de vivre alpin : ce sont deux marchés de tout premier plan, l’avantage de Val d’Isère en altitude et ski étant compensé par l’atout de Megève en charme et patrimoine toute l’année.

Résumé : Les quatre stations – Megève, Courchevel, Chamonix et Val d’Isère – sont des marchés alpins prestigieux, mais chacune a sa saveur unique. Courchevel et Val d’Isère affichent les prix les plus élevés en raison d’acheteurs ultra-riches et de leur prestige en matière de ski ; Megève suit de près, offrant un luxe comparable avec sans doute plus de charme de village et d’attrait estival. Chamonix est relativement plus abordable et cosmopolite, avec une population permanente plus importante et un accent mis sur la culture de l’alpinisme. Les investisseurs comparent souvent ces stations lorsqu’ils envisagent un achat immobilier dans les Alpes, et beaucoup soutiennent que Megève offre un équilibre – elle possède un statut élevé et des infrastructures luxueuses, mais aussi une véritable âme de village et une utilisation multi-saisonnière. En termes de performance récente, toutes ont connu des hausses de prix, avec Courchevel 1850 et Val d’Isère en tête de la croissance agenceboan.com naef-prestige.ch, tandis que Megève et Chamonix ont connu une évolution plus stable l’an dernier (après des hausses précédentes) naef-prestige.ch. À l’avenir, toutes devraient bénéficier des tendances générales de l’offre limitée et de la demande soutenue des acheteurs fortunés.

Prévisions futures (2026–2028)

À l’avenir, les prévisions pour l’immobilier à Megève sur 2026–2028 sont globalement positives. Les experts du marché anticipent que les tendances actuelles – offre limitée de logements, demande internationale croissante et transformation des Alpes en destination de vie toute l’année – continueront de faire pression à la hausse sur les prix. Une croissance annuelle des prix d’environ 3 à 7 % est prévue pour les marchés alpins de premier plan au cours des prochaines années investropa.com, ce qui suggère qu’en 2028, les valeurs moyennes à Megève pourraient être de 10 à 20 % supérieures à celles d’aujourd’hui (sauf choc majeur). Plusieurs facteurs sous-tendent cette perspective optimiste :

Demande élevée soutenue : Le bassin d’acheteurs potentiels pour les propriétés alpines est en réalité en expansion. La création de richesse mondiale en Asie, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord génère chaque année de nouveaux acheteurs ayant les moyens d’investir dans une résidence de ski européenne. Les Alpes françaises en particulier attirent plus d’acheteurs américains et asiatiques que jamais investropa.com investropa.com, une tendance qui devrait se poursuivre à mesure que les liaisons de transport s’améliorent et que les Alpes restent une icône de style de vie recherchée. Parallèlement, les groupes d’acheteurs existants (familles européennes, etc.) ne montrent aucun signe de désintérêt – bien au contraire, la pandémie a rappelé à tous la valeur de la nature, de l’espace et du refuge, ce qui joue en faveur des Alpes. Sauf changement significatif (par exemple, une nouvelle restriction de voyage ou une taxe décourageant la propriété étrangère), la demande devrait rester structurellement forte jusqu’en 2028 .

Le bassin d’acheteurs potentiels pour les propriétés alpines est en réalité en expansion. La création de richesse mondiale en Asie, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord génère chaque année de nouveaux acheteurs ayant les moyens d’investir dans une résidence de ski européenne. Les Alpes françaises en particulier attirent plus investropa.com investropa.com, une tendance qui devrait se poursuivre à mesure que les liaisons de transport s’améliorent et que les Alpes restent une icône de style de vie recherchée. Parallèlement, les groupes d’acheteurs existants (familles européennes, etc.) ne montrent aucun signe de désintérêt – bien au contraire, la pandémie a rappelé à tous la valeur de la nature, de l’espace et du refuge, ce qui joue en faveur des Alpes. Sauf changement significatif (par exemple, une nouvelle restriction de voyage ou une taxe décourageant la propriété étrangère), la demande devrait rester . Contraintes d’offre chroniques : Megève et des stations similaires font face à des limites physiques et réglementaires concernant les nouvelles constructions. Le village est entouré de terres protégées et d’un zonage strict qui préserve son cadre pastoral. De plus, la France a des objectifs environnementaux qui découragent la surconstruction en montagne. Comme mentionné, lorsque des développements ont lieu à Megève, il s’agit souvent de projets verticaux ou de densification, et non de nouveaux lotissements étendus cimalpes.com. Cela signifie que le flux de nouvelles propriétés restera modeste . Quelques dizaines d’unités ou de chalets haut de gamme mis sur le marché chaque année sont facilement absorbés par la demande des acheteurs. En réalité, l’offre pourrait même se resserrer si les propriétaires conservent leurs biens plus longtemps (par exemple, des familles gardant les propriétés sur plusieurs générations – une pratique déjà courante à St. Moritz et de plus en plus à Megève). La conséquence de cette offre contrainte est une forte probabilité de poursuite de l’appréciation des prix , alors que davantage d’acheteurs se disputent un nombre fini de chalets et d’appartements. Même dans un scénario de croissance économique plus lente, le facteur de rareté devrait soutenir les prix.

Megève et des stations similaires font face à des limites physiques et réglementaires concernant les nouvelles constructions. Le village est entouré de terres protégées et d’un zonage strict qui préserve son cadre pastoral. De plus, la France a des objectifs environnementaux qui découragent la surconstruction en montagne. Comme mentionné, lorsque des développements ont lieu à Megève, il s’agit souvent de projets verticaux ou de densification, et non de nouveaux lotissements étendus cimalpes.com. Cela signifie que le . Quelques dizaines d’unités ou de chalets haut de gamme mis sur le marché chaque année sont facilement absorbés par la demande des acheteurs. En réalité, l’offre pourrait même se resserrer si les propriétaires conservent leurs biens plus longtemps (par exemple, des familles gardant les propriétés sur plusieurs générations – une pratique déjà courante à St. Moritz et de plus en plus à Megève). La conséquence de cette offre contrainte est une forte probabilité de , alors que davantage d’acheteurs se disputent un nombre fini de chalets et d’appartements. Même dans un scénario de croissance économique plus lente, le facteur de rareté devrait soutenir les prix. Impulsion des infrastructures & événements : Dans les prochaines années, les Alpes seront sous les projecteurs mondiaux avec des événements majeurs (les Jeux Olympiques d’hiver 2026 en Italie, et possiblement les Jeux d’hiver 2030 qui pourraient impliquer des sites alpins) investropa.com. Ces événements catalysent généralement l’investissement dans les infrastructures – on peut s’attendre à des améliorations telles que la modernisation des aéroports, des routes et des installations de stations d’ici la fin des années 2020. Pour Megève, une meilleure accessibilité (par exemple, des temps de trajet réduits, des équipements améliorés) ne fera qu’élargir son attrait. Le gouvernement français et les collectivités locales investissent également dans les régions de montagne pour le tourisme toute l’année (par exemple, luge d’été, bike parks, festivals culturels), ce qui devrait maintenir la hausse du nombre de visiteurs. Les perspectives touristiques sont solides , avec probablement des records de fréquentation dans les Alpes françaises à mesure que les voyages en provenance d’Asie se normalisent et que les préoccupations climatiques incitent peut-être davantage d’Européens à passer leurs vacances plus près de chez eux (dans les montagnes plus fraîches). Une station animée toute l’année est une excellente nouvelle pour les investisseurs, car cela solidifie les revenus locatifs et l’attrait global de la propriété sur place.

Dans les prochaines années, les Alpes seront sous les projecteurs mondiaux avec des événements majeurs (les Jeux Olympiques d’hiver 2026 en Italie, et possiblement les Jeux d’hiver 2030 qui pourraient impliquer des sites alpins) investropa.com. Ces événements catalysent généralement l’investissement dans les infrastructures – on peut s’attendre à des améliorations telles que la modernisation des aéroports, des routes et des installations de stations d’ici la fin des années 2020. Pour Megève, une meilleure accessibilité (par exemple, des temps de trajet réduits, des équipements améliorés) ne fera qu’élargir son attrait. Le gouvernement français et les collectivités locales investissent également dans les régions de montagne pour le tourisme toute l’année (par exemple, luge d’été, bike parks, festivals culturels), ce qui devrait maintenir la hausse du nombre de visiteurs. , avec probablement des records de fréquentation dans les Alpes françaises à mesure que les voyages en provenance d’Asie se normalisent et que les préoccupations climatiques incitent peut-être davantage d’Européens à passer leurs vacances plus près de chez eux (dans les montagnes plus fraîches). Une station animée toute l’année est une excellente nouvelle pour les investisseurs, car cela solidifie les revenus locatifs et l’attrait global de la propriété sur place. Adaptation au climat : D’ici 2028, le changement climatique restera une préoccupation, mais les stations qui s’adaptent de manière proactive conserveront leur attractivité. Megève diversifie déjà son attrait (hiver et été à peu près équilibrés, de nombreuses activités hors ski), réduisant ainsi la dépendance à des conditions de ski parfaites. Les avancées dans la technologie de l’enneigement artificiel et l’ajustement potentiel des calendriers de ski aideront à gérer les hivers plus doux. Il existe également une tendance à concentrer le développement à plus haute altitude (à noter : les propriétés situées au-dessus de 1 500 m dans les Alpes ont connu une croissance des prix nettement supérieure, +40 % au cours de la dernière décennie, en raison de la fiabilité de l’enneigement investropa.com investropa.com). Bien que la base de Megève ne soit pas aussi élevée, son domaine skiable atteint cette altitude et elle bénéficie d’un accès à proximité à des zones de haute altitude (massif du Mont-Blanc). Si les pentes plus basses rencontrent des problèmes, on pourrait voir encore plus de demande pour les emplacements de choix garantissant l’accès à la neige (par exemple, chalets près des remontées plus hautes ou avec héliport pour accéder aux glaciers). Dans tous les cas, les facteurs climatiques ne devraient pas affecter le marché à court terme – au contraire, ils concentrent l’attention des acheteurs sur les stations les mieux équipées et les mieux situées, parmi lesquelles Megève figure (grâce aux investissements dans la viabilité toute l’année) collection-chalet.co.uk.

D’ici 2028, le changement climatique restera une préoccupation, mais les stations qui s’adaptent de manière proactive conserveront leur attractivité. Megève diversifie déjà son attrait (hiver et été à peu près équilibrés, de nombreuses activités hors ski), réduisant ainsi la dépendance à des conditions de ski parfaites. Les avancées dans la technologie de l’enneigement artificiel et l’ajustement potentiel des calendriers de ski aideront à gérer les hivers plus doux. Il existe également une tendance à concentrer le développement à plus haute altitude (à noter : les propriétés situées au-dessus de 1 500 m dans les Alpes ont connu une croissance des prix nettement supérieure, +40 % au cours de la dernière décennie, en raison de la fiabilité de l’enneigement investropa.com investropa.com). Bien que la base de Megève ne soit pas aussi élevée, son domaine skiable atteint cette altitude et elle bénéficie d’un accès à proximité à des zones de haute altitude (massif du Mont-Blanc). Si les pentes plus basses rencontrent des problèmes, on pourrait voir encore garantissant l’accès à la neige (par exemple, chalets près des remontées plus hautes ou avec héliport pour accéder aux glaciers). Dans tous les cas, les facteurs climatiques ne devraient pas affecter le marché à court terme – au contraire, ils concentrent l’attention des acheteurs sur les stations les mieux équipées et les mieux situées, parmi lesquelles Megève figure (grâce aux investissements dans la viabilité toute l’année) collection-chalet.co.uk. Stabilité des politiques et de la fiscalité : La trajectoire réglementaire de la France (exigences d’efficacité énergétique, etc.) est en grande partie fixée jusqu’à la fin de la décennie. Nous savons que d’ici 2028, la location de logements de classe F sera également interdite (prochaine étape après l’interdiction des logements G en 2025, ce qui poussera à davantage de rénovations) – cela va entraîner une vague de rénovations de chalets et pourrait temporairement mettre quelques biens en vente si les propriétaires choisissent de ne pas moderniser, offrant ainsi des opportunités aux acheteurs prêts à rénover. Sur le plan fiscal, tout changement (par exemple sur l’impôt sur la fortune ou la taxe sur les plus-values) sera à surveiller de près, mais aucune mesure drastique n’est attendue compte tenu de l’importance de ne pas décourager l’investissement. La stabilité du cadre juridique français est en réalité un atout ; les investisseurs peuvent avoir une confiance raisonnable dans ce à quoi s’attendre (par exemple, le régime de remboursement de TVA à 20 % sur les locations neuves devrait toujours être en vigueur, encourageant ainsi le développement). Un point à surveiller concerne les mesures locales sur les locations de courte durée – si Megève devait imposer des quotas ou des taxes plus élevées sur les résidences secondaires pour protéger le logement à l’année (une tendance dans certaines zones touristiques), cela pourrait subtilement influencer le calcul des investisseurs. Cependant, à partir de 2025, la station a réussi à maintenir un équilibre, et la volonté politique est forte pour continuer à soutenir l’investissement touristique.

En tenant compte de tous ces facteurs, les perspectives jusqu’en 2028 sont celles d’une croissance modérée et d’une solidité durable. Nous devrions voir la valeur des biens immobiliers à Megève continuer à augmenter progressivement chaque année, avec peut-être des saisons particulièrement fortes si la demande extérieure s’accroît (par exemple, un afflux d’acheteurs américains si l’euro s’affaiblit ou si les marchés américains prospèrent). Les rendements locatifs pourraient encore augmenter à mesure que l’occupation estivale progresse et si l’offre locative est limitée par les réglementations énergétiques (moins d’unités disponibles à la location signifie des tarifs plus élevés pour celles qui sont conformes). D’ici 2028, Megève devrait probablement consolider son statut de destination de luxe toute l’année, ce qui correspond exactement à ce que recherchent les acheteurs d’aujourd’hui : un investissement sûr et agréable. Comme l’a conclu un rapport de marché, l’immobilier alpin s’est montré « résilient à chaque tournant », et Megève incarne cette résilience grâce à sa combinaison d’offre limitée, d’attrait pour le mode de vie et de demande internationale agenceboan.com. Sauf événements imprévus, les parties prenantes peuvent s’attendre à quelques belles années à venir pour le marché immobilier de Megève, avec la période 2025–2028 prolongeant la trajectoire actuelle de croissance stable et de forte confiance des investisseurs investropa.com.

